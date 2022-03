Svarbiausia informacija apie praėjusios nakties ir dienos įvykius: Karas Ukrainoje.

Rusijos kariuomenė ir toliau apšaudo Charkivą: ketvirtadienio dieną nesiliovė šūviai, o vakare sprogimai tapo dar galingesni.

O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija nekartotų atakos prieš Ukrainą, jei žinotų, kas jos laukia. „30 diena, tai jau mėnuo. Jei Rusija žinotų, kas jų laukia, tai aš tikiu, kad jie tikrai bijotų čia eiti. Per šį mėnesį mes atlaikėme visas pagrindines Rusijos smūgių kryptis, pasaulis pritaikė niokojančias sankcijas, tuo pačiu toliau sutariame dėl naujų“, – naktį iš ketvirtadienio į penktadienį išplatintame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.

Per Rusijos invaziją Ukrainoje žuvo daugiau kaip 120 ukrainiečių vaikų, o dar daugiau kaip 170 buvo sužeista, be to, Rusijos kariai Ukrainoje apšaudė 548 švietimo įstaigas, iš jų – 220 mokyklų ir 155 vaikų darželius.

Tuo metu JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino spėjimas dėl Šiaurės Atlanto Aljanso skilimo nepasitvirtino ir dabar NATO yra kaip niekad vieninga.

Rusija tęsia karą prieš Ukrainą

Ukraina: Rusija savo kariams nurodė terminą karui užbaigtiUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad į Ukrainą įsiveržusiems Rusijos kariams platinama propaganda apie būtinybę užbaigti karą iki gegužės 9-osios.„Vadovaujantis turima informacija, Rusijos Federacijos ginkluotosiose pajėgose nuolatos vykdoma propagandinė veikla, peršanti nuomonę, kad karą reikia užbaigti iki 2022 m. gegužės 9 d.“ – nurodoma pranešime.Nėra galimybės patvirtinti šio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pareiškimo remiantis kitais šaltiniais.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas tvirtina, kad dabar „priešas sparčiai imasi priemonių, skirtų oro desanto pajėgų kovos gebai atkurti, nes jos patyrė didžiulių nuostolių, kalbant tiek apie žmones, tiek apie techniką“.Taip pat Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pareiškė, kad „nepripažintoje Padniestrės Moldavijos Respublikoje vietos valdžios kuratoriai rusai platina gandus apie Padniestrės įtraukimą į karą su Ukraina“.

ES lyderiai paragino įsteigti Ukrainos atkūrimo fondąPo pirmosios iš dviejų dienų derybų ketvirtadienį ES vadovai paragino įsteigti solidarumo fondą, skirtą padėti Ukrainai atsikurti po Rusijos invazijos.Fondo tikslas – paremti Ukrainą dėl Rusijos padarytos „destrukcijos ir milžiniškų nuostolių“, sakoma bendrame 27 ES valstybių narių pareiškime.Pareiškime raginama surengti tarptautinę donorų konferenciją, kad būtų galima paremti Ukrainą po to, kai „Rusijos puolimas bus nutrauktas“.ES vadovai taip pat įsipareigojo teikti paramą Ukrainos vyriausybei „jos neatidėliotiniems poreikiams tenkinti“.

Rusijoje vyksta pirmieji procesai dėl rusų ginkluotųjų pajėgų „šmeižimo“Rusijos tyrimų komitetas jau vykdo daugiau kaip dešimt baudžiamųjų procesų dėl tariamos dezinformacijos apie rusų ginkluotąsias pajėgas. Tai penktadienį agentūrai TASS pareiškė institucijos vadovas Aleksandras Bastrykinas. Jis labai deramų žingsniu pavadino baudžiamosios atsakomybės sugriežtinimą. Griežtos bausmės „sumažins neteisingos informacijos kiekį ir jos neigiamą poveikį plačiajai visuomenei“.Rusijai užpuolus Ukrainą, Maskva įvedė iki 15 metų kalėjimo bausmę už „dezinformaciją“ apie karą ar tariamą ginkluotųjų pajėgų šmeižimą. Karas Rusijoje turi būti vadinamas „karine specialiąja operacija“. Gatvėse policija sulaiko demonstrantus su plakatais „Karui – ne“. Pasak žmogaus teisių aktyvistų, siekiama užgniaužti bet kokį protestą prieš karą.Anot A. Bastrykino, naujas įstatymas yra ir priemonė apsisaugoti nuo to, ką jis pavadino „Vakarų informaciniu karu prieš Rusiją“. Jo institucija, be kita ko, renka duomenis apie Ukrainos valdžios atstovų grasinimus bei raginimus imtis smurto prieš Rusijos piliečius.

Kyjivas: po didelių nuostolių dalis rusų pajėgų atsitraukiaKyjivo duomenimis, Ukrainos šiaurės rytuose didelių nuostolių patyrę rusų daliniai iš dalies atitraukė. Tai naktį į penktadienį pranešė Ukrainos generalinis štabas. Esą stebimas tam tikrų rusų dalinių atsitraukimas už Rusijos sienos po to, kai pajėgos neteko daugiau kaip pusės personalo.Rusijos daliniai toliau blokuoja antrąjį pagal dydį Charkivo miestą ir Sumų didmiestį. Prie Iziumo Charkivo srityje rusų pajėgos rengiasi naujam puolimui. Maskvai iš dalies pavyksta išlaikyti sausumos jungtį tarp Rusijos Rostovo srities prie Ukrainos sienos ir Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio.Ukrainos duomenimis, naktį į penktadienį, be to, Ukrainos pajėgos buvo atakuojamos Dnipropetrovsko regione. Rusija surengė dvi raketų atakas prieš dalinį Dnipro pakraštyje, feisbuke pranešė vietos tarnybos.

Čečėnų lyderis skelbia, kad jo pajėgos „išlaisvino“ Mariupolio savivaldybės pastatąČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas ketvirtadienį pranešė, kad jo vadovaujamo Rusijos regiono pajėgos perėmė apgulto Ukrainos pietrytinio Mariupolio miesto valdžios pastato kontrolę ir iškėlė Rusijos vėliavą.R. Kadyrovas „Telegram“ programėlėje paskelbė čečėnų kalba vykusio telefono pokalbio vaizdo įrašą, kuriame, pasak jo, Rusijos parlamento įstatymų leidėjas Adamas Delimchanovas kalbasi su „mūsų narsiais vyrais“.„Vaikinai radijo ryšiu praneša, kad jie išlaisvino Mariupolio valdžios pastatą ir iškėlė ant jo mūsų vėliavą“, – sakė čečėnų lyderis savo „Telegram“ paskyroje, kurią prenumeruoja daugiau kaip 1,4 mln. žmonių.Buvęs sukilėlis, tapęs Kremliaus sąjungininku, rašė, kad ukrainiečių „banditai, kurie liko gyvi, nerizikavo, paliko savo pozicijas... ir pabėgo“.„Kiti daliniai lygiagrečiai juda per miestą ir valo jį nuo „Azovo“ purvo“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Ukrainos kraštutinių dešiniųjų batalioną „Azov“. „Jei Dievas duos, netrukus Mariupolis bus visiškai išvalytas“, – rašė jis.Po kelių valandų paskelbtame vaizdo įraše R. Kadyrovas teigė, kad Maskvos pajėgos „visiškai išvalė gyvenamuosius rajonus rytinėje miesto dalyje“.Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip grupė karių virš apgadinto pastato iškelia vėliavą su Čečėnijos lyderio atvaizdu.„Kareiviai iškėlė vėliavą virš Levoberežno rajono prokuratūros pastato, kuris buvo išlaisvintas paskutinis“, – sakė jis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad apgultame pietiniame uostamiestyje beveik 100 tūkst. žmonių yra įstrigę be maisto, vandens, elektros energijos ir kenčia nuo įnirtingo Rusijos pajėgų apšaudymo.Ukrainos užsienio reikalų ministerija „Twitter“ tinkle parašė, kad Maskva „pradėjo naują teroro prieš Mariupolį etapą“, prievarta deportuodama apie 6 000 gyventojų į Rusijos stovyklas.

Ukraina kaltina Maskvą prievarta išvežant civilius gyventojus į RusijąMaskva kaltinama, kad, siekdama priversti Kijevą pasiduoti, iš sugriautų Ukrainos miestų prievarta išveža šimtus tūkstančių civilių gyventojų į Rusiją, o prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naktiniame kreipimesi paragino savo šalį ir toliau vykdyti karinę gynybą ir nesustoti „nė minutei“. Informuojama, kad 402 000 žmonių, įskaitant 84 000 vaikų, prieš savo valią buvo išvežti į Rusiją, kur kai kurie iš jų gali būti panaudoti kaip įkaitai, siekiant daryti spaudimą Kijevui pasiduoti.

Ukraina patikslino informaciją apie smūgį Berdiansko uostuiUkrainos kariškiai anksti penktadienį patikslino, kad per smūgį Rusijos užimto pietrytinio Berdiansko miesto uoste buvo sunaikintas didysis jūrų desanto laivas „Saratov“ ir kad du kiti laivai buvo apgadinti.Anksčiau buvo skelbta, kad per ketvirtadienį ryte surengtą smūgį šiame Azovo jūros uostamiestyje buvo sunaikintas „Tapir“ klasės didysis desanto laivas „Orsk“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo „Facebook“ pranešime sakoma, kad Berdiansko uoste smūgio metu buvo apgadinti „Ropucha“ klasės didieji desanto laivai „Cezar Kunikov“ ir „Novočerkassk“. Berdianskas yra kontroliuojamas Rusijos pajėgų nuo vasario 27 dienos.Šis uostamiestis yra už maždaug 80 km į vakarus nuo strateginę reikšmę turinčio Mariupolio. Pastarąjį rusų pajėgos yra apsupusios ir ypač įnirtingai apšaudo.Tūkstančiai civilių pabėgo iš Mariupolio evakuacijos koridoriais, bet maždaug 100 tūkst. žmonių ten yra įstrigę be maisto, vandens ir elektros.Kyjivas sako, kad nuo Rusijos invazijos pradžios Mariupolyje jau žuvo per 2,5 tūkst. žmonių.Lygiai prieš mėnesį įsiveržusios Rusijos pajėgos Ukrainos pietuose pasistūmėjo, bet kontroliuoja tik Chersoną, kur gyvena maždaug 200 tūkst. žmonių.

Arestovyčius: po mėnesio karo fronto linijos Ukrainoje „praktiškai įšalo“Rusijos invazijai į Ukrainą perkopus į antrą mėnesį, fronto linijos tarp abiejų pusių „praktiškai įšalo“, teigia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyresnysis patarėjas Oleksijus Arestovičius.Cituodamas Ukrainos kariuomenės generalinį štabą, O. Arestovičius sakė, kad Rusijos kariai frontuose nebeturi pakankamai išteklių, kad galėtų toliau žengti į priekį, jiems trūksta degalų, maisto produktų ir šaudmenų. „Okupantas yra alkanas ir basas“, – sakė O. Arestovičius.Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas teigė, kad ketvirtadienį Rusijos pajėgos, kelias dienas apgulusios rytinį Ukrainos Izyumo miestą, pagaliau perėmė „visišką jo kontrolę“.Tačiau netrukus po to Ukrainos valdžios institucijos atmetė šį teiginį kaip „dar vieną Rusijos žiniasklaidos provokaciją“, o Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas „Telegram“ programėlėje rašė, kad „Izyumas yra Ukrainos miestas. Visada toks buvo ir visada bus“.O. Sinehubovas pripažino, kad regione vyko smarkūs mūšiai, tačiau teigė, kad Ukrainos pajėgos išlaiko savo pozicijas Izyume. Jis taip pat sakė, kad mažiausiai šeši žmonės žuvo laukdami eilėje prie humanitarinės pagalbos antrajame Ukrainos mieste Charkive, ir pridūrė, kad dar 15 žmonių buvo sužeisti.Charkivo policija pranešė, kad per pirmąjį karo mėnesį mieste iš viso žuvo 294 Ukrainos civiliai gyventojai, įskaitant 15 vaikų, ir pridūrė, kad mieste likę gyventojai šiuo metu beveik neišeina iš savo slėptuvių.

Kanada ir toliau Ukrainai tieks ginklus ir karinę įrangąTai pasakė Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau per spaudos konferenciją Briuselyje, praneša „Ukrinform“.„Mes ir toliau stengsimės padėti Ukrainai visais įmanomais būdais. Kadangi prezidentas Zelenskis prašo įvairios įrangos, ieškome, ką galėtume atsiųsti“, – sakė J. Trudeau.Jis pabrėžė, kad Kanada yra pasirengusi „būtiną įrangą tiesiogiai pirkti ukrainiečiams“.Tuo pat metu J. Trudeau nenurodė, ką tiksliai Kanada galėtų perduoti Ukrainai.Anksčiau Kanados gynybos ministrė Anita Anand sakė, kad šalis beveik išnaudojo savo perteklinės ginkluotės atsargas, kurias gali perduoti Ukrainai nesumažindama savo kovinių pajėgumų.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino G7 šalis aprūpinti Ukrainą ginklais gynybai nuo Rusijos agresijos.

Lenkijoje Bidenas ketina susitikti su pabėgėliais iš UkrainosJAV prezidentas Joe Bidenas šią savaitę lankydamasis Lenkijoje planuoja susitikti su pabėgėliais iš Ukrainos. Tai jis pareiškė per spaudos konferenciją Briuselyje, rašo „Ukrinform“.„Planuoju pamatyti šiuos žmones ir tikiuosi, kad galėsiu su jais susitikti“, – sakė Baltųjų rūmų vadovas.Jis pridūrė, kad saugumo sumetimais negali tiksliai pasakyti, kurioje Lenkijos vietoje tikisi pabendrauti su Ukrainos pabėgėliais.Tačiau jis išreiškė viltį, kad „pamatys jų daug“.

Rusijos agresijos byloje yra 186 įtariamiejiŠiuo metu Rusijos agresijos byloje yra 186 įtariamieji, teigia Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova. Anot jos, į įtariamųjų sąrašą pateko Rusijos ministrai, teisėsaugos institucijų vadovai, tarybos senatoriai ir Valstybės Dūmos deputatai, Kremliaus propagandistai. „O tokių pagrindinių įtariamųjų bus iki tūkstančio, visi jie turi sumokėti už kruviną terorą“, – nurodė I. Venediktova.Ji pabrėžė, kad yra „labai svarbu, jog Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras pradėjo tyrimą dėl situacijos Ukrainoje“.

Ukrainos gynybos ministerija: vis daugiau rusų eina kariauti už UkrainąVis daugiau Rusijos kariškių eina kariauti Ukrainos pusėje. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinis žvalgybos direktoratas.„Vis daugiau Rusijos karių ne tik atsisako dalyvauti kare prieš Ukrainą, bet ir su ginklais rankose pereina į Ukrainos pusę dalyvauti kovoje su Putino nusikalstamu režimu“, – nurodoma telegrame paskelbtoje žinutėje.

Zelenskis: sankcijos Rusijai yra „šiek tiek pavėluotos“Kreipdamasis į Europos Vadovų Tarybą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Europos sankcijos Rusijai yra „šiek tiek pavėluotos“.V. Zelenskis mano, kad jei sankcijos būtų įvestos anksčiau, Rusija greičiausiai nepradėtų karo. „Jūs užblokavote „Nord Stream 2“. Esame jums dėkingi. Ir teisingai. Bet taip pat buvo šiek tiek vėlu“, – sakė V. Zelenskis.Anot jo, Rusija Ukrainoje jau sunaikino 230 mokyklų, 155 vaikų darželius ir nužudė 128 vaikus ir, nepaisydama sankcijų, tęsia karines operacijas.„Dvejojate, taikyti sankcijas ar ne? Ir dvejojate, ar tiekti ginklus, ar ne? Ir dvejojate, ar prekiauti su Rusija, ar ne? Nėra kada dvejoti. Laikas apsispręsti“, – sakė V. Zelenskis.

JAV ir JK žvalgyba: Ukraina smogia į Rusijos armijai reikšmingus objektusAtrodo, kad Ukraina sėkmingai atakavo Rusijos laivus Berdjanske, praneša CNN, remdamasi JAV gynybos departamento atstovu.JAV žvalgybos vertinimas atitinka panašų JK Gynybos departamento pareiškimą, kuriame teigiama, kad Ukrainos pajėgos atakavo svarbius taikinius okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant didelį desantinį laivą ir amunicijos sandėlius Berdjanske.Anksčiau Ukraina paskelbė, kad sunaikino Azovo jūros Berdjansko uoste prisišvartuotą desantinį laivą „Saratov“.„Orsk“ (tos pačios serijos laivas kaip „Saratov“) gali gabenti 20 tankų arba 40 šarvuotų transporterių, taip pat apie 350 desantininkų.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija prognozuoja, kad ukrainiečiai tęs atakas prieš Rusijos armijos logistikos ir tiekimo tarnybas, atimdami iš jos galimybę papildyti atsargas, mažindami galimybes toliau žengti į priekį.

Bidenas: NATO dar niekada nebuvo tokia vieninga JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino spėjimas dėl Šiaurės Atlanto Aljanso skilimo nepasitvirtino ir dabar NATO yra kaip niekad vieninga.Tai Baltųjų rūmų vadovas pareiškė per susitikimą su žurnalistais Briuselyje, praneša „Ukrinform“.„V. Putinas tikėjosi NATO skilimo“, – pažymėjo Amerikos vadovas.Jis sakė, kad gruodį ir sausio pradžioje pokalbio su Kremliaus vadovu metu pastebėjo, kad V. Putinas nesitiki vienybės Aljanse.„Tuo metu man buvo aišku, kad jis nemano, jog galime išlaikyti tą sanglaudą“, – sakė J. Bidenas.Kartu jis pabrėžė: „NATO niekada nebuvo tokia vieninga kaip šiandien. V. Putinas gauna visiškai priešingą rezultatą, nei jis ketino gauti dėl karių įvedimo į Ukrainą.“

Iš karo zonos evakuoti 3 343 žmonės3 343 žmonės ketvirtadienį išvyko arba buvo evakuoti iš kovos zonų. Tai pareiškė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk savo eilinėje vakarinėje ataskaitoje.Anot jos, kovo 24 d. septyniais humanitariniais koridoriais iš mūšio zonų išvyko arba buvo išvežti 3 343 žmonės. „2 717 žmonių patys paliko apgultą Mariupolį, 509 žmonės buvo evakuoti iš trijų kaimų į rytus nuo Kyjivo, o iš vieno Zaporožės srities miesto buvo evakuota 117 žmonių, įskaitant 35 našlaičius iš internatinės mokyklos“, – skelbia BBC.

Zelenskis kreipėsi į Orbaną: Viktorai, ar žinai, kas vyksta Mariupolyje? Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną dėl paramos Ukrainai.Kaip praneša UNIAN korespondentas, kreipdamasis į Europos Vadovų Tarybą ir Europos tautas, Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į V. Orbaną.„Vengrija... Noriu čia sustoti ir būti atviras. Kartą ir visiems laikams. Jūs pats turite nuspręsti, kas esate. Jūs esate suvereni valstybė. Buvau Budapešte. Myliu jūsų miestą. Aš buvau daug kartų – labai gražu, labai nuoširdu. Ir tokie patys žmonės. Jūsų gyvenime buvo tragiškų akimirkų.“V. Zelenskis pažymėjo, kad su šeima buvo ant krantinės ir matė memorialą „Batai Dunojaus upėje“ (kalbame apie memorialą Holokausto aukoms atminti, įrengtą 2005 m. Dunojaus krante Budapešte – UNIAN) apie žudynes. „Klausyk, Viktorai, ar žinai, kas vyksta Mariupolyje? Prašau, jei gali, eik į savo krantinę. Ir pamatysi, kaip šiuolaikiniame pasaulyje gali pasikartoti žudynės“, – kalbėjo V. Zelenskis, turėdamas omenyje Orbaną.„Ir tai šiandien daro Rusija. Mariupolyje tie patys žmonės. Suaugę ir vaikai. Ir seneliai. Ir jų yra tūkstančiai. Ir šių tūkstančių nebėra. Ir dvejojate, ar taikyti sankcijas ar ne? Praleisti ginklus ar ne? Dvejojate, prekiauti su Rusija ar ne? Nėra kada dvejoti. Laikas apsispręsti“, – sakė Ukrainos prezidentas.Jis pabrėžė, kad Ukrainai reikia paramos. „Mes tikime jumis. Mums reikia jūsų paramos. Mes tikime jūsų žmonėmis. Tikime Europos Sąjunga. Ir tikime, kad Vokietija taip pat bus su mumis lemiamu momentu“, – pabrėžė V. Zelenskis.Kaip skelbta anksčiau, Vengrija nepritaria neskraidymo zonos virš Ukrainos sukūrimui, Budapeštas taip pat nepritaria taikdarių įvedimui į Ukrainą, nes kyla pavojus pradėti sausumos karą.

Cimbaliukas: agresyvaus Rusijos karo aukų skaičius yra katastrofiškasPer Rusijos invaziją Ukrainoje žuvo daugiau kaip 120 ukrainiečių vaikų, o dar daugiau kaip 170 buvo sužeista, be to, Rusijos kariai Ukrainoje apšaudė 548 švietimo įstaigas, iš jų – 220 mokyklų ir 155 vaikų darželius.Tai ESBO Nuolatinės tarybos posėdyje pareiškė Ukrainos nuolatinis atstovas prie tarptautinių organizacijų Vienoje Jevgenijus Cimbaliukas, rašo „Ukrinform“.„Rusija sunaikino 548 švietimo įstaigas, įskaitant 220 mokyklų, 155 vaikų darželius, 40 kitų įstaigų, įskaitant reabilitacijos, sporto, meno mokyklas, bibliotekas“, – sakė Ukrainos ambasadorius.Anot jo, iš viso Rusijos kariai Ukrainoje jau sunaikino 3,5 tūkst. objektų.J. Cimbaliukas pažymėjo, kad Ukrainos kritinės infrastruktūros apšaudymas „atskleidžia Rusijos planus sukurti humanitarinę krizę Ukrainoje“. Jis citavo JT duomenis, pagal kuriuos per mėnesį apie 10 milijonų ukrainiečių paliko savo namus, kad išvengtų Rusijos invazijos.„Tai, ką Rusija planavo kaip kelių dienų kampaniją, pasirodė kaip didžiausia nelaimė Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Agresyvaus Rusijos karo aukų skaičius yra katastrofiškas. Rusija naikina ištisus miestus“, – sakė diplomatas.„Ypač baisi padėtis Mariupolyje. Šiandien mieste yra apie 100 tūkstančių žmonių. Visiška blokada. Nėra maisto, nėra vandens, nėra vaistų. Nuolat apšaudoma. Visi mūsų bandymai organizuoti saugius humanitarinius koridorius mariupoliečiams atsimuša į rusų įsibrovėlius. Prieš dvi dienas vieną iš humanitarinių palydų tiesiog sunaikino rusų kareiviai“, – sakė J. Cimbaliukas.Jis paragino tarptautines organizacijas, įskaitant JT ir ESBO, prisijungti prie humanitarinių koridorių Ukrainoje darbo.

Zelenskis: Rusija nekartotų atakos prieš UkrainąRusija nekartotų atakos prieš Ukrainą, jei žinotų, kas jos laukia, įsitikinęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„30 diena, tai jau mėnuo. Jei Rusija žinotų, kas jų laukia, tai aš tikiu, kad jie tikrai bijotų čia eiti. Per šį mėnesį mes atlaikėme visas pagrindines Rusijos smūgių kryptis, pasaulis pritaikė niokojančias sankcijas, tuo pačiu toliau sutariame dėl naujų“, – naktį iš ketvirtadienio į penktadienį išplatintame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.Jis pažymėjo, kad ketvirtadienį prieš Europos Sąjungos lyderių viršūnių susitikimą jis kreipėsi į NATO nares G7 viršūnių susitikime, jis taip pat kalbėjosi su Lietuvos prezidentu, Izraelio ir Didžiosios Britanijos premjerais.„Ir visa tai tam, kad Rusija suprastų vieną dalyką – reikia ieškoti taikos. Rusija taip pat turi ieškoti taikos“, – pabrėžė V. Zelenskis.Anksčiau Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellas sakė, kad Rusija nori okupuoti Ukrainą ir jos nedomina derybos.Tuo pat metu Ukrainos delegacijos atstovas Michailas Podoljakas teigė, kad derybose su Ukraina Rusijos pusė pradėjo elgtis kitaip.„Jie pradeda kalbėti produktyviau“, – pridūrė jis.

NATO nenori trečiojo pasaulinio karo, bet jam ruošiasiNATO padės Ukrainai apsisaugoti nuo cheminių ir biologinių ginklų, taip pat svarsto galimybę suteikti papildomų ginklų, įskaitant oro gynybos sistemas. NATO nenori trečiojo pasaulinio karo, bet ruošiasi jam, skelbia TSN.Aljanso neeiliniame viršūnių susitikime valstybių lyderiai ieškojo atsakymų į du klausimus – kaip kitaip padėti Ukrainai kare neįstojus į NATO ir ką Aljansas darys, jei bus užpulta viena iš jo narių. Tai, kad dabar niekas negali jaustis saugus, supranta visi, o labiausiai tie, kurie geografiškai arčiau Rusijos.Lenkija netoli savo sienos dislokavo oro gynybos sistemą „Patriot“. „Būtent Varšuva ėmėsi iniciatyvos siųsti taikos palaikymo misiją į Ukrainą, o Danija ir Lietuva pareiškė pasirengusios prie jos prisijungti, tačiau partneriai tai atmetė – mintis tiesiogiai kovoti su Rusija, ne tik žmogiškąja jėga, netgi aprūpinant orlaivius ar puolamąją ginkluotę, neranda palaikymo“, – skelbia TSN.Viršūnių susitikime dalyvavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis – karo pradžioje jis prašė Ukrainai suteikti 1 proc. NATO tankų ir kovinių lėktuvų, kad sumažintų žmonių netektis, tačiau buvo atsisakyta. „Taip, mes nesame Aljanse ir aš tokių pretenzijų neteikiu. Tačiau ukrainiečiai niekada nemanė, kad Aljansas ir Aljanso valstybės skiriasi. Kad gyvybės ir mirties klausimais galite būti jėga atskirai, bet kartu – ne. Kad NATO gali bijoti Rusijos veiksmų. Esu tikras, kad žinote, kadjog Rusija neketina sustoti Ukrainoje. Negalvoja ir negalvos. Ji nori eiti toliau prieš rytines NATO nares, Baltijos šalis, Lenkiją – tai tikrai “, – sakė V. Zelenskis.„Esame susirūpinę, iš dalies todėl, kad girdime retoriką ir matome, jog Rusija bando sukurti tam tikrą pretekstą, kaltindama Ukrainą, JAV ir NATO sąjungininkus rengiantis panaudoti cheminį ir biologinį ginklą. Bet koks cheminio ginklo panaudojimas visiškai pakeis konflikto pobūdį. Tai bus šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas, turės plačių pasekmių ir, žinoma, bus labai pavojinga“, – sakė J. Stoltenbergas.Jei Rusija panaudos uždraustą cheminį ginklą, ji pati sulauks dar daugiau pasekmių, žadėjo JAV prezidentas Joe Bidenas. Pasekmių pobūdis priklauso nuo taikymo būdo. Dabar visi tikslai, kuriuos V. Putinas išsikėlė sau, sėkmingai žlugo. Ir Ukrainai nereikės perleisti savo teritorijų, mano JAV prezidentas. O pasaulis turi ir toliau demonstruoti vienybę.„Kalbama apie sankcijų palaikymą, apie jų išlaikymą, siekiant padidinti skausmą. Todėl ir sušaukiau šį susirinkimą. Užtikrinti, kad po mėnesio ir toliau darysime tai, ką darome. Ne tik po mėnesio ar dviejų, bet iki metų pabaigos. Tai jį sustabdys “, – pažymėjo J. Bidenas.

Zelenskis: Rusija ir Ukraina – skirtingi pasauliaiUkrainiečiai ir rusai priklauso skirtingiems pasauliams, turintiems skirtingas vertybes ir skirtingą požiūrį į gyvenimą. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė vaizdo kreipimęsi į Europos Vadovų Tarybą ir Europos tautas.„Jie net gėdijasi žodžio „karas“, vadina tai „specialia operacija“, nors čia surengė žudynes, kaip naciai. Tai skirtingi pasauliai – mes ir jie, tai nelygios vertybės, tai nevienodas požiūris į gyvenimą. Rusijos kariuomenė nemato, kas yra orumas, jie nežino, kas yra sąžinė, nesupranta, kodėl mes taip vertiname laisvę“, – sakė jis.

Dniepropetrovsko srityje – raketų atakaRusijos kariuomenė pradėjo raketų ataką prieš karinį objektą Dniepropetrovsko srityje. Tai paskelbė„Vostok“ oro pajėgų vadovybė, praneša „Ukrinform“.„Dniepropetrovsko sritis. Buvo įvykdytas raketos smūgis į karinį objektą. Pasekmės tikslinamos“, – sakoma pranešime.

Ukrainos gynybos ministras: vas pasaulis žavisi mūsų gynėjų drąsaCivilizuoto pasaulio šalys supranta, su kokia problema susidūrė Ukrainos žmonės. Tai pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, kuris praėjusią parą internetu ir telefonu kalbėjosi su Suomijos, Italijos, Kanados ir JAV gynybos ministrais.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos gynybos ministerija.“Humanitarinė pagalba, kurią mums teikia draugai, yra labai svarbi. Visų pirma, parama Ukrainos piliečiams, kurie buvo priversti laikinai palikti savo gimtąją šalį per Rusijos pradėtą karą“, – rašė jis.„Visas pasaulis žavisi mūsų gynėjų drąsa ir didvyriškumu. Visas pasaulis taip pat supranta, kad taika, saugumas ir žmonijos ateitis priklauso nuo Ukrainos gynybos pajėgumų“, – pabrėžė O. Reznikovas.

Charkive nesiliauja sprogimaiRusijos kariuomenė ir toliau apšaudo Charkivą: dieną nesiliovė šūviai, o vakare sprogimai tapo dar galingesni. Dabar miestas užsiliepsnojo keturiuose rajonuose – dega gyvenamieji daugiaaukščiai namai. O po pietų rusai apšaudė minią žmonių, kurie laukė humanitarinės pagalbos išdavimo, skelbia TSN.Vienas iš vyrų filmavo žmones netoli humanitarinės pagalbos išdavimo punkto, jam nenoras stovėti eilėje išgelbėjo gyvybę – po penkiolikos minučių čia pataikė sviedinys. Šeši žmonės mirė, dar penkiolika dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę. Taip yra naikinamas Charkivo miestas. Per praėjusią parą čia buvo užfiksuota penkiasdešimt atakų. Artilerija, minosvaidžiai ir tankai apšaudė gyvenamuosius pastatus.Pranešama, kad Rusijos kariuomenė užpuolė Zolochivo kaimą – čia sugriauta daugiau nei trys dešimtys namų, ligoninė, kultūros centras, dvi mokyklos, vaikų darželis, elektros pastotė. Žmonės spėjo pasislėpti rūsiuose, todėl aukų išvengta.

Ukrainos generalinis štabas: priešas praranda kovotojus Rusijos okupantų užduotys nevykdomos, priešas praranda kovotojus. Tai operatyvinėje informacijoje apie Rusijos invazijos būklę skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Anot jo, tikriausiai Rusijis kariuomenė vėl bandys atnaujinti puolimo operacijas Brovarų ir Borispilio miestų kryptimis.„Dvidešimt devintoji didvyriško Ukrainos žmonių pasipriešinimo Rusijos karinei invazijai diena baigėsi. Įsibrovėlių siekis pasiekti administracines Donecko ir Luhansko sričių sienas, apsupti Kyjivo miestą ir nustatyti kontrolę virš kairiojo Ukrainos kranto dalies neįgyvendintas. Priešui iš dalies pavyko įvykdyti operacijas ir tęsti laikiną sausumos koridoriaus tarp Rostovo srities ir Krymo TOT AR priežiūrą. Voluinės kryptimi priešas puolamųjų veiksmų nevykdė. Polesės kryptimi priešas nevykdė tam tikros grupuotės puolimo veiksmų, tęsė artilerijos ir oro smūgius, bando atkurti savo pajėgų padėtį Kyjivo ir Makarovo miestų srityse“, – rašoma pranešime.Anot štabo, Rusijos kariuomenė nesėkmingai bando blokuoti Černigovą. Brovarsky kryptimi jis ėjo į gynybą, aprūpindamas inžinerinę įrangą pozicijoms.

Išvaduota laivo „Sapphire“ įgulaĮvyko pirmasis pilnas apsikeitimas karo belaisviais. Dešimt ginkluotųjų pajėgų karių grįžo į Ukrainą. Jie buvo iškeisti į tiek pat rusų karių, sulaikytų per puolimą prieš Ukrainos teritorijas, skelbia TSN.Be to, iš nelaisvės buvo išvaduoti 19 Ukrainos jūreivių – gelbėjimo laivo „Sapphire“ įgula, kurią Rusijos kariuomenė užėmė bandydama evakuoti Ukrainos kariuomenę iš Gyvatės salos pirmąją karo dieną. Juos buvo galima grąžinti mainais į Rusijos jūreivius – tuos, kuriuos Ukraina išgelbėjo iš netoli Odesos užtvindyto laivo. Apie tai pranešė laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščiuk.Detalės, kur dabar iš nelaisvės paleisti Ukrainos jūreiviai ir kariai, kol kas neatskleidžiama. Tačiau su artimaisiais vaikinai jau kalbėjosi telefonu, teigia TSN korespondentai, kalbėję su vieno iš išgelbėtų karių mama.

Zelenskis: Rusija sako, kad mes – nacionalistaiRusų kariuomenė jau mėnesį žudo ukrainiečius, tačiau Rusija šias žmogžudystes vadina tariamomis „Ukrainos nacionalistų“ žudynėmis. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Europos Vadovų Tarybos susitikimą.„Jie žudo žmones Donecke ir sako, kad tai mes. Ir jie sako, mes – nacionalistai. Visa tai daro Rusija – ji mūsų žemėje jau mėnesį“, – savo kreipimęsi sakė Ukrainos valstybės prezidentas.„Mes nežinome, kur yra mūsų vaikai. Kur yra mūsų du tūkstančiai vaikų? Apšaudomos humanitarinės vilkstinės – jiems nesvarbu, kas ten – vaikai, moterys, bažnyčios tarnautojai, beje, lydėję humanitarinės pagalbos krovinius“, – sakė jis.

Dar 4 Ukrainos miestai sulaukė didvyrio statuso Bucha ir Irpenas iš Kijevo srities, Achtyrka iš Sumų srities, Nikolajevas tapo didvyriais miestais. Tokius dekretus pasirašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis pranešė kovo 25 d., naktinėje vaizdo žinutėje.„Pasirašęs šiuos potvarkius pajutau, kad būtų verta apdovanoti ir suteikti didvyrio titulą ir milijonams mūsų žmonių. Tai jums, visi ukrainiečiai ir ukrainietės, kurie darote viską, kad pasiektume mūsų pergalę. Už taiką ten, kur esate. Esu dėkingas visiems ukrainiečiams ir ukrainietėms, kiekvienam iš mūsų per šį kovos mėnesį ir, žinoma, mūsų ginkluotosioms pajėgoms, mūsų Nacionalinei gvardijai, mūsų pasieniečiams, gydytojams ir gelbėtojams, žvalgybos pareigūnams, specialiųjų tarnybų darbuotojams ir daugeliui, kurie saugo mūsų gyvybes.Mūsų laisva Ukraina “, – sakė V. Zelenskis.Prezidentas Ukrainos didvyrio vardą taip pat suteikė septyniems Nacionalinės gvardijos kariams, penkiems iš jų – po mirties.

Zelenskis: Rusijos kariai pagrobė daugiau kaip 2 tūkst. ukrainiečių vaikų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos kariuomenės kariai pagrobė daugiau kaip du tūkstančius vaikų.Tai jis pareiškė per Europos Vadovų Tarybos susitikimą, skelbia TSN.„Mes nežinome, kur yra mūsų vaikai. Kur yra mūsų du tūkstančiai vaikų. Apšaudomi humanitarinės vilkstinės – jiems nesvarbu, kas ten – vaikai, moterys, bažnyčios tarnautojai, beje, lydėję humanitariniu krovinius“, – sakė jis.

Dniepre – galingi sprogimaiKovo 24-osios vakarą, apie 22.40 val., visose Dniepro vietovėse pasigirdo galingi sprogimai. Tai pranešė liudininkai, skelbia TSN.Rusų kariuomenės raketų smūgiai buvo girdimi beveik kiekviename Dniepro rajone ir už jo ribų. Gyventojų buvo prašoma pasilikti namuose ir neskelbti nuotraukų ir vaizdo įrašų priešo antskrydžio metu.Vėliau tapo žinoma, kad Rusijos kariai apšaudė Dnepropetrovsko sritį.„Raketos ataka buvo įvykdyta prieš karinį objektą. Pasekmės tikslinamos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašoma oro pajėgų vadavietės „Vostok“ žinutėje.„Tuo tarpu Nikolajevo srityje oro gynyba numušė dvi sparnuotąsias įsibrovėlių raketas“, – sakė Regioninės valstybės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.

Rusijos kariuomenės kariai Donecko srityje nužudė dar du vaikusDonecko policijos departamento vadovas Pavelas Kirilenko apie tai pranešė telegrame, praneša „Ukrinform“.„Sužinojome, kad rusai Donecko srityje nužudė dar 2 vaikus: Mariupolyje žuvo 11 metų mergaitė, Jasnaja Polianoje – 14 metų berniukas. Be to, tapo žinoma apie dar vieną žuvusįjį ir 5 sužeistus Mariupolyje“, – rašė P. Kirilenko.Anot jo, kovo 24 d., Rusijos apšaudymo metu, žuvo 3 žmonės, sužeisti 6 žmonės. Be to, Bachmute medicininę pagalbą gavo Luhansko srityje sužeistas vyras.

Zelenskis: Rusijai reikia paskelbti visišką embargąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino G7 šalis įvesti visišką prekybos su Rusijos Federacija embargą, visiškai blokuoti visus Rusijos bankus ir atimti iš Rusijos galimybę karo metu naudoti GPS.Tai jis pareiškė vaizdo žinutėje per G7 viršūnių susitikimą, praneša „Ukrinform“.„Geriau dabar didinti sankcijas Rusijai tiek, kiek reikia norint sustabdyti jos karo mašiną, nei vėliau spręsti maisto politikos, pasaulinės saugumo krizės padarinius. Neregėti iššūkiai! Jei taip, tuomet būtinas visiškas prekybos su Rusija embargas. Būtina atimti iš Rusijos galimybę karo metu naudoti GPS. Tai labai svarbu. Kad ši sistema nepadėtų Rusijos raketoms ir bomboms sunaikinti taikius miestus“, – kalbėjo šalies vadovas.V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Rusijos bankai, įskaitant Rusijos centrinį banką, turėtų patirti visišką blokavimą iš pasaulinės finansų sistemos.„Karo nusikaltėliai turėtų likti be pinigų. O jų įšaldytas turtas, be kita ko, turėtų virsti reparacijomis už Ukrainos atkūrimą“, – pabrėžė jis.Prezidentas įsitikinęs, kad taikos reikia nedelsiant, kol pasaulis nesusiduria su dar daugiau problemų, todėl reikia nedelsiant imtis veiksmų."Rusija sugriovė pasaulinę saugumo architektūrą, sudavė stiprų smūgį tarptautiniams santykiams. Tačiau tai tik pradžia. Po šio karo gali kilti pasaulinė maisto krizė. Kuo ilgiau Ukrainos žemėje nebus taikos, tuo mažiau maisto bus pasaulyje. Vadinasi, daugelyje Azijos, Afrikos, net ir Europos šalių gali kilti didžiulių problemų dėl pagrindinių produktų prieinamumo, taip pat su maisto kainomis. Tai tikrai baigsis politine destabilizacija“, – pridūrė prezidentas.

Rusijos bombonešis Su-34 buvo sunaikintas Charkivo srityjeKovo 24 dieną Rusijos kariuomenė sumažino aviacijos aktyvumą Ukrainos oro erdvėje, padidindami operatyvinių-taktinių bepiločių ir kitų, skirtų oro žvalgybai, buvimą. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.Kaip skelbia TSN, Karinės oro pajėgos pabrėžė, kad Ukrainos aviacija ir toliau patruliuoja oro erdvėje, naikintuvais dengia karius ir objektus. Atakos aviacija veikia ant žemės taikinių: šarvuočių kolonų, logistikos centrų ir Rusijos kariuomenės koncentracijų.

Nebuvo „plano B“: Ukrainą planavo užimti per 2 savaitesRusijos kariuomenės vadovybė pažadėjo Rusijos prezidentui Putinui per penkias dienas užimti Kyjivą, o per dvi savaites – Ukrainą. Tai pareiškė JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Victoria Nuland Kijevo saugumo forumo „Kova už Ukrainą“ posėdyje, praneša „Ukrinform“.„Kai pirmą kartą sužinojome apie Putino šio karo planus – ir tai buvo dar rudenį – jo kariuomenė jam pasakė, kad Kyjivą jis užims po penkių dienų. Jo kariuomenės vadai jam pasakė, kad Ukrainą jis valdys po dviejų savaičių“, – sakė Nulandas.Ji pažymėjo, kad dėl to, ką daro kiekvienas ukrainietis, to neįvyko, o Rusijos kariuomenės puolimas dabar beveik sustojo.Valstybės sekretoriaus pavaduotojo teigimu, dabar sprendžiamas demokratijos likimas – ar autokratija sugebės jėga pakeisti teisinę valstybę ir kam nors primesti savo valią.Kaip pranešama, „Bellingcat“ tiriamasis žurnalistas Christo Grozevas kovo 14 dieną pareiškė, kad Rusijos planas dėl karo Ukrainoje žlugo ir nebuvo „plano B“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino G7 šalis įvesti visišką prekybos su Rusijos Federacija embargą, visiškai blokuoti visus Rusijos bankus ir atimti iš Rusijos galimybę karo metu naudoti GPS. Tai jis pareiškė vaizdo žinutėje per G7 viršūnių susitikimą, praneša „Ukrinform". „Geriau dabar didinti sankcijas Rusijai tiek, kiek reikia norint sustabdyti jos karo mašiną, nei vėliau spręsti maisto politikos, pasaulinės saugumo krizės padarinius. Neregėti iššūkiai! Jei taip, tuomet būtinas visiškas prekybos su Rusija embargas. Būtina atimti iš Rusijos galimybę karo metu naudoti GPS. Tai labai svarbu. Kad ši sistema nepadėtų Rusijos raketoms ir bomboms sunaikinti taikius miestus", – kalbėjo šalies vadovas. V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Rusijos bankai, įskaitant Rusijos centrinį banką, turėtų patirti visišką blokavimą iš pasaulinės finansų sistemos. „Karo nusikaltėliai turėtų likti be pinigų. O jų įšaldytas turtas, be kita ko, turėtų virsti reparacijomis už Ukrainos atkūrimą", – pabrėžė jis. Prezidentas įsitikinęs, kad taikos reikia nedelsiant, kol pasaulis nesusiduria su dar daugiau problemų, todėl reikia nedelsiant imtis veiksmų. "Rusija sugriovė pasaulinę saugumo architektūrą, sudavė stiprų smūgį tarptautiniams santykiams. Tačiau tai tik pradžia. Po šio karo gali kilti pasaulinė maisto krizė. Kuo ilgiau Ukrainos žemėje nebus taikos, tuo mažiau maisto bus pasaulyje. Vadinasi, daugelyje Azijos, Afrikos, net ir Europos šalių gali kilti didžiulių problemų dėl pagrindinių produktų prieinamumo, taip pat su maisto kainomis. Tai tikrai baigsis politine destabilizacija", – pridūrė prezidentas.

Evakavo daugiau nei 3 tūkst. žmoniųŠiandien iš Ukrainos miestų humanitariniais koridoriais buvo evakuoti iš viso 3 343 žmonės, pranešė vienas aukštas šalies pareigūnas.Internetinėje žinutėje vicepremjerė Iryna Vereščiuk pridūrė, kad 2717 žmonių paliko apgultą Mariupolio miestą.Vakar 4554 žmonėms pavyko pabėgti iš teritorijos, kuri yra svarbus Rusijos taikinys.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad 100 000 žmonių yra įstrigę pagrindiniame uostamiestyje be maisto ir vandens.Rusija buvo kaltinama pastarąsias tris dienas blokavusi humanitarinės pagalbos vilkstinių įvažiavimą į Mariupolį.

Klyčko apie karą: tragedijos mėnuo„Tragedijos mėnuo“ – Kijevo meras Vitalijus Klyčko sako, kad nuo vasario 24-osios Ukrainos sostinėje žuvo 75 žmonės, skelbia „Skynews“. Vitalijus Kličko emocingame kreipimesi, minint mėnesį nuo karo pradžios, pridūrė, kad tarp aukų yra keturi vaikai.Jis pavadino tai „tragedijos ir drąsos mėnesiu“ ir pridūrė, kad tai „tiesos akimirka“ kiekvienam ukrainiečiui.

Rusai pradžiugino ukrainiečius: apšaudė saviškiusVirš Charkivo srities pakilęs Rusijos sraigtasparnis apšaudė saviškių pozicijas ir pridarė didelių nuostolių.Ukrainiečių UNIAN ironizuoja, kad okupantai nutarė padėti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms sutaupyti laiko ir amunicijos.„Rusijos okupacinės pajėgos akivaizdžiai turi problemų su komunikacija. Kaipgi kitaip reikėtų paaiškinti periodiškai pasitaikančius tarpusavio susirėmimus? Kovo pradžioje netoli Severynkos susikovę Rusijos Federacijos daliniai neteko trylikos karinės technikos vienetų. Praėjus trims savaitėms panašų atvejį tenka stebėti Charkivo srityje. Rusijos sraigtasparnis apšaudė savų pajėgų pozicijas, priversdamas jas patirti didžiulius nuostolius“, - rašoma UNIAN.Naujausią Rusijos Federacijos karių „profesionalumo“ įrodymą pakomentavo Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.„Charkivo srityje Rusijos okupantai patyrė eilinį fiasko, be to, patys sudavė sau smūgį, – parašė jis asmeniniame „Telegram“ kanale. – Ryte Rusijos sraigtasparnis „atsakančiai apdorojo“ saviškių pozicijas: pražudė didžiulį skaičių karių ir sunaikino nemenką kiekį karinės technikos, dislokuotos Malaja Rohanėje. Būtent čia besibazuojantys okupantai pastoviai apšaudydavo Charkivo miestą iš artilerijos ir raketų paleidimo sistemų.“O. Sinegubovas išreiškė viltį, kad tai ne paskutinis kartas, kai tenka stebėti okupantų savidestrukciją. Charkivo srities karinės administracijos vadovas pažymėjo, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos laikosi profesionaliai ir neprarasdamos budrumo gina regioną.

Dniepro mieste nugriaudėjo sprogimai. Mieste skamba pavojaus sirenos. Visų prašoma likti slėptuvėse. https://t.me/UkrainaOnlline/23870

Kadyrovas apsimelavo dėl MariupolioKetvirtadienio pavakare Ramzanas Kadyrovas „Telegram“ kanale pranešė, kad „drąsūs čečėnų kovotojai užėmė Mariupolio administracijos pastatą ir iškėlė virš jo mūsų vėliavą“. Šį teiginį, pažymėtą kaip svarbi naujiena, išplatino daugelis prokremliškų žiniasklaidos priemonių, rašo meduza.io.Po kelių valandų R. Kadyrovo paskyroje „Telegram“ kanale pasirodė ir vaizdo įrašas apie užimtą mariupolio administracijos pastatą. „Tiesa, „Mariupolio administracijos pastatas“ staiga pasirodė esąs „Levoberežnės rajono apygardos prokuratūra“. Tai subombarduotas dviejų aukštų pastatas, virš kurio iškelta Čečėnijos vėliava su R. Kadyrovo portretu“, - teigia meduza.io.https://t.me/meduzalive/55635

Stoltenbergas: visavertis karas tarp Rusijos ir NATO yra mažai tikėtinas Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sakė manantis, kad visavertis karas tarp Rusijos ir Aljanso yra mažai tikėtinas.J. Stoltenbergas savo komentare CNN pažymėjo, kad NATO šalių vienybės demonstravimas sumažino plataus masto karo tikimybę.Tačiau jis sakė, kad padėtis Ukrainoje yra „labai nenuspėjama“ ir kad NATO susiduria su nauja realybe ir turi būti pasirengusi ilgalaikei perspektyvai.

Kraupi karo statistika: Ukrainoje sugriauta 4300 namų, žuvo 121 vaikas Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje sugriauta daugiau nei 4 300 namų ir žuvo 121 vaikas, tvirtina Ukrainos parlamentas. Savo oficialiame „Telegram“ kanale paskelbtame pranešime jis pridūrė, kad 6,5 mln. ukrainiečių paliko savo namus. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo karo pradžios 10 milijonų žmonių buvo priversti palikti savo namus, žuvo per 1000 civilių. https://t.me/nexta_live/23262

Volodymyras Zelenskis Kyjeve susitiko su Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų pirmininkais. https://t.me/nexta_live/23256

Kyjive nugriaudėjo galingi sprogimaiKijevo regiono gyventojai ketvirtadienio vakarą praneša apie tuziną galingų garsių sprogimų, dėl kurių danguje buvo matomas ryškus švytėjimas. Tačiau Kol kas nėra oficialios informacijos apie tai, dėl ko ir kur šie sprogimai tiksliai įvyko, rašo portalas tsn.ua. „Per kelias minutes nugriaudėjo tuzinas sprogimų, sienos drebėjo“, – tsn.ua atsiųstame komentare rašė Bila Tserkva gyventojas.„Mes matome didelį švytėjimą iš visų pusių. Kažkas dega. Sprogimas buvo toks stiprus, kad sudrebėjo sienos ir stiklai“, – sakė regiono gyventojai.

Zaporožėje įvedama ilga komendanto valandaKomendanto valanda Zaporožėje įsigalios nuo kovo 26-osios vakaro. Tai paskelbė Zaporožės regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas.Komendanto valanda mieste prasidės šeštadienį, kovo 26 d., 20 val. ir baigsis pirmadienį, kovo 28 d., 5 val.Komendanto valandos metu piliečiai raginami neiti į gatves ir kitas viešas vietas (tik su specialiai išduotais leidimais ir asmens tapatybės dokumentais).

Rusija: NATO nori, kad karas tęstųsiRusijos užsienio reikalų ministerija reagavo į šiandien įvykusį NATO viršūnių susitikimą, skelbia BBC.Ministerija teigia, kad sprendimas toliau remti Kijevą rodo, kad Vakarų aljansas nori, kad konfliktas tęstųsi, sakoma Rusijos naujienų agentūros „Ria“ pranešime.Vakarai „skynė baisų derlių“ dėl savo sprendimo apginkluoti Ukrainą, paskatinusio Ukrainos vyriausybę panaudoti jėgą prieš Rusijos remiamus separatistų anklavus Rytų Ukrainoje, nurodė ministerija.Rusija anksčiau yra sakiusi, kad žmonės separatistiniuose anklavuose susidūrė su „genocidu“.

Bidenas: NATO „atsakys“, jei Rusija panaudos cheminius ginklus UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį pareiškė, kad NATO „atsakys“, jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas panaudos cheminius ginklus kare prieš Ukrainą.„Mes atsakysime, jei jis juos panaudos. Atsakymo pobūdis priklausytų nuo panaudojimo pobūdžio“, – sakė J. Bidenas po NATO viršūnių susitikimo Briuselyje.

Hostomelyje – skaudi netektis Rusų okupantai nužudė Hostomelio licėjaus direktoriaus sūnų. Vaikinas dingo kovo 4 dieną, praneša portalas tsn.ua.Tragišką žinią socialiniuose tinkluose paskelbė patys žuvusiojo tėvai. Jie rašė, kad rusai nušovė vaikiną į galvą. Jo kūnas buvo rastas netoli garažų. Kaimynai ir pažįstami palaidojo kūną prie apšaudytų namų.Sergejaus motina Natalija Zakhlyupana paskelbė jo nuotraukas ir parašė: „Kovo 21-oji buvo blogiausia diena mano gyvenime. Gavome skambutį ir mums buvo pranešta baisi žinia, kad Sergejų okupantai nušovė šūviu į galvą, rado jį prie garažų ir surinko draugus bei kaimynus, kurie jį atpažino. Tada jie galėjo palaidoti jį šalia namų (laikinai). Aš nejaučiau baisesnio skausmo, tai yra žaizda širdyje, o žaizdos niekada neišgydys, randas vis tiek bus. Mes neatleisime, niekada to nepamiršime“.

Johnsonas abejoja, ar pavyktų nusiųsti Ukrainai tankų ir lėktuvųJungtinė Karalystė apsvarstys galimybę nusiųsti Ukrainai tankų ir lėktuvų atsiliepiant į valstybės vadovo Volodymyro Zelenskio prašymą, bet tai bus labai sunku padaryti logistikos požiūriu.Tai ketvirtadienį Briuselyje po NATO viršūnių susitikimo pareiškė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.„Jis (Zelenskis) kreipėsi dėl tankų ir lėktuvų. Tam yra priežastis: prezidentas Zelenskis mėgina palengvinti Mariupolio padėtį ir padėti tūkstančiams Ukrainos karių šiame mieste, todėl jam reikalinga ginkluotė. Mes pažiūrėsime, ką galime padaryti. Turiu pasakyti, kad logistikos požiūriu tai labai sunki užduotis“, - pabrėžė Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovas.

Scholzas įspėja Rusiją: nedrįskite to darytiPo NATO susitikimo pasisakė ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas: jis perspėjo Rusiją dėl bet kokio cheminio ginklo panaudojimo Ukrainoje.„Bet kokia Rusijos surengta klaidinanti operacija siekiant panaudoti tokio tipo ginklus būtų vertinama kaip visų taisyklių, sutarčių ir konvencijų pažeidimas“, – pasakė jis.„Mūsų rūpestis – net tik šitai pasakyti, bet ir įspėti per vykstančius pokalbius: nedrįskite to daryti“, – pridūrė O. Scholzas.Rusijai taikomų sankcijų poveikis jau ir dabar ganėtinai stiprus, bet G7 šalys yra pasirengusios padidinti sankcijų skaičių, jei tiktai to prireiktų, nurodė Vokietijos kancleris.Visgi sprendimas netaikyti sankcijų Rusijos energijos importui, kaip sakė O. Scholzas, buvo sąmoningas.Komentuodamas Rusijos pranešimą apie tai, kad už Rusijos energiją nuo šiol teks mokėti Rusijos rubliais, O. Scholzas pareiškė, kad visos detalės, įskaitant ir valiutą, yra įtvirtintos sutartyse.Pasak O. Scholzo, šiais metais Vokietija pradės statyti terminalus, skirtus importuojamoms suskystintoms gamtinėms dujoms (LNG). Pagrindinis LNG eksportuotojas yra JAV.

Per kaimo apšaudymą žuvo trys žmonėsRusų įsibrovėliai apšaudė Mykolaivo regiono Baškankos bendruomenės Javkino kaimą – trys žmonės žuvo, 13 buvo sužeisti. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Baškankos miesto taryba, skelbia „Ukrinform“.„Šiandien tapo dar viena juoda diena mūsų bendruomenei. Rašistai šaudė į civilius Javkino kaime. Per priešo ataką žuvo trys žmonės, 13 buvo sužeisti, vienas iš jų yra sunkios būklės. Buvo apgadinti mokyklos pastatai, privatūs namai“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad iki šiol šioje gyvenvietėje buvo ramu.

Japonija suteiks Ukrainai papildomą humanitarinę pagalbą už 100 mln. dolerių Japonija papildomai skirs 100 mln. dolerių, už kuriuos bus teikiama humanitarinė pagalba Ukrainai ir kaimyninėms šalims, šios lėšos pirmiausia bus panaudotos sveikatos apsaugai ir maisto tiekimui.Tai ketvirtadienį Briuselyje po Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimo žurnalistams pranešė Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida.„Susitikime aš informavau, kad mes teiksime papildomą pagalbą“, - sakė jis. Japonijos vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, jog G7 lyderiai susitarė ne tik griežtinti sankcijas Rusijai, bet ir daryti visa, kad Kremlius nerastų landų, kurios leistų jam apeiti taikomus ribojimus.Naujienų agentūra „Kyodo“ praneša, jog viršūnių susitikime premjeras patikino kolegas, kad Rusijos sprendimas trauktis iš derybų su Japonija dėl taikos sutarties pasirašymo niekaip neatsilieps Tokijo pozicijai Ukrainos klausimu. „Rusijos sprendimas stabdyti derybas dėl taikos sutarties mums nebus atitraukiantis veiksnys, mes, kaip ir anksčiau, imsimės ryžtingų priemonių“, - cituoja F. Kishidą agentūra.

Arestovičius: okupantai nuogi ir basiRusijos pajėgų puolimas Ukrainoje praktiškai sustojo, pietuose okupantų vadavietė buvo sunaikinta. Ukrainos prezidento patarėjas Aleksejus Arestovičius tai pareiškė vaizdo pranešime, paskelbtame socialiniuose tinkluose, teigia UNIAN. „Šiandien yra kalendorinis mėnuo nuo aktyvios Rusijos ir Ukrainos karo fazės pradžios. Ir mes galime tik prisiminti, kaip jie bandė užimti Kijevą per tris dienas. Dabar Generalinis štabas, Gynybos ministerija ir Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša, kad priešas daugelyje sričių neturi išteklių tęsti puolimą. Jis praktiškai stovi vietoje ir turi problemų su tiekimu, kuru, šaudmenimis ir kita materialine parama. Nuogi ir basi okupantai“, - sakė Arestovičius.Jis pabrėžė, kad „vienintelė vieta, kur rusai ir toliau sutelkia savo pastangas, yra kryptis į Izyumą, į Marinką, į Mariupolį, ir dešiniajame Dniepro krante netoli Chersono“.„Ir dabar yra šiek tiek repeticijos to, kas priešo laukia po mėnesio. Kai jie stovi vietoje ir tada jiems atsitiks įvairios sprogstamosios pasekmės. Kaip ir šiandien, remiantis preliminariais duomenimis, buvo sunaikintas 49-osios Rusijos armijos priešakinis štabas pietuose ir didelis desantinis laivas, kuriame buvo apie 400 jūrų pėstininkų, 20 tankų ir 45 šarvuočiai, staiga sprogo Berdiansko uoste, kitas buvo apgadintas“, – teigė A. Arestovičius.

G7 „negailės pastangų“, kad V. Putinas ir jo „rėmėjai“ būtų patraukti atsakomybėnSeptynių labiausiai išsivysčiusių pramoninių valstybių grupė ketvirtadienį pareiškė darysianti viską, ką gali, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo šalininkai asmeniškai būtų atsakingi už invaziją į Ukrainą.„Mes negailėsime pastangų, kad prezidentas Putinas ir šios agresijos architektai bei šalininkai, įskaitant Lukašenkos režimą Baltarusijoje, būtų atsakingi už savo veiksmus“, – sakoma Didžiojo septyneto (G7) pareiškime po viršūnių susitikimo Briuselyje.„Šiuo tikslu ir toliau dirbsime kartu su sąjungininkėmis ir partnerėmis visame pasaulyje".

Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad jos kariai išstūmė Rusijos pajėgas iš kai kurių sostinės Kijevo apylinkių, praneša „Reuters“.Ukrainos gynybos ministerijos atstovas spaudai Oleksandras Motuzianykas kalbėjo per televizijos transliuotą spaudos konferenciją. „Kai kuriuose sektoriuose priešas buvo nustumtas daugiau nei 70 km (44 mylios), kai kuriuose sektoriuose priešas yra 35 km atstumu.“

Zelenskis: pagrobtus ukrainiečius Rusija bando mobilizuoti į savo kariuomenęRusų įsibrovėliai kasdien išveža ukrainiečius į savo teritoriją, atima iš jų dokumentus ir ryšio priemones, o tada bando juos mobilizuoti į savo kariuomenę. Tai per Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą vaizdo pranešime pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.„Bandome išsiaiškinti tikslų pagrobtų ukrainiečių skaičių. Žmonės, kuriuos Rusija kasdien prievarta pasiima į savo teritoriją, atima iš jų dokumentų – viskas atimama – ryšio priemones ir paskirsto juos savo regionams. Ir net tada jie bando mobilizuoti juos į savo kariuomenę“, – sakė jis.Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Rusija neteisėtai grobia vaikus. Pasak jo, Rusija jau pagrobė daugiau nei du tūkstančius vaikų.

JT Generalinė Asamblėja ragina „nedelsiant“ nutraukti karą Ukrainoje Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja ketvirtadienį priėmė naują neįpareigojančią rezoliuciją, kuria reikalaujama „nedelsiant“ sustabdyti Rusijos karą Ukrainoje.JT būstinėje Niujorke vykusiame balsavime 140 šalių pritarė rezoliucijai, 38 susilaikė ir penkios balsavo prieš. Ankstesnė kovo 2 d. rezoliucija taip pat reikalavo, kad Rusija nedelsiant nutrauktų jėgos naudojimą.

Kinijos ambasadorius: šalys neturėtų laikytis supaprastinto požiūrio – draugas arba priešasKinijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Zhang Jun sakė JT Generalinės Asamblėjos šalims narėms, kad humanitarinė padėtis Ukrainoje darosi vis rimtesnė, tačiau šalys neturėtų versti kitų „pasirinkti pusę“ konflikte. „Padėties Ukrainoje raida iki dabartinio etapo sukėlė platų tarptautinį susirūpinimą, o to nenori matyti ir Kinija. Kalbant apie Ukrainą, Kinija visada laikėsi nuomonės, kad visų šalių suverenitetas ir teritorinis vientisumas turėtų būti gerbiami“, – ketvirtadienį sakė Zhangas.„Šalys neturėtų laikytis supaprastinto požiūrio – draugas arba priešas, juoda arba balta – ir neturėtų versti nė vienos šalies pasirinkti pusę“, – pridūrė jis.

Švedijos parlamentas pritarė pasiūlymui perduoti Ukrainai 5 tūkst. prieštankinių granatsvaidžiųKetvirtadienį Švedijos parlamentas pritarė savo Finansų komiteto pasiūlymui leisti vyriausybei perduoti Ukrainai išminavimo įrangos ir 5 tūkst. vienkartinių prieštankinių granatsvaidžių už 205 mln. kronų (apie 20 mln. eurų).Tai sakoma parlamento pranešime spaudai.„Riksdagas nusprendė suteikti vyriausybei teisę priimti sprendimą neatlyginamai perduoti Ukrainai karinės technikos už ne daugiau kaip 205 mln. Švedijos kronų. Ukrainai bus padovanota lauko įrangos išminavimo darbams ir iki 5 tūkst. granatsvaidžių“, - pažymima dokumente.„Tai reiškia, kad asignavimai gynybai ir visuomenės pasirengimui nepaprastosioms situacijoms 2022 metų valstybės biudžete padidės 205 mln. Švedijos kronų“, - sakoma pranešime.Anksčiau gynybos ministras Peteris Hultqvistas pareiškė, kad Švedija daugelį metų bendradarbiavo su Ukraina išminavimo srityje, švedų specialistai mokė ukrainiečius.Vasario 27 d. Švedijos vyriausybė pranešė, kad Ukrainai bus perduota 135 tūkst. maisto davinių, 5 tūkst. šalmų, 5 tūkst. neperšaunamųjų liemenių ir 5 tūkst. vienkartinių prieštankinių granatsvaidžių „Pansarskott 86“. Tam buvo skirta 413,5 mln. kronų (apie 41 mln. eurų). Be to, į Ukrainos centrinio banko fondą papildomai pervesta 500 mln. kronų (apie 48 mln. eurų) šalies ginkluotosioms pajėgoms remti.

Civiliai gyventojai prievarta perkeliami iš Mariupolio į RusijąUkrainos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva ruošiasi prievarta perkelti tūkstančius civilių gyventojų iš apgulto Mariupolio uostamiesčio į Rusiją.URM teigimu, Kremliaus pajėgos išvežė 6 tūkst. Mariupolio gyventojų „į Rusijos filtracijos stovyklas, siekdamos panaudoti juos kaip įkaitus ir didinti politinį spaudimą Ukrainai“.Ministerija išreiškė susirūpinimą dėl 15 tūkst. žmonių iš Rusijos kontroliuojamo Mariupolio rajono. Pasak Kyjivo, Maskvos pajėgos konfiskuoja šių žmonių tapatybės dokumentus ir reikalauja, kad jie keliautų į Rusiją.Ukraina ne kartą kaltino Rusijos karius, kad jie trukdo bandymams evakuoti civilius gyventojus iš Mariupolio – be kita ko, pagrobdami autobusų vairuotojus, siunčiamus išvežti žmones.Ukrainos karinė žvalgyba ketvirtadienį pranešė, kad civiliai ukrainiečiai siunčiami į „filtracijos stovyklą“ Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje, paskui į pietinius Rusijos regionus ir toliau į „ekonominį sąstingį patiriančias“ šalies dalis.Kai kurie iš jų galimai siunčiami net į Ramiojo vandenyno Sachalino salą, kur jiems siūlomas darbas su sąlyga, kad jie dvejus metus neišvyks, pareiškė Ukrainos žvalgybos tarnybos. Nepriklausomai patikrinti šių teiginių nepavyko.Rusija teigia padedanti civiliams gyventojams evakuotis iš Mariupolio ir kitų miestų, atsidūrusių karo zonoje. Maskvos teigimu, prieglobsčio Rusijoje siekia daug ukrainiečių.

Skelbiama apie pirmąjį apsikeitimą belaisviaisKetvirtadienį pagal Ukrainos prezidento Volodymyro įsakymą įvyko pirmasis Rusijos ir Ukrainos apsikeitimas belaisviais.. Apie tai pranešė Ukrainos vicepremjerė.Jos teigimu, 10 Rusijos belaisvių išleista į 10 ukrainiečių.Taip pat šiandien Rusijai buvo atiduota 11 jūreivių, išgelbėtų iš netoli Odesos nuskendusio laivo. Po apsikeitimo namo sugrįžta 19 Ukrainos gelbėjimo laivo „Sapfir“ įgulos narių, kurie pateko į rusų nelaisvę, bandydami išgelbėti Gyvačių saloje buvusius kareivius.Vadovaujantis apsikeitimo sąlygomis, Ukrainai bus grąžintas ir minėtasis gelbėjimo laivas. Jis bus nuplukdytas į uostą Turkijoje.

Nufilmavo, kaip „Azovo“ kovotojai naikina Rusijos ginkluotąsias pajėgas Mariupolyje.https://t.me/uniannet/41126

Charkive rusai apšaudė humanitarinės pagalbos laukusių žmonių eilę: praneša apie žuvusiusOkupantai dar kartą apšaudė Charkivo sritį. Šį kartą nukentėjo civiliai gyventojai. Per apšaudymą buvo sužeisti humanitarinės pagalbos eilėje stovėję žmonės.Apie tai praneša „Suspilnė Charkiv“.Pirminiais duomenimis, šeši žmonės žuvo, dar 15 buvo sužeista.Kol kas tikslesnė šiokaro nusikaltimo informacija ir aukų skaičius tikslinama.

Černihovo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sumušė rusų kolonąČernihovo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sumušė rusų koloną.Dabar jie bėga per mišką, rašo „Unian“.Černihivo srityje Ukrainos gynėjai įveikė okupantų koloną su tanku ir dviem automobiliais „Tigr“.Apie tai savo Facebook puslapyje pranešė operatyvinė komanda „Sever“.„Šiandien kažkur Černihivo srities miškuose buvo „pasiklydę“ mažiausiai 2 orkų „Tigrai“, tankas ir „KamAZ“. Dalis kolonos iš panikos ėmė blaškytis, bet toli nepaspruks“, – rašoma pranešime. https://t.me/uniannet/41096

Zelenskis: Rusijos kaimynės pavojujeRusija „sunaikins laisvę“ Europoje ir persekios savo kaimynes, ketvirtadienį kreipdamasis į Švedijos įstatymų leidėjus perspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Jei Ukraina neištvertų ir neapsaugotų savęs, tai reikštų, kad (...) nuo šiol visoms Rusijos kaimynėms gresia pavojus“, – sakė jis vaizdo ryšiu sakydamas kalbą, kuri sulaukė gausių ovacijų.„Rusija pradėjo karą su Ukraina, nes nori žengti tolyn į Europą, nori sunaikinti laisvę Europoje. Tai esminis iššūkis Europos saugumo ir gynybos sistemai“, – sakė jis ir ragino Europą kas savaitę skelbti griežtų sankcijų paketus Rusijai.V. Zelenskis perspėjo Švediją, kad Maskvos akiratyje yra Baltijos jūros Gotlando sala. Švedija vėl atidarė savo garnizoną Gotlande 2018 m., po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, prieš tai jį uždariusi 2004 metais.„Tai reikštų, kad jums gresia pavojus, nes tik jūra skiria jus ir šią agresyvią politiką“, – sakė jis. „Rusijos propagandistai jau diskutuoja eteryje, televizijos laidose, kaip Rusija okupuos Gotlandą ir kaip jį kontroliuos dešimtmečius, – pridūrė jis. – Jie mano, kad būtų patogu ten pastatyti priešgynybines sistemas ir bazes, kurios dengtų įsiveržimą į Baltijos valstybes“.V. Zelenskis dėkojo Švedijai už paramą, kai šalis pirmą kartą nuo 1939 m. sutiko siųsti ginklus į kariaujančią šalį. Švedija nėra NATO narė ir oficialiai yra kariškai neprisijungusi šalis, tačiau ketvirtadienį Stokholmas paskelbė apie antrąją 5 tūkst. prieštankinių paleidimo įrenginių siuntą Ukrainai.Po Rusijos invazijos Švedijoje išaugo pritarimas narystei NATO, tačiau premjerė Magdalena Andersson kol kas šią idėją atmeta. Prisijungimas prie Aljanso galėtų „destabilizuoti“ Šiaurės Europą, sakė ji.

Rusijos okupantai paleido raketas į Žytomyro srities kaimus: paskelbė nuotraukasŽytomyro srityje kovo 24-osios rytą okupantai surengė raketų atakas prieš infrastruktūros objektus ir civilių gyventojų namus. Yra sužeistas žmogus, sugriautas žmonių gyvenamasis būstas.Žinoma, kad okupantai apšaudė Kirdanio kaimą Korostenio rajone, kur po raketų atakų buvo apgadintas licėjaus pastatas, katilinė ir kultūros namai. Gaisro išplitimo išvengta. Žuvusių ar sužeistųjų nėra.Taip pat kaime sugriauti 5, apgadinti 13 gyvenamieji namai ir 7 ūkiniai pastatai. Korostenio rajono Rakovščinos kaime sužeistas 1 žmogus. Gaisro išplitimo taip pat išvengta.https://t.me/dsns_telegram/5197

Mariupolio miesto taryba tvirtina, kad Rusijos pajėgos Mariupolyje įstrigusiems gyventojams skleidžia melus neva Ukraina juos paliko likimo valiai, o Odesa jau užimta.Kaip rašo meduza.io. Mariupolyje važinėja rusų automobilis su garsiakalbiu ir pranešinėja neva Zaporižia pabėgėlių jau nebepriima – jiems esą reikia važiuoti tiesiai į Rusiją. Taip pat melagingai pranešama, kad Odesa jau užimta Rusijos pajėgų.

NEXTA paskelbė, kad Ukrainos kariuomenė išlaisvino 80 proc. Irpinės miesto.

Borrellis: Kremlius nėra suinteresuotas susiderėti dėl paliaubųEuropos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis teigia, kad Rusijos vyriausybė „nenori susėsti prie derybų stalo ir dėl ko nors susiderėti“ ir „nori atkirsti Ukrainą nuo jūros“.Tai praneša portalas „Sky News“, remdamasis Ispanijos televizijos kanalu TVE. „Šiuo metu Rusija nenori susėsti prie derybų stalo ir dėl ko nors susiderėti. Ji nori okupuoti žemes. Ji nori apsupti pakrantę iki sienos su Moldova ir atkirsti Ukrainą nuo jūros. Ji nusiteikia rimtai derėtis tik tada, kai užsitikrina tvirtą poziciją“, – interviu TVE teigė J. Borrellis.Trečiadienį Kremlius pranešė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasikalbėjo su Izraelio premjeru Naftaliu Bennettu apie karą Ukrainoje. Apie šį pokalbį pranešta praėjus dienai po to, kai V. Putinas bendravo su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu apie galimas paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos sąlygas.

Rusai bando šturmuoti Slavutyčo miestą, esantį netoli Černobylio atominės elektrinės. Kol kas vyksta Ukrainos kontrolės punktų apšaudymai, o pačiame mieste išlieka artilerijos smūgio grėsmė, rašo NEXTA.

Charkive okupantai apšaudė žmones, stovėjusius eilėje humanitarinės pagalbos, paskelbė NEXTA.

Berdiansko uoste dega vienas iš trijų didelių Rusijos desantinių laivų. https://t.me/nexta_live/23216

Šaltiniai: „iš pačios viršūnės“ gautas įsakymas dėl ChersonoLaikinai užimtame Chersone okupantai planuoja imtis „didelio teroro“, kad sumažintų vietos gyventojų protestų lygį.Apie tai praneša Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūno laišką gavęs britų leidinys „The Times“.Pirmadienį rašytame laiške teigiama, kad Kremlius nebenori „gražiai žaisti“ su protestuotojais.Planuojama miesto gyventojus išvežti vidury nakties: „Net jei tektų išvežti pusę miesto, mes tam pasirengę“.Taip pat „The Times“ gautame laiške teigiama, kad, jei būtų pavykę nustatyti protestuotojų lyderius, šie žmonės jau būtų likviduoti.Protestuotojus gelbsti tik tai, kad Rusijos specialiosios tarnybos nežino, ką tiksliai reikia sugauti.Pasak šaltinio FSB, pastarosiomis dienomis „iš pačios viršūnės“ gautas įsakymas ieškoti sprendimo.Specialiųjų tarnybų koordinuojamu „didžiuoju teroru“ bus siekiama sumažinti protestų, taikant „itin griežtus išvaikymo metodus“, įskaitant atskirų protestuotojų „sunkius sužalojimus“.Antrąjį etapą, pasak „The Times“ gauto laiško, sudarys „teroras nuo durų iki durų“ – gyventojai bus grobiami ir vežami į Rusiją.

JK žvalgyba: Rusija Ukrainoje jau neteko tūkstančių kariųJungtinės Karalystės (JK) žvalgybos tarnybų duomenimis, Rusija Ukrainoje jau neteko tūkstančių karių ir dabar ieško, kuo juos pakeisti.„Rusijos pajėgos per savo invaziją į Ukrainą jau beveik neabejotinai prarado tūkstančius karių“, – tviteryje parašė JK gynybos ministerija ir pridūrė, kad Maskva dabar veikiausiai siekia mobilizuoti rezervininkus ir šauktinius bei privačius ir užsienio samdinius, kad kompensuotų šiuos „didelius nuostolius“.Anot ministerijos, kol kas neaišku, kokia gali būti šių grupių įtaka bendram koviniam veiksmingumui.

Iš Ukrainos į Lenkiją atvykusių pabėgėlių skaičius išaugo iki 2,2 mln.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios lygiai prieš mėnesį į Lenkiją atvyko 2,2 mln. karo pabėgėlių. Tai ketvirtadienį tviteryje pranešė pasienio apsauga.Vien tik trečiadienį suskaičiuota apie 30 000 atvykusių žmonių. Tai yra 2,5 proc. sumažėjimas, lyginant su ankstesne para. Iš Lenkijos į Ukrainą nuo karo pradžios įvažiavo apie 296 000 asmenų.Šiuo metu nėra oficialių duomenų, kiek karo pabėgėlių liko Lenkijoje ir kiek jau išvyko į kitas ES šalis. Ukrainoje iki Rusijos invazijos gyveno daugiau kaip 44 mln. žmonių. Lenkiją ir Ukrainą jungia daugiau kaip 500 km ilgio bendra siena.

Okupuotame Chersone ant miesto tarybos pastato buvo iškabinta Ukrainos vėliava. https://t.me/nexta_live/23207

Rusai naktį bombardavo Ochtyrką: sugriauti daugiabučiai, yra aukųSumų srityje esantį Ochtyrkos miestą naktį vėl iš oro apšaudė Rusijos kariai: raketos pataikė į tankiai apgyvendintą vietovę, buvo sugriauti namai, žuvo žmonės.Apie tai „Facebook“ paskelbė Ochtyrkos meras Pavelas Kuzmenka.„Šiąnakt Ochtyrkoje priešo lėktuvai vėl klastingai puolė civilius. Vienas tankiai apgyvendintų miesto mikrorajonų buvo apšaudytas raketomis oras-žemė. Raketos pataikė į daugiaaukščius pastatus. Jie buvo sunaikinti. Deja, žmonės žuvo. ...“ – sakė P. Kuzmenka.Kol kas jis nepatikslino, kiek žuvo po naktinių antskrydžių, rašo „Ukrinform“.„Ką aš galiu pasakyti? Laikykis, motinėle Ukraina! Priešas supranta, kad pralaimi. Jis daro paskutinius aviacijos proveržius – mėto fosforo bombas, apšaudo sandėlius, civilių namus. Šiandien maskolis yra teroristas Nr. 1“, – komentavo PKuzmenka.Jis skatino žmones vienytis.Ochtyrkos meras pabrėžė: „Iki Pergalės liko visai nedaug! Tačiau reikia būti atsargiems: ne tik laimėti, bet ir išlikti gyviems! Ochtyrka – tai Ukraina!“Kaip pranešė „Ukrinform“, nuo pirmųjų karo dienų Ochtyrka buvo negailestingai naikinama Rusijos kariuomenės aviacijos bombardavimais. Ant miesto buvo numestos Ženevos konvencijos draudžiamos vakuuminės bombos.

Žiniasklaida: JAV ruošia planus potencialiam Rusijos masinio naikinimo ginklų panaudojimuiJungtinės Valstijos rengia planus tam atvejui, jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas visgi pasiryžtų panaudoti prieš Ukrainą branduolinį ginklą ar kitus masinio naikinimo ginklus, trečiadienį pranešė dienraštis „The New York Times“. Pasak leidinio, Baltuosiuose rūmuose patylomis suburta nacionalinio saugumo ekspertų grupė rengia scenarijus, kaip Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės turėtų reaguoti, jei V. Putinas, nepatenkintas pažangos kare su Ukraina stoka ar norėdamas įspėti Vakarus valstybes neįsitraukti į karą, panaudotų cheminius, biologinius ar branduolinius ginklus. Vienas JAV prezidento Joe Bideno administracijos aukšto rango pareigūnas leidiniui sakė, jog jeigu Rusija panaudotų „mažą“ taktinę branduolinę bombą Ukrainos teritorijoje, net jei ši ataka nebūtų nukreipta prieš NATO valstybę, Aljansui ir Jungtinėms Valstijoms tai reikštų, kad „visi statymai padaryti“. Tačiau daugiau jokių detalių pareigūnas nepateikė. Kongreso aukštųjų rūmų Ginkluotųjų tarnybų komitetui vadovaujantis demokratų senatorius Jackas Reedas trečiadienį sakė, kad jei V. Putinas panaudotų masinio naikinimo ginklus – cheminius, biologinius ar branduolinius – jis sulauktų „pasekmių“, net ir tuo atveju, jei jie būtų panaudoti Ukrainos teritorijoje.Pasak senatoriaus, branduolinio ginklo panaudojimo atveju radioaktyvių teršalų debesis galėtų pasiekti kurią nors Aljansui priklausančią Ukrainos kaimynę, ir tai būtų laikoma ataka prieš NATO valstybę. Minėtas administracijos aukšto rango pareigūnas pridūrė, kad kol kas Vašingtonas ir NATO žvalgyba nematė jokių rusų kariuomenės veiksmų, kurie rodytų, kad Maskva ruošiasi panaudoti branduolinį ginklą. Tuo pat metu Baltųjų rūmų atstovai apie tai kalba atsargiai, pabrėždami, kad „ant kortos pastatyta gerokai daugiau nei Ukraina“. Jeigu V. Putinas tyčia smogtų NATO valstybei, jis ne tik priverstų Rusiją pajusti karinio aljanso jėgą, bet ir veikiausiai susidurtų su NATO kariais Ukrainoje, sakė Latvijos gynybos ministras Artis Pabrikas žurnalistams, lydėjusiems anksčiau šį mėnesį Rygoje viešėjusį JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininką generolą Marką Milley.Pasak „The New York Times“, Vašingtonas taip pat svarsto, kaip būtų reaguojama, jei V. Putinas duotų įsakymą atakuoti ginkluotę ir pagalbą Ukrainai gabenančias kolonas, taip pat – jei Rusija bandytų išplėsti karą į kaimynines šalis, pavyzdžiui, Moldovą ir Sakartvelą. Rusija suintensyvino žvanginimą branduoliniais ginklais įstrigus jos puolimui Ukrainoje. Kovo 22 dieną Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas duodamas interviu televizijai CNN priminė, kad Rusija turi nacionalinio saugumo koncepciją, leidžiančią panaudoti branduolinį ginklą, jei valstybės išlikimui iškyla grėsmė. „Turime vidaus saugumo koncepciją, ir ji yra vieša. Galima perskaityti visas priežastis, dėl kurių galėtų būti panaudoti branduoliniai ginklai, – kalbėjo D. Peskovas. – Rusijos nacionalinio saugumo koncepcija numato branduolinių ginklų panaudojimo galimybę tik iškilus grėsmę jos egzistavimui.“

Ukrainos ginkluotosios pajėgos nufilmavo, kaip sunaikino dar vieną okupantų tankąUkrainos kariai sunaikino dar vieną Rusijos kariuomenės tanką.Tai liudijantis vaizdo įrašas buvo paskelbtas šiandien, kovo 24 d., Ukrainos Gynybos ministerijos spaudos tarnybos „Facebook“ paskyroje.Filmuota medžiaga datuota kovo 23 d., todėl tikėtina, kad šią dieną Rusijos kariai prarado dar karinės technikos vienetą.„Iš rubrikos #eTANČIK. Šviežia. Mėgaukitės. Eilė į pragarą tapo šiek tiek ilgesnė“, – vaizdo įrašą pakomentavo Gynybos ministerija.

Ukrainoje atidaromi septyni humanitariniai koridoriai, dėl Mariupolio nesusitartaKetvirtadienį Ukrainoje atidaromi septyni humanitariniai koridoriai, remdamasis šalies vicepremjere, praneša portalas „Sky News“.Tačiau ir šį kartą nesusitarta dėl saugios civilių evakuacijos iš apsiausto Mariupolio. Rizikuoti pasiryžusiems gyventojams patariama vykti į kaimyninius miestus, kur jų lauks tolesnei kelionei skirtas transportas.

Šį rytą rusų laivai apšaudė OdesąŠį rytą rusų laivai apšaudė Odesą. Tai pranešė Odesos regiono karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Sergejus Bratčiukas.Anot jo, ryte Odesos kryptimi priešo laivai paleido kelis šūvius. Mieste paskelbtas oro pavojus.„Nuo pat ryto priešai bandė mus šiek tiek išgąsdinti - jiems nepavyko. Na, išsigando, na, pasisukiojo prie mūsų kranto. Rusijos laivas tegul eina na...“, – sakė S. Bratčiukas.

Ukrainos gynybos viceministrė Ana Maliar sakė, kad sunaikintas karo laivas „Orsk“ Berdianske galėjo gabenti iki 20 tankų, 45 šarvuotus transporterius ir 400 desantininkų.Skelbiama, kad Rusijos didysis jūrų desanto laivas „Orsk“ galėjo dalyvauti ir užgrobiant Krymą.„Sunaikintas laivas galėjo gabenti iki 20 tankų, 45 šarvuotus transporterius ir 400 desantininkų. Tai didžiulis taikinys, į kurį pataikė mūsų kariuomenė“, – sakė A. Maliar.Kaip rašo Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras. šis laivas galėjo dalyvauti ir užgrobiant Krymą.

Per atakas prie Luhansko žuvo 4 žmonės, pranešė Ukrainos pareigūnaiLuhansko srities gubernatorius ketvirtadienį pranešė, kad per naktines atakas rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai keturi žmonės, tarp jų – du vaikai, o dar šeši asmenys buvo sužeisti.Sergijus Gaidajus sakė, kad „deja, aukų skaičius gali būti gerokai didesnis“, kaltindamas Rusijos pajėgas fosforo bombų naudojimu. Kiti regiono pareigūnai pastarosiomis dienomis pateikė panašios informacijos, kurios AFP negalėjo tuoj pat patikrinti.

Ukrainos šiaurėje buvo iš dalies sunaikinta ir iš dalies užgrobta rusų įsibrovėlių aprūpinimo kolona.https://t.me/uniannet/41015

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 128 vaikaiNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo 128 vaikai, remdamasis ukrainiečių generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, sužeisti dar 172 vaikai. Daugiausiai aukų užfiksuota Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Per bombardavimus ir apšaudymus taip pat jau apgadintos 556 švietimo įstaigos, iš jų 73 – visiškai sunaikintos.Šie duomenys nėra galutiniai.

Ukraina patvirtino: sunaikintas Rusijos jūrų desanto laivasUkrainos karinės jūrų pajėgos ketvirtadienį pranešė sunaikinusios Rusijos didįjį jūrų desanto laivą „Orsk“ Berdiansko uoste.Prie trumpo pranešimo apie laivo sunaikinimą, paskelbto per „Facebook“, buvo pridėta nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti Azovo jūros pakrantės miesto uoste liepsnojantis gaisras ir kylantys tiršti dūmai.Rusijos kariuomenė nekomentavo, kas nutiko šiam laivui.Berdianskas yra kontroliuojamas Rusijos pajėgų nuo vasario 27 dienos.https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492&show_text=true&width=500

Rusija suaktyvino oro antskrydžius UkrainojeRusija, Ukrainos kariuomenės duomenimis, suaktyvino savo oro antskrydžius. Per 24 valandas suskaičiuota per 250 antskrydžių, sakoma ketvirtadienį rytą paskelbtame Ukrainos generalinio štabo pranešime. Para anksčiau jų buvo 60 mažiau. Pagrindiniai taikiniai ir toliau buvo karinė ir civilinė infrastruktūra Kyjivo, Černihivo ir Charkivo regionuose.Trečiadienį, be to, pataikyta į „priešo taikinius ore“, įskaitant lėktuvus, sraigtasparnį ir sparnuotąsias raketas. Informacija dar tikslinama, sakoma toliau pranešime.Rusijos dalinių užimtose teritorijose rusų kariai „terorizuoja“ vietos gyventojus, protestuojančius prieš okupaciją. Esą pasitelkiami Rusijos nacionalinės gvardijos daliniai tokiems protestams užgniaužti. Šių duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.

Pasirodė pirmieji kadrai iš rusų okupuoto Berdiansko, kuriame užfiksuoti sprogimai uoste, o mažiausiai vienas Rusijos Juodosios jūros laivyno didysis desantinis laivas „Orsk“ apgaubtas liepsnų, dūmų ir girdisi detonuojantys sprogmenys.Pastarąsias kelias dienas Rusijos propagandiniai kanalai išsijuosę rodė vaizdo įrašus iš Berdiansko, kuriame užfiksuotas būtent desantinis laivas „Orsk“ bei iš jo kraunama amunicija.https://twitter.com/Archer83Able/status/1506885289519861760

Naujame vaizdo įraše matyti, kaip dabar atrodo Rusijos pajėgų bombarduojamas Mariupolis.https://t.me/uniannet/40967

Charkove per rusų pajėgų išpuolius žuvo 294 civiliai, tarp jų 15 vaikųApie tai pranešė Charkovo srities policijos skyrius, praneša „Ukrinform“.„Žmonės iš slėptuvių neišeina beveik visą parą, dega gyvenamieji pastatai, mokyklos, ligoninės, komercinės patalpos. Nuo Rusijos invazijos pradžios Charkovo srityje per pragariškus priešo išpuolius žuvo 294 civiliai, tarp jų 15 vaikų“, - sakoma pranešime.

Melitopolyje rusų okupantai Ukrainos oro uoste statosi karinę bazę, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN.„Rusia ten statosi savo karinę bazę, iš kurios į miestą paleidinėja raketas“, – sakė miesto meras Ivanas Fedorovas.

UNIAN skelbia, kad laikinai Rusijos užgrobtame Berdianske nuskendo Rusijos laivas, dar du dega. Kol kas oficialiai ši informacija nepatvirtinta.

Prancūzijos automobilių gamybos milžinė „Renault“ trečiadienį paskelbė, kad nedelsdama stabdo savo gamyklos Maskvoje veiklą po to, kai Kijevas paragino boikotuoti bendrovę dėl jos veiklos Rusijoje.Bendrovė „Renault“ taip pat svarsto „galimus variantus“ dėl savo Rusijos filialo „AvtoVAZ“, sakoma bendrovės pareiškime ir priduriama, kad ji sumažino savo 2022 metų finansinę perspektyvą.

Australija yra griežtai prieš Putino dalyvavimą G20 viršūnių susitikimeAustralija yra griežtai prieš Rusijos prezidento Vladimiro Putino dalyvavimą G20 viršūnių susitikime Indonezijos Balio saloje spalio pabaigoje. „Mintis sėdėti prie vieno stalo su Vladimiru Putinu, kurį Jungtinės Valstijos jau pasmerkė dėl karo nusikaltimų Ukrainoje – man tai yra per daug“, - ketvirtadienį Melburne sakė ministras pirmininkas Scottas Morrisonas. Apie savo abejones jis esą jau informavo Indonezijos vyriausybę. Džakarta šiuo metu pirmininkauja G20 grupei.Rusijos ambasadorė Indonezijoje Liudmila Vorobjova trečiadienį pareiškė, kad V. Putinas ketina dalyvauti susitikime. „Priklauso nuo padėties. Tačiau jis (Putinas) ketina vykti į G20 susitikimą“, - sakė diplomatė. Kremlius vėliau pranešė, kad dar per ankstu apie tai kalbėti.Atskiros Vakarų valstybės svarsto dėl Rusijos karo Ukrainoje pašalinti Maskvą iš organizacijos.

Rusija tęsia oro atakas: atakuojami Kijevo, Černigovo ir Charkovo regionaiUkrainos ginkluotosios pajėgos toliau ginasi rytų, pietryčių ir šiaurės rytų kryptimis. Nė viena ataka nebuvo sėkminga rusų pajėgoms.Taip teigiama ryte paskelbtoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.Rusų aviacija tęsia aktyvias oro operacijas. Per pastarąją parą užfiksuota daugiau nei 250 orlaivių antskrydžių (60 daugiau nei kovo 22 d.). Pagrindiniai priešo taikiniai išlieka karinės ir civilinės infrastruktūros objektai Kijevo, Černigovo ir Charkovo srityse.

Rusija apribojo galimybes pasiekti „Google News“Rusijos žiniasklaidos reguliavimo institucija apribojo galimybes naudotis JAV technologijų milžinės „Google“ naujienų paslauga „Google News“, apkaltinusi ją sudarant galimybes matyti „melagingą“ informaciją apie Rusijos puolimą Ukrainoje, trečiadienį pranešė rusų naujienų agentūros.Sprendimas priimtas paprašius Rusijos generalinei prokuratūrai, sakoma žiniasklaidos cituojamame „Roskomnadzor“ pareiškime.Minima internetinė naujienų tarnyba „suteikė prieigą prie daugybės publikacijų ir medžiagos su melaginga informacija... apie specialiosios karinės operacijos Ukrainos teritorijoje eigą“, sakoma pareiškime.„Google“ „patvirtino, kad kai kuriems žmonėms sunku pasiekti „Google News“ programėlę ir interneto svetainę Rusijoje“, ir nurodė, kad „taip yra ne dėl kokių nors jos techninių problemų“, sakė kompanijos atstovas.„Uoliai dirbome, kad informacijos tarnybos, tokios kaip „News“, kuo ilgiau liktų prieinamos žmonėms Rusijoje“, pridūrė „Google“ atstovas.

Briuselyje ketvirtadienį vyks trys viršūnių susitikimai dėl UkrainosBriuselyje ketvirtadienį vyks trys viršūnių susitikimai dėl Rusijos karo Ukrainoje. Tai specialus NATO viršūnių susitikimas, ES šalių lyderių konsultacijos bei G7 grupės viršūnių konferencija. Juose, be kita ko, bus kalbama apie tolesnę paramą Ukrainai bei naujas baudžiamąsias priemones Rusijai. Į Briuselį atvyko ir JAV prezidentas Joe Bidenas, kuris dalyvaus visuose trijuose susitikimuose. Tai jau trečioji jo viešnagė Europoje nuo kadencijos pradžios 2021 metų sausį.Pasak Baltųjų rūmų, Briuselyje bus paskelbta apie naujas sankcijas Rusijai. NATO viršūnių susitikime vaizdo ryšiu kalbės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. ES viršūnių susitikime greičiausiai bus priimtas sprendimas dėl solidarumo fondo Ukrainai, skirto atstatyti šalį po karo. G7 šalių vadovus į susitikimą pakvietė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas. Vokietija šiuo metu pirmininkauja grupei, kuriai dar priklauso JAV, Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija, Kanada ir Japonija.Dar viena susitikimų tema gali būti humanitarinė parama karo pabėgėliams iš Ukrainos. JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, nuo karo pradžios Ukrainą paliko 3,6 mln. žmonių. Iki šiol daugiausiai jų priėmė kaimyninė Lenkija.

Vokietija išsiųs Ukrainai dar 2 000 prieštankinių ginklųVokietija išsiųs dar 2 000 prieštankinių ginklų Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė vienas šaltinis parlamente.Bundesveras, Vokietijos kariuomenė, jau yra perdavęs Ukrainos pajėgoms 1 000 prieštankinių ginklų ir 500 nešiojamųjų priešlėktuvinių raketų kompleksų.Be to, Vokietija perdavė ukrainiečiams apie 500 „žemė–oras“ tipo raketų „Strela“ iš 2 700 pažadėtų.

Dauguma gaisrų Černobylio draudžiamojoje zonoje buvo sustabdytiUkrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministras Ruslanas Streletsas kovo 24 dieną interviu televizijai sakė, kad per pastarąsias dvi savaites šioje vietovėje užfiksuota daugiau nei 30 gaisrų, praneša "Kyiv Independent".

Britų žvalgyba: ukrainiečiai sėkmingai kontratakavoApžvelgdama trečiadienio karo įvykius Ukrainoje, Jungtinės Karalystės žvalgyba informavo apie vis didėjantį ukrainiečių ginkluotųjų pajėgų spaudimą okupantams į šiaurės rytus nuo Kijevo. Šioje zonoje esantysrusų kariai susiduria su logistikos ir tiekimo problemomis, krenta jų motyvacija.Anot pranešimo, Ukrainos kariuomenė surengė sėkmingą kontrataką prieš rusų pozicijas netoli nuo šalies sostinės, ir, nepatvirtintais duomenimis, greičiausiai atsiėmė Makarivo ir Moščuno gyvenvietes.„Egzistuoja galimybė, kad dabar ukrainiečių pajėgos gali apsupti rusų pajėgas Bučoje ir Irpine“, – informuojama dienos ataskaitoje. Manoma, kad sėkmingos ukrainiečių kontratakos gali sutrukdyti rusams persigrupuoti ir vėl atnaujinti Kijevo puolimą.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506753922224074756?s=20&t=IC7neD0qOOjGzyh4Uf3UWg

Ukrainos teritoriją rusai apšaudo iš bazės greta MelitopolioMelitopolio miesto prieigose, greta karinio aerodromo Rusijos kariuomenė įkūrė savo karinę bazę, iš kurios raketomis vykdo visos Ukrainos teritorijos apšaudymą. Apie tai feisbuke paskelbė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.Anot jo, į bazę atgabenti rusų raketų paleidimo įrenginiai yra Ukrainos kariuomenės taikinys, todėl „civiliai Melitopolio gyventojai jau tapo gyvu rusų okpantų skydu“. Melitopolis yra rusų kariuomenės užgrobtoje Ukrainos teritorijoje. Patį I. Fiodorovą okupantai buvo pagrobę ir laikė įkaitu, tačiau vėliau iškeitė į devynis savo šauktinius, kurie buvo atsidūrę ukrainiečių nelaisvėje.

Australijos premjeras neįsivaizduoja Putino G20 forumeAustralijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas išreiškė susirūpinimą išgirdęs naujieną apie tai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neva ketina dalyvauti šiemet Indonezijoje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20)atstovų susitikime Indonezijoje. „Idėja sėdėti prie vieno stalo su Putinu, kurį JAV jau apkaltino karo nusikaltimais Ukrainoje, man atrodo peržengianti ribas“, – teigė S. Morrisonas.Trečiadienį Rusijos ambasadorius Indonezijoje pareiškė, kad V. Putinas norėtų dalyvauti spalį Balyje vyksiančiame G20 forume ir teiginius, jog kai kurios šalys narės gali norėti išbraukti Rusiją iš šios galingųjų grupės, vadino niekiniais.

JAV rengia specialų planą, baltarusių puolimo nesitikimaJAV rengia specialų planą tam atvejui, jei Rusija panaudotų cheminį, biologinį ar atominį ginklą Ukrainoje, skelbia „New York Times“ portalas, remdamasis neįvardijamu šaltiniu šalies Gynybos departamente. Anot kito neįvardijamo Pentagono pareigūno, kurį cituoja „The Voice of America“ žurnalistė, šiuo metu „nėra ženklų, kad įsveržimą į Ukrainą artimiausiu metu planuotų Baltarusijos kariuomenė.“https://twitter.com/CarlaBabbVOA/status/1506728478359572494?s=20&t=IC7neD0qOOjGzyh4Uf3UWg

Šnipinėjimu Rusijai įtariamas ispanų žurnalistas Lenkijoje lieka už grotųVasario pabaigoje Lenkijos pareigūnų sulaikytas Ispanijos žurnalistas Pablo Gonzalezas laiką areštinėje leis mažiausiai iki gegužės 29-osios. Apie sulaikymo termino datą ispano šeimą laišku informavo atsakingos Lenkijosinstitucijos. „El Pais“ praneša, kad tai pirmas kartas, kai Lenkijos pareigūnai susisiekia su P. Gonzalezo artimaisiais – nuo pat jo sulaikymo šeimai bendrauti su įtariamuoju nebuvo leista. Lenkijos saugumo tarnybos P. Gonzalezą sulaikė naktį iš vasario 27 į 28-ąją. Jis įtariamas šnipinėjimu Rusijos labui. 39-erių P. Gonzalezas 1982-aisiais yra gimęs Maskvoje, ruso tėvo ir ispanės mamos šeimoje, su kuria po skyrybų 1991-aisiais persikėlė į Ispaniją. Motinos pageidavimu Ispanijoje berniuko vardas iš Pavelo buvo pakeistas į Pablo, o rusiška Rubcovo pavardė – į motinos mergautinę Gonzalez. P. Gonzalezas bendradarbiavo su ispanų leidiniu „Publico“ ir „La Sexta“ televizija.

„Anonymous“ nulaužė Rusijos centrinio banko apsaugos sistemąProgramišių grupuotė „Anonymous“ praneša nulaužusi Rusijos centrinio banko interneto apsaugos sistemą ir per artimiausias 48 val. žada paviešinti daugiau nei 35 tūkst. įvairių failų. Programišiai nuo pat Rusijos sukelto karo Ukrainoje pradžios atakuoja įvairių rusų organizacijų bei šalyje veiklos nenutraukiančių užsienio kompanijų interneto svetaines, viešindami įvairius slaptus duomenis.Anksčiau programišiai „Anonymous“ atakavo daugybę Kremliui pavaldžių Rusijos kompanijų ir valstybinių įstaigų – televizijos kanalus, naftos kompanijas, bankus ir kt. Programišiai nutekino didžiules privačių įmonių duomenų bazes, blokavo interneto svetaines ir kitaip trikdė jų veiklą.https://twitter.com/LatestAnonPress/status/1506779235565944841?s=20&t=IC7neD0qOOjGzyh4Uf3UWg

Zelenskis ragina viso pasaulio žmones trečiadienį išeiti į gatvesUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausiame savo vaizdo pranešime paragino viso pasaulio žmones ketvirtadienį išeiti į gatves ir protestuoti prieš jau mėnesį trunkančią Rusijos kariuomenės invaziją.Dalį savo kalbos Ukrainos prezidentas pasakė ukrainietiškai, dalį – rusiškai, dalį – pirmą sykį – angliškai. „Rusijos karas nėra vien tik karas prieš Ukrainą, tai reiškia kur kas daugiau. Rusija pradėjo karą prieš laisvę, ji bando pažaboti visų Europos žmonių, viso pasaulio žmonių laisvę. Rusija bandė parodyti, kad svarbiausia – žiauri ir šiurkšti jėga, ir tai trunka jau mėnesį. Tai tiesiog plėšo mano širdį, kiekvieno ukrainiečio ir kiekvieno laisvo pasaulio žmogaus širdį“, – teigė V. Zelenskis, paraginęs planetos gyventojus išreikšti savo poziciją viešai ir drauge, išėjus į gatves ir su Ukrainos simboliais.„Pasaulis turi sustabdyti Rusiją. Išeikite į gatves, į aikštes. Būkite matomi ir girdimi. Parodykite, kad žmonės yra svarbūs, kad laisvė yra svarbi, kad taika yra svarbi. Kad Ukraina yra svarbi“, – kvietė V. Zelenskis.

Jungtinė Karalystė siunčia dar 6000 raketų ukrainiečiamsJungtinė Karalystė artimiausiu metu išsiųs dar 6 000 raketų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, taip padėdama joms kovoti su Rusijos kariuomene.Taip pat britai skiria 25 mln. svarų sterlingų iš specialaus Užsienio reikalų ministerijos fondo, kad padėtų išmokėti atlyginimus su rusais kovojantiems Ukrainos kariams ir pilotams. Prieš savo vizitą Briuselyje, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas paragino Vakarų sąjungininkus padėti „išlaikyti gyvą laisvės liepsną“ Ukrainoje. „Vladimiras Putinas jau dabar patiria nesėkmę Ukrainoje. Ukrainos žmonės pasirodė esantys nepaprastai drąsūs ir atkaklūs gindami savo tėvynę, kuri susidūrė su neišprovokuotu puolimu“, – „Sky News“ cituoja B. Johnsoną.Apie sprendimą skirti papildomą ginkluotę Ukrainai B.Johnsonas kalbės NATO ir G7 lyderių susitikimų serijoje. Jungtinė Karalystė jau anksčiau išsiuntė į Ukrainą daugiau nei 4000 prieštankinių ginklų, įskaitant naujos kartos lengvųjų prieštankinių ginklų sistemas (Nlaws) ir raketas „Javelin“.

Degė miškas greta Černobylio atominės elektrinėsTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) vėlų trečiadienio vakarą išplatino trumpą pranešimą, kuriame teigiama, kad greta rusų okupuotos Černobylio atominės elektrinės esančiame miške buvo kilęs gaisras. Apie tai IAEA informavo atsakingi Ukrainos pareigūnai. Pranešta, kad miško gaisro vietoje dirbo ugniagesiai. Nors Kijeve ir dar dviejose šalies atominėse elektrinėse fiksuotas nedidelis cezio koncentracijos ore padidėjimas, radiacinio pavojaus tai nekelia.https://twitter.com/iaeaorg/status/1506713642426904588?s=20&t=IC7neD0qOOjGzyh4Uf3UWg

Sankcijų pasekmės: Ekvadore – sunkumai dėl bananų eksporto į RusijąKai kurie stambūs Pietų Amerikos eksportuotojai ėmė jausti Rusijai pritaikytų sankcijų padarinius. Ekvadoras – didžiausias pasaulio bananų eksportuotojas – kiekvieną dieną praranda milijonus JAV dolerių. Kovo 18-ąją grupė Ekvadoro organizacijų, dalyvaujančių bananų prekyboje, informavo, kad dėl karo Ukrainoje ir Rusijai pritaikytų sankcijų šalis kiekvieną savaitę negali eksportuoti 20 tūkst. tonų vaisių. Anot bendro organizacijų pranešimo, Ekvadoras į Rusiją eksportuoja maždaug 22 proc. savo užauginamų bananų. Pačioje Rusijoje 95 proc. suvartojamų bananų atkeliauja būtent iš Ekvadoro ir šiai Pietų Amerikos šaliai kiekvienais metais tai sugeneruoja apie 2 mlrd. JAV dolerių, informuoja organizacija „Pulso Bananero“. Pažymėtina, kad dar 3 proc. savo užauginamų vaisių Ekvadoras eksportuodavo į Ukrainą. Nors šalies bananų eksportuotojai dalį savo produkcijos sugebėjo nukreipti į kitas rinkas, daug neeksportuotų vaisių teko tiesiog išmesti arba sunaikinti.

Evakuacijos iš Mariupolio skaičiaiUkrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščiuk informavo, kad trečiadienį, kovo 23-iąją iš karščiausių karo zonos taškų Ukrainoje pavyko evakuoti 4554 asmenis. 2912 žmonių buvo evakuota iš Rusijos armijos apsiausto Mariupolio į Zaporižios miestą. Dauguma jų Mariupolį paliko privačiais automobiliais. Anot „The Kyiv Independent“, trečiadienį veikė septyni iš devynių suderintų humanitarinių koridorių. Kol kas nėra patikslinta, kiek civilių asmenų apytiksliai yra likę rusų žvėriškai subombarduotame, tačiau nepasiduodančiame Mariupolyje.Su humanitarine krize jau susiduria ir kitas Rusijos kariuomenės apsiaustas miestas – Černihivas, kuriame ima trūkti geriamojo vandens.

Savo namus jau paliko ketvirtadalis Ukrainos gyventojųNuo vasario 24-ąją Rusijos pradėto karo Ukrainoje pradžios šią šalį jau paliko daugiau 3,6 mln. gyventojų, skelbia Unian.net, remdamasi Ukrainos vyriausybės išplatintais duomenimis. Didžioji dalis šių žmonių – per 2 mln. 144 tūkst. – išvyko į Lenkiją. Dar 555 tūkst. pabėgėlių atsidūrė Rumunijoje, 371 tūkst. – Moldovoje. Į Vengriją išvyko 324 tūkst., į Rusiją – 271 tūkst., į Slovakiją – 256 tūkst., į Baltarusiją – beveik 5 tūkst. asmenų, iš kurių didžioji dalis yra moterys su vaikais.Tuo metu naujausiais Jungtinių Tautų duomenimis, savo namus Ukrainoje jau paliko maždaug 10 mln. gyventojų. Kaip jau minėta, dalis jų nuo karo pabėgo į užsienį, tačiau dauguma – apie 6,5 mln. – persikėlė arba bando persikelti į kol kas saugesnes ir Rusijos armijos mažiau atakuojamas Ukrainos teritorijos dalis.2022-ųjų pradžioje buvo skaičiuojama, kad Ukrainoje yra apie 40 mln. gyventojų.

„The Guardian“: nenorėdamas pykdyti Rusijos, Izraelis neleido Ukrainai nusipirkti šnipinėjimo programinės įrangos „Pegasus“Izraelis neleido Ukrainai įsigyti „NSO Group“ sukurtos šnipinėjimo programinės įrangos „Pegasus“, kad Rusijos pareigūnai nesupyktų, jog pažangioji programinė įranga buvo parduota regioniniam priešui, nurodė su situacija susipažinę asmenys.Ši informacija, į dienos šviesą išlindusi po bendro „The Guardian“ ir „Washington Post“ tyrimo, suteikia naujų įžvalgų, kaip Izraelio santykiai su Rusija kartkartėmis susilpnindavo Ukrainos puolamuosius pajėgumus ir buvo priešingi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prioritetams.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kritiškai vertina Izraelio poziciją nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ir neseniai Knesetui pareiškė, kad Izraelis turės „pateikti atsakymų“, kodėl neduoda ginklų Ukrainai ir netaiko sankcijų Rusijai. Artimai su situacija susipažinę žmonės sakė, kad jau 2019-aisiais Ukrainos pareigūnai stengėsi įtikinti Izraelį leisti Ukrainai įsigyti ir naudoti minėtąją šnipinėjimo programinę įrangą.

Vereščiuk: Rusijos Federacija į nelaisvę paėmė apie 100 ukrainiečių, įskaitant Gyvatės salos jūreiviusTęsiasi derybos dėl apsikeitimo belaisviais.Rusija į nelaisvę paėmė apie 100 žmonių, deramasi dėl apsikeitimo.Apie tai pranešė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščiuk, davusi interviu nacionaliniam transliuotojui „Suspilne“.Jos teigimu, Rusijos Federacija (RF) išreiškė norą atsiimti savo jūreivius, kurie skendo Juodojoje jūroje ir kuriuos išgelbėjo ukrainiečiai.„Nelaisvėje yra jūreivių (iš Gyvatės salos – UNIAN past.), o mes išgelbėjome 11 Rusijos jūreivių ir esame pasiruošę juos atiduoti, kam jie mums reikalingi, tegul tik mūsų žmones atiduoda“, – pažymėjo ministrė.

Pentagonas per trumpą susitikimą su žurnalistais pranešė, kad Rusijos kariai užima gynybines pozicijas į šiaurę nuo Kijevo, o ne žengia į priekį, tuo tarpu kitur Rusijos pastangos sustojo.JAV korespondentai tviteryje paskelbė detalių iš šio instruktažo.Žurnalo „Foreign Policy“ žurnalistas Jackas Detschas tviteryje rašė, kad Ukrainos kontrpuolimas netoli Kijevo nustūmė Rusijos pajėgas toliau nuo sostinės. https://twitter.com/JackDetsch/status/1506725941480939525?ref_src=twsrc%5Etfw

„Renault“ sustabdė gamybą MaskvojePrancūzijos automobilių gamintoja „Renault“ pranešė vėl stabdanti Maskvoje esančios gamyklos darbą.Šiandien Ukrainos prezidentas vaizdo ryšiu kreipėsi į Prancūzijos parlamentą ir paragino „Renault“ bei kitas Prancūzijos įmones pasitraukti iš Rusijos, skelbia BBC.„Jos privalo nustoti finansuoti moterų ir vaikų žudynes“, – sakė Volodymyras Zelenskis.Šią savaitę „Renault“ atnaujino Maskvoje esančios gamyklos veiklą, kurią buvo laikinai nutraukusi prasidėjus invazijai į Ukrainą.

Rusija užblokavo prieigą prie „Google News“, apkaltinusi svetainę skleidžiant melagingą informaciją apie karą, rašoma BBC.Sprendimas priimtas Rusijos generalinės prokuratūros prašymu, pranešė naujienų agentūra „Interfax“.Tarnyba nustatė, kad svetainė „suteikė prieigą prie daugelio publikacijų ir medžiagos, kurioje pateikiama nepatikima socialiai reikšminga informacija apie specialiosios karinės operacijos Ukrainos teritorijoje eigą“, teigiama pranešime.

NATO ketina dislokuoti daugiau karių Rytų EuropojeNATO vadovai ketina susitarti dislokuoti daugiau pajėgų Rytų Europoje, kad atgrasytų Rusiją nuo invazijos į kurią nors savo šalį. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sakė, kad Vengrijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje steigiamos keturios naujos kovinės grupės, kuriose paprastai būna nuo 1 000 iki 1 500 karių.

Joe Bidenas atvyko į Briuselį, kur vyks susitikimai su pasaulio lyderiais. JAV prezidentas rytoj dalyvaus svarbiausiuose NATO ir Didžiojo septyneto šalių aukščiausiojo lygio susitikimuose, rašoma Sky News.Susitikimų tikslas bus koordinuoti bendrus veiksmus dėl Europos energetinio saugumo ir reaguoti į Rusijos agresiją.Jis taip pat susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi aptarti paramos Ukrainai, anksčiau šiandien patvirtino Baltieji rūmai. Tikimasi, kad J. Bidenas taip pat paskelbs apie papildomas sankcijas Rusijai.

Ukrainos pareigūnai: Rusija mėgina žūtbūt įtraukti Baltarusiją į karąUkrainos armija pasirengusi atremti galimą Baltarusijos puolimą. Tai trečiadienį pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas, praneša naujienų agentūra UNIAN.Pasak jo, Rusijos vyriausybė deda visas pastangas, kad įtrauktų Baltarusiją į karą prieš Ukrainą, taip pat ir finansinėmis preferencijomis, naftos ir dujų tiekimu, kreditais.„Jie mėgina žūtbūt įvelti Baltarusijos ginkluotąsias pajėgas į šiuos dalykus. Mes tikimės, jog baltarusių tauta supranta, kad to negalima daryti, bet jei jie įžengs į mūsų teritoriją, tai, kaip ir dauguma okupantų, iškeliaus iš jos juoduose polietileno maišuose“, - pabrėžė O. Danilovas.NSGT sekretorius įsitikinęs, kad Rusijos kariuomenė šiuo metu neturi galimybių pradėti puolimą iš Voluinės pusės. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos kariškiai sėkmingai stabdo priešą šalies pietuose.Anksčiau trečiadienį Ukrainos generalinio štabo atstovai pranešė, kad Rusija tebetelkia karinę techniką palei Baltarusijos sieną su Ukraina.

Žuvo nepriklausomo Rusijos naujienų portalo „Insider“ videožurnalistėPer apšaudymą Kyjive žuvo rusų žurnalistė, filmavusi Podolskio rajone degantį prekybos centrą, į kurį pataikė raketa.Žuvo nepriklausomo Rusijos naujienų portalo „Insider“ videožurnalistė, aktyvistė Oksana Baulina ir vienas civilis, du ją lydėję asmenys buvo sužeisti ir hospitalizuoti.O. Baulina Ukrainoje dirbo korespondente ir rengė reportažus Lvive bei Kyjive, kurių metu ypatingą dėmesį skyrė Rusijos vyriausybės korumpuotumui.Savo karjerą ji pradėjo gyvenimo būdo žurnaluose, įskaitant „Time Out Moscow“ ir „In Style“, bet po dešimtmečio moteris pasirinko labiau su politika susijusią sritį ir tapo Kovos su korupcija fondo prodiusere.https://twitter.com/RSF_inter/status/1506713904256323596?ref_src=twsrc%5Etfw

Baltieji rūmai: JAV dabar neplanuoja permesti į Rytų Europą papildomos kariuomenėsDabartiniame etape JAV administracija neplanuoja permesti į Rytų Europą papildomos kariuomenės. Tai trečiadienį žurnalistams pareiškė JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake`as Sullivanas.„Šiuo metu mes neturime planų papildomai siųsti į Rytų Europą konkrečių dalinių, bet prezidentas Joe Bidenas nuolat apžvelgia planavimą, kad pakoreguotų mūsų pajėgų dislokavimą visose rytinio NATO sparno šalyse priklausomai nuo įvykių raidos“, - sakė jis per spaudos konferenciją, surengtą Amerikos lyderio lėktuve, kuris šiuo metu skrenda į Europą.

Švedija patieks Ukrainai dar 5 tūkst. prieštankinių granatsvaidžiųŠvedija patieks Ukrainai dar 5 tūkst. vienkartinių prieštankinių granatsvaidžių. Tai trečiadienį naujienų agentūrai TT pranešė Švedijos gynybos ministras Peteris Hultqvistas.„Mes manome, jog labai svarbu ir toliau aktyviai remti Ukrainą“, - pabrėžė jis.Kaip pažymi televizijos kanalas SVT, parlamento Finansų komitetas artimiausiu metu priims sprendimą dėl naujos Švedijos ginkluotės siuntos Ukrainai – papildomų 5 tūkst. granatsvaidžių ir lauko įrangos išminavimo darbams.Vasario 27 d. Švedijos vyriausybė pranešė, kad Ukrainai bus perduota 135 tūkst. maisto davinių, 5 tūkst. šalmų, 5 tūkst. neperšaunamųjų liemenių ir 5 tūkst. vienkartinių prieštankinių granatsvaidžių „Pansarskott 86“. Tam buvo skirta 413,5 mln. kronų (apie 41 mln. eurų). Be to, į Ukrainos centrinio banko fondą papildomai pervesta 500 mln. kronų (apie 48 mln. eurų) šalies ginkluotosioms pajėgoms remti.

Rusija išsiunčia JAV diplomatusRusija trečiadienį pareiškė išsiunčianti JAV diplomatus, atsakydama į Vašingtono žingsnį anksčiau šį mėnesį pašalinti 12 Maskvos atstovų Jungtinėse Tautose, dirbančių JAV.„Kovo 23 d. į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Amerikos diplomatinės atstovybės vadovui buvo įteikta nota su Amerikos diplomatų, paskelbtų „persona non grata“, sąrašu“, – sakoma ministerijos pranešime.

JAV: Rusijos pajėgos Ukrainoje įvykdė karo nusikaltimųJungtinės Amerikos Valstijos (JAV) nustatė, kad Rusijos kariai Ukrainoje įvykdė karo nusikaltimų, pranešė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Jo teigimu, Joe Bideno administracija oficialiai pripažino šį faktą „kruopščiai išanalizavusi“ viešai prieinamus ir žvalgybos tarnybų šaltinius.A. Blinkenas pridūrė, kad JAV šia informacija pasidalins su sąjungininkėmis, partneriais ir tarptautinėmis institucijomis, tiriančiomis karo nusikaltimus.JAV valstybės sekretoriaus pranešimas buvo padarytas prieš rytoj įvyksiantį NATO lyderių susitikimą karui Ukrainoje aptarti.

JAV paskelbs sankcijas Rusijos politiniams veikėjams ir oligarchamsKetvirtadienį, JAV prezidentui Joe Bidenui susitinkant su NATO lyderiais dėl Ukrainos, Jungtinės Valstijos paskelbs su Rusija susijusių sankcijų paketą politiniams veikėjams ir oligarchams.JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Džeikas Sulivanas, kuris kalbėjosi su žurnalistais tuo metu, kai J. Bidenas vyko į Briuselį, kur vyksta NATO aukščiausiojo lygio susitikimas, sakė, kad ketvirtadienį G-7 lyderiai taip pat susitars koordinuoti sankcijų vykdymą ir planuoja paskelbti pareiškimą.Jis taip pat sakė, kad penktadienį pareigūnai turės daugiau pasakyti apie Europos energetikos klausimus, ir pridūrė, kad JAV artimiausiomis savaitėmis sieks padidinti suskystintų gamtinių dujų tiekimą Europai.

Vakarų pareigūnas: Putino patarėjo sprendimas atsistatydinti dėl invazijos į Ukrainą „džiugina“Kremliaus specialiojo atstovo ir Vladimiro Putino patarėjo Anatolijaus Čiubaiso atsistatydinimo faktas „džiugina“, tačiau vargu, ar susilpnins absoliučią Rusijos prezidento valdžią, pareiškė Vakarų pareigūnas.Jo teigimu, A. Čiubaiso, Rusijos posovietinių reformų architekto, kadaise ėjusio Boriso Jelcino administracijos vadovo pareigas, pasitraukimas yra „rimtas pareiškimas“, bet „tokio žingsnio iš jo buvo galima tikėtis“.„Manau, kad tokie aukštus postus užimančių Rusijos politikų veiksmai džiugina, tačiau negaliu daryti išvados, jog jo pasitraukimas kaip nors paveiks Putino ir jo režimo saugumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad Putinas ir jo artimiausio rato žmonės tvirtai laiko valdžią savo rankose“, – sakė anonimu panoręs likti pareigūnas.

PSO praneša apie 64 išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas UkrainojeŠią informaciją trečiadienį patvirtino Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. „Atakos prieš sveikatos priežiūros įstaigas turi liautis. Sveikatos sistemos ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai niekada nėra ir neturėtų būti taikinys“, – sakė jis.

Čekija nuo vasario 24 d. jau išdavė pabėgėliams iš Ukrainos beveik 220 tūkst. vizųČekijos valdžia nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios išdavė pabėgėliams iš šios šalies 217 816 specialiųjų vizų, suteikiančių teisę gauti prieglobstį. Tai trečiadienį savo tinklalapyje pranešė Čekijos vidaus reikalų ministerija.Vien tik antradienį buvo išduotos 5 144 tokios vizos. Jas taip pat gali gauti Ukrainoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai, kuriuos karas privertė ieškoti prieglobsčio užsienyje.Čekijos užsieniečių reikalų policija nuo vasario 24 d. oficialiai užregistravo 116 843 pabėgėlius iš Ukrainos, iš kurių 3 218 – antradienį.Čekijoje iš viso yra apie 300 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. Daugelis jų kol kas nėra oficialiai užregistruoti. Jie rado prieglobstį pas šalyje gyvenančius draugus ir gimines.

Ukrainoje žuvusių Rusijos karių skaičius gali nuo 7 iki 15 tūkst. Bendri žmogiškieji nuostoliai, įskaitant sužeistuosius, paimtus į nelaivę ir dingusius be žinios, gali siekti 40 tūkst.Tokius skaičius per spaudos konferenciją „Amerikos balso“ korespondentui įvardijo NATO atstovas, praneša BBC rusų tarnyba.Anot korespondento, NATO atstovas rėmėsi ir Ukrainos duomenimis, todėl „šio pranešimo tikriausiai nederėtų laikyti nauju, tikslesniu ir nepriklausomu vertinimu“.

Šiandien per apšaudymą Kijeve vienas žmogus žuvo, du buvo sužeisti, pranešė miesto merasKijevo meras Vitalijus Kličko šiandien pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžioje sostinėje jau žuvo 264 civiliai. Neaišku, ar minimas paskutinis mirties atvejis buvo įtrauktas į šį skaičių, rašo Skynews.

Pranešama apie dar vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nukautą rusų vadąPrasidėjus invazijai į Ukrainą, vis pasirodančios naujienos apie Rusijos karininkų žūtis tapo kiek netikėtomis.Prisiminus istoriją, karo metu karininkai paprastai būna toliau nuo fronto linijos ir pavojingiausių vietų. Visgi pulkininkas Aleksejus Šarovas, vadovavęs 810-ajai Juodosios jūros laivyno brigadai, regis, tapo naujausia aukšto rango auka.Skelbiama, kad jo mirties faktą Rusijos žiniasklaidai patvirtino atitinkami pareigūnai.https://twitter.com/yarotrof/status/1506641921275478023?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506641921275478023%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-latest-russia-war-putin-nuclear-live-12541713

Mariupolio meras išvyko iš miestoRusų pajėgų apsupto Mariupolio meras Vadimas Boičenka yra už miesto ribų, tačiau palaiko nuolatinį ryšį su valdžia ir kareiviais, kad užtikrintų taikių gyventojų gelbėjimą.Tokią informaciją pateikė Donecko srities administracijos vadovas Pavelas Kirilenka, praneša Mariupolio miesto tarybos spaudos tarnyba.„Mariupolyje nėra ryšio, todėl Boičenkai teko išvykti į kitą vietą. Mes su juo palaikome ryšį ir toliau dirbame, kad sukurtume žaliąjį koridorių žmonėms išvežti. Šis darbas – nepaprastai sudėtingas ir atliekamas bendraujant su kolegomis iš Zaporožės ir Vadimu Boičenka“, – papasakojo P. Kirilenka.

Rusai apšaudė 58 greitosios pagalbos automobilius ir nužudė 6 gydytojusApie tai savo „Facebook“ profilyje pranešė Ukrainos Sveikatos apsaugos ministras Viktoras Liaško.„Karas pakeitė viską: planus, prioritetus, nuomones. Niekada nemaniau, kad teiksime neperšaunamas liemenes medicinos darbuotojams. Tačiau dėl teroristinių Rusijos veiksmų, kai buvo apšaudyti 58 greitosios medicinos pagalbos automobiliai ir nužudyti 6 mūsų kolegos, esame priversti tai daryti“, – rašė jis.Ministras pridūrė, kad pirmoji neperšaunamų liemenių partija trečiadienį perduota greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, kurie, nepaisant visko, gelbėja ukrainiečius aktyviose karo zonose.

Dėl įvykių Ukrainoje iš darbo išėjo „Pirmojo kanalo“ laidų vedėjaBuvusi „Pirmojo kanalo“ laidų vedėja ir korespondentė Prancūzijoje Žana Agalakova Paryžiuje surengė spaudos konferenciją ir paaiškino, kad dėl karo Ukrainoje išėjo iš darbo.„Man nereikėjo svarstyti, ar dirbti toliau. Taip pat nereikėjo svarstyti, ar tai, kas vyksta, derėtų vadinti „taikia operacija. Tai – karas“, – pareiškė ji.Taip pat moteris pasmerkė propagandistus ir paragino Rusijos žmones „vengti zombinimo“.„Noriu, kad mane išgirstų Rusijos gyventojai. Noriu, kad jie išmoktų atpažinti propagandą ir ieškotų kitų informacijos šaltinių, noriu, kad žmonės nebebūtų zombinami“, – pridūrė Ž. Agalakova.

Sakartvele įstrigo daugiau kaip 20 tūkst. Ukrainos piliečiųŠiuo metu Sakartvele yra daugiau kaip 20 tūkst. Ukrainos piliečių, kurie dėl Rusijos agresijos negali grįžti į tėvynę. Tai trečiadienį per spaudos konferenciją pranešė Ukrainos laikinasis reikalų patikėtinis Sakartvele Andrijus Kasjanovas.„Sakartvele yra daugiau kaip 20 tūkst. ukrainiečių. Šis skaičius kasdien keičiasi. Ukrainos ambasada glaudžiai bendradarbiauja su Sakartvelo vyriausybe šiuo klausimu, kad jiems būtų teikiama sisteminė pagalba“, - sakė diplomatas.

Zelenskis kalbėjosi su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku: mes laimėsime kartuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė gavęs patikinimą, kad JK ir toliau teiks paramą jo šaliai vykstant Rusijos invazijai.V. Zelenskis šiandien telefonu kalbėjosi su B. Johnsonu prieš svarbų rytojaus susitikimą.Rytoj Briuselyje vyks NATO lyderių susitikimas, kuriame turėtų būti paskelbta apie papildomą pagalbą Ukrainai.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1506653207476506635?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506653207476506635%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1651623%2Frusijos-karas-pries-ukraina-rusijos-puolimas-istriges-lavrovas-perspeja-kad-nato-taikdariu-misija-reikstu-konflikta-su-aljansu

Sirijos pažadai aprūpinti Rusijos kariuomenę samdiniais kol kas nebuvo ištesėti, rašo tsn.ua. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato, kovo 22-ąją įvyko Sirijos pulkininko Nasimo Abu Irra ir Rusijos generolo Aleksandro Žuravliovo susitikimas. Susitikime Rusijos generolas paprašė Sirijos sudaryti ir pateikti kovotojų, pasirengusių dalyvauti kare prieš Ukrainą, pavardžių ir asmeninės informacijos sąrašą. Sirijos pulkininkas aiškaus atsakymo nepateikė, rašo tsn.ua. Vietoje to jis pažadėjo susisiekti po to, kai „pasitars su kitais 8-osios brigados vadovybės nariais“. Dauguma Sirijos kariškių esą nenori rizikuoti savo gyvybėmis dėl iliuzinių finansinių išteklių. Žinoma, kad Rusija taip pat bando susitarti dėl samdinių verbavimo iš 16-osios Sirijos brigados.

Klyčko: ukrainiečiai atstumia Kyjivą supančias Rusijos pajėgas Ukrainos pajėgos atstūmė Rusijos karius keliose vietovėse aplink Kyjivą, trečiadienį sakė miesto meras, pažadėjęs ginti kiekvieną pastatą, o ne atiduoti sostinę. Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad šiauriniame ir rytiniame miesto pakraščiuose vyksta mūšiai ir kad „mažas Makarivo miestas ir beveik visas Irpinas jau kontroliuojamas Ukrainos karių“. Irpinas ribojasi su Kyjivu rytuose, o Makarivas yra maždaug už 50 kilometrų į vakarus. Įnirtingi apsikeitimai artilerijos ugnimi vyko Irpine ir Liutiže į šiaurę nuo Kyjivo, už fronto linijų Irpine vyko didelis aktyvumas, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Ukrainos naujienų agentūra kalbėjo apie galimą Rusijos kariuomenės apsupimą Irpine, taip pat Bučoje ir Hostomelyje, esančiuose vakariniame Kyjivo pakraštyje. V. Klyčko sakė neturįs išsamesnės informacijos apie vykstančius Ukrainos kontrpuolimus. Vasario 24 d. į šalį įsiveržusios Rusijos pajėgos sparčiai veržėsi į Kyjivo pakraščius, tačiau jų pastangos apsupti miestą ir į jį įžengti žlugo. „Agresorių taikinys yra Ukrainos sostinė (...) nes miestas yra šalies širdis“, – per spaudos konferenciją miesto parke su vaizdu į Dnipro upę sakė buvęs bokso čempionas V. Klyčko. Jis paragino Rusijos karius grįžti namo ir sakė, kad ukrainiečiai yra pasirengę ginti Kyjive kiekvieną pastatą. „Verčiau mirsime, nei klaupsimės prieš rusus ar pasiduosime užpuolikams“, – kalbėjo V. Kličko. „Esame pasirengę kautis už kiekvieną pastatą, kiekvieną gatvę, kiekvieną mūsų miesto dalį“. Trečiadienio rytą buvo bombarduojamas Kyjivo šiaurės vakarų gyvenamasis rajonas, apgadinti keli pastatai ir sužeisti keturi žmonės. Miesto valdžios turimas aukų skaičius rodo, kad nuo invazijos pradžios sostinėje žuvo 73 civiliai, įskaitant keturis vaikus. Dar 297 žmonės buvo sužeisti. Ukrainos sostinėje nuo savaitės pradžios galioja komendanto valanda. V. Kličko sakė, kad ši priemonė buvo būtina dėl iš kariuomenės gautos informacijos apie galimas atakas. Jis sakė, kad nuo konflikto pradžios suimta dešimtys diversantų.

Rusija sunaikino Archipo Kuindžio meno muziejų MariupolyjeJoje buvo saugomi originalūs pasaulinio garso meistrų paveikslai. Ivano Aivazovskio, Mykolos Gluščenkos, Tatjanos Jablonskos, Michailo Dereguso ir kitų menininkų paveikslų likimas nežinomas.https://t.me/uniannet/40803

Lenkijos ministras: organizuojamas oro tiltas pabėgėliams ukrainiečiamsNaudojant Vokietijos lėktuvus ir Lenkijos oro uostus organizuojamas oro tiltas pabėgėliams ukrainiečiams, kurie nori vykti į konkrečias šalis. Tai trečiadienį televizijos kanalui TVP pareiškė Lenkijos infrastruktūros ministras Andrzejus Adamczykas.„Vakar kalbėjausi su Vokietijos transporto ministru. Mes rengiame oro tiltą naudodami Vokietijos lėktuvus ir Lenkijos oro uostus, kuris leis pabėgėliams pasiekti užsibrėžtą kelionės tikslą“, - sakė žinybos vadovas.Jo manymu, visa Europos Sąjunga turi padėti pabėgėliams iš Ukrainos nuvykti į pasirinktą šalį. „Ne kiekvienas pabėgėlis nori likti Lenkijoje. Kiekviena ES valstybė turi prisiimti pagalbos Ukrainai naštą, ne tik Lenkija, ne tik kaimyninės šalys, bet visa Europa“, -pabrėžė A. Adamczykas.Prognozuojama, kad bendras pabėgėlių ukrainiečių skaičius ES valstybėse gali pasiekti 5-8 mln. žmonių. ESBO duomenimis, Ukrainą jau paliko apie 3,5 mln. žmonių, iš jų daugiau kaip 2,1 mln. atvyko į Lenkiją.

Aliaksandras Lukašenka uždaro Ukrainos konsulatą Breste ir išvaro diplomatusBaltarusijoje liks tik penki Ukrainos diplomatinės atstovybės darbuotojai, visi likusieji artimiausiu metu turi išvykti iš šalies, pranešė naujienų kanalas NEXTA.https://t.me/nexta_live/23077

Rubižnėje po rusų apšaudymo žuvo dar du vaikaiRubižnėje, Luhansko srityje, kovo 23 d. per Rusijos karių apšaudymą žuvo dar du vaikai.Apie tai feisbuke pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.„Gradai“, fosforo bombos, aviacija. Rusams nerūpi, kuo žudyti ukrainiečius. Prieš žmones. Prieš gyvybę. Rusai naudoja visus turimus ginklus civiliams žudyti. Rašistai aiškiai supranta, į ką ir kodėl šaudo, pasakomis apie karines bazes – niekas seniai netiki. Šiandien žuvo du maži vaikai iš Rubižnės, nes bute bazavosi kariuomenė?! Rusai – ne žmonės!“, – rašė srities vadovas.Jis pažymėjo, kad trečią parą Rusijos aviacija veikia Luhansko srityje.„Prieš kelias dienas orkai ant Popasnajos numetė fosforo bombą. Vakar „Gradais“ paklojo Siverodonecko gyventojų eilę prie parduotuvės. Jiems nerūpi aukos ir sunaikinimai, jiems kuo daugiau, tuo geriau... nes jie žudikai“, – pabrėžė S. Gaidajus ir paskelbė nuotrauką, kurioje matyti didelė duobė po apšaudymo Siverodonecke.Kaip pranešama, kovo 22-osios vakare Rusijos užpuolikams apšaudžius Rubižnę, sviedinys pataikė į daugiaaukštį namą ir žuvo trys žmonės, įskaitant du vaikus.Kaip pranešė „Ukrinform“, Generalinė prokuratūra informavo, kad kovo 23-osios ryte Rusijos kariai Ukrainoje nužudė 121 vaiką ir sužeidė daugiau nei 167.https://t.me/uniannet/40790https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/138913051981420&show_text=true&width=500

Ukraina: derybose su Rusija esama „didelių sunkumų“Ukraina trečiadienį teigė, kad derybose su Rusija dėl jau beveik mėnesį trunkančio karo nutraukimo esama „didelių sunkumų“.„Derybos tęsiasi nuotoliniu būdu. Jose esama didelių sunkumų, nes ukrainiečių pusė laikosi aiškių ir principais grįstų pozicijų“, – žurnalistams atsiųstuose rašytiniuose komentaruose teigė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Mychailo Podoliakas.Tai jis pareiškė po to, kai Maskva apkaltino Kyjivą, kad šis pakeitė savo poziciją derybose, o Jungtines Valstijas – siekiu, jog Rusija ir Ukraina „kuo ilgiau išlaikytų kovinių veiksmų būseną“.Derybose tarp abiejų pusių proveržio iki šiol nepasiekta, nepaisant ankstesnių vilčių, kad netrukus gali būti pasirašytas koks nors dokumentas.

Ukraina neigia Rusijos pranešimus, kad šalys apsikeitė belaisviais.

„Nexta“, remdamasi Rusijos užsienio reikalų ministerija, praneša, kad Maskva ir Kijevas surengė du apsikeitimus belaisviais.

Apšaudžius Brovarų rajoną Kyjivo srityje sudegė maisto sandėliaiPer Kijevo srities Brovarų rajono apšaudymą sudegė daržovių ir mėsos sandėliai. Buvo sunaikinta dešimtys tonų gaminių.Tai savo „Facebook“ paskyroje patvirtino įmonės, kuriai priklausė sandėliai, bendraturtis, advokatų kontoros „VDA Group“ vadovaujantis partneris Jevgenijus Kolomiecas.„Tai dar vienas smūgis, siekiant patenkinti Kyjivo regiono ir visos Ukrainos mitybos poreikius“, – sakė J. Kolomiecas.Jo teigimu, per gaisrą aukų išvengta. Numatomas nuostolis – 600 mln. Ukrainos grivinų (apie 18,6 mln. Eur.).„Apie gaisrą sandėliuose pranešta atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Kai tik ugniagesiai baigs darbą, dirbsime, kad gamyba būtų atnaujinta“, – pabrėžė J. Kolomiecas.Kaip pranešta anksčiau, per pastarąją dieną okupantai Kijevo regione civilinę infrastruktūrą apšaudė apie 30 kartų. Didžiausia žala dėl apšaudymo buvo užfiksuota Bučanskio, Brovarų ir Vyšhorodo rajonuose.

V. Zelenskis: Rusija į Ukrainą paleido jau per 1 000 raketųRusijos kariai į Ukrainos teritoriją paleido jau daugiau kaip 1 000 raketų ir numetė daugybę bombų. Tai kreipdamasis į Japonijos parlamentą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurį cituoja portalas „Ukrinform“.„Rusija prieš taikius Ukrainos miestus jau panaudojo daugiau kaip tūkstantį raketų ir numetė nesuskaičiuojamą skaičių bombų. Rusų kariai sunaikino dešimtis mūsų miestų, kai kurie jų virto pelenais“, – teigė V. Zelenskis. Jis pabrėžė, kad daugelyje Rusijos užimtų miestų ir kaimų žmonės nebegali palaidoti mirusiųjų ir yra priversti tai daryti sunaikintų namų kiemuose.Pasak Ukrainos vadovo, Rusijos kariai jau pražudė tūkstančius ukrainiečių, įskaitant 121 vaiką. Jis kartu pažymėjo, kad savo namus jau turėjo palikti apie 9 mln. Ukrainos gyventojų.„Tuštėja mūsų šiaurinės, rytinės ir pietinės teritorijos, nes žmonės bėga nuo šios mirtinos grėsmės. Rusija netgi užblokavo mūsų prieigą prie jūros, įprastus prekybos kelius, taip parodydama kai kuriems kitiems potencialiems pasaulio agresoriams, kaip blokuojant navigaciją daryti spaudimą laisviems žmonėms“, – pridūrė V. Zelenskis.Vasario 24 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie pradedamą plataus masto Ukrainos invaziją. Nuo tada rusų kariai, naudodami artileriją, daugkartinio paleidimo raketų sistemas ir balistines raketas, naikina svarbius infrastruktūros objektus ir masiškai apšaudo Ukrainos miestų gyvenamuosius rajonus ir kaimus.

Okupantai Chersone pagrobė Eurazijos teatro asociacijos vadovąRusijos kariai pagrobė Chersono regioninio muzikos ir dramos teatro generalinį direktorių, tarptautinio teatro festivalio „Melpomenė iš Tavrijos“ prezidentą, Eurazijos teatrų asociacijos vadovą Aleksandrą Knigą, pranešė Oleškių meras Jevgenijus Ryščiukas.„Maždaug prieš pusvalandį buvo areštuotas mūsų Chersono dramos teatro direktorius Aleksandras Kniga“, – sakė J. Ryščiukas.Kaip pažymėjo J. Ryščiukas, A. Knigą, kuris yra Olešekių gyventojas, Rusijos agresoriai nuvedė nežinoma kryptimi.J. Ryščiuko teigimu, Rusijos agresoriai pagrobia vis daugiau žmonių. Meras taip pat pabrėžė, kad, jeigu jį pagrobtų, tai mieste panikos neturėtų kilti, nes visos tarnybos veikia, viskas sutvarkyta.

Pragaras aplink Trostianycią: rusai neleidžia gesinti gaisro įmonėjeSumų srityje esančiame Trostianycioje rusų okupantai neleidžia Valstybinės pagalbos tarnybos ugniagesiams užgesinti didelio masto gaisro, kilusio dėl rusų apšaudymo.Sumų srities karinės administracijos vadovas Dmitrijus Žyvitskis apie tai pranešė „Telegram“ kanale.„Pragaras aplink Trostianycią – gaisras tęsėsi visą naktį, vyko mūšiai ir apšaudymai. Dėl karo veiksmų praėjusią naktį užsiliepsnojo viena iš įmonių, gaisro užgesinti neįmanoma“, – sakė jis.D. Žyvitskio teigimu, „orkai neleidžia Valstybinei pagalbos tarnybai gesinti gaisro“.Dėl didelio dūmų pavojaus gyventojams patariama užsidaryti langus ir likti pastogėse.https://t.me/Zhyvytskyy/1311

Ukraina: Putinas į Černihivą deda daug vilčiųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas į Černihivą deda daug vilčių. Tokią nuomonę išsakė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.„Mariupolyje okupantai specialiai sudarė neįmanomas sąlygas ukrainiečiams išvykti kitur, jie specialiai juos veža į Rusiją ir okupuotas teritorijas, sudarydami įspūdį, kad ukrainiečiai tuo džiaugiasi. Dabar ukrainiečiai, kurie buvo išvežti iš šalies teritorijos, gali sugrįžti tik per kitas užsienio šalis, pavyzdžiui, Gruziją“, – pareiškė jis.A. Heraščenka pridūrė, kad labai pavojinga situacija susiklostė Černihive.„Okupantai naktį sugriovė tiltą per Desną. Yra informacijos, kad ten priešas pradėjo siųsti sunkiąją techniką ir statyti pontoninius perėjimus. Galima daryti išvadą, kad į šį miestą Putinas deda daug vilčių“, – pridūrė jis.Be to, A. Heraščenka pridūrė, kad diversantų-žvalgybininkų grupių keliama grėsmė praktiškai visai likviduota: „Putino planai pasinaudoti diversantais neišsipildė, visos diversantų grupės buvo neutralizuotos“.

Lenkija jau suskaičiavo 2,17 mln. pabėgėlių iš UkrainosNuo karo Ukrainoje pradžios į Lenkiją iš kaimyninės šalies jau atvyko daugiau kaip 2,17 mln. pabėgėlių, trečiadienį tviteryje pranešė pasienio apsauga.Vien tik antradienį suskaičiuota 31 000 karo pabėgėlių. Tai yra maždaug 3 proc. padidėjimas, lyginant su ankstesne diena. Iš Lenkijos į Ukrainą nuo karo pradžios vasario 24 dieną įvažiavo apie 285 000 žmonių.Šiuo metu nėra oficialių duomenų, kiek karo pabėgėlių liko Lenkijoje ir kiek jau išvyko į kitas ES šalis. Ukrainoje iki Rusijos invazijos gyveno daugiau kaip 44 mln. žmonių. Lenkiją ir Ukrainą jungia daugiau kaip 500 km ilgio bendra siena.

Rusų pajėgos sunaikino laboratoriją Černobylio atominėje elektrinėjeRusijos pajėgos Černobylio atominėje elektrinėje sunaikino laboratoriją, kuri buvo svarbi gerinant radioaktyvių atliekų tvarkymą, antradienį pranešė už Černobylio draudžiamą zoną atsakinga Ukrainos agentūra.Rusijos kariuomenė šią uždarytą atominę elektrinę užėmė praėjusį mėnesį, prasidėjus Maskvos karinei invazijai Ukrainoje. Elektrinės draudžiama zona yra užteršta teritorija aplink elektrinę, kur 1986-aisiais įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė katastrofa.Minėta valstybinė agentūra nurodė, kad padedant Europos Komisijai už 6 mln. eurų pastatyta laboratorija pradėjo dirbti 2015 metais.Joje buvo „itin aktyvių mėginių ir radionuklidų mėginių“, sakoma agentūros pareiškime. Šie mėginiai „dabar priešo rankose ir tikimės, kad jis pakenks pats sau, o ne civilizuotam pasauliui“, nurodė agentūra.Radionuklidai yra nestabilūs cheminių elementų atomai, skleidžiantys radiaciją.Ukrainos atominės energijos priežiūros agentūra pirmadienį pranešė, kad radiacijos kontrolės prietaisai aplink Černobylio elektrinę liovėsi veikę.

Klyčko: pažadu, rusų pajėgos neįžengs į Kyjivą„Blogiausiu atveju žūsime, tačiau niekuomet nepasiduosime“. Tai antradienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Europos Tarybą Strasbūre pareiškė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. „Kaip Kyjivo meras pažadu jums viena: rusai niekada neįžengs į Kyjivą“, - sakė jis.„Mes sutvirtinome kiekvieną pastatą, kiekvieną gatvę, kiekvieną miesto kampą. Mes kovosime, kad apgintume savo miestą ir savo ateitį, - kalbėjo V. Klyčko. - Mes nesiklaupsime“.V. Klyčko paragino Europos šalis „ekonominėmis, politinėmis ir karinėmis priemonėmis“ paremti jo šalį kovoje su Rusijos invazija. „Mums reikia ginklų, mes kovojame su viena galingiausių planetos kariuomenių“, - akcentavo Ukrainos sostinės meras.

Rusijos kariai apšaudė du Kyjivo rajonusRusijos kariai apšaudė Ukrainos sostinės Kyjivo Sviatošinskio ir Ševčenkovskio rajonus ir juose apgadino prekybos centrą, privačius namus ir daugiaaukštį pastatą.Tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtu miesto administracijos pranešimu.Sužeisti keturi žmonės.https://t.me/nexta_live/23040

Luhansko srityje susitarta dėl paliaubųProrusiškų separatistų kontroliuojamoje Ukrainos Luhansko srityje susitarta dėl paliaubų, remdamasis jos gubernatoriumi, praneša portalas „Sky News“.Jų tikslas – padėti civiliams gyventojams evakuotis.

Ukrainos duomenimis, karas iki šiol pražudė 121 vaikąNuo Rusijos invazijos pradžios, Ukrainos duomenimis, šalyje žuvo 121 vaikas. Tai „Telegram“ kanale pranešė generalinė prokuratūra. 167 vaikai buvo sužeisti. Šių duomenų šiuo metu patikrinti neįmanoma.

Ukraina: iki šiol žuvo 15 300 Rusijos kariųUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, rusų pajėgos praėjusiomis savaitėmis Ukrainoje patyrė panašių nuostolių, kaip kadais Sovietų Sąjunga Afganistano kare. Apie tai rašo „Kyiv Independent“.Pateiktais duomenimis, iki antradienio Ukrainoje žuvo 15 300 rusų karių. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti neįmanoma. Afganistane sovietų aukų skaičius siekė mažiausiai 15 000.

Rusijos pajėgos susprogdino „gyvybės kelią“ Černihive Kovo 23-osios naktį Černihive Rusijos pajėgos susprogdino automobilių tiltą per Desnos upę. Šis tiltas jungė miestą su Kyjivu.Socialiniuose tinkluose publikuotas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atrodo susprogdintas tiltas.Černihivui šis tiltas buvo „gyvybės kelias“, mat juo iš Černihivo vyko evakuaciniai reisai ir buvo tiekiama humanitarinė pagalba.https://t.me/uniannet/40701

Per ataką žuvo du vaikai Rubižnėje, Luhansko srityje, Rusijos pajėgų sviedinys pataikė į daugiaaukštį pastatą, apie tai pranešė Luhansko karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai, kurį cituoja portalas tsn.ua. Nurodoma, kad ataka įvykdyta antradienio vakare. Sviedinys sprogo daugiabučio pastato penktame aukšte. Į tragedijos vietą atvykę gelbėtojai rado tris žuvusiuosius, du iš jų – vaikus. https://t.me/ukraina24tv/22019

Rusai apšaudė Lozovą netoli Charkivo: yra žuvusiųjų ir sužeistųjųĮsibrovėliai toliau apšaudė gyvenvietes Charkivo regione. Per atakas vienas žmogus žuvo, o dar 8 buvo sužeisti Lozovos mieste, skelbia portalas tsn.ua.Per Lozovos apšaudymą buvo sužeisti 8 civiliai, tarp jų nėra vaikų. Be to, per atakas buvo sugriauta ir apgadinta apie 20 namų.Skelbiama, kad iš aštuonių sužeistų žmonių keturių būklė yra labai sunki.

Pranešama, kad Rusijos pajėgos smogė „Grad“ raketomis viename iš Kijevo rajonų, „Telegram“ platformoje paskelbė „NEXTA Live“. https://t.me/nexta_live/23021

Ukrainiečiai nukovė rusų vadąUkrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino jūrų brigadą Odesos regione ir nukovė jos vadą, skelbia portalas tsn.ua, kuris cituoja Odesos karinės administracijos atstovą Sergejų Bratchuką.„Žuvo Rusijos jūrų brigados vadas. Ir taip bus su visais, kurie bando išprievartauti Ukrainos moteris, kas bando nužudyti mūsų vaikus. Ir nėra jokio atleidimo...", – sakė S. Bratchukas.Antradienį, kovo 22 d., netoli Mykolaivo ir Mariupolio, Ukrainos kariuomenė sunaikino Rusijos jūrų dalinių personalą, besiruošiantį puolimui prieš Odesą.

Černigove rusų kariškiai subombardavo tiltą per Desną, jungusį miestą su Kijevu, „Telegram“ platformoje skelbia UNIAN. https://t.me/uniannet/40701

Kyjivas: tikimybė, kad Baltarusija įsitrauks į karą, siekia „15-20 proc.“Ukrainos vadovybė šiuo metu mažai tikėtinu laiko baltarusių karių įsitraukimą į karą Ukrainoje. Tikimybė, kad Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka priims sprendimą dalyvauti kare Rusijos pusėje, yra „15-20 proc.“, antradienio vakarą sakė Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius, kurį cituoja agentūra „Unian“.A. Lukašenka yra artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas. Nors rusų kariai naudojasi Baltarusijos teritorija kaip tramplinu veržtis į Ukrainą, baltarusių pajėgos, nepaisant pakartotinio Maskvos spaudimo, aktyviai kare nedalyvauja.Ukrainos duomenimis, apie 60 proc. baltarusių karių atmeta dalyvavimą kare kaimyninėje šalyje. „Tačiau jei jiems būtų duotas įsakymas, jie peržengtų sieną, dalis jų net kovotų, - kalbėjo O. Arestovičius. – Bet aš manau, kad ta dalis, kuri kovos, net negaus progos įgyti karinės patirties“.

Generalinis štabas: Rusija ir toliau telkia pajėgas palei Baltarusijos sienąUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytinėje ataskaitoje, paskelbtoje trečiadienį, teigiama, jog remiantis turima informacija, vyksta aktyvus Rusijos ir Baltarusijos karinės įrangos judėjimas ir tolesnis jos telkimas palei Ukrainos sieną Baltarusijos teritorijoje, skelbia UNIAN. CNN antradienio vakare paskelbė, jog JAV ir NATO mano, kad Baltarusijos pajėgos artimiausiomis dienomis gali įsijungti į karą ir padėti Rusijai kariauti su Ukraina. Be to, pranešama, kad Rusijos Federacijos teritorijoje tęsiasi slapta mobilizacija, siekiant papildyti kare su Ukraina dalyvaujančias pajėgas, patyrusias nemažai nuostolių. Kariniai komisariatai bando pritraukti buvusius karius, turinčius kovinės patirties, tarnauti ir pasirašyti atitinkamas sutartis.

Zelenskis: taikos derybos su Rusija - labai sunkiosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksti trečiadienį paskelbtame vaizdo pranešime taikos derybas su Rusija apibūdino kaip „labai sunkias“.„Jos labai sunkios, kartais skandalingos, bet žingsnis po žingsnio judame į priekį“, – sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Ukrainos atstovai derasi kiekvieną dieną.„Dirbsime, kovosime kiek įmanoma daugiau. Iki galo. Drąsiai ir atvirai. Derybininkai dirba nenuilstamai. Pailsėsime, kai laimėsime“, – pridūrė jis.

Rusijos kariams Ukrainoje trūksta maisto, drabužių ir degalųRusijos kariuomenė Ukrainoje turi problemų dėl atsargų – maisto ir kuro, taip yra problemų su logistika ir įranga. Tai pareiškė vienas aukšto rango JAV Gynybos departamento pareigūnas per uždarą spaudos konferenciją Pentagone, pranešė radijas „Liberty“, kurį cituoja UNIAN.„Jie (okupantai, - UNIAN.) turi problemų su degalais ir maistu. Jie taip pat turi problemų su atsargomis ir tiksliai valdomais šaudmenimis. Ši didelio masto operacija, kurios jie niekada anksčiau nebuvo vykdę, vyksta jau mėnesį, ir jie dar neišsprendė išteklių papildymo problemos“, – sakė vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas.Be to, pasak jo, Rusijos kariams trūksta net šiltų drabužių, todėl jie kenčia nuo nušalimo.„Mes taip pat manome, kad rusai turi problemų su vadovavimu ir kontrole“, – sakė pareigūnas.Kovo 22 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pareiškė, kad okupantai turi šaudmenų ir maisto atsargų ne ilgiau kaip trims dienoms, panaši situacija ir su degalais.

Žitomiro, Kirovorado, Charkivo, Dniepro, Zaporižės, Poltavos, Donecko ir Sumų srityse kaukia sirenos – paskelbtas pavojaus signalas, „Telegram“ kanale praneša „Ukraina 24“. https://t.me/ukraina24tv/22008

Europos orų tarnyba atsisako bendradarbiauti su RusijaPirmaujanti Europos palydovinės meteorologijos organizacija (EUMETSAT), įsikūrusi Vokietijoje, nustoja dalytis meteorologiniais duomenimis su Rusija. Organizacija apie tai pranešė „Reuters“ ir atsisakė patikslinti, kas lėmė tokį sprendimą.Speciali EUMETSAT valstybių narių taryba nusprendė sustabdyti dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Rusija, apimančią visus duomenų mainus ir darbuotojų mokymus, skelbia BBC.Prieš pat antradienį paskelbtą sprendimą EUMETSAT paskelbė, kad Europos Komisijos prašymu ES palydovų į Rusiją ir Baltarusiją duomenys buvo sustabdyti, tačiau toliau buvo perduodami duomenys iš kitų palydovų, taip pat orų duomenys iš valstybinių meteorologijos tarnybų aplinkui.Anksčiau bent trys panašios Europos organizacijos atsisakė bendradarbiauti su Rusija.Kaip pastebėjo kariniai ekspertai, meteorologiniai duomenys, tokie kaip informacija apie vėjo kryptį ir greitį, taip pat kritulių tikimybę, gali turėti lemiamą vaidmenį planuojant atakas naudojant cheminius ar bakteriologinius ginklus.Apie tai, kad Rusija gali planuoti cheminio ginklo operaciją Ukrainoje, anksčiau visų pirma kalbėjo NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad esą „Ukrainos nacionalistai“ ruošia provokacijas cheminiais ginklais.

Ukraina: Rusija jau neteko 100 lėktuvųUkrainos ginkluotosios pajėgos kovo 22 d. sunaikino šešis Rusijos lėktuvus, sraigtasparnį, penkis bepiločius orlaivius ir penkias raketas.Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ignatas. Anot jo, ukrainiečiai jau yra sunaikinę 100 Rusijos lėktuvų.„Kovo 22 d. oro gynyba nesustojo ties 100-uoju numuštu rusų įsibrovėlių lėktuvu ir padarė priešui didelių nuostolių“, – sakė jis.

Macronas: reikia toliau dėti pastangasPrancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui nepavyko įtikinti Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikti su paliaubomis ir nutraukti karą Ukrainoje. Tai pranešė RFI, remdamasi Eliziejaus rūmais, praneša „Ukrinform“. Kaip jau buvo skelbta, prezidentų pokalbis telefonu truko apie valandą, tačiau jo metu E. Macronui taip ir nepavyko įtikinti V. Putino sutikti su paliaubomis.„Susitarimo kol kas nėra, bet prezidentas (Makronas – Delfi) išlieka įsitikinęs, kad reikia toliau dėti pastangas... Nėra kitos išeities, kaip tik paliaubos ir geranoriškos Rusijos ir Ukrainos derybos. Respublikos prezidentas stovi kartu su Ukraina“, – sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.Pažymima, kad tai jau aštuntasis E. Macrono ir V. Putino telefoninis pokalbis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą.Apie šį pokalbį pranešė ir Kremliaus spaudos tarnyba, nurodydama, kad jis vyko „Prancūzijos iniciatyva“ ir buvo skirtas „padėčiai Ukrainoje, įskaitant vykstančias derybas“ tarp Rusijos ir Ukrainos atstovų aptarti.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad vykstančios Ukrainos ir Rusijos Federacijos derybos vyksta labai sunkiai. Jis taip pat padėkojo visiems tarptautiniams tarpininkams, kovojantiems už Ukrainą.

Palydovinėse nuotraukose – vaizdai iš MariupolioNaujos „Maxar Technologies“ palydovinės nuotraukos rodo daugiaaukščių pastatų sunaikinimą ir gaisrą Ukrainos Mariupolyje, apsuptame Rusijos kariuomenės. Apie tai rašo „Sky News“.Naujausiose palydovinėse nuotraukose matyti degantys ir sugriauti daugiabučiai bei apgadintos gamyklos. Šie vaizdai yra viena iš nedaugelio informacijos apie Mariupolį, nes esą nepriklausomų žurnalistų mieste nebėra. „Maxar Technologies“ nuotr.

Blinkenas: reikia stipraus ir vieningo transatlantinio atsako į Rusijos karąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą patvirtino JAV įsipareigojimą gerbti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Tai jis pareiškė kalbėdamasis su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu – jų susitikime buvo aptartos priemonės, skirtos stiprinti Aljanso rytinį flangą, taip pat tolesnius žingsnius bendrai atsakant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.Tai nurodoma JAV Valstybės departamento pareiškime.„Valstybės sekretorius dar kartą patvirtino, kad reikia stipraus ir vieningo transatlantinio atsako į Rusijos vyriausybės karą prieš Ukrainą, ir palankiai įvertino vykdomus žingsnius stiprinant NATO atgrasymo ir gynybos pajėgumus“, – nurodė JAV.A. Blinkenas taip pat dar kartą patvirtino, kad JAV remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėto karo fone.„Šalys taip pat aptarė plataus masto humanitarinę ir gynybinę pagalbą, kurią NATO sąjungininkai teikia Ukrainai dvišaliais formatais“, – pridūrė JAV Valstybės departamentas.

Naujos Bideno sankcijos palies daugiau kaip 300 Rusijos Dūmos deputatųJAV prezidento Joe Bideno administracija rengia sankcijas daugiau kaip 300 Rusijos Valstybės Dūmos deputatų.Tai pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais ir susijusiais dokumentais.Pasak pareigūnų, sankcijos bus paskelbtos jas suderinus su Europos Sąjunga ir G7 narėmis. Dėl karo Ukrainoje JAV vadovas sankcijas turėtų paskelbti jau ketvirtadienį.

Karo analitikai: Rusija sustiprino savo gynybines pozicijasRemiantis naujausia Karo studijų instituto („Institute for the Study of War“) ataskaita, Rusijos kariai per pastarąją parą nepradėjo didelio puolimo Ukrainoje, tačiau sustiprino savo gynybines pozicijas, skelbia BBC.Ekspertų grupės vertinimas atkartoja duomenis iš JAV gynybos departamento, kurio atstovai antradienį pareiškė, kad Rusijos kariai ir toliau turi sunkumų dėl logistikos aprūpinimo.Analitinio centro autoriai taip pat tvirtina, kad Rusijos karių vykdomas gyvenamųjų rajonų apšaudymas tęsiasi ir intensyvėja.Tuo tarpu Ukrainos ginkluotosios pajėgos paskelbė pareiškimą, kad priešas perėjo „prie visiško ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sunaikinimo“.„[Priešas] ir toliau vykdo artilerijos apšaudymą ir raketų atakas prieš gyvenamuosius gyvenviečių rajonus, istorinius architektūros paminklus, mokyklas, ligonines ir civilinę pramonės produkciją“, – nurodė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Ukrainos gynybos viceministrė: Rusija priversta organizuoti slaptą mobilizacijąNors Rusijos žmonės palaiko karą Ukrainoje, kurį jie vadina „operacija“, tačiau tuo pačiau su baime laukia balandžio 1-osios, kuomet prasidės pavasarinis šaukimas į kariuomenę. Tai pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Anna Malyar.Anot jos, šiuo metu Rusijos kariuomenė bando pergrupuoti savo karius ir ruošiasi kitai puolimo bangai, nusidriekiančiai gilyn į Ukrainos teritoriją, skelbia TSN.„Dabar matome laikotarpį, kai priešas bando pergrupuoti savo kariuomenę. Jis koncentruoja dalį karių prie Ukrainos sienų ir, aišku, neatsisako savo planų ir ruošiasi kitai puolimo bangai, kad persikelti gilyn į teritoriją. Tačiau matome ir problemų, su kuriomis susiduria Rusijos Federacijos kariai. Pagrindinė jų problema – personalas“, – pažymėjo viceministrė.Ji priminė, kad dabar Rusijos Federacija netgi priversta organizuoti slaptą savo pajėgų mobilizaciją.„Ir Rusijos visuomenė tokia prieštaringa: viena vertus, beveik visa jų dauguma palaiko karą Ukrainoje, kurį vadina „operacija“. Tačiau visi bijo mobilizacijos ar šaukimo, nes balandžio 1 d. prasideda pavasarinis šaukimas. Jie bijo būti išsiųsti į Ukrainą. Jie nenori, kad čia mirtų jų vaikai, sūnūs, vyrai. Todėl ši vidinė baimė tik apsunkina personalo papildymo procesą“, – aiškino A. Malyar.Anot jos, dėl to Rusija dabar į karą Ukrainoje bando įtraukti Baltarusiją.„Todėl taip pat matome, kad Rusijos Federacija bando papildyti šias pajėgas samdiniais iš kitų šalių, taip pat įtraukdama Baltarusiją“, – pridūrė gynybos viceministrė.

Vaizdo įraše – į Ukrainą iš Krymo skriejančios raketosPasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti sparnuotųjų raketų paleidimas iš laivo, esančio prie Krymo krantų, į vakarus nuo Sevastopolio miesto.Vaizdo įraše, kurio geografinę vietą nustatė CNN, matyti, kaip raketos skrieja Ukrainos link.„Akivaizdu, kad tolumoje stovi laivas“, – vaizdo įraše sako vyriškas balsas, kalbantis rusiškai. Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby anksčiau sakė, kad JAV „pastebėjo padidėjusį karinio jūrų laivyno aktyvumą šiaurinėje Juodosios jūros dalyje“.

„New York Times“ : Rusija atitraukia sraigtasparnius iš Chersono „New York Times“ išanalizavo palydovinius Chersono aerodromo, dar žinomo kaip Černobajevka, nuotraukas ir nustatė, kad karinių sraigtasparnių ten nebėra, skelbia BBC.Kovo 16 d. aerodrome buvo matomi sraigtasparniai iš „Planet Labs“ parduodamų nuotraukų. Kovo 21-osios nuotraukose jų nebėra. „New York Times“ taip pat patvirtino kovo 18 d. „Twitter“ vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip tempiamas sraigtasparnis.Ukrainos aviacija ir artilerija pastarosiomis dienomis keletą kartų atakavo Černobajevkos aerodromą, kuris buvo strateginė bazė kariams atakai prieš Nikolajevą.Laikraščio kalbinti karo ekspertai teigia, kad aerodromo evakuacija yra dar vienas Rusijos puolimo šia kryptimi nesėkmės įrodymas. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalies kariuomenė rengia kontrpuolimą, kad išlaisvintų Chersoną iš Rusijos okupacijos.https://twitter.com/nytimes/status/1506375679515971585?ref_src=twsrc%5Etfw

Britų žvalgyba: Rusija į nesėkmes reaguos vis žiauresnėmis priemonėmisDidžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimu, Rusijos kariuomenės užgrobtuose Ukrainos miestuose civilių gyventojų protestai nerimsta, skelbia BBC.„Rusijos pastangos sutramdyti gyventojus manipuliuojant žiniasklaida, propagandos skleidimu ir pastatymu marionetinių prokremliškais lyderiais iki šiol nedavė rezultatų“, – sakoma reguliarioje naktinėje britų žvalgybos ataskaitoje.Pažymima, kad Rusija į šias nesėkmes greičiausiai reaguos vis žiauresnėmis ir prievartinėmis priemonėmis, siekdama tramdyti Ukrainos žmones.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506389362417754120?ref_src=twsrc%5Etfw

Daugybė Baltarusijos karių atsisako dalyvauti Rusijos invazijoje UkrainojeDaugybė Baltarusijos kariuomenės karių atsisako dalyvauti Ukrainos kare. Apie tai operatyvinėje informacijoje apie Rusijos invaziją praneša Ukrainos gynybos ministerija, skelbia „Ukrinform“.„Galimybė, kad Baltarusijos Respublikos ginkluotosios pajėgos įsitrauks į karą prieš Ukrainą Rusijos Federacijos pusėje, tačiau, remiantis turima informacija, daugelis personalo ir kai kurių vadų atsisako dalyvauti okupacinėse operacijose prieš mūsų šalį“, – rašoma pranešime.Kartu pažymima, kad Baltarusijos karinė-politinė vadovybė ir toliau teikia visapusišką paramą Rusijos kariams naudojantis aerodromu ir transporto tinklu bei individualiomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Todėl, pažymima, Baltarusija yra nusikaltimų prieš Ukrainos žmones bendrininkas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo teigimu, karių puolimo iš Baltarusijos Respublikos Voluinės kryptimi grėsmė yra didelė, tačiau Ukrainos gynėjai pasiruošę atmušti.Anksčiau Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusijos karinė technika artėja prie Baltarusijos sienos, norėdama tam tikromis pajėgomis bandyti prasiskverbti į Ukrainos teritoriją.

Rusijos kariai sunaikino laboratoriją ČernobylyjeRusijos kariuomenės kariai apiplėšė ir sunaikino naujausią centrinę analitinę laboratoriją Černobylio mieste, kuri yra unikalus kompleksas, galintis teikti paslaugas bet kuriame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etape – nuo kondicionavimo iki šalinimo.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos valstybinė draudžiamosios zonos valdymo agentūra, skelbia TSN.Pažymima, dar 2015 metais sėkmingai įgyvendintas projektas, skirtas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrai gerinti – laboratorije yra moderni įranga, kuri neturi analogų Europoje. Laboratorije buvo tiriamos radioaktyviosios atliekos iš Černobylio draudžiamosios zonos.„Laboratorijos bazėje yra labai aktyvūs mėginiai ir radionuklidų pavyzdžiai, kurie šiandien yra priešo rankose – tikimės, kad jie pakenks jiems patiems, o ne civilizuotam pasauliui“, – rašoma pranešime.

Karštajame Sumų taške – didžiulis gaisras Rusijos kariuomenės kariai Sumų regione Ukrainoje tiesiog gatvėje šaudo į civilius žmones, pavogė paskutinį greitosios pagalbos automobilį, todėl gydytojai fiziškai negali atsiliepti į iškvietimą, o Trostjanece, kuris laikomas karščiausias Sumų taškas, kilo didžiulis gaisras. Apie tai paskelbė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živitskis. „Vakar ir šiandien Trostjanece tęsiasi mūšiai – čia karščiausias taškas Sumų regione... Trostjanece kilo labai didelis gaisras, todėl kreipiamės į visus miesto gyventojus: uždarykite langus, gali būti labai didelis užterštumas dėl dūmų, ir toliau likite slėptuvėse, nes gatvėje tęsiasi mūšiai ir artilerijos apšaudymai“, – sakė jis. Anot jo, dabar Trostjanecas išlieka ta vieta, kuri labiausiai kenčia nuo į Ukrainą įsibrovusių Rusijos kariuomenės karinių veiksmų. „Žmonės žudomi, daugelyje gyvenviečių nėra elektros, nėra vandens ir galimybės pristatyti vaistus... Bet kur yra galimybė... savanoriai pristato...“, – sakė D. Živitskis. Jis pažymėjo, kad Trostjanece pavojinga tiesiog būti gatvėje, nes įsibrovėliai šaudo civilius. „Nušovė moterį, kuri kaip tik važiavo per miestą dviračiu. Neduoda galimybės palaidoti mirusiųjų. Labai didelė bėda su žuvusiųjų kūnų laikymu morge“, – sakė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas. Jo teigimu, bendruomenės moterys gimdo namuose, nes nėra galimybės patekti į ligoninę, kurią taip pat ne kartą apšaudė okupantai. Anot D. Živitskio, Rusijos kariai pavogė ir paskutinį greitosios pagalbos automobilį, todėl medikai fiziškai negali reaguoti į iškvietimus.

Ukrainos generalinė prokurorė: nustatytas karys, išžaginęs moterįUkrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova prabilo apie pirmajam Rusijos okupantui pareikštus įtarimus dėl moters išžaginimo Kyjivo srityje. Apie tai ji paskelbė feisbuke.„Gauname naujausios informacijos apie Rusijos kariuomenės įvykdytus seksualinius nusikaltimus okupuotose teritorijose ir „karštuosiuose taškuose“. Kyjivo srities prokurorai nustatė Rusijos karį, kuris nužudė neginkluotą vyrą ir ne kartą prievartavo jo žmoną“, – nurodė I. Venediktova.Anot jos, viename iš Brovarsky rajono kaimų Rusijos kariuomenės karys įsiveržė į privatų namą ir nušovė savininką. Po to neblaivus karys kartu su kolega ne kartą prievartavo nužudyto civilio žmoną, grasindamas smurtu ir ginklais.„Jis netgi grasino jos mažamečiui vaikui, kuris buvo kartu su savo motina“, – pridūrė generalinė prokurorė.Ji pažymėjo, kad Rusijos Federacijos karys buvo informuotas apie įtarimą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo. Jis buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą ir teismui pateiktas prašymas dėl jo suėmimo.„Mes surasime kiekvieną niekšą ir priversime jį atsakyti kaip yra numatyta įstatyme“, – pabrėžė I. Venediktova.https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/353647243439617&show_text=true&width=500

Pranešė apie aukas Donecko srityje Antradienį, kovo 22 d., Rusijos kariai Donecko srityje nužudė mažiausiai tris civilius. Apie tai feisbuke pranešė Donecko OVA vadovas Pavelas Kirilenko.Teigiama, kad du žmonės buvo nužudyti Manguše, o vienas – Novoselovkoje. Tarp žuvusiųjų yra 14-metis vaikinas.Taip pat žinoma, kad buvo sužeisti šeši civiliai. Be to, Bachmute pagalba buvo suteikta vienam asmeniui, kuris buvo sužeistas Lugansko srityje.P. Kirilenkos teigimu, tikslaus žuvusiųjų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje nustatyti neįmanoma, tačiau kovo 22 d. pavyko patikslinti informaciją apie vieną žuvusįjį ir du sužeistuosius Mariupolyje.Iš viso dėl Rusijos agresijos Donecko srityje (neįskaitant aukų Mariupolyje ir Volnovachoje) žuvo 118 civilių, o 483 buvo sužeisti.

Pentagonas: Ukraina bando susigrąžinti okupuotas teritorijasDabar Ukrainos pajėgos bando susigrąžinti okupantų laikinai užimtas teritorijas, taip pat ir šalies pietuose.JAV Gynybos departamentas teigė, kad Ukrainos kariuomenė, atlikdama masinį Rusijos kariuomenės puolimą, pademonstravo pagrįstą gynybos taktiką, o tai leido jiems imtis kontrpuolimo tam tikrose srityse.Tai pareiškė Pentagono pirmininkas Johnas Kirby, skelbia „Ukrinform“.„Jie ginasi labai protingai, vikriai ir kūrybiškai pozicijose, kurias, jų nuomone, yra teisingos ginti“, – pridūrė JAV gynybos pareigūnas.Anot jo, dabar Ukrainos pajėgos bando susigrąžinti okupantų laikinai užimtas teritorijas, ypač šalies pietuose.

Zelenskis vėl kreipėsi į Rusijos karius: gyventojų žudymas yra nusikaltimasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kalboje, kurią paskelbė naktį iš antradienio į trečiadienį, dar kartą kreipėsi į kare dalyvaujančius Rusijos karius.„Noriu dar kartą pakartoti visiems rusų pilotams, kurie negalvoja, kokį užsakymą vykdo. Civilių gyventojų žudymas yra nusikaltimas. O tu atsakysi – bet kokiu būdu. Šiandien ar rytoj, tai jau yra mažiau svarbu, svarbiausia, kad tai neišvengiama“, – sakė jis. Anot Ukrainos vadovo, Rusijai ir toliau nesiseka kare – vėl buvo numušti Rusijos lėktuvai, taip pat buvo ypač svarbus bombonešis virš Mariupolio. „Taip bus su kiekvienu, kuris žudo mūsų žmones, taikius žmones mūsų taikioje žemėje“, – sakė jis.

Ukraina gavo daugiau kaip 100 tūkst. tonų humanitarinės pagalbosNuo karo pradžios Ukrainą pasiekė jau daugiau kaip 100 tūkst. tonų humanitarinės pagalbos. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Anot jo, jau yra sukurta interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie humanitarinę pagalbą Ukrainai. „Vien per pastarąsias dvi savaites mūsų valstybė jau gavo daugiau nei 100 tūkst. tonų humanitarinės pagalbos. Šie kroviniai greitai paskirstomi per specialius regionams skirtus mazgus. Tačiau prašymų yra ir daugiau. Dar daugiau galimybių. Dar daugiau darbo“, – sakė jis.Anot jo, interneto svetainėje žmonės gali sužinoti, kaip įsigyti, kaip išsiųsti ir kam adresuoti humanitarinius krovinius: „Tai skirta visiems, kurie nori prisijungti. Visiems, kurie gali padėti. Ukrainoje ir pasaulyje. Pagalba teikiama 24 valandas per parą.“

Zelenskis neabejoja, kad į Ukrainą atvyks popiežius PranciškusApibendrindamas 27-osios karo Ukrainos dienos įvykius Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ryte kalbėjosi su popiežiumi Pranciškumi, kuris meldžiasi už Ukrainos žmonių laisvę.„Ryte kalbėjausi su Jo Šventenybe popiežiumi Pranciškumi apie taikos paieškas Ukrainai, mūsų valstybei, apie okupantų žiaurumus, apie humanitarinius koridorius į apsuptus miestus. Padėkojau Jo Šventenybei už aiškią ir tvirtą poziciją prieš karą ir už maldas už Ukrainą. Pakviečiau jį aplankyti mūsų šalį šiuo pačiu svarbiausiu metu. Tikiu, kad mums pavyks surengti šį svarbų vizitą, kuris vienareikšmiškai palaikys kiekvieną iš mūsų, kiekvieną iš ukrainiečių.“Jis taip pat sakė, kad sulaukė palaikymo ir iš Italijos parlamento. „Patyriau maksimalų palaikymą. Nuoširdi šiluma žodžiuose. Paragino Italiją sugriežtinti sankcijas Rusijai, jos režimui. Ir stipriai smogti visiems Rusijos veikėjams, atsakingiems už šį karą. Už karą prieš mus. Į jų nekilnojamąjį turtą, sąskaitas ir jachtas. Už jų protį užsidirbti pinigų iš karo, gyventi ir ilsėtis toli, Europoje, kur ramu ir patogu“, – kalbėjo V. Zelenskis.Ukrainos vadovas neabejoja, kad jau šią savaitę Rusija sulauks naujų sankcijų. „Ir esu dėkingas Italijai už tai, kad ji remia Ukrainos narystę ES“, – sakė V. Zelenskis.

Zelenskis: pasaulis nenustos ginti tiesos, mūsų tiesosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad svarbią pagalbą derybų procese su Rusija teikia tarptautiniai partneriai. Anot jo, Ukrainos ir Rusijos derybos dėl karo pabaigos vyksta praktiškai kasdien, o procesas – labai sudėtingas. Apie tai V. Zelenskis tai pareiškė naktinėje vaizdo žinutėje, kurią išplatino naktį iš antradienio į trečiadienį.„Mes ir toliau dirbame įvairiais lygiais ir siekdami paskatinti Rusiją taikai užbaigti šį žiaurų karą. Ukrainos atstovai dirba derybose, kurios vyksta beveik kasdien. Tai labai sunku! Kartais skandalinga. Bet mes judame į priekį žingsnis po žingsnio“, – sakė Ukrainos vadovas.Jis taip pat padėkojo tarptautiniams partneriams.„Dėkoju visiems tarptautiniams tarpininkams, kurie kovoja už Ukrainą, už Europą, už tiesą, kurie atneša į Maskvą tikrą, sąžiningą vaizdą ir skatina realistiškai pažvelgti į tai, kas vyksta mūšiuose ir į tai, kad pasaulis nenustos ginti tiesos, mūsų tiesos“, – sakė V. Zelenskis.

JK žada padidinti ekonominį spaudimą RusijaiŠį vakarą Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.Per pokalbį M. Truss sakė, kad JK ir jos sąjungininkės „padidins ekonominį spaudimą“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimui.https://twitter.com/trussliz/status/1506347376981819397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506347376981819397%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-latest-war-putin-russia-skynews-live-12541713

Jau septynios valstybės pradėjo karo nusikaltimų, Rusijos įvykdytų Ukrainoje, tyrimąKaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, apie tai per Ukrainos televizijas paskelbė generalinė prokurorė Irina Venediktova.„Dabar tokių valstybių – jau septynios. Bet mes negalim jų įvardinti – jos pirmos apie tai praneš“, – teigė generalinė prokurorė.

Laukiama Zelenskio ir Xi Jinpingo pokalbioUkrainos prezidento biure laukiama šalies prezidento Volodymyro Zelenskio ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo pokalbio.Kijevas tikisi, kad Pekinas atliks svarbų vaidmenį užbaigiant karą.

Šiandien iš Mariupolio į Zaporožę savu transportu išvažiavo 5926 žmonėsApie tai trumpoje spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščiuk, informuoja „Ukrinform“ korespondentas.„Šiandien užtikrinome humanitarinio koridoriaus Mariupolio gyventojų evakavimui veikimą. Iš Berdiansko buvo evakuota 1100 Mariupolio gyventojų. Šiuo metu jie jau yra saugūs Zaporožės mieste. Šiandien humanitariniu koridoriumi iš Mariupolio į Zaporožę savu transportu atvažiavo 5926 žmonės“, – sakė I. Vereščiuk.

Pentagonas: JAV mato ženklų, kad ukrainiečiai ima pereiti į puolimąAmerika mato ženklų, kad ukrainiečiai po truputį ima pereiti į puolimą, antradienį vykusioje trumpoje spaudos konferencijoje sakė Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby‘is.Jo teigimu, Ukrainos pietuose, netoli Chersono ukrainiečiai „mėgino atsikovoti teritoriją“.„Jie gynėsi labai sumaniai, labai vikriai, labai kūrybingai tose vietose, kur, jų nuomone, buvo tinkamos vietos gintis, o dabar matome: kai kur, konkrečiai – pietuose, netoli Chersono jie mėgino atsikovoti teritoriją“, – sakė J. Kirby‘is.

„Politico“ apklausa: Zelenskis – įtakingiausias žmogus EuropojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tapo įtakingiausiu žmogumi Europoje, tai rodo „Politico“ skaitytojų apklausos rezultatai.Apie tai pranešama „Politico“ svetainėje, skelbia „Ukrinform“.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 d. V. Zelenskis reguliariai publikuoja Kyjivo centre ir prezidento biure filmuotus videoreportažus.Jis taip pat vaizdo ryšiu kreipėsi į JAV Kongresą, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos parlamentus, kuriuose skambėjo esminė žinia – Ukraina reikia didelio palaikymo iš Vakarų pusės, kovojant su Rusija.Pranešime akcentuojama – svarbu tai, kad jo pastangos padėjo pakeisti požiūrį Europos sostinėse ir sukėlė tokių pokyčių jų valdžios politikoje, kurie dar prieš kelis mėnesius buvo neįsivaizduojami.Remiantis apklausa internetu „Skaitytojai renka“, kasmet atnaujinamas sąrašas pačių įtakingiausių žmonių „POLITICO 28“.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį maždaug valandą kalbėjosi apie karą Ukrainoje, įskaitant paliaubų sąlygas, pranešė pareigūnai Paryžiuje.Eliziejaus rūmai teigė, kad pokalbio metu jie aptarė „saugumo sąlygas esminiais klausimais“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Kremlius nurodė, kad vyksta „išsamus pasikeitimas nuomonėmis apie situaciją Ukrainoje, įskaitant vykstančias Rusijos ir Ukrainos atstovų derybas“.

Heraščenka: „pergalę“ Putinas tikisi pasiekti iki gegužės 7-osiosTokia informacija Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka pasidalino platformos „Telegram“ kanale: „Kovo 21 d. V. Putinas dalyvavo susirinkime videokonferencijos formatu su N. Patruševu, S. Šoigu, V. Gerasimovu ir A. Bortnikovu. Aptariant esamą situaciją fronte, prabilta apie rusų kareivių netektis, kurias V. Gerasimovas pavadino didelėmis. V. Putinas pertraukė V. Gerasimovą ir toliau kalbėjo – pareiškė, kad tai leistinos netektys, be to, visiškai nereikšmingos, lyginant su tikslais, kurie bus pasiekti po pergalės.“„Naujais „pergalės“ terminais V. Putinas nurodė balandžio 21–gegužės 7 d., būtent šiomis dienomis jis planuoja prispausti Ukrainos valdžią pasirašyti sutikimą, kurį bus galima pateikti kaip kapituliaciją, ir surengti gegužės 9 d. Pergalės dienos paradą“, – rašė A. Heraščenka.

NATO kviečia Zelenskį vaizdo ryšiu pasakyti kalbą per viršūnių susitikimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakviestas pasakyti kalbą specialiame NATO viršūnių susitikime, kuris vyks ketvirtadienį ir jame bus kalbama apie Rusijos įsiveržimą į jo šalį, pranešė pareigūnas.„Prezidentas Zelenskis kviečiamas vaizdo ryšiu kreiptis į NATO viršūnių susitikimą, – antradienį sakė vienas NATO pareigūnas. - Tai bus galimybė sąjungininkių lyderiams tiesiogiai iš prezidento Zelenskio išgirsti apie siaubingą padėtį, su kuria susiduria Ukrainos žmonės dėl Rusijos agresijos".

220 rusų kareivių iš vieno dalinio nesutinka dalyvauti invazijoje, rašo SkynewsRusijos kariai masiškai atsisako dalyvauti kare prieš Ukrainą, praneša Ukrainos Gynybos ministerija.Naujausioje veiklos ataskaitoje rašoma, kad 220 kareivių iš vieno dalinio nesutiko dalyvauti invazijoje.Nuo invazijos pradžios iš dalinio žuvo 50 kareivių, 110 buvo sužeisti, skelbia Ukrainos Gynybos ministerija.JAV žvalgyba taip pat praneša apie žemą rusų kareivių motyvaciją, nors tokios išvados daromos, remiantis anekdotiškais nutikimais.

Peskovas: Rusija panaudotų branduolinius ginklus tik tada, jeigu jai iškiltų „egzistencinė grėsmė“Rusija panaudotų branduolinius ginklus Ukrainos konflikto kontekste tik tuomet, jei jai iškiltų „egzistencinė grėsmė“, antradienį "CNN International" sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas."Mes turime vidaus saugumo koncepciją, ir ji yra vieša. Galite perskaityti apie visas priežastis panaudoti branduolinius ginklus, - sakė D. Peskovas. - Taigi, jei tai yra egzistencinė grėsmė mūsų šaliai, tuomet juos galima panaudoti pagal mūsų koncepciją“.D. Peskovo komentaras buvo paskelbtas, kai per interviu pašnekovė Christiane Amanpour pastūmėjo jį paaiškinti, ar jis „įsitikinęs ir yra tikras", kad V. Putinas nepasinaudos branduoline galimybe Ukrainos kontekste.

Baltieji rūmai: JAV neturi įrodymų, kad Kinija siųstų ginklus Rusijai Jungtinės Valstijos neturi įrodymų, kad Kinija pastarosiomis dienomis būtų siuntusi ginklų savo sąjungininkei Rusijai, antradienį sakė aukštas JAV pareigūnas.„Galiu jums pasakyti, kad mes nematome (...) Kinijos karinės įrangos tiekimo Rusijai. Tačiau, žinoma, mes tai atidžiai stebime“, – sakė patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.

Per dieną įvykdė 80 antskrydžių, kurių tikslas buvo bombarduoti UkrainąIš 80 orlaivių 29 pakilo iš Baranovičių ir Bobruisko aerodromų, esančių Baltarusijos teritorijoje.Tokius duomenis kovo 22 d. 18 val. skelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Pažymėtina, kad, nepasiekdami sėkmės, priešai toliau apšaudo raketomis ir bombomis karinės ir civilinės infrastruktūros objektus Žytomyro, Kyjivo, Černihivo, Charkivo ir Donecko srityse.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278395061140246

Baltieji rūmai: Vakarai ketvirtadienį skelbs naujas sankcijas MaskvaiKetvirtadienį, kai JAV prezidentas Joe Bidenas Briuselyje susitiks su Europos sąjungininkais, bus paskelbta apie daugiau sankcijų Rusijai ir griežtinamą esamų priemonių taikymą, sakė aukšto rango amerikiečių pareigūnas.„Nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas antradienį žurnalistams sakė, kad „kartu su mūsų sąjungininkais ketvirtadienį bus paskelbtas papildomas sankcijų paketas“.Jis sakė, kad „bus koncentruojamasi ne tik į naujas sankcijas, bet ir į bendras pastangas kovoti su sankcijų vengimu“.

EK siūlo skirti 3 mlrd. eurų ES šalims, priimančioms pabėgėlius iš UkrainosEuropos Komisija pasiūlė skirti iš Europos Sąjungos biudžeto 3 mlrd. eurų ES šalims, priimančioms pabėgėlius iš Ukrainos.Tai antradienį pranešė EK pirmininkė Ursula von der Leyen.„Mes siūlome papildomai skirti 3 mlrd. eurų paremti ES šalims, priimančioms pabėgėlius iš Ukrainos“, - pareiškė ji.Pasak U. von der Leyen, į ES jau atvyko beveik 3,5 mln. pabėgėlių iš Ukrainos. „Tai didžiausia humanitarinė krizė Europos istorijoje pastaraisiais dešimtmečiais“, - pabrėžė ji.

JAV gynybos pareigūnas: Rusija apšaudo Mariupolį iš Azovo jūrosRusija pradėjo Mariupolio apšaudymą iš Azovo jūros – maždaug septynių laivų grupė pradėjo atakas į svarbų uostamiestį, teigia aukšto rango JAV gynybos pareigūnas.Pasak gynybos pareigūno, keli laivai gali būti minų traleriai, keli – desantiniai laivai, kiti – antvandeniniai koviniai laivai, prisijungę prie apsiausto miesto puolimo per pastarąsias 24 valandas.„Toliau stebime Rusijos pajėgas [Mariupolio] mieste, – teigė pareigūnas. – Manome, kad bent dalis yra separatistinės pajėgos, atvykusios iš Donbaso; na o ukrainiečiai kovoja iš visų jėgų, kad tik Mariupolis nekristų.“Mariupolį rusai jau apšaudė iš ilgojo nuotolio raketų ir iš artilerijos pabūklų.Amerikiečio gynybos pareigūno teigimu, Rusija turi Juodojoje jūroje iš viso 21 laivą, 12 iš jų – antvandeniniai koviniai laivai, kiti – desantiniai laivai.

Chersonas artėja prie humanitarinės katastrofosDėl blokados mieste kritiškai trūksta maisto ir vaistų, skelbia UNIAN. Ypatingos rizikos grupėje yra naujagimiai, kuriems trūksta kūdikių maisto ir higienos priemonių, taip pat sunkiai sergantys žmonės.Be to, Rusijos okupacinė administracija mėgina slopinti pilietinį pasipriešinimą, bando kurti okupacinius savivaldos organus.https://t.me/uniannet/40603

AFP: per dronų ataką viename Kyjivo mokslo institute žuvo žmogusMažiausiai vienas žmogus žuvo dronams antradienį atakavus vieną mokslo institutą Ukrainos sostinėje Kyjive, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai ir pareigūnai.Kariuomenės gelbėtojai iš įvykio vietos išnešė vieną uždengtą lavoną, matė AFP žurnalistai.Iš Ukrainos nacionalinei mokslų akademijai priklausančio Superkietųjų medžiagų instituto balto septynių aukštų pastato Kyjivo šiaurės vakaruose kilo dūmai.Kariai įvykio vietoje atkreipė dėmesį į maždaug metro ilgio sparnuotą aparatą, perlūžusį į dvi dalis, ir sakė, kad tai rusų dronas.Vienas Gynybos ministerijos žvalgybos pareigūnas įvykio vietoje sakė, kad žuvo trys žmonės, bet kiti šaltiniai šio skaičiaus nepatvirtino.„Per šiandienos antskrydį Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos panaudojo dronus „Orlan“, vienas jų numetė bombą ir todėl pastatas užsidegė“, – AFP sakė minėtas pareigūnas, prašęs neskelbti jo pavardės.„Vėliau pasirodė dar du dronai ir taip pat bandė numesti bombas; jie buvo numušti. Čia buvo pramoninės dirbtuvės, civilinė institucija. Ne karinė“, – sakė šaltinis.Iš po nuolaužų ištrauktas žuvusysis karine uniforma buvo paguldytas ant neštuvų, uždengtas juoda plėvele ir įkeltas į mikroautobusą.Chaki spalvos drono nuolaužose, gulėjusiose gatvėje už 50 m nuo subombarduoto pastato, matėsi laidai ir schemos.Ataka įvykdyta Kyjive galiojant komendanto valandai, turinčiai pasibaigti trečiadienį ryte.

„Galingos bombos“ sudrebino apgultą Mariupolį, kai buvo gelbėjami žmonėsDvi „supergalingos bombos“ antradienį sudrebino Mariupolį, Ukrainos valdžiai iš naujo bandant gelbėti civilius iš apgulto uostamiesčio, patiriančio negailestingą apšaudymą nuo Rusijos invazijos pradžios beveik prieš mėnesį.Daugiau nei 200 tūkst. žmonių yra įstrigę strategiškai svarbiame mieste, kurį tie, kuriems pavyko pabėgti, apibūdina kaip „stingdantį pragaro peizažą, nusėtą lavonų ir sugriautų pastatų“, sakė „Human Rights Watch“, remdamasi vietos pareigūno pateiktais duomenimis. „Žinome, kad visiems vietos neužteks“ antradienį, bet „bandysime vykdyti evakuacijas tol, kol ištrauksime visus Mariupolio gyventojus“, – vaizdo kreipimesi pažadėjo vicepremjerė Iryna Vereščiuk.Dvi „supergalingos bombos“ rėžėsi į miestą net vykstant gelbėjimo darbams, pranešė Mariupolio vietos valdžios institucijos, nepateikusios duomenų apie aukas. „Akivaizdu, kad okupantai nesidomi Mariupolio miestu, jie nori sulyginti jį su žeme, paversti pelenais“, – sakė valdžia.

Rusija iškėlė byla žurnalistuiRusijos tyrimų komitetas antradienį pranešė iškėlęs baudžiamąją bylą populiariam žurnalistui dėl „melagingos“ informacijos apie Rusijos armiją Ukrainoje platinimo.„Rusijos tyrimų komiteto Pagrindinis tyrimų departamentas iškėlė baudžiamąją bylą žurnalistui Aleksandrui Nevzorovui, – sakoma komiteto pranešime. – Nevzorovas paskelbė tyčia melagingą informaciją apie tyčinį Rusijos ginkluotųjų pajėgų gimdymo namų Mariupolio mieste apšaudymą“.

Rusijos kariuomenė antradienio vakarą apšaudė Obolono rajoną Kijeve, „Telegram“ kanale praneša „NEXTA Live“. Skelbiama, kad užsidegė du pastatai ir sunkvežimis. Gaisras gesintas dvi valandas. Informacija apie aukas ir sužeistuosius dar tikslinama. https://t.me/nexta_live/22973

Sunaikinta geležinkelio stotisPavlograde, Dniepro regione, dėl raketų smūgių buvo sunaikinta geležinkelio stotis. Tai „Telegram“ kanale paskelbė Dniepro regiono pirmininkas Valentinas Rezničenko, praneša „Ukrinform“. Apie sunaikinimą skelbia ir UNIAN. „Raketų smūgiai Pavlograde. „Pavlograd-2“ geležinkelio stotis buvo sugriauta. Geležinkelio bėgiai sunaikinti, nuo bėgių nulėkė 15 vagonų, žuvo vienas žmogus“, – sakoma pranešime.Eismas per stotį sustabdomas neribotam laikui.https://t.me/uniannet/40584

Mariupolyje bombos krenta kas 10 minučiųVirš Mariupolio, netoli „Neptūno“ sporto centro, Ukrainos gynėjai numušė Rusijos įsibrovėlių lėktuvą. Apie tai „Telegram“ kanale paskelbė Mariupolio miesto taryba, praneša „Ukrinfom“.„Šiandien yra gerų naujienų! 16.45 val. „Neptūno“ baseino rajone mūsų gynėjai numušė vieną iš rusų okupantų lėktuvų, kuris pastarosiomis savaitėmis naikino mūsų miestą. Taip bus su kiekvienu priešu! Su visais, kurie kėsinasi į mūsų laisvę, mūsų miestą!“ – sakoma žinutėje.Pasak „Azovo“ pulko vado pavaduotojo, Mariupolyje rusų įsibrovėlių bombos krenta kas dešimt minučių. Be tankų ir artilerijos miestas apšaudomas ir iš Rusijos laivų. „Azovo“ pulko atstovas teigė, kad Mariupolyje civilių aukų skaičius kasdien didėja ir šiuo metu siekia daugiau nei tris tūkstančius žmonių.

CNN: Baltarusija gali „greitai“ įsijungti į karąJAV ir NATO mano, kad Baltarusija „greitai“ gali prisijungti prie Rusijos kariaujant su Ukraina. CNN skelbia, kad taip teigė JAV ir NATO pareigūnai, pridūrę, kad šalis jau imasi veiksmų tai padaryti.Vis labiau „tikėtina“, kad Baltarusija įsitrauks į konfliktą, pirmadienį sakė NATO karinis pareigūnas. „Putinui reikia paramos. Viskas padėtų“, – aiškino pareigūnas.Baltarusijos opozicijos šaltinis sakė, kad Baltarusijos koviniai daliniai jau artimiausiomis dienomis yra pasirengę vykti į Ukrainą.Aukštas NATO žvalgybos pareigūnas atskirai sakė, kad Aljansas vertina, jog Baltarusijos vyriausybė „rengia aplinką, kad pateisintų Baltarusijos puolimą prieš Ukrainą“.

Beveik 200 tūkst. Ukrainos pabėgėlių traukiniais išvyko iš LenkijosIš dviejų milijonų pabėgėlių, kurie po Rusijos invazijos pabėgo iš Ukrainos į Lenkiją, beveik 200 tūkst. nuo tada traukiniais išvyko į užsienį, antradienį pranešė Lenkijos geležinkelių operatorė.„Beveik 400 reguliarių traukinių pervežė daugiau nei 140 tūkst. žmonių, dar 45 tūkst. žmonių pasinaudojo 113 papildomų traukinių“, – naujienų agentūrai AFP sakė PLK operatorės atstovas Miroslawas Siemieniecas. Dauguma išvyko į Berlyną, bet kai kurie keliavo ir į Prahą bei Vieną.Pabėgėliai galėjo važiuoti be bilieto, nes visi Lenkijos traukiniai – tiek regioniniai, tiek tarptautiniai – šiuo metu yra nemokami tiems, kurie pabėgo nuo karo.Kiti išvyko iš Lenkijos į kitas šalis automobiliu ar lėktuvu, tačiau bendrų duomenų nėra, nes tai susiję su kelionėmis bevizėje Šengeno zonoje. Lenkijos pasienio tarnybos duomenimis, praėjusio mėnesio pabaigoje prasidėjus karui, iš Ukrainos į Lenkiją atvyko daugiau nei 2,1 mln. žmonių.Kiti, pirmiausia kirtę Moldovos arba Rumunijos sieną, liko Lenkijoje, kurioje dar iki karo buvo apie 1,5 mln. ukrainiečių.Sienos apsaugos tarnyba pridūrė, kad nuo karo pradžios iš Lenkijos į Ukrainą išvyko maždaug 274 tūkst. žmonių.

Kyjivo policijos vadovo pavaduotojas apkaltino Rusijos pajėgas naudojant baltojo fosforo bombas Kramatorsko mieste, esančiame šiaurinėje Donecko dalyje, rašo „Sky news“. Oleksijus Biloščiskis socialiniame tinkle pasidalino vaizdo įrašu su užfiksuota medžiaga, kuri degdama ant žemės į orą išskiria baltus dūmus.„Dar vienas fosforo bombų panaudojimo Kramatorske įrodymas“, – rašė O. Biloščiskis.Baltasis fosforas yra toksiška medžiaga, kuri, sąveikaudama su deguonimi, užsidega savaime.Jis gaminamas iš uolienų, kuriuose yra fosfatų, ir naudojamas trąšų, maisto priedų ir valymo junginių gamyboje.„Sky News“ šio vaizdo įrašo nėra patvirtinusi.https://twitter.com/Biloshytsky/status/1506197081366618119?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskio patarėjas ukrainiečiams: nedehumanizuokime priešo, nebūkime panašūs į rususUkrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius paragino ukrainiečius nedehumanizuoti priešo, praneša naujienų agentūra UNIAN.Jis tai pareiškė vaizdo kreipimesi, paskelbtame „Telegram“ kanale.„Noriu jūsų paprašyti: nereikia dehumanizuoti priešo. Raginimai tyčiotis iš belaisvių, smogti Rusijos Federacijos ir ją remiančių šalių, pavyzdžiui, Baltarusijos, gyventojams ar juos naikinti yra neleistini“, – pabrėžė jis.O. Arestovičius priminė, kad Ukraina yra Europos šalis su europietiška armija.„Mes su jumis nesame barbarai. Mes – civilizacija, kariaujanti su barbarais“, –sakė jis.Antradienį Ukraina pranešė, kad jos armija jau nukovė apie 15,3 tūkst. Rusijos kareivių, numušė 99 lėktuvus ir 123 sraigtasparnius.

JT vadovas vadina Rusijos karą prieš Ukrainą „neįmanomu laimėti“Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas antradienį pareiškė, kad Rusijai laikas baigti savo „absurdišką karą“ Ukrainoje. Jis sakė, kad šio karo „neįmanoma laimėti“.Generalinis sekretorius pasaulio organizacijos būstinėje Niujorke žurnalistams sakė, kad karas „eina į niekur, sparčiai“. „Daugiau nei dvi savaites Mariupolis yra apsuptas Rusijos kariuomenės ir negailestingai bombarduojamas, apšaudomas ir puolamas. Dėl ko? – klausė jis. – Net jei Mariupolis kris, Ukrainos negalima užkariauti miestas po miesto, gatvė po gatvės, namas po namo“.A. Guterresas pridūrė, kad tolesnių kovų „vienintelis rezultatas“ yra „daugiau kančių, daugiau sunaikinimo ir daugiau siaubo, kiek tik akys užmato“.Maskvos ir Kijevo derybininkai tęsia pokalbius, kuriais siekiama užbaigti beveik keturias savaites trunkančias įnirtingas kovas, tačiau kol kas nepranešė apie jokią pažangą. Vis dėlto A. Guterresas sakė manąs, kad diplomatinės derybos, kuriomis siekiama sustabdyti kovas, juda į priekį. „Ant stalo padėta pakankamai, kad būtų galima dabar nutraukti karo veiksmus ir rimtai derėtis. Šio karo neįmanoma laimėti. Anksčiau ar vėliau jis turės persikelti iš mūšio lauko ant taikos stalo. Tai neišvengiama“, – pridūrė jis.JT Generalinė Asamblėja trečiadienį turi vėl sušaukti ypatingą nepaprastąją sesiją dėl Ukrainos ir šią savaitę surengti balsavimą dėl neįpareigojančios Prancūzijos ir Meksikos rezoliucijos, smerkiančios Rusijos invaziją. Anksčiau šį mėnesį 141 iš 193 Jungtinių Tautų valstybių narių palaikė panašią rezoliuciją. Balsavimas parodys, ar Rusija prarado ar įgijo palaikymo savo veiksmams nuo praėjusio balsavimo kovo 2 dieną.Pietų Afrikos Respublika, praėjusį kartą susilaikiusi, išplatino konkuruojančios rezoliucijos projektą, kuriame raginama nutraukti karo veiksmus, bet Rusija neminima kaip agresorė.

Iš Brovarų rajono buvo evakuota beveik 4500 gyventojųIš Kijevo srities Brovarų rajono kovo 21 dieną buvo evakuota daugiau nei 4,3 tūkst. žmonių.Taip teigiama Kijevo srities policijos pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.Taigi iš Didžiosios Dymerkos kaimo buvo išgelbėta daugiau nei 4370 vietinių gyventojų, iš kurių 1873 buvo vaikai.Daugiau nei 40 autobusų ir beveik 640 asmeninių automobilių išvežė civilius gyventojus iš blokados.Pažymima, kad teisėsaugininkai kartu su vietos valdžia, gelbėtojais ir Raudonuoju kryžiumi išvežė piliečius į saugesnes zonas.

Rusijos pajėgų Ukrainoje sulaikyti izraeliečiai paleisti Trys izraeliečiai, kuriuos Ukrainoje sulaikė Rusijos kariuomenė, buvo paleisti, antradienį pranešė Ukrainos žurnalistų sąjungos vadovas.Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk pirmadienį pareiškė, kad Mychailo Kumokas, jo žmona ir dukra – visi Izraelio piliečiai – buvo pagrobti Rusijos kareivių Pietryčių Melitopolio mieste, kuris šiuo metu yra užimtas Rusijos pajėgų. „Okupantai pagaliau paleido Mychailo Kumoko šeimą“, – savo feisbuko paskyroje parašė Sergejus Tomilenka. Jis nurodė, kad jie buvo po kelių valandų paleisti pirmadienį juos apklausus ir konfiskavus jų telefonus.Sakoma, kad M. Kumokas yra vietos laikraščio „Melitopolskie Vedomosti“ leidėjas. Trys laikraščio žurnalistai pirmadienį taip pat buvo trumpam sulaikyti, o vėliau paleisti, sakė S. Tomilenka. „Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga smerkia žurnalistų ir Melitopolio, Berdiansko ir Chersono gyventojų bauginimą ir jiems daromą spaudimą“, – parašė jis.Kovo 11 dieną Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas buvo pagrobtas Rusijos pajėgų ir po kelių dienų paleistas.

Raudonasis Kryžius padidino pagalbą Ukrainai iki 245 mln. eurųTarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) padidino pagalbos Ukrainai biudžetą 150 mln. Šveicarijos frankų (apie 145 mln. eurų), iki 250 mln. Šveicarijos frankų (apie 245 mln. eurų).Tai antradienį paskelbtame interviu Ukrainos leidiniui „Segodnia“ papasakojo TRKK pirmininkas Peteris Maureris.„Mes padidinome (biudžetą), paprašėme savo donorų 150 mln. Tad dabar mūsų biudžetas Ukrainai sudaro 250 mln. Šveicarijos frankų. Donorai labai dosnūs visais klausimais, susijusiais su Ukraina. Tai mums leis plėsti savo veiklą“, - pareiškė P. Maureris. „Dabar Ukraina – didžiausia mūsų operacija pasaulyje“, - pabrėžė TRKK vadovas.Pasak jo, iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios didžiausi biudžetai TRKK veiklai finansuoti buvo skirti organizacijos operacijoms Sirijoje (apie 172 mln. eurų) ir Afganistane (apie 145 mln. eurų).

Pentagonas: yra ženklų, kad Ukrainos pajėgos „veja“ rususUkraina, nepaisant to, kad yra Rusijos smarkiai bombarduojama jau daugiau nei tris savaites, kai kuriose srityse pradėjo keisti mūšio lauko pagreitį, atkovodama teritorijas nuo įsiveržusių pajėgų, antradienį sakė Pentagono atstovas.Nuo vasario 24 d., kai Maskva pasiuntė dešimtis tūkstančių karių į savo Rytų Europos kaimynę, Maskvos atakos nuniokojo kelis Ukrainos miestus, civilių aukų daugėja, daugiau nei dešimt milijonų žmonių pabėgo iš savo namų. Daugelis analitikų vis dar nemato aiškaus kelio iš konflikto.Nepaisant to, Ukrainos pasipriešinimas, remiamas Vakarų karinės pagalbos, buvo netikėtai nuožmus ir dabar ukrainiečiai „kai kuriose vietose ir kai kada pereina į puolimą“, CNN sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby. „Jie puola rusus ir stumia juos iš vietų, kuriose rusai jau buvo, – sakė jis, ypač Mykolajive, pietuose. – Dabar stebime, kad pastarosiomis dienomis to padaugėjo“.J. Kirby sakė negalįs patvirtinti Ukrainos pareigūnų pranešimų, kad jie atkovojo mažiausiai vieną miestą ir artimiausiomis dienomis tikisi užimti dar daugiau. Tačiau tai „atitinka tą kovos pobūdį ir tuos pajėgumus, kuriuos matome ukrainiečius naudojant“, – sakė jis.Kalbėdamas apie rusus jis pakartojo Vakarų analitikus, kurie teigia, kad įsiveržusios pajėgos įstrigo. „Jiems baigiasi degalai. Jiems trūksta maisto. Jų operacijos nėra integruotos tokiu būdu, kaip manytume turėtų būti šiuolaikinėje kariuomenėje“, – sakė J. Kirby. Jis paminėjo oro ir sausumos pajėgų komunikacijos problemas ir tai, kaip kai kuriais atvejais rusams teko griebtis mobiliųjų telefonų. Rusai yra „nusivylę“ ir „įstrigę“, sakė jis, rusams nepavyko perimti gyventojų centrų, išskyrus dvi teritorijas aplink Chersoną ir Melitopolį pietuose. „Jie sulėtėjo. Ir iš dalies (...) dėl jų pačių neveiklumo.“

Į Estiją atvyko daugiau kaip 21 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios Estija priėmė daugiau kaip 21 tūkst. pabėgėlių iš šios šalies. Tai antradienį pranešė Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas.„Nuo vasario 27 d. iki kovo 21 d. Estija priėmė 21 640 pabėgėlių ukrainiečių“, - sakoma pranešime.Estijos valdžia gavo 4 734 Ukrainos piliečių prašymus suteikti laikiną apsaugą. Pabėgėlių priėmimo centruose yra 6 011 ukrainiečių, tarp jų – 2 139 vaikai.Latvija priėmė apie 10 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos, Lietuva - apie 27 tūkst.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Izraelis Ukrainos vakaruose atidarė karo lauko ligoninęIzraelis Mostyskos mieste Ukrainos vakaruose atidarė karo lauko ligoninę su 66 lovomis. Joje dirbs 65 gydytojai ir slaugytojai iš Izraelio ir vienu metu bus galima rūpintis iki 150 pacientų, pranešė prie Tel Avivo įsikūrusi „Shiba“ ligoninė.Izraelis tradiciškai palaiko gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina, tačiau šalis pastaruoju metu sulaukė Kyjivo kritikos, kad nesiunčia karinės įrangos.„Shining Star“ (liet. Spindinti žvaigždė) pavadinta ligoninė skirta padėti pabėgėliams prie Lenkijos sienos. Pasak ligoninės vadovo Joelio Haro-Eveno, daugelis personalo turi ukrainietiškų šaknų.Šaltinių teigimu, į Ukrainą taip pat atvyko dar viena karo lauko ligoninė. Ją parūpino Estija ir Vokietija.

Rusija apšaudė Avdijivką naujomis „Tornado-S“ raketomisAvdijivka ir toliau lyginama su žeme, skelbia „Telgram“ kanalas „Insaider Ukraina“.Tarp civilių yra žuvusių ir sužeistų. Mažiausiai 15 namų buvo sugriauta, raketos pataikė ir į mokyklą, kuri ką tik buvo restauruota.https://t.me/insiderUKR/27244?single

Iziumo pakraštyje Ukrainos kariuomenė sunaikino rusų okupantų kolonąNetoli Iziumo, Charkivo srityje, Ukrainos kariuomenė sunaikino Rusijos Federacijos kariuomenės vilkstinę.Tai paskelbė Charkivo srities valstybės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Anot jo, šalies agresorės Rusijos okupantai tiesiog pabėgo iš mūšio lauko, palikdami techniką. „Tarp nuolatinių mūsų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pergalių yra ir trofėjai mūšiuose su rusais“, – pabrėžė Regiono valstybės administracijos vadovas.Beje, kitą dieną Rusijos kariuomenė bandė prasiveržti pro Ukrainos kariuomenės gynybą prie Iziumo. Tačiau bandymas buvo nesėkmingas. Be to, Ukrainos kariuomenė prie miesto likvidavo pulkininką, Rusijos Federacijos Vakarų karinės apygardos inžinierių būrio vado pavaduotoją.Kaip pranešama, Iziumo mieste rusai metė į mūšį Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų mokomąjį dalinį, kuris buvo sumuštas. Ukrainos Prezidentūros vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius vaizdo žinutėje sakė, kad dalis dalino sunaikinta, dalis paimta į nelaisvę ir dalis išsklaidyta.

PSO: Ukrainoje jau surengtos 62 atakos prieš sveikatos priežiūros įstaigasPasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau surengtos 62 atskiros atakos prieš sveikatos priežiūros įstaigas, praneša BBC.Pasak PSO, šių atakų metu žuvo 15 žmonių, o dar 37 sužeisti.Tuo metu PSO pareigūnai Lenkijoje teigia, kad vertinimai rodo, jog apie 0,5 mln. į šalį atvykusių ukrainiečių pabėgėlių kenčia nuo psichikos sveikatos problemų, kuriuos dažniausiai sukėlė patirta trauma. Be to, pasienyje dirbantys medikai praneša, kad atvyksta pervargusių ir dehidratavusių mamų ir vaikų, o daugelis vyresnio amžiaus žmonių atvyksta po kelių dienų kelionės be vaistų savo ligoms, kaip diabetas ir aukštas kraujospūdis, gydyti.Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (UNCHR) skaičiuoja, kad iš Ukrainos iki šiol jau pasitraukė 3,557 mln. žmonių.

Netoli Mariupolio buvo sunaikintas rusų kateris „Raptor“.https://t.me/nexta_live/22932

Kyjive sunaikino rusų raketą. Jos liekanos plūduriuoje Dniepre.https://t.me/nexta_live/22933

Kremlius teigia norįs „išsamesnių“ derybų su UkrainaKremlius antradienį pareiškė norįs, kad šiuo metu su Kyjivu vedamos derybos, kuriomis siekiama nutraukti Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje, būtų išsamesnės.„Vyksta tam tikras procesas. Norėtume aktyvesnių ir išsamesnių (derybų)“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Pasak jo, Rusijos pozicija „ukrainiečių pusei yra puikiai žinoma“, nes Maskva prieš kelias dienas įteikė savo rašytinius reikalavimus. „Norėtume, kad atsakas būtų išsamesnis ir greitesnis“, – pridūrė jis.Abi pusės šiuo metu veda derybas nuotoliniu būdu. Prieš tai abiejų šalių delegacijos kelis kartus gyvai susitiko prie Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Kol kas pokalbiai davė mažai vaisių.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį dar kartą pasiūlė susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Jis teigė, kad yra pasirengęs susitikti su V. Putinu „bet kokiu formatu“ ir, be kita ko, kalbėtis net apie Rusijos aneksuoto Krymo ir Donbaso statusą.

Zelenskis pasikalbėjo su popiežiumi PranciškumiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasikalbėjo su popiežiumi Pranciškumi, praneša transliuotojas BBC.V. Zelenskis savo tviteryje parašė, kad pokalbio metu papasakojo pontifikui apie „sudėtingą humanitarinę situaciją“ Ukrainoje ir tai, kad Rusijos kariai blokuoja humanitarinius koridorius. V. Zelenskis pridūrė: „Būtų vertinamas Šventojo Sosto tarpininko vaidmuo siekiant nutraukti žmonių kančias.“Prieš tai V. Zelenskis užsiminė, kad Kyjivo ir Maskvos aukšto lygio derybos galėtų būti surengtos Jeruzalėje.

Per Rusijos smūgius Ukrainos Avdijivkos mieste žuvo penki žmonėsPer Rusijos kariuomenės smūgius Avdijivkos mieste Ukrainos rytuose žuvo penki žmonės, antradienį pranešė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova.„Donecko srityje esanti Avdijivka buvo apšaudyta iš artilerijos ir lėktuvų, miestas buvo sulygintas su žeme. Žuvo penki civiliai ir dar 19 sužeista“, – sakoma L. Denisovos pranešime ir priduriama, kad ataka įvyko vėlų pirmadienį.Ukraina kaltina Rusijos karius, kad šie nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją beatodairiškai taikosi į sveikatos priežiūros įstaigas, gyvenamuosius rajonus ir bombų slėptuves. Rusija neigia, kad tyčia taikosi į civilius ir savo ruožtu kaltina ukrainiečių pajėgas, jog šie naudojasi civiliais kaip žmogiškuoju skydu.Atskirame įraše „Telegram“ tinkle L. Denisova nurodė, kad Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį, kuriuo važiavo keturių asmenų civilių šeima. Žuvo trys žmonės, tarp jų – vaikas.

Ryte rusų okupantai pradėjo raketų ataką prieš Družkivką: yra aukųPer dieną Donecko srityje okupantai apšaudė 11 gyvenviečių, apgadino namus, mokyklą, vaikų darželį, bažnyčią. Yra žuvusių ir sužeistų civilių.Šiandien, apie 6:30, Rusijos okupantai pradėjo raketų ataką Družkivkoje, yra aukų.Apie tai feisbuke pranešė Nacionalinė policija.Pažymima, kad Donecko srityje rusai, kaip ir vakar, įvairiai apšaudė civilius gyventojus: nuo aviacijos, raketų paleidimo iki sunkiosios artilerijos panaudojimo.Policija pradėjo baudžiamąją bylą pagal Ukrainos Baudžiamojo kodekso 438 str. („karo įstatymų ir papročių pažeidimas“) ir 110 str. („kėsinimasis į Ukrainos teritorinį vientisumą ir neliečiamybę“).Donecko srities policijos operatyviniame pranešime pažymima, kad per dieną okupantai apšaudė 11 gyvenviečių.„Dėl apšaudymų buvo apgadinti mažiausiai 43 civiliniai objektai, įskaitant gyvenamuosius pastatus, mokyklą, vaikų darželį, bažnyčią. Yra žuvusių ir sužeistų civilių, ypač vaikų“, – sakoma pranešime.Praėjusią parą okupantų apšaudyti buvo Mariupolis, Avdijivka, Marjinka, Krasnohorivka, Slavianskas, Kostiantynivka, Pokrovskas, Novhorodskė, Niujorkas, Gostrė, Očeretynė.

Aukščiausioji Rada: netoli Černobylio elektrinės liepsnoja septyni gaisraiUždaroje zonoje aplink buvusią Černobylio atominę elektrinę, Ukrainos parlamento duomenimis, kilo keli gaisrai. Dega septyniose vietose, pranešė Aukščiausioji Rada, remdamasi Europos kosmoso agentūros „Esa“ iš palydovų gautais duomenimis.Iš viso liepsnoja daugiau kaip dviejų kvadratinių kilometrų plotas. Rusų daliniai prieš mėnesį į savo kontrolę perėmė jėgainės teritoriją. Čia 1986 metais įvyko didžiausia atominė katastrofa branduolinės energijos naudojimo civiliams tikslams istorijoje.Gaisrus „tikriausiai sukėlė ginkluota Rusijos Federacijos agresija – t. y. jie kilo dėl apšaudymų ar padegimo“, pareiškė Rada. To patikrinti neįmanoma. Tačiau ten jau ir praeityje vis kildavo miškų gaisrų.Dideli gaisrai prie elektrinės siautėjo 2020 metų pavasarį. Tada institucijos kelis kartus tikino, kad radiacija besiribojančiuose gyvenamuosiuose regionuose nepadidėjusi ir kad pavojaus gyventojams nėra.

Ukrainos prezidento Volodymyto Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius sako, kad Kyjivo kontrolės perėmimas vis dar tebėra Rusijos planuose, tačiau mėginimas tai padaryti Maskvai prilygs „savižudybei“. O. Arestovičius sako manantis, kad „aktyvūs karo veiksmai“ tarp abiejų pusių gali baigtis po dviejų ar trijų savaičių.

Siverodonecke rusų okupantai apšaudė parduotuvę: yra žuvusiųjų ir sužeistųjųSiverodonecke Luhansko srityje rusų okupantai apšaudė eilę prie parduotuvės, dėl ko žuvo ir buvo sužeisti žmonės. Jų skaičius tikslinamas.Apie tai feisbuke pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus.„Pasikartojo vakarykštis incidentas, kaip Charkivo prekybos centre. Okupantai pataikė į parduotuvę Siverodonecke. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, skaičius tikslinamas. Orkai ciniškai atima ukrainiečių gyvybes! Specialiai pataikė į eilę! Žmonės buvo tiesiog atėję produktų...“, – rašė srities vadovas.Kaip pranešama, kovo 16 dieną Černihive, viename iš miesto mikrorajonų, Rusijos kariai apšaudė eilėje prie duonos stovėjusius žmones.https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/138548472017878&show_text=true&width=500

Ukraina skelbia, kad karo metu jau žuvo 15 300 Rusijos kariųNuo vasario 24 dienos iki kovo 22-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado apie 15 300 karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Rusija prarado 509 tankus, 1 556 šarvuočius, 252 artilerijos sistemas, 80 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 45 oro gynybos sistemas, 99 lėktuvus, 123 sraigtasparnius, 1 000 transporto priemonių, 3 laivus, 70 degalų cisternų, 35 dronus ir 15 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Planuojami trys evakuaciniai koridoriai žmonėms iš MariupolioApsiaustame Ukrainos Mariupolio mieste, vyriausybės duomenimis, antradienį ketinama atidaryti tris evakuacijos koridorius. Tai „Telegram“ kanale paskelbtame vaizdo įraše sakė vicepremjerė Iryna Vereščiuk. Žmonės iš aplinkinių Berdiansko, Jurjivkos ir Nikolskės vietovių bus vežami į ZaporižiąAkivaizdu, kad nėra pakankamai vietų, sakė I. Vereščiuk. Todėl žmonės prašomi vykdyti institucijų nurodymus vietoje ir organizuotai eiti į autobusus. Vicepremjerė žadėjo, kad niekas nebus paliktas. Esą ir toliau kasdien bus vykdomos evakuacijos, kol iš miesto bus išvežti visi žmonės.

Rusijos kariuomenė iš „Grad“ apšaudė Žytomyro srities šiaurinę dalįŽytomyro srities šiaurėje esančias teritorines bendruomenes apšaudo Rusijos kariai iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų „Grad“.Žytomyro srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Bunečka apie tai pranešė vaizdo žinute, praneša „Ukrinform“.„Vakar nebuvo antskrydžių Žytomyro srityje, tačiau priešas ir toliau atsitiktinai šaudo į mūsų šiaurinius regionus iš įvairių artilerijos dalių. Taigi kaimai Malynsko ir Narodyčių bendruomenėse vėl buvo apšaudyti iš „Grad“, – sakė V. Bunečka.Anot jo, dėl vakarykščių išpuolių niekas nenukentėjo.https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/videos/298538899030979/&show_text=0&width=560

JT: iš Ukrainos jau pasitraukė per 3,5 mln. karo pabėgėliųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalį jau paliko daugiau kaip 3,5 mln. žmonių, ir ši pabėgėlių krizė Europoje yra didžiausia nuo Antrojo pasaulinio karo. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) antradienį informavo, kad iš Ukrainos jau pasitraukė 3,53 mln. žmonių, didžioji dalis – į kaimyninę Lenkiją. Pasak UNHCR, į Lenkiją jau atvyko per 2,1 mln. pabėgėlių, į Rumuniją – daugiau kaip 540 tūkst., į Moldovą – per 367 tūkstančius. Pirmosiomis vasario 24-ąją prasidėjusios invazijos dienomis UNHCR prognozavo, kad Ukrainą gali palikti maždaug 4 mln. žmonių. Pastarosiomis dienomis išvykstančiųjų srautai mažėjo. Didžiausi srautai – po daugiau kaip 200 tūkst. žmonių dvi dienas iš eilės – fiksuoti kovo pradžioje. Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) nurodo, kad Ukrainoje yra maždaug 6,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų. Daugelis jų veikiausiai išvyks į užsienį, jei karas tęsis.

Ukrainos kariuomenė skelbia, kad Rusijos tankų gamintoja „pristabdo veiklą“. Apie tai rašo BBC.Pasak Ukrainos kariuomenės, kompanija, kuri gamina ir taiso Rusijos tankus Čeliabinsko regione sustabdė savo veiklą dėl importuojamų dalių trūkumo.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas feisbuke pranešė, kad „Uralvagonzavod“ gamykloje pristabdyta gamyba dėl to, kad „kad trūksta užsienyje pagamintų komponentų“.

Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį su šeima: žuvo trys žmonės, įskaitant vaikąCharkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį, kuriame buvo šeima su vaikais. Žuvo trys žmonės, tarp jų – 9 metų mergaitė.Apie tai feisbuke pranešė Generalinė prokuratūra.„Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį su šeima su dviem vaikais. Šeima šaukė, kad jie civiliai, mojavo balta vėliava, bet veltui. Žuvo tėvai ir 9 metų mergaitė, sužeistas 17 metų vaikinas“, – rašoma pranešime.Iš viso dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos Ukrainoje kovo 22-osios ryto duomenimis, žuvo 117 vaikų, daugiausia Kyjivo srityje – 58 ir Charkivo srityje – 40.

Rusai apšaudė Kryvyj RihąKovo 22-osios naktį rusų okupantai iš reaktyvinių salvinių kovos mašinų „Grad“ apšaudė Krivyj Riho pakraštį Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo Malajos Kostromkos kaimas ir Zelenodolsko miestas.Valstybinė Ekstremaliųjų situacijų tarnyba parodė vienos gyvenvietės nuotrauką.Per apšaudymą buvo sunaikinti gyvenamieji pastatai. Žuvusiųjų nėra.

Vašingtonas: Rusija vis dar neturi pranašumo Ukrainos oro erdvėjeRusijos pajėgos per pastarąsias dvi dienas padidino antskrydžių Ukrainoje skaičių, bet vis dar neturi pranašumo ore, pirmadienį pareiškė vienas aukšto rango JAV gynybos pareigūnas.Jis nurodė, kad per pastarąją parą įvyko net 300 rusų aviacijos antskrydžių ir kad Ukraina irgi pradėjo rengti daugiau karinių skrydžių, bet konkretaus skaičiaus nepateikė.Pasak amerikiečių pareigūnų, Rusija turi gerokai daugiau orlaivių ir rengia kur kas daugiau antskrydžių nei Ukraina, tačiau Maskva vis dar neturi pranašumo ore virš užpultos šalies.Per daugumą karinių skrydžių smogiama antžeminiams, dažniausiai nejudantiems taikiniams, o Rusijos orlaiviai Ukrainos oro erdvėje praleidžia nedaug laiko, pažymėjo minėtas gynybos pareigūnas.Anot jo, ukrainiečių kariuomenė prieš rusų orlaivius ir toliau naudoja savo trumpojo ir ilgojo nuotolio oro erdvės gynybos sistemas bei bepiločius orlaivius.Kremlius taip pat suaktyvino savo jūrų pajėgų veiklą Juodosios jūros šiaurinėje dalyje, bet šiuo metu nėra jokių požymių, kad būtų ruošiamasi amfibiniam puolimui prieš Odesos uostamiestį.Pareigūnas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, kad galėtų aptarti JAV kariuomenės atliktą padėties vertinimą.

Pentagonas: Rusija tyčia atakuoja civiliusJAV gynybos departamentas mano, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje sąmoningai taikosi į civilius taikinius. Pentagono atstovas Johnas Kirby‘is pirmadienį sakė: „Ir toliau matome beatodairiškas atakas prieš civilius. Daugelis jų, mūsų nuomone, yra tyčinės“. Esą akivaizdu, kad dėl tokių atakų auga civilių aukų skaičius. „Tam nėra pateisinimo“, - pabrėžė J. Kirby‘is.Kartu jis sakė, kad nėra tiksliai žinomi Rusijos planai. Jis buvo paklausas, ar, JAV vyriausybės vertinimu, atakos prieš civilius yra Rusijos strategijos dalis.JAV prezidentas Joe Bidenas ir valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas praėjusią savaitę apkaltino Rusiją karo nusikaltimais. Tačiau jie teigė, kad tai jų asmeninė nuomonė.JAV vyriausybė iki šiol Rusijos atakų nėra oficialiai įvardijusi karo nusikaltimais.

Zelenskis vaizdžiai pademonstravo, su kokiu garsu keliasi, dirba ir eina miegoti Ukrainos žmonėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su išmaniuoju telefonu pademonstravo, koks garsas lydi ukrainiečius pastarąjį mėnesį ir retoriškai klausė, kada nustos kaukti pavojaus sirenos ir gyventojai grįš į normalaus gyvenimo vėžes. Jis taip pat paragino boikotuoti Rusijos ekonomiką ir taip neremti karo Ukrainoje.

Ukrainos parlamentas: karo metu jau žuvo 117 vaikųNuo Rusijos sukelto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 117 vaikų, ukrainiečių parlamentą cituoja portalas „Sky News“.Parlamento skaičiavimu, sužeisti dar 155 vaikai. Daugiausiai aukų užfiksuota Kyjive, Charkive ir Černihive.Kiek anksčiau Jungtinės Tautos (JT) pranešė, kad per karą jau žuvo mažiausiai 925 civiliai, įskaitant 75 vaikus.Tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.

Ukraina: užminuota tūkstančiai kvadratinių kilometrų teritorijosUkraina teigia, kad užminuota didelė dalis šalies teritorijos. „Kyiv Independent“ rašo, kad, preliminariais vertinimais, užminuota 82 525 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai didesnis plotas nei Škotija.Prieš kelias dienas Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis pareiškė, kad šaliai dar daug metų reikės užsiimti išminavimo darbais. Tam esą Ukrainos specialistų pajėgumų vargu ar pakaks.Ukrainos SES mobiliojo gelbėjimo centro duomenimis, praėjusią savaitę Kyjive ir Kyjivo regione neutralizuoti 65 sprogstamieji užtaisai.

Ukrainos pajėgos atsiėmė Makarivo miesto kontrolęKyjivo srityje esantis Makarivo miestas buvo išvaduotas nuo Rusijos pajėgų.Ši informacija paskelbta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ataskaitoje.„Dėl visą dieną trukusių didvyriškų mūsų gynėjų veiksmų Makarivo mieste iškelta valstybinė vėliava, priešas atstumtas“, – teigiama pranešime.Kaip anksčiau rašė UNIAN, okupantai keletą kartų bandė užimti Makarivą.Kovo 2 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužinas pranešė, kad kunigaikščio Romano Didžiojo 14-oji mechanizuotoji pėstininkų brigada ir 95-oji gvardijos desanto šturmo brigada išlaisvino Makarivą ir jame įsitvirtino. Vėliau gyvenvietės kontrolė vėl buvo prarasta.Remiantis kovo 21-osios ryto duomenimis, Makarivo savivaldybė buvo apšaudoma priešo.Pirmadienį Kyjivo srities karinės administracijos pirmininkas Aleksandras Pavliukas informavo, kad Makarivas – viena iš pavojingesnių Kyjivo srities krypčių.

JAV svarsto palengvinti Ukrainos karo pabėgėlių atvykimąJungtinės Valstijos svarsto palengvinti atvykimą pabėgėliams iš Ukrainos. Vyriausybė vertina, ar yra Ukrainos piliečių, kuriems, pavyzdžiui, nesaugu likti Europoje ir kuriems geriau būtų atvykti į JAV, pirmadienį Vašingtone sakė Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki. Anot jos, šiuo klausimu bendradarbiaujama su JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR) ir Europos Sąjunga (ES). Asmens pripažinimas pabėgėliu JAV gali užtrukti ne vienerius metus.JAV prezidentas Joe Bidenas neseniai pareiškė, kad ukrainiečių pabėgėliai laukiami JAV. Ši tema svarbi, turint omenyje jo kelionę į Lenkiją savaitės pabaigoje.Žmonėms ir Ukrainos šiuo metu yra mažai galimybių nuolat likti JAV. Kai kurie ukrainiečiai mėgina atvykti per pietinę šalies sieną, kiti mėgina gauti vizą. Tačiau tai rizikinga, nes viza skirta tik laikinam buvimui JAV ir todėl nėra tinkamas kelias imigracijos procesui.„Ukrainiečiai neturėtų mėginti prašyti neimigracinės vizos, kad atvyktų į JAV kaip pabėgėliai“, - įspėjo JAV valstybės departamentas.

JT: Ukrainoje žuvo mažiausiai 925 civiliai gyventojai Jungtinės Tautos teigia, kad nuo karo su Rusija pradžios Ukrainoje užfiksuota 2421 civilių aukų, iš kurių 925 žuvo.Manoma, kad žuvo mažiausiai 75 vaikai, o 99 buvo sužeisti.Tačiau JT pripažįsta, kad tikrieji skaičiai gali būti daug didesni.https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1505932607154012162?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariuomenė teigia, kad Rusijos atsargų pakaks „ne ilgiau kaip trims dienoms“Ukrainos kariuomenė paskelbė 6 val. ryto operatyvinę ataskaitą, kurioje teigiama, kad Rusijos pajėgos turi šaudmenų ir maisto atsargų, kurių užteks „ne ilgiau kaip trims dienoms“, rašoma The Guardian.Pareigūnai teigė, kad panaši situacija yra ir su degalais.

Rusija teigia į nelaisvę paėmusi per 500 ukrainiečių kariųRusija teigia į nelaisvę paėmusi daugiau kaip 500 Ukrainos kareivių.Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui perduoti dokumentai dėl jų iškeitimo į rusų karius, pirmadienį valstybinei stočiai RT sakė vyriausybės įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Tatjana Moskalkova. „Tai ukrainiečiai belaisviai, kuriuos mes pasirengę iškeisti“, - teigė ji. Ukraina neseniai skelbė į nelaisvę paėmusi daugiau kaip 560 rusų kareivių.Praėjusią savaitę į devynis Rusijos kareivius buvo iškeistas pagrobtas Ukrainos Melitopolio miesto meras Ivanas Fiodorovas. Kijevo duomenimis, tai šauktiniai, dalyvavę Rusijos kare prieš Ukrainą.

Ukraina: 300 Rusijos karių atsisakė paklusti įsakymams Ochtyrkos srityje Sumų rajone Ukrainos ginkluotosios pajėgos šį rytą pateikė naujausią informaciją apie padėtį Ukrainoje.Pažymima, kad per pastarąją parą Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė „triuškinančius smūgius“ Rusijos technikai ir gyvajai jėgai, surengė oro mūšius ir „perėmė oro taikinius“, rašoma Sky News.Kijevas taip pat teigia, kad 300 Rusijos karių atsisakė paklusti įsakymams Ochtyrkos srityje Sumų rajone šiaurės rytų Ukrainoje, ir pridūrė, kad tada jie „paliko operacijos rajoną“.Pareiškime priduriama: „Donecko ir Luhansko kryptimis priešas toliau bando žengti į priekį ir įsitvirtinti, tačiau nesėkmingai.

Ukrainos kariuomenė: Rusija sustiprino oro pajėgas Per pastarąją parą Rusijos pajėgos „sustiprino savo aviacijos buvimą Ukrainos oro erdvėje“, teigia Ukrainos kariuomenė, rašoma BBC.„Be daugybės bepiločių orlaivių, priešas įvairiomis kryptimis naudoja bombonešius, naikintuvus, sparnuotąsias raketas ir balistines raketas“, – sakoma Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės pranešime.Jame priduriama, kad pirmadienį Ukraina sunaikino Rusijos orlaivį, du sraigtasparnius ir šešis bepiločius orlaivius. BBC šių teiginių nepatikrino.

Boryspilio meras ragina civilius palikti miestąTikriausiai dėl tikėtinos Rusijos atakos Ukrainos Boryspilio miesto meras paragino civilius gyventojus palikti miestą. Jo raginimas skirtas ir visiems kitiems civiliams, kurie iš kitų Ukrainos dalių pabėgo į Boryspilį, esantį į pietryčius nuo Kyjivo, naktį į antradienį pareiškė Volodymyras Borisenka.Raginimas evakuotis esą paskelbtas grynai dėl karinių taktinių priežasčių.„Patirtis iš kitų vietų, kuriose vyksta mūšiai, parodė, kad ginkluotosioms pajėgoms veikti paprasčiau, kai mieste yra mažiau civilių, - sakė V. Borisenka. – Nereikia likti mieste, apylinkėje jau vyksta mūšiai“.Boryspilis su beveik 60 000 gyventojų yra už 30 km į pietryčius nuo Kyjivo.

Ukrainos kontržvalgyba teigia užkirtusi kelią galimam išpuoliui prieš V. ZelenskįUkrainos kontržvalgyba, jos pačios teigimu, užkirto kelią galimam išpuoliui prieš prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Užhorodo mieste sulaikyta rusų diversantų grupė, vadovaujama vieno žvalgybininko, naktį į antradienį pranešė agentūra „Unian“.25 vyrų uždavinys esą buvo ne tik Kyjive pasikėsinti į V. Zelenskį, bet ir surengti virtinę sabotažo aktų vyriausybiniame kvartale bei kitose Ukrainos dalyse. Jie esą norėję apsimesti Ukrainos teritorinės gynybos dalinio nariais ir taip patekti į Kyjivą.

Zelenskis ragina surengti tiesiogines derybas su PutinuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino surengti tiesiogines derybas su Rusijos prezidentu, nes tai padėtų užbaigti karą.Ukraina ir Rusija surengė kelis derybų raundus per vaizdo konferencijas, tačiau kol kas esminio proveržio nepasiekė, todėl V. Zelenskis pakartojo, kad dabar būtinos tiesioginės derybos su Rusijos kolega „bet kokiu formatu“.

Ukrainos kariuomenė teigia atkovojusi miestą netoli KijevoUkrainos kariuomenė tvirtina, kad jos pajėgos atkovojo netoli Kijevo esantį Makarivo miestą.Naujausioje atnaujintoje konflikto ataskaitoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad jo kariai išstūmė Rusijos karius iš miesto, esančio apie 60 km į vakarus nuo sostinės.„Dėl didvyriškų mūsų gynėjų veiksmų virš Makarivo miesto buvo iškelta Ukrainos valstybinė vėliava, priešas buvo atmestas“, – rašoma jo „Facebook“ puslapyje.BBC nepavyko patikrinti Ukrainos teiginio.Tačiau jis paskelbtas praėjus trims dienoms po to, kai penktadienį per Rusijos minosvaidžio ataką mieste žuvo septyni žmonės, pranešė vietos policija.

Černigivą paliko jau daugiau nei pusė gyventojųČernigivo meras Vladyslavas Atrošenko pranešė, kad daugiau nei pusė gyventojų paliko miestą, praneša UNIAN.„Nepatvirtintais duomenimis mieste yra likę maždaug 130 000 žmonių. Iki karo buvo 285 000. Taigi išvažiavo apie 150-155 tūkst.“, – sakė meras.

Zelenskis: dėl bet kokių konstitucijos pakeitimų Ukraina turi surengti referendumą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad bet kokie konstitucijos pakeitimai, susiję su saugumo garantijomis šalyje, turi būti sprendžiami ne jo vieno, o referendumo keliu, praneša „Suspilne News“, kuriuos cituoja CNN.„Tai ilgas procesas, kurį nuspręs parlamentas ir Ukrainos žmonės“, – sakė jis. Ukrainos ir Rusijos delegatai jau buvo surengę keletą derybų dėl paliaubų. Vis tik pats V. Zelenskis iki šiol nebuvo susitikęs su Rusijos derybininkais, o savo delegacijai perdavė, kad bet kokiam svarbiam kompromisui pasiekti reikės referendumo.

Borrellis patikino: ES ir toliau rems Ukrainą, sankcijomis izoliuos RusijąES užsienio reikalų ministrai parodė visišką vienybę visapusiškai remdami Ukrainą, didindami spaudimą Rusijai ir izoliuodami ją kaip šalį agresorę.Tai pareiškė ES vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellas, pranešė „Ukrinform“, kuriuos cituoja tsn.ua.„Užsienio reikalų ministrų susitikime daugiausia dėmesio skirta Rusijos invazijai į Ukrainą. Išvados labai aiškios – visos valstybės narės ir toliau vieningai rems Ukrainą diplomatiniu aspektu ir tarptautinėje arenoje“, – sakė J. Borrellis.ES šalys suteik Ukrainai ekonominę, finansine paramą – skirs papildomus 500 mln. eurų.Taip pat teiks humanitarinę pagalbą ir rems jos ginkluotąsias pajėgas.

Boryspilio meras ragina gyventojus palikti miestąKuo mažesnis civilių gyventojų skaičius mieste, tuo lengviau dirbti ginkluotosioms pajėgoms, praneša UNIAN.Boryspilio meras Volodymyras Borysenko feisbuko žinutėje paragino gyventojus palikti miestą.Boryspilis yra nutoles apie 30 km nuo Kyjivo centro į Ukrainos pietryčius.„Kreipiuosi į civilius gyventojus būti protingais ir, esant galimybei, palikti miestą“, – teigė jis.Meras pažymėjo, kad evakuacijos iš Boryspilio į vakarinius Ukrainos regionus vyksta kasdien.„Kaip dabar rodo praktika, ten, kur mieste mažiau civilių, lengviau dirbti ginkluotosioms pajėgoms. Kovos jau vyksta“, – paragino meras.

Nuo karo nukentėjusiems Ukrainos zoologijos sodams žmonės paaukojo beveik 600 tūkst. eurų Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija (EAZA) pranešė, kad surinko 576 000 eurų, kuriuos paaukojo žmonės. Šios lėšos skiriamos nuo Rusijos invazijos nukentėjusiems Ukrainos zoologijos sodams ir jų veiklos užtikrinimui, praneša CNN.„Tai nepaprastas ir jaudinantis žmonių gerumo rezutlatas, kuris padės suteikti skubią ir ilgalaikę pagalbą mūsų kolegoms Ukrainoje“, – sakoma EAZA pranešime. Asociacija patikino, kad pinigai jau pasiekė zoologijos sodus.„Šie pinigai zoologijos sodams leis padengti vietinio aprūpinimo išlaidas, kol dar galima naudotis bankų paslaugomis“, – sakoma pareiškime.Lėšos buvo surinktos ir pervestos po to, kai Ukrainos zoologijos sodai internete paskelbė pagalbos prašymus. „Kiekvieną dieną einame į darbą, šeriame ir prižiūrime gyvūnus, nepaisydami oro pavojaus sirenų kauksmo“, – „Facebook“ paskyroje sakė Mykolajivo zoologijos sodo direktorius Volodymyras Topčius.

„Anonymous“ skelbia karą Rusijoje likusiems Vakarų verslo gigantams: turite 48 valandasProgramišių grupuotė „Anonymous“, paskelbusi kibernetinį karą Rusijai, kuri užpuolė Ukrainą, imasi ir Vakarų verslų, kurie pasiliko Rusijos rinkoje nepaisant kruvinos, žmogžudiškos Putino armijos invazijos į Ukrainą. Apie tai haktivistai pranešė socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbę ultimatumą.„Mes raginame bendroves, kurios nusprendė tęsti veiklą Rusijoje ir mokėti mokesčius į nusikalstamą Kremliaus režimo biudžetą. Traukitės iš Rusijos! Duodame jums 48 valandas susiprasti ir pasitraukti iš Rusijos arba jūs tapsite mūsų taikiniu“, – perspėjo „Anonymous“.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1505679705797713927?ref_src=twsrc%5EtfwProgramišiai pasidalijo sąrašu kompanijų, kurios praėjus duotam terminui bus atakuojamos programišių. Dauguma jų – milžiniškos Vakarų maisto pramonės, chemijos ir energetikos įmonės. Anksčiau programišiai „Anonymous“ atakavo daugybę Kremliui pavaldžių Rusijos kompanijų ir valstybinių įstaigų – televizijos kanalus, naftos kompanijas, bankus ir kt. Programišiai nutekino didžiules privačių įmonių duomenų bazes, blokavo interneto svetaines ir kitaip trikdė jų veiklą.

JT: Ukrainoje žuvo daugiau nei 900 civilių, sužeistųjų – tūkstančiai, tačiau tikras skaičius – daug didesnisJungtinės Tautos teigia, kad Ukrainoje žuvo daugiau nei 900 civilių, tačiau tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios, šalyje žuvo 925 civiliai gyventojai, skelbiama JT Žmogaus teisių biuro (OHCHR) atnaujintoje ataskaitoje.Tarp žuvusiųjų yra mažiausiai 11 mergaičių, 25 berniukai ir dar 39 vaikai, kurių lytis nežinoma, nurodė OHCHR.Pasak agentūros, mažiausiai 1496 civiliai buvo sužeisti.„Dauguma užfiksuotų civilių aukų įvyko dėl sprogstamųjų ginklų, turinčių didelį poveikio plotą, naudojimo, įskaitant apšaudymą iš sunkiosios artilerijos ir daugkartinio paleidimo raketų sistemų bei raketų ir oro smūgių“, – pranešė OHCHR.Biuras įspėjo, kad tikrieji skaičiai gali būti „gerokai didesni“, ypač pastarosiomis dienomis, „nes vėluojama gauti informaciją iš kai kurių vietovių, kuriose vyko intensyvūs karo veiksmai, todėl daugelis pranešimų dar nepatvirtinti“.

Naujausiose palydovinėse nuotraukose – rusų nusiaubta Ukraina: dūmuose paskendę miestai ir liepsnojantys gyvenamieji namaiNaujausiose „Maxar Technologies“ palydovinėse nuotraukose – po rusų armijos karinių smūgių Ukrainoje degantys ir dūmuose paskendę gyvenamieji namai, gamyklos, rusų karių įtvirtinimai ir Irpinės upės potvynis.Pirmadienį darytose nuotraukose užfiksuotos ir matyti Rusijos artilerijos pozicijos į vakarus nuo į šiaurės vakarus nuo sostinės Kijevo esančios Antonovo oro pajėgų bazės. Panašūs vaizdai ir kitose Rusijos artilerijos pozicijose – aplink jas įrengtos grunto sankasos, praneša CNN.Palydovinėse nuotraukose taip pat matyti Rusijos karinių smūgių žala Irpinėje, į šiaurės vakarus nuo Kijevo. Du atskiri gaisrai matyti Irpino centre – valdžios įstaigų ir daugiabučių namų komplekso.Novoselivkoje užfiksuoti krateriai gyvenamųjų namų kvartale po Rusijos oro pajėgų atakos.Kitose palydovinėse nuotraukose matyti didžiuliai gaisra naftos produktų saugyklose po raketų smūgio Černihive, taip pat ir degantys ir dūmuose paskendę daugiabučiai namai Mariupolyje.Irpino upė yra labai svarbi Rusijos judėjimui Kijevo link; jei rusai negalės jos įveikti dėl potvynio, jie negalės užimti Kijevo iš vakarų.Kol kas nėra žinoma, kokiu būdu buvo užtvenkti Irpino upė – gali būti, kad užtvankos sklendės buvo atidarytos specialiai arba užtvanka nukentėjo nuo karinio smūgio.

Rusija išlaikė sausumos koridorių į Krymą, Ukraina laikinai neturi priėjimo prie Azovo jūros, žuvo apie 300 rusų kariųUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas apibendrino kovo 21 dienos įvykius – tai, kas įvyko 26-ąją Rusijos invazijos į Ukrainą dieną.Ukrainos vadovybės „Facebook“ puslapyje teigiama, kad per mūšius Rusijos kariai laikė sausumos koridorių su okupuotu Krymu ir taip blokavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų prieigą prie Azovo jūros, praneša BBC.Kaip teigiama pranešime, Ukrainos kariuomenė sunaikino 14 tankų, aštuonias pėstininkų kovos mašinas, dudaugiafunkcinius lengvuosius šarvuočius, tris artilerijos sistemas ir keturias Rusijos kariuomenės transporto priemones, o Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai pataikė į du oro taikinius.Preliminariais Ukrainos ginkluojųjų pajėgų štabo duomenimis, kovo 21 d. rusų pusėje žuvo apie 300 žmonių.Štabo teigimu, Rusijos kariuomenė daugeliu krypčių kovojo vangiai.Generalinis štabas pažymi, kad Rusijos karinė ir politinė vadovybė „vykdo agresyvią propagandinę veiklą“, skirtą Baltarusijos kariškiams, „apie būtinybę vykdyti karinę invaziją į Ukrainos teritoriją“.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277826441197108&show_text=true&width=500

JK žvalgyba: Rusijos viršgarsinė raketa panaudota siekiant atitraukti dėmesį dėl nepakankamų invazijos Ukrainoje rezultatųJungtinės Karalystės gynybos ministerija praneša, kad remiantis žvalgybos duomenimis, Rusija viršgarsinę raketą panaudojo siekdama „atitraukti dėmesį nuo nepakankamos pažangos“ savo antžeminiuose karo veiksmuose. Rusija pripažino, kad koviniais tikslais pastarosiomis dienomis buvo paleidusi viršgarsines garsines raketas į taikinius Vakarų Ukrainoje.Rusijos pareigūnai tvirtina, kad ši raketa, vadinama „Kinzhal“, gali pataikyti į taikinius, esančius iki 2 000 km atstumu ir skiedama didesniu nei 6 000 km/val. greičiu.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pavadinęs raketą „Kinžal“ („Durklas“) „idealiu ginklu“, kuris skrieja greičiu, 10 kartų didesniu už garso, ir gali įveikti oro gynybos sistemas.Tačiau Jungtinės Karalystės gynybos ministerija vertina, kad šios raketos greičiausiai neturės „esminės įtakos“ Rusijos invazijos Ukrainoje rezultatams.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506031949386813446?ref_src=twsrc%5Etfw

Prancūzijos valdoma „Renault“ atnaujina automobilių gamybą RusijojePrancūzijos automobilių gamintoja „Renault“ atnaujino gamybą savo gamyklose Maskvoje, praneša The Guardian, remdamiesi šaltiniais „Reuters“. Bendrovė nusprendė elgtis priešingai, nei dauguma jos konkurentų, kurie nutraukė verslo ryšius su Rusija dėl jos pradėto karo su Ukraina. Anksčiau „Renault“ buvo sustabdžiusi gamybą gamykloje Maskvoje, motyvuodama tai logistikos problemomis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. „Renault“ sprendimą atnaujinti gamybą remia Prancūzijos vyriausybė, kuri yra pagrindinė akcininkė, teigia „Reuters“ šaltiniai.Nuo 2016 metų pabaigos „Renault“ valdo kontrolinį (du trečdalius) Rusijos automobilių gamintojos „Avtovaz“ akcijų paketą. Gamykloje dirba apie 40 000 vietos darbuotojų. Šis Prancūzijos automobilių gamintojo sprendimas yra didžiulis iššūkis JAV, Jungtinės Karalystės ir ES vyriausybėms bandant ekonomiškai izoliuoti Rusiją.

Zelenskis: okupantai vykdo kalinių kankinimus ir kraupias žmogžudystes, nes tarptautinės konvencijos jiems negaliojaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija vykdo agresyvų karą, nepaisydama taisyklių ir tarptautinių konvencijų, praneša tsn.ua.Apie tai jis kalbėjo interviu visuomeniniams transliuotojams, kurį kovo 21 d. parodė Ukrainos televizijos kanalai.Pasak jo, Rusijos okupantai naudoja uždraustus tarptautinėmis konvencijomis ginklus.„Kartu su jumis matome rezultatą – pavyzdžiui, matome, kad Volnovachos nebėra. Gostomelio beveik nebėra. Kai kurių mūsų miestų nebeliko“, – pabrėžė prezidentas.V. Zelenskis pažymėjo, kad raketų atakos vykdomos iš Rusijos ir Baltarusijos teritorijos. „Ir Baltarusija tai pripažino, Lukašenka oficialiai pasakė, kad buvo kelios raketos“, – priminė jis.V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie okupantų žiaurumus prieš ukrainiečių karo belaisvius.„Šie vaikinai buvo nužudyti, bet niekaip negalime parodyti to, kas įvyko. Ten nėra jokių taisyklių“, – sakė prezidentas.V.Zelenskis karo taisyklių nesilaikymą aiškina tuo, kad Rusijos kariuomenės daliniuose tarnauja ne tik kariškiai, bet ir kovotojai bei samdiniai, ypač iš Sirijos, kuriems taisyklės negalioja.

Europoje kuriami greitojo dislokavimo pajėgumai: tokių pratybų dar nėra buvę„Nenorime kurti Europos kariuomenės“, – sakė ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis po to, kai ES reikalų ir gynybos ministrai patvirtino dokumentą, vadinamą „Strateginiu kompasu“.Į šį dokumentą yra įtraukti planai dėl „ES greitojo dislokavimo pajėgumų“, kurie leistų blokui „greitai dislokuoti iki 5 000 karių“ įvairioms krizėms spręsti, praneša BBC.„Kartu vykdysime tiesiogines pratybas“, – sakė J. Borellis. Anot jo, to dar niekada nėra buvę.J. Borrellis pabrėžė, kad valstybės narės turi ir turės savo kariuomenes, tačiau sakė, kad šalys turi glaudžiau bendradarbiauti.Kalbėdamas jis pridūrė, kad NATO vis dar yra „kertinis Europos teritorinės gynybos akmuo“.

Rusijos aviacija stiprina bombardavimą Ukrainos oro erdvėjeUkrainos vadovybės teigimu, be daugybės nepilotuojamų orlaivių, Rusijos kariuomenė įvairiomis kryptimis naudoja bombonešius, naikintuvus, sparnuotąsias ir balistines raketas, praneša unian.ua.Ukrainos oro gynybos pajėgos per praėjusią parą sunaikino 1 lėktuvą, 2 sraigtasparnius, 6 bepiločius orlaivius ir sparnuotąsias raketas.Taip pat oro ankskrydžių metu sunaikino karinės technikos kolonas bei jų sankaupas.

„Roskomnadzor“ įsakė Rusijos žiniasklaidai nurodyti, kad „Facebook“ ir „Instagram“ – tai uždraustos ekstremistinės organizacijos„Roskomnadzor“ įpareigojo žiniasklaidą minint bendrovę „Meta“ ir jos kuriamus produktus, pavyzdžiui, „Facebook“ ar „Instagram“ nurodyti, jog jos yra laikomos ekstremistinėmis ir yra uždraustos Rusijos Federacijoje. Tokie patys įspėjimai privalomi ir Rusijoje, pavyzdžiui, minint „Islamo valstybę“ arba su Aleksejumi Navalnu susijusias organizacijas, praneša BBC Russian.„Rusijos žiniasklaidai taip pat draudžiama rodyti bendrovės „Meta Platforms Inc.“ ir jos socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ logotipą“, – teigė „Roskomnadzor“.Kovo 4 d. „Roskomnadzor“ užblokavo „Facebook“ Rusijoje. Kovo 11 d. „Meta“ sušvelnino moderavimo taisykles ir leido Ukrainos naudotojams raginti smurtauti prieš Rusijos karius ir linkėti mirties Rusijos ir Baltarusijos prezidentams. Po to Rusijoje prasidėjo procesas, kurio metu „Meta“ buvo pripažinta ekstremistine organizacija.Pirmadienį Maskvos teismas nusprendė, kad „Meta“ yra ekstremistinė ir uždraudė jos veiklą Rusijoje.

Bidenas patvirtino: Rusija Ukrainoje panaudojo viršgarsines raketasJAV prezidentas Joe Bidenas patvirtino, kad Rusija panaudojo viršgarsines raketas Ukrainoje, praneša CNN.„Jei pastebėsite, [Rusija] ką tik paleido viršgarsines raketas. (...) Tai, kaip visi žinote, yra pasekmes sukeliantis ginklas. Raketa (...), kurios beveik neįmanoma sustabdyti. Ne veltui jie ją naudoja“, – teigė JAV prezidentas.J. Bidenas, kalbėdamas Verslo vadovų ketvirčio susitikime sakė: „Putinas priremtas nugara prie sienos, jis nenumatė mūsų vienybės masto ar stiprumo, ir kuo labiau jis priremtas nugara prie sienos, tuo griežtesnės taktikos jis gali imtis“.J. Bidenas pristatė ir paramą, kurią JAV skyrė Ukrainai ir NATO sąjungininkėms regione: “[Tai] naikina Rusijos kariuomenę, nesvarbu, ar tai būtų jų tankai, ar sraigtasparniai, ar lėktuvai“. Prezidentas pakartojo perspėjimus, jog neatmetama, kad Rusija Ukrainoje gali panaudoti cheminį ginklą. „Kai tik jis pradeda kalbėti apie tai, ką, jo manymu, NATO, Ukraina ar Jungtinės Valstijos ruošiasi daryti, tai reiškia, kad jis būtent tai ir ruošiasi daryti. Ir tai nėra pokštas“, – sakė J. Bidenas.

Zelenskis: į civilius šaudę ir vaikus sunkiai sužaloję rusų kariai pasmerkti gėdaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktiniame vaizdo siužete „Telegram“ kreipėsi į Ukrainos žmones, praneša tsn.ua.„Tai buvo sunki, įvykių kupina diena. Bet tai buvo dar viena diena, kuri priartino mus prie pergalės“, – teigė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas akcentavo, kad Zaporožės srityje pirmadienį buvo apšaudyta civilių gyventojų kolona. Ten buvo daug vaikų. Keturi vaikai buvo paguldyti į ligoninę, dviejų būklė sunki.Chersone rusų okupantai taip pat šaudė į taikius žmones, kurie neginkluoti atėjo į mitingą už savo laisvę.„Rusijos kariškiai nežino, ką reiškia gyventi laisvoje šalyje. Jie buvo atvežti čia tarsi pasmerkti, tarsi nuteisti mirti, pasmerkti gėdai“, – sakė jis.Anot V. Zelenskio, per dieną buvo atidaryti aštuoni humanitariniai koridoriai – Kijevo, Donecko, Luhansko srityse – Vorzel, Bucha, Bolšaja Dymyorka, Mariupolis, Lysičanskas, Severodoneckas, Popasna ir Krymina. „Išgelbėti 8 057 žmonės. Dėkojame tiems, kurie dirbo žmonėms. Mums taip pat pavyko pristatyti ir pristatyti humanitarinę pagalbą“, – pridūrė Ukrainos valstybės vadovas.

Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk pranešė, kad pirmadienį su Rusija sutartais humanitariniais koridoriais buvo evakuoti 8057 žmonės.Iš Mariupolio į Berdianską išvežti 3007 žmonės, praneša NEXTA.https://twitter.com/nexta_tv/status/1506028873670139905?ref_src=twsrc%5Etfw

Pentagonas svarsto galimybę tiekti Ukrainai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemasPentagono atstovas spaudai Johnas Kirby teigia, kad JAV „nuolat diskutuoja“ su kitomis šalimis dėl ilgojo nuotolio oro gynybos sistemų suteikimo Ukrainai, praneša BBC.Kol kas JAV Ukrainai yra perdavysi nešiojamus priešlėktuvinius ginklus „Stinger“. Jie yra veiksmingi kovoje prieš sraigtasparnius ir žemai skrendančius lėktuvus. Tačiau didesniame aukštyje skrendantiems koviniams orlaiviams numušti reikalinga galingesnė karo technika.Pranešama, kad kelios šalys, įskaitant Slovakiją, buvo pareiškusios norą suteikti Ukrainai priešlėktuvines sistemas S-300, jei gaus kuo jas pakeisti.Ukraina jau naudoja S-300 ir turi personalą, apmokytą jomis naudotis.Nors J. Kirby tiesiogiai nekomentuoja nei Slovakijos sprendimo, nei apie S-300 suteikimo galimybes, jis sako, kad JAV veda „aktyvias konsultacijas“ dėl „tokių gynybos pajėgumų, kurie apimtų tolimojo nuotolio oro gynybos priemones, kurias Ukrainai patogu naudoti“.

Kyjive kaukia sirenosBaigiantis kovo 21-ajai, prieš pat vidurnaktį Kyjive vėl kaukia sirenos – paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžių. Kijevo miesto karinė administracija apie tai praneša „Telegram“ kanale. „Kijeve paskelbtas oro antskrydžio pavojus! Prašome visų skubiai vykti į slėptuves“, – sakoma pranešime.

Pentagonas: Rusijos pajėgos Ukrainoje vykdo karo nusikaltimusJAV gynybos departamentas apkaltino Rusiją vykdant karo nusikaltimus Ukrainoje, sakydamas, kad yra „aiškių įrodymų“, kad tokie nusikaltimai vyksta.„Mes tikrai matome aiškius įrodymus, kad Rusijos pajėgos vykdo karo nusikaltimus, ir mes padedame rinkti to įrodymus“, – sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby, kurį cituoja „Skynews“.

Rusai atakavo vaikų ligoninęSeverodonetske rusų įsibrovėliai pradėjo šaudyti į vaikų ligoninę, bet pacientai ir personalas nenukentėjo, nes buvo skubiai evakuoti. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Luhansko regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai.„Šiandien „rusų pasaulis“ pasibeldė į duris vaikams – rusų monstrai pradėjo šaudyti į vaikų ligoninę Severodonetske. Dėl to užsidegė stogas. Laimė, visi jauni pacientai, jų motinos ir darbuotojai buvo laiku evakuoti. Aš nesuprantu, kaip gali pakilti ranka nukreipti į vaikus? Kaip šie niekšai gyvens su tuo? Jiems nėra jokio atleidimo!“, – rašė regiono vadovas, skelbia „Ukrinform“.S. Gaidai pažymėjo, kad Luhansko regione Severodonetsko, Rubežnės, Lisichansko, Popasnajos, Novodružesko, Toškako miestai per dieną buvo apšaudyti Rusijos kariuomenės.Pasak S. Gaidai, pirmadienį Lisichanske buvo rasti dviejų aukų kūnai, trims sužeistiesiems suteikta pirmoji pagalba, aštuoni žmonės išgelbėti iš po griuvėsių ir gaisro.„Iš viso kovo 21-ąją regione kilo 14 gaisrų dėl Rusijos invazijos. Buvo apgadinti 25 objektai, tarp jų 2 daugiabučiai namai ir 16 privačių gyvenamųjų pastatų, vaikų ligoninė Severodonetske, mokykla Rubežnėje, maisto sandėlis, ūkiniai pastatai, garažai, infrastruktūros objektai“, – sakė vadovas.

Rusijos nelaisvėje – 14 Ukrainos pareigūnųUkrainos vicepremjerė Irina Vereščuk sakė, kad šiuo metu Rusijos kariai sučiupo 14 Ukrainos pareigūnų. Tai ji pareiškė „Radio NV“ eteryje, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Okupantai jau laiko 14 pareigūnų, pavyzdžiui, miestų pirmininkų, miesto pirmininkų pavaduotojų, savivaldybių tarybų deputatų. Tai yra terorizmo aktai“, – sakė ji ir pridūrė, kad visiškos informacijos apie ukrainiečių kalinius dar nėra.I. Vereščuk patikino, kad Ukrainos valdžios institucijos bando nustatyti, kur yra visi kaliniai. Bendravimas su Rusijos puse vyksta per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą.

Išlaisvino greitosios pagalbos ekipažąUkrainai pavyko iš Rusijos okupantų nelaisvės išvaduoti vairuotojus ir greitosios pagalbos ekipažą, kurie kovo 20 dieną bandė pristatyti humanitarinę pagalbą į Volchansko miestą Charkivo regione ir buvo paimti į nelaisvę Rusijos karių, skelbia tsn.ua.Tai kovo 21 d. pranešė ministro pirmininko pavaduotoja – laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščuk.„Tai tikrai drąsūs žmonės, drąsiai atliekantys savo pilietinę pareigą karo sąlygomis. Kaip ir visi kiti autobusų, sunkvežimių vairuotojai, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojai, greitosios pagalbos ekipažai, policininkai. Jie sąmoningai rizikuoja savo gyvybėmis ir kasdien padeda mūsų žmonėms išvykti iš miestų, kuriuose vykdomi karo veiksmai“, – sakė ji.Kovo 21 d. iš 8 sutartų humanitarinių koridorių buvo atidaryti septyni. Iš Mariupolio buvo evakuota daugiau nei 4 tūkstančiai žmonių, iš kurių beveik trečdalis buvo vaikai.

Rivnės regione – keturios oro atakosKovo 21-osios vakarą Rivnės regione buvo užfiksuoti keturi Rusijos pajėgų oro antskrydžiai. Pasak „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale paskelbė Rivnės regiono administracijos pirmininkas Vitalijus Kovalis.„Su trimis raketomis mūsų ginkluotosios pajėgos susidorojo. Ketvirta... Galimi nuostoliai, sunaikinimas“, – sakė A. Kovalis.Kaip pranešama, vos prasidėjus kovo 21-ajai rusai sudavė du raketų smūgius viename iš Rivnės regiono karinių poligonų, buvo sužeisti keli žmonės.

Dėl žuvusių rusų karių skaičiaus – mįslėBBC skelbia, kad tvirtai prokremliškas laikraštis „Komsomolskaja pravda“ (KP) pirmadienį publikavo straipsnį, kuriame cituojama ministerija. Jame teigiama, jog kare Ukrainoje žuvo 9 861 Rusijos karys, o tai viršija net JAV žvalgybos skaičiavimus apie žuvusius rusus. Straipsnyje nurodomas sužeistųjų skaičius yra 16 153.Po kelių minučių ši straipsnio dalis dingo iš puslapio, bet BBC spėjo užfiksuoti atitinkamas pastraipas.KP redaktorius Vladimiras Sungorkinas vėliau BBC sakė, kad informacija buvo įsilaužimo rezultatas, ir teigė, kad laikraštis paaiškinimą paskelbs vėliau.

Ukrainos ambasadorius: Lenkija jau ruošiasi Rusijos puolimuiLenkijos vyriausybė jau ruošiasi galimai Rusijos agresijai. Tai interviu televizijos kanalui „24 kanal“ pareiškė Ukrainos ambasadorius Varšuvoje Andrijus Deščicia.„Būgštaujama, kad Rusija gali užpulti Lenkiją. Lenkijos vyriausybė tam ruošiasi“, - sakė Ukrainos diplomatas. Jis priminė, kad šalyje buvo priimtas Gynybos įstatymas, kuris sustiprins Lenkijos ginkluotąsias pajėgas.„Bet Lenkijos vyriausybė supranta, jog verčiau padėti Ukrainai ir neleisti, kad Rusijos kariuomenė priartėtų prie Lenkijos sienos“, - pridūrė A. Deščicia.Pasak ambasadoriaus, Rusija skleidžia dezinformaciją, kad esą Lenkija nori užimti Vakarų Ukrainą, bet tai neturi nieko bendra su tikrove. „Tikrovė tokia – lenkai padeda Ukrainai, tiems, kurie atvyko į Lenkiją. Tai beprecedentė pagalba pastaraisiais metais. Karas parodė, kad Rusijos naratyvas apie ukrainiečių ir lenkų tautų nesantaiką neatitinka realybės“, - pabrėžė diplomatas.

Kambodža neevakuos savo piliečių iš UkrainosTai pirmadienį pareiškė šios Pietryčių Azijos šalies ministras pirmininkas Hun Senas. „Mūsų žmonės gyvena ir dirba Ukrainos teritorijoje. Jie turi gyventi ir gyvena taip, kaip ukrainiečiai. Būtų neteisinga bėgti, kai šalyje, kurioje tu gyveni, kyla sunkumų“, - cituoja Kambodžos vyriausybės vadovą laikraštis „Khmer Times“.„Dabar Ukrainoje yra 23 Kambodžos piliečių šeimos, ir aš nieko nesiųsiu ten jų išvežti“, - pabrėžė Hun Senas.Sekmadienį Kambodžos premjeras pareiškė, kad jo šalis pasirengusi priimti pabėgėlius iš Ukrainos.

Nikolajeve žuvo trys vyraiNikolajeve, kai Rusijos kariai apšaudė degalinę, žuvo trys vyrai, dar viena moteris buvo sužeista. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba Mykolaivo regione, skelbia „Ukrinform“.„Kovo 21 d., po priešo apšaudymų, 2-ojo valstybinio priešgaisrinio gelbėjimo skyriaus ugniagesiai likvidavo gaisrą degalinėje Korabelny rajone, Nikolajeve, 10 kvadratinių metrų plote. Nuo gautų sužalojimų, nesuderinamų su gyvybe, trys vyrai žuvo, viena moteris buvo sužeista“, – sakoma pranešime.Skelbiama, kad pirmadienį per Rusijos pajėgų apšaudymus Nikolajeve buvo sunaikinta psichiatrijos ligoninė ir viešbutis.

Zelenskis: kompromisai su Rusija bus pateikti referendume Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad bet kokie kompromisai, pasiekti derybose su Rusija, turės būti pateikti referendumui Ukrainoje. Taip V. Zelenskis teigė per interviu Ukrainos transliuotojui „Suspilnė“. Jo kalbą skelbia ir UNIAN. „Atsakymas labai paprastas. Mes jau viską suprantame. Mūsų nepriima (į NATO), kadangi bijo Rusijos. Štai ir viskas. Ir mes turime nusiraminti ir pasakyti, gerai, tada reikia kitų saugumo garantijų. Yra NATO šalių, kurios nori būti saugumo garantai, kurios, deja, negali mums užtikrinti visavertės narystės Aljanse, bet pasirengusios daryti visa, ką turėtų daryti NATO, jeigu mes būtume Aljanso nariai. Ir aš manau, kad tai normalus kompromisas“, - teigė Ukrainos vadovas. Tad, pasak V. Zelenskio, sprendžiant Ukrainos saugumo garantijų klausimus, bus kalbama apie šalies konstitucijos pakeitimus ir įstatymų pakeitimus. „Aš visoms derybininkų grupėms aiškinau: kai jūs kalbate apie visus šiuos pakeitimus, o jie gali būti istoriniai, mes niekur nedingsime, mes turėsime surengti referendumą. Tauta turės tarti žodį ir išsakyti savo nuomonę apie vienus ar kitus kompromisų formatus. O štai kokie jie bus – čia jau mūsų pokalbio ir savitarpio supratimo su Rusija klausimas. Todėl aš esu pasirengęs bet kam, jeigu kartu su manimi eis mūsų tauta“, - pabrėžė Ukrainos prezidentas. https://t.me/uniannet/40332

Į Slovakiją jau atvyko beveik 250 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo vasario 24 d. į Slovakiją atvyko 249 505 pabėgėliai iš Ukrainos. Tai pirmadienį pranešė naujenu agentūra TASR. Tarp jų – 13 726 trečiųjų šalių piliečiai, bėgantys nuo Rusijos sukelto karo. Tai daugiausia Ukrainoje gyvenę atvykėliai iš Azijos ir Afrikos šalių.Kaip anksčiau pirmadienį pranešė žiniasklaida, Slovakijos ministras pirmininkas Eduardas Hegeris pareiškė, kad daugumai pabėgėlių Slovakija yra tranzito šalis. Jie stengiasi patekti į toliau vakaruose esančias Europos Sąjungos valstybes.

Kyjive – 65 aukos Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios per agresoriaus apšaudymus Kijeve žuvo 65 civiliai, tarp jų 4 vaikai. Kijevo meras Vitalijus Klyčko tai pareiškė per šalies televiziją, praneša „Ukrinform“.„Šiandien mūsų mieste beveik 300 žmonių buvo sužeisti per Rusijos karių apšaudymą, įskaitant 16 vaikų. Daugelis jų yra ligoninėse. Žuvo 65 sostinės civiliai, tarp jų keturi vaikai“, – sakė V. Klyčko.Pasak jo, rusų įsibrovėliai ir toliau nuolat apšaudo miestą, nes įsibrovėliams nepavyko planas greitai užimti sostinę.

Ukraina: Rusija jau sunaikino devynias ligoninesNuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje buvo sunaikintos devynios ligoninės, skelbia „Skynews“, remdamasis tarnybų duomenimis. Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba pranešė, kad Rusija nuo invazijos pradžios iš viso atakavo 135 ligonines visoje šalyje ir 43 greitosios pagalbos automobilius.

Keturi vaikai, patekę į „apšaudymą“, išvežti į ligoninęUkrainos gubernatorius teigė, kad keturi vaikai buvo nuvežti į ligoninę po to, kai bandydami evakuotis buvo apšaudyti, rašoma Sky News.Oleksandras Staruchas, kuris yra pietryčių Ukrainos Zaporožės srities gubernatorius, sakė, kad autobusai, bandantys pasiekti humanitarinius koridorius, buvo atakuojami. „Keturi vaikai buvo nuvežti į ligoninę. Trys vaikai pateko į apšaudymą buvusiame Huliaipilio rajone, dabar Pologivske.“Pranešama, kad vienas vaikas kritinės būklės.

Rusijos pajėgos Melitopolyje iš savo namų pagrobė keturis Ukrainos žurnalistusRusijos pajėgos pirmadienio rytą Melitopolyje iš savo namų pagrobė keturis Ukrainos žurnalistus, pranešė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga.Telegramoje paskelbtame pranešime sąjunga teigė, kad ginkluoti asmenys nuėjo į leidėjo Mychailos Kumoko, redaktorės Jevgenijos Borian ir žurnalisčių Julijos Olchovskos bei Liubovės Čaikos namus ir „išvežė juos nežinoma kryptimi“.https://twitter.com/zaborona_media/status/1505854091167256578?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis: „Ukraina negali įvykdyti Rusijos ultimatumų“Prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Ukraina negali įvykdyti „Rusijos ultimatumų“, ir teigė, kad Maskva siekia „sunaikinti“ jo šalį.„Ukraina negali įvykdyti Rusijos ultimatumų. Pirmiausia turėtume būti sunaikinti, tada jų ultimatumas būtų įvykdytas“, – vietos žiniasklaidai sakė jis.Ukrainos prezidentas sakė, kad Maskva nori, jog Ukraina „perduotų“ Charkivą, Mariupolį ir Kyjivą, ir pridūrė, jog nei tų miestų žmonės „nei aš, kaip prezidentas, negalime to padaryti“.

BBC tyrimo metu atskleistas patvirtintas žuvusių Rusijos kareivių skaičiusPranešimų apie invazijos į Ukrainą metu žuvusius rusų karius yra labai įvairių.Ukrainos kariuomenės šaltiniai kalba net apie 15 tūkst. žuvusiųjų, tačiau į šį skaičių gali būti įtraukti ir sužeistieji. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žvalgyba teigia, kad žuvo perpus mažiau.Rusijos gynybos ministerija tik kartą paskelbė žuvusiųjų skaičių. Kovo 2 d. Gynybos ministerija pranešė, kad Ukrainoje žuvo 498 kariai, ir daugiau nepateikė jokių duomenų.Dabar BBC rusų tarnybos žurnalistai parengė sąrašą, kuriame yra 557 patvirtintų žuvusiųjų pavardės.Sąrašas buvo sudarytas remiantis tik pranešimais, kuriuose nurodyta konkreti informacija apie žuvusįjį, įskaitant vardą, pavardę ir rangą. Paprastai tokią informaciją skelbia žuvusiųjų gimtųjų miestų valdininkai, vietos žiniasklaida ar mokslo įstaigos, kuriose jie anksčiau mokėsi.Sąraše yra vienas generolas majoras, septyni pulkininkai, vienas karinio jūrų laivyno pirmo rango kapitonas, devyni pulkininkai leitenantai, 20 majorų ir 70 jaunesniųjų karininkų. Likusieji – puskarininkiai arba eiliniai.

Ukraina apkaltino Rusiją apšaudžius protestuotojus okupuotame miesteUkraina pirmadienį pranešė, kad Rusijos kareiviai apšaudė protestuotojus, išėjusius į demonstraciją prieš Maskvos vykdomą šio pietinio miesto užgrobimą, įvykusį netrukus, kai praėjusį mėnesį Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tviteryje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vyras su Ukrainos vėliavos raiščiu buvo šūvių sužeistas. Vaizdo įraše girdėti nepertraukiamas šaudymas, matyti vėliavomis nešini žmonės, skubantys ir bėgantys padėti vyrui, kraujas ant žemės.Filmuojantis asmuo sakė, kad vyras yra pensininkas.„Chersone rusų karo nusikaltėliai atidengė ugnį į neginkluotus žmones, taikiai protestavusius prieš įsibrovėlius“, – tviteryje parašė D. Kuleba. „Tai pasibjaurėtinas Rusijos veidas, žmonijos gėda. Turime sustabdyti Rusiją! Nustatyti jiems sankcijas, izoliuoti juos, patraukti atsakomybėn karo nusikaltėlius“, – pridūrė jis.

Radiacijos lygis aplink Černobylio atominę elektrinę „gali padidėti“, sako „Energoatom“ atstovaiUkrainos valstybinė atominės energetikos įmonė „Energoatom“ įspėjo, kad radiacijos lygis aplink Černobylio atominę elektrinę „gali padidėti“, nes neveikia radiacijos lygio stebėjimo sistemos.„Nėra duomenų apie dabartinį radiacijos lygį Černobylio zonoje, todėl neįmanoma tinkamai reaguoti į grėsmes“, – pareiškime nurodė įmonė.Atominę elektrinę, kurioje 1986 m. įvyko viena baisiausių branduolinių avarijų pasaulyje, vasario 24-ąją užėmė Rusijos kariai.Vos po keleto dienų Kremliaus pajėgos užpuolė Zaporožės atominę elektrinę, esančią šalies pietryčiuose įsikūrusiame Enerhodaro mieste. Kilo didelis gaisras.Ataką nedelsdami pasmerkė pasaulio lyderiai, o Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė Jungtinėse Tautose (JT) Linda Thomas-Greenfield įspėjo, kad puolimas žymi „pavojingą konflikto eskalaciją“ ir kad viskas lengvai galėjo baigtis katastrofa.

Ukraina tvirtina, kad atkovojo pagrindinę gyvenvietę prie pagrindinio kelio į KijevąPranešama, kad Ukraina teigia išlaisvinusi Makariovą iš Rusijos pajėgų, rašoma Sky News.Jei tai tiesa, tai laikoma svarbiu įvykiu, nes miestelis prie pagrindinio kelio į Kijevą iš vakarų yra strategiškai svarbus.Kaip teigiama tviteryje, toks įvykis reikštų, kad Ukraina gali atgauti „svarbią arteriją“ į sostinę.

JAV pareigūnas teigia, kad Rusija prarado apie 40 proc. savo lėktuvų ir sraigtasparnių pajėgumųKalbėdamas su „Foreign Policy“ nacionalinio saugumo žurnalistu Jacku Detschu, pareigūnas taip pat sakė, kad nors Kremlius per pastarąją parą į Ukrainą paleido daugiau kaip 300 antskrydžių, jie nebuvo „labai toli ir labai ilgai“ įskridę į oro erdvę.Anksčiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos, kurios reguliariai dalijasi vertinimais apie numanomus Rusijos nuostolius nuo įsiveržimo į Ukrainą, teigė, kad žuvo maždaug 14 700 Rusijos karių.Be to, Ukraina teigė, kad iki šiol per konfliktą buvo sunaikinti 476 Rusijos tankai, 96 lėktuvai ir 118 sraigtasparnių.

Vykstant Rusijos ir Ukrainos pokalbiams apie karo užbaigimo būdus jokios detalės neskelbiamos Rusijos ir Ukrainos derybininkai planuoja „dirbti visą dieną“, šalims siekiant susitarimo, kuris užbaigtų Rusijos invaziją, sako svarbus Ukrainos politikas.Oficialių delegacijų susitikimas truko pusantros valandos, tada jos išsiskirstė konsultuotis darbo grupėse, sakė valdančiosios „Tautos tarno“ parlamentinės frakcijos vadovas Davidas Arachamija, komentuodamas laikraščiui „Ukrayinska Pravda“.Jokių pokalbių detalių jis nepateikė.

Nuo Rusijos agresijos pradžios į tėvynę grįžo apie 400 tūkst. ukrainiečiųNuo Rusijos agresijos pradžios į tėvynę grįžo apie 400 tūkst. Ukrainos piliečių, beveik 80 proc. jų – vyrai.Kaip praneša naujienų agentūra UNIAN, tai pirmadienį per spaudos konferenciją Lvive pareiškė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.„Nuo vasario 24 d. iki šiandien į šalį įvažiavo apie 400 tūkst. Ukrainos piliečių. 75-80 proc. jų – vyrai“, - sakė pareigūnas.Anot A. Demčenkos, pasieniečiai ne visų klausia, kodėl jie grįžta į Ukrainą. „Bet dauguma jų patys aiškiai pareiškia, kad dabartinėmis aplinkybėmis negali likti nuošalyje ir ketina stoti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas, jungtis prie teritorinės gynybos ar kitais jiems prieinamais būdais prisidėti prie Ukrainos pergalės“, - pabrėžė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas.

Oro antskrydžio įspėjimai šiuo metu skamba beveik visuose Ukrainos regionuose.

Rusai pagrobė Beryslavo merąAgresorės Rusijos okupantai pagrobė Beryslavo merą Aleksandrą Šapovalovą.Tai kovo 21 d. paskelbė Chersono karinės administracijos vadovas Genadijus Laguta.Pasak jo, miesto meras ir vietos aktyvistas buvo pagrobti kovo 19 d., šeštadienį, apie 11 val. Tris dienas jie laikomi rusų užpuolikų nelaisvėje. Tačiau jų buvimo vieta nežinoma. G. Laguta teigia, kad tai gali būti Naujoji Kachovka.„Vakar Aleksandrui Nikolajevičiui buvo leista paskambinti savo artimiesiems telefonu ir juos nuraminti. Vyras turi problemų su širdimi, sunkiai sirgo koronavirusine liga“, – sakoma Chersono rajono policijos skyriaus viršininko pranešime.Beje, A. Šapovalovas Beryslavo meru buvo išrinktas dar 2006 m. ir iki šiol yra šiose paeigose, rašo tsn.uaKaip pranešama, Černihivo srityje okupantai pagrobia vietos valdžios atstovus. Tokia informacija gaunama iš laikinai užimtoje teritorijoje esančių bendruomenių.

Baltarusija skelbia nuo Ukrainos sienos atitraukianti savo desantininkus Baltarusijos gynybos ministerija „Telegram“ kanale pranešė, kad 38-osios Bresto gvardijos desanto-šturmo brigados desantininkai nuo sienos su Ukraina grįžo į nuolatinės dislokacijos vietą. Skelbiama, kad desantininkai į nuolatinės dislokacijos vietą sugrąžinti „po sėkmingai įvykdytos užduoties – Baltarusijos sienos atkarpų sustiprinimo“.Projektas „MotolkoHelp“, atliekantis Baltarusijos pajėgų judėjimo stebėseną, skelbia, kad šarvuoti transporteriai juda Bresto link – dėl to mieste iš dalies ribojamas eismas.

Ukrainos vicepremjerė: Mariupolio apsiaustis – asmeninis Putino kerštasUkrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk sako, kad Mariupolio puolimas – asmeninis Rusijos prezidento Vladimiro Putino noras suvesti sąskaitas, nes 2014 metais, kai Rusija aneksavo Krymą, jam to padaryti nepavyko.„Manau, kad Putinas siekia asmeniškai atkeršyti Mariupolio žmonėms po nesėkmės bandant užkariauti miestą 2014 metais. Tai kolektyvinė bausmė už atsisakymą pasiduoti Rusijos globai“, – prancūzų dienraščiui „Liberation“ teigė politikė.I. Vereščuk teigimu, pastangos pietrytiniam miestui pasiųsti humanitarinę pagalbą ir toliau žlunga.„Jeigu Putinas norėtų, Mariupolio humanitarinis koridorius jau būtų atidarytas. Rusai naikina ligonines, teatrą, kur glaudėsi be namų likę žmonės, mečetę, bažnyčias, jiems nėra nieko švento“, – sako deputatė.Manoma, kad apsuptame mieste, kur nėra elektros, maisto ir vandens, sproginėjant bomboms vis dar likę apie 300 tūkst. žmonių.

Charkive per Rusijos ataką sprogus šaudmeniui, žuvo nacionalsocialistų koncentracijos stovyklas išgyvenęs žmogus. Apie tai pirmadienį pranešė Buchenvaldo ir Mitelbau-Doros memorialų fondas, remdamasis aukos artimaisiais. Pasak pranešimo, incidentas įvyko penktadienį.Anot jo anūkės, Borisas Romančenka gyveno daugiaaukščiame name Rytų Ukrainos mieste, į kurį pataikė sviedinys. Charkivą jau kelias savaites iš dviejų pusių laiko apgulę Rusijos kariuomenės daliniai.Memorialų fondas giliai sukrėstas: B. Romančenko išgyveno Buchenvaldo, Penemundės, Mitelbau-Doros ir Bergeno-Belzeno koncentracijos stovyklas, buvo Buchenvaldo-Doros tarptautinio komiteto pirmininko pavaduotojas, jis intensyviai rūpinosi nacių nusikaltimų atminimo įamžinimu, buvo Tarptautinio komiteto Buchenvaldas-Dora viceprezidentas.https://twitter.com/Buchenwald_Dora/status/1505876638076215299

Černihivo srityje pagrobta tolimojo nuotolio rusiška haubica Ukrainos gynėjai Černihivo srityje užgrobė vieną tolimojo nuotolio rusišką 152 mm haubicą „Msta“, o kitą sunaikino. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Sever“ operatyvinė komanda. „Siverščinos pasipriešinimo pajėgų parkas pasipildė nauju priešo technikos egzemplioriu – 2S19 MSTA-S su amunicija. Kitas toks pat vienetas buvo sunaikintas mūšyje“, – rašoma pranešime. Anksčiau prie Prylukų Ukrainos kariuomenė sumušė rusų koloną. Ukrainiečiai sunaikino „Uragan MLRS“, o kitą pagrobė kaip trofėjų, rašo „Ukrinform“. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2103680163146104&show_text=true&width=500

Ukraina: Rusijos pajėgos sugriovė namų OdesojeOdesos valdžia apkaltino Rusijos pajėgas pirmadienį smogus šiam Juodosios jūros uostamiesčiui ir sugriovus civilių gyventojų namų.Miesto taryba pranešė, kad žuvusiųjų nėra, o gelbėjimo tarnybos greitai užgesino kilusį gaisrą. Įvykio vietoje apsilankęs Odesos meras Henadijus Truchanovas pasakė: „Mes neišvyksime iš Odesos ir kovosime už savo miestą.“Ukrainos pietvakarinėje dalyje esanti Odesa iki šiol daugiausia išvengė karo veiksmų, nors netoli jos Juodojoje jūroje dislokuoti Rusijos kariniai laivai.

Visiškai sunaikintas susiekimas traukiniais tarp Irpenės ir Kyjivo.https://t.me/uniannet/40207

Žytomyro sritis pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios buvo apšaudyta iš reaktyvinių salvinių kovos mašinų „Grad“. Žuvo keturi žmonės.Pasak Žytomyro srities karinės administracijos vadovo, okupantai užpuolė Silecio kaimą.https://t.me/nexta_live/22808

Rusų okupantai pradėjo šaudyti į Chersono gyventojus, kurie šiandien išėjo į mitingą.Yra sužeistų, skelbiama „Telegram“ kanaluose „Insaider Ukraina“ ir NEXTA.https://t.me/nexta_live/22809

Melitopolyje Rusijos kariai pagrobė keturis žurnalistusMelitopolyje kovo 21-osios rytą rusų okupantai iš jų namų pagrobė keturis žurnalistus.Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga.Pažymima, kad kovo 21 d. į „MV-Holding“ žurnalistų: leidėjo Michailo Kumkos, išleidimo redaktorės Jevgenijos Boriano, žurnalistų Julijos Olchovskajos ir Liubovės Čaikos namus atvyko ginkluoti vyrai ir išsivežė juos nežinoma kryptimi.Apie pagrobimo faktą pranešė Zaporižios žurnalistė, leidinio „Industrial Zaporožjė“ korespondentė Jekaterina Danilina-Lyovočko. Apie tėvo pagrobimą socialiniuose tinkluose parašė ir Michailo Kumokos dukra Tatjana Kumok.„MV-Holding“ generalinė direktorė Ana Medvid savo komentare Ukrainos Nacionalinei žurnalistų sąjungai patvirtino, kad šiandien apie 6 val. ginkluoti vyrai pirmiausia atvyko pas žurnalistes Juliją Olchovskają ir Liubovę Čaiką, o vėliau pas kitus holdingo darbuotojus.Nacionalinės Ukrainos žurnalistų sąjungos pirmininko Sergejaus Tomilenkos ir „MV-Holding“ generalinės direktorės pokalbio metu (pirmadienį, kovo 21 d., 11.00 val.) paaiškėjo, kad trys žurnalistai buvo paleisti, prabilus apie būtinybę bendradarbiauti su okupantais. Kol kas M. Kumokos buvimo vieta nežinoma.„Michailas Vladimirovičius yra holdingo savininkas ir leidėjas, tačiau visiškai pasitraukė iš redakcinių reikalų. Pabrėžia, kad išėjo į pensiją. Tikiuosi, po kelių valandų jis bus laisvas“, – teigė A. Medvid.M. Kumokos dukra T. Kumok socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad jos tėvas, prieš išeidamas į pensiją, buvo „MV-Holding“ valdybos narys. MV yra miesto laikraštis, svetainė ir spaustuvė. Ji pabrėžė, kad su mama nėra ryšio, o po tėvų namais stovi rusų okupantų automobilis.

Zelenskio patarėjas: gali būti, kad baltarusių kariai pereis į mūsų pusęUkrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius sako, kad Baltarusijos kariai nenori dalyvauti kare prieš Ukrainą. „Baltarusijos kariai visai nenori dalyvauti mūšiuose prieš Ukrainą... Baltarusijos valdžia nuolat tikrina savo moralinę-psichologinę būklę, pasirengimą dalyvauti. Jų pačių duomenimis, daugiau nei 60 proc. karių neigiamai vertina galimą operaciją prieš Ukrainą“, – sako A. Arestovičius.Anot jo, net jeigu juos ir privers dalyvauti kare prieš Ukrainą, jie „nedemonstruos ten jokio karinio heroizmo“.„Arba liks neutralūs, arba labai prastai kariaus, arba iš viso pereis į mūsų pusę“, – konstatuoja A. Arestovičius.

Ukrainoje pirmadienį planuojami 8 humanitariniai koridoriaiPirmadienį planuojama atidaryti aštuonis humanitarinius koridorius, kuriais civiliai gyventojai galės pabėgti nuo karo Ukrainoje, praneša Ukrainos valdžia.Koridoriais važiuos autobusai, kuriais bus evakuojami žmonės ir pristatoma pagalba, sakė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.Žmonės iš apgulto Mariupolio uostamiesčio apylinkių bus vežami į pietryčių Ukrainos miestą Zaporižią. Arčiau sostinės planuojama evakuacija iš apgultų vietovių į šiaurę ir rytus nuo sostinės Kyjivo, nurodoma plane.Taip pat planuojama evakuacija iš didesnių Severodonecko ir Lysičansko rajonų Luhansko regione į Bachmuto miestą kaimyniniame Donecko regione.

Rusų okupantai pradėjo raketų ir bombų ataką prieš AvdijivkąPasak Donecko srities karinės administracijos vadovo Pavelo Kirilenkos, Avdijivką ir jos apylinkes atakavo ir Rusijos lėktuvai, ir artilerija.„Remiantis operatyvine informacija, šiuo metu žinoma apie mažiausiai vieną žuvusį ir du sužeistus civilius.Žala ar gaisrai dėl priešo apšaudymo užfiksuoti 15 adresų. Apšaudymas tęsiasi“, – savo „Facebook“ puslapyje rašė P. Kirilenka.https://t.me/uniannet/40189

Ukraina skelbia atnaujintus duomenis apie Rusijos kariuomenės nuostoliusNuo vasario 24 dienos iki kovo 21-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado apie 15 tūkst. karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Rusija prarado 498 tankus, 1 535 šarvuočius, 240 artilerijos sistemų, 80 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 49 oro gynybos sistemas, 97 lėktuvus, 121 sraigtasparnį, 969 transporto priemones, 3 laivus, 60 degalų cisternų, 24 dronus ir 13 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainiečiai sunaikino mokyklos kieme stovėjusią rusišką priešlėktuvinių raketų kompleksą „Buk“. https://t.me/nexta_live/22800

Kyjive – vėl 35 val. trukmės komendanto valandaUkrainos sostinėje vėl skelbiama sugriežtinta komendanto valanda. Apie tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.Kyjive komendanto valanda prasidės pirmadienį 20 val. ir tęsis iki kovo 23 d. 7 val. ryto.Antradienį mieste nedirbs parduotuvės, vaistinės, degalinės, kitos įstaigos.https://twitter.com/JamWaterhouse/status/1505842715027820545

Po Kyjivo apšaudymo aukų skaičius Podolskio srityje išaugo iki aštuoniųPradėtas tyrimas dėl Rusijos karių naktinės raketos atakos Kyjivo Podolskio rajone, po kurio dideliu mastu sunaikintas miestas ir žuvo aštuoni žmonės.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Generalinė prokuratūra.

Černihivo srityje okupantai grobia vietos valdžios atstovusLaikinai užimtose Černihivo srities gyvenvietėse fiksuojami vietos valdžios atstovų pagrobimo atvejai.Tai paskelbė Černihivo srities valstybės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.„Rusų okupantai Černihivo srityje grobia ir neteisėtai sulaiko gyventojus. Tokia informacija ateina iš laikinai okupuotos regiono teritorijos bendruomenių. Visa ši informacija yra tikrinama“, – pabrėžė V. Čausas „Telgram“ kanale.Vietos gyventojų teigimu, okupantai sulaikė Hremiačio kaimo seniūną iš Novhorodo-Seversko bendruomenės.Kovo 20 d. sulaikyti Mykhailo-Kotsiubynske seniūnas, deputatas ir mokyklos direktorius.Naujoji Basanė pranešė apie dviejų vietos valdžios atstovų pagrobimą.V. Čausas ragino regiono gyventojus, turinčius informacijos apie tokius atvejus, ragina nedelsiant informuoti savo bendruomenių vadovus ar regionų karinių administracijų atstovus.

Žiniasklaida: Berdiansko uostamiestyje pradingo penki kviečius gabenę laivaiUkrainos Berdiansko uostamiestyje pradingo penki kviečius gabenę krovininiai laivai, skelbia laikraštis „Ukrainskaja Pravda“.Anot laikraščio, jie paskutinį kartą pastebėti tempiami Rusijos laivų. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patvirtinti.Berdianską šiuo metu kontroliuoja Rusijos kariuomenė. Šis miestas išsidėstęs netoli apgulto Mariupolio.

ES: Rusijos puolimas prieš Mariupolį – didžiulis karo nusikaltimasEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pasmerkė Rusijos puolimą prieš Ukrainos Mariupolio uostamiestį kaip „didžiulį karo nusikaltimą“, Bendrijai diskutuojant dėl tolesnių sankcijų Maskvai.„Tai, kas dabar vyksta Mariupolyje, yra didžiulis karo nusikaltimas – visikas naikinama ir bombarduojama, visi žudomi“, – prasidėjus ES užsienio reikalų ministrų susitikimui sakė J. Borrellis.

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 115 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo 115 vaikų, remdamasis ukrainiečių generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, sužeisti dar 148 vaikai. Daugiausiai aukų užfiksuota Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Per bombardavimus ir apšaudymus taip pat jau apgadinta daugiau kaip 530 švietimo įstaigų, iš jų 72 – visiškai sunaikintos.Šie duomenys nėra galutiniai.

Odesos pakrantėje apšaudyti du Rusijos Federacijos laivaiKovo 21-osios rytą atokiame Odesos uosto reide pasirodė du rusų laivai, kurie pradėjo beatodairiškai šaudyti. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija atsakė į ugnį ir nuvijo juos nuo kranto.Apie tai per „Telegram“ kanale pranešė Odesos regiono karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Sergejus Bračiukas.Kaip pranešama, kovo 20 dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos padalinys virš Odesos srities numušė ir rusų bepilotį orlaivį.Odesos regiono karinės administracijos vadovas Maksimas Marčenka, komentuodamas situaciją, vaizdo žinutėje „Telegram“ kanale pažymėjo, kad sekmadienį Odesos srityje apšaudymų nebuvo – priešas mieste ir regione pradėjo aktyviai naudoti bepiločius orlaivius. „Tačiau mūsų oro gynyba veikia, turime patvirtinimą, kad šie bepiločiai skraidantys aparatai sunaikinti“, – sakė jis.https://t.me/Bratchuk_Sergey/7255

Iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko daugiau kaip 2,1 mln. pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko daugiau kaip 2,1 mln. pabėgėlių, Lenkijos sienos apsaugos tarnybą cituoja BBC.Tačiau atvykėlių skaičiai pastarosiomis dienomis šiek tiek sumažėjo. Sekmadienį Lenkijos sieną kirto 33 800 žmonių – 16 proc. mažiau nei šeštadienį. Tuo metu iki pirmadienio 6 val. Grinvičo (8 val. Lietuvos) laiku sieną buvo kirtę 5 700 žmonių, arba 17 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu šeštadienį.Kai kurie į Lenkiją atvykę ukrainiečiai jau iškeliavo į kitas šalis. Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, Lenkijoje liko apie 1,2 mln. žmonių iš Ukrainos.

JK: artimiausiomis savaitėmis Rusija veikiausiai teiks pirmenybę Kyjivo apgulčiaiManoma, kad artimiausiomis savaitėmis Rusijos kariai teiks pirmenybę Ukrainos sostinės Kyjivo apgulčiai, naujausią Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitą cituoja CNN.„Nepaisant tolesnės pažangos stokos, Kyjivas išlieka pagrindiniu Rusijos kariniu tikslu“, – teigė ministerija ir pridūrė, kad „į šiaurę nuo Kyjivo tęsiasi intensyvios kautynės“.Pasak ministerijos, iš šiaurės rytų sostinę mėginančios pasiekti Rusijos pajėgos sustojo, o iš Hostomelio miesto judančius karius atrėmė „nuožmus ukrainiečių pasipriešinimas“. Remiantis ataskaita, didžioji Rusijos karių dalis išlieka per 25 kilometrus nutolusi nuo Kyjivo centro.

Ukraina: avarija Sumų chemijos gamykloje – suvaldytaGelbėtojams pavyko suvaldyti dėl Rusijos karių apšaudymo kilusią avariją Sumų chemijos gamykloje „Sumychimprom“, Ukrainos valstybinę pagalbos tarnybą cituoja portalas „Ukrinform“.Tarnyba programėlėje „Telegram“ pranešė, kad 7 val. 30 min. vietos laiku vyko darbai siekiant užlopyti apgadintą vamzdyną „Sumychimprom“ teritorijoje. Jos darbuotojai toliau mėgina išsklaidyti pasklidusį amoniako debesį. Pasak tarnybos, nelaimės metu sužeistas vienas žmogus, jis yra šios gamyklos darbuotojas.Prieš tai pranešta, kad kovo 21 dieną 4 val. 30 min. vietos laiku dėl Rusijos karių apšaudymo „Sumychimprom“ gamykloje pažeista amoniako talpykla. Šiai medžiagai pasklidus, kilo grėsmė Novoselycios kaimui.

Odesoje pastebėtas padidėjęs Rusijos dronų aktyvumasUkrainos pietiniame Odesos uostamiestyje sekmadienį užfiksuota, kad virš miesto ir jo apylinkių padaugėjo Rusijos dronų.„Tačiau viskas ramu, atakų nėra“, – sakė regiono kariuomenės vadas Maksimas Marčenka laikraščiui „Ukrayinska pravda“.Pasak jo, Ukrainos oro pajėgos apšaudė priešo dronus. „Jau patvirtinta, kad kai kurie iš šių dronų buvo numušti“, – sakė jis.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Odesa nuo Rusijos invazijos į Ukrainą kol kas iš esmės nenukentėjo.

Rusija paleido dvi raketas į poligoną Rivnės regione, pranešė krašto karinio štabo vadovas Vitalijus Kovalis. Kol kas informacijos apie aukų ir sužeistųjų skaičių nėra.https://t.me/nexta_live/22764

Po nuotėkio chemijos gamykloje ukrainiečiams nurodyta būti slėptuvėseUkrainos šiaurinio Novoselycos miesto gyventojai turėtų slėptis slėptuvėse po to, kai netoliese esančioje chemijos gamykloje įvyko amoniako nuotėkis, pirmadienį sakė pareigūnas, regione besitęsiant intensyviems mūšiams su Rusijos pajėgomis.Sumų regiono gubernatorius Dmytro Žyvyckis sakė, kad „Sumychimprom“ gamykloje, kurioje gaminamos trąšos, įvyko „amoniako nuotėkis“, paveikęs 2,5 km spinduliu esančią teritoriją.Incidento mastas ir priežastis iš karto nebuvo žinomi, tačiau gyventojams buvo liepta slėptis rūsiuose arba žemesniuose pastatų aukštuose, kad išvengtų poveikio.„Amoniakas yra lengvesnis už orą, todėl reikėtų slėptis slėptuvėse, rūsiuose ir žemesniuose aukštuose“, – „Telegram“ žinutėje teigė D. Žyvyckis.Jis pridūrė, kad įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos, o dėl vyraujančių vėjų netoliese esančiam Sumų miestui, kuriame prieš karą gyveno apie 250 tūkst. gyventojų, tiesioginio pavojaus nėra.Sumuose, esančiuose maždaug už 350 km į rytus nuo Kijevo, kelias savaites vyko įtempti mūšiai.

Rusijos pajėgoms vėlai sekmadienį apšaudžius prekybos centrą Kyjive, žuvo mažiausiai šeši žmonės, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

Tūkstančiai gyventojų iš Mariupolio pabėgo į atokesnius rajonus. Ukrainos prezidentas Zelenskis sakė, kad vien sekmadienį į netoliese esančią Zaporožę atvyko 4000 Mariupolio gyventojų.

Bidenas atvyks į LenkijąJAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį atvyks į Lenkiją, kur susitiks su prezidentu Andrzejumi Duda ir aptars Rusijos invaziją į Ukrainą, sekmadienį pranešė Baltieji rūmai.„Prezidentas aptars, kaip JAV kartu su mūsų sąjungininkais ir partneriais reaguoja į humanitarinę ir žmogaus teisių krizę, kurią sukėlė nepagrįstas ir neišprovokuotas Rusijos karas Ukrainoje“, – sakoma Baltųjų rūmų spaudos sekretorės Jen Psaki pranešime.Pareiškime priduriama, kad J. Bideno kelionė įvyks po vizito Belgijoje, kur jis susitiks su NATO, Didžiojo septyneto (G7) ir Europos Sąjungos lyderiais.„Ši kelionė bus skirta toliau telkti pasaulio šalis siekiant palaikyti Ukrainos žmones ir pasipriešinti prezidento Vladimiro Putino invazijai į Ukrainą“, – apie J. Bideno kelionę į Europą kalbėjo J. Psaki.„Tačiau į Ukrainą vykti neplanuojama“, – pridūrė ji.JAV viceprezidentė Kamala Harris anksčiau šį mėnesį Varšuvoje taip pat susitiko su A. Duda ir abu pasmerkė Rusijos karinius veiksmus, ypač prieš civilius gyventojus.Šis susitikimas įvyko netrukus po to, kai JAV atmetė netikėtą Lenkijos pasiūlymą siųsti naikintuvus MiG-29 į Ukrainą per JAV oro pajėgų bazę, sakydamos, kad pasiūlymas kelia „rimtą susirūpinimą“ visam NATO aljansui.Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad apie 10 mln. ukrainiečių paliko savo namus, ir maždaug trečdalis jų išvyko į užsienį, daugiausia į Lenkiją.

Meras: per Kyjivo apšaudymą prekybos centre žuvo žmogusRusijos pajėgoms vėlai sekmadienį apšaudžius prekybos centrą Kyjive, žuvo mažiausiai šeši žmonės, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.Atakos metu miestą sudrebino didžiulis sprogimas, o prekybos centro „Retroville“ griuvėsiuose buvo matyti gaisrų liepsnos, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Sprogimas išmušė kelių metrų skersmens duobę.Vienas AFP reporteris pirmadienį pasakojo matęs prie sugriauto prekybos centro suguldytus mažiausiai šešis kūnus.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko anksčiau sakė, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus.Per „priešo apšaudymą“ kilo gaisrai keliuose prekybos centro, esančio miesto šiaurės vakariniame Podolės rajone, aukštuose, taip pat užsidegė keli automobiliai, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė gelbėjimo tarnybos.Tarnybų paskelbtuose stebėjimo kamerų įrašuose matyti didžiulis sprogimas ir grybo pavidalo debesis. Paskui nugriaudėjo virtinė mažesnių sprogimų.Ugniagesiai iš deformuotų nuolaužų ištraukė mažiausiai vieną dulkėmis aplipusį žmogų, rodo kiti tarnybų paskelbti įrašai.Ukrainos kariai aptvėrė atakos vietą ir liepė žurnalistams pasitraukti dėl nesprogusių šaudmenų pavojaus, bet daugiau informacijos nepateikė.Gyvenamųjų namų kvartalo, kur per sprogimą buvo išdaužyti langai, pranešė, kad prieš kelias dienas netoli prekybos centro matė mobiliąją zenitinių raketų platformą.Per pastarąją savaitę Kyjivui buvo suduota virtinė raketų smūgių. Per vieną iš jų, surengtą sekmadienį, daugiabutyje buvo sužeisti penki žmonės.Tačiau Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinę daugiausia sustojo. Maskvos pajėgos dalyvauja pavienėse kautynėse šalies šiaurės vakaruose ir rytuose, bet per pastarąsias dvi savaites beveik nepajudėjo iš vietos.

Ukraina atmetė ultimatumą atiduoti Mariupolio uostamiestįUkraina atmetė ultimatumą atiduoti Rusijos pajėgoms apsiaustą Mariupolio uostamiestį, pirmadienį ukrainiečių žiniasklaidai sakė premjero pavaduotoja.„Negali būti jokių kalbų apie ginklų atidavimą. Mes jau informavome apie tai Rusijos pusę“, – laikraščiui „Ukrainska Pravda“ sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk.„Tai sąmoninga manipuliacija ir reali įkaitų padėtis“, – pridūrė ji, komentuodama Maskvos reikalavimą.Sekmadienį vakare Rusija pateikė ultimatumą, kad miesto gynėjai pasiduotų iki pirmadienio 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.„Raginame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinius, teritorinės gynybos batalionus ir užsienio samdinius nutraukti kovos veiksmus, sudėti ginklus ir humanitariniais koridoriais, sutartais su Ukrainos puse, pereiti į teritorijas, kontroliuojamas Kyjivo“, – sakė Rusijos nacionalinės gynybos valdybos vadovas Michailas Mizincevas.Rusijos gynybos ministerija per platformą „Telegram“ kreipėsi į Mariupolio valdžią: „Būtent jūs dabar turite teisę priimti istorinį sprendimą – arba esate su savo žmonėmis, arba su nusikaltėliais.“„Priešingu atveju jūsų laukiantis karo tribunolas – tik maža dalis to, ko nusipelnėte savuoju nepakenčiamu elgesio su savo piliečiais, taip pat savo įvykdytais baisiais nusikaltimais ir provokacijomis“, – pridūrė ministerija.Strategiškai svarbus pietrytinis Mariupolio uostamiestis, kurio dauguma gyventojų yra rusakalbiai, buvo vienas pagrindinių Maskvos puolimo taikinių.Jau daug dienų Rusija negailestingai bombardavo šį miestą, kuriame beveik visiškai neveikia ryšiai ir nutrūkęs maisto, vandens ir kitų būtiniausių dalykų tiekimas.

Ukrainoje dėl amoniako nuotėkio iš chemijos įmonės žmonės raginami slėptisUkrainos šiaurės rytinio Sumų miesto priemiesčio gyventojai buvo paraginti slėptis dėl amoniako nuotėkio iš vietos chemijos įmonės, pirmadienį pranešė vienas pareigūnas, tęsiantis įnirtingiems susirėmimams su Rusijos pajėgomis.Sumų srities gubernatorius Dmytro Žyvyckis nurodė, kad amoniako nuotėkis iš Sumų pietvakariniame pakraštyje veikiančios trąšų gamyklos „Sumychimprom“ paveikė teritoriją apie 2,5 km spinduliu.Avarijos mastas ir priežastys kol kas neaiškūs, bet gyventojams buvo patarta pasislėpti rūsiuose arba pastatų žemutiniuose aukštuose, kad nebūtų paveikti kenksmingų dujų.„Amoniakas lengvesnis už orą, todėl apsaugai galima pasinaudoti slėptuvėmis, rūsiais ir žemutiniais aukštais“, – sakoma D. Žyvyckio žinutėje, paskelbtoje platforma „Telegram“.Jis pridūrė, kad įvykio vietoje dirba gelbėtojų brigados ir kad dėl vyraujančios vėjo krypties Sumų miestui, kuriame iki karo pradžios gyveno apie 250 tūkst. žmonių, pavojus kol kas negresia.„Sumychimprom“ tinklalapyje nurodoma, kad įmonėje gaminamos įvairios trąšos.Sumų, esančių maždaug už 350 km į rytus nuo sostinės Kyjivo, jau kelias savaites tęsiasi įnirtingos kautynės.Pastarosiomis dienomis Rusijos vyriausybė suintensyvino propagandą ir dezinformaciją, esą Ukraina ruošiasi panaudoti improvizuotus cheminius ginklus ir kad Kyjivas slapta vykdė masinio naikinimo ginklų kūrimo programą.Rusijos gynybos ministerija vėlai sekmadienį teigė, kad „nacionalistai“ užminavo „Sumychimprom“ amoniako ir chloro saugyklas „siekdami masiškai apnuodyti Sumų srities gyventojus, jeigu į miestą įžengtų Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai“.Rusija ne kartą neigė padėjusi Damasko režimui naudoti cheminius ginklus per virtinę atakų prieš Sirijos piliečius per šioje šalyje 11 metų besitęsiantį pilietinį karą.Maskva taip pat neigė panaudojusi cheminį ginklą prieš Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną ir buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį bei jo dukterį Juliją.

Ukraina teigia, kad Rusijos karinės oro pajėgos ėmėsi naujos atakų strategijos „Per 25 dienas Rusijos okupantai patyrė didelių nuostolių tiek ant žemės, tiek ore – 96 lėktuvai, 118 sraigtasparnių ir dešimtys sparnuotųjų raketų bei dronų“, – laikraščiui „Ukrainska Pravda“ sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas.Pasak jo, reaguojant į šiuos nuostolius, jau dvi dienas ryškėja nauja strategija, pagal kurią dažniau naudojami žvalgybiniai dronai, kad būtų galima stebėti raketų atakų rezultatus. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.