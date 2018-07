63-ejų politikui buvo akivaizdžiai sunku nulipti nuo podiumo, kur jis pozavo su kartu su kitais NATO lyderiais. Lipdamas žemyn jis susvyravo, jam į pagalbą atskubėjo ir jį prilaikė Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ir Nyderlandų premjeras Markas Rutte.

J. C. Junckeriui buvo sunku išlaikyti pusiausvyrą. Tikslios informacijos, kodėl EK vadovui pasidarė sunku, nėra. „Mano žiniomis, jis neturi rimtų sveikatos problemų, tačiau jau kurį laiką jį kamavo nugaros skausmas“, – belgų naujienų portalui VRT sakė M. Rutte.

Pats J. C. Junckeris Airijos parlamente dar birželį yra sakęs, kad jaučia skausmus nugaros nerve, kuris nusileidžia į abi kojas ir dėl to jam kartais būna sunku vaikščioti. Tada jam taip pat sunkiai sekėsi nulipti nuo parlamento laiptų. Tada jis neigė gandus, neva esąs neblaivus ir sakė, kad nugaros sužeidimą jis patyrė automobilio avarijoje. „Geriau jau tikrai būčiau girtas“, – leidiniui „The Sun“ tada sakė J. C. Junckeris.