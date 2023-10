Filmuotoje medžiagoje matoma, kaip prie kurorto, kur gyvena per 56 tūkst. žmonių, grėsmingai artėja ugnies siena. Oro temperatūra siekia 35 laipsnius.

Pirmadienį įsiplieskusias liepsnas bando suvaldyti beveik tūkstantis ugniagesių. Ugniagesiai gelbėtojai pasitelkė aštuonis specializuotus lėktuvus ir du sraigtasparnius. Kuo gali, padeda ir vietos žmonės, rašo „The Independent“.

Skelbiama, kad 27 metų vyras, kaltinamas sukėlęs gaisrą, jau sulaikytas. Apie tai praneša vietos žiniasklaida. Policijai vyras sakė, kad susikūrė laužą stovyklavietėje norėdamas išsivirti kavos, tačiau dėl smarkaus vėjo liepsnos tapo nevaldomos.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV