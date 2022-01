Kazachstano parlamentas nauju premjeru patvirtino Alihaną Smailovą

Per posėdį Mažiliso deputatai pritarė A. Smailovo kandidatūrai ir nubalsavo už jo paskyrimą naujuoju vyriausybės vadovu.

Pagal Konstituciją, Kazachstano prezidentas po konsultacijų su parlamente atstovaujamų partijų frakcijomis teikia Mažilisui ministro pirmininko kandidatūrą.

Nuo sausio 49 metų A. Smailovas užėmė Kazachstano ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo postą. Anksčiau jis dirbo finansų ministru, valstybės vadovo patarėju, valstybės kontroliuojamo holdingo „Kazagro“ prezidentu, Statistikos agentūros vadovu.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį.

Kelias dienas trukęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija (KSSO) – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K.-Ž. Tokajevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane per 2 tūkst. karių.