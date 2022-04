Pranešama, kad iš pradžių referendumus buvo numatyta surengti balandžio pabaigoje, tačiau dabar jie bus surengti gegužės viduryje.

Šaltiniai taip pat teigė, kad referendumas gali įvykti pietiniame Chersono mieste.

Praėjusią savaitę Jungtinės Karalystės gynybos ministerija (URM) perspėjo, kad Rusija planuoja inscenizuotą referendumą Chersono regione, siekdama sukurti sausumos jungtį su Krymu.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, trečiadienį kreipdamasis į šalies įstatymų leidėjus, pažadėjo, kad Maskvos karinės invazijos į Ukrainą, kurią Kremlius primygtinai vadina tik „specialiąja karine operacija“, uždaviniai bus įvykdyti.

Trečiadienį vakare į Kijivą atvyko JT generalinis sekretorius António Guterresas. Šiandien jis susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.

Ketvirtadienį taip pat planuojamas vizitas į kol kas neatskleistą vietą už sostinės ribų.



RUSIJOS KARAS PRIEŠ UKRAINĄ

Kanados parlamentas Rusijos veiksmus Ukrainoje pripažino genociduKanados parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pripažįstama, kad Rusijos armijos veiksmai Ukrainoje yra ukrainiečių tautos genocidas.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kanados televizijos kanalu „CTV News“.„Bendruomenių rūmai pripažįsta, kad Rusija vykdo genocidą prieš ukrainiečių tautą“, - sakoma vienbalsiai priimtame dokumente.Kanados parlamentarai taip pat konstatavo, jog esama pakankamai įrodymų, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos prezidento Vladimiro Putino įsakymu vykdo Ukrainoje „sisteminius ir masinius karo nusikaltimus“. Tarp šių nusikaltimų – masiniai žvėriškumai, tyčinis civilių žudymas, palaikų niekinimas, priverstinis ukrainiečių vaikų perkėlimas, kankinimai, žaginimai.Priimta rezoliucija nėra privaloma Kanados vyriausybei ir nereikalauja iš jos jokių veiksmų.Anksčiau Rusijos veiksmus Ukrainoje „genocidu“ pavadino Kanados premjeras Justinas Trudeau.

Ukrainos Chersono mieste griaudėjo sprogimaiUkrainos pietuose esančiame Chersono mieste vėlai trečiadienį netoli televizijos bokšto nugriaudėjo virtinė sprogimų, bent laikinai nutraukusių rusiškų kanalų transliavimą, pranešė ukrainiečių ir rusų naujienų organizacijos.Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad į miestą buvo paleista raketų iš šiaurės vakarų, iš Ukrainos pajėgų pusės.Chersoną Rusijos pajėgos okupuoja nuo karo pradžios.Interneto portalas „Ukrajinska pravda“ pranešė, kad smūgiai sukėlė gaisrą ir nutraukė Rusijos televizijų transliaciją.„RIA Novosti“ pranešime sakoma, kad transliacija vėliau buvo atnaujinta. Agentūra nurodė, kad rusų televizijos iš Chersono buvo pradėtos transliuoti praėjusią savaitę.Rusija stengiasi stiprinti savo kontrolę mieste, bet gyventojai ir toliau išeina į gatves protestuoti prieš okupaciją.

Ukraina pervadins su Rusija susijusių gatvių ir aikščių pavadinimusKeletas Ukrainos miestų, vykdydami „derussifikacijos“ procesą po Maskvos invazijos, planuoja pervadinti su Rusija susijusias gatves ir aikštes, rašo „The Guardian“. Praėjus dienai po to, kai Kijeve buvo demontuotas didžiulis sovietmečio paminklas, turėjęs simbolizuoti Rusijos ir Ukrainos draugystę, miesto taryba trečiadienį pranešė sudariusi 467 vietovių, kurias būtų galima pervadinti, sąrašą.

Ukrainos gynybos ministras: šalies laukia „nepaprastai sunkios savaitės“Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas trečiadienį pareiškė, kad Kijevo laukia „nepaprastai sunkios savaitės“, ir perspėjo dėl smarkaus „naikinimo“ per Rusijos puolimą šalies rytuose.„Laukia nepaprastai sunkios savaitės“, – sakoma O. Reznikovo pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“.„Rusija jau sutelkė pajėgas plataus masto puolimui Rytų Ukrainoje“, – pridūrė jis, sakydamas, kad Maskva „stengsis sukelti kuo daugiau skausmo“, ir perspėjo dėl „naikinimo ir skaudžių aukų“.„Ateinančiomis dienomis mums prireiks visos mūsų tvirtybės ir nepaprastos vienybės“, – ukrainiečiams sakė O. Reznikovas.Jis pridūrė, kad artėjantys įvykiai „nulems mūsų valstybės ateitį“.Rusija tęsia invaziją į Ukrainą ir, karui tęsiantis jau trečią mėnesį, sutelkė dėmesį į šalies rytus ir pietus.Kyjivas pripažino, kad Rusijos pajėgos pasiekė laimėjimų rytuose, užėmė keletą kaimų Donbaso regione.

Zelenskis: Rusija dujas ir bet kokią prekybą laiko ginkluUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naktinėje vaizdo kalboje taip pat užsiminė apie Rusijos „energetinį šantažą“ prieš Europą.„Šią savaitę Rusijos vadovybė pradėjo naują europiečių energetinio šantažo seriją. Sprendimas nutraukti dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai yra dar vienas argumentas, kad niekas Europoje negali tikėtis palaikyti normalaus ekonominio bendradarbiavimo su Rusija.Rusija ne tik dujas, bet ir bet kokią prekybą laiko ginklu. Tik ir laukiama momento, kada bus galima pasinaudoti viena ar kita prekybos zona ir taip politiškai šantažuoti europiečius arba sustiprinti Rusijos karinę mašiną, kuri vieningą Europą laiko taikiniu“, - sakė V. Zelenskis.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/320186030250372

Kremlius „planuoja referendumus“ Rytų Ukrainoje Rusija planuoja surengti „referendumus“ Rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko miestuose, praneša Latvijos naujienų portalas „Meduza“, kuris remiasi Kremliui artimais šaltiniais.Naujienų portalas praneša, kad iš pradžių referendumus buvo numatyta surengti balandžio pabaigoje, tačiau dabar jie bus surengti gegužės viduryje.Šaltiniai taip pat teigė, kad referendumas gali įvykti pietiniame Chersono mieste.Praėjusią savaitę Jungtinės Karalystės gynybos ministerija (URM) perspėjo, kad Rusija planuoja inscenizuotą referendumą Chersono regione, siekdama sukurti sausumos jungtį su Krymu.

Baltieji rūmai pažadėjo toliau reikalauti paleisti Rusijoje kalinamą buvusį JAV jūrų pėstininkąBaltieji rūmai šiandien pažadėjo ir toliau reikalauti, kad Rusijoje už šnipinėjimą įkalintas buvęs JAV jūrų pėstininkas būtų besąlygiškai paleistas.Paulas Whelanas, kuris taip pat turi JK pilietybę, Kanados ir Airijos pasus, dėl kaltinimų šnipinėjimu 2020 m. buvo nuteistas kalėti 16 metų.Policija teigė, kad pagavo jį „už rankos“ su kompiuterio atmintuku, kuriame buvo slaptų Rusijos agentų sąrašas.Tačiau buvęs jūrų pėstininkas kaltės nepripažino, teigdamas, kad jis buvo sučiuptas per operaciją ir kad USB atmintinę jam davė kažkas kitas.Šią savaitę JAV ir Rusijos apsikeitimas kaliniais, kai buvo paleistas Trevoras Ridas, taip pat buvęs JAV jūrų pėstininkas, atkreipė dėmesį į Whelaną.Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki sakė, kad JAV ir toliau sieks jo besąlygiško paleidimo.

Ispanija neįsileido numanomą Rusijos krovinį gabenančio laivo Ispanija neįsileido į savo vandenis su Maltos vėliava plaukiojančio laivo, gabenančio krovinį, perkeltą iš vieno Rusijos laivo, vykdydama Europos Sąjungos sankcijas Maskvai dėl invazijos į Ukrainą, trečiadienį pranešė ispanų Susiekimo ministerija.„Su Maltos vėliava plaukiojančiam laivui „Black Star“ nebuvo suteiktas leidimas įplaukti į Ispanijos teritorinius vandenis, nes esama įrodymų, jog jis gabeno krivinį, perkeltą iš Rusijos laivo „Andrej Pervozvannyj“, kuriam taikomos ES sankcijos“, – sakoma ministerijos pranešime.Ispanijos tarnybos balandžio 25 dieną dėl ES sankcijų neįleido „Andrej Pervozvannyj“ į Barselonos uostą.Minėtas Maltos laivas planavo trečiadienį vakare iškrauti savo krovinį, įskaitant nemaistinį palmių aliejų ir jo perdirbimo produktus Barselonos uoste, sakoma Susisiekimo ministerijos pranešime.Pagal balandžio 8-ąją priimtą ES sankcijų 5-ąjį paketą su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams draudžiama įplaukti į ES uostus, išskyrus atvejus, kai jie gabena maisto produktus, humanitarinės pagalbos krovinius ar energijos šaltinius.Ispanų prekinis laivynas buvo informuotas Europos jūrų saugumo agentūros, kad „Andrej Pervozvannyj“ savo krovinį balandžio 24 dieną perkėlė į „Black Star“, būdamas už „12,5 jūrmylės (23 km) į šiaurės vakarus nuo Maltos salos“, pridūrė Susisiekimo ministerija.

Uždniestrės pareigūnai teigia, kad Ukrainos atskridę dronai apšaudė kaimą Maskvos remiamo separatistinio Moldovos Uždniestrės regiono, besiribojančio su Ukraina, vidaus reikalų ministerija trečiadienį pranešė, kad iš Ukrainos atskridus bepiločiams orlaiviams buvo apšaudytas kaimas, kuriame yra Rusijos ginklų sandėlis.Žinia pasirodė po to, kai nepripažintas regionas pranešė apie virtinę sprogimų, kuriuos pavadino „teroristiniais išpuoliais“, ir taip padidino nuogąstavimus dėl karo išplitimo už Ukrainos ribų.„Praėjusią naktį danguje virš Kolbasnos kaimo buvo pastebėti keli bepiločiai orlaiviai“, – savo interneto svetainėje pranešė Uždniestrės vidaus reikalų ministerija.„Dronai į Uždniestrės teritoriją buvo paleisti iš Ukrainos“, – sakoma pranešime.Kolbasna, rumunų kalba vadinama Cobasna, yra maždaug už 2 km nuo Ukrainos sienos. Joje laikomos ir Rusijos karių saugomos maždaug 20 tūkst. tonų sovietmečiu pagamintų šaudmenų atsargos. Vidaus reikalų ministerija mano, kad tai yra didžiausias šaudmenų sandėlis Europoje.Regionas pranešė, kad pirmadienį ir antradienį nugriaudėjo sprogimai saugumo ministerijoje, kariniame dalinyje ir Rusijai priklausančiame radijo bokšte.Tai paskatino Moldovą paraginti savo piliečius išlaikyti ramybę ir sustiprinti saugumo priemones.Moldovos užsienio reikalų ministro Nicu Popescu teigimu, Uždniestrė paskelbė, kad šaukiamojo amžiaus vyrams bus neleidžiama „išvykti iš regiono, taigi tai yra ženklas, kad dar neišėjome iš potencialaus pavojaus zonos“.„Mūsų pagrindinė pareiga – palaikyti taiką Moldovoje. Moldova neturėtų būti įtraukta į jokį karinį scenarijų šiame regione, – sakoma jo pareiškime. – Mes išliekame itin budrūs. Negalime numatyti, kaip viskas klostysis toliau. Padarysime viską, kad Moldova neįsitrauktų į jokią karinę eskalaciją šio regiono mastu“.

Slovakija pasirengusi tiekti Ukrainai sunkiąją ginkluotęPrezidentė Zuzana Čaputova trečiadienį pareiškė, kad Slovakija yra pasirengusi tiekti kaimyninei Ukrainai papildomų ginklų, jeigu tik jos šalies gynyba išliks užtikrinta.Vyksta derybos dėl to, kad Ukraina gautų Slovakijoje suprojektuotų ir pagamintų savaeigių haubicų, sakė Z. Čaputova.„Slovakijos Respublikos pozicija yra aiški, – sakė Z. Čaputova. – Nuo pat pradžių, be humanitarinės pagalbos, teikėme ir karinę pagalbą. Pagal apimtį tai yra didžiausia pagalba Slovakijos Respublikos istorijoje“.Slovakija, be kitų ginklų ir įrangos, jau padovanojo Ukrainai savo oro gynybos sistemą S-300.Tačiau Z. Čaputová sakė, kad tolesniam ginklų tiekimui būtina sąlyga yra ta, kad nenukentėtų pačios Slovakijos karinis pasirengimas. Dėl šios priežasties, pasak jos, vyksta derybos ne tik su Ukrainos atstovais, bet ir su NATO sąjungininkėmis.

JT vadovas atvyko į KyjivąJT generalinis sekretorius António Guterresas trečiadienį vakare atvyko į Kyjivą, kur kitą dieną susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.Ketvirtadienį taip pat planuojamas vizitas į kol kas neatskleistą vietą už sostinės ribų.Kaip ir per ankstesnį JT vadovo vizitą į Maskvą šią savaitę, viena iš pagrindinių temų greičiausiai bus padėtis pietryčių Ukrainos Mariupolio uostamiestyje, kur Ukrainos karius ir civilius gyventojus laiko apsupusi Rusijos kariuomenė.Maskvoje A. Guterresas susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, o po to traukiniu iš Lenkijos išvyko į Kyjivą.

Rusija išsiunčia Japonijos ir Norvegijos diplomatusRusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad iškvietė Japonijos ambasados ​​Maskvoje atstovą ir pasakė, kad aštuoni diplomatai turi išvykti iš Rusijos iki gegužės 10 dienos.Tai įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Japonija išsiuntė aštuonis Rusijos diplomatus.Tuo tarpu Norvegijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rusija išsiųs tris Norvegijos diplomatus, Oslui išsiuntus panašų skaičių Rusijos diplomatų dėl invazijos į Ukrainą.Nuo vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos karas prieš Ukrainą, Maskvos skaičiavimais, visame pasaulyje buvo išsiųsta apie 400 Rusijos diplomatų. Rusija į kiekvieną jų reagavo „akis už akį“ principu išsiųsdama tų šalių diplomatus.Pirmadienį iš Maskvos tokiu pat principu buvo išsiųsti 40 Vokietijos diplomatų.

Putinas žada, kad „specialiosios operacijos“ prieš Ukrainą uždaviniai bus įvykdytiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, trečiadienį kreipdamasis į šalies įstatymų leidėjus, pažadėjo, kad Maskvos karinės invazijos į Ukrainą, kurią Kremlius primygtinai vadina tik „specialiąja karine operacija“, uždaviniai bus įvykdyti.Kreipdamasis į abejų parlamento rūmų narius V. Putinas sakė: „Noriu dar kartą pabrėžti, kad vasario 24 dieną pradėtos specialiosios karinės operacijos, kurią vykdome Donbase ir Ukrainoje, visi tikslai bus besąlygiškai pasiekti.“Anot Kremliaus vadovo, tai „garantuos gyventojų saugumą“ prorusiškų separatistų kontroliuojamuose Rytų Ukrainos regionuose, kurių nepriklausomybę Maskva pripažino prieš pasiųsdama pajėgas į kaimyninę šalį, taip pat Krymo pusiasalyje, Rusijos aneksuotame 2014 metais, – „ir visos mūsų šalies, vertinant iš istorinės perspektyvos“.

Ukraina teigia smogusi Rusijos pajėgoms Gyvačių salojeKyjivas pranešė, kad Ukrainos kariai smogė Rusijos pozicijoms Juodosios jūros Gyvačių saloje, kuri išgarsėjo, kai ten dislokuoti Ukrainos kariai atmetė Maskvos įsiveržusių pajėgų reikalavimus pasiduoti.„Mūsų pajėgos smogė priešo pozicijoms Gyvačių saloje“, – antradienį vakare socialinėje žiniasklaidoje teigė Ukrainos kariuomenė, teigdama, kad smogė kontrolės punktui ir priešlėktuvinei sistemai.„Rusų patirti nuostoliai tikslinami“, – sakoma pranešime.Rusija nepatvirtino atakos Gyvačių saloje, kurią Maskva užėmė netrukus po to, kai vasario 24 dieną pradėjo invaziją į Ukrainą.Ši mažytė sala tapo Ukrainos pasipriešinimo Rusijos invazijai simboliu po to, kai per radiją buvo išplatintas pokalbis, kuriame Ukrainos kariai Rusijos karinio laivo įgulai, reikalaujančiai pasiduoti, pasakė: „Rusijos karini laive, eik na...“.Saloje buvę Ukrainos kariai pateko į nelaisvę, bet vėliau buvo iškeisti į rusų belaisvius. O šio pokalbio įrašas apskriejo visą pasaulį ir tapo Ukrainos pasipriešinimo leitmotyvu – jis buvo rašomas ant plakatų per paramos mitingus užsienyje ir spausdinamas ant pašto ženklų.Balandžio viduryje Juodojoje jūroje nuskendo su tuo susijęs Rusijos laivas „Moskva“, Rusijos teigimu, laive įvykus sprogimui. Ukraina teigė, kad ji pataikė į karo laivą raketomis.

Ankara: Turkija tebesidera su Rusija dėl raketų sistemų tiekimoNATO narė Turkija antradienį pareiškė, kad, nepaisydama karo Ukrainoje, vis dar tariasi su Rusija dėl vienos pažangiausių oro erdvės gynybos sistemų antrosios partijos įsigijimo.Tokie turkų karinių pirkimų agentūros vadovo komentarai, paskelbti vėlai antradienį per valstybinę televiziją, liudija apie Ankaros norą konflikto metu palaikyti gerus santykius su Maskva.Šiai agentūrai ir jos vadovui Ismailui Demirui paskutinėmis JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos darbo savaitėmis Vašingtonas paskelbė sankcijas dėl 2017 metais įsigytos Rusijos priešraketinės gynybos sistemos S-400.Pirmąją rusiškų „žemė–oras“ klasės raketų partiją Turkija gavo 2019 metais.Tačiau I. Demiras valstybinei televizijai pabrėžė, kad 2017 metų sutartyje visuomet buvo numatyta, kad Ankara gaus dvi rusiškų kompleksų baterijas.„Tai visada buvo vienas projektas. Nekalbame apie antro projekto kūrimą, – pareiškė I. Demiras. – Toliau įgyvendiname tą patį sprendimą, kurį priėmėme nuo pat pradžių.“Turkijos svarbus vaidmuo pastangose tiesioginėmis derybomis nutraukti konfliktą padėjo pastaraisiais mėnesiais pagerinti šalies santykius su JAV.Amerikiečių prezidento Joe Bideno administracija anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad Turkijos aprūpinimas naikintuvais F-16 atitiktų Vašingtono strateginius interesus. Tokią idėją pernai pasiūlė turkų prezidentas Redžepas Tayyipas Erdoganas.Turkija, pašalinta iš F-35 programos dėl rusiškų raketų sistemų įsigijimo, šiuo metu siekia modernizuoti savo oro pajėgas.Pasak I. Demiro, Turkija kol kas nepriėmė antrosios rusiškų S-400 partijos dėl sutartinių ginčų.„Galėjome iš karto priimti antrąją partiją, tačiau vienas iš svarbių projekto parametrų buvo susijęs su tam tikru technologiniu bendradarbiavimu ir bendrais gamybos parametrais“, – paaiškino agentūros vadovas.„Kadangi derybos šiais klausimais užtruko, sistemos [pristatymas] išsiskirstė per ilgesnį laiką“, – pridūrė jis.

Baerbock išvardijo, kokių ginklų iki šiol Vokietija perdavė Ukrainai Reaguodama į kritiką dėl Vokietijos paramos Ukrainai, užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock Bundestagui pateikė išsamią informaciją apie iki šiol Kyjivui perduotus ginklus. Ji trečiadienį per posėdį perskaitė sąrašą ginkluotės, kuri pasiekė Ukrainą iš Vokietijos – ir gynė planus tiekti tankus.Ginklų tiekimas, įskaitant sunkiąją ginkluotę, pavyzdžiui, tankus, yra „teisingas žingsnis“, – sakė A. Baerbock. Priešingu atveju turėtume pasakyti Ukrainai: „Kovokite vieni“.Anot ministrės, Vokietija Ukrainai jau pristatė: tūkstančius prieštankinių ginklų, „Stinger“ tipo oro gynybos raketų, zenitinių raketų „Strela“, milijonus šaudmenų, kulkosvaidžių, prieštankinių kryptinių minų, šešiaženklį skaičių rankinių granatų ir sprogstamųjų užtaisų.Be to, vyriausybė pasirūpino, kad ginkluotę tiektų ginklų pramonė, nes jos pačios atsargos buvo išsemtos. Čia buvo tiekiamos prieštankinės minos ir pirmiausiai artilerijos šaudmenys.A. Baerbock atmetė kaltinimą, kad Vokietija, tiekdama ginklus, gali tapti karo šalimi. „Tai nėra įsitraukimas į karą, mes remiame Ukrainos teisę gintis“, – pabrėžė ji. Ši teisė įtvirtinta JT chartijoje.

Rusų kariai žiauriai išvaikė protestuotojus okupuotame Chersonehttps://www.delfi.lt/news/daily/world/rusu-kariai-ziauriai-isvaike-protestuotojus-okupuotame-chersone.d?id=90077135

Mariupolio mero patarėjas: Rusijos pajėgos toliau atakuoja „Azovstal“ gamykląRusijos karinės pajėgos toliau atakuoja Ukrainos Mariupolio uostamiestyje esančią „Azovstal“ gamyklą. Tai pareiškė šio miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka, kurį cituoja BBC.Apie tai pranešta nepaisant to, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pareiškė, jog jo pajėgos nebeatakuos šio metalurgijos komplekso ir vietoj to imsis jo blokados. Antradienį kalbėdamasis su Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu, V. Putinas taip pat tikino, kad niekam nedraudžiama palikti nei „Azovstal“, nei pačio Mariupolio.Tačiau trečiadienio rytą P. Andriuščenka paprieštaravo šiems V. Putino pareiškimams ir teigė, kad susitarimų dėl humanitarinių koridorių iš miesto – nėra, o atakos prieš „Azovstal“ tęsiasi.„Azovstal“ gamykla laikoma paskutiniu Ukrainos karių bastionu Mariupolyje. Manoma, kad be karių čia taip pat yra daugybė civilių.

Turkija sumontavo radarus jūrų minoms aptikti Siekdama užtikrinti laivybos Bosforo sąsiauriu saugumą, Turkija sumontavo radarus jūrų minoms aptikti.Kaip pranešė trečiadienį televizijos kanalas „CNN Türk“, tai po susitikimo Ramšteine pareiškė Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras.„Dabar mes atidžiai stebime Bosforą. Ėmėmės papildomų priemonių, kad galėtume kontroliuoti įplauką ir išplauką, nesusidurtume su netikėtumais, taip pat sumontavome radarus (minoms aptikti). Šiuo metu galima pranešti, kad keblumų dėl laivybos Bosforo sąsiauriu nėra“, – sakė ministras.Anot H. Akaro, iki šiol sunaikintos trys minos, o laivai-minų medžiotojai, patruliavimo lėktuvai ir povandeninės gynybos grupės yra kovinėje parengtyje.Kaip rašo „Ukrinform“, Rusija užminavo rekomenduojamus jūrų kelius nuo Bosforo iki Odesos ir pareiškė, kad tai – Ukrainos minos. Pasak Ukrainos atstovų, Rusija naudoja minas, kurias jos kariškiai rado 2014 metais okupavę Sevastopolį.

Rusija uždraudė 287 JK parlamento nariams įvažiuoti į šalįRusijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį paskelbė, kad uždraudžia 287 Jungtinės Karalystės (JK) parlamento nariams įvažiuoti į šalį.Taip šalis sureagavo į anksčiau paskelbtas analogiškas JK sankcijas Rusijos parlamentarams.„Reaguojant į JK vyriausybės kovo 11 dieną priimtą sprendimą į sankcijų sąrašą įtraukti 386 Valstybės Dūmos narius, įvedami apribojimai 287 Bendruomenių rūmų nariams“, – sakoma ministerijos pranešime.Bendruomenių rūmai iš viso turi 650 narių.

Kyjivas praneša apie atvykstantį pastiprinimą Rusijos puolimui rytuose Rusijos pajėgos planuoja paspartinti savo puolimą Rytų Ukrainoje, sutelkdamos daugiau karinių pastiprinimų iš Rusijos, trečiadienį pranešė Ukrainos kariuomenė.Rusai dislokavo du taktinius batalionus iš Belgorodo srities, esančios į šiaurę prie Ukrainos sienos, Iziumo mieste Ukrainos rytuose, feisbuke nurodė Ukrainos kariuomenės generalinis štabas. Dar dvi „Iskander-M“ raketų divizijos taip pat dislokuotos iš Belgorodo srities, pranešė Ukraina.Pasak Ukrainos kariškių, Rusijos kariuomenė nežymiai pasistūmėjo Ukrainos šiaurės rytiniame Charkivo regione. Pranešimų apie kariuomenės judėjimą ir kautynes ​​neįmanoma nepriklausomai patikrinti.Verždamasi toliau į pietus Rusijos kariuomenė siekia apsupti Ukrainos pajėgas Donbaso regione, esančiame prie Rusijos sienos ir iš dalies kontroliuojamame prorusiškų separatistų. Ukrainos rytinių ir pietinių regionų kontrolė yra pagrindinis vasario 24 d. prasidėjusios Rusijos invazijos tikslas.Aplink Donecką, vieną didžiausių rytinio regiono miestų, vyksta įnirtingos kautynės, pranešė generalinis štabas. Toliau į pietus prie Azovo jūros toliau bombarduojamos paskutinės Ukrainos pajėgos Mariupolyje – „Azovstal“ plieno gamykla.Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat nerimauja dėl galimo Rusijos kariuomenės ir prorusiškų separatistų puolimo iš kitos šalies pusės – separatistinio Moldovos Padniestrės regiono. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį sakė, kad neaišku, kiek galinga gali būti tokia ataka iš vakarų ir kiek pajėgų gali dalyvauti.

Žiniasklaida: Turkija tikisi, kad artimiausiomis dienomis pavyks surengti V. Zelenskio ir V. Putino susitikimąTurkija tikisi, kad prezidento Recepo Tayyipo Erdoğano pasiūlymu pavyks surengti Ukrainos ir Rusijos lyderių – Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino – susitikimą.Kaip praneša trečiadienį portalas „rbc.ua“, remdamasis naujienų agentūra „Anadolu“, tai pareiškė Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras.Pasak žinybos vadovo, Ankara su nerimu stebi Rusijos karą prieš Ukrainą ir deda pastangas probleminėms situacijoms sureguliuoti.„Rusijos ir Ukrainos derybos Antalijoje buvo surengtos ministrų lygiu. Po to mūsų prezidentas ne kartą bendravo su ponu Putinu ir ponu Zelenskiu. Nors esama tam tikrų sunkumų, mes tikimės, kad dviem lyderiams galbūt pavyks susitikti artimiausiomis dienomis“, – sakė H. Akaras.Jis pridūrė, jog Turkija tęs savo tarpininkavimo misiją, kad būtų nutraukta ugnis ir užkirstas kelias humanitarinei katastrofai Ukrainoje.„rbc.ua“ primena, jog antradienį V. Putinas pareiškė, kad Rusija negali garantuoti Ukrainos saugumo, kol neišspręstas klausimas, kam priklauso Krymas ir Donbasas.

JK žvalgyba: Rusijos kariai Mariupolyje naudoja laisvakrites bombasRusijos kariai Ukrainos Mariupolio uostamiestyje naudoja laisvakrites bombas. Tai trečiadienį pranešė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, kuria remiasi portalas „Sky News“.Ministerija savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje nurodė, kad dėl to Rusijos vykdomi antskrydžiai nėra tikslūs ir taip padidėja tikimybė, jog jų metu gali nukentėti civiliai. Skaičiuojama, kad šiame mieste jau galimai žuvo mažiausiai 20 tūkst. civilių.Tačiau JK žvalgybos duomenys taip pat rodo, kad Ukraina toliau kontroliuoja beveik visą savo oro erdvę. Karo pradžioje analitikai prognozavo, kad Kyjivas gali greitai prarasti atitinkamą kontrolę.Ministerija pridūrė, kad Rusijos karinės oro pajėgos dabar „daugiausiai savo dėmesio skiria Pietų ir Rytų Ukrainai ir padeda čia esančioms antžeminėms rusų pajėgoms“.

Padniestrės separatistai teigia, kad prie Rusijos ginklų sandėlio buvo matyti dronai, aidėjo šūviaiMaskvos remiamo Moldovos separatistinio regiono, besiribojančio su Ukraina, Vidaus reikalų ministerija trečiadienį pranešė, kad praskridus bepiločiams orlaiviams kaime, kuriame yra Rusijos ginklų sandėlis, nuaidėjo šūviai.„Praėjusią naktį danguje virš Kolbasnos kaimo buvo pastebėti keli bepiločiai orlaiviai“, – pranešė ministerija. „Balandžio 27-osios rytą, 8.45 val. (5.45 GMT laiku), iš Ukrainos pusės Kolbasnos link buvo paleisti šūviai“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad sužeistųjų nėra.Prieš tai nepripažintas regionas pranešė apie daugybę sprogimų, kuriuos jis pavadino „teroristiniais išpuoliais“ – visa tai kelia baimę, kad karas Ukrainoje išplis.„Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti į Padniestrės teritoriją iš Ukrainos“, – sakoma Padniestrės vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje.Kolbasna, rumuniškai žinoma kaip Cobasna, yra maždaug už 2 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Joje laikoma apie 20 tūkst. tonų sovietinių laikų amunicijos, kurią saugo Rusijos kariuomenė. Vidaus reikalų ministerija teigia, jog šis šaudmenų sandėlis laikomas didžiausiu Europoje.Regionas pranešė, kad pirmadienį ir antradienį sprogimai nugriaudėjo Saugumo ministerijoje, kariniame dalinyje ir rusams priklausančiame radijo bokšte. Tai paskatino Moldovą paraginti savo piliečius laikytis rimties ir imtis saugumo priemonių.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau žuvo apie 22,4 tūkst. rusų kariųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki balandžio 27 d. jau neteko apie 22,4 tūkst. kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 939 tankų, 2 342 šarvuotųjų kovos mašinų, 421 artilerijos sistemos, 149 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 71 priešlėktuvinės gynybos priemonės, 185 lėktuvų, 155 sraigtasparnių, 1 666 automobilių, 8 laivų, 207 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Rusija teigia sunaikinusi Ukrainoje „didelę partiją“ Vakarų tiektų ginklųRusijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad jos pajėgos Ukrainoje tolimojo nuotolio raketomis sunaikino didelį kiekį Vakarų tiektos ginkluotės.„Zaporižios aliuminio gamyklos teritorijoje didelio tikslumo ilgojo nuotolio raketos „Kalibr“ iš jūros sunaikino angarus su didele partija užsienio ginklų ir šaudmenų, kuriuos JAV ir Europos šalys suteikė Ukrainos kariuomenei“, – per spaudos konferenciją paskelbė ministerija.Ji nenurodė, kokie ginklai buvo sunaikinti.

Rusija teigia sulaikiusi Belgorodo srityje du diversantusRusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) Ryšių su visuomene centras trečiadienį pranešė, kad sulaikyti du vyrai, rengę diversijas viename iš Belgorodo srities transporto infrastruktūros objektų, informuoja portalas „meduza.io“.Pagal FSB versiją, sulaikytieji yra Ukrainos nacionalistų šalininkai. Jie esą taip pat siuntė Ukrainos tinklalapiui „Mirotvorec“ duomenis apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariškius, dalyvavusius „specialioje karinėje operacijoje“ Ukrainoje.Iškelta baudžiamoji byla pagal RF baudžiamojo kodekso straipsnį „Pasirengimas diversijai“, numatantį laisvės atėmimą nuo 10 iki 15 metų.Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, šios šalies ir opoziciniuose Baltarusijos „Telegram“ kanaluose pasirodė pranešimu apie „partizanų“ mėginimus sutrikdyti traukinių eismą Rusijos ir Baltarusijos teritorijose, kad būtų apsunkintas karo veiksmuose dalyvaujančios Rusijos armijos aprūpinimas. Oficialiai ši informacija kol kas nepatvirtinta.

Rusija tvirtina, kad trečiadienio rytą sprogimai nugriaudėjo iš viso trijose šalies srityseRusijos vietos valdžios institucijų tvirtinimu, ankstų trečiadienio rytą sprogimai nugriaudėjo iš viso trijose su Ukraina besiribojančiose šalies srityse, praneša agentūra „Reuters“.Iš pradžių pranešta, kad Belgorodo srityje kilo gaisras šaudmenų sandėlyje. Pasak šios srities gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, gaisras sandėlyje Staraja Nelidovkos kaime užgesintas ir jo metu civiliai nenukentėjo.Tačiau vėliau Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas pranešė, kad ankstų trečiadienį sprogimai taip pat pasigirdo Kursko mieste. Negana to, Rusijos naujienų agentūra TASS citavo šalies nepaprastųjų situacijų ministerijos pareigūną, kuris nurodė, kad pranešimų apie sprogimus gauta ir Voronežo mieste. Pasak jo, pareigūnai tiria incidento aplinkybes.Rusija vasario 24 dieną įvedė į Ukrainą savo kariuomenę ir pradėjo, ką Maskva vadina „specialiąja karine operacija“, kurios tikslas – demilitarizuoti ir „denacifikuoti“ Ukrainą. Kyjivo ginkluotosios pajėgos pradėjo nuožmiai priešintis neteisėtai invazijai, o Vakarai pritaikė Rusijai griežtas sankcijas.

Kyjivas: rusų pajėgos atakuoja Vakarų ginkluotės gabenimo maršrutusUkraina antradienį pareiškė, kad Rusijos pajėgos atakuoja transporto infrastruktūrą, kuri naudojama ginkluotei iš Vakarų sąjungininkių gabenti, pareigūnams kiek anksčiau pranešus apie smūgius jungčiai su Rumunija.„Rusija naikina Ukrainos transporto infrastruktūrą – tiltus ir geležinkelius, siekdama sulėtinti mūsų sąjungininkių ginklų tiekimą į frontą“, – nurodė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime.„Mums nedelsiant reikia modernių priešlėktuvinės gynybos sistemų“, – pridūrė jis.Ukrainos geležinkelių vadovas Oleksandras Kamyšinas anksčiau pranešė, kad rusų pajėgos apgadino geležinkelio tiltą per Dniestro žiotis Odesos srityje. Jis kaltino rusų kariuomenę „sistemingai“ atakuojant geležinkelio infrastruktūrą.Ukrainos infrastruktūros ministerija vėliau pareiškė, kad per tą rusų pajėgų ataką geležinkelio tiltui buvo padaryta rimtos žalos, kuriai atsitaisyti prireiks „daug pastangų ir laiko“.Šis maršrutas jungia kaimyninę Rumuniją su pietiniu Odesos uostamiesčiu.Pirmadienį mažiausiai penki žmonės žuvo ir dar 18 buvo sužeisti per Rusijos pajėgų smūgius geležinkelio infrastruktūrai Ukrainos centrinėje Vinycios srityje.Anksčiau rusų pajėgos atakavo kelias traukinių stotis Ukrainoje. Balandžio pradžioje per raketų smūgį rytinio Kramatorsko miesto traukinių stočiai, kuri buvo naudojama civilių evakuacijai, žuvo mažiausiai pusšimtis žmonių.

Ukraina pranešė, kad Rusijos pajėgos užėmė kelis kaimus rytuoseUkraina trečiadienį paskelbė, kad Rusijos pajėgos prasiveržė giliau į šalies rytus ir užėmė kelis kaimus, vykstant Maskvos puolimui Donbasui perimti.Gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos pajėgos išstūmė Kyjivo kariuomenę iš Velyka Komyšuvachos ir Zavodų Charkivo srityje bei perėmė Zaričnės ir Novotoškivskės kontrolę Donecko srityje. Zaričnė yra vos už 50 kilometrų nuo regiono centro Kramatorsko, kur šį mėnesį Rusija smogė traukinių stočiai, iš kurios gyventojai traukėsi į saugesnes vietas, ataka nusinešė dešimtis gyvybių.Gynybos ministerija perspėjo, kad Rusijos pajėgos „tęsia puolimą Nyžnijės ir Orichivo kryptimis“ centriniame Zaporižios regione.Prorusiški separatistai kontroliuoja Donecko ir Luhansko sritis nuo 2014 metų, kai Kremlius aneksavo Krymo pusiasalį po gatvių demonstracijų, nuvertusių Maskvai draugišką Ukrainos lyderį. Rusija sako, kad puolimas rytuose sukurs sausumos sieną tarp Ukrainos ir separatistų kontroliuojamos teritorijos ir Juodosios jūros pusiasalio.

Karas Ukrainoje jau pražudė 217 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau žuvo 217 vaikų. Tai pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra, kuria remiasi portalas „Ukrinform“.Prokuratūros duomenimis, sužeisti dar daugiau kaip 393 vaikai.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Kinijos kompanija nebetieks dronų Rusijai ir UkrainaiKinijos kompanija „DJI Technology Co Ltd“, kuri specializuojasi gaminti bepilotes skraidykles, pareiškė laikinai stabdanti verslą Rusijoje ir Ukrainoje, kad jos produkcija nebūtų naudojama mūšio lauke, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Agentūra pažymi, jog tai pirma didelė Kinijos bendrovė, nusprendusi nebeprekiauti savo gaminiais Rusijoje prasidėjus karui Ukrainoje.Skirtingai nuo daugelio Vakarų kompanijų, kurios pasitraukė iš Rusijos, protestuodamos prieš jos įsiveržimą į Ukrainą, Kinijos bendrovės liko ten, kadangi Pekinas susilaiko nuo kritikos Maskvos adresu.DJI atstovas paaiškino, kad verslo stabdymu siekiama ne apibrėžti savo požiūrį į kurią nors šalį, o pademonstruoti kompanijos principus.„DJI kategoriškai nepritaria jokiam mūsų dronų naudojimui darant žalą, todėl mes laikinai stabdome pardavimus šiose šalyse, siekdami užtikrinti, kad niekas nenaudos mūsų skraidyklių mūšyje“, - sakoma bendrovės pranešime.Anksčiau oficialūs Ukrainos asmenys ir piliečiai kaltino DJI perduodant Rusijai informaciją apie Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Bet kompanija neigė šiuos kaltinimus. Tiesa, DJI atstovai pripažino, jog internete pasirodė vaizdo įrašų, leidžiančių manyti, kad Rusija naudoja kompanijos pagamintus dronus per „specialią karinę operaciją“. Bet jie teigė, kad svarių to įrodymų kol kas nėra.

Trys ketvirtadaliai amerikiečių pritaria ginklų tiekimui Ukrainai73 proc. amerikiečių pritaria JAV pastangoms tiekti ginklus Ukrainai. Šis paramos lygis – aukščiausias nuo vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto agresiją prieš Ukrainą.Tai rodo apklausos, kurią surengė naujienų agentūra „Reuters“ ir konsultacijų bendrovė „Ipsos“, rezultatai.Per ankstesnę „Reuters“/“Ipsos“ apklausą, vykusią kovo pabaigoje, kai visuomenė dar nebuvo sukrėsta pranešimų apie žudynes Bučoje, ginklų tiekimui Ukrainai pritarė 68 proc. tyrimo dalyvių.Naujausia apklausa taip pat rodo, jog dauguma demokratų ir respublikonų pritaria JAV sankcijoms prieš Rusiją ir ketina per tarpinius rinkimus į Kongresą, vyksiančius lapkričio 8 d., palaikyti tuos kandidatus, kurie yra už karinę pagalbą Ukrainai.Bet maždaug pusė respondentų nerimauja dėl to, kad Rusija mėgins daryti poveikį balsavimo rezultatams dezinformacija ir propaganda internete.

Slovakijos prezidentė kreipėsi į Rusijos kareiviusSlovakijos prezidentė Zuzana Čaputova įrašė kreipimąsi rusų kalba į Rusijos kareivius ir vadus, kuriame pasmerkė jų karo nusikaltimus Ukrainoje, dangstomus „išvadavimo“ šūkiais, praneša „Ukrinform“. Šis įrašas skelbiamas tviteryje.„Tą pasaulį be karo, kuriame mes gyvenome, jūs pavertėte pasauliu, kuriame absurdiškai, žiauriai ir beprasmiškai miršta žmonės. Niekas jums negrasino ir niekas jums nenorėjo pakenkti, bet jūs tai darote“, – pareiškė Z. Čaputova.„Nuo ko jūs norėjote „išvaduoti“ Tatjaną iš Irpinės, kurią kartu su dviem jos vaikais užmušė rusiška granata, paleista, kai jie bėgo gatve, turėjusia tapti saugaus humanitarinio koridoriaus dalimi? Arba Aliną iš Hostomelio, kurią automobilyje išžagino vienas iš jūsų? Ji net nešaukė, nes šalia nebuvo nieko, kas būtų galėjęs jai padėti. Ji tegalvojo, kaip likti gyvai. Nuo ko jūs „išvadavote“ senutę Verą iš mažo kaimelio, kuri galėjo būti motina ją išprievartavusiam kareiviui?“ – retoriškai klausė Slovakijos valstybės vadovė.„Kasdien girdėdama vis naujų siaubingų liudijimų, aš netenku žado. Aš matau dešimčių neapsakomas kančias patiriančių moterų ir vaikų, civilių veidus. Aš matau žmonių, kuriuos visiems laikams sužalojo skausmas, sielas“, – sakė Z. Čaputova.Prezidentė pabrėžė, kad Rusijos kariškiai, žudantys civilius, suteršia karininko garbę, pažeidžia karinę drausmę ir tarptautines kariavimo taisykles. Ji paragino Rusijos kareivius, vadus ir visus su tuo susijusius asmenis nutraukti karą, jeigu juose dar liko bent lašelis žmoniškumo.

Australija tiekia Ukrainai haubicas ir šaudmenisAustralija teikia papildomą karinę paramą Ukrainai haubicomis ir amunicija, sakoma premjero Scotto Morrisono ir gynybos ministro Peterio Duttono pareiškime, kurį trečiadienį paskelbė naujienų kanalas AAP.Pagal naują 26,7 mln. Australijos dolerių (19,1 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos paketą Ukraina gaus šešias lengvasvores velkamas haubicas M777 ir šaudmenis. Bendras Australijos karinės pagalbos įnašas Ukrainai iki šiol siekia 225 mln. JAV dolerių, dar 65 mln. JAV dolerių skirta humanitarinei pagalbai ir daugiau nei 70 tūkst. tonų šiluminės anglies.S. Morrisonas ir P. Duttonas sakė, kad ši įranga yra tolesnė parama kovojant su „žiauria, nepaliaujama ir neteisėta Rusijos invazija“ į kaimyninę Ukrainą. „Australijos vyriausybė ir toliau ieškos galimybių teikti tolesnę karinę pagalbą, kai galės operatyviai suteikti reikiamus pajėgumus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – sakė S. Morrisonas. „Australija palaiko Ukrainos žmones ir dar kartą ragina Rusiją nutraukti neišprovokuotą, neteisingą ir neteisėtą invaziją į Ukrainą“, – pridūrė premjeras.Australija buvo viena iš 40 šalių, antradienį dalyvavusių susitikime dėl Ukrainos konflikto JAV Ramšteino oro pajėgų bazėje Vokietijoje.

Žiniasklaida: Rusijai liko tiek pat raketų, kiek ji jų jau paleido į UkrainąNuo vasario 24 d. Rusija į Ukrainą paleido apie 1 300 raketų, maždaug tiek pat jų jai dar liko. Tai pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Ana Maliar, kuria remiasi naujienų agentūra UNIAN.„Mūsų duomenimis, Rusijos raketų atsargos nuo vasario 24 d., kai ji pradėjo jas aktyviai naudoti Ukrainos teritorijoje, sumažėjo daugiau kaip per pusę. Apytikriai skaičiai – paleista daugiau kaip 1 300 raketų, maždaug tiek pat jų dar liko. Tai ore, jūroje ir žemėje bazuojamos raketos“, - sakė ministro pavaduotoja.Anot A. Maliar, raketų komplektuojamąsias dalis rusai įsiveždavo iš kitų šalių, atsargų dėl sankcijų artimiausiu metu jiems nepavyks papildyti. Bet likusių raketų Rusijai pakaks dar keliems karo mėnesiams.„Rusijos raketų atsargos senka, bet jų yra dar pakankamai, kad padarytų daug žalos, jų dar pakaks keliems mėnesiams“, - pareiškė ji.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Rusija naują puolimą pradės birželio-liepos mėnesiaisJei Rusija dar turės jėgų po puolimo Donbase, naują karo veiksmų etapą ji gali pradėti jau birželio-liepos mėnesiais.Tai radijo NV eteryje pareiškė Liaudies deputatas, Aukščiausiosios Rados nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto atstovas Sergejus Rachmaninas, skelbia UNIAN.Anot jo, okupantai ir toliau atakuos ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.

Rusai atakavo Dniepropetrovsko sritįTrečiadienio naktį Rusijos pajėgos atakavo Dniepropetrovsko sritį, sakė Dniepro administracijos vadovas Valentinas Rezničenka.Užpuolikai artilerija apšaudė Zelenodolsko gyvenvietę. Per ataką nukentėjo energetikos infrastruktūros įmonė, kilo didelis gaisras, kurį gelbėtojai gesino kelias valandas.Pranešama, kad nukentėjo vienas įmonės darbuotojas.

Zelenskis: Rusijos tikslai siekia toliau UkrainosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos tikslai yra daug platesni nei dabartinis karas Ukrainoje.„Galutinis Rusijos vadovybės tikslas yra ne tik užgrobti Ukrainos teritoriją, bet ir suskaldyti visą Europos centrą bei rytus ir suduoti pasaulinį smūgį demokratijai“, – sakė V. Zelenskis vaizdo žinutėje, vėlų antradienį paskelbtoje „Telegram“ kanale. „Pasaulinis smūgis demokratijai“ taip pat yra vienas iš Maskvos tikslų, kaltino V. Zelenskis.„Laisvame pasaulyje“ iš esmės visi suprato, kad invazija į Ukrainą yra tik pradžia, pridūrė prezidentas. Jo teigimu, besitęsiančios atakos Ukrainoje, pavyzdžiui, Odesos regione šalies pietuose arba Donbase rytuose, atneš Rusijai tik „naujų nuostolių“. Tai lems naują Europos Sąjungos sankcijų paketą arba daugiau prekybos apribojimų. V. Zelenskis tvirtino, kad už agresyvią Maskvos vyriausybės politiką dauguma rusų turės sumokėti skurdu.

Johnsonas: Putinas turi „politinės erdvės“ pasitraukti iš UkrainosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi „politinės erdvės“ užbaigti savo invaziją Ukrainoje, iš dalies dėl cenzūros savo šalyje, antradienį sakė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.„Atsižvelgiant į didžiulį rusų pritarimą tam, ką jis daro, atsižvelgiant į matomą to, kas vyksta Ukrainoje, nepaisymą rusų žiniasklaidoje, paradoksas tas, kad Putinas turi daug daugiau politinės erdvės nusileisti [ir] pasitraukti“, – televizijai „TalkTV“ sakė B. Johnsonas.Rusija sako, kad jos invazija Ukrainoje yra „karinė operacija“ ir grasina įkalinti visus, pateikiančius kitokias įvykių versijas.Dėl to V. Putinas galėtų pasakyti Rusijos žmonėms, kad operacija Ukrainoje „užbaigta“ ir buvo „techniškai sėkminga“, kalbėjo B. Johnsonas.Rusija ne kartą įspėjo dėl galimybės kovoms Ukrainoje virsti branduoliniu konfliktu, Vakarams siunčiant vis galingesnių ginklų ukrainiečiams.Tačiau B. Johnsonas tvirtino, kad nepaisant branduolinės grėsmės Vakarams nereikia daryti nuolaidų.„Galvoju, kad jis (V. Putinas) turi daug daugiau politinės erdvės nei nerimaujama. Kalbama, kad mes turime padaryti kokią nors nuolaidą, turime jaudintis dėl to, ką Putinas galėtų padaryti dėl savo pralaimėjimo rizikos, – sakė Britanijos ministras pirmininkas. – Galvoju, kad jis turi daug erdvės, turi daug vietos manevruoti.“

Rusijos šaudmenų sandėlyje netoli sienos su Ukraina kilo gaisrasRusijos kaime netoli sienos su Ukraina trečiadienį ginklų sandėlyje kilo gaisras, pranešė srities gubernatorius, rusų pajėgoms jau trečią mėnesį tęsiant karinį puolimą provakarietiškoje kaimyninėje valstybėje.„Remiantis preliminaria informacija, dega šaudmenų sandėlis šalia Staraja Nelidovkos kaimo“, už maždaug 20 km nuo Ukrainos sienos, pranešė Belgorodo srities gubernatorius platformoje „Telegram“.Viačeslavas Gladkovas nurodė, kad gaisras jau užgesintas.Pasak gubernatoriaus, civiliai gyventojai per gaisrą nenukentėjo, taip pat nebuvo padaryta žalos gyvenamiesiems namams.Gaisro priežastis kol kas nenustatyta.Tuo metu kaimyninių Kursko ir Voronežo sričių, taip pat esančių netoli Ukrainos sienos, gubernatoriai pranešė, kad praėjusią naktį suveikė priešlėktuvinės gynybos sistemos.„Aukų ar sugriovimų nėra“, – platformoje „Telegram“ nurodė Kursko srities gubernatorius Romanas Starovojus.Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas savo ruožtu informavo, kad priešlėktuvinės gynybos sistema „sėkmingai sunaikino“ nedidelį žvalgybinį droną.Gubernatorius nenurodė, iš kur atskrido dronas.Rusija nekart kaltino Ukrainos pajėgas dėl smūgių jos teritorijoje ir įspėjo, kad atsakydami rusų kariai suintensyvins atakas prieš Kyjivą.Pirmadienį gaisras kilo didžiulėje kuro saugykloje už maždaug 150 km nuo Ukrainos sienos esančiame Brianske.Balandžio pradžioje V. Gladkovas pareiškė, kad Kyjivo sraigtasparniai apšaudė kuro saugyklą Belgorodo srityje.

Rusija skelbia, jog užgrobė Chersoną, Charkivą ir ZaporožęRusijos naujienų agentūra „Interfax“ skelbia, jog Rusijos kariuomenė visiškai užgrobė visą Chersono regioną, taip pat dalį Charkivo, Zaporožės ir Mykolajivo, praneša BBC. Antradienio vakarą kreipdamasis į tautą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad rusai bando įtvirtinti savo laimėjimus užkariautoje teritorijoje.„Jie toliau atakavo mūsų karius netoli Charkovo, Donbase, – sakė jis. – Jie bando pavaizduoti tariamą „naują vyriausybę“ Chersone ir dalyje Zaporožės regiono“.Chersono regioninis administracinis centras, Chersono miestas, buvo užgrobtas pirmosiomis karo dienomis. Tačiau Pentagonas vėliau pranešė, kad Rusijos kariai iš dalies prarado jo kontrolę. Prezidentas Putinas antradienį pareiškė, kad kovos Mariupolyje baigėsi. Strateginis pietinis uostamiestis patyrė Rusijos puolimą, kurio metu apie 1000 Ukrainos kovotojų buvo apsupti ir pritrūko atsargų.

Arestovičius: karas Ukrainoje gali trukti iki Naujųjų metųAnot Ukrainos prezidentūros atstovo Oleksijaus Arestovičiaus, neseniai gauti ginklai mūšio lauke turės didelį poveikį gegužės pabaigoje – birželio pradžioje. O karas, anot jo, gali tęstis iki 2022 metų pabaigos, rašo UNIAN.„Turime ruoštis ilgai istorijai. Aktyvios fazės Donbase nutraukimas, perėjimas prie „pozicionavimo“, nereiškia karo pabaigos. Vyks taktiniai veiksmai, reidai, antskrydžiai, karas... Tai pakankamai ilga istorija, ji gali būti gana ilga, gali tęstis iki Naujųjų metų. Viskas priklauso nuo daugybės aplinkybių“, – sakė O. Arestovičius.

Ukraina žada paramą MoldovaiUkrainos užsienio reikalų ministerija pažadėjo remti Moldovos teritorinį vientisumą ir apkaltino Rusiją bandymu sukelti neramumus ir destabilizuoti.Anot jos, Rusija bando įtraukti šią teritoriją į karą prieš Ukrainą. Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“ rašė, kad „Ukraina užtikrins strateginį regiono saugumą. Tačiau mums reikia dirbti kaip komandai“.

Rusų užpuolikai išprievartavo mažiausiai 400 ukrainiečių vaikų ir suaugusiųjų Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinė Liudmila Denisova spaudai pranešė, kad Rusijos kariuomenė prievartavo ir ukrainiečių vaikus, ir moteris. Į nemokamą psichologinės pagalbos liniją seksualinio smurto aukoms nuo balandžio 1 iki 14 kreipėsi daugiau nei 400 asmenų. Anot L. Denisovos, skambučiai ir toliau nesiliauja.

Rusija sustabdo dujų tiekimą ir BulgarijaiBulgarijos vyriausybė pranešė, kad Rusijos valstybinė dujų bendrovė „Gazprom“ nuo rytojaus stabdo tiekimą į šalį.Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Lenkija pranešė, kad jai sustabdomas dujų tiekimas iš Rusijos.„Reuters“ citavo Bulgarijos energetikos ministeriją, kuri teigė, kad Bulgarija ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų alternatyvų dujų tiekimą. Ji informavo gyventojus, kad šiuo metu nereikia riboti dujų vartojimo.

Putinas sutiko įtraukti JT ir Tarptautinį Raudonąjį Kryžių į civilių evakuaciją iš „Azovstal“ Balandžio 26 dieną Maskvoje vykusiame susitikime Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas aptarė pasiūlymus dėl humanitarinės pagalbos ir civilių evakuacijos galimybes iš konflikto zonų, taip pat iš Mariupolio.„Prezidentas iš esmės sutiko JT ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto dalyvavimui evakuojant civilius iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje“, – sakė JT generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Stephanas Dujarricas.

Blinkenas: Putinas nerodo „rimto“ noro užbaigti karo Ukrainoje diplomatijaJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antradienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol nedemonstravo jokio rimto noro užbaigti karą Ukrainoje diplomatinėmis priemonėmis, nepaisant virtinės tarptautinių iniciatyvų.„Iki šiol nematėme jokio ženklo, kad prezidentas Putinas rimtai nusiteikęs dėl prasmingų derybų“, – A. Blinkenas sakė JAV Senato užsienio ryšių komitetui.Pasak jo, Jungtinės Valstijos palaikytų Ukrainos pastangas užbaigti karą diplomatiniu būdu, tačiau „mūsų tikslas – užtikrinti, kad jie turėtų savo rankose galimybę atremti Rusijos agresiją ir iš tikrųjų sustiprinti savo pozicijas prie tolesnio derybų stalo.“A. Blinkenas taip atsakė į klausimą, užduotą respublikono senatoriaus Rando Paulo, kritikuojančio JAV intervencionizmą ir kaltinusį prezidentą Joe Bideną paskatinus V. Putino sprendimą įsiveržti „triūbijant, kad Ukraina bus priimta į NATO“.JAV diplomatijos vadovas atsakė, kad per derybas su Rusija, vykusias iki invazijos pradžios vasario 24-ąją, tapo aišku, kad V. Putino skundai dėl Ukrainos ketinimų įstoti į Vakarų šalių gynybos aljansą tebuvo pretekstas.„Siekėme spręsti su jais [rusais] šiuos klausimus visiškai rimtai, – pabrėžė A. Blinkenas. – Visiškai aišku, paties prezidento Putino žodžiais tariant, kad niekada nebuvo svarbiausia, jog Ukraina potencialiai taps NATO nare, ir kad esmė visada buvo jo įsitikinimas, jog Ukraina nenusipelnė būti suvereni, nepriklausoma šalis.“

Putinas: vis dar tikimės diplomatinio sprendimoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikime su Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu sakė: „Vis dar tikimės, kad susitarimų pavyks pasiekti diplomatiniais kanalais“.Jis taip pat pareiškė, kad derybos Stambule pasiekė „proveržį“, tačiau, anot jo, jos nutrūko po pranešimų apie žiaurumus prieš civilius Ukrainos mieste Bučoje.V. Putinas tvirtino, kad tai buvo „provokacija“, ir pridūrė, kad „Rusijos kariuomenė su tuo neturi nieko bendra“, rašo BBC.

Vokietija apmokys Ukrainos kariusVokietijos ambasadorė JAV Emily Haber teigia, kad Vokietija ne tik siųs priešlėktuvines gynybos priemones į Ukrainą, bet ir apmokys Ukrainos karius Vokietijos žemėje, rašo BBC.https://twitter.com/GermanAmbUSA/status/1518956153321009154?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1518956153321009154%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1680758%2Frusijos-karas-pries-ukraina-moldovos-uzdniestreje-per-du-naujus-sprogimus-apgriautas-radijo-centras-jt-vadovas-susitiko-su-putinu

JAV gynybos sekretorius: kalbos apie branduolinį karą - pavojingosJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas sukritikavo naujausius Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo perspėjimus dėl Trečiojo pasaulinio karo ir branduolinio ginklo panaudojimo. „Bet kokia retorika apie galimą atominio ginklo panaudojimą yra labai pavojinga ir nenaudinga, - sakė jis antradienį po tarptautinio susitikimo JAV karinių oro pajėgų bazėje Ramšteine Vokietijoje. – Niekas nenori branduolinio karo. Niekas negali jo laimėti“.Visada yra tikimybė, kad gali nutikti daug dalykų, kalbėjo L. Austinas. Tačiau esą rizikinga ir niekam nenaudinga žvanginti ginklais ir kalbėti apie branduolinio ginklo panaudojimą. Pentagono vadovas pažymėjo, jog JAV daro viską, ką gali, kad karas neperžengtų Ukrainos sienų.S. Lavrovas prieš tai kalbėjo apie realų Trečiojo pasaulinio karo pavojų. „Pavojus rimtas, jis realus, jo negalima nuvertinti“, - sakė S. Lavrovas interviu Rusijos televizijai.

Vokietija galėtų atlaikyti Rusijos naftos embargąVokietijos ekonomikos ministras Robertas Habeckas mano, kad naftos embargas Rusijai tampa „įmanomas“. Vokietija „labai, labai priartėjo prie nepriklausomybės nuo rusiškos naftos importo“, – sakė R. Habeckas antradienį Varšuvoje po derybų su Lenkijos klimato ministre Anna Moskva. Jis sakė, kad per aštuonias savaites pavyko sumažinti priklausomybę nuo 35 proc. prieš karą Ukrainoje iki 12 procentų.Pasak R. Habecko, likusius 12 proc. sudaro nafta, importuojama iš naftos perdirbimo gamyklos, esančios Brandenburgo mieste Švedte, netoli Lenkijos sienos. „O Švedtą, leiskite pasakyti, valdo Rusijos bendrovė „Rosneft“, – sakė jis.Pasak jo, valstybinės bendrovės verslo modelis yra pirkti rusišką naftą. Jei šios naftos nebenorima, reikia alternatyvos Švedtui. Šios alternatyvos kūrimas yra artimiausių dienų užduotis, sakė ministras.Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ES nusprendė uždrausti rusiškų anglių importą. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl neatidėliotino rusiškų dujų ar naftos atsisakymo. Vokietija ir kitos šalys nesiryžta to daryti, nes baiminasi didelės ekonominės žalos. Kita vertus, Lenkija to primygtinai reikalauja.„Vertiname ES veiksmus dėl anglių embargo. Tikimės, kad toks pat embargas bus taikomas ir kitoms Rusijos žaliavoms – be reikalo neatidėliojant, čia ir dabar“, – pabrėžė klimato ministrė A. Moskwa.

Pentagono vadovas: JAV ir sąjungininkai kas mėnesį susitiks aptarti ginkluotės tiekimo UkrainaiJungtinės Valstijos ir jų sąjungininkai kartą per mėnesį susitiks aptarti Ukrainos gynybos poreikių, Kyjivui tęsiant kovą su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, antradienį pranešė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.„Šiandienos susitikimas taps mėnesine Kontaktine grupe dėl Ukrainos savigynos“, – Pentagono vadovas sakė po Vokietijoje įvykusio 40 valstybių gynybos ministrų pirmojo susitikimo, skirto aptarti klausimams, susijusiems su pastangomis sustiprinti Kyjivo gynybą nuo Maskvos.

TATENA vadovas: Černobylyje radiacijos lygis „vėl normalus“Radiacijos lygis Černobylyje vėl tapo „normalus“ po kelias savaites trukusios Rusijos pajėgų okupacijos, dėl kurios „kai kuriais momentais“ jis buvo padidėjęs, antradienį sakė JT atominės priežiūros institucijos vadovas.„Radiacijos lygis, sakyčiau, yra normalus. Kai kuriais momentais lygis buvo pakilęs dėl sunkiosios įrangos, kurią čia atgabeno Rusijos pajėgos, judėjimo, ir kai jos išvyko. Mes tai stebime diena iš dienos", – žurnalistams sakė Tarptautinės atominės energijos agentūros TATENA vadovas Rafaelis Grossis.Jis pasmerkė kelias savaites trukusią Rusijos pajėgų okupaciją 1986 metų Černobylio branduolinės katastrofos vietoje ir pavadino ją „labai, labai pavojinga“.„Situacija buvo absoliučiai nenormali ir labai, labai pavojinga“, – žurnalistams sakė R. Grossis, kalbėjęs prie sarkofago, kuris dengia radioaktyvias buvusios atominės elektrinės ketvirtojo reaktoriaus liekanas.Vasario 24 dieną, pirmąją invazijos į Ukrainą dieną, Rusijos kariai užėmė didžiausios pasaulyje branduolinės katastrofos vietą, pasiliko ten kelias savaites ir sukėlė baimę dėl branduolinių medžiagų nutekėjimo.Ukrainos pareigūnai teigė, kad Rusijos kariai, „daugelyje vietų“ kasę įtvirtinimus ir šarvuočiais kėlę dulkių debesis, galėjo būti paveikti radiacijos.

Kijeve griaunamas draugystės su Rusija paminklą Kyjive antradienį pradėtas griauti paminklas, simbolizuojantis istorinius buvusios sovietinės Ukrainos ir Rusijos ryšius, pranešė AFP korespondentai, praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams po to, kai Maskvos kariuomenė įsiveržė į kaimyninę demokratinę valstybę. „Nuimame dviejų darbininkų bronzinę skulptūrą, 1982 metais pastatytą sostinės centre „Ukrainos susivienijimui su Rusija atminti“, – sakoma Kyjivo mero Vitalijaus Klyčko pranešime socialinėje žiniasklaidoje. „Išmontavimo darbai prasidėjo šiandien ir planuojame juos baigti šį vakarą“, – pridūrė jis. „Simboliška, kad, kai kranu buvo bandoma pakelti skulptūrą, nukrito rusų darbininko galva“, – rašė V. Klyčko. Šį sprendimą jis paaiškino tuo, ką pavadino Maskvos „barbarišku noru sunaikinti mūsų valstybę ir taikius ukrainiečius“. V. Klyčko sakė, kad antroji skulptūros dalis bus pašalinta vėliau, o milžiniška arka virš darbininkų bus pervadinta ir apšviesta Ukrainos vėliavos spalvomis. Jis sakė, kad miesto valdžia rengia planus nugriauti apie 60 sostinėje esančių paminklų, susijusių su Rusija ir Sovietų Sąjunga. Be to, pasak mero, mieste planuojama pervadinti apie 460 gatvių ir kitų objektų. Nuo tada, kai 2014 metais Rusija aneksavo Krymo pusiasalį, o Maskva savo politinę paramą pasiūlė separatistams šalies rytuose, Kyjivas, vykdydamas „dekomunizacijos“ programą, stengėsi pašalinti dar tebesančius šalyje sovietinės eros simbolius. https://t.me/vitaliy_klitschko/1377

Ukrainoje be žinios dingusiais laikoma 16 000 žmoniųRusijai tęsiant karą, Ukrainoje be žinios dingusiais laikoma daugiau kaip 16 000 žmonių. Tarp jų yra apie 2 000 kareivių, antradienį interviu televizijai sakė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova.Iš dingusių civilių, jos teigimu, maždaug ketvirtadalis yra iš apsiausto Mariupolio.JT duomenimis, Iš Ukrainos išvyko daugiau kaip 5 mln. karo pabėgėlių. Dar per 7 mln. yra vadinamieji vidaus pabėgėliai.

Lavrovas: jei Ukrainai bus tiekiami ginklai, derybos nebus vaisingosRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas susitikime su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu griežtai įspėjo dėl ginklų tiekimo Ukrainai. „Jei tai tęsis, derybos vargu ar duos rezultatų“, – pareiškė S. Lavrovas antradienį Maskvoje po pokalbių su JT vadovu. Jis pridūrė, kad Rusija turi pajėgų Ukrainoje ir Vakarų tiekiamus ginklus ten ir toliau laikys taikiniu.S. Lavrovas sakė, kad Rusija ir toliau pasirengusi pokalbiams dėl kovinių veiksmų Ukrainoje nutraukimo, tačiau jis nematąs realaus Kyjivo susidomėjimo. Paklaustas apie tarpininkų pasitelkimą konflikte tarp Ukrainos ir Rusijos, S. Lavrovas teigė: „Tam dar ne laikas“. Jis, turėdamas omenyje JAV, kritikavo, kad Vakarams dabar tik svarbu įveikti Rusiją.S. Lavrovas kaltino Ukrainą ir Vakarus jau per praėjusius aštuonerius metus nerodžius intereso išspręsti konfliktą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą atšaukė Minsko taikos plano susiarimus. Dėl Minsko taikos plano buvo priimta ir JT rezoliucija, tačiau niekas nesijautė jos saistomas, kalbėjo S. Lavrovas.A. Guterresas į tai atsakė, kad rezoliucijos yra privalomos. Kartu jis pabrėžė, kad yra kitų metodų nei karas tikslams įgyvendinti.

Guterresas siūlo trišalę grupę humanitarinėms problemoms Ukrainoje spręstiJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pasiūlė sudaryti trišalę grupę humanitarinėms problemoms Ukrainoje spręsti – ją sudarytų JT, Kyjivo ir Maskvos atstovai. Ši kontaktinė grupė galėtų užtikrinti evakuacinių koridorių saugumą, sakė A. Guterresas antradienį televizijos transliuotoje spaudos konferencijoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.Šiame kontekste A. Guterresas paminėjo būtinybę suorganizuoti humanitarinį koridorių civilių evakuacijai iš Mariupolio uostamiesčio ir čia esančios „Azovstal“ gamyklos.A. Guterresas antradienį atvyko į Maskvą, ieškodamas būdų, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Jis pavadino save „taikos ambasadoriumi“. Maskvoje jis dar turėtų susitikti su prezidentu Vladimiru Putinu.S. Lavrovas spaudos konferencijoje pažymėjo, kad Rusija iš esmės yra už derybų sprendimą. Tačiau šiuo metu esą „dar per anksti“ kalbėti apie tarpininkus procese.

Zelenskio patarėjas: Rusija užsimena, kad Moldova turėtų laukti „svečių“ Ukraina antradienį apkaltino Rusiją bandymu sukelti neramumus Maskvos remiamame separatistiniame Moldovos regione, kur neseniai įvykę sprogimai sukėlė baimę, kad konfliktas Ukrainoje gali išsiplėsti. „Rusija nori destabilizuoti Uždniestrės regioną ir užsimena, kad Moldova turėtų laukti „svečių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Michaylo Podoliakas, sakydamas, kad jo šalis sieks užtikrinti „strateginį regiono saugumą“. Ukrainos naujienų portalas „Guildhall“ pranešė, kad pagal planą, apie kurį sužinojo Ukrainos žvalgyba, Rusijos specialiųjų tarnybų atstovai Moldovoje planuoja pradėti masinius antivyriausybinius protestus gegužės 9 dieną. Formalia protestų priežastimi turėtų tapti rusiškos simbolikos – Georgijaus juostos, taip pat raidžių Z ir V, kurios simbolizuoja paramą Rusijos agresijai prieš Ukrainą, draudimas. Be Moldovos sostinės Kišiniovo, ypatingas dėmesys skiriamas protestams šiauriniuose Moldovos regionuose, įskaitant Belcio miestą, taip pat Gagaūziją šalies pietuose. Moldovos prezidentė Maia Sandu dėl sprogimų serijos Uždniestrėje antradienį sušaukė šalies Saugumo Tarybos posėdį. Pranešta, kad šiame nuo Moldovos atskilusiame, Rusijos remiamų separatistų kontroliuojamame ir sieną su Ukraina turinčiame regione nugriaudėjo keli sprogimai. Jų taikinyje atsidūrė radijo bokštas ir separatistinės respublikos saugumo ministerija. Turimais duomenimis, sprogimai Uždniestrėje surengti pirmadienio popietę ir antradienio rytą. Kol kas neaišku, ar jie kaip nors susiję. Sprogimai įvyko po to, kai praėjusią savaitę vienas aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnas pareiškė, kad, Maskvos „karinės operacijos“, kaip karą Ukrainoje vadina Rusija, metu užėmus šios šalies rytus ir pietus, būtų galima pasiekti Uždniestrę, kur neva engiami rusakalbiai.

Baltarusija paskelbė apie bendras su Rusija oro ir priešlėktuvinių pajėgų pratybasBaltarusija paskelbė apie netikėtas karines pratybas, kuriose kartu su Rusijos pajėgomis dalyvaus jos oro ir priešlėktuvinės pajėgos.Pasak naujienų agentūros „Interfax“, pratybos truks iki penktadienio, pranešė Baltarusijos gynybos ministerija. Pratybose taip pat turėtų dalyvauti Rusijos oro pajėgų vadovybė ir Rusijos vakarų karinės apygardos priešlėktuvinės pajėgos. Daugiau informacijos nepateikta.Per tokias pratybas imituojamos tam tikros kovinės situacijos, nors kariuomenė paprastai nejuda.Rusija pasinaudojo savo artima sąjungininke Baltarusija kaip invazijos į Ukrainą placdarmu ir nuo vasario 24 dienos toliau iš šios šalies rengia atakas.

R. T. Erdoganas per pokalbį telefonu su V. Putinu kalbėjo apie evakuacijos koridoriusTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas per pokalbį telefonu su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu ragino jį užtikrinti saugius evakuacinius maršrutus Ukrainoje. R. T. Erdoganas per pokalbį pabrėžė, kokie svarbūs evakuaciniai koridoriai yra civiliams ir dar kartą pareikalavo paliaubų, antradienį pranešė prezidentūra Ankaroje. Turkija esą ir toliau imsis visų pastangų ilgalaikei taikai pasiekti.Taikos derybų Stambule „pozityvi dinamika“ turi būti tęsiama, ji naudinga visiems, sakoma toliau pranešime. R. T. Erdoganas, be to, pasiūlė atnaujinti pokalbius Stambule V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimu,Turkija palaiko gerus santykius ir su Maskva, ir su Kyjivu ir siekia tarpininkauti Ukrainos kare. Kovą abiejų pusių atstovai Stambule buvo susitikę derybų. Prieš savo kelionę į Maskvą JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas Ankaroje susitiko su R. T. Erdoganu.

Vokietija registravo per 380 000 karo pabėgėlių iš UkrainosVokietija iki šiol registravo per 380 000 iš Ukrainos atvykusių karo pabėgėlių. Vidaus reikalų ministerija antradienį tviteryje pranešė, kad federalinė policija nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną suskaičiavo 381 521 pabėgėlį iš Ukrainos. Tai daugiausiai moterys, vaikai ir senyvi žmonės.Vis dėl to tikrasis skaičius ukrainiečių, kurie į Vokietiją atvyko prieglobsčio, nežinomas, nes prie ES vidaus sienų kontrolė paprastai nevykdoma, o ukrainiečiai 90 dienų gali atvykti be vizų. Nėra patikimų duomenų ir apie galimą karo pabėgėlių išvykimą iš Vokietijos į kitas ES šalis ar jų grįžimą iš Vokietijos atgal į Ukrainą.

Per pastarąją parą Rusijos pajėgos 35 kartus apšaudė „Azovstal“ gamykląPer pastarąsias 24 val. Rusijos karinės pajėgos 35 kartus apšaudė Ukrainos Mariupolio uostamiestyje esančią „Azovstal“ gamyklą. Tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Mariupolį ginančiu „Azovo“ pulku.„Nuo priešo ugnies kenčia „Azovstal“ gamykla, kurioje įsitvirtinę Mariupolio gynėjai ir rūsiuose nuo apšaudymo slepiasi civiliai. Vien per pastarąsias 24 val. surengti 35 antskrydžiai“, – „Telegram“ nurodė pulkas ir pridūrė, kad smūgių metu nukentėjo civiliai, kai kurie jų įstrigo po griuvėsiais.

Apklausa: daugiau kaip pusė Lenkijos gyventojų mano, kad Rusija nepuls jų šaliesDaugiau kaip pusė lenkų mano, kad Rusija nepuls jų šalies. Kaip praneša antradienį portalas RMF24, tai rodo radijo stoties RMF FM ir leidinio „Dziennik Gazeta Prawna“ užsakymu surengtos apklausos rezultatai.Respondentams buvo pateiktas klausimas, ar, jų manymu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas puls Lenkiją. 28,4 proc. tyrimo dalyvių pareiškė, kad neatmeta tokios galimybės, 54,5 proc. atsakė „ne“ arba „veikiausiai ne“, o 17 proc. neturėjo savo nuomonės.Kovo pradžioje per analogišką apklausą Rusijos užpuolimą laikė galimu 43 proc. lenkų, o 38 proc. manė, kad jis mažai tikėtinas.Naujoje apklausoje dalyvavo 1 000 respondentų, ji buvo surengta telefonu.

Norvegija skirs 41,2 mln. eurų Didžiosios Britanijos iniciatyvai pirkti Ukrainai ginklųNorvegija skirs 400 mln. kronų (apie 41,2 mln. eurų) Didžiosios Britanijos iniciatyvai pirkti Ukrainai ginklų.Tai antradienį pareiškė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre, praneša laikraštis „Aftenposten“.„Mes siūlysime skirti 400 mln. Norvegijos kronų Didžiosios Britanijos vadovaujamam ginklų ir karinės įrangos pirkimo Ukrainai mechanizmui“ – sakė Støre.Anot premjero, ši finansinė parama leis Norvegijai paremti Ukrainą technika, kurios pačios Norvegijos ginkluotosios pajėgos neturi arba negali jos perduoti nesilpnindamos šalies gynybinės galios.Jis taip pat pareiškė parlamentui, kad Norvegija gali papildomai patiekti Ukrainai ginklų.Dėl saugumo ginkluotės tiekimas viešai nesvarstomas, kol ji dar nenugabenta į paskirties vietą, tad ministras pirmininkas nepatikslino, kokių ginklų Norvegija gali patiekti Ukrainai ateityje.Priminsime, kad anksčiau Norvegija nusprendė perduoti Ukrainai oro gynybos sistemų „Mistral“.

Londonas: rusų pajėgos per daug skuba Rytų UkrainojeJungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey antradienį pareiškė, kad Rusija priima „nepagrįstus“ karinius sprendimus dėl prezidento Vladimiro Putino troškimo pasiekti pergalę Ukrainoje iki gegužės 9-osios, kai šalis minės pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną.Ministras sakė, kad Rusijos pajėgos „iššvaistė bet kokį savo pranašumą“, kai nesutelkusios pakankamai karių pradėjo puolimą Ukrainos rytiniame Donbaso regione.J. Heappey televizijai „Sky News“ sakė, kad dėl V. Putino „troškimo gegužės 9-ąją stovėti ant Kremliaus laiptų ir būti didvyriu bus prarasta tūkstančiai rusų gyvybių, o rusai liks be kiekybinio pranašumo, kurį turėtų turėti“.Ministras taip pat atmetė Maskvos pareiškimus, kad NATO provokuoja Rusiją, siųsdama ginkluotę Ukrainą, o Rusijos metamus kaltinimus Aljansui dėl agresijos pavadino „visiška nesąmone“.Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino NATO, kad ši „pila alyvos į ugnį“, siųsdama ginkluotę Ukrainai.

JT vadovas teigia norįs kuo skubesnių paliaubų UkrainojeRusijos sostinėje Maskvoje šiuo metu besilankantis Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas pareiškė norįs kuo skubesnių paliaubų Ukrainoje.„Esame labai suinteresuoti rasti būdų sudaryti sąlygas veiksmingam dialogui, skubioms paliauboms ir taikiam sprendimui“, – pradėdamas derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, teigė A. Guterresas.Tai yra pirmasis A. Guterreso vizitas Maskvoje po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Čia taip pat numatomas jo susitikimas su šios šalies prezidentu Vladimiru Putinu.„Žinau, kad mes skirtingai interpretuojame įvykius Ukrainoje, – teigė A. Guterresas. – Tačiau tai nevaržo galimybių užmegzti rimtą dialogą, kaip galėtume sumažinti žmonių patiriamas kančias.“A. Guterresas iš Maskvos vyks į Kyjivą, kur susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Ukrainos kariai bus mokomi VokietijojeUkrainos kariai bus mokomi naudotis artilerijos sistemomis Vokietijos žemėje, sako Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht.„Dirbame kartu su savo draugais amerikiečiais, kad Ukrainos kariai Vokietijos žemėje būtų mokomi naudotis artilerija“, – sakė ji per JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino surengtą susitikimą Ramšteino oro bazėje Vokietijoje – tai sakoma iš anksto išplatintoje jos kalbos stenogramoje.Ch. Lambrecht atsakė į Vokietijai pastarosiomis savaitėmis išsakytą kritiką dėl šalies negebėjimo pristatyti Ukrainai sunkesnės ginkluotės, atkreipdama dėmesį į neseniai priimtą vyriausybės sprendimą aprūpinti Ukrainą priešlėktuviniais tankais ir tai vadindama pažanga.Pasak ministrės, prezidento Vladimiro Putino veiksmai Ukrainoje reiškia, kad Rusija „pasitraukė iš civilizuotų tautų rato“.

JT mano, kad daugiau nei 8 mln. ukrainiečių paliks šalį kaip pabėgėliaiJungtinės Tautos antradienį pranešė dabar prognozuojančios, kad 8,3 mln. žmonių galiausiai paliks Ukrainą kaip pabėgėliai – daugiau nei jau 5,2 mln. pabėgusiųjų nuo karo.JT pabėgėlių agentūra, iš pradžių prognozavusi, kad nuo karo Ukrainoje pabėgs iki keturių milijonų žmonių, teigė, jog kaimyninėse šalyse priimtiems pabėgėliams paremti reikės 1,85 mlrd. JAV dolerių.

Didžiosios Britanijos ginkluotųjų pajėgų ministras: viskas gerai, jei Ukraina taikosi į Rusijos teritorijąDidžiosios Britanijos ginkluotųjų pajėgų ministras palaiko Ukrainos smūgius kariniams taikiniams anapus Rusijos sienų, net jei naudojami iš Didžiosios Britanijos gauti ginklai.Ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey antradienį pareiškė, kad yra „visi šansai“, jog Maskvos pajėgos bus atmuštos sąjungininkėms teikiant paramą Kyjivui. Jis atmetė Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo teiginius, kad Vakarų sąjungininkės „pila žibalą į ugnį“, savo tiekimais stiprindamos Ukrainos ugnies galią. J. Heappey sakė, kad „žinoma“, Britanija remia smūgius degalų sandėliams Rusijoje, apie kuriuos pranešta. Jis sakė „Times Radio“, kad „Ukraina visiškai teisėtai taikosi į Rusijos gilumą, kad sutrikdytų logistiką, kuri, jei nebūtų sutrikdyta, tiesiogiai prisidėtų prie mirties ir skerdynių Ukrainos žemėje“.Ministras sakė, kad „tai nebūtinai yra problema“, jei britų dovanoti ginklai bus naudojami smogti taikiniams Rusijos žemėje, ypač dėl to, kad ginklų, kuriuos dabar Ukrainai tiekia sąjungininkės, nuotolis leidžia juos panaudoti anapus sienų. „Pasaulyje yra daug šalių, naudojančių iš kitų šalių importuotus įrenginius; kai jie naudojami, mes linkę nekaltinti šalies, kuri juos pagamino, o kaltini šalį, kuri juos paleido“, – pridūrė jis.Šie komentarai žymi tolesnį Didžiosios Britanijos pozicijos stiprėjimą, sąjungininkėms pereinant nuo atsargumo prieštaraujant Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui prie vis didesnės mirtinų ginklų pagalbos Ukrainai.Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas perspėjo, kad branduolinio konflikto grėsmė „neturėtų būti nuvertinta“. Jis apkaltino NATO pajėgas ginklų tiekimais „pilant žibalą į ugnį“ ir perspėjo neprovokuoti „Trečiojo pasaulinio karo“. Tačiau J. Heappey sakė „BBC Radio 4“ laidai „Today“, kad branduolinio karo tikimybė yra „vis mažesnė“. Jis liepė S. Lavrovui „pamąstyti“ apie karo Ukrainoje priežastį, turint galvoje, kad Rusija ten įsiveržė, ir „Sky News“ sakė: „Visas šis triukšmas iš Maskvos, kad jų puolimas prieš Ukrainą yra atsakas į NATO agresiją, yra tiesiog visiška nesąmonė“.J. Heappey teigė, kad yra „visi šansai“, jog ukrainiečiai atrems rusų invaziją, ir tvirtino, jog Maskvos pergalė Ukrainos rytuose nėra neišvengiama. „Matysime konfliktą tarp dviejų pajėgų, kurių jėgos yra kur kas labiau subalansuotos, o ukrainiečiai turi gynybinių pozicijų, iškastų ir paruoštų per pastaruosius aštuonerius metus, pranašumą ir šis riešutėlis rusams bus labai sunkiai įkandamas, - sakė jis „Sky News“. – Su visa parama, kurios ukrainiečiai sulaukia iš viso pasaulio, jie turi visas galimybes juos išmušti“.

Kyjive įvedama naktinė komendanto valandaUkrainos sostinėje Kyjive iki penktadienio įvedama naktinė komendanto valanda. Tai pranešė portalas „Sky News“, remdamasis Kyjivo srities karinės administracijos vadovu Oleksandru Pavliuku.Pasak O. Pavliuko, atitinkamos priemonės imtasi dėl „provokuojamų“ Rusijos veiksmų. „Karo padėties metu svarbu laikytis visų reikalavimų ir paisyti priimamų sprendimų. Tokios priemonės padeda apsaugoti gyventojus nuo provokuojamų priešo veiksmų“, – teigė O. Pavliukas.Komendanto valanda sostinėje prasidės kasdien 22 val. ir tęsis iki 5 val. ryto.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 22,1 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki balandžio 26 d. jau neteko apie 22,1 tūkst. kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 918 tankų, 2 308 šarvuotųjų kovos mašinų, 416 artilerijos sistemų, 149 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 69 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 184 lėktuvų, 154 sraigtasparnių, 1 643 automobilių, 8 laivų, 205 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Dvi Rusijos raketos praskriejo pro pat Zaporižios atominę elektrinęAntradienio rytą dvi Rusijos sparnuotosios raketos nedideliame aukštyje praskriejo virš Zaporižios atominės elektrinės.Tai pranešė Ukrainos valstybinės įmonės „Energoatom“ spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Šiandien 6 val. 41 min. ir 6 val. 46 min. dvi priešo sparnuotosios raketos nedideliame aukštyje praskriejo virš Zaporižios AE aikštelės Zaporižios kryptimi“, – sakoma pranešime.„Zaporižioje buvo užfiksuoti sprogimai, kuriuos sukėlė Rusijos sparnuotosios raketos“, – pažymi spaudos tarnyba.Rusijos branduolinis terorizmas aktyvėja, grėsmė vis didėja. Praėjus 36 metams po Černobylio tragedijos, Rusija visam pasauliui kelia branduolinės katastrofos pavojų, pabrėžė „Energoatom“ atstovai.„Raketos, skriejančios nedideliame aukštyje virš Zaporižios AE, kur yra septyni branduoliniai įrenginiai su daugybe branduolinės medžiagos, kelia didžiulę grėsmę. Juk jos gali pataikyti į vieną ar kelis įrenginius, o tai sukeltų branduolinę ir radiacinę katastrofą visame pasaulyje“, – pareiškė „Energoatom“ vadovas Petro Kotinas.Zaporižios AE – didžiausia atominė jėgainė Europoje, ją naktį į kovo 4-ąją užėmė ir iki šiol kontroliuoja rusai. Jie ten laiko sunkiąją techniką bei šaudmenis ir iš esmės pavertė elektrinę karine baze.

Šaltinis: Vokietija leis pristatyti tankus UkrainaiVokietija suteiks leidimą tiekti tankus Ukrainai, antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis vyriausybėje, o tai būtų aiškus Berlyno atsargios politikos dėl karinės paramos Kyjivui pokytis.Šaltinis teigė, kad apie tai oficialiai bus pranešta vėliau antradienį per tarptautinį gynybos ministrų susitikimą JAV Ramšteino oro pajėgų bazėje.

Per rusų pajėgų artilerijos smūgius Rytų Ukrainoje žuvo keturi civiliaiUkrainos rytinėje Donecko srityje pirmadienį per rusų pajėgų artilerijos smūgius keturi žmonės žuvo ir dar devyni buvo sužeisti, pranešė srities administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.Dvi aukos yra vaikai: 9-erių mergaitė ir 14-metis berniukas, parašė P. Kyrylenka platformoje „Telegram“.Tuo metu kaimyninės Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Haidajus informavo, kad per praėjusią parą rusų pajėgų artilerija 17 kartų apšaudė civilius gyventojus. Daugiausiai smūgių teko Popasnai, Lysyčanskui ir Hirskei. „Popasna atlaikė keturias galingas artilerijos atakas, Lysyčanskas – dvi. Lysyčanske apgadinti du namai, Popasnoje – du, Hirskėje – mažiausiai vienas. Tikriname informaciją apie aukas“, – parašė S. Haidajus antradienį platformoje „Telegram“.Zaporižios srities pareigūnai antradienį ryte taip pat pranešė apie raketų smūgius.

Latvijos URM vadovas: S. Lavrovo grasinimai dėl Trečiojo pasaulinio karo – Ukrainos sėkmės ženklasRusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui prabilus apie Trečiojo pasaulinio karo grėsmę, Latvijos URM vadovas Edgaras Rinkevičius paragino padvigubinti paramą Ukrainai ir dar labiau sugriežtinti sankcijas Rusijai.„Rusijos grasinimai Trečiuoju pasauliniu karu yra akivaizdus Ukrainos sėkmės ženklas. Mes turime ne nusileisti Rusijos šantažui, bet padvigubinti mūsų paramą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Tik tvirtas ir nuoseklus požiūris gali atkurti tarptautinę teisę ir tvarką“, - parašė jis tviteryje.Rusija prieš antradienį vyksiantį Jungtinių Valstijų ir sąjungininkių susitikimą dėl papildomų ginklų siuntimo į karo draskomą Ukrainą perspėjo apie „realią“ Trečiojo pasaulinio karo grėsmę.Pirmadienį RF užsienio reikalų ministras S. Lavrovas šalies žiniasklaidai pareiškė, jog „gresia realus pavojus, kad kils Trečiasis pasaulinis karas“.

Kyjivas tikisi, kad JT generalinis sekretorius A. Guterresas padės apsaugoti humanitarinį koridorių iš MariupolioUkrainos vyriausybė pareiškė tikinti, kad Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius António Guterresas tarpininkaus gelbstint maždaug 1000 civilių, įstrigusių plieno gamykloje apsiaustame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje.A.Guterreso prašoma tapti „humanitarinio koridoriaus iniciatoriumi ir garantu“, sakė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščiuk ir pridūrė, jog tikisi, kad JT ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas prižiūrės operaciją.„Azovstal“ plieno gamykla tapo paskutiniu prieglobsčiu žmonėms, vis dar įstrigusiems Mariupolio mieste, kuriame tebevyksta kovos. Rusijos šaltinių teigimu, ten vis dar yra apie 2500 ukrainiečių kovotojų ir užsienio samdinių. Kyjivas teigia, kad plieno gamykloje yra ir 1000 civilių. Rusijos gynybos ministerija pirmadienį teigė, jog Rusijos armija pažadėjo nutraukti karo veiksmus 11.00 val. GMT laiku, kad civiliai humanitariniu koridoriumi galėtų palikti pramoninę zoną. Vakare Rusijos gynybos ministerija pranešė, jog „Kyjivo valdžia šiandien vėl sutrukdė šiai humanitarinei operacijai. 2022 m. balandžio 25 d. 20 val. Maskvos laiku (23 val. GMT laiku) niekas nepasinaudojo siūlomu humanitariniu koridoriumi“.I.Vereščiuk neigė, kad su rusais buvo susitarta dėl saugaus koridoriaus iš plieno gamyklos. „Koridorius, kuris deklaruojamas tik vienašališkai, nesuteikia saugumo“, – savo „Telegram“ kanale parašė ji.Ketvirtadienį A. Guterresas turi vykti į Kyjivą po antradienį Maskvoje planuojamo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pareiškė matąs tarpininkavimo galimybę per konfliktą. „Jaučiame, kad yra proga ir atėjo laikas žengti į priekį“, – pirmadienį sakė A. Guterreso atstovas Farhanas Haqas, pridūręs, jog dar per anksti duoti kokių nors pažadų.

Zelenskis pažadėjo, kad Rusijai nepavyks laimėti karo su UkrainaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Rusija nepasieks pergalės kare su Ukraina.Per du mėnesius Rusijos ginkluotosios pajėgos panaudojo prieš Ukrainą daugiau nei 1 100 raketų, daugybę aviacijos bombų ir artilerijos, sakė V. Zelenskis savo naktinėje vaizdo kalboje, paskelbtoje „Telegram“ kanale vėlų pirmadienį. „Bet jie nieko nepasiekė. Ir nieko nepasieks.“Ukrainos prezidentas pridūrė, kad Rusijos daliniai šalies rytuose nesulaukė nė „kruopelės“ paramos, kurios labai tikėjosi. V. Zelenskis sakė, kad Chersone, Kachovkoje, Melitopolyje, Enerhodare ar kituose Rusijos kariuomenės užimtuose miestuose žmonės nenusilenkė Rusijos ginkluotosioms pajėgoms.

Moldova: sprogimais Tiraspolyje siekiama didinti įtampą regioneSprogimais Tiraspolyje, pastate, kur įsikūrę vadinamosios Uždniestrės Moldovos Respublikos valstybės saugumo ministerijos ir Rusijos federalinės saugumo tarnybos filialo biurai, siekiama didinti įtampą regione.Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi portalu „Newsmaker“, tai pareiškė Moldovos reintegracijos biuro atstovai.„Incidento tikslas – komplikuoti saugumo situaciją Uždniestrės regione, kurio nekontroliuoja konstitucinė Moldovos valdžia. Reintegracijos biuras ragina laikytis rimties ir kartu su kompetentingomis institucijomis stebi situacijos raidą“, – sakoma pareiškime.Pirmadienį apie 17 val. 45 min. vietos laiku Tiraspolyje nugriaudėjo keli sprogimai. Pasak Ukrainos žvalgybos, šis išpuolis yra suplanuota Rusijos specialiųjų tarnybų provokacija.

Zelenskis: jokios pabaigos nematyti„Akivaizdu, kad kiekvieną dieną, o ypač šiandien, kai prasidėjo trečiasis mūsų pasipriešinimo mėnuo, visiems Ukrainoje rūpi taika, kada visa tai baigsis“, – vėlai pirmadienį sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Šiuo metu į tai nėra paprasto atsakymo“.

Kreminos miestas atiteko Rusijos kariams, teigia JK gynybos ministerijaNaujausiais JK kariuomenės duomenimis, Kreminos miestas krito.Šį rytą Gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos pajėgos tikriausiai bando apsupti smarkiai įtvirtintas Ukrainos pozicijas Ukrainos rytuose.

Ramšteino oro pajėgų bazėje Vokietijoje JAV rengia konferenciją dėl karo UkrainojeJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pakvietė apie 40 šalių dalyvauti konferencijoje dėl karo Ukrainoje, ji antradienį vyks Ramšteino JAV oro pajėgų bazėje Vokietijoje.Konferencijos tikslas – užtikrinti ilgalaikį Ukrainos saugumą ir suverenitetą. Tikimasi, kad daugiausia dėmesio bus skirta šalies gynybos poreikiams po karo.JAV Gynybos departamentas aiškiai nurodė, kad tai nėra NATO globojama konferencija, tarp pakviestųjų yra šalių, kurios nėra Aljanso narės.Prieš šią konferenciją L. Austinas ir JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas lankėsi Kyjive, ten sekmadienį susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir susitarė suteikti Ukrainai papildomos karinės pagalbos. Jiems taip pat buvo suteikta svarbi informacija, ko reikia Ukrainos gynybai, šios detalės bus aptartos su konferencijoje davyvausiančiomis JAV partnerėmis ir sąjungininkėmis.

Kyjivas prašo JT siekti evakuacijos iš MariupolioUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pirmadienį paragino Jungtinių Tautų vadovą spausti Rusiją evakuoti apgultą Mariupolio uostamiestį ir pavadino tai dalyku, kurį ši organizacija yra pajėgi pasiekti.D. Kuleba interviu naujienų agentūrai AP sakė esąs susirūpinęs, kad prieš kelionę į Kyjivą apsilankęs Maskvoje JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas gali pakliūti į Kremliaus „spąstus“ dėl karo.Antradienį A. Guterresas vyks į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o ketvirtadienį keliaus į Kyjivą, siekdamas tarpininkauti nutraukiant vasario 24 dieną pradėtą Rusijos invaziją, per kurią žuvo tūkstančiai žmonių, o daugiau kaip 10 mln. ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus.Ukrainiečių diplomatijos vadovas teigė, kad A. Guterresas „visų pirma turėtų sutelkti dėmesį į vieną klausimą – Mariupolio evakuaciją“.Apytikriai 100 000 žmonių yra įstrigę uostamiestyje, o milžiniškas metalurgijos įmonės „Azovstal“ kompleksas, kur įrengtas požeminių kanalų labirintas, išliko paskutine Ukrainos pasipriešinimo atrama strategiškai svarbiame Azovo jūros uostamiestyje.Ukrainos pareigūnų teigimu, ten slepiasi iki 1 000 civilių. Ukraina nekart ragino nedelsiant atidaryti humanitarinį koridorių iš gamyklos, kad ją galėtų palikti civiliai gyventojai ir sužeisti kariai.

Prieš Vakarų susitikimą dėl ginklų Ukrainai Rusija perspėja dėl 3-iojo pasaulinio karo Prieš antradienį įvyksiantį Jungtinių Valstijų ir sąjungininkių susitikimą dėl tolesnio ginkluotės siuntimo į karo draskomą Ukrainą Rusija įspėjo apie „realią“ Trečiojo pasaulinio karo grėsmę.Maskvos įsiveržimas į kaimyninę šalį paskatino Vakarų šalių paramos bangą, dėl kurios į Ukrainą plūsta ginklai, padedantys kovoje su Rusijos kariais.Tačiau Vakarų valstybės nenori aktyviau įsitraukti, nes baiminasi sukelti konfliktą su branduolinį ginklą turinčia Rusija.Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kalbėdamas su rusų naujienų agentūromis, perspėjo, kad Trečiojo pasaulinio karo pavojus „yra rimtas“, ir sukritikavo Kyjivo požiūrį į įstrigusias taikos derybas.„Tai realu, negalima to nuvertinti“, – sakė S. Lavrovas.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau ištisas savaites prašo Vakarų sąjungininkų sunkiosios ginkluotės, įskaitant artileriją ir naikintuvus, žadėdamas, kad jo kariuomenė, turėdama daugiau pajėgumų, galėtų pakeisti karo eigą.Atrodo, kad dabar šie raginimai sulaukia atgarsio, nes virtinė NATO šalių, nepaisydamos Maskvos protestų, pažadėjo Kyjivui tiekti įvairią sunkiąją ginkluotę ir įrangą.Per svarbų savaitgalio vizitą į Kyjivą Pentagono vadovas Lloydas Austinas (Loidas Ostinas) ir valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) susitiko su V. Zelenskiu ir pažadėjo 700 mln. dolerių vertės naują pagalbą Ukrainai.„Pirmas žingsnis pergalės link yra tikėjimas, kad laimėti įmanoma. Taigi jie tiki, kad mes galime laimėti“, – žurnalistams sakė L. Austinas po abiejų sekretorių susitikimo su Ukrainos prezidentu.Jungtinių Valstijų kvietimu antradienį Vokietijoje vyks 40 šalių aukšto lygio susitikimas saugumo klausimais, kuriame bus tariamasi dėl tolesnio ginklų tiekimo Ukrainai ir ilgalaikio šalies saugumo užtikrinimo pasibaigus karui.Tarp pakviestųjų šalių yra ne tik JAV sąjungininkės Europoje, bet ir Australija bei Japonija, kurios baiminasi, kad Rusijos pergalė Ukrainoje taptų precedentu ir paskatintų Kinijos teritorines ambicijas.Į svečių sąrašą taip pat įtrauktos Suomija ir Švedija – tradiciškai neutralios šalys, kurios po Rusijos invazijos į Ukrainą svarsto galimybę tapti NATO narėmis.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad „mūšis dėl Kijevo laimėtas“, tačiau kitose Ukrainos dalyse Rusijos pajėgos „toliau vykdo žiaurumus“.Kartu su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu Ukrainoje viešėjęs A. Blinkenas socialinėje žiniasklaidoje paskelbtoje žinutėje rašė: „Pamatėme žmones gatvėse ir aiškių įrodymų, kad mūšis dėl Kijevo laimėtas. „Tačiau žinome, kad tai ryškus kontrastas kitoms Ukrainos dalims, kur Rusijos kariuomenė ir toliau vykdo žiaurumus.“Vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sveikino derybas su J. Blinkenu ir J. Austinu kaip „padrąsinančias“ ir „veiksmingas“ ir sakė, kad JAV siūlo „galingą“ paramą jo šaliai.

Lavrovas: susitarimą su Ukraina lems karinė padėtisRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigė, kad Ukrainos konfliktas baigsis susitarimu, tačiau jo turinys priklausys nuo karinės situacijos.S. Lavrovas interviu Rusijos valstybinei televizijai taip pat sakė, kad Kijevas tik imituoja derybas.Tokie komentarai paskelbti po to, kai užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Ukrainos ir Rusijos derybos „sustabdomos“, nes Maskva negavo Kijevo atsakymo į naujausius jos pasiūlymus, kurių detalės neskelbtos.JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas šią savaitę Maskvoje susitiks su S. Lavrovu ir prezidentu Vladimiru Putinu, kad akis į akį skubiai prašytų taikos.A. Guterresas taip pat vyks į Ukrainą susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru Dmitriju Kuleba.

TATENA atvyksta į Černobylio atominę elektrinęTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi išvyko į Ukrainą, praneša organizacijos spaudos tarnyba. Antradienį, balandžio 26 d., jis vadovaus TATENA ekspertų, kurie lankysis Černobylio atominėje elektrinėje, misijai.„Grupė antradienį atvyks į Černobylio atominę elektrinę pristatyti įrangos, atlikti radiologinių matavimų ir atkurti apsaugos priemonių stebėjimo sistemų“, – sakoma TATENA pranešime.Organizacija pažymėjo, kad ji negauna duomenų iš Černobylio atominėje elektrinėje įdiegtų stebėjimo sistemų, o duomenys iš kitų Ukrainos stočių pateikiami be problemų.

Lenkija išsiuntė tankų Ukrainai Lenkija išsiuntė tankus į Ukrainą, vykstant karui su Rusija, pirmadienį patvirtino Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis. Tačiau jis atsisakė atskleisti daugiau detalių, įskaitant išsiųstų tankų skaičių, rašo „Skynews“.M. Morawieckis, paklaustas, ar Lenkija taip pat siųs lėktuvus į Ukrainą, sakė, kad „jokių tokių reikalavimų“ ir „tokių prašymų“ nebuvo.Kovo mėnesį Lenkija pareiškė, kad yra pasirengusi visus savo naikintuvus MIG-29 „nedelsiant ir nemokamai“ perduoti JAV oro bazei Vokietijoje, kaip dalį plano aprūpinti ukrainiečius lėktuvais.Tačiau Pentagonas teigė, kad pasiūlymas nebuvo „pagrįstas“.

Į nelaisvę pateko karys, kurio žmona ragino jį prievartauti ukrainietesUkrainos ginkluotosios pajėgos į nelaisvę paėmė Rusijos karį, kurio žmona ragino jį prievartauti Ukrainos moteris, skelbia UNIAN. Rusų okupantas buvo paimtas į nelaisvę mūšyje netoli Izyumo.„Rusijos armijos karys iš Krymo, sulaukęs žmonos skambučio iš namų ir su aptaręs, kad reikia prievartauti Ukrainos moteris, buvo sučiuptas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų netoli Izyumo“, – sakė vienas Ukrainos politikas. Balandžio 12 d. Ukrainos žvalgyba paskelbė perimto telefoninio pokalbio tarp šio Rusijos kario ir jo žmonos fragmentą. Jų bendravimas sukėlė didelį rezonansą. Pokalbyje skambejo tokie žmonos žodžiai: „Taip, jūs išprievartaukite Ukrainos moteris. Ir nieko nesakyk man. Supratai? (juokiasi)“. Ji taip pat skatino jį naudoti prezervatyvus.Žiniasklaida nustatė okupanto tapatybę. Paaiškėjo, kad tai buvęs Rosgvardijos šauktinis, kuris taip pat tarnavo pulke, dalyvavusiame Rusijos įvykdytoje Krymo aneksijoje.

Donecko regione žuvo du vaikai Donecko regione pirmadienį žuvo keturi civiliai, pranešė gubernatorius Pavlo Kyrylenko. Limane žuvo 9 metų mergaitė ir 14-metis berniukas. Vienas žmogus mirė Marinkoje, kitas – Jampolyje. Be to, buvo sužeisti devyni žmonės, skelbia meduza.io.

Rusijos kariuomenė užėmė Chersono miesto tarybos pastatą„Šįvakar ginkluoti vyrai įžengė į Chersono miesto tarybos pastatą, atėmė raktus, pakeitė mūsų sargybą į savo. Išvykau 19 val. 45 min. – Ukrainos vėliava vis dar buvo virš mero biuro“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Chersono meras Igoris Kolikhajovas.Teigiama, kad vėliau Rusijos kariuomenė pašalino Ukrainos vėliavą. Nuo antradienio, balandžio 26 d., miesto taryba nedirbs.

Prie Mariupolio – jau trečioji masinė kapavietė: rusai žiaurumu pranoko patys save Netoli Mariupolio buvo atrasta dar viena masinė kapavietė, o rusai vertė vietinius gyventojus joje kasti griovius, kad gautų maisto, skelbia „Ukrinform“. Jau trečioji masinė kapavietė aptikta Staryi Krym kaime. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio miesto taryba. „Staryi Krym kaime buvo aptikta masinė kapavietė. Tai trečioji masinė kapavietė netoli Mariupolio“, – sakoma pranešime. Pažymima, kad palydovinėse nuotraukose užfiksuoti iškasti grioviai Starokrymsky kapinių teritorijoje. Šios nuotraukos darytis kovo 24 d. - po to, kai kaimas buvo okupuotas rusų. Palydovinėse nuotraukose matyti, jog griovių ilgis siekia 60–70 metrų. Po dviejų savaičių, balandžio 7 d., darytose nuotraukose matyti, kad laidojimo vieta padidėjo, o dalyje griovių jau tikrai buvo užkasta žmonių palaikų. Miesto taryba pridūrė, kad balandžio 24 dieną buvo užfiksuoti nauji palaidojimai. Masinės kapavietės ilgis padidėjo iki daugiau nei 200 metrų. Pasak Mariupolio mero Vadimo Boyčenkos, šios masinės kapavietės tapo žinomos, nes rusai priverčia ukrainiečius dalyvauti šiame procese. „Jie mums pasakė, kad jums reikia išsiaiškinti „darbo valandas“, kad jie duotų jums maisto, vandens... Dabar Mariupolyje nėra pakankamai humanitarinės pagalbos, todėl žmonės yra priversti tai daryti“, – aiškino meras. Kaip pranešama, Rusijos agresija sukėlė vieną didžiausių humanitarinių katastrofų Mariupolyje. Įsibrovėliai bombarduoja beginklius gyventojus, blokuoja humanitarinę pagalbą. Mariupolio meras anksčiau sakė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios mieste žuvo iki 20 000 civilių. Pasak Gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato, Mariupolyje buvo užfiksuota 13 Rusijos mobiliųjų krematoriumų, kad gatvės būtų išvalytos nuo žuvusių civilių kūnų. Masinėje kapavietėje Mariupolio pakraštyje Vinogradnės kaime galima palaidota apie tūkstantį žuvusių civilių. Palydovinėse nuotraukose užfiksuota ir masinė kapavietė Mangušo kaime netoli Mariupolio. Manoma, kad čia rusai užkasė nuo 3 tūkst. iki 9 tūkst. nužudytų miesto civilių. https://t.me/mariupolrada/9362

Rusija siekia užkirsti kelią į Ukrainą siunčiamai pagalbaiRusija bando sunaikinti karinės-techninės pagalbos tiekimo maršrutus iš šalių partnerių, todėl atakuoja geležinkelius. Pasak „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas tai praneša „Facebook“.„Rusijos kariai vykdo raketų ir bombų smūgius į karinę ir civilinę infrastruktūrą, įskaitant strateginių bombonešių, laivų ir povandeninių laivų dalyvavimą. Jie bando sunaikinti karinės-techninės pagalbos tiekimo maršrutus iš šalių partnerių. Norėdami tai padaryti, jie rengia atakas geležinkelio stotyse“, – sakoma pranešime.Remiantis operatyvine informacija, paskelbta balandžio 25 d., 18 val., priešas ir toliau vykdo puolamuosius veiksmus Rytų Ukrainoje, siekdamas nugalėti Jungtinių pajėgų grupuotę, visiškai kontroliuoti Donecko ir Luhansko sričių teritoriją ir išlaikyti sausumos kelią su laikinai okupuotu Krymu.

Luhansko regione rusai okupavo kaimą Rusijos kariai okupavo Novotoshkovskojės kaimą Luhansko regione, esančiame į pietus nuo Lysychansko, sakė regiono karinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus. Jis pažymėjo, kad kaimas buvo užimtas po ilgo sunaikinimo aviacijos smūgiais, rašo meduza.io. „Dėl kitų gyvenviečių tęsiasi mūšiai, priešo taktika yra ta pati – viską sulyginti su žeme“, – sakė S. Gaidajus. https://t.me/tvoy_region13/6054

JT: Ukrainos karo pabėgėlių skaičius viršijo 5,2 mln. Praėjusią parą, Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, iš Ukrainos pabėgo dar 45 000 žmonių. Iš viso nuo Rusijos invazijos pradžios šalį jau paliko per 5,2 mln. ukrainiečių, pirmadienį pranešė JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR).Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, nuo karo pradžios vasario 24-ąją, be to, į kaimynines valstybes pabėgo 218 000 trečiųjų šalių piliečių, pirmiausiai – studentų ir svetimšalių darbininkų.IOM spėja, kad per 7,7 mln. žmonių Ukrainoje yra vadinamieji vidaus pabėgėliai. Beveik du trečdaliai vaikų Ukrainoje buvo priversti palikti savo namus, kad evakuotųsi į saugią vietą kitose šalies dalyse ar užsienyje.Prieš Rusijos invaziją Ukrainoje vyriausybės kontroliuojamose teritorijose gyveno 37 mln. žmonių. Šios teritorijos neapima Rusijos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų bastionų Ukrainos rytuose.

Pirmadienį netoli Lvivvo esančiame miestelyje krito raketos, gyventojai teigia, jog atakos gali kartotisPirmadienio rytą Lvivo (Ukraina) srityje, miestelyje Krasne, Rusijos kariuomenė raketomis apšaudė elektros paskirstymo stotį geležinkelio stotyje. Po sprogimo įsiplieskė didelis gaisras.Miestelio bendruomenės pirmininkas Roman Furda naujienų agentūrai ELTA teigė, kad žmonių aukų buvo išvengta, aplink elektrinę sugriauta keletas pastatų. Jo teigimu, sprogimas sutrikdė traukinių eismą, šiuo metu vyksta infrastruktūros atstatymo darbai, įvykio vietoje visą dieną dirbo gaisrininkai ir gelbėtojai.R. Furda duomenimis, balandžio 25-ąją raketomis buvo apšaudytos dar mažiausiai dvi geležinkelio stotys gretimose Ukrainos srityse. Jo teigimu, tai buvo iš anksto suplanuota Rusijos armijos ataka, kuri bet kuriuo metu gali pasikartoti. Jos tikslas – paralyžiuoti Ukrainos geležinkelių darbą.Miestelio bendruomenės vadovo teigimu, į elektros paskirstymo stotį buvo paleistos mažiausiai trys raketos, vieną jų sunaikino Ukrainos karinių oro pajėgų priešraketinės pajėgos, kita pataikė šalia jėgainės. Spėjama, kad raketos skriejo iš pietryčių pusės.Pakalbinti miestelio Krasne gyventojai teigė, kad nuo sprogimo sudrebėjo jų namų langai, pakilo didelis dūmų stulpas. „Sprogimo garsas buvo sunkiai nusakomas, mes tuo metu buvome namie, sudrebėjo visas butas. Išbėgome į lauką, o ten – dūmai, jie matėsi ir už dešimties kilometrų“ – teigė Krasne gyventoja Liuba.Kitas Krasne gyventojas Oleksejus sakė, kad pastaruoju metu oro pavojaus sirenos girdėti kiekvieną dieną, bet gyventojai į jas mažai kreipė dėmesį. „Bet dabar, tik išgirdę signalą, iškart bėgame į slėptuves, tas sprogimas išgąsdino visus. Ukrainoje nebėra saugių vietų“, – sakė 47 metų ukrainietis.Žurnalistai į sprogimo zoną nebuvo įleisti. Miestelis Krasne yra apie 50 km atstumu nuo Lvivo. Pirmadienį oro pavojaus sirenos buvo įjungtos visoje Ukrainoje.

Londonas skaičiuoja, kad kare Ukrainoje žuvo iki 15 000 rusų karių Britų vyriausybė skaičiuoja, kad nuo karo prieš Ukrainą pradžios žuvo apie 15 000 Rusijos kareivių. Šį skaičių pirmadienį parlamente Londone įvardijo gynybos sekretorius Benas Wallace‘as.„Be žuvusiųjų yra ir technikos nuostolių. Keli šaltiniai teigia, kad iki šiol sunaikinta arba perimta daugiau kaip 2 000 šarvuočių“, - sakė B. Wallace‘as. Į šį skaičių įeina mažiausiai 530 tankų, 560 pėstininkų kovos mašinų bei 530 šarvuotų transporterių. „Be to, Rusija prarado daugiau kaip 60 sraigtasparnių ir naikintuvų“, - pabrėžė sekretorius.Ukraina nurodo daug didesnius nuostolius. Jos duomenimis, žuvo beveik 22 000 rusų karių, sunaikinta 181 kovinis lėktuvas, 154 sraigtasparniai, 884 tankai ir 2 258 šarvuočiai. Maskva kovo 25 dieną pranešė apie 1 351 žuvusį karį.B. Wallace‘as sakė, kad Rusija iki šiol „nepasiekė praktiškai jokių savo tikslų“. Karo pradžioje Rusija naudojo daugiau kaip 120 taktinių bataliono grupių, tai atitinka apie 65 proc. visų kovinių sausumos dalinių. „Šiuo metu mes manome, kad daugiau kaip 25 proc. jų jau nėra pasirengę kovai“, - kalbėjo B. Wallace‘as.Jis pabrėžė, kad Ukraina jau daugiau kaip tris savaites naudoja britų oro gynybos raketas „Starstreak“. B. Wallace‘as taip pat paskelbė, kad Didžioji Britanija, be to, padovanos Ukrainai „nedidelį skaičių“ šarvuočių „Stormer“, iš kurių galima leisti šio tipo raketas. Tai sustiprins Ukrainos oro gynybą, sakė sekretorius.

Baerbock: Rusijos sprendimas išsiųsti Vokietijos diplomatus - nepateisinamasVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock pasmerkė Rusijos sprendimą išsiųsti iš šalies 40 vokiečių diplomatų. „Šiandieninio žingsnio mes tikėjomės, tačiau jis niekaip nepateisinamas“, - pirmadienį Berlyne pareiškė politikė.Prieš tai Maskva 40 Vokietijos diplomatų paskelbė „nepageidaujamais asmenimis“. Vokietijos ambasadoriui Maskvoje buvo įteikta protesto nota dėl nedraugiškos Berlyno politikos ir 40 rusų diplomatų išsiuntimo balandžio pradžioje, Maskvoje informavo Užsienio reikalų ministerija.B. Baerbock pažymėjo, kad iš Vokietijos išsiųsti Rusijos diplomatai „daug metų ir sistemingai veikė prieš mūsų laisvę ir mūsų visuomenės sanglaudą“. „Jų darbas, be to, kėlė grėsmę tiems, kurie ieško pas mus apsaugos. To mes ilgiau toleruoti negalėjome, ir to mes netoleruosime ateityje“, - kalbėjo ministrė.Tuo tarpu dabar Rusijos išsiunčiami vokiečių diplomatai, anot A. Baerbock, „visiškai niekuo nekalti“. Jie atvirai, su susidomėjimu ir dideliu ryžtu vyko į Rusiją, kad ten tarnautų dvišaliams santykiams – nepaisant vis nepalankesnių aplinkybių. „Todėl, išsiųsdama diplomatus, Rusija kenkia pati sau“, - teigė Vokietijos užsienio reikalų ministrė.

JAV Valstybės departamentas patvirtino 165 mln. dolerių vertės šaudmenų pardavimą UkrainaiJAV Valstybės departamentas pirmadienį pranešė patvirtinęs 165 mln. dolerių (153 mln. eurų) vertės šaudmenų, naudotų buvusios Varšuvos sutarties šalių, taip pat kitokios nestandartinės amunicijos pardavimą Ukrainai, siekiant padėti apsiginti nuo Rusijos puolimo.Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra (DSCA) patvirtino potencialų pardavimą ir informavo apie tai Kongresą, kaip numato įstatymai. Kongresas teoriškai galėtų blokuoti šį ginkluotės pardavimą, bet tokia tikimybė nedidelė, nes Amerikos įstatymų leidėjai tvirtai palaiko Ukrainą, tapusią vasario 24-ąją prasidėjusios Rusijos invazijos auka.„Siūlomas pardavimas palaikys Jungtinių Valstijų užsienio politikos tikslus ir nacionalinio saugumo uždavinius, gerindamas šalies partnerės saugumą, kuris yra politinio stabilumo ir ekonomikos pažangos Europoje variklis“, – sakoma Valstybės departamento pranešime.Šis pardavimas buvo organizuotas Ukrainos vyriausybei paprašius. Tarp parduodamos amunicijos esama šaudmenų minosvaidžiams, automatiniams granatsvaidžiams ir haubicoms.

U. von der Leyen Indijoje: karas Ukrainoje turės pasekmių ir Azijai Rusijos invazija į Ukrainą kelia grėsmę Indijos regioniniam saugumui, pirmadienį pareiškė Europos Sąjungos vadovė kelionės, kuria siekiama stiprinti glaudesnius dvišalius strateginius ryšius, metu.Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen – dar viena Vakarų diplomatė, kuri, lankydamasi Indijoje, didžiąją dalį ginklų gaunančioje iš Rusijos, daro jai spaudimą dėl neutralios pozicijos karo atžvilgiu.Ir ES, ir Indija susiduria su iššūkiais, kuriuos kelia auganti Kinija, todėl U. von der Leyen priminė Pekino partnerystės su Maskva grėsmę ir perspėjo, kad karo pasekmės liečia ne vien Europą.„Karo baigtis ne tik nulems Europos ateitį, bet ir turės didelės įtakos Indijos bei Ramiojo vandenyno regionui, – sakė ji kasmetinės geopolitinės konferencijos Naujajame Delyje „Raisinos dialogas“ dalyviams. – Rusija ir Kinija sudarė neribotą paktą. Jos pareiškė, kad jų draugystė „neturi ribų“... Ko galime tikėtis iš „naujųjų tarptautinių santykių“, kurių abi šalys ragina siekti?“U. von der Leyen kelionė į Naująjį Delį surengta po kelių neseniai vykusių aukšto rango diplomatų vizitų, kuriais siekta atitraukti Indiją nuo Rusijos.Praėjusią savaitę ministras pirmininkas Narendra Modis priėmė savo kolegą iš Jungtinės Karalystės Borisą Johnsoną, susitikimo metu jiedu paskelbė apie naują gynybos ir saugumo partnerystę.Po naujos specialios tarybos, kuri skatins prekybą ir bendradarbiavimą technologijų srityje, pristatymo, U. von der Leyen sakė, kad per ateinantį dešimtmetį ES daug dėmesio skirs ryšių su Indija stiprinimui. Bendrame pareiškime Indija ir Europos Komisija „sutarė, kad greiti geopolitinės aplinkos pokyčiai rodo, jog reikia bendrų visapusiškų strateginių įsipareigojimų“.

Per Rusijos smūgius Ukrainos geležinkelio infrastruktūrai žuvo penki žmonės, 18 sužeistaMažiausiai penki žmonės žuvo ir dar 18 žuvo pirmadienį per Rusijos smūgius geležinkelio infrastruktūrai Ukrainos centrinėje Vinycios srityje, pranešė Kyjivas.„Preliminari informacija rodo, kad žuvo penki žmonės ir 18 buvo sužeista. Vyksta gelbėjimo operacijos, prokurorai ir kitos tarnybos dirba įvykio vietoje“, – sakoma Ukrainos generalinės prokuratūros pranešime, paskelbtame per socialinius tinklus.

TBT prokuroras prisijungs prie ES grupės, tiriančios nusikaltimus UkrainojeTarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras prisijungs prie ES tyrimų grupės, kuri tirs Ukrainoje galimai įvykdytus tarptautinius nusikaltimus, pirmadienį pranešė ES teisminio bendradarbiavimo agentūra.„Tarptautinio baudžiamojo teismo Hagoje prokuratūra taps jungtinės tyrimų grupės (JTG) dėl Ukrainoje galimai įvykdytų pagrindinių tarptautinių nusikaltimų dalyve", – sakoma Eurojusto pareiškime.TBT vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas pasirašė susitarimą su Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos generaliniais prokurorais dalyvauti jungtinėje tyrimų grupėje, kuri tirs galimus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus po Rusijos vasario 24 dieną pradėtos invazijos.Susitarimu „siekiama palengvinti tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atitinkamose valstybėse, taip pat tų asmenų, kurie galėtų būti perduoti TBT“, pranešė Eurojustas.„Šiuo susitarimu JTG šalys ir TBT prokuratūra siunčia aiškią žinią, kad bus dedamos visos pastangos siekiant veiksmingai surinkti įrodymus apie Ukrainoje įvykdytus pagrindinius tarptautinius nusikaltimus ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn“, – sakė Hagoje įsikūrusi agentūra.Beveik prieš dvi savaites K. Khanas lankėsi Bučos mieste, kur buvo nužudyta šimtai civilių, ir dėl žudynių Ukraina kaltina Rusijos pajėgas, kurios kelias savaites buvo okupavusios miestą.„Ukraina yra nusikaltimo vieta. Esame čia, nes turime pagrįstų priežasčių manyti, kad vykdomi teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai“, – tuo metu žurnalistams sakė K. Khanas.Rusija neigia atsakomybę už žūtis, o prezidentas Vladimiras Putinas atmetė pranešimus apie rusų karius, šaudančius į civilius gyventojus, ir pavadino juos „klastotėmis“.

JT: nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo arba buvos sužeista 5 718 civilių Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą prieš du mėnesius, Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, žuvo arba buvo sužeista mažiausiai 5 718 civilių. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras pirmadienį Ženevoje pranešė, kad žuvo mažiausiai 2 665 žmonės, dar 3 053 buvo sužeisti.Pateiktais duomenimis, tarp žuvusiųjų yra 195 vaikai. Dar 296 mergaitės ir berniukai buvo sužeisti. Ši statistika, anot biuro, apima civiles aukas nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną iki sekmadienio nakties. Kartu pažymima, kad tikrasis žuvusių ir sužeistų civilių skaičius gali būti didesnis.

Rusija tvirtina užkirtusi kelią propagandisto V. Solovjovo nužudymuiRusija pirmadienį pranešė sulaikiusi kelis „teroristinės neonacių“ grupuotės narius, tariamai planavusius nužudyti žinomą šalies propagandistą Vladimirą Solovjovą.Tai pareiškė šalies Federalinė saugumo tarnyba (FSB) ir pridūrė, kad sulaikytieji yra Rusijos piliečiai. Grupuotė atitinkamus nurodymus neva gavo iš Ukrainos ir prisipažino planavusi nužudyti V. Solovjovą ir tada pabėgti iš Rusijos. Pasak FSB, sulaikytųjų namuose per kratas aptikti „suklastoti“ Ukrainos pasai, ginklai, narkotikai ir savadarbis sprogstamasis įtaisas.Susitikime su šalies prokurorais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad čia tam tikrą vaidmenį galimai suvaidino JAV. Jis konkrečiai nepaminėjo V. Solovjovo, tačiau tvirtino, kad Vašingtonas dalyvavo planuojant „nužudyti garsų Rusijos televizijos žurnalistą“. „Tiek iš jų kalbų apie žurnalistų teises ir apskritai apie žmogaus teises“, – teigė V. Putinas.V. Solovjovas yra V. Putino ir pastarojo Ukrainoje pradėtos „specialiosios karinės operacijos“ šalininkas. Jis dėl propagandos skleidimo įtrauktas į Europos Sąjungos (ES) sankcijų sąrašus.

Ukraina paneigė Rusijos pranešimus, kad bus atidarytas humanitarinis koridorius iš „Azovstal“ gamyklosUkraina pirmadienį paneigė ankstesnius Rusijos pranešimus, kad pirmadienį bus atidarytas humanitarinis koridorius iš Mariupolyje esančios „Azovstal“ gamyklos, ir nurodė, kad Maskva nesutiko su atitinkamu Kyjivo prašymu.„Deja, šiandien nėra jokių susitarimų dėl humanitarinių koridorių iš „Azovstal“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk.

Ukrainos pareigūnai skaičiuoja, kad per karą jau žuvo daugiau kaip 3 818 civiliųRusijos invazijos į Ukrainą metu žuvo 3 818 civilių asmenų, teigia Ukrainos apygardos prokurorė Iryna Venediktova, apie tai pranešė naujienų agentūra „Interfax-Ukraina“.Sužeistųjų skaičius viršija 4 000.Tačiau ji pažymėjo, kad statistika yra neišsami, nes dėl tebevykstančio karo valdžios institucijos negali atlikti tyrimų daugelyje šalies vietų.Pasak I. Venediktovos, iki šiol žuvusių vaikų skaičius siekia 215, o sužeistų – 391.

Rusija neigia pranešimus, kad Ukrainos Chersono srityje planuoja surengti „referendumą“ Rusijos užsienio reikalų ministerija paneigė pasirodžiusius pranešimus, kad Maskva Ukrainos Chersono srityje planuoja surengti „referendumą“ dėl vadinamosios „liaudies respublikos“ įkūrimo.„Apie tai nesu nieko girdėjęs“, – pareiškė užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Rudenka, atsakydamas į atitinkamą žurnalistų klausimą.Pastaruoju metu buvo vis dažniau spėliojama, kad Chersone galimai rengiamasi tokiam „referendumui“, panašiam į prieš tai surengtus Krymo pusiasalyje ir Donbaso separatistinėse respublikose. Anot pranešimų, Chersone, be kita ko, buvo pastebėta lankstinukų su raginimais surengti tokį balsavimą.

Lenkija jau suskaičiavo apie 2,94 mln. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau pasitraukė apie 2,94 mln. žmonių, pirmadienį pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba.Pasieniečių duomenimis, sekmadienį Lenkijos sieną kirto 9 800 pabėgėlių – palyginti su šeštadieniu, šis skaičius daugiau kaip trečdaliu mažesnis. Tačiau tą pačią dieną iš Lenkijos į Ukrainą grįžo 11 800 žmonių. Anot pasieniečių, didžioji dauguma jų yra Ukrainos piliečiai, grįžtantys į teritorijas, kurias atsikovojo Ukrainos kariuomenė.Nėra oficialių duomenų apie tai, kiek iš viso iš Ukrainos į Lenkiją nuo karo pradžios atvykusių žmonių liko kaimyninėje šalyje ir kiek pasitraukė į kitas Europos Sąjungos (ES) šalis.Prieš karą Ukrainoje gyveno daugiau kaip 44 mln. žmonių. Lenkija ir Ukraina turi daugiau kaip 500 kilometrų ilgio sieną.

Rusija skelbia atidaranti humanitarinį koridorių iš „Azovstal“ gamyklosRusijos gynybos ministerija pirmadienį paskelbė paliaubas aplink Ukrainos metalurgijos įmonės „Azovstal“ kompleksą Mariupolyje, kad būtų galima evakuoti civilius iš šios pramonės zonos – paskutinio uostamiesčio gynėjų bastiono.Rusijos pajėgos „2022 metų balandžio 25 dieną nuo 14 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku vienašališkai nutrauks bet kokius karo veiksmus, atitrauks dalinius saugiu atstumu ir sudarys sąlygas [civilių gyventojų] pasitraukimui“, nurodė Gynybos ministerija išplatintame pareiškime.Pasak ministerijos, civiliai bus išgabenti „bet kuria jų pasirinkta kryptimi“.Pareiškime priduriama, kad Ukrainos pusė turėtų parodyti „pasirengimą“ pradėti humanitarinę evakuaciją „iškeldama baltas vėliavas“ „Azovstal“ komplekse.Pasak ministerijos, ši informacija „Azovstal“ komplekse esantiems asmenims bus perduodama „radijo kanalais“ kas 30 minučių.Rusija praėjusią savaitę pareiškė visiškai perėmusi strategiškai svarbaus Mariupolio uostamiesčio kontrolę, išskyrus „Azovstal“ pramonės zoną.Prezidentas Vladimiras Putinas nurodė įvesti blokadą aplink įmonę, kurioje, kaip skelbiama, slepiasi šimtai ukrainiečių civilių ir karių.Milžiniška plieno gamykla, kurioje įrengtas požeminių kanalų labirintas, išliko paskutine Ukrainos pasipriešinimo atrama strategiškai svarbiame Azovo jūros uostamiestyje.Ukrainos pareigūnų teigimu, ten slepiasi iki 1 000 civilių. Ukraina nekart ragino nedelsiant atidaryti humanitarinį koridorių iš gamyklos, kad ją galėtų palikti civiliai gyventojai ir sužeisti kariai.

Blinkenas po vizito Kyjive: Rusijai nepavyksta, Ukraina pasiekia tiksląRusijai nepavyksta užkariauti Ukrainos, sako JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.„Kalbant apie Rusijos karo tikslus, Rusijai nepavyksta, Ukraina pasiekia tikslą“, – sakė jis Lenkijoje po ankstesnę dieną tris valandas trukusio vizito pas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį kartu su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu.A. Blinkenas sakė, kad Rusijos tikslas yra atimti iš Ukrainos suverenitetą ir nepriklausomybę, tačiau pažymėjo, kad jai nepavyko to padaryti, nepaisant daugiau nei du mėnesius trunkančių varginančių atakų. Jis pridūrė, kad Rusijos kariuomenė nepateisina lūkesčių ir kad šalies ekonomiką veikia Vakarų sankcijos: „Nežinome, kaip toliau klostysis šis karas, bet žinome, kad suvereni nepriklausoma Ukraina gyvuos daug ilgiau nei Vladimiro Putino valdymas.“

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko beveik 22 tūkst. kariųRusija nuo savo karo prieš Ukrainą pradžios šalyje jau neteko beveik 22 000 karių. Tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, nuo vasario 24 dienos iki balandžio 25-osios Rusija taip pat neteko 884 tankų, 2 258 šarvuočių, 411 artilerijos sistemų, 149 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 69 oro gynybos sistemų, 181 lėktuvo, 154 sraigtasparnių, 1 566 transporto priemonių, 8 laivų, 76 degalų cisternų, 201 drono ir 28 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Zelenskis dėkoja JAV už pagalbą ginklais ir ragina įvesti naujas sankcijas RusijaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV už pagalbą ginklais per dviejų aukšto rango JAV ministrų vizitą ir drauge paragino sugriežtinti sankcijas Rusijai. „Su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu ir gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu aptarėme pagalbą gynybai, sankcijų Rusijai stiprinimą, finansinę paramą Ukrainai ir saugumo garantijas“, – paskelbė V. Zelenskis savo oficialiame „Telegram“ kanale.Ginklų pagalba, iki šiol jau pasiekusi 3,4 mlrd. dolerių, labai padėjo Ukrainai jos nacionalinės gynybos srityje, sakė V. Zelenskis. Kartu, anot jo, svarbu apriboti Rusijos puolimo potencialą įvedant griežtesnes sankcijas. V. Zelenskis užsiminė apie veiksmų planą, kurį jau parengė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas ir buvęs JAV ambasadorius Maskvoje Michaelas McFaulis. Be to, V. Zelenskis pabrėžė, kaip svarbu Ukrainos ekonomikai turėti geresnę prieigą prie JAV rinkos jos prekėms.

Vinycios srityje surengtos raketų atakosPirmadienį Rusijos kariai surengė raketų atakas dviejuose Ukrainos Vinycios srities miestuose. Tai pranešė agentūra „Reuters“, remdamasi šios srities gubernatoriumi Serhijumi Borzovu.Pasak S. Borzovo, nuo raketų ugnies nukentėjo Žmerynkos ir Koziatynės miestai. „Priešas bando pulti kritinę infrastruktūrą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše teigė gubernatorius.Rusija šių pranešimų dar nekomentavo.

Kyjivas praneša atremiantis Rusijos puolimusRytų Ukrainoje atremti keli Rusijos puolimai, anksti pirmadienį pranešta iš Kyjivo.Žinios pasirodė po naktį trukusių slaptų Ukrainos pareigūnų ir atvykusių JAV pasiuntinių susitikimų. Apie juos paaiškėjo nedaug detalių, nors manoma, kad kalbėta apie tolesnę karinę pagalbą Ukrainai, jau trečią mėnesį atremiančiai Rusijos invaziją.Pasak Ukrainos pareigūnų, per nakties atakas mėginta pasistūmėti Kramatorsko – rytinio miesto, turinčio maždaug 150 tūkst. gyventojų, link. Tai reiškia, kad atakos paveikė ir tokias vietas kaip Iziumas, Barvinkova ir Komyšuvacha, pirmadienį pranešė šalies generalinis štabas. Kitose Donecko vietose Rusijos atakos apsiribojo artilerijos apšaudymu į ukrainiečių pozicijas, įskaitant apgultą Mariupolio miestą. Taip pat buvo bandoma šturmuoti Popasnos miestelį. Ukrainos pajėgos pranešė, kad rusai prarado 13 tankų ir kitų karinių įrenginių. Ataskaitų neįmanoma nepriklausomai patvirtinti.

Žiniasklaida dalinasi vaizdo įrašu, kuriame, kaip teigiama, užfiksuota deganti naftos saugykla Rusijos mieste Brianskehttps://twitter.com/RALee85/status/1518489757189296128?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos gubernatorius teigia, kad Rusija netoli sienos numušė du Ukrainos dronus Rusijos pajėgos per naktį netoli sienos numušė du Ukrainos bepiločius orlaivius, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius.„Šiandien, 4.15 val., Rusijos oro gynybos įgulos numušė du Ukrainos bepiločius orlaivius“ Rylsko rajone, prie Ukrainos sienos, per „Telegram“ pranešė Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas. „Nėra aukų, sužeistųjų ar žalos. Situacija visiškai kontroliuojama.“Anksčiau pirmadienį Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad Briansko mieste, maždaug už 200 kilometrų į šiaurę nuo Rylsko, dega didelė degalų saugykla. Kol kas nėra jokių įrodymų, kad abu incidentai būtų susiję.Rusija ne kartą kaltino Ukrainos pajėgas surengus smūgius jos teritorijoje ir perspėjo, kad atsakydama į tai Maskvos kariuomenė sustiprins atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Balandžio pradžioje Belgorodo srities, kuri taip pat yra netoli Ukrainos sienos, gubernatorius pranešė, kad Kyjivo sraigtasparniai apšaudė ten esantį degalų sandėlį.

Ukrainoje apšaudytos penkios geležinkelio stotys Ukrainos geležinkelių vadovas pranešė, kad pirmadienio rytą buvo apšaudytos penkios geležinkelio stotys centrinėje ir vakarų Ukrainoje. Pasak, Oleksandro Kamyšino, buvo pranešta ir apie aukas, tačiau kol kas daugiau informacijos nėra. Dėl apšaudymų vėlavo bent 16 keleivinių traukinių. „Šiandien ryte per valandą apšaudytos penkios geležinkelio stotys. Vėlavo 16+ keleivinių traukinių. Pranešama apie aukas, detalesnė informacija vėliau. Rusai ir toliau naikina Ukrainos geležinkelių infrastruktūrą“, – sakoma O. Kamyšino „Twitter“ įraše. Tai jau nebe pirmas kartas, kai Rusijos pajėgos Ukrainoje atakuoja geležinkelio stotis. Balandžio pradžioje rusų kariai raketomis apšaudė Kramatorsko geležinkelio stotį ir čia pražudė mažiausiai 50 žmonių.

Pentagono vadovas: Ukraina gali laimėti karą, jei turės tinkamą įrangąUkraina gali laimėti karą prieš Rusiją, jei turės tinkamą ginkluotę, pirmadienį pareiškė Pentagono vadovas Lloydas Austinas, grįžęs iš kelionės į Kyjivą kartu su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.„Pirmas žingsnis pergalės link yra tikėjimas, kad laimėti įmanoma. Taigi jie tiki, kad mes galime laimėti“, – žurnalistams sakė L. Austinas po abiejų sekretorių susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.„Tikime, kad mes galime laimėti, kad jie gali laimėti, jei turės tinkamą įrangą, tinkamą paramą“, – pridūrė JAV gynybos sekretorius.Be to, jis sakė, kad Jungtinės Valstijos nori, jog nusilptų Rusijos karinis pajėgumas, kad ji negalėtų surengti dar vienos invazijos.„Norime, kad Rusija susilpnėtų tiek, kad negalėtų daryti tokių dalykų, kokius padarė įsiverždama į Ukrainą“, – žurnalistams pareiškė L. Austinas.

JK žvalgyba: Rusijos pajėgos Ukrainoje iki šiol nepasiekė reikšmingo proveržioJungtinės Karalystės (JK) žvalgybos tarnybų duomenimis, nuo tada, kai Rusija užsibrėžė visiškai užimti Donbasą, jos karinės pajėgos padarė nedidelę pažangą kai kuriose Ukrainos teritorijose, praneša BBC.Nepaisant to, Maskva iki šiol nepasiekė jokio reikšmingo proveržio.JK gynybos ministerija savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje pridūrė, kad Ukrainos kariuomenės vykdoma Mariupolio gynyba sumažino daugelio Rusijos dalinių kovinį efektyvumą.Ministerija taip pat nurodė, kad Rusijos gynybos ministerijos siūlymas, jog kompensacijų žuvusių rusų karių šeimoms išmokėjimą prižiūrėtų ne kariškiai, o civiliai pareigūnai, galimai reiškia tai, kad Maskva siekia nuo visuomenės nuslėpti tikrąjį savo nuostolių kare mastą.

Luhansko srities administracijos vadovas Sergejus Gaidaijus pranešė apie naktinio apšaudymo pasekmes. Lysyčanske, Severodonecke, Rubižnėje ir Gorne, anot jo, sviediniai pataikė į gyvenamuosius pastatus. Apgadinti septyni pastatai. S. Gaidajus taip par pabrėžė, kad tai jau trečias kartas, kai apšaudoma Lysyčansko naftos perdirbimo gamykla. https://t.me/luhanskaVTSA/1964

Lvivo srityje – sprogimaiLvivo srityje pirmadienio rytą pasigirdo sprogimai. Pirmiausia gyventojai išgirdo sprogimus, o tada danguje pasirodė dūmai, rašo agentūra UNIAN, remdamasi vietos pareigūnu.Anot jo, dviejose gyvenvietėse kilo gaisrai. Padėtis kontroliuojama, tačiau Lvivo srities gyventojams reikia likti slėptuvėse.

Nuo Rusijos agresijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 215 vaikųNuo vasario 24 d., kai prasidėjo Rusijos plataus masto agresija prieš Ukrainą, šalyje žuvo 215 vaikų, o dar 391 buvo sužeistas.Tai pirmadienio rytą pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi portalas „gazeta.ua“.„Šie skaičiai nėra galutiniai, kadangi duomenys renkami aktyvių karo veiksmų rajonuose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose“, – pareiškė žinybos atstovai.Rusijos pajėgoms apšaudant ir bombarduojant Ukrainos miestus ir kaimus, nukentėjo 1500 mokyklų, iš jų 102 visiškai sugriautos.

Blinkenas: JAV diplomatai nuo šios savaitės palaipsniui sugrįš į UkrainąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir gynybos sekretorius Lloydas Austinas sekmadienį atvyko į Kyjivą susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Tai buvo pirmasis Amerikos aukšto rango pareigūnų apsilankymas Ukrainoje nuo Rusijos invazijos į šią provakarietišką valstybę pradžios vasario 24-ąją. Jis įvyko daugeliui pasaulio šalių švenčiant ortodoksų Velykas. JAV vizito faktą patvirtino tik po to, kai A. Blinkenas ir L. Austinas paliko Ukrainos teritoriją.A. Blinkenas ir L. Austinas išreiškė solidarumą su V. Zelenskiu ir paskelbė apie laipsnišką JAV diplomatų sugrįžimą į Ukrainą.Jie taip pat pažadėjo, kad JAV papildomai skirs daugiau kaip 700 mln. JAV dolerių (648 mln. eurų) vertės tiesioginės ir netiesioginės karinės pagalbos, įskaitant apie 300 mln. dolerių reikalingiems ginklams įsigyti.Pinigai taip pat bus skirti Ukrainos regioninėms sąjungininkėms, kurioms reikia papildyti atsargas po to, kai jos nusiuntė ginklų savo kaimynei.A. Blinkenas sakė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas planuoja artimiausiomis dienomis paskirti dabartinę JAV ambasadorę Slovakijoje Bridget Brink naująja ambasadore Kyjive – šis postas oficialiai tuščias nuo 2019 metų.Nors kelios Europos šalys jau vėl atidarė savo ambasadas Kyjive, Amerikos diplomatai grįš palaipsniui, sakė vienas Valstybės departamento pareigūnas.„Nuo karo veiksmų pradžios kitapus sienos, Lenkijoje, turėjome komandą, kuri dirbo šį darbą“, – sakė pareigūnas žurnalistams, laukusiems A. Blinkeno ir L. Ostino pasienyje Lenkijos pusėje.„Nuo šios savaitės šios komandos nariai galės vykti vienadienių kelionių į Ukrainą, – sakė jis. – Galiausiai jie vėl pradės dirbti Kijeve.“Ukrainos prezidentūra jau anksčiau sekmadienį patvirtino informaciją apie A. Blinkeno ir L. Austino vizitą, o V. Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovyčius viename interviu, transliuotame per platformą „YouTube“, sakė, kad „jie nebūtų atvykę, jeigu nebūtų pasiruošę mums duoti“ ginklų.V. Zelenskis sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ taip pat parašė, kad „Ukrainos ir JAV draugystė ir partnerystė yra stipresnės nei bet kada anksčiau“.J. Bidenas dar ketvirtadienį paskelbė apie naują 800 mln. dolerių (736 mln. eurų) vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai. Pasak prezidento, ši parama padės Kyjivo pajėgoms kovoti su rusų kariuomene rytiniame Donbaso regione. Nuo J. Bideno kadencijos pradžios pernai sausį JAV jau perdavė maždaug 4 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos.Prieš L. Austino ir A. Blinkeno vizitą Ukrainoje lankėsi virtinė Europos aukšto rango pareigūnų, tarp jų Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.

Rusija mėgina iš nuskendusio kreiserio „Moskva“ iškelti raketas ir slaptus dokumentusToje vietoje, kur nuskendo Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas kreiseris „Moskva“, dirba specialus gelbėjimo laivas „Kommuna“. Kaip rašo Vokietijos leidinys „Bild“, Rusija mėgina iškelti iš „skenduolio“ raketas, slaptus dokumentus ir kitą svarbią įrangą.Pasak publikacijos autoriaus, nuskendęs kreiseris „Moskva“ yra 187 metrų ilgio, todėl 110 metų senumo „Kommunai“ vargu ar pavyks jį iškelti į paviršių.„Kommuna“ buvo nuleista į vandenį 1912 metais, dar carinėje Rusijoje, ir yra vienas seniausių laivų Rusijos kariniame laivyne.Palydovai nustatė tikslią vietą, kur nuskendo Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas „Moskva“. Jis guli jūros dugne 40–45 metrų gylyje.Balandžio 13 d. Juodosios jūros akvatorijoje į Rusijos kreiserį „Moskva“ pataikė Ukrainos sparnuotosios raketos „Neptun“. Ukrainos karinės vadovybės žiniomis, laivas užsidegė, o paskui apvirto ir nuskendo.Rusija teigia, kad laive sprogo šaudmenys, o nuskendo jis tempiamas į uostą.

Rusija: Briansko mieste liepsnoja naftos bazėRusijos mieste Brianske kilo gaisras naftos bazėje. Tai pirmadienį pranešė Rusijos žiniasklaida, remdamasi Briansko srities vyriausybės atstovais.Vietos gyventojai žurnalistams sakė girdėję kelis sprogimus.Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka „Telegram“ kanale parašė, kad Brianske evakuojami žmonės, gyvenantys netoli naftos bazės.„Policininkai neaiškina įvykių priežasčių, į incidento vietą nuskubėjo visos miesto gelbėjimo tarnybos“, – pridūrė jis.Brianskas yra už 100 kilometrų nuo Ukrainos sienos.UNIAN primena, kad balandžio 1 d. naftos bazė užsidegė kitame Rusijos mieste Belgorode. Tada Belgorodo srities gubernatorius pranešė, kad per gaisrą nukentėjo du naftos bazės darbuotojai.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/14710

Zelenskis Kyjive susitiko su JAV diplomatijos ir gynybos vadovaisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko Kyjive su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu ir gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu, sekmadienį pranešė prezidentūra.Prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius, anksčiau kalbėdamas per vieną interviu, transliuotą per platformą „YouTube“, patvirtino, kad susitikimas vyksta „dabar. Kalbasi su prezidentu. Galbūt jie galės padėti“, Ukrainai jau du mėnesius kovojant su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.Tai pirmasis V. Zelenskio susitikimas su JAV pareigūnais nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją.O. Arestovyčius pakartojo Ukrainos raginimą parūpinti jai puolamosios ginkluotės, nes „kol nėra puolamųjų [ginklų], kiekvieną dieną bus po naują Bučą“, turėdamas galvoje kelias savaites Rusijos pajėgų kontroliuotą Kyjivo priemiestį, kuriame Jungtinės Tautos pranešė dokumentavusios apie 50 civilių „neteisėtą nužudymą“.Kalbėdamas apie viešinčius JAV pareigūnus O. Arestovyčius sakė: „Jie nebūtų atvykę, jeigu nebūtų pasiruošę mums duoti“ ginklų.Šeštadienį V. Zelenskis sakė esąs dėkingas už Vašingtono jau suteiktą pagalbą Ukrainai, bet pabrėžė, kad Kyjivas pageidauja gauti sunkesnės, galingesnės ginkluotės, kurią galėtų naudoti prieš Rusijos pajėgas.Duodamas interviu per „YouTube“ O. Arestovyčius sakė, kad Rusijos pajėgų apsiaustame Azovo jūros uostamiestyje Mariupolyje tebekovoja ukrainiečių pajėgos, bet miesto gynyba atsidūrusi „ties žlugimo riba“.

Rusų pajėgos sekmadienį apšaudė kelis Charkivo rajonus ir regiono gyvenvietes, buvo sužeista 14 žmoniųKaip skelbia UNIAN, sekmadienį rusų pajėgos apšaudė kelis Charkivo rajonus ir regiono gyvenvietes. Skelbiama, kad buvo sužeista 14 žmonių.Apie tai pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, rašo UNIAN.„Nepaisant šventės, šiandien priešas Charkivo srityje toliau apšaudė taikius namus“, – sakė jis.Velykų naktį smogta Charkivo Aleksejevkos, Saltovkos, Šiaurės Saltovkos rajonuose. Čia trys žmonės buvo sužeisti.Dieną apšaudyti Zološevskio ir Čugujevskio rajonai. Preliminariais duomenimis, ten sužeista 11 žmonių, tarp jų 11 metų vaikas: Chugujeve – 6, Malynivkoje – 5, Zolochive – 1.Taip pat per apšaudymą žuvo du žmonės – Charkive ir Čugove.Per visos Ukrainos naujienų teletiltą O. Sinehubovas pranešė apie keturis žuvusiuosius.

Ukraina siūlo surengti derybas dėl apgultos Mariupolio gamyklos Kijivas siūlo surengti specialų taikos derybų su Rusija raundą Mariupolio plieno gamyklos „Azovstal“ pašonėje, teigia Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius. Apie tai skelbia BBC ir Ukrainos agentūra UNIAN. O. Arestovičius pasiūlė, kad derybomis galėtų būti siekiama sudaryti paliaubas ir nustatyti pietiniame uostamiestyje įstrigusių civilių ir kovotojų likimą. Mariupolio plieno gamykloje įsikūrusi nedidelė ukrainiečių gynėjų grupė jau kelias savaites neleidžia Rusijos pajėgoms visiškai perimti strategiškai svarbaus uosto kontrolės. Taip pat pranešama, kad ten slepiasi civiliai gyventojai, įskaitant vaikus.

Rusija apkaltinta netinkamu elgesiu su karo belaisviaisUkrainos žmogaus teisių ombudsmenė Liudmila Denisova apkaltino Rusiją pažeidus tarptautinę teisę, apgyvendindama ukrainiečius karo belaisvius nusikaltėliams skirtose darbo stovyklose, skelbia BBCL. Denisova sako, kad Rusijos Rostovo srityje, netoli Ukrainos sienos, buvo atlaisvintos dvi stovyklos, kad būtų vietos atvykėliams.Ji tvirtina, kad ukrainiečių kalinius saugo kalėjimo prižiūrėtojai ir laikosi kur kas blogesnėmis sąlygomis, nei nustatytos Ženevos konvencijų taisyklėse dėl elgesio su žmonėmis kare.Rusija kol kas nereagavo į naujus kaltinimus, bet anksčiau neigė pažeidusi tarptautines sutartis per savo invaziją.