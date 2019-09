„Dar nematome viso paveikslo, kas įvyko“, – sakoma Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo federacijos Nepaprastųjų padėčių operacijų centro Ženevoje vadovo Sune Bulowo pareiškime.

„Tačiau aišku, kad uraganas „Dorian“ padarė katastrofišką poveikį“, – sakė jis ir pridūrė: „Numatome, kad bus dideli pastogės poreikiai, taip pat trumpalaikės ekonominės paramos poreikis, kaip ir švaraus vandens bei medicininės pagalbos [poreikis].“

Didžiosios Bahamos salos gyventojus uraganas pakėlė anksti – 4 val. ryto.

This was just sent to me from a Canadian whose parents are in the Abacos Islands in the Bahamas where Category 5, Hurricane Dorian has made landfall. This video was taken this morning.

„Mes čia, didžiosios Bahamos saloje, Friporte, kenčiame nuo „Doriano“ viesulo tamsoje, nes nėra elektros. Garsas – lyg lėktuvo variklio, vėjai ūžia, vis nesiliauja“, – teigė CNN korespondentas Patrickas Oppmannas. – Įsivaizduokite, kaip baisu žmonėms – jie namuose be elektros, be informacijos, be televizijos, gal klausosi radijo.“

Jis pridūrė, kad uraganas „Dorian“ – precedento Bahamų salose neturintis uraganas, kurio metu bangos gali siekti 6 m, o aukščiausia vieta Didžiosios Bahamos saloje yra 9 m, aiškino P. Oppmannas.

„Didžioji šios salos dalis šiandien vakare ar rytoj bus po vandeniu“, – sakė jis.





Žemai esančios Bahamų salos dėl uragano gali atsidurti po vandeniu

Uraganui „Dorian“ siaučiant Bahamų salose, žemiausiai esančioms saloms didėja rizika būti apsemtoms.

„Ši vieta, kurioje esame, aukščiausia salos vieta tėra 9 m aukščio, taigi 6 m aukščio bangos, apie kurias pranešama, reiškia, kad per ateinančias valandas ir dienas didžioji dalis salos, kurioje stoviu, atsidurs po vandeniu“, – sekmadienį iš Friporto Didžiosios Bahamos saloje informavo CNN korespondentas Patrickas Oppmannas.

Aplinkinės žemai esančios salos bus visiškai apsemtos, pridūrė jis.

23 val. JAV nacionalinis uraganų centras (NHC) įspėjo, kad tai gyvybei pavojinga audra, kurios metu bangos siekia iki 7 m. Manoma, kad dėl uragano iškris iki 76 cm lietaus šiaurės vakarų Bahamų salose.



„Baugi perspektyva daugeliui žmonių žemose salos dalyse ir salose aplink mus, kurie nusprendė pralaukti uraganą. Šis uraganas bus aprašytas istorijos vadovėliuose“, – teigė korespondentas.

„Bahamos labai stipriai nukentės. Abako (salas) nušluos, – teigė Kolorado valstijos universiteto uraganų tyrėjas Philas Klotzbachas.

Šimtai žmonių apsistoję mokyklose, bažnyčios ir kitose prieglobsčio vietose. Pranešama, kad kai kur nutrūko elektros ir vandens tiekimas, o valdžia įspėja gyventojus nebeiti į lauką, kai vėjo gūsiai pasieks 18 m per sekundę.

Šiaurinėje Bahamų archipelago dalyje uždaryti viešbučiai, gyventojai užsidarę namuose, o valdžia pasamdė jachtų, kad nuplukdytų žmones į didesnes salas.

Ministras pirmininkas Hubbertas Minnisas pabrėžė – visiems, kas nesievakuos, grės didžiulis pavojus ir galimi katastrofiški padariniai.

Didžiosios Bahamos aukštas vyriausybės pareigūnas Kwasi Thompsonas teigė: „Prašau, paisykite įspėjimo. Nebėra laiko.“

Pareigūnų teigimu, nemažai gyventojų ignoruoja nurodymus evakuotis. „Visa tai gali baigtis mirtimi. Prašome, maldaujame, maldaujame – kelkitės į saugią vietą“, – sakė policijos komisaro pavaduotojas Samuelis Butleris.

Iki 5 kategorijos sustiprėjęs uraganas „Dorian“ Bahamas įnirtingais vėjais ir liūtimis talžė sekmadienį, griaudamas namus ir miestelius. Uraganas slinko JAV pakrančių link, kur šimtams tūkstančių žmonių buvo nurodyta evakuotis.

Raudonasis Kryžius taip pat perspėjo, kad per didelius potvynius Abako salose sūriu vandeniu galėjo būti užteršti šuliniai.

Organizacija nurodė iš savo pagalbos stichinių nelaimių atvejais fondo skyrusi 250 tūkst. Šveicarijos frankų (230 tūkst. eurų) pradiniam atsakui į krizę ir tam, kad maždaug 500 šeimų būtų suteikta laikina pastogė.

„Dorian“, kurio nešamų vėjų greitis siekė 295 km per val., krantą pasiekė Abako salose Bahamų šiaurės vakaruose. Tai buvo galingiausia audra, kada nors pasiekusi šią Karibų salų grandinę.

Po kelias dienas trukusios nervingos nežinios dėl uragano tolimesnio kelio, JAV pietryčiuose esančios Floridos, Džordžijos ir Pietų Karolinos valstijos galiausiai nurodė pakrančių gyventojams evakuotis. Masinė evakuacija gali paveikti šimtus tūkstančių žmonių.

Amerikos Raudonasis Kryžius apskaičiavo, kad maždaug 19 mln. žmonių gyvena rajonuose, kuriuos galėtų paveikti audra. Nurodoma, kad potencialiai 50 tūkst. žmonių Floridoje, Džordžijoje ir Pietų Karolinoje gali reikėti laikino prieglobsčio.

Kaip nurodė Raudonasis Kryžius, šimtai jo savanorių, transporto priemonių ir daugiau kaip 30 sunkvežimių su pagalbos kroviniais mobilizuojama siekiant padėti uragano kelyje atsidūrusiems žmonėms.

