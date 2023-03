Karas Ukrainoje. Žiniasklaida: Ukrainos pajėgos ties Bachmutu surengė kontrpuolimą

„Ji savo užduotis įvykdė 1000 proc. Viena vertus, kariuomenė įgyvendino planą, kaip sunaikinti pagrindinę priešo kovinės parengties grupę, kita vertus, užtikrino dešimčių tūkstančių Ukrainos kariškių apmokymą ir parengimą pasirengti kontrpuolimui“, – sakė M. Podoliakas.

Pasak jo, net jei bus priimtas sprendimas atsitraukti į palankesnes pozicijas, Bachmuto gynyba bus būsimos pergalės pagrindas.

JT vadovas vyksta į Ukrainą Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas vyksta vizito į Ukrainą. Tai antradienį pranešė JT atstovas spaudai Stephane Dujarric, kuriuo remiasi „Reuters“.„Generalinis sekretorius ką tik atvyko į Lenkiją“, iš kur toliau vyks į Ukrainą, tvirtino atstovas.Jo duomenimis, trečiadienį šalyje A. Guterresas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pagrindinė JT vadovo viešnagės tema bus galimybė pratęsti susitarimą su Rusija dėl ukrainietiškų grūdų eksporto.

Lenkijos gynybos ministerija: Błaszczakas nesakė, kad oro gynybos kompleksai „Patriot“ jau UkrainojeLenkijos ministro pirmininko pavaduotojas, nacionalinės gynybos ministras Mariuszas Błaszczakas interviu Ispanijos leidiniui „La Razón“ nesakė, kad Ukraina jau gavo oro gynybos sistemų „Patriot“, bet pažymėjo, kad teigiamas sprendimas perduoti Kyjivui šių sistemų buvo priimtas Lenkijos pastangomis.Tai antradienį pranešė Lenkijos nacionalinės gynybos ministerija, atsakydama į „Ukrinform“ korespondento paklausimą.„Premjero pavaduotojas, gynybos ministras M. Błaszczakas (interviu leidiniui „La Razón“) ketino pabrėžti, kad Lenkijos pastangomis buvo priimtas sprendimas perduoti Ukrainai „Patriot“ bateriją“, – pareiškė ministerijos atstovai, pažymėdami, kad Lenkija jau perdavė Kyjivui pirmuosius tankus „Leopard“.Pasak ministerijos darbuotojų, M. Błaszczako žodžiai, kad esą Ukraina jau gavo oro gynybos sistemų „Patriot“, tikriausiai atsirado Ispanijos laikraštyje dėl vertimo klaidos.Ukrainos žiniasklaida paskelbė naujieną apie „Patriot“, remdamasi šiuo ispanų leidiniu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio pabaigoje JAV valstybės departamentas informavo apie 850 mln. dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, kuriame, be kita ko, yra oro gynybos sistema „Patriot“.Lenkija jau nusiuntė Ukrainai pirmuosius keturis tankus „Leopard 2“ iš 14, kuriuos Varšuva ketina perduoti Kyjivui.

Lenkija praneša, kad šią savaitę perduos Ukrainai dar 10 „Leopard“ tankųLenkija šią savaitę perduos Rusijos užpultai Ukrainai likusius 10 iš 14 pažadėtų vokiškų kovinių tankų „Leopard 2“. Tai antradienį patvirtino lenkų gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas, kuriuo remiasi „Sky News“.„Keturi (tankai) jau yra Ukrainoje, dar 10 į Ukrainą atvyks šią savaitę“, – tvirtino M. Blaszczakas.Be minėtųjų „Leopard'ų“ Lenkija dar yra pažadėjusi Ukrainai 60 papildomų lenkiškų kovinių tankų „PT-91“.Vakarų sąjungininkės iš viso yra įsipareigojusios perduoti Ukrainai apie 300 tankų.

Šoigu: Bachmuto užėmimas sudarytų sąlygas tolesnėms puolamosioms operacijoms Nuožmių mūšių apimto Rytų Ukrainos Bachmuto miesto užėmimas sudarytų sąlygas tolesnėms puolamosioms operacijoms šalyje. Tai antradienį pareiškė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, kurį cituoja CNN.„Šis miestas yra svarbus Ukrainos pajėgų gynybinis centras Donbase, – karinėje konferencijoje Maskvoje kalbėjo S. Šoigu. – Jo užvaldymas sudarytų sąlygas tolesnėms puolamosioms operacijoms, skverbiantis gilyn į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybą.“Ministras tvirtino, kad Rusijos kariuomenė jau esą yra užėmusi kelias gyvenvietes Bachmuto apylinkėse.S. Šoigu konferencijoje taip pat ėmėsi kaltinti JAV sumanius strategiją „palaužti Rusiją ginklais“. „Vakarų šalys didina ginkluotės ir technikos tiekimą Ukrainai, plečia Ukrainos karių mokymų programas“, – skundėsi Rusijos gynybos ministras. Nepaisant to, tai ukrainiečiams sėkmės tariamai neatneša. „Priešingai, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose stebimi didėjantys nuostoliai“, – aiškino S. Šoigu.Ministras tvirtino, kad vasarį, lyginant su sausiu, ukrainiečių žmogiškieji praradimai neva padidėjo 40 proc., iki 11 tūkst. karių. Tačiau šių S. Šoigu pateiktų duomenų nepriklausomai patvirtinti negalima.Nors Rusija vis kalba apie Bachmuto užėmimo svarbą, CNN pažymi, kad JAV ir NATO pareigūnai šio miesto reikšmę vertina kitaip. Pirmadienį JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pareiškė, kad jei rusų daliniai užimtų Bachmutą, to nebūtų galima laikyti operaciniu ar strateginiu Ukrainos kariuomenės pralaimėjimu. Pasak politiko, šio miesto reikšmė yra daugiau simbolinė.Tuo metu NATO žvalgybos skaičiavimai rodo, kad kiekvienam Bachmute iki šiol žuvusiam Ukrainos gynėjui tenka mažiausiai penki nukauti Rusijos kariai.

Žiniasklaida: Ukrainos pajėgos ties Bachmutu surengė kontrpuolimąUkrainos ginkluotosios pajėgos ties Bachmutu surengė kontrpuolimą. Apie tai rašo dienraštis „The New York Times“.Ukrainos pajėgoms pavyko nustumti rusus nuo paskutinio svarbaus greitkelio, vedančio į miestą. Tai leido išsaugoti tiekimo liniją ir atsitraukimo kelią, jeigu bus priimtas sprendimas atsitraukti iš Bachmuto. Dienraštis pažymėjo, kad Ukraina šį miestą naudoja kaip naujai mobilizuotų Rusijos karių ir „Vagner“ samdinių naikinimo tašką.

Kinija sulygino galimą ginklų tiekimą Rusijai su JAV karine parama Taivanui Kinijos užsienio reikalų ministras antradienį bet kokią galimą būsimą Pekino paramą Rusijos karui Ukrainoje sulygino su JAV ginklų pardavimu Taivanui, praneša CNN.„Kodėl JAV prašo Kinijos netiekti ginklų Rusijai, o pačios toliau juos parduoda Taivanui?“ – per spaudos konferenciją klausė Kinijos užsienio reikalų ministras Čin Gang.Pasak jo, „absurdiška“, kad „aukšti JAV pareigūnai“ kišasi į Taivano klausimą, kuris, pasak jo, yra „Kinijos žmonių reikalas“. „Jokia kita šalis neturi teisės į jį kištis“, – kalbėjo jis.Kinijos valdančioji Komunistų partija demokratinį Taivaną laiko savo teritorijos dalimi, nors niekada jo nekontroliavo, o Kinijos lyderis Si Dzinpingas ne kartą atsisakė atmesti galimybę panaudoti jėgą „vėl suvienijant“ Taivaną su žemynine Kinijos dalimi.Antradienį Čin pakartojo šią Pekino poziciją. „Mes ir toliau nuoširdžiai ir visomis pastangomis sieksime taikaus susivienijimo, – sakė jis. – Kartu pasiliekame galimybę imtis visų būtinų priemonių.“Kalbėdamas apie kartą tarp Rusijos ir Ukrainos, Čin sakė, kad „Kinija nesukėlė šios krizės, ji nėra krizės šalis ir nesuteikė ginklų nė vienai pusei“.„Kinija visada priima savo sprendimą ir dėl savo pozicijos apsisprendžia savarankiškai, remdamasi klausimo esme, – sakė Čin. – Tarp karo ir taikos mes pasirinkome taiką; tarp sankcijų ir dialogo mes pasirinkome dialogą; tarp liepsnų kurstymo ir temperatūros mažinimo mes pasirinkome pastarąjį.“CNN primena, kad Pekino pastangoms prisistatyti taikdariu Ukrainos kare smarkiai pakenkė jo atsisakymas pripažinti karo pobūdį (iki šiol jis vengia žodžio „invazija“) ir diplomatinė bei ekonominė parama Maskvai.

Žiniasklaida: „Vagner“ pradėjo verbuoti savanorius iš psichoneurologinių dispanserių Įsivėlęs į konfliktą su Rusijos gynybos ministerija ir netekęs galimybės verbuoti kalinius, sukarintos grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas atsigręžė į psichoneurologinius dispanserius, rašo laikraštis „The Moscow Times“.Skelbimas apie tai, kad dabar, norint įstoti į „Vagner“, nebereikia psichiatro ir narkologo pažymos, taip pat fluorogramos, buvo patalpintas vienoje iš „Vagner“ grupių socialiniuose tinkluose. Informaciją apie ketinimus priimti psichoneurologiniame dispanseryje gydytus asmenis patvirtino grupuotės verbuotojai.Laikraščio žurnalistas, apsimetęs savanoriu, susisiekė su „Vagner“ specialiąja telefono linija ir pranešė, kad gydosi psichoneurologiniame dispanseryje dėl nervų sistemos sutrikimo. Jis gavo oficialią instrukciją su reikalavimais naujokams ir pasiūlė pagal ją įsivertinti save. „Perskaitykite instrukciją, jei viskas normalu, mes jūsų laukiame“, – sakė verbuotojas.Instrukcijoje teigiama, kad grupuotė nepriima asmenų, „sergančių sunkiomis ligomis, trukdančiomis atlikti užduotis, priklausomų nuo narkotikų, taip pat sergančių hepatitu B ir C“. Tačiau jokių pažymų nereikalaujama, o atvykus į vietą rimtas medicininis patikrinimas taip pat neatliekamas, padaromas tik greitasis kraujo tyrimas ir šlapimo tyrimas dėl narkotikų. Visa tai verbuotojai vadina „nereikalingos biurokratijos pašalinimu“.„Vagner“ patiria „personalo trūkumą“: vasarį buvo sustabdytas samdinių verbavimas kalėjimuose ir kolonijose. Dabar kalinių verbavimu karui Ukrainoje užsiima pati Gynybos ministerija.JAV žvalgybos duomenimis, gruodį „Vagner“ kovotojų skaičius pasiekė 50 tūkst., iš kurių tik 10 tūkst. buvo profesionalūs samdiniai, o 40 tūkst. – J. Prigožino užverbuoti buvę kaliniai.Nuo karo pradžios „Vagner“ Ukrainoje prarado daugiau kaip 30 tūkst. kovotojų, iš jų 9 000 žuvo, sakė JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby, remdamasis žvalgybos pranešimais. Daugiau kaip 4 000 žmonių žuvo gruodį, kai „Vagner“ daliniai buvo mesti į Bachmuto šturmą. Iš visų žuvusiųjų 90 proc. buvo užverbuoti kaliniai, sakė jis.

Rusija tvirtina kontroliuojanti maždaug pusę Bachmuto Rusijos statytinis iš dalies okupuotoje Ukrainos Donecko srityje Janas Gaginas tikina, kad Rusijos kariuomenė neva kontroliuoja maždaug pusę Bachmuto.Kaip rašo „The Guardian“, J. Gaginas tai pareiškė Rusijos valstybinei naujienų agentūrai TASS.„Mūsų artilerija, technika ir kariai jau yra mieste. Jie kontroliuoja beveik pusę Bachmuto“, – aiškino J. Gaginas. Tačiau statytinis pridūrė neatmetantis galimybės, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali mėginti siekti proveržio.Pasak TASS, J. Gaginas taip pat tvirtino, kad rusų daliniai ugnimi kontroliuoja visus tenykščius asfaltuotus kelius.Nepaisant visko, „The Guardian“ pažymi, kad tiksli padėtis Bachmute išlieka iki galo neaiški, o J. Gagino pareiškimų nepriklausomai patvirtinti negalima.

Vengrijos užsienio reikalų ministras: Vakarai pasiduoda „karo psichozei“ Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas apkaltino Vakarus įsitraukiant į „karo psichozę“.„Briuselyje yra žmonių, kurie tai traktuoja kaipo varžybas: kas perduos Ukrainai daugiau ginklų – Europa ar JAV“, – sakė politikas pirmadienį parlamente Budapešte. Taip jis kalbėjo ragindamas parlamentarus pritarti rezoliucijai, kuria Rusija ir Ukraina raginama nedelsiant skelbti paliaubas ir pradėti taikos derybas.Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, nepaisant Rusijos invazijos į Ukrainą, palaiko gerus santykius su Kremliumi. Budapeštas nenoriai remia ES sankcijas Rusijai. Be Turkijos, Vengrija, be to, yra vienintelė NATO šalis, dar neratifikavusi Švedijos ir Suomijos narystės Aljanse. Balsavimas parlamente šiuo klausimu buvo nukeltas į mėnesio galą.P. Szijjartas yra ypač uolus dešiniojo populisto V. Orbano užsienio politikos rėmėjas. Jis iki šiol nėra grąžinęs Draugystės ordino, kurį 2021 metų gale gavo iš rusų kolegos Sergejaus Lavrovo.

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojusAntradienio rytą visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus, praneša stotis „Sky News“.Kaip teigiama, apie antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos vėl kaukia visose šalies srityse. Visą Ukrainą apimantis oro pavojus buvo paskelbtas ir pirmadienį.

Britų žvalgyba: mūšiai dėl Bachmuto ir toliau sekina abiejų pusių pajėgasUkrainos kariuomenės vykdoma rytinio Bachmuto miesto gynyba ir toliau sekina ne tik pačios Ukrainos, bet ir Rusijos pajėgas. Tai savo naujausioje, antradienį tviteryje paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Remiantis suvestine, praėjusį savaitgalį ukrainiečiams veikiausiai pavyko stabilizuoti savo gynybinį perimetrą, rusų daliniams prieš tai darius pažangą miesto šiaurėje. Kaip teigia ministerija, tikėtina, kad Bachmute esantiems Ukrainos kariams šiuo metu sudėtinga apsirūpinti reikiamomis atsargomis, nes Rusijos pajėgos praėjusią savaitę sunaikino tiltą per vienintelį asfaltuotą kelią į miestą, kurį iki tol vis dar kontroliavo ukrainiečiai.Nepaisant to, suvestinėje pažymima, kad pastarieji vieši ginčai tarp Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ ir šios šalies gynybos ministerijos dėl amunicijos tiekimo rodo, jog rusams sudėtinga išlaikyti didelį žmogiškųjų išteklių ir amunicijos kiekį, būtiną pažangai pagal dabartinę Maskvos taktiką.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kasdien, nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d.

Ukraina nori gauti iš JAV kasetinių bombų Ukraina išplėtė prašymą iš JAV gauti prieštaringai vertinamų kasetinių bombų, įtraukdama ginklą, kurį norėtų išmontuoti ir panaudoti prieštankinių bombų mėtymui iš bepiločių orlaivių ant Rusijos pajėgų, pasak „Reuters“, pranešė du JAV įstatymų leidėjai.Kyjivas paragino Kongreso narius spausti Baltuosius rūmus, kad šie pritartų ginklų perdavimui, tačiau visiškai neaišku, ar prezidento Joe Bideno administracija tai patvirtins savo parašu. Kasetinė amunicija, kurią draudžia daugiau kaip 120 šalių, paprastai paleidžia didelį kiekį mažesnių bombų, kurios gali nesirinktinai žudyti didelėje teritorijoje ir kelti grėsmę civiliams gyventojams.Ukraina nori įsigyti MK-20, oru gabenamą kasetinę bombą, kad galėtų atskirus sprogmenis paleisti iš bepiločių orlaivių, sakė JAV atstovai Jasonas Crow ir Adamas Smithas, abu dirbantys Atstovų Rūmų ginkluotųjų pajėgų komitete. Pasak jų, tai papildymas prie 155 mm artilerijos kasetinių sviedinių, kurių jau paprašė Ukraina.Jie sakė, kad Ukrainos pareigūnai praėjusį mėnesį Miuncheno saugumo konferencijoje ragino JAV įstatymų leidėjus spausti Baltuosius rūmus pritarti. Ukraina tikisi, kad kasetinė amunicija suteiks jai pranašumą žūtbūtinėje kovoje su Rusijos pajėgomis rytų Ukrainoje.Ukrainos vyriausybė yra viešai pareiškusi, kad nori JAV kasetinės amunicijos. Apie prašymą dėl MK-20, dar vadinamų CBU-100, anksčiau nebuvo pranešta.Sprogmenys kovai su „žmonių bangomis“Ukraina nori šiais artilerijos sviediniais – dvejopos paskirties įprastine patobulinta amunicija (DPICM) – sustabdyti „žmonių bangos“ tipo atakas, kurias Rusija kelis mėnesius rengia siekdama užimti sugriautą rytinį Bachmuto miestą, sakė įstatymų leidėjai.Kiekvienas toks sviedinys išbarsto 88 sprogmenis. MK-20 nešamas lėktuvu, o šis skrydžio viduryje atsidaro ir išmeta daugiau kaip 240 į strėles panašių nedidelių bombų.Ukrainos kariuomenė mano, kad šie šaudmenys „turi geresnes šarvo pramušimo galimybes“ nei tie, kuriuos dabar mėto iš bepiločių orlaivių, sakė Ginkluotųjų pajėgų komiteto narys demokratas A. Smithas.Ukraina, kovojanti su priešu, turinčiu daugiau gyvosios jėgos ir ginkluotės, bepiločius orlaivius plačiai naudoja stebėjimui ir sprogmenų mėtymui ant Rusijos pajėgų.Demokratas ir JAV kariuomenės veteranas J. Crow sakė, kad galbūt pritartų MK-20 perdavimui su garantijomis, kad ukrainiečiai išmontuos bombas ir „panaudos jas nekasetiniam darbui“.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 154 830 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją iki 2023 m. kovo 7-osios Ukrainoje jau neteko apie 154 830 karių (+1 060 per pastarąsias 24 val.), praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 432 (+9) Rusijos tankus, 6 714 (+11) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 456 (+23) artilerijos sistemas, 488 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 253 (+3) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 303 (+1) lėktuvus, 289 sraigtasparnius, 5 323 (+16) automobilius, 18 laivų, 2 095 (+9) dronus, 236 (+2) specialiosios technikos vienetus ir 873 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

JK šaudmenų atsargos dėl karo Ukrainoje „pavojingai sumažėjusios“Atkurti po karo Ukrainoje sumažėjusias Jungtinės Karalystės šaudmenų atsargas gali prireikti mažiausiai dešimties metų, todėl gali kilti pavojus JK nacionaliniam saugumui, perspėjo įstatymų leidėjai.Bendruomenių rūmų gynybos komitetas teigė, kad JK ir kitos NATO sąjungininkės, siekdamos aprūpinti Kyjivą kovoje su užpuolusia Rusija, leido savo šaudmenų atsargoms sumažėti iki „pavojingai žemo lygio“.Komitetas teigė, kad būdas, kuriuo Vakarų vyriausybės įsigyja ginkluotę, „neatitinka tikslo“, ir paragino Gynybos ministeriją parengti veiksmų planą, kad būtų sutrumpintas laikas, reikalingas atsargoms atkurti.„Akivaizdu, kad JK ir jos NATO sąjungininkės leido amunicijos atsargoms sumažėti iki pavojingai žemo lygio“, – teigė komitetas. – Nors Rusija taip pat susiduria su savo atsargų mažėjimu, kiti priešininkai gali išlaikyti ir galbūt padidinti savo atsargas. Todėl negalėjimas papildyti JK atsargų kelia pavojų ne tik mūsų gebėjimui aprūpinti Ukrainą, bet ir atremti bet kokią grėsmę mūsų pačių saugumui“.Komiteto įspėjimas atkartoja gynybos sekretoriaus Beno Wallace‘o išreikštą susirūpinimą. Jis sakė, kad ginkluotosios pajėgos visoje Europoje moka kainą už ilgus metus trukusį atsargų „ištuštinimą“.Praėjusį mėnesį NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas paragino sąjungininkus skubiai padidinti gamybą, nes ukrainiečiai išnaudoja šaudmenis greičiau, nei Vakarai sugeba jais aprūpinti.Komiteto pirmininkas Tobiasas Ellwoodas sakė: „Rusijos įsiveržimas į Ukrainą turėtų būti skambutis Vakarams. Saugumas ir demokratija yra sunkiai iškovojami ir lengvai prarandami dalykai. Galingos, atsparios ginkluotosios pajėgos, stovėdamos petys į petį su mūsų sąjungininkais užsienyje, yra geriausia atgrasymo nuo agresijos priemonė“.Gynybos ministerijos atstovas sakė, kad ir toliau „teikiami užsakymai pakeisti Ukrainai perduotą amuniciją, o ministerija turi papildomus 560 mln. svarų sterlingų (673 mln. JAV dolerių) atsargoms padidinti“.

Kinija: Ukrainos krizę valdo „nematoma ranka“Konfliktą Ukrainoje, pasak Kinijos užsienio reikalų ministro Quin Gango, valdo „nematoma ranka“, siekianti krizės pratęsimo ir eskalacijos. „Nematoma ranka“ naudojasi „Ukrainos krize, kad pasiektų tam tikrų geopolitinių tikslų“, – sakė jis kasmetinės parlamento sesijos Pekine kuluaruose, praneša agentūra „Reuters“.Konfliktai, sankcijos ir spaudimas esą neišspręs problemos. „Taikos derybų procesas turi prasidėti kuo greičiau, o visų pusių teisėti saugumo klausimai turi būti gerbiami“, – patvirtino Quin Gangas Kinijos poziciją Ukrainos kare.Kinija, anot ministro, „nedalyvauja krizėje“ ir „nė vienai konflikto pusei neperdavė ginklų“. Kaltinimus, sankcijas ir grasinimus Kinijai ministras pavadino „visiškai nepriimtinais“.JAV pagrasino Kinijai sankcijomis, jei Pekinas tieks Rusijai mirtinus ginklus.

Zelenskis nurodė stiprinti Bachmuto gynybąPo spėlionių apie pasitraukimą iš smarkių mūšių alinamo Bachmuto Rytų Ukrainoje Kyjivas skelbia, kad kariuomenės vadovybė netgi pasirengusi stiprinti pozicijas mieste. Priimtas vieningas sprendimas nesitraukti, pirmadienio vakarą paskelbtame vaizdo įraše sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Ukrainos pajėgos gina kiekvieną Ukrainos dalį ir darys tai toliau“, – pabrėžė jis.V. Zelenskis teigė nurodę kariuomenei rasti papildomų pajėgų miestui ginti. „Nurodžiau Generaliniam štabui rasti reikiamų pajėgų, kad būtų galima padėti žmonėms Bachmute“, – kalbėjo prezidentas. Ukrainoje esą nėra teritorijų, „apie kurias galima pasakyti, kad iš jų galima pasitraukti“.Bachmute jau nuo praėjusios vasaros vyksta smarkūs mūšiai. Kova dėl nedidelio pramoninio miesto, kuriame prieš Rusijos invaziją gyveno apie 70 000 žmonių, yra iki šiol ilgiausia Ukrainos kare ir pareikalavusi daug aukų abiejose pusėse. Anot ekspertų, Bachmutas turi tik nedidelę strateginę reikšmę, tačiau jo užėmimas Rusijai pirmiausiai turėtų simbolinę svarbą.Miestas dabar apsuptas iš trijų pusių. Kaip atsargų papildymo ir galimo atsitraukimo maršrutas ukrainiečių gynėjams likęs tik kelias į Časiv Jarą į vakarus nuo Bachmuto.Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas sakė, kad Ukrainos pajėgos prie Bachmuto sustiprino keturias pozicijas. „Vagner“ samdiniai esą blokavo Bachmutą, dabar Ukrainos kariai vėlgi mėgina apsupti rusų dalinius ir išardyti blokadą. „Ukrainiečių ginkluotosios pajėgos iki galo kovos dėl Artiomovsko (rusiškas Bachmuto pavadinimas), tai akivaizdu. Mes ir turime savo darbą padaryti iki galo“, – kalbėjo J. Prigožinas. Jis dar kartą pareikalavo daugiau amunicijos iš Rusijos karinės vadovybės.

Ekspertai: elitinių „Vagner“ dalinių gali neliktiRusija gali prarasti nemažą dalį elitinių „Vagner“ dalinių prie Bachmuto. Taip gali nutikti dėl nepalankios Rusijos kariuomenės padėties prie miesto. Artimiausiu metu Rusijos kariai negalės apsupti Bachmuto be didelių nuostolių, teigia JAV karo instituto (ISW) analitikai.Jų tikinimu, Rusijos gynybos ministerijai bus sunku rasti pakaitalą pajėgoms, kurias Maskva praras per susirėmimus su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis Bachmuto fronto linijoje.Dėl Bachmuto vykstanti kova gali labai skaudžiai atsiliepti privačiai karinei bendrovei (PKB)„Vagner“. Jos įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, sprendžiant iš jo pastarųjų pareiškimų, regis, nuogąstauja, kad Rusijos gynybos ministerija nusprendė kovoti dėl Bachmuto iki paskutinio „Vagner“ samdinio. Apie tai rašo ISW.Elitinių PKB „Vagner“ pajėgų ženklus susilpninimas ar sunaikinimas turės teigiamų padarinių už mūšio lauko ribų. Stiprus smūgis J. Prigožino, vieno iš radikaliausių Rusijos nacionalistų, reputacijai ir įtakai būtų svarbus pasiekimas, kalbant apie ilgalaikes perspektyvas, kad Rusija vėl pradės blaiviai mąstyti, teigia ISW ekspertai. Tuo suinteresuota ir Amerika, ir Ukraina, kuri didina mūšio dėl Bachmuto svarbą.Tuo tarpu Kremlius sugrįžta prie savo ankstesnių nesėkmingų savanorių verbavimo ir slaptos mobilizacijos kampanijų, kad nereikėtų skelbti dar vieno didelio masto privalomojo šaukimo į frontą.Savanorių verbavimo kampanijos gali reikšti ir tai, kad senka mūšiui pasirengusių karių rezervas, reikalingas tolesnėms puolamosioms operacijoms vykdyti po mūšio dėl Bachmuto ir po nesėkmingų puolimų netoli Vuhledaro bei Luhansko srityje.

Chersono srityje ant rusų paliktų sprogmenų užvažiavus traktoriui, vienas žmogus žuvo, dar vienas buvo sužeistas.Pasak Chersono regiono karinės administracijos, tragedija įvyko atliekant lauko darbus, kai traktorius užkliuvo ant nežinomo sprogstamojo objekto. Vienas žmogus nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje, kitas buvo sužalotas, teigiama pranešime.

Ukraina prašo Vašingtono prieštaringai vertinamų kasetinių ginklųUkraina paprašė JAV prieštaringai vertinamų kasetinių ginklų, skelbia „Skynews“. Pranešama, kad Kijevas prašo šių ginklų – kasetinių bombų MK-20, kad numestų jas Rusijos pajėgoms iš dronų.Kasetiniai šaudmenys, uždrausti daugiau nei 120 šalių, gali žudyti didelėje teritorijoje ir kelia grėsmę civiliams.Ukraina tikisi, kad kasetiniai šaudmenys suteiks jai pranašumą slegiančioje kovoje su Rusijos pajėgomis Rytų Ukrainoje.Ukrainos vyriausybė viešai pareiškė norinti JAV kasetinių šaudmenų, tačiau anksčiau nebuvo pranešta apie peticiją dėl MK-20, taip pat žinomų kaip CBU-100.Prašymas yra papildomas prie 155 mm artilerijos kasetinių sviedinių, kurių Ukraina jau prašė, praneša „Reuters“.Ukrainos ambasada nukreipė „Reuters“ į gynybos ministeriją Kijeve, kuri iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.Nacionalinio saugumo tarybos atstovė sakė, kad nors Ukraina ir Baltieji rūmai „glaudžiai koordinuoja“ karinę pagalbą, ji neturi „naujų pajėgumų“.

NATO: Rusija netoli Bachmuto prarado 5 kartus daugiau karių nei UkrainaNATO atstovas CNN su anonimiškumo sąlyga pirmadienį sakė, kad, Vakarų žvalgybos agentūrų duomenimis, Rusija prie Bachmuto prarado penkis kartus daugiau karių nei Ukraina.Jis pabrėžė, kad šios išvados padarytos remiantis daugelio veiksnių analize.Kijevas ne kartą tvirtino, kad per kovas dėl Bachmuto Rusijos kariuomenė patyrė didelių nuostolių, o miesto gynėjų užduotis ir yra pridaryti kuo daugiau žalos. Karo studijų institutas (ISW) taip pat pažymėjo, kad Rusijos kariuomenės bandymai užimti Bachmutą reikšmingai sumažino jos gebėjimą atakuoti kitomis kryptimis.„Tikėtina, kad Rusijos kariuomenei bus sunku artimiausiais mėnesiais vykdyti naujas puolamąsias operacijas, o tai Ukrainai suteikia galimybę pasinaudoti iniciatyva“, – pirmadienį paskelbtame pranešime sakė ISW.

Sulaikytas Odesos srities karinės administracijos viršininko pavaduotojasPirmadienį Ukrainos saugumo tarnybos (UST) pareigūnai sulaikė Odesos srities karinės administracijos viršininko pavaduotoją Ihorį Tkačuką.Tai pranešė šio Ukrainos regiono vadovas Maksymas Marčenka, kuriuo remiasi „Interfax-Ukraina“.„Kartu su teisėsaugos institucijomis toliau šaliname visus vadovus, kurie vis dar nesupranta, kaip jie turėtų atlikti savo tarnybines pareigas, tuo labiau karo metu. Šiandien UST sulaikė Odesos srities karinės administracijos viršininko pavaduotoją I. Tkačuką, šiuo metu atliekami tyrimo veiksmai“, – parašė „Telegram“ kanale M. Marčenka.Jis pažymėjo, kad visos detalės bus pateiktos vėliau.„Dar kartą pabrėžiu, jog niekada nesutiksime su jokia neteisėta asmenų veikla, kad ir kokias pareigas jie eitų“, – apibendrino Odesos srities karinės administracijos vadovas.Savo ruožtu Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatas Oleksijus Hončarenka žurnalistams pranešė, jog I. Tkačukas buvo sulaikytas kilus įtarimui, kad jis paėmė kyšį.

Prezidentūra: Ukrainos armijoje yra „sutarimas toliau ginti“ BachmutąUkrainos prezidento padėjėjas Mychailo Podoliakas pirmadienį pranešė, kad Ukrainos armijoje yra „sutarimas“ toliau ginti šalies rytuose esantį Bachmuto miestą.„Kariškiai sutaria dėl būtinybės toliau ginti miestą ir sekinti priešo pajėgas ir drauge kuria (...) naujas gynybos linijas, jei padėtis pasikeistų“, – naujienų agentūrai AFP sakė M. Podoliakas.

Ukraina tiria karo belaisvio sušaudymo aplinkybesUkrainos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl beginklio žmogaus sušaudymo.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos generalinio prokuroro biuru.„Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas žiaurus beginklio žmogaus sušaudymas, sukrėtė visuomenę. Ukrainos saugumo tarnybos Vyriausioji tyrimų valdyba įregistravo baudžiamąją bylą pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 2-osios dalies 438-ąjį straipsnį – karo įstatymų ir papročių pažeidimas. Procesui vadovaus Generalinės prokuratūros prokurorai“, – pareiškė Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas.Jis pabrėžė, jog net ir karas turi įstatymų.„Yra tarptautinės teisės normų, kurių nusikalstamas Rusijos režimas sistemingai nepaiso. Bet anksčiau ar vėliau už nusikaltimą bus baudžiama. Visi prie jo prisidėję asmenys turės atsakyti prieš įstatymą", – pridūrė generalinis prokuroras.Portalas primena, kad pirmadienį socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame į okupantų rusų nelaisvę patekęs Ukrainos karys sako: „Šlovė Ukrainai“. Iškart po šių žodžių rusai nušauna ukrainietį. Ukrainos prezidento biuro atstovai pažadėjo, kad už jo mirtį bus atkeršyta.Ukrainos ombudsmenas Dmytro Lubinecas jau nusiuntė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota karo belaisvio ukrainiečio egzekucija, tarptautiniams partneriams ir kolegoms iš įvairių pasaulio šalių.

Ukrainos žvalgyba: Rusija mobilizuoja į savo armiją hepatitu sergančius žmonesDėl kareivių stygiaus daliniuose Rusija mobilizuoja į savo armiją hepatitu sergančius žmones.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiąja žvalgybos valdyba.Žvalgybai pavyko perimti vieno iš okupantų pokalbį su savo žmona. Iš jo aiškėja, kad rusas serga hepatitu. Bet mobilizacijos metu gydytojai jo neapžiūrėjo, jis iškart buvo išsiųstas į karo veiksmų zoną.

Ukrainos karo lakūnai tobulina įgūdžius JAV Du ukrainiečių pilotai Jungtinėse Valstijose tobulina skraidymo įgūdžius, pirmadienį pranešė Pentagonas, nors Vašingtonas, nepaisydamas Kyjivo spaudimo, ir toliau nesutinka tiekti Ukrainai naikintuvus F-16.JAV kariuomenės pareigūnas patvirtino, kad pilotai yra Tuksone, Arizonoje, ten vyksta „susipažinimo renginys“. „Šis renginys leidžia mums geriau padėti Ukrainos pilotams tapti efektyvesniais lakūnais ir patarti, kaip plėtoti jų pajėgumus“, – sakė Pentagono pareigūnas. „Per šį renginį pilotai neskraidys (...) o naudosis treniruokliu“, – sakė jis.Sekmadienį remdamasi trimis neįvardytais šaltiniais CNN pranešė, kad abu pilotai bus įvertinti dėl galimų mokymų valdyti F-16. Vis dėlto Pentagono pareigūnas sakė, kad niekas nepasikeitė dėl naikintuvų F-16 tiekimo Ukrainai.Jungtinės Amerikos Valstijos pažadėjo tvirtą paramą Kyjivui ir teikia milijardų dolerių vertės karinę pagalbą, įskaitant ginklus ir amuniciją, kad padėtų Ukrainos pajėgoms kovoti su Rusijos kariuomene. Vis dėlto JAV susilaiko siųsti naikintuvus F-16, nors prezidentas Volodymyras Zelenskis jų prašo nuo pat Rusijos įsiveržimo į jo šalį daugiau nei prieš metus. Kyjivas pabrėžia, kad šie lėktuvai būtų itin svarbūs ginantis nuo Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių atakų.Vasario mėnesį interviu televizijai „ABC News“ JAV prezidentas Joe Bidenas sakė, kad Ukrainai „dabar nereikia F-16“.Programa Arizonoje „apima stebėjimą, kaip Ukrainos pilotai planuoja ir vykdo savo misiją skrydžių treniruokliuose“, siekiama nustatyti, „kaip galėtume geriau patarti Ukrainos oro pajėgoms panaudoti jų turimus ir mūsų suteiktus pajėgumus“, sakoma antrojo JAV pareigūno pranešime naujienų agentūrai AFP.

Pareigūnas: iš laikinai okupuotų teritorijų į Ukrainą pavyko grąžinti 307 vaikus Iš laikinai okupuotų teritorijų į Ukrainos valstybės kontroliuojamą teritoriją pavyko grąžinti 307 vaikus.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ombudsmenas Dmytro Lubinecas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Vasario pabaigoje Žmogaus teisių įgaliotinio biuras gavo prašymą padėti susigrąžinti vaiką, kuris yra rusų laikinai okupuotoje teritorijoje. Per kelias dienas biuro darbuotojų pastangomis berniuką pavyko perduoti jo močiutei. Dabar vaikas yra Ukrainoje“, – sakė D. Lubinecas.Ombudsmenas informavo, kad, Nacionalinio informacijos biuro duomenimis, iki šiol pavyko grąžinti į Ukrainą 307 ukrainiečių vaikus.Anksčiau Reintegracijos ministerija pranešė, kad dar du nepilnamečiai ukrainiečiai buvo grąžinti namo iš Rusijos Federacijos.

Karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimo veikloje dalyvaus ir JAV Teisingumo departamentas Kovo 3 d. Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė, kartu su kitų šešių valstybių bei Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūros atstovais, bendradarbiaujančiais Eurojusto koordinuojamos jungtinės tyrimo grupės (JTG) veikloje tiriant tarptautinius bei karo nusikaltimus Ukrainoje, pasirašė susitarimo memorandumą su Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamentu, skelbiama Lietuvos prokuratūros pranešime žiniasklaidai.Teisingumo departamento vardu memorandumą pasirašė Jungtinių Amerijos Valstijų generalinis prokuroras Merrickas B. Garlandas.Pranešama, kad šiuo susitarimu siekiama sustiprinti jungtinės tyrimo grupės narių ir JAV valdžios institucijų, vykdančių atitinkamus tyrimus, bendradarbiavimą.Pasirašymo ceremonijoje dalyvavusi Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė pasidžiaugė, kad 2022 m. kovą Eurojustas pritarė Lietuvos prokuratūros pasiūlymui inicijuoti jungtinę tyrimo grupę, kuri netrukus sulaukė ir išskirtinio tarptautinio dėmesio bei pripažinimo.„Noriu padėkoti Eurojusto vadovams, patikėjusiems ir palaikiusiems Lietuvos iniciatyvą dėl šios jungtinės tyrimo grupės sudarymo ir visus šiuos metus labai daug padėjusiems. Taip pat nuoširdžiai džiaugiuosi išskirtinais sprendimais dėl Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūros ir Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamento dalyvavimo šios grupės veikloje. Be abejonės, tai labai reikšmingai prisidės prie skirtingose valstybėse atliekamų tyrimų efektyvumo, bendradarbiavimo bei galutinio tikslo – Ukrainoje įvykdytų karo nusikaltimų ištyrimo ir juos įvykdžiusių asmenų baudžiamojo persekiojimo“, – kalbėdama apie susitarimo memorandumo pasirašymą pabrėžė generalinė prokurorė N. Grunskienė.JAV generalinis prokuroras Merrickas B. Garlandas įvertino ne tik memorandumu užtikrinamą efektyvesnę, sklandesnę institucijų veiklą, bet ir siunčiamą žinią. „Tai taip pat yra signalas pasauliui, kad šios invazijos vykdytojai nepakenks mūsų bendrosioms laisvos ir demokratinės visuomenės vertybėms“, – sakė generalinis prokuroras Merrickas B. Garlandas, savo sveikinimo kalboje ne kartą paminėjęs Lietuvą ir Lietuvos prokuratūrą, kaip šios grupės iniciatorę.Kaip skelbia prokuratūra, Eurojusto koordinuojama jungtinė tyrimo grupė buvo sudaryta 2022 m. kovo 25 d., kai susitarimą dėl jos sudarymo pasirašė Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos generaliniai prokurorai. Netrukus šios grupės nare tapo Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūra, kiek vėliau – Estija, Latvija, Slovakija bei Rumunija.Lietuvos prokuratūra taip pat buvo pirmoji, pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal tris Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius: dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, dėl agresijos ir dėl draudžiamų karo atakų. Šiuo metu jau yra apklausti beveik trys šimtai trisdešimt liudytojų, beveik 90 asmenų pripažinti nukentėjusiais.2022 m. kovo 1 d. pradėto ikiteisminio tyrimo tikslas yra rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į kitas Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus bei visą kitą įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn. Lietuvoje pradėtą ikiteisminį tyrimą atlieka bendra Generalinės prokuratūros prokurorų, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ikiteisminio tyrimo pareigūnų tyrimo grupė.

Ukrainos kariškiai prie Chersono sunaikino tris valtis su priešo diversantais Chersono srityje, Didžiosios Potiomkino salos rajone, Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino tris valtis su priešo diversantais ir žvalgais.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Pietų jungtinės vadovybės tinklalapiu.„Mūsų raketų ir artilerijos daliniai, vykdydami ugnies misijas pagal kruopščiai patikrintas koordinates, sumažino priešo galią – sunaikino tris zenitinių raketų kompleksus“, – sakoma pranešime.Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms taip pat pavyko sunaikinti du inžinerinės technikos vienetus, kurie stiprino priešo gynybą kairiajame Dniepro krante esančioje Chersono srities dalyje. Be to, sunaikinti du stebėjimo postai ir amunicijos sandėlis.„Didžiosios Potiomkino salos rajone visam pasauliui žinomu kursu buvo pasiųstos trys okupantų motorinės valtys kartu su diversantais ir žvalgais. Sunaikinta 18 rusų“, – pažymėjo Ukrainos kariuomenės atstovai.Prieš kelis mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos išvadavo dešiniajame Dniepro krante esančius Chersono srities rajonus, taip pat ir Chersono miestą. Kairiajame Dniepro krante esanti Chersono srities dalis tebėra okupuota rusų.

Ispanijos laikraštis skelbia, kurių šalių parama Ukrainai didžiausia ir mažiausiaUkrainai tiekiamos pagalbos apimtimi Lenkija lenkia didžiąsias Vakarų valstybes, o Pedro Sanchezo vadovaujamos Ispanijos vyriausybės paramos Ukrainai politika po Rusijos įsiveržimo „nepakankama ir neaiški“, rašo Ispanijos dienraštis.Pasak Madrido dienraščio „El Mundo“, kalbant apie pagalbą Kyjivui, Ispanija yra mažiausiai pasiaukojanti Vakarų pasaulio šalis.Laikraštis cituoja Kylio pasaulio ekonomikos instituto ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. sausio 15 d. Lenkija pagalbai Ukrainai išleido 0,63 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP).Daugiau BVP išleido tik trys Baltijos šalys, pranešė dienraštis ir pridūrė, kad Estijos parama siekė 1,07 proc. BVP, Latvijos – 0,98 proc., o Lietuvos – 0,65 proc. BVP.„El Mundo“ pareiškė, kad Ispanijos ekonominė ir karinė parama Ukrainai per tą patį laikotarpį siekė 0,03 proc. BVP. Madrido pagalbą laikraštis apibūdino kaip „menką, nereikšmingą ir neaiškią“.Lenkijos pagalba Ukrainai per metus viršijo 3,56 mlrd. eurų, o Ispanijos pagalba nesiekė nė 390 mln. eurų, iš jų „tik 80 mln. eurų skirti karinei pagalbai“, apibendrino dienraštis.

Generolas: mūšiai dėl Bachmuto pasiekė aukščiausią įtampos lygį Mūšiai dėl Donecko srities Bachmuto miesto pasiekė aukščiausią įtampos lygį, okupantai čia permetė papildomų privačios karinės kompanijos „Vagner“ pajėgų.Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos kariuomenės vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, praneša „Ukrinform“, remdamasi Gynybos ministerijos informacija „Telegram“ kanale.Ministerijos duomenimis, sekmadienį O. Syrskis dar kartą apsilankė daliniuose, kurie gina Bachmutą ir miesto prieigas.„Priešas metė į mūšį papildomų „Vagner“ pajėgų. Mūsų kariai narsiai gina savo pozicijas Bachmuto šiaurėje, stengdamiesi neleisti apsupti miesto“, – pažymėjo generolas.Pasak O. Syrskio, Ukrainos pajėgų pasipriešinimas šiame placdarme tęsiasi jau kelis mėnesius, iki šiol visus Rusijos kariuomenės bandymus užimti miestą sužlugdė ištvermingi Ukrainos gynėjai.„Mūsų kariai padarė priešui didelių nuostolių, sunaikino daug technikos, privertė mesti į mūšį geriausius „Vagner“ šturmo dalinius ir sumažino priešo puolamąjį potencialą“, – pabrėžė generolas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas ir operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės „Chortycia“ vadas O. Syrskis pasisakė už tolesnį Bachmuto gynimą.

Po beveik metų Ukraina paskyrė naują kovos su korupcija vadovą Pirmadienį Ukraina paskyrė naują Nacionalinio kovos su korupcija biuro vadovą, pranešė šalies ministras pirmininkas. Šios pareigos buvo laisvos maždaug 11 mėnesių.Semionas Kryvonosas paskirtas per specialų ministrų kabineto posėdį, per „skaidrų balsavimo procesą“ įveikęs du kitus kandidatus“, tviteryje parašė ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas.Europos Sąjunga (ES) jau kurį laiką spaudžia Ukrainą labiau kovoti su korupcija, tad šis paskyrimas svarbus šalies stojimui į ES. Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad S. Kryvonosas, advokatas iš pietinio Mariupolio uostamiesčio, palaiko glaudžius ryšius su Volodymyro Zelenskio prezidentūra. Kai kurie aktyvistai ir žurnalistai teigia, kad šie ryšiai gali neigiamai atsiliepti jo darbui.2015 m. su Vakarų pagalba įkurtai kovos su korupcija tarnybai septynerius metus iki praėjusių metų balandžio vidurio vadovavo Artiomas Sytnykas. Pasibaigus jo kadencijai, pareigybė buvo laisva daugelį mėnesių.Po Rusijos Ukraina laikoma viena labiausiai korumpuotų Europos šalių, nors kelis kartus ėmėsi reformų, sakoma šių metų korupciją stebinčios organizacijos „Transparency International“ pranešime. Anksčiau šiais metais kilo skandalas dėl Ukrainos gynybos ministerijos pernelyg brangaus maisto pirkimo kariuomenei.

Ukrainos ambasadorius ragina JT neleisti Rusijai balandžio mėnesį pirmininkauti Saugumo Tarybai Ukrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose (JT) Serhijus Kyslycia paragino organizaciją neleisti Rusijai balandžio mėnesį pirmininkauti JT Saugumo Tarybai.„Invazijos naktį Antonio Guterresas pavadino „liūdniausia diena per savo kadenciją“; iš tikrųjų – liūdniausia JT istorijoje iki 2023 m. balandžio 1 d., kai –nebent teisingumas nugalės – Saugumo Tarybai pirmininkaus Rusija“, – tviteryje parašė S. Kyslycia.Tuo pačiu, pasak pasiuntinio, sprendimas pašalinti Rusiją iš JT Saugumo Tarybos ir bent jau neleisti jai pirmininkauti Saugumo Tarybai nėra JT generalinio sekretoriaus kompetencija. „Šį klausimą turi svarstyti Saugumo Tarybos nariai (...) Rusijos Federacija dabar turi pajusti agresijos ir nusikaltimų padarinius“, – parašė S. Kyslycia.Kovo mėnesį JT Saugumo Tarybai pirmininkauja Mozambikas. Nuo balandžio, pagal JT tvarkaraštį, pirmininkavimą turėtų perimti Rusija. Rusijos delegacijos JT vadovas yra Vasilijus Nebenzia.

Ukrainos pareigūnas: Rusija jaučia „sviedinių badą“Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas įsitikinęs, kad Rusija visaip stengsis gauti kuo daugiau ginklų karui prieš Ukrainą.Jis tai pareiškė pirmadienį per spaudos konferenciją Ukrainos žiniasklaidos centre, praneša „Ukrinform“.Paklaustas, kiek raketų ir bepiločių orlaivių dar gali turėti Rusija, J. Ihnatas atsakė: „Visi nori tikėti, kad jie baigiasi. Tačiau nereikia daryti skubotų išvadų. Rusija darys visa, kad gautų kuo daugiau ginklų karui prieš Ukrainą“.Anot jo, okupantai vis dažniau skundžiasi „sviedinių badu“ ir amunicijos trūkumu.„Rusija darys viską, galbūt ieškos trečiųjų šalių, kad įsigytų ir sviedinių, ir bepiločių orlaivių, raketų“, – pabrėžė J. Ihnatas.Todėl, pažymėjo jis, Ukraina turi stiprinti savo gynybą – tiek priešraketinę, tiek priešdroninę, taip pat ieškoti kuo daugiau pagalbos Kyjivui šaltinių.Anksčiau buvo pranešta, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 13 iš 15 dronų „Shahed“, kuriuos Rusijos kariuomenė paleido į Ukrainą.

Beveik 8500 Ukrainos bedarbių dalyvauja „Atkūrimo kariuomenės“ projekte Ukrainos ekonomikos ministerijos duomenimis, prie projekto „Atkūrimo kariuomenė“ prisijungė beveik 8500 bedarbių ukrainiečių.Kaip praneša „Ukrinform“, „Atkūrimo kariuomenės“ projektas, kurio tikslas – įtraukti laikinai darbo netekusius žmones į viešuosius darbus atkuriant šalį, populiarėja. Jis įgyvendinamas 13-oje regionų, neseniai prie projekto prisijungė Dnipropetrovsko ir Lvivo sritys.„Vien nuo šių metų pradžios į visuomeninius darbus įsitraukė 4900 bedarbių, o nuo projekto pradžios – iš viso 8500 žmonių“, – sakė pirmoji ministro pirmininko pavaduotoja ir ūkio ministrė Julija Svyrydenko. Anot jos, šį darbą dirbantiems žmonėms mokama ne mažiau kaip 6700 grivinų, tai viršija vidutinę bedarbio pašalpą. Valstybė jau sumokėjo „Atkūrimo kariuomenės“ nariams už jų atliktą darbą iš viso beveik 56 mln. grivinų.Pagal bedarbių, dirbančių visuomenei naudingus darbus, skaičių pirmauja šie regionai: Poltavos sritis – 2621 žmogus, Donecko sritis – 1350, Kyjivo sritis – 1193, Sumų kraštas – 1 179.2023 m. Privalomojo valstybinio socialinio draudimo nedarbo atveju biudžete socialiai naudingiems darbams numatyta 104 mln. grivinų. Vyriausybė pradėjo „Atkūrimo kariuomenės“ projektą 2022 m. rudenį, siekdama įtraukti laikinai darbo netekusius žmones į šalies atkūrimą dirbant viešuosius darbus.

Žiniasklaida: Bulgarija per tarpininkus patiekė Ukrainai ginklų už daugiau kaip 1 mlrd. dolerių Per dvejus metus Bulgarija nusiuntė Ukrainai ginklų už daugiau kaip 1 mlrd. dolerių. Jie buvo perduodami per šalis tarpininkes, tarp kurių – JAV, Didžioji Britanija ir Lenkija, praneša portalas „Euractiv“.Pasak buvusio Bulgarijos gynybos ministro Velizaro Šalamanovo, „Bulgarijos kompanijos neparduoda ginklų ir amunicijos tiesiogiai Ukrainai, nes egzistuoja praktika, kad susitarimai realizuojami per užsienio programas“.2022 metais Bulgarijos ginklų gamybos įmonės išsiuntė rekordinį savo produkcijos kiekį į užsienį, pavyzdžiui, į Lenkiją ir Rumuniją, iš kur ji buvo nugabenta į Ukrainą.Portalo teigimu, pirmasis atvejis, kai Bulgarija patiekė ginklų Ukrainai, buvo dar prieš prasidedant Rusijos plataus masto invazijai. Nors nuo 2021 metų pradžios iki 2022 metų vasario 24 dienos Ukraina nesudarė tiesioginių sutarčių su Bulgarijos ginklų gamybos įmonėmis, jos yra pagrindinės pagal sovietinius standartus pagamintų ginklų ir šaudmenų eksportuotojos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, žurnalistai išsiaiškino, kad Bulgarija neoficialiai tiekė Ukrainai degalus ir sovietinės ginkluotės komponentus. Visos operacijos buvo vykdomos slaptai, kad jų nesužlugdytų prorusiškos jėgos Bulgarijos vyriausybėje.

Ukraina: vyriausiosios karinės vadovybės posėdyje Zalužnas pasisakė už tolesnį Bachmuto gynimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas ir operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės „Chortycia“ vadas Oleksandras Syrskis pasisako už tolesnį Bachmuto gynimą.Kaip pranešė pirmadienį „Ukrinform“, jie tai pareiškė Ukrainos vyriausiosios karinės vadovybės posėdyje, kurį surengė prezidentas Volodymyras Zelenskis.Kariuomenės operatyvinių-strateginių grupuočių vadai informavo apie situaciją svarbiausiuose fronto ruožuose.Ypač didelis dėmesys buvo skirtas padėčiai Bachmute.Įvertinęs gynybinės operacijos eigą, prezidentas pasiteiravo V. Zalužno ir O. Syrskio apie tolesnius veiksmus Bachmuto kryptimi. Jie pasisakė už gynybinės operacijos tęsimą ir tolesnį pozicijų stiprinimą Bachmute.Be to, posėdyje buvo svarstomi ginklų ir technikos tiekimo bei jų paskirstymo operatyvinėmis kryptimis klausimai.Posėdyje taip pat dalyvavo Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas Kyrylas Budanovas, ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, kariuomenės rūšių ir operatyvinių krypčių vadai, vyriausybės nariai, jėgos struktūrų ir teisėsaugos institucijų vadovai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rytų kariuomenės grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas pareiškė, kad Ukrainos pajėgos tebėra Bachmute ir toliau gina miestą.

Prigožinas vėl skundžiasi amunicijos stoka Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas vėl skundžiasi, kad jo kovotojams stinga amunicijos.„Vagner“ samdiniai jau kelis mėnesius mėgina užimti nuožmių mūšių apimtą Ukrainos Bachmuto miestą. Pastaruoju metu tarp šios grupuotės ir Rusijos gynybos ministerijos tvyro įtampa. „Vagner“ kaltina Rusijos aukščiausią karinę vadovybę neaprūpinant samdinių kovai reikalinga amunicija.Grupuotė apie amunicijos stygių buvo užsiminusi dar anksčiau šį mėnesį. Tačiau vėliau pasirodė pranešimų, kad atitinkama siunta jau yra pakeliui į frontą.Nepaisant visko, J. Prigožinas sekmadienį prakalbo apie galimą „išdavystę“. Ilgametis Kremliaus lojalistas socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše skundėsi, kad Bachmute laukti Rusijos rezervistai buvo nukreipti į kitas Ukrainos teritorijas, o žadėta amunicija gerokai vėluoja.„Bandome suprasti to priežastis – eilinė biurokratija ar išdavystė“, – tvirtino J. Prigožinas.Nors kruvini mūšiai dėl Bachmuto tęsiasi, analitikai teigia, kad šis miestas turi tik nedidelę strateginę reikšmę. Pasak stebėtojų, abi pusės šiuo metu vykdo sekinimo taktiką, siekdamos apriboti viena kitos galimybes ateinančiais mėnesiais surengti tolesnes puolamąsias operacijas.„Vagner“ vadovas kiek anksčiau taip pat pareiškė, kad jei jo samdiniai ir toliau susidurs su žmogiškųjų išteklių ir amunicijos stygiumi, „Vagner“ gali netekti šiuo metu kontroliuojamų teritorijų, o tai savo ruožtu esą gali lemti visos fronto linijos „subyrėjimą“.

Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 464 vaikai Nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. kovo 6 d. Ukrainoje jau žuvo 464 vaikai. Tokius duomenis pirmadienį pateikė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, per tą patį laikotarpį įvairaus sunkumo sužeidimų patyrė dar bent 931 vaikas.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Kaip teigiama, šiuo metu daugiausiai nukentėjusių vaikų skaičiuojama Donecko (446), Charkivo (273), Kyjivo (123), Chersono (94), Zaporižios (84), Mykolajivo (83), Černihivo (68), Luhansko (66) ir Dnipropetrovsko (64) srityse.

Buvęs Ukrainos prezidentas Porošenka nesitiki greitos karo pabaigos Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka nesitiki greitos Rusijos karo prieš jo šalį pabaigos. „Niekas nežino, kiek jis truks, tačiau mes visi galime maksimaliai siekti, kad tai įvyktų kuo greičiau“, – sakė P. Porošenka Kyjive vokiečių leidiniui „Tagesspiegel“.Todėl jis paragino Ukrainos sąjungininkes tiekti Ukrainai daugiau ginklų. Pirmiausiai esą reikia oro gynybos, šarvuočių ir ilgojo nuotolio raketų. „Mes turime pakankamai ginklų, kad atremtume V. Putino atakas, tačiau tikrai turime per mažai ginkluotės, kad galėtume vykdyti kontrpuolimą“, – pabrėžė P. Porošenka.Be to, anot jo, būtina griežtinti sankcijas Rusijai ir įsteigti tarptautinį Rusijos karo nusikaltimų tribunolą. P. Porošenka taip pat pareiškė, kad Ukrainai toliau reikalinga finansinė parama. „Mes praradome 45 proc. savo ekonominės galios ir 50 proc. savo energijos gamybos. Reikia remti Ukrainą, kad ji išgyventų“, – sakė P. Porošenka.

Dėl naujos taktikos – nepatenkinti rusų okupantaiFronte esantys rusų daliniai mėgina imtis naujos taktikos, taip siekdami suklaidinti Ukrainos pajėgas ir atlikti atitinkamus manevrus Naujojoje Kachovkoje ir Armianske – perdislokuoti savus karius.Remiantis pirmadienį, kovo 6 d., Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pateikta ataskaita, šie veiksmai kelia Rusijos pajėgų personalo nepasitenkinimą.„Siekdamas suklaidinti Ukrainos gynybos pajėgas, priešas manevruoja perkeldamas kolonas Naujosios Kachovkos (Chersono sritis) ir Armiansko (laikinai okupuota Krymo autonominės respublikos teritorija) gyvenvietėse. Dėl nepakankamo degalų kiekio ir net pačių manevrų prasmingumo šie veiksmai kelia rusų pajėgų personalo nepasitenkinimą“, – nurodoma pranešime.Tuo pat metu Volnovachoje rusų okupantai verčia studentus remontuoti priešo techniką. To miesto profesinio rengimo mokykloje jie įsirengė atitinkamą bazę.„Donecko srities Volnovachos miesto profesinio rengimo mokykloje agresoriai įsirengė apgadintos technikos remonto bazę, o studentus verčia atlikinėti remonto darbus“, – pranešė Ukrainos pajėgų generalinis štabas.

ISW: Ukrainos pajėgos Bachmute vykdo ribotą taktinį atsitraukimą, sekindamos rusų jėgas Ukrainos pajėgos veikiausiai vykdo ribotą taktinį atsitraukimą iš Bachmuto, tačiau dar per anksti vertinti Ukrainos pusės ketinimus dėl visiško pasitraukimo iš miesto, rašoma eilinėje JAV karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.Ukrainos gynyba Bachmute išlieka strategiškai pagrįsta, nes ji ir toliau absorbuoja Rusijos karius ir techniką, o Ukrainos pajėgos nepatiria pernelyg didelių nuostolių.Ukrainos pajėgos gali pradėti laipsnišką atsitraukimą iš Bachmuto, siekdamos išsekinti rusų jėgas per tolesnes kovas mieste. Tokie veiksmai paprastai yra palankūs besiginantiems ir gali leisti Ukrainos pajėgoms padaryti didelių nuostolių jau ir taip nualintiems Rusijos priešakiniams daliniams, net kai Ukrainos pajėgos aktyviai traukiasi. Būtent taip įvyko Ukrainos pajėgoms atsitraukiant nuo Sjeverodonecko-Lysičansko linijos, dėl to 2022 metų vasarą faktiškai baigėsi Rusijos puolamosios operacijos Luhansko ir Donecko regionuose, pažymi ISW ekspertai.Tikėtina, kad Bachmuto užėmimo kampanija baigsis nepriklausomai nuo to, ar Rusijos pajėgos užims miestą, ar ne, o tęsti puolamąsias operacijas dar kelis mėnesius rusų kariai vargu ar pajėgs. Rusijos kariuomenė neseniai sutelkė ir prarado nemažai mobilizuotų karių, kurie dalyvavo jau pasibaigusiame puolime prie Vuhledaro Donecko regione.„Dideli“ Rusijos puolimai prie Kupjansko, Svatovės ir Kreminos Luhansko regione taip pat neatnešė jokių reikšmingų laimėjimų fronte. Visa tai sustiprina ISW vertinimą, kad Rusijos pajėgoms tikriausiai trūksta kovinės galios vienu metu vykdyti daugiau nei vieną puolimą.Vis dėlto Rusijos pastangos užimti Bachmutą nepadeda pasiekti operatyvinių ar strateginių tikslų mūšio lauke, o didelė Ukrainos gynyba miesto apylinkėse mažina bet kokią taktinę Bachmuto užėmimo reikšmę Rusijos pajėgoms.Neišvengiama Rusijos puolimo prie Bachmuto pabaiga, jau pasibaigęs Rusijos puolimas prie Vuhledaro ir sustabdytas Rusijos puolimas Luhansko regione sudaro geras sąlygas Ukrainos kontrpuolimo operacijoms, daro išvadą ISW ekspertai.

Ukrainos oro gynyba pernakt numušė 13 iš 15 Rusijos paleistų iranietiškų dronų Ukrainos oro gynyba naktį iš sekmadienio į pirmadienį numušė 13 iš 15 Rusijos kariuomenės paleistų iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed“. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Iranietiški dronai kamikadzės „Shahed-136/131“ buvo paleisti iš šiaurinės krypties. Preliminariais duomenimis, paleista 15 tokio tipo skraidyklių, 13 jų numušė oro gynybos pajėgos, pasitelkdamos įvairią ginkluotę“, – tvirtino J. Ihnatas.Pasak jo, dronais buvo puolamos centrinės ir rytinės Ukrainos sritys.

JK: Rusija Ukrainoje dislokuoja 60 metų senumo tankus Rusija Ukrainoje dislokuoja 60 metų senumo kovinius tankus „T-62“. Tai savo naujausioje, pirmadienį tviteryje paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Suvestinėje pažymima, kad taip rusai reaguoja į savo didžiulius kovos mašinų nuostolius. Ministerija nurodo, kad esama realistiškos tikimybės, jog tokiais tankais gali būti aprūpinta ir elitine laikoma Rusijos 1-oji gvardijos tankų armija. Jai iš pradžių buvo numatyti naujos kartos tankai „T-14 Armata MBT“.Negana to, suvestinėje priduriama, kad pastarosiomis dienomis Ukrainoje buvo pastebėta rusiškų šarvuotųjų transporterių „BTR-50“, kurių gamyba buvo pradėta 1954 m.Ministerija nurodo, kad nuo 2022 m. vasaros Rusijoje iš sandėlių ištraukta apie 800 tankų „T-62“. Kai kuriuose jų buvo įmontuotos atnaujintos stebėjimo sistemos, galinčios padidinti šių tankų efektyvumą nakties metu. Nepaisant to, suvestinėje akcentuojama, kad ši pasenusi Rusijos technika šiuolaikiniame karo lauke gali būti pažeidžiama, nes ji, be kita ko, neapsaugota sprogstamaisiais reaktyviniais šarvais.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kasdien, nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d.

Ukrainoje paskelbtas oro pavojaus signalasPirmadienio rytą visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus, praneša „The Guardian“.Turimomis žiniomis, apie antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos gaudžia visose šalies srityse.https://t.me/uniannet/91631

Zaporižioje po pastarojo Rusijos smūgio į daugiaaukštį namą skelbiama gedulo dienaUkrainos Zaporižios mieste po pastarojo, praėjusią savaitę surengto mirtino Rusijos smūgio į daugiaaukštį gyvenamąjį namą pirmadienį skelbiama gedulo diena.Tai pranešė miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas, kuriuo remiasi CNN.Kaip skelbta anksčiau, ši ataka įvyko naktį iš kovo 1 d. į kovo 2-ąją. Rusijos kariuomenė penkiaaukštį pastatą puolė pasitelkdama raketas „S-300“. Turimais duomenimis, žuvo 13 žmonių, tarp jų – vaikas. Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai iš griuvėsių išgelbėjo 11 namo gyventojų.A. Kurtevas pridūrė, kad penki asmenys vis dar laikomi dingusiais.Tarybos sekretorius dėkojo gelbėtojams už jų nepailstamą darbą nelaimės vietoje ir nurodė, kad pirmadienį tarybos nariai organizuoja susitikimą su ataką išgyvenusiais žmonėmis.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 153 770 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją iki 2023 m. kovo 6-osios Ukrainoje jau neteko apie 153 770 karių (+650 per pastarąsias 24 val.), praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 3 423 (+9) Rusijos tankus, 6 703 (+11) šarvuotąsias kovos mašinas, 2 433 (+7) artilerijos sistemas, 488 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 250 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 302 lėktuvus, 289 sraigtasparnius, 5 307 (+8) automobilius, 18 laivų, 2 086 (+15) dronus, 234 (+2) specialiosios technikos vienetus ir 873 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Rusija skelbia neva Šoigu lankėsi MariupolyjeRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apsilankė Mariupolyje, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministerija.Ministerijos teigimu, ministro vizito metu jam buvo parodytas statomas medicinos centras, Nepaprastųjų situacijų ministerijos centras ir 12 penkiaaukščių gyvenamųjų namų kvartalas.Išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip S. Šoigu skrenda sraigtasparniu. Kitame kadre – Mariupolio oro uostas, kuriame, kaip teigiama, leidžiasi ministras. Keli kariškiai jam schemose parodo statomus objektus, o paskui palydi jį iki naujojo medicinos centro pastato.Šeštadienį pranešta, kad S. Šoigu praėjus daugiau kaip metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios atvyko į fronto teritoriją. Jis esą Donbase Rytų Ukrainoje, be kita ko, ordinais apdovanojo rusų karius. Kiek arti fronto S. Šoigu iš tikrųjų buvo, kol kas nėra galimybių nepriklausomai patikrinti.

Gubernatorius: Belgorodo srityje numuštos trys raketosRusijos Belgorodo srityje oro gynyba numušė tris raketas. Tai pareiškė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas, kuriuo remiasi „Reuters“.Pasak jo, sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Gubernatorius tvirtino, kad netoli Novyj Oskol miesto sviedinių nuolaužos apgadino elektros linijas, tačiau tikslus tenykštės žalos mastas kol kas esą nežinomas.V. Gladkovas apie galimus kaltininkus nekalbėjo, tačiau jis praeityje dėl panašių incidentų yra kaltinęs Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.Belgorodas ribojasi su Ukrainos Charkivo sritimi ir nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios yra vis apšaudomas.

Sunaikinta okupantų vadavietėLaikinai okupuotoje Volnovachoje, Donecko srityje, per apšaudymą sunaikintas Rusijos pajėgų vadavietės pastatas. Apie tai pranešė Ukrainos „Telegram“ kanalai.Donecko separatistai skelbė, kad kovo 5 d. naktį į Volnovachą buvo paleistos dvi raketos iš daugkartinio raketų paleidimo įrenginio HIMARS. Kur tiksliai smogta, jie nenurodė.https://t.me/operativnoZSU/82655

Britų žvalgyba: Rusijos kariai į kovą siunčiami su kastuvėliaisRusijos kariuomenės rezervistai dėl šaudmenų trūkumo ginkluojami kastuvėliais, sekmadienį tviteryje rašė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija naujausioje žvalgybos duomenų santraukoje.Praėjusį mėnesį mobilizuoti Rusijos rezervistai pasakojo, kad jiems buvo įsakyta pulti Ukrainos betoninį įtvirtinimą, ginkluotiems tik „šaunamaisiais ginklais ir kastuvėliais“, teigiama pranešime.„Rusijoje ypač mitologizuojamas standartinio apkasų kasimo įrankio MPL-50 mirtinumas, – tviteryje rašė ministerija. – Mažai pasikeitęs nuo 1869 metų, kai buvo sukurtas, jis ir toliau naudojamas kaip ginklas – ir tai pabrėžia žiaurią žemų technologijų kovą, kuri tapo būdinga didžiajai šio karo daliai“.1989 metų balandžio 9 dieną Sakartvele sovietinė kariuomenė, norėdama išvaikyti demonstrantus, reikalavusius šalies nepriklausomybės, tokiais kastuvėliais užmušė 20 žmonių.Pasak ministerijos pranešimo, naujausi duomenys rodo, kad Ukrainoje padaugėjo artimų kovų ir tikriausiai esama „mažiau paramos artilerijos ugnimi, nes Rusijai trūksta amunicijos“.Ministerija kasdien skelbia naujausią informaciją apie karo prieš Ukrainą eigą nuo pat jo pradžios praėjusių metų vasario mėnesį ir taip bando pasipriešinti Rusijos naratyvui. Kremlius britų informaciją atmeta kaip propagandą.

Scholzas: Putinas turi suvokti, kad karo nelaimėsRusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi suvokti, kad Ukrainoje netriumfuos. Tai interviu CNN pareiškė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.„Mano galva, būtina, kad V. Putinas suprastų, jog ši invazija ir jo imperialistinė agresija nebus sėkminga ir kad jis turi išvesti savo karius“, – tvirtino O. Scholzas. Pasak jo, tik tokiu atveju būtų galima kalbėti apie taikos derybas.Vokietijos kancleris nurodė manantis, kad Ukraina yra „pasirengusi taikai“. Paklaustas apie galimas sąlygas karui užbaigti, įskaitant praeityje Rusijos iškeltus reikalavimus dėl teritorinių nuolaidų, O. Scholzas pabrėžė, kad bet kokie panašūs sprendimai gali būti priimami tik dalyvaujant Kyjivui. „Mes už juos sprendimų nepriimsime. Mes juos palaikome“, – kalbėjo politikas.

Melitopolyje sunaikintos dvi Rusijos karinės bazėsUkrainos ginkluotosios pajėgos sekmadienio vakarą laikinai okupuotame Melitopolio mieste sunaikino dvi Rusijos karines bazes. Tai per televizijos maratoną pranešė meras Ivanas Fedorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiauriniuose miesto rajonuose pasigirdo du galingi sprogimai. Turime informacijos, kad buvo sunaikinti du objektai, kuriuose buvo dislokuoti rašistai“, – teigė I. Fedorovas.Preliminariais duomenimis, žuvo šimtai Rusijos karių. Meras pridūrė, kad tikslesnius skaičius pateiks kariuomenės Generalinis štabas.Pasak „Ukrinform“, šie sprogimai Melitopolyje driokstelėjo apie 18 val. 30 min.

Analitikai: Ukraina vykdo kontroliuojamą karių išvedimą Bachmute Tikėtina, kad Ukrainos karinė vadovybė priėmė sprendimą dėl riboto taktinio karių atitraukimo karščiausioje fronto dalyje Bachmute dėl to, kad buvo sugriautas vietinis geležinkelio tiltas per upę miesto šiaurės rytuose (tai rodo naujausia geolokacinė medžiaga). Tuo pat metu, JAV įsikūrusio ISW karo studijų instituto duomenimis, dar anksti teigti, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nusprendė visam laikui palikti Bachmutą. Analitikai teigia, kad kovo 5 d. „Vagner“ PMC pajėgos pasistūmėjo į priekį šiaurės rytinėje Bachmuto dalyje netoli Stupkos geležinkelio stoties.„Ukrainos karys pranešė, kad nuo kovo 4 d. Rusijos kariai dar nebuvo perėję Bachmutės upės centrinėje Bachmuto dalyje, o rusų tinklaraštininkai teigė, kad „Vagner“ atstūmė ukrainiečių pozicijas link centrinės Bachmuto dalies. Vis dar neaišku, ar Ukrainos kariai planuoja išlaikyti pozicijas vakariniame Bachmutkos upės krante“, – sakoma pranešime.ISW pabrėžia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos iki šiol pasirinko teisingą taktinę strategiją dėl miesto gynybos, nes tokiu būdu Ukrainos pajėgos toliau naikina rusų gyvulius ir techniką, o pačios nepatiria pernelyg didelių nuostolių.

Ekspertas pasakoja, kur Rusija gali bandyti vykdyti puolimąRusijos okupantai negali vykdyti plataus masto puolimo Zaporožės kryptimi, tačiau gali bandyti surengti vietinį puolimą, pareiškė karo ekspertas Oleksandras Kovalenka.Jo nuomone, tokie priešo veiksmai nebus veiksmingi.„Rusijos okupantai turi didelių problemų pietiniame priešakyje. Ji ypač akivaizdi kairiajame Chersono srities krante ir Zaporožės srityje. Tai – nepakankamas dalinių sukomplektavimas. Jie neturi pakankamai įrangos, nepakanka proporcingo kiekio šaudmenų. Ten padėtis yra blogiausia“, – sakė jis.„O jei kalbame apie grėsmę kai kurioms vietovėms siaura kryptimi – pavyzdžiui, Orechovui ar Guliaipolei – jie gali eiti į tai. Jei yra atitinkamų pajėgų ir priemonių. Jie kaupia gana rimtą pajėgų ir priemonių potencialą Piatichatkos rajone, bet trūksta techninio komponento. Tai turės įtakos puolamiesiems veiksmams. Taigi jie gali bandyti, bet tai nebus veiksminga“, – reziumavo ekspertas.