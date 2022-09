Keturiuose per susitikimą užfiksuotuose ir BBC žurnalisto Andrejaus Zacharovo „Twitter“ paviešintuose kadruose matyti, kaip Rusijos lyderis stovi priešais Rusijos vėliavą ir laukia turinčių atvykti ir oficialiai su juo pasisveikinti Turkijos, Azerbaidžano, Indijos bei Kirgizijos vadovų, rašo „Newsweek“.



„Žmogus, pats sąmoningai vėluodavęs į susitikimus, dabar prisistato net anksčiau. Ar kažkas atsitiko?“ – retoriškai klausia A. Zacharovas komentuodamas įkeltas nuotraukas.

O štai CNN žurnalistė Bianna Golodryga, pasidalijusi A. Zacharovo žinute, parašė „Na ir montažas. V. Putinas, paprastai elgdavęsis kaip galingasis, t. y. versdavęs užsienio šalių lyderius (įskaitant ir B. Obamą...) jo laukti... gavo paragauti savo paties vaistų iš Turkijos, Azerbaidžano, Indijos ir Kirgizijos lyderių.“

Reaguodamas į filmuotą medžiagą, kurioje įamžintas Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano laukiantis V. Putinas, Antonas Geraščenka, Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas, pakomentavo: „Anksčiau V. Putinas versdavo visus laukti, o dabar pats tapo tuo, kuriam tenka apmaudžiai laukti. Laikai pasikeitė.“

Prie nuotraukos, vaizduojančios Azerbaidžano prezidento Ilhamo Alijevo laukiantį V. Putiną, „The Guardian“ žurnalistas Shaunas Walkeris parašė: „Nevykusiai apsimeta, kad naršo telefoną, nes kažkas vėluoja į pasimatymą. Bet nėra jokio telefono, o tas kažkas – Alijevas.“

Awkwardly pretending to check your phone because your date’s late. But you don’t have a phone and your date’s Aliyev pic.twitter.com/pnA7sN10PY