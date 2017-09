Kampanija bus pradėta 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku 10 tūkst. vietų žiūrovams turinčioje koridos arenoje Taragonos uostamiestyje. Renginyje dalyvaus Katalonijos prezidentas Carlesas Puigdemont'as ir pagrindinių Katalonijos separatistinių partijų bei asociacijų atstovai. Tačiau abejojama, kad mitingui bus leista įvykti, nes vienas teisėjas uždraudė kitą nepriklausomybės šalininkų renginį Madride, nurodydamas, kad viešoje erdvėje negali vykti susitikimas, kuriuo būtų propaguojamas neteisėtas referendumas. Per interviu televizijai paklausta, ar vykdoma operacija renginiui Taragone sustabdyti, Ispanijos vicepremjerė Soraya Saenz de Santamaria sakė: „Negalima bendradarbiauti ir negalima dalyvauti šiame referendume“. Susiję straipsniai: Ispanijos prokuratūra grasina areštuoti Katalonijoje referendumą palaikančius merus Katalonijoje surengtas didžiulis nepriklausomybės šalininkų mitingas Kompanijos, kuri valdo minėtą koridos areną, vadovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad kompanija negavo jokio oficialaus prašymo neleisti mitingui vykti. Nepriklausomybės šalininkų stovykla turi dvi savaites savo bazei mobilizuoti ir kritikams, kurie nedega noru dalyvauti spalio 1-osios referendume, įtikinti. Separatistai žada, kad jei laimės referendumą, per kelias dienas paskelbs šio turtingo Ispanijos šiaurės rytų regiono nepriklausomybę. 7,5 mln. gyventojų turinčios Katalonijos vyriausybė nenustatė būtino minimalaus rinkėjų aktyvumo, bet didelis aktyvumas būtų labai svarbus pagrindžiant balsavimo teisėtumą. Separatistų šalininkai sudaro mažumą Taragonoje – to paties pavadinimo provincijos, kurioje gyvena maždaug 130 tūkst. žmonių ir yra kelios chemijos bei naftos perdirbimo gamyklos, sostinėje. Taragonos meras socialistas Josepas Felixas Ballesterosas atsisakė skirti vietų referendumo balsavimui. Atsiskyrimui nepritariančios partijos referendumo kampanijoje nedalyvaus ir prašė savo šalininkų boikotuoti balsavimą. Ispanijos Konstitucinis Teismas referendumą yra paskelbęs nelegaliu.

