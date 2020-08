Libano valdžia prognozuoja, kad ir žuvusiųjų, ir sužeistųjų skaičiai dar reikšmingai padidės.

Prezidentas Michelis Aounas teigė, kad sprogimą lėmė 2750 tonų uoste nesaugiai 6 metus sandėliuotas amonio nitratas. Dėl įvykio Libane žadama skelbti dviejų savaičių nepaprastąją padėtį.

Pareigūnai atlieka tyrimą, kuriuo bandoma nustatyti, kokios aplinkybės sukėlė nuo 2013 metų uoste sandėliuoto amonio nitrato sprogimą. Amonio nitratas yra sprogi medžiagas, tačiau tam, kad sukelti tokią reakciją, reikalingas ir sprogstamasis užtaisas.

„Tai – katastrofa kiekviena šio žodžio prasme“, – ministras sakė duodamas duodamas interviu keliems televizijos kanalams, lankydamasis vienoje iš Libano sostinės ligoninių.

Per sprogimus Beiruto uoste į padangę kilo milžiniški liepsnų kamuoliai ir grybo pavidalo dūmų debesys, o smūginės bangos nuniokojo pastatus ir išdaužė langus kelių kilometrų spinduliu.

Beiruto centre krauju apsipylę sužeistieji šlitinėjo tarp nuolaužų ir degančių pastatų. Vienas uoste buvęs karys, pageidavęs neviešinti jo vardo, naujienų agentūrai AFP sakė: „Viduje – tikra katastrofa. Ant žemės guli lavonai. Greitosios pagalbos automobiliai tebeveža žuvusiuosius.“

Sprogimo epicentre dirbusių žmonių artimieji susirinko prie saugumo tarnybų užtvarų, su baime laukdami žinių apie jiems brangius žmones.

Sprogimų garsas buvo girdimas net Kipro sostinėje Nikosijoje, esančioje už 240 kilometrų nuo Beiruto.

Apie 75 metų pensininkė Makrouhie Yerganian – buvusi mokytoja, kelis dešimtmečius gyvenusi netoli uosto – sakė, jog jai pasirodė, kad sprogo „atominė bomba“.

„Esu patyrusi visko, bet iki šiol – nieko panašaus į tai“, net ir per Libaną 1975–1990 krėtusį pilietinį karą, pripažino moteris.

„Visi pastatai aplink sugriuvo. Visur, kur einu – stiklai ir nuolaužos, tamsu“, – pridūrė įvykių liudininkė.

Libano Raudonasis Kryžius pranešė apie „šimtus sužeistųjų“ ir paprašė gyventojų skubiai paaukoti kraujo.

Generalinis saugumo vadovas Abbasas Ibrahimas kėlė prielaidą, kad galėjo sprogti seniai konfiskuotos medžiagos, laikytos miesto uoste.

„Atrodo, kad ten buvo sandėlys, kuriame buvo medžiagų, konfiskuotų prieš daugelį metų. Atrodo, kad šios medžiagos buvo labai sprogkios“, – sakė jis.

Vienas šaltinis Izraelio vyriausybėje, prašęs neviešinti jo vardo, sakė AFP: „Izraelis su šiuo incidentu neturi nieko bendra.“

Tiriamosios žurnalistikos tinklalapyje „Bellingcat“ dirbantis Benjaminas Strickassavo „Twitter“ žinutėje rašo, kad sprogimo epicentras veikiausiai buvo 130 m ilgio pilkas sandėlys šalia prieplaukos uosto zonoje.

Į pensiją išėjusi JAV branduolinės fizikos specialistė Cheryl Rofer per „Twitter“ rašė, kad per sprogimą pakilęs „raudonas debesis“ rodo, jog „labai tikėtina, [kad detonavo] amonio nitratas] – įprastos žemės ūkio trąšos, bet labai sprogi medžiaga.

Premjeras Hasanas Diabas trečiadienį paskelbė gedulo diena, o prezidentas Michelis Aounas skubiai sušaukė gynybos tarybos pasitarimą.

„Matėme grybą“

AFP filmuotoje medžiagoje matyti beveik visiškai sugriauti ištisi miesto kvartalai, tarsi žaisliukai nusviesti ir apversti automobiliai, su žeme sulyginti sandėliai.

Kariai stengėsi iš gatvių išstumti priblokštus civilius, kurių daugelis buvo nuo galvos iki kojų apsitaškę savo krauju.

Savanoriai vedė sužeistuosius į medicinos punktus, plėšydami savo marškinius improvizuotiems tvarsčiams, kad sustabdytų kraujavimą iš gilių žaizdų jų veiduose ir kūnuose.

„Išgirdom sprogimą, tada pamatėm grybą“, – pasakojo viena gyventoja, mačiusi antrąjį kurtinamą sprogimą iš savo buto balkono Mansurijos rajone.

„Sprogimo banga nubloškė mus atgal į butą“, – pridūrė moteris.

Vienas AFP korespondentas, esantis įvykio vietoje, pasakojo, kad Hamros komerciniame rajone visos parduotuvės buvo apgadintos, išdaužyta dešimtys vitrinų ir lankų, nuniokota daug automobilių.

Prie netoliese esančio Clemenceau (Klemenso) medicinos centro buvo atvežta ir atėjo dešimtys sukruvintų žmonių, įskaitant vaikus, tikėdamiesi sulaukti medicinos pagalbos.

Uoste kilo didžiulis gaisras, o sraigtasparniai liejo vandenį ant liepsnojančių pastatų. Taip pat užsidegė mažiausiai vienas uoste stovėjęs laivas.

Saugumo pajėgos atitvėrė uosto zoną, į kurią buvo įleidžiami tik greitosios pagalbos ir ugniagesių automobiliai bei žmonės, kurių artimieji dirbo toje teritorijoje.

Sprogimai driokstelėjo skolų prislėgtam Libanui grumiantis su didžiausia ekonomine krize nuo 1975–1990 metų pilietinio karo, kurią dar labiau komplikavo dėl naujojo koronaviruso įvestos karantino priemonės.

Šalis taip pat laukia verdikto byloje dėl buvusio Libano ministro pirmininko Rafiqo Hariri nužudymo 2005 metais. Milijardierius R. Hariri žuvo per sprogdinimą Beiruto centre. Teismas verdiktą turėtų paskelbti penktadienį.

Keturi Libano šiitų sukarinto judėjimo „Hizbollah“ nariai teisiami už akių Nyderlanduose dėl savižudžio sprogdintojo atakos Beirute, per kurią žuvo sunitas R. Hariri ir dar 21 žmogus.

Viena moteris naujienų agentūrai AFP sostinės centre sakė: „Tai buvo panašu į žemės drebėjimą... Man pasirodė, kad jis buvo galingesnis už 2005-ųjų sprogimą, per kurį žuvo R. Hariri.“

Įtampa tvyro ir Libano santykiuose su Izraeliu, paskelbusiu, kad užkirto kelią penkiems „Hizbollah“ kovotojams prasiskverbti į žydų valstybės teritoriją.

Irano remiamas judėjimas atmetė šiuos kaltinimus.

#BREAKING - Injuries in #Beirut, #Lebanon are "in the thousands", per local media.

Video shows the MASSIVE explosion in slow motion. pic.twitter.com/btwPiDmIlo

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020









This is the moment an explosion occurred in the Lebanese capital Beirut.

The explosion appeared to be centred around the city's port area containing warehouses and rippled through several areas of the capital.

Get the latest on this story here: https://t.co/UH3Jscyfkr pic.twitter.com/lIzHr7CPio

— SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020



Virš uosto rajono į padangę kilo milžiniškas dūmų debesis, sakė AFP korespondentas.

Garsūs sprogimai girdėjosi didelėje miesto dalyje ir už jo ribų; kai kuriuose rajonuose dingo elektra.

BREAKING: Live aftermath of massive explosion in Beirut. https://t.co/SyEH5X94Ra — NBC News (@NBCNews) August 4, 2020



„Pastatai dreba“, – rašė vienas sostinės gyventojas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Ką tik Beirutą supurtė galingas, kurtinamas sprogimas. Girdėjosi iš už kilometrų“, – rašė kitas tviterio vartotojas.