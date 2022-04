Praėjusios savaitės įvykiai – čia.

Manoma, kad Rusijos pajėgos pamažu prasiveržia į miestą, o kai kurie Ukrainos pareigūnai antradienį sakė, kad buvo smogta netoli „Azovstal“ gamyklos esančiai ligoninei.

Pentagonas pranešė, kad Ukrainos kariuomenė gavo papildomų naikintuvų ir atsarginių dalių jų remontui, kad apgadinti orlaiviai vėl galėtų skraidyti.

Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga sutarė dėl būtinybės didinti spaudimą Rusijai taikant naujas sankcijas, antradienį pranešė Italijos vyriausybė.

Kanada įtraukė dvi suaugusias Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukteris į savo sankcijų sąrašą, reaguodama į Maskvos karą Ukrainoje po panašių sąjungininkių žingsnių.

Asmenims, įtrauktiems į sąrašą – jame yra ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo žmona bei dukra ir 10 kitų „artimų Rusijos režimo bendražygių“ – gresia turto areštas ir draudimai keliauti.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Pranešama apie sprogimus Ukrainos Mykolajivo miesteVėl pranešama apie apšaudymus iš Pietų Ukrainos Mykolajivo miesto.„Vėl sprogimai Mykolajive“, - trečiadienio rytą „Telegram“ kanale rašė mieto meras Oleksandras Senkevyčius. Jis paragino gyventojus laikytis toliau nuo langų ir likti saugioje vietoje.Paak Ukrainos naujienų agentūros UNIAN, Mykolajivo gyventojai taip pat pasakojo, kad kai kur kilo gaisrai. Apie nuostolis ar žalą kol kas duomenų nėra.

JAV mano, kad Rusija taikysis į ginklų gabenimo maršrutusPasak gynybos pareigūno, Rusija taikysis į ginklų siuntimo maršrutus, siekdama sulėtinti JAV ir partnerių ginklų tiekimą į Ukrainą, rašo CNN.Rusijos pajėgos nedažnai smogdavo į judančius taikinius, tačiau gali bandyti sunaikinti tiltus, kelius ir bėgius, kuriais gabenami ginklai ir atsargos, sakė pareigūnas.Net jei rusams pavyktų smogti į tuos maršrutus, pareigūno teigimu, jie negalėtų visiškai sustabdyti siuntų gabenimo, nes jų atkeliauja per daug.

Rusija paskelbė naują ultimatumą Ukrainos kariams MariupolyjeRusijos gynybos ministerija pateikė naują ultimatumą Ukrainos kovotojams, esantiems pramoniniame komplekse apgultame Mariupolio uostamiestyje, praneša „Reuters“.„Rusijos ginkluotosios pajėgos, remdamosi humanitariniais principais, vėl siūlo nacionalistinių batalionų kovotojams ir užsienio samdiniams nuo balandžio 20 d. 14 val. (Maskvos laiku) nutraukti karines operacijas ir sudėti ginklus“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija.Antradienį nė vienas Ukrainos karys nepriėmė tokio paties pasiūlymo, sakoma ministerijos pranešime.

Ukraina turi daugiau naikintuvų nei prieš dvi savaitesPentagonas antradienį pranešė, kad Ukrainos kariuomenė gavo papildomų naikintuvų ir atsarginių dalių jų remontui, kad apgadinti orlaiviai vėl galėtų skraidyti.Pentagono atstovas žiniasklaidai Johnas Kirby nepateikė išsamios informacijos apie tai, kurios šalys suteikė lėktuvus, tačiau pripažino, kad buvo perduota naujų orlaivių, ir sakė, kad Ukraina turi daugiau tinkamų naudoti naikintuvų nei prieš dvi savaites.Ukraina paneigė sąjungininkų ir karinių ekspertų lūkesčius, nes praėjus beveik dviem mėnesiams nuo Rusijos invazijos pradžios ne tik išlaikė savo karines oro pajėgas, bet ir remontavo orlaivius ir sugebėjo papildyti jų atsargas.

Mariupolio gynėjas: „Mums liko paskutinės dienos, jei ne valandos“Ukrainos jūrų pėstininkų, kovojančių paskutinėje Mariupolio gynėjų tvirtovėje, vadas teigė, kad jo kariams „galbūt atėjo paskutinės dienos, jei ne valandos“, ir trečiadienį ryte paskelbtame „Facebook“ įraše prašė juos iš ten išgelbėti.„Priešo pajėgos lenkia mus 10 kartų“, – sakė 36-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados atstovas Serhijus Volyna, pasislėpęs apgultame „Azovstal“ fabrike – didžiulėje gamykloje su požeminiais tuneliais, kur ukrainiečių gynėjus laiko apsupę rusų kariai.„Kreipiamės į visus pasaulio lyderius ir prašome jų mums padėti“, – vaizdo įraše sakė S. Volyna. – Prašome jų pasinaudoti „ekstrakcijos“ procedūra ir nugabenti mus į trečiosios šalies valstybės teritoriją“.Patikrinti abiejų pusių pateiktos informacijos neįmanoma, atsižvelgiant į kovų mastą ir ryšio trūkumą Mariupolyje.Manoma, kad Rusijos pajėgos pamažu prasiveržia į miestą, o kai kurie Ukrainos pareigūnai antradienį sakė, kad buvo smogta netoli „Azovstal“ gamyklos esančiai ligoninei.S. Volyna sakė, kad rusai turi „pranašumą ore, artilerija, savo sausumos pajėgomis, įranga ir tankais“.„Mes giname tik vieną objektą – gamyklą „Azovstal“, kurioje, be kariškių, yra ir civilių, tapusių šio karo aukomis“, – pridūrė jis.„Reuters“ pranešė, kad Rusija trečiadienį, siekdama lemiamos pergalės naujame puolime Ukrainos rytuose, pateikė naują ultimatumą pasiduoti Mariupolyje tebesilaikantiems Ukrainos kovotojams.Pasibaigus ankstesniam ultimatumui pasiduoti ir artėjant vidurnakčiui, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad nė vienas ukrainiečių karys nesudėjo ginklų, ir atnaujino pasiūlymą. Ukrainos vadai pažadėjo nepasiduoti.Ukrainos prezidento patarėjas vėlų antradienio vakarą sakė, kad Rusija galingomis bunkeriams sprogdinti skirtomis bombomis smogė plieno gamyklai „Azovstal“. Agentūra „Reuters“ negalėjo patikrinti šios informacijos.

Ukraina teigia, kad jos kariai tvirtai atlaiko puolimą rytuosePasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, Ukrainos pajėgos iki šiol atsilaikė prieš platų Rusijos puolimą šalies rytuose, o kai kuriose vietose sėkmingai atakavo, rašo BBC.„Facebook“ paskelbtame pranešime teigiama, kad tuo metu, kai Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos karius ir svarbiausią infrastruktūrą Charkive, jų puolimas į pietus nuo Iziumo žlugo dėl didelių nuostolių.Taip pat pranešama, kad Ukrainos pajėgoms pavyko atsikovoti Marijinkos miestą Donecko regione.

Pentagonas: į Ukrainą išsiųsti papildomi kariniai orlaiviai Šį vakarą iš JAV, šį kartą iš Pentagono, gauta daugiau naujienų.Pentagono atstovas spaudai John Kirby patvirtino, kad Ukrainai suteikta papildomų orlaivių ir dalių sugadintai įrangai remontuoti.J. Kirby pridūrė, kad JAV specialiai Kijevui lėktuvų nesuteikė.

Gynybos ministerija: Rusijos nesėkmė Mariupolyje „rodo, kad jai ir toliau nepavyksta greitai pasiekti tikslų“ Šį vakarą Gynybos ministerija pateikė dar vieną naujausią informaciją apie padėtį vietoje Ukrainoje.Britų žvalgybos duomenimis, pastarosiomis valandomis Rusijos apšaudymas ir smūgiai rytiniame Donbaso regione „toliau stiprėjo“.Atnaujintoje informacijoje priduriama, kad ukrainiečiai atremia „daugybę Rusijos pajėgų bandymų žengti į priekį“.Jame teigiama: „Rusijos pajėgumui daryti pažangą ir toliau daro įtaką aplinkos, logistikos ir techniniai iššūkiai, su kuriais ji susidūrė iki šiol, kartu su labai motyvuotų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsparumu.Rusijos nesugebėjimas numalšinti pasipriešinimo Mariupolyje ir jos beatodairiškos atakos, dėl kurių nukentėjo čia gyvenantys civiliai gyventojai, rodo, kad jai ir toliau nepavyksta pasiekti savo tikslų taip greitai, kaip ji norėtų.“

Mariupolio gynėjai praneša, kad gamykla „Azovstal“ sunaikinta, o po griuvėsiais yra daug žmoniųMariupolio metalurgijos gamykla „Azovstal“ sunaikinta itin galingomis bombomis, o po jos griuvėsiais yra daug žmonių.Tai antradienį „Laisvės radijui“ pareiškė „Azovo“ pulko vado pavaduotojas Sviatoslavas Palamaris.Jis pabrėžė, kad Mariupolio gynėjai kovos iki paskutinio šovinio, bet jie ragina Tėvynę išgelbėti civilius ir sužeistuosius bei išgabenti žuvusiųjų kūnus, praneša „Ukrinform“.Anksčiau Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė perimtą pokalbį, kuriame Rusijos kariškis pasakoja apie vadovybės įsakymą sulyginti su žeme gamyklą „Azovstal“.

Italija: sąjungininkės pasirengusios naujoms sankcijoms Rusijos atžvilgiuJungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga sutarė dėl būtinybės didinti spaudimą Rusijai taikant naujas sankcijas, antradienį pranešė Italijos vyriausybė.Apie šį sprendimą paskelbta po JAV prezidento Joe Bideno sušaukto virtualaus sąjungininkių susitikimo karui Ukrainoje aptarti.

Nyderlandų ambasada Ukrainoje vėl dirba – kol kas LviveVėl atidaryta Nyderlandų ambasada Ukrainoje. Nedidelė atstovybės darbuotojų dalis su ambasadoriumi priešakyje į Ukrainą sugrįžo praėjusį šeštadienį. Tai antradienį pranešė portalas NOS, kuris remiasi Nyderlandų užsienio reikalų ministru Wopke Hoekstra.Kol kas olandų diplomatai dirba Lvive. Prieš pat Rusijos invaziją Nyderlandų ambasada jau buvo persikėlusi į šį miestą Ukrainos vakaruose iš šalies sostinės Kyjivo. Atitinkamas sprendimas buvo priimtas vasario 20 d.Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Nyderlandai perkėlė savo ambasadą iš Lvivo į Lenkiją.Jeigu situacija bus pripažinta pakankamai saugia, Nyderlandų ambasada grįš į Kyjivą.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Afrikos Sąjunga paragino Rusiją siekti dialogo karui Ukrainoje užbaigtiAfrikos Sąjungos Komisijos pirmininkas Moussa Faki Mahamatas antradienį perspėjo Rusiją, kad kare Ukrainoje privaloma gerbti tarptautinę teisę, ir paragino pradėti dialogą jam užbaigti.Afrikos Sąjungos vykdomosios institucijos vadovas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad sulaukė Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo skambučio.„Pabrėžiau būtinybę gerbti tarptautinę teisę ir raginau užmegzti dialogą, siekiant taikiai išspręsti konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos“, – sakoma jo trumpame pranešime.Kiek anksčiau S. Lavrovas pripažino, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje pradeda „naują etapą“, naktį rusų lėktuvams sudavus virtinę smūgį rytinėje Ukrainos dalyje.AS vasarį pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą, o M. Faki Mahamatas ir dabartinis bloko pirmininkas Senegalo prezidentas Macky Sallas perspėjo, kad situacija gali peraugti į „planetos konfliktą“.Tačiau daug Afrikos šalių demonstruoja paramą Rusijai ar bent jau diplomatiškai neskuba jos smerkti.Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja kovo 2 dieną triuškinama balsų dauguma priėmė rezoliuciją, smerkiančią Rusijos invaziją į Ukrainą. Tačiau beveik pusė – 16 iš 35 balsuojant susilaikiusių šalių – buvo Afrikos valstybės. Eritrėja balsavo prieš rezoliuciją, o dar aštuonios Afrikos šalys balsavime nedalyvavo.

Kanada įtraukė į sankcijų sąrašą V. Putino dukterisKanada antradienį įtraukė dvi suaugusias Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukteris į savo sankcijų sąrašą, reaguodama į Maskvos karą Ukrainoje po panašių sąjungininkių žingsnių.Asmenims, įtrauktiems į sąrašą – jame yra ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo žmona bei dukra ir 10 kitų „artimų Rusijos režimo bendražygių“ – gresia turto areštas ir draudimai keliauti. Didžioji Britanija, Europos Sąjunga ir JAV jau skyrė sankcijas dviem V. Putino dukroms Marijai Voroncovai ir Katerinai Tichonovai, gimusioms atitinkamai 1985 ir 1986 metais. Jų motina yra buvusi Rusijos lyderio žmona Liudmila, apie jos ir V. Putino skyrybas pranešta 2013 metais.Kremlius laiko V. Putino dukterų gyvenimo detales griežtai saugoma paslaptimi. Pasak JAV iždo departamento, M. Voroncova atlieka Rusijos valstybės milijardais dolerių finansuojamus genetinius tyrimus, o K. Tichonova yra Rusijos gynybos sektoriaus technologijų vadovė.„Mes kartu su mūsų sąjungininkėmis ir toliau taikysime sankcijas Rusijos režimui ir nepaliaujamai sieksime atskaitomybės už jų veiksmus, – sakoma Kanados užsienio reikalų ministrės Melanie Joly pareiškime. – Jie atsakys už savo nusikaltimus“.Maskvai vasario 24 d. pradėjus invaziją į Ukrainą, Kanada paskelbė sankcijas daugiau nei 750 asmenų ir subjektų iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Ukrainoje žuvo 3 tūkst. „Wagner“ samdinių, pranešta britų įstatymų leidėjamsBeveik 8 tūkst. liūdnai pagarsėjusios „Wagner“ grupės samdinių buvo Rusijos dislokuoti karui Ukrainoje, tačiau patyrė didelių nuostolių, pranešta britų parlamentarams.Duodamas parodymus Bendruomenės Užsienio reikalų komitetui, tyrimo tinklalapio „Bellingcat“ vykdomasis direktorius Christo Grozevas sakė, kad manoma, jog mūšio lauke žuvo 3 tūkst. privačios karinės bendrovės narių.Jis sakė, kad šaltiniai grupuotėje – didžiausioje iš trijų konflikte dalyvavusių samdinių grupių – jiems sakė, jog kartu su Rusijos pajėgomis kovojančiųjų skaičius buvo „daug didesnis“, nei tikėtasi. Tarp jų buvo 200 darbuotojų, išsiųstų į Kyjivą prieš konfliktą vykdyti nesėkme pasibaigusią misiją „išžvalgyti ir nužudyti“ politinius veikėjus, o „didelė dalis“ buvo dislokuota su vilkstinėmis, kurios veržėsi į sostinę iš Baltarusijos. Jis sakė, kad samdiniai buvo ir Bučoje, kur aptikti kai kurių baisiausių įtariamų karo nusikaltimų įrodymai.Pasak Ch. Grozevo, vienas buvęs grupės narys jiems pasakė, jog kai kurie pasirinko kautis, nes jiems patinka žudyti. „Jis sakė, kad apie 10–15 proc. yra sociopatai, žmonės, kurie ten eina tik todėl, kad nori žudyti. Jie ištroškę kraujo, jie nėra tik adrenalino narkomanai“, – sakė jis komitetui.Dr. Seanas McFate'as, Atlanto tarybos vyresnysis bendradarbis ir JAV Nacionalinio gynybos universiteto profesorius, sakė, kad grupuotės žiaurumas tokiuose konfliktuose kaip Sirijos pilietinis karas yra „dalis jų parduodamos prekės“, jei kalbama apie Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. „Kai kalbame apie Bučą ir kitas vietas, matome tą patį modelį, kurį matėme Sirijoje, kur jie tardė, kankino ir kapojo galvas žmonėms“. Pasak daktaro McFate‘o, tai tapo vienu iš V. Putino pasirinktų ginklų, tačiau iki šiol Vakarų šalys nelabai rimtai vertino šios grupės grėsmę ir nesekė jos narių judėjimo. „Tai paskatino (Rusiją) tuo pasinaudoti įgyvendinant nacionalinės ekspansijos ir nacionalinių interesų strategiją“, – sakė jis.Ch. Grozevas teigė, kad daugiau sankcijų grupės vadovui Jevgenijui Prigožinui, vadinamam „Putino virėju“, turės nedaug įtakos, kur kas veiksmingiau būtų nusitaikyti į atskirus grupės narius, mėgstančius su šeimomis atostogauti užsienyje. Jie tai daro ir dėl to Vakarų sankcijos tik pajuokiamos. „Todėl neleisti visiems šiems žmonėms keliauti tarptautiniu mastu, bent jau į Vakarų pasaulį, gali būti daug daug svarbiau, nei paskelbti dar vieną sankciją J. Prigožinui“.

Bidenas surengė virtualų susitikimą su sąjungininkais dėl karo UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas antradienį sušaukė virtualų sąjungininkų susitikimą karui Ukrainoje aptarti, pranešė Baltieji rūmai, Kyjivui paskelbus, kad Rusija pradėjo didelį naują puolimą šalies rytuose.Susitikimas, apie kurį skelbiama J. Bideno darbotvarkėje, „yra dalis mūsų reguliaraus [veiksmų] koordinavimo su sąjungininkais ir partneriais, remiant Ukrainą“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas pareigūnas.Vaizdo konferencija prasidėjo prieš pat 10 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku. Joje dalyvavo Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Rumunijos, Lenkijos, Italijos, Kanados ir Japonijos lyderiai.Susitikime taip pat dalyvavo NATO vadovas Jensas Stoltenbergas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis, nurodė Baltieji rūmai.Pasak jų, susitikime turėjo būti kalbama „apie pastangas patraukti Rusiją atsakomybėn“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad vasario 24 dieną invaziją į provakarietišką kaimynę pradėjusi Rusija neseniai pradėjo didelio masto puolimą rytiniame Donbaso regione. Šį Rusijos pajėgų žingsnį Kyjivas numatė jau prieš kelias savaites.Mūšiai Rytų Ukrainoje suintensyvėjo po to, kai Rusija atitraukė karius iš sostinę Kyjivą supančių regionų ir nukreipė pajėgas į Donbasą, kurį nuo 2014 metų iš dalies kontroliuoja promaskvietiški separatistai.Jungtinės Valstijos ir Vakarų sąjungininkės sankcijomis didina spaudimą Maskvai, o Ukrainai teikia karinę ir kitokią pagalbą.Vašingtonas „toliau didins mūsų finansines sankcijas ir kitas ekonomines priemones Rusijos Federacijai kol ir jeigu Maskva neatsisakys savo [karinės] kampanijos prieš Ukrainą“, pirmadienį sakė JAV Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as, atsakydamas į klausimą, ar planuojama greitai įvesti naujų sankcijų.„Kol kas to nematome, todėl toliau didinsime [invazijos] kainą“, – pareiškė N. Price'as.

Scholzas: Putinas atsakingas už karo nusikaltimus UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra atsakingas už karo nusikaltimus Ukrainoje, jau pareikalavusius tūkstančių civilių gyvybių, antradienį pareiškė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.„Rusijos invazija į Ukrainą tebėra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas. Tūkstančių civilių gyventojų nužudymas, kurį matėme, yra karo nusikaltimas, už kurį atsakomybė tenka Rusijos prezidentui“, – sakė O. Scholzas žurnalistams po derybų dėl karo su Vakarų šalių lyderiais.

Suomija suteiks Ukrainai papildomą karinę pagalbąSuomijos prezidentas Saulis Niinistö antradienį šalies vyriausybės pasiūlymu priėmė sprendimą suteikti Ukrainai papildomą karinę pagalbą. Tai pranešė Suomijos gynybos ministerija.Žinyba neatskleidžia detalių apie pagalbos turinį, pristatymo būdus ir laiką, kad kroviniai saugiai pasiektų paskirties vietą.Teikdama papildomą pagalbą, Suomija atsižvelgia į savo ginkluotųjų pajėgų poreikius ir atsargas.Prasidėjus Rusijos agresijai, Suomijos vyriausybė atsisakė tradicinės šalies politikos netiekti ginklų į karo veiksmų zonas ir nusprendė prisidėti prie Ukrainos gynybos stiprinimo.Be to, Rusijai užpuolus Ukrainą, Suomija ir Švedija rimtai svarsto galimybę jau šią vasarą stoti į NATO. Jei šie planai bus įgyvendinti, Suomija turės ilgiausią (1340 km) sieną su Rusija tarp visų Aljanso šalių.

Gubernatorius: Mariupolyje kovos tęsiasiStrateginiame Mariupolio uoste „vyksta“ Ukrainos ir Rusijos pajėgų kautynės, antradienį CNN sakė vietos gubernatorius.„Mariupolyje vyksta mūšiai. Tai gatvės mūšiai“, – sakė rytinės Ukrainos Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka. Ukrainos pajėgos ten yra „smarkiai bombarduojamos“, tačiau „toliau gina Mariupolį“. „Yra tam tikrų rajonų, kuriuose tęsiasi gatvių mūšiai. Negaliu sakyti, kad rusai juos kontroliuoja“, – teigė P. Kyrylenka ir pridūrė, jog kautynės vyksta „ne tik smulkiais ginklais, bet ir tankų kautynės“.Neįmanoma patikrinti abiejų pusių pateikiamos informacijos, atsižvelgiant į kovų mastą ir ryšių trūkumą. Manoma, kad Rusijos pajėgos pamažu veržiasi į miestą, stumdamos Ukrainos karius į milžiniškas gamyklas netoli uosto, kuriose įrengti didžiuliai požeminiai tuneliai.

Ukrainos kariuomenė atgavo Marijinkos kontrolęUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Marijinkos srityje dėl Ukrainos kariuomenės kontrpuolimo priešas patyrė nuostolių ir atsitraukė.„Gynybos pajėgų daliniai atgavo šios gyvenvietės kontrolę“, – rašoma pranešime.

Rusija Kijeve subombardavo daugiau nei 100 namų Dalies daugiaaukščių pastatų atstatyti nebepavyks, nes buvo sunaikintos laikančiosios konstrukcijos. Tokius namus lengviau ir greičiau išardyti nei bandyti restauruoti. Preliminariais vertinimais, Rusijos raketų padaryta žala Kijeve gali siekti milijardus grivinų, rašo UNIAN.„Kijevo mieste apgadinta daugiau nei 100 namų, 6 mokyklos ir 14 vaikų darželių. Šešių namų apgadintos laikančiosios konstrukcijos, kurių, deja, atkurti nebepavyks, todėl juos reikės nugriauti. Visi kiti pastatai yra tinkami atstatymui ir tai dabar darome, skaičiuojame sąmatą“, – sakė miesto meras Vitalijus Klyčko.

Rumunija ketina perduoti Ukrainai ginklų iš savo atsargųRumunija perduos Ukrainai ginklų iš kai kurių nacionalinės gynybos sistemos įstaigų atsargų. Tai antradienį pranešė leidinys „Romania Libera“.Žengti šį žingsnį leis Rumunijos įstatymų pataisos. Šiuo tikslu Nacionalinės gynybos ministerija parengė nepaprastojo nutarimo projektą. Būsimasis normatyvinis aktas pakeis vyriausybės potvarkį, reguliavusį nacionalinės gynybos pajėgų atsargų kaupimą ir atnaujinimą.Nutarimo projekte pažymima, kad tai būtina padaryti dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.Jei šiam dokumentui bus pritarta, tai Rumunija galės tiekti ginklus iš savo atsargų Ukrainai kaip NATO partnerei. Manoma, kad Ukrainai veikiausiai bus pasiūlyta buvusioje Sovietų Sąjungoje pagamintos ginkluotės, kurią Ukrainos kariškiai moka naudoti.

Ragina skelbti 4 dienų paliaubasJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas antradienį pasmerkė naują Rusijos puolimą Rytų Ukrainoje ir paragino per krikščionių ortodoksų Didžiąją savaitę keturioms dienoms paskelbti paliaubas.„Vietoje naujo gyvenimo šventimo šios Velykos sutampa su Rusijos puolimu Rytų Ukrainoje“, – sakė A. Guterresas reporteriams.„Dėl didelės pajėgų ir ugnies galios koncentracijos ši kova neišvengiamai yra smurtingesnė, kruvinesnė ir destruktyvesnė“, – sakė jis ir paragino padaryti „humanitarinę pauzę“ nuo ortodoksų Didžiojo ketvirtadienio iki Velykų sekmadienio balandžio 24-ąją.

Meras: mes apginsime CharkivąCharkivo meras Ihoris Terachovas BBC sakė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos pajėgos apgins miestą.„Tikiu, kad apginsime Charkivą. Nesuteiksime Rusijos agresoriui šanso ir tai mums labai svarbu“, – sako meras.Anot jo, Rusijos puolimas vyksta iš šiaurinės pusės.„Kiek aš žinau, ten vyksta įnirtingos kovos, o Ukrainos pajėgos gerai atremia priešą“, – tvirtino I. Terachovas.

Gubernatorius: per naują apšaudymą Charkive žuvo trys žmonėsMažiausiai trys žmonės žuvo ir 21 buvo sužeistas antradienį per naujus Rusijos apšaudymus antrame Ukrainos mieste Charkive, pranešė vietos valdžia.Pranešimas paskelbtas kitą dieną po smūgių mieste, esančiame netoli Rusijos sienos, kai žuvo penki žmonės.„Šiuo metu Charkive, deja, mirė trys žmonės“, – „Telegram“ kanale sakė regiono gubernatorius Olegas Sinegubovas. Ukrainos televizijai „Hromadske“ jis taip pat sakė, kad antradienį per smūgius keturiuose skirtinguose gyvenamuosiuose rajonuose sužeistas 21 žmogus. „Charkivo apšaudymo intensyvumas padidėjo“, – teigė O. Sinegubovas, paprašęs gyventojų slėptis ir neiti į lauką.

Čekijos prokurorai tiria karo nusikaltimus UkrainojeČekijos prokurorai pradėjo preliminarų tyrimą dėl galimų karo nusikaltimų Ukrainoje per Rusijos invaziją.Tyrimą prižiūrinti Aukštoji prokuratūra Prahoje antradienį nurodė, jog pradinė informacija iš Ukrainos rodo esant karo nusikaltimų pagal tarptautinę teisę požymių.Pasak prokuratūros, tyrimo tikslas yra gauti įrodymus iš liudininkų ir nukentėjusiųjų, atvykusių ieškoti prieglobsčio Čekijoje. Čekai savo veiksmus derina su Eurojustu – Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo agentūra.Tyrėjai ketina aiškintis įtariamą uždraustų ir neteisėtų kariavimo priemonių ir metodų naudojimą.

Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka nepatvirtino anksčiau pasirodžiusių žinių, kad gamyklos „Azovstal“ rajone esančioje ligoninėje, kuriai smogė Rusijos pajėgos, slapstėsi žmonės.„Apylinkėse aplink „Azovstal“ niekas jau seniai nesislapsto, ypač anksčiau sugriautame ligoninės pastate“, – teigia P. Andriuščenka.Anksčiau Ukrainos žiniasklaida perspausdino deputato, verslininko Sergejaus Tarutos socialinių tinklų įrašą, kuriame teigiama, kad Rusijos kariai numetė galingą bombą ant Mariupolio ligoninės, kurioje esą slėpėsi beveik 300 žmonių.

Nyderlandai siųs sunkesnę ginkluotę UkrainaiNyderlandai rems Ukrainą sunkesniais ginklais, tokiais kaip šarvuočiai, tviteryje paskelbė Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte.Tai buvo pažadėta per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Kartu su sąjungininkėmis nagrinėjamas „papildomos sunkesnės medžiagos pristatymas“. Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren televizijos kanalui NOS sakė, kad „Putinui pradėjus puolimą Donbase, prasideda naujas karo Ukrainoje etapas. Mes ir toliau remsime Ukrainą“.Nyderlandai pažadėjo ginklų siuntas netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną. Tačiau pastarąsias kelias savaites vyriausybė sąmoningai neskelbė daugiau informacijos apie siuntas.

Ukrainos parlamento deputatas, verslininkas Sergejus Taruta praneša, kad Rusijos okupantai numetė galingą bombą ant gamyklos „Azovstal“ rajone esančios Mariupolio ligoninės, kurioje slėpėsi beveik 300 žmonių, tarp jų ir vaikai. Kaip feisbuke skelbia politikas, remiantis jo turima informacija, išlikusioje ligoninės dalyje buvo sužeistų Ukrainos gynėjų ir paprastų Mariupolio žmonių su vaikais.

Ukraina ir Rusija penktą kartą apsikeitė belaisviaisAntradienį tarp Ukrainos ir Rusijos įvyko penktas apsikeitimas karo belaisviais. Tai pranešė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.„Šiandien buvo išlaisvinta 60 Ukrainos kariškių, tarp jų – 10 karininkų. Taip pat namo grįžta 16 civilių. Iš viso – 76 žmonės“, – informavo ji.Kaip praneša UNIAN, pirmas visavertis apsikeitimas karo belaisviais įvyko kovo 24 d. Tada Ukraina susigrąžino 10 kariškių mainais į 10 okupantų.Balandžio 1 d. buvo pranešta apie antrą apsikeitimą belaisviais: Ukrainai pavyko susigrąžinti 86 kariškius, tarp kurių buvo 15 moterų.Trečias apsikeitimas įvyko balandžio 9 d. – buvo išlaisvinti 12 Ukrainos karių ir 14 civilių. Per ketvirtą apsikeitimą balandžio 14 d. buvo išlaisvinti 22 kariškiai ir 8 civiliai.

Ukrainos policija: Kyjivo srityje žuvo daugiau nei tūkstantis civiliųDėl Rusijos armijos veiksmų Kyjivo srityje žuvo daugiau nei tūkstantis civilių, sako regiono policijos vadovas Andrejus Nebitovas, praneša „Ukrainska Pravda“.Pasak jo, Bučoje rasta daugiau nei 420 nužudytų žmonių.Jis pabrėžė, kad aukų skaičius didėja, nes žmonės grįžta į savo gyvenvietes ir randa mirusiųjų kūnus namuose, rūsiuose ar šuliniuose.

Charkivo meras Ihoris Terechovas sako, kad Rusijos pajėgos nuo sekmadienio be perstojo bombarduoja gyvenamuosius rajonus. „Priešas taikosi į civilius, daug žmonių sužeista, o kai kurie, deja, žuvo“, – CNN kalbėjo I. Terechovas. Charkivo gubernatorius Olehas Sinegubovas pranešė, kad antradienį rusams apšaudžius kelis miesto rajonus žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar 16 buvo sužeisti. Jis sakė, kad Charkive apšaudymų intensyvumas išaugo ir ragino gyventojus būti slėptuvėse. https://twitter.com/bjoernstritzel/status/1516358218678784005?ref_src=twsrc%5Etfw

Nuo karo pradžios PSO užfiksavo 147 Rusijos pajėgų atakas prieš Ukrainos medicinos įstaigasNuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios buvo užfiksuotos 147 atakos prieš medicinos įstaigas.Tai antradienį tviteryje pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak jo, PSO griežtai smerkia nesiliaujančius išpuolius prieš Ukrainos medicinos įstaigas, šios atakos turi būti nutrauktos.„Iki šiol PSO patvirtino 147 atakas, per kurias 73 žmonės žuvo, o dar 53 buvo sužeisti. Karas nebus sprendimas. Aš dar kartą raginu Rusiją jį nutraukti“, – parašė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Rusija pareiškė atidaranti Ukrainos kariams skirtą humanitarinį koridorių iš MariupolioRusija antradienį pareiškė, kad jos kariuomenė atidarė humanitarinį koridorių iš Ukrainos Mariupolio uostamiesčio, kuriuo iš čia gali išvykti pasiduoti sutikę ukrainiečių kariai.„Rusijos ginkluotosios pajėgos atidarė humanitarinį koridorių savanoriškai pasidavusio Ukrainos karinio personalo ir nacionalistinių dalinių kovotojų išvedimui“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad atitinkamas koridorius buvo atidarytas 14 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Mokslininkai: Estija yra didžiausia Ukrainos donorė pagal BVPVokietijos mokslininkų surinktais duomenimis, maža Baltijos valstybė Estija yra didžiausia pagalbos Ukrainai donorė, lyginant su šalies bendruoju vidaus produktu (BVP).Kylio pasaulio ekonomikos institutas nustatė, kad nuo karo, kilusio Rusijai įsiveržus į kaimyninę šalį, pradžios vasario 24 d. Estija pažadėjo pagalbą, kurios vertė siekia beveik 0,8 proc. jos BVP.Toliau pagal „Ukraine Support Tracker“ (Ukrainos paramos sekimo programos) duomenų banką eina Lenkija – jos pagalba siekia beveik 0,2 proc. BVP, po jos – Lietuva – beveik 0,1 proc. BVP.Vertinant absoliučiais skaičiais, didžiausius įsipareigojimus prisiėmė Jungtinės Valstijos, jų pagalbos vertė siekia maždaug 7,6 mlrd. eurų (8,2 mlrd. JAV dolerių), po jų eina Lenkija, Didžioji Britanija ir Vokietija. Visos Europos Sąjungos (ES) šalys kartu pažadėjo skirti apie 2,9 mlrd. eurų ir dar 1,4 mlrd. eurų iš ES institucijų bei 2 mlrd. eurų iš Europos investicijų banko.Ukrainos paramos sekimo programa sistemingai fiksuoja viešai žinomos karinės, finansinės ar humanitarinės paramos, kurią Ukrainai pažadėjo 31-os Vakarų valstybės vyriausybės, vertę, rašoma instituto pranešime spaudai.

Kremlius sako „neturintis teisės“ diskutuoti apie dingusią karo laivo „Moskva“ įguląKremlius antradienį atsisakė atskleisti bet kokias detales apie aukas, patirtas nuskendus Rusijos raketiniam kreiseriui „Moskva“, tėvams raginant paskelbti tiesą apie jų dingusius vaikus.Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas nuskendo praėjusią savaitę po sprogimo ir gaisro, kurį, pasak Ukrainos, sukėlė sėkmingas raketų smūgis, o Rusija teigė, kad dėl sprogusios amunicijos. Rusijos valdžia sakė, kad įgula buvo evakuota iš karo laivo, galinčio gabenti iki 680 jūreivių, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Po to, kai „Moskva“ nuskendo, laive tarnavusių jūreivių, įskaitant šauktinius, tėvai ir kiti šeimos nariai socialinėje žiniasklaidoje teigė, kad jų vaikai dingo ir kad jiems reikia atsakymų. Paprašytas pakomentuoti situaciją, prezidento Vladimiro Putino atstovas antradienį sakė, kad Kremlius neturi teisės atskleisti jokių detalių.„Visa komunikacija vyksta tik per Gynybos ministeriją, – sakė atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. – Visą informaciją apie tai skelbia Gynybos ministerija, ir čia mes nesame įgalioti nieko skelbti“.Kelios šeimos socialiniuose tinkluose ar pareiškimuose nepriklausomai Rusijos ar užsienio spaudai teigė negalinčios rasti savo vaikų, tarnavusių laive „Moskva“. Dmitrijus Škrebecas sakė, kad jo šauktinis sūnus Jegoras laive buvo virėjas, o dabar yra įtrauktas į dingusiųjų sąrašą. „Šauktinis, kuris neturėjo dalyvauti karo veiksmuose, yra įtrauktas į dingusiųjų sąrašą“, – sakė jis didžiausiame Rusijos socialiniame tinkle „VKontakte“. Jis teigė, kad po to, kai pamėgino daugiau sužinoti apie tragediją, kreiserio vadas ir jo pavaduotojas tapo nepasiekiami.Pirmadienį D. Škrebecas sakė, kad palaiko ryšius su dar trimis šeimomis, kurių šauktiniai sūnūs taip pat dingo laivui nuskendus. „Mums reikia raštiškų atsakymų į mūsų klausimus apie mūsų vaikų buvimo vietą“, – sakė D. Škrebecas.Nepriklausoma naujienų svetainė rusų kalba „Meduza“, remdamasi Juodosios jūros vadovybei artimu šaltiniu, pranešė, kad žuvo 37 „Moskva“ įgulos nariai. Apie 100 vyrų buvo sužeisti, o tikslus dingusiųjų skaičius nežinomas, rašoma leidinyje. Laive, kai jis nukentėjo, buvo apie 500 žmonių, nurodė „Meduza“, cituodama šaltinį.

Lenkija teigia galinti priimti mažiausiai 10 000 sužeistų Ukrainos kariųLenkija, esant reikalui, į savo sveikatos priežiūros institucijas galėtų priimti mažiausiai 10 000 sužeistų Ukrainos karių. Tai antradienį pareiškė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis, kurį cituoja agentūra „Reuters“.M. Morawieckis sakė Ukrainos Lvivo mieste susirinkusiems žurnalistams, kad Lenkija šiuo metu jau gydo keliasdešimt kareivių, tačiau yra pasirengusi jų priimti dar daugiau. „Esant reikalui, esame pasirengę priimti mažiausiai 10 000 karių, – pareiškė jis. – Darome visa, ką galime, kad priimtume ir gydytume visus sužeistus karius iš Ukrainos.“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė transliuotojui CNN, kad per Rusijos sukeltą karą jau žuvo nuo 2 500 iki 3 000 Ukrainos karių, o dar 10 000 sužeista.M. Morawieckis antradienį lankėsi Lvive, kur atidarė Lenkijos lėšomis pastatytą gyvenamųjų konteinerių miestelį karo pabėgėliams apgyvendinti.

Turkija perspėja, kad prireiks dešimčių metų atkurti pasitikėjimą RusijaTurkija antradienį perspėjo, kad, Maskvai priėmus sprendimą įsiveržti į Ukrainą, gali prireikti „dešimčių metų“, kad būtų atkurtas Vakarų ir Rusijos pasitikėjimas.„Žinoma, mes matome naujo šaltojo karo pradžią, – sakė užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu per bendrą su kolega iš Vengrijos Peteriu Szijjarto pasirodymą žiniasklaidai. – Prireiks daug laiko, kol tai pasikeis. Gali prireikti dešimčių metų, kol bus atkurtas pasitikėjimas, bet manome, kad reikia imtis skubių veiksmų, siekiant nutraukti ugnį.“Turkija, palaikanti šiltus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina, mėgina tarpininkauti, kad būtų užbaigtas beveik du mėnesius trunkantis konfliktas. Būdama NATO narė, ji aprūpina Kyjivą koviniais bepiločiais orlaiviais, tačiau vengia prisijungti prie Vakarų sankcijų Maskvai.Turkija yra surengusi du Rusijos ir Ukrainos derybininkų pokalbių ratus, dėl taikos proceso žlugimo kaltinami įtariami Rusijos žiaurumai Kyjivo priemiestyje Bučoje ir raketų ataka Kramatorsko geležinkelio stotyje. „Nepaisant besikeičiančių aplinkybių šioje srityje, manome, kad vis dar yra šansų diplomatijai“, – sakė M. Cavusoglu.

Ispanijos premjeras artimiausiomis dienomis lankysis UkrainojeIspanijos premjeras Pedro Sanchezas artimiausiomis dienomis lankysis Ukrainos sostinėje Kyjive ir ten susitiks su šios šalies prezidentu Volodymyru Zelenskiu, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniu vyriausybėje.P. Sanchezas paseks keleto kitų Europos Sąjungos (ES) lyderių, įskaitant Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen ir Jungtinės Karalystės (JK) bei Čekijos premjerus, pavyzdžiu. Visi jie jau lankėsi Ukrainoje, kad Rusijos invazijos akivaizdoje parodytų savo paramą šaliai ir jos žmonėms.P. Sanchezas pirmadienį pranešė, kad Ispanija vėl atidarys savo ambasadą Kyjive.

Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas pagrasino, kad Rusijos pajėgos dar šiandien užims „Azovstal“ gamyklą Mariupolyje.Kiek anksčiau antradienį Rusija pareikalavo, kad apsiaustą Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį tebeginančios pajėgos „nedelsdamos sudėtų ginklus“.Rusijos gynybos ministerija paragino Kyjivą pademonstruoti „sveiką protą ir duoti atitinkamus įsakymus kovotojams nutrakti beprasmišką priešinimąsi“.Maskva pridūrė, kad Mariupolio gynėjams bus „garantuotas išgyvenimas“, jeigu jie pasiduos iki vidurdienio (vietos ir Lietuvos) laiku.

Zelenskio patarėjas: su tinkama ginkluote galime įveikti Rusijos puolimą rytuoseUkrainos prezidento patarėjas Ihoris Žovkva sako, kad Ukraina gali įveikti atnaujintą Rusijos puolimą rytuose, jei turės tinkamos ginkluotės. Pasak jo, Rusija pirmadienį pradėjo planuotą „koncentruotą puolimą“ Ukrainos rytuose.„BBC Radio 4“ laidai „Today“ I. Žovkva sakė, kad Ukrainos pajėgoms dabar labai svarbu turėti sunkiosios ginkluotės, įskaitant artilerijos sistemas, tankus ir šarvuočius. Jei Ukraina turės šiuos ginklus, ji galės atlaikyti Rusijos puolimą ir iškovoti pergalę rytiniame regione, teigia V. Zelenskio patarėjas.Jis pridūtė, kad ginklų siuntos iš Vakarų „gerėja“, o naujausioje JAV karinės pagalbos siuntoje buvo „priemonių, kurių Ukrainai tikrai reikia“.

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija paskelbė atnaujintą žemėlapį, kuriame pavaizduotas Rusijos pajėgų judėjimas Ukrainoje.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1516341781331419136?ref_src=twsrc%5Etfw

Lavrovas kalba apie „naują etapą“ kare prieš UkrainąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį per interviu „India Today“ paskelbė apie „naujo etapo“ pradžią kare prieš Ukrainą, kurį Rusija vadina „specialiąja karine operacija“. „Ši operacija tęsis, dabar prasideda naujas šios specialiosios operacijos etapas. Ir, mano nuomone, tai bus svarbus momentas šioje specialiojoje operacijoje“, – sakė jis. S. Lavrovo teigimu, Rusijos tikslas Ukrainoje buvo „visiškas Donecko ir Luhansko respublikų išlaisvinimas“.

Rusija teigia surengusi Rytų Ukrainoje dešimtis aviacijos ir raketų smūgių Rusijos pajėgos surengė dešimtis aviacijos ir raketų smūgių Rytų Ukrainoje, pranešė Gynybos ministerija, Kyjivui paskelbus, kad Maskva pradėjo didelį puolimą Donbase.Ministerijos pranešime sakoma, kad „tiksliai nutaikomomis oro bazavimo raketomis“ buvo smogta 13-ai ukrainiečių pozicijų Donbase, įskaitant svarbų Slovjansko miestą. Rusija pridūrė, kad per kitas atakas iš oro buvo „smogta 60-iai Ukrainos karinių objektų“, įskaitant taikiniu rytiniuose miestuose.Ministerija teigia, kad Rusijos pajėgos sunaikino du sandėlius Luhansko srities Červona Polianos gyvenvietėje ir Balaklijoje pietinėje Charkivo srityje, kuriuose esą buvo laikomos Ukrainos taktinių balistinių raketų „Točka U“ kovinės galvutės.Raketomis ir artilerijos smūgiais praeitą naktį atakuoti iš viso 1 260 karinių taikinių, sakoma ministerijos pranešime.„Rusijos oro erdvės gynybos sistemos prie Malynivkos gyvenvietės Donecko srityje numušė Ukrainos naikintuvą MiG-29“, – informavo ministerija.Vėlai pirmadienį Ukrainos vyriausybė pranešė, kad šalies rytuose Rusija pradėjo didelio masto puolimą, atverdama naują etapą per jau beveik du mėnesius vykdomą karinę kampaniją.V. Putinas vasario 24 dieną inicijavo įsiveržimą į kaimyninę šalį, tvirtindamas, kad ten vykdomas rusakalbių „genocidas“. Jis taip pat apkaltino provakarietišką valstybę glaudžiais ryšiais su NATO, kurią Maskva laiko grėsme nacionaliniam saugumui, ir savo pajėgoms kėlė uždavinį Ukrainą „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“. Tačiau Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose šį įsiveržimą laiko neišprovokuotu ir nepagrįstu.Per kautynes, kurių metu Rusijos pajėgos beatodairiškai atakuoja gyvenamąsias teritorijas, žuvo tūkstančiai civilių, dar milijonai buvo priversti palikti savo namus.Tačiau Rusijos sausumos pajėgų veržimasis įstrigo dėl stipresnio nei tikėtasi Ukrainos pasipriešinimo. Vakarų pareigūnų teigimu, įtakos taip pat turėjo Rusijos taktinės klaidos, žema karių moralė, maisto, degalų trūkumas, šalti orai bei kitos problemos.Atitraukusi pajėgas iš Ukrainos šiaurinės ir šiaurės rytinės dalies, Rusija dabar susitelkė į puolimą šalies rytuose.

„Meduza“: žuvo mažiausiai 37 laivo „Moskva“ įgulos nariai Nepriklausomas rusų portalas „Meduza“ praneša, kad nuskendus Rusijos kreiseriui „Moskva“ žuvo mažiausiai 37 jūreiviai. Portalas remiasi šaltiniais, turinčiais gerų ryšių su Rusijos Juodosios jūros flotile. Aukų kūnai esą nugabenti į Sevastopolio uostamiestį Krymo pusiasalyje.Vieno jūreivio motina laikraščiui „Novaja Gazeta“ sakė, kad žuvo „apie 40“ jūreivių. „Meduza“ šaltiniai, be to, kalba apie 100 sužeistųjų ir daug jūreivių, kurie laikomi dingusiais. Iš viso laive buvo apie 500 jūreivių.Rusijos gynybos ministerija tuo tarpu apie žuvusiuosius neskelbia. Laivas esą buvo „visiškai“ evakuotas.Rusija tvirtina, kad laive būta incidento, po kurio kilo gaisras. Jis esą nuskendo, kai audringoje jūroje buvo tempiamas į Sevastopolio uostą. Ukrainos vadovybė tuo tarpu teigia, kad ukrainiečių pajėgos smogė laivui „Neptune“ tipo raketomis ir jį nuskandino.

Šoigu pirmą kartą per tris savaites pakomentavo karą UkrainojeRusijos gynybos ministras Serėjus Šoigu antradienį pareiškė, kad Rusija „nuosekliai vykdo DNR ir LNR išlaisvinimo planą“.Jis kaltino JAV ir kitas Vakarų šalis, kad šios neva daro viską, kad kuo labiau „ištęstų“ karo eigą.„Didėjantys užsienio ginklų tiekimo kiekiai aiškiai rodo jų ketinimus provokuoti Kyjivo režimą kovoti „iki paskutinio ukrainiečio“, – sakė S. Šoigu.Jis pastaruoju metu nedažnai rodėsi viešumoje ir nedarydavo jokių pareiškimų. Viešojoje erdvėje buvo spėliojama, kad S. Šoigu turi sveikatos problemų.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 20 800 kariųRusija nuo savo karo prieš Ukrainą pradžios šalyje jau neteko apie 20 800 karių. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Štabo duomenimis, nuo vasario 24 dienos iki balandžio 19-osios Rusija taip pat neteko 802 tankų, 2 063 šarvuočių, 386 artilerijos sistemų, 132 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 67 oro gynybos sistemų, 169 lėktuvų, 150 sraigtasparnių, 1 495 transporto priemonių, 8 laivų, 76 degalų cisternų, 158 dronų ir 27 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Arestovyčius: Rusijos puolimas Ukrainos rytuose žlugsNaujasis Rusijos puolimas Rytų Ukrainoje vyksta labai atsargiai ir žlugs, nes Rusijos pajėgoms trūksta jėgų pralaužti Ukrainos gynybą, sako Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.Kaip rašo„Reuters“, O. Arestovyčius sakė, kad Rusijos pajėgos bandė rasti „jautrių vietų“ Ukrainos gynyboje.„Jų puolimas žlugs – užtikrinu jus 99-iais procentais. Jiems tiesiog neužtenka jėgų“, – kalbėjo O. Arestovyčius.„Mūšis dėl Donbaso, kuris buvo paskelbtas ir, matyt, prasidėjo vakar, vyksta labai atsargiai. Mūšis vyks ne Rusijos naudai“, – per Ukrainos nacionalinę televiziją sakė jis.

Rusija paskelbė naują ultimatumą Mariupolio gynėjams Rusija antradienį pareikalavo, kad apsiaustą Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį tebeginančios pajėgos „nedelsdamos sudėtų ginklus“. Rusijos gynybos ministerija paragino Kyjivą pademonstruoti „sveiką protą ir duoti atitinkamus įsakymus kovotojams nutrakti beprasmišką priešinimąsi“. Maskva pridūrė, kad Mariupolio gynėjams bus „garantuotas išgyvenimas“, jeigu jie pasiduos iki vidurdienio (vietos ir Lietuvos) laiku. Tai yra naujausias Rusijos pasiūlymas pasiduoti svarbų Azovo jūros uostamiestį ginančioms pajėgoms per jau ilgiau kaip pusantro mėnesio besitęsiančią apsiaustį. Maskvos pajėgoms svarbu užimti Mariupolį, nes tuomet jos užsitikrintų sausumos koridorių tarp Rusijos 2014 metais aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų kontroliuojamų rytinių Ukrainos sričių. Be to, kritus Mariupoliui atsilaisvintų apsiaustyje dalyvaujančios Rusijos pajėgos, kurios galėtų dalyvauti tolesniame puolime vadinamajame Donbaso regione. „Azovstal“ gamykla, užimanti daugiau kaip 11 kv. km teritoriją, yra paskutinė Ukrainos pajėgų tebekontroliuojama reikšminga Mariupolio dalis. Mariupolio meras teigia, šturmą antradienį pradėjusios Rusijos pajėgos apšaudo ne tik „Azovstal“, bet ir gyvenamuosius pastatus. https://t.me/stranaua/37391

Rusija tvirtina, kad naktį į antradienį Rytų Ukrainoje surengė dešimtis antskrydžių Naktį į antradienį Rusijos kariuomenė Ukrainos rytuose surengė dešimtis antskrydžių. Tai antradienį pareiškė Rusijos gynybos ministerija.Anot ministerijos, Donbase „didelio tikslumo raketomis“ smogta 13-ai Ukrainos pozicijų, o per kitus anskrydžius, be kita ko, surengtus miestuose netoli fronto linijos, esą smūgiuota dar 60-čiai Ukrainos karinių objektų.

Iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko 2,838 mln. pabėgėlių Nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko 2,838 mln. pabėgėlių. Tai antradienį pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba, kuria remiasi BBC.Tačiau pastarosiomis savaitėmis atvykėlių skaičiai kur kas sumažėjo ir padaugėjo vykstančiųjų į Ukrainą. Pasieniečių duomenimis, Velykų savaitgalį iš Lenkijos į Ukrainą išvyko daugiau žmonių, nei atvyko iš šios šalies.Anot pasieniečių, pirmadienį Lenkijos sieną kirto 20 000 žmonių, arba 16 proc. daugiau nei sekmadienį. Tačiau tuo pat metu iš šalies į Ukrainą išvyko 14 400 asmenų. Bendras nuo karo pradžios į Ukrainą iš Lenkijos išvykusių žmonių skaičius šiuo metu siekia 738 000.Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, iš visų į Lenkiją iš Ukrainos atvykusių žmonių šalyje pasiliko apie 1,2–1,4 mln.

Skelbiama, kad rusų pajėgos šturmuoja „Azovstal“Savavališkai pasiskelbusi vadinamoji „Donecko liaudies respublika“ (DLR) skelbia apie pradėtą metalurgijos įmonės „Azovstal“ šturmą.„Kiek aš žinau, dalis grupių, kurios buvo specialiai atrinktos šturmuoti šį objektą, jau pradėjo savo darbą, Rusijos Federacija mums puikiai padeda – tai aviacija ir artilerija“, – pareiškė DLR atstovas Eduardas Basurinas. Mariupolio miesto taryba pirmadienį nurodė, kad daugiau kaip tūkstantis civilių yra įstrigę metalurgijos įmonėje „Azovstal“, kur yra įsitvirtinusios Ukrainos pajėgos, įsitraukusios į žūtbūtinę kovą su atakuojančiomis Rusijos pajėgomis.

Ukrainoje jau trečią dieną iš eilės neevakuojami civiliai gyventojaiAntradienį, jau trečią dieną iš eilės, Ukrainoje nebus humanitarinių koridorių civiliams evakuoti, nes Rusijos pusė nesutinka, antradienį sakė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.„Šiandien, balandžio 19 dieną, humanitarinio koridoriaus, deja, nebus, – I. Vereščuk parašė „Telegram“. – Intensyvus Donbaso bombardavimas tęsiasi“.

Ukraina: byloje dėl Rusijos karo nusikaltimų jau nustatyti 585 įtariamiejiByloje dėl Rusijos karo nusikaltimų, Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, jau nustatyti 585 įtariamieji.„Pagrindinė byla dėl Rusijos agresijos: 585 įtariamieji, tarp kurių – Rusijos karinės ir politinės vadovybės atstovai, įskaitant ministrus, deputatus, kariuomenės vadus, pareigūnus, teisėsaugos institucijų vadovus, karo kurstytojus ir Kremliaus propagandistus“, – generalinę prokuratūrą cituoja „Ukrinform“.Pranešama, kad iki antradienio ryto Ukrainos teisėsauga iš viso inicijavo 7 280 baudžiamųjų bylų dėl Rusijos Federacijos agresijos ir karo nusikaltimų. Be kita ko, užfiksuoti jau 3 326 nusikaltimai Ukrainos nacionaliniam saugumui, įskaitant 2 180 nusikaltimų, susijusių su pasikėsinimu į Ukrainos teritorinį vientisumą ir neliečiamumą ir 569 su valstybės išdavyste bei dar 58 su sabotažu susiję nusikaltimai.

Luhansko srities gyventojams – įspėjimas skubiai evakuotis Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Gaidajus paragino regiono gyventojus skubiai evakuotis.„Nėra laiko galvoti. Sprendimai turėtų būti priimti nedelsiant“, – sako S. Gaidajus. Jis pridūrė, kad tūkstančiai Kreminos, kurią pirmadienį užėmė Rusijos pajėgos, gyventojų „nespėjo evakuotis ir dabar yra laikomi rusų įkaitais“.S. Gaidajus taip pat pranešė, kad naktį Ukrainos kariuomenė atmušė Rusijos puolimą Rubižnėje ir Popasnoje. Anot jo, naktį atakų, apšaudymų ir oro antskrydžių skaičius gerokai išaugo, tačiau rusų pajėgoms nepasisekė.

Japonija perduos Ukrainai apsaugos nuo cheminio ginklo priemoniųJaponija perduos Ukrainai apsauginių kaulių ir rūbų, skirtų apsisaugoti nuo cheminio ginklo. Tai antradienį paskelbė Japonijos gynybos ministras Nobuo Kishis. Be to, Ukrainai jos gynybiniame kare prieš Rusiją bus skirta komercinių dronų žvalgybai. Taip atsižvelgiama į vyriausybės Kyjive prašymą.„Mes ir toliau teiksime Ukrainos vyriausybei kiek įmanoma didesnę paramą“, - pabrėžė ministras. Neseniai Japonija jau perdavė neperšaunamų liemenių, šalmų ir karinių rūbų kovai žiemą.Įgyvendinant ekonomines sankcijas Maskvai, antradienį Japonijoje įsigaliojo draudimas importuoti iš Rusijos 38 prekes, įskaitant degtinę ir medienos produktus. Uždrausti produktai sudaro kiek daugiau nei 1 proc. importo iš Rusijos, pranešė japonų naujienų agentūra „Kyodo“. Japonija, griežtindama sankcijas Rusijai, veikia kartu su Vakarais.

Įvardijo Rusijos tikslusPagrindinės Rusijos pastangos yra sutelktos į visišką Donecko ir Luhansko sričių teritorijos kontrolę bei anksčiau okupuotos teritorijos išlaikymą. Taip teigiama naujausioje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje, kurią skelbia UNIAN.Generalinis štabas nurodo, kad tęsiasi ir Mariupolio blokada ir apšaudymas, taip pat Rusijos raketų atakos prieš kitus Ukrainos miestus.

Pentagonas: nuskendusiame laive „Moskva“ branduolinio ginklo nebuvoNuskendusiame rusų karo laive „Moskva“, JAV vyriausybės vertinimu, branduolinio ginklo nebuvo. „Neturime duomenų, kad tuo metu, kai nuskendo laivas, jame buvo atominių ginklų“, - pirmadienį sakė aukštas Pentagono atstovas.Tikslių duomenų apie įgulos likimą jis pasakyti negalėjo. Esą yrą duomenų, kad dalis jūreivių išgyveno. Tačiau labai tikėtina, kad yra ir žuvusiųjų.Rusijos gynybos ministerija prieš tai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame esą matyti šimtai „Moskva“ laivo įgulos narių. Tačiau neaišku, nei kada įrašas darytas, nei ar tai iš tiesų yra „Moskva“ įgula, sakė Pentagono atstovas.„Mes negalime pasakyti, kiek buvo išgyvenusiųjų ar kiek jūreivių nuskendus laivui žuvo“, - pridūrė atstovas.

Britai siunčia į Ukrainą šarvuotus raketų paleidimo įrenginiusRusijai pradėjus plataus masto puolimą ir siekiant perimti šalies rytų kontrolę, Jungtinė Karalystė netrukus nusiųs Ukrainai šarvuotų raketų paleidimo įrenginių.Kaip rašo laikraštis „The Sun“, Gynybos ministerija prieš dvi savaites Solsberio lygumoje ukrainiečiams pademonstravo didelio greičio raketų paleidimo įrenginį „Stormer“ (HVM), o laikraštis priduria, kad 13 tonų sveriančias transporto priemones per kelias dienas į karą galima nuskraidinti transporto lėktuvais C-17.„Stormer“ gamina „BAE Systems“, jam valdyti reikia tik trijų žmonių, jame naudojamos raketos „Starstreak“, kuriomis galima numušti žemai skrendančius orlaivius.

Ukrainos premjeras: Mariupolį vis dar ginameUkrainos pajėgos, ginančios apgultą Mariupolio uostamiestį, iki galo kovos prieš Rusijos karius, sako Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.Jis BBC sakė, kad Ukrainos pajėgos nepaisė Rusijos nustatyto termino Mariupolyje pasiduoti iki sekmadienio.„Miestas vis dar yra. Vis dar yra mūsų karinės pajėgos, mūsų kariai, todėl jie kovos iki galo“, - sakė premjeras.Rusijos kariuomenė teigia kontroliuojanti beveik visą Mariupolį, o Ukrainos „Azovo“ batalionas vis dar laikosi „Azovstal“ - didžiulėje plieno gamykloje, iš kurios atsiveria vaizdas į Azovo jūrą.

Rusija kaltina Ukrainą išpuoliuUkrainos pajėgos antradienio naktį smogė kaimui netoli Rusijos sienos, pareiškė Rusijos Belgorodo provincijos gubernatorius. „Telegram“ kanale paskelbtoje žinutėje Viačeslavas Gladkovas pridūrė, kad vienas gyventojas buvo sužeistas."Ukrainos žiniasklaida tokį pranešimą iškart pavadino provokacija.Rusija jau ir anksčiau tvirtino, kad Ukraina vykdė išpuolius prieš Belgorodo sritį.

Ukraina: sunaikinta ar apgadinta 30 proc. šalies infrastruktūrosPer Rusijos invaziją, Ukrainos duomenimis, iki šiol apgadinta arba sugriauta iki 30 proc. šalies infrastruktūros. Padaryta žala siekia apie 100 mlrd. dolerių (92,4 mlrd.) eurų, sakė infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.Sugriauta arba apgadinta per 300 tiltų nacionalinės reikšmės keliuose, reikės tvarkyti arba atnaujinti daugiau kaip 8 000 km kelių. Be to, susprogdinta dešimtys geležinkelio tiltų.O. Kubrakovas pareiškė viltį, kad Vakarų šalys padės atstatyti Ukrainą.

Italija į Ukrainą siųs ginklųItalijos parlamentas pritarė ginklų siuntimui į Ukrainą. Tai pareiškė ministras pirmininkas Mario Draghi interviu „Corriere della Sera“, praneša „Ukrinform“.„Sprendimas siųsti ginklus parlamente buvo priimtas beveik vienbalsiai“, – sakė M. Draghi.Sankcijos Rusijai yra būtinos, kad susilpnintų agresorių, bet trumpuoju laikotarpiu jos negali sustabdyti karo, pridūrė M. Draghi. Todėl, pasak jo, ukrainiečiams reikia tiesiogiai padėti ginklais.„To nepadarius būtų tolygu sakyti jiems: pasiduoti, priimti vergiją ir paklusti – tai žinia, priešinga mūsų europietiškoms solidarumo vertybėms. Tuo pat metu norime leisti ukrainiečiams apsiginti“, – sakė M. Draghi.Jis pripažino, kad iš pradžių tikėjosi, jog Rusija greitai laimės, bet dabar „nėra jokių ženklų, kad Ukrainos žmonės galėtų susitaikyti su Rusijos okupacija“.

Pentagonas: pirmieji ginklai iš naujo pagalbos paketo pasiekė UkrainąPirmieji ginklai iš naujo JAV karinės pagalbos paketo pasiekė Ukrainos pasienį. Keturi lėktuvai sekmadienį atgabeno karinės įrangos Ukrainai, pirmadienį pareiškė aukštas JAV gynybos departamento pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės. Netrukus esą laukiama penkto skrydžio.Baltieji rūmai apie 800 mln. dolerių (737 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainos pajėgoms kovoje su Rusijos invaziniais daliniais paskelbė trečiadienį. Į naująjį paramos paketą įtraukta 18 155 mm haubicų, 200 M113 tipo šarvuotų automobilių, 11 Mi-17 sraigtasparnių, 100 kitokių šarvuočių, taip pat artilerijos amunicija.Pentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad NATO rytiniame flange dislokuoti JAV kariai „per ateinančias kelias dienas“ pradės apmokyti ukrainiečių karius, kaip naudotis 155 mm haubicomis. Šių ginklų JAV Ukrainai perduoda pirmą kartą. 155 mm haubicos yra moderniausia šių ginklų versija.

Iš Ukrainos – žinios apie sprogimusUkrainos žiniasklaida antradienio naktį pranešė apie seriją sprogimų palei fronto liniją rytų Ukrainos Donecko mieste ir apšaudymus netoliese esančiuose Marinkoje, Slavjanske ir Kramatorske.Vietos pareigūnai ir vietos žiniasklaida taip pat pranešė, kad sprogimai buvo girdėti Charkive Ukrainos šiaurės rytuose, Mykolaive pietuose ir Zaporožėje pietryčiuose.„Sky News“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių teiginių.Visi sprogimai ir apšaudymai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Rusija pradėjo savo naują didelį puolimą šalies rytuose, bandydama perimti Donbaso kontrolę.