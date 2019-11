Šią raketų ataką surentė kovotojų grupuotė „Islamo džihadas“, svarbi palestiniečių anklavą valdančio islamistų judėjimo „Hamas“ sąjungininkė, pridūrė Izraelio kariuomenė.

„Islamo džihadas“ surengė taikių Izraelio piliečių masinį apšaudymą raketomis iš Gazos Ruožo, kai surengėme tikslų smūgį prieš jų vadą – ir [naujausios atakos] rodo, kodėl mes jam smogėme, – sakoma per „Twitter“ paskelbtame kariškių pranešime. – Teroristai smogia taikiems gyventojams.“

VIDEO: Traffic camera catches the moment a rocket fired from Gaza narrowly misses civilian vehicles and hits a highway in southern Israel - @newsisrael13 pic.twitter.com/Gz4hiBO5iM