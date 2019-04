Dauguma šalių lyderių sutarė, kad ilgas „Brexit“ atidėjimas – metams – suteiks Th. May laiko rasti būdų, kaip užsitikrinti paramą sutarčiai, pernai lapkritį suderintai su Europos Sąjungos (ES) lyderiais. E. Macronas primygtinai tvirtino, kad toks sprendimas keltų grėsmę Europos Sąjungai.

Apie 22.30 val. vietos laiku 27 ES šalių lyderiai, be Th. May ir be savo patarėjų, pasiliko pagrindinėje Tarybos posėdžių salėje nuodugniai apsvarstyti sprendimo dėl dar vieno „Brexit“ proceso atidėjimo.

„Bet koks atidėjimas po birželio 30 dienos daro ES pažeidžiamą“, - E. Macrono žodžius citavo vienas pareigūnas.

Tuo metu Th. May vakarieniavo britų ambasadoriaus rezidencijoje, esančioje netoliese, Briuselio centre. Čia ji kartu su savo patarėjais vaišinosi ėrienos kepsniu.

Britų premjerė savo kolegoms ES lyderiams šįkart padarė geresnį įspūdį nei ankstesnėmis progomis. Ji informavo juos apie savo uolias pastangas užsitikrinti parlamento paramą išstojimo sutarčiai, kurią ji išsiderėjo pernai lapkritį. Vis dėlto, kaip vėliau jos pokalbį su lyderiais komentavo du agentūros pašnekovai, Theresa May, paklausta, kaip vyksta derybos tarppartinėje grupėje šalies viduje, akivaizdžiai išsisukinėjo nuo tiesaus atsakymo.

Nė vienas posėdžių salėje esantis lyderis nebuvo tikras, koks bus priimtas galutinis sprendimas iki E. Macrono kalbos, sakė vienas pareigūnas. Lyderiai sunerimo, kad prancūzai pasiruošę pasisakyti už rizikingą pasitraukimą be sutarties, siekdami užkirsti kelią ilgam pratęsimui.

Netvarkingas „Brexit“ nėra blogiausias iš visų scenarijų, sakė žurnalistams vienas prancūzų pareigūnas. Kitos ES narės dėl to nebuvo tokios tikros.

Vieniša Prancūzija

Tarybos salėje E. Macronas visomis išgalėmis siekė užsitikrinti paramą savo pozicijai.

Net Graikija, tradicinė sąjungininkė, kuri beveik visada remia Prancūziją, kai priimami svarbiausi sprendimai, šįkart laikėsi atskiros nuomonės. Šalies premjeras Alexis Tsipras tvirtino, kad Jungtinei Karalystei daromas spaudimas dalyvauti ES Parlamento rinkimuose, vyksiančiuose gegužę, gali pakirsti „Brexit“ impulsą.

„Tai būtų didžiausias „Brexit“ šalininkų pralaimėjimas ir galbūt „Brexit“ pabaigos pradžia“, - A. Tsipro pasisakymu pasidalijo diplomatai, gerai susipažinę su situacija. Vėliau jis paprašė jų susimąstyti, ar ES turėtų remti tokią galimybę.

Baigiantis pirmajam pasisakymų raundui, 17 lyderių pritarė siūlymui atidėti procesą iki šių metų pabaigos, dar trys diplomatai pareiškė, kad galėtų sutikti su tokiu variantu.

Tik Prancūzija viena primygtinai reikalavo trumpalaikio atidėjimo, daugiausia iki birželio, nors kitos šalys, pritariančios jos požiūriui, buvo linkusios ieškoti kompromiso.

E. Macronas jau posėdžio pradžioje paragino kolegas sutikti su britų sprendimu palikti Europos Sąjungą ir judėti toliau.

„Aš apgailestauju dėl tokio pasirinkimo, tam nepritariu, bet mums nebus lengviau, jei ginčysime tokį sprendimą, dar kartą grįšime prie jo ar visomis išgalėmis stengsimės užkirsti tam kelią“, - žurnalistams pareiškė E. Macronas įžengdamas į salę.

„Dabar turime galvoti apie Europos renesansą ir dėl to kovoti“, - pridūrė jis turėdamas galvoje ES Parlamento rinkimų, vyksiančių gegužę, savo kampanijos šūkį.

E. Macronas pykdo sąjungininkus

E. Macronas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kaip likusioms 27 ES narėms pavyko išsaugoti vienybę per 34 derybų mėnesius.

Tokiai vienybei teko rimtas išbandymas baigiantis posėdžiui, jau brėkštant ketvirtadienio rytui.

Deryboms įpusėjus, buvo artėjama prie sutarimo, kad Th. May bus leista bent jau iki metų pabaigos siekti savo politinės pergalės Jungtinėje Karalystėje. Bet E. Macronas nenusileido.

Jis tvirtino, kad leidus Jungtinei Karalystei likti bloke visą vasarą, būtų atitraukiamas dėmesys nuo likusių narių planų sustiprinti ES. Pats E. Macronas nemažai politinio kapitalo pastatė ant kortos dėl Europos projekto ir jam labai reikalinga pergalė po mėnesiais besitęsiančių protestų šalies viduje.

Be to, ilgas atidėjimas turėtų didesnį svertą britų vyriausybei, ir atsižvelgus į sudėtingą Th. May poziciją, ES per tą laiką jau gali turėti reikalų su Borisu Johnsonu kaip šalies premjeru.

E. Macronas tvirtino, kad būtini tam tikri mechanizmai, kurie apsaugotų nuo galimų intrigų.

Kai kurios sąlygos, kurias kėlė E. Macronas, buvo neracionalios, pažymėjo vienas Europos pareigūnas. Prancūzai reikalavo dėl JK planų palikti bloką apriboti šalies balsavimo teises priimant ES sprendimus.

Anot trijų kitų pareigūnų, komentavusių derybas, E. Macrono užsispyrimas kitus ES lyderius ne juokais supykdė.

„Šiuo metu mes sprendžiame jūsų vidaus problemas“, – vienas iš pareigūnų pacitavo Europos Komisijos pirmininko Jeano Claude'o Junckerio žodžius, pasakytus E. Macronui.

Galiausiai priimtas kompromisinis sprendimas reiškia, kad JK paliks ES prieš pradedant darbą naujai Europos Komisijai (EK) ir apribos Londono dalyvavimą kitame ES verslo etape.

E. Macronas tai pavadino laimėjimu. Bet iki priimant tokį kompromisinį sprendimą, jis pirmą kartą nuo derybų pradžios apnuogino įtampą tarp 27 šalių, dalyvaujančių derybose su Britanija.

Jam pavyko sutrumpinti terminą vos keliais mėnesiais. O „Brexit“ Jungtinei Karalystei vis tiek dar gali būti pratęstas ir po spalio.