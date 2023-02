„Didžioji Britanija pradėjo „šildyti“ savo gamybos linijas, kad pakeistų į Ukrainą siunčiamus ginklus, ir didina artilerijos sviedinių gamybą, kad padėtų Kijevui nustumti Rusijos pajėgas“, – B. Wallace‘as cituojamas „Reuters“ straipsnyje.

Pasak jo, kitos šalys taip pat turėtų „nupūsti dulkes“ nuo savo rezervų, kad pamatytų, kuo gali pasidalinti su kitomis šalimis.

Tuo metu Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda teigė, kad „Leopard 2“ tankai paruošti siųsti į Ukrainą. Jis pridūrė, kad dabar Lenkijoje Ukrainos kariuomenė mokosi dirbti su šia įranga.

Pasak A. Dudos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, kurios dabar treniruojasi Lenkijoje, kariuomenė bus pasirengusi per vieną mėnesį su tankais grįžti į Ukrainą.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainos saugumas skelbia, kad Rusija vėl planuoja „nedidelį raketų smūgį“ Naujame puolime prieš Ukrainą Rusija gali derinti „Shahed“ dronų ir raketų smūgius, tačiau tai yra senamadiški metodai, teigia Ukrainos žvalgybos vadovas.Portalas „Unian“ rašo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas garsėja meile simbolikai ir datoms. Todėl daugelis ukrainiečių nerimauja, kad 2023 metų vasario 24 dieną, per plataus masto invazijos metines, Rusija gali griebtis didelės provokacijos.Vyriausiosios žvalgybos valdybos prie Ukrainos gynybos ministerijos vadovas Kirilas Budanovas, paklaustas, ar V. Putinas tai dienai ruošia ką nors netikėto, Ukrainos žiniasklaidai sakė, kad rengiamas „nedidelis raketų smūgis“.„Sakykime taip: nieko neįprasto neįvyks. Įprasti bandymai... Planuojamas nedidelis raketų smūgis“, – sakė jis.K. Budanovas pridūrė, kad kalbama apie dvi datas – vasario 23 ir 24 dieną, tačiau nuramino, kad ukrainiečiai tai jau patyrė daugiau nei 20 kartų, taigi nieko naujo neįvyks. Pasak jo, Rusija gali derinti „Shahedų“ ir raketų smūgius, tačiau tai jau nėra nauji metodai.Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta perspėjimų, kad Rusija užpuls Ukrainą vasario 23-iąją, vadinamąją Sovietų armijos dieną, ir vasario 24-ąją, per karo pradžios metines.Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba teigia, kad Rusija planuoja masinį puolimą vasario 24 dieną. Ukrainos valdžios institucijos užtikrina, kad šalis pasirengusi atremti visus šiuos smūgius.Ukrainos oro pajėgos įspėjo, kad vasario 23–24 dienomis galimi nekonvenciniai priešo veiksmai, eskalacija ir kelios atakų bangos.

Ukraina skelbia praėjusią parą atrėmusi 90 rusų atakų Ukrainos pajėgos praneša praėjusią parą fronte šalies šiaurės rytuose ir rytuose atrėmusios 90 rusų atakų. Rusijos daliniai atakavo netoli Kupjansko Charkivo srityje ir apie Lymaną, Bachmutą, Avdijivką bei Šachtarską Donecko srityje, ketvirtadienio rytą pranešė kariuomenė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Rusija esą naudoja daug karių ir nepaisydama savo nuostolių mėgina susilpninti Ukrainos pozicijas.Generalinio štabo duomenimis, per 24 valandas likviduota 790 rusų. Nuo invazijos pradžios praėjusių metų vasario 24 dieną nukautų Rusijos kareivių skaičius pasiekė apie 145 850.

Ukraina: po patirtos nesėkmės okupantai atsisako pultiPo nesėkmingų atakų netoli Vuhledaro, esančio Donecko srityje, Rusijos Federacijos (RF) okupacinių pajėgų kariai atsisako pulti.Apie tai vasario 23-iosios rytinėje suvestinėje pranešė Ukrainos generalinis štabas.„Dėl nesėkmingo puolimo ir nemažų gyvosios jėgos nuostolių prie Vuhledaro savanoriškojo vadinamojo kazokų būrio, kuris buvo priskirtas 155-ajai Ramiojo vandenyno laivyno jūrų pėstininkų brigadai, kariai atsisako toliau dalyvauti puolamuosiuose veiksmuose“, – teigiama pranešime.Rusai, puldami Donecko srities miestelį Vuhledarą, galėjo prarasti visą elitinę 155-ąją karinio jūrų laivyno pėstininkų brigadą, anksčiau pranešė „Politico“.„Netoli Vuhledaro ir Marinkos, Donecko srityje, sunaikinta daug priešo karinės technikos, įskaitant vadovybę. Be to, per pastarąją savaitę priešas neteko apie 130 vienetų technikos, įskaitant 36 tankus“, – sakė Ukrainos gynybos pajėgų atstovas Oleksijus Dmytraškovskis.Atstovo teigimu, Rusijos kariai netoli Vuhledaro kasdien prarasdavo nuo 150 iki 300 jūrų pėstininkų.„155-ąją brigadą jau tris kartus teko papildyti. Pirmą kartą po Irpinės ir Bučos, antrą kartą po nesėkmės prie Donecko. O dabar beveik visa brigada sunaikinta prie Vuhledaro“, – teigė O. Dmytraševskis.

Kuleba: Rusija, grobdama ukrainiečių vaikus, vykdo genocidą Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba apkaltino Rusiją masiškai grobiant ukrainiečių vaikus ir pavadino tai genocidu. Rusija deportuoja tūkstančius vaikų, kad juos įvaikintų rusų šeimos ir perauklėtų rusais. „Tai genocidas, ir mes šiandien su tuo susiduriame“, – sakė D. Kuleba trečiadienį specialiojoje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje, skirtoje Rusijos invazijos metinėms.Maskva šiuos kaltinimus neigia. Daugelio ukrainiečių išvykimas į Rusiją vaizduojamas kaip bėgimas iš kovų zonos. Rusija neigia ir vaikų grobimus, nors faktai rodo ką kita. Jei vaikai išvežami į Rusiją, tai neretai argumentuojama medicininiu gydymu ir reabilitacija.

Čekija paskelbė Ukrainai iki šiol perduotų ginklų sąrašą Čekija pirmą kartą paskelbė išsamią informaciją apie Ukrainai suteiktą karinę pagalbą.Valstybinės įstaigos ir privačios ginklų bendrovės kovai su Rusijos invazija suteikė 89 kovinius tankus, 226 pėstininkų kovos mašinas, 38 haubicas, šešias oro gynybos sistemas ir keturis kovinius sraigtasparnius, trečiadienį pranešė vyriausybė Prahoje.Taip pat buvo 33 daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai, daugiau kaip 60 000 vienetų raketinės amunicijos ir pusantro milijono šovinių šautuvams ir kitiems ginklams.Pinigine išraiška vien tik iš kariuomenės atsargų pristatytų ginklų rinkos vertė sudaro daugiau kaip 420 mln. eurų.Pirmoji sunkioji ginkluotė iš Čekijos į Ukrainą atkeliavo praėjus vos 14 dienų po to, kai prasidėjo Rusijos invazija. Siunčiami tankai buvo iš sovietinių laikų, bet restauruoti ir modernizuoti.„Nuo pat pirmos akimirkos žinojome – taip pat ir dėl savo pačių istorinės patirties – kad turime palaikyti Ukrainą“, – sakė Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala.Trečiadienį P. Fiala lankėsi Varšuvoje, kur popiet dalyvavo rytinių NATO valstybių atstovų susitikime su JAV prezidentu Joe Bidenu.Interviu per ČT radiją jis taip pat kalbėjo apie „galimybę atnaujinti ir modernizuoti mūsų pačių kariuomenę“ ryšium su senos sovietinės karinės technikos atidavimu.

Ispanijos premjeras lankosi Kyjive Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas ketvirtadienį atvyko į Kyjivą išreikšti paramos likus vienai dienai iki Rusijos invazijos į Ukrainą metinių.„Šiandien grįžtu į Kyjivą, praėjus vieneriems metams nuo karo pradžios“, – parašė P. Sanchezas tviteryje kartu su vaizdo įrašu, kuriame jis išlipa iš traukinio Ukrainos sostinėje. „Būsime kartu su Ukraina ir jos žmonėmis, kol į Europą sugrįš taika“, – rašė jis tviteryje ispanų ir ukrainiečių kalbomis.P. Sanchezas ketvirtadienį planuoja susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Kuleba apie Kinijos taikos planą: velnias slypi detalėseUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba santūriai atsiliepė apie galimą Kinijos iniciatyvą dėl taikos Ukrainoje. Jam žinomi pagrindiniai Pekino parengto pasiūlymo elementai, tačiau esą reikia pamatyti visą dokumentą, kad būtų galima susidaryti vaizdą. „Velnias slypi detalėse“, – pabrėžė D. Kuleba trečiadienį Niujorke prieš prasidedant specialiajai JT Generalinės Asamblėjos sesijai, skirtai Rusijos invazijos metinėms.Ukraina turi savo taikos planą, kurį remia daugelis šalių. „Jis liks mūsų prioritetas. Tačiau esam pasirengę kalbėtis su tais, kurie turi idėjų“, – teigė ministras. Anot pranešimų, Kinija yra parengusi 12 punktų planą dėl karo užbaigimo, kuris paremtas Ukrainos teritorinio vientisumo principu.D. Kuleba trečiadienį JT Generalinėje Asamblėjoje pristatė rezoliuciją, kurioje raginama siekti taikos ir Maskvos pasitraukimo. Tikimasi, kad ketvirtadienį Asamblėja rezoliuciją priims didele balsų dauguma.

Paskelbė naujus Rusijos nuostoliusUkrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, jog per parą pašalino dar beveik 800 Rusijos okupantų. Taip pat buvo sunaikintos 24 šarvuotos kovinės mašinos ir 16 rusų tankų.Kaip teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“, bendri Rusijos koviniai nuostoliai nuo pernai vasario 24-osios iki šių metų vasario 23 dienos tarp personalo sudarė daugiau nei 145 tūkst. žmonių.Sunaikinta 3 350 priešo tankų vienetų, 6 593 šarvuotos kovos mašinos, 2 352 artilerijos sistemos ir 471 daugkartinio paleidimo raketų sistema.

Klyčko: Kyjivas buvo ir tebėra Rusijos taikinysKyjivo meras Vitalijus Klyčko mato pavojų, kad rusų pajėgos vėl puls Ukrainos sostinę. Tačiau jis esąs įsitikinęs, kad tai nepavyks. „Kyjivas yra Ukrainos širdis, Kyjivas buvo ir tebėra Rusijos, rusų ir V. Putino taikinys“, – sakė V. Klyčko trečiadienį. Jis apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną siekiant užgrobti vis daugiau teritorijų. „Nemanau, kad Rusija laimės“, – kalbėjo V. Klyčko.Pernai Rusijos daliniai jau buvo pasiekę Kyjivo priemiesčius, tačiau vėl pasitraukė. Šiandien yra plati koalicija, kuri padeda Ukrainai gintis, sakė V. Klyčko. Nieko esą nebereikia įtikinėti. „Tai teroristinis karas, nes rusų metodai yra teroristiniai metodai“, – pažymėjo meras.Rusija 2022 metų vasario 24 dieną užpuolė Ukrainą. Karo metinių proga šį penktadienį bus prisiminti žuvusieji. „Tėvai neteko savo vaikų, vaikai neteko savo tėvų“, – teigė V. Klyčko.JT duomenimis, per karą iki šiol žuvo mažiausiai 8 000 civilių. Apie žuvusių karių skaičių Ukraina duomenų nepateikia. „Jų tūkstančiai, didžiulis skaičius“, – kalbėjo V. Klyčko. – Turime prisiminti žmones, kurie sumokėjo aukščiausią kainą už mūsų nepriklausomybę. Niekada neturime pamiršti šių žmonių. Gerų žmonių. Žuvo labai daug mano pažįstamų“.

Rusija įspėja Ukrainą dėl invazijos į UždniestręRusija kaltina Ukrainą planuojant invaziją į separatistinį Moldovos Uždniestrės regioną. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Kyjivas artimiausiu metu Uždniestrėje ketina surengti ginkluotą operaciją „po svetima vėliava“, pranešė naujienų agentūra TASS.Ukrainos kariai ir Ukrainos „Azovo“ pulkas esą kaip dingstimi pasinaudos inscenizuotu tariamų rusų dalinių įžengimu. Gynybos ministerija pasirengus reaguoti į bet kokius pokyčius pasienyje tarp Ukrainos ir Uždniestrės, sakoma toliau pranešime.Moldovos žvalgyba tuo tarpu jau gruodį apkaltino Rusiją planuojant invaziją. Kaip galimas laikotarpis buvo įvardytas sausis–balandis. Rusija esą nori sujungti Uždniestrę ir Moldovą. Ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pareiškęs, kad Rusija turi konkrečių planų sutrikdyti politinę tvarką Moldovoje.Separatistiniame Moldovos Uždniestrės regione pasienyje su Ukraina nuo dešimtojo dešimtmečio yra dislokuoti rusų kariai, kurie čia veikia kaip vadinamieji taikdariai. Buvusi sovietinė respublika Moldova nėra NATO narė. Šalis politiškai susiskaldžiusi tarp proeuropietiškų ir prorusiškų jėgų.

Artėjant karo metinėms, Ukraina ir Rusija kreipėsi į JT Generalinę AsamblėjąPraėjus metams po to, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, trečiadienį surengtoje specialioje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje dar kartą paaiškėjo, kad tarp abiejų kariaujančių šalių yra didelis atotrūkis.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba apkaltino Rusijos pusę vykdant genocidą, o Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzija aukšto lygio susitikime pareiškė, kad Vakarai planuoja „suskaldyti ir sunaikinti“ jo šalį.Pirmąją iš dviejų sesijos dienų, penktadienį minint Rusijos invazijos metines, D. Kuleba JT Generalinėje Asamblėjoje pristatė rezoliuciją, kurioje raginama siekti taikos ir Maskvos pasitraukimo.Tikimasi, kad ketvirtadienį asamblėja didele balsų dauguma priims rezoliuciją.O kol kas laukiama dešimčių aukšto rango pareigūnų kalbų, įskaitant JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriaus Jameso Cleverly ir Vokietijos užsienio reikalų ministrės Annalenos Baerbock.

Analitikai: išlaikyti naują puolimą Rusijai trūksta kovinės galios ir ištekliųRusijai trūksta kovinės galios ir išteklių, reikalingų jos naujoms puolamosioms operacijoms Ukrainoje, teigė JAV Karo studijų instituto analitikai savo naujausioje apžvalgoje. Vasario pradžioje Rusijos pajėgos sustiprino puolimus mažiausiai keturiuose–penkiuose frontuose Luhansko, Donecko ir Zaporožės regionuose, tačiau dar nepadarė reikšmingų laimėjimų, o jų personalas ir ištekliai ir toliau mažėja. Tai teigiama naujoje Amerikos karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.ISW cituoja Ukrainos saugumo vadovo Kirilo Budanovo pareiškimą, kur jis pažymėjo, kad Rusijos puolimas yra toks neveiksmingas, kad jis beveik nepastebimas. „Budanovo pareiškimas sutampa su ISW vertinimu, kad Rusijos kariai teikia pirmenybę Bachmuto ir Limano kryptims ir dar nedėjo didelių pastangų puolimui teritorijose į vakarus nuo Donecko“, – sakoma pranešime.ISW dar kartą pažymi, kad Rusijos pajėgos neturi didelių nepanaudotų kovai parengtų rezervų. Rusija į fronto linijas pasiuntė daugiau nei 90 proc. iš daugiau nei 300 tūkst. mobilizuotų asmenų.

Generalinis štabas: rusai ir toliau bando užimti BachmutąUkrainos generalinio štabo santraukoje ketvirtadienio rytą pasirodė naujų gyvenviečių netoli Bachmuto pavadinimų, Jas, pasak pranešimo, užpuolė rusai, ir, sprendžiant iš šių kaimų vietos, rusai ir toliau bando apsupti Bachmutą, eidami į šiaurės vakarus nuo jo.Gyvenviečių, kurias pagal ataskaitą rusai puola, sąraše pasirodė Orekhovo-Vasiljevkos ir Dubovo-Vasiljevkos kaimai. Jie yra į šiaurės vakarus nuo Bachmuto, netoli greitkelio, jungiančio Bachmutą ir Slavianską.Remiantis ataskaita, išpuoliai tęsiasi Berkhovkos ir Jagodnojės kaimų rajone netoli šiaurės vakarinio Bachmuto pakraščio.Apskritai, pasak Ukrainos generalinio štabo, per pastarąją dieną Ukrainos daliniai atrėmė apie 90 Rusijos atakų penkiomis kryptimis: Kupjansko, Limansko, Bachmuto, Avdiivkos ir Šachtyorsko.

JAV gali paskelbti žvalgybinę informaciją apie galimą Kinijos ginklų tiekimą Rusijai JAV prezidento administracija sprendžia, ar paskelbti savo žvalgybinę informaciją, pagal kurią Kinija dabar sveria argumentus už ir prieš dėl ginklų tiekimo Rusijai. Apie tokį dokumentą rašo amerikiečių laikraštis „The Wall Street Journal“, cituodamas anoniminius šaltinius administracijoje.Kinija iki šiol elgėsi atsargiai ir palaikė Rusiją daugiausia pirkdama jos naftą, tačiau dabar, pasak WSJ pašnekovų, Kinijos vadovybė galvoja, ar pakeisti savo požiūrį.Kaip sakė neįvardytas laikraščio pašnekovas, iki šiol buvo neaišku, kaip Kinija gali padėti Rusijai, o dabar, pasak JAV ir sąjungininkų žvalgybos pareigūnų, tampa daug aiškiau. Tačiau sprendimas Pekine dar nepriimtas, teigiama žvalgybos ataskaitose.Praėjusį savaitgalį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas tiesiogiai apkaltino Kiniją ketinant duoti Rusijai ginklų.Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Wang Wenbinas trečiadienį vengė tiesioginio atsakymo į klausimą, ar Kinija tieks ginklus Rusijai.

Žiniasklaida: Kremlius bando pripratinti gyventojus prie ilgo karo idėjosAmerikiečių laikraštis „The New York Times“, aprašydamas trečiadienį vykusį koncertą Lužnikuose „Tėvynės gynėjo dienos“ ir išpuolio prieš Ukrainą metinių proga, daro išvadą, jog Kremlius bando įteigti gyventojams idėją, kad užsitęsęs karas yra normalu.„Kruopščiai choreografuotas koncertas ir mitingas romantizavo Rusijos kariuomenę ir karą [...] Apskritai šventė Lužnikų stadione buvo Kremliaus kampanijos normalizuoti karą Rusijos gyventojų akyse atspindys. Tai tylus pripažinimas, kad karas greitai nesibaigs“, – rašoma leidinyje. Laikraščio korespondentai pažymėjo, kad tie iš dešimčių tūkstančių Lužnikuose susirinkusių žmonių, sutikusių kalbėtis su amerikiečių žurnalistais, aršiai remia „specialiąją karinę operaciją“, kaip Rusijos valdžia vadina jų pradėtą karą. Tiesa, primenama, kad viešai kritikuoti „specialiąją karinę operaciją“ yra draudžiama, už tai gresia ir laisvės atėmimas.

Du sprogimai Mariupolyje2023 m. vasario 22 d., trečiadienio vakarą, laikinai okupuotame Mariupolyje, Donecko srityje, antrą kartą per dieną nugriaudėjo sprogimai.

Vokietijos žvalgyba: Kremlius gali mobilizuoti dar milijoną žmonių Kremlius vis dar nepasirengęs pripažinti pralaimėjimo Ukrainoje, todėl, siekdamas pakreipti padėtį savo naudai, gali surengti naujas mobilizacijos bangas. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas Bruno Kahlas tai sakė interviu „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.Jo nuomone, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nėra pasirengęs taikos deryboms su Ukraina ir toliau bandys pasiekti karinės sėkmės remdamasis skaitine persvara.Kal pažymėjo, kad Kremlius gali primesti savo valią Ukrainai tik siųsdamas į frontą daugiau vyrų – rudenį mobilizuotų daugiau nei 300 tūkst. vyrų gali nepakakti.

Sunakas: dabar Ukrainai atėjo laikas pasinaudoti galimybe padaryti realią pažangą mūšio lauke Britanijos Ministras Pirmininkas Rišis Sunakas šį vakarą kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.„Ministras Pirmininkas informavo apie savo vizitą Miuncheno saugumo konferencijoje ir sakė, kad pasinaudojo šiuo renginiu, kad paragintų sąjungininkus paspartinti savo paramą, siekiant padėti Ukrainai pasiekti karinių laimėjimų per ateinančias savaites ir mėnesius.„Dabar Ukrainai atėjo laikas pasinaudoti galimybe padaryti realią pažangą mūšio lauke ir dar labiau įrodyti V. Putinui, kad Ukraina galiausiai laimės, – sutarė vadovai.“

Mirė žymus „Azovstal“ gynėjas, kuris buvo laikomas nelaisvėje RusijojeMirė Azovo pulko 1-ojo bataliono vadas ir Azovstalio gynėjas Olegas Mudrakas. Kovotojas šešis mėnesius išbuvo Rusijos nelaisvėje.Apie gynėjo mirtį instagrame pranešė jo sūnėnas Danielius. „Olegas Vasiljevičius Mudrakas – majoras, didvyris, žmogus iš plieno, mano dėdė, mano brolis, mano atrama, mano pasididžiavimas, mano švyturys ir charakterio pavyzdys“ – rašė jis.

Moldova pasirengusi „visam grėsmių spektrui“Buvusi sovietinė respublika pareiškė esanti pasirengusi „visam grėsmių spektrui“, nes baiminasi, kad Rusija gali suintensyvinti bandymus ją destabilizuoti. Moldova apkaltino Rusiją, kad ši kursto antivyriausybinius protestus ir rengia sąmokslą perimti šalies valdymą, tačiau Rusija tai neigia.Duodamas interviu telefonu Moldovos užsienio reikalų ministras Nicu Popescu sakė: „Mūsų institucijos yra suplanavusios atsaką į visą grėsmių spektrą.„Žinoma, turime ribotas priemones, bet kartu nesame vieni“.Invazijos pradžioje Moldova baiminosi, kad Maskva gali bandyti užgrobti jos separatistinį Padniestrės regioną.

Jermakas neatmeta, kad Didžioji Britanija bus pirmoji šalis, patieksianti Ukrainai orlaiviųLėktuvų pristatymo Ukrainai procesas jau prasidėjo. Didžioji Britanija gali būti pirmoji šalis, kuri atblokuos orlaivių tiekimą.Tai trečiadienį žurnalistams pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, praneša portalas „rbc.ua“.„Jei kalbėsime apie lėktuvus, tai manau, kad šis procesas jau vyksta. Neatmetu, kad būtent Didžioji Britanija taps pirmąja šalimi, pradėsiančia jų tiekimą“, – sakė jis.Anot A. Jermako, daugelis šalių teigia, kad yra pasirengusios perduoti Ukraina lėktuvų, bet tik susitarusios su kitomis šalimis arba po to, kai orlaivių nusiųs kitos šalys.A. Jermakas pabrėžė, kad Ukraina jau yra išgyvenusi panašių istorijų su „Patriot“ oro gynybos sistemomis ir kita ginkluote: nuo kategoriško „ne“ iki sutikimo tiekti ginklus.Portalas primena, jog Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as pareiškė, kad Ukraina gali gauti modernių naikintuvų „Typhoon“, tačiau tik pasibaigus karui.

Zelenska kreipėsi į JT: Rusija turi būti patraukta atsakomybėn dėl žmogaus teisių pažeidimų UkrainojeUkrainos pirmoji ponia Olena Zelenska trečiadienį vaizdo ryšiu kreipėsi į Jungtines Tautas (JT) ir ragino patraukti Rusiją atsakomybėn dėl žmogaus teisių pažeidimų dabartiniame Ukrainos kare.Kaip pranešama, O. Zelenska kalbėjo specialiame JT posėdyje žmogaus teisių pažeidimų Ukrainoje klausimu. „Manau sutiksite, kad mes turime teisę nebūti nužudytiems savo pačių namuose, – teigė O. Zelenska. – Tačiau ukrainiečiai jau metus viso pasaulio akivaizdoje žudomi savo miestuose, kaimuose, butuose, ligoninėse, teatruose.“Ukrainos pirmoji ponia kalbėjo apie Rusijos kariuomenės išpuolius, nukreiptus prieš civilius gyventojus, moterų prievartavimus ir priverstinį vaikų deportavimą į Rusiją. „Todėl raginame JT įsteigti specialųjį tribunolą Rusijos agresijos nusikaltimams teisti“, – teigė O. Zelenska.Anot jos, šis tribunolas tarnautų ne tik Ukrainos, bet ir viso pasaulio interesams. „Jo reikia ne tik mums. Kad tai niekada nepasikartotų“, – tikino pirmoji ponia.

Rusija teigia, kad Kinija išreiškė jai savo nuomonę apie padėties Ukrainoje „sureguliavimo“ būdusRusija trečiadienį pareiškė, kad Kinija išreiškė jai savo nuomonę apie galimus dabartinės padėties Ukrainoje „sureguliavimo“ būdus.„Kinijos partneriai pasidalino savo nuomone apie pagrindines Ukrainos krizės priežastis ir politinio sureguliavimo būdus. Apie atskirą (taikos) planą kalbų nebūta“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Rusijoje šiuo metu vieši Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi.

Mariupolyje sunaikinti du rusų degalų sandėliaiLaikinai okupuotame Mariupolyje sunaikinti du degalų sandėliai Rusijos kariuomenės bazėse.Tai pranešė šio Ukrainos miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“."Papildymas. Patvirtiname, kad Kalmiuso rajone okupantų bazėse likviduoti du degalų sandėliai. Gerai. Bus ir daugiau“, – parašė „Telegram“ kanale P. Andriuščenka.Kaip jau buvo pranešta, vėlų vasario 21-osios vakarą Mariupolyje nugriaudėjo virtinė sprogimų. Patvirtinta, kad buvo smogta okupantų amunicijos sandėliui oro uoste ir jų bazei metalurgijos kombinato teritorijoje.Vasario 22-osios rytą Mariupolyje buvo užfiksuotas galingas sprogimas – nuo jo nukentėjo priešo sandėlis jūrų uoste.

Rusija patvirtino, kad buvo iš anksto įspėta apie Bideno vizitąMaskva patvirtino, kad jai buvo iš anksto pranešta apie Joe Bideno vizitą Ukrainos sostinėje šią savaitę.JAV prezidentas pirmadienį netikėtai atvyko į Kijevą, kur susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ir dar kartą patvirtino Amerikos įsipareigojimą remti Ukrainą.Baltieji rūmai pranešė, kad apie vizitą Kremlių informavo likus kelioms valandoms iki J. Bideno išvykimo, tačiau nebuvo suteiktos jokios saugumo garantijos.Dabar tai patvirtino ir Rusija. Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova sakė: „Priminsiu, kad J. Bidenas nedrįso apsilankyti Kijeve neįspėjęs Rusijos ir nepaprašęs Rusijos pusės užtikrinti jo saugumą“.Tačiau ekspertai teigė, kad mažai tikėtina, kad JAV būtų pasitikėjusios Rusijos saugumo garantija, o veikiau išreiškė pasitikėjimą Ukrainos gynyba, leisdamos tęsti kelionę.

Bukarešto devyneto šalys bendrai pasmerkė Rusijos karą prieš UkrainąBukarešto devyneto šalys trečiadienį po susitikimo Lenkijos sostinėje Varšuvoje paskelbė bendrą deklaraciją, kuria pasmerkė Rusijos „brutalų ir kruviną“ karą prieš Ukrainą, praneša „Sky News“.Pasak Lenkijos prezidento patarėjo Marcino Przydaczo, deklaracijoje sąjungininkės taip pat įsipareigojo remti vieną kitą grėsmės atveju.Vadinamajam Bukarešto devynetui priklauso Bulgarija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Slovakija.Šių šalių vadovų susitikime taip pat dalyvavo JAV prezidentas Joe Bidenas ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Ukrainos ambasada Juodkalnijoje perspėjo apie galimas provokacijas vasario 24-ąjąUkrainos ambasada Juodkalnijoje neatmeta antiukrainietiškų provokacijų per Rusijos invazijos metines galimybės ir ragina šioje šalyje esančius ukrainiečius būti budrius ir atsargius.Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi ambasados ​​spaudos tarnyba.„Atsižvelgdama į pastaruoju metu įvykusius incidentus, taip pat į artėjančias Rusijos plataus masto ginkluotos invazijos metines, ambasada neatmeta antiukrainietiškų provokacijų ar saugumo incidentų galimybės. Prašome viešose vietose būti budrius ir atidžius, nesukelti pavojaus sau ir savo artimiesiems, vengti abejotinų situacijų ir nepasiduoti kurstymui“, – sakoma diplomatinės atstovybės pranešime.Ukrainos diplomatai taip pat paragino laikytis Juodkalnijos įstatymų, o apie visus galimus incidentus nedelsiant pranešti policijai.„Ukrinform“ primena, kad gruodį Ispanijos žiniasklaida pranešė apie sprogimą Ukrainos ambasadoje Madride. Ukrainos ambasados ​​darbuotojas buvo lengvai sužeistas ir paguldytas į ligoninę – jo rankose sprogo vokas. Kiti darbuotojai nenukentėjo. Informaciją apie incidentą patvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministerija.

Gubernatorius: Belgorodo srityje per naują apšaudymą sužeisti du žmonėsSu Ukraina besiribojančioje Rusijos Belgorodo srityje per naują apšaudymą sužeisti mažiausiai du žmonės. Tai trečiadienį pareiškė šios srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas, kurį cituoja CNN.V. Gladkovo duomenimis, ataka surengta Šebekino mieste. Gubernatorius dėl apšaudymo kaltino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. V. Gladkovas nurodė, kad vieno iš sužeistųjų būklė yra vidutinė, o kito – kritinė.Gubernatoriaus teigimu, dėl naujausios atakos viename vietos prekybos centre būta gaisro, tačiau jis buvo užgesintas.V. Gladkovas taip pat kalbėjo apie Šebekino rajone apšaudytą kaimą, kuriame esą apgadinti trys privatūs namai.CNN pažymi, kad šių V. Gladkovo teiginių nepriklausomai patvirtinti negalima.

Šaltiniai: ES šalims nepavyko susitarti dėl 10-ojo sankcijų Rusijai paketo Europos Sąjungos (ES) šalims trečiadienį nepavyko pasiekti susitarimo dėl 10-ojo sankcijų Rusijai paketo, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi keturiais diplomatiniais šaltiniais.Blokas buvo užsibrėžęs tikslą pritaikyti šias sankcijas iki pirmųjų Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą metinių, kurios bus minimos šį penktadienį. Nepaisant to, šaltiniai pažymėjo, kad ketvirtadienio popietę numatomi tolesni pokalbiai šiuo klausimu.Anot šaltinių, nesutarimų būta dėl gumos gaminių ir įsipareigojimų pranešti apie Europoje esantį Rusijos turtą.Visi šaltiniai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes ES šalių derybų procesai yra konfidencialūs.

Danilovas: siekdama destabilizuoti padėtį Ukrainoje, Rusija rengia planą „žemė mainais į taiką“ Rusija rengia padėties Ukrainoje destabilizavimo scenarijų kaip vienintelį išsigelbėjimą nuo savo karinio pralaimėjimo. Šiuo tikslu RF tarptautinėse platformose ir Ukrainoje per savo „ekspertus“ mėgina prastumti idėją, kad esą Ukraina mainais už karo pabaigą turi atsisakyti Donecko ir Luhansko sričių bei Krymo.Kaip praneša „Ukrinform“, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas tai rašo leidinyje „Ukrainska pravda“ paskelbtame straipsnyje.„Vidinė destabilizacija Ukrainoje yra vienintelis Rusijos išsigelbėjimas nuo karinio pralaimėjimo ir Putino režimo žlugimo. Todėl Kremlius stengiasi į kraujotakos sistemą paleisti nuodingą virusą – idėją apie kompromiso galimybę. Esą tereikia Ukrainos sutikimo mainais už karo pabaigą atsisakyti Donecko ir Luhansko sričių bei Krymo. Pagal šį scenarijų dirbama plačiu mastu ir įvairiomis kryptimis. Kremlius savo planuose deda viltis į ukrainiečių nuovargį, sąjungininkų ir partnerių išsekimą, rinkimus Jungtinėse Valstijose ir Europoje, ekonominę krizę ir Rusijos išteklių poreikį“, – rašo O. Danilovas.Pasak jo, tarptautiniuose susitikimuose Rusijos atstovai gąsdina ir įtikinėja, kad dalies Ukrainos teritorijų iškeitimas į taiką yra geriausia išeitis.NSGT sekretorius prognozuoja, jog netrukus Ukrainoje įvairūs „ekspertai“ pradės skleisti naratyvą, kad labai reikia taikos, kad Vakarai išduoda Ukrainą, o Ukrainos rytuose ir Kryme gyvena tik „separatistai“ ir „vatnikai“, ten žmonėms išplautos smegenys, sugriauta ekonomika ir nuniokoti miestai.„Bet tokie tvirtinimai yra kliedesys ir nusikaltimas, mažiausiai – kėsinimasis į valstybės teritorijos vientisumą, o daugiausiai – išdavystė. Krymas, Donecko ir Luhansko sritys, visi kiti laikinai okupuoti šalies regionai yra suvereni Ukrainos teritorija, kuri nekeičiama ir neparduodama. Tereikia pakliūti į šiuos pasirinkimo tarp nuolaidų ir karo spąstus – ir vėl sulauksite karo“, – pabrėžė O. Danilovas.Jo manymu, Putino valdžia tokį susitarimą – „žemė mainais į taiką“ – laiko tarpiniu etapu siekiant pagrindinio tikslo – sunaikinti Ukrainą ir užgrobti visą jos teritoriją.Pagrįsdamas savo nuomonę, O. Danilovas pabrėžė, kad tokiu atveju Rusija gautų reikiamą operatyvinę pauzę savo ginkluotosioms pajėgoms, o svarbiausia – Kremlius į Ukrainos visuomenę paleistų destruktyvų skaldymo virusą, keliantį pasipiktinimą ir nepasitenkinimą.„Dabar, kai 95 proc. ukrainiečių tiki pergale kare, kompromisas su agresoriumi sukeltų neišvengiamą pilietinį protestą. O jei bus sumaniai žaidžiama apnuogintais Ukrainos visuomenės nervais ir eskaluojama amžina korupcijos tema, suteikiamas balsas pritilusiems „rusų pasaulio“ mylėtojams, kurstomos įvairių oponentų politinės ambicijos, tai šalis neišvengiamai pateks į ūmią politinės krizės fazę. Ir būtent tuo metu Rusija smogtų naują smūgį“, – rašo NSGT sekretorius.Pasak O. Danilovo, šiame kare negali būti lygiųjų ir nėra pustonių. „Ukraina turi laimėti, o Rusija – pralaimėti. Kompromisas ir nuolaidos yra kelias į pralaimėjimą ir valstybingumo praradimą“, – apibendrino jis.

Bidenas pareiškė, kad Rusija padarė didžiulę klaidą sustabdydama savo dalyvavimą START sutartyje JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pareiškė, kad Rusija padarė „didžiulę klaidą“ sustabdydama savo dalyvavimą branduolinio nusiginklavimo sutartyje START.Kaip praneša „Sky News“, J. Bidenas tokį trumpą komentarą išsakė prieš susitikimą Varšuvoje su Bukarešto devyneto šalių lyderiais.Apie stabdomą Maskvos dalyvavimą minėtoje sutartyje antradienį paskelbė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Nepaisant pasitraukimo, Rusija patikino, kad ir toliau paisys susitarime numatyto branduolinių galvučių skaičiaus limito.Ši sutartis įpareigoja JAV ir Rusiją apriboti branduolinių raketų paleidimo įrenginių skaičių iki 800, o veikiančių branduolinių užtaisų – iki 1 550.

Rusai apšaudė kaimą Chersono srityje, žuvo du žmonėsRusijos kariuomenė iš artilerijos pabūklų apšaudė Novotiahinkos kaimą Chersono srityje, žuvo du žmonės.Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Chersono srities karinės administracijos vadovu Oleksandru Prokudinu.„Okupantai rusai iš artilerijos apšaudė taikių gyventojų namus Novotiahinkos kaime“, – parašė pareigūnas „Telegram“ kanale.Gautomis žiniomis, priešo sviedinių skeveldros nusinešė dviejų žmonių – 81 metų moters ir 68 metų vyro – gyvybes. Nuo patirtų žaizdų jie mirė vietoje.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė pastarąją parą 58 kartus apšaudė Chersono sritį, žuvo penki civiliai, dar daugiau kaip 20 žmonių buvo sužeisti.

Žiniasklaida: Suomija ketvirtadienį turi apsispręsti dėl tankų „Leopard“ siuntimo į Ukrainą Suomija ketvirtadienį turi apsispręsti, kaip ji dalyvaus europiniame projekte dėl Vokietijoje pagamintų kovinių tankų „Leopard“ siuntimo į Ukrainą, praneša portalas „Yle“.Gautomis žiniomis, sprendimą šiuo klausimu ketvirtadienį priims Valstybės taryba, jis bus galutinai patvirtintas bendrame prezidento ir vyriausybės posėdyje.Klausimas bus pateiktas svarstyti vyriausybei Gynybos ministerijos pasiūlymu.Anksčiau buvo manoma, kad Suomija projekte dalyvaus arba rūpindamasi tankų technine priežiūra, arba perduodama Ukrainai kelias kovos mašinas. Tankų, kurie gali būti perduoti, skaičius nebūtinai bus skelbiamas viešai.Suomijos gynybos pajėgos turi apie 200 tankų „Leopard“.Politikai jau anksčiau pabrėžė, kad Suomija, kaip Rusijos kaimynė, priimdama sprendimą dėl tankų siuntimo į Ukrainą turi atsižvelgti į savo gynybinį pajėgumą.

Rusija apie galimybę grįžti į START sutartį: viskas priklausys nuo VakarųRusija trečiadienį pareiškė, kad apsvarstys galimybę grįžti į bendrą su JAV branduolinio nusiginklavimo sutartį START, jei Vakarai parodys ryžtą atsižvelgti į jos „nuogąstavimus“, praneša BBC.„Viskas priklausys nuo Vakarų pozicijos“, – tvirtino Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Apie stabdomą Maskvos dalyvavimą minėtoje sutartyje antradienį paskelbė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Nepaisant pasitraukimo, Rusija patikino, kad ir toliau paisys susitarime numatyto branduolinių galvučių skaičiaus limito.Ši sutartis įpareigoja JAV ir Rusiją apriboti branduolinių raketų paleidimo įrenginių skaičių iki 800, o veikiančių branduolinių užtaisų – iki 1 550.Rusijos žemieji parlamento rūmai trečiadienį pritarė įstatymo projektui, įtvirtinančiam Maskvos dalyvavimo START sutartyje suspendavimą.

Ukrainos prokurorai identifikavo per 90 Rusijos karių, atsakingų už karo nusikaltimus BučojeIki šiol identifikuota jau per 90 Rusijos karių, atsakingų už karo nusikaltimus Ukrainos sostinės Kyjivo priemiestyje Bučoje. Tai trečiadienį pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra.Transliuotojas CNN cituoja prokuratūros įrašą tviteryje, kuriame teigiama, kad okupacijos metu Rusijos kariuomenė Bučoje ir jos apylinkėse įvykdė daugiau kaip 9 tūkst. karo nusikaltimų ir nužudė per 1,7 tūkst. civilių. Įraše priduriama, kad iki šiol identifikuotas 91 rusų karys, padėjęs vykdyti šiuos nusikaltimus.„Po išlaisvinimo (Bučoje) aptikome masinių kapaviečių su nukankintų vyrų, moterų ir vaikų kūnais. Kankinimas, žudymas, seksualinė prievarta. Toks yra tikrasis „rusiškojo pasaulio“ ir Rusijos Federacijos veidas, paremtas visiška nepagarba žmogaus teisių ir humanitarinės teisės principams“, – akcentuoja prokuratūra.Ji įraše pabrėžia, kad ir toliau dės pastangas patraukti visus susijusius asmenis baudžiamojon atsakomybėn.Buča iš Rusijos okupacijos gniaužtų buvo išlaisvinta praėjusių metų balandį.

Reznikovas: pirmųjų tankų tikimės artimiausiu metu Ukraina tikisi iš savo partnerių pirmųjų tankų artimiausiu metu. Jie atvyks su jau parengtomis įgulomis.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu.„Laisvasis pasaulis subūrė „tankų koaliciją“, kad padėtų Ukrainai nugalėti šiame kare. Jau artimiausiu metu tikimės iš partnerių pirmųjų tankų su parengtomis ukrainiečių įgulomis“, – parašė „Facebook“ paskyroje O. Reznikovas.Ministras taip pat pajuokavo, jog šiąnakt į ES ir NATO „įsiveržė“ keturi Rusijos tankai, turėdamas omenyje tai, kad Ukraina perdavė partneriams kelis trofėjinius rusiškus tankus.„Bet, kaip sakoma, yra niuansas. Ukrainos karių dėka... vasario 24-ąją keturių šalių – Vokietijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos – piliečiai vienu metu pamatys, kad Rusijos tankai per Ukrainą į Europą gali patekti tik muziejaus eksponatų pavidalu“, – pažymėjo O. Reznikovas.Jis priminė, kad praėjusią vasarą pirmąsias tokias ekspozicijas priėmė Ukrainos draugai Lenkijoje ir Čekijoje.„Tai turėtų būti signalas ir rusams. Europiečiai iš arti pažvelgs į jų tikrąjį veidą. Anksčiau tai keldavo didžiulę baimę, o dabar vis dažniau – pasibjaurėjimą ir panieką. Vis daugiau europiečių įsitikins, kad Rusiją galima ir reikia nugalėti mūšio lauke. Ir geriau tai padaryti Ukrainoje, kad vėliau nereikėtų stabdyti priešo prie savo namų“, – pridūrė O. Reznikovas.Portalas primena, kad artimiausiomis savaitėmis Ukraina iš Lenkijos gaus 14 tankų „Leopard 2“.O Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pareiškė, kad Berlynas tikisi pristatyti Ukrainai tankų „Leopard 2A6“ paskutinę kovo savaitę.

Podoliakas: JAV perspėjo Rusiją dėl pasekmiųUkrainos prezidento kanceliarija pranešė, kad Baltieji rūmai privalėjo informuoti Rusiją apie Joe Bideno vizitą į Kyjivą, nes abi valstybės turi branduolinį ginklą. Toks yra diplomatinis protokolas, tačiau tai nereiškia, kad Vašingtonas prašė Maskvos leidimo. Apie tai 24-ojo televizijos kanalo eteryje papasakojo Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailas Podoliakas. Jo teigimu, Kremlius buvo perspėtas dėl pasekmių, jeigu Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui grės pavojus.„J. Bidenas – branduolinės valstybės vadovas. Laikantis diplomatinio protokolo ir atsižvelgiant į tai, kad Rusija vykdo agresyvius veiksmus prieš teritorijas, kuriose planavo lankytis JAV prezidentas ir kuriose nėra Amerikos karių, Rusija buvo perspėta dėl pasekmių, jeigu prezidento gyvybei kils pavojus“, – nurodė M. Podoliakas.Vizito metu Ukrainos oro erdvę kontroliavo amerikiečių lėktuvai, skraidę virš Lenkijos. Taip buvo visiškai užtikrintas J. Bideno saugumas, pažymėjo Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas.Jis pabrėžė: nėra nieko, ko reikėtų prašyti valstybės agresorės Rusijos.„Rusiją reikia informuoti, o jeigu pamėgins nesilaikyti reikalavimų – nubausti. Rusija turi priprasti prie savo naujos vietos tarptautinėje arenoje. Po karo Rusiją privers laikytis tarptautinės teisės, bet pirmiausia ji turės atsakyti už visus Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus“, – pridūrė M. Podoliakas.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas priminė, kad, nepaisant to, jog Rusiją įspėjo dėl pasekmių, tuo metu, kai J. Bidenas buvo Kyjivo centre, Baltarusijoje pakilo rusiškų naikintuvų „Mig“.Tada visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus.„Šiuo atveju kalbame apie tam tikrų RF asmenų nepastovią psichologinę būseną – jie gali iškrėsti būtent tokią šunybę. Kažkas pasakė: „Pakelkime naikintuvų „Mig“, ginkluotų raketomis „Kinžal“, ir tegul jie išsigąsta ir slepiasi. Tai juk Rusija“, – pabrėžė M. Podoliakas.

Pareigūnas: kare prieš Ukrainą dalyvauja daugiau kaip 350 tūkst. Rusijos kareiviųKare prieš Ukrainą dalyvauja daugiau kaip 350 tūkst. Rusijos kareivių.Tai trečiadienį interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas.„Ukrainos teritorijoje ir prie jos sutelktų priešų skaičius šiek tiek viršija 350 tūkst.“, – sakė jis.S. Najevas taip pat nurodė šiuo metu Baltarusijos teritorijoje dislokuotų Rusijos ir Baltarusijos kariškių skaičių.„Baltarusijos ginkluotąsias pajėgas sudaro iš viso 65 tūkst. žmonių, iš kurių 4 tūkst. laikomi su Ukraina besiribojančiuose pasienio rajonuose. Be to, Baltarusijos poligonuose yra Rusijos 6-oji divizija, kurią sudaro 10,5 tūkst. kareivių. Jie ten rengia savo treniruotes“, – pareiškė generolas leitenantas.Jungtinių pajėgų vadas patikino, kad reaguoja į bet kokį priešų skaičiaus pasikeitimą šiaurės kryptimi. "Mano reakciją sukelia bet koks jų kariškių skaičiaus pasikeitimas. Kai jis kelis kartus padidės, tada ir mes padidinsime savo karių skaičių. Veikiame veidrodiniu principu: jie padidina grėsmės lygį – mes padidiname savo reagavimo į tai lygį“, – pabrėžė S. Najevas.Kaip jau buvo pranešta, Ukrainos gynybos pajėgos pastarąją parą atmušė okupantų atakas Kuzemivkos ir Dibrovos gyvenviečių rajonuose Luhansko srityje bei Fedorivkos, Jagidnės, Berchivkos, Bachmuto ir Kurdiumivkos rajonuose Donecko srityje.

Ispanija teigia planuojanti perduoti Ukrainai šešis tankus „Leopard 2A4“ Ispanija planuoja perduoti Rusijos užpultai Ukrainai šešis vokiškus kovinius tankus „Leopard 2A4“. Tai trečiadienį pranešė šios šalies gynybos ministrė Margarita Robles, kuria remiasi „The Guardian“.Ministrė kartu pabrėžė, kad šis skaičius nėra galutinis ir ateityje dar gali būti padidintas.M. Robles apie galimybę perduoti Ukrainai „Leopardų“ prabilo praėjusį mėnesį, kai jų gamintoja Vokietija davė šių tankų reeksportavimo leidimą. Tada ministrė patikino, kad Ispanija koordinuos veiksmus su savo Vakarų sąjungininkais.Skaičiuojama, kad Ispanija turi 108 „Leopard 2 A4“ tankus, tačiau maždaug pusei jų reikalingas remontas.

Prigožinas pats parodė, kiek jo samdinių žuvo per vieną dieną„Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas paskelbė savo samdinių, kurie Ukrainoje nukauti vos per vieną dieną, nuotrauką. Dėl jų mirties J. Prigožinas apkaltino RUsijos gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą.Duodamas interviu vienam iš karą palaikančių „Telegram“ kanalų J. Prigožinas skundėsi, kad Gynybos ministerija neišdavė amunicijos jo smogikams.„Tai vaikinai, kurie vakar žuvo dėl amunicijos trūkumo“, – pareiškė J. Prigožinas, pažymėdamas, kad žuvusiųjų turėjo būti „penkis kartus mažiau“.„Vagner“ vadovas taip pat apkaltino Rusijos gynybos ministeriją melu, teigdamas, kad anksčiau sviediniai neva buvo skirti Rusijos kariuomenės daliniams, kovojantiems netoli Soledaro ir Bachmuto, nors jų ten niekada nebuvo. Po to, kai buvo atskleista apgaulė, ministerija esą nustojo juos skirti tiesiogiai.

Medvedevas: jei nelaimės Ukrainoje, Rusija subyrėsBuvęs Kremliaus šeimininkas Dmitrijus Medvedevas atmetė JAV prezidento Joe Bideno Varšuvoje išsakytus raginimus išvesti rusų dalinius iš Ukrainos. „Kai JAV liausis tiekti ginklus režimui Kyjive, karas baigsis, – trečiadienį „Telegram“ kanale rašė Rusijos Saugumo Tarybos vadovo pavaduotojas. – Jei Rusija karinę specialiąją operaciją baigs nepasiekusi pergalės, tai Rusija nustos egzistuoti, ji bus suplėšyta į gabalus.“Rusija į Ukrainą įžengė 2022 metų vasario 24 dieną.Kartu D. Medvedevas savo įžeidžiu stiliumi kritikavo tai, kad JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį Varšuvoje kalbėdamas Lenkijos gyventojams kreipėsi ir į Rusijos žmones. „Kas apskritai yra šis keistas senelis, kalbantis iš Lenkijos pamišusiu žvilgsniu? Kodėl jis kreipiasi į kitos šalies žmones tuo metu, kai turi pakankamai problemų savo šalyje?“ – rašė D. Medvedevas. Jis apkaltino JAV „didybės manija“ ir tvirtino esą jos pasaulyje sukėlė daug karų.J. Bidenas antradienį Varšuvoje sakė kalbą karo metinių proga ir galiausiai kreipėsi į Rusijos žmones. „Jungtinės Valstijos ir Europos šalys nenori kontroliuoti ar sunaikinti Rusijos“, – sakė jis. Jis pabrėžė, jog Vakarai prieš invaziją neketino pulti Rusijos, kaip kad tvirtina V. Putinas. „Kiekviena diena, kai karas tęsiasi, yra jo sprendimas. Jis gali užbaigti karą vienu žodžiu. Tai paprasta“, – kalbėjo J. Bidenas.

Kuleba tvirtai tiki, kad pavyks suburti ir „naikintuvų koaliciją“ Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba įsitikinęs, kad jo šalis, gindamasi nuo Rusijos agresijos, ateityje gaus ir naikintuvų – nors kol kas atitinkamų pažadų iš Vakarų valstybių nėra sulaukusi. „Nuolat dirbame, kad suburtume oro koaliciją arba naikintuvų koaliciją“, – sakė jis trečiadienį paskelbtame interviu Ukrainos naujienų agentūrai „Ukrinform“.Tai buvo užuomina į vadinamąją tankų koaliciją – virtinė šalių yra paskelbusios, kad perduos Ukrainai kovinių tankų. Ir to Ukrainai ilgai siekė.„Kol kas nėra nė vienos šalies, kuri sakytų „taip“, tačiau nėra ir nė vienos šalies, kuri sakytų „ne“. Tai visiškai atvira galimybė“, – sakė D. Kuleba. Kartu jis pridūrė suprantąs, kad sprendimui tokiu sudėtingu klausimu kaip naikintuvai reikia laiko.

Popiežius: karas Ukrainoje – absurdiškas ir žiaurusPopiežius Pranciškus absurdišku ir žiauriu pavadino Rusijos karą Ukrainoje. Per savo kassavaitinę visuotinę audienciją jis trečiadienį, turėdamas omenyje 2022 metų vasario 24–ąją prasidėjusią invaziją, kalbėjo apie liūdnas metines, praneša agentūra „Reuters“.Pontifikas pareikalavo ugnies nutraukimo ir taikos derybų ir pareiškė, kad „tikra“ pergalė Ukrainoje negali būti statoma ant griuvėsių.

Ukraina praneša apie naujas atakas prieš Bachmutą ir apylinkes Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsia atakas prieš Bachmuto miestą Rytų Ukrainoje. Ukrainos kariuomenė trečiadienio rytą pranešė, kad praėjusią parą suskaičiuotos 59 atakos iš sunkiųjų raketinių sistemų, informuoja agentūra „Reuters“.Regione apšaudyta ir dar 20 gyvenviečių. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Jau daug savaičių rusų daliniai dėmesį yra sutelkę pirmiausiai į strategiškai svarbų Bachmutą Donecko srityje.

Pranešama apie mažiausiai keturis sprogimus Charkive.https://twitter.com/maria_avdv/status/1628313433371209728

Medvedevas įspėja dėl branduolinės konfrontacijos Paskelbusi, kad stabdo savo dalyvavimą paskutiniojoje branduolinio nusiginklavimo sutartyje su JAV, Rusija įspėja dėl branduolinės konfrontacijos su Vakarais.„Jei JAV nori Rusijos pralaimėjimo, tuomet mes turime teisę gintis bet kokiu ginklu – įskaitant ir branduolinį“, – trečiadienį „Telegram“ kanale rašė Rusijos nacionalinės Saugumo Tarybos vadovo pavaduotojas ir buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Tada pasaulis esą atsidurtų ant globalaus konflikto slenksčio.Skaitydamas savo metinį pranešimą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad Rusijos įveikti neįmanoma. Jis paskelbė, kad stabdo Rusijos dalyvavimą Naujojoje START sutartyje su JAV dėl branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinių užtaisų apribojimo.D. Medvedevas pareiškė, jog šis sprendimas yra padarinys to, kad JAV ir kitos NATO valstybės paskelbė karą Rusijai. Tačiau Vakarai nėra paskelbę karo Rusijai ir vis pabrėžia, kad nenori Ukrainoje tapti karo šalimi. Rusija 2022 metų vasario 24-ąją įžengė į kaimyninę valstybę.Rusija yra ne kartą įspėjusi dėl naujų branduolinio ginklavimosi varžybų, kaip per Šaltąjį karą, jei Naujoji START sutartis nustos galioti. V. Putinas pabrėžė, kad šiuo metu tai bus dalyvavimo sutartyje, kuri dar galioja iki 2026 metų, stabdymas, o ne pasitraukimas iš jos.Sprendimui dėl stabdymo dar formaliai turi pritarti Valstybės Dūma, tada jį pasirašys V. Putinas.D. Medvedevas dabar įspėjo dėl rimtų padarinių pasauliui, jei Rusijai pasitrauks iš susitarimo. Kartu jis pareiškė, kad į ligšiolines abiejų didžiųjų branduolinių valstybių JAV ir Rusijos sutartis nėra įtrauktos NATO šalių Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos branduolinės galvutės. Tačiau jau seniai laikas tai padaryti, pabrėžė D. Medvedevas. To savo kalboje antradienį reikalavo ir V. Putinas.2010 metais pasirašytoje Naujojoje START sutartyje buvo numatyta, kad kiekviena šalis gali turėti ne daugiau kaip 1 550 ilgojo nuotolio branduolinių kovinių galvučių ir 800 nešančiųjų sistemų.

„Amnesty“ reikalauja imtis tyrimų dėl asmenų, atsakingų už karą UkrainojeArtėjant karo Ukrainoje pirmosioms metinėms „Amnesty International“ paragino patraukti atsakomybėn už Rusijos invaziją atsakingus asmenis.„Tarptautinė bendruomenė turėtų padaryti viską, kad už nusikaltimus atsakingi asmenys pagal tarptautinę teisę būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – trečiadienį paskelbtame pareiškime cituojamas „Amnesty International“ Vokietijos skyriaus generalinis sekretorius Markusas Beeko.„Tai apima ir tyrimus dėl aukšto rango karinių pajėgų vadų ir civilinių lyderių“, – pridūrė jis.Pasak „Amnesty“, nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, Maskvos pajėgos vykdo karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant neteisėtas egzekucijas, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, išpuolius prieš civilinę infrastruktūrą ir gyvenamąsias vietoves, civilių gyventojų deportacijas, taip pat neteisėtas egzekucijas, dideliu mastu apšaudant miestus.Pati invazija buvo tarptautinę teisę pažeidžiantis agresijos aktas, sukėlęs žmogaus teisių katastrofą, teigia organizacija.Per pastaruosius 12 karo mėnesių Ukrainos žmonės išgyveno neįsivaizduojamus siaubus, sakė M. Beeko.„Jie nusipelno teisingumo ir kompensacijų už fizines, psichines ir ekonomines kančias, kurias jiems sukėlė [Rusijos prezidentas] Vladimiras Putinas ir Rusijos kariuomenė. Tarptautinė bendruomenė privalo patraukti kaltininkus atsakomybėn“, – pridūrė jis.„Amnesty International“ – tarptautinė nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija, turinti apie 10 mln. narių daugiau kaip 150 šalių. Ji renka informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus, siunčia misijas į įvairias pasaulio šalis padėčiai tirti, kasmet skelbia ataskaitas apie žmogaus teises įvairiose pasaulio šalyse.

Visoje Ukrainoje skamba oro pavojaus signalas.

Rusijos miestų gyventojams per radiją skamba įspėjimai apie raketų smūgio grėsmęPamaskvės, Ufos, Kazanės ir kitų Rusijos miestų gyventojai vasario 22-osios rytą per radiją išgirdo perspėjimą dėl raketų smūgio grėsmės, taip pat buvo paskelbtas oro pavojus.Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas „Baza“ ir paskelbė vaizdo įrašą.„Dėmesio, dėmesio, skelbiamas oro pavojus. Visi eikite į slėptuves. Dėmesio, dėmesio, raketų smūgio grėsmė“, – girdima per radiją.Remiantis „Baza“ informacija, perspėjimas buvo transliuojamas Belgorode, Senajame Oskole, Ufoje, Kazanėje, Novouralske ir pamaskvėje. Daroma prielaida, kad „kažkas įsilaužė į radijo stotis „Kamedi“, „Jumor FM“ ir „Avtoradio“.Rusijos valdžia incidento nekomentavo.Rusijos žiniasklaida, cituodama dviejų radijo stočių vadovus, rašo, kad tai buvo techninė klaida.https://t.me/insiderUKR/50348?single

Rusijos kariuomenė neigia neduodanti amunicijos „Vagner“ samdiniamsRusijos kariuomenė atmetė samdinių grupuotės „Vagner“ kaltinimus, kad ši nėra pakankamai aprūpinama amunicija. „Visi reikalavimai dėl amunicijos puolamiesiems daliniams įgyvendinami kiek įmanoma greitai“, – pareiškė Gynybos ministerija Maskvoje. Pranešimai, kad yra aprūpinimo problemų esą „visiškai neteisingi“.„Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas prieš tai apkaltino kariuomenės Generalinį štabą „išdavyste“, nes šis esą atsisako skirti įrangos Ukrainoje kovojantiems „Vagner“ samdiniams. „Generalinio štabo vadas ir gynybos ministras duoda įsakymus sukarintai grupuotei „Vagner“ ne tik neduoti amunicijos, bet ir neremti jos oro transportu“, – teigė J. Prigožinas „Telegram“ kanale paskelbtame garso įraše.Rusijos gynybos ministerija ne tik atmetė kaltinimus, bet ir paviešino šaudmenų, kurie buvo pristatyti „Vagner“ samdiniams, sąrašą. Kartu ji gyrė rusų „savanorių drąsą“ kovoje ir kritikavo mėginimus skaldyti. Tai esą „kontraproduktyvu ir tik naudinga priešui“.J. Prigožinas praėjusiomis savaitėmis kelis kartus kritikavo Rusijos kariuomenės vadovybę. Tačiau tiesioginis generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo ir gynybos ministro Sergejaus Šoigu užsipuolimas yra naujas eskalacijos lygmuo. Praėjusią savaitę „Vagner“ vadovas dėl lėtos pažangos kovoje dėl Bachmuto miesto Rytų Ukrainoje apkaltino Rusijos „monstrišką karinę biurokratiją“.Samdinių grupuotė „Vagner“ kelis mėnesius vykdo Bachmto puolimą ir patiria didelių nuostolių. J. Prigožinas praeityje kaltino Rusijos kariuomenę norint pavogti iš „Vagner“ jos pergales.

JT renkasi į posėdį, kuriame bus svarstoma rezoliucija dėl ilgalaikės taikos Ukrainoje Trečiadienį, likus dviem dienoms iki Rusijos karo Ukrainoje metinių, į posėdį renkasi Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Joje Kyjivas ir jo sąjungininkės tikisi sulaukti plačios paramos rezoliucijai, kuria raginama užtikrinti „teisingą ir ilgalaikę taiką“.Dėl rezoliucijos projekto, kurį remia apie 60 šalių, bus balsuojama pasibaigus debatams – manoma, kad ne anksčiau kaip ketvirtadienį. Jos tekste „pabrėžiama būtinybė kuo greičiau pasiekti visapusišką, teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje laikantis Jungtinių Tautų Chartijos principų“.Kaip ir ankstesnėse rezoliucijose, joje dar kartą patvirtinamas JT „įsipareigojimas remti Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą“ ir raginama nedelsiant nutraukti karo veiksmus.Tekste, kuris, kitaip nei Saugumo Tarybos rezoliucija, nesukuria privalomo teisės akto, reikalaujama, kad Rusija „nedelsiant, visiškai ir besąlygiškai išvestų visas savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos“.Kyjivas tikisi, kad jį parems bent tiek pat valstybių, kiek spalio mėnesį, kai 143 šalys balsavo už rezoliuciją, smerkiančią Rusijos įvykdytą kelių Ukrainos teritorijų aneksiją.Tuo tikslu, pasak diplomatinių šaltinių, Ukraina nustojo siekti, kad į ją būtų nedelsiant įtrauktas prezidento Volodymyro Zelenskio 10 punktų taikos planas, kurį jis pristatė lapkričio mėnesį.„Manau, kad parengėme tekstą, kuris iš tiesų stengiasi sutelkti tarptautinę bendruomenę, stengiasi būti kuo nuoseklesnis ir pozityvesnis“, – sakė vienas Europos diplomatas.Praėjus metams nuo invazijos į Ukrainą, tai taip pat bus žinia Rusijai, kad „ji negali pasiekti savo tikslų jėga“, pridūrė diplomatas, tikėdamasis, kad jei Maskva „jausis izoliuota, tam tikru momentu spaudimas bus per stiprus, kad jam būtų galima atsispirti“.„Simbolinė rezoliucija“Debatai dėl rezoliucijos, kuriuose dalyvaus daugybė Niujorke viešinčių ministrų, įskaitant JAV valstybės sekretorių Antony Blinkeną, prasidės trečiadienį, 22.00 val. Lietuvos laiku.Kai kurioms pasaulio Pietų šalims išreiškus nuovargį, kad Šiaurė pernelyg daug dėmesio skiria šiam karui, JAV ambasadorė Linda Thomas-Greenfield teigė, kad parama taikai Ukrainoje „yra susijusi ne su pasirinkimu tarp JAV ir Rusijos“, o su „JT chartijos gynimu“.Kinija taip pat vis labiau nerimauja, kad karas gali tapti nekontroliuojamas, ir nurodė, kad netrukus nori pateikti pasiūlymą, kaip rasti „politinį sprendimą“ dėl karo.Kinija ir kitos šalys, ypač Indija, per kelis JT balsavimus dėl Ukrainos susilaikė.„Jei Kyjivas nekalbės apie taiką, kyla pavojus, kad BRICS šalys pradės sakyti, jog Ukraina yra tikroji kliūtis taikai“, – sakė Tarptautinės krizių grupės analitikas Richardas Gowanas, turėdamas omenyje Braziliją, Indiją, Kiniją ir PAR.„Štai kodėl JAV ir ES labai norėjo, kad šios savaitės tekste būtų nuorodos į karo veiksmų nutraukimą“, – sakė jis AFP.„Priešiškų veiksmų nutraukimą“ lydi sąlyga, kad Rusija turi išvesti savo karius, nes paprastos paliaubos gali būti tik ramybė, leidžianti Rusijai persigrupuoti, pažymėjo diplomatai.Jei ši rezoliucija iš esmės yra „simbolinė“, sakė R. Gowanas, jos nuopelnas bus tas, kad ji pabrėš Rusijos izoliaciją ir „pakirs Putino pretenzijas vadovauti kokiai nors didelei antivakarietiškai koalicijai“.Per pastaruosius metus JT Generalinė Asamblėja balsavo dėl trijų rezoliucijų, kuriose reiškiamas nepritarimas Rusijos invazijai, ir už kiekvieną iš jų balsavo 140–143 nariai.Penkios šalys sistemingai balsavo prieš – Rusija, Baltarusija, Sirija, Šiaurės Korėja ir Eritrėja, o susilaikė mažiau nei 40 šalių.Ketvirtąja rezoliucija balandžio mėnesį siekta sustabdyti Rusijos narystę JT Žmogaus teisių taryboje, ir nors ji buvo sėkminga, sulaukė mažesnio palaikymo. Už ją balsavo tik 93, prieš – 24, o susilaikė 58 šalys.

Italijos premjerė Kyjive pakartojo, kad tvirtai remia UkrainąItalijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, lankydamasi Kyjive, pažadėjo tvirtą savo šalies paramą Rusijos užpultai Ukrainai. „Italija neketina svyruoti“, – sakė ultradešinioji politikė spaudos konferencijoje su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Šis griežtai sukritikavo G. Meloni koalicijos partnerį Silvio Berlusconį, kuris savo prorusiškais pasisakymais pasėjo abejonių dėl NATO narės Italijos pozicijos.Ji atvyko, kad „patvirtintų visišką Italijos paramą Ukrainai dėl Rusijos agresijos“, – sakė G. Meloni. Ukrainos pralaimėjimas esą būtų „preliudija“ Rusijos invazijai į kitas Europos šalis. G. Meloni į Ukrainos sostinę traukiniu atvyko antradienį, praėjus dienai po netikėto JAV prezidento Joe Bideno vizito Kyjive. Prieš išvykdama iš Lenkijos ji pirmadienio vakarą telefonu kalbėjosi su J. Bidenu, pranešė Italijos vyriausybė. Buvo kalbėta apie glaudų Italijos ir JAV bendradarbiavimą remiant Ukrainą, be kita ko, saugumo, ekonomikos ir humanitariniais klausimais.G. Melonoi į Kyjivą atvyko ne tuščiomis. Ukrainiečių žiniasklaidos teigimu, ji pažadėjo Ukrainai tris ginklų sistemas, įskaitant italų ir prancūzų oro gynybos sistemą SAMP–T.Nuo spalio Italijos vyriausybei vadovaujanti G. Meloni visad aiškiai pasisako prieš Rusijos karą Ukrainoje. Po kritiškų buvusio premjero S. Berlusconio pasisakymų apie V. Zelenskį ji vasario viduryje dar kartą patvirtino „tvirtą“ savo vyriausybės paramą Ukrainai. S. Berlusconis, kurio dešinioji partija „Forza Italia“ dalyvauja ultradešiniojoje G. Meloni vyriausybėje, neseniai pareiškė, kad, jei vis dar būtų vyriausybės vadovas, nesiektų susitikimo su V. Zelenskiu. Esą V. Zelenskio atsakomybė yra siekti paliaubų ir pasirūpinti taika. Jei būtų jo valia, Ukraina iš Italijos esą nebegautų ir ginklų bei pinigų. Buvęs premjeras daug metų vadino save Vladimiro Putino draugu.S. Berlusconio namai „nėra kasdien apšaudomi raketomis“, – pastebėjo V. Zelenskis. „Ir, dėkui Dievui, jo partneris iš Rusijos tanku neįvažiavo į jo kiemą ir nesunaikino jo šeimos ir draugų“, – kalbėjo jis spaudos konferencijoje.

Rusijos pajėgos toliau veržiasi penkiomis kryptimisRusų pajėgos toliau veržiasi penkiomis kryptimis. Taip rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje. Pažymima, kad per pastarąją parą priešas Ukrainos teritorijoje surengė 59 atakas iš kelių raketų sistemų.Dėl rusų veiksmų buvo sugriauti ir apgadinti civilių gyvenamieji pastatai, yra žuvusių ir sužeistų civilių, rašo UNIAN.Ataskaitoje taip pat teigiama, kad priešas ir toliau daugiausia dėmesio skiria puolimo operacijoms Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Šachtaro kryptimis.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/535453112101105

Zelenskis pasmerkė šešių žmonių gyvybes nusinešusią rusų ataką ChersoneUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė mirtiną Rusijos artilerijos ataką Chersono mieste šalies pietuose. „Ši rusų ataka neturėjo jokio karinio tikslo, – sakė jis antradienį savo tradiciniame vakariniame kreipimesi. – Kaip ir tūkstančiai panašių rusų karinių atakų, kurios yra tikra Rusijos žinia pasauliui“.Per artilerijos ataką prieš gyvenamąjį rajoną ir autobusų stotelę Chersone antradienį žuvo mažiausiai šeši žmonės ir 12 buvo sužeisti. „Teroristinė valstybė, raketomis apšaudydama gatves, gyvenamuosius namus, mokyklas, vaistines ir ligonines, bažnyčias, autobusų stoteles, turgus ir elektrines, mėgina parodyti pasauliui, kad teroro reikia tikėtis“, – kalbėjo V. Zelenskis.Tačiau jis pridūrė esąs įsitikinęs, kad užpuolikas bus sustabdytas – „mūsų visų kartu – ukrainiečių ir pasaulio“. Ukrainos žvalgyba kariuomenė esą galiausiai ras už atakas Chersone ir kituose miestuose atsakingus asmenis.

Vokietijos žvalgyba: Putinas siekia užbaigti karą mūšio laukePraėjus beveik metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, kurią įsakė pradėti prezidentas Vladimiras Putinas, Maskvos vadovybė nerodo jokių ženklų, kad būtų pasirengusi derėtis dėl karo pabaigos, teigia Vokietijos slaptosios tarnybos.Nėra jokių požymių, kad V. Putinas norėtų pasiekti susitarimą dėl taikos, trečiadienį paskelbtuose komentaruose Vokietijos žiniasklaidos grupei „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) sakė Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos BND vadovas Bruno Kahlas.Šiuo metu V. Putinui rūpi užbaigti karą „mūšio lauke, ten pasiekiant kuo daugiau laimėjimų, kad paskui, kada nors ateityje, galėtų diktuoti taikos susitarimą savo sąlygomis“, – sakė Vokietijos žvalgybos vadovas.B. Kahlas taip pat pabrėžė, kad šalis vis dar yra pajėgi pasiųsti į frontą daug daugiau karių. Iš 300 tūkst. karių, kuriuos Maskva mobilizavo praėjusių metų rudenį, kai kurie vis dar mokomi, o kiti jau išsiųsti į fronto liniją, sakė jis.Rusija turi „tolesnį mobilizacijos potencialą“ – „iki 1 mln. vyrų, jei Kremlius manys, kad tai būtina“, sakė Vokietijos žvalgybos vadovas.Tačiau nepaisant Rusijos pranašumo skaičiaus atžvilgiu, Ukraina šiuo metu vis dar gali labai veiksmingai gintis nuo Maskvos pajėgų, sakė B. Kahlas. – „Tačiau ilgesniu laikotarpiu tai bus sunki kova, ir Ukrainai ji bus sėkminga tik tuo atveju, jei Vakarų parama bus tikrai nuosekli“.Iki šiol Rusijos kariams sekėsi sustabdyti netikėtus ukrainiečių kontrpuolimus. Dabartinę padėtį mūšio lauke B. Kahlas apibūdino kaip tranšėjų karą, „labai žiaurų, brutalų išsekinimo karą“.Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą praėjusių metų vasario 24 dieną.

Žiniasklaida: po Rusijos nesėkmės – Putino tylaPer JAV prezidento Joe Bideno vizitą Ukrainoje Rusija atliko nesėkmingą raketos „Sarmat“ bandymą.Tarpžemyninės balistinės raketos bandomasis paleidimas įvyko pirmadienį, pranešė du JAV pareigūnai. Anot CNN, Rusija apie paleidimą iš anksto pranešė JAV. Baltieji rūmai tokio žingsnio nelaiko eskalavimu.Pareigūnai įsitikinę, kad raketos „Sarmat“ bandymas nepavyko. Rusija jau anksčiau sėkmingai atliko „Sarmat“ bandymą, tad jei ir šį kartą jis būtų pavykęs, CNN šaltiniai mano, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apie tai būtų paskelbęs antradienį, vasario 21 d., sakydamas savo metinę kalbą.V. Putinas nieko nepasakė apie naujus ginklų bandymus, tačiau paskelbė, kad Rusija sustabdo START sutarties su JAV dalyvavime.

Mariupolyje nugriaudėjo 11 sprogimųNaktį Rusijos laikinai užimtame Mariupolyje nugriaudėjo 11 sprogimų. Apie tai buvo pranešta oficialiame Mariupolio miesto tarybos „Telegram“ kanale. „Kol kas žinoma apie 11 sprogimų Rusijos okupuotame mieste. Pirmasis sprogimas įvyko 22.33 val. Yra informacijos apie dar du smūgius – AS-2 rajone (Centriniame rajone) ir Stan-3000 stotelėje (Kalmiaus rajone). Tikriausiai vietomis susitelkusios priešo pajėgos“, – teigiama pranešime.

Zelenskis sako nežiūrėjęs Putino kalbosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad antradienį negaišo laiko žiūrėdamas dvi valandas trukusią Vladimiro Putino kalbą.„Nežiūrėjau jo kreipimosi dėl to, kad tuo metu Chersone įvyko teroristiniai išpuoliai. 21 žmogus buvo sužeistas, šeši žuvo“, – sakė jis.Rusijos prezidentas anksčiau pasakė savo metinę kalbą prieš Federalinę asamblėją, kurioje paskelbė, kad Maskva pasitrauks iš pagrindinės branduolinės sutarties su JAV.Tuo metu, kai jis pasakė savo kalbą, buvo surengtas mirtinas išpuolis Chersono mieste – rajone, kuris, anot Ukrainos, yra gyvenamasis rajonas.

Maskva neigia apribojusi amuniciją „Vagner“ pajėgomsĮtampa tarp Rusijos kariuomenės ir „Vagner“ grupuotės vėl įkaista, nes samdinių grupuotės įkūrėjas apkaltino Maskvą, kad ši neaprūpina vyrų atsargomis ir amunicija, rašo „Skynews“.Ankstesnėje emocingoje žinutėje „Vagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas tai palygino su „išdavyste“ ir teigė, kad bandymams aprūpinti jo kovotojus buvo „tiesioginis pasipriešinimas“.Rusijos gynybos ministerija dabar neigė ribojusi amunicijos siuntas ir pavadino tai „visiškai netiesa“.„Bandymai sukurti skilimą per glaudų sąveikos ir paramos mechanizmą tarp Rusijos [kovotojų] grupių padalinių yra neproduktyvūs ir duoda naudos tik priešui“, – sakoma jame.Ministerija teigė, kad kariuomenės pareigūnai daro viską, ką gali, kad aprūpintų kovotojus, nors „Vagner“ ir neįvardijo. Kaip žinia, privati karinė grupė „Vagner“ kariavo kartu su įprastomis Rusijos pajėgomis Ukrainoje, ypač aršiausiuose mūšiuose rytuose.Po to, kai pastaraisiais mėnesiais grupė padidino savo žinomumą, Rusijos karinė vadovybė siekė nustumti „Vagner“ ir J. Prigožiną į šalį.Kariniuose pranešimuose nebėra tiesioginių nuorodų į „Vagner“, o naujienų portalai pranešė, kad J. Prigožinui buvo liepta sumažinti savo kritiką Rusijos karinei vadovybei.

Zelenskis sureagavo į Kinijos pasiūlytą „taikos planą“Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad iš užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos išgirdo Kinijos pasiūlymą taikiai išspręsti karą su Rusija. Tačiau, kaip pabrėžė V. Zelenskis, jis negavo jokių oficialių dokumentų.„Vvyko neformalus bendravimas, dialogas su kolega iš Kinijos. Ir jie tikrai sakė, kad turi idėją, dokumentą ar rezoliuciją“, – teigė V. Zelenskis. Tačiau jis priminė, kad Ukraina jau turi savo taikos formulę.„Man atrodo, kad mūsų dokumentą, mūsų pasiūlytą taikos formulę, jau palaikė daugybė valstybių. Tikimės, kad vasario 23 d., kai dėl rezoliucijos bus balsuojama Jungtinių Tautų susitikime, jos parems mūsų iniciatyvas. Svarbu, kad būtų viena pozicija“, – sakė V. Zelenskis.

Zelenskis apie Putino branduolinius grasinimus: į juos nebekreipiame dėmesioPasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Rusijos vadovai jau elgiasi kaip teroristai, tačiau teroristai dėvi kaukes, o štai rusai veidų neslepia.Tai jis pareiškė antradienį per bendrą spaudos konferenciją su Italijos ministre pirmininke Giorgia Meloni Kyjive, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Kalbant apie tai, ar jie (rusai) ruošiasi panaudoti branduolinį ginklą... Tas žmogus (Putinas) iš pradžių nusprendė gąsdinti, o paskui tai susiejo su tariamais signalais iš JAV. Ir taip būna nuolat, mes į juos (grasinimus) nebekreipiame dėmesio. Deja, jie jau elgiasi kaip teroristai, skirtumas tik tas, kad teroristai dėvi kaukes, ir jie net neslepia savo veidų“, – taip į klausimą apie Rusijos grasinimus panaudoti branduolinį ginklą arba vykdyti provokacijas šalia branduolinių objektų atsakė V. Zelenskis.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį kreipdamasis į Rusijos Federacijos Federalinį Susirinkimą paskelbė, kad Rusija traukiasi iš Strateginės puolamosios ginkluotės sutarties.

Zelenskis po Bideno kalbos: karas turi baigtis šiais metaisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į JAV vadovo Joe Bideno kalbą iš Varšuvos antradienio vakarą ir padėkojo jam už „vadovavimą telkiant pasaulį remti laisvę“.„Kartu einame bendros pergalės link ir privalome tai užtikrinti jau šiais metais!“ – parašė V. Zelenskis twiteryje, pabrėždamas Ukrainos viltis, kad karas gali būti greitai baigtas.

Ukrainoje apsilankė Italijos premjerėAntradienį Kijeve su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitikusi Italijos premjerė Giorgia Meloni pareiškė, kad Italija nesvyruos dėl paramos Ukrainai.Praėjus beveik metams nuo Rusijos įsiveržimo į šalį, G. Meloni Ukrainą pavadino nepaprasta tauta, kuri didvyriškai gynė savo „laisvę, tapatybę ir suverenitetą“.„Italija teiks visą įmanomą pagalbą, kad sudarytų sąlygas deryboms, bet iki tol teiks bet kokią karinę, finansinę ir civilinę paramą“, – sakė ji.Tačiau ji pridūrė, kad Italija neketina siųsti karo lėktuvų į Ukrainą. „Tai sprendimas, kurį reikia priimti kartu su tarptautiniais partneriais“, - teigė G. Meloni. Tai buvo pirmasis jos vizitas karo draskomoje šalyje, kai ji pradėjo vadovauti Italijos vyriausybei pernai spalį.

Ukrainos pareigūnas: naujas Rusijos „didysis puolimas“ jau nuslopoNaujas rusų puolimas tęsiasi jau apie 10 dienų, bet okupantams taip ir nepavyko padaryti jį didelį.Tai antradienį pareiškė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, praneša portalas „rbc.ua“.„Jų planuotas „didysis puolimas“ jau nuslopo. Jis jau trunka aštuntą ar dešimtą dieną. Jokių laimėjimų. Šiuo metu jie bando atakuoti penkiomis kryptimis. Tačiau mūsų kariai narsiai gina mūsų šalį“, – pabrėžė jis.Vasario 16 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad naujas Rusijos kariuomenės puolimas jau prasidėjo, rusų atakos užfiksuotos keliomis kryptimis.

Latvijos prezidentas taps Ukrainos advokatu steigiant Specialųjį tribunoląLatvijos prezidentas Egilas Levitas yra pasirengęs tapti Ukrainos advokatu steigiant Specialųjį tribunolą, kuris turės nubausti Rusijos politinį elitą už karą prieš Ukrainą.Tai antradienį po susitikimo su Latvijos prezidentu Rygoje pareiškė Aukščiausiosios Rados pirmininko pavaduotoja Jelena Kondratiuk, praneša „Interfax-Ukraina“.Parlamentarė padėkojo E. Levitui už jo asmeninę lyderystę šiuo klausimu kaip valstybės vadovui ir patyrusiam teisininkui.Latvijos prezidentas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Ukraina nugalės kare prieš agresorę Rusiją ir taps viena stipriausių NATO narių. Jis patikino, kad skiria nuolatinį dėmesį paramos Ukrainai ir jos artėjimo prie pergalės klausimui, kelia jį visuose susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose.J. Kondratiuk lankosi Latvijos sostinėje Rygoje, kur šiuo metu vyksta Ukrainos dienos.

Estijos URM vadovas po Putino pranešimo: Rusija tęs grobikišką karą ir genocidąRusijos prezidento Vladimiro Putino pranešimas rodo, kad Maskva neatsisakė savo strateginių ambicijų, todėl tęs karą ir genocidą.Kaip pranešė antradienį portalas „eurointegration“, tai sakoma Estijos užsienio reikalų ministro Urmo Reinsalu komentaruose, paskelbtuose URM svetainėje.„Kremliaus režimo lyderis V. Putinas savo kalboje šiandien teisino nežmonišką ir žiaurų karą Ukrainoje. Jis savo agresija siekė įvesti demokratinio pasaulio kontrolę ir atimti apsisprendimo teisę“, - pažymėjo U. Reinsalu.„Bet V. Putino kalbos žinia aiški: Rusija neatsisakė savo strateginių ambicijų ir tęs grobikišką karą ir genocidą“, – pabrėžė Estijos diplomatijos vadovas.Ministro nuomone, V. Putiną gali sustabdyti tik ryžtingi Vakarų veiksmai ir vienybė didinant jam karo kainą.„Mes būsime su Ukraina tol, kol ji laimės“, – pareiškė U. Reinsalu.

Bidenas: Rusijos invazija į Ukrainą buvo išbandymas visam pasauliuiJAV prezidentas Joe Bidenas, antradienį sakydamas kalbą prie Karališkosios pilies Lenkijos sostinėje Varšuvoje, pareiškė, kad prieš beveik vienerius metus pradėta Rusijos invazija į Ukrainą buvo išbandymas visam pasauliui, praneša „Sky News“.JAV prezidentas dėstė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas tikėjosi greitos pergalės, kai 2022 m. vasario 24 d. jo tankai kirto Ukrainos sieną. Nepaisant to, anot J. Bideno, tokiems jo užmojams sutrukdė Ukrainos žmonių drąsa. „Mes buvome ypatingai vieningi, demokratija buvo ypatingai stipri“, – kalbėjo jis.J. Bidenas pažymėjo, kad V. Putinas tikėjosi NATO šalių pasidalijimo. „Tačiau NATO šiuo metu yra vieningesnė nei bet kada anksčiau“, – akcentavo JAV lyderis. Jis kartu nurodė, kad nevalia pataikauti autokratams – jiems esą galima tik priešintis. „Autokratai supranta tik vieną žodį – ne“, – tikino J. Bidenas.JAV prezidentas pridūrė, kad Ukraina „niekuomet netaps Rusijos laimėjimu“. J. Bidenas pabrėžė, kad Ukraina šiuo metu išlieka „nepriklausoma ir laisva“ valstybe. Valstybės vadovas pakartojo savo jau anksčiau išsakytą teiginį, kad Vakarų parama Ukrainai nesiliaus, ir pažadėjo, jog sąjungininkai nepavargs.

Bideno kalba Varšuvoje: Kijevas yra išdidus ir laisvasVakar Ukrainos sostinėje apsilankęs JAV prezidentas Joe Bidenas šiandien sako svarbią kalbą Varšuvoje, Lenkijoje.Jo kalba prasidėjo nuo sveikinimo Lenkijai, kurią pavadino „didžiąja sąjungininke“. Vėliau J. Bidenas kalbėjo apie Rusijos užpultą Ukrainą.Jis sakė, kad prieš metus „pasaulis ruošėsi Kijevo žlugimui“, kuris yra išdidus ir svarbiausia laisvas.JAV prezidentas pridūrė, kad visas pasaulis buvo išbandytas reaguojant į karą su Rusija, kuris buvo pradėtas prieš metus.Jis pridūrė, kad sąjungininkai karo akivaizdoje pasisakė už suverenitetą ir demokratiją ir tęs, „kad ir kas būtų“.

Ukrainos premjeras: jau beveik 10 dienų energetikos sistemoje nėra galios deficitoUkrainos energetikos sistema jau beveik 10 dienų veikia be galios deficito; jei nebus naujų atakų, deficitas neprognozuojamas.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis tai pareiškė antradienį per vyriausybės posėdį.„Galios deficito energetikos sistemoje nėra jau dešimtą dieną paeiliui ir jis nėra prognozuojamas, žinoma, jei nebus naujų atakų“, – sakė premjeras.D. Šmyhalis padėkojo energetikams, kurie užtikrina Ukrainos energetikos sistemos funkcionavimą.„Esu dėkingas energetikams ir remontininkams, kurie atlieka neįtikėtiną darbą“, – pabrėžė jis.Kaip anksčiau buvo pranešta, vasario 21 d. ryto duomenimis, Ukrainos energetikos sistemoje galios deficito nėra, elektros importas nedidelis.Antroje dienos pusėje dėl pablogėjusių oro sąlygų Kyjivo srityje prasidėjo avariniai elektros tiekimo nutraukimai.

Ukraina: Voluinės ir Rivnės sričių mokyklos vasario 22-24 dienomis dirbs nuotoliniu būdu Voluinės ir Rivnės srityse vasario 22–24 dienomis visos mokyklos dirbs nuotoliniu būdu dėl galimos Rusijos kariuomenės apšaudymų grėsmės.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Voluinės ir Rivnės sričių karinių administracijų atstovais.Atsižvelgdamos į Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos poziciją, tėvų prašymus ir socialinę įtampą dėl galimų priešo provokacijų plataus masto invazijos metinių išvakarėse, Voluinės ir Rivnės sričių karinės administracijos rekomendavo regionų švietimo įstaigoms pereiti prie ugdymo nuotoliniu būdu.Portalas primena, kad Švietimo ministerija kreipėsi į Ukrainos sričių karinių administracijų viršininkus ir švietimo įstaigų vadovus, rekomenduodama vasario 22-24 dienomis pereiti prie nuotolinio mokymosi. Tai susiję su Rusijos kariuomenės smūgių pavojumi.Ivano Frankivsko, Brovarų, Čerkasų, Rivnės, Nižyno miestų, taip pat Černihivo ir Kyjivo sričių mokyklos jau dirba nuotoliniu būdu.Bet Ukrainos sostinės mokyklos vasario 22–24 dienomis dirbs mišriu formatu.

Belgija pradėjo mokyti Ukrainos kariškius valdyti povandeninius dronus Belgija moko Ukrainos kariškius naudotis povandeniniais dronais, kurių netrukus gaus Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Tai antradienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Belgijos gynybos ministre Ludivine Dedonder.„Belgijos Karalystės gynybos ministerija suorganizavo Ukrainos kariškiams mokymus. Ukrainiečiai treniruojasi valdyti povandeninius dronus, kurių Belgija patieks Ukrainai“, – rašoma pranešime.Gautomis žiniomis, grupė Ukrainos kariškių atvyko į Belgiją vasario pradžioje mokytis pagal Europos Sąjungos misijos „EUMAM Ukraine“ programą.„Išreiškiau jiems savo paramą ir deramą pagarbą už drąsą, kurią jie demonstruoja jau beveik metus“, – cituoja Belgijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba L. Dedonder.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 27 d. Belgijos vyriausybė nusprendė skirti Ukrainai iki šiol didžiausią karinės pagalbos paketą, kurio vertė – 92 mln. eurų.

Zelenskis: Rusija vėl negailestingai žudo civilius gyventojus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį apkaltino Rusiją negailestingu civilių žudymu Chersone. Valstybės vadovas tai pareiškė po to, kai anksčiau tądien per miesto apšaudymą žuvo mažiausiai penki žmonės.„Rusijos kariuomenė intensyviai apšaudo Chersoną, ir vėl negailestingai žudydama civilius gyventojus“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.Pasak jo, mieste smūgiuota į automobilių stovėjimo aikštelę, apgyvendintas vietoves ir viešojo transporto stotelę. Chersono miesto taryba skaičiuoja, kad per šias atakas žuvo mažiausiai penki žmonės ir dar 16 sužeista. Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš pradžių skelbė apie šešis žuvusiuosius.Įvykio vietoje buvę naujienų agentūros AFP korespondentai pranešė matę gatvėse gulinčius uždengtus žmonių lavonus.Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas teigė, kad miestui veikiausiai buvo suduota pasitelkiant daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“. O. Prokudino duomenimis, Chersone antradienį driokstelėjo apie 20 sprogimų.

Ukrainos viceadmirolas: sąjungininkų perduota ginkluotė tris kartus sumažino Ukrainos ir Rusijos jėgų skirtumą Juodojoje jūroje Ukrainai gavus raketų sistemų iš šalių partnerių, jos ir Rusijos potencialų skirtumas Juodojoje jūroje sumažėjo tris kartus.Tai antradienį pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinių jūrų pajėgų vadas viceadmirolas Oleksijus Neižpapa, praneša „Ukrinform“, remdamasi Karinės žiniasklaidos centru.„Jei lygintume Rusijos Juodosios jūros laivyno pajėgas ir priemones su Ukrainos karinėmis jūsų pajėgomis plataus masto invazijos pradžioje, tai tų laivų ir dalinių santykis buvo vidutiniškai dvylika su vienu. Šiuo metu, turint omenyje raketų kompleksus ir kitą ginkluotę, gaunamą iš šalių partnerių, šių potencialų skirtumas sumažėjo tris kartus“, – pažymėjo jis.Karinių jūrų pajėgų vadas pridūrė, kad dabar, be kita ko, „mes atidžiai stebime dangų, numušame raketas, nepilotuojamus orlaivius ir kitą Rusijos ir Irano gamybos metalo laužą“.Jis patikino, kad visus strategines Odesos srities prieigas kontroliuoja Ukrainos karinės jūrų pajėgos ir kiti ginkluotųjų pajėgų daliniai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas pareiškė, kad oro gynybos raketų kompleksai NASAMS, IRIS-T, „Crotale“, savaeigiai artilerijos pabūklai „Gepard“ ir kitos partnerių atsiųstos sistemos efektyviai dirba Ukrainos pergalei prieš Rusiją.

Stoltenbergas: NATO padės Ukrainai susikurti ginklų įsigijimo sistemą NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pranešė, kad Aljansas sutiko padėti Ukrainai susikurti ginklų įsigijimo sistemą.Pasak J. Stoltenbergo, bus siekiama, kad ši sistema būtų „veiksminga, skaidri ir atskaitinga“. NATO vadovas pridūrė, kad šiuo klausimu planuojama surengti Europos Sąjungos (ES) ir Ukrainos ekspertų susitikimą – galutinis tikslas, jo teigimu, bus užtikrinti, jog Ukraina turėtų „visą reikiamą ginkluotę“.Kalbėdamas NATO būstinėje Briuselyje šalia Ukrainos užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos ir ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams Josepo Borrellio, J. Stoltenbergas pabrėžė, kad ukrainiečiai turi gauti „viską, ko jiems reikia pergalei pasiekti“.Aljanso vadovas kartu išreiškė būgštavimus, kad Kinija galimai planuoja perduoti Rusijai letalinės ginkluotės. J. Stoltenbergas nurodė, kad Maskva šiuo metu taip pat siekia panašios Šiaurės Korėjos ir Irano paramos.

Apklausa: karo metu pasitikėjimas Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis išaugo iki 97 proc., prezidentu – iki 90 proc.Karo metu pasitikėjimas Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis išaugo nuo 65 proc. iki 97 proc., o Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu – nuo ​​36 proc. iki 90 proc.Tai rodo Sociologijos grupės „Reiting“ tyrimo, kaip karas pakeitė ukrainiečius ir Ukrainą, rezultatai. Pažymima, kad apskritai karas prisidėjo prie Ukrainos piliečių pasitikėjimo valstybės institucijomis didėjimo.2023 metų vasario duomenimis, prezidento darbu patenkinti 91 proc. apklaustųjų ir dauguma (65 proc.) norėtų, kad jis būtų perrinktas dar vienai kadencijai.54 proc. apklaustųjų yra nepatenkinti Aukščiausiosios Rados darbu, patenkinti – 37 proc. Jei rinkimai vyktų artimiausiu metu, tai beveik pusė rinkėjų alternatyvos ieškotų tarp naujų partijų, o trečdalis rinktųsi iš parlamente atstovaujamų partijų.Ministrų kabineto darbu patenkinti 45 proc. ukrainiečių, nepatenkinti – 33 proc.Sociologai praneša, kad didėja piliečių pasitikėjimas žiniasklaida, tačiau pagrindinis karo meto ypatumas – staigus jų komunikacijos ir informacijos gavimo kanalų pasikeitimas. Pasitikėjimas nacionaline ir vietine žiniasklaida išaugo, bet jų naujienų turinio vartojimo dažnis, priešingai, sumažėjo.Vienas iš tiesioginių Rusijos invazijos padarinių yra ukrainiečių euroatlantinių nuotaikų stiprėjimas, šiuo požiūriu fiksuojami rekordiniai rodikliai per visą šalies istoriją. Dabar Ukrainos stojimui į Europos Sąjungą pritaria 87 proc. Ukrainos piliečių, į NATO – 86 proc.Apklausa buvo surengta pirmoje vasario pusėje, joje dalyvavo daugiau kaip 1 600 respondentų, vyresnių kaip 18 metų amžiaus. Tyrimas apėmė visus Ukrainos regionus, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas, taip pat teritorijas, kuriose tuo metu nebuvo Ukrainos mobiliojo ryšio.Praėjusių metų rugsėjį paskelbti Ilko Kučerivo demokratinių iniciatyvų fondo ir Razumkovo centro surengtos apklausos rezultatai rodė, kad Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis pasitiki 91 proc. šalies gyventojų, o prezidentu – 71 proc. Ukrainos piliečiai mažiausiai pasitikėjo partijomis, teismais, valdininkais, komerciniais bankais ir parlamentu.

Rusams apšaudžius visuomeninio transporto stotelę Chersone, žuvo šeši žmonės Antradienį okupantams rusams apšaudžius visuomeninio transporto stotelę Chersone, žuvo šeši žmonėsTai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Chersono gynybos komendantūros atstovu Dmytro Pletenčuku.„Šiuo metu informacija tikslinama. Vieta, kurioje mes esame, ne vienintelė, nukentėjusi per dar vieną apšaudymą. „Grad“ raketos smogė ir kitiems miesto rajonams“, – sakė karininkas.Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas „Facebook“ paskyroje pranešė, kad antradienį mieste nugriaudėjo apie 20 sprogimų.https://t.me/uniannet/90263

Ukrainai – Baltarusijos grasinimas: viskas priklausys tik nuo mūsų savitvardosBaltarusijos gynybos ministerijos atstovas apkaltino Ukrainą provokacijomis pasienyje. Minskas teigia, kad renkasi „adekvatų reagavimą“ ir „maksimaliai santūrią reakciją“.Baltarusijos gynybos ministerijos patarėjas tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais, pulkininkas Valerijus Revenka pareiškė, kad prie Baltarusijos ir Ukrainos sienos yra išaugęs ginkluotų provokacijų pavojus, o pastarosios gali „virsti pasienio incidentais“.„Jeigu anksčiau mes tokias provokacijas tik fiksavome, tai dabar perėjome prie adekvataus reagavimo priemonių. Patikinsiu, kad tokios reakcijos maksimaliai santūrios. Suprantame, kad tik nuo mūsų savitvardos priklausys, ar ginkluotas konfliktas Ukrainoje pasiliks dabartiniuose rėmuose, ar taps dar didesnio masto“, – V. Revenką cituoja Zerkalo.io.

JAV Putino kalbą pavadino absurduAukšto rango JAV pareigūnas antradienį prezidento Vladimiro Putino metinėje kalboje išsakytus kaltinimus, kad Vakarai grasino Rusijai, taip mėginant pateisinti įsiveržimą į Ukrainą, pavadino „absurdu“.„Niekas nepuola Rusijos. Tikras absurdas yra teigti, kad Rusijai kilo kokia nors karinė grėsmė iš Ukrainos ar kieno nors kito pusės“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas.Kalbėdamas likus kelioms valandoms iki prezidento Joe Bideno kalbos Varšuvoje, skirtos V. Putino pradėto karo metinėms paminėti, J. Sullivanas pareiškė, kad Kremliaus lyderis yra agresorius.„Tai buvo pasirinktas karas. Putinas pasirinko jį kariauti. Jis galėjo pasirinkti ir nekariauti. Ir net dabar jis gali pasirinkti jį nutraukti, grįžti namo“, – sakė J. Sullivanas.„Rusija nustoja kariauti Ukrainoje ir grįžta namo – karas baigiasi. Ukraina nustoja kariauti, o Jungtinės Valstijos ir koalicija nustoja jai padėti – tada Ukraina išnyksta iš žemėlapio“, – pridūrė jis.Pristatydamas J. Bideno kalbą, J. Sullivanas sakė, kad prezidentas „nepateiks jokios konkrečios diplomatinės karo pabaigos vizijos“. Jis veikiau sutelks dėmesį į platesnę Ukrainos karo pamoką, kuri, jo nuomone, yra „lūžio taškas“ pasaulinėje kovoje tarp demokratijų ir autokratinių režimų.J. Bidenas savo kalbą turėtų sakyti apie 18.30 val. Lietuvos laiku, po susitikimo su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda.

Putinui tebekalbant JT paskelbė dokumentais pagrįstą naują Ukrainoje žuvusių civilių skaičių Antradienį, tuo pat metu, kai Rusijos prezidentas skaito metinį pranešimą ir teigia, kad „nekariauja su ukrainiečių tauta, o tik su valdžią užgrobusiu režimu“, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių biuras paskelbė duomenis apie civilių aukas per vienerius karo Ukrainoje metus, praneša BBC.Dokumentuotos 8 006 žmonių mirtys, dar 13 287 žmonių buvo sužeisti, tačiau, kaip perspėja JT žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje atstovė Matilda Bogner, tikrasis skaičius – daug didesnis. Ypač trūksta išsamių duomenų iš Mariupolio miesto.JT dokumentais patvirtino, kad ten žuvo daugiau kaip 2 000 žmonių, tačiau taip pat turi nepatvirtintų duomenų, pavyzdžiui, iš rusų karo belaisvių, kurių vienas JT tyrėjams pasakojo, kad rusų kariams buvo nustatytos kvotos per dieną Mariupolyje surinkti bent po vieną sunkvežimį su kūnais ir kad tai padaryti „nebuvo jokių problemų“.

Podoliakas: Putinas prarado ryšį su realybeVladimiras Putinas „prarado ryšį su realybe“, taip reagavo aukštas Ukrainos pareigūnas į Rusijos prezidento metinį pranešimą.Pasak „Sky News“, Ukrainos prezidento padėjėjas Michailas Podoliakas sakė, kad V. Putinas „gyvena realybėje, kurioje dialogas apie tarptautinę teisę ir teisingumą neįmanomas“.Pasak jo, Rusijos prezidento pozicija yra „beviltiška“ ir kad „Rusijos elitas susierzins ir suabejos jo gebėjimais“.„V. Putinas viešai pademonstravo savo nereikšmingumą ir sumišimą. Jis pabrėžė, kad Rusijos Federacija yra „taigos aklavietėje“, perspektyvių sprendimų neturi ir neturės. Nes visur yra „naciai, marsiečiai ir sąmokslo teorijos“... V. Putino pasirodymas RF parlamente – taip praeina pasaulio garbė“, – rašė M. Podoliakas tviteryje.

Putinas: Rusija mūšio lauke yra nenugalimaRusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį skaitydamas savo metinį pranešimą pabrėžė, kad šiuo metu ant kortos pastatyta Rusijos egzistencija. Vakarai mėgina vietinį konfliktą paversti globaliu, sakė jis Federaliniame Susirinkime, kurį sudaro Valstybės Dūmos ir Federacijos Tarybos atstovai.Kartu V. Putinas patikino: „Neįmanoma mūsų šalies įveikti mūšio lauke.“ Rusijos prezidentas teigė esąs įsitikinęs, kad dauguma Rusijos gyventojų remia vyriausybės veiksmus ginant Donbasą. „Noriu padėkoti Rusijos žmonėms už ryžtą ir drąsą“, – kalbėjo V. Putinas.Jis sakė, kad puolimas Ukrainoje bus „sistemingai“ tęsiamas, kol „žingsnis po žingsnio“ bus pasiekti karinės operacijos tikslai.

JAV: Rusijos invazija į Ukrainą buvo strateginė nesėkmėJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antradienį Rusijos invaziją į Ukrainą pavadino „strategine nesėkme“, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo metiniame pranešime pažadėjo „sistemingai“ tęsti beveik prieš metus prasidėjusį puolimą.„Praėjo metai nuo tada, kai prezidentas Putinas užpuolė Ukrainą. Akivaizdu, kad jo karas visais atžvilgiais buvo strateginė nesėkmė“, – sakė A. Blinkenas Atėnuose baigdamas penkių dienų kelionę į regioną.„Niekas nenorėjo šio karo. Niekam šis karas nepatinka. Visi nori, kad jis kuo greičiau baigtųsi, – sakė A. Blinkenas. – Jei leisime, kad tai vyktų nebaudžiamai, tuomet visame pasaulyje atversime Pandoros skrynią, kurioje galia reiškia teisę.“A. Blinkeno komentarai buvo išsakyti tuo metu, kai V. Putinas Maskvoje sakė kalbą apie šalies padėtį, kurioje kaltino Vakarus sukėlus karą Ukrainoje ir pažadėjo jį tęsti toliau.„Žingsnis po žingsnio, kruopščiai ir sistemingai sieksime savo išsikeltų tikslų“, – sakė V. Putinas.A. Blinkenas penktadienį dalyvavo Miuncheno saugumo konferencijoje, o po to išskrido į žemės drebėjimo nuniokotą Turkiją, kur paskelbė apie 100 mln. dolerių humanitarinę pagalbą.

Putinas kaltina Vakarus dėl karo Ukrainoje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kaltina Vakarus dėl karo Ukrainoje. JAV vienašališkai pasitraukė iš susitarimų, sakė jis antradienį skaitydamas savo metinį pranešimą.Rusija, anot, V. Putino, stengėsi problemas Donbase išspręsti taikiai. Tačiau Vakarai parengė kitokį scenarijų. „Jie pradėjo karą. Mes darėme viską, kad jį sustabdytume“, – teigė Rusijos vadovas.Dar prieš karinę specialiąją operaciją Ukrainoje šios šalies vyriausybė esą kalbėjo su Vakarais apie ginklų tiekimą. Vakarai esą ciniškai apgavo savo gyventojus. „Mes darėme viską, kad šią problemą išspręstume taikiai ir susitartume, kaip taikiai sureguliuoti šį sudėtingą konfliktą“, – tęsė V. Putinas. Tačiau „mums už nugaros buvo rengiamas visiškai kitoks scenarijus“, – teigė jis, turėdamas omenyje Donbasą.

Peskovas: Putino kreipimasis bus atidžiai nagrinėjamas visame pasaulyjeKremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas antradienį sakė neva šiandieninis V. Putino kreipimasis „bus atidžiai nagrinėjamas visame pasaulyje“.Jis taip pat pažymėjo, kad savo kalboje V. Putinas įvertins padėtį ekonomikoje. „Didelė [pranešimo] dalis bus skirta specialiosios operacijos priežasčių ir neišvengiamumo įvertinimui“, – pareiškė D. Peskovas.Pasak prezidento atstovo spaudai, pranešimas truks apie valandą.Pirmadienį vykęs JAV prezidento Joe Bideno vizitas į Ukrainą, pasak D. Peskovo, „neturės įtakos pranešimo turiniui“.

Italijos ministrė pirmininkė išvyko į Kyjivą Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni antradienį išvyko į Kyjivą susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė vietos žiniasklaida.Spalio mėnesį pareigas pradėjusi eiti G. Meloni ne kartą išreiškė norą apsilankyti Ukrainoje, kad pademonstruotų savo vyriausybės paramą po beveik metus trunkančios Rusijos invazijos.NATO narė Italija skyrė pinigų ir ginklų Ukrainai, o šio mėnesio pradžioje sutiko atsiųsti mobiliųjų „žemė-oras“ raketų sistemų, kurias sukūrė kartu su Prancūzija.„Mes suteikėme finansinę, karinę, humanitarinę ir civilinę paramą“ Kyjivui ir „Ukraina tikrai gali pasikliauti Italija, nes mes nuo pat pradžių parodėme, kad esame su Kyjivu ir toliau būsime su juo“, pirmadienį Varšuvoje surengtoje spaudos konferencijoje sakė G. Meloni.Premjerė, vadovaujanti kraštutinių dešiniųjų partijai „Italijos broliai“, taip pat atsiribojo nuo labiau prorusiškų valdančiosios koalicijos partnerių.Vicepremjeras Matteo Salvini, kraštutinių dešiniųjų partijos „Lyga“ lyderis, praeityje žavėjosi Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir net vilkėjo marškinėlius su jo atvaizdu.O buvęs premjeras Silvio Berlusconi, kurio partija „Forza Italia“ yra jaunesnioji koalicijos partnerė, stengiasi perkelti kaltę dėl karo nuo Maskvos, ir dar šią savaitę kritikavo V. Zelenskį.G. Meloni biuras reagavo pabrėždamas savo „tvirtą įsipareigojimą“ remti Ukrainą.Buvęs Italijos premjeras Mario Draghi lankėsi Kyjive 2022 metų liepą kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu.

Putinas skaitys metinį pranešimą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį – prieš pat invazijos į Ukrainą metines – skaitys metinį pranešimą. Ta proga susirinks Federalinis Susirinkimas – Valstybės Dūma ir Federacijos Taryba. Penktadienį, vasario 24-ąją, sueina lygiai metai nuo V. Putino įsakymo rusų pajėgoms įžengti į Ukrainą.V. Putinas, Kremliaus duomenimis, kalbės apie karą ir dabartinę situaciją Rusijoje. Be to, dėmesio bus skirta ekonomikai ir socialinei politikai. Dėl Vakarų sankcijų Rusijos ekonomika patiria didelį spaudimą. Daugelis rusų skundžiasi augančiomis kainomis, didelėmis pragyvenimo išlaidomis ir perspektyvų stoka didžiausioje pagal plotą pasaulio šalyje.Tai bus 18-asis V. Putino metinis pranešimas. Šiuose pranešimuose pateikiamos pagrindinės politinės gairės Rusijos visuomenei. Pastarąjį kartą V. Putinas metinį pranešimą skaitė 2021 metų balandį. Pernai jo nebuvo – Kremliaus vadovas tai argumentavo labai didele „įvykių dinamika“.Šiais metais V. Putino kalba kelia didelį susidomėjimą visame pasaulyje ne tik dėl karo Ukrainoje. Po kiek daugiau nei metų Rusijoje vyks prezidento rinkimai. Stebėtojai mano, kad V. Putinas, kuriam dabar yra 70 metų, po daugiau kaip dviejų dešimtmečių valdžioje, 2024-aisiais sieks dar vienos kadencijos. V. Putinas pakeitė konstituciją ir gali likti prezidentu iki 2036 metų.

Analizė: Ukraina iki šiol gavo tik 65-75 proc. pažadėtų ginklųUkraina, anot Kylio pasaulio ekonomikos instituto (IfW), dar nėra gavusi mažiausiai ketvirtadalio Vakarų pažadėtos sunkiosios ginkluotės. „Šalys donorės iki šiol perdavė Ukrainai 65 –75 proc. pažadėtų sunkiųjų ginklų“, - vokiečių žiniasklaidai sakė instituto ekspertas Andrė Frankas.Analizė parodė, kad dar labiau vėluoja abiejų didžiausių donorių – JAV ir ES – finansinė pagalba. „Iš šiol išmokėta tik apie pusė pažadėtos sumos“, - teigė ekspertas.

Lukašenka nurodė suformuoti savanorišką teritorinę gynybąBaltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka, nurodydamas suformuoti naują savanorišką teritorinę gynybą, stiprina savo ginkluotąsias pajėgas. „Patirtis Ukrainoje“ rodo, kad reikalinga papildoma gynyba, sakė jis savo Saugumo tarybos posėdyje. „Situacija nėra paprasta. Esu ne kartą sakęs: kiekvienas žmogus turi bent jau mokėti, kaip elgtis su ginklu, kad, esant poreikiui, galėtų apsaugoti savo šeimą, savo namus, savo žemės lopinėlį ir – jei reikės – savo šalį“, – kalbėjo A. Lukašenka, kurį cituoja agentūra „Reuters“.Pasak gynybos ministro Viktoro Chrenino, sukarintą formuotę sudarytų nuo 100 000 iki 150 000 savanorių, o idealiu atveju jų būtų kiekviename kaime ir kiekviename mieste.Tarptautinio Strateginių studijų centro duomenimis, Baltarusijos kariuomenę sudaro apie 48 000 kareivių ir 12 000 valstybės sienos apsaugos karių.

JAV prezidentas Joe Bidenas jau atvyko į Varšuvą.

Kinijos užsienio reikalų ministras teigia esąs sunerimęs dėl galimos Ukrainos karo eskalacijosKinijos užsienio reikalų ministras Qin Gangas pareiškė esąs susirūpinęs dėl galimos Ukrainos karo eskalacijos. Pristatydamas Kinijos vadovo Xi Jinpingo Globalios saugumo iniciatyvos koncepcijos dokumentą, jis antradienį Pekine sakė: „Kinija labai susirūpinusi, kad konfliktas gali paaštrėti ir netgi tapti nekontroliuojamas“. Tačiau ministras ir toliau nekritikavo Rusijos dėl jos pradėto karo.Kinija yra už taikos derybas ir dialogą, kad būtų atsižvelgta į visų šalių interesus ir siekiama bendro saugumo, kalbėjo Qin Gangas. „Kartu raginame atitinkamas šalis nedelsiant liautis kursčius ugnį, liautis kaltinti Kiniją ir liautis garsiai skelbti „Ukraina šiandien, Taivanas rytoj“, – pažymėjo diplomatijos vadovas.Taip jis atmetė augantį tarptautinį susirūpinimą, kad Kinija, panašiai kaip Rusija Ukrainoje, gali pradėti karą Taivanui užkariauti – šią demokratišką salą Kinija laiko savo dalimi.Kinija yra pareiškus, kad per pirmąsias Rusijos invazijos metines, kurios bus minimos penktadienį, paskelbs savo taikos iniciatyvą konfliktui sureguliuoti. Ar be šio minėto koncepcijos dokumento dar bus pateiktas konkretus planas, kol kas neaišku. Dokumente Ukrainos karas minimas tik vienu sakiniu, kuriame yra žodžiai „dialogas ir derybos“.Savo jau anksčiau pristatytoje Globalioje saugumo iniciatyvoje Xi Jinpingas gana miglotai kalba apie „naują saugumo koncepciją pasaulyje“. Be pagarbos suverenumui ir teritoriniam vientisumui minimas ir kooperatyvus, tvarus bei „nedalomas“ saugumas, JT chartijos laikymasis, „visų šalių legitimių saugumo interesų paisymas“ ir taikus konfliktų sprendimas dialogu ir konsultacijomis.

JAV Kongreso respublikonai kritikuoja J. Bideno kelionę į UkrainąJAV respublikonai pirmadienį pasmerkė prezidento Joe Bideno kelionę į Ukrainą, teigdami, kad šis vizitas, kuriuo siekiama paremti Kyjivą, yra „įžeidimas“ amerikiečiams.Nepaisydami tradicijos, kad politinės diskusijos baigiasi ties valstybės siena, dešinieji įstatymų leidėjai teigė, kad J. Bidenas švaisto Amerikos mokesčių mokėtojų pinigus, gindamas Ukrainą nuo Rusijos invazijos.„Jungtinių Valstijų prezidentas pasirinko Ukrainą vietoj Amerikos, kartu priversdamas Amerikos žmones mokėti už Ukrainos vyriausybę ir už karą, – tviteryje rašė Džordžijos respublikonė Marjorie Taylor Greene. – Negaliu apsakyti, kaip amerikiečiai nekenčia Joe Bideno“.M. T. Greene taip pat apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kad jis netinkamai apsirengė, kad pasveikintų žmogų, kurio, jos teigimu, amerikiečiai „nekenčia“. „Jis mielai ima mūsų pinigus vilkėdamas megztiniais ir marškinėliais, o J. Bidenas yra pasipuošęs, – rašė ji tviteryje. – Tai įžeidimas. Amerika paskutinė!!!“Respublikonas Scottas Perry (Pensilvanija) teigė, kad pagalbą Ukrainai atremti Rusijos agresiją galima palyginti su padėtimi prie JAV sienos su Meksika. „Kvapą gniaužia tai, kad prezidentas J. Bidenas gali pasirodyti Ukrainoje ir užtikrinti, kad jų siena būtų saugi, bet negali to paties padaryti dėl Amerikos“, – tviteryje rašė S. Perry.„Nors ir Prezidentų diena, manęs nestebina, kad J. Bidenas apleido Ameriką dėl Ukrainos“, – sakė respublikonas Mattas Gaetzas (Florida).Floridos gubernatorius Ronas DeSantisas, potencialus 2024 metų respublikonų kandidatas į prezidentus, teigė, kad J. Bidenas „apleido“ Amerikos problemas, kad parodytų paramą Ukrainai. „Jis nepadarė nieko, kad apsaugotų mūsų sienas čia, namuose“, – sakė R. DeSantisas.M. Gaetzas ir M. T. Greene yra vieni iš „Ukrainos nuovargio akto“, kuriuo siekiama susilpninti paramą Kyjivui, autorių.Buvusio prezidento Donaldo Trumpo šalininkai dažniausiai priešinasi tam, kad Ukrainai būtų teikiama parama, ir teigė, kad geriausias būdas užbaigti karą – priversti V. Zelenskį atiduoti dalį teritorijos Rusijai.Pats D. Trumpas sveikino V. Putiną ir vadino „genijumi“, kai šis pradėjo invaziją, per kurią nepavyko laimėti greitos pergalės.Nepaisant to, kad kraštutinių dešiniųjų įstatymų leidėjai priešinasi pagalbai Ukrainai, Kongreso respublikonų lyderiai sako, kad partija daugiausia remia kovą su V. Putino karu.Respublikonų Senato mažumos lyderis Mitchas McConnellas apsilankė Kyjive, kad išreikštų paramą V. Zelenskiui.Teksaso valstijos atstovas respublikonas Michaelas McCaulas, Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, sakė, kad remia didesnę paramą Ukrainai, nepaisant tam tikrų taktinių nesutarimų su J. Bideno vadovaujamais Baltaisiais rūmais.

Zelenskis: Ukraina laimės šią „istorinę konfrontaciją“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš pirmąsias Rusijos invazijos metines neabejoja savo šalies pergale. Ukraina laimės šią „istorinę konfrontaciją“, pareiškė jis pirmadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi.„Valstybė agresorė, kuris vis labiau tampa teroristine valstybe, bus patraukta atsakomybėn už savo nusikaltimus“, – teigė V. Zelenskis. Visas laisvasis pasaulis, anot jo, padeda Kyjivui ginti laisvę, nepriklausomybę ir tarptautinę teisinę tvarką.Praėjus beveik metams nuo karo pradžios Kyjive – „mūsų laisvoje laisvos šalies sostinėje“ – lankėsi JAV prezidentas Joe Bidenas, sakė V. Zelenskis. Tai esą parodo, kokia atspari yra Ukraina.Penktadienį sueis lygiai metai, kai Rusija įžengė į Ukrainą.

Po kelionės į Ukrainą J. Bidenas lankysis LenkijojeJAV prezidentas Joe Bidenas antradienį Varšuvoje planuoja susitikti su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda, o jo vizitas vyksta likus kelioms dienoms iki plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą metinių.Ankstyvą vakarą J. Bidenas turėtų pasakyti kalbą prie Varšuvos karališkosios pilies, pranešė Baltieji rūmai.Trečiadienį J. Bidenas planuoja susitikti su kitų Rytų Europos NATO šalių atstovais.Pirmadienį J. Bidenas su griežtai įslaptintu vizitu lankėsi Kyjive, kur susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir pažadėjo 500 mln. JAV dolerių vertės naujų ginklų tiekimą ir „neabejotiną“ Amerikos paramą Ukrainai.Tai buvo pirmasis J. Bideno vizitas Ukrainoje nuo karo pradžios ir, pasak Baltųjų rūmų, pirmasis JAV prezidento vizitas į karo zoną, kurioje nėra JAV karių.Pastarąjį kartą J. Bidenas kaimyninėje Lenkijoje lankėsi 2022 metų kovo pabaigoje, praėjus maždaug mėnesiui nuo karo pradžios. Tada jis taip pat pasakė kalbą Karališkosios pilies fone, kurioje užtikrino Ukrainai savo paramą ir griežtai pasmerkė Rusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmus.Šiais metais J. Bideno pasirodymas Varšuvoje antradienį sutaps su kasmetine V. Putino kalba apie šalies padėtį. Kremliaus pareigūnai sakė, kad jo kalboje daugiausia bus kalbama apie „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje ir jos padarinius. Rusijoje vis dar vengiama vartoti terminą „karas“.

Analitikai: Ukraina gali susigrąžinti iniciatyvą mūšio lauke 2023 m.Ukraina turi potencialo 2023 m. susigrąžinti iniciatyvą mūšio lauke, jeigu sąjungininkės šalys laiku suteiks pakankamą paramą.Tai teigiama Karo tyrimų instituto (ISW) analitikų ataskaitoje. Pažymima, kad JAV prezidento Joe Bideno vizitas į Ukrainą visiškos invazijos pradžios metinių išvakarėse rodo nuolatinę Vakarų paramą Ukrainai.Analitikai atkreipia dėmesį į prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimą apie tai, kad Ukrainai svarbu apginti Bachmutą, bet „ne bet kokia kaina“. V. Zelenskis ir gynybos ministras Oleksijus Reznikovas taip pat pabrėžė, kad Ukrainos kariai toliau rengiasi kontrpuolimui artimiausiu metu.„ISW mano, kad Ukrainos sprendimas ginti Bachmutą yra strategiškai pagrįstas bandymas sulaikyti Rusijos karius atskirame fronto ruože ir juos suskaldyti, o Zelenskis greičiausiai sušvelnino savo administracijos poziciją dėl Bachmuto, kad padarytų ribotą retorinę nuolaidą JAV pareigūnams“, – sakoma pranešime.Analitikai priduria, kad Rusija neturi didelių nepanaudotų kovinės parengties rezervų, kuriuos galėtų panaudoti ir pakeisti karo eigą savo naudai. Taigi, analitikai mano, kad Ukraina turi potencialo susigrąžinti iniciatyvą 2023 m., jei Vakarai laiku ir pakankamai ją paremtų.

Zelenskis po susitikimo su Bidenu: Ukraina yra svarbi visam pasauliuiJungtinių Amerikos Valstijų prezidento Joe Bideno vizitas Ukrainoje parodė, kokia svarbi Ukraina yra visam pasauliui, vakariniame vaizdo pranešime pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Šiandien buvo simboliška 362-oji karo diena. Ir mes savo laisvos šalies sostinėje priimame savo galingą sąjungininką, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą. Mes su juo kalbamės apie Ukrainos ateitį, mūsų santykius, visą Europą ir pasaulinę demokratiją. Tai yra rodiklis, kokia stabili yra Ukraina ir kokia Ukraina yra svarbi pasauliui“, – sakė šalies vadovas.Jis pabrėžė, kad valstybė agresorė turės atsakyti už savo nusikaltimus.

Stoltenbergas: Putinas taikos neplanuojaPasak NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, „nėra jokių ženklų“, kad Vladimiras Putinas pakeitė savo ambicijas.Kalbėdamas CNN per Miuncheno saugumo konferenciją, jis sakė: „Mes matome priešingai. Jis neplanuoja taikos. Jis planuoja daugiau karo“.J. Stoltenbergas atkreipė dėmesį į kovas Bachmute.„Šiek tiek sunku pasakyti, ar tai yra didysis pavasario puolimas, ar tai tik tam tikra įžanga. Jie įveda vis daugiau karių ir ginklų“, – pridūrė jis.J. Stoltenbergas pabrėžė, kaip svarbu tęsti karinę paramą iš Vakarų.

JAV prezidentas Joe Bidenas jau išvyko iš Ukrainos, rašo CNN. Lenkijos sieną jis kirto maždaug 20 val. vietos laiku.

Reznikovas: kitas Ramšteino formato susitikimas galimai įvyks kovo viduryjeKitas Ramšteino formato susitikimas galimai įvyks kovo viduryje. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, kurį cituoja „Ukrinform“.„Kito susitikimo data, jei neklystu, yra kovo viduryje. Tačiau esama didelės tikimybės, kad jis bus surengtas nuotoliniu būdu“, – spaudos konferencijoje sakė O. Reznikovas.

Ukraina: šviesa grįžta ir į Irpinės gatvesKyjivo srities Irpinės mieste nuo pirmadienio atnaujinamas gatvių apšvietimas. Savaitgalį bus apšviesti ir jo parkai bei skverai.Tai „Telegram“ kanale pranešė Irpinės meras Oleksandras Markušinas, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.Pasak mero, išaugusi elektros energijos gamyba leido vakarais grąžinti apšvietimą miesto gatvėms.Anksčiau portalas pranešė, kad Irpinėje buvo sumontuota pirmoji Ukrainoje mažoji elektrinė, kuri nepertraukiamai maitins kritinę miesto infrastruktūrą.Pirmadienį Zaporižios srities gynybos taryba taip pat nusprendė atnaujinti išorinį apšvietimą Zaporižios mieste.

Sakartvelo parlamento delegacija atsisakė atvykti į Kyjivą per Rusijos invazijos metinesSakartvelo parlamento delegacija atsisakė apsilankyti Kyjive per Rusijos invazijos metines – vasario 24-ąją.Šią informaciją patvirtino valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ narys Iraklis Zarkua, praneša portalas „Echo Kavkaza“.„Kai aukšti Ukrainos pareigūnai ragina mūsų valstybę atidaryti antrąjį frontą, kai įkalintas Saakašvilis, kuriam pateikta daug rimtų kaltinimų, vadinamas politiniu kaliniu, manau, tai nepalieka vietos diplomatiniams santykiams“, – sakė jis.„Taip, vasario 24ąją esame kviečiami į Ukrainą, nors mes atsisakome“, – teigė I. Zarkua, kurį cituoja leidinys „Interpressnews“.Tačiau politikas pridūrė, kad Sakartvelo valdžia „palaiko Ukrainos žmones“ ir „viską daro visais lygiais“, nors daugelis stiprių šalių, taip pat ir Europoje, „neišdrįso padaryti to, kam Sakartvelas ryžosi prieš Rusiją“.Anksčiau apie tai, kad Sakartvelo parlamento delegacija atsisakė atvykti į Kyjivą vasario 24 d., pranešė opozicijos atstovas, partijos „Agmašenebelio strategija“ lyderis Georgis Vašadzė.Sakartvelo parlamento pirmininkas Šalva Papuašvilis anksčiau pareiškė, kad tiesioginių sankcijų Rusijai įvedimas ir rusų įvažiavimo ribojimas padarytų didelę žalą Sakartvelo ekonomikai, ir sukritikavo opozicijos raginimus žengti tokį žingsnį.

Zelenskis Kyjive priėmė TVF vadovęUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį sostinėje Kyjive priėmė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovę Kristaliną Georgievą.Kaip rašo „The Guardian“, apie tai pranešė pats V. Zelenskis.„TVF parama sudaro sąlygas Ukrainai išlikti stipria. Tačiau ji kartu yra ir ginklas – ekonominis ginklas, leidžiantis mums, mūsų visuomenei ir mūsų verslui vystytis“, – „Telegram“ parašė V. Zelenskis.Anksčiau pirmadienį Ukrainos lyderis Kyjive taip pat susitiko su netikėtai atvykusiu JAV prezidentu Joe Bidenu.

Zaporižioje nuo pirmadienio vėl bus apšviečiamos miesto gatvėsGatvių apšvietimas Zaporižioje bus atnaujintas vakaro valandomis nuo pirmadienio, vasario 20 d., ir bus išjungiamas tik prasidėjus komendanto valandai.Tai pranešė Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas, kuriuo remiasi „Interfax-Ukraina“.„Zaporižios srities gynybos taryba, suderinusi su kariškiais ir teisėsaugos institucijų atstovais, nusprendė atnaujinti Zaporžios išorinį apšvietimą. Nuo šiandien miesto gatvėse šviesa bus įjungta nuo saulėlydžio iki 23 val. (tai yra iki komendanto valandos pradžios)“, – pirmadienį „Telegram“ kanale parašė A. Kurtevas.Kaip jau buvo pranešta, prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, Zaporižioje tamsiuoju paros metu buvo imamasi šviesos maskavimo priemonių, tačiau 2022 metų birželio pradžioje gatvių apšvietimas mieste vėl buvo atnaujintas. Okupantams rusams pradėjus naikinti Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus, nuo spalio mėnesio apšvietimas Zaporižioje vėl buvo išjungtas, bet jau ekonomijos tikslais, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą energetikos tinklo darbą.

Generalinis štabas papasakojo apie padėtį fronteRusijos okupantai daugiausia pastangų sutelkia puolimo veiksmams Kupjansko, Limano, Bachmuto, Avdijivkos ir Šachtaro kryptimis vykdyti, nurodo generalinis štabas.„Priešas ir toliau sutelkia pagrindines pastangas vykdyti puolamuosius veiksmus Kupjansko, Limano, Bachmuto, Avdejevkos ir Šachtiorsko kryptimis. Volynės, Polesės, Seversko ir Slobožano kryptimis priešo puolamųjų grupių formavimosi požymių nepastebėta“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad per parą priešo apšaudymo taikiniais tapo trijų gyvenviečių rajonai Černigovo srityje, septynios gyvenvietės Sumų srityje, taip pat daugiau kaip 20 gyvenviečių rajonų Charkovo srityje.

Žvalgyba: Rusija kelia Švedijai akivaizdų karinį pavojųRusija kelia Švedijai akivaizdų karinį pavojų, tačiau dabar jos pajėgos daugiausia dėmesio skiria karui Ukrainoje.Kaip praneša „The Guardian“, tai pirmadienį pareiškė Švedijos karinės žvalgybos ir saugumo tarnybos (Must) vadovė Lena Hallin.„Europos saugumo tvarka... nustojo egzistuoti... ir kartu išaugo rizika Švedijos saugumui“, – sakė ji per spaudos konferenciją.L. Hallin mano, kad Rusija, reaguodama į Švedijos ir Suomijos paraiškas dėl narystės NATO, padidins savo karinį potencialą prie pat Švedijos teritorijos, kai tik galės tai padaryti.Švedijos žvalgybos nuomone, Rusija kol kas nori išvengti dabartinės įtampos peraugimo į ginkluotą konfliktą su NATO.„Tačiau esama didelio netikrumo, daugiausia susijusio su Rusijos vadovybės noru smarkiai rizikuoti“, – pabrėžė L. Hallin. Pasak jos, didelė įtampa sudaro pavojų, kad nelaimingas atsitikimas ar neteisingas sprendimas gali sukelti konfliktą.

Rusija tvirtina, kad jos santykiai su Moldova yra labai įtemptiRusija pirmadienį pareiškė, kad jos santykiai su Moldova šiuo metu yra labai įtempti, ir apkaltino šios šalies lyderius vykdant tariamai „antirusišką“ politiką, praneša „Reuters“.Tokie Maskvos komentarai paskelbti praėjus savaitei po to, kai Kišiniovas paskelbė gavęs duomenų, kad Rusija ketina surengti perversmą Moldovoje.Moldovos parlamentas praėjusią savaitę patvirtino naują provakarietišką vyriausybę, praėjusią sukrėtus atsistatydinimų bangai. Naujosios vyriausybės atstovai, vedami premjero Dorino Receano, pažadėjo eiti proeuropietišku keliu ir kartu paragino demilitarizuoti Uždniestrę – šalies regioną, kurį kontroliuoja prorusiški separatistai.Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį tikino, kad Maskva šio regiono ir jame dislokuotų Rusijos taikdarių klausimu esą elgiasi „atsakingai“, ir kartu perspėjo Moldovą nepilti žibalo į ugnį.„Mūsų santykiai su Moldova jau ir taip yra labai įtempti, – žurnalistams sakė D. Peskovas. – Moldovą apima antirusiška isterija.“Moldovos prezidentė Maia Sandu anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad buvo gauta žvalgybinės informacijos, rodančios, jog Rusija planuoja ardomuosius veiksmus, kurių tikslas – nuversti Moldovos politinę vadovybę ir pasėti chaosą šalyje.Rusija tai atkakliai neigia. Nepaisant to, Maskva yra pareiškusi prieštaravimą Moldovos užmojams įstoti į Europos Sąjungą (ES).

Reznikovas: esame pasirengę Rusijos puolimui ir ruošiamės kontrpuolimuiPraėję metai įrodė, kad Ukraina pajėgi ne tik sustabdyti Rusijos kariuomenę, bet ir nugalėti ją mūšio lauke.Tai interviu leidiniui „Forbes“ pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.„Dabar abi šalys kaupia išteklius. Kiekviena iš jų yra pasirengusi parodyti iniciatyvą. Mes laukiame. Mes pasirengę Rusijos puolimui ir ruošiamės kontrpuolimui. Svarbiausias mūsų tikslas šiame kare – nugalėti ir išlaisvinti visas laikinai okupuotas teritorijas, išlaisvinant mūsų žmones ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėn prieš tarptautinį tribunolą. Mes tikime, kad kartu su visu civilizuotu pasauliu galime tai padaryti. Pernai mes įrodėme, kad Ukraina gali ne tik sustabdyti Rusijos kariuomenę, bet ir ją nugalėti“, – sakė jis.Anot O. Reznikovo, Ukrainai nugalėti Rusiją padės Vakarų ginkluotė.„Niekas netikėjo, kad Dovydas nugalės Galijotą, bet taip atsitiko dėl to akmens svaidyklėje. Mūsų atveju Dovydui nugalėti Galijotą padės mūsų draugų ginklai“, – sakė ministras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, O. Reznikovas pareiškė, kad Ukrainos delegacijos vizito į Briuselį rezultatai sustiprins Ukrainos „šarvuotą kumštį“, kuris po kelių mėnesių galės išspręsti ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijus Zalužno suplanuotas užduotis.

Lenkija teigia Bideno vizitą Ukrainoje vertinanti kaip įsipareigojimo ženklą Lenkijos prezidento patarėjas Marcinas Przydaczas pareiškė, kad JAV prezidento Joe Bideno vizitu Ukrainoje parodytas Vašingtono įsipareigojimas remti Kyjivą dabartiniame Rusijos sukeltame kare, praneša CNN.„Sveikiname jo drąsų sprendimą nuvykti į Ukrainą ir vertiname tai kaip aiškų ženklą, liudijantį JAV įsipareigojimą ir jo (J. Bideno) asmeninį dėmesį tenykštei situacijai, ir kartu aiškiai signalizuojantį, kad JAV laikosi išvien su savo sąjungininkais ir partneriais ir kad esama tikrumo, jog Ukraina gali laimėti“, – komentavo M. Przydaczas.J. Bidenas su netikėtu vizitu į Ukrainą atvyko pirmadienio rytą. JAV prezidentas po neilgos viešnagės šioje šalyje išvyko į Lenkiją, kur numatytas jo susitikimas su lenkų prezidentu Andrzejumi Duda.

Ukrainos pareigūnas: Rusijos orlaivių, sutelktų aerodromuose, skaičius nuo agresijos pradžios nepasikeitė Krymo, Baltarusijos ir Rusijos aerodromuose sutelktos Rusijos aviacijos kiekis nuo agresijos prieš Ukrainą pradžios nepasikeitė – 700 orlaivių.Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas, praneša „Interfax-Ukraina“.„Informacija apie aviacijos telkimą yra „sena istorija“. Negalima teigti, kad tai vyksta prie pat Ukrainos sienų. Omenyje turimi aerodromai, kuriuos rusai naudoja agresijai prieš Ukrainą. Ne kartą buvo kalbėta, kad tai apie 40 aerodromų, taip pat ir okupuotame Kryme, Baltarusijoje ir Rusijoje. Šie aerodromai priima įvairių tipų orlaivius, naudojamus atakoms prieš Ukrainą“, – sakė pareigūnas per spaudos konferenciją Ukrainos žiniasklaidos centre Kyjive.Jis pažymėjo, kad nuo agresijos pradžios priešo sukauptos aviacijos kiekis nepasikeitė.„Iš viso tai daugiau kaip 700 orlaivių – taktinė aviacija, sraigtasparniai, smogiamieji ir kariniai transporto lėktuvai“, – patikslino jis.J. Ihnatas teigė, kad Ukrainos kariai jau numušė 299 lėktuvus, o numuštų sraigtasparnių skaičius artėja prie 300. Tačiau priešas gali papildyti prarastas aviacijos pajėgas, permesdamas techniką iš šalies vidurio.„Sutelkti aviacijos prie sienos neįmanoma, nes jai reikalingi aerodromai“, – pabrėžė jis.

Rusija tvirtina užėmusi kaimą netoli BachmutoRusija pirmadienį pareiškė, kad jos kariuomenė užėmė Paraskovijivkos kaimą netoli nuožmių mūšių apimto Bachmuto miesto Rytų Ukrainoje.Remiantis Gynybos ministerijos Maskvoje pranešimu, Paraskovijivką „išlaisvino“ savanoriai kovotojai, padedami reguliariųjų karių. Pranešime neminima Rusijos samdinių grupuotė „Vagner“, kuri apie Paraskovijivkos užėmimą skelbė dar praėjusią savaitę.Šis kaimas išsidėstęs šiauriniame Bachmuto pakraštyje.„Vagner“ vadeiva Jevgenijus Prigožinas yra pareiškęs, kad jau kurį laiką verdantys mūšiai dėl Bachmuto kontrolės gali tęstis ilgai.Šis miestas laikomas turinčiu didelę strateginę svarbą.Čia vykstančios kautynės atskleidė įtampą tarp „Vagner“ ir Rusijos kariuomenės, nors Kremlius bet kokius kivirčus neigia. Sausį J. Prigožinas paskelbė, kad jo samdiniai užėmė netoli Bachmuto esantį Soledarą. Tačiau po dviejų dienų Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu tvirtino, kad šis miestas dabar yra Maskvos pajėgų rankose.

Izraelio parlamentarų delegacija apsilankė Bučoje Izraelio parlamento delegacija pirmadienį apsilankė Ukrainos sostinės Kyjivo priemiestyje Bučoje, kur Rusijos kariai kaltinami itin sunkiais nusikaltimais šio miestelio okupacijos metu.Apie tai pranešė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodsky'is, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Lankausi Bučoje kartu su Yuli Edelsteinu ir Zeevu Elkinu“, – tviteryje parašė diplomatas.Kaip jau skelbta, Izraelio parlamentarai į Ukrainą su vizitu atvyko anksčiau pirmadienį.

Bidenui siūlytos kelios vietos susitikti su Zelenskiu, jis atsisakėKelionės į Ukrainą išvakarėse JAV prezidentui Joe Bidenui buvo pasiūlyti keli variantai, kur jis galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tarp jų – Lenkijos ir Ukrainos pasienis (tiksli vieta nebuvo nurodyta) ir Lvivas – miestas Vakarų Ukrainoje, kuris laikomas gana saugiu.Apie tai „Rolling Stone“ sakė neįvardytas aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas, tiesiogiai susipažinęs su šiuo klausimu.„Vienas iš sumanymų buvo, kad J. Bidenas ir V. Zelenskis susitiks neskelbiamoje vietoje Lenkijos ir Ukrainos pasienyje. Kita idėja buvo surengti susitikimą Lvive, Vakarų Ukrainos mieste, kuris nuo karo pradžios kelis kartus nukentėjo nuo Rusijos oro antskrydžių, tačiau išlieka palyginti saugus“, – sakoma pranešime.Tačiau galiausiai, pasak JAV pareigūno, J. Bidenas pasirinko Kyjivą – miestą, kuris yra Ukrainos ryžto simbolis. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinę bandė užimti praėjusiais metais prasidėjus plataus masto karui, tačiau patyrė nesėkmę.

Navalnas: Rusijos pralaimėjimas Ukrainoje – neišvengiamas Kalinamas Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas pirmadienį pareiškė manantis, kad Rusijos pralaimėjimas Ukrainoje yra neišvengiamas – anot opozicionieriaus, Maskva būtų nugalėta netgi tokiu atveju, jei nuspręstų pasiųsti į kaimyninę šalį daugiau karių.„Buvo beprasmiškai sugriauti dešimčių tūkstančių Rusijos karių gyvenimai“, – sakoma A. Navalno pranešime, paskelbtame likus kelioms dienoms iki pirmųjų Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą metinių.„Galutinis pralaimėjimas gali būti atidėtas sumokėjus šimtų tūkstančių papildomų rezervistų gyvybėmis, tačiau jis yra neišvengiamas“, – priduriama pranešime.Pirmosios Rusijos Ukrainoje sukelto plataus masto karo metinės bus minimos šį penktadienį, vasario 24 d.

Dėl Bideno vizito karą palaikantys tinklaraštininkai užsipuolė PutinąKremlius kol kas nepakomentavo pirmadieninio JAV prezidento Joe Bideno vizito į Kyjivą, tačiau manoma, kad jo apsilankymą Kremlius traktuos kaip naujausią patvirtinimą, jog Maskva kovoja ne tik su Ukraina, bet ir su kolektyviniais Vakarais, kuriems vadovauja Vašingtonas.Apie tai rašo „The Guardian“.„Nemanau, kad rusai nustebo“, – sakė politinės analizės įmonės „R.Politik“ įkūrėja Tatjana Stanovaja. „Jiems tai bus dar vienas įrodymas, kad Vašingtonas vienareikšmiškai pasirinko stovyklą... Įrodymas, kad Vakarų ir Rusijos tarpusavio santykiai visiškai žlugo ir kad dabar Vakarai tikisi strateginio V. Putino pralaimėjimo“, – kalbėjo ji.J. Bidenas į Ukrainą atvyko likus dienai iki V. Putino metinės kalbos, galinčios dar labiau eskaluoti karinį konfliktą.„Spėju, kad rytoj, sakydamas metinę kalbą, V. Putinas bus itin karingai nusiteikęs Vakarų atžvilgiu“, – nurodė T. Stanovaja.Kai kurie socialiniame tinkle „Telegram“ besireiškiantys karą palaikantys rusų apžvalgininkai pasinaudojo J. Bideno vizitu kaip proga sukritikuoti V. Putiną dėl to, kad jis taip ir neapsilankė karo veiksmų zonoje. „Žiūrėkite, yra du seneliai“, – skelbiama karą palaikančiame „Telegram“ kanale „Zastavnij“, turinčiame daugiau nei 110 tūkst. sekėjų.„Vienas iš jų yra senas, pasižymi visais Alzheimerio ligai, silpnaprotystei ir noktiurijai būdingais simptomais. Iš jo šaiposi visas pasaulis. Kitas senelis atrodo labai gerai, vaikščioja greitai ir lengvai, kalba aiškiai, mąsto blaiviai bei gali pasigirti plačiai pripažinta tvirto ir drąsaus lyderio reputacija. Bet tik vienas iš jų atvyko į Kyjivą. O kitas [V. Putinas] taip ir neapsilankė Donecke“, – rašoma minėtame komentare.„Bidenas vaikšto po Kyjivą. Tai spjūvis mums visiems į veidą“, – pareiškė kitas karą palaikantis tinlaraštininkas.

Bidenas išvyko iš Kyjivo Pirmadienį su netikėtu vizitu į Ukrainos sostinę Kyjivą atvykęs JAV prezidentas Joe Bidenas jau paliko miestą, pranešė valstybės vadovą šioje kelionėje lydintys žurnalistai.J. Bidenas savo trumpos viešnagės metu susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir paskelbė apie naują karinę paramą Ukrainai.JAV lyderis į šalį atvyko pirmadienio rytą. Šis jo vizitas saugumo sumetimais buvo iš anksto neanonsuojamas. Tai buvo pirmoji J. Bideno viešnagė Ukrainoje nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios prieš beveik vienerius metus. Jo apsilankymo metu Kyjive, o taip pat ir praktiškai visoje likusioje Ukrainoje gaudė apie oro antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos.

Bidenas: Putino karas žlunga Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už apsilankymą Kyjive „pačiu sunkiausiu metu“.„Šis pokalbis priartina mus prie pergalės, – sakė V. Zelenskis bendroje kalboje žiniasklaidai. – Šiandien mūsų derybos buvo labai vaisingos ... Jos buvo labai svarbios ir lemiamos“.V. Zelenskis sakė, kad buvo tariamasi dėl naujų ilgojo nuotolio raketų, ir atkreipė dėmesį į J. Bideno pažadėtą papildomą paramą.Taip siunčiamas „aiškus signalas, kad Rusijos bandymas atnaujinti puolimą neturės jokių šansų“, – sakė Ukrainos prezidentas, pasak kartu su J. Bidenu keliaujančių žurnalistų.„Rusijos tikslas buvo ištrinti Ukrainą iš žemėlapio, – sakė J. Bidenas. – Putino okupacinis karas žlunga.“

Japonijos premjeras pažadėjo 5,5 mlrd. dolerių paramą Ukrainai, pakvietė Zelenskį į G7 susitikimą Pirmadienį, likus kelioms dienoms iki pirmųjų Rusijos invazijos metinių, Japonija suteiks Ukrainai naują 5,5 mlrd. dolerių finansinę paramą, pareiškė ministras pirmininkas Fumijo Kišida.„Vis dar reikia padėti žmonėms, kurių gyvenimus sugriovė karas, ir atkurti sugriautą infrastruktūrą. Nusprendėme suteikti papildomą 5,5 mlrd. dolerių finansinę paramą“, – sakė jis kalbėdamas analitinio centro simpoziume.Be to, F. Kišida pranešė, kad penktadienį, per pirmąsias Rusijos invazijos metines, surengs internetinį Didžiojo septyneto (G7) valstybių vadovų ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio nuotolinį susitikimą.„Kad G7 lyderiai galėtų išlikti vieningi spręsdami invazijos į Ukrainą klausimus, nusprendžiau šią savaitę, 24 dieną, surengti G7 lyderių vaizdo konferenciją, į kurią bus pakviestas prezidentas Zelenskis“, – sakė F. Kišida savo kalboje Tokijuje.

Zelenskis po susitikimo su Bidenu: tai buvo pokalbis, kuris priartins pergalęUkrainos ir JAV prezidentai Volodymyras Zelenskis ir Joe Bidenas pirmadienį Kyjive susitiko pokalbių už uždarų durų ir kartu su delegacijomis.„Tai buvo pokalbis, kuris priartins bendrą pergalę šiame kare, – po susitikimo spaudos konferencijoje sakė V. Zelenskis. – Galime ir turime daryti taip, kad būtent 2023–ieji taptų pergalės metais.“Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas J. Bideno vizitą Ukrainoje pavadino „strateginiu“. „Bendras mūsų tikslas yra Ukrainos pergalė prieš Rusiją ir Ukrainos karių bei vakarietiškų ginklų triumfas“, – teigė jis „Telegram“ kanale.Per netikėtą savo vizitą Ukrainoje J. Bidenas, be kita ko, paskelbė apie pusės milijardo dolerių papildomą paramą Ukrainai – į paketą bus įtraukta daugiau karinės įrangos, įskaitant artilerijos šaudmenis, daugiau „Javelinų“ ir haubicų.

Žiniasklaida paviešino daugiau detalių apie slaptą Bideno kelionę į Ukrainą Į slaptą kelionę į Ukrainą J. Bidenas vyko traukiniu nuo Lenkijos sienos, pirmadienį pranešė „New York Times“.Vizitas Kyjive buvo laikomas paslaptyje saugumo sumetimais. Pranešimuose taip pat teigiama, kad J. Bidenas iš Vašingtono išvyko be išankstinio perspėjimo po to, kai šeštadienio vakarą su žmona Jill pavakarieniavo restorane.Pareigūnai neigė, kad J. Bidenas lankysis Ukrainoje per savo planuotą kelionę į Rytų Europą.„New York Times“ rašo: „Tiesą sakant, Baltieji rūmai sekmadienio vakarą paskelbė viešą pirmadienio tvarkaraštį, pagal kurį prezidentas tariamai tebėra Vašingtone ir tik vakare išvyksta į Varšuvą, nors iš tikrųjų jis jau buvo kitoje pasaulio pusėje.“

ES įspėjimas Kinijai: ginklų tiekimas Rusijai būtų „raudona linija“ ES užsienio politikos vadovas pirmadienį perspėjo Kiniją, kad ši netiektų Rusijai ginklų kariauti prieš Ukrainą, kai Pekinas atmetė JAV kaltinimus, jog Kinija svarsto tokią galimybę.Josepas Borrellis sakė, kad per savaitgalį vykusį susitikimą perspėjo Kinijos diplomatijos vadovą Wang Yi, jog „mums tai būtų raudona linija mūsų santykiuose“.„Jis man atsakė, kad jie neplanuoja to daryti. Tačiau mes išliksime budrūs“, – prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje žurnalistams sakė J. Borrellis.Švedijos užsienio reikalų ministras Tobias Billstromas įspėjo, kad jei Kinija pradės tiekti ginklus Rusijai, „tai neabejotinai turės pasekmių“.„Mes taip pat turime daryti spaudimą visomis priemonėmis ir įspėti Kiniją, kad tarptautinė bendruomenė jokiu būdu su tuo nesutiks“, – sakė Estijos užsienio reikalų ministras Urmasas Reinsalu.ES skelbia perspėjimus Pekinui, o kartu svarsto planus bandyti paspartinti labai reikalingos amunicijos gamybą ir tiekimą, kad padėtų Kyjivui kovoti.„Darysime viską, ką galime, – sakė J. Borrellis. – Tai pats skubiausias klausimas, jei mums nepavyks jo išspręsti, tuomet iš tikrųjų pergalė kare atsidurs pavojuje.“Estija pateikė pasiūlymą ES valstybėms susivienyti ir išleisti keturis milijardus eurų, kad Ukrainai būtų nupirkta milijonas 155 mm kalibro sviedinių.Apskaičiuota, kad Ukraina kiekvieną mėnesį sunaudoja tūkstančiais daugiau sviedinių, nei šiuo metu ES gynybos pramonė gali pagaminti.

Per Bideno vizitą Kyjive girdėti oro pavojaus sirenos Pirmadienį per netikėtą JAV prezidento Joe Bideno vizitą Kyjive skambėjo oro pavojaus sirenos, pranešė AFP žurnalistai.J. Bidenas kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ėjo iš bažnyčios tuo metu, kai pasigirdo sirenos, tačiau jos nesukėlė jokios panikos.

Netikėto vizito į Kyjivą metu Bidenas paskelbė apie pusės milijardo dolerių paramą UkrainaiJAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį per netikėtą vizitą Ukrainoje paskelbė apie pusės milijardo dolerių papildomą paramą Ukrainai, pranešė CNN.J. Bidenas stovėdamas kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, sakė, kad į paketą bus įtraukta daugiau karinės įrangos, įskaitant artilerijos šaudmenis, daugiau „Javelinų“ ir haubicų.V. Zelenskis sakė, kad jie su J. Bidenu kalbėjosi apie „tolimojo nuotolio ginklus ir ginklus, kurie vis dar gali būti tiekiami Ukrainai, nors anksčiau nebuvo tiekiami“.J. Bidenas kalbėjo apie Ukrainos pasipriešinimo atkaklumą karui įžengiant į antruosius metus.„Po metų Kyjivas laikosi. Ir Ukraina laikosi. Demokratija laikosi“, – sakė J. Bidenas.J. Bidenas pirmadienį prezidento rūmuose Kyjive susitiko su V. Zelenskiu ir pirmąja ponia Olena Zelenska.Istorinis vizitas įvyko likus kelioms dienoms iki Rusijos plataus masto invazijos į šalį metinių.

Zelenskis paviešino nuotrauką su JAV prezidentu„Bidene, sveiki atvykę į Kijevą! Jūsų vizitas – itin svarbus paramos visiems ukrainiečiams ženklas“, – prie bendros nuotraukos parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.https://t.me/V_Zelenskiy_official/5182

BBC: Joe Bideno vizitas Kyjive – aiški žinia Maskvai JAV prezidentas Joe Bidenas netikėtai apsilankė Kyjive, praneša BBC.Jis susitiko su prezidentu Volodymiru Zelenskiu tą dieną, kai Ukraina mini prieš devynerius metus vykusius antivyriausybinius protestus, per kuriuos žuvo 107 žmonės.Kyjive oficialūs vizitai dažni, tačiau šis vizitas kitoks. Tai, kad JAV prezidentas susitinka su Ukrainos vadovu pačiame sostinės centre, pačiame karo įkarštyje, yra reikšminga ir simboliška.Praėjus beveik metams nuo karo pradžios, tai aiški žinia Maskvai, kad JAV ir Vakarai nieko nebijos ir toliau rems Ukrainą.

Dar vienas vaizdo įrašas iš Kyjivo, kuriame užfiksuoti JAV ir Ukrainos vadovai.https://t.me/stranaua/91801

Joe Bidenas – KyjivePranešama, kad JAV prezidentas Joe Bidenas atvyko į Kyjivą. Tai liudijantis vaizdo įrašas plinta socialiniuose tinkluose.Tai pirmasis J. Bideno vizitas į šią šalį nuo Rusijos invazijos pradžios. Ši kelionė daugeliui bus netikėta, nes dar praėjusią savaitę Baltieji rūmai skelbė, kad prezidentas neketina kirsti sienos su Ukraina. J. Bidenas yra vienas iš paskutiniųjų įtakingiausių Vakarų lyderių, vykstančių į Kyjivą susitikti su Volodymyru Zelenskiu: anksčiau į šalį buvo atvykę JK premjeras Rishi Sunakas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.https://twitter.com/olliecarroll/status/1627606329996062721

„Bild“ žurnalistas Julianas Röpcke patikslino, kad neturi duomenų apie Joe Bideno vizitą į Kyjivą. „Tai tik mano asmeninė nuomonė“, – parašė jis tviteryje.https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1627602986619764736

Pranešama, kad oro pavojaus signalas paskelbtas beveik visoje Ukrainoje.https://t.me/uaobozrevatel/67072

Britų žvalgyba: rusų pajėgų nesėkmės gali sustiprinti įtampą Rusijos vadovybėje Nesėkmingas Rusijos puolimas Ukrainoje, britų žvalgybos ekspertų vertinimu, gali sustiprinti įtampą Rusijos vadovybėje. Tai sakoma kasdieninėje žvalgybos ataskaitoje apie Ukrainos karą, kurią pirmadienį paskelbė Gynybos ministerija Londone.Rusija esą ir toliau keliuose fronto ruožuose vykdo puolimą, be kita ko, Rytų Ukrainos miestuose Bachmute ir Vuhledare – ir kai kur patiria didelių nuostolių. Du rusų elitiniai daliniai Vuhledare esą yra taip išsekinti, kad yra nebepajėgūs veikti.Rusijos kariuomenė patiria spaudimą per karo pradžios metines vasario 24 dieną parodyti laimėjimų, sakoma toliau pranešime. Tačiau jei per pavasario puolimą nieko nebus pasiekta, įtampa Rusijos vadovybėje esą tikriausiai išaugs.

Kyjive dar keliose Ukrainos srityse paskelbtas oro pavojaus signalas.

Rusijos opozicijos politikas, kasdienėmis transliacijomis apie Ukrainą garsėjantis Markas Feiginas taip pat skelbia, kad Ukrainos sostinėje vieši Joe Bidenas. Oficialiai ši informacija nėra patvirtinta.

Vokiečių leidinio „Bild“ žurnalistas tviteryje skelbia, kad pirmadienį į Kyjivą atvyko JAV prezidentas Joe Bidenas.„Bidenas yra Kyjive, mieste, kurį Rusija tikėjosi kontroliuoti jau 360 dienų. Koks stiprus ženklas diktatoriui Putinui!“ – rašė „Bild“ korespondentas Julianas Röpcke.https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1627595943443849219

„Flightradar24“ duomenimis, prie Ukrainos sienų virš Lenkijos ratus suka trys amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai.https://t.me/stranaua/91771

Vasario 20 d. rytą Kyjive blokuojamas eismas daugelyje gatvių, įskaitant centrinius rajonus ir vietas, esančias netoli JAV ambasados. Taip pat sostinės gyventojai paslaptingą kortežą, jis sukėlė spėliones apie galimą vieno aukšto rango JAV pareigūno vizitą Kyjive. Be planuojamo Joe Bideno vizito į Lenkiją, JAV viceprezidentė Kamala Harris savaitgalį taip pat buvo Europoje (Miuncheno saugumo forume). Tačiau oficialių pranešimų apie amerikiečių ar kitų aukštų delegacijų vizitą nebuvo.https://twitter.com/olgatokariuk/status/1627595382698942464

Ukraina: ruošiama staigmena„Tikiuosi, staigmena pavyks“, – taip Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas pakomentavo gandus apie aukšto rango svečius Kyjive.Užsienio reikalų viceministras Andrijus Melnikas sakė, kad Ukrainos diplomatija ruošia staigmeną, susijusią su aukšto rango užsienio svečių vizitu Kyjive. Apie tai jis pranešė nacionalinio teletono eteryje.Sklindant gandams apie aukšto rango užsienio svečio vizitą Ukrainos sostinėje ir skubias saugumo priemones Kyjive, A. Melnykas ragino išlaikyti intrigą ir neužbėgti įvykiams už akių.„Tikiuosi, kad ruošiama staigmena pavyks. Svarbu, kad didžiojo karo pradžios metinių išvakarėse jaučiame ir matome ne tik žodinį palaikymą ir solidarumą, bet dar daugiau pagalbos, taip pat pagrindinių partnerių buvimą Kyjive“, – sakė diplomatas.

Kuleba nebevyksta į BriuselįPasklidus kalboms apie Vakarų pareigūnų vizitą į Kyjivą, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba neatvyko į iš anksto suplanuotą susitikimą su Europos kolegomis Briuselyje.„Esu dėkingas Estijai už pasiūlymą dėl bendro tiesioginio ginklų ir šaudmenų pirkimo, kuris galėtų prasidėti nuo to, kad ES šalys pateiktų 1 mln. 155 mm kalibro šovinių. Nors šiandien asmeniškai negaliu dalyvauti Briuselyje, mes tvirtai palaikome šią iniciatyvą ir raginame ją įgyvendinti“, – tviteryje parašė ministras.

Kyjive susidarė didžiulės spūstysKyjive susidarė didžiulės spūstys, miesto centre blokuojami keliai. Ukrainos leidiniai didelio masto eismo apribojimus aiškina Vakarų pareigūnų atvykimu. Kokie tai pareigūnai, kol kas neįvardijama.https://t.me/stranaua/91763

Ukrainos ambasadorius Jeruzalėje pimadienį sakė, kad į Kyjivą atvyko Izraelio parlamento delegacija. Savo ruožtu Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodsky paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuoti į Ukrainos sostinę atvykę Kneseto atstovai.https://twitter.com/michael_brodsk/status/1627574768491790337

Zelenskis: ruošiamės kontrpuolimuiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu Italijos leidiniui „Corriere della Sera“ pareiškė, kad Ukrainos kariuomenė kovos dėl Bachmuto miesto, dėl kurio kovos tęsiasi jau daugiau kaip šešis mėnesius, „tol, kol tai bus prasminga“, tačiau neketina jo išlaikyti bet kokia kaina.„Tai nėra itin didelis miestas. Mums svarbu jį apginti, bet ne bet kokia kaina ir ne tam, kad visi žūtų. Kovosime tol, kol tai bus prasminga. Rusai nori žengti toliau į Kramatorską ir Slovjanką, iki Donbaso sienų ir iki Dnipro, jei tik galės. Mes priešinamės ir ruošiamės kontrpuolimui“, – sakė V. Zelenskis.Anksčiau Vakarų žiniasklaida pranešė, kad JAV administracija pataria Kijevui neeikvoti didelių pajėgų Bachmuto laikymui ir sutelkti dėmesį į kontrpuolimą kitose fronto dalyse. Naujienų agentūra „Bloomberg“ vasario pradžioje citavo JAV pareigūną, kuris sakė, kad Ukrainai gali tekti netrukus išvesti savo karius iš Donecke esančio Bachmuto.Išvedimas iš Bachmuto strateginės įtakos karui neturės, Ukrainos kariai greičiausiai įrengs gynybines linijas labai arti tos vietos, kur dabar eina fronto linija, spėliojo šaltinis.Tuo metu JAV karo studijų institutas (ISW) praėjusią savaitę rašė, kad būtent Bachmuto gynyba gali sudaryti palankias sąlygas būsimam Ukrainos kontrpuolimui. Sprendimą toliau ginti miestą, nepaisant didelių nuostolių, ISW pavadino strategiškai pagrįstu žingsniu.

Baltieji rūmai: Bidenas po kelionės į Lenkiją neplanuoja vykti į UkrainąJAV prezidentas Joe Bidenas šią savaitę vyksta į Lenkiją, tačiau, artėjant vienerių metų Rusijos invazijos metinėms, jis nesilankys kaimyninėje Ukrainoje, pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.Šalies vadovas pareikš tolesnę JAV paramą Ukrainai lankydamasis kaimyninėje Lenkijoje, kur nusileis antradienio rytą, ir nekeis įvykių eigos, sekmadienį sakė Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.„Akivaizdu, kad išlaikome didelį solidarumą su Ukrainos žmonėmis, – sakė jis MSNBC laidoje „The Sunday Show with Jonathan Capehart“.„Jungtinės Valstijos pirmauja pasaulyje pagal indėlį – ar tai būtų humanitarinė pagalba, ar karinė ginkluotė Ukrainai – ir mes ketiname toliau naudotis savo telkimo galia, kad suburtume pasaulį, pritrauktume paramą Ukrainai, – sakė J. Kirby. – Tačiau prezidentas šios kelionės metu neplanuoja atvykti į Ukrainą.“J. Bidenas turi susitikti su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda ir aptarti „kolektyvines pastangas remti Ukrainą ir stiprinti NATO atgrasymo priemones“, pranešė Baltieji rūmai.Lenkija yra pasirengusi nusiųsti Ukrainai naikintuvų MiG, jei JAV vadovaus sąjungininkėms didinant orlaivių siuntimą, šeštadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis.J. Bidenas taip pat susitiks su rytinių NATO narių lyderiais ir pasakys kalbą apie tai, „kaip mes ir toliau palaikysime Ukrainos žmones tiek, kiek reikės“, nurodė Baltieji rūmai.Planuojama, kad jis išvyks trečiadienį, likus dviem dienoms iki Rusijos invazijos metinių.Pastaraisiais mėnesiais karo nuniokotoje Ukrainoje lankėsi tokios įžymybės kaip JAV pirmoji ponia Jill Biden, buvęs JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir roko grupė „U2“, todėl dabar spėliojama, ar prezidentas irgi ryšis tokiai kelionei.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį balandį sakė, kad tikisi, jog J. Bidenas vieną dieną atvyks, tačiau Baltieji rūmai greitai šią idėją atmetė.Kelionė iš Lenkijos į Ukrainą pareikalautų ilgos kelionės traukiniu arba potencialiai pavojingo skrydžio, todėl J. Bideno patarėjai mano, kad rizikuoti neverta, sekmadienį pranešė „Politico“.Pernai kovą J. Bidenas aplankė JAV karius, dislokuotus Žešuve, Lenkijoje, maždaug už 96 km nuo Ukrainos sienos.

Ukraina: Rusija imasi nestandartinių metodųRusija pradėjo naudoti nestandartinius metodus oro smūgiams Ukrainos teritorijoje rengti.Apie tai informacinio telemaratono metu pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ignatas. Vienas iš naujųjų metodų – naktiniai raketų smūgiai.„Priešas pradėjo naudoti nestandartinius smūgių rengimo metodus. Ėmė atakuoti ir naktį, jau ir naktimis apšaudo raketomis. Anksčiau tai buvo naktiniai „šachedai“ (Irano bepiločiai „Shahed“), o rytais rengiamų masinių smūgių metu buvo naudojamos įvairios raketos“, – papasakojo jis.Anot J. Ignato, rusų okupantai pradėjo slėpti raketas upių vagose, kad pergudrautų priešlėktuvinės gynybos sistemas.„Naudojasi ir Dniestru, ir Pietiniu Bugu, kad, skrisdama į takinį, raketa būtų kaip įmanoma arčiau žemės paviršiaus. Taikant šią taktiką, jiems kai kur pavyksta išvengti priešlėktuvinės gynybos sistemų, galinčių sunaikinti raketas“, – nurodė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai.Taip pat rusai ėmė dažniau leisti raketas, bet gerokai sumažėjo vienos atakos metu paleidžiamų raketų skaičius. J. Ignatas pažymėjo, kad dėl to artimiausiomis dienomis reikia būti budresniems.

Rusijos gubernatorius: Belgorode nuo artilerijos ugnies žuvo 12 metų mergaitėRusijos Belgorodo regione pasienyje su Ukraina, institucijų duomenimis, per artilerijos apšaudymą žuvo 12 metų mergaitė. Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sekmadienį pranešė, kad mergaitė buvo mirtinai sužalota sviedinio gatvėje viename kaime.Anot nepriklausomos žiniasklaidos, per apšaudymą buvo apgadinti keli namai ir automobiliai. Pasak V. Gladkovo, apšaudymų būta ir kitose srities vietovėse.Pasienio regionų, įskaitant Kurską ir Brianską, valdžios institucijos nuo karo pradžios vis praneša apie Ukrainos vykdomus apšaudymus. Per juos esą jau žuvo daug žmonių. Taip pat būta sužeistųjų ir sugriovimų.

Ukraina: Rusija patiria didelių nuostolių rytuoseRusija, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, patiria didelių nuostolių per mūšius rytiniame Donbase. Situacija ten „labai sudėtinga“, – sakė jis savo vakariniame vaizdo kreipimesi. Įsibrovėliai esą patiria „ypatingai didelių nuostolių“, praneša agentūra „Reuters“.V. Zelenskis įvardijo virtinę vietovių regione, kur jau kelis mėnesius vyksta smarkūs mūšiai. Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.

Ukraina: Rusija pateikė raketų smūgių taktikąUkrainos karinių oro pajėgų spaudos atašė Jurijus Ignatas sakė, kad Rusija neseniai pakeitė raketų smūgių taktiką: smūgiai vykdomi naudojant mažiau raketų nei anksčiau, o kruizinės raketos dažnai paleidžiamos palei upių vagas.Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, Jurijus Ignatas sekmadienio vakarą Ukrainos televizijoms duotame interviu teigė, kad rusai paleidžia raketas, ypač virš Dniestro ir Pietų Bugo kanalų – tada raketą sunkiau aptikti ir nušauti.„Priešas pradėjo naudoti naktinius smūgius: naktį jis smogia raketomis. Nes anksčiau tai buvo „Shaheds“ naktį, o ryte su didžiuliai jau raketų smūgiai. Šį kartą jie slepia raketas upių vagose. Jie naudoja ir Dniestro upę, ir Pietų Bugą, kad raketa būtų prispausta prie žemės kuo žemiau, todėl kažkur galima apeiti tas oro gynybos sistemas, kurios potencialiai gali jas sunaikinti“, - aiškino J. Ignatas.

„ES delsia“: Borrellis kritikavo lėtą ginklų tiekimą UkrainaiEuropos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis sakė, kad Ukrainai skubiai reikia perduoti šaudmenis.Kalbėdamas Miuncheno saugumo konferencijoje jis pabrėžė, kad sąjungininkai per daug laiko praleidžia priimdami sprendimus dėl kovinių tankų Ukrainai, o situacija su šaudmenimis tapo baisi, rašo CNN.„Nepainiokite trumpalaikių tikslų su vidutinės trukmės tikslais. Trumpalaikis, labai trumpalaikis tikslas yra daugiau amunicijos Ukrainai. Ukrainiečiai sulaukė daug aplodismentų ir mažai amunicijos. Tai paradoksas. Jiems reikia mažiau aplodismentų ir geresnių ginklų“, – sakė jis.Pasak J. Borrellio, šaudmenų klausimas turi būti išspręstas per kelias savaites. „Ukrainiečiai kovoja, moka didžiausią kainą – savo gyvybėmis, tačiau šis karas vyksta Europos žemėje, daro įtaką mums ir turi pasaulinių pasekmių visame pasaulyje, o tai taip pat turi įtakos mūsų saugumui“, – pridūrė ES užsienio politikos vadovas.Jis teigė, kad ES delsia teikti karinę pagalbą Ukrainai, o būsimi pristatymai negali būti vykdomi vykdant bendrus pirkimus, nes jiems reikia per daug laiko. „Todėl turime panaudoti tai, ką turime“, – pabrėžė.

Rusija karo nusikaltimais apkaltino 680 Ukrainos pareigūnųRusija apkaltino 680 Ukrainos pareigūnų, pažeidus įstatymus, reglamentuojančius karą.Rusijos vyriausiasis viešasis tyrėjas sakė, kad Ukrainos pareigūnai buvo apkaltinti „dėl draudžiamų karybos priemonių ir metodų naudojimo“, pranešė naujienų agentūra TASS.Tarp kaltinimų yra 118 ginkluotųjų pajėgų ir gynybos ministerijos narių, sakė Rusijos tyrimų komiteto vadovas Aleksandras Bastrykinas.Jis, tiesiogiai pavaldus prezidentui Vladimirui Putinui, sakė, kad kaltinimai apima ginklų panaudojimą prieš civilius.Ukrainos valdžia nuo konflikto pradžios užregistravo daugiau nei 70 000 Rusijos karo nusikaltimų.Ukraina taip pat atskleidė daugybę baudžiamųjų bylų prieš Rusijos pajėgų narius, tarp jų ir prieš „Vagnerio“ samdinių grupuotės lyderį.Tiek Ukraina, tiek Rusija neigė, kad taikėsi į civilius per metus trunkantį konfliktą.

Zelenskis įvedė naujas sankcijas RusijaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvedė naujas sankcijas Rusijos finansų sektoriui, kad susilpnintų agresorės karo ekonomiką. Jos pritaikytos ne tik bankų sistemos Rusijoje atstovams, bet ir Maskvos biržai.„Šiandien mūsų šalis žengia naują sankcijų žingsnį prieš visis tuos, kurie maitina Rusijos agresiją“, – sakė V. Zelenskis sekmadienį Kyjive paskelbtame vakariniame kreipimesi.Dekretu įvestos sankcijos esą yra pagrindas sąjungininkams Vakaruose taip pat paskelbti tokias baudžiamąsias priemones. V. Zelenskis priminė, kad rengiamas jau dešimtasis sankcijų paketas. „Bendradarbiaujame su savo partneriais, kad jį sustiprintume“, – teigė prezidentas.ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį Briuselyje tarsis dėl naujų baudžiamųjų priemonių. V. Zelenskis reikalavo, kad kiekviena atsakinga valstybė prisijungtų prie „sankcijų prieš terorą“.

Zelenskis: Macronas švaisto laiką bandydamas kalbėtis su RusijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Prrancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas švaisto laiką skatindamas dialogą su Rusija.V. Zelenskis, kalbinamas italų dienraščio „Corriere Della Sera“, pasakė, jog tai bus nenaudingas dialogas.„Tiesą sakant, Macronas švaisto laiką“, – teigė V. Zelenskis.Penktadienį E. Macronas, Prancūzijos prezidentas, žurnalui „Journal Du Dimanche France“ sakė, kad nori, jog Rusija būtų nugalėta Ukrainoje, bet nenorėjo jos „sutriuškinti“.„Nemanau, kaip kai kurie žmonės, kad turime siekti visiško Rusijos pralaimėjimo, atakuojant Rusiją jos pačios žemėje. Tie stebėtojai visų pirma nori sutriuškinti Rusiją. Tokios Prancūzijos pozicijos niekada nebuvo ir mūsų pozicijos niekada nebus“, – teigė Prancūzijos prezidentas.

Blinkenas perspėja Kiniją dėl pasekmių, jei Pekinas tieks ginklus RusijaiJAV valstybės sekretorius Antony Blinken perspėjo Kiniją, kad jei Pekinas suteiks materialinę paramą Rusijai invazijoje į Ukrainą, tai turės pasekmių.Antony Blinken per interviu po susitikimo su Kinijos kolega Wang Yi sakė, kad Vašingtonas yra susirūpinęs, kad Pekinas svarsto galimybę tiekti ginklus Maskvai.Aukščiausi dviejų supervalstybių diplomatai susitiko neskelbtoje vietoje, pasaulinės saugumo konferencijos Miunchene kuluaruose.

Zelenskis: Ukraina juda savo tikslų link„Situacija labai sudėtinga. Ir mes kovojame. Mes naikiname įsibrovėlius ir darome Rusijai nepaprastai didelių nuostolių“, - savo tradicinė vaizdo žinutėje apie karo eigą teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Ukrainos lyderis užsiminė apie kelis Donbase esančius miestus, kuriuose kovos vyksta jau kelis mėnesius, sakydamas, kad „kuo daugiau nuostolių Rusija patirs ten, Donbase – Bakhmute, Vuhledare, Marinkoje, Kreminoje – tuo greičiau galėsime užbaigti karą Ukrainos pergale“.Anot jo, Ukrainos kariai daro „nepaprastų didelių“ nuostolių Kremliaus pajėgoms netoli Vuhledaro miesto rytuose.Jis teigė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos „išlygina padėtį“ ir ruošiasi veiksmams „artimoje ateityje“.Jis pridūrė: „Žinoma, kariniai klausimai, žvalgybos operacijų detalės yra tai, apie ką negali pasakyti visko. Bet aš noriu, kad mūsų žmonės jau dabar turėtų nuspėjamumą, jausmą, kad Ukraina juda savo tikslų link“.

Analitikai: kad Rusija neturi pakankamai atsargų puolimui suintensyvintiJAV Karo studijų institutas (ISW) praneša, jog panašu, kad Rusija neturi pakankamai atsargų puolimui suintensyvinti. „Rusija neturi pakankamai laisvų rezervų, kad galėtų juos mesti į puolimą Luhansko regione ir pasiekti apčiuopiamų laimėjimų“, - teigė analitikai.Analizuojant Vakarų karinio rajono grupės sudėtį, bandant pereiti nuo Svatovo-Kremennaya linijos, ISW atkreipė dėmesį į tai, kad jame nėra kai kurių tankų vienetų, kurie nominaliai turėtų būti ten, ir tuo remiantis daroma prielaida, kad rusai patiria sunkumų papildydami šarvuotų transporto priemonių nuostolius.„Rusijos pajėgos beveik neabejotinai turi keletą atkurtų mechanizuotų dalinių rezerve, tačiau šių ribotų rezervų siuntimas į frontą Luhansko srityje, vargu, ar rimtai pakeis puolimo eigą“, – rašė ISW analitikai.Jie prognozuoja, kad įvedus paskutinius rezervus – jei taip atsitiks – puolimas gali įgauti tam tikrą pagreitį, bet baigsis tuo, kad rusai nesugebės pasiekti ne tik planuojamus strateginius tikslus, bet ir tik pastebimus rezultatus.Kalbant apie šarvuotų transporto priemonių trūkumą, ISW primena, kad rusai tariamai prarado iki 16 tankų pulkų, ir dabar neturi laiko remontuoti ir statyti naujus tankus tinkamu tempu.„Tačiau atkurtų tankų pulkų ir brigadų trūkumas atima iš Rusijos sausumos pajėgų stulbinančią galią, kuri leistų joms atlikti proveržius ir mėgautis savo vaisiais – tikriausiai todėl Vakarų karinė apygarda dar nepadarė jokių proveržių“, – rašo ISW.

Baltieji rūmai rekomendavo Ukrainos pajėgoms neatidėlioti kontrpuolimoBaltieji rūmai įsitikinę, kad Rusija netrukus pradės puolimą. Šiuo atžvilgiu Jungtinės Valstijos primygtinai reikalauja, kad Ukraina įtvirtintų savo sėkmę mūšio lauke ir pradėtų savo priešpriešą.Baltieji rūmai per daugelį pareigūnų patarė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio komandai ruoštis puolimui dabar, kai ginklai ir pagalba iš Vašingtono ir Europos teka laisvai.Rusijos Federacija vis dar kontroliuoja beveik 20 proc. Ukrainos, o konfliktas sulėtėjo iki žiauraus naikinimo karo. Pasak JAV pareigūnų, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, kad atsisakytų savo nuo noro užgrobti Ukrainą.Remiantis JAV žvalgybos vertinimais, V. Putinas mano, kad nepaisant nesėkmių, su kuriomis susidūrė jo kariuomenė, Rusija vis dar turi du lemiamus pranašumus: darbo jėgą ir laiką. Europos žvalgyba taip pat vertina, kad V. Putinas jaučiasi įsitikinęs, jog gali laukti neišvengiamo Vakarų pasipriešinimo nutraukimo.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas sakė, kad Ukrainai reikės dar kelių mėnesių, kad parengtų didelę priešpriešą.