Kaip vakariniame kreipimesi sakė valstybės vadovas, Ukraina savo tarptautiniams partneriams kartoja, kad tik visiška Ukrainos dangaus apsauga išgelbės Ukrainą ir Europą „nuo daugelio galimų Rusijos agresijos eskalacijų ir neabejotinai paskatins Rusiją tikrai baigti karą“.

Jis taip pat padėkojo Suomijai ir Švedijai už sprendimą suteikti Ukrainai naują gynybos paramą.

„Tai labai reikšminga. Kiekvienas toks valstybių sprendimas daro jas mūsų pergalės ir pasaulio ateities bendrakūrėjomis“, – sakė V. Zelenskis.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainos generolas: po G-20 Putinas nemaloniai nustebintas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas masiniais raketų smūgiais Ukrainoje lapkričio 15 dieną pabandė pasauliui įrodyti, kad yra pasirengęs vykdyti agresyvią bauginimo politiką.Kaip FREEDOM eteryje sakė buvęs užsienio žvalgybos tarnybos vadas, armijos generolas Nikolajus Malomužas, V. Putinas ir toliau bando formuoti naują pasaulio tvarką, taip pat ir nacionalinio saugumo klausimais.„Rusijos koncepcija (vadinamasis rusiškasis pasaulis) niekam nerūpi. Tai įrodė ir (G20) rezoliucija. Ir V. Putino atsakymas net ir savo partneriams (Kinijai ir Indijai) parodė, kad ir toliau vykdys galingą pasaulio šantažą... Jis sąmoningai norėjo, kad atakos sutaptų su viršūnių susitikimu“, – įsitikinęs N. Malomužas.Taip pat Kremliaus vadovas galėjo paprasčiausiai keršyti už prarastą Chersoną – vienintelį srities centrą Ukrainoje, kurį sugebėjo į savo rankas nuo vasario 24 dienos perimti Rusijos Federacijos armija.„Antras svarbus momentas – Chersonas. Chersonas buvo sisteminė Putino nesėkmė, didžiulė karinė-politinė-strateginė nesėkmė. Tai buvo smūgis V. Putino ambicijoms. Pasižiūrėjo, kokie vertinimai, kokia nepatenkinta ir nusivylusi visuomenė. Jis to nepakėlė, nusprendė, kad reikia kažkaip atkeršyti. Jis ne tik kai kuriais atžvilgiais neadekvatus, bet dar ir kerštingas“, – paaiškino generolas.Anot N. Malomužo, V. Putinas nori būti pasaulinis žaidėjas, bet jo niekas ten priima. Rusijos prezidentą nemaloniai nustebino ir aštrūs Kinijos ir Indijos pasisakymai dėl branduolinio ginklo.

Macronas: karas Ukrainoje yra ir Azijos problemaPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį paragino Azijos šalis prisijungti prie „stiprėjančio sutarimo“ prieš karą Ukrainoje, sakydamas, kad šis karas yra ir „jūsų problema“.E. Macronas Ramiojo vandenyno regiono šalių aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose verslo lyderiams sakė, kad Prancūzija stengiasi „sukurti vis didesnį sutarimą, kad pasakytume, jog šis karas yra ir jūsų problema, nes jis sukurs daug nestabilumo“.

Žiniasklaida: rusų bėgimas iš Chersono byloja apie išvadas, padarytas po nesėkmės prie Charkivo Vakarų ekspertų teigimu, iš anksto suplanuotas rusų įsibrovėlių traukimasis iš dešiniojo Dnipro kranto Chersono srityje rodo, kad Rusijos vadovybė padarė išvadas po nesėkmės Charkivo srityje.Kaip rašo „Newsweek“, karo analitikas Michaelas Kofmanas mano, kad nepaisant to, kad pasitraukimas iš Chersono buvo Rusijos kariuomenės pralaimėjimas, okupantams tai pavyko įvykdyti gana organizuotai.Anot jo, rusų traukimasis pietų kryptimi gali atskleisti „tam tikrą Rusijos kariuomenės raidą“.

Organizacija: nuo karo pradžios Rusija panaudojo mažiausiai septynių tipų prieštankines minas Rusijai Ukrainoje naudojant sausumos minas, įskaitant naujai pagamintus modelius, kyla grėsmė, kad per pastaruosius 25 metus pasiekta pažanga šioje srityje gali būti sustabdyta, ketvirtadienį pareiškė minų naudojimą stebinti organizacija „Landmine Monitor“.Jos teigimu, Maskva kuria naujas prieštankines minas ir savo kare Ukrainoje naudojo dar 2021 metais pagamintus sprogmenis.Stebėtojas teigė, kad minų naudojimas Ukrainoje, taip pat Mianmare, aptemdė 1997 metais Otavoje sudarytos minų draudimo sutarties 25-ąsias metines.Organizacijos metinėje ataskaitoje nurodoma, kad per pirmuosius devynis 2022 metų mėnesius Ukrainoje nuo minų ir likusių nuo karo sprogmenų nukentėjo 277 civiliai – beveik penkis kartus daugiau nei 2021 metais, kai nukentėjusiųjų skaičius siekė 58.„Rusų pajėgos Ukrainoje panaudojo mažiausiai septynių tipų prieštankines minas nuo tada, kai Rusija įsiveržė į šią šalį vasario 24 dieną“, – teigiama ataskaitoje.Organizacija taip pat teigė turinti patvirtintų įrodymų, kad Rusijos pajėgos nuo 2022 metų vasarį daugelyje Ukrainos vietų prieš atsitraukdamos ir apleisdamos savo pozicijas yra padėjusios „aukos aktyvuojamus spąstus ir savadarbius sprogstamuosius įtaisus“.Be to, keliuose regionuose, kurių daugelį Rusija kontroliavo ilgesnį laiką, buvo naudojamos „mėtomosios minos“.„Didžiausias iššūkis besiformuojančiai normai prieš šiuos ginklus yra naujas jų naudojimas“, – sakė organizacija.„Sausumos minos ir toliau žudo ir sužeidžia civilius gyventojus, naikina pragyvenimo šaltinius, neleidžia naudotis žeme ir trukdo naudotis pagrindinėmis paslaugomis daugiau nei 60 šalių ir teritorijų“, – teigė ji.Draudimo sutartis privaloma maždaug 164 šalims, kurios kartu sunaikino daugiau kaip 55 milijonus sukauptų prieštankinių minų.Priešingai nei Ukraina, Rusija nėra pasirašiusi šios sutarties.Ataskaitoje nurodoma, kad 2021 metais visame pasaulyje 50-yje teritorijų buvo užregistruoti mažiausiai 5 544 nukentėjusieji nuo minų ir likusių nuo karo sprogmenų, įskaitant 2 182 mirtis.Nukentėjusiųjų sumažėjo, palyginti su 2020 metais, kai skaičius siekė 7 073.Visų laikų mažiausias skaičius – 3 456 – buvo užregistruotas 2013 metais.„Pastaruosius septynerius metus nukentėjusiųjų nuo sausumos minų ir likusių nuo karo sprogmenų skaičius buvo nerimą keliančiai didelis“, – teigiama ataskaitoje.„Šią tendenciją iš esmės lėmė nuo 2015 metų padažnėję konfliktai ir užterštumas savadarbėmis minomis“, – pranešė „Landmine Monitor“.

TATENA reikalauja Rusijos nedelsiant nutraukti branduolinių objektų Ukrainoje okupaciją2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienį, TATENA Valdytojų taryba nuo karo Ukrainoje pradžios priėmė trečią rezoliuciją, kuria paragino Rusiją nutraukti bet kokią veiklą Ukrainos branduoliniuose objektuose.„Reuters“ duomenimis, už naująją rezoliuciją balsavo 24 valstybės, septynios šalys susilaikė. Tarp jų yra Kenija, Namibija, Indija, Pakistanas, Saudo Arabija, Pietų Afrika ir Vietnamas. Taip pat metu dvi valstybės – Rusija ir Kinija – balsavo prieš rezoliuciją. Dar dvi šalys balsavimo metu nedalyvavo.

Zelenskis: 10 milijonų ukrainiečių liko be elektros energijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad 10 mln. Ukrainos piliečių šiuo metu neturi elektros energijos savo namuose, nes po Rusijos raketų smūgių pažeistas elektros tinklas.„Visą dieną tęsiasi dar vienos raketinės atakos prieš Ukrainą padarinių likvidavimas. Avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai, papildantys planuotą stabilizavimą. Šiuo metu daugiau kaip 10 mln. ukrainiečių neturi elektros energijos“, – sakė V. Zelenskis vakare kreipdamasis į ukrainiečius.Prezidentas teigė, kad daugiausia elektros energijos tiekimo sutrikimų yra Vinicos, Odesos ir Sumų regionuose bei Kijevo mieste.

Europos Parlamentas pritarė rezoliucijai, kuria Rusija pripažįstama terorizmo rėmėjaEuropos Parlamento politinės frakcijos susitarė dėl rezoliucijos, kuria Rusijos Federacija pripažįstama terorizmo rėmėja, projekto teksto.„Po keturias valandas trukusių Europos Parlamento frakcijų derybų pasiektas susitarimas dėl teksto“, – mikrotinklaraštyje „Twitter“ pranešė Europos Parlamento narys Andrius Kubilius.

Chersone atsitraukus rusų pajėgoms rasta „siaubingo“ kankinimų masto įrodymų Kankinimų mastas, kurio įrodymų rasta šį mėnesį iš Rusijos pajėgų atkovotame Pietų Ukrainos Chersono mieste, yra „siaubingas“, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos ombudsmenas.„Tokio masto dar nesu matęs, – pareiškė Dmytro Lubynecas. – Mastas tiesiog siaubingas.“Rusijos pajėgoms po aštuonių mėnesių okupacijos praėjusį mėnesį pasitraukus iš Chersono, ėmė rastis šiurpinančių liudijimų apie prievartą, žeminantį elgesį ir kankinimus šiame mieste okupacijos laikotarpiu.D. Lubynecas pareiškė, jog pareigūnai rado „kankinimo kambarių“, kuriuose, anot jo, buvo kankinti dešimtys žmonių.Pasak jo, ukrainiečiai buvo kankinami elektros šoku ir mušami metaliniais strypais.„Po to jie buvo nužudyti“, – pareiškė jis ir pridūrė kalbėjęs su vyru, kuris vienoje iš tokių vietų buvo laikytas 45 dienas.„Per tą laiką jis matė dešimtis žmonių, kurie buvo kankinami“, – pridūrė D. Lubynecas.Anot jo, ukrainiečių pareigūnai mano, kad bus rasta daugiau tokių vietų.„Nes tai yra sistema. Sistema, kurią sukūrė Rusijos Federacija“, – pažymėjo jis.

Ukrainos pareigūnas patarė Rusijos valdininkams pasirūpinti šviesa Ukrainos kalėjimuoseUkrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas patarė Rusijos valdininkams verčiau pasirūpinti Ukrainos energetika, taip pat ir šviesa jos kalėjimuose, kurie jų nekantriai laukia, praneša UNIAN.„Rusijai nevertėtų mėginti sunaikinti Ukrainos energetikos sistemą. Paaiškinsiu, kodėl. Peskovui, Prigožinui ir kitiems Kremliaus režimo veikėjams vienintelis šansas saugiai nugyventi likusį gyvenimą – pasinaudoti Ukrainos penitenciarijos sistema, kuri juos su džiaugsmu sutiks ir seniai su nekantrumu laukia“, - parašė pareigūnas „Facebook“ paskyroje.Jis patarė šiems veikėjams „iš anksto pasirūpinti, kad jų kamerose būtų šilta ir jauku“.UNIAN primena, kad šių metų spalio 10 d. Rusija pradėjo naikinti Ukrainos kritinės infrastruktūros objektus.

Kuleba: Ukrainos ekspertai jau LenkijojeUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba su savo kolega Lenkijos diplomatijos vadovu Zbigniewu Rau aptarė klausimus, susijusius su Ukrainos atstovų prieiga prie raketos kritimo vietos Pševoduvo kaime, praneša „Ukrinform“.„Kalbėjausi telefonu su Z. Rau. Ukraina ir Lenkija atvirai ir konstruktyviai bendradarbiaus tirdamos incidentą, kurį sukėlė Rusijos raketų teroras prieš Ukrainą. Mūsų ekspertai jau Lenkijoje. Tikimės, kad netrukus turėsime prieigą prie incidento vietos ir dirbsime kartu su Lenkijos teisėsaugos institucijų atstovais“, - parašė tviteryje D. Kuleba.Antradienį Lenkijoje, netoli sienos su Ukraina esančiame Pševoduvo kaime (Liublino vaivadija), nukrito viena ar dvi raketos, per incidentą žuvo du žmonės.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį pareiškė, kad jo šalies teritorijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemos dalis.

Pareigūnas: „siaubingi“ kankinimų mastai Chersone po Rusijos pasitraukimoUkrainos ombudsmenas ketvirtadienį pareiškė, kad šį mėnesį iš Rusijos kariuomenės atsiimtame pietiniame Ukrainos Chersono mieste aptikti kankinimai yra „siaubingi“.„Nieko panašaus tokiu mastu nesu regėjęs“, – sakė Dmytro Lubynecas. „Mastai tiesiog siaubingi“, - pridūrė jis.

Dnipre sužeisti 23 žmonėsDniepropetrovsko srities gubernatorius Valentinas Rezničenka ketvirtadienio vakare socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad per rytinį Rusijos išpuolį regiono sostinėje Dnipre buvo sužeisti 23 žmonės. 15 iš jų buvo paguldyti į ligoninę, vienas žmogus yra sunkios būklės.Pranešama, kad ketvirtadienio rytą Rusijos armija užpuolė „Yuzhmash“ gamyklą, esančią Dnipre. Ji gamina raketų ir kosmoso technologijas, troleibusus ir elektrinius autobusus.V. Rezničenka teigė, kad per išpuolį nukentėjo gamykla, gyvenamieji pastatai ir viešasis transportas. Dauguma sužeistųjų šįryt ėjo į darbą.

Borrellis: Rusija dar nepasirengusi taikai UkrainojeEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis ketvirtadienį pareiškė, kad taika Ukrainoje nebus įmanoma tol, kol Rusija neišves savo karių, ir Maskva nerodo ženklų, kad yra pasirengusi tokiam žingsniui. „Bijau, kad Rusija nepasirengusi trauktis ir, kiek ji nepasitrauks, taika nebus įmanoma“, – sakė J. Borrellis naujienų agentūrai „Reuters“ Uzbekistano mieste Samarkande.„Būtent Rusija turi padaryti taiką įmanomą, o agresorius turi pasitraukti, jei nori tvarios taikos“, – sakė jis.Anksčiau Kremlius apkaltino Kijevą, kad šis vengia taikos derybų, ir paragino Vašingtoną pastūmėti Ukrainą diplomatijos link.

Po namo griuvėsiais Zaporožėje rasti septynių aukų kūnaiPo naktinio Rusijos smūgio Volnyanske, Zaporožės regione, po namo griuvėsiais buvo rasti septynių aukų kūnai.Gelbėtojai, komunalininkai ir savanoriai išardo griuvėsius ir pašalina statybines šiukšles. Buvo išmontuota apie 70 tonų statybinių konstrukcijų liekanų.Anksčiau buvo pranešta, kad dviejų aukštų name buvo keturi butai, kuriuose gyveno mažiausiai aštuoni žmonės.Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienio paryčiais, apie 3 val., Rusijos pajėgos paleido mažiausiai tris S-300 raketas į Volnyanską. Viena raketa pataikė į gyvenamąjį pastatą, kuriame buvo apsistoję civiliai. Kitos dvi raketos apgadino infrastruktūrą.

Ukrainos policija išlaisvintose teritorijose rado beveik tūkstantį civilių kūnųDonecko, Mykolaivo, Charkovo ir Chersono regionų teritorijose, kurias susigrąžino Ukraina, buvo rastas 991 civilio kūnas. Tai paskelbė Ukrainos nacionalinės policijos organizacinės ir analitinės paramos departamento vadovas Oleksijus Sergejevas.

Lenkija: incidento Pševoduve priežastis – Ukrainos gynybos veiksmaiLenkijos ir jos sąjungininkų tarnybų surinkta medžiaga rodo, kad raketos sprogimo šalies rytuose priežastis buvo Ukrainos gynybiniai veiksmai prieš Rusijos puolamuosius veiksmus.Kaip praneša PAP, tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Piotras Mülleris.„Mūsų šalies rytuose įvyko tragiškų padarinių turėjęs incidentas, per kurį žuvo du mūsų piliečiai. Šiuo metu žinome, kad lapkričio 15 d. Rusija, masiškai atakuodama raketomis Ukrainos teritoriją, sudarė situaciją, kai Ukrainos oro gynybos pajėgos turėjo imtis gynybinių veiksmų“, - sakė jis.„Medžiaga, kurią iki šiol surinko Lenkijos tarnybos, taip pat mūsų sąjungininkų tarnybos, rodo, kad šio incidento, šio raketos sprogimo priežastis buvo Ukrainos gynybiniai veiksmai prieš Rusijos puolamuosius veiksmus“, - pabrėžė P. Mülleris.Anot jo, visa politinė ir moralinė atsakomybė už tai tenka Rusijai.P. Mülleris patikino, kad šiuo metu Lenkijai negresia joks tiesioginis pavojus.Antradienį Lenkijoje, netoli sienos su Ukraina esančiame Pševoduvo kaime, nukrito viena ar dvi raketos, per incidentą žuvo du žmonės.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį pareiškė, kad jo šalies teritorijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemos dalis.

Sociologai: 2030 metais Ukrainoje gyvens 35 mln. žmonių Ukrainos M. Ptuchos demografijos ir socialinių tyrimų institutas prognozuoja, kad 2030 metais šalyje gyvens 35 mln. žmonių.Tai ketvirtadienį per Kyjivo tarptautinį ekonomikos forumą pareiškė instituto direktorė Ela Libanova, praneša „Ukrinform“.„Pagal mūsų prognozes, 2030 metais Ukrainoje su 1991 metų sienomis gyvens 35 mln. žmonių. Ir dar labai gerai, jeigu bus taip“, – sakė sociologė.Anot jos, kartu tai reiškia, kad išaugs gyventojų senėjimo lygis.„Taigi, turėsime daugiau socialinių išlaidų, didesnis krūvis teks pensijų sistemai, sveikatos apsaugos sistemai. O galiausiai tai reiškia didesnį krūvį dirbantiems gyventojams“, – pažymėjo E. Libanova.Jos manymu, dėl Rusijos agresijos į užsienį išvažiavusių ukrainiečių masinio grįžimo galima tikėtis, jeigu „gyvenimo kokybė Ukrainoje pasieks europinį lygį“.„Nors aš esu įsitikinusi, jog mes galime nueiti tą patį kelią, kurį nuėjo Viduržemio jūros šalys. Ispanija, Italija, Portugalija anksčiau buvo emigracijos šalys, o dabar tapo imigracijos šalimis“, – pabrėžė instituto direktorė.„Ukrinform“ primena, kad nuo karo pradžios iš Ukrainos išvažiavo beveik 9 mln. žmonių.

Suomija perduos Ukrainai dar vieną karinės pagalbos paketą Suomija perduos Ukrainai dar vieną gynybiniams tikslams skirtos įrangos partiją. Tai ketvirtadienį pranešė portalas „Yle“.Pasak Suomijos gynybos ministerijos atstovų, vyriausybės pasiūlymu atitinkamą sprendimą priėmė šalies prezidentas Saulis Niinistö.Suomijos gynybos ministras Anttis Kaikkonenas pažymėjo, jog tai jau dešimtas šalies pagalbos Ukrainai paketas.Anot jo, teikiant pagalbą atsižvelgiama tiek į Ukrainos poreikius, tiek į Suomijos gynybos pajėgų išteklius.Dėl saugumo paketo turinys neatskleidžiamas. Taip pat nepranešama, kaip ir kada siunta bus nugabenta į Ukrainą. Jos vertė – 55,6 mln. eurų.

Ukrainos energetikai: elektros gali nebūti ištisas dienas Ukrainos energetikos kompanijos DTEK vykdomasis direktorius Dmytro Sacharukas pranešė, kad Kyjivo srityje elektros gali nebūti ištisas dienas.Kaip informuoja UNIAN, jis tai pareiškė ketvirtadienį per televizijos maratoną. Anot D. Sacharuko, kai kuriuose rajonuose bus įvesti ne planiniai elektros energijos išjungimai, o planiniai įjungimai.„Deja, šių planinių įjungimų trukmė bus kol kas labai trumpa – ne daugiau kaip dvi trys valandos“, – konstatavo bendrovės vadovas.D. Sacharukas taip pat pranešė, kad priešo raketa pataikė į vieną iš šiluminių elektrinių, kuri dėl padarytos žalos nutraukė darbą.„Padėtis labai sudėtinga. Ji kol kas kontroliuojama, bet labai sudėtinga. Rusai padarė labai didelę žalą elektros tiekimo objektams. Pirmiausia turiu omenyje pastotes, perduodančias elektros energiją iš vieno rajono į kitą. Per jas maitinamos daugelis sričių tiek centrinėje šalies dalyje, tiek vakaruose“, – sakė jis.D. Sacharuko duomenimis, dabar Ukrainoje elektros neturi apie 40 proc. vartotojų, ir kol kas nežinoma, kada jų skaičius sumažės.UNIAN primena, kad šių metų spalio 10 d. Rusija pradėjo naikinti Ukrainos kritinės infrastruktūros objektus. Nuo to laiko atakos prieš juos nesiliovė.

Blinkenas: Rusijai tenka galutinė atsakomybė už sprogimą Lenkijoje JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijai tenka galutinė atsakomybė už gyvybių pareikalavusį sprogimą Lenkijoje, pirminiam tyrimui rodant, kad raketą paleido prieš Kremliaus atakas besiginančios ukrainiečių pajėgos.Kreipdamasis į žurnalistus Bankoke vykstančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių aukščiausiojo lygio susitikime A. Blinkenas sakė, kad dar kartą kalbėjosi su savo kolega iš Ukrainos apie tyrimą, tačiau pridūrė: „Kad ir kokia būtų galutinė tyrimo išvada, jau žinome, kam tenka galutinė atsakomybė už šį tragišką incidentą – Rusijai.“Lenkijoje, netoli sienos su Ukraina, antradienio vakarą nukritus raketai, žuvo du vietos gyventojai.Vašingtonas ir Varšuva jau anksčiau pareiškė manantys, kad raketą paleido ukrainiečiai, gindamiesi nuo Rusijos atakų, tačiau galutinė atsakomybė už šį incidentą, pasak Vakarų, vis tiek tenka Maskvai.Ukraina teigia, kad Rusijai tenka visa atsakomybė už raketos sprogimą Lenkijoje, o Maskva pareiškė, kad ji „niekaip nesusijusi su šiuo incidentu“.

Per naktinį Rusijos raketų smūgį Zaporižios sričiai žuvo keturi žmonės Per Rusijos kariuomenės raketų smūgį Ukrainos Zaporižios srities Vilniansko kaimui, surengtą naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, žuvo mažiausiai keturi žmonės.Tai pranešė transliuotojas CNN, remdamasis šios srities karinės administracijos vadovu Oleksandru Staruchu.„Po griuvėsiais iki šiol aptikti keturių žmonių palaikai. Jų tapatybės nustatinėjamos“, – „Telegram“ parašė O. Staruchas.Naktį į ketvirtadienį Rusija tęsė atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Be Zaporižios srities, smūgiai dar buvo suduoti Dnipro miestui, Iziumui ir Odesai. Apie naujausius apšaudymus pranešta po to, kai antradienį Maskvos pajėgos į Ukrainos miestus paleido iš viso apie 100 raketų. Tai buvo didžiausia raketų salvė per daugiau kaip mėnesį.

Žiniasklaida: Izraelis nupirko Ukrainai „strateginės įrangos“ už milijonus dolerių JAV spaudžiamas Izraelis sutiko finansuoti „strateginės įrangos“ pirkimą Ukrainai už milijonus dolerių.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Izraelio laikraščiu „Haaretz“.Leidinys, remdamasis Vakarų diplomatiniais šaltiniais, teigia, jog po JAV prezidento Joe Bideno administracijos prašymo aukšti Izraelio politikai ir jėgos struktūrų atstovai sutiko išplėsti paramą Ukrainai ir nebeapsiriboti humanitarinės pagalbos teikimu.Gautomis žiniomis, įranga Ukrainai bus perduota per NATO šalį, tiekiančią jai ginkluotę. Patikslinama, kad „strateginės įrangos“ finansavimas buvo vienkartinis.Be to, kaip rašo „Haaretz“, pastaraisiais mėnesiais Izraelis sutiko leisti NATO šalims, tokioms kaip Didžioji Britanija, perduoti Ukrainai ginkluotės sistemas, kuriose yra Izraelio kompanijų gaminamos optinės ir elektroninės įrangosŠaltinių Jungtinėse Valstijose duomenimis, Izraelis taip pat slapta padeda Ukrainai žvalgybos srityje.

Zelenskis: Ukraina dalyvaus incidento Lenkijoje tyrimeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas gavo kvietimą prisijungti prie tarptautinės komisijos, tiriančios raketos kritimo Lenkijoje aplinkybes. Jis informavo apie tai ketvirtadienį nuotoliniu būdu kreipdamasis į kasmetinio „Bloomberg New Economy“ forumo dalyvius, praneša „Ukrinform“.„Vakar mes primygtinai prašėme, kad mus įtrauktų į tarptautinę tyrimo komisiją. Jau vėlai vakare gavome patvirtinimą. Žinoma, mūsų profesionalai tučtuojau išvyks į incidento vietą“, – sakė prezidentas, paklaustas apie lapkričio 15-osios įvykius Lenkijoje.

Erdoganas: JAV ir Rusija nenaudos branduolinių ginklųTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį pareiškė, kad nei JAV, nei Rusija neplanuoja panaudoti branduolinių ginklų.Šis jo pareiškimas pasirodė netrukus po Turkijoje vykusio abiejų didžiųjų valstybių žvalgybos vadovų susitikimo.„Leiskite man pasakyti, kad pagal informaciją, kurią gavau iš savo žvalgybos vadovo, nė viena iš šalių kol kas nenaudos branduolinių ginklų“, – cituojamas R. T. Erdoganas, komentarą žurnalistams davęs Indonezijoje, kur dalyvavo Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime.Pirmadienį Ankaroje įvyko retai pasitaikantis JAV ir Rusijos žvalgybų vadovų susitikimas akis į akį.Jo metu buvo aptartos Maskvos keliamos branduolinės grėsmės Ukrainoje ir Rusijoje įkalintų amerikiečių situacija, pranešė Baltieji rūmai.JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Williamo Burnso ir Rusijos Užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovo Sergejaus Naryškino susitikimas tapo bene aukščiausio lygio tiesioginėmis abiejų šalių pareigūnų derybomis nuo vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.R. T. Erdoganas teigė norintis, kad abi šalys palaikytų glaudų dialogą.„Žinoma, mes norime, kad jie... dažnai susitiktų“, – sakė jis.„Neduok Dieve, (branduolinių ginklų panaudojimas) gali sukelti naują pasaulinį karą. Neleiskime, kad taip nutiktų“, – pridūrė Turkijos lyderis.Jungtinės Valstijos jau kelis mėnesius dalija perspėjimus dėl Rusijos grasinimų panaudoti taktinius branduolinius ginklus Ukrainoje, jei kiltų grėsmė jos pačios teritoriniam vientisumui.

Rusija patvirtino susitarimo dėl grūdų pratęsimą „be pakeitimų“Rusija ketvirtadienį patvirtino, kad suteikė leidimą pratęsti susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto.Tai įvyko po to, kai apie pratęsimą paskelbė Jungtinės Tautos, Ankara ir Kyjivas.„Rusijos pusė taip pat leidžia techniškai pratęsti grūdų iniciatyvą, nekeičiant jos sąlygų ar apimties“, – sakė Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova,Iki šio Maskvos sutikimo buvo kilę nuogąstavimų, kad svarbus susitarimas, leidžiantis atnaujinti Ukrainos grūdų eksportą, nebus atnaujintas.

Erdoganas padėkojo Putinui ir Zelenskiui už pasirengimą pratęsti grūdų susitarimą Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasveikino susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto sutarties pratęsimo. 11 mln. tonų grūdų ir kitų maisto produktų eksportas nuo sutarties sudarymo rodo, koks tai svarbus susitarimas pasaulio aprūpinimui maistu, rašė R. T. Erdoganas tviteryje.Liepą sudarytas susitarimas pradžioje turėjo galioti keturis mėnesius iki lapkričio 19 dienos. Dabar jo galiojimas pratęstas dar 120 dienų.R. T. Erdoganas padėkojo JT generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui, Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui už jų pasirengimą pratęsti susitarimą.

Per Rusijos kariuomenės smūgį Dniprui sužeista 14 žmonių Per ketvirtadienį suduotą Rusijos kariuomenės smūgį Ukrainos Dnipro miestui sužeista 14 žmonių.Tai pranešė agentūra „Ukrinform“, remdamasi Dnipro srities gubernatoriumi Valentynu Rezničenka.„Po Rusijos atakos prieš Dniprą jau yra 14 sužeistųjų. Tarp jų yra 15-metė mergaitė. Visi jie šiuo metu gydomi miesto ligoninėse“, – „Telegram“ parašė V. Rezničenka.Iš pradžių buvo skelbta apie penkis sužeistus žmones.„Ukrinform“ primena, kad ketvirtadienio rytą du Dnipro rajonai buvo apšaudyti raketomis. Viena raketa pataikė į pramonės objektą, įsiplieskė didžiulis gaisras. Smūgio metu buvo apgadinti aplinkiniai gyvenamieji pastatai.

Kuleba: Rusijai tenka visa atsakomybė dėl sprogimo Lenkijoje Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijai tenka visa atsakomybė dėl mirtino sprogimo pietryčių Lenkijoje.D. Kuleba tviteryje parašė, kad apie tai telefonu pasikalbėjo su JAV valstybės sekretoriumi Antony'iu Blinkenu.„Laikomės tokios pat nuomonės, kad Rusijai tenka visa atsakomybė dėl jos vykdomo raketų teroro ir to padarinių Ukrainos, Lenkijos ir Moldovos teritorijose“, – teigė D. Kuleba.Prieš tai Vašingtonas paskelbė padaręs preliminarią išvadą, kad Lenkijos teritorijoje antradienį nukritusi viena ar dvi raketos galimai buvo Ukrainos oro gynybos sistemų dalis. Tačiau tarptautinė bendruomenė sutinka, kad Lenkija nebūtų nukentėjusi, jei Rusija nebūtų vykdžiusi intensyvaus Ukrainos apšaudymo.Per šį sprogimą žuvo du žmonės. Varšuva tęsia tyrimą tikslioms incidento aplinkybėms nustatyti.

Lenkija: tikėtina, kad Ukrainai bus suteikta prieiga prie sprogimo vietosLenkijos prezidento vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Jakubas Kumochas ketvirtadienį pareiškė, kad yra tikėtina, jog Ukrainai bus suteikta prieiga prie sprogimo vietos šalies pietryčiuose, praneša „Sky News“.Prieš tai Kyjivas buvo kreipęsis į Varšuvą su atitinkamu prašymu, tačiau Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pabrėžė, kad prieigai būtų reikalingas abiejų tyrimui vadovaujančių šalių – Lenkijos ir JAV – sutikimas.„Ukrainiečiai paprašė prieigos prie tyrimo vietos. Jei abi pusės sutiks, o, mano žiniomis, amerikiečiai neprieštaraus, prieiga galės būti suteikta ilgai netrukus“, – teigė J. Kumochas.Anot Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro vadovo Jaceko Siewieros, kurį cituoja privatus transliuotojas, RMF TV, prieštaravimų stebėtojų iš Ukrainos buvimui neturi ir A. Duda.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 83 110 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 83 110 karių (+400 per pastarąsias 24 val.), ketvirtadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki lapkričio 17-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 878 (+7) tankų, 5 804 (+7) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 860 artilerijos sistemų, 393 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 209 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 4 362 (+2) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 531 (+6) drono, 160 specialiosios technikos vienetų ir 474 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Virš Kyjivo numuštos dvi sparnuotosios raketos Ketvirtadienio rytą virš Ukrainos sostinės Kyjivo numuštos dvi sparnuotosios raketos, kurias paleido Rusijos kariuomenė.Tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto karine administracija.„Remiantis preliminaria informacija, virš Kyjivo numuštos dvi sparnuotosios raketos. Duomenų apie nukentėjusiuosius ir padarytą žalą nėra. Informacija tikslinama“, – rašoma administracijos „Telegram“ kanale.

Kyjivas: Chersone rasti kūnai su kankinimų pėdsakaisPraėjus maždaug savaitei po rusų pajėgų pasitraukimo iš Chersono Pietų Ukrainoje, tyrėjai, vyriausybės duomenimis, rado 63 kūnus su kankinimų žymėmis, praneša agentūra „Reuters“.Tačiau dar tik tyrimų pradžia, ketvirtadienį sakė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis, kurį cituoja agentūra „Interfax Ukraine“.Teisėsaugos institucijos per Rusijos okupaciją fiksavo 436 karo nusikaltimų atvejus.Rasta 11 kalinimo vietų, 4-iose jų aukos buvo kankinamos. „Ekspertai vykdo tyrimą, kad būtų išaiškintas kiekvienas kankinimo atvejis. Ekshumuojami ir žuvusiųjų kūnai“, – sakė ministras.

Kyjivas: Ukrainos ir Rusijos grūdų eksporto susitarimas bus pratęstas 120 dienų . Grūdų eksporto susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos, Kyjivo duomenimis, bus pratęstas 120 dienų. Tai ketvirtadienį tviteryje pranešė Ukrainos infrastruktūros ministras, tačiau detalių neįvardijo, informuoja agentūra „Reuters“.Šis tarpininkaujant Turkijai ir JT pasiektas susitarimas leidžia Ukrainai, nepaisant karo, iš savo Juodosios jūros uostų eksportuoti grūdus.

Rusija vėl atakuoja Ukrainos miestusUkrainos žiniasklaida pranešė apie sprogimus Odesoje, Dnipro mieste ir Kyjive. Oro pavojaus signalas paskelbtas visoje šalyje, išskyrus aneksuotą Krymą.Skelbiama, kad Odesoje pasigirdo galingas sprogimas. Rusijos kariuomenė pradėjo raketų ataką prieš Odesos regiono infrastruktūrą, vėliau pranešė regiono karinės administracijos vadovas Maksimas Marčenka.Dnipro mieste taip pat girdėjosi sprogimų garsai. UNIAN rašo apie pakartotinius sprogimus Dnipro mieste. „Kai kuriose miesto dalyse pranešama apie elektros energijos tiekimo problemas“, – pažymi agentūra.Šalies sostinėje Kyjive irgi girdėti sprogimai, praneša vietos žiniasklaida. TSN praneša, kad sostinėje suveikė oro gynybos sistema.Pasak Mykolajivo regiono karinės administracijos vadovo Vitalijaus Kimo, pirmosios raketos buvo paleistos apie 8 val. ryto. „Pirmosios keturios raketos pakilo į orą. Saugokimės“, – pranešė V. Kimas.Nuo 7.30 iki 8.00 val. visuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus.Apie 8.30 val. „Suspilne Dnipro“ pranešė, kad mieste girdėjosi sprogimų garsai. Vėliau paaiškėjo, kad kai kuriose Dnipro dalyse nutrūko elektros energijos tiekimas.Ukrainos prezidento biuro duomenimis, keli smūgiai buvo suduoti dviem Dnipro infrastruktūros objektams. Preliminariai pranešama apie vieną nukentėjusįjį.Apie 9.15 val. paaiškėjo, kad rusai atakavo infrastruktūros objektą Odesos regione.„Kyla masinio raketų smūgio Ukrainoje grėsmė. Prašome regiono gyventojus pasislėpti“, – ragino karinės administracijos vadovas Maksimas Marčenka.Kyjivo karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba sakė, kad regione veikia oro gynyba. „Būkite slėptuvėse ir saugiose vietose. Jokiu būdu nefotografuokite raketos atskridimo vietos ar oro gynybos darbo“, – pabrėžė jis.Socialiniuose tinkluose taip pat pasirodė pranešimų apie oro gynybos veiklą Čerkasų, Poltavos, Charkivo ir Lvivo regionuose.

Prokuratūra: per karą Ukrainoje žuvo daugiau kaip 430 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje, generalinės prokuratūros duomenimis, žuvo 431 vaikas, rašo „Kyiv Independent“.Be to, iki lapkričio 16 dienos 835 vaikai buvo sužeisti.Į šią statistiką neįtraukti aukų skaičiai Rusijos okupuotose teritorijose.

Pranešama apie sprogimus KrymePranešama apie sprogimus okupuotame Džankojaus mieste Kryme.Remiantis Ukrainos žiniasklaidos pranešimais, smogta aerodromui su Rusijos technika.„Ukrinform“, remdamasis vietos „Telegram“ kanalais, rašo, kad sprogimai pasigirdo vėlų trečiadienio vakarą.https://twitter.com/nexta_tv/status/1593114680910057477

JAV generalinio štabo vadas: po raketos sprogimo Lenkijoje su kolega iš Rusijos susisiekti nepavykoJAV generalinio štabo vadas Markas Milley‘is pareiškė po mirtino raketos smūgio Lenkijos kaime pasienyje su Ukraina nesėkmingai mėginęs susisiekti su savo rusų kolega Valerijumi Gerasimovu, rašo agentūra AP.Visi mėginimai telefonu pasiekti generalinio štabo vadą buvo nesėkmingi, trečiadienį Vašingtone sakė M. Milley‘is. Kartu jis pridūrė kelis kartus kalbėjęs su Ukrainos kariuomenės vadu Valerijumi Zalužniu ir kitais Europos generolais.Ši M. Milley‘io paskelbta informacija sukėlė klausimų, ar amerikiečių ir rusų komunikacija krizės atveju dar funkcionuoja. Jei būtų paaiškėjęs, kad Rusija atsakinga už raketos sprogimą Pševoduvo kaime, per kurį žuvo du žmonės, tai galėjo būti vertinama kaip ataka prieš NATO šalį Lenkiją.

Zelenskis: iš užsienio lyderių gavau signalų dėl PutinoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė gavęs signalų, bylojančių Rusijos prezidento Vladimiro Putino norą pradėti tiesiogines derybas. Anot Ukrainos vadovo, tokių signalų jis sulaukė per pokalbius su Vakarų partneriais. Apie tai jis prabilo bendraudamas su Ukrainos žiniasklaida, rašo UNIAN. „Gavau signalų..., kad Putinas nori tiesioginių derybų. Gavau tokių signalų. Siūlau viešą formą, juk Rusija karą vykdo viešai“, – cituojamas Ukrainos prezidentas.Kad pasaulio lyderiams nekiltų klausimų dėl Ukrainos pasirengimo deryboms, jis sakė, jog G20 aukščiausiojo lygio susitikime pasiūlė dešimt žingsnių, kaip atkurti taiką šalyje.„Manau, kad tai yra taikos formulė visam pasauliui. Nes kiekviena valstybė gali rasti savo vietą ir būti lydere vienoje ar kitoje iniciatyvoje“, – V. Zelenskio žodžius citavo jo spaudos tarnyba.

Žiniasklaida: Rusijos okupuotame Džankojuje pasigirdo sprogimaiLapkričio 16 d. vėlų vakarą Rusijos okupuotame Džankojuje, Kryme, pasigirdo sprogimai, praneša „Ukrinform“, remdamasi „Telegram“ kanalais. Kol kas oficialių pranešimų apie sprogimų kilmę nepaskelbta.

Zelenskis prašo sąjungininkų pateikti „visus duomenis“ apie Lenkijoje nukritusią raketąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sąjungininkus pasidalyti „visais turimais duomenimis“ apie Lenkijoje nukritusią raketą, kurią, Kyjivo tvirtinimu, paleido Rusija.Savo ruožtu Varšuva tokiam tvirtinimui prieštarauja.Rusijai surengus masinį bombardavimą, nukreiptą prieš civilinę infrastruktūrą Vakarų remiamoje Ukrainoje, antradienį mažiausiai vienai raketai sukėlus sprogimą Pševoduvo kaime netoli Ukrainos sienos, žuvo du žmonės.Iškart po incidento baimintasi, kad tai gali reikšti naują konflikto eskalaciją, tačiau Lenkija trečiadienį paskelbė, kad raketą greičiausiai paleido ukrainiečių oro gynybos pajėgos.Šiam vertinimui pritaria ir Vašingtonas.„Norime nustatyti visas detales, kiekvieną faktą. Todėl mums reikia... prieigos prie visų duomenų, kuriuos turi mūsų partneriai, ir sprogimo vietos“, – sakė V. Zelenskis savo naktiniame kreipimesi.Ukrainos lyderis anksčiau sakė, jog Kyjivas nėra matęs įrodymų, kad raketa yra ukrainietiška, ir pridūrė, jog yra būtina, kad Ukraina dalyvautų šio incidento tyrime.

Analitikai: Rusija aktyviai skatina priverstinį Ukrainos vaikų įvaikinimąJAV Karo studijų institutas (ISW) pažymėjo, kad Rusijoje masiškai platinamas vadinamasis dokumentinis filmas apie ukrainiečių vaikų išvežimą ir priverstinį įvaikinimą į rusų šeimas.Anot instituto, tai liudija nufilmuoti vaizdo įrašai, kuriuose dalyvauja keli vaikai iš Donbaso, kurie buvo priimti į rusų šeimas. Vaizdo įrašuose taip pat teigiama, kad Rusijos pareigūnai vien 2022 metais iš Donbaso išvežė daugiau nei 150 000 vaikų.

JAV generolas: Ukraina pati nuspręs, kokia turėtų būti pergalė kare prieš RusijąJungtinės Valstijos yra įsipareigojusios aprūpinti Ukrainos pajėgas ginklais ir įranga, kurios joms reikia, kad nutrauktų savo žmonių kančias, išlaisvintų šalį ir pasiektų pergalę savo sąlygomis. Tai pareiškė Jungtinių Valstijų Jungtinio štabo viršininkų vadovas generolas Markas Milley per spaudos konferenciją po trečiadienį įvykusio „Ramstein“ formato susitikimo, praneša „Ukrinform“. „Ukrainiečiai neprašo nieko kovoti už juos, jie nesiekia užtikrinti, kad amerikiečių, britų, vokiečių ar prancūzų kariai kovotų už jų šalį“, – pabrėžė vyriausiasis amerikiečių pajėgų vadas.Jis tikino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios ir toliau pačios vykdyti sėkmingus karo veiksmus.„Viskas, ko prašo ukrainiečiai, yra priemonės kovoti. Ir mes esame pasiryžę jiems tai suteikti“, - sakė generolas. M. Milley nuomone, karinė pergalė prieš Rusijos pajėgas, vargu, ar bus pasiekta per trumpą laiką. Pasak jo, Rusijos pajėgos vis dar turi kovinę galią ir yra sutelktos didelėje Ukrainos teritorijoje. Greitesnis sprendimas įmanomas tik politinėmis derybomis, tačiau, jei to sieks pati Ukrainos pusė, pasiūlė generolas.Tačiau, pabrėžė jis, Ukraina pati nuspręs, kokiomis sąlygomis ir kada bus pasirengusi derėtis su rusais. Jungtinės Valstijos savo ruožtu ir toliau rems ginkluotąsias pajėgas gynybos pajėgumais, kad ukrainiečiai turėtų geresnes pozicijas tiek mūšio lauke, tiek prie derybų stalo, kai ateis laikas tai padaryti.M. Milley pažymėjo, kad Rusijos pajėgos ir toliau smogia Ukrainos civilinei infrastruktūrai, kuri yra arba minimaliai, arba visai nenaudojama kariniams tikslams.

Išlaisvintame Chersono regione jau rasti 63 okupantų kankintų žmonių kūnaiIšlaisvintame Chersono regione jau rasti 63 okupantų kankintų žmonių kūnai. Tai pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denisas Monastyrskis.Jis pažymėjo, kad, remiantis pirmųjų okupantų karo nusikaltimų požymių nustatymo rezultatais, jau pradėti 436 procesai, regione nustatyta 11 nelaisvės vietų, kuriose neteisėtai laikyti civiliai gyventojai. Jau žinoma, kad keturiose iš šių vietų žmonės tikrai buvo kankinami.„Ten kankintų žmonių kūnai taip pat ekshumuoti. Dabar visoje Chersono regiono teritorijoje buvo identifikuoti 63 kūnai, tačiau turime suprasti, kad paieška ką tik prasidėjo. Suprantame, kad rusų orkų buvimo mėnesiai nepraėjo pro gyvenvietes ir civilius gyventojus, todėl bus rasta daug daugiau tokių nusikaltimų aukų kankinimo ir laidojimo vietų“, – sakė ministras.

Zelenskis dėl Lenkijos incidento: bandome išsiaiškinti visas detalesUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo tradicinė vaizdo žinutėje trečiadienio vakare jau nebekartojo, kad dieną prieš tai Lenkijoje nukritusi raketa nebuvo ukrainietiška, tačiau šį incidentą pavadino Rusijos agresijos perėjimu per sieną ir sakė, kad Ukraina siekia išsiaiškinti visas incidento aplinkybes.„Žinoma, vienas iš pagrindinių klausimų Saugumo Taryboje yra situacija Lenkijoje, visų aplinkybių, kaip Rusijos agresija kirto Lenkijos sieną, išaiškinimas. Ukrainos pozicija yra labai skaidri: mes stengiamės nustatyti visas detales, kiekvieną faktą. Štai kodėl mes reikalaujame, kad mūsų specialistai prisijungtų prie tarptautinio tyrimo darbo ir kad mes turėtume prieigą prie visų duomenų, prieinamų partneriams ir sprogimo vietai“, - sakė V. Zelenskis, kalbėdamas apie artėjantį JT Saugumo Tarybos posėdį.Jis pridūrė, kad Ukraina perdavė savo partneriams visą turimą informaciją.Trečiadienio popietę Ukrainos prezidentas tvirtai pareiškė, kad Lenkijos pasienio kaime nukritusi raketa, kurios sprogimas pražudė du žmones, nebuvo ukrainietiška, pasak V. Zelenskio, jam apie tai pranešė kariškiai.

Zelenskis apie žvalgybos prognozes dėl karo: man patinka klausytisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, jog kol kas nei Ukrainos, nei užsienio žvalgybos agentūros neturi atsakymo į klausimą apie karo pabaigos datą. Tačiau komentuodamas žvalgybos prognozes dėl karo, jis pažymėjo, kad mėgsta klausytis Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovo Kirilo Budanovo.„Man patinka klausytis Budanovo... Mes suprantame, kad yra žvalgybos išvados apie priešo padėtį, jo stabilumą ir panašiai, ir yra supratimas, kada jie tapo silpnesni, ir tuo remiantis buvo galima padaryti tam tikras išvadas“, – sakė prezidentas, kurį cituoja UNIAN.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, pasak generolo majoro K. Budanovo, kovos Ukrainoje turėtų baigtis iki kitų metų vasaros.Spalio 29 dieną jis prognozavo, kad Chersono išlaisvinimo operacija tęsis iki lapkričio pabaigos.Lapkričio pradžioje K. Budanovas sakė, kad artėja lemiamas karo Ukrainoje laikotarpis.

Zelenskis sakė gavęs signalų apie Putino norą surengti tiesiogines derybasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad bendraudamas su Vakarų partneriais gavo signalų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori tiesioginių derybų.„Gavau signalų ... kad Putinas nori tiesioginių derybų. Gavau tokius signalus. Aš pasiūliau viešą formą, nes Rusija kariauja viešą karą“, – prezidentas sakė per pokalbį su Ukrainos žiniasklaida, praneša UNIAN.

NATO vadovas: šis karas greičiausiai baigsis prie derybų staloNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas šįvakar pareiškė, kad Rusijos karas su Ukraina greičiausiai baigsis prie derybų stalo.Kalbėdamas su BBC jis pridūrė, kad Ukraina turi nuspręsti, kada laikas pradėti šį procesą.J. Stoltenbergas sakė: „Turime atsiminti, kad tai yra agresijos karas, kuriame Rusija įsiveržė į kitą šalį. Mes visi norime taikos ir derybų sprendimo. Tačiau kartu turime suprasti, jei Rusija ir prezidentas Putinas nustos kovoti, o Ukraina nustos kovoti, tada turėsime taiką“.„Jei prezidentas Zelenskis ir Ukraina nustos kovoti, Ukraina nustos egzistavusi kaip nepriklausoma suvereni tauta“, - pridūrė J. Stoltenbergas.Todėl jis teigė, kad „tam tikru metu šis karas greičiausiai baigsis prie derybų stalo, bet žinome, kad tų derybų rezultatai yra glaudžiai susiję su jėga mūšio lauke“.Jis pridūrė, kad „tai Ukraina turi nuspręsti“, kada tai prasidės.

JAV generolui nepavyko pasikalbėti su kolega iš Rusijos JAV Jungtinio štabo viršininkų tarybos pirmininkas generolas Markas Milley antradienį bandė pasikalbėti su savo kolega Rusijos generolu Valerijumi Gerasimovu po Lenkijoje nukritusios raketos, tačiau bandymai nebuvo sėkmingi, trečiadienį per spaudos konferenciją Pentagone sakė M. Milley.Jis kalbėjosi su Ukrainos kolega, Lenkijos kolega ir kitais Europos gynybos vadais po vakar Lenkijoje įvykusio sprogimo, sakė jis.„Mano personalui nepavyko suorganizuoti mano ir generolo Gerasimovo pokalbio“, – sakė M. Milley.

JAV generolas: Rusijos smūgiai Ukrainos infrastruktūrai yra teroro kampanijaRusijos smūgiai Ukrainos infrastruktūrai yra teroro kampanija ir karo nusikaltimai, kurių Maskva griebiasi po visiško savo pajėgų pralaimėjimo mūšio lauke, trečiadienį pareiškė JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley.„Rusija renkasi panaudoti savo laiką bandymams pergrupuoti savo pajėgas ir vykdo teroro kampaniją, kampaniją, kuria siekia Ukrainos civiliams gyventojams sukelti kuo daugiau kančių, mėgindama palaužti ukrainiečių dvasią“, – pareiškė jis.Antradienį Rusija atakavo energetikos infrastruktūros objektus visoje Ukrainoje, panaudojusi mažiausiai 100 raketų. Tai buvo didžiausia raketų ataka nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.Šie smūgiai milijonus namų panardino į tamsą, praėjus vos kelioms dienoms po Rusijos atsitraukimo iš strategiškai svarbaus Chersono.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią Rusijos smūgių, nukreiptų prieš jo šalies elektros tinklus, bangą antradienį pavadino „spjūviu į veidą G-20 [Didžiojo dvidešimtuko] šalims“.„Šis genocido prieš ukrainiečius aktas, kuriuo reaguojama į mano taikos planą, yra ciniškas spjūvis G-20 ir visam pasauliui į veidą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

JAV generolas: tikimybė, kad Ukraina gali visiškai išstumti Rusiją, menkaAukščiausias JAV generolas trečiadienį pareiškė, kad yra maža tikimybė, jog Ukraina gali kariniu būdu priversti Rusiją palikti visą jos okupuotą Ukrainos teritoriją, įskaitant Krymą.„Ukrainos karinės pergalės tikimybė, išvijus rusus iš visos Ukrainos, įskaitant (...) Krymą, tikimybė, jog tai įvyks kuriuo nors metu netrukus, kariniu požiūriu nėra didelė“, – sakė Pentagono jungtinių štabų vadų pirmininkas generolas Markas Milley.

Zelenskis ragina Kiniją neremti RusijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino Kiniją neremti Rusijos, Maskvai tęsiant puolimą provakarietiškoje kaimyninėje valstybėje.„Mums yra svarbu, kad Kinija nepasirinktų Rusijos pusės“, – pareiškė ukrainiečių lyderis.Jis pridūrė neprieštaraujantis pasauliui, kuriame dominuotų Kinija ir Jungtinės Valstijos.

Vengrijos pareigūnas: incidentas Lenkijoje pabrėžia paliaubų Ukrainoje būtinybęVengrijos premjero administracijos vadovas Gergely Gulyásas mano, jog raketos kritimas Lenkijos teritorijoje pabrėžia būtinybę kuo greičiau sudaryti Ukrainos ir Rusijos paliaubas, praneša portalas „Euronews“.Pasak pareigūno, Vengrija neskubės daryti išvadų, kieno konkrečiai raketa nukrito Lenkijoje, ir lauks tyrimo pabaigos. Bet G. Gulyásas kritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kuris iškart pareiškė, jog tai buvo Rusijos raketa.„Raketos smūgis Lenkijai taip pat leidžia suprasti, kaip svarbu kuo greičiau nutraukti ugnį ir pradėti taikos derybas“, - teigė V. Orbano vyriausybės atstovas.Kartu jis pabrėžė, kad „atsakomybė už karą tenka tik Rusijai“, o Vengrija solidarizuojasi su Ukraina.Anksčiau trečiadienį Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbanas pareiškė tvirtai remiąs Lenkiją po incidento su raketa, per kurį žuvo du žmonės.Kaip jau buvo pranešta, antradienį netoli sienos su Ukraina esančiame Lenkijos Pševoduvo kaime (Liublino vaivadija) nukrito viena ar dvi raketos. Per šį incidentą žuvo du žmonės.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį pareiškė, kad jo šalies teritorijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemos dalis.

JAV: akivaizdu, kad už sprogimus Lenkijos galutinai atsakinga šalis yra RusijaJAV nematė nieko, kas prieštarautų preliminariam Lenkijos vertinimui, kad raketa, kuri viename jos kaime pražudė du žmones, buvo Ukrainos oro gynybos sistemos rezultatas, pranešė JAV Nacionalinio saugumo taryba.Atstovė spaudai Adrienne Watson pridūrė, „kad ir kokios būtų galutinės išvados“, aišku, kad „už šį tragišką incidentą galutinai atsakinga šalis yra Rusija“.Ji sakė, kad Maskva „paleido raketų antplūdį į Ukrainą, specialiai skirtą naikinti civilinę infrastruktūrą“. A Watson pridūrė, kad Ukraina turi visas teises gintis.Pasigirdo prieštaringų pranešimų apie tai, kas lėmė praėjusią naktį raketos nusileidimą rytų Lenkijoje, o NATO teigė, kad tikėtina, kad Ukrainos oro gynybos raketa pataikė į šalį.Tuo tarpu Ukraina pareiškė „neabejojanti“, kad raketa, sukėlusi sprogimą Lenkijoje, „buvo ne ukrainietiška“.

Rado slaptus dokumentusUkrainos saugumo pajėgų pareigūnai išlaisvintame Chersone rado įslaptintus Rusijos FSB dokumentus, kuriuose pateikta informacija apie bendradarbiaujančius agentus.Juose ranka rašyti agentų „įsipareigojimai“ dėl konfidencialaus bendradarbiavimo su FSB, slapto tyrimo atvejai, agentų ataskaitos apie priešo užduočių vykdymo rezultatus, „kratų protokolai“ Chersono gyventojų namuose.Rusijos specialiųjų tarnybų atstovai, bėgdami nuo gynybos pajėgų kontrpuolimo, garažų kooperatyvo teritorijoje paliko slaptus dokumentus.

Nuo karo pradžios Rusija surengė 126 atakas prieš Ukrainos energetikos sistemąNuo plataus masto įsiveržimo pradžios Rusija surengė 126 atakas prieš Ukrainos energetikos sistemą.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Iš viso nuo plataus masto įsiveržimo pradžios įvykdytos 126 atakos prieš Ukrainos energetikos sistemą. Iš jų 92 – spalį ir lapkritį, prieš pat žiemą“, - sakoma pranešime.Pasak biuro atstovų, tokie veiksmai atitinka vieną iš genocido požymių, kurie išdėstyti JT konvencijoje, – tyčinis gyventi neįmanomų sąlygų sudarymas.Kaip jau buvo pranešta, lapkričio 15 d. Rusijos kariuomenė paleido į Ukrainos teritoriją daugiau kaip 90 sparnuotųjų raketų, kurios naikino energetikos infrastruktūros objektus.

Zelenskis: į Lenkiją pataikiusi raketa buvo RusijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad į Lenkiją pataikiusi raketa, kai per smūgį žuvo du žmonės, buvo Rusijos.„Neabejoju, kad tai ne mūsų raketa, - pareiškė V. Zelenskis per televiziją. - Esu įsitikinęs, jog tai buvo Rusijos raketa, tai pagrįsta mūsų kariniais pranešimais".

Kyjivas po Rusijos smūgių elektros tinklams įspėja apie „sunkią“ savaitęRusijai per naują smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai bangą padarius daug žalos šalies elektros tinklams, Kyjivo sritis rengiasi „sunkiai“ padėčiai kitą savaitę, trečiadienį įspėjo srities administracijos vadovas Oleksijus Kuleba.„Manome, kad kita savaitė bus gana sunki, nes prognozuojami šaltesni orai ir temperatūra naktį kris iki minus 10 laipsnių (Celsijaus)“, – parašė jis platformoje „Telegram“.Praėjus dienai po to, kai per didžiausią nuo invazijos pradžios smūgių energetikos infrastruktūrai bangą dešimtys raketų smogė elektrinėms, O. Kuleba įspėjo, kad ateinančiomis dienomis Kyjivo srityje bus toliau atjunginėjama elektra.„Po didžiulės smūgių energetikos infrastruktūrai Kyjivo srityje bangos toliau vykdomi avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai”, – pareiškė O. Kuleba.„Padaryta didelė žala, dėl kurios negalime laikytis planinių [tiekimo nutraukimų] tvarkaraščių“, – pridūrė jis.Srities administracijos vadovas įspėjo, kad „tokia padėtis tęsis ir kitą savaitę“.Tačiau jis pridūrė, kad „ypač svarbi infrastruktūra veikia, o ten, kur netiekiama elektra, veikia generatoriai“.„Dirba visos ligoninės ir veikia visa socialinės apsaugos infrastruktūra“, – pažymėjo O. Kuleba.„Būkite ramūs, dirba vietos tarnybos, dirba energetikos infrastruktūros remonto brigados. Mes tikrai išgyvensime šiuos sunkius laikus.“

Kroatija gali perduoti Ukrainai 14 sraigtasparnių Mi-8, jei gaus amerikietiškų „Black Hawk“Kroatijos vyriausybė ketina priimti sprendimą dėl 14 sovietinių įvairios modifikacijos sraigtasparnių Mi-8 perdavimo Ukrainai, mainais ji tikisi gauti iš JAV modernesnių sraigtasparnių „Black Hawk“.Tai trečiadienį pranešė Kroatijos leidiniai „Dnevnik“ ir „Jutarnji List“.Neoficialiomis žiniomis, Kroatija laipsniškai pereina prie vakarietiškos ginkluotės, o sovietinių sraigtasparnių eksploatavimo terminas baigsis iki 2026 metų.Pranešama, jog pakaks Kroatijos vyriausybės sprendimo, kad sraigtasparniai būtų perduoti Ukrainai, o savo prorusiškais pareiškimais garsėjančio šalies prezidento Zorano Milanovičiaus pozicija šiuo klausimu neturės įtakos.

NATO vadovas ragina tiekti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemųAukščiausias NATO pareigūnas per susitikimą vaizdo ryšiu paragino Ukrainos gynybos kontaktinės grupės nares suteikti šaliai daugiau oro gynybos sistemų, trečiadienį pranešė Aljansas.Per susitikimą NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas „pabrėžė būtinybę tiekti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų“, sakoma pranešime spaudai.J. Stoltenbergas susitikime taip pat sakė, kad mirtini raketų smūgiai visoje Ukrainoje „yra ryškus priminimas apie Rusijos nelegalaus karo žiaurumą“.JAV vadovaujama Ukrainos gynybos kontaktinė grupė atsakinga už koordinuotą ginklų tiekimą Ukrainai.

Ukrainos parlamente siūloma neleisti kolaborantams dirbti kritinės infrastruktūros objektuoseUkrainos Aukščiausiosios Rados Socialinės politikos ir veteranų teisių apsaugos komitetas rekomenduos parlamentui įtraukti į darbotvarkę ir priimti įstatymą, kuris leis nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl kolaboracionizmo, praneša „Ukrinform“.Omenyje turimas įstatymo projektas Nr. 7731. Jame siūloma numatyti papildomą pagrindą nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva su valstybinės nuosavybės objekto, turinčio strateginę reikšmę šalies ekonomikai ir saugumui, arba kritinės infrastruktūros objekto darbuotoju, jeigu šis įvykdė nusižengimą, nesuderinamą su tolesniu darbu ir susijusį su valstybės agresorės rėmimu.Tikimasi, kad, realizavus įstatymo projektą, kolaborantai nebegalės daryti įtakos Ukrainos nacionaliniams interesams ir saugumui ir dirbti objektuose, turinčiuose strateginę reikšmę, pavyzdžiui, atominėse elektrinėse.

Išlaisvintame Chersone rasta kankinimo įrodymųUkrainos saugumo tarnyba ir policija aptiko dar vieną Rusijos okupantų kankinimo kamerą, praneša Ukrainos saugumo tarnybos spaudos centras. „Rasistai nežmoniškomis sąlygomis ten laikė patriotus, kurie atsisakė bendradarbiauti su priešu. Chersono gyventojai buvo tardomi ir žiauriai kankinami. Kankinimo kameros patikrinimo metu teisėsaugininkai aptiko objektų, kurie tiesiogiai rodo kankinimo požymius", – rašoma pranešime.https://twitter.com/ICTV_Fakty/status/1592915168983674881

Maskva iškvietė Lenkijos ambasadorių dėl ukrainiečių kaltinimų paleidus raketąRusija trečiadienį iškvietė lenkų ambasadorių į Užsienio reikalų ministeriją Maskvoje, pranešė ministerijos atstovė spaudai, Ukrainai apkaltinus Maskvos pajėgas paleidus raketą, kuriai sprogus Lenkijoje žuvo du žmonės.„Lenkijos ambasadorius buvo iškviestas į Rusijos užsienio reikalų ministeriją“, – sakoma atstovės spaudai Marijos Zacharovos pranešime po to, kai Varšuva pareiškė, kad tikėtina, jog raketą paleido Ukraina, bet galiausiai dėl to kalta Rusija.Kyjivas anksčiau trečiadienį paprašė leisti jo atstovams patekti į gyvybių pareikalavusio sprogimo Lenkijos kaime vietą, Vakarų pareigūnams pareiškus, kad sprogimą ten greičiausiai sukėlė Ukrainos priešlėktuvinė gynyba.„Ukraina prašo nedelsiant leisti patekti į sprogimo vietą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas ir pridūrė, kad yra pasirengę perduoti „įrodymus“, susijusius su kaltinimais Rusijai.NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas anksčiau trečiadienį pareiškė, kad dviejų gyvybių pareikalavęs sprogimas Lenkijoje tikriausiai įvyko dėl ukrainiečių priešlėktuvinės ugnies, tačiau „didžiausia atsakomybė“ už tai tenka Rusijai.Pastaroji neigia esanti kaip nors susijusi su antradienio incidentu.

Lenkijos prezidentas: po mirtino raketos smūgio pavojaus visuomenei nėraLenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, kad po mirtino raketos smūgio Lenkijos regione, besiribojančiame su Ukraina, pavojaus visuomenei nėra.Šiuo metu „aiškaus ar tiesioginio pavojaus“ šaliai ar jos piliečiams nėra, trečiadienį Varšuvoje po šalies Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio pareiškė A. Duda. Jis taip pat teigė, kad nėra požymių, jog toks įvykis galėtų pasikartoti.Antradienį raketa pataikė į Lenkijos Pševoduvo kaimą, esantį už 6 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Žuvo du žmonės. Tiek Lenkijos vadovybė, tiek NATO teigia, kad raketos smūgis nebuvo tyčinė ataka, ankstyva analizė rodo, jog tai buvo pasiklydusi Ukrainos oro gynybos raketa.

Ukrainos kariškiai pranešė mėginę perimti Rusijos raketą netoli incidento Lenkijos teritorijoje vietos Ukrainos kariškiai Jungtinėms Valstijoms ir kitiems sąjungininkams pranešė mėginę perimti Rusijos raketą netoli smūgio Lenkijoje vietos, informuoja portalas „rbc.ua“.Kol kas nežinoma, ar ši oro gynybos raketa yra ta pati raketa, kuri smogė Lenkijai.

Baltarusija teigia pasienyje numušusi Ukrainos droną Baltarusija trečiadienį pranešė numušusi iš Ukrainos artėjusį žvalgybinį bepilotį orlaivį. Tai – naujausias incidentas prie sienos, kurią Rusija kirto pradėjusi karinę operaciją Ukrainoje.„Pinsko pasieniečiai už 100 metrų nuo sienos pastebėjo ketursraigtį droną, skridusį iš Ukrainos pusės į Baltarusijos teritoriją“, – sakoma pasieniečių pranešime. „Pasienio patrulis numušė droną Kalašnikovo automatu“, – priduriama jame.Rusija vasarį pasiuntė karius į Ukrainą taip pat ir iš Baltarusijos, kurią beveik tris dešimtmečius valdo autoritarinis lyderis ir Kremliaus sąjungininkas Aliaksandras Lukašenka. Spalį Minskas apkaltino Kyjivą planuojant ataką ir paskelbė, kad dislokuojamos bendros su Rusija karinės pajėgos. Kyjivas teigė, kad toks pranešimas ir priešiški Minsko pareiškimai rodo „didėjančią“ naujo Maskvos puolimo iš Baltarusijos grėsmę.Baltarusija trečiadienį pranešė, kad jos numuštas dronas „turėjo vaizdo kamerą“ ir buvo naudojamas jos pasienio gynybai filmuoti. Anksčiau šį mėnesį Minskas numušė kitą nepilotuojamą orlaivį virš pietrytinio Gomelio regiono, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

Ukrainos parlamentas pratęsė karinę padėtį ir visuotinę mobilizaciją Trečiadienį Ukrainos Aukščiausioji Rada pratęsė karinę padėtį ir visuotinę mobilizaciją šalyje dar 90-čiai dienų – iki ateinančių metų vasario 19-osios.Tai pranešė UNIAN, remdamasi parlamento nariu Jaroslavu Železniaku.Pasak jo, įstatymo projektą dėl karinės padėties parėmė 294 deputatai, o dėl mobilizacijos – 297.Ukrainoje karinė padėtis ir visuotinė mobilizacija buvo paskelbtos vasario 24 d. 5 val. 30 min., kai prasidėjo Rusijos plataus masto agresija, 30-čiai dienų.Vėliau jos ne kartą buvo pratęstos.UNIAN primena, kad, galiojant karinei padėčiai, ribojamas 18-60 metų amžiaus vyrų išvykimas iš šalies. Taip pat ribojama piliečių, užsieniečių ir asmenų be pilietybės judėjimo laisvė, įvedama komendanto valanda.

JAV: toliau glaudžiai bendradarbiausime su Lenkija JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas trečiadienį pareiškė, kad Vašingtonas ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Lenkija aiškinantis jos teritorijoje įvykusio mirtino sprogimo aplinkybes.„Ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su mūsų sąjungininke Lenkija bei tęsime konsultacijas su mūsų NATO sąjungininkais ir svarbiais partneriais“, – dalyvaudamas Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikime, teigė Ll. Austinas.„Ką tikrai žinome, tai pastarųjų įvykių kontekstą. Rusija karo lauke patiria vieną nesėkmę po kitos ir taikosi į Ukrainos civilius ir šios šalies infrastruktūrą“, – pridūrė gynybos sekretorius.

Į Ukrainą pavyko grąžinti jau 103 į Rusiją išvežtus vaikus Į Tėvynę pavyko grąžinti jau 103 vaikus, kuriuos rusai prievarta buvo išvežę iš Ukrainos.Tai trečiadienį per spaudos konferenciją pareiškė Nacionalinės policijos Juvenalinės prevencijos valdybos viršininko pavaduotojas Jaroslavas Šanko, praneša „Ukrinform“.„Nacionalinio informacijos biuro duomenimis, į Rusijos teritoriją buvo neteisėtai deportuoti 11 129 vaikai. Iš jų pavyko grąžinti 103“, - sakė pareigūnas.Jis taip pat papasakojo, jog valstybės institucijos rengia mechanizmus, kurie bus teisiškai įtvirtinti Ukrainos įstatymuose dėl vaikų, neteisėtai išvežtų į Rusiją, grąžinimo.Lapkričio 16 d. ryto duomenimis, Rusijos plataus masto agresijos aukomis Ukrainoje jau tapo 431 vaikas, o 835 buvo sužeisti.

Chersone aptikti FSB agentų sąrašai Ukrainos saugumo tarnybos (UST) pareigūnai Chersone aptiko įslaptintų Rusijos FSB dokumentų su informacija apie okupantų agentus kolaborantus.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis UST spaudos tarnyba.Be kita ko, rasta:savo ranka rašytų agentų įsipareigojimų konfidencialiai bendradarbiauti su FSB;agentūrinio tyrimo bylų;agentų pranešimų apie įvykdytas užduotis;kratų Chersono gyventojų butuose „protokolų“.Gautomis žiniomis, Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojai paliko slaptus dokumentus vieno garažų kooperatyvo teritorijoje, sprukdami nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo.UST nustatė, kad priešo parankiniai informuodavo okupantus, kur ieškoti Ukrainos patriotų, taip pat pasipriešinimo judėjimo dalyvių.Rusijos specialiųjų tarnybų agentai taip pat padėjo persekioti vietos gyventojus jiems iškėlus sufabrikuotas bylas.Aptikta dokumentų, kuriuose užfiksuoti ukrainiečių grobimo ir kankinimo, taip pat jų namų plėšimo „kratų“ dingstimi faktai.„rbc.ua“ primena, kad neseniai Černihivo srityje UST pareigūnai sulaikė Rusijos šnipą – FSB agentą.Be to, šalies rytuose teisėsaugos institucijų atstovai demaskavo dvi rusų pakalikes, kurios išduodavo okupantams Ukrainos patriotus.

Ukraina prašo prieigos prie sprogimo vietos Lenkijoje Ukraina ragina partnerius pateikti duomenis, kuriais remdamiesi jie priėjo išvadą, kad Lenkijos teritorijoje nukrito Ukrainos oro gynybos raketa. Šalis taip pat prašo prieigos prie incidento vietos.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos spaudos tarnyba.Ukraina yra už bendrą su partneriais tolesnį išsamų incidento tyrimą, ji taip pat pasirengusi pateikti partneriams Rusijos pėdsako įrodymų.„Laukiame iš partnerių informacijos, kuria remiantis buvo padaryta galutinė išvada, jog tai buvo Ukrainos oro gynybos raketa. Be to, Ukraina prašo nedelsiant suteikti prieigą prie sprogimo vietos Ukrainos gynybos ministerijos ir Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovams“, – sakoma pranešime.Ukraina yra visiškai atvira visapusiškam situacijos tyrimui ir išvadų derinimui viso turimų duomenų komplekso pagrindu.„Tik Rusija ir jos raketinis teroras yra kalti dėl to, kas atsitiko. Todėl primename, kad apsaugoti Vidurio Europos regioną nuo Rusijos raketų galima tik plėtojant veiksmingą oro skydą virš Ukrainos teritorijos“, – pažymima pranešime.„rbc.ua“ primena, kad antradienį Lenkijos teritorijoje nukrito raketa, kuri pražudė du žmones.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį pareiškė, kad jo šalies teritorijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemos dalis.

NATO vadovas: nėra jokių ženklų, kad prieš Lenkiją buvo surengta tyčinė ataka NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį pareiškė, kad nėra jokių ženklų, jog Lenkija tapo tyčinės atakos taikiniu.Kaip rašo BBC, tai J. Stoltenbergas pareiškė spaudos konferencijoje Briuselyje.„Nėra jokių ženklų, kad Rusija planuotų prieš NATO pradėti puolamuosius karinius veiksmus“, – teigė J. Stoltenbergas. Aljanso vadovas pridūrė, kad tyrimas dėl incidento aplinkybių tęsiasi ir reikėtų palaukti jo išvadų.Tačiau jis paantrino Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai ir nurodė, kad šios šalies teritorijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemų dalis. Nepaisant to, J. Stoltenbergas pabrėžė, kad dėl mirtino incidento atsakomybė tenka Rusijai, kuri „tęsia savo neteisėtą karą prieš Ukrainą“.

Morawieckis: mažai tikėtina, kad Lenkija aktyvuos NATO 4-ąjį straipsnįLenkų premjeras Mateuszas Morawieckis (Mateušas Moraveckis) trečiadienį pareiškė, kad mažai tikėtina, jog Lenkija aktyvuos NATO 4-ąjį straipsnį po sprogimo netoli sienos su Ukraina, pražudžiusio du žmones.„Dauguma mūsų surinktų įrodymų rodo, kad šį kartą galbūt nereikės taikyti NATO 4-ojo straipsnio, – sakė M. Morawieckis, kurį cituoja Lenkijos radijas.Tačiau ministras pirmininkas pabrėžė, kad „ši priemonė visą laiką yra mūsų rankose“.Šis straipsnis numato, kad Aljanso šalys tarpusavyje konsultuosis, jeigu bet kurios iš jų nuomone, kiltų grėsmė bet kurios narės teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.

Duda: Lenkijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemų dalis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį pareiškė, kad jo šalies teritorijoje nukritusi raketa veikiausiai buvo Ukrainos oro gynybos sistemų dalis, praneša „Sky News“.Pasak A. Dudos, Varšuva vis dar svarsto galimybę aktyvuoti NATO 4-ąjį straipsnį, tačiau tokios priemonės esą gali ir neprireikti. Prezidentas pridūrė, kad nematyti jokių ženklų, jog tai būtų buvusi „tyčinė ataka“.Kiek anksčiau JAV prezidentas Joe Bidenas teigė, kad preliminarūs duomenys rodo, jog antradienio vakarą Lenkijos pasienyje nukritusi ir du žmones pražudžiusi raketa galimai priklausė ne Rusijai, o Ukrainai.

Vokietija pasisiūlė atsiųsti į Lenkiją savo oro patrulių Vokietija trečiadienį pareiškė, kad po mirtino raketų smūgio Lenkijoje, netoli sienos su Ukraina esančiame kaime, gali pasiųsti savo karo lėktuvus, kurie padėtų patruliuoti virš Lenkijos. „Skubiai reaguodami į incidentus Lenkijoje, pasiūlysime sustiprinti jos oro erdvės apsaugą patruliuojant Vokietijos naikintuvais „Eurofighter“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Gynybos ministerijos atstovas Christianas Thielsas. – Tai galima pradėti kad ir nuo rytojaus, jei Lenkija to pageidaus“. Pasak jo, lėktuvai būtų pakeliami „iš Vokietijos oro bazių“ ir nereikėtų jų perkelti į Lenkiją. Tokie patruliavimai vyktų „konkrečiose oro erdvėse“, dėl kurių būtų „tiksliai susitarta su Lenkijos puse“, sakė Ch. Thielsas, pridurdamas, kad Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht šiandien stengsis šiuo klausimu pasikalbėti su savo kolega iš Lenkijos.

Zelenskis: po naujausių smūgių Ukrainoje beveik visiškai atkurtas elektros tiekimas Po vakarykščių Rusijos kariuomenės smūgių Ukrainoje beveik visiškai atkurtas elektros tiekimas, trečiadienį pranešė šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.Pasak jo, problemos buvo šalinamos visą naktį. „Daugelis vartotojų įvairiuose regionuose vėl prijungti prie (elektros) tinklo“, – teigė V. Zelenskis.Tačiau prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka pridūrė, kad su tiekimo trikdžiais vis dar susiduria tūkstančiai namų ūkių vakariniuose ir šiauriniuose regionuose.Patys tiekėjai yra perspėję vartotojus apie galimus trikdžius, kol tęsis atkūrimo darbai.Antradienį Rusijos karinės pajėgos į Ukrainą paleido apie 100 raketų. Masinės atakos metu, be kita ko, taikytasi į vietinę energetikos infrastruktūrą.

Po naujų Rusijos atakų Ukrainoje popiežius prašo vengti eskalacijos Po naujų intensyvių Rusijos atakų prieš Ukrainą popiežius Pranciškus pareikalavo vengti tolesnės eskalacijos. „Su skausmu ir nerimu sužinojau apie dar vieną smarkią raketų ataką prieš Ukrainą, dėl kurios žuvo žmonės ir buvo apgadinta civilinė infrastruktūra“, trečiadienį per generalinę audienciją šv. Petro aikštėje Romoje sakė Katalikų bažnyčios vadovas.Pontifikas teigė, jog meldžiasi, kad būtų išvengta tolesnės eskalacijos ir būtų atvertas kelias paliauboms ir dialogui.Tegul atsiverčia širdys tų, kurie dar nori karo, o „nukankintos Ukrainos“ taikos siekis paima viršų, kalbėjo popiežius.Ukrainos pajėgos antradienį pranešė apie intensyviausias raketų atakas prieš šalies infrastruktūrą nuo karo pradžios. Apie raketos sprogimą Lenkijoje, per kurį žuvo du žmonės, Pranciškus neužsiminė.

Macronas ragina Kiniją imtis aktyvesnio tarpininkavimo vaidmens Ukrainoje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį, kitą dieną po derybų su Kinijos prezidentu, paragino Kiniją imtis „didesnio tarpininko vaidmens“, siekiant išvengti karo Ukrainoje eskalavimo.„Artimiausiais mėnesiais Kinija kartu su mumis galėtų atlikti svarbesnį tarpininko vaidmenį“, – sakė E. Macronas ir pridūrė, kad su Prezidentu Xi Jinpingu aptarė galimą kelionę į Kiniją kitų metų pradžioje.Kinija atsisakė daryti spaudimą Maskvai dėl beveik devynis mėnesius trunkančios invazijos ir padėjo apsaugoti Rusiją nuo diplomatinio pasmerkimo tokiuose forumuose kaip Jungtinės Tautos.Tačiau pastaruoju metu ji užsiminė, kad yra nepatenkinta tuo, kaip Rusija vykdo karą, ir ypač prezidento Vladimiro Putino grasinimais panaudoti branduolinius ginklus.Xi ir E.Macronas antradienį susitiko G20 aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose, o Prancūzijos vadovas paragino abi šalis susivienyti prieš karą.

Kremlius giria JAV atsaką į Lenkijos raketos incidentąKremlius trečiadienį gyrė „pamatuotą“ Vašingtono atsaką po to, kai Lenkijoje nukrito raketa, o Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad „mažai tikėtina“, jog ji buvo paleista iš Rusijos.„Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį į pamatuotą ir profesionalesnį amerikiečių atsaką“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pridurdamas, kad „Rusija neturi nieko bendra su incidentu Lenkijoje“.J. Bidenas anksčiau teigė, kad „mažai tikėtina“, jog raketa buvo paleista iš Rusijos, kuri vasarį įsiveržė į Ukrainą.Savo ruožtu Prancūzija paragino būti „labai atsargiems“ nustatant sprogimo kaltininkus.Indonezijos kurortinėje Balio saloje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo kuluaruose Vakarų lyderiai surengė „skubią apskritojo stalo“ diskusiją, kurioje paragino nedaryti skubotų išvadų dėl smūgio kilmės.Prieš įvykstant deryboms Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, kad nėra aiškių įrodymų, kas paleido raketą, pietrytiniame Pševoduvo kaime pražudžiusią du žmones.

Medvedevas raketos smūgį Lenkijoje vadina provokacija Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas Vakarų provokacija pavadino mirtiną raketos smūgį Lenkijoje ir įspėjo dėl Trečiojo pasaulinio karo. „Istorija su Ukrainos „raketos smūgiu“ Lenkijos ūkiui įrodo tik viena: Vakarai savo hibridiniu karu prieš Rusiją didina Trečiojo pasaulinio karo tikimybę“, – rašė jis tviteryje.Lenkijoje nukritus raketai antradienį žuvo du žmonės. Rusija neigia leidusi raketas į Lenkiją.Rusijos gynybos ministerija jau iš karto po incidento kalbėjo apie „provokaciją“. Rusų kariniai tinklaraštininkai paskelbė raketos nuolaužų nuotraukas, kurios esą rodo, kad tai S-300 sistemos dalys. Ši sistema yra Ukrainos oro gynybos sistema.Iš tikrųjų Ukraina oro gynybai, be kita ko, naudoja S-300 sistemas.

Belgų gynybos ministrė: sprogimą Lenkijoje tikriausiai sukėlė Ukrainos oro gynybos raketaBelgijos gynybos ministrė trečiadienį pareiškė, kad sprogimą netoli sienos su Ukraina esančiame Lenkijos kaime, pareikalavusį dviejų civilių gyvybių, tikriausiai sukėlė Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai, šaudę į atskriejančias Rusijos raketas.„Mūsų žvalgybos tarnyba, palaikanti glaudžius ryšius su NATO tarnybomis partnerėmis, nuodugniai tiria išvakarėse Lenkijoje įvykdytus raketų smūgius“, – sakoma Ludivine Dedonder pareiškime.„Remiantis turima preliminaria informacija, smūgiai greičiausiai suduoti Ukrainos priešlėktuvinių sistemų, kurios buvo aktyvuotos siekiant numušti Rusijos raketas iš dangaus“, – teigė ministrė.

Sunakas po sprogimo Lenkijoje: tokių įvykių nebūtų, jei Rusija nebūtų pradėjusi invazijos į UkrainąJungtinės Karalystės (JK) premjeras Rishis Sunakas trečiadienį po sprogimo Lenkijos pasienyje pareiškė, kad tokių įvykių nebūtų, jei Rusija nebūtų pradėjusi invazijos į Ukrainą.Kaip praneša „Sky News“, R. Sunakas tai pareiškė spaudos konferencijoje Indonezijos Balio saloje, kur šiuo metu vyksta Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimas.Anot JK premjero, tokia yra Putino karo realybė. „Kol (karas) tęsis, tol kils grėsmė mūsų ir mūsų sąjungininkų saugumui“, – kalbėjo R. Sunakas. Paklaustas, ar pastarasis incidentas NATO narėje Lenkijoje parodė, kokiu greičiu gali įvykti karo eskalacija, premjeras atsakė teigiamai ir kartu pabrėžė tvirtą savo šalies paramą Varšuvai.Tačiau atsakydamas į klausimą, ar JK galėtų įsitraukti į karą su Rusija, R. Sunakas paragino pirmiausia „nustatyti visus faktus“.

Maskva JT rezoliuciją dėl reparacijų Ukrainai pavadino „niekine“Rusijos užsienio reikalų ministerija rusofobiška pavadino pirmadienį priimtą JT rezoliuciją dėl reparacijų Ukrainai. „Nepaisant jos atvirai antirusiško charakterio, priimta rezoliucija tarptautinės teisės požiūriu yra niekinė, nes JT Generalinė Asamblėja neturi įgaliojimų spręsti tokių klausimų, jau nekalbant apie kompetenciją, pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, kuri trečiadienį cituojama oficialioje ministerijos svetainėje.Už rezoliuciją pirmadienį Niujorke balsavo 94 valstybės, 73 susilaikė, 14 buvo prieš. Ukraina ligšiolinius karo nuostolius vertina triženkle milijardine suma.Rezoliucijoje Ukrainai ir norinčioms JT valstybėms narėms rekomenduojama sukurti žalos registrą, kuris registruotų įrodymus ir informaciją apie Ukrainai ir jos gyventojams padarytą žalą bei nuostolius.

Švedija siunčia karinę ir humanitarinę pagalbą UkrainaiŠvedija trečiadienį pareiškė suteiksianti Ukrainai daugiau kaip 350 mln. JAV dolerių (337 mln. eurų) vertės karinę ir humanitarinę pagalbą, kad padėtų šaliai įveikti artėjančios žiemos iššūkius.Vyriausybė pranešė, kad Stokholmas skirs maždaug 3 mlrd. kronų (275 mln. eurų) karinę ir papildomą 720 mln. kronų (66 mln. eurų) humanitarinę pagalbą.Karinę pagalbą sudarys oro gynybos sistema ir šaudmenys.Vyriausybė dėl „operacijos slaptumo“ neatskleidė, kokia tai bus sistema ir kokia jos vertė.Ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas teigė, kad šis pagalbos paketas yra didžiausias iš visų, kuriuos Švedija nuo karo pradžios suteikė Ukrainai.Iki šiol jų buvo aštuoni.Humanitarinis paketas bus teikiamas per Pasaulio maisto programą, Pasaulio banko lėšas ir Ukrainos žaliosios ekonomikos atkūrimo programą.Karinė pagalba, be kita ko, taip pat apima žiemos reikmenis, pavyzdžiui, palapines ir drabužius.Dalis humanitarinės pagalbos taip pat bus skirta skurdžiai gyvenančiai Ukrainos kaimynei Moldovai.Ši šalis priėmė daug ukrainiečių pabėgėlių ir patyrė tiesioginių karo padarinių, įskaitant elektros energijos tiekimo iš Ukrainos sustabdymą.

Scholzas perspėja nedaryti skubotų išvadų dėl Lenkijoje nukritusios raketosVokietijos kancleris Olafas Scholzas trečiadienį paragino atlikti kruopštų tyrimą dėl žmonių aukų pareikalavusio raketų smūgio kaimui Lenkijoje, netoli sienos su karo draskoma Ukraina.„Šis sugriovimas privalo būti ištirtas, raketos dalys privalo būti ištirtos, tada privalome palaukti rezultatų, o tada juos skelbti viešai“, – reporteriams sakė O. Scholzas per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Indonezijoje.„Tokiu rimtu klausimu negali būti jokių skubotų išvadų apie įvykių eigą, kol neatliktas kruopštus tyrimas“, – pabrėžė jis.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 82 710 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 82 710 karių (+630 per pastarąsias 24 val.), trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki lapkričio 16-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 871 (+10) tanko, 5 797 (+24) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 860 (+10) artilerijos sistemų, 393 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 209 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 4 360 (+9) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 525 (+14) dronų, 160 specialiosios technikos vienetų ir 474 (+75) sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Rusijoje įvyko sprogimas naftos bazėje, pareigūnai kalba apie drono atakąRusijos pietinėje Oriolo srityje esančiame Stalnoj Konio kaime už 180 km nuo sienos su Ukraina įvyko sprogimas naftos bazėje.Oriolo srities gubernatorius Andrejus Klyčkovas sakė, kad tai tikriausiai buvo drono ataka ir kad per incidentą niekas nenukentėjo.„Šiandien maždaug 4 val. ryto (vietos, 3 val. Lietuvos laiku), kaip manoma, bepilotis orlaivis sukėlė sprogimą naftos bazėje Stalnoj Konio kaime. Nukentėjusiųjų nėra. [Įvykio] vietoje dirba visos operatyvinės tarnybos“, – sakė jis.Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiose nuotraukose, kaip teigiama, matyti atakuotas bendrovės „Transneft“ rezervuaras.Prie Ukrainos sienos esančiose Rusijos srityse būta ir daugiau sprogimų, o rusų pareigūnai dėl jų tradiciškai kaltina Ukrainą.Dauguma jų įvyko vos už kelių dešimčių kilometrų nuo sienos, o trečiadienio incidentas išsiskiria tuo, kad nutiko giliau Rusijos teritorijoje.Lapkričio 6 dieną Belgorodo srities Graivorono rajone nugriaudėjo virtinė sprogimų, užsidegė ten esanti naftos bazė. Spalio 22 dieną sprogimai griaudėjo Šebekine Belgorodo srityje; tuomet teigta, kad žuvo du žmonės.Keliomis dienomis anksčiau buvo paskelbta apie ataką pačiame Belgorode, kur sviedinys esą pataikė į vieną energetikos sistemos objektą.Trečiadienio sprogimas įvyko po to, kai Rusija antradienį paleido dešimtis raketų į kelis Ukrainos miestus.

NATO dėl Lenkijos šaukia skubų posėdį NATO trečiadienį Briuselyje rengia skubų posėdį dėl Rytų Lenkijoje nukritusios raketos. Jis prasidės 11 val. Lietuvos laiku, informuoja agentūra „Reuters“.Posėdžiui vadovaus Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, teigiama NATO pranešime. Apie 13.30 val. planuojama spaudos konferencija.

Ukrainoje vėl aidi oro pavojaus sirenosUkrainoje trečiadienį, praėjus dienai po masinių Rusijos smūgių, nukreiptų prieš šalies energetikos infrastruktūrą, vėl aidėjo oro pavojaus sirenos.Sirenos skambėjo visuose šalies regionuose po to, kai apie 10 mln. ukrainiečių liko be elektros, dešimtims Rusijos raketų pataikius į elektrines per didžiausią oro ataką nuo Rusijos invazijos pradžios vasarį.

Po raketos smūgio Lenkijoje Kinija ragina laikytis ramybės Kinija trečiadienį paragino laikytis ramybės po mirtino raketų smūgio į Lenkijos kaimą netoli sienos su karo nuniokota Ukraina.Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning sakė per reguliarų spaudos brifingą: „Esant dabartinei padėčiai visos susijusios šalys turėtų išlikti ramios ir santūrios, kad išvengtų situacijos eskalavimo“.

Zelenskis G-20 šalių vadovams: tarp jūsų yra teroristinė valstybėUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių vadovams pareiškė, kad jų grupėje yra „teroristinė valstybė“, ir apkaltino Rusiją dėl raketos smūgio Lenkijoje, per kurį žuvo du žmonės.Kalbėdamas vaizdo ryšiu, V. Zelenskis pavadino raketos smūgį „tikru Rusijos pareiškimu G-20 viršūnių susitikimui“, sakoma jo kalbos kopijoje, kurią matė naujienų agentūra AFP.Lenkijos teigimu, nėra aiškių įrodymų, kas paleido raketą.

Estijos prezidentas išreiškė susirūpinimą dėl Lenkijoje nukritusių raketųEstijos prezidentas Alaras Karis antradienį socialiniuose tinkluose išreiškė susirūpinimą dėl žinios apie dvi Rusijos raketas, pataikiusias į Lenkijos teritoriją. „Labai nerimą keliančios žinios apie raketas, pataikiusias į Lenkiją ir žuvusius du žmones. Aš palaikau glaudų ryšį su [Lenkijos] prezidentu Andrzejumi Duda [Andžejumi Duda], kad pasikonsultuočiau dėl tolesnės veiklos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis. „Estija, kaip ir visos sąjungininkės, petys į petį stovi kartu už kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – sakė Estijos prezidentas.

Ukraina: Rusija pataikė tik į dešimt taikiniųRusija, Ukrainos duomenimis, per pastarąsias raketų atakas pataikė tik į dešimt taikinių. „Iš dešimčių atakų pataikyta dešimt kartų“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktiniame savo kreipimesi. – Dabartinė situacija rodo, kad numušta daugiau kaip 70 raketų ir 10 dronų“, rašo agentūra „Reuters“.V. Zelenskis padėkojo „visiems mūsų partneriams, kurie padeda mums ginti savo dangų“. Ypač gerai esą pasitarnauja NASAMS gynybos sistema.Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybių.

G20 valstybės priėmė galutinę deklaraciją, kurioje kritikuojamas karas UkrainojePasaulio ekonomikos lyderių – Didžiojo dvidešimtuko (G20) grupė priėmė aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją, kurioje dauguma valstybių griežtai kritikuoja Rusijos invaziją į Ukrainą.Nepaisant didelių skirtumų, deklaraciją priėmė visos valstybės narės, įskaitant Rusiją, trečiadienį, paskutinę susitikimo Indonezijos Balio saloje dieną, patvirtino keli dalyviai.„Dauguma narių griežtai pasmerkė karą Ukrainoje“, – teigiama galutiniame tekste, su kuriuo susipažino dpa, nepaisant to, kad Rusija iš pradžių priešinosi tokiai nuorodai. Rusijos pozicija taip pat buvo įtraukta.Tekste Rusijos puolimas prieš kaimyninę šalį taip pat apibūdinamas kaip karas, o ne kaip „speciali karinė operacija“, kaip norėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Dvi dienas trukusiame G20 viršūnių susitikime dalyvavo šios šalys: Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Kinija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Indija, Indonezija, Italija, Japonija, Meksika, Rusija, Saudo Arabija, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Turkija, JAV, taip pat Europos Sąjunga.Maskvai atstovavo užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuris antradienį, likus kelioms valandoms iki galutinės deklaracijos priėmimo, išvyko iš viršūnių susitikimo.

Erdoganas sako tikįs, kad Ukrainos grūdų eksportas bus tęsiamasTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį pareiškė tikįs, kad susitarimas, pagal kurį Ukrainai sudaroma galimybė eksportuoti grūdus per Juodąją jūrą ir kurio terminas baigiasi ateinantį šeštadienį, liks galioti toliau.„Manau, kad jis bus tęsiamas. Čia nėra jokių problemų“, – sakė R. T. Erdoganas spaudos konferencijoje, surengtoje per Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimą Balyje, Indonezijos kurortinėje saloje.Ukraina yra viena didžiausių grūdų augintojų pasaulyje, o Rusijos invazija į šią šalį užblokavo 20 mln. tonų grūdų jos uostuose, kol Jungtinės Tautos ir Turkija liepos mėnesį ėmėsi tarpininkauti sudarant atitinkamą susitarimą.R. T. Erdoganas sakė, kad su Rusijos Prezidentu Vladimiru Putinu pasikalbės, kai tik grįš į Turkiją. „Kai tik grįšime, tęsime derybas su Putinu. Nes kelias į taiką eina per dialogą“, – sakė jis.R. T. Erdoganas taip pat atsakė į klausimą apie raketą, pataikiusią į Lenkijos teritoriją prie sienos su Ukraina. Rusijos neigimas, kad ji su tuo susijusi, yra „svarbus“, sakė jis.„Galbūt įvyko techninis gedimas ar dar kas nors. Labai svarbu, kad būtų pradėtas tyrimas“, – pridūrė jis.Atkakliai teigti, kad dėl to kalta Rusija, būtų „provokacija“, sakė R. T. Erdoganas: „Nereikia ieškoti trečiosios šalies šiame kare. Mums visiems reikia taikos“.JAV prezidentas Joe Bidenas anksčiau sakė, kad „mažai tikėtina“, jog raketa buvo paleista iš Rusijos.

Karą palaikantys rusai džiūgauja: Kremlius atkeršijo ZelenskiuiAntradienį, lapkričio 15 d., surengtą didžiulę raketų ataką Rusija buvo suplanavusi prieš Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pristačius 10 punktų taikos pasiūlymą G-20 viršūnių susitikimo metu, skelbia Karo studijų institutas (ISW). V. Zelenskis sakė, kad Ukraina derėsis su Rusija, jeigu Kremlius išves visas pajėgas iš Ukrainos, atkurs Ukrainos teritorinį vientisumą ir užtikrins, kad būtų nubausti karo nusikaltimus įvykdę asmenys. Taip pat jis paminėjo branduolinį, energetinį ir apsirūpinimo maistu saugumą.Kremlius tikriausiai iš anksto buvo suplanavęs masinį raketų smūgį, nes norint pasiruošti tokio plataus masto atakai reikia laiko. Karą su Ukraina palaikantys rusai socialiniame tinkle „Telegram“ teigė, kad Kremlius atsikeršijo už V. Zelenskio „rusofobiškus“ pareiškimus, kuriuos jis padarė pabaigęs savo kalbą G-20 viršūnių susitikime. Tačiau neįmanoma taip greitai surengti tokios atakos, todėl greičiausiai ji rodo, kad Kremlius visai nesiruošia derėtis su Ukraina.

Žiniasklaida: Lenkijoje nukritusią raketą paleido besiginanti UkrainaNaujienų agentūra „The Associated Press“, cituodama Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pareigūnus, praneša, kad, remiantis pradiniais duomenimis, Lenkijoje nukritusią raketą paleido Ukrainos pajėgos, kad numuštų rusų raketą.Lenkijos užsienio reikalų ministerija iš pradžių nurodė, kad raketa buvo „pagaminta Rusijoje“, bet, kaip pranešė „The Guardian“ diplomatinis redaktorius Patrickas Wintouras, rusiškų raketų, pavyzdžiui, S-300 raketų „žemė-oras“, turi ir Ukraina.

Po įspėjimo Maskvai dėl branduolinių ginklų CŽA vadovas apsilankė Kyjive – šaltinisJAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Williamas Burnsas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir žvalgybos vadovais, kad informuotų juos apie savo įspėjimą Maskvai nenaudoti branduolinių ginklų, pranešė vienas JAV pareigūnas.W. Burnsas Kyjive lankėsi antradienį. Pirmadienį jis Ankaroje su Rusijos Užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovu Sergejumi Naryškinu kalbėjosi apie karą ir Maskvos grasinimus panaudoti taktinius branduolinius ginklus savo interesams ginti.Tai buvo aukščiausio lygio asmeniškas JAV ir Rusijos pareigūnų susitikimas nuo karo pradžios. W. Burnsas jo metu perdavė S. Naryškinui įspėjimą „apie pasekmes Rusijai panaudojus branduolinį ginklą ir eskalavimo [keliamą] riziką strateginiam stabilumui“, pirmadienį pranešė Baltieji rūmai.Tuomet W. Burnsas nuvyko į Ukrainą informuoti V. Zelenskio ir ukrainiečių žvalgybos vadovų apie derybas su S. Naryškinu, taip pat pakartotinai deklaruoti JAV paramos Kyjivo pastangoms kare, naujienų agentūrai AFP sakė minėtas JAV pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.Baltųjų rūmų pirmadienio pranešime buvo pabrėžta, kad per derybas su S. Naryškinu W. Burnsas dėl nieko nesiderėjo.„Jis neveda jokių derybų. Jis neaptarinėja karo Ukrainoje sureguliavimo. Tvirtai laikomės savo pagrindinio principo: nieko apie Ukrainą nedalyvaujant Ukrainai“, – pažymėjo Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo taryba.W. Burnsui antradienį lankantis Kyjive Rusijos pajėgos surengė masines raketų atakas prieš taikinius visoje Ukrainoje, įskaitant sostinę.Tačiau cituojamas JAV pareigūnas sakė, kad W. Burnsas tuo metu buvo saugus JAV ambasadoje, o dabar jau yra išvykęs iš Ukrainos.

Bidenas: į Lenkijos kaimą pataikiusi raketa galėjo atskristi iš UkrainosYra požymių, kad raketa, pataikiusi į kaimą Lenkijos rytuose, buvo Ukrainos priešlėktuvinė raketa, sakė JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį per susitikimą su pasaulio lyderiais, pranešė agentūra dpa.Teigiama, kad per skubų posėdį, vykusį greta Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimo Balyje, J. Bidenas kalbėjo apie sistemos S-300 raketą.Po susitikimo informuodamas žurnalistus jis sakė, kad preliminari informacija rodo, jog „mažai tikėtina“, kad raketa buvo paleista iš Rusijos teritorijos.Lenkijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, antradienį 15.40 val. (14.40 Grinvičo laiku) raketa pataikė į ūkį Pševoduve, maždaug už 6 km nuo sienos su Ukraina, ir žuvo du žmonės.Varšuva anksčiau patvirtino, kad raketa buvo pagaminta Rusijoje, tačiau sakė, kad vis dar neaišku, kas ją paleido. Tiek Ukraina, tiek Rusija naudoja sovietų gamybos raketas, Maskvai toliau kariaujant su kaimynine šalimi.Rusijos ambasadorius buvo iškviestas pateikti „neatidėliotinų išsamių paaiškinimų“, o po skubaus nacionalinio saugumo tarybos posėdžio buvo paskelbta padidinta kariuomenės parengtis, pranešė Lenkijos valdžios institucijos.J. Bidenas telefonu kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda ir pasiūlė „visokeriopą JAV paramą ir pagalbą Lenkijos tyrimui“, pranešė Baltieji rūmai.Abu lyderiai susitarė „palaikyti glaudžius ryšius, kad būtų galima nuspręsti dėl tolesnių reikiamų žingsnių tyrimo eigoje“.NATO įsipareigojimaiSolidarumą su Lenkija išreiškė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishis Sunakas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas – visi NATO valstybių narių vadovai.Lenkiją saugo NATO įsipareigojimas kolektyvinei gynybai – įtvirtintas NATO steigimo sutarties 5 straipsnyje – tačiau aljanso atsakui didelę įtaką greičiausiai turės tai, ar incidentas buvo atsitiktinis, ar tyčinis.J. Bidenas taip pat kalbėjosi su NATO vadovu Jensu Stoltenbergu apie sprogimą Lenkijoje, o trečiadienį aljanso valstybių ambasadoriai planuoja surengti neeilinį susitikimą.Europos Sąjungos vadovas Cherles‘as Michelis sakė esąs „sukrėstas“, o JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pažadėjo „artimiausiomis dienomis toliau glaudžiai koordinuoti veiksmus, kol vyks tyrimas ir mes nuspręsime dėl atitinkamų tolesnių žingsnių“.

Lenkijoje nukritus raketai, Ukraina reikalauja neskraidymo zonosLenkijos teritorijoje nukritus raketai ir žuvus dviem žmonėms, Ukraina paragino Vakarus nustatyti neskraidymo zoną. „Prašome uždaryti dangų, nes dangus neturi sienų“, - trečiadienį tviteryje rašė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.Tai esą reikalinga, kad būtų galima numušti nekontroliuojamai skriejančias raketas ir taip pat apsaugoti ES ir NATO šalis. „Tai realybė, dėl kurios mes buvome įspėję“, - pridūrė O. Reznikovas.Ukraina dėl Rusijos oro antskrydžių jau kelis kartus reikalavo tokios neskraidymo zonos. Rusija prieš daugiau kaip aštuonis mėnesius pradėtame kare dabar jau kasdien raketomis apšaudo kaimyninę šalį.

Bidenas Rusijos vykdomą Ukrainos civilių bombardavimą vadina „barbarišku“Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas trečiadienį po vis dar neišaiškinto raketų smūgio Lenkijos teritorijoje pavadino Rusijos veiksmus prieš Ukrainos civilius gyventojus „barbariškais“.„Tai, ką jie daro, peržengia visas ribas“, – sakė J. Bidenas, susitikęs su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Rishi Sunaku Balyje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo metu.

Bidenas: „Mažai tikėtina“, kad raketa, sukėlusi sprogimą Lenkijoje, buvo paleista iš Rusijos„Mažai tikėtina“, kad raketa, pataikiusi į Lenkijos kaimą netoli sienos su Ukraina, buvo paleista iš Rusijos teritorijos, trečiadienį pareiškė JAV prezidentas Joe Bidenas, remdamasis informacija apie raketos trajektoriją.Po skubaus susitikimo su pasaulio lyderiais Balyje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimo metu J. Bidenas žurnalistams sakė, kad yra „preliminarios informacijos“, prieštaraujančios prielaidoms, jog raketą, sukėlusią sprogimą Pševoduve, paleido Rusija.JAV prezidentas pažymėjo, kad incidento tyrimas tebevyksta.Pasaulio lyderiai „visiškai vieningai“ palaiko NATO narę Lenkiją, jai atliekant sprogimo tyrimą, sakė J. Bidenas, užtikrindamas, kad „mes tiksliai išsiaiškinsime, kas įvyko“.

Prancūzija ragina „itin atsargiai“ vertinti sprogimo Lenkijoje kilmęPrancūzija trečiadienį paragino „itin atsargiai“ vertinti mirtinų raketų smūgio NATO narei Lenkijai kilmę, sakydama, kad daug regiono šalių turi panašių ginklų.„Logiška, kad į šį klausimą žvelgtume itin atsargiai... Daug šalių turi tos pačios rūšies ginklų, todėl nustačius raketos tipą nebūtinai bus galima nustatyti, kas už jos stovi“, – sakė Prancūzijos prezidentūros pareigūnas, įspėdamas apie „didelę eskalacijos riziką“.

Blinkenas po sprogimo susiekė su Lenkijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministraisJungtinių Valstijų valstybės sekretorius Anthony Blinkenas trečiadienį paskambino savo lenkų ir ukrainiečių kolegoms po dviejų gyvybių pareikalavusio sprogimo Lenkijoje ir pažadėjo koordinuoti veiksmus, kol „nustatysime atitinkamus tolesnius žingsnius“.„Pažadėjome artimiausiomis dienomis toliau glaudžiai koordinuoti savo veiksmus, kol vyks tyrimas ir bus nustatyti atitinkami tolesni žingsniai“, – tviteryje rašė A. Blinkenas, JAV prezidentui Joe Bidenui susitikus su sąjungininkais Balyje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo kuluaruose aptarti sprogimo.

JT vadovas įspėja, kad „absoliučiai būtina vengti karo Ukrainoje eskalavimo“Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas antradienį įspėjo, kad „absoliučiai būtina“ vengti karo Ukrainoje eskalavimo po to, kai per mirtiną raketos smūgį NATO narėje Lenkijoje žuvo du žmonės.„Generalinis sekretorius yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie Lenkijos teritorijoje sprogusią raketą, – sakė JT vadovas, pasak jo atstovo spaudai Farhano Haqo. – Absoliučiai būtina vengti karo Ukrainoje eskalavimo.“

Reznikovas: tai realybė, apie kurią įspėjomeUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pakomentavo Rusijos raketų smūgį Lenkijai.Socialiniame tinkle „Twitter“ jis rašė, kad Ukraina įspėjo apie tokios situacijos galimybę ir paragino uždaryti dangų. Jis pabrėžė, kad reikia priimti svarbius sprendimus.„Lenkija. Tai nėra savaime išsipildanti pranašystė. Tai realybė, apie kurią įspėjome. Prašėme uždaryti dangų, nes dangus neturi ribų. Ne rusiškoms nevaldomoms raketoms. Ne dėl grėsmės, kurią jie kelia mūsų ES ir NATO kaimynams. Laikas laimėti“, – rašė jis.

CNN: NATO lėktuvas susekė raketą Lenkijoje Antradienį virš Lenkijos oro erdvės skridęs NATO lėktuvas stebėjo šalyje nukritusią raketą. Aljanso karinis atstovas spaudai sakė CNN.NATO atstovas spaudai teigia, kad atitinkami radarų duomenys buvo perduoti Aljansui ir Lenkijai.Laikraštis priminė, kad NATO lėktuvai reguliariai stebėjo Ukrainos teritoriją nuo pat Rusijos invazijos pradžios.

NATO vadovas rengia skubias derybas su Aljanso ambasadoriais dėl sprogimo LenkijojeNATO vadovas Jensas Stoltenbergas trečiadienį surengs skubias derybas su Aljanso ambasadoriais dėl Lenkijoje įvykusio sprogimo, antradienį pranešė jo atstovė spaudai.„Rytoj generalinis sekretorius pirmininkaus skubiam NATO ambasadorių susitikimui, kuriame bus aptartas šis tragiškas incidentas“, – sakė NATO atstovė spaudai Oana Lungescu.Lenkijos vyriausybės atstovas antradienio vakarą patvirtino, kad šalyje prie Ukrainos sienos įvyko sprogimas, ir nurodė, kad didinamas karinės parengties lygis.Toks sprendimas priimtas pasirodžius pranešimams, kad šios NATO narės teritorijoje nukrito Rusijos raketų, o tai gali būti didelė karo Ukrainoje eskalacija.„Hrubiešuvo apskrityje įvyko sprogimas, per kurį žuvo du Lenkijos piliečiai. Šiuo metu mūsų tarnybos yra įvykio vietoje ir aiškinasi situaciją“, – per spaudos konferenciją po Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio sakė vyriausybės atstovas Piotras Muelleris. Jį cituoja Lenkijos radijas.„Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, buvo įgyvendintos tokioje situacijoje numatytos procedūros, įskaitant, be kita ko, ką tik priimtą sprendimą padidinti tam tikrų kovinių, karinių dalinių Lenkijoje parengtį ir mūsų šalyje esančių uniformuotų tarnybų dalinių kovinę parengtį“, – sakė vyriausybės atstovas.„Kartu nusprendėme imtis procedūrų, kad patikrintume, ar yra pagrindas aktyvuoti NATO sutarties 4-e straipsnyje numatytas sąlygas“, – nurodė P. Muelleris.Šiaurės Atlanto sutarties 4-asis straipsnis numato, kad „šalys tarpusavyje konsultuosis, jeigu bet kurios iš jų nuomone, kiltų grėsmė bet kurios šalies teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.

Ukraina neigia pareiškimus, esą viena iš jos raketų nukrito LenkijojeUkraina antradienį pareiškė, kad pareiškimai, esą viena iš jos raketų nukrito Lenkijoje, yra „sąmokslo teorija“.Tai paskelbta pasirodžius dar nepatvirtintiems pranešimams, kad Rusijos raketa nukrito NATO narės teritorijoje.„Rusija dabar skleidžia sąmokslo teoriją, kad Lenkijos teritorijoje neva nukrito Ukrainos oro gynybos raketa. Tai netiesa. Niekas neturėtų tikėti Rusijos propaganda ar stiprinti jos pranešimų“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau antradienį apkaltino Rusiją apšaudžius Lenkiją raketomis.Vis dėlto kol kas to nepatvirtino nei Varšuva, nei Vašingtonas, o Rusija savo ruožtu „sąmoninga provokacija, kuria siekiama eskaluoti situaciją“, pavadino pranešimus, kad Lenkijoje, kuri ribojasi su Ukraina, nukrito rusų raketų.

Ukrainoje atkurtas elektros tiekimas 8 mln. vartotojų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad 8 mln. vartotojų buvo atnaujintas elektros tiekimas, nutrūkęs po naujausios Rusijos smūgių bangos.„Po teroristinio išpuolio apie 10 mln. ukrainiečių liko be elektros. Aštuoniems milijonams vartotojų tiekimas jau atnaujintas. Energetikai ir remontininkai dirbs visą naktį“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė V. Zelenskis.

Zelenskis: dėl Rusijos smūgių sustabdytos dvi atominės elektrinėsPrezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad dėl Rusijos antskrydžių automatiškai buvo išjungtos dvi Ukrainos atominės elektrinės.„Dėl smūgių automatiškai buvo išjungti keli branduoliniai reaktoriai dviejose jėgainėse. Šie padariniai buvo apskaičiuoti, priešas tiksliai žinojo, ką daro“, – kreipdamasis į tautą sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad po smūgių „be elektros liko apie dešimt milijonų ukrainiečių“.

Slovakijos gynybos ministras: Rusijos veiksmai darosi nebekontroliuojamiSlovakijos gynybos ministras Jaroslavas Nadis pareiškė esąs susirūpinęs dėl pranešimų, kad dvi Rusijos raketos nukrito Lenkijos teritorijoje ir pražudė du žmones, praneša portalas „eurointegration“.„Labai nerimauju dėl to, kad Lenkijoje nukrito Rusijos raketos. Rusija turi paaiškinti, kas atsitiko. Beprasmiškos infrastruktūros atakos turi būti nedelsiant nutrauktos. Beatodairiški Rusijos veiksmai darosi nebekontroliuojami“, - parašė tviteryje ministras.Jis pridūrė, kad palaikys glaudų ryšį su kolega Lenkijos gynybos ministru Mariuszu Błaszczaku ir kitų Aljanso šalių atstovais, kad būtų duotas suderintas atsakas.Anksčiau antradienį pasirodė pranešimų, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Lenkijos Pševoduvo kaime nukrito dvi raketos, žuvo du žmonės. Incidento vietoje dirba policijos, prokuratūros ir kariuomenės atstovai.

Aukščiausi JAV gynybos pareigūnai trečiadienį surengs Ukrainos gynybos kontaktinės grupės posėdįTrečiadienį JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas ir JAV Jungtinio štabo vadų tarybos pirmininkas generolas Markas Milley surengs septintą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą praktiškai iš Pentagono, per spaudos konferenciją teigė Pentagono spaudos sekretorius generolas Patas Ryderis.„Susitikimas vyks praktiškai čia, Pentagone, ir jis leis sekretoriui, pirmininkui ir aukštiesiems gynybos lyderiams iš viso pasaulio aptarti nuolatines pastangas aprūpinti Ukrainą priemonėmis, kurių jai reikia apginti savo suverenitetą nuo tolesnės Rusijos agresijos“, – pridūrė jis.Ukrainos gynybos kontaktų grupė vienija gynybos lyderius iš viso pasaulio, kad koordinuotų paramą Ukrainai, kai ji ir toliau kovoja su Rusijos invazija į jų šalį.

Zelenskis: Ukraina ne kartą įspėjo, kad Rusija neapsiribos mūsų šalies sienomisUkraina jau kelis kartus įspėjo, kad Rusija neapsiribos Ukrainos sienomis, ir šiandien okupantai smogė Lenkijai.Tai antradienį vėlai vakare pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša portalas „rbc.ua“.„Šiandien įvyko tai, dėl ko mes jau seniai įspėjome. Teroras neapsiriboja mūsų valstybės sienomis. Rusų raketos smogė Lenkijai. Kiek sykių Ukraina sakė, kad valstybė teroristė neapsiribos mūsų šalimi? Tai buvo tik laiko klausimas“, - pabrėžė V. Zelenskis.Anot jo, kuo ilgiau rusai jausis nebaudžiami, tuo didesnis pavojus grės visoms šalims, kurias gali pasiekti šalies agresorės raketos.„Smogti raketomis NATO teritorijai. Tai Rusijos raketų smūgis kolektyviniam saugumui! Tai labai reikšminga eskalacija. Reikia veikti. Ir aš dabar noriu pasakyti visiems mūsų broliams ir seserims lenkams: Ukraina visada jus rems! Laisvų žmonių teroras nepalauš! Pergalė įmanoma, kai nėra baimės! O mes su jumis jos nejaučiame“, - pažymėjo V. Zelenskis.Anksčiau antradienį pasirodė pranešimų, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Lenkijos Pševoduvo kaime nukrito dvi raketos, žuvo du žmonės. Incidento vietoje dirba policijos, prokuratūros ir kariuomenės atstovai.

Neįvardytas pareigūnas: NATO „nagrinėja“ pranešimus apie raketų smūgius į LenkijąNATO „nagrinėja“ nepatvirtintus pranešimus, kad Rusijos raketos antradienį galėjo smogti Lenkijai, ir glaudžiai bendradarbiauja su aljanso nare Varšuva, pranešė vienas pareigūnas.„Nagrinėjame šiuos pranešimus ir glaudžiai bendradarbiaujame su savo sąjungininke Lenkija“, – su anonimiškumo sąlyga sakė NATO pareigūnas.

Čekijos parlamentas įvardijo Rusiją teroristiniu režimuČekijos parlamentas įvardijo dabartinį Rusijos režimą teroristiniu dėl prieš Ukrainą pradėto karo.Antradienį vakare Prahoje už šią rezoliuciją balsavo 129 deputatai, o 14 kraštutinių dešiniųjų partijos „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ atstovų balsavo prieš. Taip pat 13 narių susilaikė.Rezoliucijoje Maskva kaltinama, kad savo atakų bangomis prieš civilius gyventojus ir energetikos infrastruktūrą bando skleisti baimę ir terorą Ukrainoje. Tai yra „teroristiniai metodai“, sakoma joje.Vadovaujant liberalų ir konservatorių vyriausybei Prahoje, NATO šalis narė Čekija šiais metais Ukrainai pristatė ginkluotės, kurios vertė prilygsta daugiau kaip 1,9 mlrd. dolerių.

Vengrijos gynybos taryba sušaukta dėl pranešimų apie raketas LenkijojeVengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas antradienį sušaukė šalies gynybos tarybą dėl nepatvirtintų pranešimų apie Rusijos raketų smūgius Ukrainos kaimynėje Lenkijoje.„Reaguodamas į sustabdytą naftos perdavimą naftotiekiu „Družba“ ir žinias apie raketos pataikymą į Lenkijos teritoriją, ministras pirmininkas Viktoras Orbanas 20 val. vakaro (19.00 val. Grinvičo laiku) sušaukė Vengrijos gynybos tarybą“, – tviteryje parašė V. Orbano atstovas spaudai Zoltanas Kovacsas.

Rusijos gynybos ministerija apie raketas Lenkijoje: tai provokacijaRusijos gynybos ministerija provokacija pavadino Lenkijos žiniasklaidos ir pareigūnų kaltinimus dėl neva rusiškų raketų kritimo Lenkijoje, Pševoduvo kaime.Ministerija pabrėžė, kad šie pareiškimai yra sąmoninga provokacija, siekiant eskaluoti situaciją.Be to, gynybos ministerija teigė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos nepataikė į taikinius netoli Lenkijos ir Ukrainos sienos.Pažymima, kad Lenkijos žiniasklaidos paskelbtos nuolaužų nuotraukos nėra susijusios su Rusijos naikinimo ginklais.

Pentagonas aiškinasi pranešimus apie Lenkijos teritorijoje nukritusias raketas Pentagonas antradienį pareiškė negalintis patvirtinti žiniasklaidos pranešimų, kad dvi Rusijos raketos nukrito NATO narės Lenkijos teritorijoje, tačiau sakė, kad šiuos teiginius tiria.„Žinome apie spaudos pranešimus, kuriuose teigiama, kad dvi Rusijos raketos pataikė į Lenkijos arba Ukrainos pasienyje esančią vietovę“, – sakė Pentagono atstovas spaudai Patas Ryderis.„Šiuo metu neturime jokios informacijos, kuri patvirtintų, kad buvo suduotas raketų smūgis“, – žurnalistams sakė P. Ryderis, pridūręs, kad Pentagonas „toliau tai tiria“.Vienas JAV pareigūnas, dėl padėties jautrumo kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, kiek anksčiau pranešė, kad antradienį Lenkijos teritorijoje nukrito raketų.Lenkijos vyriausybės atstovas Piotras Muelleris nepatvirtino šios informacijos, bet sakė, kad šalies lyderiai susirinko į skubų susitikimą dėl „krizinės situacijos“.Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad antradienio popietę, kai sviedinys pataikė į vietovę, kurioje buvo džiovinami grūdai, netoli sienos su Ukraina esančiame Pževodo kaime, žuvo du žmonės.Kaip pažymi Lenkijos radijas, ministras pirmininkas, pasitaręs su prezidentu, sušaukė skubų Nacionalinio saugumo biuro posėdį. Anksčiau buvo sušauktas skubus Ministrų tarybos Nacionalinio saugumo ir gynybos reikalų komiteto posėdis.P. Muelleris pabrėžė, kad „visa informacija, kuri šiandien bus pateikta Komitetui, vėliau, jei įmanoma, bus perduota... kuo plačiau informuoti visuomenei“.Anksčiau antradienį rusai atakavo energetikos infrastruktūros objektus visoje Ukrainoje, panaudodami mažiausiai 100 raketų. Tai buvo didžiausia raketų ataka nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.Neaišku, ar raketos, kurios galėjo pataikyti į Lenkiją, buvo iš tos pačios bangos.Pasak oficialių vyriausybės šaltinių, Lenkijoje, kuri nuolat prisideda prie NATO misijų, rotaciniu principu dirba apie 10 000 JAV karių.P. Ryderis sakė, kad šių karių apsauga bus vertinama „labai rimtai“.„Esame labai tikri dėl bet kokių pajėgų apsaugos priemonių, kurių imamės, nesvarbu, ar tai būtų Lenkijoje, ar kur nors kitur“, – sakė jis.„Bet vėlgi, mes neketiname čia užbėgti įvykiams už akių. Mes ketiname sužinoti faktus. Ir tada, kai turėsime daugiau informacijos, ją pateiksime“, – pridūrė Pentagono atstovas.

Čekijos gynybos ministrė: pranešimai apie rusų raketų ataką prieš Lenkijos teritoriją jau yra įrodytiČekijos gynybos ministrė Jana Černochova savo šalies žiniasklaidai pareiškė mananti, kad pranešimai apie rusų raketų ataką prieš Lenkijos teritoriją jau esą yra įrodyti.„Mūsų manymu tai yra įrodyta, nes šiandien buvo susitikimas su Lenkijos Generalinio štabo viršininku Višegrado ketvertuko formatu. Šiuo metu situacija yra vertinama. Bet kuriuo atveju, aš tai vertinu kaip eskalaciją, net jei tai buvo klaida. Ir netgi, jei tai buvo provokacija ar (ataka) su pritarimu, mes tai vertinsime kaip konflikto eskalaciją“, - pareiškė Čekijos gynybos ministrė, kuri pabrėžė, jog detales jai jau pateikė Čekijos generalinio štabo ir karinės žvalgybos vadovai.

Lenkijos premjeras sušaukė skubų Ministrų Tarybos komiteto posėdįLenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis, suderinęs su šalies prezidentu, antradienio vakarą skubiai sušaukė Ministrų Tarybos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį.Tai pranešė Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Piotras Mülleris, kuriuo remiasi „Polsat News“.Jis žurnalistams pareiškė, kad susiklostė „krizinė situacija“, ir paragino juos neskelbti nepatikrintų pranešimų. P. Mülleris nepatikslino, kodėl šaukiamas posėdis, ir žadėjo pateikti daugiau informacijos jam pasibaigus.Radijo stoties „Radio Zet“ korespondentas neoficialiai pranešė, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Pševoduvo kaime nukrito dvi raketos, žuvo du žmonės. Incidento vietoje dirba policijos, prokuratūros ir kariuomenės atstovai.Savo ruožtu Liublino radijas pateikia kitą įvykių versiją. Esą grūdų džiovykloje ant svarstyklių užvažiavęs traktorius netikėtai sprogo. Jis taip pat praneša apie dvi aukas. Antradienį Rusijos kariuomenė smogė Ukrainai stipriausią smūgį nuo karo pradžios. Priešas į Ukrainos miestus paleido apie 100 raketų. Jos daugiausia buvo nutaikytos į kritinės infrastruktūros objektus.

Putinas „pagerbė“ du okupuotus Ukrainos miestus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė dekretus, kuriais dviem okupuotiems Ukrainos miestams suteikė „Karinės šlovės miesto“ statusą. Tai – Melitopolis ir Mariupolis, esantys Rytų Ukrainoje.Toks žingsnis primena sovietmečiu miestams suteiktą „Didvyrio miesto“ statusą, skelbia BBC.Dekretuose teigiama, kad šiuo statusu pagerbiama „drąsa, tvirtumas ir masinis didvyriškumas, kurį demonstruoja miestų gynėjai kovodami už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę“.Suprantama, kad maždaug 45 Rusijos miestai turi tokį patį statusą.

Ukrainoje be elektros liko 7 milijonai namų ūkiųUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kirylas Tymošenko sako, kad dėl antradienį Rusijos surengtų raketų atakų daugiau nei septyni milijonai ukrainiečių liko be elektros.K. Tymošenko sakė, kad per Rusijos raketų atakas buvo apgadinta 15 Ukrainos energetikos infrastruktūros objektų, tačiau Ukrainos oro gynyba numušė 70 iš daugiau nei 90 į Ukrainą paleistų raketų.

Ukraina: lapkritį šalies pietuose išlaisvinta apie 200 gyvenviečiųUkrainos gynybos pajėgų puolimas tęsiasi keliomis kryptimis. Nuo lapkričio pradžios Ukrainos gynėjai pietuose išlaisvino apie 5 000 kvadratinių kilometrų ir apie 200 gyvenviečių.Tai paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Anna Malyar, atsakydama į klausimą apie Gynybos pajėgų pažangą įvairiuose frontuose.„Dabar gynybos pajėgos pamažu juda keliomis kryptimis. Tai galima pasakyti apie Charkovo regioną, Luhanską ir pietus. Lapkritį pietuose buvo išlaisvinta apie penkis tūkstančius kvadratinių kilometrų ir apie 200 gyvenviečių“, - sakė A. Malyar.Tuo pačiu metu ji pabrėžė, kad priešas, kuris žengė giliai į teritorijas, ir toliau atakuoja išlaisvintas gyvenvietes.Žiauriausios kovos, pasak A. Malyar, tęsiasi Donecko regione, kur kasdien vyksta kelios dešimtys priešo atakų.„Tuo pačiu metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos labai pasitiki sienų gynimu. Tai reiškia, kad priešas nežengia į priekį nė vienu centimetru. Taip, vyksta nuožmios baisios kovos, kaina labai didelė, bet priešas nežengia į priekį“, - pabrėžė A. Malyar.

Charkivo srityje elektros nebus bent jau iki trečiadienio rytoDėl Rusijos kariuomenės smūgių Charkivo sričiai šis Ukrainos regionas liko be elektros. Jos nebus bent jau iki trečiadienio ryto.Kaip pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, okupantai rusai smogė Charkivui du smūgius S-300 tipo raketomis ir keturis smūgius srities Čuhujivo rajonui.Pasak pareigūno, energetikai aiškinasi padarytos žalos mastą ir stengiasi atstatyti elektros tiekimo tinklus. Be to, sugriežtintu režimu dirba avarinės tarnybos, kadangi tenka gelbėti liftuose įstrigusius žmones.„Srities gyvenvietėse energijos tiekimas iš esmės nutrauktas. Atitinkamai, sutriko vandens ir šilumos tiekimas. Sunku prognozuoti, bet labiausiai tikėtina, kad žmonės turės būti be šviesos bent jau iki ryto. Bet mes dirbame, kad kuo greičiau būtų atnaujintas elektros tiekimas“, - pabrėžė O. Sinehubovas.

Gubernatorius: Rusijos pasienio regione žuvo du žmonėsRusijai antradienį paleidus raketų krušą į Ukrainą, su Ukraina besiribojančio Rusijos Belgorodo regiono gubernatorius pranešė, kad per Kyjivo pajėgų antskrydžius ten žuvo du žmonės."Dėl apšaudymo Šebekino mieste, pirminė informacija rodo, kad du žmonės žuvo, o trys buvo sužeisti. Į įvykio vietą išsiųstos greitosios medicinos pagalbos automobiliai", – socialinėje žiniasklaidoje sakė Rusijos Belgorodo regiono vadovas Viačeslavas Gladkovas.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba ne kartą įspėjo, jog Rusijos specialiosios tarnybos rengia teroro aktus savo šalies teritorijoje, kad dėl jų apkaltintų Ukrainą.Antradienį Rusija, Kyjivo teigimu, paleido į Ukrainą maždaug 100 raketų, jų pagrindinis taikinys buvo kritinės infrastruktūros objektai. Kyjivo meras pranešė, kad raketoms pataikius į du gyvenamuosius namus sostinėje žuvo mažiausiai vienas žmogus, pusė Kyjivo liko be elektros.Antradienį antroje dienos pusėje Rusijos kariuomenė smogė Kyjivui, Chmelnickio, Rivnės, Voluinės, Lvivo, Žytomyro, Vinycios, Dnipropetrovsko, Poltavos ir Charkivo sritims.

Ukrainos oro gynyba numušė 70 iš daugiau kaip 90 Rusijos paleistų raketųAntradienį Ukrainos oro gynybos priemonės numušė 70 iš daugiau kaip 90 Rusijos paleistų raketų.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotoju Kyrylu Tymošenka.„Priešas paleido į Ukrainą daugiau kaip 90 raketų. Mūsų oro gynyba numušė 70!!! Bet yra pataikymų – nukentėjo 15 energetikos infrastruktūros objektų“, - parašė pareigūnas „Telegram“ kanale.Pasak Kyjivo miesto karinės administracijos vadovo Serhejaus Popko, virš Ukrainos sostinės numuštų rusų raketų procentas dar didesnis.„Dėkoju mūsų oro gynybos pajėgoms! Šiandien Kyjivo rajone oro gynybos daliniai numušė 18 raketų iš 21. Ačiū mūsų dangaus gynėjams!“, - pareiškė jis.Odesos srities karinės administracijos atstovo Serhejaus Bratčuko duomenimis, čia pavyko numušti vieną rusų raketą ir ne mažiau kaip septynis dronus kamikadzes.

Moldova praneša apie elektros tiekimo sutrikimus po Rusijos smūgių Ukrainai Moldova antradienį pranešė apie didelius elektros tiekimo sutrikimus dėl Rusijos smūgių kaimyninės Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir paragino Maskvą sustabdyti savo atakas.„Dėl to, kad Rusijos raketos pataikė į Ukrainos miestus ir gyvybiškai svarbią infrastruktūrą, kai kuriose Moldovos dalyse nėra elektros. Kiekviena ant Ukrainos nukrintanti bomba taip pat paveikia Moldovą ir mūsų žmones. Raginame Rusiją iš karto sustabdyti šį griovimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė užsienio reikalų ministras Nicu Popescu.

Kijeve ant gyvenamųjų namų nukrito numuštų Rusijos raketų nuolaužos Per Rusijos raketų ataką Kijevo Pečersko rajone buvo apgadinti du gyvenamieji namai.Pasak Kijevo valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovo spaudai Oleksandro Makušenko.„Kijevo Pečerskio rajone numuštų raketų nuolaužos pataikė į du gyvenamuosius namus, taip pat nuolaužos krito Obolonskio rajone – jos pataikė į apleistus pastatus“, – sakė V. Makušenko.

JAV: nauji raketų smūgiai Ukrainai padidins G-20 susirūpinimą dėl RusijosRusijos antradienį Ukrainai suduoti raketų smūgiai, įskaitant smūgius gyvenamiesiems pastatams Kyjive, padidins Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių susirūpinimą dėl karo poveikio visam pasauliui, pareiškė Baltieji rūmai.„Rusija vėl kelia grėsmę... gyvybėms ir naikina Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūrą. Šie Rusijos smūgiai tik padidins G-20 susirūpinimą destabilizuojamu [Vladimiro] Putino karo poveikiu“, – sakė JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba socialiniame tinkle „Twitter“ paragino G-20 lyderius „principingai reaguoti“ į Rusijos antradienio smūgius, per kuriuos žuvo mažiausiai vienas žmogus, o visoje Ukrainoje buvo padaryta didelė žala energetikos infrastruktūrai.„Rusija smogia mirtį nešančiomis raketomis taikiems Ukrainos miestams. Smogiama daugiabučiams, energetikos infrastruktūros objektams. Laukiame G-20 viršūnių susitikimo principingos reakcijos. Stokite žmonių, o ne karo nusikaltėlių pusėn“, – rašė jis.

Kyjivas: antradienį Rusija paleido į Ukrainą „maždaug 100“ raketųKyjivas pranešė, kad antradienį Rusijos pajėgos paleido į Ukrainą „maždaug 100“ raketų, naujausios atakos buvo nukreiptos į energetikos infrastruktūrą, dėl to elektros tiekimas nutrūko arba buvo išjungtas avariniu būdu."Jau paleista maždaug 100 raketų. Okupantai pranoko spalio 10-ąją, kai paleido 84 raketas", – Ukrainos televizijai sakė oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas."Kritinės infrastruktūros objektai yra jų pagrindinis taikinys. Kai kurios raketos buvo numuštos, bet informaciją apie tai reikia patikslinti", - pridūrė jis.

Sprogimas nugriaudėjo ir OdesojeAntradienį Odesos gyventojai išgirdo sprogimą. Jis nugriaudėjo, kai Odesos srityje buvo paskelbtas oro pavojus, praneša portalas „rbc.ua“.Miesto valdžia kol kas nepaskelbė išsamesnės informacijos apie sprogimą. Odesos ir Odesos srities gyventojams rekomenduojama būti slėptuvėse.Fotografuoti ir filmuoti atakos vietą griežtai draudžiama.„rbc.ua“ primena, kad antradienį Rusijos kariuomenė smogė Ukrainai stipriausią smūgį nuo karo pradžios. Priešas į Ukrainos miestus paleido apie 100 raketų.

Zelenskis skubiai kreipėsi į ukrainiečius dėl masinės Rusijos raketų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsakė į masinę Rusijos raketų ataką prieš Ukrainą.Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbė atitinkamą vaizdo pranešimą. Pasak jo, į Ukrainą jau buvo paleista daugiau kaip 80 raketų – dauguma jų buvo nukreiptos į energetikos infrastruktūrą.„Aišku, ko nori priešas. Jis nepasieks savo“, – pabrėžė prezidentas.V. Zelenskis pridūrė, kad tikėtina, jog šalyje bus surengta dar apie 20 smūgių.„Todėl labai prašau: pasirūpinkite savimi ir kurį laiką būkite prieglaudose. Žinau, kad dėl atakų daugelyje miestų buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas. Dirbame, viską atkursime, viską išgyvensime“, – pabrėžė jis.

Meras: mažiausiai pusė Ukrainos sostinės Kyjivo liko be elektrosPer naujus Rusijos smūgius Kyjive žuvo mažiausiai vienas žmogus, mažiausiai pusė Kyjivo gyventojų neturi elektros dėl avarinio išjungimo, antradienį pranešė Ukrainos sostinės meras.„Dėl masinės raketų atakos (...) energetikos pramonė avariniu būdu išjungia elektrą visoje Ukrainoje“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė meras Vytalijus Klyčko. „Sostinėje elektra atjungta mažiausiai pusei klientų“, - pridūrė jis.

Ukraina: po naujų Rusijos raketų smūgių šalyje – kritinė padėtisUkrainos prezidentūra antradienį paskelbė, kad po naujų Rusijos raketų smūgių ukrainiečių energetikos objektams šalyje susidarė kritinė padėtis.„Rusų teroristai įvykdė dar vieną suplanuotą ataką prieš energijos infrastruktūros objektus. Padėtis yra kritinė“, – sakoma Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo Kyrylos Tymošenkos pareiškime. „Padėtis sostinėje itin sunki“, – pridūrė jis.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko savo ruožtu socialinėje žiniasklaidoje pranešė, kad po Rusijos smūgių kai kur teko nutraukti elektros tiekimą ir dabar jos neturi mažiausiai pusė sostinės gyventojų.„Dėl didžiulės raketų atakos... energijos industrija pradėjo nutraukinėti elektros tiekimą visoje Ukrainoje“, – pridūrė V. Klyčko.Anksčiau antradienį pareigūnai įvairiuose Ukrainos regionuose po naujų Rusijos smūgių pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus.Per smūgius buvo nutrauktas elektros tiekimas šalies šiaurės rytuose esančiame Charkive ir vakaruose esančiame Lvive.Apie sutrikimus taip pat pranešė rytinio Sumų regiono pareigūnai. Iš vakarinės Rivnės pranešama, kad į energijos infrastruktūrą nukreipti rusų smūgiai nutraukė elektros tiekimą.

Vokietija ir Ispanija apmokys ukrainiečių karius pagal ES programą Vokietija ir Ispanija planuoja apmokyti tūkstančius Ukrainos karių pagal Europos Sąjungos programą, turinčią pastiprinti ukrainiečių kontrpuolimą, antradienį pranešė pareigūnai. Anksčiau ir kitos ES šalys paskelbė, kad savo teritorijoje apmokys Ukrainos karius. ES pradeda didžiausią karinę mokymo misiją per savo istoriją, siekdama parengti 15 tūkst. Ukrainos karių kovos veiksmams. Pagrindiniu šios misijos centru taps Ukrainos kaimynė Lenkija, o antroji būstinė bus įkurta Vokietijoje. Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht per bloko ministrų susitikimą Briuselyje pareiškė, kad Berlynas iki kitų metų birželio planuoja 5 tūkst. ukrainiečių suteikti „įvairių įgūdžių“. Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles sakė, kad jos šalis planuoja kas du mėnesius apmokyti po 400 karių ir kad bendras jų skaičius per metus sieks 2,4 tūkstančio.M. Robles teigė, kad mokymų centre, esančiame Ispanijos centriniame Toledo mieste, jau buvo įrengtos gyvenamosios patalpos kariams.Praeitą mėnesį Prancūzija paskelbė, kad apmokys iki 2 tūkst. ukrainiečių karių.NATO priklausančios Jungtinė Karalystė, Kanada ir JAV jau apmoko ukrainiečių karinį personalą Britanijoje ir vienoje JAV karinėje bazėje Vokietijoje.Eikvojamas ES fondasEuropos Sąjungos misija kol kas planuojama dvejiems metams ir kasmet kainuos po maždaug 60 mln. eurų.Pinigai šiai misijai imami iš bloko Europos taikos priemonės. Šis fondas šiuo metu smarkiai eikvojamas – jo pinigais dengiamos bloko narių ginklų pristatymo Ukrainai išlaidos.Gynybos ministrai svarstė, ar reikėtų padidinti fondą, nes iš 5,7 mlrd. eurų biudžeto laikotarpiui iki 2027-ųjų 3,1 mlrd. jau buvo skirta Ukrainos ginklavimui. Briuselis teigia, kad bendrai Europos Sąjunga ir jos šalys narės Ukrainai jau nusiuntė ginklų ir įrangos už 8 mlrd. eurų.Tai sudaro apie 45 proc. JAV tiekiamų ginklų vertės. Ukrainos, kuri neseniai pranešė išvadavusi savo Chersono miestą, rėmėjai Europoje žada ir toliau teikti karinę paramą Kyjivui. „Tai reiškia, kad pagalba, kurią gauna Ukraina – ginklai ir apmokymas – veikia kovos lauke“, – teigė Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren.ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, kuris irgi dalyvavo ES narių gynybos ministrų susitikime, sakė, jog dėl „labai sudėtingo“ šiuolaikinių ginklų ir taktikų pobūdžio reikia, kad juos naudojanti kariuomenė būtų „visiškai apmokyta“. Jis taip pat pasidžiaugė Ukrainos kariuomenės padaryta pažanga. „Rusijos kariuomenė traukiasi. Karas suka visiškai kita linkme, nei [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas galėjo įsivaizduoti, kai beveik prieš devynis mėnesius pradėjo šią ataką prieš Ukrainą“, – sakė J. Borrellis.

Kuleba: štai ką Rusija gali pasakyti taikos derybų klausimuUkrainos URM vadovas Dmytro Kuleba pareiškė, kad Rusijos raketų smūgiai Ukrainai rodo tikrąjį Maskvos požiūrį į taikos derybų idėją, praneša portalas „eurointegration“.„Rusijos raketos žudo žmones ir griauna infrastruktūrą visoje Ukrainoje tiesiog dabar. Štai ką Rusija gali pasakyti taikos derybų klausimu. Nustokite siūlyti Ukrainai priimti Rusijos ultimatumus! Šį terorą galima sustabdyti tik mūsų ginklų ir principų jėga“, – parašė tviteryje D. Kuleba.Antradienį antroje dienos pusėje Rusijos kariuomenė intensyviai apšaudė Ukrainą raketomis. Priešas smogė Kyjivui, taip pat Chmelnickio, Rivnės, Voluinės, Lvivo, Žytomyro, Vinycios, Dnipropetrovsko, Poltavos ir Charkivo sritims.

Ukraina: Rusija iš viso paleido 100 raketųRusija iš viso paleido 100 raketų, antradienį vykdydama masinę ataką Ukrainos miestuose, tvirtina Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Tai pranoksta masines spalio 10-osios atakas, kai buvo paleistos 84 raketos.

Kyjive, raketai pataikius į gyvenamąjį namą, vienas žmogus žuvo, pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko.

Rivnėje ir Žytomyre rusų raketos smogė kritinės infrastruktūros objektams Antradienį Rivnėje ir Žytomyre rusų raketos smogė kritinės infrastruktūros objektams.Apie smūgį Rivnei „Telegram“ kanale informavo miesto vadovas Oleksandras Tretiakas, praneša „Ukrinform“.„Rivnė. Smūgis kritinės infrastruktūros objektui. Kai kurie miesto rajonai liko be elektros“, – parašė meras.Žytomyro miesto vadovas Serhejus Suchomlinas vaizdo kreipimesi pranešė, kad priešas dviem raketomis smogė energetikos struktūrai.„Kol kas miestas lieka be elektros energijos“, – sakė jis.

Charkive rusų sviediniai pataikė į kritinės infrastruktūros objektusCharkivo miesto vadovas Igoris Terechovas informavo, kad po Rusijos atakos dalis miesto liko be elektros.Po sprogimų sustojo Charkivo metropoliteno traukiniai.Pasak I. Terechovo, sviediniai pataikė į kritinės infrastruktūros objektus.„Apie nukentėjusiuosius informacijos kol kas nėra. Dėl objektų pažeidimo iškilo energijos tiekimo problemų. Sustojo antžeminis elektra varomas transportas, metro“, – sakoma pranešime.Meras patikino, jog energetikai ir komunalininkai daro visa, kad Charkivo gyvenimas būtų kuo greičiau normalizuotas.Apie Rusijos kariuomenės smūgius pranešama ir iš kitų Ukrainos regionų bei šalies sostinės Kyjivo.

Okupantai smogė Charkivui ir LvivuiApie naujas atakas skelbiama Charkive ir Lvive. Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas „Telegram“ kanale parašė: „Okupantai smogė Charkivui! Likite slėptuvėse“.Panašiu įrašu pasidalijo ir Lvivo miesto meras Andrijus Sadovijus. „Lvive girdėti sprogimai. Visi likite slėptuvėse“.

Meras: per ataką prieš sostinę raketos pataikė į Kyjivo gyvenamuosius namusKyjivo meras Vitalijus Klyčko „Telegram“ kanale pranešė, kad gyvenamajame rajone į šiaurę nuo prezidento administracijos, per rusų ataką nukentėjo du gyvenamieji namai.„Oro gynyba virš Kijevo numušė kelias raketas. Medikai ir gelbėtojai dirba įvykio vietoje“, – parašė V. Klyčko.Ukrainos sostinės gyventojai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė girdintys, kaip į įvykio vietą skuba ugniagesių automobiliai.Prieš tai pranešta, kad oro pavojaus sirenos kaukė visuose Ukrainos regionuose.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1592515123549466624

Per karą Ukrainoje sugadintos vokiečių haubicos bus remontuojamos Slovakijoje Per karą Ukrainoje sugadinti Vokietijoje pagaminti ginklai bus remontuojami Slovakijoje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija.Remontą galima pradėti „nedelsiant“, antradienį Briuselyje susitikimo su kolegomis iš Europos Sąjungos kuluaruose sakė gynybos ministrė Christine Lambrecht. Jos teigimu, visą įrangą, kurią Vokietija tiekia Ukrainos pajėgoms, reikia ir remontuoti. Kalbant konkrečiau, su Slovakija susitarta dėl savaeigių haubicų ir daugybės raketų paleidimo įrenginių remonto, pridūrė Ch. Lambrecht.Tiek Vokietija, tiek Nyderlandai aprūpino Kyjivą haubicomis, kad padėtų atremti Rusijos pajėgas, vasarį įsiveržusias į šalį.

Rusijos primesta valdžia pasitraukė iš dar vieno miesto Ukrainos Chersono srityje Rusijos okupacinė valdžia Naujojoje Kachovkoje Ukrainos Chersono srityje antradienį pranešė išvykusi iš miesto dėl ukrainiečių pajėgų apšaudymo.Pranešimas pasirodė Maskvos pajėgoms atsitraukus iš srities sostinės Chersono.„Naujosios Kachovkos valstybinės administracijos darbuotojai, taip pat valstybės ir municipalinės institucijos išvyko iš miesto ir buvo perkeltos į saugias vietas regione“, – per platformą „Telegram“ pranešė Maskvos primesta administracija.

Ukraina nesustoja: kairiajame Dniepro krante okupantai priversti atsitrauktiĮ kairįjį Dniepro krantą išvestos rusų ginkluotosios pajėgos dabar traukiasi dar toliau. Skelbiama, kad jos atsitraukė 15–20 km gilyn, mat jos baiminasi naujų ukrainiečių artilerijos apšaudymų.Rusai palieka anksčiau įtvirtintus ruožus, skelbia Ginkluotųjų pajėgų Jungtinės koordinuojamosios spaudos tarnybos vadovė Natalija Humeniuk.„Teoriškai jie gali grasinti Chersonui, kadangi esamas atstumas suteikia galimybę [pasitelkti] įvairių rūšių ginklų. Tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos irgi nestovi vietoje ir pasitelkia kontrartileriją. Todėl pastebimas priešų kairiajame Dniepro krante aktyvumas – 15–20 km tolyn nuo kranto“, – paaiškino ji.N. Humeniuk teigimu, ukrainiečių ginkluotosios pajėgos ėmė kontroliuoti ugnimi priešų logistinius kelius, todėl rusams bus sunku atsigabenti atsargų ir šaudmenų.

Į Mykolajivą atvyko pirmasis nuo karo pradžios keleivinis traukinys Antradienį į Mykolajivą atvyko pirmasis nuo karo pradžios keleivinis traukinys iš Kyjivo – jo pirmaisiais keleiviais tapo žurnalistai ir savanoriai.Tai „Facebook“ paskyroje pranešė bendrovė „Ukrainos geležinkeliai“, kuria remiasi „Ukrinform“.„Pirmasis traukinys į Mykolajivą iš Kyjivo išvažiavo lapkričio 14 d. Jis kursuos porinėmis dienomis iš sostinės, o neporinėmis – iš Mykolajivo. Iš sostinės jis išvyks 22 val. 14 min. ir atvažiuos į Mykolajivą kitą dieną 7 val. 15 min. Priešinga kryptimi traukinys išvažiuos 22 val. 09 min. ir atvyks į Kyjivą 6 val. 55 min.“, – sakoma pranešime.Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas „Telegram“ kanale jau paragino regiono gyventojus pirkti bilietus per atitinkamas programėles.Traukiniu į Mykolajivą atvažiavusi savanorė Jekaterina žurnalistams pareiškė, kad traukinių eismo atnaujinimas yra pergalės simbolis. https://t.me/uniannet/80141

Kyjivas ragina Afrikos lyderius apsaugoti savo piliečius nuo mirties Ukrainos karo laukeKyjivas antradienį paragino Afrikos lyderius neleisti savo piliečiams įsipainioti į Kremliaus karinę invaziją Ukrainoje, praėjus dienai po to, kai Zambija pranešė, kad studentas iš šios Afrikos šalies žuvo Ukrainoje. Zambijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pareiškė, kad Rusijoje kalintas studentas žuvo karo lauke Ukrainoje ir pareikalavo Kremliaus pasiaiškinimo. Ministro Stanley Kakubo pranešime teigiama, kad 23-ejų Lemekhani Nathanas Nyirenda, kuris atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Maskvoje, „mirė 2022 metų rugsėjo 22-ąją“.Pranešime priduriama, kad jis gyvybės neteko „kovos fronte“ per Rusijos sukeltą karą Ukrainoje.Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Olehas Nikolenka paragino Afrikos šalis daryti spaudimą Rusijai, kad Maskva nesiųstų jų piliečių kariauti į Ukrainą. „Mes raginame Afrikos Sąjungą ir visas Afrikos valstybes reikalauti, kad Rusija nustotų spausti jų piliečius“, – socialiniuose tinkluose rašė O. Nikolenka. „Afrikiečiai neturėtų mirti dėl Vladimiro Putino nesveikų imperinių ambicijų“, – pridūrė jis.Ukrainos pareigūnai teigia, kad samdinių grupė „Wagner“ į fronto liniją siunčia tūkstančius Rusijos kalėjimuose užverbuotų karių, žadėdama atlyginimą ir amnestiją.Keli ukrainiečių kariai fronto linijoje Bachmute praėjusį mėnesį naujienų agentūrai AFP sakė, kad įtariami buvę nuteistieji naudojami kaip masalas, kad pritrauktų ugnį ir padėtų atskleisti ukrainiečių pozicijas.

Zelenskis įvardijo „Ukrainos taikos formulę“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino G-20 šalis sustabdyti karą Ukrainoje ir pateikė planą, kurį sudaro 10 punktų.„Ukraina siūlo pirmaujančioms pasaulio valstybėms prisidėti prie taikos užtikrinimo“, – pabrėžė Ukrainos lyderis savo videokreipimesi į Didžiojo dvidešimtuko viršūnių susitikimo, rengiamo Balyje, dalyvius. V. Zelenskio teigimu, Kyjivo planą kariniam konfliktui išspręsti sudaro toliau išvardyti reikalavimai:radiacinis ir branduolinis saugumas;apsirūpinimo maistu saugumas;energetinis saugumas;visų belaisvių ir deportuotų asmenų išlaisvinimas;Jungtinių Tautų Chartijos įgyvendinimas bei Ukrainos teritorinio vientisumo ir pasaulinės tvarkos sugrąžinimas;Rusijos pajėgų išvedimas ir karo veiksmų nutraukimas;teisingumo atkūrimas;atsakomosios priemonės ekocidui;eskalacijos prevencija;karo pabaigos patvirtinimas.V. Zelenskis patikino, kad Ukraina neleis Rusijai „išlaukti, sustiprėti, o paskui pradėti naują teroro ir visuotinės destabilizacijos etapą“. „Nebus jokių trečiųjų Minsko susitarimų, kuriuos Rusija iš karto pažeis po pasirašymo“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas. Jo teigimu, yra „ukrainietiška taikos formulė“ ir sprendimų rinkinys, galintis užtikrinti šią taiką.

Lavrovas: Ukrainos derybų sąlygos yra nerealiosRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį kalbėdamas per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą pareiškė, kad Ukrainos sąlygos atnaujinti derybas su Maskva yra „nerealios“. G-20 susitikimo metu šalių lyderiai spaudžia Rusiją užbaigti karą Ukrainoje.„Dar kartą sakau, kad visos problemos yra iš Ukrainos pusės, kuri kategoriškai atsisako derybų ir kelia akivaizdžiai nerealias sąlygas“, – žurnalistams sakė S. Lavrovas.Tokią pat poziciją jis išsakė ir Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui per susitikimą kuluaruose.

JT: abiejų Rusijos karo Ukrainoje pusių belaisviai buvo kankinamiJungtinių Tautų tyrėjai antradienį pranešė, kad abiejų Rusijos karo Ukrainoje pusių belaisviai buvo kankinami, įskaitant mušimą, elektrošoką ir žeminantį elgesį.Pagal tarptautinę teisę „kankinimų ir netinkamo elgesio draudimas yra absoliutus, net ir ginkluoto konflikto metu“, žurnalistams sakė JT teisių stebėjimo misijos vadovė Matilda Bogner.

G20 deklaracijos projekte reiškiama parama Ukrainos grūdų gabenimo sandoriuiSusitarimas, kuris leido Ukrainai eksportuoti žemės ūkio produktus iš Juodosios jūros uostų nepaisant Rusijos invazijos, turi būti išsaugotas, sutinka šių metų G20 aukščiausiojo lygio susitikimo nariai galutinės bendros deklaracijos projekte, su kuriuo susipažino agentūra dpa.„Pabrėžiame, kad svarbu, jog visos atitinkamos suinteresuotosios šalys visapusiškai, laiku ir toliau jį vykdytų“, – rašoma projekte, kuriame pabrėžiama Ukrainos grūdų svarba pasaulinėje maisto produktų prekyboje, patyrusioje trūkumą anksčiau šiais metais, kai Rusija užblokavo uostus.Susitarimas baigia galioti šeštadienį, tačiau gali būti pratęstas, jei nė viena iš šalių jo akivaizdžiai nenutrauks. Rusija yra G20 narė ir turės patvirtinti bet kokią galutinio grupės pareiškimo formuluotę.

Rusai sunaikino įrenginį, tiekusį elektros energiją Chersono regionui ir daliai Mykolajivo Rusai sunaikino energetikos objektą, kuris tiekė elektros energiją visam Chersono regiono dešiniajam krantui ir didelei Mykolajivo regiono daliai, antradienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi valstybinės energetikos įmonės „Ukrenergo“ vadovo Volodymyro Kudryckio pranešimu feisbuke.„Energetikos objektas, kuris tiekė elektros energiją visam Chersono regiono dešiniajam krantui ir nemažai Mykolajivo regiono daliai, praktiškai sunaikintas. Susprogdinti du autotransformatoriai, kurių kiekvienas svėrė 250 tonų. Papildomai buvo apšaudyta ir sudaužyta relinės apsaugos patalpa, kompresorinė, akumuliatorių patalpa, kurios, teroristų manymu, nebuvo pakankamai sunaikintos per sprogimus. Keletas hektarų bejėgiško bėgančių okupantų pykčio padarinių“, – rašė jis.Pasak V. Kudryckio, nepaisant to, „Ukrenergo“ kartu su kitomis institucijomis bei įmonėmis jau rengia schemas, kaip išlaisvintą Chersono regiono dalį aprūpinti elektros energija iš dviejų kaimyninių regionų“.Jis pabrėžė, kad tai bus nelengva: „Išminuotojai jau tikrina aukštos įtampos linijas, einančias per teritorijas, kuriose neseniai vyko smarkūs mūšiai. Ten labai daug minų. Dirbame atsargiai, bet negaištame nė minutės be reikalo“.Pasak „Ukrenergo“ vadovo, „didžioji dalis išlaisvintos Chersono regiono dalies nuo lapkričio 6 dienos neturi elektros energijos. Dedame visas pastangas, kad elektros tiekimas žmonėms būtų atnaujintas kuo greičiau, naudodami pasirinktas rezervines schemas“.„Kartu savaitgalį užsienio partneriams jau perdavėme Chersono regionui reikalingos įrangos sąrašą. Jau atsiliepė Lenkijos ir Prancūzijos sistemų operatoriai, įranga jau keliauja į Ukrainą. Ačiū, draugai“, – sakė jis.Lapkričio 11 dieną prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Chersonas grįžta į Ukrainos rankas. Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas įvardijo dvi grėsmes Chersonui – rusų paliktos minos bei nesprogę sviediniai ir galimas miesto apšaudymas iš kairiojo Dniepro kranto.

FIFA vadovas paragino Rusiją ir Ukrainą paskelbti paliaubas Pasaulio futbolo čempionato metuTarptautinės futbolo federacijos (FIFA) prezidentas Giannis Infantino paragino Rusiją ir Ukrainą sudaryti mėnesio trukmės paliaubas Katare vyksiančio pasaulio futbolo čempionato metu.G. Infantino sakė Indonezijoje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių vadovams, kad pasaulio futbolo čempionatas yra „unikali taikos ir vienybės platforma“, nes renginį per televiziją stebės apie 5 mlrd. žmonių.„Taigi mano prašymas jums visiems – laikinai nutraukti ugnį vienam mėnesiui, kol vyks pasaulio futbolo čempionatas“, – sakė jis per pietus su G20 šalių lyderiais Indonezijos kurortinėje Balio saloje.Kaip alternatyvą jis pasiūlė kokius nors humanitarinius koridorius „arba bet ką, kas galėtų paskatinti atnaujinti dialogą ir tapti pirmuoju žingsniu į taiką“. „Jūs esate pasaulio lyderiai. Jūs galite daryti įtaką istorijos eigai“, – pridūrė jis.Pasaulio futbolo čempionatas Katare prasideda sekmadienį, nesiliaujant kritikai dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje, ypač dėl stadionus stačiusių darbininkų.Tuo tarpu Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Thomas Bachas paragino vyriausybes siųsti sportininkus į tarptautinius renginius atsižvelgiant į jų sportinius pasiekimus, o ne į politinę priklausomybę.„Tarptautinis sportas žlugs“, jei dėl dalyvavimo jame bus sprendžiama remiantis politiniais motyvais, sakė T. Bachas tame pačiame renginyje.„Mums reikia, kad dalyvautų visi sportininkai, kurie pripažįsta taisykles, net jei – ypač jei – jų šalys yra įsivėlusios į konfliktus“, – sakė jis.Įvairios tarptautinės sporto organizacijos įvedė sankcijas Rusijai ir jos sportininkams po jos invazijos į Ukrainą.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 82 080 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 82 080 karių (+710 per pastarąsias 24 val.), antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki lapkričio 15-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 861 (+13) tanko, 5 773 (+25) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 850 (+11) artilerijos sistemų, 393 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 208 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 4 351 (+35) automobilio ir degalų cisternos, 16 laivų, 1 511 (+2) dronų, 160 specialiosios technikos vienetų ir 399 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

JAV: Chersono išlaisvinimas yra didelis pasiekimas UkrainaiJAV valstybės departamentas pareiškė, kad pietinio Chersono miesto išlaisvinimas yra didelis pasiekimas Ukrainai.Pasak vieno departamento pareigūno, kalbėjusio Pentagone, kol kas „nematyti ženklų, kad rusai būtų linkę pasitraukti ir iš kitų okupuotų Ukrainos teritorijų“, tačiau „Chersono miesto išlaisvinimas yra didelis pasiekimas, paliudijantis Ukrainos žmonių ir šios šalies ginkluotųjų pajėgų drąsą, ryžtą ir atkaklumą“.Pareigūnas pridūrė, kad Kyjivo pajėgos įsitvirtina naujai atkovotose teritorijose ir ten šiuo metu, be kita ko, užsiima okupantų paliktų minų neutralizavimu.„Mes ir toliau su jais dirbsime, kad galėtume užtikrinti, jog jie turėtų viską sėkmei karo lauke pasiekti, – kalbėjo pareigūnas. – Esame pasirengę tai daryti tiek, kiek reikės.“Chersonas buvo pirmasis didelis Rusijos kariuomenei kritęs miestas po visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios, tačiau praėjusią savaitę į jį įžengė ukrainiečių kariai. Jo kontrolės praradimas laikomas didžiuliu pralaimėjimu Maskvai.Nors Rusija savo pajėgų išvedimą motyvavo logistinėmis problemomis, manoma, kad tai daryti šalis suskubo dėl to, nes miesto link artėjo pastaruoju metu itin sėkmingą kontrpuolimą vykdanti Ukrainos kariuomenė.

Macronas paragino Kinijos lyderį daryti dar didesnį spaudimą Rusijai dėl karo UkrainojePrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį paragino Kinijos prezidentą Xi Jinpingą aktyviau siekti, kad Rusiją susėstų prie derybų stalo dėl karo Ukrainoje, pranešė prezidentūra. Abu lyderiai surengė derybas Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo kuluaruose Indonezijoje, kur Kremliui pasaulio lyderiai daro milžinišką spaudimą dėl jau beveik devynis mėnesius trunkančios invazijos Ukrainoje bei jos pražūtingų padarinių pasaulinėms maisto ir energijos kainoms. Prancūzijos prezidentūra žurnalistams teigė, kad per beveik valandą trukusias derybas, E. Macronas paragino Kinijos prezidentą „perduoti žinutes Vladimirui Putinui, kad būtų išvengta eskalacijos ir kad rimtai būtų grįžta prie derybų stalo“.Prieš prasidedant susitikimui, abiejų šalių lyderiai paspaudė vienas kitam ranką, o E. Macronas pareiškė, jog šalys turi „suvienyti jėgas, kad reaguotų... į tokias tarptautines krizes kaip Rusijos karas Ukrainoje“.Remiantis Kinijos valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ pranešimu, Xi Jinpingas tiesiogiai neminėjo karo, bet sakė, kad pasaulis išgyvena „transformacijos ir turbulencijos laikotarpį“ ir paragino siekti „atvirumo bei bendradarbiavimo“.Abiejų šalių lyderiai susitiko praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Joe Bidenas G-20 kuluaruose surengė tris valandas trukusias derybas su Xi Jinpingu. Pirmadienį abi supervalstybės pažadėjo, kad neleis jų konkurencijai peraugti į tiesioginį konfliktą. Kinijos prezidentas, savo antroje kelionėje į užsienį po pandemijos, Balyje atsidūrė dėmesio centre – keli pareigūnai akis į akį susitiko su antros pagal dydį pasaulio ekonomikos lyderiu.Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is vėliau antradienį susitiks su Xi Jinpingu, o naujasis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas taip pat pareiškė, kad tikisi pasikalbėti su Kinijos lyderiu.

Rusijos kariuomenė apšaudė Zaporižios apylinkesRusijos kariuomenė ankstų antradienio rytą apšaudė Ukrainos Zaporižios miesto apylinkes, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Zaporižios srities gubernatoriumi Oleksandru Staruchu.„Maždaug 4 val. ryto (vietos ir Lietuvos laiku) okupantai smūgiavo Zaporižios apylinkėms“, – „Telegram“ parašė O. Staruchas. Pasak jo, ten nukrito keturios, kaip įtariama, „S-300“ raketos.Žinių apie padarytą žalą ar nukentėjusiuosius nėra.Įvairių miesto rajonų gyventojai teigė išgirdę sprogimų seriją, po kurios pradėjo gausti apie oro antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos.

Dėl Zelenskio vizito Chersone – rusų karo tinklaraštininkų įsiūtisRusijos karo tinklaraštininkai rėmėsi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lapkričio 14-osios apsilankymu Chersone, kad užsipultų Rusijos kariuomenę. Komentarai, parašyti ankstesnėmis dienomis, kai rusai atsitraukė iš dešiniojo Dniepro kranto, buvo švelnesni, skelbia Karo studijų institutas (ISW).Karo tinklaraštininkams daugiausia užkliuvo tas faktas, kad V. Zelenskis atvyko į Chersoną ir vaikštinėjo po miestą praktiškai nesukdamas galvos dėl Rusijos atakų. Jie klausė, kodėl rusų pajėgos nepuolė V. Zelenskio.Anot vieno garsaus karo tinklaraštininko, tai rodo, kad Rusija nenori laimėti karo. Taip pat jis kritikavo Rusijos ginkluotąsias pajėgas, leidusias V. Zelenskiui įžengti į „Rusijos teritoriją“. Rusijos karo tinklaraštininkai daugiausia santūriai sureagavo į prarastą dešinįjį Dniepro krantą, kaip anksčiau nurodė ISW. Akivaizdus retorikos pokytis – nuo gana pateisinamojo pobūdžio komentarų, atsitraukimą pateikiančių kaip logišką karinį sprendimą, iki pykčio dėl Rusijos karinių nesėkmių – leidžia daryti prielaidą, kad Rusijos karinė vadovybė greičiausiai bus spaudžiama pasiekti geresnių rezultatų Donecko srityje ir kitose vietose.

Kyjivo prašymu, TATENA atliks patikrinimus keturiuose Ukrainos branduoliniuose objektuoseTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pranešė, kad, paprašius Kyjivui, netrukus atliks patikrinimus keturiuose Ukrainos branduoliniuose objektuose.Pasak TATENA vadovo Rafaelio Grossi, agentūros inspektoriai lankysis Chmelnyckio, Rivnės ir Pietų Ukrainos atominėse jėgainėse bei Černobylyje.TATENA šiuo metu jau palaiko nuolatinį buvimą Zaporižios atominėje elektrinėje.„Nuo pat karo Ukrainoje pradžios TATENA daro viską, ką gali, kad padėtų išvengti branduolinės nelaimės, galinčios lemti rimtus padarinius visuomenės sveikatai ir aplinkai, – sakoma R. Grossi pranešime. – Nors pasaulis daugiausiai dėmesio skiria pavojingai saugumo padėčiai Zaporižios atominėje elektrinėje, turime nepamiršti ir kitų kariaujančioje šalyje esančių branduolinių objektų.“Pasak R. Grossi, Zaporižios AE šiuo metu gauna išorinį elektros tiekimą, kuris padeda palaikyti svarbiausias saugumo funkcijas. Šis objektas pastaruoju metu nebe taip intensyviai apšaudomas, kaip anksčiau. „Tačiau mūsų patirtis rodo, kad visa tai gali bet kuriuo metu pasikeisti ir staiga pakrypti pavojinga linkme. Dabar ne laikas atsipalaiduoti“, – pabrėžė TATENA vadovas.R. Grossi teigimu, jo vadovaujama agentūra būgštauja dėl sprendimų priėmimo procesų šioje elektrinėje, kurių kontrolę perėmė Rusija. „Ukrainiečiai darbuotojai atlieka svarbiausias užduotis jusdami nuolatinį spaudimą. Tai gali neigiamai paveikti branduolinę saugą ir padidinti branduolinės nelaimės riziką. Tai turi liautis“, – pridūrė R. Grossi.

JT Generalinė Asamblėja pritarė rezoliucijai dėl Rusijos reparacijų UkrainaiJungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pirmadienį patvirtino rezoliuciją, kurioje Rusija raginama atsakyti už tarptautinės teisės pažeidimą įsiveržiant į Ukrainą, be kita ko, sumokant reparacijas už šaliai padarytą didelę žalą ir karo metu nužudytus bei sužeistus ukrainiečius.Rezoliucijai pritarta per 193 narių organizacijos balsavimą 94 balsais prieš 14, o dar 73 šalims susilaikius. Ji sulaukė bene mažiausio palaikymo iš visų penkių su Ukraina susijusių rezoliucijų, kurias Generalinė Asamblėja priėmė nuo Rusijos įsiveržimo į savo kaimynę vasario 24 dieną.Rezoliucijoje pripažįstama, kad reikia sukurti „tarptautinį žalos, nuostolių ar sužalojimų atlyginimo mechanizmą“ dėl Rusijos „neteisėtų veiksmų“ prieš Ukrainą.Joje rekomenduojama, kad asamblėjos valstybės narės, bendradarbiaudamos su Ukraina, sukurtų „tarptautinį registrą“, kuriame būtų registruojamos pretenzijos ir informacija apie Rusijos padarytą žalą ukrainiečiams ir vyriausybei.Prieš balsavimą Ukrainos ambasadorius prie JT Serhijus Kyslycia asamblėjai sakė, kad „Rusija visomis išgalėmis stengėsi sunaikinti Ukrainą tiesiogine prasme“.Jis paminėjo, kad Rusija nuo pat pirmos dienos bombarduoja ir apšaudo miestus ir kaimus, „nuo elektrinių ir fabrikų iki gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių ir vaikų darželių“, taip pat kelius, tiltus, geležinkelius, Ukrainos elektros tinklus ir kitą svarbią infrastruktūrą.Jis taip pat paminėjo rusų įvykdytus žiaurumus okupuotose teritorijose, įskaitant nužudymus, išprievartavimus, kankinimus, prievartinius trėmimus ir plėšikavimus.„Ukrainai teks nelengva užduotis atkurti šalį ir atsigauti po šio karo, – sakė S. Kyslycia. – Tačiau šis atsigavimas niekada nebus baigtas be teisingumo jausmo Rusijos karo aukoms.“„Metas patraukti Rusiją atsakomybėn“, – pabrėžė jis.Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia savo ruožtu paragino asamblėjos narius balsuoti prieš rezoliuciją ir pavadino ją „bandymu įteisinti tai, ko pagal galiojančią tarptautinę teisę negalima įteisinti“. Jo nuomone, šis dokumentas yra „teisiškai niekinis ir negaliojantis“.V. Nebenzia apkaltino Vakarus, kad jie „daro viską, ką gali, kad suteiktų teisėtumo regimybę“ ir pradėtų leisti įšaldytą, o iš tikrųjų – „pavogtą Rusijos turtą, kurio vertė siekia milijardus dolerių“.Jis taip pat apkaltino Vakarus siekiant Generalinės Asamblėjos sprendimo „kaip priedangos šiam atviram apiplėšimui paslėpti“, kurio „naudos gavėjai galiausiai bus Vakarų karinės korporacijos“.V. Nebenzia įspėjo, kad rezoliucijos patvirtinimas „gali tik padidinti įtampą ir nestabilumą visame pasaulyje“, ir tvirtino, kad rezoliucijos šalininkai „bus įtraukti į neteisėtą trečiosios šalies suverenaus turto nusavinimą“.Rusijos veto teisė 15 narių Saugumo Taryboje neleido galingiausiai JT institucijai imtis jokių veiksmų nuo tada, kai prezidentas Vladimiras Putinas įsakė surengti invaziją. Tačiau Generalinėje Asamblėjoje, kuri anksčiau priėmė keturias rezoliucijas, kritikuojančias Rusijos invaziją, veto teisės nėra.Priešingai nei Saugumo Tarybos rezoliucijos, Generalinės Asamblėjos rezoliucijos nėra teisiškai privalomos, tačiau jos atspindi pasaulio nuomonę ir parodė plačiai paplitusį nepritarimą Rusijos kariniams veiksmams.

Zelenskis: Rusija sunaikino „visą svarbią infrastruktūrą“ ChersoneUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija sunaikino „visą svarbią infrastruktūrą“ Chersono dalyse, kurias praėjusią savaitę atgavo ukrainiečių kariuomenė.„Prieš žiemą rusų okupantai sunaikino absoliučiai visą svarbią infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis, pirmadienį apsilankęs išlaisvintame Chersone, ir pridūrė, kad „absoliučiai visi svarbūs miesto ir regiono objektai yra užminuoti“.„Chersone nėra nei elektros, nei ryšio, nei interneto, nei televizijos“, – tęsė V. Zelenskis, sakydamas, kad „okupantai patys viską specialiai sunaikino“.„Štai ką reiškia Rusijos vėliava – visišką nuniokojimą“, – sakė V. Zelenskis, žadėdamas sugrąžinti normalų gyvenimą.Ukrainos nacionalinė energetikos bendrovė „Ukrenergo“ pranešė, kad Rusija sunaikino pagrindinę energetikos infrastruktūrą, aptarnaujančią visą dešinįjį Dnipro krantą Chersono srityje ir didelę Mykolajivo srities dalį.„Nuo lapkričio 6 dienos didžioji dalis išlaisvintos Chersono srities neturi elektros, – sakė „Ukrenergo“ vadovas Volodymyras Kudryckis. – Dedame visas pastangas, kad žmonėms elektra būtų tiekiama kuo greičiau.“Pietinio Chersono miesto – vienintelės regioninės sostinės, kurią kontroliavo Maskvos pajėgos, – susigrąžinimas sudavė didelį smūgį rusų vykdomam Ukrainos puolimui.Pirmadienį lankydamasis Chersone V. Zelenskis miesto išvadavimą pavadino „karo pabaigos pradžia“.

Zelenskis G-20 susitikimo dalyviams: dabar yra metas užbaigti Rusijos karąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Balyje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius pareiškė, kad dabar atėjo laikas nutraukti „destruktyvų“ Rusijos karą ir „išgelbėti tūkstančius gyvybių“.„Esu įsitikinęs, kad dabar yra laikas, kai Rusijos destruktyvus karas turi ir gali būti sustabdytas“, – sakė jis.„Tai išgelbės tūkstančius gyvybių“, – pridūrė prezidentas.V. Zelenskis, vilkėjęs neatskiriama jo įvaizdžio dalimi tapusius chaki spalvos marškinėlius, kreipėsi į ekonomiškai labiausiai išsivysčiusių valstybių lyderius, įskaitant Kinijos vadovą Xi Jinpingą bei JAV prezidentą Joe Bideną.Tačiau Balyje nėra Rusijos prezidento Vladimiro Putino, kuris nusprendė į susitikimą atsiųsti savo užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą.V. Zelenskis peikė „beprotiškus grasinimus branduoliniais ginklais, kurių griebiasi Rusijos pareigūnai“, turėdamas omenyje tamsią V. Putino retoriką, dėl kurios net Pekinas pasijuto nepatogiai.„Branduoliniam šantažui nėra ir negali būti jokių pasiteisinimų“, – pridūrė jis ir padėkojo „Didžiajam devynioliktukui“ – taip išskirdamas Rusiją – už tai, kad „aiškiai tai pasakė“.Ukrainos vadovas taip pat paragino išplėsti ir neribotam laikui pratęsti Jungtinių Tautų ir Turkijos tarpininkaujamą susitarimą dėl grūdų, kurio galiojimas baigsis lapkričio 19 dieną.Ukraina yra viena didžiausių grūdų augintojų pasaulyje, o iki liepos, kai buvo pasiektas susitarimas, jos uostuose dėl Rusijos invazijos buvo užblokuota 20 mln. tonų grūdų.„Manau, kad mūsų grūdų eksporto iniciatyva turi būti pratęsta neribotam laikui, nesvarbu, kada baigsis karas“, – sakė V. Zelenskis, ragindamas ją išplėsti ir į kitus uostus.Ukrainos lyderis taip pat apkaltino Rusiją „bandymu paversti šaltį ginklu“, nes artėjant žiemai ji vykdo smūgių kampaniją prieš svarbiausią infrastruktūrą.Be to, V. Zelenskis pritarė JAV vadovaujamam siekiui apriboti Rusijos naftos eksporto kainas, „kad energijos ištekliai nebebūtų naudojami kaip ginklai“.„Jei Rusija bando atimti iš Ukrainos, Europos ir visų pasaulio energijos vartotojų nuspėjamumą ir kainų stabilumą, atsakas į tai turėtų būti priverstinis Rusijos eksporto kainų apribojimas“, – teigė jis.

Rusai susprogdino įrenginį, kuris tiekė elektrą Chersono sričiai Rusijos kariai sunaikino energetikos objektą, kuris tiekė elektros energiją visam Chersono srities dešiniajam krantui ir didelei Mykolajivo srities daliai.

Beveik visoje laikinai okupuotoje Zaporožės dalyje nėra elektrosBeveik visoje laikinai okupuotoje Zaporožės dalyje netiekiama elektra. Tai apima ir didžiuosius miestus, pavyzdžiui, Tokmaką. Išnykus elektrai, kyla problemų dėl vandens.Šia informacija savo asmeniniame „Telegram“ kanale pasidalijo Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas. Jis rašė: „Šiąnakt beveik visoje [laikinai] okupuotoje Zaporožės srities dalyje nėra elektros. Pranešama apie elektros energijos tiekimo sutrikimus Energodare, Tokmake, Polohy, Bilmake ir aplinkiniuose kaimuose. Be to, dalyje Melitopolio rajono nėra šviesos“.

Rusija žada sutikti su karo kritika G20 deklaracijoje Panašu, jog Rusija linkusi sutikti, kad į G20 viršūnių susitikimo galutinę deklaraciją būtų įtrauktas karo su Ukraina pasmerkimas, sakė vienas Vakarų diplomatas. Taip pat deklaracijoje Rusijos puolimas prieš savo kaimynę apibūdinamas kaip karas, o ne „specialioji karinė operacija“, kaip reikalauja Rusijos lyderis Vladimiras Putinas.Rusijos pritarimas teksto projektui vertinamas kaip galimas ženklas, kad Ukrainos klausimu G20 grupėje Maskva nebegali tikėtis net savo galingos partnerės Kinijos paramos.Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas anksčiau leido suprasti, kad Maskva pasirengusi nuolaidoms. Per viršūnių susitikimą V. Putiną atstovausiantis S. Lavrovas savo ministerijos vaizdo įraše sakė, kad galutinei deklaracijai bus pritarta.„Šiemet mes taip pat regime karą Ukrainoje, dar labiau neigiamai paveikusį pasaulio ekonomiką“, – rašoma deklaracijos projekte. Dėl projekto pirmaujančių pasaulio ekonomikų G20 grupės vyriausieji derybininkai susitarė pirmadienį. Be to, Rusija, kaip pranešama, sutiko, kad galutinėje deklaracijoje būtų cituojama Jungtinių Tautų rezoliucija, griežtai smerkianti karą ir raginanti Rusiją išvesti savo kariuomenę.Teigiama, kad vyriausiasis V. Putino derybininkas taip pat sutiko, kad galutinėje deklaracijoje branduolinių ginklų naudojimas būtų apibūdintas kaip nepriimtinas.Dviejų dienų G20 viršūnių susitikimas oficialiai prasideda Balyje antradienį. Jame, be Europos Sąjungos, dalyvauja Vokietija, Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Kinija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Indija, Indonezija, Italija, Japonija, Meksika, Rusija, Saudo Arabija, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Turkija ir Jungtinės Valstijos.

JT Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją dėl žalos atlyginimo Ukrainai iš RusijosJT Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją dėl nuostolių, patirtų Ukrainoje dėl Rusijos Federacijos sukelto karo, registro sudarymo ir kompensacijų išmokėjimo.Laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad rezoliuciją parėmė 94 šalys. Dar 73 valstybės susilaikė. Tuo pat metu 13 šalių nepritarė rezoliucijai. Tarp jų: Baltarusija, CAR, Kinija, Kuba, KLDR, Eritrėja, Etiopija, Iranas, Malis, Nikaragva, Rusijos Federacija, Sirija, Nikaragva, Kinija ir Zimbabvė.

Suomija neatmeta galimybės rengti Ukrainos kariškius savo teritorijojeSuomijos gynybos ministras Anttis Kaikkonenas neatmeta, kad šalies ginkluotosios pajėgos gali pradėti rengti Ukrainos kariškius Suomijos teritorijoje, praneša leidinys „Helsingin Sanomat“.„Toks variantas įmanomas, bet klausimas kol kas atviras. Kai galimas mūsų vaidmuo ES treniruočių misijoje bus konkretesnis, mes matysime, kaip ir kur tikslingiausia rengti pratybas“, - sakė ministras.Anot jo, Helsinkis svarsto įvairius prisijungimo prie ES treniruočių misijos Ukrainos pajėgoms variantus, bet galutinis sprendimas bus priimtas patvirtinus misiją.„Galimas daiktas, kad mes padidinsime savo paramą Ukrainai būtent per karinį rengimą. Mes svarstysime būdus koordinuoti rengimą Didžiojoje Britanijoje ir rengimą Europos Sąjungoje“, - pareiškė A. Kaikkonenas, primindamas, kad Ukrainos kariškių rengimo Jungtinėje Karalystėse programoje dalyvauja 20 instruktorių iš Suomijos.Anot ministro, Suomija jau nusiuntė Ukrainai devynis pagalbos ginklais paketus, o dabar rengia dešimtąjį.

Ukrainos kariai išvadavo iš rusų nelaisvės JAV pilietįUkrainos kariai išvadavo iš rusų nelaisvės JAV pilietį Suedį Murekezį, kuris buvo pagrobtas Chersone dar vasarą.Tai pranešė Ukrainos parlamento narys Oleksandras Kovaliovas, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.„Vaduojant Chersoną buvo išlaisvintas vienas iš belaisvių, JAV pilietis S. Murekezis, kuris gynė mūsų šalies nepriklausomybę ir už tai buvo suimtas“, - sakoma pranešime.Pasak deputato, amerikietis jau grįžta namo.Rusijos armija okupavo Chersoną kovo 2 d., o Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino miestą lapkričio 11 d.Anksčiau buvo pranešta, kad pirmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė išlaisvintame mieste.

Kanada padvigubino karinę pagalbą Ukrainai iki 750 mln. JAV doleriųKanada pirmadienį paskelbė padvigubinanti savo karinę pagalbą Ukrainai iki 1 mlrd. Kanados dolerių (750 mln. JAV dolerių) ir taip pat įvedusi naujas sankcijas Rusijos teisėtvarkos ir saugumo pareigūnams.„Ši papildoma karinė pagalba padės ukrainiečiams toliau drąsiai kovoti su (Rusijos prezidento) Vladimiro Putino neteisėta invazija, o šios naujos sankcijos darys papildomą spaudimą tiems, kurie palaiko šiuos karo veiksmus“, – sakoma ministro pirmininko Justino Trudeau pranešime.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tviteryje padėkojo, sakydamas, kad abi tautos „yra tikros sąjungininkės, turinčios bendras vertybes ir tuos pačius tikslus“. "Visada prisiminsime broliškos Kanados pagalbą sunkiausiais laikais. Kartu mes laimėsime!", - pridūrė jis.Naujas karinis finansavimas Ukrainai padvigubina Otavos įsipareigojimą balandžio mėnesio biudžete ir bus skirtas karinei, stebėjimo ir ryšių įrangai, degalams ir medicinos reikmenims. Anksčiau Otava paskelbė apie šarvuočių, artilerijos ir amunicijos, bepiločių orlaivių kamerų ir žieminės aprangos kariams pristatymą į Ukrainą.Kanados sankcijos nukreiptos į 23 Rusijos policijos pareigūnus ir tyrėjus, prokurorus, teisėjus ir kalėjimų pareigūnus, kurie, anot Kanados vyriausybės, vykdo „šiurkščius ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus prieš Rusijos opozicijos lyderius“.Tarp nurodytų asmenų yra keli Rusijos FSB saugumo tarnybos agentai, kaltinami prisidėję prie opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno nuodijimo, kiti atsakingi už opozicijos aktyvisto Vladimiro Kara-Murzos įkalinimą balandį už tai, kad jis pasmerkė Kremliaus vykdomą Ukrainos užpuolimą. Praėjusį mėnesį jis buvo apkaltintas valstybės išdavyste.

Ukrainos pajėgos jau išvadavo daugiau kaip pusę teritorijos, kurią Rusija okupavo nuo vasario 24 d.Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išvadavo daugiau kaip pusę šalies teritorijos, kurią Rusija okupavo nuo plataus masto įsiveržimo pradžios.Tai pirmadienį pranešė UNIAN, remdamasi projekto „Defmon“ analitikais.Jų duomenimis, deokupavus Chersoną ir dešinįjį Dniepro krantą Ukrainos pietuose, iš viso išvaduota 52,5 proc. teritorijos, Rusijos užimtos nuo vasario 24 d.Ukrainos kariams iki lapkričio 14 d. pavyko išlaisvinti beveik 78 tūkst. kvadratinių kilometrų.Iki šiol tebėra okupuota beveik 71 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, rusų užimtos po vasario 24 d. Į ją įeina dalis Mykolajivo srities, kairysis Dniepro krantas Chersono srityje, dalis Zaporižios srities, atskiri Charkivo srities kaimai, okupuoto Donbaso teritorija.Įskaitant Rusijos 2014 metais užgrobtas Luhansko ir Donecko sričių teritorijas ir Krymą, rusai tebėra okupavę maždaug 120 tūkst. kvadratinių kilometrų arba apie 20 proc. Ukrainos teritorijos.Ukrainos ginkluotosios pajėgos per kontrpuolimą jau išvadavo apie 39 proc. šalies teritorijos, kurią Rusija okupavo nuo 2014 metų.

Zelenskis: Chersono susigrąžinimas yra karo pabaigos pradžiaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį per netikėtą apsilankymą Chersone sakė, kad šio miesto susigrąžinimas žymi „karo pabaigos pradžią“.Prezidentūros paskelbtuose atvaizduose matyti himną giedantis, ranką prie krūtinės pridėjęs V. Zelenskis per šalies vėliavos iškėlimą prie Chersono pagrindinio administracinio pastato.„Tai karo pabaigos pradžia“, – sakė V. Zelenskis.„Tai ilgas kelias, sunkus kelias, nes karas pasiėmė geriausius mūsų šalies didvyrius, – kalbėjo jis. – Šio karo kaina didelė. [Yra] sužeistų žmonių. Daug žuvusiųjų. Vyko įnirtingi mūšiai, o rezultatas – šiandien mes esame Chersono srityje.“V. Zelenskio vizitas įvyko Rusijai penktadienį atitraukus savo pajėgas iš Chersono ir ukrainiečių kariuomenei įžengus į miestą.Tuo tarpu Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas pirmadienį pareiškė, kad Ukrainos lyderio apsilankymas niekaip nepaveikia Chersono srities, kurią Rusija rugsėjo pabaigoje paskelbė aneksavusi, statuso.Dmitrijus Peskovas sakė, kad nekomentuos V. Zelenskio apsilankymo Chersone, bet pridūrė: „Ši teritorija yra Rusijos Federacijos dalis“.

ES suteikė Ukrainai karinės pagalbos už 8 mlrd. eurųNuo karo su Rusija pradžios Europos Sąjungos valstybės narės suteikė Ukrainai karinę pagalbą ir ginklus už 8,27 mlrd. eurų. Šį skaičių pirmadienio popietę pateikė ES politikos vadovas Josephas Borrellis.Tokia suma sudaro apie 45 proc. to, ką JAV tiekė Kijevui.

Ukrainos oro pajėgos: panašu, kad Rusijai trūksta sparnuotųjų raketųRusija pastaruoju metu nustojo nuolat rengti masinius smūgius Ukrainos infrastruktūrai, nes, atrodo, kad liko nedaug sparnuotųjų raketų, pirmadienį sakė Ukrainos karinių oro pajėgų spaudos atstovas Jurijus Ignatas.„Kalbant apie kritinės infrastruktūros apšaudymą, pastarąją savaitę nematėme nei „Shahed“ dronų, nei sparnuotųjų raketų naudojimo. Akivaizdu, kad priešas negali sau leisti nuolat sukelti didžiulių raketų atakų, nes jis jaučia tam tikrą šių ginklų trūkumą. Tai taikoma „Iskanders“, „Kh-555“, „Kh-101“ ir „Kalibr“ raketoms. Ypač „Kalibr“ spalio mėnesį nenaudojo tiek daug, per mėnesį buvo panaudota 15 „Kalibr“, todėl akivaizdu, kad jie turi šių raketų deficitą“, - teigė J. Ignatas, kurį cituoja „Ukrinform“ agentūra.Pasak J. Ignato, rusai, matyt, negali greitai gaminti kruizinių raketų.Pasak Ignato, rusai ir toliau apšaudo fronto linijos miestus perprogramuotomis S-300 kompleksų priešlėktuvinėmis raketomis kurių jie turi gausiau.

Mariupolyje kas savaitę miršta apie 150 žmoniųRusų okupuotame Mariupolyje mirtingumas palyginti su ikikariniais rodikliais išaugo keturis penkis kartus.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio miesto taryba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Mariupolyje kas savaitę miršta apie 150 žmonių. Mirtingumo lygis išaugo keturis penkis kartus palyginti su ikikariniu laikotarpiu. Rusai atnešė mirtį ir neviltį“, - sakoma pranešime.Gautomis žiniomis, mieste kasdien miršta vidutiniškai 25 žmonės, gimsta 5-6 kūdikiai. Iki Rusijos agresijos Mariupolyje per savaitę dienos šviesą išvysdavo apie 50 vaikų.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas, jame sutrikdytas normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas. Šiuo metu Mariupolyje likę kiek daugiau kaip 100 tūkst. žmonių.

Bidenas: Chersono išlaisvinimas yra didelė ukrainiečių pergalėJAV prezidentas Joe Bidenas, vykdamas į G20 viršūnių susitikimą Balyje, jį lydėjusiems žurnalistams sakė, kad sveikina ukrainiečius, pasiekusius svarbią pergalę – Chersono išlaisvinimą.Pasak CNN, J. Bidenas dar kartą patikino, kad Jungtinės Valstijos nenustos tiekti Ukrainai ginklų ir kad jos neketina vesti jokių derybų dėl taikos su Rusija už ukrainiečių nugarų.„Visų pirma, turiu pasakyti, kad tai labai, labai svarbi Ukrainos pergalė – ir galiu tik pasidžiaugti Ukrainos žmonių ir Ukrainos kariuomenės drąsa, ryžtu ir galia. Turiu omenyje, tikrai, jie nuostabūs“, – teigė J. Bidenas.

Maskva patvirtino JAV ir Rusijos derybas TurkijojeKremlius patvirtino, kad pirmadienį Ankaroje vyko JAV ir Rusijos žvalgybos pareigūnų derybos, praneša naujienų agentūra TASS.Apie tai anksčiau pranešė Baltųjų rūmų atstovas, sakydamas, kad Billas Burnsas Sergejui Naryškinui papasakojo apie branduolinio karo pasekmes.

Ukrainos energetikai per savaitę grąžino šviesą 41 tūkst. abonentų Donecko ir Dnipropetrovsko srityse Ukrainos energetikos holdingo DTEK specialistai per savaitę grąžino šviesą 41 tūkst. šeimų, likusių be elektros dėl apšaudymų Donecko ir Dnipropetrovsko srityse.Tai pirmadienį pranešė bendrovės atstovai, kuriais remiasi „Interfax – Ukraina“.„Praėjusią savaitę, lapkričio 7–13 d. d., DTEK skirstymo sistemos operatorių specialistai atnaujino per kovos veiksmus nutrauktų elektros tinklų darbą 41 tūkst. šeimų 107-iose Donecko ir Dnipropetrovsko sričių gyvenvietėse“, – sakoma pranešime.Kaip pažymėjo kompanijos atstovai, dauguma šių gyvenviečių reguliariai nukenčia nuo Rusijos apšaudymų, todėl energetikams tenka dažnai atkurti elektros energijos tiekimą.Jie patikslino, kad šiuo metu elektros neturi 100 gyvenviečių Donecko srityje.„Mūsų specialistai būtinai atnaujins elektros tiekimą į visus srities gyventojų namus, kai tik gaus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų leidimą atlikti remonto darbus“, – pabrėžė energetikai.

JAV: CŽA vadovas įspėjo Rusiją apie pasekmes panaudojus branduolinį ginkląJAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Williamas Burnsas pirmadienį Ankaroje surengė derybas su savo kolega iš Rusijos, kad perspėtų jį dėl branduolinių ginklų, kuriuos Maskva grasino dislokuoti Ukrainoje, panaudojimo pasekmių.CŽA vadovas ketino perduoti pranešimą Rusijos Užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) vadovui Sergejui Naryškinui „apie pasekmes Rusijai panaudojus branduolinį ginklą ir eskalavimo riziką strateginiam stabilumui“, pranešė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo taryba.

Ukrainos pareigūnai: okupantai naudoja cheminį ginkląOkupantai rusai naudoja cheminį ginklą prieš Ukrainos kariškius. Donecko srityje jų pozicijos buvo apmėtytos aerozolio granatomis „K-51“.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos tinklalapiu.„Kelias tokias granatas okupantai iš drono numetė ant mūsų gynėjų Donecko srityje. Viena iš jų nesprogo“, – sakoma pranešime.Kad išvengtų stipraus uždraustų šaudmenų dirginamojo poveikio, Ukrainos pasieniečiai turėjo kurį laiką ginti savo pozicijas su cheminės apsaugos priemonėmis.„Bet net ir tokiomis sąlygomis kovotojai priešinasi klastingam priešui“, – pabrėžė Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovai.

Rusija aerodromuose aplink Ukrainą dislokavo daugiau kaip 750 lėktuvų ir sraigtasparnių Rusija naudoja visus Baltarusijos aerodromus savo lėktuvams MiG-31K, Su-30, Su-34, Su-35 ir sraigtasparniams K-52 dislokuoti. O iš viso beveik 40-yje aerodromų aplink Ukrainą, Rusijos, Baltarusijos ir Krymo autonominės respublikos teritorijose, yra daugiau kaip 750 priešo orlaivių.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas, paklaustas apie Rusijos aviacijos telkimą Baltarusijos teritorijoje.Pasak jo, neverta akcentuoti dėmesio į Rusijos aviacijos koncentraciją Baltarusijoje, kadangi jos permetimas – kelių valandų reikalas.Į klausimą apie Rusijos turimų dronų skaičių J. Ihnatas atsakė, kad dabar galima kalbėti apie 330 sunaikintų dronų iš 400, paleistų į Ukrainos teritoriją.Šių metų liepą Rusija įsigijo Irane didelę dronų „Shahed-136“ ir „Mohajer-6“ partiją. Įvairiais vertinimais, jų skaičius gali siekti kelis tūkstančius.Naudodama iranietiškus dronus, Rusijos kariuomenė jau pražudė dešimtis žmonių Ukrainos miestuose, taip pat ir sostinėje, sunaikino daug energetikos objektų.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad nuo vasario 24 d. iki lapkričio 14 d. Ukrainos gynybos pajėgos numušė 278 priešo lėktuvus, 621 sraigtasparnį ir 1509 operatyvinio taktinio lygio bepilotes skraidykles.

Chersone sulaikytas civilio drabužius vilkėjęs Rusijos karysPirmadienį Ukraina pranešė, kad neseniai atgautame Chersono regione, iš kurio Maskva praėjusią savaitę pranešė išvedusi savo karius, sulaikė civiliniais drabužiais vilkintį Rusijos kariškį.„Saugumo tarnybos pareigūnai išlaisvintame Chersone sulaikė rusų kariškį“, – sakoma sakoma žvalgybos tarnybos SBU pranešime.„Vyras buvo apsirengęs civilio drabužiais ir bandė apsimesti „vietiniu“, – tęsiama jame. – Po pokalbio su SBU pareigūnais jis prisipažino, kad yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų 69-osios brigados profesionalus karys.“https://t.me/u_now/75094

Podoliakas: tai, ką siūlo Rusija, yra ultimatumas Rusija siūlo Ukrainai ne taikos derybas, o kelia ultimatumus, tikėdamasi operatyvinės pauzės, kuri jai leistų pergrupuoti savo kariuomenę ir įsitvirtinti užgrobtoje teritorijoje.Tai interviu Austrijos laikraščiui „Der Standard“ pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Tai, ką siūlo Rusija, yra ultimatumas. Jie nori ugnies nutraukimo, bet patys tuo metu įsitvirtina užgrobtoje teritorijoje. Visi oficialūs Rusijos asmenys, įskaitant užsienio reikalų ministrą, kalba ne apie derybas, o apie operatyvinę pauzę persigrupavimui ir (jėgų) papildymui“, – sakė M. Podoliakas.Komentuodamas diplomatines priemones, patarėjas teigė, kad iš tikrųjų „nėra jokio konflikto, kurį reikia sureguliuoti, o yra invazija ir teritorijos aneksija, kurios turi būti nutrauktos“.Anot M. Podoliako, prezidentas Volodymyras Zelenskis aiškiai davė suprasti, ką Ukrainai reiškia taikos derybos: Rusija turi išvesti visą savo kariuomenę iš Ukrainos, taip pat ir iš Krymo. „Tada bus galima pradėti svarstyti, ką mes manome, ką jie mano ir kiek jie turi sumokėti kompensacijos. Tada bus galima kalbėti apie taiką po karo“, – pabrėžė jis.Anot M. Podoliako, po Chersono išvadavimo Ukraina „neturi jokio pagrindo ir galimybių stabdyti puolimą“.„Jeigu Ukraina jį sustabdys, tai Rusija išnaudos šį laiką, kad parengtų kariuomenę, nusiųstų ją į Ukrainą ir sustiprintų savo pozicijas. Antra, Ukraina turi žengti į priekį visomis kryptimis. Mes turime tęsti kovą visuose frontuose“, – pareiškė jis.Interviu M. Podoliakas atskirai pakomentavo Austrijos poziciją ir atsakė į klausimą, ar galima išlikti neutraliems, kai vyksta genocidui prilygstantis Rusijos karas prieš Ukrainą.„Tai – ne neutralumo klausimas. Tai klausimas, ar tiesiog norisi stovėti nuošalyje, kai viena šalis įsiveržia į kitą, kai žudomi žmonės, kai žmonėms atimama teisė taikiai gyventi savo šalyje. Jeigu kai kas Austrijoje šito nesupranta, tai gal verta jiems tai paaiškinti: Rusija įsiveržė į Ukrainą, Rusija žudo žmones, Rusija siunčia dronus ir raketas. Tai – ne konfliktas. Vėliau niekas nekalbės apie neutralumą, o tik apie tai, kad tuo metu buvo priimtas sprendimas stovėti nuošalyje ir stebėti, kaip viena šalis puola kitą. Austrija priėmė būtent tokį sprendimą“, – konstatavo jis.

Baltieji rūmai: Bidenas ir Xi Jinpingas pasisako prieš branduolinių ginklų panaudojimą UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas ir jo kolega iš Kinijos Xi Jinpingas pirmadienį per derybas sutarė, kad branduoliniai ginklai niekada negali būti panaudoti, taip pat ir Ukrainoje, pranešė Baltieji rūmai.„Prezidentas J. Bidenas ir prezidentas Xi Jinpingas pakartojo savo susitarimą, kad branduolinis karas niekuomet neturėtų būti kariaujamas ir niekada negali būti laimėtas, bei pabrėžė savo nepritarimą branduolinių ginklų panaudojimui ar grasinimui juos panaudoti Ukrainoje“, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime.

Iš Rusijos Belgorodo miesto pranešama apie sprogimus ir gaisrąPirmadienį Rusijos Belgorodo mieste nugriaudėjo keli sprogimai, viename iš rajonų kilo gaisras, praneša portalas „rbc.ua“.Vietos gyventojai gauna Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos pranešimus, kuriuose raginama eiti į slėptuves.Kaip pareiškė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas, nuo atskridusio sviedinio užsidegė dyzelino cisterna prie Belgorodo esančiame Kozinkos kaime, žmonės nenukentėjo.Anksčiau buvo pranešta, kad Belgorodo srities Nikolskojės kaime buvo girdėti sprogimai, po to ten dingo šviesa.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba ne kartą įspėjo, jog Rusijos specialiosios tarnybos rengia teroro aktus savo šalies teritorijoje, kad dėl jų apkaltintų Ukrainą.

Zambija teigia, kad jos studentas, kalėjęs Maskvoje, žuvo karo lauke UkrainojeZambijos užsienio reikalų ministras pirmadienį pareiškė, kad per mūšį Ukrainoje žuvo Rusijoje kalintas studentas iš šios Afrikos valstybės bei pareikalavo pasiaiškinimo iš Kremliaus. Ministro Stanley Kakubo pranešime teigiama, kad 23-ejų Lemekhani Nathanas Nyirenda, kuris atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę Maskvoje, „mirė 2022 metų rugsėjo 22-ąją“.Pranešime priduriama, kad jis gyvybės neteko „kovos fronte“ per Rusijos sukeltą karą Ukrainoje.

Išlaisvintame Chersone uždraustas alkoholis Praėjusios savaitės pabaigoje iš okupantų rusų išvaduotame Ukrainos mieste Chersone nuo lapkričio 14 d. draudžiama pardavinėti ir gaminti alkoholį.Kaip praneša „Telegram“ kanale Chersono miesto taryba, kuria remiasi UNIAN, atitinkamą įsakymą pasirašė Chersono miesto karinės administracijos viršininkė Halina Luhovaja. Draudimas galios iki karinės padėties atšaukimo nustatyta tvarka arba dokumento, kad šis įsakymas neteko galios, priėmimo.„Nuo 2022 metų lapkričio 14 d. visų Chersono miesto teritorinės bendruomenės gyvenviečių teritorijoje draudžiama gaminti, gabenti, prekiauti alkoholiniais gėrimais ir medžiagomis, pagamintomis spirito pagrindu (išskyrus vaistus ir dezinfekavimo priemones), įskaitant prekybą alumi ir silpnais alkoholiniais gėrimais“, – sakoma pranešime.Kaip laikomasi draudimo, kontroliuos Ukrainos nacionalinės policijos, Ukrainos saugumo tarnybos, Ukrainos nacionalinės gvardijos, kitų karinių formuočių, sudarytų pagal galiojančius įstatymus, atstovai.Rusijos armija okupavo Chersoną kovo 2 d., o Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino miestą lapkričio 11 d.Anksčiau buvo pranešta, kad pirmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė išlaisvintame mieste.

Prancūzija: po G-20 susitikimo Macronas paskambins Putinui Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paskambins savo kolegai Vladimirui Putinui po Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo Balyje, kur Rusijos lyderis, kaip tikimasi, patirs didelį spaudimą, pirmadienį pranešė vienas pareigūnas.E. Macronas „paskambins jam po G-20 susitikimo“, sakė aukšto rango Paryžiaus pareigūnas, kurio tapatybė nebuvo atskleista.Jis apgailestavo dėl V. Putino „izoliacijos“, išprovokuotos jo invazijos į Ukrainą.Pareigūnas pridūrė, kad nepaisant konflikto Prancūzijos prezidentas išlaikė ryšį su V. Putinu bei „toliau kalbėsis“.E. Macronas taip pat pasakys Kinijos prezidentui Xi Jinpingui, kad Pekinas „suinteresuotas daryti spaudimą“ Rusijai dėl invazijos į Ukrainą.Antradienio rytą jis susitiks su Kinijos vadovu Indonezijos Balio saloje vykstančio aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose ir pasakys jam, kad „jūsų, kaip ir mano, interesas yra daryti Rusijai spaudimą, kad ji grįžtų prie derybų stalo ir gerbtų tarptautinę teisę“.

NATO vadovas: ateinantys mėnesiai Ukrainai bus sunkūsNATO vadovas Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė, kad Ukrainos laukia sunkūs mėnesiai, o Rusijos karinių pajėgumų nereikėtų nuvertinti.„Artimiausi mėnesiai bus sunkūs. Putino tikslas – palikti Ukrainą šaltą ir tamsią šią žiemą. Neturėtume suklysti nuvertindami Rusiją“, – sakė J. Stoltenbergas po susitikimo su Nyderlandų užsienio reikalų ir gynybos ministrais.

Ukrainoje atimta keleto Vakarų žurnalistų akreditacija Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo nurodymu atimta keleto Vakarų žurnalistų akreditacija dėl nesankcionuoto darbo neseniai išlaisvintose Chersono srities teritorijose.„Pastaruoju metu keletas žiniasklaidos atstovų nepaisė galiojančių draudimų ir perspėjimų ir dar prieš visapusišką stabilizacijos priemonių įgyvendinimą pradėjo pranešinėti iš Chersono, neturėdami atitinkamo kariuomenės vadų ir viešųjų ryšių skyrių sutikimo“, – feisbuke parašė generalinis štabas.Šių korespondentų tapatybės nebuvo atskleistos, tačiau žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad nubausti mažiausiai šeši CNN ir „Sky News“ žurnalistai. Ukrainiečių portalas detector.media skelbė, kad akreditacijos taip pat neteko du stoties „Hromadske“ korespondentai.Rusijos kariuomenė praėjusią savaitę pasitraukė iš teritorijų Chersono srities šiaurės vakaruose, įskaitant administracinį centrą. Tačiau Ukrainos pajėgos į jas atsargumo dėlei juda lėtai.Šių teritorijų kontrolės praradimas laikomas didžiuliu pralaimėjimu Maskvai.

Zelenskiui pasakius kalbą, virš Chersono pasigirdo keli artilerijos ugnies smūgiaiPagrindinėje Chersono miesto, kuriame pirmadienį apsilankė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, aikštėje rinkosi tėvais su mažais vaikais, kai kurie iš jų buvo dar vaikiškuose vežimėliuose. Surinkusieji mojavo Ukrainos vėliavomis arba jomis apsigobė pečius.„Labai džiaugiuosi, viskas matosi žmonių reakcijoje, jų reakcija nėra surežisuota“, – žiniasklaidai išplatintame komentare teigė V. Zelenskis. Paklaustas, kokia kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos galėtų veržtis toliau, jis atsakė: „Ne į Maskvą...Mūsų nedomina kitos šalies teritorijos“. Likus kelioms minutėms iki Ukrainos prezidento atvykimo, Chersono centre pasigirdo šūvių garsai. V. Zelenskiui pasakius kalbą, virš miesto pasigirdo dar keli artilerijos ugnies smūgiai.

Zelenskis Chersone kreipėsi į karius: judame į priekį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į neseniai išlaisvintą Chersono miestą. Kaip rašo „Sky News“, kreipdamasis į savo šalies karius, V. Zelenskis pareiškė: „Judame į priekį. Esame pasirengę taikai visoje mūsų šalyje.“ Kartu jis padėkojo NATO ir kitiems Kyjivo sąjungininkams už jų iki šiol suteiktą paramą atremiant Rusijos invaziją. Chersonas buvo pirmasis didelis Rusijos kariuomenei kritęs miestas po plataus masto karo Ukrainoje pradžios, tačiau praėjusią savaitę į jį įžengė Ukrainos kariai. Jo kontrolės praradimas laikomas didžiuliu pralaimėjimu Maskvai. Žurnalistų paklaustas, kokia kryptimi dabar judės Ukrainos kariai, V. Zelenskis atsakė: „Ne Maskvos. Nesame suinteresuoti kurios nors kitos šalies teritorijomis.“ https://t.me/uniannet/80020

Gaidajus: Ukrainos pajėgos jau išlaisvino 12 Luhansko regiono gyvenviečiųPirmadienio rytą iš rusų okupantų jau buvo išlaisvinta 12 Luhansko regiono gyvenviečių, tačiau regione vyksta įnirtingi mūšiai, pranešė Luhansko karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus televizijos kanalo „Freedom“ eteryje, praneša „Ukrinform“.„Luhansko regione Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš okupantų jau išvadavo 12 gyvenviečių. Belohorivką nuolat apšaudo ir atakuoja Rusijos kariuomenė“, – sakė S. Gaidajus.Pasak jo, ukrainiečių artileristai turi tolimojo nuotolio ginklus, todėl gali spręsti problemą priešo užnugaryje – tai labai palengvina padėtį fronto linijoje.Karinės administracijos teigimu, Luhanske vyko „pokštelėjimas“. „Be to, rusai smarkiai apšaudo neseniai iš jų okupacijos išlaisvintus kaimus, todėl bandome ten vykdyti evakuaciją“, – pridūrė S. Gaidajus.Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos Luhansko regione savo kelyje sutinka labai daug „vagneriečių“ ir naujai mobilizuotų rusų.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotosios pajėgos vėl kontroliuoja Makijivkos kaimą Luhansko regione, Svatovės rajone.

Neseniai išlaisvintame Chersone lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, skelbia „Reuters“.

Lietuva Ukrainai perdavė dar 12 šarvuočiųLietuva Ukrainai perdavė dar 12 šarvuočių, pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.Pasak jo, Vilnius perdavė 10 savaeigių minosvaidžių ir du ugnies valdymo šarvuočius.„Karinės paramos Ukrainai siunta jau pasiekė paskirties vietą. (...) Lietuva savo įsipareigojimus vykdo ir dabar jau 62 skirtingos paskirties šarvuoti transporteriai M113 yra išsiųsti Ukrainai“, – „Facebook“ paskyroje rašė A. Anušauskas.Rugsėjo 26 dieną skelbta, jog Ukrainą pasiekė 50 Lietuvos dovanotų šarvuočių M113.Kaip anksčiau skelbė Krašto apsaugos ministerija, iki šiol Ukrainai suteikta Lietuvos karinė parama taip pat apima oro gynybos sistemas „Stinger“, prieštankinius ginklus, 120 mm minosvaidžius, šarvines liemenes bei šalmus, šaulių ginklus, amuniciją, termovizorius, dronus, antidronus, stebėjimo radarus, sunkvežimius, visureigius ir visą kitą paramą pagal Ukrainos išsakomus poreikius.

Ukrainos kariuomenė perspėja, kad išlaisvintose Chersono srities teritorijose gali padaugėti Rusijos atakų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas perspėja, kad neseniai išlaisvintose Chersono srities teritorijose netrukus gali padaugėti Rusijos atakų, rašo CNN.„Priešas intensyvina oro žvalgybą, o tai galimai rodo, kad jie planuoja smūgius prieš karinius ir civilinius objektus“, – pirmadienį pareiškė štabas.Ukrainos kariuomenės teigimu, šiose teritorijose minos toliau kelia didelį pavojų, tačiau vyksta stabilizavimo darbai.Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad padėtis Chersone išlieka „labai pavojinga“, ir nurodė, jog ten šiuo metu sulaikinėjami užnugaryje palikti rusų kariai ir samdiniai, taip pat vyksta diversantų neutralizavimas.

Močiutė ant kelių pasitiko Chersono išlaisvinime dalyvavusį anūkąInternautus sujaudino vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas močiutės ir Chersoną išlaisvinusio anūko susitikimas. Po to, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino Chersoną iš Rusijos okupacijos, internetas prisipildė džiaugsmingų nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose įamžinti Ukrainos kareiviai. Ukrainos didvyriai sutinkami šiltais apkabinimais ir dėkingumo žodžiais.Internautus ypač sujaudino močiutės ir anūko, kuris išlaisvino Chersoną, susitikimo akimirkos. Už širdies griebiantį vaizdo įrašą paskelbė Chersono srities tarybos pirmininko pavaduotojas Jurijus Sabolevskis.Videoklipe matyti, kaip močiutė išeina iš namo ir atsiklaupia prie atidarytų vartelių. Prie jos per gatvę greitai pribėga karinę uniformą vilkintis vyras su geltona juostele ant rankos. Kareivis prisėda šalia močiutės, padeda automatą ant žemės ir apkabina senutę.„Šiame vaizdo įraše vienas iš mūsų komandos narių užeina į savo namus Chersone, kur jį pasitinka močiutė“, – parašė J. Sabolevskis.https://t.me/insiderUKR/45484

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 81 370 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 81 370 karių (+510 per pastarąsias 24 val.), pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki lapkričio 14-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 848 (+8) tankų, 5 748 (+6) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 839 (+2) artilerijos sistemų, 393 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 206 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 4 316 (+21) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 509 (+2) dronų, 160 specialiosios technikos vienetų ir 399 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Britų žvalgyba: žiema apsunkins sąlygas karo fronte Ukrainoje Artėjanti žiema apsunkins sąlygas karo fronte Ukrainoje ir kels unikalius iššūkius tiek Rusijos, tiek pačios Ukrainos kariams. Tai savo naujausioje, pirmadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Kaip teigiama suvestinėje, dienos netrukus sutrumpės nuo 15–16 valandų vasarą iki maždaug devynių valandų, o tai reiškia, kad sumažės puolamųjų operacijų ir pokyčių gynybinėse fronto linijose. Anot ministerijos, naktinio matymo įranga taps labai svarbiu įrankiu, kurio neturint gali padidėti nenoras kautis naktį.Tuo metu vidutinė temperatūra, ministerijos teigimu, nukris nuo 13 laipsnių Celsijaus rugsėjo–lapkričio mėnesiais iki nulio gruodį, sausį ir vasarį, tad žieminės įrangos, įskaitant aprangą ir pastogę, neturintys kariai gali patirti su oro sąlygomis susijusių sužalojimų.Suvestinėje priduriama, kad lietingesni ir labiau vėjuoti orai bei snygis neigiamai paveiks jau ir taip žemą Rusijos karių moralę, tačiau kels iššūkių prižiūrint įrangą, dėl kurių gali padaugėti ginkluotės gedimų.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kiekvieną dieną, nuo pat Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios.

Chersono gyventojai iš slėptuvių traukia Ukrainos vėliavasChersono gyventojai slėpė nuo okupantų Ukrainos vėliavas. Po teritorijos atsiėmimo viena iš tų vėliavų buvo ištraukta iš slėptuvės ir suplevėsavo ant vieno iš miesto namų.Viename vaizdo įraše užfiksuota, kad Ukrainos vėliava buvo paslėpta namo kieme po šaligatvio plytelėmis. Šioje slėptuvėje vėliava išsilaikė nepriekaištingai – ištraukta ji tebebuvo puikios būklės, rašo „Unian“.Filmuotuose kadruose matyti, kaip moteris ištraukia vėliavą, kuri buvo kruopščiai įsukta į polietileną.„Šlapia, bet gyva“, – džiaugėsi Chersono gyventojai.

Analitikai: Putinas dėl Chersono iškėlė sąlygą SurovikinuiGali būti, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas generolą Sergejų Surovikiną paaukštino ir leido atsitraukti iš vakarinės Chersono dalies su sąlyga, kad jis užims likusią Donecko srities dalį, naudodamas Rusijos pajėgas, susigrąžintas iš Vakarų Chersono, ir naujai mobilizuotus vyrus, skelbia Karo studijų institutas (ISW). Pasak ISW, ši versija, pateikta Ukrainos gynybos strategijų centro pirmininko Andrijaus Zagorodniuko, yra labiausiai tikėtinas paaiškinimas, kodėl rusų puolamosios operacijos, kurios buvo pradėtos spalio 28 d., vėl suintensyvėjo – iš pradžių netoli Bachmuto, o paskui pietvakariuose, prie Vuhledaro miesto. „Nes šiaip šios atakos atrodo nelogiškos: jos rengiamos toli nuo strategiškai svarbių miestų, išskyrus Bachmutą, ir buvo pradėtos Rusijos armijai nelengvu metu, iš pradžių siunčiant netinkamai paruoštus mobilizuotuosius, kol vadai minėtosiose vietose sukaupė pakankamai pajėgų, kad galėtų imtis ryžtingesnių veiksmų“, – rašo ISW. S. Surovikinas tikriausiai įsakė jiems pradėti puolimą, norėdamas pademonstruoti nuoširdų atsidavimą V. Putinui.

Sprukdami okupantai paliko net sraigtasparnįUkrainos pietuose kontratakuojančių Ukrainos pajėgų trofėjumi pirmą kartą tapo sraigtasparnis Mi-8. Šį orlaivį, bėgdami nuo ukrainiečių karių, okupantai tiesiog paliko, rašoma portale 24tv.ua.Vaizdo įrašą, kuriame galima pamatyti sveiką techniką, asmeniniame „Telegram“ kanale paviešino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karininkas Anatolijus Štefanas.Įkeltame vaizdo įraše matyti, kaip Chersono srityje besibazuojantys 1-ojo bataliono 28-osios brigados kariai susigrąžina Rusijos pajėgų paliktą sraigtasparnį Mi-8. Įdomu tai, kad būtent šį sraigtasparnį rusai galėjo užgrobti pačioje plataus masto invazijos pradžioje.„Nežinau, kas „nusigręžinėja“ tankus ar ką panašaus, bet mes štai „nusigręžėme“ sraigtasparnį“, – filmuotą medžiagą komentuoja Ukrainos gynėjas.Tai tikriausiai pats vertingiausias trofėjus atitinkamoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kolekcijoje. Reikia turėti omeny, kad toks sraigtasparnis kainuoja 14–17 mln. dolerių (13,6–16,5 mln. eurų).https://t.me/Ukraine_365News/40799

Nuo karo pradžios Rusijos pajėgos Ukrainoje įvykdė apie 46 400 karo nusikaltimusNuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainos prokurorai užfiksavo 46 432 agresijos ir karo nusikaltimus (karo įstatymų ir papročių pažeidimas, agresyvaus karo planavimas, rengimas, pradėjimas ir vykdymas, karo propaganda ir kiti).Be to, buvo užfiksuoti 18 864 nusikaltimai Ukrainos nacionaliniam saugumui (kėsinimasis į Ukrainos teritorinį vientisumą ir neliečiamumą, išdavystė, kolaboracinė veikla, pagalba valstybei agresorei, sabotažas ir kt.).

Danilovas: Rusijos kariai deokupuotame Chersono regione bando pasislėpti tarp civiliųRusijos kariai, kuriems su savo daliniais taip ir nepavyko pasitraukti iš išlaisvinto Chersono regiono, persirengia civiliais, bandydami išvengti arešto ir atsakomybės už karo nusikaltimus.Apie tai pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, rašo „Ukrinform“ korespondentas.„Iš tiesų, tam tikra dalis (rusų kariškių – red.) persirengia civiliais, kad pasislėptų ir išvengtų atsakomybės“, – sakė jis.O. Danilovas patikino, kad Ukrainos saugumo tarnyba ir Ukrainos kariuomenė vykdo visus būtinus patikrinimus rajone. Jis pridūrė, kad sekmadienį per susitikimą, kuriam pirmininkavo prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai jau pranešė apie areštus.

JAV iždo sekretorė: karo Ukrainoje nutraukimas išgelbėtų pasaulio ekonomikąJungtinių Valstijų iždo sekretorė Janet Yellen pirmadienį prieš Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Indonezijoje darė spaudimą Rusijai, sakydama, kad geriausias būdas nutraukti pasaulinę ekonominę sumaištį – sustabdyti karą Ukrainoje.„Nutraukti Rusijos karą yra moralinė būtinybė ir geriausias dalykas, kurį galime padaryti pasaulio ekonomikai“, – sakė J. Yellen žurnalistams, susitikusi su Prancūzijos kolega Bruno Le Maire‘as kurortinės Balio salos Nusa Dua mieste.Aukštos degalų ir maisto kainos – vieni svarbiausių klausimų, kurie bus aptariami aukščiausiojo lygio susitikime, ir tik nedaugelis G-20 šalių išvengė ekonominio nuopuolio.J. Yellen tikėsis, kad kaltindama Rusiją sukurs diplomatinį spaudimą, kad karas būtų nutrauktas.Šalis šeimininkė Indonezija paragino surengti derybas ir taikiai išspręsti konfliktą, tačiau, kaip ir kitos G-20 narės Kinija, Pietų Afrika ir Indija, vengė tiesiogiai kritikuoti Rusiją.Viršūnių susitikime taip pat turėtų būti aptartas poreikis pratęsti Turkijai ir Jungtinėms Tautoms tarpininkaujant sudarytą susitarimą, pagal kurį gyvybiškai svarbūs Ukrainos eksportuojami grūdai ir trąšos gali būti saugiai gabenami per Juodąją jūrą.Ukraina yra viena didžiausių abiejų produktų gamintojų pasaulyje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, atrodė, ketino atsisakyti susitarimo, tačiau susidūrė su aštria besivystančių šalių reakcija.Dabartinis susitarimas baigiasi lapkričio 19 dieną. B. Le Maire‘as pabrėžė, kad reikia kovoti su Rusijos invazijos daromu poveikiu, būtent su sparčiai augančiomis degalų kainomis Europoje.„Tikrai manau, kad pirmas klausimas, kurį turime svarstyti, yra, kaip sumažinti energijos kainas ir atsikratyti infliacijos“, – sakė jis.

Zelenskis: rusų žiaurumai Chersono srityje tokie patys kaip ir kituose regionuosePrezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Ukrainos pajėgos, susigrąžinusios Chersono miestą, rado naujų Rusijos okupantų karo nusikaltimų įrodymų.„Rusijos kariuomenė po savęs paliko tokius pat žiaurumus kaip ir kituose mūsų šalies regionuose“, – sakė jis vakaro kreipimesi.„Tyrėjai jau užfiksavo daugiau kaip 400 karo nusikaltimų“, – teigė Ukrainos vadovas, aiškiai nenurodydamas, kokioje teritorijoje jie buvo aptikti.„Randami žuvusiųjų kūnai – tiek civilių, tiek kariškių, – kalbėjo jis. – Mes surasime ir perduosime teismui kiekvieną žudiką.“Išlaisvintame mieste gyvenantys ukrainiečiai išreiškė didelį palengvėjimą dėl kelis mėnesius trukusios okupacijos pabaigos, kai Rusijos pajėgos penktadienį pasitraukė.Tačiau, kaip ir V. Zelenskis, jie teigė, kad prieš pasitraukdami rusai paliko niokojimo pėdsakus, padėjo minas ir ėmė plėšikauti – net iš zoologijos sodo vogė gyvūnus.„Dievas juos nubaus. Visus. Už viską, ką jie padarė“, – sakė 47 metų Svitlana Vilna.

Mero patarėjas: Rusijos pajėgos persikelia iš Chersono srities į Mariupolio sritį Antrą dieną iš eilės prie Mariupolio pastebima šimtai Rusijos kariškių ir civilių, atvykstančių automobiliais su rusiškais numeriais. Jie įkurdinami pensionuose ir poilsio centruose.Taip teigia Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, praneša „Ukrinform“.Anot jo, Mariupolio kryptimi atvyksta ir civilių transporto priemonių su rusiškais numeriais. „Savininkai/vairuotojai sako, kad atvyksta iš Chersono. Visi atvykėliai – ir kariškiai, ir civiliai – apsipirkinėja grivinomis“, - pranešė P. Andriuščenka.https://t.me/andriyshTime/4348

Žiniasklaida: Izraelis atakavo Rusijos naudojamą karinę oro bazę SirijojeIzraelis pradėjo raketų ataką prieš didelę Sirijos oro bazę, kurią naudojo Irano ir Rusijos kariuomenė. Tai praneša „Reuters“, remdamasi Sirijos žiniasklaida.Pasak Sirijos naujienų agentūros SANA, per smūgį aerodrome žuvo du kariai, o trys buvo sužeisti. Šaltiniai teigia, kad užpulta oro baze neseniai naudojosi Irano kariuomenė.Vienas agentūros šaltinis, neturintis teisės skelbti viešų pareiškimų, teigia, kad antskrydžiai buvo nukreipti į oro pajėgų bazę į pietryčius nuo Homso miesto.

Analitikai: po nesėkmės Chersono srityje Rusija sustiprins puolimą DonbaseRusijos puolimo operacijos Donecko srityje artimiausiomis savaitėmis suaktyvės, nes ten atvyks daugiau mobilizuotų karių, taip pat pajėgos bus atitrauktos iš vakarinės Chersono srities dalies.Remiantis naujausia Karo studijų instituto (ISW) analitikų ataskaita, Ukrainos pajėgos rajone patirs stiprų spaudimą ir Kijevui greičiausiai teks perdislokuoti karius, kad apsigintų nuo atsinaujinusių Rusijos puolimų.Anot analitikų, vargu ar rusai, nepaisant jų pastangų, pasieks reikšmingos sėkmės, nors laikui bėgant jie gali užimti Bachmutą.Ataskaitoje pažymima, kad Rusijos mobilizuoti kariai pasirodė esąs nepakankamai apmokyti, prastai aprūpinti ir labai nenoriai kovoja.Jie atvyksta ne darniais padaliniais, o dažniausiai siunčiami kaip atskiri ar maži vienetai, kad pakeistų dalinius, kurie devynis mėnesius be perstojo kovoja, patyrė niokojančių žmonių ir įrangos nuostolių ir patys yra iš esmės demoralizuoti.Dėl Rusijos puolimo Donecko srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos greičiausiai turės nukreipti dalį savo pajėgų gynybai šioje srityje, tačiau pajėgos greičiausiai panaudos bent dalį atkurtos kovinės galios sustiprinti savo dabartinį kontrpuolimą Luhansko srityje arba pradėti kontrpuolimą kitoje vietoje.

Zelenskis: kovos Donecko srityje dabar tokios pat intensyvios kaip ir ankstesnėmis dienomisPrezidentas Volodymyras Zelenskis pažymi, kad kovos Donecko srityje dabar tokios pat intensyvios kaip ir ankstesnėmis dienomis.„Kovos Donecko srityje vyksta taip pat intensyviai, kaip ir ankstesnėmis dienomis. Rusijos išpuolių lygis nemažėja. Mūsų kovotojų tvirtumas ir drąsa yra aukščiausio lygio. Mes neleidžiame pažeisti savo gynybos. Už tai dėkoju kiekvienam mūsų kariui“, – pabrėžė V. Zelenskis savo vaizdo pranešime.

„The Wall Street Journal“: JAV pareigūnai skatina Ukrainą apsvarstyti taikos derybas su Rusija Aukšto rango JAV pareigūnai pradėjo raginti Ukrainos valdžios institucijas galvoti apie taikos derybas su Rusija. Pasak „The Wall Street Journal“, nors JAV prezidento Joe Bideno administracijos pareigūnai ir toliau viešai teigia, kad Vašingtonas nespaus taikos derybų klausimo, Ukrainai buvo perduota žinia, kad Kijevas turėtų bent jau atrodyti atviras tokiu būdu užbaigti karą. „Sakome ukrainiečiams, kad jie patys turi nuspręsti, kada tai daryti. Tačiau būtų gerai tai padaryti anksčiau“, – sakė Vakarų Europos pareigūnas.

Podoliakas: tai bus ilgas kruopštus darbas, kuris atsipirksPo Chersono deokupacijos visos Ukrainos teritorijos bus išlaisvintos iš okupantų. Šiuo metu rengiami išlaisvinimo planai, sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Volodymyro Zelenskio patarėjas M. Podolyakas agentūrai UNIAN.„Rengiami planai dėl Azovo jūros, Zaporožės atominės elektrinės ir Zaporožės regiono blokados, rengiamas kairiojo Chersono kranto išlaisvinimo scenarijus, siekiant atimti iš Kryme susitelkusios Rusijos grupuotės mobilumą“, – sakė jis.Patarėjas pridūrė, kad tai sunkus darbas.„Kai Charkovo sritis buvo greitai išvaduota, visi tikėjosi, kad viskas taip ir toliau tęsis, tačiau kurį laiką viskas sulėtėjo ir žmonės šiek tiek nusivylė. Dabar Chersonas vėl suteikia postūmį ir visi sako: „Rytoj užimkime Krymą!“ Ne, tai bus ilgas kruopštus darbas, kuris atsipirks“, – pažymėjo Podoliakas.Pasak patarėjo, nereikėtų pamiršti, kad padėtis Luhansko ir Donecko kryptimis yra itin sudėtinga.“...Suprantu, kad Chersono euforijos fone tai nueina į antrą planą, bet mes žiūrime pragmatiškai. Vyksta intensyvūs mūšiai Bachmuto, Soledaro ir Avdejevkos kryptimi“, – sakė jis.

Podoliakas: Rusija išgyvens sumaišties erąRusija pralaimės ir išgyvens itin netinkamos ir neprofesionalios Vladimiro Putino sukurtos valdymo sistemos lūžių erą.„Jie visi pralaimės, jie visi save suvalgys... Rusija išgyvens sumaišties erą, nesistemingų vidinių spontaniškų kovų įvairiose teritorijose erą, Putino sukurtos itin neadekvačios ir neprofesionalios valdymo sistemos lūžių erą“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.

Po Chersono sėkmės Kyjivas žada toliau stumti Rusiją iš šaliesUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo ir toliau stumti Rusijos pajėgas iš šalies po to, kai jos pasitraukė iš Chersono, palikdamos po savęs nuniokotas, badaujančias ir užminuotas žemes pietiniame Ukrainos mieste.Rusijos atsitraukimas iš Chersono tapo pergalingu momentu Ukrainai, šaliai priešinantis jau beveik devynis mėnesius trunkančiai Maskvos invazijai.Chersono gyventojai apkabino ir išbučiavo atvykstančius Ukrainos karius.„Pamatysime dar daug tokių sveikinimų Ukrainos kariams, išlaisvinantiems Rusijos kontroliuojamą teritoriją“, – sakė šalies vadovas V. Zelenskis savo naktiniame vaizdo kreipimesi šeštadienį.„Mes nei vieno nepamirštame, nei vieno nepaliksime“, – pažadėjo jis žmonėms vis dar okupuotuose Ukrainos miestuose ir kaimuose.Tai, kad Ukraina atkovojo Chersoną, buvo didelė Kremliaus nesėkmė – naujausia iš daugelio mūšio lauke patirtų pralaimėjimų.Tai įvyko praėjus maždaug šešioms savaitėms po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pažeisdamas tarptautinę teisę, aneksavo Chersono regioną bei dar tris provincijas pietų ir rytų Ukrainoje, paskelbdamas jas Rusijos teritorija.Sekmadienį Ukrainos pajėgoms sustiprinus savo pozicijas Chersone, valdžios institucijos sprendė nelengvą užduotį – mieste išvalyti sprogstamuosius užtaisus ir atkurti pagrindines viešąsias paslaugas.Vienas Ukrainos pareigūnas padėtį Chersone apibūdino kaip „humanitarinę katastrofą“.Teigiama, kad likusiems miesto gyventojams trūksta vandens, vaistų ir maisto. Dėl elektros energijos trūkumo stinga pagrindinių maisto produktų, pavyzdžiui, duonos.Ukrainos policija paragino gyventojus padėti atpažinti aštuonis mėnesius trukusios okupacijos metu su Rusijos pajėgomis bendradarbiavusius asmenis.Išvykus Rusijos kariuomenei, šeštadienį į miestą sugrįžo Ukrainos policijos pareigūnai ir visuomeninio transliavimo tarnybos.Ukrainos nacionalinės policijos vadas Ihoris Klymenko šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad mieste dirba apie 200 pareigūnų, įrenginėjančių kontrolės postus ir fiksuojančių galimų karo nusikaltimų įrodymus.Į rytus nuo Chersono esančios Kachovkos, kuri gali tapti dar vienu Ukrainos susigrąžintu rajonu žygyje į Maskvos neteisėtai aneksuotas teritorijas, administracija šeštadienį paskelbė evakuojanti savo darbuotojus.„Šiandien administracija yra pagrindinis ukrainiečių atakų taikinys“, – sakė Maskvos paskirtas Kachovkos vadovas Pavelas Filipčiukas.„Todėl Chersono srities vyriausybės įsakymu mes, kaip valdžia, persikeliame į saugesnę teritoriją, iš kurios vadovausime apygardai“, – rašė jis „Telegram“.Tuo metu Nikopolio miestas, išsidėstęs kairiajame Dniepro krante prie Kachovkos tvenkinio, naktį buvo smarkiai apšaudytas, sekmadienį pranešė Dniepropetrovsko srities tarybos pirmininkas Mykola Lukašukas.„Telegram“ jis rašė, kad dvi moterys buvo sužeistos, tačiau jų būklė ligoninėje stabili.Pasak jo, buvo sugriautas vienas privatus namas ir du ūkiniai pastatai, apgadinta daugiau kaip 40 gyvenamųjų namų, daugiau kaip 24 komercinės paskirties pastatų, mokykla, registrų biuras ir elektros tinklai.M. Lukašuko teigimu, Marhaneco miestas taip pat buvo apšaudytas – apgadinti du privatūs namai, tačiau apie sužeistuosius nepranešta.Nikopolis ir Marhanecis yra kitapus Dniepro upės nuo Zaporožės atominės elektrinės – didžiausios Europoje.Šeštadienį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos, kuriose matyti, kaip ukrainiečių aktyvistai Chersone šalina okupacinės valdžios pastatytas atminimo lentas.Ukrainos pasipriešinimo okupuotose teritorijose judėjimo „Yellow Ribbon“ „Telegram“ platformoje patalpintoje žinutėje matyti, kaip du žmonės parke nuima atminimo lentas, kuriose pavaizduoti sovietų laikų kariškiai.Šalies pietuose suintensyvėjus Ukrainos kontrpuolimui, Maskva paskelbė, kad Rusijos pajėgos atsitraukia per Dniepro upę, kuri skiria Chersono regioną ir visą Ukrainą.Per pastaruosius du mėnesius Ukrainos kariuomenė teigė atkovojusi dešimtis miestų ir kaimų į šiaurę nuo Chersono miesto. Anot jos, būtent ten vyksta stabilizavimo veiksmai.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba stengėsi sutramdyti džiūgavimą dėl Rusijos atsitraukimo iš Chersono.„Laimime mūšius vietoje, bet karas tęsiasi“, – sakė jis iš Kambodžos, kur dalyvavo Pietryčių Azijos valstybių asociacijos aukščiausiojo lygio susitikime.Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sekmadienį žurnalistams teigė, kad bendras pareiškimas dėl viršūnių susitikimo rezultatų nebuvo priimtas.„Amerikos pusė ir jos partneriai primygtinai reikalavo nepriimtino padėties Ukrainoje ir aplink ją vertinimo“, – pareiškė jis.Kremlių piktina Vakarų sąjungininkių, įskaitant Jungtines Valstijas, parama Ukrainai.

Rusijos okupantai telkia savo karius prie MelitopolioTai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas socialiniame tinkle „Facebook“, remdamasis operatyvine informacija nuo 18.00 val.„Netoli Melitopolio Zaporožės srityje, Zaporožės regione, telkiama okupacinės kariuomenės grupuotė. Miesto perimetru statomi įtvirtinimai ir įtvirtinimai“, – sakoma pareiškime.

Generolas įvardijo prioritetus kare su RusijaDabar Ukrainos ginkluotosios pajėgos prioritetą teikia judėjimui link Rusijos okupuoto Krymo ir okupuotų Donbaso teritorijų.„Manau, kad pietinis (frontas – red.) – iki Krymo, o rytinis – ilgalaikėje perspektyvoje Luhansko ir Donecko regionas – yra šiandieninių ginkluotųjų pajėgų prioritetai ir mūsų didelių pergalių perspektyvos. Manau, kad artimiausiais mėnesiais tokių scenarijų gali būti“, – sakė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas generolas Mykola Malomužas.

Landsbergis pasveikino D. Kulebą su atkovotu Chersonu: Lietuva palaikys Ukrainą iki pergalėsUžsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sekmandienį pasveikino Ukrainos užsienio reikalų ministrą Dmytro Kuleba su iš Rusijos okupantų atkovotu Chersono miestu. G. Landsbergis pažymėjo, kad ukrainiečiai laimi mūšio lauke, o Lietuva, akcentavo ministras, ir toliau rems Ukrainą – tol, kol ji pasieks pergalę.„Šiandien aš kalbėjau su Dmytro Kuleba ir jį patikinau, kad Lietuva palaikys Ukrainą iki pergalės Ukrainos sąlygomis. Tai mažiausia ko nusipelnė Ukrainos žmonės“, – savo tviterio paskyroje rašė G. Landsbergis.Tai, kad dėl išlaisvinto Chersono sulaukė sveikinimo iš G. Landsbergio tviterio žinutėje pranešė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras D. Kuleba. Pasak jo, pokalbio su Lietuvos ministru metu taip pat aptartas specialaus tribunolo dėl Rusijos vykdomų nusikaltimų Ukrainoje klausimas.Rusijos armija okupavo Chersoną kovo 2 d., o Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino miestą lapkričio 11 d.

Ukrainos pareigūnas: priešas užminavo beveik visą ChersonąRusai, kurie spruko iš Chersono, spaudžiami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, prieš tai užminavo beveik visą miestą.Tai sekmadienį savo „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos viršininkas Jaroslavas Januševičius, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Brangūs draugai! Chersone antrą dieną švenčiamas miesto išvadavimas. Žmonės eina į gatves ir aikštes su Ukrainos vėliavomis, džiaugiasi, dėkoja Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Bet aš noriu visus įspėti. Dabar atliekami išminavimo darbai. Priešas užminavo beveik viską. Labai jus prašau nesirinkti judriose vietose. Be to, rytoj, lapkričio 14-ąją, miesto centre vyks išminavimo darbai. Todėl labai prašau nevažiuoti į centrinę miesto dalį“, - pabrėžė pareigūnas.Ukraina susigrąžino Chersono kontrolę penktadienį. O šeštadienį Ukrainos prezidento biuras pranešė, kad Chersone ir srityje pradėjo darbą regiono karinės administracijos vadovas J. Januševičius, Ukrainos nacionalinės policijos ir Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai.Rusijos armija okupavo Chersoną kovo 2 d., o Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino miestą lapkričio 11 d.

Ukrainos pareigūnai tiria, ar Kyjivo Pečorų lauroje buvo meldžiamasi už RusijąUkrainos teisėsaugos institucijų atstovai tiria vaizdo įrašą iš Kyjivo Pečorų lauros, kuriame Maskvos patriarchato Ukrainos stačiatikių bažnyčios dvasininkai per pamaldas esą meldžiasi už Rusiją.Tai sekmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministru Oleksandru Tkačenka.„Vaizdo įrašą iš pamaldų vienoje iš Kyjivo Pečorų lauros šventyklų, kurį paskelbė tėvas Michailas Jemeljanovas iš Ukrainos stačiatikių bažnyčios, jau tiria Ukrainos nacionalinė policija ir Ukrainos saugumo tarnyba“, - pareiškė jis.Pasak ministro, pirmiausia reikia nustatyti įrašo autentiškumą, nuo to priklausys tolesni pareigūnų veiksmai ir pasekmės.„Jeigu paaiškės, kad vaizdo įrašas yra autentiškas, mes paraginsime tučtuojau imtis procesinių veiksmų prieš Maskvos patriarchato Ukrainos stačiatikių bažnyčios vadovus“, - pabrėžė O. Tkačenka.„rbc.ua“ primena, kad gegužės mėnesį Maskvos patriarchato Ukrainos stačiatikių bažnyčia paskelbė esanti savarankiška ir nepriklausoma nuo Rusijos stačiatikių bažnyčios.

Pietų Korėja žada didinti humanitarinę pagalbą UkrainaiPietų Korėjos prezidentas Yoon Suk-yeolas žada didinti humanitarinę pagalbą Rusijos užpultai Ukrainai.Jis tai pareiškė sekmadienį Pietryčių Azijos šalių organizacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo kuluaruose, praneša naujienų agentūra „Yonhap“.„Rusijos įsiveržimas yra tarptautinės teisės pažeidimas ir grėsmė Ukrainos žmonių gyvybėms ir žmogaus teisėms“, - sakė valstybės vadovas.Yoon Suk-yeolas pažymėjo, kad reikia gerbti Ukrainos suverenitetą, teritorijos vientisumą ir politinę nepriklausomybę, ir pareiškė, kad Pietų Korėja toliau didins humanitarinę pagalbą karo niokojamai šaliai.Anksčiau pasirodė pranešimų, kad Pietų Korėja parduos Jungtinėms Valstijoms 155 mm kalibro artilerijos sviedinių, kurie vėliau bus perduoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Bet penktadienį Seulas paneigė šią informaciją.Pietų Korėjos „politika netiekti Ukrainai mirtinos ginkluotės išlieka nepakitusi“, sakoma Gynybos ministerijos pareiškime.

Lavrovas atvyko į Balyje vykstantį G-20 viršūnių susitikimąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sekmadienį atvyko į Indonezijos salą Balį dalyvauti Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime vietoj prezidento Vladimiro Putino, kuris nusprendė jame nedalyvauti, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.S. Lavrovą pasitiko garbės sargyba ir tradiciniai šokėjai, tačiau tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikime jis sulauks kritikos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir grasinimų konflikte panaudoti branduolinį ginklą.https://twitter.com/nexta_tv/status/1591759549970939904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591759549970939904%7Ctwgr%5E227634de72c91ffc1bd61fbe6f71004d8d9bb167%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-ukrainoje-kraujuojantis-diktatorius-putinas-prognozuoja-kad-jo-dienos-valdzioje-yra-suskaiciuotos-n1200546%3Fpriority%3D2

Sakartvelo prezidentė: šalyje pasiliko apie 100 tūkst. rusųRusijoje paskelbus dalinę mobilizaciją, sieną su Sakartvelu kirto apie 700 tūkst. rusų, iš jų 100 tūkst. pasiliko šalyje.Tai interviu radijo stočiai „France Inter“ pareiškė Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili.„Daugiau kaip 700 tūkst. Rusijos gyventojų perėjo sieną su Sakartvelu, iš jų 600 tūkst. išvažiavo į Armėniją, Turkiją ir Europos šalis. Maždaug 100 tūkst. pasiliko. Jokių rimtesnių incidentų nekilo. Kartais pasitaiko apsižodžiavimų, bet apskritai šie rusai aiškiai nenori, kad juos ištiktų kariaujančios Putino Rusijos likimas, nenori būti mobilizuoti“, - teigė Sakartvelo valstybės vadovė.Ji taip pat pranešė, kad šiuo metu Sakartvele prieglobstį rado apie 30 tūkst. pabėgėlių ukrainiečių.Spalio mėnesį Sakartvelo sveikatos apsaugos ministras Zurabas Azarašvilis informavo, kad pagalbos pabėgėliams iš Ukrainos programa pratęsiama šešiems mėnesiams.https://twitter.com/nexta_tv/status/1591721960865669120?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591721960865669120%7Ctwgr%5Edd83336a80edf86dd526513fa592fa593acdf566%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-ukrainoje-kraujuojantis-diktatorius-putinas-prognozuoja-kad-jo-dienos-valdzioje-yra-suskaiciuotos-n1200546%3Fpriority%3D2

Pasiūlė atimti pilietybęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė atimti pilietybę už „klastotes apie karą“ ir „armijos diskreditavimą“, praneša Rusijos žiniasklaida.https://twitter.com/nexta_tv/status/1591684300545884161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591684300545884161%7Ctwgr%5Edd83336a80edf86dd526513fa592fa593acdf566%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-ukrainoje-kraujuojantis-diktatorius-putinas-prognozuoja-kad-jo-dienos-valdzioje-yra-suskaiciuotos-n1200546%3Fpriority%3D2

BBC: Chersonas yra didžiausias rusų praradimas po pasitraukimo iš KijevoChersono praradimas praktiškai prilygsta gėdingam Rusijos atsitraukimui iš pozicijų prie Kyjivo šių metų pavasarį. Vladimiro Putino pajėgos apleido vienintelį srities centrą, kuri pavyko užimti per visą šį karą.Kaip teigiama BBC medžiagoje, Rusijos Federacija jau prarado užimtas teritorijas rytuose, nuskandintas Juodosios jūros flotilės flagmanas, iki pat dabar nefunkcionuoja susprogdintas Rusijos tiltas į okupuotą Krymą.„Kaip ir nesėkmingas bandymas užimti Kyjivą, Chersono išlaikymas tapo paprasčiausiai neįmanomas“, – teigiama BBC publikacijoje.Anot straipsnio autorių, Chersono deokupacija – kantrios, kruopščiai suplanuotos dar liepą prasidėjusios Ukrainos karinės operacijos kulminacija.Akcentuojama, kad izoliuodamas Rusijos pajėgas ir įtikinęs Maskvą, kad Chersonas jau tuoj bus atakuojamas, Kyjivas pradėjo tylų puolimą aplink Charkivą, taip kaip reikiant nemaloniai nustebindamas Kremlių.Spalio pradžioje sprogimas neutralizavo Kerčės tiltą, jungiantį Rusiją su okupuotu Krymu. Taip buvo nutraukta viena iš svarbiausių Rusijos Federacijos pajėgų aprūpinimo arterijų.„Nepaisant V. Putino pareiškimų, kad Chersonas „amžiams“ bus Rusija, po Maskvos organizuoto „referendumo“ rugsėjo pabaigoje karinė jo pajėgų padėtis į vakarus nuo Dnepro upės darėsi vis nepalankesnė. Rusijos atsitraukimas prasidėjo tyliai ir daugiausia naktimis“, – rašo BBC.Nors Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau įžengė į Chersoną, Ukrainos valdžia vis dar elgiasi atsargiai. Žvalgyba įtaria, kad Chersone dar gali būti tūkstančiai Rusijos karių. Nuogąstaujama ir dėl minų.„Tas atsargumas artimiausiu metu tikrai niekur nedings. Mūšis už Chersoną jaubaigiasi. Įsikūrę naujose pozicijose už upės, rusai greičiausiai jau svarsto, koks bus kitas Ukrainos žingsnis“, – teigiama BBC publikacijoje.

„Ukrainos geležinkeliai“ pradeda labdaros projektą – pardavinėja bilietus į Donecką, Luhanską ir SimferopolįBendrovė „Ukrainos geležinkeliai“ kartu su platforma „United24“ pradeda labdaros projektą „Bilietai į pergalę“ – jau nuo sekmadienio galima įsigyti bilietų į tris pirmuosius reisus iš Kyjivo į penkis miestus: jau išlaisvintą Chersoną, taip pat į Mariupolį, Donecką, Luhanską ir Simferopolį, praneša „Interfax-Ukraina“.„Bilietą galima įsigyti ir saugoti kaip tikėjimo Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis ir šalies išvadavimo iš okupantų simbolį, o juo pasinaudoti bus galima iškart po deokupacijos. Kai tik traukinių eismas bus atnaujintas, geležinkelininkai praneš išvykimo datą ir vietą“, - sakoma kompanijos pranešime.„Ukrainos geležinkeliai“ patikslina, kad bilietais Kyjivas – Chersonas bus galima pasinaudoti jau artimiausiu metu.Keleivius veš „Traukinys į pergalę“, kurio vagonus puošia piešiniai, skirti ukrainiečių žygdarbiams laikinai okupuotose teritorijose.Pinigai už bilietus bus skirti labdarai.

Rusija teigia, kad JAV skatina Pietryčių Azijos militarizacijąRusijos užsienio reikalų ministras sekmadienį apkaltino Jungtines Valstijas skatinant militarizaciją Pietryčių Azijoje, sakydamas, kad Vašingtonas bando apriboti Pekino ir Maskvos įtaką regione.Sergejus Lavrovas kalbėjosi su žurnalistais Pnom Penio oro uoste po dalyvavimo Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) susitikime Kambodžoje, prieš jam išskrendant į Balį, kur vyks Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio renginys, kuriame susitiks Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir JAV prezidentas Joe Bidenas.Anksčiau sekmadienį J. Bidenas sakė, kad su Xi Jinpingu nustatys „raudonąsias linijas“.Vašingtonas bando didinti savo įtaką Pietryčių Azijoje, nerimaudamas dėl vis agresyvesnio Pekino elgesio regione, kurį jis laiko savo strateginiu užnugariu.S. Lavrovas apkaltino JAV skatinant „šio regiono militarizavimą, kuriuo aiškiai siekiama sulaikyti Kiniją ir apriboti Rusijos interesus regione“.Tęsiantis invazijai į Ukrainą ir Vakarų sankcijoms, Rusija pasuko į Pietryčių Aziją, bandydama sustiprinti savo pažeistą ekonomiką.S. Lavrovas Vašingtono strategiją, pagal kurią JAV siekia užmegzti glaudesnius santykius su Pietryčių Azijos valstybėmis, pavadino „neįtraukiančia ir konkuruojančia su ASEAN sukurtomis įtraukiančiomis struktūromis“.Regioniniame viršūnių susitikime Kambodžoje dominavo tarptautiniai klausimai, iš pradžių Ukrainai, o vėliau JAV ir Kinijos priešpriešai užgožus vietos lygmens temas, tokias kaip Mianmaras.

Putinui – atvira kritika: nuskambėjo beprecedenčiai pareiškimaiAmerikos Karinių tyrimų institutas (ISW) savo naujausioje ataskaitoje rašo apie precedento neturinčią kritikos bangą, kurios po Chersono sugrįžimo į Ukrainos rankas sulaukė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Rusijos karių pasitraukimas iš Chersono lėmė ideologinį karo šalininkų ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susipriešinimą. Įvykiai Chersone sumenkino nacionalistų tikėjimą, kad V. Putinas tesės savo pažadus, ir paskatino abejones, ar prezidentas iš viso pajėgus įvykdyti, ką žadėjęs. ISW ekspertai kaip pavyzdį pateikia agresyviojo „rusiškojo pasaulio“ ideologo Aleksandro Dugino publikaciją, kurioje jis atvirai kritikuoja V. Putiną dėl sprendimo atiduoti Chersoną. V. Putinui vis sunkiau suvaldyti savo radikaliausius šalinininkus, kurie labai nepatenkinti jo nesugebėjimu pasiekti taip laukiamų karo rezultatų – Ukrainos valdžios nuvertimo ir visos šalies užėmimo, jau anksčiau rašė ISW ekspertai.Nacionalistinių pažiūrų propagandininkai, tarp kurių ir televizijos laidų vedėjas Vladimiras Solovjovas, vis dažniau iš Kremliaus ir karinės vadovybės reikalauja visapusiško įsitraukimo į karą Ukrainoje. V. Solovjovas po Chersono atidavimo ragino skelbti pilną mobilizaciją ir atleisti kompetencijos stokojančius pareigūnus. Anot ISW versijos, šiuo metu V. Putinui tenkanti karo šalinininkų kritika neturi precedento, o vieši ir garsūs A. Dugino pareiškimai, skirti prezidentui, gali byloti apie radikalų nacionalizmo ideologų nuotaikų pokytį.Su karine bendrove „Vagner“ susiję kanalai taip pat reiškia pretenzijų Kremliui dėl Chersono praradimo – tai gali būti ir toliau augančios jėgos struktūrų įtakos įrodymas. Dalis tinklaraštininkų leidžia suprasti, kad Kremlius, esą, pardavė Chersoną ir pabrėžia, kad Rusijos valdžia reguliariai perleidžia teritorijas,neatsiklausę vietos žmonių nuomonės. Sustiprėjusi kritika dėl pasitraukimo iš Chersono kontrastuoja su ankstesniu karinių tinklaraštininkų šiam sprendimui reikštu palaikymu, pabrėžia ISW.Rusijos karinė vadovybė nesėkmingai stengiasi apjungti susiskaldžiusias karines pajėgas, kurias sudaro labai skirtingos kvalifikacijos ir patirties žmonės, į bent kiek pajėgesnę ir patikimesnę kovinę jėgą.Konkrečiai šiuo atveju kalbama apie tai, kaip integruoti „Luhansko Liaudies Respublikos“ ir „Donecko Liaudies Respublikos“ armijas į Rusijos ginkluotąsias pajėgas. Bandymai sujungti minėtąsias armijas, Rusijos armijos samdinius, savanorius, mobilizuotuosius ir „Vagner“ kovotojus, anot ekspertų, sukuriavidiniams konfliktams palankią terpę.

Į Rusijos mokyklas grįžta karinis rengimasRusijos vyriausybė grąžina į mokyklas karinį rengimą, kuris buvo panaikintas dar 1993 metais.Tai sekmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.Šią savaitę Rusijos švietimo ministras Sergejus Kravcovas pareiškė, kad karinis rengimas grįš į šalies mokyklas nuo 2023 metų rugsėjo. Moksleiviai bus rengiami pagal sovietinių laikų programą. Jie bus mokomi, kaip elgtis per chemines ar branduolines atakas, teikti pirmąją medicinos pagalbą ir šaudyti iš Kalašnikovo automatų.Rusijos valdininkai mėgino atnaujinti karinį rengimą mokyklose dar 2014 metais, kai buvo okupuotas Krymas.Pasak Didžiosios Britanijos žvalgybos, šitaip Rusijoje norėta pagerinti šaukiamojo amžiaus jaunuolių rengimą, bet per aštuonerius metus situacija nepasikeitė.Rusijos gynybos ministerija pritaria karinio rengimo grąžinimui į mokyklas ir ragina skirti jam ne mažiau kaip 140 valandų per mokslo metus.„rbc.ua“ primena, kad Rusija jau ruošiasi antrajai mobilizacijos bangai, o vyrai gauna šaukimus, kuriuose nurodytos ateinančių metų datos.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 650 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 650 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki lapkričio 13 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 80 860 kareivių. Tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 840 tankų, 5 742 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 837 artilerijos sistemų, 393 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 206 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 1 507 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 295 automobilių, 160 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Krymo partizanai teigia likvidavę 30 Rusijos kariškiųKrymo pogrindinio judėjimo „Ateš“ aktyvistai teigia likvidavę Simferopolio ligoninėse 30 Rusijos kariškių.Tai sekmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis partizanų informacija „Telegram“ kanale.„Simferopolio karo ligoninėse „Ateš“ agentai sėkmingai likvidavo 30 Rusijos armijos kariškių. Mes padėjome nepribaigtiems priešams pasiekti Dievo teismą“, - sakoma oficialiame judėjimo pareiškime.Krymo partizanai pažymi, kad šios informacijos patikimumą galima patikrinti palatose ir lavoninėse. „Ateš“ taip pat paskelbė 25 likviduotų Rusijos kariškių pavardes.Išvakarėse buvo pranešta, kad „Ateš“ agentai apsilankė Sevastopolio karinių jūrų pajėgų klinikinėje ligoninėje ir 2-uosiuose gimdymo namuose, kur buvo gydomi sužeisti rusų kareiviai.„rbc.ua“ primena, kad rugpjūčio mėnesį buvo pranešta apie masinį Rusijos kariškių apsinuodijimą žiurkių nuodais vienoje Sevastopolio ligoninėje.

Rusijos pajėgos apšaudė Dniepropetrovsko sritį, sužeisti du žmonėsDnipropetrovsko srities gubernatorius Valentynas Rezničenka pranešė, kad naktį, lapkričio 13 d., Rusijos pajėgos apšaudė Nikopolio miestą ir Marhanetso bendruomenę. Per išpuolį buvo sužeistos dvi 46 ir 82 metų moterys, kurios paguldytos į ligoninę. Nikopolio mieste buvo apgadinta daugiau nei 40 daugiaaukščių ir privačių pastatų, daugiau nei dvi dešimtys komercinių pastatų, keli dujotiekiai ir elektros linijos.

Baltarusija: Bresto srityje, kur dislokuojami Rusijos daliniai, didėja socialinė įtampaBaltarusijos Bresto srityje, kur dislokuojami atvykstantys Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai, didėja socialinė įtampa.Tokią informaciją „Facebook“ paskyroje paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, praneša „Ukrinform“.„Baltarusijos Bresto srityje, ypač tuose rajonuose, kur dislokuojami atvykstantys Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai, gerokai padidėjo socialinė įtampa. Be kita ko, vietos ligoninės perpildytos Rusijos kariškių, kurie masiškai serga dėl nepatenkinamų sąlygų palapinių miesteliuose“, - sakoma pranešime.Pasak Generalinio štabo atstovų, dėl to gydytojai yra priversti atsisakyti aptarnauti Baltarusijos piliečius, kuriems reikalingas gydymas.Nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Minsko režimas padeda agresorei.

Chersono vadovybė teigia, kad rusai apšaudė okupuotą Hornostaivką, yra žuvusiųjųRusijos kariai apšaudė iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų „Grad“ jų užimtą Hornostaivką Chersono srityje, rašo BBC. Apie tai telegramo kanalu pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Jaroslavas Januševičius.„Siaubingos žinios iš Hornostaivką, Kachovsko rajono. Rusijos užpuolikai iš „Grad“ apšaudė kaimą", - sakė J. Januševičius.Pasak jo, smūgiai buvo nukreipti į civilinę infrastruktūrą, žuvo dvi moterys, apgadinta apie 10 namų.Januševičius pridūrė, kad tokiais metodais rusai nori įtikinti Hornostaivkos gyventojus vadinamajai evakuacijai.„Patys rusų kariškiai slepiasi vietos gyventojų rūsiuose“, - sakė jis.

Zelenskis: mes tikrai pamatysime, kaip Ukrainos pajėgos bus pasveikintos Kryme su Ukrainos vėliavomisUkrainos prezidentas vakariniame kreipimesi patvirtino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos perėmė 60 gyvenviečių išlaisvintoje Chersono srityje kontrolę.„Nustatyta daugiau kaip 60 gyvenviečių kontrolė. Prieš pabėgdami užpuolikai sunaikino visą svarbiausią infrastruktūrą. Viską atkursime, nors tam reikia laiko“, - sakė jis. Ukrainos prezidentą cituoja BBC. V. Zelenskis taip pat paminėjo Chersoną ir jo išlaisvinimą bei pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasieks, jog būtų grąžintos visos okupuotos teritorijos.„Šiandien visi kartu jaučiamės pakylėti. Nežinau, ar turime bent vieną, kuris dar nėra žiūrėjęs vaizdo įrašo, kuriame mūsų Chersono gyventojai susitinka su Ukrainos gynėjais.Ir tokių susitikimų pamatysime dar daug. Tuose miestuose ir kaimuose, kurie vis dar yra okupuoti. Mes nieko nepamirštame, niekam neužmiršime, niekam neužleisime. Atvyksime į visus savo miestus ir kaimus Donbase. Mes tikrai pamatysime, kaip Ukrainos pajėgos bus pasveikintos Kryme su Ukrainos vėliavomis, kurias jie ten laiko, o išlaisvinimo dieną gatvėse bus šimtai žmonių“, - sakė V. Zelenskis.

Išlaisvintame Chersone kol kas nėra elektros, vandens ir vaistųKai Ukrainos pajėgos ir Vakarų žurnalistai pirmą kartą po aštuonis mėnesius trukusios Rusijos okupacijos įžengė į Chersoną, mieste nebuvo nei elektros, nei vandens, nei elektros, nors, pasak vietos pareigūnų, yra šiek tiek dujų, BBC portale pasakoja iš Kyjivo dirbanti žurnalistė Anastasia Levchenko. Dabar ukrainiečiams pranešama, kad aplinkiniai Chersono srities miestai ir kaimai elektrą gaus nuo kitos savaitės pirmadienio.Tačiau pačiame Chersone elektra bus atkurta vėliau. Pasak elektros energijos bendrovės, tai gali įvykti per artimiausią mėnesį.Tuo tarpu Ukrainos televizija atnaujino transliacijas regione ir yra svarbus informacijos šaltinis vietos gyventojams.

Rusija paskelbė naują Chersono regiono sostinęRusija naująja laikinąja Chersono srities administracine sostine paskelbė pietryčių Ukrainos uostamiestį Heničeską.Heničeskas yra netoli Rusijos okupuoto Krymo ir toli nuo Chersono, kurį Ukrainos pajėgos atgavo penktadienį. Jis mažesnis už Chersoną ir yra prie Azovo jūros, rašo BBC. Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ teigia, kad valdžios institucijos iš vakarinio Dniepro upės kranto, t. y. iš Chersono miesto ir jo apylinkių, evakavo visas regionines įstaigas, taip pat „statulas ir istorinius eksponatus“. Pranešama, kad iš šios teritorijos buvo evakuota daugiau kaip 115 000 žmonių.Chersonas buvo vienas iš keturių Ukrainos regionų, kuriuos prezidentas Vladimiras Putinas teigė aneksavęs rugsėjo mėn. Rusija 2014 m. aneksavo Krymą.

Ukrainos kariuomenė išlaisvintoje Chersono srityje ieško rusų karių ir įrangosUkrainos kariuomenės operatyvinė vadovybė kasdieninėje suvestinėje informuoja, kad jos padaliniai ieško Rusijos karių, persirengusių civiliais, ir įrangos išlaisvintoje Chersono srities teritorijoje, rašo BBC.

Ukraina dėkinga JAV už paramąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, kuris Kambodžoje susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, sako, kad buvo „labai nedaug tų, kurie tikėjo, kad Ukraina išliks“, ir pakartojo, kad Ukraina yra dėkinga JAV už paramą.„Tai artėja, ir mūsų pergalė bus mūsų bendra pergalė – visų taiką mylinčių tautų visame pasaulyje pergalė“, - pridūrė jis.Savo ruožtu Blinkenas sveikino Ukrainos kariuomenės ir žmonių „nepaprastą drąsą“ ir pažadėjo, kad JAV parama „tęs tiek, kiek reikės“, jog Rusija būtų nugalėta, praneša naujienų agentūra AFP, kurią cituoja BBC. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1591419604349452289?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis: Ukraina renka lėšas bepiločiams orlaiviamsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo oficialiame telegramo kanale paskelbė pranešimą apie lėšų rinkimo pradžią bepiločių orlaivių flotilei Ukrainoje sukurti, rašo BBC. Pasak jo, Ukrainai reikia bepiločių orlaivių, kad „apsaugotų mūsų jūrų vandenis ir taikius miestus nuo Rusijos raketų, paleistų iš laivų“.Be to, pasak V. Zelenskio, Ukrainos ginkluotosios pajėgos tokiomis priemonėmis atblokuos koridorių civiliniams laivams, gabenantiems grūdus iš Ukrainos uostų.Lėšų rinkimo svetainėje, kurioje renkamos lėšos bepiločiams orlaiviams, teigiama, kad tokios transporto priemonės yra unikalus Ukrainos kūrinys.

Iš Chersono pasitraukusios Rusijos pajėgos perkėlė administracinį centrąRusijos kareiviams penktadienį pasitraukus iš pietinio Ukrainos regiono sostinės Chersono, okupacinės pajėgos perkėlė savo regioninį administracinį centrą. Didelė Rusijos administracijos dalis jau buvo perkelta į Heničesko miestą, šeštadienį pranešė Rusijos valstybinės naujienų agentūros, remdamosi Chersono okupacinės administracijos atstovu.Heničeskas yra pačiuose Chersono regiono pietryčiuose prie Azovo jūros ir tik už kelių dešimčių kilometrų nuo Juodosios jūros Krymo pusiasalio, Maskvos aneksuoto 2014 metais. Rusija užėmė didžiąją dalį Chersono srities beveik pačioje vasario pabaigoje pradėtos invazijos į Ukrainą pradžioje. Kremlius, pažeisdamas tarptautinę teisę, rugsėjį aneksavo Chersoną, taip pat Ukrainos Zaporižios, Luhansko ir Donecko sritis. Ukrainos kontrpuolimo spaudžiama Maskva praėjusį trečiadienį paskelbė, kad išveda savo karius iš visų Chersono dalių, esančių į šiaurės vakarus nuo Dnipro upės, įskaitant regiono sostinę. Tarptautiniai stebėtojai tai vertina kaip vieną didžiausių Rusijos kariuomenės pralaimėjimų šiame kare. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad pasitraukimas padarė „didelę žalą“ Rusijos reputacijai.

D. Kuleba: Vakarai yra pakeliui į „bendrą pergalę“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį sakė, kad Vakarai yra pakeliui į „bendrą pergalę“ prieš Rusiją, ir dėkojo už karinę pagalbą, iš dalies nulėmusią tai, kad ukrainiečių pajėgos atkovojo Chersono miestą.„Labai mažai kas tikėjo, kad Ukraina išliks“, – sakė D. Kuleba, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo Kambodžoje kuluaruose susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu (Entoniu Blinkenu).„Tik drauge galėsime nugalėti ir išvaryti Rusiją iš Ukrainos. Esame pakeliui, – kalbėjo D. Kuleba. – Tai artėja ir mūsų pergalė bus mūsų bendra pergalė – visų taiką branginančių pasaulio šalių pergalė.“Pasak ministro, Chersono išvadavimą švenčiantys ukrainiečiai taip pat braukia „dėkingumo ašaras“, kad Jungtinės Valstijos skyrė milijardų dolerių (eurų) vertės karinę pagalbą.„Visuomet būsime dėkingi už viską, ką prezidentas [Joe] Bidenas (Džo Baidenas) ir Amerikos žmonės, nepriklausomai nuo jų vidaus politikos preferencijų, padarė, kad taip įvyktų“, – sakė D. Kuleba. Prieš kelias dienas įvykę JAV kadencijos vidurio rinkimai nesuteikė reikšmingo postūmio kraštutiniams dešiniesiems, kritikuojantiems paramą Ukrainai.A. Blinkenas gyrė Ukrainos kariuomenės ir visų žmonių „nepaprastą drąsą“, ir pažadėjo, kad JAV paramą teiks „tiek, kiek reikės“, kol Rusija bus nugalėta.JAV valstybės sekretorius pasmerkė Rusijos Ukrainoje vykdomą atakų prieš civilinę energijos infrastruktūrą kampaniją.Anksčiau D. Kuleba per viršūnių susitikimo kuluaruose įvykusį dvišalį pokalbį su australų ministru pirmininku Anthony Albanese'iu (Entoniu Albaniziu) padėkojo Australijai už 440 mln. JAV dolerių (eurų) vertės paramą, daugiausia karinę.

Britanija sveikina Rusijos „strateginę nesėkmę“ UkrainojeMaskvos „strateginė nesėkmė“ Chersono mieste pasės abejonių Rusijos visuomenėje dėl karo Ukrainoje prasmės, šeštadienį pareiškė Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as. Chersonas buvo pirmasis ir vienintelis didelis regiono centras, kurį užėmė Rusijos kariuomenė, kai vasario 24 d. prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pulti Ukrainą. „Rusijos paskelbtas pasitraukimas iš Chersono yra dar viena jų strateginė nesėkmė. Vasario mėnesį Rusija nepasiekė nė vieno iš svarbiausių savo tikslų, išskyrus tai, kad užėmė Chersoną“, – sakoma B. Wallace'o pranešime. „Dabar, kai tai irgi prarasta, paprasti Rusijos žmonės tikrai privalo savęs paklausti: „Dėl ko visa tai?“. Chersono atgavimą, kaip „nepaprastą pergalę“, pasveikino ir Jungtinės Valstijos. Rusijai atitraukus savo pajėgas iš Chersono į gynybines pozicijas rytiniame Dnipro upės krante, B. Wallace'as sakė, kad invaziją pradėjusi Rusija „pasiekė tik tarptautinę izoliaciją ir pažeminimą“. „Jungtinė Karalystė ir tarptautinė bendruomenė ir toliau rems (Ukrainą), ir nors pasitraukimas yra sveikintinas, niekas neketina nuvertinti besitęsiančios Rusijos Federacijos grėsmės“, - pridūrė B. Wallace‘as.

Chersono išvadavimas sukėlė džiaugsmo protrūkį KyjiveChersono gyventojai penktadienį vakare susirinko Kyjivo Maidano aikštėje švęsti savo gimtojo miesto išvadavimo ir tai buvo pirmas džiaugsmo proveržis Ukrainos sostinėje per beveik devynis karo mėnesius.„Mano miestas, kur aš gimiau ir kur gyvenau visą savo gyvenimą, pagaliau laisvas“, – su ašaromis akyse sakė 17-metė Nastia Stepenska.„Kai atėjo [rusai], buvo baisu. Nežinojome, kas nutiks kitą dieną ir ar išvis būsime gyvi“, – sakė moksleivė. Ji pripažino patyrusi šoką.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paskelbė, kad Chersonas yra „mūsų“, Rusijos pajėgoms atsitraukus iš šio pietinio miesto, kuris buvo vienintelis jų užimtas Ukrainos sričių centras.Miestas gali atverti kelią Ukrainos pajėgoms į visą Chersono sritį, Juodosios ir Azovo jūrų pakrantes.„Sugrįšiu, kai tik bus įmanoma ir saugu, – sakė N. Stepenska. – Tikiuosi, greitai.“Pranešimai, kad Ukrainos pajėgos žengia į Chersoną, sukėlė retą džiaugsmo bangą Kyjive. Sostinės gatvėse skambėjo muzika, aidėjo automobilių garsiniai signalai.„Geriausias netikėtumas“Chersono gyventojai, išvykę į Kyjivą Rusijos kariuomenei kovo mėnesį užėmus jų miestą, Maidano aikštėje su vėliavomis ėmė rinktis 19 valandą. Jie šventė su šampanu, glėbesčiuodamiesi.„Iš pradžių tuo nepatikėjau. Maniau, kad tam prireiks savaičių ar mėnesių... Ir vos per vieną dieną jiems pavyko įžengti į Chersoną. Tai geriausias visų laikų netikėtumas“, – sakė 41 metų Artiomas Lukivas.„Pasakiau savo vaikams: „Mes išvaduoti.“ Ir visi apsiverkėme“, – sakė jis, glausdamas savo du vaikus ir laikydamas Ukrainos vėliavą.Prie aikštėje stovinčio paminklo Ukrainos nepriklausomybei nuo Sovietų Sąjungos Chersono gyventojai vieningai sugiedojo šalies himną ir braukė ašaras.„Mes tikrai laimingi... Mūsų kariai yra dievai, – sakė A. Lukivas. – Laukiau to devynis mėnesius. Chersonas priklauso ir amžinai priklausys Ukrainai.“

Nuo karo Ukrainoje pradžios į Lenkiją atvyko daugiau kaip 7,67 mln. pabėgėliųNuo vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, daugiau nei 7,67 mln. žmonių kirto sieną iš Ukrainos į Lenkiją, šeštadienio rytą tviteryje paskelbė Sienos apsaugos tarnyba (SG). SG duomenimis, penktadienį pasienio pareigūnai atliko maždaug 21 100 pasienyje iš Ukrainos į Lenkiją atvykstančių asmenų patikrinimų. Pasieniečiai taip pat pranešė, kad nuo karo pradžios iš Lenkijos į Ukrainą išvyko daugiau kaip 5,87 mln. žmonių. Penktadienį sieną iš Lenkijos į Ukrainą kirto apie 21 600 žmonių.

Ukrainos pajėgas kelyje į Chersoną pasitiko šypsenos, gėlės ir rusų paliktos minosUkrainos pajėgas, penktadienį judėjusias į šalies pietuose esantį Chersono miestą, pasitiko vietos žmonių šypsenos ir gėlės, taip pat atsitraukusios rusų kariuomenės paliktos minos.„Matome malonius, besišypsančius veidus, gėles, siuvinėtus rankšluosčius; juos užsidedame ant savo transporto priemonių“, – sakė vieno karo medikų junginio, buvusio už 50 km nuo Chersono, vadas Andrijus Žolobas.„Matome vaikus, atbėgančius mūsų pasitikti ir mus sveikinančius“, – sakė šis vyras iš vakarinio Lvivo miesto, prieš karą dirbęs ortopedu.Ukrainos kariuomenė penktadienį paskelbė įžengusi į Chersoną, iš kurio atsitraukė rusų pajėgos. Šis srities centras Maskvos pajėgų buvo užimtas prieš devynis mėnesius, invazijos pradžioje.A. Žolobas pripažino, kad srityje „turbūt yra kažkiek vietos žmonių“, apgailestaujančių dėl rusų atsitraukimo, bet pridūrė, jog džiaugiasi tokių nesutikęs.Kitas ukrainiečių karys, ką tik įžengęs į Chersono miestą, naujienų agentūros AFP žurnalistui parodė artėjant prie miesto nufilmuotą medžiagą. Viename įraše jauna moteris šaukia „Šlovė Ukrainai!“ ir siunčia oro bučinius kariams.Kitame įraše dešimtys civilių netoli Ukrainos vėliavos spalvomis papuoštos autobusų stotelės karių transporto priemonę pasitinka plojimais, gėlėmis ir šūksniais „Mūsų gelbėtojai!“.„Taip yra visur“, – sakė karys, dėl saugumo negalėjęs viešinti savo vardo.Nuostoliai ir minosA. Žolobo brigada žygiuoti į Chersoną pradėjo praėjusią savaitę, prieš tai stovyklavusi kelis mėnesius.Kariai iš pradžių judėjo lėtai, o pastarąsias 48 valandas – labai sparčiai.„Mūsų priešas sumanus ir pavojingas. Dabartinis... žengimas į priekį ir okupantų pabėgimas...visiems mums buvo netikėtas“, – sakė A. Žolobas.Pastaraisiais mėnesiais vyko „pozicinis karas su puolimais, artilerijos dvikovomis“, buvo „labai sunku, kruvina, daug nuostolių, labai sekinama“, pasakojo jis.Kario teigimu, regione sunaikinta daug namų, žemės ūkio technikos.A. Žolobas taip pat sakė, kad nors džiaugiasi, vis dėlto nepraranda budrumo ir įtarumo, nes Ukrainos pareigūnai ne kartą įspėjo saugotis Rusijos pajėgų paliktų apgaulingų minų.Dabar visur yra rusų karių prieš atsitraukimą padėtų minų ir nesprogusių šaudmenų, galinčių sprogti bet kurią akimirką, sakė jis.

JT ir Rusijos derybos dėl grūdų bei trąšų eksporto baigėsi be proveržioJungtinių Tautų (JT) vadovai penktadienį surengė derybas su Rusijos pareigūnais dėl susitarimų per Juodąją jūrą eksportuoti grūdus ir trąšas, likus aštuonioms dienoms iki vieno iš susitarimų galiojimo pabaigos. Diskusijos vyko už uždarų durų JT „Palais des Nations“ būstinėje Ženevoje ir baigėsi po pietų. „Per diskusijas buvo patikrinta pažanga, padaryta siekiant palengvinti netrukdomą maisto ir trąšų, įskaitant amoniaką, eksportą iš Rusijos Federacijos į pasaulines rinkas“, – sakoma JT pareiškime. JT humanitarinės pagalbos vadovo Martino Griffithso, JT prekybos ir plėtros agentūros vadovės Rebekos Grynspan ir Rusijos delegacijos, vadovaujamos užsienio reikalų viceministro Sergejaus Veršinino, susitikime taip pat daug dėmesio skirta „veiksmams, kurių imtasi siekiant palengvinti mokėjimus, laivybos draudimą ir prieigą prie Europos Sąjungos uostų grūdams ir trąšoms gauti“. „Pasaulis negali sau leisti, kad pasaulinės trąšų prieinamumo problemos taptų pasauliniu maisto trūkumu“, – sakoma JT pareiškime. JT taip pat sugebėjo atblokuoti 20 tūkst. tonų trąšų siuntą Nyderlanduose, įstrigusią Roterdamo uoste dėl Europos Sąjungos įvestų sankcijų kai kuriems asmenims ir prekėms. Anot Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos, siunta artimiausiomis dienomis vyks į Malavį pagal JT Pasaulio maisto programą. „Aptariamos trąšos buvo įšaldytos, nes asmuo, kuriam taikomos sankcijos, susijęs su Rusijos įmone, kuriai jos priklauso“, – sakoma pareiškime, bet susijęs asmuo ar bendrovė neįvardyta. „Sprendimas leisti išvežti trąšas priimtas suprantant, kad JT užtikrins, kad jos būtų pristatytos į sutartą vietą (Malavį), o Rusijos įmonė ir asmuo, kuriam taikomos sankcijos, iš sandorio nieko neuždirbs“, – teigė Haga. Du susitarimai, tarpininkaujant JT ir Turkijai, buvo pasirašyti liepos 22 dieną. Pagal pirmąjį leista eksportuoti Ukrainos grūdus, užblokuotus Rusijos karo, o antrasis buvo susijęs su rusiškų maisto produktų ir trąšų eksportu, nepaisant Vakarų sankcijų, įvestų Maskvai po jos invazijos. 120 dienų Juodosios jūros grūdų iniciatyva baigiasi lapkričio 19 d., Jungtinės Tautos siekia ją pratęsti vieneriems metams. Tačiau Maskva dar nepasakė, ar sutiks. Ji skundžiasi, kad nesilaikoma antrojo susitarimo, pagal kurį jos trąšoms netaikomos sankcijos, jis turi trukti trejus metus. Ukraina yra viena didžiausių grūdų gamintojų pasaulyje, o Rusijos invazija jos uostuose užblokavo 20 mln. tonų grūdų, kol nebuvo susitarta dėl saugaus judėjimo. Pagal susitarimą iki ketvirtadienio iš Ukrainos buvo eksportuota 10,2 mln. tonų grūdų ir kitų maisto produktų, o tai sumažino baimę dėl didėjančios pasaulio aprūpinimo maistu krizės. JT maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) rinkų ir prekybos skyriaus direktorius Boubakeris Benas Belhassenas teigė, kad artimiausiu metu kainos didės, ypač kviečių, kukurūzų ir saulėgrąžų aliejaus, o grūdų prieinamumas pasaulio rinkoje sumažės. Tai gali turėti didelį poveikį šalims, kurios priklauso nuo importo per Juodąją jūrą, ypač Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. B. Belhassenas taip pat perspėjo apie poveikį Ukrainai, jei sandoriai nebus atnaujinti. Pasak jo, susitarimas dėl grūdų iki šiol leido Ukrainai išvežti atsargas iš praėjusio žiemos derliaus ir taip sumažinti spaudimą sandėliavimo pajėgumams. Jis taip pat suteikė karo nuniokotos šalies ūkininkams pajamų šaltinį, leidžiantį priimti sprendimus dėl būsimų investicijų ir pasėti kitą derlių, pridūrė jis.

Baltieji rūmai pasveikino Ukrainos „nepaprastą pergalę“ ChersoneBaltieji rūmai šeštadienį pasveikino Ukrainos „nepaprastą pergalę“ atkovojant iš Rusijos okupantų Chersono miestą. „Atrodo, kad ukrainiečiai ką tik iškovojo nepaprastą pergalę, kai vienintelėje regiono sostinėje, kurią Rusija užgrobė per šį karą, dabar vėl plevėsuoja Ukrainos vėliava – ir tai ganėtinai nuostabu“, – žurnalistams sakė patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sallivanas, lydėdamas prezidentą Joe Bideną į ASEAN viršūnių susitikimą Kambodžoje. J. Sullivanas kalbėjo po to, kai Ukrainos kariai įžengė į miestą, kuris buvo vienas svarbiausių, Rusijos užimtų, okupuotose Ukrainos žemėse. J. Sullivanas sakė, kad Rusijos atsitraukimas turės „platesnių strateginių padarinių“, vienas jų - ilgalaikės Rusijos grėsmės sumažėjimas kitiems pietų Ukrainos miestams, tokiems kaip Odesa. „Tai svarbi akimirka ir ją lėmė neįtikėtinas ukrainiečių, palaikomų nuolatinės ir vieningos JAV bei mūsų sąjungininkių paramos, atkaklumas ir įgūdžiai“, – kalbėjo J. Sullivanas. Paklaustas apie pranešimus, kad J. Bideno administracija pradėjo spausti prezidentą Volodymyrą Zelenskį svarstyti derybas su Maskva, J. Sullivanas sakė, kad Rusija, o ne Ukraina, yra toji šalis, kuri turi nuspręsti, susėsti prie derybų stalo ar ne. „Manau, kad šis požiūris Vakarų spaudoje - „kada Ukraina derėsis?“ - išleidžia iš akių svarbiausius dalykus“, – sakė J. Sullivanas. Jis pridūrė, kad Rusija ir toliau reiškia „groteskines pretenzijas“ dėl savo pačios paskelbtų Ukrainos teritorijų aneksijos net ir tuomet, kai atsitraukia, Ukrainai vykdant kontrpuolimus. "Galiausiai šiame konflikte Ukraina yra taikioji šalis, o Rusija - karo šalis. Tai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jei Rusija nuspręstų nutraukti karą Ukrainoje ir pasitrauktų, tai būtų karo pabaiga. Jei Ukraina nuspręstų nutraukti kovą ir pasiduotų, tai būtų Ukrainos pabaiga“, – sakė jis. „Šiomis aplinkybėmis mūsų pozicija išlieka tokia pati, kokia buvo ir iš esmės yra - glaudžiai konsultuojamės su prezidentu V. Zelenskiu ir jį palaikome“, - kalbėjo J. Sullivanas.

Ukrainos užsienio reikalų ministras sako, kad po sėkmės Chersone „karas tęsiasi“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį pareiškė, kad po sėkmės atkovojant iš Rusijos įsibrovėlių Chersono miestą „karas tęsiasi“. Pietryčių Azijos viršūnių susitikime Kambodžoje D. Kuleba sakė, kad kova dėl šalies išlaisvinimo bus tęsiama. "Mes laimime mūšius sausumoje. Tačiau karas tęsiasi", - sakė jis žurnalistams Pnompenyje. Anksčiau per dvišalį susitikimą su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese viršūnių susitikimo kuluaruose D. Kuleba padėkojo Australijai už paramą – 440 mln. dolerių, daugiausia karinės pagalbos. "Suprantu, kad visi nori, jog šis karas kuo greičiau pasibaigtų. Būtent mes to norime labiausiai, - sakė jis per susitikimą su A. Albanese. - Bet kol karas tęsiasi ir matome, kad Rusija mobilizuoja daugiau šauktinių ir siunčia į Ukrainą daugiau ginklų, mes, žinoma, ir toliau kliausimės jūsų nuolatine parama“. Australija spalį pažadėjo Ukrainai papildomai 30 šarvuočių „Bushmaster“ ir paskyrė 70 Australijos gynybos darbuotojų mokyti Ukrainos karius Didžiojoje Britanijoje. A. Albanese pasmerkė tai, jog „Putino pajėgos ir toliau taikosi į Ukrainos civilius“.

Išlaisvintose Chersono vietose rasti trys kūnai su kaukolių lūžiaisUkrainos generalinės prokuratūros teigimu, išlaisvintose Chersono regiono dalyse buvo rasta civilių kūnai. Beryslave buvo rasti trijų civilių palaikai, kurie buvo išsiųsti tolesnei ekspertizei. Pranešama, kad jie buvo rasti rūsyje ir jiems buvo sulaužytos kaukolės.Praėjusį mėnesį Ukrainos pareigūnai pranešė, kad neseniai išlaisvintose teritorijose buvo rasta apie 1000 kūnų.

Ukrainos karo ekspertas: Putinas atsiriboja nuo Chersono sprendimo Pasak Ukrainos karo eksperto, Rusijos prezidentas bando atsiriboti nuo chaotiško savo karių išvedimo iš Chersono.Olegas Ždanovas, kalbėdamas su „The New Voice of Ukraine“, sakė: „Mano nuomone, Putinas aiškiai supranta, kad jo kariuomenės pergalingų laimėjimų dienos šiame kare baigėsi. Taigi, jis oficialiai paskiria jungtinių pajėgų vadą Sergejų Surovikiną, kad jis galėtų būti atpirkimo ožiu, jei bus kokių nors nesėkmių. Galbūt pastebėjote, kaip Putinas visiškai atsiribojo nuo sprendimų dėl Chersono. Tuos sprendimus priėmė Šoigu (Rusijos gynybos ministras) ir Surovikinas“.O. Ždanovas atkreipė dėmesį į Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo atsisakymą komentuoti, kodėl Rusijos pajėgos pasitraukė iš Chersono. „Tai yra Surovikino pasiūlymas ir Šoigu sprendimas“, – sakė D. Peskovas.

Per pastarąją parą buvo sugriauti mažiausiai 7 Chersono tiltaiRemiantis „Maxar Technologies“ palydoviniais vaizdais ir kitomis nuotraukomis, per pastarąsias 24 valandas buvo sunaikinti mažiausiai septyni tiltai – keturi iš jų kerta Dniepro upę.Tarp sugriautų yra du tiltai – transporto priemonių bei geležinkelio, stovintys ant užtvankos Nova Kachovkoje.Pastaraisiais mėnesiais per oro antskrydžius Ukrainoje buvo smarkiai apgadintas Antonivskyi transporto priemonių tiltas, esantis tiesiai į pietryčius nuo Chersono miesto, tačiau pastarieji pažeidimai visiškai sunaikino keletą kelio atkarpų. Be to, buvo sugriautas ir Antonivskyi geležinkelio tiltas, esantis tiesiai į rytus nuo transporto priemonių tilto.Kitas tiltas, einantis per Inhulets upę ties Darivka, taip pat buvo sunaikintas.Galiausiai Tyahinkos kaime buvo sugriauti du tiltai. Šis kaimas yra vos 14 mylių į rytus nuo Nova Kakhovka užtvankos.Anot CNN, neaišku, kas atsakingas už tiltų sunaikinimą, bet jie buvo sunaikinti Rusijos karinėms pajėgoms traukiantis iš vakarinio Dniepro kranto Chersono regione.

Ukrainos pareigūnas: išlaisvinta beveik visa Mykolaivo sritisMykolaivo srities vadovas patvirtino, kad beveik visa teritorija buvo išlaisvinta iš Rusijos kontrolės.„Telegram“ žinutėje Vitalijus Kimas sakė, kad tik Kinburno nerija dar negrįžo į ukrainiečių rankas.Taip pat buvo išlaisvinti daugybė kaimų Chersono regione, kuris yra kaimynystėje su Mykolaivu.

Ukraina pirmą kartą pripažino kad Sevastopolyje atakavo Rusijos laivusUkraina pripažino, kad praėjusio mėnesio pabaigoje jos pajėgos surengė atakas prieš Rusijos laivyną ir uostą Sevastopolyje Kryme, skelbia CNN.Vyriausybės sutelktinio finansavimo platformoje teigiama, kad „2022 m. spalio 29 d. karinio jūrų laivyno dronai smogė Rusijos laivams [operacijoje], kuri buvo vykdoma tik nepilotuojamais prietaisais“.Platformoje teigiama, kad „maži ir greiti“ dronai apgadino tris Rusijos laivus, įskaitant „Admiral Makarov“ – fregatą, kuri taip pat yra Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas.

Rusija išplėtė sąrašą JAV piliečių, kuriems draudžiama atvyktiReaguodama į Vakarų sankcijas, Rusija dar 200 JAV piliečių uždraudė atvykti į šalį. Į atitinkamą sąrašą įtraukti ir abu JAV prezidento Joe Bideno broliai Jamesas ir Francis Bidenai, taip pat sesuo Valerie Biden, penktadienį Maskvoje pranešė Užsienio reikalų ministerija. Pačiam JAV lyderiui kelionės draudimas paskelbtas jau kovo viduryje.Sąraše, į kurį dabar jau įrašyta beveik 1 300 amerikiečių, yra ir daugiau politikų bei verslininkų, kurie, anot Kremliaus, remia Ukrainą jos kovoje prieš Rusiją.Po Rusijos invazijos į Ukrainą vasario 24 dieną JAV ir kitos Vakarų šalys įvedė plačias sankcijas Rusijai. Maskvai į tai kelis kartus reagavo atsakomosiomis priemonėmis.

„Istorinė diena“: Zelenskis pripažino, kad Chersonas grįžo Ukrainai Po tam tikro atsargumo, ar Rusija tikrai traukiasi iš Chersono, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienio vakare pareiškė, kad miestas grąžinamas ukrainiečių žinion.„Šiandien yra istorinė diena. Susigrąžiname Chersoną“, – „Telegram“ kanale rašė jis.Ukrainos specialieji daliniai jau yra miesto viduje, o daugiau karių yra pakeliui, sakė jis.„Ukraina visada susigrąžina tai, kas yra jos“, – sakė jis ir gyrė civilius, kurie niekada nepasidavė.Jis pridūrė, kad civiliai jau šalina Rusijos simbolius iš miesto gatvių ir pastatų.V. Zelenskis kartu su daugeliu kitų Ukrainos pareigūnų anksčiau išreiškė abejones, ar Rusija tikrai traukiasi iš šios zonos.Tačiau šiandien buvo matyti iš miesto bėgantys Rusijos kariai, o virš valdžios pastatų buvo iškeltos Ukrainos vėliavos

„Chersonas yra mūsų“: Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kaip švenčia miestasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą apie iškilmes Chersono mieste, kurį dabar išlaisvino Ukrainos kariai.Paskelbęs vaizdo įrašą savo oficialioje „Telegram“ paskyroje, V. Zelenskis pridūrė: „Mūsų. Chersonas yra mūsų“.https://t.me/V_Zelenskiy_official/3965

Generalinis štabas pirmą kartą pakomentavo įvykius, vykstančius Chersono kryptimiUkrainos kariai kai kuriose Chersono srities vietose jau pasiekė dešinįjį Dnipro krantą, patvirtino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Kaip teigiama pranešime, gynybos pajėgos toliau išlaisvina Ukrainos žemes Chersono kryptimi.„Vykdydami sėkmingas puolimo operacijas, pažengę mūsų karių daliniai kai kur jau pasiekė dešinįjį Dnipro krantą. Daugelyje gyvenviečių tęsiamos operacijos priešui nustatyti ir sunaikinti", – sakoma Generalinio štabo pranešime.Daugiau detalių jie neatskleidė.„Saugumo sumetimais oficialus rezultatų paskelbimas bus pateiktas vėliau“, – patikino štabas.

Ukraina prie sienos su Baltarusija stato gelžbetoninę tvorąUkraina stato įtvirtinimus ir tvorą pasienyje su Baltarusija, „Telegram“ pranešė prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.„Šiuo metu pietuose (Chersone – red.) žmonės pasitinka mūsų karius, o šiaurėje verda kitoks darbas – statoma tvora pasienyje su Baltarusija. Griovys, pylimas, gelžbetoninė tvora su spygliuota viela – tokia užtvara statoma Voluinėje“, – pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, sakė K. Tymošenka.Jis pažymėjo, kad tokiu būdu jau nutiesta apie 3 km sienos, o darbai vyksta toliau.„Tai dar ne viskas, bet detalių neatskleisime“, – sakė jis, pridurdamas, kad darbai taip pat vyksta Rivnės ir Žytomyro regionuose.Be to, K. Tymošenka sakė, kad įtvirtinimai ir siena taip pat statoma regionuose, besiribojančiuose su Rusijos teritorija.„Mūsų pasieniečiai stebi situaciją 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir turi visą reikiamą įrangą, kad galėtų pamatyti priešą toli užfrontėje. Svarbu, kad statant sieną sistemingai dirbtų regioninės valdžios institucijos ir vietos įmonės. Mes visi norime apsaugos, darome viską, kad sustabdytume net hipotetinį priešo proveržį“, – pabrėžė jis.Kiek anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba patikino, jog padėtis Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje kontroliuojama, o Ukrainos gynėjai yra pasirengę bet kokiems galimiems įvykiams.

Generalinė prokuratūra: išlaisvintose Chersono srities teritorijose rasta civilių kūnųLapkričio 11 dieną Ukrainos generalinė prokuratūra pranešė, kad teisėsauga aptiko trijų civilių palaikus, kurie žuvo Rusijai okupavus Berislavą. Teigiama, kad kūnai, kurie bus išsiųsti tolimesniam tyrimui, su lūžusiomis kaukolėmis rasti rūsyje. Spalio 26 d. Ukrainos reintegracijos ministerija pranešė, kad neseniai išlaisvintose teritorijose buvo ekshumuota apie 1000 žmonių.

Ukrainiečiams buvo patarta kol kas negrįžti į deokupuotą Chersono srities teritorijąUkrainiečiams kol kas nerekomenduojama grįžti į deokupuoto Chersono srities teritoriją, nes rusų įsibrovėliai apšaudo ją ir regiono energetikos objektus. Tai pareiškė Ukrainos operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk.„Berislavo srities gyvenvietės, kurios jau buvo išvaduotos iš priešo, nuolat apšaudomos, situacija prastėja. Kenčia infrastruktūra ir susisiekimas", – sakė ji.

Rusija praneša apšaudanti Chersoną Netrukus po to, kai pasitraukė iš Chersono miesto ir kitų vietovių, Rusija, jos pačios duomenimis, pradėjo atakuoti ką tik paliktas teritorijas. „Šiuo metu apšaudomi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai ir karinė technika dešiniajame Dnipro upės krante“, - penktadienį pareiškė Rusijos gynybos ministerija. Kelios valandos prieš tai ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas pranešė, kad visos rusų pajėgos Pietų Ukrainos teritorijoje perkeltos į kairįjį upės krantą.Maskvos duomenimis, dabar į pietryčius nuo Dnipro dislokuota daugiau kaip 30 000 karių. Ukraina jau nusiteikė, kad bus atakuojamos ką tik atsikovotos teritorijos. Ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk penktadienį per televiziją sakė, kad kariuomenė tikisi „intensyvaus Chersono apšaudymo“.

Ukraina ir Rusija vėl apsikeitė belaisviais Rusija ir Ukraina daugiau kaip aštuonis mėnesius trunkančiame kare vėl apsikeitė belaisviais. „Pavyko išvaduoti 45 ginkluotųjų pajėgų kovotojus“, – penktadienį „Telegram“ kanale informavo prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Tai esą kariai ir puskarininkiai.Kiek kareivių perduota Rusijos pusei, kol kas nepranešama.

Rusijos privati karinė bendrovė „Wagner“ sako formuojanti sukarintas pasienio pajėgasRusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas penktadienį sakė, kad ši grupė Rusijos regionuose prie Ukrainos sienos pradėjo mokyti civilius formuoti sukarintas pajėgas ir rengti įtvirtinimus.„Wagner“ padeda ir toliau padės gyventojams pasienio rajonuose išmokti statyti inžinerinius statinius, parengti ir organizuoti sukarintas pajėgas“, – sakė J. Prigožinas. Jo žodžius citavo jo kompanijos „Concord“ spaudos tarnyba.Anot J. Prigožino, „daugybė žmonių jau yra pasirengę ginti savo žemę“. Pagrindinis „Wagner“ tikslas yra pradėti statyti įtvirtinimus ir mokymo centrus pastaraisiais mėnesiais reguliariai apšaudomuose Belgorodo ir Kursko regionuose, sakė jis. Maskva dėl šių apšaudymų kaltina Ukrainos kariuomenę.„Jei nori taikos, ruoškis karui“, – sakė J. Prigožinas. Jis tvirtino, kad kiekvienas rusas turi teisę ginti savo tėvynę taip, kaip jam atrodo tinkama.J. Prigožinas rugsėjį pirmą kartą patvirtino, kad jis 2014 metais įkūrė „Wagner“, kurios kovotojai yra veikę Ukrainoje, taip pat Lotynų Amerikos, Vidurinių Rytų bei Afrikos šalyse.Jo teigimu, 2014 metais Rytų Ukrainoje prasidėjus kovoms tarp Rusijos remiamų separatistų ir ukrainiečių pajėgų, jis siekė „suburti grupę (kovotojų), kuri eitų (ten) ir gintų rusus“.Anksčiau jis ir Kremlius ilgą laiką neigė, kad „Wagner“ išvis egzistuoja. Tarnauti samdiniu rusams iki šiol draudžiama įstatymu.„Wagner“ kovotojai yra Maskvos karinių veiksmų Ukrainoje priešakyje.Rugsėjo mėnesį pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip į J. Prigožiną panašus vyras lankosi Rusijos griežtojo režimo kolonijose ir verbuoja kalinius kovoti Ukrainoje.Ukrainos pareigūnai sako, kad J. Prigožinas į frontą siunčia tūkstančius Rusijos kalėjimuose užverbuotų karių.J. Prigožinas, kuris taip pat ilgai buvo kaltinamas vadovavimu „trolių fabrikui“, bandžiusiam paveikti balsavimus Vakarų šalyse, pirmadienį pripažino kišimąsi į JAV rinkimus.61 metų J. Prigožinas, kuris anksčiau laikydavosi šešėlyje, dabar vis dažniau reiškiasi viešumoje. Analitikai sako, kad jis gali galvoti apie kokį nors politinį vaidmenį.Anksčiau slaptai veikusi privati karinė grupė „Wagner“ šį mėnesį Sankt Peterburge atidarė savo pirmąją oficialią būstinę Rusijoje.Ketvirtadienį J. Prigožinas skundėsi, kad Sankt Peterburgo gubernatorius Aleksandras Beglovas neleido šiam centrui veikti, ir kaltino jį atstovaujant „ukrainiečių nacionalistų“ interesams.

Chersoną susigrąžinusi Ukraina siunčia žinią rusų kariams„Ukraina susigrąžina Chersono kontrolę, į miestą įžengia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai“, – pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba ir kreipėsi į Rusijos karius, kurie buvo palikti dešiniajame krante. „Jūsų vadai jus ragina persirengti civiliais drabužiais ir bandyti savarankiškai bėgti iš Chersono. Atsitraukimo kelius ugnimi kontroliuoja Ukrainos armija. Kiekvienas Rusijos kareivis, kuris priešinsis, bus sunaikintas. Turite vienintelę galimybę išvengti žūties – nedelsiant pasiduoti į nelaisvę“, – pranešė Vyriausioji žvalgybos valdyba.

Kremlius: karinė specialioji operacija bus tęsiama Ir po paskelbto rusų dalinių išvedimo iš Chersono Pietų Ukrainoje Kremlius praktiškai nemato šansų taikos deryboms su Kyjivu. Nors Rusija neatmeta derybų, tačiau nemato Kyjivo pasirengimo pokalbiams, penktadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūros. „Kyjivas nenori pokalbių, taigi karinė specialioji operacija bus tęsiama“, – pažymėjo jis.Kremliaus požiūriu, „karinė specialioji operacija“ gali baigtis arba pasiekus tikslus, arba derybomis, kalbėjo Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas. Tačiau taikos derybos „iš jėgos pozicijų“, kaip nori Ukraina, esą negalimos.Rusijos karinė vadovybė trečiadienį paskelbė apie dalinių išvedimą iš Pietų Ukrainos Chersono miesto ir teritorijos dešiniajame Dnipro upės krante. Tai laikoma dar vienu rusų pralaimėjimu po žlugusio veržimosi į Kyjivą ir po atsitraukimo prie Charkivo.

Ukrainos pajėgos jau pasirodė Chersono miesto centreApie tai liudija vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose. Juose taip pat matyti, kad kai kurie gyventojai, išvydę Ukrainos karius, nesulaiko ašarų.https://t.me/uniannet/79693

Ukraina sveikina svarbią pergalę ChersoneKyjivas Rusijos deklaruotą atsitraukimą iš Ukrainos pietuose esančio Chersono miesto penktadienį pavadino dar vienu svarbiu kariniu pasiekimu teritorijoje, kurią Maskva tvirtino aneksavusi.„Ukraina šiuo metu laimi dar vieną svarbią pergalę ir įrodo, kad... laimės, nesvarbu, ką sako ar daro Rusija“, – socialinėje žiniasklaidoje parašė ukrainiečių užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Rusijos raketų smūgio daugiabučiui Mykolajive aukų padaugėjo iki septynių Rusijos raketų smūgio penkių aukštų daugiabučiui Ukrainos Mykolajivo mieste aukų padaugėjo iki septynių.Kaip rašo „Ukrinform“, apie tai informavo Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas.„Deja, penkiaaukštyje jau žuvo septyni žmonės“, – „Telegram“ parašė V. Kimas.Rusijos kariuomenė šiam daugiabučiui smogė ankstų penktadienio rytą. Iš pradžių skelbta apie du žuvusiuosius, o kiek vėliau šis skaičius buvo padidintas iki keturių.

Chersono gyventojai paraginti likti namuose, kol mieste bus ieškoma paskutinių Rusijos kariųUkrainos Chersono miesto gyventojai paraginti likti namuose, kol ten bus ieškoma paskutinių Rusijos karių.Kaip rašo „Sky News“, su tokiu raginimu į gyventojus penktadienį kreipėsi Chersono srities taryba.Prieš tai Maskva paskelbė, kad jos pajėgos baigė pasitraukimą iš šio miesto teritorijos.Kiek vėliau socialiniuose tinkluose pradėjo plisti nuotraukos, kuriose matyti miesto centre plevėsuojanti Ukrainos vėliava. Pasirodė ir pranešimų, kad į miestą jau įžengė Ukrainos kariai.Nors Rusijos karinė vadovybė pasitraukimą motyvavo logistinėmis problemomis, manoma, kad tai daryti buvo suskubta dėl to, nes miesto link artėjo pastaruoju metu itin sėkmingą kontrpuolimą vykdančios Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Chersonas buvo pirmasis didelis Rusijos kariuomenei kritęs miestas po plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Maskvos pajėgų pasitraukimas iš šio miesto teritorijos laikomas dideliu pralaimėjimu Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Ukrainos kariai įžengė į Chersoną, miesto centre renkasi žmonėsPanašu, kad Ukrainos kariai įžengė į Chersono miestą. Apie tai liudija pranešimai ir nuotraukos socialiniuose tinkluose.Kaip rašo „The Guardian“, viena nuotrauka buvo identifikuota kaip padaryta netoli vieno baro miesto vakarinėje dalyje. Nuotraukoje matyti, kaip žmonės sveikina Ukrainos karius.„The Guardian“ teigimu, tai rodo, kad Ukrainos pajėgos ir toliau juda į pietų Ukrainos miesto centrą.Kitose nuotraukose matyti, kad miesto centre jau renkasi žmonės su Ukrainos vėliavomis.https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1591025225084571649

Kryme sunkvežimis su okupantais įsirėžė į lengvąjį automobilį, nukentėjo 17 žmonių Penktadienio rytą Rusijos okupuotame Kryme karinis sunkvežimis įsirėžė į lengvąjį automobilį, nukentėjo 17 žmonių, tarp jų – du civiliai.Tai pranešama „Telegram“ kanale „Baza“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, avarija įvyko Džankojaus rajone.„Rusijos gynybos ministerijos sunkvežimis „KamAZ“ kaktomuša susidūrė su lengvuoju automobiliu „Mitsubishi Lancer“, nulėkė nuo kelio ir apvirto. Traumas patyrė 17 žmonių: 15 kariškių ir du civiliai“, – sakoma pranešime.Anksčiau buvo pranešta, kad Simferopolyje per eismo nelaimę žuvo buvęs Ukrainos parlamento deputatas Oleksijus Remeniukas, kuris, rusams okupavus pusiasalį, perėjo į priešo pusę.https://t.me/bazabazon/14372

Rusija skelbia užbaigusi atsitraukimą Ukrainos Chersono srityjeRusija penktadienį pranešė Ukrainoje užbaigusi savo pajėgų atitraukimą iš vakarinio Dnipro upės kranto, Maskvai paskelbus, kad ukrainiečiams vykdant kontrpuolimą ji priėmė „sunkų sprendimą“ atsitraukti.„Šiandien 5 val. ryto Maskvos (4 val. Lietuvos) laiku Rusijos pajėgų perkėlimas į kairįjį Dnipro upės krantą buvo užbaigtas. Dešiniajame krante nepalikta nė vieno karinės įrangos vieneto ar ginklo“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.Kremlius savo ruožtu penktadienį pareiškė, kad Pietų Ukrainoje esantis Chersono miestas tebėra Rusijos dalis, nors Ukrainos pajėgoms vykdant kontrpuolimą Maskva paskelbė apie savo karių atitraukimą.„Tai yra Rusijos Federacijai pavaldi teritorija. Jokių pokyčių čia nėra ir negali būti“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Ukrainos pareigūnai atsargiai vertino Maskvos vėlai trečiadienį paskelbtą pareiškimą, kad ji atitrauks pajėgas iš vakarinio Dnipro upės kranto Chersone. Toks atsitraukimas būtų didelė Rusijos nesėkmė regione, kurį Vladimiras Putinas tvirtina aneksavęs.Reporterių paklaustas, ar Rusija dabar gailisi aneksavusi Chersoną, D. Peskovas atsakė, kad Kremlius to nesigaili.

Ukraina: okupantai palieka minas-spąstus su užrašais: „Su meile iš Rusijos“Rusijos kariuomenė, bėgdama iš Ukrainos pietų, palieka daug minų-spąstų. Tai penktadienį „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Sprukdami iš Ukrainos pietų, okupantai rusai palieka daugybę minų-spąstų. Grobikų klasta ir niekšiškumas neturi ribų. Jiems visai nerūpi, kad į jų užminuotus namus grįš taikūs ukrainiečiai, dažnai – su vaikais“, – sakoma pranešime.Ant sprogmenų priešas palieka užrašus: „Iš visos širdies“, „Su meile iš Rusijos“.Generalinio štabo atstovai patikino, kad Ukrainos išminuotojai gerai išmano savo darbą ir neutralizuoja mirtinai pavojingas rusų „staigmenas“.

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo 14 civilių Pastarąją parą, lapkričio 10-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo 14 civilių, dar 15 buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Donecko srityje – aštuoni žuvusieji (įskaitant rastus šešis žmones, žuvusius anksčiau) ir penki sužeistieji; Zaporižios srityje – vienas sužeistasis; Mykolajivo srityje – šeši žuvusieji, du sužeistieji; Charkivo srityje – trys sužeistieji (vienas iš jų – sužeistas sprogus minai); Chersono srityje – keturi sužeistieji (sprogus minai).Kaip jau buvo pranešta, naktį į penktadienį Rusijos armija apšaudė Mykolajivą. Smūgis gyvenamajam namui pražudė mažiausiai šešis žmones, dar trys buvo sužeisti.

Apie Putiną paklaustas Peskovas: neturiu ką pasakytiKremlius Chersono regioną vis dar laiko Rusijos dalimi, o atsitraukime iš Chersono jis nemato nieko žeminančio.Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos karių išvedimas iš Chersono į kairįjį Dniepro krantą niekaip nepakeis Rusijos aneksuotos Chersono srities statuso.„Tai yra Rusijos Federacijos subjektas, šis statusas yra teisiškai apibrėžtas ir įtvirtintas. Čia nėra ir negali būti jokių pokyčių“, – sakė jis žurnalistams.D. Peskovas atsisakė atsakyti į žurnalistų klausimą, kaip V. Putinas vertina generolo Sergejaus Surovikino pranešimą apie padėtį Chersone ir gynybos ministro Sergejaus Šoigu sprendimą išvesti Rusijos karius iš šio miesto. „Sprendimą priėmė gynybos ministras, todėl prašau kreiptis į gynybos ministeriją, neturiu ką pasakyti šia tema“, – sakė D. Peskovas.BBC paklaustas, D. Peskovas sakė, kad Kremlius atsitraukimo iš Chersono nelaiko pažeminimu.

Po Rusijos smūgio į gyvenamąjį namą Mykolajive žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkiųUkraina penktadienį pranešė, kad mažiausiai penki žmonės žuvo per Rusijos smūgįį gyvenamąjį namą pietiniame Mykolajivo mieste, esančiame netoli fronto linijos.Išpuolis buvo surengtas Rusijai pareiškus, kad ji atitraukia karius iš netoliese esančio Chersono miesto – vienintelio Maskvos pajėgų užimto Ukrainos regioninio centro.Mykolajivo regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas socialiniuose tinkluose pranešė, kad po naujausio kruvino išpuolio mieste, kurį rusų pajėgos smarkiai apšaudo ištisus mėnesius, žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkių.Anksčiau skelbta apie keturis žuvusiuosius.Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis yra „ciniškas atsakas į mūsų sėkmę fronte“.„Smūgis penkiaaukščiame gyvenamajame name. Sugriautas nuo 5 iki 1 aukšto“, – sakė jis socialiniuose tinkluose.Internete išplatintose nuotraukose matyti didžiulė skylė sovietinio stiliaus gyvenamajame pastate ir nuolaužas valantys gelbėtojai su geltonais šalmais.Ukrainos pareigūnai atsargiai vertino Maskvos vėlai trečiadienį paskelbtą pareiškimą, kad ji atitrauks pajėgas iš vakarinio Dnipro upės kranto Chersone. Toks atsitraukimas būtų didelė Rusijos nesėkmė regione, kurį Vladimiras Putinas tvirtina aneksavęs.https://t.me/u_now/74598

Rusų okupantai susprogdino Antonivkos tiltąDauguma Rusijos karių, buvusių dešiniajame Dniepro upės krante Ukrainos Chersono regione, jau pasitraukė į kairįjį krantą, o už besitraukiančių karių buvo susprogdinti tiltai. Apie tai penktadienio rytą pranešė Rusijos karo korespondentai ir „Telegram“ kanalai.Nemažai Rusijos „Telegram“ kanalų skelbia, kad traukdamosi iš Chersono rusų pajėgos susprogdino Antonivkos tiltą.Rusijos gynybos ministerija šios informacijos kol kas nepatvirtino, tačiau pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip rusų propagandistas stovi prie Antonivkos tilto, kurio dalis – visiškai sugriauta.Ukrainos pudė kol klas apie sugriautą tiltą nieko nepakomentavo. Rusų paviešintame vaizdo įraše matyti keli vietos gyventojai, kurie sako norintys grįžti į savo namus.1,4 km ilgio tiltas yra pagrindinė pervaža per Dniepro upę Chersono srityje.https://t.me/insiderUKR/45353

Apklausa: Estijoje sumažėjo gyventojų, pritariančių pabėgėlių ukrainiečių priėmimui, skaičius 71 proc. Estijos gyventojų mano, kad valstybė prireikus turi priimti nuo karo bėgančius ukrainiečius. Tai rodo apklausos, kurią Valstybės kanceliarijos užsakymu surengė bendrovė „Turu-uuringute“, rezultatai, praneša portalas ERR.Prieš tai, kad Estija priimtų karo pabėgėlius ukrainiečius, spalio mėnesį buvo 23 proc. apklaustųjų. Kiti respondentai neturėjo savo nuomonės šiuo klausimu.Balandžio mėnesį už pabėgėlių priėmimą buvo 81 proc. Estijos gyventojų, prieš – 11 proc.Nuo vasario pabaigos Estija priėmė daugiau kaip 60 tūkst. pabėgėlių ukrainiečių.

Gubernatorius: per Rusijos smūgį gyvenamajam pastatui Pietų Ukrainoje žuvo keturi žmonės Penktadienį Ukraina pranešė, kad mažiausiai keturi žmonės žuvo per Rusijos smūgį gyvenamajam pastatui pietiniame Mykolajivo mieste, esančiame netoli fronto linijos.„Deja, penkių aukštų pastate jau yra keturi žuvusieji“, – socialinėje žiniasklaidoje pareiškė Mykolajivo regiono gubernatorius Vitalijus Kimas po naujausios mirtinos atakos mieste, kurį Rusijos pajėgos puola daugelį mėnesių.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 710 okupantų rusų Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 710 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki lapkričio 11 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 79 400 kareivių. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 814 tankų, 5 696 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 817 artilerijos sistemų, 393 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 205 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 278 lėktuvų, 261 sraigtasparnio, 1 505 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 259 automobilių, 159 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

JAV paskelbė apie 400 mln. JAV dolerių vertės saugumo paramą UkrainaiPentagonas ketvirtadienį pranešė, kad pagal naują 400 mln. JAV dolerių (401 mln. eurų) vertės saugumo pagalbos paketą Jungtinės Valstijos suteiks Ukrainai oro gynybos sistemų ir raketų „žemė–oras“ .„Rusijai nepaliaujamai ir žiauriai iš oro atakuojant Ukrainos civilinę ir ypatingos svarbos infrastruktūrą, papildomi oro gynybos pajėgumai yra labai svarbūs“, – žurnalistams sakė Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh.Paketą sudaro keturios trumpojo nuotolio itin mobilios oro gynybos sistemos „Avenger“ – Ukrainai suteikiamos pirmą kartą – ir jomis šaudomos raketos „Stinger“.Į paketą taip pat įtrauktos raketos, skirtos Ispanijos tiekiamoms priešlėktuvinės gynybos sistemoms HAWK, artilerijos ir minosvaidžių sviediniai, amunicija raketų paleidimo įrenginiams HIMARS ir daugiau kaip 20 mln. šaulių ginklų šaudmenų.HAWK raketos bus atnaujintos Ukrainos saugumo paramos iniciatyvos lėšomis, kuriomis apmokamas gynybos pramonės įrangos įsigijimas.Kiti paketo elementai bus paimti iš esamų JAV atsargų.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV kolegai Joe Bidenui ir Amerikos žmonėms už pagalbą.„Kartu kuriame oro skydą, kad apsaugotume [Ukrainos] civilius gyventojus. Mes priartiname pergalę prieš agresorių!“, – tviteryje rašė jis.Šis paketas padidina bendros JAV saugumo pagalbos Ukrainai nuo vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos skirtą sumą iki daugiau nei 18,6 mlrd. JAV dolerių (18,7 mlrd. eurų).Apie paramą saugumui pranešta kitą dieną po to, kai JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley pareiškė, kad Ukrainoje žuvo arba buvo sužeista daugiau kaip 100 tūkst. Rusijos karių. Manoma, kad Kyjivo pajėgos greičiausiai patyrė panašių nuostolių.M. Milley taip pat teigė, kad yra galimybė surengti derybas dėl karo užbaigimo ir kad karinė pergalė gali būti neįmanoma nei Rusijai, nei Ukrainai.Tuo metu Rusija ketvirtadienį paskelbė, kad jos pajėgos pradėjo trauktis iš Ukrainos pietinio Chersono miesto – tai didelis smūgis Maskvos ambicijoms.„Matome tam tikrus požymius, kad Rusijos pajėgos atsitraukia iš Chersono miesto, tačiau dar per anksti visapusiškai įvertinti... ką tai reiškia“, – sakė S. Singh.

Pietų Korėja neigia pranešimus apie susitarimą su JAV dėl ginklų, kurie būtų tiekiami Ukrainos pajėgomsPietų Korėja penktadienį paneigė pranešimą, kad parduos artilerijos sviedinius, kurie bus skirti Ukrainos pajėgoms, ir tvirtino, jog šaudmenys, jei derybos dėl sandorio bus baigtos, bus skirti tik JAV pajėgoms.Jungtinės Valstijos derasi dėl susitarimo pirkti iš Seulo 100 tūkst. 155 mm artilerijos sviedinių, kurie būtų pristatyti Ukrainai, ketvirtadienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis „su sandoriu susipažinusiais JAV pareigūnais“. Vašingtonas yra pagrindinis Seulo saugumo sąjungininkas, Pietų Korėjoje dislokuojantis maždaug 27 tūkst. JAV karių, kad padėtų apsisaugoti nuo branduolinius ginklus turinčios Šiaurės Korėjos.Penktadienį Pietų Korėja pareiškė, kad vykstant deryboms su JAV dėl ginklų sandorio sviediniai nėra skirti tiekti Ukrainai. „Siekiant kompensuoti 155 mm šaudmenų atsargų trūkumą JAV, vyksta JAV ir (Pietų Korėjos) bendrovės derybos dėl šaudmenų eksporto“, – sakoma Seulo gynybos ministerijos pranešime. „Tai daroma laikantis prielaidos, kad Jungtinės Valstijos bus galutinis sviedinių naudotojas“, – priduriama jame.Pietų Korėjos „politika neteikti Ukrainai mirtinų ginklų išlieka nepakitusi“, sakoma pranešime.Pietų Korėja teikia Ukrainai nemirtiną pagalbą ir paramą, tačiau, galimai siekdama išsaugoti ryšius su Rusija, svarbia tarpininke su Šiaurės Korėja, atsispiria raginimams leisti eksportuoti ginklus Kyjivui.Seulas tampa vis svarbesnis ginklų eksportuotojas, neseniai pasirašė susitarimą dėl šalyje gaminamų tankų ir haubicų Lenkijai. JAV ir Pietų Korėjos diskusijos vyksta Vašingtonui apkaltinus Šiaurės Korėją slapta nusiuntus į Rusiją artilerijos sviedinių ir taip parėmus jos karinę operaciją Ukrainoje. Pchenjanas kaltinimus atmeta, vadina juos „nepagrįstais“.Pentagonas ketvirtadienį paskelbė, kad pagal naują 400 mln. JAV dolerių saugumo pagalbos paketą JAV suteiks Ukrainai oro gynybos sistemas ir „žemė-oras“ raketas. Į paketą įeina raketos oro gynybos sistemoms HAWK, kurias suteikti sutiko Ispanija, artilerijos ir minosvaidžių sviediniai, HIMARS tiksliųjų raketų paleidimo amunicija ir daugiau nei 20 mln. smulkiųjų ginklų šovinių.

Zelenskis apie derybas su Putinu: aš neužtrenkiau durųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neatsisako derėtis su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, tačiau jis sako nematantis Maskvos noro derėtis Kyjivo sąlygomis.Kaip Ukrainos prezidentas sakė per interviu CNN, spalio mėn. pasirašytame dekrete, kuriuo jis atsisakė derėtis su V. Putinu, neatmetama galimybė, kad Rusijos retorika pasikeis.„Aš neužtrenkiau durų. Pasakiau, kad esame pasirengę kalbėtis su Rusija, bet su kita Rusija. Tokia, kuri iš tiesų pasirengusi taikai. Tokia, kuri yra pasirengusi pripažinti, kad yra okupantė“, – pažymėjo V. Zelenskis.Savo kasdieniame kreipimesi ketvirtadienį V. Zelenskis, susiduriantis su Vakarų sostinių spaudimu atnaujinti taikos derybas su Rusija, užsiminė, kad jos neatmetamos, jei Ukraina atgaus visą savo teritoriją.„Turime nueiti visą kelią mūšio lauke ir diplomatinėmis priemonėmis, kad visoje mūsų žemėje, palei visą tarptautiniu mastu pripažintą sieną, būtų iškeltos mūsų vėliavos – Ukrainos vėliavos“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui ir amerikiečiams už priešlėktuvinės gynybos sistemas.„Kartu kuriame oro skydą civiliams gyventojams apsaugoti, – tviteryje rašė V. Zelenskis. – Mes priartiname pergalę prieš agresorių!“JAV žiniasklaida pastarosiomis dienomis pranešė, kad J. Bideno administracija ragino V. Zelenskį viešai pareikšti norą kalbėtis su Rusija.Trečiadienį aukšto rango JAV generolas Markas Milley pareiškė, kad karinė pergalė konflikte gali būti neįmanoma.

Politologas: Rusija jau nebenaudoja švelniosios galios, tik bauginimą ir šantažąRusijos elgesys pasidarė toks toksiškas, kad jos švelnioji galia Europoje jau nebeveikia, o vieninteliai jos įtakos įrankiai šiandien yra bauginimas ir šantažas.Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė ukrainiečių politologas, Vienoje įsikūrusio Demokratijos principų centro direktorius Antonas Šechovcovas.„Dabar tai tik bauginimas ir šantažas. Jokios švelniosios galios rusai nebenaudoja“, - sakė politologas, paklaustas, kaip šiuo metu Rusija didina savo įtaką Europoje ir kaip atrodo jos švelnioji galia.Anot jo, anksčiau rusai teigė, kad „Rusija gal ir probleminė šalis, bet apskritai ji normali, tokia pat, kaip kitos“.„Bet dabar Rusija suprato, jog visa tai jau nebeveikia, kadangi jos elgesys padarė ją labai toksišką, todėl ji griebiasi tik lazdos – grasina branduoliniu karu, šantažuoja, kad nutrauks energijos išteklių tiekimą, ir t. t.“, - pareiškė A. Šechovcovas.Anot politologo, dabar Rusijos reputacija užsienyje – „žinoma, ne nulinė, bet Maskva prarado labai daug tų šalininkų, kurie jos neišsižadėjo po 2014 metų ir keleivinio lėktuvo numušimo“. Rusijai liko tik du pagrindiniai neutralūs sąjungininkai – Kinija ir Indija“, konstatavo jis.„O Europoje nėra nė vienos didelės politinės jėgos, kuri atvirai remtų Rusiją. Prorusišką darbotvarkę Europoje gali propaguoti nebent įvairūs antisemitiniai marginaliniai judėjimai, kurie visada yra opozicijoje viskam, ką daro vyriausybė ir valdantysis elitas. Taip pat išlieka jėgų, kurios pasirengusios pakeisti savo požiūrį į Rusiją iš smerkiamo į neutralų ar net teigiamą ir visiškai atkurti visus verslo ryšius“, - pažymėjo A. Šechovcovas.Komentuodamas prorusišką Vengrijos premjero Viktoro Orbano poziciją, jis teigė, jog „istoriškai taip susiklostė, kad Vengrija dideliuose Europos konfliktuose niekada nestodavo į teisingą istorijos pusę“, todėl „dabar mes matome tokį istorinį tęstinumą“.Politologas taip pat neatmetė, kad Rusija tiesiog turi V. Orbaną kompromituojančios medžiagos.

Ukraina: šiandien turime gerų naujienų Kyjivo pajėgos atkovojo daugiau kaip 40 miestų ir kaimų pietų Ukrainoje, ketvirtadienį teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis, Maskvai pranešus, kad jos kariuomenė pradėjo trauktis iš strategiškai svarbaus Chersono miesto.Tuo tarpu Jungtinės Valstijos paskelbė apie naują 400 mln. dolerių (392 mln. eurų) vertės saugumo pagalbos Kyjivui paketą, į kurį bus įtrauktos gynybos sistemos ir priešlėktuvinės raketos, Ukrainai atsigauna po pastarojo meto masinių Rusijos antskrydžių, nukreiptų prieš svarbią infrastruktūrą.„Šiandien turime gerų naujienų iš pietų, – sakė V. Zelenskis savo kasdieniame kreipimesi į tautą. – Ukrainos vėliavų, grįžtančių į savo teisėtą vietą, skaičius vykdant gynybinę operaciją jau siekia dešimtis.“V. Zelenskis sakė, kad iš Rusijos okupacijos buvo „išlaisvinta“ 41 gyvenvietė.Maskva teigė priėmusi „sunkų sprendimą“ atitraukti pajėgas iš Chersono, o Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad jos daliniai manevruoja toje vietovėje.Pasitraukimas būtų didelė Rusijos nesėkmė regione, kurį Vladimiras Putinas teigė aneksavęs, tačiau pareigūnai Kyjive išlieka atsargūs ir teigia, kad Rusija vargu ar paliks Chersoną be kovos.

Ukrainos kariškiai: priešas pasirengęs atkeršytiRusija išvedė į Juodąją jūrą koviniam budėjimui du raketnešius su 16 „Kalibr“ tipo raketų.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Pietų operatyvine karine vadovybe.Gautomis žiniomis, Juodojoje jūroje toliau manevruoja Rusijos laivyno grupuotė, kurią sudaro 17 laivų.Ukrainos kariškių manymu, priešas šitaip duoda užuominą, kad yra pasirengęs atkeršyti už „nepatogius ir sunkius sprendimus“ Chersono srityje.„Todėl visai tikėtina, kad pasikartos intensyvūs visos Ukrainos teritorijos apšaudymai raketomis ir dronais“, - įspėja kariškiai.Okupantai permeta dalinius ir techniką į kairįjį Dniepro krantą, stato čia įtvirtinimus ir apšaudo Ukrainos gynėjų pozicijas dešiniajame krante.

Per karą Ukrainoje žuvo ten kovojęs japonasJaponas, kovojęs išvien su Ukrainos kariais prieš Rusiją, žuvo ir tapo pirmąja patvirtinta šios šalies karo auka, penktadienį pranešė Tokijo valdžia.Vyras, kuriam buvo daugiau nei 20 metų, žuvo trečiadienį per mūšį, sakė vyriausybės atstovas Hirokazu Matsuno. Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad jis, manoma, yra pirmasis Japonijos pilietis, žuvęs Ukrainoje „nuo invazijos pradžios vasario mėnesį“.Japonija daugelį mėnesių ragino savo piliečius evakuotis iš karo nusiaubtos šalies ir paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą ten nekeliauti. Japonijos diplomatai šiuo metu „susisiekia su šeima ir siūlo būtiną pagalbą“, žurnalistams sakė H. Matsuno.Pareigūnai kitų detalių nepateikė, tačiau „Jiji Press“ pranešė, kad vyras priklausė būriui, kovojančiam Rytų Ukrainoje. Invazijos pradžioje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirai kvietė užsieniečius į savo šalį prisijungti prie „tarptautinio legiono“ ir drauge su ukrainiečiais kovoti su rusais. Iki kovo mėnesio į kovą su Maskva stojo apie 20 tūkst. tarptautinių savanorių, daugiausia iš Europos šalių, JAV transliuotojui CNN sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Praėjusią savaitę Taipėjaus užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Ukrainoje mūšio lauke žuvo savanoris iš Taivano, jis, manoma, yra pirmasis per konfliktą žuvęs žmogus iš šios salos.

Rusų pajėgos naktį smogė Vinicos regionuiRusų okupantai naktį smogė Vinicos regionui. Dėl Rusijos atakos buvo apgadintas infrastruktūros objektas.Pasak Vinicos regiono administracijos vadovo Sergejaus Borzovo, gyventojų aukų nebuvo. Tačiau jis nenurodė, ar buvo nukentėjusiųjų.„Lapkričio 11-oji prasidėjo nuo pavojaus signalo. Vėl smogta vienam iš Vinicos srities kritinės infrastruktūros objektų“, – savo „Telegram“ kanale rašė Borzovas.

Reznikovas: paskyrus Surovikiną, Rusijos taktika pasikeitėPaskyrus naująjį Rusijos okupacinių pajėgų Ukrainoje vadą Sergijų Surovikiną, rusų taktika pasikeitė. Priešas vis dažniau ėmė naudoti teroristinę taktiką prieš civilius gyventojus.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas interviu agentūrai „Reuters“ sakė, kad „Surovikinas naudoja „terorizmo doktriną“ ir masiškai apšaudo svarbią infrastruktūrą bei civilius gyventojus. Pasak gynybos ministro, po Surovikino paskyrimo Rusijos kariuomenė tapo drausmingesnė. Kartu pasikeitė ir okupantų taktika.„Ji naudoja teroristinę taktiką prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą, naudodama sparnuotąsias raketas, raketas ir bepiločius lėktuvus, specialius Irano bepiločius lėktuvus“, – pažymėjo V. Reznikovas.Be to, okupantai į Ukrainą nebeiššauna vienos ar dviejų raketų, kaip anksčiau. Dabar rusai paleidžia „40 raketų per dieną ir laukia“.

Reznikovas įvardijo, kiek laiko Rusijai reikia palikti ChersonąUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas sakė, kad Rusijai reikės mažiausiai savaitės, kad išvestų okupacinę kariuomenę iš Chersono.Šią nuomonę Ukrainos ministerijos vadovas išreiškė komentare „Reuters“. Jis taip pat pažymėjo, kad sunku prognozuoti Rusijos Federacijos veiksmus.„Nėra taip lengva išvesti šiuos karius iš Chersono per vieną ar dvi dienas. Bent jau tai užtruks vieną savaitę“, - sakė O. Reznikovas.Pasak gynybos ministro, Rusija Chersono regione laiko apie 40 000 karių. Rusijos kareiviai vis dar yra Chersone ir priemiesčiuose, taip pat dešiniajame Dniepro krante.Tuo pačiu metu O. Reznikovas juokingais pavadino svarstymus, kad atsitraukimo metu rusai susprogdins Kakhovkos hidroelektrinę. Jis pabrėžė, kad užtvankos sprogimas užlies rusų kontroliuojamas teritorijas, taip pat blokuos prieigą prie gėlo vandens okupuotame Kryme.

Zelenskis: Ukrainos pietuose jau išlaisvinta 41 gyvenvietėUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo tradicinėje vaizdo žinutėje ketvirtadineio vakarą paskelbė, kad šalies pietuose Ukrainos kariuomenė jau išlaisvino 41 gyvenvietę.„Šiandien turime gerų naujienų iš pietų. Ukrainos vėliavų, kurios grįžta į savo teisėtą vietą vykdant gynybos operaciją, skaičius jau yra dešimtys. Išlaisvinta 41 gyvenvietė“, – sakė V. Zelenskis.Prezidentas nepatikslino, kiek laiko užtruko, kol šios gyvenvietės buvo išlaisvintos. Ketvirtadienio popietę Ukrainos kariuomenė paskelbė, kad per pastarąją dieną išlaisvino 12 gyvenviečių Chersono ir Mykolaivo regionuose.Maskva trečiadienį paskelbė, kad ji patraukia karius iš dešiniojo Dniepro kranto, įskaitant ir iš Chersono, po to, vertinant iš lauko pranešimų, Rusijos padaliniai pradėjo palikti kaimą po kaimo per visą jų kontroliuojamos teritorijos perimetrą dešiniajame krante, o Ukrainos vienetai – atitinkamai patekti į šiuos kaimus.

Ukrainos kariuomenė: atidžiai stebime rusų judėjimą Chersono regione Ukrainos karių grupės šalies pietuose spaudos atstovė Natalija Humenyuk ketvirtadienio vakarą sakė, kad Rusijos kariuomenė, remiantis Ukrainos kariuomenės pastebėjimais, iš dalies traukiasi iš dešiniojo Dniepro kranto, tačiau kai kurie daliniai vis dar lieka.„Galime teigti, kad jie iš dalies pasiima savo ginklus ir įrangą, iš tiesų, kairiajame krante jie įrengia gynybos linijas. Bet jie vis dar egzistuoja dešiniajame krante: daliniai ir šarvų sienos, ir ginklų bei įrangos buvimas“, – sakė N. Hemenyuk, kurią cituoja agentūra „Ukrinform“.Ukrainos kariuomenės operatyvinės vadovybės „Pietūs“ spaudos atstovė patikino, kad Ukrainos kariuomenė atidžiai stebi rusų judėjimą, žino apie apgaulingų manevrų galimybę ir yra pasirengusi bet kokiam posūkiui.

Norvegija ir Nyderlandai perves 250 milijonų eurų į Ukrainos karinės paramos fondąNorvegijos ir Nyderlandų gynybos ministrai ketvirtadienį paskelbė, kad perves apie 250 milijonų eurų Tarptautiniam paramos Ukrainai fondui (IFU) – apie 150 milijonų eurų iš Norvegijos ir 100 milijonų eurų iš Nyderlandų.IFU užsiima Ukrainai reikalingos karinės įrangos pirkimu tiesiogiai iš gamintojų. Fondo, kuriam vadovauja Jungtinė Karalystė, sukūrimas yra baigiamajame etape.Tikimasi, kad pirmosios ginklų tiekimo sutartys bus sudarytos iki 2022 metų pabaigos. Ukrainai bus perkami dronai, dronų trukdymo įranga ir artilerijos sviediniai.

Ukrainos pareigūnai: Chersone situacija sudėtinga, vis dar yra Rusijos kariųUkrainos pareigūnai sakė, kad Chersono mieste, kuriame nėra interneto ryšio, sunku užmegzti ryšį su civiliais gyventojais, nes Rusijos pajėgos traukiasi į priešingą Dniepro upės krantą.Chersono miesto karinės administracijos vadovė Halyna Lugova situaciją mieste apibūdino kaip „įtemptą ir sunkią“, rašo CNN.„Mieste nėra interneto ryšio, todėl žmonės, su kuriais bendrauju, nuo vakar (trečiadienio) nesusisiekiau“, – sakė ji.Vadovė sakė, kad žmonės mieste gyvena baimėje: „Chersono miesto gyventojai panikuoja, jaučia baimę dėl nežinomybės, kas bus rytoj. Okupantai darė spaudimą žmonėms, areštavo jų turtą.“H. Lugova sakė, kad „žmonės gali pajusti rusų buvimą mieste. Atrodo, kad nėra (Rusijos) kontrolės punktų, bet žmonės mato, kad okupantai yra mieste“.Ji teigė, kad trečiadienio vakarą Rusijos kariai vis dar vežė iš miesto pagrobtą įrangą.H. Lugova teigė, kad Chersono mieste nėra kuro, o tik dalinis šildymas, vanduo ir elektra.

JT ir Rusija penktadienį kalbėsis dėl grūdų eksporto pratęsimoLikus maždaug savaitei iki Rusijos ir Ukrainos susitarimo dėl grūdų eksporto galiojimo pabaigos, aukšti Jungtinių Tautų (JT) ir Maskvos atstovai kalbėsis dėl jo pratęsimo. JT duomenimis, JT humanitarinės pagalbos (Ocha) vadovas Martinas Griffithsas bei JT konferencijos prekybos ir vystymo klausimais (UNCTAD) vadovė Rebeca Grynspan penktadienį Ženevoje susitiks su aukšta delegacija iš Maskvos, vadovaujama Rusijos užsienio reikalų viceministro Sergejaus Veršinino.Grūdų susitarimas baigia galioti lapkričio 19 dieną. JT tikisi, kad jis bus pratęstas metams. Tačiau nėra aišku, ar Rusija pratęs savo dalyvavimą. Maskva ne kartą skundėsi, kad dėl paskelbtų sankcijų negali parduoti savo grūdų ir trąšų.JT taip pat tikisi, kad pokalbiai padės pasiekti „pažangos palengvinant netrukdomą maisto produktų ir trąšų eksportą iš Rusijos Federacijos į pasaulio rinkas“.

Rusai stiprina savo pozicijas kairiajame Chersono regiono krante ir ZaporožėjeRusijos kariuomenė stiprina savo pozicijas laikinai okupuotoje Zaporožės regiono dalyje ir kairiajame Dniepro krante Chersono regione, taip pat bando žengti į priekį Bachmuto, Avdiivkos ir Novopavlovskio kryptimis.Tai teigiama Ukrainos Generalinio štabo vakarinėje ataskaitoje, praneša „Ukrinform“.

Ukrainos kariuomenė atsiėmė dar dvi gyvenvietes Ukrainos kariuomenė ketvirtadienį ir toliau skelbia vaizdo įrašus ir nuotraukas iš naujų gyvenviečių, kurias jie išlaisvino Chersono regione.Ketvirtadienio vakarą pasirodė pranešimų apie kaimus išlaisvintus Kachkarovkos ir Mylovės kaimus, kurie yra Kakhovkos rezervuaro kranto.Nuo Mylovės tiesia linija palei krantą – apie 30 km iki svarbaus taško, Berislavo miesto, ir iš ten – 8-10 km iki Kakhovka hidroelektrinės.Anot BBC, šie pranešimai nėra oficialiai patvirtinti, tačiau apskritai atitinka bendrą vaizdą, kuris buvo sukurtas per pastarąsias dvi dienas: rusai palaipsniui palieka gyvenvietes palei „savo“ teritorijos perimetrą dešiniajame Dniepro krante, o ukrainiečiai ją atsiima.

JAV paskelbė apie naują pagalbos paketą UkrainaiJungtinės Valstijos skelbia dar vieną saugumo pagalbos paketą Ukrainai, kai šalis ginasi nuo Rusijos invazijos, ketvirtadienį žurnalistams sakė patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sallivanas. Į naująjį paketą bus įtraukta daugiau oro gynybos priemonių, pavyzdžiui, raketos HAWK oro gynybos sistemoms ir „Avenger“ oro gynybos sistemoms.„Šiandien Jungtinės Valstijos paskelbs kitą saugumo pagalbos Ukrainai paketą, įskaitant svarbų indelį į oro gynybą“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė J. Sullivanas. „Ši sustiprinta oro gynyba bus labai svarbi Ukrainai, nes Rusija ir toliau naudoja sparnuotąsias raketas, o Irano pagamintais bepiločiais orlaiviais atakuoja svarbią civilinę infrastruktūrą“, – sakė jis.

JK apie Rusijos pasitraukimą iš Chersono: „Patikėsime, kai tai pamatysime“JK gynybos sekretorius Benas Wallace'as ketvirtadienį išreiškė atsargumą dėl Maskvos nurodymo dalinai pasitraukti iš okupuotų Ukrainos Chersono regiono dalių, sakydamas, kad „patikėsime, kai tai pamatysime“, rašo PA žiniasklaida.„Patikėsime, kai pamatysime, ir manau, kad visi turėtume būti atsargūs, kaip buvo [Ukrainos] prezidentas [Volodymyras] Zelenskis, kad vis dar yra rusų triukų ir visokių dalykų“, – sakė B. Wallace'as.Jis pridūrė, kad tai būtų „reikšmingas psichologinis smūgis“ Rusijos kariams, jei jie pasitrauktų iš teritorijos, pranešė PA.„Žinoma, tai Rusija, todėl dar nematėme, kad jie masiškai išvyktų“, – sakė B. Wallace'as.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos per 24 valandas smogė 15 Rusijos karių ir įrangos koncentracijųUkrainos ginkluotųjų pajėgų aviacija, raketinės ir artilerijos pajėgos smogė į 15 priešo personalo, ginklų ir karinės technikos koncentracijos rajonų, rašoma UNIAN.„Ukrainos gynybos pajėgų aviacija per šią dieną sudavė aštuonis smūgius priešui. Buvo smogta septynioms personalo, ginkluotės ir karinės technikos koncentracijos vietoms, taip pat priešo priešlėktuvinės gynybos objektams“, – rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime.Be to, raketinės kariuomenės ir artilerijos kariai smogė į vadavietę, 8 žmonių, ginklų ir karinės technikos koncentracijos vietas, 2 amunicijos sandėlius, 5 priešlėktuvinės gynybos objektus ir kitus svarbius Rusijos okupantų karinius objektus.

Rimtas pažeminimas Putinui: britų generolas įvardijo pasitraukimo iš Chersono pasekmes priešuiKarių išvedimas iš Chersono yra „rimtas pažeminimas“, o atsitraukimas smarkiai paveiks Rusijos okupantų moralę. „Sky News“ sakė britų armijos generolas, buvęs NATO Jungtinių pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas Richardas Shirreffas (Ričardas Širrefas), kuris siekia išlaikyti kuo didesnę užgrobtos Ukrainos teritorijos dalį, atverdamas derybų galimybę.„Chersonas buvo pirmasis užimtas miestas (per Rusijos invaziją į Ukrainą – red.). Jis (Putinas – red.) su didele pompastika paskelbė, kad Chersono regionas bus kitas – ir tai (karių išvedimas iš Chersono – red.) yra didelis pralaimėjimas“, – sakė generolas.

TATENA kalba apie „labai sudėtingas“ derybas dėl Zaporižios AEDerybos su Rusija dėl apsauginės zonos apie Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės nustatymą, pasak Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovo Rafaelio Grossio, yra „labai sudėtingos“. Pokalbiai trunka „siaubingai ilgai“, sakė jis agentūrai AFP Šarm el Šeiche, kur vyksta JT klimato konferencija.Tačiau R. Grossis pabrėžė negalįs sau leisti „prarasti kantrybės“, jis esą tęs pastangas.TATENA vadovas jau daug savaičių su Rusijos ir Ukrainos atstovais derasi dėl apsauginės zonos apie elektrinę nustatymo, kad būtų eliminuotas branduolinės nelaimės pavojus. Derybos esą sudėtingos ir dėl to, kad jo pokalbių partneriai yra ne tik diplomatai, bet ir kariškiai.Rusija ir Ukraina pastaraisiais mėnesiais ne kartą kaltino viena kitą apšaudant elektrinę.Didžiausia Europos branduolinė jėgainė yra Rusijos aneksuota paskelbtoje Ukrainos Zaporižios srityje, netoli fronto.

EK paskelbė naują planą dėl greitesnio karinių pajėgų dislokavimo ES valstybėseEuropos Komisija ketvirtadienį paskelbė naują planą, parengtą atsižvelgiant į karo Ukrainoje aplinkybes, ir jame siekiama, kad ES valstybių narių kariuomenėms būtų lengviau judėti po Europos Sąjungą.„Kiekviena sekundė svarbi“ pristatant ginklus ir karinę įrangą, pareiškė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, turėdamas omenyje ginklų tiekimą Ukrainai, besiginančiai nuo Rusijos invazijos.Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas greičiau tarpvalstybiniu mastu dislokuoti karius, įrangą ir atsargas, kad būtų galima reaguoti į krizes prie ES sienų.Komisija paragino 2022-2026 metais peržiūrėti dabartinį karinio transporto tinklą ir paspartinti administravimo procedūras jas suskaitmeninant.Be to, ES vykdomoji valdžia nori padėti užpildyti oro ir jūrų transporto spragas, nes tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad ES galėtų greitai veikti ekstremaliosios situacijos atveju.„Užtikrinsime, kad mūsų ginkluotosios pajėgos turėtų prieigą prie strateginių perkėlimo pajėgumų ir kad infrastruktūra būtų geriau apsaugota nuo kibernetinių bei kitokių hibridinių grėsmių“, – sakė J. Borrellis.Veiksmų plane taip pat nurodytos priemonės, skirtos bendradarbiavimui su „pagrindiniais strateginiais partneriais“, įskaitant JAV, Kanadą, Norvegiją ir NATO, stiprinti.

Kadyrovas giria rusų pasitraukimą iš ChersonoČečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas pasveikino rusų pasitraukimą iš Chersono. Rusijos generolas Sergejus Surovikinas priėmė „sunkų, tačiau teisingą sprendimą“ ir „tūkstančius karių išgelbėjo nuo faktinės apsupties“, anot žiniasklaidos, rašė R. Kadyrovas savo „Telegram“ kanale. Dabar kariai esą yra strategiškai geresnėje pozicijoje.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu trečiadienį paskelbė apie karių išvedimą iš dešiniojo Dnipro upės kranto.Čečėnijos vadovas klausė, kodėl šis žingsnis žengtas taip vėlai. „Visi žinojo, kad Chersonas nuo pirmųjų specialiosios operacijos dienų buvo sunkus mūšio laukas“, - teigė jis.Pastaruoju metu R. Kadyrovas ne kartą kritikavo Rusijos karinės vadovybės ir Gynybos ministerijos veiksmus.

Ispanija siunčia Ukrainai dar dvi oro gynybos sistemas „HAWK“ Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad, be keturių jau išsiųstų į Ukrainą „žemė-oras“ raketų paleidimo įrenginių „HAWK“, siunčiami dar du tokie įrenginiai, skirti Rusijos invazijai atremti.„Du papildomi paleidimo įrenginiai bus išsiųsti“ NATO prašymu, sakė gynybos ministrė Margarita Robles.Mėnesio pradžioje Madridas pranešė, kad siunčia priešraketinės ir priešlėktuvinės gynybos sistemas, įskaitant keturis „HAWK“ raketų paleidimo įrenginius ir „Aspide“ „žemė-oras“ raketų sistemą.„Esame tvirtai įsipareigoję Ukrainai, nes suprantame, kad ji naudojasi savo teisėta teise į savigyną“, – sakė M. Robles.Jos vadovaujama ministerija pranešė, kad nuo kitos savaitės centriniame Ispanijos Toledo mieste 64 Ukrainos kariai bus mokomi deaktyvuoti sprogmenis, šalinti minas ir šaudyti.Ji pridūrė, kad dar 21 Ukrainos karys pietiniame Almerijos mieste mokosi valdyti 105/14 haubicas, o dar 19 mokosi naudotis oro gynybos sistema „Aspide“.Ministerija teigia, kad Ispanija kas du mėnesius apmokys apie 400 Ukrainos karių.

ES nepripažins rusiškų pasų, išduotų žmonėms okupuotuose Ukrainos ir Sakartvelo regionuoseEuropos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė, kad nepripažins Rusijos pasų, išduotų žmonėms Maskvos aneksuotuose Ukrainos regionuose.Šis žingsnis, apimantis ir dvi rusų kontroliuojamas Sakartvelo teritorijas, reiškia, kad šių regionų gyventojams išduoti Rusijos kelionės dokumentai negali būti naudojami vizoms gauti ar įvažiuoti į Šengeno zoną.„Šis sprendimas yra atsakas į neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir Rusijos praktiką išduoti rusiškus tarptautinius pasus okupuotų regionų gyventojams“, – sakoma ES Tarybos pareiškime.Šį žingsnį dar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir ES valstybės narės.Rugsėjį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vienašališka deklaracija, kurią plačiai atmetė tarptautinė bendruomenė, pareiškė pretenzijas į keturis Ukrainos regionus. 2014 metais Maskva taip pat aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį. Šio žingsnio tarptautinė bendruomenė irgi nepripažįsta.Ukrainos pajėgoms tęsiant kontrpuolimą, Kremliaus kontrolė kai kuriose okupuotos teritorijos dalyse silpnėja.Ukraina anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad jos pajėgos atgavo keliolika miestų ir kaimų pietiniame Chersono regione po to, kai Rusijos pajėgos paskelbė atitraukiančios karius iš šios strategiškai svarbios teritorijos.

JK paskelbė įšaldžiusi 18 mlrd. svarų vertės Rusijos turto Jungtinės Karalystės vyriausybė ketvirtadienį pranešė įšaldžiusi daugiau kaip 18 mlrd. svarų sterlingų (20,6 mlrd. eurų) vertės turto, priklausančio Rusijos oligarchams, kitiems asmenims ir įmonėms, kuriems dėl Maskvos karo Ukrainoje buvo įvestos sankcijos.Pasak „Reuters“, Rusija aplenkė Libiją bei Iraną ir tapo daugiausiai JK sankcijų gavusia valstybe, o įšaldytas Rusijos turtas 6 mlrd. svarų viršija bendrą visų kitų JK sankcijų režimų sumą. Apie tai skelbiama Finansų ministerijai pavaldaus Finansinių sankcijų įgyvendinimo biuro (OFSI) metinėje ataskaitoje.Šiais metais sankcijos įvestos ir Rusijos milijardieriui Romanui Abramovičiui bei verslininkui Michailui Fridmanui, taip pat prezidentui Vladimirui Putinui, jo šeimos nariams ir kariuomenės vadams.Įšaldytą turtą sudaro bendrovių akcijų paketai ir grynieji pinigai, laikomi bankų sąskaitose. Tai neapima fizinio turto, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto ar Karūnos priklausiniuose, pavyzdžiui, Gernsio ir Džersio salose esančio turto.JK vyriausybė įvedė sankcijas 95 procentams Rusijos eksporto į šalį, o iki 2022 metų pabaigos bus nutrauktas visas Rusijos naftos ir dujų importas.„Įvedėme griežčiausias kada nors Rusijai taikytas sankcijas ir tai paralyžiuoja jų karo mašiną“, – pareiškė jaunesnysis vyriausybės iždo ministras Andrew Griffithas. – Mūsų žinia aiški: neleisime, kad Putinui šis žiaurus karas būtų sėkmingas“.JK iki šiol yra pritaikiusi sankcijas daugiau kaip 1 200 asmenų, įskaitant aukštas pareigas užimančius Rusijos verslininkus bei žinomus politikus ir daugiau kaip 120 juridinių asmenų.Sankcijos – skausmingosDešimtmečius po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 metais į JK plaukė didžioji dalis Rusijos pinigų, kurie buvo nukreipti į Vakarus.Europos Sąjunga, blokas, kurio ekonomika penkis kartus didesnė, liepą pranešė įšaldžiusi 13,8 mlrd. eurų Rusijos turto dėl karo Ukrainoje.Vakarų sankcijos Rusijai reiškia senkančias automobilių pramonės atsargas, o nauji automobiliai, pavyzdžiui, naujausias „Lada“ modelis, gaminami be oro pagalvių ir stabdžių antiblokavimo sistemos, sakė pareigūnai.Rusijos aviacijos bendrovės ardo lėktuvus atsarginėms dalims ir naudoja virtuvės prietaisų puslaidininkius sovietiniuose tankuose, sakė pareigūnai, pridurdami, kad šaudmenų stygius prisidėjo prie neseniai Ukrainos pasiektų laimėjimų mūšio lauke.Ilgesniu laikotarpiu Rusijoje vyks protų nutekėjimas ir trūks galimybių naudotis svarbiausiomis technologijomis, nes 75 proc. įmonių mažina veiklos apimtis, o 25 proc. visiškai palieka šalį.Nors Rusijos turtas šiuo metu yra tik įšaldytas, svarstoma, kokios yra galimybės jį konfiskuoti. Vakarų pareigūnai teigia, kad Ukrainai atkurti reikia didelės finansinės pagalbos, o už invaziją atsakingi asmenys moraliniu požiūriu turi prie to prisidėti.

NATO vadovas: Rusijos atsitraukimas iš Chersono būtų dar viena Ukrainos pergalėNATO vadovas Jensas Stoltenbergas ketvirtadienį pareiškė laukiąs žinių apie tai, kaip Rusijai seksis pasitraukti iš Chersono, bet jei tai pasitvirtins, tai bus „dar viena Ukrainos pergalė“.„Turime pamatyti, kaip artimiausiomis dienomis klostysis situacija vietoje. Tačiau aišku tai, kad Rusija patiria didelį spaudimą, ir jei ji pasitrauks iš Chersono, tai bus dar viena Ukrainos pergalė“, – sakė jis Romoje.Ketvirtadienį Ukraina pranešė, kad jos pajėgos atkovojo 12 kaimų pietiniame Chersono regione, kitą dieną po to, kai Rusija įsakė savo kariams pasitraukti iš to paties pavadinimo miesto.„Matome, kaip Ukrainos ginkluotosios pajėgos sugebėjo išstumti Rusijos pajėgas ir išlaisvinti teritoriją, – sakė J. Stoltenbergas. – Tai drąsių Ukrainos karių laimėjimai“.„Tuo pat metu beprecedentė parama, kurią suteikė NATO sąjungininkės, taip pat ir Italija, kiekvieną dieną keičia padėtį mūšio lauke ir tebėra gyvybiškai svarbi Ukrainos pažangai“, – sakė J. Stoltenbergas po pirmojo gyvo susitikimo su Italijos ministre pirmininke Giorgia Meloni, pradėjusia eiti pareigas spalio pabaigoje.Tarp jos vyriausybės sąjungininkų yra daug Maskvai simpatizuojančių asmenų, nors ji pati ne kartą pabrėžė remianti Ukrainą ir sankcijas Rusijai.G. Meloni teigė, kad vienas iš jos prioritetų – stengtis stiprinti aljansą, kad jis „gebėtų dar geriau reaguoti į grėsmės, kylančias iš visų pusių“.„Aljansas yra būtinas mūsų šalių saugumui ir klestėjimui“, – sakė ji žurnalistams.

Ukraina praneša, kad nuo trečiadienio Chersone atsikovojo 12 gyvenviečiųUkrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas pranešė, kad šalies kariai nuo trečiadienio pietinėje Chersono srityje atkovojo 12 gyvenviečių.Pasak V. Zalužno, šešios gyvenvietės buvo atkovotos Petropavlivkos–Novoraisko kryptimi, o dar šešios – Pervomaiskės–Chersono kryptimi. Ginkluotųjų pajėgų vado duomenimis, iš viso išlaisvinta daugiau kaip 200 kv. km. teritorijos.Apie tai pranešta po to, kai Rusija paskelbė pradedanti savo karių išvedimą iš laikinai okupuoto Chersono miesto. Manoma, kad Ukrainos karinės pajėgos netrukus mėgins susigrąžinti šio strategiškai svarbaus miesto kontrolę – užsienio pareigūnų vertinimu, čia jos turi realų šansą.

Zelenskis: Rusijos nuostoliai 10 kartų viršija Ukrainos nuostolius Rusija patiria didelių nuostolių kare prieš Ukrainą, jie 10 kartų viršija Ukrainos kariuomenės nuostolius.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Valstybės vadovas pakomentavo JAV kariškių pareiškimą, kad Rusija kare prieš Ukrainą jau neteko pusės savo tankų. Jo nuomone, toks vertinimas iš esmės atitinka tikrovę.„Manau, kad tai daugiau ar mažiau atitinka tikrovę, nors, jei atvirai, išsamios informacijos, ypač dėl personalo, niekas nežino“, – sakė prezidentas.V. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos nuostoliai yra 10 kartų didesni negu Ukrainos. Anot prezidento, jis negali įvardyti tikslių skaičių, bet „skirtumas labai didelis“.Pasak V. Zelenskio, Rusijos karinė vadovybė negaili kareivių ir naudoja juos kaip patrankų mėsą, todėl rusų nuostoliai kur kas didesni.„rbc.ua“ primena, jog JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas politikai Colinas Kahlas antradienį pareiškė, kad nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Rusija tikriausiai jau neteko pusės savo pagrindinių kovinių tankų ir sunaudojo didžiąją dalį savo itin tiksliai valdomos ginkluotės.

Rusija teigia pradėjusi karių išvedimą iš Ukrainos ChersonoRusijos kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad pradėjo karių išvedimą iš Ukrainos Chersono miesto, praėjus dienai po to, kai paskelbė apie atsitraukimą iš dešiniojo Dnipro upės kranto, kur yra šio regiono sostinė.„Rusijos kariniai daliniai manevruoja į parengtą poziciją kairiajame Dnipro upės krante griežtai laikydamiesi patvirtinto plano“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė, jog Rusijai paskelbus apie savo atsitraukimą iš Chersono, ukrainiečiai juda „labai atsargiai“.„Priešas neduoda mums dovanų, nedaro „geros valios gestų“, mes viską laimime“, – savo vakaro kreipimesi sakė V. Zelenskis.„Todėl mes judame labai atsargiai, be emocijų, be nereikalingos rizikos, dėl visos mūsų žemės išvadavimo ir kad nuostoliai būtų kuo mažesni“, – sakė jis.V. Zelenskis pastarosiomis dienomis buvo užsiminęs, kad rusai galėtų apsimesti pasitraukiantys iš Chersono, norėdami įvelti Ukrainos kariuomenę į ilgą mūšį.Chersono miestas, kuriame iki karo gyveno apie 288 000 žmonių, buvo vienas pirmųjų, užimtų Maskvos pajėgų po to, kai Vladimiras Putinas vasario mėnesį pasiuntė karius per sieną. Jo susigrąžinimas būtų svarbi pergalė Kyjivui.Rusų pajėgos kelias pastarąsias savaites vežė civilius iš Chersono srities. Kyjivas tai vadina deportacijomis.

Ukrainos pareigūnas: Rusija kaupia raketas intensyviam smūgiui Rusijos kariuomenė naktį į ketvirtadienį nerengė atakų iš oro. Priešas pradėjo kaupti raketas, kad vėl galėtų smogti Ukrainai intensyvų smūgį.Tai per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, praneša portalas „rbc.ua“.„Priešas neatsisako mėginimų atakuoti Donecko ruože. Čia vyksta įnirtingi mūšiai. Rusai sutelkė nemažai aviacijos dalinių. Dirba ir mūsų aviacija. Mūsų naikintuvai toliau dirba savo darbą“, – sakė J. Ihnatas.Anot jo, okupantai pamatė, kad pavieniais raketų ar bepiločių skraidyklių smūgiais nepasiekia norimų rezultatų, todėl dabar tikriausiai mėgina kaupti jų atsargas. „Intensyviems apšaudymams, kurių spalį buvo keturi, priešas kaupė priemones kelis mėnesius“, – teigė kariškis.J. Ihnatas taip pat pareiškė, jog dabar Rusijos gamyklos dirba trimis pamainomis, kad kompensuotų sparnuotųjų raketų nuostolius.„Jie tikriausiai kaupia tam tikrą atsargą, kad galėtų smogti salvėmis. Negalima to atmesti, kadangi priešas neatsisakė savo ketinimų naikinti mūsų kritinę infrastruktūrą“, – pažymėjo J. Ihnatas.„rbc.ua“ primena, jog neseniai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija gali rengti naujus intensyvius smūgius šalies energetikos infrastruktūrai.Spalio 31 d. Rusija į Ukrainos kritinės infrastruktūros objektus paleido 55 raketas, iš jų 45 buvo numuštos.

Ukraina skelbia išlaisvinusi svarbią gyvenvietę: atsiveria kelias į ChersonąUkrainos pajėgos išlaisvino į rytus nuo Mykolajivo esantį Snihurivkos miestelį. Apie tai liudijantis vaizdo įrašas paskelbtas „Telegram“ kanale.Šis miestelis buvo svarbi Rusijos kareivių, bandžiusių išlaikyti Chersono sritį ir atremti Ukrainos kariuomenės puolimą, gynybinė linija. Dar naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį „Deep State“ analitikai „Telegram“ rašė, kad „analogiškai kaip ir Davydiv Bridą prieš mėnesį, priešas paliko Snihurivką tamsiuoju paros metu“.Lapkričio 10 d. internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti į Snihurivką įžengę Ukrainos kariai. „Šiandien, 2022 m. lapkričio 10 d., 131-asis atskirasis žvalgybos batalionas išvadavo Snihurivkos gyvenvietę“, – videoklipe sako kareivis.Pirmieji patvirtinimai, kad pradėtas Snihurivkos išvadavimas, pasirodė lapkričio 9-ąją.Šios gyvenvietės deokupacija atveria kelią į Chersoną.https://t.me/UAonlii/41260

„Amnesty International“ : Rusija galimai vykdė priverstinę ukrainiečių deportacijąTarptautinė nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ ketvirtadienį pranešė, kad Rusija galimai įvykdė nusikaltimų žmoniškumui priverstinai perkeldama ukrainiečių civilius iš Rusijos okupuotų šalies teritorijų į kitus regionus. Organizacija teigia, kad civiliai iš Kremliaus okupuotų Ukrainos teritorijų buvo perkeliami giliau į Maskvos kontroliuojamas teritorijas arba į pačią Rusiją, o vaikai buvo atskiriami nuo savo šeimų taip pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę. „Amnesty International“ teigimu, civiliai gyventojai su organizacija dalinosi savo išgyvenimais bei pasakojo, kad jie patyrė „užgaulų atrankos procesą“, kuris dar yra vadinamas filtravimu. Šis procesas kartais baigdavosi savavališku sulaikymu, kankinimais arba kitokiu netinkamu elgesiu. „Vaikų atskyrimas nuo šeimų ir žmonių išvarymas šimtais kilometrų nuo savo namų yra dar vienas įrodymas didelių kančių, kurias Ukrainos civiliams sukėlė Rusijos invazija“, – sakė „Amnesty International“ generalinė sekretorė Agnes Callamard.„Apgailėtina Rusijos priverstinio perkėlimo ar deportavimo taktika yra karo nusikaltimas. „Amnesty International“ mano, kad tai turi būti ištirta kaip nusikaltimas žmoniškumui“, – pridūrė A. Callamard. Organizacija teigia, kad viena moteris filtravimo metu buvo atskirta nuo savo 11 metų sūnaus. Ji taip pat buvo sulaikyta ir jai vėliau nebuvo leista pasiimti sūnaus atgal.Ataskaitoje skelbiama, kad iš viso buvo pakalbinti 88 asmenys, daugiausia civiliai iš Mariupolio, kuris buvo užgrobtas Rusijos po žiaurios apgulties, taip pat gyventojai iš Charkivo, Luhansko, Chersono bei Zaporižios regionų.„Dauguma žmonių, ypač iš Mariupolio, kalbėjo apie prievartines sąlygas, o tai reiškia, kad jie neturėjo prasmingo pasirinkimo, kaip tik vykti į Rusiją arba į kitas Rusijos okupuotas teritorijas“, – rašoma išplatintame pranešime.Pranešime taip pat teigiama, kad priverstiniai perkėlimai „prilygsta karo nusikaltimams ir galimiems nusikaltimams prieš žmoniškumą“. Keli ukrainiečiai organizacijai „Amnesty International“ pasakojo, kad būdami Rusijoje jautė spaudimą prašyti šios šalies pilietybės arba teigė, kad jų judėjimas buvo apribotas. Ši naujausia ataskaita yra vienas iš reikšmingesnių „Amnesty International“ pranešimų apie Rusijos vykdomą invaziją Ukrainoje nuo tada, kai rugpjūčio mėnesį organizacija paskelbė kontroversišką ataskaitą, sukėlusią stiprų Kyjivo pasipiktinimą. Joje Ukraina buvo kaltinama neva kelianti pavojų civiliams dėl savo steigiamų karinių bazių mokyklose ir ligoninėse. Ta „Amnesty International“ ataskaita išprovokavo įtūžį Ukrainoje.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tas „Amnesty International“ išvadas prilygino bandymui suversti kaltę aukoms.Organizacijos padalinio Ukrainoje vadovė atsistatydino, apkaltinusi šią grupę atkartojant Kremliaus propagandą.Tačiau kiek vėliau organizacija pripažino šios ataskaitos sukeltą „sielvartą ir pyktį“. Naujausioje ataskaitoje „Amnesty International“ pabrėžė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios dokumentavo „karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įvykdytus per Rusijos agresijos karą Ukrainoje“. Taip pat organizacija paragino patraukti pareigūnus atsakomybėn.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 740 okupantų rusų Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 740 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki lapkričio 10 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 78 690 kareivių. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 804 tankų, 5 682 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 805 artilerijos sistemų, 393 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 205 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 278 lėktuvų, 260 sraigtasparnių, 1 499 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 242 automobilių, 159 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Žiniasklaida: Rusija nusiuntė į Ukrainą daugiau kaip 500 patyrusių sirų kariškių Rusija per kelis pastaruosius mėnesius nusiuntė į Ukrainą daugiau kaip 500 sirų kariškių, kurie ten vykdo nekovines užduotis, pavyzdžiui, saugo objektus Luhanske ir Donecke.Tai trečiadienį pranešė Didžiosios Britanijos leidinys „Middle East Eye“, kurio specializacija – įvykiai Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.Jo šaltinių duomenimis, patyrę kovotojai buvo surinkti Sirijos vyriausybės daliniuose, kuriuos Rusija anksčiau rengė kovai su opozicijos jėgomis ir teroristinėmis grupuotėmis. Tarp jų yra žmonių iš 25-osios specialiosios divizijos, žinomos kaip „Tigro pajėgos“, Penktojo korpuso ir „Liwa al-Quds“ – formuotės, kurią daugiausia sudaro palestiniečiai sirai.Pasak Sirijos vyriausybės pareigūno, prašiusio neskelbti jo vardo, Rusija užverbavo juos į karą Ukrainoje per savo specialiąsias pajėgas ir privačią karinę kompaniją „Vagner“. Iš viso į Rusiją buvo nuskraidinta mokymams apie 1 tūkst. Sirijos kariškių, bet tik pusė jų buvo nusiųsta į Ukrainą.Informuoti šaltiniai teigia, jog samdiniai sirai nesiunčiami į priešakines linijas dėl galimų veiksmų koordinavimo problemų ir kalbos barjero.„Jie negalėtų sklandžiai bendrauti su kitais rusų daliniais atvirame mūšio lauke, dėl to, pavyzdžiui, Rusijos artilerija galėtų juos apšaudyti“, – sakė su šia problema susipažinęs asmuo.Anot „Middle East Eye“, jau gaunama pranešimų apie Ukrainos rytuose žuvusius sirus, nors jie ir nekariauja priešakinėse linijose. Jų gali būti mažiausiai 50.

Žiniasklaida: Ukraina iš JAV negaus dronų „Gray Eagle MQ-1C“Ukraina iš Jungtinių Valstijų negaus bepiločių „Gray Eagle MQ-1C“. Amerikos prezidento Joe Bideno administracija nusprendė, kad tokia pagalba prisidėtų prie karo eskalavimo.„The Wall Street Journal“ skelbia, kad Kongreso nariai ragino J. Bideno administraciją perduoti Ukrainai ginkluotų bepiločių, taip pat ir „Gray Eagle MQ-1C“. Šaltiniai informuoja, kad palankus sprendimas šiuo klausimu nepriimtas.„Taip iš Ukrainos atimama šiuolaikinė ginkluotė, kurios Kyjivas prašė ne vieną mėnesį. Pentagonas prašymą atmetė, baimindamasis, kad Ukrainą pasiekę bepiločiai „Gray Eagle MQ-1C“ gali prisidėti prie karo eskalavimo ir pasiųsti Maskvai signalą, kad Amerika tiekia ginkluotę, kuri gali būti nukreipta į taikinius Rusijos teritorijoje“, – teigiama straipsnyje.

JK žvalgyba: žlunga strateginis Rusijos tikslasJungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgyba skelbia, kad netekusi vakarinio Chersono kranto, Rusija greičiausiai negalės įgyvendinti savo strateginio tikslo nutiesti sausumos tiltą į Odesą.„Turėdamos ribotus perėjimo punktus, Rusijos pajėgos bus pažeidžiamos kertant Dnipro upę. Tikėtina, kad atsitraukimas vyks kelias dienas, o besitraukiančias pajėgas dengs gynybinės pozicijos ir artilerijos ugnis“, – skelbia JK žvalgyba.Kaip teigiama suvestinėje, lapkričio 9 d. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu įsakė savo šalies kariams atsitraukti iš teritorijų dešiniajame Dnipro upės krante. Rusijos „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje vadas Sergejus Surovikinas tvirtino, kad toks žingsnis buvo žengtas dėl su tiekimu susijusių problemų.Anot ministerijos, nors rusai traukiasi, jie veikiausiai mėgins sulėtinti Ukrainos karių pažangą regione, nes ten jie sunaikino daugybę tiltų ir galimai paliko minų.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1590585033466998784

Ispanija rengs Ukrainos snaiperius savo karinėje bazėje Ispanijos ginkluotosios pajėgos rengs Ukrainos snaiperius karinėje bazėje Tolede pagal programą, kurioje numatoma kas du mėnesius parengti po 400 kariškių, praneša portalas „Vozpopuli.com“.Ispanijos gynybos ministerijos ir Ukrainos vyriausybės bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta pirmadienį.Dokumente taip pat numatoma, kad ispanai mokys ukrainiečius neutralizuoti sprogmenis, supažindins su kibernetinės gynybos metodais, rengs paramedikus.Mokomosios programos yra Europos Sąjungos finansuojamos karinės pagalbos Ukrainai misijos (EUMAM Ukraine) dalis.

Ukrainoje žuvo dar vienas JK pilietisUkrainoje žuvo dar vienas Jungtinės Karalystės (JK) pilietis. Kaip praneša CNN, tai trečiadienį patvirtino oficialusis Londonas.JK užsienio reikalų departamentas pranešime teigė, kad šiuo metu teikia paramą Ukrainoje savo gyvybės netekusio JK piliečio artimiesiems, tačiau žuvusiojo tapatybės neatskleidė.Turimais duomenimis, nuo visapusiškos Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. Ukrainoje žuvo dar bent du britai.

Analitikai po Šoigu pranešimo: rusų pajėgos žengia į naują fazęAmerikos Karo tyrimų institutas (ISW) savo naujausioje ataskaitoje analizuoja Rusijos karinės vadovybės sprendimą išvesti pajėgas iš dešiniojo Dnepro upės kranto, taip pat ir iš Chersono. Anot organizacijos ekspertų, Rusijos Federacijos armija jau pradėjo trauktis iš mūšių regiono ir persikelia „į anksčiau paruoštas pozicijas kairiajame krante, taip bandydama išlaikyti bent kažkokią karinę galią“.Svarbiausia naujausios ISW ataskaitos išvada skamba taip: „Kova dėl Chersono nebaigta, tačiau Rusijos pajėgos įžengė į naują jos fazę: jos atiduota prioritetą savo dalinių atsitraukimui per upę išsaugant karinę galią ir bandant sulaikyti Ukrainos karius, tačiau visiškai sustabdyti Ukrainos puolimo nebebando“.ISW mano, kad Ukraina, galimas dalykas, sugebėjo įvykdyti svarbiausią savo kampanijos Chersone užduotį: taikydama Rusijos karių izoliavimo strategiją, privertė juos savo noru atsitraukti į kitą Dnepro krantą net ir be didelio masto sausumos puolimo, kuris būtų pareikalavęs daugiau aukų“.

Rusai sustabdė Chersono gyventojų evakuacijąOkupantai sustabdė vadinamąją Chersono gyventojų evakuaciją, nes pritrūko norinčių evakuotis žmonių, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas."Remiantis atnaujinta informacija, vadinamoji gyventojų evakuacija iš Chersono miesto buvo sustabdyta, nes trūko norinčiųjų. Mieste okupacinė valdžia nustojo mokėti atlyginimus ir socialines pašalpas", – rašoma pranešime.

Bidenas: Rusijos įsakymas pasitraukti iš Chersono rodo „tikras problemas“Lapkričio 9 dieną JAV prezidentas Joe Bidenas žurnalistams sakė, kad įdomu tai, jog Rusija laukė, kol pasibaigs JAV Kongreso rinkimai, ir tuomet paskelbė apie pasitraukimą iš Chersono. „Šis sprendimas yra įrodymas, kad Rusijos kariuomenė turi didelių problemų“, - sakė jis. JAV lyderis kalbėjo pasibaigus kadencijos vidurio rinkimams, po kurių jo Demokratų partija, panašu, praras Atstovų Rūmų kontrolę. Ji turi pereiti respublikonams, kurių dalis žadėjo iš naujo vertinti Jungtinių Valstijų karinę ir humanitarinę pagalbą Kyjivui.„Tikiuosi, kad užsienio politikos srityje mes ir toliau laikysimės dvipartinio požiūrio į priešinimąsi Rusijos agresijai Ukrainoje“, – pridūrė J. Bidenas.Ukrainai vykdant kontrpuolimą, Rusija nurodė savo kariams pasitraukti iš Chersono. Tai didelis smūgis rusų invazijai.

Prancūzija artimiausiomis savaitėmis perduos Ukrainai dar šešias haubicas „Caesar“Prancūzija planuoja perduoti Ukrainai dar šešias haubicas „Caesar“. Karinė pagalba turėtų pasiekti ukrainiečius artimiausiomis savaitėmis.Tai trečiadienį televizijos kanalui LCI pareiškė Prancūzijos gynybos ministras Sébastienas Lecornu.Anksčiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas žadėjo nusiųsti šios ginkluotės pagal karinės pagalbos Ukrainai programą.„Mes pristatysime „Caesar“ artimiausiomis savaitėmis. Kol kas mes nugabenome ankstesnės kartos artilerijos pabūklų – haubicų TRF1“, - sakė ministras.Anot S. Lecornu, Paryžius ištesės savo pažadą perduoti Ukrainai 24 haubicas „Caesar“.Jis taip pat pabrėžė, kad karinė pagalba Ukrainai nedaro Prancūzijos karo dalyve.Spalio pradžioje S. Lecornu pareiškė, kad Prancūzija perduos Ukrainai oro gynybos sistemų ir išplės Ukrainos kariškių rengimo programą. Prancūzijos teritorijoje turėtų būti parengta apie 2 tūkst. Ukrainos karių.

JAV generolas: Ukrainoje žuvo ir buvo sužeista daugiau kaip 100 tūkst. Rusijos kariųUkrainoje žuvo arba buvo sužeista daugiau kaip 100 tūkst. Rusijos kareivių, o Kyjivo pajėgos greičiausiai patyrė panašių nuostolių, trečiadienį pareiškė JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley.„Žuvusių ir sužeistų Rusijos karių skaičius gerokai viršija 100 tūkstančių“, – teigė M. Milley, sakydamas pastabas Niujorko „Economic Club“ programos metu.„Tas pats tikriausiai yra ir Ukrainos pusėje“, – pridūrė jis.

Žiniasklaida: Vakarų pareigūnai vis labiau linksta į Ukrainos ir Rusijos derybasKai kurie Vakarų pareigūnai mano, kad nei Ukraina, nei Rusija negalės pasiekti savo tikslų kare. Žiemą, kai sulėtėja karo tempai, jie mato kaip momentą pradėti abiejų šalių derybas.Kaip rašo „NBC News“, remdamasi informuotais šaltiniais, Vakarų gynybos departamentų atstovai abejoja Ukrainos gebėjimu visiškai išstumti rusų pajėgas iš okupuotų teritorijų. Jie mano, kad fronto linijos stabilizavimas žiemą gali reikšti, kad nė viena pusė savo tikslo greičiausiai nepasieks.„Žiemą reikalai sulėtėja. Yra potencialas deryboms, norėtume, kad jos įvyktų", - sakė vienas „NBC News“ šaltinis.

Putinas nevyks į G-20 viršūnių susitikimą BalyjeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nedalyvaus kitą savaitę Indonezijos kurortinėje Balio saloje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) vadovų susitikime, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Maskvos ambasada Indonezijoje.„Galiu patvirtinti, kad (užsienio reikalų ministras) Sergejus Lavrovas vadovaus Rusijos delegacijai G-20 susitikime. Prezidento V. Putino programa dar derinama, jis gali dalyvauti virtualiai“, – sakė ambasados protokolo vadovė Julija Tomskaja.Aukščiausiojo lygio susitikime dalyvausiantis JAV prezidentas Joe Bidenas, kuris yra pavadinęs V. Putiną „karo nusikaltėliu“, anksčiau minėjo, jog neketina susitikti su Rusijos lyderiu Balyje, jei šis ten vyktų.Šis sprendimas priimtas po kelis mėnesius trukusių spėliojimų, Maskvai patiriant nuostolių kare Ukrainoje ir Kremliui stengiantis apsisaugoti nuo Vakarų pasmerkimo lapkričio 15-16 dienomis vyksiančiame viršūnių susitikime.Kitas šaltinis, informuotas apie Rusijos planus Balyje, patvirtino, kad V. Putiną pakeis S. Lavrovas.Aukščiausiojo lygio Maskvos diplomatas liepą anksčiau nei planuota išvyko iš Balyje vykusio G-20 užsienio reikalų ministrų susitikimo, Vašingtonui ir jo sąjungininkams per derybas už uždarų durų pasmerkus Maskvos puolimą prieš kaimyninę šalį.Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs asmuo teigė, kad dar neaišku, ar Kremliaus šeimininkas susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu.Priimančioji Indonezija vykdo neutralią užsienio politiką ir atmetė Vakarų raginimus pašalinti Rusiją iš lyderių susitikimo.Tikimasi, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis jame dalyvaus nuotoliniu būdu.Indonezijos prezidentas Joko Widodo pareiškė, kad V. Putinas bus pakviestas į vadovų susitikimą nepaisant jo vykdomos invazijos, ir dėl to sulaukė Vakarų kritikos.Rugpjūtį jis sakė, kad Rusijos prezidentas šį kvietimą priėmė.V. Zelenskis grasino boikotuoti aukščiausiojo lygio susitikimą, jei jame dalyvaus V. Putinas.Ukraina nėra G20 bloko narė.

Zelenskis apie Chersoną: niekas niekur nesitraukiaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas padėtį aplink Chersoną, pažymėjo, kad „niekas iš niekur tiesiog nesitraukia“, o priešas nedalija mums dovanų ar „geros valios gestų“.Savo vaizdo kreipimesi prezidentas sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos žengia į priekį pietų Ukrainoje. Pasak jo, Ukrainos kariuomenė žingsnis po žingsnio stiprina savo pozicijas.„Šiandien informacinėje erdvėje daug džiaugsmo, ir aišku, kodėl. Tačiau mūsų emocijos turėtų būti santūrios – visada karo metu. Aš neperduosiu priešui visų detalių apie mūsų operacijas nei pietuose, nei rytuose, nei bet kur kitur. Kai bus mūsų rezultatas – visi jį pamatys. Aš tai padarysiu, – pasakė Prezidentas.„Todėl mes veikiame labai atsargiai, be emocijų, be nereikalingos rizikos. Kad išlaisvintume visą mūsų kraštą ir kad nuostoliai būtų kuo mažesni. Taip užtikrinsime Chersono, Kachovkos, Donecko ir kitų mūsų miestų išlaisvinimą. Tačiau tai bus mūsų pastangų, mūsų gynybinių operacijų rezultatas. Tie, kurie vyksta dabar, ir tie, kurie dar planuojami“, – sakė V. Zelenskis.

Rusija gali rengti naują puolimą Rusija rengia naują ataką ir didelį puolimą prieš Ukrainą. Putinas gali bandyti smogti didelį smūgį, tačiau strateginiai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų laimėjimai gali sužlugdyti jo planus.Buvęs Užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Mykola Malomužas sakė FREEDOM, kad būsima padėtis fronte priklauso nuo Ukrainos gynėjų. Artimiausiomis savaitėmis svarbu išlaisvinti Chersoną, o po to Ukriana. jau turi kitų planų, tačiau jie laikomi paslaptyje.Po to kruvinasis diktatorius turės imtis desperatiškų priemonių, sako jis.„Grėsmė jau tampa pasaulinė ir net branduolinė. Todėl visos šalys suinteresuotos sustabdyti karą“, – pažymėjo Malomužas.

Kijevo regione stiprinamos gynybos linijosKijevo regione kuriama daugiapakopė gynybos sistema. Regionas aprūpino kariuomenę viskuo, ko jai reikia.Kijevo regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba apie tai pranešė savo „Telegram“ žinutėje. Visų pirma jis kartu su Kijevo pajėgų ir gynybos priemonių grupuotės vadu Oleksandru Pavliuku patikrino, kaip tęsiamas darbas tobulinant Kijevo regiono kelių ešelonų gynybos sistemą.„Šiandien patikrinome pozicijų įrangos parengtį. Kasdien dirbame, kad pagerintume ir sustiprintume gynybines linijas, įskaitant sostinės linijas“, – pabrėžė A. Kuleba.

Stoltenbergas: Ukrainą tvirtai remia abi JAV partijosNATO vadovas Jensas Stoltenbergas trečiadienį paneigė, kad respublikonų pergalė JAV kadencijos vidurio rinkimuose susilpnins Vakarų karinę paramą Ukrainai.Po susitikimo su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Rishiu Sunaku J. Stoltenbergas taip pat pažadėjo, kad Aljansas „ir toliau rems (Ukrainą) aplink Chersoną“ po to, kai Rusija įsakė savo kariams pasitraukti iš miesto.NATO generalinis sekretorius sakė negalįs išsamiai komentuoti tebesitęsiančio balsų skaičiavimo po antradienį įvykusių JAV Kongreso rinkimų.„Tačiau visiškai aišku, kad Jungtinėse Valstijose yra stiprus abiejų partijų palaikymas tolesniam Ukrainos rėmimui, – sakė jis žurnalistams. – Tai nepasikeitė ir po JAV įvykusių rinkimų“.JAV Kongresas gegužės mėnesį įsipareigojo skirti 40 mlrd. dolerių Ukrainai, kovojančiai su užpuolusia Rusija, ir tam pritarė abi partijos.Tačiau respublikonas Kevinas McCarthy, kuris pretenduoja tapti Atstovų Rūmų pirmininku, praėjusį mėnesį perspėjo, kad jei jo partija atgaus kontrolę, Ukrainai nebus suteiktas „tuščias čekis“ (neribota pinigų suma – red.).Ukrainą remia didžioji dalis respublikonų, nors buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui artimi griežtai dešiniųjų pažiūrų įstatymų leidėjai kritikuoja JAV paramą.J. Stoltenbergas sakė, kad „visada yra balsų, kurie turi kitokią nuomonę“. Tačiau nuomonių apklausos NATO valstybėse narėse parodė, kad „esame pasirengę toliau teikti paramą tiek, kiek reikės“, – sakė jis prie Dauningo gatvės 10 namo.Prieš tapdamas pirmuoju užsienio svečiu, apsilankiusiu pas naująjį JK ministrą pirmininką, J. Stoltenbergas stebėjo, kaip Pietų Anglijoje britų, kanadiečių ir kitų NATO šalių karininkai rengia Ukrainos karius.„Tokiame pavojingame pasaulyje dar svarbiau, kad Šiaurės Amerika ir Europa būtų kartu NATO aljanse“, – sakė jis ir padėkojo JK už jos indėlį remiant Ukrainą.Susitikimo pradžioje R. Sunakas sakė J. Stoltenbergui, kad NATO yra „kertinis JK saugumo akmuo“, ir pažadėjo kartu „atremti naujas grėsmes, kurias visi matome“, iš Rusijos ir kitų šalių.R. Sunakas rengia skausmingus biudžeto apkarpymus po to, kai paveldėjo ekonominę krizę iš savo neilgai dirbusios pirmtakės Liz Truss, kuri buvo pažadėjusi padidinti JK išlaidas gynybai iki 3 proc. BVP.J. Stoltenbergas sakė: „Pavojingesniame pasaulyje turime daugiau investuoti į savo gynybą, ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad Jungtinė Karalystė ir toliau rodys pavyzdį dėl išlaidų gynybai“.

Europos Komisija siūlo beprecedentį Ukrainai skirtos paramos paketąTrečiadienį Europos Komisija pasiūlė beprecedentį Ukrainai skirtos paramos, kuri 2023 m. sudarytų iki 18 mlrd. eurų, paketą. Tai bus paskolos labai palankiomis sąlygomis, kurios nuo 2023 m. bus išmokamos reguliariomis dalimis, rašoma pranešime žiniasklaidai.„ES ir toliau solidariai palaiko Ukrainą. Šiandien siūlome 2023 metams skirtą 18 mlrd. eurų paramos paketą. Tai užtikrins, kad Ukrainos valstybė toliau funkcionuotų, piliečiai galėtų gauti esmines viešąsias paslaugas, o Rusijos sugriauta gyvybiškai svarbi infrastruktūra galėtų būti atstatyta. Šis paketas papildo virtinę ES jau teikiamos pagalbos priemonių – priėmėme daugiau kaip 4 mln. pabėgėlių, teikiame humanitarinę pagalbą, civilinės saugos priemones, palengvinome prekybą, teikiame karinę pagalbą. Mes užtikrinsime, kad Ukraina po šio karo iškiltų kaip klestinti šalis, einanti integracijos į Europą keliu. Mes palaikysime Ukrainą tiek laiko, kiek reikės“, – sakė Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen.

Kyjivas sako nematąs jokių ženklų, kad Rusijos pajėgos trauktųsi iš ChersonoKyjivas nemato jokių ženklų, kad Rusijos pajėgos trauktųsi iš Chersono, pareiškė ukrainiečių prezidento patarėjas Mychailas Podoliakas netrukus po to, kai Maskva savo pajėgoms trečiadienį liepė palikti šį miestą Ukrainos pietinėje dalyje.„Nematome jokių ženklų, kad Rusija trauktųsi iš Chersono be mūšio“, – parašė M. Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“.Anot jo, dalis Rusijos karių tebėra Chersone.„Ukraina teritorijas išlaisvina remdamasi žvalgybos duomenimis, o ne surežisuotais pareiškimais per televiziją“, – pabrėžė jis.Maskvos puolimui Ukrainoje vadovaujantis Sergejus Surovikinas kiek anksčiau trečiadienį pareiškė, kad Rusijos kariuomenė palieka Chersono miestą ir vakarinę Dnipro pakrantę regione.S. Surovikinas tai paskelbė atsiskaitydamas Rusijos gynybos ministrui Sergejui Šoigu.Ministras įsakė Maskvos kariams pasitraukti iš pietų Ukrainoje esančio Chersono miesto.

Rytų Europos šalys ruošiasi naujai pabėgėlių bangai iš UkrainosDėl intensyvių Rusijos pajėgų atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą Rytų Europos šalys ruošiasi naujai didelei pabėgėlių bangai žiemą. Jau pastaruoju metu pabėgėlių iš Ukrainos skaičius išaugo 15 proc., sakė Romanas Dohovičius, Slovakijos Košicės miesto pagalbos koordinatorius, kurį cituoja agentūra „Reuters“.Slovakija, remiantis ekstremalios situacijos planu, rengiasi iki 700 000 pabėgėlių atvykimui iš Rytų ir Pietų Ukrainos per tris mėnesius. Didelė dalis Ukrainos vidaus pabėgėlių šiuo metu laikinai apgyvendinami žiemai nepritaikytomis sąlygomis, sakoma dokumente. Be to, kyla tolesnės karo eskalacijos rizika.Ir kitose Rytų Europos šalyse, pavyzdžiui, Vengrijoje, Lenkijoje ir Čekijoje vėl atidaromi pabėgėlių centrai ir kaupiamos pagalbos prekės. „Mes nuolat kaupiame higienos prekes ir maisto produktus“, - sakė Witoldas Wolczykas Iš Lenkijos Peremislio miesto savivaldybės. Nors dabar esą apgyvendinama palyginti mažai žmonių, ruošiamasi naujų atvykėlių bangai žiemą.Į Vengriją atvykstančių pabėgėlių skaičius netoli sienos esančioje Zahony geležinkelio stotyje nuo tada, kai Rusija suintensyvino atakas, išaugo dešimt kartų, teigė Vengrijos nevyriausybinės organizacijos atstovė Zsofia Dobis-Lucski. Šiuo metu per dieną miestą pasiekia iki 500 žmonių.Nuo karo pradžios, JT pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, Europoje registruota 4,5 mln. Ukrainos pabėgėlių. Tačiau penktadalis jų vėl grįžo į Ukrainą, po apsilankymo Kyjive praėjusią savaitę sakė Čekijos vidaus reikalų ministras Vitas Rakusanas. Manoma, kad dalis jų vėl taps pabėgėliais.Spėjama, kad vadinamųjų vidaus pabėgėlių Ukrainoje gali būti 6,9 mln.

Iranas, priėmęs Rusijos saugumo tarybos sekretorių, paragino surengti derybas dėl UkrainosIrano vyriausiasis saugumo pareigūnas Ali Šamkhanis trečiadienį Teherane vykusiame susitikime su savo kolega iš Rusijos Nikolajumi Patruševu paragino pradėti dialogą, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje.Vėliau N. Patruševas susitiko su Irano prezidentu Ebrahimu Raisiu, kuris sakė, kad „karo masto išplėtimas ir jo eskalavimas kelia susirūpinimą visoms šalims“, pranešė oficialioji naujienų agentūra IRNA.Susitikimai įvyko po to, kai Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai pastarosiomis savaitėmis apkaltino Rusiją, kad ji naudoja Irane pagamintus bepiločius orlaivius atakoms Ukrainoje vykdyti. Teheranas šiuos kaltinimus neigia.„Iranas remia bet kokią iniciatyvą, kuria siekiama paliaubų ir taikos tarp Rusijos ir Ukrainos per dialogą“, – sakė Irano Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius A. Šamkhanis.Jis pridūrė, kad islamo respublika yra „pasirengusi imtis vaidmens siekiant užbaigti karą“, pranešė IRNA.Ukrainos prezidento patarėjas Michaylas Podoliakas sakė, kad N. Patruševo vizitas į Iraną rodo, jog Kremlius yra „išsekintas“. Savo žinutėje tviteryje jis teigė, kad Rusijos „ištekliai yra prie ribos“ ir kad N. Patruševas „ieško būdų tęsti karą“ įsigyjant daugiau dronų ir raketų.

Prigožinas pakomentavo Rusijos karių išvedimą iš Chersono: svarbu daryti išvadas„Wagner“ įkūrėjas ir Vladimiro Putino bendražygis Jevgenijus Prigožinas agentūrai „RIA Novosti“ pakomentavo sprendimą dėl Rusijos karių išvedimo iš Chersono.Jo nuomone, karių pasitraukimas su minimaliais nuostoliais yra S. Surovikino pasiekimas. Ir nors tai nedaro garbės Rusijai, bet pabrėžia asmenines vado savybes, o viena jų – nebijoti atsakomybės.„Svarbu ne kankintis, ne kovoti paranojoje, o daryti išvadas ir dirbti su klaidomis. Ir po to, norint suprasti, kas teisus, kas kaltas ir kokia yra problemos esmė“, - sakė J. Prigožinas.

Šoigu davė įsakymą trauktis iš Chersono Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu po Rusijos karių Ukrainoje vado pranešimo davė įsakymą pradėti karių išvedimą iš Chersono, užimto ​​pirmosiomis invazijos dienomis, skelbia BBC. Maskvos puolimui Ukrainoje vadovaujantis Sergejus Surovikinas trečiadienį atsiskaitydamas S. Šoigu paskelbė, kad Rusijos kariuomenė palieka vakarinę Dnipro pakrantę Chersono srityje. S. Surovikinas tai paskelbė atsiskaitydamas Rusijos gynybos ministrui Sergejui Šoigu. „Mes išsaugosime savo karių gyvybes ir savo dalinių kovinį pajėgumą. Laikyti juos dešiniajame (vakariniame) krante yra beprasmiška. Kai kuriuos iš jų galima panaudoti kituose frontuose“, – sakė S. Surovikinas. Jis dar suspėjo pareikšti, kad per mūšius Chersono regione Ukraina neteko 9 500 kovotojų, o Rusija – 7-8 kartus mažiau. Ministras S. Šoigu įsakė Maskvos kariams pasitraukti iš pietų Ukrainoje esančio Chersono miesto. „Pradėkite atitraukti karius“, – sakė S. Šoigu per televizijos transliuotą susitikimą su S. Surovikinu, kuris sakė, kad pasiūlė „sunkų sprendimą“ pasitraukti iš Chersono ir įrengti gynybines pozicijas kairiajame Dnipro upės krante. S. Šoigu nurodė, kad rusų pajėgos traukiasi į kairįjį Dnipro upės krantą Chersono srityje. Jį cituoja Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“. Ši žinia buvo paskelbta po kelias savaites trukusio Ukrainos kontrpuolimo miesto kryptimi ir Rusijos skubėjimo perkelti dešimtis tūkstančių jo gyventojų. Šio pranešimo laukė įtakingi Rusijos karo tinklaraštininkai, kurie jį apibūdino kaip skaudų smūgį. „Matyt, teks palikti miestą, kad ir kaip skaudu būtų dabar apie tai rašyti“, – teigė tinklaraštis „War Gonzo“, turintis daugiau kaip 1,3 mln. prenumeratorių „Telegram“. „Paprastai tariant, Chersono negalima paimti plikomis rankomis“, – sakoma tinklaraštyje. – Taip, tai juodas puslapis Rusijos kariuomenės istorijoje. Rusijos valstybės istorijoje. Tragiškas puslapis“. Ukrainos valdžios institucijos iš karto nepatvirtino šio rusų žingsnio, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pastarosiomis dienomis užsiminė, kad rusai apsimes pasitraukiantys iš Chersono, norėdami įvelti Ukrainos kariuomenę į ilgą mūšį. Chersono miestas, kuriame iki karo gyveno apie 288 000 žmonių, buvo vienas pirmųjų, užimtų Maskvos pajėgų po to, kai Vladimiras Putinas vasario mėnesį pasiuntė karius per sieną. Jo susigrąžinimas būtų svarbi pergalė Kyjivui. Rusų pajėgos jau kelios savaitės organizuoja civilių išvežimą iš Chersono srities. Kyjivas tai vadina deportacijomis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gyria ES 18 mlrd. eurų pagalbos Ukrainai planą.„Dėkingas Europos Komisijai ir pirmininkei Ursulai von der Leyen už paskelbtą 18 mlrd. eurų finansinės pagalbos paketą 2023 metams“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.„Tai rodo tikrą ES solidarumą“, – pridūrė jis.

Briuselis pristatė 18 mlrd. eurų pagalbos Ukrainai planąEuropos Komisija trečiadienį paskelbė išsamią informaciją apie 18 mlrd. eurų vertės ekonominės paramos Ukrainai paketą 2023 metams, kuriam, kaip tikimasi, pritars Bendrijos valstybės narės.Pagal šį planą blokas kas mėnesį Kyjivui siųstų po 1,5 mlrd. eurų 35 metų trukmės paskolomis, kurių palūkanas padengtų Europos Sąjunga, kad paremtų Ukrainos vyriausybę Rusijos invazijos akivaizdoje.„Šį naują finansinį paketą Ukrainai pristatome tuo metu, kai šaliai to labai reikia, nesiliaujantiems Rusijos išpuoliams toliau kenkiant svarbiausiai infrastruktūrai“, – sakė EK pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis.„Mūsų finansinė parama turi būti stabili, struktūrizuota ir nuspėjama“, – pabrėžė jis.Paskolų paketą dar turės patvirtinti ES valstybės narės, o kai kurios iš jų skeptiškai vertina galimybę prisiimti atsakomybę už didėjančią Ukrainos skolą. Vis dėlto Europos Komisija tikisi, kad pirmasis mokėjimas bus atliktas sausį.Šiais metais blokas jau nusiuntė Ukrainai 4,2 mlrd. eurų makrofinansinės pagalbos ir iki šio mėnesio pabaigos planuoja išmokėti dar 2,5 mlrd. eurų.Tačiau Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad kitais metais Kyjivui reikės 3–4 mlrd. eurų per mėnesį.Briuselis tikisi, kad jo įnašą papildys Vašingtonas ir kiti pagrindiniai tarptautiniai donorai, kad parama su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai pasiektų reikiamą lygį.„Užtikrinsime, kad Ukraina iš šio karo išeitų kaip klestinti šalis, kuri eina Europos integracijos keliu. Palaikysime Ukrainą tiek, kiek reikės“, – sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Skelbiama, kad žuvo Rusijos statytinis Kirilas StremousovasŽuvo Chersono srities okupacinės administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas. Apie tai skelbia „Telegram“ kanalai. Prorusiški kanalai ir tinklaraštininkai praneša, neva, pirminiais duomenimis, Rusijos statytinis žuvo autokatastrofoje.Apie valdininko žūtį pranešė rusas karo žurnalistas Semionas Pegovas, tinklaraštininkas Borisas Rožinas ir propagandinė RT televizija. Kol kas nepranešama įvykio detalių. S. Pegovas rašo, kad katastrofa įvyko prie Heničesko.K. Stremousovo pareiškimus apie situaciją Chersono srityje aktyviai citavo rusiški prokremliški leidiniai. Lapkričio 9-ąją, apie vidurdienį „RIA Novosti“ išpublikavo pranešimą su K. Stremousovo komentaru. Paskutinis pranešimas jo asmeniniame „Telegram“ kanale išpublikuotas lapkričio 9-osios ryte, 8 val.Informaciją apie jo mirtį rusų valstybinei naujienų agentūrai TASS patvirtino ir okupacinės administracijos spaudos tarnyba.„Informacija teisinga, asmeniškai žinau. Autoįvykis. Apie aplinkybes – vėliau“, – cituoja „Interfax“ nevyriausybinės Krymo savanorių organizacijos „Dobro mira“ vadovą Valerijų Petrusevičių.„Mirė Kirilas Sergejevičius Stremousovas“, – per platformą „Telegram“ pranešė Rusijos aneksuoto Krymo vadovas Sergejus Aksionovas ir pavadino jį „tikru kovotoju“ ir „Rusijos patriotu“.S. Aksionovas nenurodė K. Stremousovo mirties priežasties.Pasak TASS, vadinamasis „Chersono srities sveikatos apsaugos ministerijos vadovas“ teigė, kad eismo įvykio vietoje dirba medikai, oficialios informacijos apie K. Stremousovo mirtį nėra.Chersono regiono tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis naujienų agentūrai „Suspilne“ sakė, kad informacija apie K. Stremousovo mirtį gali būti inscenizacija.Ukrainos generalinė prokuratūra rugsėjo pabaigoje informavo V. Stremousovą, kad jis įtariamas kolaboravimu.https://twitter.com/kromark/status/1583081339410354177

Okupantai Chersono srityje sprogdina tiltusSiekdami sulėtinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą, rusų okupantai Chersono srityje susprogdino penkis tiltus.Apie tai pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas.„Okupantai susprogdino ne tik Darjevo ir Tiagino tiltus. Jie susprogdino tiltą prie išvažiavimo iš Snihurivkos į Chersoną. Jie susprogdino tiltą Novokairiuose, susprogdino tiltą Milovėje. Tai reiškia, kad okupantai dabar naikina absoliučiai visus tiltus, esančius Chersono srities dešiniajame krante“, – pažymėjo S. Chlanas.S. Chlanas pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms puolant okupantai daro viską, kas įmanoma, kad „tai nebūtų absoliutus fronto linijos pralaimėjimas, o atrodytų kaip suplanuotas atsitraukimas nuo fronto linijos“.https://t.me/tvrain/59686

Pirmą kartą nuo karo pradžios Rusija neparodė vaizdų iš fronto UkrainojeAntradienį Rusijos gynybos ministerija pirmą kartą nuo karo pradžios nepaviešino kasdienės trumposios spaudos konferencijos, kurios metu kalba oficialusis Gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas, videoįrašo, skelbia „Agentstvo“. 12.29 val. Gynybos ministerijos „Telegram“ kanale pasirodė tekstinė „specialiosios operacijos“ eigos santrauka. Anksčiau Gynybos ministerija per pusvalandį nuo tekstinės santraukos paskelbimo paviešindavo ir vaizdo įrašą su I. Konašenkovo pareiškimais, bet antradienio vakare kasdienės trumposios spaudos konferencijos vaizdo įrašo taip ir neatsirado.I. Konašenkovo videoklipo nepaskelbė ir naujienų agentūros. Federaliniais kanalais transliuojamų žinių metu vedėjai tenkinosi Gynybos ministerijos pareiškimų citatomis ir neparodė kadrų su Gynybos ministerijos atstovu spaudai.Nuo vasario 24 d. vaizdo įrašai su I. Konašenkovo pareiškimais apie situaciją fronte buvo skelbiami kiekvieną dieną. Pirmosiomis karo savaitėmis kartais per dieną būdavo keletas suvestinių.Žemėlapiai, kuriuos Gynybos ministerija rodo I. Konašenkovo trumpųjų spaudos konferencijų metu, nuo rugsėjo mėnesio pradžios keletą kartų patvirtino duomenis apie Rusijos armijos atsitraukimą.

Rusija jau paleido į Ukrainą daugiau kaip 400 iranietiškų dronų kamikadzių Rusija jau paleido į Ukrainą daugiau kaip 400 iranietiškų dronų kamikadzių. Tai trečiadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, praneša UNIAN.„Dauguma bepiločių skraidyklių buvo numuštos. Bet, deja, sunaikinti 100 proc. dronų neįmanoma. Tiek sparnuotosios raketos, tiek dronai „Shahed-136“ buvo sukurti tam, kad įveiktų oro gynybos sistemas, todėl vienas kitas pasiekia taikinius“, – sakė kariškis.Šių metų liepą Rusija įsigijo Irane didelę dronų „Shahed-136“ ir „Mohajer-6“ partiją. Įvairiais vertinimais, jų skaičius gali siekti kelis tūkstančius.Naudodama iranietiškus dronus, Rusijos kariuomenė jau pražudė dešimtis žmonių Ukrainos miestuose, taip pat ir sostinėje, sunaikino daug energetikos objektų.

JAV generolas: Baltarusijos kariuomenės įsijungimas į karą prieš Ukrainą mažai tikėtinas Baltarusijos kariuomenės dalyvavimas kare prieš Ukrainą mažai tikėtinas. Diktatorius Aliaksandras Lukašenka neįsijungs į konfliktą, kadangi jo galimybės menkos.Tai trečiadienį pranešė portalas “rbc.ua“, remdamasis buvusiu JAV kariuomenės Europoje vadu, dimisijos generolu Benu Hodgesu.„10 bataliono taktinių grupių, kurias jie (Baltarusija) turi, yra kur kas prastesnės nei Rusijos daliniai, kuriuos ukrainiečiai sėkmingai naikino. Galbūt Rusija mėgins atidaryti naują frontą iš Baltarusijos savo pačios jėgomis. Bet vėlgi, tai bus mobilizuotieji, o ne veteranai“, – sakė Amerikos kariškis interviu „24 kanalui“.B. Hodgesas teigė nemanąs, kad iš Baltarusijos gali grėsti didelis pavojus, ir tvirtino, jog Lukašenka daro visa, kad išsaugotų bent kažkokią „nepriklausomybės regimybę“.„Aš tikiu, kad jis žino, jog jei pasiųs savo kariuomenę į karą su Ukraina, tai pačioje Baltarusijoje prasidės sukilimas. Nemanau, kad baltarusiai nors kiek nori kariauti su Ukraina“, – pažymėjo generolas.Anot jo, iš Baltarusijos ir ateityje bus leidžiamos raketos ir bepilotės skraidyklės, bet antžeminio puolimo nebus.„Tuo labiau, kad jį iškart pastebėtumėte. Situaciją stebi ne tik Ukrainos, bet ir Jungtinių Valstijų bei Jungtinės Karalystės žvalgyba. Jeigu jie pradės telkti jėgas, tai nebus staigmena. Bet manau, kad puolimas labai mažai tikėtinas“, - apibendrino kariškis.„rbc.ua“ primena, jog neseniai Lukašenka pareiškė, kad esą jis neplanuoja siųsti savo kareivių kariauti prieš Ukrainą. Bet Baltarusijos teritorijoje toliau formuojama bendra su Rusija kariuomenės grupuotė. Ukrainos generalinio štabo nuomone, jos tikslas šiuo metu – atitraukti Ukrainos dėmesį ir pajėgas iš rytų ir pietų.

Peskovas apsilankė Ukrainoje Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas apsilankė Ukrainos Luhansko srityje.Kaip rašo naujienų agentūra dpa, apie D. Peskovo vizitą trečiadienį informavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi pačiu Kremliumi. Kaip tvirtinama, D. Peskovas ten surengė „mokymų programą“ apsišaukėliškose Luhansko ir Donecko „liaudies respublikose“ veikiančių žiniasklaidos priemonių atstovams.Anot Kremliaus, D. Peskovas jau grįžo į Rusiją.Apie šį jo vizitą pranešta skaičiuojant jau devintą visapusiškos Rusijos invazijos į Ukrainą mėnesį. Maskva rugsėjį paskelbė apie tarptautinei teisei prieštaraujančią Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sričių aneksiją. Tarptautinė bendruomenė šį Rusijos žingsnį laiko negaliojančiu.Antradienį Maskva taip pat skelbė, kad į karo zoną nuvyko ir gynybos ministras Sergejus Šoigu, tačiau tiksli jo apsilankymo vieta nebuvo atskleista.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 780 okupantų rusų Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 780 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki lapkričio 9 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 77 950 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 801 tanko, 5 666 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 802 artilerijos sistemų, 393 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 205 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 278 lėktuvų, 260 sraigtasparnių, 1 483 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 227 automobilių, 159 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Britų žvalgyba: Krymo tilto pajėgumai nebus visiškai atkurti bent iki 2023 m. rugsėjo Rusija tęsia Krymo tilto remontą, tačiau šio objekto pajėgumai nebus visiškai atkurti bent iki 2023 m. rugsėjo. Tai savo naujausioje, trečiadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Kaip teigiama suvestinėje, lapkričio 8 d. buvo numatytas vieno iš dviejų šį tiltą sudarančių kelių uždarymas, kad būtų galima pakeisti vieną apgadintą 64 metrų ilgio atkarpą. Turimomis žiniomis, iš viso suplanuoti keturi per praėjusio mėnesio sprogimą apgadintų tilto atkarpų pakeitimai. Nors Maskvos statytiniai Kryme yra pareiškę, kad šios atkarpos bus pakeistos iki gruodžio 20 d., Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui buvo pateikta informacija, kad dėl tolesnių darbų automobilių eismo trikdžiai numatomi iki 2023 m. kovo.Tuo metu geležinkelio linijos remonto darbų pabaiga numatoma 2023 m. rugsėjį, tačiau Rusijos vicepremjeras yra nurodęs, kad procesus bus siekiama paspartinti. Nors šia linija šiuo metu galimas traukinių eismas, jis išlieka ribotas. Anot JK gynybos ministerijos, remonto darbų eiga priklausys nuo oro sąlygų artėjančiais žiemos mėnesiais.Žvalgybos duomenų suvestinėje priduriama, kad ataka prieš šį tiltą sutrikdė Rusijos logistiką ir apribojo šios šalies galimybes pervežti karinę techniką ir karius. Ministerija nurodo, kad tiltą apgadinęs sprogimas, neseniai prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną surengta ataka ir įtariamas Maskvos ginkluotųjų pajėgų atsitraukimas iš Ukrainos Chersono srities komplikuoja Rusijos politinės vadovybės bandymus kalbėti apie laimėjimus kare prieš Ukrainą.

Pentagono pareigūnas: Rusija jau neteko Ukrainoje pusės savo tankų Nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Rusija tikriausiai jau neteko pusės savo pagrindinių kovinių tankų ir sunaudojo didžiąją dalį savo itin tiksliai valdomos ginkluotės.Tai antradienį pareiškė JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas politikai Colinas Kahlas, praneša CNN.„Putinas patyrė nesėkmę. Rusija iš šio karo išeis silpnesnė nei stojo į jį“, – sakė žurnalistams pareigūnas.Anot C. Kahlo, nuo vasario mėnesio Rusija neteko „dešimčių tūkstančių“ kareivių, o tai yra kur kas daugiau negu Sovietų Sąjunga prarado Afganistane.„Jie Ukrainoje tikriausiai jau prarado pusę savo pagrindinių kovinių tankų ir sunaudojo didžiąją dalį itin tiksliai valdomos amunicijos, o dėl sankcijų ir eksporto kontrolės jiems bus labai sunku atkurti kariuomenę tokią, kokia ji buvo prieš karą“, – teigė Pentagono atstovas.„Putinas pradėjo šį karą, bandydamas sunaikinti Ukrainą kaip nepriklausomą, suverenią ir demokratinę šalį. Jis patyrė nesėkmę, ir tai nepasikeis. Suvereni, nepriklausoma, demokratinė Ukraina išliks“, – pabrėžė C. Kahlas.

„Politico“: Zelenskis koreguoja poziciją dėl derybų su RusijaKyjivo reikalavimus Rusijai V. Zelenskis išdėstė lapkričio 8 dieną.V. Zelenskis reikalauja:• Atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą ir sugrąžinti Rusijos savavališkai prisijungtas teritorijas;• Pagarbos Jungtinėms Tautoms;• Kompensacijos už kare patirtus nuostolius;• Visų iki vieno karo nusikaltėlių patraukimo baudžiamojon atsakomybėn;• Garantijų, kad invazija daugiau niekada nepasikartos.Kaip skelbia „Politico“, tarp reikalavimų buvo nebeminima sąlyga nušalinti nuo valdžios Rusijos prezidentą V. Putiną.V. Zelenskio administracija kiek vėliau patikslino, kad Kyjivas pačios derybų galimybės neatmeta, bet V. Putinas jose nedalyvaus, nes Ukraina reikalauja iš okupuotų teritorijų išvesti Rusijos pajėgas.„Ar Putinas tam pasirengęs? Žinoma, kad ne. Jeigu jau taip, tai pagal mūsų konstruktyvų vertinimą, teks kalbėtis su nauju Rusijos lyderiu“, – pažymėjo Ukrainos prezidento patarėjas Mychailas Podoliakas.Tokios pozicijos atsisakymas – Kyjivo ir Vašingtono pokalbio rezultatas, taip pat, kaip rašo „Politico“, ir JAV nacionalinio saugumo patarėjo Jacko Sullivano apsilankymo Ukrainoje padarinys.Oficialieji Amerikos asmenys tiesiogiai su V. Zelenskiu nesikalbėjo ir įtikinti pakeisti savo poziciją neįkalbinėjo, bet paprašė pademonstruoti savo pasirengimą „išmintingai ir taikiai“ užbaigti karą.„Tai nereiškia, kad jiems reikia prie derybų stalo sėsti jau dabar. Mes nemanome, kad dabar tam tinkamiausias metas, atsižvelgiant į tai, ką daro Rusija“, – patikimo vienas aukšto rango JAV prezidento administracijos pareigūnas.

Socialiniuose tinkluose – užuominos apie naują ukrainiečių kontrpuolimą: okupantai skundžiasi, kad jau buvo išstumtiRusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo okupantų paskirtą Snihurivkos merą, kuris pareiškė, kad į rytus nuo Mykolajivo esančio miestelio gyventojai matė tankų ir kad vyksta nuožmus mūšis.„Kova prasidėjo dieną, aplinkui važinėja tankai, o miestelio pakraštyje verda įnirtingas mūšis“, – sakė meras Jurijus Barabašovas, remdamasis vietos gyventojų informacija.„Žmonės matė karinę techniką, judančią gatvėmis miestelio centre“, – pridūrė jis.Chersono srities okupacinės administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas „Telegram“ rašė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos bandė pulti trimis frontais įskaitant Snihurivką, skelbia „Reuters“.Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas, vadovaudamasis perimtu Rusijos karių pokalbiu, pareiškė, kad Ukrainos pajėgos jau išstūmė rusus iš šios teritorijos.„Rusijos kareiviai skundžiasi, kad jau buvo išstumti“, – savo „Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime sakė V. Kimas.Ukraina kol kas nekomentuoja įvykių šioje fronto dalyje. Snihurivka yra į šiaurę nuo Chersono, už valandos kelio automobiliu.Šis miestelis yra svarbi Rusijos kareivių, bandančių išlaikyti Chersono sritį ir atremti Ukrainos kariuomenės puolimą, gynybinė linija. https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1590059985161310208

Rusai iranietiškais dronais smogė DnipruiNaktį į trečiadienį Rusijos kariuomenė iranietiškais dronais smogė Dnipro miestui, praneša UNIAN.Pasak Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovo Oleksijaus Rezničenkos, okupantai pataikė į logistikos įmonę.„Priešo smūgis sukėlė smarkų gaisrą, kuris apėmė daugiau kaip 3 tūkst. kvadratinių metrų plotą. Liepsnas jau pavyko užgesinti. Sugriauti įmonės sandėliai“, - informavo pareigūnas.Keturi sužeisti darbuotojai nugabenti į ligoninę, trys iš jų yra sunkios būklės.Penkis dronus Ukrainos oro gynybos pajėgoms pavyko sunaikinti.Šių metų liepą Rusija įsigijo Irane didelę dronų „Shahed-136“ ir „Mohajer-6“ partiją. Įvairiais vertinimais, jų skaičius gali siekti kelis tūkstančius.https://t.me/nexta_live/40378

Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša šalies pietuose sunaikinusios du Rusijos amunicijos sandėliusUkrainos ginkluotosios pajėgos antradienį šalies pietuose sunaikino du Rusijos amunicijos sandėlius.Kaip rašo CNN, apie tai trečiadienį feisbuke pranešė Ukrainos operatyvinė vadavietė „Pietūs“. Pasak jos, šie sandėliai buvo įkurti Mykolajivo ir Chersono srityse.Vadavietė taip pat pateikė duomenis apie pastarųjų 24 val. Rusijos nuostolius Ukrainos pietuose. Maskvos pajėgos, be kita ko, neteko keturių tankų, priešlėktuvinės gynybos sistemos „Tor-M2“, savaeigės haubicos „Acacia“, dviejų minosvaidžių ir devynių šarvuotųjų kovos mašinų. Taip pat nukauti 55 rusų kariai.CNN neturi galimybės nepriklausomai patikrinti šių teiginių.

Analitikai: apie Patruševo vizitą Iranas skelbia ne be priežasties, Rusija – tyliJungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) suvestinė pradedama Irano žiniasklaidos pranešimais, kad į šalį atvyko Rusijos saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas. Anot ISW ekspertų, tikėtinas jo kelionės tikslas – „potencialaus Irano balistinių raketų įsigijimo aptarimas“.Apie N. Patruševo vizitą praneša naujienų agentūra „Nour“. Remiantis jos duomenimis, Rusijos saugumo tarybos sekretorių pakvietė Irano aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Ali Shamkhani. Apie vizito tikslus naujienų agentūra užsimena tik tiek, kad jis atvyko Rusijos ir Irano bendradarbiavimui aptarti. Apie N. Patruševo kelionę į Iraną taip pat rašo valstybinė naujienų agentūra „Irna“.Tačiau oficialiosios Rusijos institucijos apie N. Patruševo vizitą kol kas nepraneša.Vadovaujantis ISW suvestinės autorių išvada, Irano aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba „tikriausiai pranešė apie N. Patruševo atvykimą į Iraną, kad tarptautinei (o ne šalies) auditorijai pademonstruotų stiprėjantį bendradarbiavimą tarp Teherano ir Maskvos bei netiesiogiai duotų suprasti, jog aukštas pareigas užimantis Rusijos valdininkas į Iraną kreipiasi pagalbos dėl įvykių Ukrainoje“.ISW suvestinėje nurodyta, jog „Kremlius toliau bando slapta gauti ginklų, kuriuos galėtų panaudoti Ukrainoje, kad sušvelnintų tarptautinių sankcijų poveikį ir kompensuotų išeikvotus šaudmenis“.

Didžioji Britanija perduos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms 12 tūkst. žieminių miegmaišiųDidžioji Britanija perduos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms žieminių miegmaišių ir šildomų palapinių.Kaip praneša „Ukrinform“, tai Londone paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace`as.„Turint omenyje artėjančią žiemą, ši įranga leis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms efektyviai veikti kelis artimiausius mėnesius. Kartu su mokomąja programa ir mirtinos ginkluotės tiekimu tai demonstruoja mūsų įsipareigojimą užtikrinti, kad ukrainiečių kariai būtų gerai parengti ir kokybiškai aprūpinti, galėtų kovoti ir lemti savo ateitį“, - sakė pareigūnas.Didžiosios Britanijos premjero biuras patikslino, kad naująjį pagalbos paketą sudarys 12 tūkst. žieminių miegamųjų komplektų ir 150 šildomų palapinių. Be to, iki gruodžio vidurio Ukraina gaus iš Jungtinės Karalystės 25 tūkst. žieminės aprangos komplektų.Didžiojoje Britanijoje rengiami Ukrainos kariškiai gaus 7 tūkst. aprangos komplektų.

Zelenskis: darome visa, kad Rusijos planas paversti žiemą ginklu žlugtųUkrainos vyriausybė antradienį priėmė svarbų sprendimą, kuris padės išgyventi žiemos laikotarpį. Importuojant per šildymo sezoną būtinas prekes joms nebus taikomas PVM ir įvežimo muitas.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis šalies prezidento Volodymyro Zelenskio vaizdo kreipimusi.„Tai turi supaprastinti ir atpiginti generatorių, akumuliatorių, transformatorių ir kitos panašios technikos, padedančios apsirūpinti energija ir šiluma, tiekimą į Ukrainą“, - pareiškė valstybės vadovas.Jis pažymėjo, jog taip pat svarbu sukaupti pakankamai dujų ir anglių.„Mes gerai suprantame: valstybės teroristės planas prieš mūsų šalį ir prieš visą Europą – paversti žiemą ginklu. Bet mes darome visa, kad žlugtų ir šis Rusijos planas, kaip ir įvairūs ankstesni“, - pridūrė prezidentas.Portalas primena, jog anksčiau Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pareiškė, kad Ukrainoje jau šildoma 60 proc. objektų.

Zelenskis: kovų intensyvumas nemažėjaUkrainos ginkluotosios pajėgos toliau ginasi Chersono bei Donecko srityse ir palaipsniui išlaisvina Ukrainos gyvenvietes nuo Rusijos įsibrovėlių. Tai vakarinėje savo kalboje sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Anot jo, kovų intensyvumas dabar yra ne mažesnis nei rudens pradžioje.„Informacinėje erdvėje šiek tiek mažėja naujienų iš fronto – pranešimų yra mažiau nei, pavyzdžiui, rudens pradžioje. Bet tai nereiškia, kad kovų intensyvumas sumažėjo", - sakė V. Zelenskis. Jo teigimu, padėtis išlieka sunki visoje fronto linijoje. Kai kuriose srityse tęsiasi įnirtingos pozicinės kovos. Padėtis vis dar ypač sunki Donecko srityje.V. Zelenskis taip pat pridūrė, kad rusų okupantai patiria didelių nuostolių. Nepaisant to, jie ir toliau bando pasiekti Donecko srities administracinę sieną. Prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos kariai rusams neduoda nė centimetro žemės Donecko srityje.

Analitikai: Iranas nori parodyti gilėjantį bendradarbiavimą su RusijaIrano vyriausybės kontroliuojama žiniasklaida sąmoningai trimitavo apie Rusijos Saugumo tarybos sekretoriaus Nikolajaus Patruševo atvykimą į Teheraną.Pasak Karo studijų instituto analitikų, N. Patruševas atvyks į Iraną aptarti galimo balistinių raketų pardavimo. Tačiau Maskva kol kas nepatvirtino šio vizito.Irano Saugumo tarybos sekretorius Ali Shamkhani pažymėjo, kad N. Patruševas taip pat susitiks su kitais aukštais Irano politikos ir ekonomikos pareigūnais aptarti Rusijos ir Irano santykių.

Podolyakas: susitarimas su Putinu yra bilietas į pasaulį, kuriame tarptautinė teisė nebeveikiaDialogas su Rusija bus įmanomas, kai Rusijos kariuomenė paliks Ukrainos teritoriją, kitaip paliaubų susitarimas taps tik taktine pauze, siekiant sustiprinti priešo pozicijas ir prarasti Ukrainos teritorijas.Tai pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mykhailas Podolyakas interviu Italijos laikraščiui „La Repubblica“, praneša „Ukrinform“. „Susitarimas su Putinu yra bilietas į vieną pusę, į pasaulį, kuriame tarptautinė teisė nebeveikia, kur įstatymai nustato jėgą, o jėga yra branduolinis ginklas. Ir kam mokėti tokią kainą, jei Putinas neatsisako tikslo mus sunaikinti? Paliaubos Rusijai yra taktinė pauzė, kurią reikia sustiprinti. Ar verta tokią dovaną įteikti Maskvai?“ – klausė Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas.Jis pažymėjo, kad kiekviena karinė sėkmė ir kiekvienas išlaisvintos žemės metras stiprina Ukrainą. Tuo pačiu metu, pasak M. Podolyako, dialogas su Rusija taps įmanomas, kai Rusijos kariuomenė paliks Ukrainos teritoriją.M. Podolyakas pabrėžė, kad Vakarų valstybių lyderiai nesutaria dėl Rusijos prezidento pašalinimo iš pareigų klausimo, tačiau bet koks susitarimas su dabartiniu Rusijos lyderiu lems Ukrainos teritorijų pasidavimą ir kitų autokratijų stiprinimą.Atsakydamas į klausimą, ar Ukraina ir toliau kovotų, jei Vakarų šalys atsisakytų tiekti naują karinę pagalbą, M. Podolyakas sakė: „Paklauskite ukrainiečių. Tų, į kurių namus smogė Rusijos raketos. Tų, kurių artimieji buvo nužudyti ar išprievartauti. Tų, kurie naktį praleidžia šaltuose šlapiuose grioviuose. Paklauskite tų, kurie liks čia žiemai, žinodami, kad Rusija bandys atimti iš mūsų šviesą, vandenį ir bendravimą. Paklauskite, žiūrėdami šiems žmonėms į akis.“„Mes neturime kito pasirinkimo. Rusija įsiveržė į mus su mobiliais krematoriumais ir puse milijono lavonų maišų. Jei nustosime gintis, nustosime egzistuoti. Mes ir toliau kovosime, net jei mums bus smogta į nugarą“, – pridūrė M. Podolyakas.

Pentagonas: sąjungininkai diskutuoja, kaip padėti Ukrainai susidoroti su elektros tiekimo nutraukimuJungtinės Valstijos, sąjungininkai ir partneriai diskutuoja apie būdus, kaip aprūpinti Ukrainą elektros generatoriais, šildymo, vandens valymo ir kita specialia įranga, Rusijai sąmoningai naikinant kritinę infrastruktūrą. Apie tai antradienį per pasitarimą Pentagone paskelbė oficialus JAV gynybos departamento atstovas generolas Patrickas Ryderis, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Iš tiesų, Rusijos raketų smūgiai išjungė didelę dalį Ukrainos energetikos infrastruktūros“, – sakė JAV gynybos pareigūnas.Jis pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos diskutuoja su kitomis šalimis, kokia efektyvi parama gali būti teikiama Ukrainai „užtemimo“ sąlygomis, kurios apėmė didelę šalies dalį.„Galiu pasakyti, kad kalbama apie tai, kaip JAV, sąjungininkai ir partneriai gali padėti“, – sakė P. Ryderis.Jis nurodė, kad visų pirma svarstomas galimas generatorių, vandens valymo įrangos, šildytuvų ir kt. tiekimas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukraina patyrė didelių nuostolių dėl raketų smūgių iš Rusijos pusės, ypač elektros ir šilumos tiekimo srityse. Tačiau Ukrainos premjeras antradienį sakė, kad vyriausybė deda visas pastangas, kad sumažintų poveikį civiliams. Pasak jo, šiuo metu beveik 60 proc. visų šalies infrastruktūros objektų jau yra prijungti prie šilumos tiekimo.

Rusai dar kartą apšaudė Kramatorską, sužeidė vaikąRusijos kareiviai vėl apšaudė Kramatorsko miestą Donecko srityje, pataikydami į mokyklos teritoriją. Per ataką buvo sužeistas vaikas. Pasak „Ukrinform“, Donecko regioninės karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenko tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.„Rusai sudavė dar vieną smūgį į Kramatorską – buvo sužeistas vaikas. Apšaudymo auka buvo aštuonerių metų berniukas. Sviediniai įskrido į vienos iš vietos mokyklų teritoriją – buvo apgadintas ir mokyklos pastatas, ir šalia esantys gyvenamieji pastatai“, – sakė jis.Kaip pažymėjo P. Kyrylenko, Kramatorskas ne pirmą kartą patenka į priešo ugnį, „ir jūs galite būti tikri, kad ne paskutinį kartą“. Pasak jo, „rusai smogs miestui, kol mes juos išstumsime iš savo žemės“.„Civiliai gyventojai turi palikti regioną – ypač šeimos su vaikais. Atsakomybė už vaikų gyvenimus pirmiausia tenka jų tėvams“, – pabrėžė P. Kyrylenko. Kaip pranešė „Ukrinform“, Donecko srityje lapkričio 8-osios naktį ir ryte Rusijos kariai apšaudė fronto dalis nuo Ugleandaro iki Seversko. Vienas žmogus buvo sužeistas, daugelis namų buvo sunaikinti.

Kyjivas: Rusija tęsia raketų atakas ir plėšikavimusRusijos pajėgos antradienį atakavo virtinę taikinių Ukrainoje. Pasak Generalinio štabo, per atakas Charkivo, Donecko, Zaporižios ir Chersono srityse panaudotos ir raketos, ir karo lėktuvai. „Pažeidžiant humanitarinę tarptautinę teisę ir kariavimo taisykles, toliau atakuota kritinė infrastruktūra ir gyvenamieji namai“, - feisbuke rašė kariuomenė. Apie atakų padarytą žalą detalių nepateikta.Ukrainos Generalinis štabas apkaltino kaimyninės Baltarusijos institucijas toliau remiant Rusijos atakas prieš Ukrainos taikinius, nes jos leidžia naudotis „infrastruktūra, teritorija ir oro erdve“. „Išlieka pavojus, kad priešas kovinių dronų atakas rengs iš šios šalies teritorijos ir oro erdvės“, - sakoma pranešime.Regione aplink Pietų Ukrainos Chersono miestą Generalinis štabas fiksavo tolesnį Rusijos karių vykdomą organizuotą plėšikavimą. Pirmadienį esą pastebėtos vilkstinės su vogta buitine technika ir statybinėmis medžiagomis. Taip pat tęsiamas mobiliojo ryšio stulpų ir įrangos demontavimas.

Šaltinis: Rusija už dronus Iranui nuskraidino 140 mln. eurų ir pagrobtą Vakarų ginkluotęRusija į Iraną atskraidino 140 mln. eurų grynųjų ir atrinktų JK ir JAV ginklų mainais už dešimtis mirtinų bepiločių orlaivių, naudojamų kare Ukrainoje, tvirtino saugumo šaltinis, skelbia „Sky News“.Ankstų rugpjūčio 20 d. Rusijos karinis lėktuvas slapta nugabeno grynuosius pinigus ir tris amunicijos modelius – britų prieštankinę raketą NLAW, JAV prieštankinę raketą „Javelin“ ir priešlėktuvinę raketą „Stinger“ – į Teherano oro uostą. Tai „Sky News“ sakė šaltinis, norėjęs likti anonimiškas.Pasak šaltinio, ginklai buvo dalis JK ir JAV karinės įrangos siuntos, skirtos Ukrainos kariuomenei, kuri „pateko į Rusijos rankas“.Šaltinis teigė, kad jie galėtų suteikti Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusui (IRGC) galimybę studijuoti Vakarų technologijas ir galbūt jas kopijuoti.„Jie tikriausiai bus apgręžti ir naudojami būsimuose karuose“, – sakė šaltinis.Savo ruožtu Iranas tiekė Rusijai daugiau nei 160 nepilotuojamų orlaivių (UAV), įskaitant 100 dronų „Shahed-136“, teigė šaltinis. Jie vadinami kamikadzių dronais, nes jie sprogsta nuo smūgio.Šaltinis teigė, kad per pastarąsias kelias dienas Teheranas ir Maskva susitarė dėl dar vieno 200 mln. eurų sandorio.„Tai reiškia, kad netrukus iš Irano bus dar vienas didelis dronų tiekimas“, – sakė šaltinis.

„Reuters“: Italija perduos Ukrainai oro gynybos sistemas SAMP-T ir „Aspide“Italijos vyriausybė ruošia naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, kuriame turėtų būti oro gynybos sistemos SAMP-T ir „Aspide“.Kaip rašo „Reuters“, remdamasi Italijos vyriausybės koalicijos atstovu, Roma yra pasirengusi Ukrainai perduoti įvairias oro gynybos sistemas. Į naująjį paketą turėtų būti įtrauktos prancūzų ir italų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos SAMP-T ir itališkos „Aspide“, taip pat nešiojamos raketos „Stinger“.Pasak italų pareigūno, kol kas neaišku, kiek sistemų Italija galės perduoti ir kada tokia siunta gali būti pristatyta į Ukrainą.

Liuksemburgas yra blokavę trečdalį viso ES įšaldyto rusų turtoIš viso Europos Sąjungoje (ES) įšaldyto Rusijos fizinių asmenų ir bendrovių turto apie trečdalis blokuota Liuksemburge. Po Rusijos invazijos į Ukrainą ES įvedus sankcijas, Liuksemburge įšaldyta 5,5 mlrd. vertės rusų turto iš 17 mlrd., antradienį parlamente sakė Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Jeanas Asselbornas.„Jei Rusija nenusileis, tuomet tolesnės sankcijos bus neišvengiamos“, - kalbėjo J. Asselbornas. Esą svarbu, kad ES neapgalvotai nestatytų ant kortos ligšiolinės vienybės. Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą „neutralumo negali būti“, pažymėjo jis. Kas nepasmerkia Rusijos, tas toleruoja stipresniojo teisę. „Istorija nuspręs, kas buvo teisingoje pusėje“, - sakė ministras.Liuksemburgas iki šiol perdavė Ukrainai ginklų ir įrangos už daugiau kaip 72 mln. eurų. Tai atitinka 16 proc. viso Didžiosios Hercogystės gynybos biudžeto. J. Asselbornas iš esmės sveikino ES planus priimti Ukrainą ir Vakarų Balkanų šalis. Tačiau esą reikia diskutuoti ir apie ES priėmimo pajėgumus.ES nuo Rusijos karo pradžios prieš aštuonis mėnesius priėmė jau aštuonis sankcijų paketus.

Maskva: Šoigu Ukrainoje aplankė rusų kariusRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, Maskvos duomenimis, Ukrainoje aplankė rusų karius. Jo ministerija antradienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame naujasis Rusijos dalinių Ukrainoje vadas Sergejus Surovoikinas aiškina ministrui karinę situaciją. Be to, S. Šoigu ordinais apdovanojo kareivius. Kur tiksliai ministras lankėsi, neskelbiama.Praėjus daugiau kaip aštuoniems mėnesiams nuo invazijos pradžios, rusų okupantai ypač Pietų Ukrainos Chersono regione susiduria su problemomis. S. Surovikinas jau spalio pabaigoje paskelbė apie „sunkius sprendimus“ – stebėtojai tai interpretavo kaip planuojamą atsitraukimą.Ir antradienį ir rusų, ir ukrainiečių pajėgos skelbė apie besitęsiančius mūšius Chersone.

Gynybos ministerija paaiškino, nuo ko priklausys naujoji mobilizacijos banga UkrainojeAr Ukrainoje bus nauja mobilizacija, priklausys nuo situacijos fronte, tai pranešė Ukrainos gynybos viceministrė Anna Malyar, atsakydama į klausimą dėl prezidento iniciatyvų pratęsti karo padėtį ir mobilizaciją.Anot jos, iš Generalinio štabo girdėjo pareiškimų, kad šiandien yra pakankamai žmonių, kurie yra mobilizuoti.

Į nelaisvę patekę rusų kariai: į mus šaudė saviUkrainos kariai prie Sviatovo į nelaisvę paėmė mobilizuotų rusų, skelbia Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka. Anot jo, dauguma karo belaisvių yra iš Maskvos ir Maskvos srities.Filmuotoje medžiagoje matoma, kaip 21 Rusijos karys skundžiasi vadovybe, palikusia juos apkasuose fronte be maisto ir vandens. Vienas iš vyrų teigia, kad vadai juos pasmerkė „skerdynėms“: „Tris paras nevalgėme, negėrėme, glaudėmės šlapi apkasuose“. „Vadai pabėgo patys pirmieji: prasidėjo apšaudymas, ir jie dėjo į kojas“, – pasakoja vienas karys. Kitas tikina, kad juos apšaudė ir rusų artilerija: „Savi šaudo į savus“.„Neikite kariauti, tai ne jūsų karas“, – kitus rusus ragina nelaisvėje atsidūręs mobilizuotasis.A. Heraščenka pridūrė, kad mobilizuotieji nedalyvavo jokiuose mokymuose, nebuvo jokio karinio parengimo – jie tiesiog vos pašaukti atsidūrė fronte.Vaizdo įrašai ir nuotraukos su į karo nelaisvę patekusiais kariais publikuojami ir prorusiškų kanalų. Pavyzdžiui, įrašas apie į nelaisvę patekusius rusų karius atsidūrė „Telegram“ kanale „Svodki opolčenija Novorossii“.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50381

Lavrovas: Rusija ir Indija svarsto bendros ginklų gamybos galimybę Rusija ir Indija svarsto galimybę bendrai gaminti modernią gynybos įrangą, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.Jiedu su Indijos užsienio reikalų ministru Subrahmanijamu Džaišankaru kalbėjosi apie karinio ir technologinio bendradarbiavimo perspektyvas, sakė S. Lavrovas antradienį po susitikimo su S. Džaišankaru Maskvoje, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.Apie kokią konkrečią gynybos įrangą galėjo būti kalbama, liko neatskleista. Tai buvo penktasis abiejų ministrų susitikimas šiais metais.Kalbėdamas apie paramą Ukrainai, S. Lavrovas apkaltino Vakarų šalis, kad šios, prisidengdamos „Ukrainos įvykiais“, bando įtvirtinti „dominuojantį vaidmenį pasaulio reikaluose“ ir užkirsti kelią „tarptautinių santykių demokratizavimui“. Todėl jis pareiškė labai vertinąs Rusijos „Indijos draugų“ poziciją Ukrainos atžvilgiu, sakė S. Lavrovas.Indija yra neutrali Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu, nes palaiko glaudžius santykius ir su Vakarais, ir su Rusija. Šalis taip pat nepritaria Vakarų sankcijoms ir skatina konfliktus spręsti dialogu. Pastaruoju metu Indija iš Rusijos daugiau perka santykinai pigios naftos.Naujasis Delis taip pat labai pasikliauja Maskva dėl karinės įrangos ir atsarginių dalių. Pasak S. Lavrovo, Rusija ir Indija taip pat nori glaudžiau bendradarbiauti branduolinės energetikos ir skrydžių į kosmosą srityse.S. Džaišankaras pabrėžė, kad jo šalis nori ir toliau pirkti naftą iš Rusijos. „Būdami trečia pagal dydį naftos ir dujų vartotoja ir ne itin didelių pajamų šalis, turime ieškoti prieinamų šaltinių, todėl Indijos ir Rusijos santykiai mums yra naudingi“.

Ukraina: teritorinis vientisumas yra pagrindinė sąlyga atnaujinti derybas su RusijaUkrainos teritorinio vientisumo atkūrimas yra pagrindinė derybų su Rusija atnaujinimo sąlyga. Jo šaliai taip pat reikia garantijų modernios oro gynybos, lėktuvų, tankų ir ilgojo nuotolio raketų forma, tviteryje rašo Ukrainos Saugumo tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas. Strategija esą yra proaktyvūs veiksmai. „Rusijos raketos turi būti sunaikintos prieš jas paleidžiant ore, sausumoje ir jūroje“, – teigiama toliau žinutėje, informuoja agentūra „Reuters“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė esąs atviras deryboms su Rusija, tačiau tik „tikroms“ deryboms, kuriose būtų kalbama apie Ukrainos sienų atkūrimą, kompensaciją už rusų atakas ir už karo nusikaltimus atsakingų asmenų patraukimą atsakomybėn.Prieš tai „The Washington Post“ rašė, jog vyriausybė Vašingtone yra už tai, kad Ukraina signalizuotų savo pasirengimą deryboms.

Ukraina susigrąžino dar 38 kritusių karių palaikusUkraina susigrąžino dar 38 kritusių gynėjų palaikus.Kaip rašo „Ukrinform“, apie tai informavo šios šalies Laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerija.„Perduoti savo gyvybes dėl Ukrainos paaukojusių karių palaikai. Šiandien artimiesiems sugrąžinti 38 gynėjų kūnai“, – pareiškė ministerija ir pridūrė, kad prie palaikų atgavimo operacijos organizavimo prisidėjo Ukrainos komisaras neeilinėmis aplinkybėmis dingusių asmenų klausimu Olehas Kotenka ir kitos šalies teisėsaugos agentūros, o visas procesas įvyko laikantis Ženevos konvencijos.

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose atvyko į Kyjivą JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose (JT) Linda Thomas Greenfield atvyko pokalbių į Ukrainos sostinę Kyjivą. Čia ji antradienį patvirtins JAV paramą Ukrainai ginant savo laisvę ir suverenumą po „brutalios ir neišprovokuotos Rusijos invazijos“, tviteryje rašė jos atstovas Nate‘as Evansas.Praėjusį penktadienį Ukrainoje lankėsi JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas. JAV remia Ukrainą jos pasipriešinimo kovoje prieš Rusiją teikdamos ne tik karinę, bet ir humanitarinę paramą.L. Thomas Greenfield lankosi Ukrainoje JAV kadencijos vidurio rinkimų dieną. Jų baigtis gali atsiliepti ir JAV paramai Ukrainai.

Ukraina statys antrąjį „Mrija“ lėktuvąUkrainos valstybės įmonė „Antonov“ patvirtino planus pastatyti antrąjį didžiausio ir galingiausio pasaulyje krovininio lėktuvo An-225 „Mrija“ egzempliorių, kurio pirmasis buvo nepataisomai sugadintas per Rusijos oro antpuolį pirmosiomis karo dienomis.„Antonov“ antradienį išplatintu pranešimu paneigė kaip netikslią Vokietijos leidinio „Bild“ skelbtą informaciją, neva antrasis „Mrija“ jau paruoštas 30 procentų.„Antrojo An-225 „Mrija“ statyba vis dar yra projektavimo darbų stadijoje“, – teigiama „Antonov“ pranešime.Anot įmonės vadovo Jevheno Havrilovo, antrasis An-225 bus aprūpintas tiek naujomis, tiek sugadinto orlaivio dalimis. „Antonov“ ekspertų vertinimais, šiuo metu turima apie 30 proc. komponentų antrajam tokiam lėktuvui.Paskaičiuota, jog išlaidos gali viršyti 500 mln. eurų. Lėktuvo statybos vietą įslaptinta.Olego Antonovo vardo Kyjivo lėktuvų kontstruktorių biure suprojektuoti An-225 keliamoji gali – iki 640 tonų.Vienintelis toks lėktuvas pasaulyje buvo sunaikintas per Rusijos oro antpuolį vasario 27-ąją Hostomelio oro uoste.

Zelenskis dalyvaus G-20 viršūnių susitikimeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus vėliau šį mėnesį vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime Balyje Indonezijoje, antradienį vietos žiniasklaidai sakė jo atstovas Serhijus Nykyforovas.„Žinoma, kažkokiu formatu Volodymyras Zelenskis dalyvaus G-20 viršūnių susitikime. Daugiau pasakyti negaliu“, – nurodė atstovas.Jo teigimu, veikiausiai V. Zelenskis susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu.Praėjusią savaitę V. Zelenskis pareiškė, kad nedalyvaus artėjančiame G-20 aukščiausiojo lygio susitikime Indonezijoje, jei jame dalyvaus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.„Jei dalyvautų Rusijos Federacijos lyderis, Ukraina nedalyvautų“, – pareiškė jis.V. Putinas dar nėra patvirtinęs, ar dalyvaus šiame viršūnių susitikime.G-20 valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas vėliau šį mėnesį įvyks Balyje, Indonezijoje. Jo metu JAV prezidentui Joe Bidenui gali tekti akis į akį susidurti su dviem savo varžovais: V. Putinu bei Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.

Ukrainos karinė žvalgyba: iranietiškų dronų detalės pagamintos jau po Rusijos įsiveržimoUkrainiečių karinės žvalgybos atstovai antradienį skelbia aptikę informacijos, kad iranietiški dronai, kuriuos Rusija naudoja atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir civilinius taikinius, galėjo būti rusams pristatyti po vasario 24-osios, kai Maskva pradėjo invaziją.„Drono „Mohajer-6“ propeleris buvo pagamintas tik šių metų vasarį... O dar prireikė laiko pristatyti jį į Rusijos Federaciją. Tai reiškia, kad jie buvo pristatyti šiais metais“, – sakoma socialiniame tinkle „Facebook“ Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos paskelbtame pranešime.Remiantis pranešimu, iranietiškas dronas „Mohajer“ surinktas iš įvairiose šalyse pagamintų dalių. Dauguma komponentų yra iš JAV, taip pat dronas turi austriškų, japoniškų, kiniškų dalių, sakoma jame.„Rusiškų elementų čia neradome. Vienas elementas yra su užrašu persų kalba“, – teigiama pranešime.Ukrainos ekspertai tiria, kaip užsienietiški komponentai atsidūrė Irano dronuose. Jų serijiniai numeriai ir duomenys apie komponentų gamintojus perduoti Ukrainos partnerėms.Irano užsienio reikalų ministras šeštadienį pirmą kartą pripažino, kad jo šalis siuntė Rusijai bepiločių lėktuvų, tačiau tvirtino, kad jie buvo perduoti prieš Maskvai pradedant karą Ukrainoje.Anksčiau Irano pareigūnai neigė, kad ginkluoja Rusiją jos kare su Ukraina. Praėjusią savaitę Irano ambasadorius prie Jungtinių Tautų Amiras Saeidas Iravanis pavadino kaltinimus „visiškai nepagrįstais“ ir pakartojo, kad Iranas laikosi neutralumo, kai kalbama apie šį karą.JAV ir jų Vakarų sąjungininkės JT Saugumo Taryboje paragino generalinį sekretorių Antonio Guterresą ištirti, ar Rusija naudojo Irano bepiločius orlaivius civiliams Ukrainoje atakuoti.Pripažindamas, kad rusams siuntė dronų, Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras-Abdollahianas šeštadienį teigė, kad Teheranas nežinojo apie jų panaudojimą Ukrainoje. Jis teigė, kad Iranas ir toliau yra įsipareigojęs remti pastangas sustabdyti karą.„Jei (Ukraina) turi kokių nors dokumentų, kad Rusija Ukrainoje naudojo Irano bepiločius orlaivius, jie turėtų mums juos pateikti, – sakė jis. – Jei mums bus įrodyta, kad Rusija naudojo Irano dronus kare prieš Ukrainą, mes neliksime abejingi šiam klausimui.“„Praėjusią savaitę per pokalbį telefonu su Ukrainos užsienio reikalų ministru sutarėme, kad jei bus įrodymų, jis mums juos pateiks“, – sakė iraniečių diplomatijos vadovas.Irano užsienio reikalų ministras dar kartą paneigė, kad jo šalis tiekė raketas Rusijai, ir pavadino kaltinimus „visiškai melagingais“.Spalio 16 dieną laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad Iranas ruošiasi tiekti raketas Rusijai.Kyjivas ir Vakarų sąjungininkai ne kartą kaltino Maskvą, kad pastarosiomis savaitėmis vykdydama išpuolius prieš Ukrainą ji naudojo Irane pagamintus bepiločius orlaivius „Shahed-136“, kurie nusileidę sprogsta ir dėl kurių Kyjive žuvo žmonių bei buvo sunaikinta civilinės infrastruktūros objektų.Ukraina teigė, kad prieš civilius gyventojus jau panaudota apie 400 Irano bepiločių orlaivių, o Maskva jų užsakė apie 2 tūkstančius.Rusijos užsienio reikalų ministerija yra pareiškusi, kad Vakarai siekia daryti „spaudimą“ Teheranui, kaltindami Maskvą, kad ji Ukrainoje naudoja Irane pagamintus bepiločius orlaivius.Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga jau įvedė sankcijas Iranui dėl bepiločių orlaivių naudojimo Ukrainoje.Kyjivas nusprendė gerokai apriboti diplomatinius santykius su Teheranu dėl įtariamo ginklų tiekimo Maskvai.

Ekspertai apie neįprastą Šoigu ministerijos reakciją: situacija labai sunkiRusijos Federacijos gynybos ministerijos reakcija į galimą Rusijos jūros pėstininkų nesėkmę Pavlivkos rajone, panašu, tik patvirtina minėtoje fronto atkarpoje Rusijos patirtų nuostolių masto rimtumą. Tokias išvadas savo lapkričio 7 dienos ataskaitoje pateikia Karo tyrimų institutas (ISW).ISW analitikai atkreipia dėmesį į retą atvejį, kai Rusijos Federacijos gynybos ministerija sureagavo į šalies „karo korespondentų“ ir tinklaraštininkų pasimetimą, kurį išprovokavo informacija apie didžiulius Rusijos jūrų pėstininkų nuostolius Donecko srities Pavlivkos rajone. Anksčiau skelbta, kad 155-osios Rusijos Federacijos Ramiojo vandenyno jūrų pėstininkų brigados kariai Primorės krašto gubernatoriui Olegui Kožemiakai parašė laišką, kuriame skundžiasi dideliais nuostoliais. Jame teigiama, kad per keturias dienas „300 žmonių žuvo, buvo sužeisti arba dingo be žinios“, taip pat „per neaiškų puolimą“ neteko kone pusės savo karinės technikos.Atsakydama į susiklosčiusią situaciją Rusijos Federacijos gynybos ministerija tokius teiginius atmetė ir pridūrė, kad 155-osios jūrų pėstininkų brigados kariai „jau daugiau nei dešimt parų vykdo sėkmingą puolimą Ugledarsko kryptimi“, o jų nuostoliai per tą laiką „neviršija 1 proc. viso karinio personalo, sužeistieji sudaro viso labo 7 proc., o ir dauguma jų jau grįžo į tarnybą“.Karinių tyrimų instituto ekspertai pažymi, kad anksčiau Rusijos gynybos ministerija į bet kokią kritiką Rusijos armijai „tokiais atvejais reaguodavo tyla“. Tik ne Kremlius, kuris kartais pats netiesiogiai daro įtaką Rusijos „karo korespondentų naratyvams“. Šis retas viešas Rusijos Federacijos gynybos ministerijos atsakas „leidžia daryti išvadą, kad situacija Pavlivkoje labai sunki, kad būtų galima reikalauti atsakymų, ir pasitarnauja kaip įrodymas, kad kai kurie Rusijos karybos tinklaraštininkai turi pakankamai nemažai galios svertų formuojant Gynybos ministerijos žingsnius informacinėje erdvėje“.

Ukrainoje žuvo dar vienas JAV pilietis Ukrainoje žuvo dar vienas JAV pilietis. Kaip rašo CNN, tai patvirtino JAV valstybės departamentas.Nors departamentas neatskleidė jo tapatybės, Ukrainos Tarptautinis gynybos legionas, kuriame jis tarnavo, pranešė, kad tai buvo Timothy'is Griffinas. Legiono žiniomis, jis žuvo per Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą šalies rytuose.Tiek valstybės departamentas, tiek gynybos legionas nurodė, kad palaiko ryšius su žuvusiojo artimaisiais ir paprašė visuomenės gerbti jų privatumą.Turimais duomenimis, Ukrainoje per kovas su įsiveržusia Rusijos kariuomene iki šiol žuvo dar bent penki amerikiečiai.

Rusijos karinis komisariatas nusiuntė šaukimą nuskendusio kreiserio „Moskva“ virėjui Vienas Sankt Peterburgo karinis komisariatas nusiuntė šaukimą nuskendusio Rusijos kreiserio „Moskva“ virėjui, kuris jau pusę metų laikomas dingusiu be žinios.Tai antradienį pranešė „rbc.ua“, remdamasis portalu „Fontanka“.Balandžio 8 d. kreiseris „Moskva“ išplaukė iš Sevastopolio uosto, nuo to laiko draugams nepavyko susisiekti su jūreiviu.Laivo virėjo motina portalui patvirtino gavusi sūnui adresuotą šaukimą: „Čia kažkoks nesusipratimas“. Bet daugiau ką nors kalbėti apie sūnų ji atsisakė.„rbc.ua“ primena, kad Rusijos gynybos ministerija patvirtino tik vieno laivo įgulos nario žūtį, o dar 27 paskelbė dingusiais be žinios. Balandžio 13 d. Juodosios jūros akvatorijoje į Rusijos kreiserį „Moskva“ pataikė Ukrainos sparnuotosios raketos „Neptun“. Ukrainos karinės vadovybės žiniomis, laivas užsidegė, o paskui apvirto ir nuskendo.Rusija teigia, kad laive sprogo šaudmenys, o nuskendo jis tempiamas į uostą.

Rusijos kariuomenė apšaudė Zaporižios sritį ir Nikopolio apylinkes Naktį iš pirmadienio į antradienį ir antradienio rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Ukrainos Zaporižios sritį ir Nikopolio miesto apylinkes, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šių teritorijų valdžios pareigūnais.Zaporižios sritis, pasak gubernatoriaus Oleksandro Starucho, apšaudyta raketomis „S-300“. Čia viename kaime apgadinti keli privatūs pastatai.Tuo metu atakai prieš Nikopolio apylinkes rusų kariai pasitelkė daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“ ir sunkiąją artileriją. Kaip nurodė Dnipro srities gubernatorius Valentynas Rezničenka, pačiame Nikopolyje ir Marhanecio mieste, be kita ko, apgadinta daugiau kaip dešimt daugiabučių ir privačių namų, ligoninė, mokykla bei dujų vamzdis.Apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Dėl nepakankamos įtampos sustojo Charkivo metro traukiniai Antradienį Ukrainos Charkivo mieste dėl elektros energijos tinklo problemų nutraukė darbą visos metropoliteno linijos.Tai „Telegram“ kanale pranešė komunalinės įmonės „Charkivskij metropoliten“ spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Laikinai nutrauktas eismas Charkivo metropoliteno linijomis“, – sakoma pranešime.Įmonės atstovai žurnalistams patvirtino, kad metro traukinių eismo stabdymas susijęs su nepakankama įtampa.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Charkivo metropolitenas dirba nestabiliai, intervalai padidinti iki 20 minučių.Spalio 31 d. Rusijos kariuomenė smogė Charkivo kritinės infrastruktūros objektui.

Zelenskis įvardijo sąlygas deryboms su RusijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie pasirengimą su Rusija sėsti prie derybų stalo. Tik tam, kad tai galėtų įvykti, Maskva privalo įvykdyti konkrečias sąlygas. V. Zelenskis reikalauja:• Atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą ir sugrąžinti Rusijos savavališkai prisijungtas teritorijas;• Pagarbos Jungtinėms Tautoms;• Kompensacijos už kare patirtus nuostolius;• Visų iki vieno karo nusikaltėlių patraukimo baudžiamojon atsakomybėn;• Garantijų, kad invazija daugiau niekada nepasikartos.Rugsėjo 30 dieną V. Zelenskis pasirašė įsakymą dėl negalėjimo sėsti prie derybų stalo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Savo naujame pareiškime jis nepatikslina, ar ši jo pozicija pasikeitė, ar ne.

Kyjivas: išlaisvinta 30 Gyvačių saloje į Rusijos nelaisvę paimtų Ukrainos kariųLaisvę atgavo 30 Gyvačių saloje į Rusijos nelaisvę paimtų Ukrainos karių.Kaip rašo „The Guardian“, šias žinias „Facebook“ patvirtino Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.Jis nurodė, kad tęsiasi derybos dėl kitų nelaisvėje vis dar esančių Ukrainos karių išlaisvinimo.

Ukraina: labdaros fondo vadovas už 5 tūkst. dolerių padėdavo karo prievolininkams išvykti į užsienį Kyjive sulaikyti du asmenys, kurie padėdavo karo prievolininkams išvykti į užsienį. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos sostinės prokuratūra.Pasak tyrėjų, labdaros fondo vadovas kartu su bendrininku siūlydavo šaukiamojo amžiaus vyrams važiuoti į užsienį kaip savanoriams naudojantis sistema „Šliach“. Ši „paslauga“ vienam žmogui kainuodavo 5 tūkst. dolerių.Abu „verslininkai“ sulaikyti, tyrimas tęsiamas.

Zelenskis apdovanotas Laisvės medaliu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pirmadienio vakarą pasirodęs per vaizdo įrašą JAV Nacionaliniame Konstitucijos centre, buvo pagerbtas kaip 2022 m. Laisvės medalio laureatas.JAV senatoriai Chrisas Coonsas ir Robas Portmanas praėjusią savaitę lankėsi Kyjive ir asmeniškai įteikė medalį V. Zelenskiui. Konstitucijos centras paskelbė apdovanojimą rugpjūtį ir nurodė, kad V. Zelenskis buvo pagerbtas „už jo didvyrišką laisvės gynimą Rusijos tironijos akivaizdoje“ per karą Ukrainoje.Per ceremoniją parodytame trumpame vaizdo pranešime buvęs JAV prezidentas George'as W. Bushas pavadino V. Zelenskį „mūsų laikų Winstonu Churchilliu“.Nacionalinio Konstitucijos centro prezidentas Jeffrey'us Rosenas perskaitė prezidento Joe Bideno laišką, kuriame V. Zelenskis vadinamas „retu patriotu“. J. Bidenas tęsė: „Kai Rusija prieš aštuonis mėnesius pradėjo savo žiaurų puolimą prieš Ukrainą, prezidentas V. Zelenskis išliko tvirtas ir pareiškė: „Prezidentas yra čia“. Jo žodžiai pakylėjo Ukrainos žmones ir nuaidėjo visame pasaulyje. Šiandien jis ir toliau be baimės vadovauja savo šaliai, gina Ukrainos suverenitetą ir kovoja, kad išlaikytų pagrindines mus visus vienijančias vertybes“.1988 m. įsteigtas Laisvės medalis teikiamas tarptautiniams lyderiams ir kitoms garsioms asmenybėms, kurios nusipelnė gindamos laisvę visame pasaulyje. Anksčiau buvo apdovanoti Nelsonas Mandela, Michailas Gorbačiovas, Muhammadas Ali, Lechas Walęsa, Vaclavas Havelas ir Viktoras Juščenka, buvęs Ukrainos prezidentas, kurio veidas buvo subjaurotas nuodijimo, surengto Rusijos.Prie medalio pridedama 100 tūkst. JAV dolerių premija, ją V. Zelenskis sakė paaukosiantis naujam Ukrainos veteranų fondui. Nuo Rusijos vasario pabaigoje pradėtos invazijos V. Zelenskis, plačiai giriamas už įkvepiančią lyderystę, buvo apdovanotas Johno F. Kennedy apdovanojimu už drąsą ir Ronaldo Reagano laisvės apdovanojimu.Per pirmadienio vakaro ceremoniją Ch. Coonsas papasakojo apie 10 valandų kelionę traukiniu iš Lenkijos į Kyjivą ir pareiškė, kad šiandien Ukraina yra „pasaulio laisvės frontas“. V. Zelenskio kalbos vaizdo įrašą pristatė Ukrainos garbės konsulė Filadelfijoje Iryna Mazur, ji susirinkusiesiems sakė, kad „jei šiandien esate čia kaip svečias ar rėmėjas, vadinasi, prezidentas V. Zelenskis palietė jūsų širdį. Jis, kartu su visa ukrainiečių tauta, tapo vienybės, stiprybės ir bekompromisinio nepriklausomybės troškimo, pagrindinės žmogaus teisės būti laisvam ir pačiam pasirinkti savo ateitį, simboliu“.Savo vaizdo įrašo kalboje, kuri, pasak J. Roseno, buvo įrašyta vos keliomis valandomis anksčiau, V. Zelenskis sakė, kad milijonai žmonių kovoja ir dirba, kad apgintų Ukrainą, Laisvės medalis pagerbia ir juos. „Ir dabar matome, ką sugeba demokratijos, kai veikia vieningai“, – sakė V. Zelenskis. „Kiekvienas potencialus agresorius pasaulyje mato pagalbą, kurią mums teikia JAV ir laisvasis pasaulis, mato visas Rusijai įvestas sankcijas ir tiki, kad geriau apskritai nepradėti karo prieš laisvę“, – kalbėjo V. Zelenskis.Jis pridūrė, kad medalį laiko garbe „visiems laisvės draugams Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse, visiems, kurie padeda mums atkurti mūsų teritorinį vientisumą, taigi ir taiką“. V. Zelenskis prašė žmonių „išlaikyti nepajudinamą vienybę, kokia yra dabar, iki tos dienos, kai visi išgirsime tuos svarbius žodžius, apie kuriuos svajojame, kol išgirsime, kad taika pagaliau atkurta“.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 710 okupantų rusų.Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 710 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki lapkričio 8 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 77 170 kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 786 tankų, 5 654 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 791 artilerijos sistemos, 391 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 203 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 278 lėktuvų, 260 sraigtasparnių, 1 476 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 216 automobilių, 159 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Atskleidžia, nuo ko priklauso Putino veiksmai UkrainojeRusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmai Ukrainoje priklauso nuo privačios karinės bendrovės finansininko Jevgenijaus Prigožino ir Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo pajėgų.Neseniai paskelbtoje Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje teigiama, kad Rusijos karo šalininkų grupė didina savo įtaką iš dalies siekdama asmeninių interesų Rusijoje ir okupuotose Ukrainos dalyse, o ne vien tam, kad laimėtų karą Rusijai.Lapkričio 6 d. „Vagner“ finansininkas Jevgenijus Prigožinas patvirtino, kad „Vagner“ Kursko ir Belgorodo regionuose atidaro mokymo ir valdymo centrus, skirtus liaudies milicijai, kuri veiks ne Rusijos ginkluotųjų pajėgų sudėtyje.Taip pat pranešama, kad Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, taip pat bando užsitikrinti verslo galimybes Rusijai įsiveržus į Ukrainą.Ukrainos pasipriešinimo centras pažymi, kad R. Kadyrovas ir jo lauko vadai plečia verslo tinklus okupuotose teritorijose.Analitikai teigia, kad tiek Prigožinas, tiek Kadyrovas išlieka nepriklausomais veikėjais Rusijoje, nes Putinas yra priklausomas nuo jų pajėgų Ukrainoje.Institutas atkreipė dėmesį, kad Rusijos žurnalistai dažnai klausinėja A. Prigožino apie jo ambicijas Kremliuje, o tai, nepaisant jo nuolatinių prieštaravimų, leidžia manyti, kad jis sukūrė visuomenės nuomonę apie galimą savo atėjimą į valdžią. Tokios diskusijos prieštarauja dešimtmečius besitęsiančiai V. Putino, kaip vienintelio Rusijos lyderio, pozicijai.

Baltieji rūmai žada „nepajudinamą“ paramą Ukrainai net ir respublikonų pergalės atvejuBaltieji rūmai pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Valstijų parama Ukrainos karo veiksmams bus „nepajudinama“ net ir tuo atveju, jei respublikonai, kurie išreiškė susirūpinimą dėl išlaidų dydžio, laimės kadencijos vidurio rinkimus.„Esame įsitikinę, kad JAV parama bus tvirta ir nepajudinama“, – žurnalistams sakė spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.Ji teigė, kad prezidentas Joe Bidenas yra „pasiryžęs, kaip ir iki šiol, siekti abiejų partijų sutarimo, kad paremtų Ukrainą“.Kevinas McCarthy, kuris gali tapti Atstovų Rūmų pirmininku, jei respublikonai perims jų kontrolę, neseniai perspėjo, kad jo partijai laimėjus, Ukrainai nebus suteiktas „tuščias čekis“.Ukrainos kovą su Rusijos invazija remia didžioji dalis respublikonų, nors buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui artimi griežtai dešiniųjų pažiūrų įstatymų leidėjai išreiškė kritiką.Kai kurie D. Trumpo įkvėpti respublikonai kritikuoja JAV paramos Ukrainai dydį, kurį sudaro 40 mlrd. dolerių (eurų), patvirtintų gegužės mėnesį abiejų partijų sutarimu, ir J. Bideno prašymas skirti dar 11,2 mlrd. dolerių (eurų).Tačiau vyriausiasis senatorius respublikonas Mitchas McConnellas pažadėjo žengti toliau nei J. Bidenas ir paspartinti ginklų, įskaitant ilgesnio veikimo nuotolio ginklus, tiekimą, o buvęs D. Trumpo viceprezidentas Mike'as Pence'as neseniai tiesiogiai nusitaikė į Ukrainos ginklavimo kritikus.

Ragina ištirti Rusijos vykdomus seksualinius nusikaltimus UkrainojeSeimo Laisvės frakcijos narė Ieva Pakarklytė antradienį 17 parlamentarų grupės vardu ketina pateikti Seimui rezoliucijos projektą, smerkiančią Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomus seksualinius nusikaltimus Ukrainoje.Joje įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys parlamentarai akcentuoja atsakingų asmenų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbą nukentėjusiesiems.„Lietuvos Respublikos Seimas (...) griežtai smerkia Rusijos Federacijos tęsiamą karinę agresiją, sistemingai ir dideliu mastu, remiant Rusijos Federacijos politikams, panaudotą ir toliau naudojamą seksualinį smurtą bei kitus prieš Ukrainos žmones vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui“,- sakoma rezoliucijos projekte „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems.“Šiuo dokumentu Seimui siūloma kreiptis į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą, į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą. Šias institucijas ketinama paraginti imtis visų pagal jų kompetenciją įmanomų veiksmų, siekiant ištirti Rusijos Federacijos vykdomus seksualinius ir kitus nusikaltimus bei padėti nuo šių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.Seimas taip pat ketina paraginti Lietuvos ir kitų valstybių vyriausybes inicijuoti visus reikiamus veiksmus, kad jų valstybių teritorijoje esančioms Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytų seksualinių nusikaltimų aukoms būtų suteikta visa reikiama medicininė ir psichologinė pagalba.Dokumento projekte reiškiamas palaikymas visiems ukrainiečiams, prieš kuriuos Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos panaudojo seksualinį smurtą ar bet kuriuo kitu būdu pažeidė jų tarptautinės teisės saugomas žmogaus teises.Seksualinis smurtas karo metu yra, kaip pažymima dokumento projekte, nusikalstama veika, kvalifikuojama kaip nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto nuostatas.Rezoliucijos projekto autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, naudodamasi universaliosios jurisdikcijos principu, vykdo ikiteisminį tyrimą dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos veiksmų Ukrainoje, nes Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis, įskaitant ir atsakomybę už išžaginimą, seksualinį prievartavimą, įtraukimą į seksualinę vergovę, vertimą užsiimti prostitucija bei priverstinį apvaisinimą ar sterilizavimą, kai dideliu mastu ar sistemingai vykdoma valstybės politika užpuldinėti civilius.Seimas ketina pakviesti kitas valstybes pasinaudoti universaliosios jurisdikcijos principu ir pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms priklausančių asmenų Ukrainos teritorijoje įvykdytų ir tebevykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tarp jų ir nusikaltimų, susijusių su sisteminiu seksualiniu smurtu.

Šiaurės Korėja pareiškė, kad niekada nesudarė jokių ginklų sandorių su RusijaŠiaurės Korėja yra sakiusi, kad niekada nėra sudariusi ginklų pardavimo sandorių su Rusija ir neplanuoja to daryti.Taip jie reagavo į Jungtinių Valstijų pareiškimą, kad Šiaurės Korėja tiekia Rusijai artilerijos sviedinius karui Ukrainoje, pranešė „Reuters“.Gynybos ministerijos atstovas spaudai šiuos kaltinimus atmetė kaip gandus ir sakė, kad Pchenjanas „niekada neturėjo ginklų sandorio su Rusija“ ir „neplanuoja to daryti ateityje“.

Ukraina sunaikino Rusijos amunicijos sandėlįUkrainiečių kariškiai naktį likvidavo rusišką įrangą ir sunaikino šaudmenų sandėlį pietuose.Ukrainos aviacija sudavė aštuonis smūgius Rusijos kariams, skelbiama „Facebook“ puslapyje.Du iš jų pataikė į rusų įtvirtinimus, keturi – į priešlėktuvinės gynybos sistemas, du – į priešo ginklų atsargas Beryslavo, Baštankos ir Chersono rajonuose.

Zelenskis: reaguodamas į Rusijos išpuolius, pasaulis mums padeda dar labiauUkrainos prezidentas savo tradicinėje vakaro žinutėje pirmadienį akcentavo, kad Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių teroro eskalavimas lėmė tik tai, kad pasaulis reaguoja nauja pagalba Ukrainai. O tai, pabrėžė jis, Ukrainos kariams padeda judėti į priekį – kai kuriose rytų ir pietų vietose ukrainiečiai palaipsniui išstumia priešus. „Šiandien okupantai smogė daugiau nei 50 mūsų šalies gyvenviečių. Donbasas, Zaporožė, Chersono sritis, Mykolaivo sritis, Charkovo sritis, Dniepropetrovsko sritis... Raketos, orlaiviai, daugkartinio paleidimo raketų sistemos. Mes atsakome visur. Yra ir reikiamų rezultatų – buvo numuštas dar vienas Rusijos lėktuvas. Taip pat gavome naujų sistemų, kurios žymiai sustiprina mūsų oro gynybą. Ukrainos dangaus apsauga, žinoma, nėra šimtu procentų, tačiau palaipsniui judame link savo tikslo. Iki šiol galima sakyti, kad pastaruoju metu paaštrėjęs Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių teroras tik lėmė tai, kad pasaulis reaguoja – reaguoja nauja pagalba Ukrainai. Darysime viską, kad užtikrintume, jog prie šios pagalbos prisijungtų daugiau šalių“, - kalbėjo V. Zelenskis. Jis atskleidė, kad „Donecko sritis išlieka didžiausios okupantų beprotybės epicentru – jie kasdien miršta šimtais. Žemė priešais ukrainiečių pozicijas tiesiogine to žodžio prasme apkrauta jų kūnais...“

Luhansko srityje pasidavė visa mobilizuotų rusų karių grupė Luhansko regione mobilizuotų rusų grupė pasidavė Ukrainos ginkluotųjų pajėgoms. Tarp pasidavusiųjų – Maskvos ir jos regiono gyventojai, praneša „Ukrinform“. „92-oji atskira mechanizuota brigada, pavadinta Koševo atamano Ivano Sirko vardu, perdavė mobilizuotų Svatovskio kryptimi grupę Luhansko regione. Dvidešimt vienas karys iš Maskvos ir Maskvos regiono“, – sakoma Ukrainos pajėgų pranešime. https://t.me/operativnoZSU/54465

Jermakas: ukrainiečiai nesustos, kol nepasieks 1991-ųjų Ukrainos sienųUkrainiečiai nenustos konfrontuoti su Rusija, kol nepasieks nuo 1991 metų tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos sienų. Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Jermakas, skelbia „Ukrinform“.„Kaip ir Remarque'o antikariniame romane „Vakarų fronte nieko naujo“, taip ir filmas puikiai pristato karo principą, kai žmonės siunčiami į mirtį vardan vaiduokliškų svetimos teritorijos gabalų. Pirmasis pasaulinis karas parodė, kad per apkasų karą gali būti prarasta milijonai gyvybių. Dabar rusai išpažįsta tuos pačius principus, kai siunčia mirti tūkstančius savo karių“, – sakė jis.A. Jermakas pabrėžė, kad efektyvumas tinka ukrainiečiams, o skaičius – rusams.„Neskaičiuokite žuvusiųjų, pamirškite apie juos – tokia yra visa Rusijos karo esmė. Tačiau kiekybė niekada nepranoks kokybės. Ir nesustosime, kol nepasieksime 1991 metų sienų“, – pabrėžė A. Jermakas. Kaip pranešta anksčiau, nuo vasario 24 iki lapkričio 7 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau nukovė daugiau nei 76 tūkst. Rusijos kareivių, per pastarąją dieną – 530.

Rusijos Federacija gali vykdyti provokacinį Chersono srities apšaudymąArtimiausiomis dienomis Rusijos pajėgos, siekdamos apkaltinti Ukrainos gynybos pajėgas, gali vykdyti provokacinį gyvenamųjų rajonų apšaudymą Chersono srityje.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, okupantai siunčia SMS žinutes laikinai okupuotų Chersono srities rajonų gyventojams, kurie naudojasi Rusijos operatorių mobiliojo ryšio paslaugomis. „ Žmonės taip pat įspėjami, kad 24 valandoms bus įvesta komendanto valanda. Didelė tikimybė, kad artimiausiomis dienomis bus provokuojamai apšaudomi gyvenamieji rajonai, siekiant apkaltinti Ukrainos gynybos pajėgas. Tikimasi, kad komendanto valanda bus pratęsta, siekiant slapta dislokuoti naujas pajėgas dešiniajame krante“, – sakoma pranešime.

Macronas: negalima dėl Rusijos grasinimų aukoti klimato įsipareigojimųPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžia, kad, nepaisant Rusijos karo prieš Ukrainą, negalima apleisti klimato apsaugos.„Dėl Rusijos energetinių grasinimų neaukosime savo klimato įsipareigojimų“, - sakė E. Macronas pirmadienį JT klimato konferencijoje Egipto Šarm el Šeicho mieste. Viena po kitos einančios krizės gali daugelį paskatinti pasiduoti ir pareikšti: „Mes turime kitų prioritetų, klimatas gali palaukti“. Tačiau ekstremali klimato situacija esą yra dabar, o ne bus rytoj. Tai, kas pasakyta Glazge, lieka galioti – nors pasaulis dėl karo Ukrainoje ir nebėra toks pat, akcentavo Prancūzijos vadovas.

Ukraina: Rusijos Federacija neteko dar vieno lėktuvo Su-25Smogus Ukrainos pajėgoms per dieną Rusijos Federacija neteko dar vieno lėktuvo Su-25, kelių priešlėktuvinės gynybos pozicijų ir nemažai kitos technikos. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas vakariniame pranešime pranešė, kad priešas ir toliau patiria nuostolių. Remiantis patikslinta informacija, lapkričio 6 d. naktį okupantai prarado degalų atsargas Hola Prystanės mieste.„Gynybos pajėgų aviacija per dieną atliko 9 smūgius prieš priešą. Nukentėjo šešios gyvosios jėgos, ginklų ir karinės technikos koncentracijos vietos, taip pat trys priešo priešlėktuvinės gynybos objektų pozicijos. Priešlėktuvinės gynybos daliniai numušė priešo lėktuvą Su-25“, – sakoma pranešime.

Podoliakas: Ukraina derėsis tik su V. Putino įpėdiniuUkraina, pasak prezidento administracijos vadovo Mychailo Podoliako, pasirengusi deryboms su Rusija – tačiau tik su Vladimiro Putino įpėdiniu. „Ukraina niekada neatsisakė derėtis, - rašė jis tviteryje. – Mūsų derybinė pozicija yra žinoma ir atvira“. Rusija pirmiausiai turi išvesti iš Ukrainos savo dalinius. „Ar V. Putinas tam pasirengęs? Akivaizdžiai ne. Todėl konstruktyvus mūsų vertinimas: kalbėsime su kitu šalies vadovu“, - rašė toliau M. Podoliakas.Šis pasisakymas nuskambėjo po JAV žiniasklaidos pranešimų, kad JAV prezidento Joe Bideno vyriausybė paragino Ukrainos vadovybę signalizuoti savo pasirengimą derėtis su Maskva.

Ukraina įspėja dėl sutrikusio elektros tiekimoKyjivas pirmadienį pareiškė, kad situacija dėl miesto gyventojų aprūpinimo energija išlieka „įtempta“, ir paragino sostinės gyventojus riboti elektros energijos naudojimą piko valandomis.„Prašome visų regiono gyventojų palaikyti energetikų kovą energetikos fronte“, – rašoma platformoje „Telegram“.Šie prašymai pasirodė kitą dieną po to, kai Kyjivo meras Vitalijus Klyčko įspėjo dėl galimo visiško elektros dingimo sostinėje ir sakė, kad miesto valdžia rengiasi „įvairiems scenarijams“, net ir blogiausiems.Ukrainos prezidentūra savo ruožtu pirmadienį sakė, kad per pastarąsias 24 valandas Rusija paleido keturias raketas ir įvykdė daugiau kaip 24 aviacijos smūgius visoje Ukrainoje.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyryla Tymošenka sakė, kad Rusijos iš dalies kontroliuojamoje Zaporižios srityje per rusų vykdytą apšaudymą žuvo vienas žmogus, o Sumų regione – dar vienas.Dieną prieš šias atakas Rusijos primesta Chersono srities administracija pareiškė, kad per Kyjivo pajėgų atakas buvo nutrauktas elektros tiekimas srities centrui Chersonui.Tačiau pirmadienį pareigūnai sakė, kad elektros tiekimas šiame mieste vėl iš dalies atnaujintas ir kad „visa itin svarbi infrastruktūra“ vėl aprūpinama. Chersono miesto link Ukrainos pajėgos pamažu stumiasi jau kelios savaitės.Ukrainos pajėgoms tęsiant kontrpuolimą pietuose, Maskvos okupacinės pajėgos Chersone pažadėjo paversti miestą „tvirtove“.Rusų pajėgos jau kelios savaitės organizuoja civilių išvežimą iš Chersono srities. Kyjivas tai vadina deportacijomis.

Putinas: Ukrainoje jau kovoja 50 000 mobilizuotų karių50 000 per dalinę mobilizaciją į karinę tarnybą pakviestų karių, pasak Rusijos prezidento Vladimiro Putino, jau kariauja Ukrainoje. Dar 80 000 yra „specialiosios karinės operacijos zonoje“, tačiau kariniuose veiksmuose nedalyvauja. V. Putiną cituoja naujienų agentūra „Interfax“.Likę iš 300 000 pašauktų rezervistų esą yra mokymų poligonuose Rusijoje.

Ukrainos vyriausybė perima penkias strategiškai svarbias įmonesUkrainos vyriausybės sprendimu, penkios strategiškai svarbios įmonės – „Ukrnafta“, „Ukrtatnafta“, „Zaporozhtransformator“, „AvtoKrAZ“ ir „Motor Sič“ – pereina valstybės nuosavybėn, praneša „Ukrinform“.Premjeras Denysas Šmyhalis per trumpą spaudos konferenciją pirmadienį pareiškė, jog šios įmonės, kurių akcijos priverstinai perleidžiamos valstybės nuosavybėm, turėtų patenkinti Ukrainos gynybos poreikius, o kai kurios jų atkurs prarastus pajėgumus.„Šių įmonių produkcija yra labai reikalinga mūsų ginkluotosioms pajėgoms bei energetikos sektoriui. Todėl jos turi tenkinti valstybės gynybos poreikius karo metu. Jau veikiančios įmonės gaus daugiau užsakymų ir turės geresnes valstybės garantijas dėl gamybos. Šiandien neveikiančių įmonių darbas bus atnaujintas. Darbuotojai grįš į gamybos procesą. Šių įmonių potencialas bus panaudojamas šimtu procentų“, – pabrėžė vyriausybės vadovas.Atsakydamas į „Ukrinform“ klausimą apie galimus kitus vyriausybės žingsnius, siekiant perkelti ekonomiką į karinį pagrindą, premjeras pareiškė, kad tai priklausys nuo valstybės poreikių.Anot D. Šmyhalio, galima kalbėti ir apie aktyvų paėmimą karinėms reikmėms, ir apie papildomus valstybės užsakymus saugumo bei gynybos sektoriui.

Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono sritį, apgriautas vaikų darželio pastatas Rusijos kariuomenė pirmadienį apšaudė Ukrainos Chersono sritį ir čia apgriovė vaikų darželio pastatą, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šios srities prokuratūra.Šis objektas įsikūręs Beryslavo rajone. Anot prokuratūros, prieš karą šį darželį lankė 60 vaikų. Per ataką smarkiai apgadintas pastato stogas bei sienos, taip pat išmušta daugybė langų.Turimais duomenimis, rusų kariai čia panaudojo daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka anksčiau atskirai pranešė, kad per šį apšaudymą Beryslavui iš viso smūgiuota 53 kartus, taip pat suduota Nova Kamiankos kaimui. Turima žinių apie vieną sužeistą žmogų.

Po karo tinklaraštininkų pranešimų Rusijos gynybos ministerija žengė neįprastą žingsnįRusijos gynybos ministerija žengė neįprastą žingsnį – paneigė Rusijos karo tinklaraštininkų pranešimus, kad jūrų pėstininkų dalinys neteko šimtų vyrų vykdydamas bevaisį puolimą Rytų Ukrainoje, paneša „The Guardian“.Anot naujienų agentūros „RIA Novosti“, Gynybos ministerija atmetė tinklaraštininkų teiginius, kad Ramiojo vandenyno flotilės 155-oji jūrų pėstininkų brigada patyrė „didelių, beprasmiškų nuostolių, kalbant tiek apie žmones, tiek apie įrangą“.Savo ruožtu, Gynybos ministerija pareiškė, kad per 10 dienų dalinys pasistūmėjo 5 km Ukrainos gynybinių pozicijų link į pietvakarius nuo Donecko, ir paneigė, jog brigados vadai buvo nekompetentingi. „Dėl kompetentingų dalinio vadų veiksmų jūrų pėstininkų nuostoliai šiuo metu neviršija 1 proc. viso dalinio narių skaičiaus. Sužeistieji sudaro 7 proc. dalinio narių, tačiau dauguma jų jau sugrįžo į tarnybą“, – teigė Gynybos ministerija.Kaip rašo „The Guardian“, toks retas neigimas leidžia daryti prielaidą, kad tinklaraštininkų pranešimai palietė skaudžią vietą prasidėjus devintajam karo mėnesiui, kai Rusijos pajėgos patiria didelį spaudimą laikinai okupuotuose Ukrainos regionuose, kuriuos Maskva paskelbė Rusijos teritorija – šiuos veiksmus Kyjivas, Vakarai ir daugelis Jungtinių Tautų Organizacijai priklausančių šalių vadina neteisėtais.Kaip pranešama interneto svetainėje „The Insider“, 155-osios jūrų pėstininkų brigados, paprastai dislokuotos Ramiajame vandenyne, kariai laiške Primorės krašto gubernatoriui skundėsi, kad per keturias dienas kovose aplink Donecką Ukrainoje neteko 300 vyrų, įskaitant žuvusius, sužeistus ir dingusius be žinios.Pirmadienį gubernatorius Olegas Kožemiako „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame paneigė šias detales ir pažymėjo, kad nuostoliai buvo dideli, tačiau „tikrai ne tokie dideli“, kaip teigiama minėtame laiške. Jis teigė, kad apie tai jį patikino fronto vadai.Jis pridūrė, kad kariniams tyrėjams buvo pavesta išsiaiškinti šį atvejį. Pirminiame laiške kariai tikriausiai paprašė atlikti nepriklausomą tyrimą.Laiške rašoma, kad vadai siunčia karius į „nesuprantamus puolimus“, kuriais pasiekiama tik tiek, kad vyresnieji karininkai pelnytų medalius. Kariai taip pat skundėsi, kad dalinys prarado apie pusę savo technikos, „ir tai tik mūsų brigadoje“.Kariai taip pat kaltino savo vadus, kad šie bando nuslėpti nuostolius ir nepakankamai rūpinasi kovotojų gerove. „Jie žmones vadina mėsa“, – rašoma karių laiške.Rusijos gynybos ministerija išsisuko pareiškusi, kad 155-osios jūrų pėstininkų brigados nuostoliai „dėl kompetentingų vadų veiksmų“ „neviršija 1 proc. kovinio personalo“ ir 7 proc. sužeistųjų, „kurių didelė dalis jau grįžo į tarnybą“.https://t.me/ostorozhno_novosti/12461

Egipto prezidentas klimato konferencijoje COP27 paragino nutraukti karą UkrainojeEgipto prezidentas Abdelas Fattah el-Sisi pirmadienį kalboje, kurią pasakė atidarydamas jo šalyje vykstančią Jungtinių Tautų (JT) klimato konferenciją COP27, paragino nutraukti Ukrainoje šiuo metu verdantį Rusijos sukeltą plataus masto karą.Tai pranešė transliuotojas CNN.„Dėl šio karo tarp Rusijos ir Ukrainos kenčia visas pasaulis, – teigė A. F. el-Sisi. – Šis karas turi liautis, taip pat turi baigtis ir jo sukeltos kančios.“Šiais metais JT klimato konferencija vyksta Egipto kurorte Šarm el Šeiche. Čia pasaulio lyderiai ir aktyvistai beveik dvi savaites, iki lapkričio 18 d. dalinsis savo įžvalgomis ir užmojais, susijusiais su klimato kaita.Egipto prezidentas paragino aukščiausius planetos pareigūnus skubiai imtis „daugiau priemonių ir veiksmų“ dėl klimato bei patikslinti, kaip ketina padėti sumažinti emisijas. „Nėra laiko sėdėti sudėjus rankas, nėra vietos dvejonėms“, – pabrėžė A. F. el-Sisi.

Ambasadorė: Didžiosios Britanijos ambasada neketina evakuotis iš Kyjivo Didžiosios Britanijos ambasada neketina evakuotis iš Kyjivo. Tai interviu naujienų agentūrai „Interfax-Ukraina“ pareiškė Jungtinės Karalystės nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Ukrainoje Melinda Simmons.„Ne, evakuacija neplanuojama. Aš esu čia jau kelis mėnesius, gyvenu šiame kare, kaip ir jūs. Be abejo, reikėtų pasakyti, kad dabartinės aplinkybės skiriasi nuo tų, kuriomis mes išvažiavome vasario mėnesį. Ir ne tik todėl, kad mes laikome pavojų mažesniu, jis tebėra didelis. Mes dabar geriau suvokiame tiek Ukrainos, tiek Rusijos potencialą“, – sakė britų diplomatė.Anot M. Simmons, ambasados darbuotojai pasirengę su daug kuo susitaikyti, kad galėtų atlikti savo darbą.„Kol kas nėra planų palikti Kyjivą. Manau, jog daugeliui žmonių labai svarbu, kad mes čia liktume“, – pabrėžė ambasadorė.

Ukraina skelbia iš Vakarų sąjungininkių gavusi daugiau oro gynybos sistemųUkraina pirmadienį paskelbė, kad iš Vakarų sąjungininkių gavo daugiau oro gynybos sistemų, ir teigė, kad šie ginklai padės apsisaugoti nuo Rusijos atakų, kurios pastaruoju metu buvo nukreiptos prieš energetikos infrastruktūrą.„NASAMS ir „Aspide“ oro gynybos sistemos atvyko į Ukrainą! Šie ginklai gerokai sustiprins Ukrainos kariuomenę ir padarys mūsų dangų saugesnį“, – socialiniuose tinkluose pareiškė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.„Toliau šaudysime į mus atakuojančius priešo taikinius. Dėkojame savo partneriams: Norvegijai, Ispanijai ir JAV“, – pridūrė O. Reznikovas.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589571269363904512

Ukraina praneša iš Vakarų gavusi papildomų oro gynybos sistemų Ukraina pirmadienį pranešė, kad iš Vakarų šalių gavo papildomų oro gynybos sistemų.„Į Ukrainą atvyko oro gynybos sistemos „NASAMS“ ir „Aspide“! Šie ginklai gerokai sustiprins Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir pavers mūsų dangų saugesniu“, – socialiniuose tinkluose parašė šios šalies gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.„Ir toliau numušinėsime mus puolančius priešo taikinius. Ačiū mūsų partneriams Norvegijai, Ispanijai ir JAV“, – pridūrė ministras.

Turkija nepraleido rusų karo laivųRusijos Ramiojo vandenyno flotilės laivai nuo vasario mėnesio pradžios laukė Turkijos valdžios leidimo kirsti Bosforo sąsiaurį, kad galėtų įplaukti į Juodąją jūrą, bet Ankara taip ir neleido to padaryti.Laivus, įskaitant raketinį kreiserį „Varyag“ ir didelį priešpovandeninį laivą „Admiral Tribuc“, sekmadienį, lapkričio 6 d., Singapūro sąsiauryje pastebėjo laivų stebėtojai. Laivai plaukė į savo bazavimosi vietą Vladivostoke.„Ar matote ant vamzdžių raides „Z ir „V“? Kaip sename anekdote: „Neprireikė.“ Ir viskas dėl Turkijos ir jos sąsiaurių. O jie laukė devynis mėnesius. Pavargo, atlikti remonto nebuvo kur, įgulai atsibodo“, – parašė Andrejus Klimenka, Juodosios jūros strateginių tyrimų instituto stebėjimo grupės vadovas.Jo teigimu, „Varyag“ ir „Admiral Tribuc“ Viduržemio jūroje stovėjo nuo vasario 2 d. ir ruošėsi plaukti į Juodąją jūrą, kad galėtų atakuoti Ukrainos teritoriją.

Ukrainos žvalgyba: Rusija jau sunaudojo 80 proc. modernių raketų Rusija jau sunaudojo apie 80 proc. savo modernių raketų, atakuodama Ukrainą. Jai dar liko apie 120 balistinių raketų operatyviniams taktiniams kompleksams „Iskander“.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovu Vadymu Skibickiu.Ukrainos pareigūnai pripažįsta, kad šalis kol kas negalėtų efektyviai gintis nuo iranietiškų raketų, kurios atakuoja taikinius kur kas didesniu greičiu negu sparnuotosios raketos ar bepilotės skraidyklės.Pasak V. Skibickio, spalio mėnesį rusai paleido į Ukrainą 25 raketas „Iskander“, iš jų pavyko numušti vos tris. Panaudoti daugiau tokių raketų Rusijai neleido tik jų stygius.V. Skibickio vertinimu, Rusijai liko tik 120 raketų „Iskander“. Bet agresorės raketų atsargas gali papildyti Iranas.Ukrainos žvalgyba sužinojo apie Kremliaus planus įsigyti Irane balistinių raketų „Fateh-110“ ir „Zolfaghar“. Jos būtų gabenamos lėktuvais į Krymą ir laivais į Rusijos uostus Kaspijos jūros pakrantėje.

Analitikai: Ukrainos pajėgos išvadavo pusę nuo karo pradžios Rusijos okupuotos teritorijos Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išvadavo apie 37 proc. šalies teritorijos, kurią Rusija okupavo nuo 2014 metų.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis projekto „Defmon“ analitikais.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išvadavo 37 proc. Ukrainos teritorijos, kuri buvo okupuota rusų nuo 2014 metų, arba 50 proc. to, ką Rusija okupavo nuo 2022 metų vasario 24 d.“, – sakoma pranešime.Analitikų duomenimis, rusai tebėra okupavę daugiau kaip 124 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Ukrainos kariams iki lapkričio 6 d. pavyko išlaisvinti 75 tūkst. kvadratinių kilometrų.

Zaporižios sritis apšaudyta raketomis „S-300“ Pirmadienio rytą Rusijos kariuomenė raketomis „S-300“ apšaudė Ukrainos Zaporižios srityje esantį kaimą.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo šios srities gubernatorius Oleksandras Staruchas.Pasak jo, ataka įvyko apie 8 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Per smūgius apgadintas kultūros centro pastatas, žemės ūkio paskirties sandėlis ir privatūs statiniai.

Okupantai aplink Mariupolį stato įtvirtinimus Rusai aplink laikinai okupuotą Mariupolį pradėjo statyti įtvirtinimus. Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi šio Ukrainos miesto mero patarėju Petro Andriuščenka.„Aplink Mariupolį okupantai pradėjo statyti gynybos liniją. Dvi Mariupolyje sumontuotos betono gamyklėlės dirba frontui. Jos gamina prieštankines betonines piramides, dalis jų vežamos į Zaporižios ir Chersono pusę“, – rašo „Telegram“ kanale P. Andriuščenka.Jo duomenimis, įtvirtinimai statomi kelio iš Mariupolio į Nikolskę rajone, taip pat šiaurinėje Senojo Krymo gyvenvietės dalyje.„Nors skamba pareiškimai „Rusija čia visiems laikams“, iš tikrųjų rusai nejaučia tokio optimizmo. Prieš prasidedant Charkovo kontrpuolimui jie iškasinėjo techniką frontui, o dabar išryškėjo tendencija gerokai sustiprinti Mariupolio gynybą“, – pridūrė mero patarėjas.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas, jame sutrikdytas normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas. Šiuo metu Mariupolyje likę kiek daugiau kaip 100 tūkst. žmonių.

Ukrainos URM griežtai sureagavo į Daugpilio mero žodžius Ukrainos užsienio reikalų ministerija griežtai sureagavo į antrojo pagal dydį Latvijos miesto Daugpilio mero Andrejo Elksninio žodžius apie karą Ukrainoje, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis URM atstovu Olehu Nikolenka.„Daugpilio meras A. Elksninis teisina Rusijos nusikaltimus Ukrainoje. Nenuostabu, kad jo politinė jėga atsidūrė politikos šalikelėje per pastaruosius Latvijos Saeimos rinkimus“, – parašė O. Nikolenka „Facebook“ paskyroje.URM atstovas pridūrė, kad šio marginalinio veikėjo pareiškimai neatspindi nei draugiškos Latvijos oficialios pozicijos, nei absoliučios šalies gyventojų daugumos požiūrio – latviai ne tik nuoširdžiai užjaučia Ukrainą, bet ir aktyviai jai padeda atremti Rusijos agresiją.Anksčiau Daugpilio meras pareiškė, kad Krymas priklauso Rusijai, ir išsisuko nuo atsakymo į žurnalistų klausimą apie Rusijos sukeltą karą.Be to, paklaustas apie Rusijos atsakomybę už civilių žudynes Bučoje, prorusiškų pažiūrų politikas atsakė: „Už viską atsakingos ir Rusija, ir Ukraina, ir JAV“.A.Elksninis atstovauja socialdemokratų partijai „Santarvė“, kurią tradiciškai remia rusakalbiai Latvijos gyventojai, bet per šių metų rudenį vykusius šalies parlamento rinkimus ji neįveikė 5 proc. barjero.

Ukrainos diplomatė pakomentavo popiežiaus žodžius apie esą „rusams būdingą humanizmą“Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose Oksana Markarova pakomentavo popiežiaus Pranciškaus žodžius apie esą „rusams būdingą humanizmą“, praneša „Ukrinform“.„Atsiprašau, bet nesusilaikysiu. Popiežius Pranciškus tikriausiai neatidžiai skaitė Dostojevskį. Kitaip Jo Šventenybė nesistebėtų rusų žiaurumu (kuris jiems kaip tik natūraliai būdingas). O keli kiti rusų rašytojų ir poetų, įskaitant Puškiną, Kupriną, Bulgakovą, kūriniai, kaip ir net paviršutiniška pažintis su tikrąja mūsų regiono istorija, parodytų, kad humanizmu Maskovijoje net nekvepėjo nei valdant Ivanui Rūsčiajam 1547-aisiais, nei 1708-aisiais, kai buvo žiauriai išskersti Baturino gyventojai, nei per vėlesnius įvykius...“ – rašo „Facebook“ paskyroje Ukrainos diplomatė.Popiežius Pranciškus, grįždamas iš Bahreino, žurnalistams pareiškė, kad „rusų tautai nebūdingas žiaurumas“.„Mane stebina tas žiaurumas, šiaip jau nebūdingas rusų tautai, kuri yra didi tauta; tas kareivių ir samdinių, kurie eina į karą kaip į nuotykį, žiaurumas. Aš taip manau, kadangi labai gerbiu rusų tautą, rusų humanizmą. Pakanka prisiminti Dostojevskį, kuris iki šiol įkvepia žmones suvokti krikščionybę“, – sakė Šventasis Tėvas.Jis taip pat papasakojo vaikystėje pažinojęs vieną ukrainiečių dvasininką, išmokiusį jį patarnauti per ukrainietišką liturgiją, kuri jam iki šiol labai patinka.„Aš atsidūriau tarp dviejų tautų, kurioms jaučiu simpatiją, – teigė popiežius. – Ir ne tik aš. Šventasis Sostas surengė nemažai konfidencialių susitikimų, kurie davė teigiamų rezultatų“.Kaip jau buvo pranešta, didžiąją dalį savo keturių dienų vizito Bahreine popiežius praleido, bendraudamas su aukščiausio rango valdžios atstovais ir dvasininkais. Šeštadienį jis aukojo mišias po atviru dangumi 30 000 tikinčiųjų.

Mobilizuoti rusai Ukrainoje pateko į tikrą pragarą: žūsta šimtaisPrie Ukrainos Luhansko srities Sviatovo rajone esančios Makijivkos gyvenvietės Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino visą mobilizuotų rusų batalioną. Skelbiama, kad iš 570 okupantų išgyveno tik 29.Apie tai skelbia Rusijos leidinys „Verstka“, remdamasis išgyvenusio Rusijos kario pasakojimu ir mobilizuotųjų artimųjų suteikta informacija.Kaip teigia išgyvenęs Rusijos karys Aleksejus Agafonovas, mobilizuotieji parengiamuosius mokymus atliko 2079-ajame kariniame dalinyje. Bataliono vadas rusams žadėjo, kad juos nuveš į Sviatono rajoną, kur už 15 kilometrų nuo fronto linijos jie prisijungs prie vadinamosios „teritorinės gynybos“. Visgi naktį į lapkričio 2-ąją visas batalionas atsidūrė prie pat fronto linijos.„Mus tiesiog ten paliko likimo valiai, liepė kapanotis patiems, darytis įtvirtinimus. Visam batalionui — vos trys kastuvai, daugiau absoliučiai nieko. Kaip sugebėjome, taip ir sukomės, o paryčiais prasidėjo apšaudymas: artilerija, „Grad“, minosvaidžiai, dronai. Mus talžė iš visų pusių. Kai viskas baigėsi, vadovybė iš karto dėjo į kojas. Per pertraukas tarp apšaudymų bandėme pasprukti ir mes, bet mus iškart demaskavo dronai ir tiesiog daugumą sušaudė. Iš 570 gyvi sveiki tik 29, dar dvylika sužeistų, o likę pražuvo“, – pasakojo A. Agafonovas.A.Agafonovas taip pat pridūrė, kad ir prieš tai tose pačiose pozicijose ukrainiečiai jau pražudė mažiausiai vieną mobilizuotų rusų batalioną.„Per televizorių rodo, kaip čia viskas gražu, o iš tikrųjų čia Luhansko srityje pražūčiai pasmerkia būtent mobilizuotus. Traukdamiesi ir nematydami nė vieno karininko grįžome atgal ir pamatėme, kad trečioje linijoje samdiniai ir savanoriai, o priekinėje linijoje tik mobilizuotieji“, – pasakojo jis.Apie šimtus žūstančių rusų papasakoja ir vieno mobilizuotųjų žmona Zlata: „Žūsta, žinoma, daugiau nei pusė visų“.Maža to, informaciją patvirtino ir dar vieno mobilizuotojo sutuoktinė Liudmila Černych: „Jis man paskambino ryte iš nežinomo numerio ir papasakojo, kas nutiko, kad juos numetė kasti apkasų, kad buvo apšaudomi minosvaidžiais. Kad kažkokiu būdu pavyko nusigauti iki Sviatovo, kur dabar ir slapstosi. Bijo kišti kažkur nosį, net ir prie blokpostų bijo artintis. Vadovybė juos paliko likimo valiai, jie nežino, ką daryti, meldžia pagalbos“.

Rusų okupantai savo vadus skundžia dėl „neapgalvoto puolimo“: vos per 4 dienas netekom 300 kariųProkremliški karo tinklaraštininkai savo „Telegram“ kanaluose rašo apie didžiulius rusų kariuomenės nuostolius kovose dėl Pavlovkos kaimo Donecko srityje.Kiek anksčiau šie tinklaraštininkai rašė apie Pavlovkos paėmimą, tiesa, vėliau ukrainiečiai karo korespondentai parašė, kad rusų kariams nepavyko užimti šios gyvenvietės ir jie patyrė didelių nuostolių, skelbia BBC rusų tarnyba.Rusiškame portale „Voennoe obozrenie“ taip aprašoma situacija Pavlovkoje: „Mūsiškiai užėmė pusę gyvenvietės, susidūrė su Ukrainos pajėgų gynyba ir atsidūrė žudymo zonoje“.Užsienio politikos studijų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Robas Lee tviteryje atkreipė dėmesį ir į karo korespondentų paskelbtus straipsnius.R. Lee rašo, kad karo korespondentas Aleksandras Sladkovas savo kanale paskelbė įrašą apie 155-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados iš Vladivostoko kreipimąsi į Primorės gubernatorių Olegą Kožemiako.„[Jūrų pėstininkų] laiške minimos trys garsios pavardės, žinau tai, bet neminiu jų. Tiesa, ir patį įrašą publikuoju tik todėl, kad apie situaciją Pavlovkoje kalbama jau kelias dienas, o kraujas vis liejasi ir liejasi“, – rašo A. Sladkovas.Vos kelių minučių skirtumu apie padėtį Pavlovkoje pasakojo ir žinoma prokremliška tinklaraštininkė Anastasija Kaševarova. Ji išpublikavo neva tų pačių jūrų pėstininkų kreipimąsi, kuriame kariškiai skundžiasi dėl nuostolių, patirtų dėl neapgalvoto puolimo.Pagal šią versiją kreipimesi teigiama, kad apygardos vadovybė „slepia oficialius nuostolių skaičius, bijodama atsakomybės“. Tinklaraštininkė nenurodė jokių pavardžių.Panašų įrašą savo „WarGonzo“ „Telegram“ kanale paskelbė populiarus rusų karo korespondentas Semionas Pegovas. „Pavlovkoje visa padėtis objektyviai bloga“, – rašė S. Pegovas.Po karo korespondentų publikacijų apie įvykius Pavlovkoje parašė ir vadinamosios Donecko „liaudies milicijos“ bataliono „Vostok“ vadas Aleksandras Chodakovskis. Jis pavadino kovą dėl Pavlovkos „žudymo zona“, kurioje atsidūrė rusų kariai, patvirtino aukų skaičių ir pripažino, kad pulta buvo per anksti.Sekmadienį Rusijos gynybos ministerija apie kaimą užsiminė tik tiek: „Rusijos artilerijos ugnis ir šturmo grupės sumušė kovotojų dalinius Pavlovkos, Novomichailovkos, Vremivkos vietovėse DLR.“Sekmadienį surengtoje trumpoje spaudos konferencijoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Pavlovkoje Rusijos kariuomenė šaudė iš minosvaidžių, sviedinių ir reaktyvinės artilerijos.“„Meduza“ praneša, kad Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno 155-osios jūrų pėstininkų brigados kariai nusiuntė laišką Primorės gubernatoriui O. Kožemiakui, kuriame skundžiasi dėl vadovybės veiksmų, dėl kurių buvo patirti dideli nuostoliai.Laiške, kurį perspausdino „Telegram“ kanalas „Grey Zone“, rašoma, kad per keturias dienas Pavlovkos kaime Donecko srityje trukusį „nesuvokiamą puolimą“ jūrų pėstininkai patyrė didžiulių nuostolių: „apie 300 žuvusių, sužeistų ir dingusių be žinios žmonių“. Kaip skelbia „Meduza“, teksto autentiškumas nebuvo nepriklausomai patvirtintas.Pasak laiško autorių, jų vadai – „generolas Muradovas ir Achmedovas“ – suplanavo puolimą taip, kad pirmasis „uždirbtų premijas Generalinio štabo viršininko“ Valerijaus Gerasimovo akivaizdoje, o antrasis gautų Rusijos didvyrio titulą. „Jiems ant visko nusispjaut, jie tik nori patys pasirodyt. Jie žmones vadina mėsa“, – rašoma laiške. Laiške O. Kožemiako prašoma kreiptis į aukščiausiąjį vadą su prašymu atsiųsti „nepriklausomą“ komisiją, nesusijusią su Gynybos ministerija.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 76 tūkst. okupantų rusų Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki lapkričio 7 d. jau neteko apie 76 460 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 771 tanko, 5 630 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 782 artilerijos sistemų, 391 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 202 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 277 lėktuvų, 260 sraigtasparnių, 1 472 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 199 automobilių, 157 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukrainoje žuvo rusų šventikas, moteris raginęs prigimdyti daugiau vaikųSekmadienį kare Ukrainoje žuvo Rusijos šventikas Michailas Vasiljevas, dar visai neseniai porinęs, kad, jeigu Rusijos moterys gimdytų daugiau vaikų, joms būtų lengviau siųsti sūnus į karą.Kaip skelbiama Rusijos stačiatikių bažnyčios svetainėje internete, M. Vasiljevas žuvo lapkričio 6 dienos rytą „specialiosios karinės operacijos Ukrainoje zonoje vykdydamas savo dvasiškas pareigas“.Šaltiniai informuoja, kad M. Vasiljevas dažnai vykdavo į komandiruotes į „karštuosius taškus“ bei į „taikos palaikymo operacijas“ Kosove, Bosnijoje, Abchazijoje, Kirgizijoje, Šiaurės Kaukaze ir Sirijoje. Be to, buvo nuolatinis Patriarchato misijos Maskvos srities Vlasichos strateginės paskirties raketinių pajėgų štabe vadovas.Kaip rašė leidinys „The Insider“, spalį televizijos kanalo „Spas“ eteryje M. Vasiljevas išsakė nuomonę, kad, jeigu visos Rusijos moterys gimdytų daugiau vaikų, joms būtų paprasčiau išleisti sūnus į karą. Laidos vedėja jam papasakojo apie moterį, nuo mobilizacijos sūnų paslėpusią Kanarų salose.„Kiekvienai moteriai Dievas suteikė galimybę prigimdyti daug vaikų. Ir jeigu moteris, paisydama nurodymo „klestėti ir daugintis“, atsisakytų dirbtinių apsisaugojimo nuo nėštumo būdų plačiąja prasme, akivaizdu, kad atžalų turėtų ne vieną. O tai reiškia, kad jai būtų nebe taip skaudu ir baisu su jais skirtis, kad ir laikinai. Ne toks baisus tas velnias, kaip kad jį piešia. Galiausiai Dievas visada padės“, – kalbėjo Rusijos dvasininkas.

Chersono srityje – galingas ukrainiečių smūgis: padarinius okupantai kruopščiai slepiaChersono srityje esančiame Kachovkos mieste Ukrainos kariai apšaudė ir apgadino pastatą, kuriame buvo 200 rusų karių, tvirtina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Smūgio padarinius priešas kruopščiai slepia, mieste vykdomos griežtos administracinės-policinės priemonės“, – sakoma pranešime. Netoli Radensko miesto, kairiajame Chersono krante, sunaikinta Rusijos karinės technikos kolona, sakė Ukrainos kariai.Be to, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas parašė, kad rusai toliau prievarta iš Chersono srities iškeldina vietos gyventojus.„Beryslave vietos gyventojams liepta išvažiuoti iki lapkričio 10 d. Kaip pagrindinę priežastį okupacinė valdžia nurodo tikimybę, kad Ukrainos gynėjai sugriaus Kachovkos hidroelektrinės dambą“, – informavo Ukrainos generalinis štabas.Generaliniame štabe taip pat teigiama, kad dėl rusų nuskandintų katerių ir kitų plaukiojimo priemonių dalis degalų pateko į Dnipro deltą ir kelia pavojų nacionalinio parko „Nižnedneprovskij“ ekosistemai.

Ukrainos kariškiai: kritinės grėsmės iš Uždniestrės pusės dabar nėraRusija mėgina destabilizuoti padėtį Moldovoje, bet Rusijos kariuomenės kontingentas Uždniestrėje kol kas nekelia kritinės grėsmės.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Pietų operatyvine karine vadovybe.Pranešime pažymima, kad su Odesos ir Vinycios sritimis besiribojančioje Moldovoje prorusiškos partijos ȘOR šalininkai rengia antivyriausybines protesto akcijas. Rusija naudoja slaptus savo specialiųjų tarnybų agentus, kad destabilizuotų padėti šalyje.„Būgštaudama dėl Moldovos gyventojų simpatijų ukrainiečiams, Maskva nori maksimaliai pasinaudoti žmonių socialinių nepasitenkinimu ir per ekonomiką palenkti Moldovos vyriausybę į savo pusę“, - sakoma pranešime.Ukrainos kariškiai pabrėžia, kad šios socialinės ir politinės avantiūros neduoda rezultatų.„Rusijos kariuomenės kontingentas Uždniestrėje kol kas nekelia kritinės grėsmės, bet Ukrainos gynybos pajėgos atidžiai stebi situaciją“, - patikino Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovai.

Zelenskis: Irano pagalba Rusijai pratęsia karąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Irano ginklų tiekimą Rusijai. „Iranas palaiko Rusijos teroristinį režimą ir padeda pratęsti karą, todėl pratęsia grėsmes pasauliui, kurias kelia Rusijos agresijos karas“, – sekmadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.Be Teherano paramos Maskvai Ukraina „jau būtų arčiau taikos“, sakė Ukrainos lyderis.Pasak V. Zelenskio, be Teherano kišimosi pasaulinės maisto krizės arba energijos krizės sprendimas taip pat būtų labiau apčiuopiamas. „Kas padeda Rusijai pratęsti šį karą, turi prisiimti atsakomybę už šio karo padarinius“, - sakė V. Zelenskis.Teheranas tik šeštadienį pripažino tiekęs bepiločius orlaivius Rusijai, tačiau teigė, jog tai buvo tik keli egzemplioriai, V. Zelenskis apkaltino Teheraną meluojant.V. Zelenskis sakė, kad sekmadienį Rusija vėl naudojo Irano puolamuosius bepiločius orlaivius. „Buvo paleidimų, bet, deja, ir smūgių“, – sakė jis.

Vengrija neigia turinti teritorinių pretenzijų UkrainaiVengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą, kad esą Budapeštas taip pat gali turėti teritorinių pretenzijų Ukrainai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Vengrijos leidiniu „Index“.Pasak Vengrijos diplomatijos žinybos, tokie pareiškimai yra klaidingi.„Mes nelaikome teisingais pareiškimų, komplikuojančių karinį konfliktą. Reikia ne skelbti tokius pareiškimus, o tučtuojau nutraukti ugnį ir pradėti taikos derybas“, - pažymėjo Vengrijos URM.„rbc.ua“ primena, jog į Rusijos prezidento žodžius, kad Lenkija, Rumunija ir Vengrija taip pat gali turėti teritorinių pretenzijų Ukrainai, Bukareštas ir Varšuva sureagavo gana greitai. Rumunija aiškiai pareiškė neturinti jokių pretenzijų į Ukrainai priklausančias teritorijas, o Varšuva apkaltino Kremliaus šeimininką dezinformacijos skleidimu.Anksčiau Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pareiškė, kad derybas dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje turi vesti JAV ir Rusija.

Analitikai: Kremlius tolsta nuo „branduolinių žaidimų“Rusija gali ir toliau grasinti branduoline ataka, kad per Vakarų sąjungininkus bandytų paveikti Ukrainą. Tokia taktika sukels nesėkmę bandant priversti Kijevą pradėti derybas.JAV Karo instituto (ISW) analitikų teigimu, mažai tikėtina, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą Ukrainoje. Kartu pažymima, kad Maskva imasi priemonių deeskaluoti savo branduolinę retoriką.„Ukraina ir jos tarptautiniai rėmėjai aiškiai pasakė, kad grasinami ginklu netaps pagrindu deryboms, Ukraina neatsisakys teisės į savo teritorijas“, – teigiama ISW pareiškime.

Zelenskis: kiekvienas, kuris padeda Rusijai kare, turi atsakyti kartu su jaAbsoliučiai visi, kurie padeda Rusijai kare prieš Ukrainą, turi atsakyti už karo pasekmes kartu su ja. Tai savo vakariniame vaizdo pranešime ukrainiečiams pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Šalies vadovas pridūrė, kad reikia sustiprinti spaudimą Irano režimui, o už jo bendrininkavimą Rusijos terore – nubausti.„Mes kelsime šį klausimą ne tik savo tradicinių partnerių lygmeniu. Visas pasaulis žinos, kad Irano režimas padeda Rusijai tęsti karą, taigi ir pratęsti tų grėsmių poveikį pasauliui, kurias sukėlė Rusijos karas“, – pabrėžė V. Zelenskis.