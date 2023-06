Oficialus Chersono regioninės karinės administracijos „Telegram“ kanalas pranešė, kad Antonovka buvo apšaudyta. Per rusų puolimą buvo sužalotas 29 metų vyras, jam buvo suteikta visa reikiama pagalba.

Rusijos karas prieš Ukrainą

JAV Ukrainai suteiks dar vieną karinės pagalbos paketąJAV planuoja jau antradienį paskelbti naują karinės pagalbos paketą Ukrainai, kurio vertė siekia 500 mln. dolerių.Į karinės pagalbos paketą bus įtrauktos antžeminės transporto priemonės, Ukrainai vykdant kontrpuolimą, sakė du JAV pareigūnai. Tikimasi, kad bus įtraukta 30 kovos mašinų „Bradley“ ir 25 šarvuočiai „Stryker“, sakė vienas iš šaltinių.Pasak pareigūnų, kurie norėjo likti anonimiški, Ukraina gaus amuniciją didelio mobilumo artilerijos raketų sistemoms (HIMARS), prieštankinės ginkluotės, įskaitant „Javelin“, ir amunicijos priešlėktuvinėms sistemoms „Patriot“ ir „Stinger“, kaip pagalbos paketo dalį.

Britų generolas: dar per anksti vertinti Ukrainos puolimo sėkmę, tačiau buvo įspūdingų momentųBritų sausumos pajėgų vadas generolas seras Patrickas Sandersas teigė, kad dar per anksti vertinti Ukrainos puolimo sėkmę, tačiau tai, kas buvo vadinama „formuojamosiomis operacijomis“ – veiksmais, kurie paruošia sąlygas gynybos proveržiui – yra įspūdingi.Anot P. Sanderso, Rusijos kariuomenė žino, kuriuos iš Ukrainos vienetų mokė britų kariuomenė. Britų žvalgyba apie tai žino iš pokalbių perėmimų.„Tikiu, kad Rusijos grėsmė tęsis – turime apsiginkluoti ir būti pasiruošę“, – sakė generolas B. Sandersas.Jis taip pat kalbėjo apie J. Prigožino maištą. Anot generolo, nepaisant šio įvykio, „Putino armija vis dar laikosi savo pozicijos“. Jis ragino „niekada nenurašyti Maskvos“ – net ir susiskaldžiusi Rusija, anot jo, vargu, ar žada gerų naujienų.

Žiniasklaida: Kryme užsidegė okupantų sandėliai Laikinai okupuotame Kryme, netoli Tokarevo ir Šubino gyvenviečių, užsidegė okupantų rusų sandėliai. Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis“, kuriuo remiasi „Ukrinform“. „Laikinai okupuotas Krymas. Tokarevo ir Šubino gyvenviečių rajone netikėtai užsiliepsnojo okupantų sandėliai“, – rašoma pranešime. „Telegram“ kanalas „Krymo balsas“ patikslina, kad dega degalų ir tepalų sandėlis. Penktadienį „Ukrinform“ pranešė, kad laikinai okupuotame Kryme, Koreizo gyvenvietėje netoli Jaltos, susprogdintas dujotiekis. https://t.me/UaOnlii/54780

Zelenskis atvyko į fronto liniją Donecko srityjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į fronto liniją Donecko srityje, šalies rytuose, sritis iš dalies okupuota Rusijos pajėgų.Pasak jo biuro, V. Zelenskis aplankė karinius dalinius, dalyvaujančius sunkiose kautynėse prie Bachmuto miesto, susitiko su kariais, kurie ilsėjosi greitkelio degalinėje.Maskva pernai paskelbė aneksavusi Donecko sritį, nuo 2014 m. iš dalies kontroliuotą Maskvos remiamų separatistų, tačiau Rusijai taip ir nepavyko užimti jos visos, ten Ukraina jau pradėjo kontrpuolimą, siekdama atsiimti Rusijos užgrobtas terotorijas.Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas pranešė apie nedidelę pažangą į šiaurę ir pietus nuo Bachmuto miesto, gegužę Rusijos užimto po daugybės mėnesių kruvinų kovų.Per oficialesnę vizito dalį V. Zelenskis įteikė kariams medalius, apie padėtį jam pranešė Ukrainos regioninių jungtinių pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis.Tačiau prezidento svetainėje paskelbtose nuotraukose taip pat matyti, kaip jis kur kas labiau atsipalaidavęs dalijasi kava ir fotografuojasi su kariais bei pakelės degalinės darbuotojais.„Pagal gerą tradiciją, Volodymyras Zelenskis sustojo degalinėje Donecko srityje ir išgėrė kavos su ten buvusiais kariškiais“, – sakoma prezidentūros pranešime. „Prezidentas palinkėjo kariams sveikatos ir sėkmės“, – priduriama jame.

Vokietija atmeta prašymą siųsti Ukrainai sparnuotųjų raketųVokietija vis dar nepasirengusi siųsti Ukrainai tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas, nepaisant pakartotinių Ukrainos pareigūnų prašymų, pirmadienį pareiškė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.„Kalbant apie tolimojo nuotolio ginklus, noriu dar kartą labai aiškiai pasakyti, kad mes vis dar laikomės atsargios pozicijos – kaip, beje, mūsų partneriai JAV“, – per vizitą Lietuvoje sakė B. Pistoriusas. „Kol kas mūsų vertinime niekas nepasikeitė“, – pridūrė jis.Ukraina gegužės pabaigoje paprašė Vokietijos sparnuotųjų raketų „Taurus“, tačiau Vokietija ir toliau laikosi atsargios politikos ir nesutinka suteikti šių raketų, nes bijo, kad jomis bus galima smogti Rusijai, nors Ukraina pažadėjo nenaudoti Vakarų ginklų atakoms Rusijos teritorijoje.„Taurus KEPD 350“ raketos, kartu gaminamos Vokietijos ir Švedijos, gali smogti taikiniams už 500 kilometrų.

Du žmonės žuvo per smūgį NikopoliuiMažiausiai du žmonės žuvo per sunkų artilerijos smūgį Nikopolyje, sakė Dniepropetrovsko regioninės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.„Pataikė į privačią įmonę. Du jo darbuotojai, 51 metų moteris ir 50 metų vyras, buvo nužudyti. Dar vienas 49 metų vyras buvo sužeistas, jis paguldytas į ligoninę“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.

Po „Wagner“ maišto Rusijos premjeras paragino rusus vienytisPirmadienį Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas kreipėsi į šalies piliečius ir prašė „dirbti visus drauge kaip viena komanda“ po savaitgalį nutrauktų Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ pastangų nuversti karinę vadovybę.„Buvo bandymas destabilizuoti Rusiją iš vidaus“, – sakė M. Mišustinas, pranešė naujienų agentūra „Interfax“. „Turime dirbti kartu kaip viena komanda, išsaugoti visų jėgų vienybę ir susitelkti aplink prezidentą“, – sakė 57 metų M. Mišustinas.Be to, Rusijos premjeras pabrėžė, kad per šeštadienį kilusią sumaištį vyriausybės pareigūnai nepaliko savo darbo vietų Maskvoje. Tądien socialiniuose tinkluose pasklido pranešimai, kad kilus ginkluotam maištui prezidentas Vladimiras Putinas ir vyriausybės nariai galėjo pabėgti iš Maskvos. Kremlius tai neigė.Jevgenijaus Prigožino vadovaujama Rusijos samdinių grupuotė „Wagner“ pradėjo sukilimą penktadienio vakarą, tačiau jau šeštadienio vakarą jis buvo netikėtai atšauktas.

Parlamento pirmininkas: Sakartvelas netaiko sankcijų Rusijai dėl galimo karo pavojausPasak Sakartvelo parlamento pirmininko Šalvos Papuašvilio, raginimai įvesti sankcijas Rusijai stumia šalį į galimo karo pavojų.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi leidiniu „Gruzija-Online“.„Tie, kurie ragina Sakartvelą įvesti sankcijas Rusijai, ragina Sakartvelą prisiimti eskalacijos prieš Rusiją riziką, tai yra galimo karo su Rusija riziką“, – pareiškė Š. Papuašvilis.Pasak Sakartvelo parlamento vadovo, nė vienas tarptautinių sankcijų apėjimo naudojantis Sakartvelu faktas nebuvo patvirtintas net „įtarimų lygiu“.„Kai dėl sankcijų, tai mes nuo pirmosios karo Ukrainoje dienos sakome, kokia yra mūsų politika, ir sąžiningai vykdome šią politiką. Mūsų politikos esmė tokia: Sakartvelu neturėtų būti naudojamasi apeinant tarptautines sankcijas, ir nė vienas faktas nebuvo patvirtintas net įtarimų lygiu“, – pridūrė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pernai apeinant sankcijas į Rusiją buvo atgabenta atsarginių dalių „Boeing“, „Airbus“ ir kitų gamintojų lėktuvams už milijonus dolerių.

JAV analitikai: po nutraukto sukilimo grupuotė „Wagner“ tęs veikląJAV ekspertai sekmadienį pareiškė, kad privati Rusijos grupuotės „Wagner“ kariuomenė tęs savo veiklą net ir po savaitgalį sustabdyto jos mėginimo sukilti.„Tai, kad „Wagner“ su karine technika grįžta į savo treniruočių stovyklas, rodo, jog Kremlius ketina išlaikyti bent kai kuriuos „Wagner“ žmogiškųjų išteklių elementus užuot siekęs nedelsiant juos demobilizuoti, nors „Wagner“ vadovybės ir organizacinės struktūros ateitis neaiški“, - sakoma Vašingtone paskelbtame Karo studijų instituto (KSI) pranešime.Institutas citavo Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovą Andrejų Kartapolovą, sekmadienį paskelbusį, kad Dūma (Rusijos parlamento žemieji rūmai) rengia įstatymą, reguliuosiantį privačias karines įmones, tačiau pabrėžusį, kad nebūtina uždrausti „Wagner“, nes ji yra „geriausiai Rusijoje kovai pasirengusi jėga“.A. Kartapolovas taip pat sakė, kad grupės ateitis neapibrėžta, bet pabrėžė, jog „Wagner“ kovotojai Rostove prie Dono „vykdė savo vadovybės nurodymus“ ir „nepadarė nieko smerktino“.A. Kartapolovo pastangos atleisti „Wagner“ samdinius nuo atsakomybės už dalyvavimą ginkluotame maište ir atskirti juos nuo „Wagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino gali rodyti Rusijos vyriausybės norą ir toliau kokiu nors mastu naudoti „Wagner“ pajėgas.Šeštadienį KSI sakė, kad Rusijos vadovybė gali perkelti „Wagner“ į Ukrainą arba pasiųsti į tarptautines misijas.

Ukraina: mobiliojo ryšio operatoriai rezervuos žuvusiųjų arba dingusiųjų numerius dvejiems metamsUkrainos mobiliojo ryšio operatoriai galės dvejiems metams rezervuoti žuvusių arba dingusių kariškių telefonų numerius, kad jų neįsigytų pašaliniai žmonės.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministru Michailu Fiodorovu.„Paprastai po metų nenaudojamas numeris gali būti laisvai parduotas. Tad jūs galite gauti žinutę: „Mylimasis prisijungė prie Viber“. Nors jis jau negyvas. Kad būtų išvengta tokių situacijų, mobiliojo ryšio operatoriai „Kyivstar“ ir „lifecell“ paleidžia žuvusių arba dingusių be žinios kariškių numerių rezervavimo funkciją. Numeris nebus parduodamas dvejus metus“, - parašė ministras.Vartotojai turi pranešti operatoriams rezervuojamą numerį ir nurodyti, kas kreipiasi. Po to jie gauna SMS su sprendimu.Žinybos vadovas padėkojo operatoriams už iniciatyvos rėmimą ir pranešė, kad šiuo metu paslauga išbandoma.

Lenkija perduos Ukrainos jėgos struktūroms tūkstančius automatų ir milijonus šoviniųRusijos ir Ukrainos karo fronte su agresoriumi kovoja ne tik Ukrainos ginkluotosios pajėgos, bet ir Ukrainos vidaus reikalų ministerijai pavaldūs daliniai – Nacionalinė gvardija, policija ir Pasienio tarnyba. Netrukus Lenkijos vidaus reikalų ministerija perduos šiems daliniams tūkstančius automatų ir milijonus šovinių.Tai pirmadienį Žešuve per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovu Ihoriu Klymenka pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministras Mariuszas Kamińskis, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Šiuo metu svarbiausia – ginklai. Netrukus pradėsime tiekti ginklus Ukrainos nacionalinei gvardijai, Ukrainos policijos ir Pasienio tarnybos šturmo brigadoms. Bus perduota tūkstančiai automatų, milijonai šovinių. Tai leis efektyviau kovoti Ukrainos gynėjams, Europos gynėjams“, – pabrėžė M. Kamińskis.

Danija pradėjo mokyti ukrainiečių pilotus skraidyti naikintuvais F-16Danijos gynybos ministro pareigas einantis Troelsas Lundas Poulsenas pareiškė, kad Ukrainos lakūnai pradedami mokyti skraidyti vakarietiškais naikintuvais F-16. Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi AP.Pasak T. L. Poulseno, Danija „žengė žingsnį, kuris leidžia pradėti mokyti Ukrainos pilotus ir kelti jų kvalifikaciją“.„Mes taip pat svarstysime, ar verta perduoti Ukrainai Danijos naikintuvų F-16 ir kiek jų turėtų būti“, – teigė jis.Žinybos vadovas pridūrė, kad Ukrainos pilotai turi 6-8 mėnesius mokytis, kol galimas Danijos lėktuvų F-16 perdavimas taps realybe.„Tai nereiškia, kad negalima iš anksto priimti sprendimo. Tačiau F-16 bus Danijoje iki 2024 metų“, - sakė T. L. Poulsenas.Danija užsisakė 27 naikintuvus F-35A. Jie pakeis daugiau kaip 40 metų senumo F-16, iš kurių 30 dar naudojami. Šalies ginkluotųjų pajėgų perėjimas prie F-35A vyks nuo 2023 metų pabaigos iki 2025 metų pabaigos.Anksčiau šis perėjimas buvo planuojamas 2027 metais.Kaip pranešė „Ukrinform“, praėjusią savaitę JAV gynybos departamentas patvirtino, kad gavo oficialų Danijos prašymą priimti sprendimą dėl Ukrainos pilotų rengimo skraidyti lėktuvais F-16 Europos šalių teritorijoje pradžios.

Pietų Ukrainoje iš Rusijos išlaisvinta 130 kvadratinių kilometrų teritorijaNuo kontrpuolimo pradžios Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino 130 kv. km kilometrų Rusijos okupantų pietuose užimtos teritorijos, „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, pranešė „Ukrinform“.H. Maliar teigimu, pastarąją savaitę pietų kryptimi padėtis išliko beveik nepakitusi. Ukrainos gynybos pajėgos tęsia kontrpuolimo operaciją Melitopolio ir Berdiansko sektoriuose.„Per pastarąją savaitę pagerėjus operatyvinėms (taktinėms) pozicijoms ir ištiesinus fronto liniją, deokupuota teritorija išsiplėtė 17 kvadratinių kilometrų. Apskritai, nuo kontrpuolimo pradžios išlaisvinta teritorija pietuose jau siekia 130 kvadratinių kilometrų“, – sakė H. Maliar.Jos teigimu, Taurijos kryptimi įsibrovėliai iš Rusijos smarkiai priešinasi, bet patiria didelių personalo ir karinės įrangos nuostolių. „Per pastarąją savaitę priešo nuostoliai buvo aštuonis kartus didesni nei mūsų“, – pabrėžė H. Maliar.

Ukrainos kariai išlaisvino kaimą Donecko regione: judame toliau Rytiniame Donecko regione Ukrainos kariai perėmė vieno kaimo kontrolę, pranešė šalies gynybos ministro pavaduotoja. Rivnopilis įsikūręs Donecko ir Zaporižės sankryžoje, ir abipus jo esančios gyvenvietės jau yra kontroliuojamos Ukrainos. „Gynybos pajėgos sugrąžino mums Rivnopilio kontrolę. Judame toliau“, – „Telegram“ kanale parašė Hanna Maliar. Ankstesniame pranešime H. Maliar nurodė, kad Kyjivo pajėgos šalies pietuose išlaisvino maždaug 130 kvadratinių kilometrų teritorijos, kai prieš kelias savaites pradėjo puolamąsias operacijas. https://t.me/FastFocus/52707

ES skyrė dar 3,5 mlrd. eurų karinės pagalbos Ukrainai ir kitoms šalimsEuropos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį nusprendė papildyti karinės pagalbos Ukrainai ir kitoms šalims partnerėms fondą dar 3,5 mlrd. eurų, pranešė ES atstovė spaudai.„Mes ir toliau teiksime karinę paramą tiek įranga, tiek mokymais. Tiek, kiek reikės“, – tviteryje rašė ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis, pranešdamas apie šį žingsnį.Atvykęs į ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Liuksemburge, J. Borrellis sakė, kad toliau remti Kyjivą šiandien yra svarbiau nei bet kada anksčiau, turėdamas omenyje savaitgalį įvykusį Rusijos samdinių „Vagnerio grupės“ bandymą sukelti maištą.Pastarieji įvykiai parodė, kad karas prieš Ukrainą skaldo Rusijos valdžios sistemą ir daro poveikį šalies politinei sistemai, sakė J. Borrellis.ES duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios pernai vasarį, ES jau skyrė 3,6 mlrd. eurų karinei paramai.

JK žvalgyba: Ukrainos kariai daro pažangą Bachmuto kryptimiUkraina įgauna pagreitį puolimuose aplink Bachmutą, o Rusijos kariai susiduria su daugybe grėsmių įvairiuose frontuose, tviteryje pirmadienį rašė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.„Vykdydama platesnio masto kontrpuolimą, Ukraina įgavo pagreitį puldama aplink Bachmutą Donecko srityje“, – pranešė žvalgyba.Pažymima, kad per kelių brigadų operaciją Ukrainos pajėgos padarė pažangą tiek šiauriniame, tiek pietiniame miesto flanguose.„Esama nedaug įrodymų, kad Rusija turi kokių nors reikšmingų sausumos pajėgų operacinio lygmens rezervų, kuriuos galėtų panaudoti kovai su įvairiomis grėsmėmis, su kuriomis dabar susiduria labai atskirtuose sektoriuose nuo Bachmuto iki Dniepro upės rytinio kranto, esančio už daugiau kaip 200 km“, – sakoma pranešime.Kaip pranešama, Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas sakė, kad rusai jau dvi savaites bando atakuoti Ukrainos oro uostus.

Ukrainos oro gynyba naktį numušė dvi „Kalibr“ raketas ir septynis „Shahed“ dronusNaktį į pirmadienį Ukrainos oro gynyba sunaikino dvi Rusijos „Kalibr“ tipo sparnuotąsias raketas ir septynias „Shahed“ tipo kovines bepilotes skraidykles. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos, kuriomis remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Kaip teigiama, praėjusią naktį okupantai rusai daugiausiai atakavo Ukrainos teritoriją iš pietų.„Iš povandeninio laivo Juodojoje jūroje buvo paleistos trys sparnuotosios raketos „Kalibr“, o iš rytinės Azovo jūros pakrantės – aštuoni Irano gamybos dronai „Shahed-136/131“, – tvirtinama pranešime.Negana to, okupantai puolė Ukrainos teritoriją ir iš šiaurės krypties, paleisdami keturis nenustatyto tipo dronus. Visi jie buvo sunaikinti.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos pajėgos šiuo metu daugiausiai dėmesio skiria operacijoms Lymano, Bachmuto ir Marjinkos kryptimis. Per pastarąją parą ten būta 36 kovinių susirėmimų.

Kopenhagoje – slaptas susitikimas dėl UkrainosDanijos sostinėje Kopenhagoje absoliučiai slaptai įvyko taikos konferencija Ukrainos klausimu. Žiniasklaida, remdamasi šaltinių informacija, rašo, kad joje dalyvavo Vakarų atstovai, taip globaliųjų Pietų diplomatai – iš Kinijos, Indijos, Indijos, PAR ir kt. šalių. Apie tai informuoja „RBK Ukraina“, remdamasis „Deutschlandfunk“.Danų vyriausybė oficialiai nekomentavo nei konferencijos turinio, nei jos dalyvių.Kaip pranešama, svarbiausias konferencijos tikslas buvo išanalizuoti palaikymą iš globaliųjų Pietų šalių, kurios iki šiol puoselėjo neutralų arba atsargų požiūrį Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu.ARD informacija, oficialios taikios derybos gali įvykti jau liepą. Danų žiniasklaida ir prancūzų informacijos agentūra AFP pranešė, kad iniciatyva dėl konferencijos surengimo buvo parodyta iš Ukrainos pusės.

J. Borrellis: „Wagner“ krizė rodo, kad karas Ukrainoje „skaldo Rusijos valdžią"Nutrauktas samdinių grupuotės „Vagner“ maištas rodo, kad Maskvos karas Ukrainoje skaldo Rusijos valdžią, o nestabilumas branduolinių ginklų turinčioje valstybėje „nėra geras dalykas“, pirmadienį pareiškė ES diplomatijos vadovas.„Tai, kas įvyko šį savaitgalį, rodo, kad karas prieš Ukrainą skaldo Rusijos valdžią ir daro poveikį jos politinei sistemai“, – bloko užsienio reikalų ministrų susitikime sakė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Be abejo, nėra gerai matyti, kad tokia branduolinė galybė kaip Rusija gali patekti į nestabilumo etapą. Į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį“, – žurnalistams sakė J. Borrellis.Pasak jo, „svarbiausia išvada yra ta, kad (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino pradėtas karas prieš Ukrainą ir monstras, kurį V. Putinas sukūrė iš „Vagner“, – tas monstras jį kandžioja“.„Monstras veikia prieš savo kūrėją, politinė sistema rodo savo trapumą, o karinė galia skilinėja“, – sakė J. Borrellis.ES užsienio reikalų ministrai per eilinį susitikimą Liuksemburge stengėsi suprasti maišto padarinius.Švedijos užsienio reikalų ministras Tobias Billstromas sakė, kad neramumai yra Rusijos „vidaus reikalas“. Jis tvirtino, kad „svarbiausia“ yra remti Ukrainą, kad ji galėtų susigrąžinti savo teritoriją.

JK su sąjungininkėmis parengė 17 tūkst. Ukrainos kariuomenės naujokųJungtinė Karalystė ir kitos sąjungininkės per pastaruosius metus parengė daugiau kaip 17 000 Ukrainos karių, kad padėtų Kyjivui kovoti su Rusijos invazija, pirmadienį pranešė JK gynybos ministerija.Visi šie kariuomenės naujokai, kilę iš įvairių visuomenės sluoksnių, dalyvavo „sunkioje“ penkių savaičių programoje, kuri, ministerijos teigimu, juos „iš civilių gyventojų pavertė kariais“.JK ir devynios šalys partnerės – Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lietuva ir Nyderlandai – praėjusių metų birželį pradėjo iniciatyvą, skirtą naujiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų savanoriams.Pagal JK vadovaujamą mokymo programą, pavadintą operacija „Interflex“, naujokai, kurie anksčiau turėjo mažai arba iš viso neturėjo karinės patirties, įgijo įvairių naujų įgūdžių, įskaitant elgesį su ginklais, pirmąją pagalbą mūšio lauke ir patruliavimo taktiką.„Ukrainos naujokų, atvykstančių į JK iš įvairių visuomenės sluoksnių mokytis kovoti kartu su britų ir tarptautinėmis pajėgomis, ryžtas ir atsparumas yra labai vertingi“, – sakė JK gynybos sekretorius Benas Wallace‘as. – JK ir mūsų tarptautiniai partneriai ir toliau teiks šią gyvybiškai svarbią paramą, padedančią Ukrainai gintis nuo Rusijos agresijos, tiek, kiek reikės“.Iš pradžių JK pasisiūlė apmokyti iki 10 000 Ukrainos karių kovinių įgūdžių, remiantis baziniu JK karių mokymu.Dabar ši programa pratęsta ir, pasak JK gynybos ministerijos, iki 2024 metų planuojama apmokyti apie 30 000 naujokų. Ji teigė, kad žvalgybos duomenys parodė, jog šie mokymai „labai pagerino Ukrainos kovinį efektyvumą“.„JK ginkluotosios pajėgos palaiko glaudžius ryšius su Ukraina, siekiant tobulinti ir plėtoti kursą, skirtą įgūdžiams, kurių labiausiai reikia mūšio lauke“, – pridūrė ministerija.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 225 580 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 26 dienos šioje šalyje jau neteko maždaug 225 580 karių (+950 per pastarąją parą). Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 031 (+1) Rusijos tanką, 7 820 (+14) šarvuotųjų kovos mašinų, 4 055 (+21) artilerijos sistemas, 624 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 385 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 308 sraigtasparnius, 6 751 (+16) automobilį, 18 laivų, 3 482 (+10) dronus, 557 (+5) specialiosios technikos vienetus ir 1 259 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Rusai paleido 644 sviedinius į Chersono regioną, žuvo civilis gyventojasRusijos kariuomenė sekmadienį 95 kartus atakavo Chersono regioną ir paleido 644 sviedinius. Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.Agresoriai panaudojo minosvaidžius, artileriją, daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“, tankus, bepiločius orlaivius ir lėktuvus.Priešas paleido 17 sviedinių į Chersono miestą.Pasak O. Prokudino, Rusijos sviediniai buvo nukreipti į gyvenamuosius rajonus visose Chersono regiono gyvenvietėse. Pranešama, kad vienas civilis žuvo ir septyni buvo sužeisti.Primename, kad Rusijos kariai daugiausiai dėmesio skiria Lymano, Bachmuto ir Marinkos kryptimis. Per pastarąją parą ten įvyko trisdešimt šeši kariniai susirėmimai.

J. Bidenas ir V. Zelenskis aptarė samdinių maištą RusijojeUkrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas sekmadienį aptarė trumpą samdinių maištą Rusijoje, kuris čia sukėlė didžiausią politinę krizę per kelis dešimtmečius.„Kalbėjausi su JAV prezidentu Josephu Bidenu. Pozityvus ir įkvepiantis pokalbis“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.„Aptarėme karo veiksmų eigą ir Rusijoje vykstančius procesus“, – nurodė jis ir pridūrė, kad su JAV vadovu taip pat pasikalbėjo apie ilgojo nuotolio ginkluotę.Baltieji rūmai atskiru pranešimu patvirtino žinią apie abiejų lyderių pokalbį.„Pasaulis turi daryti spaudimą Rusijai, kol bus atkurta tarptautinė tvarka“, – pabrėžė V. Zelenskis.Ginkluotas samdinių grupuotės „Wagner“ vadeivos Jevgenijaus Prigožino, kuris penktadienį žadėjo nuversti aukščiausią Rusijos karinę vadovybę, maištas Rusijoje sukėlė didžiausią politinę krizę per kelis dešimtmečius. Savaitgalį J. Prigožinas įsakė savo pajėgoms užimti svarbius karinius objektus Rusijos pietuose ir pradėti judėti sostinės Maskvos link, tačiau neilgai trukus netikėtai pareiškė savo samdiniams, kad šie apsisuktų, sudarius susitarimą su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka.Atšauktas maištas pribloškė daugybę žmonių Rusijoje ir užsienio šalyse.V. Zelenskis taip pat nurodė, kad su J. Bidenu pasikalbėjo apie papildomą JAV paramą, „daugiausiai dėmesio skiriant ilgojo nuotolio ginkluotei“, ir koordinavo abiejų šalių pozicijas prieš kitą mėnesį Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.Jis krizę dar aptarė su Kanados premjeru Justinu Trudeau ir pasidalino „Ukrainos vertinimu apie bandymą surengti perversmą Rusijoje ir šios situacijos poveikį karo veiksmų eigai“. Tuo metu per atskirą V. Zelenskio pokalbį su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda, anot Ukrainos lyderio, buvo pasikalbėta apie padėtį karo lauke ir grėsmę Zaporižios atominei elektrinei.

Oro antskrydžio perspėjimas Ukrainoje: Odesoje pasigirdo stiprūs sprogimaiNaktį į pirmadienį, birželio 26 d., Ukrainoje paskelbtas oro pavojaus signalas. Odesoje pasigirdo stiprūs sprogimai.Kaip pranešama „Yug“ puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“, dabar įsibrovėliai puola Odesos sritį. „Vyksta kova, oro gynyba veikia“, – sakė kariškiai.Žmonių prašoma paisyti savo saugumo, likti namuose arba slėptuvėse, esant pastatuose vadovautis „dviejų sienų“ taisykle. „Nefilmuokite oro gynybos darbų ir neskelbkite socialiniuose tinkluose“, – pabrėžia kariškiai.Odesos rajono administracija pranešė, kad Rusijos kariuomenė atakuoja Odesos regioną bepiločiais orlaiviais ir raketomis. Socialiniuose tinkluose Odesos gyventojai rašo girdėję sprogimus. Odesoje dabar taip pat lyja ir kartais sunku atskirti griaustinį nuo sprogimų garso.Dabar oro antskrydžio perspėjimai taip pat girdimi Kijevo, Čerkasų, Poltavos, Kirovogrado, Charkovo, Dnepropetrovsko, Donecko, Zaporožės, Chersono ir Nikolajevo srityse.Oro pajėgos pranešė apie balistinių ginklų panaudojimo grėsmę Donecko, Dnepropetrovsko, Zaporožės, Poltavos, Charkovo ir Chersono srityse. Taip pat Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės pajėgos perspėjo apie sparnuotųjų raketų „Caliber“ paleidimo iš Juodosios jūros grėsmę.

Čerevatijus – apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmę netoli Bachmuto: padaryta pažanga nuo 600 iki 1000 metrųPraėjusią parą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai toliau veržėsi Bachmuto kryptimi. Apie tai informacinio telemaratono eteryje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės karių grupės pranešėjas Serhijus Čerevatijus.„Bachmuto kryptimi gynybos pajėgos laikosi iniciatyvos, tęsia puolimo operacijas, sutriuškina priešą. Per parą pietiniame ir šiauriniame flanguose aplink Bakhmutą buvo įveikta 600–1000 metrų, buvo sunaikinti 186 okupantai, 224 sužeisti. 8 buvo paimti į nelaisvę“, – sakė jis.Taip pat, anot jo, per parą Bachmuto rajone sunaikintas priešo tankas, pėstininkų kovos mašina, du savaeigės artilerijos stovai, 2 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos „Grad“, 3 prieštankinės sistemos, 3 pabūklai MSTA-b, oro gynybos sistemos „Strela-10“, šeši amunicijos sandėliai, trys kamikadzės dronai „Lancets“ ir vienas dronas „Orlan-10“.Jis taip pat pridūrė, kad okupantai iš Rusijos ir toliau traukia oro desanto dalinius į Bachmutą, o tai yra ženklas, kad priešas nori išlaikyti miestą.Anot S. Čerevatijaus, vakarykštis „wagneriečių“ maištas fronto nepalietė, priešingai, būtent pralaimėjimai prie Bachmuto buvo viena iš priežasčių, paskatinusių pasikėsinimą į karinį perversmą Rusijos Federacijoje.„Situacija fronte turėjo įtakos situacijai su „wagneriečiais“, nes būtent dėl karinio pralaimėjimo fronte „Wagner“ gėdingai pabėgo, išsaugant Prigožino karinės ir politinės įtakos likučius. Būtent dėl pralaimėjimų ir prasidėjusių tarpusavio kivirčų kilo tolesnis jų gretų skilimas“, – sakė jis.

Zelenskis: maištas parodė Putino silpnumąVolodymyras Zelenskis kalbėjosi su Joe Bidenu apie dramatiškus vakarykščius įvykius.Pokalbio metu Ukrainos prezidentas sakė, kad trumpas maištas, kurio metu „Wagner“ grupės kariai patraukė į Maskvą, atskleidė Vladimiro Putino valdymo silpnumą.V. Zelenskis pareiškime paragino daryti pasaulinį spaudimą Rusijai.Jis taip pat sakė, kad su JAV prezidentu aptarė bendradarbiavimo gynybos srityje plėtrą, akcentuojant tolimojo nuotolio ginklus.

Chersono srities apšaudymasChersono regiono valdžia praneša apie trečią apšaudymą per dieną.Antonovkoje per apšaudymą buvo sužalotas 29 metų vyras. Burgunkoje sunkiai sužalotas vietos gyventojas. Po apšaudymo buvo sužalota nėščia moteris. Gydytojai jai padeda išvengti priešlaikinio gimdymo.Bombos krito ir ant Kazackoje bei Vesele gyvenviečių – ten niekas nenukentėjo.Vietos valdžia teigia, kad šeštadienį regionas buvo apšaudytas 59 kartus.

Ukrainos gynybos ministras: viskas juda tinkama linkmeUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pareiškė, kad Rusijos valdžia yra „silpna“ ir „viskas juda tinkama linkme“.Jis su JAV kolega Lloydu Ostinu aptarė Ukrainos kontrpuolimą ir tolesnius veiksmus stiprinant ginkluotąsias pajėgas.„Mes sutinkame, kad Rusijos valdžia yra silpna ir kad Rusijos karių išvedimas iš Ukrainos yra geriausias Kremliaus pasirinkimas“, – tviteryje parašė R. Reznikovas.„Rusija turėtų būti geriau pasirengusi spręsti savo problemas, – rašė jis. – Reikalai juda teisinga linkme. Ukraina laimės“.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1673024465410588673?ref_src=twsrc%5Etfw

Najevas: jei „Wagner“ bandys pulti iš Baltarusijos, tai jiems bus savižudybėUkrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas tikina, kad padėtis Šiaurės operatyvinėje zonoje yra kontroliuojama, ukrainiečių kariai ten toliau stiprina savo gynybą.Kaip rašo oficialus Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadovybės „Telegram“ kanalas, S. Najevas tai pasakė, komentuodamas galimą „Wagner“ sprendimą pulti Kyjivą iš Baltarusijos teritorijos.„Dėl pareiškimų apie galimą „Wagner“ samdinių kariuomenės dalyvavimą puolant mūsų teritoriją iš Baltarusijos Respublikos. Noriu visus patikinti, kad padėtis Šiaurės operacijų zonoje išlieka stabili ir kontroliuojama. Mūsų kariai ir toliau telkia gynybos pajėgas. Visos tarnybos – nuo žvalgybos iki inžinierių kariuomenės dirba sustiprintame režime“, – pridūrė vadas, kurį cituoja „Unian“.Anot jo, kol kas nestebimas nei priešo technikos, nei darbo jėgos nukreipimas šią kryptimi.„Valstybės siena yra patikimai saugoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jei taip atsitiks ir priešas bandys kirsti valstybės sieną, jiems tai bus ne kas kita, kaip savižudybė. Mūsų kariai yra pasirengę duoti vertą atsaką kiekvienam, kuris išdrįs kirsti valstybės sieną su ginklais rankose“, – sakė S. Najevas.https://t.me/KOS_ZSU/1986

Situacija dar niekada nebuvo tokia rimta: Rusija baigė pasirengimą teroristiniam išpuoliui Zaporižios AEMaždaug 4 iš 6 Zaporižios atominės elektrinės (AE) energijos blokų Rusijos okupantai pastatė įrangą su sprogmenimis. Pasak Ukrainos žvalgybos, Rusija baigė pasiruošimą atakai.Gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato Vyriausiojo direktorato vadovas generolas majoras Kyrylo Budanovas interviu Jungtinės Karalystės žiniasklaidai pažymėjo, kad branduoliniai reaktoriai be aušinimo gali išsilydyti per laikotarpį nuo 10 valandų iki 14 dienų, rašo žvalgybos žiniasklaidos atstovai, skelbia „Unian“.Zaporižios AE avariją gali sukelti ir rusų padidinta įtampa elektros tiekimo į stotį linijose. „Teroristinio išpuolio Zaporižios AE planas yra visiškai parengtas ir patvirtintas. Jie gali panaudoti technines priemones katastrofai paspartinti“, – sakė M. Budanovas.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato vadovas priminė Rusijos karių vykdomą Zaporižios AE aušinimo tvenkinio užminavimą, taip pat pranešė, kad okupantai prie 4 iš 6 stoties jėgos agregatų pastatė sprogmenų pripildytą įrangą. „Situacija niekada nebuvo tokia rimta kaip dabar“, – pabrėžė K. Budanovas.Rusija gali įvykdyti teroro aktą, jei bus nugalėta kairiajame Dniepro krante. Rusija branduolinės nelaimės zonos sukūrimą laiko saugikliu tolesnei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pažangai, aiškino K. Budanovas.Tuo pačiu metu, anot jo, yra rizika, kad Rusijos Federacija gali surengti ataką prieš Zaporižios AE su radiacijos nutekėjimu kaip „prevencinę priemonę“, siekdama sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą ir įšaldyti fronto liniją dabartine forma.Ukrainos karinė-politinė vadovybė gana realistišku laiko scenarijų, kai Rusija pakenks jos užimtai Zaporižios atominei elektrinei. Taip jau nutiko su Kachovkos rezervuaro užtvanka, kurią okupantaiai anksčiau užminavo ir susprogdino, siekdami užkirsti kelią Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veržimuisi į pietus.Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyboos duomenimis, rusai užminavo Zaporižios atominę elektrinę ir, kas blogiausia, buvo užminuotas aušinimo tvenkinys. Nors TATENA „nematė“ minų aušinimo tvenkinyje, ji atkreipė dėmesį, kad Rusija kasinėja kitas Zaporižios AE dalis, ypač palei perimetrą ir kai kuriose vietose viduje.Be to, pagal dar nepatvirtintą Olego Korikovo, Valstybinio branduolinio reguliavimo komiteto pirmininko, informaciją yra užminuojami išsiliejimo takai, jungiantys Zaporižios AE aušinimo tvenkinį ir išdžiūvusį Kachovkos rezervuarą. Šių drenažo konstrukcijų sprogimo atveju, nebeliks 48 mln. kubinių metrų vandens išteklių, užtikrinančių apšvitinto branduolinio kuro, esančio Zaporižios AE reaktoriuose ir aušinimo baseinuose, aušinimą.

Ukrainos gynybos ministro patarėjas: „Wagner“ maištas buvo „juokingiausias bandymas sukilti“Ukrainos gynybos ministro patarėjas „Wagner“ maištą Rusijoje apibūdino kaip „juokingiausią bandymą sukilti“.„Tai tik daro Rusiją silpnesnę ir daro mus stipresnius“, – BBC Radio 4 laidai „The World This Weekend“ sakė Jurijus Sakas.Jis pridūrė: „Tai, kas vakar nutiko Rusijoje, tikriausiai įeis į istoriją kaip pats juokingiausias bandymas sukilti, koks buvo kada nors mėgintas.Tai neturės jokios įtakos mūsų planams. Vykdome misiją išlaisvinti savo žemę ir tikiuosi, kad mūsų sąjungininkai, vakar stebėję šį juokingą maištą, supras, kad vienintelis būdas užbaigti karą Ukrainoje yra užtikrinti, kad Ukraina kariniu būdu nugalės Rusiją.Kažkokios vidinės pertvarkos Rusijoje negali būti jokios vilties. Tai įvyks tik mūšio lauke“.

Okupuotame Luhanske griaudėja galingi sprogimai, praneša vietos televizijos kanalai.https://t.me/uniannet/103049

Chersone gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė žmogų, deja, jis mirėRusų sviedinys pataikė į vieną Chersono daugiabučio namo butą, kuriame buvo sutuoktiniai. Moteris sugebėjo išeiti pati, o vyras liko po griuvėsiais.Gelbėtojams jį pavyko pasiekti. Medikai bandė gaivinti, tačiau nukentėjusysis nuo patirtų sužalojimų mirė.https://t.me/uniannet/103051

Kyjive aidi įspėjimai apie oro antskrydį garsas, o „Telegram“ kanalai informuoja, kad veikia oro gynybos sistema veikia.

Ukrainoje – įnirtingi mūšiai: Rusija teigia atrėmusi puolimą, Ukraina – atkovojusi teritorijasUkrainoje tęsiasi įnirtingi mūšiai, o apie pasiekimus praneša abi kariaujančios pusės. Ukrainos gynybos ministro pavaduotojas Hanna Maliaras pranešė, kad Ukrainos kariams pavyko pasistūmėti aplink Bachmutą ir gretimas vietoves, praneša BBC.Tuo tarpu naujausioje ataskaitoje Rusijos gynybos ministerija teigia, kad šalies ginkluotosios pajėgos atrėmė daugybę Ukrainos pajėgų atakų Rytų ir Vidurio Ukrainoje.Teigiama, kad aplink Rusijos okupuotą rytinį Bachmuto miestą per pastarąją parą buvo atremta 10 ukrainiečių puolimų.Kariaujančių pusių teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti.

Rusijos pajėgos teigia atrėmusios daug atakų Rytų UkrainojeRusija sekmadienį pareiškė, kad atrėmė naujus Ukrainos pajėgų puolimus keturiose fronto linijos teritorijose.Ukraina šeštadienį pranešė apie padarytą „pažangą“ šalies rytuose.„Per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau bandė vykdyti puolamuosius veiksmus“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.Pasak ministerijos, vien netoli Bachmuto buvo atremta 10 atakų.

Per valstybinę televiziją pasirodęs Putinas paskelbė žinią apie „specialiąją karinę operaciją“ UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė pranešimą per valstybinę televiziją ir atnaujino įsipareigojimą vykdyti „specialią karinę operaciją“, praneša „Guardian“.Tai pirmas viešas jo pasirodymas po ginkluoto sukilimo, kurį organizavo Jevgenijus Prigožinas ir jo grupuotė „Vagner“, grasinusi nuversti jo režimą.V. Putinas atnaujino savo įsipareigojimą dėl karo Ukrainoje ir įvardijo „specialiąją karinę operaciją“ savo svarbiausiu prioritetu.Pasak „Reuters“, jis sakė: „Nuo to pradedu ir tuo baigiu savo dieną“ ir „nuolatos palaiko ryšį“ su gynybos ministerijos pareigūnais, pranešė „Reuters“.https://twitter.com/SkyNews/status/1672926675032592386?ref_src=twsrc%5EtfwAnot „Sky“, V. Putinas teigė esąs „įsitikinęs“, kad įgyvendins visus savo planus ir „užduotis“, susijusias su „specialiąja karine operacija“ Ukrainoje. Manoma, kad šis įrašas buvo netiesioginis ir įrašytas dar prieš J. Prigožino sukeltą maištą.P. Prigožino „teisingumo žygiu“ į Maksvą buvo siekiama atstatydinti gynybos ministrą Sergejų Šoigu, nes tarp jų jau seniai vyksta nesutarimai.

Po Rusijos raketų atakos Kyjive žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 5Naujausia Rusijos raketų ataka Ukrainos sostinėje Kyjive pražudė jau penkis žmones, sekmadienį pranešė miesto meras Vitalijus Kličko.Smarkiai apgriautame daugiaaukščiame pastate buvo rasti dar du kūnai.Po naktį į sekmadienį įvykdyto išpuolio iš pradžių buvo rasti trys kūnai, paieškos buvo tęsiamos.Pranešama, kad numuštos Rusijos raketos nuolaužos pataikė į gyvenamąjį namą. Vienuolika gyventojų patyrė sužeidimų.Pastaroji ataka – vienas intensyviausių Rusijos išpuolių prieš Kijevą pastarosiomis savaitėmis. Ukrainos valdžios institucijų duomenimis, Rusijos pajėgos į miestą nukreipė daugiau kaip 50 sparnuotųjų raketų ir tris kovinius dronus. Ukrainos pajėgos numušė 41 sparnuotąją raketą ir perėmė visus tris dronus.

Buvęs Didžiosios Britanijos generolas: „Vagner“ gali rengti Kyjivo ataką iš BaltarusijosUkrainos lyderiai turi apsisaugoti nuo galimo Jevgenijaus Prigožino vadovaujamo išpuolio Kyjivui iš Baltarusijos, sako buvęs Didžiosios Britanijos generolas Richardas Dannattas.„Faktas, kad jis išvyko į Baltarusiją, kelia tam tikrą susirūpinimą“, – sakė jis.Anot R. Dannatto, jei J. Prigožinas „aplink save išlaikė veiksmingas kovines pajėgas, tai jis vėl kelia grėsmę arčiausiai Kyjivo esančiam Ukrainos flangui“, kur ir prasidėjo karas.Generolo manymu, „visai įmanoma“, kad Rusija pasinaudos „Vagner“, kad vėl pamėgintų užimti Kyjivą.Vertindamas vakar dienos įvykius Rusijoje R. Dannattas sakė, kad „Putinas neabejotinai gerokai sumenkęs, o Rusijos kariuomenėje... akivaizdžiai yra kažkokia netvarka“.

Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainą atakavo S-300 raketomisPraėjusią naktį, palyginti su ankstesnėmis paromis, Ukrainoje buvo palyginti ramu, pranešė šalies ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadavietės atstovas spaudai.„Buvo palyginti ramu, priešas naudojo įvairių rūšių ginklus. Akivaizdu, kad dieną prieš tai matėme raketų antplūdį – daugiau kaip 50 sviedinių atskriejo įvairiomis kryptimis. Šį kartą jie naudojo tik raketas S-300, Zaporižios srityje", – nacionaliniame tilte teigė Jurijus Ihnatas.Pasak jo, S-300 raketos yra balistinės, todėl tokie sviediniai kelia rimtą grėsmę.Naktį į birželio 25 d. Rusijos kariuomenė atakavo Zaporižios miesto apylinkes, žmonės nenukentėjo.

Jungtinės Tautos padeda rengti Charkivo atstatymo bendrąjį planąJungtinių Tautų (JT) remiama tarptautinių ir Ukrainos architektų komanda parengė Charkivo miesto rekonstrukcijos koncepciją, praneša „Ukrinform“, remdamasi JT spaudos tarnyba.Pažymima, kad Ukrainos ir užsienio architektų komanda patvirtino naujo miesto kraštovaizdžio koncepciją, kurią pateikė vietos savanoris, istorikas, architektas ir dokumentinių filmų kūrėjas Maksimas Rosenfeldas.Bendrąjį planą neatlygintinai parengė Normano Fosterio fondas kartu su vietos architektų ir urbanistikos ekspertų grupe bei tarptautinių ekspertų patariamąja taryba.Naujai sukurta darbo grupė „UN4Kharkiv“, remiama JT Europos ekonominės komisijos per bandomąjį projektą, suvienijo 16 JT agentūrų ir tarptautinių organizacijų.Charkivo miesto tarybos duomenimis, mieste sugriauti 3 tūkst. 367 daugiabučiai ir 1 tūkst. 823 vienbučiai namai bei miesto infrastruktūra.JT duomenimis, bendra Rusijos invazijos padaryta žala Ukrainos būsto sektoriui siekia daugiau kaip 50 mlrd. JAV dolerių.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Rostyslavas Šurma yra pareiškęs, kad Ukrainos atstatymui bus panaudotos pajamos, gautos už konfiskuotą Rusijos turtą. Be to, per ateinančius ketverius metus Ukraina iš Europos Sąjungos gaus 50 mlrd. eurų.

JK žvalgyba: Ukrainos pajėgos stabiliai žengia į priekįDidžiosios Britanijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad Ukrainos kariuomenė daro „laipsnišką, bet stabilią taktinę pažangą“ Rusijos kontroliuojamose šalies dalyse.„Ukrainos pajėgos persigrupavo ir vėl pradėjo dideles puolamąsias operacijas trimis pagrindinėmis kryptimis pietų ir rytų Ukrainoje“, – rašoma ministerijos „Twitter“ paskyroje, kurioje institucija kasdien pateikia naujausią karo eigos apžvalgą.Ukrainiečiai pasisėmė patirties iš pirmųjų dviejų kontrpuolimo savaičių, kad „patobulintų taktiką, kaip pulti giliai įsitvirtinusius ir gerai parengtus Rusijos gynybos pajėgumus“, teigiama įraše.Maskvos pajėgos savo ruožtu dėjo „dideles pastangas“, kad pasistūmėtų į priekį miškingose vietovėse netoli Kreminos rytinėje Luhansko srityje.„Tai tikriausiai reiškia tebesitęsiančius Rusijos vyresniosios vadovybės nurodymus pereiti į puolimą, kai tik įmanoma“, – sakė ministerija, remdamasi britų žvalgybos pranešimais.„Rusija pasiekė nedidelių laimėjimų, tačiau Ukrainos pajėgos neleido prasiveržti“, – pridūrė ji.Didžiosios Britanijos ministerija kasdien skelbia naujausią informaciją apie karo eigą nuo Rusija plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios prieš 16 mėnesių. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1672853423669010432?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijai smogus Donecko sričiai žuvo žmogusVienas žmogus žuvo, dar du buvo sužeisti šeštadienį Rusijos pajėgoms apšaudžius Ukrainos Donecko sritį.Šią žinią kanale „Telegram“ pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„Birželio 24 d. rusai nužudė vieną Donecko srities gyventoją – Vuhledare. Vakar dar du žmonės regione buvo sužeisti“, – rašė pareigūnas.P. Kyrylenka taip pat pažymėjo, kad šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus aukų Mariupolyje ir Volnovachoje skaičiaus.Kaip praneša „Ukrinform“, Rusijos kariai nuolat atakuoja Donecko sritį, kasdien žudo arba sužeidžia civilius gyventojus, naikina regiono infrastruktūros objektus.Tuo tarpu Chersono sritis praėjusią parą buvo apšaudyta 59 kartus, sužeisti du civiliai gyventojai.„Pastarąją parą priešas surengė 59 atakas, iš minosvaidžių, artilerijos, minosvaidžių „Grad MLRS“ ir lėktuvų paleido 235 sviedinius“, – kanale „Telegram“ pranešė Oleksandras Prokudinas, Chersono srities karinės administracijos vadovas.Pasak jo, Rusijos kariai taikėsi į regiono gyvenamuosius kvartalus.Kaip pranešė „Ukrinform“, birželio 23 d. Rusijos kariai apšaudė troleibusų įmonę Chersone, žuvo trys žmonės.

Nikopolyje naktį rusai surengė apšaudymą, pranešama apie sužeistuosiusNikopolyje dėl priešo apšaudymo buvo sužeistas 47 metų vyras, pranešė telegrame Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.Mieste apgadinti trys privatūs namai ir dujotiekis. Priešas iš sunkiosios artilerijos taip pat apšaudė Marhanetska bendruomenę Nikopolio rajone. Okupacinės pajėgos taip pat apšaudė Sinelnykivkos rajono gyvenvietes, pataikyta į Velykomichailovskos bendruomenę. https://t.me/dnipropetrovskaODA/5571

Ukraina: Rusijos kariuomenė gerokai „išretinta“Ukrainos generalinis štabas praneša, kad per pastarąją parą Ukrainos teritorijoje buvo sunaikinti 6 priešo tankai, likviduota dar 720 rusų užpuolikų. Birželio 25 d., sekmadienį, pranešama, jog iš viso nukauta 224 630 okupantų. Per parą buvo sunaikinti dar 4 priešo specialiosios technikos vienetai, 4 transporto priemonės ir autocisternos, 41 sparnuotoji raketa, praneša UNIAN.Be to, buvo sunaikinta 12 operatyvinio ir taktinio lygio bepiločių orlaivių, 2 oro gynybos sistemos, 5 daugkartinio paleidimo raketų sistemos, 19 artilerijos sistemų, 2 šarvuotos kovos mašinos.Birželio 25 d. rytą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad priešas praėjusią parą bandė pulti Limano, Bachmuto, Kupjansko kryptimis ir prie Marijinkos, tačiau nesėkmingai. Generalinio štabo duomenimis, Donbase vyko 29 mūšiai. Taip pat pranešta, kad priešas gynėsi Chersono ir Zaporožės kryptimis.

Rusija okupuotame Mariupolyje vykdo paauglių dokumentų tikrinimąRusijos saugumo pajėgos pradėjo vykdyti vietinių ukrainiečių paauglių dokumentų tikrinimą okupuotame Mariupolyje, rašoma Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centro pranešime.Patikros punktai buvo įkurti siekiant nustatyti, ar paaugliai dalyvauja partizaniniame judėjime, ir įvertinti „lojalumą Ukrainai“.Paaugliai stabdomi vietiniuose kontrolės postuose, tikrinami jų telefonai ir pasai, klausiama apie ryšius su potencialiais partizanais.Mariupolio pasipriešinimo judėjimas tampa vis aktyvesnis ir, kaip pranešama, birželio 24 d. buvo nukauti keturi Rusijos karininkai.Per pastarąsias kelias savaites humanitarinė padėtis Mariupolyje pablogėjo. Daugelis civilių negali gauti net būtiniausios medicininės pagalbos, nes medicinos įstaigos aptarnauja Rusijos kariškius.

Rusijos pajėgos apšaudė devynias Sumų srities bendruomenesRusijos pajėgos birželio 24 d. apšaudė devynias pasienio bendruomenes Sumų srityje, pranešė Sumų srities karinė administracija.Devyniose bendruomenėse iš viso buvo užfiksuoti 204 sprogimai, gyvenviečių atakai buvo panaudota artilerijos ugnis, minosvaidžiai ir minos.Per apšaudymą Velyka Pysarivkoje buvo apgadinti penki privatūs gyvenamieji namai, dvi ūkinės patalpos ir elektrinės transformatorius. Bilopilijoje buvo apgadinti keturi gyvenamieji pastatai.Likusiose bendruomenėse apie nuostolius ar aukas nepranešta.

BBC praneša apie sprogimą Zaporižioje. Regione paskelbtas oro pavojus.

Rusai skelbia nužudę du „proukrainietiškus teroristus“ – vienam iš jų vos 16Birželio 24 d. vakare okupuotame Berdjanske įvyko susišaudymas. Rusijos okupantų atstovas Zaporižios srityje Vladyslavas Rogovas paskelbė apie „dviejų proukrainietiškų teroristų“ nužudymą mieste, vienam iš jų tebuvo 16 metų.„Apie 19 val., kai gyventojai su šeimomis ilsėjosi miesto krantinėje, du kovotojai paleido ugnį iš kulkosvaidžių. Dėl koordinuotų ir operatyvių teisėsaugos institucijų veiksmų teroristai buvo užblokuoti ir sunaikinti. Šiuo metu žinoma, kad vienas iš jų anksčiau buvo sulaikytas už antirusišką veiklą“, – „Telegram“ sakė Rogovas.

Kuleba tikisi, kad Prigožino maištas bus naudingas UkrainaiUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba mano, kad bet kokios problemos, kylančios teroristinėje Rusijos valstybėje, atitinka Ukrainos interesus, rašo „Ukrinform“.Atitinkamą pareiškimą D. Kuleba padarė Tarptautinio knygų festivalio metu, komentuodamas Jevgenijaus Prigožino vadovaujamą „Wagner“ grupės maištą.„Bet koks maištas, bet kokia problema, kylanti priešo užnugaryje, atitinka mūsų interesus... Dabar dar anksti prognozuoti pasekmes [Ukrainai – Red.], nes Prigožinas atsisuko prieš visą Rusijos valstybės mašiną, todėl būtų neteisinga prognozuoti juos per daug spekuliatyvai“, – sakė Kuleba.

Ukrainos pareigūnas: V. Putino režimas atgyvenęs ir netrukus žlugsUkrainos užsienio pasiuntinys Andrijus Melnykas sako, kad tik laiko klausimas, kada Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bus nušalintas.„Sulig „Wagner“ perversmu buvo peržengtas Rubikonas ir Rusijoje prasidėjo nauja valdžios nuosmukio ir nestabilumo era“, – Vokietijos naujienų svetainei „t-online“ sakė A. Melnykas.2015-2022 m. laikotarpiu Ukrainos ambasadoriumi Vokietijoje dirbęs A. Melnykas tapo gerai žinomas šalyje dėl savo atvirų ir tiesmukų pasisakymų.Pasak A. Melnyko, nors Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui gali pavykti kruvinai numalšinti sukilimą ir „pusiau atkurti tvarką“, tai „neišgelbės Kremliaus nuo bręstančio vidinio chaoso“.„Totalus atgyvenusio putiniško režimo žlugimas – tik laiko klausimas.“Po savo pareigų Vokietijoje A. Melnykas tapo Ukrainos užsienio reikalų ministro pavaduotoju, o neseniai buvo paskirtas šalies ambasadoriumi Brazilijoje.„Wagner“ sukilimas yra ne kas kita, kaip tikros „dievų sutemos“ „Putinui ir jo barbariškam režimui“, sakė A. Melnykas Vokietijos leidiniui „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „J.Prigožino sukilimas, ir kad ir kaip jis baigtųsi, suteikia unikalią galimybę Ukrainos kariuomenei su nauja jėga tęsti mūsų kontrpuolimą.“Tačiau, pabrėžė jis, „vien šios naujos kovinės dvasios, deja, nepakaks, kad būtų išlaisvintos visos okupuotos teritorijos“.

Ukrainos kariuomenės vadas JAV kolegai: puolimas vyksta pagal planąUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas šeštadienį kalbėjosi su JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininku generolu Marku Milley ir patikino jį, kad Ukrainos kontrpuolimas „vyksta pagal planą“.„Išsamiai aptarėme situaciją palei visą fronto liniją, – oficialioje socialinėje žiniasklaidoje paskelbė V. Zalužnas. – Papasakojau jam apie mūsų dalinių puolamuosius veiksmus. Informavau jį, kad operacija vyksta pagal planą.“„Taip pat užsiminiau jam apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius, susijusius su tam tikros rūšies ginklais ir išminavimo įranga.“

Ukrainos gynėjai išlaisvino dalį teritorijų, kurios buvo okupuotos nuo 2014-ųjųTauridės krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Valerijus Šeršenas šeštadienį patvirtino, kad Ukrainos gynėjai prie Krasnohorivkos Donecko srityje išlaisvino dalį teritorijų, kurios buvo okupuotos nuo 2014 metų. „Žinia vėluoja savaitę. Čia yra tam tikrų taktinių sumetimų. Iš tiesų, kelios pozicijos buvo užimtos netoli Krasnohorivkos dėl gerai paruošto puolimo. Buvo ir veiksmų imitacijos, ir parama artilerijai, ir sunkiajai technikai“, – kalbėjo V. Šeršenas.Vėliau „Telegrame“ šią informaciją patvirtino „Tavrija“ karių grupės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.V. Šeršenas pabrėžė, kad Ukrainos gynėjų puolimo sėkmė yra „apčiuopiama“, tačiau apie rezultatus kalbėti dar anksti.„Tai puikus lokalios sėkmės pavyzdys, įgavęs simbolinę reikšmę“, – teigė jis.

Ukrainos pasieniečiai per garsiakalbius ragina baltarusius nuversti A. Lukašenką ir pasmerkti karąUkrainos pasieniečiai per garsiakalbius transliuoja kreipimąsi į baltarusius, ragina nuversti savo diktatorių ir stoti prieš Rusijos agresijos karą Ukrainoje, pranešė Ukrainos pasieniečių spaudos tarnyba.Pasieniečių pranešime sakoma, kad baltarusiams dar kartą primenama, jog jų šalis remia teroristinę valstybę ir yra Rusijos įtakoje, veikiama Rusijos propagandos.Garso kreipimesi pabrėžiama, kad tas, kuris nori kovoti su ukrainiečiais, nėra tikras baltarusis, nes iš tikrųjų baltarusiai prieštarauja diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos savivalei.Atskirai paskelbtas įspėjimas dėl bet kokių mėginimų su ginklais įsiveržti į Ukrainą.Anksčiau pranešta, kad ir Baltarusijos pasieniečiai Ukrainos pasienyje transliavo garso žinutes apie tą pačią ukrainiečių ir baltarusių tautų prigimtį teigdami, kad net jų virtuvės tokios pačios. Į tai gegužės pabaigoje Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba atsakė, kad ukrainiečiai yra laisvę mylinti tauta ir nemėgsta baltarusiško troškinio, kuris tapo toks pats, kaip ir Rusijos tradicinė rūgšti sriuba „šči“.

Kyjivas: „Wagner“ maištas – „galimybių langas“ UkrainaiUkraina šeštadienį pareiškė, kad neramumai Rusijoje, paskatinti ginkluoto Rusijos grupuotės „Wagner“ maišto, suteikia galimybę Kyjivui, prieš kelias savaites pradėjusiam atsakomuosius puolimo veiksmus prieš Rusijos pozicijas.„Ką tai reiškia mums? Tai galimybių langas“, - sakė gynybos viceministrė Hanna Maliar ir pridūrė, kad Rusijos karinė ir politinė vadovybė, pradėjusi karą Ukrainoje „sunaikins pati save“.

Kyjive praėjusią naktį nuo Rusijos raketų žuvo trys žmonės, 11 sužeistaUkraina šeštadienį pranešė, kad per Rusijos oro antskrydžius visoje šalyje praėjusią naktį Kyjive žuvo trys žmonės ir apie dešimt buvo sužeista.„11 žmonių buvo sužeisti. Keturi iš jų paguldyti į ligoninę, o septyniems medicinos pagalba suteikta vietoje. Deja, trys žmonės žuvo“, – sakė gelbėjimo tarnybos po to, kai pareigūnai pranešė, kad buvo numušta 40 Rusijos sparnuotųjų raketų ir du koviniai dronai.

Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų vadai išreiškė paramą PutinuiRusijos paskirti okupuotų Ukrainos regionų vadovai šeštadienį išreiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijai susiduriant su neeiliniu grupuotės „Vagner“ samdinių maištu.„Chersono sritis ir Chersono žmonės visiškai palaiko mūsų prezidentą!“ – „Telegram“ paskelbė Rusijos paskirtas Ukrainos pietinės Chersono srities vadovas. Toks pat Kremliaus statytinis okupuotoje Zaporižios srities dalyje Jevgenijus Balickis sakė, kad ši teritorija yra „su prezidentu“.

Vokietija suteiks Ukrainai dar 45 tankus „Gepard“Vokietija ketina iki metų pabaigos suteikti nuo Rusijos puolimo besiginančiai Ukrainai dar 45 priešlėktuvinius tankus „Gepard“, dar vadinamus „Cheetah“.Apie tai pranešė Vokietijos gynybos ministerijos situacijų centro vadovas brigados generolas Christianas Freudingas, naujienų agentūra dpa iš anksto susipažino su jo teiginiais, kurie bus paskelbti laikraščio „Die Welt“ sekmadienio numeryje.Jau pristatyti iš viso 34 tankai „Gepard“, per ateinančias savaites bus pristatyta dar 15 šių tankų. „Be to, iki metų pabaigos bendradarbiaudami su JAV norime pristatyti dar iki 30 tankų „Gepard“, – sakė Ch. Freudingas.Generolas laiko oro gynybą silpniausia vieta Ukrainos kontrpuolime. „Darome, ką galime. Nepaisant to, ar Ukraina turi pakankamai oro gynybos? Aišku, kad ne!“ sakė Ch. Freudingas.Be tankų „Gepard“, Ukrainos gynybos pajėgumus ketinama sustiprinti oro gynybos sistemomis IRIS-T SLM. Pasak Ch. Freudingo, jos „beveik 100 proc.“ numuša taikinius, į Ukrainą pristatytos jau dvi. „Šiemet bus pristatytos dar dvi, o 2024 m. – dar keturios“, – sakė generolas.Kalbėdamas apie Vokietijos ginkluotąsias pajėgas Ch. Freudingas sakė, kad karo Ukrainoje pamoką galima apibūdinti vienu sakiniu: „Mums reikia karui parengtų ginkluotųjų pajėgų“.

Generalinis štabas: Rusija Ukrainoje prarado 223 910 kariųUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas birželio 24 d. pranešė, kad nuo invazijos pradžios Rusija Ukrainoje prarado 223 910 karių.Remiantis ataskaita, Rusija taip pat prarado 4 024 tankus, 7 804 šarvuotas kovos mašinas, 6 731 transporto priemonę ir degalų baką, 4 015 artilerijos sistemų, 619 daugkartinių raketų sistemų, 383 oro gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 308 sraigtasparnius, 3 460 18 sraigtasparnių.

Ukrainos prezidento padėjėjas: „Rusijoje viskas tik prasideda“Šeštadienį Rusijos "Vagner" samdiniams perėjus iš okupuotos Ukrainos teritorijos į Rusiją ir surengus maištą karui Ukrainoje tęsiantis jau 16 mėnesių, Kyjivas pareiškė, kad įvykiai Rusijoje dar „tik prasideda“.„Rusijoje viskas tik prasideda, – tviteryje parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Mychailo Podoliakas. – Elito skilimas pernelyg akivaizdus. Susitarti ir apsimesti, kad viskas ramu, nepavyks“.

Virš Dnipropetrovsko srities numuštos devynios Rusijos sparnuotosios raketos, trys dronaiNaktį į birželio 24-ąją Ukrainos oro gynybos padaliniai virš Dnipropetrovsko srities sunaikino devynias Rusijos sparnuotąsias raketas ir tris nepilotuojamus orlaivius, „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.Jis paminėjo, kad Dnipro mieste pranešta apie nukentėjusius gyvenamuosius namus priemiesčiuose. Pirminiais duomenimis, sužeisti aštuoni civiliai, įskaitant du devynerių ir 16 metų berniukus. Keturi žmonės nuvežti į ligoninę.Gelbėtojai įvykio vietoje užgesino gaisrą. Visiškai sugriauti keturi individualūs namai, apgadinti dar 25 namai. Nukentėjo penki gyvenamieji pastatai, daugiau kaip dvidešimt automobilių ir dujotiekis. Pasak S. Lysako, rusų sviedinys pataikė į infrastruktūros objektą, informacija toliau tikslinama.Be to, Rusijos kariuomenė kelis kartus sunkiąja artilerija apšaudė Nikopolio rajoną. Priešai taikėsi į Marhaneco bendruomenę ir Nikopolio miestą. Apgadinti du atskiri namai, apie aukas nepranešta.Praėjusią naktį numuštų Rusijos raketų skeveldros apgadino kelis namus ir automobilius Kropyvnickio mieste, „Telegram“ kanale pranešė Kirovohrado srities karinės administracijos vadovas Andrijus Raikovyčius, pranešė „Ukrinform“.Apie aukas nepranešta, įvykio vietoje dirbo Ukrainos valstybinė pagalbos tarnyba. Apgadintus namus apžiūrės speciali komisija. Prireikus žmonėms bus pasiūlytas skubus apgyvendinimas, sakė A. Raikovyčius.

Naktį Rusija atakavo Kyjivą, žuvo du žmonėsŠeštadienio naktį Rusija atakavo Ukrainos sostinę, nuolaužoms pataikius į daugiabutį, žuvo du žmonės, dar aštuoni sužeisti.Tai paskelbė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas.Du žmonės paguldyti į ligoninę, likusiems medikų pagalba suteikta vietoje. Taip pat pranešama, kad apgadinta apie 40 aikštelėje stovėjusių automobilių.Įspėjame, kad įraše skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/uniannet/102744

Zelenskis: Ukraina siekia tikslo, kad derybos dėl šalies stojimo į ES prasidėtų šiais metaisUkraina siekia tikslo, kad derybos dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą (ES) prasidėtų dar šiais metais. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Šiandien sukanka lygiai metai, kai Ukraina tapo kandidate įstoti į ES. Siekiama tikslo, kad derybos dėl stojimo būtų pradėtos šiais metais. Ukraina tikrai padarys savo darbų dalį“, – V. Zelenskis pažymėjo vaizdo įraše, paskelbtame po Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdžio.Anot valstybės vadovo, per šį posėdį buvo aptarti uždaviniai, kuriuos reikėtų įvykdyti iki 2023 metų pabaigos, kad būtų visapusiškai įgyvendintos visos Europos Komisijos (EK) rekomendacijos, susijusios su derybų dėl stojimo į ES pradžia.„Ukrinform“ primena, kad penktadienį buvo surengtas Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdis, kuriame dėmesys buvo skiriamas slėptuvių nuo bombų būklei, teismų reformai ir Europos integracijos klausimams.

Rusijos statytinis tvirtina, kad Čongaro tiltas šiuo metu esą nėra tinkamas naudoti Rusijos statytinis Pietų Ukrainos Chersono srityje Vladimiras Saldo penktadienį pareiškė, kad regioną su Maskvos aneksuotu Krymo pusiasaliu jungiantis Čongaro tiltas buvo smarkiai apgadintas ir šiuo metu nėra tinkamas naudoti.„Jis netinkamas eismui“, – tvirtino V. Saldo. Jis pridūrė, kad tiltas bus uždaras eismui apie 20 dienų.Anksčiau šią savaitę būta pranešimų apie Čongaro tilto apšaudymą.