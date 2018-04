Per susirėmimus žuvo mažiausiai 11 sukilėlių ir trys kariai, o per protestus – mažiausiai du civiliai. Dar dešimtys žmonių buvo sužeisti. Protestai kilo Indijos pajėgoms surengus operacijas prieš sukilėlius, daugiausia pietinėse ginčijamo Kašmyro dalyse. Pastaraisiais metais kašmyriečiai, daugiausia jaunuoliai, atvirai demonstruoja solidarumą su sukilėliais ir stengiasi apsaugoti juos per karines operacijas provokuodami gatvių susirėmus su armija. Protestai tęsiasi nepaisant Indijos armijos vado perspėjimo, kad prieš akmenis svaidančius protestuotojus bus imtasi griežtų priemonių. Armijai trijuose pietiniuose kaimuose naktį pradėjus operacijas prieš sukilėlius, sekmadienį į Kašmyro gatves išėjo tūkstančiai žmonių, kurie skandavo šūkius prieš Indiją ir reikalavo panaikinti Indijos valdymą regione. Iki to laiko pareigūnai perdavė šeimoms kai kurių nukautų sukilėlių palaikus. Į jų laidotuves susirinko dešimtys tūkstančių kašmyriečių. Susišaudymai minėtuose trijuose kaimuose pareikalavo daugiausiai aukų šiais metais. Miestuose, kur neramumai buvo didžiausi, valdžia nutraukė traukinių eismą ir mobiliųjų telefonų interneto ryšį. Tai įprasta vyriausybės praktika siekiant slopinti įtampą ir neleisti organizuoti demonstracijų prieš Indiją. Kai kur buvo įvesta komendanto valanda, pirmadienį nurodyta nedirbti visoms mokykloms ir koledžams. Protestai ir susirėmimai taip pat kilo Šrynagare ir kitose regiono vietose. Kašmyras yra padalytas tarp branduolinį ginklą turinčių kaimynių Indijos ir Pakistano, kurios abi reiškia pretenzijas į visą regioną. Po nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos paskelbimo 1947 metais Indija ir Pakistanas dėl Kašmyro kontrolės kariavo du karus. Sukilėlių grupuotės reikalauja, kad Kašmyras būtų suvienytas arba Pakistane, arba kaip nepriklausoma valstybė. Kašmyre, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai, tvyro Indijai priešiškos nuotaikos, dauguma žmonių remia sukilėlių kampaniją prieš Indijos valdymą. Per sukilimą ir atsakomąsias Indijos armijos operacijas šiame regione žuvo beveik 70 tūkst. žmonių. Indija kaltina Pakistaną ginkluojant ir apmokant sukilėlius, bet Pakistanas tai neigia.

