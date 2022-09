Apie tai pranešama operatyvinės vadovybės puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Ukrainos aviacija sudavė 18 smūgių priešo pozicijoms, logistikos, vadovavimo ir paramos punktams.

„Netoli Novohrigorjevkos, Nikolajevo srityje, buvo apšaudytas ir sunaikintas priešo atakos sraigtasparnis Ka-52, kuris bandė atakuoti mūsų pozicijas“, – sakoma pareiškime.

Iš išlaisvinto miesto – pirmasis vaizdo įrašas: šlovė Ukrainai!Ukrainos kariuomenė paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą iš Vysokopilijos miesto Chersono srityje. Ukrainos ginkluotosios pajėgos į jį įžengė rugsėjo 4 d. Paskelbtoje medžiagoje matyti, kaip kaimo keliuku eina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių kolona, ​​kurią pasitinka vietos gyventojai.„Šlovė Ukrainai! Ačiū!“ – kreipėsi į karius vietos gyventojai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautiečius sakė, kad šalies pietuose atkovoti du kaimai, o rytuose – dar viena gyvenvietė, bet nenurodė jų pavadinimų.Tuo metu V. Zelenskio administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti Vysokopilijoje iškelta Ukrainos vėliava. Šiaurinę Chersono srities dalį, kur yra ši gyvenvietė, beveik visą kontroliuoja Rusijos pajėgos.Vysokopilija buvo užimta kovą, o birželį ši gyvenvietė atsidūrė netoli fronto linijos, Ukrainos pajėgoms pradėjus puolimą šioje šalies dalyje.Ukrainos pietinis štabas nurodė, kad jo pajėgos antskrydžiais ir artilerijos ugnimi stengiasi sutrikdyti Rusijos „karių judėjimo ir logistikos valdymą“.Maskvos pajėgos įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną iš šiaurės, pietų ir rytų. Pirmosiomis karo savaitėmis nesugebėjusios užimti sostinės Kyjivo, jos pasitraukė iš šiaurinės šalies dalies ir sutelkė savo pastangas į puolimą pietų ir rytų kryptimis.https://t.me/uniannet/70959

Žiniasklaida: Rusija perka amuniciją iš Šiaurė KorėjosVakarų sankcijų veikiama Rusija iš Šiaurės Korėjos perka artilerijos sviedinių ir raketų. Apie tai rašo laikraštis „The New York Times“, remdamasis neseniai išslaptinta amerikiečių žvalgybos informacija.Šie pirkimai rodo, kad Jungtinių Valstijų ir Europos įvestos sankcijos ir eksporto kontrolė kenkia Maskvos galimybėms gauti atsargų savo kariuomenei, laikraštis cituoja du JAV vyriausybės atstovus.Ukraina keliose vietose pradėjo kontrpuolimą ir jau prieš tai sunaikino Rusijos amunicijos sandėlių.

Zelenskis: Zaporižios AE antrą kartą tik per žingsnį buvo nuo branduolinės katastrofosPo to, kai avariniu būdu vėl buvo išjungta rusų pajėgų užimta Zaporižios atominė elektrinė, padėtis ten lieka labai įtempta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą, kad dėl Rusijos provokacijų didžiausia Europos branduolinė jėgainė antrą kartą buvo „tik per žingsnį nuo branduolinės katastrofos“. „Rusija suinteresuota tik tuo, kad situacija kiek įmanoma ilgai būtų kiek įmanoma bloga, - sakė jis savo tradiciniame kreipimesi. – Tai galima pakeisti tik sugriežtinus sankcijas“.Ukrainos branduolinių elektrinių operatorė „Enerhoatom“ pirmadienio vakarą paneigė būgštavimus, kad Zaporižios elektrinėje prarasta radiacijos kontrolė. Nutrūkus interneto ryšiui, anksčiau dieną esą tik trumpą laiką radiacijos matavimo duomenys nebuvo perduodami atitinkamai institucijai.Dėl gaisro aukštos įtampos linijoje pirmadienį buvo išjungtas šeštasis ir paskutinysis elektrinės reaktorius – antrą kartą nuo rugpjūčio 25-osios nutrūko ryšys su Ukrainos elektros tinklu.

Zelenskis ragina L. Truss padėti nutraukti Rusijos agresiją prieš Ukrainą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė besitikįs, kad naujoji Jungtinės Karalystės valdančiųjų konservatorių lyderė Liz Truss padės Kyjivui „sutrukdyti“ Rusijai tęsti karinę agresiją.Išvakarėse išrinkta L. Truss pakeis kadenciją baigiantį britų ministrą pirmininką Borisą Johnsoną – vieną didžiausių V. Zelenskio rėmėjų.Savo kasdienėje kalboje Ukrainos prezidentas sakė, kad „nekantriai laukia bendradarbiavimo su L. Truss pradžios“.„Tikiu, kad kartu galėsime padaryti daugiau, kad apsaugotume savo tautas ir sutrukdytume visoms Rusijos niokojančioms pastangoms“, – pridūrė V. Zelenskis.„Mes, ukrainiečiai, ją gerai pažįstame: ji visuomet buvo šviesiojoje Europos politikos pusėje“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas ir pabrėžė, kad „svarbiausia yra išsaugoti mūsų vienybę“.Didžioji Britanija yra glaudi Kyjivo sąjungininkė nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją.Londonas Ukrainos pajėgoms, kovojančioms šalies pietuose ir rytuose, skiria karinę techniką, finansavimą ir mokymų išteklius.Praėjusį mėnesį V. Zelenskis apdovanojo B. Johnsoną Laisvės ordinu – Ukrainos apdovanojimu, skiriamu šalies suverenitetą remiantiems asmenims. Ceremonija įvyko per britų premjero trečiąjį vizitą Ukrainoje nuo karo pradžios.

Zelenskis užsimena, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo kontrpuolimą įvairiomis kryptimisZelenskis užsiminė, kad Ukrainos kariai pradėjo kontrpuolimą įvairiomis kryptimis. Kartu jis susilaikė nuo detalių operacijų komentarų, kad rusams būtų pateiktas „siurprizas“.Prezidentas tai pasakė interviu ABC kanalui.Žurnalistas klausė, kodėl Ukrainos kariuomenė nusprendė pradėti kontrpuolimą Chersono srityje būtent dabar.„Nesakysiu, kad tai tik kontrpuolimas Chersono regione... Yra kryptis ar kryptys – daugiskaita – ir mes turime judėti į priekį“, – sakė prezidentas.Kartu jis atsisakė nurodyti, kokiomis kitomis kryptimis Ukrainos ginkluotosios pajėgos vykdo kontrpuolimo operacijas. Pasak prezidento, kol kas jis „negali aptarti jokių karinių veiksmų detalių“, kad „priešas iš mūsų sulauktų keleto staigmenų“.

Rusai apšaudė Charkovą raketomis: meras pranešė apie smūgį į gyvenamąjį namąRugsėjo 6 d. naktį rusų okupantai vėl apšaudė Charkovo pramoninį rajoną.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Charkovo miesto meras Igoris Terechovas.Pasak jo, per Rusijos smūgį žuvo moteris.

Rusijos teismas 22 metams įkalino buvusį reporterį už valstybės išdavystęPirmadienį Maskvos teismas 22 metams įkalino gerbiamą buvusį gynybos reporterį Ivaną Safronovą, apkaltintą išdavyste už valstybės paslapčių atskleidimą.Teisėjas sakė, kad I. Safronovas atliks bausmę „griežto režimo kolonijoje“, iš teismo pranešė AFP. 32 metų žurnalistas dirbo verslo laikraščiuose „Kommersant“ ir „Vedomosti“ ir buvo vienas gerbiamiausių Rusijos žurnalistų gynybos srityje.Pirmadienį I. Safronovas pasirodė teisme stikliniame narve kaltinamiesiems, jis vilkėjo pilką sportinį kostiumą ir juodą pūstą liemenę, jo rankos buvo surakintos antrankiais. Išgirsti nuosprendžio Maskvos teismo rūmuose susirinko apie šimtas žmonių, perskaičius nuosprendį jie plojo I. Safronovui ir skandavo: „Laisvė!“. Prieš išvedamas iš teismo salės I. Safronovas nusišypsojo ir sušuko: "Aš jus myliu!", tai matė naujienų agentūros AFP reporteris.I. Safronovas rašė apie kariškius, politiką ir Rusijos kosmoso programą. Jis buvo suimtas 2020 m. liepos mėnesį, pasitraukęs iš žurnalistikos ir pradėjęs dirbti valstybinės kosmoso agentūros vadovo patarėju.FSB saugumo tarnyba apkaltino I. Safronovą rinkus konfidencialią informaciją apie Rusijos kariuomenę, gynybą ir saugumą bei perdavus ją valstybės NATO narės žvalgybos tarnybai. Balandį teismo procesui prasidėjus I. Safronovas pavadino šią bylą „visiška teisingumo parodija“ ir pareiškė esąs nekaltas.

Johnsonas ir Zelenskis palaikys „glaudžius ryšius“ kaip draugai Kadenciją baigiantis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „palaikys artimus ryšius kaip draugai“, kai baigsis ministro pirmininko kadencija, pranešė Dauningstrytas.Lyderiai, kurie buvo tvirti sąjungininkai per visą Rusijos pradėtą karą su kaimynine valstybe, kalbėjosi telefonu pirmadienio popietę, dieną prieš oficialų naujosios premjerės paskyrimą. B. Johnsonas padėkojo V. Zelenskiui už jo „vadovavimą ir draugystę“ bei sakė, kad tai buvo „privilegija dirbti su juo ir jį palaikyti“. Pasitraukiantis ministras pirmininkas kelis kartus lankėsi Ukrainos sostinėje, pastarąjį kartą praėjusį mėnesį, kai pristatė dar 54 mln. svarų sterlingų (62,2 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos paketą.V. Zelenskis ne kartą šiltai kalbėjo apie savo santykius su B. Johnsonu ir liaupsino „tikrą draugą“ bei sąjungininką, kai premjerui buvo likusios vos kelios dienos eiti pareigas. Jis sakė buvęs „labai laimingas“, kai B. Johnsonas birželį išgyveno lemtingą balsavimą dėl pasitikėjimo, ir pažymėjo, jog net po premjero žlugimo nenorėjo, kad jis „dingtų“. „Noriu, kad jis būtų kur nors politikoje ir kokioje nors pozicijoje“, – „TalkTV“ laidai „Piers Morgan Uncensored“ sakė V. Zelenskis.Dauningstryto teigimu, B. Johnsonas aiškiai pasakė V. Zelenskiui tikįs, jog Ukrainos žmonės „gali laimėti ir laimės karą“. „Prezidentas Zelenskis padėkojo ministrui pirmininkui už tikėjimą Ukraina ir jo tauta bei informavo apie pastarojo meto ginkluotųjų pajėgų pažangą šalies pietuose“, – sakė oficialus premjero atstovas. „Ministras pirmininkas sakė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos pajėgos gali ir toliau sėkmingai atstumti Rusijos pajėgas, bei pridūrė, kad Jungtinės Karalystės parama išlieka tvirta. „Ministras pirmininkas pasakė prezidentui Zelenskiui, kad buvo privilegija su juo dirbti ir jį remti, lyderiai sutarė palaikyti artimus ryšius kaip draugai“.Atstovas sakė, kad ministras pirmininkas ir Ukrainos lyderis nekalbėjo apie jo įpėdinę Liz Truss. Po pranešimo, kad L. Truss laimėjo varžybas dėl Konservatorių partijos lyderės posto, V. Zelenskis tviteryje apibūdino B. Johnsoną kaip „puikų draugą“ ir padėkojo jam už „asmeninę drąsą“. B. Johnsonas vėliau tviteryje parašė, kad tikisi likti draugais su V. Zelenskiu, ir tvirtino, kad Didžioji Britanija ir toliau rems Ukrainą „kiekviename žingsnyje“.Dauningstryto Nr. 10 atstovas, paklaustas, ar B. Johnsonui svarbu, kad paskutinis jo, kaip ministro pirmininko, skambutis pasaulio lyderiui buvo skambutis Ukrainos prezidentui, atsakė: „Manau, jog ministrui pirmininkui buvo labai svarbu, kad jis sugebėjo pakartoti savo tvirtą įsitikinimą, jog naujoji vyriausybė ryžtingai palaikys Ukrainą ir kad jis, kaip asmuo, ir toliau pasisakys už prezidentą V. Zelenskį ir Ukrainos žmones, net ir pasitraukęs iš ministro pirmininko pareigų“.

Garsus sprogimas MariupolyjePrieš 1,5 valandos Mariupolyje įvyko garsus sprogimas.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero Petro Andriuščenkos patarėjas.„Mariupolis. Apie 17:50 val. garsų sprogimą išgirdo beveik visas miestas. Mūsų pasipriešinimas švelniai užsimena apie pasirengimą „Mariupolio bavinai“. Tai reiškia, kad šiandien mūsų laukia malonios naujienos iš Mariupolio“, – rašė jis ir paskelbė nuotrauką su dūmų debesiu.

Generalinis štabas praneša apie okupantų nesėkmes prie devynių gyvenviečių ir viena kryptimiUkrainos ginkluotosios pajėgos atrėmė okupantų bandymus pulti netoli devynių gyvenviečių ir išstūmė priešą iš anksčiau užimtų pozicijų Kramatorske.Tai teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime.Kaip pažymėta, gynybos pajėgos toliau vykdo gynybinę operaciją, užima tam tikras pozicijas ir neleidžia užpuolikams žengti gilyn į Ukrainos teritoriją.

Macronas kalbėjosi su V. Zelenskiu ir paragino Rusijos pajėgas pasitraukti iš ZaporižiosPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Rusijos pajėgas pasitraukti iš Zaporižios atominės elektrinės Pietų Ukrainoje, pirmadienį pranešė Eliziejaus rūmai Paryžiuje po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Po skambučio E. Macronas pareiškė, kad turi būti gerbiamas Ukrainos suverenitetas Zaporižios elektrinės atžvilgiu ir kad jėgainės saugumas gali būti užtikrintas tik Rusijos kariuomenei pasitraukus.Tuo metu visi Rusijos okupuotos elektrinės reaktoriai dėl apšaudymo vėl buvo laikinai išjungti. Dėl gaisro buvo apgadinta aukštos įtampos linija, pirmadienį savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos atominės elektrinės operatorė „Enerhoatom“. Dėl to avariniu būdu buvo atjungtas paskutinis veikęs blokas.Per pastarąsias tris dienas dėl artilerijos ugnies buvo apgadintos visos penkios aukštos įtampos linijos, einančios į atominę elektrinę ir šalia esančią šiluminę elektrinę. Dėl to atominė elektrinė nebėra sujungta su Ukrainos elektros tinklais. Prieš pusantros savaitės, rugpjūčio 25 d., taip pat buvo išjungti du veikiantys reaktoriai, po to nutrūko elektros tiekimas okupuotose pietinėse Ukrainos teritorijose.Operatorė „Enerhoatom“ perspėjo, kad Zaporižios jėgainei dėl nuolatinio apšaudymo gresia radiacinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų pažeidimas. „Enerhoatom“ teigimu, Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) misija vis dar tęsiasi, o Rusija pranešė, kad išvyko dar keturi ekspertai, liko tik du stebėtojai. Maskva nesutinka perduoti didžiausios Europoje atominės elektrinės kontrolės Ukrainai. Nuolatinis elektrinės apšaudymas kelia tarptautinės bendruomenės baimę dėl branduolinės nelaimėsPer pokalbį telefonu E. Macronas teiravosi apie Ukrainos karinius ir ekonominius poreikius ir, pasak jo biuro, pažadėjo, kad Prancūzija toliau teiks visapusišką paramą karo draskomai šaliai.

Ždanovas paaiškina, kodėl Kremliui labai reikia paliaubų su Ukraina Kremliui katastrofiškai reikia paliaubų Ukrainoje, nes Rusijos nuostoliai, patirti per karą Ukrainos valstybėje, viršija jos galimybes tiekti išteklius jiems kompensuoti.Okupantų skaičius mūsų šalyje gali sumažėti, o Rusijos kariuomenė praras kovinį efektyvumą, televizijos maratone sakė karo ekspertas, Ukrainos kariuomenės atsargos pulkininkas Olegas Ždanovas.Pulkininkas sakė, kad Kremliui labai reikia paliaubų, ugnies nutraukimo.„Kadangi iki šiol patirtų nuostolių skaičius viršija ... galimybes tiekti išteklius jiems kompensuoti. Kuo toliau, tuo labiau šis skirtumas didės. O tai reiškia, kad kariuomenė Ukrainos teritorijoje sumažės, o jei sumažės, ji praras kovinį efektyvumą... nuostoliai padidės, ir mes rengsime kontrpuolimus tuose rajonuose, kur sumažės Rusijos kariuomenės kovinis efektyvumas...“, – aiškino ekspertas.

Rusija sankcijomis nusitaikė į Holivudo aktorius B. Stillerį ir S. PennąRusija, reaguodama į Jungtinių Valstijų sankcijas, pirmadienį pranešė, kad į savo juodąjį sąrašą įtraukė dar 25 JAV piliečius, įskaitant Holivudo aktorius Beną Stillerį ir Seaną Penną.Vakarų šalys, įskaitant JAV, Rusijai dėl jos puolimo provakarietiškoje Ukrainoje paskelbė daugybę precedento neturinčių sankcijų.Rusija jau uždraudė atvykti į šalį daugiau nei tūkstančiui JAV piliečių.Rusų užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad nauji asmenys į juodąjį sąrašą buvo įtraukti reaguojant į „nuolat plečiamas“ JAV sankcijas Rusijos piliečiams.Be B. Stillerio ir S. Penno, kurie išreiškė paramą Ukrainai ir birželį susitiko su jos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, sąraše taip pat atsidūrė keletas JAV politikų.Jiems uždrausta atvykti į Rusiją „visam laikui“, nurodė ministerija.„Priešiškiems JAV valdžios institucijų veiksmams, kurie ir toliau laikosi rusofobiško kurso, griauna dvišalius ryšius ir didina Rusijos ir JAV konfrontaciją, ir toliau bus ryžtingai priešinamasi“, – pareiškė ministerija.

„Enerhoatom“: nuo Ukrainos elektros tinklo atjungtas paskutinis veikiantis Zaporižios AE reaktoriusUkrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“ pirmadienį pranešė, kad nuo šalies elektros tinklo buvo atjungtas paskutinis veikiantis Rusijos kariuomenės užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės reaktorius.Remiantis „Enerhoatom“ pranešimu, reaktorius buvo atjungtas, kai per gaisrą, kuris įsiplieskė po apšaudymo, buvo apgadinta jį su nacionaliniu tinklu jungianti elektros linija.

Promaskvietiškas pareigūnas: planai surengti referendumą dėl okupuoto regiono prijungimo prie Rusijos „pristabdyti“Planai surengti referendumą dėl Maskvos kontroliuojamo Ukrainos Chersono regiono prijungimo prie Rusijos atidėti, pirmadienį per televiziją sakė vienas prokremliškas šio regiono pareigūnas.„Ruošėmės balsavimui, norėjome artimiausiu metu surengti referendumą, bet dėl visų vykstančių įvykių, manau, kol kas padarysime pauzę“, – sakė Kirilas Stremousovas, jo pastabas transliavo Rusijos televizijos kanalas „Rossija 1“.

Borrellis: ES ginklų atsargos senkaGinklų atsargos Europos Sąjungoje senka, nes valstybės narės toliau siunčia ginklus ir šaudmenis Ukrainai, pirmadienį perspėjo Bendrijos užsienio politikos vadovas ir paragino bloko šalis geriau koordinuoti savo išlaidas karinei įrangai.„Daugumos valstybių narių ginklų atsargos, nepasakyčiau, kad išsekusios, bet smarkiai apmažėjusios, nes mes perdavėme daug jų ukrainiečiams“, – sakė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis) per debatus su Europos įstatymų leidėjais.„Jas būtina papildyti. Geriausias būdas jas papildyti – daryti tai kartu. Tai bus pigiau“, – sakė J. Borrellis.Praėjusią savaitę Čekijoje susitikę ES šalių gynybos ministrai aptarė būdus, kaip geriau sutelkti karinę įrangą ir išteklius, taip pat pirkti šaudmenis ir ginkluotę, pavyzdžiui, oro gynybos sistemas, kurių vis dar reikia Ukrainai.J. Borrellis pirmadienį įspėjo, kad jei valstybės narės ir toliau tokiu pat būdu plės savo karinius pajėgumus, „rezultatas bus didelis pinigų švaistymas, nes taip nepanaikinsime dubliavimosi – o jo yra iš tiesų daug – ir neužpildysime spragų“.J. Borrellis taip pat apgailestavo, kad, jo nuomone, 27-ių valstybių blokas praleido galimybę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymus pradėti prieš metus, dar gerokai prieš Rusijos karinės invazijos pradžią vasarį, kai pradėti tokią operaciją prašė kelios valstybės narės.„Deja, to nepadarėme, ir šiandien dėl to apgailestaujame. Apgailestaujame, kad pernai rugpjūtį nesiėmėme vykdyti šio prašymo, kad jo neįgyvendinome“, – sakė jis.Jei ES būtų reagavusi tuo metu, dabar „mūsų padėtis būtų geresnė“, pridūrė ES užsienio politikos vadovas.

ES pasirašė susitarimą su Ukraina dėl papildomos 500 mln. eurų pagalbos Europos Sąjunga (ES) pirmadienį pasirašė susitarimą su karo draskoma Ukraina dėl dar 500 mln. eurų planuotos pagalbos, šįkart būstui, švietimui ir žemės ūkiui paremti.Europos Komisija paskelbė apie paketą, kai vyresnieji pareigūnai Briuselyje surengė ES ir Ukrainos Asociacijos Tarybos susitikimą su Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhalu.

Ukrainoje per Rusijos apšaudymą žuvo 4 civiliai gyventojai, dar 7 nukentėjo Keliose Ukrainos srityse mažiausiai keturi civiliai gyventojai žuvo, dar septyni buvo sužeisti per pastarąją parą Rusijos pajėgų vykdytą apšaudymą, pirmadienį pranešė Kyjivas.
Daugiausiai aukų yra rytinėje Donecko srityje, kur trys žmonės žuvo, o dar keturi nukentėjo. Didelę dalį šio regiono kontroliuoja Maskvos remiami separatistai.
Šiauriau esančioje Charkivo srityje raketai pataikius į gyvenamąjį namą buvo sužeisti trys žmonės, pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras.
Karui tęsiantis jau septintą mėnesį, Rusijos sviediniai pataikė į keliolika gyvenamųjų pastatų, taip pat į mokyklą, keletą kavinių ir parduotuvių.
Tuo metu Ukrainos pietuose, kur ukrainiečių kariuomenė rugpjūtį pradėjo kontrpuolimą „daro patikrinamą pažangą šalies pietuose ir rytuose", nurodė Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War" (ISW).
„Tikėtina, kad kontrpuolimo tempas kasdien smarkiai keisis, kol ukrainiečių pajėgos stengiasi palikti rusus be būtinų atsargų, sutrikdyti jų vadovavimą ir kontrolę bei susilpninti jų kovinę dvasią, net tęsiantis antžeminėms atakoms per kontrpuolimą", – vėlai sekmadienį paskelbė centras.
ISW prognozavo, kad Rusijos kariai pradės rengti „įnirtingas artilerijos ir aviacijos atakas" prieš besiartinančias Ukrainos pajėgas ir bet kokias jų išlaisvintas teritorijas.
Pats Kyjivas pareiškė, kad kariuomenė per kontrpuolimą Pietų Ukrainoje atkovojo kelis rajonus ir sunaikino kai kuriuos taikinius, įskaitant pontoninį tiltą.
Ukrainiečių kariuomenė sekmadienį „Facebook" paskelbė, kad smogė šaudmenų sandėliui ir Rusijos pajėgų kontrolės centrui, esančiam į pietryčius nuo Chersono – miesto, kurį Maskva užėmė pirmosiomis karo dienomis.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sekmadienį savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautiečius sakė, kad šalies pietuose atkovoti du kaimai, o rytuose – dar viena gyvenvietė, bet nenurodė jų pavadinimų.
Tuo metu V. Zelenskio administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka „Twitter" paskelbė nuotrauką, kurioje matyti Vysokopilios kaime iškelta Ukrainos vėliava. Šiaurinę Chersono srities dalį, kur yra šis kaimas, beveik visą kontroliuoja Rusijos pajėgos.
Vysokopilia buvo užimta kovą, o birželį ši gyvenvietė atsidūrė netoli fronto linijos, Ukrainos pajėgoms pradėjus puolimą šioje šalies dalyje.
Ukrainos pietinis štabas nurodė, kad jo pajėgos antskrydžiais ir artilerijos ugnimi stengiasi sutrikdyti Rusijos „karių judėjimo ir logistikos valdymą".
Maskvos pajėgos įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną iš šiaurės, pietų ir rytų. Pirmosiomis karo savaitėmis nesugebėjusios užimti sostinės Kyjivo, jos pasitraukė iš šiaurinės šalies dalies ir sutelkė savo pastangas į puolimą pietų ir rytų kryptimis.

Griūna Rusijos planai Chersone: Maskvos statytinis skelbia apie daromą „pauzę“Chersono sritis yra pasiruošusi „referendumui“ dėl tapimo Rusijos dalimi, bet dėl „saugumo situacijos buvo padaryta pauzė“, pareiškė Rusijos paskirtas regiono administracijos vadovas Kirilas Stremousovas.Jis pridūrė, kad Ukrainos valdžios žodžiai apie „referendumo“ dalyvių nubaudimą nesutrukdys jį surengti Chersono srityje.Anksčiau žiniasklaidos agentūra RBK, cituodama šaltinius, „referendumo“ surengimo rugsėjo mėnesį scenarijų vadino „optimistišku“, bei rašė, kad tikrieji terminai priklausys nuo padėties fronte, kur rusų pajėgos iki šiol nepasiekė Donecko srities administracinės sienos.„Meduza“ skelbė, kad Rusija gali aneksuoti užgrobtas teritorijas dviem etapais, pradėdama nuo Chersono ir Zaporižios sričių, kuriose jau prasidėjo agitavimas, o Karo tyrimų institutas rugsėjo mėnesio pradžioje rašė, kad Rusijos valdžia greičiausiai vis labiau suvokia, kad nepavyks sėkmingai surengti „referendumo“ dėl karinių nesėkmių ir tebesitęsiančio ukrainiečių pasipriešinimo.

Rusijos pajėgos vėl apšaudė MykolajivąNaktį į pirmadienį Rusijos karinės pajėgos vėl apšaudė Ukrainos Mykolajivo miestą, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Mykolajivo srities gubernatoriumi Vitalijumi Kimu.„Rugsėjo 5 d., apie 0 val. 30 min. Mykolajivas vėl apšaudytas raketomis. Preliminariais duomenimis, tai buvo raketos „S-300“. Smogta miesto apylinkėse esančiai pramonės įmonei“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Kimas.Mykolajivo meras Oleksandras Senkevyčius pridūrė, kad atakos metu taip pat apgadintas vieno gyvenamojo namo stogas.Pranešimų apie nukentėjusiuosius kol kas negauta.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 49 800 karių Rusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 49 800 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 5-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 068 tankų, 4 459 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 157 artilerijos sistemų, 294 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 156 oro gynybos sistemų, 236 lėktuvų, 206 sraigtasparnių, 3 286 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 867 dronų, 107 specialiosios technikos vienetų ir 205 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Vaizdo įraše – bombarduojamas Antonivkos tiltasSocialiniuose tinkluose paviešintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip atrodo Ukrainos pajėgų bombarduojamas Antonivkos tiltas.Tiltas yra labai svarbus rusų dalinių aprūpinimui okupuotame Pietų Ukrainos Chersono mieste.https://t.me/Ukraine_365News/35694

Ukrainos ginkluotosios pajėgos išplatino laikinai Chersono nuotrauką. Skelbiama, kad Ukrainos kariai jau netoli. Nuotrauka daryta dronu. Tuo metu Generalinis štabas praneša, kad okupantai Chersono srityje masiškai rašo atsisakymus dalyvauti Rusijos Federacijos karinėje operacijose prieš Ukrainą.

Britų žvalgyba: rusų „misijai“ įgyvendinti – vos 10 dienųJungtinės Karalystės (JK) Gynybos ministerijos atnaujintoje žvalgybos duomenų suvestinėje skelbiama, kad, nepaisant Rusijos karinių jėgų pastangų sustabdyti Ukrainos kariuomenės kontrpuolimą šalies pietuose, ukrainiečiai susitelkę siekia atsikovoti Donbaso regioną.Kaip pranešama pirmadienį ryte pasirodžiusiame tviterio įraše, „pagrindinė rusų karinių pajėgų puolimo kryptis išlieka Avdijivka, esanti netoli Donecko, ir 60 km į šiaurę – Bachmuto sritis. Tačiau [Rusijos] karinės pajėgos per savaitę pasistūmėjo tik 1 km Bachmuto link.“„Beveik neabejotinai Donbaso operacijos politinis tikslas išlieka apsaugoti visą Donecko sritį, kad Kremlius negalėtų paskelbti Donbaso „išlaisvinimo“. Tikėtina, kad Rusijos karinėms pajėgoms jau ne pirmą kartą nepavyko įgyvendinti šio tikslo.Ukrainos valdžia praneša, kad rusų pajėgoms nurodyta įvykdyti šią misiją iki 2022 m. rugsėjo 15 d. Menkai tikėtina, kad jiems pavyks, o tai komplikuos Rusijos planus surengti okupuotose srityse referendumus dėl prisijungimo prie Rusijos Federacijos“, – rašoma suvestinėje.

Scholzas Berlyne su Ukrainos premjeru aptarė tankų tiekimo klausimusSekmadienį Berlyne vykusiame susitikime Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip palengvinti tankų „Leopard 2“ pristatymą Ukrainai.„Mes tai aptarėme, – sakė D. Šmyhalis žurnalistams sekmadienį po derybų su O. Scholzu Berlyne. – Netgi pasiūlėme būdą, kuriuo Vokietija galėtų tiekti šiuos tankus Ukrainai“.Jis sakė negalįs atskleisti „visų susitarimų ir visų pokalbio detalių“, tačiau teigė, kad jiedu „aptarė visus klausimus dėl tankų ir kitų karinių sistemų [tiekimo] Ukrainai“.Paklaustas, ar tikisi, kad galiausiai koviniai tankai bus pristatyti, jis atsakė, kad yra „optimistas“.Dar prieš atvykdamas į Berlyną D. Šmyhalis ragino Vokietijos vyriausybę tiekti kovinius tankus „Leopard 2“.„Mums reikia pokyčių ginklų tiekimo filosofijoje. Tuo noriu pasakyti, kad modernūs tankai taip pat turėtų būti tiekiami“, – sakė D. Šmyhalis interviu agentūrai dpa. Leopard 2 yra „modernūs tankai, kurių Ukrainai reikia mūšio lauke“.Iki šiol Vokietijos vyriausybė yra pažadėjusi Ukrainai ginklų už daugiau nei 700 mln. eurų, kurių didžioji dalis jau pristatyta, įskaitant sunkiąją ginkluotę – 10 sunkiosios artilerijos pabūklų „Howitzer 2000“, 15 priešlėktuvinių tankų, tris raketų paleidimo įrenginius ir tris šarvuotas evakavimo mašinas.O. Scholzas iki šiol skeptiškai vertino kovinių tankų tiekimą. Kol kas nė viena kita NATO valstybė nėra tiekusi Ukrainai vakarietiškų kovinių tankų. O. Scholzas visada tvirtino, kad Vokietija nežengs tokio žingsnio viena.

Chersono srityje iš okupantų išlaisvintame mieste suplevėsavo Ukrainos vėliavaSocialiniuose tinkluose pranešama, kad Ukrainos kariai atkovojo Chersono srityje esančios miesto tipo gyvenvietės Vysokopilijos kontrolę.Įvairūs šaltiniai sekmadienį ryte paskelbė nuotrauką, kurioje Ukrainos kariai kelia nacionalinę vėliavą, teigiama, kad ant Vysokopilijos ligoninės pastato.Neoficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiosios paskirties dalinių Ivano Boguno pirmosios atskirosios brigados „Telegram“ kanale patikslinama, kad Ukrainos vėliava buvo iškelta rugsėjo 4-osios rytą.Kai kurie apie karą rašantys rusiški ir prorusiški „Telegram“ kanalai patvirtino, kad Vysokopiljoje besigynę Rusijos desantininkai pasitraukė iš miesto tipo gyvenvietės, kurią ukrainiečiai anksčiau buvo apsupę pusiau žiedu.Vysokopilija – miesto tipo gyvenvietė Chersono srities šiaurėje. Joje iki karo gyveno apie 4 tūkst. žmonių. Anksčiau buvo rajono centras, yra geležinkelio stotis.https://t.me/UAonlii/36550

Analitikai: Ukrainos kontrpuolimas daro akivaizdžią pažangąJAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai tvirtina, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas daro pastebimą pažangą pietuose ir rytuose.Anot analitikų, Ukrainos kariai veržiasi keliomis kryptimis vakarinėje Chersono srities dalyje ir užėmė teritoriją už Šiaurinio Doneco upės Donecko srityje.Remiantis ISW prognozėmis, rusai karts nuo karto ims kontratakuoti ir susigrąžins kai kurias prarastas pozicijas, vykdys galingas artilerijos ir oro atakas prieš išlaisvintas gyvenvietes ir besiveržiančią Ukrainos kariuomenę.Be to, ISW patvirtino vienos gyvenvietės Chersono srityje ir vienos Donecko srityje išlaisvinimo faktą. Ataskaitoje pažymima, kad Ukrainos kariai atgavo teritoriją kairiajame upės krante.

Ukrainos pietuose – dideli Rusijos nuostoliai, išlaisvintos kelios gyvenvietės Per parą Ukrainos kariai šalies pietuose sunaikino 104 užpuolikus ir daugybę priešo technikos, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Operatyvinė vadovybė „Pietūs“. Pranešama apie tokius Rusijos pajėgų nuostolius: 104 kariai, 6 tankai, 26 vienetai kitos šarvuotos ir automobilių technikos, 9 haubicos Msta-S ir Msta-B, taip pat nepilotuojamas žvalgybinis lėktuvas Eleron-10. Taip pat sugriautas Rusijos karių amunicijos sandėlis prie Tomyna Balkos ir pontoninė perėja kaime prie Lvivo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį taip pat pranešė, kad Ukraina iš Rusijos atkovojo tris gyvenvietes šalies pietuose ir rytuose. Jis padėkojo kariams už dviejų gyvenviečių išlaisvinimą šalies pietuose ir trečios – šalies rytuose. V. Zelenskis nepatikslino, kur yra šios teritorijos ir kada tiksliai jos buvo atkovotos iš Rusijos armijos, tačiau pridūrė, kad sekmadienį vykusiame susitikime iš savo kariuomenės vadovybės ir žvalgybos vado gavo „gerų ataskaitų“.

Zelenskis: Ukraina išvaduos KrymąSekmadienio vakarą savo kasdieninio kreipimosi metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina susigrąžins Krymą: bus išvaduota visa žemė ir ten esantys žmonės.„Tam reikalingų žingsnių imasi Ukrainos ginkluotosios pajėgos, mūsų žvalgyba, specialiosios tarnybos. Galite išgirsti apie šiuos veiksmus. Ir visi mato: okupantai jau pradėjo bėgti iš Krymo. Tai jiems tinkamas pasirinkimas“, – teigia Ukrainos prezidentas.Jis padėkojo 103-iosios sausumos gynybos brigados 63-iojo bataliono kariams, suteikusiems praėjimą.„54-oji brigada Lysyčansko – Siversko kryptimi taip pat padarė gerą ėjimą, atkakliai žengė į priekį.Taip pat norėčiau paminėti 42-ąjį atskirąjį motorizuotąjį pėstininkų batalioną“, – sakė prezidentas ir dar kartą visiems padėkojo.

Ukrainos premjeras Šmyhalis vieši BerlyneUkrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis sekmadienį išreiškė viltį, kad Vokietija taps pagrindine veikėja, padėsiančia Kyjivui stiprinti priešlėktuvinę gynybą, ir kad Berlynas jo šaliai skirs daugiau sunkiosios ginkluotės.D. Šmyhalis tapo pirmuoju per kelis mėnesius aukšto rango ukrainiečių pareigūnu, apsilankiusiu Vokietijoje – tai ženklas, kad įtampa tarp Kyjivo ir Berlyno slūgsta.Kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Vokietijos pradinė vangi reakcija dėl karinės paramos Kyjivui teikimo sukėlė susirūpinimą.Tačiau D. Šmyhalis per savo vizitą pripažino, kad nuo to laiko Vokietija gerokai padidino savo karinę pagalbą, o sunkioji ginkluotė, pavyzdžiui, haubicos „2000“ ar raketų paleidimo įrenginiai MARS, „puikiai veikia mūšio lauke“.Oro gynybos sistemą IRIS-T tikimasi gauti rudenį, sakė jis ir pridūrė, kad Ukraina „tikisi, jog Vokietija taps viena iš lyderių vystant Ukrainos oro gynybą“.Pirmadienį sakydamas kalbą apie savo viziją Europai, kancleris Olafas Scholzas sakė, kad Vokietija prisiima „ypatingą atsakomybę“ padėti Ukrainai patobulinti savo artilerijos ir oro gynybos sistemas.Ketvirtadienį NATO sąjungininkių gynybos ministrai turėtų atvykti į Vokietiją, kur vyks Jungtinių Valstijų vadovaujamas susitikimas, skirtas koordinuoti karinius poreikius Ukrainai.Prieš derybas O. Scholzas pabrėžė Vokietijos įsipareigojimą remti Ukrainą, tačiau pridūrė, kad tai bus daroma bendradarbiaujant su „mūsų draugais ir sąjungininkais“.„Solidarumas“Pirmoji D. Šmyhalio kelionės stotelė Berlyne buvo susitikimas su prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu, su kuriuo ukrainiečių premjeras „aptarė karinę padėtį, sankcijų griežtinimą ir būtinybę aprūpinti Ukrainą ginklais“.D. Šmyhalis taip pat padėkojo Vokietijai „už solidarumą su ukrainiečiais ir paramą“.Pasak Vokietijos prezidento atstovės spaudai, F.-W. Steinmeieris patikino svečią, kad Berlynas „ir toliau patikimai palaikys Ukrainą“.Tokie pareiškimai žymi akivaizdžiai pasikeitusį toną, palyginti su ankstesniais mėnesiais. Balandį F.-W. Steinmeieris siūlėsi kartu su kitais Europos Sąjungos lyderiais apsilankyti Ukrainoje, tačiau Kyjivas atkirto, kad jis tuo metu nebuvo laukiamas šalyje.Toks atsakymas F.-W. Steinmeieriui – buvusiam socialdemokratų užsienio reikalų ministrui, neseniai pripažinusiam, kad padarė „klaidų“ dėl savo pernelyg minkštos pozicijos Maskvos atžvilgiu praeityje, – Vokietijoje buvo plačiai vertinamas kaip diplomatinis akibrokštas.O. Scholzo socialdemokratai istoriškai buvo persisunkę Šaltojo karo laikų draugiškų santykių gerinimo idėjomis, kurias puoselėjo jo pirmtakas Willy Brandtas.Ši tradicija iš dalies lėmė tai, kad Vokietija iš pradžių atsisakė tiekti Kyjivui bet kokius ginklus, o po to paskelbtas sprendimas nusiųsti ukrainiečiams tik 5 000 šalmų sukėlė pyktį ir pašaipas.Tačiau O. Scholzo koalicija, kuriai taip pat priklauso žalieji ir liberalioji partija FDP, nuo to laiko pakeitė savo poziciją.Kyjivui, be kita ko, Vokietija pristatė haubicų, raketų paleidimo įrenginių ir priešlėktuvinių raketų.Sunkesnė ginkluotė, pavyzdžiui, priešlėktuvinės sistemos IRIS-T, raketų paleidimo įrenginiai, montuojami ant pikapų, ir antidroninė įranga, turi būti įtraukta į kitą karinės pagalbos paketą, kurio vertė viršija 500 mln. eurų.Ukrainiečių kariai šiuo metu Vokietijoje apmokomi naudotis tankais „Leopard“.Po viešnagės Berlyne D. Šmyhalis vyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos tarybos posėdyje.

Sekmadienį vakare Rusijos kariai apšaudė du Charkivo rajonus. Du asmenys buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę. Gyventojai įspėjami likti slėptuvėse. https://t.me/synegubov/4057

Baigęs kadenciją iš Maskvos išvyko JAV ambasadorius SullivanasBaigęs savo kadenciją, sekmadienį Maskvą paliko JAV ambasadorius Johnas Sullivanas, informavo ambasada Rusijoje.62-ejų D. Sullivanas ambasadoriumi Maskvoje paskirtas 2019 metų gruodį.„Išvykęs jis baigs savo karjerą valstybės tarnyboje, trukusią keturis dešimtmečius ir besitęsusią valdant penkiems JAV prezidentams“, – sakoma ambasados pranešime žiniasklaidai.„Elizabeth Rood eis JAV ambasados Maskvoje reikalų patikėtinės pareigas, kol atvyks ambasadoriaus Sullivano įpėdinis“, – priduriama jame.Daugiau informacijos ambasada nepateikė.Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiu J. Sullivanas dirbo valstybės sekretoriaus pavaduotoju. Per savo karjerą jam teko eiti aukštas pareigas Teisingumo, Gynybos ir Prekybos departamentuose.J. Sullivano kadencija baigėsi Rusijos santykiams su JAV pablogėjus iki lygio, regėto Šaltojo karo laikais.Vasario pabaigoje prasidėjus Rusijos puolimui Ukrainoje, Jungtinės Valstijos Maskvai įvedė plataus masto ekonomines sankcijas, o Kyjivui suteikė didelę karinę pagalbą.JAV ambasada pastarosiomis savaitėmis taip pat stengiasi pasiekti, kad būtų paleisti Rusijoje sulaikyti jos piliečiai, įskaitant krepšinio žvaigždę Brittney Griner, kurią Maskvos teismas praėjusį mėnesį pripažino kalta dėl narkotikų kontrabandos ir kuriai skyrė devynerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Peskovas prakalbo apie derybasRusų naujienų agentūra „Ria Novosti“ ir Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pranešė, jog Rusija yra pasirengusi kalbėtis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Visgi D. Peskovas teigia, kad bus kalbama apie tai, kaip Ukraina įvykdys sąlygas „specialiajai operacijai“ užbaigti. Rusija nepripažįsta, kad jos veiksmai Ukrainoje yra karas. „Rusijos Federacija yra pasirengusi derėtis su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, kaip bus tenkinamos sąlygos nutraukti „specialiąją operaciją“ ir laikytis ne sąlygų, o Rusijos interesais“, – sakė D. Peskovas.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis yra sakęs, kad Rusija nenori derybų ir palygino agresorę su riebiu aligatoriumi.https://t.me/rian_ru/176566

„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad Chersono srityje išlaisvintas ir Vysokopilijos miestas. Pranešama, kad sekmadienio rytą mieste buvo pakelta Ukrainos vėliava. https://t.me/Tsaplienko/14673

Ukrainosprezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien kalbėjosi su ES Komisijos vadove Ursula von der Leyen, kad aptartų kitą pagalbos jo šaliai etapą. Zelenskis teigė pasisakęs dėl didesnių sankcijų Rusijai. Jis pabrėžė būtinybę parengti 8-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jis taip pat sakė, kad jis ir ponia von der Leyen koordinavo „žingsnius, kad apribotų Rusijos perteklinį pelną iš naftos ir dujų pardavimo“.

Rusijai apšaudžius Charkivo ir Mykolajivo sritis, žuvo mažiausiai du žmonėsRusijos pajėgoms praėjusią parą apšaudžius rytinę Charkivo ir pietinę Mykolajivo sritis, žuvo mažiausiai du žmonės, sekmadienį pranešė pareigūnai.Mykolajivo srityje žuvo vaikas, taip pat buvo sužeisti septyni žmonės, per platformą „Telegram“ informavo regiono tarybos pirmininkė Hana Zamazejeva.„Vien vakar Mykolajivo srityje dėl priešiškų veiksmų buvo sužeisti septyni žmonės. Tarp nukentėjusiųjų trys vaikai – visi jie patyrė sužalojimų nuo skeveldrų... Deja, yra ir žuvusiųjų – aštuonerių metų vaikas“, – parašė ji.Nukentėjusieji gydomi ligoninėse, nurodė H. Zamazejeva.Pasak jos, sekmadienio ryto duomenimis, Mykolajivo srities ligoninėse gydomi 579 žmonės, nukentėję per rusų pajėgų atakas.H. Zamazejeva sakė, kad praėjusią naktį raketomis apšaudytas srities centras Mykolajivas.Raketų smūgiai smarkiai apgadino trijų gydymo įstaigų, dviejų mokymo įstaigų pastatus, muziejų ir keletą gyvenamųjų namų.Tuo metu rytiniame Charkivo mieste naktį į sekmadienį nugriaudėjo sprogimai; manoma, kad tai buvo rusų raketinis smūgis, „Telegram“ nurodė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.„Apie vidurnaktį Charkivo Kyjivo rajone nugriaudėjo du sprogimai. Pirminiais duomenimis, priešas surengė raketų smūgį prieš miestą. Dėl smūgio vieno restorano pastate kilo didelis gaisras“, – sakė jis.O. Synjehubovo teigimu, šis incidentas aukų nepareikalavo, tačiau rusams apšaudžius kitas Charkivo srities gyvenvietes, žuvo mažiausiai vienas asmuo.Per apšaudymus nukentėjo gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų, kilo gaisrų atvirose teritorijose.Žuvo 45-erių moteris, dar du žmonės patyrė sužalojimų, nurodė Charkivo srities karinės administracijos vadovas.Rytinio Donecko regiono, kurio pilnos kontrolės siekia Rusijos pajėgos, gubernatorius Pavlo Kyrylenka sakė, kad šeštadienį per apšaudymą žuvo keturi žmonės.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šeštadienį paskelbė, kad Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė buvo atjungta nuo paskutinės dar likusios savo pagrindinės elektros perdavimo linijos į energetinę sistemą ir dabar yra priklausoma nuo atsarginės linijos.TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pranešime nurodė, kad agentūros ekspertams, ketvirtadienį atvyusiems į Zaporižios AE, ukrainiečių aukšto rango pareigūnai pasakė, kad neveikia Zaporižios AE ketvirtoji eksploatacinė 750 kilovoltų elektros perdavimo linija. Trys kitos linijos buvo prarastos anksčiau šio konflikto metu.Tačiau „vienas reaktorius dar dirba ir gamina elektrą tiek aušinimui ir kitoms būtinoms saugumo funkcijoms objekte, tiek namų ūkiams, gamykloms ir kitiems [vartotojams] per energetinę sistemą“, nurodė TATENA.Teritorija aplink elektrinę – didžiausią Europos branduolinį objektą – ne kartą buvo apšaudoma, o abi šalys dėl to kaltina viena kitą. Situacija kelia vis didesnį nerimą tarptautinėje arenoje dėl gresiančios branduolinės katastrofos.TATENA misija turi padėti užtikrinti jėgainės, kurią Rusijos pajėgos užėmė kovo 4 dieną, saugumą.Tuo metu Rusijos naujienų agentūros citavo Maskvos primestos vietos administracijos vadovą Enerhodare Vladimirą Rogovą, kuris teigė, kad iki sekmadienio vidurdienio jokių naujų apšaudymų mieste, kur įsikūrusi elektrinė, nebuvo.

Mykolaivo meras sako, kad Rusijos pajėgos miestą apšaudė naktį. Anot jo, per išpuolį buvo apgadinta medicinos įstaiga.

Kremlius: bet kokia konfrontacija baigiasi įtampos sumažinimuNepaisant milžiniškos įtampos su Vakarais, Kremlius tikisi, kad santykiai kada nors vėl normalizuosis. „Bet kokia konfrontacija baigiasi įtampos sumažinimu, o bet kokia krizinė situacija baigiasi prie derybų stalo. Taip bus ir šį kartą“, - per valstybinę televiziją sekmadienį parodytoje laidoje „Maskva. Kremlius. Putinas“ pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Jis pridūrė, kad tikriausiai tai neįvyks labai greitai, tačiau vis tiek įvyks.Rusija vasario 24 dieną įžengus į Ukrainą, Vakarai įvedė Maskvai beprecedentes sankcijas. Jau ir prieš tai santykiai buvo labai įtempti. Rusija yra tarptautinės harmonijos, pagrįstos abipuse pagarba ir nauda, šalininkė, laidoje pabrėžė D. Peskovas.

Į Rusiją vyksta trečias aukščiausias Kinijos politikasKitą savaitę į Rusiją vyksta trečias pagal rangą Kinijos politikas Li Zhanshu. Čia jis dalyvaus Rytų ekonomikos forume, kuris pirmadienį prasidės Vladivostoke, sekmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“. 72-ejų Li Zhanshu bus aukščiausias Kinijos Komunistų partijos politikas, apsilankęs Rusijoje po Maskvos invazijos į Ukrainą. Jis yra partijos Politinio biuro Nuolatinio komiteto pirmininkas. Ši institucija yra tikrasis Liaudies Respublikos valdžios centras.Pekinas ir Maskva pastaraisiais metais toliau gerino santykius ir intensyvino bendradarbiavimą, kad sudarytų atsvarą JAV įtakai.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios įtampa tarp Kinijos ir Vakarų paaštrėjo, nes Pekinas nesutinka pasmerkti Maskvos pradėto karo ir kritikuoja Vakarų sankcijas bei ginklų tiekimą Kyjivui.Savo ruožtu Maskva pareiškė visišką savo solidarumą su Pekinu, kai aukšta JAV politikė Nancy Pelosi rugpjūtį aplankė demokratiškai valdomą Taivaną, kurį Pekinas laiko savo teritorija.

Kyjivas: Ukraina numuša iki 70 proc. rusų raketųUkraina teigia numušanti daugumą Rusijos paleidžiamų raketų. Apie tai rašo portalas „Armyinform“, remdamasis Kyjivo karinės administracijos vadovu, generolu majoru Mykola Žirnovu. Pasak jo, Ukrainos lėktuvai ir oro gynybos sistemos numuša nuo 50 iki 70 proc. rusų raketų.„Deja, šiandien negalime garantuoti šimtaprocentinio oro gynybos operacijų veiksmingumo. Taip yra dėl objektyvių priežasčių – nepakankamų žvalgybinių pajėgumų, nepakankamo aviacinių ir zenitinių raketų skaičiaus“, - teigė kariškis.

Ukrainos pirmoji ponia: jūs skaičiuojate centus, o mes skaičiuojame aukasEuropoje vykstant debatams dėl kainų augimo, Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska priminė žmogiškuosius jos šalyje vykstančio karo nuostolius. „Kai jūs pradedate skaičiuoti centus savo sąskaitoje ar savo kišenėje, mes darome tą patį ir skaičiuojame savo aukas“, - pareiškė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmona interviu BBC, kuris visas bus parodytas sekmadienį.Interviu O. Zelenskos buvo pasiteirauta, kokią žinią ji turi britams, susiduriantiems su augančiomis energijos kainomis, kurias iš dalies lemia Rusijos invazija į Ukrainą ir su tuo susiję padariniai pasaulinėms dujų ir naftos kainoms. „Suprantu, kad situacijai labai sudėtinga. Bet noriu priminti, kad per COVID-19 pandemiją, kuri vis dar tęsiasi, kainos augo ir Ukrainoje, - teigė V. Zelenskio žmona. – Kainos didėja ir Ukrainoje. Bet kartu žudomi mūsų žmonės“. "Taigi, kai jūs pradedate skaičiuoti pensus savo banko sąskaitoje ar kišenėje, mes darome tą patį ir skaičiuojame savo aukas", - pridūrė ji.Istorijos žmonių, kurie bėga nuo karo ar net netenka gyvybės, ir jų veidai turi būti žinomi visame pasaulyje, sakė O. Zelenska. „Ne nukritusių bombų skaičius ar išleistos pinigų sumos, bet žmonių istorijos – o jų yra tūkstančiai“, - pažymėjo ji. Pasak Ukrainos pirmosios ponios, krizė būtų trumpesnė, jei parama Ukrainai būtų stipri.Kalbėdama apie savo vyro kelią nuo aktoriaus iki karo prezidento, O. Zelenska sakė, jog ją žeidžia, kai žmonės tuo stebisi. „Jis tas pats žmogus, kokį visada pažinojau“, - teigė ji. Anot O. Zelenskos, ji su savo vyru matosi retai, tačiau kalbasi kasdien.V. Zelenkis ir jo žmona pažįstami nuo studijų laikų, nuo 2003-iųjų yra susituokę ir turi du vaikus.

Rusijai apšaudžius Charkivo ir Mykolajivo sritis, žuvo mažiausiai du žmonėsRusijos pajėgoms praėjusią parą apšaudžius rytinę Charkivo ir pietinę Mykolajivo sritis, žuvo mažiausiai du žmonės, sekmadienį pranešė pareigūnai.Mykolajivo srityje žuvo vaikas, taip pat buvo sužeisti septyni žmonės, per platformą „Telegram“ informavo regiono tarybos pirmininkė Hana Zamazejeva.„Vien vakar Mykolajivo srityje dėl priešiškų veiksmų buvo sužeisti septyni žmonės. Tarp nukentėjusiųjų trys vaikai – visi jie patyrė sužalojimų nuo skeveldrų... Deja, yra ir žuvusiųjų – aštuonerių metų vaikas“, – parašė ji.Nukentėjusieji gydomi ligoninėse, nurodė H. Zamazejeva.Pasak jos, sekmadienio ryto duomenimis, Mykolajivo srities ligoninėse gydomi 579 žmonės, nukentėję per rusų pajėgų atakas.H. Zamazejeva sakė, kad praėjusią naktį raketomis apšaudytas srities centras Mykolajivas.Raketų smūgiai smarkiai apgadino trijų gydymo įstaigų, dviejų mokymo įstaigų pastatus, muziejų ir keletą gyvenamųjų namų.Tuo metu rytiniame Charkivo mieste naktį į sekmadienį nugriaudėjo sprogimai; manoma, kad tai buvo rusų raketinis smūgis, „Telegram“ nurodė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.„Apie vidurnaktį Charkivo Kyjivo rajone nugriaudėjo du sprogimai. Pirminiais duomenimis, priešas surengė raketų smūgį prieš miestą. Dėl smūgio vieno restorano pastate kilo didelis gaisras“, – sakė jis.O. Synjehubovo teigimu, šis incidentas aukų nepareikalavo, tačiau rusams apšaudžius kitas Charkivo srities gyvenvietes, žuvo mažiausiai vienas asmuo.Per apšaudymus nukentėjo gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų, kilo gaisrų atvirose teritorijose.Žuvo 45-erių moteris, dar du žmonės patyrė sužalojimų, nurodė Charkivo srities karinės administracijos vadovas.

Maskva kaltina JAV planais, be kita ko, į Baltijos šalis perketi biologinių tyrimų programąMaskva kaltina Jungtines Valstijas planais į teritorijas netoli Rusijos sienų perkelti biologinių tyrimų programas.„Pentagonas yra pasirengęs artimiausiu metu perkelti Ukrainoje nebaigtas vykdyti programas į kitas posovietines valstybes bei į Rytų Europos šalis, tokias kaip Bulgarija, Čekijos Respublika ir Baltijos valstybės“, - rusų naujienų agentūra TASS cituoja Rusijos ginkluotųjų pajėgų radiacinės, cheminės ir biologinės gynybos vadą generolą leitenantą Igorį Kirillovą.„Biolaboratorijų, kurios gali būti naudojamos biologinio ginklo komponentų kūrimui ir laikymui, tinklo plėtra kelia grėsmę Rusijos Federacijos kariniam saugumui“, - pabrėžia I. Kirilovas.

Ukrainos pajėgos skelbia atakavusios „priešo vadavietę“Ukrainos kariuomenė pranešė kare prieš rusų pajėgas atakavusi „priešo vadavietę“. Tiksli vieta sekmadienį armijos kol kas nebuvo įvardyta. Per ataką esą sunaikinta karinės įrangos ir mobili radaro sistema. Be to, atremtas rusų puolimas prie Bachmuto Donbase ir netoliese esančios Pokrovskės gyvenvietės. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Ukrainos kariuomenė taip pat per 24 valandas registravo daugiau kaip 24 „priešo“ oro antskrydžius. Pataikyta į karinius ir civilinius objektus, sakoma ataskaitoje. Detalės nebuvo įvardytos. Kadangi Rusijai trūksta didelio tikslumo ginklų, rusų pajėgos „dažnai naudoja pasenusias S-300 tipo raketų sistemas“. Į Ukrainos teritoriją jau paleista 500 tokių raketų.

Įtampa slūgsta: Ukrainos premjeras vieši BerlyneUkrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis sekmadienį taps pirmuoju per kelis mėnesius aukšto rango ukrainiečių pareigūnu, apsilankiusiu Vokietijoje – tai ženklas, kad įtampa tarp Kyjivo ir Berlyno slūgsta.Kancleris Olafas Scholzas ne kartą žadėjo, kad Vokietija tvirtai rems Ukrainą kovoje su Rusijos invazija.Tačiau praėjus kelioms savaitėms po Rusijos kariuomenės įžengimo į Ukrainą, Kyjivas pareiškė, kad Vokietijos pagalba per maža ir per vėlyva.Birželį O. Scholzui aplankius Kyjivą, o Vokietijai atsiuntus ginklų, tonas pasikeitė.„Vokietija padarė didžiulę pažangą remdama Ukrainą ginklais“, – prieš kelionę Vokietijos žiniasklaidai sakė D. Šmyhalis.Tačiau ministras pirmininkas teigė, kad Kyjivas tikisi daugiau iš Berlyno, įskaitant „modernius kovinius tankus“, tokius kaip „Leopard 2“.Po pietų numatytas Ukrainos premjero susitikimas su O. Scholzu, bet D. Šmyhalis pradės savo dieną derybomis su Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu. Balandį jis siūlėsi kartu su kitais Europos Sąjungos lyderiais apsilankyti Ukrainoje, tačiau Kyjivas atkirto, kad jis tuo metu nebuvo laukiamas šalyje.Toks atsakymas F.-W. Steinmeieriui – buvusiam užsienio reikalų ministrui, neseniai pripažinusiam, kad padarė „klaidų“ dėl savo pernelyg minkštos pozicijos Maskvos atžvilgiu praeityje, – Vokietijoje buvo plačiai vertinamas kaip diplomatinis akibrokštas.

Kyjivas: ukrainiečiams, kurie dalyvaus „referendumuose“, grės 12 metų kalėjimoUkrainiečiams, kurie dalyvaus vadinamuosiuose referendumuose okupuotose teritorijose, grės 12 metų kalėjimo ir turto konfiskavimas. Tai pareiškė vicepremjerė ir okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk, kurią cituoja opozicinis baltarusių kanalas „Nexta“.Rusija, rengdama referendumus, nori prijungti okupuotas Ukrainos teritorijas. Aukštas Kremliaus pareigūnas Sergejus Kirijenka prieš savaitę sakė, kad rusų kontroliuojamose vadinamosiose Donecko ir Luhansko Liaudies Respublikose 91-91 proc. gyventojų yra už įstojimą į Rusijos sudėtį. Nuo vasario užkariautose Chersono ir Zaporižios srityse ši dalis esą yra 75-77 proc.Didelė dalis ukrainiečių gyventojų, baimindamiesi rusų okupantų, pabėgo iš užimtų teritorijų.

Zelenskis: Rusija vykdo energetinį karą prieš EuropąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją vykdant energetinį karą ir paragino Europą būtu vieningesne. „Rusija šiomis dienomis mėgina dar labiau didinti energetinį spaudimą Europai – visiškai nutrauktas dujų tiekimas „Nord Stream“ dujotiekiu, - sakė jis šeštadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi. – Rusija nori sugriauti kiekvieno europiečio įprastą gyvenimą – visose mūsų žemyno šalyse“.Rusija siekia susilpninti ir įbauginti Europos valstybes, kalbėjo V. Zelenskis. Rusija tam naudoja ne tik tankus ir raketas, bet ir energetiką kaip ginklą. Šią žiemą Rusija ruošia „lemiamą smūgį“ energetikos sektoriuje. Apsaugoti nuo to esą padėtų tik dar didesnis susitelkimas.Europiečiai turi labiau koordinuoti savo atsakomąsias priemones ir labiau padėti vieni kitiems, sakė V. Zelenskis. Be to, turi būti didinamas spaudimas Rusijai, kad būtų apribotos šalies pajamos iš naftos ir dujų.

Lietuvių Ukrainai padovanotas „Bayraktar“ rusams galėjo pridaryti nuostolių už 28,35 mln. dolerių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas savo „Telegram“ kanale paskelbė, kaip mūšio lauke sekasi už Lietuvos gyventojų suaukotus pinigus nupirktam bepiločiam orlaiviui „Bayraktar“.Jis rašo, kad per tris dienas, nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 2 d., pora bepiločių orlaivių „Bayraktar TV-2“ sunaikino rusų įrangą, kurios bendra vertė – apie 26,5 mln. dolerių. Tai 8 tankai T-72 (apskaičiuota kiekvieno jų kaina - 3 mln. JAV dolerių), po vieną savaeigę patranką ACACIA ( 1,6 mln. JAV dolerių), BMP (0,6 mln. JAV dolerių) ir haubicas (0,3 mln. JAV dolerių).Buvo apgadinti penki tankai T-72 ir viena BMP už 1,85 mln. dolerių.Bendra sunaikintos ir apgadintos rusiškos technikos kaina – 28,35 mln. dolerių.„Efektyvūs turkiški „Bayraktar“ sumaniose mūsų karių rankose yra galingas ginklas! Vienas iš prietaisų – draugiškos Lietuvos pagalba“, – rašo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.

Europos Sąjunga: esame pasirengę kraštutiniam dujų šantažo variantuiAukšto rango ES pareigūnas, kurį cituoja BBC, pareiškė, kad ES yra gerai pasirengusi kraštutiniam atvejui, kai Maskva manipuliuoja dujų tiekimu kaip karo ginklu.Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni tai pasakė po to, kai „Nord Stream 1", priešingai nei tikėtasi, šeštadienio naktį neatnaujino darbo.Rusijos pusė tvirtina, kad dujų turbinos varikliui įsijungti sutrukdė alyvos nuotėkis. Turbinų gamintoja „Siemens" teigia, kad norint pašalinti nuotėkį variklio stabdyti nereikia.ES šalys, numatydamos tiekimo problemas, pastaraisiais mėnesiais visais įmanomais būdais kaupė dujų atsargas.Agentūros „Bloomberg" energetikos ekspertas Vilas Kenedis teigia, kad nors šios pastangos pateisinamos, jų vis tiek gali nepakakti: „Pavojus yra tas, kad atėjus antrajai žiemos pusei be dujų arba turint mažai dujų iš Rusijos, Europai bus labai sunku patenkinti visus savo poreikius."Šį penktadienį ES energetikos ministrai planuoja surengti skubias derybas, todėl ES ieško būdų, kaip nuraminti nestabilią rinką ir apsaugoti žmones nuo didelių kainų.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas: priešas bando įtvirtinti Donecko regiono kontrolęRusai ir toliau sutelkia dėmesį į visišką Donecko srities teritorijos kontrolę ir užimtų Chersono, Charkivo, Zaporožės ir Nikolajevo sričių teritorijų išlaikymą, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašoma BBC.Toliau tęsiamos puolimo ir šturmo operacijos Bachmuto ir Avdejevsko kryptimis. Priešas aktyviai naudoja priešlėktuvinės gynybos priemones savo kariams pridengti.Per parą Ukrainos valstybės teritorijoje buvo suduoti 8 raketiniai ir daugiau kaip 10 oro smūgių kariniams ir civiliniams objektams.Išlieka sistemingų masinių oro ir raketų smūgių karinei ir ypatingos svarbos infrastruktūrai visoje Ukrainoje grėsmė.

Chersono srities gyventojams siūlomi rusiški pasaiRusijos kariškiai Chersono srityje eina nuo durų prie durų su anketomis ir siūlo vietos gyventojams gauti rusiškus pasus, pranešė „Telegram" Chersono karinės administracijos vadovas, kurį cituoja BBC. „Rajone Rusijos Federacijos kariškiai eina nuo namo prie namo ir siūlo gyventojams užpildyti anketas rusiškam pasui gauti", - rašė jis.Tuo pat metu padėtis regione išlieka sudėtinga, toliau apšaudomi gyvenamieji rajonai.

Netoli aerodromo pietinėje Ukrainos pakrantėje girdimi sprogimaiNetoli aerodromo pietų Ukrainoje pasigirdo keli sprogimai, skelbia skynews.com.Vietos meras sako, kad jie buvo netoli Melitopolio, Rusijos okupuoto miesto į pietus nuo Zaporožės.Pasak mero, Rusijos pajėgos bandė aerodrome įrengti karinės technikos aikštelę.

Rusams apšaudžius Ukrainos Mykolajivo sritį žuvo vaikasRusijos pajėgoms šeštadienį apšaudžius Ukrainos Mykolajivo sritį vienas vaikas žuvo, o du buvo sužaloti, informuoja „Ukrinform“.Apie aukas savo socialinio tinklo „Telegram“ kanale paskelbė Mykolajivo srities tarybos pirmininkė Hanna Zamazejeva.„Šis rytas buvo sunkus. Tęsiasi apšaudymai. Deja, yra nukentėjusių: 2 sužeistieji Mykolajivo mieste, 4 – Bereznehuvatėje. Tarp sužeistųjų du vaikai. Deja, yra ir žuvusiųjų – 8 metų vaikas. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – rašoma pranešime.Mykolajivo srities ligoninėse gydomi 577 žmonės nukentėję nuo Rusijos išpuolių prieš šią sritį.H. Zamazejeva sakė, kad sprogimai griaudėjo Mykolajivo ir Baštankos rajonuose ir Voznesensko mieste.Be apšaudymų panaudojus artileriją taip pat užfiksuoti aviacijos antskrydžiai Mykolajivo srities Pervomaiskės, Širokovskės ir Bereznehuvatės gyvenvietėse. Sprogimai apgadino gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, sukėlė gaisrus.

Rusija kol kas netieks dujų „Nord Stream 1“ dujotiekiuRusija kol kas neatnaujins dujų tiekimo Europai „Nord Stream 1“ dujotiekiu, nors anksčiau planuota vėl pradėti tiekti dujas šeštadienį, praneša BBC.Rusijos valstybinė įmonė „Gazprom“ aiškina aptikusi nuotėkį „Nord Stream 1“ vamzdyne, o dėl to jis gali neveikti neribotą laiką.Baltijos jūros dugnu iš Rusijos į Vokietiją nutiestas dujotiekis neveikia jau tris dienas, o „Gazprom“ sako atliekanti jo priežiūros darbus.Europa kaltina Rusiją naudojant dujų resursus kaip šantažo priemonę vykstant karui prieš Ukrainą, tačiau Maskva tai neigia.Energijos produktų kainos išaugo Rusijai įsiveržus į Ukrainą ir gali dar labiau didėti dėl riboto tiekimo.Dalis ES gyventojų vis labiau sunerimę dėl šildymo kainų ateinančią žiemą.Ši situacija taip pat gali paveikti Jungtinę Karalystę. Nors ji ir negauna dujų „Nord Stream 1“ vamzdynu, tačiau šalis gali susidurti su augančiomis dujų kainomis.Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis sako, kad Rusijos veiksmai jau nieko nestebina.„Dujų kaip ginklo panaudojimas nepaveiks ES ryžto. Mes dar greičiau žengsime link energetinės nepriklausomybės. Mūsų pareiga yra apsaugoti mūsų piliečius ir paremti Ukrainos laisvę“, – jis rašė tviteryje.Maskva neigia naudojanti energijos resursus kaip ekonominį ginklą prieš Vakarus už jų paramą Ukrainai. Kremlius sako, kad Vakarų sankcijos apsunkina įprastą „Nord Stream 1“ dujotiekio priežiūrą. Tačiau ES mano, kad tai tik pretekstas Rusijos veiksmams.Vokietijos dujų tinklo reguliatorius „Bundesnetzagentur“ paskelbė, kad šalis jau geriau pasiruošusi tam atvejui, jeigu Rusija nutrauktų dujų tiekimą. Nepaisant to, Vokietijos gyventojai ir įmonės vis tiek buvo paraginti sumažinti dujų vartojimą.

Tęsiantis kovoms Ukrainos atominė elektrinė vėl atjungtaUkrainos Zaporižios atominė elektrinė anksti šeštadienį vėl buvo atjungta tęsiantis apšaudymui, per kurį buvo sunaikinta svarbi elektros perdavimo linija, paskelbė Rusijos paskirta vietos administracija.Pareiškimas pasirodė į Zaporižios elektrinę, kurią Rusijos pajėgos užėmė kovo 4 dieną, atvykus Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriams.Teritorija aplink elektrinę – didžiausią Europos branduolinį objektą – ne kartą buvo apšaudoma, o abi šalys kaltina dėl to viena kitą. Situacija kelia nerimą tarptautinėje arenoje dėl gresiančios branduolinės katastrofos.TATENA misija turi padėti užtikrinti jėgainės saugumą.„Smogta elektros linijai „Dneprovskaja“. Atominė elektrinė perjungta savo pačios poreikiams patenkinti“, – per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ paskelbė Kremliaus primestos regiono administracijos narys Vladimiras Rogovas. Jis pridūrė, kad vienas sviedinys nukrito tarp dviejų elektrinės reaktorių.Šių pareiškimų kol kas neįmanoma patvirtinti.Vėlai penktadienį Rusijos paskirta administracija pareiškė, kad elektrinė buvo apšaudoma maždaug dvi valandas, ir kaltino Ukrainos pajėgas.Šeštadienį ryte nei Ukrainos vyriausybė, nei šalies branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ šių pareiškimų nebuvo pakomentavusios.Zaporižios AE nuo praėjusios savaitės ne kartą buvo atjungta nuo Ukrainos energetinės sistemos. „Enerhoatom“ dėl to kaltino apšaudymą ir gaisrus netoli jėgainės.Tuo metu Ukrainos vietos administracijų pareigūnai kaltina Rusiją raketomis apšaudant du miestus netoli elektrinės, kitame Dnipro upės krante. Tokie kaltinimai pastarosiomis savaitėmis taip pat buvo skelbiami ne kartą.Šeštadienį vietos pareigūnai taip pat pranešė, kad Rusijos pajėgos apšaudo gyvenamuosius rajonus Ukrainos rytuose ir šiaurės rytuose.Rytinės Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka per „Telegram“ parašė, kad penktadienį žuvo du civiliai, o dar trys buvo sužeisti. Šiaurės rytų Charkivo regione gubernatorius Olehas Synehubovas sakė, kad praėjusią naktį į ligonines buvo paguldyti šeši per rusų apšaudymą sužeisti civiliai.

Žiniasklaida: Vokietija pritarė naujojo Ukrainos ambasadoriaus skyrimuiLiepos 9 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atšaukė Andrijų Melniką iš ambasadoriaus pareigų Vokietijoje. Paaiškėjo, kad Berlynas pritarė Aleksijaus Makejevo skyrimui naujuoju Ukrainos ambasadoriumi, remdamasi leidiniu „Der Spiegel“ praneša naujienų agentūra „Unian“.Diplomatiniai šaltiniai patvirtino žurnalistams, kad A. Makejevas vadovaus Ukrainos ambasadai Berlyne.Šiuo metu jis yra specialusis Užsienio reikalų ministerijos atstovas sankcijų politikos klausimais. Prie diplomatinės tarnybos jis prisijungė 1996 m. ir nuo to laiko yra dirbęs Berlyne ir Berne.Tuo metu A. Melnikas Ukrainą Berlyne atstovaus iki spalio 14 d. Jis ambasadoriaus pareigas Vokietijoje ėjo 8 metus, nors įprastai ambasadoriai keičiami po 4 metų ar ilgiausiai po 6. A. Melnikas kritikavo Berlyno politiką Ukrainos atžvilgiu.A. Makejevas taip pat yra išsakęs reikalavimus Vakarams. Pavyzdžiui, jis ragino nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams nes tai „sustiprins socialinį spaudimą valdžiai Maskvoje“.

Rusija: JAV dar neišdavė vizų į JT Generalinę Asamblėją siunčiamai delegacijaiRusija Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui išreiškė „nerimą“ dėl to, kad JAV dar neišdavė vizų jos delegacijai, vėliau šį mėnesį turinčiai dalyvauti Generalinės Asamblėjos sesijoje, rodo penktadienį naujienų agentūros AFP matytas laiškas.„Nė vienas iš 56 Rusijos atstovų pagrindinėje komandoje ir organizacinėje grupėje“ ketvirtadienį dar nebuvo gavęs JAV vizos, laiške JT vadovui Antonio Guterresui rašė Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia.Jis pridūrė, kad „panaši situacija“ susiklostė dėl rusų užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo delegaciją lydėti turinčių „žurnalistų ir įgulos narių“.S. Lavrovo delegacija JT Generalinėje Asamblėjoje turi dalyvauti rugsėjo 20–26 dienomis.„Pastaruosius kelis mėnesius Jungtinių Valstijų valdžia nuolat atsisako išduoti vizas... Rusijos delegatams, paskirtiems dalyvauti oficialiuose Jungtinių Tautų renginiuose, – rašė V. Nebenzia. – Vizų išdavimas yra teisinė šalies šeimininkės pareiga, o ne teisė ar privilegija.“Pagal 1947 metų susitarimą JAV negali trukdyti šalių narių atstovams atvykti į JT būstinę Niujorke.Rusijai vasario mėnesį užpuolus Ukrainą, JAV paskelbė sankcijas rusų prezidentui Vladimirui Putinui ir užsienio reikalų ministrui S. Lavrovui, įskaitant draudimą įvažiuoti į šalį.„Jungtinės Valstijos rimtai vertina savo, kaip šalies JT šeimininkės, įsipareigojimus“, – pareiškime AFP nurodė Valstybės departamento atstovas. Jis pridūrė nekomentuosiantis atskirų atvejų, nes „duomenys apie vizas pagal JAV įstatymus yra konfidencialūs“.„Pakartotinai primename Rusijos misijai JT, kaip ir visoms kitoms JT misijoms, kad Jungtinėms Valstijoms paraiškų reikia kuo anksčiau“, – nurodė atstovas. Vėl vizų vėlavimo jis kaltino Maskvos sprendimą priversti sumažinti JAV ambasados Rusijoje darbuotojų skaičių.A. Guterreso atstovė AFP sakė, kad jis palaiko „glaudžius kontaktus“ su JAV dėl taisyklių pagal 1947 metų susitarimą.

Ukrainoje žuvo daugiau nei 49 000 Rusijos kariųUkrainos kariuomenė nuo karo pradžios nukovė jau daugiau nei 49 000 Rusijos kareivių, praneša „Ukrinform“.Šeštadienį Ukrainos kariuomenės generalinis štabas paskelbė, kad per pastarąją parą žuvo 350, o iš viso nuo karo pradžios – 49 050 Rusijos kareivių.Ukrainos pajėgos nuo karo pradžios iš viso sunaikino 2 034 Rusijos tankus (+25 per parą), 4 403 šarvuočius (+37), 1 134 artilerijos sistemas (+8), 293 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+4), 153 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 235 lėktuvus (+1), 205 sraigtasparnius, 864 operatyvinio-taktinio lygmens bepiločius skraidančius aparatus (+11 per parą), 203 sparnuotąsias raketas (+5), 15 laivų ir katerių, 3 268 automobilius ir autocisternas 3 (+21) ir 105 specialiosios technikos vienetus.Daugiausiai netekčių Rusija patyrė Donecko ir Kryvyj Riho frontuose.Naktį iš penktadienio į šeštadienį Ukrainos pajėgos numušė visas 5 raketas, kurias Rusija paleido į Dnipro miestą.Be to, per tris paras, rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 2 d., du Ukrainos dronai „Bayraktar TB-2“ sunaikino priešo karinę techniką, kurios vertė apie 26,5 mln. JAV dolerių: 8 tankus T-72 (vieneto kaina 3 mln. JAV dolerių), vieną savaeigį artilerijos pabūklą „Akacija“ (1,6 mln. dolerių), vieną šarvuotį (0,6 mln. dolerių) ir vieną haubicą (0,3 mln. dolerių).

Ukraina nuo karo pradžios užfiksavo beveik 32 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųNuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios šalyje užfiksuoti 31 738 Rusijos įvykdyti karo nusikaltimai ir 14 738 nusikaltimai prieš Ukrainos nacionalinį saugumą, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Šiuos skaičius savo kanale socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Ukrainos generalinė prokuratūra.Į 31 738 karo nusikaltimus įtraukti karo įstatymų pažeidimai, agresyvių karo veiksmų planavimas, pasiruošimas jiems ir vykdymas, karo propaganda ir kt.Tuo metu nusikaltimus prieš Ukrainos nacionalinį saugumą sudaro pasikėsinimas į šalies teritorinį vientisumą ir neliečiamumą, tėvynės išdavimas, kolaboravimas, pagalba priešiškai valstybei, diversija ir pan.Tyrimai vyksta prieš 624 Rusijos Federacijos politinės ir karinės vadovybės atstovus: ministrus, parlamentarus, karo vadus, pareigūnus, teisėsaugos vadovus, Kremliaus propagandos ir karo kurstytojus.„Ukrinform“ taip pat praneša, kad per Rusijos karą Ukrainoje iki šiol žuvo 380 vaikų, o 737 buvo sužaloti.

Rusija nori suteikti žemės sklypus Kryme ir prie Maskvos Rusijos gynybos ministerija siūlo suteikti žemės sklypus okupuotame Kryme ir prie Maskvos kariams ir kitų struktūrų, dalyvavusių mūšiuose prieš Ukrainą, darbuotojams.Apie tai rašo interneto svetainė „Krym. Realii“.Žemės sklypus siūloma suteikti kariams, apdovanotiems už nuopelnus „specialiojoje karinėje operacijoje“, ir karo veteranams.

Rusija vėl atakavo Donecko srities kaimus ir miestus: yra aukųDonecko srityje Rusijos pajėgos raketomis apšaudė Kramatorską ir Slavjanską, taip pat kitas gyvenvietes. Yra sužeistųjų.Tai paskelbė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko.„Kramatorske raketa pataikė į maisto gamyklą – sužeistas 1 žmogus, apgadinti 2 pastatai ir sunaikinti 9 automobiliai. Dar vienas smūgis teko į lengvosios pramonės įmonę. Ten kilo gaisras, vietoje dirba gelbėtojai“, – rašė jis.

Donecko srityje rusų pajėgos per parą pražudė tris civilius, dar trys buvo sužeisti. Tai paskelbė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko.

TATENA vadovas: nepriimtina, kad Zaporižios AE apšaudomaTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertams tęsiant vizitą rusų okupuotoje Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje šios organizacijos vadovas paskelbė pirmines savo apsilankymo išvadas, informuoja naujienų agentūra dpa.TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi penktadienį grįžo į Vieną po apsilankymo Zaporižios AE su 14 organizacijos narių. Jis teigė, kad apšaudymų padaryta žala šiam objektui buvo akivaizdi ir tai yra nepriimtina.Spaudos konferencijos metu R. Grossi sakė matęs sprogimų padarytas skyles ir žymes ant pastatų, o tai patvirtina, kad buvo pažeistas „objekto fizinis vientisumas“.Nepaisant to, jis pažymėjo, kad svarbūs saugumo elementai, tokie kaip elektros energijos tiekimas AE, vis dar veikia.R. Grossi aiškino nesusidaręs įspūdžio, kad rusų okupantai galėjo ką nors nuslėpti nuo TATENA misijos. Jis taip pat sakė manąs, kad tai bus nuolatinė jo agentūros misija Zaporižios AE. Nors dauguma ekspertų iš elektrinės išvyko, tačiau ten liko keli komandos nariai.Vis dėlto Ukrainos generalinis štabas penktadienio vakarą feisbuke paskelbė, kad okupantai dar prieš TATENA vizitą iš atominės elektrinės teritorijos išgabeno visą karinę įrangą. Tuo metu Rusija tikina, kad sunkioji ginkluotė net nebuvo ten laikoma.Ukrainos generalinis štabas taip pat paskelbė, kad ukrainiečių pajėgos sunaikino tris artilerijos sistemas, amunicijos sandėlį ir grupę kareivių Chersone ir Enerhodare, o pastarasis miestas yra arti Zaporižios AE.„Dėl prasto medicininės pagalbos lygio dauguma okupantų mirė nuo patirtų sužalojimų“, – teigė Ukrainos generalinis štabas.Tuo metu Ukrainos bendrovė „Energoatom“ pranešė, kad vėl pradėjo veikti penktasis AE reaktorius, kuris buvo sustabdytas dieną prieš tai dėl minosvaidžių ugnies netoli elektrinės.Rusijos kariai AE užėmė kovo mėnesį, netrukus po įsiveržimo į Ukrainą.Zaporižios AE yra didžiausia Europoje – jos šeši reaktoriai gali bendrai pagaminti 5 700 megavatų (MW) elektros energijos. Prieš prasidedant karui joje dirbo daugiau nei 10 000 žmonių.Pastaruoju metu išaugo tarptautinės bendruomenės susirūpinimas dėl to, kad vis dažnėjantys apšaudymai naudojant artileriją gali sukelti branduolinę katastrofą.„Energoatom“ penktadienį išreiškė abejones tuo, kad TATENA misija atskleis rusų veiksmus Zaporižios AE.„Okupantai meluoja, falsifikuoja faktus ir įrodymus“, – „Energoatom“ paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.TATENA delegacijai nebuvo leista apsilankyti elektrinės krizių centre, kur šiuo metu įsikūrę rusų kareiviai.Nors organizacijos vadovas R. Grossi ir sakė, kad norėtų nuolatinės misijos Zaporižios AE, tačiau „Energoatom“ penktadienį išplatino pranešimą, kuriame R. Grossi sakė, kad TATENA ekspertai atominėje elektrinėje liks tik iki sekmadienio ar pirmadienio.

Ukraina skelbia bombardavusi rusų bazę netoli okupuotos atominės elektrinėsUkraina penktadienį paskelbė subombardavusi rusų bazę Enerhodaro mieste netoli Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės, kurios saugumą šiuo metu vertina Jungtinių Tautų inspektoriai.„Per mūsų kariuomenės... smūgius Enerhodare ir Chersone sunaikintos trys priešo artilerijos sistemos ir šaudmenų sandėlis“, – paskelbė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Enerhodaro meras Dmytro Orlovas naujienų agentūrai AFP sakė neturintis informacijos apie tai, bet pridūrė, kad telefono ryšys mieste smarkiai sutrikęs.Zaporižios atominėje elektrinėje šiuo metu dirba JT Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) 14 narių komanda, pasaulyje didėjant susirūpinimui šios elektrinės saugumu.Teritorija aplink elektrinę – didžiausią Europos branduolinį objektą – ne kartą buvo apšaudoma, o abi šalys kaltina dėl to viena kitą. Situacija kelia nerimą tarptautinėje arenoje dėl gresiančios branduolinės katastrofos.Ukrainos kariuomenė nurodė, kad prieš TATENA misijos atvykimą ketvirtadienį rusų pajėgos iš ten patraukė „visą savo įrangą“.Rusijos pajėgos jėgainę užėmė kovo 4 dieną.

Ukraina siūlo eksportuoti elektros energiją į VokietijąUkraina planuoja tiekti elektrą Vokietijai ir taip padėti jai nutraukti priklausomybę nuo Rusijos energetikos resursų, praneša naujienų agentūra dpa.„Šiuo metu Ukraina eksportuoja elektrą į Moldovą, Rumuniją, Slovakiją ir Lenkiją. Tačiau mes esame pasirengę išplėsti eksportą į Vokietiją“, – Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis sakė dpa, pridėdamas, kad tai bus aptarta jo vizito metu Vokietijoje šį savaitgalį.Anot premjero, Ukraina turi pakankamai elektros energijos, kurią generuoja šalies atominės elektrinės.D. Šmyhalis į Berlyną atvyksta šeštadienį, o sekmadienį susitiks su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu.Kai Rusija užpuolė Ukrainą vasario pabaigoje, pastaroji, kartu su kaimynine Moldova, atsijungė nuo elektros tinklų su Rusija. Kovo viduryje Ukrainos elektros tinklai buvo sinchronizuoti su Europos elektros energijos sistema. Nuo tada šalis kasdien eksportuoja 400-700 megavatų (MW) elektros į Europos Sąjungą ir Moldovą.Dabar D. Šmyhalis nori kelis kartus padidinti eksporto kvotas į ES.„Tai būtų labai gerai abiem pusėms. ES gautų daugiau energijos, o mes gautume užsienio valiutą, kuri itin reikalinga“, – sakė premjeras.Ukrainoje veikiančių atominių elektrinių galia bendrai viršija 14 gigavatų (GW). Tačiau Enerhodaro miestas, kur yra Zaporižios AE su šešiais reaktoriais, yra rusų rankose dar nuo kovo mėnesio.Tarptautinę bendruomenę itin neramina karo veiksmai netoli didžiausios atominės elektrinės Europoje nes baiminamasi branduolinės avarijos.Elektros suvartojimas Ukrainoje drastiškai krito kai šalį užpuolė Rusija nes gyventojai bėgo nuo karo ir šalis išgyveno ekonominį nuosmukį. Tačiau taip pat atsirado papildomų pajėgumų eksportuoti elektros energiją, kuri nesuvartojama šalyje.

Analitikai: nuo karo pavargę rusai apsunkins naujų kovotojų verbavimąJAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje skelbiama, kad dėl patiriamo karo nuovargio Rusijoje ir dėl to pablogėjusios palaikymo kariniams veiksmams Vladimirui Putinui bus sunkiau užverbuoti naujus kovotojus.Analitikai paminėjo neseniai atliktą Levados centro apklausą, kurioje nurodoma, kad 48 proc. respondentų primygtinai reikalauja tęsti „specialiąją operaciją“, o į taikias derybas linksta vis daugiau jaunų žmonių.Ekspertai pridūrė, kad parama V. Putino vykdomai agresijai vis dar yra didelė, tačiau didėjantis gyventojų nuovargis nuo karo taps Kremliaus problema – pavyzdžiui, Rusijos vadovybei bus sunkiau užverbuoti naujus „savanorius“.Institutas taip pat pažymėjo, kad Rusija per savo oficialius ir neoficialius šaltinius ir toliau skleidžia dezinformaciją apie Ukrainos kontrpuolimo eigą.Anot ekspertų, Rusijos tinklaraštininkai ir pareigūnai, pasinaudodami Ukrainos „tyla“ apie kovų eigą pietuose, nuolat kartoja, kad Ukrainos pajėgų puolimas žlugo, o deokupacijos operacija kenkia tik pačiai Ukrainai.

Ukrainos kariuomenė šalies pietuose per parą nukovė 106 rusus okupantusUkrainos kariuomenė šalies pietuose per parą nukovė 106 rusų karius ir sunaikino apie 60 vienetų karinės technikos, įskaitant 14 tankų, apie tai feisbuke paskelbė Ukrainos kariuomenės operatyvinė vadovybė pietuose, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.„Pietų operatyvinėje zonoje padėtis stabiliai sudėtinga, bet kontroliuojama. Mes negailestingai naikiname priešo logistikos kelius ir rezervus, kontrolės punktus ir priešo moralinę bei psichologinę būklę. Tęsiasi pozicinės kovos, mūsų ugnis neleidžia priešui išsilaikyti užimtose pozicijose“, – rašoma suvestinėje.Ukraina taip pat pranešė, į nelaisvę paėmusi tris okupantus, perėmusi du tankus T-62, šarvuotį BTR-82 ir daug ginklų su amunicija.Rusijos lėktuvai per dieną atliko 8 smūgius prieš ukrainiečių pozicijas. Ukrainos aviacija atsakė 22 smūgiais, o raketinės artilerijos pajėgos atliko daugiau nei 400 užduočių.Rusija neteko 106 karių ir šešių dešimčių karinės technikos vienetų: įskaitant 14 tankų T-72 ir T-62, haubicą „Msta-B“, savaeigį desanto artilerijos pabūklą, dvi reaktyvinės salvinės ugnies sistemas „Uragan“, tris 152 mm haubicas, 120 mm mobilų minosvaidį, du bepiločius žvalgybos orlaivius ir 35 vienetus šarvuotų automobilių.Ukrainos kariuomenė taip pat pranešė smogusi 205-os atskiros motorizuotos kazokų šaulių brigados stebėjimo punktui Snihurivkoje, pontoniniam keltui greta Kozackės, sunaikinusi tris ginklų sandėlius Chersono ir Beryslavo rajonuose ir du amunicijos tiekimo punktus.Nuo vasario 24 d. iki rugsėjo 3 d. Ukraina skelbia nukovusi 48 700 Rusijos kareivių.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė visas penkias Rusijos raketas, paleistas į DnieprąNaktį Rusijos pajėgos smogė į Dniepropetrovsko sritį, kur buvo sužeistas vienas žmogus.Apie tai „Telegram“ pranešė Dniepropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenka.„Naktis buvo labai triukšminga... Rusai regioną atakavo sparnuotomis raketomis ir sunkiąja artilerija...“, – pažymėjo jis.V. Rezničenkos teigimu, Dniepro srityje kariškiai numušė visas penkias Rusijos paleistas. Nukritusios nuolaužos sukėlė kelis gaisrus, kuriuos ugniagesiai užgesino.„Niekas nenukentėjo“, – pridūrė jis.https://t.me/insiderUKR/40269

TATENA vadovas apie padėtį Zaporožės AE: pažeistas fizinis vientisumasDauguma Zaporožės atominės elektrinės sistemų yra tvarkingos ir veikia, tačiau kai kurių elektrinės pastatų fizinis vientisumas yra pažeistas, pareiškė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grosas.Jis sakė, kad TATENA inspektoriams didžiausią susirūpinimą kelia branduolinių elektrinių įrenginių fizinis vientisumas dėl karo veiksmų.

Zelenskis surengė būstinės posėdį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šią savaitę įvyks antrasis vyriausiojo vado posėdis.Tai jis pasakė savo vaizdo kreipimesi 191-osios karo dienos pabaigoje.Valstybės vadovas pažymėjo, kad buvo priimti tam tikri sprendimai, kuriuos visi „pamatys“.„Šiandien įvyko dar vienas šios savaitės vyriausiojo vado štabo posėdis. Kaip įprasta, dalyvavo gynybos ir saugumo sektorių vadovai. Zalužnyj, Monastyrskis, Budanovas, Maliukas, Danilovas ir kiti. Pranešė operatyviniai vadai Syrskis, Litvinovas, Kovalčiukas. Manau, kad visi suprantate, kokios yra pagrindinės problemos. Buvo priimti tam tikri sprendimai. Manau, kad juos visus pamatysime“, – sakė Zelenskis.

Ukraina teigia apšaudžiusi rusų bazę EnerhodareUkrainos pajėgos praneša penktadienį apšaudžiusios rusų bazę Enerhodare. Enerhodaro mieste bei taip pat pietuose esančiame Chersono mieste „tiksliomis atakomis“ sunaikintos trys Rusijos artilerijos sistemos bei amunicijos sandėlis, pranešė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Enerhodaro miesto teritorijoje esančioje Zaporižios AE šiuo metu lankosi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.

JAV rengia beveik 12 mlrd. dolerių skubią pagalbą Ukrainai JAV prezidentas Joe Bidenas netrukus paprašys Kongreso skirti dar 11,7 mlrd. dolerių karinei ir biudžetinei pagalbai Ukrainai.Apie tai praneša Reuters.J. Bidenas ketina prašyti skubaus 11,7 mlrd. dolerių finansavimo. Lėšos bus naudojamos karinei ir finansinei paramai Ukrainai teikti.

Lietuvos atstovas: į Zaporižios AE turi būti siunčiamos nuolatinės JT policijos pajėgosLietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas, vadovaujantis Lietuvos delegacijai Jungtinių Tautų (JT) policijos vadovų susitikime Niujorke, paragino JT svarstyti galimybę į Zaporižios atominę elektrinę (AE) siųsti nuolatines JT policijos pajėgas.„Lietuva pasisako už ilgalaikės Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) misijos įkūrimą Zaporižios AE, kur JT policija galėtų prisidėti užtikrinant jos fizinį saugumą. Nors kai kurioms šalims karas Ukrainoje gali atrodyti tolimas, branduoliniai incidentai nepaiso valstybių sienų. Rusijos kariai kontroliuoja ir naudoja kariniams tikslams vieną iš keturių Ukrainos atominių elektrinių. Branduolinis incidentas joje keltų grėsmę net ir tolimiausioms pasaulio šalims“, – pabrėžė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas A. Paulauskas.Jis taip pat patikino, kad Lietuva būtų pasirengusi aktyviai dalyvauti ir į tokią misiją siųsti Lietuvos teisėsaugos pareigūnus, skelbia Policijos departamentas.

Kyjivas: padėtis Zaporižios AE kelia grėsmę visam pasauliui Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (RNBO) vadovas Oleksijus Danilovas penktadienį pareiškė, kad Kyjivas vis dar nėra visiškai informuotas apie padėtį Zaporižios atominėje elektrinėje ir potencialias grėsmes, nors Jungtinių Tautų inspektoriai jau antrą dieną apžiūri šią Rusijos pajėgų užimtą jėgainę.Duodamas interviu naujienų agentūrai AP, O. Danilovas, atliekantis svarbų vaidmenį Ukrainai stengiantis atremti Maskvos invaziją, paragino tarptautinę bendruomenę spausti Rusiją demilitarizuoti Zaporižios AE – didžiausios Europoje atominės jėgainės – teritoriją.„Nežinome, kas ten vyksta, ar šiuo metu [jėgainė] yra užminuota rusų, ar ne“, – kalbėjo O. Danilovas budriai saugomame pastate Kyjivo centre.„Norėčiau pabrėžti, kad tai yra iššūkis visam pasauliui – kaip padaryti šį branduolinį objektą nepavojingą. Jei pasaulio bendruomenė bendradarbiautų su mumis šiuo klausimu, būtume labai dėkingi“, – pridūrė jis.Aplink Zaporižios AE tęsiasi intensyvios kautynės, nors Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šią savaitę pradėjo patikrinimą jėgainėje. Ketvirtadienį agentūros ekspertai jau įspėjo apie pavojų, kylantį dėl komplekso struktūrinių pažeidimų.Ši Pietų Ukrainoje esanti elektrinė – užimta Rusijos pajėgų karo pradžioje vasarį, bet tebevaldoma ukrainiečių personalo – yra prijungta prie Ukrainos elektros tinklo.Pasak O. Danilovo, artėjant žiemai Kyjivas pasirūpins papildomais elektros pajėgumais tam atvejui, jei Zaporižios AE būtų atjungta nuo tinklo.Jis nurodė, kad Kyjivas nenori derėtis dėl paliaubų, kol Ukrainos teritorijoje yra Rusijos pajėgų.„Susidūrėme su klastingu priešu, kurį [įveikti] yra sudėtinga ir sunku. Klaidintume save, jei manytume, kad greita pergalė yra įmanoma“, – pridūrė RNBO vadovas.Karo eiga, anot O. Danilovo, dabar jau priklauso net tik nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino valios.„Net Putino mirtis automatiškai nereikštų karo pabaigos, – teigė Ukrainos pareigūnas. – Yra daug žmonių, šiandien norinčių tęsti šį karą. Daugelis Rusijos oligarchų ir žmonių Rusijos vadovybėje uždirba daug pinigų.“RNBO dirba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jo paskirti gynybos, užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrai, taip pat šalies ginkluotųjų pajėgų ir žvalgybos tarnybos vadovai.O. Danilovo komentarai paskelbti TATENA patvirtinus, kad mažiausiai du jos specialistai ilgam laikui liks elektrinės teritorijoje, kad užtikrintų per apšaudymus „pažeisto“ komplekso saugumą.Kremlius penktadienį pareiškė, kad „labai teigiamai“ vertina šią Jungtinių Tautų atominės energetikos programų priežiūros agentūros inspektorių misiją.Tuo metu Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ pareiškė, kad Rusija TATENA ekspertams duoda iškreiptą informaciją apie padėtį Zaporižios AE.Kautynės aplink šį kompleksą pakurstė nuogąstavimus, kad gali įvykti dar viena branduolinė katastrofa, panaši į 1986 metais įvykusią tragediją Černobylyje.

Rusija teigia, kad galėtų į užsienį eksportuoti 30 mln. tonų grūdų Rusija pareiškė esanti pasirengusi pagal susitarimus su Jungtinėmis Tautomis (JT) antrąjį metų pusmetį eksportuoti į užsienį iki 30 mln. tonų grūdų. „Tai leis paremti šalis, kurioms reikalinga pagalba ir prisidės prie maisto padėties pasaulyje stabilizavimo“, – penktadienį Maskvoje pranešė Žemės ūkio ministerija. Ministerijos vertinimu, grūdų derlius Rusijoje šiais metais sieks 130 mln. tonų, 87 mln. jų bus kviečiai.JT baiminasi dėl maisto produktų stygiaus ir bado skurdžiose pasaulio šalyse, jei Ukraina, kuri yra svarbi grūdų tiekėja, dėl Rusijos karo negalės išgabenti derliaus. Žemės ūkio produkcijos eksportas per Ukrainos Juodosios jūros uostus kelis mėnesius buvo blokuojamas. Karo priešininkės Ukraina ir Rusija liepos 22 dieną, tarpininkaujant JT, pasirašė atskirus susitarimus su Turkija dėl grūdų išvežimo iš trijų Ukrainos uostų.

Penktasis Zaporižios AE blokas vėl prijungtas prie elektros tinkloRusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje vėl pradėro veikti reaktorius, kuris ketvirtadienį buvo išjungtas po jėgainės apšaudymo. Penktasis blokas vėl veikia visu pajėgumu, penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.Zaporižios jėgainėje šiuo metu yra Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) penkių ekspertų grupė. Rusų daliniai elektrinę užėmė kovo pradžioje netrukus po invazijos.Šešis reaktorius turinti Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia Europos branduolinė jėgainė. Vis dažnėjantis jos apšaudymas praėjusiomis dienomis sukėlė branduolinės katastrofos baimę.

Vakarų šaltiniai: 20 tūkst. Rusijos karių – spąstuoseNuo tada, kai Kyjivas pradėjo ilgai lauktą ir planuotą kontrpuolimą, skirtą perimti rusų užgrobtą pietinę Chersono provinciją, Ukrainos pajėgos rusus ryžtingai nustūmė atgal net keliuose taškuose, teigia Vakarų šaltiniai. Juos cituoja „The Guardian“.Remiantis oficialiais skaičiavimais, šiuo metu savotiškuose spąstuose pietiniame Ukrainos regione atsidūrę apie 20 tūkst. Rusijos karių, tačiau perspėjama, jog kol kas per anksti džiūgauti, kad Ukrainos kontrpuolimas tikrai toks veiksmingas.

Rusų keltų perkėlai – Ukrainos smūgis: skaičiuojami nuostoliaiUkrainos pietuose šalies ginkluotosios pajėgos smogė priešininkų keltų perkėlai ir dviem rajonams, kur sutelktos rusų pajėgos. Tokia informacija pasidalino „Pietūs“ operatyvinės vadavietės atstovas Vladislavas Nazarovas, šiandien vidudienį komentuodamas operatyvinę padėtį.Anot atstovo, situacija fronto pietuose išlieka stabiliai sudėtinga, tačiau kontroliuojama.„Mūsų raketinės ir artilerijos pajėgos, vykdydamos joms iškeltas užduotis, sėkmingai atakavo keltų perkėlą netoliese Lvivo gyvenvietės (CHersono srityje) ir dar dviejuose rajonuose, kur sutelktos priešininko pajėgos. Preliminariais duomenimis, buvo sunaikinti 37 rusai, trys tankai, keturios haubicos „Msta-B“, reaktyvinė salvinės ugnies sistema „Grad“, – pranešė V. Nazarovas.

Kyjivas: Ukraina ir Rusija vėl pasikeitė belaisviaisRytų Ukrainos Donecko srityje Ukraina ir Rusija vėl pasikeitė belaisviais. Laisvę atgavo 14 ukrainiečių, penktadienį „Telegram“ žinių kanale pranešė karo belaisvių klausimus sprendžiantis koordinacinis štabas. Dviejų motorizuotų brigadų kariai esą nelaisvėje buvo nuo pavasario. Tarp jų buvo vienas karininkas ir vienas karo sanitaras.Rusija pasikeitimo belaisviais kol kas nepatvirtino. Kyjivas nepranešė, kiek mainais paleista rusų karių. Paprastai abi pusės paleidžia tokį pat skaičių kareivių.

ES paskelbė sankcijas dar trims Rusijos parlamentarams Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė sankcijas dar trims Rusijos parlamentarams dėl jų vaidmens invazijoje į Ukrainą.Kaip per platformą „Telegram“ penktadienį pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas, į „juodąjį“ sąrašą įtraukti žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – deputatai Ala Poliakova ir Antonas Tkačiovas, taip pat senatorius Valerijus Ponomariovas.Bendrijos oficialiajame leidinyje nurodoma, kad A. Poliakova ir A. Tkačiovas balsavo už rezoliuciją dėl kreipimosi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dėl būtinybės pripažinti apsišaukėliškas ir beveik niekieno nepripažintas Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“ (DLR ir LLR), tad šie asmenys „rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą“.V. Ponomariovui sankcijos paskelbtos, nes jis ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Rusijos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarčių su DLR bei LLR.Baudžiamosios priemonės, be kita ko, apima draudimą atvykti į ES.Į šį sąrašą jau įtraukta apie 100 organizacijų ir daugiau kaip 1 tūkst. asmenų, tarp jų – Rusijos politikai, žiniasklaidos atstovai ir stambių bendrovių vadovai.

Zaporižios AE operatorė kaltina Rusiją meluojant apie padėtį elektrinėjeUkrainos branduolinės energetikos bendrovė „Energoatom“ penktadienį pareiškė abejojanti, kad tarptautinių ekspertų misija atskleis Rusijos veiklą Zaporižios atominėje elektrinėje.„Okupantai meluoja, klastoja faktus ir įrodymus“, – „Telegram“ apie Rusiją pareiškė „Energoatom“. Ekspertų grupei nebuvo leista patekti į elektrinės krizių centrą, kuriame šiuo metu dislokuoti Rusijos kariai.Rusija bet kokia kaina vengia elektrinės patikrinimo. Ketvirtadienį į elektrinę atvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) atstovai, kad apžiūrėtų, ar jai dėl karo veiksmų nepadaryta žala.Kol kas neaišku, kiek laiko TATENA pasiliks. Jos generalinis direktorius Rafaelis Grossis norėtų elektrinėje įkurti „nuolatinę misiją“. Tačiau penktadienį „Energoatom“ paskelbtame pareiškime jis teigia, kad kol kas ekspertai liks iki sekmadienio arba pirmadienio.Zaporižios AE yra didžiausia Europoje, turi šešis reaktorius ir 5 700 megavatų grynosios galios. Prieš daugiau nei prieš pusmetį prasidėjus karui, elektrinėje dirbo daugiau nei 10 tūkst. žmonių.

Kremlius „labai teigiamai“ vertina TATENA inspektorių atvykimą į Zaporižios AEKremlius penktadienį pareiškė, kad „labai teigiamai“ vertina Jungtinių Tautų atominės energetikos programų priežiūros agentūros inspektorių atvykimą į Rusijos pajėgų kontroliuojamą Zaporižios atominę elektrinę pietų Ukrainoje.„Apskritai labai teigiamai vertiname tai, kad nepaisant visų sunkumų ir problemų... komisija atvyko ir pradėjo darbą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Tačiau jis pridūrė, kad vertinti JT komandos darbą „dar anksti“.„Svarbiausia, kad misija atvyko“, – sakė D. Peskovas.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ anksčiau penktadienį pareiškė, kad rusai visais įmanomais būdais bando neleisti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misijos nariams pamatyti realios padėties Zaporižios atominėje elektrinėje.

Šoigu tikina, kad Rusija nėra dislokavusi sunkiosios ginkluotės Zaporižios AE teritorijojeRusija, pasak gynybos ministro Sergejaus Šoigu, nėra dislokavausi sunkiosiose ginkluotės užimtoje Zaporižios branduolinėje jėgainėje Pietų Ukrainoje. „Atsakingai pareiškiu, kad neturime sunkiųjų ginklų elektrinės teritorijoje ar besiribojančiose zonose“, – sakė jis penktadienį Maskvoje. Ministras pabrėžė, kad tuo galės įsitikinti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai.S. Šoigu apkaltino Ukrainą nuo liepos vidurio reguliariai atakuojant AE infrastruktūrą vakarietiškais ginklais. Ministerijos „Telegram“ kanale išplatintoje kalboje jis minėjo 29 atakas nuo liepos 18 d. Ukraina tuo tarpu dėl atakų kaltina Rusiją. Karo šalių skelbiamos informacijos nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Kyjivo „provokacijos“, nepaisant tarptautinių ekspertų atvykimo, tęsiasi, teigė S. Šoigu. Esą ketvirtadienį buvo apšaudyta ne tik elektrinė, bet ir kelias, kuriuo vyko inspektoriai.Ministras sakė, kad iš TATENA misijos tikisi „objektyvių rezultatų“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša sunaikinusios iš viso šešis Rusijos amunicijos sandėlius Pietų Ukrainos gynybos pajėgos penktadienį pranešė, kad okupuotame Chersone ir Melitopolyje sunaikino iš viso šešis Rusijos pajėgų amunicijos sandėlius.Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti negalima.Ukrainos kariuomenė skelbia labai mažai duomenų apie savo neseniai pradėtą kontrpuolimą Chersono srityje, išskyrus informaciją apie artilerijos smūgius. Kaip pranešama, čia smogta dviems keltų linijoms, kuriomis rusai naudojosi, kad persikeltų per Dniepro upę.Pasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, kad Ukrainos pietuose šiuo metu tęsiasi intensyvios kautynės. Jų metu, be kita ko, apšaudytas Enerhodaro miestas, šalia kurio įsikūrusi Zaporižios atominė elektrinė.

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Zaporižios AE neribotam laikui lieka du TATENA inspektoriaiZaporižios atominėje elektrinėje neribotam laikui lieka du Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.Tai Rusijos naujienų agentūrai „RIA Novosti“ pareiškė Rusijos ambasadorius tarptautinėse organizacijose Michailas Uljanovas.

Ukrainoje šiuo metu ieškoma 228 nuo karo pradžios be žinios dingusių vaikųUkrainoje šiuo metu ieškoma 228 nuo Rusijos sukelto karo pradžios be žinios dingusių vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi šalies generaline prokuratūra.Pasak prokuratūros, iki šiol pavyko rasti 5 247 prieš tai dingusiais be žinios laikytus vaikus, o dar 7 297 vaikai buvo deportuoti.Oficialūs duomenys taip pat rodo, kad dėl Rusijos agresijos šalyje jau žuvo 380 vaikų, o dar 737 buvo sužeisti.

„Enerhoatom“: Rusija TATENA misijai duoda iškreiptą informaciją dėl padėties Zaporižios AERusai visais įmanomais būdais bando neleisti TATENA misijos nariams pamatyti realios padėties Zaporižios atominėje elektrinėje, per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“.„Rašistai meluoja, manipuliuoja ir iškraipo tikrąją padėtį Zaporižios AE, skleidžia tik jiems naudingą informaciją apie TATENA misijos vizitą. Rusų okupantai deda visas pastangas, kad TATENA misija neturėtų galimybės pamatyti realią padėtį Zaporižios AE. Jie skleidžia manipuliuojamą ir melagingą informaciją apie šį apsilankymą“, – pabrėžė „Enerhoatom“.Agentūros teigimu, į elektrinę atvykusių „žiniasklaidos priemonių iš viso pasaulio“ didžioji dauguma yra rusų propagandistai.„Autobusų su ukrainiečių ir užsienio žurnalistais, bandžiusių per Ukrainos teritoriją patekti į Zaporižios AE drauge su TATENA misija, rašistai nepraleido patikrinimo poste“, – nurodė „Enerhoatom“. Pranešime taip pat pažymima, kad „okupantai meluoja, iškraipo faktus ir įrodymus, liudijančius apie jų [vykdomus] elektrinės apšaudymus, taip pat Zaporižios AE infrastruktūros pažeidimų pasekmes“, ir dėl to kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.„Visus savo nulemtus branduolinės ir radiacinės saugos pažeidimus jie bando paslėpti po melu ir manipuliacijomis. Rašistai neįleido misijos į Zaporižios AE krizių [valdymo] centrą, kur dabar yra rusų kariškiai, kurių neturėjo matyti TATENA atstovai. Tai yra, dalį ginkluotų rusų okupantų atominėje elektrinėje paprasčiausiai „paslėpė“. Misijai surengė iš anksto suplanuotą ir surežisuotą šou, esą „Enerhodaro gyventojai skundžiasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apšaudymais“. Tiksliau – pasakoja apie apšaudymus, kuriuos grobikai atkakliai priskiria gynėjams ukrainiečiams“, – sakoma pranešime.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra taip pat pažymi, jog rusai tyčia nuslopino mobilųjį ryšį ir internetą Zaporižios AE mieste palydove Enerhodare, kad nebūtų galima perduoti nuotraukų ir filmuotos medžiagos iš elektrinės ir miesto.„Dirbti Zaporižios AE rašistai leido tik operatoriams, reikšmingai apribojo žmonių buvimą ten, kur juda TATENA delegacijos nariai. Suprantame, kad tokiomis sąlygomis TATENA bus sunku objektyviai įvertinti padėtį Zaporižios AE. Pabrėžiame, kad neįmanoma įvykdyti visų misijos rekomendacijų dėl branduolinio ir radiacinio saugumo atkūrimo elektrinėje, kol ją kontroliuoja rusų okupacinės pajėgos“, – apibendrino „Enerhoatom“.

Bosforo sąsiaurį blokavęs laivas nutemptas nuo seklumosPenktadienį Turkijos Bosforo sąsiaurį laikinai užblokavęs laivas sėkmingai nutemptas nuo seklumos ir prišvartuotas Stambule, praneša agentūra „Sky News“.Kaip skelbiama, sąsiauriu vėl vyksta laivyba.3 tūkst. kubinių tonų ukrainietiškų grūdų gabenantis laivas „Lady Zehma“ sąsiaurį užblokavo ketvirtadienio vakarą. Incidentas įvyko dėl su laivo vairu susijusio gedimo. Anot Stambule įsikūrusio Jungtinio koordinavimo centro, įsteigto prižiūrėti grūdų eksportą iš karo draskomos Ukrainos, šis laivas plaukė į Italiją.

Kryme – didelė Rusijos karinės technikos kolonaLaikinai okupuotame Kryme pastebėta didelė Rusijos karinės technikos kolona.Vaizdo įraše matyti, kaip žemyninės Ukrainos dalies link Kerčės tiltu juda karinė kolona. Daugiausia tai sunkvežimiai URAL.https://twitter.com/krymrealii/status/1565412463314669569

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 48 700 kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 48 700 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 2-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 009 tankų, 4 366 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 126 artilerijos sistemų, 289 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 153 oro gynybos sistemų, 234 lėktuvų, 205 sraigtasparnių, 3 247 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 853 dronų, 105 specialiosios technikos vienetų ir 198 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

JK: Rusijos naujausiose karinėse pratybose dalyvauja gerokai mažiau karių, nei skelbta oficialiaiPasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, Rusijos naujausiose karinėse pratybose dalyvauja gerokai mažiau karių, nei Maskva skelbė oficialiai, praneša televizijos kanalas „Sky News“.Rusijoje ketvirtadienį prasidėjo karinės pratybos „Vostok 2022“. „Rusija viešai skelbė, kad jose dalyvaus 50 tūkst. karių, tačiau esama tik nedidelės tikimybės, kad jose aktyviai dalyvaus daugiau kaip 15 tūkst. karinio personalo narių. Tai atitinka maždaug 20 proc. pajėgų, dalyvavusių paskutinėse „Vostok“ pratybose 2018 m.“, – savo kasdienėje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė ministerija.Ministerijos teigimu, Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje rezultatai rodo, kad tokiomis pratybomis Maskvai nebepavyksta palaikyti savo kariuomenės pajėgumų vykdyti sudėtingas didelio masto operacijas. Ministerija apibūdino naujausias Rusijos karines pratybas kaip „kruopščiai surežisuotas“, o jų tikslas yra „padaryti įspūdį Rusijos lyderiams ir tarptautinei auditorijai“.

Rusų okupantai TATENA inspektoriams surengė tikrą cirkąTarptautinės branduolinės energijos agentūros (TATENA) misijos inspektoriai, kuriems rugsėjo 1 dieną vargais negalais pavyko patekti į Rusijos okupuotą Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę, po jos teritoriją judėjo ir su darbuotojais bendravo tik prižiūrimi okupantų. Skelbiama, kad juos lydėjo Rusijos kariai ir „Rosatom“ darbuotojai.Tai, kas vyko atominėje elektrinėje, prilygo cirkui. Apie tai žurnalistams papasakojo vienas anonimu panoręs išlikti Zaporižios atominės elektrinės darbuotojas.„Jie lydėjo Grossi (TATETA generalinį direktorių – red.) ir inspektorius savo maršrutu, rodė jiems „antskrydžių žemėlapius“ ir vedė prie vietos kolaborantų su pareiškimais apie „pikto linkinčius piliečiais“ ir reikalavimais nutraukti apšaudymus. Tai buvo cirkas“, – sakė šaltinis.Anot kalbinto jėgainės darbuotojo, rusai misijos atstovus bandė įtikinti, kad, esą, jėgainėje yra radiologinio, cheminio ir biologinio saugumo pajėgos, o ne Rusijos armijos daliniai. Maža to, okupantai teigė, kad Zaporižios atominę elektrinę Enerhodare apšaudo „Ukrainos ginkluotosios pajėgos“.

TATENA vadovas: pažeistas Zaporižios AE fizinis vientisumasTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi po vizito Rusijos užgrobtoje Zaporižios atominėje elektrinėje pareiškė, kad buvo pažeistas šio objekto fizinis vientisumas, praneša agentūra „The Guardian“.R. Grossi vadovaujama TATENA inspektorių komanda AE lankėsi ketvirtadienį. Pastarosiomis savaitėmis elektrinė vis apšaudoma, o tai pakurstė būgštavimus dėl ten galinčios kilti branduolinės nelaimės.„Akivaizdu, kad buvo kelis kartus pažeistas elektrinės fizinis vientisumas, – grįžęs į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją teigė R. Grossi. – Nerimavau, nerimauju ir nerimausiu dėl šios elektrinės.“Pasak R. Grossi, dalis TATENA inspektorių komandos liko elektrinėje ir ten bus „iki sekmadienio ar pirmadienio ir tęs vertinimą“.Ukrainos energetikos ministras Germanas Haluščenka ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu deramasi dėl kelių TATENA specialistų nuolatinio buvimo Zaporižios AE.

Landsbergis ragina Zaporižios AE teritorijoje nustatyti „saugią zoną“Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis penktadienį paragino Rusijos užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje nustatyti „saugią zoną“.Ministras savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad „sovietai sukėlė didžiulę branduolinę katastrofą Černobylyje, pražudydami gelbėtojus, apnuodydami Ukrainą ir apšvitindami visą Europą“. Pasak G. Landsbergio, dabar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra vos per vieną raketą nuo kur kas didesnio masto tragedijos Zaporižios atominėje elektrinėje sukėlimo. „Vienintelis būdas užkirsti tam kelią – ten nustatyti tarptautiniu mastu prižiūrimą „saugią zoną“, – pridūrė ministras.

Analitikai: Putinas suburs naujas pajėgas Ukrainos atakoms rudenį ir žiemąTikėtina, kad Rusijos vadovybė rudenį ir žiemą ruošiasi suburti naujas pajėgas, kad sustiprintų puolimą prieš Ukrainą.Tai teigiama Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.Ekspertai atkreipia dėmesį, kad V. Putino pranešimas apie planus likviduoti „antirusišką anklavą“ Ukrainoje, taip pat agresyvios retorikos prieš ukrainiečius kartojimas rodo, kad Rusijos prezidentas neatsisakė maksimalistinių ketinimų užvaldyti visą šalį.Ekspertai taip pat mano, kad Donbaso užėmimas iki rugsėjo 15 d. yra mažai tikėtinas. Regiono okupacija Rusijos vadovybei reikalinga tik tam, kad pakeltų besiveržiančios kariuomenės moralę.

Danilovas: Ukraina neturėtų derinti veiksmų dėl savo teritorijų išlaisvinimoUkrainos valdžia neturėtų derinti savo teritorijų išlaisvinimo su jokia valstybe.Tai interviu pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSDC) sekretorius Oleksijus Danilovas.Paklaustas, ar dėl Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimo buvo susitarta su Londonu, Vašingtonu, Berlynu ar Varšuva, O. Danilovas atsakė taip:„Neturėtume tartis dėl savo teritorijų išlaisvinimo. Tai yra šiek tiek kitas reikalas.“

Ukrainos premjeras ragina Vokietiją perduoti jo šaliai kovinių tankųUkrainos premjeras Denysas Šmyhalis paragino Vokietiją perduoti jo šaliai modernių kovinių tankų, galinčių padėti atremti Rusijos invaziją.D. Šmyhalis sakė naujienų agentūrai dpa, kad Berlynas turi pakeisti savo dabartinę filosofiją ginklų tiekimo klausimu. Kyjivas norėtų, kad karo lauke, be kita ko, galėtų naudoti amerikietiškus tankus „Abrams“ ir vokiškus tankus „Leopard 2“.Tiesioginio kovinių tankų ir pėstininkų kovos mašinų tiekimo Ukrainai tema Vokietijoje išlieka tabu, nes šios šalies gyventojai įprastai labai atsargiai žvelgia į bet kokią karinę intervenciją užsienio šalyse. Minėtos technikos Ukrainai dar nėra perdavusi nė viena NATO šalis.D. Šmyhalis šeštadienį lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu. Jis taps aukščiausio rango Ukrainos pareigūnu, apsilankiusiu Vokietijoje po Rusijos invazijos pradžios.Vokietija iš pradžių delsė tiekti Ukrainai bet kokią ginkluotę, tačiau vėliau perdavė šaliai 10 haubicų ir tris daugkartinio paleidimo raketų sistemas. Nors D. Šmyhalis sveikino pakitusią Berlyno politiką dėl ginklų tiekimo, Ukrainos premjeras pabrėžė, kad Kyjivui skubiai reikia daugiau ginkluotės.

Vaizdo įrašas: sunaikintas rusų amunicijos sandėlis Melitopolyje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos amunicijos sandėlį okupuotame Melitopolyje.Apie tai pranešė vietos gyventojai. Pasak liudininkų, beveik visą naktį buvo girdėti sprogimai.Pasak miesto mero Ivano Fiodorovo, Ukrainos kariai vienu metu smogė į dvi vietas. Viena jų – šalia aerodromo esantis amunicijos sandėlis, kurį rusai vėl nesėkmingai bando atkurti. https://t.me/uniannet/70558

Rusijos pajėgos naktį vėl apšaudė CharkivąRugsėjo 2-osios naktį Rusijos kariuomenė vėl apšaudė Charkivą. Kol kas pranešimų apie žuvusius ar sužeistuosius nėra.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė miesto meras Igoris Terekhovas.

Zelenskis: rusų okupantai į Zaporižios AE neįleido žurnalistųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad okupantai TATENA misiją Zaporižios atominėje elektrinėje bando paversti „nevaisinga ekskursija“.„Šiandien TATENA misija atvyko į Zaporižios AE. Smagu, kad taip atsitiko, nepaisant visų Rusijos kariuomenės provokacijų ir ciniško Enerhodaro ir elektrinės teritorijos apšaudymo. Ukraina padarė viską, kad ši misija įvyktų, bet blogai, kad okupantai bando šią TATENA misiją – tikrai būtiną – paversti bevaisėmis ekskursijomis. Tikiu, kad tam bus užkirstas kelias“, – ketvirtadienio vakarą paskelbtame kreipimesi kalbėjo V. Zelenskis. Jis pridūrė, kad per susitikimą su TATENA generaliniu direktoriumi Rafaeliu Grossi ir misijos nariais Kyjive šalys susitarė, kad misiją lydės Ukrainos ir tarptautinės žiniasklaidos žurnalistai, tačiau jie nebuvo įleisti.„Nepriklausomi žurnalistai. Kad pasaulis pamatytų tiesą. Pamatytų, kas iš tikrųjų vyksta. Deja, to nepadaryta. Nors buvo žadėta. Deja, okupantai žurnalistų neįsileido, o suorganizavo minią savo propagandistų. Deja, TATENA atstovai neapsaugojo nepriklausomos žiniasklaidos atstovų“, – sakė V. Zelenskis.

Danija Ukrainos gynėjams padovanos žieminių uniformų ir drabužiųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį susitiko su Danijos užsienio reikalų ministru Jeppe Kofodu, kursi paskelbė, kad Danija dovanos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms žiemines uniformas ir drabužius.„Esame dėkingi ir labai vertiname šią pagalbą. Mes tai suvokiame kaip partnerystę ir draugiškus, šiltus mūsų valstybių santykius. Noriu padėkoti už šią paramą ir tokią gana greitą reakciją“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat padėkojo Danijai, kad šalis sutiko prisijungti prie infrastruktūros objektų atkūrimo Mykolajivo srityje.

Ukraina: Rusija pakeitė Donecko srities užėmimo terminą Rusija perkėlė Donecko srities užėmimo terminą ir dabar administracines sienas planuoja pasiekti iki rugsėjo 15 dienos, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Vyriausiojo operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas Oleksijus Hromovas. „Rusijos okupacinės pajėgos vėl koreguoja savo planus ir veiksmus pagal Putino įsakymą iki rugsėjo 15 dienos pasiekti Donecko srities administracines sienas.“ Anot O. Hromovo, rusų kariai dabar laiko užimtas Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo sritis. O. Hromovas taip pat teigė, kad rusai bando sudaryti sąlygas atnaujinti puolimą. UNIAN primena, kad anksčiau Rusija skelbė apie planus užimti Donecko sritį iki rugpjūčio pabaigos.

Černihive rusų tankistas nuteistas kalėti aštuonerius su puse metųČernihive ketvirtadienį kalėti 8 metus ir 6 mėnesius buvo nuteistas dar vienas Rusijos tankistas – jis, remiantis nuosprendžiu, kovą apiplėšė vietos gyventoją.Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, kaltinamasis kovo pradžioje apiplėšė Chaliavino kaimo netoli Černihivo gyventoją, grasindamas kulkosvaidžiu.Tankistas, kurio pavardės Ukrainos prokuratūra neįvardija, buvo nuteistas pagal straipsnį dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo.

Karas Ukrainoje suniokojo trečdalį šalies miškųUkrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministras Ruslanas Strilecas sakė, kad dėl Rusijos bombardavimo ir minų sprogimų nukentėjo apie tris milijonus hektarų miškų.Pasak pareigūno, žala miškams ir florai kaina siekia maždaug 5 milijardus dolerių.

Teismas Ukrainoje pirmą kartą leido konfiskuoti Rusijos piliečio turtąTeismas patenkino pirmąjį Teisingumo ministerijos ieškinį Rusijos piliečiui dėl jo turto, esančio Ukrainos teritorijoje, išieškojimo.Kaip praneša Aukštojo antikorupcinio teismo spaudos tarnyba, rugsėjo 1 dieną Aukštojo antikorupcinio teismo teisėjų kolegija patenkino Teisingumo ministerijos ieškinius ir nusprendė išieškoti Rusijos piliečio, kuris 2010 m. sankcionuotas Ukrainos prezidento dekretu, turtą.Pažymima, kad toks sprendimas buvo priimtas pirmą kartą ir jis gali būti taikomas tik karo padėties metu tiems asmenims, kurie reikšmingai prisidėjo prie ginkluotos agresijos prieš Ukrainą.

Rusija pradeda didelio masto karines pratybas Tolimuosiuose RytuoseRusija ketvirtadienį pradėjo didelio masto karines pratybas, kuriose dalyvauja kelios Kremliui draugiškos šalys, įskaitant Kiniją, tvyrant aštriai įtampai tarp Maskvos ir Vakarų valstybių.Planuojama, kad mokymai „Vostok 2022“ vyks iki rugsėjo 7 dienos keliuose poligonuose Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir vandenyse prie šalies rytinės pakrantės.Tokia žinia nuskambėjo tęsiantis Maskvos ir Vakarų šalių konfrontacijai dėl karo Ukrainoje.Aktyvusis pratybų etapas prasidėjo ketvirtadienio rytą nuo karo lėktuvų, priešlėktuvinių dalinių manevrų ir išminavimo Japonijos jūroje imitacijų, pranešė Rusijos gynybos ministerija.„Kovinės aviacijos įgulos turės mokytis perimti oro taikinius... ir iš oro suduoti smūgius antžeminiams taikiniams“, – sakoma ministerijos pranešime.Ministerija paskelbė nuotraukų, kuriose matyti kylantys ir rikiuote skrendantys kariniai orlaiviai, taip pat manevrus atliekančios oro erdvės gynybos raketų sistemos „Pancir“.Maskvos duomenimis, pratybose dalyvaus per 50 tūkst. karių ir daugiau nei 5 tūkst. karinės technikos vienetų, įskaitant 140 orlaivių ir 60 laivų.Tarp mokymuose dalyvaujančių šalių yra kelios Rusijos kaimynės, taip pat Sirija, Indija ir svarbi Maskvos sąjungininkė Kinija.Panašios pratybos pastarąjį kartą buvo surengtos 2018 metais.Rugpjūtį patvirtindamas savo dalyvavimą „Vostok 2022“ Pekinas pabrėžė, kad šie bendri manevrai „nesusiję su dabartine tarptautine ir regionine padėtimi“.Nuo vasario, kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, Maskva mėgina užmegzti glaudesnius ryšius su Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos šalimis – ypač su Kinija.Rusija reiškė solidarumą su Pekinu per rugpjūtį įvykusį JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizitą demokratiškame Taivane, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi.JAV Valstybės departamentas pareiškė, kad nors šiltėjantys Kinijos ir Rusijos ryšiai kelia pavojų pasaulio saugumui, Vašingtonas „nieko neįžiūri“ pratybose „Vostok 2022“.

Dalis TATENA inspektorių paliko Zaporižios atominę elektrinęDalis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių, agentūros „Reuters“ reporterio teigimu, po kelių valandų paliko Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę.Keturi iš devynių TATENA delegacijos automobilių išvažiavo iš elektrinės teritorijos, pranešė agentūra „Interfax“. Visiškai netoli jėgainės vyksta mūšiai. Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą apšaudant didžiausią Europos atominę elektrinę.TATENA stebėtojų misija ketvirtadienį atvyko į karo zonoje atsidūrusią Zaporižios atominę elektrinę Pranešta, kad TATENA grupė, kurią sudaro 14 narių, nori įvertinti padėtį elektrinėje, turinčioje šešis reaktorius ir 5 700 megavatų grynosios galios. Kovo mėnesį ją užėmė Rusijos pajėgos. Iki karo joje dirbo apie 10 tūkst. žmonių.

Putinas: reikia likviduoti „antirusišką anklavą“ UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjus daugiau kaip pusmečiui po invazijos į Ukrainą suformulavo naują tikslą – likviduoti tariamą „antirusišką anklavą“. Šiandieninės Ukrainos teritorijoje susiformavoi tokia teritorija, kuri kelia grėsmę Rusijai, ketvirtadienį moksleiviams Kaliningrade sakė V. Putinas, kurį cituoja agentūra „Interfax“.„Todėl mūsų žmonės, kurie ten kovoja, gina ir Donbaso gyventojus, ir pačią Rusiją“, - pareiškė V. Putinas.

Rusija pakeitė Donecko srities užėmimo datąRusijos pajėgos nukėlė Donecko srities užėmimo terminą. Dabar administracines sienas jie planuoja pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Pagrindinio operatyvinio direktorato viršininko pavaduotojas Aleksejus Gromovas.Anot jo, rusai laiko užimtus Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo rajonus. A. Gromovas nurodė, kad rusai bando sudaryti sąlygas atnaujinti puolimą. „Rusijos okupacinės pajėgos vėl koreguoja savo planus ir veiksmus pagal Putino įsakymą Donecko srities administracines sienas pasiekti iki rugsėjo 15 d.“, – sakoma pranešime.

TATENA savo atstovus paliks Zaporižios atominėje elektrinėjeTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi sakė, kad per kelias valandas Zaporižios atominėje elektrinėje pavyko surinkti „daug svarbios informacijos“. Anot jo, buvo pamatyti „pagrindiniai dalykai“, kurių ir tikėtasi, rašo UNIAN.

Suomija griežtina įvažiavimo taisykles turistams iš RusijosSuomija ketvirtadienį sugriežtino įvažiavimo taisykles turistams iš kaimyninės Rusijos. Šalies institucijos dabar per dieną priims tik apie 100 Rusijos piliečių prašymų išduoti turistinę vizą, o ne apie 1 000, kaip iki šiol.Atitinkamą sprendimą Suomija priėmė rugpjūčio viduryje.Trečiadienį ES nusprendė visiškai stabdyti susitarimą su Rusija dėl supaprastinto vizų išdavimo. Tai yra dar viena priemonė, reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

TATENA ekspertai atvyko į Zaporižios AE nepaisydami pavojųTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) stebėtojų misija ketvirtadienį atvyko į karo zonoje atsidūrusią Zaporižios atominę elektrinę pietų Ukrainoje, nerimaujant, kad dėl Rusijos invazijos gali įvykti branduolinė katastrofa.Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Energoatom“ ketvirtadienį savo „Telegram“ kanale patvirtino atvykimą.Šia kelione stengiamasi apsaugoti didžiausią Europoje atominę elektrinę šalyje, kuri puikiai prisimena 1986 metais įvykusią Černobylio branduolinę katastrofą, vieną didžiausių pasaulio istorijoje.TATENA grupė, kurią sudaro 14 narių, nori įvertinti padėtį elektrinėje, turinčioje šešis reaktorius ir 5 700 megavatų grynosios galios. Kovo mėnesį ją užėmė Rusijos pajėgos. Iki karo joje dirbo apie 10 tūkst. žmonių.Prieš atvykstant TATENA komandai buvo gauta pranešimų apie artilerijos apšaudymą netoliese esančiame Enerhodaro mieste. TATENA vadovas Rafaelis Grossis sakė, kad prieš išvykdamas buvo informuotas apie pavojų ir patikino, kad niekas jų nesustabdys.

Putinas atvyko į KaliningradąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atvyko į Kaliningradą. Kremlius paskelbė, kad Kaliningrade jis moksleiviams ves patriotinę pamoką „Pokalbis apie svarbius dalykus.“ Išvakarėse judėjimas „Minkštoji galia“ ir Mokytojų aljansas paragino pedagogus ir tėvus boikotuoti projektą „Pokalbiai apie svarbius dalykus“, kuris naujaisiais mokslo metais bus pradėtas vykdyti visose Rusijos mokyklose. Projekte numatoma, kad nuo rugsėjo 5-osios kiekvieną pirmadienį visose mokyklose vyks popamokiniai užsiėmimai temomis, „susijusiomis su svarbiausiais žmogaus gyvenimo šiuolaikinėje Rusijoje aspektais.“ Žiniasklaidos teigimu, šių pamokų metodikose minimas karas Ukrainoje, šlovinama „tarnystė tėvynei“ ir rusų karių „žygdarbiai“ Donbase. Tą pačią dieną V. Putinas planuoja darbinį susitikimą su Kaliningrado srities gubernatoriumi Antonu Alichanovu ir apsilankymą P. Nachimovo karinės jūrų akademijos filiale. Rusijos Federacijos vadovo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas anksčiau minėjo, kad viena iš V. Putino susitikimo su A. Alichanovu temų bus padėtis dėl krovinių tranzito į Kaliningradą per Lietuvą.

BBC: Ukrainoje nukauta 900 elitinių rusų kariųPavyko identifikuoti daugiau nei 900 elitiniams Rusijos Federacijos (RF) padaliniams priklausiusių karių, kurie buvo likviduoti Ukrainoje. Sąraše yra desantininkų, jūrų pėstininkų ir specialiosios paskirties karių. Tyrimą atliko BBC.Žurnalistams pavyko patvirtinti, kad buvo nukautas 151 Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) specialiosios paskirties karys. Iš jų 22 proc. karininkai, t. y. beveik kas ketvirtas. Dar 245 reporterių identifikuoti okupantai – Rusijos nacionalinės gvardijos nariai. Didžioji jų dalis priklausė specialiosios paskirties daliniams, pavyzdžiui, greitojo reagavimo daliniui SOBR ir OMON’ui. Maždaug ketvirtadalis jų turėjo karinį laipsnį, o 16 karių dėvėjo kaštonines beretes – ypatingą elitinių specialiosios paskirties karių simbolį.Iš viešai prieinamų šaltinių reporteriai sužinojo, kad buvo likviduota 20 Federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir Federalinės apsaugos tarnybos (FSO) darbuotojų. Tarp jų buvo karininkų iš įslaptintų padalinių.Kalbant apie desantininkus, didžiausi nuostoliai užfiksuoti 331-ajame gvardijos oro desanto pajėgų pulke iš Kostromos. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pašalino 80 karininkų, įskaitant pulko vadą. Elitiškiausias RF oro desanto pajėgų dalinys – 45-oji gvardijos specialiosios paskirties pajėgų brigada – irgi neteko dalies narių. Žurnalistai sužinojo apie 14 žuvusių okupantų.O iš jūrų pėstininkų labiausiai nepasisekė 810-ajai brigadai iš laikinai okupuoto Krymo. Du brigados vadai ir 56 kariai krito nuo Ukrainos gynėjų rankos. Tyrime taip pat minimos ir Rusijos karinės oro pajėgos. Ukrainiečiai iš viso pašalino 67 pilotus, šturmuotojus ir borto mechanikus.Cituodami Vakarų ir Rusijos ekspertus, žurnalistai reziumavo, kad okupacinė armija nebuvo paruošta puolimui. Todėl jūrų pėstininkams, specialiosios paskirties kariams ir desantininkams teko atlikti užduotis, kurios paprastai gula ant pėstininkų pečių. Anot specialistų, RF bus nelengva kompensuoti tokius didelius elitinių kareivių nuostolius.UNIAN primena, kad karo ekspertas ir „Bellingcat“ tyrėjas Christo Grozevas dar balandžio mėnesio pabaigoje tvirtino, jog Rusija Ukrainoje prarado 90 proc. savo elitinių desantininkų ir daug patyrusių samdinių.

Charkive nuo karo pradžios apgadinta dešimtys švietimo įstaigų Ukrainoje ketvirtadienį prasideda nauji mokslo metai, tačiau karo draskomos šalies antrajame pagal gyventojų skaičių mieste Charkive per Rusijos pajėgų apšaudymą apgadinta jau dešimtys švietimo įstaigų, pranešė viena britų labdaros organizacija.Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Centre for Information Resilience“ (CIR) nurodė, kad 41 įstaiga buvo „iš dalies arba visiškai sunaikinta“ mieste, „beveik nuolat“ apšaudomame nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją.Ukrainos šiaurės rytuose, vos už 50 km nuo Rusijos sienos, esančiam Charkivui pavyko atremti Maskvos pajėgų pastangas užimti šį miestą, kur prieš karą gyveno 1,4 mln. žmonių.Nuo konflikto pradžios jis smarkiai bombarduojamas, o šimtai gyventojų žuvo, nurodo pareigūnai.CIR ataskaitoje švietimo įstaigų apšaudymas vadinamas „tikslingu“ ir pabrėžiama, kad tai nėra „beatodariškų atakų prieš civilinę infrastruktūrą šalutinis rezultatas“.Remiantis ataskaita, tarp bombarduotų įstaigų yra „internatinė mokykla silpnaregiams vaikams, 218 metų senumo universitetinė biblioteka, universitetinis treniruočių baseinas, naudojamas olimpinių atletų, ir beveik 100 metų senumo profesinė mokykla“.Dėl apšaudymo „blokuojamos galimybės saugiai naudotis specializuota įranga, skirta neįgaliems vaikams, iškilo pavojus nuo Antrojo pasaulinio karo laikų išlikusioms knygoms, daužomos olimpinės svajonės ir nutraukiamas ugdymas aukštojo išsilavinimo įstaigose, kurios veikė ištisas kartas“.Pasak Ukrainos pareigūnų, per bombardavimą ir apšaudymą šalyje iš viso apgadinta 2 199 švietimo įstaigos, 225 iš jų yra visiškai sunaikintos.Per Švietimo ministerijos atliktas apžiūras paaiškėjo, kad kiek daugiau nei pusė visų 23 tūkst. mokyklų turi bunkerius, reikalingus norint pradėti kontaktines pamokas. Bunkerių neturinčioms įstaigoms teks mokyti vaikus įvairiomis ryšio priemonėmis.Charkivo meras Ihoris Terechovas praėjusį mėnesį pranešė, kad dėl nuolatinio apšaudymo visos miesto mokyklos naujus mokslo metus pradės nuotoliniu būdu.„Tūkstančiai mokinių visame Charkive šiuo metu negali saugiai lavintis, neturi techninės bei specializuotos įrangos ir negali įgyti profesinio mokymo, o to pabaigos vis dar nesimato“, – rašoma CIR ataskaitoje.

HRW: Rusijos kariai prievarta perkelia Ukrainos civilius į RusijąRusijos pajėgos prievarta perkelia Ukrainos civilius gyventojus, įskaitant bėgančius nuo karo veiksmų, į savo kontroliuojamas teritorijas, sakoma organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje.Priverstinis perkėlimas „yra rimtas karo įstatymų pažeidimas, prilygstantis karo nusikaltimams ir galimam nusikaltimui žmoniškumui“, – teigė nevyriausybinė organizacija.HRW apklausė 54 asmenis, kurie išvyko į Rusiją arba pažinojo išvykusių žmonių. Kai kurie iš jų taip pat padėjo ukrainiečiams, bandantiems palikti Rusiją po to, kai Maskvos pajėgos vasario pabaigoje įsiveržė į Ukrainą.Daug prievarta perkeltų žmonių bėgo iš Mariupolio miesto – uostamiesčio, kuris prieš užimant Rusijos kariuomenei patyrė niokojančią apgultį ir stiprų apšaudymą. Kiti buvo iš Charkovo regiono rytų Ukrainoje.„Žinoma, būtume pasinaudoję galimybe vykti į Ukrainą, jei tik būtume galėję“, – HRW sakė viena iš Mariupolio perkelta moteris. „Bet mes neturėjome pasirinkimo, neturėjome galimybės vykti“ į Ukrainos kontroliuojamas teritorijas, sakė ji.„Ukrainos civiliams neturėtų būti paliktas tik vienas pasirinkimas – vykti į Rusiją“, – sakė HRW vyresnioji krizių ir konfliktų tyrėja Belkis Wille, viena iš ataskaitos autorių.Ataskaitoje teigiama, kad pakeliui daugeliui jų buvo taikoma privaloma saugumo patikra, vadinama „filtravimu“, kurios metu buvo renkami biometriniai duomenys ir pirštų atspaudai, atliekama kūno ir asmeninių daiktų patikra.„Niekas neturėtų patirti prievartinio patikrinimo proceso, kad pasiektų saugią vietą“,– sakė B. Wille.Vyras iš Mariupolio pasakojo HRW, kad po to, kai jį sulaikė Rusijos kariai, jis ir dešimtys kitų Mariupolio gyventojų dvi savaites buvo laikomi kaimo mokyklos pastate antisanitarinėmis sąlygomis, o po to filtruojami. „Jautėmės kaip įkaitai“, – pasakojo jis.HRW teigimu, filtravimo procesas yra „baudžiamojo ir smurtinio probūdžio“, jis „neturi jokio teisinio pagrindo“ ir yra „akivaizdus teisės į privatumą pažeidimas“.HRW liepos 5 dieną išsiuntė savo išvadas ir klausimų santrauką Rusijos valdžios institucijoms, tačiau atsakymo negavo.„Žmonių stūmimas toliau į Rusijos okupuotas teritorijas ir į Rusiją be jų sutikimo turėtų būti nedelsiant nutrauktas“, – sakė B. Wille.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai ketvirtadienį atvyko į Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę.https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1565302181166780419

Rusija pasmerkė „absurdišką“ ES sprendimą sustabdyti vizų režimo supaprastinimąKremlius ketvirtadienį pasmerkė ES užsienio reikalų ministrų sprendimą sustabdyti 2007 metų vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija dėl karo Ukrainoje ir įspėjo apie galimas atsakomąsias priemones.„Tai blogai rusams. Vizas gauti bus sunkiau ir užtruks ilgiau“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, teigdamas, kad tai „apsunkins padėtį ir europiečiams“.„Dar vienas absurdiškas sprendimas iš eilės besitęsiančių absurdų“, – sakė jis.

Podoliakas siunčia žinią okupantams: tegu panikuojaUkrainos pajėgos puls palei visą fronto liniją ir sunaikins visą svarbiausią okupantų iš Rusijos infrastruktūrą. Taigi, ne tik pietuose, bet ir kitose fronto atkarpose darosi „labai karšta“.Kontrpuolimas Ukrainos supratimu – kitokios rūšies karas, nei kad dabar kariauja Rusija. Tokiomis mintimis ir įžvalgomis TSN eteryje pasidalino Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Visoje fronto linijoje jau darosi labai karšta. Pietuose tiesiog suintensyvės taiklūs Rusijos armijos logistikos infrastruktūros objektų apšaudymai“, – sakė jis.„Kontrpuolimas Ukrainos supratimu – kitokios rūšies karas, nei tas, kurį dabar kariaujame su Rusija, tai šiuolaikinis karas. Rusija kariauja tokį klasikinį sovietinį karą: surinko pakankamai gyvos jėgos, kelis tūkstančius, ir patraukia konkrečia kryptimi perimti pusę kilometro teritorijos. Ir kiek žmonių žus, jiems nusispjauti, visai nėra jokio skirtumo“, – kalbėjo M. Podoliakas.Jis patikino, kad kariauti tokį karą su Ukraina – paprasčiausia nesąmonė, bei paaiškino, kaip atrodys kontrpuolimas.„Mes aktyviai naudojame tas garsiąsias HIMARS ir visas MLRS sistemas, jos padeda veiksmingai naikinti priešų paramą ir aprūpinimą. Tiesiog daugėja valdomų sviedinių, auga reaktyvinių sviedinių kiekis, už tai dėkojame savo partneriams, už tai esame jiems labai dėkingi. Taigi, intensyviai naikiname visą jų atsargų infrastruktūrą – pirmojo, antrojo, trečiojo lygio saugyklas, degalų bazes, operatyvines-taktines būstines. Tokiu būdu mes silpniname Rusijos Federacijos karines grupuotes, ir palaipsniui iš jų atsiimame savo teritorijas. Būtent toks bus ir kontrpuolimas“, — sakė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas.Anot M. Podoliako, Ukrainos pajėgos atakuoja palei visą fronto liniją, ne tik pietuose.„Noriu pastebėti – ne tik pietuose. Šiandien reikalai vyksta ir Melitopolio kryptimi, ir Charkivo kryptimi. Itin aktyvi gynyba Donecko-Luhansko kryptimi. Kodėl mes pasirinkome tokią tūkstančio kirčių Rusijos armijai taktiką? O gi todėl, kad jie priversti paniškai perkėlinėti savo rezervus palei visą fronto liniją, palei visus tuos 1300 kilometrų. Tegul galvoja, kur Ukraina puls būtent šiandien. Mes būsime visur. Atakuosime jų infrastruktūros objektus pagal visą fronto liniją“, – dėstė M. Podoliakas.

JK medikas savanoriaudamas žuvo UkrainojeJungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad karo draskomoje Ukrainoje žuvo britas, savanoriškai dirbęs mediku.Craigo Mackintosho sesuo pranešė, kad jis žuvo rugpjūčio 24 dieną, ir internete pradėjo rinkti lėšas jo kūnui repatrijuoti.„Mūsų brolis drąsiai išvyko savanoriu... kaip medikas, kad padėtų gelbėti gyvybes šioje karo niokojamoje šalyje“, – „GoFundMe“ puslapyje rašė Lorna Mackintosh.„Vykdydamas savo pareigą, padėdamas kitiems, jis neteko gyvybės. Šio pasiaukojančio žmogaus palaikai šiuo metu yra įstrigę Ukrainos morge ir nėra jokios pagalbos, kuri padėtų juos sugrąžinti namo“, – pridūrė ji.Puslapyje jau surinkta beveik dvigubai daugiau nei 4 500 svarų sterlingų (5 208 eurų), kurių reikia sumokėti už jo kūno pargabenimą į JK.„Jis turi grįžti namo, kad jam būtų surengta atsisveikinimo ceremonija, kurios nusipelnė. Tikro didvyrio pagerbimas šeimos ir draugų apsuptyje“, – rašė ji.Užsienio reikalų, sandraugos ir plėtros biuras pranešė remiantis iš Norfolko rytų Anglijoje kilusio C. Mackintosho šeimą.

Raudonasis Kryžius: laikas nustoti žaisti su ugnimi Zaporižios AERaudonasis Kryžius ketvirtadienį pareikalavo sustabdyti visas karines operacijas aplink Rusijos kontroliuojamą atominę elektrinę pietų Ukrainoje ir perspėjo, kad bet kokio smūgio pasekmės gali būti „katastrofiškos“.„Pats laikas liautis žaisti su ugnimi ir imtis konkrečių priemonių, kad šis ir kiti panašūs objektai būtų apsaugoti nuo bet kokių karinių operacijų, – žurnalistams Kyjive sakė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) generalinis direktorius Robertas Mardinis. – Menkiausias klaidingas apskaičiavimas gali sukelti tokią žalą, dėl kurios gailėsimės dešimtmečius“.

Bjaurus rusų išpuolis prie Zaporižios atominės jėgainės: pasiuntė savo sraigtasparniusRugsėjo pirmąją virš Ukrainos Enerhodaro miesto „dirbo“ grupelė rusų atakos sraigtasparnių Ka-52, smūgiavusių gyvenamiesiems rajonams. Apie tai praneša Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba.Žvalgybos šaltinių teigimu, pirmosios rudens dienos rytą Zaporižios atominės elektrinės palydovinis miestas Enerhorodas buvo apšaudytas okupantų pajėgų.„Virš miesto intensyviai „dirbo“ grupė rusų atakos sraigtasparnių Ka-52, smūgiavusių gyvenamiesiems rajonams. Taip pat iš minosvaidžių apšaudyta teritorija visai šalia Zaporižios atominės elektrinės ir atominių reaktorių. Šiandien elektrinėje turėtų prasidėti Tarptautinės atominės energijos agentūros misija, vadovaujama pirmininko Rafaelio Grossi. Rytiniai apšaudymai yra provokacinės kampanijos plano dalis, skirta Kremliaus pageidaujamo paveikslo sukūrimui. Akivaizdu, kad okupantai tradiciškai bandys apkaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas jėgainės ir taikų gyventojų apšaudymais“, – teigia žvalgyba.

Karas Ukrainoje jau pražudė 380 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. iki rugsėjo 1 d. Ukrainoje jau žuvo 380 vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generaline prokuratūra.Prokuratūros duomenimis, sužeisti dar 736 vaikai.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Zaporižios AE dėl Rusijos apšaudymo sustabdytas vienas reaktoriusVienas iš dviejų veikiančių reaktorių Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės komplekse, kurį kontroliuoja Rusija, buvo sustabdytas dėl Rusijos apšaudymo, ketvirtadienį pranešė operatorė „Energoatom“.„Dėl dar vieno Rusijos... pajėgų apšaudymo iš minosvaidžių Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje buvo įjungta avarinė apsauga ir išjungtas veikiantis penktasis energijos blokas“, – „Energoatom“ pranešė „Telegram“.„Energoatom“ pridūrė, kad „energijos blokas Nr. 6 toliau dirba Ukrainos energetikos sistemoje“ ir tiekia elektros energiją elektrinės poreikiams.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 48 350 kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko maždaug 48 350 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 1-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 1 997 tankų, 4 345 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 115 artilerijos sistemų, 287 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 153 oro gynybos sistemų, 234 lėktuvų, 205 sraigtasparnių, 3 239 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 851 drono, 104 specialiosios technikos vienetų ir 196 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Rusija pareiškė, esą Ukraina prie Zaporižios AE dislokavo dešimtis diversantųRusija ketvirtadienį apkaltino Ukrainą, esą ši prie Zaporižios atominės elektrinės prieš numatomą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vizitą dislokavo kelias dešimtis diversantų.„Apie 6 val. ryto už maždaug 3 km nuo Zaporižios AE nusileido dvi Ukrainos kariuomenės diversantų grupės, kurias sudaro iki 60 žmonių“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad rusų kariai „ėmėsi priemonių priešui sunaikinti“.

TATENA vadovas: vizito Ukrainos Zaporižios AE Enerhodaro apšaudymas nesustabdysTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai žada, kad jų vizito rusų kontroliuojamoje Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje nesustabdys Enerhodaro, kuriame ji įsikūrusi, apšaudymas.„Žinome apie dabartinę padėtį. Vyksta karinis aktyvumas, taip pat ir šį rytą, prieš kelias minutes, tačiau mes nesustojame“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis), jam su komanda išvykstant iš Zaporižios miesto.„Manau, kad reikia tai tęsti. Turime atlikti labai svarbią misiją“, – pabrėžė jis.Ukrainos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį apkaltino Rusiją prieš TATENA inspektorių vizitą.Nuo aušros Maskvos kariai „apšaudo Enerhodarą iš minosvaidžių ir naudoja automatinius ginklus bei raketas“, platformoje „Telegram“ pranešė šio miesto meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas iš Rusijos okupuotos teritorijos, kuriose matyti apgadinti pastatai, iš kurių veržiasi dūmai.„Reikalaujame, kad Rusija nutrauktų savo provokacijas ir suteiktų TATENA prieigą prie šio Ukrainos branduolinio objekto“, – sakė D. Orlovas.TATENA inspektoriai, vykstantys į Rusijos kontroliuojamą elektrinę, esančią kovų fronto linijoje Pietų Ukrainoje, siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“, trečiadienį pareiškė R. Grossi.Zaporižios AE, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje, apylinkės pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudomos, o Kyjivas ir Maskva kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas su savo 13 ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Išvakarėse R. Grossi sakė, kad jo agentūra bandys pasiekti „nuolatinį buvimą“ šiame objekte.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

Nuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuota jau per 31 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųNuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuoti jau 31 059 Rusijos karo nusikaltimai, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Generaline prokuratūra Kyjive.Prokuratūros duomenimis, iš šių nusikaltimų 29 877 susiję su karo teisės pažeidimais, 73 – su karo veiksmų planavimu, o dar 30 – su karo propagandos sklaida. Be to, užfiksuoti dar 14 488 nusikaltimai šalies nacionaliniam saugumui.Anot prokuratūros, karas iki šiol pasiglemžė 379 vaikų gyvybes. Dar 735 vaikai sužeisti.

Rusijos pajėgos vėl apšaudė Enerhodarą Ankstų ketvirtadienio rytą Rusijos pajėgos vėl apšaudė Ukrainos Enerhodaro miestą, kuriame įsikūrusi didžiausia Europoje atominė elektrinė, praneša agentūra „The Guardian“, remdamasi Ukrainos pareigūnais.„Nuo 5 val. ryto mieste nesiliauja minosvaidžių atakos“, – savo oficialiame „Telegram“ kanale parašė Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.Atskirame „Telegram“ įraše apie atakas taip pat kalbėjo Enerhodaro meras Dmytro Orlovas. Pasak jo, „smogta keliems civiliniams objektams“. Meras nurodė, kad yra aukų.https://t.me/insiderUKR/40158

Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Venecijos kino festivalio dalyviusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į trečiadienį prasidėjusio Venecijos kino festivalio dalyvius.„Esu dėkingas už suteiktą galimybę čia pakalbėti apie mūsų situaciją“, – teigė V. Zelenskis.„Mūsų istorija yra faktais paremta, ne 120 minučių, o 189 dienų trukmės drama apie žudikus, skerdikus, tai – tragedija, kurioje neskamba (kompozitoriaus Enijaus) Morikonės muzika, tai – siaubo filmas apie sprogimus ir mirtį“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.Po jo kalbos ekrane buvo parodyti per Rusijos sukeltą karą iki šiol žuvusių Ukrainos vaikų ir paauglių vardai.10 dienų truksiančiame Venecijos kino festivalyje numatomi solidarumo su Ukraina renginiai.

Ukrainos vadovybė ragina tam tikrų teritorijų šalies rytuose ir pietuose gyventojus nelaukti šaltų orų ir evakuotisUkrainos vyriausybė paragino kautynių apimtų teritorijų šalies rytuose ir pietuose gyventojus nelaukti šaltojo sezono pradžios ir evakuotis.„Raginu evakuotis iš Donecko, Chersono, Zaporižios ir dalies Charkivo iki šaltų orų pradžios“, – Ukrainos televizijai trečiadienį pareiškė šalies vicepremjerė Iryna Vereščuk. Ji paragino šių sričių gyventojus negrįžti į šias teritorijas iki kito pavasario. Grįžimas nerekomenduojamas net ir tokiu atveju, jei ten pavyktų sutvarkyti su šildymu susijusias problemas.Ukrainos vyriausybė dėl Rusijos sukelto karo savo šaliai prognozuoja sunkią žiemą. Dėl žalos infrastruktūrai šildymas bei elektros ir vandens tiekimas kai kuriose šalies dalyse bus sutrikęs ar neveiks visiškai.

Ždanovas: rusai Kryme ir Belgorode dabar patiria tokį patį siaubą kaip ukrainiečiai kovo mėnesį Kryme ir Belgorode gyvenantys rusai dabar patiria tokį pat siaubą, kokį šių metų kovą patyrė ukrainiečiai. Panika, evakuacija, degalų trūkumas – Rusijos Federacijos ir laikinai okupuoto pusiasalio gyventojams nelengva.Apie tai karo ekspertas Olegas Ždanovas kalbėjo duodamas interviu Natalijai Mosejčiuk.Taigi, nuolatinių „atvykimų“ į Krymą, gavus informacijos apie Ukrainos kontrataką Chersono srityje, rusus apėmė panika. Krymo tiltu dabar galima išvažiuoti tik iš laikinai okupuoto pusiasalio. Kolaborantai bėga, o rusai vyksta į Rusijos Federaciją.Okupuoto Krymo „premjeras“ Sergejus Aksionovas išsivežė savo šeimą, bet pats negali išvykti. O. Ždanovas mano, kad niekas jo neišleis, todėl bando išgelbėti savo giminaičius. Netrukus, po „smūgio“ automobilių saugykloje, Kryme ims trūkti degalų. Tai sukels dar didesnę paniką.Panaši situacija yra ir Rusijos Belgorodo mieste, kur beveik kasdien sprogsta raketos, nes Rusijos Federacija bando smogti Ukrainai, tačiau „kažkas“ šalyje agresorėje vis nepavyksta. Viena iš šių raketų nukrito prie traukinių stoties. Žmonės paniškai bėgo.

Zelenskis: Europą žemina tai, kad Rusijos Federacija į ją žiūri kaip į vieną didelį butiką ar restoraną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.Jis kreipėsi į Prahoje vykusį forumą ir paragino pagaliau išspręsti Europos vizų apribojimo Rusijos piliečiams klausimą.„Manau, kad Europą žemina tai, kad ji laikoma tik vienu dideliu butiku ar restoranu. Europa pirmiausia yra vertybių, o ne primityvaus vartojimo teritorija. Ir kai valstybės, kuri nori sunaikinti Europos vertybes, piliečiai naudoja Europą savo pramogoms ar apsipirkimui, meilužių laisvalaikiui, o patys dirba karui arba tiesiog tyliai laukia amoralaus Rusijos žlugimo, kuris vyksta dabar, tai visiškai prieštarauja tam, dėl ko Europa apskritai susivienijo“, – pabrėžė jis. Pasak jo, Europos susivienijimo tikslas buvo išlaikyti taiką žemyne, siekti ramaus ir demokratinio Europos šalių vystymosi.

Zelenskis: kova Donbase išlieka labai sudėtinga Padėtis karštuosiuose Donbaso taškuose išlieka sudėtinga.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.„Kovos Donbase išlieka labai sudėtingos – karštieji regiono taškai nepasikeitė. Mūsų vaikinai tvirtai laikosi savo pozicijų. Ačiū kiekvienam kariui už jūsų ištvermę!“ – pabrėžė jis.

Zelenskis paragino blokuoti rusiškų kanalų transliavimą ES šalyseJoks Rusijos propagandistas ir joks Rusijos valstybinis televizijos kanalas neturėtų veikti ES, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vaizdo transliaciją konferencijoje „Forum 2000“, kuri vyko Prahoje.Anot jo, Europa turi žengti dar vieną privalomą žingsnį – „vertingą, etišką“.

Į pietus nuo Melitopolio, kur okupantai gabeno karinę techniką, užfiksuota apie 10 sprogimų.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.„Pasipriešinimas tęsiasi, į pietus nuo Melitopolio, link Molochnoe Liman, kur okupantai išveža savo karinę techniką, užfiksuota apie 10 sprogimų“, – rašė jis.

Dniepropetrovsko srityje žuvo jaunas vyrasDniepropetrovsko srityje 17 metų vaikinas žuvo prisilietęs prie kasetinio šaudmens.Apie tai pranešė Dniepropetrovsko pajėgų pirmininkas Valentinas Rezničenka.„Sinelnikovo rajone mirė 17-metis vaikinas. Jis palietė kasetinį šaudmenį. Jis sprogo. Tai jau aštuntoji mirtis regione dėl tokių šaudmenų“, – sakė jis.

TATENA nori nuolatinio agentūros atstovų buvimo Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai ketvirtadienį galės patekti į Rusijos kontroliuojamą Zaporižios branduolinę elektrinę, esančią kovų fronto linijoje pietų Ukrainoje, ir bandys pasiekti „nuolatinį buvimą“ šiame objekte, sakė agentūros vadovas.„Ruošiamės realiam darbui, kuris prasideda rytoj“, – trečiadienį sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi.„Nuo to laiko stengsimės pradėti nuolatinį agentūros [atstovų] buvimą“ objekte, pridūrė jis.

Rusija: Ukrainos pajėgos per naują puolimą patiria didelių nuostoliųRusija skelbia, kad per savaitės pradžioje Ukrainos pajėgų pradėtą kontrpuolimą Ukrainos pietuose kaimyninės šalies daliniams padarė didelių nuostolių.Jau žuvo per 1 700 ukrainiečių karių, trečiadienį Maskvoje pranešė Gynybos ministerija. Be to, rusų pajėgos, pasak ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, sunaikino 63 tankus, 48 šarvuotus automobilius ir 4 kovinius lėktuvus. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybių.Kyjivo mėginimas atnaujinti puolimą Ukrainos pietuose tarp Mykolajivo ir Kryvyj Riho bei kitomis kryptimis žlugo, sakė I. Konašenkovas.Pati Ukrainos vadovybė nuo puolimo pradžios nepateikia jokios informacijos apie puolimo eigą.

BBC: Ukrainoje nukauta mažiausiai 10 elitinio Rusijos nacionalinės gvardijos būrio nariųBBC Rusijos tarnyba patvirtino, kad žuvo mažiausiai 10 elitinio Rusijos nacionalinės gvardijos būrio iš Smolensko „Merkurij“ narių. Apie tai rašoma naujienų tarnybos „Telegram“ kanale.Liepos 28 d. veteranų organizacija „Bratstvo krapovych beretov – Penza“ paskelbė specialiosios paskirties būrio „Merkurij“ vaizdo įrašą, kuriame matyti 18 būrio narių nuotraukos su tamsiais kaspinais, šalia guli du gvazdikai.Liepos 27 d. Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad buvo apšaudyta specialiosios paskirties būrio „Merkurij“ buvimo vieta Charkivo srityje. Apšaudymo metu elitinis būrys, tikėtina, patyrė nuostolių.Remiantis minėtosiomis nuotraukomis ir viešai prieinamais duomenimis, BBC pavyko patvirtinti 10 žuvusių specialiosios paskirties karių vardų. Štai keletas jų:majoras Viktoras Sluškinas;vyresnysis praporščikas Pavlas Stepanenka;seržantas Maksimas Tregubenka;jefreitorius Jaroslavas Simas.Kai kurie iš jų žuvo dar gegužės mėnesį, o keletas žmonių – tą pačią dieną (2022 m. liepos 19-ąją).BBC pažymi, kad, kalbant apie leitenantą Nikitą Cvirenką, yra duomenų, jog jis tarnavo Rusijos nacionalinės gvardijos specialiosios paskirties padalinyje, bet neaišku, kokiame mieste. 2021–2022 m. N. Cvirenka pasižymėjo futbolo ir sportinio orientavimosi varžybose Smolenske, kur bazuojasi „Merkurij“. Jo nuotrauka ir gimimo data sutampa su paskelbtu žuvusio karininko atvaizdu.Remiantis BBC informacija, kartu su N. Cvirenka žuvo to paties padalinio vyresnysis leitenantas Anatolijus Ježovas.Aštuonių iš 18 specialiosios paskirties karių (t. y. 40 proc. galimai žuvusių „Merkurij“ narių) nuotraukų atpažinti kol kas nepavyko.„Tai sutampa su tendencija, kurią stebime įvairių Rusijos gyvenviečių kapinėse. Analizuodami po 2022 m. vasario 24 d. žuvusių karių laidotuves, nustatome tuos, apie kurių mirtį buvo pranešta viešai, taip pat dar 40–60 proc. palaidotų kareivių ir karininkų, apie kurių mirtį nepranešė nei valdžia, nei vietos žurnalistai, nei artimieji socialiniuose tinkluose“, – pareiškė žurnalistai.

Grossi: TATENA siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“ Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai, vykstantys į Rusijos kontroliuojamą elektrinę, esančią kovų fronto linijoje Pietų Ukrainoje, siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“, trečiadienį pareiškė agentūros vadovas Rafaelis Grossi.„Mano misija yra... užkirsti kelią branduolinei avarijai ir išsaugoti didžiausią Europos atominę elektrinę“, – sakė R. Grossi, kurio vadovaujama komanda į pietinį Zaporižios miestą atvyko apie 14 valandą.Ukraina savo ruožtu apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius vieną miestą prie Zaporižios atominės elektrinės, kurios patikrinti vyksta TATENA inspektoriai.„Rusijos kariuomenė apšaudo Enerhodarą“, – sakė Jevhenas Jevtušenka, Nikopolio rajono, esančio šiauriniame Dnipro upės krante priešais Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, karinės administracijos vadovas.„Šios provokacijos yra pavojingos“, – pridūrė jis.Vienas iš sviedinių pataikė į pastatą, kuriame įsikūrusi Enerhodaro miesto taryba, platformoje „Telegram“ parašė meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti apgadintas daugiaaukštis pastatas su skyle šone ir nuolaužomis ant žemės.Išpuolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama grupė išvyko iš Kyjivo aplankyti Rusijos kontroliuojamos elektrinės, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje.Ši teritorija, esanti Rusijos ir Ukrainos pajėgų fronto linijoje, pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudoma, o abi pusės kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas su savo 13 ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Kalbėdamas Kyjive anksti trečiadienį prieš išvykdamas į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, R. Grossi sakė, kad planuoja AE praleisti „kelias dienas“, o po to bus pateikta ataskaita.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

TATENA komanda pasiekė ZaporižiąTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių grupė trečiadienį atvyko į pietinį Ukrainos Zaporižios miestą prieš apsilankymą Rusijos kontroliuojamoje atominėje elektrinėje šalia fronto linijos, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.Korespondentas teigė, kad maždaug 19 automobilių kolona, tarp kurių buvo mažiausiai 10 baltų automobilių su užrašu „JT“ ant šono, įvažiavo į Zaporižią prieš 14 val. (vietos ir Lietuvos laiku).TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama 14 žmonių komanda trečiadienį ryte išvyko į Zaporižios AE iš Kyjivo.

„Žlugo su trenksmu“: Rusijai – ironiškas Ukrainos atsakasUkrainos armija ir toliau naikina okupantų logistiką Ukrainos pietuose ir daro tai labai efektyviai. Apie tai tiesioginiame telemaratono eteryje kalbėjo Ukrainos operatyvinės grupės „Pietūs“ vadovybės atstovė Natalija Humeniuk.Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau atakuoja pontonines rusų konstrukcijas. Juos N. Humeniuk pavadino „lego žaidimu“: „Tai toks nesibaigiantis lego žaidimas, nes jie, suprasdami esantys mūsų ugnies kontrolėje, ir toliau lipdo tas baržas, kaip iš kokio plastilino. O mes ir toliau metodiškai jas naikiname“.N. Humeniuk taip pat pakomentavo neseną Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą, kad, esą, Ukrainos kariuomenės kontrolė pietinėse teritorijose „žlugo su trenksmu“.„Juos ten kaip reikiant papurtė, ir tą supurtymą jie kažkodėl palaikė mūsų supurtymu, todėl ir neišgirdo informacijos, kokie ten iš tikrųjų reikalai. Laikas ir mūsų kantrybė viską parodys“, – teigia atstovė.Anot N. Humeniuk, moralinė ir psichologinė priešų karių būklė dešiniame Dnepro upės krante „labai pakrikusi, jie praradę bet kokią viltį ir labai demotyvuoti“: „Kadangi vadovybė nelabai nusiteikusi kokiems nors kariniams veiksmams, ji nusiteikusi grįžti atgal – į kairįjį krantą. Jie stengiasi išlaikyti eilinius karius prie fronto ir imituoja dalinių perdislokavimą, kad žmonėms susidarytų klaidingas įspūdis, kad pasitelkiami nauji rezervai. Moralinė būklė mūsų naudai. Jiems būtų labai paprasta sudėti ginklus“.

Kyjivas kaltina Rusiją apšaudant miestą prie Zaporižios AEUkraina trečiadienį apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius miestą prie Zaporižios atominės elektrinės, kurios patikrinti vyksta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.„Rusijos kariuomenė apšaudo Enerhodarą“, – sakė Jevhenas Jevtušenka, Nikopolio rajono, esančio šiauriniame Dnipro upės krante priešais Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, karinės administracijos vadovas.„Šios provokacijos yra pavojingos“, – pridūrė jis.Vienas iš sviedinių pataikė į pastatą, kuriame įsikūrusi Enerhodaro miesto taryba, platformoje „Telegram“ parašė meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti apgadintas daugiaaukštis pastatas su skyle šone ir nuolaužomis ant žemės.Išpuolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama grupė išvyko iš Kyjivo aplankyti Rusijos kontroliuojamos elektrinės, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje.Ši teritorija, esanti Rusijos ir Ukrainos pajėgų fronto linijoje, pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudoma, o abi pusės kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas Rafaelis Grossi su savo ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Kalbėdamas Kyjive anksti trečiadienį prieš išvykdamas į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, R. Grossi sakė, kad planuoja AE praleisti „kelias dienas“, o po to bus pateikta ataskaita.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

Kremlius žada atsakyti į galimą Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimąKremlius atidžiai stebi situaciją, susijusią su galimu Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimu, dar viena nedraugiškų veiksmų porcija sulauks atsakomosios reakcijos.Tai trečiadienį pareiškė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.„Mes, žinoma, labai atidžiai stebime šią situaciją, kadangi tai aktualu mūsų piliečiams. Ir tokia dar viena nedraugiškų veiksmų mūsų piliečių atžvilgiu porcija, jeigu taip nutiks, pareikalaus mūsų atsakomosios reakcijos“, - cituoja Kremliaus atstovą naujienų agentūra „Interfax“.„Kai kurios (ES) šalys kalba apie vizų išdavimo ribojimą, t. y. jų bus išduodama mažiau, procesas truks ilgiau ir t. t. Žodžiu, žmonėms bus sudaroma nepatogumų. Nieko gero čia nėra, jų žmonės taip pat susidurs su nepatogumais, kai norės atvažiuoti (į Rusiją). Tai yra dar viena šio beprotiško rusofobiško požiūrio į mūsų šalį spiralė“, - teigė D. Peskovas.Šiomis dienomis Prahoje vyksta Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame svarstomas pasiūlymas nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams. Šiai iniciatyvai pritaria Čekija, Lenkija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Danija, o prieš draudimą išduoti vizas rusams stoja Prancūzija, Vokietija, Graikija ir Kipras.

Žiniasklaida: EK – Rytų Europos šalių reikalavimas dėl RusijosSu Rusija besiribojančios Europos Sąjungos (ES) šalys Lenkija, Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva pagrasino imtis nacionalinio masto priemonių į jų teritorijas įvažiuojančių Rusijos piliečių srautams riboti, jei šiuo klausimu blokas nepriims bendro sprendimo.Atitinkamą grasinimą šios šalys išsakė bendrame pareiškime, su kuriuo susipažino laikraštis „The Financial Times“. Jame šalys pareikalavo, kad Europos Komisija (EK) pasiūlytų bendras „priemones dėl vizų“, kurios padėtų „apriboti Rusijos piliečių srautus į ES ir Šengeno zoną“.„Kol visos ES mastu nebus atitinkamų priemonių, svarstysime galimybę priimti laikinas nacionalinio masto priemones, kurios padėtų išspręsti viešojo saugumo problemas, susijusias su prie mūsų sienų padidėjusiais Rusijos piliečių srautais“, – teigiama pareiškime.Skaičiuojama, kad į šias penkias šalis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją iki šios dienos atvyko jau apie 700 tūkst. Rusijos piliečių. Daugelis jų yra turistai, per šių valstybių teritorijas vykstantys į kitas šalis Vakarų Europoje.„Mūsų manymu, tai gali virsti rimta grėsme viešajam saugumui“, – priduriama Lenkijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pareiškime, kuriame pabrėžiama būtinybė ir toliau taikyti išimtis disidentams, taip pat humanitariniais tikslais.Apie kelionių ribojimus Rusijos piliečiams bus kalbama trečiadienį vyksiančiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime. Šiuo klausimu bloko šalys yra labai pasidalijusios.

Rusų okupantas skundžiasi: visus tiltus ištaškė – nei išvažiuosi, nei įvažiuosiOkupantas iš Rusijos pasiskundė savo sutuoktinei dėl sunkios situacijos Ukrainos Chersono srityje. Anot jo, apgadinti visi tiltai per Dneprą, kuriais jie anksčiau galėjo judėti po Ukrainos teritoriją.Perimto telefoninio rusų kario ir jo žmonos pokalbio išrašą paviešino Vyriausioji Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdyba. „Visus tiltus ištaškė, dabar nei išvažiuosi, nei įvažiuosi. Jokių ten atostogų, absoliučiai nulinis judėjimas“, – žmonai situaciją komentuoja rusas.Sutuoktinė bandė kalbėti, kad Antonivkos tiltą „jau kaip ir atstatė, užlopė viską“. Tik jos vyras tokią informaciją neigia: „Nieko neatstatė, sulūžo per pusę ir nugarmėjo į upę“.Moteris vyrui taip pat papasakojo apie sutuoktinio karinio dalinio aktualijas. Esą, okupantų vadai pareiškė, kad „Ukrainoje jokios rotacijos nebus“. Išimtis gali būti padaryta nebent nacionalinės gvardijos nariams. Anot moters, dauguma rusų karių važiuoja atostogų ir grįžti į frontą neplanuoja. Tokie kariai kviečiami „individualiems pokalbiams“. Jeigu rezultatų nėra, „atleidžiami pagal straipsnį“.

Rusijos pajėgos pernakt apšaudė Kramatorską ir SlovjanskąNaktį į trečiadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Kramatorsko ir Slovjansko miestus, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi šių miestų merais.„Naktinė ataka Kramatorsko centre. Apgadinti daugiabučiai pastatai, yra sužeistųjų“, – savo „Facebook“ paskyroje parašė Kramatorsko meras Oleksandras Hončarenka. Pasak jo, atakos detalės tikslinamos.Tuo metu Slovjansko meras Vadymas Liachas pranešė, kad pernakt Rusijos pajėgos apšaudė miesto Torska ir Svitlodarska gatves.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 47 900 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 31 d. jau neteko apie 47 900 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 974 tankų, 4 312 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 091 artilerijos sistemos, 285 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 152 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 204 sraigtasparnių, 849 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 236 automobilių, 103 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

JK: Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms kai kur pavyko pastumti fronto linijąUkrainos ginkluotosios pajėgos, pasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, pasinaudojo sąlyginai silpna Rusijos gynyba ir kai kur sėkmingai pastūmė fronto liniją, praneša agentūra „Sky News“.„Laikydamasi savo doktrinos, Rusija dabar veikiausiai mėgins sustiprinti savo gynybos spragas mobilizacinio rezervo daliniais“, – savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje teigė ministerija.Anot ministerijos, Rusija toliau bando didinti savo pajėgas Ukrainoje. „Savo bazę netoli Maskvos iki rugpjūčio 24 d. paliko 3-asis Rusijos kariuomenės korpusas, kuris, tikėtina, bus dislokuotas Ukrainoje. Jo koviniai pajėgumai yra nežinomi“, – nurodė ministerija, tačiau pridūrė, kad šiam korpusui veikiausiai stinga personalo, o esamas yra gavęs tik ribotos apimties mokymus.

Kuleba: langas deryboms gali atsirasti, kai Rusija nustos gyventi savo fantazijomisRusija taip įsivaizduoja taikos derybas – jos atstovai atvažiuoja, padeda ant stalo ultimatumą dėl Ukrainos visiškos kapituliacijos, o Ukraina turi su tuo sutikti.Tai interviu „Laisvės radijui“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša UNIAN.Pasak jo, „kai Rusija pakeis savo požiūrį, nustos gyventi savo fantazijomis, kad ji iškovos pergalę šiame kare, tada pažiūrėsime, gal atsiras langas deryboms“.Jis pridūrė, jog Ukraina suprato, kad su Rusijos atstovais nėra apie ką kalbėti, kai jai nepavyko ultimatumo kalbos pakreipti dialogo vaga.UNIAN primena, kad, prasidėjus karui, Ukrainos ir Rusijos delegacijos vedė derybas, bet jose nebuvo susitarta net dėl ugnies nutraukimo.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas verčia Rusijos armiją keisti savo prioritetus Rusija suprato, kad vienu metu nepajėgia vykdyti daugiau nei vienos puolamosios operacijos. Koreguodama karių ir technikos perkėlimą, Rusija rengiasi platesniam Ukrainos pajėgų puolimui, teigiama Karo tyrimų instituto (ISW) suvestinėje.Pavyzdžiui, rusai ruošiasi ginti Melitopolį, nes per šį miestą driekiasi svarbus logistikos kelias tarp Rusijos Rostovo srities ir Pietų Ukrainos. Tuo pat metu Rusijos Federacija stiprina Donecko kryptimi veikiančius būrius Centro karinės apygardos kariais. Šios apygardos daliniai anksčiau veikė Lysyčansko-Siversko rajone ir rugpjūčio viduryje nutraukė savo „operatyvinę pauzę“. „Centro karinės apygardos dalinių perkėlimas į Donecko sritį taip pat liudija , kad Rusijos pajėgos nebeteikia prioriteto puolimui Siversko kryptimi, nes nori išlaikyti puolimo Donecke tempą“, – rašo ekspertai.

Kryme didžiulis gaisrasKrymo šiaurėje trečiadienį įsiplieskė didžiulis gaisras. Spėjama, kad dega naftos bazė. Apie tai rašoma įvairiuose „Telegram“ kanaluose. Ten publikuojami ir gaisro vaizdo įrašai.Virš Krasnogvardeisko kyla tiršti dūmai. Vietos „Telegram“ kanaluose rašoma, kad užsidegė naftos saugykla.Rugpjūčio 31 d., apie 6 val. ryto, virš Šiaurės Kryme esančios Krasnogvardeisko miesto tipo gyvenvietės pakilo tiršti dūmai.Vietos „Telegram“ kanaluose teigiama, kad užsidegė naftos saugykla, taip pat yra pranešimų, jog dega šalia jos esantys prekybos centras. Gaisro priežastys kol kas nenurodomos, apie sprogimus nepranešama.Į incidento vietą išvyko ugniagesiai.Gaisras kilo praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Krymo gyventojams rekomendavo nesiartinti prie Rusijos karinių objektų.https://t.me/uniannet/70374

TATENA inspektoriai išvyko į Rusijos užimtą Ukrainos atominę elektrinęTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių komanda vyksta į Rusijos pajėgų užimtą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, trečiadienį pranešė ši Jungtinių Tautų institucija.„Pagaliau išvykstame po šešių mėnesių... pastangų. TATENA vyksta į Zaporižios atominę elektrinę“, – agentūros vadovas Rafaelis Grossi sakė žurnalistams Kyjive prieš išvažiuodamas.

Zelenskis kaltina Rusiją naujais smūgiais prie Zaporižios AE prieš JT ekspertų vizitąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį apkaltino Rusiją naujais smūgiais teritorijoje šalia didžiausios Europoje atominės elektrinės, kurią ruošiasi aplankyti grupė Jungtinių Tautų inspektorių.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį vakare atvyko į Kyjivą su 13 ekspertų grupe ir išvyko į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra užimta Rusijos pajėgų nuo kovo pradžios.„Deja, Rusija nestabdo savo provokacijų būtent tomis kryptimis, kuriomis ši misija turi vykti, kad pasiektų elektrinę“, – savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautą sakė V. Zelenskis.„Tikiuosi, kad TATENA komanda galės pradėti savo darbą“, – pažymėjo prezidentas ir pridūrė, kad padėtis jėgainėje „nepaprastai grėsminga“.„Okupantai nepasitraukė iš elektrinės, jie tęsia bombardavimus ir neatitraukia ginklų ir šaudmenų iš šio komplekso. Jie baugina mūsų darbuotojus. Branduolinės katastrofos dėl Rusijos veiksmų rizika nesumažėjo nė valandai“, – pridūrė V. Zelenskis.„Būtina nedelsiama ir visiška Zaporižios demilitarizacija“, – kalbėjo jis.Praeitą savaitę elektrinės kompleksas vėl buvo apšaudytas, nurodė Ukrainos atominės energetikos agentūra „Enerhoatom“. Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą dėl smūgių šalia šešis reaktorius turinčios jėgainės ant Dniepro upės kranto.Tuo metu kaimyninėje pietinėje Chersono srityje ir rytiniame Donbaso regione tęsiasi įnirtingos kautynės, sakė V. Zelenskis.Rusijos pajėgos užėmė didžiąją dalį prie Juodosios jūros esančios Chersono srities ir jos administracinį centrą, Chersono miestą, invazijos, pradėtos vasario 24 dieną, pirmosiomis savaitėmis.Kadangi kovos frontas rytiniame Donbase yra įstrigęs, analitikai pastarosiomis savaitėmis prognozavo, kad pagrindinės kautynės tikriausiai persikels į pietus, abiem pusėms stengiantis išeiti iš aklavietės prieš prasidedant žiemai.

Zelenskis: aktyvūs karo veiksmai vyksta beveik visoje fronto linijoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad aktyvūs karo veiksmai dabar vyksta beveik visoje fronto linijoje.Tai jis pasakė per vakarinį vaizdo kreipimąsi.„Šiuo metu aktyvūs karo veiksmai vyksta beveik visoje fronto linijoje – pietuose, Charkovo srityje ir Donbase“, – sakė prezidentas.

Pranešta apie naują smūgį į Antonovo tiltąInternete pasirodė pranešimas apie naują galingą smūgį Antonovo tiltui netoli Rusijos okupuoto Chersono.Vietos „Telegram“ kanaluose paskelbta keletas vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti įvykio liudininkai.Oficialios informacijos apie kitą išpuolį šiuo metu nėra.

Dauguma vokiečių yra už derybas dėl Ukrainos karo nutraukimo 77 proc. Vokietijos gyventojų mano, kad Vakarai turėtų inicijuoti derybas dėl karo Ukrainoje nutraukimo. Tai rodo „Forsa“ nuomonės tyrimo instituto apklausa, kurios rezultatai paskelbti antradienį.87 proc. vokiečių teigė, jog teisinga yra, kad Vakarų šalių lyderiai ir toliau kalbasi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 11 proc. įsitikinę, kad taip elgtis nereikėtų.26 proc. apklaustų Vokietijos gyventojų nurodė, kad Berlynas per mažai remia Ukrainą. 43 proc. sakė galvojantys, kad paramos apimtys yra tinkamos. 25 proc. pareiškė nuomonę, kad Vokietijos vyriausybė daro per daug dėl Ukrainos.Beveik (32 proc.) respondentų buvo už tai, kad Vokietija tiektų Ukrainai daugiau sunkiųjų ginklų – net jei tai būtų daroma Bundesvero sąskaita. 62 proc. nurodė, kad Vokietija neturėtų to daryti.

Žiniasklaida: Rusija labai nepatenkinta iš Irano gautais dronais „Washington Post“ šaltiniai Pentagone teigia, kad Rusijos armija iš Teherano gavo pirmąją Irane pagamintų kovinių bepiločių orlaivių partiją. Teigiama, kad mėnesio pradžioje Rusijai buvo išsiųsti dviejų tipų dronai, tačiau, sprendžiant iš turimos žvalgybos informacijos, Rusijos vadovybė buvo labai nepatenkinta pirmaisiais dronų bandymų rezultatais, nes paaiškėjo, kad daug dronų yra brokuoti. Pentagono teigimu, Rusija iš Irano perka dviejų tipų dronus – „Mohajer-6“ ir „Shahed“. Iš dalies Maskva buvo priversta kreiptis pagalbos į Iraną, nes Rusijos ekonomikai įvestos sankcijos ir eksporto kontrolė gerokai apsunkina savų kovinių bepiločių orlaivių gamybą. Ukrainos pajėgos plačiai naudoja bepiločius orlaivius, kuriuos tiekia JAV ir kitos sąjungininkės, ypač Turkija. Būtent drono pagalba liepą buvo atgabentas sprogmuo, numestas ant Rusijos Juodosios jūros laivyno būstinės aneksuotame Kryme.

Zelenskis susitiko su TATENA komanda dėl Zaporižios AE Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį susitiko su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komanda prieš ilgai lauktą vizitą į Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę. „Norime, kad TATENA misija... pasiektų elektrinę ir padarytų viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta branduolinės katastrofos pavojaus“, – sakė V. Zelenskis apie jėgainę, kuri yra nuolat apšaudoma, prezidentūros paskelbtame vaizdo įraše. Didžiausią Europoje atominę elektrinę kovo pradžioje užėmė Rusijos kariai. „Tai tikriausiai vienas iš svarbiausių klausimų, susijusių su Ukrainos ir pasaulio saugumu šiandien“, – sakė V. Zelenskis, ragindamas „nedelsiant demilitarizuoti elektrinę“ ir perduoti ją „visiškai Ukrainos kontrolei“. Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“ pranešė, kad savaitgalį objektas buvo vėl apšaudytas, o Maskva ir Kyjivas vėl kaltino vienas kitą dėl atakų aplink šešių branduolinių reaktorių kompleksą, esantį ant Dniepro upės kranto. https://twitter.com/suspilne_news/status/1564638180674240512?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina rengia evakuacijos marštutus Krymo gyventojams Ukraina rengia evakuacijos maršrutus Krymo gyventojams, „norintiems palikti pusiasalį aktyvios deokupacijos metu“, pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Mychailo Podoliakas. „Kol kas prašome visų laikytis atokiai nuo karinių objektų ir patikrinti slėptuves“, – sakė jis.

Vokietijos gynybos ministrė teigia beveik nematanti galimybių perduoti Ukrainai ginklų iš Bundesvero atsargųVokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht nebemato beveik jokių galimybių Rusijos užpultai Ukrainai perduoti daugiau ginklų iš Bundesvero atsargų. „Aš, kaip gynybos ministrė, turiu pripažinti, (...) pasiekėme ribas to, ką galime atiduoti iš Bundesvero (atsargų)“, - sakė politikė antradienį išvažiuojamajame vyriausybės posėdyje Mezeberge. Ji pabrėžė, kad Bundesveras turi būti pajėgus užtikrinti šalies ir aljanso gynybą. Ir ji, kaip gynybos ministrė, esą labai įdėmiai stebės, kad taip būtų.Bundesveras Ukrainai, be kita ko, perdavė savaeigių haibicų ir daugkartinio naudojimo raketų paleidimo sistemų. Bundestago Gynybos komiteto pirmininkė Marie-Agnes Strack-Zimmermann prieš kelias dienas pareikalavo, kad Ukrainai ir toliau būtų tiekiami ginklai iš Bundesvero atsargų. Ji konkrečiai reikalavo pėstininkų kovos mašinų „Marder“, kurių papildymą Bundesveras esą vėliau gautų iš ginklų pramonės.

Popiežius teisinasi, kad jo pareiškimai apie karą Ukrainoje nėra politinės žinutėsPopiežius Pranciškus ginasi nuo kritikos, kad jo pasisakymai apie karą Ukrainoje yra politinės žinutės. Tačiau kartu Vatikanas pirmą kartą tiesiogiai įvardijo Rusiją kaip karo iniciatorę, sakoma antradienį paskelbtame Šventojo Sosto pareiškime.„Kalbant apie didelio masto karą Ukrainoje, kurį inicijavo Rusijos Federacija, Šventojo Tėvo Pranciškaus pasisakymai yra aiškūs ir nedviprasmiški, smerkiantys jį kaip moraliai neteisingą, nepriimtiną, barbarišką, beprasmį, atgrasų ir šventvagišką“, – sakoma pareiškime.Katalikų Bažnyčios vadovas savo pastabomis pirmiausia norėjęs skatinti taiką: „Šventojo Tėvo žodžiai šiuo dramatišku klausimu turėtų būti suprantami kaip žmogaus gyvybės ir su ja susijusių vertybių gynimas, o ne kaip politinė pozicija".Nuo karo pradžios vasario mėnesį pontifikas prašė kariaujančių šalių siekti paliaubų, tačiau sulaukė kritikos dėl to, kad neįvardijo Rusijos kaip vienos iš pusių.Praėjusią savaitę per audienciją popiežius sukėlė pasipiktinimą, nes kalbėjo apie nekaltuosius ir paminėjo prokremlišką aktyvistę Darją Duginą, kuri žuvo per sprogimą netoli Maskvos.Po antradienio pareiškimo Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas tviteryje pareiškė, kad nėra abejonių dėl to, kas yra agresorius ir kad abi šalys negali būti tapatinamos.

ES šalys perduos Ukrainai 5 mln. jodo tablečiųES šalys perduos Ukrainai 5 mln. kalio jodido tablečių. „Dėl tablečių pristatymo Ukrainai bus atsakinga Vokietija“, - antradienį sakė Europos Komisijos atstovas. Jos bus prevencinė priemonė, skirta apsaugoti žmones, esančius netoli Zaporižios atominės jėgainės.Komisijos duomenimis, Ukraina praėjusį penktadienį paprašė ES skirti jodo tablečių. Tabletės būtų naudojamos tuo atveju, jei iš elektrinės nutekėtų radiacija. Jos apsaugo skydliaukę.5 mln. tablečių Ukrainai skiriama iš ES rezervo. Dar 500 000 perduos Austrija.https://twitter.com/EU_Commission/status/1564558873767411714

Krymo radijo eteryje – Ukrainos himnas: laikas prisiminti žodžiusUkrainos programišiai į radijo stoties „Krymas“ eterį paleido Ukrainos himno įrašą.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Odesos karinės administracijos atstovas Sergejus Bratčukas.„Mūsų programišiai truputį „paklausė“ radijo stoties „Krymas“ ir Krymo gyventojams priminė, kad laikas prisiminti mūsų himno žodžius“, – parašė jis.https://t.me/uniannet/70304

Žiniasklaida: ukrainiečiai pergudravo okupantus – rusams parodė „VIP taikinius“Ukrainiečiai išmoko „nuvilioti“ rusų sparnuotąsias raketas į netikrus taikinius, imituojančius HIMARS sistemas.Apie tai rašo dienraštis „The Washington Post“, cituodamas aukštas pareigas einančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Ukrainos oficialiuosius asmenis.Ukrainiečių pagaminti muliažai yra mediniai, bet rusiškų bepiločių, kurie savo buvimo vietą perduoda Juodojoje jūroje esantiems laivams, turintiems sparnuotųjų raketų, objektyve muliažų neįmanoma atskirti nuo tikrų HIMARS.„Kai bepiločiu orlaiviu aptinkama raketų sistema, tai tarsi VIP taikinys“, – sakė aukštą postą užimantis Ukrainos valdininkas.Per keletą pirmųjų muliažų naudojimo savaičių sunaikinta mažiausiai 10 sparnuotųjų raketų „Kalibr“. Rezultatai paskatino karinę vadovybę pagaminti daugiau tokių „taikinių“.Būtent šiuos „taikinius“ Rusija, ko gero, priskiria prie „pergalių“ Gynybos ministerijos trumpųjų spaudos konferencijų metu.„Jie (Rusija) tvirtina, kad sunaikino daugiau HIMARS sistemų, nei mes atsiuntėme“, – pastebėjo vienas JAV diplomatas.

Podoliakas: Rusija tyčia apšaudo koridorius, kuriais TATENA misija turi vykti į Zaporižios AERusijos pajėgos tyčia apšaudo koridorius, kuriais Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija turi vykti į Zaporižios atominę elektrinę, kad nukreiptų ją per laikinai okupuotą Krymo, Donecko ir Luhansko sričių teritoriją.Tai antradienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Viskas suprantama. Rusija tyčia apšaudo koridorius, kuriais TATENA misija turi pasiekti Zaporižios AE. Daroma visa, kad būtų galima pasiūlyti jai vykti per okupuotas teritorijas. Ukrainos pozicija nesikeičia. Prieiga tik per Ukrainos kontroliuojamą teritoriją. Jėgainės demilitarizacija. Skubus Rusijos kariuomenės išvedimas iš jos. Elektrinėje Ukrainos personalas“, - parašė jis tviteryje.Kaip jau buvo pranešta, TATENA misija, turinti lankytis Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje, atvyko į Kyjivą.Antradienį CNN reporteriai pastebėjo TATENA delegacijos narius viešbutyje Ukrainos sostinėje. Delegacijai vadovauja TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis.Misijos vizitas vyksta nesiliaujant Zaporižios AE apšaudymams ir didėjant būgštavimams dėl galimos branduolinės katastrofos.Pranešama, kad TATENA delegacija Zaporižios jėgainėje lankysis keturias dienas.

Chersono „vadovas“ pabėgo į RusijąUkrainos išdavikas Kirilas Stremousovas, kuris okupantų buvo „paskirtas“ Chersono srities administracijos vadovo pavaduotoju, iš Chersono pabėgo į Voronežą. Apie tai pranešė aktyvistas ir tinklaraštininkas Sergejus Sternenko. Pastaruoju metu K. Stremuosovas aktyviau reiškiasi separatistų ir rusų žiniasklaidoje, įrašinėdamas klipus, nufilmuotus neva savo darbo kabinete. Kolaborantas tvirtina, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų surengta kontrataka ir rusų logistikos sunaikinimas neturės visiškai jokios įtakos srities okupacijai, nes Rusija esą Chersono sritį valdys „amžinai“. Tačiau, anot S. Sternenko, pro langus, priešais kuriuos stovėdamas šis kolaborantas nufilmavo savo vaizdo įrašus, matyti Voroneže esantis Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras ir vietinis Statybos technologijų technikumas. „Neabejingų piliečių dėka pavyko nustatyti, kad vakar ir šiandien A. Stremousovas savo vaizdo įrašus įrašinėjo iš viešbučio „Marriott“, įsikūrusio Voroneže, Revoliucijos per. 38. Fone matyti Voronežo Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras ir šviesiai geltonos spalvos keturių aukštų pastatas Revoliucijos g. 29 (Statybos technologijų technikumas)“, – rašo Odesos karinės administracijos atstovas Sergejus Bratčukas. https://t.me/uniannet/70276

Maskva smerkia tariamą „rusofobiją“ Baltijos šalyseRusijos užsienio reikalų ministerija antradienį paskelbė pranešimą, kuriame kaip „rusofobijos“ apraišką pasmerkė Baltijos šalyse vykdomą sovietinių paminklų griovimą, praneša agentūra „Reuters“.Pranešime Maskva taip pat apkaltino Latviją, Lietuvą ir Estiją ksenofobija ir žmonių diskriminacija, nes šiose šalyse etniniai rusai tariamai laikomi „antrarūšiais“.„Tai, kas šiuo metu vyksta Baltijos šalyse yra nepriimtina ir neabejotinai paveiks dvišalius ryšius, kurie dar prieš tai buvo visiškose žemumose“, – pareiškė ministerija.

TATENA misija atvyko į KyjivąTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija, turinti lankytis Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje, atvyko į Kyjivą, praneša portalas „rbc.ua“.Antradienį CNN reporteriai pastebėjo TATENA delegacijos narius viešbutyje Ukrainos sostinėje. Delegacijai vadovauja TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis.Misijos vizitas vyksta nesiliaujant Zaporižios AE apšaudymams ir didėjant būgštavimams dėl galimos branduolinės katastrofos.Pranešama, kad TATENA delegacija Zaporižios jėgainėje lankysis keturias dienas.

Iš Ukrainos uostų išplaukė dar šeši laivai su grūdaisAntradienį iš trijų Ukrainos uostų išplaukė dar šeši lavai su grūdais. Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Infrastruktūros ministerija.Vienas iš jų – „Karteria“ – JT Pasaulio maisto programos užsakymu gabena Jemeno gyventojams 37,5 tūkst. tonų kviečių.Iš viso šešiuose laivuose yra 183 tūkst. tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.„Mažiau kaip per mėnesį mes eksportavome beveik pusantro milijono tonų žemės ūkio produkcijos, ir tai gana geras rezultatas. Bet mes turime pasiekti, kad iš trijų Didžiosios Odesos uostų per mėnesį išplauktų 100-150 laivų“, - pareiškė Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas.Iš viso nuo jūrų blokados nutraukimo iš Odesos srities uostų išplaukė 61 laivas su maždaug 1,5 mln. tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Rusijos pajėgoms apšaudžius Charkivo centrą žuvo mažiausiai penki žmonės Rusijos pajėgoms antradienį apšaudžius antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo centrą žuvo mažiausiai penki žmonės, pranešė miesto meras.Ihoris Terechovas platformoje „Telegram“ nurodė, kad žinoma apie mažiausiai penkis žuvusius ir septynis sužeistus žmones.Kiek anksčiau Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas informavo, kad Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo miesto centrinius rajonus.I. Terechovas sakė, kad į miestą pataikė maždaug aštuoni sviediniai.„Iš artilerijos pabūklų apšaudyta centrinė miesto dalis. Pirminiais duomenimis, nukrito aštuoni sviediniai... Kol kas žinome apie gaisrą vienoje iš charkiviečių mėgstamų poilsio vietų. Pataikyta ir į dar vieną poilsio vietą – išdužo aplinkinių namų langai“, – nurodė meras.O. Synjehubovas paragino gyventojus likti slėptuvėse.Ukrainos šiaurės rytuose, vos už 50 km nuo Rusijos sienos, esančiam Charkivui pavyko atremti rusų pajėgų pastangas užimti miestą, kuriame prieš karą gyveno apie 1,4 mln. gyventojų.Pasak pareigūnų, karo metu smarkiai apšaudomame mieste jau žuvo šimtai žmonių.

„Reuters“: naudodami iš Irano gautus dronus rusai jau patyrė nesėkmęNaudodamos iš Irano gautas bepilotes skraidykles Rusijos pajėgos patyrė nesėkmę. Apie tai praneša „Reuters“.Vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, sakė, kad Rusija, naudodama Irane pagamintus dronus patyrė „daug nesėkmių“. Kokios tai nesėkmės, pareigūnas nenurodė.Tuo metu televizijos kanalas CNN, remdamasis šaltiniais JAV administracijoje, pranešė, kad Rusija įsigijo ir atsigabeno į savo teritoriją pirmąją partiją Irane pagamintų dronų.Gautomis žiniomis, rusai pasiėmė bepilotes skraidykles iš Irano aviacijos bazės rugpjūčio pradžioje, į Rusiją jos buvo atgabentos mėnesio viduryje. Treniruotis naudoti dronus rusai pradėjo dar praėjusį mėnesį Irane.„JAV mano, kad Rusija oficialiai įsigijo ir nugabeno į savo teritoriją dronų „Mohajer-6“, „Shahed-129“ ir „Shahed-191“, - pažymi CNN.Visų trijų tipų bepilotės skraidyklės gali būti naudojamos žvalgybai ir atakuoti priešą valdomais šaudmenimis.„JAV įsitikinusios, jog Rusija ketina importuoti šimtus tokių dronų, kurie bus naudojami smūgiams iš oro, elektroniniam karui ir Ukrainos teritorijos apšaudymui“, - teigia CNN.

Rugpjūčio 30 d. Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo centrą. Skelbiama, kad 4 žmonės žuvo, dar 4 sužeisti.

Ukrainos prezidentūra: beveik visoje Chersono srities teritorijoje vyksta įnirtingos kovosBeveik visoje pietinės Ukrainos Chersono srities, kurią yra okupavusios Rusijos pajėgos, teritorijoje vyksta įnirtingos kovos, antradienį pranešė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio biuras.„Visą dieną ir naktį Chersono srityje tęsėsi galingi sprogimai“, – teigiama rytiniame prezidentūros pranešime.„Įnirtingos kovos vyksta beveik visoje Chersono srities teritorijoje. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolamuosius veiksmus įvairiomis kryptimis“, – priduriama jame.Rusijos pajėgos srities centrą Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ išvakarėse pranešė, kad buvo pralaužta pirmoji rusų gynybos linija Chersono srityje.Chersono sritis yra svarbus Ukrainos žemės ūkio regionas ir ribojasi su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 47 550 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 30 d. jau neteko apie 47 550 kareivių. Per parą ukrainiečiai nukovė net 450 rusų okupantų.Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 954 tankų, 4 294 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 079 artilerijos sistemų, 282 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 151 priešlėktuvinės gynybos priemonės, 234 lėktuvų, 204 sraigtasparnių, 847 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 217 automobilių, 103 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Valstybės išdavimu įtariamas buvęs Ukrainos generolas gali gauti prieglobstį RusijojeBuvusiam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolui Andrijui Naumovui, kuris galimai perdavė priešui informaciją apie Černobylio draudžiamą zoną, gali būti suteiktas prieglobstis Rusijoje, praneša leidinys „The Insider“.Gautomis žiniomis, birželio 7 d. buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios vidaus saugumo valdybos vadovas A. Naumovas buvo sulaikytas Serbijoje už nedeklaruotų brangenybių kontrabandą, jam gresia iki 12 metų kalėjimo.Ukrainoje jis įtariamas valstybės išdavimu. „Eidamas valstybinės įmonės, užtikrinančios Černobylio AE draudžiamos zonos veiklą, vadovo pareigas, vėliau – vadovaujamas pareigas Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, jis rinko informaciją apie Černobylio AE draudžiamos zonos saugumo sistemų funkcionavimą“, - sakoma Ukrainos valstybinio tyrimų biuro pareiškime.„The Insider“ duomenimis, Rusija pasirengusi suteikti A. Naumovui prieglobstį mainais į parodymus prieš Volodymyrą Zelenskį. Mat teigiama, kad Rusija nori surengti Ukrainos prezidento teismą.Šiame procese buvęs Ukrainos generolas turėtų pareikšti, kad esą „V. Zelenskio įsakymu buvo vykdomas taikių Donbaso gyventojų genocidas“.Kovo 31 d. V. Zelenskis pranešė, jog dviem Ukrainos generolams buvo atimti laipsniai, nes paaiškėjo, kad jie yra išdavikai. Tai buvo A. Naumovas ir buvęs Ukrainos saugumo tarnybos valdybos Chersono srityje viršininkas Sergijus Krivoručka.

Arestovičius: rugpjūčio 29 d. rusams prasidėjo katastrofaUkrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad rugpjūčio 29 d. prasidėjo Rusijos Federacijos (RF) armijos ir visuomenės katastrofa. Apie tai jis užsiminė pokalbio su žmogaus teisių gynėju Marku Feiginu metu.O. Arestovičiaus teigimu, Ukrainos karinė strategija apima ir psichologinį bei moralinį poveikį okupantams.„Kareiviai sužino, kad pagalbos nesulauks, nes perėja sugriauta. Jie sužino, kad atsitraukti negalės, nes perėja sugriauta. Ir sulig kiekviena diena, sulig kiekviena valanda didinsime jų beviltiškumo jausmą. Tai plano dalis“, – paaiškino jis.O. Arestovičius yra įsitikinęs, kad tokiomis sąlygomis rusų kareiviams kils klausimas, ką jie šiame kare veikia, bet atsakymo neras.Ukrainos prezidento administracijos patarėjas mano, jog rusai turi suvokti, kad patirs didelių nuostolių.„Tai bus Rusijos karių ir visuomenės katastrofa. Ji prasidėjo rugpjūčio 29 d., perėjo į aktyvųjį etapą. Padarėme persilaužimą. Tai ilgas kelias mirties link. Civilinės, moralinės, psichologinės, politinės. Vladimirai Vladimirovičiau, jums nieko neniežti? Tai jūsų pabaiga prasideda“, – pažymėjo jis.

Antradienio rytą Chersone griaudėjo sprogimaiApie tai praneša vietos gyventojai.Iš karto keliose vietose pasigirdo kulkosvaidžių, granatsvaidžių šūviai.https://t.me/uniannet/70256

Po sprogimų Belgorode minia Rusijos gyventojų suplūdo į geležinkelio stotįRusijos Belgorodo mieste kilo didžiulis ažiotažas geležinkelio stotyje – vakare minia žmonių išsirikiavo į ilgą eilę. Manoma, kad jų tikslas – Maskva. Tokiam paros metui ir savaitės dienai nebūdingų eilių stotyje nuotraukos skelbiamos vietos „Telegram“ kanaluose. Nuotraukose matoma, kaip žmonės stovi ilgoje eilėje, daug žmonių su didžiuliais kelioniniais krepšiais ir kuprinėmis. Įrašuose teigiama, kad visi tie žmonės nori vykti į Maskvą. Kai kurie akivaizdžiai apimti panikos. Galimas dalykas, kad dėl to, jog traukinys tik vienas, praėjimas taip pat tik vienas, o žmonių itin daug.Tokio ažiotažo priežastys neįvardijamos. Tačiau apie 23.30 val. virš Belgorodo, remiantis vietos kanalų informacija, buvo girdėti mažiausiai du sprogimai. Kas tai buvo, kol kas neskelbiama.Propagandinė rusų žiniasklaida skelbia, kad eilės geležinkelio stotyje susiformavo dėl geležinkelio bėgių remonto, o sprogimai bandomi paaiškinti priešraketinės gynybos bandymais, esą, tai įrodo internete publikuojamas įrašas. Taip pat yra informacijos, kad sprogimai buvo girdėti aerodromo pusėje.UNIAN primena, kad Vakarų žvalgyba įsitikinusi, kad kariniai objektai Rusijos Belgorodo mieste yra teisėti Ukrainos armijos taikiniai. Neįvardytas pareigūnas sakė, kad Ukrainos atakos, nukreiptos prieš Rusijos Federacijos armijos taikinius, „daro didžiulę psichologinę įtaką Rusijos valdžiai“. Jis atakas aiškina kaip „neįtikėtinai drąsių žmonių ir naujų galimybių sinergiją“.https://twitter.com/Nevzlin/status/1564358121128067073

Latvijos vyriausybė jau suteikė Ukrainai 300 mln. eurų vertės karinės pagalbosNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Latvijos vyriausybė suteikė Kyjivui 300 mln. eurų vertės karinės pagalbos, dar daugiau kaip 15,7 mln. eurų Ukrainai paaukojo Latvijos gyventojai, įmonės ir nevyriausybinės organizacijos, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija. Iki šiol Ukrainai suteikta Latvijos karinė parama apima ginklus, šarvines liemenes bei šalmus, sausus maisto davinius, šaudmenis, prieštankinius ginklus, oro gynybos sistemas „Stinger“, dronus, haubicas, sraigtasparnius, degalus ir kitas priemones. Be to, Gynybos ministerija padeda pristatyti humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė Baiba Bliodniecė ir ekspertas Almaras Plavinis per vizitą Ukrainoje perdavė dar vieną Latvijos įmonių ir gyventojų paaukotos humanitarinės pagalbos siuntą – šiltų taktinių rūbų, avalynės, maisto produktų, visureigių ir karinės įrangos, kurią padovanojo Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.„Šis karas bus ilgas, Latvijos ir kitų valstybių parama yra viena iš būtinų Ukrainos išlikimo ir nepriklausomybės sąlygų. Latvija yra viena iš paramos teikimo lyderių, rodanti pavyzdį kitoms Europos ir pasaulio šalims“, – pirmadienį sakė Latvijos gynybos ministras Artis Pabriksas.

Mariupolyje rusai nugriovė pirmuosius daugiabučiusOkupuotame Mariupolyje rusai nugriovė pirmuosius tris daugiabučius.Tai „Telegram“ kanale paskelbė Mariupolio mero patarėjas Petras Andriuščenka.„Baigti griauti pirmieji trys daugiabučiai. Žmonių praeitis paversta statybinių šiukšlių krūva“ , – rašė jis.P. Andriuščenka atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijos okupacinė valdžia paskelbė papildomą 10 namų, kurie artimiausiu metu bus nugriauti, sąrašą. „Vėl. Be įspėjimo ir galimybės išsaugoti turtą“, – pranešė jis.

Latvijoje užregistruota daugiau kaip 37 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Latvijoje užregistruoti 37 332 pabėgėliai ukrainiečiai, iš jų 32 097 gavo leidimus nuolat gyventi šalyje ir turi teisę įsidarbinti.Tokius duomenis paskelbė Latvijos vidaus reikalų ministerija, praneša „Ukrinform“.Ieškodami būsto savivaldybių pagalba pasinaudojo 12 474 ukrainiečiai. Tai reiškia, kad kiti pabėgėliai susirado būstą savarankiškai arba apsistojo pas draugus ir gimines. 46 proc. pabėgėlių yra moterys, 22 proc. – vyrai, 32 proc. – vaikai, daugiausia nuo dvejų iki 17 metų amžiaus.Biometrinius pasus turintys Ukrainos piliečiai, kuriems nereikalinga socialinė parama ir pagalba ieškant būsto, gali būti Latvijoje iki 90 dienų, nepranešdami apie tai valstybinėms institucijoms.Liepos pabaigoje Latvijos vyriausybė pakeitė pirminės pagalbos teikimo Ukrainos gyventojams taisykles ir padidino išlaidas pabėgėliams apgyvendinti laikotarpiui iki 60 dienų.Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, rugsėjo 1-ąją naujus mokslo metus Latvijos mokyklose ir vaikų darželiuose pradės 3 339 ukrainiečių vaikai. Du trečdaliai jų mokysis mokyklose, trečdalis lankys vaikų darželius.Rygoje šįmet mokysis apie tūkstantį moksleivių iš Ukrainos, maždaug 700 vaikų lankys municipalinius vaikų darželius, dar 400 – privačias ikimokyklines mokymo įstaigas. Kaip pažymi „Ukrinform“, populiariausia mokymo įstaiga – Rygos ukrainiečių vidurinė mokykla.

Pentagonas: Rusijai sunku verbuoti karius karui UkrainojeRusijai sunku verbuoti karius karui Ukrainoje, šalis netgi atsigręžė į kalinimo įstaigas, o daugelis naujų kovotojų yra vyresnio amžiaus, prastesnės formos ir negavę tinkamų apmokymų, pirmadienį pareiškė vienas JAV Pentagono pareigūnas.Pareigūnas atkreipė dėmesį į Rusijos prezidento Vladimiro Putino praėjusią savaitę pasirašytą dekretą, kuriuo jis įsakė išplėsti šalies ginkluotąsias pajėgas. Pasak pareigūno, Pentagonas mano, kad atitinkamos didelių nuostolių Ukrainoje patyrusios Rusijos „pastangos nebus sėkmingos, nes istoriškai Rusijai nepavykdavo įgyvendinti užsibrėžtų personalo ir bendrų pajėgumų tikslų“.„Rusija jau mėgina intensyvinti karių verbavimą, – žurnalistams teigė savo tapatybės nepanoręs atskleisti pareigūnas. – Jie tai daro panaikindami viršutinę naujų karių amžiaus ribą ir verbuodami kalinius.“Anot pareigūno, daugelis šių naujų karių yra „vyresnio amžiaus, netinkami tarnybai ir nėra gavę tinkamų apmokymų“.Tad Pentagonas, pareigūno teigimu, daro išvadą, kad toks kariuomenės plėtimas vargu ar padidins šalies kovinius pajėgumus. Negana to, esą prieš karą Rusijos ginkluotosios pajėgos jau buvo 150 tūkst. karių mažesnės, nei buvo užsibrėžta.Rugpjūčio pradžione JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Colinas Kahlas skaičiavo, kad nuo vasario 24 d. Ukrainoje žuvo ar sužeista 70–80 tūkst. Rusijos karių.

JAV ragina visiškai išjungti Zaporižios atominę elektrinęJungtinės Valstijos pirmadienį paragino visiškai išjungti Rusijos pajėgų užimtą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis tapusią virtinės karinių smūgių taikiniu.Šį raginimą JAV paskelbė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komandai vykstant į Ukrainą ir planuojant vėliau šią savaitę apsilankyti Zaporižios jėgainėje. Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby pakartojo raginimus sukurti demilitarizuotą zoną aplink elektrinę, kuri buvo užimta Rusijos pajėgų tuojau po Maskvos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną ir pastarosiomis savaitėmis buvo ne kartą apšaudyta.Aplink didžiausia Europoje elektrinę suintensyvėjusios kautynės sukėlė nuogąstavimų, kad Europoje gali įvykti dar viena branduolinė katastrofa, panaši į 1986 metais įvykusią tragediją Černobylyje.„Kaip jau ne kartą sakėme, atominė elektrinė nėra tinkama vieta kovinėms operacijoms“, – sakė J. Kirby žurnalistams, perspėdamas dėl labai realios branduolinės avarijos ar incidento rizikos.„Mes ir toliau manome, kad kontroliuojamas Zaporižios branduolinių reaktorių sustabdymas artimiausiu metu būtų saugiausias ir mažiausiai rizikingas variantas“, – sakė J. Kirby.Jis taip pat išreiškė tvirtą paramą numatytam TATENA inspektorių vizitui į Zaporižią. „Rusija turėtų užtikrinti saugią ir nevaržomą prieigą nepriklausomiems inspektoriams“, – sakė J. Kirby.

Žiniasklaida: JAV mano, kad Rusija naudos Irane įsigytus dronusJAV mano, kad Rusijos įsigyti iranietiški dronai „Shahed-129“ ir „Shahed-191“ bus naudojami kare prieš Ukrainą.Tai pranešė CNN, remdamasi pareigūnų iš JAV prezidento Joe Bideno administracijos žiniomis.Anot šaltinių, Rusija bepiločius orlaivius paėmė iš Irano aerodromo ir rugpjūčio viduryje krovininiais lėktuvais nugabeno į Rusiją.Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos pareigūnai Irane treniruotis, kaip naudoti bepiločius orlaivius. JAV mano, kad Rusija oficialiai įsigijo tokius dronus, kaip „Mohajer-6“ ir „Shahed“ serijos – „Shahed-129“ ir „Shahed-191“. Šie dviejų tipų nepilotuojami orlaiviai gali gabenti tiksliai valdomą amuniciją ir gali būti naudojami stebėjimui.

Raketų ataka: rusų pajėgos vėl puolė ZaporižiąRusų pajėgos surengė raketų ataką prieš Zaporižios miestą.Apie tai pranešė Zaporižios regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas."Šiąnakt priešas pradėjo raketų ataką Zaporižios mieste. Pirminiais duomenimis, aukų išvengta. Didelė žala infrastruktūros objektams dar neužfiksuota. Smūgio pasekmės aiškinamos", – pabrėžė O. Staruchas.

Zelenskis: jei rusų kariai nori išgyventi, jiems laikas bėgti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vakarinį kreipimąsi pirmadienį pareiškė, kad jei Rusijos kariai nori išgyventi, jiems laikas bėgti arba pasiduoti.„Kas nori žinoti, kokie mūsų planai? Konkrečių detalių neišgirsite iš jokio tikrai atsakingo žmogaus. Nes tai yra karas. Taip ir yra kare“, – sakė V. Zelenskis.Jis pabrėžė, kad rusai turėtų žinoti, jog Ukrainos kariuomenė juos vys iki sienos.„Iki mūsų sienos, kurios linija nepasikeitė. Okupantai tai gerai žino. Jei nori išgyventi, rusų kariams laikas bėgti. Grįžkite namo. Jei jūs bijote grįžti į savo namus Rusijoje, gerai, tegul tokie okupantai pasiduoda, o mes garantuojame, kad laikysimės visų Ženevos konvencijų normų“, – teigė Ukrainos prezidentas.Jis pridūrė, kad jei rusų kariai jo neišgirs, tai susidurs su Ukrainos gynėjais, kurie „nesustos tol, kol neišlaisvins visko, kas priklauso Ukrainai“.„Ir tai nėra kažkas ypatinga. Neva kažkas prasidėjo. Mes apie tai kalbame 187 dienas“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Zaporižios atominės elektrinės stoge – keturios skylės„Maxar Technologies“ paskelbė naujas palydovines nuotraukas, kuriose matyti keturios skylės Zaporižios atominės elektrinės pastato stoge.Rusijos primestos regiono administracijos vadovas Vladimiras Rogovas anksčiau kaltino, esą skylės atsirado po Ukrainos pajėgų smūgio į kompleksą. Jis „Telegram“ skelbė nuotraukas, kuriose matoma viena iš skylių. Ukraina yra ne kartą paneigusi pastarosiomis savaitėmis smūgiavusi elektrinei ar šalia jos.CNN nustatė geografinę vietą ir patvirtina nuotraukų autentiškumą, bet ne teiginius, kad skylės atsirado dėl ukrainiečių smūgio.Primename, kad sekmadienio vakarą Rusijos kariai apšaudė Enerhodaro miestą, kuriame yra Zaporižios AE. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusija iš užimtos Zaporižios AE teritorijos raketomis ir artilerija apšaudė kitoje Dniepro pusėje esančius miestus.Palydovinėse nuotraukose taip pat užfiksuoti mažiausiai trys Rusijos šarvuočiai.

Šaltiniai: Ukrainos kariai jau atkovojo 4 gyvenvietes netoli ChersonoUkrainos kariai iš Rusijos jau atkovojo keturias gyvenvietes pietuose netoli Chersono miesto, CNN sakė šaltinis Ukrainos kariuomenėje. „Operacija prasidėjo naktį masiškai apšaudžius Rusijos pozicijas ir užnugarį“, – sakė šaltinis, kurio saugumo sumetimais CNN neįvardija.„Pagrindinė puolimo kryptis buvo Pravdynė. Mes pataikėme į jų pėstininkus iš „Donecko liaudies respublikos“ ir „Luhansko liaudies respublikos“, ir jie pabėgo. Rusų desantininkai pabėgo paskui juos“, – pasakojo šaltinis.„Dabar išlaisvinome keturias gyvenvietes. Pirmoji jų gynybos linija buvo pralaužta trijose vietose“, – pridūrė jis.Šaltinis teigė, kad atkovota Nova Dmytrivka, Archanhelskė, Tomyna Balka ir Pravdynė.„Daugelis jų buvo nužudyti ir paimti į nelaisvę, taip pat daug [Rusijos] karinių transporto priemonių [buvo sunaikinta]. Pažiūrėsime, kaip bus toliau. Mūsų taikinys yra Chersonas“, – CNN teigė šaltinis.

Baltieji rūmai ragina aplink Zaporižios AE sukurti demilitarizuotą zonąBaltieji rūmai paragino Rusiją sutikti su demilitarizuota zona aplink Zaporožios atominę elektrinę.Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby pirmadienį žurnalistams sakė, kad JAV prezidento Joe Bideno administracija remia TATENA vadovaujamą vizitą į elektrinę.

Chersone griaudi sprogimai Rusų okupuotame Chersone nugriaudėjo mažiausiai 8 sprogimai. Apie tai praneša vietiniai „Telegram“ kanalai, rašo UNIAN.Liudininkai skelbia kadrus iš Chersono, kuriuose matyti dūmai. Vėliau pasirodė informacija apie smūgius į Antonovskio tiltą. Skelbiamas vaizdo įrašas, kuriame matomi virš tilto kylantys dūmai.https://t.me/uniannet/70220

Rusijos kariuomenė teigia sužlugdžiusi Ukrainos atakas ChersoneRusijos kariuomenė pirmadienį pranešė, kad užkirto kelią Ukrainos puolimui pietiniuose Chersono ir Mykolajivo regionuose ir padarė „didelių nuostolių“ Kyjivo pajėgoms.„Šis naujausias priešo bandymas surengti puolamąsias operacijas visiškai žlugo“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Rusija patvirtino Ukrainos išdaviko Kovaliovo mirtį: nužudyta ir jo draugėOkupuotoje pietų Ukrainoje buvo nužudytas Ukrainos įstatymų leidėjas, kuris perėjo dirbti Rusijos valdžios institucijoms, teigia Rusijos tyrėjai.Preliminariais duomenimis, 33 metų Oleksijus Kovaliovas buvo nušautas savo namuose, „Telegram“ paskelbė Rusijos kriminalinių tyrimų institucijos.Per išpuolį taip pat žuvo jo draugė, teigiama pranešime. Pasak Ukrainos šaltinių, ji buvo subadyta peiliu ir mirė ligoninėje.Apie O. Kovaliovo mirtį pranešė keli Ukrainos parlamentarai. Jis jau buvo išgyvenęs sprogimą birželio mėnesį.Verslininkas O. Kovaliovas į Aukščiausiąją Radą buvo išrinktas 2019 metais Chersono regione nuo prezidento partijos „Tautos tarnas“.Balandžio mėnesį, grįžęs į gimtąjį regioną, jis buvo pašalintas iš partijos ir parlamentinės frakcijos, įtariant bendradarbiavimu su Maskva, o prokuratūra pradėjo tyrimą dėl valstybės išdavystės.Rusijos kontroliuojamame Chersone jis ėjo okupacinės valdžios vadovo pavaduotojo ir žemės ūkio ministro pareigas.Pastarosiomis savaitėmis buvo įvykdyti ir daugiau išpuolių prieš ukrainiečius, perėjusius tarnauti okupacinėms pajėgoms.

Švedija skirs Ukrainai 1 mlrd. kronų vertės karinės ir civilinės pagalbosŠvedija skirs 500 mln. kronų (46,75 mln. dolerių) karinės pagalbos Ukrainai, kad padėtų jai atremti Rusijos agresiją.Apie tai pranešė Švedijos ministrė pirmininkė Magdalena Andersson po susitikimo su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.„Kol vyksta karas, mes remsime Ukrainą“, – pabrėžė M. Andersson. Ji sakė, kad Švedijos vyriausybė iš viso Ukrainai papildomai suteiks 1 mlrd. kronų karinės ir civilinės pagalbos paketą.M. Andersson nepateikė karinio paketo detalių, tačiau teigė, kad jis bus panašus į ankstesnę paramą, kurią sudarė prieštankiniai ginklai, asmeninės apsaugos priemonės ir išminavimo įranga.Civilinė pagalbos paketo dalis apims ukrainietiškų kviečių pirkimą, jie bus perduoti šalims, patiriančioms maisto trūkumą, ir prisidės prie Ukrainos ekonomikos plėtros.Savo ruožtu D. Kuleba paragino Švediją tiekti Kyjivui ginklus, pavyzdžiui, haubicas ir sviedinius. „Kol vyksta karas, mes prašysime daugiau ginklų. Svarbus kiekvienas euras, kiekviena kulka, kiekvienas šovinys“, – sakė jis.D. Kuleba rugpjūčio 29-31 dienomis lankosi Švedijoje ir Čekijoje, kur aptars sankcijų Rusijai stiprinimo klausimus.

Pasidalino slėptuvių nuo bombų nuotraukomisKijeve gyvenančių mokinių tėvai pasidalino mokyklų rūsuose įrengtų slėptuvių nuotraukomis. Iš jų matyti, kad slėptuvių nuo bombų išdėstymas ir būklė skiriasi. Šiais metais mokymas bus leidžiamas tik tose Kijevo mokyklose, kuriose yra įrengtos slėptuvės arba yra šalia jų (pavyzdžiui, prie metro stočių).https://t.me/stranaua/60593

Aukų skaičius per ataką Mykolajive padvigubėjo19 val. duomenimis, per apšaudymą Mykolajivo centre buvo sužeisti 24 žmonės, du žuvo, pranešė Mykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas.

Melitopolyje nugriaudėjo galingų sprogimų serija Laikinai užimtame Melitopolyje pasigirdo keturi galingi sprogimai, rašo UNIAN. Informacija apie rusų pajėgų nuostolius tikslinama.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.https://t.me/uniannet/70211

Masinis Mykolajivo apšaudymas: į miestą paleista 12 raketųMykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas paskelbė, kad į miestą buvo paleista 12 raketų.Apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.„Į miestą buvo paleista 12 raketų“, – rašė V. Kimas.

Situacija pietuose: Chersono regiono gyventojai raginami pasirūpinti savo saugumuChersono regiono gyventojai, esantys okupuotoje teritorijoje, turi būti pasirengę imtis priemonių savo ir savo artimųjų saugumui užtikrinti.Apie tai pranešė Chersono srities tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis.Atsižvelgdamas į naujienas apie Ukrainos kontrpuolimą Chersono kryptimi, J. Sobolevskis priminė keletą pagrindinių veiksmų, kurie gali padėti išgelbėti gyvybes apšaudymo metu."Būkite kuo arčiau saugių vietų, apsirūpinkite maistu ir vandeniu, pasitikrinkite pirmosios pagalbos vaistinėlę. Laikykitės atokiau langų! Jei šalia jūsų yra orkų kariniai objektai, jei įmanoma, persikelkite pas gimines ar draugus! Šie veiksmai gali išgelbėti jus ir jūsų artimuosius“, – sakė jis.

Raketų ataka Mykolajivo centre: aukų skaičius smarkiai išaugoMykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas pranešė, kad per rusų pajėgų ataką buvo sužeistas 11 žmonių, du žuvo, rašo UNIAN.

Vicepremjerė: Ukraina nori tapti NATO nare iškart, o ne pagal narystės veiksmų planąUkraina nori tapti NATO nare tiesiogiai, o ne pagal ankstesnį narystės veiksmų planą, kuris buvo parengtas prieš Rusijos invaziją.„Tik pati narystė“, tiesioginiu keliu, yra tinkamas variantas, pirmadienį portalui „Ukrayinska pravda“ sakė ministro pirmininko pavaduotoja Europos ir euroatlantinės integracijos klausimais Olha Stefanišyna.Ukraina iš esmės perėmė labai daug Vakarų karinio aljanso praktikos, sakė ji, pridurdama, kad šalies kariai turi unikalios kovinės patirties, kurios trūksta kitų NATO narių kariams.Rusija įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną reikalaudama, kad Ukraina turėtų neutralų statusą ir taip atsisakytų savo 2019 metų konstitucinio tikslo tapti NATO nare. Potencialios aljanso narės paprastai turi laikytis narystės veiksmų plano siekiant atitikti NATO standartus.

Vokietijos kancleris žada paramą Ukrainai kelyje į ESVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį pažadėjo ryžtingai remti Ukrainą ir kitas kandidates į Europos Sąjungą, tačiau pabrėžė, kad norint išplėsti bloką iki „30 ar 36 narių“, reikės įgyvendinti reformas.Savo viziją per vizitą Čekijoje išdėstęs O. Scholzas pabrėžė, kad Rusijos invazija į Ukrainą reikalauja „europietiško atsako į šį lūžio momentą“.Savo kalboje jis paragino bloką mažinti „vienpusę priklausomybę“ ekonomikos, energetikos ar gynybos srityse, taip pat kurti „geopolitinę, suverenią ir išplėstą ES“.Kancleris sakė esąs įsipareigojęs siekti, kad šešios Vakarų Balkanų šalys, Moldova, Sakartvelas ir Ukraina įstotų į ES.„Jų įstojimas į ES atitinka mūsų interesus“, – kalbėjo O. Scholzas.Tačiau plečiantis blokui, reikės panaikinti kiekvienos narės šiuo metu turimą veto teisę ir pereiti prie „daugumos balsavimo“ sistemos, kad nebūtų stabdomas ES sprendimų priėmimas, sakė O. Scholzas.Rusijos invazija į Ukrainą jau tapo išbandymu ES vienbalsiškumo principui tokiu metu, kai būtini skubūs veiksmai.„Ieškokime kompromisų drauge. Manau, daugumos balsų principą pirmiausia galėtume pradėti taikyti tose srityse, kuriose ypač svarbu, kad kalbėtume vienu balsu, pavyzdžiui, dėl sankcijų politikos ar žmogaus teisių klausimų“, – sakė Vokietijos kancleris.O. Scholzas pridūrė, kad valstybės narės turi ne tik dvi galimybes – balsuoti „už“ arba „prieš“, bet ir gali „konstruktyviai susilaikyti“.

Ukrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti rusų okupuotą ChersonąUkrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti pietinį Chersono miestą, kurį šiuo metu yra užėmusios Rusijos pajėgos, pirmadienį pranešė vienas vietos valdžios pareigūnas.„Šiandien buvo surengta galinga artilerijos ataka priešų pozicijoms... visoje okupuotoje Chersono srities teritorijoje“, – Ukrainos televizijos kanalui „Priamyj TV“ sakė Chersono srities tarybos deputatas ir administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanis.„Tai yra pranešimas apie tai, ko laukėme nuo pavasario – tai Chersono srities deokupacijos pradžia“, – pridūrė jis.Rusijos pajėgos srities centrą Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.S. Chlanis sakė, kad Ukrainos kariai dabar turi „pranašumą“ pietiniame fronte. Pastarosiomis savaitėmis keli smūgiai buvo nukreipti prieš tiltus regione, siekiant apsunkinti Rusijos kariuomenės logistiką.Ukrainos žiniasklaida anksčiau citavo Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovę spaudai Natalią Humeniuk, kuri teigė, kad ukrainiečių pajėgos puola iš „daugelio krypčių“.Chersonas yra pagrindinis to paties pavadinimo regiono miestas. Chersono sritis yra svarbus Ukrainos žemės ūkio regionas ir ribojasi su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.Liepos pabaigoje S. Chlanis sakė, kad Ukrainos pajėgos atgaus šio regiono kontrolę iki rugsėjo.

Smogė Mykolajivo centrui: apšaudomi gyvenamieji pastatai, yra aukųRusų pajėgos apšaudo Mykolajivą. Centrinėje miesto dalyje girdėti galingi sprogimai.Apie tai pranešė miesto meras Aleksandras Senkevičius ir Mykolajivo srities pirmininkas Vitalijus Kimas. „Mieste girdimi galingi sprogimai! Visi tuoj pat slėpkite“, – pranešė A. Senkevičius.V. Kim paaiškino, kad rusai smogė miesto centrui. „Jie smarkiai apšaudo miesto centrą. Vis dar yra raketų. Mes neišeiname iš slėptuvių, tačiau vis tiek jaučiame džiaugsmą savo širdyse. Tikime Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“, – teigė V. Kim.

Bėgdami rusų okupantai dar ir „dovanų“ paliko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai iš Rusijos kareivių gavo „dovaną“ – dėžių su įvairiais sviediniais. Okupantai juos paliko, kai skubėjo palikti savo pozicijas. Vienas iš Ukrainos gynėjų nufilmavo trofėjų. Vaizdo įrašu pasidalijo Ukrainos „Telegram“ kanalai. Kur buvo padarytas vaizdo įrašas, nepatikslinama. Kareivis papasakojo, kad įsibrovėliai „bėgo kaip akis išdegę“. Jis pajuokavo, kad Rusijos Federacijos (RF) armija tapo „pagrindine Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rėmėja“. Gynėjas pridūrė, jog Ukrainos kariai būtinai „grąžins“ okupantams šiuos sviedinius. Videoklipe matyti, kad kažkokioje patalpoje šalies agresorės kareiviai laikė daug dėžių su šoviniais ir įvairaus kalibro sviediniais. Dabar jie bus naudojami kovoti su priešu.

Vokietijoje įvyks JAV ir sąjungininkų gynybos ministrų susitikimas dėl UkrainosJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas rugsėjo 8 dieną Vokietijoje susitiks su kolegomis iš šalių sąjungininkių aptarti paramos Rusijos užpultai Ukrainai, pirmadienį pranešė Jungtinių Valstijų kariuomenė.Ukrainos gynybos kontaktinė grupė surengs tiesiogines derybas Ramšteino oro pajėgų bazėje, pranešė JAV oro pajėgos Europoje ir oro pajėgos Afrikoje.

„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Berislavo mašinų gamybos gamyklai Chersono srityje. Manoma, kad ten okupantai remontavo savo techniką.https://t.me/nexta_live/35515

Propagandiniai rusų kanalai skelbia, kad po Ukrainos smūgių Nova Kachovkoje paskelbta evakuacija, žmonės esą slepiasi slėptuvėse.

Nyderlandai siųs daugiau tyrėjų į TBT tyrimą dėl UkrainosNyderlandai pirmadienį pranešė, kad į Ukrainą nusiųs dar tris tyrėjų grupes, kurios padės Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) tirti karo nusikaltimus, įvykdytus per Rusijos invaziją.Šios misijos, numatytos 2022 metų pabaigai ir kitiems metams, bus vykdomos po to, kai gegužės mėnesį į Ukrainą buvo nusiųsti keli Nyderlandų tyrėjai, tapę didžiausios tokios misijos TBT istorijoje dalimi.„Mes ir toliau esame visiškai įsipareigoję siekti teisingumo dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, – tviteryje parašė Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra. – Todėl Nyderlandai artimiausiu metu atsiųs tris naujas teismo medicinos ekspertų grupes, kurios padės ukrainiečiams ir Tarptautiniam baudžiamajam teismui atlikti tyrimą“.Tyrėjai dirbs „po Tarptautinio baudžiamojo teismo vėliava“, kuris yra įsikūręs Hagoje, Nyderlanduose, bendrame laiške parlamentui nurodė Nyderlandų užsienio reikalų, gynybos ir teisingumo ministerijos.Nyderlandų karo policijos grupės bus dislokuotos „2022 m. rudenį ir, jei situacija leis, 2023 m. pavasarį ir vėl 2023 m. rudenį“, – sakoma laiške.TBT paskelbė pradedąs išsamų įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimą praėjus vos kelioms dienoms po vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos invazija.Paskui gegužės mėnesį teismas į Ukrainą pasiuntė 42 narių komandą, įskaitant „nemažai Nyderlandų nacionalinių ekspertų“.Teismas kol kas atsisakė nurodyti, kada tikisi pateikti pirmuosius kaltinimus dėl Ukrainos.Birželio mėnesį Nyderlandai pranešė, kad užkirto kelią Rusijos karinės žvalgybos agentui, apsimetusiam stažuotoju iš Brazilijos, prasiskverbti į TBT.

Šaltinis: ES planuoja suspenduoti susitarimą, palengvinantį vizų išdavimą Rusijos piliečiamsEuropos Sąjunga (ES), pasak vieno neįvardyto diplomato, planuoja suspenduoti susitarimą, palengvinantį vizų išdavimą Rusijos piliečiams.„Negalime tęsti ligšiolinės vizų politikos“, – prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Prahoje teigė savo tapatybės nepanoręs atskleisti diplomatas.

Scholzas paskelbė apie spalį Vokietijoje rengiamą Ukrainos atstatymo konferencijąVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį paskelbė, kad spalį jo šalyje bus surengta Ukrainos atstatymo po Rusijos sukelto karo konferencija.Pasak O. Scholzo, Ukrainos atstatymas yra „didžiulis užmojis, kuriam įgyvendinti prireiks kelių kartų“, tarptautinio bendradarbiavimo ir „protingos bei patikimos strategijos“. „Būtent apie tai bus kalbama spalio 25 d. Berlyne vyksiančioje ekspertų konferencijoje, į kurią kartu su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen pakvietėme Ukrainą ir jos partnerius iš viso pasaulio“, – sakydamas kalbą Prahos Karolio universitete, teigė O. Scholzas.Kalbėdamas apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimą, O. Scholzas pareiškė, kad pagrindinis tikslas yra sukurti „šiuolaikišką Ukrainos kariuomenę, pajėgią visuomet apginti savo šalį“. „Pavyzdžiui, galiu įsivaizduoti, kad Vokietija prisiims ypatingą atsakomybę sustiprinti Ukrainos artileriją ir oro gynybos pajėgumus“, – kalbėjo O. Scholzas.

Ukraina pralaužė pirmąją Rusijos okupantų gynybos linijąUkrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolimo veiksmus daugeliu krypčių pietuose ir pralaužė pirmąją Rusijos okupantų gynybos liniją. Apie tai pranešė operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk.„Pradėjome puolimo operacijas daugelyje mūsų zonos sričių ir pralaužėme pirmąją priešo gynybos liniją. Natūralu, kad šių sričių neįvardinsime“, – sakė N. Humeniuk.https://t.me/Tsaplienko/14318

Kremlius ragina spausti Ukrainą dėl Zaporižios AEKremlius pirmadienį paragino daryti „spaudimą“ Kyjivui, kad sumažėtų įtampa dėl Maskvos pajėgų užimtos Zaporižios atominės elektrinės pietryčių Ukrainoje, dėl kurios apšaudymų Maskva ir Kyjivas kaltina vienas kitą.„Visos šalys privalo daryti spaudimą Ukrainos pusei, kad ji liautųsi kėlusi pavojų Europos žemynui apšaudydama“ šią jėgainę, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Okupantai toliau patiria gėdingų nuostolių: persigandę rusų desantininkai pabėgo tiesiai iš mūšio laukoOkupantai toliau patiria gėdingų nuostolių kare. Jie persigandę bėga tiesiai iš mūšio lauko. Apie tokį atvejį pranešė Ukrainos kariai. Jis nutiko Donbase su kovotojais iš pseudorespublikos, skelbia 24tv.ua.Ukrainos gynėjai informavo, kad vadinamasis 109-asis kvazirespublikos pulkas atsitraukė iš savo pozicijų Chersono srityje. Prie jo prisijungė Rusijos desantininkai. Jie bėgo iš mūšio lauko, skelbia 24tv.ua.„Situacija laikinai okupuotoje Chersono srityje okupantams gana sudėtinga. Galingosiomis ir siaubingosiomis HIMARS sistemomis sunaikinti praktiškai visi dideli tiltai: Antonivkos geležinkelio ir automobilių tiltai bei Nova Kachovkos tiltas. Liko tik pėsčiųjų tiltai“, - pranešė pajėgų „Kachovka“ operatyvinė grupė.Ukrainos kariai konstatuoja, kad Rusijos armija iš okupuoto Krymo nebegali gauti ginkluotės ir personalo. Dabar Ukrainai pasitaikė puiki proga susigrąžinti savo teritorijas.Paviešintame vaizdo įraše girdėti, kaip vienas okupantas skundžiasi, kad pramušta pirmoji Rusijos gynybos linija, rusų pajėgos apšaudomos iš tankų, artilerijos ir lėktuvų.https://www.facebook.com/ouvKakhovka/videos/1018539645523163/

Scholzas žada remti Vakarų Balkanų šalių, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos stojimą į ESVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį pažadėjo ryžtingai paremti šešių Vakarų Balkanų šalių, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą.„Jų įstojimas į ES atitinka mūsų interesus“, – pareiškė O. Scholzas Prahos Karolio universitete sakydamas kalbą apie savo viziją dėl bloko.

Ukrainos ministras: misija Zaporižios elektrinėje bus „sunkiausia per TATENA istoriją“Jungtinių Tautų branduolinių programų priežiūros agentūros misija Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje bus sunkiausia, kokią yra tekę vykdyti šiai institucijai, pirmadienį perspėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba .„Ši misija bus sunkiausia per TATENA (Tarptautinės atominės energijos agentūros) istoriją, atsižvelgiant į Rusijos Federacijos ten vykdomus aktyvius kovos veiksmus, taip pat labai įžūlias Rusijos pastangas legitimuoti savo buvimą ten“, – per vizitą Stokholme sakė D. Kuleba.TATENA vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį sakė, kad jis kartu su darbo grupe šią savaitę išvyks į didžiausią Europoje atominę jėgainę, pastarosiomis savaitėmis ne kartą tapusią karinių smūgių taikiniu..Kalbėdamas per bendrą spaudos konferenciją su Švedijos premjere Magdalena Andersson ir užsienio reikalų ministre Ann Linde D. Kuleba sakė, kad „Rusija sukelia branduolinės avarijos grėsmę ne vien Ukrainai, bet ir visam pasauliui“.Jis dar kartą pareikalavo, kad Rusija iš jėgainės pasitrauktų.„Tikimės iš šios misijos aiškaus faktų apie visų branduolinės saugos protokolų pažeidimus aiškaus išdėstymo“, – pabrėžė D. Kuleba.„Rusija privalo pasitraukti, o TATENA, taip pat daugelis pasaulio šalių, turi priversti juos išeiti – viskas labai paprasta. Tai vienintelis būdas branduoliniam saugumui užtikrinti“, – pridūrė ukrainiečių diplomatijos vadovas.

Putinas vyksta į KaliningradąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę vyks į Kaliningradą. Apie tai pranešė jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.„Antroje savaitės pusėje prezidentas bus Kaliningrade“, – sakė D. Peskovas.

Negyvas rastas Ukrainos išdavikasChersono srityje žuvo buvęs Ukrainos partijos „Sluga Narody“ (liet. „Tautos tarnas“) deputatas Oleksijus Kovaliovas, kuris kilus karui persimetė į Rusijos pusę. Cituodamas šaltinius okupuotoje teritorijoje, ukrainiečių žurnalistas Andrejus Caplienka skelbia, kad O. Kovaliovas buvo mirtinai subadytas savo paties namuose Hola Prystanės mieste. „Oleksijus Kovaliovas, turtingas Chersono žemvaldys, į parlamentą pateko su partija „Sluga Narody“ ir invazijos pradžioje nelauktai pasiūlė savo paslaugas okupantams. Jis pasirūpino, kad jo gaminama produkcija į Rusiją būtų tiekiama per Krymą. Jau anksčiau pasikėsinta O. Kovaliovą nužudyti, o partizanai atvirai paskelbė, kad vyras – jų prioritetinis taikinys“, – teigia žurnalistas. Apie O. Kovaliovo mirtį feisbuke taip pat pranešė Chersono karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas. „Pasirodė informacija, kad buvęs parlamentaras-išdavikas Oleksijus Kovaliovas buvo nužudytas Železnij Port kurorte. Šiuos duomenis reikia patikslinti, bet įdomu tai, kad apie savo „ministro“ mirtį paskelbė ir propagandinė žiniasklaida, nors [informacija] nedelsiant buvo pašalinta“, – teigia S. Chlanas. S. Chlanas nepatikslino, kurios konkrečios žiniasklaidos priemonės publikavo žinutes apie O. Kovaliovo mirtį. Ryte Chersono srities okupacinė valdžia dar nebuvo pakomentavusi informacijos apie žmogžudystę. Balandžio 28-ąją partijos „Sluga Narody“ frakcija sustabdė O. Kovaliovo narystę partijoje ir frakcijoje dėl to, kad, frakcijos duomenimis, parlamentaras Chersono srityje bendravo su Rusijos kariais.

Zelenskis: Ukrainos pergalė bus geriausias žuvusiųjų atminimo pagerbimasUkrainiečių tauta visada prisimins savo gynėjus, o Ukrainos pergalė kare bus geriausias žuvusiųjų atminimo pagerbimas.Tai pirmadienį, Ukrainos gynėjų atminimo dieną, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“.„Mūsų tauta niekada nepamirš kiekvieno ir kiekvienos, kurie kovoja už Ukrainą, kurie atidavė už ją savo gyvybę. Ir mūsų atminimas – tai ne viskas, ką turime. Mūsų nepriklausomybė, kurią mes išsaugosime ir perduosime mūsų vaikams ir anūkams, mūsų pergalė, kuri tikrai bus pasiekta, taps geriausiu visų, kurie žuvo šiame kare, atminimo pagerbimu“, - parašė jis „Telegram“ kanale.Ukrainos valstybės vadovas pridūrė, kad didvyriai lieka gyvi amžinai.Ukrainoje rugpjūčio 29-ąją minima Ukrainos gynėjų, žuvusių kovoje už šalies nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą, atminimo diena. Ši data pasirinkta pažymint Ukrainos karių išsiveržimo iš apsupties Ilovaiske 2014 metų rugpjūčio 29-ąją dieną.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02dXTnx991AbE1TBkDphZv5r1jaW3GGMB8qpTdBsWJ9g7viEnCLAsigzoM79K68WdDl

G7 šalys reikalauja netrukdomos TATENA prieigos prie Zaporižios AEDidžiojo septyneto (G7) šalys pirmadienį pareikalavo, kad Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) būtų suteikta netrukdoma prieiga prie Rusijos užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės Ukrainos pietuose.TATENA personalas turi būti greitai, saugiai ir „netrukdomai“ įleistas į visus Ukrainos branduolinius objektus, teigiama G7 direktorių grupės ginklų neplatinimo klausimu pranešime. Jame priduriama, kad TATENA darbuotojams taip pat turi būti leista „tiesiogiai ir netrukdomai bendrauti su šių objektų sistemas valdančiu Ukrainos personalu“.Anot pranešimo, tai, kad Rusijos kariuomenė toliau kontroliuoja Zaporižios AE, kelia „rimtą pavojų tokių objektų saugumui“. „Tokie veiksmai kelia branduolinės katastrofos ar incidento grėsmę ir kelia pavojų Ukrainos gyventojams, kaimyninėms šalims ir visai tarptautinei bendruomenei“, – perspėjo direktorių grupė. Jos teigimu, Zaporižios AE teritorijoje neturi vykti jokie karo veiksmai ir ten neturi būti laikoma karinė technika.

Ukraina: iš Kremliaus gautas dar vienas fantastinis nurodymasOkupantai rusai Mariupolyje suaktyvino pasiruošimą vadinamajam referendumui, bet mėginimai sudaryti balsavimo komisijas kol kas nesėkmingi.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Referendumas. Mūsų žiniomis, iš Kremliaus gautas dar vienas fantastinis nurodymas – iki rugsėjo 15 d. pasiekti Donecko srities sieną. Todėl vėl atnaujintas pasiruošimas „referendumui“. Mėginama sudaryti keturis balsavimo komisijas – kol kas nesėkmingai“, - parašė jis.Pasak P. Andriuščenkos, taip pat duotas nurodymas patikslinti mariupoliečių asmens duomenis.„Visi masiškai apskambinami ir klausiami, ar ketina balsuoti. Bet data nenurodoma, sako, kad ji bus paskelbta vėliau“, - papasakojo Mariupolio mero patarėjas.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas, jame neužtikrinamas normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas. Nuo karo pradžios Maroiupolyje žuvo apie 22 tūkst. civilių, daugiau kaip 50 tūkst. gyventojų buvo deportuoti į Rusiją ir laikinai okupuotas Donecko srities teritorijas.Anksčiau buvo pranešta, kad okupantai planavo surengti „referendumą“ dėl užgrobtų teritorijų prijungimo prie Rusijos rugsėjo 11 d.

Chersone sunaikinta rusų okupantų kariuomenės bazėLaikinai okupuoto Chersono gyventojai pranešė apie smūgius rusų karinei bazei. Naktį buvo smogta į Nacionalinės gvardijos karinį dalinį, kuriame, užėmus miestą, buvo dislokuoti Rusijos kariai.Chersono regiono tarybos deputatas Sergejus Chlanas patvirtino informaciją apie smūgius rusų okupantų karinei bazei.„Naktis orkams buvo nelengva, o daugeliui ji buvo paskutinė“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė jis.https://t.me/uniannet/70150

Į Ukrainą iš Baltarusijos oro erdvės paleistos mažiausiai penkios raketosRugpjūčio 28 d. vakarą į Baltarusijos oro erdvę įskrido penki Rusijos lėktuvai ir iš ten į Ukrainos teritoriją paleido mažiausiai penkias raketas, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi karo veiksmų stebėsenos grupe „Belaruski Hajun“.Pasak „Belaruski Hajun“, 19 val. 14 min. į Baltarusijos oro erdvę virš Mogiliovo srities iš Rusijos teritorijos įskrido mažiausiai penki rusų naikintuvai, tarp jų – keli bombonešiai „Tu-22M“. Jie tuomet praskrido virš Rahačiovo miesto Akciabrskij miestelio Gomelio srityje link. Iš ten 19 val. 29 min. buvo paleista pirmoji raketa. Po to raketos buvo paleidžiamos kas tris minutes.Kiek vėliau virš Mikaševičų, Lunineco ir Stolino miestų Baltarusijoje pasigirdo penki sprogimai ar raketų paleidimo garsai. Tuomet tarp 19 val. 44 min. ir 19 val. 53 min. lėktuvai grįžo į Rusiją.Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė. Šalis leidžia Maskvai naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą.

Rusijoje vyks karinės pratybos „Vostok 2022“Rusijoje šią savaitę vyks karinės pratybos „Vostok 2022“, kuriose dalyvaus daugiau kaip 50 tūkst. karių.Šalies gynybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad pratybų metu bus naudojama daugiau kaip 5 tūkst. įvairios ginkluotės vienetų, 140 lėktuvų ir 60 karo laivų. Ministerija tikino, kad šių pratybų tikslas – užtikrinti Rusijos ir jos sąjungininkių karinį saugumą.Kaip pranešama, ketvirtadienį prasidėsiančios ir kitą trečiadienį pasibaigsiančios pratybos vyks poligonuose Rytų Sibire ir Rusijos Tolimuosiuose Rytuose bei Japonijos jūroje. Jose dalyvaus kariai iš Rusijos, Baltarusijos, Kinijos ir Indijos.Pratybos organizuojamos Rusijos karui Ukrainoje įžengus į septintą mėnesį.

Britų žvalgyba: rusų kariai šaiposi iš ŠoiguRusijos armija šaiposi iš šalies gynybos ministro Sergejaus Šoigu, kuris neturi jokio karinio išsilavinimo ar karinės patirties. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, jis buvo nušalintas nuo realaus vadovavimo Ukrainoje esantiems kariams. Apie tai savo tviterio paskyroje paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija. Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida neseniai paskelbė, kad dėl problemų, su kuriomis Rusija susiduria kariaudama prieš Ukrainą, gynybos ministras S. Šoigu šiuo metu yra nušalintas nuo vadovavimo rusų kariams: šalies prezidentą Vladimirą Putiną apie karo eigą dabar tiesiogiai informuoja karinių operacijų vadai. Remiantis žvalgybos duomenimis, Rusijos karininkai ir kariai, turintys tiesioginės karo patirties, nuolatos tyčiojasi iš S. Šoigu dėl pastarojo neveiksmingo ir atsainaus vadovavimo, Rusijai negalint kare pasiekti progreso. „S. Šoigu jau seniai bando nusikratyti žmogaus, neturinčio rimtos karinės patirties, reputacijos. Didžiąją savo karjeros dalį jis praleido statybų sektoriuje ir dirbdamas Nepaprastųjų situacijų ministerijoje“, – komentare teigia Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 47 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 29 d. jau neteko apie 47 100 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 947 tankų, 4 269 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 060 artilerijos sistemų, 279 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 149 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 203 sraigtasparnių, 844 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 188 automobilių, 101 specialiosios technikos vieneto.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Iš Odesos srities uostų išplaukė dar trys laivai su ukrainietiškais grūdaisPirmadienio rytą iš Odesos srities uostų „grūdų koridoriumi“ išplaukė trys laivai su Ukrainos žemės ūkio produkcija.Tai pranešė Turkijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Pirmadienio rytą iš Ukrainos uostų išplaukė dar trys laivai su grūdais“, - sakoma pranešime.Jame taip pat pažymima, kad eksportui skirti grūdai kraunami pagal planą, darbus kontroliuoja Bendrasis koordinavimo centras Stambule.Sekmadienį iš Odesos srities uostų išplaukė šeši laivai su grūdais.Iš viso nuo jūrų blokados nutraukimo iš Odesos srities uostų išplaukė 54 laivai su ukrainietiška žemės ūkio produkcija.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Rusų kariai apšaudė EnerhodarąEnerhodaro, kuriame yra Zaporižios AE, meras praneša, kad rusų kariai apšaudė du miesto mikrorajonus.Apie tai jis paskelbė savo „Telegram“ kanale.Anot jo, civilių namuose išdužo langai, užsidegė kieme stovėję automobiliai.Ukrainos prezidento štabo viršininkas vėlai sekmadienį savo „Telegram“ kanale taip pat patvirtino šiuos pranešimus. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ugniagesiai gesina degančius automobilius.„Jie provokuoja ir bando šantažuoti pasaulį“, – sakė Andrijus Jermakas.https://t.me/zsuwar/20255

Podoliakas: Rusijos mėginimai aneksuoti Ukrainos teritoriją tariamais referendumais neduos rezultatųUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad Rusijos mėginimai aneksuoti Ukrainos teritoriją tariamais referendumais neduos rezultatų, praneša UNIAN.„Priminsiu... Barbarai planavo užgrobti Kyjivą per tris dienas. Paskui – užgrobti Donbasą iki gegužės 9 d., o vėliau – bent jau iki rugsėjo. Nė vienas iš šių planų neįvykdytas. Taip pat neduos rezultatų ir mėginimai aneksuoti Ukrainos teritorijas tariamais referendumais arba sužlugdyti Vakarų paramą dujų šantažu“, - parašė tviteryje M. Podoliakas.Jis taip pat pabrėžė, kad rusų okupuotame Kryme nežinomos kilmės atakų skaičius tik didės.

Ekspertai stebisi, kaip ukrainiečiai naudoja ginklusEkspertai teigia, kad Ukraina pasiekė didelę sėkmę kare, nes netikėtai panaudojo ginklus ir įrangą. Apie tai rašoma „The New York Times“ pranešime. Ekspertai ir JAV gynybos departamento pareigūnai teigia, kad Ukrainos pajėgos panaudojo amerikietiškus ir kitus ginklus taip, kaip mažai kas tikėjosi – nuo balandžio mėn. Juodojoje jūroje nuskandinto Rusijos flagmano „Moskva“ iki šį mėnesį įvykdytos atakos prieš Rusijos oro pajėgų bazę Kryme.Pavyzdžiui, Ukrainos pajėgos greičiau gabena raketas, montuoja jas ant sunkvežimių. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų koviniai pajėgumai jūroje buvo padidinti įrengus raketų sistemas greitaeigiuose kateriuose.Aukšto rango Pentagono pareigūnas sakė, kad Ukrainos pajėgos ant sovietinių naikintuvų MiG-29 sumontavo amerikiečių tiekiamas raketas HARM. To dar niekada nebuvo padaryta – manoma, kad šios raketos yra nesuderinamos su MiG-29 ir kitais Ukrainos naudojamais naikintuvais.

TATENA komanda vyksta į Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį pranešė vykstąs į Rusijos pajėgų kontroliuojamą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis tapusią kelių karinių smūgių taikiniu.„Ši diena atėjo – TATENA palaikymo ir pagalbos Zaporižioje misija jau pakeliui“, – per „Twitter“ parašė R. Grossi ir pridūrė, kad Jungtinių Tautų agentūros misija į didžiausią Europoje atominę jėgainę atvyks „vėliau šią savaitę“.Prie žinutės pridėtoje nuotraukoje matyti R. Grossi stovintis kartu su 13 žmonių komanda. Jie dėvėjo liemenes ir kepuraites su TATENA logotipu.R. Grossi jau kelis mėnesius prašė sudaryti galimybę aplankyti jėgainę ir perspėjo dėl „labai realios branduolinės katastrofos rizikos“.Zaporižios elektrinė, turinti šešis reaktorius, buvo okupuota Rusijos pajėgų tuojau po Maskvos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną.Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą šio komplekso ir jo apylinkių apšaudymais.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ šeštadienį, po naujausių smūgių, perspėjo dėl radioaktyvių medžiagų nuotėkio ir gaisrų grėsmės.Jungtinės Tautos ragino nutraukti visus karinius veiksmus teritorijoje aplink Zaporižios elektrinę.Ukraina iš pradžių baiminosi, kad TATENA vizitas legitimizuos Rusijos okupaciją, bet vėliau išreiškė visišką palaikymą tokiai misijai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį ragino agentūrą kuo greičiau pasiųsti savo komandą.Nuo ketvirtadienio iki penktadienio jėgainė pirmąkart per savo keturių dešimtmečių istoriją buvo atkirsta nuo Ukrainos nacionalinių elektros tinklų „dėl įsibrovėlių veiksmų“, nurodė „Enerhoatom“.Penktadienio popietę jungtys vėl buvo atkurtos.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiko, kad nepriklausomų inspektorių grupė į Zaporižios AE atvyktų per Ukrainą, rugpjūčio 20-ąją pranešė Prancūzijos prezidentūra, Kremliaus vadovui pasikalbėjus su prancūzų prezidentu Emmanueliu Macronu.https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1564096717397659649