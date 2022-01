Kazachstane – masiniai protestai: didžiuosiuose miestuose sutelkta karinė technika, aidėjo šūviai

Tiesa, nors dingstimi tapo dujų kainų augimas, siautėti į sostines gatves dieną išėję dešimtys tūkstančių žmonių galiausiai ne tik nepasitraukė – minia išaugo, o susirėmimai su saugumo pajėgomis peraugo į chaosą, aidėjo šūviai ir sprogimai.

Massive protests across Kazakhstan on the background of worsening economic conditions, fuel price hike.

Protesters in Atyrau have broken police cordon and gathering at the main square, multiple roads closed

Per retus protestus Kazachstane, kurie iš pradžių kilo dėl dujų kainų augimo Žanaozeno mieste, o vėliau išplito po visą šalį, galiausiai milžiniška demonstracija surengta ir šalies sostinėje Nur Sultane (buvusioje Astanoje, pervadintoje pagal šalies autoritariniu lyderio Nursultano Nazarbajevo vardą).



Protests ongoing in the capital of Kazakhstan, Nur-Sultan, this evening.

Nuo sausio 1-osios kaina už litrą išaugo nuo 60 iki 120 tengių (nuo 0,12 iki 0,24 euro). Tai daugeliui dujomis ir nafta turtingos valstybės gyventojų yra nepakeliama našta. Tačiau vietoje dialogo su protestuotojais valdžia pasiuntė saugumo pajėgas – riaušių malšinimo dalinius, kitus pareigūnus, kurie sulaikė dalį protestuotojų lyderių.

Tai, regis, įsiutino likusius demonstrantus, kurių minia vakare smarkiai išaugo iki dešimčių tūkstančių žmonių. Tarp pareigūnų ir protestuotojų kilo aršūs susirėmimai, ypač dideli neramumai fiksuoti Nur Sultane ir Almatoje, didžiausiame šalies mieste.

Situation in Almaty is spinning out of control.



Čia riaušių malšinimo dalinius ir pareigūnus protestuotojų minia iš pradžių atstūmė, o vėliau išvaikė ir į pagalbą saugumo pajėgoms mestus šarvuočius. Tiesa, antradienio vakarą valdžia į Almatą permetė papildomus kariuomenės dalinius su riaušių malšinimo pajėgomis, šarvuočiais ir vandens patrankomis ir ėmė vaikytis demonstrantus po miestą. Mieste, kaip matyti iš liudininkų nufilmuotų vaizdų, aidėjo šūviai bei sprogimai – naudotos guminės kulkos, garsinės granatos.



Тем временем в Казахстане протесты набирают обороты. Люди перекрывают улицы, раскачивают автомобиль полиции и призывают правительство уйти в отставку. #Казахстан .

Протестующие в Казахстане вступили в конфронтацию с военными. Они вытесняют спецтехнику с площадей.

Antradienio vakarą Almata paskelbtas uždaru miestu – į jį niekas, išskyrus leidimą turinčius žmones negali nei atvykti, nei išvykti. Mieste taip pat blokuotos iš pradžių mobiliosios programėlės, o vėliau ir interneto ryšys, mieste paskelbta komendanto valanda.

Cars burning in Almaty, Kazakhstan tonight after protests against gas prices have escalated.



Kazachstano prezidentas po protestų priėmė vyriausybės atsistatydinimą

Kazachstano prezidentas trečiadienį priėmė šalies vyriausybės atsistatydinimą, stengdamasis sustabdyti precedento neturinčius neramumus dėl energijos kainų kilimo.

Prezidentūros interneto svetainėje paskelbtame įsake teigiama, kad Kasymas Žomartas Tokajevas priėmė ministro pirmininko Askaro Mamino vadovaujamo kabineto atsistatydinimą.

Ministro pirmininko pavaduotojas Alichanas Smailovas eis premjero pareigas laikinai, kol bus suformuotas naujas kabinetas, teigiama įsake. Dabartiniai ministrai irgi tęs darbą, kol bus patvirtinta nauja vyriausybė.

Įsakas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

A. Maminas į premjero postą buvo paskirtas 2019-ųjų vasarį.

Prieš Kazachstano vyriausybės atsistatydinimą vyko didžiuliai protestai. Sekmadienį Žanaozene, esančiame naftos turtingame vakariniame Mangystau regione, prasidėję mitingai prieš suskystintųjų dujų kainų kilimą peraugo į protestus visoje šalyje.

Virtinėje Kazachstano miestų žmonės išėjo į gatves reikšdami paramą protestuotojams Žanaozene. Be reikalavimų mažinti dujų kainas, žmonės ėmė reikalauti tobulinti gyventojų gerovę ir vyriausybės atsistatydinimo.

Didžiausiame šalies mieste Almatoje buvo prasidėję neramumai, policija panaudojo prieš protestuotojus ašarines dujas ir kurtinamąsias granatas.

Naktį į trečiadienį K. Ž. Tokajevas įvedė Almatoje ir Mangystau srityje nepaprastąją padėtį iki sausio 19 dienos.

„Senį lauk“

Keliomis valandomis anksčiau K. Ž. Tokajevas ragino protestuotojus nusiraminti vaizdo įraše, kurį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė jo spaudos sekretorius Berikas Uali.

„Vyriausybė nebus nuversta, bet mums nereikia konfliktų“, – kreipimesi sakė prezidentas.

Vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas Almatoje matė, kaip policija leido kurtinamąsias granatas ir panaudojo ašarines dujas prieš daugiau nei 5 tūkst. žmonių minią, kuri augo, kai protestuotojai žygiavo centrinėmis gatvėmis skanduodami prieš vyriausybę nukreiptus šūkius ir kartais atakuodami transporto priemones.

Prieš įsikišant policijai, protestuotojai skandavo „Senį lauk“ – tai buvo užuomina į vis dar įtakingą K. Ž. Tokajevo pirmtaką ir mentorių Nursultaną Nazarbajevą – ir ragino atsistatydinti vyriausybę.

Žengdamas kitą žingsnį, kuris atrodo reikšmingas, K. Ž. Tokajevas trečiadienį paskyrė naują Nacionalinio saugumo komiteto vadovo pavaduotoją, kuris pakeis šiame poste N. Nazarbajevo sūnėną Samatą Abišą.

Susirašinėjimo programėlės „Telegram“, „Signal“ ir „WhatsApp“ trečiadienį šioje 19 mln. gyventojų turinčioje Centrinės Azijos šalyje buvo nepasiekiamos, o dvi nepriklausomos žiniasklaidos svetainės, pranešusios apie protestus, panašu, buvo užblokuotos.

Pyktis dėl kylančių dujų kainų

Pradinė protestų priežastis buvo suskystintųjų dujų kainų šuolis angliavandenilių turtingame Mangystau, tačiau vyriausybės sprendimas sumažinti kainas pagal protestuotojų reikalavimus jų nenuramino.

Anot nepriklausomos žiniasklaidos, K. Ž. Tokajevo paskelbta nauja 50 tengių (0,10 euro) už litrą kaina, palyginti su 120 tengių (0,24 euro) metų pradžioje, nesusilpnino mitingų Žanaozene ir Mangystau sostinėje Aktau, nes demonstrantai iškėlė naujus reikalavimus.

Antradienį socialinėje žiniasklaidoje pasklidusioje filmuotoje medžiagoje iš Aktau matyti, kaip tūkstančiai protestuotojų, kurie naktį leido miesto centre, buvo apsupti policijos.

Dauguma jų iki trečiadienio jau buvo išsiskirstę, pranešė valstybinis transliuotojas „Khabar“.

Mangystau regionas priklausomas nuo palyginti pigių suskystintųjų dujų, kaip pagrindinio transporto priemonių kuro, o bet koks kainų šuolis būtų paveikęs maisto produktų kainas, kurios nuo pandemijos pradžios smarkiai išaugo.

Žanaozene 2011 metais buvo kilę didžiausi neramumai šalyje nuo Kazachstano nepriklausomybės atgavimo 1991-aisiais; tąsyk žuvo mažiausiai 14 streikavusių naftos pramonės darbuotojų, policijai numalšinus protestą dėl atlyginimų ir darbo sąlygų.

Tie susirėmimai išprovokavo teisinius išpuolius prieš opoziciją.

K. Ž. Tokajevas į valdžią atėjo 2019 metais, tapęs rūpestingai parinktu beveik tris dešimtmečius Kazachstanui vadovavusio N. Nazarbajevo, artimo Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininko, įpėdiniu.

Tačiau 81-erių N. Nazarbajevas išlaiko šalies kontrolę būdamas Saugumo tarybos pirmininku ir „Tautos lyderiu“ – tai konstitucinis vaidmuo, suteikiantis jam unikalių politikos formavimo privilegijų ir imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo.

Spontaniški, nesankcionuoti protestai Kazachstane yra neteisėti, nepaisant 2020 metais priimto įstatymo, kuriuo buvo sušvelninti kai kurie susirinkimų laisvės apribojimai autoritarinėje valstybėje.