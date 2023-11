Pranešama, kad okupantai Chersono sritį apšaudė iš oro gynybos sistemos S-300.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukraina dar labiau sumažino priešo kariuomenęPer pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 1330 Rusijos įsibrovėlių.Kaip rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje socialiniame tinkle „Facebook“, bendri Rusijos nuostoliai kare prieš Ukrainą 2023 m. lapkričio 16 d. yra apie 315 tūkst. 620 žmonių (plius 1330 per vakar dieną).

Chmelnyckio srityje įvyko sprogimaiLapkričio 16-osios rytą Chmelnyckio srityje įvyko sprogimai. Regione veikia oro pavojaus signalas. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „RBC-Ukraina“.„Chmelnyckio rajono gyventojai girdėjo sprogimus. Oro gynybos pajėgos dirba. Būkite slėptuvėse, kol pasibaigs pavojaus signalas“, – sakoma pranešime.

Zelenskis: Rusija išmesta iš UNESCO vykdomosios valdybosRusija pirmą kartą istorijoje išmesta iš UNESCO vykdomosios valdybos, socialiniame tinkle X pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.‚Pirmą kartą istorijoje Rusija buvo pašalinta iš UNESCO vykdomosios valdybos. Rusijos įtakos era baigėsi, ir ne be pagrindo – rusų teroristams ne vieta vadovaujančiuose didelių tarptautinių organizacijų organuose“, – rašė V. Zelenskis.Jis pridūrė, kad tarptautinis Rusijos vaidmuo tik silpnės.Pirmiau praneša, kad Rusijos atstovai negalėjo dalyvauti Paryžiuje lapkričio 7 d. prasidėjusios 42 UNESCO Generalinės konferencijos sesijos renginiuose, nes pavėlavo gauti vizas.

Rusija raketomis atakavo Chersono sritįNaktį į ketvirtadienį, lapkričio 16 d., Rusijos įsibrovėliai dar kartą apšaudė Chersono sritį. Ten buvo girdėti sprogimai.Okupantai Chersono sritį apšaudė iš oro gynybos sistemos S-300.

Apskaičiuota, kad nuo karo pradžios žuvo 30 000 Ukrainos kariųNuo Rusijos invazijos pradžios žuvo daugiau nei 30 000 Ukrainos karių, pranešė Ukrainos pilietinė grupė.Nuostolių skaičius Kijeve paprastai laikomas valstybės paslaptimi, nes manoma, kad šio skaičiaus atskleidimas gali pakenkti jo karo pastangoms.Tačiau naudodamiesi projektu „Atminties knyga“, kurio metu buvo stebimas mirčių skaičius nuo pirmosios Rusijos invazijos 2014 m., istorikas Jaroslavas Tynčenka ir savanoris Hermanas Šapovalenka teigė galėję patvirtinti kai kuriuos skaičius.Jų skaičiavimais, jie patvirtino, kad kovose ir ne kovose žuvo 24 500 žmonių.Jie pripažino, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes daugelis iš 15 000 dingusių karių greičiausiai bus žuvę.„Akivaizdu, kad 24 500 vardų nėra galutinis žuvusiųjų skaičius, bet mūsų vertinimu tai ne mažiau nei 70 proc. Tai yra, tikrasis žuvusiųjų skaičius kovinėse ir nekovinėse situacijose yra daugiau nei 30 000 žmonių“, – rašė autoriai.Jų skaičiavimais, sužeistų Ukrainos karių skaičius taip pat siekia 100 000.

Kyjivas sumažino draudimo išlaidas laivams, atplaukiantiems į Ukrainos Juodosios jūros uostusUkraina sumažino draudimo įmokas laivams, įplaukiantiems į Ukrainos Juodosios jūros uostus nepaisant Rusijos tęsiamo karo ir laivams kylančio pavojaus.Šis žingsnis trečiadienį žengtas kartu su Didžiosios Britanijos draudikais, tai turėtų palengvinti grūdų eksportą iš Ukrainos, sakė ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas.Ukrainos ekonomikos ministerija pranešė, kad kiekvienam laivui taikomas 50 mln. JAV dolerių karo rizikos draudimas, dar 50 mln. JAV dolerių apsaugos ir civilinės atsakomybės draudimas bus pridėtas už kiekvieną kelionę į Ukrainą. Sumas garantuoja Ukrainos valstybiniai bankai „Ukreximbank“ ir „Ukrgasbank“, o draudimą – britų „Marsh McLennan“ ir „Lloyd's of London“. Sutartyje taip pat dalyvauja Vokietijos bankas DZ.Ukraina yra viena didžiausių grūdų eksportuotojų pasaulyje, tačiau dėl Kremliaus karo jai sunku eksportuoti žemės ūkio prekes įprastu palankiausiu maršrutu per Juodąją jūrą. Dėl to Ukrainos ūkininkai negali pristatyti derliaus į pasaulio rinką, o tai kelia nuogąstavimų, kad nepasiturinčiose šalyse kils badas.Pernai susitarimui dėl grūdų eksporto Juodąja jūra tarpininkavo Turkija ir Jungtinės Tautos, tačiau liepą Maskva iš jo pasitraukė ir mėgino neleisti laivams plaukti į Ukrainos uostus, tačiau Kyjivui pavyko išvengti Rusijos jūrų blokados ir palaikyti laivybos koridorių per Juodąją jūrą. Nuo liepos mėnesio šiuo maršrutu praplaukė maždaug 100 laivų su grūdais.Vis dėlto maršrutas labai rizikingas. Praėjusią savaitę Rusijos oro pajėgos apšaudė su Liberijos vėliava plaukiojantį krovininį laivą, prisišvartavusį uoste prie Odesos. Žuvo Ukrainos pilotas, sužeisti trys jūreiviai filipiniečiai.Juodoji jūra taip pat nusėta minomis. „Šios draudimo priemonės bus ypač naudingas besivystančioms šalims, perkančioms daug Ukrainos grūdų, taip pat padės būsimo Ukrainos atsigavimo ir atkūrimo pastangoms“, – sakoma „Marsh McLennan“ vadovo Johno Doyle'o pranešime.

Zelenskis: Ukraina negali sau leisti atsidurti aklavietėje fronte„Jei tai aklavietė ir įšaldytas konfliktas, turime būti sąžiningi ir pasakyti, kad mūsų vaikai kovos. Arba mūsų anūkai kovos. Mes jau praradome daug žmonių. Ar norime taip gyventi, žinodami, kad auginsime vaikus, kurie vėliau tikrai kovos?“ – „Interfax-Ukraine“ citavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žodžius, pasakytus susitikime su Afrikos žurnalistais.Ukrainos lyderis pabrėžė, kad Rusija „vėl ateis, jei nebus pastatyta į savo vietą“. Pasak jo, Ukraina nori taikos, o karas turi baigtis.„Taip, ši pabaiga gali būti kitokia, kažkam tai gali patikti, kažkam gali nepatikti, bet tai būtina. Ir blogiui būtina kentėti. <... > Aklavietė yra laikina silpnybė. Jei norime užbaigti karą, turime jį nutraukti“, – sakė jis.Kalbėdamas apie „taikos formulę“, V. Zelenskis pažymėjo, kad jei Rusija įvykdys vieną dalyką – pagarbą teritoriniam vientisumui ir JT Chartijai – ir išves karius iš Ukrainos, tai bus karo pabaiga.„Taip, tai dar nėra teisingumo grąžinimas, nes reikia kažką daryti dėl to, ką jie čia padarė. Tai neišspręs visų problemų, bet tai tikrai yra karo pabaiga“, – pridūrė prezidentas.

Ukrainos gynybos ministras pristatė naująjį Specialiųjų operacijų pajėgų vadąUkrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas trečiadienį, lapkričio 15-ąją, pristatė personalui Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų vadą Serhijų Lupančuką.R. Umerovas tai pranešė „Facebook“ paskyroje.„Kartu su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadu Valerijumi Zalužnu perdavėme Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų kovinę vėliavą pulkininkui S. Lupančukui. Mes visi didžiuojamės Specialiųjų operacijų pajėgų karių galia ir nuoširdžiai linkime naujų laimėjimų ginant mūsų valstybę nuo Rusijos agresijos“, – pareiškė ministras.R. Umerovas taip pat padėkojo generolui majorui Viktorui Chorenkai už tarnybą.Be to, ministras pažymėjo, kad Specialiųjų operacijų pajėgų stiprinimas yra valstybės gynybinės politikos prioritetas.Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 3 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido V. Chorenką iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų vado pareigų ir vietoj jo paskyrė S. Lupančuką.V. Chorenka – generolas majoras, Rusijos ir Ukrainos karo dalyvis. Į Specialiųjų operacijų pajėgų vado pareigas jis buvo paskirtas 2022 metų liepos 25 d.

Zelenskis nori surengti Ukrainos ir Afrikos Sąjungos susitikimąUkraina suinteresuota partneryste su Afrikos žemyno valstybėmis ir yra pasiruošusi surengti Ukrainos ir Afrikos Sąjungos susitikimą.Tai interviu žurnalistams iš 11 Afrikos šalių pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša valstybės vadovo spaudos tarnyba.„Esame suinteresuoti strategine Ukrainos ir Afrikos žemyno valstybių partneryste. Mūsų santykiai turėtų būti grindžiami abipuse pagarba, teritorijos vientisumo, suvereniteto, kalbos ir tradicijų gerbimu“, – sakė jis. V. Zelenskis pažymėjo, kad yra pasirengęs aplankyti bet kurią žemyno šalį.„Čia neturiu jokių prioritetų. Manau, jog bus geriausia, jei galėsime susitikti su kuo daugiau lyderių. Norėčiau surengti susitikimą „Ukraina – Afrikos Sąjunga“ arba „Ukraina – Afrikos žemyno šalys“. Man nesvarbu, kaip bus vadinamas tas formatas. Svarbiausias tikslas – kad padarytume viską stabilumui ir taikai pasaulyje užtikrinti“, – pridūrė prezidentas.Anot jo, karo Ukrainoje pabaiga turėtų pastatyti į vietą bet kurį agresorių ir įspėti, kad ateityje tai neturi pasikartoti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas per spaudos konferenciją Afrikos žiniasklaidai Kyjive pareiškė, kad derybos su Rusija mainais į teritorines nuolaidas Ukrainai yra nepriimtinos.

Latvijos prezidentas: ES vėl turi įrodyti, kad Putinas klysta dėl Europos demokratijos pažeidžiamumoDabar Europos Sąjunga turi dar kartą įrodyti, kad Putinas klysta, tikėdamasis Europos demokratijos pažeidžiamumo.Tai Briuselyje per spaudos konferenciją po susitikimo su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius, praneša „Ukrinform“.„Putinas tikrai įsitikinęs, kad demokratija silpna, nes pas mus vyksta rinkimai, daug diskusijų ir politinių debatų... Jis mano, kad diktatūra lengviau valdyti nei demokratija. Bet jis klysta. Istorija rodo, kad, nepaisant diskusijų ir sunkių sprendimų priėmimo procesų, demokratija yra kur kas stabilesnė nei kartais manoma... Mes nustebinome Putiną, nustebinome pasaulį ir pačius ukrainiečius, parodydami, kokie vieningi mes galime būti“, – sakė E. Rinkevičius.Jis pažymėjo, kad ES turi realizuoti ilgalaikę Ukrainos rėmimo programą. Prasidėjus Rusijos agresijai, buvo įvairių vertinimų, kiek truks šis karas – tris dienas, savaites, kelis mėnesius. Dabar, anot Latvijos vadovo, akivaizdu, kad karas dar kurį laiką tęsis.„Tai turėtų lemti ne tik Europos Sąjungos, bet ir platesne prasme – NATO bei Ukrainą remiančių šalių koalicijos politiką ir strategiją. Tai reikalauja daugiau finansavimo Ukrainai ir jos perspektyvų Europos Sąjungoje, Europos gynybos pramonės plėtros ir gynybinių pajėgumų stiprinimo. Kad ir ko tikėtųsi Putinas, mes turime įrodyti, jog jis klysta“, – pabrėžė Latvijos prezidentas.Jis padėkojo Europos Parlamentui už tvirtą paramą Ukrainai, už pastangas pažaboti Rusijos agresiją ir už darbą su valstybėmis narėmis įvedant sankcijų režimą šaliai agresorei.„Ukrinform“ primena, kad, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Baltijos šalys pirmosios suteikė jai praktinę pagalbą, įskaitant ginklų ir amunicijos tiekimą. Ir dabar Baltijos šalys yra vienos didžiausių Ukrainos rėmėjų skaičiuojant pagalbos mastą vidutiniškai vienam gyventojui ir jos naštą nacionaliniams biudžetams.

Rusijos ekonomika trečią ketvirtį išaugoRusijos ekonomika trečią ketvirtį išaugo ir tai buvo antras iš eilės augimo ketvirtis, rodo trečiadienį paskelbti oficialūs duomenys.Pasak šios šalies federalinės statistikos tarnybos, bendrasis vidaus produktas (BVP) trečią ketvirtį, lyginant su analogišku laikotarpiu prieš metus, paaugo 5,5 proc.Po susitraukimo 2022 m. Rusijos ekonomika šių metų antrą ketvirtį grįžo į augimo trajektoriją. Prieš tai valstybės BVP traukėsi keturis ketvirčius iš eilės.Pareigūnai prognozuoja, kad 2023 m. ekonomika atsigaus. Centrinis bankas numato, kad šių metų augimo įvertis sieks 2,2-2,7 proc. Ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas praėjusią savaitę pareiškė, kad 2023 m. BVP turėtų išaugti 3 proc.Rusija dėl savo invazijos į Ukrainą yra susilaukusi beprecedenčių Vakarų sankcijų. Po baudžiamųjų priemonių įvedimo Maskva nukreipė savo naftos ir dujų eksportą į Kiniją ir Indiją ir pradėjo taikyti valiutos kontrolę, kad galėtų paremti rublį, kurio kursą vis dar lydi nepastovumas.Prezidentas Vladimiras Putinas yra išgyręs Rusijos ekonomikos rezultatus, kuriuos ji pademonstravo Vakarų sankcijų akivaizdoje.Tačiau nepriklausomi analitikai sako, kad nors sprendimas smarkiai padidinti karines išlaidas remia ekonomiką, jis sukuria kitas problemas.Infliacija auga, o nedarbo lygis yra rekordiškai mažas. Dėl to fiksuojamas darbo jėgos trūkumas ir nuolatinis kainų spaudimas.Siekdamas pažaboti infliaciją, centrinis bankas yra padidinęs palūkanų normas iki 15 proc.Artėjant prezidento rinkimams, kurie bus rengiami 2024 m. kovą, Kremlius siekia pateikti ekonomiką kaip stiprią sritį.

Zacharova reagavo į naujausias sankcijas Rusijai: ES tapo Vašingtono naudinga idioteRusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad 12-asis ES sankcijų paketas Rusijai buvo „hibridinio karo“, kurį vykdo Vakarai, dalis, praneša „Reuters“.„Dėl nesibaigiančių sankcijų Rusijai ES tapo Vašingtono „naudinga idiote“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Ji teigė, kad JAV naudoja Europą kaip „lazdą“ vykdydama Vašingtono „antirusišką“ politiką.M. Zacharova teigė, kad naujosios ES sankcijos nieko nepasieks, ir sakė, kad Vakarų sankcijos pakenkė pačiai ES.

Ukrainoje planuojama atidaryti civilinį oro uostąUkrainoje dar prieš karo pabaigą vienas iš civilinių oro uostų greičiausiai bus atidarytas, sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas kalbėdamas Hudsono institute, kai šią savaitė viešėjo JAV.A. Jermakas nenurodė, koks tai oro uostas ir koks konkretus jo atidarymo laikas, pažymi „Ukrainska Pravda“. Pasak leidinio šaltinių, veikiausiai kalbama apie oro uostą viename iš Vakarų Ukrainos miestų.

Rusai vėl siekia užgrobti Kupjanską Rusijos kariai persigrupavo Kupjansko kryptimi ir bando judėti iš kelių krypčių į Kupjansko miestą, teletono eteryje sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų vadovybės atstovas Volodymyras Fityo.Pasak jo, Rusijos kariuomenė siekia susigrąžinti Kupjanską, kuris yra svarbus logistikos centras – Rusijos okupacijos metu Rusijos kariams per miestą buvo tiekiamas maistas ir šaudmenys.Per pastarąją dieną Ukrainos kariuomenė atrėmė 11 priešo atakų šia kryptimi.Kupjanskas, kurį Rusijos kariai užėmė pačioje visapusiškos invazijos pradžioje, buvo išlaisvintas 2022 m. rugsėjį.

Ukrainos žvalgyba: Rusijai pavyksta atkurti dronų atsargasRusijos kariuomenė kas mėnesį gali gauti apie 300 dronų kamikadzių „Shahed“, dalį jų pasigamina pati, o dalį patiekia Iranas. Tai leidiniui NV papasakojo šaltinis Ukrainos žvalgyboje, praneša UNIAN.„Rusijos gaunamų bepiločių orlaivių „Shahed“ skaičius tebėra didelis, tai leidžia Kremliui tęsti Ukrainos teritorijos apšaudymą“, - sakė šaltinis.Iš viso spalio mėnesį Rusija paleido į Ukrainą 243 dronus kamikadzes, iš kurių 228 pavyko sunaikinti.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis pareiškė, kad okupantai rusai padidino dronų kamikadzių, kuriuos jie naudoja fronte prieš Ukrainos gynybos pajėgas, skaičių.Buvo pranešimų, kad Rusija sėkmingai stato pirmąją iranietiškų dronų gamyklą Alabugos ekonominėje zonoje Tatarstane. Be to, Rusija tebeperka dronus Irane. Pasak ekspertų, mainais už šias bepilotes skraidykles Iranas gauna ne tik pinigų, bet ir naikintuvų Su-35.

Į Ukrainą sugrąžinti dar šeši vaikaiŠeši vaikai, išvežti į Rusijos kontroliuojamas teritorijas, buvo grąžinti į Ukrainą, sakė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Du iš jų yra našlaičiai. Tiek šeimos, tiek vaikai yra saugioje vietoje. Su jais dirba gydytojai ir psichologai“, – sakė jis.

Ukrainos kariai plaukioja Dnipro upeKaip šiandien pranešta, Ukrainos kariai kirto Dnipro upęir pateko į Rusijos okupuotas Chersono srities dalis.Ukrainos kariai veikia nedidelėmis grupėmis, tačiau Rusijos pareigūnai teigė dislokavę daugiau karių, kad sustabdytų Kijevo veržimąsi.Žemiau pateikiami naujausi vaizdai iš šios srities. Jie rodo Ukrainos jūrų pėstininkus, plaukiančius palei upę netoli fronto linijos.

Apklausa: ne Vakarų šalys nori, kad Ukrainos karas kuo greičiau baigtųsiDauguma žmonių ne Vakarų šalyse nori, kad karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi, net jei dėl to Kijevas netektų teritorijų, rodo nauja apklausa.Svarbi nuomonės apklausa, kurią paskelbė Europos užsienio santykių taryba, atskleidė, kad Kinija, Indija ir Turkija (ir akivaizdu, kad Rusija) vis dar teikia pirmenybę, kad karas kuo greičiau baigtųsi.Toks požiūris taip pat vyrauja Brazilijoje, Indonezijoje, Saudo Arabijoje ir Pietų Afrikoje, rodo apklausa.Be to, daugelis žmonių nesutinka, kad Rusija yra kalta dėl karo.Tik Europa, JAV ir Pietų Korėja teigia, kad Rusija yra didžiausia kliūtis siekiant taikos tarp dviejų tautų.Einant dar toliau, tik JAV laikosi požiūrio, kad Ukraina laimės šį karą.Net Europoje 30 proc. respondentų išreiškė nuomonę, kad Rusija greičiausiai laimės karą per penkerius metus, o tik 38 proc. teigia, kad Ukraina greičiausiai laimės.Šiais metais apklausa buvo atlikta 11 Europos šalių ir 10 ne Europos šalių. Iš viso apklausti 25 266 suaugusieji.

Rusija: Ukrainos narystė NATO yra nepriimtina bet kokia formaRusija pareiškė, kad Ukrainos prisijungimas prie JAV vadovaujamo NATO karinio aljanso būtų nepriimtinas Rusijai, nei iš dalies, nei bet kokia kita forma, rašo „Reuters“.„Iš dalies ar bet kokia forma Ukrainos prisijungimas prie NATO yra nepriimtinas Rusijai“, – žurnalistams sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas pateikė pasiūlymą Ukrainai prisijungti prie karinio aljanso, tačiau be Rusijos kontroliuojamų teritorijų.A. F. Rasmussenas sakė, kad kitais metais negalima atidėti Ukrainos narystės NATO. Jis sakė: „Atėjo laikas žengti kitą žingsnį ir pakviesti Ukrainą prisijungti prie NATO. Mums reikia naujos Europos saugumo architektūros, kurioje Ukraina yra NATO širdyje“.

Humeniuk: blogi orai šiek tiek pakoregavo rusų veiksmus pietų frontePablogėję orai privertė užpuolikus rusus naudoti mažiau valdomųjų aviacinių bombų pafrontės teritorijose – praėjusią parą užfiksuota 12 atvejų.Tai Ukrainos radijui pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Situacija pietų fronte tebėra gana sunki ir įtempta. Priešas neatsisakė savo planų ir net blogi orai nesustabdo jo ketinimų, nors padaro tam tikrų korektyvų. Be kita ko, matome, kad jie naudoja šiek tiek mažiau valdomųjų aviacinių bombų pafrontės teritorijose. Pastarąją parą jie panaudojo 12. Tai labai mažai palyginti su tuo, kas buvo anksčiau. Bet vis dėlto kiekviena iš šių bombų neša 500 kilogramų trotilo ekvivalento ir turi labai didelę naikinamąją jėgą“, – pabrėžė pareigūnė.Anot jos, priešas, ypač jo taktinė aviacija, akivaizdžiai persiorientuoja į raketų naudojimą. „Jie išmėgina kryptis, kur, labai tikėtina, vėliau smogs energetikos objektams. Raketų smūgių mastas skiriasi. Dabar jie yra taškiniai, bet labai tikėtina, kad tai savotiška žvalgyba mūšiu“, – teigė N. Humeniuk.Pasak jos, priešo aviacija surengia iki 70 apšaudymų per dieną.„Kaip ir anksčiau, žala daroma civilinei infrastruktūrai, gyvenamajam sektoriui. Priešas nesirenka taikinių, atakuoja ligonines, bibliotekas, mokymo įstaigas. Jis apšaudo ištisus rajonus, kur gali būti civilių gyventojų. Tai rusų taktika, susijusi su teroru, kad vėliau būtų galima kaltinti Ukrainos gynybos pajėgas. Rusai tai daro tiek dešiniajame, tiek kairiajame Dnipro krante“, – pabrėžė N. Humeniuk.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 8 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas pareiškė, kad okupantai rusai per parą į gyvenvietes pafrontės zonoje paleidžia daugiau kaip 100 valdomų aviacinių bombų.

Zelenskis kalbėjosi su Slovakijos prezidenteUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su Slovakijos prezidente Zuzana Čaputova. Viena iš pokalbio temų buvo Ukrainos stojamosios derybos su Europos Sąjunga.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos valstybės vadovu.„Padėkojau už aukštą mūsų pažangos įvertinimą pradedant derybas su ES dėl stojimo. Taip pat pažymėjau Slovakijos atstovo dalyvavimą patarėjų susitikime dėl taikos formulės įgyvendinimo“, – pareiškė „Telegram“ kanale V. Zelenskis.Pasak prezidento, jis su Z. Čaputova aptarė iššūkius, kurie laukia Ukrainos šią žiemą energetinio saugumo srityje.Viena iš derybų temų buvo Ukrainos ir Slovakijos bendradarbiavimas ekonomikos sferoje.Portalas primena, kad šį rudenį Slovakijoje įvyko parlamento rinkimai, kuriuose nugalėjo prorusiška partija. Jos vadovas Robertas Ficas tapo šalies ministru pirmininku.Po rinkimų Slovakijos pareigūnai jau ne kartą pareiškė, kad nutraukia ginklų tiekimą Ukrainai, tačiau toliau teiks kitą pagalbą.Pavyzdžiui, antradienį Slovakijos užsienio reikalų ministras Jurajus Blanáras pranešė apie planus finansuoti dviejų išminavimo mašinų gamybą Ukrainai.Jis taip pat sakė, kad Slovakija ketina šią žiemą teikti humanitarinę pagalbą Ukrainai.

Graikijoje sulaikytas ukrainietis, įtariamas Ukrainos gynybos ministerijos lėšų pasisavinimuGraikijos sostinėje Atėnuose sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris, kaip įtariama, neteisėtai pasisavino 43 mln. grivinų, priklausančių Gynybos ministerijai.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos generalinio prokuroro spaudos tarnyba.Tyrimo duomenimis, įtariamasis, susimokęs su kitais asmenimis, pasisavino lėšas, kurias ribotos atsakomybės bendrovė gavo kaip avansą iš Ukrainos gynybos ministerijos karinės paskirties prekėms įsigyti.„Vėliau šios lėšos buvo pervestos į fizinių asmenų-verslininkų sąskaitas už tariamai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Nusikaltimas įvykdytas laikotarpiu nuo 2022 metų kovo 2 d. iki gegužės 10 d. Tuo metu įtariamasis ėjo įmonės direktoriaus pareigas“, – paaiškino generalinio prokuroro biuras.Jau 2022 metų liepos 12 d. figūrantui buvo pareikštas įtarimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 191 str. 5 dalį ir 209 str. 3 dalį.2023 metų lapkričio 6 d. Ukraina nusiuntė Graikijai prašymą sulaikyti ir laikinai suimti šį asmenį.Įtariamasis buvo sulaikytas ir Atėnų apeliacinio teismo sprendimu laikinai suimtas.„Dabar ruošiami visi reikiami dokumentai dėl šio asmens išdavimo Ukrainai ir jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn“, – pranešė spaudos tarnyba.Portalas primena, kad neseniai vienos Ukrainos komunalinės įmonės direktoriui buvo pareikštas įtarimas dėl beveik 1 mln. grivinų pasisavinimo perkant elektros energiją.O Lvivo srityje buvo atskleista biudžeto lėšų, kurios buvo skirtos perkeltųjų asmenų reikmėms, grobstymo schema.

Rusijoje prasidėjo įtariamosios sprogdinimu kavinėje teismo procesasTrečiadienį Rusijos teismas surengė pirmąjį posėdį 26 metų Darjos Trepovos, kaltinamos karinio tinklaraštininko ir Maskvos puolimo Ukrainoje rėmėjo Vladleno Tatarskio nužudymu, byloje.Rusijos tyrėjų teigimu, išpuolį surengė Ukraina, padedama Kremliui priešiškų aktyvistų, Kyjivas teigė, kad dėl to kaltos Rusijos vidaus kovos.Per teismo posėdį trečiadienį D. Trepova prisipažino tik iš dalies esanti kalta. „Tvirtai pareiškiu, kad nežinojau, jog nešu sprogstamąjį įtaisą“, – per posėdį sakė ji. Valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad ji pripažino dalinę kaltę, kaip ir kartu teisiamas jos pažįstamas Dmitrijus Kazincevas.Baltus marškinius ir juodą megztinį vilkėjusi terorizmu kaltinama D. Trepova stovėjo stikliniame narve Sankt Peterburgo Vakarų apygardos karo teisme. Prokurorai teigia, kad per renginį vienoje Sankt Peterburgo kavinėje balandžio mėnesį D. Trepova įteikė V. Tatarskiui statulėlę su sprogmenimis. D. Trepova buvo suimta ir prisipažino įteikusi dovaną V. Tatarskiui, bet sakė nežinojusi, kad joje yra bomba. Statulėlė sprogo po kelių minučių, žuvo karinis tinklaraštininkas, buvo sužeista daugiau nei trisdešimt žmonių.„Nesvarbu, ar ji žinojo apie bombą, ar ne, bet ji nužudė ir sužeidė kitus“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienos iš aukų giminaitė Marija Koroliova. Teismo salėje buvo maždaug 25 išpuolio aukos, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. „Ji turi būti griežtai nubausta“, – sakė M. Koroliova.V. Tatarskis – tikrasis vardas Maksimas Fominas – buvo vienas žinomiausių Rusijos karinių tinklaraštininkų, tapusių įtakingais per karą Ukrainoje. Šie karštai karą palaikantys tinklaraštininkai, turintys šaltinių kariuomenėje, dažnai skelbia informaciją anksčiau nei Rusijos vyriausybė ir kritikuoja kai kuriuos karinius sprendimus, dėl to sulaukia didžiulio susidomėjimo.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas po mirties apdovanojo V. Tatarskį aukščiausiu Ordinu už drąsą, „parodytą atliekant profesinę pareigą“.Maskva kaltina Ukrainą surengus Rusijoje daugybę išpuolių ir žmogžudysčių, dėl to taip pat kaltina Kyjivo Vakarų sąjungininkes arba opoziciją. Vienas tokių išpuolių susprogdinus automobilį buvo nukreiptas į Kremliui ištikimą rašytoją Zacharą Prilepiną, jis buvo sužeistas, žuvo jo padėjėjas. Pernai rugpjūtį per automobilio sprogimą prie Maskvos žuvo žinomo ultranacionalisto dukra Darja Dugina. Rusija apkaltino Ukrainą, Kyjivas neigė prisidėjęs.

EK siūlo uždrausti rusiškų deimantų importąEuropos Komisija (EK) siūlo uždrausti rusiškų deimantų ir suskystintų naftos dujų importą taikant naujas sankcijas dėl karo Ukrainoje.Apie tai kalbama dokumente, su kuriuo trečiadienį susipažino naujienų agentūra AFP.Į sankcijų paketą taip pat įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama neleisti Rusijai apeiti naftos kainų lubų.Europos Sąjungos (ES) šalys turės vienbalsiai pritarti naujosioms sankcijoms.ES nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį jau yra pritaikiusi Maskvai 11 beprecedenčių sankcijų paketų. Juose, be kita ko, taikomasi į Rusijai svarbų naftos ir dujų eksportą.Šios sankcijos paveikė Rusijos ekonomiką, tačiau jos neparklupdė. Kremlius vis dar geba smarkiai didinti savo karines išlaidas.Naujausių priemonių tikslas yra užtikrinti, kad Rusijos „karo skrynia“ gautų dar mažiau pajamų. Taikiniu virstų pelningas deimantų eksportas, kurio vertė prieš karą siekė maždaug 3,7 mlrd. eurų per metus.ES draudimas nuo 2024 m. pradžios būtų taikomas natūraliems ir sintetiniams deimantams bei juvelyriniams dirbiniams, o nuo kito rugsėjo – ir trečiosiose šalyse apdorotiems rusiškiems deimantams.Deimantų draudimas yra platesnės Didžiojo septyneto (G7) schemos įdiegti sistemą, galinčią padėti nustatyti brangakmenių kilmę, dalis.ES narė Belgija, kuri yra laikoma svarbiu deimantų prekybos centru, kurį laiką blokavo deimantų draudimą, tačiau atsisakė prieštaravimų, kai buvo parengtas G7 planas. Šalis baiminosi, kad prekyba bus nukreipta kitur.Be deimantų taip pat norima uždrausti suskystintų naftos dujų – propano ir butano – importą iš Rusijos. Šios dujos įprastai naudojamos šildymo prietaisuose ir maisto ruošimo įrangoje.Negana to, EK nori, kad Kremliui būtų sunkiau apeiti G7 nustatytas naftos kainų lubas, vykdant efektyvesnę slapto gabenimo jūra stebėseną ir apsunkinant rusiškos naftos transportavimą tanklaiviais.Diplomatų teigimu, ES šalių narių ambasadoriai pirmąsias diskusijas dėl sankcijų surengs penktadienį.

Žiniasklaida: per Rusijos Briansko srities apšaudymą sužeisti du kariškiaiPer Rusijos Briansko srities apšaudymą sekmadienį, lapkričio 13-ąją, Novenkojės gyvenvietės rajone buvo sužeisti keli kariškiai.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos leidiniu „Astra“.Ši gyvenvietė yra netoli Rusijos sienos su Ukrainos Sumų sritimi.Žurnalistų duomenimis, per ataką buvo sužeisti du Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariškiai.„Apšaudymas įvyko lapkričio 13 d. Suzemkos rajono Novenkojės gyvenvietės rajone. Sužeisti du Rusijos gynybos ministerijos kariškiai“, – sakoma pranešime.„rbc.ua“ pažymi, kad pastaruoju metu vis dažniau pranešama apie sprogimus, apšaudymus ir gaisrus Rusijos pasienio regionuose, taip pat apie incidentus kariniuose objektuose ir gamyklose, dirbančiose Rusijos armijai.

Su Rusijos grėsme susidurianti NATO modernizuos stebėjimo lėktuvusTrečiadienį NATO paskelbė pirksianti šešis lėktuvus „Boeing“, pakeisiančius senstantį AWACS stebėjimo lėktuvų parką, kad sustiprintų Aljanso galimybes sekti Rusijos keliamas grėsmes.„Šešių naujų lėktuvų „Boeing E-7A Wedgetail“ gamyba turėtų prasidėti ateinančiais metais, pirmasis orlaivis turėtų būti paruoštas eksploatuoti iki 2031 m.“, – pranešė NATO. NATO sakė, kad bendras jos narių įsigijimas yra vienas iš Aljanso „didžiausių kada nors pirktų pajėgumų“, tačiau bendros išlaidų sumos nepateikė.Aljansas centralizuotai valdys lėktuvus greičiausiai iš Geilenkircheno oro bazės Vokietijoje, 31 narė dalysis žvalgybos duomenimis.„Galingu radiolokatoriumi aprūpintas lėktuvas gali aptikti priešo lėktuvus, raketas ir laivus už didelių atstumų bei nukreipti NATO naikintuvus į taikinius“, – sakoma Aljanso pranešime.Jungtinės Amerikos Valstijos, Didžioji Britanija ir Turkija jau naudoja lėktuvus „Wedgetail“ arba planuoja juos eksploatuoti. Didžiosios Britanijos vyriausybė pernai paskelbė, kad trijų lėktuvų įsigijimo programai skyrė 1,89 mlrd. svarų sterlingų (2,36 mlrd. JAV dolerių).NATO sustiprino stebėjimo veiklą savo rytiniame flange po 2022 m. vasarį Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sausio mėnesį Aljansas dislokavo AWACS lėktuvus su Ukraina besiribojančioje Rumunijoje.

Apklausa: Rusijoje pirmą kartą derybų su Ukraina šalininkų yra daugiau nei tų, kurie palaiko karo tęsimą2023 m. spalio pabaigoje atliktos naujos „Russian Field“ apklausos, skirtos rusų požiūriui į karą Ukrainoje, duomenimis, 48 proc. respondentų pasisako už perėjimą prie taikos derybų, 39 proc. nori, kad būtų tęsiama „speciali karinė operacija. “„Pirmą kartą per stebėjimo laikotarpį pasisakančių už derybas dalis viršijo pasisakančių už karinės operacijos tęsimą“, – teigiama tyrimo rezultatuose.

Kyjive demontuotas paminklas Aleksandrui PuškinuiPraėjusią savaitę Ukrainos vyriausybė išbraukė paminklą iš Valstybinio nacionalinės reikšmės nekilnojamojo kultūros paveldo paminklų registro.Paminklas buvo Beresteysky prospekte.https://t.me/stranaua/131625

Zaporižios srityje per rusų apšaudymą žuvo du gelbėtojaiZaporižios srityje Rusijos kariškiams pakartotinai apšaudžius civilinę infrastruktūrą, žuvo du Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusai apšaudė civilinę infrastruktūrą. Kilo gaisras. Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai jau po kelių minučių buvo įvykio vietoje. Tada okupantai vėl smogė. Deja, per apšaudymą žuvo du gelbėtojai. Mūsų neginkluoti didvyriai dabar amžinai bus 31-erių ir 34-erių...“, – pažymėjo ministras.Pasak I. Klymenkos, dar trys gelbėtojai buvo sužeisti, taip pat nukentėjo keturi civiliai.Vidaus reikalų ministerijos vadovas pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems. „Tai neatitaisoma netektis. Prisimename visus, kuriems gyvybę atėmė karas“, – pabrėžė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 15-osios rytą Rusijos kariškiai trimis raketomis smogė gyvenvietei Zaporižios rajone.https://t.me/dsns_telegram/23049?single

Rusų raketa pataikė į gyvenamąjį namą Donecko srityje, žuvo mažiausiai du žmonėsDonecko srities Selydovės mieste Rusijos kariuomenės smūgio gyvenamajam namui aukų skaičius išaugo iki dviejų.Tai feisbuke pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“."Selydovė. Gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė dar vieno žmogaus kūną. Šiuo metu jau žinoma apie du žuvusiuosius, dar trys žmonės buvo sužeisti“, – sakoma pranešime.Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, po griuvėsiais greičiausiai yra dar du žmonės. Gelbėjimo darbai tęsiami.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 15-osios naktį Rusijos kariuomenė raketomis smogė Pokrovsko rajono Selydovės miestui. Per apšaudymą buvo sugriautas daugiaaukštis gyvenamasis namas.Iš pradžių buvo pranešta apie vieną žuvusįjį ir tris sužeistuosius. Keturi žmonės buvo paskelbti dingusiais be žinios.https://t.me/Klymenko_MVS/472

Aktyvistai Kryme ant kalno iškėlė Ukrainos vėliavąPasipriešinimo judėjimo aktyvistai laikinai okupuotame Kryme ant Boikos kalno iškėlė Ukrainos vėliavą.Tai feisbuke pranešė „Geltonojo kaspino“ judėjimas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Mes iškėlėme Ukrainos vėliavą Kryme! „Geltonojo kaspino“ judėjimo aktyvistai ant Boikos kalno Kryme iškabino Ukrainos vėliavą. Šia akcija norime dar kartą priminti, kad Krymas yra Ukrainos žemė“, – sakoma pranešime.„Geltonojo kaspino“ atstovai pridūrė, kad jie tęs savo neterminuotą protesto akciją tol, kol reikės.„Šiandien Ukrainos vėliava plevėsuoja virš Krymo viršūnės, o jau netrukus ją išvysime virš visų pusiasalio administracinių pastatų, nes Krymas yra Ukraina“, – pabrėžė aktyvistai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 24 d. per specialią Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos ir karinių jūrų pajėgų operaciją Kryme buvo iškelta Ukrainos vėliava.https://www.facebook.com/yellowribbonUA/posts/pfbid02RJq1qNo7zFBYQrnRHTC3oyGa7F1a6EvMuuwrgwCJuEst5m9zZsNharDKCt8RzChUl

Rusai pripažįsta: Ukraina užėmė pozicijas kairiajame Dniepro upės kranteRusai trečiadienį pirmą kartą pripažino, kad „nedidelės grupės“ Ukrainos karių užėmė pozicijas Rusijos kontroliuojamoje Dniepro upės pusėje.Kai kurie Ukrainos kariai buvo „užblokuoti“ Krynkuose, nedideliame kaime rytiniame Dniepro upės krante, ir susidūrė su „ugniniu pragaru“ iš Rusijos artilerijos, raketų ir dronų, „Telegram“ žinutėje teigė Maskvos paskirtas Ukrainos Chersono srities vadovas Vladimiras Saldo.Plati Dniepro upė pastaruosius metus dalijo fronto liniją pietų Ukrainoje tarp ukrainiečių kontroliuojamos vakarinės pusės ir kitoje pusėje esančių Rusijos pajėgų.Ukrainos pajėgos ne kartą bandė persikelti ir įsitvirtinti Rusijos kontroliuojamame krante, kuriuo galėtų pasinaudoti toliau stumdamos Rusijos karius iš Ukrainos teritorijos.Trečiadienį V. Saldo sakė, kad „palei rytinį krantą yra išsidėsčiusios maždaug pusantros priešo kuopos, daugiausia mažomis grupėmis“.Pasak Rusijos naujienų agentūros TASS, Rusijos karinėje sistemoje kuopą sudaro 45-360 karių.„Šiuo metu dislokuotos papildomos mūsų pajėgos. Priešas yra užblokuotas Krynkuose. Jiems surengtas ugnies pragaras: bombos, raketos, sunkiosios liepsnosvaidžių sistemos, artilerijos sviediniai, dronai“, – sakė V. Saldo.Jo komentarai yra pirmas aukšto rango Rusijos pareigūno pripažinimas, kad Ukrainai pavyko užimti kai kurias pozicijas Rusijos kontroliuojamoje upės pusėje.AFP negalėjo patikrinti jo pranešimų, o Ukrainos karių perėjimo mastas lieka neaiškus.Kremlius anksčiau šią savaitę atsisakė komentuoti pranešimus, kad kai kurie Ukrainos kariai perėjo upę, sakydamas, kad į klausimus šia tema turėtų atsakyti Rusijos gynybos ministerija. Bet ši irgi nieko viešai nekomentavo.V. Saldo teigė, kad Ukraina galėjo kirsti upę tik „mesdama mėsą“ – tai eufemizmas, reiškiantis karinius išpuolius, kuriuose dalyvauja didžiulis skaičius žmonių ir patiriami dideli nuostoliai.Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio štabo viršininkas Andrijus Jermakas antradienį sakė, kad Ukrainos pajėgos „įsitvirtino kairiajame Dniepro krante“, nepateikdamas išsamesnės informacijos.

Kyjivo meras nerimauja, kad dėl karo Gazoje Ukraina atsidurs antrame planeKyjivo meras Vitalijus Kličko baiminasi, kad, Gazos Ruože prasidėjus Izraelio karui su „Hamas“, sumažės daugelio šalių dėmesys Ukrainai.„Rusija dėl to jausis nebaudžiama ir tiesiog tęs savo veiksmus“, – sakė jis, pridurdamas, kad Rusijai taip pat atsivers naujų galimybių.Praeityje buvęs profesionalus boksininkas, 52 m. V. Kličko tai pasakė per pertrauką tarp šeštosios Leipcige (Vokietija) vykstančios Vokietijos ir Ukrainos savivaldybių bendradarbiavimo konferencijos renginių. Tris dienas trunkantis susitikimas baigsis trečiadienį.Meras sakė su nerimu laukiantis ateinančių mėnesių, kai Ukrainai teks jau trečią žiemą mėginti atremti plataus masto invaziją Rusijos invaziją.„Mane neramina žiema“, – pasakė jis. Politiko teigimu, padėtis jo tėvynėje tėra „gyvenimo iliuzija, kuri bet kurią sekundę gali subliukšti“.„Ukrainos gyventojai svajoja apie taiką. Atiduoti dalį Ukrainos Rusijai – neįsivaizduojamas dalykas“, – kalbėjo jis.„Mes kovojame ir už mūsų ateitį Europoje“, – sakė V. Kličko.2022 m. vasarį Rusijai pradėjus plataus masto Ukrainos puolimą, šalyje tęsiasi nuožmus karas.Kyjivo mero žodžiais tariant, galo kol kas nematyti. Jo miestas yra gerai pasirengęs artėjančiai žiemai – už tai padėkoti reikėtų ir tokiems miestams partneriams, kaip Leipcigas.„Tačiau negalime atmesti tikimybės, kad mūsų infrastruktūrą sunaikins rusų raketos“, – perspėjo jis. Tai dar viena priežastis, dėl kurios jis pataria savo miesto gyventojams būti pasirengus blogiausiam ir apsirūpinti maistu, geriamu vandeniu ir šiltais rūbais.„Pasiruošę turi būti visi“, – sakė jis.

Skelbiama, kad Rusija dviejuose frontuose naudojo cheminį ginkląRusijos kariuomenė naudojo cheminį ginklą dviejose fronto linijose – Bachmuto ir Svatovo kryptimis.Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi „Deep State“ žemėlapiu.„Dviem atvejais buvo užfiksuotas cheminio ginklo naudojimas Svatovo ir Bachmuto srityse“, – rašoma straipsnyje.Teigiama, kad greičiausiai naudotas chloropikrinas, kuris ir anksčiau buvo kelis kartus naudotas prieš Ukrainos karius.

Po smūgio daugiabučiam pastatui žuvo mažiausiai vienas žmogusMažiausiai vienas žmogus žuvo naktį per Rusijos raketos smūgį į daugiabutį Ukrainos rytuose, trečiadienį pranešė pareigūnai.Dar penki žmonės, tarp jų vaikas, buvo išgelbėti, bet manoma, kad bent vienas žmogus buvo įstrigęs po griuvėsiais, per „Telegram“ programėlę sakė vidaus reikalų ministras Igoris Klymenko.Ataka Selydovo miestelyje, esančiame į šiaurės vakarus nuo Rusijos okupuoto Donecko miesto, smarkiai apgadino keturių aukštų pastatą, sakė Klymenko.„Keturių aukštų gyvenamojo namo įėjimas buvo sunaikintas, – sakė Klymenko. – Po griuvėsiais vis dar likęs bent vienas žmogus. Gelbėjimo darbai tęsiasi.“https://t.me/Klymenko_MVS/472

Nustatyta jau maždaug 182 000 karo nusikaltimus Ukrainoje įvykdžiusių rusų tapatybėPortalo „Slidstvo.Info“ žurnalistai ir Kovos su korupcija centro aktyvistai nustatė 182 000 Ukrainoje vykstančiame kare dalyvaujančių karo nusikaltėlių iš Rusijos tapatybę.Kalbėdamas per Ukrainos radiją, Kovos su korupcija centro valdybos pirmininkas Serhijus Mytkalykas sakė, kad jis ir jo kolegos informaciją apie invazijoje į Ukrainą dalyvaujančius rusų karius renka naudodami žurnalistinių tyrimų metodus, socialinius tinklus ir visuomenei prieinamus žvalgybos duomenis.„Savo sukauptus duomenis perkėlėme į registrą, kuriame galima įvesti kieno nors pavardę, vardą ir tėvavardį ir rasti Rusijoje gyvenančius gimines. Tokiu būdu nustatome rusų karių tapatybę“, – sakė S. Mytkalykas. „Aktyvistai ir žurnalistai taip pat bendradarbiauja su Ukrainos generaline prokuratūra. Tačiau, dėl savaime suprantamų priežasčių, Ukrainos teisėsauga šiuo metu negali vykti į Rusija sulaikyti įtariamųjų. Šiandien rusų karo nusikaltėlių atžvilgiu jau yra priimta 170 teismo nuosprendžių“, – pasakojo S. Mytkalykas.Kalbėdamas apie karo nusikaltimų tyrimus ir teismo nuosprendžius, S. Mytkalykas atkreipė dėmesį, kad „šiandien bausmę geriausiai vykdo Ukrainos ginkluotosios pajėgos. O per karą žuvę daugiau nei 300 000 rusų karių, mano manymu, okupantams yra geriausia bausmė“.Tuo pat metu jis pabrėžė, kad pagrindinis tikslas yra teisme įrodyti, kad nusikaltimus vykdė ne tik Rusijos kariai, bet ir politiniai lyderiai, tarp jų ir prezidentas Vladimiras Putinas, davęs nurodymą savo kariams eiti į karą su Ukraina.„Stengiamės, kad Ukraina taptų teisine valstybe, todėl turime sugebėti teisiškai pagrįsti kiekvieno įtariamo ruso įvykdytus nusikaltimus. Jei norime įstoti į Europos Sąjungą, turime naudoti tik tas teisines platformas, kurios mūsų manymu yra būtinos. O norint surinkti pakankamai ne tik rusų eilinių, bet ir tikrojo šių nusikaltimų organizatoriaus – diktatoriaus V. Putino kaltės įrodymų, reikia būti pakantiems, neskubėti ir apsišarvuoti kantrybe. Manau, kad bendromis pastangomis mums tikrai pasiseks“, – sakė S. Mytkalykas.Pranešama, kad dėl rusų karių Ukrainos teritorijoje įvykdytų karo nusikaltimų jau pradėta daugiau nei 100 000 kriminalinių tyrimų.

Donecko srities administracijos vadovas Igoris Morozas sakė, kad trys žmonės buvo sužeisti dėl raketos atakos prieš Selidovo miestą. Apgadinta 16 privačių namų ir aštuoni daugiaaukščiai namai, dar vienas privatus namas sugriautas.https://t.me/IhorMoroz_donoda/569

Zelenskis: Putinas nori parodyti sėkmę fronte prieš paskelbiant apie dalyvavimą rinkimuoseVladimiras Putinas prieš paskelbdamas apie savo dalyvavimą Rusijos prezidento rinkimuose siekia pademonstruoti bent kokius nors rezultatus fronte. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis kreipimesi po 629-osios karo dienos.„Labai intensyvūs Rusijos puolimai, ypač Donecko srityje. Turime suprasti, kad Putinas dabar turi labai cinišką ir konkretų politinį tikslą – ir jis yra pasirengęs nužudyti tiek savo žmonių, kiek nori, nes nori gruodžio pirmoje pusėje parodyti bent kokį taktinį rezultatą. Kada jis planuoja paskelbti savo rinkimus?Rusija prie Adijivkos jau dabar praranda ir karius, ir įrangą greičiau ir didesniu mastu nei prie Bakhmuto. Labai sunku atlaikyti šį puolimą. Ir kiekvienas mūsų karys, užimantis pareigas, kiekvienas mūsų karys, vykdantis ten kovines misijas, nusipelno mūsų didžiulio dėkingumo. Tikri herojai! Kuo daugiau Rusijos pajėgų bus sunaikinta prie Adijivkos, tuo blogesnė bendra padėtis, bendra šio karo eiga bus priešui“, – sakė V. Zelenskis.Rusijos prezidento rinkimai numatyti 2024 m. kovo mėnesį. Tiksli jų data dar nenustatyta; gruodžio viduryje tai turėtų padaryti Federacijos taryba. Dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas dar nepaskelbė apie ketinimus kandidatuoti dar vienai kadencijai.Kaip „Meduza“ sakė du Rusijos prezidento administracijai artimi šaltiniai, viena pagrindinių temų per naująją Vladimiro Putino prezidento rinkimų kampaniją bus ne karas, o „užsienio politikos akcentavimas“.

Ukrainoje jau žuvo 314 290 rusų okupantųNuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų lapkričio 15 dienos Ukrainos gynybos pajėgos likvidavo 314 290 rusų okupantų, iš jų 820 – vien per pastarąją parą. Taip teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 5 377 priešo tankus (+15 per pastarąją parą), 10 104 (+18) šarvuočius, 7 647 (+58) artilerijos sistemas, 884 (+2) daugkartinio paleidimo sistemas, 582 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 323 (+1) karo lėktuvus, 324 (+0) sraigtasparnius, 5 675 (+26) operatyvinio ir taktinio lygmens bepiločius orlaivius, 1 562 (+1) sparnuotąsias raketas, 22 (+0) karo laivus / katerius, 1 (+0) povandeninį laivą, 10 020 (+47) sunkvežimių bei degalų cisternų ir 1 083 (+2) specializuotos įrangos vienetus.Gautos ataskaitos apie priešo nuostolius tikrinamos.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per pastarąją parą Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė 10 smūgių Rusijos gyvosios jėgos ir technikos telkiniams, Be to, Ukrainos priešlėktuvinės gynybos pajėgos numušė atakos lėktuvą Su-25, du vienkartinius atakos bepiločius orlaivius „Shahed-136/131“, 17 žvalgybinių dronų ir valdomą raketą Kh-59.Raketinės pajėgos smogė šešiems priešo telkiniams, kontrolės postui, 17 artilerijos sistemų šaudymo pozicijose, trims oro gynybos sistemoms ir degalų saugyklai.

Rytų europiečiai reikalauja didesnių pastangų, kad būtų įgyvendintas ES planas dėl amunicijos tiekimo UkrainaiRytų Europos šalys reikalauja ryžtingų pastangų mėginant gelbėti ES planą dėl amunicijos tiekimo Ukrainai. Jei neįmanoma suorganizuoti amunicijos iš savo atsargų ir naujų užsakymų pramonei, reikėtų šaudmenis pirkti iš trečiųjų šalių, agentūrai dpa sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tai esą yra vienas galimų sprendimų.Ministras atkreipė dėmesį į tai, kad, ES užsienio politikos įgaliotinio Josepo Borrellio duomenimis, dideli kiekiai ES pagaminamos amunicijos dėl galiojančių sutarčių tiekiami kitoms šalims. Su šiomis šalimis, anot H. Pevkuro, turėtų būti deramasi, kad amunicija būtų nukreipta į Rusijos užpultą Ukrainą. „Produkcijos yra“, – pažymėjo jis.Taip Estijos politikas reagavo į nepakankamą pažangą įgyvendinant ES planą dėl milijono šaudmenų perdavimo Ukrainai iki 2024 m. pavasario. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius dėl to antradienį pareiškė, kad planas gali žlugti. „Milijono (šaudmenų) tikslas nebus pasiektas. To reikėtų laukti“, – teigė jis ES susitikimo kuluaruose. To priežastis esą yra nepakankami gamybos pajėgumai.Panašiai kaip H. Pevkuras kalbėjo ir Latvijos gynybos ministras Andris Sprudas. Jis reikalavo „uolumo ir ambicijų“, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti.

Rusų pajėgos daro spaudimą ukrainiečiams netoli DoneckoRusijos daliniai, Kyjivo duomenimis, mėgina išstumti ukrainiečių pajėgas iš pozicijų aplink Donecko miestą. Palei visą frontą antradienį vyko 57 mūšiai, vakare pranešė Generalinis štabas. Vien tik prie Marjinkos ir Novomychaljivkos į vakarus nuo Donecko Ukraina atrėmė 18 atakų. Dar 15 atremta aplink Avdijivkos miestą Donecko šiaurėje. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Beveik milijoną gyventojų turintis Doneckas nuo 2014 m. yra rusų rankose. Fronto linija nuo tada ėjo visai šalia miesto, ukrainiečių pajėgos ten išlaiko smarkiai įtvirtintas pozicijas. Dėl to ir 2022-aisiais prasidėjus plataus masto invazijai fronto linija beveik nepasikeitė.Praėjusiomis savaitėmis Rusijos kariuomenė sustiprino savo atakas Donecko srityje. Nors karių ir technikos nuostoliai yra dideli, vien dėl užpuolikų skaičiaus ukrainiečių gynėjai patiria spaudimą. Visiškas Donecko srities, kurią Rusija yra paskelbusi savo šalies teritorija, užkariavimas yra vienas Maskvos karo tikslų.

Zelenskis teigia, kad daugėja Rusijos atakųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Rusija aktyvina puolimus visoje fronto linijoje, o Kyjivas paragino Vakarus prieš žiemą padidinti ginklų tiekimą.Nė viena iš pusių jau daug mėnesių nepasiekė jokio reikšmingo teritorinio laimėjimo, tačiau tiek V. Zelenskis, tiek Kremlius neigia, kad karas pateko į aklavietę.„Kariuomenė pranešė apie padidėjusį priešo puolimų skaičių“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame pranešime teigė V. Zelenskis; rusai puola Donecko, Kupjansko ir Avdijivkos miestų apylinkes.V. Zelenskis įspėjo, kad Rusija prieš žiemą tikriausiai padidins oro smūgių skaičių prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, kaip tai darė pernai tokiu metu.Diena anksčiau surengtus smūgius Chersono mieste, per kuriuos žuvo trys žmonės, o keliolika, įskaitant naujagimį, buvo sužeista, jis pavadino „keršto“ išpuoliais, kuriems nebuvo „jokios karinės būtinybės“.V. Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas pirmadienį Vašingtone susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu; vienas jo kelionės į JAV tikslų yra pabrėžti Ukrainos poreikį gauti vakarietiškų ginklų.„Artėjant žiemai laukiame, kad Rusijos raketinis teroras suintensyvės, – po susitikimo „Telegram“ paskelbė A. Jermakas. – Todėl mums labai reikia oro ir priešraketinės gynybos sistemų, kurios apsaugotų Ukrainos miestus, svarbiausius kritinės infrastruktūros objektus ir grūdų koridorių maršrutus“.Vėliau A. Jermakas sakė, kad taip pat susitiko su JAV patarėju nacionalinio saugumo klausimais Jake‘u Sullivanu ir Jungtinės Karalystės bei Europos saugumo ir užsienio politikos patarėjais aptarti „padėties mūšio lauke“.Pasak jo, Rusija padidino savo pajėgų skaičių Ukrainoje ir Kyjivui „reikia išlaikyti tarptautinę paramą“.Karui tęsiantis jau beveik 21 mėnesį, Ukraina baiminasi, kad didėjantis Vakarų nuovargis ir pasaulio dėmesys Izraelio ir „Hamas“ konfliktui gali susilpninti paramą jos kariuomenei.Antradienį Vašingtone sakydamas atskirą kalbą A. Jermakas teigė, kad Ukraina „įsitvirtino kairiajame Dniepro krante“, nepateikdamas išsamesnės informacijos.Plati Dniepro upė dalina fronto liniją Ukrainos pietuose: Rusijos pajėgos įsitvirtinusios rytiniame, arba kairiajame, krante, o Ukraina – dešiniajame.Pastarosiomis savaitėmis Rusijos ginkluotosioms pajėgoms artimi kariniai tinklaraštininkai teigė, kad Ukrainos pajėgos sėkmingai išsilaipino Rusijos kontroliuojamoje pusėje.Jie pranešė, kad ukrainiečiai įsitvirtino Krynkų kaime, maždaug už 35 km nuo Chersono. Nei Rusijos, nei Ukrainos gynybos ministerija šių pranešimų nekomentavo.

Analitikai paaiškino, ko siekia rusai mūšio laukeTikėtina, kad okupantai mėgins atgauti iniciatyvą mūšio lauke, vienu metu vykdydami kelias puolamąsias operacijas rytų fronte. Tačiau kol kas neaišku, ar jiems pavyks visiškai atkurti iniciatyvą, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau darys spaudimą kritinėse fronto linijose.Pasak ISW analitikų, kurie remiasi Ukrainos pareigūnų informacija, padėtis fronto linijoje yra sudėtinga, tačiau gynybos pajėgos kontroliuoja mūšio erdvę.Kaip pažymėjo ISW, Rusijos kariuomenės vadai greičiausiai turės apsispręsti, ar išlaikyti savo pajėgumus tam tikruose fronto sektoriuose, kad apsisaugotų nuo vykstančių Ukrainos puolimo operacijų, ar perskirstyti juos į kitas puolimo operacijas.„Tikėtina, kad šie sprendimai sutrukdys Rusijai artimiausiomis savaitėmis visiškai atgauti iniciatyvą“, – apibendrino analitikai.

JAV Atstovų Rūmai patvirtino biudžeto išlaidų įstatymo projektą be paramos UkrainaiJAV Atstovų rūmai antrą kartą balsavo už pirmininko Mike‘o Johnsono parengtą biudžeto išlaidų finansavimo įstatymo projektą, kad būtų išvengta uždarymo, tačiau į jį neįtraukta parama užsieniui.Pasak „Ukrinform“ korespondento, įstatymo projektui pritarė abi partijos: 336 įstatymų leidėjai balsavo už jį, 95 – prieš. Daugiausia balsų – 209 – atidavė demokratai. Įstatymo nepalaikė 93 respublikonai ir du demokratai.Dokumentą dar turi priimti Senatas ir pasirašyti prezidentas iki lapkričio 17 dienos, kai baigs galioti ankstesnis įstatymas.Kai kurių biudžeto sričių finansavimas pratęstas iki sausio 19 dienos, įskaitant kariuomenės, veteranų reikalų, transporto, miestų statybos ir Energetikos departamento poreikius. Likusios biudžeto išlaidos bus finansuojamos iki vasario 2 dienos.Įstatymo projekte nenumatyta papildoma pagalba Ukrainai ir Izraeliui.Įstatymo projektui nepritarė MAGA sparnas.Kaip pranešė Baltieji rūmai, prezidentas Joe Bidenas pasirašys įstatymo projektą po to, kai jį patvirtins Senatas.Įstatymo projektas dėl paramos užsieniui turėtų būti priimtas atskirai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Senato daugumos lyderis demokratas Chuckas Schumeris sakė, kad Atstovų rūmai bendrą nacionalinio saugumo priemonių paketą, į kurį įeina pagalba Izraeliui, Ukrainai, Taivanui ir JAV sienos stiprinimui, svarstys po Padėkos dienos, kuri šiemet švenčiama lapkričio 23 dieną (ketvirtąjį lapkričio ketvirtadienį).

Zelenskis apie puolimą prieš Avdijivką: Putinas nori pergalės prieš paskelbiant rinkimusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusijos okupantai šturmuoja Avdijivką, Donecko sritį, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori taktinių rezultatų mūšio lauke prieš paskelbdamas savo kandidatūrą 2024 metų prezidento rinkimuose.„Turime suprasti, kad Putinas dabar turi labai cinišką ir konkretų politinį tikslą, ir jis yra pasirengęs nužudyti tiek savo žmonių, kiek nori, nes jis nori parodyti bent kažkokį taktinį rezultatą gruodžio pirmoje pusėje, kai planuoja paskelbti rinkimus“, – aiškino V. Zelenskis.Šiuo atžvilgiu, kaip pažymėjo valstybės vadovas, Rusija jau praranda tiek karius, tiek įrangą netoli Avdijivkos greičiau ir didesniu mastu nei, pavyzdžiui, netoli Bachmuto.„Labai sunku atlaikyti šį jų puolimą. Ir kiekvienas mūsų karys, užimantis savo pareigas, kiekvienas mūsų karys, ten atliekantis kovines misijas, nusipelno mūsų nepaprasto dėkingumo. Tikri didvyriai!“ – sakė V. Zelenskis.„Kuo daugiau Rusijos pajėgų dabar bus sunaikinta netoli Avdijivkos, tuo blogesnė bendra padėtis, bendra šio karo eiga bus priešui“, - sakė V. Zelenskis.

Ukrainos kariuomenė pranešė numušusi Rusijos „Su-25“Rusijos „Su-25“ atakos lėktuvą Ukrainos gynybos pajėgos numušė Avdijivkos kryptimi, sakė Tavrijos gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Oleksandras Štupunas.„Antradienį Ukrainos gynėjai sunaikino „Su-25“ atakos lėktuvą“, – sakė jis.Ginklų, kuriais buvo numuštas lėktuvas. O. Štupunas nenurodė. Anot jo, tai yra aštuntasis numuštas priešo lėktuvas Avdijivkos kryptimi nuo šių metų spalio.

Žiniasklaida: Vakarų pareigūnai mano, kad karas Ukrainoje užsitęs dar penkerius metusVakarų pareigūnai vis dažniau spėlioja, kad karas Ukrainoje gali užsitęsti dar penkerius metus, turint omenyje, kad nei Rusija, nei Ukraina nėra pasirengusios pasiduoti, bet taip pat negali padaryti proveržio, rašo „The Economist“. Leidinys atkreipia dėmesį, kad karas Ukrainoje tapo priminimu ne tik apie tai, kiek amunicijos išleidžiama didžiuosiuose karuose, bet ir apie tai, kokie menki iš tiesų yra Vakarų arsenalai ir galimybė juos papildyti. Amerika dramatiškai didina 155 mm artilerijos sviedinių gamybą, tačiau tikėtina, kad 2025 m. jos gamyba vis dar bus mažesnė nei Rusijos 2024 m.Ukrainai reikia ilgojo nuotolio raketų, kad galėtų smogti Krymui, sakoma straipsnyje, taip pat šarvuočių, kad pėstininkai galėtų judėti į priekį, ir išminavimo įrangos, kuri kirstų didžiulius minų laukus. Pernai Amerika panaudojo savo sviedinių atsargas, laikytas Izraelio sandėliuose, kad apginkluotų Ukrainą. O spalį ji turėjo nukreipti kai kuriuos sviedinius, kurie turėjo būti pristatyti į Ukrainą, į Izraelį. Abi šalys taip pat naudoja „Patriot“ priešraketinės gynybos sistemas. Tikėtina, kad Ukrainoje žiemą taip pat smarkiai išaugs raketų perėmėjų naudojimas, nes Rusija, kuri jau kelis mėnesius kaupia raketų atsargas, veikiausiai atnaujins smūgius Ukrainos infrastruktūrai. Šiuo metu JAV tikriausiai sugebės patenkinti abiejų šalių poreikius, rašo „The Economist“, tačiau jei vienas (arba abu) karai užsitęs, gali kilti problemų. „Laikui bėgant turės būti daromi kompromisai, nes kai kurios pagrindinės sistemos bus nukreiptos į Izraelį“, – rašo Markas Kancianas iš Vašingtone įsikūrusios ekspertų grupės „Center for Strategic and International Studies“. – Kai kurios sistemos, kurių Ukrainai reikia kontrpuolimui, gali būti nesuteikiamos tokiais kiekiais, kokių tikėjosi Kijevas.“

Du savanoriai iš Sakartvelo pateko į rusų nelaisvęĮ rusų nelaisvę pateko du savanoriai iš Sakartvelo, kariavę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Tarptautinio legiono sudėtyje.Tai pranešė portalas „ekhokavkaza.com“, remdamasis savo šaltinais. Vaizdo įrašus su belaisviais išplatino Rusijos propagandiniai kanalai.Teigiama, kad į nelaisvę paimti Sakartvelo piliečiai yra Georgis Čubitidzė ir Georgis Goglidzė.Viename iš propagandistų išplatintų vaizdo įrašų G. Goglidzė tikriausiai skaito tekstą, parašytą rusų kalba. Vaizdo įraše matyti, kad jis nesunkiai sužeistas į galvą.Informaciją apie Sakartvelo piliečių paėmimą į nelaisvę Donecko srityje patvirtina du Laisvės radijo kartvelų tarnybos šaltiniai. Vienas iš šaltinių teigia, kad G. Čubitidzė ir G. Goglidzė pakliuvo į rusų nelaisvę prieš dvi dienas.Ukrainoje kariaujantis Kartvelų nacionalinio legiono lyderis Mamuka Mamulašvilis žurnalistams sakė, kad belaisviai netarnavo jo dalinyje.Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios atviruose šaltiniuose nebuvo pranešimų apie Sakartvelo piliečių paėmimą į nelaisvę.Portalas „eurointegration“ rašo, kad Ukrainos pusėje nuo 2014 metų kariauja Kartvelų legionas, kurio gretose yra apie 1 300 kovotojų. Dalinys pavaldus Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiajai žvalgybos valdybai.Mūšiuose su okupantais rusais jau žuvo daugiau kaip 50 legiono karių.

Pareigūnas: Ukrainos kariai įsitvirtino pietuoseUkrainos pajėgos įsitvirtino rytiniame Dniepro upės krante pietų Ukrainoje, cituojamas Volodymyro Zelenskio štabo viršininkas.Andrejaus Jermako pasisakymai buvo pirmasis oficialus patvirtinimas, kad Ukrainos kariai buvo išsiųsti į rytinį Dniepro krantą Chersono srityje, praneša „Reuters“.„Ukrainos gynybos pajėgos įsitvirtino kairiajame (rytiniame) Dniepro krante“, – sakė Andrejus Jermakas, kreipdamasis į Hadsono instituto tyrimų centrą JAV.„Žingsnis po žingsnio jie demilitarizuoja Krymą. Įveikėme 70 proc. atstumo. Ir mūsų kontrpuolimas vystosi“, - pabrėžė A. Jermakas.

Valstybinis tyrimų biuras nurodė, kas galėjo būti okupantų smūgio prieš 128-osios brigados karius taikinysRusijos raketų atakos prieš 128-osios atskiros kalnų puolimo brigados (OGShB) kovotojus Zaporožės regione taikinys galėjo būti brigados vadas, kuris pavėlavo į kovotojų apdovanojimo vietą.Tai paskelbė Valstybinio tyrimų biuro komunikacijos patarėja Tatjana Safyan informacinio maratono „United News“ eteryje. „Nuo šiandien tyrimas daro prielaidą, kad tikėtinas taikinys, be kita ko, turėjo būti brigados vadas, kuris atsitiktinai vėlavo“, - sakė T. Safyan.Ji sakė, kad Tyrimų biuras atlieka tyrimą pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 425 straipsnį (Aplaidus karinio pareigūno požiūris į tarnybą).„Tyrėjai dirba beveik visą parą, kad išsiaiškintų visas aplinkybes ir visus faktus, kurie lėmė šiuos įvykius, ir kodėl tai įvyko“, - sakė T. Safyan.Ji pabrėžė, kad visi už šią tragediją atsakingi asmenys bus nubausti.Lapkričio 3 d., Zaporožės kryptimi, Rusijos okupantai smogė 128-osios atskiros kalnų puolimo brigados personalui. Dėl išpuolio žuvo kariai, taip pat sužeisti civiliai. Yra žinoma, kad žuvo 19 kovotojų.

Kyjive prie geležinkelio rasta 20 kilogramų gyvsidabrioKyjivo Dnipro rajone prie geležinkelio bėgių rasta 20 kilogramų gyvsidabrio.Tai antradienį pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Vyriausiosios valdybos Kyjive atstovai, kuriais remiasi „Ukrinform“.„12.52 val. gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą, kad prie geležinkelio bėgių rastas konteineris su nežinoma medžiaga. Atvykę į vietą, chemikai nustatė, kad metaliniame konteineryje yra apie 20 kilogramų gyvsidabrio“, – sakoma pranešime.Gyvsidabris buvo sandariai supakuotas ir perduotas specialistams utilizuoti.Incidento aplinkybes tiria teisėsaugos pareigūnai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, kovo mėnesį Lvivo srities Vynykų mieste gyvenamojo namo palėpėje buvo rasta indų su 12,5 kilogramo gyvsidabrio.

Ministras: Rusija laukia minusinės temperatūros, kad vėl smogtų Ukrainos energetikaiRusijos tikriausiai laukia stabilaus temperatūros kritimo ir oro sąlygų pablogėjimo, kad vėl smogtų Ukrainos energetikos sektoriui.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, tai antradienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka.„Man atrodo, jog jiems svarbu, kad minusas būtų stabilus. Jei temperatūra kris iki minuso, o paskui kils iki pliuso, tai jie lauks stabilių šalčių", - sakė pareigūnas.Jis pažymėjo, kad, nukritus temperatūrai, energetikams sunkiau atkurti infrastruktūrą.Portalas primena, kad visą praėjusį rudenį ir žiemą okupantai rusai masiškai apšaudė Ukrainos teritoriją, atakuodami energetikos objektus.Nors Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynyba dirbo efektyviai, smūgių nepavyko išvengti. Todėl kurį laiką teko taikyti avarinius, o vėliau planinius elektros tiekimo nutraukimus.Pasak Ukrainos energetikų, šią žiemą masiniai apšaudymai vėl gali sukelti problemų, bet šalies energetikos sistema nesubyrės ir tęs darbą.Rusijos teroristai po beveik šešių mėnesių pertraukos vėl pradėjo apšaudyti Ukrainos energetikos objektus. Rudens pradžioje dėl apšaudymų sutriko elektros tiekimas Kyjive, Žytomyro ir Chmelnyckio srityse.Neseniai okupantai rusai smogė vienai iš Ukrainos šiluminių elektrinių. Nukentėjo įmonės įranga.Ukrainos kariškiai perspėja, jog Rusija kaupia raketų atsargas, kad galėtų pakartoti masinius smūgius. Bet, pasak Ukrainos žvalgybos pareigūnų, apšaudymų mastas bus mažesnis.

Podolyakas: Rusija yra įstrigusi kare, tačiau reikia dar dviejų dalykų, kad ji pralaimėtųRusija yra įklimpusi kare prieš Ukrainą ir nebegalvoja apie mitinę pažangą, tačiau partneriai turi padaryti du dalykus, kad ją nugalėtų. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mykhailo Podolyakas apie tai kalbėjo platformoje „Telegram“.„Rusijos Federacija yra įklimpusi į sunkias kovas ir niekur nebesiveržia. Ir tai nepajudės į priekį. Rusijos kariuomenės ir karinio-pramoninio komplekso reputacija yra labai nepagrįsta. Šlykštu“, – sakė M. Podolyakas.Jis pridūrė, kad Rusija „yra priversta atvirai militarizuoti visą šalį, be galo mobilizuoti nereikalingus žmones iš skurdžių regionų ir kalėjimų bei ieškoti sviedinių“."Ir visa tai yra tik tam, kad išgyventume Ukrainoje. Rusijos Federacija aiškiai nebeatrodo kaip vakarykštis „įtakingas pasaulio žaidėjas“, kuris gali ir turėtų rašyti pasaulio taisykles. Rusijos Federacija, bandydama susilaikyti nuo vidinės dezintegracijos, isteriškai atmeta šiuolaikinį gyvenimo būdą, technologinę pažangą ir socialinę evoliuciją ir greitai grįžta į viduramžių praeitį: stovyklas, totalius draudimus, masinius areštus...“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas.Jis pridūrė, kad tokia yra dabartinė situacija. „Taip, tai nereiškia, kad viskas jau baigėsi. Taip, tai nereiškia, kad ateityje bus lengviau. Taip, tai nereiškia, kad nebėra rizikos. Tai sunku, žiauru, kruvina, slegianti“, – sakė M. Podolyakas.Jis pažymėjo, kad tam, jog Rusija tikrai pralaimėtų, Ukrainos tarptautiniai partneriai turi susitaikyti su dviem dalykais.„Pirmasis yra tai, kad Rusija gali ir turi pralaimėti. Dar kartą pakartosiu, kad ji gali ir turi pralaimėti. Tai svarbu mums visiems“, - sakė M. Podolyakas.„Antra, ginklai – jų gamyba, kiekis ir pristatymo savalaikiškumas – yra svarbūs. Ir tai yra vienintelis teisingas sprendimas“, – pridūrė jis.

Rusijos kariuomenė sunaikino ukrainiečių literatūrą Rusijos kariuomenė Donecko ir Luhansko regionuose „eliminavo“ beveik visą ukrainietišką literatūrą, teigia buvęs Ukrainos generalinio prokuroro pavaduotojas.Gyunduzas Mamedovas sakė, kad visos ukrainiečių knygos, išleistos 1994–2021 m., yra laikomos „ekstremistine literatūra“.Jis sakė, kad šiais metais į šalį buvo atvežta apie 2,3 mln. rusiškų knygų, siekiant „sunaikinti“ Ukrainos kultūrą.

Lietuvos ir Lenkijos vadovai telefonu aptarė paramą UkrainaiPrezidentas Gitanas Nausėda antradienį telefonu kalbėjosi su Lenkijos Prezidentu Andrzejumi Duda. Šalių vadovai aptarė saugumo situaciją regione, karo Ukrainoje eigą ir paramos Ukrainai klausimus, praneša Prezidentūra.Prezidentūros teigimu, G. Nausėda pabrėžė, kad Europos kaimynystėje kylant naujų konfliktų, svarbu išlaikyti tarptautinės bendruomenės dėmesį Ukrainai. Šalies vadovo teigimu, Lietuva ir Lenkija privalo ne tik toliau aktyviai remti Ukrainą, bet ir telkti sąjungininkus bei partnerius, kad būtų išlaikytas paramos greitis bei mastas.„Lietuva ir Lenkija puikiai supranta Ukrainos pergalės prieš Rusiją svarbą. Tai – vienintelis kelias, siekiant taikos ir stabilumo Europoje. Negalime leisti karo nuovargiui įsigalėti, turime ir toliau išlaikyti paramą Ukrainai tarptautinės darbotvarkės prioritetų sąrašo viršuje“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.Pokalbio metu prezidentas pabrėžė, kad, saugumo situacijai regione negerėjant, Lietuva aktyviai investuoja į gynybą. Pasak šalies vadovo, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas užtikrinant regiono saugumą tiek dvišaliu formatu, tiek ir NATO – itin svarbus.G. Nausėda taip pat akcentavo būtinybę efektyviai įgyvendinti NATO viršūnių susitikime Vilniuje priimtus sprendimus dėl NATO rytinio flango stiprinimo, taip pat skirti didesnį dėmesį karinio mobilumo regione gerinimui, rašoma Prezidentūros išplatintame pranešime.

Ukraina susigrąžino iš okupacijos keturis vaikus ir jų šeimasUkrainos organizacijai „Save Ukraine“ pavyko iš laikinai okupuotų teritorijų susigrąžinti keturis vaikus su šeimomis.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis organizacijos įkūrėju Mykola Kuleba.Anot M. Kulebos, visus praėjusius metus du iš šių vaikų internetu mokėsi Ukrainos mokykloje. Bet vėliau Rusijos kariškiai pradėjo grasinti tėvams, kad paims vaikus ir atims namus, todėl šeima buvo priversta leisti juos į rusų mokyklą.M. Kuleba patikslino, kad vaikai ten turėjo apsigaubti Rusijos vėliava ir nešioti ją iki pamokų pabaigos. Mokyklos koridoriuose nuolat sukiojosi ginkluoti kariškiai, kurie rengė mokiniams „auklėjamuosius pokalbius“ už bendravimą ukrainiečių kalba.„Save Ukraine“ įkūrėjas pridūrė, kad ukrainiečių šeimos jau saugios. Joms bus teikiama psichologinė pagalba.Portalas primena, kad rusai tyčiojasi iš ukrainiečių vaikų laikinai okupuotose teritorijose.Kaip pažymėjo Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, jie verčia vaikus giedoti Rusijos himną.Spalio pradžioje buvo pranešta, kad Ukraina susigrąžino iš okupacijos 19 vaikų.

Rusai per dieną 11 kartų apšaudė Nikopolio rajonąDniepropetrovsko srities vadovas Serhijus Lysakas sakė, kad Rusijos kariai per dieną 11 kartų apšaudė Nikopolio rajoną.Pasak jo, smūgiams buvo naudojami dronai ir artilerija. Nikopolis nukentėjo labiausiai: buvo apgadintas devynių aukštų pastatas, keturi privatūs namai, du automobiliai ir elektros linija. Be to, dėl apšaudymo žuvo 26 metų vietos gyventojas ir dar vienas žmogus buvo sužeistas.Be to, S. Lysakas sakė, kad Marganets, Myrivska ir Pokrovska bendruomenės buvo apšaudytos. Aukų nebuvo, tačiau pastarojoje buvo apgadinti keturi dviejų aukštų namai ir elektros linija.https://t.me/dnipropetrovskaODA/8593

Ukraina: Rusijos kariai padidino kamikadzių dronų naudojimą ir atakuoja keliomis kryptimisRusų kariai, nepaisant nuostolių, tęsia puolimą keliomis kryptimis Rytuose, sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.„Nepaisant to, kad rusai turi didelių nuostolių, jie puola mūsų dalinius, kurie ginasi Kupjansko rajone. Be to, priešas padidino kamikadzių dronų naudojimą. Šiaurėje ir į pietus nuo Bachmuto, Rusijos kariai bando perimti iniciatyvą“, - tvirtino O. Syrskis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį taip pat sakė, kad Rusija intensyvina atakas visose priekinėse linijose. „Kariškiai pranešė apie priešo užpuolimų skaičiaus padidėjimą: Avdijivka, Kupjanskas, Doneckas. Esu dėkingas mūsų kariams, kurie laikosi savo pozicijų ir nestabdo puolamųjų operacijų“, – sakė V. Zelenskis.Pasak jo, prieš žiemą Rusija gali suintensyvinti oro antpuolius prieš energetikos infrastruktūrą Ukrainoje, kaip ir pernai.

Ukraina iš Vokietijos gaus dar 10 „Leopard“ tankų ir 10 tūkstančių akiniųVokietija Ukrainai perdavė naują karinės pagalbos paketą, kurį sudaro 10 tankų „Leopard 1A5“, sviedinių ir dronų, rašo „Interfax-Ukraine“ su nuoroda į Vokietijos vyriausybę.Į paketą taip pat įeina 14 „Bandvagn 206“ vikšrinių visureigių, penkios medicininės visureigės transporto priemonės „Carrier Warthog“, daugiau nei tūkstantis 155 mm kalibro korpusų, viena „Wisent“ minų valymo mašina, 10 žvalgybos dronų, 14 GO12 radarų, trys transporto priemonės, skirtos patruliuoti pasienyje, keturi 8x8 HX81 vilkikai ir keturios puspriekabės, taip pat 16 „Zetros“ sunkvežimių ir 10 000 akinių.

Zelenskio biuro vadovas: kiti metai kare bus lemiamiKiti metai bus lemiami Rusijos kare prieš Ukrainą, pirmadienį sakė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuro vadovas Andrijus Jermakas, ragindamas įvesti naujas sankcijas Rusijai.Jis taip pat sakė, kad reikia papildomų ginklų sistemų, kad būtų sustiprinta Ukrainos oro gynyba prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl pradės atakuoti civilinę energetikos infrastruktūrą.„Artėja lūžio taškas kare. Kiti metai bus lemiami“, - A. Jermaką citavo „Bloomberg“, kai jis kalbėjo renginyje Hudsono institute Vašingtone pirmadienio vakarą.V. Zelenskio biuro vadovas taip pat sakė, kad Kijevo priešprieša tęsiasi ir kad Ukrainos kariuomenė yra įsitvirtinusi kairiajame Dnipro upės krante.A. Jermakas Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Prancūzijos lyderių patarėjams sakė, kad Ukrainos kariuomenė jau atkovojo apie 50 proc. anksčiau okupuotų teritorijų, tačiau Rusijos grupių skaičius Ukrainoje yra tris kartus didesnis nei visiškos invazijos pradžioje. A. Jermakas pažymėjo, kad būtent dėl šios priežasties Kijevas turi išlaikyti tarptautinę paramą.A. Jermako vizitas Jungtinėse Valstijose įvyko kilus ginčams Kongrese ir Senate dėl naujos pagalbos Ukrainai dalies.Praėjusią savaitę JAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby sakė, kad jau išleista apie 96 proc. visų nuo karo pradžios Ukrainai skirtų lėšų, t. y. daugiau nei 60 mlrd. dolerių.

Skelbia pirmuosius tragiško išpuolio, kai žuvo 19 Ukrainos karių, tyrimo rezultatusUkrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas paskelbė raketų atakos prieš 128-osios kalnų puolimo brigados kovotojus, kurių daug žuvo, Zaporožės regione aplinkybių patikrinimo rezultatus.Pasak jo, patikrinimo metu buvo nustatyta, kad kariai iš tiesų buvo susirinkę namo kieme, kad būtų apdovanoti, o visos kamufliažo taisyklės buvo ignoruojamos.Taip pat pažymima, kad kariškiai žinojo apie Rusijos žvalgybinį droną. „Jis buvo įrašytas. Visame regione nuskambėjo perspėjimas apie oro antskrydžius. Kariškiai buvo įspėti apie sektorių, kuriame veikia priešo UAV“, – rašė R. Umerovas ir pridūrė, kad nebuvo imtasi jokių centralizuotų saugumo priemonių.„Tyrimas dėl šios bylos tebevyksta. Visi tie, kurie kalti dėl šios tragedijos, bus nubausti pagal įstatymą“, – pabrėžė ministras.Lapkričio pradžioje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 128-osios atskiros kalnų puolimo brigados kariai pateko į Rusijos ugnį per apdovanojimų ceremoniją Zaporožės regione. 19 žmonių žuvo ir dešimtys buvo sužeisti.

Rusai jau taikosi į šilumines elektrinesUkrainos energetikos ministerija pranešė, kad Rusijos kariai apšaudė teritoriją netoli šiluminės elektrinės Donecko srityje, taip pat apgadino įrangą „viename iš naftos perdirbimo įrenginių“. Kokie objektai yra aptariami, ataskaitoje nenurodoma.

NATO vadovas: negalime leisti Putinui laimėtiNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas dar kartą patvirtino paramą Ukrainai ir pareiškė, kad Vladimirui Putinui negalima leisti laimėti karo.Kalbėdamas po susitikimo su ES gynybos ministrais Briuselyje, J. toltenbergas sakė: „Padėtis mūšio lauke yra sunki. Ir dėl to tik dar svarbiau palaikyti ir sustiprinti savo paramą Ukrainai, nes negalime leisti prezidentui Putinui laimėti“.Jis pabrėžė, kad „Ukraina turi gyvuoti kaip suvereni nepriklausoma tauta Europoje, ir mes suinteresuoti remti Ukrainą“.

Charkivo srityje automobilis užvažiavo ant sprogmens, žuvo žmogusCharkivo srities Iziumo rajono Hryhorivkos kaime lengvasis automobilis su dviem žmonėmis užvažiavo ant sprogstamojo įtaisą, per sprogimą vienas iš jų žuvo.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Šiandien Barvinkos bendruomenės Hryhorivkos kaime lengvasis automobilis užvažiavo ant sprogmens. Žuvo 35 metų vyras“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad antrasis automobiliu važiavęs žmogus, 30-metis vyras, per sprogimą buvo sužeistas. Jis nugabentas į ligoninę ir yra sunkios būklės. Nukentėjusiajam teikiama reikiama medicinos pagalba.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Charkivo srities Čuhujivo rajono Rubižnės kaime 42 metų vyras savo kieme nukentėjo nuo kovos su pėstininkais minos „Lepestok“ („Žiedlapis“). Ši rusų mina skirta žmonėms luošinti.

Prieš 2024 m. rinkimus Putinas sugriežtino sąlygas žiniasklaidaiAntradienį prezidentas Vladimiras Putinas sugriežtino sąlygas žiniasklaidai skelbti apie rinkimus Rusijoje, numatytus 2024 m. kovą ir veikiausiai iki 2030 m. pratęsiančius jo valdymą.Pernai vasarį Ukrainą užpuolusi Maskva smarkiai apribojo žiniasklaidos laisvę. Nuo 2000 m. valdantis V. Putinas dar nepaskelbė, kad sieks penktosios kadencijos, bet Kremlius sakė, kad jo valdymui niekas negali prilygti.Pagal vyriausybės nutarimą žurnalistams, kurie nedirba valdžios institucijų užregistruotose žiniasklaidos priemonėse, bus uždrausta dalyvauti rinkimų komisijos posėdžiuose. Įsake sakoma, kad tik žurnalistai, „pagal federalinį įstatymą turintys teisę“ dirbti, galės fotografuoti ir filmuoti rinkimų apylinkėse.Šios priemonės neleidžia tinklaraštininkams ir žurnalistams, dirbantiems nepriklausomai žiniasklaidai tremtyje, patekti į balsavimo apylinkes.Dauguma Rusijos nepriklausomos žiniasklaidos pernai pabėgo iš šalies, valdžiai pradėjus masiškai susidoroti su nepritariančiaisiais ir priėmus griežtus cenzūros įstatymus dėl karo Ukrainoje. Tačiau kai kurios ištremtos žiniasklaidos priemonės vis dar turi Rusijoje dirbančių žurnalistų, regioninė žiniasklaida taip pat vis dar paskelbia nepriklausomų pranešimų. Įsakas galioja ir Ukrainos teritorijoms, kurias Rusija teigia aneksavusi.Remiantis Rusijos įstatymais, prezidento rinkimai turi būti surengti 2024 m. kovą, o pirmojo rato data turi būti paskelbta iki gruodžio vidurio.2020 m. V. Putinas surengė referendumą dėl Konstitucijos pataisų, leidusių jam eiti prezidento pareigas dar dvi kadencijas, o tai reiškia, kad jis gali likti valdžioje iki 2036 m., kai jam sukaks 84-eri. Anksčiau Konstitucija reikalavo jo pasitraukimo 2024 m. pasibaigus dabartinei šešerių metų kadencijai.Rusijoje leidžiama tik teigiamai pasakoti apie ilgametį lyderį, dauguma jo politinių oponentų sukišti į kalėjimus arba pabėgo.

Slovakija informavo Stoltenbergą, kad jo šalis nebesiųs Ukrainai ginklųSlovakijos gynybos ministras Robertas Kaliniakas per susitikimą Briuselyje informavo NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą apie naujosios Slovakijos vyriausybės sprendimą nutraukti karinės pagalbos teikimą Ukrainai iš savo sandėlių.Tai pranešė naujienų agentūra TASR, kuria remiasi „Ukrinform“.„Bet mes siūlome Ukrainai gana platų humanitarinės, civilinės ir techninės nemirtinos pagalbos spektrą. Mūsų partneriai užsienyje gerbia naujosios vyriausybės sprendimą“, – sakė R. Kaliniakas.Pasak ministro, naujoji Slovakijos vyriausybė užsibrėžė tikslą stiprinti šalies ginkluotųjų pajėgų potencialą ir galimybes vykdant užduotis, kuriomis siekiama užtikrinti žmonių ir valstybės saugumą. Tuo pat metu modernizavimo procesu taip pat bus siekiama mažinti pavojų kariškių gyvybei.R. Kaliniakas pabrėžė, kad Slovakija yra atsakinga partnerė, pasirengusi didinti gynybinius pajėgumus tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygiu.„Abi pusės per dvišalį susitikimą patvirtino, kad Aljansas ir Slovakijos Respublika kartu toliau stiprins ginkluotųjų pajėgų kovinę parengtį ir operatyvinį suderinamumą“, – informavo Slovakijos gynybos ministerija.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 26 d. naujasis Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad jo vyriausybė stabdo karinę pagalbą Ukrainai. Tai buvo vienas pagrindinių politiko rinkimų kampanijos pažadų.Tačiau jis teigė, kad Slovakijos vyriausybė neblokuos ginklų ir šaudmenų tiekimo Ukrainai iš privačių gamintojų.Praėjusią savaitę Slovakijos vyriausybė užblokavo keturioliktąjį karinės pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė sudarė 40,3 mln. eurų.

ES gynybos ministrus ragina tęsti nenutrūkstamą karinę paramą UkrainaiAntradienį krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus Briuselyje dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų tarybos posėdyje. Kaip praneša ministerija, pagrindinis susitikimo tikslas yra aptarti karinę paramą Ukrainai.Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), ES per 12 mėnesių Ukrainai siekia perduoti 1 mln. 155 mm amunicijos vienetų. Taip pat susitikime diskutuojama dėl Paramos Ukrainai fondo, kurio sukūrimui siūloma skirti 20 mlrd. eurų.„Europos Sąjunga turi toliau remti Ukrainą. Vienas iš svarbiausių darbų – sutarti dėl lėšų Paramos Ukrainai fondui. Šis fondas užtikrins stabilią ilgalaikę karinę paramą. Taip pat turime kuo greičiau pristatyti Ukrainai 1 mln. artilerijos sviedinių“, – susitikime pabrėžė Žilvinas Tomkus. Anot viceministro, įvairiuose regionuose kylantys saugumo iššūkiai neturi sulėtinti ES šalių paramos tiekimo Ukrainai. Be to, itin svarbu spartinti ES Greitojo reagavimo pajėgumo rengimą, kurio steigimas įtvirtintas ES Strateginiame kompase.Viceministras dar kartą paragino valstybes nares jungtis prie Lietuvos buriamos išminavimo koalicijos, nurodoma URM išplatinatme pranešime.Šiuo metu prisijungimo prie koalicijos galimybę svarsto 19 šalių. Tvirtai dėl prisijungimo apsisprendė Danija, Ispanija, Islandija, Kosovas, Moldova, Vengrija, Vokietija ir Švedija.

Nyderlandų gynybos ministrė pritaria Ukrainos dalinio stojimo į NATO idėjaiNyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren pavadino buvusio NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogho Rasmusseno pasiūlymą dėl dalinio Ukrainos prisijungimo prie Aljanso (be Rusijos laikinai okupuotų teritorijų) „kūrybiška idėja“.Kaip praneša „Ukrinform“, ji tai pareiškė, atvykusi į ES šalių gynybos ministrų susitikimą Briuselyje.„Labai sveikinu tokią kūrybišką idėją. Pažiūrėsime“, – pažymėjo K. Ollongren, atsakydama į žurnalistų klausimus.Anot jos, nepaprastai svarbu ir toliau tiekti Ukrainai amuniciją ir remti su Rusijos agresija kovojančią šalį.„Ukrainai tiesiog būtina turėti galimybę tikėtis stabilaus jai reikalingos amunicijos tiekimo. Ir tai reiškia, kad Ukraina yra priklausoma nuo mūsų pažadų... Ši amunicija yra be galo reikalinga, todėl turime padaryti viską, kas įmanoma, kad jie jos gautų kuo daugiau ir kuo greičiau“, – sakė K. Ollongren.Ji taip pat pabrėžė, kad karas yra neteisėtas ir kainuoja daug žmonių gyvybių, o Putinas tęsia agresiją ir neketina sustoti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, buvęs NATO generalinis sekretorius A. F. Rasmussenas pateikė pasiūlymą priimti Ukrainą į Šiaurės Atlanto aljansą be Rusijos laikinai okupuotų teritorijų.

Britų žvalgyba: Rusija padidins artilerijos sistemų „Krasnopol-M2“ šaudmenų gamybąRusija planuoja padidinti lazeriu valdomų artilerijos sistemų „Krasnopol-M2“ 152 mm šaudmenų gamybą greičiausiai siekdama efektyviau panaudoti gamybos pajėgumus, sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos socialinės žiniasklaidos platformoje X paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos duomenų suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Rusija pranešė didinsianti lazeriu valdomos artilerijos „Krasnopol-M2“ 152 mm šaudmenų gamybą ir pagerinsianti jų efektyvumą prastu oru. Rusijos artilerija jau sėkmingai naudoja sistemas „Krasnopol“, dažnai tiksliai nusitaikydama į konkrečias Ukrainos transporto priemones. Rusijos karinė pramonė nesugeba pagaminti pakankamai įprastinės amunicijos. Ji planuoja padidinti „Krasnopol“ gamybą greičiausiai mėgindama veiksmingiau panaudoti gamybos pajėgumus“, – sakoma pranešime.Pasak analitikų, Rusija naudoja orlaivius be įgulos, kad nustatytų „Krasnopol“ taikinius, nukreipdama į taikinį lazerio spindulį. „Tačiau debesuotumas yra svarbiausias sviedinių efektyvumą ribojantis veiksnys, nes jų lazerinis detektorius neturi laiko pastebėti lazerio energiją ir manevruoti smūgiui. Rusijos pramonė greičiausiai bandys pagerinti „Krasnopol“ sviedinių skrydžio našumą ir sutrumpinti lazerio aptikimo laiką“, – teigia JK žvalgyba.Pasak analitikų, artėjant žiemiškiems orams tikėtina, kad Rusijos prieiga prie patobulintos tikslios amunicijos bus vienas svarbiausių jos operatyvinės veiklos Ukrainoje veiksnių.

„Rheinmetall“ perduos Ukrainai 25 tankus „Leopard 1“Didžiausias Vokietijos ginklų gamybos koncernas „Rheinmetall“ ruošia Ukrainai 25 tankus „Leopard 1“.Tai bendrovė pranešė savo interneto svetainėje, kuria remiasi „Ukrinform“.„Rheinmetall“ gavo Ukrainos vyriausybės užsakymą dėl „Leopard 1“ sistemų tiekimo. Jį finansuoja Vokietijos federalinė vyriausybė.„Rheinmetall“ perduos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms 25 pagrindinius kovos tankus „Leopard 1A5“, penkis evakuacinius automobilius (BPz 2) ir du tankus vairuotojams rengti“, – sakoma pranešime spaudai.Pažymima, kad užsakymo vertė – dviženklis skaičius milijonais eurų. Paketui taip pat priklauso mokymai, logistika, atsarginės dalys, remontas ir kitos pagalbinės paslaugos.Pristatyti techniką planuojama 2024 metais.„Leopard 1“ remonto darbai, kurie yra reikalingi, kad tankus būtų galima naudoti, bus atliekami Unterliuso ir Kaselio įmonėse.Tad „Rheinmetall“ ir toliau padeda Ukrainai apsirūpinti kovinėmis mašinomis.Be to, kompanijai buvo patikėta pristatyti Ukrainai 80 šarvuotųjų transporterių „Marder“. Dauguma jų jau naudojami ir gerai užsirekomendavo mūšio lauke. Dar 20 „Marder“ bus pristatyta, kai bus gautas užsakymas.2023 metų pabaigoje ir 2024 metų pradžioje Ukrainai bus nusiųstos penkios desanto mašinos „Caracal“.Be to, „Rheinmetall“ Nyderlandų ir Danijos vyriausybių vardu 2024 metais pristatys Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms 14 tankų „Leopard 2A4“.Kaip pranešama, koncernas taip pat teikia Ukrainai daug kitų papildomų paslaugų, pavyzdžiui, padeda jai apsirūpinti amunicija, dronais ir medicinos įranga.Kaip anksčiau buvo pranešta, „Rheinmetall“ ir kompanija „Ukrainska oboronna promislovist“ („Ukrainos gynybos pramonė“) įkūrė bendrą įmonę, kuri buvo įregistruota spalio 18 d. Ji prižiūrės ir remontuos Ukrainos partnerių tiekiamą techniką. Šioje įmonėje taip pat bus lokalizuota naujų „Rheinmetall“ įrangos pavyzdžių gamyba.

Zelenskio biuro vadovas atmetė stojimo į NATO galimybę be Rusijos aneksuotų teritorijųUkrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas sukritikavo buvusio NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogho Rasmusseno siūlymą priimti Ukrainą į aljansą neatsižvelgiant į okupuotas teritorijas. Kalbėdamas Hadsono institute Vašingtone, Jermakas, kurį cituoja TASS, pabrėžė, kad idėja neatitinka principų, kuriais grindžiama Kyjivo politika.„Tai Anderso nuomonė. Jis nepaminėjo mūsų principų, nes apie juos žino. Jie labai aiškūs ir tvirti – jokių kompromisų dėl nepriklausomybės, teritorinio vientisumo, suvereniteto. Tokia jo nuomonė, kaip žengti pirmuosius žingsnius. Jis lygina situaciją su Vakarų ir Rytų Vokietija. Sunku pasakyti, turime savo unikalią situaciją“, – pažymėjo Jermakas.Jis Rasmusseno idėją pavadino neįgyvendinama. Buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas pokalbyje su „The Guardian“ pasiūlė priimti Ukrainą į aljansą neatsižvelgiant į teritorijas, prarastas per Rusijos invaziją. Rasmusseno teigimu, šis sprendimas sumažins NATO ir Rusijos konflikto grėsmę. Generalinis sekretorius pabrėžia, kad Ukrainos „dalinė narystė“ neprives prie karinių operacijų įšaldymo ir mano, kad toks žingsnis yra būtinas, kad Rusijai būtų aiškiai signalizuojama apie NATO teritorijos pažeidimo nepriimtinumą.

Rusai sulaikė paauglį, įtariamą bendradarbiavimu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomisRusai laikinai okupuotoje Chersono srities dalyje kairiajame Dnipro krante sulaikė paauglį, kuris įtariamas bendradarbiavimu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė portalas „IRC“, remdamasis Rusijos leidiniais.„Rusijos pareigūnai įtaria „valstybės išdavimu“ moksleivį iš okupuotos Chersono srities dalies. Jis kaltinamas bendradarbiavimu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“, – sakoma pranešime.​Pasak rusų, esą vaikinukas perdavė Ukrainos kariams okupantų technikos dislokavimo vietos koordinates. Sulaikytasis – 15 metų Mykyta iš Ščaslyvcevės kaimo.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, priešas laikinai okupuotose teritorijose toliau grobia vietinius gyventojus.2022 metų rudenį Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino dešiniajame Dnipro krante esančią Chersono srities dalį ir Chersono miestą. Regiono dalis kairiajame Dnipro krante tebėra rusų rankose.

Ukrainoje sulaikytas politikas, dėl ryšių su Rusija kaltinamas išdavysteUkrainos politikas, kaltinamas slapta bendrininkavęs su Rusija ir platinęs „melagingą“ informaciją apie šalies vadovybę, antradienį pranešė, kad jam skirta 60 parų kardomojo kalinimo.42 metų Oleksandras Dubinskis 2019 m. buvo išrinktas prezidento Volodymyro Zelenskio partijos „Liaudies tarnas“ deputatu, bet vėliau iš jos pašalintas, partijai apkaltinus jį neklusnumu.„Teismas nusprendė patenkinti kaltintojų prašymą skirti man 60 parų kardomąjį suėmimą“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė O. Dubinskis.2021 m. JAV skyrė O. Dubinskiui sankcijas už įtariamą darbą „su Rusija susijusiame užsienio įtakos tinkle“, siejamame su Andrijumi Derkačiu, apkaltintu mėginimu pakenkti prezidento Joe Bideno rinkimų kampanijai 2020 metais.Ukrainos saugumo tarnyba SBU pirmadienį, neminėdama O. Dubinskio, pranešė sulaikiusi išdavyste įtariamą įstatymų leidėją ir sakė, kad įtariamasis „vykdė informacinę ardomąją veiklą Rusijos naudai“. „Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad kaltinamasis skleidė klastotes apie aukščiausiąją mūsų šalies karinę ir politinę vadovybę“, – sakoma pranešime, taip pat paskelbtos neryškios įtariamojo nuotraukos.O. Dubinskis kaltinimus neigė ir sakė, kad su jo persekiojimu susijusi medžiaga yra „suklastota“ arba „gauta naudojant spaudimą“. Kitame vaizdo įraše jis sakė, kad tai yra „politinis persekiojimas už valdžios kritiką“ ir kad jis tai darė per visą savo karjerą parlamente.Manoma, kad O. Dubinskis glaudžiai susijęs su Ukrainoje gimusiu milijardieriumi Igoriu Kolomoiskiu, buvusiu prezidento Volodymyro Zelenskio rėmėju, vėliau sulaikytu dėl kaltinimų sukčiavimu.

„Reuters“: Rusijos Federacija toliau stato bepiločių „Shahed“ fabrikąRemiantis palydovinėmis nuotraukomis, Rusijos Federacija (RF) toliau stato dronų „Shahed“ fabriką. Tarptautinių sankcijų dar neįvesta.Apie tai pranešė portalas „RBK-Ukraina“, remdamasis „Reuters“ informacija.Nepaisant vykdomų statybų, nei Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), nei jų sąjungininkai kol kas neįvedė sankcijų fabriko savininkei UAB „Alabuga“ ar su ja susijusioms įmonėms. Vadovaujantis nutekintais dokumentais, fabrike bus masiškai gaminami iranietiški dronai „Shahed-136“. Taip pat bus tobulinami gamybos procesai bei šių bepiločių eksploatacinės savybės.Palydovinėse nuotraukose matyti statomi pastatai ir naujos saugomos zonos perimetras su kontroliniais punktais.„Artėjant žiemai, galima tikėtis, kad Rusija pradės rengti daugiau atakų prieš svarbiausius Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus naudodama „Shahed-136“, o civilių gyvenimo sąlygos pasidarys siaubingos“, – teigiama ataskaitoje.Mokslo ir tarptautinio saugumo instituto atskaitoje pabrėžiama, kad Vašingtonas „vėluoja“ žengti svarbų žingsnį – įvesti sankcijų „Alabuga“ ir galbūt su šia bendrove siejamoms įmonėms.„Kaip nurodyta ataskaitoje, fabrikas statomas už 800 kilometrų į rytus nuo Maskvos, Tatarstano Respublikoje. 66 proc. UAB „Alabuga“ akcijų priklauso federalinei valdžiai, likę 34 proc. – respublikai“, – pridūrė „Reuters“.

Rusija ir Indija pasirašė susitarimą dėl ginklųAnkstų rytą kai kuriose Rusijos žiniasklaidos priemonėse kilo triukšmas, kad vienintelės Maskvos valstybinės ginklų įmonės pareigūnai derasi su Indija dėl susitarimo dėl ginklų pasirašymo, rašo „Skynews“.Pagal susitarimą Rusija perleis dalį savo priešlėktuvinių pajėgumų ir technologijų Indijai.„Rosoboronexport“ bendradarbiauja su Indijos privačiomis ir valstybinėmis įmonėmis, kad organizuotų bendrą aviacijos ginklų gamybą ir integruotų juos į esamą aviacijos parką Indijoje“, – RIA citavo bendrovės generalinį direktorių Aleksandrą Mikhejevą.Kita valstybinė naujienų agentūra teigia, kad susitarimas buvo pasirašytas.TASS sakė, kad susitarimas dėl oro gynybos sistemų „Igla“ tiekimo ir gamybos buvo sudarytas anksti šį rytą, o tai reiškia, kad Rusija dalį savo rankinių priešlėktuvinių raketų atiduos Indijai ir leis ten gaminti „Igla“ pagal licenciją.Jie savo ataskaitoje citavo „vyresnįjį ginklų eksporto pareigūną“.

Nuo minų nukentėjusių asmenų skaičius Ukrainoje 2022 m. išaugo dešimteriopai2022 m. nuo priešpėstinių minų ir sprogiųjų Rusijos karo liekanų Ukrainoje nukentėjo – žuvo arba buvo sužalota – dešimt kartų daugiau žmonių.Tarptautinė kampanija uždrausti sausumos minas (ICBL) antradienį Ženevoje pranešė, kad 2022 m. Ukrainoje užfiksuota daugiau nei 600 atvejų.Visame pasaulyje užfiksuotų atveju skaičius sumažėjo nuo 5 544 iki 4 710 – 1 700 asmenų žuvo, kiti buvo sužaloti. Ypač ženkliai nukentėjusiųjų skaičius sumažėjo Afganistane, nors taip greičiausiai yra dėl to, kad toje šalyje duomenys praktiškai nerenkami, teigia ICBL.Priešpėstinės minos dedamos, siekiant užkirsti kelią priešo pajėgoms ir sprogsta ant jų užlipus. Jos gali dešimtmečiais gulėti žemėje nepastebėtos, o 85 proc. nukentėjusiųjų yra ant jų netyčia užmynę vaikai ir civiliai.Nuo 1999 m., priešpėstines minas naudoti draudžiama pagal Otavos konvenciją, kurią pasirašė 164 šalys.Kaip teigiama ICBL pranešime apie priešpėstines minas, nuo invazijos pradžios 2022 m. vasarį Rusija yra užminavusi 11 iš 27 Ukrainos regionų.Tačiau ataskaitoje teigiama, kad ir Ukraina yra bent kartą panaudojusi šį ginklą – tai įvyko Iziume Charkivo regione, kai šią teritoriją valdė rusai. Ten užfiksuota mažiausiai 11 aukų.Kitaip nei Rusija, Ukraina konvenciją pasirašė ir yra vienintelė iš 164 šalių, pažeidusi jos nuostatas.Konvencijos nepasirašė nei Rusija, nei Jungtinės Valstijos ar Kinija.Sirija, kurioje, kaip teigiama ataskaitoje, 2022 m. žuvo ar buvo sužaloti 834 asmenys, yra vienintelė pasaulio šalis, tokių incidentų skaičiumi lenkianti Ukrainą. Iš viso pasaulyje minomis vis dar užteršta yra 60 šalių.ICBL, kurios nariais yra 1 000 nevyriausybinių organizacijų iš maždaug 100 šalių, ragina didinti išminavimo pastangas. Būtent ICBL buvo ta varomoji jėga, kuri paskatino sudaryti Otavos konvenciją, o 1997 m. jai buvo suteiktas Nobelio taikos prizas.

Rusija teigia virš savo teritorijos numušusi keturis Ukrainos dronusPer naktį Rusijos kariuomenė virš Rusijos teritorijos numušė keturis Ukrainos nepilotuojamus orlaivius, antradienio rytą paskelbė Gynybos ministerija.Dronai buvo numušti virš Briansko, Tambovo ir Oriolo regionų, taip pat Maskvos srityje, tvirtino ministerija, bet nepriklausomai to patikrinti nebuvo įmanoma.Nepriklausoma Rusijos naujienų agentūra „Baza“ „Telegram“ kanale pranešė, kad nepilotuojamas orlaivis su sprogmenimis rėžėsi į chemijos gamyklą Brianske, bet niekas nebuvo sužeistas.Rusija jau 21-ą mėnesį tęsia karą Ukrainoje. Gindamasi Ukraina nuolat apšaudo Rusijos teritoriją – tiek pasienio regionus, tiek toliau, bet aukų skaičius ir ten padaroma žala kur kas mažesnio masto nei itin rimti Rusijos invazijos į Ukrainą padariniai.

Estijos gynybos ministras apie paramą Ukrainai: Šiaurės Korėja gali, o ES – ne?Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras sakė, kad jo šalis pateikė 280 mln. eurų vertės šaudmenų užsakymą – „šiuo metu tai didžiausias pirkimas Europoje“.„Stengsimės padaryti viską, kad šoviniai būtų pristatyti Ukrainai, nes jiems to reikia, – sakė jis. – Pažiūrėkite į Rusiją. Jie šiandien gamina daugiau nei bet kada anksčiau. Jie gauna sviedinių iš Šiaurės Korėjos. Europa negali sakyti, kad Rusija ir Šiaurės Korėja gali tiekti, o mes negalime“.ES pastangos įvykdyti pažadėtus tiekimus ėmė buksuoti tuo metu, kai pasipriešinimas JAV Kongrese sukėlė abejonių dėl svarbiausio sąjungininko – Vašingtono – gebėjimo išlaikyti paramą Ukrainai.NATO generalinis sekretorius su ministrais aptarė ypatingos svarbos energijos tiekimo ir ryšių infrastruktūros, įskaitant povandeninius vamzdynus ir duomenų perdavimo kabelius, apsaugos klausimus.Ministrai taip pat ketina svarstyti planus dėl bendrų reagavimo pajėgų, pavadintų ES greitojo reagavimo pajėgumais. Naujosios 5 000 karių pajėgos galėtų būti parengtos dislokavimui iki 2025 metų.

Pistoriusas apie ES pagalbą Ukrainai: tikslas nebus pasiektas, turime tai suvoktiEuropos Sąjunga greičiausiai neperduos Ukrainai 1 mln. sviedinių, kaip buvo sutarta anksčiau, antradienį Briuselyje pareiškė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.ES valstybės buvo nusprendusios aprūpinti Ukrainą šoviniais iki 2024 metų kovo mėnesio ir taip paremti šalies gynybą nuo Rusijos.„1 mln. sviedinių tikslas nebus pasiektas, turime tai suvokti“, – sakė B. Pistoriusas, atvykęs į ES gynybos ministrų susitikimą, kuriame karinė pagalba Kyjivui yra vienas svarbiausių darbotvarkės klausimų. Balsai, kurie nuo pat pradžių perspėjo, kad tikslas yra neįgyvendinamas, deja, buvo teisūs, sakė jis.Iki šiol pagal susitarimą Kyjivui buvo pristatyta apie 300 tūkst. sviedinių, sakė vienas ES pareigūnas.ES užsienio ir saugumo reikalų vadovas Josepas Borrellis sakė, kad pagrindinė problema yra ta, jog Europos gynybos įmonės apie 40 proc. produkcijos eksportuoja į kitas šalis. „Galbūt mes turėtume pabandyti perkelti gamybą į prioritetinę, t. y. skirtą Ukrainai. Tai būtų gana didelis pokytis“, – sakė jis.Ministrai taip pat aptars, kaip remti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ilguoju laikotarpiu. Tikėtina, kad planai skirti 20 mlrd. eurų karinei pagalbai iki 2027 metų nesulauks reikiamo vienbalsio pritarimo.J. Borrellis pirmadienį sakė, kad gruodžio mėnesį pateiks naują pasiūlymą dėl saugumo įsipareigojimų ir karinės pagalbos Ukrainai.B. Pistoriusas patvirtino Vokietijos planus dėl naujos dvišalės pagalbos Ukrainai, siekiančios ne mažiau kaip 8 mlrd. eurų.Dabar šalys teikia bendrus 155 mm sviedinių užsakymus, tačiau abejojama, ar gynybos įmonės sugebės laiku ir pakankamai jų pagaminti.Už vidaus rinką atsakingas EK narys Thierry Bretonas sakė, kad pastangos didinti gamybą duoda rezultatų ir ES turėtų sugebėti per metus pagaminti milijoną sviedinių.

Ukrainoje dėl Rusijos agresijos žuvo 510 vaikųGeneralinė prokuratūra pranešė, kad nuo plataus masto invazijos pradžios rusų pajėgos visoje Ukrainoje jau nužudė 510 vaikų ir sužeidė dar 1 144.„Nuo plataus masto ginkluotos Rusijos agresijos Ukrainoje nukentėjo daugiau nei 1 654 vaikų. Naujausiais 2023 m. lapkričio 14 d. duomenimis, 510 vaikų žuvo ir dar 1 144 patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus“, – teigiama pranešime.Duomenis apie vaikų aukas nėra galutiniai, kadangi nuolat tikrinami iš karo veiksmų zonų, laikinai okupuotų ir neseniai išvaduotų teritorijų gaunami pranešimai.Apie didžiausią nukentėjusių vaikų skaičių pranešama Donecko regione (492), Charkivo regione (304), Chersono regione (135), Kyjivo regione (129), Zaporižės regione (100), Mykolajivo regione (97), Dnipropetrovsko regione (97), Černihivo regione (72) ir Luhansko regione (67).Lapkričio 13 d. rusų pajėgoms pataikius į civiliams priklausantį automobilį netoli Zelenivkos kaimo Chersono regione, buvo sužeistas 2 mėnesių kūdikis.Pirma buvo praneša, kad amerikiečių režisierius Evgeny Afineevsky, sukūręs Oskarams nominuotą filmą „Liepsnojanti žiema“ apie 2014 m. vasario revoliuciją Ukrainoje, šiuo metu nacionaliniame reabilitacijos centre „Unbroken“ filmuoja dokumentinį filmą apie nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios sužalotus vaikus.

Rusija atitraukia laivus iš Krymo: okupantų gretose kyla panikaRusai perkelia savo laivus iš okupuoto Krymo į Novorosijską (Krasnodaro teritorija).Apie tai pranešė partizaninis ukrainiečių ir Krymo totorių judėjimas „Atesh“ ir išpublikavo nuotraukų savo „Telegram“ kanale. „Mums pavyko nufotografuoti, kaip atitraukiami priešo laivai, kariuomenė ir įranga iš Kaukazo uosto. Kariai ateityje bus dislokuoti Novorosijske“, – rašoma pranešime.Pasak judėjimo narių, okupantų gretose kyla panika, jie atitraukia laivus, nes nori apsaugoti juos nuo naujų raketų apšaudymų.https://t.me/atesh_ua/2557

Pranešama apie chemijos gamyklos teritorijoje Briansko srityje sudužusį dronąRemiantis portalo „Baza“ informacija, naktį iš lapkričio 13-osios į 14-ąją Briansko srityje esančios chemijos gamyklos teritorijoje sudužo dronas. Bepilotis su pritvirtintu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Selco kaime, įsikūrusiame maždaug už 30 kilometrų nuo Briansko, stovinčios Briansko chemijos gamyklos viename iš cechų, kuris dar įrenginėjamas. Portalas praneša, kad niekas nenukentėjo.

Kličko ir Stokholmo merė aptarė būsimą Kyjivo rekonstrukcijąKyjivo ir Stokholmo merai Vitalijus Kličko ir Karin Wanngard aptarė bendrų projektų įgyvendinimą, įskaitant būsimą Ukrainos sostinės rekonstrukciją ir pagalbą socialinių ir humanitarinių reikalų srityse.V. Kličko savo feisbuko paskyroje pranešė susitikimo su K. Wanngard metu pareiškęs padėką už Ukrainai, Kyjivui teikiamą paramą ir pagalbą nuo karo bėgantiems ir laikinąją apsaugą Stokholme gavusiems Ukrainiečiams.„Taip pat aptarėme tolesnį mūsų miestų bendradarbiavimą, įskaitant bendrų projektų vykdymą. Tarp jų – būsima Kyjivo rekonstrukcija ir pagalba socialinių ir humanitarinių reikalų srityse. Be to, mus domina Švedijos patirtis atliekant karių ir veteranų reabilitaciją bei jos turimi šios srities ekspertai“, – nurodė meras.Švedijos sostinė Stokholmas ir Kyjivas yra miestai broliai. Jų broliavimosi sutartis pasirašyta 1999 m. kovo 24 d.

FSB paskelbė apie Čeliabinske sulaikytą Ukrainos nacionalistų šalininką, esą rengusį teroro aktąRusijos specialioji tarnyba tvirtina, kad sulaikytas Čeliabinsko srities gyventojas yra „Ukrainos nacionalistinės organizacijos ideologijos šalininkas“, rašo TASS, remdamasi regiono FSB spaudos tarnyba.Tyrėjų teigimu, vyras ketino panaudoti savadarbes padegamąsias granatas administraciniame Čeliabinsko pastate. Kitos aplinkybės neatskleidžiamos.Dėl pasikėsinimo surengti teroro aktą iškelta baudžiamoji byla. Teismas kaltinamajam parinko kardomąją priemonę – suėmimą.https://t.me/rian_ru/221409

Ukrainoje jau žuvo 313 470 rusų okupantųNuo 2022 m. vasario 24 iki 2023 m. lapkričio 14 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje likvidavo apie 313 470 rusų okupantų, iš jų 920 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 5 362 priešo tankus (+8 per praėjusią parą), 10 086 šarvuočius (+7), 7 589 artilerijos sistemas (+20), 882 daugkartinio paleidimo raketų sistemas (+1), 580 oro gynybos sistemų, 322 orlaivius, 324 sraigtasparnius, 5 649 bepiločius orlaivius (+15), 1 561 sparnuotąją raketą, 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 9 973 motorines transporto priemones (+24) ir 1 081 specialiosios įrangos vienetą (+2).Duomenys nuolat atnaujinami.Kaip praneša „Ukrinform“, lapkričio 13 dieną Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė aštuonis smūgius teritorijoms, kuriose buvo sutelktas priešo personalas, ginkluotė ir karinė technika, ir vieną smūgį Rusijos priešlėktuvinei raketų sistemai.

Analitikai turi versiją dėl sumaištį Rusijoje sukėlusio pranešimoRusijos Federacijos (RF) karinė vadovybė galėjo liepti valstybinei žiniasklaidai paskelbti, o paskui atšaukti pranešimą apie pajėgų pergrupavimą okupuotoje Chersono srities teritorijoje, vykdydama informacinę operaciją.Kaip praneša Karo studijų instituto (ISW) analitikai, šiais veiksmais gali būti siekiama priversti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karius nepakankamai įvertinti Rusijos kariuomenės gyvąją jėgą kairiajame Chersono srities krante.Taip pat tai gali būti aukščiausiuose Rusijos karinės vadovybės ešelonuose vykstančios diskusijos, tiesiog anksčiau laiko patekusios į informacinę erdvę. Vadovaujantis kita hipoteze, išorinis šaltinis, apsimetęs RF gynybos ministerija, perdavė Rusijos žiniasklaidai informaciją apie okupacinių pajėgų „pergrupavimą“ kairiajame Chersono srities krante.Ekspertų manymu, nepriklausomai nuo TASS ir „RIA Novosti“ pranešimų paskelbimo priežasčių ir aplinkybių, reakcija į juos rodo, kad įvykiai Chersono srityje išlieka labai skaudūs RF informacinėje erdvėje. Pavyzdžiui, Rusijos žiniasklaidos erdvėje iki šiol nesusitarta dėl vieningos retorikos apie tai, kas vyksta rytiniame Dniepro krante.

Jungtinės Valstijos patvirtino toliau teiksiančios pagalbą UkrainaiKalbėdamosi su Ukraina, Jungtinės Valstijos nuolat tvirtindavo esančios pasirengusios toliau remti Ukrainos tautos pastangas pasipriešinti Rusijos agresijai ir sustiprinti nuo rusų atakų nuolat kenčiančią svarbiausią šalies infrastruktūrą, Vašingtone surengtoje spaudos konferencijoje sakė JAV valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.„Kaskart kalbėdami su Ukrainos vyriausybe aiškiai pasakome, kad toliau juos remsime“, – sakė JAV valstybės departamento atstovas, komentuodamas Andriyjaus Jermako vadovaujamos ukrainiečių delegacijos susitikimą su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.M. Milleris pabrėžė, kad Vašingtonas dažnai kartoja panašaus pobūdžio žinutes – be kita ko, jas skleidžia ir JAV prezidentas. Apie tai kalbėdamas, jis prisiminė naujausią Joe Bideno kreipimąsi į tautą, kuriame jis paprašė kongreso suteikti Ukrainai papildomos pagalbos.Be to, JAV valstybės departamento atstovas pasakė, kad JAV valstybės sekretorius ir A. Jermakas kalbėjosi ir apie veiksmus, kurių Jungtinės Valstijos ir Ukraina galėtų imtis, kad „paruoštų jos infrastruktūrą ateinančiai žiemai“. Jis atkreipė dėmesį, kad vis dar egzistuoja pavojus, kad žiemą Rusija gali toliau atakuoti Ukrainos energijos tiekimo infrastruktūrą.Kaip buvo pranešta, Ukrainos prezidentūros atstovas Andriyjus Jermakas pirmadienį susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu. Šalys aptarė pagrindinius AFU poreikius, galimybę stiprinti svarbiausią Ukrainos infrastruktūrą, Rusijai taikomas sankcijas ir kitus klausimus.

Rusija naktį Ukrainai smogė raketomis ir bepiločiais orlaiviais Šiąnakt, lapkričio 14 d., Rusijos kariai atakavo Ukrainą naudodami dronus, taip pat raketas. Tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų informacija.Taip pat pavyko numušti septynis bepiločius orlaivius.

Kuleba: Ukraina gali negauti žadėtos ES paramos iki pavasarioEuropos Sąjunga išties gali nespėti iki 2024 metų kovo mėnesio Ukrainai perduoti 1 milijono artilerijos sviedinių.Žiniasklaidos duomenis patvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba. Pasak jo, Europos Sąjunga turi politinės valios ir toliau remti Ukrainą, o tikroji kliūtis pažado įvykdymui yra apgailėtina gynybos pramonės ir sandėlių padėtis, biurokratija ir daugybė „nesinchronizuotų dalykų“.„Europos Sąjunga stengiasi spręsti šias problemas, todėl būdamas Berlyne paraginau Europos Sąjungą plėtoti nuoseklią gynybos pramonės politiką“, – pridūrė jis.

Ukraina vėl atakuojama dronais Pirmadienio vakarą Ukrainą vėl atakavo Rusijos dronai.Apie tai buvo pranešta oficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės „Telegram“ kanale. Kariškiai perspėjo apie dronų, spėjama, „Shahed“, grėsmę iš pietų krypties Zaporožės ir Dniepropetrovsko regionams.Vėliau tapo žinoma, kad dvi dronų grupės juda link Pavlohrado, žmonės buvo raginami likti slėptuvėse. Jau 20:54 val. oro pajėgos pranešė apie kelias atakų dronų grupes Dniepropetrovsko srityje, judėjimo kryptis buvo šiaurė/šiaurės vakarai.Chersono ir Mykolaivo regionuose kilo aliarmas dėl Rusijos taktinės aviacijos veiklos, kyla grėsmė panaudoti aviacinius ginklus.

Vokietija perduos Ukrainai dvi IRIS-T oro gynybos sistemasVokietija aprūpins Ukrainos ginkluotąsias pajėgas dar dviem IRIS-T oro gynybos sistemomis. Tai įvyks per du mėnesius, pranešė Vokietijos ambasadorius Ukrainoje Martinas Jageris.„Vokietijos gynybos pramonė domisi ilgalaikiais santykiais su jūsų šalimi. Mūsų parama daugiausia skirta oro gynybos pramonei – tai „Gepard“, IRIS-T, „Patriot“, – sakė ambasadorius.M. Jageris pridūrė, kad Vokietija ir Ukraina susitarė dėl papildomų „Patriot“ ir IRIS-T sistemų tiekimo. Iki metų pabaigos planuojama išsiųsti dar dvi IRIS-T oro gynybos sistemas Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.Diplomatas taip pat sakė, kad jo šalis prisideda prie Ukrainos energetikos sistemų stiprinimo. Šiandien Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius užsiminė, kad jo šalis kitąmet padvigubins karinę pagalbą Ukrainai iki 8 mlrd. eurų.

Gynybos ministerija pradėjo verbuoti į Ukrainos ginkluotąsias pajėgasGynybos ministerija kartu su „Lobby X“ organizacija pradėjo projektą, skirtą verbuoti žmones į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas.Remiantis Gynybos ministerijos pranešimu socialiniame tinkle, gynybos ministro pavaduotoja Natalija Kalmykova ir „Lobby X“ vadovas Vladislavas Grezevas pasirašė atitinkamą susitarimą. Pažymima, kad verbuotojai nemokamai dirbs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų interesais.„Projektas leis žmogui pasirinkti konkretų padalinį tam tikroje pozicijoje, kur jo civilinė patirtis bus naudingiausia. Artimiausiu metu projekto rėmuose planuojame pasirašyti šias sutartis su įdarbinimo įmonėmis“, – komentavo N. Kalmykova.Savo ruožtu V. Grezevas pažymėjo, kad „Lobby X“ turi didelę patirtį ieškant personalo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. „Kariuomenei reikia įvairių profesijų žmonių – nuo granatsvaidžių ir minosvaidžių operatorių iki programuotojų ir virėjų. Bendradarbiavimas su Gynybos ministerija leis mums paspartinti darbą, kurį atliekame“, – sakė jis.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas paskelbė, kad reikia išplėsti piliečių, kurie gali būti pašaukti mokymui ar mobilizacijai, kategorijas. Vienas iš jo prioritetų – kaupti rezervus.

Per apšaudymus Chersono regione sužeista mažiausiai 17 žmoniųMažiausiai 17 žmonių, įskaitant dviejų mėnesių kūdikį, buvo sužeisti per apšaudymą Chersono regione pirmadienį, sakė regiono regioninės karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas.Pasak jo, sužeista mergina dabar yra ligoninėje. Jos senelis mirė, o gydytojai ir toliau kovoja už motinos gyvybę. Anksčiau tapo žinoma, kad jų automobilis pateko į artilerijos ugnį ir užsidegė.Be to, pasak A. Prokudino, Rusijos kariuomenė per dieną apšaudė Chersono centrą. Du žmonės žuvo ir dešimt buvo sužeisti. Pasak Chersono regioninės prokuratūros, kuri paskelbė nuotraukas iš apšaudymo vietos, žuvusieji buvo 45 metų vyras ir 62 metų moteris, kurie apšaudymo metu buvo gatvėje. „Į paveiktą teritoriją pateko ir vienos iš miesto ligoninių kiemas. Kur trys automobiliai, įskaitant greitosios pagalbos automobilį, buvo visiškai sunaikinti. Taip pat buvo apgadinti privatūs ir daugiaaukščiai pastatai bei dujotiekio tinklas“, – sakoma ministerijos pareiškime.Beryslave buvo padegti dar du žmonės, rašė A. Prokudinas.Chersonas ir jo priemiesčiai yra reguliariai apšaudomi, priekinė linija eina palei Dnipro upę, už kurios prieš metus pasitraukė Rusijos kariuomenė.

Pareigūnas: Ukrainos lakūnai Rumunijoje kol kas nesimoko pilotuoti naikintuvų F-16, rengimo centras dar tik statomasUkrainos lakūnai Rumunijoje kol kas nesimoko pilotuoti naikintuvų F-16, centras, kuriame jie turėtų būti rengiami, dar tik statomas.Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, praneša portalas „rbc.ua“.Pirmadienį internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip pilotai dirba su amerikiečių naikintuvais F-16. Pasak žiniasklaidos, vaizdo įrašas esą buvo nufilmuotas Feteščio aviacijos bazėje Rumunijoje, kur netrukus planuojama pradėti Ukrainos pilotų mokymus, o pilotai atliko parodomuosius skrydžius.Tačiau J. Ihnatas teigia, kad Ukrainos pilotai dar nepradėjo treniruočių Rumunijoje, be to, pats centras, anot jo, dar statomas.„Rumunijoje neprasideda jokie mokymai“, – sakė Oro pajėgų atstovas."Apie centrą: kartais į užsienio partnerių pareiškimus reikia žiūrėti kitu kampu. Štai Nyderlandai perdavė penkis lėktuvus. Jie pirmą partiją perdavė į būsimą centrą, kuris statomas, ten ką tik išlieti pamatai, kiek man žinoma. Ten yra kilimo ir tūpimo takas, bet kol kas negali būti net kalbos apie Ukrainos pilotų mokymą“, – paaiškino pareigūnas.Apie tai, kad Rumunijoje bus įkurtas regioninis F-16 pilotų mokymo centras, buvo sužinota 2023 metų liepą.Pirmadienį žiniasklaida pranešė, kad lapkričio 13 d. Rumunijoje, Feteščio aviacijos bazėje, atidarytas mokymo centras.„rbc.ua“ primena, kad spalio 25 d. Ukrainos pilotai jau pradėjo skraidyti naikintuvais F-16 Jungtinėse Valstijose.

„Nuovargio nebus“: Borrellis apie ES santykius su UkrainaEuropos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis rengia būsimus ES saugumo įsipareigojimus Ukrainai.J. Borrellis apie tai rašė savo socialiniame tinkle. Jis pažymėjo, kad 27 ES užsienio reikalų ministrai per susitikimą su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba Kijevui perdavė vieną žinią.„Ukraina yra svarbiausias ES prioritetas ir mes nepavargsime vykdyti savo įsipareigojimų. Vykdydamas Europos Tarybos užduotis, dirbu su mūsų būsimais saugumo įsipareigojimais“, – pabrėžė J. Borrellis.Tikėtina, kad JAV pagalba Ukrainai mažės, todėl ES šalys ateityje turėtų ir toliau remti Kijevą. ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams Josepas Borrellis tai pasakė savo kalboje Malagoje (Ispanija).Jis pažymėjo, kad vieninga Europa susiduria su daugybe iššūkių ir išbandymų, tarp kurių pirmiausia yra parama Ukrainai. Pasak J. Borrellio, Ukrainos pergalės prieš Rusiją perspektyva „nėra momentinė“.„Ir mes, europiečiai, kurie turime tam reikalingų priemonių, turėtume būti pasirengę toliau padėti Ukrainai, atsižvelgiant į tai, kad JAV parama greičiausiai mažės“, – sakė diplomatas.

Šią savaitę – naujas sankcijų Rusijai paketas Europos Komisija 12-ąjį sankcijų Rusijai paketą pristatys lapkričio 15 dieną, sakė Europos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.Pasak jo, naujajame pakete, be kita ko, bus numatytos asmeninės sankcijos, deimantų eksporto draudimas ir kiti eksporto apribojimai, taip pat priemonės, susijusios su naftos kainų lubomis ir esamų sankcijų apėjimu.Trečiadienį Europos Komisija savo posėdyje galutinai patvirtins galutines paketo detales, o po to jį patvirtins ES Taryba.

Šaltiniai: gali būti atleisti trys Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadaiUkrainos gynybos ministerijoje svarstoma galimybė atleisti tris Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadus.Tai pirmadienį pranešė leidinys „Ukrainska pravda“, remdamasis šaltiniais šalies karinėje-politinėje vadovybėje.Pasak šių šaltinių, gynybos ministras Rustemas Umerovas rengia teikimus atleisti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Medicinos pajėgų vadę Tetianą Ostaščenko, Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadą Oleksandrą Tarnavskį ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadą Serhijų Najevą.Kaip anksčiau buvo pranešta, atleisti T. Ostaščenko reikalavo paramedikai ir savanoriai, prisidedantys prie Gynybos pajėgų medicininio aprūpinimo.Apie O. Tarnavskio, kuris vadovauja vienai iš Ukrainos kontrpuolimo krypčių, galimo atleidimo priežastis nepranešama.S. Najevo galimo atleidimo priežasčių šaltiniai taip pat nepatikslina. Bet, „Ukrainska pravda“ duomenimis, jis gali tapti vienu iš svarbiausių figūrantų byloje, susijusioje su Chersono srities gynimu 2022 metais.Leidinys galimo vadų atleidimo klausimu kreipėsi į Ukrainos prezidento biurą. Volodymyro Zelenskio spaudos sekretorius Serhijus Nikiforovas atsakė, jog jei toks sprendimas bus priimtas, apie tai bus atitinkamai pranešta oficialioje valstybės vadovo svetainėje.Vienas iš „Ukrainska pravda“ šaltinių pažymi, kad šių pareigūnų atstatydinimo klausimas svarstomas jau kelis mėnesius.

Paviešino, kiek Ukrainos karių nukentėjo kare JAV pareigūnai apskaičiavo, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nuostoliai kare su Rusija siekia apie 190 tūkst. karių. Mažiausiai 70 tūkst. žmonių žuvo ir iki 120 tūkst. žonių buvo sužeisti, skelbia britų žurnalas „The Economist“.Publikacijoje nenurodoma, iš kur gauti tokie duomenis. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nuostolių įvertinimai pateikiami straipsnyje apie Ukrainos darbo rinkos pokyčius Rusijos invazijos ir šalies vyrų mobilizacijos fone.Rugpjūtį amerikiečių laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad bendri Rusijos ir Ukrainos karių nuostoliai per pusantrų metų karo artėja prie 500 tūkst. Taigi, Rusija prarado iki 120 tūkst. žuvusių karių ir dar 170 000–180 000 sužeistų. Ukrainos nuostoliai siekia apie 70 tūkst. žuvusiųjų ir nuo 100 000 iki 120 000 sužeistųjų. Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas sakė, kad šie vertinimai neatitinka tikrovės.Liepą „Meduza“ ir „Mediazona“ paskelbė bendrą tyrimą apie Rusijos kariuomenės nuostolius per pusantrų metų trukusį karą Ukrainoje. Remiantis statistiniais duomenimis pagrįstais skaičiavimais, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. gegužės pabaigos Ukrainoje žuvo 47 tūkstančiai Rusijos karių.

Ministras: Prancūzija nebetieks Ukrainai ginklų iš savo arsenalųPrancūzija nebeplanuoja tiekti Ukrainai ginklų iš savo sandėlių. Nuo šiol Kyjivas turės užsisakyti ginklus tiesiogiai iš gamintojų, o tai reikalauja kur kas daugiau laiko.Tai Prancūzijos televizijos kanalui LCI pareiškė šios šalies gynybos ministras Sébastienas Lecornu, praneša UNIAN.Anot ministro, Prancūzija šiuo metu veda derybas su kolegomis ukrainiečiais, kad paskatintų Kyjivą įsigyti naujų haubicų specialiojo fondo lėšomis, o Prancūzijos kariškiams nebereikėtų perduoti ginklų iš savo arsenalų.Žiniasklaida pažymi, kad šiam fondui iš Prancūzijos biudžeto skirta 200 mln. eurų. Paryžius siekia, kad šias lėšas būtų galima leisti tik prancūziškos ginkluotės užsakymams.

Vengrija vėl blokuoja karinės pagalbos dalies skyrimą UkrainaiES užsienio reikalų ministrai nesusitarė dėl aštuntosios 500 mln. eurų vertės karinės pagalbos Ukrainai dalies pagal Europos taikos priemonę (EPF), nes Vengrija blokavo šį sprendimą, praneša „The Guardian“.Vengrijos užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó pareiškė, kad Vengrija blokuos kitos karinės pagalbos Ukrainai pagal Europos taikos priemonę (EPF) dalies išmokėjimą, kol Kyjivas nepateiks „garantijų“, kad OTP bankas ar kitos Vengrijos įmonės nebus įtrauktos į juodąjį sąrašą kaip „tarptautinės karo rėmėjos“.P. Szijjártó pridūrė, kad Vengrija susidūrė su „spaudimu“, tačiau jis teigė, kad Budapeštas negali suteikti paramos be tokių garantijų.2021 m. įsteigta EPF priemonė yra skirta finansuoti veiksmus, kuriais užkertamas kelias konfliktams, kuriama taika ir stiprinamas tarptautinis saugumas.Kaip pranešė „Ukrinform“, ES šalys svarsto alternatyvų planą, kaip suteikti Ukrainai reikiamą pagalbą kovoje su Rusija, jei Vengrija vetuotų dabartinį pasiūlymą išmokėti 50 mlrd. eurų.

Rusai apšaudo Nikopolį ir Pokrovską, sužeistas civilis gyventojasRusijos kariuomenė apšaudė Dniepropetrovsko srities Nikopolio rajoną, sužeistas civilis gyventojas.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime pranešė Dniepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, praneša „Ukrinform“.„Po pietų okupantai smogė Nikopolio rajonui. Pats Nikopolis ir Pokrovsko kaimo bendruomenė buvo apšaudomi iš sunkiųjų artilerijos pabūklų. Į rajono centrą taip pat buvo nukreiptas dronas“, – pažymėjo S. Lysakas.Pasak jo, buvo sužeistas 42 metų vyras. Jis vidutinio sunkumo būklės buvo nuvežtas į ligoninę.Be to, buvo apgadinta komunalinių paslaugų įmonė ir infrastruktūros objektas, trys privatūs namai, tiek pat ūkinių pastatų ir du garažai, dujotiekis ir elektros perdavimo linija.Kaip pranešama, Rusijos kariai praėjusią naktį du kartus apšaudė Nikopolio rajoną.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297703076572396&id=100089981179124&ref=embed_post

Rusijoje įkalinta už tariamą „ekstremizmą“ teisiama Navalno bendražygėRusija įkalino opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygę Kseniją Fadejevą, kol ji yra teisiama už tariamą „ekstremizmą“.Tai pirmadienį pranešė jos sąjungininkai.K. Fadejeva anksčiau vadovavo dabar uždrausto A. Navalno Kovos su korupcija fondo biurui Sibiro mieste Tomske. Jei bus nuteista, jai gresia laisvės atėmimas iki 12 metų.K. Fadejevai buvo taikomas namų areštas. 2022 m. sausį ji buvo įtraukta Rusijos „teroristų“ sąrašus, o rugpjūtį prasidėjo jos teismas.Maskva pasitelkia „teroristinių“ ir „ekstremistinių“ organizacijų veiklą reglamentuojančius įstatymus, kad galėtų skirti kritikams, įskaitant A. Navalną ir jo bendražygius, ilgas laisvės atėmimo bausmes.„Ksenija Fadejeva buvo pasiųsta į kalėjimą“, – socialiniuose tinkluose parašė A. Navalno komanda.Bylą nagrinėjantis teisėjas stojo prokurorų pusėn, kurie tvirtino, kad namų areštas yra pernelyg švelni priemonė, pirmadienį pareiškė K. Fadejevos kolega Andrejus Fatejevas.K. Fadejeva 2020 m. buvo išrinkta Tomsko miesto parlamento nare, atstovaujančia opozicijai. Tai įvyko praėjus kelioms savaitėms po to, kai A. Navalnas per kelionę į šį miestą buvo apnuodytas nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.Pats A. Navalnas šiuo metu atlieka 19 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis taip pat buvo apkaltintas „ekstremizmu“.2021 m. Rusija uždraudė A. Navalno organizaciją ir suintensyvino teisinį susidorojimą su jo sąjungininkais.Ši kampanija paspartėjo, kai praėjusių metų vasarį Maskva įsiveržė į Ukrainą.Žmogaus teisių grupė „Memorial“, kurią Rusija taip pat likvidavo, pirmadienį nurodė, kad K. Fadejeva yra politinė kalinė.A. Navalno komanda pažymėjo, kad K. Fadejeva vadovavo tyrimams dėl korupcijos regione, nušvietė visuomenės problemas ir „dalyvavo teisėtoje politinėje veikloje“.„Ksenija turėtų būti laisva“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše pabrėžė komanda.

Ukrainos priešlėktuvinė gynyba sunaikino penkis rusų žvalgybinius dronusUkrainos oro gynybos pajėgos pietų kryptimi sunaikino penkis Rusijos kariuomenės žvalgybinius dronus – tris „Merlin-VR“ ir du „Orlan-10“.Apie tai savo „Facebook“ puslapyje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė, praneša „Ukrinform“.„2023 m. lapkričio 13 d. oro gynybos pajėgos ir Oro pajėgų vadavietės „Pietūs“ priemonės sunaikino 5 Rusijos žvalgybinius bepiločius orlaivius“, – rašoma pranešime.Pasak vadovybės, keturi priešo bepiločiai orlaiviai buvo perimti danguje virš Chersono srities, o vienas – virš Nikolajivo srities.Kaip praneša „Ukrinform“, nuo lapkričio 13 d. ryto sunaikintų priešo bepiločių orlaivių skaičius Ukrainoje išaugo iki 5 634.https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02wJamU3qd2tyVmhzhA2ZN9x6Pi3MCmS2n9Xwy5GdtcMi8bKPNmGsFdq7rwfCET94l?locale=uk_UA

ES siųs misiją į Kyjivą su pasiūlymais dėl saugumo įsipareigojimųEuropos Vadovų Taryba atitinkamus pasiūlymus turėtų apsvarstyti metų pabaigoje.Europos Sąjunga nusiųs į Ukrainą misiją, kuri pateiks pasiūlymus dėl saugumo įsipareigojimų Ukrainai.Kaip praneša UNIAN, apie tai spaudos konferencijoje po ES Tarybos posėdžio užsienio reikalų ministrų lygiu pranešė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai Josepas Borrellis.„Aptarėme mūsų karinę paramą ir įsipareigojimus saugumo srityje. Žinote, kad Europos vadovai paskutiniame Europos Vadovų Tarybos susitikime pavedė man sustiprinti ES saugumo įsipareigojimus Ukrainai. Šiuo klausimu dirbame su valstybėmis narėmis. Mėnesio pradžioje nusiųsime į Ukrainą misiją, kuri aptars mūsų pasiūlymą su ukrainiečiais“, – sakė J. Borrellis.

Latvijos URM vadovas: Ukrainai kaip ir prieš metus reikia ES pagalbosUkrainai reikia Europos Sąjungos pagalbos lygiai taip pat, kaip ir prieš metus.Tai pareiškė Latvijos užsienio reikalų ministras Krišjanis Karinis, praneša portalas „rbc.ua“.Latvijos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Ukraina „gina universalias Europos vertybes – laisvę, demokratiją ir teisės viršenybę“.„Turime nepamiršti, kad karas Ukrainoje tęsiasi, ir šiandien Ukrainai mūsų pagalbos reikia taip pat, kaip ir prieš metus. Ukrainiečiai aukoja savo gyvybes, kovodami už vertybes, kurios daugelyje Europos šalių laikomos savaime suprantamais dalykais“, - pabrėžė K. Karinis.Kaip pažymi portalas, Latvija yra viena aktyviausių Ukrainos sąjungininkių nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Ji teikia Ukrainai karinę ir politinę pagalbą.Latvijos parlamentas paragino NATO pakviesti Ukrainą tapti Aljanso nare.Latvija taip pat susitarė su Kanada dėl bendros Ukrainos gynėjų rengimo programos. O rugpjūčio 25 d. buvo pranešta, kad Latvija perduoda Ukrainai dar vieną sraigtasparnį Mi-17.

Ukrainos pareigūnas: rusų nuostoliai Avdijivkoje jau didesni nei Vuhledare ir BachmuteRusų nuostoliai Avdijivkoje jau viršijo jų nuostolius Vuhledare ir Bachmute – tai mažiausiai trys keturi tūkstančiai žuvusiųjų ir septyni aštuoni tūkstančių sužeistųjų. Technikos nuostoliai – daugiau kaip 400 vienetų.Tai pirmadienį interviu „Ukrinform“ pareiškė Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas, atsakydamas į klausimą apie įsibrovėlių nuostolius.„Tai tikrai keli tūkstančiai žuvusiųjų, mažiausiai trys keturi tūkstančiai. Na, ir sužeistųjų ten jau tikrai septyni aštuoni tūkstančiai. Daug kas sako, kad priešo nuostoliai Avdijivkos kryptimi jau viršijo jo nuostolius Vuhledare ir Bachmute“, – pažymėjo Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas.Pareigūnas pareiškė, jog Rusijos armijos karinės technikos nuostoliai Avdijivkos kryptimi vertinami skirtingai, bet, jo nuomone, jie jau viršija 400 vienetų.„Kai dėl technikos (nuostolių), tai nurodomi skirtingi skaičiai. Vieni sako, kad jie (rusai) prarado daugiau nei 200 technikos vienetų, kiti – kad daugiau kaip 400. Aš labiau linkstu prie antrojo varianto. Mat vien tik per pirmąją šio paaštrėjimo dieną, spalio 10-ąją, kai jie ėmė pulti, buvo užfiksuota beveik 100 technikos vienetų, iš kurių 60 buvo sunaikinta. Jie ėjo kolonomis, per pirmąją bangą buvo sunaikinta daug technikos“, – aiškino V. Barabašas.Kaip jau buvo pranešta, nuo 2023 metų spalio 10 d. okupantai rusai nepaliaujamai atakuoja Avdijivką, bandydami žūtbūt užimti miestą.

Sužeistųjų per Chersono centro apšaudymą padaugėjo iki devyniųDu žmonės žuvo ir devyni buvo sužeisti per neseniai Rusijos surengtą Chersono centro apšaudymą. Buvo apgadinta keliolika transporto priemonių, įskaitant policijos automobilius ir specialųjį medicinos transportą.Pareiškimą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Chersono srities policija, praneša „Ukrinform“.„Šiandien apie 14 val. priešas vėl klastingai apšaudė Chersono centrinį rajoną, atakavęs taikius rajonus iš daugkartinio paleidimo raketinių sistemų ir artilerijos“, – teigiama pranešime.Nuo priešo apšaudymo nukentėjo ligoninė, kavinė, teismo įstaiga, švietimo įstaiga, parduotuvės ir individualūs namai. Sprogus rusiškiems sviediniams kilo gaisrai.Iš viso buvo apgadinta arba sunaikinta 10 transporto priemonių, įskaitant du policijos automobilius ir specialųjį medicininį transportą.Policijos duomenimis, kol kas patvirtinta, kad sužeisti devyni žmonės: keturios moterys (tarp jų viena medicinos darbuotoja) ir penki vyrai.Žuvo du vietos gyventojai: 45 metų vyras ir 62 metų moteris.Įvykio vietoje dirbo medikai ir gelbėtojai. Policija teikė pagalbą sužeistiesiems ir fiksavo Rusijos apšaudymo padarinius.https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid025j9mBN2aCENpE4kg6SjQpbxoReB2XRS2yTVfinahemB9NvrKhBGmQCpAUADhUS4Cl

Nuo karo pradžios Avdijivkoje žuvo daugiau kaip 150 gyventojųDonecko srities Avdijivkos mieste nuo 2022 metų vasario 24 d. žuvo 154 civiliai, o po okupantų rusų sugriautų pastatų griuvėsiais tebėra šešių žmonių kūnai, dviejų – dar nuo gegužės mėnesio.Tai pirmadienį interviu „Ukrinform“ pareiškė Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.„Nuo plataus masto invazijos pradžios patvirtintas žmonių, atsidūrusių po griuvėsiais, skaičius. Kol kas nepriskiriame jų prie žuvusiųjų, nes kūnų dar nėra. Žinoma, kad po griuvėsiais yra šeši žmonės, du iš jų – dar nuo gegužės mėnesio“, – sakė V. Barabašas.Pareigūno duomenimis, iš viso nuo 2022 metų vasario 24 dienos Avdijivkoje žuvo 154 civiliai, tarp jų – vienas vaikas.Kaip jau buvo pranešta, Donecko sritį nuolat apšaudo Rusijos kariuomenė, kasdien priešas žudo ir žaloja civilius gyventojus, naikina infrastruktūros objektus. Nuo 2023 metų spalio 10 dienos okupantai rusai nepaliaujamai atakuoja Avdijivką, bandydami užimti miestą.

JAV nupirko Ukrainai iš Jordanijos savaeigių zenitinių pabūklų „Gepard“JAV nupirko iš Jordanijos savaeigių zenitinių pabūklų „Gepard“ partiją, kuri bus perduota Ukrainai.Tai pranešė leidinys „De Telegraaf“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„JAV iš Jordanijos nupirko 60 savaeigių zenitinių pabūklų „Gepard“, kad perduotų juos Ukrainai. Anksčiau šią ginkluotę Amanui pardavė Nyderlandai“, – rašoma pranešime.Leidinio žiniomis, Nyderlandų vyriausybė 2016 metais pardavė Jordanijai Vokietijoje pagamintą ginkluotę už 21 mln. eurų, o tai buvo laikoma „juokinga kaina“.Amerikiečiai ją įsigijo už maždaug 110 mln. eurų.„Gepard“ gali numušti lėktuvus ir sraigtasparnius, tačiau Ukraina šias sistemas daugiausia naudos gynybai nuo dronų, rašo leidinys.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis lapkričio 9 d. pareiškė, jog Ukrainos valdžia bendradarbiauja su visais partneriais, kad sustiprintų šalies oro gynybą.

Krymo totorių lyderiui Džemilevui suteiktas Ukrainos didvyrio vardasKrymo totorių lyderiui Mustafai Džemilevui suteiktas Ukrainos didvyrio vardas. Atitinkamą apdovanojimą – Aukso žvaigždės ordiną – jam įteikė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Tai „Telegram“ kanale pranešė Krymo totorių tautos Medžliso pirmininkas Refatas Čubarovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Ką tik Ukrainos prezidentas įteikė Mustafai Agai, kuriam suteiktas Ukrainos didvyrio vardas, aukščiausias Ukrainos valstybės įvertinimas, Aukso žvaigždės ordiną“, – rašoma pranešime.„Ukrinform“ primena, kad lapkričio 13 d. sukanka 80 metų visame pasaulyje žinomam žmogaus teisių gynėjui, ilgamečiam sovietinių lagerių politiniam kaliniui, nepriklausomos Ukrainos valstybiniam ir politiniam veikėjui, III-IX šaukimų Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatui, Krymo totorių tautos Medžliso pirmininkui 1991–2013 metais, Krymo totorių tautos lyderiui Mustafai Džemilevui.M. Džemilevas gimė 1943 metų lapkričio 13 d. Kryme vokiečių okupacijos laikotarpiu. Atėjus sovietų kariuomenei, 1944 metų gegužės 18 d. kartu su visa Krymo totorių tauta mažiau nei šešių mėnesių Mustafa ir jo šeima sovietų valdžios buvo ištremti į Uzbekistaną.Dar jaunystėje M. Džemilevas įsijungė į Krymo totorių nacionalinį judėjimą, kurio nariai kovojo už savo tautos teisę grįžti į tėvynę – Krymą.1969 metais jis buvo vienas iš Žmogaus teisių gynimo Sovietų Sąjungoje iniciatyvinės grupės, kuri tapo pirmąja nepriklausoma pilietine organizacija SSRS, įkūrėjų. Vėliau 11 iš 15 jos narių buvo suimti ir nuteisti įvairiomis laisvės atėmimo bausmėmis.M. Džemilevas yra Krymo totorių vienybės ir jos grįžimo į gimtąją žemę simbolis. Jis paskyrė savo gyvenimą kovai su sistema ir už tai kalėjime praleido 15 metų.Rusijai okupavus Krymą, M. Džemilevas ir toliau gina savo tautos teises.Kremliaus režimas uždraudė jam atvykti į Krymą iki 2034 metų.

Taurijos kryptimi pasidavė daugiau nei dešimt okupantųPer pastarąją dieną daugiau nei dešimt rusų okupantų pasidavė Taurijos kryptimi. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Taurijos operacinės ir strateginės pajėgų grupės vadas Oleksandras Tarnavskis.„Vakar pasidavė daugiau nei dešimt rusų okupantų“, – pabrėžė O. Tarnavskis.Kaip situaciją fronte apibūdino brigados generolas, Taurijos kryptimi priešas įvykdė 22 oro išpuolius, 43 kovinius veiksmus ir iššovė 576 artilerijos sviedinius.O ukrainiečiai kariai tvirtai laiko gynybines pozicijas Avdijivkos kryptimi.Operatyvinės ir strateginės kariuomenės grupės „Taurija“ raketų pulkai ir artilerija per dieną iššovė 847 kartus. „Priešas neteko 455 žmonių“, – pranešė O. Tarnavskis.Taip pat sunaikinti 8 prieš karinės įrangos vienetai: 1 tankas, 2 šarvuotosios kovos mašinos, 3 bepiločiai, taip pat sunaikinti 2 amunicijos sandėliai. Apgadinti 7 prieš karinės įrangos vienetai.Kaip patikino O. Tarnavskis, puolamoji operacija Melitopolio kryptimi tęsiasi.

Dronas apgadino netoli Maskvos esančios įmonės, kurioje gaminami ginklai, pastatusLapkričio 11-osios naktį Kolomnoje, Maskvos srityje, bepiločio lėktuvo atakos prieš Mechanikos inžinerijos projektavimo biurą metu buvo apgadinti bendrovės pastatai. Apie tai rašo „Astra“, remdamasis šaltiniais.Anot pranešimo, dronas įmonės teritorijoje nukrito ir sprogo apie vidurnaktį. „Astros“ teigimu, dviejuose biuro pastatuose buvo išdaužti langai, taip pat apgadinti dviejų pastatų fasadai. Aukų nebuvo.Mechanikos inžinerijos projektavimo biuras yra tyrimų ir gamybos centras Rusijoje, kuriame vykdomas įvairių ginklų ir karinės įrangos projektavimas, gamyba, bandymai ir visapusiškas kūrimas.https://t.me/astrapress/42167

Okupantai apšaudė Chersono ligoninę, sunaikino greitosios pagalbos automobilį Pirmadienį, lapkričio 13 d., rusų okupantai užpuolė ligoninę Chersone. Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono OVA vadovas Oleksandras Prokudinas.Po apšaudymo kilo gaisras. Apgadintas greitosios medicinos pagalbos automobilis ir kitos transporto priemonės.Apie aukas nepranešta.Anksčiau Prokudinas pranešė apie didžiulį Chersono apšaudymą ir paragino vietos gyventojus slėptis.https://t.me/operativnoZSU/123148

Didžioji Britanija perdavė Ukrainos kariams žieminių drabužių ir įrangosDidžioji Britanija perdavė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms žieminių drabužių ir įrangos.Tai socialiniame tinkle X pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Siekdami paremti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas žiemos mėnesiais, mes perdavėme įvairia reikiamų drabužių ir įrangos“, – sakoma žinybos pranešime.Ministerijos duomenimis, Ukrainos kariškiai iš Jungtinės Karalystės gavo daugiau kaip 82 tūkst. šalmų, per 25 tūkst. žieminių drabužių komplektų, daugiau nei 10 tūkst. šarvuotųjų liemenių ir daugiau kaip 70 tūkst. operatyvinių sausųjų davinių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas pareiškė, kad kontrpuolimas prieš okupantus rusus bus tęsiamas ir stojus šaltiems ir drėgniems orams.

Kremlius tyli apie pranešimus, kad Ukraina sustiprino pozicijas kairiajame Dnipro krantePirmadienį Kremlius atsisakė komentuoti pranešimus, kad Ukrainos kariuomenė persikėlė į okupuotą kairįjį Dnipro upės krantą ir sustiprino savo pozicijas – tai būtų reikšmingas Kyjivo proveržis.Žiniasklaida ir socialinė žiniasklaida savaitgalį pranešė, kad Kyjivo pajėgos kirto upę, ilgai sudariusią fronto liniją pietinėje Chersono srityje, ir užėmė pozicijas Krynkų kaime.„Mes nekomentuojame specialiosios karinės operacijos eigos, tai mūsų specialistų, kariškių prerogatyva“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas bei pridūrė, kad ir „šiuo atveju manome, jog komentuoti gali ir turėtų mūsų kariuomenės specialistai“.Nuo rudens Kyjivas didino pastangas kirsti Dnipro upę, tai svarbus šią vasarą pradėto kontrpuolimo tikslas. Ukrainos kariuomenė, laikanti savo operacijas paslaptyje, pranešimų nekomentavo.Mažas Krynkų kaimas yra maždaug už 50 kilometrų į rytus nuo Ukrainos kontroliuojamo Chersono miesto, kitame upės krante. Anksčiau pirmadienį dvi Rusijos valstybinės naujienų agentūros – TASS ir „Sputnik“ – paskelbė apie galimą Maskvos pajėgų atsitraukimą nuo Dnipro upės, bet vėliau atšaukė naujieną kaip „klaidą“.Vis dėlto įtakingose Rusijos socialinės žiniasklaidos paskyrose patvirtinta, kad Ukrainos kariuomenė yra kitoje upės pusėje. „WarGonzo“ Telegram“ paskyroje, artimoje Maskvos pajėgoms, rašoma, kad „Rusijos kariuomenė mėgina išstumti Ukrainos kariuomenę iš jos užimto placdarmo Krynkuose“. „Artilerija apšaudo Ukrainos pozicijas“, – sakoma joje ir priduriama, kad „Ukrainos kariuomenė įsiveržė ir neplanuoja trauktis“.Kitoje su kariuomene susijusioje „Telegram“ paskyroje „Rybar“ pranešta, kad Krynkuose vyksta „kovos“. Joje sakoma, kad Ukrainos pajėgos „išplėtė savo kontrolės zoną“ kaime, tačiau mėgindamos veržtis tolyn pakliuvo į Rusijos kariuomenės „pasalą“.

Chersono srities administracija skelbia nuotraukas, kuriose užfiksuotos rytinio apšaudymo pasekmės.https://t.me/khersonskaODA/12613

Chersono priemiestyje rusai apšaudė automobilį: vienas žmogus žuvo, tarp sužeistųjų – kūdikisChersono priemiestyje rusų kariškiai iš artilerijos apšaudė automobilį, vienas žmogus žuvo, yra sužeistųjų.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.„Įjungę specialų signalą, policininkai skuba į Chersono ligoninę. Ant rankų – dviejų mėnesių kūdikis. Vidurdienį Chersono priemiestyje rusai iš artilerijos apšaudė automobilį, kuriuo mergytė ir jos artimieji važiavo namo po medicininės apžiūros“, – papasakojo I. Klymenka.Pasak ministro, rusų sviediniui pataikius į automobilį, šis užsidegė. „36 metų motina sunkios būklės nugabenta į ligoninę. Prie vairo sėdėjęs vyras žuvo. Tikriausiai tai vaiko 64 metų amžiaus senelis. Tapatybę nustatys ekspertai, nes kūnas beveik visiškai sudegė“, – pažymėjo pareigūnas.Preliminariais duomenimis, mergaitei diagnozuotas galvos sužeidimas. Jos būklė vidutinio sunkumo. Gydytojai teikia reikiamą pagalbą ir kovoja dėl mamos gyvybės.Kaip praneša Ukrainos generalinio prokuroro biuras, Chersono apygardos prokuratūrai vadovaujant, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Tyrimo duomenimis, lapkričio 13 d., apie 11.40 val., Rusijos kariškiai apšaudė kelią prie įvažiavimo į kaimą Chersono rajone.„Sviedinio smūgio zonoje atsidūrė automobilis, kuriame buvo vyras, moteris ir dviejų mėnesių kūdikis“, – rašoma pranešime.https://t.me/Klymenko_MVS/468

Ukrainos išdavikas, padėjęs Rusijai surengti mirtiną smūgį į Charkivą, nuteistas kalėti iki gyvos galvosRusijos žvalgybos agentas, padėjęs Rusijos invazijos pajėgoms paleisti raketas į Charkivo regiono administracijos pastatą ir kitus miesto objektus, nuteistas kalėti iki gyvos galvos, pranešė Generalinė prokuratūra.Teismas pripažino, kad iš Charkivo kilęs vyras kaltas dėl išdavystės, platinęs informaciją, pateisinančią Rusijos ginkluotą agresiją prieš Ukrainą, neteisėtai disponavęs šaunamaisiais ginklais. Teismas nuteisė jį kalėti iki gyvos galvos ir nurodė konfiskuoti visą jo turtą.Prokurorai teisme įrodė, kad nuo 2022 m. vasario iki balandžio šis asmuo rinko slaptą informaciją apie Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir Charkivo infrastruktūrą asmeniškai stebėdamas, kalbėdamasis su vietos gyventojais ir užrašydamas duomenis. Jis perdavė žvalgybos informaciją savo prižiūrėtojams iš Rusijos per socialinį tinklą, uždraustą Ukrainoje. Šis agentas palaikė ryšius su dviem Rusijos žvalgybai jau dirbusiomis moterimis.2022 m. vasario 28 d. vyras vienam iš savo valdytojų nusiuntė Charkivo srities administracijos pastato koordinates. Be to, jis pateikė duomenis, kad Rusija galėtų smogti į bendrovės „Chado“ būstinę ir daugelį kitų objektų, vėliau nukentėjusių per Rusijos smūgius. Charkivo gyventojas taip pat paskelbė socialiniuose tinkluose įrašus, kuriuose neigė Rusijos ginkluotą agresiją prieš Ukrainą ir pritarė invazinių pajėgų veiksmams.„Ukrinform“ priminė, kad 2022 m. kovo 1 d. Rusijos kariuomenė paleido dvi raketas „Kalibr“ į regiono administracijos būstinę Charkivo centre. Prokuratūros duomenimis, žuvo 31 žmogus.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad rusai perėjo prie aktyvios gynybos Bachmuto kryptimiOkupantai perėjo prie aktyvios gynybos Bachmuto kryptimi ir bando ieškoti silpnesnių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybos vietų.Apie tai „Laisvės radijui“ pranešė Ukrainos sausumos pajėgų vadovybės atstovas spaudai Volodymyras Fitio, skelbia nv.ua.Jis pažymėjo, kad rusai visoje kontakto linijoje nuo Kupjansko iki Bachmuto nepadarė jokios pažangos.„Šioje fronto dalyje priešas nuo gynybos perėjo prie aktyvios gynybos. Jis bando atsikovoti anksčiau prarastas pozicijas. Pasitaikius puikiai progai, mūsų kariai pereina prie puolamųjų veiksmų, pagerina savo taktinę poziciją. Per praėjusią parą mūsų kariai atrėmė 10 atakų ties Kliščijivka ir Andrijivka,“ – nurodė V. Fitio. Ukrainos sausumos pajėgų vadovybės atstovas spaudai sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pamatė, kaip rusai ruošiasi aktyviems veiksmams. Jo teigimu, Rusijos kariuomenė tam ruošėsi maždaug tris mėnesius, tačiau ruošėsi ir ukrainiečiai.„Sustiprinome savo inžinerinius įtvirtinimus. Taip pat padidinome rezervą. Pastebėjome, kad iš pradžių rusai aktyviau puolė Lymano–Kupjansko kryptimi, o dabar atakuoja Bachmuto kryptimi. Regis, priešas bando nors kažkur pasiekti laimėjimų“, – sakė V. Fitio.Spalio 12 d. Rytų pajėgų grupuotės atstovas spaudai Ilja Jevlašas pranešė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos kai kuriose vietovėse į pietus nuo Bachmuto pasistūmėjo šimtus metrų į priekį. Anot jo, ukrainiečių kariai sėkmingai atakavo Bachmuto kryptimi ir tęsia puolamąją operaciją.Taip pat jis teigė, kad ties Bachmuto kryptimi esančiu geležinkeliu tebeverda nuožmūs mūšiai.

Okupuotame Mariupolyje likviduotas FST operatyvininkas, trys „policininkai“Mariupolyje, strateginiame Ukrainos uostamiestyje prie Azovo jūros, vis dar okupuotame Rusijos, pastarosiomis dienomis likviduoti keturi teisėsaugos ir saugumo pareigūnai, „Telegram“ kanale pranešė miesto taryba tremtyje.„Keturi teisėsaugininkai žuvo Mariupolyje mįslingomis aplinkybėmis“, – sakoma tarybos pranešime, remiantis vienu Rusijos „Telegram“ kanalu.Remiantis informacija, gauta iš trijų skirtingų šaltinių Rusijos federalinėje saugumo tarnyboje (FST) ir vadinamosios Donecko Liaudies Respublikos „vidaus reikalų ministerijos“ darbuotojų, lapkričio 10 d. savo automobilyje buvo susprogdintas policijos pareigūnas. Pirminiuose pranešimuose kaip įvykio priežastis nurodytas transporto priemonės gedimas, bet vėliau pranešimai pataisyti ir sakoma, kad automobilyje buvo padėta ​​bomba. Nuo patirtų sužalojimų operatyvininkas ligoninėje mirė.Be to, lapkričio 10 ir 11 dienomis mieste nudėti dar du „policininkai“ ir FST darbuotojas. Visi trys buvo nušauti. Visi jie dalyvavo „tiriant pastaraisiais mėnesiais laikinai okupuotame Mariupolyje ukrainiečių diversantų įvykdytas operacijas ir paslaptingus karių nužudymus“, sakoma miesto tarybos tremtyje pranešime.Sprogimai tapo dažnu reiškiniu Rusijos kariuomenės laikinai užimtose Ukrainos teritorijose, taip pat ir Mariupolyje. Per įvairias atakas, kurias rengia ir priešo užnugaryje veikiantys Ukrainos partizanai, taikomasi į Rusijos ginklų ir šaudmenų sandėlius, karinę techniką, kareivius.

Ukraina įtraukė Danijos bendrovę „Rockwool“ į tarptautinių karo rėmėjų sąrašąUkrainos nacionalinė korupcijos prevencijos agentūra (NACP) pranešė, kad į tarptautinių karo rėmėjų sąrašą įtraukė Danijos bendrovę „Rockwool“. Jos gaminiai buvo naudojami statant ir remontuojant Rusijos karinio jūrų laivyno laivus.„Į tarptautinių karo rėmėjų sąrašą įtraukta pirmaujanti Danijos akmens vatos produktų gamintoja. Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, bendrovė sąmoningai nusprendė likti Rusijos rinkoje. Per tarpininkus bendrovės gaminiai parduodami Rusijos valstybinėms įmonėms, visų pirma Rusijos gynybos ministerijos užsakymu“, – sakoma pranešime.2022 metų balandžio mėnesį bendrovė „Rockwool“ paskelbė, kad tęs veiklą Rusijoje.Bendrovės gaminiai naudojami šiltinimui, garso izoliacijai ir priešgaisrinei apsaugai, jie skirti visų tipų pastatams ir konstrukcijoms, taip pat pramoninei įrangai ir net laivų statybai.NACP duomenimis, „Rockwool“ gaminiai buvo naudojami statant ir remontuojant Rusijos karinio jūrų laivyno laivus – Juodosios jūros laivyno Sevastopolyje, Baltijos laivyno, Šiaurės laivyno Murmanske ir Ramiojo vandenyno laivyno laivų remontui.Informacija apie tokias sutartis pateikiama nuo 2014 iki 2021 metų. Per metus nuo Krymo aneksijos „Rockwool“ tiekė izoliacines medžiagas mažiausiai 31 Rusijos karinio jūrų laivyno laivui ir povandeniniam laivui, įskaitant kreiserius, eskadrinius minininkus, branduolinius povandeninius laivus, fregatas, puolamuosius laivus–amfibijas, minų tralerius ir žvalgybos laivus.Nustatyta, kad tarp „Rockwool“ distributorių ir Rusijos gynybos ministerijos buvo sudarytos mažiausiai 52 sutartys, kurių vertė viršijo 329 mln. rublių (44 mln. eurų).„Rockwool“ Rusijoje veikia nuo 1995 metų ir turi keturias gamyklas (Balašichoje, Maskvos srityje, Vyborge, Leningrado srityje, Troicke, Čeliabinsko srityje, ir Alabugoje, Tatarstano Respublikoje).Įmonėje Rusijoje dirba 1 200 žmonių, tai sudaro apie 10 proc. visų įmonės darbuotojų.Rusijoje „Rockwool“ atstovauja 4 bendrovės, jos 2022 metais bendrai gavo apie 451 mln. dolerių pajamų ir į valstybės biudžetą sumokėjo daugiau kaip 17 mln. dolerių pelno mokesčio.

Borrellis: ES Ukrainai suteikė pagalbos už 27 mlrd. eurųEuropos Sąjunga jau suteikė Ukrainai precedento neturinčios karinės pagalbos už 27 mlrd. eurų ir, kol Rusijos karas Ukrainoje tebesitęsia ir plinta, ketina toliau remti šią šalį.Tai prieš prasidedant ES užsienio reikalų ministrų susitikimui Briuselyje pasakė ES vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellis.Konfliktui Vidurio Rytuose stiprėjant, jis pakvietė tarptautinę bendruomenę nepamiršti ir Rusijos karo Ukrainoje. Jis priminė apie naujausią rusų suduotą smūgį Kyjive ir išpuolius prieš grūdus Juodosios jūros koridoriumi gabenančius civilinius laivus.J. Borrellis pabrėžė, kad ES parama Ukrainai vis stiprėja, atkreipdamas dėmesį, kad pagalbos jau yra suteikta už 27 mlrd. eurų – rekordinę sumą ES istorijoje.Jo žodžiais tariant, ES ketina toliau palaikyti Ukrainą.Komentuodamas padėtį Vidurio Rytuose, jis atkreipė dėmesį, kad ES šalys susitarė dėl bendros pozicijos įvykių Gazoje atžvilgiu. Jos pripažino Izraelio teisę gintis ir tuo pat metu paragino užtikrinti kuo didžiausią veiksmų kontrolę bei daryti karo veiksmų pertraukas humanitarinei pagalbai pristatyti ir civiliams evakuoti iš konflikto zonos, apie kurias būtų pranešama iš anksto.Atsakydamas į žurnalistų klausimus apie tai, kokią įtaką padėtis Vidurio Rytuose turės pagalbai, kurią ES teikia Ukrainai, ES vyriausiasis įgaliotinis pabrėžė, kad šiedu konfliktai savo pobūdžiu visiškai skiriasi. Tuo pat metu, pridūrė J. Borrellis, yra aišku, kad būtina atidžiai atsižvelgti į visame pasaulyje esančias nuostatas, kad būtų išvengta kaltinimų taikant dvigubus standartus.Jis taip pat užsiminė, kad ministrai ne tik aptars padėtį Vidurio Rytuose ir Ukrainoje, bet ir kalbėsis apie Armėnijos ir Azerbaidžano santykių raidą, susitiks su Vakarų Balkanų šalių užsienio reikalų ministrais ir aptars pasirengimus kitai JT organizuojamai klimato konferencijai.Kaip jau buvo pranešta, Briuselyje šiandien vyksta ES užsienio reikalų ministrų tarybos posėdis. Rytoj į panašų posėdį Briuselyje rinksis ir ES gynybos ministrai. Vienas iš svarbiausių abejų posėdžių darbotvarkės klausimų – tolesnė ES pagalba Ukrainai.

Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas paaiškino, kodėl rusai pristabdė atakas raketomis „Kalibr“Ilga pauzė Rusijos sparnuotųjų raketų atakose susijusi su logistikos problemomis ir raketų vežėjų bei raketų atsargų perskirstymu, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai 3-iojo laipsnio kapitonas Dmytro Pletenčiukas, pranešė „Ukrinform“.„Šiuo metu Juodojoje jūroje matome tik vieną priešo laivą ir dar vieną Azovo jūroje“, – sakė D. Pletenčiukas. Jo teigimu, užpuolikai priversti retkarčiais perdislokuoti laivus iš Novorosijsko ir prišvartuoti juos Tuapse, „nes jie turi keisti švartavimosi vietą, o ten nepakanka krantinės“. D, Pletenčiuko žodžiais, nors Rusija turėjo perdislokuoti sparnuotųjų raketų vežėjus iš Sevastopolio į Novorosijską, „logistika, aptarnaujanti šiuos vežėjus, liko Sevastopolyje“.„Priešai susiduria su logistikos stoka – negali įkelti raketų „Kalibr“ Novorosijske, todėl negali jų panaudoti, kol neišspręs šios problemos. Kad tai padarytų, jie turi vykti į Sevastopolį ir ten jas pakrauti, bet tai jiems pavojinga“, – paaiškino D. Pletenčiukas.Drauge artėjant žiemai įsibrovėliai iš Rusijos kaupia raketų atsargas. „Karinis ir pramoninis kompleksas negali tiekti norimo kiekio raketų, todėl jie priversti daryti tokias pauzes“, – sakė D. Pletenčiukas.

Gynybos ministerija pranešimus apie Rusijos kariuomenės pergrupavimą vadina „provokacija“„Melagingos žinutės apie karių „pergrupavimą“ Dnipro srityje siuntimas, tariamai Rusijos gynybos ministerijos spaudos centro vardu, yra provokacija“, – RBC sakė Rusijos gynybos ministerija.Valstybinės agentūros RIA Novosti ir TASS pirmadienio rytą pranešė, kad Chersono kryptimi kovojančios Dnepro grupės vadovybė nusprendė pergrupuoti karius. Ši naujiena buvo atšaukta.

Ukrainos lakūnai Rumunijoje pradėjo mokytis pilotuoti naikintuvus F-16Pirmadienį Rumunijos nacionalinės gynybos ministras Angelis Tîlvăras kartu su Nyderlandų gynybos ministre Kajsa Ollongren Feteščio oro bazėje atidarys Europos naikintuvų F-16 mokymo centrą, kuriame bus mokomi pilotai iš Ukrainos.Apie tai pranešė naujienų agentūra DW.Numatoma, kad mokymai truks pusę metų. Mokymo centras yra įsikūręs už 150 km nuo Bukarešto.Naikintuvus F-16 gaminanti „Lockheed“ parūpino instruktorių ir techninio personalo, padėsiančio organizuoti mokymus.2023 m. lapkričio 7 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė padėką Nyderlandams ir šios šalies ministrui pirmininkui Markui Rutte už paramą Ukrainai – penkis perduotus naikintuvus F-16, kurie dabar ir atvyko į Rumuniją.

Kremlius nekomentuoja žinios apie Rusijos karių pergrupavimąKremlius nekomentavo pasirodžiusios informacijos apie Rusijos kariuomenės pergrupavimą prie Dnipro.„Jūs žinote, kad mes nekomentuojame padėties eigos tiesiogiai specialiosios karinės operacijos mūšio lauke. Tai vis dar yra specialistų, profesionalų, tai yra mūsų kariuomenės, prerogatyva. Ir šiuo atveju manome, kad tik mūsų kariuomenė gali ir turi komentuoti situaciją“, – žurnalistams sakė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.

Landsbergis: 12-as ES sankcijų paketas Rusijai ambicingas, dėl to kyla sudėtingos diskusijosUžsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis tvirtina, kad rengiamas 12-as Europos Sąjungos sankcijų paketas Rusijai yra „gan ambicingas“ ir apimantis nemažai sričių, tačiau dėl to, anot jo, diskusijos yra sudėtingos ir tai pagrindinė priežastis, kodėl paketas „nėra padėtas ant stalo“. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas tikisi, kad sankcijų paketo numatytas apimtis bus išsaugota.„Kol kas paketas yra gan ambicingas, tiek, kiek esame matę paketą anksčiau, jame yra tiek individualių sankcijų, tiek sektorių, tiek atskirų įmonių. Jis apima nemažai sričių, kaip visada džiaugiuosi, kad didelis Lietuvos indėlis yra ruošiant tą paketą. Bet, kadangi jis yra ambicingesnis negu prieš tai buvusieji, tai ir diskusijos yra sudėtingesnės“, – pirmadienį Briuselyje prieš prasidedant ES Užsienio reikalų tarybai žurnalistams teigė G. Landsbergis.„Manyčiau, kad pagrindinė priežastis, kodėl vis dar jo nematome padėto ant stalo – dėl tų diskusijų. Noriu tikėti, kad išsaugant tą apimtį, kurį yra dabar, jis panašus turėtų būti pristatytas. Tačiau politinės diskusijos tikrai prasidės“, – tvirtino jis.G. Landsbergis tikino, kad diskusijos dėl sankcijų Maskvai „vyko neblogai“, tačiau racionalių argumentų tarp skirtingas nuomones turinčių šalių rasti sunku.„Kol kas praktiniame lygyje diskusijos vyko neblogai, kaip ir visada. (...) Retai diskusija vyksta argumentų kalba, tai ideologinė diskusija, kuri susiveda ar viena pusė yra už Ukrainos pergalę, ar kita nėra. Atrasti kažkokius racionalius argumentus būtų sudėtinga, bet iki šiol esame radę sutarimus“, – sakė ministras.ELTA primena, kad ES rengia dvyliktąjį sankcijų Rusijai paketą. Keli aukšti Bendrijos pareigūnai spalio pabaigoje Briuselyje sakė, kad, be kita ko, norima apriboti prekybą deimantais iš Rusijos. Be to, gali būti įvestas aliuminio importo draudimas bei eksporto suvaržymai kitoms prekėms, kurios gali būti naudojamos ne tik civiliniais, bet ir kariniais tikslais.Iki šiol paskutinis sankcijų Rusijai paketas įsigaliojo birželį. Jis apėmė baudžiamąsias priemones dar daugiau asmenų ir organizacijų, remiančių Rusijos invaziją į Ukrainą bei instrumentą, draudžiantį apeiti jau galiojančias sankcijas.Jau kurį laiką, be kita ko, taikomas plataus masto draudimas importuoti žalią naftą, anglį, plieną, auksą ir prabangos prekes, taip pat baudžiamosios priemonės bankams ir finansų institucijoms. Asmenų ir juridinių asmenų, kuriems dėl karo Ukrainoje taikomos sankcijos, sąraše šiuo metu jau yra apie 1,8 tūkst. įrašų.

Rusijoje paskelbta apie ministerijos sprendimą dėl karių patraukimo: netrukus žinutė atšauktaRusijos Federacijos (RF) gynybos ministerija pareiškė nusprendusi „permesti pajėgas į naudingesnes pozicijas“, pranešė Rusijos žiniasklaida. Po keleto minučių šis pranešimas buvo paneigtas, skelbia nv.ua.Pirmadienį, lapkričio 13 d., Kremliaus propagandinės naujienų agentūros parašė, kad Rusijos gynybos ministerija nusprendė „permesti pajėgas į naudingesnes pozicijas į rytus nuo Dniepro“, kad neva galėtų jas naudoti „puolimams kitomis kryptimis“ rengti.Rusijos žiniasklaida rėmėsi „RIA Novosti“ ir TASS pranešimais. Po keleto minučių TASS „Telegram“ kanale buvo patikslinta, kad pranešimas buvo paskelbtas „per klaidą“ ir kad naujiena bus „anuliuota“. „RIA Novosti“ kanale naujienos apie pajėgų permetimą nebeliko, o interneto svetainėje vietoje naujienos atsirado užrašas „anuliuota“.

Pistoriusas: Vokietija 2024 metais padvigubins karinę paramą UkrainaiVokietijos gynybos ministras sekmadienį paskelbė, kad Berlynas 2024 metais iki 8 mlrd. eurų padidins karinę pagalbą karo draskomai Ukrainai, besistengiančiai išstumti okupacines Rusijos pajėgas.„Tai stiprus signalas Ukrainai, rodantis, kad mes jos nepaliekame“, kai tarptautinis dėmesys sutelktas į karą tarp Izraelio ir „Hamas“, televizijos kanalui ARD sakė Borisas Pistoriusas.Ukraina nuolat reikalauja didesnės karinės pagalbos iš savo Vakarų sąjungininkių, tačiau per šiais metais pradėtą kontrpuolimą nepavyko išstumti šalies pietuose ir rytuose įsitvirtinusių Rusijos pajėgų.Padidintos lėšos yra atsakas į šių metų patirtį, „kuri parodė, kad suplanuotos sumos greitai baigėsi“, sakė B. Pistoriusas.Kanclerio Olafo Scholzo koalicinė vyriausybė pasiekė susitarimą padvigubinti pradinį pagalbos paketą, kurį daugiausia sudaro karinė įranga, ir šį sprendimą balsavimu oficialiai turi patvirtinti įstatymų leidėjai.Nuo tada, kai Rusija praėjusių metų vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Vokietija buvo viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų, suteikusi 22 mlrd. eurų humanitarinės, finansinės ir karinės paramos.Tačiau ji vis dar priešinasi ilgojo nuotolio raketų „Taurus“, kurių prašo Kyjivas, tiekimui, baimindamasi, kad jos bus naudojamos Rusijos teritorijai atakuoti.

Ukrainoje jau žuvo 312 550 rusų okupantųNuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų lapkričio 13 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje likvidavo apie 312 550 Rusijos okupantų, iš jų – 800 vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 5 354 priešo tankus (+5 per praėjusią parą), 10 079 šarvuotas kovos mašinas (+6), 7 569 artilerijos sistemas (+10), 881 daugkartinio paleidimo raketų sistemą, 580 oro gynybos sistemų, 322 orlaivius, 324 sraigtasparnius, 5 634 bepiločius orlaivius (+2), 1 561 sparnuotąją raketą (+1), 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 9 949 motorines transporto priemones (+5) ir 1 079 specialiosios įrangos vienetus (+1).Duomenys nuolat atnaujinami.Kaip pranešama, Ukrainos gynybos pajėgos per pastarąją parą atrėmė 24 Rusijos atakas Marinkos sektoriuje.

JAV ragina „svetingai priimti“ Rusiją APEC viršūnių susitikimeNepaisant JAV pastangų izoliuoti Maskvą dėl jos vykdomos invazijos į Ukrainą, šią savaitę San Franciske įvyksiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono viršūnių susitikime Jungtinės Valstijos su Rusija elgsis kaip su pilnateise renginio dalyve, sekmadienį pranešė aukštesniojo rango pareigūnas.Kadangi prezidento Vladimiro Putino vizitas yra neįmanomas dėl politinių priežasčių, Rusijai Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikime, kuris įvyks lapkričio 11–17 dienomis, atstovaus ministro pirmininko pavaduotojas Aleksejus Overčiukas.„Jis laikomas delegacijos vadovu ir turės galimybę dalyvauti visuose savaitę truksiančiuose renginiuose“, – naujienų agentūrai AFP sakė už APEC atsakingas JAV valstybės departamento atstovas Mattas Murray.A. Overčiukui galioja aibė Vakarų valstybių, tarp jų ir Europos Sąjungos narių nustatytų sankcijų, tačiau, kitaip nei daugumos Rusijos aukščiausiojo lygio vadovų atveju, JAV jokių sankcijų jo atžvilgiu nėra įvedusios.„Mes visus metus kartojome, kad visus APEC dalyvius norime priimti svetingai“, – kalbėdamas apie 21 narę turinčią organizaciją sakė M. Murray.„Tačiau tai darysime, vadovaudamiesi Jungtinių Valstijų įstatymais ir teisės aktais. Savaime suprantama, dėl sankcijų atitinkamai traktuojamas ir Rusijos dalyvavimas“, – teigė jis.Jis patvirtino, kad A. Overčiukas pagal diplomatinį protokolą „tikrai nebus tokio paties lygio“, kaip APEC dalyvausiantys valstybių ir vyriausybių vadovai.Vienas iš tokių vadovų – su JAV dažnai konfliktuojantis Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, trečiadienį susitiksiantis su JAV prezidentu Joe Bidenu.Jungtinės Valstijos yra pareiškusios viltį, kad joms pavyks stabilizuoti santykius su Kinija bei rasti tam tikrų bendradarbiavimo sričių.Kita vertus, po to, kai Rusijos prezidentas V. Putinas, nekreipdamas dėmesio į JAV perspėjimus, 2022 m. vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, dėl kurios JAV ir kitos Vakarų šalys Kyjivui jau yra skyrusios milijardų vertės JAV dolerių pagalbos, Jungtinės Valstijos nutraukė beveik visus ryšius su Rusija.V. Putinas, kuriam yra išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderis, šiais metais nedalyvavo Pietų Afrikoje ir Indijoje vykusiuose viršūnių susitikimuose, nors šios dvi valstybės Rusijos atžvilgiu yra kur kas draugiškesnės nei JAV, tačiau pastaruoju metu lankėsi Kinijoje.Praėjusį mėnesį valstijos departamentas pranešė San Franciske V. Putino nepriimsiantis. Atsakydama į tai, Rusija pareiškė, kad kiekviena APEC narė pati sprendžia, kas jai atstovaus.

Ukrainos generalinis štabas praneša, kad šalies gynėjai šešiuose sektoriuose atrėmė 50 priešo atakųSekmadienį Ukrainos gynybos pajėgos atrėmė 50 rusų atakų Kupiansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos, Maryinkos ir Šachtarsko fronto sektoriuose.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas apie tai vakare pranešė savo feisbuko paskyroje.Kaip rašoma generalinio štabo pranešime, įvyko 61 mūšis. Operatyvinė padėtis Ukrainos rytuose ir pietuose tebėra sudėtinga.Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolimą Melitopolio kryptimi bei toliau vykdo puolamuosius veiksmus Bachmuto kryptimi, naikindamos Rusijos karius ir įrangą ir silpnindamos priešą visoje fronto linijoje.Per pastarąją parą karinės oro pajėgos įvykdė keturis antskrydžius rusų karių, ginklų ir įrangos sutelkimo vietose.Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino vieną valdomą raketą Kh-59.Raketinių pajėgų padaliniai smogė dviem karių, ginklų ir įrangos sutelkimo vietoms, taip pat pataikė į tris ginklų sandėlius.Rusų armija paleido tris raketas ir įvykdė 27 antskrydžius, Ukrainos karius ir apgyvendintus rajonus 43 kartus apšaudė raketų paleidimo sistemomis. Nukentėjo privatūs gyvenamieji namai ir kitokia civilinė infrastruktūra. Pranešama apie civilių aukas.„Ukrinform“ pranešė, kad Rusijos pajėgos Bachmuto sektoriuje vykdo intensyvesnius veiksmus, mėgindamos susigrąžinti prarastas pozicijas.

Analitikai: Ukraina intensyvina atakas prieš rusų kariuomenę okupuotose teritorijose ir RusijojeUkraina intensyvina atakas prieš Rusijos karinių pajėgų dislokacijos vietas, logistikos ir kitus svarbius objektus užnugario zonose okupuotoje Ukrainoje ir Rusijos Federacijoje. Taip teigiama Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.Ukrainos vyriausioji karinės žvalgybos direkcija (GUR) sekmadienį pranešė, kad lapkričio 11 dieną Ukrainos partizanai užpuolė Rusijos karinį štabą okupuotame Melitopolyje, Zaporižios regione, ir nukovė mažiausiai tris Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir „Rosgvardijos“ karininkus.Amerikiečių ekspertai teigė, kad GUR sekmadienio pranešimas buvo paskelbtas po lapkričio 8 dienos Ukrainos partizanų išpuolio prieš buvusį okupuoto Luhansko vadinamosios Liaudies milicijos vadą, lapkričio 9-osios smūgių prieš Rusijos karinę bazę okupuotame Skadovske, Chersono regione, ir Juodosios jūros laivyno objektus Kryme, ir po lapkričio 11-osios trijų smūgių ir partizanų išpuolių Rusijos teritorijoje.Be to, Ukrainos pajėgos nuo šių metų vasaros vykdo operaciją, nukreiptą konkrečiai į okupuotą Krymą.„Ukraina intensyvina atakas prieš Rusijos karinius, logistikos ir kitus svarbius objektus užnugario zonose okupuotoje Ukrainoje ir Rusijoje“, – teigė ISW.

Ukrainiečių, kuriems ES suteikta laikinoji apsauga, skaičius per mėnesį išaugo 32 000Agentūros „Eurostat“ duomenimis, laikinosios apsaugos statusas ES suteiktas 4,2 mln. dėl plataus masto Rusijos invazijos Ukrainą palikusių asmenų.Pagrindinės asmenis, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, priėmusios šalys yra Vokietija (1,19 mln. žmonių; 28,3 proc. viso pabėgėlių skaičiaus), Lenkija (958 655; 23,1 proc.) ir Čekijos Respublika (357 960; 8,8 proc.).Pastebima, kad rugsėjo pabaigoje, lyginant su 2023 m. rugpjūčiu, laikinosios apsaugos statuso gavėjų iš Ukrainos skaičius ES išaugo 31 920 (0,8 proc.). Didžiausias absoliutus padidėjimas buvo užfiksuotas Vokietijoje (19 205; 1,6 proc.), Nyderlanduose (3 685; 2,8 proc.) ir Airijoje (2 875; 3,2 proc.).Tuo pat metu asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skaičius sumažėjo penkiose šalyse: Čekijos Respublikoje (7 125; 2 proc.), Prancūzijoje (2 155; 3,2 proc.), Lenkijoje (1 895; 0,2 proc.), Slovėnijoje (405; 4,6 proc.) ir Liuksemburge (10; 0,2 proc.).Agentūros „Eurostat“ duomenimis, lyginant su gyventojų skaičiumi kiekvienoje ES šalyje, didžiausias tūkstančiui gyventojų tenkantis laikinosios apsaugos statuso gavėjų skaičius 2023 m. rugsėjo gale buvo Čekijos Respublikoje (33,1), Estijoje (26,2), Lenkijoje (26,1), Bulgarijoje (25,8) ir Lietuvoje (25,5), tuo tarpu, kai atitinkamas rodiklis visoje ES buvo 9,3 tūkstančiui gyventojų.Rugsėjo gale ukrainiečiai sudarė daugiau nei 98 proc. visų laikinosios apsaugos statuso gavėjų. Beveik pusė (46,5 proc.) asmenų, kuriems ES suteikta laikinoji apsauga, buvo suaugusios moterys. Vaikai sudarė kiek daugiau nei trečdalį (33,7 proc.), o suaugę vyrai – mažiau nei penktadalį (19,9 proc.) viso šių asmenų skaičiaus.„Ukrinform“ spalį pranešė, kad ES laikinosios apsaugos direktyvos, pagal kurią pabėgėliams iš Ukrainos suteikiama teisė teisėtai būti ES valstybėse narėse, galiojimas oficialiai pratęstas iki kitų metų kovo.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Jermakas atvyko į JAVUkrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas atvyko į JAV aptarti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytos taikos formulės ir Ukrainos gynybos stiprinimo.Jis apie tai pranešė X, kaip teigia „Ukrinform“.„Turėsiu susitikimų Baltuosiuose rūmuose, Kongrese, analitiniuose centruose, su visuomeninių organizacijų atstovais“, – rašė pareigūnas.„Prezidento taikos formulė, Ukrainos gynybos stiprinimas, visapusiškas bendradarbiavimo gilinimas ir daug kitų svarbių temų“, – pažymėjo A. Jermakas, nurodydamas vizito darbotvarkės klausimų sąrašą.Jis sakė, kad atvyko į JAV kaip Ukrainos delegacijos, kuriai vadovauja Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja ir ekonomikos ministrė Julija Svyridenko, narys.Prezidento kanceliarijos vadovas padėkojo Ukrainos partneriams už paramą.

Rusijos invazijos pajėgos vėl apšaudė CharkivąRusijos invazijos pajėgos dar kartą apšaudė Charkivą.Taip teigia Charkivo regioninės karinės administracijos viršininkas Olehas Syniehubovas, praneša „Ukrinform“."Įsibrovėliai smogia!", parašė O. Syniehubovas.Charkivo karinio garnizono vado Serhijaus Melnyko teigimu, priešas pradėjo raketų ataką iš Belgorodo, naudodamas raketas S-300.Žiniasklaidos pranešimai teigia, kad mieste buvo užfiksuoti mažiausiai du sprogimai. Visame regione paskelbtas oro antskrydžio pavojaus signalas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sekmadienį Charkive, degalinėje, nugriaudėjo sprogimas.

Zaporižios srityje iš savo pozicijų dezertyruojantys rusai terorizuoja vietos gyventojusLaikinai užimtose Zaporižios srities teritorijose vis daugiau Rusijos karių bėga iš savo pozicijų.Sprunkantys okupantai plėšia ir užpuola civilius, sako tremtyje esantis Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, praneša „Ukrinform“.„Įsibrovėliai jaučiasi tokie saugūs, kad vis dažniau bėga iš savo pozicijų. Dezertyrai neturi moralinių principų ir kelia didžiulę grėsmę civiliams. Ginkluoti pabėgę kariai plėšia ir puola žmones“, – sakė I. Fiodorovas.Jis paragino civilius laikytis kuo toliau nuo rusų, kurie „seniai prarado žmogišką veidą“.„Jie graibsto žmonių turtą, prievartauja moteris ir net nepilnamečius“, – pridūrė I. Fiodorovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, mažiausiai trys Rusijos gvardijos pareigūnai žuvo per sprogimą, kuris supurtė laikinai užimtą Melitopolį lapkričio 11 d.​

Rusija siekia išlaikyti įtaką Centrinėje AzijojePo Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito Kazachstane Kremliaus vadovybė pabrėžia svarbų Maskvos vaidmenį Centrinėje Azijoje.Europos Sąjunga atvirai bando išstumti Rusiją iš Centrinės Azijos ir Kaukazo, sekmadienį Rusijos televizijai sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.„Joms nepavyks. Esame čia nuo senų laikų ir niekur nesitrauksime“, – politinėje laidoje „Maskva. Kremlius. Putinas“ sakė S. Lavrovas.Prieš pat V. Putino vizitą praėjusią savaitę Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas lankėsi naftos ir išteklių turtingame Kazachstane.Kaip ir S. Lavrovas, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas taip pat bandė išsklaidyti įspūdį, kad Rusija praranda įtaką buvusioms sovietinėms šalims.D. Peskovas sakė, kad Kazachstanas yra „nepriklausomas“ ir laisvai sprendžia dėl savo užsienio politikos orientacijos. Jis pridūrė: „Tačiau ši šalis yra mūsų strateginė partnerė“.Rusijos carinė imperija užkariavo Kaukazo regioną ir Centrinę Aziją XIX amžiuje. Šiandien šio regiono valstybės vis dar palaiko glaudžius ryšius su Rusija.Centrinė Azija labai svarbi Rusijai dabar, kai Vakarų šalys įvedė Maskvai sankcijas reaguodamos į Kremliaus invaziją į Ukrainą.Tačiau, atsižvelgdamos į Rusijos karą prieš Ukrainą, regiono šalys taip pat laikosi atstumo ir atsiveria kitiems partneriams, įskaitant JAV ir Europą.

Suomijos vyriausybė pasiruošusi remti reformas Ukrainoje, šiai siekiant narystės ESHelsinkis remia Ukrainos europinę integraciją, o šalies atkūrimas turi vykti kartu su reformomis pakeliui į ES, kurias Suomija yra pasirengusi paremti.Tai interviu Ukrinform pareiškė Suomijos užsienio prekybos ir plėtros ministras Ville Tavio.„Suomija palaiko Ukrainos europinį kelią, o mes esame pasirengę paremti Ukrainą vykdant reformas, reikalingas jūsų integracijos į ES kelyje. Esame sužavėti Ukrainos ligšiolinėmis pastangomis, atsižvelgiant į labai sudėtingas aplinkybes. Suomija šiuo metu nagrinėja Europos Komisijos plėtros paketą, įskaitant ataskaitą apie Ukrainą“, – sakė V. Tavio.Jis teigė, kad atstatymo pastangos Ukrainoje turėtų eiti koja kojon su reformomis, kurių reikia šalies kelyje į ES.Lapkričio 8 dieną Europos Komisija rekomendavo Europos Vadovų Tarybai pradėti derybas dėl narystės ES su Ukraina ir Moldova, o tam tikromis sąlygomis – ir su Bosnija ir Hercegovina. Be to, Europos Komisija rekomendavo ES vadovams suteikti Sakartvelui šalies kandidatės statusą.Šie sprendimai bus svarstomi gruodį vyksiančiame ES viršūnių susitikime.

Ukraina: okupuotame Melitopolyje nukauti trys rusų kariškiaiUkraina sekmadienį pranešė, kad praėjusią parą Maskvos kontroliuojamame Melitopolio mieste per sprogimą okupacinės valdžios būstinėje žuvo trys Rusijos kariškiai. Teigiama, kad sprogimą sukėlė „vietiniai pasipriešinimo judėjimai“.Melitopolis, kuriame prieš karą gyveno apie 150 tūkst. ukrainiečių, buvo užimtas netrukus po to, kai Rusija praėjusių metų vasarį įsiveržė į Ukrainą. Miestas yra už kelių dešimčių kilometrų toliau į šiaurę nuo fronto linijos.„Mažiausiai trys rusų gvardijos pareigūnai buvo likviduoti per keršto akciją, kurią įvykdė vietos pasipriešinimo judėjimo atstovai“, – kanale „Telegram“ pranešė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba.Agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių teiginių.„Išpuolis prieš būstinę buvo įvykdytas per [Rusijos saugumo tarnybos] FSB ir [Rusijos nacionalinės gvardijos] Rosgvardijos susitikimą“, – pridūrė žvalgyba.Melitopolis yra Zaporižios srityje, vienoje iš keturių – kartu su Donecko, Luhansko ir Chersono – kurias Rusija teigia aneksavusi, tačiau jų visiškos kontrolės neturi.Miesto meras Ivanas Fiodorovas šeštadienio vakarą sakė, kad gyventojai pranešė apie „sprogimą, kuris girdėjosi visuose miesto pakraščiuose,“ ir per miestą skubančius policijos automobilius.Nuo invazijos pradžios per išpuolius Maskvos pajėgų kontroliuojamose teritorijose žuvo keli su Rusija siejami pareigūnai.

„Bloomberg“ ir „Reuters“, remdamiesi savo šaltiniais, pranešė, kad 2024 m. Vokietija planuoja suteikti Ukrainai 8 mlrd. eurų (8,5 mlrd. JAV dolerių) karinę pagalbą.Šiam sprendimui pritarė kanclerio Olafo Scholzo valdančioji koalicija, o dabar jį turi patvirtinti parlamentas. Tai gali įvykti jau kitą savaitę, teigė „Bloomberg“ šaltinis.Jei valdančiosios koalicijos sprendimui pritars Bundestagas, Vokietijos išlaidos gynybai padidės iki 2,1 proc. BVP ir taip viršys visoms NATO valstybėms narėms nustatytą rekomenduojamą 2 proc. karinių išlaidų tikslą.

Dėl karo beveik 5 mln. ukrainiečių buvo priversti persikelti į kitą šalies vietąOficialiais duomenimis, apie 5 mln. žmonių Ukrainoje buvo priversti palikti savo namus ir persikelti į kitas šalies vietoves dėl daugiau kaip pusantrų metų trunkančių Rusijos atakų.Ukrainos premjero pavaduotoja Iryna Vereščuk, kuri yra atsakinga už pabėgėlių klausimus, Ukrainos televizijos žinioms sakė, kad šalyje užregistruota 4,9 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų.Pasak jos, nuo Rusijos visapusiškos invazijos 2022 m. vasarį iki šiol Ukrainoje gyvenamą vietą pakeitė apie 3,6 mln. žmonių.Dar iki invazijos nuo 2014 m. buvo perkelta daugiau kaip 1 mln. žmonių dėl daugelį metų trukusių kovų Donbaso regione Rytų Ukrainoje. Tuomet Maskvos kontroliuojamos pajėgos buvo perėmusios dalies Donecko ir Luhansko sričių teritorijų kontrolę.Pastaruoju metu reikšmingesnis žmonių judėjimas nefiksuojamas, teigė I. Vereščiuk. Kai kurie evakuoti asmenys rugpjūčio–lapkričio mėn. grįžo į savo namus.Ši informacija atspindi karo situaciją – frontai rytuose ir pietuose iš esmės nepakito.Naujausiais Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, apie 6,2 mln. ukrainiečių laikinai arba visam laikui išvyko į užsienį.Prieš prasidedant karui 2022 m. Ukrainoje gyveno apie 41,4 mln. gyventojų.

Belgorodo valdžia: virš regiono numuštas Ukrainos dronasOro gynybos pajėgos virš Belgorodo srities numušė Ukrainos bepilotį orlaivį, pranešė Rusijos gynybos ministerija.Incidentas įvyko netoli Belgorodo rajono Bližnės kaimo, savo „Telegram“ kanale parašė srities vadovas Viačeslavas Gladkovas.Dronas buvo numuštas apie 12.00 Maskvos laiku. Preliminariais duomenimis, aukų ir žalos nėra.Anksčiau Rusijos kariškiai pranešė, kad sekmadienio vakarą virš Belgorodo srities buvo numuštas Ukrainos dronas.

Rusams apšaudant Donecko sritį žuvo trys civiliaiRusijos kareiviai Donecko srityje pastarąją parą, lapkričio 11 d., nužudė tris gyventojus ir dar tris sužeidė.Tai „Telegram“ žinutėje pranešė Donecko srities karinės administracijos laikinasis vadovas Ihoris Morozas.„Lapkričio 11 d. rusai nužudė tris Donecko srities gyventojus: du Toretske ir vieną Minkivkoje“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai, nes šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus nukentėjusiųjų Mariupolyje ir Volnovachoje skaičiaus.

Rusai pasistūmėjo į priekį prie AvdijivkosRusija tęsia puolamąsias operacijas palei liniją Kupjanskas–Svatovė–Kreminna, prie Bachmuto ir Avdijivkos bei pasistūmėjo į priekį, praneša JAV Karo studijų institutas (ISW).„Rusijos pajėgos tęsė puolamąsias operacijas palei liniją Kupjanskas–Svatovė–Kreminna, prie Bachmuto, prie Avdijivkos, į vakarus ir pietvakarius nuo Donecko miesto, Donecko-Zaporožės srities pasienio zonoje ir vakarinėje Zaporižės srities dalyje bei pasistūmėjo į priekį prie Avdijivkos“, – rašė ISW.

Ukraina praneša per parą nukovusi 1 100 okupantų rusų kariųUkrainos kariuomenė pastarąją parą nukovė dar 1 100 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 12 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 311 750 kareivių.Tai sekmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 349 tankų (+7 pastarąją parą), 10 073 šarvuotųjų kovos mašinų (+32), 7 559 artilerijos sistemų (+32), 881 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+2), 580 oro gynybos priemonių (+1), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 632 dronų (+12), 1 560 sparnuotųjų raketų (+1), 22 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 944 automobilių (+19), 1 078 specialiosios technikos vienetų (+9).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Pasakė, ko reikia Ukrainai, kad laimėtų karąŠiuo metu Ukraina visų pirma turi investuoti į bepiločių orlaivių gaminimą, į daugybę ilgojo nuotolio raketų, priešraketinių sistemų, aviacijos ir elektroninių stebėjimo sistemų tiekimą. Tai nacionalinio teletono eteryje sakė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Akivaizdu, kad jei šis karas nebus teisingai užbaigtas, resursų kiekis, kurį reikės išleisti kitiems karo etapams, net ir hibridiniam, bus daug daugiau nei šiandien reikia investuoti į karą. Ukrainos pergalei šiandien reikia investuoti į bepiločių orlaivių gamybą, į daugelio ilgo nuotolio raketų tiekimą, priešraketines sistemas, aviacijos ir radijo elektroninio stebėjimo sistemas ir t.t. Net ne klausimas dėl tankų ar šarvuočių, kalbant plačiau“, – sakė jis.

Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainą reikia priimti į bloką be okupuotų teritorijųNATO turėtų priimti Ukrainą į savo gretas be Rusijos okupuotų teritorijų, bet ne tam, kad konfliktas būtų įšaldytas, o tam, kad Kremliui būtų parodyta, jog karas nesustabdys Ukrainos suartėjimo su Vakarais.Tokią nuomonę išsakė buvęs aljanso generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmusenas, kurį cituoja britų laikraštis „The Guardian“.A. F. Rasmussenas mano, kad tai padės Ukrainai užbaigti karą pergale be tiesioginio Vakarų įsikišimo.Pasak „The Guardian“, Kyjivas labai nusivylė liepos mėnesį vykusiu NATO aukščiausiojo lygio susitikimu, kuriame, spaudžiamas JAV ir Vokietijos, Aljansas vengė paskelbti konkretų Ukrainos priėmimo į savo gretas terminą.A. F. Rasmusseno nuomone, kitame NATO aukščiausiojo lygio susitikime 2024 metais Ukrainos narystės bloke klausimas neturėtų būti vėl atidedamas. „Atėjo laikas žengti kitą žingsnį ir pakviesti Ukrainą į NATO. Mums reikalinga nauja Europos saugumo architektūra su Ukraina NATO centre“, – sakė jis.Kad Ukrainos įstojimas į NATO nesukeltų tiesioginio karo tarp bloko ir Rusijos, A. F. Rasmussenas siūlo į stojimo sutartį neįtraukti teritorijų, kurias dabar kontroliuoja Rusija. Jo nuomone, tai tik sustiprintų Ukrainą.„Absoliutus 5 straipsnio garantijų patikimumas atgrasytų Rusiją nuo atakų prieš Ukrainos teritorijas NATO viduje ir taip išlaisvintų Ukrainos pajėgas eiti į fronto liniją. Rusijai turi būti perduota aiški žinia, kad į bet kokį NATO teritorijos pažeidimą bus atsakyta“, – sakė jis.Pasak A. F. Rasmusseno, šio pasiūlymo įgyvendinimas šiek tiek panašus į neskraidymo zonos įvedimą – Rusija turės susilaikyti ne tik nuo lėktuvų skrydžių virš Ukrainos teritorijos, bet ir nuo raketų leidimo į Ukrainos miestus.Kaip pavyzdį A. F. Rasmussenas pateikia Vakarų Vokietiją, kuri 1955 metais įstojo į NATO be Rytų Vokietijos teritorijų.Apskritai buvęs NATO generalinis sekretorius mano, kad Ukraina vienaip ar kitaip turėtų prisijungti prie Aljanso. Pirmiausia dėl to, kad ZSU šiuo metu yra stipriausia kariuomenė Europoje, galinti sulaikyti Rusiją. Tačiau tuo priežasčių sąrašas nesibaigia.„Turime suprasti, kad pilkosios zonos yra pavojingos. Neutralumas pagal seną taikos supratimą nebeegzistuoja. Pilkosios zonos tampa pagunda Putinui pulti“, – sakė A. F. Rasmussenas, buvęs NATO generaliniu sekretoriumi 2009-2014 metais.

Melitopolyje nugriaudėjo galingas sprogimasLaikinai užimtame Melitopolyje nuaidėjo stiprus sprogimas. Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas apie tai paskelbė „Telegram“.

Rusijos kariuomenė vėl apšaudo ChersonąChersone pasigirdo sprogimai, Rusijos kariuomenė apšaudo miestą iš laikinai užimto kairiojo kranto. Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono MBA vadovas Romanas Mročko.

Per rytinę raketos ataką Kyjive 18 pastatų Kyjivo regione lapkričio 11 d. rytą Rusijos kariams surengus raketų ataką, buvo apgadinta 18 privačių gyvenamųjų pastatų. Apie tai feisbuke pranešė Kyjivo regioninės karinės administracijos vadovas Ruslanas Kravčenka.„Dėl sprogimo bangos ir krintančių nuolaužų apgadinti namų langai, durys, stogai, fasadai. Be to, apgadinta nemažai ūkinių patalpų, tvoros, viena iš privačių įmonių“, – sakė jis.Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 11-osios rytą dvi Rusijos raketos pataikė į lauką tarp apgyvendintų Kyjivo srities vietovių. Nebuvo užfiksuota jokių kritinės ar gyvenamosios infrastruktūros įvykių. Aukų nėra.https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/posts/pfbid0MniP6sY6wQ3KukwJqAxGWqJ4EPSFyjq8TN9jFtV4dkUxjnBB5pUf4fZEjJth13LRl?locale=uk_UA

Žiniasklaida: Vokietija dvigubina karinę pagalbą UkrainaiVokietijos finansų ministerija nusprendė padvigubinti karinę pagalbą Ukrainai 2024 metams.Apie tai praneša „Bild“, remdamasis šaltiniais šalies vyriausybėje. Iš pradžių Vokietijos Federacinės Respublikos finansų ministerija į karinį biudžetą skyrė tik 4 milijardus eurų karinei pagalbai Kyjivui.Kadangi visos lėšos jau rezervuotos žadėtiems projektams, naujiems liko tik apie 120 milijonų eurų, skelbia žiniasklaida.Šiuo klausimu Vokietijos gynybos ministerijos vadovas Borisas Pistorius per biudžeto derybas prašė skirti papildomus 5 mlrd.Bundestagas iš dalies sutiko su šiuo reikalavimu ir nusprendė padidinti karinį biudžetą 4 milijardais eurų. Bundestago biudžeto komitetas dėl atitinkamų pataisų ketina balsuoti kitą savaitę.Taigi karinė pagalba Kyjivui 2024 metams siektų 8 milijardus eurų.

Ukraina mini Chersono miesto išlaisvinimo metinesUkrainos pareigūnai šeštadienį paminėjo Chersono miesto atgavimo iš Rusijos pajėgų metines – paskutinį didelį fronto linijos poslinkį.Pernai lapkritį Ukrainos pajėgos išlaisvino pietinį Chersono miestą ir po aštuonis mėnesius trukusios okupacijos įveikė Rusijos karius – Kremliui tai buvo gėdingas pralaimėjimas.„Šiandien minimos pirmosios Chersono išlaisvinimo iš Rusijos okupacijos metinės... Vilties miestas“, – sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis, dėkodamas kariams ir vietos gyventojams.Vis dėlto, nepaisant daug vilčių teikusio ukrainiečių kontrpuolimo, jau beveik metus ilga fronto linija tarp Rusijos ir Ukrainos iš esmės nesikeičia, o Rusijos pajėgos yra įsitvirtinusios pietų ir rytų Ukrainoje.Rusijos pajėgos, įsitvirtinusios kitapus upės nuo Chersono miesto, tebekontroliuoja didelius teritorijos plotus ir apšaudo miestus bei kaimus, iš kurių pasitraukė.„Ukraina visada sugrįžta – visada!“ – sakė V. Zelenskis, pridurdamas: „Kai esame vieningi. Ir kai suvienijame kitus“.Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pagyrė „karius ir vietos gyventojus už jų drąsą ir atkaklumą“. Jis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip gyventojai apkabina karius išlaisvinant Chersoną, ir arbūzas – Chersono simbolis.„Šiandien, kai virš Chersono plevėsuoja mėlynai geltona vėliava, mes toliau ryžtingai tęsiame kovą ir giname savo žemę“, – sakė V. Zalužnas.Chersoną Rusijos pajėgos užėmė pačioje karo pradžioje, 2022 metų vasarį.Praėjusią savaitę V. Zalužnas nustebino karo apžvalgininkus neįprastai atviru vertinimu, kad kariaujančios pusės fronte pasiekė aklavietę.Tačiau V. Zelenskis neigia, kad karas atsidūrė aklavietėje, ir toliau reguliariai susitikinėja su lyderiais, bandydamas išsklaidyti karo nuovargį.

Rusija verbuoja ukrainiečių vaikus, kad šie melagingai praneštų apie sprogmenisRusijos Federacija verbuoja nepilnamečius ukrainiečius, kad šie melagingai praneštų apie neva mokyklose ir kituose pastatuose padėtus sprogmenis, skelbia „Ukrinform“.Ombudsmenas Dmytro Lubinecas žada kreiptis į Švietimo ir kultūros ministeriją, kad ši įgyvendintų į vaikus ir studentus orientuotą informavimo kampaniją apie tokias grėsmes.„Ukrainos vaikai verbuojami iš Rusijos teritorijos ir verčiami melagingai pranešinėti apie bombas mokyklose ir kitose institucijose. Tai tapo masiniu reiškiniu. Mokymo įstaigose reikia atskiros pamokos, kad vaikams būtų išaiškinta, kad rusai nori juos išnaudoti prieš Ukrainą. Tai ne žaidimai, tai rimta propagandinė ir žvalgybinė veikla, kurią vykdo Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybos“, – teigia D. Lubinecas.Jis pridėjo, kad tokie veiksmai taip pat yra Rusijos vykdomas karo nusikaltimas.

Chersone rusų sviedinys pataikė į daugiaaukštį pastatą, yra sužeistųRusijos kariai apšaudė Chersono centrą – sužeistos dvi moterys, viena iš jų guli ligoninėje, praneša „Ukrinform“.Chersono OVA pranešė, kad centrinėje miesto dalyje priešo sviediniui pataikius į daugiaaukštį pastatą buvo sužeisti du civiliai.„Priešo sviediniui pataikius į daugiabutį, buvo sužeisti du žmonės. 29 metų moteris patyrė vidutinio sunkumo galvos, kaklo, kojų sužalojimus. Ji buvo paguldyta į ligoninę. 53 metų moteris iš Chersono patyrė sumušimus ir kojos traumą. Nukentėjusiajai suteikta medicininė pagalba, tolesnis gydymas vyks ambulatoriškai“, – rašoma pranešime.Kaip pranešė „Ukrinform“, apie 12.35 val. Rusijos kariuomenė masiškai apšaudė Chersono centrą, apgadino namus ir automobilius.

Rusai puola elektros sistemą: šeši Ukrainos regionai iš dalies be elektrosDėl rusų apšaudymo kai kurie vartotojai Donecko, Zaporižios, Sumų, Černihivo, Charkivo ir Chersono regionuose lieka be elektros.Kaip pranešė Ukrainos energetikos ministerijos spaudos tarnyba, Sumų regione apšaudyta pastotė.„Dėl vienos Sumų srities pasienio zonų apšaudymo užsidegė pastotės įranga. Aukų nebuvo“, – rašoma pranešime. Sumų regione be elektros lieka daugiau nei 2,5 tūkst. žmonių.Dnipropetrovsko srityje dėl apšaudymo buvo atjungta viena elektros perdavimo linija, be elektros liko daugiau nei 1100 vartotojų.Nikopolyje dėl apšaudymo buvo pažeistas žemo slėgio dujotiekis – buvo atjungti ir vartotojai.Donecko srityje dėl karo veiksmų elektra buvo atjungta 12 gyvenviečių.Charkivo srityje dėl karo veiksmų buvo atjungta viena oro linija, iš dalies atjungta viena gyvenvietė, be elektros liko daugiau nei 1,6 tūkst. žmonių.Černihivo srityje buvo atkirsta 18 gyvenviečių.Kaip pažymėjo departamentas, energijos gamybos įrenginiai dirba įprastu režimu. Anglies ir mazuto atsargų sandėliuose pakanka nenutrūkstamam stočių darbui. Pagamintos elektros energijos kiekio pakanka pilnai patenkinti vartotojų ir pramonės poreikius.

JAV ambasadorė smerkia Rusijos raketos ataką prieš KyjivąJAV ambasadorė Ukrainoje Bridget Brink pasmerkė šeštadienio rytą įvykusią Rusijos raketos ataką prieš Kyjivą, praneša „Ukrinform“.„Šiandien pabudome nuo Rusijos raketų, pasiųstų sunaikinti Kyjivo civilinę infrastruktūrą. Tokie smūgiai prieš Ukrainos miestus ir uostus, taip pat panaudojant Irano tiekiamus dronus, kasdien sužaloja ir nužudo civilius. Kaip sakė Didžiojo septyneto (G7) valstybės – šie neleistini veiksmai privalo sukelti teisines pasekmes Rusijai, įskaitant kompensacijas“, – ambasadorė rašė socialiniame tinkle „X“ („Twitter“).Kaip anksčiau pranešta, šeštadienio rytą Kyjive girdėjosi sprogimai ir nuskambėjo oro pavojaus sirenos. Vėliau paaiškėjo, kad Rusija į Ukrainos sostinę buvo paleidusi balistinę raketą „Iskander“, bet ją numušė Ukrainai perduota oro gynybos sistema „Patriot“.

Rusija intensyvina Avdijivkos puolimąUkrainos kariuomenė paskelbė, kad Rusijos pajėgos intensyviau puola Avdijivką ir rengia daugiau atakų, praneša „Ukrinform“.Tokią informaciją Ukrainos žiniasklaidos priemonėms šeštadienį perdavė Ukrainos kariuomenės Taurijos grupės atstovas spaudai Oleksandras Štupunas.„Priešas sustiprino pastangas Avdijivkos kryptimi. Pasitelkiami ne tik pėstininkai, bet ir daug šarvuočių. Ukrainos pajėgos apsigynė nuo 35 atakų“, – sakė O. Štupunas.Jis pridėjo, kad pastarąją parą visame Taurijos sektoriuje Rusija surengė 58 atakas, 20 oro antskrydžių ir tūkstantį kartų apšaudė Ukrainos pozicijas iš artilerijos.Tačiau O. Štupunas pabrėžė, kad Rusijos kariuomenės praradimai staigiai išaugo, 30 proc. palyginti su ankstesnėmis dienomis, ir dabar Rusija naudoja kalinių kovinius vienetus.Anksčiau pranešta, kad puldama Avdijivką Rusija per mėnesį prarado 10 000 karių, daugiau nei 100 tankų ir 7 lėktuvus Su-25.

Ukrainos premjeras dėkoja Lenkijai už solidarumąUkrainos premjeras Denysas Šmyhalis šeštadienį pasveikino Lenkiją Nepriklausomybės dienos proga ir padėkojo už suteiktą paramą kare prieš Rusiją, praneša „Ukrinform“.„Nuoširdžiai sveikinu Lenkiją ir Lenkijos žmones su Nepriklausomybės diena! Mes vertiname jūsų solidarumą su Ukraina. Dėkoju visoms lenkų šeimoms, kurios remia ukrainiečius sunkiausiu metu“, – D. Šmyhalis rašė socialiniame tinkle „X“ („Twitter“).Lenkijos respublika 1918 m. lapkričio 11 d. paskelbė nepriklausomybę nuo Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir Rusijos imperijų.

Naktį Ukraina numušė 19 Rusijos dronų „Shahed“Naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija apšaudė Ukrainą raketomis ir dronais kamikadzėmis. Ukrainiečių oro gynyba numušė 19 dronų „Shahed“, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.Apie pavojų įspėjančios sirenos pasigirdo apie 19 val. ir skambėjo iki 3 val. nakties. Tuo metu priešas puolė Ukrainą bepiločiais orlaiviais ir kelių tipų raketomis.Karinės oro pajėgos paskelbė, kad Rusija iš Primorsko-Achtarsko, Kursko ir okupuoto Krymo paleido 31 droną „Shahed 136-131“, iš kurių 19 buvo numušti.Iš Juodosios jūros buvo paleista valdoma aviacinė raketa Ch-31, iš okupuoto Krymo – priešlaivinė raketa P-800 „Oniks“, iš Baltarusijos – zenitinė valdoma raketa S-300.Be to, šeštadienio ryta Kyjive nugriaudėjo galingi sprogimai. Meras Vitalijus Kličko paskelbė, kad, preliminariais duomenimis, oro gynyba numušė Rusijos balistines raketas. Jis ragino žmones likti slėptuvėse.Naktį rusai apšaudė Dniepropetrovsko sritį. Ukrainiečiai penkis dronus numušė Pavlohrade, bet du pataikė į pastatą ir jį apgadino. Po sprogimo name kilo gaisras, bet jis buvo užgesintas.Rusai taip pat apšaudė Odesą, o per sprogimą sodų bendrijoje buvo sužaloti trys žmonės. 96 metų moteris buvo hospitalizuota, bet jos būklė stabili.Į Odesą buvo paleistos ne tik raketos, bet ir dronai kamikadzės. Keturios bepilotės skraidyklės „Shahed“ buvo numuštos. Tačiau rusai pataikė į nenaudojamą pastatą. Niekas nenukentėjo.

TVF pagerino Ukrainos BVP augimo prognozęTarptautinis valiutos fondas (TVF) atnaujino Ukrainos ekonomikos prognozę ir paskelbė, kad šiais metais tikimasi 4,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos ekonomika ir toliau rodo nepaprastą atsparumą ir tolesnius stabilizacijos ženklus, o naujausi ekonomikos pokyčiai žada stipresnį nei tikėtasi ekonomikos atsigavimą 2023 m. ir reikšmingą defliaciją dėl didelių atsargų ir stabilios užsienio valiutų rinkos“, – rašoma TVF pranešime.Dėl šių priežasčių TVF pagerino Ukrainos 2023 m. realiojo BVP augimo prognozę nuo 1-3 proc. iki 4,5 proc. Tačiau karui tęsiantis kitais metais numanomas numatomas 3-4 proc. BVP augimas.

Rusija Ukrainoje per parą neteko daugiau nei 1 tūkst. karių ir 20 tankųPraėjusią parą, lapkričio 10 d., Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė 1 130 rusų kareivių, informuoja naujienų portalas „rbc.ua“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė, kad nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Rusija neteko jau apie 310 650 kareivių.Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki šiol ukrainiečiai sunaikino iš viso 5 342 rusų tankus (+25 per parą), 10 041 šarvuotąją kovos mašiną (+24), 7 527 artilerijos sistemas (+38), 879 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+2), 579 oro gynybos sistemas (+1), 322 lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 5 620 dronų (+25), 1 559 sparnuotąsias raketas (+1), 22 laivus ar katerius (+2), 1 povandeninį laivą, 9 925 automobilius ir benzovežius (+49), ir 1 069 specialiosios technikos vienetus (+9).

Per Rusijos ataką Odesos rajone sužeisti trys žmonėsKaip praneša žiniasklaida, per Rusijos ataką Odesos rajone penktadienį sužeisti trys žmonės. Tai paskelbė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.Viena iš sužeistųjų yra 96 metų moteris. Ji gydoma ligoninėje. Moteris buvo rasta po vasarnamio griuvėsiais. Kaip skelbiama, jos būklė yra stabili. 72 ir 73 metų amžiaus žmonės buvo gydomi dėl nestiprių sužalojimų.

Odesoje – oro ataka, sužeisti senjoraiPenktadienio vakare Odesoje pasigirdo sprogimų garsai, regione buvo paskelbtas oro antskrydžio perspėjimas.Regiono vadovas Olegas Kiperis vėliau savo „Telegram“ kanale pranešė, kad Odesos regione yra „du hitai“.Kol kas žinoma apie tris sužeistuosius. 96 metų moteris buvo ištraukta iš po griuvėsių Dachnojėje, ji paguldyta į ligoninę. Dar du pagyvenę žmonės (72 m. ir 73 metai) buvo nesunkiai sužaloti. Ukrainos Pietų gynybos pajėgos dabar praneša, kad kamikadzių dronai iš Juodosios jūros skraido į Odesos regiono kryptis (Chornomorsko miestas).

Rusija grąžins Ukrainai iš Mariupolio išvežtą našlaitį paauglįUkrainietis našlaitis iš Mariupolio, kuris buvo išvežtas į Rusiją po to, kai ši pernai užėmė uostamiestį, bus grąžintas į Ukrainą pagal retą susitarimą, pasiektą tarp Kyjivo ir Maskvos, penktadienį pranešė abi sostinės.Kremlius kaltinamas neteisėtai išgabenęs į Rusiją tūkstančius ukrainiečių vaikų, o Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) siekia, kad prezidentas Vladimiras Putinas būtų suimtas dėl kaltinimų vaikų deportacijomis.17 metų Bohdaną Jermochiną Rusijos pajėgos praėjusį pavasarį iš Mariupolio išvežė į Rusiją ir, kaip ir nežinomą skaičių kitų ukrainiečių vaikų, apgyvendino rusų globėjų šeimoje.Maskva anksčiau šiais metais teigė, kad jis bandė pabėgti atgal į Ukrainą, bet buvo sulaikytas netoli Baltarusijos sienos.„Bohdanas Jermochinas netrukus bus Ukrainoje! – penktadienį socialiniame tinkle parašė Ukrainos žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas. – Oficialiai patvirtinu, kad turime susitarimus dėl Bohdano grįžimo į Ukrainą ir jo susitikimo su seserimi“.Ši žinia buvo paskelbta po to, kai šią savaitę jo advokatai Ukrainos žiniasklaidai pranešė, kad Maskva išsiuntė B. Jermochinui, gavusiam Rusijos pilietybę, šaukimą į kariuomenę prieš jo 18-ąjį gimtadienį.Maskva patvirtino, kad B. Jermochinas bus grąžintas Ukrainai.Rusijos vaiko teisių komisarė Marija Lvova-Belova, kurios taip pat ieško TBT, penktadienį sakė, kad paauglys išvyks iš Rusijos per trečiąją šalį susitikti su giminaite.„Rusijos ir Ukrainos pusės dirbo ir susitarė dėl sprendimo, kad Bohdanas ir jo sesuo susitiks trečiojoje šalyje per jo gimtadienį“, – sakė ji socialinėje žiniasklaidoje, nepatikslindama vietos.M. Lvova-Belova šiais metais kelis kartus sakė, kad B. Jermochinas norėjo likti Rusijoje, o Ukrainos pareigūnai jį spaudė sugrįžti.Tačiau penktadienį ji teigė, kad B. Jermochinas „persigalvojo“. Ji taip pat sakė, kad tai, jog jis gavo šaukimą atvykti į karo prievolės tarnybą, yra normalu. „Tokie pranešimai siunčiami visiems jo amžiaus Rusijos piliečiams“, – sakė ji.Ukraina nepateikė jokių terminų, kada B. Jermochinas bus grąžintas į Ukrainą.Praėjusį mėnesį Rusija pranešė, kad po Kataro tarpininkavimo grąžins keturis ukrainiečių vaikus jų giminaičiams.

„Medžioklė tęsiasi!“: Ukrainos žvalgyba pranešė apie du nuskandintus rusų laivus Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba penktadienio ryte paskelbė, kad buvo sėkmingai atakuoti du Rusijos Juodosios jūros flotilės mažieji desanto laivai. Žvalgyba parodė ir smūgių Kryme akimirkas.Lapkričio 10 d. Uzkajos įlankos rajone, laikinai okupuoto Krymo teritorijoje, atliktos papildomos žvalgybos rezultatai rodo, kad po paviršinių dronų atakų buvo sunaikinti nedideli Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno iškrovimo laivai.Remiantis Pagrindinio žvalgybos direktorato pranešimu, pagal gautą naują žvalgybos informaciją galima teigti, kad buvo atakuoti du okupantų laivai – „Akula“ ir „Serna“.„Dėl atakos abu Rusijos laivai nuskendo: „Akula“ - iš karto, „Serna“ vis dar nesėkmingai kovojo dėl išlikimo, bet taip pat nuskendo“, - žvalgyba pasidalijo detalėmis.„Medžioklė tęsiasi!“ – pridūrė Vyriausiasis žvalgybos direktoratas.Ukrainos žvalgyba pažymėjo, kad Rusija aktyviai naudojo tokius mažus „Serna“ klasės nusileidimo laivus okupacijos metu Gyvatės saloje karinės įrangos ir karių perdavimui.

Rusija tvirtina sužlugdžiusi Ukrainos operaciją prie Dniepro upėsRusijos kariuomenė teigia sužlugdžiusi Ukrainos operaciją rytiniame Dniepro upės krante, Chersono srityje pietų Ukrainoje.Rusijos gynybos ministerijos pareiškimas negalėjo būti nepriklausomai patikrintas.„Lapkričio 9 d. Rusijos karinės grupuotės „Dnipro“ motorizuotų šautuvų kuopos darbuotojai, vadovaujami vyresniojo leitenanto Zolto Arsalanovo, sunaikino Ukrainos 36-osios jūrų pėstininkų brigados karius, kurie bandė įsitvirtinti kairiajame Dniepro upės krante“, – sakoma pranešime.Rusijos pajėgos per incidentą ketvirtadienį nužudė daugumą Ukrainos karių, o 11 iš jų paėmė į nelaisvę, pridūrė ji.Pareiškime teigiama, kad dalyvaujančioms Rusijos pajėgoms Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu įteikė valstybinius apdovanojimus už „drąsą ir didvyriškumą“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad Ukrainos kontrpuolimas pietuose ir rytuose daro tam tikrą pažangą, įskaitant tai, ką jis pavadino „gerais žingsniais“ netoli Chersono regiono.

Ukrainos žiniasklaida praneša apie sprogimus OdesojeLaikraštis „Dumskaya“ paskelbė „atvykimo“ į miestą nuotrauką. Kitų detalių publikacijoje nepateikta.https://t.me/OdessaDumskayaNet/66949

Anušauskas Kijeve susitiko su Zelenskiu ir Umerovu, jiems pristatė tolesnius paramos planusKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas penktadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuriam pristatė Lietuvos šiuo metu teikiamą karinę paramą ir tolesnius paramos planus, praneša Krašto apsaugos ministerija. Susitikimo metu kalbėta ir apie galimybes kartu vystyti įvairius gynybos pramonės projektus.„Ukrainos saugumas yra neatsiejama Euro-Atlantinio saugumo dalis, ir tik Ukrainos narystė NATO užtikrins Ukrainai saugumo garantijas bei patikimą atgrasymą nuo ekspansinės Rusijos agresijos. Ukrainos narystės NATO klausimą keliame visuose formatuose, ypač kalbantis su tais, kurie nėra didžiausi rėmėjai, nes nuo šio karo baigties priklauso ir Lietuvos bei Europos saugumas“, – sakė A. Anušauskas.A. Anušauskas asmeniškai padėkojo V. Zelenskiui už karo metu rodomą nepalaužiamą lyderystę ir patikino, kad Lietuvos įsipareigojimas remti Ukrainą išlieka nekintantis. Ministras pristatė Lietuvos pastangas perduodant karinę techniką ir įrangą, buriant išminavimo koaliciją, apmokant Ukrainos karius, teikiant kariams reabilitaciją ir gydymą.Vizito Kyjive metu ministras taip pat susitiko su Ukrainos gynybos ministru Rustemu Umerovu. Su juo detaliai aptarta dabartinė karo situacija, tolesni Ukrainos kariuomenės veiksmai, paramos poreikiai ir karinis bendradarbiavimas.

Rusai atakavo Chersono regioną: yra aukųPer Novoraisko kaimo Chersono srityje apšaudymą buvo nužudytas 61 metų vyras, penki žmonės buvo sužeisti, sakė Regioninės karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas.„Keturi žmonės buvo paguldyti į ligoninę, vieno būklė yra vidutinio sunkumo. Jie yra 56 metų vyras ir trys moterys 66, 36 ir 66 metų“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale. Anot jo, dar vienas 55 metų vietos gyventojas gydomas ambulatoriškai. Novoraisko kaimas yra netoli Dniepro kranto, dešinėje upės pusėje, kontroliuojamas Ukrainos. Prieš metus Rusijos kariuomenė buvo priversta palikti Chersoną. Nuo tada priekinė linija eina palei Dnieprą, o greta esančios gyvenvietės, įskaitant Chersoną, yra kasdien apšaudomos.

Zalužnas kalbėjo apie didelius Rusijos nuostolius per mūšius dėl AvdijivkosVyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas teigia, kad Rusijos nuostoliai mūšiuose dėl Avdijivkos sudarė apie 10 tūkst. žmonių. Jis nepatikslino, ar kalbama apie žuvusiuosius ir sužeistuosius, ar apie tik mirusiuosius. V. Zalužnas savo „Telegram“ kanale paskelbė įrašą, kad prieš mėnesį priešas pradėjo aktyviai šturmuoti Avdijivką.„Atkaklios kovos mėnuo, mūsų gynėjų, kurie ir toliau didvyriškai laikosi, ištvermės ir gynybos pergalė“, – rašė V. Zalužnas. Pasak jo, per mėnesį šiuose mūšiuose sunaikinta daugiau nei 100 rusų tankų, 250 kitų šarvuočių, apie 50 artilerijos sistemų ir septyni Su-25 lėktuvai.V. Zalužnas nepranešė apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nuostolius.

Ukraina: Rusijos kariuomenė vis dar bando apsupti AvdijivkąRusijos pajėgos vis dar kovoja, kad apsuptų karo nuniokotą priešakinės linijos miestą Avdijivką ir užgrobtų netoliese esančią strategiškai svarbią gamyklą, AFP praneša Ukrainos kariuomenės atstovas.Avdijivka, pramonės centras rytinėje Ukrainos Donecko srityje, ilgą laiką buvo Ukrainos pasipriešinimo simbolis, kai 2014 metais jį trumpam užėmė prorusiškos pajėgos.„(Rusijos pajėgos) ne tik kovoja dėl elektrinės, bet ir neatsisakė bandymų apsupti Avdijivką“, – valstybinei žiniasklaidai sakė Ukrainos kariuomenės atstovas Oleksandras Štupunas.Jis sakė, kad Ukrainos pajėgos atmušė Rusijos puolimą prieš didelę chemijos gamyklą ir kad objektą kontroliuoja jos.Jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos reguliariai smogė Avdijivkai artilerijos ir kariniais lėktuvais, sakydamas, kad vėlai ketvirtadienį per bombardavimą žuvo du civiliai.„Kūnai dabar yra po griuvėsiais“, - sakė O. Štupunas.Ukrainos pareigūnai anksčiau šią savaitę sakė, kad ruošiasi trečiajai Rusijos pajėgų atakų bangai, pradėjusiai šturmuoti miestą maždaug prieš mėnesį.

„Bloomberg“: Europos Sąjunga negalės įvykdyti savo pažado UkrainaiEuropos Sąjunga įsipareigojo per metus patiekti 1 milijoną artilerijos šovinių. ES gynybos ministrai šį klausimą aptars kitą savaitę.ES informavo valstybes nares, kad blokas greičiausiai neįvykdys įsipareigojimo aprūpinti Ukrainą 1 milijonu artilerijos amunicijos šovinių. Tai apsunkina Kijevo gebėjimą neatsilikti nuo pačios Rusijos gamybos.Pasak „Bloomberg“, Europos išorės veiksmų tarnyba (EAS) informavo diplomatus, kad mažai tikėtina, jog ES pasieks savo užsibrėžtą tikslą iki 2024 metų kovo.Pagal anksčiau šiais metais parengtus planus ES įsipareigojo tiekti Ukrainai artilerijos amuniciją per 12 mėnesių laikotarpį, pirmiausia panaudojant turimas atsargas, o vėliau sudarant bendras viešųjų pirkimų sutartis ir didinant pramonės pajėgumus.Tačiau daugiau nei pusė paskelbto laiko jau praėjo, ir buvo galima įgyvendinti tik 30 proc. plano. Sprendžiant iš iki šiol pasirašytų sutarčių apimties, ES rizikuoja nepasiekti savo tikslo, pažymi „Bloomberg“.Ukrainos aprūpinimas šaudmenimis tampa dar svarbesnis dėl to, kad Rusija sugebėjo padidinti savo gamybą. Pasak „Bloomberg“ šaltinių, kai kurios valstybės narės per šią savaitę vykusius susitikimus pažymėjo, kad Šiaurės Korėjos Maskvai tiekiamos prekės dar kartą pabrėžia būtinybę didinti ES veiksmingumą.„Ukrainai ruošiantis ilgam karui, bet koks trūkumas Europoje gali tapti kritinis, jei JAV tiekimas ir parama taip pat sulėtės arba kitų metų prezidento rinkimų kampanija pakeis poziciją“, – rašo „Bloomberg“.Šią savaitę Pentagonas pareiškė, kad pradėjo mažinti karinę pagalbą Ukrainai dėl finansavimo vėlavimo Kongrese.

Ukrainietis kalės 15 metų už tai, kad savo BMW lydėjo rusų tankus Kijevo linkTeismas pripažino Sumų regiono gyventoją, kurio vardas nebuvo atskleistas, kaltu dėl to, kad karo pradžioje lydėjo 128 Rusijos karinės technikos vienetų vilkstinę, judančią Kijevo link.Jis buvo teisiamas pagal du straipsnius – išdavystę ir šaudmenų laikymą. Nuo pirmųjų invazijos dienų nuteistasis savo automobiliu lydėjo įrangos vilkstines per Sumų regiono teritoriją, sakoma Ukrainos generalinės prokuratūros pareiškime.Sprendžiant iš paskelbtų nuotraukų, jis tai padarė už BMW vairo. Ukrainos saugumo tarnyba paaiškina, kad automobilį sekė tankai, šarvuočiai ir savaeigiai artilerijos vienetai. Ši karinė įranga buvo dalis pažangių okupacinių pajėgų vienetų, kurie turėjo užduotį šturmuoti Kijevą iš šiaurės rytų krypties, RBC-Ukraina cituoja SBU.Kaip vietos gyventojas, jis gerai žinojo kelius, kurie apeina pagrindinius, ir „sukūrė visas prielaidas sėkmingam Rusijos Federacijos įrangos perėjimui į Kijevo regioną“, pranešime spaudai sakė prokuratūra.SBU teigia, kad konvojų vėliau sunaikino Ukrainos kariuomenė. Pasak prokuratūros, išvedus Rusijos karius iš Sumų regiono, šis vyras toliau bendradarbiavo su Rusijos kariuomene, rinko informaciją apie Ukrainos kariuomenės buvimo vietas ir numerius, „naudodamasis vienu iš pasiuntinių, perdavė karinių objektų koordinates savo kuratoriui“. Dėl to jis buvo nuteistas 15 metų kalėjimo už išdavystę ir šaudmenų laikymą – kratos metu pas jį buvo rasti 202 šoviniai.

Peskovas: Rusijos kaliniai Ukrainoje savo nusikaltimus atperka kraujuRusijos kaliniai, išsiųsti kariauti į Ukrainą, savo nusikaltimus atperka krauju, šiandien sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į klausimus apie buvusią merginą nužudžiusio vyro išlaisvinimą, praneša agentūra „Agence-France Presse“.Rusija tikriausiai įdarbino 100 000 žmonių iš kalėjimų kovoti Ukrainoje, apskaičiavo nepriklausomos kalinių teisių grupės vadovė Olga Romanova, įskaitant tuos, kurie buvo nuteisti už smurtinius nusikaltimus, įskaitant žmogžudystes ir išžaginimą. Kaliniams suteikiama malonė ir jie paleidžiami po tarnybos fronto linijose.D. Peskovas gynė tokį požiūrį, kai buvo pranešta, kad Vladislavas Kanius – vyras, nuteistas praleisti 17 metų griežtesnio režimo kalėjime už žiaurų savo buvusios draugės nužudymą – buvo paleistas po kautynių Ukrainoje.Ši byla pateko į tarptautines žinias 2021 m., kai paaiškėjo, kad V. Kanius net kelias valandas kankino o po to nužudė savo 23 metų buvusią partnerę Verą Pekhtelevą.„Tie, kurie nuteisti, taip pat ir už sunkius nusikaltimus, apmoka krauju už savo nusikaltimą mūšio lauke“, – žurnalistams sakė D. Peskovas. „Jie apmoka krauju audrų brigadose, po kulkomis ir po sviediniais“, – pridūrė jis.Rusijos žiniasklaida pranešė apie kelis atvejus, kai kaliniai, paleisti po tarnybos Ukrainoje, įvykdė rimtus nusikaltimus, įskaitant žmogžudystes.

Taivanas ir Čekija padės atstatyti Ukrainą Taivanas ir Čekija pasirašė susitarimą bendradarbiauti, kad padėtų atstatyti Ukrainą. Pagal susitarimą šios šalys dirbs kartu atstatydamos vandens ir energijos sistemas.„Labai džiaugiamės, kad šalį, kuri mus gina, Ukrainą, kartu su mumis palaiko mūsų didysis sąjungininkas ir draugas Taivanas“, – ceremonijoje sakė Čekijos vyriausybės pasiuntinys Ukrainos atstatymui Tomas Kopecny.Susitarimas pasiektas, nors taivanas ir Čekija oficialių diplomatinių ryšių neplėtoja.

„Kommersant“: aneksuotame Kryme numušti dronai atakavo naftos terminalą FeodosijojeDu Ukrainos bepiločiai orlaiviai, kuriuos Rusijos oro gynybos pajėgos numušė aneksuotame Kryme, nukrito jūrų naftos terminalo Feodosijos rajone teritorijoje, rašo „Kommersant“, cituodama šaltinį teisėsaugos institucijose.Leidinio pašnekovas sakė, kad abu dronai tariamai buvo numušti iš šaulių ginklų, po to vienas iš jų sudužo naftos sandėlio teritorijoje.Kritimo metu dronas apgadino priešgaisrinės sistemos valdymo elektros pastotės pastato metalinę konstrukciją, o tada detonavo, išprovokuodamas trijų naftos sandėlio bakų elektros energijos tiekimo nutraukimą, sakė laikraščio šaltinis.Antrasis dronas, pasak leidinio pašnekovo, sprogo ore, o jo fragmentai nukrito lauke, esančiame už 400 metrų nuo naftos terminalo. Niekas nebuvo sužeistas.Lapkričio 10-osios rytą Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad oro gynybos pajėgos „sulaikė du Ukrainos bepiločius orlaivius“ virš aneksuoto Krymo teritorijos. Kur tiksliai, nebuvo nurodyta.Anksčiau Rusijos Federacijos Gynybos ministerijai artimas „Telegram“ kanalas „Rybar“ rašė, kad drono atakos taikinys buvo būtent naftos sandėlis.

Nikopolyje per drono ataką žuvo pagyvenusi moteris Rusijos kariuomenė smogė Nikopoliui Dniepropetrovsko srityje dronais, nuo vieno jų smūgio žuvo moteris, sakė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas. „Mirė 67 metų moteris. 68 metų vyras patyrė šautines žaizdas. Jis paguldytas į ligoninę. Atakų pasekmės aiškinamos", – savo „Telegram" kanale rašė gubernatorius. Rusijos pusė šio pranešimo nekomentavo, BBC negali greitai patikrinti pareigūnų pareiškimų.

Lietuva perdavė Ukrainai NASAMS raketų paleidimo sistemas ir reikalingą įrangąUkrainos kariuomenei perduota naujausia Lietuvos karinė parama – vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS raketų paleidimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pabrėžia, kad Lietuva tvirtai laikysis savo įsipareigojimų dėl paramos Ukrainai ir toliau.„Lietuvos nupirktos NASAMS raketų paleidimo sistemos bus integruojamos į Ukrainos kariuomenė turimus ugnies valdymo vienetus, taip papildant ir išplečiant Norvegijos bei JAV padovanotų NASAMS sistemų operacinį pajėgumą. Mūsų teikiama parama tebėra svarbus Ukrainos gynybos veiksnys. Girdime Ukrainos poreikius, raginame juos išgirsti ir sąjungininkus“, – sako A. Anušauskas.Sutartį dėl Ukrainai perduotų NASAMS raketų paleidimo įrenginių įsigijimo Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos šių metų birželį pasirašė sutartį su Norvegijos kompanija „Kongsberg“. Prieš perduodant paleidėjus, Ukrainos kariams Norvegijoje buvo spėta surengti pilnus kompleksinius mokymus, įskaitant vairuotojų ir remontininkų kursus.Kartu su NASAMS paleidimo įrenginiais Lietuva perdavė ir NASAMS įguloms reikalingas didelio pravažumo transporto priemones. Prie šio Lietuvos paramos paketo reikšmingai prisidėjo Norvegijos gynybos ministerija, kuri papildomai Ukrainai padovanojo NASAMS raketų paleidimo sistemų palaikymo įrangą, ugnies valdymo centrus.Paramą į Ukrainą transportavo Lietuvos kariuomenė.Bendra Lietuvos karinės paramos Ukrainai vertė siekia apie pusę milijardo eurų. Artimiausia planuojama Lietuvos karinė parama apima granatsvaidžių amuniciją, logistines transporto priemones ir įvairią žiemos sezonui reikalingą įrangą.

Odesoje per Rusijos kariuomenės surengtą ataką suniokotas Jekaterinos II paminklasLapkričio 5-osios vakare apšaudžius Odesos centrą, Dailės muziejaus kieme buvo apgadinta dėžė su išmontuotu paminklu Rusijos imperatorei Jekaterinai II.Apie tai savo feisbuko paskyroje pranešė Odesos istorikas ir savanoris Oleksandras Babičius.„Kai Dailės muziejuje tvarkėme rusų raketos padarytą žalą, pažvelgiau į dėžę, dengiančią Katią. Ji buvo deformuota sprogimo bangos, beveik nuplėšta galva. Taip jau yra. Toks simbolis“, – rašoma žinutėje.O. Babičius pridūrė, kad kartu su organizacija „Visuomenė ir istorinis paveldas“ užfiksavo, kokią žalą muziejus patyrė dėl Rusijos atakos. Specialistai surinko visus vertingus stiuko ir dailidystės elementus, o visus Dailės muziejaus laikinųjų parodų paveikslus perkėlė į saugią vietą.Kaip pranešama, paminklas Jekaterinai Ⅱ Odesoje buvo išmontuotas 2022 metų gruodžio 28 dieną. Skulptūra buvo perkelta saugoti į Odesos dailės muziejų.Lapkričio 5-sios vakare Rusijos kariuomenė surengė raketų ir dronų smūgį Odesoje. Buvo apgadinti 33 gyvenamieji pastatai ir šeši architektūros paminklai, įskaitant Odesos dailės muziejaus pastatą.https://www.facebook.com/aleksander.babich/posts/6963881623651063?ref=embed_post

Orbanas: Ukraina šviesmečius nutolusi nuo narystės ESVengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas kategoriškai atmeta Europos Komisijos rekomendaciją pradėti stojimo derybas su Kyjivu. „Ukraina visiškai nėra pasirengusi derėtis dėl savo stojimo ambicijų“, – penktadienį valstybiniam transliuotojui sakė dešinysis populistas. Rusijos užpulta šalis šviesmečiais nutolusi nuo narystės ES, pridūrė jis.Europos Komisija trečiadienį rekomendavo pradėti stojimo derybas su Ukraina. Ar įgyvendinti šią rekomendaciją, vienbalsiai turi nuspręsti ES šalys.V. Orbanas ir toliau palaiko ypatingus santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Prieš kiek daugiau nei tris savaites Vengrijos premjeras asmeniškai susitiko su V. Putinu Pekine, kur jie abu dalyvavo aukščiausiojo lygio susitikime, skirtame Kinijos „Juostos ir kelio“ iniciatyvai (BRI).V. Orbanas transliuotojui taip pat pareiškė, kad neatsisakys savo nepritarimo stojimo deryboms, jei ir bus poslinkių dėl ES įšaldytų lėšų. Briuselis šiuo metu sulaiko beveik 30 mlrd. eurų Vengrija skirtų ES lėšų, nes V. Orbano vyriausybė neužtikrina teisinės valstybės principų laikymosi.„Vengrijos pozicija nepritarti stojimo derybų su Ukraina pradžiai negali būti sandorio objektas“, – pažymėjo jau 13 metų viską Vengrijoje sprendžiantis V. Orbanas. Tai esą pasakytina ir apie ES Kyjivui siūlomą 50 mlrd. eurų paramą iš ES biudžeto. „Tai nesietina su jokiais finansiniais klausimais“, – sakė V. Orbanas. Tai, ką ES „skolinga“ – čia V. Orbanas omenyje turi įšaldytas ES lėšas, „tą turi atiduoti“.

Jermakas išsakė Ukrainos valdžios poziciją dėl rinkimųUkraina kol kas neplanuoja rengti prezidento ir parlamento rinkimų, nes tam trukdo daug problemų, tiesiogiai susijusių su karu. Tai žurnalistams pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, praneša UNIAN.Pareigūnas neigė, kad partneriai Vakaruose daro spaudimą Ukrainai, verčia ją rengti rinkimus karo metu.„Net negirdėjau tokių pokalbių, kuriuos būtų galima laikyti raginimais. Jie klausia: „Kaip jūs į tai žiūrite? Ką apie tai manote?“ - sakė A. Jermakas.Jis priminė, kad prezidentas jau išsakė savo oficialią poziciją dėl galimybės surengti rinkimus. Kad jie įvyktų, reikia išspręsti keturis klausimus:rinkimų rezultatai pasaulyje turi būti pripažinti demokratiškais;fronte Ukrainą ginantys kariai taip pat turi turėti galimybę balsuoti;tokia pat galimybė turi būti suteikta pabėgėliams, laikinai išvykusiems į užsienį;reikia išspręsti rinkimų finansavimo klausimą, nes šiuo metu Ukraina savo finansinius išteklius išleidžia gynybai.„Jei mūsų partneriai ateis ir pasakys, kad yra pasiruošę išspręsti visus keturis klausimus, valdžia prezidento asmenyje yra pasirengusi (rinkimams). Jis (Volodymyras Zelenskis) yra žmogus, kuris tikrai nesilaiko savo posto. Jis tikrai nesinaudos karu, kad išliktų valdžioje ir neleistų surengti demokratinių rinkimų. Kai tik tokia galimybė atsiras, prezidentas padarys viską, kad rinkimai įvyktų“, – patikino A. Jermakas.Kaip rašė UNIAN, šiomis dienomis V. Zelenskis sureagavo į gandus, kad ateinančių metų kovą Ukrainoje gali būti surengti prezidento rinkimai. Pasak valstybės vadovo, dabar jiems netinkamas metas.Reikia pažymėti, kad dauguma Ukrainos piliečių pritaria šiai nuomonei. Kaip parodė pirmoje spalio pusėje vykusi sociologinė apklausa, daugiau kaip 80 proc. ukrainiečių mano, kad rinkimai turėtų būti surengti jau po karo.

Mariupolyje susprogdintas okupantų policininko automobilisRusų užimtame Mariupolyje susprogdintas vieno iš okupacinio korpuso policininkų automobilis.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Mariupolyje nugriaudėjo sprogimas. Metalurgų prospekte susprogdintas vieno iš okupacinio korpuso policininkų automobilis. Detalės vėliau“, – parašė P. Andriuščenka.Jis pridūrė, jog rytą Mariupolio pasipriešinimo judėjimo nariai pareiškė, kad „jau įteikė dovaną“ penktadienį Rusijoje minimos Policijos dienos proga.Kaip jau buvo pranešta, lapkričio 8 d. Luhanske nugriaudėjo sprogimas. Į orą išlėkė buvusio okupantų „milicijos viršininko“ Michailo Filiponenkos automobilis, kolaborantas žuvo. M. Filiponenka buvo atsakingas už ukrainiečių – tiek kariškių, tiek civilių – kankinimo kamerų organizavimą.

Ukrainos ambasadorius: gautas leidimas evakuoti iš Gazos Ruožo 329 šalies piliečiusUkraina gavo leidimą evakuoti iš Gazos Ruožo 329 savo piliečius.Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ambasadoriumi Izraelyje Jevhenu Kornijčuku.„Gavome leidimą iš viso evakuoti 329 piliečius, tačiau situacija keičiasi kiekvieną minutę. Galbūt kai kurie žmonės fiziškai nespėjo atvykti ar atsisakė evakuotis – taip irgi būna. Primenu, kad ankstesniuose sąrašuose iš viso buvo apie 400 žmonių, tačiau dalis jų liko Gazos šiaurėje, ir dabar jų evakuoti neįmanoma“, – sakė diplomatas.Jis pridūrė, kad Ukraina teikia logistinę paramą ir neatsisako padėti nė vienai valstybei, kuri paprašo pagalbos evakuojant žmones. „Tai pirmiausia vengrai, šveicarai, lenkai“, – patikslino J. Kornijčukas.Anot jo, Izraelio ir Egipto pareigūnai beveik nekeitė sąrašų, derindami juos prieš evakuaciją.„Buvo tikrinama, ar juose nėra žmonių, susijusių su „Hamas“. Tokių iš esmės nebuvo, greičiausiai todėl, kad mūsų sąrašai nuo pateikimo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms beveik nepasikeitė. Juose daugiausia moterys ir vaikai“, – pažymėjo ambasadorius.Diplomatas pridūrė, kad dar nė vienas sužeistas Ukrainos pilietis nekirto Gazos Ruožo sienos.„Iš bendruomenės narių žinojome – tai nepatvirtinta informacija – ir apie žuvusius, ir apie sužeistus Ukrainos piliečius, tačiau jiems pagalba teikiama Gazos Ruožo teritorijoje. Galbūt galėsime juos išvežti per kitus evakuacijos etapus. Sąraše, kurį pateikėme tvirtinti, kaip atrodo, yra du tokie asmenys, bet jie nepasirodė patikros punkte“, – sakė ambasadorius.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pastarąją parą Ukraina iš Gazos ruožo evakavo 160 savo piliečių ir devynis Moldovos piliečius. Iš viso šią savaitę jau buvo evakuoti 203 ukrainiečiai.

JAV analitikai: Rusijos vadovybė susiduria su dideliais sunkumais dėl Ukrainos veiksmų kairiajame Dnipro kranteRusijos karinei vadovybei gali būti sunku perkelti kovinį pastiprinimą, kad galėtų reaguoti į Ukrainos operacijas kairiajame Dnipro krante Chersono srityje, teigia Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) analitikai, pranešė „Ukrinform“.ISW teigimu, Rusijos vadovybė susidurs su dideliais sunkumais Chersono kryptimi perdislokuoti dalinius iš kitų fronto dalių, jei iš dalies nepajėgių kariauti Rusijos dalinių ir šiuo metu nenaudojamų Rusijos pajėgų nepakaks reaguoti į Ukrainos operacijas kairiajame Dnipro krante.Pasak JAV analitikų, reikšmingos dalies 7-osios oro desanto divizijos ar kitų oro desantininkų dalinių perdislokavimas iš Zaporižios srities vakarų gali sutrikdyti ten Rusijos vykdomas gynybos operacijas.Pasak ISW, Rusijos kariuomenė ir toliau telkia pajėgas puolimui prie Avdijivkos ir lokaliems puolimo veiksmams Charkivo ir Luhansko srityse. Jei Rusija perdislokuotų pajėgas Chersono kryptimi, greičiausiai tai sumažintų Rusijos galimybes paremti kitas operacijas.

Stoltenbergas: turime būti pasirengę ilgam karui UkrainojeNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sako tikįs, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyks pasiekti pergalių kovojant su rusų kariais, tačiau perspėjo, kad tai padaryti bus sunku.„Turime būti pasirengę ilgam karui. Karai iš esmės yra neprognozuojami“, – lankydamasis Berlyne naujienų agentūrai dpa sakė J. Stoltenbergas.„Tikrai žinome, kad tai, kas vyksta prie derybų stalo yra glaudžiai susiję su padėtimi mūšio lauke“, – sakė jis.Ankstų 2022 m. vasario 24 d. rytą rusų pajėgos keliais frontais įsiveržė į Ukrainos teritoriją. Nuo to laiko Maskva aneksavo keturias Ukrainos rytuose ir pietuose esančias teritorijas, tuo pažeisdama tarptautinę teisę.Pagrindinės kovos toliau vyksta rytuose ir pietuose. Ukrainos pajėgos šiais metais buvo pradėjusios kontrpuolimą, tačiau didelių pergalių nepasiekė. Kyjivas pažadėjo atsiimti visas Rusijos okupuotas žemes, įskaitant 2014 m. aneksuotą Krymo pusiasalį.J. Stoltenbergo teigimu, tik karinė pagalba galėtų padėti užtikrinti, kad Ukraina išliks nepriklausoma ir demokratine valstybe bei įtikinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad mūšio lauke pergalės jis negalės.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Valerijus Zalužnas praėjusią savaitę pasakė, kad karas Ukrainoje pateko į aklavietę.„Karui tapus poziciniu, jis neišvengiamai užsitęsia ir dėl to reikšmingą riziką patiria tiek Ukrainos ginkluotosios pajėgos, tiek pati valstybė“, – britų žurnalui „The Economist“ skirtame straipsnyje perspėjo V. Zalužnas.J. Stoltenbergas paaiškino, jog iš pat pradžių buvo aišku, kad lengva nebus.„Žinojome, kad Rusija gynybines linijas rengė ne vieną mėnesį – dėjo minas, rausė prieštankinius apkasus, įrenginėjo daugybę gynybinių pozicijų.“Tačiau ukrainiečiai „sugebėjo pasiekti pergalių ir išlaisvinti daugiau teritorijos“, - pabrėžė jis.J. Stoltenbergas ketvirtadienį susitiko su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, o penktadienį susitinka su gynybos ministru Borisu Pistoriusu.

Prie Briansko apšaudytas Rusijos pasieniečių automobilis, žuvo FSB papulkininkisKetvirtadienį, lapkričio 9-ąją, Rusijos Briansko srityje nežinomi asmenys apšaudė pasieniečių automobilį. Žuvo FSB papulkininkis.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Baza“.„Nežinomi asmenys Briansko srityje apšaudė pasienio valdybos automobilį. Per išpuolį žuvo FSB papulkininkis“, – rašoma pranešime.Kaip patikslinama „Telegram“ kanale, Rusijos pasieniečių automobilis buvo užpultas Briansko srities Ulicos kaimo pakraštyje.„Apie 4 valandą po pietų nežinomi asmenys paleido ugnį iš automatinių ginklų, o po to paspruko“, – praneša „Baza“.Per apšaudymą buvo sužeistas materialinio-techninio aprūpinimo skyriaus viršininko pavaduotojas papulkininkis Sergejus Šatas. Jis mirė vietoje.Kaip jau buvo pranešta, lapkričio 8 d. Luhanske nugriaudėjo sprogimas. Į orą išlėkė buvusio okupantų „milicijos viršininko“ Michailo Filiponenkos automobilis, kolaborantas žuvo. M. Filiponenka buvo atsakingas už ukrainiečių – tiek kariškių, tiek civilių – kankinimo kamerų organizavimą.

Ukraina skelbia apie naktinę operaciją Kryme: sėkmingai atakuoti du laivaiUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba skelbia, kad buvo sėkmingai atakuoti du Rusijos Juodosios jūros flotilės mažieji desanto laivai. Žvalgyba parodė ir smūgių akimirkas. „Laivuose buvo įgula ir šarvuotosios technikos, pavyzdžiui, šarvuočių BTR-82... Kadangi Rusijos laivai faktiškai nebeturi priešlėktuvinės gynybos sistemų po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų surengtų atakų, tokie kateriai su zenitiniais raketų kompleksais okupantų naudojami RF Juodosios jūros flotilės laivams pridengti reidų metu“, – pareiškė Vyriausioji žvalgybos valdyba.Šiuos katerius rusai aktyviai naudojo Gyvačių salos okupavimo metu – karinei technikai ir desantui permesti. Remiantis žvalgybos duomenimis, kateriuose rusai įrengė zenitinių raketų kompleksų TOR-M2, kad galėtų mobiliai pridengti savo kovinę grupė Gyvačių saloje bei Juodojoje jūroje.https://t.me/RBC_ua_news/72034

Ukraina evakavo iš Gazos Ruožo dar 160 savo piliečiųPraėjusią parą Ukraina evakavo iš Gazos Ruožo dar 160 savo piliečių ir devynis Moldovos piliečius.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per praėjusią parą ir naktį Ukraina evakavo iš Gazos dar 160 savo piliečių ir devynis Moldovos piliečius“, – parašė prezidentas.Pasak jo, šią savaitę iš viso jau buvo išgelbėti 203 Ukrainos piliečiai.„Ukraina ragina saugoti civilių gyvybes ir rūpinasi kiekvienu savo piliečiu, kad ir kur jis būtų“, – pareiškė V. Zelenskis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 8 d. prezidentas V. Zelenskis informavo, kad Ukraina iš Gazos Ruožo sėkmingai evakavo pirmąją 43 ukrainiečių grupę.Lapkričio 9 d. jis pranešė, kad iš Gazos Ruožo jau evakuoti 89 ukrainiečiai.

Ukrainos žvalgyba: Kryme šauktiniai mirtinai sumušė rusų pulkininkąLaikinai okupuotame Kryme neseniai mobilizuoti kareiviai užpuolė rusų pulkininką, šis nuo patirtų sužalojimų mirė, sakoma Ukrainos žvalgybos pranešime, pranešė „Ukrinform“.Incidentas įvyko Simferopolyje lapkričio 1 dieną.Grupė mobilizuotų kareivių iš Rusijos Pietų karinės apygardos 8-ajai armijai priklausančios 20-osios motorizuotųjų šaulių divizijos užpuolė Rusijos pulkininką, kurio pavardė, manoma, Musurbekovas. Karininkas buvo pulko vado pavaduotojas.Lapkričio 7 d. Simferopolio ligoninės darbuotojai pranešė, kad Musurbekovas mirė nuo sužalojimų. Tą pačią dieną pulkininko nužudymu įtariami kareiviai, persirengę civilių drabužiais, pabėgo iš savo bazės Simferopolio rajone ir išvyko iš Krymo į Rusijos Krasnodaro sritį.

Subombarduoto Chersono paaugliai gailisi pavogtos jaunystėsAnt peties pasikabinusi krepšį, Anastasia išeina iš Chersono sporto klubo – vienos iš nedaugelio ant Ukrainos fronto linijos esančiame mieste likusių vietų, kuriose ji gali atsipalaiduoti.„Tai padeda man negalvoti apie karą“, – sako kabančius marškinėlius su grupės „Guns N‘Roses“ simbolika dėvinti keturiolikmetė. Jos teigimu, tai – būdas „pabėgti“ nuo realybės ir kasdienių Rusijos smūgių.Kadangi pamokos vyksta internetu ir daugelis gyventoju paliko miestą, Anastasijos ir kitų jos bendraamžių gyvenimas sukasi vos keliose vietose. Viena iš jų – kadaise sausakimšas būdavęs sporto klubas.Nuo karo pradžios jo klientūra pasikeitė: šalia raumeningų keturiasdešimtmečių barzdočių sunkumus dabar kilnoja ir jaunimas.„Norėčiau būti tarp bendraamžių. Tie, su kuriais dabar leidžiu laiką, yra du ar tris kartus vyresni.COVID-19 ir karas pavogė iš manęs mano jaunystę, kuri turėjo būti tokia laiminga“, – pasakoja ji.Lauke gatvės pustuštės, kavinėse sėdi uniformuoti kariai.Anastasia rankoje laiko telefoną, kuriame ji seka, kas vyksta per pamokas bei sulaukia žinių iš artimųjų.Ji svajoja gyventi turiningesnį socialinį gyvenimą už interneto ribų.„Pagaliau norėčiau susitikinėti su žmonėmis. Kai kartą dienai išvykau į Mykolaivą, nustebau, pamačiusi, kad ten verda šioks-toks gyvenimas“, – pasakoja ji, kalbėdama apie toliau nuo fronto linijos esantį kaimyninį miestą Ukrainos pietuose.Be sporto, ji taip pat lanko teatro būrelį, nors dideli susibūrimai ir vaidinimai mieste yra uždrausti dėl dronų ir raketų atakų grėsmės.„Repetuoti susirenkame nedidelėmis grupėmis. Įdomu patirti kitokius jausmus, vaidinti kito žmogaus vaidmenį“, – pasakoja ji.„Išmokau apie gyvenimą mąstyti kitaip“Karo pradžioje Chersoną užėmė rusų kariai, tačiau dar po kelių mėnesių, pernai metų lapkričio 11 d. ukrainiečiai jį vėl išvadavo – tai buvo paskutinis esminis poslinkis toli nusidriekusioje fronto linijoje.Anastasia prisimena „nepamirštamas emocijas“, kurias sukėlė anų dienų įvykiai, tačiau sako, kad jie ją paženklino „visam gyvenimui“.„Jaunimas neturėtų žinoti, kaip būna, kai žūva tavo artimieji“, – sako ji.„Kadaise galvodavau apie tai, kuo rengsiuosi, bet dabar galvoju, kaip elgtis per apšaudymą. Apskritai išmokau apie gyvenimą mąstyti kitaip.“Dauguma miesto centre veikusių įmonių užsidarė, kiekvieną dieną girdėti sprogimai ir šūviai kitame Dnipro krante.Tiršto rūko dengiamoje gatvėje matyti vienintelis šviesulys – kavinė „Ciao Cacao“.Aštuoniolikmetis Dima daugiausiai paprastai dirbdavo kavinėje, o likusį laiką leisdavo namie, žaisdamas kompiuterinį žaidimą „Counter-Strike“.„Mes išeiname iš namų, nepaisydami bombų. Nenorime būti užrakinti“, – paaiškina Dima. Kartu su grupe draugų jis juokauja, daro asmenukes ir kalba apie tai, kaip jų namus sugriovė raketos.Dima svajojo išvykti iš Ukrainos, bet dabar ketina įstoti į karinio jūrų laivyno akademiją.„Išvykti nevalia. Tai išdavystė“, – sako jis.Jis mano, kad galų gale jam teks kautis, pridurdamas: „Nelabai turiu daugiau ką veikti.“Kaip Anastasia, Dima jaučiasi suaugęs pernelyg greitai.„Suaugusieji sako, kad mes, aštuoniolikmečiai, nieko neišmanome. Bet po to, ką mums teko išgyventi, manau, mes turime pakankamai patirties, kad suprastume gyvenimo prasmę.“

Po vizito Kazachstane V. Putinas užsuko į karinį štabą Rostove prie DonoNaktį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas netikėtai apsilankė kariuomenės vadavietėje Rostove prie Dono, penktadienį pranešė Kremlius.Tai jau antrasis jo vizitas Rostove prie Dono per mažiau nei mėnesį.Ketvirtadienį V. Putinas „apsilankė Rusijos ginkluotųjų pajėgų būstinėje Rostove prie Dono, baigęs oficialų vizitą Kazachstane“, sakoma Kremliaus pranešime.V. Putiną lydėjo gynybos ministras Sergejus Šoigu ir karinių operacijų Ukrainoje vadas Valerijus Gerasimovas, sakoma pranešime. V. Putinui buvo parodyta nauja karinė įranga, jis buvo informuotas apie karines operacijas Ukrainoje, priduriama pranešime.Pastarąjį kartą V. Putinas lankėsi Rostove prie Dono spalio pabaigoje, su kariniais pareigūnais kalbėjosi apie karą Ukrainoje, Kremlius vadinamą specialiąja karine operacija.

Stebėtojai: Kremlius mažina premijas kolaborantams už „darbą nepalankiomis sąlygomis“Rusijos valdžia nusprendė atimti priedus už „darbą nepalankiomis sąlygomis“ iš kolaborantų – okupacinės administracijos darbuotojų laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras.„Kremlius nusprendė panaikinti priedą okupacinės administracijos darbuotojams už darbą nepalankiomis sąlygomis“, – sakoma jo pranešime ir priduriama, kad pakeitimai, dėl kurių smarkiai sumažės atlyginimai, bus taikomi tik vietos kolaborantams.Tuo metu į laikinai okupuotas teritorijas komandiruoti rusai ir toliau gaus papildomas išmokas, nes, kaip teigia Nacionalinio pasipriešinimo centras, Maskvoje jie „labiau vertinami“. Nacionalinio pasipriešinimo centro duomenimis, laikinai užimtose teritorijose sparčiai auga nedarbas ir įsiskolinimai. Atlyginimai vėluoja net okupacinių „administracijų“ darbuotojams.„Ukrinform“ taip pat pranešė, kad Rusijos Federacijos valdžia perdavė Tatarstano pareigūnams kelių laikinai okupuotos Ukrainos Luhansko srities miestų kontrolę.

Kryme griaudėjo sprogimaiLapkričio 10-osios naktį okupuotame Kryme griaudėjo sprogimai.Tai penktadienį pranešė „Telegram“ kanalas „Krymskij veter“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak vietos gyventojų, buvo smogta Čornomorskui.Gautomis žiniomis, „gelbėtojai tvarko kareivinių, į kurias buvo pataikyta, griuvėsius“, „ir narai pradėjo darbus jūroje, panašu, kad nukentėjo ir kateriai“.Kol kas neįmanoma patvirtinti šių pranešimų, remiantis nepriklausomais šaltiniais.Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad esą virš pusiasalio buvo numušti du Ukrainos dronai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, laikinai okupuoto Krymo vakarinėje pakrantėje spalio 30-osios naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė rusų strateginiam oro gynybos sistemos objektui.

Į Rusiją deportuotas ukrainietis paauglys prašo V. Zelenskio pagalbos grįžti namo17-metis našlaitis iš Mariupolio Bohdanas Jermochinas, rusų okupantų neteisėtai deportuotas į Rusijos teritoriją, paprašė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pagalbos, kad galėtų grįžti namo.B. Jermochino kreipimosi vaizdo įrašą feisbuke paskelbė jo advokatė Kateryna Bobrovska, pranešė „Ukrinform“.„Aš esu Bohdanas Jermochinas. Dabar esu Rusijoje ir prašau tavęs, Volodymyrai Oleksandrovyčiau, padėti man grįžti namo“, – sakė B. Jermochinas.Jo advokatė paprašė Ukrainos prezidento asmeniškai prisiimti atsakomybę už Ukrainos paauglio grąžinimo namo procesą.Nuo 2022 m. liepos B. Jermochinas kelis kartus nesėkmingai mėgino grįžti į Ukrainą. Jam prievarta įpirštas Rusijos pasas. 2023 m. lapkričio 19 d. B. Jermochinui sukaks 18 metų, Rusijoje jam jau įteiktas šaukimas į kariuomenę.2023 m. balandžio 19 d. K. Bobrovska JAV Kongrese kalbėjo apie B. Jermochino atvejį.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 309 520 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 800 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 10 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 309 520 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 317 tankų (+1), 10 017 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 7 489 artilerijos sistemų (+14), 877 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 578 oro gynybos priemonių (+1), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 595 dronų (+2), 1 558 sparnuotųjų raketų (+1), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 876 automobilių (+23), 1 060 specialiosios technikos vienetų (+1).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Žiniasklaida: Ukrainos prezidento biuras neigia nesutarimus tarp V. Zelenskio ir V. ZalužnoUkrainos prezidento biuras paneigė pranešimus, kad esą tarp Volodymyro Zelenskio ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno kilo nesutarimų. Gandai apie „skilimą“ ėmė sklisti po vyriausiojo vado straipsnio leidinyje „The Economist“, kuriame jis teigė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą tampa poziciniu, praneša UNIAN.Kaip rašo „Bloomberg“, tada aliejaus į ugnį įpylė generolo žodžiams prieštaraujantis V. Zelenskio pareiškimas, kad jokios aklavietės nėra. Prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pažymėjo, kad „prezidento patikslinimas yra nepaprastai svarbus“.​„Nematau jokių nesutarimų ar konfliktų aukščiausios karinės-politinės vadovybės lygiu“, – pareiškė jis.M. Podoliakas pabrėžė, kad V. Zelenskis beveik kasdien palaiko ryšį su V. Zalužnu. Anot jo, pastaraisiais mėnesiais jų bendravimas nė kiek nepasikeitė. Prezidentas ir kariuomenės vadas toliau tariasi, kaip koreguoti šalies karinę strategiją.Bet dar vienas žmogus iš V. Zelenskio aplinkos, prašęs neskelbti jo pavardės, apibūdino prezidento ir aukščiausios karinės vadovybės santykius kaip pasaulį, esantį toli nuo skambių žiniasklaidos antraščių.Lapkričio pradžioje „The Washington Post“ rašė, kad po kelis mėnesius trukusio sunkaus kontrpuolimo įtampa Ukrainos aukščiausioje vadovybėje netikėtai „išsiliejo“ į viešąją erdvę. Žurnalistai priminė V. Zelenskio žodžius, kad mūšio lauke nėra „aklavietės“, kurie nuskambėjo po V. Zalužno straipsnio apie situaciją priešakinėse linijose.Tada vienas iš prezidento padėjėjų pareiškė, kad V. Zalužno komentarai žiniasklaidai „palengvina“ Rusijos darbą.„Po 20 mėnesių trunkančio karo anksčiau nepažeidžiamoje Ukrainos nacionalinėje vienybėje pradeda ryškėti socialiniai įtrūkimai“, – pažymėjo publikacijos autoriai.

Iš Pentagono – nerimą kelianti žiniaArtimiausiu metu Jungtinės Amerikos Valstijos ir toliau teiks Ukrainai naujus karinės pagalbos paketus, tačiau jų apimtys mažėja.Tai pareiškė JAV gynybos ministerijos atstovės spaudai pavaduotoja Sabrina Singh, praneša „Ukrinform“. Pentagonas paragino Kongresą kuo greičiau patvirtinti papildomą finansavimą.„Mes ir toliau pristatysime paketus, tik jie mažėja. Tad labai prašome Kongreso patvirtinti prašymą su papildomais asignavimais, kuriuos atsiuntė prezidentas, kad galėtume ir toliau tenkinti Ukrainos poreikius mūšio lauke“, – pabrėžė ji.Jos teigimu, JAV jau panaudojo daugiau nei 95 proc. visos sumos, kuri buvo skirta padėti Ukrainai prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai (62,3 mlrd. JAV dolerių). Taip ji patikslino Baltųjų rūmų pareiškimą, kur dieną prieš tai buvo paskelbta, kad panaudota 96 proc.„Praėjusį mėnesį vyko kontaktinės grupės susitikimas, lapkričio viduryje vyks dar vienas Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimas. Sąjungininkai ir partneriai toliau remia Ukrainą. Mes ir toliau palaikome Ukrainą tuo, ko jai reikia kovoje“, – reziumavo Pentagono atstovė.

Ukraina: pasaulinis „taikos viršūnių susitikimas“ gali įvykti kitais metaisAukščiausio lygio Kijevo pareigūno teigimu, 2024 metų vasarį gali įvykti pasaulinis „taikos viršūnių susitikimas“ Ukrainai.Ihoris Zhovkva, vyriausiasis Ukrainos prezidento patarėjas diplomatijos klausimais, sakė naujienų agentūrai „Reuters“, kad Ukraina surengs ketvirtąjį nacionalinio saugumo patarėjų susitikimą lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. „O pasaulinis viršūnių susitikimas gali įvykti 2024 metų vasarį“, – sakoma jo rašytiniame pareiškime.„Viršūnių susitikimas tikrai įvyks, nes jis žymės tiek simbolinę Ukrainos „taikos formulės“ praktinio įgyvendinimo pradžią, tiek apibendrins visus šioje srityje jau pasiektus rezultatus“, - teigė patarėjas. Taikos formulė yra 10 punktų planas, kuriame raginama atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą, išvesti Rusijos kariuomenę, apsaugoti maisto ir energijos tiekimą, branduolinę saugą ir paleisti visus kalinius.Žinia apie viršūnių susitikimą skelbiama, kai Vakaruose didėja susirūpinimas, kad karas Gazoje apsunkina diplomatinę paramą Kijevo taikos planui.Taikos formulės derybose nedalyvaus Rusija, kuri atmetė planą, sakydama, kad jo neįmanoma įgyvendinti.

Latvijoje buvęs parlamentaras nuteistas dėl šnipinėjimo RusijaiLatvijoje buvęs parlamentaras Janis Adamsonas dėl šnipinėjimo Rusijai ir kitų nusikaltimų nuteistas aštuonerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Pasak Rygos miesto teismo teisėjo, J. Adamsonas „neteisėtai, sistemingai ir tikslingai“ liko konfidencialią informaciją ir per tarpininką perdavė ją Rusijos Federalinei saugumo tarnybai (FST). Tarpininkas, kuriam taip pat buvo pareikšti kaltinimai, yra Rusijos pilietis, buvęs sovietinės KGB agentas, jam skirta septynerių metų ir šešių mėnesių kalėjimo bausmė.Abu kaltinamieji neigė savo kaltę ir ketina skųsti nuosprendžius.J. Adamsonas 2021 m. birželį buvo sulaikytas dėl įtarimų šnipinėjimu, kai prieš tai, Generalinės prokuratūros prašymu, buvo panaikintas jo parlamentaro imunitetas. Tyrėjai, anot žiniasklaidos, tada atliko kratas J. Adamsono privačiame būste ir parlamento biure. J. Adamsonas, be kita ko, priklausė Gynybos komitetui.

ES sureagavo į rusų smūgį užsienio civiliniam laivui netoli OdesosES manymu, Rusijos išpuolis prieš užsienio civilinį laivą Odesos regione yra dar vienas įrodymas, kad Maskva tyčia gilina pasaulinę maisto užtikrinimo krizę.Apie tai socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė ES atstovas Peteris Stano.„Šis išpuolis prieš užsienio šalies civilinį laivą yra dar vienas Rusijos bandymas eskaluoti konfliktą ir įrodymas, kad Rusija terorizuoja civilinių laivų eismą“, – teigė pareigūnas.Anot P. Stano, „taikydamasi į Ukrainos uostus ir eksporto infrastruktūrą, Rusija tyčia gilina pasaulinę maisto užtikrinimo krizę“.Naujienų agentūra „Ukrinform“ pranešė, kad rusų okupantų kariuomenė paleista priešradarinė raketa „Kh-31P“ pataikė į Liberijai priklausantį civilinį laivą, kai šis plaukė į vieną iš Juodosios jūros uostų Odesos regione.

Rusijos kariai gauna naujus kovinius dronusSimferopolyje, Kryme, Rusijos kariams buvo įteikti nauji koviniai FPV-dronai, kuriuos tariamai sukūrė savanoriai Rusijos Liberalų demokratų partijos (LDPR) įsakymu.Ukraina naudoja panašias technologijas ir baiminamasi, kad Rusijos resursai dabar gali suteikti jiems pranašumą kalbant apie dronus.

Rusija į savo kariuomenę vilioja „Wagner“ samdiniusKremlius siekia įtraukti buvusius „Wagner“ karius į Rusijos karines struktūras, praneša „The Guardian“ Rusijos reikalų reporteris Pjotras Saueris.Rusija siekia įdarbinti mūšiuose išbandytus „Wagner“ kovotojus karui Ukrainoje praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po samdinių grupės įkūrėjo Jevgenijaus Prigožino mirties.Vladimiras Putinas „Wagner“ grupuotė vadą pavadino išdaviku, bet su eiliniais „Wagner“ kariais kalbėjo daug švelnesniu tonu, ragindamas juos pasirašyti sutartis su kariuomene ir prisiekti ištikimybę Rusijai.Praėjus kelioms savaitėms po J. Prigožino mirties, V. Putinas susitiko su buvusiu vyresniuoju „Wagner“ vadu Andrejumi Troševu ir aptarė, kaip jo kovinės pajėgos galėtų būti panaudotos Ukrainoje. Po susitikimo Kremlius pranešė, kad A. Troševas pasirašė sutartį su Gynybos ministerija.Tačiau reguliarioji armija yra tik vienas iš daugelio kelių, atvirų buvusiems „Wagner“ kariams, o Rusijos nacionalinė gvardija, žinoma kaip Rosgvardia, ir kelios su valstybe susijusios privačios karinės grupės taip pat vilioja „Wagner“ veteranus.

Danilovas apie derybas: Rusija nori pereiti į naują karo etapąVakarų žiniasklaida praneša, kad partneriai neva daro spaudimą Ukrainai, kad ši pradėtų taikos derybas su Rusija. Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas paaiškino, kodėl šios derybos dabar neįmanomos.Komentare kanalui „Channel 24“ O. Danilovas sakė, kad derybos dėl taikos pirmiausia reikalingos Rusijai, kad būtų galima sukaupti pajėgas naujam karo etapui.„Rusija tikrai nori pasirašyti taikos susitarimus savo šalies naudai, kad sukauptų pajėgas ir pereitų į kitą karo etapą“, - sakė O. Danilovas.Jis taip pat pažymėjo, kad pagal Volodymyro Zelenskio 2021 metų gruodžio 22 dienos dekretą tik prezidentas, premjeras ir Užsienio reikalų ministerijos vadovas gali oficialiai atstovauti Ukrainos pozicijai užsienio politikos arenoje. Šis dekretas įpareigojo visus kitus raštu koordinuoti savo veiklą su Užsienio reikalų ministerija. Jis paminėjo šį dekretą komentuodamas kai kurių buvusių pareigūnų, kurie Ukrainos vardu bando sudaryti susidomėjimo šiomis derybomis įspūdį, pareiškimus.Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos atstovai pradėjo diskutuoti su Ukraina dėl galimybės surengti taikos derybas su Rusija. Buvo pažymėta, kad Ukraina greičiausiai turės laiko iki metų pabaigos arba šiek tiek daugiau, kol prasidės aktyvesnės ir skubesnės diskusijos apie taikos derybas.

Zelenskis pasirašė įstatymą dėl mobilizacijos pratęsimo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė Aukščiausiosios Rados priimtus įstatymus dėl karo teisės išplėtimo šalyje ir visuotinės mobilizacijos.Karo ir mobilizacijos terminas yra bent iki 2024 metų vasario 14 dienos. Tai jau devintas toks karo padėties pratęsimas.

Rusija Ukrainos karo belaisviui skyrė 19 metų kalėjimo bausmęRusijos karinis teismas Ukrainos karo belaisviui skyrė 19 metų kalėjimo bausmę. Pasak rusų, taip pat ukrainiečių žiniasklaidos, teismas, be kita ko, kaltino jūrų pėstininką netoli dabar jau okupuoto Ukrainos Mariupolio uostamiesčio 2022 m. kovą kontrolės metu nušovus civilį. Vyro, kuris tų pačių metų balandį pateko į rusų nelaisvę, advokatas, anot pranešimų, ketina skųsti nuosprendį.Ukrainos karys prisipažino netrukus po Rusijos invazijos gyvenvietėje netoli Mariupolio nušovęs vyrą. Tačiau jis pabrėžė, kad šis prieš tai įtartinai elgėsi. Rusija, kuri savo pradėtą karą vis teisina siekiu išvaduoti Ukrainą nuo „teroristų“ ir „nacių“, be to, kaltino karį „mokymu vykdyti teroristinę veiklą“. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, čia omenyje turima karinė tarnyba. Ji kritikavo, kad nepriklausomiems teisininkams ir šeimos nariams neleidžiama susisiekti su kariu.Rusijoje šiuo metu vyksta procesai prieš dar dešimtis Ukrainos karo belaisvių.

Ukrainos žvalgyba skelbia apie naujas operacijas aneksuotame Kryme: bus daugiau naujienųUkrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrijus Jusovas sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos rengia naujas operacijas aneksuotame Kryme, praneša RBC-Ukraine.„Kol kas vyksta pasiruošimas kelioms operacijoms, panašioms į įvykius Kerčėje. Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivynas vis dar turi pakankamai „Kalibr“ vežėjų. Tai reiškia, kad neturėtume džiaugtis tik „Askold“. Esu įsitikinęs, kad artimiausiu metu bus daugiau naujienų“, - sakė A. Jusovas.Lapkričio 4-osios vakarą Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo raketų ataką prieš „Zaliv“ laivų statyklą Kerčėje. Per ataką, pasak Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos, buvo apgadintas vienas laivas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos teigia, kad tai buvo raketas gabenęs laivas „Askold“.

Čekijos prezidentas: Rusijos ir Ukrainos derybos gali prasidėti kitais metaisČekijos prezidentas Petras Pavelas pripažino, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Ukrainos gali prasidėti kitais metais. Jis taip pat sakė, kad Rusija greičiausiai bandys pratęsti konfliktą, nes turi pranašumą darbo jėgos ir ginklų tiekimo srityje, skelbia BBC Rusijos tarnyba ir Europos „Pravda“.„Derybos gali prasidėti kitais metais, nes įvykių raida nerodo, kad Ukrainos pusė įgis karinį pranašumą. Laikas dabar yra palankus Rusijai, kuri turi stiprią darbo jėgos mobilizacijos bazę. Įgydama laiko, ji taip pat galės papildyti materialinę bazę, kurią ji ilgą laiką stokojo. Matome didžiulį tiekimą iš Šiaurės Korėjos, matome bandymus apeiti sankcijas“, – diplomatijos ir saugumo konferencijoje sakė Čekijos prezidentas.Kartu P. Pavelas pabrėžė, kad Vakarų šalys turėtų ir toliau remti Ukrainą: „Situacija nėra vienareikšmiškai teigiama. Ukrainai turėtų būti naudinga tai, kad mes esame jų pusėje ir turėtume remti juos siekiant jų tikslų. Savo ruožtu mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik toliau teikti paramą.“

Rusijos gynybos ministerija: Ukraina bandė smogti Krymui „Neptūno“ raketaRusijos gynybos ministerija sakė, kad aneksuoto Sevastopolio rajone numušė „Neptūno“ priešlaivinę raketą. Ruai teigia, kad tai buvo Ukrainos kariuomenės raketų smūgis.„Lapkričio 9 dieną, apie 17.40 val. Maskvos laiku, buvo sužlugdytas Kijevo režimo bandymas pradėti raketų ataką naudojant priešlaivinę raketą „Neptūnas“ prieš taikinius Rusijos Federacijos teritorijoje“, – sakoma ministerijos pareiškime.Raketa buvo numušta virš Juodosios jūros prie Krymo krantų, patvirtino Rusijos karinis departamentas.Ukraina kol kas nekomentavo tokių pareiškimų. Paskutinis didelis išpuolis Kryme buvo lapkričio 4 d. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pripažino, kad viena iš raketų apgadino karo laivą gamykloje Kerčėje.Ukrainos kariuomenė teigė, kad raketa tada pataikė į vieną iš naujausių Rusijos korvetę „Askold“, galinčią gabenti kruizines raketas „Kalibr“.

Putinas Kazachstane agitavo už karinio bendradarbiavimo plėtrąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį per vizitą kaimyniniame Kazachstane agitavo už karinio bendradarbiavimo plėtrą. Jis su Kazachstano kolega Kasymu Žomartu Tokajevu kalbėjo apie „karinio ir karinio techninio bendradarbiavimo stiprinimą“, – sakė V. Putinas bendroje spaudos konferencijoje.Jau lapkričio 23 d. planuojamas kitas jų susitikimas. Baltarusijos sostinėje Maskvoje jie dalyvaus Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (OVKS) – posovietinių valstybių karinio aljanso – viršūnių susitikime.Nafta turtingas kaimyninis Kazachstanas dėl Vakarų sankcijų, įvestų po invazijos į Ukrainą, Rusijai tapo ypač svarbus. Buvusi sovietinė respublika tradiciškai yra Rusijos partnerė. Tačiau kartu prezidentas K. Ž. Tokajevas praeityje ne kartą santūriai kalbėjo apie karą prieš Ukrainą ir patvirtino, kad jo šalis remia ES ir kitų valstybių sankcijų režimą.

Naujas rekordas: ukrainiečių specialiosios pajėgos per naktį sunaikino 20 priešo taikiniųUkrainos saugumo tarnybos specialiųjų operacijų centro A padalinys „Baltasis vilkas“ per naktį smogė 20 priešo taikinių.Apie tai Ukrainos saugumo tarnyba pranešė feisbuke.„Naujas Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų pajėgų dalinio „Baltasis vilkas“ rekordas: per naktį sunaikinta 20 taikinių. Mūsų specialiųjų pajėgų kariai rusų okupantams užkūrė tikrą pragarą. O tamsą išsklaidė liepsnojanti priešo įranga“, – sakoma pranešime.Tarp sunaikintos įrangos – aštuoni tankai, trys savaeigės artilerijos sistemos „Msta-S“, trys haubicos D-30 ir viena šarvuotoji pėstininkų transporto mašina. Taip pat sunaikinti penki įtvirtinimai ir mažiausiai 17 rusų pėstininkų.Pirmiau buvo pranešta, kad Mykolaivo desantininkų oro gynybos padalinys numušė tris Rusijos bepiločius orlaivius – du dronus „SuperCam“ ir vieną „ZALA“.

Ukraina nori, kad įšaldytas Rusijos turtas padėtų atlyginti karo padarytą žaląUkraina pareiškė savo Vakarų sąjungininkams, kad nepakanka atiduoti už įšaldytą Rusijos turtą sukauptas palūkanas, jei norima sumokėti už karo padarytą žalą, skelbia „Sky News“.Kijevas mano, kad atstatyti šalį po Rusijos atakų kainuos 400 mlrd. dolerių.ES pareiškė, kad rengs pasiūlymą panaudoti pelną iš įšaldyto turto Ukrainai padėti, prieš tai pareiškusi, kad Rusija turėtų sumokėti už šalies atstatymą.Volodymyras Zelenskis sakė, kad praėjusiais metais susidarė biudžeto spraga, o vien pelno panaudojimas padengtų tik pusę jos.

Sevastopolyje – galingas sprogimas Žiniasklaida praneša, kad okupuotame Sevastopolyje nugriaudėjo galingas sprogimas. „Krym. Realii" korespondentas pranešė apie sprogimo garsą ir greitosios pagalbos automobilių sirenas centrinėje miesto dalyje. Maskvos statytinis Sevastopolyje Michailas Razvožajevas tvirtina, esą Rusijos armija „prieš dešimt minučių sunaikino taikinį virš jūros". Daugiau detalių jis nepateikė.

Ukraina gynybai išleis pusę 2024 metų savo biudžetoUkrainos įstatymų leidėjai ketvirtadienį balsavo už 2024 metų valstybės biudžetą, pagal kurį pusė visų valstybės išlaidų bus skiriama gynybai.Nuo karo pradžios tiek Kyjivas, tiek Maskva smarkiai padidino karines išlaidas, skirtas ginklų ir amunicijos gamybai, nes rengiasi ilgam ir užsitęsusiam karui.Ukrainos finansų ministerijos duomenimis, gynybai bus išleista beveik 1,7 trln. grivinų (apie 47 mlrd. JAV dolerių), t. y. maždaug tiek pat, kiek ir 2023 metais.Ši suma yra didesnė nei išlaidos švietimui, socialinei ir sveikatos apsaugai kartu sudėjus ir sudaro maždaug pusę visų šalies planuojamų 93 mlrd. dolerių išlaidų.Ukraina, norėdama išlaikyti savo ekonomiką karo metu, buvo smarkiai priklausoma nuo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Vakarų sąjungininkių, pavyzdžiui, JAV finansinės paramos.Šalis teigė, kad jai reikia 41 mlrd. JAV dolerių išorinės paramos, kad galėtų kitais metais padengti kasdienes išlaidas, t. y. maždaug tiek pat, kiek TVF prognozavo, kad reikės 2023 metais.„Valstybės biudžeto prioritetai yra aiškūs: gynybinių pajėgumų stiprinimas, gyventojų apsauga, parama veteranams, socialinių standartų kėlimas ir ekonomikos atsigavimas“, – teigė Finansų ministerija.„Turėsime daugiau bepiločių orlaivių ir savų ginklų, kad galėtume greitai laimėti“, – pridūrė ji.Prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį vakare savo kalboje sakė, kad biudžeto ištekliai bus skiriami „pergalei pasiekti“.„Visi matome žmones, reikalaujančius, kad biudžeto lėšos būtų skiriamos gynybai padėti, o ne gatvėms asfaltuoti ir remontuoti, – sakė V. Zelenskis. – Tai yra teisinga. Visi ištekliai turėtų būti naudojami tam, kad Ukraina taptų stipresnė“.

ES įstatymų kūrėjai paragino uždrausti importuoti suskystintąsias dujas iš RusijosES įstatymų kūrėjai ketvirtadienį paragino bloką uždrausti įvežti suskystintąsias dujas iš Rusijos ir užkaišyti esamų sankcijų spragas, pro kurias Maskva sugeba toliau finansuoti savo karą Ukrainoje.Po to, kai 2022 m. vasarį Kremlius pradėjo savo plataus masto invaziją, Europa Rusijai yra įvedusi 11 raundų precedento neturinčių sankcijų.Šiuo metu Briuselyje rengiamas pasiūlymas dėl naujo sankcijų paketo, į kurį turėtų būti įtrauktas ir draudimas iš Rusijos įvežti deimantus. Diplomatų teigimu, valstybės narės šį paketą turėtų aptarti kitą savaitę.Keletas karingiau nusiteikusių ES valstybių narių iš Rytų Europos pareikalavo kitame sankcijų pakete numatyti ir draudimą importuoti suskystintąsias dujas.Tačiau neatrodo, kad blokas būtų itin nusiteikęs įvesti draudimą, dėl kurio gali dar labiau nukentėti ir taip silpnos Europos dujų rinkos ir išaugti kainos.Savo neįpareigojančioje rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino ES uždrausti gražaus pelno į Kremliaus iždą nešančių suskystintųjų gamtinių dujų importą.„Europos Sąjunga tebėra vienas iš didžiausių Rusijos iškastinio kuro pirkėjų, kadangi toliau importuojamos vamzdynais tiekiamos dujos ir SD bei yra nustatyta įvairių draudimo importuoti žaliavinę naftą ir naftos produktus išimčių,“ – teigiama pranešime.Didžiosios iš Rusijos į bloką patenkančios naftos ir dujų dalies atžvilgiu ES yra nustačiusi plataus masto embargą.Tačiau kampanijos grupė „Global Witness“ rugpjūtį pranešė, kad Rusijos SD importo vertė nuo invazijos pradžios išaugo net 40 proc. ir pirmaisiais septyniais 2023 m. mėnesiais siekė 5,3 mlrd. eurų.Įstatymų kūrėjai taip pat paragino Didįjį septynetą, kuriam priklauso ir ES, „gerokai sumažinti“ Rusijos naftos pardavimo kainos limitą, kuriuo buvo siekiama sumažinti Kremliaus pelną.

Kremlius: Putinas gruodį vėl surengs savo didžiąją spaudos konferencijąPo pertraukos praėjusias metais dėl karo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pasak Kremliaus, gruodį vėl surengs savo didžiąją spaudos konferenciją. Žurnalistų klausimai bus apjungti su televizijos šou „Tiesioginis ryšys“, kuriame piliečiai gali išsakyti savo problemas, ketvirtadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Konkrečios datos jis nenurodė, tačiau socialiniuose tinkluose jau minima gruodžio 19 d.Dėl karo prieš Ukrainą V. Putinas praėjusį gruodį pirmą kartą per dešimt metų nerengė tokios spaudos konferencijos, kuri visad trunka po kelias valandas. Stebėtojai tada buvo įsitikinę, kad V. Putinas – vykstant jo 2022 m. vasario 24 d. pradėtam karui – norėjo išvengti užsienio žurnalistų klausimų.Pernai neįvyko ir „Tiesioginio ryšio“ laida, kurioje piliečiai kasmet gali asmeniškai išsakyti V. Putinui savo nusiskundimus. Pastarąjį kartą ji buvo organizuota 2021 m. birželio 30 d.

Rusų nelaisvėje yra mažiausiai 25 Ukrainos žurnalistaiMažiausiai 25 Ukrainos žurnalistai yra nelaisvėje Rusijos Federacijoje.Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos nacionalinės žurnalistų sąjungos vadovas Serhijus Tomilenka, praneša „UIkrinform“.„Mažiausiai 25 žurnalistai yra nelaisvėje. Mes vadiname nelaisve ir Krymo totorių žurnalistų laikymą laisvės atėmimo vietose. Pavyzdžiui, Vladyslavas Esipenka ir Iryna Danylovič, kuriuos Kryme neteisėtai sulaikė okupacinė rusų valdžia, yra laikomi kalėjimuose“, – sakė S. Tomilenka.Jis pažymėjo, kad žurnalistai, kurie buvo sulaikyti laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios, taip pat yra nelaisvėje.Viena iš pastaruoju metu okupantų sulaikytų žiniasklaidos darbuotojų yra Viktorija Roščina, kuri išvyko atlikti savo profesinės pareigos į laikinai okupuotą teritoriją. Prieš kelis mėnesius ryšys su ja nutrūko.Be to, rusai laiko nelaisvėje Iryną Levčenko, kuri pasakojo apie įvykius Zaporižios srities Melitopolio mieste.S. Tomilenka paminėjo ir naujienų agentūros UNIAN žurnalistą Dmytro Chiliuką, kuris pateko į okupantų nelaisvę, kai šie mėgino užimti Kyjivą ir Kyjivo sritį. Šiuo metu jis laikomas viename iš Rusijos kalėjimų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, apie 90 proc. karo belaisvių ukrainiečių patyrė kankinimus, prievartavimus, grasinimus seksualiniu smurtu ar kitokiu žiauriu elgesiu.

Pareikšti įtarimai pareigūnui, kuris padovanojo granatų V. Zalužno padėjėjuiValstybinis tyrimų biuras (VTB) pareiškė įtarimus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado aparato karininkui, kuris vyriausiojo vado padėjėjui Henadijui Častiakovui padovanojo granatų.Kaip praneša „Ukrinform“, VTB apie tai informavo „Telegram“ kanale.Nustatyta, kad pareigūnas, neturėdamas atitinkamo leidimo, įsigijo aštuonias rankines universalias puolamąsias ir gynybines granatas DM 51A2 ir atsinešė jas į savo tarnybinį kabinetą. Vėliau jis supakavo šešias granatas į medinę dovanų dėžutę ir įdėjo į ją stipraus alkoholio butelį. Šią dėžutę jis padovanojo H. Častiakovui jo gimimo dienos proga. Šiais veiksmais karininkas faktiškai įvykdė sprogstamųjų įtaisų realizavimą.Dar dvi granatas jis ir toliau laikė savo kabineto spintoje, iš kur jas paėmė teisėsaugos institucijų darbuotojai.Karininkui buvo pareikšti įtarimai dėl sprogstamųjų įtaisų įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir realizavimo be įstatymo nustatyto leidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 263 straipsnio 1 dalis).Kaip priminė VTB, lapkričio 6 d., išpakuojant dovaną, granata detonavo. H. Častiakovas žuvo.Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, VTB darbuotojai aiškinasi visus su tragišku įvykiu susijusius faktus ir kol kas neatmeta nė vienos versijos.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 6-osios vakarą Kyjivo srities Čaikų kaime per sprogimą žuvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado padėjėjas H. Častiakovas. Jo 13-metis sūnus buvo sunkiai sužeistas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas patvirtino savo padėjėjo žūtį. Jo duomenimis, detonavo nežinomas sprogmuo.

Prie rusų bazės okupuotame mieste – raketos smūgis Pranešama, kad raketomis atakuotas Rusijos karių kontroliuojamoje Chersono srities teritorijoje esantis Skadovsko miestas. Mariupolio mero patarėjas Piotras Andriuščenka teigia, kad pataikyta ne į rusų bazę, kaip skelbta iš pradžių, o į netoliese esantį pastatą. Anot jo, mažiausiai 15 okupantų buvo sužeisti, dar penki žuvo. Kremliaus statytinis Chersono srityje Vladimiras Saldo patvirtina, kad miestas atakuotos raketomis, jis sako, kad vieną iš dviejų raketų tariamai numušė rusų oro gynyba. Sprogimai Rusijos kariuomenės laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose tapo nuolatiniu reiškiniu. Ukraina smūgiuoja į užpuolikų ginklų ir amunicijos sandėlius bei kareivių susitelkimo vietas. Tose srityse veikia Ukrainos partizanų tinklas. Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos iš įvykio vietos.

D. Kuleba: derėtis su Rusija ragina tie, kurie yra neinformuoti arba suklaidintiKetvirtadienį Ukraina kritikavo raginimus Kyjivui derėtis su Rusija, pasirodžius pranešimams, kad sąjungininkės ragina pradėti derybas, o Ukrainos kontrpuolimas nedžiugina.Po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą karas trunka jau 21 mėnesį, padėtis prie nusidriekusios fronto linijos iš esmės statiška, nors pulti mėgina ir Ukrainos, ir Rusijos pajėgos.„Tie, kurie tvirtina, kad Ukraina dabar turėtų derėtis su Rusija, yra arba neinformuoti, arba suklaidinti“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. „Arba jie palaiko Rusiją ir nori, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas padarytų pauzę prieš dar didesnę agresiją“, – pridūrė jis.D. Kuleba sakė, kad nuo 2014 m., kai Rusijos remiami separatistai perėmė Rytų Ukrainos kontrolę, o Maskva vienašališkai aneksavo Krymo pusiasalį, Kyjivas surengė šimtus derybų su Maskva. Per derybas, kurioms tarpininkavo Vokietija ir Prancūzija ir per kurias 2019 m. Paryžiuje įvyko tiesioginis V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas, nepavyko pasiekti ilgalaikės taikos. D. Kuleba pridūrė, kad nė vienos šių derybų „nesutrukdė V. Putinui 2022 m. vasario 24 d. pradėti žiaurią plataus masto invaziją į Ukrainą“.Ukrainos ir Rusijos delegacijos susitiko ankstyvoje karo stadijoje, bet V. Zelenskis nutraukė derybas, kai 2022 m. pavasarį buvo atskleisti Rusijos kariuomenės žiaurumai Bučoje ir kituose miestuose netoli Kyjivo. Praėjusią savaitę V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina „nėra pasirengusi“ deryboms su Rusija, kol Rusija neišves kariuomenės. Jis taip pat atsisako derybų, kol valdžioje yra V. Putinas.Trečiadienį Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „pats laikas visiems Kyjive ir Vašingtone suvokti, jog Rusijos nugalėti mūšio lauke neįmanoma“, bet dialogas „labai reikalingas“ ir Maskva „tikrai pasirengusi jį pradėti“.Vakarų lyderiai ne kartą yra sakę, kad karas gali pasibaigti akimirksniu, tereikia, kad V. Putinas jį nutrauktų.

Rusai apšaudė bendruomenę Chersono srityje, žuvo moterisRusams apšaudant Bilozerkos bendruomenę Chersono srityje, žuvo 50 metų moteris.Tai ketvirtadienį feisbuke pranešė Chersono srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.„Tyrimo duomenimis, lapkričio 9 d., apie 9.00 val., Rusijos kariuomenė apšaudė Bilozersko bendruomenę. Lauke buvusi 50-metė moteris patyrė mirtinų traumų“, – rašoma pranešime.Prokuratūra pridūrė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, kuris susijęs su tyčiniu nužudymu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, ligoninėje mirė Chersono srities gyventoja, kuri buvo sužeista per Urožainės apšaudymą lapkričio 2 d.

V. Zelenskis prakalbo apie Ukrainos nuostolius kareUkrainos kariuomenės nuostoliai per plataus masto karą su Rusija yra kur kas mažesni nei priešo.Tai interviu „Reuters“ pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas kai kurių užsienio lyderių teiginius, kad Rusija gerokai pranoksta Ukrainą gyventojų skaičiumi, todėl Ukrainos kariai „negalės ilgai priešintis“ įsibrovėliams, praneša UNIAN.„Aš negaliu jums atskleisti mūsų nuostolių, bet jie yra bent penkis kartus mažesni nei Rusijos“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.Ketvirtadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 9 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 308 720 kareivių. Ukraina savo nuostolių neskelbia, tai – valstybės paslaptis.Vasaros pabaigoje leidinys „The New York Times“ rašė, kad Rusijos nuostoliai artėja prie 300 tūkst. (apie 120 tūkst. žuvusiųjų ir 170-180 tūkst. sužeistųjų), o Ukraina esą neteko 70 tūkst. žuvusiųjų ir 100-120 tūkst. sužeistųjų. Ukrainos valdžia sukritikavo šią publikaciją.

A. Blinkenas įspėja dėl stiprėjančio Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinio bendradarbiavimoJAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas ketvirtadienį įspėjo, kad Šiaurės Korėjos ir Rusijos kariniai ryšiai stiprėja ir yra pavojingi.JAV, Pietų Korėja ir Japonija pastarosiomis savaitėmis ne kartą sukritikavo Šiaurės Korėją už tai, kad ši padeda Rusijai kariauti Ukrainoje. Seulas sako, kad Pchenjanas mainais už ginkluotę ir amuniciją gauna kosmoso technologijų.A. Blinkenas šiuo metu vieši Pietų Korėjoje. Jis į šią šalį atvyko po Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo Japonijoje. Amerikiečių diplomatas ketvirtadienį susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Yoon Suk Yeolu ir kitais aukšto rango pareigūnais.Jungtinės Valstijos ir Pietų Korėja yra „giliai susirūpinusios dėl stiprėjančio ir pavojingo KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) karinio bendradarbiavimo su Rusija“, pareiškė A. Blinkenas, kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje su savo kolega iš Pietų Korėjos.„KLDR tiekia Rusijai karinę įrangą agresijai Ukrainoje vykdyti, o Rusija teikia KLDR technologijas ir paramą, skirtą šios karinėms programoms“, – pridūrė A. Blinkenas.Istorinėms sąjungininkėms Rusijai ir Šiaurės Korėjai šiuo metu taikomos tarptautinės sankcijos – Maskva jų susilaukė dėl savo karo prieš Ukrainą, o Pchenjanas nubaustas už branduolinių ginklų bandymus.Stiprėjantis šių šalių karinis bendradarbiavimas kelia nerimą Ukrainai ir jos sąjungininkams.Pietų Korėja yra pareiškusi, kad Pchenjanas tiekia ginkluotę mainais į Rusijos kosmoso technologijas, galinčias padėti jam iškelti į orbitą karinį palydovą.Tačiau Kremlius praėjusį mėnesį aiškino, kad esą nėra jokių įrodymų, jog Šiaurės Korėja tiekia Rusijai ginklus.A. Blinkenas ketvirtadienį taip pat paragino pagrindinę Šiaurės Korėjos sąjungininkę Kiniją atlikti vaidmenį pažabojant Pchenjano ginklų programas, įskaitant „neatsakingus“ raketų bandymus. JAV valstybės sekretorius atkreipė dėmesį, kad Kinija gali daryti „realią įtaką“, nes su Šiaurės Korėja palaiko „unikalius“ ryšius.

Rusijos Kursko srityje skundžiamasi, neva „NATO sviediniais“ smogta įmonei Rusijos Kursko srityje lapkričio 9-osios rytą buvo smogta kombinatui Sudžos mieste. Per ataką buvo apgadinti kai kurie įmonės objektai. Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kursko srities gubernatoriumi Romanu Starovoitu. Regiono valdžia ir propagandistai teigia, kad esą šiam smūgiui buvo panaudoti „NATO kasetiniai šaudmenys“. „Sudžoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronas atakavo sviesto kombinatą. Buvo numesti trys kasetiniai šaudmenys“, – pareiškė Rusijos pareigūnas. Vietos gubernatoriaus duomenimis, du sviediniai apgadino gamybos statines ir požeminę saugyklą. Taip pat pranešama ir apie trečią šaudmenį, kuris esą nesprogo. Todėl į incidento vietą atvyko išminuotojai, kurie turi neutralizuoti sprogmenį. Žmonės per incidentą nenukentėjo. Internete buvo paskelbta nuotraukų, kuriose esą matyti Kursko srityje panaudotų „NATO sviedinių“ nuolaužos ir fragmentai. Portalas pažymi, kad įvairiuose Rusijos regionuose pastaraisiais mėnesiais vis dažniau skundžiamasi dėl sprogimų, dronų atakų, apšaudymų, gaisrų ir kitų incidentų.

O. Danilovas: Ukraina labai sėkminga Krymo kryptimi Ukraina pasiekė didžiulių laimėjimų naikindama Rusijos karinius pajėgumus okupuotame Kryme, per telemaratoną sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, pranešė „Ukrinform“. „Šiuo metu mums puikiai sekasi Krymo kryptimi. Mes nuolatos sutelkę dėmesį į Krymo sausumą. Kai dėl Rusijos nuostolių, jos turto Krymo teritorijoje ir Juodosios jūros laivyno naikinimo, yra didžiulių mūsų šalies laimėjimų“, – sakė O. Danilovas. Jis pridūrė, kad gerų naujienų apie invazinių pajėgų ir jų pajėgumų sunaikinimą Kryme bus ir daugiau. Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Ukrainos oro pajėgų vadas Mykola Olespčiukas patvirtino, jog laikinai okupuotoje Kerčėje buvo sunaikintas dar vienas Rusijos sparnuotųjų raketų „Kalibr“ vežėjas.

Per parą rusai paleido į Chersono sritį 529 sviedinius, sužeisti du žmonėsPer parą rusai 85 kartus apšaudė Chersono sritį, paleisdami 529 sviedinius.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Praėjusią parą priešas surengė 85 apšaudymus, paleido 529 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, tankų, dronų ir aviacijos“, – pažymėjo pareigūnas.O. Prokudinas patikslino, kad Rusijos kariškiai taikėsi į regiono gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, mobiliojo ryšio bokštą ir nepalaužiamumo punktą Beryslavo rajone.Pasak jo, dėl Rusijos agresijos buvo sužeisti du žmonės.„Ukrinform“ primena, kad per parą okupantai rusai smogė du raketų ir 48 aviacijos smūgius, taip pat 79 kartus apšaudė Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas ir gyvenvietes iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 308 720 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 080 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 9 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 308 720 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 316 tankų (+15), 10 014 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 7 475 artilerijos sistemų (+36), 875 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 577 oro gynybos priemonių (+5), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 593 dronų (+26), 1 557 sparnuotųjų raketų (+1), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 853 automobilių (+39), 1 059 specialiosios technikos vienetų (+5).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

ISW: V. Putinas vengs karo Ukrainoje temos per 2024 metų prezidento rinkimų kampanijąVladimiras Putinas neketina karo Ukrainoje paversti pagrindine savo kitų metų prezidento rinkimų kampanijos tema.Kaip praneša „Ukrinform“, tai teigiama Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.„Rusijos prezidentas V. Putinas savo 2024 metų prezidento rinkimų kampanijoje tikriausiai vengs karo Ukrainoje temos, o dėmesį sutelks į tariamą Rusijos stabilumą ir Vakarų kritiką“, – sakoma ataskaitoje.Pažymima, kad per rinkimų kampaniją V. Putinas bus vaizduojamas kaip lyderis, pavertęs Rusiją „ramybės sala“. „V. Putino reitingas auga po jo kalbų, kuriose jis kritikuoja Vakarus. Rusijos valstybinė propaganda tai skatins, skelbdama daugiau publikacijų apie „sunkumus“ Vakarų šalyse ir tariamą JAV nesugebėjimą vienu metu remti Ukrainą ir Izraelį“, – pabrėžia ISW.Greičiausiai per rinkimų kampaniją apie karą Ukrainoje bus kalbama tik tuo atveju, jei Rusija pasieks fronte „labai reikšmingų laimėjimų“, teigia analitikai.„Ukrinform“ pažymi, jog oficialaus V. Putino pareiškimo, kad jis ketina vėl balotiruotis į Rusijos prezidento postą, tikimasi jau šį mėnesį.

Žiniasklaida: ginklus iš Rusijos pirkusios šalys sulaukė Maskvos prašymoRusija siekia atgauti dalį gynybos sistemų, kurias eksportavo į tokias šalis kaip Pakistanas, Egiptas, Baltarusija ir Brazilija, kad papildytų karui Ukrainoje reikalingas milžiniškas ginklų atsargas, rašo „The Wall Street Journal“, pranešė „Ukrinform“.Visus metus Rusija derėjosi su Egiptu, Pakistanu, Baltarusija ir Brazilija, siekdama atpirkti sraigtasparnių variklius. Gruodį iš Egipto gali grįžti apie 150 variklių sraigtasparniams Mi-8 ir Mi-17. Rusija pareiškė, kad mainais panaikins Egipto įsiskolinimus už anksčiau pristatytus sraigtasparnius, naikintuvus ir oro gynybos sistemas bei toliau teiks pagalbą kviečiais.Rusija paprašė Pakistano grąžinti mažiausiai keturis sraigtasparnių Mi-35M variklius. Rusija taip pat nori atpirkti iš Brazilijos 12 sraigtasparnių Mi-35M variklių, jų pristatymas pernai buvo nutrauktas. Brazilijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas sakė, kad šalis tariamai atmetė susitarimą.Baltarusija Maskvai pardavė šešis transporto sraigtasparnių Mi-26 variklius.Be to, Rusija dėl karo Ukrainoje nutraukė kai kuriuos ginklų eksporto sandorius su Indija ir Armėnija. Tikėtina, kad Rusijos ginklų eksportas pernai siekė tik 8 mlrd. JAV dolerių ir buvo kone perpus mažesnis nei 2021 m., kai Rusija pardavė ginklų už 14,5 mlrd. JAV dolerių.Nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sraigtasparniai buvo būtina Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalis. Per pirmąsias karo Ukrainoje savaites Rusija prarado daugiau nei 100 sraigtasparnių.

Zelenskis įvardijo vienintelę sąlygą pradėti derybas su RusijaPrezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad Ukraina yra atvira bet kurios šalies taikos iniciatyvoms, jei šios iniciatyvos yra pagrįstos būtinybe visiškai išvesti Rusijos kariuomenę iš suverenios Ukrainos teritorijos.Zelenskis „Reuters NEXT“ konferencijoje sakė nesuprantantis, kodėl agresijos auka tapusi Ukraina turėtų leistis į kokius nors kompromisus.Jis įsitikinęs, kad bet koks teritorinis kompromisas reikš, kad iš karto iškils pavojus daugelio kitų šalių vientisumui, nes agresoriams prieš akis bus „rusiška sėkmė“.Zelenskis teigia, kad karas turėtų baigtis Rusijos kariuomenės išvedimu iš visos Ukrainos teritorijos.„Rusijos kariai turi vykti į savo suverenią žemę. Tai bus taškas, kuriame karas sustos ir prasidės diplomatinės platformos kūrimas jam užbaigti“, – sakė prezidentas.Anot jo, pagrindinis dalykas išlieka, kad „rusai turi pasitraukti“.

Danilovas: mes turime beprotišką sėkmę Krymo kryptimiUkrainos gynėjai turi beprotišką sėkmę Krymo kryptimi. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas tai pasakė teletono eteryje, skelbia UNIAN.„Turėkite omenyje, kad šiandien mes turime beprotišką sėkmę Krymo kryptimi. Mes nuolat atkreipiame dėmesį į tai, kas susiję su žeme, bet tai, kas susiję su Rusijos Federacijos ir priešo turto sunaikinimu Krymo teritorijoje ir Juodosios jūros laivyno sunaikinimu, yra didžiuliai Ukrainos pasiekimai“, - pabrėžė O. Danilovas.Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius priminė, kad niekada nebuvo taip, kad „šalis, kuri šiuo metu neturi karinių jūrų pajėgų tokia forma, kokia mes labai norėtume“, sunaikino povandeninį laivą. Tai pirmas toks atvejis istorijoje. Jis taip pat pažymėjo, kad „Kalibr“ raketų vežėjo sunaikinimas yra didžiulė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmė.„Nemanau, kad tai paskutinė gera žinia. Labai norėčiau, kad karas baigtųsi 2024 metais. Mes padarysime viską, kas tam reikalinga, bet čia turime būti atviri ir pasakyti, kad ne viskas priklauso nuo mūsų. Daug, bet ne viskas. Daug kas priklauso nuo partnerių“, – apibendrino NSGK sekretorius.

Dėl nuostolių Ukrainoje Rusija prašo kitų šalių grąžinti joms parduotus ginklusRusija bando derėtis su tokiomis šalimis kaip Pakistanas, Egiptas, Baltarusija ir Brazilija dėl joms jau pateiktų ginklų grąžinimo dėl didelių nuostolių kare prieš Ukrainą. Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, cituodamas su situacija susipažinusius šaltinius.Pavyzdžiui, balandžio mėnesį Rusijos delegacija lankėsi Egipte ir paprašė prezidento Abdel Fattah al-Sisi duoti daugiau nei šimtą variklių Mi-8 ir Mi-17 sraigtasparniams, kurie anksčiau buvo parduoti Egiptui. Šiais metais Rusija taip pat bandė pirkti variklius atakos ir transporto sraigtasparniams iš Pakistano, Brazilijos ir Baltarusijos.Gali būti, kad dabartinis sraigtasparnių variklių tiekėjas UEC-Klimovas gali nesugebėti susidoroti su didelio masto įrangos nuostolių pakeitimu Ukrainoje.Pasak tinklalapio „Oryx“, Rusija prarado mažiausiai 132 sraigtasparnius, iš kurių 102 buvo sunaikinti, 28 buvo apgadinti, o du užėmė Ukrainos pajėgos.Generalinio štabo duomenimis, bendri priešo koviniai nuostoliai per visapusišką invaziją tarp personalo jau sudarė apie 307 640 (+780 per dieną) žmonių.Sunaikinta 5 301 (+8) priešo tankas, 9 996 (+22) šarvuotos kovinės transporto priemonės, 7 439 (+29) artilerijos sistemos ir 872 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemos.Sunaikintos 572 (+2) įsibrovėlių oro gynybos sistemos, 322 lėktuvai, 324 sraigtasparniai, 5 567 operaciniai-taktiniai dronai (+10) ir 1 556 sparnuotosios raketos.

JAV jau panaudojo 96 proc. Ukrainai skirtų lėšų JAV panaudojo 96 proc. lėšų, kurias skyrė Ukrainai, šį vakarą žurnalistams sakė Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.J. Kirby taip pat sakė, kad JAV tiki, kad Ukraina gali susigrąžinti savo teritoriją, tačiau pripažino, kad pažanga buvo lėta.Šią savaitę JAV iždo vadovas paragino Kongresą finansuoti 11,8 mlrd. dolerių pagalbos Ukrainai paketą, kaip dalį prezidento Joe Bideno papildomų išlaidų.

Stoltenbergas sveikina pažangą, įgyvendinant F-16 naikintuvų Ukrainai projektąNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pasidžiaugė pažanga, įgyvendinant Ukrainos apginklavimo vakarietiškais naikintuvais projektą. Jis sveikina, kad į Rumuniją jau atvyko pirmieji Nyderlandų naikintuvai F-16, kuriuos valdyti bus mokomi ukrainiečių pilotai, sakė J. Stoltenbergas trečiadienį Briuselyje spaudos konferencijoje su Vengrijos prezidente Katalin Novak. Jis pažymėjo, kad sąjungininkai ir toliau teikia Ukrainai beprecedentę paramą.Kartu NATO vadovas įspėjo nemažinti įsipareigojimų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pasak jo, mano esąs ištvermingesnis ir kad Vakarų parama Kyjivui kada nors baigsis. „Turime jam įrodyti, kad jis neteisus“, – sakė J. Stoltenbergas. Tai, anot jo, gyvybiškai svarbu ne tik Ukrainai, bet ir dėl savo pačių saugumo.Nyderlandai antradienį į mokymų centrą Rumunijoje nusiuntė pirmuosius penkis Ukrainai skirtus F-16 tipo naikintuvus. Čia ukrainiečių pilotai bus mokomi juos valdyti.Tačiau kada Ukraina iš tikrųjų naikintuvus galės panaudoti karo zonoje, nėra aišku.Spėjama, kad pilotų rengimas truks mažiausiai šešis mėnesius. Per treniruotes orlaiviai, ministerijos duomenimis, skraidys tik NATO oro erdvėje.Nyderlandai kartu su Danija koordinuoja F-16 naikintuvų skyrimą Ukrainai. Dabartiniais duomenimis, Rusijos užpultai šaliai turėtų būti perduota daugiau kaip 50 naikintuvų.

Ukrainos teismas nuteisė Chersono okupacinės valdžios lyderį 15 metų kalėtiTrečiadienį Ukrainos teismas už akių skyrė Rusijos paskirtam laikinajam okupuoto Ukrainos Chersono regiono gubernatoriui Vladimirą Saldo 15 metų įkalinimo bausmę.Odesos teismas pripažino V. Saldo kaltu išdavus tėvynę, bendradarbiavus su Rusijos okupantais ir teisinus Rusijos invaziją Ukrainoje. Taip pat bus konfiskuotas ir V. Saldo turtas.Nuosprendis dar neįsiteisėjo ir gali būti apskųstas, rašoma internete paskelbtame teismo sprendime.V. Saldo nuo 2002 m. iki 2012 m. buvo Chersono meru. Nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo plataus masto Rusijos invazija, jis buvo pagrindiniu Kremliaus statytiniu to paties pavadinimo regione.Okupavus Chersoną, Maskva paskyrė V. Saldo vadovauti miesto rusų karinei administracijai, po to – „laikinai einančiu pareigas“ regiono gubernatoriumi.

Laivas, į kurį pataikė Rusijos raketa, turėjo gabenti rūdą iš Ukrainos į KinijąPer raketų ataką viename iš Odesos uostų nukentėjo laivas, kuris „turėjo gabenti geležies rūdą į Kiniją“, – teigė Ukrainos infrastruktūros vadovas Oleksandras Kubrakovas.„Rusija dar kartą užpuolė Odesos regiono uosto infrastruktūrą. Tai jau 21 tikslinė Rusijos ataka po pasitraukimo iš grūdų sandorio“, – rašė jis „Facebook“.Rusija nekomentavo pareiškimų apie dar vieną uosto apšaudymą Odesos regione ir žuvusį užsienietį.

Rusai raketa Odesoje smogė laivui, žuvo kapitonas Odesos regione civilinį laivą, plaukiojantį po Liberijos vėliava, apšaudė Rusija, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė „Pietūs". Pasak kariuomenės, smūgis laivui, kuris įplaukė į Ukrainos uostą, buvo atliktas „Kh-31P" priešraketine raketa. Dėl smūgio, sakė Ukrainos ginkluotosios pajėgos, vienas įgulos narys žuvo, dar trys buvo sužeisti. Nurodoma, kad visi jie yra Filipinų piliečiai. Be to, vienas iš uosto darbuotojų buvo sužeistas, sakė Odesos regioninės karinės administracijos atstovas Serhijus Bratchukas. BBC skelbia, kad per ataką žuvo laivo kapitonas.

Putinas: bendradarbiavimas su Kinija svarbus pasaulio stabilumuiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį po susitikimo su Kinijos aukšto rango vadu Zhang Youxia Maskvoje pareiškė, kad Maskvos ir Pekino bendradarbiavimas atlieka svarbų vaidmenį stabilizuojant tarptautinę padėtį.Jiedu susitiko derybų dėl karinio bendradarbiavimo plėtros. Vakarai kaltina Kiniją, kad ši remia Rusiją ginklais jos kare prieš Ukrainą.Bendradarbiavimas su Kinija kariniame aukštųjų technologijų sektoriuje yra svarbiausias prioritetas, sakė V. Putinas Kremliuje.Zhangas yra Kinijos centrinės karinės komisijos pirmininko pavaduotojas, taigi antras pagal rangą ginkluotųjų pajėgų vadas po valstybės ir partijos vadovo Xi Jinpingo.Jis gyrė Maskvos gebėjimą atlaikyti Vakarų sankcijas, teigiama informacijos vertime į rusų kalbą. Vakarai yra įvedę Rusijai daugybę sankcijų dėl 2022 metų vasarį pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.Po vado susitikimo su V. Putinu Xi taip pat tikriausiai bus informuotas apie dabartinę padėtį Ukrainoje. Kitą savaitę San Franciske jis planuoja galimą susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu.Kinija, kuri save vadina neutralia šio karo atžvilgiu, paragino Rusiją ir Ukrainą pradėti taikos derybas.Kinija ir Rusija nori plėsti savo santykius karinėje srityje ir bendradarbiavimą tarp kariuomenių, sakė Zhang Youxia agentūrai „Interfax“. Jis kalbėjo apie visa apimančią partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą aukščiausiu lygiu“.Kinija šiuo metu neturi gynybos ministro, nes Pekinas prieš kelias savaites atleido Li Shangfu. Oficiali jo atleidimo iš pareigų priežastis iki šiol nenurodyta.Neseniai JAV Iždo departamentas kelias Kinijos bendroves įtraukė į sankcijų sąrašus, kaltindamas jas padedant Rusijai kariauti prieš Ukrainą.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, kuris taip pat buvo susitikęs su Zhangu, paaiškino, kad Maskvos ir Pekino karinis bendradarbiavimas nėra nukreiptas prieš trečiąsias šalis.„Priešingai nei kai kurios agresyvios Vakarų valstybės, mes nekuriame karinio bloko“, – sakė S. Šoigu, turėdamas omenyje NATO.

Nikopolio rajoną rusai apšaudė aštuonis kartus per dienąDniepropetrovsko srities Nikopolio rajoną Rusijos kariuomenė apšaudė aštuonis kartus per dieną, teigia regioninės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.Pasak jo, nukentėjo Nikopolis, taip pat Myrivska, Chervonohryhorivka ir Marganets bendruomenės. Dėl Rusijos apšaudymo buvo apgadinta 14 gyvenamųjų pastatų, 13 ūkinių pastatų, trys automobiliai ir kelios elektros linijos.Regiono vadovas taip pat sakė, kad vienas vietos gyventojas buvo sužeistas. „Jis yra patenkinamos būklės ir bus gydomas namuose“, – pridūrė Lysakas.https://t.me/dnipropetrovskaODA/8483

Chersono srityje okupantas nušovė du Ukrainos civiliusRusijos kariuomenė ir toliau vykdo karo nusikaltimus prieš Ukrainos civilius gyventojus. Šį kartą okupantai šaudė į civilius okupuotoje Chersono regiono teritorijoje.Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo „Astra“, Nechaevo kaime, Chersono srityje, vienas iš Rusijos užpuolikų nušovė du civilius. Mirusiųjų vardai buvo Tatjana Filenko ir Sergejus Avdejevas.Pasak kanalo, žmogžudystes įvykdė okupantas, 28 metų Aleksejus Kosenkovas iš Leningrado srities. Jis pats prisipažino padaręs nusikaltimus. Pasak okupanto, jis kulkosvaidžiu šaudė į civilius. Įsibrovėlio motyvai nežinomi.

Naujame sankcijų Rusijai pakete – deimantai ES šalys kitą savaitę pradės svarstyti pasiūlymus dėl 12-ojo sankcijų Rusijai paketo, pranešė „Reuters“, cituodama Europos diplomatus ir pareigūną, pageidavusį likti anonimu.Agentūra pažymi, kad naujajame pakete daugiausia dėmesio bus skiriama prekybos Rusijos deimantais uždraudimui.Anksčiau „Bloomberg“ rašė, kad naujasis sankcijų paketas gali apimti naujus prekybos apribojimus, įskaitant suvirinimo įrangos, cheminių produktų ir technologijų, kurios gali būti naudojamos kariniams tikslams, eksportą. Be to, remiantis agentūros šaltiniais, ES svarsto galimybę uždrausti išduoti programinės įrangos licencijas ir importuoti kai kuriuos perdirbtus metalus, aliuminį ir statybos produktus.Be to, ES, anot „Bloomberg“, ketina sugriežtinti esamus apribojimus, kuriais siekiama kovoti su sankcijų apėjimu. Pavyzdžiui, ES valdžios institucijos ketina išplėsti prekių, kurių negalima gabenti tranzitu per Rusiją, sąrašą, taip pat nustatyti sankcijas įmonėms, kurios padeda Rusijai apeiti apribojimus.

Zelenskis: Ukraina planuoja tęsti kovą, nepaisydama sudėtingo kontrpuolimoUkraina turi planą tęsti kovą su Rusijos pajėgomis, nepaisant sunkumų, susijusių su jos kontrpuolimu ir Vakarų lyderiams sprendžiant konfliktą Artimuosiuose Rytuose, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.Kalbėdamas nuotoliniu interviu per „Reuters NEXT“ konferenciją Niujorke, V.Zelenskis sakė, kad Ukrainos pajėgos šiais metais vis dar bandys pasiekti rezultatą mūšio lauke ir yra įsitikinęs, kad joms pasiseks.Jis taip pat sakė, kad ukrainiečiai yra susirūpinę dėl tam tikrų balsų JAV respublikonų partijoje, raginančioje mažinti paramą Kijevui.2022 m. antrąjį pusmetį Ukrainai pasiekus teritorinių laimėjimų, Kijeve buvo daug vilčių, kad šiais metais pasiseks ir toliau.Tačiau naudos kol kas buvo nedaug, nes patobulinta Rusijos gynyba pasirodė esanti efektyvi, o pietuose ir rytuose sukurtas impulsas kol kas atrodo išsekęs.Oras tampa drėgnas, todėl sunkiasvorei technikai sunku važiuoti žeme.

Vokietija į Lenkiją perkelia „Patriot“ ir kariųVokietija po beveik metų baigs trijų oro gynybos sistemų „Patriot“ dislokavimą Lenkijoje, patvirtino Gynybos ministerija Berlyne.Kartu su „Patriot“ sistemomis apie 300 vokiečių kareivių taip pat dislokuoti Lenkijos mieste Zamoske, esančiame maždaug 31 mylia nuo Ukrainos sienos, kad apsaugotų pietinį miestą ir jo svarbiausią geležinkelio jungtį su Ukraina.„Reuters“ praneša, kad dislokavimą suaktyvino paklydusios Ukrainos raketos, kurių viena pernai lapkritį pataikė į Lenkijos Prževodo kaimą. Incidentas sukėlė baimę, kad karas Ukrainoje gali plisti per sieną.Vokietijos ministerija rugpjūtį pareiškė, kad greičiausiai dislokavimas netruks ilgiau nei iki šių metų pabaigos, nes NATO greitojo reagavimo pajėgoms 2024 metais reikės panaudoti „Patriots“ arba turės atlikti techninę priežiūrą.Vokietijos kariai savo operacijas baigs penktadienį ir bus dislokuojami kitą savaitę, pranešė ministerija.Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius sakė: „Labai džiaugiuosi draugišku ir dėkingu Lenkijos kariuomenės ir ten gyvenančių žmonių priėmimu mūsų kariams Zamoske“.

Blinkenas: Ukraina gali mumis pasikliautiJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas tvirtina, kad G7 šalys yra susitelkusios į savo „tvarią paramą“ Ukrainai po kelias dienas trukusių derybų Japonijoje, kuriose daug dėmesio skirta ir konfliktui tarp Izraelio ir „Hamas“ Artimuosiuose Rytuose.Jis sakė, kad G7 „pirmauja pasauliui stiprindama“ ir „išlaikydama“ tą paramą, ir pridūrė: „Ukraina gali mumis pasikliauti“.Aukščiausias JAV diplomatas pareiškė, kad organizacijos šalys turi remti Ukrainą, kad ji toliau kovotų, kad „atgautų“ savo teritoriją, sukurtų „pasaulinės klasės karines pajėgas“ ir aiškiai parodytų, kad Vladimiras Putinas „negali ir neišgyvens Ukrainoje“.

Baerbock: Ukrainos žmonės priklauso Europos šeimai Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock pareiškė, kad Ukrainos žmonės priklauso Europos šeimai. Ji pridūrė, kad derybų dėl Ukrainos narystės ES pradžia yra kitas žingsnis.

Vokietijos koncernas gavo užsakymą pagaminti 100 tūkst. minosvaidžio sviedinių UkrainaiVokietijos ginkluotės koncernas „Rheinmetall“ gavo federalinės vyriausybės užsakymą pagaminti 100 000 Ukrainai skirtų minosvaidžio sviedinių. Įmonė trečiadienį Diuseldorfe pranešė, kad 120 mm kalibro sviedinių pristatymas „bus pradėrtas netrukus“ ir „tęsis ateinančius dvejus metus“.Atitinkamas susitarimas, koncerno duomenimis, yra dalis prieš beveik du mėnesius vyriausybės paskelbto tolesnio paramos Ukrainai paketo, kurio vertė 400 mln. eurų. Gynybos ministras Borisas Pistorius tada sakė, kad šiomis lėšomis bus sumokėta už papildomą amuniciją Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir, be kita ko, žiemos įrangą.Vokietija kartu su sąjungininkėmis aktyviai remia nuo Rusijos agresijos besiginančią Ukrainą.Šalis rengiasi pristatyti Ukrainai dar daugiau ginklų ir įrangos. Vyriausybės teigimu, tai, be kita ko,bus papildomos oro gynybos sistemos „Patriot“ ir „Iris-T“, pėstininkų kovos mašinos „Marder, taip pat mobiliosios haubicos, žvalgybiniai dronai, sunkvežimiai ir milijonai šaudmenų.

Rusijos tinklaraštininkai praneša, kad Ukrainos karinė technika kirto Dniepro upęRusijos tinklaraštininkai praneša, kad Ukrainos kariai išplėtė savo pozicijas pietiniame Dniepro upės krante Chersono regione.Yra požymių, kad per upę perkeliama šarvuota technika, antradienį paskelbė JAV karo tyrimų institutas (ISW), remdamasis karo tinklaraštininkų paskelbta informacija.Be to, teigiama, kad daugiau kaip 300 Ukrainos karių pasiekė anksčiau Rusijos kontroliuotą krantą ties Krynkų kaimu. Kyjivo valdžia šių pranešimų nepatvirtino.Ukrainiečių kontroliuojamas krantas Dniepro žemupyje daug savaičių buvo intensyviai apšaudomas Rusijos artilerijos ir bombarduojamas Rusijos karinių oro pajėgų. Didžiąją dalį Chersono regiono vis dar yra okupavusi Rusijos kariuomenė.Ukraina jau daugiau kaip 20 mėnesių ginasi nuo Rusijos invazijos. Beveik prieš metus Rusijai pasitraukus iš šiaurinės Chersono regiono dalies, fronto linija pietų Ukrainoje eina palei Dniepro upę. Atsitraukdami Rusijos kariai susprogdino per upę nutiestus tiltus.Nepaisant to, ukrainiečiai kelis kartus bandė įsitvirtinti plačios upės salose ir pietiniame jos krante.

Zelenskis: rekomendacija pradėti derybas dėl narystės ES – žingsnis teisinga kryptimiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė, kad Europos Komisijos rekomendacija su Ukraina pradėti formalias derybas dėl narystės yra „žingsnis teisinga kryptimi“ tiek Kyjivui, tiek Europai.„Šiandien Ukraina ir visa Europa žengė žingsnį teisinga kryptimi“, – platformoje „Telegram“ rašė V. Zelenskis. „Mūsų šalis turėtų būti Europos Sąjungoje“, – teigė jis.

Po Rusijos statytinio žūties Ukraina siunčia įspėjimą visiems išdavikams Ukraina trečiadienį pareiškė, kad ji organizavo Rusijos remiamo politiko ir buvusio separatistų kovotojų lyderio nužudymą. Promaskvietiško Luhansko regioninio parlamento deputatas Michailas Filiponenka žuvo trečiadienio rytą, kai po jo automobiliu detonavo „nenustatytas sprogstamasis užtaisas“, anksčiau pranešė Rusijos tyrėjai. Pareiškime, paskelbtame praėjus kelioms valandoms po išpuolio, Ukrainos karinės žvalgybos direkcija nurodė, kad ji, dirbdama „kartu su pasipriešinimo judėjimo atstovais“, įvykdė „specialiąją Filiponenkos pašalinimo operaciją“. Nuo praėjusių metų vasario mėnesio buvo užpulti keli aukšto rango Rusijos karo Ukrainoje rėmėjai ir Maskvos paskirti pareigūnai, nors Kyjivas aiškią atsakomybę už tai prisiima retai. M. Filiponenka buvo Luhansko regioninio parlamento deputatas ir buvęs Maskvos remiamos separatistų sukarintos grupuotės, 2014 metais įkurtos kovai su Kyjivu, vadas. Anksčiau trečiadienį Rusijos tyrimų komitetas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti sprogimo vietoje dirbančios teismo medicinos ekspertų komandos, suniokotas tamsus keturiais ratais varomas automobilis, stovintis kelio pakraštyje, su krauju ištepta vairuotojo sėdyne. Komitetas pranešė pradėjęs kriminalinį tyrimą. Rusijos paskirtas regiono vadovas Leonidas Pasečnikas socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame įraše pavadino M. Filiponenką „tikru vyru“, o jo mirtį – „didele netektimi“. Ukrainos karinė žvalgyba pareiškė, kad žino ir kitų išdavikų adresus bei tarnybos vietą, ir toliau taikysis į „karo nusikaltėlius ir kolaborantus“, bendradarbiaujančius su Rusija. Pasak jos, M. Filiponenka, būdamas Luhansko separatistų pajėgose, „asmeniškai ir žiauriai kankino“ civilius gyventojus ir karo belaisvius. https://t.me/uniannet/116851

Rusų verslininkas pralaimėjo bylą dėl jam pritaikytų ES sankcijųRusų verslininkas Dmitrijus Mazepinas pralaimėjo bylą dėl jam pritaikytų Europos Sąjungos (ES) sankcijų. Jo turtas įšaldytas teisėtai, trečiadienį Liuksemburge pareiškė teisėjai.D. Mazepinas, teismo duomenimis, yra vienas lyderiaujančių chemijos pramonės atstovų Rusijoje. Po Rusijos invazijos į Ukrainą jis esą kartu su kitais verslininkais dalyvavo susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmus dėl Vakarų sankcijų Rusijai.ES tai traktavo kaip įrodymą, kad D. Mezapinas priklauso artimiausiam V. Putino ratui ir remia priemones, keliančias grėsmę Ukrainai. Bendrija tada įšaldė jo turtą Europoje ir uždraudė atvykti į ES šalis.D. Mazepinas kreipėsi į ES bendrąjį teismą – ir pralaimėjo. ES šalys pateikė tikslius įrodymus, kad jis dirba sektoriuje, kuris yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis, trečiadienį argumentavo teismas.Oligarchas teismo sprendimą dar gali apskųsti aukščiausiam Europos teismui – Europos Teisingumo Teismui (ETT).

Žiniasklaida: Slovakija blokuoja naują pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė – 40 mln. eurųNaujoji Slovakijos vyriausybė, vadovaujama Roberto Fico, atsisako perduoti Ukrainai dar vieną karinės pagalbos paketą, kuriam pritarė ankstesnė šalies Gynybos ministerija. Jo vertė – 40,3 mln. eurų.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „Aktuality“.Omenyje turimas 14-asis Slovakijos pagalbos Ukrainai paketas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Jį parengė dar Martino Sklenaro vadovaujama Gynybos ministerija.Daugiau kaip 40 mln. eurų vertės paketą turėjo sudaryti šaudmenys, oro gynybos raketos, minosvaidžiai ir jiems skirtos minos.Tačiau naujoji Slovakijos vyriausybė atsisako teikti Ukrainai karinę pagalbą ir trečiadienį, lapkričio 8-ąją, nepatvirtino sprendimo perduoti tokį paketą rytinei kaimynei.Bratislava pažymi, kad Ukrainos gynybos pajėgoms jau perdavė trylika karinės pagalbos paketų, kurių bendra vertė – 671 mln. eurų.

Ukrainoje vėl pratęsta karinė padėtis ir mobilizacijaPrasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, Ukrainoje buvo įvesta karinė padėtis ir visuotinė mobilizacija. Trečiadienį Aukščiausioji Rada balsavo už jų pratęsimą dar 90 dienų.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis atitinkamu parlamento sprendimu.Tad karinė padėtis ir mobilizacija Ukrainoje galios bent jau iki 2024 metų vasario 14 dienos.Jų galiojimą Aukščiausioji Rada pratęsė jau devintą kartą.Už karinės padėties pratęsimą balsavo 329 liaudies deputatai, o už visuotinės mobilizacijos pratęsimą – 322.Galiojant karinei padėčiai, valdžios institucijoms, karinei vadovybei, karinėms administracijoms ir vietos savivaldos institucijoms suteikiami įgaliojimai, padedantys užkirsti kelią grėsmei, ribojamas 18-60 metų amžiaus vyrų išvykimas iš šalies, taip pat ribojama piliečių, užsieniečių ir asmenų be pilietybės judėjimo laisvė, įvedama komendanto valanda.

V. Zelenskis: Ukraina sėkmingai evakavo iš Gazos Ruožo pirmuosius 43 savo piliečiusUkraina sėkmingai evakavo iš Gazos Ruožo pirmąją ukrainiečių grupę, kurią sudarė 43 žmonės.Tai trečiadienį socialiniame tinkle X pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Ukraina sėkmingai evakavo pirmąją 43 Ukrainos piliečių grupę iš Gazos“, – pareiškė V. Zelenskis.Jis informavo, kad dabar evakuoti ukrainiečiai jau saugūs, jie yra Egipte, kur Ukrainos diplomatai jiems teikia reikiamą pagalbą.„Taip pat padėjome evakuoti 36 Moldovos piliečius. Ir mes džiaugiamės galėdami padėti savo draugiškai kaimynei“, – pridūrė Ukrainos valstybės vadovas.V. Zelenskis pabrėžė, kad evakuacija tęsiama. „Mūsų ambasados ​​Izraelyje ir Egipte bei kitos atitinkamos institucijos nenuilstamai dirba, kad iš Gazos būtų išvežta daugiau mūsų piliečių“, – patikino Ukrainos prezidentas.Kaip jau buvo pranešta, antradienį Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčhukas pareiškė, kad leidimą evakuotis iš Gazos Ruožo teritorijos jau gavo 101 Ukrainos pilietis.

Rusai apšaudė vieną iš pafrontės elektriniųPer rusų apšaudymą buvo apgadinta vienos iš kompanijos „DTEK Enerho“ šiluminių elektrinių įranga.Tai trečiadienį pranešė bendrovės spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Lapkričio 7-osios vakarą per apšaudymą vėl buvo apgadinta viena iš „DTEK Enerho“ šiluminių elektrinių pafrontės srityje. Laimė, žmonių aukų nebuvo“, – sakoma pranešime.Po apšaudymo energetikai pradėjo šalinti jo padarinius.Kompanijos atstovai pažymėjo, kad nuo 2022 metų rudens jos šiluminės elektrinės buvo atakuotos 37 kartus. Dėl to žuvo trys energetikai, o dar 28 darbuotojai buvo sužeisti.Kaip jau buvo pranešta, spalio 30-osios vakarą per rusų apšaudymą nukentėjo viena iš DTEK grupės šiluminių elektrinių.

Ukrainos žurnalistas: suduotas smūgis vienam iš svarbiausių rusų štabųhttps://www.delfi.lt/news/daily/world/ukrainos-zurnalistas-suduotas-smugis-vienam-is-svarbiausiu-rusu-stabu.d?id=95002193

Partizanai išžvalgė naują raketų gamyklą MaskvojePartizanams pavyko išžvalgyti naują raketų gamyklą, kuri yra Maskvoje, Nekrasovkos rajone, Rudnevo industrijos parke.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis partizaninio judėjimo „Ateš“ informacija „Telegram“ kanale.Kaip sužinojo partizanai, gamyklos teritorijoje okupantai planuoja rinkti ir bandyti įvairių tipų raketas, pirmiausia – oro gynybos raketas.„Įmonės teritorijos plotas – beveik 100 tūkst. kvadratinių metrų. Net ir šiuo atveju rašistai nepraleido progos pasislėpti už civilių, nes objektas yra miegamajame rajone, už 500 metrų nuo gyvenamųjų namų", – pažymi „Ateš“.Rusai teigia planuojantys pradėti raketų gamybą tik 2024 metų spalį, bet, partizanų duomenimis, įmonėje jau gaminami smogiamieji dronai ir raketų komponentai.Palydovinės nuotraukos leidžia daryti išvadą, kad Rusija aktyviai didina gamybinius pajėgumus savo karinėse gamyklose. Omenyje turimos įmonės, susijusios su aviacija, dronais ir valdoma amunicija.Kaip anksčiau interviu portalui „rbc.ua“ sakė Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, šiuo metu Rusija per mėnesį gali pagaminti kelias dešimtis dronų kamikadzių. Tačiau šie skaičiai toli gražu neatitinka nustatytų planų. Kremlius taip pat plečia bepiločių orlaivių gamybą Tatarstane.Kai dėl raketų, tai spalio mėnesį okupantams pavyko pagaminti apie 115 didelio tikslumo raketų, kurių veikimo nuotolis – daugiau kaip 350 kilometrų. Be to, Rusijoje toliau modernizuojamos raketos Ch-22. Rusija savo arsenale turi maždaug 870 didelio tikslumo operatyvinio-strateginio ir strateginio lygio raketų, kurios gali naikinti objektus už daugiau kaip 350 kilometrų.

Per automobilio sprogimą Rytų Ukrainoje žuvo Rusijos remiamas politikasSusprogdinus automobilį Rytų Ukrainos Luhansko srityje žuvo Maskvos remiamas politikas, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida, remdamasi jo sūnumi.„Dėl sprogstamojo įtaiso, detonavusio Michailo Filiponenkos automobilyje, Liaudies tarybos deputatas patyrė su gyvybe nesuderinamų sužalojimų“, – sakė jo sūnus Luhansko naujienų agentūrai, vadovaujamai Maskvos primestų pareigūnų šiame regione.Liaudies taryba yra Luhansko, vienos iš keturių Ukrainos sričių, kurias Rusija teigia pernai aneksavusi, nors nė vienos visos nekontroliuoja, vietos parlamentas.Rusijos žiniasklaida paskelbė nuotraukas, kuriose, jos teigimu, matyti sprogimo padariniai: kelio pakraštyje stovintis sunaikintas tamsus 4x4 automobilis, krauju aplaistyta vairuotojo sėdynė.Nuo tada, kai Rusija pernai vasarį užpuolė Ukrainą, buvo užpulti ir nužudyti keli aukšto rango Rusijos puolimo rėmėjai ir Maskvos statytiniai Rusijos pajėgų užgrobtoje teritorijoje. Praėjusį mėnesį buvo pašautas, bet, pranešta, kad išgyveno, Olegas Cariovas, prokremliškas politikas, kurį Maskva norėjo paskirti vadovauti marionetinei Kyjivo vyriausybei, jei būtų pavykę, kaip tikėjosi Kremlius, užimti Ukrainos sostinę. O. Cariovas buvo pašautas savo viešbučio komplekse aneksuotame Krymo pusiasalyje.Maskva dėl šio ir kelių kitų išpuolių apkaltino Ukrainos slaptąsias tarnybas, taip pat ir dėl nacionalistės Darjos Duginos automobilio sprogdinimo pernai netoli Maskvos ir karinio tinklaraštininko Vladleno Tatarskio susprogdinimo vienoje Sankt Peterburgo kavinėje balandį.Kyjivas kol kas nekomentavo trečiadienio sprogdinimo. Anksčiau M. Filiponenka vadovavo Luhansko milicijai, Maskvos remiamai separatistų kariuomenei, kovojančiai su Kyjivu nuo 2014 metų.

Charkivo srityje rusų dronas atakavo policijos automobilįGranata iš bepiločio orlaivio rusai atakavo operatyvinę tyrėjų grupę, kuri vyko sulaikyti kolaborantų Charkivo srities Kupiansko rajono Dvoričnos gyvenvietėje.Tai trečiadienį feisbuke pranešė Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos Charkivo srityje Tyrimų valdybos viršininkas Serhijus Bolvinovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Anot pareigūno, operatyvininkus išgelbėjo greita reakcija.Kaip sakė tyrėjas Mykola Charčenka, drono garsą jie atpažino iš karto. Automobilyje buvo trys žmonės – keleivio vietoje sėdėjo nuovados pareigūnas, o prie vairo – operatyvininkas. Drono niekas nematė, tačiau būdingas garsas nekėlė abejonių, kad jo taikinys - jie. Anot tyrėjo, iš pradžių jie bandė atitrūkti, tačiau greitai suprato, kad to padaryti nepavyks.„Vairuotojas susiorientavo pirmas. Būtent operatyvininkas davė komandą iššokti iš automobilio. Beveik tą pačią sekundę nugriaudėjo sprogimas. Drono numesta granata pataikė į automobilio galą“, – pasakojo M. Charčenka.Per sprogimą policininkai buvo kontūzyti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, antradienį per Charkivo srities Kupiansko-Vuzlovijaus kaimo apšaudymą žuvo 57 metų amžiaus jo gyventojas.

Rusijos pajėgos per pastarąsias 24 val. pražudė tris Donecko srities gyventojusRusijos kariai per pastarąsias 24 val. Donecko srityje pražudė tris civilius.Tai feisbuke pranešė laikinasis šio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Ihoris Morozas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Lapkričio 7 d. rusai Bahatyre pražudė tris Donecko srities gyventojus“, – nurodė I. Morozas.Pasak jo, nuo invazijos pradžios regione Rusijos kariuomenės aukomis jau tapo mažiausiai 1 762 civiliai, o dar bent 4 290 žmonių patyrė sužeidimų. Ši statistika neapima duomenų iš Mariupolio ir Volnovachos miestų.

Pranešama, kad kairiajame Dniepro krante pasirodė ukrainiečių šarvuotoji technika Kairiajame Dniepro krante, netoli Chersono srityje esančio Krynkų kaimo (per maždaug 35 kilometrus į rytus nuo Chersono) pasirodė ukrainiečių šarvuotoji technika, perduoda atvirųjų šaltinių žvalgybos informacijos (OSINT) analitikai. Konkrečią teritoriją šiame rajone Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali panaudoti kaip placdarmą naujam puolimui, rašo „Forbes". Vaizdo įrašą, kuriame nufilmuotas netoli Krynkų degantis ukrainiečių šarvuotasis automobilis HMMWV, socialiniame tinkle X (anksčiau – „Twitter") paviešino OSINT analitikas, slapyvardžiu Astraia Intel. Jo paskelbta žinute ir remiasi žurnalas „Forbes". „Nepatikėsite, bet šis praradimas yra gera žinia Ukrainos gynėjams. Dėl to, kad jis buvo kairiajame Dniepro upės krante", – rašo leidinys. Apie Ukrainos pajėgų šarvuočių pasirodymą pirmadienį bei antradienį rašė ir Rusijos tinklaraštininkai. Jų pranešimais remiasi JAV veikiantis Karo tyrimų institutas (ISW). „Telegram" kanale „WarGonzo" rašoma apie nuotraukomis patvirtintus pranešimus, informuojančius apie ukrainiečių bandymus į kairįjį krantą permesti šarvuotąjį transporterį. Priešininkas <...> išlaiko pozicijas, be to, mėgina permesti per Dnieprą šarvuotąją techniką", – rašo rusų „Telegram" kanalo „DnevnikDesantnika" leidėjai, kuriuos cituoja „Forbes". Kairiajame Dniepro krante Ukrainos pajėgų užimta teritorija gali tapti tolesnio ukrainiečių puolimo placdarmu, rašo „Forbes". Iš šios vietos Ukraina gali rengti atakas, nukreiptas į Rusijos kontroliuojamų teritorijų gilumą.

Ukrainos ambasada Ankaroje paneigė neteisingą Turkijos žiniasklaidos informaciją apie V. Zelenskio interviuUkrainos ambasada Turkijoje paneigė neteisingą informaciją apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasisakymus, kurią anksčiau išplatino kai kurios Turkijos žiniasklaidos priemonės, komentuodamos jo interviu vienam iš Amerikos televizijos kanalų.Taip sakoma Ukrainos ambasados ​​Ankaroje pareiškime.„Ukrainos ambasada kategoriškai neigia iš Turkijos žiniasklaidos sklindančią nepatikimą informaciją apie Ukrainos prezidento V. Zelenskio pasisakymus“, – rašoma pareiškime.Ambasada pažymi, kad Ukrainos valstybės vadovas savo interviu (televizijos kanalui „NBS News“) kalbėdamas apie tuos, kurie kursto priešiškumą ir naudoja terorą, turėjo omenyje Rusiją ir Iraną, kurie akivaizdžiai suinteresuoti eskaluoti karą Artimuosiuose Rytuose ir įtraukti į jį daug tautų. Būtent Rusiją ir Iraną Ukrainos prezidentas apibūdino kaip terorizmo rėmėjus, kurie, kaip žino daugelis pasaulio šalių, nesilaiko jokių taisyklių ir įstatymų.Kai kurios Turkijos žiniasklaidos priemonės pranešė, jog esą prezidentas V. Zelenskis, atsakydamas į klausimą, ar Izraelis įvykdė karo nusikaltimų Gazos Ruože, pareiškė, kad „kare su terorizmu nėra įstatymų ir taisyklių“.Ambasados ​​pareiškime taip pat sakoma, kad prezidentas V. Zelenskis pažymėjo, kaip svarbu apsaugoti taikius gyventojus ir teikti humanitarinę pagalbą civiliams, kai Izraelio ir palestiniečių konfliktas įgauna vis platesnį mastą: „Reikia atidaryti humanitarinius koridorius, paleisti įkaitus, padėti civiliams. ... Mes visi turime sustabdyti šį karą“.Ukrainos ambasada Turkijoje pabrėžia, kad melagienos autoriai stengiasi nuslėpti nuo Turkijos visuomenės aiškius ir nedviprasmiškus Zelenskio žodžius. „Ukraina visada ir nuosekliai pasisako už žmogaus gyvybės gynimą“, – rašoma pareiškime.Pasak dokumento autorių, karą prieš Ukrainą pradėjusi Rusija yra suinteresuota nukreipti nuo jo pasaulio dėmesį ir sukelti nesantaiką tarp Ukrainos ir jos partnerių.„Esame dėkingi visiems, kuriems rūpi teisingas įvykių nušvietimas ir kova su dezinformacija. Taip pat esame dėkingi Turkijai, jos vadovui ir žmonėms už mūsų siekių atkurti taiką Ukrainoje ir padaryti pasaulį teisingesnį rėmimą“, – rašoma pareiškime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, interviu televizijos kanalui „NBC News“ V. Zelenskis paragino Vakarus gerokai sustiprinti paramą Ukrainai oro gynybos sistemomis, turėdamas omenyje ​​tam tikrų kompleksų perdavimą ir nuomą dabar ir bendrą jų gamybą ateityje.

Rusija įtraukė į ieškomų asmenų sąrašą dar vieną TBT teisėjąTrečiadienį Rusija pranešė įtraukusi į ieškomų asmenų sąrašą dar vieną Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) , siekiančio suimti prezidentą Vladimirą Putiną, teisėją.„Ieškomas dėl kriminalinio tyrimo“, – sakoma Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje paskelbtame pranešime apie Hagoje įsikūrusio TBT teisėją iš Kosta Rikos Sergio Gerarde'ą Ugaldo Godinezą. Išsami informacija, kuo kaltinamas teisėjas, pranešime nepateikta.Kovo mėnesį TBT išdavė V. Putino arešto orderį dėl kaltinimo karo nusikaltimu - neteisėto ukrainiečių vaikų deportavimo. Dėl panašių kaltinimų išduotas ir Rusijos prezidento vaiko teisių komisarės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderis.Rusija nėra TBT narė ir tvirtina, kad V. Putino arešto orderis yra „niekinis“. Vis dėlto jis apribojo Rusijos lyderio keliones į užsienį, nes TBT šalys narės privalo įgyvendinti orderį. V. Putinas neatvyko nei į BRICS šalių viršūnių susitikimą Pietų Afrikos Respublikoje rugpjūtį, nei į Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimą Indijoje rugsėjį.Anksčiau Rusija išdavė TBT prokuroro Karimo Khano ir kelių teisėjų arešto orderius. Rugsėjo mėnesį ji pareiškė siekianti suimti TBT prezidentą Piotrą Hofmanskį.Rugsėjį TBT atidarė biurą Ukrainoje, tai dalis pastangų patraukti Rusijos pajėgas atsakomybėn už įsiveržimą į kaimyninę šalį.

Zelenskis: tai bus svarbi diena UkrainaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad jo šalis „bus Europos Sąjungoje“. Jis tai sakė antradienį, prieš šiandien paskelbiant pranešimą apie šalies kandidatės pažangą.Pasak V. Zelenskio, tai bus „svarbi diena“ Ukrainai, būsimą pranešimą jis apibūdino kaip „istorinį“.Trečiadienį Europos Komisija turi pateikti ataskaitą apie Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo padarytą pažangą ir nuspręsti, ar pradėti derybas dėl narystės. 27 Europos Sąjungos narės tai svarstys per viršūnių susitikimą Briuselyje gruodžio viduryje.Per kasdienį kreipimąsi į tautą V. Zelenskis sakė, kad jo šalis „rengiasi tolesniems žingsniams“, įskaitant institucijų stiprinimą. „Ukraina bus ES“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje į šį tikslą jau nueitą „ilgą kelią“. Jis pripažino, kad reikės Kyjivo pastangų „prisitaikyti prie ES standartų“.2022 m. birželį ES suteikė Ukrainai kandidatės statusą. Norint pereiti prie kito etapo – pradėti stojimo derybas, Europos Komisija pateikė Kyjivui septynias sąlygas, kurias būtina įvykdyti, tarp jų minima kova su plačiai paplitusia korupcija ir teismų reformos. Rugsėjį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad Ukraina padarė didelę pažangą.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 307 640 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 780 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 8 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 307 640 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 301 tanko (+8), 9 996 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 7 439 artilerijos sistemų (+29), 872 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 572 oro gynybos priemonių (+2), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 567 dronų (+10), 1 556 sparnuotųjų raketų (+0), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 814 automobilių (+47), 1 054 specialiosios technikos vienetų (+5).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusija išvedė į Juodąją jūrą tris raketnešius su 24 raketomis „Kalibr“Rusija išvedė į Juodąją jūrą aštuonis savo laivus, tarp jų – trys raketnešiai su 24 raketomis „Kalibr“.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos tai pranešė „Facebook“ paskyroje.Karinių jūrų pajėgų duomenimis, Azovo ir Viduržemio jūrose yra po vieną priešo laivą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Pietų operatyvinės karinės vadovybės duomenimis, Rusijos kariuomenė vienu metu gali panaudoti prieš Ukrainą iki 56 raketų „Kalibr“.

Per parą rusai 108 kartus apšaudė Chersono sritį, yra aukųPraėjusią parą Rusijos kariuomenė 108 kartus apšaudė Chersono sritį, dėl to vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.Tai „Telegram“ kanale pranešė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Per parą okupantai iš viso paleido į regioną 538 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Grad“, tankų, dronų ir aviacijos.Į patį Chersoną buvo paleista 16 sviedinių.Priešas taikėsi į srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, gamyklą Chersone ir inžinerinį objektą Chersono rajone.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per parą okupantai rusai iš viso smogė šešis raketų ir 50 aviacijos smūgių, taip pat 64 kartus apšaudė Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas ir gyvenvietes iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų.

JAV neigia, kad Ukraina buvo spaudžiama derėtis su RusijaJAV valstybės departamentas paneigė pranešimus, kad JAV ragino Ukrainą dalyvauti taikos derybose su Rusija.„Bet kokios derybos priklauso nuo Ukrainos“, – žurnalistams sakė JAV valstybės departamento atstovas Vedantas Patelis.„NBC News“ lapkričio 3 d. pranešė, kad JAV ir Europos pareigūnai užkulisiuose vedė derybas su Ukrainos vyriausybe dėl galimų derybų su Rusija. Šaltiniai NBC News sakė, kad pokalbiuose buvo aptariamos galimos Ukrainos nuolaidos.„Nežinome apie jokius pokalbius su Ukraina dėl derybų, nesusijusių su taikos formulės struktūra“, – žurnalistams sakė Patelis, turėdamas omenyje prezidento Volodymyro Zelenskio 10 punktų planą dėl karo pabaigos.Zelenskio taikos formulė ragina visiškai išvesti Rusijos kariuomenę iš neteisėtai okupuotų Ukrainos žemių ir atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą.

G7 pasisakė už tolesnę paramą Ukrainai, pasmerkė ginklus Rusijai tiekiančią Šiaurės KorėjąDidžiojo septyneto (G7) užsienio reikalų ministrai „vieningai“ pasisakė už tolesnę „tvirtą paramą“ Ukrainai ir „griežtai pasmerkė“ Rusijai ginklus tiekiančią Šiaurės Korėją, trečiadienį po derybų Tokijuje pranešė Japonija.Japonijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per diskusijas Tokijuje G7 užsienio reikalų ministrai sutarė dėl „vieningo požiūrio taikyti griežtas sankcijas Rusijai ir teikti tvirtą paramą Ukrainai, net ir esant dabartinei tarptautinei padėčiai“. Ministrai pabrėžė, kad „būtina kartu su tarptautiniais partneriais paspartinti Taikos formulės procesą“.Japonijos užsienio reikalų ministras Yoko Kamikawa pridūrė, jog „net didėjant įtampai Artimuosiuose Rytuose, svarbu, kad G7 būtų vieningi ir siųstų aiškią žinią tarptautinei bendruomenei, kad mūsų tvirtas įsipareigojimas remti Ukrainą niekada nesusvyruos“.G7 užsienio reikalų ministrai „griežtai pasmerkė“ Šiaurės Korėją už ginklų tiekimą Rusijai, pasikartojančius balistinių raketų paleidimus pažeidžiant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, sakoma Japonijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Šiaurės Korėja suteikė Rusijai daugiau nei milijoną artilerijos sviedinių, skirtų jos karui su Ukraina, mainais Pchenjanas gauna patarimų dėl palydovų technologijų.

Sumų srityje apšaudyti gelbėtojai Sumų srityje Rusijos kariuomenė apšaudė gelbėtojus, kai šie gesino gaisrą, kilusį dėl priešo puolimo apgyvendintoje Šostkinskio rajono vietoje.Kaip pranešė „Ukrinform“, Valstybinė pagalbos tarnyba apie tai paskelbė „Facebook“.Gaisras kilo gyvenamajame rajone. Pasikartojantys apšaudymai privertė gelbėtojus skubiai evakuotis.Pasibaigus priešo puolimui, ugniagesiai grįžo ir galiausiai užgesino ugnį.Kaip pranešė „Ukrinform“, per dieną Rusijos įsibrovėliai 26 kartus apšaudė Sumų regiono pasienio bendruomenes, sukeldami 108 sprogimus.

Demokratai JAV Senate neleido respublikonams padėti Izraeliui Ukrainos sąskaitaDemokratai JAV Senate blokavo respublikonų bandymą priimti įstatymo projektą, kuriuo teikiama skubi pagalba Izraeliui, bet neapima tokios pagalbos Ukrainai kare su Rusija.Įstatymo projektui praėjusią savaitę pritarė Atstovų Rūmai.„Laikas yra esminis dalykas, ir būtina, kad Senatas neatidėliotų nė vienos dienos, kad suteiktų šią svarbią pagalbą Izraeliui“, – balsavimo išvakarėse sakė respublikonų senatorius Rogeris Marshallas.Reaguodami į tai, demokratai atrėmė, kad svarbu ne tik padėti Izraeliui, bet ir nepamiršti Ukrainos.Įstatymo projekte numatytas 14,3 milijardo dolerių pagalbos paketas Izraeliui.„Mūsų sąjungininkams Ukrainoje pagalbos reikia tiek pat, kiek ir mūsų sąjungininkams Izraelyje“, – sakė Senato veteranų reikalų komiteto pirmininkė Patti Murray.Kad įstatymo projektas taptų įstatymu, jį turėjo patvirtinti Senatas, o tada jį pasirašyti prezidentas. Tuo tarpu Joe Bidenas jau leido suprasti, kad vetuos jį, jei įstatymo projektas bus priimtas Senate.Dabar Senato lyderiai rengia savo papildomo finansavimo įstatymo projektą, kurį tikisi paskelbti jau šią savaitę.

Zelenskis atmeta galimybę, kad rinkimai vyks kitą pavasarįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė galimybę pavasarį surengti balsavimą dėl prezidento rinkimų ir paragino savo šalį vengti politinių nesutarimų.2019-ųjų kovą penkerių metų kadencijai išrinktas V. Zelenskis anksčiau vengė galutinių pareiškimų šiuo klausimu.Tačiau šiandien jis pasakė: „Dabar, karo metu, kai tiek daug iššūkių, lengvabūdiškai ir žaismingai mesti rinkimų temą į visuomenę yra visiškai neatsakinga. Turime suvokti, kad dabar yra gynybos metas, mūšio, lemiančio valstybės ir žmonių likimą, metas, o ne manipuliacijų metas, kurių iš Ukrainos tikisi tik Rusija. Manau, kad dabar netinkamas laikas rinkimams“.Ukrainos įstatymai draudžia rinkimus karo padėties metu, kuri galioja nuo tada, kai Rusija pradėjo invaziją 2022 m. vasarį.Jei šalis nuspręstų surengti balsavimą, ji turėtų pakeisti įstatymą.

Zalužno „atstatydinimas“: Umerovas pakomentavo europarlamentaro skleidžiamą melą ES parlamento narys Volodymyras Arijevas, neva remdamasis patikimu šaltiniu, išplatino informaciją, kad Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas tariamai pateikė pareiškimą vyriausiojo vado štabui dėl Ukrainos kariuomenės vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno atstatydinimo. „Dėl dar vienos melagingos naujienos iš vieno iš deputatų. Kai kurie nesąžiningi politikai dabar bando suskaldyti Ukrainos visuomenę – tai nėra geriau nei tai, ką daro Rusijos propagandistai“, – feisbuke rašė jis.Ministras pažymėjo, kad informacinis karas yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą sudedamoji dalis.„Jūs neturėtumėte tapti pėstininkais, jau nekalbant apie pagalbininkus. Šiandien visi šalies gyventojai turėtų sutelkti dėmesį į gynybos klausimus ir daryti viską, kad sustiprintų mūsų valstybę“, - sakė R. Umerovas.

Orbanas paskelbė ultimatumą dėl Ukrainos stojimo į ES: Kuleba reagavo į grėsmęUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sureagavo į Vengrijos grasinimus blokuoti derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą pradžią.Pasak UNIAN korespondento, pareigūnas pakomentavo V. Orbano žodžius per pasitarimą Briuselyje žurnalistams po susitikimo su trimis Europos Sąjungos komisarais.„Ukrainos prezidentas pakvietė Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną apsilankyti Ukrainoje. Ir šis kvietimas lieka atviras“, – sakė D. Kuleba.Jis sakė, kad Ukrainos delegacija neseniai lankėsi Vengrijoje Ukrainos švietimo ministro pavaduotojo ir kitų Ukrainos valdžios institucijų atstovų lygmeniu, kurie su savo kolegomis iš Vengrijos aptarė padėtį tautinių mažumų švietimo klausimu.„Kalbant apie blokavimą, manau, ne paslaptis, kad tautinių mažumų klausimą iš esmės propaguoja Vengrija ir tai yra būtent Vengrijos vizijoje. Bet, žinote, patirkime problemų, kai jos ateina“, - sakė D. Kuleba.Užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad Ukraina mato, „jog mes einame gruodį į Europos Vadovų Tarybos sprendimą pradėti derybas su Ukraina dėl narystės Europos Sąjungoje“.Jis pridūrė, kad titaniškas darbas atliktas, o ES suformuota „politinė pusiausvyra“. „Tačiau kiekviena šalis bandys vienaip ar kitaip bandys išnaudoti šią situaciją savo interesams“, - sakė D. Kuleba.

Rusija nuteisė keturis į nelaisvę paimtus ukrainiečius kariusRusijos okupacinė valdžia rytų Ukrainoje antradienį ilgus metus kalėti nuteisė dar keturis į nelaisvę paimtus ukrainiečius karius, apkaltinusi juos smurtu prieš civilius per pernai metais įvykusį mūšį dėl Mariupolio.Azovo jūros pakrantėje esantis Mariupolio miestas rusų pajėgoms atiteko praeitų metų pavasarį, po mėnesį trukusios apsiausties, kurios metu jis buvo praktiškai sulygintas su žeme. Nuo to laiko miestą okupavusi laiko Rusijos armija.Maskvai užėmus miestą, tūkstančiai ukrainiečių karių pateko į nelaisvę.Kai kurie iš jų buvo išsiųsti į Rusija, kiti buvo teisiami okupuotuose rytų Ukrainos regionuose.Maskvos tyrimų komiteto teigimu, trims Ukrainos tankų bataliono kariams – Aleksejui Kovaliui, Andrejui Čumakui ir Valerijui Federovičiui skirta 26 metų laisvės atėmimo bausmė.Jie okupuotame Donecko regione buvo pripažinti kaltais dėl „šiurkštaus“ elgesio su civiliais Mariupolio gyventojais.Komitetas pareiškė, kad vyrai „2022 m. kovo–balandžio mėnesiais“ „atidengė ugnį“ į administracinį pastatą, taip pat apkaltino juos „pasikėsinimu nužudyti“ ir turto sugadinimu.Rusija taip pat nurodė, kad Ukrainos kariuomenės snaiperis Igoris Kleščiunovas buvo pripažintas kaltu mirtinai „sužalojęs keturis taikius civilius“ ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos.Tyrimų komitetas nurodė, kad jis 2022 m. kovą nušovė „tris beginklius netoli kovinių pozicijų buvusius vyriškius“ ir dar vieną vyrą, kuris „nedalyvavo ginkluotame konflikte“.Rusija pastaraisiais mėnesiais nuteisia vis daugiau į nelaisvę paimtų ukrainiečių karių.Mažiau nei prieš savaitę iki antradienį paskelbtų nuosprendžių, dar du ukrainiečiai karo belaisviai buvo nuteisti kalėti 26 metus.Žmogaus teisių grupės ir Vakarų šalys kritikuoja Maskvą dėl į nelaisvę paimtų Ukrainos karių teismo, kurio procesai vyksta okupuotuose Ukrainos teritorijoje arba pačioje Rusijoje.

Zelenskis dėkojo Nyderlandams už F-16 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Nyderlandams už naikintuvų F-16 siuntimą į Rumunijos oro bazę, kur šie lėktuvai bus naudojami Ukrainos ir Rumunijos pilotams apmokyti, ir sakė tikintis, kad jie Ukrainą pasieks „kuo greičiau". „Esu dėkingas Nyderlandams ir ministrui pirmininkui Markui Rutte", – socialinėje žiniasklaidoje sakė jis.

Rusai atakavo Nikopolį Rusijos kariai artilerija ir dronais atakavo Dniepropetrovsko srities Nikopolio rajoną sakė regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas. Nikopolyje buvo sužeistas 31 metų civilis. Per ataką buvo apgadinti 27 privatūs namai, 14 ūkinių pastatų, du automobiliai, dujotiekiai, elektros linijos ir penkios saulės baterijos.

JAV: Rusija finansavo visoje Lotynų Amerikoje skleidžiamą dezinformaciją apie Ukrainą JAV apkaltino Rusiją finansuojant visoje Lotynų Amerikoje vykdomą dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama susilpninti paramą Ukrainai ir sustiprinti antiamerikietiškas ir antinato nuotaikas, praneša „Reuters“.„Atrodo, kad galutinis Kremliaus tikslas yra išplauti savo propagandą ir dezinformaciją per vietinę žiniasklaidą taip, kad Lotynų Amerikos auditorija jaustųsi organiška“, – sakoma valstybės departamento pranešime.Spalio 20 d. JAV paskelbė išslaptintą žvalgybos vertinimą, nusiųstą daugiau nei 100 vyriausybių, kuriame teigiama, kad Maskva naudoja šnipus, socialinę žiniasklaidą ir Rusijos valstybinę žiniasklaidą, kad pakirstų visuomenės tikėjimą demokratinių rinkimų vientisumu.Antradienio pareiškime teigiama, kad dezinformacijai skleisti Rusija naudojasi žiniasklaidos kontaktais Argentinoje, Bolivijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Kuboje, Meksikoje, Venesueloje, Brazilijoje, Ekvadore, Panamoje, Paragvajuje, Peru ir Urugvajuje.„Informacijos manipuliavimo kampaniją“ koordinavo trys Rusijos organizacijos – Socialinio dizaino agentūra, Interneto plėtros institutas ir „Structura“, sakoma pranešime.Ji pavadino jas „įtakas darančiomis samdomomis“ įmonėmis, kurios Lotynų Amerikoje pasirinko vietinę žiniasklaidą ir influencerius.

Ukraina atidarys naują stovyklą rusų karo belaisviamsUkraina netrukus atidarys naują stovyklą rusų karo belaisviams. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinis karo belaisvių gydymo koordinavimo štabo projektas „Noriu gyventi“, skelbia BBC.Didėjantį rusų karo belaisvių skaičių projektas aiškina padėtimi fronte, mažėjančia rusų karių motyvacija ir Rusijos pusės atsisakymu rengti apsikeitimą belaisviais.Projektas pradėtas praėjusių metų rugsėjo 19 d., praėjus dviem dienoms po to, kai Rusijoje buvo paskelbta dalinė mobilizacija, ir jame kalbama apie Rusijos kariškius, kurie pasiduoda daliniais arba pavieniui.Projektu užtikrinama, kad sąlygos naujojoje stovykloje, kuri pagal Ženevos konvenciją yra toli už fronto linijos, atitiks visus tarptautinius standartus, kaip ir jau veikiančioje stovykloje „Zapad-1“, atidarytoje 2022 m. gegužės mėn.„Rusijos belaisviams bus užtikrinta medicininė priežiūra, trijų kartų per dieną maitinimas, ryšiai su artimaisiais ir nuolatinė galimybė susisiekti su Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovais“, – taip pat sakoma projekto pareiškime.Ukrainos valdžios institucijos neatskleidė, kiek tiksliai šalyje yra rusų karo belaisvių stovyklų ir kiek žmonių jose laikoma.

Ukraina: per rusų atakas iki šiol sugriautos 193 ligoninėsRusų pajėgos per 20 karo mėnesių Ukrainoje apgadino 1 468 medicinos įstaigas, o 193 visiškai sugriovė. Pasak Ukrainos sveikatos ministerijos, daugiausiai žalos padaryta ligoninėms ir klinikoms Charkivo, Donecko, Mykolajivo, Kyjivo, Černihivo ir Chersono srityse.Taip pat prarasta daug greitosios pagalbos automobilių: 103 buvo apgadinti, 253 sunaikinti ir 125 pagrobti. Iki šių metų lapkričio pradžios 421 medicinos įstaiga esą buvo visiškai atstatyta, o 413 – iš dalies. Tai pirmiausiai išlaisvintose teritorijose esančios ligoninės, kurios patyrė nedidelę žalą nuo priešo ugnies ar bombardavimų, sakoma ministerijos pranešime.

Okupacinės valdžios atstovas: per apšaudymą Donecke žuvo šeši žmonėsUkrainos apšaudymo metu rytiniame Donecko mieste, kurį kontroliuoja Rusijos pajėgos, žuvo šeši žmonės ir daugiau kaip dešimt buvo sužeisti, antradienį pranešė Maskvos paskirtas aukšto rango pareigūnas.Donecką nuo 2014 metų kontroliuoja Rusijos pajėgos, o valdžios institucijos nuolat kaltina Ukrainą dėl mirtinų išpuolių prieš miestą – šių teiginių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.„Žuvo šeši žmonės ir 11 buvo sužeista. Visiems sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Kremliaus remiamas regiono vadovas Denisas Pušilinas.Jis sakė, kad Ukrainos pajėgos paleido iš JAV pernai gautas ilgojo nuotolio raketas, kurios smogė „civilinei infrastruktūrai“ ir administraciniams pastatams.Kremliaus remiamas Donecko meras anksčiau teigė, kad buvo pataikyta į Darbo ir socialinės apsaugos tarnybos pastatą ir dėl to žuvo šeši žmonės.Rusijos okupacinė valdžia paskelbė nuotraukas, kuriose matyti, kaip gelbėjimo tarnybos dirba šalia pastato, kurio stogas įgriuvo ir aplink kurį matyti daugybė nuolaužų.Pasak portalo „Unian“, Ukrainos ginkluotosios pajėgos Donecke smogė okupantų „bepiločių sistemų centrui“. Jame Rusija karui rengė bepiločių orlaivių operatorius.Apie pastato, kuriame Rusijos kariuomenė užregistravo atitinkamą centrą, apgadinimus preliminariai teigia žiniasklaidos priemonės ir žurnalistai.„Donecke apgadintas pastatas Čeliuskiniečių gatvėje 49, kuriame įregistruotas Respublikinis Vladimiro Žogos bepiločių sistemų centras“, teigė „Donbass News“.Savo ruožtu ukrainiečių žurnalistas Andrijus Caplijenka pažymi, kad Donecke dėl sprogimų sužeisti mažiausiai 5 žmonės.Oficialaus Ukrainos pajėgų patvirtinimo dėl smūgio kol kas nėra.

Kuleba užsimena apie teigiamą Europos Komisijos ataskaitą dėl UkrainosEuropos Komisija davė aiškų ženklą, kad Ukraina artėja prie derybų dėl narystės ES pradžios.Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, pranešė „RBC-Ukraina“.„Negaliu išsamiau.... Bet aiškus signalas, kurį gavau iš visų pašnekovų, rytoj Europos Komisijos posėdyje bus priimtas galutinis sprendimas bus toks – Ukraina juda link Europos Vadovų Tarybos sprendimo šių metų gruodį pradėti derybas“, – sakė D. Kuleba po derybų Europos Komisijoje.

Prie Bachmuto Ukrainos pasieniečiai minosvaidžiais smogė rusamsUkrainos gynybos pajėgos aptiko rusų pozicijas netoli Bachmuto ir smogė joms iš minosvaidžių. Šis procesas buvo užfiksuotas vaizdo įraše.Tai pranešė „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Ukrainos valstybinę pasienio tarnybą.„Okupantai po griuvėsiais“, – teigiama pranešime.Pažymima, kad pasieniečiai tiksliais šūviais iš minosvaidžių sulygino su žeme priešo pozicijas netoli Bachmuto.Vaizdo įraše matyti sėkmingi ukrainiečių kovotojų smūgiai į rusų apkasus.https://www.facebook.com/watch/?v=1016960629563138

Zelenskis svarsto galimybę pratęsti dujų eksporto draudimąVolodymyras Zelenskis pasiūlė pratęsti draudimą eksportuoti Ukrainos gamtines dujas, teigiama šiandien paskelbtame prezidento dekrete, skelbia „Sky News“.Draudimas buvo įvestas praėjusiais metais, reaguojant į Rusijos invaziją, tiekimo saugumo sumetimais.Balandį jis buvo pratęstas iki 2023 m. pabaigos.

Internete pasirodė daugiau vaizdo įrašų iš Donecko, kur nugriaudėjo sprogimai

Rusijai pasitraukus iš svarbaus susitarimo – NATO atsakasNATO narės sustabdys ginklų kontrolės sutarties su Rusija galiojimą po to, kai Maskva oficialiai pasitraukė iš susitarimo, antradienį paskelbė Vakarų karinis aljansas.Rusija antradienį oficialiai pasitraukė iš Įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje sutarties (CFE) po to, kai gegužės mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė atitinkamą įstatymą.NATO sąjungininkės antradienį paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo pasmerkė Maskvos sprendimą.„Rusijos pasitraukimas yra naujausias eilėje veiksmų, kurie sistemingai kenkia euroatlantiniam saugumui“, – sakoma NATO pareiškime. – Rusija ir toliau demonstruoja nepaisanti ginklų kontrolės, įskaitant jos esminius – abipusiškumo, skaidrumo, reikalavimų laikymosi, patikros ir priimančiosios šalies sutikimo – principus, ir kenkia taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai“.Šis NATO veiksmas yra Rusijos sprendimo pasitraukti pasekmė ir atitinka tarptautinę teisę, sakoma pareiškime.Vokietijos užsienio reikalų ministerija antradienį pareiškė, kad sustabdymas nereiškia, jog NATO narės pasitraukia iš sutarties.Pareiškime teigiama, kad iš esmės pasikeitus Rusijos elgsenai, išlieka galimybė atnaujinti CFE sutarties įgyvendinimą.Gegužės mėnesį Kremlius pareiškė, kad sutarties atšaukimas neturės „jokių tiesioginių pasekmių“.Rusija prieš kelerius metus iš esmės įšaldė 1990 metais pasirašytą sutartį, kuria nustatomos sunkiosios ginkluotės dislokavimo Europos žemyne ribos.Pagal CFE sutartį reglamentuojami tokie ginklai kaip šarvuočiai, pėstininkų kovos mašinos, sunkioji artilerija, kariniai lėktuvai ir sraigtasparniai.Maskva buvo viena iš 1990 metų sutartį pasirašiusių šalių, tačiau jau 2007-aisiais iš esmės sustabdė jos vykdymą.Nuo 2015 metų, praėjus metams po to, kai Rusija aneksavo Krymą, Maskva taip pat nustojo dalyvauti šia sutartimi numatytuose susitikimuose.2022 metų pradžioje Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Maskvos santykiai su Vakarais dar labiau pablogėjo.Rusija iš CFE sutarties pasitraukė praėjus mažiau nei savaitei po to, kai V. Putinas patvirtino Maskvos pasitraukimą iš branduolinių ginklų bandymų uždraudimo sutarties, potencialiai atverdamas kelią tokiai praktikai pirmą kartą per pastaruosius dešimtmečius.

Okupuotame Donecke nugriaudėjo sprogimas

Ukraina ruošiasi naujam rusų puolimui Avdijivkos kryptimiUkraina ruošiasi naujam rusų puolimui rytuose esančio Avdijivkos miesto kryptimi. Maskvos pajėgos pastaruoju metu jau keletą kartų nesėkmingai mėgino apsupti šį pramonės centrą.Avdijivka Ukrainos simboliu tapo dar 2014 m., kai ją buvo trumpam užėmusios prorusiškos pajėgos.Miestas yra vos už 10 kilometrų nuo Rusijos kontroliuojamo Donecko.„Trečioji banga tikrai bus. Šiuo metu priešas persigrupuoja po antros nesėkmingų atakų bangos,“ – antradienį pasakė Avdijivkos karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.Kyjivo ir nepriklausomų karo analitikų teigimu, Rusija per du nesėkmingus pastaraisiais mėnesiais surengtus miesto puolimus patyrė rimtų gyvosios jėgos ir įrangos nuostolių.JAV karo tyrimų institutas pirmadienį pranešė, kad daugkartiniai Rusijos bandymai apsupti ar paimti miestą leidžia manyti, kad jos pajėgoms nepavyko „išmokti ir išplatinti pirmiau įvykusių didelių, mechanizuotų ir daug kainavusių puolimų pamokų“.Kaip sakė V. Barabašas, Rusija greičiausiai jau „pasirengusi“ naujam miesto puolimui, tačiau tam šiuo metu nepalankios oro sąlygos.Per devynerius ginkluotų susirėmimų metus Avdijivka buvo iš esmės visiškai sunaikinta.Nors miestą kasdien apšaudo artilerija, jame vis dar yra maždaug 1 500 gyventojų, dauguma jų gyvena slėptuvėmis nuo bombų paverstuose rūsiuose. Iki karo Avdijivkoje gyveno 30 000 žmonių.Rusijos pajėgos kontroliuoja į šiaurę, rytus ir pietus nuo Avdijivkos esančias zonas.Avdijivką nuo Donecko – vieno iš keturių Ukrainos regionų, kuriuos Rusija teigė pernai aneksavusi, sostinės – skiria vos fronto linija.

Pirmieji Ukrainai skirti F-16 naikintuvai – pakeliui į RumunijąPirmieji penki Ukrainai skirti F-16 tipo naikintuvai, Nyderlandų duomenimis, yra pakeliui į Rumuniją. Čia ukrainiečių pilotai bus apmokyti juos valdyti, trečiadienį Hagoje agentūrai dpa sakė Gynybos ministerijos Hagoje atstovas.Nyderlandai ketina perduoti Ukrainai nuo 12 iki 18 naikintuvų. Netrukus Rumunijoje bus atidarytas treniruočių centras, kuriame bus rengiami pilotai. Tačiau kada Ukraina iš tikrųjų naikintuvus galės panaudoti karo zonoje, nėra aišku.Spėjama, kad pilotų rengimas truks mažiausiai šešis mėnesius. Per treniruotes orlaiviai, ministerijos duomenimis, skraidys tik NATO oro erdvėje.Nyderlandai kartu su Danija koordinuoja F-16 naikintuvų skyrimą Ukrainai. Dabartiniais duomenimis, Rusijos užpultai šaliai turėtų būti perduota daugiau kaip 50 naikintuvų.

Zelenskis: Ukraina gavo papildomų NASAMS sistemų, jos jau pradėjo kovinį budėjimąUkraina gavo papildomų NASAMS oro gynybos sistemų. Jos jau pradėjo kovinį budėjimą ir gerai sustiprins šalies oro gynybą žiemos išvakarėse.Tai antradienį po pasitarimo pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša portalas „rbc.ua“.„Gavau ataskaitas apie pastarąją parą gautus šaudmenis, techniką ir įrangą. Partnerių perduotos pildomos NASAMS sistemos pradėjo kovinį budėjimą. Laiku sustiprinta mūsų oro gynyba artėjant žiemai", - sakė jis.Komentuodamas situaciją fronte, prezidentas pažymėjo, kad karo veiksmai tęsiasi Kupiansko, Bachmuto, Avdijivkos kryptimis ir pietuose.„Išklausėme žvalgybos duomenis apie padėtį laikinai okupuotose teritorijose, Juodosios jūros regione ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos šalyse. Saugumo tarnyba informavo apie savo kontržvalgybos priemones“, - pridūrė V. Zelenskis.NASAMS yra Norvegijoje pagaminta mobilioji oro gynybos sistema, galinti paleisti 72 raketas per 12 sekundžių. Ji naikina lėktuvus, sraigtasparnius ir sparnuotąsias raketas 40 km spinduliu.Ukrainos ginkluotosios pajėgos pirmąją NASAMS sistemą gavo 2022 metų lapkritį. Maždaug prieš savaitę buvo sužinota, kad Norvegijos gynybos ministerija susitarė patobulinti NASAMS oro gynybos sistemas su JAV kompanija „Raytheon“ ir Norvegijos „Kongsberg Gruppen“. O spalio viduryje buvo pranešta, kad Lietuva netrukus perduos Ukrainai dvi NASAMS sistemas.

Rusai smogė infrastruktūros objektui netoli Kryvyj RihoAntradienį priešo armija smogė infrastruktūros objektui netoli Kryvyj Riho.Tai feisbuke pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantai smogė infrastruktūros objektui netoli Kryvyj Riho. Preliminariais duomenimis, žmonės per ataką nenukentėjo“, - parašė pareigūnas.Pasak jo, informacija tikslinama.Anksčiau apie sprogimą Kryvyj Rihe pranešė šio Ukrainos miesto Gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.

Ukrainos pareigūnas: Rusijos diversantų grupės po 9-10 kartų per mėnesį mėgina patekti į Sumų ir Černihivo sritisPriešo diversantų ir žvalgų grupės po 9-10 kartų per mėnesį bando patekti į Černihivo ir Sumų sritis, kurios ribojasi su Rusija.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas tai pranešė antradienį „Facebook“ paskyroje.Anot jo, šių grupių tikslas – žvalgyti Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas, daryti žalą kariniams ir civiliniams objektams.„Tai profesionaliai parengti Rusijos specialiųjų operacijų pajėgų ir Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos kariškiai, todėl visada turime būti budrūs“, – pabrėžė generolas.Pasak S. Najevo, šiuo tikslu tobulinami bendri Ukrainos saugumo tarnybos, Nacionalinės gvardijos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos, taip pat kariuomenės dalinių, dengiančių valstybės sieną, veiksmai.„Ši sąveika, aiškus pareigų pasiskirstymas ir darnumas mums suteikia pranašumą“, – pabrėžė S. Najevas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Šiaurės operatyvinėje zonoje veikiančiuose daliniuose diegiami nauji kovinio darbo metodai.

Ukraina tvirtina laukianti oficialių reikalavimų iš protestuojančių Lenkijos sunkvežimių vairuotojųUkraina antradienį pareiškė, kad dar nesulaukė jokių oficialių reikalavimų iš Lenkijos transporto įmonių, kurios užblokavo tris svarbius pasienio perėjimo punktus, tokiu būdu protestuodamos prieš, jų teigimu, nesąžiningą karo draskomos šalies bendrovių konkurenciją.Prasidėjus Rusijos visapusiškai invazijai į Ukrainą, Europos Sąjunga (ES) panaikino Ukrainos transporto kompanijoms taikytą leidimų įvažiuoti į bloką sistemą. Pasak Lenkijos vežėjų, šis sprendimas davė pradžią konkurentų antplūdžiui, o tai sudavė smūgį jų gaunamoms pajamoms.„Oficialūs Lenkijos vežėjų reikalavimai kol kas nebuvo perduoti kuriam nors Ukrainos pusės atstovui“, – pareiškė Ukrainos rekonstrukcijos ministerija. Ji nurodė suprantanti, kad lenkų vežėjai norėtų grįžti prie atskirų leidimų Ukrainos sunkvežimiams sistemos, tačiau apie tai sužinojusi žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Ministerija pridūrė, kad bus erdvės „konstruktyviam dialogui“, jei Lenkijos partneriai užims „oficialią ir pagrįstą poziciją“.Be leidimų įvažiuoti į ES grąžinimo, lenkų sunkvežimių vairuotojai taip pat kritikuoja ilgas procedūras grįžtant į Lenkiją iš Ukrainos.Ukraina pažymėjo, kad naujasis protestas kenkia abiem šalims.Lenkija yra viena ištikimiausių Ukrainos rėmėjų šios kare su Rusija. Varšuva yra perdavusi ginkluotės ir priėmusi daugybę pabėgėlių. Tačiau pastaraisiais mėnesiais abiejų šalių santykius apkartino keletas ginčų, įskaitant konfliktą, susijusį su ukrainietiškų grūdų eksportu.

Žiniasklaida: Kremlius atleido TASS vadovą už naujienų apie „Wagner“ maištą pateikimąRusijos valstybinės naujienų agentūros TASS vadovas Sergejus Michailovas liepos pradžioje buvo atleistas iš pareigų dėl išsamios informacijos pateikimo apie samdinių grupuotės „Wagner“ maištą, pranešė laikraštis „The Moscow Times“, citavęs šaltinius vyriausybės sluoksniuose ir Rusijos prezidento administracijoje.Šaltinių teigimu, Kremlius nusprendė, kad 11 metų TASS vadovavęs S. Michailovas nepalankioje šviesoje pateikė Rusijos valdžią.TASS buvo viena pirmųjų žiniasklaidos priemonių, ankstų birželio 24-osios rytą paskelbusi nuotraukas iš Rostovo prie Dono, aiškiai rodančias, kad „Wagner“ samdiniai užėmė miesto centrą ir užblokavo Pietų karinės apygardos štabą.„Juos tarsi ištiko beprotybė. Jie pamiršo, kad jų pagrindinė užduotis nėra pranešti naujienas, o kurti ideologiškai teisingą Kremliaus naratyvą“, – sakė Rusijos vyriausybės pareigūnas.Pasak dviejų senų S. Michailovo pažįstamų, Rusijos valdžia buvo itin nepatenkinta TASS vadovo išvykimu iš Maskvos per maištą, nors pats S. Michailovas teigė dirbęs savo biure. Savo atsistatydinimo priežasčių jis nekomentavo.Tai, kad S. Michailovas ketino likti TASS, laikraščiui patvirtino keli agentūros darbuotojai, su juo susirašinėję prieš pat atsistatydinimą. „Mes su juo aptarėme darbo užduotis 2023 m. pabaigoje“, – „The Moscow Times“ sakė vienas darbuotojų.Pakeisti S. Michailovą buvo paskirtas Andrejus Kondrašovas, Rusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos VGTRK generalinio direktoriaus pavaduotojas bei buvęs Vladimiro Putino 2018 m. rinkimų štabo atstovas spaudai. Šaltinis sakė „The Moscow Times“, kad vadovaujant A.Kondrašovui, kai Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi ir artėja prezidento rinkimai, agentūra bus agresyvesnė, provokuojanti ir mažiau neutrali.

Liudininkai skelbia apie galingą sprogimą Rusijos Taganrogo mieste Vietos „Telegram" kanaluose skelbiama, kad Rusijos Rostovo srities Taganrogo mieste vietos aerodromo rajone nugriaudėjo galingas sprogimas. Anot miesto gyventojų, sprogimas buvo girdimas prieš maždaug valandą vietos laiku. Liudininkai sako, kad „sudrebėjo namai, langai, žemė". Mariupolio mero patarėjas Piotras Andriuščenka teigia, esą aerodrome liepsnoja sraigtasparniai. Jo teigimu, rusai sistemingai naudojasi Taganrogo aerodromu saviems sraigtasparniams, priešraketinės gynybos sistemoms ir technikai, kurią vėliau perkelia į Ukrainą.

Britų žvalgyba: Ukrainos gebėjimas smogti laivų statykloms Kryme privers Rusiją svarstyti galimybę perkelti veikląUkrainos kariuomenės pajėgumas smogti laivų statybos infrastruktūrai Kryme greičiausiai paskatins Rusiją svarstyti perkėlimą, o tai suvėlins naujų laivų pristatymą, sakoma socialiniame tinkle X paskelbtoje atnaujintoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Remiantis Ukrainos ir Rusijos šaltiniais, 2023 m. lapkričio 4 d. naujai pastatyta Rusijos karinio jūrų laivyno korvetė beveik neabejotinai buvo apgadinta per smūgį į Zalyvo laivų statyklą Kerčėje, okupuotame Kryme, sakoma suvestinėje.„Karakurt“ klasės laivas „Askold“, pradėtas statyti 2021 m., liko neperduotas Rusijos kariniam jūrų laivynui. Pasak žvalgybos analitikų, smūgis Kryme suduotas kur kas toliau į rytus, nei dauguma ankstesnių tolimojo nuotolio smūgių, už kuriuos atsakomybę prisiėmė Ukraina.„Ukrainos gebėjimas smogti Krymo laivų statybos infrastruktūrai veikiausiai paskatins Rusiją svarstyti galimybę perkelti ją toliau nuo fronto linijos, o tai atidės naujų laivų pristatymą“, – sakoma ministerijos pranešime.

Maskva teigia naktį atrėmusi Ukrainos dronų ataką SevastopolyjePasak Maskvos gynybos ministerijos, Rusijos oro gynyba per naktį atmušė 17 Ukrainos bepiločių orlaivių atakų aneksuotame Juodosios jūros Krymo pusiasalyje.Antradienio rytą ministerija „Telegram“ kanale paskelbė sužlugdžiusi, jos žodžiais, „Kyjivo režimo“ mėginimą surengti „teroro išpuolius“. Virš Juodosios jūros ir Krymo sunaikinti devyni dronai, dar aštuoni perimti. Šios informacijos nebuvo įmanoma patikrinti nepriklausomai.Maskvos statytinis Sevastopolio uostamiesčio gubernatorius Michailas Razvožajevas per „Telegram“ pranešė, kad Rusijos oro gynybos sistemos virš Juodosios jūros netoli Sevastopolio numušė penkis bepiločius orlaivius. Sevastopolio gelbėjimo tarnybos duomenimis, į privataus namo kiemą nukrito sudužusio drono nuolaužos, sužeistas vienas žmogus. Apie rimtą žalą pastatams Sevastopolyje nepranešta.Jokios informacijos apie dronų atakas iš Kyjivo iš pradžių nebuvo.Rusijos karas su Ukraina trunka jau daugiau nei 20 mėnesių. Rusija naudoja 2014 m. neteisėtai aneksuotą Krymą kaip tiekimo bazę karui Ukrainoje. Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas ne kartą puolė karinius taikinius Kryme, smogė į svarbią laivų statyklą, karinio jūrų laivyno laivus ir Rusijos Juodosios jūros laivyno bazę.

Vaizdo įraše – smūgis rusų laivui Kerčėje Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame, spėjama, užfiksuotas Ukrainos karinių oro pajėgų suduotas raketų smūgis nedideliam Rusijos raketiniam laivui „Askold", stovėjusiam okupuotoje Kerčėje esančioje laivų statykloje. Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centras patvirtino, kad laivas buvo smarkiai apgadintas ir, ko gero, yra neremontuotinas. Strateginės komunikacijos centro atstovai pažymėjo, kad tai „naujausias" projekto „Karakurt" laivas, turintis slapiąją technologiją. Šeštadienį Kerčėje nugriaudėjo sprogimai. Netrukus Ukrainos karinės oro pajėgos oficialiai patvirtino, kad Ukrainos pilotai sudavė oro smūgių Kerčėje esančios laivų statyklos „Zaliv" infrastruktūrai. Ukrainos karinių oro pajėgų vadas Nikolajus Oleščiukas užsiminė, kad smūgis buvo suduotas prancūziškomis raketomis SCALP. Vėlyvą šeštadienio vakarą Rusijos gynybos ministerija pripažino, kad buvo apgadintas Kerčėje esančioje laivų statykloje stovėjęs laivas. Sekmadienį ryte N. Oleščiukas patvirtino, kad Kerčėje buvo apgadintas vienas šiuolaikiškiausių Rusijos Juodosios jūros flotilės laivų, galinčių nešti sparnuotąsias raketas „Kalibr", rašo nv.ua. Remiantis OSINT analitikų duomenimis, tai gali būti nedidelis raketinis laivas „Askold" (projektas „22800 Karakurt").

Ukrainos žvalgyba: rusai Chersono srityje minuoja kritinę infrastruktūrąLaikinai užgrobtoje Chersono srities teritorijoje okupantai rusai minuoja kritinę infrastruktūrą.Tai antradienį feisbuke pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Chersono srityje rusai užkasa sprogmenis prie stacionarių dujų reguliavimo punktų, elektros pastočių ir kritinės infrastruktūros objektų.„Atitinkami okupantų veiksmai rodo, kad jie ketina sunaikinti kritinės infrastruktūros elementus, kai jiems teks trauktis“, – pabrėžia Ukrainos žvalgybos atstovai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą Rusijos kariuomenė paleido į Chersono sritį 558 sviedinius, šeši žmonės buvo sužeisti.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 306 860 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 890 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 7 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 306 860 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 293 tankų (+5), 9 974 šarvuotųjų kovos mašinų (+16), 7 410 artilerijos sistemų (+21), 869 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 570 oro gynybos priemonių (+0), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 557 dronų (+3), 1 556 sparnuotųjų raketų (+0), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 767 automobilių (+23), 1 049 specialiosios technikos vienetų (+2).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Per parą rusai paleido į Chersono sritį 558 sviedinius, sužeisti šeši žmonėsRusijos kariuomenė per parą į Chersono sritį iš įvairių ginklų paleido 558 sviedinius, šeši žmonės buvo sužeisti.Tai feisbuke pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Praėjusią parą priešas surengė 84 apšaudymus, jis paleido 558 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, tankų, dronų, zenitinių pabūklų ir aviacijos. Į Chersono miestą buvo paleisti 27 sviediniai“, - pažymėjo pareigūnas.Pasak regiono vadovo, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, medicinos įstaigą Chersone ir maisto pramonės įmonę Chersono rajone.O. Prokudinas pridūrė, kad dėl Rusijos agresijos buvo sužeisti šeši žmonės.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono srities bendruomenėse, kurias nuolat apšaudo Rusijos armija, dar yra 432 įvairaus amžiaus vaikai, o 353 vaikus pavyko išvežti.

Krymo okupacinė valdžia praneša, kad krintančios drono nuolaužos sužeidė žmogųNumušto drono nuolaužos nukrito vieno iš privačių namų kieme Orlivkos gyvenvietėje Kryme.Kaip rašo „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale pranešė „Sevastopolio gubernatorius“ Mychailas Razvožajevas.„Patikslintais Sevastopolio gelbėjimo tarnybos duomenimis, numušto drono nuolaužos nukrito vieno iš privačių namų kieme Orlivkoje. Nukentėjo žmogus. Jam lūžo ranka. Jo gyvybei pavojus negresia“, - teigiama pranešime.Taip pat pranešama apie numuštų dronų fragmentų kritimą Kačos rajone.Didesnės žalos pastatams ir komunikacijoms Sevastopolyje neužfiksuota.Kaip buvo pranešta, lapkričio 7-osios naktį laikinai okupuotame Sevastopolyje griaudėjo sprogimai.

V. Zelenskis: dabar ne metas rinkimamsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad dabar nėra tinkamas metas rengtis rinkimams, o būtina sutelkti dėmesį į kovą su įsibrovėliais iš Rusijos.V. Zelenskis tai sakė per vakaro kreipimąsi vaizdo ryšiu, pranešė „Ukrinform“.„Valstybės išgalių, biudžeto lėšų, mūsų dėmesio ir emocijų išteklių, mūsų pastangų – viso to reikia mūsų pergalei“, – sakė V. Zelenskis. Reikia panaudoti visus išteklius, kad Ukraina taptų stipresnė, pabrėžė jis.„Visi girdime, ką reikia pakeisti pačiose gynybos pajėgose: tai susiję su daugeliu perteklinių procedūrų, daugybe sunkumų, su kuriais susiduria mūsų kariai. Perkėlimu, mokymu, aprūpinimu. Užduočių yra daug. Visos atitinkamos struktūros turi su tuo dorotis, neeikvodamos energijos ir pastangų niekam kitam“, – kalbėjo V. Zelenskis.Pasak Ukrainos prezidento, dabar ne laikas didelėms šventėms ar kitiems begėdiškiems dalykams, nepriimtiniems karo metu. Prezidentas sakė, kad kariuomenėje vyrauja visiškai kitokie jausmai: skausmas, praradimai, kova, bet yra ir laimėjimų. „Visi suprantame, kad dabar, karo metu, kai yra tiek iššūkių, visiškai neatsakinga lengvabūdiškai ir žaismingai mesti visuomenei rinkimų temą“, – sakė jis.Prezidento žodžiais, politinius ginčus reikia atidėti ir vieningai dirbti, kad nebūtų vietos konfliktams ir kieno nors žaidimui prieš Ukrainą. V. Zelenskis paragino „rūpintis savo šalimi lygiai taip pat, kaip vasario 24-ąją, ją ginti, naikinti okupantus, kovoti už Ukrainos laisvę, dabar įgyjamą mūšiuose už Ukrainą“.

Okupantai sudaro ukrainiečių, nenorinčių imti Rusijos pasų, sąrašąLaikinai okupuotuose Zaporižios srities Enerhodaro mieste ir Chersono srities Heničesko mieste įsibrovėliai sudaro Rusijos gvardijai atsisakančių imti Rusijos pasus žmonių sąrašus.„Geltonojo kaspino“ judėjimas tai paskelbė „Telegram“ kanale, praneša „Ukrinform“.Pasak „Geltonojo kaspino“ judėjimo aktyvistų, okupantai tęsia represijas prieš vietos gyventojus, versdami juos pasiimti rusiškus pasus.„Atsisakymo atveju kolaborantai sudaro Rusijos gvardijai atsisakiusiųjų sąrašus su jų adresais“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, laikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje gydytojai rusai iš pacientų reikalauja rusiškų pasų.

ISW: Ukrainos pajėgos toliau veržiasi į priekį kairiajame Chersono srities kranteUkrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau išlaiko savo pozicijas vienoje Krynyko dalyje (30 km į rytus nuo Chersono), nepaisant Rusijos okupacinių pajėgų bandymo jas nustumti nuo rytinio Dnipro upės kranto.Karo studijų instituto (ISW) duomenimis, gynybos pajėgos taip pat atmušė priešo ataką netoli šio kaimo.Pasak vieno iš karių, Ukrainos pajėgos išplėtė savo pozicijų kontrolę 17 km į rytus nuo Chersono.

Granatas padovanojo kolega: atskleista daugiau detalių apie Zalužno padėjėjo mirtįUkrainos ginkluotųjų pajėgų vado padėjėjas Genadijus Chistiakovas gavo granatas, iš kurių viena sprogo, kaip savo kolegos kario dovaną. Jo kabinete jau atlikta krata ir konfiskuotos dar dvi granatos, sakė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko, rašo UNIAN.Ministras pabrėžė, kad ši tragedija pradeda apaugti įvairia informacija iš „šaltinių“, todėl jis oficialiai praneša apie pirmąsias tragedijos aplinkybes, kurios buvo išsiaiškintos atlikus prioritetinius tyrimo veiksmus.Pasak jo, šiandien buvo mirusio majoro G. Chastiakovo gimtadienis. Jis grįžo namo iš darbo su kolegų dovanomis, kurias pradėjo rodyti savo artimiesiems.„Išėmė dovanų dėžutę su granatomis viduje ir pradėjo rodyti vieną iš šaudmenų savo sūnui. Tai buvo naujos vakarietiško stiliaus granatos. Pirma, sūnus paėmė šaudmenis į rankas ir pradėjo sukti žiedą. Tada kareivis paėmė granatą iš vaiko ir ištraukė žiedą, išprovokuodamas tragišką sprogimą“, - sakė I. Klymenko.Jis patikslino, kad policija G. Chastiakovo bute rado dar 5 tokias nesprogusias granatas. Jos bus siunčiamos tirti. Be to, teisėsaugos pareigūnai rado kolegą, kuris padovanojo mirtiną dovaną. Jo kabinete jau atlikta krata ir konfiskuotos dar 2 panašios granatos.

Trumpas atsakė į Zelenskio pasiūlymą atvykti į UkrainąBuvęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į Volodymyro Zelenskio pasiūlymą atvykti į Ukrainą. Jis atsisakė apsilankyti.„Labai gerbiu prezidentą Zelenskį, bet nemanau, kad šiuo metu būtų tikslinga vykti į Ukrainą“, – „Newsmax“ sakė D. Trumpas.Pasak jo, Joe Bideno administracija dabar „užsiima verslu“ su V. Zelenskiu. Savo ruožtu D. Trumpas „nenorėtų sukelti interesų konflikto“.V. Zelenskis pakvietė Donaldą Trumpą apsilankyti Ukrainoje, reaguodamas į jo nuolatinius pareiškimus, kad jis baigtų karą per 24 valandas. Ukrainos prezidentas pabrėžė esąs pasirengęs per 24 minutes jam paaiškinti, kodėl tai neįmanoma. Pasak V. Zelenskio, yra dalykų, kuriuos „galima suprasti tik būnant čia“.

128-osios brigados karių mirtis: vadas buvo suspenduotasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad 128-osios atskirosios kalnų puolimo brigados vadas Dmytro Liusiukas, kurio kovotojai žuvo dėl Rusijos smūgio per apdovanojimų ceremoniją Zaporožėje, buvo suspenduotas, kol vyksta tyrimas. Vakariniame vaizdo kreipimesi valstybės vadovas sakė, kad šiandien vyriausiojo vado štabo posėdyje buvo išgirsti pranešimai apie tragediją. Apie tai pranešė kariškiai, gynybos ministras, Ukrainos saugumo tarnybos vadovas.Pasak V. Zelenskio, brigados vadas buvo nušalintas nuo pareigų, kol vyksta tyrimas. Prezidentas pabrėžė, kad dabar visa situacija yra sprendžiama kas minutę. Jis pažadėjo, kad bus nustatyta, kas tiksliai pažeidė žmonių saugos taisykles priešo oro žvalgybos prieigos srityje.„Atsakomybės išvengti neįmanoma“, – pridūrė valstybės vadovas.

Zelenskis: „Dabar ne laikas rinkimams Ukrainoje“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad dabar ne laikas ruoštis rinkimams, o visi ištekliai turėtų būti nukreipti į gynybos nuo Rusijos agresijos poreikius.„Visi suprantame, kad tai karo metas, kai yra daug iššūkių, tad visiškai neatsakinga mesti rinkimų temą visuomenei“, – V. Zelenskis sakė savo kreipimesi, kurio vaizdo įrašas buvo paskelbtas jo oficialiame „Telegram“ kanale.

Lavrovas pareiškė norą dalyvauti ESBO susitikime SkopjėRusijos, kuriai Europai yra įvedusi sankcijų dėl invazijos į Ukrainą, užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas paprašė leisti jam dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitikime Skopjė, pranešė vienas iš ministrų.Šiaurės Makedonija šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkauja visos Europos saugumo organizacijai, kurios ministrų kasmetinė konferencija lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. vyks Skopjė mieste.Pirmadienį kalbėdamas su žurnalistais, Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Bujaras Osmani sakė gavęs S. Lvarovo laišką, kuriame jis „reikalavo leisti jam atvykti į Skopjė“.„Su šiuo reikalavimu yra susiję keletas keblumų,“ – nurodė B. Osmani.Kadangi tiek Šiaurės Makedonijos, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tačiau prisidėjo prie Maskvai taikomų sankcijų, tiek jos kaimynių oro erdvė Rusijos orlaiviams yra uždaryta, jo teigimu, „reikės imtis šiokių-tokių logistinių priemonių“.Anot ministro, pagal ESBO taisykles susitikime privalo dalyvauti visos 57 jos valstybės narės.„Tačiau tai priklausys nuo to, kokie sprendimai bus priimti ateinančiomis dienomis. Tikiuosi, mums pavyks visiems susirinkti Skopjė“.Pernai ESBO ministrų susitikimas vyko organizacijai tuo metu pirmininkavusioje Lenkijoje ir Varšuva atsisakė leisti S. Lavrovui atvykti į šalį.Toks poelgis papiktino Maskvą, kuri atsisakymą pavadino „precedento neturinčiu ir provokaciniu“.Vietoje to jos delegacijai vadovavo nuolatinis Rusijos atstovas ESBO Aleksandras Lukaševičius.Spalį Ukraina paprašė išmesti Rusiją iš ESBO, perspėdama, kad Maskvai toliau esant jos nare, organizacijos laukia „lėta mirtis“.ESBO buvo įsteigta, siekiant sumažinti Šaltojo karo metu tarp Rytų ir Vakarų tvyrojusią įtampą, be to, jos tikslas – padėti savo narėms derinti veiksmus tokiais klausimais, kaip žmogaus teisės ir ginklų kontrolė.Rusija yra ne kartą apkaltinusi Vakarus mėginant „perimti“ ESBO, teigdama, kad grupė nusigręžė nuo savo pamatinių principų.Dėl Rusijos vykdomos plataus masto invazijos Ukraina ne kartą prašė panaikinti Rusijos narystę tokiose tarptautinėse organizacijose, kaip Didžiojo dvidešimtuko grupė, JT Saugumo Taryba ir visos didžiosios sporto organizacijos.

Zalužnas patvirtino savo padėjėjo mirtįUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas patvirtino savo padėjėjo Genadijaus Chastiakovo mirtį. Savo „Telegram“ kanale V. Zalužnas pranešė, kad G. Chastiakovas mirė per savo gimtadienį.„Neapsakomas skausmas ir didelė netektis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir man asmeniškai. Šiandien, tragiškomis aplinkybėmis, per savo gimtadienį, šeimos rate žuvo mano padėjėjas ir artimas draugas majoras Genadijus Chastiakovas“, – rašė jis.V. Zalužnas taip pat sakė, kad nuo visapusiškos invazijos pradžios padėjėjas jam buvo „patikimas petys“ ir visiškai skyrė savo gyvenimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir kovai su Rusijos agresija.„Mirties priežastys ir aplinkybės bus nustatytos ikiteisminio tyrimo metu“, – sakė jis.

Netoli Kyjivo žuvo Zalužno padėjėjas: pranešama apie sprogimą Kijevo regione dėl neatsargaus elgesio su granata žuvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno padėjėjas, skelbia UNIAN. Incidentas įvyko Chaiki kaime.Vidaus reikalų ministerijos atstovė Mariana Reva UNIAN sakė, kad žuvo 39 metų karys. Jo 13-metis sūnus buvo sunkiai sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Įvykį tiria policija. Duomenys buvo įtraukti į Vieningą ikiteisminių tyrimų registrą dėl asmens mirties fakto ir pagal 263 straipsnį „Neteisėtas ginklų, šaudmenų ar sprogmenų tvarkymas“.Pranešama, kad kario žmona ir dukra taip pat buvo namuose. Pirminiais duomenimis, jos nebuvo sužalotos. „Šiuo metu neturime informacijos apie mirusiojo tapatybę“, – pridūrė M. Reva.UNIAN skelbia, kad miręs karys yra Genadijus Chastiakovas, dirbęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno padėjėju. Buto apžiūros metu teisėsaugos pareigūnai rado dar penkias nepažeistas granatas.

Rekomenduos pradėti derybas su Ukraina dėl stojimo į ESPasak „Reuters“, kuris remiasi savo šaltiniais, Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen tokias rekomendacijas pateiks šią savaitę.Pasak agentūros, lapkričio 8 dieną EK vadovė paskelbs teigiamą ataskaitą, kurios pagrindu bus pateiktos rekomendacijos nacionaliniams lyderiams patvirtinti derybų pradžią. Tai galėtų būti padaryta aukščiausiojo lygio susitikime gruodį.Tačiau „Reuters“, tokios derybos paprastai trunka daugelį metų.

Ukrainoje uždrausti fejerverkai ir petardosUkrainoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis naudoti ir platinti daugumą fejerverkų ir petardų. Tai paskelbė parlamento narė Jevgenia Kravčiuk.„Šalis atsibunda po dar vienos apšaudymo nakties, kad pradėtų naują dieną. 621-oji karo diena. Dabar tikrai ne laikas ir dar ilgai nebus laikas petardoms ir fejerverkams“, – feisbuke rašė J. Kravčiuk.

Žiniasklaida: 128-osios brigados kariai, patekę į raketų ataką, laukė vėluojančio vado128-osios kalnų šturmo Užkarpatės brigados kariai daugiau nei pusvalandį laukė vado, kuris vėlavo į apdovanojimų ceremoniją raketų pajėgų ir artilerijos dienos proga. Apie tai rašo „Hromadske“ su nuorodomis į šaltinius.Pasak leidinio, brigados vadas Dmytro Lysyukas atvyko į įvykio vietą praėjus kelioms minutėms po raketų smūgio. „Hromadske“ šaltinis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenė stebėjo 128-osios brigados kovotojus iš drono, rengdama raketų smūgį. Tačiau galiausiai ir rusai padarė klaidą ir pataikė į pastatą už karių, arčiau kelio.„Ir taip, visi tie, kurie stovėjo arčiau kelio, jie visi žuvo. Personalas, kuris turėjo būti apdovanotas (ginklų vadai, šauliai, artileristai), buvo šiek tiek paslėptas pastato siena, į kurią pataikė „Iskander“. Dėl to aukų yra šiek tiek mažiau“, – sakė vienas iš šaltinių.Anksčiau pirmadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad per raketų smūgį žuvo 19 128-osios atskiros kalnų šturmo Užkarpatės brigados karių. Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą pakomentavo incidentą, sakydamas, kad tragedijos „buvo galima išvengti“.

Ukrainos kariuomenės vadams – negailestinga kritika Ukrainos kariuomenės vadai patiria vis didesnį spaudimą po mirtinos Rusijos atakos per Ukrainos karinį renginį, skirtą paminėti Artilerijos dieną, kai sveikinami artilerijos ir raketų daliniuose dirbantys asmenys.Pasak BBC, gerai žinomas Ukrainos savanoris Serhijus Sternenko pasiūlė, kad ceremoniją organizavęs vadas turėtų būti įkalintas iki gyvos galvos. „Panašių incidentų jau buvo daug. Deja. Be sisteminių pokyčių tokių incidentų bus daugiau“, – sakė jis.Transliuotojas taip pat praneša apie vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos karys kritikuoja renginio organizatorius. „Dėl šios [ceremonijos] žuvo daug Ukrainos gynėjų ir civilių. Visi fronto linijose žino, kad daugiau nei dviejų žmonių minia visada provokuoja „atvykimą“ [oro antskrydį]“, – sakė jis.Kitas rašė: „Kaip buvo įmanoma surinkti VISUS mūsų karius į vieną vietą?“

EK vadovė: Ukrainai reikia tvarios taikos, o ne dar vieno įšaldyto konfliktoEuropos Sąjunga turėtų toliau stengtis, kad vis daugiau viso pasaulio šalių palaikytų taikos Ukrainoje formulę.Tai kalbėdama ES ambasadorių konferencijoje Briuselyje pasakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.„Mūsų pagrindinis tikslas turi būti tęsti darbą, siekiant užtikrinti teisingą ir tvarką taiką, o ne įšaldyti dar vieną konfliktą. Niekas nenori taikos taip, kaip Ukrainos tauta. Pagrindinis būdas ją pasiekti yra prezidento Zelenskio pasiūlyta taikos formulė,“ – kalbėjo U. von der Leyen.Ji užsiminė, kad Europos Komisija dalyvavo visuose trijuose Kopenhagoje, Džedoje ir Maltoje vykusiuose nacionalinio saugumo patarėjo posėdžiuose, kurių metu daugiau nei 60 valstybių atstovų bendromis jėgomis stengėsi pasirengti būsimam viršūnių susitikimui taikos Ukrainoje klausimui aptarti.„Tad leiskite jūsų paprašyti toliau stengtis, kad vis daugiau viso pasaulio šalių palaikytų taikos formulę. Žinau, kad tai nėra lengva, žinau, kad šis darbas yra sunkus, tačiau iš esmės galų gale teisinga ir tvari taika Ukrainoje būtų naudinga visam pasauliui. Tai turi būti mūsų pagrindinė užduotis,“ – atkreipė dėmesį U. von der Leyen.Europos Komisijos pirmininkė taip pat akcentavo, kad Ukrainai yra būtinas ir ilgalaikis saugumas. Šiuo atžvilgiu Europos Sąjunga turėtų užtikrinti, kad Ukraina turės tvarias karines pajėgas, galėsiančias apginti Ukrainą dabar ir atgrasyti Rusijos agresiją ateityje, kad „nepasikartotų praeities įvykiai“.Pasak U. von der Leyen, tai turi didelę reikšmę ES gynybos pramonei. Dėl šios priežasties ES pristatė amunicijos gamybos rėmimo įstatymą (ASAP).Europos Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad, be amunicijos, taip pat yra būtina padėti Ukrainai kurti oro gynybos ir laivybos, o vidutinėje ir tolimojoje perspektyvoje – dar ir kibernetinius bei aeronautikos pajėgumus.„Pažvelgus, iš esmės tai yra europiniai pajėgumai. Tuo tikslu Europos šalys privalės bendradarbiauti ne tik mokslinių tyrimų ir plėtros, bet ir pramonės srityje. Privalome užtikrinti, kad, mėgindami apsaugoti Europą ir visapusiškai paremti Ukrainą, nesusidursime su jokiomis kliūtimis. Dabar prieš mus atsiveria galimybių langas. Ir aš norėčiau mus paraginti pasinaudoti šiomis galimybėmis, kadangi jos padės mums imtis konkretesnių veiksmų kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą. Šią užduotį aš labai palaikau ir stengiuosi ją įvykdyti,“ – baigdama sakė U. von der Leyen.Europos Sąjunga toliau tiekia didelę politinę, diplomatinę, ekonominę, finansinę, humanitarinę ir karinę pramonę nuo karinės rusų agresijos besiginančiai Ukrainai. Nuo 2022 m. vasario Ukraina iš ES šalių jau yra gavusi daugiau nei 82 mlrd. eurų paramos.

Ukraina patvirtino 19 karių žūtį per karinę ceremonijąPraėjus kelioms dienoms po Rusijos raketos smūgio prieš karinės ceremonijos dalyvius Ukrainos fronto teritorijoje, ukrainiečių kariuomenė patvirtino 19 karių žūtį. Šiuo metu vyksta visų tragedijos aplinkybių tyrimas, pirmadienį „Telegram“ tinkle rašė 128-oji kalnų šturmo brigada.Po smūgio praėjusį penktadienį Ukrainos žiniasklaida pradžioje skelbė, kad tikriausiai žuvo daugiau kaip 20 žmonių. Ukrainos kariniais duomenimis, rusų „Iskander“ tipo raketa smogė, kai kariai dalyvavo pagerbimo ceremonijoje Artilerijos dienos proga.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei gynybos ministras Rustemas Umerovas paskelbė, kad pradėtas tyrimas. Socialiniuose tinkluose pasipylė griežta kritika karinei vadovybei – buvo kritikuojama, kaip tokia ceremonija fronto teritorijoje apskritai galėjo vykti.Taip pat kritikuota, kad institucijos ir ministras kruviną ataką patvirtino tik savaitgalį, kai informacija apie tai socialiniuose tinkluose, taip pat žiniasklaidoje sklandė jau kurį laiką. Karių gimtajame regione Užkarpatės srityje paskelbtas trijų dienų gedulas.

Putinas vyksta į KazachstanąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį su vizitu lankysis Kazachstane. Sostinėje Astanoje jis susitiks su prezidentu Kasymu Žomartu Tokaveju ir aptars „strateginės partnerystės klausimus“, pranešė Kazachstano prezidentūra.Nafta turtingas kaimyninis Kazachstanas dėl Vakarų sankcijų, įvestų po invazijos į Ukrainą, Rusijai tapo ypač svarbus. Buvusi sovietinė respublika tradiciškai yra Rusijos partnerė. Tačiau kartu prezidentas K. Ž. Tokajevas praeityje ne kartą santūriai kalbėjo apie karą prieš Ukrainą ir patvirtino, kad jo šalis remia ES ir kitų valstybių sankcijų režimą. Be to, Vakarų šalys vis labiau ieško suartėjimo su šia Centrinės Azijos respublika: lapkričio pradžioje, pavyzdžiui, Astanoje su vizitu lankėsi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.V. Putinui vizitas į Kazachstaną yra dar viena kelionė į užsienį po to, kai Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) kovą dėl spėjamų karo nusikaltimų išdavė jo arešto orderį. Kaip ir Kirgizija bei Kinija, kur V. Putinas lankėsi spalį, Kazachstanas nėra ratifikavęs vadinamojo TBT Romos statuto, todėl Kremliaus šeimininkui čia negresia sulaikymas.

Sulaikytas buvęs Ukrainos gynybos viceministrasUkrainos saugumo tarnyba (UST) sulaikė buvusį šalies gynybos ministro pavaduotoją Viačeslavą Šapovalovą už beveik 1 mlrd. grivinų išeikvojimą perkant kariškiams uniformas, praneša portalas „rbc.ua“.Šių metų sausio pabaigoje V. Šapovalovas, kuris buvo atsakingas už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užnugario aprūpinimą, atsistatydino iš pareigų.UST duomenimis, 2022 metais jis, susimokęs su savo pavaldiniais, nupirko nekokybiškų karinių uniformų iš privačios kompanijos už beveik 1 mlrd. grivinų.„Ukrainos kariškiai negali dėvėti šių uniformų, nes jos netinkamos naudoti šaltuoju metų laiku intensyvių karo veiksmų sąlygomis“, – pažymi UST.Tyrėjai, remdamiesi surinkta medžiaga, pareiškė buvusiam viceministrui įtarimus pagal du Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius:191 str. 5 dalį (turto pasisavinimas, iššvaistymas arba užvaldymas piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi);28 str. 2 dalį ir 114-1 str. 1 dalį (trukdymas teisėtai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir kitų karinių formuočių veiklai).Pagal tuos pačius straipsnius pareikšti įtarimai jo bendrininkui, buvusiam Gynybos ministerijos Valstybinių pirkimų departamento direktoriui.Abu įtariamieji šiuo metu yra sulaikyti. Jiems gresia laisvės atėmimas iki 12 metų konfiskuojant turtą.

„Reuters“: Putinas sieks prezidento posto per rinkimus 2024 metaisKremliaus lyderis Vladimiras Putinas nusprendė dalyvauti Rusijos prezidento rinkimuose, numatytuose 2024 m. kovą, pranešė „Reuters“, remdamasi šešiais šaltiniais.Šaltinių teigimu, sužinoję apie V. Putino sprendimą, patarėjai dabar rengiasi kampanijai ir V. Putino išrinkimui.„Sprendimas priimtas – jis kandidatuos“, – sakė vienas šaltinių.Užsienio diplomatinio šaltinio teigimu, V. Putinas tokį sprendimą priėmė neseniai ir netrukus apie tai bus paskelbta.Spalio 7 d. V. Putinui sukako 71-eri.Prezidento postą V. Putinui perdavė Borisas Jelcinas paskutinę 1999 m. dieną. V. Putinas jau eina prezidento pareigas ilgiau nei bet kuris kitas Rusijos valdovas nuo Josefo Stalino laikų, net ilgiau už 18 metų valdžiusį Leonidą Brežnevą.Jei bus ir vėl perrinktas, V. Putinas valdys iki 2030 metų.Rusijos prezidento rinkimai turi būti surengti 2024 m. kovo 17 dieną.

Kolonizacija: Valstybės Dūmoje siūloma dalyti rusams žemę Rytų UkrainojeRusijos Valstybės Dūmoje siūloma dalyti žemę okupuotose Ukrainos teritorijose „specialiosios karinės operacijos“ dalyviams. Apie tokią iniciatyvą interviu leidiniui „Kommersant“ papasakojo partijos „Rodina“ („Tėvynė“) lyderis Aleksejus Žuravliovas, praneša UNIAN.Pasak deputato, jis dabar rengia įstatymo projektą, kuriame numatoma skirti rusams „Rytų Ukrainos hektarą“ okupuotose Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sričių teritorijose. Be to, Rusijos armijos kareiviai žemės gaus pirmiausia.Žuravliovo teigimu, tokią idėją paskatino Rusijoje jau egzistuojančios panašios Tolimųjų Rytų ir Arkties hektarų programos.„Rusija padidėjo daugiau kaip 100 milijonų hektarų, o po mūsų pergalės kažkas juk turės dirbti šią žemę“, – sakė Valstybės Dūmos narys, nepatikslindamas, kur, pagal jo sumanymą, turėtų dėtis dabar šiose teritorijose gyvenantys ir ramiai iki okupantų rusų įsiveržimo žemę dirbę ukrainiečiai.Kaip rašė UNIAN, Rusijos propaganda kartais tiesiogiai pripažįsta, kad Donbaso ukrainiečių, kuriuos Rusija neva gelbsti, gyvybės jai iš tikrųjų nerūpi. Neseniai vienoje televizijos laidoje Rusijos „ekspertai“ konstatavo, kad pafrontės mieste Avdijivkoje tebėra šimtai civilių. Bet neva jie „patys kalti“, kad neišvyko, todėl rusai juos bombarduos.

B. Pistoriusas: raketos „Taurus“ nepakeis žaidimo taisyklių kare UkrainojeVokietija iki šiol neapsisprendė dėl sparnuotųjų raketų „Taurus“ tiekimo Ukrainai ir abejoja, ar šios raketos apskritai gali kardinaliai pakeisti situaciją fronte.Tai pirmadienį per NATO konferenciją Berlyne pareiškė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Nemanau, kad raketos pakeis žaidimą“, – sakė B. Pistoriusas.Jis patvirtino, kad apie šios ginkluotės perdavimą negali pasakyti nieko naujo, ir pakartojo, kad Vokietija, teikdama pagalbą Ukrainai, neturėtų ignoruoti savo interesų, nepatikslindamas, ką turi omenyje. Ministras taip pat pažymėjo, kad federalinė vyriausybė turi tikrinti kiekvieną žingsnį ginkluotės sistemų tiekimo klausimu, ir sprendimai nėra lengvi.„ATACMS, kurias perdavė JAV, veikia 160 km atstumu, „Taurus“ – 500 km, tai visai kita sistema“, – pabrėžė B. Pistoriusas.Kartu jis priminė, kad Vokietija šiuo metu yra antroji ginkluotės tiekėja Ukrainai po JAV, ir vokiški ginklai kasdien padeda gelbėti gyvybes ir saugoti infrastruktūrą Ukrainoje.Kaip jau buvo pranešta, Ukraina prašo Vokietiją raketų nuo šių metų pavasario. Daugelis VFR politikų, taip pat ir iš valdančiosios koalicijos partijų, pasisako už jų tiekimą.

Okupantai skelbia pradėję tiesti naują kelią į KrymąRusija inicijavo Rostovo sritį su aneksuotu Krymu sujungsiančio geležinkelio tiesimą, taigia aneksuotos Zaporižios srities „gubernatorius“ Jevgenijus Balickis. Jis teigia, kad geležinkelis jau pradėtas tiesti nuo Donecko pusės.„Geležinkelis bus nutiestas nuo Jakymivkos iki Rostovo ir eis per Berdianską bei Mariupolį. Projektas jau pradėtas vykdyti. Jakymivka yra žemiau Melitopolio, labiau nutolusi į pietvakarius. Tai geležinkelio mazgas, nuo kurio ir pradėta statyba“, – nurodė J. Balickis.

V. Zelenskis pateikė parlamentui įstatymų projektus dėl karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pateikė Aukščiausiajai Radai įstatymų projektus, kuriuose siūloma patvirtinti jo įsakus dėl karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimo dar 90 dienų.Atitinkami įstatymų projektai įregistruoti, praneša „Ukrinform“.V. Zelenskis siūlo parlamentui patvirtinti jo įsakus dėl karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos Ukrainoje pratęsimo nuo 2023 metų lapkričio 16 d. dar 90 parų.„Ukrinform“ primena, kad 2022 metų vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tą pačią dieną šalyje buvo įvesta karinė padėtis ir paskelbta visuotinė mobilizacija – iki kovo 26 d.Vėliau karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos terminus parlamentas pratęsė iki 2022 metų balandžio 25 d., gegužės 25 d., rugpjūčio 23 d., lapkričio 21 d., taip pat iki 2023 metų vasario 19 d., gegužės 20 d., rugpjūčio 18 d., lapkričio 15 d.Galiojant karinei padėčiai, ribojamas 18-60 metų amžiaus vyrų išvykimas iš šalies. Taip pat ribojama piliečių, užsieniečių ir asmenų be pilietybės judėjimo laisvė, įvedama komendanto valanda.

Po 19 gyvybių nusinešusios rusų atakos Ukrainos brigada žada kerštą: žuvo geriausi mūsų kariaiUkrainos 128-oji atskirosios Užkarpatės kalnų šturmo brigada pirmą kartą oficialiai pakomentavo Rusijos ataką prieš brigados karius Zaporižios srityje apdovanojimų ceremonijos metu. Skelbiama, kad žuvo 19 karių.„Priešo raketos ataka nusinešė 19-os 128-osios atskirosios Užkarpatės kalnų šturmo brigados karių gyvybes... Žuvo geriausi mūsų kariai... Reiškiame nuoširdžią užuojautą jų artimiesiems ir pažadame šimteriopai atkeršyti už savo ginklo brolius“, – sakoma įraše.Išsamiau: https://www.delfi.lt/news/daily/world/po-19-gyvybiu-nusinesusios-rusu-atakos-ukrainos-brigada-zada-kersta-zuvo-geriausi-musu-kariai.d?id=94979489

Ukrainos žvalgyba nefiksuoja aktyvaus dronų gabenimo iš Irano į RusijąIranas vis dar gali tiekti Rusijai nedideles šahedų partijas. Tačiau šiuo metu Ukrainos žvalgyba nefiksuoja aktyvaus dronų kamikadzių gabenimo į šalį agresorę.Tai rašoma portalo „rbc.ua“ publikacijoje „Karas už šviesą. Kaip ir kada Rusija gali pradėti atakas prieš Ukrainos energetiką“.Jelabugoje esančioje gamykloje, kur Kremlius nori plačiu mastu gaminti šahedus, darbai iš dalies jau pradėti.Kaip paaiškino Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas generolas majoras Vadymas Skibickis, šioje įmonėje atliekamas tik galutinis dronų kamikadzių „Geran-2“ surinkimas. Tačiau Rusijoje veikia ir kitos gretutinės gamyklos, tiekiančios komponentus smogiamiesiems dronams.„Priešas planavo pagaminti kas mėnesį mažiausiai 200 šahedų. Tačiau iš tikrųjų pagamina mažiau. Rusija tik pradėjo didinti dronų gamybą ir šiuo metu tai daugiausia iš Irano gaunamų komponentų rinkiniai“, - sakė V. Skibickis.Bet Vyriausioji žvalgybos valdyba neatmeta, kad Iranas vis dar gali siųsti Maskvai ir nedideles šahedų partijas. Teheranas jau įvykdė pirmąsias su Rusija sudarytas sutartis. Todėl dabar Ukrainos žvalgyba nefiksuoja aktyvaus dronų kamikadzių gabenimo iš Irano teritorijos į Rusiją.Nuo pat plataus masto invazijos pradžios Rusija užsitikrino Irano pagalbą „Shahed“ tipo dronų kamikadzių tiekimo klausimu. Rusija reguliariai naudoja šias bepilotes skraidykles, atakuodama Ukrainos karinę ir civilinę infrastruktūrą.Birželį Nacionalinio saugumo tarybos Baltuosiuose rūmuose koordinatorius Johnas Kirby pareiškė, kad Iranas aktyviai dalyvauja statant šahedų gamyklą Rusijoje. Ji turėtų būti pastatyta iki kitų metų pabaigos, pažymėjo pareigūnas.

Ukraina pranešė, kad naktį Rusija puolė raketomis, paleido 22 dronusPirmadienį Ukraina pranešė, kad per naktį Rusijos pajėgos iš okupuotų šalies regionų pietuose paleido keturias raketas ir daugiau nei 20 kovinių dronų.„Buvo numušta penkiolika dronų „Shahed“ ir viena iš oro paleidžiama valdoma raketa Kh-59“, – pranešė Ukrainos oro pajėgos.

Aštuoni Odesos gyventojai buvo sužeisti per Rusijos oro atakąAštuoni Odesos gyventojai buvo sužeisti per naktinę Rusijos oro ataką.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per naktinę Rusijos ataką Odesoje buvo sužeisti aštuoni gyventojai“, – pareiškė pareigūnas.Trims nesunkiai sužeistiems žmonėms reikiama pagalba buvo suteikta vietoje, penki nukentėjusieji nugabenti į ligoninę.„Ligoninėje sužeistiesiems teikiama visa reikiama pagalba, jų būklė stabili“, – patikino O. Kiperis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai tikriausiai atakavo Odesą raketomis „Oniks“ ir „Iskander-M“. Buvo smogta miesto centrui ir užkonservuotam pramoniniam pastatui. Sprogimo banga apgadino kelis daugiaaukščius gyvenamuosius namus ir dailės muziejų istorinėje miesto dalyje, įtrauktoje į UNESCO paveldo sąrašą.Bepiločių orlaivių ataka buvo nukreipta į Odesos uosto infrastruktūrą. Oro gynybos pajėgos sunaikino 15 dronų. Nukentėjo sandėliai, speciali krovimo technika, automobiliai su grūdais.

Buvęs Čekijos prezidentas M. Zemanas: klydau dėl V. Putino – tai didžiausia mano nesėkmėBuvęs Čekijos prezidentas Milošas Zemanas savo didžiausia nesėkme per visą dešimtmetį valstybės vadovo poste pavadino tai, kad jis klydo dėl Vladimiro Putino.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Čekijos leidiniu „Vinegret.cz“.„Didžiausia mano nesėkmė yra tai, kad aš visiškai klydau dėl Vladimiro Putino, nes tik neprotingas žmogus galėjo padaryti tokią tragišką klaidą kaip įsiveržimas į Ukrainą“, – pareiškė M. Zemanas televizijos kanalo „Nova“ laidoje.Anot jo, invazija padarė žalos ne tik Ukrainai, bet ir Rusijai, be to, labai daug.„Mažai kas suvokia, bet V. Putinas yra žmogus, kuris pakenkė savo šaliai“, – sakė buvęs Čekijos prezidentas.M. Zemanas teigė, kad visada stengėsi ginti nacionalinius interesus, o „ar man pavyko, ar ne, tegul sprendžia kiti“. Tačiau, pridūrė politikas, „niekas negali manęs kaltinti, kad aš kažkam nuolaidžiavau“.M. Zemanas Čekijos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas 2013–2023 m. m. Jis pasisakė už bendradarbiavimo su Maskva plėtojimą ir ragino atšaukti sankcijas Rusijai, kurias Vakarų šalys jai įvedė už Krymo aneksiją.

Rusijos pajėgos apšaudė Chersono sritį 132 kartus, sužeisti aštuoni žmonėsLapkričio 5 dieną Rusijos kariai apšaudė Ukrainos Chersono sritį 132 kartus, paleisdami 640 sviedinių.Tai feisbuke pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak O. Prokudino, rusai pasitelkė minosvaidžius, artileriją, dronus, tankus, lėktuvus, priešlėktuvinės artilerijos sistemas „S-60“ ir daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“.Kaip teigiama, atakų taikiniu tapo gyvenamosios teritorijos. Beryslave buvo smogta į parduotuvę, o Chersone – į privačias įmones.Gauta duomenų apie aštuonis sužeistus žmones.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 305 970 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 880 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 6 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 305 970 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 288 tankų (+4), 9 958 šarvuotųjų kovos mašinų (+5), 7 389 artilerijos sistemų (+14), 867 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 570 oro gynybos priemonių (+0), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 554 dronų (+20), 1 556 sparnuotųjų raketų (+2), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 744 automobilių (+14), 1 047 specialiosios technikos vienetų (+0).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukraina: Valstybinės specialiosios transporto tarnybos išminuotojai per savaitę išminavo daugiau kaip 1,5 tūkst. hektarųUkrainos gynybos ministerijos Valstybinės specialiosios transporto tarnybos daliniai spalio 30 – lapkričio 5 d. d. aptiko ir neutralizavo 3195 sprogius objektus.Kaip praneša pirmadienį „Ukrinform“, Valstybinė specialioji transporto tarnyba apie tai informavo feisbuke.Iš viso per savaitę jos daliniai patikrino ir išminavo 1537,61 hektaro teritoriją.Pažymima, kad nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Valstybinės specialiosios transporto tarnybos specialistai aptiko ir neutralizavo 81 151 sprogų objektą, išminavo teritoriją, kurios bendras plotas – 34 837,01 hektaro.Taip pat išminuota 700,1 km greitkelių, 2240,4 km geležinkelių, 319,9 km elektros perdavimo linijų ir 35 km dujotiekių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalį Ukrainos valstybinių institucijų pirotechnikos daliniai kartu su nevyriausybiniais operatoriais patikrino daugiau kaip 22 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

Odesą sudrebino sprogimas Sekmadienio vakarą Ukrainos Odesos mieste nugriaudėjo galingas sprogimas. Tai pranešė naujienų agentūros „Ukrinform" korespondentas. Prieš tai Ukrainos karinės oro pajėgos socialiniame tinkle „Telegram" buvo perspėjusios dėl raketų atakų pavojaus Odesos srityje. Kiek vėliau kariuomenė nurodė, kad oro erdvėje buvo pastebėta raketa, artėjanti link Odesos. Odesos, Mykolajivo ir Chersono srityse buvo paskelbtas oro pavojus.

Parlamentaras: Zelenskis davė nurodymą ruoštis prezidento rinkimams 2024 metų kovo 31-ąjąVolodymyras Zelenskis nusprendė surengti Ukrainos prezidento rinkimus 2024 metų kovo 31 d. Tai televizijos kanalo „Espresso“ laidoje pareiškė liaudies deputatas Oleksijus Hončarenka, praneša UNIAN.„Mano žiniomis, V. Zelenskis priėmė sprendimą surengti prezidento rinkimus kitąmet. Jis davė nurodymą Prezidento biurui ruoštis rinkimams, kurie turėtų įvykti 2024 metų kovo 31 d. Atrodo, kad tai yra konstitucinis terminas – paskutinis kovo sekmadienis. Šį sprendimą jie ketina aiškinti visuomenei tuo, kad esą to reikalauja partneriai Vakaruose. Be kita ko, tuo, kad jei šie rinkimai nebus surengti, tai V. Zelenskis praras legitimumą. Ypač turint omenyje tai, kad Putinas planuoja rinkimus surengti kovo mėnesį“, – sakė O. Hončarenka.Bet O. Hončarenka teigia, kad „partneriai Vakaruose nereikalauja iš mūsų jokių rinkimų“.„Noriu iš karto patikinti, kad Vakarų partneriai iš mūsų nereikalauja jokių rinkimų. Nėra jokių viešų ar neviešų reikalavimų. Tai neturi nieko bendra su mūsų partneriais. Tai išskirtinai politinės užduotys, kurias sau kelia Prezidento biuras. Kalbame tik apie prezidento rinkimus, nes parlamento rinkimus tiesiogiai draudžia Ukrainos Konstitucija“, – pridūrė jis.Anksčiau Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas pareiškė, kad Konstitucija nedraudžia rengti rinkimų karo metu. Toks draudimas yra numatytas Ukrainos įstatyme „Dėl karinės padėties teisinio režimo“.Spalį V. Zelenskis pareiškė, kad negali atsistatydinti iš Ukrainos prezidento pareigų, kol vyksta karas prieš Rusiją. Ukrainos vadovas taip pat teigė, kad nesiektų antros kadencijos, jei baigtųsi karas su rusais.Anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad prezidentas V. Zelenskis svarsto galimybę kitą pavasarį surengti valstybės vadovo rinkimus.

Zelenskis: man tereiks 24 minučių paaiškinti Trumpui, kodėl jis negali atnešti taikosBuvusiam JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad jei būtų perrinktas, jis galėtų per 24 valandas užbaigti karą Ukrainoje, Volodymyras Zelenskis atkirto, kad jam užtektų vos 24 minučių įrodyti, jog tai neįmanoma.Ukrainos prezidentas tai sakė per išsamų interviu NBC laidai „Meet the Press“, pranešė „Ukrinform“.„Buvęs prezidentas D. Trumpas sakė, kad gali užbaigti karą per 24 valandas. Ką galiu pasakyti? Labai prašom. Prezidentas (Joe) Bidenas buvo čia atvykęs, manau, kad jis kai ką suprato, ką galima suprasti tik būnant čia, – NBC sakė V. Zelenskis. – Taigi kviečiu prezidentą D. Trumpą“.„Jei jis čia atvyks, man reikės 24 minučių, ne daugiau, paaiškinti prezidentui D. Trumpui, kad jis negali suvaldyti šio karo, – kalbėjo V. Zelenskis. – Jis negali atnešti taikos dėl (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino“.V. Zelenskis nebuvo tikras, ar D. Trumpas remtų Ukrainą, jei būtų perrinktas. „Aš tikrai to nežinau“, - sakė jis ir pridūrė nebendravęs su D. Trumpu nuo 2021 m. sausio mėnesio, kai jis baigė eiti JAV prezidento pareigas.Pasak V. Zelenskio, kalbant apie paramą Ukrainai, svarbi ne tik JAV lyderių, bet ir Amerikos, Europos Sąjungos žmonių nuomonė, ji „yra svarbiausia“, nes tai „jų parama, jų pinigai“. V. Zelenskis sakė žinąs, kad „jie palaiko Ukrainą, myli mus ir tikrai supranta mūsų labai sunkų karą su Rusija“.