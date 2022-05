Meras apie tai kalbėjo CNN. Jis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimybės Rusijai panaudoti taktinius branduolinius ginklus.

V. Klyčko teigimu, Ukrainos sostinė vis dar yra pagrindinis Rusijos taikinys. Jis perspėja namo grįžtančius Kijevo gyventojus būti atsargiems.

„Kol Ukrainoje vyksta karas, negalime suteikti garantijų jokiam ukrainiečiui“, – sakė V. Klyčko ir pridūrė, kad Rusijos puolimas gali įvykti bet kurią akimirką.

„Dabar saugumas yra svarbiausias prioritetas. Taip, žinoma, mes nerimaujame ir tikimės, kad mūsų kariuomenė mus saugo, tačiau rizika vis dar yra, ir be mūsų partnerių, be JAV ir Europos šalių mes nesugebėsime išgyventi“, – sakė Kyjivo meras.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Upę bandžiusioms kirsti Rusijos pajėgoms – galingi Ukrainos smūgiaiUkrainos pajėgos sugriovė du rusų karių pontoninius tiltus, nutiestus per Doneco upę netoli Bilohorivkos kaimo Luhansko srityje.„17 takų brigados artileristai paskelbė rusofašistams atostogų sezono pradžią. Kai kuriems teko išsimaudyti Doneco upėje, o kai kuriuos apdegino gegužės saulė“, – perdavė Gynybos ministerija.Gynybos ministerija paviešino nuotraukas, kuriose užfiksuotos sugriautos pontoninės perėjos ir priešų technika.Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus patvirtino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos dar kartą sugriovė per Doneco upę nutiestus rusų pontoninius tiltus.„Bilohorivka – tai antroji Čornobajivka“, – parašė jis.https://twitter.com/DefenceU/status/1524438980191731717

Zelenskis kalba apie pažangą, Ukrainai siekiant teritorinių garantijųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad, šaliai dedant pastangas užsitikrinti tarptautines saugumo garantijas, esama pažangos.„Deramės su pirmaujančiomis pasaulio valstybėmis, kurios suteiktų Ukrainai pasitikėjimo saugumu ateinantiems dešimtmečiams“, – trečiadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis. Tai buvo viena iš temų, aptartų sekmadienį vykusiame Didžiojo septyneto (G7) susitikime, kuriame Ukraina dalyvavo pirmą kartą.„Tai pirmas kartas mūsų valstybės istorijoje, kai įmanoma patvirtinti tokias garantijas. Ne kokį nors memorandumą, ne kokį nors deklaruojamą norą dėl kokio nors kurso, o konkrečias garantijas“, – sakė V. Zelenskis. Tai būtų „ne tik teisiškai reikšminga, bet ir užrašyta taip, kad būtų aišku: tiksliai ką, tiksliai kas ir tiksliai kaip mums garantuoja“, – pridūrė V. Zelenskis.Vienas iš Rusijos reikalavimų, siekiant nutraukti ginkluotus karo veiksmus, yra aiškus Ukrainos įsipareigojimas laikytis politinio neutralumo, dėl kurio šalis siekia tvirtų tarptautinių saugumo garantijų.

Ukrainos policija nuo karo pradžios sulaikė 750 diversantųUkrainoje nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo pradžios demaskuotos 88 diversantų ir žvalgų grupės, sulaikyta 750 žmonių, prisidėjusių prie diversinės veiklos.Tai per spaudos konferenciją pranešė Ukrainos nacionalinės policijos departamento viršininkas Oleksijus Sergejevas.„Nuo karo pradžios demaskuotos 88 diversantų ir žvalgų grupės, sulaikyta 750 žmonių, susijusių su diversine veikla. Iš jų 676 perduoti Ukrainos saugumo tarnybos institucijoms“, – sakė jis.O. Sergejevo duomenimis, Ukrainos nacionalinės policijos tyrėjai iškėlė 484 baudžiamąsias bylas už kolaboravimą su okupantais. Įtarimai jau pateikti 72 asmenims.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukraina rengiasi pirmajam karo nusikaltimų teismui dėl Rusijos invazijosUkraina surengs pirmąjį teismo procesą dėl karo nusikaltimų per tebesitęsiančią Rusijos invaziją, per kurį prieš teismą stos 21 metų rusų karys, trečiadienį pranešė šalies generalinė prokurorė.Vadimas Šišimarinas kaltinamas vasario 28 dieną nužudęs neginkluotą 62 metų civilį, rašoma generalinės prokurorės Irynos Venediktovos biuro išplatintame pranešime.Pasak pranešimo, V. Šišimarinas pro automobilio langą šovė iš automato į civilį, kad šis nepraneštų apie rusų karių grupę.Kai buvo atakuota rusų pajėgų kolona, V. Šišimarinas ir dar keturi kartu sprukę kariai šalia Čupachivkos kaimo pavogė automobilį, priduriama pranešime.Civilis, kurio tapatybė neįvardijama, važiavo dviračiu kelio pakraščiu netoli savo namų, nurodė prokuratūra.„Vienas iš kariškių liepė kaltinamajam nužudyti civilį, kad šis nepraneštų apie juos“, – rašoma pareiškime.„Vyras mirė vietoje, vos už kelių dešimčių metrų nuo savo namų“, – priduriama jame.Suimtam rusų kariui gresia įkalinimas iki gyvos galvos dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir tyčine žmogžudyste.I. Venediktova nepranešė, kada prasidės teismo procesas.Jos biuras paskelbė V. Šišimarino nuotrauką, tačiau nepateikė informacijos, kaip jis buvo sulaikytas ir kas nutiko kartu su juo buvusiems kariams.Prokuratūroje užregistruota daugiau kaip 10 700 įtariamų karo nusikaltimų. Jų padarymu įtariami 622 asmenys.Kyjivas ir Vašingtonas ne kartą kaltino Rusijos pajėgas įvykdžius karo nusikaltimų per vasario 24 dieną prasidėjusią invaziją.Dėl karo savo namus paliko beveik 6 mln. ukrainiečių, daugelis kurių pasakoja patyrę kankinimus, seksualinį smurtą ir beatodairišką niokojimą.Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai pasiuntė į Ukrainą karo nusikaltimų tyrėjus, kad jie padėtų vietos ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo komandoms, tiriančioms galimus masinius žiaurumus, įskaitant civilių žudynes šalia Kyjivo esančioje Bučoje, kur balandžio 2 dieną buvo aptikta mažiausiai 20 kūnų.

Suomijos prezidentas paaiškino Rusijai, kodėl jo šalis ketina stoti į NATO Suomijos ketinimą stoti į NATO nulėmė Rusijos veiksmai, konkrečiai – jos plataus masto įsiveržimas į Ukrainą vasario 24 d.Tai trečiadienį pareiškė Suomijos prezidentas Saulis Niinistö, praneša leidinys „Insider“.„Jei Suomija artimiausiu metu įstos į NATO, o Rusijai kils klausimų, kodėl, mano atsakymas būtų toks: „Jūs tai paskatinote – pažvelkite į veidrodį“, – sakė Suomijos valstybės vadovas Helsinkyje per spaudos konferenciją su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Borisu Johnsonu.Pasak S. Niinistö, reikalaudama, kad Suomija nestotų į Aljansą, Rusija manė, kad jo šalis „neturi savo valios“.„Mums stojimas į NATO nebūtų prieš ką nors – mes norėtume maksimaliai padidinti savo saugumą“, – paaiškino Suomijos prezidentas. Jis taip pat pabrėžė, jog suvokimas, kad reikia stoti į NATO, atėjo kartu su Rusijos įsiveržimu į Ukrainą: tai pakeitė situaciją ir parodė, kad Rusija yra „pasirengusi pulti kaimyninę šalį“.

Lenkijos ambasados Maskvoje pastatas apipiltas raudonais dažais Pastatas prie įėjimo į Lenkijos ambasadą Rusijoje trečiadienį buvo apipiltas raudonais dažais. Internete pasirodė įrašas iš incidento vietos. Lenkijos URM patvirtino, kad per išpuolį nukentėjo lentelė su šalies herbu, praneša portalas „Onet“. Vaizdo įraše matyti, kaip vyras prieina prie Lenkijos ambasados vartų ir apipila raudonais dažais lentelę ant vieno iš pastatų, taip pat langą. Pirmadienį, gegužės 9-ąją, Rusijos ambasadorius Lenkijoje Sergejus Andrejevas ketino padėti vainiką sovietų kareivių kapinėse Varšuvoje. Ten susirinkę protestuotojai apipylė rusų diplomatą dirbtiniu „krauju“. Iškart po išpuolio prieš ambasadorių Rusijos URM pareikalavo, kad Lenkijos valdžia tučtuojau organizuotų vainikų padėjimo ceremoniją ir apsaugotų ją nuo provokacijų. Maskva taip pat pareikalavo oficialaus Lenkijos atsiprašymo. Lenkijos URM vadovas Zbigniewas Rau pareiškė, kad incidentas Varšuvoje „verčia apgailestauti“, ir pabrėžė, kad diplomatams turi būti užtikrinta ypatingą apsaugą, nepriklausomai nuo vyriausybės, kuriai jie atstovauja, politikos. https://twitter.com/nexta_tv/status/1524436621508100097?ref_src=twsrc%5Etfw

U. von der Leyen: Rusija kelia didžiausią tiesioginę grėsmę tarptautinei tvarkaiTokijuje viešinti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija, įsiveržusi į Ukrainą, kelia „didžiausią tiesioginę grėsmę“ tarptautinei tvarkai.Po susitikimo su Japonijos ministru pirmininku Fumio Kishida, kuriame dalyvavo ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis ji sakė, kad „Rusija, vykdydama barbarišką karą prieš Ukrainą ir sudarydama nerimą keliantį paktą su Kinija, šiandien kelia didžiausią tiesioginę grėsmę pasaulio tvarkai“.Aukščiausi Europos Sajungos pareigūnai atvyko į Tokiją dalyvauti kasmetinėse derybose, kurios vyksta didžiajai daliai tarptautinės bendruomenės telkiant jėgas spausti Maskvą dėl karo Ukrainoje, taip pat augant susirūpinimui dėl Kinijos vaidmens.„Rusijos įsiveržimas į Ukrainą yra ne tik Europos reikalas; jis supurto tarptautinės tvarkos, taip pat ir Azijoje, pagrindą. Tai negali būti toleruojama“, – sakė F. Kishida, kurio vyriausybė prisijungė prie griežtų sankcijų Maskvai, įskaitant sankcijas energetikos srityje.Darbotvarkėje taip pat buvo klausimai dėl vis agresyvesnės Pekino pozicijos Azijoje, ES siekiant imtis svarbesnio vaidmens priešinantis Kinijai.„Mūsų bendradarbiavimas Ukrainoje yra labai svarbus Europoje, tačiau jis taip pat svarbus Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, be to, norime giliau konsultuotis dėl agresyvesnės Kinijos“, – savo ruožtu sakė Ch. Michelis.„Manome, kad Kinija turi ginti daugiašalę sistemą, kuri jai buvo naudinga vystant savo šalį“, – pridūrė jis.U. von der Leyen sakė, kad ES ir Japonija stiprina bendradarbiavimą, be kita ko, pradėdamos pirmąją Europoje skaitmeninę partnerystę, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama konkurencingumui ir saugumui šioje srityje.Ji nurodė, kad abi šalys taip pat sieks „įvairinti ir stiprinti tiekimo grandines“.„Tai svarbu, nes yra medžiagų ir technologijų, kurios tapo labai svarbios mūsų ekonomikai ir kasdieniam gyvenimui, pavyzdžiui, puslaidininkiai“, – sakė U. von der Leyen.„Turime turėti galimybę pasikliauti patikimomis tiekimo grandinėmis“, – pridūrė EK pirmininkė.

Klyčko: Rusija gali bet kurią akimirką pulti Kyjivą Rusija neatsisakė plano užimti Kyjivą, todėl miesto meras Vitalijus Klyčko sako negalintis garantuoti namo grįžtančių sostinės gyventojų saugumo. Meras apie tai kalbėjo CNN. Jis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimybės Rusijai panaudoti taktinius branduolinius ginklus. V. Klyčko teigimu, Ukrainos sostinė vis dar yra pagrindinis Rusijos taikinys. Jis perspėja namo grįžtančius Kijevo gyventojus būti atsargiems. „Kol Ukrainoje vyksta karas, negalime suteikti garantijų jokiam ukrainiečiui“, – sakė V. Klyčko ir pridūrė, kad Rusijos puolimas gali įvykti bet kurią akimirką. „Dabar saugumas yra svarbiausias prioritetas. Taip, žinoma, mes nerimaujame ir tikimės, kad mūsų kariuomenė mus saugo, tačiau rizika vis dar yra, ir be mūsų partnerių, be JAV ir Europos šalių mes nesugebėsime išgyventi“, – sakė Kyjivo meras.

Per Belgorodo apšaudymą žuvo žmogusPranešama, kad per tarpvalstybinį apšaudymą iš Ukrainos pirmą kartą Rusijoje žuvo civilis, pranešė Rusijos valdžia, skelbia CNN.Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad „vienas žmogus žuvo apšaudant Solokhi kaimą“.Šis kaimas yra kaimas už dešimties kilometrų nuo Ukrainos sienos. „Solokhi kaimo gyventojai bus nugabenti į saugią vietą, vadovaujant rajono vadovui Vladimirui Percevui ir regiono Nepaprastųjų situacijų ministerijos vadovui Sergejui Potapovui“, – sakė V. Gladkovas.Pastarosiomis savaitėmis Belgorodo regione įvyko keli sprogimai, kuriuos, atrodo, sukėlė raketos ir bombos. Ukraina nei patvirtino, nei paneigė esanti atsakinga už sprogdinimus.Praėjusią savaitę V. Gladkovas sakė, kad kitame Nechotejevkos kaime buvo sugriauti penki namai.

Zelenskis pasikalbėjo su ScholzuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu trečiadienį aptaręs gynybos pagalbą, bendradarbiavimą energetikos srityje ir sankcijų Rusijai didinimą.V. Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė: „Aš vertinu dialogo su Vokietija lygį ir jos paramą mūsų kovai“.Ukrainos prezidentas anksčiau kritikavo Vokietijos priklausomybę nuo Rusijos energetikos.Vokietijos finansų ministras pareiškė, kad jo šalis „kiek įmanoma greičiau“ siekia atsisakyti Rusijos energijos, tačiau „turime būti kantrūs“.

Rusijos pajėgos smogė Poltavos regionuiRusijos kariuomenė sudavė raketų smūgį Poltavos regionui. Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė Poltavos regiono vadovas Dmytro Muninas.„Raketų smūgis iš priešo lėktuvo Poltavos regione. Aiškinamės detales apie sunaikinimą ir aukas“, – teigė D. Muninas.Kaip pranešė „Ukrinform“, balandį devynios Rusijos raketos sunaikino Kremenchugo naftos perdirbimo gamyklą Poltavos regione.

Ukraina Rusijai pasiūlė mainusKijevas pateikė Maskvai naują pasiūlymą dėl dešimčių Ukrainos karių, vis dar įstrigusių Mariupolyje esančioje „Azovstal“ gamykloje.Ukraina paprašė Rusijos apsvarstyti galimybę iškeisti sunkiai sužeistus gynėjus pietinėje miesto gamykloje į rusų karo belaisvius.Naujausią pasiūlymą trečiadienį paviešino ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk. Tačiau ji sakė: „Susitarimo dar nėra. Derybos tęsiasi“.I. Vereščiuk pridūrė, kad vyriausybė svarsto daugybę variantų, kaip užbaigti „Azovstal“ apgultį, tačiau pripažįsta, kad nė vienas iš jų nėra tobulas.

Rusai namą apšaudė iš tankoUžgrobdami Stepankos kaimą netoli Charkovo, rusų įsibrovėliai iš tanko apšaudė gyvenamąjį namą, žuvo trys jame buvę žmonės. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkovo apygardos prokuratūra, praneša „Ukrinform“.Tyrimo duomenimis, kovo 27 dieną, okupavus Stepankos kaimą Charkovo rajone, Rusijos kariškiai iš tanko apšaudė gyvenamąjį pastatą. Per apšaudymą žuvo du vyrai ir moteris. Kaimo gyventojai juos palaidojo namo, kuriame gyveno mirusieji, kieme.Po Stepankos kaimo išlaisvinimo vietos gyventojai iš karto pranešė apie okupantų žiaurumus regioninei prokuratūrai.Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo bei dėl tyčinio nužudymo.

Generalinis štabas: Rusija vis dar planuoja užimti KijevąRusija neatsisakė planų okupuoti Kijevą. Ji vis dar planuoja užimti miestą, surengti rinkimus, kad į valdžią atvestų prokremliškas pajėgas, sukurtų naują valstybę ir įtrauktų ją į savo sudėtį. Apie tai spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pagrindinio operatyvinio direktorato vadovo pavaduotojas Aleksejus Gromovas, rašo UNIAN.Pasak jo, pirmieji žingsniai tikėtinoje tolesnių Rusijos veiksmų grandinėje bus bandymai perimti Odesos, Mykolaivo ir iš dalies Zaporožės regionų kontrolę. Be to, Rusijos Federacija planuoja sukurti sausumos koridorių su Moldovos Padniestrės regionu ir užimti centrinę Ukrainos dalį.A. Gromovas pabrėžė, kad tokiu būdu Rusija bandys pasiekti savo strateginį tikslą. Tačiau, pasak viršininko pavaduotojo, „tai yra jų mintys“, į kurias Ukraina turi atsaką.

Ukraina: „Azovstal“ gamyklos išlaisvinimas pareikalautų daug aukųUkrainos karinė vadovybė slopina viltis, kad Mariupolio plieno gamykloje esantys kovotojai bus išvaduoti vykdant puolimą. „Šiuo metu tokiai deblokavimo operacijai reikėtų daug karių, nes Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra už 150-200 km nuo Mariupolio“, - trečiadienį sakė generalinio štabo vado pavaduotojas Oleksijus Hromovas. Be to, kadangi rusų daliniai įsirengė galingą gynybą, tokia operacija pareikalautų daug aukų.Daugiau kaip du mėnesius Mariupolio uostamiestis Ukrainos pietryčiuose yra apsiaustas Rusijos dalinių. Paskutinieji Ukrainos kovotojai – be jūrų pėstininkų ir nacionalistinio „Azovo“ pulko kariai -, užsibarikadavo mieste esančioje „Azovstal“ gamykloje. Jie reikalauja Kyjivo ir tarptautinės bendruomenės juos išlaisvinti – arba diplomatinėmis, arba karinėmis priemonėmis.Praėjusiomis savaitėmis evakuaciniai koridoriais buvo išgelbėta apie 500 civilių, taip pat buvusių gamykloje. Rusija nesutinka leisti kovotojams laisvai pasitraukti. Jie esą turi sudėti ginklus ir pasiduoti.Ukrainos vicepremjerės Irynos Vereščuk duomenimis, gamykloje dar yra apie 1 000 gynėjų, pusė jų – sužeisti. Rusija teigia, kad čia užsibarikadavę per 2 500 Ukrainos kovotojų ir užsienio samdinių.

Ukrainoje pirmą kartą bus teisiamas Rusijos karysPasak Ukrainos generalinės prokurorės, Rusijos karys pirmą kartą nuo karo pradžios vasario 24 d. stos prieš teismą už įtariamą karo nusikaltimą Ukrainoje.Generalinė prokuratūra pranešė pateikusi kaltinimą vienos divizijos karinio dalinio vadui Vadimui Šišimarinui. Tyrime teigiama, kad 21 metų rusas vasario 28 d. Sumų srities Čupakhivkos kaime nužudė neginkluotą 62 metų gyventoją, važiavusį dviračiu keliu.I. Venediktovos biuras pranešė, kad kareivis buvo sulaikytas.Praėjusį mėnesį I. Venediktova taip pat įvardijo 10 Rusijos karių, apkaltintų karo nusikaltimais Bučoje – mieste, esančiame už sostinės Kijevo, kur buvo kankinami, prievartuojami ir žudomi civiliai. Šių karių šiuo metu ieškoma.

Ukrainos kaimynės reikalauja ES kandidatės statuso šaliaiSlovakija ir Lenkija sieks, kad Ukrainai kuo greičiau būtų suteiktas ES kandidatės statusas. Tai Bratislavoje pareiškė Slovakijos prezidentė Zuzana Čaputova ir jos kolega iš Lenkijos Andrzejus Duda. Abu jie paskelbė kartu lankysiantys kolegas tose ES šalyse, kurios skeptiškai vertina ES kandidatės statuso suteikimą Ukrainai.„Svarbu, kad dėl Europos ateities ir dėl taikos Europoje kalbėtume apie būsimą Ukrainos statusą, – sakė Z. Čaputova. – Tai automatiškai nereiškia visavertės narystės, kuriai, žinoma, reikia atitikti kriterijus. Kandidatės statuso suteikimą mes traktuojame kaip natūralų gestą sudėtingoje situacijoje, kurioje dabar yra Ukraina“.A. Duda pabrėžė, kad Ukraina ne tik save, bet ir Europą gina „nuo dabartinės Rusijos ambicijų ir imperinių veiksmų“ ir todėl jai reikalingas solidarumo signalas. „Žinome, kad Ukrainos visuomenei šiandien labai svarbu jausti Vakarų pritraimą“, – kalbėjo jis, turėdamas omenyje ES kandidatės statuso šaliai suteikimą.Z. Čaputova ir A. Duda susitikime, be to, pasidžiaugė dvišaliu Lenkijos ir Slovakijos bendradarbiavimu. Kaip pavyzdį jie paminėjo susitarimą, kuriuo remiantis, Lenkijos karinė aviacija ateityje stebės ir Slovakijos oro erdvę, kad Bratislava galėtų perduoti Ukrainai savo MiG-29 naikintuvus.

M. Zemanas suteikė leidimą 103 Čekijos piliečiams vykti kariauti į UkrainąČekijos prezidentas trečiadienį suteikė leidimą 103 šalies piliečiams kariauti Ukrainoje kartu su šios pajėgomis, taip pademonstruodamas, kad pakeitė savo prorusiškas pažiūras Maskvai pradėjus invaziją.Milošas Zemanas kadaise buvo artimas Vladimiro Putino sąjungininkas, tačiau po to, kai Maskva vasario 24 dieną įsiveržė į Ukrainą, Rusijos vadovą pavadino „bepročiu“.Trečiadienį jis uždegė žalią šviesą čekų kovotojams, paprašiusiems leidimo prisijungti prie Ukrainos kariuomenės, nepaisant galiojančios taisyklės, draudžiančios čekams kovoti užsienyje.„M. Zemanas pasirašė sprendimą, kuriuo leido 103 piliečiams savanoriškai jungtis į Ukrainos ginkluotąsias pajėgas“, – pranešė jo atstovas žiniasklaidai Jiřis Ovčačekas.Užsienio kovotojai iš įvairių šalių, įskaitant Lenkiją, Baltarusiją, Kanadą, JAV ir Didžiąją Britaniją, kariauja Ukrainos pusėje nuo tada, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino savanorius ateiti į pagalbą.Čekijos piliečiams kariauti užsienyje draudžiama pagal įstatymus, tačiau M. Zemanas ir Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala kovo mėnesį susitarė atsisakyti bet kokių bausmių čekams, kurie eis kariauti Ukrainos pusėje.Prasidėjus karui P. Fialos vyriausybė taip pat patvirtino maždaug trijų milijardų kronų (118 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainai.

Tiršti juodi dūmai kyla virš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje. Vaizdo įrašą paskelbė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka. https://t.me/andriyshTime/820

Scholzas: Ukraina su Rusijos karo pasekmėmis kovos dar 100 metųUkraina su Rusijos karo pasekmėmis kovos dar „100 metų“ dėl nesprogusių sviedinių miestuose, trečiadienį pareiškė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.Jis taip pat pažadėjo, kad sąjungininkės prisidės prie šalies atstatymo. „Tie, kas gyvena Vokietijoje, žino, jog Antrojo pasaulinio karo laikų bombų randama dar gana dažnai, – žurnalistams sakė O. Scholzas. – Ukraina turi ruoštis, kad su karo pasekmėmis ji kovos dar 100 metų.“„Todėl mes turėsime bendradarbiauti atstatant“ šią šalį, kalbėjo Vokietijos kancleris.

Ukraina pirmąkart paskelbė Nacionalinės gvardijos nuostolius per kautynes su RusijaUkrainos nacionalinė gvardija (NHU) nuo Rusijos invazijos pradžios neteko daugiau kaip 500 karių, naujienų agentūra „Unian“ trečiadienį citavo aukšto rango kariškį.Anot agentūros korespondento, tokį skaičių per spaudos konferenciją pateikė NHU štabo Vyriausiosios valdybos viršininkas Oleksijus Nadtočas. Nacionalinės gvardijos nuostoliai buvo paskelbti pirmąjį kartą nuo Rusijos pajėgų įsiveržimo į Ukrainą vasario pabaigoje.O. Nadtočas nurodė, kad Gvardija dalyvauja gynybos operacijoje Rytų ir Pietų Ukrainoje, taip pat saugo valstybės sieną su Baltarusija.„Vykdydama užduotis per šį laikotarpį, Nacionalinės gvardija patyrė tokius asmeninės sudėties nuostolius: sužeisti – 1 697 kariai, žuvę – 501 karys“, – kalbėjo pareigūnas.Balandžio viduryje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per Rusijos pajėgų įsiveržimą, prasidėjusią vasario 24 dieną, iš viso žuvo apie 2,5–3 tūkst. ukrainiečių karių.Kyjivo teigimu, jo pajėgos lig šiol nukovė apie 26 350 priešo karių. Maskva skelbia daug mažesnį aukų skaičių savo pajėgose, o nepriklausomi šaltiniai nė vienos konflikto pusės teiginių negali patvirtinti.

S. Lavrovas tikina, kad Rusija nenori karo EuropojeRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį pareiškė, kad Maskva nenori karo Europoje, tačiau Vakarų šalys aktyviai siekia, jog Rusija būtų nugalėta Ukrainoje.„Jei nerimaujate dėl karo Europoje tikimybės – to mes visiškai nenorime“, – po susitikimo Muskate su savo kolega iš Omano teigė S. Lavrovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Vakarai nuolat tvirtina, jog šioje situacijoje būtina nugalėti Rusiją. Išvadas pasidarykite patys“, – pareiškė jis.

„Azovstal“ gamykloje tebesančių ukrainiečių karių žmonos susitiko su popiežiumi ir prašė jo pagalbosTrečiadienį Vatikane grupė Ukrainos karių žmonų susitiko su popiežiumi Pranciškumi ir paprašė jo įsikišti, kad būtų išgelbėtos jų artimųjų, kovojančių su Rusijos pajėgomis apgultoje Mariupolio plieno gamykloje „Azovstal“, gyvybės.„Mes paprašėme jo atvykti į Ukrainą, pasikalbėti su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu ir pasakyti jam: „Leiskite jiems išeiti“. Jis tik pasakė, kad melsis už mus“, – žurnalistams vėliau sakė Kateryna Prokopenko.Jos vyras Denisas Prokopenka yra vienas iš Azovo pulko, buvusio kraštutinių dešiniųjų bataliono, tapusio Nacionalinės gvardijos daliniu, vadų. Šis dalinys dabar gina „Azovstal“.Gamyklos viduje esantys ukrainiečiai yra paskutinis pasipriešinimo rusams, kurie po kelias savaites trukusios apgulties perėmė nuniokoto uostamiesčio kontrolę, židinys.Moterys sakė, kad jų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi truko apie penkias minutes ir įvyko po jo kassavaitinės bendrosios audiencijos Šventojo Petro aikštėje.„Tikimės, kad šis susitikimas suteiks mums galimybę išgelbėti jų gyvybes. Esame pasirengę popiežiaus veiksmams, mūsų kariai yra pasirengę būti evakuoti į trečiąją šalį“, – sakė K. Prokopenko.Kita grupės narė Julija Fedosiuk sakė, kad papasakojo popiežiui, jog „700 mūsų karių yra sužeisti, jie neteko galūnių, juos kamuoja gangrenos“.„Daug jų žuvo ir mes negalėjome jų palaidoti, prašėme popiežiaus padėti jiems, būti trečiąja šalimi šiame kare ir leisti jiems išeiti (humanitariniu) koridoriumi, – sakė ji. – Jis mums pasakė, kad meldžiasi už mus ir daro viską, ką gali“.Ji pridūrė, kad plieno gamykloje „sąlygos yra siaubingos, nėra maisto, vandens, nėra medicininių sąlygų – paskutinę ligoninę sugriovė rusų bombos, daug karių žuvo“.Antradienį Kyjivas pranešė, kad daugiau kaip 1 000 jo karių, daugelis jų sužeisti, vis dar tebėra „Azovstal“ gamykloje, daugelis jų slepiasi sovietinių laikų požeminiame bunkerių ir tunelių labirinte.Savaitgalį ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk pranešė, kad visos moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo evakuoti iš „Azovstal“ vykdant humanitarinę misiją, kurią koordinavo Jungtinės Tautos ir Raudonasis Kryžius.https://t.me/BiletskyAndriy/4785

Ukrainos reakcija: gali prašyti prisijungti kad ir prie MarsoUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas sureagavo į Maskvos statytinio Chersone pareiškimą apie prašymą „prijungti“ sritį prie Rusijos. Apie tai jis parašė savo „Twitter“ paskyroje.„Vienintelis kreipimasis, kurį gali rengti statytiniai Chersono srityje – tai malonės prašymas po teismo nuosprendžio. Okupantai gali prašyti prisijungti kad ir prie Marso, kad ir prie Jupiterio“, – rašė M.Podoliakas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė išvaduos Chersoną, „kad ir kokius žodžių žaidimus sugalvotų okupantai“.

Ukraina perspėja Rusiją: jus ištiks šokas, kai pamatysite, kur mes smogėmeArtimiausiu metu rusai turi laukti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgio, kuris, o tiksliau vieta, į kurią jis bus suduotas, sukels tikrą šoką.Tai kanalui „24“ pareiškė Ukrainos Vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusivas.Jis akcentavo, kad iniciatyvos perėmimas kare su Rusija priklauso nuo ginklų tiekimo iš Ukrainą palaikančių šalių.Kalbėdamas apie pirmuosius pagalbos ginkluote rezultatus, V. Andrusivas minėjo Ukrainos kariuomenės vykdomą kontrpuolimą netoli Charkivo.„Šis kontrpuolimas mums leidžia nustumti rusus toliau nuo Charkivo ir jie nebegalės šaudyti iš artilerijos į gyvenamuosius rajonus“, – sako jis.Jis taip pat pareiškė, kad ruošiamasi ir Chersono išvadavimui. O tolimesnė įvykių raida bus tikras šokas Rusijos Federacijai.„Kuo geriau mes paruošime, tuo mažiau aukų patirsime. Šis darbas (kontrpuolimas – red.) egzistuoja ir ne tik Chersono kryptimi. Manau, kad artimiausiu metu rusai bus šokiruoti dėl smūgio vietos, kurį smogs mūsų ginkluotosios pajėgos. Situacija keisis priklausomai nuo to, kaip mus sustiprins vakarietiška ginkluotė“, – sakė Ukrainos Vidaus reikalų ministro patarėjas V. Andrusivas.

Chersono „vadovybė“ sulaukė Kremliaus atsakoRusijos pajėgų kontroliuojamai Ukrainos pietinei Chersono sričiai neteisėtai primestos civilinės ir karinės administracijos vadovo pavaduotojui Kirilui Stremousovui Kremlius davė suprasti, kad regiono „likimas“ spręsis pagal Krymo okupacijos scenarijų – kitaip tariant, bus organizuojamas „referendumas“.„Be jokios abejonės, būtų ar nebūtų toks pageidavimas, viską turi nuspręsti patys regiono gyventojai, tik jie gali nulemti savo likimą. Žinoma, tai klausimas, kuris privalo būti tiksliai suformuluotas ir įvertintas teisininkų, nes panašūs likimą keičiantys sprendimai privalo turėti labai konkretų juridinį aspektą, būti absoliučiai legitimūs, kaip kad buvo Krymo atveju“, – pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Perimtame radijo pokalbyje – bepiločio lėktuvo atakuojamų rusų karių desperacijaRusijai pradėjus karą Ukrainoje, šalies gynėjai ypač dažnai naudoja Turkijoje pagamintus bepiločius orlaivius „Bayraktar“. Internete publikuojama nemažai vaizdo įrašų, kaip raketomis iš oro naikinama rusų šarvuotoji technika, o perimtas radijo pokalbis atskleidžia, kokį siaubą Rusijos kariams kelia virš jų galvų ratus sukantis bepilotis orlaivis.„Į mus paleido jau ketvirtą raketą. Kur pagalba iš oro“, – desperatiškai į raciją šaukia rusų karys, eilinį kartą prašydamas pagalbos.Šis radijo pokalbis, kurį paviešino grupė „InformNapalm“ buvo perimtas iš pagarsėjusios Gyvačių salos tuo metu, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino du „Raptor“ klasės karinius rusų katerius.Perimti Rusijos kariškių radijo pokalbius, panašu, buvo itin lengva, nes jie naudojosi ne šifruotu ryšiu, bet radijo dažniu, kuriuo perduodami pranešimai apie jūroje įvykusias nelaimes, transliuojami pagalbos prašymai, koordinuojamos gelbėjimo operacijos.Įraše girdisi, kaip vienas kariškių nuolatos prašo paramos iš oro. Tačiau aviacija vis neatskrenda, o virš galvų ratus sukantis ir raketas laidantis Ukrainos bepilotis orlaivis „Bayraktar“ sukelia tikrą desperaciją.„81, aš 85. Kur parama iš oro, kur parama iš oro“, – klausia apšaudomas rusų karys.Kitas kariškis, kurio šaukinys „81“ jam atsako, kad orlaivis jau nuskrido į jų pusę, tačiau ši žinia nesuteikia daug vilties. Juo labiau, kad žadėtos paramos nesulaukiama, o dronas toliau į juos šaudo.„Prieš kiek laiko išskrido? Mane jau užp.... tas „Bayraktar“, šaudyti n...ui“, – atsako į drono ataką pakliuvęs Rusijos kariškis. Operacijai vadovaujantis karininkas šaukiniu „81“ klausia apie situaciją bei išgirsta, kad „82“ ir „83“ yra pažeisti. Panašu, jog čia kalbama apie du karinius katerius, kuriuos prie Gyvačių salos sunaikino Ukrainos kariai.Karininkas liepia „pagal galimybes“ buksyruoti „82“ ir „83“, tačiau sulaukia tik panikos apimtos kareivio šauksmo.„81“, „81“! Į mus paleido jau keturias raketas! Kur oras? (parama iš oro – red.). „81“, aš „85“ į mus paleido ketvirtą raketą! Kur oras?“, – apimtas panikos šaukia karys.Gali būti, kad tai buvo paskutiniai Rusijos kareivio, šaukiniu „85“ ištarti žodžiai. Balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje prie Gyvačių salos buvo sunaikinti „Raptor“ klasės kariniai kateriai. Kitos atakos metu Ukrainos karių dronas sunaikino dislokuotą priešlėktuvinį raketų kompleksą „Tor“. Žiniasklaidos teigimu, saloje nebeliko gyvų Rusijos kariškių.https://t.me/FastFocus/18003

Chersono „valdžia“ kreipsis į Putiną su prašymuChersono srities „karinės-pilietinės“ administracijos vadovo pavaduotojas (taip Rusijos okupuotose teritorijose vadinama paskirtoji karinė valdžia) Kirilas Stremousovas pareiškė, kad regionas kreipsis į Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną su prašymu įtraukti jį į Rusijos sudėtį.„Chersono miestas – tai Rusija, jokios „Chersono liaudies respublikos“ Chersono srities teritorijoje steigiama nebus, referendumų irgi nebus. Tai vienas vienintelis Chersono srities valdžios kreipimasis į Rusijos Federacijos prezidentą, ir tai prašymas įtraukti sritį į Rusijos Federacijos teritoriją kaip pilnavertį regioną“, – K. Strelmousovą cituoja „RIA Novosti“.K. Stremousovas panašiai kalbėjo ir anksčiau. Gegužės 7-ąją jis pareiškė, kad regionas siekia tapti Rusijos Federacijos dalimi: „Niekas nieko neketina versti, tačiau rusiškos žemės privalo sugrįžti į savo istorinį kultūros ir vertybių lopšį“.Rusija ėmėsi veiksmų stiprinti pozicijas jos kontroliuojamuose rajonuose ir gegužės pradžioje įvedė rusišką rublį pietiniame Chersono regione. Kol kas jis turėtų būti vartojamas kartu su Ukrainos grivina. „Nuo gegužės 1 dienos pereisime į rublio zoną“, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė Rusijos kontroliuojamos Chersono srities civilinis ir karinis administratorius K. Stremousovas. Jis patikslino, kad bus nustatytas keturių mėnesių lengvatinis laikotarpis, kai lygiagrečiai bus naudojama ir Ukrainos valiuta. „Paskui visiškai pereisime prie atsiskaitymų rubliais“, – sakė K. Stremousovas.Chersone rusų pajėgos skelbė ketinančios surengti „referendumą“ dėl vadinamosios „Chersono liaudies respublikos“ sukūrimo. Iš pradžių planuota jį surengti nuo gegužės 1 iki gegužės 10 d., vėliau jis perkeltas į balandžio 27 d. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo Rusiją, kad Ukraina pasitrauks iš derybų, jei Chersone įvyks toks vadinamasis „referendumas“. Rusijos užsienio reikalų ministerija į tai sureagavo teigdama, kad neva nieko nežino apie tokius planus.Chersone penktadienį apsilankęs vienas aukšto rango rusų parlamento narys pareiškė, kad Rusija liks Pietų Ukrainoje „amžinai“.„Rusija čia yra amžinai. Dėl to neturėtų kilti jokių abejonių. Į praeitį negrįšime“, – sakė Andrejus Turčakas, cituojamas valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ pareiškime.„Gyvensime kartu, plėtosime šį turtingą regioną, turtingą istoriniu paveldu, turtingą čia gyvenančiais žmonėmis“, – pridūrė A. Turčakas.Tai buvo pirmas kartas, kai koks nors aukšto rango Rusijos pareigūnas užsiminė apie Maskvos ketinimus likti Ukrainos teritorijoje.Chersoną Rusijos pajėgos okupavo neilgai trukus nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.Rusija stengiasi stiprinti savo kontrolę mieste, bet gyventojai ir toliau išeina į gatves protestuoti prieš okupaciją.

Per pastarąją parą prieš Mariupolio „Azovstal“ gamyklą surengti 38 antskrydžiaiPer pastarąją parą Rusijos kariai prieš Ukrainos Mariupolio uostamiesčio „Azovstal“ gamyklą surengė 38 antskrydžius. Tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis šį objektą ginančiu „Azovo“ pulku.Pulkas „Telegram“ tinkle parašė, kad iš šių antskrydžių keturi surengti naudojant strateginius bombonešius, ir pridūrė, jog rusai nesiliauja bandę perimti gamyklos kontrolę.

Macronas neatmeta galimybės apsilankyti Ukrainoje, bet kol kas vizitas neplanuojamasPasak Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos, prezidentas Emmanuelis Macronas neatmeta galimybės apsilankyti Ukrainoje, bet kol kas toks vizitas neplanuojamas.Tai televizijos kanalui BFM TV pareiškė ministerijos atstovė spaudai Anne-Claire Legendre.„Situacija nepasikeitė, prezidentas neatmeta galimybės vykti į Kijevą. Bet šiuo metu manome, kad nėra naudingų elementų, kurie galėtų paskatinti šį vizitą“, – sakė ji.Kaip pranešė „Ukrinform“, balandžio viduryje E. Macronas, paklaustas apie vizito į Ukrainą galimybę, pareiškė, kad jam „ateis laikas“. „Manau, jog kelionė turi būti surengta ne tik tam, kad būtų galima pamatyti, bet ir tam, kad būtų galima veikti. Todėl aš visada sakiau, kad surengsiu vizitą, kai tai bus naudinga“, - teigė Prancūzijos prezidentas.

Iš apsiausto „Azovstal“ požemių – jūrų pėstininkų vado kreipimasis į pasaulio lyderiusVienintele pasipriešinimo citadele tapusią okupuoto Ukrainos uostamiesčio Mariupolio gamyklą „Azovstal“ ginančių jūrų pėstininkų vadas kreipėsi į pasaulio lyderius prašydamas išgelbėti ten likusius karius.„Aš esu jūrų pėstininkas. Tai jūrų pėstininkai, kurie išmokė mane nuoširdžiai mylėti Ukrainą!Mylėti drąsiai ir be baimės, mylėti su ginklu rankose ir didžiausio pavojaus akimirkomis, mylėti atsargiai, drąsiai ir be kompromisų!Ir kol mano širdis plaka, aš jausiu tyrą, besąlygišką ir besąlygišką meilę savo Tėvynei.Tėvynė yra ten, kur sūnus myli mamą, brolis – seserį, o tėvas – savo vaiką! Šiai meilei ribų nėra!!!“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje teigia Ukrainos jūrų pėstininkų 36-osios brigados vadas Serhijus Volyna.Kartu su kitais bendražygiais ginantis „Azovstal“ gamyklą karininkas kreipiasi į pasaulio žmones, prašydamas pradėti požemiuose esančių gynėjų evakuaciją.„Jei pasaulio civilizacija vis dar turi bendrų dvasinių vertybių ir idealų, jei žmonėms pavyksta pajusti kitų skausmą ir kančias, jei pagalbos prašymas verčia veikti, tai kviečiu kovoti už Mariupolio garnizoną!Kreipiuosi į visą pasaulį, kviečiu visus padėti pradėti Ukrainos kariškių „ištraukimo“ procedūrą!“, – skelbia Ukrainos jūrų pėstininkų 36-osios brigados vadas S. Volyna savo pranešime pažymėjęs didžiausių pasaulio šalių lyderius bei tarptautines naujienų agentūras.Kartu su jūrų pėstininkais „Azovstal“ gamyklą ginančio bataliono „Azov“ atstovai trečiadienį Telegram kanale pranešė, kad per 24 valandas sulaukta 38 Rusijos aviacijos smūgių, 4 kartus buvo panaudoti strateginiai bombonešiai.„Taip pat nesustodama dirba priešo artilerija, tankai ir t.t. Priešas be perstojo stengiasi užimti ukrainiečių tvirtovę ir kiekvieną dieną rengia išpuolius padedant pėstininkams“, – skelbia „Azov“ kariai.https://www.facebook.com/serjvlk/posts/3284936801833489&show_text=true&width=500

Iš Vokietijos – padrąsinanti žinia Ukrainai: turime spausti gazo pedaląVokietijos Bundetago Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, kanclerio Olafo Scholzo bendrapartietis Michaelas Rothas pasisako už spartesnes derybas dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. „Ukrainai nepadės, jei dabar kalbėsime apie dešimtmečius, tai šalis, kurioje vyksta karas, jai reikia padrąsinimo“, – žinių kanalui „ntv“ trečiadienio ryte sakė socialdemokratų politikas. „Turime spausti gazo pedalą stojimo derybose“, – ragino M. Rothas, taip netiesiogiai paprieštaraudamas Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris vizito Berlyne metu slopino ukrainiečių viltis, sakydamas, jog „tokioms šalims kaip Ukraina“ įstoti į ES per kelerius metus nepavyks ir vietoj to siūlė Ukrainai kooperacijos su Bendrija aljansą. „Mes per ilgai nenorėjome matyti Rytų Europos šalių, manėme, kad neturėtume ten kištis – tai Putino teritorija“, – kalbėjo M. Rothas. Tačiau, „šie žmonės trokšta demokratijos, laisvės, teisinės valstybės, taikos, – kaip tik to, ką ir reiškia ES, ir nemanau, kad dabar turime teisę jiems uždaryti duris. Ukrainai reikia šalies kandidatės statuso“, – įtaigavo politikas.„Europos Sąjungai kyla klausimas, kaip ji galėtų dar labiau prisidėti prie taikos ir stabilumo ateityje“. Aiški Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyva čia būtų naudinga, – sakė jis ir pridūrė: „Mūsų draugai ukrainiečiai tikrai žino, kad tai ilgas ir sunkus kelias.“M. Rothas yra vienas nuoširdžiausių Ukrainos draugų Vokietijoje, parlamente ir medijose jis argumentuotai aiškina būtinumą visokeriopai paremti Rusijos užpultą šalį. Balandžio viduryje M. Rothas drauge su liberaliosios partijos FDP atstove Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei žaliųjų atstovu Antonu Hofreiteriu lankėsi Ukrainoje, o po to drauge su jais bei su opozicijoje esančiais konservatorių politikais darė spaudimą kancleriui tiekti Ukrainai sunkiuosius ginklus.

Ukrainos kariai skelbia numušę rusų sraigtasparnį „Mi-24“Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia vakar sunaikinusios Rusijos kariuomenės atakos sraigtasparnį „Mi-24“.„Vakar vienoje iš misijos zonų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 80-osios atskiros oro puolimo brigados oro gynybos padalinys numušė Rusijos atakos sraigtasparnį „Mi-24“, – Telegram kanale praneša Ukrainos kariškiai.Nurodoma, kad karinis rusų orlaivis numuštas panaudos nešiojamą oro gynybos sistemą „Stinger“.

Ukrainos žvalgyba paskelbė šalį bombardavusių Rusijos lakūnų sąrašąUkrainos žvalgyba išsiaiškino šalies teritoriją bombardavusių Rusijos lakūnų pavardes. Kaip pranešė trečiadienį portalas „rbc.ua“, remdamasis Vyriausiąja žvalgybos valdyba, sąraše – 97 rusų pilotai.„Ukrainos karinė žvalgyba nustatė karo nusikaltėlių tapatybes. Tai – Rusijos karinių oro pajėgų 11-osios armijos 303-iosios mišriosios aviacijos divizijos 277-ojo bombonešių pulko kariškiai. Jų karinė dalis Nr. 77983 dislokuota Chabarovsko krašto Churbos aerodrome“, - sakoma pranešime.Pasak žvalgybos, dauguma šių lakūnų skrisdavo bombarduoti ir apšaudyti Ukrainos teritorijos iš Lydos ir Baranovičių aerodromų Baltarusijoje bei Borisoglebsko ir Marinovkos aerodromų Rusijoje.Anksčiau trečiadienį UNIAN pranešė, jog Rusijos kariškiai reikalauja, kad vadovybė įslaptintų jų dalyvavimą kare prieš Ukrainą, norėdami išvengti atsakomybės už civilių žudymą ir infrastruktūros naikinimą.

Ukraina stabdo dujų tranzitą per rytinį regioną, pranešė operatorėUkraina stabdo dujų tranzitą per Luhanską, vieną iš ginčijamų rytinių regionų, trečiadienį parodė dujų tinklo operatorės OGTSU duomenys, Rusijai tęsiant šalies bombardavimą.Ukraina jau paskelbė apie sustabdymą trečiadienį, o tai gali turėti neigiamą poveikį dujų tiekimui į Europą. Ukraina priima tik Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“ dujų, einančių „Sojuz“ dujotiekiu, užsakymus, pumpuojamus per Rusijos teritorijoje esančią stotį, trečiadienio rytą parodė operatorės OGTSU duomenys. Apie šiuos duomenis pranešė ir Rusijos naujienų agentūros.Iš pradžių Ukraina nepatvirtino tranzito dalinio sustabdymo.Duomenys parodė, kad trečiadienį per Ukrainą tranzitu turėtų būti perduota 72 mln. kubinių metrų rusiškų dujų, mažiau nei ankstesnę dieną, kai jų transportuota daugiau nei 88 mln. kubinių metrų. Antradienį Ukraina pareiškė, kad dėl karo turės stabdyti rusiškų dujų tranzitą Luhanske, o tai reiškia, kad per dieną dujų sumažės 32,6 mln. kubinių metrų, arba beveik trečdaliu didžiausio per dieną galimo per Ukrainą transportuoti į Europą kiekio.Rusijai okupavus regioną tapo neįmanoma pasiekti mazgo Sochranovkoje ir Novopskovo kompresorių stoties. Operatorė tai vadina force majeure atveju. Tačiau „Gazprom“ teigė negavusi „jokių force majeure aplinkybių patvirtinimo“, ir sakė, kad pastarosiomis savaitėmis ukrainiečiai dirbo Sochranovkoje „be trikdžių“.Ukraina nuolat ragina imtis griežtesnių priemonių prieš Maskvą, tačiau dujų tiekimas kelia susirūpinimą daugeliui Europos šalių, siekiančių ekonomiškai nubausti Rusiją, bet neturinčių alternatyvos Rusijos tiekiamoms dujoms.

Nuo karo pradžios Ukrainoje neutralizuoti 102 tūkst. 676 sprogmenysPer parą Ukrainos Nepaprastųjų situacijų ministerijos išminuotojai dalyvavo 173 operacijose, neutralizuoti 1 tūkst. 202 sprogmenys, tarp jų 1 aviacinė bomba. Ištirta apie 580 hektarų teritorija, Telegram kanale praneša Ukrainos Vidaus reikalų ministerija.Pranešime teigiama, kad nuo Rusijos karinės invazijos pradžios buvo neutralizuoti 102 tūkst. 676 sprogstamieji užtaisai, įskaitant 1 tūkst. 967 lėktuvų bombas. Ištirtas 19 tūkst. 715 hektarų plotas.https://t.me/mvs_ukraine/12666

JAV žvalgybos vadovas: Rusijos karas Ukrainoje pateko į aklavietęJAV Gynybos žvalgybos agentūros (DIA) vadovas generolas leitenantas Scottas Berrieris teigia, kad Rusijos pradėto karo Ukrainoje eiga pasiekė tokią stadiją, kurią galima vadinti aklaviete.„Rusai nelaimi ir ukrainiečiai nelaimi, ir mes esame aklavietėje“, – JAV Senato ginkluotųjų pajėgų komitetui sakė DIA vadovas, kurį cituoja „Sky News“.Generolas leitenantas S. Berrieris Senato nariams minėjo, jog karo metu jau žuvo nuo 8 iki 10 Rusijos generolų. Tačiau Ukraina teigia, kad šis skaičius yra arčiau 12.Pasak „Sky News“, anksčiau Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby pranešė, kad nors Rusija Donbase nepasiekė didelių laimėjimų, jos kariai daro laipsnišką pažangą.

Jungtinės Tautos: per karą Ukrainoje jau žuvo 3 tūkst. 459 civiliaiJungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių komiteto duomenimis, nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios šalyje jau žuvo 3 tūkst. 459 civiliai. Tikrieji karo aukų skaičiai neabejotinai yra kur kas didesni, nes į šią statistiką neįtraukiami žuvę kariai. Patirtų nuostolių Ukrainos ginkluotosios pajėgos neatskleidžia.

Į Slovianską paleistos dvi raketosĮ Rytų Ukrainos Sloviansko miestą paleistos dvi raketos, praneša CNN, remdamasis šio miesto metu Vadymu Liachu.Pasak V. Liacho, pranešimų apie aukas negauta. Pareigūnai vertina padarytos žalos mastą.

Mariupolio meras: „okupantai miestą pavertė viduramžių getu, jame liko tik seneliai ir ligoniai“Rusijos kariuomenės okupuotame Ukrainos uostamiestyje Mariupolyje nuo ligų ir siaubingų sąlygų iki metų pabaigos gali mirti daugiau nei 10 tūkst. žmonių, šio miesto administracijos Telegram kanale praneša meras Vadimas Boičenka. Nurodoma, kad šiuo metu Mariupolyje yra apie 150 – 170 tūkst. žmonių.„Okupantai Mariupolį pavertė viduramžių getu, todėl atitinkamas bus ir žmonių mirtingumas. Be vaistų ir medicininės pagalbos, neatstačius vandentiekio ir kanalizacijos, mieste kils epidemijos.Dabar didžioji dalis gyventojų yra seni ir sergantys žmonės. Nesant tinkamų sąlygų, pažeidžiamų kategorijų mirtingumas labai padidės. Dalis mariupoliečių iš gretimų kaimų grįžo į miestą, nes jiems neleidžiama patekti į laisvosios Ukrainos teritoriją dėl labai griežtos filtravimo sistemos. Rusai tęsia vasario 24 dieną pradėtą genocidą, mūsų žmonėms gresia mirtinas pavojus. Todėl reikalinga visiška miesto evakuacija“, – praneša Mariupolio meras V. Boičenka.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 26 350 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 11 d. jau neteko apie 26 350 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 187 tankų, 2 856 šarvuotųjų kovos mašinų, 528 artilerijos sistemų, 185 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 87 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 199 lėktuvų, 160 sraigtasparnių, 1 997 automobilių, 12 laivų, 390 dronų, 94 sparnuotųjų raketų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Meras: Mariupolyje gauta 800 pranešimų apie karo nusikaltimusUkrainos Mariupolio uostamiesčio valdžios institucijos iki šiol gavo apie 800 pranešimų apie čia Rusijos karių įvykdytus karo nusikaltimus, praneša portalas „Sky News“, remdamasis šio miesto meru Vadymu Boičenka.Pasak V. Boičenkos, visa ši informacija, kurią pareigūnams pateikė iš miesto ištrūkę žmonės, buvo perduota srities prokuratūrai.Mero teigimu, šiuose gyventojų pranešimuose esama liudijimų apie svarbius Mariupoliui suduotus smūgius, įskaitant „priešo lėktuvo sunaikintus Mariupolio gimdymo namus, dramos teatrą, kur žuvo daug moterų ir vaikų, ir vieną ligoninę, kur gyvi sudegė sunkiai sužeisti Mariupolio gventojai“.„Yra daugybė karo nusikaltimų, kuriuos įvykdė pagrindinio nusikaltėlio Putino vadovaujama Rusijos okupantų kariuomenė, pavyzdžių“, – pridūrė meras.

„Azov“ išplatino suluošintų Mariupolio gynėjų nuotraukas Pulkas „Azov“ išplatino „Azovstal“ gamykloje esančių gynėjų nuotraukas, skelbia UNIAN. Sužeisti kovotojai Mariupolyje bando išgyventi antisanitarinėmis sąlygomis ir be vaistų. Daugiau – čia.

Rusijai reikia Gyvačių salos Didžiosios Britanijos karinė žvalgyba trečiadienį savo suvestinę paskyrė vien Gyvačių salai, esančiai Juodosios jūros šiaurės rytuose.Britų duomenimis, Rusija mėgina papildyti salos įgulą ir jos atsargas, bet ukrainiečiai, pasinaudodami bepiločiais orlaiviais „Bayraktar“, sugebėjo taikliai atakuoti saloje esančias priešlėktuvinės gynybos sistemas ir papildomus resursus gabenusius laivus.Britai daro prielaidą, kad po to, kai prie salos nuskendo kreiseris „Moskva“, o kiti Rusijos karo laivai pasitraukė tolyn į pietus, pagalbą gabenantys laivai jaučia didesnę grėsmę.Jei Rusija vis dėlto sugebės įsitvirtinti saloje ir nugabenti į ją savas priešlėktuvinės gynybos sistemas ir sparnuotąsias raketas, ji pajėgs griežtai kontroliuoti dalį Juodosios jūros šiaurės rytuose, nurodo britų šaltinis.

Nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo 226 vaikaiNaujausiais duomenimis, dėl Rusijos kariuomenės veiksmų Ukrainoje nukentėjo daugiau nei 643 vaikai.Ukrainos Aukščiausioji Rada savo Telegram paskyroje praneša, kad oficialiai patvirtinta 226 vaikų žūtis, daugiau nei 417 vaikų sužeista.„Šie skaičiai nėra galutiniai, nes jie tikslinami tiek aktyvių karo veiksmų vietose, tiek laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose“, – praneša Ukrainos Aukščiausioji Rada.

Arestovičius apie puolimą iš Baltarusijos: situacija pasikeitėUkrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius įvertino puolimo iš Baltarusijos tikimybę. Pasak jo, nėra ženklų, kad būtų ruošiamasi pulti.Apie tai jis kalbėjo per interviu Rusijos žmogaus teisių gynėjui Markui Feiginui.„Nematome jokių pasiruošimo pulti (iš Baltarusijos) Ukrainos teritoriją ženklų. Didelio nerimo nėra. Nepavyko pirmąjį kartą, antrąjį kartą nėra jokių šansų. Situacija pasikeitė. Tada (vasario mėnesį) Kyjivą šturmavo elitiniai Rusijos daliniai. O dabar ką, pačios baltarusių pajėgos puls?“ – kalbėjo O. Arestovičius.

JAV: Rusijos karių judėjimas vyksta ne pagal planąRusijos karių judėjimas į Donbasą vyksta ne pagal planą. Jie ne mažiau kaip dviem savaitėmis atsilieka nuo grafiko, kurį buvo numatęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Apie tai skelbiama JAV gynybos ministerijos internetinėje svetainėje.„Mūsų vertinimu, atsiliekama dviem savaitėmis, o gal net ir daugiau; tiek Donbaso, tiek pietų kryptimi turėjo būti pasistūmėta daug labiau“, – nurodoma pranešime.Pentagonas mano, kad nuo tada, kai karo veiksmai buvo sukoncentruoti Donbase, V. Putinas savo tikslų nepasiekė.„Net Mariupolis lig šiol neužimtas. Dešimt bataliono taktinių grupių buvo perkelta į šiaurę, bet tai, kas yra apatinėje dalyje, ir dabar atitinka dvi bataliono taktines grupes. Iki šiol bombarduojamas Mariupolis, nes tebevyksta pasipriešinimas metalurgijos gamykloje. Tai reiškia, kad [V. Putinas] nepasiekė nieko, ko tikėjosi“, – teigia amerikiečių šaltinis.

Prancūzijoje išleistas Zelenskio kalbų rinkinysPrancūzijos leidykla „Grasset“ išleido Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio svarbiausių kalbų, pasakytų prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, rinkinį, praneša portalas „TF1 Info“.Kaip informavo leidykla, 220 puslapių rinkinyje „Už Ukrainą“ – 23 kalbos, knygos kaina – 10 eurų.„Į rinkinį įtrauktos dramatiškos pirmosios karo dienos kalbos, didelės kalbos JAV Kongresui, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos parlamentams, kreipimaisi į ukrainiečių tautą, kurie buvo transliuojami socialiniuose tinkluose“, - sakoma pranešime. „Grasset“ atstovai pažymi, jog tai pirmasis V. Zelenskio kalbų rinkinys pasaulyje.

Maskva teigia, kad Rusijos pajėgos pasiekė Luhansko srities sienąMaskva teigia, kad prorusiški separatistai Rytų Ukrainoje priartėjo prie administracinių Luhansko srities sienų, Rusijai stumiantis kontroliuoti vieną iš svarbiausių teritorijų, į kurią ji nusitaikė nuo vasarį pradėto plataus masto puolimo.Iš nedidelio Popasnos miestelio, kuriame dar neseniai vyko kovos, dabar „išvalytos“ Ukrainos pajėgos, antradienį sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Rusija anksčiau paskelbė ketinanti visiškai atimti Luhansko sritį iš Ukrainos.Luhansko gubernatorius Serhijus Haidajus Rusijos teiginius apie pažangą pavadino „fantazija“. Ukrainos kariai turėjo pasitraukti iš Popasnos, tačiau rusai jokiu būdu neprasiveržė pro gynybą, parašė jis „Telegram“.Rusija puola ne tik Rytų Ukrainoje, bet ir pietuose, taikydamasi į Mariupolio ir Odesos uostamiesčius – svarbius miestus maršrute tarp Rytų Ukrainos ir Krymo pusiasalio, Maskvos aneksuoto 2014 metais. Pranešta apie suintensyvėjusį per pastarąją parą Odesos apšaudymą. Pirmadienio vakarą miestą purtė sprogimai, gyventojams liepta slėptis, pranešė naujienų agentūra UNIAN.Nuolat bombarduojamas Mariupolis, Rusijos puolimas sutelktas į miesto „Azovstal“ plieno gamyklą, kur laikosi civiliai ir nedidelė grupė karių, negalinčių pasitraukti vis nesisekant atidaryti evakuacijos koridorių. Antradienį Ukrainos bažnyčios lyderis paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną leisti išvykti pramoninėje zonoje įstrigusiems žmonėms. Ukrainos stačiatikių bažnyčios arkivyskupas Onufrijus sakė, kad V. Putinas turėtų elgtis kaip krikščionis ir leisti „Azovostal“ apsuptiems civiliams, kovotojams ir saugumo pajėgoms pasitraukti į Ukrainos ar trečiosios šalies kontroliuojamą teritoriją.Ukrainos valdžia teigia, kad maždaug 100 civilių vis dar įstrigę plieno gamykloje. Tuo metu Rusijos šaltiniai teigia, kad ten yra daugiau nei 2000 ukrainiečių kovotojų ir užsienio samdinių. Kovotojai atsisako paklusti V. Putino reikalavimui pasiduoti, nepaisant jo patikinimo, kad Rusijos pajėgos nešturmuos pramoninės zonos, jei tai padarys. Tačiau ten esantieji ne kartą pranešė apie didžiulius metalurgijos zonos apšaudymus. Buvęs sukarinto „Azovo“ pulko vadas Maksimas Sčiorinas sakė, kad vyksta diplomatinės pastangos išgelbėti kovotojus, pranešė Ukrainos žiniasklaida.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusijos kariuomenė atmetė visus siūlymus Ukrainos kovotojams pasitraukti iš „Azovostal“ plieno gamyklos, bet Kyjivas deda visas įmanomas diplomatines pastangas kariams išgelbėti, pranešė „Ukrainska Pravda“.V. Zelenskis taip pat gyrė su Rusijos armija kovojančių Ukrainos karių „antžmogišką jėgą“ ir teigė, kad okupantai „palaipsniui“ atstumiami nuo rytinio Ukrainos Charkivo miesto. Pasak Ukrainos kariuomenės, atgauti keli miesteliai. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nebuvo įmanoma.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos daro viską, kad išlaisvintų mūsų šalį ir mūsų žmones“, – sakė V. Zelenskis. „Bus išlaisvinti visi mūsų miestai: Chersonas, Melitopolis, Berdianskas, Mariupolis ir visi kiti“. Jis taip pat ragino toliau teikti didesnę paramą ir perspėjo Europos Sąjungos šalis toliau nebendradarbiauti su Rusija. Vaizdo pranešime Slovakijos parlamentui V. Zelenskis paprašė Slovakijos pristatyti daugiau karinės technikos, pavyzdžiui, naikintuvų ir sraigtasparnių.Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių biuro Ukrainoje duomenimis, per 11-ą savaitę trunkantį karą žuvo 3381 civilis, vien Mariupolyje žuvo mažiausiai 1 000 žmonių. Tikrieji skaičiai greičiausiai daug didesni, nes dėl saugumo situacijos daugelis atvejų iki šiol nėra atskirai dokumentuoti. Be mirčių, pagrobti mažiausiai 204 žmonės, tarp jų 169 vyrai, 34 moterys ir vienas berniukas. Pasak JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TOM), karas taip pat sukėlė didžiulį gyventojų perkėlimą – Ukrainoje yra daugiau nei 8 mln. namų netekusių perkeltųjų. Be to, maždaug 5,9 mln. žmonių pabėgo į užsienį, pranešė JT pabėgėlių agentūra UNHCR.

Hamburgo uoste areštuota su Putinu siejamo milijardieriaus jachtaHamburgo uoste areštuota prabangi jachta „Luna“, kuri, kaip manoma, priklauso su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu siejamam milijardieriui Farchadui Achmedovui.Kaip praneša Vokietijos laikraštis „Süddeutsche Zeitung“, pareigūnams pavyko išsiaiškinti nuosavybės struktūrą, todėl laivui pritaikytas įstatymas dėl sankcijų.Anksčiau Romanui Abramovičiui priklausiusios jachtos kaina – apie 400 mln. eurų. Dabar jai uždrausta palikti uostą iki atskiro potvarkio.Rusijos oligarchas F. Achmedovas kilęs iš Azerbaidžano. Jis buvo Rusijos Federacijos Tarybos narys, priklauso V. Putino aplinkai. Balandžio pradžioje Europos Sąjunga paskelbė jam sankcijas.

Čekijos parlamente pabėgėlių ukrainiečių priėmimo strategijos svarstymas baigėsi skandaluČekijos parlamentui antradienį teko pirma laiko baigti diskusijas dėl pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo strategijos, praneša portalas „České noviny“.Skandalą sukėlė kraštutinės dešiniosios Laisvės ir tiesioginės demokratijos partijos (SPD) lyderis Tomio Okamura, kuris buvo vienintelis pranešėjas.Jis, be kita ko, pareiškė, kad, atvažiavus vaikams iš Ukrainos, mokymo kokybė Čekijos piliečiams pablogės, o jaunesnio amžiaus čekų vaikams neužteks vietų darželiuose.T. Okamura teigė, kad į Ukrainą masiškai gabenami naudoti automobiliai, todėl Čekijoje didėja jų kainos. Jis taip pat patarė ukrainiečiams, atvažiavusiems į Čekiją brangesniais automobiliais, juos parduoti ir gautais pinigais apmokėti buvimą šalyje.„Piliečiai netrukus gali pradėti kelti riaušes“, - įspėjo T. Okamura.Daugelis parlamentarų sutiko dešiniojo populisto žodžius stuksenimu į stalus, o paskui pradėjo eiti iš salės. Netrukus iš jos patraukė ir ministrai. Kai paskutinis vyriausybės narys paliko patalpą, diskusija buvo paskelbta baigta – pagal Čekijos įstatymus vyriausybės narių dalyvavimas posėdyje yra privalomas.„Mes visi buvome liudininkai, kad diskusija plenariniame posėdyje buvo neįmanoma, jame buvo plūstamasi ir kurstoma nesantaika“, - pareiškė Čekijos vidaus reikalų ministras Vítas Rakušanas.Pasak jo, ministrai norėjo pasitarti, kaip valdyti pabėgėlių srautą, bet „ksenofobijos ir neapykantos nuo karo bėgantiems žmonėms apraiškos buvo tokios akivaizdžios, kad mes turėjome atitinkamai reaguoti“.

Zelenskis: ukrainiečiai pamažu stumia Rusijos karius nuo CharkivoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad ukrainiečių kariuomenė pamažu stumia Rusijos karius nuo Charkivo.„Mūsų valstybės ginkluotosios pajėgos mums visiems pateikė gerų naujienų iš Charkivo srities. Jos pamažu stumia okupantus nuo Charkivo“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi platformoje „Telegram“.Ukrainos generalinis štabas nurodė, kad jo pajėgos išstūmė rusus iš keturių kaimų, esančių į šiaurės rytus nuo Charkivo ir bando juos nustumti tolyn link Rusijos sienos.Tačiau Rusijos pajėgos antradienį įnirtingai bombardavo Ukrainai gyvybiškai svarbų Odesos uostą, tikriausiai bandydamos sutrikdyti tiekimo linijas ir ginklų gabenimą.Karo pradžioje Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgoms nepavyko užimti Ukrainos sostinės Kyjivo ir dabar jis sako, kad pagrindinis jo tikslas yra Donbasas, tačiau vienas generolas užsiminė, kad tarp Maskvos tikslų taip pat yra visiškas Ukrainos atkirtimas nuo Juodosios jūros, užimant visas šios šalies pakrantes.Užėmusi Ukrainos pakrantę Rusija turėtų sausumos tiltą su 2014-aisiais aneksuotu Krymu ir prorusišku separatistiniu Moldovos regionu Uždniestre.

JAV Atstovų Rūmai patvirtino 40 mlrd. dolerių pagalbos Ukrainai paketą JAV įstatymų leidėjai antradienį nubalsavo už kone 40 mlrd. dolerių (38 mlrd. eurų) pagalbos paketą Ukrainai, amerikiečių prezidentui Joe Bidenui perspėjus, kad lėšos, skirtos padėti Kyjivui atremti Rusijos invaziją, greičiausiai baigsis per kelias dienas.Atstovų Rūmai 368 balsais prieš 57 pritarė gynybos, humanitarinės ir ekonominės pagalbos paketui, abiejų partijų lyderiams jau susitarus dėl detalių. Senatas jį greičiausiai patvirtins iki šios savaitės pabaigos arba kitą savaitę.Visi balsavusieji „prieš“ buvo respublikonai.„Šiuo pagalbos paketu Amerika siunčia pasauliui aiškią žinią, kad esame tvirtai pasiryžę palaikyti drąsius Ukrainos žmones, kol bus pasiekta pergalė“, – prieš balsavimą savo kolegoms demokratams sakė Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi.Pirmadienį Kongreso lyderiai susitarė skirti Ukrainai 6,8 mlrd. dolerių daugiau nei anksčiau Baltųjų rūmų prašyti 33 mlrd. dolerių (31,3 mlrd. eurų).Jei paketas, kaip ir tikimasi, bus priimtas Senate, JAV lėšos, skirtos Ukrainos gynybai nuo Rusijos invazijos stiprinti ir dėl to kilusiai humanitarinei krizei spręsti, padidės iki maždaug 54 mlrd. dolerių (51,3 mlrd. eurų).Balsavimas vyko JAV nacionalinės žvalgybos direktorei Avril Haines (Avril Hains) perspėjus, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ruošiasi ilgam karui, kuris gali nesibaigti Donbaso kampanija.„Mūsų vertinimu, prezidentas Putinas rengiasi ilgam konfliktui Ukrainoje ir jo metu dar ketina pasiekti tikslų už Donbaso ribų“, – Senato ginkluotųjų tarnybų komitetui sakė A. Haines.„Putinas tikriausiai taip pat mano, kad Rusija turi daugiau galimybių ir pasiryžimo ištverti sunkumus nei jo priešininkai, ir turbūt tikisi, kad JAV ir ES ryžtas silpnės didėjant maisto trūkumui, infliacijai ir energijos kainoms“, – kalbėjo ji.

Maskva nedalyvaus JT Žmogaus teisių tarybos posėdyje dėl Ukrainos, jos vietą užims Čekija Rusija nedalyvaus ketvirtadienį įvyksiančioje Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos (UNHRC) specialioje sesijoje dėl Ukrainos, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.Tuo metu JT Generalinė Asamblėja Niujorke į atsilaisvinusią Maskvos vietą UNHRC išrinko Čekiją.Taryba pirmadienį paskelbė, kad Kyjivo prašymu surengs specialią sesiją „dėl Rusijos agresijos prastėjančiai žmogaus teisių padėčiai Ukrainoje“ išnagrinėti.Nors Maskvos narystė UNHRC narystė yra įšaldyta, ji vis tiek būtų galėjusi dalyvauti kaip stebėtoja.Tačiau Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova antradienį sakė, kad „rusų delegacija neįteisins savo dalyvavimu šio naujo politinio šou, organizuoto prisidengiant neeiline sesija“.„Deja, mūsų argumentai ir paaiškinimai dėl tikrųjų šios specialios karinės operacijos tikslų ir realios situacijos... visiškai ignoruojami“, – sakoma jos pareiškime.„Akivaizdu, kad jie nebus išgirsti ir šį kartą“, per Vakarų „naują antirusišką priemonę“, pridūrė M. Zacharova.Rusija buvo Žmogaus teisių tarybos narė, bet balandžio 7 dieną JT Generalinė Asamblėja Niujorke nubalsavo už jos narystės Taryboje sustabdymą.Tuo metu Rusija nedelsdama pasitraukė iš UNHRC ir dabar turi stebėtojos statusą.JT Generalinė Asamblėja savo ruožtu antradienį triuškinama balsų dauguma nutarė, kad Čekija užims vietą Žmogaus teisių taryboje. Šios šalies kadencija baigsis 2023 metų gruodžio 31 dieną.Ketvirtadienį vyksiantis UNHRC posėdis dėl Ukrainos bus pirmasis nuo Rusijos suspendavimo.Kovo 4-ąją Žmogaus teisių taryba istoriniu balsavimu nusprendė pradėti aukščiausio įmanomo lygio tyrimą dėl pažeidimų, padarytų prieš vasario 24 dieną pradėtą Rusijos invaziją į Ukrainą ir jos metu.

Rupšys: ukrainiečių veiksmuose matosi progresasSituacija karo niokojamoje Ukrainoje yra stabili, o šios šalies karių veiksmuose matosi progresas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.„Dabar įvertinčiau, kad situacija stabili, matosi progresas Ukrainos veiksmuose. Tas jų kontrpuolimas ar kontrataka, kuri buvo prie Donecko, turėjo didelę sėkmę“, – antradienį LRT sakė V. Rupšys.Jo teigimu, Rusijos kariams neišeina daryti spartaus ir plataus masto puolimo.Tai, pasak kariuomenės vado, yra tendencija.„Tai nuteikia optimistiškai ir matosi, kad Ukraina turi galimybes ne tik išlaikyti teritorijas, bet aš matau galimybę, kad kai kurias teritorijas gali ir atsiimti“, – teigė kariuomenės vadas.Rusija vasario 24-ąją pradėjo invaziją į Ukrainą.Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose šį įsiveržimą laiko neišprovokuotu ir nepagrįstu. Vakarų šalys paskelbė Rusijai gniuždančių ekonominių sankcijų ir teikia plačią karinę pagalbą Ukrainai.Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, milijonai buvo priversti palikti savo namus.

JAV žvalgybos vadovė: Putinas pasirengęs ilgam karui ne vien DonbaseRusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainos karo neužbaigs Donbaso kampanija ir yra pasiryžęs sukurti sausumos tiltą į Rusijos kontroliuojamą Moldovos regioną, antradienį sakė JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Avril Haines.JAV žvalgybos nuomone, taip pat didėja tikimybė, kad V. Putinas mobilizuos visą savo šalį ir įves joje karo padėtį, be to, bandys atkaklumu silpninti Vakarų ryžtą padėti Ukrainai.„Mūsų vertinimu, prezidentas Putinas rengiasi ilgam konfliktui Ukrainoje ir jo metu dar ketina pasiekti tikslų už Donbaso ribų“, – sakė A. Haines.V. Putino sprendimas sutelkti Rusijos pajėgas Ukrainos rytiniame Donbaso regione yra „tik laikina permaina“ nepavykus užimti Kyjivo šiaurėje, mano JAV žvalgyba.Rusijos pajėgos ketina užimti daugiau teritorijų Juodosios jūros pakrantėse, iš dalies tam, kad būtų užtikrinti vandens ištekliai 2014-aisiais Maskvos aneksuotam Krymui, Senato ginkluotųjų tarnybų komitetui sakė A. Haines.„Matome... požymių, kad Rusijos kariuomenė nori pratęsti sausumos tiltą į Uždniestrę“, – sakė ji, paminėdama Maskvos remiamų separatistų regioną Moldovoje, prie Ukrainos pietvakarinės sienos.Galima karo padėtisTačiau ji teigė, kad dabartinės rusų pajėgos yra nepakankamai didelės ar stiprios visai šiai teritorijai užimti ir išlaikyti be didesnio karių ir išteklių mobilizavimo Rusijoje.V. Putino ambicijos yra didesnės nei Rusijos dabartiniai įprastiniai kariniai pajėgumai, ir tai „tikriausiai reiškia, kad artimiausiais mėnesiais galime judėti labiau neprognozuojama ir potencialiai eskaluojama trajektorija“, sakė JAV nacionalinės žvalgybos direktorė.„Dabartinė tendencija didina tikimybę, kad prezidentas Putinas imsis drastiškesnių priemonių, įskaitant karo padėties įvedimą, pramoninės gamybos perorientavimą ar potencialiai eskaluojamas karines galimybes, kad atlaisvintų išteklius, reikalingus jo tikslams pasiekti“, – sakė ji.Rusijos pajėgos labiau stengsis sutrikdyti Vakarų karinį tiekimą Ukrainai, be to, Maskva galėtų bandyti keršyti už ekonomines sankcijas.Pasak A. Haines, Rusijos lyderis tikisi, kad karui užsitęsus jis galės išlaukti, kol Vakarai pavargs teikti paramą Ukrainai.„Putinas tikriausiai taip pat mano, kad Rusija turi daugiau galimybių ir pasiryžimo ištverti sunkumus nei jo priešininkai, ir turbūt tikisi, kad JAV ir ES ryžtas silpnės didėjant maisto trūkumui, infliacijai ir energijos kainoms“, – kalbėjo ji.„Aklavietė“Per tą patį posėdį Gynybos žvalgybos agentūros vadovas generolas leitenantas Scottas Berrieras sakė, kad dabartinės kovos prie ilgo fronto Donbase pradeda panėšėti į aklavietę.Pasak jo, tai galėtų pasikeisti, jei Maskva oficialiai paskelbtų karą ir visuotinę karinę mobilizaciją savo pajėgoms pastiprinti.„Jei Rusija nepaskelbs karo ir mobilizacijos, aklavietė kažkiek užtruks ir aš neįsivaizduoju nė vienos šalies prasilaužimo“, – sakė S. Berrieras.„Jei jie tikrai mobilizuosis ir tikrai paskelbs karą, į kovą įsitrauks dar tūkstančiai karių ir nors jie gali nebūti labai gerai parengti ir kompetentingi, jie vis tiek padidins masę ir atneš daug daugiau amunicijos“, – sakė jis.Kalbos apie branduolinius ginklusVisą JAV žvalgybos bendruomenę, įskaitant CŽA ir Nacionalinio saugumo agentūrą, prižiūrinti A. Haines informavo, jog nemanoma, kad Rusijos lyderis yra pasirengęs eskaluoti konfliktą branduolinių ginklų dislokavimu.V. Putinas vartoja „branduolinę retoriką“, kad Vakarai bijotų remti Ukrainą, nurodė A. Haines.Kadangi jam atrodo, jog Vakarai ignoruoja šiuos grasinimus, Rusija galėtų griežtinti retoriką pradėdamas naujas branduolinių pajėgų pratybas, sakė ji.Vis dėlto JAV žvalgyba mano, kad V. Putinas net mažesnių „taktinių“ branduolinių ginklų panaudojimui pritartų tik tuo atveju, jei pačiai Rusijai iškiltų „egzistencinė grėsmė“.Pasak A. Haines, Maskva imtų vis aiškiau signalizuoti, kada būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą.

Kyjivas: dėl Rusijos veiksmų dujų tiekimas į Europą per Ukrainą gali sumažėti trečdaliuUkraina bus priversta nuo trečiadienio trečdaliu sumažinti per šalį tranzitu į Europą pumpuojamų rusiškų dujų srautą, nes į šalį įsiveržusios Rusijos pajėgos užėmė vieną šiam tiekimui labai svarbų infrastruktūros objektą, naujienų agentūra „Unian“ citavo ukrainiečių dujų transporto sistemos operatorę.Bendrovė GTSOU antradienį nurodė, kad Ukraina nuo trečiadienio sustabdys dujų tranzitą per vieną pumpavimo stotį rytinėje Luhansko srityje, kai šią teritoriją užėmė Rusijos pajėgos.GTSOU „praneša apie susiklosčiusias force majeure aplinkybes, dėl kurių tampa neįmanomas tolesnis dujų transportavimas“ per Sochranivkos dujų kiekio matavimo stotį ir Novopskovo kompresorių stotį prie sienos su Rusija, „kurios yra okupuotoje teritorijoje“, „Unian“ citavo operatorės tinklalapyje paskelbtą pranešimą.Įmonė nurodė, kad per Novopskovo stotį perpumpuojama beveik trečdalis Rusijos Europai per Ukrainą tiekiamų dujų – iki 32,6 mln. kubinių metrų per parą.GTSOU nurodė negalinti vykdyti okupuotoje teritorijoje atsidūrusios kompresorių stoties ir kitų dujų infrastruktūros objektų techninės kontroles.Bendrovė pabrėžė, kad Rusijos pajėgų kišimasis į technologinius procesus, įskaitant „nesankcionuotą dujų nuleidimą iš tranzito srauto“, sukėlė „pavojų visos Ukrainos dujų transporto sistemos stabilumui ir saugumui“.GTSOU pridūrė, kad siekdama vykdyti įsipareigojimus partneriams Europoje laikinai galėtų nukreipti tranzito pajėgumus kitu maršrutu per Kyjivo tebekontroliuojamą šalies teritoriją.

Po pastato griuvėsiais rytų Ukrainoje rasta daugiau kaip 40 kūnųAntradienį gelbėtojai po pastato griuvėsiais rytiniame Ukrainos Iziumo mieste, kurį dabar kontroliuoja Rusija, rado 44 civilių gyventojų kūnus, pranešė regiono gubernatorius.„Iziume po penkiaaukščio pastato, kurį okupantai sugriovė kovo pradžioje, griuvėsiais rasti 44 civilių kūnai“, – „Telegram“ pranešė rytinės Charkivo srities gubernatorius Olegas Synegubovas.Nors rajone tebevyksta mūšiai, vietos žiniasklaida citavo jo žodžius, kad gyventojai šį radinį aptiko valydami griuvėsius iš teritorijos, „kurioje nėra apšaudymo“.O. Synegubovas nenurodė, nei kas išvežė kūnus, nei kaip jiems pavyko tai padaryti, nes miestas po kelias savaites trukusių sunkių mūšių balandžio 1 dieną atiteko Rusijos kariuomenės kontrolei.Didelę dalį aplinkinės teritorijos taip pat kontroliuoja Rusija.Atskirai regiono prokuratūra pranešė, kad pradėtas tyrimas dėl „karo įstatymų ir papročių pažeidimo“ ir kad 14 kūnų pavyko atpažinti.„Tyrimo duomenimis, Rusijos kariuomenė kovo 7-10 dienomis sistemingai apšaudė Iziumą. Dėl to buvo sunaikinta viešoji infrastruktūra ir gyvenamieji pastatai“, – sakoma „Telegram“ pranešime.

Apie 60 Ukrainos karių atvyko į Vokietiją mokymamsUkrainos kariai atvyko į Vokietiją mokytis naudotis artilerijos sistema „Panzerhaubitze 2000“, antradienį agentūrai dpa pranešė vyriausybės šaltiniai Berlyne.Vokietijoje pagamintos savaeigės šarvuotosios haubicos turėtų būti naudojamos kovai su Rusijos pajėgomis Ukrainoje. Jos turi patranką, sumontuotą ant vikšrinės transporto priemonės, panašios į tanką.Su standartine amunicija „Panzerhaubitze 2000“ pasiekia 30 km šaudymo atstumą. Naudojant padidinto nuotolio šaudmenis, galima pasiekti 40 km, teigia Vokietijos Bundesveras. Kiekvienai haubicai aptarnauti reikia penkių karių.Būsimos jų įgulos kartu su techniniais ekspertais ir vertėjais į Vokietiją atvyko antradienį, o jau trečiadienį prasidės mokymai Bundesvero artilerijos mokykloje Idar-Oberšteine, sakė dpa šaltiniai. Mokymuose dalyvaus daugiau kaip 60 Ukrainos karių.Praėjusią savaitę Vokietijos gynybos ministras paskelbė, kad Ukrainai bus perduotos septynios tokios haubicos. Nyderlandai taip pat siunčia panašias ginklų sistemas.Mokymai truks apie 40 dienų, priklausomai nuo to, kiek kariai jau anksčiau buvo susipažinę su panašia sunkiąja ginkluote.Ekspertai teigia, kad Ukrainos kariai galėtų naudoti haubicas derindami su žvalgybos duomenimis, kad galėtų suduoti didelius artilerijos smūgius ilgesniais atstumais.

JAV ketina patvirtinti 40 mlrd. dolerių paramą UkrainaiJAV įstatymų leidėjai antradienį turi pradėti diskusijas dėl beveik 40 mlrd. dolerių pagalbos Ukrainai paketo, Vašingtone skambant perspėjimams, kad Rusija tikriausiai ruošiasi ilgam karui su savo kaimyne.Gynybos, humanitarinės pagalbos ir ekonominio finansavimo paketą turėtų būti nesunku priimti, nes abi partijos susitarė dėl detalių, ir tikėtina, kad jis bus greitai priimtas Kongrese.„Tai didelis paketas, tačiau ir poreikis yra didelis, o laikas yra labai svarbus... Prezidentas paragino abejus Kongreso rūmus skubiai imtis veiksmų dėl pagalbos Ukrainai paketo, taigi turime veikti greitai“, – kalbėjo Senato demokratų daugumos vadovas Chuckas Schumeris.Pirmadienį Kongreso lyderiai susitarė skirti 6,8 mlrd. dolerių daugiau nei 33 mlrd. dolerių, kurių anksčiau prašė Baltieji rūmai, kad padėtų Rytų Europos šaliai atremti Maskvos invaziją.Finansinė parama apimtų papildomus 3,4 mlrd. dolerių karinei ir humanitarinei pagalbai šalia administracijos prašomo finansavimo.Jei paketas bus priimtas, kaip planuojama, JAV išlaidos Ukrainos gynybai nuo Rusijos invazijos stiprinti ir dėl karo kilusiai humanitarinei krizei spręsti išaugs iki maždaug 54 mlrd. dolerių.

Zelenskis paragino Maltą neleisti rusams išnaudoti savo valstybėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino Maltos įstatymų leidėjus „stebėti, kurie rusai bando pasislėpti“ naudodamiesi ES šalies vadinamojo „auksinio paso“ sistema.„Sustabdykite privilegijas Rusijai, pradedant auksinio paso schema ir dviguba pilietybe. Neleiskite jiems piktnaudžiauti jūsų sala, – sakė V. Zelenskis 10 minučių kalboje šalies parlamentui. – Prašau, tikrinkite, stebėkite, kurie rusai bando pasislėpti naudodamiesi jūsų jurisdikcija ir jūsų žeme“.Malta yra viena iš kelių ES valstybių narių, kurios turi „auksinio paso“ sistemą – iš esmės priemonę turtingiems užsienio investuotojams nusipirkti pilietybę.Šiuo metu ši sistema negalioja Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, o Malta atėmė pilietybę iš vieno ruso, nurodyto ES sankcijose, įvestose reaguojant į karą Ukrainoje.V. Zelenskis taip pat pasisakė už visišką ES embargą rusiškai naftai, pripažindamas, kad tai gali būti opus klausimas Maltai, nes „su Maltos vėliava plaukiojantys laivai naudojami rusiškai naftai gabenti“.Malta valdo vieną didžiausių pasaulyje laivybos registrų ir yra sakiusi, kad siekia „kompromiso“ ES lygmens derybose dėl galimo embargo.Pastarosiomis dienomis Ispanijos uostuose prisišvartavo du su Maltos vėliava plaukiojantys laivai, gabenantys rusišką kurą, antradienį pranešė Maltos žiniasklaida.

Kyjivas: Ukrainos narystė ES yra „karo ir taikos reikalas“ EuropaiUkrainos užsienio reikalų ministras antradienį pareiškė, kad jo šalies narystė Europos Sąjungoje žemynui yra „karo ir taikos“ klausimas.„Noriu pabrėžti, kad Ukrainos narystė ES yra karo ir taikos Europoje reikalas“, per spaudos konferenciją sakė diplomatijos vadovas Dmytro Kuleba.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vasario 24-ąją pasiuntė pradėjo invaziją į Ukrainą, teigdamas, jog kaimyninė šalis turi būti „denacifikuota“ ir „demilitarizuota“.Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose šį įsiveržimą laiko neišprovokuotu ir nepagrįstu. Vakarų šalys paskelbė Rusijai gniuždančių ekonominių sankcijų ir teikia plačią karinę pagalbą Ukrainai.Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, milijonai buvo priversti palikti savo namus.„Viena iš priežasčių, kodėl prasidėjo šis karas – kad Putinas buvo įsitikinęs, jog Europai Ukrainos nereikia“, – sakė D. Kuleba.

Zelenskis dėkojo Vokietijai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Kyjive priėmė Vokietijos užsienio reikalų ministrę Annaleną Baerbock ir padėkojo jai už Berlyno paramą kare su Rusija. Jo šaliai labai svarbu, kad Vokietija solidarizuojasi su ukrainiečiais, sakė V. Zelenskis prezidentūros paskelbtame vaizdo įraše.A. Baerbock lydėjo kolega iš Nyderlandų Wopkė Hoekstra, kuris teigė esąs sukrėstas Rusijos įvykdytų sugriovimų, be kita ko, Kyjivo priemiesčiuose. A. Baerbock taip pat lankėsi Bučoje ir Irpinėje.A. Baerbock informavo V. Zelenskį, kad po kelių dienų Ukrainos kariai bus pradėti apmokyti naudotis moderniomis haubicomis 2000, kurias Vokietija perduos Ukrainai kartu su Nyderlandais.A. Baerbock yra pirmoji iš Vokietijos vyriausybės narių, apsilankiusių Kyjive po ilgų diskusijų apie vokiečių politikų vizitus Ukrainoje.

JAV žvalgybos vadovė: Putinas tikriausiai įves Rusijoje karo padėtįRusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikriausiai taps dar labiau neprognozuojamas ir gali įvesti savo šalyje karo padėtį, kad galėtų lengviau įgyvendinti savo ambicijas Ukrainoje, antradienį sakė JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Avril Haines.V. Putino tikslai yra didesni nei Rusijos kariniai pajėgumai, ir tai „tikriausiai reiškia, kad artimiausiais mėnesiais galime judėti labiau neprognozuojama ir potencialiai eskaluojama trajektorija“, per JAV Senato posėdį kalbėjo A. Haines.„Dabartinė tendencija didina tikimybę, kad prezidentas Putinas imsis drastiškesnių priemonių, įskaitant karo padėties įvedimą, pramoninės gamybos perorientavimą ar potencialiai eskaluojamas karines galimybes, kad atlaisvintų išteklius, reikalingus jo tikslams pasiekti“, – sakė ji.A. Haines taip pat teigė, jog V. Putinas tikriausiai neįsakys panaudoti branduolinių ginklų, nebent Rusijai iškiltų „egzistencinė grėsmė“.

JAV žvalgybos vadovė: Putinas pasiryžęs karui nuo Donbaso iki UždniestrėsRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nebaigs karo Ukrainoje Donbaso kampanija ir yra pasiryžęs nutiesti sausumos tiltą į Uždniestrę, antradienį pareiškė JAV nacionalinės žvalgybos direktorė Avril Haines.„Mūsų vertinimu, prezidentas Putinas rengiasi ilgalaikiam konfliktui Ukrainoje, kurio metu jis vis dar ketina siekti tikslų, neapsiribojančių Donbasu“, – sakė A. Haines.„Putinas greičiausiai taip pat mano, kad Rusija turi daugiau gebėjimų ir noro atlaikyti iššūkius nei jo priešininkai, ir tikriausiai tikisi, kad JAV ir ES ryžtas susilpnės, nes maisto trūkumas, infliacija ir energijos kainos vis didės“, – sakė A. Haines Senato posėdyje.Toliau A. Haines kalbėjo, kad V. Putinas taps dar labiau nenuspėjamas ir gali įvesti Rusijoje karinę padėtį, kad paremtų savo ambicijas Ukrainoje. Pasak jos, V. Putino tikslai yra didesni už Rusijos karinius pajėgumus, o tai „greičiausiai reiškia, kad per ateinančius kelis mėnesius galime judėti labiau nenuspėjama ir potencialiai eskalavimo trajektorija“.„Dabartinė tendencija didina tikimybę, kad prezidentas Putinas griebsis drastiškesnių priemonių, įskaitant karinės padėties įvedimą, pramonės gamybos perorientavimą ar potencialiai eskalacines karines galimybes, kad atlaisvintų išteklius, reikalingus jo tikslams pasiekti“, – sakė ji.A. Haines taip pat sakė, kad V. Putinas greičiausiai neįsakys panaudoti branduolinių ginklų, nebent Rusijai iškiltų „egzistencinė grėsmė“.

Vokietija vėl atidarys ambasadą KyjiveVokietija vėl atidarys ambasadą Kyjive, antradienį lankydamasi Ukrainoje sakė vokiečių užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.„Netrukus atkursime minimalų... vokiečių ambasados Kyjive buvimą“, – sakė A. Baerbock, į Ukrainos sostinę atvykusi su viltimi išsklaidyti įtampą tarp abiejų šalių.A. Baerbock yra pirmoji Vokietijos vyriausybės narė, atvykusi į Ukrainą nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje.

V. Zelenskis įspėja Slovakiją ir kitas ES šalis dėl bendradarbiavimo su RusijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelesnkis įspėjo Slovakiją ir kitas ES šalis dėl tolesnio bendradarbiavimo su Rusija. Dėl to joms gresia panašus likimas, koks dabar yra ištikęs Ukrainą, sakė jis antradienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Slovakijos parlamentą Bratislavoje.V. Zelenskis teigė suprantąs, kad Slovakijai sunku atsisakyti rusiškų dujų importo. Tačiau panašiai anksčiau, anot jo, argumentavo ir Ukrainos politikai, už pigias dujas leidę Rusijai dislokuoti Juodosios jūros flotilę.Kaip ir tikėtasi, V. Zelenskis paragino Slovakiją tiekti Ukrainai daugiau tokios ginkluotės kaip koviniai lėktuvai ir sraigtasparniai ir įvesti Rusijai dar griežtesnes sankcijas. „Jei nesulaikysime Rusijos kariuomenės, ji veršis į priekį – ir į Slovakijos teritoriją“, - kalbėjo Ukrainos vadovas. Savo kalbą jis baigė žodžiais „Slava Ukrajini“. Parlamentarai tada atsistojo ir ilgai plojo.Tačiau kelios opozicijos eilės buvo tuščios, nes kairieji ir kraštutiniai dešinieji deputatai boikotavo posėdį. Buvęs vyriausybės vadovas Robertas Ficas, didžiausios opozicinės partijos „Kryptis – socialdemokratija“ lyderis įspėjo, kad V. Zelenskis nori įtraukti Slovakiją į karą, kuriame ši gali tik pralaimėti.Liberalas užsienio reikalų ministras Ivanas Korčokas dėl to apkaltino opozicijos politikus „bailumu“. Slovakija esą negali taip elgtis, lyg šis karas jos neliestų. Tokiais kreipimaisis kaip į Slovakijos parlamentą V. Zelenskis sustiprina įsitikinimą, kad šis karas „baigsis pergalingai Ukrainai ir Europai“, - po prezidento kalbos sakė ministras.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo priversti atsakyti Bučos žudynių kaltininkusVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock antradienį pažadėjo, kad tarptautinė bendruomenė privers atsakyti tuos, kurie yra atsakingi už civilių žmonių mirtis Ukrainos Bučos mieste per Rusijos pajėgų invaziją.Lankydamasi šiame netoli Kyjivo esančiame mieste A. Baerbock sakė, kad per Rusijos pajėgų okupaciją Bučoje buvo įvykdyti „sunkiausi nusikaltimai, kuriuos tik galima įsivaizduoti“.Liudininkai pasakojo, kaip Rusijos kariai, iš pažiūros, taikėsi į atsitiktinius civilius, kurių kūnai liko gulėti gatvėse po jų pasitraukimo iš miesto kovo 31 dieną.„Mūsų pareiga šioms aukoms – ne tik jas prisiminti, bet ir priversti [šių nusikaltimų] kaltininkus atsakyti, – sakė A. Baerbock. – Mes, kaip tarptautinė bendruomenė, tai padarysime. Tai yra pažadas, kuri turime ir privalome duoti čia, Bučoje.“A. Baerbock yra pirmoji Vokietijos vyriausybės narė, atvykusi į Ukrainą nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje.Kelionė buvo suorganizuota praėjus kelioms dienoms po to, kai Berlynas ir Kijevas išsprendė diplomatinius nesutarimus dėl Ukrainos nenoro pakviesti Vokietijos prezidentą dėl jo artimų ryšių su Rusija.A. Baerbock Bučoje lankėsi kartu su Ukrainos generaline prokurore. Ji pažadėjo, kad tarptautinė bendruomenė padės Ukrainai rinkti karo nusikaltimų įrodymus.Kalbėdama su žurnalistais apgriautoje bažnyčioje A. Baerbock sakė girdėjusi pasakojimus tų, kurie per okupaciją neteko artimųjų. Kai kurie jų žuvo prekybos centre, kur buvo atėję apsipirkti, o viena moteris ir du jos vaikai buvo nušauti kai bandė pabėgti.„Niekas negali numalšinti (išgyvenusiųjų) skausmo, – sakė ji. – Tėvų ir motinų, tetų ir dėdžių, draugų, kaimynų ir kolegų skausmo. Tačiau galime užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas.“JT žmogaus teisių stebėsenos misijos Ukrainoje vadovė Matilda Bogner antradienį sakė sulaukusi pranešimų, kad per Rusijos vykdytą okupaciją Bučoje buvo neteisėtai nužudyta daugiau nei 300 vyrų, moterų ir vaikų.Visoje Ukrainoje pasaulinė organizacija patvirtino 3 381 civilio žūtį nuo karo pradžios.„Tikrasis skaičius yra didesnis ir mes stengiamės patvirtinti kiekvieną atskirą atvejį“, – nurodė M. Bogner.

Kyjive vėl atidaroma Vokietijos ambasadaVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock pranešė, kad vėl bus atidaryta šalies ambasada Kyjive su minimaliu darbuotojų skaičiumi.Kalbėdama per bendrą spaudos konferenciją Kyjive su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, A. Baerbock sakė, kad ambasada vėl pradės veikti jau šį antradienį.Vasario viduryje laukiant karo veiksmų ambasada Kyjive buvo uždaryta, o veikla buvo vykdoma iš vakarų Ukrainos ir Berlyno.

Ukraina: gyventojai sugrįžta į Kyjivą, bet tebėra milijonai perkeltųjų, patvirtinta 3 381 žūtisUkrainos sostinės Kyjivo meras antradienį pranešė, kad į miestą sugrįžo beveik du trečdaliai sostinės gyventojų po masinio išvykimo, kuris prasidėjo Rusijai užpuolus Ukrainą vasario pabaigoje.„Prieš karą Kyjive gyveno 3,5 mln. žmonių. Sugrįžo beveik du trečdaliai sostinės gyventojų“, – spaudos konferencijoje sakė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.O Jungtinės Tautos antradienį paskelbė, kad dėl karo Ukrainoje daugiau kaip aštuoni milijonai žmonių paliko savo namus, bet liko šalyje.Šis JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) gegužės 3 dieną paskelbtas šalies viduje perkeltųjų asmenų skaičius buvo didesnis palyginti su balandžio 17 diena, kai tokių asmenų buvo suskaičiuota 7,7 mln.JT žmogaus teisių biuras Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios užregistravo 3 381 civilių gyventojų žūtį, iš kurių apie 1 000 – vien apgultame Mariupolio uostamiestyje.Dėl saugumo padėties kol kas negalima individualiai dokumentuoti visų atvejų, todėl tikėtina, kad tikrieji skaičiai bus daug didesni. „Siekiame patvirtinti kiekvieną atvejį“, – sakė Matilda Bogner, komisijos, kuri nuo 2014 metų tiria žmogaus teisių padėtį Ukrainoje, vadovė.Jos komanda, kurią sudaro beveik 60 ekspertų, užfiksavo daugybę žmogaus teisių pažeidimų nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. „Daugelis šių kaltinimų susiję su pažeidimais, kurie gali būti prilyginami karo nusikaltimams“, – sakė ji.„Žmonės mums pasakojo apie nužudytus, sužeistus, sulaikytus ir dingusius giminaičius, kaimynus ir draugus“, – sakė M. Bogner. Pasak jos, buvo pagrobti mažiausiai 204 žmonės, įskaitant 169 vyrus, 34 moteris ir vieną berniuką. Nusikaltėliai buvo beveik išimtinai Rusijos kariai ir su jais susijusios ginkluotos grupuotės, pavyzdžiui, rytų Ukrainoje.

Per parą – 34 antskrydžiai prieš „Azovstal“ gamykląPer pastarąją parą Rusijos kariai prieš Ukrainos Mariupolio uostamiesčio „Azovstal“ gamyklą surengė 34 antskrydžius. Tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Mariupolio miesto taryba.Anot „Telegram“ tinkle paskelbto tarybos pranešimo, iš šių atakų aštuonios įvykdytos naudojant strateginius bombonešius. Pranešime pažymima, kad rusai nesiliauja bandę perimti šio objekto kontrolę.Šeštadienį pranešta, kad iš „Azovstal“ evakuotos visos moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės. Tačiau antradienį Kyjivas paskelbė vertinimą, kad čia vis dar yra per 1 tūkst. Ukrainos karių, daugelis jų – sužeisti.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau teigė, kad šalies vadovybė siekia diplomatinių sprendimų, jog būtų galima išgelbėti ir gamykloje esančius ukrainiečių karius.

Ukrainos Chersono miestą paliko beveik pusė gyventojų Pietų Ukrainos Chersono miestą nuo karo pradžios paliko beveik pusė gyventojų iš ankščiau čia gyvenusių beveik 300 000. „Preliminariais skaičiavimais, vien tik nuo kovo iš Chersono išvyko 45 proc. žmonių“, - agentūrai „Ukrinform“ sakė srities administracijos vadovas Hennadijus Lahuta. Iš visos srities po rusų okupacijos pabėgo kas penktas gyventojas. Tai esą „katastrofiški skaičiai“.H. Lahuta kaltino Rusijos dalinius žudymais, prievartavimais ir plėšikavimais. Prieš karą Chersone gyveno apie 290 000 žmonių. Rusų pajėgos apie uostamiesčio prie Dnipro žiočių užėmimą pranešė kovo pradžioje.Chersonas yra vienintelė Ukrainos srities sostinė, kurią kontroliuoja Rusijos daliniai ir po Mariupolio antras didžiausias užimtas miestas. Smarkiai sugriautame Mariupolyje likę tik apie trečdalis iš anksčiau daugiau kaip 400 000 gyventojų.

Vokietijos ir Nyderlandų diplomatijos vadovai lankosi UkrainojeVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock ir Nyderlandų diplomatijos vadovas Wopke Hoekstra antradienį netikėtai atvyko į Ukrainą ir apsilankė karo nuniokotose Kyjivo apylinkėse. Apie abu vizitus iš anksto nebuvo paskelbta.A. Baerbock nuvyko į Bučą. Šis netoli Kyjivo esantį miestas, kur atsitraukus rusų pajėgoms buvo rasta dešimtys brutaliai nužudytų civilių lavonų, kai kurie – surištomis rankomis, tapo rusų pajėgų vykdomų žiaurumų simboliu.Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė matęs, kaip Vokietijos užsienio reikalų ministrė Bučoje bendravo su vietos gyventojais. Nyderlandų diplomatijos vadovas socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, jog antradienį ryte atvyko „į Kyjivą, kad kartu su kolege Annalena Baerbock susitiktų su Ukrainos vyriausybe“. „Vizitą pradėjau Kyjivo priemiestyje Irpinėje“, – nurodė W. Hoekstra, paskelbęs nuotraukų, kuriose jis matomas stovintis šalia apgriautų pastatų. Netoli Bučos esančioje Irpinėje rusų pajėgos taip pat kaltinamos įvykdžiusios karo nusikaltimų. „Subombarduoti namai ir pastatai aiškiai rodo, kokį poveikį čia gyvenančių vyrų, moterų ir vaikų gyvenimui padarė karas. Tokie veiksmai negali likti nenubausti“, – rašė W. Hoekstra tviteryje ir pridūrė, kad Nyderlandų vyriausybė dalyvauja pastangose „užtikrinti atsakomybę“. Nyderlandai padeda „finansiškai prisidėdami prie Tarptautinio Baudžiamojo Teismo ir JT tyrimo komisijos atliekamų tyrimų ir nusiųsdami į Ukrainą teismo medicinos ekspertų komandą“, nurodė ministras. Vėliau antradienį W. Hoekstra turėtų susitikti su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu, informavo Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Ministras taip pat „oficialiai“ vėl atidarys Nyderlandų ambasadą Kyjive, pridūrė atstovas.

Rusija bombarduoja Ukrainos Odesos uostą, Mariupolio gamykląRusijos pajėgos įnirtingai bombarduoja Ukrainai gyvybiškai svarbų Odesos uostą, tikriausiai bandydamos sutrikdyti tiekimo linijas ir ginklų gabenimą, antradienį pranešė ukrainiečių pareigūnai.Kitame Ukrainos pietinės pakrantės gale rusų pajėgos bombarduoja Mariupolio metalurgijos gamyklą, kur ukrainiečių kovotojai trukdo Maskvai visiškai perimti šio miesto – kito svarbaus uosto – kontrolę.Kelios dienos po įtemptos civilių - manyta, kad galbūt paskutinių - evakuacijos iš Mariupolio gamyklos „Azovstal“ pareigūnai paskelbė, kad apie 100 civilių dar gali būti bombarduojamos gamyklos tuneliuose.Tuo pačiu metu toliau aiškėja šiurpi karo kaina. Ukrainos Iziumo mieste, esančiame į pietus nuo antro pagal dydį šalies miesto Charkivo, po rusų pajėgų kovą sunaikinto namo griuvėsiais rasti 44 civilių palaikai, antradienį pranešė pareigūnai.Ukrainiečių kariškiai antradienį paskelbė, kad rusų pajėgos diena anksčiau iš orlaivių paleido septynias raketas į Odesą, kur jos pataikė į prekybos centrą ir sandėlį. Vienas žmogus žuvo, o dar penki buvo sužeisti.Ukraina mano, kad bent kai kurie iš panaudotų šaudmenų buvo užsilikę nuo sovietinių laikų, labai netikslūs. Tačiau karą stebintis ukrainiečių strateginių studijų centras „Centr oboronnych strategij“ nurodė, kad Maskva prieš Odesą panaudojo ir tikslaus nutaikymo ginklus: hipergarsines raketas „oras–žemė“ „Kinžal“.Ukrainiečių, britų ir amerikiečių pareigūnai įspėja, kad Rusija sparčiai išnaudoja savo tikslių ginklų atsargas ir gali neturėti galimybių greitai pagaminti naujų, todėl didėja rizika, kad karui užtrukus bus naudojamos ne tokios tikslios raketos.Karo pradžioje Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgoms nepavyko užimti Ukrainos sostinės Kyjivo ir dabar jis sako, kad pagrindinis jo tikslas yra Donbasas, tačiau vienas generolas užsiminė, kad tarp Maskvos tikslų taip pat yra visiškas Ukrainos atkirtimas nuo Juodosios jūros, užimant visas šios šalies pakrantes.Užėmusi Ukrainos pakrantę Rusija turėtų sausumos tiltą su 2014-aisiais aneksuotu Krymu ir prorusišku separatistiniu Moldovos regionu Uždniestre.Nors Ukraina nuo Juodosios jūros dar neatkirsta ir atrodo, kad Rusijai tam trūksta pajėgų, tęsiamas Odesos apšaudymas atspindi šio miesto, kaip transporto mazgo, strateginę svarbą. Rusų kariuomenė ne kartą taikėsi į Odesos oro uostą ir teigė sunaikinusi kelias vakarietiškų ginklų siuntas Ukrainai.Odesa, didžiausias Ukrainos uostas, taip pat labai svarbus grūdų eksportui, o Rusijos vykdoma blokada jau kelia pavojų pasauliniam maisto tiekimui. Be to, Odesa yra kultūrinis brangakmenis, brangus ir ukrainiečiams, ir rusams, tad jo apšaudymas turi didelę simbolinę reikšmę.

Su neskelbtu vizitu Kyjive lankosi Nyderlandų užsienio reikalų ministrasAntradienį su neskelbtu vizitu Ukrainoje lankosi Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra.Jis atvyko į Kyjivą kartu su savo kolege iš Vokietijos Annalena Baerbock, tviteryje pranešė W. Hoekstra. Čia numatomas jo susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir nacionalinio parlamento nariais.Nyderlandų užsienio reikalų ministras pirmiausia apsilankė Kyjivo priemiesčiuose ir pareiškė nerimą dėl čia pridarytos milžiniškos žalos. „Atsakingi asmenys negali likti nenubausti“, – teigė jis.W. Hoekstra tapo pirmuoju į Ukrainą po Rusijos sukelto karo pradžios nuvykusiu Nyderlandų ministru. Amsterdamas remia Ukrainą ginklais ir žada tolesnę paramą šaliai tiriant čia įvykdytus karo nusikaltimus.

JT: karas Ukrainoje pražudė kur kas daugiau civilių, nei rodo oficialūs duomenysRusijos sukeltas karas Ukrainoje iki šiol pražudė kur kas daugiau civilių, nei rodo oficialūs duomenys. Tai antradienį pranešė Jungtinių Tautų (JT) stebėsenos misijos šioje šalyje vadovė Matilda Bogner, kurią cituoja BBC.JT duomenimis, nuo vasario 24-osios Ukrainoje žuvo 3 381 civilis. Tačiau, pasak M. Bogner, galimai žuvo dar keli tūkstančiai tokių žmonių.„Didžiausia juodoji skylė yra Mariupolis, kurį sunku pasiekti ir gauti visapusiškai patvirtintą informaciją“, – teigė M. Bogner.

Ekspertas: V. Putinas vers A. Lukašenką atakuoti Lucko – Lvivo kryptimiPer artimiausią susitikimą Vladimiras Putinas spaus Aliaksandrą Lukašenką, kad šis įsakytų Baltarusijos kariuomenei pulti Ukrainą, bet vargu ar šis Kremliaus planas bus realizuotas.Tai antradienį paskelbtame interviu portalui „rbc.ua“ pareiškė karybos ekspertas Olegas Ždanovas.„Netrukus vėl turėtų įvykti V. Putino ir A. Lukašenkos susitikimas. Manau, kad V. Putinas vėl vers A. Lukašenką įsakyti Baltarusijos kariuomenei pulti Ukrainą Lucko – Lvivo kryptimi“, - sakė jis.Ekspertas priminė, kad Baltarusijos vadovas spyriojosi dar tada, kai Kremliaus šeimininkas buvo Olimpo viršūnėje – pačioje karo pradžioje.„O dabar, mano manymu, jis tuo labiau nenorės kištis. Bet V. Putinas darys jam labai stiprų spaudimą“, - prognozavo O. Ždanovas.

Graikijos ambasada atnaujina darbą KyjiveGraikijos ambasada atnaujina darbą Kyjive. Tai antradienį pranešė portalas „eurointegration.com.ua“, remdamasis Graikijos užsienio reikalų ministerija.„Graikijos ambasada Kyjive, kurios darbuotojai paliko miestą dėl saugumo netrukus po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, vėl atidaroma sostinėje su reikiamu personalu“, - sakoma Graikijos URM pranešime.Ambasada kartu su generaliniu konsulatu Odesoje, kuris dirba įprastu režimu, teiks pagalba Graikijos piliečiams, taip pat užsieniečiams Ukrainoje, pažymima pranešime.URM pabrėžė, kad vasario 14 d. ir 22 d. paskelbtos rekomendacijos Graikijos piliečiams nevykti į Ukrainą tebegalioja.„eurointegration.com.ua“ primena, kad gegužės 8 d. darbą Kyjive atnaujino JAV ambasada.Praėjusią savaitę Ukrainos pareigūnai pranešė, kad savo darbą sostinėje jau atnaujino per 30 užsienio šalių ambasadų. Prieš prasidedant Rusijos plataus masto karui prieš Ukrainą Kyjive dirbo daugiau kaip 100 diplomatinių misijų.

Maskva nedalyvaus JT Žmogaus teisių tarybos posėdyje dėl UkrainosRusija nedalyvaus ketvirtadienį vyksiančioje specialiojoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje dėl Ukrainos, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.Taryba pirmadienį paskelbė, kad Kyjivo prašymu surengs neeilinį posėdį, kuriame bus nagrinėjama „dėl Rusijos agresijos prastėjanti žmogaus teisių padėtis Ukrainoje“. Tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova antradienį pareiškė, kad „Rusijos delegacija savo buvimu neįteisins šio naujo politinio šou, rengiamo prisidengiant neeiline sesija“.„Deja, mūsų argumentai ir paaiškinimai apie tikruosius šios specialios karinės operacijos tikslus ir realią padėtį vietoje visiškai ignoruojami“, – sakoma jos pranešime. „Akivaizdu, kad jie nebus išgirsti ir šį kartą“ per Vakarų „naują antirusišką priemonę“.Rusija buvo Žmogaus teisių tarybos narė, kol JT Generalinė Asamblėja Niujorke balandžio 7 d. balsavo už tai, kad jos narystė šioje taryboje būtų sustabdyta ir ji būtų nušalinta nuo svarstymų apie žmogaus teisių padėtį kitose šalyse. Tada Rusija iškarto pasitraukė iš tarybos.Per skubiai surengtus debatus dėl Ukrainos kovo 4 d. taryba balsavo už tai, kad būtų sudaryta tyrimo komisija – aukščiausio įmanomo lygio tyrimas – dėl įtariamų Rusijos pažeidimų vykdant, kaip ji tai vadina, „specialią karinę operaciją“, ​​kaimyninėje Ukrainoje pradėtą vasario 24 dieną.

Kyjivas: „Azovstal“ komplekse tebėra per 1 000 Ukrainos kariųKyjivas antradienį pranešė, kad Mariupolio uostamiestyje esančioje metalurgijos gamykloje „Azovstal“ liko daugiau kaip 1 000 Ukrainos karių, daugelis jų sužeisti.„Daugiau nei tūkstantis“ ukrainiečių karių tebėra gamykloje, naujienų agentūrai AFP sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk.„Šimtai žmonių yra sužeisti. Yra sunkiai sužeistų žmonių, kuriuos reikia skubiai evakuoti. Padėtis kasdien blogėja“, – pridūrė ji.

Per netikėtą vizitą į Ukrainą Vokietijos ministrė A. Baerbock apsilankė BučojeVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock antradienį per netikėtą kelionę į Ukrainą apsilankė Bučoje – Kyjivo priemiestyje, kuriame Rusijos kareiviai kaltinami civilių žudymu.Per iš anksto nepaskelbtą kelionę su vietos gyventojais susitikusi A. Baerbock yra viena iš užsienio diplomatų ir lyderių, pastaruoju metu apsilankiusių Bučoje – viename iš kelių miestelių ir kaimų prie Kyjivo, kur Maskvos armija kaltinama įvykdžiusi karo nusikaltimus.

Vokietijos kompanija pasirengusi netrukus tiekti Ukrainai pirmąsias pėstininkų kovos mašinas „Marder“Vokietijos kompanija „Rheinmetall“ netrukus galės tiekti Ukrainai pirmąsias pėstininkų kovos mašinas „Marder“, jeigu VFR vyriausybė priims atitinkamą sprendimą.Tai antradienį paskelbtame interviu laikraščiui „Süddeutsche Zeitung“ pareiškė bendrovės vadovas Arminas Pappergeris.„Pavyzdžiui, mes galėtume vidutinės trukmės laikotarpiu iš viso patiekti 100 „Marder“, pirmosios mašinos būtų paruoštos išsiųsti po trijų savaičių“, - sakė jis.Kompanija „Rheinmetall“ ėmėsi darbo šia linkme prieš keturias savaites, nors konkretaus užsakymo iki šiol neturi.„Mes laukiame federalinės vyriausybės sprendimo. Bet dabar yra pakankamai šalių, kurios nori šių transporto priemonių, ne tik Ukraina“, - pareiškė A. Pappergeris.Balandžio 28 d. Bundestagas priėmė dokumentą, kuriame šalies vyriausybė raginama plėsti ir spartinti sunkiosios ginkluotės tiekimą Ukrainai.Prieš karinę pagalbą Ukrainai balsavo tik kraštutiniai dešinieji ir kraštutiniai kairieji.

Japonija plečia sankcijas RusijaiAntradienį Japonija išplėtė sankcijas Rusijai ir įšaldė dar per 130 asmenų turtą, praneša CNN.Pasak Užsienio reikalų ministerijos Tokijuje, naujųjų sankcijų taikinyje – aštuoni Rusijos piliečiai ir 133 asmenys, veikiantys apsišaukėliškose Donecko ir Luhansko liaudies respublikose. Ministerija nurodė, kad į sankcijų sąrašą įtrauktas Rusijos premjeras Michailas Mišustinas, oligarchas Vladimiras Bogdanovas ir oligarcho Genadijaus Timčenkos šeimos nariai.Japonija taip pat išplėtė savo eksporto į Rusiją sankcijas ir pritaikė jas dar 71 šalies organizacijai.Reaguodama į Rusijos Ukrainoje sukeltą karą, Japoniją kovą pradėjo skelbti sankcijas Maskvai. Nuo tada Tokijas, be kita ko, įšaldė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo šeimos turtą šalyje. Maskva į tai sureagavo savo pačios sankcijomis ir uždraudė Japonijos premjerui Fumio Kishidai ir kitiems valdžios pareigūnams įvažiuoti į Rusiją.

Iziume po kovą rusų sunaikinto pastato griuvėsiais rasti 44 civilių palaikaiUkrainos Iziumo mieste, esančiame į pietus nuo antro pagal dydį šalies miesto Charkivo, po rusų pajėgų kovą sunaikinto namo griuvėsiais rasti 44 civilių palaikai, antradienį pranešė pareigūnai.„Laikinai okupuotame Iziume po penkiaaukščio pastato, kurį okupantai sugriovė dar per pirmąsias dešimt kovo dienų, griuvėsiais rasti 44 žuvusių civilių kūnai. Tai dar vienas baisus rusų okupantų karo nusikaltimas prieš civilius gyventojus! Mes fiksuojame kiekvieną [nusikaltimą], ir jie sumokės už kiekvieną jų!“ – platformoje „Telegram“ sakė rytinės Charkivo srities administracijos vadovas Olehas Sinjehubovas.

Ukraina: nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 26 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 10 d. jau neteko apie 26 tūkst. kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 170 tankų, 2 808 šarvuotųjų kovos mašinų, 519 artilerijos sistemų, 185 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 87 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 199 lėktuvų, 158 sraigtasparnių, 1 980 automobilių, 12 laivų, 380 dronų, 94 sparnuotųjų raketų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

O. Arestovičius: Rusija vilkins karą, kad priverstų Ukrainą atiduoti dalį savo teritorijosUkrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per savo Pergalės dienos kalbą leido suprasti, jog jis nėra suinteresuotas karo eskalacija pasitelkiant branduolinius ginklus ar įsiveliant į tiesioginį konfliktą su NATO, rašo agentūra AP.O. Arestovičius atkreipė dėmesį į V. Putino teiginį, kad Rusija pagerbs Antrajame pasauliniame kare besikovusių žmonių atminimą „darydama viską, kad nepasikartotų pasaulinio karo siaubas“. Pasak Ukrainos prezidento patarėjo, tai reiškia, „kad branduolinio karo nebus. Karo su NATO nebus. Tačiau bus lėtai bandoma išspręsti tris pagrindines problemas“ – visišką Luhansko, Donecko ir Chersono sričių kontrolės perėmimą.Jei Rusija įgyvendintų šiuos planus, ji įgytų pramoninio Donbaso, apimančio Mariupolio uostamiestį, kontrolę ir galėtų suformuoti sausumos koridorių į 2014 metais aneksuotą Krymą.Vėlų pirmadienį duodamas interviu, O. Arestovičius nurodė, kad Rusija vilkins karą, siekdama priversti Ukrainą atsisakyti šių teritorijų kontrolės. Pasak jo, Ukrainos galimybės sužlugdyti šiuos planus priklausys nuo to, ar Vakarai pristatys šaliai jai taip reikiamų sunkiųjų ginklų.

Slovakijos premjeras: prasidėjus karui, šalis stojo į teisingą pusęPrasidėjus karui Ukrainoje, Slovakija stojo į teisingą istorijos pusę. Tai pirmadienį Bratislavoje per didelį mitingą Ukrainai remti pareiškė Slovakijos ministras pirmininkas Eduardas Hegeris, praneša portalas „aktuality.sk“.„Šįsyk Slovakija nedvejojo. Tai visam pasauliui parodė, kad mes vertiname gyvenimą ir esame pasirengę nuoširdžiai ir šiltai priimti nuo karo bėgančius žmones“, - sakė premjeras, pridurdamas, kad didžiuojasi slovakais.Mitinge taip pat kalbėjo Slovakijos URM valstybės sekretorius Martinas Klusas. Jis priminė, kad Ukraina kovoja ir už Slovakiją.„Ukrainiečiai miršta už tai, kad vieną kartą taptų dalimi Europos, kurios dalis esame mes ir iš kurios mus kai kas labai nori išplėšti“, - sakė jis.E. Hegeris įteikė apdovanojimus aktyvistams, teikusiems pagalbą pabėgėliams Slovakijos ir Ukrainos pasienyje.Pirmadienį Bratislavos Slavino rajone taip pat buvo surengta akcija, skirta Rašizmo aukų dienai. Ją mėgino sužlugdyti agresyviai nusiteikę asmenys su sovietinėmis vėliavomis ir raidėmis Z. Policija sulaikė du iš jų už viešosios tvarkos pažeidimą.

Į Kanadą atskrido pirmasis lėktuvas su pabėgėliais iš UkrainosKanados Niufaundlando ir Labradoro provincijos sostinėje Sent Džonse nutūpė pirmasis regiono vyriausybės užsakytas lėktuvas su pabėgėliais iš Ukrainos. Tai pranešė televizijos kanalas „CBC News“.Orlaivis su 166 pabėgėliais, tarp kurių – 55 vaikai, atskrido iš Lenkijos Katovicų miesto.Visas skrydžio išlaidas padengė provincijos vyriausybė. Oro uoste ukrainiečius sutiko regiono ministras pirmininkas Andrew Furey`is.Dalis pabėgėlių gavo darbo kvietimus dar būdami Lenkijoje, kadangi Niufaundlando ir Labradoro vyriausybė atidarė Varšuvoje specialų biurą, padedantį ukrainiečiams sutvarkyti dokumentus, įsidarbinti ir įsikurti.„CBC News“ duomenimis, nuo šių metų pradžios į Kanadą atvyko daugiau kaip 19 tūkst. ukrainiečių, bet anaiptol ne visi jie yra pabėgėliai. Nuo kovo vidurio federalinė vyriausybė priėmė daugiau kaip 90 tūkst. ukrainiečių prašymų išduoti vizą.

Generalinis štabas įspėjo ukrainiečius apie naują pavojųUkrainos kariuomenė neatmeta sabotažo galimybės Ukrainos chemijos pramonės objektuose. Tai skelbiama oficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo puslapyje „Facebook“, praneša UNIAN. „Išlieka didelė raketų smūgių į civilinę ir karinę infrastruktūrą tikimybė visoje Ukrainoje. Neatmetama sabotažo galimybė Ukrainos chemijos pramonės objektuose, vėliau tuo apkaltinus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinius“, – sakoma pareiškime.

Nuo karo pradžios iš Ukrainos į Rusiją išvežta apie 500 tūkst. tonų grūdųNuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios iš okupuotų šalies teritorijų į Rusiją ir Krymą perpardavimo tikslais buvo išvežta 400-500 tūkst. tonų grūdų.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos agrarinės politikos ministru Mykola Solskiu.Pasak jo, Ukrainos agrarinės pramonės produktų grobimui vadovauja asmenys, tiesiogiai susiję su Kremliumi.„Mes matome, kad apie 400-500 tūkst. tonų grūdų jie organizuotai išgabeno Krymo kryptimi. Tai stambus verslas, kurį kuruoja šalies-agresorės specialiųjų tarnybų darbuotojai, kariškiai ir įvairaus plauko aferistai“, - pareiškė ministras.Anot M. Solskio, iš Krymo pagrobti grūdai vežami į Rusiją. Ukrainos teisėsaugos institucijos fiksuoja šio proceso dalyvius. Visi Ukrainos įstatymų pažeidimo faktai perduodami prokuratūrai. Savo ruožtu Ukrainos URM deda visas pastangas, kad tarptautiniai partneriai padėtų konfiskuoti išvežtus grūdus.„rbc.ua“ primena, kad dėl karo Ukrainos uostuose užblokuota apie 90 mln. tonų grūdų. Tai gali sukelti maisto krizę kai kuriose pasaulio šalyse.

Rusija toliau siunčia šauktinius į karą prieš UkrainąUkrainos žvalgyba paskelbė įrodymų, kad Rusijos valdžia ir toliau siunčia šauktinius mirti per karą Ukrainoje. Pasak „Ukrinform“, DIU MOU spaudos tarnyba tokią žinią praneša „Facebook“.„Nepaisant Kremliaus vadovybės patikinimų, jog šauktiniai nedalyvauja vadinamojoje „specialiojoje operacijoje“, jie ir toliau papildo Rusijos okupacinės kariuomenės gretas Ukrainoje. Tai šauktiniai, kurie miršta pirmieji karo veiksmų metu. Jų prastas pasirengimas, pasenę ginklai ir įranga lemia neišvengiamą mirtį ar sužalojimą“, – sakoma ataskaitoje.Kaip minėta, šauktinių siuntimas į kovos zoną yra dar vienas valdžios institucijų požiūrio į savo piliečius ir agresorės šalies kariuomenės personalo trūkumo įrodymas.

„Azovstal“ gamykloje vis dar yra civiliųDonecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka teigė, kad Rusijos apsiausto Mariupolio gamykloje „Azovstal“ vis dar yra per šimtas civilių asmenų.Gamyklą kontroliuoja Ukrainos kariai. Savaitgalį Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk teigė, visos moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės iš „Azovstal“ teritorijos buvo evakuoti.Pavlo Kyrylenka sako, kad pačiame Mariupolyje likę per 100 tūkstančių gyventojų. Jo teigimu, evakuaciją sunkina Rusijos apšaudymai.

Pentagonas: ukrainiečiai prieš jų valią vežami į RusijąPentagonas pareiškė pastebėjęs požymių, kad nuo Rusijos invazijos nukentėję ukrainiečiai prievarta išvežami iš tėvynės ir siunčiami į Rusiją.„Negaliu pasakyti, kiek yra stovyklų ir kaip jos atrodo“, – žurnalistams sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby, paklaustas apie Kyjivo pareiškimus, kad apie 1,2 mln. ukrainiečių išsiųsti į Rusiją ir apgyvendinami stovyklose.„Tačiau matome požymių, kad ukrainiečiai prieš savo valią vežami į Rusiją“, – sakė J. Kirby. Jis pavadino šiuos veiksmus „nesąžiningais“ ir „neatitinkančiais atsakingos jėgos elgesio“.Kyjivo teigimu, ukrainiečių tremtis iš savo šalies – dažnai į izoliuotus ar ekonomiškai silpnus Rusijos regionus – yra dar vienas ženklas, kad rusų prezidentas Vladimiras Putinas „paprasčiausiai nepripažįsta ir negerbia Ukrainos suvereniteto“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar balandžio pradžioje, praėjus šešioms savaitėms po to, kai Rusija pradėjo kruviną invaziją, sakė, kad tūkstančiai ukrainiečių buvo išsiųsti į Rusijos teritoriją.Tačiau ilgainiui šis skaičius išaugo iki daugiau nei 1,19 mln., įskaitant mažiausiai 200 000 vaikų, sakė Ukrainos ombudsmenė Liudmyla Denisova.J. Kirby nepavadino šių tremčių etniniu valymu, pabrėždamas, kad ne Pentagono kompetencija priimti tokius sprendimus. Tačiau jis teigė, kad yra daugybė įrodymų apie „rusų žiaurumą“ karo metu.Jis sakė, kad Maskva jau „75 dienas žiauriai elgiasi su Ukrainos tauta ir Ukrainos žmonėmis“.„Ir kiekvieną kartą, kai jau manote, kad ji negali nusiristi dar žemiau, ji įrodo, kad klystate“, – pridūrė Pentagono atstovas.

Prancūzijos ministras įvardijo keturias strategines Putino klaidasPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas mano, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas padarė keturias strategines klaidas pradėdamas karą prieš Ukrainą. Tai jis sakė BFMTV kanalo eteryje, praneša „Ukrinform“.„Pirmoji klaida yra manyti, kad Ukraina žlugs... Priešingai, Rusijos puolimas sustiprino Ukrainos vienybę. Tai sukūrė tautą, kuri didvyriškai kovoja“, – sakė Prancūzijos diplomatijos vadovas.Antroji V. Putino klaida, jo nuomone, buvo „manyti, kad Europa būtų nedrąsi“. „Tačiau paaiškėjo, kad yra priešingai. Rusijos agresija privertė Europą pereiti prie sprendimų dinamikos ir vienybės. Tai reiškia, kad Putinas tiesiogiai sustiprino Europos Sąjungos solidarumą“, – sakė ministras.Trečioji klaida, pasak J. Le Driano, yra susijusi su NATO, dėl kurios pastaraisiais metais „kilo klausimų, abejonių dėl solidarumo“. „Dėl šios invazijos Aljansas grįžo prie savo pamatų, į kolektyvinį solidarumą euroatlantinėje erdvėje“, – pridūrė jis.Kalbėdamas apie ketvirtąją V. Putino klaidą, ministras sakė: „Manau, kad jis pervertino savo kariuomenės jėgą“.Tuo pat metu J.-Y.Le Drianas pažymėjo, kad karas gali būti ilgas ir sunkus, todėl Ukrainai reikia pagalbos.

Į Odesą paleistos septynios raketos Antradienio naktį Rusijos pajėgos Ukrainoje vėl smogė Odesai, toks išpuolis pareikalavo ir aukų. „Rašistai vėl smogė Odesai, naudodamiesi aviacija. Į miestą buvo paleistos septynios raketos. Tačiau akivaizdu, kad priešo raketų atsargos senka, nes aiškiai naudojami reti sovietinio stiliaus rezervai. Ieškant strateginių objektų, pasenusios raketos sugebėjo smogti „itin pavojingam“ prekybos centrui ir plataus vartojimo prekių sandėliui“, – teigiama „Facebook“ paskelbtoje Ukrainos pajėgų ataskaitoje. „Ukrinform“ paskelbė, jog antradienio naktį rusai į Odesą paleido septynias raketas. Pranešama, kad vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeisti.

Joe Bidenas paspartino ginklų tiekimą Ukrainai JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį palengvino sąlygas spartinti amerikietiškų ginklų tiekimą Ukrainai, pasirašęs įstatymą, pagrįstą Antrojo pasaulinio karo laikų lendlizo sistema, padėjusia Vašingtono sąjungininkėms nugalėti nacistinę Vokietiją.J. Bidenas pasirašė Lendlizo įstatymą Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete ir pareiškė, kad Jungtinės Valstijos palaiko ukrainiečių „kovą ginant savo šalį ir demokratiją nuo [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino brutalaus karo“.Pripažindamas, kad Jungtinės Valstijos remdamos Kyjivą jau išleido milijardus dolerių, prezidentas pažymėjo, kad „nusileisti agresijai kainuoja dar brangiau“.

Prorusiški separatistai Mariupolyje išskleidė milžinišką Georgijaus juostą Prorusiški separatistai pirmadienį užimtame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje minėjo 77-ąsias Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją metines. Kremliaus partijos „Vieningoji Rusija“ duomenimis, miesto centre buvo išskleista milžiniška Georgijaus juosta, pranešė agentūra TASS.Georgijaus juosta yra Rusijos karinis simbolis, kuris nuo 2005 metų naudojamas pergalei Antrajame pasauliniame kare prisiminti. Ji laikoma ir prezidento Vladimiro Putino rėmėjų atpažinimo ženklu. Ukrainoje Georgijaus juosta nuo 2017 metų yra uždrausta.Oficialiais duomenimis, Mariupolyje išskleista juosta buvo 2 100 kvadratinių metrų dydžio. Nuotraukose buvo matyti, kaip ji nešama per smarkiai sugriauto miesto centrą.Eitynėms vadovavo prorusiškos separatistų vadovybės Donecke atstovai. Jie iš naujo uždegė ir „amžinąją ugnį“. Prisimenant nukautus rusų pajėgų karius, viena gatvė pervadinta į Didvyrių alėją. Kiek žmonių dalyvavo eitynėse, nežinoma.Mariupolyje prieš karą gyveno daugiau kaip 400 000 žmonių. Dabar jų čia liko maždaug trečdalis. Dauguma gyventojų pabėgo.Pranešama, kad pirmadienį rusų daliniai toliau mėgino šturmuoti vis dar Ukrainos kovotojų ginamą „Azovstal“ gamyklą.

Pentagonas: nėra požymių, kad rusų pajėgos ruoštųsi pulti OdesąRusijos oro pajėgų antskrydžiai Odesoje, Pentagono vertinimu, nereiškia, kad netrukus gali būti surengta didelė ataka prieš šį Ukrainos uostamiestį.Rusų kariuomenė šiuo metu nėra pajėgi ten vykdyti puolimą iš sausumos ar jūros, pirmadienį sakė aukštas Pentagono atstovas. Esą gali būti, kad raketų atakos yra skirtos tik dėmesiui nukreipti.Jei ukrainiečių pajėgos, reaguodamos į šias atakas, susikoncentruotų į Odesos gynybą, paramos pritrūktų kitur, aiškino Pentagono atstovas. „Tokia yra prielaida. Mes tiksliai to negalime pasakyti“, - pridūrė jis.

JT žmogaus teisių taryba rengs posėdį dėl UkrainosJT Žmogaus teisių taryba ketvirtadienį specialioje sesijoje aptars blogėjančią padėtį Ukrainoje.Posėdis numatytas paprašius Ukrainai, kurioje nuo vasario pabaigos vyksta Rusijos pradėtas karas.Prašymą Ženevoje posėdžiaujančiai tarybai palaikė 53 šalys.Kovo mėnesį taryba įsteigė Nepriklausomą tarptautinę tyrimo komisiją įtariamiems žmogaus teisių pažeidimams Ukrainoje ištirti.

Rusai tankais ir artilerija šturmuoja „Azovostal“ gamykląRusijos pajėgos pirmadienį tęsia puolimą prieš „Azovstal“ gamyklą Mariupolyje, naudodamos tankus ir artileriją, žurnalistams kasdieniniame pranešime sakė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzyanykas, skelbia CNN.„Negalime atmesti atnaujintų bombonešių, Tu22M3 ilgo nuotolio bombonešių“, – pridūrė jis.Pasak ministerijos, Rusijos buvimas Juodojoje jūroje dabar išaugo iki septynių laivų, ginkluotų „Kaliber“ tipo sparnuotosiomis raketomis, „bendrai gabenančių iki 50 raketų“.

Macronas: Rusijos "pažeminimas" nepasitarnaus taikaiPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turės susitarti dėl paliaubų ir kad taikos pastangoms nepasitarnaus Rusijos „pažeminimas“.„Rytoj turėsime kurti taiką, niekada to nepamirškime, – sakė jis žurnalistams. – Turėsime tai padaryti kartu su Ukraina ir Rusija prie bendro stalo“.„Diskusijų ir derybų sąlygas nustatys Ukraina ir Rusija, bet tai nebus daroma... atstumiant ar net žeminant viena kitą“, – sakė E. Macronas.

Lukašenka: Ukrainoje su Rusija kariauja VakaraiBaltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka, svarbus Maskvos sąjungininkas, pirmadienį apkaltino Vakarus remiant nacių idėjas ir „kariaujant su Rusija“ Ukrainoje.„Nacių sekėjus apsėdo keršto idėja, bet jie nepasirengę atvirai kovoti su sovietinės liaudies įpėdiniais“, – pareiškė A. Lukašenka, sakydamas kalbą Pergalės dienos, minimos Rusijoje ir dalyje kitų buvusių sovietinių šalių, proga.„Štai kodėl jie tvindo Ukrainą ginklais, kariauja su paminklais, simboliais ir veteranais“, – sakė A. Lukašenka.Jis apkaltino „Vakarų elitą“ suteikiant „nacizmui valstybinės ideologijos rangą“.„Ne paslaptis, kad visas Vakarų pasaulis kariauja su Rusija Ukrainoje“, – sakė 67 metų A. Lukašenka, geležiniu kumščiu valdantis Baltarusiją nuo 1994-ųjų.Jis taip pat kritikavo Vakarų sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, įvestas nuo invazijos į Ukrainą pradžios.„Niekam užsienyje nerūpi, kad baltarusių kariuomenė nedalyvauja kovose“, – sakė jis ir pridūrė, kad šie „bandymai uždusinti“ Baltarusiją „tik sustiprins ją“.„Baltarusiai nėra agresoriai, bet išlieka mūsų broliškos Rusijos sąjungininkas ir strateginis partneris; mes remsime ją visais įmanomais būdais“, – kalbėjo A. Lukašenka.Rusija vasario 24 dieną savo kariuomenę į provakarietišką kaimynę Ukrainą pasiuntė iš savo teritorijos, iš aneksuoto Krymo ir iš Baltarusijos.

Ch. Michelis: Rusijai nepavyks nužudyti Ukrainos laisvėsES vadovas Charles‘is Michelis, pirmadienį netikėtai apsilankęs Odesoje, pareiškė, kad Maskvai nepavyks „nužudyti“ Kyjivo „laisvės“, ir pažadėjo, kad Briuselis palaikys Ukrainą „tiek, kiek reikės".„Kremlius nori nužudyti jūsų laisvės ir demokratijos dvasią“, – sakė Ch. Michelis savo „Twitter“ puslapyje paskelbtame vaizdo įraše. „Esu visiškai įsitikinęs, kad jiems tai niekada nepavyks“, – pridūrė jis ir pažadėjo, kad ES padės Ukrainai „kurti modernią, demokratinę šalį“.

Rusijos derybininkas: taikos derybos su Ukraina tęsiasi nuotoliniu būduRusijos vyriausiasis derybininkas Vladimiras Medinskis pirmadienį pareiškė, kad jo šalies taikos derybos su Ukraina nėra sustabdytos ir tęsiasi nuotoliniu būdu, praneša BBC.„Derybos nuotoliniu formatu nėra sustabdytos“, – Rusijos naujienų agentūrai „Interfax“ sakė V. Medinskis. Paklaustas, ar kuriuo nors metu planuojami gyvi Maskvos ir Kyjivo pareigūnų pokalbiai, V. Medinskis nurodė, kad „tam reikia daugiau konkrečių susitarimų“.Paskutinės gyvos abiejų šalių delegacijų derybos vyko kovo 29 d. Nuo tada visi derybų etapai vyko nuotoliniu būdu.

Odesoje apsilankęs EVT pirmininkas Ch. Michelis turėjo slėptis paskelbus oro pavojųEuropos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis, pirmadienį atvykęs į Ukrainos pietinį Odesos uostamiesty su iš anksto neskelbtu vizitu, buvo priverstas nutraukti vieną susitikimą ir skubėti į slėptuvę, paskelbus oro atakos pavojų, pranešė vienas Europos Sąjungos pareigūnas.Naujas Rusijos raketų smūgis Odesoje buvo surengtas per Ch. Michelio derybas su Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhaliu.„Per susitikimą su premjeru dalyviai turėjo jį nutraukti ir persikelti į slėptuvę, kai Odesos sričiai vėl smogė raketos“, – nurodė pareigūnas.https://twitter.com/eucopresident/status/1523620791837167617

Rusija pranešė apie naujas atakas UkrainojeNetrukus po Rusijos prezidento Vladimiro Putino kalbos Raudonojoje aikštėje Maskvoje Gynybos ministerija pranešė apie daugiau kaip 200 atakų Ukrainoje per pastarąsias valandas. Raketomis ir iš artilerijos, be kita ko, apšaudytos vadavietės ir karinės įrangos sandėliai, pirmadienio vidudienį Maskvoje sakė ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Per atakas, anot jo, nukauta iš viso 350 ukrainiečių karių. Nepriklausomai patvirtinti šių duomenų nėra galimybės.I. Konašenkovas, be to, kalbėjo apie S-300 priešraketinės sistemos sunaikinimą Rytų Ukrainos Charkivo srityje. Juodosios jūros Odesos regionas buvo apšaudytas raketomis.Rusija pirmadienį mini Sovietų Sąjungos pergalės prieš hitlerinę Vokietiją 77-ąsias metines. Savo kalboje per karinį paradą V. Putinas gynė Rusijos ginkluotųjų pajėgų įžengimą į Ukrainą. Kariai Donbase Rytų Ukrainoje kovoja už Rusijos saugumą, sakė Kremliaus vadovas. Kritikai kaltina V. Putiną tokius argumentus naudojant tik kaip dingstį invazijai į kaimyninę šalį.

Briuselis birželį pateiks „nuomonę“ dėl Ukrainos narystės ES paraiškosEuropos Komisijos pirmininkė pirmadienį pranešė, kad kitą mėnesį EK pateiks atsakymą į karo draskomos Ukrainos paraišką dėl narystės ES – tai svarbus žingsnis prieš valstybėms narėms pradedant svarstyti šį klausimą.EK vadovė tviteryje pranešė, kad kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir laukia atsakymų į ES narystės klausimyną.„ES Komisija planuoja pateikti savo nuomonę birželio mėnesį“, – pridūrė ji.

Rusijos ambasadorius Lenkijoje apipiltas raudonais dažaisPirmadienį Rusijos ambasadorius Lenkijoje buvo apipiltas raudonais dažais, kai atvyko į Varšuvoje esančias sovietų karių kapines paminėti Pergalės dieną, pranešė Užsienio reikalų ministerija Maskvoje.„Varšuvoje per vainiko padėjimo sovietų karių kapinėse ceremoniją prieš Rusijos ambasadorių Lenkijoje Sergejų Andrejevą ir jį lydėjusius Rusijos diplomatus įvykdyta ataka“, – „Telegram“ tinkle pareiškė ministerijos atstovė Marija Zacharova.Rusijos naujienų agentūrų paskelbtose nuotraukose matyti raudonais dažais aptaškytas S. Andrejevas ir dar keli žmonės. Juos supo šūkaujanti minia, kai kurie joje esantys žmonės laikė Ukrainos vėliavas.Pirmadienį, gegužės 9-ąją, Rusijoje švenčiama Pergalės diena, skirta paminėti Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare. Šiais metais ši šventė vyko Rusijos Ukrainoje sukelto karo akivaizdoje.https://twitter.com/Piotr_Halicki/status/1523605244353347584

Latvijoje gegužės 9-ąją pagerbti kare žuvę ukrainiečiaiLatvijoje gegužės 9-ąją pažymima per karą Ukrainoje žuvusių žmonių atminimo diena – šalyje iki pusės stiebo nuleistos vėliavos, praneša portalas „eurointegration.com.ua“.Latvijos URM vadovas Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad šalis gedi visų ukrainiečių, žuvusių prasidėjus Rusijos agresijai.„Mes siunčiame savo širdžių šilumą motinoms ir tėvams, seserims ir broliams, dukterims ir sūnums, netekusiems savo artimųjų. Mes nugalėsime“, - parašė ministras tviteryje.Pergalės parke Rygoje atidaryta karui Ukrainoje skirta paroda „Šlovė Ukrainai! Didvyriams šlovė!“.

Rusai per dieną Luhansko sritį apšaudė 24 kartus per dienąPer dieną Luhansko srities policija užregistravo 24 teritorijos apšaudymo faktus, yra žuvusių ir sužeistų vietos gyventojų, tarp jų – vaikų. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos nacionalinė policija, skelbia „Ukrinform“.Shipilovkos kaime rusų sviedinys pataikė į namą, kurio rūsyje buvo 11 žmonių. Su jais ryšis nutrūko. Informacija apie nukentėjusiuosius ir sužeistuosius tikslinama.Lisichansko miesto apšaudymo metu pataikyta į naftos perdirbimo gamyklos teritoriją, dėl to užsidegė gamybos padaliniai.

Karas Ukrainoje jau pražudė 226 vaikusNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau žuvo 226 vaikai. Tai pirmadienį pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra.Prokuratūros duomenimis, sužeista dar 415 vaikų. Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Britanijos gynybos ministras: V. Putinui negalima leisti mitologizuoti istorijosRusijos prezidentui Vladimirui Putinui neturi būti leista mitologizuoti oficialios Rusijos istorijos tik kaip tokios, kuri tiesiog „sutriuškino nacizmą“, pareiškė Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as.Kalbėdamas Nacionaliniame armijos muziejuje Čelsyje, Pietvakarių Londone, B. Wallace'as sakė, kad šiandien Maskvoje turėtų būti „apmąstymų“ ir kančių atminimo diena. Jis pridūrė: „Ir ji taip pat turėtų būti susijusi su Stalino ir jo generolų kalte dėl 1939 m. nepuolimo pakto su naciais, leidusio abiem pusėms padalyti Lenkiją, įskaitant šaltakraujišką lenkų karininkų egzekuciją per Katynės žudynes 1940 metais".„2020 m. prezidentas V. Putinas paminėjo liūdnai pagarsėjusį Molotovo-Ribbentropo paktą dar vienoje ilgoje savo esė, tuokart švenčiant 75-ąsias Didžiojo Tėvynės karo pabaigos metines. Nepaisant to, kas sakoma prezidento Putino esė, tai buvo grožinės literatūros šedevras“.„Jis apeina paktą, pagal kurį sovietų pajėgos ne tik mokė ir aprūpino nacių kariuomenę, su kuria vėliau kovojo, bet ir paskatino sistemingą invaziją į Lenkiją, Suomiją, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Rumuniją, jų okupaciją, likvidavimą ir okupantų transportavimą".„Visa tai V. Putinas atmeta, teigdamas, kad Molotovo paktas buvo asmeninės galios aktas, niekaip neatspindėjęs sovietinių žmonių valios. Jei taip yra, tai būtų dar vienas pavyzdys, kai Rusijos elitas apgaudinėja, išnaudoja ilgai kenčiančius gyventojus, tačiau valdžia nepadarė išvadų dėl tragiškų padarinių jos kareiviams ir visiems Sovietų sąjungos piliečiams“.„Negalima leisti V. Putinui iškelti tokius nepatogius faktus mėginant mitologizuoti oficialią nacionalinę istoriją kaip tokią, kuri tiesiog sutriuškino nacizmą“.

V. Zelenskis žada, kad Ukrainoje kada nors bus surengtas pergalės prieš Rusiją paradasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pažadėjo, kad jo šalyje kada nors bus surengtas pergalės prieš dabartinę Rusijos invaziją paradas, ir kartu atmetė Maskvos bandymus apibūdinti savo sukeltą karą kaip Ukrainos „denacifikaciją“.„Didžiuojamės savo protėviais, kurie kartu su kitomis tautomis antihitlerinėje koalicijoje įveikė nacizmą. Neleisime, kad kas nors pasisavintų šią pergalę, neleisime, kad ja būtų naudojamasi“, – sakoma V. Zelenskio pranešime.„Mūsų priešas svajojo, kad mes atsisakytume švęsti gegužės 9-ąją ir pergalę prieš nacizmą – tam, kad dabar galėtų vartoti žodį „denacifikacija“, – pridūrė V. Zelenskis. Jis nurodė, kad šią pergalės prieš nacizmą dieną Ukraina kaunasi dėl naujos pergalės. „Kažkas kaunasi už carą, fiurerį, partiją ir vyriausiąjį vadą, o mes kaunamės už Tėvynę... mūsų protėvių pergalė nenuėjo veltui“, – tvirtino prezidentas.Pasak V. Zelenskio, Ukrainoje kada nors bus surengtas šalies pergalės paradas.

Britų gynybos sekretorius piktinasi Rusijos kariuomenės vadovybeJungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace'as pirmadienį pavadino „absurdu“ medaliais ir ordinais pasipuošusių Rusijos kariuomenės vadų dalyvavimą vadinamajai Pergalės dienai skirtame parade Maskvoje, kurio pagrindiniu akcentu tapo prezidento Vladimiro Putino kalba.V. Putinas atidarė didžiulį paradą sostinės Raudonojoje aikštėje, kuris kasmet rengiamas paminėti Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare. Šįmet paradas vyksta Rusijai patyrus didžiulių nuostolių Ukrainoje.Britų gynybos sekretorius, pats buvęs karys, vėliau pirmadienį turėtų pasakyti kalbą Nacionaliniame kariuomenės muziejuje.„Visi profesinės karo tarnybos kariai turėtų būti pasibaisėję tokiu Rusijos armijos elgesiu“, – savo kalboje ketina pabrėžti B. Wallace'as.Jo kalbos ištraukas iš anksto paskelbė Gynybos departamentas.„Jie ne tik vykdo neteisėtą invaziją ir karo nusikaltimus. Jų aukščiausia karinė vadovybė taip nuvylė savo karius, kad turėtų būti teisiama karo lauko teisme“, – pasakys B. Wallace'as.V. Putinas pirmadienį kreipdamasis į tūkstančius Maskvos Raudonojoje aikštėje susirinkusių karių sakė, kad rusų pajėgos Ukrainoje gina „Tėvynę“.Jis teisino Rusijos karinę agresiją tvirtindamas, kad rusų pajėgos vykdo kaimyninės šalies „denacifikaciją“.Britų gynybos sekretorius sakė, kad nori „atkreipti dėmesį į Rusijos generolų, besipuikuojančių išpuoselėtomis paradinėmis uniformomis ir apsikarsčiusių daugybe medalių, absurdiškumą“.Anot jo, šie generolai „besąlygiškai prisidėjo prie to, kad Putinas savo tikslams pasitelkė jų protėvių istoriją... apie fašizmo atrėmimą“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį sakė, jog didžiuojasi ukrainiečiais, kurie kartu su kitomis tautomis antihitlerinėje koalicijoje nugalėjo nacizmą, ir pabrėžė, jog neleis Rusijai pasisavinti pergalės Antrajame pasauliniame kare.

Ukrainos pareigūnai: Mariupolyje parado nebuvoUkrainos valdžios pareigūnų teigimu, Rusijos okupuotame Mariupolyje Pergalės dienos parado nebuvo.CNN cituoja Mariupolio mero patarėją Petro Andriuščenką, kuris pareiškė, kad čia paradas nevyko, tačiau prie vieno prorusiškų separatistų neseniai atnaujinto memorialo buvo padėta gėlių.Atskirai Mariupolio miesto taryba teigė: „Okupantai švenčia Pergalės dieną ant Mariupolio gyventojų kaulų. Į masinę kapavietę netoli Vynogradno kaimo toliau vežami šimtų Rusijos kariuomenės pražudytų piliečių kūnai.“

Vykstant Pergalės dienos paradui – smūgiai Odesai, Kyjive gaudė oro pavojaus sirenosMaskvoje vykstant Pergalės dienos paradui, Ukrainos sostinėje Kyjive gaudė oro pavojaus sirenos.Ukrainos kariuomenė pranešė, kad per kelias pastarąsias minutes į Odesą pataikė keturios raketos.Ukrainos karinių pajėgų duomenimis, didelio tikslumo raketos „Onyx“, paleistos iš Rusijos kontroliuojamo Krymo pusiasalio, pataikė į Odesą pietrytinėje Ukrainos dalyje.https://twitter.com/haynesdeborah/status/1523576861707718657

Ukraina pasmerkė Vokietijos sprendimą: Berlynas padarė klaidąUkrainos užsienio reikalų ministras pasmerkė Vokietijos sprendimą uždrausti Ukrainos vėliavas per sekmadienio renginius, skirtus Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti.„Berlynas padarė klaidą, uždraudęs Ukrainos simbolius“, – sakoma pirmadienį paskelbtame užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos pareiškime. „Labai klaidinga traktuoti juos vienodai su Rusijos simboliais, – pridūrė jis. – Atimti Ukrainos vėliavą iš taikių protestuotojų yra puolimas prieš visus, kurie dabar su šia vėliava rankose gina Europą ir Vokietiją nuo Rusijos agresijos“.Šie komentarai yra reakcija į Vokietijos valdžios sprendimą 15-oje vietų įvesti apribojimus, įskaitant Rusijos ir Ukrainos vėliavų uždraudimą, kad būtų užkirstas kelias įtampai tarp abiejų šalių šalininkų minint 77-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje metines.Nepaisant draudimo, buvo ir Ukrainos, ir raudonos sovietų vėliavos. Policijos pareigūnai ne kartą įsikišo, taip pat ir tuomet, kai buvo išskleista 25 metrų ilgio Ukrainos vėliava. Tarp tų, kuriems draudimas negaliojo, buvo diplomatai ir karo veteranai.Berlyno valdžia gynė apribojimus sakydama, kad jų tikslas „užkirsti kelią bet kokiai konfrontacijai“ memorialinėse vietose, skirtose tiek rusų, tiek ukrainiečių aukoms.

TV ekranuose Rusijoje – užrašas „ant jūsų rankų tūkstančių ukrainiečių kraujas“Pirmadienį, gegužės 9-ąją, įvairių Rusijos regionų gyventojai, įjungę televizorius, ekranuose išvydo užrašą, primenantį apie karą Ukrainoje.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis tinklaraštininku Denysu Kazanskiu.„Vartotojai Rusijoje informuoja apie masinius įsilaužimus į TV priedėlius. Žiūrint filmus ekranuose pasirodo užrašas: „Ant jūsų rankų – tūkstančių ukrainiečių ir šimtų nužudytų jų vaikų kraujas“, - papasakojo tinklaraštininkas.Savo ruožtu Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ praneša, kad pirmadienį buvo įsilaužta į operatorių „Rostelekom“, MTS ir „NTV Plius“ kabelinius tinklus. Televizijos programose vietoj laidų pavadinimų ir jų aprašymų buvo matyti tekstas, „susijęs su situacija Ukrainoje“.https://t.me/ostorozhno_novosti/8178

V. Putinas gyrė Rusijos kariuomenę UkrainojePer karinį paradą Maskvoje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad Donbase, Rytų Ukrainoje, kariai kovoja „už Rusijos saugumą“. Jis teigė, kad Ukraina apsiginklavo NATO ginklais ir taip neva sukėlė grėsmę šaliai.Paradas vyksta minint Sovietų sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare.Daugiau – čia.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 25 650 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 9 d. jau neteko apie 25 650 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 145 tankų, 2 764 šarvuotųjų kovos mašinų, 513 artilerijos sistemų, 185 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 87 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 199 lėktuvų, 158 sraigtasparnių, 1 970 automobilių, 12 laivų, 377 dronų, 94 sparnuotųjų raketų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukraina: Krymo tiltas būtinai bus sugriautas„Krymo tiltas būtinai bus sugriautas, tai tik laiko klausimas“ ,– taip pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusivas. Jo teigimu, tam, kad įgyvendintų šią užduotį, Ukrainos kariuomenė jau turi reikiamą ginkluotę, tačiau kariams reikia „kur kas arčiau priartėti prie Azovo jūros pakrantės“.Leidinys „Vot tak“ pažymi, kad prieš kelias dienas pasirodė interneto svetainė, kurioje pradėta skaičiuoti laiką, likusį iki Krymo tilto sunaikinimo. Teigiama, kad tai turėtų įvykti gegužės 9 dieną.Kiek anksčiau Latvijos ginkluotųjų pajėgų atstovas, kapitonas Janis Slaidinis taip pat spėliojo, kad Ukrainos kariuomenė Krymo tiltui gali smogti būtent šią dieną. Šį tiltą jis apibūdino kaip „labai svarbų strateginį objektą, kurio sugriovimas taptų rimtu smūgiu Rusijai, nes šiuo tiltu gabenami ginklai visai pietinei karinių veiksmų krypčiai“.

JK žvalgyba: Rusija galimai smarkiai išeikvojo savo precizinio tikslumo ginklų atsargasRusijos kariuomenė galimai smarkiai išeikvojo savo precizinio tikslumo ginklų atsargas ir dėl to dabar naudoja „lengvai pasiekiamą, tačiau pasenusią ginkluotę, kuri yra mažiau patikima, mažiau tiksli ir lengviau perimama“. Tai pirmadienį pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, kuria remiasi „Euronews“.Ministerija savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje pridūrė, kad Rusijos invazija į Ukrainą atskleidė trūkumus, susijusius su Maskvos gebėjimu vykdyti tikslius antskrydžius, ir šalis dabar beatodairiškai bombarduoja Ukrainos miestus ir miestelius, kartu visiškai neatsižvelgdama į galimas civilių žūtis.JK tai pareiškė praėjus dienai po to, kai Bilohorivkos gyvenvietėje Ukrainos rytuose rusai apšaudė mokyklą ir veikiausiai žuvo visi 60 joje buvusių žmonių.

Zelenskis: nugalėjome tada, nugalėsime ir dabarPirmadienį pergalės prieš nacizmą minėjimo dieną, Volodymyras Zelenskis pasveikino ukrainiečius.„Laimėjome tada, laimėsime ir dabar“, – sakė Ukrainos prezidentas.V. Zelenskio sveikinimo vaizdo įrašas buvo paviešintas jo socialinių tinklų paskyrose.„Kovojame už savo vaikų laisvę, todėl laimėsime. Niekada nepamiršime to, ką padarė mūsų protėviai per Antrąjį pasaulinį karą – karą, kuriame žuvo daugiau nei aštuoni milijonai ukrainiečių. Labai greitai Ukrainoje švęsime dvi Pergalės dienas, tačiau kai kur nebebus nė vienos. Laimėjome tada, laimėsime ir dabar. Chreščiatiko gatve pražygiuos pergalės paradas, bet toji pergalė bus Ukrainos!“ – kalbėjo V. Zelenskis.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-mes-laimejome-tada-laimesime-ir-dabar.d?id=90165241

D. Šmyhalis: Rusija nori išstumti ukrainiečius, kad sukeltų migracijos krizę EuropojeKarą prieš Ukrainą pradėjusi Rusija stengiasi sukelti migracijos krizę Europoje, bet Europos Sąjungos šalys atlaikė migrantų bangą. Tai interviu portalui „rbc.ua“ pareiškė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.„Jie paeksperimentavo su migracijos krize žiemą, pažiūrėjo, kad reiškia 4-5 tūkst. migrantų, ir po to nusprendė išstumti į Europą milijonus migrantų. Rusija tikėjosi, kad Europa pasprings ir pakriks dėl tokios krizės. Bet Europa labai garbingai atlaikė ir priėmė visus mūsų migrantus, pirmiausia – Lenkija“, - sakė Ukrainos vyriausybės vadovas.Anot jo, dauguma Ukrainos piliečių nori grįžti į tėvynę, kai baigsis karo veiksmai.JT duomenimis, nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainą paliko daugiau kaip 5,8 mln. žmonių, iš jų beveik 1,5 mln. jau grįžo į savo šalį.

Gynybos profesorius: Europa priartėjo prie labai pavojingo momentoGynybos studijų profesorius iš Londono karališkojo koledžo Michaelas Clarke‘as BBC sakė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šiuo metu nelabai yra iš ko rinktis.„Jis turi tęsti karą ir didinti jo mastą – arba suintensyvinti pačioje Ukrainoje arba praplėsti net ir už jos ribų. Dabar vykdomas eskalavimas ir Europa priartėjo prie labai pavojingo momento per visą savo šių laikų istoriją.Kadangi planas A sužlugo – kadangi nepavyko užgrobti Kyjive esančios vyriausybės nespėjus sureaguoti nei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pajėgoms, nei išoriniam pasauliui, – Maskva ėmė vykdyti planą B, o tai manevringesnė karinė strategija, kurios esmė – apsupti Kyjivą ir judėti į kitus Ukrainos miestus – Černihivą, Sumus, Charkivą, Donecką, Mariupolį ir Mykolajivą – mėginti užgniaužti ginkluotą ukrainiečių pasipriešinimą, o Kyjivą laikyti nuolatinės kapituliacijos arba sunaikinimo grėsmės akivaizdoje.Visgi ir šito padaryti nepavyko. Chersonas – vienintelis reikšmingas miestas, patekęs į Rusijos kontrolę, tačiau ir jame ligi šiol priešinamasi Rusijos vadovavimui. Tiesa ta, kad Rusijos pajėgos pasirodė per menkos, kad galėtų dominuoti tokioje didelėje šalyje. Jos pasirodė labai prastai ir taip nutiko dėl kuo įvairiausių priežasčių: joms buvo prastai vadovauta, jos buvo išblaškytos po keturis skirtingus frontus nuo Kyjivo iki Mykolajivo ir paliktos be vieningo vadovavimo“, – sakė M. Clarke‘as.

V. Zelenskis atmetė galimybę karinėmis priemonėmis išlaisvinti MariupolįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kol kas atmeta galimybę išlaisvinti apsiaustą Mariupolio uostamiestį, okupuotą Rusijos kariuomenės.„Ukraina neturi pakankamai sunkiosios ginkluotės, kad išvaduotų Mariupolį karinėmis priemonėmis“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau, atvykusiu solidarumo vizito į Kyjivą.Nors diplomatiniais kanalais civilius pavyko evakuoti iš apsiaustos „Azovstal“ plieno gamyklos, joje likusių Ukrainos karių evakuacija yra sudėtinga, sakė jis. „Rusijos kareiviai, Rusijos armija, karinė vadovybė ir Rusijos Federacijos politinė vadovybė nenori paleisti mūsų karių“, – sakė V. Zelenskis.Jau kelias savaites didžiąją Pietryčių Ukrainos uostamiesčio Mariupolio dalį kontroliuoja Rusija. Savaitgalį iš miesto plieno gamyklos buvo evakuoti paskutiniai ten besislėpę civiliai. Tačiau sakoma, kad šimtai ukrainiečių kovotojų vis dar laikosi gamyklos bunkeriuose ir neketina pasiduoti.

Kremliaus režimas minės Pergalės dienąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį vadovaus vadinamosioms Pergalės dienos iškilmėms. Pirmadienį, kaip ir kasmet gegužės 9-ąją, Rusijoje bus minima šalies pergalė prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare.Pagrindiniu renginiu taps paradas Maskvos Raudonojoje aikštėje – karių, tankų, raketų sistemų ir tarpžemyninių balistinių raketų demonstracija. Vidudienį V. Putinas turėtų pasakyti kalbą, kurioje, kaip manoma, galėtų būti ir užuominų apie tolesnę karo eigą.„The Observer“ skirtoje analizėje „The Guardian“ korespondentas Andrew Rothas pamini, kad V. Putinas gali pasinaudoti švente kaip proga pristatyti naują karo Ukrainoje strategiją arba traktuotę.„Galimi tokie drastiški variantai, kaip oficialus karo arba visuotinės mobilizacijos paskelbimas, tačiau įmanoma ir deeskalacija paskelbiant tariamą pergalę“, – rašo A. Rothas.

JAV kompanija „Lockheed Martin“ ketina gerokai padidinti prieštankinių sistemų „Javelin“ gamybąJAV kompanija „Lockheed Martin“ ketina gerokai padidinti prieštankinių sistemų „Javelin“ ir kitos modernios ginkluotės gamybą.Tai interviu televizijos kanalui CBS pareiškė „Lockheed Martin“ vadovas Jamesas Taicletas.Pasak jo, bendrovė užsibrėžė tikslą padidinti „Javelin“ gamybą iki 4 000 sistemų per metus nuo dabartinių 2 100, tam gali prireikti kelerių metų.J. Taicletas pažymėjo, jog dėl Rusijos ir Kinijos keliamo pavojaus šiuolaikinės ginkluotės paklausa didės, todėl korporacija „gali tučtuojau pardėti plėsti gamybą“.„Mes planuojame savo veiklą tolimai perspektyvai, ir bus didinama ne tik prieštankinių sistemų „Javelin“ gamyba“, – pabrėžė kompanijos vadovas.„Ukrinform“ primena, kad nuo Rusijos įsiveržimo pradžios JAV jau nusiuntė Ukrainai ginkluotės, taip pat ir „Javelin“ sistemų, už 3,4 mlrd. dolerių.

Arestovičius: šiuo metu Ukrainoje vyksta dar „keturios Bučos“Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius interviu Izraelio televizijai pareiškė, kad šiuo metu Ukrainoje vyksta dar „keturios Bučos“: dvi – Zaporižės kryptimi, dvi – Chersono, praneša „Ukrinform“.„Kol kas aktuali ukrainiečių tautos išlikimo tema, kadangi Rusijos armija čia vykdo akivaizdų genocidą. Ir Jungtinių Tautų Tarptautinis teismas šią bylą nagrinėja kaip Rusijos genocidą prieš Ukrainą – byla vadinasi būtent taip, o ne kaip nors kitaip“, – sakė jis.„Masinis žaginimas, vaikų ir senelių žudymas, civilių šaudymas ir t. t. – apie kokią „brolybę“ galima kalbėti? Net jei ir bus atnaujinti santykiai – mes vis dėlto esame kaimynai, - tai dar labai tolima istorija. O dabar mūsų uždavinys – išgyventi“, – pabrėžė patarėjas.Penktadienį Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova pranešė, kad Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje jau tiria 17 šalių.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Iš „Azovstal“ evakuoti civiliai pasiekė ZaporižiąĮ Ukrainos kontroliuojamą Zaporižią sekmadienį atvyko aštuoni autobusai su 174 Mariupolio civiliais gyventojais, įskaitant 40 evakuotųjų iš Rusijos pajėgų apgultos uostamiesčio metalurgijos gamyklos „Azovstal“, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.Tie 40 žmonių šeštadienį buvo evakuoti iš plieno gamyklos, kurioje yra likę paskutiniai ukrainiečių kariai šiame nuniokotame mieste.Evakuotieji, kai kurie jų – su mažais vaikais, išlipo iš baltų autobusų, atvežusių juos į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę Zaporižioje, pietiniame Ukrainos mieste, kuris tapo bėgančiųjų iš Rusijos okupuotų teritorijų centru.Humanitarinės pagalbos darbuotojai lydėjo pagyvenusius žmones, tarp jų ir moterį neįgaliojo vežimėlyje.„Su palengvėjimu galiu patvirtinti, kad šiandien iš Mariupolio pragaro į saugią vietą pavyko išgabenti dar 174 žmones“, – tviteryje rašė Jungtinių Tautų nuolatinė koordinatorė Ukrainai Osnat Lubrani.„Mūsų darbas dar nebaigtas. Nepamirštu tų, kurie liko ten“, – pridūrė ji.Šiuo metu iš Mariupolio saugiais humanitariniais koridoriais evakuota daugiau kaip 600 žmonių, tačiau pastarosiomis dienomis dešimtys gyventojų negalėjo prisijungti prie konvojų, pareiškime teigė O. Lubrani.„Toliau bendradarbiausime su abiem konflikto šalimis, kad užtikrintume, jog norintiems išvykti būtų suteiktos garantijos tai padaryti saugiai ir jų pasirinkta kryptimi“, – pridūrė ji.Pasiduoti – „ne išeitis“Rusijos pajėgų apsiaustoje Mariupolio plieno gamykloje „Azovstal“ likę ukrainiečių pajėgų nariai anksčiau sekmadienį sakė negalintys pasiduoti dėl Rusijos pajėgų atsakomųjų veiksmų tikimybės.„Mes, visi Mariupolio įgulos kariškiai, esame Rusijos, Rusijos kariuomenės įvykdytų karo nusikaltimų liudininkai... Mes esame liudininkai. Pasidavimas – ne išeitis, nes Rusijai nerūpi mūsų gyvybės“, – sakė gamyklą ginančio pulko „Azov“ žvalgybos pareigūnas Ilja Samoilenka.Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas sekmadienį socialiniuose tinkluose pareiškė, kad Kyjivas „nesustos, kol iš „Azovstal“ nebus evakuoti visi mūsų žmonės“.Vėlų šeštadienį Kijevas paragino pagalbos agentūrą „Gydytojai be sienų“ (MSF) evakuoti paskutinius ten likusius karius, kurių daugelis yra sužeisti.Ukraina taip pat pranešė, kad iš „Azovstal“ buvo evakuotos visos civilės moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės.Plieno gamykla „Azovstal“ yra paskutinis Ukrainos pasipriešinimo židinys nuniokotame uostamiestyje, o jos likimas įgavo simbolinę reikšmę nuo Rusijos invazijos pradžios.

Zelenskis: Rusija pamiršo viską, kas rūpėjo Antrojo pasaulinio karo nugalėtojamsRusija pamiršo viską, kas rūpėjo Antrojo pasaulinio karo nugalėtojams, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį, dieną prieš Maskvai minint Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją.Smerkdamas Rusijos vykdomą intensyvų apšaudymą Ukrainos rytuose, įskaitant vieną smūgį į mokyklą, jis pareiškė: „Rusija pamiršo viską, kas buvo svarbu Antrojo pasaulinio karo nugalėtojams.“Kol normalūs žmonės metines sieja su taika ir šūkiu „Niekada daugiau!“, Rusija tęsia išpuolius, sakė V. Zelenskis savo naktiniame kreipimesi.„Per Rusijos aviacijos smūgį Bilohorivkoje Luhansko srityje žuvo apie 60 žmonių“, – pridūrė jis.Tai – „civiliai, kurie tiesiog slėpėsi mokykloje nuo apšaudymo. Tai buvo tikslinis smūgis mokyklai. Dar vienas okupantų nusikaltimas“, kalbėjo Ukrainos prezidentas.„Esu įsitikinęs, kad šiandien Ukraina parodė, jog jau esame visavertė laisvojo pasaulio ir suvienytos Europos dalis“, – pridūrė jis.Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.Rusija tą pačią progą švenčia gegužės 9-ąją ir vadina Pergalės diena prieš nacistinę Vokietiją Didžiajame Tėvynės kare.Maskvos Raudonąja aikšte per šią dieną rengiamą paradą žygiuos tūkstančiai karių, taip pat bus demonstruojami tankai, šarvuočiai ir raketų paleidimo įrenginiai.