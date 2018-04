Sekmadienio demonstraciją surengė Katalonijos nepriklausomybę palaikančios pilietinės organizacijos „Omnium“ ir „Katalonijos nacionalinė asamblėja“ (ANC). Jų vadovai yra tarp devynių separatistų lyderių, laikomų kalėjime ir laukiančių teismo dėl savo vaidmens nepavykusiame praėjusių metų šiaurės rytinio regiono bandyme atsiskirti nuo Ispanijos. Dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos taip pat remia šį protestą, nors tam prieštarauja kai kurie jų nariai, nenorintys, kad Katalonija paskelbtų nepriklausomybę. Susiję straipsniai: Barselonoje tūkstančiai žmonių protestavo prieš Puigdemonto sulaikymą Barselonoje tūkstančiai demonstrantų reikalavo Katalonijos nepriklausomybės Katalonijos siekis atsiskirti įstūmė Ispaniją į sudėtingiausią per kelis dešimtmečius krizę. Spalio 27-ąją Katalonijai vienašališkai paskelbus nepriklausomybę, Ispanijos centrinė valdžia įvedė tiesioginį regiono valdymą. Nors per gruodį surengtus regioninius rinkimus už Katalonijos nepriklausomybę pasisakančios partijos laimėjo daugumą, joms iki šiol nepavyko suformuoti vyriausybės, nes dauguma lyderių yra arba užsienyje, arba kalėjime.

