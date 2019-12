Oro uosto pareigūnų teigimų, „Bek Air“ lėktuvas nusileido netrukus po pakilimo Almatos oro uoste penktadienio rytą vietos laiku.

Į įvykio vietą atskubėjo skubios pagalbos tarnybos darbuotojai. Remiantis pirminiais duomenimis, jau patvirtinta, kad žuvo 9 žmonės.

„Remiantis pirmine informacija, žuvo devyni žmonės, nukentėjo dar devyni, iš jų – šeši vaikai“, – sakė Vidaus reikalų ministerijos Nepaprastųjų situacijų komiteto atstovas Nursultanas Nurachmetovas.

Almatos tarptautinio oro uosto paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ pranešama, kad gaisro pavyko išvengti, o iškart po nelaimės prasidėjo orlaivio keleivių ir ekipažo evakuacija.

Lėktuvas buvo pakeliui iš didžiausio Kazachstano miesto Almatos į šalies sostinę Nur-Sultaną.

Almatos oro uoste buvo 95 keleiviai ir penki įgulos nariai.

Pareigūnų teigimų, lėktuvas prarado aukštį 07:22 vietos laiku, prieš tai atsitrenkdamas į betoninę užtvarą ir sudužęs į dviejų aukštų pastatą.

Į oro uostą keliaujantis „Reuters“ žurnalistas teigė, kad rajone tirštas rūkas, rašoma Guardian.

„Bek Air“ eksploatuoja lėktuvus „Fokker 100“. Aviacijos komitetas teigė sustabdęs visus tokio tipo orlaivių skrydžius, kol bus atliktas tyrimas.

„Atsakingiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka bus taikomos griežtos bausmės“, – tviteryje rašė Kazachstano prezidentas Kassym-Jomart Tokayev, išreikšdamas užuojautą aukoms ir jų šeimoms.

Kazachstane nukrito lėktuvas su 100 žmonių

Smūgio metu gaisro nebuvo.

Aiškintis tragedijos priežastis bus sudaryta speciali komisija.

Kazachstano prezidentas Qasym-Jomartas Toqajevas išreiškė „gilią užuojautą“ aukų artimiesiems.

„Bek Air“ buvo įkurta 1999 metais ir orientuota į VIP skrydžių vykdymą, rašoma bendrovės tinklalapyje. Šiais laikais bendrovė save apibūdina kaip pirmąją Kazachstano pigių skrydžių bendrovę. Jo parkas yra septyni „Fokker-100“ lėktuvai.

Tai nėra pirmoji rimta šios bendrovės lėktuvo katastrofa. 2013 m. sausio 29 d. keleivinis lėktuvas nusileido netoli Almatos, žuvo 20 žmonių.









