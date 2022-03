Svarbiausi sekmadienio įvykiai: Karas Ukrainoje.

Ukrainos prezidentas paryčiais kreipėsi į ukrainiečių tautą ir pakvietė tęsti kovą. „Tai pats sunkiausias išbandymas mūsų šalies istorijoje ir mūsų gyvenime. Mes giname tai, ką turime brangiausia. Turime tvirtai laikytis ir kautis. Mes laimėsime. Aš tuo tikiu“, – sakė V. Zelenskis.

Savaitgalį skelbta apie kiek pasikeitusią retoriką iš Rusijos pusės. Kiek anksčiau sekmadienį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, jog Rusija nustojo skelbti „ultimatumus“ ir „atidžiai klauso mūsų pozicijų“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad Rusijos pozicija per derybas, kuriomis siekiama užbaigti konfliktą, yra „fundamentaliai pasikeitusi“.

Tuo tarpu Rusijos prezidentas V. Putinas šią savaitę kalbėjo, esą dialoge įvyko „kai kurių teigiamų poslinkių“ ir kad derybos vyksta beveik kasdien.

Tiesa, sekmadienį pasaulį apskriejo ir labai neguodžianti žinia. Autoritetingas Jungtinių Amerikos valstijų leidinys „Financial Times“ teigia, kad Rusija paprašė Kinijos karinės pagalbos invazijoje į Ukrainą. Baltieji rūmai baiminasi, kad šis žingsnis yra glaudesnių Pekino ir Maskvos ryšių ženklas.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Į Lenkiją iš Ukrainos jau atvyko daugiau kaip 1,75 mln. pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios į Lenkiją iš Ukrainos jau atvyko daugiau kaip 1,75 mln. pabėgėlių, pirmadienį lenkų pasieniečius cituoja BBC.Tačiau manoma, kad ne visi šie žmonės pasiliko Lenkijoje. Varšuvos universiteto mokslo prorektoriaus Macieko Duszcyko skaičiavimu, Lenkijoje pasiliko apie 1 mln. pabėgėlių, o likusieji išvyko į kitas šalis.Sekmadienį Lenkijos sieną kirto 82 100 ukrainiečių, savo tviteryje pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba. Palyginimui, šeštadienį šis skaičius siekė 79 800.Iki pirmadienio 6 val. ryto Grinvičo (8 val. ryto Lietuvos) laiku į Lenkiją jau buvo atvykę 18 400 žmonių.

Rusija apšaudė „Antonov“ lėktuvų gamyklą KyjiveRusijos kariai apšaudė Kyjive esančią „Antonov“ lėktuvų gamyklą. Apie tai pranešė Ukrainos pareigūnai, kuriais remiasi „Sky News“.Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus. BBC duomenimis, objektas yra už maždaug 10 km nuo miesto centro.Kiek anksčiau pranešta, kad sostinėje buvo užpultas gyvenamasis pastatas ir nelaimės metu žuvo mažiausiai du žmonės, o dar trys sužeisti.Vietos žiniasklaida taip pat pranešė, kad Rusijos raketa pataikė į televizijos bokštą netoli Rivnės miesto. Nežinoma, ar yra žuvusiųjų.https://t.me/nexta_live/21653

Dešimtoji Ukrainos kalnų šturmo brigada ryte pasidalino vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota sunaikinta okupantų iš Rusijos karinė technika. Įrašą brigada paskelbė savo paskyroje feisbuke, rašo UNIAN. „Šiek tiek svetingumo mūsų kaimynams fašistams. Vienas trūkumas – metalo laužo kainos krinta“, – prirašė Ukrainos kariai.https://t.me/uniannet/38094

Ukraina skelbia vos per dieną numušusi 4 Rusijos lėktuvusUkrainos ginkluotosios pajėgos tikina per vieną dieną numušusios net keturis Rusijos lėktuvus. Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi jau 19 dienų. Socialinėje žiniasklaidoje Ukrainos atstovai skelbia, kad Kijevas per pastarąsias valandas sudavė „smarkių smūgių“ Rusijos lauko bazėms ir sandėliams. Priduriama, kad tokie nuostoliai „gali sutrikdyti logistinę priešo paramą Ukrainos teritorijoje, laikinai perėjusiose į okupantų rankas“.Ukraina tikina per pastarąją parą sunaikinusi keturis Rusijos lėktuvus, tris sraigtasparnius ir nemažai dronų. Pranešime akcentuojama, kad sekmadienio Rusijos operacija „nebuvo sėkminga“, didžiausią dėmesį Maskva skyrė „seniau perimtų teritorijų išlaikymui ir konsolidavimui“.

Kyjive per antskrydį prieš daugiabutį žuvo mažiausiai du žmonėsUkrainos sostinėje Kyjive per antskrydį prieš gyvenamąjį namą žuvo mažiausiai du žmonės ir dar 12 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė šalies nepaprastųjų situacijų tarnyba.„07 val. 40 min. duomenimis, devynių aukštų daugiabutyje rasti dviejų žmonių kūnai, trys žmonės paguldyti į ligoninę, o devyniems žmonėms suteikta pagalba vietoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė gelbėjimo tarnyba ir pridūrė, kad pastatas buvo šiauriniame Obolonės rajone.

Ukraina sako turinti informacijos, kad baltarusių pajėgos atsisakė dalyvauti kareBaltarusių specialiosios paskirties pajėgos atsisakė dalyvauti kariniuose veiksmuose prieš Ukrainą.Ši žinia išplatinta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pateiktoje ataskaitoje apie Rusijos veiksmus iki kovo 14 d. 6.00 val.„Dėl Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų pasirengimo įvesti karius į Ukrainą: remiantis vieno iš specialiųjų operacijų pajėgose tarnaujančio aukšto rango pareigūnų pranešimu, Baltarusijos specialiosios pajėgos nedalyvaus kare prieš Ukrainą“, – nurodoma pranešime.Kiek anksčiau Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas „UA Razom“ transliacijos eteryje pranešė, kad Baltarusijos teritorijoje rengiama specialioji operaciją, kurią vykdantys į Ukrainą siunčiami baltarusių kariai turėtų vilkėti Rusijos pajėgų uniformas.„Šiuo metu Baltarusijoje rengiamasi Rusijos Federacijos specialiajai operacijai. Dabar norima aprengti baltarusių karius RF pajėgų uniforma. Dalis baltarusių atsisako kariauti prieš mūsų šalį. Tačiau RF FSB ir specialiosios tarnybos įkalbinėja baltarusius persivilkti rusų uniformomis ir, sąlyginai tariant, pagal rusiškąjį šabloną įžengti į mūsų teritoriją“, – pasakė jis.A. Danilovas patikino, kad baltarusiai sulauks tokio paties atkirčio, kokio jau sulaukė rusai ir čečėnai.

Krymo atstovas teigia, kad Krymą ir Donbasą dabar jungia sausumos koridoriusAneksuoto Krymo pusiasalio vadovo pavaduotojas tvirtina, kad sausumos koridorius dabar jungia teritoriją su separatistiniu Donbaso regionu Rytų Ukrainoje.Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo Georgijų Muradovą, sakiusį, kad Rusijos pajėgos perėmė kelią iš Krymo į Mariupolį. Iš Ukrainos patvirtinimo nebuvo. G. Muradovo teigimu, tai galėtų padėti aprūpinti Donecko srities žmones humanitarinėmis atsargomis.Tuo pat metu Kyjivas pranešė, kad Rusijos kariuomenė blokuoja pagalbos vilkstinę apgultam Mariupolio uostui Donecke.Stebėtojai mano, kad vienas iš Rusijos atakos prieš Ukrainą tikslų yra sukurti sausumos koridorių nuo separatistinių teritorijų, besiribojančių su Rusija Rytų Ukrainoje, iki Krymo pusiasalio. Rusija okupavo ir atplėšė Krymą nuo Ukrainos 2014 metais.

Ukrainiečiai sunaikino rusų pontoninį tiltąŠią informaciją patvirtina naujausios „Maxar Technologies“ pateiktos palydovinės nuotraukos, praneša CNN.Pirmą kartą iš palydovo „Maxar“ gautose nuotraukose tiltas buvo identifikuotas ketvirtadienį, kovo 10 d. Vėlesniame, kovo 13 d. paviešintame kadre jau matyti sugriautas pontoninis tiltasUkrainiečių kariai sužlugdė rusų karinę techniką valdančių pajėgų bandymą persikelti per Irpinės upę netoli Hostomelio esančiu pontoniniu tiltu.Šią informaciją patvirtina naujausios „Maxar Technologies“ pateiktos palydovinės nuotraukos, praneša CNN.Pirmą kartą iš palydovo „Maxar“ gautose nuotraukose tiltas buvo identifikuotas ketvirtadienį, kovo 10 d. Vėlesniame, kovo 13 d. paviešintame kadre jau matyti sugriautas pontoninis tiltas ir greta stovinti rusų karinė technika.Irpinėje besibazuojantiems ukrainiečių kariams kol pavyksta atremti link Ukrainos sostinės judančias Rusijos pajėgas. Kadangi, siekiant sužlugdyti rusų puolimą, pagrindinis tiltas per Irpinę sugriautas, upė tapo rimtu kliuviniu Rusijos pajėgoms.Pontoninis tiltas buvo atvirame lauke, maždaug per aštuonis kilometrus į šiaurę nuo pagrindinio tilto per Irpinę.

Prancūzas įsmuko į Putino dukros vilą ir pakvietė ten pabėgėlius iš UkrainosPrancūzų aktyvistas Pierre‘as Afneris prasmuko į Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukters Katerinos Tichonovos vilą Bjarice, Prancūzijoje. Jis pakeitė durų spynas ir pakvietė į namą pabėgėlius iš Ukrainos, pranešė „The Insider“.Skelbiama, kad K. Tichonovai priklausančioje viloje – 8 miegamieji ir 3 vonios kambariai. Name aktyvistas rado ir įvairių dokumentų, išduotų ankstesniems pastato savininkams, – buvusiam V. Putino žentui Kirilui Šamalovui ir draugui Genadijui Timčenkai.Informaciją apie V. Putino pinigines investicijas į nekilnojamąjį turtą Atlanto vandenyno pakrantėje dar 1996-aisiais skelbė politikas Aleksandras Beliajevas. Tada buvo kalbėta apie pinigus, pavogtus iš Sankt Peterburgo merijos pagal Marinos Saljė sudarytą schemą ir pervestus į Austrijos sąskaitas. V. Putinas tuos pranešimus griežtai paneigė ir, kaip tada buvo rašyta spaudoje, tvirtino net nežinąs, kur yra Atlanto vandenyno pakrantė.

Pirmadienį oro pavojaus sirenos buvo girdimos daugelyje šalies regionų – nuo Lvivo ir Užkarpatės iki Charkovo ir Odesos.https://twitter.com/BBCYaldaHakim/status/1503245114839339008?ref_src=twsrc%5Etfw

Japonija ketina sustiprinti atominių objektų apsaugą, atsižvelgdama į Ukrainos AE situaciją Japonijos vyriausybė planuoja sustiprinti šalies atominių objektų apsaugą, atsižvelgdama į Ukrainos atominių elektrinių situaciją. Tai pirmadienį parlamente pranešė Japonijos vyriausiosios policijos valdybos viršininkas Kenichis Sakurazawa.„Mes visiškai užtikrinsime svarbių objektų, įskaitant atomines elektrines, saugumą“, - pareiškė jis. K. Sakurazawa taip pat papasakojo, kad šiuo metu visas šalies atomines jėgaines kiaurą parą saugo ginkluota apsauga, sudaryta iš policijos pareigūnų.Savo ruožtu Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida pažadėjo apsvarstyti galimybę plačiau taikyti Fukujaus prefektūros policijos praktiką – šiame regione sudarytas būrys, kuris specializuojasi užtikrinti būtent atominių elektrinių ir kitų atominių objektų saugumą.Japonija nerimauja dėl Rusijos niokojamos Ukrainos atominių objektų saugumo ir ne kartą ragino nutraukti visus karo veiksmus jų rajone.

Kyjive nuo Rusijos apšaudymo šį rytą užsidegė devynių aukštų gyvenamasis daugiabutisPranešama, kad Ukrainos sostinėje Kyjive nuo Rusijos apšaudymo šį rytą užsidegė devynių aukštų gyvenamasis daugiabutis.Laikraštis „Kyiv Independent“ praneša, kad devynių aukštų gyvenamasis namas mieste šiuo metu dega, gaisrą gesina ugniagesiai.Gelbėtojai nedelsdami pradėjo evakuoti gyventojus ir gesinti gaisrą. Informacija apie aukas kol kas neaiški, teigė agentūra.https://twitter.com/SESU_UA/status/1503244627318554627https://twitter.com/lapatina_/status/1503246390016761863?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos ir Rusijos derybos bus atnaujintos 8.30 val.Pirmadienį vaizdo konferencijos būdu bus atnaujintas taikos derybų tarp Maskvos ir Kijevo raundas. Šią žinią vakar vėlai vakare patvirtino Rusijos atstovas Dmitrijus Peskovas ir Ukrainos atstovas Michailas Podoliakas.Naujienų agentūra „Reuters“ praneša, kad jos prasidės 10.30 val. vietos laiku (8.30 val. Grinvičo laiku).Ankstesni derybų raundai vyko netoli Baltarusijos sienos ir baigėsi labai nedidele pažanga siekiant nutraukti karo veiksmus.Tačiau, pasak A. Podoliako, atrodo, kad Rusija pakeitė savo poziciją.Jis sakė: „Rusija dabar daug adekvačiau suvokia ją supantį pasaulį“.

Slovakija neatlyginamai perduos Ukrainai karinės įrangos už daugiau kaip 2 mln. eurųSlovakijos vyriausybė sekmadienio vakarą sušauktame skubiame posėdyje nutarė neatlyginamai perduoti Ukrainai karinės įrangos už 2,155 mln. eurų. Tai pranešė Bratislavoje leidžiamas laikraštis „Pravda“.Kaip pažymima pranešime, karinė įranga buvo parinkta atsižvelgiant į Kijevo prašymą.Praėjusią savaitę Slovakijos ministrų kabinetas du kartus pritarė pasiūlymui neatlyginamai nusiųsti Ukrainai karinį krovinį. Trečiadienį buvo nuspręsta neatlyginamai perduoti Rusijos pajėgų niokojamai Ukrainai karinės įrangos už 9,99 mln. eurų.

V. Zelenskis ragina Ukrainoje įvesti neskraidymo zoną, kad Rusijos raketos nepasiektų NATOUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paragino NATO įvesti neskraidymo zoną virš jo šalies, kad Rusija neužpultų Aljanso narių.„Jei neuždarysite mūsų dangaus, tik laiko klausimas, kada Rusijos raketos nukris jūsų teritorijoje, NATO teritorijoje“, – netrukus po vidurnakčio paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.Jis kalbėjo kitą dieną po to, kai 35 žmonės žuvo ir daugiau kaip 130 buvo sužeisti, Rusijos pajėgoms surengus antskrydžių prieš karinį poligoną netoli Ukrainos vakarinio Lvivo miesto, esančio netoli sienos su NATO nare Lenkija.

Kyjivas patvirtino, kad pirmadienį vaizdo ryšio priemonėmis įvyks derybos su MaskvaPirmadienį vaizdo ryšio priemonėmis įvyks Ukrainos ir Rusijos derybos, sekmadienį vakarą pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas ir derybų grupės narys Mychailo Podoliakas.Jo pranešimas, paskelbtas socialiniame tinkle „Twitter“, patvirtino ankstesnį Rusijos prezidento atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimą.