Per avariją Himalajų kalnų kelyje netoli pietinio Rambano miesto sudužo 22 vietų mikroautobusas, vežęs mažiausiai 36 keleivius, sakė policijos pareigūnė Anita Sharma. Atrodo, kad nelaimė įvyko vairuotojui nesivaldžius transporto priemonės dėl techninio gedimo, pridūrė A. Sharma. Sužeistieji buvo hospitalizuoti. Dvylikos žmonių būklė – kritinė. Per kitą avariją, įvykusią šeštadienį šiame regione, grupę Indijos karių vežęs privatus sunkvežimis nuslydo nuo kelio pietiniame Šopijano rajone. Policija pranešė, kad buvo sužeisti mažiausiai 16 specialiųjų pajėgų narių. Pagal keliuose žūvančių žmonių skaičių padėtis Indijoje – blogiausia pasaulyje: kasmet avarijos nusineša daugiau kaip 110 tūkst. žmonių gyvybių. Daugiausiai jų įvyksta dėl neatsargaus vairavimo, blogos kelių būklės ir pasenusių transporto priemonių.

