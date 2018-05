„Tai (derybos) gali būti netgi (birželio) 12-oji. Dabar su jais kalbamės, – sakė prezidentas Baltuosiuose rūmuose. – Jie labai to nori. Ir mes to norėtume. Pažiūrėsime, kas nutiks.“ Asmeniniame laiške D. Trumpas ketvirtadienį pranešė Kim Jong Unui, kad jųdviejų viršūnių susitikimas neįvyks. Baltieji rūmai sakė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl Šiaurės Korėjos „ištisos virtinės sulaužytų pažadų“. D. Trumpas apkaltino Pchenjano režimą „atviru priešiškumu“. Jis taip pat griežtai įspėjo Šiaurės Korėjos nesiimti jokių „kvailų ar neapgalvotų veiksmų“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.