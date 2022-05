Karas Ukrainoje. Žiniasklaida praneša, kad Rusijos pajėgos prasiveržė į „Azovstal“ teritoriją

Smūgiams intensyvėjant, Vokietijoje parama ginklų siuntimui padėti Ukrainai atremti Rusijos invaziją mažėja, rodo naujos apklausos rezultatai. Dauguma respondentų – 70 proc. – teigė, kad karas Ukrainoje baigsis tik diplomatija ir derybomis; 24 proc. sakė, kad bus reikalingas karinis sprendimas. Tokios nuotaikos vyrauja kaip tik tada, kai Vokietija patvirtino ginklų tiekimą Ukrainai.

Naktiniame kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šiandien į Zaporožę atvyko 156 žmonės, išgelbėti iš Mariupolio plieno gamyklos „Azovstal“.

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis antradienį pareiškė, kad Bendrijos vykdomosios valdžios institucija ruošiasi pasiūlyti daugiau sankcijų Rusijai, įskaitant sankcijas jos naftai.

ES politikos komisarai tariasi dėl naujų sankcijų ir vėliau antradienį turėtų pateikti savo pasiūlymus 27 Bendrijos narių svarstymui.

Meras: vykstant įnirtingoms kovoms „Azovstal“ komplekse, prarastas ryšys su kariaisVykstant „įnirtingoms kovoms“ su rusais metalurgijos gamyklos „Azovstal“ komplekse, prarastas ryšys su ten esančiais kariais, trečiadienį pranešė Mariupolio meras Vadymas Boičenka.„Deja, taip, šiandien „Azovstal“ vyksta įnirtingos kovos“, – Ukrainos televizijai sakė V. Boičenka, pridūręs, kad Mariupolio pareigūnai „prarado ryšį“ su Ukrainos pajėgų nariais.Meras sakė, kad neįmanoma sužinoti, „kas vyksta, ar jie saugūs, ar ne“.Tuo metu Kremlius trečiadienį paneigė, kad Rusija šturmuoja „Azovstal“ Mariupolyje, nors išvakarėse rusų kariuomenė pranešė, kad pasitelkdama artileriją ir lėktuvus ji apšaudo šią gamyklą.Ukrainos kariuomenė antradienį sakė, kad Rusijos pajėgos pradėjo apsiaustos gamyklos „Azovstal“ puolimą, iš tunelių jos teritorijoje evakavus maždaug 100 civilių.Strateginę reikšmę turintis Mariupolis yra tarp labiausiai nuniokotų Ukrainos miestų; Rusijos pajėgos šį uostamiestį yra apgulusios kelias savaites.

Kyjivo srityje aptikti dar 20 civilių lavonaiPer pastarąsias 24 val. Ukrainos sostinės Kyjivo srityje aptikti dar 20 civilių lavonai, trečiadienį pranešė policija. Bendras čia aptiktų kūnų skaičius padidėjo iki 1 235.Pasak Kyjivo srities policijos vado Andrejaus Nebytovo, naujausi kūnai aptikti Borodiankoje ir ją supančiuose kaimuose, kurie yra už 25 km nuo Bučos, kur Rusijos kariai taip pat surengė masines žudynes.„Iš viso rasti 1 235 civilių kūnai“, – sakė A. Nebytovas vaizdo įraše, kurį paskelbė Ukrainos vidaus reikalų ministerija. Pasak jo, iš šių kūnų ekspertai iki šiol ištyrė daugiau kaip 800 ir nustatė, kad daugelis šių žmonių mirė nuo šautinių žaizdų.Balandžio pabaigoje Ukrainos parlamentarė Olga Stefanišyna sakė naujienų agentūrai AFP, kad Kyjivo srities morguose šiuo metu laikomi 1 020 civilių kūnai.

Žiniasklaida praneša, kad Rusijos pajėgos prasiveržė į „Azovstal“ teritoriją Pranešama, kad Rusijos pajėgos prasiveržė į „Azovstal“ gamyklos teritoriją Mariupolyje, kur yra įsikūrę Ukrainos kariškiai ir civiliai. Dabar ryšio su miesto gynėjais nėra.Šią informaciją skelbia leidinys „Ukrainskaja Pravda“, remdamasis savo šaltiniais.

UNHCR: nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 5,6 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną, Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 5,6 mln. žmonių, praneša CNN.Remiantis naujausia Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ataskaita, be šių žmonių, šalies viduje savo namus priverstinai paliko dar mažiausiai 7,7 mln. ukrainiečių.UNHCR skaičiavimu, iš Ukrainos iš viso gali pabėgti apie 8,3 mln. žmonių.

Ukrainos žvalgyba: rusai didina įtampą UždniestrėjeUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba trečiadienį „Telegram“ kanale paskelbė pranešimą, kuriame sakoma, jog rusai didina įtampą Uždniestrėje, kad panaudotų ją psichologinei atakai prieš Ukrainą, ir ieško būdų, kaip išsklaidyti Ukrainos pajėgas.Nepasiekdama reikšmingesnių laimėjimų per „specialiąją operaciją“ Ukrainoje ir matydama Ukrainos pajėgų veiksmų efektyvumą, okupacinės kariuomenės vadovybė mėgina sudaryti nestabilumo zonas netoli Ukrainos sienos ir regimybę, kad Rusijos ir prorusiškos ginkluotos formuotės gali surengti puolimą iš Uždniestrės teritorijos, pažymima pranešime.Ukrainos ekspertų vertinimu, realiai galinčių kovoti ir motyvuotų Rusijos kariškių skaičius Uždniestrėje neviršija 300, šiuo metu jų uždavinys yra saugoti šaudmenų sandėlius Kolbasnos kaime.Daugiau kaip pusės šių šaudmenų tinkamumo terminas jau pasibaigęs, jų nebegalima transportuoti. Naudoti tinka tik 7-8 tūkst. tonų.Apie du trečdalius visos Rusijos karinės technikos Uždniestrėje visiškai arba iš dalies nebetinkama naudoti, gamybinių pajėgumų jai suremontuoti taip pat nėra, praneša Ukrainos žvalgybos atstovai.Potencialiai Uždniestrė gali būti panaudota kaip placdarmas Rusijos grupuotei Moldovos teritorijoje dislokuoti, bet tai bus įmanoma tik tuo atveju, jei Rusija pavyks sudaryti sausumos koridorių iš Rusijos per pietines Ukrainos sritis, sakoma pranešime.

Ukraina pranešė, kad Rusija planuoja Mariupolyje Antrojo pasaulinio karo pergalės paradąUkraina trečiadienį apkaltino Rusiją planuojant gegužės 9 dieną užimtame Mariupolio mieste surengti karinį paradą, skirtą pergalei prieš nacius Antrajame pasauliniame kare paminėti.Kyjivas pranešė, kad Rusijos prezidento administracijos pareigūnas atvyko į strateginį pietinį uostamiestį, kuris beveik visas sunaikintas per ilgiau nei du mėnesius trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą, kad prižiūrėtų pasirengimą Pergalės dienos paradui. „Mariupolis taps „šventės“ centru“, – sakoma Ukrainos karinės žvalgybos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje. „Iš centrinės miesto gatvės skubiai valomi griuvėsiai, kūnai ir nesprogusi amunicija“, – priduriama jame.Mariupolis yra vienas labiausiai nukentėjusių Ukrainos miestų. Grupė Ukrainos pajėgų vis dar laikosi „Azovstal“ plieno gamykloje.„Vykdoma plataus masto propagandos kampanija. Rusams bus rodomos istorijos apie vietos gyventojų „džiaugsmą“ sutinkant okupantus“, – sakoma karinės žvalgybos pranešime.Ukrainos kariuomenė antradienį pranešė, kad netrukus, kai Jungtinės Tautos ir Raudonasis kryžius patvirtino, jog iš gamyklos buvo evakuota daugiau nei 100 civilių, Rusijos pajėgos pradėjo „Azovostal“ puolimą.Trečiadienį Kremlius paneigė, kad Rusija šturmavo gamyklą.Rusai švenčia Pergalės dieną kasmet gegužės 9-ąją kariniais paradais ir viešais renginiais, minėdami Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare metines. Maskva anksčiau yra sakiusi, kad jos invazijos į Ukrainą tikslas yra „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“ Ukrainą.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas trečiadienį pakomentavo pasirodžiusius įspėjimus, kad gegužės 9-ąją Vladimiras Putinas gali oficialiai paskelbti karą Ukrainai. „Tam nėra jokios galimybės. Tai nesąmonė“, – tvirtino jis. Jis neigė ir tai, kad Rusijoje gali būti skelbiama visuotinė mobilizacija. „Tai netiesa. Tai nesąmonė“, – teigė D. Peskovas.

Kremlius neigia, kad Rusijos pajėgos pradėjo „Azovstal“ gamyklos šturmąKremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusijos karinės pajėgos šiuo metu nevykdo Ukrainos Mariupolio uostamiestyje esančios „Azovstal“ gamyklos šturmo.„Vyriausiasis karinių pajėgų vadas viešai įsakė atšaukti puolimą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, omenyje turėdamas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kuris praėjusį mėnesį nurodė nepulti šio objekto ir vietoj to pradėti jo blokadą.„Jokio šturmo nėra“, – pridūrė D. Peskovas.

Lenkija suskaičiavo 3,14 mln. Ukrainos karo pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į kaimyninę Lenkiją pabėgo 3,14 mln. žmonių. Tai trečiadienį tviteryje pranešė Lenkijos pasienio apsauga. Vien tik antradienį atvyko 19 400 žmonių – tai yra 4 proc. padidėjimas, lyginant su ankstesne diena.Ukrainos kryptimi sieną kirto 15 800 žmonių. Iš viso nuo karo pradžios į Ukrainą įvažiavo milijonas žmonių. Tai daugiausiai Ukrainos piliečiai, vykstantys į teritorijas, kurias atsikovojo Ukrainos daliniai.Ukrainoje prieš Rusijos invaziją vasario 24 dieną gyveno daugiau kaip 44 mln. žmonių. Lenkiją ir Ukrainą jungia daugiau kaip 500 km ilgio siena.Nėra oficialių duomenų, kiek karo pabėgėlių liko Lenkijoje, o kiek iškeliavo toliau į kitas ES šalis.

Rusijos pajėgos skelbta Ukrainoje apšaudžiusios kelias geležinkelio stotis Rusijos karinės pajėgos skelbia praėjusią naktį ilgojo nuotolio raketomis apšaudžiusios kelias geležinkelio stotis Ukrainoje. „Netoli Pidbirzio, Lvivo, Voloveco, Tymkovo ir Piatychatkų stočių, per kurias iš JAV ir Europos šalių Ukrainos daliniams Donbase gabenami ginklai ir amunicija, sunaikintos geležinkelio pastotės“, – trečiadienį pareiškė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Jis taip pat pranešė apie rusų pajėgų atakas iš oro ir artilerijos palei frontą. Iš artilerijos esą apšaudyta 500 Ukrainos taikinių, įskaitant vadavietes ir karines bazes, sandėlius ir dalinių susitelkimo vietas, nukauta per 300 ukrainiečių karių. Rusijos raketos iš rikiuotės išvedė ir virtinę Ukrainos artilerijos pozicijų bei oro gynybos sistemų.Daugumos duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybių. Tačiau jau naktį ir Ukraina patvirtino raketų atakas prieš kelias geležinkelio stotis.

Slovakija remontuos Ukrainos karinę technikąViena Slovakijos įmonė padės Ukrainai remontuoti apgadintą karinę techniką, Kyjivui pateikus tokį prašymą, antradienį pranešė Gynybos ministerija.Valstybinė įmonė „Konstrukta-Defence“ sudarė „sutartį su Ukrainos puse dėl ukrainiečių karinės technikos remonto ir modernizavimo“, – sakė Gynybos ministerijos atstovė Martina Koval Kakaščikova.Pirmąją remontuotinos technikos partiją sudarys dešimtys šarvuotųjų žvalgybos mašinų BRDM-2.Slovakijos premjeras Eduardas Hegeris ir gynybos ministras Jaroslavas Nadas anksčiau sakė esantys pasiruošę padėti Ukrainai, kovojančiai su Rusijos invazija, susiremontuoti apgadintą karinę techniką.„Ukraina mūsų paklausė, ar mūsų bendrovė būtų pajėgios remontuoti pažeistą ukrainiečių techniką, – balandžio pradžioje sakė J. Nadas. – Tai yra, apgadinta technika būtų atvežta į Slovakiją, mes ją suremontuotume, ir technika grįžtų į Ukrainą.“Slovakijos rytinėje dalyje Lieskovece veikianti „Konstrukta-Defence“ remontuoja visų tipų Slovakijos ginkluotųjų pajėgų naudojamas transporto priemones ir kitokią techniką, sakoma bendrovės tinklalapyje.Bendrovė taip pat gamina savaeiges haubicas EVA.

ES žada reikšmingai padidinti karinę pagalbą MoldovaiEuropos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis trečiadienį pažadėjo, kad Europos Sąjunga padidins karinę pagalbą Moldovai, šios Ukrainos kaimynės promaskvietiškų separatistų kontroliuojamame regione įvykus virtinei mįslingų išpuolių.„Šiais metais planuojame reikšmingai padidinti savo paramą Moldovai, aprūpindami jos ginkluotąsias pajėgas papildoma karine įranga“, – šioje šalyje viešintis Ch. Michelis sakė per bendrą spaudos konferenciją su prezidente Maia Sandu.„ES yra visiškai solidari su jumis, su Moldova. Mūsų, europiečių, pareiga – padėti ir remti jūsų šalį“, – pridūrė jis.

Makijivkoje, kurią kontroliuoja apsišaukėliška „Donecko liaudies respublika“, užsiliepsnojo naftos saugykla.Pranešama, kad šioje bazėje buvo laikomas Rusijos kariuomenės kuras.https://t.me/UkrainaOnlline/27949

Europos Komisijos pirmininkė – karo nusikaltėliams: mes žinome, kas jūs esateUž karo nusikaltimus Ukrainoje atsakingiems asmenims turi būti taikomos ES sankcijos. Atitinkamą pasiūlymą ES šalims trečiadienį Europos Parlamente Strasbūre pristatė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, sudaromas sąrašas aukštų karininkų ir kitų asmenų, kurie Bučoje vykdė karo nusikaltimus ir kuriems tenka atsakomybė už nežmonišką Mariupolio apsiaustį.Taip visiems „Kremliaus karo tarnams“ siunčiamas aiškus signalas: „Mes žinome, kas jūs esate, ir jūs būsite patraukti atsakomybėn“, – pabrėžė U. von der Leyen.Dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ES jau įvedė sankcijas daugiau kaip 1 000 asmneų. Jiems taikomas kelionių draudimas, įšaldomas turtas.U. von der Leyen taip pat pareiškė, kad norima uždrausti dar tris Rusijos valstybinius transliuotojus. Jie neteks transliavimo dažnių, sakė ji. Transliuotojai esą negalės toliau platint savo turinio ES. U. von der Leyen stočių neįvardijo. Jos siūlymui dar turės pritarti ES šalys.Kovo pradžioje ES jau uždraudė Rusijos valstybinių žiniasklaidos priemonių RT ir Sputnik transliacijas.

ES siūlo įvesti sankcijas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchuiEuropos Komisija pasiūlė įvesti sankcijas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovui patriarchui Kirilui, kurios papildytų naujausią ekonominio spaudimo priemonių dėl karo Ukrainoje paketą, taip pat apimantį laipsnišką rusiškos naftos importo uždraudimą, nurodoma dokumente, su kuriuo trečiadienį susipažino naujienų agentūra AFP.Į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą siūloma įtraukti 58 žmones, įskaitant virtinę aukšto rango Rusijos kariškių, taip pat Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo žmoną, dukterį ir sūnų.

JK žvalgyba: Rusija netoli Iziumo dislokavo 22 bataliono taktines grupesRusija netoli Rytų Ukrainos Iziumo miesto dislokavo 22 bataliono taktines grupes, siekdama dar labiau prasiskverbti į Donbaso sritį. Tai trečiadienį pranešė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, kuria remiasi BBC.Ministerija savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje nurodė, kad yra didelė tikimybė, jog Maskva veikiausiai nesustos Iziume ir sieks užimti Kramatorsko ir Severodonecko miestus.„Užėmus šias teritorijas, sustiprėtų Rusijos kariuomenės įtaka Donbaso šiaurės rytuose, ir ji iš ten galėtų atkirsti regione esančias Ukrainos pajėgas“, – pridūrė ministerija.

Rusija sudavė daug smūgių Ukrainai iš Kaspijos jūros regionoAntradienį vakare Rusija smogė keliems Ukrainos regionams, įskaitant vakarinį Lvivo miestą ir kalnuotą regioną prie sienos su Vengrija, į kurį taikytasi pirmą kartą, pranešė pareigūnai.Netoli Lenkijos sienos esančio Lvivo meras sakė, kad dėl smūgių kai kuriose miesto dalyse nutrūko elektros energijos tiekimas.„Dėl raketų smūgio (į Lvivą) buvo apgadintos dvi elektros pastotės. Dalyje miesto nėra elektros“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Andrijus Sadovijus. Pasak jo, buvo sužeistas vienas žmogus.Valdžios institucijos taip pat pranešė apie smūgius centriniame Kirovohrado regione ir pietvakariniame Vinicos regione.Antradienį taip pat nukentėjo kalnuotas Užkarpatės regionas, kuris ribojasi su Vengrija ir Slovakija ir kuriam, pasak žiniasklaidos, iki šiol pavyko išvengti atakų.„Tarnybos dirba vietoje, tiksliname informaciją apie sužeistuosius ir galimus nukentėjusiuosius“, – „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Viktoras Mykyta.Nors Rusija invazijos metu daugiausia dėmesio skyrė Ukrainos rytiniams regionams, ji taip pat taikėsi į vakarines sritis, o Kremlius perspėjo, kad taikysis į ginkluotę, gabenamą į Ukrainą iš Vakarų.Pasak Ukrainos portalo „Unian.net“, antradienį vakare smūgiams Ukrainoje Rusija pasitelkė strateginius bombonešius ir kitą karinę techniką iš Kaspijos jūros regiono. Apie tai pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybė.„Gegužės 3 dienos vakare visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus. Rusijos strateginiai bombonešiai TU-95 arba TU-160 iš Kaspijos jūros regiono surengė raketų smūgius. Buvo paleista apie 18 raketų, kurios pataikė į infrastruktūros objektus Dniepropetrovsko, Kirovohrado, Lvovo, Vinicos, Kyjivo ir Užkarpatės regionuose. Be to, iš kitur buvo smogta Odesos ir Donecko regionams“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad, preliminariais duomenimis, gegužės 3 dieną oro ir sausumos pajėgų priešlėktuvinė gynyba per dieną numušė mažiausiai 8 sparnuotąsias raketas. Taip pat pranešama apie numuštus 7 bepiločius orlaivius ir vieną aviacinę raketą.„Okupantai saugo savo lėktuvus ir sraigtasparnius, todėl jie neskrenda į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontroliuojamą oro erdvę. O Ukrainos oro pajėgų aviacija per parą surengė dešimtis išskridimų. Dengiami smogiamųjų naikintuvų grupės, jie (priešlėktuvinės gynybos daliniai) atliko apie dešimt raketų ir bombų smūgių į vietas, kur sutelktos priešo pajėgos, šaudmenų sandėliai ir gyvoji jėga“, – pažymėjo oro pajėgų vadovybė.

Britanijos kariškiai: Rusija mėgins užimti dar du Ukrainos miestusJungtinės Karalystės kariškiai trečiadienį prognozavo, kad Rusijos pajėgos mėgins užimti Ukrainos rytinius miestus Kramatorską ir Sjeverodonecką.Per „Twitter“ skelbiamame kasdieniame komentare apie karą Ukrainoje JK Gynybos ministerija nurodė, kad 22 bataliono taktinės grupės, veikiančios netoli Iziumo, mėgina vystyti puolimą šiomis kryptimis.Rusija bataliono taktinėmis grupėmis vadina pėstininkų dalinius, paprastai pastiprintus tankais, priešlėktuvinės gynybos pajėgumais ir artilerija. Kiekvieną tokią grupę paprastai sudaro apie 800 karių.„Nors Rusijai sunkiai sekasi prasiveržti per Ukrainos gynybą ir išvystyti pagreitį, ji, labai tikėtina, ketina veržtis tolyn nuo Iziumo, kad užimtų Kramatorsko ir Sjeverodonecko miestus“, – sakoma britų ministerijos pranešime.„Užėmusi šias vietas Rusijos kariuomenė įtvirtintų kontrolę Donbaso šiaurės rytuose ir įgytų placdarmą pastangoms atkirsti Ukrainos pajėgas šiame regione“, – pridūrė ministerija.Analitikai stebi padėtį Rytų Ukrainoje, kur dabar vyksta intensyviausios kautynės, stengdamiesi suprasti, ar Rusija mėgins apsupti ten veikiančią Ukrainos pajėgų grupę. Tačiau Maskvos pajėgų pažanga buvo menka, nes Ukrainos kariai ginasi iš anksto parengtose pozicijose ir smogia priešui toliašaudžiais ginklais, pavyzdžiui, haubicomis.

Planuojami keturi humanitariniai koridoriai iš MariupolioKetvirtadienį turėtų tęstis žmonių evakuacija iš Mariupolio. Apie tai pranešė žinių portalas „Kyjiv Independent“.Ukrainos vicepremjerės Irynos Vereščuk duomenimis, planuojami keturi humanitariniai koridoriai, kad civiliai iš beveik visiškai sugriauto uostamiesčio galėtų pasiekti Zaporižią.Antradienį į Zaporižią atvyko 156 pabėgėliai iš Mariupolio ir apylinkių.Prieš karą Mariupolyje gyveno apie 400 000 žmonių. Manoma, kad šiuo metu čia dar likę apie 100 000 gyventojų.

Rusija išvežė 400 tūkst. tonų grūdų, teigia UkrainaUkraina teigia, kad Rusijos pareigūnai iš okupuotos Ukrainos teritorijos išvežė 400 tūkst. tonų grūdų.Tai sudaro maždaug trečdalį grūdų atsargų Chersono, Zaporižios, Donecko ir Luhansko srityse, antradienį vakare per Ukrainos televiziją sakė Kyjivo žemės ūkio ministro pavaduotojas Tarasas Vysockis.Prieš karą ten buvo saugoma apie 1,3 mln. tonų grūdų, skirtų ne tik kasdieniam aprūpinimui, bet ir sėjai. „Strateginių atsargų nebuvo“, – sakė jis, perspėdamas, kad, jei grūdų atsargų nebeliks, toms vietovėms gresia badas.Priverstinis grūdų išvežimas istoriškai buvo skaudus klausimas ukrainiečių ir rusų santykiuose.Kai sovietų diktatorius Josifas Stalinas 1932–33 metais privertė valstiečius stoti į kolchozus ir jėga atiminėjo grūdus, Ukrainoje badu mirė apie 4 mln. žmonių.Mirties atvejų užfiksuota ir pietų Rusijoje bei Kazachstane. Ukraina dirbtinai sukeltą badą laiko Maskvos sąmoningai vykdytu genocidu, kurį vadina holodomoru, arba Didžiuoju badu.

Rusija boikotuos JT Saugumo Tarybos ir ES komiteto bendrą posėdįRusija boikotuos trečiadienį vyksiantį JT Saugumo Tarybos ir ES Politinio ir saugumo komiteto (PSK) posėdį, pranešė diplomatai. Tai – dar vienas ženklas, kad Maskvos ir jos partnerių Jungtinėse Tautose santykiai blogėja.Pasak anonimiškai antradienį kalbėjusio Rusijos diplomatinio šaltinio, Maskvos sprendimas susijęs su padėtimi Ukrainoje.Vienas Vakarų diplomatas AFP sakė, kad neprisimena, jog Rusija būtų boikotavusi Saugumo Tarybos posėdį nuo vasario 24 dienos, kai įsiveržė į Ukrainą.Kasmetinis neoficialus Tarybos ir PSK susitikimas nuo 2019 metų nebuvo rengiamas dėl COVID-19 pandemijos. Tikimasi, kad trečiadienio posėdyje bus aptarta ES sąveika su JT šalyse, kuriose abi organizacijos vykdo operacijas.Nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, santykiai tarp Maskvos ir kitų JT šalių sparčiai blogėjo.Rusija, kuri yra viena iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių, buvo pašalinta iš kelių JT institucijų, įskaitant Žmogaus teisių tarybą.Antradienį vykusioje spaudos konferencijoje JAV ambasadorė prie JT Linda Thomas-Greenfield, kurios šalis gegužę pirmininkaus Saugumo Tarybai, sakė, kad Taryba toliau normaliai dirba.Pasak jos, nuo vasario pabaigos Tarybai „nepaprastai sėkmingai“ pavyko „izoliuoti Rusiją“.„Tai didelė sėkmė. Mums pavyko suvienyti balsus, smerkiančius Rusiją Generalinėje Asamblėjoje, tačiau pasiekėme tai dėl to, kad iš Saugumo Tarybos sulaukėme daug paramos“, – sakė L. Thomas-Greenfield, pažymėdama, kad vasario pabaigoje Rusijai pavyko išvengti Tarybos pasmerkimo dėl savo veto teisės.„Rusija yra izoliuota Saugumo Taryboje, ir kiekvieną kartą, kai Saugumo Taryboje diskutuojame apie Rusiją, ji priversta gintis, ir mes toliau laikysime ją izoliuotą, kol ji nutrauks savo brutalų puolimą prieš Ukrainos žmones“, – sakė ji žurnalistams.

Bidenas apie Rusijos karą: turime pasipriešinti diktatoriams JAV prezidentas Joe Bidenas gina Vašingtono paramą Ukrainai ginklais kovoje su Rusija.„Nes istorija mums parodė, kad diktatoriai vis sugrįžta, jei jiems nesipriešinama“, - pareiškė jis antradienį lankydamasis ginklų fabrike Trojos mieste JAV Alabamos valstijoje. Jų valdžios alkis esą vis didėja. „Arba mes padedame ukrainiečiams ginti jų šalį, arba žiūrime, kaip Rusija tęsia savo žiaurumus ir agresiją“, - pabrėžė J. Bidenas.Nuo karo pradžios vasario pabaigoje JAV Ukrainai pažadėjo arba jau ir pristatė ginklų ir amunicijos už daugiau kaip 3,7 mlrd. dolerių (3,5 mlrd. eurų). J. Bidenas, be to, paprašė Kongreso dar milijardinių sumų karinei pagalbai ir humanitarinei paramai. „Kaip aš nuo pat pradžių sakiau – ši kova nebus pigi“, - teigė prezidentas.Kiekvieną dieną, anot jo, žiniose matome žiaurumus ir karo nusikaltimus, kuriuos Ukrainoje vykdo Rusijos ginkluotosios pajėgos, vadovaujamos Rusijos prezidento Vladimiro Putino. „Matome neįtikėtiną narsą ukrainiečių kovotojų, kurie gina savo šalį su viskuo, ką turi“, - kalbėjo J. Bidenas. JAV su savo sąjungininkėmis esą drauge užtikrins, kad Ukrainai galėtų gintis nuo „brutalaus V. Putino karo“.

Zelenskis patvirtino, kad 156 iš plieno gamyklos išgelbėti civiliai atvyko į miestąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šiandien į Zaporožę atvyko 156 žmonės, išgelbėti iš Mariupolio plieno gamyklos „Azovstal“. Kalbėdamas savo naktiniame kreipimesi jis sakė: „Pagaliau turime rezultatą, pirmąjį mūsų evakuacijos operacijos su „Azovstal“ Mariupolyje, kurią organizavome labai ilgai, rezultatą. Tam prireikė daug pastangų, ilgų derybų ir įvairių tarpininkavimų“. Jis pridūrė, kad evakuotieji daugiau nei du mėnesius praleido slėptuvėse. „Pagaliau šie žmonės yra visiškai saugūs. Jiems bus suteikta pagalba.“

Kadyrovas ragina kariauti visoje UkrainojeČečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas paragino pradėti antrąjį „specialiosios operacijos“ Ukrainoje etapą ir „padaryti galą“.R. Kadyrovas gegužės 3-iosios vakarą savo „Telegram“ kanale paskelbtame vaizdo pranešime nurodė, kad „speciali operacija“ turėtų būti vykdoma ne tik Luhansko ir Donecko teritorijoje, bet ir visoje Ukrainoje.Čečėnijos vadovas savo kreipimąsi paaiškino tuo, kad Vakarų šalys ir toliau tiekia ginklus Ukrainai, kurie, pasak jo, vėliau parduodami vietos gyventojams.R. Kadyrovas paragino visiškai kontroliuoti Charkovą, Kijevą, Chersoną ir „tęsti dialogą su kitomis valstybėmis, norinčiomis tam tikrų santykių su mumis“.

Rusijos raketų smūgiai Ukrainoje apgadino šešias geležinkelio stotisRusijos kariai surengė raketų smūgius į šešias geležinkelio stotis Ukrainos centre ir vakaruose, padarydami didelę žalą infrastruktūrai. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė bendrovės „Ukrzaliznytsia“ valdybos vadovas Oleksandras Kamyshynas, skelbia „Ukrinform“.„Šį vakarą Rusijos kariai smogė šešioms stotims Ukrainos centre ir vakaruose... Žala infrastruktūrai yra didelė, detalės bus patikslintos pasibaigus oro pavojui“, – sakoma pranešime.Remiantis operatyvine informacija, tarp geležinkelio darbuotojų ir keleivių aukų nebuvo.

Rusija pirmą kartą apšaudė TranskarpatijąTranskarpatiją pirmą kartą nuo karo pradžios apšaudė Rusijos pajėgos: raketa pataikė į infrastruktūros objektą viename iš kalnuotų regionų.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Transkarpatijos vadovybė, skelbia „Ukrinform“.Anot vadovybės, specialiosios tarnybos dirba įvykio vietoje, informacija apie sužeistuosius ir galimas aukas dar yra tikslinama. Kaip pranešta anksčiau, gegužės 3-iosios vakarą Rusija apšaudė Lvovą ir apgadino tris elektros pastotes. Be to, priešo raketa smogė Kirovogrado regionui.

Žuvo 21 žmogusDonecko srityje antradienį žuvo 21 civilis, dar 27 buvo sužeisti, sakė regiono vadovas Pavelas Kyrylenko. „Tai didžiausias aukų skaičius per vieną dieną nuo tada, kai rusai apšaudė Kramatorsko geležinkelio stotį“, – sakė gubernatorius.10 žmonių žuvo Avdijivkoje, kur Rusijos kariuomenė, kaip įtariama, apšaudė kokso gamyklą. Dar penki žmonės žuvo Limane, keturi – Ugledare, po vieną – Velykoje Novoselkoje ir Šandrigolove.„Taip pat žinoma apie du žuvusiuosius Mariupolyje, bet tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovakhoje neįmanoma nustatyti“, – sakė P. Kyrylenko.

Pranešama apie sprogimus Lvive, Dnipre, Kyjivo srityje Lvive, Dnipre, Kyjivo ir Kirovohrado srityse antradienio vakarą nugriaudėjo galingi sprogimai, pranešė pareigūnai ir liudininkai. „Lvive girdėti sprogimai. Visi likite slėptuvėse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė miesto meras Andrijus Sadovas. Kiek vėliau jis informavo, kad nuo raketų smūgio nukentėjo dvi elektros pastotės. „Dalyje miesto nėra elektros“, – pridūrė A. Sadovas. Lvivo srities administracijos vadovas Maksymas Kozyckis savo ruožtu sakė: „Remiantis pirmine informacija, Lvivo sričiai suduoti raketų smūgiai. Likite slėptuvėse!“ Liudininkai socialiniuose tinkluose praneša, kad Lvive buvo girdėti penki sprogimai. Dnipre, pasak liudininkų, nugriaudėjo mažiausiai trys sprogimai; socialiniuose tinkluose pranešama, kad sprogimų girdėti dešiniajame krante Kyjivo mieste. Kirovohrado srityje įsikūrusios Dolynskos gyvenvietės vadovas Jevhenas Zvizdovskis patvirtino, kad į jos teritoriją atskriejo raketa. Be to, pranešama apie raketas, praskriejusias virš Ternopilio regiono. Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka savo ruožtu paskelbė, kad virš Vinicos skriejusios dvi raketos buvo numuštos. https://t.me/uniannet/51931

Popiežius: NATO galėjo sukelti Rusijos invaziją į UkrainąPopiežius Pranciškus pareiškė, kad NATO „lojimas“ prie Rusijos durų galėjo paskatinti Vladimirą Putiną įsiveržti į Ukrainą.Interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“ Pranciškus išsake savo požiūrį į mirtiną Rusijos agresiją savo kaimynės atžvilgiu ir sakė, kad, nors ir nesako, kad NATO buvimas netoliese esančiose šalyse „išprovokavo“ Maskvą, bet „galbūt palengvino“ invaziją, rašo „Politico“.Pranciškus taip pat pasmerkė karo žiaurumus ir palygino jį su Ruandos pilietiniu karu 1990-aisiais, po kurio buvo įvykdytas tutsi mažumos genocidas.Šventasis Sostas nuo kovo vidurio prašo surengti Pranciškaus ir V. Putino susitikimą Maskvoje, sakė popiežius. „Žinoma, mums reikėjo, kad Kremliaus vadovas skirtų laiko. Kol kas negavome jokio atsakymo ir vis dar stengiamės, net jei bijau, kad Putinas negali ir nenori surengti šio susitikimo šiuo metu“, - teigė popiežius. Interviu Pranciškus kol kas atmetė galimybę vykti į Kijevą: „Pirmiausia turiu nuvykti į Maskvą, pirmiausia turiu susitikti su Putinu“.Nuo tada, kai įsiveržė į Ukrainą, Pranciškus ne kartą kritikavo invaziją, vengdamas aiškiai įvardinti V. Putiną, laikydamasis Vatikano užsienio politikos, kuria siekiama išlaikyti atviras duris galimam dialogui.

Lvove – sprogimaiUkrainos žiniasklaida skelbia, jog antradienio vakare Lvove nugriaudėjo penki sprogimai. Lvovo meras Andrijus Sadovyi sakė, kad po Rusijos pajėgų apšaudymų mieste iš dalies sutriko delektros tiekimas. Preliminariais duomenimis, raketų smūgiai buvo surengti Lvovo regione. Ukrainos žiniasklaida skelbia Lvovo nuotraukas, kuriose matyti juodi dūmai.https://t.me/uniannet/51919

Ukrainoje dingo savanoris iš Čekijos, padėjęs išvežti žmones iš Kyjivo apylinkiųUkrainoje, Makarivo rajone, dingo savanoris iš Čekijos, kuris kovo pradžioje padėjo išvežti civilius iš Kyjivo apylinkių. Tai antradienį pranešė radijo stotis „Radio Prague International“.Pasak čeko vardu Tomášas (pavardė nenurodoma) žmonos, jos vyras jau pirmomis karo dienomis išvažiavo į Ukrainą. Iš pradžių jis gabeno žmones iš Lvivo prie sienos, bet vėliau nusprendė važiuoti prie Kyjivo. Ryšys su savanoriu nutrūko kovo 2 d.Pasak Čekijos leidinio „Voxpot“ žurnalistų, Rusijos kariuomenei pasitraukus iš Kyjivo srities, jie Makarivo rajone tarp sumaitotų automobilių rado Tomášo mašiną, kuri buvo suvarpyta kulkų ir aptaškyta krauju.Tarp 133 identifikuotų žuvusiųjų, apie kuriuos pranešė Makarivo policija, savanorio iš Čekijos palaikų nebuvo. Manoma, kad jis gali būti užkastas kurioje nors iš dar nerastų masinių kapaviečių.Čekijos URM naujienų agentūros ČTK prašymu patvirtino Tomášo dingimą, bet kol kas negali patvirtinti jo mirties fakto. Ministerija palaiko ryšį su dingusiojo šeima.

Pasitraukus rusams, Irpine rasta mažiausiai 290 civilių kūnųIrpino mieste po Rusijos pajėgų išvedimo buvo rasti 290 civilių gyventojų kūnai, antradienį pranešė Irpino meras Oleksandras Markušinas, skelbia CNN.Pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“ O. Markušinas nurodė, kad buvo atpažinti 185 žuvusieji, kurių dauguma buvo vyrai. Mirties priežastis buvo „skeveldros ir šautinės žaizdos“.Anot O. Markušino, mažiausiai penki mirusieji patyrė smegenų sužalojimus ir badavo. Penki gyventojai buvo nušauti daugiaaukščio namo kieme ir vaikų raidos centro patalpose.

Apklausa rodo, kad vokiečių parama ginklų tiekimui Ukrainai mažėjaVokietijoje parama ginklų siuntimui padėti Ukrainai atremti Rusijos invaziją mažėja, rodo naujos apklausos rezultatai.RTL/ntv-Trendbarometer atlikta apklausa rodo, kad ginklų tiekimą remia 46 proc., ir tai yra mažiau nei 55 proc. balandžio pradžioje. Kategoriškai prieš tokius pristatymus pasisakančiųjų skaičius per tą patį laiką išaugo nuo 33 proc. iki 44 procentų.Dauguma respondentų – 70 proc. – teigė, kad karas Ukrainoje baigsis tik diplomatija ir derybomis; 24 proc. sakė, kad bus reikalingas karinis sprendimas. Tokios nuotaikos vyrauja kaip tik tada, kai Vokietija patvirtino ginklų tiekimą Ukrainai.Remiantis apklausa, 57 proc. mano, kad tokie pristatymai paskatins karo plėtrą į kitas šalis ir net peraugs į Trečiąjį pasaulinį karą. Apklausa rodo, kad 34 proc. netiki, jog taip nutiks.Apklausa buvo atlikta nuo penktadienio iki pirmadienio, joje dalyvavo 1004 respondentai.

Pentagonas: jei Putinas panaudos cheminius ginklus, tarptautinis atsakas bus galingasJungtinės Valstijos ir tarptautinė bendruomenė yra pasirengusios imtis ryžtingo atsako į bet kokius Rusijos pajėgų bandymus panaudoti cheminius ar biologinius ginklus Ukrainoje. Tai antradienį per posėdį Senate pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.„Žinoma, jei jis (V. Putinas – red.) naudos cheminius ar biologinius ginklus, jis pajus tarptautinės bendruomenės reakciją, nes tai yra gana rimtas žingsnis“, – sakė JAV gynybos departamento vadovas.Jis priminė, kad ir pats JAV prezidentas Joe Bidenas ne kartą perspėjo Kremlių apie tai. Nepaisant to, pažymėjo L. Austinas, ši tikimybė išlieka.„Žinoma, tikiuosi, kad jis (V. Putinas – red.) nuspręs to nedaryti. Galų gale, vėl gi, manau, kad tarptautinė reakcija bus galinga“, – pabrėžė Pentagono vadovas.Tuo pat metu JAV gynybos sekretorius pažymėjo, kad V. Putinas šiandien gali užbaigti karą Ukrainoje. „Tai jo paties pasirinktas karas. Jis gali nuspręsti nutraukti kovas ir išvesti savo pajėgas iš Ukrainos. Nes tai yra vieno žmogaus sprendimas“, - sakė L. Austinas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Pentagono vadovas antradienį sakė, kad beprecedentiškai greita tarptautinė pagalba Ukrainai saugumo ir gynybos sektoriuje reikšmingai pakeitė padėtį, žymiai sustiprindama Ukrainos pajėgas, o ši parama ateityje tik didės.

Padniestrėje ruošiamasi evakuoti Rusijos kariškių šeimasUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pasidalijo operatyvine informacija apie padėtį separatistiniame Moldovos Padniestrės regione, kur dislokuota Rusijos kariuomenės grupė, praneša „rbc.ua“.Analitikų duomenimis, situacija kairiajame Dniestro krante tebėra įtempta. Rusijos kariuomenės daliniai yra visiškoje kovinėje parengtyje. Ruošiamasi evakuoti Rusijos karininkų šeimas.Pirmadienį Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas Kirilas Budanovas pareiškė, kad iš Uždniestrės gresiantis pavojus yra „nedidelis“. Bet Rusija naudos šį veiksnį Ukrainai ir Moldovai destabilizuoti.Pastaruoju metu Moldovoje padidėjo įtampa dėl sprogimų Padniestrėje. Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusija rengia provokacijas, kad įtrauktų separatistinį regioną į karą.

Gubernatorius: per Rusijos smūgį Rytų Ukrainos gamyklai žuvo mažiausiai 10 žmonių Mažiausiai 10 žmonių žuvo ir 15 buvo sužeisti per Rusijos smūgį kokso gamyklai Rytų Ukrainos Avdijivkos mieste, antradienį socialinėje žiniasklaidoje pranešė vietos gubernatorius. „Mažiausiai dešimt žuvusiųjų ir 15 sužeistųjų – Rusijos okupantų įvykdyto Avdijivkos kokso gamyklos apšaudymo padariniai“, – „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka. Jis perspėjo, kad aukų skaičius gali išaugti. P. Kyrylenka sakė, kad smūgis buvo suduotas, kai „darbuotojai ką tik baigė pamainą ir stotelėje laukė autobuso, parvežančio juos namo iš gamyklos“. „Rusai žinojo, kur taikosi“. Avdijivka – pramoninis miestas į šiaurę nuo separatistų kontroliuojamo Donecko – atsidūrė karo su Rusija fronto linijoje. Kokso gamykla – viena didžiausių Europoje – pastaraisiais metais buvo daugelio atakų taikiniu, Rusijos remiamoms separatistų pajėgoms kovojant su Ukrainos kariais. Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivo turimas teritorijas rytiniame Donbaso regione, kuris šiuo metu yra sutelkusi savo puolimą Ukrainoje.

Ukrainos karinė technika bus remontuojama SlovakijojeUkrainos karinė technika bus remontuojama ir modernizuojama Slovakijoje. Tai antradienį pranešė portalas „aktuality.sk“, remdamasis Gynybos ministerijos atstove Martina Koval Kakaščikova.Gautomis žiniomis, Slovakijos valstybinė akcinė bendrovė „Konštrukta – Defence“ jau pasirašė atitinkamą sutartį su Ukraina.Slovakijos vyriausybės atstovai ne kartą pareiškė, kad yra pasirengę remti Ukrainą ir teikti jai tiek humanitarinę, tiek karinę pagalbą.Anksčiau buvo pranešta, kad Čekija sutiko remontuoti ukrainiečių tankus ir šarvuotuosius transporterius, nukentėjusius per karo veiksmus.

JT ketina siųsti į Ukrainą išminuotojų misijąĮ Ukrainą gali būti nusiųsta Jungtinių Tautų išminavimo tarnybos UNMAS misija. Tarptautiniai specialistai padės geriau parengti Ukrainos išminuotojus.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos vidaus reikalų ministerija.Gautomis žiniomis, šiuo metu UNMAS rengia pagalbos Ukrainai mechanizmus, jos atstovai renka informaciją tuose rajonuose, kuriuos reikia išminuoti.Pasak Ukrainos pareigūnų, išminuoti reikia maždaug 300 tūkst. kvadratinių kilometrų. Todėl Ukrainai prireiks patyrusių specialistų, kurie anksčiau dirbo Somalyje, Sirijoje ir Irake.

Porošenka paragino sąjungininkus tiekti Ukrainai dar daugiau ginklųPenktasis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka antradienį iš Aukščiausiosios Rados tribūnos paragino sąjungininkus tiekti Ukrainai dar daugiau ginklų, praneša portalas „rbc.ua“.„Baigiasi karo, kurį Putinas, jo klika ir „antroji pasaulio armija“ sukėlė prieš nepriklausomą suverenią Ukrainą, dešimtoji savaitė. Karo, kurį jie ketino laimėti per dvi dienas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos, kurias mes visi sukūrėme per aštuonerius metus, nuo 2014-ųjų, išsklaidė šį mitą. Moskovija užsitraukė gėdą dėl prastos savo kariuomenės parengties ir dėl savo kareivų, banditų ir barbarų, nusikaltimų“, - sakė eksprezidentas.Bet, anot P. Porošenkos, ginklų nebūna per daug. „Artimiausiomis savaitėmis Ukraina taps dar stipresnė, tačiau mums reikia dar daugiau ginkluotės“, - teigė politikas.„Todėl jau pradėkime svajoti apie raketas, kurios gali pasiekti ne tik kreiserį „Moskva“, bet ir Maskvos miestą“, - pareiškė jis.P. Porošenka taip pat paragino tarptautinius partnerius griežtinti sankcijas ne tik Putinui ir Rusijos valdžios viršūnėms. Pasak jo, Putino režimą remiantys rusai turi dalytis atsakomybe už nusikaltimus Ukrainai ir taip pat pajusti sankcijų poveikį.

Kyjive jau atnaujino darbą daugiau kaip 30 ambasadųPrieš prasidedant Rusijos plataus masto karui prieš Ukrainą Kyjive dirbo daugiau kaip 100 diplomatinių misijų. Iki šiol savo darbą sostinėje jau atnaujino per 30 užsienio šalių ambasadų.Kaip praneša UNIAN, tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė 22-osios atskirosios užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų apsaugos brigados vadas Vitalijus Stecikas.Jo žiniomis, šiuo metu paskutinė šalis, grąžinusi savo diplomatinę misiją į Kyjivą, yra Libanas. „Šiandien sostinėje turime 32 diplomatines misijas“, - informavo V. Stecikas.Pasak jo, Ukrainos nacionalinė gvardija tebesaugo Rusijos Federacijos ambasadą Kyjive, nors dvišaliai diplomatiniai santykiai nutraukti.V. Stecikas priminė 1961 metų Vienos diplomatinių santykių konvencijos 45-ąjį straipsnį, pagal kurį „buvimo valstybė net ginkluoto konflikto atveju turi saugoti atstovybės patalpas kartu su jos turtu ir archyvais“.Vasario 24 d. prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nutraukia diplomatinius santykius su Rusija.

JT: iš Mariupolio gamyklos evakuoti civiliai pasiekė ZaporižiąĮ Ukrainos kontroliuojamą Zaporižią antradienį atvyko pirmoji transporto vilkstinė su žmonėmis, evakuotais iš apgriautos Mariupolio metalurgijos gamyklos „Azovstal“.Kaip pranešė Jungtinės Tautos, į miestą atvyko 127 civiliai gyventojai, evakuoti iš gamyklos ir netoliese esančio miesto.Vicepremjerė Iryna Vereščuk antradienį žurnalistams sakė, kad gamykloje yra likę keli šimtai civilių.Tuo metu gamykloje likę Ukrainos gynėjai pranešė, kad Rusijos pajėgos pradėjo šturmuoti paskutinį ukrainiečių kovotojų bastioną nuniokotame Mariupolyje.Prieš beveik dvi savaites Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė kariuomenei neatakuoti gamyklos, bet ją blokuoti.Gamykloje tebesančio pulko „Azov“ vado pavaduotojas Sviatoslavas Palamaras patvirtino, kad Rusijos pajėgos antradienį pradėjo gamyklos šturmą.Paprašytas pakomentuoti ukrainiečių žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad gamykla yra šturmuojama, S. Palamaras patvirtino: „Tai yra tiesa“.Anksčiau antradienį Ukrainos televizija citavo Mariupolio policijos patrulių viršininką Mychailo Veršininą, kuris sakė, kad Rusijos kariuomenė „pradėjo šturmuoti gamyklą keliose vietose“.Gamykloje likusios Ukrainos nacionalinės gvardijos brigados vadas Denysas Šleha taip pat sakė, kad „didelės priešo pajėgos panaudodamos šarvuočius bando šturmuoti gamyklą „Azovstal“.

Kopenhaga paragino N. Modį spausti Maskvą stabdyti karąDanijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pasinaudojo Indijos ministro pirmininko Narendros Modžio vizitu antradienį Kopenhagoje ir paragino jį panaudoti savo turimą įtaką, kad būtų nutraukta Rusijos invazija į Ukrainą.Ji sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi sustabdyti karą ir žudynes, ir pridūrė, jog tikisi, kad Indija padarys, ką gali. „Mano žinutė labai aiški: Putinas turi sustabdyti šį karą ir baigti žudynes, – sakė ji. – Aš, žinoma, tikiuosi, kad šioje diskusijoje Indija taip pat paveiks Rusiją.“„Mes raginame nedelsiant nutraukti ugnį Ukrainoje ir pradėti dialogą bei diplomatiją, kad problema būtų išspręsta“, – sakė N. Modis.Prieš N. Modžio kelionę po tris Europos Sąjungos šalis daugelis prognozavo, kad karas bus sudėtinga tema, nes Naujasis Delis anksčiau atsisakė pasmerkti Maskvos invaziją į Ukrainą ir prisijungti prie sankcijų Rusijai.Per pirmąjį per 20 metų Indijos vyriausybės vadovo vizitą Danijoje N. Modis ir M. Frederiksen pasirašė keletą supratimo memorandumų ir sutarčių. Abi šalys 2020 m. sudarė partnerystę dėl Indijos perėjimo prie atsinaujinančių energijos šaltinių. „Mes sparčiai judame paversdami savo žaliąją strateginę partnerystę konkrečiais rezultatais“, – antradienį sakė M. Frederiksen. „Indijos vyriausybė turi didelių ambicijų, siekdama pereiti prie ekologiškos energetikos ir paversdama Indiją labiau nepriklausoma nuo iškastinio kuro. Labai didžiuojuosi, kad Danijos sprendimai atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant šias svarbias ambicijas“, – sakė ji.

Rusija teigia, kad jos „artilerija ir lėktuvai“ atakuoja „Azovstal“ gamykląRusijos armija antradienį pranešė, kad jos pajėgos ir promaskvietiški separatistai naudoja artileriją ir lėktuvus, taikydamiesi į „Azovstal“ – plieno gamyklą Mariupolio uostamiestyje, kur dar tebėra įsitvirtinę Ukrainos kovotojai.„Naudodami artileriją ir lėktuvus, Rusijos armijos ir Donecko liaudies respublikos daliniai pradeda naikinti“ Ukrainos karių „šaudymo pozicijas“, sakoma Gynybos ministerijos pranešime, kurį perdavė Rusijos naujienų agentūros.

Johnsonas Ukrainos parlamentui pranešė apie naują karinės pagalbos paketąDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas antradienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Aukščiausiąją Radą pareiškė tikįs Ukrainos pergale prieš Rusiją ir paskelbė apie naują karinės pagalbos Kyjivui paketą, praneša portalas „eurointegration.com.ua“.„Artimiausiomis savaitėmis mes jums nusiųsime priešlaivinių raketų „Brimstone“, taip pat šarvuotųjų mašinų, kad būtų galima evakuoti žmones ir užgrobtų teritorijų ir pavojingų zonų. Mes kalbame apie naują 300 mln. svarų sterlingų (357,95 mln. eurų) vertės pagalbos paketą“, – sakė jis.Anot Jungtinės Karalystės premjero, pakete taip pat bus „radarų, kurie leis nustatyti, kur yra į jūsų miestus nutaikyta artilerija, ir dronų, kurie padidins jūsų pėstininkų ir jūsų puolamųjų pajėgų galimybes“.Pasak B. Johnsono, Jungtinė Karalystė deda pastangas taip sustiprinti Ukrainą, kad niekas niekada nedrįstų į ją kėsintis.Jis pareiškė esąs įsitikinęs, kad Ukraina nugalės šiame kare, o pasakojimai apie jos pergalę bus perduodami iš kartos į kartą.„Anūkams ir proanūkiams bus pasakojama, jog ukrainiečiai visą pasaulį išmokė, kad brutali agresoriaus jėga nieko negali padaryti tautai, kuri pasirinko laisvę. Jie sakys, jog ukrainiečiai savo atkaklumu, savo auka įrodė, kad patrankos ir tankai negali įveikti nacijos, kuri kovoja dėl savo nepriklausomybės. Aš tikiu ir žinau, kad Ukraina nugalės“, – pabrėžė Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovas.Jis pripažino, jog Vakarai pernelyg lėtai reagavo į Krymo aneksiją ir Donbaso užpuolimą 2014 metais, ir pabrėžė, kad jie nebeturi teisės kartoti šios klaidos.Portalas primena, jog anksčiau B. Johnsonas pareiškė, kad Jungtinė Karalystė neprieštarautų, jeigu Ukraina panaudotų jai tiekiamą ginkluotę prieš taikinius Rusijos teritorijoje.

Kancleriui nesirodant, Kyjive lankosi Vokietijos opozicijos lyderisAntradienį Vokietijos konservatorių opozicijos lyderis Friedrichas Merzas akcentavo savo paties kelionę į Kyjivą, kancleriui Olafui Scholcui atmetus galimybę apsilankyti karo draskomoje Ukrainos sostinėje.Ukrainos vadovybė kelias savaites skundėsi, kad O. Scholzo vyriausybė per lėtai izoliuoja Maskvą ir pernelyg delsia tiekti sunkiųjų ginklų kovai su Rusijos įsibrovėliais. Kyjivo atsisakymas priimti Vokietijos prezidentą Franką Walterį Steinmeierį dar labiau įtempė santykius.„Naktis miegamajame vagone pakeliui į #Kyjivą“, – tviteryje parašė F. Merzas, naudodamas alternatyvią miesto rašybą, ir pridėjo 17 sekundžių vaizdo įrašą, kuriame jis matyti traukinyje. „Mūsų laukia įdomi kelionė ir kol kas galiu pasakyti tik tiek, kad viskas saugu, viskas gerai, o Ukrainos valdžia ypač bendradarbiaujanti. Labai malonūs žmonės. Smagu būti šioje šalyje“, – sakė F. Merzas, vadovaujantis Vokietijos konservatorių Krikščionių demokratų partijai (CDU).Opozicijos lyderis per vizitą Kyjive planuoja susitikti su Ukrainos vyriausybės vadovu Denysu Šmyhaliu ir Kyjivo meru Vitalijumi Klyčko, bet ne su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock ir kiti Bundestago įstatymų leidėjai taip pat ruošiasi vizitui į Kyjivą.F. Merzas atvyko į Kyjivą antradienio popietę netrukus, kai O. Scholzas kol kas atmetė galimybę apsilankyti Ukrainos sostinėje dėl neseniai priimto Ukrainos vadovybės sprendimo nepakviesti F. W. Steinmeierio, planavusio balandžio viduryje vykti į Kyjivą su Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos vadovais, bet jam buvo pasakyta, kad jis nėra itin laukiamas. Kyjivas taip nusprendė dėl kritikuojamo F. W. Steinmeierio ryšių su Rusija ir negebėjimo paisyti Rytų Europos kaimynių perspėjimų dėl Rusijos agresijos pavojaus jam einant užsienio reikalų ministro pareigas.Vėlyvą pirmadienį duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ARD O. Scholzas sakė, kad nėra priimtina, jog šaliai, teikiančiai tiek daug karinės ir finansinės pagalbos, sakoma, kad jos valstybės vadovas gali neatvykti. Per pirmąsias aštuonias Rusijos karo savaites Vokietija atsiuntė ginklų ir įrangos už daugiau nei 190 mln. eurų. Pasak Vokietijos ekonomikos ministerijos, Vokietija sutiko nuo vasario 24 d. iki balandžio 19 d. pristatyti ginklų už 120,5 mln. eurų ir kitos ginkluotės už 71,4 mln. eurų. Praėjusią savaitę Berlynas patvirtino 50 priešlėktuvinių tankų „Gepard“ eksportą – tai pirmas kartas, kai sunkioji ginkluotė bus pristatyta tiesiai iš Vokietijos.Ukrainos ambasadorius Berlyne Andrijus Melnykas sakė, kad „Ukraina kur kas labiau nei simbolinių vizitų lauktų, kad valdančioji Vokietijos koalicija įgyvendintų Bundestago prašymą greitai pristatyti sunkiąją ginkluotę ir įvykdytų iki šiol duotus pažadus“. A. Melnykas kritikavo, kad priešlėktuviniams tankams „Gepard“, kuriuos Vokietija žadėjo pristatyti, dar nerasta amunicijos.

Vokietija patieks Ukrainai haubicų „Panzerhaubitzen 2000“Vokietijos vyriausybė nusprendė patiekti Ukrainai septynias haubicas „Panzerhaubitzen 2000“ iš Bundesvero sandėlių. Tai antradienį pranešė laikraštis „Die Welt“, remdamasis savo šaltiniais.Leidinio žiniomis, šis federalinės kanceliarijos ir gynybos ministerijos sprendimas buvo priimtas nepaisant vadovaujančių Bundesvero kariškių rekomendacijos. Jie anksčiau pareiškė, kad tik apie 40 iš 119 Bundesvero turimų savaeigių haubicų yra tinkamos naudoti ir reikalingos pačiai Vokietijai.Vokietijos kariškiai taip pat abejojo, ar ukrainiečiai mokės naudoti ginkluotę, kuri turi sudėtingą skaitmeninę ugnies valdymo sistemą. Bet vyriausybė ignoravo šias pastabas, nors iki šiol ji ilgai būgštavo, kad sunkiosios ginkluotės perdavimas Ukrainai gali susilpninti Bundesverą.Haubicos „Panzerhaubitzen 2000“ yra Vokietijos koncerno „Krauss-Maffei Wegmann“ gaminys. Į Bundesvero ginkluotę jos buvo priimtos 1998 metų rudenį. „Panzerhaubitzen 2000“ gali šaudyti 40 kilometrų atstumu.Anksčiau Nyderlandai pažadėjo Kyjivui patiekti penkias tokias haubicas.

Rusijos kariuomenė pradėjo „Azovstal“ šturmą Šią informaciją patvirtino „Azov“ pulko atstovai. Ukrainos kariškių teigimu, prieš šturmą rusai keletą valandų iš eilės bombardavo teritoriją.Azovo pulko vado pavaduotojas komentare žiniasklaidai teigė, kad rusų kariai šiuo metu bando įsilaužti į gamyklos teritoriją, rašo UNIAN.„Vyksta galingas „Azovstal“ gamyklos teritorijos puolimas, remiamas šarvuočių ir tankų“, – sakoma Ukrainos „Azovo“ karinio padalinio vado pavaduotojo Sviatoslavo Palamaro pareiškime socialinėje žiniasklaidoje ir priduriama, kad Rusijos pajėgos mėgina „iš laivo išlaipinti didelį skaičių pėstininkų“.„Visą naktį buvome bombarduojami oro bombomis, žuvo dvi civilės moterys, o dabar vyksta „Azovstal“ sturmas“, – sako jis.

PSO: iš Mariupolio gamyklos evakuojami žmonės yra „pakeliui“ į saugią teritorijąPasaulio sveikatos organizacijos (PSO) nepaprastųjų situacijų vadovė Ukrainai nurodė, kad Mariupolyje iš apgultos plieno gamyklos „Azovstal“ evakuoti žmonės yra „pakeliui“ į vyriausybės kontroliuojamus rajonus atokiau nuo intensyviausių Ukrainos ir Rusijos pajėgų susirėmimų zonų.Vaizdo ryšiu iš vyriausybės kontroliuojamos Zaporižios su žurnalistais kalbėjusi Dorit Nitzan sakė, kad maždaug 100 padėti evakuotiesiems iš gamyklos pasiųstų žmonių yra PSO, Jungtinių Tautų ir kitų pagalbos grupių darbuotojai.„Reikalai pajudėjo, – sakė ji antradienį. – Žinome, kad jie jau yra pakeliui.“D. Nitzan JT sveikatos agentūrai sakė dar nežinanti, kokie bus evakuotųjų asmenų poreikiai, tačiau nurodė, kad aplinkinės ligoninės ir traumatologiniai skyriai yra pasiruošę priimti iš Mariupolio evakuotus žmones.Evakuacijai iš apsiaustos gamyklos „Azovstal“ nuniokotame Mariupolio uostamiestyje vadovauja Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos koordinatorius ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK).Pasak D. Nitzan, pastarosiomis dienomis maždaug 100 žmonių išvažiavo iš Mariupolio savo automobiliais.

Macronas vėl kalbėsis su PutinuPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį vėl kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, praneša agentūra „Reuters“.Anot Prancūzijos prezidento kanceliarijos, skambutis vyks E. Macrono iniciatyva.Nors pirmosiomis Rusijos Ukrainoje sukelto karo savaitėmis abiejų šalių vadovai reguliariai kalbėdavosi, paskutinis jų skambutis vyko kovo 29 dieną.Karo metu Ukrainoje jau nuniokota daugybė miestų, žuvo tūkstančiai žmonių, o dar daugiau kaip 5 mln. buvo priversti bėgti iš šalies.

Karas Ukrainoje pražudė mažiausiai 220 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo 220 vaikų. 406 buvo sužeisti, „Telegram“ kanale pranešė generalinės prokuratūra, kuria remiasi agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad informacija nėra galutinė, duomenys toliau renkami.Daugiausiai vaikų žuvo Donecko srityje – 139. Toliau eina Kyjivo sritis (115), Charkivo (95), Černihivo (68), Chersono (45), Mykolajivo (43), Luhansko (37), Saporižios (23), Sumų (17) bei Žytomyro (15). 16 vaikų žuvo sostinėje Kyjive.Prokuratūros duomenimis, pirmadienį per Odesos apšaudymą žuvo 15-metis. Vienas nepilnametis buvo sužeistas.

Ukrainos karo pabėgėlių skaičius Vokietijoje viršijo 400 000Į Vokietiją atvykusių Ukrainos karo pabėgėlių skaičius viršijo 400 000. Vidaus reikalų ministerija antradienį tviteryje pranešė, kad federalinė policija nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną suskaičiavo 400 632 pabėgėlius. Tai daugiausiai Ukrainos piliečiai, dauguma – moterys, vaikai ir seneliai.Vis dėl to tikrasis skaičius ukrainiečių, kurie į Vokietiją atvyko prieglobsčio, nežinomas, nes prie ES vidaus sienų kontrolė paprastai nevykdoma, o ukrainiečiai 90 dienų gali atvykti be vizų. Nėra patikimų duomenų ir apie galimą karo pabėgėlių išvykimą iš Vokietijos į kitas ES šalis ar jų grįžimą iš Vokietijos atgal į Ukrainą.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 24 200 kariųRusija nuo savo karo prieš Ukrainą pradžios šalyje jau neteko maždaug 24 200 karių. Tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, nuo vasario 24 dienos iki gegužės 2-osios Rusija taip pat neteko 1 062 tankų, 2 567 šarvuočių, 475 artilerijos sistemų, 162 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 80 oro gynybos sistemų, 194 lėktuvų, 155 sraigtasparnių, 1 843 transporto priemonių, 10 laivų, 291 drono, 38 specialiosios technikos vienetų ir 84 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Britanijos kariškiai: Rusijos kariuomenė reikšmingai susilpnėjusiJungtinės Karalystės kariškiai antradienį paskelbė manantys, kad Rusijos kariuomenė dabar yra „reikšmingai susilpnėjusi“, nes išnaudojo daugybę pajėgumų ir išteklių per karą Ukrainoje.Šis Britanijos gynybos ministerijos vertinimas buvo pateiktas kasdieniame „Twitter“ komentare apie karą Ukrainoje.„Rusijos kariuomenė dabar reikšmingai susilpnėjusi – tiek materialiai, tiek konceptualiai – dėl savo invazijos į Ukrainą. Atsigavimas bus trikdomas sankcijų.Tai padarys ilgalaikį poveikį Rusijos gebėjimui naudoti įprastas karines pajėgas“, – sakoma pranešime.Ministerija pridūrė, kad Rusijos gynybos biudžetas nuo 2005 iki 2018 metų buvo padvigubintas, bet net ir vykdyta modernizacijos programa „nesudarė Rusijai sąlygų dominuoti Ukrainoje“.„Tiek strateginio planavimo, tiek operatyvinio įgyvendinimo nesėkmės padarė ją nesugebančią kiekybinės galios paversti lemiamu pranašumu“, – pažymėjo ministerija.

Mariupolio meras: „Azovstal“ gamykloje vis dar įstrigę mažiausiai 200 civiliųUkrainos Mariupolio uostamiestyje esančioje „Azovstal“ gamykloje vis dar įstrigę mažiausiai 200 civilių. Tai pareiškė šio miesto meras Vadymas Boičenka, kurį cituoja portalas „Sky News“.Jungtinės Tautos (JT) ir Raudonasis Kryžius šiuo metu bando atnaujinti žmonių evakuaciją iš šio objekto. Tikimasi, kad antradienio rytą iš gamyklos išvyks dar viena evakuacinė vilkstinė. Savaitgalį pavyko evakuoti apie 100 civilių, tačiau, turimais duomenimis, jie dar nepasiekė Zaporižės.Pasak V. Boičenkos, apsiaustame Mariupolyje šiuo metu yra apie 100 tūkst. civilių.

CNN: V. Putinas gegužės 9 dieną gali paskelbti nebe „specialiąją operaciją“ o karą UkrainaiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 9 dieną gali oficialiai paskelbti karą Ukrainai – tai leistų paskelbti visuotinę mobilizaciją ir sutelkti Rusijos pajėgų rezervą, nes invazijos pastangos ir toliau silpsta, pasak CNN, mano JAV ir Vakarų pareigūnai.Gegužės 9-oji, Rusijoje vadinama Pergalės diena, skirta 1945 metų pergalei prieš nacius Antrajame pasauliniame kare paminėti. Vakarų pareigūnai jau seniai mano, kad V. Putinas pasinaudos simboline šios dienos reikšme ir propagandine verte, kad paskelbtų arba apie karinius laimėjimus Ukrainoje, arba didelį karo veiksmų eskalavimą – arba ir viena, ir kita.Pareigūnai ėmė labiau linkti link vieno scenarijaus – pagal jį V. Putinas gegužės 9 dieną oficialiai paskelbs karą Ukrainai. Iki šiol V. Putinas primygtinai reikalavo žiaurų du mėnesius trunkantį konfliktą vadinti „specialia karine operacija“, uždrausdamas tokius žodžius kaip invazija ir karas.„Manau, kad jis bandys eiti tolyn nuo savo „specialiosios operacijos“, – praėjusią savaitę LBC radijui sakė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace‘as. – Jis ruošia dirvą tam, kad galėtų pasakyti: „Žiūrėkite, dabar tai yra karas prieš nacius, ir man reikia daugiau žmonių. Man reikia daugiau rusų patrankų mėsos“.Viso konflikto metu V. Putinas savo įsiveržimą į Ukrainą – šalį, kurios prezidentas yra žydas – nuolat aiškino kaip tariamą „denacifikacijos“ kampaniją. Tokį apibūdinimą atmeta ir istorikai, ir politikos apžvalgininkai.Oficialus karo paskelbimas gegužės 9 dieną galėtų sustiprinti visuomenės paramą invazijai. Pagal Rusijos įstatymus tai taip pat leistų V. Putinui mobilizuoti rezervines pajėgas ir šauktinius, kurių, pasak pareigūnų, Rusijai labai reikia, nes vis labiau trūksta karių.Kiti gegužės 9 dienos V. Putino variantai – aneksuoti separatistines Luhansko ir Donecko teritorijas rytų Ukrainoje, smarkiai prasiveržti link Odesos pietuose arba paskelbti, kad visiškai kontroliuoja pietinį Mariupolio uostamiestį.JAV turi „labai patikimų“ žvalgybos pranešimų, kad Rusija bandys aneksuoti Luhanską ir Donecką „maždaug gegužės viduryje“, pirmadienį pareiškė JAV ambasadorius prie ESBO Michaelas Carpenteris. Taip pat yra duomenų, kad Rusija galimai planuoja paskelbti „liaudies respubliką“ ir aneksuoti pietrytinį Chersono miestą.JAV valstybės departamento atstovas žiniasklaidai Nedas Price‘as pirmadienį sakė, kad yra „rimtų priežasčių manyti, jog rusai padarys viską, ką gali, kad išnaudotų“ gegužės 9 dieną propagandos tikslais.„Matėme, kad rusai iš tiesų deda dvigubai daugiau propagandos pastangų, tikriausiai, beveik neabejotinai, siekdami nukreipti dėmesį nuo savo taktinių ir strateginių nesėkmių mūšio lauke Ukrainoje“, – sakė N. Price‘as per brifingą Valstybės departamente.Pasak jo, „būtų didžiai ironiška, jei Maskva „Pergalės dienos“ proga paskelbtų karą, kuris leistų jai padidinti šauktinių skaičių taip, kaip dabar negali to padaryti, ir kartu atskleistų pasauliui, kad jų karo pastangos žlunga, kad jie nesugeba įgyvendinti savo karinės kampanijos ir karinių tikslų“.„Esu įsitikinęs, kad iki gegužės 9 dienos iš Maskvos išgirsime ir daugiau, – pridūrė N. Price‘as. – Esu įsitikinęs, kad iki gegužės 9 dienos daugiau išgirsite ir iš JAV, iš mūsų partnerių, įskaitant NATO partneres“.

Popiežius laukia atsakymo dėl susitikimo su V. PutinuPopiežius Pranciškus teigia prašęs susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Maskvoje, kad pabandytų sustabdyti karą Ukrainoje, tačiau atsakymo negavęs. Tai Katalikų bažnyčios vadovas pareiškė italų laikraščiui „Corriere Della Sera“, informuoja agentūra „Reuters“.Popiežius kalbėjo ir Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarchą Kirilą, pažymėdamas, kad jis negali tapti „V. Putino ministrantu“. Patriarchas viešai remia V. Putino veiksmus Ukrainoje, taip sukeldamas susierzinimą ir dalyje ortodoksų bažnyčių.Popiežius kritikuoja Rusijos karą prieš Ukrainą. Jis neseniai atšaukė planuotą susitikimą su Kirilu.

Rusija skuba suremontuoti per numanomą „diversiją“ susprogdintą tiltąPietvakarių Rusijoje netoli sienos su Ukraina darbininkų brigados pirmadienį skubėjo suremontuoti geležinkelio tiltą, kuris buvo apgadintas per incidentą, vietos gubernatoriaus apibūdintą kaip diversijos aktas.Kursko srities administracija prognozavo, kad remonto darbai bus baigti trečiadienį.Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas sekmadienį sakė, kad tiltą susprogdino nežinomi asmenys ir kad Rusijos tyrimų komitetas, prižiūrintis svarbias bylas, pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl „teroro akto“.Pareigūnai neatskleidė, kiek šis tiltas yra svarbus Rusijos karinei kampanijai Ukrainoje, bet per jį važinėjantys traukiniai gabena atsargas rusų pajėgoms, kovojančioms Ukrainos rytiniame Donbaso regione.Atsakomybės už tilto sprogdinimą kol kas niekas neprisiėmė. Anksčiau Rusijos vakarinėje dalyje įvyko virtinė mįslingų sprogimų ir gaisrų, jau trečią mėnesį tęsiantis Maskvos karui Ukrainoje.Balandžio 1-ąją du Ukrainos pajėgų sraigtasparniai smogė vienai naftos bazei Rusijos pietvakariniame Belgorodo mieste netoli abiejų šalių sienos ir sukėlė didžiulį gaisrą, sakė rusų pareigūnai.Balandžio 25-ąją didelis gaisras įsiplieskė naftos bazėje vakariniame Briansko mieste, priklausančioje bendrovės „Transneft-Družba“, kontroliuojamos valstybinės naftos milžinės „Transneft“. Pastaroji valdo su Europa jungiantį eksporto naftotiekį „Družba“ („Draugystė“), bet dėl gaisro Brianske naftos tiekimas nebuvo sutrikdytas.Tą pačią dieną Brianske užsiliepsnojo dar viena degalų saugykla.Be to, praeitą trečiadienį keli sprogimai supurtė didelį šaudmenų sandėlį Belgorodo srityje ir sukėlė didžiulį gaisrą.Ukraina atsakomybės dėl šių incidentų oficialiai neprisiėmė. Rusijos pareigūnai taip pat jų nevadino Ukrainos atakų padariniais, išskyrus balandžio 1-osios incidentą.„Sprogimų Rusijoje dažnis ir jų taikiniai geriau už bet kokius žodžius byloja, kam tai naudinga. Tačiau Ukraina nenori prisiimti atsakomybės už šį sabotažą ir toliau tyli“, – naujienų agentūrai AP sakė Ukrainoje veikiančio analitinio Razumkovo centro karinis analitikas Mykola Sunhurovskis.„Nors padėtis visiškai akivaizdi, Ukrainai itin nenaudinga prisiimti atsakomybę už sabotažą ir sprogimus Rusijoje, nes Kyjivas rizikuoja prarasti „agresijos aukos“ statusą, ir tai sukeltų keblumų tarptautiniuose teismuose, – AP sakė politinių studijų centro „Penta“ analitikas Volodymyras Fesenka. – Ukrainos teisininkai jau rengia daugelio tomų medžiagą tarptautiniams teismams, kad pareikalautų milijardų dolerių kompensacijos iš Rusijos už agresijos žalą.“Praeitą savaitę Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas užsiminė, kad Ukraina susijusi su tais incidentais, bet nesakė, kad atsakomybė tenka Kyjivui. Socialiniuose tinkluose paskelbtoje žinutėje jis nurodė, kad Rusijos Belgorodo, Voronežo ir Kursko srityse esama sandėlių, aprūpinančių Ukrainoje veikiančias Maskvos pajėgas, ir pridūrė, kad „karma yra žiaurus dalykas“.„Jeigu jūs, rusai, nusprendėte masiškai atakuoti kitą šalį, masiškai žudyti visu iš eilės, masiškai traiškyti tankais taikius žmones, o šiems žudymams aprūpinti naudojate sandėlius savo srityse, anksčiau ar vėliau skolos turės būti grąžintos, – trečiadienį platformoje „Telegram“ rašė M. Podoliakas. – Atsižvelgiant į Rusijos karinio įsiveržimo į Ukrainą intensyvumą ir mastą, ramiai pratupėti nebus įmanoma.“Su Ukraina besiribojančiuose Rusijos regionuose dažnai girdimi sprogimai suteikė peno ukrainiečių pikdžiugiškiems komentarams socialiniuose tinkluose.Anksčiau pirmadienį Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad praeitą naktį regione girdėti garsūs trenksmai susiję su Rusijos aviacijos smūgiais Ukrainoje ir nebuvo nulemti „kažko, kas atskriejo pas mus iš Ukrainos teritorijos“.

Pentagonas: Rusijos pažanga Rytų Ukrainoje yra minimaliRusijos pajėgos, JAV gynybos departamento vertinimu, „geriausiu atveju daro minimalią pažangą“ Rytų Ukrainoje.„Daliniai vis dar susiduria su prastu vadovavimu ir kontrole, daugelio karių moralė yra žema, logistika nėra optimali, jie vis dar neišsprendė visų logistinių problemų“, - pirmadienį Vašingtone sakė aukštas Pentagono atstovas.Esą stebima, kad rusų pajėgos įžengia į vietoves Donbase, paskelbia pergalę ir tada daliniai vėl atsitraukia, palikdami jas ukrainiečiams.„Pastarosiomis dienomis būta tokio nuolatinio judėjimo pirmyn ir atgal“, - sakė Pentagono atstovas.Rusai, anot jo, akivaizdžiai yra „puolimo režime“, tačiau ne taip sėkmingai, kaip tikėtasi. Pentagono atstovas pabrėžė, kad visa tai rodo ne tik Rusijos planavimo trūkumus. Ukrainiečiai esą iš tikrųjų gerai priešinasi.

Maskvos kariuomenė: į Rusiją išvežta beveik 200 000 Ukrainos vaikųIš Ukrainos mūšių teritorijų, Maskvos kariniais duomenimis, į Rusiją jau išvežta beveik 1,1 mln. žmonių. Beveik 200 000 jų yra vaikai, Maskvoje pareiškė generolas pulkininkas Michailas Mizinvevas. Vien tik pirmadienį į Rusiją išvežta 11 500 žmonių, 1 850 jų vaikai, aukštą kariškį citavo agentūra „Interfax“.Maskvos teigimu, šie žmonės išvežti į saugias vietas, gelbstint juos nuo mūšių ir tariamo Kyjivo vadovybės smurto. Iš separatistinių „Donecko ir Luhansko respublikų“ Ukrainos rytuose tariami pabėgėliai į Rusiją išvežti dar prieš vasario 24-ąją Maskvos pradėtą Ukrainos puolimą.Ukraina tai vadina jos piliečių pagrobimu iš šiuo metu rusų okupuotų teritorijų rytuose ir pietuose. Rusų kariuomenė esą neleidžia žmonėms pasitraukti į Ukrainos kontroliuojamus regionus. Ukrainos Saugumo Taryba apkaltino Rusiją grobiant vaikus ir juos naudojant savo propagandai.

Vokietija išsiuntė ginklų ir technikos Ukrainai už 190 mln. eurųPer pirmąsias aštuonias savaites po Rusijos invazijos pradžios Vokietija išsiuntė Ukrainai ginklų ir įrangos už daugiau kaip 190 mln. eurų.Nuo vasario 24 iki balandžio 19 dienos Vokietija davė leidimą pristatyti 120,5 mln. eurų vertės kovinių ginklų ir 71,4 mln. eurų vertės kitos ginkluotės, pranešė Vokietijos ekonomikos ministerija, atsakydama į parlamento paklausimą.Palyginimui, daugiau kaip 3,7 mlrd. dolerių vertės ginklais ir šaudmenimis Ukrainai pažadėjo arba jau pristatė JAV. Estija iki šiol Ukrainai suteikė karinės pagalbos už daugiau kaip 220 mln. eurų.Praėjus dviem dienoms po Rusijos puolimo prieš Ukrainą, Vokietijos vyriausybė nusprendė tiekti ginklus į karo zoną, įskaitant priešlėktuvines raketas, granatsvaidžius ir šaudmenis, taip pat kulkosvaidžius.Praėjusią savaitę Berlynas patvirtino 50 priešlėktuvinių tankų „Gepard“ eksportą – tai pirmas kartas, kai sunkioji ginkluotė bus tiekiama tiesiogiai iš Vokietijos.

Ukrainos Saugumo Taryba: karas baigsis Rusijos kapituliacijaUkrainos kariuomenei iš dalies sėkmingai priešinantis rusų pajėgoms, nacionalinė Saugumo Taryba Kyjive neabejoja pergale. Tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas įsitikinęs, kad karas baigsis ne taikos sutartimi, o užpuolikės kapituliacija. „Su Rusija mes galime pasirašyti tik jos kapituliaciją“ , - pareiškė jis pirmadienį per Ukrainos televiziją.O. Danilovas teigė nesitikįs ir tarptautinių partnerių saugumo garantijų Ukrainai. Geriausia garantija Ukrainai yra jos tautos galia, sakė jis.Pasak O. Danilovo, Rusija nepasieks tikslo iki gegužės 9 dienos užkariauti Ukrainos pietinę dalį iki prorusiškos separatistinės Uždniestrės teritorijos kaimyninėje Moldovoje.Gegužės 9-oji Rusijoje švenčiama kaip pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena. Šiai metais prezidentui Vladimirui Putinui tai itin svarbi ir simbolinė data.

Vakarų pareigūnai: Putinas gegužės 9-ąją gali oficialiai paskelbti karą UkrainaiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali gegužės 9 dieną oficialiai paskelbti karą Ukrainai, o tai leistų skelbti mobilizaciją Rusijoje, sako Vakarų pareigūnai.Apie tai praneša CNN.JAV taip pat įspėja, kad Rusija planuoja aneksuoti Ukrainos rytines sritis.Rusija planuoja artimiausiu laiku aneksuoti dvi rytines Ukrainos sritis, kuriose dabar vyksta pagrindiniai kovos veiksmai, Maskvai nepavykus nuversti Kyjivo vyriausybės, pirmadienį pranešė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.„Remdamiesi naujausiais pranešimais manome, kad Rusija mėgins aneksuoti „Donecko liaudies respubliką“ ir „Luhansko liaudies Respubliką“, – sakė JAV ambasadorius prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Michaelas Carpenteris.„Šie pranešimai rodo, kad Rusija planuoja inscenizuoti referendumus dėl [šių teritorijų] prisijungimo apytikriai gegužės viduryje“, – žurnalistams Vašingtone sakė pareigūnas.M. Carpenteris pridūrė, kad Jungtinės Valstijos taip pat mano, jog Rusija turi panašių planų dėl pietinės Chersono srities, kur Maskva pastaruoju metu sustiprino savo kontrolę ir įvedė savo rublį kaip vietos valiutą.„Manome, kad šie pranešimai labai patikimi. Deja, dažniau būdavome teisūs nei klysdavome, atskleisdami, kas, mūsų nuomone, gali įvykti, ir iš dalies mėginame padaryti tai šiuo atveju“, – kalbėjo diplomatas.Rusija 2014 metais aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį, bet nesiėmė tokių veiksmų kitose srityse, kur gyvena daug rusakalbių, nors pastangas užtikrinti jų teises Maskva ne kartą yra įvardijusi kaip vieną iš savo karinės invazijos į kaimyninę šalį priežasčių.„Tokie netikri referendumai – sufabrikuoti balsavimai – bus laikomi neteisėtais, kaip ir bet kokie mėginimai aneksuoti papildomas Ukrainos teritorijas“, – pabrėžė M.Carpenteris.„Tačiau turime skubiai veikti“, – pridūrė jis.

Rusijos paleistos raketos smūgis į bendrabutį Odesoje pražudė 14 metų berniuką ir sužeidė 17 metų mergaitę, pirmadienį naktiniame kreipimesi patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Anot jo, nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo 220 ukrainiečių vaikų.V. Zelenskis sakė, kad mažiausiai 1 570 švietimo įstaigų buvo sunaikintos arba apgadintos apšaudymų metu.

Per Odesos raketos smūgį žuvo vaikasUkrainos pareigūnai pranešė, kad per raketos smūgį, kuris pataikė į bažnyčią ir gyvenamąjį namą Odesoje, žuvo vaikas. Antras vaikas buvo nuvežtas į ligoninę po to, kai buvo pataikyta į pastatą, kuriame jie buvo kartu su dar keturiais žmonėmis, praneša „Interfax Ukraine“.Pranešama, kad sprogimas taip pat apgadino greta esančios stačiatikių cerkvės langus, sienas ir stogą. Žiniasklaidos cituojamas Ukrainos saugumo tarybos sekretorius sakė, kad per išpuolį žuvo ir buvo sužeista žmonių. Odesa yra uostamiestis pietų Ukrainoje ir laikomas strategiškai svarbiu Rusijos pajėgoms.

Rusijos kariškiai teigia virš Gyvačių salos numušę Ukrainos dronus Maskva pranešė, kad Rusijos pajėgos numušė Ukrainos bepiločius dronus, o Ukrainos šaltiniai anksčiau sakė, kad panaudojus dronus Juodojoje jūroje buvo sunaikinti Rusijos laivai.Rusijos kariuomenė teigė, kad virš Gyvačių salos buvo numušti trys Ukrainos dronai „Bayraktar“. Tačiau Rusijos gynybos ministerija nepateikė jokios informacijos apie savo nuostolius.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas feisbuke sakė, kad auštant netoli salos buvo sunaikinti du Rusijos patruliniai kateriai, tačiau kartu pateikto vaizdo įrašo nepavyko nepriklausomai patikrinti. Jis sakė, kad buvo panaudoti dronai „Bayraktar“.

JAV patiekė Ukrainai daugiau kaip 80 proc. žadėtų haubicų Į Ukrainą nugabenta daugiau kaip 70 haubicų M777 – apie 80 proc. iš 90-ties pabūklų, kuriuos JAV žadėjo Kyjivui.Tai pirmadienį televizijos kanalui CNN pareiškė aukštas Pentagono atstovas.Pasak jo, jau daugiau kaip 200 Ukrainos artileristų išėjo parengimą, kaip naudoti haubicas M777. Vėliau šią savaitę dar daugiau kaip 50 ukrainiečių atvyks mokytis į vieną iš poligonų už Ukrainos ribų.M777 – 155 mm haubica, itin tiksliais sviediniais M982 Excalibur ji gali šaudyti 40 km atstumu.Gynybos departamento atstovas taip pat informavo, kad gegužės 1 d. 20-ties Ukrainos kariškių grupė pradėjo savaitinį kursą, kurio metu jie bus mokomi dirbti su bepilotėmis skraidyklėmis „Phoenix Ghost“.

Rusija raketomis apšaudė Odesą, yra aukųPirmadienį Rusija apšaudė raketomis Ukrainos uostamiesčio Odesos infrastruktūros objektus, yra aukų ir sužeistųjų. Tai pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Maksimas Marčenka, informuoja UNIAN.Pasak Ukrainos parlamento nario Oleksijaus Hončarenkos, preliminariais duomenimis, rusų raketa pražudė 13-metį paauglį, o 18-metė mergina buvo sužeista.Savo ruožtu portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „Suspilne Odessa“, praneša, kad rusų raketa pataikė į Maskvos patriarchato religinį objektą. Ten vyksta gelbėjimo operacija.

Lenkija ragina ES skelbti plačias sankcijas Rusijos energijai Lenkija pirmadienį paragino savo partneres Europos Sąjungoje dėl karo Ukrainoje susivienyti ir įvesti plačias sankcijas Rusijos naftos ir gamtinių dujų sektoriams, be to, nepasiduoti spaudimui mokėti už dujas rusiškais rubliais.ES ministrai susitinka Briuselyje aptarti atsako į Rusijos praėjusios savaitės sprendimą nutraukti dujų tiekimą Bulgarijai ir Lenkijai. Energijos milžinė „Gazprom“ pareiškė, kad šios dvi šalys balandį neapmokėjo sąskaitų.„Raginsime nedelsiant skelbti sankcijas rusiškai naftai ir dujoms. Tai kitas, skubus ir neabejotinas žingsnis, – sakė Lenkijos klimato ir aplinkos ministrė Anna Moskwa (Ana Moskva). – Jau turime [sankcijas] anglims. Dabar laikas naftai, o antras žingsnis bus [sankcijos] dujoms. Geriausias pasirinkimas yra imtis jų visų iš karto.“„Gazprom“ tiekimą Bulgarijai ir Lenkijai nutraukė prezidentui Vladimirui Putinui pareiškus, kad „nedraugiškos šalys“ privalo pradėti mokėti už dujas rubliais. Bulgarija ir Lenkija atsisakė tai padaryti, kaip ir dauguma kitų ES šalių. Daugiau sąskaitų „Gazprom“ turi pateikti gegužės 20-ąją, ir blokas nerimauja, kad Rusija tuomet gali užsukti daugiau čiaupų.27 valstybių ES iš Rusijos importuoja maždaug 40 proc. reikalingų gamtinių dujų. Tačiau kai kurios šalys narės, pavyzdžiui, Vengrija ir Slovakija, yra labiau priklausomos nuo tiekimo iš Rusijos.Šiuo metu bloke kristalizuojasi parama laipsniškam rusiškos naftos embargo įvedimui.

Vengrijos ambasada atnaujino darbą KyjiveVengrija perkėlė savo ambasadą Ukrainoje iš Lvivo į Kyjivą, kadangi saugumo padėtis sostinėje gerėja.Tai pirmadienį pranešė Vengrijos užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó, kurį cituoja portalas „444.hu“.Pasak Vengrijos diplomatijos vadovo, šalies ambasada grįžo į Kyjivą poilsio dienomis ir jau dirba.

Grąžina diplomatus į KyjivąVakarų galios dėl karo įvedė beprecedentes sankcijas Rusijai ir pinigais bei ginklais padeda Ukrainai. Dalis šios pagalbos yra praėjusią savaitę JAV prezidento Joe Bideno paskelbtas 33 mlrd. dolerių (31 mlrd. eurų) vertės ginklų ir kitokios paramos paketas.Europos Sąjunga rengia rusiškos naftos importo laipsnišką uždraudimą, planuodama galbūt jau šį trečiadienį pasiūlyti šalims narėms papildomas priemones, sekmadienį AFP sakė šaltiniai.Keli diplomatai sakė, kad embargas rusiškai naftai tapo įmanomas po to, kai savo poziciją pakeitė Vokietija, anksčiau tvirtinusi, kad ši priemonė padarytų pernelyg didelę žalą jos ekonomikai.ES energetikos ministrai pirmadienį per derybas Briuselyje aptars šią priemonę, kuriai būtinas vienbalsis pritarimas ir kuri dar gali žlugti, tačiau sprendimo nepriims.Demonstruodamos paramą Vakarų valstybės laipsniškai vėl atidaro savo ambasadas Kyjive, anksčiau uždarytas dėl invazijos. Pirmadienį savo ambasadą Ukrainos sostinėje vėl atidarė Danija.JAV reikalų patikėtinė Kristina Kvien paskelbė, jog Vašingtonas tikisi savo diplomatus į Kyjivą sugrąžinti „iki šio mėnesio pabaigos“.Tuo metu Rusija ieško būdų, kaip atremti didinamą tarptautinį spaudimą.Rusijos parlamento žemųjų rūmų – Valstybės Dūmos – pirmininkas Viačeslavas Volodinas pareiškė, kad Maskva galėtų konfiskuoti šalių, kurias ji laiko priešiškomis, turtą Rusijoje.„Sąžininga imtis atsakomųjų priemonių ir konfiskuoti turtą“, – sakė jis.

Antradienį Johnsonas kreipsis į Ukrainos parlamentąDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas antradienį kreipsis į Ukrainos Aukščiausiąją Radą. Tai pirmadienį pranešė Ukrainos parlamento deputatas Oleksijus Hončarenka, informuoja portalas „gazeta.ua“.„Rytoj Borisas Johnsonas kreipsis į Ukrainos parlamentą. Ačiū Jungtinei Karalystei už lyderystę remiant Ukrainą! God save the Queen!", - parašė jis savo paskyroje „Telegram“ kanale.Portalas primena, kad B. Johnsonas lankėsi Kyjive balandžio 9 d.

Odesoje ir Nikolajeve nugriaudėjo galingi sprogimai Pirmadienio, gegužės 2 d., vakarą Ukrainos pietuose esančiuose Odesoje ir Nikolajeve pasigirdo sprogimai.Liudininkų teigimu, vienas galingas sprogimas buvo girdimas Odesoje, keli – Nikolajeve.

Indijos premjeras Modi ragina „derybomis“ užbaigti karą UkrainojeKelionę po Europos šalis pradėjęs Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi pirmadienį paragino pradėti dialogą karui Ukrainoje užbaigti, tačiau vengė kaltinimų Rusijai dėl jos invazijos.Indija, perkanti iš Rusijos didžiąją dalį karinės įrangos, jau seniai stengiasi atsargiai išlaikyti pusiausvyrą tarp Vakarų ir Maskvos interesų. Komentuodamas jau trečią mėnesį besitęsiančią kampaniją Naujasis Delis tik paragino nedelsiant nutraukti kovos veiksmus.„Primygtinai reikalaujame paliaubų ir raginame pradėti derybas – vienintelį būdą išspręsti šį ginčą nuo Ukrainos krizės pradžios“, – po derybų su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu Berlyne žurnalistams sakė N. Modi.„Tikime, kad šiame kare laimėtojų nebus, ir visi pralaimės, todėl esame už taiką“, – sakė jis.Šis karas daro ne tik humanitarinį poveikį ukrainiečiams, tačiau daro įtaką naftos kainoms, pasaulio maisto atsargoms ir „užkrauna naštą visoms pasaulio šeimoms“, kalbėjo Indijos premjeras.Vokietijos kancleris O. Scholzas pabrėžė, kad karas Ukrainoje kelia grėsmę „taisyklėmis pagrįstai pasaulio tvarkai“.„Užpuolusi Ukrainą Rusija kelia grėsmę pagrindiniams tarptautinės teisės principams“, – pabrėžė O. Scholzas.„Karas ir žiaurus civilių puolimas Ukrainoje rodo, kaip Rusija nesustabdomai pažeidinėja JT Chartijos principus“, – pridūrė O. Scholzas. Jis dar kartą pakartojo raginimą prezidentui Vladimirui Putinui išvesti savo kariuomenę iš Ukrainos.

Ukrainos prokurorai ir policija nustatė pirmąjį įtariamąjį civilių gyventojų žudynėmis BučojeProkurorai nustatė, kad egzekucijoje dalyvavo 35 metų baltarusis Sergejus Kolocejus. Jis vadovavo vienam iš Bučoje genocidą įvykdžiusių rusų kariuomenės daliniui. Dalį civilių jie paimdavo į nelaisvę ir kankino, o kitus šaudė tiesiog gatvėje.„Tyrimo duomenimis, 2022 metų kovą, būdamas Bučos mieste, įtariamasis netinkamai elgėsi su civiliais, kurie nedalyvavo karo veiksmuose ir buvo neginkluoti. Kartu su kitais Rusijos kariais jis nužudė keturis civilius. Jų kūnai buvo rasti surištomis rankomis už nugaros ir kankinimo žymėmis", – sakė teisėsaugininkai.Ukrainos prokurorai ir policija nustatė pirmąjį įtariamąjį žiauriomis civilių gyventojų žudynėmis Bučos mieste netoli Kyjivo – tai Rusijos nacionalinės gvardijos padalinio vadas Sergejus Kolocejus.

Ukrainos rytuose vyksta „smarkios kovos“, evakuacija iš Mariupolio atidėtaUkrainos pareigūnai tikėjosi pirmadienį evakuoti daugiau civilių iš apgulto pietinio Mariupolio uostamiesčio, Rusijos puolimui Ukrainos rytuose tęsiantis „aktyviomis ir smarkioms“ kovomis.Kyjivas nurodė, kad savaitgalį iš didžiulės metalurgijos gamyklos „Azovstal“ teritorijos Mariupolyje buvo evakuota per 100 civilių. Ši gamykla yra paskutinis ukrainiečių pajėgų bastionas Mariupolyje, kurį Rusijos pajėgos yra apgulusios nuo invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną.Pirmadienį evakuotieji laukė Ukrainos kontroliuojamoje Zaporižioje, kur buvo parengta Jungtinių Tautų vaikų agentūros UNICEF ir kitų tarptautinių organizacijų transporto priemonių.Kita Ukrainos, Rusijos ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto (TRKK) koordinuojama evakuacija turėjo prasidėti pirmadienį iš pat ryto, bet vidurdienį dar nebuvo jokių judėjimo ženklų.Sovietiniais laikais pastatytos gamyklos „Azovstal“ tunelių labirinte glaudžiasi keli šimtai ukrainiečių karių ir civilių; daugeliui jų reikalinga medicinos pagalba.„Pirmą kartą šioje teritorijoje buvo dvi realaus ugnies nutraukimo dienos. Daugiau kaip 100 civilių jau evakuota, pirmiausia moterys ir vaikai“, – vėlai sekmadienį sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Rusijos kariuomenė paskelbė, kad šeštadienį iš „Azovstal“ pasitraukė 46 civiliai ir kad jie „savanoriškai“ nusprendė pasilikti separatistiniame Donecko regione.Dar 80 žmonių gamyklos teritoriją paliko sekmadienį. 69 jų išvyko į Kyjivo kontroliuojamą teritoriją ir buvo „perduoti JT ir TRKK atstovams“, skelbė Rusija.Azovo jūros pakrantėje esančiame Mariupolyje vyko kone įnirtingiausios kautynės nuo konflikto pradžios. Pirmosiomis karo savaitėmis per Rusijos antskrydžius buvo smogta gimdymo namams, o per dramos teatro bombardavimą, remiantis pranešimais, žuvo šimtai žmonių.Šis uostamiestis Maskvai yra svarbus taikinys dėl jo strateginės padėties netoli Krymo pusiasalio, kurį Rusija aneksavo 2014 metais. Mariupolio užėmimas padėtų Rusijai sujungti jos kontroliuojamas pietines ir rytines Ukrainos dalis.Dėl rusų apsiausties miesto gyventojai atsidūrė itin sunkioje padėtyje, jiems sunku gauti maisto, vandens ir vaistų. Miestas tapo karo, privertusio daugiau kaip 13 mln. žmonių palikti namus ir jau nusinešusio tūkstančius gyvybių, simboliu.

Rusija smogė strateginę reikšmę turinčiam tiltui į vakarus nuo OdesosRusijos kariuomenė vėl smogė strateginę reikšmę turinčiam tiltui Ukrainos pietvakariuose, pranešė ukrainiečių pareigūnai.Odesos srities administracijos vadovas Maksymas Marčenka sakė, kad rusai pirmadienį smogė tiltui per Dniestro limaną į vakarus nuo Odesos, kur Dniestro upė įteka į Juodąją jūrą.Šis tiltas, kuris jau buvo smarkiai apgadintas per du ankstesnius Rusijos raketinius smūgius, užtikrina vienintelę geležinkelio jungtį ir svarbią kelių transporto jungtį su teritorijomis į vakarus nuo Odesos.Sunaikinus tiltą neliktų galimybės siųsti ginklus ir kitus krovinius iš kaimyninės Rumunijos.Tiltas buvo atakuojamas po Rusijos aukšto rango karininko pareiškimo, kad rusai siekia kontroliuoti visą Pietų Ukrainą ir sukurti sausumos koridorių į Moldovos separatistinį Uždniestrės regioną, kur neseniai išaugo įtampa.Uždniestrė yra niekieno nepripažįstamas separatistinis Moldovos regionas, rytuose besiribojantis su Ukraina. Prorusiški separatistai šį regioną, kuriame gyvena maždaug 470 tūkst. žmonių, kontroliuoja nuo 1992 metų karo su Moldova.Maskva Uždniestrėje laiko maždaug 1,5 tūkst. savo karių, vadinamų taikdariais. Ukrainiečių ir Vakarų pareigūnai reiškia susirūpinimą, kad Rusija gali pasinaudodama šiuo regionu atidaryti naują karo su Ukraina frontą.

Ukrainos pareigūnė: okupantai rusai pagrobė mažiausiai 181 tūkst. vaikųOkupantai rusai prievarta išvežė į Rusija ir okupuotus Donecko ir Luhansko sričių rajonus mažiausiai 181 tūkst. ukrainiečių vaikų.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pranešė Ukrainos prezidento įgaliotinė vaikų teisėms ir vaikų reabilitacijai Darja Gerasimčuk, informuoja portalas „ gazeta.ua“.„Mes kalbame apie mažiausiai 181 tūkst. deportuotų arba prievarta perkeltų vaikų“, – sakė ji.Tarp šių vaikų – apie 2 tūkst. našlaičių ir vaikų, netekusių tėvų globos.„Kiti buvo prievarta perkelti arba deportuoti kartu su tėvais arba artimiausiais giminaičiais“, – pareiškė D. Gerasimčuk.Pasak jos, Ukrainos vyriausybė daro visa, kad pagrobti vaikai būtų grąžinti.

Rusijai nesiseka paversti savo viešpatavimo Juodojoje jūroje desanto puolimuRusija gal ir viešpatauja Juodojoje jūroje, tačiau bet koks desanto išsilaipinimas Ukrainos pakrantėje atrodo rizikingas, o Kyjivo raketos grasina sunaikinti Rusijos laivus, jei jie pernelyg priartės, sako ekspertai.Didžiosios Britanijos žvalgybos šaltinių teigimu, Rusija valdo apie 20 karo laivų Juodojoje jūroje, kur jėgų pusiausvyra dabar yra statiška, nes Turkija blokuoja bet kokį kariaujančiai šaliai priklausančių laivų praėjimą. „Tai jų „Mare Nostrum“, – sakė kapitonas Ericas Lavault, Prancūzijos laivyno atstovas, turėdamas galvoje lotynišką terminą, reiškiantį „Mūsų jūra“ – taip senovės Roma vadino Viduržemio jūrą.Tai, kad visos kitos Juodosios jūros šalys arba jau priklauso NATO, arba tikisi prisijungti prie Vakarų Aljanso, neatbaido Rusijos nuo pretenzijų į viršenybę. Formaliai neseniai užgrobtas Ukrainos pakrantės miestas Mariupolis ir Rusijos kontrolė visoje Azovo jūros pakrantėje turėtų pabrėžti Rusijos dominavimą ir leisti Maskvos kariuomenei sukurti tiesioginę logistikos jungtį tarp kovotojų Donbaso regione ir rytinio Novorosijsko uosto“, – sakė E. Lavault. Tačiau po netikėto Rusijos karo laivo „Moskva“ paskandinimo visi statymai atšaukti.Rusijos flagmano dingimas sukūrė didelį netikrumą užpuolikams palei vis dar Ukrainos kontroliuojamą pakrantę tarp Odesos ir Rumunijos. Taip yra ne dėl Kyjivo karinio jūrų laivyno, kuris yra sunaikintas, o dėl antžeminių raketų, tokių kaip „Neptūnas“, kurios, manoma, sudavė mirtiną smūgį kreiseriui „Moskva“, o netrukus Ukraina turės ir „Harpoon“ sistemas, kurias turi pristatyti Didžioji Britanija.Nuskendusio „Moskva“ įtaka Rusijos planams gali užkirsti kelią bet kokiam Rusijos karinio jūrų laivyno bandymui išsilaipinti netoli Odesos, siekiant apsupti Ukrainos užnugarį ir sujungti Rusijos pajėgas su separatistais Moldovos Uždniestrės regione. „Ta zona kelia grėsmę, į kurią rusai turi atsižvelgti“, – sakė Maskvoje įsikūrusios politinės analizės institucijos „French-Russian Monitor“ gynybos ekspertas Igoris Delanoe. Bet koks toks išsilaipinimas šiuo metu rusams „nepasiekiamas“, sakė I. Delanoe.Rusijos pažanga Donbaso regione gali atverti naujų galimybių, sakė jis, „tačiau jie turės neutralizuoti pakrančių gynybą“, perspėjo jis.„Jau nebe Rusijos“Rusijos pajėgos turėjo didelių problemų, ieškant ir sunaikinant Ukrainos „žemė-oras“ raketas dėl jų mobilumo, sakė Michaelas Petersenas, Rusijos jūrų studijų instituto direktorius ir JAV Karinio jūrų laivyno koledžo docentas. „Įtariu, kad taip būtų ir su bet kokia mobilia pakrančių gynybos sparnuotųjų raketų sistema, kurią gali turėti Ukraina“, – sakė jis ir pridūrė, kad nėra žnomas tikslus skaičius, kiek raketų „Neptūnas“, kurių nuotolis siekia maždaug 300 kilometrų, turi Ukraina.Prancūzijos karinio jūrų laivyno atstovas E. Lavault pridūrė, kad Rusijos negebėjimas įgyti pranašumą ore ir jos akivaizdus negebėjimas tiksliai nukreipti raketas nepadeda jos pastangoms sunaikinti Ukrainos pakrančių gynybą. Jis sakė, kad tai leido gynėjams sukurti „jūrinę sanitarinę užkardą“ ir kelti grėsmę Rusijos pietinėms tiekimo linijoms tarp Chersono ir Nikolajevo. Be to, Ukraina dislokavo minas ir tikimasi, kad ji priims JAV pažadėtus karinio jūrų laivyno dronus, nors nėra tikra, kad jie bus apginkluoti. „Labiau tikėtina, kad, jei Ukraina būtų aprūpinta nepilotuojamomis sistemomis, jos būtų naudojamos ginklų sistemų stebėjimui ir žvalgybai“, – sakė M. Petersenas.Tuo metu Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as net ir visai užginčijo šimtmečius trukusią Rusijos viršenybę Juodojoje jūroje. „Rusai negali kontroliuoti Juodosios jūros, – sakė jis „Sky News“. – Ji jau nebe jų“.Kad ir kokia būtų Ukrainos karo baigtis, Rusija taip paprastai neatsisakys savo vaidmens Juodojoje jūroje, sutinka ekspertai. Tačiau kadangi kitos Juodosios jūros šalys, ypač Rumunija ir Turkija, Ukrainos pavyzdžiu dislokuoja savo pakrantės raketų sistemas, Maskvai bus sunkiau išlaikyti savo vaidmenį. „Žinoma, Rusija Juodojoje jūroje bus mažiau saugi nei prieš karą“, – sakė M. Petersenas.

Amerikiečių diplomatai tikisi grįžti į Kyjivą šį mėnesįJAV tikisi, kad jų diplomatai galės grįžti į Ukrainos sostinę Kyjivą „iki šio mėnesio pabaigos“, praėjus keliems mėnesiams po jų perkėlimo į vakarinį Lvivo miestą ir kaimyninę Lenkiją, pirmadienį pranešė ambasados reikalų patikėtinė Kristina Kvien.„Labai tikimės, kad sąlygos leis mums grįžti į Kyjivą iki šio mėnesio pabaigos“, – per spaudos konferenciją vakariniame Lvivo mieste pareiškė K. Kvien.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas praėjusį mėnesį paskelbė apie laipsnišką JAV diplomatų sugrįžimą į Ukrainą, o Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas naująja Amerikos ambasadore Ukrainoje paskyrė karjeros diplomatę Bridget Brink.

Latvija ragina savo piliečius nevykti į UždniestręLatvijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį „primygtinai paragino“ šalies piliečius nevykti į Rusijos remiamą separatistinį Uždniestrės regioną Moldovoje arba nedelsiant išvykti, jei jie šiuo metu ten yra.Uždniestrė yra niekieno nepripažįstamas separatistinis Moldovos regionas, rytuose besiribojantis su Ukraina. Prorusiški separatistai šį regioną, kuriame gyvena maždaug 470 tūkst. žmonių, kontroliuoja nuo 1992 metų karo su Moldova.Maskva Uždniestrėje laiko maždaug 1,5 tūkst. savo karių, vadinamų taikdariais. Rusijai vasario gale užpuolus Ukrainą imta nuogąstauti, kad karas gali išplisti ir į šį regioną.Latvijos URM nurodė, kad šią rekomendaciją paskelbė atsižvelgdama į esamas grėsmes regioniniam saugumui ir neseniai Moldovos parlamento priimtą sprendimą 60 dienų pratęsti visoje šalyje įvestą nepaprastąją padėtį.

Rusija: gaisras parako gamykloje pareikalavo aukųGaisras Permės parako gamykloje pareikalavo dviejų žmonių gyvybių. Tai pirmadienį pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Permės krašto valstybine darbo inspekcija.Gautomis žiniomis, gegužės 1 d. apie 20 val. Permės parako gamykloje „užsidegė produkcija“. „Per incidentą nukentėjo trys darbuotojai, vienas iš jų žuvo iškart, du buvo nugabenti į ligoninę. Vėliau vienas iš nukentėjusiųjų ligoninėje mirė“, - sakoma pranešima.Permės krašto valstybinė darbo inspekcija „aiškinasi nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir priežastis“.Kaip pažymi žiniasklaida, tai jau anaiptol ne pirmas tokio pobūdžio incidentas Rusijos kariniuose objektuose pastaruoju metu.

Zelenskis: ukrainiečiai neteisėtai vežami į RusijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pusė milijono ukrainiečių buvo „nelegaliai, prieš jų valią išvežti į Rusiją ar kitas vietas“.V. Zelenskis Graikijos televizijai TV ERT nurodė, kad apgultoje plieno gamykloje „Azovstal“ likę civiliai bijo lipti į autobusus, kad nebūtų išvežti į Rusiją.Jungtinės Tautos pradėjo civilių evakuaciją iš gamyklos.Pasak V. Zelenskio, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas jį patikino, kad evakuotieji civiliai bus perkelti į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamas teritorijas.„Norime tuo tikėti“, – sakė Ukrainos lyderis.

Rusijos miestuose vyko protestai prieš karą UkrainojeRusijoje tęsiantis protestams prieš Maskvos invaziją į Ukrainą policija sulaikė 211 žmonių, pirmadienį pranešė sulaikymus per protestus stebinti nevyriausybinė organizacija.Remiantis portalo „OVD-info“ duomenimis, kiekvieną dieną dešimtyse Rusijos miestų vyksta protestai prieš Rusijos kariuomenės veiksmus Ukrainos teritorijoje.Per praėjusią parą į policijos komisariatus buvo pristatyti 32 žmonės. Už dalyvavimą tokioje akcijoje jiems gresia baudos ir laisvės atėmimo bausmės.Sankt Peterburge buvo sulaikyta mergina, kuri prisirakino prie gatvės užtvaro, o priešais pasistatė televizorių, ant kurio raudonais dažais nupiešė raidę „Z“, tapusią Rusijos karo Ukrainoje ir jo palaikymo simboliu.Jaroslavlyje į policijos poskyrį buvo atvežti du protesto akcijoje prieš karą dalyvavę vyrai. Jie abu buvo sulaikyti už įstatymo dėl nesankcionuotų susibūrimų pažeidimo ir Rusijos kariuomenės diskreditavimo.Protestai prieš karą taip pat vyko Maskvoje, Astrachanėje, Iževske, Kaliningrade, Krasnojarske ir kituose Rusijos miestuose.Kaip skelbia „OVD-Info“ savo portale, nuo vasario 24 dienos, kai Rusijos kariuomenė pradėjo karą Ukrainoje, už dalyvavimą protesto prieš šią agresiją akcijose buvo sulaikyta 15 440 žmonių.

Generalinis ginkluotųjų pajėgų štabas Kyjive pranešė, kad Rusija tęsia atakas Rytų Ukrainoje. Pranešama, kad Rusijos kariuomenė pirmadienį toliau stengėsi sudaryti palankias sąlygas Sloviansko ir Severodonecko miestų puolimui. Be to, ir toliau bandoma perimti visišką Rubižnės miesto kontrolę. Pasak Kyjivo, taip pat toliau apšaudomas Charkivo miestas.

Žiniasklaida: Suomija dėl narystės NATO apsispręs gegužės 12 dienąSuomija dėl narystės NATO apsispręs gegužės 12 dieną, remdamasis anoniminiais šaltiniais vyriausybėje, pranešė šalies laikraštis „Iltalehti“.Pasak laikraščio, jei šalis nuspręstų siekti narystės Aljanse, tądien savo paramą tokiam žingsniui iš pradžių pareikštų prezidentas Sauli Niinisto, o tuomet savo pritarimą išsakytų parlamento frakcijos. Vadovaujantis Suomijos konstitucija, šalies užsienio ir saugumo politikai vadovauja prezidentas, bendradarbiaudamas su vyriausybe. Jei Helsinkis nuspręstų stoti į NATO, atitinkamą sprendimą bendrame posėdyje vėliau patvirtintų prezidentas ir vyriausybės ministrai.Rusijos invazija į Ukrainą privertė Suomiją ir jos kaimynę Švediją dar kartą apgalvoti galimą narystę NATO ir atsisakyti savo ilgametės pozicijos, kad taika geriausiai palaikoma viešai nesirenkant kurios nors pusės.Rusija ir Suomija turi 1 300 kilometrų ilgio sieną. Maskva kiek anksčiau perspėjo, kad Baltijos regione dislokuos branduolinius ginklus ir hipergarsines raketas, jei Suomija ir Švedija nuspręs įstoti į NATO.

UNHCR: nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 5,5 mln. žmonių Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną, Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, iš Ukrainos jau pasitraukė mažiausiai 5,5 mln. žmonių, praneša CNN.Remiantis naujausia Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ataskaita, be 5 563 959 oficialiai užregistruotų pabėgėlių šalies viduje, savo namus priverstinai paliko dar mažiausiai 7,7 mln. ukrainiečių.UNHCR skaičiavimu, iš Ukrainos iš viso gali pabėgti apie 8,3 mln. žmonių.

JK žvalgyba: nemaža dalis Rusijos pajėgų nebėra tinkama kovai Rusija, prieš daugiau nei devynias savaites įsiveržusi į Ukrainą, patyrė didžiulį kovinių pajėgų nuostolį, pirmadienį pranešė Jungtinės Karalystės karinė žvalgyba.Iš pradžių Maskva buvo dislokavusi daugiau kaip 120 taktinių bataliono grupių, o tai sudaro apie 65 proc. visų jos sausumos pajėgų, teigiama Gynybos ministerijos žvalgybos padalinio naujausioje karo ataskaitoje.Londono teigimu, tikėtina, kad daugiau nei ketvirtadalis šių Rusijos kovinių vienetų šiuo metu yra netinkami kovai. Ypač kai kurie elitiniai kariai, įskaitant desantininkus, patyrė vieną didžiausių išsekimo lygių, sakoma ataskaitoje.„Tikriausiai prireiks ne vienerių metų, kol Rusija atkurs šias pajėgas“, – sakoma socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame pranešime.Jau kelias savaites JK vyriausybė dažnai skelbia žvalgybos vertinimus apie karą. Maskva kaltina Londoną kryptinga dezinformacijos kampanija.

Rusijos raketos smogė grūdų sandėliui Dniepropetrovsko regioneUkrainos centrinio Dniepropetrovsko regiono karinė administracija pirmadienį pranešė, kad Rusijos raketos sunaikino didelį grūdų sandėlį.Regiono karinės administracijos gubernatorius Valentinas Rezničenka sakė, kad šis smūgis atitinka tendenciją, kai Rusija taikosi į ne karinius objektus.„Mūsų grūdų sandėliai neduoda jiems ramybės“, – sakė V. Rezničenka. Pasak jo, niekas nebuvo sužeistas.Teigiama, kad tai buvo mažiausiai trečias kartas, kai Dniepropetrovske buvo atakuotas žemės ūkio objektas, neturintis nieko bendro su karu.Nepaisant visų įrodymų, kad yra priešingai, Rusija toliau tvirtina, kad invazija į Ukrainą siekiama demilitarizuoti šalį, o ne pulti civilinius taikinius.

Danija vėl atidarė savo ambasadą KyjivePirmadienį Danija vėl atidarė savo ambasadą Kyjive.Ambasados atidaryme dalyvavo šalies užsienio reikalų ministras Jeppe Kofodas. „Danijos ambasados durų atidarymas – labai stiprus Danijos paramos Ukrainai ir jos žmonėms simbolis“, – pranešime teigė J. Kofodas.Danija savo ambasadą Ukrainoje uždarė dėl vasario 24 dieną prasidėjusios Rusijos invazijos ir dabar tapo pirmąja ją vėl atidariusia Šiaurės šalimi. Pasak Užsienio reikalų ministerijos Kopenhagoje, čia iš pradžių dirbs ribotas žmonių kiekis, tačiau laipsniškai bus grįžta prie įprastos veiklos.Ukrainoje taip pat neseniai lankėsi Danijos premjerė Mette Frederiksen. Ji savo vizito metu paskelbė apie papildomą 600 mln. Danijos kronų (81 mln. eurų) vertės karinę paramą Ukrainai.

Ukraina teigia netoli Gyvačių salos sunaikinusi du Rusijos patrulinius laivusPirmadienio rytą Juodojoje jūroje naudojant „Bayraktar“ droną sunaikinti du Rusijos patruliniai laivai. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužinas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Šiandien auštant netoli Gyvačių salos sunaikinti du Rusijos „Raptor“ tipo laivai“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Zalužinas.Rusija šių žinių dar nekomentavo.

Ukrainos URM vadovas ragina Vokietiją imtis vadovaujamo vaidmens EuropojeVokietijos atsakas į Rusijos Ukrainoje sukeltą karą, palyginti su kitomis Europos šalimis, buvo neryžtingas, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.D. Kuleba vokiečių laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sakė, kad Berlynas „turėtų imtis vadovaujamo vaidmens Europoje, ypač politikos žemyno rytuose klausimu“, ir nurodė, kad tai apima ginklų tiekimą Kyjivui, sankcijas Rusijai ir Europos Sąjungos (ES) šalies kandidatės statuso suteikimą Ukrainai. Pasak diplomatijos vadovo, Ukraina iš Vokietijos vyriausybės ateityje tikisi drąsių sprendimų.D. Kuleba kartu perspėjo, kad jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas laimės šį karą, „Europa kelis dešimtmečius neregės stabilumo ir saugumo“. Tačiau, ministro teigimu, jei pergalę iškovos Ukraina, tai Europą sustiprins.Kalbėdamas apie Rusijos grasinimus panaudoti branduolinį ginklą, D. Kuleba nurodė: „Šiuo klausimu Rusija, kurią valdo bepročio režimas, turi būti pažabota. Putinui branduoliniai ginklai veiksmingiausi tada, kai jie yra nenaudojami. Grasinti yra veiksmingiau, nei iš tikrųjų panaudoti šiuos ginklus.“

Apsiaustame Mariupolyje pradedama didesnio masto evakuacijaRusijos pajėgų smarkiai subombarduotame ir beveik du mėnesius apsiausties sąlygomis gyvenančiame Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje pirmadienį pradėta Jungtinių Tautų remiama didesnio masto civilių evakuacija, pranešė miesto valdžia.Pasakojimai apie sunkias sąlygas apgultame Mariupolyje kelia šiurpą pasauliui, į trečią mėnesį įžengus karui, pareikalavusiam tūkstančių gyvybių ir pravertusiam milijonus žmonių palikti savo namus.Planuojama, kad žmonės bus išvežami ne tik iš „Azovstal“, tapusios Mariupolį ginančių ukrainiečių pajėgų paskutine tvirtove.Sekmadienį Ukrainos pajėgų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip pagyvenusios moterys ir motinos su mažais vaikais lipa per stačią nuolaužų krūvą iš „Azovstal“ griuvėsių, o paskui lipa į autobusą.Pirmadienį į Ukrainos kontroliuojamą Zaporižios miestą turėtų atvykti daugiau kaip 100 civilių, išvakarėse pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios jau žuvo 219 vaikųUkrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją jau žuvo 219 vaikų. Tai pranešė šios šalies generalinė prokuratūra, kuria remiasi portalas „Ukrinform“.Prokuratūros duomenimis, sužeista dar daugiau kaip 400 vaikų.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Scholzas ragina Putiną išvesti savo kariusSekmadienį Diuseldorfe vykusiame Vokietijos profesinių sąjungų konfederacijos (DGB) surengtame mitinge kalbėdamas kancleris Olafas Scholzas perspėjo, kad karas Ukrainoje gali sukelti pasaulinę maisto krizę. „Šis karas turės pasekmių, pasekmių visame pasaulyje“, – prognozavo jis.„Jau dabar turime nerimauti, kad bus tokių, kurie badaus, kad yra šalių, kurios nebegali įpirkti grūdų savo žmonėms, kad visa ši karo situacija sukels pasaulinę maisto krizę“, – tęsė O. Scholzas, turėdamas omenyje tai, kad Ukraina, vienas iš didžiausių pasaulio duonos aruodų, dėl karo negali eksportuoti grūdų.O. Scholzas taip pat pažadėjo Ukrainai tolesnę pagalbą.„Mes ir toliau remsime Ukrainą – pinigais, humanitarine pagalba, tačiau reikia pasakyti ir štai ką: mes remsime Ukrainą, kad ji galėtų apsiginti, tiekdami ginklus, kaip tai daro daugelis kitų Europos šalių“, – pažadėjo O. Scholzas, pridėdamas asmeninę žinutę Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui: „Raginu Rusijos prezidentą: Nutildykite ginklus! Išveskite savo karius! Gerbkite Ukrainos suverenitetą ir nepriklausomybę!“Profesinės sąjungos „Verdi“ vadovas Frankas Werneke perspėjo dėl „ginklavimosi varžybų“, kurias pradėjo Vokietijos vyriausybė, neseniai paskelbusi masinę kariuomenės perginklavimo programą.„Nenorime naujų ginklavimosi varžybų, kurios vyktų būtinų investicijų į socialinę gerovę, švietimą ir klimato apsaugą sąskaita“, – sakė jis vakariniame Mainco mieste.Visoje Vokietijoje sekmadienį vyko daugybė kitų renginių, įskaitant motociklų ir dviračių paradus, protestus prieš koronaviruso apribojimus, kairiųjų ir radikalių kairiųjų grupių demonstracijas ir akcijas. Būta ir susirėmimų su policija.

Naujoji Zelandija įveda naujas sankcijas Rusijos įstatymų leidėjamsNaujoji Zelandija pirmadienį paskelbė įvedanti naujas sankcijas Rusijos įstatymų leidėjams ir gynybos sektoriui.Naujausių sankcijų taikinyje – 170 Rusijos parlamento aukštųjų rūmų narių ir šešios gynybos sektoriaus bendrovės bei organizacijos, pranešė užsienio reikalų ministrė Nanaia Mahuta.„Tęsiantis prezidento (Vladimiro) Putino karo mašinos neteisėtoms atakoms ir aiškėjant vis daugiau žiaurumų, esame pasiryžę priversti visus atsakingus asmenis sumokėti, – teigė N. Mahuta. – Palaikome Ukrainos žmones ir esame įsipareigoję patraukti prezidentą V. Putiną ir jo karo kurstytojų šutvę atsakomybėn.“Pasak užsienio reikalų ministrės, Velingtonas taip pat įveda visapusiškas sankcijas daugiau kaip 400 žmonių, kuriems prieš tai jau buvo pritaikytas kelionių draudimas. „Tai neleis sankcijų jau veikiamiems žmonėms vykdyti veiklą Naujojoje Zelandijoje ir neleis paversti šalies Rusijos neteisėtos veiklos Ukrainoje dalyvių finansų rojumi“, – pabrėžė N. Mahuta.Šalis kiek anksčiau jau pritaikė tikslines sankcijas V. Putinui, jo vyriausybės nariams, oligarchams ir aukšto rango kariuomenės vadams. Naujoji Zelandija į savo oro erdvę taip pat nebeįsileidžia Rusijos ir Baltarusijos lėktuvų bei taiko 35 proc. muitus rusiškų prekių importui.

Rytų Ukrainoje per Rusijos antskrydžius žuvo aštuoni žmonėsSekmadienį Rytų Ukrainoje per Rusijos antskrydžius žuvo aštuoni žmonės, pranešė paveiktų sričių gubernatoriai.Pasak Donecko srities gubernatoriaus Pavlo Kyrylenko, šiai sričiai priklausančiame Lymano mieste per apšaudymą žuvo keturi žmonės. Gubernatoriaus teigimu, sužeista dar 11 žmonių, o kitame mieste netoli Lymano nuo sužeidimų mirė dar vienas žmogus.Tuo metu Charkivo mieste ir jo apylinkėse per gyvenamųjų rajonų apšaudymą žuvo trys žmonės ir dar aštuoni civiliai sužeisti, pranešė Charkivo srities gubernatorius Olehas Synegubovas.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai pripažino, kad situacija Donbase yra sudėtinga. Šis regionas dabar laikomas pagrindiniu Rusijos kariuomenės, kuri vasario 24 dieną įsiveržė į Ukrainą, taikiniu.

Melitopolyje rusų kariai pavogė žemės ūkio technikos už 5 mln. doleriųRusijos kariai okupuotame Melitopolio mieste pavogė visą žemės ūkio techniką iš prekybos salono ir išsiuntė ją į Čečėniją, CNN sakė vienas toje vietovėje gyvenantis ukrainiečių verslininkas.Tačiau po daugiau nei 1000 km kelionės vagys negalėjo ta technika pasinaudoti, nes ji buvo nuotoliniu būdu užblokuota.Išsamiau – čia.

Zelenskis: JAV kongresmenų vizitas Ukrainoje buvo stiprus paramos signalas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savaitgalį Kyjive vykusį susitikimą su JAV Atstovų Rūmų pirmininke Nancy Pelosi pavadino stipriu paramos sunkiu metu signalu. Vėlai sekmadienį kreipdamasis per televiziją į tautiečius, V. Zelenskis sakė, kad per susitikimą su N. Pelosi aptarė tokius klausimus kaip gynybos įrangos tiekimas bei finansinė parama Ukrainai ir sankcijos Rusijai. Atstovų Rūmų vadovė ir keli JAV įstatymų leidėjai vėlai šeštadienį apie tris valandas praleido su V. Zelenskiu ir jo vyriausiaisiais padėjėjais. Svečiai Amerikos vardu išreiškė solidarumą su apgultąja šalimi ir vietoje susipažino su padėtimi, N. Pelosi siekiant prastumti didžiulį pagalbos Ukrainai paketą Kongrese. Pasak V. Zelenskio, ukrainiečiai „dėkingi visiems partneriams, kurie siunčia tokius svarbius ir stiprius paramos signalus, lankydamiesi mūsų sostinėje tokiu sunkiu metu“.

Netoli Zaporožės ukrainiečiai atrėmė daug rusų atakų Ukrainos kariuomenė teigia atrėmusi seriją Rusijos atakų aplink svarbų Zaporožės miestą Ukrainos pietuose. Ukrainos pajėgos stabilizavo frontus į pietryčius nuo miesto, o atsiradusi pertrauka tarp mūšių naudojama gynybinėms pozicijoms įtvirtinti, sekmadienio vakarą pranešė naujienų agentūra UNIAN, remdamasi regiono administratoriumi Oleksandru Staruchu. Jis sakė, kad Rusijos daliniai kelis kartus nesėkmingai bandė apsupti Ukrainos karius į rytus nuo Zaporožės, o per mūšius buvo apgadinta daug gyvenamųjų pastatų, elektros ir telefono tinklų. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.

Lavrovas: Rusija nesiekia užbaigti karo Ukrainoje iki gegužės 9-osios Rusija nesiekia užbaigti karo Ukrainoje iki Pergalės dienos, minimos gegužės 9 dieną, pareiškė rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Sekmadienį paskelbtame interviu Italijos transliuotojui „Mediaset“ S. Lavrovas teigė, kad Maskva nesistengs žūtbūt užbaigti savo „specialiosios karinės operacijos“ iki datos, kai Rusijoje minima 1945 metais įvykusi nacistinės Vokietijos kapituliacija Sąjungininkų pajėgoms, įskaitant Sovietų Sąjungą. „Mūsų kariuomenė dirbtinai netaikys savo veiksmų prie jokios datos, įskaitant Pergalės dieną, – tvirtino diplomatijos vadovas. – Operacijos Ukrainoje tempas pirmiausiai priklausys nuo poreikio sumažinti bet kokią grėsmę civiliams gyventojams ir Rusijos kariams.“ Rusija paprastai rengia pompastiškas Pergalės dienos iškilmes, įskaitant didelį karinį paradą Maskvos centre, o šalies prezidentas Vladimiras Putinas savo kalbose pabrėžia Rusijos vadovaujamą vaidmenį įveikiant fašizmą Europoje. Tačiau šiemet šventinę nuotaiką temdys Maskvos kruvina karinė kampanija Ukrainoje, kurią V. Putinas pradėjo vasario 24-ąją teigdamas, jog kaimyninė šalis turi būti „denacifikuota“, taip pat pažėręs kitų su Antruoju pasauliniu karu susijusių argumentų. Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose šį įsiveržimą laiko neišprovokuotu ir nepagrįstu. Vakarų šalys paskelbė Rusijai gniuždančių ekonominių sankcijų ir teikia plačią karinę pagalbą Ukrainai. „Kaip visada, iškilmingai paminėsime Gegužės 9-ąją. Prisiminsime visus, kritusius už Rusijos ir buvusių Tarybų Sąjungos respublikų išvadavimą, Europos išvadavimą nuo nacių maro“, – kalbėjo S. Lavrovas. Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, milijonai buvo priversti palikti savo namus. Maskva teigia, kad per šią „operaciją“ žuvo per tūkstantį jos karių. Ukraina savo ruožtu skelbia, kad Rusijos kariuomenės nuostoliai daug didesni.

Iš Mariupolio bus evakuota daugiau civilių Mariupolio miesto taryba „Telegram“ kanale nurodė, kad bandymai evakuoti civilius iš kelių apgulto miesto dalių prasidės pirmadienio rytą. Sekmadienį prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad daugiau nei 100 civilių buvo evakuoti iš „Azovostal“ plieno gamyklos mieste – paskutinio Ukrainos pasipriešinimo bastiono.

Rusijos regione – sprogimai Rusijos regione, besiribojančiame su Ukraina, vėl nugriaudėjo sprogimai, praneša „Skynews“. Pasak regiono gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, pirmadienį paryčiais Belgorodo mieste, pietiniame Rusijos regione, besiribojančiame su Ukraina, nugriaudėjo du sprogimai. „Nebuvo jokių aukų ar žalos“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Gladkovas.

Rusija atnaujino gamyklos „Azovstal“ apšaudymą Tai vyksta iškart po to, kai iš ten buvo evakuota dalis ukrainiečių, kanale „Telegram“ skelbia UNIAN. Pasak Nacionalinės gvardijos 12-osios operatyvinės brigados vado Deniso Šlegos, rusai vėl apšaudo gamyklą visų rūšių ginklais.

Užsienio žiniasklaida: Manoma, kad Kremlius jau priėmė sprendimą pulti MoldovąUkrainos žvalgybos šaltinis laikraščiui „The Times“ sakė, kad yra „daugybė požymių“, liudijančių apie puolimo prieš Moldovą grėsmę.Ukrainos žvalgyba mano, kad Kremlius jau nusprendė pulti Moldovą.Spėjama, kad Maskva gali Uždniestrėje išlaipinti desantą, atskraidintą iš okupuoto Krymo pusės. Jei kampanija bus sėkminga, tada kariai iš vakarų pajudės link Odesos uostamiesčio.„Manome, kad Kremlius jau nusprendė pulti Moldovą. Moldovos likimas yra labai svarbus. Jei rusai pradės ją kontroliuoti, tapsime lengvu kariniu taikiniu, o grėsmė Ukrainai taps egzistencinė“, – sakė šaltinis.Kartu žurnalistai atkreipia dėmesį į tai, kad Ukrainos žvalgybos šaltinio žinios prieštarauja kolegų Vakaruose informacijai. Šie teigia, kad rusai neturi pakankamai pajėgumų tokiai operacijai vykdyti.Vis dėlto gali būti, kad V. Putinas žengs kokį nors žingsnį artėjant gegužės 9-ąją minimai Pergalės dienai, pavyzdžiui, pripažins „Uždniestrės Moldavų Respublikos“ nepriklausomybę.