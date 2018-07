Šeštadienį vienas sraigtasparnis išskrido padėti šiaurinėje Švedijos dalyje miškų gaisrus gesinantiems švedams. Tuo metu kitas sraigtasparnis nuo trečiadienio tęsia miško ir durpyno gesinimo darbus vakarinėje Latvijos dalyje. Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparniai Mi-8 yra aprūpinti „Bambi Bucket“ tipo vandens paėmimo įranga. Jos pagalba vienu kartu galima pasemti daugiau nei 2,5 tūkst. litrų vandens.

