Rusijos pajėgos bando apsupti Ukrainos karius dviejuose miestuose Rytų Ukrainoje – Severodonecke ir Lysičanske.

„Dabar stebime aktyviausią Rusijos plataus masto agresijos prieš mūsų šalį fazę. Situacija (rytų) fronte itin sunki, nes šalies likimas galbūt sprendžiamas (ten) dabar“, – sakė O. Motuzianykas.

Ukrainos ir Rusijos šaltiniai antradienį pranešė, kad Rusijos pajėgos užėmė Svitlodarsko miestą Donecko regione prie rytinės sienos su Rusija.

Miesto užėmimą patvirtino vietos Ukrainos karinės administracijos vadovas Serhijus Hoško, po to, kai Ukrainos žiniasklaida, remdamasi prorusiškais separatistais regione, pranešė, kad Ukrainos pajėgos atsitraukė bijodamos būti apsuptos.

Netoli miesto yra didžiausia Ukrainoje anglimi kūrenama elektrinė.

Separatistai taip pat teigia, kad vyksta operacija, kuria siekiama užimti Lymano miestą Donecko šiaurėje. Ukrainos generalinis štabas patvirtino, kad Rusijos kariai, remiami artilerijos, artėja prie miesto.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 29 450 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 25 d. jau neteko apie 29 450 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 305 tankų, 3 213 šarvuotųjų kovos mašinų, 606 artilerijos sistemų, 201 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 93 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 206 lėktuvų, 170 sraigtasparnių, 2 217 automobilių, 13 laivų, 491 drono, 112 sparnuotųjų raketų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Zaporižėje per raketų ataką žuvo žmogus, dar trys sužeistiUkrainos Zaporižės mieste per Rusijos karių surengtą raketų ataką žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar trys sužeisti, praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis Zaporižės srities karine administracija.„Šiandien, gegužės 25-ąją, 5 val. 13 min. Rusijos kariai į Zaporižės miestą paleido keturias sparnuotąsias raketas. Vieną jų numušė mūsų oro gynyba. Kitos trys smogė dviem miesto rajonams – jie apšaudė civilinius objektus Ševčenkivskio rajone ir prekybos centrą Oleksandrivskio rajone“, – teigė administracija.Pasak jos, atakos metu apgadinti mažiausiai 62 privatūs namai.

Ministras: Ukrainoje iki šiol gauta pranešimų apie 20 tūkst. įtariamų karo nusikaltimųNuo Rusijos invazijos pradžios prieš tris mėnesius Ukrainoje gauta pranešimų apie maždaug 20 tūkst. įtariamų karo nusikaltimų, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis.Pasak D. Monastyrskio, vien policija užregistravo 13 500 tokių atvejų. „Bendradarbiaujame su užsienio prokurorais, tyrėjų komandomis ir ekspertais, tačiau didžiąją dalį darbo atlieka Ukrainos teisėsaugos pareigūnai“, – teigė jis.Ministras pridūrė, kad surinkti įrodymai bus perduoti tarptautinėms organizacijoms, kad karo nusikaltimais kaltinami rusai galėtų būti patraukti į teismą.Šią savaitę Kyjive per pirmąjį karo nusikaltimų teismą jaunas Rusijos karys buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

Kinija paragino atidaryti žaliąjį koridorių grūdams iš UkrainosKinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi vaizdo ryšiu vykusiose derybose su savo kolege iš Vokietijos Annalena Baerbock paragino nutraukti ugnį ir atidaryti žaliąjį koridorių grūdų eksportui iš Ukrainos.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis televizijos kanalu CGTN.Pasak ministro, Pekinas pasirengęs rengti konsultacijas šiuo klausimu su visomis suinteresuotomis šalimis.„Susiklosčiusiomis aplinkybėmis tarptautinė bendrija turi dėti pastangas, kad kuo greičiau būtų nutraukta ugnis ir atidarytas žaliasis koridorius grūdų eksportui iš Ukrainos“, - pareiškė Kinijos URM vadovas.Pasak Wang Yi, „Kinija negali likti nuošalyje, kai sprendžiamos pasaulio visuomenei svarbios problemos“.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino pasaulio lyderius daryti spaudimą Rusijai, kad ši atblokuotų jo šalies uostus ir Ukraina galėtų eksportuoti grūdus.

Gubernatorius: padėtis Luhanske su kiekviena valanda vis prastesnėUkrainos rytinės Luhansko srities gubernatorius antradienį pareiškė, kad padėtis ten prastėja „su kiekviena valanda“, nes Rusijos kariai užima vis daugiau teritorijos ir „visiškai naikina“ svarbų Sjevjerodonecko miestą.„Padėtis labai sudėtinga ir, deja, tik blogėja. Ji blogėja su kiekviena diena ir net su kiekviena valanda“, – sakė gubernatorius Serhijus Haidajus vaizdo įraše platformoje „Telegram“.„Apšaudymų vis daugėja. Rusijos kariuomenė nusprendė visiškai sunaikinti Severodonecką“, – pridūrė jis.„Miestas bombarduojamas aviacijos, apšaudomas iš salvinės raketų ugnies sistemų, artilerijos, minosvaidžių, tankų“, – sakė S. Haidajus.„Jie paprasčiausiai šalina Severodonecką nuo žemės paviršiaus“, – teigė jis.Jis kalbėjo Rusijos pajėgoms suintensyvinus puolimą paskutiniame pasipriešinimo židinyje aplink Luhanską ir Maskvai pareiškus, kad beveik visiškai kontroliuoja regioną.S. Haidajus teigė, kad Rusijos kariuomenė bando pralaužti Ukrainos gynybines linijas į Severodonecką iš „įvairių krypčių“.Jis taip pat sakė, kad svarbus greitkelis, jungiantis Lysyčansko ir Bachmuto miestus, yra nuolat apšaudomas.„Važiuoti ten tikrai labai pavojinga“, – sakė jis.Pasak S. Haidajaus, nors padėtis yra „beveik kritinė“, Ukrainos kariai vis dar „laikosi“.„Dabar esame kaip Mariupolis. Dedame visas pastangas, kad jie (rusai) neitų toliau“, – sakė jis, turėdamas omenyje Rusijos pajėgų faktiškai sunaikintą Ukrainos uostamiestį, tapusį atkaklaus pasipriešinimo simboliu.

Zelenskis: Ukrainai reikia dar daugiau ginklųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija kovoje dėl keturių rytinio Donbaso regiono miestų naudoja visas turimas priemones.„Padėtis Donbase šiuo metu labai sudėtinga, – vėlai antradienį kreipdamasis į tautą sakė V. Zelenskis. – Praktiškai visa Rusijos kariuomenės galia, visa, kas tik liko, yra mesta į puolimą. Limanas, Popasna, Sjevjerodoneckas, Slavjanskas – okupantai nori viską ten sunaikinti.“V. Zelenskis sakė, kad Ukrainos kariuomenė duoda atkirtį rusams, tačiau „prireiks laiko ir daug daugiau mūsų žmonių pastangų, kad būtų įveiktas jų pranašumas įrangos ir ginklų skaičiumi“.Jis sakė ukrainiečiams, kad jie turėtų didžiuotis, jog tris mėnesius atsilaikė prieš Maskvą kare, kuris, kaip daugelis Rusijoje ir Vakaruose tikėjosi, truks tris dienas.V. Zelenskis paragino Vakarus suteikti dar daugiau ginklų, įskaitant raketų paleidimo įrenginius ir tankus, kad Ukraina galėtų kovoti.Be to, V. Zelenskis pašiepė antradienį paskelbtą Rusijos gynybos ministro pareiškimą, kad Maskva sąmoningai lėtina puolimą, kad apsuptų miestų gyventojai turėtų laiko evakuotis.

Į Zaporižią paleistos keturios sparnuotosios raketos Šį rytą apie 5.13 val. Rusijos pajėgos į Zaporižią paleido keturias sparnuotąsias raketas. Apie tai pranešė regiono policijos komisariatas, rašo UNIAN.Skelbiama, kad vieną iš raketų numušė Ukrainos oro gynyba.Šiuo metu atitinkamos tarnybos dirba vietoje, visa informacija bus patikslinta vėliau.

Mariupolyje žuvusiųjų skaičius siekia 22 tūkst. „Mariupolis dabar yra vaiduoklių miestas“, – antradienį CNN sakė sugriauto Ukrainos uostamiesčio mero patarėjas Petro Andriuščenka.Pabėgęs į Ukrainos valdomą teritoriją, Mariupolio rotušės pareigūnai mano, kad per tris karo mėnesius žuvo mažiausiai 22 tūkst. miesto gyventojų. P. Andriuščenka net patikino, kad tikrasis aukų skaičius gali būti daug didesnis.„Dabar mieste visiškai tamsu. Vienintelės šviesos yra iš Rusijos kariuomenės ir Rusijos patrulių. Visur tvyro mirties ir ugnies kvapas“, – Mariupolį apibūdino P. Andriuščenka. Jis sakė, kad mieste likę gyventojai negali laisvai judėti, bet kokiam judėjimui reikalingi specialūs leidimai, o filtravimo sistema neleidžia jiems visiškai pabėgti iš sugriauto uostamiesčio.

Ukraina: per masines atakas Luhanske ir Donecke žuvo 14 civiliųMažiausiai 14 civilių antradienį žuvo rytiniuose Luhansko ir Donecko regionuose per Rusijos pajėgų surengtas masines atakas, pranešė Ukrainos kariuomenė. Dar 15 žmonių buvo sužeisti, pridūrė ji.

Zelenskis įvardijo derybų su Rusija sąlygąUkraina grįš prie derybų stalo su Rusija, kai šios kariai pasitrauks iš visų teritorijų, kurias užėmė po vasario 24-osios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė duodamas interviu japoniškam NHK leidiniui, praneša „Ukrinform“.„Kiekvienam ukrainiečiui pergalė yra teritorijų grąžinimas. Mes tikime, kad Krymas ir Donbasas yra mūsų teritorijos. Šiandien mes susigrąžiname savo teritorijas karinėmis priemonėmis. Mes darome visiškai teisingą dalyką. Mes kovojame už save. Norėčiau, kad pasiektume bent vasario 24-osios sienas, o tada siūlome dar kartą susėsti prie derybų stalo ir susitarti dėl taikos, karo užbaigimo ir mūsų teritorijų grąžinimo“, – sakė šalies vadovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas, Ukrainos derybų delegacijos narys Mykhailo Podoliakas sakė, kad Ukraina sustabdė derybas su Rusijos Federacija. Pasak jo, jos gali būti atnaujintos, jei V. Zelenskis pateiks veiksmų planą, o Rusija pradės tinkamai suvokti pasaulį.

Berdianske įvestas rublisBerdiansko miestas Zaporožės regione yra įtrauktas į rublio zoną, sakė miesto okupacinės administracijos mero pareigas einantis Aleksandras Saulenko, skelbia meduza.io.Pasak A. Saulenkos, nuo gegužės 25 dienos prasideda pensijų mokėjimas rubliais.Oficialus grivinos kursas į rublį, pasak Saulenkos, yra nustatytas 1:2. Visose parduotuvėse kainųturi būti skelbiamos dviem kalbomis.

Rusijos pajėgos užėmė Svitlodarsko miestą, artėja prie LymanoRusijos pajėgos užėmė Svitlodarsko miestą Donecko regione prie rytinės sienos su Rusija, pranešė Ukrainos ir Rusijos šaltiniai.Miesto užėmimą patvirtino vietos Ukrainos karinės administracijos vadovas Serhijus Hoško, po to, kai Ukrainos žiniasklaida, remdamasi prorusiškais separatistais regione, pranešė, kad Ukrainos pajėgos atsitraukė bijodamos būti apsuptos.Netoli miesto yra didžiausia Ukrainoje anglimi kūrenama elektrinė.Separatistai taip pat teigia, kad vyksta operacija, kuria siekiama užimti Lymano miestą Donecko šiaurėje. Ukrainos generalinis štabas patvirtino, kad Rusijos kariai, remiami artilerijos, artėja prie miesto.

Rusija uždraudė į šalį atvykti 154 JK Lordų rūmų nariamsRusijos užsienio reikalų ministerija antradienį paskelbė, kad uždraudžia atvykti į šalį 154 Jungtinės Karalystės parlamento Lordų rūmų nariams, atsakydama į sankcijas Rusijos senatoriams dėl karo Ukrainoje.Į juodąjį sąrašą įtrauktas buvęs užsienio reikalų ministras ir Konservatorių partijos lyderis Williamas Hague‘as.Tačiau į sąrašą neįtrauktas rusų kilmės žiniasklaidos oligarchas Jevgenijus Lebedevas, kuriam ministro pirmininko Boriso Johnsono teikimu 2020 metais buvo suteiktas pero titulas.Glaudūs J. Lebedevo ryšiai su B. Johnsonu sukėlė klausimų, nes jo tėvas Aleksandras atvirai prisipažino, kad buvo KGB agentas.Jevgenijus Lebedevas, kuriam priklauso laikraščiai „London Evening Standard“ ir „Independent“, pasmerkė Maskvos veiksmus Ukrainoje.Lordų rūmus sudaro apie 800 narių, kurių dauguma yra perai iki gyvos galvos, t. y. jų titulas nėra paveldimas.Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad šis sprendimas buvo priimtas „abipusiu pagrindu“, reaguojant į kovo mėnesį JK vyriausybės įvestas sankcijas beveik visiems Rusijos Federacijos Tarybos, aukštųjų parlamento rūmų, nariams.Praėjusį mėnesį Rusija uždraudė įvažiuoti 287 britų parlamento nariams, žengdama dar vieną atsakomąjį žingsnį ir sakydama, kad ji pasirinko tuos, kurie aktyviausiai dalyvavo rengiant antirusiškas sankcijas ir prisidėjo prie rusofobiškos isterijos.

V. Putino sąjungininkai prognozuoja ilgą konfliktą UkrainojeKeletas svarbių Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkų antradienį pareiškė, kad Maskva pasiruošusi ilgam konfliktui Ukrainoje, kol bus pasiekti Kremliaus iškelti tikslai šios provakarietiškos kaimynės atžvilgiu.Karas, antradienį įžengęs į ketvirtą mėnesį, jau nusinešė tūkstančius žmonių gyvybių ir privertę daugiau kaip 8 mln. gyventojų palikti savo namus, iš jų daugiau kaip 6 mln. – pasitraukti į užsienį.„Tęsime specialiąją karinę operaciją, kol bus įvykdyti visi uždaviniai, nepaisant didžiulės Vakarų pagalbos Kyjivo režimui ir sankcijų Rusijai“, – gynybos ministras Sergejus Šoigu sakė kolegoms iš Rusijos vadovaujamos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO).Jis pridūrė, kad Maskvos pastangos išvengti aukų tarp civilių „be abejo, lėtina puolimo tempą, bet tai daroma sąmoningai“.Rusijos saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas savo ruožtu pareiškė, kad Maskvos puolimas truks „kiek bus būtina“.„Neskubame, kad suspėtume iki galutinių terminų“, – N. Patruševas teigė duodamas interviu, kurį antradienį paskelbė laikraštis „Argumenty i fakty“.„Visi Rusijos prezidento iškelti tikslai bus išpildyti, – pažadėjo jis. – Kitaip būti negali, nes tiesa, įskaitant istorinę tiesą, yra mūsų pusėje“, – kalbėjo jis.V. Putinas pasiuntė kariuomenę į Ukrainą, kad ši būtų „demilitarizuota“ ir denacifikuota“, taip pat kad būtų apsaugoti joje gyvenantys rusakalbiai.Manoma, kad Rusija neteko Ukrainoje daugybės karių ir karinės technikos, nors Kremlius tikslios informacijos apie šiuos nuostolius nepaskelbė.Vašingtonas ir Europos šalys Ukrainai skyrė milijardų JAV dolerių vertės ginkluotės ir kitokios karinės pagalbos, kad padėtų šaliai atremti Rusijos invaziją.Rusija buvo priversta atitraukti savo pajėgas iš Ukrainos šiaurinės ir šiaurės vakarinės dalies, įskaitant sostinės Kyjivo prieigas, ir dabar susitelkė į rytinio Donbaso regiono ir pietinės pakrantės užėmimą ir įsitvirtinimą tose teritorijose.

Ukraina: Rusijos puolimas pasiekė aktyviausią fazęPasak Ukrainos gynybos ministerijos atstovo Oleksandro Motuzianyko, Rusijos karinė kampanija Ukrainoje pasiekė aktyviausią fazę.Rusijos pajėgos bando apsupti Ukrainos karius dviejuose miestuose Rytų Ukrainoje – Sievierodonetske ir Lysičanske.„Dabar stebime aktyviausią Rusijos plataus masto agresijos prieš mūsų šalį fazę. Situacija (rytų) fronte itin sunki, nes šalies likimas galbūt sprendžiamas (ten) dabar“, – sakė O. Motuzianykas.

Apklausa: dauguma ukrainiečių mano, kad Ukraina neturėtų atiduoti jokių teritorijų, siekdama taikosMaždaug 82 proc. ukrainiečių mano, kad Ukraina neturėtų atiduoti jokių teritorijų, siekdama sudaryti taikos susitarimą su Rusija, rodo nauja apklausa.Remiantis Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto apklausa, didžioji dauguma ukrainiečių teigė nepritariantys teritorinėms nuolaidoms, net jei tai ištęstų karą ir padidintų grėsmę Ukrainos nepriklausomybei.Tik 10 proc. iš 2000 apklaustų žmonių manė, kad priimtinas teritorijos perleidimas siekiant taikos, o 8 proc. buvo neapsisprendę.Apklausos duomenimis, 77 proc. ukrainiečių, gyvenančių Rusijos okupuotoje teritorijoje, priešinosi bet kokioms žemės nuolaidoms.Ukrainos vyriausybė nuolat kartoja, kad Maskvai neperleis jokios teritorijos.

BBC: Ukrainoje numušus lėktuvą, žuvo rusų generolas Rytų Ukrainoje numušus Rusijos karinių oro pajėgų lėktuvą, BBC duomenimis, žuvo rusų generolas. Lėktuvas, kurį pilotavo generolas majoras Kanamatas Botašovas, virš Popasnos miestelio Donbase „Stinger“ raketa buvo numuštas jau sekmadienį, antradienį pranešė britų stoties tarnyba rusų kalba. K. Botašovas būtų aukščiausias rusų karinių oro pajėgų kariškis, žuvęs Ukrainoje nuo karo pradžios. Ukrainiečių žiniasklaida sekmadienį pranešė apie Su-25 orlaivio numušimą. BBC, remdamasi keliais šaltiniais, skelbia, kad pilotų kabinoje sėdėjo K. Botašovas. Oficialiai piloto žūtis nepatvirtinta. Ukrainos duomenimis, jis būtų devintas rusų generolas, žuvęs kare. Iš Kaukazo kilęs generolas buvo laikomas puikiu lakūnu. Tačiau 2013-aisiais po Su-27 katastrofos jis buvo išleistas į atsargą. Paaiškėjo, kad kariškis skrido lėktuvu neturėdamas tam reikalingo leidimo. Tada K. Botašovas katapultavosi. Kaip 63 merų generolas pateko į karą Ukrainoje, nežinoma. Tačiau, anot žiniasklaidos, Rusijoje jau kelis mėnesius vyksta slapta atsargos karių mobilizacija. Pranešama, kad iki šiol per karą Ukrainoje žuvo mažiausiai devyni vyresni nei 50 metų atsargos karininkai. https://twitter.com/StratcomCentre/status/1529106294250012674?ref_src=twsrc%5Etfw

Charkivo metro, kur ukrainiečiai slėpėsi nuo bombardavimo, atnaujino darbą Antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo metro, kuris nuo vasario pabaigos, kai Rusija įsiveržė į šalį, tarnauja kaip slėptuvė nuo bombardavimų, antradienį atnaujino darbą, nepaisant pavienių apšaudymų šiaurės rytų regione.„Šiandien vėl paleidome Charkivo metro su beveik visomis jo stotimis“, – žurnalistams sakė miesto meras Ihoris Terechovas.„Nusprendėme atnaujinti paslaugas, nes turime atkurti ekonomiką“, – sakė jis, pridurdamas, kad artimiausias dvi savaites traukiniais bus galima važiuoti nemokamai.Charkivo metro, kuriame yra 30 stočių, suteikė prieglobstį tūkstančiams gyventojų, ieškojusių, kur pasislėpti nuo beatodairiško miesto, esančio šalia Rusijos sienos, apšaudymo.Trys stotys Charkivo šiaurės rytiniuose rajonuose, kurie kartais vis dar apšaudomi, tebėra uždarytos.Mieste, kuriame prieš karą gyveno apie 1,4 mln. žmonių, per metus metro perveždavo apie 158 mln. keleivių. Dabar traukiniai kursuoja kas 20–30 minučių.Rusijos kariai neseniai pasitraukė iš miesto apylinkių, kad sutelktų išteklius Donbaso regionui į pietus nuo Charkivo užimti ir kontroliuoti.Antradienį metro važiavęs I. Terechovas sakė, kad gyventojai, kurie vis dar glaudžiasi metro, gali kol kas ten ir likti.„Nusprendėme netrukdyti žmonėms, kurie vis dar gyvena metro“, – sakė jis, pridurdamas, kad padėčiai pagerėjus jie bus raginami persikelti į kitas gyvenamąsias vietas.

Ukrainos užsienio reikalų ministras reikalauja greitesnės Vakarų karinės pagalbosDėl įnirtingo Rusijos puolimo šalies rytuose Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba reikalauja greitesnės Vakarų karinės pagalbos.„Per anksti daryti išvadą, kad Ukraina jau turi visus ginklus, kurių jai reikia, – rašė D. Kuleba tviteryje. – Rusijos puolimas Donbase yra negailestingas mūšis – didžiausias Europos žemėje nuo Antrojo pasaulinio karo“.Jo šaliai ypač greitai reikia daugkartinių raketų paleidimo įtaisų ir ilgojo nuotolio artilerijos, teigė D. Kuleba. Jis dėl sunkiosios ginkluotės tiekimo kalbėjęs ir su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.D. Kuleba dar kartą apkaltino prieš tris mėnesius karą pradėjusią kaimyninę Rusiją vagiant iš Ukrainos grūdus.

ES skirs dar 500 mln. eurų pagalbos Ukrainos kariuomeneiEuropos Sąjunga antradienį galutinai patvirtino naują 500 mln. eurų karinės pagalbos paketą Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, pranešė Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).ES Taryba patvirtino du pagalbos paketus pagal Europos taikos priemonę (European Peace Facility, EPF), leisiančius ES „toliau remti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgumus ir atsparumą ginant šalies teritorinį vientisumą ir suverenitetą, taip pat ginti civilius gyventojus nuo besitęsiančios Rusijos karinės agresijos“, sakoma pranešime.Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Bendrija skyrė Ukrainai tris ankstesnius karinės pagalbos paketus, kurių bendra vertė – 1,5 mlrd. eurų. Antradienį patvirtintas ketvirtasis paketas šią pagalbos sumą pagal EPF didina iki 2 mlrd. eurų.„Rytojaus istorija rašoma šiandien, mūšių laukuose Ukrainoje, – pažymėjo ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis. – Su šiais 500 mln. eurų ES jau yra išskyrusi iš viso 2 mlrd. eurų, kad padėtų ES valstybėms narėms aprūpinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas karine įranga.“„Ši parama yra tik viena dalis Europos pastangų padėti Ukrainai apsiginti, – pridūrė jis. – ES ir jos valstybės narės pasyryžusios tęsti. Darėme tai nuo pat šio karo pradžios ir tęsime iki pabaigos.“Naujausias pagalbos paketas bus sudarytas atsižvelgiant į Ukrainos vyriausybės išdėstytus prioritetus. ES pranešime sakoma, kad 490 mln. eurų bus skirta letalinei ginamajai karinei technikai, o dar 10 mln. bus skirta įsigyti kitokios įrangos ir atsargų, pavyzdžiui, individualių apsaugos priemonių, pirmosios pagalbos rinkinių ir degalų.„ES reikalauja, kad Rusija nedelsdama sustabdytų savo karinę agresiją Ukrainos teritorijoje ir besąlygiškai atitrauktų visas pajėgas ir karinę techniką iš visos Ukrainos teritorijoe, visiškai gerbtų Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, remiantis tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis“, – sakoma Bendrijos pranešime.

Mariupolyje rasta apie 200 smarkiai apirusių kūnųMariupolyje valant daugiabučio griuvėsius rasta apie 200 smarkiai apirusių kūnų.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka. „Mariupolis. Kapinynas. Valant daugiabučio griuvėsius Taikos prospekte, netoli priemiesčio degalinės Nr. 2, rūsyje aptikta apie 200 po griuvėsiais žuvusių žmonių kūnų. Lavonai smarkiai apirę“, – rašo jis.Mero patarėjo teigimu, vietos gyventojai atsisakė surinkti ir suvynioti žuvusiųjų kūnus, todėl Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojai išvyko iš darbų vietos. Žuvusiųjų kūnai liko gulėti iš dalies išvalytuose griuvėsiuose, todėl dabar beveik visame kvartale juntamas lavonų dvokas.P. Andriuščenka taip pat pridūrė, kad mieste faktiškai sustojo daugiabučių kiemuose palaidotų žmonių perlaidojimo procesas.

Šoigu: visi uždaviniai bus įgyvendintiPraėjus trims mėnesiams nuo karo prieš Ukrainą pradžios, Rusija, nepaisant nesėkmių, ir toliau yra užtikrinta savo pergale. „Nepaisant plačios Vakarų pagalbos Kyjivo režimui ir sankcijų spaudimo Rusijai, mes tęsime specialiąją karinę operaciją, kol bus įgyvendinti visi uždaviniai“, - antradienį pareiškė gynybos ministras Sergejus Šoigu, kurį cituoja agentūra „Interfax“.Rusija vasario 24 dieną įsiveržė į kaimyninę šalį ir dėl to sulaukė daugybės Vakarų sankcijų. Maskva karą vadina „specialiąja karine operacija“.S. Šoigu pakartojo esą Rusija buvo priversta imtis puolimo – „kad nuo genocido būtų apsaugoti mūsų žmonės ir kad Ukraina būtų demilitarizuota ir denacifikuota“.Nacionalinės Saugumo Tarybos vadovas Nikolajus Patruševas pareiškė: „Visi prezidento nustatyti tikslai bus pasiekti. Kitaip ir negali būti, nes tiesa, įskaitant ir istorinę, yra mūsų pusėje“. Buvęs žvalgybos vadas, kuris laikomas vienu artimų Vladimiro Putino bendražygių, kartu savo tautiečius nuteikė ilgesniems mūšiams. „Mes nesilaikome kokių nors terminų“, – sakė jis laikraščiui „Argumenty i Fakty“.

Maskvos primesta Chersono vadovybė prašys srities teritorijoje įkurti karinę bazęRusijos pajėgų kontroliuojamos Ukrainos pietinės Chersono srities neteisėtai primestos administracijos pareigūnas Kirilas Stremousovas antradienį pareiškė, kad prokremliška regiono valdžia prašys Maskvos srities teritorijoje įkurti karinę bazę.„Chersono srityje turėtų būti Rusijos karinė bazė“, – civilinės ir karinės administracijos vadovo pavaduotoją Kirilą Stremousovą citavo rusų naujienų agentūra „RIA Novosti“.„Mes to prašysime, visi gyventojai tuo suinteresuoti. Tai gyvybiškai svarbu ir taps saugumo garantija regionui bei jo gyventojams“, – pridūrė K. Stremousovas.Rusijos pajėgos perėmė Chersono srities kontrolę karo pradžioje ir ten įkurdino savo administraciją. Ukrainos pareigūnai spėliojo, kad Rusija planuoja šiame regione surengti neteisėtą referendumą ir paskelbti nepriklausomybę – panašiai, kaip 2014 metais įvyko rytinėse Donecko ir Luhansko srityse.Maskva pripažino apsišaukėliškas Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“ dvi dienos iki invazijos į Ukrainą. Kremlius pasinaudojo šiuo žingsniu kaip pretekstu pasiųsti savo pajėgas į provakarietišką kaimyninę šalį.Anksčiau šį mėnesį A. Stremousovas paneigė, kad jo administracija turi panašių planų. Pareigūno teigimu, Chersono sritis vietoje to prašys Maskvos prijungti regioną prie Rusijos.Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas neseniai pareiškė, kad Chersono gyventojai patys turi spręsti, kaip ir kur jie norėtų gyventi.Virtinėje Ukrainos miestų, okupuotų Rusijos pajėgų nuo invazijos pradžios vasario 24 dieną – įskaitant Chersoną, Mariupolį ir Berdianską – Maskva paskyrė marionetines administracijas, kurioms pavesta grąžinti kasdienį gyvenimą į įprastas vėžes ir padėti pagrindus su Rusija susietai ateičiai.Kyjivas ir Vakarų valstybės Rusijos invaziją į Ukrainą laiko neišprovokuota ir nepagrįsta, o bet kokius mėginimus kurti okupacinės valdžios struktūras – neteisėtais.

Kompanija „Google“ padovanos Ukrainos mokytojams 43 tūkst. nešiojamųjų kompiuteriųKorporacija „Google“ padovanos Ukrainos mokytojams 43 tūkst. nešiojamųjų kompiuterių. Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė šalies skaitmeninės transformacijos ministras Michailas Fiodorovas.„Neseniai mums kartu su Švietimo ir mokslo ministerija pavyko susitarti dėl bendradarbiavimo su „Google for Education“. Ukrainos mokytojams bus perduoti 43 tūkst. nešiojamųjų kompiuterių „Chromebook“. Dėl karo milijonai ukrainiečių turėjo palikti savo namus, tūkstančiai mokyklų nukentėjo nuo bombardavimų ir apšaudymų. Šiuo metu nuotoliniu būdu mokosi daugiau kaip 3,7 mln. moksleivių. Tad ši parama padės efektyviai tęsti pamokas karo metu“, - pažymėjo M. Fiodorovas.„Kartų su kolegomis iš Švietimo ir mokslo ministerijos siekiame tikslo aprūpinti nešiojamaisiais kompiuteriais kiekvieną šalies pedagogą“, - pridūrė ministras.

EK pirmininkė siūlo panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai atstatytiEuropos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen Pasaulio ekonomikos forume Davose pasiūlė panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai po Maskvos sukelto karo atstatyti.„Darysime visa, kas įmanoma, įskaitant mūsų įšaldytą Rusijos turtą, – kalbėdama apie Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims, pareiškė U. von der Leyen. – Čia kalbame ne tik apie Putino destruktyvaus įniršio sukeltos žalos pašalinimą, o ir apie ukrainiečių pasirinktos ateities kūrimą.“„Ukraina priklauso Europos šeimai“, – pridūrė EK pirmininkė.

Į Estiją atvykusių pabėgėlių iš Ukrainos skaičius viršijo 40 tūkst.Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios Estija jau priėmė daugiau kaip 40 tūkst. pabėgėlių ukrainiečių, praneša portalas ERR.Naujausiais duomenimis, nuo vasario 27 d. į Estiją atvyko 40 104 ukrainiečiai, bėgantys nuo karo. Iš jų beveik 25 700 paprašė laikinos apsaugos šalyje.Gegužės 23 d. į Estiją atvyko dar 500 ukrainiečių. Iš jų 300 vyko tranzitu į kitas šalis. Kovo mėnesį Estija kasdien priimdavo apie 1 800 Ukrainos piliečių.Anksčiau Estijos žiniasklaida pranešė, jog daugelis ukrainiečių atvyksta į Estiją per Rusiją, kadangi kitaip negali į ją patekti iš okupuotų Ukrainos teritorijų.Estijos vyriausybė yra pareiškusi, kad šalis gali priimti iki 50 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos.

Rusijos Saugumo tarybos sekretorius: Maskva Ukrainoje nesilaiko tam tikro terminoRusijos Saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas antradienį pareiškė, kad Maskva Ukrainoje pasieks visus savo užsibrėžtus tikslus ir čia nesilaiko tam tikro termino, praneša „Reuters“.„Bus įgyvendinti visi prezidento nustatyti tikslai. Kitaip ir būti negali, nes tiesa, įskaitant istorinę tiesą, yra mūsų pusėje“, – interviu Rusijos laikraščiui „Argumenty i Fakty“ aiškino N. Patruševas.„Nesilaikome tam tikro termino“, – pridūrė jis.

Apklausa: tik kas dešimtas ukrainietis sutiktų su teritorinėmis nuolaidomis dėl taikosDaugiau kaip 80 proc. ukrainiečių yra įsitikinę, kad, siekiant taikos, neleistinos jokios teritorinės nuolaidos. Kaip praneša UNIAN, tai rodo Kyjive įsikūrusio Tarptautinio sociologijos instituto surengtos Ukrainos gyventojų apklausos rezultatai.„Mes respondentams pateikėme klausimą, ar jie sutiktų su teritorinėmis nuolaidomis, kad būtų užtikrinta taika. 82 proc. apklaustųjų neleistinos jokios teritorinės nuolaidos. Tik 10 proc. mano, kad dėl taikos ir nepriklausomybės išsaugojimo būtų galima atsisakyti kai kurių teritorijų“, - pažymėjo instituto atstovai.Šiuo klausimu neapsisprendę tik 8 proc. ukrainiečių.Sociologai atkreipia dėmesį į tai, kad prieš bet kokias teritorines nuolaidas yra dauguma gyventojų visuose Ukrainos regionuose. Net šalies rytuose, kur dabar vyksta įnirtingi mūšiai, prieš nuolaidas pasisako 68 proc. apklaustųjų (sutiktų su nuolaidomis tik 19 proc.), o pietuose – 83 proc. (nuolaidoms neprieštarautų tik 9 proc.).Apklausa buvo surengta gegužės 13-18 dienomis telefonu. Joje dalyvavo 2 000 respondentų iš visų Ukrainos regionų, išskyrus okupuotas Krymo ir Donecko bei Luhansko sričių teritorijas.

Ukrainos gynybos ministro patarėjas: pagrindinis tikslas Mariupolyje – pasiektasNepaisant to, kad Ukrainos Mariupolio uostamiestis krito Rusijos pajėgoms, Ukrainos gynybos ministro patarėjas Jurijus Sakas teigia, kad ten buvo pasiektas pagrindinis ukrainiečių kariuomenės tikslas.„Pagrindinis tikslas Mariupolyje – pasiektas. Tikslas buvo užlaikyti Rusijos dalinius... daugiau kaip 20 tūkst. Rusijos karių. Tai tapo įmanoma dėl Mariupolio ir „Azovstal“ gynėjų didvyriškumo“, – antradienį Vokietijos transliuotojui ARD sakė J. Sakas.Pasak jo, tai neleido Rusijos kariams įgyti kitų teritorijų Ukrainos rytuose kontrolę. „Azovstal“ gamykloje buvę kariai davė ukrainiečiams laiko persigrupuoti ir gauti daugiau karinės pagalbos iš tarptautinių partnerių. „Žvelgiant iš šios perspektyvos, tikslas buvo pasiektas“, – pridūrė J. Sakas.Praėjusią savaitę pasidavė paskutiniai „Azovstal“ gynę Ukrainos kariai.J. Sako teigimu, Ukraina pergalę kare skelbtų tada, kai iš jos teritorijos būtų pasitraukę visi Rusijos kariai. „Agresijos karas prieš Ukrainą prasidėjo 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymo pusiasalį“, – tęsė gynybos ministro patarėjas. Tad į derybas esą reikėtų įtraukti Krymo susigrąžinimo klausimą.Tačiau, anot J. Sako, pagrindinis tikslas yra šios teritorijos išlaisvinimas. „O tuomet dėl likusių tikslų būtų galima susiderėti diplomatiniu būdu“, – pridūrė J. Sakas.

Ukraina apie reikšmingus pokyčius: mūsų priešai dėl to labai liūdiUkrainos pajėgos daužo Rusijos pozicijas naujai suteiktomis Vakarų artilerijos sistemomis, sakė Ukrainos kariuomenės atstovas, gyręs veiksmingus naujus ginklus, dėl kurių Maskvos kariuomenei „liūdna“.Mūšiai tebevyksta didelėse Rytų ir Pietų Ukrainos dalyse, daugelis jų perauga į Ukrainos ir Rusijos kariškių tolimojo nuotolio artilerijos susirėmimus.Didžiąją karo dalį Ukraina rėmėsi savomis sovietinių laikų haubicomis, tačiau pastarosiomis savaitėmis fronto liniją pasiekė modernios artilerijos sistemos, gautos iš draugiškų šalių, įskaitant Jungtinių Valstijų M777.Vašingtonas ir Europos šalys skiria milijardus dolerių ginklams Ukrainai, kad padėtų silpnesnėms šalies pajėgoms atremti geriau ginkluotus Rusijos įsibrovėlius. Ukrainos kariškiai, prašę sunkesnių ilgojo nuotolio ginklų, teigia, kad naujai suteiktos artilerijos sistemos jau naudojamos mūšio lauke. „Pasak Ukrainos artileristų, šaudančių iš M777, tai tarsi perėjimas nuo garvežio prie elektromobilio“, – per neseniai duotą interviu naujienų agentūrai AFP sakė kapitonas leitenantas Dmytro Pletenčiukas iš Mykolajivo regiono karinės administracijos.D. Plentenčiukas neatskleidė, kur fronte naudojami tolimojo nuotolio ginklai. „Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau naudoja šias sistemas ir jos naudojamos labai sėkmingai“, – pridūrė D. Pletenčiukas. „Mūsų priešams dėl to labai liūdna, taip pat ir dėl ​​didelio šių artilerijos pabūklų efektyvumo“, – sakė D. Pletenčiukas.Pasak kariuomenės atstovo, pietiniame fronte, panašiai kaip ir per susirėmimus rytuose, Ukrainos kontroliuojamo Mykolajivo ir Rusijos pajėgų į rytus nuo uostamiesčio vykstančios kovos iš esmės peraugo į žiaurias tolimojo nuotolio artilerijos dvikovas. „Kiekvieną dieną ir naktį“, – sakė D. Pletenčiukas apie nepaliaujamas ugnies salves, kuriomis keičiasi abi pusės.Atstovas sakė, kad fronto linija netoli miesto iš esmės stabilizavosi po to, kai pirmosiomis karo savaitėmis Rusijos pajėgos mėgino užimti Mykolajivą. Pietinis Mykolajivo miestas išlieka strateginiu skydu, blokuojančiu kelią į Odesą, didžiausią Ukrainos uostą. „Mes laikysime Mykolajivą“, – sakė D. Pletenčiukas. „Tačiau leiskite man pakartoti, kad Vakarų ginkluotė bet kurioje fronto linijos dalyje labai sustiprina mūsų taktinę ir strateginę poziciją“, – pridūrė jis.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1528953116611182592

Dirbdami „Azovstal“ teritorijoje, nukentėjo keturi rusų išminuotojaiIšminuodami Mariupolio gamyklos „Azovstal“ teritoriją, nukentėjo keturi Rusijos išminuotojai. Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio miesto vadovo patarėjas Petro Andriuščenka.„Mariupolis. Išminuodami „Azovstal“, nuo minos sprogimo nukentėjo keturi Rusijos išminuotojai. Vienas – sunkios būklės, du – vidutinio sunkumo, o dar vienas – lengvai sužeistas. Manau, kad šią naujieną galima laikyti gera. Atpildas neišvengiamas. Šlovė Ukrainai!" - parašė jis.Ukrainos pareigūnų duomenimis, nuo Rusijos sukelto karo pradžios Mariupolyje žuvo daugiau kaip 20 tūkst. žmonių.

Karas Ukrainoje jau pražudė 234 vaikusNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau žuvo 234 vaikai, praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra.Prokuratūros duomenimis, sužeisti dar 433 vaikai.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 29 350 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 24 d. jau neteko apie 29 350 kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 302 tankų, 3 194 šarvuotųjų kovos mašinų, 606 artilerijos sistemų, 201 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 93 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 205 lėktuvų, 170 sraigtasparnių, 2 213 automobilių, 13 laivų, 480 dronų, 112 sparnuotųjų raketų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Vaizdo įraše iš Rytų Ukrainos – pakelėse sproginėjančios minos.https://twitter.com/ArisMessinis/status/1528763701859209216

Rusija imasi vieno vertingiausių miestų Luhansko regioneRusija intensyvina operacijas rytiniame Ukrainos Donbaso regione, siekdama apsupti Severodonecką, Lisičanską, Rubižnę, kasdieninėje žvalgybos ataskaitoje teigia Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atstovai.Nepaisant to, Ukrainos pasipriešinimas neslopsta, pajėgos užima geras gynybines pozicijas.Britų ministerijos teigimu, Rusija jau pasiekė šiek tiek vietinių sėkmių, o jeigu pavyktų perimti Severodonecko kišenę, „visa Luhansko sritis atsidurtų rusų rankose“.Jeigu Donbaso fronto linija pajudėtų į vakarus, prasiplėstų Rusijos susisiekimo linijos, tad kiltų papildomų logistikos iššūkių, teigiama ataskaitoje.Mūšis dėl Severodonecko tampa vis svarbesnis šiame kare, tai vienas iš strategiškai vertingiausių miestų rytiniame Luhansko regione, vis dar kontroliuojamas Kyjivo.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai dar kartą pakartojo, kad sunkiausi mūšiai šiuo metu vyksta Donbaso regione.„Šiandien sudėtingiausia kovos situacija Donbase. Bachmutas, Popasna, Sevedoneckas – šia kryptimi okupantai šiuo metu deda didžiausias pastangas. Ten rengia skerdynes, bando išnaikinti viską, kas gyva. Tiesiogine to žodžio prasme. Niekas dar taip nenaikino Donbaso, kaip kad dabar naikina Rusijos armija“, – sakė V. Zelenskis.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1528965159460425730

Dvi dešimtys šalių pasiūlė Ukrainai naujos ginkluotėsMaždaug 20 valstybių pirmadienį sąjungininkių susitikime pasiūlė naujus karinės pagalbos paketus su Rusijos pajėgomis kovojančiai Ukrainai, pranešė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.Beveik pusšimtis valstybių ir organizacijų, sudarančių Ukrainos gynybos kontaktinę grupę, antrame susitikime vaizdo ryšiu aptarė pagalbos Ukrainai klausimus, ir 20 šalių pažadėjo padėti Kijevui ginklais, šaudmenimis ir kitomis priemonėmis.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pateikė grupei naujausią informaciją apie padėtį tris mėnesius trunkančiame kare, kuriame abi pusės kovoja išilgai ilgos fronto linijos dėl Rusijos užgrobtų teritorijų Ukrainos rytuose ir pietuose.„Šiandien, dalyvaujant ministrui O. Reznikovui ir jo komandai, geriau supratome Ukrainos prioritetinius poreikius ir situaciją mūšio lauke“, – sakė L. Austinas.„Daugelis šalių skiria itin reikalingų artilerijos šaudmenų, pakrančių gynybos sistemų, tankų ir kitų šarvuotų transporto priemonių“, – sakė gynybos sekretorius.Jis pridūrė, kad kitos šalys siūlo apmokyti ukrainiečių karius.Pasak L. Austino, Danija įsipareigojo atsiųsti priešlaivinių raketų sistemą „Harpoon“, Čekija – atakos sraigtasparnių, tankų ir raketų sistemų.Sparnuotosios raketos „Harpoon“ gali smogti laivams, esantiems net už 300 km nuo kranto. Paprastai „Harpoon“ leidžiamos iš laivų ar lėktuvų, tačiau Danija yra vienintelė šalis, įsigijusi sausumoje bazuojamų sistemų pakrančių apsaugai.Danų baterija sustiprintų Ukrainos Juodosios jūros uosto Odesos, kuriam, kaip manoma, gresia rusų pajėgų invazija iš jūros, apsaugą.Raketos taip pat galėtų pasiekti Sevastopolio uostą, kuriame bazuojasi dalis Rusijos Juodosios jūros laivyno.

Latvijos premjeras: karas turi baigtis Ukrainos pergale ir Rusijos pralaimėjimuVienintelė karo baigtis turi būti Ukrainos pergalė ir Rusijos pralaimėjimas. Tai pirmadienį po valdančiosios koalicijos posėdžio pareiškė Latvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinis, praneša „Ukrinform“.Taip premjeras pakomentavo kai kurių Vakarų politikų nuomonę, kad Rusijos karą prieš Ukrainą būtų galima užbaigti, paaukojus dalį Ukrainos teritorijos. Be to, tai esą leistų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui „išsaugoti veidą“.„Vienintelis šios situacijos sprendimas yra Ukrainos pergalė ir Rusijos pralaimėjimas“, - pabrėžė K. Karinis. Pasak jo, bet kuris kitas variantas duotų Rusijai laiko ir suteiktų galimybę atnaujinti ir perginkluoti savo pajėgas siekiant „išplėsti savo įsivaizduojamą imperiją“.Tuos užsienio politikus, kurie mano, kad Ukraina turi paaukoti dalį savo teritorijos ir joje gyvenančius žmones, Latvijos vyriausybės vadovas paragino paklausti savęs, ar jie sutiktų aukoti savo šalies teritoriją ir žmones. „Toks požiūris absurdiškas“, - pabrėžė K. Karinis.Konservatorių lyderis, teisingumo ministras Janis Bordanas pareiškė, kad pritaria premjero pozicijai. Pasak jo, tokie pasiūlymai rodo, jog Rusija siunčia savo įtakos agentus tiek į ES šalis, tiek į kitas valstybes, mėgindama atitolinti savo sutriuškinimą kare prieš Ukrainą.

Luhansko gubernatorius: Ukrainos policija kasdien tęsia žmonių evakuaciją iš regionoLuhansko gubernatorius Serhijus Haidajus sako, kad Ukrainos policija kasdien tęsia žmonių evakuaciją iš regiono dėl Rusijos sukelto karo, o norinčiųjų išvykti vis daugėja.S. Haidajus pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė vaizdo įrašą, padarytą iš automobilio, kuris, pasak jo, važiavo greitkeliu netoli Severodonecko.Automobilis lekia keliu, apvažiuodamas nuolaužas, žemės pylimus, barikadas ir suniokotas transporto priemones, kol vos už kelių metrų laukuose sproginėja sviediniai.S. Haidajus taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti keliolika automobilio gale susiglaudusių civilių su bagažu.S. Haidajus parašė, kad žmonės „sutinka rizikuoti, nes tai, kas vyksta miestuose, yra daug blogiau“.

„Time“ įvardijo Ukrainos prezidentą Zelenskį tarp įtakingiausių pasaulio žmoniųŽurnalas „Time“ įtraukė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį į 100 įtakingiausių žmonių 2022 m. sąrašą.„Ukrainos žmonės turi lyderį, vertą jų drąsos ir atsparumo“, – apie V. Zelenskį parašė JAV prezidentas Joe Bidenas. „Laisvo pasaulio tautos, įkvėptos prezidento Zelenskio pavyzdžio, yra labiau vieningos, ryžtingesnės ir siekiančios tikslo nei bet kada pastaruoju metu“, – pridūrė JAV vadovas.Į sąrašą pateko ir Ukrainos kariuomenės generalinio štabo vadas Valerijus Zalužnas, taip pat ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, prieš tris mėnesius įsakęs įsiveržti į kaimyninę Ukrainą.„Įtakos darymo būdų spektras niekada nebuvo aiškesnis nei šiame #TIME100, į kurį įeina Putinas (...) ir Zelenskis“, – tviteryje parašė „Time“ vyriausiasis redaktorius Edwardas Felsenthalis. „Žiaurų karą vykdantis diktatorius ir Ukrainos prezidentas - reta herojiška asmenybė nesutarimų laikais“.„Time“ skelbia metinį sąrašą nuo 1999 metų.

Zelenskis paragino pasaulį daryti spaudimą Rusijai, kad pavyktų apsikeisti belaisviaisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra įsitikinęs, kad rusų nelaisvėje esančių ukrainiečių iškeitimas priklauso nuo daugelio valstybių paramos, ir paragino partnerius užsienyje daryti spaudimą Rusijai.Jis tai pareiškė nuotoliniu būdu bendraudamas su žmonėmis, susirinkusiais Ukrainos namuose Davose, praneša „Ukrinform“.„Apsikeitimas žmonėmis. Šis humanitarinis klausimas ir politinis sprendimas priklauso nuo daugelio valstybių paramos. Po Mariupolio blokados, po „Azovstal“ blokados nelaisvėje yra keli tūkstančiai žmonių“, - sakė prezidentas.Jis pabrėžė, kad tai – labai narsūs žmonės, atlikę didelį, didvyrišką ir istorinį darbą.Anot V. Zelenskio, siekdama juos iškeisti, Ukraina pasitelkė Jungtines Tautas, Šveicariją, Izraelio patirtį, daugelį šalių, bet procesas labai sudėtingas.Jis pareiškė, jog labai svarbu, kad pasaulis ne įkalbinėtų Rusiją ir gerintųsi jai, bet darytų spaudimą, panaudodamas visus svertus.„Mums nereikia rusų kareivių, mums reikia tik mūsiškių. Mes pasirengę juos iškeisti nors ir rytoj“, - teigė valstybės vadovas.

Per ataką prieš Desnos miestą žuvo 87 žmonėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per naktinį kreipimąsi į tautiečius sakė, kad dabar rusai telkia savo pajėgas rytinio Donbaso regiono miestuose, tokiuose kaip Bachmutas, Popasna, Severodoneckas.Jis paragino mūšio lauke nesikaunančius ukrainiečius padėti kuo tik gali, o savo paties užduotimi pavadino pastangas didinti tarptautinį spaudimą Maskvai.„Absoliutus prioritetas yra ginklai ir šaudmenys Ukrainai“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Zelenskis: Rusija vykdo „labai žiaurų“ karąRaketų smūgiai, per kuriuos Ukrainos Černihivo srityje žuvo 87 žmonės, buvo „totalinio karo“ prieš jo šalį dalis, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.Savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad per mažiau nei tris mėnesius Rusijos lėktuvai ir sraigtasparniai surengė daugiau nei 3000 antskrydžių.„Įsibrovėliai prieš mus vykdo labai žiaurų karą. Tokio karo Europos žemyne ​​nebuvo jau 77 metus. Tai totalinis karas, kai priešas stengiasi sunaikinti kuo daugiau žmonių ir infrastruktūros. Kuri šalis atlaikė tokio masto išpuolius?“, – sakė jis.

Bidenas: Putinas bando sunaikinti kultūrąJAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad „žiaurus ir neišprovokuotas Rusijos karas prieš Ukrainą sukėlė žmogiškąją katastrofą“.Per JAV, Japonijos, Australijos ir Indijos lyderių ketverto viršūnių susitikimo atidarymą Joe Bidenas sakė: „Man atrodo, kad Putinas bando sunaikinti kultūrą. Jis net nebesitaiko į karinius taikinius, jis naikina kiekvieną mokyklą, kiekvieną bažnyčią... tarsi norėdamas sunaikinti Ukrainos kultūrą. Pasaulis turi su tuo susidoroti“.

Į Seimą kreipsis Baltarusijos opozicijos lyderė CichanouskajaAntradienį rytiniame Seimo posėdyje į parlamentarus kreipsis Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.Tai yra simbolinis laikas, nes gegužės 21-ąją baltarusiai mini Politinio kalinio dieną. Gegužės 23 d. sukako vieni metai nuo įvykio, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas privertė civilinio skrydžio Atėnai–Vilnius lėktuvą leistis Minske, sulaikė kelis to skrydžio keleivius, viena jų – Sofija Sapiega – Lukašenkos teismo jau nuteista 6 metų laisvės atėmimo bausme.Be to, gegužės 29 d. sukanka dveji metai, kai S. Cichanouskajos vyras buvo sulaikytas, o šiais metais nuteistas 18 metų laisvės atėmimo bausme.

Zelenskis: Rusijos kariuomenė mūšiuose dėl Donbaso turi 20 kartų daugiau technikos nei ukrainiečiaiTai Ukrainos prezidentas sakė per pokalbį su „Ukrainos namų“ Davose svečiais, praneša „Hromadske“.„Jau mėnesį kartoju tai visiems mūsų partneriams: kruviniausia situacija yra Donbase, prarandame daug žmonių, jūs turite viską, kad išgelbėtumėte šiuos žmones. Tiesiog išgirskite“, – sakė V. Zelenskis.

Rusijos pajėgos veržiasi į Donbasą, Ukraina teigia, kad visi išpuoliai buvo atremtiPrieštaringa informacija gaunama iš kovų rajonų Donbaso centre, kuriuos ir toliau kontroliuoja Ukrainos kariai.Įvairūs prorusiški šaltiniai teigia, kad Rusijos pejėgos šturmavo Limaną. Anot jų, rusų kariams pavyko užimti dalį miesto. Limanas yra mažas miestelis į šiaurės rytus nuo Slovjansko. Ukrainos pusė teigia, kad pirmadienį aktyvių karo veiksmų Limano kryptimi nebuvo. „Priešas vykdė gynybos pajėgų dalinių ir civilių objektų artilerinį apšaudymą Limano kaime“, – vakare pranešė Ukrainos generalinis štabas.Rusijos kariai ir toliau bando prasibrauti iki administracinių Luhansko srities sienų, Severodonecko kryptimi priešo daliniai bando prasiveržti per gynybą ir apsupti Ukrainos karius, praneša Ukrainos generalinis štabas. Pagrindinės Rusijos armijos pastangos yra sutelktos Bachmuto kryptimi, teigia Ukrainos kariškiai. Anot Ukrainos generalinio štabo, Rusijos kariuomenės puolimo bandymai nebuvo sėkmingi, priešas patyrė nuostolių ir traukėsi.

Austinas: 20 šalių siūlo naujus saugumo pagalbos paketus UkrainaiJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pranešė, kad pirmadienį vykusiame sąjungininkų susitikime apie 20 šalių pasiūlė naujų saugumo pagalbos paketų Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.Per antrąjį susitikimą beveik keturios dešimtys šalių ir organizacijų, sudarančių Ukrainos gynybos kontaktinę grupę, vaizdo ryšiu aptarė pagalbą Ukrainai ir 20 šalių pažadėjo Kijevui padėti ginklais, šaudmenimis ir kitais reikmenimis.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas informavo grupę apie dabartinę padėtį tris mėnesius trunkančiame kare, kuriame abi pusės kovoja išilgai ilgos fronto linijos dėl Rusijos užgrobtų teritorijų Ukrainos rytuose ir pietuose.„Šiandien įvyko labai sėkmingas susitikimas, – sakė L. Austinas. – Daug šalių dovanoja kritiškai reikalingos artilerijos amunicijos, pakrančių gynybos sistemų, tankų ir kitų šarvuotų transporto priemonių.“Kitos, pasak jo, siūlo mokymus Ukrainos kariuomenei.Jis sakė, kad Danija įsipareigojo Ukrainai atsiųsti priešlaivinių raketų sistemų „Harpoon“, o Čekija pasiūlė kovinius sraigtasparnius, tankus ir raketų sistemas.Tačiau L. Austinas nepateikė išsamios informacijos apie tai, kas įtraukta į naują 40 mlrd. dolerių vertės JAV paramos Ukrainai paketą. Spėjama, kad jame gali būti didelio tikslumo tolimojo nuotolio raketos, kuriomis būtų galima smogti į Rusijos teritoriją.Kitas Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimas įvyks gyvai birželio 15 dieną per NATO ministrų susitikimą Briuselyje.

Ukraina: rusai organizuoja „ekskursijas“ po sunaikintą Mariupolio teatrąRusijos pajėgos surengė „ekskursiją“ į teatrą, kuris buvo sunaikintas per oro antskrydį, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.Tuo metu, kai šis pastatas Mariupolyje buvo sugriautas, jis tarnavo kaip slėptuvė. Rusijos pajėgos į jį taikėsi, nepaisant to, kad lauke rusų kalba buvo užrašytas žodis „vaikai“.Rusijos gynybos ministerija šį teiginį atmetė.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1528658213591298048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1528658213591298048%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-live-public-dissatisfaction-predicted-in-russia-after-claim-they-have-lost-as-many-troops-as-in-nine-year-afghan-war-12541713

Charkivo srityje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojai išlaisvino 24 gyvenvietesUkrainos kariai iš rusų išlaisvino daugiau nei 20 Charkivo srities gyvenviečių. Vietos gyventojams buvo suteikta reikiama pagalba.Tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.Iš viso Ukrainos kariuomenė išlaisvino 24 gyvenvietes, įskaitant Kutuzovkos kaimą. „Čia ilgiau nei du mėnesius darželio rūsyje ilgiau gyveno apie 170 vietos gyventojų. Iš jų – 40 vaikų nuo 3 mėnesių iki 12 metų“, – rašoma pranešime.

Du Rytų Ukrainos miestai liko be dujųDujų tiekimas dviems rytų Ukrainos miestams buvo sustabdytas po to, kai rusų apšaudymo metu buvo apgadintas magistralinis dujotiekis, pranešė šalies dujų sistemos operatorius.Dėl atakos dujos nebetiekiamos į Donecką ir Luhanską.

Vengrija toliau daro spaudimą ES partnerėms dėl rusiškos naftosEuropos Sąjungai (ES) siekiant rusiškos naftos embargo, Vengrija toliau daro spaudimą partnerėms Europoje. Briuselyje vykusiame susitikime, skirtame pasirengti po savaitės vyksiančiai ES viršūnių konferencijai, Vengrijos teisingumo ministrė Judit Varga pareiškė, jog jos šaliai reikia „milžiniškos pinigų sumos“, kad galėtų investuoti į alternatyvas rusiškai naftai.Vengrija šiuo klausimu „tęsia derybas su Europos Komisija“, sakė ministrė. Tačiau kol kas tinkamo plano nėra. „Laukiame naujo pasiūlymo, ir tada galėsime daryti pažangą“, - pabrėžė K. Varga.Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas anksčiau įvardijo, kad šaliai reikia „15-18 mlrd. eurų“ ir iš Europos Komisijos pareikalavo pasiūlymo dėl finansavimo iš ES lėšų. Briuselis į tai reagavo su nuostaba. Vengrijos reikalavimas esą „perdėtas“.Vengrija, jos duomenimis, 65 proc. naftos gauna per „Družba“ dujotiekį iš Rusijos. K. Varga patvirtino, kad pradžioje reikia išsiaiškinti, ar įmanomas naftos tiekimas per „Adria“ vamzdyną, kuris baigiasi Kroatijoje.Tuomet reikėtų techniškai pertvarkyti Vengrijos naftos perdirbimo įmones. Trečia, Vengrija nori ilgainiui pereiti prie branduolinės energijos. Visam tam reikia didelių sumų.Europos Komisija gegužės pradžioje pasiūlė laipsnišką rusiškos naftos importo sustabdymą. Žaliavinei naftai embargas įsigaliotų po šešių mėnesių, naftos produktams – po aštuonių. Vengrijai norima suteikti pereinamąjį laikotarpį iki 2024 metų pabaigos.Nepaisant to, Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas grasina veto, nes mato grėsmę energijos tiekimui į jo šalį. Nuolaidų reikalauja ir Slovakija, Čekija bei Bulgarija.Jei šią savaitę susitarimo nepavyks pasiekti, baiminamasi atviro ginčo ES viršūnių susitikime. ES šalių lyderiai susitikime Briuselyje dalyvaus kitos savaitės pirmadienį ir antradienį.

Ukrainos generalinis prokuroras teigia, kad vykdoma apie 13 tūkst. karo nusikaltimų tyrimųUkrainoje vyksta apie 13 tūkst. tyrimų dėl įtariamų Rusijos karių karo nusikaltimų, pranešė šalies generalinis prokuroras.Nuo tada, kai buvo pateikti kaltinimai, Rusija nuolat neigia įvykdžiusi karo žiaurumus.

Okupuotame Chersono regione Rusija oficialiai šalia grivinos įvedė ir rublįMaskvos kontroliuojamo Ukrainos Chersono regiono valdžia pirmadienį paskelbė, kad šalia Ukrainos grivinos kaip oficiali valiuta įvedamas rublis.Regiono sostinė Chersonas buvo pirmasis didelis miestas, kurį užėmė Rusijos pajėgos po vasario 24 dienos, kai prasidėjo karinė invazija.„Šiandien bus išleistas įsakas, kuriuo oficialiai įvedama dviejų valiutų sistema Chersono srityje“, – vaizdo kreipimesi sakė promaskvietiškas regiono administracijos vadovas Vladimiras Saldo.„Tai reiškia, kad visi prekiautojai turi teisę, o vėliau privalės kainas rodyti dviem valiutomis – grivinomis ir Rusijos rubliais, – sakė jis. – Kursas – du Rusijos rubliai už griviną“.Jis pridūrė, kad artimiausiomis dienomis Rusijos bankas atidarys filialą Chersone ir pasiūlys sąskaitas įmonėms, kurios galės pateikti ukrainietiškus dokumentus.Rusijos pareigūnai ir Maskvos paskirtos valdžios institucijos teigia, kad pietinis Ukrainos Chersono regionas, per kurį eina sausumos tiltas į Krymą, greičiausiai taps Rusijos dalimi.Keliuose Ukrainos miestuose, įskaitant Chersoną, Mariupolį ir Berdianską, Maskva įsteigė vietos administracijas, atsakingas už normalaus gyvenimo atkūrimo regimybę ir ateities Rusijos sudėtyje pagrindų kūrimą.

Kremlius pasmerkė „teroro ataką“ prieš Maskvos statytinį UkrainojeKremlius pirmadienį apkaltino Ukrainos „nacionalistus“ surengus „teroro ataką“ prieš vieną Maskvos statytinį, paskirtą į aukšto rango postą Rusijos okupuotoje Ukrainos pietinėje dalyje.Andrejus Ševčikas buvo paskirtas Zaporižios srityje esančio Enerhodaro meru, kai Rusijos pajėgos perėmė kontrolę šiame mieste, kuriame veikia didžiausia Europoje atominė elektrinė.Sekmadienį A. Ševčikas ir du jo apsaugininkai buvo sužeisti per sprogimą, kai jie įžengė į vieną pastatą..Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams Maskvoje sakė, kad Ukrainoje „tokius metodus naudoja nacionalistiniai elementai“.„Žinoma, tai verčia mūsų kariuomenę būti budrią, imtis prevencinių priemonių, kad tokių teroro atakų nebeįvyktų“, – pažymėjo jis.Vietos policijos pareigūnas Aleksejus Selivanovas Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad A. Ševčikas „patyrė nudegimų ir sužalojimų, bet jo ir jo asmens sargybinių gyvybei pavojaus nėra“.A. Selivanovas sakė, kad į promaskvietiško pareigūno gyvybę buvo pasikėsinta detonavus sprogstamąjį įtaisą, paslėptą elektros skydinėje. Pasak jo, pagal sprogimo galią įtaisas prilygo 700 gramų trotilo.Beveik 50 tūkst. gyventojų turintis Enerhodaras buvo pastatytas praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje prie Dniepro upės iškilusios atominės elektrinės darbuotojams. Šešis blokus turinti Zaporižios elektrinė yra pavadinta pagal netoliese esantį srities administracinį centrą.

Didžiausias pasaulyje kavinių tinklas „Starbucks“ visiškai traukiasi iš RusijosDidžiausias pasaulyje kavinių tinklas „Starbucks“ dėl karo Ukrainoje po 15 metų visiškai traukiasi iš Rusijos. Koncernas pirmadienį paskelbė, kad visam laikui uždaro savo kavines šalyje ir nebeturės ten savo prekės ženklo.„Starbucks“ savo veiklą Rusija sustabdė jau kovą – protestuodamas prieš invaziją į Ukrainą.Kavinių tinklas Rusijoje veikė nuo 2007 metų ir pastaruoju metu čia turėjo 130 filialų, kuriuose dirbo apie 2 000 darbuotojų. Įmonės dar šešis mėnesius toliau mokės algas darbuotojams ir rems juos ieškant naujo darbo.Koncernas kol kas nepateikė konkrečios informacijos apie pasitraukimo iš Rusijos tvarkaraštį ir eigą bei finansines detales.

Zelenska kreipėsi į PSO asamblėją prašydama padėti ukrainiečiamsUkrainos pirmoji ponia pirmadienį paragino Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO) padėti įveikti didžiulę psichikos sveikatos krizę šalyje ir perspėjo, kad Rusijos karo padariniai gali būti jaučiami dešimtmečius.„Po to, ką ukrainiečiai patyrė okupacijos metu, fronte, bombų slėptuvėse, per apšaudymus... jiems reikia reabilitacijos taip pat, kaip ir fiziškai sužeistiems žmonėms“, – sakė Olena Zelenska vaizdo ryšiu kalboje kasmetinei PSO asamblėjai.„Šio karo pasekmės, deja, išliks ilgus metus ir dešimtmečius“, – sakė ji.Tą pačią dieną jos vyras, prezidentas Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas vaizdo ryšiu Davoso Pasaulio ekonomikos forume, paragino taikyti Rusijai kuo griežtesnes sankcijas.O. Zelenska sakė, kad su PSO pagalba Ukraina bus pasirengusi imtis „kovos už mūsų žmonių psichinę sveikatą“.„Rusijos karas parodė baisumus, kurių negalėjome įsivaizduoti“, – kalbėjo ji. – PSO yra įsipareigojusi saugoti svarbiausias žmogaus teises į gyvybę ir sveikatą. Dabar jos abi yra pažeidinėjamos Ukrainoje“.O. Zelenska kalbėjo apie tai, kaip karo pavojai atsiliepia kasdieniam civilių žmonių gyvenimui ir Ukrainos sveikatos apsaugos sistemai.Šiuo metu, sakė prezidento žmona, „nė vienas ukrainietis, nei suaugęs, nei mažas vaikas, negali būti tikras, kad rytoj atsibus ir į jo namus nepataikys raketa“.„O gydytojai negali būti tikri, kad jų greitosios pagalbos automobiliai nebus susprogdinti pakeliui pas pacientą“, – kalbėjo ji.O. Zelenska atkreipė dėmesį į žmones, kurie nuo bombų ir apšaudymų slėpėsi Charkivo metro sistemoje, kai kurie iš ten neišėjo nuo invazijos pradžios prieš tris mėnesius.„Jie ne tik slepiasi, jie ten gyvena su vaikais ir naminiais gyvūnais“, – pažymėjo ji.Ji paragino tarptautinę bendruomenę padėti Ukrainai, kuri skiria daug dėmesio karą patyrusių asmenų psichikos sveikatai ir psichosocialinei gerovei. „Esame užsibrėžę (tai) padaryti greitai... kad kartu su pergale kare pasiektume ir pergalę prieš mūsų piliečių sielvartą, šoką ir stresą“, – sakė O. Zelenska.

Donecko „liaudies respublikos“ vadovas: „Azovstal“ pasidavę Ukrainos kariai bus teisiamiMariupolio „Azovstal“ gamykloje pasidavę Ukrainos kariai bus teisiami, pareiškė vadinamosios Donecko „liaudies respublikos“ (DLR) vadovas Denisas Pušilinas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros ir BBC.„Belaisviai iš „Azovstal“ šiuo metu laikomi DLR teritorijoje. Esama ketinimų respublikos teritorijoje suorganizuoti tarptautinį tribunolą“, – tvirtino D. Pušilinas ir pridūrė, kad šiuo metu rengiamas tribunolo statutas.Lieka neaišku, kokie kaltinimai bus pareikšti Ukrainos kariams.

UNHCR: iš Ukrainos pabėgo daugiau kaip 6,5 mln. žmoniųNuo karo Ukrainoje pradžios iš šalies pabėgo daugiau kaip 6,5 mln. žmonių. Tokį skaičių pirmadienį Ženevoje paskelbė JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR).Tarp kaimyninių šalių daugiausiai pabėgėlių priėmė Lenkija – 3,5 mln.Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną į Ukrainą vėl įvažiavo beveik 2 mln. žmonių. Kiek jų grįžo į tėvynę visam laikui, o kiek įvažiavo ir vėl išvažiavo, UNHCR duomenimis, nėra aišku. Prieš karą Ukraina turėjo apie 44 mln. gyventojų.Pasak Tarptautinės migracijos organizacijos, kurį renka duomenimis apie vadinamuosius vidaus pabėgėlius, Ukrainoje jų yra 8 mln.

Rusų kariai pradėjo „Azovstal“ teritorijos išminavimą„Azovstal“ plieno gamyklą užėmę Rusijos kariai teritorijoje ieško minų ir sprogmenų, kuriuos čia paliko ir ukrainiečių, ir rusų pajėgos. Apie tai skelbia agentūra „Reuters“, remdamasi vaizdo medžiaga.„Uždavinys labai sudėtingas, priešas padėjo savo minų, mes taip pat padėjome priešpėstinių minų, kad jį blokuotume. Mūsų dar laukia maždaug dvi savaitės darbo“, - sakė vienas rusų karys, nurodęs tik savo kovinį vardą „Babajas“.Minos kontroliuojamai detonuojamos, o aplinkiniai keliai buldozeriais valomi nuo nuolaužų. „Per praėjusias dvi dienas sunaikinta per 100 sprogmenų. Darbai tęsiasi“, - teigė karys.

Zelenskis: per gegužės 17 d. smūgį Desnos miestui žuvo 87 žmonėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad per gegužės 17 d. Rusijos karinių pajėgų surengtą smūgį karinei bazei Desnos mieste žuvo 87 žmonės.„Šiandien Desnoje po griuvėsiais yra 87 žmonės. 87 žuvusių žmonių lavonai“, – kreipdamasis į Davoso viršūnių susitikimą teigė V. Zelenskis.Rusijos smūgiai Desnai buvo viena iš retų atakų, pastarosiomis savaitėmis surengtų sostinės Kyjivo srityje. Už maždaug 77 km į šiaurę už Kyjivo išsidėsčiusioje Desnoje yra didelis karinis poligonas. Vietos sveikatos priežiūros pareigūnai anksčiau skelbė, kad per minėtą smūgį žuvo aštuoni žmonės.V. Zelenskis nurodė, kad Ukraina labai brangiai moka už laisvę ir nepriklausomybę.

Per Lenkiją atgal į Ukrainą sugrįžo daugiau kaip 1,5 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos sukeltos pabėgėlių bangos pradžios iš kaimyninės Lenkijos atgal į Ukrainą sugrįžo daugiau kaip 1,5 mln. žmonių. Tai pirmadienį tviteryje pranešė Lenkijos pasienio apsauga.Nuo karo pradžios vasario 24-ąją sieną iš Ukrainos į Lenkiją kirtusių žmonių skaičius praėjusios savaitės pabaigoje viršijo 3,5 mln. ribą. Tačiau pastaruoju metu į Ukrainą grįžtančių žmonių skaičius, lenkų pasieniečių duomenimis, diena po dienos buvo didesnis nei atvykstančiųjų į Lenkiją.Sekmadienį sugrįžėlių buvo 31 700, ir tai yra net pusantro karto daugiau nei tą pačią dieną iš Ukrainos į Lenkiją įvažiavusių žmonių skaičius (apie 20 000).Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios į užsienį pabėgo daugiau kaip 6,4 mln. žmonių.Prieš karą Ukrainoje gyveno 44 mln. žmonių.

Ukrainos žvalgybos vadovas: buvo surengtas pasikėsinimas į Putino gyvybęUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pirmininkas Kyrylo Budanovas tvirtina, kad prasidėjus karui prieš Ukrainą, buvo surengtas pasikėsinimas į Rusijos prezidento Vladimiro Putino gyvybę.„Buvo pasikėsinimų į V. Putino gyvybę... Ne taip seniai į jo gyvybę net buvo pasikėsinta, kaip sakoma, per Kaukazo atstovus. Tai nėra vieša informacija. Pasikėsinimas buvo visiškai nesėkmingas, bet jis tikrai vyko... Tai buvo maždaug prieš du mėnesius.Dar kartą sakau, kad jis buvo nesėkmingas. Apie šį įvykį nieko nebuvo skelbiama, bet jis vyko“, – per interviu pravda.com.ua sakė Ukrainos žvalgybos vadovas.Daugiau informacijos K. Budanovas nepateikė.

Maskvai – Italijos planas dėl karo UkrainojeMaskva gavo ir nagrinėja Italijos pasiūlytą planą karui Ukrainoje užbaigti. Apie tai pranešė Rusijos užsienio reikalų viceministras Andrejus Rudenka.Kad toks planas egzistuoja, Italijos žiniasklaida paskelbė praėjusią savaitę. Dokumentą parengė Italijos vyriausybė ir išsiuntė JT generaliniam sekretoriui bei Didžiojo septyneto šalims. Ukrainos valdžia taip pat pranešė, kad susipažins su pasiūlymu.Kaip rašė „La Repubblica“, planą sudaro keturi punktai. Pirmajame siūloma nutraukti ugnį ir demilitarizuoti fronto liniją stebint JT, tada turi prasidėti derybos dėl Ukrainos statuso – Italijos valdžia siūlo įtvirtinti neutralų šalies statusą, tačiau leisti jai įstoti į Europos Sąjungą (ES).Paskui turi būti sudarytas susitarimas dėl „ginčytinų teritorijų statuso“. Jame numatoma plati Krymo ir Donbaso autonomija. Šie regionai galėtų patys spręsti kalbos ir saugumo klausimus, tačiau liks suverenia Ukrainos teritorija. Galiausiai turi būti sudarytas daugiašalis susitarimas dėl taikos ir saugumo Europoje.

Ukrainoje dėl karo nusikaltimų kaltu pripažintas Rusijos karys ketina apskųsti jam skirtą bausmęUkrainoje dėl karo nusikaltimų kaltu pripažintas 21-erių Rusijos karys ketina apskųsti jam skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, pranešė jo advokatas.„Tai yra griežčiausia įmanoma bausmė ir bet koks sveiko proto žmogus jai priešintųsi“, – po teismo posėdžio pareiškė kario advokatas Viktoras Ovsianikovas ir pridūrė, kad prašys panaikinti paskelbtą nuosprendį.

Rusijos URM: JAV turi teisę užtikrinti savo ambasados Kyjive saugumąJAV turi teisę suderinusios su Kyjivu nusiųsti į Ukrainą jūrų pėstininkų savo ambasados saugumui užtikrinti, bet jų veiksmai neturi peržengti diplomatinės misijos apsaugos mandato ribų.Tai pirmadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Rudenka, praneša „Interfax“.„Kiekviena šalis turi teisę užtikrinti savo ambasados saugumą tomis jėgomis, kurios suderintos su Kyjivu. Bet jei tai peržengs šio mandato ribas, kils klausimų“, - sakė žurnalistams A. Rudenka.Anksčiau leidinys „The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV kariškiai ir diplomatai svarsto galimybę nusiųsti specialiųjų pajėgų karių į Kyjivą saugoti ten vėl atidarytos šalies ambasados. Laikraščio žiniomis, į Ukrainos sostinę norima permesti kelias dešimtis Amerikos kariškių.Amerikos diplomatines atstovybes visame pasaulyje paprastai saugo JAV jūrų pėstininkai. Pasak laikraščio, dėl jų misijos Ukrainos sostinėje tariasi Pentagono ir Valstybės departamento atstovai.„The Wall Street Journal“ pažymi, kad net ir toks Amerikos kariškių atsiradimas Kyjive būtų eskalacija turint omenyje ankstesnius JAV prezidento Joe Bideno pareiškimus, jog Vašingtonas nesiųs kariškių į Ukrainą. Šiuo metu JAV diplomatinę misiją Ukrainos sostinėje saugo Valstybės departamento Diplomatų saugumo tarnybos pareigūnai.JAV ambasada Kyjive atnaujino darbą gegužės 18 d.

Kremlius nesvarsto galimybės iškeisti Medvedčuką į Mariupolio gynėjusKremlius nesvarsto galimybės iškeisti Ukrainoje sulaikytą oligarchą Viktorą Medvedčuką į Mariupolio gynėjus. Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos prezidento spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo pareiškimu.„Mes jau sakėme, kad V. Medvedčukas yra Ukrainos pilietis, be to, jis nėra kariškis. O asmenys, pasidavę į nelaisvę gamykloje „Azovstal“, yra kariškiai ir nacionalistinių formuočių nariai, todėl tai visiškai skirtingos kategorijos, ir čia kažin ar galima kalbėti apie kažkokius mainus“, - pareiškė jis pirmadienį žurnalistams.Anksčiau Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusivas sakė, jog dabar vedamos aktyvios derybos dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino kūmo iškeitimo į kovotojus iš „Azovstal“. Stebėtojai teigia, kad kaip tik todėl V. Medvedčukas sutiko duoti parodymus prieš buvusį Ukrainos prezidentą Petro Porošenką.Vasario 27 d. buvo pranešta, kad V. Medvedčukas, įtariamas valstybės išdavimu ir teroristinės organizacijos rėmimu, pabėgo iš namų arešto.Balandžio 12 d. per specialią Ukrainos saugumo tarnybos operaciją jis buvo sulaikytas. Po savaitės V. Medvedčukas paprašė Ukrainos ir Rusijos prezidentų iškeisti jį į karo belaisvius ukrainiečius, bet Kremlius ir tada nesutiko su tokiais mainais.

Kyjivo teismas Rusijos kariui skyrė įkalinimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimusTeisėjų kolegija Kyjive vieną į Ukrainą įsiveržusios Rusijos karį pirmadienį pripažino kaltu dėl karo nusikaltimų ir skyrė jam laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.Nuosprendį galima apskųsti per 30 dienų.Teismo posėdį platformoje „YouTube“ savo kanaluose transliavo Ukrainos žiniasklaidos priemonės.21 metų rusų karys Vadimas Šišimarinas Kyjive surengtame teisme pripažino pirmosiomis Rusijos puolimo dienomis nužudęs 62 metų civilį.

Ukrainos pareigūnai demaskavo neteisėto šaukiamojo amžiaus vyrų gabenimo į Rumuniją kanaląUkrainos saugumo tarnybos pareigūnai demaskavo neteisėto šaukiamojo amžiaus vyrų gabenimo į Rumuniją kanalą. Ši „paslauga“ kainavo 10 tūkst. eurų.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra.Tyrėjų duomenimis, žmonių kontrabandos schemos organizatorius buvo Bukovinos gyventojas, kuris įtraukė į neteisėtą veiklą du pažįstamus. Vienas iš jų buvo su Rumunija besiribojančio miškų ūkio darbuotojas.„Už 10 tūkst. eurų įtariamieji padėjo trims karo prievolininkams patekti į Rumunijos teritoriją apeinant pasienio punktus. Schemos dalyviai buvo demaskuoti ir sulaikyti Černivcų rajone netoli valstybės sienos“, - informavo Ukrainos prokuratūros spaudos tarnyba.Dabar sprendžiama, kokią kardomąją priemonę skirti sulaikytiesiems. Jiems gresia laisvės atėmimas iki devynerių metų.

Naujoji Zelandija mokys Ukrainos pajėgas naudoti artilerijąNaujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį pristatė planus apmokyti nedidelį skaičių Ukrainos karių naudotis lauko artilerijos pabūklais, taip sustiprindama šalies įsitraukimą į konfliktą kitoje pasaulio dalyje.Ministrė pirmininkė Jacinda Ardern sakė, kad jos kabinetas sutiko dislokuoti iki 30 Naujosios Zelandijos gynybos pajėgų (NZDF) narių Didžiojoje Britanijoje mokyti Ukrainos pajėgas naudoti 105 mm haubicas L119. „Per visą Rusijos puolimą Ukrainoje aiškiai pasisakome, kad toks baisus nekaltų žmonių ir kitos šalies suvereniteto užpuolimas yra blogis, – sakė J. Ardern. – Mūsų atsakas yra ne tik Rusijos pasmerkimas bet ir praktinė parama Ukrainai.“Naujoji Zelandija jau dislokavo „C130 Hercules“ orlaivį ir NZDF personalą Europoje, kuris teikia žvalgybos, transportavimo ir logistikos paramą Ukrainai. J. Ardern sakė, kad toks sprendimas – jautrus nesikišančiai Naujajai Zelandijai – priimtas atidžiai išnagrinėjus pagalbos prašymą.Dislokavimas vyks iki liepos pabaigos, o gynybos pajėgų vadas oro maršalas Kevinas Shortas sakė, kad jo darbuotojai tikisi apmokyti maždaug 230 Ukrainos karių. Jo manymu, bus apmokyta apie 30 įgulų, išmokyti kiekvieną jų užtruks savaitę.

Serbija pasirašė Rusiją smerkiančią deklaracijąAdrijos ir Jonijos jūrų regiono valstybės, įskaitant Serbiją, priėmė deklaraciją, kurioje Rusijos įsiveržimas į Ukrainą apibūdinamas kaip neteisėtas ir nepateisinamas ir reiškiama parama Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, vienybei ir teritorijos vientisumui.Dokumentas buvo pasirašytas per kasmetinę konferenciją Tiranoje, praneša portalas „Euractiv“.Kroatijos, Slovėnijos, Italijos, Graikijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos, Albanijos ir San Marino atstovai buvo susirinkę ES strategijos Adrijos ir Jonijos jūrų regionui (EUSAIR) formatu.Bendroje deklaracijoje dėl būsimo bendradarbiavimo jie išvardijo 25 punktus, iš kurių pirmas buvo skirtas karui Ukrainoje.„Mes, (...) vyriausybių atstovai, labai apgailestaujame dėl neteisėtos ir nepagrįstos Rusijos agresijos prieš Ukrainą (...). Patvirtiname savo įsipareigojimą siekti Ukrainos suvereniteto, nepriklausomybės, vienybės ir teritorijos vientisumo su tarptautinės bendrijos pripažintomis jos sienomis“, - rašoma dokumente.Ši deklaracija nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas ir tik išreiškia bendrą ją pasirašiusių šalių politinę poziciją.Kaip žinoma, Serbija nepritaria sankcijoms prieš Rusiją, kurių buvo imtasi dėl Kremliaus agresijos prieš Ukrainą.

Ukraina skelbia Rusijai padariusi beprecedentį nuostolį: ačiū propagandistamsUkrainos ginkluotosios pajėgos pirmą kartą šiuolaikinėje istorijoje sunaikino Rusijos savaeigį artilerijos įrenginį „Tiulpan“. Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginės komunikacijos centras, sunaikinti šią užpuolikų karinę techniką pavyko Rubižnės rajone. Savaeigį artilerijos įrenginį 2C4 „Tiulpan“ Ukrainos gynėjai galėjo sunaikinti po to, kai rusų propagandistai nutekino jo geografinę dislokacijos vietą. Šis įvykis buvo užfiksuotas viename vaizdo įraše. „Tai pirmas dokumentiškai patvirtintas atvejis, kai tokios klasės savaeigis artilerijos įrenginys buvo sunaikintas ne tik šiame kare, bet ir apskritai šiuolaikinėje istorijoje. Tikėkite Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis! Šlovė Ukrainai!“ – rašoma žinutėje.Kaip pranešė „Unian“, Rusija pagrindines savo pajėgas yra sutelkusi Luhansko srityje: jos bando užimti Severodonecką.Savaeigį artilerijos įrenginį, kuriuo Rusijos pajėgos sugriovė Pavlogrado tiltą ir apšaudė Severodonecką, Ukrainos nacionalinė gvardija sunaikino gegužės 21 dieną.Luhansko srities vadovas Serhijus Gaidajus patvirtino, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pakoreguoti savo ugnį padėjo būtent Rusijos propagandistų vaizdo įrašas. „Dėkojame Rusijos propagandistams už [galimybę] nusitaikyti. Puikavosi, o dabar net į paketus nėra ką surinkti. Ir taip bus su visais! Šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms!“, – pranešė S. Gaidajus.https://t.me/uniannet/56224

Borisas Johnsonas parašė laišką Ukrainos vaikamsDidžiosios Britanijos vyriausybės vadovas Borisas Johnsonas parašė atvirą laišką Ukrainos vaikams, kuriame juos patikino, kad jie ne vieni ir kad Ukraina iškovos pergalę, praneša portalas „eurointegration.com.ua“.Laiško tekstą skelbia „Sky News“.B. Johnsonas prisiminė balandžio mėnesį surengtą savo kelionę į Kyjivą, kur jis susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ir paragino vaikus „didžiuotis savo šalimi, savo tėvais, savo šeimomis ir savo kariais, o labiausiai – savimi“.„Daugelis iš jūsų matė ar išgyveno tai, ko neturėtų matyti nė vienas vaikas. Vis dėlto Ukrainos vaikai mus visus kasdien moko būti stiprius ir orius, laikyti aukštai iškeltą galvą net sunkiausiu metu. Aš nežinau geresnio sektino pavyzdžio viso pasaulio vaikams ir suaugusiesiems“, - rašoma laiške.B. Johnsonas taip pat patikino Ukrainos vaikus, kad „jūs nesate vieni“.„Galbūt jūs turėjote išsiskirti su draugais namuose, bet jūs turite milijonus kitų visame pasaulyje. Čia, Jungtinėje Karalystėje, mes iškeliame Ukrainos vėliavas virš mūsų namų, biurų, bažnyčių, parduotuvių ir žaidimų aikštelių, netgi virš mano paties stogo Dauningo gatvėje, kur langus puošia britų vaikų nupieštos saulėgrąžos. Mūsų jaunuoliai piešia jūsų vėliavą savo klasėse ir gamina mėlynas ir geltonas apyrankes, remdami jūsų šalį“, - rašo B. Johnsonas.„Aš, kaip ir jūsų prezidentas, tikiu, kad Ukraina laimės šį karą. Nuoširdžiai tikiuosi, kad netrukus galėsite grįžti į savo namus, mokyklas, šeimas. Ir kad ir kas nutiktų, kad ir kiek tai truktų, mes Jungtinėje Karalystėje niekada jūsų nepamiršime ir visada didžiuosimės tuo, kad galime vadinti jus savo draugais“, – pabrėžė Didžiosios Britanijos premjeras.UNICEF duomenimis, nuo Rusijos sukelto karo pradžios Ukrainą turėjo palikti 2 mln. vaikų, daugiau kaip pusė jų atvyko į Lenkiją.

Zelenskis: Rytų Ukrainoje kasdien galimai žūsta po 50–100 ukrainiečiųUkrainos rytuose kasdien galimai žūsta nuo 50 iki 100 ukrainiečių, pareiškė šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurį cituoja BBC.Pasak jo, šie žmonės žūsta gindami Ukrainą toje teritorijoje, kurioje padėtis šiuo metu „pati sudėtingiausia“.V. Zelenskis nedetalizavo, tačiau manoma, kad čia prezidentas kalbėjo apie karo nuostolius ir leido suprasti, kokios įnirtingos kovos verda Rytų Ukrainoje.Rusijos pajėgos pastaruoju metu suintensyvino savo bandymus perimti miestų rytinėje Donbaso srityje kontrolę ir daug dėmesio skiria Severodoneckui.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 29,2 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 23 d. jau neteko apie 29,2 tūkst. kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 293 tankų, 3 166 šarvuotųjų kovos mašinų, 604 artilerijos sistemų, 201 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 93 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 204 lėktuvų, 170 sraigtasparnių, 2 206 automobilių, 13 laivų, 476 dronų, 110 sparnuotųjų raketų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Britų žvalgyba: „Terminator“ rusams vargu ar padėsVienintelė tokia Rusijos pėstininkų kovos mašinų BMP-T „Terminator“ grupė galimai nukreipta puolimui į Luhansko srities Severodonecką. Taip teigiama britų karinės žvalgybos ataskaitoje, skirtoje kariniams veiksmams Ukrainoje.Kaip teigiama pranešime, žvalgyba pastebėjo „Terminator“ mašinų, judančių Severodonecko kryptimi. Tokias mašinas turi tik Centrinės karinės apygardos pajėgos, apie tai Rusijos žiniasklaida skelbė praeitais metais. Žvalgybos ataskaitoje konkrečiai minima Centrinė pajėgų grupė, o tai nėra labai tiksli formuluotė (taip vadinosi sovietinių dalinių grupė tuometinėje Čekoslovakijoje šaltojo karo laikais).Anot skelbiamos informacijos, Rusijos įsiveržime į Ukrainą dalyvaujančios Centrinės karinės apygardos pajėgos anksčiau dalyvavo Kyjivo puolime ir patyrė didelių nuostolių. Jų karinės mašinos pažymėtos ženklu „O“, kuris vadinamosios „specialiosios operacijos“ kontekste žymiai mažiau žinomas nei Z ir V.Rusija „Terminator“ mašinas sukūrė, kai atsirado specialios pagrindinių tankų, naudojamų karuose Afganistane ir Čečėnijoje, apsaugos poreikis. Pagrindinė šių mašinų užduotis – pakenkti priešo prieštankinėms priemonėms ir nustatytiems tikslams. Pirmą karą socialiniuose tinkluose šių kovos mašinų nuotraukos karinių veiksmų Ukrainoje kontekste pasirodė gegužės 15 dieną.Anot britų karinės žvalgybos specialistų, perimti Severodonecko rajono kontrolę išlieka vienas iš pagrindinių taktinių Rusijos armijos tikslų. Nepaisant to, net jeigu pavyks ten permesti maksimalų kiekį „Terminator“ mašinų (dešimt), vargu, ar jų vaidmuo puolime bus labai ryškus, spėja britų gynybos ekspertai.

Bidenas: Rusija turi ilgai mokėti už karą UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad Rusija „turi mokėti ilgalaikę kainą“ už savo „barbariškumą Ukrainoje“, turėdamas galvoje Jungtinių Valstijų ir jų sąjungininkių Maskvai taikomas sankcijas.Jei po bet kokio būsimo Rusijos ir Ukrainos santykių atnaujinimo „sankcijos nebus toliau palaikomos įvairiais būdais, kokį signalą tai pasiųs Kinijai apie bandymo jėga užimti Taivaną kainą“, klausė prezidentas.

Rusija Ukrainoje jau neteko tiek karių, kiek Sovietų Sąjunga Afganistane per devynerius metusPer tris pirmuosius plataus masto agresijos prieš Ukrainą mėnesius Rusija jau neteko tiek kareivių, kiek Sovietų Sąjunga Afganistane per devynerius metus.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis.„Per tris pirmuosius vadinamosios specialiosios karinės operacijos mėnesius Rusija tikriausiai patyrė panašų aukų skaičių, kaip ir Sovietų Sąjunga per devynerius metus trukusį karą Afganistane“, - rašoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos tviteryje.Pasak žinybos atstovų, prastos taktikos, ribotos priedangos iš oro ir lankstumo stokos derinys nulėmė tokį didelį aukų skaičių, kuris toliau auga vykstant puolimui Donbase.„Rusijos visuomenė praeityje buvo jautri aukoms, patirtoms per karus. Augant nuostoliams Ukrainoje, jie darysis vis akivaizdesni, o visuomenės nepasitenkinimas karu ir noras jį išsakyti gali didėti“, - konstatuoja britų žvalgyba.

JAV: svarstoma galimybė nusiųsti specialiųjų pajėgų saugoti šalies ambasados KyjiveJAV kariškiai ir diplomatai svarsto galimybę nusiųsti specialiųjų pajėgų karių į Kyjivą saugoti ten vėl atidarytos šalies ambasados, praneša leidinys „The Wall Street Journal“.Amerikos diplomatines atstovybes visame pasaulyje paprastai saugo JAV jūrų pėstininkai. Pasak laikraščio, dėl jų misijos Ukrainos sostinėje tariasi Pentagono ir Valstybės departamento atstovai.„The Wall Street Journal“ pažymi, kad net toks Amerikos kariškių atsiradimas Kyjive būtų eskalacija turint omenyje ankstesnius JAV prezidento Joe Bideno pareiškimus, kad Vašingtonas nesiųs kariškių į Ukrainą.Šiuo metu JAV diplomatinę misiją Ukrainos sostinėje saugo Valstybės departamento Diplomatų saugumo tarnybos pareigūnai.

Baltarusija pasienyje su Ukraina dislokavo papildomų pajėgųBaltarusijos ginkluotosios pajėgos intensyviai vykdo žvalgybą ir dislokuoja papildomus dalinius pasienio teritorijose. Tai teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, rašo UNIAN.„Voluinės ir Polesės kryptimis Baltarusijos ginkluotosios pajėgos intensyviai vykdo žvalgybą, Gomelio regiono pasienio teritorijose dislokuoti papildomi daliniai. Raketų ir aviacijos smūgių iš Baltarusijos teritorijos grėsmė išlieka“, – teigiama Generalinio štabo pirmadienio rytą paskelbtoje ataskaitoje.

Ukrainos kariuomenė: Rusijos puolimas sutelktas į SeverodonetskąDaugelis pastatų Severodonetske buvo sugriauti per kelias savaites vykusį intensyvų Rusijos apšaudymą. Rusijos kariai bandė prasiveržti pro Ukrainos pajėgų gynybos linijas ir pasiekti Luhansko srities administracines sienas, sakoma naujausioje Ukrainos kariuomenės ataskaitoje pirmadienio rytą.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad rusai sutelkė savo pastangas Severodonecko miestui.Pranešime priduriama, kad Rusijos pajėgos suaktyvino savo orlaivių naudojimą, siekdamos sunaikinti svarbiausią Ukrainos infrastruktūrą aktyvių kovinių operacijų srityje.Ukrainos pajėgos per pastarąsias 24 valandas atrėmė 11 priešo atakų rytuose, priduriama pranešime.

Per raketų ataką žuvo žmogusMažiausiai vienas žmogus žuvo sekmadienį per Rusijos raketų ataką Malino mieste, Žitomiro regione, į vakarus nuo Kijevo, pranešė Ukrainos kariuomenė.Ukrainos oro pajėgų valdymo centras pranešė, kad Rusijos pajėgos iš pietryčių krypties į infrastruktūros objektus Žitomire paleido „karinio jūrų laivyno sparnuotąsias raketas“.Centras pridūrė, kad jo oro gynybos padaliniai sunaikino keturias Rusijos sparnuotąsias raketas: tris sunaikino lėktuvai, vieną – priešlėktuvinė raketa.

JAV: Rusija negalės sutrikdyti ginklų tiekimo UkrainaiRusijos bandymai sutrikdyti ginklų tiekimą Ukrainai neturės reikšmingos įtakos JAV karinės pagalbos teikimo procesui. Tai spaudos konferencijoje pareiškė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas, praneša „Ukrinform“.Atsakydamas į žurnalistų prašymą pakomentuoti Rusijos gynybos ministerijos pareiškimus, kad Rusijos kariai sunaikino didelę vakarietiškų ginklų partiją, J. Sullivanas sakė neturintis informacijos apie tai ir nesikonsultavęs su Ukraina šiuo klausimu.Pasak jo, skirtingais maršrutais buvo sukurta stabili ginklų tiekimo grandinė.„Todėl, net jei yra aplinkybių, kuriomis rusai galės smogti Ukrainoje, tai nesukels esminio mūsų teikiamos karinės pagalbos sutrikdymo“, – sakė J. Sullivanas.

Rusijos kariuomenė gali atnaujinti puolimą pietų kryptimiRusijos pajėgos sekmadienį tikriausiai tęsė pasirengimą atnaujinti puolimą pietų kryptimi. Tai teigiama Amerikos karo studijų instituto ataskaitoje, rašo UNIAN.Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Rusijos kariai šia kryptimi daugiausia dėmesio skiria antrinių gynybos linijų tiesimui, oro gynybos sistemų stiprinimui, žvalgybai ir Ukrainos pozicijų apšaudymui. „Tai rodo, kad jie sudaro sąlygas tolesniems puolamiesiems veiksmams“, – mano institutas.Be to, Rusijos pajėgos tęsė raketų ir artilerijos smūgius Zaporožės, Chersono, Dniepropetrovsko ir Mykolaivo regionams.