„Vodafone Ukraine“ antradienį AFP sakė nežinantys, kiek užtruks grąžinti paslaugų tiekimą, nes kompanijos darbuotojai negavo patikinimų dėl saugumo iš konfliktuojančių pusių kare, pasiglemžusiame daugiau nei 10 tūkst. gyvybių per beveik ketverius metus. Kompanijos atstovė sakė, kad nuo sausio 11 dienos, kai sukilėlių kontroliuojamuose Lugansko ir Donetsko regionuose buvo nutrauktas mobilus ryšys, paveikta beveik du milijonai vartotojų. Pasak „Vodafone“, kreiptasi kreipėsi į Kijevo tarnybas ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) stebėtojus, prašoma užtikrinti darbininkų saugumą. „Iki šiol mūsų pastangos bergždžios“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo „Vodafone“ atstovė Viktorija Ruban. Vadinamos Donecko liaudies respublikos vadovas apkaltino Kijevą tyčia nutraukus telefoninį ryšį ir sakė, kad tai dalis Kijevo vykdomo „informacinio karo“. „Kijevas nutraukė „Vodafone“ veiklą Donetsko liaudies respublikos teritorijoje“, – sakė Aleksandras Zacharčenka. Akmens amžius Skirtingose rytų Ukrainą dalinančios konflikto fronto linijos pusėse gyvenančių šeimos narių bendravimas dėl nutrūkusio ryšio liovėsi. Likusius du mobilaus ryšio paslaugų tiekėjus valdo Rusijos remiamos institucijos. Donecke veikianti kompanija „Pheonix“ šią savaitę pristatė paslaugą, kuria teoriškai galima pasinaudoti norint skambinti į Kijevo kontroliuojamus regionus – tarptautiniais tarifais. Tokie tarifai yra nemaži – 15 euro centų už minutę, o tai yra reikšminga suma žmonėms, gyvenantiems viename skurdžiausių Europos kampelių.

