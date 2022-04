Karo Charkive liudininkas: ironiška, kur pataikė Rusijos pajėgos

Charkivo gyventojas Ivanas Lopatčenka prieš karą pardavinėjo knygas. Jo ramus gyvenimas buvo apibūdinamas žodžiu – puikus. Jis dirbo Charkive įsikūrusioje didžiausioje Ukrainos leidykloje „Šeimos laisvalaikio klubas“ viešųjų ryšių vadovu. Gyveno didžiausiame Charkivo rajone – Saltykovkoje, kuriame gyvena maždaug 600 tūkst. žmonių.

Praėjus kelioms dienoms po karo pradžios jam su šeima pavyko palikti šį rajoną, o kitą dieną po išvykimo į jų butą pataikė rusų sviedinys. Laimei, nesprogo, tad liko gulėti kambaryje ir laukia išminuotojų.

Heavy feelings posting this video. While I was filming this, I kept thinking, what if this was my home, my bedroom, my kitchen. In many apartments there are still family photos on the walls and you can see families that were living here. pic.twitter.com/8Js0atD7wd