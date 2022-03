Ukrainos vicepremjerė: okupantai galėjo prievarta išvežti į Rusiją apie 40 tūkst. ukrainiečių

Okupantai galėjo prievarta išvežti į Rusiją apie 40 tūkst. ukrainiečių. Tai pareiškė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.

„Okupantai ciniškai tūkstančiais grobia žmones iš karo veiksmų zonos arba iš laikinai okupuotų teritorijų, išveža juos nežinoma kryptimi tariamais humanitariniais koridoriais, kuriuos patys atidaro be Ukrainos sutikimo“, - sakė ji.

Anot vicepremjerės, Rusija kuria alternatyvią „humanitarinę realybę“ ir mėgina nutiesti Mariupolio gyventojams savo „evakavimo maršrutus“ į Rusijos teritoriją.

„Dauguma mariupoliečių nenori „gelbėtis“ agresorės teritorijoje. Taigi Rusijos kariuomenė prievartą išveža taikius piliečius į okupuotų Ukrainos teritorijų gilumą ar pačią Rusiją“, - teigė I. Vereščuk.

Pasak jos, pagal panašią schemą okupantai veikia ir laikinai okupuotoje Kijevo regiono dalyje, iš kur mėginama prievarta vežti žmones į Baltarusiją.

Šeštadienio popietę užsienio šaltiniai, portalai Skynews ir CNN pranešė apie sprogimus, dūmus ir sirenas Lvivo mieste, kuris yra netoli Lenkijos-Ukrainos sienos. Iki šiol šiame mieste karinių veiksmų buvo išvengta.

Sudėtingiausia padėtis ir toliau išlieka pietiniame Mariupolyje, ten, Ukrainos teigimu, tebėra įstrigę beveik 100 tūkstančių žmonių.

Telegram kanale Ukrainos Rada skelbia, kad Rusijos kariuomenė apšaudė gyvenamuosius rajonus miesto pakraščiuose ir netiesiogiai Kyjivo mieste.

Keli Rusijos daliniai atitraukiami iš Černobylio rajono ir toliau perkeliami į Baltarusijos teritoriją, kad galėtų tęsti kovinius veiksmus.

Rusija nenustojo bandyti blokuoti Černigovo miesto. Toliau apšaudomi Černigovo, Ivanivkos ir Nižyno gyvenamieji rajonai. Taip pat bandoma apsupti Slavutičiaus miestą, kur prie įvažiavimų į miesto teritoriją yra įrengtos užkardos.

Pakeliui į Brovarus Rusijos daliniai buvo sutrikę. Rusijos kariuomenė turėjo persikelti į gynybinę poziciją, ir kaip skelbiama, dėl mūšių Lukjanovkos vietovėje Rusijos daliniai patyrė didelių nuostolių.

Rusija pradėjo telkti naujus karius prie Ukrainos sienos

Rusija pradėjo naikinti Ukrainos naftos ir maisto atsargas, tai pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Vadimas Denisenka, o jį cituoja BBC Russian.

Jis taip pat sakė, kad Rusija pradėjo telkti naujus karius prie Ukrainos sienos, o tai gali reikšti, kad Rusijos kariuomenė netrukus vėl bandys žengti gilyn į Ukrainos teritoriją.

JAV prezidentas: Vakarai dabar stipresni nei kada nors anksčiau

JAV prezidentas Joe Bidenas paskelbė kelis pranešimus „Twitter“.

„Diktatorius, siekiantis atkurti imperiją, niekada neištrins žmonių meilės laisvei. Brutalumas niekada nepalauš jų troškimo būti laisviems. Ukraina niekada nebus Rusijos laimėjimas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ skelbė J. Bidenas.

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people’s love for liberty.

Brutality will never grind down their will to be free.

Ukraine will never be a victory for Russia.

— President Biden (@POTUS) March 27, 2022





Kitame įraše, kurį paskelbė JAV prezidentas, teigiama, kad „vietoje to, kad palaužtų Ukrainos ryžtą, Rusijos brutalios taktikos jį tik sustiprino. Vietoje to, kad NATO būtų suskaldytas, Vakarai dabar yra stipresni ir vieningesni nei kada nors anksčiau“.



Rather than breaking Ukrainian resolve, Russia’s brutal tactics have only strengthened it.

Rather than driving NATO apart, the West is now stronger and more united than it has ever been.

— President Biden (@POTUS) March 27, 2022



Ukrainos generalinė prokuratūra praneša, kad Rusijos karas Ukrainoje nusinešė 139 vaikų gyvybes. Taip pat pranešama apie 205 sužeistus vaikus.

Ukrainos pajėgos tegia nukovusios Rusijos 49-osios armijos vadą generolą leitenantą Jakovą Rezancevą.