„Šiandien esu čia, nes noriu čia būti. Aš labai bijau“, – duodama parodymus Senato Teismų komitetui sakė Ch. Blasey Ford, kaltinanti teisėją ją užpuolus per vieną moksleivių vakarėlį 1982 metais. „Manau, kad mano pilietinė pareiga yra papasakoti, kas man atsitiko, kai mes su Brettu Kavanaugh mokėmės mokykloje“, – paaiškino moteris trūkinėjančiu balsu. Atrodė, kad ji sunkiai tvardo ašaras. Ch. Blasey Ford pasakojo, kad „akivaizdžiai girtas“ B. Kavanaugh ir jo draugas Markas Judge'as įstūmė ją į miegamąjį ir užrakino duris. Po to B. Kavanaugh bandė ją nurengti. „Maniau, kad jis mane išprievartaus“, – kalbėjo moteris įstatymų leidėjams.

