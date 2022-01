Tiesa, nors dingstimi tapo dujų kainų augimas, siautėti į sostines gatves dieną išėję dešimtys tūkstančių žmonių galiausiai ne tik nepasitraukė – minia išaugo, o susirėmimai su saugumo pajėgomis peraugo į chaosą, aidėjo šūviai ir sprogimai.

Massive protests across Kazakhstan on the background of worsening economic conditions, fuel price hike.

Protesters in Atyrau have broken police cordon and gathering at the main square, multiple roads closed https://t.co/qoxrlQ1lbC pic.twitter.com/fKY6aPy9f5

— Liveuamap (@Liveuamap) January 4, 2022







Per retus protestus Kazachstane, kurie iš pradžių kilo dėl dujų kainų augimo Žanaozeno mieste, o vėliau išplito po visą šalį, galiausiai milžiniška demonstracija surengta ir šalies sostinėje Nur Sultane (buvusioje Astanoje, pervadintoje pagal šalies autoritariniu lyderio Nursultano Nazarbajevo vardą).



Protests ongoing in the capital of Kazakhstan, Nur-Sultan, this evening. pic.twitter.com/WVoKy4a39x — Status-6 (@Archer83Able) January 4, 2022

Nuo sausio 1-osios kaina už litrą išaugo nuo 60 iki 120 tengių (nuo 0,12 iki 0,24 euro). Tai daugeliui dujomis ir nafta turtingos valstybės gyventojų yra nepakeliama našta. Tačiau vietoje dialogo su protestuotojais valdžia pasiuntė saugumo pajėgas – riaušių malšinimo dalinius, kitus pareigūnus, kurie sulaikė dalį protestuotojų lyderių.

Tai, regis, įsiutino likusius demonstrantus, kurių minia vakare smarkiai išaugo iki dešimčių tūkstančių žmonių. Tarp pareigūnų ir protestuotojų kilo aršūs susirėmimai, ypač dideli neramumai fiksuoti Nur Sultane ir Almatoje, didžiausiame šalies mieste.

Situation in Almaty is spinning out of control. pic.twitter.com/JdDRpQDrjZ — Status-6 (@Archer83Able) January 4, 2022



Čia riaušių malšinimo dalinius ir pareigūnus protestuotojų minia iš pradžių atstūmė, o vėliau išvaikė ir į pagalbą saugumo pajėgoms mestus šarvuočius. Tiesa, antradienio vakarą valdžia į Almatą permetė papildomus kariuomenės dalinius su riaušių malšinimo pajėgomis, šarvuočiais ir vandens patrankomis ir ėmė vaikytis demonstrantus po miestą. Mieste, kaip matyti iš liudininkų nufilmuotų vaizdų, aidėjo šūviai bei sprogimai – naudotos guminės kulkos, garsinės granatos.



Тем временем в Казахстане протесты набирают обороты. Люди перекрывают улицы, раскачивают автомобиль полиции и призывают правительство уйти в отставку. #Казахстан . pic.twitter.com/9DH3jq72w5 — #МОЗГОЧИСТИЛЬЩИК 🇷🇺 (@mozgochistka) January 4, 2022

Протестующие в Казахстане вступили в конфронтацию с военными. Они вытесняют спецтехнику с площадей. pic.twitter.com/VyHhwWQtb9 — pani Walewska (@pani_walewska) January 4, 2022

Antradienio vakarą Almata paskelbtas uždaru miestu – į jį niekas, išskyrus leidimą turinčius žmones negali nei atvykti, nei išvykti. Mieste taip pat blokuotos iš pradžių mobiliosios programėlės, o vėliau ir interneto ryšys, mieste paskelbta komendanto valanda.