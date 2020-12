Keičiantis klimatui ištisi regionai ruošiasi egzotinių parazitų invazijai: susipažinkite su ateities kenkėjais

Kukurūzinis dykrinukas (Spodoptera frugiperda)

Randamas: Afrikoje, Australijoje, Rytų ir Pietų Azijoje, ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje.

Minta: kukurūzais, ryžiais, sorgais, cukranendrėmis, kviečiais.

Kilusi iš tropinių Vakarų pusrutulio vietovių, ši invazinė atmaina sparčiai išplito, darydama „didelę žalą ekonominiu požiūriu svarbioms kultivuojamoms žolėms“, teigia CABI, pelno nesiekiantis centras „Centre for Agriculture and Biosciences International“.

Šis vabzdys apipuolė 15 proc. šiųmetinio Zambijos kukurūzų derliaus. Be to, jo dėka, Kinijoje kukurūzų derlius sumažėjo 4 proc.– maždaug 11 mln. tonų, - dėl to kainos šoktelėjo į kosmines aukštumas ir privertė šalį pasinaudoti savo strateginėmis atsargomis, rodo JAV žemės ūkio departamento informacija.