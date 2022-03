Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau tradiciniu tapusiame kasnaktiniame kreipimesi į savo tautą ir visą pasaulį teigė, kad bus nubausti visi, kurie padarė „žiaurumus mūsų žemėje“. „Daug kalbėjo apie humanitarinius koridorius, kalbėjo kiekvieną dieną. Apie galimybę žmonėms palikti miestus, į kuriuos atvyko Rusija, Rusijos kariuomenė... Ir girdėjome pažadą, kad bus humanitariniai koridoriai. Jų nėra. Vietoj humanitarinių koridorių yra tik kruvini išpuoliai. Šiandien [sekmadienį] Irpene buvo nužudyta šeima: vyras, moteris ir du vaikai. Tiesiog kelyje, kaip šaudykloje, kai jie paprasčiausiai bandė palikti miestą, kad išsigelbėtų. Visą šeimą! Kiek tokių šeimų žuvo Ukrainoje?“ – piktinosi V. Zelenskis.

Jis pažymėjo, kad bus nubausti visi, kurie padarė „žiaurumus mūsų žemėje“ ir šaudė į miestus bei gyventojus. „Mes neatleisime. Mes nepamiršime. Mes nubausime kiekvieną, kurie padarė žiaurumus šiame kare, mūsų žemėje. Rasime kiekvieną niekšą, kuris šaudė į mūsų miestus, į mūsų žmones, kuris bombardavo mūsų žemę, paleido raketas, kuris davė įsakymus ir paspaudė paleidimo mygtuką. Jūs neturėsite nė vienos ramios vietos šioje žemėje, išskyrus kapą“, – ryžtingai kalbėjo V. Zelenskis.

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį toliau buvo bombarduojamas Charkivas. Jame Rusijos raketa pataikė į šiauriniame miesto pakraštyje esantį 24 aukštų gyvenamąjį namą. Vietiniai žmonės teigė, kad po oro antskrydžių ir apšaudymų be šio pastato taip pat dega Charkovo maisto ir prekybos universiteto pastatas, apgadintas Charkovo aviacijos instituto bendrabutis – abu jie yra šiaurinėje miesto pusėje.

Rusijos pajėgos suintensyvino apšaudymą ir Kyjivo apylinkėse, teigė prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius. Anot jo, smarkiai apšaudomos Kyjivo apylinkės, Černihivas šiaurėje, Mykolajivas pietuose ir antras pagal dydį šalies miestas Charkivas. Charkivo pareigūnai sakė, kad apšaudymas apgadino televizijos bokštą, o sunkioji artilerija smogė gyvenamiesiems rajonams.

Černihivo pareigūnai teigė, kad raketomis atakuojami visi miesto rajonai. O. Arestovyčius kalbėjo apie „katastrofišką“ padėtį Kijevo priemiesčiuose Bučoje, Hostomelyje ir Irpinėje, kur sekmadienį nepavyko evakuoti gyventojų. Jis sakė, kad vyriausybė daro viską, ką gali, kad evakuacija būtų atnaujinta. Dėl apšaudymo taip pat nepavyko evakuoti civilių gyventojų iš Mariupolio pietuose ir Volnovachos rytuose.

Pranešta, kad Donecko srityje apšaudyti greitosios pagalbos automobiliai, žuvo du Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai.

Naktį skelbta ir apie tai, kad rusai paleido raketą į Tuzlį Odesos srityje. Apie tai pranešė regioninės būstinės atstovas Sergejus Bratchukas.

V. Zelenskis dar sekmadienio dieną įspėjo, kad Rusijos pajėgos ruošiasi apšaudyti Odesą – istorinį uostamiestį Juodosios jūros pakrantėje. „Jie rengiasi bombarduoti Odesą. Odesą!“ – pareiškė jis per vaizdo kreipimąsi.

„Rusai visada atvykdavo į Odesą. Odesoje jie visada jautė tik šilumą. Tik nuoširdumą. O kas dabar? Bombos prieš Odesą? Artilerija prieš Odesą? Raketos prieš Odesą?“ – kalbėjo prezidentas.

„Tai bus karinis nusikaltimas. Tai bus istorinis nusikaltimas“, – pareiškė jis.

Tačiau JAV netiki neišvengiama Rusijos išsilaipinimo operacija Odesoje. Tai pareiškė vyresnysis JAV gynybos departamento pareigūnas naujienų agentūrai „Reuters“. Teigiama, kad Rusijos pajėgos susiduria su „stipriu Ukrainos pasipriešinimu“, kai bando izoliuoti Kijevą, Charkovą ir Černigovą. Pareigūnas apskaičiavo, kad nuo invazijos pradžios Rusija į Ukrainą paleido apie 600 raketų, o į Ukrainą perkėlė apie 95 proc. prie sienų jau dislokuotų kovinių pajėgų.

Ukrainos gynybos strategijų centras taip pat paskelbė, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado jau prarado trečdalį kovinių pajėgų. „Per mažiau nei 11 pasipriešinimo dienų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko neutralizuoti iki 46 tūkst. rusų įsibrovėlių – tai ir žuvę, ir sužeisti, ir paimti į nelaisvę“, - pranešė Gynybos strategijų centro valdybos pirmininkas Andrejus Zagorodniukas.

Jis priminė, kad vasario 24 d., kai buvo pradėta invazija į Ukrainą, Rusijos kariuomenę sudarė 145 tūkst. žmonių. A. Zagorodniuko duomenimis, šiuo metu Rusijos ginkluotųjų pajėgų grupėje Ukrainoje yra iki 100 tūkst. žmonių. Jis taip pat pažymėjo, kad kovo 6 d. duomenimis, Ukrainoje žuvo apie 11 tūkst. žmonių, dar 30-35 tūkst. yra sužeistų.

Pentagonas taip pat nepastebėjo reikšmingos Rusijos kariuomenės pažangos. Anot jo, didžiulė Rusijos kariuomenės kolona prie Kyjivo vis dar stovi vietoje – stebėtojai teigia, kad ji greičiausiai įstrigo purve ir, ko gero, sudegino visą kurą. Tai buvo aptarta per JAV gynybos departamento instruktažą apie karo eigą, teigė oro pajėgos.

Pentagonas nepastebėjo reikšmingo Rusijos kariuomenės pažangos, palyginti su praėjusia diena. Pentagono duomenimis, prieš prasidedant invazijai Rusija dislokavo 95 proc. pajėgų ir ginkluotės, sutelktų prie Ukrainos sienų (ankstesniais skaičiavimais, prieš dvi dienas buvo 92 proc.). Anksčiau „Maxar Technologies“ palydovų vaizdai rodė, kad į Kyjivą nusidriekusi net 64 km Rusijos kariuomenės kolona.

Rusija tęsia karą prieš Ukrainą

"Skynews" skelbia patikslintą informaciją, jog naktį Rusija raketomis iš jūros smogė į Odesos regiono zoną, Tuzlos kaimą. Aoe tai informuojama Odesos regiono karinės administracijos operatyvinio štabo paskelbtame vaizdo įraše. Pranešama ir apie aukas. Teigiama, kad Odesos uostamiestis yra pagrindinis Rusijos taikinys, nes jį užėmus Ukraina būtų atkirsta nuo didžiosios dalies importo ir eksporto jūra.

"RIA Novosti" skelbia humanitarinių koridorių maršrutus iš Mariupolio, Charkovo ir Sumy. Planuojama, kad žmonės pateks į Baltarusijos ir Rusijos teritoriją. https://t.me/rian_ru/151726

Ukrainos gynybos pareigūnai tvirtina, kad jų pajėgos vėl užėmė rytinį Chuhuivo miestą. Ukrainos generalinis štabas nurodė, kad Kijevo pajėgos atsiėmė miestą iš Rusijos karių ir per mūšį Maskvos pajėgoms padarė didelių nuostolių. Ukrainos pareigūnai taip pat tvirtino, kad per mūšį už miestą, kuriame gyvena apie 31 tūkst. žmonių, žuvo du aukšto rango Rusijos vadai. BBC, kuri skelbia šią naujiena, informuoja, kad ji negali savarankiškai patikrinti šių teiginių. Chuhuivas yra strategiškai svarbioje vietoje, maždaug už 23 mylių nuo antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo, kurį daugiau nei savaitę smarkiai apšaudo Rusijos pajėgos.

Meduza.io praneša, jog prieš pat Rusijos valdžiai paskelbiant apie humanitarinius koridorius, televizijos kanalas "Ukraine 24" pranešė, kad "provokatoriai" pasirodė Sumio ir Trostynetso mieste Sumio srityje, prašydami žmonių susirinkti autobusų stotyse ir centrinėse aikštėse, neva evakuotis per "žaliuosius" koridorius.

Apšaudė gyvenamuosius rajonusRusijos kariai kovo 7-osios rytą apšaudė Mykolajivo gyvenamuosius rajonus ir sukėlė gaisrus.Apie tai socialiniame tinkle "Facebook" pranešė Mykolajivo regiono valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos vyriausiasis direktoratas, praneša "Ukrinform".Kovo 7-osios rytas Mykolajivo gelbėtojams ir miestiečiams buvo sunkus ir įtemptas. Po rusų pajėgų apšaudymo gyvenamuosiuose rajonuose ir Mykolajivo priemiesčiuose kilo gaisrai.Pranešama, kad apšaudymas prasidėjo paryčiais. Leidinys "News N" rašo, kad Rusijos kariai bando patekti į Mykolajivo miestą iš Chersono, vyksta mūšis.

Rusijos Federacijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos kovo 7 dieną nuo 10 val. paskelbs ugnies nutraukimo režimą ir atidarys humanitarinius koridorius iš Kijevo, Mariupolio, Charkovo, Sumy. Tokie tylos režimai jau buvo paskelbti ir šeštadienį, ir sekmadienį, tačiau gyventojų evakuoti nepavyko, nes, anot Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Rusijos pajėgos tęsė apšaudymą ir atidaryti humanitarinių koridorių nebuvo įmanoma.

Mykolajevas po apšaudymo: https://t.me/nexta_live/20232

Ukrainos kariuomenė: Rusija rengiasi šturmuoti KyjivąUkrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad Rusijos kariai ruošiasi šturmuoti Kyjivą.Pirmadienį anksti ryte išplatintame biuletenyje Generalinis štabas pranešė, kad Rusijos pajėgos siekia visiškai kontroliuoti Irpinės ir Bučos miestus, esančius netoli Kyjivo.Rusijos pajėgos taip pat „bando užsitikrinti taktinį pranašumą, kad per Brovarsko ir Borispolio rajonus pasiektų rytinius Kijevo pakraščius“, – sakoma biuletenyje.„Kijevo prieigose sutelkta gana daug rusiškos [karinės] technikos ir Rusijos karių“, – Vidaus reikalų ministerijos patarėjo Vadymo Denisenkos žodžius per Ukrainos televiziją citavo internetinis laikraštis „Ukrayinska pravda“.„Kaip suprantame, kad mūšis dėl Kijevo yra pagrindinis mūšis, [kuris vyks] artimiausiomis dienomis“, – sakoma pranešime.

BBC praneša, jog Naujoji Zelandija paskelbė naujų sankcijų, skirtų dešimtims Rusijos piliečių, sąrašą, siekdama, kad šalis nebūtų naudojama kaip bazė, iš kurios būtų išvengta kitų Vakarų šalių bausmių. Ministrė pirmininkė Jacinda Ardern sakė, kad naujosios taisyklės uždraus keliauti 100 Rusijos oligarchų ir neleis Maskvoje registruotoms superjachtoms, laivams ir lėktuvams patekti į Naujosios Zelandijos oro erdvę ar vandenis.

Pietų Korėja nuo pirmadienio uždraudžia savo piliečiams keliauti į Rusijos ir Baltarusijos teritorijas, kurios ribojasi su Ukraina, pranešė šalies Užsienio reikalų ministerija. Ją cituoja CNN.

Stiprus sprogimas nugriaudėjo LuHanske. Kanalas NEXTA praneša, jog veikiausiai dega naftos bazė. https://t.me/nexta_live/20228

Mykolajevas nukentėjo nuo raketų. https://t.me/nexta_live/20226

Kijeve vėl paskelbtas oro antskrydžio pavojusPasak "Ukrinform", Kijevo miesto savivaldybės administracija apie tai pranešė "Telegram" kanale. "Kijeve paskelbtas oro antskrydžio pavojus! Prašome visų skubiai eiti į slėptuves!" – rašoma pranešime.

Popiežius Pranciškus apie Rusijos karinę agresiją: „Ukrainoje teka kraujo ir ašarų upės. Tai ne tik karinė operacija, bet ir karas, atnešantis mirtį, sunaikinimą ir skurdą". Taip jis teigė per savaitinį kreipimąsi į tikinčiuosius Vatikane. Pontifikas paragino atnaujinti derybas. "Šioje išsekusioje šalyje humanitarinės pagalbos poreikis auga kas valandą. Karas yra beprotybė. Prašau, liaukitės", – sakė jis. https://t.me/nexta_live/20224

Nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo jau 38 vaikai, dar 71 nukentėjo. Tokius skaičius paskelbė Liudmila Denisova, Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė, praneša kanalas NEXTA.

Prie Baltųjų rūmų reikalavo griežtesnių sankcijų RusijaiPrie Baltųjų rūmų Vašingtone (JAV) buvo surengtas mitingas, kurio metu buvo reikalaujama virš Ukrainos paskelbti neskraidymo zoną bei sugriežti sankcijas Rusijai, skelbia „Ukrinform“.Anot agentūros, į mitingą prie Baltųjų rūmų susirinko tūkstančiai žmonių.„Atsižvelgdami į niokojančius civilių teritorijų bombardavimus, taip pat į Zaporožės atominės elektrinės valdomo branduolinio ginklo grėsmę, kurią vykdo Rusijos kariai, ukrainiečių bendruomenė ir neabejingi sąjungininkai reikalauja daugiau JAV pagalbos Ukrainai“, – teigė protesto organizatoriai.Jie taip pat atkreipė dėmesį į sustiprėjusią humanitarinę krizę, kuri dabar peržengia Ukrainos sienas ir plinta į kitas Europos valstybes, dėl to taip pat reikia skubiai reaguoti.

Dėl Rusijos invazijos Danija didins gynybos biudžetąDanija planuoja žymiai padidins gynybos biudžetą ir atsikratys rusiškų dujų. Tai pareiškė Danijos ministras pirmininkas Matte'as Frederiksenas.„Istoriniai laikai reikalauja istorinių sprendimų“, – jo žodžius cituoja „Reuters“. Pasak jo, Rusijos invazija į Ukrainą „pažymėjo naują erą Europoje, naują realybę“.

Į Ukrainą Rusijos kariai atsivežė progines uniformasInvazijos į Ukrainą metu rusų įsibrovėliai su savimi atsivežė ir šventines uniformas, feisbuke skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė.„Jie atėjo pas mus nužudyti mūsų vaikų, sugriauti mūsų namų, kad vėliau galėtų žengti paradu; atvežė net uniformas su prisegtais medaliais“, – rašoma pranešime.Pasak Gynybos strategijų centro valdybos pirmininko Andrejaus Zagorodniuko, per mažiau nei 11 pasipriešinimo dienų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko neutralizuoti iki 46 tūkst. Rusijos įsibrovėlių. Į šį skaičių patenka ir žuvusieji, ir sužeisti, ir paimti į nelaisvę, skelbia UNIAN.

Rusijos atleto provokaciją vertins etikos komisijaTarptautinė gimnastikos federacija paprašė Etikos komisijos įvertinti Rusijos gimnasto Ivano Kuliako „šokiruojantį elgesį“ pasaulio taurės etapo varžybose Dohoje, Katare.Trečią vietą vyrų rungtyje ant lygiagrečių užėmęs 20-metis atletas iš vakarų Rusijos miesto Kalugos apdovanojimų ceremonijoje pasirodė „pasipuošęs“ karine simbolika – jo krūtinę puošė ne šalies vėliava, kuri yra uždrausta, o raidė Z, šiuo metu plačiai naudojama rusų kariniuose veiksmuose. Maža to, šį akiplėšišką veiksmą I. Kuliakas atliko tiesiai prieš čempionu tapusio Ukrainos atstovo Iljos Kovtuno akis. Tiek jis, tiek antras likęs kazachas Miladas Karimi, kaip yra įprasta tokioms ceremonijoms, ant podiumo lipo apsirengę treningus. Vienintelis I. Kuliakas ant pakylos stovėjo vilkėdamas marškinėlius trumpomis rankomis, kas leidžia daryti prielaidą, provokacija buvo tyčinė.Ukrainos kariuomenės išplatintoje informacijoje teigiama, kad Rusijos karinės technikos žymėjimas Z raide reiškia, kad tai – Rytų pajėgos, o jei Z yra apibraukta kvadratu, tai – Iš Krymo puolanti grupuotė.Kituose tarptautiniuose turnyruose Z pažymėto I. Kuliako nebebus – nuo šiandien Rusijos ir Baltarusijos sportininkams juose dalyvauti draudžiama.

ESBO specialioji stebėjimo misija Ukrainoje baigia savo veikląESBO specialioji stebėjimo misija baigia savo veiklą Ukrainoje, skelbia UNIAN.„Visų tarptautinių misijos narių laikinos evakuacijos procesas beveik baigtas. Paskutinė grupė – misijos vadovas ir vyresnioji vadovybė – dabar paliks Ukrainą“, – sakoma pranešime.Anksčiau visi tarptautiniai misijos nariai jau buvo išvykę.„Vietinių misijos narių, anksčiau dislokuotų Kramatorske ir Severodonetske, judėjimas tęsiasi, o anksčiau Mariupolyje dislokuotų asmenų judėjimas saugumo sumetimais atidėtas. Iš Kijevo pradėjo judėti dar viena vietinių misijos narių kolona“, – rašoma pranešime.

Ukraina sustabdė kai kurių produktų eksportąUkraina sustabdė kai kurių maisto produktų eksportą, sekmadienį paskelbė Vyriausybė, rašo CNN.„Mėsos, rugių, avižų, grikių, cukraus, sorų ir druskos“ eksportas bus sustabdytas, sakoma Ukrainos vyriausybės pranešime.Kviečių, kukurūzų, paukštienos, kiaušinių ir aliejaus eksportas bus leidžiamas tik gavus Ūkio ministerijos leidimą, teigiama pranešime.Prekybos centruose visoje šalyje trūksta produkcijos, nes tiekimo maršrutai dėl karo tampa vis sunkesni.

Iš Niujorko į Maskvą išskrido lėktuvas su išsiųstais Rusijos diplomataisLėktuvas su išsiųstais Rusijos diplomatais jau išvyko iš JAV į Rusiją. Remiantis „Flight Radar24“ duomenimis, Rusijos vyriausybės lėktuvas, kuriuo skrenda iš JAV išsiųsti Rusijos diplomatai, išvyko iš Niujorko Johno F. Kennedy tarptautinio oro uosto ir jau yra pakeliui į Maskvą, skelbia CNN.AV vyriausybė pritarė Rusijos vyriausybės užsakomam skrydžiui, kad palengvintų Rusijos Jungtinių Tautų misijos darbuotojų išvykimą.Vasario pabaigoje paskelbtame JAV misijos prie JT pareiškime 12 Rusijos diplomatų buvo pavadinti „žvalgybos darbuotojais, kurie piktnaudžiavo savo privilegijomis gyvendami JAV, užsiimdami šnipinėjimo veikla, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui“.

Ukrainos ambasadorė JAV: turime atgauti branduolinių objektų kontrolę Ukrainos darbuotojai ir toliau eksploatuoja Zaporožės atominę elektrinę Ukrainoje, tačiau dabar ją kontroliuoja Rusija, kuri nutraukė kai kuriuos išorinius ryšius su elektrine. Šią elektrinę, kuri yra didžiausia atominė elektrinė Europoje, penktadienį perėmė Rusijos pajėgos, kai po apšaudymo viename iš mokymo objektų kilo gaisras, skelbia „CBS News“.Ukrainos ambasadorė JAV Oksana Markarova sekmadienį „Face the Nation“ sakė, kad tarptautinė bendruomenė turėtų įsikišti ir padėti Ukrainai atgauti branduolinių objektų kontrolę iš Rusijos. O. Markarova pažymėjo, kad pirmoji atominė elektrinė, kurią užgrobė rusai, buvo liūdnai pagarsėjusi Černobylio elektrinė, kuri „neveikia“, tačiau vis tiek kelia pavojų, nes „ten yra daug atliekų ir visa kita“.„Antroji operacija yra didžiausia Europoje. Taigi iš tikrųjų pasaulis atsidūrė ant branduolinės katastrofos slenksčio“, – pridūrė ji. „Ir nors mūsų ugniagesiai sugebėjo užgesinti ugnį, niekas nėra saugus. Ukraina nėra saugi. Europa nėra saugi. Nes šios stotys neturėtų būti valdomos karo nusikaltėlių“, – ambasadorę cituoja „CBS News“.O. Markarova pareiškė, kad Ukraina yra „pasirengusi bet kokiai galimybei“ atsiimti elektrines, netgi siūlydama nustatyti neskraidymo zoną – to Ukrainos prezidentas prašė ne kartą. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas perspėjo, kad Rusija bet kurią tautą, įvedusią neskraidymo zoną, laikys karo dalyve.

Rusų kariai paliko techniką ir pabėgo Mykolajivo srityje rusų įsibrovėliai tiesiog paliko savo karinę įrangą ir pabėgo iš mūšio lauko. „Dabar tai naujieji Ukrainos kariuomenės trofėjai“, – paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Čia jie išvažiavo... Pakeliui buvo desantų brigada. Jie tiesiog išmetė įrangą, BMD į lauką ir išmetė. Nes mūsų artilerija pataiko“, – sakoma vaizdo įraše. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1026790898184378/&show_text=0&width=269

Donecko srityje apšaudyti greitosios pagalbos automobiliai, žuvo du kariaiDonecko srityje rusų kariai apšaudė greitosios pagalbos automobilius, žuvo du Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai. Apie tai pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra.„Tyrimo duomenimis, įsibrovėliai apšaudė du nuolatinius greitosios pagalbos automobilius su ekipažu, kurie vykdė evakuacijos priemones netoli Donecko srities Zlatoustovkos-Chlebodarovkos gyvenviečių. Du Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai buvo mirtinai sužeisti. Dar vienas ukrainietis karys buvo sužeistas“, – rašoma pranešime.Dėl šio įvykio yra pradėtas tyrimas, skelbia UNIAN.

Rusijos dvasininkas bus teisiamas už „antikarinį pamokslą“Maždaug už 350 km į šiaurės rytus nuo Maskvos esančio Kostromos srities dvasininkui buvo surašytas protokolas dėl „Ginkluotųjų pajėgų naudojimo diskreditavimo“, kai vietos šventovėje sakydamas pamokslą jis pasisakė prieš karą Ukrainoje bei pateikė nuorodą į peticiją „Karui ne“ parapijos svetainėje.Kaip skelbia BBC, Karabanovo kaimo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios rektorius buvo sulaikytas po pamokslo Atleidimo sekmadienį. „Network Freedoms“ skelbia, kad kunigas, dalyvaujant 10 parapijiečių, esą diskreditavo ginkluotąsias pajėgas „įkvėpdamas bažnyčios parapijiečius informacija apie Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų buvimą Ukrainoje, vykstančius ukrainiečių apšaudymus“. Be to, nurodoma, kad dvasininkas skelbė informaciją su baisiais vaizdais iš karo zonos.Policijos iškelta byla pirmadienį bus nagrinėjama Kostromos srities Krasnoselskio rajono teisme.

JAV netiki neišvengiama Rusijos išsilaipinimo operacija OdesojeJAV netiki neišvengiama Rusijos išsilaipinimo operacija Odesos rajone. Tai pareiškė vyresnysis JAV gynybos departamento pareigūnas naujienų agentūrai „Reuters“.Teigiama, kad Rusijos pajėgos susiduria su „stipriu Ukrainos pasipriešinimu“, kai bando izoliuoti Kijevą, Charkovą ir Černigovą. Pareigūnas apskaičiavo, kad nuo invazijos pradžios Rusija į Ukrainą paleido apie 600 raketų, o į Ukrainą perkėlė apie 95 proc. prie sienų jau dislokuotų kovinių pajėgų.Kovo 3 d. buvo pranešta, kad Rusijos desantinės pajėgos artėja prie Odesos, kur atplaukė 4 dideli desantiniai ir pagalbiniai laivai.

11-mečio drąsa: berniukas iš Zaporožės atkeliavo į Slovakiją11-metis berniukas iš Ukrainos Slovakijos sieną pasiekė savo jėgomis, apie tai pranešė Slovakijos Vidaus reikalų ministerija „Facebook“ puslapyje.Vaikas iš Zaporožės kirto Ukrainos ir Slovakijos sieną su savimi turėdamas vieną plastikinį maišeliį pasą ir ant rankos užrašytą telefono numerį. Būtent šiuo telefonu pareigūnai susisiekė su jo artimaisiais, esančiais Slovakijoje. Jie berniuką išsivežė.Tuo metu vaiko tėvai buvo priversti likti Ukrainoje.Pasienyje berniuką pasitikę pareigūnai ir savanoriai stebėjosi vaiko drąsa. Sekmadienį JT vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filippo Grandi sakė, kad per pastarąsias 10 dienų dėl karo iš Ukrainos į kaimynines šalis pabėgo daugiau nei 1,5 mln. žmonių.

Reikalauja Rusiją pašalinti iš InterpoloDidžiosios Britanijos vidaus reikalų sekretorė Priti Patel pareikalavo priimti sprendimą dėl Rusijos Federacijos pašalinimo iš Interpolo. Apie tai ji paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“.Anot jos, Rusijos veiksmai kelia tiesioginę grėsmę žmonių saugumui ir tarptautiniam teisėsaugos bendradarbiavimui.„Kartu su kolegomis iš JAV, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos šiandien parašiau laišką, ragindama Interpolą ir jo vykdomąjį komitetą šią savaitę priimti sprendimą ir nedelsiant sustabdyti Rusijos prieigą prie sistemų“, – rašė P. Patel. https://twitter.com/pritipatel/status/1500585311646232580?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos gynybos strategijų centras: rusai prarado trečdalį pajėgųRusijos kariuomenė Ukrainoje jau prarado trečdalį kovinių pajėgų, skelbia Gynybos strategijų centras - šiuo metu Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų grupėje Ukrainoje yra apie 100 tūkst. žmonių.Per mažiau nei 11 pasipriešinimo dienų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko neutralizuoti iki 46 tūkst. rusų įsibrovėlių – tai ir žuvę, ir sužeisti, ir paimti į nelaisvę.Tai pranešė Gynybos strategijų centro valdybos pirmininkas Andrejus Zagorodniukas, praneša NV.Jis priminė, kad vasario 24 d., kai buvo pradėta invazija į Ukrainą, Rusijos kariuomenę sudarė 145 tūkst. žmonių. A. Zagorodniuko duomenimis,, šiuo metu Rusijos ginkluotųjų pajėgų grupėje Ukrainoje yra iki 100 tūkst. žmonių. Jis taip pat pažymėjo, kad kovo 6 d. duomenimis, Ukrainoje žuvo apie 11 tūkst. žmonių, dar 30-35 tūkst. yra sužeistų.

„Anonymous“ įsilaužė į Rusijos valstybinių kanalų transliacijas Anoniminiai programišiai, Rusijos valstybei paskelbę kibernetinį karą, sekmadienį įsilaužė į kelių valstybinių televizijos kanalų internetines transliacijas ir paskelbė prieškarinį pareiškimą, skelbia BBC. Įsilaužėliai paskelbė, kad įsilaužė į transliacijos paslaugas teikiančių servisus „Wink“ ir „Ivi“ ir į Rusijos kanalų „Perviy“, „Rossiya 24“ ir „Moskva 24“ internetinę transliaciją. Vietoj šių kanalų naujienų jie paleido filmuotą medžiagą iš Charkovo sprogdinimo ir kreipimąsi į žiūrovus. „Mes – paprasti Rusijos piliečiai. Mes pasisakome prieš karą Ukrainos teritorijoje. Rusija ir rusai yra prieš karą!“ – buvo rašoma televizijos ekranuose. Pranešama, kad šie užrašai buvo rodomi neilgai: įprasta transliacija buvo atkurta labai greitai. https://twitter.com/YourAnonTV/status/1500557635686486023?ref_src=twsrc%5Etfw

Charkovas ir toliau bombarduojamasCharkove Rusijos raketa pataikė į šiauriniame miesto pakraštyje esantį 24 aukštų gyvenamąjį namą.Vietiniai vartotojai rašo, kad po oro antskrydžių ir apšaudymų be šio pastato taip pat dega Charkovo maisto ir prekybos universiteto pastatas, taip pat apgadintas Charkovo aviacijos instituto bendrabutis – abu jie yra šiaurinėje miesto pusėje.https://twitter.com/prm_ua/status/1500595283134189574?ref_src=twsrc%5Etfw

„Wall Street Journal“: Rusija verbuoja sirus kariauti UkrainojeRusija verbuoja sirus karui Ukrainoje, pranešė „Wall Street Journal“, remdamasis keturiais JAV pareigūnais. Kiek karių iš Sirijos planuojama išsiųsti, JAV pareigūnai nepatikslino, skelbia BBC.Kita vertus, anot arabų žiniasklaidos, daug sirų atsiliepė į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą atvykti savanoriškai kovoti už Ukrainą. Šią informaciją patvirtino Prancūzijoje įsikūrusi ne pelno siekianti organizacija „Syrians for Truth and Justice“ (STJ).„Nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sirai buvo skirstomi į Rusijos operacijos šalininkus, prieštaraujančius ir besilaikančius neutralios pozicijos“, – rašo STJ.

Rusai paleido raketą į Tuzlį Odesos srityjeRusai iš jūros pradėjo raketų ataką prieš Tuzlį (Odesos srities Belgorodo-Dnestrovskio rajonas), pranešė regioninės būstinės atstovas Sergejus Bratchukas. Kol kas apie aukas nepranešama.

Pentagonas nepastebėjo reikšmingos Rusijos kariuomenės pažangosDidžiulė Rusijos kariuomenės kolona prie Kyjivo vis dar stovi vietoje – stebėtojai teigia, kad ji greičiausiai įstrigo purve ir, ko gero, sudegino visą kurą.Tai buvo aptarta per JAV gynybos departamento instruktažą apie karo eigą, teigia oro pajėgos.Pentagonas nepastebėjo reikšmingo Rusijos kariuomenės pažangos, palyginti su praėjusia diena. Pentagono duomenimis, prieš prasidedant invazijai Rusija dislokavo 95 proc. pajėgų ir ginkluotės, sutelktų prie Ukrainos sienų (ankstesniais skaičiavimais, prieš dvi dienas buvo 92 proc.).Anksčiau „Maxar Technologies“ palydovų vaizdai rodė, kad į Kyjivą nusidriekusi net 64 km Rusijos kariuomenės kolona.

Vokietija: turime išlaikyti šaltą protąNATO neuždarys oro erdvės virš Ukrainos, nes tai reikš įsitraukimą į karinį konfliktą su Rusija, kels pavojų milijonų europiečių gyvybėms. Tai per Vokietijos televizijos kanalą ARD pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, praneša „Ukrinform“.Ji pažymėjo, kad blokas yra atsakingas už milijonų europiečių gyvybes ir negali rizikuoti, kad Vladimiro Putino karas Ukrainoje išplistų į kitas šalis ir taptų trečiuoju pasauliniu karu, todėl „turime išlaikyti šaltą protą“.Kartu ministras pažymėjo, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio priekaištai „smogia tiesiai į širdį“.Vokietijos užsienio reikalų ministrė teigė, kad pastarųjų dienų įvykiai parodė, kad V. Putinui nėra „raudonųjų linijų“, todėl NATO reikia stiprinti rytines sienas, kad galėtų apsaugoti savo sąjungininkus. Vokietija, savo ruožtu, žiūrės, ką ji dar gali suteikti Kijevui iš savo atsargų. Kartu Vokietijos užsienio reikalų ministras pažymėjo, kad ne visi susitarimai turi būti aptariami viešai.

Kyjivas: Rusijos pajėgos intensyvina apšaudymąRusijos pajėgos vėlų sekmadienį suintensyvino Ukrainos miestų šalies centre, šiaurėje ir pietuose apšaudymą, pareiškė prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Vėliausia raketų smūgių banga prasidėjo sutemus“, – sakė jis per Ukrainos televiziją.Jis teigė, kad smarkiai apšaudomos Kyjivo apylinkės, Černihivas šiaurėje, Mykolajivas pietuose ir antras pagal dydį šalies miestas Charkivas.Charkivo pareigūnai sakė, kad apšaudymas apgadino televizijos bokštą, o sunkioji artilerija smogė gyvenamiesiems rajonams.Černihivo pareigūnai teigė, kad raketomis atakuojami visi miesto rajonai.O. Arestovyčius kalbėjo apie „katastrofišką“ padėtį Kijevo priemiesčiuose Bučoje, Hostomelyje ir Irpinėje, kur sekmadienį nepavyko evakuoti gyventojų. Jis sakė, kad vyriausybė daro viską, ką gali, kad evakuacija būtų atnaujinta.Dėl apšaudymo taip pat nepavyko evakuoti civilių gyventojų iš Mariupolio pietuose ir Volnovachos rytuose.

Čuchujevas – ukrainiečių rankose, rusams – skaudžios netektys Ukrainos kariuomenė išvadavo nuo įsibrovėlių Čuchujevo miestą Charkovo srityje. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Gynybos pajėgų grupuotė toliau vykdo gynybinę operaciją pietų, rytų ir šiaurės kryptimis. Vykstant karo veiksmams buvo išlaisvintas Čuchujevo miestas. Įsibrovėliai patyrė didelių personalo ir įrangos nuostolių“, – nurodoma pranešime.Teigiama, kad žuvo Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 61-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados vadas pulkininkas leitenantas Dmitrijus Safronovas ir ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų 11-osios atskirosios oro desanto brigados vado pavaduotojas pulkininkas leitenantas Denisas Glebovas, praneša UNIAN.

Stingas palaiko UkrainąBritų dainininkas Stingas palaiko prieš Rusijos agresiją kovojančius ukrainiečius ir paskyrė jiems seną dainą. Apie tai jis paskelbė „Instagram“.Daina „Rusai“, nukreipta prieš branduolinę grėsmę, buvo parašyta 1985 m. Prie iniciatyvos „Padėk Ukrainai!“ prisijungęs Stingas rašė: „Retai dainavau šią dainą, nes niekada nemaniau, kad ji vėl bus aktuali. Tačiau, atsižvelgiant į vieno žmogaus kruviną ir apgailėtinai klaidingą sprendimą įsiveržti į taikų, nekeliantį grėsmės kaimyną, daina yra malda už mūsų bendrą žmoniją. Drąsiems ukrainiečiams, kovojantiems prieš šią žiaurią tironiją, taip pat daugybei rusų, kurie protestuoja prieš šį pasipiktinimą, nepaisant gresiančio arešto ir įkalinimo. Mes visi mylime savo vaikus. Sustabdykite karą.“

Ukrainoje sugriauta arba apgadinta 211 mokyklųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo sugriauta arba apgadinta 211 mokyklų, teigia Ukrianos švietimo ir mokslo ministras Sergejus Škarletas.„Siaubinga situacija, baisi statistika. Šiandien matome, kad kasdien vis daugiau sunaikintų ar apgadintų mokyklų. Šiandien galiu pasakyti, kad jau yra 211 mokyklų, iš kurių dalis visiškai sunaikinta, dalis apgadinta. Tačiau tokių objektų vis daugėja“, – sakė jis.Prasidėjus Rusijos agresijai Ukrainoje moksleiviams buvo paskelbtos dviejų savaičių atostogos.Ministras teigė, kad ugdymo procesas neturėtų būti pertraukiamas, o ten, kur jo įgyvendinti nepavyks, bus rekomenduojama suteikti galimybę mokytis individualiai arba nuotoliniu būdu, skelbia UNIAN.

JK skiria dar 100 mln. dolerių pagalbos Ukrainai Jungtinė Karalystė skiria dar 100 mln. dolerių (91,5 mln. eurų) pagalbai Rusijos užpultai Ukrainai, sekmadienį paskelbė ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir pažadėjo dėti daugiau pastangų sutelkti tarptautinę bendriją.Ši suma, kuri bus skirta per Pasaulio banką, papildys 220 mln. svarų sterlingų (266,4 mln. eurų) paramą Ukrainai, sakoma Dauningo gatvės pareiškime.

„TikTok“ apriboja veiklą RusijojeSocialinis tinklas „TikTok“ apriboja veiklą Rusijoje dėl joje priimto įstatymo, numatančio įkalinimą iki 15 metų už „melagienas“ apie Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.„Atsižvelgdami į naująjį Rusijos „melagienų“ įstatymą neturime kito pasirinkimo, kaip tik stabdyti tiesiogines transliacijas ir naują turinį savo vaizdo įrašų paslaugoje Rusijoje, kol peržiūrėsime šio įstatymo pasekmes saugumui. Mūsų programėlėje teikiamai žinučių siuntimo paslaugai tai įtakos neturės“, – teigiama pranešime.„TikTok“ atstovė spaudai Hilary McQuaide sakė, kad „TikTok“ programėlė Rusijoje dabar veiks tik peržiūros režimu ir neleis žmonėms skelbti ar matyti naujų vaizdo įrašų ar gyvų transliacijų.Ji sakė, kad vartotojai Rusijoje vis dar galės matyti senesnius vaizdo įrašus, bet ne tuos, kurie buvo paskelbti už šalies ribų.„TikTok“ pažymėjo, kad jos darbuotojų ir vartotojų saugumas yra didžiausias prioritetas.

Teigiama, kad Putinas nori „nušalinti“ Rusijos gynybos ministerijos vadovąNeoficialiai pranešama, kad Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas dėl nesėkmių Rusijos kare prieš Ukrainą žada apkaltinti Rusijos gynybos ministerijos vadovą Sergejų Šoigu.Apie tai feisbuke paskelbė buvęs Valstybės Dūmos deputatas Ilja Ponomarevas.„Šoigu bus paskirtas atpirkimo ožiu už nesėkmes Ukrainoje. Dabar bus atskleista korupcija ir prirašymai kariuomenėje. Kartu bus pašalintas ir konkurentas...“, – rašė jis.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas: priešo netektisUkrainos ginkluotosios pajėgos bombardavo įsibrovėjus Luhansko srityje – rusai prarado pajėgumus ir įrangą, pažymi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Luhansko kryptimi Ukrainos Jungtinių pajėgų kariai atkakliai laikosi savo pozicijų, pridarydami priešui nuostolių. Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Pažymima, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos atliko keletą sėkmingų kontratakų.„Dėl to įsibrovėliai neteko apie 40 personalo, 8 pėstininkų kovos mašinų, 1 MTLB, sunkvežimio „Ural“, visureigio ir artilerijos sistemų (skaičius tikslinama)“, – rašoma pranešime.Anksčiau Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad Ukrainos kariškiai atliko kontrataką Mariupolio kryptimi. Dėl to šiandien Ukrainos gynėjai sunaikino tris rusų tankus, keturias pėstininkų kovos mašinas, du „Tigrus“ ir apie trisdešimt rusų įsibrovėlių. Du įsibrovėliai buvo paimti į nelaisvę, skelia UNIAN.

Zelenskis: mes surasime visus niekšusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad bus nubausti visi, kurie padarė „žiaurumus mūsų žemėje“.„Daug kalbėjo apie humanitarinius koridorius, kalbėjo kiekvieną dieną. Apie galimybę žmonėms palikti miestus, į kuriuos atvyko Rusija, Rusijos kariuomenė... Ir girdėjome pažadą, kad bus humanitariniai koridoriai. Jų nėra. Vietoj humanitarinių koridorių jie sugeba padaryti tik kruvinus. Šiandien Irpene buvo nužudyta šeima: vyras, moteris ir du vaikai. Tiesiog kelyje, kaip šaudykloje, kai jie paprasčiausiai bandė palikti miestą, kad išsigelbėtų. Visą šeimą! Kiek tokių šeimų žuvo Ukrainoje?“ – sakė V. Zelenskis.Jis pažymėjo, kad bus nubausti visi, kurie padarė „žiaurumus mūsų žemėje“ ir šaudė į miestus bei gyventojus.„Mes neatleisime. Mes nepamiršime. Mes nubausime kiekvieną, kurie padarė žiaurumus šiame kare, mūsų žemėje. Rasime kiekvieną niekšą, kuris šaudė į mūsų miestus, į mūsų žmones, kuris bombardavo mūsų žemę, paleido raketas, kuris davė įsakymus ir paspaudė paleidimo mygtuką. Jūs neturėsite nei vienos ramios vietos šioje žemėje, išskyrus kapą“, – sakė V. Zelenskis.

Kijeve paskelbtas pavojus„Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų nedelsiant vykti į civilinės gynybos prieglaudą!“ – rašoma Kijevo miesto valstybės administracijos žinutėje, kuri išplatinta prieš pat vidurnaktį.

Pranešama, kad Ukrainos pajėgos atkovojo Rusijos artilerijos poziciją netoli MykolajivoPranešama, kad Ukrainos pajėgos atkovojo Rusijos artilerijos poziciją netoli Mykolajivo. Tai rodo vaizdo įrašai, kuriuos sekmadienį paskelbė regiono regiono gubernatorius Vitalijus Kimas, rašo CNN.Vaizdo įrašuose, be artilerijos pabūklų, matoma nemažai rusų karinių transporto priemonių. CNN nepavyko nustatyti vaizdo įrašų geografinės vietos ar patikrinti jų autentiškumo.„Čia [tankai] yra apleisti“, – kažkas sakė vaizdo įraše. „Jie tiesiog juos čia paliko“.Kitame vaizdo įraše Ukrainos karys papasakojo, kas, jo teigimu, nutiko artilerijos pozicijoje.„Viena iš kolonų traukėsi iš Nikolajaus ir tai liko iš mūsų „brolių“, tų, kurie atėjo „mūsų gelbėti“, – sakė jis, sarkastiškai cituodamas Rusijos teiginius, kad ukrainiečius reikia gelbėti.Vėliau jis pasakė, kad rusų haubicos, kurios juos apšaudė, dabar bus nukreiptos prieš rusus.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penkiems Ukrainos miestams oficialiai suteikė miesto-didvyrio garbės vardus. Tai jis pranešė sekmadienio vakarą išplatintame vaizdo įraše. Titulai buvo suteikti Charkivui, Černihivui, Mariupoliui, Gostomeliui, Volnovachai. V. Zelenskis taip pat piktinosi, kad pasaulio lyderiai nesureagavo į Rusijos įspėjimus apie planuojamas naujas atakas. „Rusija oficialiai paskelbė apie rytoj planuojamą mūsų teritorijų, mūsų gynybos komplekso įmonių apšaudymą. Dauguma jų buvo pastatytos dar sovietų valdžios. Dabar jos yra vidury įprastos miesto aplinkos, ten dirba tūkstančiai žmonių, šimtai tūkstančių gyvena netoliese. Tai žmogžudystė, tyčinė žmogžudystė“, – kalbėjo V. Zelenskis. „Ir aš negirdėjau nė vieno pasaulio lyderio, nė vieno Vakarų politiko reakcijos į šį pranešimą. Pagalvokite apie okupantų nebaudžiamumo jausmą: jie skelbia apie planuojamus žiaurumus. Kodėl? Nes nereaguojama. Tyla, nė žodžio. Tarsi Vakarų lyderiai šį vakarą dingę“, – sakė Ukrainos prezidentas. Jis išreiškė viltį, kad bent pirmadienį Vakarų lyderiai kaip nors reaguos į Rusijos įspėjimus apie planuojamas atakas. „Agresoriaus įžūlumas yra aiškus signalas Vakarams, kad Rusijai taikomų sankcijų nepakanka. Nes jie nesuprato, nepajautė, nepamatė, kad pasaulis yra tikrai ryžtingas, tikrai nori sustabdyti karą“, – mano V. Zelenskis.

Įvairiuose Rusijos miestuose per protestus prieš Maskvos invaziją Ukrainoje sekmadienį, 11-ąją karo dieną, buvo sulaikyta daugiau kaip 4,6 tūkst. žmonių, pranešė stebėtojai.

Į Lenkiją iš Ukrainos jau atvyko daugiau kaip milijonas pabėgėlių Lenkų pasieniečiai sekmadienį pranešė, kad nuo vasario 24 dienos, kai Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą, sieną su Lenkija iš šios šalies kirto daugiau kaip milijonas pabėgėlių.„Šiandien 20 val. (vietos, 21 val. Lietuvos laiku) iš Ukrainos į Lenkiją atvykusių žmonių skaičius viršijo milijoną. Tai – milijonas žmogiškųjų tragedijų“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė sienos apsaugos tarnyba.

Prancūzija siunčia Ukrainai vaistų, įskaitant jodo tabletesPrancūzija siunčia Ukrainai medicininę pagalbą, įskaitant jodo tabletes, kurios padeda apsisaugoti nuo radiacijos poveikio, sekmadienį pranešė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas.„Taip, išsiuntėme įvairių medicinos produktų“, – sakė J.-Y. Le Drianas televizijai „France 2“, atsakydamas į klausimą apie jodo tabletes po Prancūzijos ambasadoriaus Ukrainoje komentarų, kad šių vaistų į Ukrainą bus išsiųsta 2,5 mln. dozių.

Sekmadienį dėl oro antskrydžių Vinycioje buvo sužeista 10 civilių ir kariškių. Tai „Telegram“ paskelbė Vinycios regioninės karinės administracijos pirmininkas Sergejus Borzovas. „Vienuoliktoji karo diena... Vinycia buvo užpulta iš dangaus. Šiandien turime 10 aukų. Ir kariškiai, ir civiliai... tai tik preliminarūs duomenys", – sakė jis. S. Borzovas taip pat paragino paskelbti neskraidymo zoną virš Ukrainos.

Virtinėje Ukrainos miestų vėl kaukia oro pavojaus sirenosVirtinėje Ukrainos didžiųjų miestų sekmadienį vakare vėl sukaukė oro pavojaus sirenos, raginančios jų gyventojus slėptis dėl galimo Rusijos okupantų raketų smūgio.Pasak ukrainiečių naujienų agentūros „Unian“, oro pavojaus sirenos sukaukė Lubnuose, Svitlovodske, Kameneco-Podolske, Umane, Starokonstantinovkoje, Chmelnickyje, Žytomyre, Korostenėje, Vasilkove, Biloje Cerkvoje, Kirovogrado srityje, Voznesenske, Voluinės srityje, taip pat Sumų ir Rivnės regionuose, Hostomelyje ir Vinicoje.Sprogimai girdisi ir Kyjive, todėl sostinės gyventojams taip pat patariama būti slėptuvėse.

Irpinėje evakuacijos metu žuvo 8 civiliaiVykstant intensyviems apšaudymams Irpinėje, netoli Kijevo, evakuacijos metu sekmadienį žuvo aštuoni civiliai, „Telegram“ išplatintame pranešime sakė Irpinės meras Oleksandras Markušinas. Jo teigimu, Rusijos pajėgos į žmones šaudyti pradėjo jiems einant per tiltą.„Mirė šeima, – sakė jis, – mano akyse mirė du maži vaikai ir du suaugusieji.Vaizdo įraše iš įvykio vietos matyti, kad civiliai žmonės judėjo per kontrolės postą, kol kryžkelėje įvyko sprogimas, rašoma CNN. Mero teigimu, dalis miesto yra okupuota, tačiau kita dalis vis dar kovoja. Rytoj ryte turėtų prasidėti dar viena šio miesto evakuacija.

JK kariuomenės vadas: britams būtų „neteisėta ir nenaudinga“ vykti kovoti į UkrainąJungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų vadas admirolas Tony Radakinas sekmadienį pareiškė, kad britams būtų „neteisėta ir nenaudinga“ vykti kovoti prieš Rusiją šios šalies užpultoje Ukrainoje.Tokie jo komentarai prieštarauja JK užsienio reikalų sekretorės Liz Truss žodžiams, kad ji remia visus norinčiuosius tapti savanoriais ir atsiliepti į prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą užsieniečiams atvykti į Ukrainą prisijungti prie kovos su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.„Mes labai aiškiai pasakėme, kad jei pradėsime vykti į Ukrainą, tai bus neteisėta ir nenaudinga Jungtinės Karalystės kariuomenei ir jos gyventojams“, – televizijai BBC sakė T. Radakinas.„Remkite [Ukrainą] iš JK, remkite, kaip tik galite. Tačiau kalbant apie šūvių garsus, tai tikrai nėra kažkas, kur norėtųsi skubėti“, – pridūrė jis.

Tęsiasi visų Černihivo mikrorajonų apšaudymas. Apie tai praneša Černihivo srities karinės administracijos pirmininkas Viačeslavas Čausas.

Bandydama evakuotis iš Irpinės miesto žuvo šeimaTrys civiliai žuvo bandydami pabėgti iš netoli Kyjivo esančios Irpinės, skelbia BBC.„New York Times“ fotografo nuotraukoje matyti, kad trys šeimos nariai – motina ir du vaikai – guli negyvi ant grindinio, o Ukrainos kariai bando gelbėti sužeisto tėvo gyvybę. Mergaitei buvo maždaug 8 metai, o berniukas – paauglys. Šeima žuvo dėl minosvaidžio atakos. Rusijos pajėgos minosvaidžiais apšaudė tiltą, kuriuo naudojasi evakuotis bandantys civiliai, įskaitant ir vaikus, rašoma BBC.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas sutiko suteikti Ukrainai daugiau gynybinės įrangos. Taip buvo nuspręsta po telefono skambučio su Zelenskiu, pranešė BBC. Abu lyderiai susitarė toliau kalbėtis artimiausiomis dienomis.

Charkive dega apygardos prokuratūrahttps://t.me/operativnoZSU/11626

Ukrainos ministras teigia, kad į Ukrainą kovoti su Rusija išvyko 20 tūkst. užsienio savanoriųMaždaug 20 tūkst. tarptautinių savanorių išvyko į Ukrainą, kad prisijungtų prie kovos su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, sekmadienį pranešė aukštas Ukrainos pareigūnas.„Šis skaičius dabar yra apie 20 tūkstančių. Jie daugiausia atvyksta iš Europos šalių", – JAV transliuotojui CNN sakė užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. „Daugelis žmonių pasaulyje nekenčia Rusijos ir to, ką ji darė pastaraisiais metais, tačiau niekas nedrįso atvirai prieštarauti ir kovoti“, – sakė jis. „Taigi, kai žmonės pamatė, kad ukrainiečiai kovoja, kad ukrainiečiai nepasiduoda, daugelis jautė motyvaciją stoti į kovą“ ir priversti Rusiją atsakyti už savo invaziją.Tačiau nors aukščiausias Ukrainos diplomatas teigė suprantantis užsieniečių norą prisidėti prie kovos vietoje, svarbiausia gauti „tvarią, politinę, ekonominę ir karinę paramą“ iš viso pasaulio. „Ir mums reikia JAV vadovavimo, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai“, – sakė D. Kuleba.Praėjusio mėnesio pabaigoje, prasidėjus invazijai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirai pakvietė užsieniečius į savo šalį prisijungti prie Tarptautinio legiono, kuris kartu su ukrainiečiais kovotų prieš rusus. Savanoriai buvo kviečiami kreiptis į Ukrainos ambasadas savo šalyse.Danija uždegė žalią šviesą savo piliečiams imtis ginklų Ukrainoje. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss davė panašų leidimą Jungtinės Karalystės piliečiams, tačiau jai sekmadienį prieštaravo šalies ginkluotųjų pajėgų vadas admirolas Tony Radakinas, sakęs, kad britų kova su Rusija Ukrainoje yra „neteisėta ir nenaudinga“.

Ukrainos Zaporožės atominės elektrinės darbuotojams vadovauja Rusijos pajėgosUkrainos Zaporožės atominės elektrinės darbuotojai ir toliau ją prižiūri, tačiau dabar jos valdymui vadovauja praėjusią savaitę elektrinę užgrobusių Rusijos pajėgų vadas, pranešė JT branduolinės energetikos priežiūros tarnyba.„Esu labai susirūpinęs“, – sakė Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas Rafaelis Grossi ir pridūrė, kad Rusijos pajėgos nutraukė kai kuriuos mobiliojo ryšio tinklus ir internetą, apsunkindamos ryšį su elektrine.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas CBS laidoje „Face the nation“ pranešė, kad NATO galės siųsti naikintuvus į Ukrainą. „Tam uždegta žalia šviesa“, – sakė A. Blinkenas. Taip pat pridūrė, kad šiuo metu JAV kalbasi su „savo draugais lenkais“ apie tai, ką būtų galima padaryti, kad būtų patenkinti Lenkijos poreikiai, jei jie iš tiesų nuspręstų siųsti naikintuvus ukrainiečiams.

Rusija perspėjo šalis nepriimti Ukrainos karinių lėktuvųRusija sekmadienį perspėjo Ukrainos kaimynes, įskaitant NATO narę Rumuniją, nepriimti Kijevo karinių lėktuvų, sakydama, kad jos taip gali įsitraukti į ginkluotą konfliktą.„Tikrai žinome, kad Ukrainos koviniai lėktuvai skrenda į Rumuniją ir kitas kaimynines šalis“, – per vaizdo spaudos konferenciją sakė gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas.„Šių šalių aerodromų tinklo panaudojimas Ukrainos karinei aviacijai paremti ir vėliau jėgos panaudojimas prieš Rusijos armiją gali būti vertinamas kaip šių valstybių įsitraukimas į ginkluotą konfliktą“.I. Konašenkovas taip pat tvirtino, kad „praktiškai visi“ Ukrainos koviniai parengti lėktuvai yra sunaikinti.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą reikalavo, kad Vakarų valstybės virš Ukrainos nustatytų neskraidymo zoną, kad būtų išvengta daugiau Rusijos atakų.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas perspėjo, kad Maskva bet kurią šalį, nustatančią neskraidymo zoną virš Ukrainos, laikys įsitraukusia į karinį konfliktą.

Charkive apšaudytas televizijos bokštasUkrainos naujienų agentūra „Unian“ praneša, jog ką tik apšaudytas Charkivo televizijos bokštas, nutrūko transliacija. Daugiau detalių kol kas nepateikiama.

Netoli Charkivo numuštas dar vienas Rusijos karo lėktuvasCharkivo srities administracija praneša, jog priešlėktuvinės gynybos kariai numušė Rusijos karinių oro pajėgų lėktuvą Su-25.„Apie 18 val. 15 min. Ukrainos nacionalinės gvardijos dalinys numušė priešo naikintuvą iš priešlėktuvinių raketų sistemos.Pilotas nespėjo katapultuotis ir žuvo vietoje. Lėktuvas sudužo netoli Kuliničių“, – vietos administracijos atstovus cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.https://t.me/ressentiment_channel/18021

Kijevas prašo tarptautinės pagalbos sprendžiant humanitarinę krizęKijevo regioninė karinė administracija kreipėsi į tarptautines organizacijas, prašydama padėti išspręsti augančią humanitarinę krizę regione ir atidaryti humanitarinį koridorių, rašoma CNN. Skelbiama, kad: „Sunkiausia padėtis yra teritorijoje nuo Borodiankos iki Hostomelio, ji blogesnė nei Mariupolyje“.

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pranešė pasirašęs oficialų prašymą užsienio šalių vyriausybėms, įskaitant Jungtines Valstijas, nutraukti Rusijos ir Baltarusijos narystę Tarptautiniame valiutos fonde ir Pasaulio banke, skelbia „The Guardian“.„Šios dvi šalys pažeidė savo įsipareigojimus ir nukreipė savo politiką į karą“, – sakoma jo pranešime.

Nuo Rusijos invazijos pradžios, Ukrainoje žuvo daugiau nei 360 civilių, sekmadienį pranešta Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pranešime. Jungtinės tautos skelbia, kad buvo sužeisti 1 123 civiliai, iš jų 364 žuvo, tačiau pripažįsta, kad tikrieji skaičiai greičiausiai yra „gerokai didesni“, rašo CNN.

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad Rusija ketina smogti Ukrainos karinio-pramoninio komplekso įmonėms „vykdydama demilitarizavimo užduotį“.„Siekdami išvengti grėsmės įmonių darbuotojų gyvybėms, iš anksto įspėjame apie planuojamus smūgius tokiems objektams“, – sakė ministerijos atstovas.

Rusijos pajėgos apšaudė protestuotojus UkrainojeRusijos pajėgos apšaudė protestuotojus Ukrainoje Naujosios Kachovkos mieste ir sužeidė penkis žmones, pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Interfax Ukraine“, remdamasi liudininkais.Maždaug 2000 žmonių išėjo į Naujosios Kachovkos gatves, norėdami parodyti savo nepritarimą invazijai. Protestuotojai mojavo Ukrainos vėliavomis ir ragino Rusijos pajėgas pasitraukti, pranešė agentūra. Panašūs protestai buvo surengti ir kitose okupuotose vietovėse.

Ukrainos valdžia praneša, kad per antskrydį Vinycios oro uoste žuvo vienas žmogus, trys iš griuvėsių išgelbėti gyvi.Buvo pranešimų, kad raketų ataka buvo įvykdyta iš Padniestrės teritorijos, tačiau Moldovos gynybos ministerija skelbia, jog raketos buvo paleistos iš laivų Juodojoje jūroje.

Ukrainos pareigūnai pranešė, kad du minosvaidžių ar artilerijos sviediniai pataikė į kontrolės postą Irpinės priemiestyje, esančiame į šiaurės vakarus nuo Kijevo, o tarp žuvusiųjų yra du vaikai, rašoma CNN.

UNIAN praneša apie „gatvės kovų“ Sumuose grėsmę. Miesto gyventojų prašoma nesiartinti prie langų.

Parodė, kaip Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošiasi sutikti rusus Kijeve

Rusija sugadino Donecko-Mariupolio dujotiekį, be šilumos liko daugiau nei 700 tūkst. gyventojųRusija apgadino dujotiekį Doneckas-Mariupolis, daugiau nei 700 000 žmonių liko be šilumos, o temperatūra nukrenta žemiau 0 laipsnių, sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Ukrainos parlamento narė Inna Sovsun. Ji pridūrė, kad neskraidymo zonos virš Ukrainos reikia kuo greičiau, antraip žmonės gali mirtinai sušalti.

Irpine dirbantiems žurnalistams teko bėgti nuo bombardavimų

Šeštadienį iš Kijevo buvo evakuota daugiau nei tūkstantis žmonių, tarp jų našlaičiai, vaikai ir suaugusieji su negalia, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko. Reisas organizuotas padedant centrui „Gelbėkit Ukrainą“. Anot miesto mero, tokiais reisais iš miesto jau išvyko daugiau nei 3000 žmonių.

Blinkenas: yra labai patikimų pranešimų, kad Rusija įvykdė karo nusikaltimusVašingtonas matė „labai patikimų pranešimų“, kad per invaziją į Ukrainą Rusija įvykdė karo nusikaltimus, ypač užpuldama civilius, sekmadienį sakė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.„Matėme labai patikimų pranešimų apie tyčinius civilių užpuolimus, o tai yra karo nusikaltimas“, – CNN pokalbių laidai sakė prezidento Joe Bideno vyriausiasis diplomatas.

Blinkenas sako, kad ieško galimybės uždrausti Rusijos naftos importąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį pareiškė, kad JAV, kartu su sąjungininkais Europoje, ieško galimybės uždrausti Rusijos naftos importą, taip siekiant toliau bausti šalį už invaziją į Ukrainą. Apie tai pranešė CNN.

Macronas dar kartą kalbėjosi telefonu su Putinu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį surengė naujas telefonines derybas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl Maskvos invazijos į Ukrainą, pranešė Eliziejaus rūmai.Pokalbis, pasak prezidentūros pareigūno, truko 1 val. 45 min. ir buvo surengtas E. Macrono prašymu. Tai buvo ketvirtas kartas nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą vasario 24 dieną, kai jiedu kalbėjosi.

Rusijos kariuomenei apgadinus magistralinį dujotiekį daugybė gyventojų lieka be dujųTęsiantis karinei Rusijos agresijai prieš Ukrainą apgadintas magistralinį dujotiekį Doneckas-Mariupolis, remdamasi Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kirylenko praneša kanalas „Ukraina 24“.Taip pat informuojama, jog dėl išpuolio visose gyvenvietėse nuo Vugledaro iki Berdjansko greitai baigsis dujos.

Rusijos kariuomenės apsiausto Bučos miesto valdžia šaukiasi pagalbos Kijevo srityje esančio Bučos miesto vadovai socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino dramatišką kreipimąsi, prašoma padėt išgyventi intensyviai apšaudomo miesto žmonėms. „Bučos gyventojai kelias dienas be šviesos, šilumos, ryšio, interneto! Kiekvieną dieną sulaukiame tūkstančių pranešimų iš Bučo gyventojų ir bendruomenių apie maisto, vandens ir komunikacijos poreikį. Gyventojai prašo padėti sergantiesiems, tiems, kurie kelias dienas negali rasti artimųjų“, – rašome kreipimesi bei nurodoma, jog labai daug gyventojų nuo apšaudymų slepiasi namų rūsiuose. „Priešas ir toliau šaudo į namus, automobilius, žudo civilius ir net vaikus, plėšia parduotuves. Neįmanoma pristatyti humanitarinių krovinių: žmonės yra priešo apgultyje.Mums reikia paramos, kad galėtume išgyventi! Padėkite išgelbėti bendruomenės gyventojus!“, – rašoma Rusijos kariuomenės apsiausto ir intensyviai apšaudomo Bučo miesto tarybos kreipimesi. https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1822668304606232&show_text=true&width=500

Antras bandymas evakuoti civilius iš Mariupolio žlugoVienas Ukrainos pareigūnas sekmadienį pranešė, kad antrasis bandymas evakuoti civilius gyventojus iš apgulto Mariupolio miesto nepavyko dėl Rusijos apšaudymo.Ukrainos Mariupolio uostamiestis anksčiau sekmadienį pranešė, kad pradės evakuoti civilius gyventojus po to, kai ankstesnes pastangas sužlugdė paliaubų pažeidimai.„Nuo 12 val. (vietos ir Lietuvos laiku) pradedama civilių gyventojų evakuacija“, – sakoma miesto pareigūnų pareiškime, kuriame teigiama, kad su miestą apsupusiomis Rusijos pajėgomis susitarta dėl paliaubų.Tačiau Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad planuota evakuacijos operacija buvo nutraukta dėl besitęsiančio puolimo.„Negali būti jokių „žaliųjų koridorių“, nes tik liguisti rusų protai sprendžia, kada ir ką apšaudyti“, – sakė jis platformoje „Telegram“.Ankstesnis bandymas šeštadienį leisti civiliams išvykti autobusais ir asmeniniais automobiliais keliu į šiaurės vakarus Zaporižios link žlugo, abiem pusėms apkaltinus viena kitą apšaudymu.Pagalbos grupės „Gydytojai be sienų“ (MSF) teigimu, humanitarinė padėtis Mariupolyje, pagrindiniame Rusijos invazijos pajėgų taikinyje, yra „katastrofiška“ – namuose nėra elektros ir vandens.„Būtina, kad šis humanitarinis koridorius, kuris galėjo būti sukurtas šiandien, bet kuris iš tikrųjų nebuvo sukurtas dėl paliaubų nesilaikymo, būtų sukurtas labai greitai, kad civiliai gyventojai, moterys ir vaikai, galėtų išvykti iš šio miesto“, – naujienų agentūrai AFP sakė MSF skubios pagalbos koordinatorius Ukrainoje Laurent'as Ligozatas.Ukrainos pareigūnai kaltina rusus apšaudymu net tada, kai civiliai gyventojai rinkosi formuoti pabėgimo kolonos, tačiau Rusijos gynybos ministerija kaltina miesto gynėjus naudojantis „gyvuoju skydu“.Be to, sekmadienį Kijevo kontroliuojamos Luhansko srities administracijos vadovas pareiškė, kad bus organizuojamas traukinys, kuriuo iš Lysyčansko bus evakuojamos moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės.Lysyčanskas yra netoli fronto linijos tarp Rytų Ukrainos separatistų ir vyriausybinių pajėgų.„Jums reikia savarankiškai pasiekti Lysyčansko stotį. Pirmiausia įlips moterys su vaikais, paskui moterys iki 40 metų, moterys, pagyvenę žmonės“, – platformoje „Telegram“ rašė Serhijus Haidajus.Evakuacija laikoma įžanga į galutinį puolimą. Jeigu jis būtų sėkmingas, Rusijos kariuomenė, besiveržianti iš aneksuoto Krymo, susijungtų su pajėgomis, puolančiomis iš rytų ir perimtų visos Azovo jūros kontrolę.

Zelenskis: Rusijos raketos sunaikino Vinycios oro uostąRusijos raketų ugnis sekmadienį sunaikino Vinycios oro uostą centrinėje Ukrainoje, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Ką tik buvau informuotas apie raketų smūgį Vinycioje. Aštuonios raketos... Oro uostas visiškai sunaikintas“, – sakė jis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pranešė, kad jau yra maždaug 20 tūkst. užsieniečių savanorių, kurie pareiškė norą kovoti prieš Rusijos vykdomą karinę agresiją Ukrainoje. Anot jo, savanoriai atvyksta iš 52 šalių. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė UNIAN.

Salvinės ugnies sistemomis apšaudyta branduolinių medžiagų saugykla CharkiveUkrainos saugumo tarnyba praneša apie dar vieną, itin skaudžias pasekmes galintį sukelti Rusijos kariuomenės išpuolį.Šįkart reaktyvinės salvinės ugnies sistemomis „Grad“ apšaudytas Charkivo fizikos ir technologijos institutas, kuriame yra radioaktyvių medžiagų. Saugumo taryba nurodo, jog itin didelį pavojų kelia viduje esantis branduolinis įrenginys „Neutronų šaltinis“, nes jo šerdyje pakrauti 37 branduolinio kuro elementai.„Branduolinio objekto ir branduolinių medžiagų saugyklų sunaikinimas gali sukelti didelio masto ekologinę katastrofą“, – skelbiama pranešime ir nurodoma, jog dėl pasikėsinimo sukelti ekologinę katastrofą pradėtas tyrimas.

Maskvoje, vyksta prieš karinę agresiją nukreiptoms protesto akcijoms į avariją pateko sulaikytiesiems gabenti skirtas policijos autobusas, praneša „Telegram" kanalas „Nexta". Taip pat nurodoma, kad žmonės juo vežami nebuvo.

„Raketomis buvo apšaudytas Vinicos oro uostas ir karinis dalinys Havryshivkoje. Dėl sprogimų kilo gaisras“, – sakoma Valstybinės specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnybos pranešime. Apie sužeistuosius ar aukas kol kas nepranešama.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Telegram“ kanale išplatintame vaizdo įraše skelbia, kad į Vinicos miestą buvo paleistos aštuonios raketos ir visiškai sugriautas oro uostas. Anot jo, Vinica „niekada nekelė pavojaus Rusijai“.V. Zelenskis pakartojo prašymus uždaryti oro erdvę virš Ukrainos.

Su Putinu pasikalbėjęs Erdoganas ragina skelbti „skubias visuotines paliaubas“Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį kalbėdamas telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, paragino skubiai paskelbti visuotines paliaubas Ukrainoje, pranešė turkų lyderio biuras.Abiejų valstybių vadovai kalbėjosi likus kelioms dienoms iki kovo 11–13 dienomis pietiniame Antalijos mieste vyksiančio diplomatinio forumo, kuriame turi dalyvauti Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

„Ukrainska pravda“ skelbia, kad Mariupolo gyventojų evakuacija buvo nutrūkusi dėl rusų apšaudymo. Mėginama iš naujo vykdyti gyventojų evakuaciją.

Stringant Rusijos kariuomenės puolimui į Ukrainą gabenama ir civilinė technikaUkrainos kariams ir savanoriams naikinant įsiveržusios Rusijos kariuomenės kolonas, agresoriui susiduriant su dideliais logistikos iššūkiais, iš Rusijos į Ukrainą gabenamos civilinės transporto priemonės – autobusai, sunkvežimiai, mikroautobusai.Į Ukrainą geležinkeliu gabenamos technikos vaizdai išplatinti informaciją apie Rusijos agresiją skelbiančiuose „Telegram“ kanaluose. Vaizdo medžiagoje matyti, jog ant kai kurių automobilių jau iš anksto nupieštos „Z“ raidės, kurias, kaip atpažinimo simbolį karo Ukrainoje metu naudoja Rusijos kariuomenė.https://twitter.com/christogrozev/status/1500437812906188800?ref_src=twsrc%5EtfwSekmadienio popietę savo „Twitter“ paskyroje šį vaizdo klipą komentavo žurnalistinių tyrimų centro „Bellingcat“ vadovas Christo Grozevas.„Toliau arklių vežimai? Bet jei rimtai, įdomu pamatyti, kaip jie logistiškai paskirstytų juos visose Ukrainos vietose, kur jiems jų reikia“, – teigė ekspertas.

Kremlius: Rusijos karinė operacija bus sustabdyta tik tuo atveju, jei Ukraina nustos kariautiVladimiras Putinas pareiškė, kad Rusijos karinė operacija bus sustabdyta tik tuo atveju, jei Ukraina „nustos kariauti“ ir bus patenkinti Rusijos reikalavimai. Jis tikisi, kad Ukrainos derybininkai laikysis „konstruktyvesnio požiūrio ir atsižvelgs į realybę“, – sakė Kremliaus atstovas. Kremliaus atstovas pridūrė, kad Putinas sakė, jog bet koks bandymas patempti derybų procesą žlugs. Dar pridūrė, kad Putinas taip pat sakė, kad Rusijos karinė operacija Ukrainoje „vyksta pagal planą ir grafiką“.

Odesoje Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė dar vieną karinį Rusijos lėktuvą. Apie tai pranešė Odesos regiono administracijos atstovas spaudai Sergejus Bratchukas.

Rusija telkia pajėgas tam, kad apsuptų rytinį Dniepro miestą, pranešė Ukrainos saugumo pareigūnasPareigūnas pridūrė, kad Rusijos karo vadovybė pagrindinį dėmesį kreipia į pietinį frontą, siekdama atkirsti Ukrainą nuo Juodosios jūros. Tai įvyko po to, kai pastarosiomis dienomis svarbiausiuose šiauriniuose miestuose, įskaitant Charkovą, Černigovą ir Sumus, paaštrėjo mūšiai ir apšaudymai, Rusijos kariams bandant prisiartinti prie Kijevo sostinės.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius paskelbė, kad Rusijos armija mėgina žengti Nikolajevo miesto link ir judėti Pietų Ukrainos atominės elektrinės kryptimi. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė UNIAN.Anot O. Arestovičiaus, tikėtina, kad bus mėginama užimti Pietų Ukrainos atominę elektrinę, kaip jau nutiko su Zaporižijos AE.

Prie Charkivo numuštas Rusijos karinis lėktuvas„Šį rytą Charkivo oro gynybos pajėgos sunaikino dar vieną priešo atakos lėktuvą Su-25“, – praneša kanalas „Ukraina 24“.Teigiama, kad pamušto lėktuvo pilotui pavyko katapultuotis, jo ieško Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Separatistai verčia žmones priimti nepripažintų „respublikų“ pasusVadinamos Donecko liaudies „respublikos“ ginkluotųjų pajėgų atstovai Ukrainos piliečiams prievarta dalina nepripažintos valstybės pasus, skelbia kanalas „Ukraina 24“.„Taip pat jie verčia žmones pasirašyti prašymus gauti Rusijos federacijos pasą. Ukrainos pasus atima ir žmonių akivaizdoje suplėšo“, – cituojama Ukrainos aukščiausiosios Rados įgaliotinė žmogaus teisių klausimais Liudmila Denisava.

Stringant Rusijos kariuomenės puolimui į Ukrainą gabenama ir civilinė technikaUkrainos kariams ir savanoriams naikinant įsiveržusios Rusijos kariuomenės kolonas, agresoriui susiduriant su dideliais logistikos iššūkiais, iš Rusijos į Ukrainą gabenamos civilinės transporto priemonės – autobusai, sunkvežimiai, mikroautobusai.Į Ukrainą geležinkeliu gabenamos technikos vaizdai išplatinti informaciją apie Rusijos agresiją skelbiančiuose „Telegram“ kanaluose. Vaizdo medžiagoje matyti, jog ant kai kurių automobilių jau iš anksto nupieštos „Z“ raidės, kurias, kaip atpažinimo simbolį karo Ukrainoje metu naudoja Rusijos kariuomenė.

Graikija priėmė 3700 pabėgėlių iš UkrainosNuo karo Ukrainoje pradžios į Graikiją atvyko apie 3700 pabėgėlių, 1146 jų nepilnamečiai, sekmadienį paskelbė Civilinės saugos ministerija.Per pastarąsias 24 valandas pareigūnai užregistravo dar 640 atvykėlių. Pasak pareigūnų, dauguma naujausių atvykėlių į šalį pateko per Promahono sienos perėjimo punktą iš Bulgarijos. Pasak pareigūnų, dauguma iki šiol atvykusių pabėgėlių ketino apsistoti pas gimines ar pažįstamus.Daug ukrainiečių emigravo į Graikiją po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Skaičiuojama, kad pietryčių Ukrainoje gyvena apie 100 tūkst. graikų kilmės ukrainiečių. Vyriausybė Atėnuose siūlo etniniams graikams papildomą pagalbą jiems traukiantis į Graikiją ir, nepaisydama kovų, paliko atvirus savo konsulatus Odesoje ir Mariupolyje.Iki šiol į Graikiją trimis nedidelėmis kolonomis atvyko apie 100 graikų kilmės ukrainiečių, pranešė valstybinis radijas.

Izraelio premjeras Bennettas trečią kartą kalbėjosi telefonu su Ukrainos prezidentu ZelenskiuApsilankęs Maskvoje ir Berlyne, bandydamas padėti tarpininkauti dėl karo Ukrainoje, Izraelio ministras pirmininkas Naftali Bennettas sekmadienį vėl kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, patvirtino jo biuras.Tai buvo trečiasis dviejų politikų pokalbis telefonu per 24 valandas, pranešė N. Bennetto biuras. Daugiau detalių nepateikta.N. Bennettas šeštadienį Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu – jis buvo pirmasis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Vakarų lyderis, susitikęs su tarptautiniu mastu izoliuotu Kremliaus vadovu. Tada N. Bennettas keliavo į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu aptarė karą Ukrainoje.Izraelis aptariamas kaip potencialus tarpininkas. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, V. Zelenskis prašė N. Bennetto surengti Rusijos ir Ukrainos derybas Izraelyje.

Separatistai teigia, kad 300 žmonių paliko Mariupolį humanitariniu koridoriumiProrusiški separatistai teigia, kad pirmieji 300 žmonių paliko apgultą pietryčių Ukrainos Mariupolio miestą per naujausią bandymą nutraukti ugnį sekmadienį. Informacijos nebuvo įmanoma patikrinti, Ukrainos pareigūnai kol kas nepateikė jokių duomenų.Ukrainos ir Rusijos kariuomenės susitarė sustabdyti karo veiksmus rajone ir atidaryti humanitarinį koridorių, kad gyventojai galėtų evakuotis specialiais autobusais ar savo transporto priemonėmis. Ukrainos teigimu, panašios pastangos mieste šeštadienį greitai žlugo, kai Rusijos pajėgos atnaujino apšaudymą.Mariupolis yra strateginis uostamiestis Donecko srityje, kurios dalis kontroliuoja Maskvos remiami separatistai ir Rusijos pajėgos. Mariupolio užėmimas būtų reikšmingas Maskvos laimėjimas, nes tuomet Rusijos pajėgos galėtų susijungti su kitomis savo dalimis Donecke ir Krymo pusiasalyje.

Blinkenas: JAV „aktyviai dirba“ siekiant susitarimo tiekti Ukrainai naikintuvusJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „aktyviai dirba“ dėl susitarimo su Lenkija, kad Ukrainai būtų tiekiami naikintuvai.„Negaliu kalbėti apie terminus, bet galiu tik pasakyti, kad labai, labai aktyviai į tai žiūrime“, – žurnalistams sakė Moldovoje viešintis JAV diplomatijos vadovas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipimesi pranešė apie tai, kad Rusija ketina bombarduoti OdesąVaizdo įraše jis taip pat paskelbė apie kuriamus fondus, kurie būtų skirti šalies atstatymui. Jų jau yra keturi: vienas bus skirtas atstatyti sugriautą turtą ir infrastruktūrą, kitas – ekonomikos atnaujinimui ir transformacijai, trečias – dėl valstybės skolos aptarnavimo ir mažinimo, ketvirtas – mažo ir vidutinio verslo palaikymui. Apie tai savo „Telegram“ kanale skelbia UNIAN.Anot UNIAN, V. Zelenksis kalbėjo su JAV prezidentu Joe Bidenu. Pranešama, kad ruošiamos naujos sankcijos karinę agresiją vykdančiai Rusijai. V. Zelenskis taip pat pakartojo apie oro erdvės uždarymą, jo žodžiais, „reikia dangų padaryti saugiu“. Jis taip pat pabrėžė, kad šalyje neturėtų būti nė vieno uosto, kuriame „valstybė-teroristas“ galėtų uždirbti pinigus.V. Zelenskis taip pat paminėjo, kad prabilo į belaisvę paimti rusai kariai. Tarp jų – lėktuvų pilotai, kurie bombardavo miestus.„Mes išgirdome jų parodymus, mes pamatėme dokumentus. Žemėlapiai, planai – ne vakar dienos. Tai ne improvizacija. Jie rengė šį įsiveržimą būtent taip – žiauriai, ciniškai. Ir, ko gero, pažeidžiant karo taisykles“, kalbėjo V. Zelenskis.Čia pat jis pridūrė, kad Rusija ketina bombarduoti šalies pietuose esantį Odesos miestą.

Zerkalo.io „Telegram“ kanale pranešama, kad šiuo metu Rusijos prezidentos Vladimiras Putinas kalbasi su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Jie aptaria karo Ukrainoje temą. Vakar, šeštadienį skelbta, kad Turkijos vadovas ragins „nedelsiant užbaigti šį karą“.

Prasidėjo dar viena Rusijos „teroristinio plano“ banga, BBC sako Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Olha StefanishynaOlha Stefanishyna BBC sakė, kad padėtis darosi vis sunkesnė ir Ukrainos miestuose buvo pradėtos apšaudyti ligoninės ir vaikų darželiai.Ji sako, kad nepaisant Ukrainos ryžto priešintis invazijai, tai toli gražu nėra karo pabaiga.Rusijos „didžiuliai nuostoliai“, įskaitant jos karių gyvybes, Vladimiro Putino neatbaido, o tik skatina tolesnę agresiją, sako ji.

Volodymyro Zelenskio neetatinis patarėjas Oleksijus Arestovičius praneša, kad Rusijoje beveik baigėsi „Kalibr“ raketos, tačiau dar turi daug „Iskander“. Apie tai praneša UNIAN savo „Telegram“ kanale. Anot patarėjo, rusų okupantai sunaudojo apie 90 proc. sparnuotų raketų nuo karo pradžios.

JT: Ukrainą per pastarąsias 10 dienų paliko per 1,5 mln. pabėgėliųIš Rusijos pajėgų užpultos Ukrainos bėgančių žmonių skaičius viršijo 1,5 mln., ir tai yra „sparčiausiai auganti pabėgėlių krizė“ Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, sekmadienį pranešė Jungtinės Tautos.„Per 10 dienų daugiau kaip 1,5 mln. pabėgėlių iš Ukrainos pasitraukė į kaimynines šalis – tai sparčiausiai auganti pabėgėlių krizė Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – sakoma „Twitter“ paskelbtame JT pareiškime.

Žiniasklaida: Rusijos pajėgos apšaudo civilius Irpine, nužudė mažiausiai 3 civilius. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Rusijos kariai tyčia taikėsi į tiltą, kuriuo turėjo evakuotis civiliai. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant 2 vaikus. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1500406860469444608?ref_src=twsrc%5Etfw

Per protestus Rusijoje policija sulaikė daugiau nei 316 žmoniųPolicija sulaikė daugiau nei 316 žmonių per antikarinius protestus 16-oje Rusijos miestų, sekmadienį pranešė protestų stebėtojas OVD-Info. Iš policijos pusės komentarų nebuvo.

Rusijos parduotuvės ribos maisto pardavimą, siekdamos kovoti su juodąja rinkaRusijos mažmenininkai ribos prekybą būtiniausiais maisto produktais, kad sumažintų spekuliaciją juodojoje rinkoje ir užtikrintų prieinamumą, sekmadienį pareiškė vyriausybė, Maskvai dėl karinio įsiveržimo į Ukrainą pritaikytoms sankcijoms pradėjus kandžiotis.Prekybos ir pramonės ministerija savaitgalį pranešė apie atvejus, kai būtiniausių maisto produktų buvo nupirkta „akivaizdžiai didesniais kiekiais, nei reikia asmeniniam vartojimui (iki kelių tonų), kad vėliau būtų galima juos perparduoti“.Mažmenininkams atstovaujančios prekybos organizacijos siūlė leisti mažmenininkams riboti konkrečių prekių pardavimą vienu kartu fiziniams asmenims, rašoma ministerijos pranešime. „Pramonės ir prekybos bei žemės ūkio ministerijos palaikė prekybos organizacijų iniciatyvą“, – teigiama jame ir pažymima, kad savo politiką nustatys pačios organizacijos.Būtiniausios prekės, kurių kainas kontroliuoja valstybė, yra duona, ryžiai, miltai, kiaušiniai ir tam tikra mėsa bei pieno produktai.

Ukrainos gynybos ministras: rusai yra tik paprasti teroristai, jie bus sunaikintiSekmadienį Ukrainos gynybos ministras gynybos ministras Oleksejus Reznikovas pareiškė, kad Rusijos agresiją patiriančios šalies pramonė perorientuojama į karinių užsakymų vykdymą. Jis rusus vadino paprastais teroristais, kurie bus sunaikinti bei negailėjo kritikos Vakarų šalims dėl delsimo priimti ryžtingus sprendimus ir Ukrainos oro erdvę paskelbti neskraidymo zona.„Gamyklos tęsia savo darbą, vykdo karinius užsakymus, remontuoja techniką, karinius trofėjus paverčia ginklais. Norint kovoti už savo šalį kiekvienas turi dirbti savo vietoje. Jei buvai priverstas evakuotis – susirask darbą naujoje vietoje – tavo pagalbos reikia visur“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašo O. Reznikovas.Jis pareiškė, kad situacija šalyje yra kontroliuojama bei pripažino, kad besiginančios šalies ginkluotosios pajėgos taip pat patiria nuostolių. „Mūsų kariai eina į kontratakas, priešas praranda dešimtis vienetų technikos, tiesiog meta ją ir pabėga. Tai mūsų „parko“ technologijos papildymas. Priešas mirs nuo savo ginklų“, – skelbia Ukrainos gynybos ministras.Jis minėjo, kad Kremlius vis dar nenori priimti ir pripažinti savo fiasko, tačiau tas laikas arti.„Tarp okupacinių jėgų stiprėja nepasitenkinimas ir demoralizacija“, – skelbia O. Reznikovas.Pasak jo, Odesa lieka šalies strateginiu rezervu, o priešininko pajėgų papildymas taps sudėtingu.„Kremlius galutinai atmetė bandymus nuslėpti savo ketinimus – jie atėjo sunaikinti mūsų šalies, sunaikinti mūsų žmonių. Nieko jiems neišeis.Jie kariauja prieš moteris ir vaikus. Jie nenugalėjo Charkivą ginančių karių – pradėjo kariauti su Charkivo universitetu. Rusai yra tik paprasti teroristai. Ir teroristai bus sunaikinti. Priešas priešinasi, bet mes stengiamės užtikrinti humanitarinius koridorius, išvesti savo žmones iš apšaudymo, užtikrinti humanitarinės pagalbos transportavimą“, – pareiškė Ukrainos gynybos ministras O. Reznikovas.Jis negailėjo kritikos Vakarų šalims, dvejojančiomis uždaryti Ukrainos oro erdvę.„Šiandien Ukraina ir toliau gina viso pasaulio laisvę: Ukrainos vaikai ir moterys gelbsti jūsų vaikus ir moteris savo gyvybių kaina, o jūs dvejojate užverti dangų. Mūsų vyrai išgelbės jūsų gyvybes savo gyvybių kaina, kol bijote uždaryti dangų. Jau seniai nustojome bijoti dirbtinai kuriamo „didžiosios Rusijos“ įvaizdžio. Ir visas pasaulis turi sustoti!“, – skelbia O. Reznikovas.

UNIAN „Telegram“ kanalas, cituodamas „Radio Svoboda“ praneša, kad prie išvažiavimo iš Irpino rusų kariai paleido ugnį besievakuojančių gyventojų link.

Mariupolis bandys pradėti civilių gyventojų evakuacijąUkrainos Mariupolio uostamiestis sekmadienį pranešė, kad pradės evakuoti civilius gyventojus po to, kai ankstesnes pastangas sužlugdė paliaubų pažeidimai.„Nuo 12 val. (vietos ir Lietuvos laiku) pradedama civilių gyventojų evakuacija“, – sakoma miesto pareigūnų pareiškime, kuriame teigiama, kad su miestą apsupusiomis Rusijos pajėgomis susitarta dėl paliaubų.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) patvirtino, kad Ukrainoje pranešta apie kelias atakas, kurios nukreiptos į gydymo įstaigas, yra žuvusių ir nukentėjusių žmonių.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas patikslino Rusijos kariuomenės patirtus nuostolius Sekmadienio ryte skelbiama, kad nuo invazijos pradžios, vasario 24-osios dienos, okupacinė kariuomenė neteko daugiau kaip 11 tūkst. karių. Kiek jų tarpe yra žuvusių, kiek sužeistųjų – nepranešama. Naujausiais duomenimis sunaikinta 285 tankai, 985 šarvuotos kovos mašinos, 109 artilerijos sistemos, 50 reaktyvinės artilerijos įrenginių, 21 priešlėktuvinės gynybos sistema. Jau numušti 44 lėktuvai, 48 sraigtasparniai, sunaikinta 447 vienetai automobilių, 2 lengvieji kateriai, 60 kuro cisternų, 4 bepiločiai orlaiviai. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265977672381985&show_text=true&width=500

Zelenskis paragino ukrainiečius pradėti puolimąPrezidentas Volodymyras Zelenskis sakė ukrainiečiams, kad jie „atlaikė Rusijos invazijos smūgį“, ir paragino piliečius tęsti kovą, pranešė BBC. Aistringoje kalboje, pasakytoje iš Kijevo šeštadienio vakarą, V. Zelenskis sakė šaliai, kad atėjo laikas jiems pradėti kontrpuolimą. „Turite išeiti ir išvyti šį blogį iš mūsų miestų“, – sakė jis.Šis šauksmas nuskambėjo kartu su prašymu JAV prezidentui Joe Bidenui duoti daugiau kovinių lėktuvų Ukrainai. Manoma, kad JAV pareigūnai diskutuoja su Lenkijos politiniais lyderiais dėl galimybės, kad Varšuva aprūpintų Ukrainą naikintuvais MiG.Lenkija pamažu atsisako šių sovietinių naikintuvų, manoma, kad pareigūnai svarsto, ar suteikti juos Ukrainai, kurios pilotai nėra apmokyti skraidyti vakarietiškais lėktuvais. Iš kai kurių ataskaitų galima suprasti, kad juos ketinama pakeisti naujais JAV remiamais pakaitalais.Prasidėjo 11-oji Rusijos invazijos į Ukrainą diena ir kai kurie ekspertai teigia, kad invazija vietomis įstrigo, nepaisant prezidento Vladimiro Putino patikinimo šeštadienį, kad operacija „vyksta pagal planą“. Nors kovos tęsiasi daugelyje šalies vietų, Maskvos pajėgos užėmė tik vieną didelį Ukrainos miestą - Chersoną, nors daug kur kitur pasistūmėjo, pavyzdžiui, penktadienį užėmė Zaporožės atominę elektrinę.

Į JAV atvyko Rusijos lėktuvas, turintis paimti šnipinėjimu kaltinamus Maskvos diplomatusVašingtono tarptautiniame oro uoste šeštadienį nusileido Rusijos lėktuvas, turėjęs paimti keliolika Maskvos Jungtinių Tautų misijos diplomatų, kuriuos Vašingtonas kaltina šnipinėjimu, pranešė pareigūnai.Maskvai įsiveržus į Ukrainą, Jungtinės Valstijos uždarė savo oro erdvę visiems Rusijos orlaiviams.Tačiau lėktuvui „Iljušin Il-96“ buvo leista nutūpti Daleso tarptautiniame oro uoste. Nusileidimą patvirtino „FlightAware“ svetainė, kurioje stebimas visas oro judėjimas.„JAV vyriausybė pritarė Rusijos vyriausybės užsakytam skrydžiui, kad būtų palengvintas Rusijos JT misijos darbuotojų, kurie buvo išsiųsti už piktnaudžiavimą gyvenamosios vietos privilegijomis, išvykimas“, – naujienų agentūrai AFP sakė Valstybės departamento atstovas.„Ši speciali išimtis buvo padaryta siekiant užtikrinti, kad Rusijos misijos personalas ir jo šeimos nariai išvyktų iki mūsų nurodytos datos“, – pridūrė jis.Jungtinės Valstijos pirmadienį nurodė iki kovo 7 dienos išsiųsti 12 Rusijos JT misijos narių.Kitą dieną, vėlgi remdamosi įtariamu šnipinėjimu, JAV nurodė išsiųsti iš šalies JT sekretoriate dirbantį Rusijos pilietį.„Tai priešiškas žingsnis prieš mūsų šalį“, – feisbuke teigė Rusijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Anatolijus Antonovas ir pridūrė, kad Maskva „visiškai atmeta“ JAV teiginius.Pasak rusų diplomatinio šaltinio, Rusijos misijoje dirba apie 100 žmonių.

Zelenskis padėkojo Muskui už pagalbą ir palydovinę paramąPrezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo technologijų milijardieriui Elonui Muskui už paramą Ukrainai teikiant palydovinio interneto paslaugą „Starlink“.„Kitą savaitę gausime dar vieną „Starlink“ sistemų, skirtų sunaikintiems miestams, partiją“, – tviteryje parašė V. Zelenskis, dėkodamas E. Muskui už „Ukrainos palaikymą žodžiais ir darbais“. Ukrainos lyderis sakė, kad per pokalbį su E. Musku jiedu taip pat „aptarė galimus kosmoso projektus“. „Bet apie tai kalbėsimės po karo“, - pridūrė V. Zelenskis.„SpaceX“ įmonės sukurta „Starlink“ padės ukrainiečiams gauti prieigą prie interneto, jei telekomunikacijų tinklai sugestų arba būtų sunaikinti dėl karo veiksmų. Palydovinė interneto paslauga apima interneto duomenų perdavimą į kosmosą radijo signalais. Antžeminės stotys planetoje transliuoja signalus į orbitoje esančius palydovus, kurie siunčia duomenis atgal naudotojams Žemėje. „Starlink“ valdo daugiau nei 2 tūkst. palydovų ir visame pasaulyje turi antžemines stotis, vadinamas vartais, kurios tiekia internetą.

Link Kijevo juda Rusijos kariuomenės raketų kompleksaiUkrainos vidaus reikalų ministerija praneša, jog gauta žvalgybinė informacija apie link Kijevo judančius Rusijos kariuomenės raketų kompleksus. Nurodoma, kad į Kijevo sritį siunčiamos raketų sistemos „Tor“ ir „Tochka-U“.„Tor“ sistema skirta apsaugoti pirmuosius sausumos pajėgų ešelonus nuo antiradarinių ir sparnuotųjų raketų, nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių, valdomų aviacinių bombų, orlaivių ir sraigtasparnių. Jis gali veikti tiek rankiniu būdu, dalyvaujant operatoriams, tiek visiškai automatiniu režimu.„Tochka-U“ – taktinė raketų sistema. Kompleksas turi 482 kg sveriančią kovinę galvutę ir gali būti aprūpinta įvairių tipų kovinėmis galvutėmis. Raketos skrydžio nuotolis – 120 km.

Ukrainiečių derybininkas: Rusija suvokia „tikrąją karo kainą“Vienas Ukrainos derybininkas šeštadienį pareiškė, kad derybos su Rusija dėl Maskvos invazijos užbaigimo pradeda būti „konstruktyvios“, ir apibūdino, jo nuomone, akivaizdžiai pasikeitusį Maskvos požiūrį į ukrainiečių pasipriešinimą ir skaudžias tarptautines sankcijas.Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas sakė pastebėjęs, jog Rusijos požiūris pasikeitė, nes ji suprato „tikrąją karo kainą“.„Pačioje karo pradžioje jie reikalavo visiško dominavimo. Jie nesitikėjo, kad Ukraina taip smarkiai pasipriešins“, – interviu Kanados dienraščiui „The Globe and Mail“ vakariniame Ukrainos Lvivo mieste sakė M. Podoliakas.„Jie tik dabar pradeda suvokti tikrąją karo kainą. Ir dabar prasideda konstruktyvios derybos“, – pridūrė pareigūnas, dalyvavęs pirmuosiuose dviejuose Rusijos ir Ukrainos derybų raunduose, vykusiuose Baltarusijos pasienyje.Ukrainos delegacijos teigimu, trečiasis derybų ratas numatytas pirmadienį.Rusai „prarado didžiulį kiekį įrangos ir žmonių. Sankcijos, kokių dar niekada anksčiau nebuvo, žlugdo jų ekonomiką. Jų šalis tarptautinėje arenoje tapo atstumtąja, o jų propaganda visiškai neveikia“, kalbėjo M. Podoliakas.Jis pakartojo prezidento prašymą NATO įvesti neskraidymo zoną virš Ukrainos, kurį Vakarų aljansas penktadienį atmetė.V. Zelenskis neslėpė kartėlio dėl šio NATO sprendimo sakydamas, kad Aljansas „uždegė žalią šviesą tolesniam Ukrainos miestų ir kaimų bombardavimui“.Pabrėždamas, kad abi derybų šalys susitarė neaptarinėti derybų detalių, M. Podoliakas sakė, kad Ukrainos tikslai tebėra neatidėliotinos paliaubos, saugumo garantijos, kad šalis daugiau nebus užpulta, ir didelė kompensacija už žuvusiuosius ir Ukrainos miestams padarytą žalą.

JK žvalgyba teigia, kad Rusija taikosi į apgyvendintas vietas UkrainojeDidžiosios Britanijos karinė žvalgyba teigė, kad Ukrainos pasipriešinimo mastas ir stiprumas toliau slopina Rusiją. Jame teigiama, kad Rusija taikėsi į apgyvendintas Ukrainos vietoves panašiai kaip Čečėnija 1999 metais ir Sirija 2016 metais. Jame priduriama, kad Rusijos pažangą stabdo Ukrainos atakos prieš tiekimo linijas.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500357239428763649?ref_src=twsrc%5Etfw

Internete skelbiami išsamūs duomenys apie rusų belaisviusUkrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba skelbia sukūrusi interneto svetainę „Okupant“, kurioje pateikiama informacija apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų karo belaisvius.„Okupant“ svetainė yra Ukrainos NSGT biuro informacinis šaltinis, kuriame operatyviai pateikiama informacija apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų karo belaisvius, įsiveržusius į Ukrainos teritoriją nuo 2022 m. vasario 24 d.“, – praneša naujienų agentūra „Unian“.Portalu galės naudotis Rusijos piliečiai, įskaitant karių šeimas ar jų pažįstamus, norėdami gauti informacijos apie karo belaisvių būklę ir buvimo vietą. Naudodamiesi portalo paslaugomis Rusijos karo belaisvių artimieji galės susisiekti su Ukrainos gynybos ministerijos atstovais.„Pabrėžiame, kad su Rusijos kariškiais elgiamasi pagal Ženevos konvenciją dėl elgesio su karo belaisviais , visų pirma, jie aprūpinami maistu, drabužiais, gydomi, laikomi normaliomis sąlygomis“, – pridūrė departamentas.

Ukraina prabunda vienuoliktą karo su Rusija dieną. „Skynews“ išskiria svarbiausius nakties įvykiusRusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos vykdo plataus masto puolimą Ukrainoje ir užėmė keletą miestų bei kaimų, apie tai pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad sekmadienį planuoja surengti daugybę gynybinių operacijų, įskaitant rytinę Donecko rajono dalį, Slobožanskį ir Černigovo miestą.Antrame pagal dydį mieste Charkove naktį pasigirdo virtinė sprogimų, pranešė Ukrainos žiniasklaida.Šiaurės rytų Mariupolio miestas yra apsuptas Rusijos pajėgų ir naktį buvo intensyviai apšaudytas – jo meras sako, kad neįmanoma suskaičiuoti civilių mirčių.Donecko srities nusiaubto nedidelio miesto Volnovachos gyventojai bandė bėgti po bombardavimo.Ukrainos kariškiai teigia iki šiol numušę 88 Rusijos lėktuvus ir sraigtasparnius bei pagrobę kelis pilotus.Numatoma, kad sekmadienį Ukrainos pabėgėlių skaičius pasieks 1,5 mln.JT pabėgėlių agentūra skaičiuoja, kad iki liepos pabėgėlių skaičius gali išaugti iki 4 mln.Baltieji rūmai pranešė, kad Vašingtonas bendradarbiauja su Lenkija, nes svarsto galimybę aprūpinti naikintuvus po to, kai Zelenskis paprašė JAV padėti apsaugoti Europos sąjungininkų lėktuvus.„Visa“ ir „Mastercard“ pranešė stabdančios veiklą Rusijoje ir po Zelenskyy prašymo

Putinas perspėjo dėl neskraidymo zonos virš UkrainosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį perspėjo, kad bet kurią šalį, įvedusią neskraidymo zoną virš Ukrainos, Maskva laikys įsitraukusia į konfliktą, o pasaulines sankcijas taip pat prilygino karo paskelbimui.Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis maldavo Vakarus paskelbti neskraidymo zoną, jo apgultai šaliai jau antrą savaitę priešinantis Maskvos invazijai. V. Putinas, įsiveržimą vadinantis „specialia karine operacija“, kuria siekiama apginti separatistinius regionus, anksčiau sakė, kad Ukrainos valstybė yra fikcija, ir taip pat grasino tolesniam savo kaimynės egzistavimui, jei jos lyderiai „darys tai, ką daro“.Nors Kijevo sąjungininkės įvedė plačias sankcijas, kad atgrasytų Rusiją nuo puolimo, neskraidymo zonos nustatymą kol kas atmeta, baimindamosis, kad tai gali peraugti į platesnį karą su daugiausiai branduolinių ginklų pasaulyje turinčia valstybe.V. Putinas perspėjo, kad neskraidymo zona turės „katastrofiškas pasekmes ne tik Europai, bet ir visam pasauliui“.„Bet kokį judėjimą šia kryptimi vertinsime kaip tos šalies dalyvavimą ginkluotame konflikte“, – per susitikimą su nacionalinės aviakompanijos „Aeroflot“ darbuotojais sakė Rusijos vadovas. Jis taip pat užsiminė, kad dėl Kijevo veiksmų Ukraina gali prarasti suverenitetą. „Dabartinė (Ukrainos) valdžia turi suprasti, kad jei ir toliau darys tai, ką daro, ji rizikuoja Ukrainos valstybingumu ateityje“, – sakė V. Putinas ir pridūrė, kad "jei taip atsitiks, jie bus visiškai atsakingi“.

Zelenskis praneša su Baidenu aptaręs pagalbą Ukrainai Karinę Rusijos agresiją patiriančios Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu bendravo su JAV prezidentu Džozefu Baidenu. Apie tai savo „Twitter“paskyroje paskelbė V. Zelenskis. „Tęsiant dialogą vyko dar vienas pokalbis su JAV prezidentu. Kalbėta apie saugumą, finansinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas prieš Rusiją“, – paskelbė V. Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sulaukęs Izraelio ministro pirmininko Naftali Benneto skambučio. „Izraelio ministras pirmininkas man paskambino po susitikimo su Vladimiru Putinu. Mes tęsiame dialogą“, – „Twitter“paskyroje nurodė V. Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500261389935517700?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariuomenė perspėja, kad Rusija nori užgrobti elektrinės užtvankąUkrainos armija perspėjo, kad Rusijos pajėgos nori užgrobti svarbios hidroelektrinės užtvanką į pietus nuo sostinės Kijevo.Anksti sekmadienį paskelbtoje ataskaitoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigė, kad Rusija planuoja užgrobti Kanivo hidroelektrinės, esančios maždaug už 150 kilometrų į pietus nuo Kijevo ant Dniepro upės, užtvanką.Per invaziją Rusijos pajėgos sunaikino, užpuolė arba užėmė keletą energetikos infrastruktūros objektų, įskaitant didžiausią Europoje atominę elektrinę Zaporožėje. Rusijos daliniai visomis išgalėmis stengiasi prasiskverbti į pietvakarinį sostinės Kijevo pakraštį, rašoma pranešime. Šeštadienio naktį mieste kelis kartus suveikė oro antskrydžių sirenos.Pasak pranešimo, Rusijos kariai taip pat bandė priartėti prie greitkelio netoli Kijevo tarptautinio oro uosto. Kozeleco, kuris yra maždaug už 70 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kijevo, kryptimi buvo stebimas 100 vienetų ginkluotės ir kitos karinės technikos judėjimas, įskaitant raketų paleidimo įrenginius.Pagrindinis Rusijos kariuomenės tikslas ir toliau yra Kijevo, Charkivo rytuose ir Mykolajivo pietuose apsupimas. Ukrainos naujienų agentūra UNIAN šeštadienį pranešė, kad nuo karo pradžios vasario 24 d. Charkivo srityje žuvo 194 žmonės, tarp jų 126 civiliai. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.

Sumai ir Mariupolis „ant humanitarinės katastrofos slenksčio“, rašo BBC.Situacija Sumų regione ir Mariupolio mieste yra „ant humanitarinės katastrofos slenksčio“, sekmadienio rytą televizijos kanalui Ukraine-24 sakė Ukrainos vyriausybės pareigūnas.Šiauriniame Sumų regione esančiuose Achtyrkos ir Trostjaneco miestuose šiuo metu nėra elektros ar vandens tiekimo, sakė vyriausybės patarėjas Vadimas Denisenka.Tačiau jis pridūrė, kad šeštadienio vakaras praėjo „palyginti ramiai“.Taip pat anksčiau girdėjome Ukrainos pareigūnų pranešimus, kad ankstesnės paliaubos, skirtos civiliams pabėgti iš Mariupolio miesto, truko mažiau nei 30 minučių, kol buvo atnaujintas apšaudymas.Tačiau Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ citavo Donecko separatistų vadą Eduardą Basuriną, sakiusį, kad humanitarinis koridorius vėl gali būti atidarytas sekmadienį.

Pranešama apie įsakymą rusų karininkams: karių kūnus laidoti masinėse kapavietėse bei naikinti vietojeUkrainos pranešimai apie šalį užpuolusios rusų kariuomenės patiriamus milžiniškus nuostolius privertė slėpti tikrąją padėtį, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų paskyra. Internete paviešintame įsakyme nurodoma, kaip elgtis su žuvusių rusų palaikais – liepiama juos surinkti, laidoti masinėse kapavietėse, jeigu nėra galimybės tai padaryti – kūnus naikinti vietoje.Socialiniuose tinkluose paviešintame dokumente nurodoma šių metų vasario 26 diena, o jį pasirašė – Rusijos federacijos gynybos ministro pavaduotojas Aleksejus Krivoručko.Ukrainą puolančių Rusijos pajėgų vadams taip pat nurodoma iš kariškių paimti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei žetonus.

Kijeve įvyko galingas sprogimas: numušta rusų raketaSekmadienį ryte Ukrainos sostinėje nugriaudėjo galingas sprogimas.Pirminiais duomenimis, tai buvo raketa, kurią numušė Ukrainos priešlėktuvinė gynyba.

Lenkija planuoja perduoti Ukrainai naikintuvus MiG-29 ir atakos lėktuvus Su-25 Lenkija gali perduoti Ukrainai naikintuvus MiG-29 ir atakos lėktuvų Su-25, o mainais iš JAV gauti naikintuvų F-16, pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais JAV administracijoje. https://twitter.com/nexta_tv/status/1500286309440630787?ref_src=twsrc%5Etfw

Geopolitinės rizikos indeksas pasiekė 2001 m. rugsėjo 11 d., vertę, kuomet JAV įvyko didžiausias istorijoje teroristinis išpuolis, praneša NEXTA. https://twitter.com/nexta_tv/status/1500317731199012864?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusai sugriovė Achtyrkos šiluminę elektrinę: žuvo penki darbuotojai.Apie tai „Telegram“ pranešė Sumų regiono valstybinės administracijos pirmininkas Dmytro Žyvitsky.

Charkove pragaras: po bombardavimo iš oro daugiabučiai namai skendi liepsnoseApie 5 val. ryto pranešta, kad Charkove po bombardavimų mieste dega daugiabučiai namai. „Telegram“ kanalai pranešė, kad mieste neramu, pranešama, kad praskrido lėktuvas, praneša naujienų agentūra UNIAN.„Lėktuvas virš Charkovo. Sprogimas. Daugiau sprogimų. Likite slėptuvėse“, – rašė „Suspilne.Charkov“.Be to, „Telegram“ kanalas „Trukha“ paskelbė naktinio Charkovo bombardavimo padarinių vaizdo įrašą: „Šiaurės gatvė, Charkovas po naktinio bombardavimo“. Vaizdo siužetuose matyti liepsnose paskendę daugiabučiai namai.

3 000 JAV savanorių yra pasiruošę vykti į Ukrainą tarnauti tarptautiniame batalione, priešinantis Rusijos invazijai, teigė Ukrainos ambasados Vašingtone atstovas. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas tikino, kad norintys kovoti prieš Rusiją gali kreiptis į savo šalyje esančią Ukrainos ambasadą.

Kinija nepritaria veiksmams, kurie „kursto ugnį“ UkrainojeKinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui pareiškė, kad Pekinas nepritaria bet kokiems veiksmams, kurie „pila žibalo į ugnį“ Ukrainoje.Wang Yi paragino pradėti derybas, kad būtų išspręsta dabartinė krizė, ir sakė, kad JAV ir Europa turėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip NATO plėtra į rytus veikia Rusijos saugumą.

„Radio Free Europe“ sustabdo savo veiklą Rusijoje.

Sportinių prekių ir aprangos gamintojas „Puma“ nutraukia prekių siuntimą į Rusiją ir stabdo savo parduotuvių veiklą. Iš Rusijos traukiasi ir skaitmeninių paslaugų gigantas „Adobe“.

JAV pareigūnai išskrido į Venesuelą: tikisi izoliuoti Rusiją nuo jos sąjungininkiųKovo 5 dieną į Karakasą derybų su Venesuelos prezidentu Nicolas Maduro išskrido grupė aukšto rango JAV pareigūnų. Kaip praneša „The New York Times“, remdamasis šaltiniais, Joe Bideno administracija stengiasi izoliuoti Kremlių nuo likusių tarptautinių sąjungininkų.

Borisas Johnsonas turi šešių veiksmų planą prieš Putino agresijąBorisas Johnsonas per susitikimus su Kanados, Nyderlandų ir Vidurio Europos šalių vadovais pateiks šešių punktų veiksmų planą dėl Rusijos ir Ukrainos karo. Jungtinės Karalystės premjeras ragina susivienyti pagal jo planą ir užtikrinti, kad Putinas „nesugebėtų įgyvendinti savo ambicijų“, teigiama Dauningo gatvės pranešime spaudai.

Egipte atidėtas „Ural Airlines“ skrydis į Maskvą. Turistai grąžinti į viešbučius, nes lėktuvui nebuvo suteiktas leidimas skristi virš Europos.

JAV kartu su Lenkija svarsto galimybę atsiųsti Ukrainai naikintuvųJAV ir Lenkija tariasi dėl galimybės suteikti Ukrainai naikintuvų bei konsultuojasi su kitais sąjungininkais, patvirtino Baltųjų rūmų atstovas spaudai. V. Zelenskis siekia, kad Rytų Europos šalys siųstų naikintuvus į Ukrainą, praneša CNN.

Kanada perspėja savo piliečius dėl kelionių į Rusiją: grįžkite, kol dar galiteKanados užsienio reikalų ministerija ragina kanadiečius vengti kelionių į Rusiją ir nurodė Kanados piliečiams, kad jie "turėtų išvykti, kol dar galima pasinaudoti komercinėmis priemonėmis".Ji pranešė piliečiams, kad pasilikę Rusijoje gali susidurti su būtiniausių produktų ir paslaugų trūkumu. Perspėja, jog bus sutrikimų naudojantis banko kortelėmis, praneša BBC.

Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė Ukrainai palankų sprendimą dėl visų būsimų skundų prieš Rusiją, pranešė Ukrainos Aukščiausioji Rada.

Rusija planuoja užimti Kanevo hidroelekrinę Rusijos okupacinės pajėgos planuoja užgrobti svarbų infrastruktūros objektą – Kanevo hidroelektrinės užtvanką. Tai buvo nurodyta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo naujausiame pranešime. Kanevo hidroelektrinė yra antrasis hidroelektrinių kaskados etapas Ukrainoje, Kanevo mieste, Čerkasų srityje, pastatyta prie Dniepro upės ir priklauso „Ukrhydroenerho“, praneša naujienų agentūra Unian.net. https://www.facebook.com/UNIAN.ua/posts/5080456068682744&show_text=true&width=500

Į miestų gatves ir aišktes išėję europiečiai reikalauta baigti karą UkrainojeDaugelyje Europos miestų dešimtys tūkstančių žmonių šeštadienį dalyvavo demonstracijose reikšdami palaikymą Ukrainai ir reikalaudami Rusijos nutraukti invaziją. Žmonės visame pasaulyje buvo išgąsdinti Rusijos prezidento Vladimiro Putino surengtos atakos, kuri prasidėjo vasario 24 dieną ir, intensyvėjant bombardavimui, atrodo, žengia į naują etapą, praneša BNS.Apie 41,6 tūkst. žmonių dalyvavo įvairiuose Prancūzijos miestuose surengtuose 119-oje protestų, rodo šalies Vidaus reikalų ministerijos vertinimai. Pačiame Paryžiuje į gatves apie 16 tūkst. žmonių. „Nepaisant kančių, esame pasiruošę laimėti, esame dėl to tikri“, – Paryžiuje vykusiame proteste sakė Natalija, Prancūzijoje gyvenanti ukrainietė, apsigobusi mėlynos ir geltonos spalvos Ukrainos vėliava. Vienas didžiausių mitingų, surengtų dešimtą invazijos dieną, vyko Ciuriche. Anot organizatorių, šiame mieste apie 40 tūkst. žmonių susirinko reikalauti, kad Rusija atitrauktų pajėgas iš Ukrainos, pranešė šveicarų naujienų agentūra ATS. Protestuotojai didžiausiame Šveicarijos mieste ragino „taikos dabar“, kiti nešė plakatus su užrašais „Sustabdykite karą“ ir „Taikos“.Šimtai žmonių taip pat išėjo Londone, įskaitant ir ukrainiečius, kurių šeimos buvo priverstos bėgti nuo Rusijos bombardavimų. „Mums reikia laikytis, primenant kiekvienam, kad reikia būti vieningiems palaikant mūsų šalį“, – Londono centrinėje Trafalgaro aikštėje vykusiame proteste sakė 36-erių metų Olena Marcyniuk, dalyvavusi kartu su savo 14 mėnesių ir devynmečiu vaikais. Romos centre įvairios organizacijos dalyvavo didžiulėje „taikos procesijoje“, protestuodamos ne tik prieš V. Putiną, bet ir prieš NATO. „Bazėms ne! Kareiviams ne! Italiją iš NATO!“, – skandavo pacifistai nešdami prieš save didelę vaivorykštės spalvų vėliavą. „Tai tikriausiai viena pirmųjų tikrų demonstracijų už taiką“, – AFP sakė italų karikatūristas, aktorius ir rašytojas Vauro Senesi.„Čia niekas netiki, jog sukursime taiką ginklais, kad sukursime ją siųsdami ginklus vienai iš šalių“.Daugiau nei tūkstantis žmonių taip pat dalyvavo Kroatijos sostinėje vykusioje demonstracijoje, nešdami plakatus su užrašais: „Stabdykite karą, apsaugokite Europą“, „Šlovė Ukrainai“.

„Azerbaijan Airlines“ sustabdė visus skrydžius į Rusiją. Azerbaidžano oro linijų bendrovė „Buta Airways“ taip pat atsisako skraidyti į Rusijos miestus, praneša NEXTA.https://twitter.com/nexta_tv/status/1500272085490352130?ref_src=twsrc%5Etfw

Per 10 karo Ukrainoje dienų Charkovo srityje rusų kariai nužudė 126 civilius, 5 iš jų - vaikaiNuo karo pradžios rusų įsibrovėliai Charkovo srityje nužudė 194 žmones. Iš jų 126 civilius gyventojs, tarp jų 5 vaikus, pranešė Ukrainos Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras, remdamiesi policijos duomenimis. Charkovo apylinkes sužeisti 433 žmonės, iš jų – 312 civilių.

Mariupolio meras: mieste – siaubinga padėtis, nėra elektros ir vandens, nėra galimybių net surinkti žuvusiųjų

JAV kongresmenas: Rusijos naftos draudimas yra svarbiausias prioritetasKongreso narys Mike'as Quigley anksčiau CNN teigė, kad JAV draudimas importuoti rusišką naftą bus pirmasis įstatymų leidėjų prioritetas.„Pirmas dalykas, kurio sieks Kongresas, bus embargas“, – sakė jis, pažymėdamas, kad apie 8 proc. JAV importuojamos naftos yra iš Rusijos.Pasak Ilinojaus demokrato, embargas „traumuotų mūsų sąjungininkus Europoje“, kurie yra labiau priklausomi, todėl prireiks nemažai diplomatijos.Jo komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasikalbėjo su M. Quigley ir kolegomis, ragindamas uždrausti rusiškos naftos importą.

Rusija bombarduoja gyvenamuosius rajonus Černigove: iš dangaus krinta sovietinės 500 kg bombosRusija numetė galingas bombas ant Černigovo miesto gyvenamųjų rajonų, pranešė regiono pareigūnas.Viačeslavas Čausas paskelbė nuotrauką, kurioje, jo teigimu, matoma nesprogusi FAB-500 – sovietų sukurta 500 kg bomba.„Įprastai šis ginklas naudojamas prieš karinės pramonės objektus ir įtvirtintus statinius. Tačiau Černigovo mieste jomis bombarduojami gyvenamieji rajonai“, – sakė Černigovo regiono vadovas V. Čausas.

JAV kariuomenės vadas apsilankė Latvijoje: NATO gynyba turi duoti atkirtį Rusijos agresijaiJungtinių Valstijų kariuomenės vadas šeštadienį apsilankė Latvijoje pademonstruoti Vašingtono palaikymo, Baltijos šalims nuogąstaujant dėl kaimyninės Rusijos galimos agresijos, Maskvai įsiveržus į Ukrainą. M. Milley sakė, kad sustiprinimai turi duoti atkirtį Rusijos agresijai. Latvija, turinti didelę reikšmingą rusų tautinę mažumą, sulaukė NATO pastiprinimų, siunčiamų į Aljanso rytinį flangą, besiribojantį su Rusija, padidėjus įtampai dėl karo Ukrainoje. M. Milley sakė, kad sustiprinimai turi duoti atkirtį Rusijos agresijai.Pagal NATO sutarties 5-ąjį straipsnį visos bloko narės privalo ginti bet kurią savo sąjungininkę, jeigu ji yra užpuolama.

Zelenskis su Elonu Musku apsitarė dėl dar daugiau „Starlink“ interneto stotelių pristatymo į UkrainąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad kalbėjosi su „SpaceX“ kompanijos vadovu Elonu Musku ir patvirtino, kad kitą savaitę Ukraina gaus dar daugiau „Starlink“ interneto stotelių.

„Anonymous“ nulaužė svetainę yandex.ru ir nutekino 150 000 vartotojų prisijungimushttps://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/302278941972093&show_text=true&width=500

ES skirs 500 mln. eurų paramą Ukrainos pabėgėliams, o ukrainiečių prieglobsčio ES šalyse laikotarpis pailgintas iki vienerių metų, praneša NEXTA.

Bendrovė „Visa“ sustabdo operacijas RusijojePranešime teigiama, kad operacijos, atliekamos Rusijoje išduotomis „Visa“ kortelėmis, nebeveiks už šalies ribų, o visos „Visa“ kortelės, išduotos ne Rusijoje esančių finansų įstaigų, nebeveiks Rusijoje.

Rusijos pajėgos suintensyvino Mariupolio apšaudymą, sako meras Vadymas BoičenkaRusijos pajėgos suintensyvino Mariupolio uostamiesčio apšaudymą, pranešė miesto meras, o šią žinią skelbia „Skynews“.„Miestas yra labai, labai sunkioje apgulties būsenoje“, – Ukrainos televizijai sakė Vadymas Boičenka.„Negailestingas gyvenamųjų kvartalų apšaudymas tęsiasi, lėktuvai mėto bombas į gyvenamuosius rajonus“.V. Boičenka sakė, kad tūkstančiai vaikų, moterų ir pagyvenusių žmonių buvo apšaudomi, kai ryte atvyko į galimą evakuaciją saugiu koridoriumi, Rusijai pažadėjus sustabdyti miesto apšaudymą, tačiau pažeidus paliaubas.

Rusijos nuostoliai per 24 valandas: Ukrainos kariai numušė 9 Rusijos lėktuvus ir sraigtasparnius, tarp jų – vienas iš naujausių Rusijos oro pajėgų naikintuvų Su-34, praneša NEXTA.

Iš Sankt Peterburgo į Suomiją išvyksta vis daugiau rusųSuomijos geležinkelių bendrovei teks padidinti reisų skaičių maršrute Helsinkis-Sankt Peterburgas nes vis daugiau rusų nori išvažiuoti iš Rusijos, informuoja naujienų agentūra dpa.Tūkstančiai rusų jau atkeliavo į Suomiją greituoju traukiniu „Allegro“ ir autobusais, kurie važiuoja 400 km iš Sankt Peterburgo į Helsinkį.„Kitą savaitę keletą dienų bandysime suorganizuoti papildomus reisus“, – Suomijos valstybinės geležinkelių įmonės VR Group atstovas spaudai sakė televizijai „Yle“.Jis pridėjo, kad traukiniai į Sankt Peterburgą išvažiuoja praktiškai tušti, o grįžta pilni.Daugelis į Suomiją atkeliaujančių rusų nerimauja, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali visiškai uždaryti valstybės sieną ir paskelbti karo padėtį, o Kremlius gali įgyti dar daugiau galių ir imtis dar griežtesnių priemonių prieš tuos gyventojus, kurie nepritaria vykdomai politikai.Kaip pranešta anksčiau, Rusijos avialinijos „Aeroflot“ paskelbė nuo kovo 8 d. stabdančios visus skrydžius į užsienį, išskyrus Baltarusiją.V. Putinas šeštadienį aiškino, kad nėra jokios priežasties tam, kad būtų įvesta karo padėtis.Rusijoje neseniai buvo priimtas įstatymas, kuris numato iki 15 metų įkalinimą už „melagingos informacijos“ apie šalies kariuomenę skleidimą.Vasario 24 d. Rusija įsiveržė į Ukrainą. Rusijos kariuomenė bombarduoja Ukrainos miestus ir bando užimti Kijevą, Charkovą ir Mariupolį.Ukraina teigia, kad žuvo jau apie 10 000 rusų karių, o Maskva sako, kad tik 498.

„Washington Post“ teigia, kad JAV ir Vakarų diplomatai ruošiasi scenarijui, jei Rusijos karinėms pajėgoms visgi pavyktų okupuoti Ukrainos teritoriją ir ten užimti svarbias teritorijas.

Šeštoji Rusijos oro linijų bendrovė atšaukė skrydžius iš Rusijos „Royal Flight“ yra įsikūrusi Šeremetjeve ir vykdo užsakomuosius skrydžius kelionių organizatoriams „Coral Travel“ ir „Sunmar“, praneša „Meduza“. Pagrindinės kelionės kryptys yra: Antalija, Alanija, Rodas, Barselona, Puketas, Nha Trang, Rodas, Varaderas, Punta Kana, Goa, Enfida, Džerba, Korfu, Dalamanas, Bodrumas, Pataja. Šeštadienį dieną „Aeroflot“, „Pobeda“, „S7“, „Nordwind“ ir „Azur Air“ paskelbė apie skrydžių į užsienį sustabdymą. Prieš tai Federalinė oro transporto agentūra rekomendavo oro vežėjams, kurių orlaiviai išsinuomoti iš užsienio kompanijų, sustabdyti visus skrydžius į užsienį dėl masinių lėktuvų areštų.

Rusijos pajėgos veržiasi link trečiosios atominės elektrinės, skelbia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Skynews“Rusijos pajėgos užgrobė dvi Ukrainos elektrines ir artėja prie trečiosios, apie tai pranešė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis. Anksčiau šeštadienį, pokalbio su JAV senatoriais metu, Zelenskis sakė, kad trečioji šiuo metu grėsminga jėgainė yra Južnoukrainsko atominė elektrinė, esanti 120 kmį šiaurę nuo Nikolajaus, vieno iš kelių miestų, kuriuos Rusijos pajėgos bando išlaikyti apsuptyje. Rusija šiuo metu kontroliuoja didžiausią atominę Europoje Zaporožės atominę elektrinę, esančią pietiniame Enerhodaro mieste ir Černobylį, kuris neveikia, bet vis dar yra aprūpintas personalu ir prižiūrimas.

Šaltiniai: Ukrainos saugumas nušovė Ukrainos derybų grupės narį Denisą KirejevąRemiantis šaltiniais iš politinių sluoksnių, Ukrainos saugumo tarnyba nušovė Denisą Kirejevą, ne turėjo aiškių įrodymų apie jo išdavystę, praneša „Ukrayinska Pravda“.Kaip praneša dw.com, D. Kijerevą teigia, kad Ukrainos saugumo tarnyba nužudė Ukrainos delegacijos derybose su Rusija narį Denisą Kirejevą.Pasak Ukrainos žiniasklaidos, SBU gavo informacijos apie Deniso Kirejevo valstybės išdavystę. Saugumo tarnybos pareigūnai sulaikymo metu jį nušovė. Kol kas ši informacija oficialiai nepatvirtinta.

Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Charkive girdisi apšaudymų ir sprogimų garsai. Miesto šiaurės rytuose esančioje Šiaurės Saltovkos vietovėje girdimi sviedinių sprogimai, dega daugiaaukštis pastatas.

Kanada negali skubiai perduoti Ukrainai naikintuvų gynybai nuo Rusijos, nes savo arsenale neturi Ukrainos kariškiams žinomos įrangos, pareiškė šios šalies premjeras Justinas Trudeau, informuoja „Ukrinform“.„Ukrainos kariuomenė apmokyta naudotis sovietinio tipo MiG ir kitais naikintuvais, kurių Kanada tiesiog neturi“, – per spaudos konferenciją sakė Kanados premjeras, paklaustas apie galimybę aprūpinti Ukrainai kovinius lėktuvus.

Ukraina tvirtina, kad Rusija prarado dešimtis orlaivių ir šimtus šarvuočių, praneša „Skynews“Rusija turi dešimtis orlaivių ir šimtus šarvuotų mašinų, sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba. Jis pakartojo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pastabas, kad buvo prarasta 10 tūkst. Rusijos karių, apie kuriuos pranešta anksčiau. Rusijos kariuomenė neteikia reguliarių naujienų apie savo aukas, tačiau trečiadienį atskleidė, kad aukų skaičius yra 498.„Rusai nuolat neša niokojančius nuostolius žemėje, ir aš negaliu suprasti, kaip šių rusų karių motinos, žmonos ir dukterys kenčia šį skausmą, matydamos, kaip prezidentas Putinas siunčia vis daugiau savo mylimųjų į Ukrainą“, – sakė Kuleba.„Ukraina kraujuoja, bet Ukraina nenukrito ir stovi abiem kojomis ant žemės“.

NEXTA: Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Charkove girdisi salvių ir sprogimų garsai. Miesto šiaurės rytuose esančioje Šiaurės Saltovkos vietovėje girdimi sviedinių sprogimai, dega daugiaaukštis pastatas.

JAV prezidentas Joe Bidenas kreipėsi į Rusijos žmones. https://twitter.com/StateDept/status/1500182218345492488?ref_src=twsrc%5Etfw „Netikiu, kad norite kruvino, destruktyvaus karo prieš Ukrainą – šalį ir žmones, su kuriais jus sieja tokie gilūs šeimyniniai, istoriniai ir kultūriniai ryšiai“, – rašoma JAV prezidento pareiškime, išplatintame šalies valstybės departamento „Twitter“ paskyroje.

Nikolajevo miesto meras: ruošiamės apgulčiai, karinė technika ir artilerija už 25–30 kmNikolajevo miesto meras Aleksandras Senkevičius praneša, kad miestas ruošiasi apgulčiai ir žmonėms reikia neperšaunamų liemenių. Kaip rašo „Unian“, meras teigia, kad Rusijos užpuolikų sunkioji technika ir artilerija yra vos už 25–30 km. „Tiesą sakant, šiandien labiausiai reikia neperšaunamų liemenių ir šalmų mūsų daliniams, kurie šiandien turi ginkluotę, yra pasiruošę ginti miestą, bet patys nėra visiškai apsaugoti. Mūsų giminingi miestai iš Vakarų Ukrainos taip pat susisiekite su mumis, kurie padeda su humanitariniais orlaiviais. Nereikia drabužių, nereikia daiktų. Reikia ilgalaikio saugojimo produktų, konservų, grūdų, kažko, ką būtų galima išdalinti žmonėms. Jei tik neįmanoma bus pristatyti šiuos produktus į Nikolajevo miestą“, – sakė meras Aleksandras Senkevičius. Anot jo, rusų įsibrovėliai miestą supa iš visų pusių, o dabar vietos valdžia kaupia rezervus, kad blokados atveju būtų ką išdalyti žmonėms. Tačiau šiuo metu parduotuvės vis dar aprūpinamos maistu, nors ir nedideliais kiekiais. Rusijos kariuomenė visą dieną apšaudė įvairias Nikolajevo vietas, naudojo ir kasetines bombas. „Šiandien šaudė į mus nuo pietų iki vakaro, apšaudė mūsų priemiesčius ir net centrinį regioną. Taip pat šaudė į kontrolės punktus, yra žuvusių, raketa skriejo ir gyvenamus namus. Šiandien jie naudojo kasetinius šovinius. Tiesą sakant, šie sviediniai yra nukreipti būtent į žmones, o ne į infrastruktūrą, kaip Putinas sako savo kreipimuose“, – pabrėžė Nikolajevo miesto vadovas. A. Senkevičiaus teigimu, dabar Rusijos užpuolikų sunkioji technika ir artilerija yra 25-30 km atstumu nuo Nikolajevo. Anksčiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos atlaikė išpuolius.

Charkivo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos konfiskavo 30 vienetų rusiškos technikos, skelbia Ukrainos Aukščiausioji Rada.

Melitopolyje Rusijos Federacijos kariškiai apšaudė greitosios pagalbos automobilį, kuriuo į miestą buvo pristatomi medikamentai.

Ukrainos užsienio reikalų ministras susitiko su JAV valstybės sekretoriumiDešimtą Rusijos karo prieš Ukrainą dieną, pastarosios šalies užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį Lenkijos-Ukrainos pasienyje susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, informuoja AFP.Susitikimas vyko ypatingo saugumo sąlygomis Korčiovos-Krakoveco pasienio kontrolės punkte, per kurį iš Ukrainos traukiasi karo pabėgėliai, o pokalbis truko 45 minutes. Aptartas ginklų tiekimas Kijevo kariuomenei ir tolesnis spaudimas Maskvai pasauliniu mastu.D. Kuleba paragino JAV valstybės sekretorių padidinti ginkluotės tiekimą Ukrainai, ypač karinių lėktuvų ir sunkiųjų priešlėktuvinių ginklų, su kuriais būtų galima kovoti prieš Rusijos karines oro pajėgas. Anot jo, jei nepavyks kontroliuoti oro erdvės – žus daug daugiau ukrainiečių.„Mus tenkina prieštankinių ginklų ir amunicijos tiekimas, dėl kurių jau buvo susiarta“, – ministras po susitikimo sakė žurnalistams.Jis taip pat kritikavo NATO nenorą paskelbti Ukrainos oro erdvę neskraidymo zona, kuri neleistų Rusijos lėktuvams laisvai judėti puolant taikinius ir transportuojant karius.„Manau, kad tai silpnumo ženklas. Ukrainos žmonės sumokės už NATO nenorą veikti“, – pareiškė D. Kuleba.Penktadienį NATO paskelbė, kad neskraidymo zonos virš Ukrainos įvedimas reikštų tiesioginį aljanso ir Rusijos konfliktą, o tokiu atveju karas galėtų išplisti.Nepaisant to, Ukrainos diplomatijos vadovas dėkojo už koordinuotą pasaulio valstybių reakciją taikant griežtas sankcijas Rusijai ir remiant Ukrainą.Tačiau jis išreiškė susirūpinimą, kad ilgainiui valstybės gali „pavargti“ taikyti sankcijas, ypač jei jos paveiks jų pačių ekonomiką.„Ukraina vis tiek laimės šitą karą nes tai žmonių karas už savo žemę. Vienintelis klausimas yra kokią kainą teks sumokėti. Jei mūsų partneriai toliau imsis drąsių sisteminių sprendimų didinti ekonominį ir politinį spaudimą, jeigu jie toliau tieks mums reikalingus ginklus, – ta kaina bus mažesnė. Tačiau jei kas nors pasaulyje ims justi sankcijų „nuovargį“, tuomet daugiau žmonių Ukrainoje mirs, kentės“, – sakė ministras.

Nexta: Izraelio premjeras Naftali Bennettas po daugiau nei dvi valandas trukusio susitikimo su Vladimiru Putinu Maskvoje paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir papasakojo apie pokalbio baigtį, pranešė premjero atstovas.

Europos Sąjunga teikia pirmąją 500 milijonų eurų humanitarinės pagalbos dalį pabėgėliams dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. „ES skiria pirmąją 500 mln. eurų išmoką pabėgėliams padėti, o šią savaitę pasirūpinome, kad jie gautų teisę gyventi ES bent metams. Pabėgėliai iš Ukrainos nusipelno mūsų solidarumo ir paramos, taip pat ir juos priimančios šalys“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. https://twitter.com/vonderleyen/status/1500166316971470852?ref_src=twsrc%5Etfw

„Laikinoji okupacija“: Zelenskis paragino ukrainiečius išvaryti Rusijos karius iš šalies Ukrainos okupacija laikina, todėl būtina iš šalies išvyti Rusijos kariuomenę. Tai vaizdo žinutėje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad protestuoti, kai tavo miestas yra užimtas, yra ypatingas didvyriškumas. „Kai neturi ginklo, tau atsako šūviais. O tu nebėgi. Kai neturi šarvų, o į tave važiuoja šarvuotis. O tu nesitrauki. Štai kodėl okupacija laikina!“ – pabrėžė V. Zelenskis. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad okupacija yra dirbtinė. „Mūsų žmonės, mūsų ukrainiečiai nesitraukia. Jie nepasiduoda. Jie nesustabdo pasipriešinimo. Jie šaukia ant užpuolikų – eikite namo. Kaip rusų laivas! Jie stumia juos atgal iš mūsų teritorijos. Jie blokuoja jiems kelius“, – apie piliečių narsą kalbėjo V. Zelenskis. Anot jo, kiekvienas Ukrainos žemės metras, iškovotas protestu, yra visos Ukrainos žingsnis link pergalės ir tai yra galimybė gyventi. Prezidentas paragino ukrainiečius visuose miestuose, į kuriuos įsiveržė priešas, pradėti puolimą. „Mums reikia išeiti į lauką! Reikia kovoti! Kai tik yra galimybė. Kaip Chersone. Kaip Berdjanske. Kaip Melitopolyje. Kaip į Konotopą. Turime išeiti ir išvyti šį blogį iš savo miestų“, – ragino V. Zelenskis. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad reikia neleisti kurti naujų separatistų grupuočių, dėl kurių „normalus gyvenimas tiesiog neįmanomas“, o gali būti „tik vergija, tik ant kelių“.

„Anonymous“ nulaužė Rusijos saugumo tarnybos puslapįProgramišių grupuotė „Anonymous“, griežtai pasisakiusi prieš Putino Rusijos vykdomą karą Ukrainoje ir vėl pasistengė, kad Rusijos valdžia turėtų didelių problemų kibernetinėje erdvėje. Šį kartą „Anonymous“ nulaužė Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos interneto svetainę. Patikrinus apie 22 val. paaiškėjo, kad svetainė iš tiesų neveikia. „Anonymous“ feisbuko paskyroje pasidalijo trumpa žinute: „Rusijos slaptųjų tarnybų tinklalapis neveikia! #hacked“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienio vakare savo kalboje teigė, kad Rusijos įvykdyta Ukrainos miestų okupacija yra laikina, o šalies miestų gyventojai ryžtingai ir vieningai veikia, vydami ir kovodami su Rusijos pajėgomis.

Italija įšaldė Rusijos oligarchų turto už 140 mln. eurųItalijoje įšaldyto turto, įskaitant prabangias jachtas ir Rusijos oligarchų aktyvus, vertė pasiekė apie 140 mln. eurų, šeštadienį pranešė Italijos vyriausybė.Brangiausias areštuotas objektas yra Aleksejui Mordašovui, Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimam metalų magnatui, priklausanti 6 mln. eurų vertės jachta „Lady M Yacht“.Italijos policija jachtą areštavo penktadienį, kai ES po Maskvos invazijos į Ukrainą patvirtino virtinę sankcijų, nukreiptų į A. Mordašovą ir kitus su Kremliumi susijusius oligarchus.Taip pat penktadienį San Reme buvo areštuota jachta „Lena“, priklausanti milijardieriui Genadijui Timčenkai, vienam iš prekybos grupės „Gunvor“ įkūrėjų.Areštuota ir Rusijos milijardieriaus Ališero Usmanovo valda Viduržemio jūros saloje Sardinijoje, kurios vertė – 17 mln. JAV dolerių.Pasak Italijos vyriausybės, taip pat buvo areštuotas kito turto už 11 mln. eurų, priklausančio dviem Rusijos režimui artimiems asmenims.Į ES „juodąjį sąrašą“ įtraukti daugiau nei 500 Rusijos žmonių ar subjektų, kurių turtas ir ekonominiai ištekliai turi būti laipsniškai įšaldyti, kai ES šalys juos nustatys ir susies su savininkais.

JAV įstatymų leidėjai pažadėjo skirti Ukrainai dar 10 mlrd. dolerių pagalbosJAV įstatymų leidėjai šeštadienį vaizdo ryšiu kalbėdamiesi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pažadėjo suskirti jo šaliai, kovojančiai su Rusijos puolimu, dar 10 mlrd. dolerių (9,15 mlrd. eurų) vertės pagalbos.

Kyjivo regioninės valstybės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba pranešė, kad psichiatrijos ligoninė Borodiankoje buvo išlaisvinta nuo rusų pajėgų kareivių, tačiau jie nepasitraukė iš gyvenvietės teritorijos.„Apie 13 val. į ambulatoriją patekęs specialusis padalinys tam laikui išlaisvino žmones ir paliko patalpas. Nepaisant to, Rusijos kariai iš gyvenvietės teritorijos neišėjo. Žinoma vietos žmonėms, kas ten liko, išlieka didelis stresas, bet situacija dabar kiek geresnė“, – sakė jis.

NEXTA: Kipro valdžia panaikino leidimą įplaukti į salos uostus keturiems Rusijos Federacijos karo laivams

„Unian“: Ukrainos kariuomenė išlaisvino Rusijos Federacijos okupantų užgrobtą psichoneurologinį dispanserį Borodyankoje.

„Shell“ gina rusiškos naftos pirkimą, skelbia „Skynews“ „Shell“ teisino savo rusiškos naftos pirkimą, tačiau teigė, kad kur tik įmanoma, rinksis alternatyvas. Bendrovė penktadienį su rekordiška nuolaida nupirko rusiškos žalios naftos krovinį – tai pirmoji tokia prekyba nuo praėjusios savaitės, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba sukritikavo susitarimą, kuris pažeidžia Vakarų sankcijas Maskvai. „Man buvo pasakyta, kad „Shell“ vakar diskretiškai nusipirko rusiškos naftos. Vienas klausimas @Shell: ar rusiška nafta nekvepia ukrainietišku krauju?“, – tviteryje parašė Kuleba. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1500090023877746692?ref_src=twsrc%5Etfw „Shell“ gynė šį savo pirkinį ir teigė, kad kur tik įmanoma, pasirinks alternatyvas, tačiau tai negali įvykti per vieną naktį, nes Rusija yra svarbi pasauliniam tiekimui. Jame sakoma: „Mes nepriėmėme šio sprendimo lengvabūdiškai ir suprantame, koks stiprus jausmas yra aplink jį“. „Shell“ teigė, kad visą pelną iš riboto Rusijos naftos kiekio, kurį įsigijo, skirs pagalbos agentūromis, kad nustatytų, kur tas lėšas būtų geriausia panaudoti Ukrainos žmonių kančioms palengvinti.

Ukrainos blogeris Oleksijus Arestovičiaus išplatino pareiškimą apie požiūrį į sučiuptus rusų karius. „Šiandien buvo numušta labai daug Rusijos lėktuvų ir karių. Pyktis suprantamas, nes jie naujina taikius miestus, taikius žmones, tačiau mes esama Europos armija, Europos valstybė, tad kategoriškai draudžiamas žiaurus elgesys su į nelaisvę patekusias žmonėmis. Visų pirma, tai mus mus daro žmonėmis, turi būti aiškus suvokimas, kad mes esame pasaulio kariai, o ne fašistai, nepasiduokite velniui, net kitaip pralaimėsite velniui, net jei liksite gyvi. Kitas dalykas, mūsų užsienio partneriai, Tarptautinė bendruomenė itin neigiamai reaguoja į tokius smurtinius faktus. Darydami video įrašus su peiliais prie sulaikytųjų gerkės, ar kitokiomis žiauriomis apklausomis, pirma – pažeidžiate Vienos konvenciją. Antra – stiprinate tuos žmones vakaruose, kurie sako, kad Ukraina vykdo karo nusikaltimus. Dėl šių faktorių, ir kad išliktume žmonėmis, prie didžiausių savo norų sumušti, atkeršyti lakūnui ar kitam kariui. Daugiausia, ką galite – paklausti ko karinio dalinio numerio, jo vardo ir pavardės. Visa kita atlieka specialiosios tarnybos, tad jokių riksmų, grasinimų, kad mes jus nužudysime. Turėkite sąžinę, išlikite žmonėmis, ir būkite atsakingi už save ir šalį. Kriminalinius nusikaltimus tiria prokuratūra, tad kaltinimai karo nusikaltimais gali būti pareikšti ir Ukrainai. Mums nereikia atsidurti tokioje pozicijoje. Tad išlikime žmonėmis ir kovokime europietiškai – tiksliai, kokybiškai, efektyviai ir žmogiškai. Jei jie ir įvykdys milijoną nusikaltimų, mes vis tiek neturime daryti nusikaltimų nei prieš Dievą, nei prieš žemėje galiojančius įstatymus. Šiuo metu mes turime pasaulio palaikymą, nesutrypkime jo. Tiek filmuodami, tiek už kardo elkimės tik humaniškai. Visuomet suteikime pagalbą – pavalgyti, atsigerti ir saugiai perduoti. Aš nejuokauju, tai išties labai rimta“.

NEXTA:Anoniminė programišių grupė praneša, kad jie atakavo Rusijos FSB svetainę

Bombardavus 5-osios Slobožanskajos brigados karinę stovyklą, žuvo keturi kariai, apie tai pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos Rytų operatyvinė-teritorinė asociacija.„Rusijos priešo lėktuvas naktį iš kovo 4-os į kovo 5-ąją numetė sunkias bombas ant 5-osios Slobožanskajos brigados karinės stovyklos. Žuvo keturi kariai. Yra sužeistų“, – sakoma pranešime.

TVF: karo Ukrainoje eskalacija sukeltų „griaunančią“ ekonominę žaląTarptautinis valiutos fondas (TVF) šeštadienį perspėjo, kad jau dabar „rimtas“ karo Ukrainoje poveikis ekonomikai taptų „dar labiau griaunantis“ konfliktui eskaluojantis. Nors prognozės vis dar rodo „nepaprastą neapibrėžtumą“, praėjusią savaitę Rusijos pradėtos invazijos Ukrainoje ekonominės pasekmės „jau yra labai rimtos“, savo pranešime pabrėžia TVF.Energijos ir prekių kainų augimas, taip pat prie 120 JAV dolerių (beveik 110 eurų) už barelį artėjanti naftos kaina, padidino infliacijos augimą, kurį pasaulis jau patyrė ekonomikai atsigaunant nuo COVID-19 pandemijos. „Aštrėjant konfliktui, ekonominė žala būtų dar labiau griaunanti“, – pranešime teigė TVF po penktadienį įvykusio jo valdybos susitikimo, skirto aptarti karo poveikiui ekonomikai. „Kainų šokas darys įtaką pasauliniu mastu, ypač neturtingiems namų ūkiams, kuriuose maistas ir kuras sudaro didesnę išlaidų dalį“, – sakoma pranešime.Ukrainoje „ekonominė žala jau yra ryški“, pažeidus ar sunaikinus infrastruktūrą, taip pat šaliai „susiduriant su didelėmis atsigavimo ir atstatymo išlaidomis“.Kaip šeštadienio pareiškime nurodo TVF, vasario 25 dieną buvo pranešta, kad Ukrainai paprašė jai skubiai suteikti iki 1,4 mlrd. JAV dolerių (1,28 mlrd. eurų) finansinės pagalbos. Šis prašymas TVF valdybai gali būti pateiktas jau kitą savaitę.Rusijos invazija taip pat paskatino „beprecedentes“ sankcijas šiai šalai. TVF vertinimu, šios priemonės „taip pat reikšmingai paveiks pasaulio ekonomiką ir finansų rinka ir aiškiai persimes į kitas šalis“.TVF tai pat pažymėjo, kad „staigų turto kainų bei rublio kurso kritimą“, kaip ir visą sankcijų poveikio apimtį, prognozuoti dar anksti. Taip pat teigiama, kad nepriteklius ir tiekimo sutrikimai gali reikšmingai paveikti šalimis, palaikančius glaudžius ekonominius ryšius su Ukraina ir Rusija. Ukrainos pietvakarinė kaimynė Moldova jau kreipėsi „padidinti ir pakeisti šiuo metu egzistuojančią TVF remiamą programą, kad būtų suteikta pagalba padengti dabartinės krizės išlaidas“, o valdžios institucijos šiuo klausimu jau derasi su TVF. Dešimtą dieną nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos pajėgos plečia bombardavimą įvairiuose šalies regionuose, taip pat Rusijos pajėgų apsuptame Mariupolyje. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo karo Ukrainoje jau pabėgo beveik 1,4 mln. žmonių, įskaitant ir pasitraukusius į kaimyninę Moldovą.

Antony Blinken susitiko su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba prie Ukrainos ir Lenkijos sienosKuleba padėkojo JAV už pagalbą, bet taip pat pakartojo besitikintis daugiau karinės paramos, ypač neskraidymo zonos.Blinkeno atsakymas į pastarąjį visada buvo neigiamas. Jis sako, kad jėgos danguje gali priversti NATO į tiesioginę konfrontaciją su Rusija.Derėjomės prie pat sienos neutralioje zonoje, tada kirtome sieną į Ukrainą – tai keli žingsniai, kaip paramos simbolis. Turėjome produktyvią diskusiją apie sankcijų, kurios taikomos Rusijai, efektyvumą ir taikomas priemones, bet dar svarbiau, kad kalbėjomės apie būsimus žingsnius tiekiant svarbius ginklus Ukrainai ir naujų sankcijų Rusijai taikymą“, – pabrėžė D. Kuleba.„Esu įsitikinęs, kad mes tai įgyvendinsime artimiausiomis dienomis. Jungtinės Valstijos taip pat koordinuos savo pastangas su savo sąjungininkais Europoje“, – sakė D. Kuleba.

Rusijos užsienio reikalų ministerija paragino Europos Sąjungą ir NATO „nustoti pumpuoti ginklus“ į Ukrainą, apie tai pranešė Rusijos naujienų agentūra RIA.Jame teigiama, kad Maskva ypač nerimauja, kad nešiojamos priešorinės raketos „Stinger“ gali patekti į teroristų rankas ir kelti grėsmę oro linijoms.

Izraelio premjeras Kremliuje susitiko su V. Putinu derybų dėl Ukrainos (papildyta)Izraelio ministras pirmininkas Naftali Bennettas (Naftalis Benetas) šeštadienį Kremliuje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarti karo Ukrainoje, pranešė jo atstovas spaudai. Anksčiau pasirodė pranešimų, kad žydų valstybė pasisiūlė tarpininkauti deryboms tarp Maskvos ir Kijevo. „Ministras pirmininkas ką tik Kremliuje baigė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Susitikimas truko maždaug pustrečios valandos“, – rašoma Izraelio premjero kanceliarijos išplatintame pranešime. N. Bennettas iki šiol neprisidėjo prie užsienio lyderių, pasmerkusių Rusijos invaziją Ukrainoje – jis pabrėžė tvirtus Izraelio ryšius tiek su Maskva, tiek su Kijevu.Ukraina anksčiau prašė N. Benneto tarpininkauti.N. Bennetto biuro pranešime sakoma, kad premjeras „anksti šį rytą išskrido į Maskvą, pasikalbėjęs su prezidentu Putinu praeitą trečiadienį“.N. Bennettas yra religingas žydas ir šeštadieniais, per judėjų šabą, netvarko jokių reikalų, nebent susiklostytų kokios nors nepaprastos aplinkybės.Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė Rusijos naujienų agentūroms, kad V. Putinas ir N. Bennettas „kalbėjosi apie padėtį Ukrainoje“.N. Bennetas po susitikimo Maskvoje išvyko į Berlyną derybų su Vokietijos kancleriu, vėliau sakė jo atstovas.„Ministras pirmininkas Naftali Bennettas šiuo metu išvyksta iš Maskvos į Berlyną, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu“, – sakoma atstovo pranešime.Ko gera, susitikimas su N. Bennetu yra pirmasis atvejis, kai V. Putinas aptarė Ukrainos konfliktą tiesiogiai susitikęs su užsienio lyderiu.Vasario 24-ąją, invazijos pradžios dieną, V. Putinas priėmė Kremliuje Pakistano premjerą Imraną Khaną (Imraną Chaną). Šis vizitas buvo seniai suplanuotas, bet daugelis apžvalgininkų darė išvadą, kad jis įvyko netinkamu laiku.Pirmadienį I. Khanas gynė šią kelionę – pirmąją per daugiau kaip du dešimtmečius Pakistano lyderio viešnagę Rusijoje.„Mano užsienio politika nepriklausoma, o vizitai Kinijoje ir Rusijoje bus naudingi Pakistanui ateityje“, – kalbėdamas per televiziją sakė jis.

Rusijos kariuomenė ir toliau nepaiso tarptautinės humanitarinės teisės taisyklių, atidengia ugnį, užuot leidusi „žaliąjį koridorių“, apie tai rašo Ukrainos gynybos ministerija.Socialiniame tinkle facebook Ukrainos gynybos ministerija paskelbė:„Rusų okupantai ir toliau ignoruoja tarptautinės humanitarinės teisės normas, moralės ir žmogiškumo normas! Vietoj žalio koridoriaus – priešo ugnis. Deja, šiandien Mariupolio gyventojai negalėjo išvykti iš miesto, nes rusų okupantai ir toliau apšaudė miestą, nepaisant valdžios prašymų leisti evakuoti civilius. Šiandien maskviečiai įnirtingai šaudė link planuojamos evakuacijos zonos“.

Nuo karo pradžios iš Ukrainos pasitraukė beveik 1,37 mln. žmoniųBeveik 1,37 mln. žmonių paliko Ukrainą nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną, rodo šeštadienį paskelbti Jungtinių Tautų duomenys. Beveik 1,4 mln. karo pabėgėliųJungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) tinklalapyje skelbiama, kad nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos pasitraukė 1 368 864 žmonės. Nuo penktadienio jų skaičius išaugo beveik 160 tūkstančių. Pareigūnai ir JT prognozuoja, kad pabėgėlių srautas toliau didės, Rusijai tęsiant puolimą Ukrainoje ir tebevykstant įnirtingiems mūšiams aplink sostinę Kijevą. „1,3 mln. žmonių jau paliko Ukrainą, ieškodami saugaus prieglobsčio. Jei konfliktas nebus nedelsiant nutrauktas, milijonai kitų tikriausiai bus priversti bėgti“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė UNHCR. Pasak JT, 4 mln. gyventojų gali bandyti išvykti iš Ukrainos, bėgdami nuo karo. Iki karo Ukrainos vyriausybės kontroliuojamose teritorijose gyveno daugiau nei 37 mln. žmonių. Į šį skaičių Rusijos aneksuoto Krymo ir prokremliškų separatistų kontroliuojamų teritorijų gyventojai.

Černihivo srityje Ukrainos kariuomenė teigia įveikusi priešo pajėgas, besiveržiančias į Kyjivo miestą. Tai parašė Šiaurės operatyvinė vadovybė savo „Facebook“ puslapyje.„Šiandien Černihivo srityje Šiaurės operatyvinės vadovybės karių daliniai nugalėjo priešo pajėgas ir dar kartą sustabdė jas veržiantis link Ukrainos sostinės“, – sakoma pranešime.Be to, rusiška technika buvo sudeginta, kariai pabėgo, taip pat priduriama pranešime.

Už 30 kilometrų nuo Belgorodo nuaidėjo du sprogimai, praneša Ukrainos žiniasklaida.Pirminiais duomenimis, sviediniai pataikė į pasienio kontrolės punkto zoną.

Maskva reikalauja, kad Baltijos šalys užtikrintų Rusijos ambasadų apsaugąMaskva šeštadienį pareikalavo, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos valdžia imtųsi priemonių Rusijos ambasadoms apsaugoti, kai Vilniuje buvo užpultas vienas rusų diplomatas, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.„Perspėjame Vilnių, Rygą ir Taliną, kad jie yra atsakingi už savo paleistos antirusiškos psichozės padarinius“, – „Reuters“ citavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešimą.URM jokių detalių apie rusų diplomato užpuolimą nepranešė, tačiau vasario pabaigoje Vilniaus policija pranešė, kad vieno daugiabučio kieme Latvių gatvėje, kurioje yra įsikūrusi Rusijos ambasada, buvo sumuštas šios šalies diplomatinės tarnybos trečiasis sekretorius. Įtariamasis, gimęs 1964 metais, buvo sulaikytas. Lietuvos prokuratūra ir policija, visapusiškai palaikydamos Ukrainą, prašo visų Lietuvos žmonių būti oriais ir atsakingais, vengti bet kokių provokacijų, nesibrauti į Rusijos ir Baltarusijos ambasadas ar konsulines įstaigas, neniekinti šių valstybių simbolių, nekurstyti neapykantos prieš kitos tautos, etnines ar kitokią žmonių grupę, vengti smurto prieš šių šalių diplomatus ir piliečius.Primenama, kad tokie veiksmai yra nusikalstami, už juos numatyta baudžiamoji atsakomybė.

„Puma“ sustabdo veiklą Rusijos parduotuvėseVokietijos sportinės aprangos gamintoja „Puma“ skelbia stabdanti veiklą visose savo parduotuvėse Rusijoje. 100 parduotuvių Rusijoje turintis prekės ženklas jau buvo sustabdęs tiekimą į Rusiją po Maskvos invazijos į Ukrainą.

„Aeroflot“ nuo kovo 8 dienos stabdo visus tarptautinius skrydžiusRusijos oro vežėjų flagmanas „Aeroflot“ šeštadienį pranešė, kad nuo kovo 8 dienos stabdo visus savo tarptautinius skrydžius, Vakarų šalims paskelbus virtinę sankcijų Maskvai dėl invazijos į Ukrainą. „Aeroflot“ pareiškime dėl „laikino visų tarptautinių skrydžių sustabdymo nuo kovo 8 dienos“ minimos naujos „skrydžių vykdymą trukdančios aplinkybės“ ir kartu pažymima, kad visi vidaus maršrutai ir skrydžiai į kaimyninę Baltarusiją vyks kaip įprasta.Pigių skrydžių bendrovė „Pobeda“ – „Aeroflot“ patronuojamoji įmonė – taip pat pranešė nuo kovo 8 dienos stabdanti tarptautinius skrydžius.Rusijos civilinės aviacijos institucija šeštadienį pranešė „rekomendavusi“ šalies oro linijų bendrovėms, kurios nuomoja užsienio šalyse registruotus lėktuvus, nutraukti skrydžius į užsienį, kad būtų išvengta lėktuvų konfiskavimo dėl Vakarų sankcijų.Planuojama skrydžius į užsienį stabdyti nuo šeštadienio 21.00 val. Grinvičo (23 val. Lietuvos) laiku, o skrydžius iš užsienio – nuo pirmadienio 21.00 val. Grinvičo (23 val. Lietuvos) laiku, sakoma Rusijos federalinės oro transporto agentūros „Rosaviacija“ pranešime.„Rekomendacija parengta atsižvelgiant į labai didelę Rusijos vežėjų orlaivių arešto riziką užsienyje“, – priduriama pranešime.Pramonės leidinio „Aviation Week“ duomenimis, daugiau nei pusė komercinių orlaivių Rusijoje yra nuomojami.„Rosaviacija“ taip pat rekomendavo rusams, norintiems grįžti namo iš užsienio šalių, įsigyti bilietus į skrydžius tranzitu per šalis, kurios neprisijungė prie sankcijų, pavyzdžiui, Azerbaidžaną, Armėniją, Kazachstaną, Katarą, Jungtinius Arabų Emyratus, Turkiją ir Serbiją.Kita Rusijos vežėja, S7, taip pat paskelbė stabdanti visus savo tarptautinius skrydžius dėl sankcijų Rusijai.

JAV ragina savo piliečius nedelsiant išvykti iš RusijosJAV Valstybės departamentas ragina savo šalies piliečius nedelsiant išvykti iš Rusijos, informuoja naujienų agentūra dpa.„Nekeliaukite į Rusiją nes Rusijos karinės pajėgos pradėjo neišprovokuotą ir nepateisinamą puolimą prieš Ukrainą“, – skelbiama rekomendacijoje.Joje taip pat teigiama, kad JAV ambasada Maskvoje turės ribotas galimybes padėti JAV piliečiams.Amerikiečiams patariama patiems susiorganizuoti kelionę iš Rusijos ir kreiptis į JAV atstovybes kitose valstybėse jeigu reikia pagalbos.Valstybės departamentas taip pat perspėjo, kad visoje Rusijoje gali būti priekabiaujama prie užsieniečių ir gali būti taikomos specialiai prieš juos nukreiptos taisyklės.

Izraelio premjeras Kremliuje susitiko su Putinu derybų dėl UkrainosIzraelio ministras pirmininkas Naftali Bennettas šeštadienį Kremliuje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarti karo Ukrainoje, pranešė jo atstovas spaudai. Anksčiau pasirodė pranešimų, kad žydų valstybė pasisiūlė tarpininkauti deryboms tarp Maskvos ir Kijevo. „Ministras pirmininkas ką tik Kremliuje baigė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Susitikimas truko maždaug pustrečios valandos“, – rašoma Izraelio premjero kanceliarijos išplatintame pranešime.

Rusijos kariuomenė vis dar kontroliuoja Enerhodaro perimetro liniją ir yra atominės elektrinės viduje, paskelbė šio miesto meras

Rusija skelbia atnaujinusi puolimą po paliaubų Mariupolyje (papildyta)Rusijos gynybos ministerija pavakare pranešė atnaujinusi „puolamuosius veiksmus“ Ukrainoje po laikinų paliaubų, kurios buvo paskelbtos anksčiau šeštadienį, kad galėtų evakuotis dviejų apsiaustų miestų, įskaitant strategiškai svarbų Mariupolio uostamiestį, gyventojai.„Dėl Ukrainos pusės nenoro paveikti nacionalistus ar pratęsti paliaubas 18 val. Maskvos laiku (17 val. Lietuvos laiku) buvo atnaujinti puolamieji veiksmai“, – sakė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas vaizdo pranešime.Anksčiau šeštadienį Rusija paskelbė sustabdžiusi puolimą ir atidariusi humanitarinius koridorius išvykti civiliams iš Mariupolio ir kaimyninio Volnovachos miesto. Pasak I. Konašenkovo, „nei vienam civiliui“ nepavyko išvykti humanitariniais koridoriais. „Nacionalistų junginiai naudoja šių miestų gyventojus kaip „gyvuosius skydus“, – kalbėjo I. Konašenkovas.Pasak jo, „nacionalistų batalionai“ pasinaudojo paliaubomis, kad „persigrupuotų ir sustiprintų savo pozicijas“.Rusijos pajėgų apsupto Mariupolio pareigūnai šeštadienį pranešė atidedantys civilių gyventojų evakuaciją, kaltindami Maskvą paliaubų pažeidimais.

Į JAV senatorius kreipęsis V. Zelenskis prašė orlaivių Ukrainai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį kreipėsi į JAV senatorius su „desperatišku prašymu“, kad jo šaliai būtų atsiųsta orlaivių kovai su ją užpuolusiomis Rusijos pajėgomis. V. Zelenskis šį prašymą išsakė per vaizdo konferenciją, kurioje dalyvavo daugiau nei 300 žmonių, įskaitant senatorius, kai kuriuos Atstovų Rūmų narius bei jų padėjėjus. Senato daugumos lyderis Chuckas Schumeras (Čakas Šumeras) išplatintame pranešime nurodė, jog V. Zelenskis savo kreipimesi „desperatiškai prašė, kad Rytų Europos šalys atsiųstų Ukrainai rusų gamybos lėktuvų“. „Padarysiu viską, ką galiu, kad padėčiau administracijai palengvinti jų perdavimą“, – sakė demokratas iš Niujorko. Ch. Schumeras pareiškė Ukrainos prezidentui, kad JAV įstatymų leidėjus įkvėpė jo ir Ukrainos žmonių drąsa bei tvirtybė. JAV Kongresas rengia 10 mlrd. JAV dolerių karinės ir humanitarinės pgalbos Ukrainai paketą. Ch. Schumeras sakė V. Zelenskiui, kad įstatymų leidėjai viliasi, jog ši pagalba bus greitai nusiųsta Ukrainai. V. Zelenskis senatoriams sakė, kad jo šaliai šiuo metu labiausiai reikia orlaivių ir dronų.

Pirmadienį planuojama dar kartą sėsti prie derybų stalo su Rusijos FederacijaTrečiasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratas įvyks pirmadienį, kovo 7 d. Tai pranešė Ukrainos delegacijos narys Davidas Arakhamia socialiniuose tinkuose. „Trečiasis derybų raundas įvyks pirmadienį“, – rašo D. Arakhamia. Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoljakas sakė, kad trečiasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratas buvo planuojamas kovo 5 arba 6 dienomis, praneša „Unian“. Taip buvo manoma, nes ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu kovo 4 dieną Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui pasakė, kad trečiasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratas įvyks šį savaitgalį.

Rusijos pasiūlytos paliaubos Mariupolyje buvo „tikėtinas bandymas nukreipti tarptautinį pasmerkimą, tuo pačiu perkeliant savo pajėgas atnaujintai puolimo veiklai“, pareiškė Gynybos ministerija (KAM), o apie tai skelbia „Skynews“.Suprantama, kad žlugus paliauboms, evakuacijos iš Mariupolio, kurios turėjo įvykti šiandien, neįvyks. Anksčiau Mariupolio miesto taryba pranešė, kad uostamiestyje tęsėsi apšaudymai, gyventojams ruošiantis išvykti autobusais 11 val. vietos laiku. Paskutiniame Gynybos žvalgybos atnaujinime AM sakė: „Apkaltindama Ukrainą susitarimo pažeidimu Rusija greičiausiai siekia perkelti atsakomybę už dabartines ir būsimas civilių aukas mieste“. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500159409976131584?ref_src=twsrc%5Etfw

Turkijos valstybės vadovo atstovai pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui pasakė, kad yra pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Stambule arba Ankaroje.Kiek anksčiau Turkijos prezidentas teigė, kad bandys perkalbėti V. Putiną nuo karo veiksmų vykdymo Ukrainoje rytojaus tarpusavio susitikime.

Pranešama, kad Rusijos pajėgų Tu-22 bombonešiai skrido iš Krymo į Nikolajevą.

Rusijos Federacijos kariuomenė paskelbė perimanti savo kontrolę dar 7 gyvenvietėse UkrainojeApie tai praneša agentūra „Interfex.ru“. Kaip teigiama pranešime, apie tai, kad Rusijos kariuomenė perėmė dar septynių Ukrainos gyvenviečių kontrolę, sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.„Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai žengia į priekį plačiu frontu ir perėmė Malajos Tokmačkos, Marfopolio, Removkos, Novokarlovkos, Orlinskoje, Volodino ir Malinovkos gyvenvietes“, – šeštadienį sakė Konašenkovas.Interfex.ru taip pat rašo, kad, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigęs, kad „Ukrainos karinės infrastruktūros sunaikinimas beveik baigtas“. I. Konašenkovas taip pat sakęa, kad dėl Ukrainos nenoro daryti įtakos nacionalistams ar pratęsti „tylos režimą“, Rusijos kariuomenė atnaujino puolimą šeštadienį po 18 valandos Maskvos laiku.Anot jo, „tylos režimas“ Ukrainos pusės prašymu įvestas šiandien nuo 10 val. Maskvos laiku Mariupolio ir Volnovachos miestų teritorijoje.„Skelbtais saugumo koridoriais iš Mariupolio ir Volnovachos nepavyko išvykti nei vienam civiliui. Šių miestų gyventojus kaip „žmogaus skydą“ laiko nacionalistiniai junginiai“, – sakė A. Konašenkovas.Rusijos Federacijos gynybos ministerija skelbia užėmusi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bazę Chersono srityje. „Kovo 5 d. buvo sunaikintos: 5 radiolokacinės stotys, 2 priešlėktuvinės raketų sistemos „Buk M-1“, 4 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų lėktuvai Su-27 oro mūšyje Žitomyro srityje ir 1 Su-25 buvo numuštas oro gynybos sistemų Nižino srityje“, – sakė I. Konašenkovas. – „Taip pat oro gynybos pajėgos sunaikino Ukrainos oro pajėgų sraigtasparnį Mi-8 ir nepilotuojamą orlaivį Bayraktar TB-2“.Pasak jo, „iš viso per operaciją nukentėjo 2119 Ukrainos karinės infrastruktūros objektų“. Tarp jų: 74 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų valdymo punktai ir ryšių centrai; 108 oro gynybos raketų sistemos S-300, Buk M-1 ir Osa, taip pat 68 radiolokacinės stotys. Sunaikinti: 69 orlaiviai ant žemės ir 21 orlaivis, 748 tankai ir kitos šarvuotos kovos mašinos, 76 daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai, 274 lauko artilerijos dalys ir minosvaidžiai, 532 vienetai specialiųjų karinių transporto priemonių ir 59 nepilotuojami orlaiviai, pranešė pareigūnas. Rusijos gynybos ministerija.

Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio komandos narys Davydas Arachamija patvirtino informaciją, kad pirmadienį įvyks naujos Rusijos ir Ukrainos delegacijų derybos.

Įvyko Ukrainos prezidento ir JAV senatorių vaizdo konferencijaŠeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo konferencijos metu valandą kalbėjosi su JAV senatoriais ir ragino juos labiau remti Ukrainą, kuri ginasi nuo Rusijos puolimo, informuoja „The Guardian“.Pokalbis vyko „Zoom“ platformoje, o jame dalyvavo visi 100 senatorių. Jų padėjėjai vėliau sakė žurnalistams, kad V. Zelenskis prašė Ukrainai perduoti daugiau lėktuvų ir bepiločių skraidyklių.Respublikonas senatorius Jamesas Lankfordas tviteryje rašė, kad Ukrainos prezidentas taip pat ragino valstybes nepirkti rusiškų produktų, pavyzdžiui, naftos ir dujų.V. Zelenskis prašė Rytų Europos valstybių perduoti Ukrainai dar Tarybų Sąjungos laikais pagamintų lėktuvų. Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris teigė padarysiąs viską, ką gali, kad JAV administracija palengvintų naikintuvų tiekimą.Kongreso lyderiai taip pat siekia patvirtinti 10 mlrd. JAV dolerių vertės ekonomikos ir saugumo pagalbos paketą Ukrainai. Numatoma, kad jai naikintuvai gali būti siunčiami per trečią šalį. Demokratas Chrisas Van Hollenas tviteryje rašė, kad Lenkija, Rumunija ir Slovakija turėtų nieko nelaukdamos perduoti turimus tarybinių laikų karinius lėktuvus Ukrainai.Vakarų lyderiai atsisakė patenkinti V. Zelenskio prašymą ir Ukrainos oro erdvę paskelbti neskraidymo zona. Nepaisant to, JAV politikai išreiškė paramą Ukrainai ir aptarė kokią papildomą paramą galima nusiųsti už savo laisvę kovojančiai šaliai.Respublikonas Rickas Scottas pritarė dar griežtesnėms sankcijoms tiek prieš Rusiją, tiek prieš Baltarusiją.

Rusijos puolimo Enerhodare pasekmėshttps://twitter.com/nexta_tv/status/1500149060816281606?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos kariai įsirengė štabą mieste Sumų srityje ir šaudo į civilius gyventojusSumų srityje, rusų įsibrovėliai įkūrė štabą ir apšaudė civilius gyventojus, praneša „Unian“. Nurodoma, kad tokią žinią paskelbė Sumų karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živitskis. „Trostjanece žmonėms neįmanoma išeiti į gatves. Rusijos kariškiai plėšė, laužė bankomatus, šaudo į civilius gyventojus, kurie išeina į gatvę, paima į rankas mobilųjį telefoną. Mes bijome, kad jie ir toliau žudys civilius“, – sakė D. Živitskis.Sumų karinės administracijos vadovo teigimu, centrinė ir pietinė Sumų regione vykdomos oro atakos. Rusijos kariai apšaudo svarbiausią miestų, kuriuose vis dar gyvena civiliai, infrastruktūrą. „Ochtyrka buvo subombarduota per pastarąją valandą. Artilerijos apšaudymai taip pat vyko Lebedine. Miestas daugiausia liko be elektros. Pusė Okhtyrkos taip pat be elektros ir nėra šildymo, karšto vandens. Tokia situacija skirtinguose Sumų miesto rajonuose – kone trečdalyje miesto. Dėl elektros trūkumo negalima įjungti siurblinių, kurios tiekia vandenį“, – sakė D. Živitskis. Sumų OVA pirmininkas patikino, kad jie dar atsilaiko, o Rusijos karius demoralizuoja ukrainiečių veiksmai. Anot jo, ištisos Rusijos kariuomenės kolonos apsisuka ir bėga Rusijos link. „Sausumos operacija įstrigo. Tokio griežto atkirčio jie nesitikėjo, o žmonės net plikomis rankomis stabdo tankus ir šarvuočius. Rusijos kariškiai išvažiuoja į miestus ir ieško, kaip grįžti. Prieš kelias dienas visa kolona rusiškos technikos grįžo atgal į Rusiją“, – pridūrė Sumų srities vadovas.

Visame Kyjivo regione kovo 5–6 dienomis įvedama komendanto valanda Visame Kyjivo regione kovo 5–6 dienomis įvedama komendanto valanda nuo 20 val. iki 7 val., savo „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo regioninės valstybės administracijos pirmininkas Oleksijus Kuleba.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per platų puolimą Ukrainoje jos pajėgos užėmė kelis miestus.Pasak naujienų agentūros „Interfax“, Rusija numušė keturis Ukrainos lėktuvus SU-27.

Kijevo miesto taryba priėmė kreipimąsi į užsienio valstybes, tarptautines organizacijas ir pasaulio bendruomenę dėl būtinybės uždaryti dangų virš Ukrainos. Tai paskelbė Kijevo meras „UDAR“ lyderis Vitalijus Klyčko. Kijevo miesto taryba kreipėsi į JAV, NATO nares, Europos šalių vadovus, diplomatines atstovybes ir tarptautines organizacijas dėl A2 / AD zonos įvedimo Ukrainos teritorijoje. „Priešingai karybos taisyklėms, Rusijos Federacija barbariškai atakuoja civilius objektus iš oro: gyvenamuosius pastatus, vaikų darželius ir mokyklas, ligonines ir gimdymo namus. Ugnis nukreipta iš dangaus, žudyti. Naktį, kai turėtų civiliai gyventojai. miegoti“, – sakoma pranešime. Argumentai, kad atsisakymas įvesti A2 / AD siejamas su noru išvengti branduolinio karo, neįtikina, nes Rusijos Federacija jį jau pradėjo, pažymima apeliaciniame skunde. „Šiandien Rusijos Federacijos kontroliuoja ne tik Černobylio atominė elektrinė, kurioje nuo vasario 24 dienos okupantai laiko įkaitais ir neleidžia pakeisti 95 darbuotojus. Šiandien kalbame apie Zaporožės atominę elektrinę. Jei įvyks Zaporožės atominės elektrinės sprogimas, tai pasekmės bus pražūtingos ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui“, – perspėja deputatai.

Zelenskis „beviltiškai prašo“ orlaivių, sako JAV senatorius Chuckas SchumerisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „beviltiškai prašė“ Rytų Europos aprūpinti Rusijoje pagamintais lėktuvais, sakė JAV senatorius Chuckas Schumeris.„Šių lėktuvų labai reikia. Aš padarysiu viską, ką galiu, kad padėčiau administracijai palengvinti jų perdavimą“, – sakoma M. Schumerio pranešime.

Rusijos pajėgos Borodjankoje užėmė psichiatrijos ligoninęRusija perėmė psichiatrijos ligoninę, kurioje yra 670 žmonių, pranešė Ukrainos gubernatorius. Kaip jis skelbia, Ukrainos pajėgoms nepavyko evakuoti 670 viduje esančių žmonių. „Šiandien mes nesuprantame, kaip evakuoti šiuos žmones, kaip jiems padėti“, – sakė Oleksijus Kuleba. „Jiems baigiasi vanduo ir vaistai“, – pridūrė jis. „Tai žmonės, turintys tam tikrų specialiųjų poreikių, jiems reikia nuolatinės pagalbos... daugelis jų jau daugelį metų guli lovoje.

Nexta: Azerbaidžano oro linijos „Azal“ ir „Buta Airways“ nuo kovo 6 dienos sustabdo visus skrydžius į Rusijos miestus.

„New York Times“ praneša, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Vakarų sankcijas Rusijai palygino su „karo paskelbimu“ ir grasino Ukrainai prarasti valstybingumą, jei jos lyderiai ir toliau priešinsis jo karinei invazijai. https://twitter.com/nytimes/status/1500127345478443017?ref_src=twsrc%5Etfw

„Skynews“ praneša, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija pažadėjo įvesti griežtas proporcingas priemones prieš Didžiosios Britanijos interesus Rusijoje dėl „sankcijų isterijos“ Londone. Teigiama, kad Didžioji Britanija aiškiai nusprendė pereiti prie atviros konfrontacijos su Rusija, nepalikdama Maskvai jokio pasirinkimo. Taip pat teigiama, kad nenurodytos priemonės „neabejotinai pakenks britų interesams Rusijoje“. Anksčiau skelbta, kad V. Putinas yra sakęs, kad Vakarų sankcijos Rusijai prilygsta karo paskelbimui.

Neskraidymo zoną virš Ukrainos įvedančios šalys taptų konflikto dalyvėmis – V. Putinas (papildyta)Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad bet kuri šalis, mėginanti nustatyti neskraidymo zoną virš Ukrainos, Maskvos būtų laikoma konflikto dalyve.„Bet koks judėjimas šia kryptimi bus mūsų laikomas tos šalies dalyvavimu ginkluotame konflikte“, – per televizijos transliuotą susitikimą su Rusijos oro vežėjų flagmano „Aeroflot“ darbuotojais sakė V. Putinas.Jis pridūrė, kad neskraidymo zonos nustatymas turėtų „milžiniškų ir katastrofiškų pasekmių ne tik Europai, bet ir visam pasauliui“. V. Putinas taip pat atmetė gandus, kad Rusijoje planuojama įvesti karo padėtį, Maskvos invazijai Ukrainoje įžengus į antrą savaitę. „Karo padėtis turėtų būti įvedama tik išorinės agresijos atvejais... mes šiuo metu to nepatiriame ir, tikiuosi, nepatirsime“, – sakė jis.

Ukrainos pietuose numušti 4 Rusijos sraigtasparniai ir naikintuvas Mykolajivo srityje, Ukrainos pietuose, ukrainiečių pajėgos numušė keturis Rusijos sraigtasparnius ir vieną naikintuvą, praneša naujienų agentūra „Unian“. Ukrainos kariuomenė paskelbė, kad jūrų pėstininkai drauge su kariais iš Operatyvinės vadovybės „Pietūs“ numušė 4 Rusijos sraigtasparnius. Internete publikuotose nuotraukose matyti sraigtasparnių nuolaužos su Rusijos karinių oro pajėgų skiriamaisiais ženklais. Vėliau buvo numuštas ir Rusijos karo lėktuvas, o jo pilotas paimtas į nelaisvę. Degantis lėktuvas ir į nelaisvę patekęs pilotas matomi socialiniame tinkle „Twitter“ patalpintuose vaizdo įrašuose. https://twitter.com/UAWeapons/status/1500074221665505285?ref_src=twsrc%5EtfwJis teigė esantis iš Rusijos Tolimųjų rytų, o jo dalinys buvo dislokuotas Kryme. Ukrainos karinės pajėgos anksčiau paskelbė numušusios 39 Rusijos lėktuvus ir 40 sraigtasparnių, bet skaičiai dar tikslinami.

JT: patvirtinta 351 civilio žūtis Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras šeštadienį pranešė turįs patvirtintos informacijos apie 351 civilio gyventojo žūtį Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną. Nuo vasario 24-osios iki praėjusio vidurnakčio per Rusijos karo veiksmus Ukrainoje buvo sužeisti dar 707 civiliai, nurodė JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) Ženevoje. OHCHR taiko griežtą metodologiją ir skelbia tik patvirtintus duomenis apie aukas. Šeštadienį OHCHR sakė manantis, kad realus aukų skaičius yra gerokai didesnis, „ypač vyriausybės kontroliuojamoje teritorijoje ir ypač pastarosiomis dienomis“, turint galvoje, kad informacija iš kai kurių vietovių, kur vyksta intensyvūs kovos veiksmai, smarkiai vėluoja. Be to, užtrunkama, kol informacija patikrinama. Ukrainos pareigūnai skelbia gerokai didesnius žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius.

Nexta: Ukrainos generalinis prokuroras paskelbė išdavęs orderį suimti Olegą Gazmanovą už akių.

Donecko srities policijos skyriaus viršininkas praneša apie taikių gyventojų evajuaciją iš Volnovachos. Anot pareigūno, evakuota apie 400 gyventojų.Naujienų portalas „Unian“ praneša, kad apie tai feisbuke pranešė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko. „Šiandien buvo evakuota apie 400 Volnovachos ir aplinkinių kaimų gyventojų“, – sakė P. Kirilenko.Anot pareigūno, žmonės, kuriems pavyko išvakarėse patekti į gyvenvietę, netoli nuo kurios sustojo evakuacinių automobilių kolona. „Nors šiandien numatėme ir reikalingą transportą evakuoti žymiai didesnį žmonių skaičių, tačiau kolona buvo priverstas sustoti, nes rusai vėl pradėjo negailestingą Volnovachos apšaudymą – ten judėti buvo itin pavojinga“, – sakė P. Kirilenko. Jis pridūrė, kad jau evakuoti žmonės išvežami į saugią vietą. Kaip anksčiau pranešė „Unian“, evakuacija vyksta tarpininkaujant Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui. Šeštadienį turėjo vykti evakuacija iš Mariupolio ir Volnovachos, jie turėjo būti išvežti humanitariniais koridoriais į Zaporožę. Tačiau rusų okupantai atsisakė suteikti humanitarinius koridorius civiliams išvesti.

Karo padėties Rusijoje įvesti neplanuojamaRusijos prezidentas V. Putinas šeštadienį tai pat pareiškė neketinantis įvesti šalyje karo padėties, Maskvos invazijai Ukrainoje įžengus į antrą savaitę.„Karo padėtis turėtų būti įvedama tik išorinės agresijos atvejais... mes šiuo metu to nepatiriame ir, tikiuosi, nepatirsime“, – per televizijos transliuotą susitikimą su Rusijos oro vežėjų flagmano „Aeroflot“ darbuotojais sakė V. Putinas.

Putinas: neskraidymo zoną virš Ukrainos įvedančios šalys taptų konflikto dalyvėmisRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad bet kuri šalis, mėginanti nustatyti neskraidymo zoną virš Ukrainos, Maskvos būtų laikoma konflikto dalyve.„Bet koks judėjimas šia krypti bus mūsų laikomas tos šalies dalyvavimu ginkluotame konflikte“, – per televizijos transliuotą susitikimą su Rusijos oro vežėjų flagmano „Aeroflot“ darbuotojais sakė V. Putinas.

Dar vienas numuštas Rusijos lėktuvas, šį kartą naikintuvas bombonešis Su-34. https://twitter.com/UAWeapons/status/1500074221665505285?ref_src=twsrc%5Etfw

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį planuoja telefonu pasikalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir paraginti jį „nedelsiant užbaigti šį karą“, Maskvai praeitą savaitę pradėjus invaziją į Ukrainą, pranešė turkų lyderio atstovas (AFP-BNS).

Kijeve nugriaudėjo galingas sprogimas, praneša UNIAN kanalas „Telegram“ platformoje. Pirminiais duomenimis, buvo numušta raketa. https://t.me/uniannet/35428

Ukraina nustatė dalį žuvusių ir paimtų nelaisvėn Rusijos karių tapatybių (paskelbtas sąrašas) Ukrainos valdžia išplatino sąrašą pavardžių ir ragina šią informaciją paviešinti tarp Rusijos piliečių, kad šie perduotų ją žuvusiųjų bei sulaikytų kariškių šeimoms, praneša Unian.net. Ukraina teigia jau identifikavusi 550 žuvusių ir sulaikytų rusų užpuolikų. Tai buvo pranešta per Ukrainos televizijos kanalus. Ukrainos valdžia ragina ukrainiečius ir visus, kurie gali tai padaryti, skleisti šią informaciją tarp Rusijos piliečių, kad jie perduotų ją žuvusiųjų ir sulaikytų kariškių šeimoms. Unian.net taip pat gavo ir viešina šiuos sąrašus. Šeštadienį Ukrainos valdžios atstovai teigė, kad išvis nuo karo pradžios per dešimt dienų buvo sužeisti arba žuvo apie 10 tūkst. rusų karių, tačiau ši informacija oficialiai nepatvirtinta.https://t.me/uniannet/35417

Rusija taip pat kaltina Ukrainą sutrikdžius Mariupolio gyventojų evakuaciją Apie tai praneša Meduza.io. „Mariupolio valdžia atsisako suteikti gyventojams galimybę išvykti humanitariniu koridoriumi, kurį sukūrė Rusijos kariuomenė. Taip pat yra informacijos iš Chersono miesto, kai atsidarė humanitarinis koridorius, mūsų atstovai iš Nepaprastųjų situacijų ministerijos, kurie vyko padėti civiliams evakuotis, norėjo ten pristatyti humanitarinę pagalbą. Dabar dar kartą tikriname, bet valdžia tą pagalbą atsisakė priimti. Šiuos pranešimus reikia dar kartą patikrinti, tačiau tai labai panašu į „Kijevo režimo“, kuris šiurkščiai pažeidžia susitarimus, būdą. Jiems paskutinėje vietoje civilių, tarp jų ir užsienio studentų, likimas”, - teigė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.https://t.me/navideovidno/40961

„Aeroflot“ nuo kovo 8 d. stabdo visus tarptautinius skrydžius

Evakuacija iš Mariupolio atidedama dėl Rusijos pajėgų paliaubų pažeidimųUkrainos pietrytinio Mariupolio uostamiesčio, apsupto Rusijos pajėgų, pareigūnai šeštadienį pranešė atidedantys civilių gyventojų evakuaciją ir apkaltino Maskvą paliaubų pažeidimais, rašo BNS.„Dėl fakto, kad Rusijos pusė nesilaiko ugnies nutraukimo ir toliau apšaudo patį Mariupolį ir jo apylinkes, taip pat dėl saugumo priežasčių, civilių gyventojų evakuacija atidedama“, – sakoma socialiniuose tinkluose paskelbtame miesto pareigūnų pranešime.Rusija yra apsupusi šį strategiškai svarbų Azovo jūros uostamiestį, besididžiuojantį savo pasipriešinimu Maskvos remiamiems separatistams per 2014 metų konfliktą, bet dabar vėl tapusį taikiniu. Rusijos pajėgos atkirto miestui elektros, maisto, vandens ir šilumos tiekimą, tęsiantis žiemiškiems orams.Evakuacija iš Mariupolio, turinčio apie 450 tūkst. gyventojų, turėjo prasidėti 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, Rusijos pajėgoms sutikus nutraukti ugnį, kad civiliai galėtų palikti kovos veiksmų zoną.„Prašome visus Mariupolio gyventojus išsiskirstyti ir vykti į vietas, kur gali susirasti priebėgą. Daugiau informacijos apie evakuaciją bus paskelbta artimiausiu laiku“, – nurodė miesto pareigūnai.„Šiuo metu vyksta derybos, kad Rusija laikytųsi paliaubų ir užtikrintų saugu humanitarinį koridorių“, – sakoma pranešime.Evakuacija laikoma įžanga į galutinį puolimą. Jeigu jis būtų sėkmingas, Rusijos kariuomenė, besiveržianti iš aneksuoto Krymo, susijungtų su pajėgomis, puolančiomis iš rytų ir perimtų visos Azovo jūros kontrolę.Kai Rusijos gynybos ministerija paskelbė paliaubas, kad būtų atidaryti „humanitariniai koridoriai“ iš Mariupolio ir kaimyninio Volnovachos miesto, pareigūnai per socialinius tinklus pranešė, jog gyventojai galės išvykti autobusais ir privačiais automobiliais.Mariupolio meras Vadymas Boičenka sakė: „Šis sprendimas nėra lengvas, bet, kaip visada sakydavau, Mariupolis – tai ne gatvės ar namai. Mariupolis yra jo gyventojai – jūs ir aš.“

Rusija kaltina Vakarus „ekonominiu banditizmu“ Kaip rašo BBC, aiškėja, kiek daug Vakarų kompanijų dėl Putino režimo veiksmų traukiasi iš Rusijos arba bent jau sustabdo savo veiklą ten – “Zara” ką tik paskelbė, kad uždaro daugiau nei 500 savo parduotuvių. Anksčiau šeštadienį Rusijos vyriausybė apkaltino Vakarus užsiimant „ekonominiu banditizmu“ ir perspėjo, kad Maskva reaguos į jos veiksmus. Tai komentavo Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kuris nepatikslino, koks gali būti atsakas, tačiau teigė, kad tai atitiktų Rusijos interesus. Tai įvyko po to, kai JK, ES ir JAV vyriausybės įvedė plataus masto sankcijas Rusijos institucijoms ir oligarchams, kurie, kaip manoma, yra artimi prezidentui Putinui. Tačiau Peskovas sakė, kad Rusija yra per didelė, kad būtų izoliuota, nes pasaulis yra „daug didesnis nei tik JAV ir Europa“.

Aleksejus Navalnas įkūrė savo žiniasklaidos kanalą: mes nebijome cenzūros, nebijome nieko Šiuo metu Rusijoje kalintis aktyvistas Aleksejus Navalnas po žinios apie šalyje įsigaliojusius naujus draudimus skelbti informaciją apie nepritarimą Putino veiksmams, paskelbė kuriantis savo žiniasklaidos kanalą. “Netrukus jūs turėsite tokią pat prieigą prie informacijos, kaip ir aš sėdėdamas kalėjime. Tai yra, jokios”, - teigė jis ir naujus įstatymus, kurių nesilaikantiems gresia baudžiamoji atsakomybė ir net įkalinimas, vadina absurdiškais. “Bet žinote mano požiūrį: nedejuokite dėl to, kas blogai, o darykite taip, kad būtų geriau. Iškilmingai skelbiu (ir siaubingai atsiprašau, kad negaliu perkirpti raudonos juostelės bei pavaišinti šampanu): mes paleidžiame žiniasklaidos kanalą, kuris nebijo cenzūros, visiškai nieko nebijo”, - pranešime rašė Navalnas. https://www.instagram.com/p/CauBrl3NK10/

Ukrainos kariuomenė ėmėsi kontrpuolimo netoli Charkovo, praneša Ukrainos sausumo pajėgos, informaciją skelbia „Radio Svoboda“ kanalas.

Kremlius: griežtas įstatymas prieš melagienas Rusijai reikalingas dėl „informacinio karo“Kremlius šeštadienį teisino naują įstatymą, numatantį baudžiamąją atsakomybę ir iki 15 metų įkalinimą asmenims už „melagienas“ prieš Rusijos kariuomenę, sakydamas, kad prieš šalį vykdomas „informacinis karas“, rašo BNS.„Įstatymas buvo reikalingas dėl beprecedentės... net ne kampanijos, o informacinio karo, pradėto prieš mūsų šalį“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad susiklosčius tokiai padėčiai vyriausybė turėjo imtis „griežto“ atsako.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pasirašė įstatymą, leidžiantį įkalinimą iki 15 metų už „melagienas“ apie kariuomenę, nuo praeitos savaitės tęsiantis Maskvos puolimui prieš Ukrainą.V. Putinas taip pat pasirašė kitą įstatymą, kuris numato baudas arba įkalinimą už raginimą įvesti Rusijai sankcijas.Šalis pastaruoju metu patiria precedento neturinčius ekonominius suvaržymus, kuriuos Vakarų šalys įvedė dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

Rusijos Krasnojarsko srities gubernatorius Aleksandras Ussas paskelbė apie 32-jų metų majoro Sergejaus Kašanskio mirtį Ukrainoje.https://www.instagram.com/p/CatZuZGAkZy/

Mariupolio mero pavaduotojas BBC teigė, kad buvo nuspęsta sugrąžinti piliečius ir sustabdyti evakuaciją, nes gatvėse nesaugu. Serhijus Orlovas sakė, kad Mariupolyje ir sutartu evakuacijos maršrutu netoli Orikhovo miesto vyksta nuolatiniai apšaudymai. „Dėl antpuolių šiuo keliu vykti nesaugu“, – sako jis. Pasak jo, Ukrainos vyriausybė jau kalba su Rusijos pareigūnais, kodėl buvo pažeistas paliaubų susitarimas, derybos tebevyksta.

Paliaubos žlugo?ELTA rašo, kad Mariupolio miesto taryba sako, kad Rusijos pajėgos nesilaiko susitarimo dėl ugnies nutraukimo suplanuotame maršrute, kuriuo iš apsupto miesto Ukrainos pietryčiuose turėtų trauktis civiliai, praneša „The Guardian“.„Mes deramės su Rusijos puse dėl paliaubų palei visą evakuacijos maršrutą“, – paskelbė Mariupolio miesto taryba.Suplanuotas evakuacijos kelias: Mariupolis – Nikolskė – Rozivka – Pologi – Orichivas – Zaporožė.Anksčiau miesto valdžia civilius gyventojus ragino išvykti iš miesto. Meras Vadimas Boičenko socialiniame tinkle „Telegram“ rašė, kad „okupantams nuolat negailestingai apšaudant miestą nėra jokio kito pasirinkimo kaip tik išvykti iš Mariupolio.“

Mariupolio gyventojų evakuacija atidėta Mariupolio miesto tarybos teigimu, civilių gyventojų evakuacija iš Mariupolio atidėta. Pranešime teigiama, kad Rusijos pusė nesilaikė galiojančių laikinųjų paliaubų, rašo BBC.

Mariupolio gyventojas: kas tris minutes vis dar girdžiu šūviusMariupolio gyventojas, esantis mieste, BBC pasakoja, kad rusų karių apšaudymai tęsiasi. Tai vyksta nepaisant Rusijos bei Ukrainos susitarimo dėl laikinų paliaubų, kurios turėjo prasidėti 9:00 val. vietos laiku (07:00 GMT).„Šiuo metu esu Mariupolyje, gatvėje. Kas tris-penkias minutes girdžiu krintančius sviedinius“, – sako 44 metų inžinierius Aleksandras.„Žalias, humanitarinis, koridorius yra [nesąmonė]. Mačiau bandžiusių išvažiuoti iš miesto savais automobiliais, kuriems vėl teko grįžti.“

Beveik kiekvienas pastatas Volnovachoje buvo apgadintas arba sugriautas Per pastarąją savaitę daug girdėjome apie žiaurų Mariupolio – maždaug 450 000 gyventojų turinčio uostamiesčio – apšaudymą ir blokadą. Tačiau nedidelis Volnovachos miestas, kuriame taip pat buvo susitarta dėl laikinų paliaubų ir humanitarinio koridoriaus atidarymo civiliams, taip pat stipriai nukentėjo nuo įnirtingų kovų, rašo BBC. Tai vos 25 000 gyventojų turintis miestas, esantis pusiaukelėje tarp Mariupolio ir Donecko. Tenykščiai gyventojai „The Guardian“ pasakojo, kad beveik kiekvienas pastatas buvo sugriautas arba apgadintas Rusijos pajėgų. Vietos parlamentaras Dmytro Lubinetsas sakė, kad rusų antpuoliai pareikalavo ne vienos aukos – mirusiųjų kūnai tiesiog buvo suguldyti gatvėse, jų niekas negalėjo paimti. Kol kas apie padėtį mieste ir kaip sekasi laikytis susitarimo su Rusija, nepranešama.

Mariupolio mero pavaduotojas: Rusijos puolimai tęsiasi nepaisant paliaubų„Rusai ir toliau mus bombarduoja ir naudoja artileriją. Tai beprotiška“, – BBC sakė Mariupolio mero pavaduotojas Serhijus Orlovas.„Mariupolyje nėra paliaubų ir nėra paliaubų visame humanitariniame maršrute. Mūsų civiliai yra pasirengę pabėgti, bet jie negali pabėgti, kai yra apšaudomi.“

Nuo rusų okupantų ginklų jau žuvo mažiausiai 32 ukrainiečių vaikai, praneša naujienų agentūra Unian.net

Mariupolio mero pavaduotojas: per laikinas paliaubas ir humanitarinį koridorių gali pasitraukti iki 9 tūkst. žmonių Mariupolio mero pavaduotojas Serhijus Orlovas kalbėjosi su Ukrainoje esančiu BBC reporteriu Joeliu Gunteriu. „Derybos dėl paliaubų vyko visą naktį. Susitarimas sudarytas vos prieš kelias valandas, buvo paskelbtas, o mes patvirtinome, kad ugnies nutraukimas prasidėjo 9 valandą ryto vietos laiku. Iš karto pradėjome evakuaciją, bandome išvežti žmones. Suorganizavome 50 autobusų ir manome, kad jais iki Zaporožės gali išvažiuoti 5–6 tūkst. žmonių. Paskelbta, kad žmonės gali išvykti ir asmeniniais automobiliais. Jei paliaubų susitarimas nebus pažeistas, iš viso autobusais bei asmeniniais automobiliais iš miesto gali pabėgti 7–9 tūkst. žmonių. Traukiniai nevažiuoja, nes Rusijos kariai sunaikino geležinkelio infrastruktūrą. Iš Rusijos pusės dar neturime garantijos, kad paliaubos tęsis ir rytoj. Dabar šiuo klausimu dirbame. Turite suprasti, kad miestas jau keturias dienas buvo be infrastruktūros, be elektros, todėl informaciją perduoti žmonėms yra sudėtinga“, - sakė S. Orlovas.

Rusijos pajėgų okupuotame Chersone – masinis gyventojų protestasRusijos pajėgų užimtame Ukrainos pietiniame Chersono mieste gyventojai šeštadienį surengė didelį protesto mitingą, nepaisydami okupantų perspėjamųjų šūvių, praneša BNS.Chersono gyventojai į demonstraciją Ukrainos teritoriniam vientisumui palaikyti susirinko apie 10 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, nešdami geltonos ir mėlynos spalvos nacionalines vėliavas ir skanduodami „Šlovė Ukrainai“, pranešė naujienų agentūra „Unian“.Prieš mitingą aktyvistai ragino dalyvius ateiti su „karštomis širdimis“, bet „šaltomis galvomis“ ir neprovokuoti okupacinių pajėgų.Rusijos kariai paleido perspėjamųjų šūvių, bet demonstrantai nesitraukė.Chersonas, turintis per 280 tūkst. gyventojų, buvo užimtas Rusijos pajėgų kovo 2 dieną po įnirtingų susirėmimų su Ukrainos kariuomene. Kaip praneša „Unian“, penktadienį Rusija pasiuntė į Chersoną „humanitarinės pagalbos“ koloną – į miesto centrą atvažiavo keli sunkvežimiai, prikrauti maisto produktų, tačiau gyventojai juos imti atsisakė.Tą pačią dieną mieste buvo išjungtas mobilusis ryšys, taip pat stringa interneto ryšys.https://t.me/suspilnekherson/8864

Zelenskis išplatino vaizdo įrašą, patvirtinantį, kad jis vis dar yra Kijevehttps://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-isplatino-vaizdo-irasa-patvirtinanti-kad-jis-vis-dar-yra-kijeve.d?id=89627289&jwsource=cl

Evakuojant iš Mariupolio kilo problemųKaip praneša Meduza.io, regiono gubernatorius Kirilenko socialiniuose tinkluose rašo, kad kol kas paliaubų režimas patvirtintas tik Donecko srityje. Evakuacijos ruože Zaporožės regione tebevyksta mūšiai ir su Rusija dabar vyksta derybos dėl jų sustabdymo.https://t.me/stranaua/28997

Ukraina perspėja Rusiją nepiktnaudžiauti paliaubomis BBC rašo, jog Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereshchuk perspėjo, kad Rusija nebandytų pasinaudoti sutartu humanitariniu koridoriumi, kad patrauktų savo karius. Anot jos, vyriausybė „tikrina“ informaciją, kad Rusijos kariai galimai naudojasi paliaubomis, kad priartėtų prie Ukrainos gynybinių pozicijų evakuacijos maršrutuose. „Naudojamės šiuo kanalu civiliams – moterims ir vaikams – evakuoti, taip pat humanitariniams kroviniams pristatyti likusiems. Visas pasaulis stebi“, - teigė ji. Vereščiuk taip pat patvirtino, kad Tarptautinis Raudonasis Kryžius tarpininkavo derybose dėl ugnies nutraukimo ir vadovaus evakuacijos kolonoms sutartais maršrutais iš miestų.

Elonas Muskas atsisakė blokuoti Rusijos žiniasklaidą „Starlink“ palydoviniame tinkle „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas teigė, kad jo palydovinio ryšio sistema „Starlink“ neblokuos Rusijos žiniasklaidos. „Kai kurios vyriausybės (ne Ukrainos) reikalavo, kad „Starlink“ blokuotų Rusijos naujienų šaltinius. Mes to nedarysime, nebent mums į galvą įrems ginklą“, – tviteryje rašė E. Muskas. „Atsiprašau, žodžio laisvės atžvilgiu aš esu kategoriškas“, – pridūrė verslininkas.https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Chersone prasidėjo mitingas prieš Rusijos agresiją Kaip praneša Meduza.io, Ukrainos mieste Chersone (prieš kelias dienas buvo pranešta apie šio miesto paėmimą Rusijos gynybos ministerijos žinion) prasidėjo antirusiškas mitingas. Pasak BBC, mitinge dalyvauja „keli šimtai ar net tūkstančiai žmonių“. Rusijos kariškiai pradėjo į orą leisti įspėjamuosius šūvius. Apie aukas kol kas nepranešama.https://t.me/nexta_live/19834

Užfiksuota, kaip ukrainiečių priešlėktuvinė gynyba numuša Rusijos karinį atakos sraigtasparnį Mi-35 (arba Mi-24)https://twitter.com/Militarylandnet/status/1500031354125303813?ref_src=twsrc%5Etfw

„Bloomberg News“ stabdo darbą Rusijoje, CNN nutraukia transliacijasNaujienų agentūra „Bloomberg News“ penktadienį paskelbė laikinai stabdanti savo žurnalistų darbą Rusijoje, o amerikiečių naujienų televizija CNN pranešė stabdanti transliacijas šioje šalyje, praneša BNS.Šie sprendimai buvo priimti šalyje priėmus įstatymą, kriminalizuojantį nepriklausomus pranešimus apie Maskvos invaziją į Ukrainą.„Giliai apgailestaudami, nusprendėme laikinai stabdyti informacijos rinkimą Rusijoje“, – sakė „Bloomberg“ vyriausiasis redaktorius Johnas Micklethwaitas.„Dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais, atrodo siekiama paversti bet kokį nepriklausomą reporterį nusikaltėliu vien dėl jo ryšių, tampa neįmanoma tęsti bent ką panašaus į normalią žurnalistiką šioje šalyje“, – pabrėžė J. Micklethwaitas.Apskritą parą naujienas kabeliniais tinklais transliuojanti CNN informavo, kad stabdys „transliavimą Rusijoje, kol vertiname situaciją ir mūsų žingsnius ateityje“.Šios žiniasklaidos priemonės apie savo pasitraukimą paskelbė Rusijos įstatymų leidėjams priėmus teisės aktų, numatančių įkalinimo bausmes už „melagienų“ apie Rusijos kariuomenę skleidimą. Šis žingsnis buvo dalis pastangų užgniaužti bet kokį nepasitenkinimą dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.Jungtinės Karalystės visuomeninis transliuotojas BBC penktadienį taip pat paskelbė stabdantis savo žurnalistų darbą Rusijoje. Atitinkamą žingsnį žengė ir Kanados visuomeninis transliuotojas CBC.„Šis įstatymas atrodo darantis nepriklausomą žurnalistiką baudžiamuoju nusikaltimu“, – sakoma BBC vadovo Timo Davie pranešime.Jis perspėjo, kad žurnalistams gali iškilti „baudžiamojo persekiojimo pavojus vien dėl to, kad jie dirba savo darbą“.

V. Zelenskis kreipsis į JAV SenatąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, vadovaujantis savo šalies kovai su Rusijos invazija, šeštadienį kreipsis į JAV Senatą, pranešė vieno amerikiečių įstatymų leidėjo padėjėjas.BNS rašo, jog V. Zelenskis pasakys kalbą senatoriams per programą „Zoom“ ryte Vašingtono laiku Ukrainos iniciatyva.Karui Ukrainoje intensyvėjant kai kurie JAV įstatymų leidėjai ragina prezidentą Joe Bideną imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją, pavyzdžiui, įšaldyti šios šalies naftos importą.Baltieji rūmai kol kas šią galimybę atmesdavo, baimindamiesi, kad toks žingsnis gali dar labiau padidinti naftos kainas ir pakenkti JAV vartotojams, kenčiančiame dėl rekordinės infliacijos.Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas raginoa „ką nors Rusijoje“ nužudyti prezidentą Vladimirą Putiną.V. Zelenskis savo ruožtu primygtinai ragino NATO nustatyti virš Ukrainos neskraidymo zoną, kad būtų sustabdyti bombardavimai. Tačiau J. Bideno administracija tokią galimybę atmetė, baimindamasi, jog šis žingsnis vestų į žūtbūtinį Vakarų ir Rusijos karą. Vis dėlto kai kurie JAV įstatymų leidėjai neskraidymo zonos įvedimo galimybę palaiko.

Aleksejus Venediktovas atleistas iš „Ekho Moskvy“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų.Kaip rašo Meduza.io, apie tai pats vyras pranešė socialiniuose tinkluose.https://t.me/aavst55/17206

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas: daugiau nei 66 tūkst. ukrainiečių grįžo iš užsienio kovoti už savo šalįhttps://twitter.com/oleksiireznikov/status/1500016473594605571?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500016473594605571%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60532634

„Nexta“ dalinasi vaizdo įrašu iš Melitopolio miesto (Zaporožės sritis), kuriame vienoje iš aikščių žmonės „plikomis rankomis“ eina prieš ginkluotus okupantus. Pastarieji to nesitikėjo, vaizdo įraše matyti, kaip būrys Rusijos karių priversti atsitraukti. https://t.me/nexta_live/19832

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas: šalyje nuo karo pradžios jau žuvo daugiau nei 10 tūkstančių rusų karių. Tokį pranešimą išplatino portalas Unian.net.

Mariupolio meras: neturime kito pasirinkimo, kaip tik evakuotisMariupolio meras Vadymas Boičenko išsakė emocingą pareiškimą po to, kai buvo paskelbtas humanitarinis koridorius iš jo miesto, praneša BBC.„Mariupolis – tai ne gatvės ir namai, – sako jis. – Tai jos gyventojai“.Jis priduria: „Nuolatinio negailestingo okupantų apšaudymo sąlygomis nelieka kito pasirinkimo, kaip suteikti gyventojams galimybę saugiai palikti Mariupolį“.

Šeštadienio paryčiais buvo skelbiama apie sprogimus ir oro antskrydžius įvairiuose miestuose Ukrainoje. Rusijos puolimas šalyje tęsiasi jau dešimtą dieną. https://www.delfi.lt/video/uzsienis/sestadienio-paryciais-buvo-skelbiama-apie-sprogimus-ir-oro-antskrydzius-ivairiuose-miestuose-ukrainoje.d?id=89626981&jwsource=cl

Prasideda evakuacija iš Mariupolio BBC praneša, jog gavo daugiau informacijos apie laikinąsias paliaubas ir civilių evakuaciją iš pietrytinio Mariupolio miesto, kurį kelias dienas laiko apgulusios Rusijos pajėgos. Ši informacija yra iš Mariupolio miesto tarybos. - Paliaubos truks 09:00-16:00 vietos laiku (07:00-14:00 GMT) - Civilių gyventojų evakuacija prasidės 11:00 vietos laiku (09:00 GMT) - Humanitarinio koridoriaus maršrutas yra iš Mariupolio į Zaporožę, miestą į vakarus - Autobusai išvažiuos iš trijų miesto vietų, nurodytu maršrutu galės važiuoti ir privatus transportas - Miesto taryba prašo vairuotojų visapusiškai išnaudoti visą savo transporto priemonėse esančią erdvę, paimti kitus norinčius išvykti kartu - Nuklysti iš sutarto maršruto griežtai draudžiama

JK gynybos ministerija: Ukrainoje vis mažiau oro antskrydžių, bet Rusija vis dar žengia į priekįPer pastarąsias 24 valandas Rusijos oro ir artilerijos smūgių buvo mažiau nei ankstesnėmis dienomis, teigia JK Gynybos ministerija savo reguliarioje žvalgybos informacijoje, rašo BBC.Tačiau jis perspėja, kad Rusijos pajėgos tikriausiai veržiasi į pietinį Mikolajivo uostamiestį.

Ukrainoje pašautas britų žurnalistas ELTA praneša, kad žurnalistas patyrė šautinę žaizdą, kai Rusijos pajėgos surengė pasalą netoli Ukrainos sostinės Kijivo ir apšaudė žiniasklaidos atstovus, informuoja naujienų agentūra dpa.Vyriausiajam „Sky News“ korespondentui Stuartui Ramsay‘ui kulka pataikė į nugarą, kai žurnalistų automobilis buvo apšaudytas iš automatinių ginklų anksčiau šią savaitę.Dvi kulkos taip pat pataikė į operatorių Richie Mocklerį, bet jis buvo su neperšaunama liemene. Žurnalistai sugebėjo pabėgti ir pasislėpti, o juos vėliau išgelbėjo Ukrainos policija.Šiuo metu visa „Sky News“ komanda, tarp jų Dominique van Heerden ir Martinas Vowlesas bei vietinis prodiuseris Andrijus Lytvynenko, yra saugūs.Šokiruojantį incidento vaizdo įrašą „Sky News“ parodė penktadienio vakarą. Manoma, kad į žurnalistus šaudė Rusijos diversantų žvalgybos būrys.M. Ramsay’us teigė, kad jo komanda keliavo į Bučos miestelį prie Kijevo, kad daugiau sužinotų apie dieną prieš tai ten sunaikintą Rusijos pajėgų konvojų.https://twitter.com/SkyNews/status/1499852555450527749?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499852555450527749%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60532634

Reznikovas: Rusijos kariuomenės kariniai ištekliai Ukrainoje baiginėjasiAleksejus Reznikovas mano, kad Rusijos kariuomenė gali netrukus kapituliuoti, praneša Unian.net.Ukrainos gynybos ministras pažymi, kad netrukus rusų karius gali ištikti logistinis krachas.Apie tai jis parašė savo facebuko paskyroje.„Priešo kariniai ištekliai Ukrainoje baigiasi, bus logistinis krachas. Tai supratus, tendencija paimti priešą į nelaisvę auga. Ir ne pavienius karius, o ištisus dalinius. Jie jau supranta, kad „pratybose“ žūva daugybė rusų karių. Juk Maskva nepripažįsta jų žūties, Putinui tai patrankų mėsa, bandant įgyvendinti savo imperinę svajonę. Daugelis jų jau suprato, kad buvo išduoti“, – sakė Reznikovas.

„Samsung Electronics“ stabdo tiekimą į RusijąPietų Korėjos technologijų milžinė „Samsung Electronics“ šeštadienį paskelbė stabdanti tiekimą į Rusiją dėl „geopolitinių įvykių“, vis daugiau didelių kompanijų, įskaitant „Apple“, nutraukiant ryšius su šia šalimi dėl invazijos į Ukrainą, rašo BNS.„Samsung Electronics“ yra didžiausia atminties lustų gamintoja pasaulyje ir Rusijoje pirmauja pagal išmaniųjų telefonų pardavimus.„Dėl dabartinių geopolitinių įvykių siuntos Rusijai buvo sustabdytos, – sakoma bendrovės pranešime. – Toliau aktyviai stebėsime šią sudėtingą padėtį, kad nuspręstume dėl savo tolesnių žingsnių.“Vakarų šalių vyriausybės, sporto organizacijos ir didžiosios įmonės nutraukė ryšius su Rusija ir įvedė skaudžių sankcijų dėl tarptautinės bendrijos pasmerktos atakos prieš provakarietišką kaimynę.Naujienų agentūros „Bloomberg“ duomenimis, Rusijoje „Samsung“ kontroliavo daugiau kaip 30 proc. išmaniųjų telefonų rinkos. Pardavimai šioje šalyje sudarė 4 proc. technologijų milžinės pasaulinių pajamų už parduodamus išmaniuosius telefonus.Tuo metu puslaidininkių pardavimai Rusijoje sudarė mažiau kaip 0,1 proc. „Samsung Electronics“ pelno, rodo finansinių paslaugų bendrovės „Hana Financial Investment“ ataskaita.Pietų Korėja, svarbi JAV sąjungininkė saugumo srityje, šią savaitę taip pat paskelbė blokuosianti finansines operacijas su didžiaisiais Rusijos bankais ir jų antrinėmis įmonėmis, kuriems taikomos Vašingtono sankcijos.„Samsung“ taip pat paaukojo Ukrainai 6 mln. JAV dolerių (5,49 mln. eurų), įskaitant 1 mln. dolerių vertės buitinės elektronikos prekių. Be to, įmonės darbuotojai savanoriškai rinko aukas, kad aktyviai palaikytų humanitarines pastangas“ ir pabėgėlius šiame regione, sakoma „Samsung“ pranešime.

„PayPal“ palieka Rusiją, apie „Reuters“ pranešimus rašo Meduza.io Generalinis direktorius Danas Schulmanas sakė, kad bendrovė „remia tarptautinę bendruomenę smerkiant Rusijos smurtinę karinę agresiją Ukrainoje“. „Esant dabartinėms aplinkybėms, sustabdome PayPal veiklą Rusijoje“, – sakė Shulmanas. „PayPal“ patikslino, kad bendrovė suteiks Rusijos vartotojams laiko išsiimti lėšas iš savo sąskaitų. „PayPal“ palaiko tik tarptautinius sandorius vartotojams Rusijoje. Prieš kelias dienas tarnyba paskelbė, kad sustabdys galimybę registruoti naujus vartotojus iš Rusijos.

Apie naujus „drakoniškus“ Putino valdžios įvestus Baudžiamojo kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius Nuo šiandien įsigaliojo Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso ir Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso pakeitimai, tiesiogiai susiję su antikarinių akcijų organizatoriais ir dalyviais, rašo Meduza.io. - Už antikarinius plakatus, pasisakymus apie karinius veiksmus socialiniuose tinkluose ir bet kokią kitą viešą veiklą (kalba uždarame susirinkime, diskusijos viešuose ar privačiuose pokalbiuose ir kt.) galima užsitraukti atsakomybę pagal 20.3 straipsnio 3 dalį. Skiriama bauda iki 50 000 rublių. - Raginimai dalyvauti prieškarinėse gatvės akcijose, kurios nėra suderintos su valdžios institucijomis, užtraukia atsakomybę pagal Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 20.3 3 straipsnio 2 dalį su bauda iki 100 000 rublių. Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn rizika - Pakartotinis dalyvavimas antikarinėje akcijoje per vienerius metus bus pagrindas iškelti baudžiamąją bylą pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 280°3 straipsnį. Gresia laisvės atėmimas iki 3 metų. Jeigu dėl prieškario veiksmų buvo padaryta žala sveikatai, sugadintas turtas arba masiškai pažeidžiama viešoji tvarka ir (ar) visuomenės saugumas arba trukdoma gyvybę palaikančių objektų, transporto ar buvo trukdoma socialinei infrastruktūrai, kredito organizacijoms, energetikos, pramonės ar ryšių objektams, dalyviui ir organizatoriui gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. Svarbu: baudžiamoji byla gali būti iškelta ir po vienkartinio dalyvavimo antikarinėje akcijoje. Pagal teisinį pobūdį tai pakeičia Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 20.2.2 administracinius straipsnius ir 20.2 straipsnio 6.1 dalį. Ar asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn pagal naujus straipsnius, susijusius su dalyvavimu antikariniuose veiksmuose, jei tai vyko iki kovo 5 d.? Ne, negali, nes baudžiamasis įstatymas veikia tik nuo šios dienos. Ar gali būti iškelta baudžiamoji byla dėl raginimų imtis taikių veiksmų, paskelbtų iki kovo 5 d.? Taip, jei siūlomų prieškarinių veiksmų diena dar neatėjo.

Mariupolio meras: humanitarinis koridorius suteiks galimybę aprūpinti miestą maistu ir vaistais Likus valandai iki Rusijos gynybos ministerijos pranešimo apie humanitarinių koridorių atidarymą Mariupolio ir Volnovachos gyventojams, Mariupolio meras Vadimas Boičenka miesto tarybos telegramos kanalu paskelbė, kad „dabar nustatomas laikas“ koridoriaus atidarymui. "Tai leis pradėti atstatyti kritinę infrastruktūrą – elektros, vandens ir mobiliojo ryšio. Taip pat atsiras galimybė aprūpinti Mariupolį būtiniausiu maistu ir vaistais", – sakė meras.Jau kelias dienas Mariupolį apsupusios Rusijos pajėgos nutraukė elektros, maisto, vandens ir šilumos tiekimą tęsiantis žiemiškiems orams bei nutraukė susisiekimą. Šie veiksmai buvo lyginami su nacių per Antrąjį pasaulinį karą vykdyta Leningrado blokada.

Naktį pranešta apie sprogimus ir apšaudymą Ukrainos miestuoseAnot BBC, Ukrainos žiniasklaida praneša apie sprogimus ir artėjančius oro antskrydžius įvairiuose miestuose. Rusijos puolimas šalyje tęsiasi jau dešimtą dieną.Apšaudymas rytiniame Sumų mieste, šiuo metu apsuptame Rusijos karių, prasidėjo šeštadienį 5 val. ryto vietos laiku, pranešė naujienų kanalas „Ukraina-24“.„Kyiv Independent“ atstovas pranešė, kad Charkive buvo girdėti keli sprogimai. Geležinkelio stotyje besiglaudžiantis gyventojas tviteryje paskelbė apie raketas, pataikiusias į platformą šeštadienį 3 val. vietos laiku.https://twitter.com/JURISTnews/status/1499917905424752641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499917905424752641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60532634

Naktį iš penktadienio į šeštadienį kibernetinių įsilaužėlių grupė „Anonymous“ išplatino pranešimą, skirtą Rusijos piliečiams, kuriame skatinama nelikti pasyviais stebėtojais, o veikti. „Pasaulis nenori, kad jūs kentėtumėte, bet, deja, (...) Putinas aukoja Rusijos gyventojus. Šiuo metu taikiausias būdas užbaigti karą Ukrainoje, tai sukilti Rusijos žmonėms prieš Putiną ir pašalinti jį nuo valdžios. Mes palaikome jus ir teiksime kibernetinę pagalbą visos kovos metu“, – rašoma „Anonymous“ pranešime.

Ukrainos pajėgos stumia rusų karius atgal prie sienos„Charkivo apylinkėse kariaujančios Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo kontrpuolimą ir nustūmė užpuolikus atgal link jų sienos“, – sakoma Telegram pranešime, rašo Unian.net.Taip pat teigiama, kad Ukrainos kariškiai sunaikino tris priešo tankus, o ketvirtasis, kurį Rusijos kariškiai tiesiog apleido ir spruko, kaip trofėjus atiteko Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Trečiasis Rusijos ir Ukrainos derybų ratas numatytas šį savaitgalįKaip rašo Meduza.io, apie tai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėjosi telefonu su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, praneša Vokietijos vyriausybė.Antrosios darybos baigėsi kovo 3 d. Šalys susitarė sukurti humanitarinį koridorių Ukrainos civiliams pasitraukti iš apšaudomų teritorijų.

Slavutičiaus meras: žmonės, dirbę Černobylio atominėje elektrinėje pirmąją invazijos dieną, vis dar lieka stotyjeNiekas jų negali pakeisti, o jie dirba jau dešimtą dieną, susiskirstę į dvi grupes ir keičiantys vienas kitą, – sakė Slavutičiaus miesto meras Jurijus Fomičevas.„Žmonės valgo ribotai, turi ribotą kiekį vaistų, jiems labai sunku. Jų artimieji ir draugai čia, Slavutiche, taip pat nerimauja ir nežino, ką su tuo daryti“, – sakė Fomičevas.Rusijos kariai Černobylio atominę elektrinę užėmė vasario 24 d., pirmąją invazijos į Ukrainą dieną.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas nusprendė sudaryti komisiją ekonomikos tvarumui gerinti. Jis jai vadovaus asmeniškai, rašo Meduza.io.„Akivaizdu, kad šiandien šalies ekonomika dėl JAV ir kitų šalių įvestų sankcijų įžengia į rimtų išbandymų laikotarpį“, - sakė jis.

Rusija atidaro humanitarinius koridoriusRusijos gynybos ministerija šeštadienį paskelbė laikinas paliaubas, kad būtų galima evakuotis dviejų apsiaustų Ukrainos miestų, įskaitant strategiškai svarbų Mariupolio uostamiestį, gyventojams, rašo BNS.„Šiandien, kovo 5 dieną, nuo 10 val. Maskvos (9 val. Lietuvos) laiku Rusijos pusė skelbia tylos režimą ir atveria humanitarinius koridorius išvykti civiliams iš Mariupolio ir Volnovachos“, – sakoma ministerijos pranešime.

BBC: Rusijos sraigtasparniai apšaudo MariupolįBBC aptiko filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Rusijos sraigtasparniai šaudo Mariupolyje. Uostamiestis patiria itin skausmingas atakas nuo ketvirtadienio. https://twitter.com/MarQs__/status/1499704881640312832?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499704881640312832%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60532634

Zaporožės atominė elektrinė vėl valdoma ukrainiečių. Taip pat pranešama, jog erdvę greta AE kontroliuoja Rusijos kariai, praneša „Nexta“. Kol kas oficialiai tai nėra patvirtinta.

Ukrainos generalinė prokuratūra pranešė, kad Buchos rajono Vorzelio kaime rusų kariai apšaudė civilių automobilį, kuriame buvo šeši asmenys. Iš „V“ raide pažymėto Rusijos tanko užpulti žmonės patyrė sunkių sužalojimų, žuvo moteris ir 17-metė paauglė.

Vaalimaa, Suomijos sienos kirtimo su Rusija punkte – beveik 200 km į rytus nuo Helsinkio – autobusai ir automobiliai sustoja pasų ir muitinės patikrai. Tai rusai, bėgantys iš šalies, praneša BBC.Srautas nėra didelis, tačiau nuolatinis. Kai kurie žmonės trokšta pasitraukti iš Rusijos, nes nuolat sklando gandai, kad prezidento Vladimiro Putino vyriausybė netrukus gali įvesti karinę padėtį, kovodama su demonstracijomis prieš invaziją į Ukrainą.Sustabdžius skrydžius į Europą, vienintelė išeitis rusams išvykti iš šalies yra automobiliu – kertant šią sieną, arba traukiniu.„Žmonės Ukrainoje yra mūsų žmonės – mūsų šeima“, – sakė viena BBC kalbinta rusė. „Mes neturėtume jų žudyti“. Paklausta, kodėl nusprendė palikti Rusiją ir ar neketina ten grįžti, ji teigė: "Ne, kol ten yra mūsų baisi vyriausybė, negrįšime. Tai taip liūdna."Pašnekovės teigimu, dauguma rusų nenori šio karo, tačiau bijo garsiai kalbėti, nes rizikuoja patekti į kalėjimą, jei bandys pasipriešinti Putinui.

Unian.net praneša, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau sėkmingai atlaiko rusų karių puolimus, kai kuriomis kryptimis kontratakuoja, taip versdamos rusus patirti dar daugiau nuostolių bei atsitraukinėti. Ukrainos ginkluotosios pajėgos bei Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų daliniai dalyvauja įnirtinguose mūšiuose, siekdami išlaisvinti Ukrainos miestus nuo Rusijos įsibrovėlių, sakoma rytinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje. Užpuolikų daliniai, pasak pranešimų, demoralizuoti, okupacinės armijos kariai ir karininkai toliau pasiduoda, bėga, palikdami ginklus ir techniką Ukrainos žemėje.

Uždaros neskraidymo zonos režimas Rusijos pietuose pratęstas iki kovo 14 d., pranešė TASS šaltinis Susisiekimo ministerijoje. Vėliau tai patvirtino Aerodinamika (Krasnodaro teritorijos oro uostų operatorė) ir Krasnodaro oro uostas, rašo Meduza.io.

Sunkiai sergantys vaikai specialiai įrengtu ir medicinos priemonėmis aprūpintu traukiniu išvežami iš karo draskomo Charkivo Kaip praneša CNN, drauge link Lenkijos sienos vykstanti medikų komanda nėra visiškai tikra, ko tikėtis. Ligoniukai į traukinį atvežami autobusu, gulintys ant išvargusių bei išsigandusių mamų rankų. Ši kelionė nepagydomomis ligomis sergantiems vaikams itin sunki ir pavojinga. Daugumai jų reikia rimtos medikų priežiūros.

Charkivo gyventojai jau daugiau nei savaitę gyvena slėptuvėse BBC žurnalistė, patekusi į vieną iš slėptuvių, pasakoja, jog žmonės išsigandę, pasimetę, tačiau visi surėmę pečius stengiasi dėl kartu besislepiančių vaikų. Jiems sunešti žaislai, kad gyvenimas tekėtų kaip tik įmanoma tokioms sąlygomis įprastesne vaga.

„The Washighton Post“ nusprendė slėpti savo autorių Rusijoje duomenis Kaip rašo Meduza.io, leidinio vadovai praneša, jog po Putino sprendimo taikyti Rusijoje dirbantiems žurnalistams baudžiamąją atsakomybę dėl neva „propagandos platinimo“, jie nusprendė nebeskelbti nei bendradarbių vardų, nei jokių duomenų, iš kurių būtų galima juos identifikuoti. Tai tviteryje pranešė „The Washighton Post“ žurnalistas Paulas Farhy. Tokį sprendimą, anot jo, redakcija priėmė siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą po Rusijos prezidento priimto naujojo įstatymo dėl baudžiamosios atsakomybės už „klastočių“ platinimą. „Aš dirbu jau seniai, bet niekada nesu patyręs nieko panašaus “, – pridūrė žurnalistas.

Pro Černobylio zoną judanti rusų karinė technika ant ratų išsiveža radioaktyvias dulkes Slavutičiaus meras Jurijus Fomičevas pareiškė, kad Černobylio atominėje elektrinėje gali išsiskirti radioaktyviosios dulkės. Meras priminė, kad pirmąją Rusijos invazijos į Ukrainą dieną buvo užgrobta Černobylio atominė elektrinė.„Šiandien ši situacija išlieka tokia pati. Mes negalime pakeisti žmonių ir jie dirba jau 10 dienų. Jie susiskirstė į dvi grupes, bet yra pavargę protiškai, fiziškai, emociškai, ir tai yra pavojus, kylantis branduoliniame objekte, kur personalas turėtų dirbti stabiliai“, – pabrėžė J. Fomičevas. Taip pat jis atkreipė dėmesį, kad su Černobylio atominės elektrinės darbuotojais bendravimas yra ribotas – „su jais bendraujame, tačiau šiuo metu neturime garantuoto žaliojo koridoriaus, kuris leistų pakeisti pamainą“.Jo teigimu, pro Černobylį susidarė tikras koridorius, kuriuo juda karinė technika. „Visa įranga, kuri pravažiuoja Černobylio zoną, ant ratų išveža radioaktyviąsias dulkes į paskleidžia jas po visą Ukrainos teritoriją Kijevo kryptimi“, – pridūrė meras.Be to, jis pažymėjo, kad pro objektą intensyviai juda technika ir „neduok dieve ten prasidėtų kariniai veiksmai“, tai galėtų turėti įtakos avariją patyrusiam 4-ajam energetiniam blokui, kur yra nestabilių konstrukcijų, iš kurių gali išsiskirti radioaktyvių dulkių. Pasak jo, ten kyla labai didelis pavojus.

Blokadoje atsidūrusio Mariupolio meras ragina sukurti humanitarinį koridorių Mariupolio meras Vadymas Boičenko paragino sukurti humanitarinį koridorių vykstant miesto blokadai ir „negailestingiems Rusijos kariuomenės išpuoliams“.Uostamiestis nuo ketvirtadienio buvo apgultas ir Boičenko jau perspėjo apie humanitarinę katastrofą jame.Mieste gyvena apie 450 000 žmonių, o elektros ir vandens tiekimas buvo nutrauktas dėl gausaus apšaudymo.Vienas didžiausių Ukrainos uostų Mariupolis yra strategiškai svarbus, nes perėmus jo kontrolę į rusų rankas atsirastų sausumos koridorius tarp Krymo ir Rusijos remiamų Luhansko bei Donecko regionų.

JT: daugiau nei 1,2 mln. pabėgėlių paliko UkrainąJungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis, nuo Rusijos invazijos vasario 24 d. pradžios Ukrainą paliko daugiau nei 1,2 milijono pabėgėlių, rašo CNN.Iš 1 209 976 pabėgusių pabėgėlių daugiau nei pusė persikėlė į Lenkiją.Kiti išvyko į kitas kaimynines šalis, įskaitant Vengriją, Slovakiją, Moldovą ir Rumuniją.

„Telegram“ užblokavo visus RT kanalusMobilioji programėlė „Telegram“ tapo pagrindiniu informacijos ir dezinformacijos šaltiniu abiejose Rusijos ir Ukrainos karo pusėse, rašo BBC. Susirašinėjimo programėlės atstovai pranešė, kad „Telegram“ neleis Rusijos valstybinei žiniasklaidai, būtent RT, naudotis savo paslaugomis Europoje.„Telegram“ atstovas spaudai penktadienį patvirtino, kad visi RT kanalai buvo užblokuoti. Neaišku, ar tai turės įtakos kitoms žiniasklaidos priemonėms, tokioms kaip „Sputnik“.Europos Sąjungai įvedus sankcijas Kremliaus remiamiems žiniasklaidos kanalams, RT jau blokuoja „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“ ir „Tiktok“.Pranešama, kad ES pareigūnai perspėjo „Telegram“, kad ji yra naudojama „kaip karo propagandos priemonė“.Socialinį tinklą 2013 metais įkūrė broliai rusai Nikolajus ir Pavelas Durovai. Pastarasis nuo to laiko pabėgo iš Rusijos.

„Samsung“ stabdo prekybą Rusijoje„Samsung Electronics“ tapo dar viena įmone, sustabdžiusia siuntų gabenimą į Rusiją, ir paskelbė, kad humanitarinei pagalbai skirs 6 milijonus dolerių. Ji seka „Microsoft“, kuri penktadienį sustabdė pardavimus, ir daugybės kitų verslų, įskaitant prancūzų prabangius mados namus „Chanel“, „H&M“, IKEA ir „Nike“, pėdomis, kurie nustojo prekiauti Rusijoje.

Singapūras įvedė sankcijas Rusijos bankams ir uždraudė eksportuoti į Rusiją dvejopo naudojimo prekesSingapūro užsienio reikalų ministerija kovo 5 d. paskelbė ribojimus, skirtus bankams VTB, Rossija, Promsvyazbank ir VEB.RF. Ji taip pat uždraudė „kriptovaliutų operacijas siekiant apeiti apribojimus“ ir dvejopo naudojimo prekių eksportą.Kaip pažymėjo „Bloomberg“, pirmą kartą po daugelio metų Singapūras įvedė sankcijas, kurių prieš tai nepatvirtino JT Saugumo Taryba.

Borisas Johnsonas prakalbo ukrainietiškai „Noriu tiesiogiai kreiptis į ukrainiečius čia, Jungtinėje Karalystėje, ir į Ukrainos bei kaimyninių šalių gyventojus“, – ukrainietiškai pasakė jis. „Tai, kas vyksta jūsų tėvynėje, yra šlykštu, ir man, kaip ir žmonėms visoje JK, skauda širdį dėl visko naikinimo ir gyvybių praradimo“, – pratęsė B. Johnsonas jau angliškai. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1499845272867938305?ref_src=twsrc%5Etfw

Šaltinis: JAV ir NATO pareigūnai mano, kad Rusija dabar yra pasirengusi „bombarduoti miestus, kad jie taptų paklusnūs“JAV ir NATO pareigūnai, stebintys karą Ukrainoje, anksčiau šią savaitę pastebėjo ryškų pokytį Rusijos strategijoje – Rusija dabar atrodo pasirengusi „subombarduoti miestus, kad jie taptų paklusnūs“, o tai gali atnešti didelių civilių aukų, CNN sakė aukštas pareigas užimantis Vakarų žvalgybos pareigūnas.„Sunkesni ginklai yra sunkesni ne tik savo svoriu, bet ir dėl žalos, kurią jie gali padaryti“, – sakė pareigūnas. „Ir jie daug mažiau skirsto, kas yra kas. Taigi, atneša daugiau aukų“. „Tai labai grubus požiūris“, – pridūrė pareigūnas. Jis teigė, kad jo patirtis su Rusijos vadovybe ir Putinu „leidžia spręsti, kad jie turi visiškai kitokius standartus, kai kalbama apie pagarbą žmogaus gyvybei“.

Italijos policija konfiskavo rusų oligarchų jachtas Įsigaliojus ES sankcijoms, Italijos policija penktadienį per reidą konfiskavo jachtas, priklausančias dviem turtingiausiems Rusijos oligarchams. Pareigūnai konfiskavo 213 pėdų (65 metrų) jachtą, kurios vertė – 27 mln. JAV dolerių, priklausančią Aleksejui Mordašovui, artimam prezidento Vladimiro Putino sąjungininkui ir turtingiausiam Rusijos žmogui. Taip pat buvo konfiskuota dar viena jachta, priklausanti Genadijui Timčenkai, kitam oligarchui, palaikančiam glaudžius ryšius su Putinu, pranešė pareigūnai. Mordašovo turtas yra vertas maždaug 29 mlrd. JAV dolerių ir savo turtus jis susikrovė iš Rusijos plieno gamintojos „Severstal“, o Timčenka, kaip teigiama, turi apie 17 mlrd. JAV dolerių. Šie oligarchai buvo tarp 680 asmenų ir 53 subjektų, kuriuos ES pirmadienį įtraukė į sankcijas. Šią savaitę Prancūzijoje ir Vokietijoje buvo konfiskuotos kitiems Rusijos oligarchams priklausančios jachtos. https://twitter.com/FerdiGiugliano/status/1499844081467461641?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos generalinis štabas pranešė apie padėtį vidurnaktį Kijevo laikuVisų pirma, Ukrainos kariuomenė teigia, kad pagrindinės Rusijos pajėgos yra sutelktos prie Kijevo ir Charkovo.Taip pat Ukrainos generalinis štabas teigia, kad Rusijos kariai bando sukurti sausumos koridorių nuo Luhansko ir Donecko sričių sienų iki Krymo.

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas BBC sakė, kad JAV nesiekia pakeisti valdžios Rusijoje.„Tai visiškai nuo mūsų nepriklauso“, –BBC citavo Blinkeną. Pasak JAV valstybės sekretoriaus, būtent Rusijos žmonės turėtų reikalauti, kad jų valdžia atsakytų už tai, kas vyksta.

Reuters: Suomija bendradarbiaus su NATO, tačiau kol kas neplanuoja prisijungti prie AljansoTokia žinia buvo išplatinta po Suomijos prezidento Sauli Niinistö ir JAV prezidento Joe Bideno susitikimo, praneša Reuters. Suomija turi neutralų statusą, tačiau pažymima, kad po įvykių Ukrainoje šalyje išaugo parama šalies įstojimui į NATO.Bendra Rusijos ir Suomijos siena yra 1271,8 km ilgio, be to, 54 km sudaro tarpvalstybinės jūrų sienos atkarpa.

Ukrainos prezidento patarėjas: mes palaidosime Putino armijąUkrainos prezidento patarėjas Aleksejus Arestovičius teigia, kad šalies kariuomenei sekasi ne dėl atsitiktinumo ar tiesiog sėkmės. Ilgame įraše „Facebook“ Aleksejus Arestovičius pažadėjo, kad ginkluotųjų pajėgų ir plačiosios visuomenės pasipriešinimas „sugriaus Rusijos karo mašiną“.„Rusijos kariuomenė nėra stipri. Ji tiesiog didelė“, – sakė jis.Arestovičius pažymėjo, kad užsienio gynybos pareigūnai yra „šokiruoti“, kaip gerai Ukrainos armija ir vadovybė susitvarko su karu.Jis taip pat tikino, kad ukrainiečius lydi sėkmė, nepaisant riboto laiko planuoti invazijos mastą.

Bloomberg: JAV svarsto galimybę uždrausti naftos importą iš RusijosAnksčiau šią savaitę Baltieji rūmai viešai atmetė įstatymų leidėjų siūlymus uždrausti Rusijos naftos importą iš JAV.JAV prezidento Joe Bideno administracija svarsto galimybę uždrausti Rusijos naftos importą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Kaip rašo „Bloomberg“, remdamasis šaltiniais, Baltieji rūmai su JAV naftos ir dujų pramone diskutuoja apie tokio žingsnio poveikį Amerikos vartotojams ir pasauliniam tiekimui.Baltieji rūmai, visų pirma, nori išsiaiškinti, ar toks žingsnis tikrai paveiktų Rusijos ekonomiką, o ne tiesiog nukreiptų Rusijos naftą į kitas rinkas ir padidintų benzino kainas JAV.

„Associated Press“: Kodėl neskraidymo zona Ukrainoje – mažai tikėtina?Rusijos ataka Zaporižės atominėje elektrinėje Ukrainoje vėl paskatino raginimus NATO paskelbti neskraidymo zoną virš Ukrainos, nepaisant priešinimosi šiai idėjai Vakaruose dėl nerimo sukelti dar didesnį karą Europoje.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paprašė Ukrainos šalininkų Vakarų Europoje reikalauti savo lyderių pakeisti kursą, nes atominės elektrinės ataka Zaporižėje kelia grėsmę visam žemynui.Vis dėlto karybos ekspertai sako, jog nėra jokių galimybių, kad JAV, Jungtinė Karalystė ar kitos sąjungininkės Europoje sukurs neskraidymo zoną, nes tai galėtų lengvai eskaluoti karą Ukrainoje iki branduolinės konfrontacijas tarp NATO ir Rusijos.Naujienų agentūra „Associated Press“ pateikia daugiau paaiškinimų apie situaciją.Kas yra neskraidymo zona?Neskraidymo zona neleistų nė vienam lėktuvui be leidimo skristi virš Ukrainos. Vakarų šalys tokius ribojimus daugiau nei dešimtmečiui įvedė virš dalies Irako teritorijos po Persijos įlankos karo 1991 metais, per pilietinį karą Bosnijoje ir Hercegovinoje 1993-1995 metais ir pilietinį karą Libijoje 2011-aisiais.Kodėl NATO to nepadarytų Ukrainoje?Taip NATO rizikuotų tiesiogine konfrontacija su Rusija, kuri galėtų išvirsti platesniu karu tarp branduolinių valstybių.Nors ši idėja galėjo sužadinti visuomenės vaizduotę, neskraidymo zonos paskelbimas gali priversti NATO pilotus numušinėti Rusijos lėktuvus.Dar daugiau – šalia naikintuvų, NATO turėtų dislokuoti degalų papildymo lėktuvus ir elektroninės žvalgybos orlaivius paremti misijai. Kad apsaugotų šiuos palyginti lėtus, aukštai skrendančius orlaivius, NATO galėtų tekti sunaikinti raketų žemė-oras baterijas Rusijoje ir Baltarusijoje.„Vienintelis būdas įvesti neskraidymo zoną – siųsti NATO naikintuvus į Ukrainos oro erdvę ir tada įvesti neskraidymo zoną numušant Rusijos lėktuvus“, – sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas po skubaus susitikimo su Aljanso užsienio reikalų ministrais.„Jei taip pasielgtume, galiausiai Europoje kiltų visapusiškas karas, kuris apimtų daug daugiau šalių ir sukeltų daug daugiau žmonių kančių. Štai kodėl mes priimame šį skausmingą sprendimą“, – pridūrė jis.Ko būtų pasiekta neskraidymo zona?Ukrainos valdžia ir žmonės, diena iš dienos besiblaškantys bombų slėptuvėse, teigia, kad neskraidymo zona apsaugotų civilius gyventojus, o dabar – ir atomines elektrines, nuo Rusijos antskrydžių.Tačiau ekspertai teigia, kad daugiausiai žalos Ukrainoje daro ne Rusijos oro, o sausumos pajėgos.Ukrainiečiai iš tikrųjų norėtų platesnio NATO įsikišimo, koks buvo 2011 metais Libijoje, kai Aljanso pajėgos pradėjo atakas prieš vyriausybės pozicijas, teigia Londone veikiančio Karališkojo jungtinių paslaugų instituto ekspertas Justinas Bronkas (Džastinas Bronkas). Tai sunkiai tikėtina, kai priešininkas yra Rusija.„Jie norėtų matyti, kaip Vakarai likviduoja raketinę artileriją, apšaudančią Ukrainos miestus“, – sakė J. Bronkas.„Mes neisime į karą prieš Rusijos kariuomenę. Jie yra didžiulė branduolinė galia. (...) Jokiu būdu negalėtume modeliuoti, jau nekalbant apie valdymą, eskalavimo grandinės, kuri kiltų dėl tokio veiksmo“, – pridūrė jis.Kas vyksta danguje virš Ukrainos?Prognozės, kad prasidėjus karui Rusija greitai ims kontroliuoti Ukrainos oro erdvę, neišsipildė.Ekspertai svarsto, kodėl Rusija iki šiol į orą nepakėlė daugelio savo naikintuvų. Vienas iš to paaiškinimų gali būti tas, kad Rusijos pilotai nėra gerai treniruoti paremti plataus masto sausumos operacijų.„Manau, kad jie yra kiek susirūpinę dėl to, jog veikia suvaržytoje teritorijoje. Tai ne Artimieji Rytai, kur pilna vietos sukiotis ore“, – sakė JAV Oro pajėgų atsargos generolas majoras Robertas Latifas.„Jie gali labai lengvai pasimesti tarp valstybių sienų, – aiškino jis. – Susivokti tarp tiek Ukrainos ir Rusijos oro gynybos sistemų ir aplink skraidančių lėktuvų gali būti painu“.

Zelenskis sukritikavo NATOUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Aljanso vadovybė uždegė žalią šviesą tolesniam Ukrainos miestų ir kaimų bombardavimui, atsisakydama skelbti neskraidymo zoną.Jis aštriai kritikavo šiandienos NATO viršūnių susitikimą Briuselyje. Zelenskio manymu, visa NATO žvalgyba puikiai žino Rusijos Federacijos karo prieš Ukrainą planus, tačiau sąmoningai nesutiko skelbti neskraidymo zonos virš Ukrainos.Jis tai pasakė naujojo vaizdo kreipimosi metu kovo 4 d. vakarą. Zelenskis pavadino sąjungininkų susitikimą „silpnu“ ir apkaltino kai kuriuos viršūnių susitikimo dalyvius tuo, „kad kova už laisvę nėra Europos tikslas Nr. 1“.

Rusija perima psichiatrijos ligoninę, kurioje yra 670 žmonių, pranešė Ukrainos gubernatorius. Kaip jis skelbia, Ukrainos pajėgoms nepavyko evakuoti 670 viduje esančių žmonių.

Zelenskio atsakas į JAV poziciją: mes toliau kovosimeJAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui patvirtinus NATO nepritarimą neskraidymo zonai virš Ukrainos, sureagavo Rusijos puolamos šalies prezidentas Volodymiras Zelenskis.„Mes ir toliau kovojame. Mes saugosime savo valstybę. Mes išlaisvinsime savo žemę. Ačiū mūsų herojams“, – platformos „Telegram“ kanale paskelbė karinę Rusijos agresiją patiriančios šalies vadovas.„Branduolinis terorizmas reikalauja ryžtingų veiksmų. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje paraginome uždaryti dangų Ukrainoje ir pradėti operaciją taikai ir saugumui palaikyti. Tikslas – išsaugoti pavojingus objektus. Pasaulis turi ne žiūrėti, o padėti!“, – socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje paskelbė Ukrainos prezidentas.

Rusai užėmė Trostjaneco miestąSumų srities gubernatorius pranešė, kad rusai užėmė Trostjaneco miestą.Dmitro Živitskis pranešė, kad rusų karinės pajėgos užėmė pirmosios pagalbos punktą ir neleidžia gydytojams priimti civilių gyventojų, išskyrus vaikus.Gubernatoriaus teigimu, rusų kareiviai plėšia parduotuves, miestą pastoviai apieško, pastatyti snaiperiai.Gyventojai negali nusipirkti maisto, o ukrainiečių kariai neturi galimybės padėti miestui, teigė gubernatorius.

JAV ir Rusijos kariuomenių vadai bendraus tiesiogine ryšio linija. Maskvai tęsiant invaziją į Ukrainą, tai penktadienį pranešė Pentagonas.Telefoninė saugaus ryšio linija tarp JAV karinių pajėgų vadovybės Europoje ir Rusijos gynybos ministerijos buvo įkurta anksčiau šią savaitę, sakė Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby.

JAV patvirtina „ne“ neskraidymo zonai virš UkrainosJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas patvirtino NATO nepritarimą neskraidymo zonai virš Ukrainos. Kaip sakė Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, esame atsakingi už tai, kad karas neišplistų ir už Ukrainos ribų, pareiškė A. Blinkenas penktadienio vakarą po pokalbių su sąjungininkais Briuselyje. Neskraidymo zona gali būti įgyvendinta tik pasiunčiant NATO lėktuvus į Ukrainos oro erdvę ir numušant rusų orlaivius, o tai gali sukelti didelį karą Europoje, pabrėžė A. Blinkenas.

Iš Rusijos traukiasi ir kompiuterinių žaidimų gigantė „Electronic Arts“Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė „Electronic Arts“ (EA) pranešė dėl karo veiksmų Ukrainoje stabdanti savo kompiuterinių žaidimų pardavimus Rusijos ir Baltarusijoje. Šios bendrovės kuriamų žaidimų sąraše – didelio populiarumo sulaukę „Battlefield“, „Fifa“, „NHL“ bei daugelis kitų populiarių žaidimų. Kiek anksčiau apie pasitraukimą iš Rusijos rinkos pranešė ir korporacija „Microsoft“.

Iš Booking.com siūlomų apgyvendinimo paslaugų išnyko RusijaViena didžiausių pasaulyje kelionių paslaugų pardavimo, būsto rezervavimo platformų Booking.com prisideda prie sankcijų Rusijai. Ši žinia penktadienio vakarą paskelbta socialiniuose tinkluose. Patikrinus Booking.com siūlomas būsto nuomos rezervacijas bei pasirinkus Rusiją, joje iš tiesų nebepateikia nei vieno pasiūlymo.

Rusijoje blokuojamas socialinis tinklas „Twitter“Karą prieš Ukrainą pradėjusi Rusija toliau varžo savo piliečių teisę gauti informaciją bei skelbti naujienas. Penktadienio vakare internete išplatinti pranešimai, kad Rusijoje ribojama prieiga prie socialinio tinklo „Twitter“. Šį pranešimą, remiantis nuoroda į cenzoriaus funkciją labai dažnai atliekančią ryšių reguliavimo tarnybą „Roskomnadzor“ paskelbė ir prokremliška žiniasklaida.

Putinas į karą prieš Ukrainą siekia įtraukti ir kitas valstybesUkrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas pareiškė, jog karinę invaziją pradėjęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiam karui ieško sąjungininkų, bando įtraukti kitas valstybes, Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos nares.„Mūsų žvalgyba pateikė šiuos duomenis. Putinas labai nori įtraukti kitas Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija šalis: kirgizus, uzbekus bei kitas tautas. Jeigu mes tai pamatysime, tai bus visiškai nepriimtina.Šiuo metu turime informacijos, kad jie bando rinkti (kareivius – red.) iš Tolimųjų Rytų, kur gyvena udmurtai bei jakutai. Jie ten jau renka, nes pas juos pačius norinčių kariauti ne taip jau ir daug“, – televizijos eteryje pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius A. Danilovas.Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją sudaro šios valstybės: Armėnija, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Rusija bei Tadžikija.

Putinas pasirašė įstatymą, leidžiantį įkalinimą už „melagienas“ apie kariuomenęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pasirašė įstatymą, leidžiantį įkalinimą iki 15 metų už „melagienas“ apie kariuomenę, antrą savaitę tęsiantis Maskvos puolimui prieš Ukrainą.

Analitikas: Rusijos kariuomenės atsargos senkaNe vieną rezonansinį tyrimą atlikusio žurnalistinių tyrimų centro „Bellingcat“ vadovas Christo Grozevas teikia, jog invaziją į Ukrainą pradėjusios Rusijos kariuomenės atsargos jau baigiasi, todėl galima laukti netikėtų veiksmų.Duodamas interviu televizijos kanalui “Ukraina 24“ jis minėjo, kad remiantis šaltinių duomenimis bei stebint tam tikrus Rusijos kariuomenės veiksmus panašu, kad jeigu atsargos dar nesibaigė, jų gali užtekti tik iki sekmadienio.„Todėl labai svarbu, ką jie darys ateinančias dvi dienas, suprasdami, kad atsargos baigiasi“, – galima okupacinių pajėgų desperaciją prognozavo žurnalistinių tyrimų centro „Bellingcat“ vadovas.Jis minėjo, jog panašu, kad Rusijos planas buvo žaibiškas karas, kurio metu, per 2 – 3 dienas, užimamas Kijevas ir kiti didieji Ukrainos miestai. Esą kariškiai tai pažadėjo Kremliui, tačiau planui žlugus pasikeitė visa veiksmų taktika.„Dabar mes matome, jog nesigavo „blickrigas“ su minimaliais nuostoliais, jie nusprendė, kad reputacija jiems nebesvarbi ir ėmėsi masinio gyventojų naikinimo. Todėl mes, „Bellingcat“, mobilizavome savo resursus karo nusikaltimų fiksavimui“, – sakė Ch. Grozevas nei minėjo kartu su kolegomis sulaukęs Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kvietimo pateikti pirminę ataskaitą apie vykdomus karo nusikaltimus.

Užblokavo „Facebook“Ryšių priežiūros tarnyba „Roskomnadzor“ pranešė, jog socialinis tinklas „Facebook“ Rusijoje nuo kovo 4 dienos yra užblokuotas.Tarnyba paaiškino, kad tai yra „atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama apriboti prieigą prie Rusijos žiniasklaidos“.

Zelenskis kreipėsi į europiečius: „Prašau, netylėkite“ Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Europos žmones paragindamas padėti ginti šalį. „Europiečiai, kviečiu netylėti, – sakė jis. – Išeikite į gatves ir palaikykite Ukrainą. Jei Ukraina neatsilaikys, neatsilaikys ir Europa. Jei krisime mes, krisite ir jūs. Prašau netylėkite, neužmerkite akių“. https://t.me/V_Zelenskiy_official/773

Ukrainos prognozė: derybos su Rusija bus sunkiosUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pozicija dėl derybų su Rusijos Federacija išlieka griežta: Ukraina nedarys jokių nuolaidų, kurios galėtų pažeminti ukrainiečių kovą už teritorinį vientisumą.Tai per spaudos konferenciją pareiškė Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mykhailo Podolyakas, o jį cituoja unian.net.„Todėl derybos bus sunkios. Bet jie išeis“, – pridūrė M. Podolyakas.

Į elektrinių darbą nesikišaRusijos kariuomenė nesikiša į Černobylio ir Zaporožės atominių elektrinių operatorių darbą ir vykdo išimtinai jų apsaugą, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos susitikime sakė Rusijos nuolatinis atstovas prie JT Vasilijus Nebenzia. Tai skelbia meduza.io.Kovo 4-osios naktį Zaporožės atominėje elektrinėje kilo gaisras po apšaudymo stoties mokymo pastate. Ukrainos pusė pareiškė, kad Rusijos kariuomenė kelias valandas neleido gelbėtojams pasiekti gaisro vietos.

Mariupolio meras: esame kritinėje situacijoje Mariupolio ligoninėse guli 300 sužeistųjų, sakė miesto meras Vadimas Bočenko, kurią cituoja „Ukrainska Pravda“.„Gydytojai ir šeimos nariai persikėlė į ligoninę, ten gyvena. Tačiau priešo užpuolikai šaudo į ligonines ginklais“, - teigė meras. Jis pabrėžė, kad miestas jau penktą dieną gyvena kritinėje situacijoje – be elektros, šilumos ir vandens, maisto produktai senka. Meras prašo pagalbos ir humanitarinio koridoriaus evakuotis.

Europos investicijų banko valdyba patvirtino skubią finansinę paramą Ukrainai 668 mln. eurų, skelbia „Ukrainska Pravda“. Šis pradinis paramos paketas padės Ukrainos valdžios institucijoms patenkinti skubiausius finansinius poreikius, įskaitant maisto, medicinos reikmenų ir kuro pirkimą piliečiams.

Meksika atmetė Ukrainos prašymą tiekti ginklus„Mes niekur nesiunčiame ginklų. Mes esame pacifistai“, – penktadienį savo kasdienėje spaudos konferencijoje sakė prezidentas Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras. Diena anksčiau Ukrainos ambasadorius Meksikoje perdavė prašymą Meksikos senatoriams.„Manome, kad tik visuotinė mūsų sąjungininkų karinė parama gali padėti mums atremti priešą“, – sakoma laiške, kurį pasirašė šeši Ukrainos parlamento nariai ir kuris buvo adresuotas Meksikos Senato vadovui. Du Meksikos senatoriai paskelbė tekstą socialiniame tinkle „Twitter“.Meksikos vyriausybė penktadienį dar kartą pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau pabrėžė, kad pati sankcijų Maskvai netaikys.

Luhansko regione Rusijos pajėgos apšaudė Rubižnę , buvo apgadinti namai ir elektros pastotė. Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė Rubižnės miesto taryba. Be to, ji pranešė, kad informacija apie gaisrą Rubižnės valstybinėje chemijos gamykloje „Zarya“ neatitinka tikrovės.

Ukrainiečiai raginami priešintis: karą užbaigsime per kelias dienasUkrainiečiai ir toliau buvo raginami priešintis Rusijos pajėgoms, naikinant priešų kariuomenės atsargas.Pasak „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotosios pajėgos. „Dalį mūsų teritorijos laikinai okupavo Rusijos okupantas. Dabar atėjo laikas ukrainiečiams suteikti visišką visuomenės pasipriešinimą!“, – sakoma žinutėje.Pažymima, kad bendras visuomenės pasipriešinimas turės efektyviausių rezultatų, jei bus sustabdytos arba sunaikintos logistinės kolonos, kuriuose yra šaudmenų, degalų, atsarginių dalių, remontininkų. Jei jos sunaikinamas, batalionas tampa visiškai neveiksnus.„Priešo logistinės kolonos nėra šarvuotos, jos saugomos kareivių be kovinės patirties ir yra lengvas taikinys. Net paprastos priemonės, tokios kaip nukritę medžiai, leis jums sudeginti ir sunaikinti tokią koloną ir paimti kalinius“, – paaiškino ginkluotosios pajėgos.„Visiškas suvienijimas – visiškas sukilimas – visiška blokada. Visos priemonės yra naudojamos! Dėmesio, tai taikoma tik teritorijoms, kuriose yra priešas“, – pabrėžė ginkluotosios pajėgos.

„Novaja gazeta“ ištrins savo turinį apie Ukrainą Rusijos nepriklausomas laikraštis „Novaja gazeta“ penktadienį paskelbė ištrinsiantis savo turinį apie Ukrainą, parlamentui priėmus įstatymą, numatantį įkalinimą ir baudas už „melagienas“ apie Rusijos kariuomenės veiksmus.Per platformą „Telegram“ paskelbtoje žinutėje laikraštis nurodė toliau dirbsiąs „karinės cenzūros sąlygomis“ ir iš savo tinklalapio ir socialinių tinklų paskyrų „pašalinsiąs medžiagą“ apie Rusijos invaziją į Ukrainą.

Putinas vėl paneigė, kad Rusija bombarduoja Ukrainos miestusRusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėdamasis telefonu su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu dar kartą paneigė, kad jo šalies pajėgos bombarduoja Ukrainos miestus ir teigė, kad tokia informacija yra melagienos, penktadienį pranešė Kremlius.V. Putinas tvirtino, kad pranešimai apie "neva tęsiamus smūgius iš oro Kyjivui ir kitiems dideliems miestams yra didžiulės propagandos melagienos", sakoma Kremliaus pranešime.

Ukrainiečiai atsikovojo oro uostą Ukrainos kariai atkovojo Kulbakino oro uostą Mykolaive ir ten iškėlė nacionalinę vėliavą.Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgos.Be to, „Ukrinform“ skelbia, kad 82 proc. ukrainiečių tiki Ukrainos pergale kare prieš Rusiją. Tai patvirtina tyrimų bendrovės „Gradus Research“ atliktos apklausos rezultatai.

Marhalivkos kaime rusai nužudė 5 gyventojus, iš jų tris vaikusUkrainos valstybinė pagalbos tarnyba pranešė, kad rusai apšaudė Marhalivkos kaimą, Fastivo regione.Smogta į privačius namus ir nužudyti 5 žmonės, iš jų – 3 vaikai. Gelbėjimo tarnybos bando išgelbėti po griuvėsiais įstrigusią moterį.

Lisičanske per apšaudymą sunaikino vaikų ligoninės skyrių, sužeidė chirurgąLisičanske, Luhansko srityje, penktadienį per rusų apšaudymą buvo sunaikintas vaikų ligoninės skyrius, sužeistas chirurgas.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Luhansko karinės ir civilinės srities vadovas Sergejus Gaidajus, praneša „Ukrinform“.„Lisičanskas. Trys gamyklos GTV mikrorajonai. Taip pat du pataikymai į Vaikų klinikinę ligoninę. Pramuštas stogas, išgriautas Pulmonologijos skyrius, sužeistas chirurgas. Sugadintas MRT aparatas“, – rašė S. Gaidajus.

Nufilmavo, kaip Irpinėje apšaudomas daugiabutisIrpinės gyventojas pro savo buto langus nufilmavo, kaip apšaudomas kaimyninis daugiabutis. „Namas apšaudomas į jį taikantis tiesiai. Tai – ne atsitiktiniai pataikymai 5 kartus iš eilės ir tai tikrai ne karinis objektas“, – rašoma „Twitter“ prie pasidalinto vaizdo įrašo.https://twitter.com/Nablyudatel11Tm/status/1499754206428868608?ref_src=twsrc%5Etfw

Sunaikintas dar vienas rusų lėktuvas „SU-25“ su jame buvusiu pilotu, pranešė „Nexta“.https://t.me/nexta_live/19690

Kovodamas už Ukrainą mirė pirmasis baltarusis Mūšiuose dėl Bučos žuvo baltarusių savanoris Ilja „Litvinas“. Jis buvo mirtinai sužeistas ir jo išgelbėti nepavyko, praneša „Nexta“.https://t.me/nexta_tv/22340

Netoli Mariupolio tęsiasi sudėtingas mūšisPrie Mariupolio tęsiasi sunki kova su didesnėmis rusų pajėgomis.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos spaudos tarnyba.„Ukrainos gynėjai gina Mariupolį ir neįsileidžia priešo į miestą. Tačiau didesnė [rusų] grupė bando prasibrauti per gynybos liniją ir prasiveržti į miestą. Dabar svarbu išlaikyti Mariupolį, nes tai paskutinis miestas, kuris neleidžia sukurti sausumos koridoriaus iš Rusijos į Krymą“, – teigiama pranešime.Nacionalinė Ukrainos gvardija patikslino, kad visiems svarbu suprasti: Mariupolio prarasti negalima, nes tai paskutiniai Ukrainos įtvirtinimai prie Azovo jūros.

Kyjive aidi sprogimai, kaukia sirenosKyjive vienas po kito pasigirdo keli sprogimai, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.Apie kelis sprogimus Ukrainos sostinėje „Reuters“ sakė įvikių liudininkas.Taip pat Kyjive girdėti kaukiančios oro sirenos.

JT: iš Ukrainos jau pasitraukė 1,25 mln. žmoniųDėl Rusijos invazijos iš Ukrainos jau pasitraukė 1,25 mln. žmonių, teigia Jungtinių Tautų Migracijos agentūra (IOM).Pasak IOM atstovo, iš jų 672 tūkst. išvyko į Lenkiją, 194 tūkst. į Moldovą, o dar 133 tūkst. į Vengriją. Tarp pabėgėlių yra 78 800 žmonių, neturinčių Ukrainos pilietybės. Jie kilę iš 138 skirtingų šalių, teigė atstovas.Atstovas pridūrė, kad IOM tiria pranešimus apie kai kur atkirstą užsieniečių prieigą prie medicininės pagalbos. Toks elgesys visiškai nepriimtinas, nurodė jis.

Rusijos oro antskrydžių ir apšaudymų Ukrainoje metu žuvo 28 vaikai, 64 buvo sužeisti, įskaitant našlaičius ir specialiųjų poreikių turinčius nepilnamečius. Tai pranešė Ukrainos prezidento patarėjas vaikų teisių klausimais.

Per oro antskrydį Aleksejevkos kaime, Charkivo srityje sugriauti du namaiPo ketvirtadienio antskrydžio Aleksejevkos kaime, Charkivo srityje niekas nežuvo, tačiau buvo visiškai sugriauti du gyvenamieji namai, apgadinti automobiliai.Apie tai pranešė Ukrainos nacionalinės policijos spaudos tarnyba.„Kovo 3 d., apie 19 val., Rusijos lėktuvai surengė oro antskrydį Aleksejevkos kaime, Lozovskio rajone. Vakario antskrydžio metu niekas nežuvo. Du gyvenamieji namai buvo visiškai sugriauti, apgadinti namai ir automobiliai, išdaužyti langai, apgadinti stogai“, – rašoma pranešime.Policijos duomenimis, šio įvykio metu viena moteris buvo sužalota stiklo šukėmis. Ji gydoma ligoninėje.Policija šiuo metu renka įrodymus, kad galėtų toliau kvalifikuoti šį nusikaltimą. Medžiaga artimiausiu metu bus išsiųsta Ukrainos saugumo tarnybai.

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko „Telegram“ kanale pranešė, kad sostinės zoologijos sode gimė lemūras, kuris buvo pavadintas Bajraktaru.

Rusijos kariuomenė apšaudo Severodonecką: miestas liko be dujųApšaudymo metu apgadinti daugiabučiai namai.Rusijos kariuomenė nenustoja apšaudyti Severodonecko Luhansko srityje: apšaudo gyvenamuosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą.Apie tai pranešė Luhansko karinės civilinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus „Facebook“ tinkle.Pasak jo, kovo 3 dieną Severodoneckas buvo apšaudytas. Daugiaaukščiai pastatai apgadinti, dalį jų reikia pilnai remontuoti. Dėl apšaudymo taip pat buvo pažeistas ryšys. Miestas liko be dujų. S. Gaidajaus žiniomis, kad per pastarąją parą žuvo maždaug septyni regiono gyventojai, sužeista 13 žmonių, tarp jų – ir vaikai.S. Gaidajus informavo, kad dieną taip pat buvo apšaudyti Borovskojė, Zolotė-4, Lisičanskas, Gornoje, Popasna, Sirotina, Žytlivka, Krasnaja Popovka.Apgadinti 56 namai, transformatorinės, susprogdintas viadukas.https://www.facebook.com/odalug/posts/327377039434034&show_text=true&width=500

Charkivas skendi dūmuose. „Nexta“ pranešė, kad vėl apšaudyti Charkivo gyvenamieji rajonai. https://t.me/nexta_live/19627

Sumų regione buvo apšaudytas greitosios medicinos pagalbos automobilis, skelbia „Nexta“. https://t.me/nexta_live/19616?single

TATENA generalinis direktorius siūlosi vykti į Černobylį derėtis dėl branduolinių objektų saugumo užtikrinimoTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelis Grossi penktadienį pasisiūlė vykti į Černobylį derėtis su Kyjivu ir Maskva dėl Rusijos užpultos Ukrainos branduolinių objektų saugumo užtikrinimo.„Tiek Rusijos Federacijai, tiek Ukrainai nurodžiau galįs... kuo greičiau keliauti į Černobylį“, – žurnalistams sakė R. Grossi.„Abi šalys svarsto“ tokią galimybę, pridūrė jis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą griebusis „branduolinio teroro“ ir mėginant „pakartoti“ Černobylio katastrofą, Rusijos pajėgoms ankstų penktadienį apšaudžius Zaporižios atominę jėgainę šalies pietryčiuose.Ukrainos pagalbos tarnybos pranešė užgesinusios ten kilusį gaisrą, kai Rusijos kariuomenė pagaliau leido gelbėtojams patekti prie objekto. Ukrainos valstybinė branduolinio reguliavimo inspekcija savo tinklalapyje nurodė, kad didžiausios Europoje „Zaporižios atominės elektrinės teritorija yra okupuota Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų“.Vietos pareigūnai patikino TATENA, kad „būtinoji“ elektrinės įranga nebuvo paveikta, o radiacijos lygis yra normalus.Rusijos pajėgoms praėjusią savaitę įsiveržus į Ukrainą ir pradėjus miestų apšaudymą artilerijos sviediniais ir raketomis, kilo tarptautinis susirūpinimas dėl šalies branduolinių objektų.

Černihive per Rusijos antskrydžius žuvo 47 žmonėsČernihive per Rusijos antskrydžius gyvenamuosiuose rajonuose jau žuvo 47 žmonės, remdamasis vietos valdžios institucijomis, praneša transliuotojas BBC.Ketvirtadienį dėl intensyvaus apšaudymo teko laikinai stabdyti gelbėjimo darbus, teigė vietos avarinės tarnybos.Vietos valdžios institucijų duomenimis, nuo neramumų Černihivo regione pradžios jau žuvo iš viso 148 žmonės, daugiausiai – civiliai.300 tūkst. gyventojų turintis Černihivas yra Ukrainos šiaurėje, netoli sienos su Rusija ir Baltarusija.

Prie Enerhodaro sutelkta beveik 90 vienetų karinės technikos ir čečėnų lyderio Ramzano Kadyrovo smogikų daliniai. Skelbiama, kad je buvo aprūpinti naktinio matymo akiniais ir ginklais, skirtais veiksmingiems kariniams veiksmams tamsiuoju paros metu.Kaip skelbia „Ukrinform“, tokią informaciją feisbuke skelbia Ukrainos vidaus reikalų ministerijos atstovai.„Prie Enerhodaro sutelkta iki 90 vienetų karinės technikos ir Kadyrovo karių daliniai, turintys naktinio matymo prietaisų ir ginklų, skirtų veiksmingiems kariniams veiksmams tamsiuoju paros metu. Ukrainos nacionalinės gvardijos personalas skelbia apie aukas ir sužeistuosius. Tikslinamės šią informaciją dėl skaičių“, – teigiama pranešime. Ministerija pridūrė, kad ketvirtadienį nuo šeštos valandos vakaro Rusijos pajėgos aktyviai bandė patekti prie Zaporožės branduolinės jėgainės objektų. Po pusiaunakčio prasidėjo aktyvūs ukrainiečių pozicijų, kurias saugojo Ukrainos nacionalinė gvardija, apšaudymai.„Priešas šaudė iš tankų, iš šaunamųjų ginklų, taip pat pasitelkti ir snaiperiai. Galiausiai kilo gaisras. Zaporožės branduolinės jėgainės bazėje kilo gaisras, degė administracijos pastatas bei mokymų korpusas“, – skelbia ministerija. Pabrėžiama, kad, nepaisant kilusio gaisro, priešai Rusijos pajėgos ugnies nenutraukė.„Į gaisro vietą pasiųsti ugniagesių pavyko tik paryčiais, jie iš dalies lokalizavo liepsnas“, – praneša atstovai. Taip pat yra informacijos, jog didžiausioje Europos branduolinėje jėgainėje yra branduolinio pavojaus grėsmė, todėl vienas blokas buvo išjungtas.

Pire Volnovachos, į šiaurę nuo Mariupolio numuštas rusų atakos orlaivis Su-25SM3. Tai yra naujausia Rusijoje naudojamo Su-25 versija, modernizuota 2014 metaishttps://twitter.com/n_ma_pag/status/1499680568795148290

Rusijos pajėgos Zaporožės atominėje elektrinėje:https://twitter.com/200_zoka/status/1499683719120134148

Žytomyro centre po rusų oro antskrydžio sunaikinta mokyklaŽytomyro centre po rusų oro antskrydžio sunaikintas licėjaus nr. 25 pastatas.Apie tai pranešė Žytomyro meras Sergijus Suchomlinas „Facebook“ vaizdo įraše.„Ką tik smogė raketa ar bomba – dabar, nesvarbu, kas – į 25-ąją mokyklą. Apie aukas ir nukentėjusiuosius bus kiek vėliau. Faktiškai pusė mokyklos sunaikinta. Vykdomos gelbėjimo operacijos“, – sakė S. Suchomlinas.Miesto licėjus Nr. 25 yra Malaja Berdičevskajos gatvėje, netoli centrinės miesto dalies, srities valstybinės administracijos ir miesto tarybos pastatų.Kaip pranešė „Ukrinform“, kovo 2-osios naktį rusai į Žytomyrą paleido tris raketas, kurios apgadino gyvenamąjį rajoną, dujotiekį, miesto ligoninę Nr. 2, regioninį perinatalinį centrą, S. P. Karaliovo vardo Žytomyro karinį institutą ir parduotuves.https://t.me/nexta_live/19609

NATO vadovas smerkia Ukrainos elektrinę apšaudžiusios Rusijos „beatodairiškumą“NATO vadovas Jensas Stoltenbergas penktadienį pasmerkė Rusijos „beatodairiškumą“ dėl Ukrainos atominės elektrinės apšaudymo ir pareikalavo Maskvos nutraukti karą prieš savo kaimynę.„Naktį taip pat matėme pranešimų apie ataką prieš atominę elektrinę. Tai tik parodo šio karo beatodairiškumą ir jo užbaigimo svarbą, taip pat Rusijos visų karių išvedimo ir sąžiningumo diplomatinėse pastangose svarbą“, – sakė J. Stoltenbergas prieš susitikimą su Vakarų šalių užsienio reikalų ministrais.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos: Rusijos kariai mėgina apsupti KijevąRusijos kariai tęsia Kijevo puolimą, teigia Ukrainos ginkluotosios pajėgos.„Pagrindinės okupantų pastangos sutelktos į Kijevo apsupimą“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinėje ataskaitoje, tačiau joje detalių apie galimas kautynes pačiame mieste nepateikta.Mieste po vidurnakčio kelis kartus gaudė apie oro antskrydžius perspėjančios sirenos, o vietos gyventojams buvo nurodyta vykti į slėptuves.Ukrainos valdžios institucijų duomenimis, Rusijos kariai atsitraukė iš strategiškai svarbaus Hostomelio aerodromo į šiaurės vakarus nuo Kijevo. Tačiau esą visiškai apsuptas Mariupolis, kur Rusijos pajėgos turi „didelį techninį pranašumą“.Šios informacijos nebuvo įmanoma nepriklausomai patvirtinti.

Manoma, kad Enerhodaro meras galėjo patekti į rusų nelaisvę. Apie tai pranešama kanale „Nexta“.

Ukrainos valdžia pranešė, kad Rusija užėmė Zaporožės atominę elektrinęZaporožės atominę elektrinę užėmė Rusijos kariai, praneša BBC, remdamasis Ukrainos Valstybine branduolinio reguliavimo inspekcija.Ataskaitoje paaiškinama, kad stoties personalas toliau dirba ir stebi energetinių blokų būklę.„Personalas dirba savo darbo vietose, operatyvinis personalas stebi blokų būklę ir užtikrina jų veikimą pagal technologinių reglamentų reikalavimus saugiam eksploatavimui. Taip pat atliekami patikrinimai, siekiant nustatyti bet kokią žalą“, – priduriama pranešime.Vietos pareigūnai patikino Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), kad „būtinoji“ elektrinės įranga nebuvo paveikta, o radiacijos lygis yra normalus.

Kyjivas tvirtina, kad gaisras kilo Rusijos kariuomenei sąmoningai apšaudžius branduolinį objektą.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą griebusis „branduolinio teroro“ ir mėginant „pakartoti“ Černobylio katastrofą, Rusijos pajėgoms apšaudžius Zaporižios atominę jėgainę šalies pietryčiuose.Ukrainos pagalbos tarnybos pranešė užgesinusios gaisrą, kai Rusijos kariuomenė pagaliau leido gelbėtojams patekti prie objekto.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325786002922629&show_text=true&width=500

Gaisras Zaporožės atominėje elektrinėje užgesintas Ukrainos pagalbos tarnybos penktadienį pranešė, kad užgesino gaisrą Zaporožos atominėje elektrinėje, kilusį po Rusijos kariuomenės apšaudymo.„6 val. 20 min. gaisras Zaporižios AE Enerhodare buvo užgesintas. Aukų nėra“, – feisbuke paskelbė pagalbos tarnybos.

Ukrainos pareigūnai pranešė, kad padėtis atominėje elektrinėje dabar „saugi“Ukrainos valdžia pranešė, kad Zaporožės atominės elektrinės saugumas dabar užtikrintas po penktadienį kilusio gaisro, kai stotį apšaudė įsiveržusios Rusijos pajėgos.„Elektrinės direktorius sakė, kad branduolinė sauga dabar garantuota. Pasak atsakingų už elektrinę pareigūnų, gaisras paveikė mokymo pastatą ir laboratoriją“, – feisbuke pranešė Zaporožės regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.

Johnsonas: Putinas kelia pavojų visai EuropaiJungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas penktadienį apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną keliant pavojų visai Europai, į Ukrainą įsiveržusioms Rusijos pajėgoms atakavus Zaporižios atominę elektrinę.„Premjeras sakė, kad dėl neapgalvotų prezidento Putino veiksmų dabar gali kilti tiesioginė grėsmė visos Europos saugumui“, – sakoma Dauningo gatvės pareiškime, kuriame priduriama, jog B. Johnsonas sieks, kad artimiausiomis valandomis būtų sušauktas skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis.

Gaisras viename iš Zaporožės AE pastatų buvo lokalizuotas, skelbiama UNIAN„05.55 val. gaisras Zaporožės AE mokymo pastate buvo lokalizuotas 2000 kvadratinių metrų plote. Preliminariai aukų ir sužeistųjų nebuvo", – rašoma pranešime.

JAV energetikos sekretorė sako, kad kad vietos reaktoriai yra apsaugoti „tvirtomis izoliacinėmis struktūromis“JAV energetikos sekretorė Jennifer Granholm socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad kalbėjosi su savo kolega iš Ukrainos ir sakė, kad vietos reaktoriai yra apsaugoti „tvirtomis izoliacinėmis struktūromis“ ir „yra saugiai uždaromi“.„Rusijos karinės operacijos prie jėgainės yra neatsakingos ir turi būti nutrauktos“, – sakė ji ir pridūrė, kad jos departamentas aktyvavo savo Branduolinių incidentų reagavimo grupę.Rusijos ataka prieš elektrinę sulaukė staigaus tarptautinio pasipiktinimo: Tarptautinė atominės energijos agentūra perspėjo apie „didelį pavojų“, jei nukentės reaktoriai.

Ukrainos pagalbos tarnybos sugebėjo patekti į Zaporožės atominę jėgainę po bombardavimoUkrainos pagalbos tarnybos penktadienį pranešė, kad gavo prieigą prie atominės elektrinės, kurioje po Rusijos kariuomenės apšaudymo kilo gaisras.„05:20 val. Zaporožės AE Energodare Valstybinės pagalbos tarnybos padaliniai išvyko gesinti gaisro mokymo pastate“, – feisbuke rašė valstybinės pagalbos tarnybos, pažymėdamos, kad operacijoje dalyvavo 40 žmonių ir 10 transporto priemonių.

Ukrainos prezidentas šiąnakt pasakė emocingą kalbą, kurioje perspėjo EuropąAnot jo, negalime leisti, jog Europa nukentėtų nuo katastrofos atominėje elektrinėje.Volodymyras Zelenskis pridūrė: „Tik skubūs Europos veiksmai gali sustabdyti Rusijos kariuomenę. Neleiskite, kad Europa žūtų nuo katastrofos atominėje elektrinėje".Energetikos ekspertai teigė, kad nėra nieko, kas rodytų artėjančią nelaimę, o Amerikos branduolinė draugija pareiškė: „Tikroji grėsmė ukrainiečių gyvybėms ir toliau yra smurtinė invazija ir jų šalies bombardavimas“.

Gyventojų kol kas neevakuosEnerhodaro gyventojai šiuo metu nebus evakuoti dėl situacijos Zaporožės atominėje elektrinėje (AE), kuri buvo apšaudyta naktį, sakė regiono administracijos vadovas Aleksandras Staruchas. Tačiau evakuacijos planas, anot jo, jau rengiamas. Kiek žmonių galima evakuoti, neaišku. Prieš karą Energodare gyveno apie 50 tūkst., sklebia meduza.io.

Galushchenka: agresorius nori sunaikinti visą pasaulįUkrainos energetikos ministras Germanas Galushchenka pažymi, kad esame ant didžiausios žmogaus sukeltos nelaimės žmonijos istorijoje slenksčio.Apie tai jis parašė savo „Facebook“ puslapyje.„Agresorius ir toliau meta niokojančius smūgius Ukrainai. Jo nesustabdo tūkstančiai žmonių aukų ir tragedijų. Šiandien jis nori sunaikinti visą pasaulį. Iš tankų, gradovų ir kitos sunkiosios artilerijos jis apšaudė didžiausios Europoje Zaporožės atominės elektrinės energijos blokus, puikiai suprasdamas katastrofiškas tokių veiksmų pasekmes“, – sakė G. Galushchenka.Jis pridūrė, kad stoties vietoje ir toliau vyksta karių kova, o ugnis toliau plinta.„Tai yra susinaikinimo karas, žmonijos ir mūsų planetos naikinimas. Priešui nerūpi branduolinė ir radiacinė sauga. Jis neabejingas ukrainiečių, europiečių ir savo piliečių gyvybėms“, – pabrėžė ministras.G. Galushchenka taip pat pažymėjo, kad jau kelias dienas Ukraina bando perduoti šią tezę Tarptautinei atominės energijos agentūrai. „Mes reikalavome šios tarptautinės organizacijos įsikišimo ir griežtų sprendimų prieš agresorių, tačiau jų kol kas nėra“, – pareiškė jis.

Bidenas ragina leisti ugniagesiams bei gelbėtojams patekti į AEPo Rusijos atakos Zaporožės atominėje elektrinėje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Joe Bidenu. Apie tai pranešta Baltųjų rūmų svetainėje.„Prezidentas Bidenas prisijungė prie prezidento Zelenskio, ragindamas Rusiją nutraukti karo veiksmus šiame rajone ir leisti ugniagesiams bei gelbėtojams patekti į objektą“, – sakoma pareiškime.Taip pat po šio pokalbio J. Bidenas kalbėjosi su Nacionalinės branduolinio saugumo administracijos administratoriumi ir Branduolinio saugumo viceministru, kad gautų informacijos apie situaciją stotyje. Apie šių pokalbių turinį nepranešama.

Pagalbos tarnyba: ugniagesiai dar negali gesinti gaisroZaporožės atominės elektrinės (AE) gaisrinė būklė normali, tačiau ten dega vienas iš mokymo komplekso pastatų. Taip teigiama Ukrainos Valstybinės pagalbos tarnybos „Facebook“ puslapyje.„Dėl apšaudymo vienas iš mokymo komplekso pastatų toliau dega už AE teritorijos ribų. Gaisras apėmė 3, 4 ir 5 aukštus 5 aukštų pastate“, – rašoma pranešime.Valstybinės pagalbos tarnyba taip pat pažymi, kad Rusijos kariai neleidžia pradėti likviduoti gaisro padarinių.

Ragina pajėgas „susilaikyti nuo karinių veiksmų šalia branduolinių objektų“Amerikos branduolinės energetikos draugija paragino visas ginkluotąsias pajėgas „susilaikyti nuo karinių veiksmų šalia branduolinių objektų“ ir garantuoti, kad branduolinių elektrinių darbuotojai turės galimybę dirbti savo darbą be trukdžių ir „baimės būti nužudytiems ar sužeistiems“.„Taip pat raginame užtikrinti, kad kiekvienas branduolinis objektas būtų aprūpintas elektros energija už objekto ribų, kad elektrinės darbuotojai ir tiekimo grandinės galėtų nepertraukiamai vykti į objektus ir iš jų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas transportas ir nevaržomas ryšys su reguliavimo institucijomis ir inspektoriais“, – sakoma organizacijos prezidentas Steveno Nesbito ir generalinio direktoriaus Craigo Piercy pareiškime.Jie paragino nutraukti „karo veiksmus, kad būtų užkirstas kelias tolesnėms žmonių aukoms ir būtų išvengta bet kokio pavojaus Ukrainos branduoliniams objektams“.

Enerhodaro meras: yra sužeistų, gaisro neleidžia gesintiEnerhodaro meras Dmitrijus Orlovas sako, kad Zaporožės atominėje elektrinėje (AE) yra sužeistų, kai kurie – net sunkiai.„Yra sužeistųjų... Neturiu informacijos apie sužeistųjų skaičių. Yra ir sunkiai sužeistųjų. Nuvežti į ligoninę nėra galimybės“, – pabrėžė D. Orlovas, skelbia UNIAN.Jis pabrėžė, kad įsibrovę Rusijos kariai iki šiol neleidžia ugniagesiams gesinti gaisro.„Situacija labai kritinė“, – pabrėžė meras.

Galushchenka: šaudo ir iš tankųUkrainos energetikos ministras Germanas Galushchenka paragino Jungtinių Amerikos Valstijų energetikos ministrę Jennifer Grengolm užkirsti kelią branduolinei katastrofai Zaporožės atominėje elektrinėje (AE).G. Galushchenka apie tai paskelbė savo „Facebook“ puslapyje.„Ką tik turėjau skubų pokalbį telefonu su JAV energetikos sekretore Jennifer Grengolm. Pranešiau, kad Rusijos kariai apšaudo Zaporožės AE iš oro ir tankų. Stotyje kilo gaisras ir tai gali būti didžiausia katastrofa žmonijos istorijoje! Okupantai neįleidžia ugniagesių į stoties teritoriją. Aš paprašiau užkirsti kelią branduolinei katastrofai ir uždaryti skrydžių zoną virš Ukrainos“, – rašė G. Galushchenka.

Situacija Zaporožės AE išlieka itin sudėtingaZaporožės regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas teigia, kad padėtis Zaporožės atominėje elektrinėje (AE) išlieka itin sunki.Apie tai jis parašė savo „Facebook“ puslapyje.„Situacija ir toliau yra nepaprastai sunki. Gamyklos vadovybė ir darbuotojai deda visas pastangas, kad taikus atomas ir toliau būtų taikus!“, – pabrėžė Starukhas.

Ekspertas: didžiausias nerimas, jei gaisras sutrikdytų reaktoriaus aušinimąNors Tarptautinė branduolinės energijos agentūra pranešė, kad radiacijos lygis nepakitęs, vis dar daug ko nežinoma, penktadienį sakė branduolinių ginklų ekspertas Jeffrey Lewisas.Kol kas radiacijos stebėjimo sąlygos, kurios buvo atnaujintos vos prieš kelias minutes, atrodo „normalios“. Anot eksperto, atominės elektrinės teritorijoje yra radiacijos detektoriai, kurie užfiksuotų bet kokius radiacijos šuolius. „Reaktoriai yra dideli, sandarūs ir betoniniai statiniai. Jie neturėtų užsidegti. Tačiau nežinome, kas sukėlė gaisrą“, – teigė J. Lewisas.Anot jo, didžiausia baimė, jei galimas gaisras pažeistų reaktoriaus apsauginę konstrukciją, tuomet gali kilti didelis pavojus.„Dar viena didelė baimė, jei apsauginę zoną pažeistų, tarkime, raketa“, – sakė jis.Carnagie tarptautinio taikos fondo Branduolinės politikos programos atstovas Jamesas Actonas sakė, kad didžiulį nerimą kelia rizika, jog gaisras sutrikdytų reaktorių aušinimo sistemas. Jei reaktoriai nebūtų aušinami, juose esantis kuras galėtų perkaisti ir išsilydyti.„Esu tikras, kad reaktorius buvo išjungtas, tačiau viduje esantis kuras vis dar radioaktyvus ir jį vis dar reikia aušinti. Reaktorių reikia vėsinti tol, kol jame yra kuro. Reaktorius turi būti nuolat vėsinamas“, – sakė jis.Jei aušinimas nutrūktų, išsilydymas galėtų įvykti per kelias valandas ar dienas, priklausomai nuo to, koks radioaktyvus yra reaktorius.

Ministras: tai gali būti pasaulinė katastrofaUkrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministro pareigas einantis Ruslanas Streletas, kalbėdamas apie situaciją, kai Rusijos įsibrovėliai apšaudė Zaporožės atominę elektrinę, pažymi, kad tai gali tapti pasauline katastrofa.Kaip praneša UNIAN korespondentas, tai jis pareiškė telefonu, o įvykius atominėje elektrinėje šaulys pavadino „barbariškais veiksmais“.„Dabar matome veiksmus, susijusius su didžiausiu Europoje branduoliniu objektu. Tai 6 jėgainės. Černobylio atominėje elektrinėje avarijos pasekmes matėme tik viename bloke. Čia jų yra 6! Ir ši Tai gali būti ne tik visos Europos, bet ir pasaulinė katastrofa“, – pabrėžė jis.Pareigūnas ragino daryti viską, kad įsibrovėlių veiksmai atominėje elektrinėje būtų sustabdyti, nes pasekmės gali būti nenuspėjamos.„Būtina nedelsiant nutraukti bet kokias karines operacijas atominės elektrinės teritorijoje. Būtina raginti stabdyti bet kokius veiksmus, net nepriartėti prie šio objekto. Apskritai agresija prieš šį objektą yra laikoma visų tarptautinių susitarimų, absoliučiai visų protokolų ir susitarimų, kuriuos šiandien turi civilizuotas pasaulis, pažeidimas, įskaitant ir karybos taisykles“, – pabrėžė R. Streletas.

Zaporožės AE: reaktoriams gresia pavojus, gaisras dar negesinamasZaporožės atominės elektrinės (AE) generalinis direktorius Igoris Murašovas sakė, kad Zaporožės AE buvo pažeista branduolinė sauga.„Darome viską, kas įmanoma, bet gaisras tęsiasi, ugniagesiai nebuvo įleisti. Yra didžiulė rizika. Stotyje vyksta karių mūšis. Reaktoriams gresia pavojus“, – pabrėžė jis.

Zelenskis: jei įvyks sprogimas, tai bus pabaiga visiems, Europos pabaigaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas apie Zaporožės atominės elektrinės (AE) apšaudymą, pažymėjo, kad nė viena valstybė, išskyrus Rusiją, iki šiol niekada nėra apšaudiusi branduolinių blokų.Jis tai pasakė naktį iš ketvirtadienio į penktadienį išplatintoje vaizdo žinutėje, kurią paskelbė savo „Telegram“ kanale.„Europa turėtų pabusti dabar: dega didžiausia atominė elektrinė Europoje. Šiuo metu Rusijos tankai šaudo į branduolinius blokus. Tai tankai su termovizoriais. Tai yra, jie žino, kur šaudo. Jie tam ruošėsi“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis prisiminė Černobylio tragediją ir pridūrė, kad Rusija „nori tai pakartoti ir jau kartoja“.„Ten yra 6 jėgos agregatai!... Černobylyje sprogo vienas jėgos agregatas!“ – pabrėžė Ukraino prezidentas.V. Zelenskis teigė, kad apie gaisrą atominėje elektrinėje jau kalbėjosi su užsienio partneriais.„Aš jau kalbėjausi su Charles'u Michel'iu (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas), su Scholzu (Vokietijos kancleris), kalbėjau su Duda (Lenkijos prezidentas), kalbėjau su prezidentu Bidenu. Susisiekėme su TATENA vadovu Grossi, taip pat su ministru pirmininku Johnsonu. Įspėjame visus: nė viena valstybė, išskyrus Rusiją, niekada nešaudė į atominius energijos blokus! Tai pirmas kartas mūsų istorijoje, žmonijos istorijoje, kai teroristinė valstybė ėmėsi ir branduolinio teroro“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis taip pat pažymėjo, kad Rusijos propagandistai grasina „užpildyti pasaulį branduoliniais pelenais“. „Dabar tai ne grėsmė, o realybė“, – pabrėžė šalies vadovė ir pridūrė, kad nežinia, kuo baigsis gaisras atominėje elektrinėje.V. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai visada saugojo atominę elektrinę, „kad nebūtų provokacijų, kad niekas negalėtų eiti į elektrinę, kad niekas negalėtų užgrobti šios elektrinės, pakeisti jos ir tada šantažuoti viso pasaulio branduoline katastrofa“.„Turime nedelsiant sustabdyti Rusijos kariuomenę! Ukraina – tai 15 branduolinių blokų: jei įvyks sprogimas, tai bus pabaiga visiems, Europos pabaiga! Tai Europos evakuacija! Tik neatidėliotini Europos veiksmai gali sustabdyti Rusijos karius! Neleiskite Europai mirti nuo katastrofos atominėje elektrinėje!“ – ragino Zelenskis.

Elektrinėje įjungtos apsaugos sistemosZaporožės regiono valstybinės administracijos pirmininkas Aleksandras Staruchas teigia, kad Zaporožės atominės elektrinės (AE) direktorius jį patikino, jog objekto branduolinė sauga dabar yra užtikrinta.Kitoje savo žinutėje A. Staruchas teigė, kad, pasak AE vadovo, dega mokslų ir laboratorijos pastato patalpos.„Stoties vadovybė nusprendė įjungti apsaugą. Laimei, administracijos pastatas buvo apgadintas, bet neužsidegė. Stoties komanda imasi visų priemonių gaisrui lokalizuoti“, – sakė A. Starukhas.

Elektrinėje tęsiasi kova su kadyroviečiaisPranešama, kad ukrainiečių karių kova su į Zaporožės atominę elektrinę įsiveržusiais, įtariama, Čečėnų armijos kariais, dar tęsiasi. Jau ne viena agentūra patvirtino, kad kadyroviečiai yra suplanavę užminuoti elektrinę. „Be to, Rusijos kariuomenė šaudo į gelbėtojus, bandančius gesinti gaisrą atominėje elektrinėje“, – rašo „Ukrainskaja pravda“.

Zelenskis kreipėsi į pasaulį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktį kreipėsi į Ukrainos žmones ir pasaulio lyderius ir pabrėžė, kad tai yra pirmas kartas pasaulio istorijoje, kai buvo apšaudyta atominė elektrinė, jis taip pat pabrėžė, kad būtina kuo greičiau užkirsti kelią katostrofai. „Tai ne grėsmė, tai realybė“, – sakė jis.

Tarnybos: ugniagesiai negali pradėti darbųKol Zaporožės atominėje elektrinėje (AE) vyksta karių kova, Valstybinės pagalbos tarnybos padaliniams nebuvo leista gesinti įsiplieskusio gaisro, praneša UNIAN.Taip pat pranešama, kad atominės elektrinės priešgaisrinė būklė dabar yra „normaliose ribose“.„Naujausia informacija apie Zaporožės AE ataką. 2.26 val. Enerhodaro mieste Zaporožės AE trečiasis energijos blokas buvo atjungtas nuo Vieningos energetikos sistemos (veikia tik 4 blokas). Gaisro būklė AE yra normos ribose“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad gaisras kilo ne atominės elektrinės teritorijoje esančiame mokymo korpuse.„Kol vyksta kova, Valstybinės pagalbos tarnybos padaliniams gesinti nebuvo leista. Gelbėtojai yra budrūs“, – pranešė tarnyba.Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras buvo perspėjęs, kad sprogimas Zaporožės AE, galintis įvykti dėl Rusijos karių apšaudymo kilusio gaisro, bus 10 kartų galingesnis už avariją Černobylio atominėje elektrinėje.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325697709598125&show_text=true&width=500

Zaporožės AE: radiacijos plitimo grėsmės nėraZaporožės atominės elektrinės (AE) spaudos tarnybos atstovas Andrijus Tuzas televizijos kanalo „Ukraina 24“ eteryje sakė, kad dėl gaisro radiacijos plitimo grėsmės nėra.Tuo metu energetikai socialiniuose tinkluose rašo, kad atominę elektrinę susprogdinti beveik neįmanoma.

Šaltiniai: Kadyrovo kariai įsiveržė į Zaporožės AEČečėnijos prezidento Ramzano Kadyrovo kariai įsiveržė į Zaporožės atominę elektrinę (AE), apie tai UNIAN pranešė AE darbuotojai.Šiuo metu viduje vyksta mūšis su ukrainiečiais.„Tikrai kadyroviečiai. Jie dabar bandys ją užminuoti ir šantažuoti visą Europą“, – sakė atominės elektrinės darbuotojai.

Ugniagesiams leido patekti į elektrinės teritorijąUgniagesiams buvo leista patekti į Zaporožės atominės elektrinės teritoriją. Apie tai pranešė Zaporožės regiono valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.„Praleido ugniagesius“, – trumpai savo „Facebook“ paskyroje parašė jis.

Po gaisro Zaporožės AE – Zelenskio reakcija Žinia apie kilusį gaisrą Zaporožės AE iš miegų pažadino ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zalenskį. Apie tai jis pranešė savo „Telegram“ paskyroje ir visam pasauliui pasiūlė žiūrėti tiesioginę transliaciją iš degančios atominės elektrinės teritorijos. „Dabar!!! Rusija šaudo į atominę elektrinę Ukrainoje !!!“ – angliškai rašė V. Zelenskis.

D. Britanijos gynybos ministras: Rusijos invazija vyksta ne pagal planą Rusijos invazija į Ukrainą vyksta ne pagal Vladimiro Putino režimo numatytą planą. Tai Didžiosios Britanijos gynybos ministras Benas Wallace'as pareiškė interviu BBC.Anot jo, šarvuočių logistika rodo, kad Rusijos kariuomenė atsilieka nuo grafiko.„Jie bandė atakuoti, bet jiems nepavyko. Tai rodo, kad jų planas vyksta ne taip, kaip jie norėjo“, – sakė B. Wallace'as.

D. Kuleba: jei atominė sprogs, sprogimas bus 10 kartų didesnis nei Černobylyje„Rusijos armija apšaudo Zaporožės atominę elektrinę, didžiausią atominę elektrinę Europoje, iš visų pusių“, – tviteryje parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba.„Gaisras jau įsiplieskė. Jei sprogs, jis bus 10 kartų didesnis nei Černobylis. Rusija privalo NEDELSIANT nutraukti ugnį, prileisti ugniagesius ir nustatyti apsaugos zoną“, – ragina Ukrainos užsienio reikalų ministerijos vadovas.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499543775240196099?ref_src=twsrc%5Etfw

Zaparožės AE atstovas: blokas buvo pajungtas tik prieš savaitęZaporožės atominės elektrinės (AE) spaudos tarnybos atstovas Andrejus Tuzas teigė, kad energetinis blokas, kuriame kilo gaisras, prieš savaitę buvo prijungtas prie tinklo, o prieš kelias dienas buvo perkeltas į planinio remonto būseną, skelbia UNIAN.„Branduolinis kuras yra branduolinio reaktoriaus viduje. Jis dar neiškrautas. Be to, centrinėje salėje taip pat yra branduolinio kuro papildymo ir laikymo baseinas, kuriame taip pat yra mazgų su uranu ir branduoliniu kuru“, – sakė jis.Kol kas nėra duomenų apie radiacijos spinduliuotę.

Zaparožės AE atstovas: gaisro negalime gesinti, nes nuolat šaudoKad dega atominė elektrinė, patvirtino Zaporožės AE spaudos tarnybos atstovas Andrejus Tuzas.Anot jo, gelbėtojai negali pradėti gaisro likvidavimo operacijos, nes prie elektrinės iki šiol aidi šūviai.„Gaisras Zaporožės AE! Ugniagesiai negali patekti į gaisro vietą ir pašalinti pasekmių – šaudo iš arti. Jau yra pataikyta į pirmąjį energijos bloką“, – sakė A. Tuzas.

Šūviai Zaporožės atominės elektrinės teritorijojeEnerhodaro miesto vadovas Dmitrijus Orlovas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame esą matyti apšaudymai Zaporožės atominės elektrinės teritorijoje.https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/videos/284545793840767/&show_text=0&width=560

Užsidegė Zaporožės atominė elektrinė Enerhodaro miesto meras Dmitrijus Orlovas apie tai pranešė savo „Telegram“ kanale. „Grėsmė pasaulio saugumui! Dėl nepaliaujamo apšaudymo užsidegė didžiausios Europoje atominės elektrinės pastatai ir blokai Zaporožės atominė elektrinėje!“ – teigė jis.

Ukraina: rusams baigiasi raketos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Rusijos kariams baigiasi raketos, todėl dabar yra pildomos atsargos.Anot štabo, vykdydama raketų atakas prieš taikinius Ukrainos teritorijoje Rusijos kariuomenė panaudojo beveik visas raketas „Kalibr“, skirtas puolimo operacijai Ukrainoje.„Okupuojantys kariai, patyrę nuostolių traukdamiesi gilyn į Ukrainos teritoriją, pradėjo veikti klastingiau, toliau drąsiai pažeidinėti tarptautinės humanitarinės teisės normas, panaudodami gyvenamuosius pastatus technikos stovėjimo aikštelėms ir šaudymo pozicijoms įrengti, taip pat karinę infrastruktūrą ir Baltarusijos Respublikos oro erdvę, – bombų smūgiai kritinei infrastruktūrai, didžiųjų miestų gyvenamiesiems rajonams“, – rašoma pranešime.Anot pranešimo, rusai į Ukrainos teritoriją buvo atvežę didžiąją dalį Ukrainos puolimui skirtos įrangos.„Iš 117 šarvuočių liko ne daugiau kaip šeši, kurie nėra mūsų šalies teritorijoje, jų būklė yra labai žema“, – teigiama pranešime.Be to, pažymima, kad rusai vilkina desanto nusileidimą Odesos-Zatokos srityje ir čia dabar vykdo parodomuosius veiksmus, siekdamas patraukti dalį Ukrainos gynėjų pajėgų nurodyta kryptimi.„Rusų įsibrovėliai, vykdydami raketų atakas prieš taikinius mūsų teritorijoje, panaudojo beveik visą puolimo operacijai Ukrainoje skirtų raketų „Kalibr“ amuniciją. Šiuo metu priešas papildo atsargas“, – pažymėjo Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Taip pat pažymima, kad per aštuntąją karo dieną Rusijos kariuomenė nepasiekė reikšmingos pažangos.„Nesėkmingo bandymo užgrobti Gostomelį metu įsibrovėliai susidūrė su Ukrainos gynėjais ir mūšio metu neteko apie 20 technikos vienetų, personalo nuostoliai tikslinami“, – rašoma pranešime.

Rusijoje masiškai blokuojami interneto puslapiaiKovo 4 d. Rusijoje buvo užblokuota nemažai interneto svetainių ir informacijos šaltinių.Pranešama, kad kyla problemų prisijungiant prie „Meduza“ svetainės, taip pat su problemomis susidūrė „Facebook“ klientai (portalo pasiekiamumas apie 30 proc.). Taip pat „Twitter“ įtrauktas į blokuojamų išteklių sąrašą – prieinamumas siekia tik 17 proc., skelbia unian.net.Blokavimo faktą patvirtino „GlobalCheck“. Bendrovės atstovų teigimu, blokavimui greičiausiai panaudotos technines kovos su grėsmėmis priemonės (TPSU), kurias naudoja „Roskomnadzor“.Be to, Rusijoje nustojo veikti BBC Rusijos tarnybos svetainė. „GlobalCheck“ duomenimis, jos prieinamumas yra 17 proc., o tai gali reikšti, kad jis yra blokuojamas.Prieigos problemų taip pat kilo su „Radio Liberty“ ir „Deutsche Welle“.„App Store“ ir „Google Play“ programų parduotuvės taip pat nustojo veikti daugumai vartotojų.

Sumų regiono vadovas: mes esame pragareUkrainos pasienyje esančiame Sumų mieste tiesiog yra naikinami civiliai gyventojai. Tai pranešė Sumų karinė administracija, remdamasi Sumų regiono valstybės administracijos vadovo Dmitrijaus Živitskio pareiškimu.„Iš principo visas Sumų regionas yra pragaro teritorija, kurią triuškinamai bombarduoja Rusijos kariai“, – pabrėžė pareigūnas.Anot jo, kovo 3 dieną Ochtyrkos kogeneracinė elektrinė buvo visiškai sunaikinta, mieste nėra šildymo ir elektros.„Dabar galvojame, kaip išvežti žmones iš miesto“, – pabrėžė D. Živitskis.Pasak jo, ketvirtadienį taip pat buvo subombarduoti Sumai, Nedrigailovas, Lebedinaja, Boromlis ir Bezdrikas. Pirmiausiai Sumuose apie 18 val. po oro bombardavimo buvo apgadinta šiluminė elektrinė ir elektros pastotė. Dėl to regiono centre iš karto nutrūko elektros, vandens, šilumos ir dujų tiekimas. Vėliau elektros ir dujų tiekimas buvo atkurtas, tačiau vis dar nėra vandens.D. Živitskis taip pat kreipėsi į rusus ragindamas sustabdyti Rusijos Federacijos genocidą Ukrainoje.„Tai jau ne Putinas. Putinas yra pamišęs nykštukas. Ir šiandien paprasti rusai žudo mūsų vaikus, senus žmones. Jie tiesiog naikina mūsų šalį. Be jokios priežasties. Tiesiog neaišku kodėl. Nesvarbu, kad jau sunaikinta pusė Ochturkos, nesvarbu, kad mes jau turime tūkstančius mirusiųjų, ukrainiečiai nesustos. Iki paskutinio žmogaus. Kol bus gyvas paskutinis ukrainietis, jis pasieks, kad Rusijos kaip šalies nebus. Arba rusai išeis į gatves ir nutrauks šitą genocidą arba mes atvažiuosime ir atkeršysime“, – pareiškė Sumų srities vadovas.

Enerhodaro meras: Zaporožės AE prieigose vyksta kovosJau daugiau nei valandą vyksta mūšiai pietryčių Ukrainoje esančio Zaporožės miesto atominės elektrinės prieigose.„Mūsų ginkluotosios pajėgos aktyviai ginasi“, – teigė Enerhodaro meras Dmitrijus Orlovas.Pranešama, kad yra aukų, tačiau tikslus jų skaičius kol kas dar nežinomas, „Telegrame“ pranešė Zaporožės regiono karinė administracija.

Kijeve nugriaudėjo galingas sprogimasUkrainos sostinėje apie 00.30 val. vietos laiku nugriaudėjo galingas sprogimas, kuris buvo girdimas daugelyje rajonų.Apie tai UNIAN pranešė liudininkai, dabar esantys Kijeve.Teigiama, kad sprogimas buvo girdimas metro stoties „Tautų draugystė“ ir Golosejevskio rajone. Sprogimo išvakarėse mieste nebuvo paskelbtas oro pavojaus signalas.

Sunaikino dar tris naujus Rusijos lėktuvusKovo 3 dieną Ukrainos oro gynyba sunaikino dar tris Rusijos karių lėktuvus. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.Pranešama, kad Rusija neteko Su-30SM, Su-34 ir Su-25.

Palydovinėse nuotraukose – vaizdai iš Baltarusijos aerodromųPasirodė palydovinės nuotraukos iš Baltarusijos aerodromų, iš kurių Rusijos aviacija smogia Ukrainai. Taip pat pranešama, kad į Baltarusijos teritoriją buvo atgabenta nauja „Iskander“ raketų partija.Šie aerodromai yra Baranovičiuose, Machulishchi ir Šatalove. Nuotraukose galite pamatyti atakos sraigtasparnius, naikintuvus ir transporto lėktuvus.Nuotraukas paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė, kuri pridūrė, kad į Baltarusiją buvo atgabentos naujos raketos operatyviniams-taktiniams kompleksams „Iskander“.Anksčiau JAV gynybos departamentas pranešė, kad daugiau nei 70 iš 480 raketų, paleistų į Ukrainą, išskrido iš Baltarusijos.https://twitter.com/ImageSatIntl/status/1499461606324916251?ref_src=twsrc%5Etfw

Pentagonas: 70 raketų buvo paleista iš BaltarusijosJAV gynybos departamentas pranešė, kad daugiau nei 70 iš 480 raketų, paleistų į Ukrainą, išskrido iš Baltarusijos.Apie tai pranešama Pentagono svetainėje internete. Pentagono atstovas sakė, kad nuo karo veiksmų pradžios Rusija paleido 480 raketų ir pridūrė, kad 230 raketų buvo paleista iš mobiliųjų paleidimo įrenginių, kuriuos Rusija atgabeno į Ukrainą, dar 160 raketų buvo paleista iš Rusijos teritorijos, 70 iš Baltarusijos ir 10 iš Rusijos laivų Juodojoje jūroje.„Matome smarkų bombardavimą šiaurės ir rytų miestuose, tai yra Kijeve, Černigove ir Charkove. Vis dar esame įsitikinę, kad Rusijos pajėgos yra sustojusios šiaurėje“, – pridūrė Pentagono atstovas.

Čekija leido piliečiams vykti kautis į Ukrainą Čekijos piliečiams, išvykusiems į Ukrainą ir padedantiems gintis nuo Rusijos invazijos, tėvynėje atsakomybė nebegrės, ketvirtadienį nutarė lyderiai Prahoje.„Galime garantuoti bausmės netaikymą prezidento sprendimu“, – po susitikimo su prezidentu Milošu Zemanu žurnalistams sakė ministras pirmininkas Petras Fiala.Čekijos įstatymai draudžia šalies piliečiams tarnauti kurios nors kitos šalies kariuomenėje. Pažeidėjams gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo.Norintys kovoti užsienyje privalo prašyti prezidento suteikti išimtį.Prezidentūra iki šiol užregistravo apie 300 tokių prašymų. Dar 100 žmonių pateikė prašymus Gynybos ministerijai.Ukrainos kariuomenė sekmadienį paragino užsieniečius stoti į naujai steigiamą Užsieniečių legioną ir prisidėti prie provakarietiškos šalies kovos su vasario 24 dieną prasidėjusia Rusijos invazija.

Ukraina sugriežtino bausmes už plėšikavimą galiojant karo padėčiaiUkrainos Aukščiausioji Rada per uždarą posėdį ketvirtadienį sugriežtino bausmės už plėšikavimą galiojant karo padėčiai.Pasak naujienų agentūros „Unian“ korespondento, priimtu įstatymu už daiktų atėmimą iš žuvusiųjų ar sužeistųjų mūšio lauke grės 5–10 metų laisvės atėmimo. Šiuo metu už tokį nusikaltimą baudžiama 3–10 metų nelaisvės.Griežtės ir bausmės už nusikaltimus turtui, padarytus galiojant karo ar nepaprastajai padėčiai.Pagal naują įstatymą, esant tokioms aplinkybėms už vagystę grės 5–8 metų laisvės atėmimo, o už apiplėšimą – 7–10 metų kalėjimo.Turto užvaldymas bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo 8 iki 15 metų ir konfiskavimu.Už turto prievartavimą bus skiriama 7–12 metų laisvės atėmimo ir konfiskavimas.Pataisos numato, kad turto pasisavinimas piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi karo metu baudžiamas 5–8 metų laisvės atėmimu ir draudimu eiti pareigas iki trejų metų.

Rusijos propagandistai parengė interviu su sužeistu Ukrainos pilotuRusijos okupacinės pajėgos paėmė į nelaisvę Ukrainos karo lakūną, kuris katapultavosi, kai jį pataikė priešo raketa.Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.„Rusijos agitacinė industrija panaudojo grubią 2014-ųjų taktiką. Akivaizdu, kad dėl spaudimo ir grasinimų pilotas duoda interviu apie „nacionalistus“, ES ir NATO, kur Ukraina neturėtų eiti, o draugauti su „broliškais“ žmonėmis“, – rašoma pranešime.Karinės oro pajėgos neatmeta, kad vaizdo įrašą su ukrainiečiu pilotu Rusijos televizijoje ir socialiniuose tinkluose platins žurnalistai Olga Skabejeva ir Vladimiras Solovjovas, skelbia unian.net.„Netikėkite! Pilotas yra mūsų, iš šlovingosios 299-osios taktinės aviacijos brigados. Žodžiai – ne!“ – sakoma žinutėje.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė žada padaryti viską, kad pilotas būtų grąžintas namo.„Facebook“ nuotr.

Arestovičius: diena buvo sunkiUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius apibendrino aštuntosios karo su Rusija dienos, rezultatus.„Diena buvo sunki, bet ją užbaigiame optimistiškai“, – rašė jis savo „Facebook“ puslapyje.Kartu jis paskelbė kai kuriuos Ukrainos kariuomenės pasiekimus per dieną.„Prie Nikolajevo vaikėme juos visą dieną, laukėme, kol jie susigrupuos. Vakare jie susirinko prie Peskio regiono rytuose. O ten mūsiškiai juos uždengė. Cherseone uždengėme visiškai oro uostą, o tam buvo apie tūkstantis karių, 20 malūnsparnių, daugiau kaip 200 mašinų. Kiek jų ten liko, tikslinama“, – rašė A. Arestovičius.„Gostomelyje jie buvo sugauti antrą kartą gatvės mūšiuose“, – pridūrė jis.

Kadyrovas paprašė Putino leidimoČečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas savo „Telegram“ kanale paskelbė garso pranešimą, kuriame prašė „draugo prezidento“ Vladimiro Putino „duoti įsakymą mūsų kovotojams užimti Charkivą, Kijevą ir visus kitus miestus“, skelbia „Meduza“.

Užsidegė Zaporožės atominė elektrinė Enerhodaro miesto meras Dmitrijus Orlovas apie tai pranešė savo „Telegram“ kanale. „Grėsmė pasaulio saugumui! Dėl nepaliaujamo apšaudymo užsidegė didžiausios Europoje atominės elektrinės pastatai ir blokai Zaporožės atominė elektrinėje!“ – teigė jis.

Sumų gyventoja: situacija tikrai siaubinga, miestas apsuptasSumų gyventoja „Sky News“ sakė, kad padėtis jos mieste „nėra tokia bloga kaip sostinėje“, tačiau yra pranešimų apie „daug žiaurumų“.„Situacija tikrai siaubinga... miestas apsuptas“, – sakė Valerija Kovtun.Ji pridūrė, kad „iš Rusijos sklinda daug dezinformacijos“ ir situacija „kasdien blogėja ir blogėja“.„Mes nepasitikime niekuo, ką sako Rusija, ir aš manau, kad pasaulis taip pat neturėtų pasitikėti Rusija“, – pridūrė ji.„Šiandien kelioms valandoms dingo elektra, todėl mes labai susirūpinome“, – sakė ji.Anot jos, gyventojai dažniausiai lieka namuose, miesto centre nėra nė gyvos dvasios. „Mes tiesiog stengiamės laikytis kartu“, – sako ji ir pridūrė, kad šiandien mieste girdėjo porą sprogimų.

Porošenko: Putinas negali nužudyti mūsų sielosBuvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka BBC sako, kad „visa tauta laimi prieš Putiną“. P. Porošenka ragina ukrainiečius niekada nepasiduoti.„Jis gali išjungti šviesą, gali išjungti šilumos tiekimą, bet negali nužudyti ukrainiečio sielos“, – sako jis.

Charkive vėl pasigirdo stiprūs sprogimai, praneša NEXTA.

Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad netoli Hostomelio oro bazės sunaikino 20 Rusijos transporto priemoniųUkrainos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė sunaikinusi iš viso 20 Rusijos karinių transporto priemonių prie Hostomelio oro bazės.Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ukrainos kariai vaikšto šalia apgadintų ir degančių transporto priemonių, kurios pažymėtos V ženklu. Šis ženklas leidžia manyti, kad karinė technika atvyko iš Baltarusijos. Daugiau nei 60 km ilgio vilkstinės, pastebėtos palydovinėse nuotraukose, pradžia buvo į šiaurę nuo Hostomelio oro bazės.CNN nustatė vaizdo įrašų geografinę vietą ir patikrino vaizdo įrašų autentiškumą maždaug 8 km atstumu nuo Hostomelio aerodromo.

Ukrainos televizijos kanalo patalpas užgrobė Rusijos kariaiValstybinės Ukrainos specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba praneša, kad Rusijos kariai užėmė pietinėje Chersono miesto pusėje esančias Ukrainos televizijos kanalo patalpas.Nurodoma, „okupantai“ taip pat „išjungė“ TRK transliaciją.Gyventojai įspėti, kad „priešas gali paskleisti melagingą informaciją apie pasidavimą ir taikos sutarties su Rusija pasirašymą“.Ši informacija kol kas nėra patvirtinta nepriklausomų šaltinių.https://twitter.com/dsszzi/status/1499486344543969283?ref_src=twsrc%5Etfw

Macronas: Putinas atsisako nutraukti atakas prieš UkrainąPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsisako nutraukti atakas prieš Ukrainą. Apie tai E. Macronas paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“.„Šį rytą kalbėjausi su prezidentu Putinu. Šiuo metu jis atsisako sustabdyti atakas prieš Ukrainą. Labai svarbu palaikyti dialogą, kad būtų išvengta žmonių tragedijų. Tęsiu savo pastangas ir ryšius. Turime vengti blogiausio“, - teigė E. Macronas.https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1499461402326704128?ref_src=twsrc%5Etfw

Prisiskambinti iš Ukrainos į Rusiją bus sudėtingiau https://twitter.com/nexta_tv/status/1499487892451823618?ref_src=twsrc%5Etfw

Enerhodaro meras praneša, kad Rusijos karinės technikos kolona pajudėjo Zaporožės atominės elektrinės kryptimi. Mieste pasigirsta garsūs šūviai, „Telegram“ kanale skelbia NEXTA.

Minske sulaikytos trys moterys: meldėsi už taiką UkrainojeRiaušių policija Minske sulaikė moteris, atvykusias į stačiatikių katedrą melstis už taiką, pranešė žmogaus teisių centras „Viasna“ ir televizijos kanalas „Belsat“.Pasak žmogaus teisių aktyvistų, kovo 3 dieną į stačiatikių katedrą Minske susirinko Baltarusijos karių artimieji – jie norėjo melstis už taiką, su savimi neturėjo jokių plakatų. Pačioje šventykloje jie pastebėjo specialiųjų tarnybų pareigūnus, vilkinčius civiliais drabužiais. Riaušių policija budėjo netoli pastato. Vėliau prasidėjo sulaikymai – tarp sulaikytųjų buvo mažiausiai trys moterys. Katedros kunigas paprašė saugumo pajėgų jas paleisti, bet pareigūnai atsisakė.Baltarusija suteikė Rusijai galimybę pulti Ukrainą iš šiaurės. A. Lukašenka pripažino, kad „dvi ar trys raketos buvo paleistos iš Černobylio teritorijos maždaug rajonuose, kuriuose dalyvavo Rusijos kariai“.

Černobylio darbuotojai kenčia nuo „psichologinio spaudimo ir moralinio išsekimo“Jungtinių Tautų atominės energetikos priežiūros tarnyba perspėjo, kad darbuotojai, laikomi Černobylio atominėje elektrinėje nuo tada, kai Rusija perėmė jos kontrolę, dirba sunkiomis sąlygomis.Pranešime teigiama, kad darbuotojai patiria „psichologinį spaudimą ir moralinį išsekimą“.Tarptautinė energetikos agentūra nurodo, kad darbuotojams turi būti leista ilsėtis ir rotuotis, kad jų svarbiausias darbas galėtų būti atliktas saugiai ir patikimai.

Toretske be šildymo liko 10 ligoninių Dėl apšaudymų Donecko regione buvo apgadintas dujotiekis: 400 gyvenamųjų pastatų ir 10 ligoninių liko be šildymo. Apie tai pranešė Valstybės ekstremalių situacijų tarnybos spaudos centras, o jį cituoja unian.net.„Dėl kovo 3 dieną Toretske įvykusių apšaudymų buvo pažeistas žemo slėgio dujotiekis, atjungti 2 dujų skirstymo punktai, sustabdytas dujų tiekimas į visas 19 miesto katilinių“, – sakoma pranešime.Dėl to be šildymo liko 400 gyvenamųjų pastatų (daugiau nei 15 tūkstančių abonentų), 8 mokyklos, 9 darželiai ir 10 ligoninių.

JAV ir Rusija nuo šiol turės karštąją liniją: sieks užkirsti kelią „kariniams incidentams“Pentagonas įsteigė naują karštąją liniją su Rusijos gynybos ministerija. Šios linijos tikslas yra užkirsti kelią „klaidingam skaičiavimui, kariniams incidentams ir eskalacijai“, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė neįvardytas JAV pareigūnas.Anonimiškumo pageidavęs šaltinis sakė, kad kovo 1 d. buvo sukurta „dekonfliktavimo linija“.JAV kariuomenė jau anksčiau kūrė karštąsias linijas su Rusija, įskaitant karo Sirijoje metu.

Daugelyje Ukrainos regionų vėl pasigirdo oro antskrydžių sirenos, skelbia NEXTA "Telegram" kanale.

Socialiniame tinkle „Twitter“ ėmė plisti vaizdai, kaip iš Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esančio Chabarovsko miesto traukiniais yra vežama karinė technika. Šios informacijos kol kas nepatvirtino nepriklausomi šaltiniai.https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1499383504265785353?ref_src=twsrc%5Etfw

Chersono meras: baigiasi vaistai, reikia kūdikių maisto Chersono meras Igoris Kolykhajevas UNIAN sakė, kad mieste šiuo metu trūksta vaistų ir užregistruota nemažai plėšimo atvejų.„Šiuo metu Chersono mieste vyksta gana daug plėšikavimo. Nemokami maisto produktai platinami Chersono miesto gyventojams. Mes valdome kepyklas, kad galėtume kepti duoną“, – sakė I. Kolykhajevas.Be to, jis neslėpė, kad mieste yra problemų su vaistais.„Iš tiesų, vaistai senka. Iš tiesų, insulinas yra reikalingas. Iš tiesų, mums reikia būtiniausių vaistų įvairaus amžiaus žmonėms. Ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Vyksta karas, žmonės miršta, bet gimsta ir maži vaikai. Jiems taip pat reikia tam tikrų vaistų, reikia kūdikių maisto“, – sakė meras.Jis išreiškė viltį, kad Chersonui ir Mariupoliui bus surengtas „žaliasis koridorius“.Rusijos teigimu, Chersonas jau yra jos kontroliuojamas miestas, tačiau tai ginčija Ukrainos šaltiniai.

Ukrainos užsienio reikalų ministras: kaip galite miegoti, kai bombarduojami vaikai?Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino pasaulio lyderius atsiųsti į Ukrainą karinius lėktuvus, kurie padėtų kovoje su Rusijos pajėgomis.„Kaip galite miegoti, kai Mariupolyje, Chersone, Charkive ir kituose miestuose bombarduojami ukrainiečių vaikai?“ – sakė jis.Ukraina prašė Vakarų virš jos dangaus užtikrinti neskraidymo zoną, tačiau prašymas buvo ne kartą atmestas.Ketvirtadienį dieną šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jei pasaulio lyderiai ir toliau atmes šį prašymą, jie turėtų aprūpinti Ukrainą bent jau naikintuvais.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499472377381625862?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV gynybos departamentas: 70 iš 480 raketų, paleistų į Ukrainą pirmąją karo savaitę, buvo paleistos iš Baltarusijos. Tokią informacija pateikė kanalas NEXTA. https://t.me/nexta_live/19460

Rasti visi jūreiviai iš Estijai priklausančio laivo, kuris nuskendo prie Ukrainos krantųKetvirtadienį dieną buvo skelbiama apie Juodojoje jūroje netoli Ukrainos krantų veikiausiai ant minos užplaukusį ir nuskendusį Estijai priklausantį prekybinį laivą. Ketvirtadienį vakare pranešta, kad visi 6 laivo jūreiviai rasti gyvi ir sveiki. Žinia pranešė oficiali Ukrainos parlamento paskyrą tviteryje.https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1499426730775306240?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš drono nufilmavo, kaip atrodo miestelis šalia KijevoNaujienų agentūra „Reuters“ iš drono nufilmavo, kaip atrodo Borodianka – apie 60 km atstumu nuo Kijevo nutolęs miestelis. Čia kelias dienas vyko apšaudymai.https://twitter.com/bbcrussian/status/1499434999384313866?ref_src=twsrc%5Etfw

JK gynybos sekretorius: Rusija atsilieka nuo savo grafikoIš Rusijos prezidento Vladimiro Putino jau esame girdėję, kad jo „speciali karinė operacija“ Ukrainoje – kitaip pasakius invazija – „vyksta pagal planą“.JK gynybos sekretorius Benas Wallace'as laikosi visiškai kitokios nuomonės. Jis sako, kad Rusija gerokai atsilieka nuo savo grafiko.Anot jo, nepaisant civilių žudymų ir miestų bombardavimų, ukrainiečiai ir toliau kovoja.„Rusija patyrė ne tik daug mirčių, bet ir dezertyrų bei pasiduodančių žmonių, taip pat buvo sunaikinta nemažai šarvų ir įrangos“, – pridūrė jis.Jis taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos pajėgų nesugebėjimą užimti sostinę Kijevą ir prastą logistikos planavimą, susijusį su transporto priemonėmis ir maistu kariams.Apie prezidentą Putiną Wallace'as sakė: „Jis yra žmogus, kuriam taikomos jo paties sukurtos sankcijos. Jis yra žmogus, pažeidęs visus tarptautinius įstatymus. Jis vis labiau izoliuojamas.“

Naujausia informacija apie įvykius Ukrainoje:Mariupolis – uostamiestis ir toliau yra beveik nuolat apšaudytas, teigia Ukrainos valdžia. Teigiama, kad Rusijos pajėgos sąmoningai nutraukė geležinkelių jungtis, kad neleistų evakuoti civilių gyventojų, o vandens ar elektros tiekimo nebėra, praneša miesto meras.Chersonas – Rusija teigia, kad miestas yra visiškai kontroliuojamas jos, tačiau tai ginčija Ukrainos šaltiniai.Enerhodaras – vyksta mūšis dėl šio miesto kontrolės. Čia yra didžiausia atominė elektrinė Europoje. Černigovas – Rusijos aviacija paleido smūgius į dvi mokyklas ir namus. Raportuojama apie 33 žuvusius asmenis.Charkivas – antrasis pagal dydį Ukrainos miestas nuolat apšaudomas, o didžioji jo centro greitai virsta griuvėsiais.

Rusijos kariuomenė užėmė televizijos bokštą ChersoneApie tai pranešė Chersono regiono vadovas Genadijus Laguta, skelbia meduza.io. Jis perspėjo regiono gyventojus apie galimybę skleisti dezinformaciją "apie tariamą kapituliaciją ir taikos sutarties su Rusijos Federacija pasirašymą".

Pentagonas: 90 procentų Rusijos pajėgų jau yra Ukrainoje JAV tai laiko Rusijos karinio silpnumo ženklu. Papildomi kariai prie sienos kol kas netraukiami. https://t.me/nexta_live/19448

Puls ir Baltarusijos kariai Ukrainos kariškiai teigė, kad Baltarusijos kariai jau gavo įsakymą įžengti į Ukrainą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešimą apie Baltarusijos kariams duotą įsakymą kirsti Ukrainos sieną ir prisidėti prie Rusijos karių invazijos paskelbė Youtube kanale. "Baltarusijos teritorijoje, palei sieną su Ukraina, miškingoje vietoje dislokuota Baltarusijos 38-oji atskiroji desanto šturmo brigada. Turimais duomenimis, ji gavo įsakymą kirsti sieną su Ukraina. Vėliau bus pateikti tolimesni nurodymai. Desantininkų moralinė ir psichologinė būklė labai prasta. Karininkai ir kareiviai nenori atlikti rusų samdinių rolės. Daugelis pasisakė norintys nutraukti sutartį, kuri daugumai baigiasi gegužės mėnesį. Mariupolis lieka didvyriško pasipriešinimo rusams pavyzdžiu. Laikinai okupuotose Donecko ir Luhansko sričių teritorijose iš rezervininkų, pašauktų šių metų sausį ir vasarį, formuojami būriai. Rusai kuratoriai planuoja skubiai permesti kuopas prie Charkivo. Mobilizuoti vyrai reiškia stiprų nepasitenkinimą. Kijeve toliau dedamos pastangos atremti priešą. Pastarojo kareiviai apšaudo gyvenamuosius namus pietvakarinėje Ukrainos sostinės dalyje. Rusai agresyviai elgiasi ir informacinėje erdvėje – skleidžia dezinformaciją, Kremliaus propagandą. Patariama kliautis tik patikimais informacijos šaltiniais".

Baigėsi antras Rusijos ir Ukrainos pareigūnų derybų ratasRusijos ir Ukrainos pareigūnai, siekiantys susitarti dėl paliaubų, baigė derybų antrąjį ratą prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos, ketvirtadieni pranešė ukrainiečių prezidento patarėjas prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.Po taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos pareigūnų abi šalys susitarė suteikti humanitarinius koridorius civiliams evakuoti.Taip pat Ukrainos pareigūnas sakė, kad susitarimas buvo susijęs su galimomis laikinomis paliaubomis evakuacijos metu.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499440360699097088?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos nepaprastųjų situacijų ministerija praneša, kad Černičiovo apšaudymų aukų skaičius pasiekė 33. Be to, iš po griuvėsių buvo ištraukta 18 sužeistųjų. Dabar gelbėjimo darbai sustabdyti dėl naujų naujo apšaudymų.

Charkive buvo apšaudyti gyvenamieji pastatai Severnajos Saltovkos mikrorajone, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Pasak departamento, kai kurie pastatai buvo sugriauti. "70 žmonių ir 20 įrangos vienetų dalyvavo ieškant, gelbėjant žmones ir gesinant gaisrus", – nurodė departamentas. https://t.me/dsns_telegram/4217

Putinas gyrė Rusijos karius Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį Maskvoje susitiko su Nacionalinės saugumo tarybos Maskvoje atstovais. „Mes tai rodysime per televiziją“, – dar ketvirtadienio vidudienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Susitikime V. Putinas tvirtino, kad rusai ir ukrainiečiai yra „viena tauta“, tik esą ukrainiečiams yra išplaunamos smegenys, pranešė „Skynews“. Jis taip pat vėl kalbėjo savo teiginiais, kad Rusija kovoja su „neonaciais“, o civiliai naudojami kaip „žmonių skydai“. Priešingai nei sakė Ukraina, Putinas tvirtino, kad Rusijos pajėgos suteikė humanitarinius koridorius civiliams bėgti, bet Ukrainos „nacionalistai“ juos blokuoja. V. Putinas taip pat patvirtino, kad „specialioji karinė operacija“ – kaip ją vadino Rusija – planuojama. „Visi užsibrėžti tikslai yra sprendžiami arba sėkmingai pasiekiami“, – sakė V. Putinas. Jis, be to, Rusijos karius gyrė kaip didvyrius. Tass.ru skelbia, kad V. Putinas ir Saugumo tarybos nariai tylos minute pagerbė per specialią karinę operaciją Ukrainoje žuvusiuosius.

Jungtinės Tautos pateikė naujausius Ukrainoje žuvusių civilių skaičius. Anot JT, nuo invazijos pradžios Ukrainoje žuvo 249 žmonės, o 533 buvo sužeisti. Naujausiais duomenimis, 17 žuvusiųjų buvo vaikai, o 27 – moterys.JT pabrėžė, jog jų fiksuojamas žuvusiųjų skaičius gali būti mažesnis nei iš tiesų, nes taikoma griežta skaičiavimo metodika ir skaičiuojamos tik patvirtintos aukos.Ukrainos pareigūnai trečiadienį pranešė, kad žuvo 2000 civilių.

Iš žvalgybos – naujausias vertinimasJAV žvalgybos pareigūnai pateikė naujausią įvykių Ukrainoje vertinimą, pranešė „Skynews“. Mariupolio uostas vis dar yra ukrainiečių rankose, o Rusijos kariai yra prie pat pasienio miesto Charkivo, teigė JAV žvalgybos pareigūnai.Jie pridūrė, kad V. Putinas 90 proc. savo „iš anksto suplanuotos“ kovinės galios skyrė Ukrainai ir nuo konflikto pradžios paleido apie 480 raketų, kurių daugiausia buvo iš Ukrainos vidaus.Pareigūnai pažymėjo, kad padaryti daugiau palydovinių vaizdų trukdė prastas oras ir tai, kad Ukrainoje nėra JAV pajėgų.Kaip anksčiau ketvirtadienį tvirtino ir „Sky“ atstovė Deborah Haynes, JAV pareigūnai teigia, kad Chersonas, kurį užėmusi anksti rytą tvirtino Rusija, vis dar yra Ukrainos kontroliuojamas, o kovos mieste tebevyksta.Pareigūnų teigimu, prie Kijeve Rusijos pajėgos vis dar yra 25 km atstumu nuo sostinės centro, o tai, pabrėžiama, reiškia, jog kariai juda lėtai.

Kijevo priešlėktuvinė gynyba virš miesto numušė Rusijos sparnuotąją raketą, pranešama kanale „Nexta“.https://t.me/nexta_live/19424

Rusai apšaudė Černihivą: gelbėtojai rado 22 žmonių kūnus.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Valstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba.

Ochtyrkoje rusų bomba pataikė į šiluminę elektrinę, informuojama „Nexta“ kanale.https://t.me/nexta_live/19421

Prie Zaporožės atominės elektrinės kilo gaisrasĮ Enerhodarą įsiveržė rusų kolona, rašo „Nexta“. Gyventojai nufilmavo gaisrą prie Zaporožės atominės elektrinės. Girdėti oro pavojaus sirenos kauksmas.https://t.me/nexta_live/19419

Prasidėjo antrasis Ukrainos ir Rusijos pareigūnų derybų ratasPrie Baltarusijos ir Lenkijos sienos prasidėjo Ukrainos ir Rusijos pareigūnų derybos, ketvirtadienį pranešė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.M. Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti rusų ir ukrainiečių atstovai. Jis nurodė, kad į darbotvarkę įtrauktos „skubios paliaubos“ ir „humanitariniai koridoriai“ civiliams.

Mariupolio meras įspėja dėl apsiausties „kaip Leningrade“Ukrainos uostamiesčio Mariupolio meras įspėjo dėl miesto apsiausties „kaip Leningrade“. „Jie mėgina čia įvykdyti blokadą, visai kaip Leningrade“, - sakė Vadymas Boičenka ketvirtadienį apie Rusijos dalinius. Jie esą mėgina atkirsti Mariupolį nuo elektros, maisto produktų, vandens, šildymo ir infrastruktūros.„Šitie bjaurybės nerado būdų mus palaužti. Dabar jie mėgina neleisti mums atkurti elektros, vandens tiekimo ir šildymo, - kalbėjo meras. – Jie sunaikino traukinius, kad negalėtume išvežti iš miesto savo moterų, vaikų ir senyvų žmonių“. Nacių per Antrąjį pasaulinį karą vykdyta „Leningrado blokada“ pareikalavo šimtų tūkstančių žmonių gyvybių.Mariupolis, svarbus uostamiestis su 400 000 gyventojų Ukrainos pietryčiuose šiuo metu spaudžiant šalčiui neturi vandens ir elektros.

Apšaudė Vasylivkos ligoninę: žuvo 3 žmonės, sužeisti 4Vasylivkoje (Zaporožės sritis) po rusų apšaudymo žuvo trys žmonės, dar keturi buvo sužeisti.Tokie duomenys, cituojant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, buvo paskelbti Zaporožės srities karinės administracijos kanale „Telegram“, praneša „Ukrinform“.„Kovo 1 ir 2 dienomis okupantai apšaudė Vasylivkos daugiaprofilinės intensyviosios terapijos ligoninės Chirurgijos ir sanitarijos skyrius. Keturi žmonės buvo sunkiai sužeisti, trys nuo sužalojimų mirė“, – rašoma pranešime.Srities administracija teigia, kad materialinė žala didelė. Nukentėjo priimamojo, reanimacijos ir chirurgijos skyriai. Šiuo metu yra problemų, susijusių su vandens ir elektros tiekimu, šildymu.Tačiau gydytojai ir toliau teikia medicininę pagalbą Vasylivkos gyventojams.Kaip minėta anksčiau, humanitarinė pagalba Vasylivkai buvo išsiųsta ketvirtadienį. Kovos tęsiasi.Ukrainiečių kariuomenė Vasylivkos miesto apylinkėse sunaikino daugiau nei 200 vienetų rusų technikos.https://t.me/zoda_gov_ua/4901

Rusai pradėjo minuoti ChersonąApie miesto minavimą paskelbė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Genadijus Laguta, rašo „Nexta“.Pasak jo, rusai užminavo miesto centrą netoli prekybos centro „Skifija“.

Prie Odesos krantų po sprogimo nuskendo Estijos krovininis laivasPrie Ukrainos Odesos uostamiesčio po sprogimo nuskendo Estijos krovininis laivas. „Helt“ galėjo užplaukti ant minos, sakė Taline įsikūrusios operatorės „Vista Shipping Agency“ atstovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.Dviem įgulos nariams pavyko pasiekti gelbėjimo plaustą, keturi laikomi dingusiais.

JK Gynybos ministerija paviešino naują žemėlapį, kuriame matyti Rusijos pajėgų puolimo kryptys:https://twitter.com/DefenceHQ/status/1499370960973086721

Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusija gali netrukus surengti „netikros vėliavos“ operaciją – užpulti savo teritoriją ir kaltę suversti Ukrainai. Dmytro Kulebos teigimu, gauta pranešimų, kad Rusija ruošiasi surengti išpuolį savo teritorijoje ir apkaltinti Ukrainą.„Nerimą keliantys pranešimai: gali būti, kad rusai nukreipė keletą raketų paleidimo įrenginių į Rusijos pasienyje esantį Popovkos kaimelį. Žinodami barbarišką Rusijos veiksmų prigimtį, baiminamės, kad bus surengta netikros vėliavos operacija“, – sakė jis.„Netikros vėliavos“ operacijos tikslas – nuslėpti tikrąjį agresijos šaltinį, siekiant apkaltinti priešą.Kaimelis Popovka yra netoli Rusijos sienos su Ukraina.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499362826133151747

Ukraina teigia norinti susitarti dėl humanitarinių koridoriųVienas Ukrainos derybininkas ketvirtadienį teigė, kad pokalbių su Rusija metu, be kita ko, bus siekiama užtikrinti humanitarinių koridorių atidarymą.„Pradedame po dviejų valandų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ apie 14 val. Lietuvos laiku parašė ukrainiečių parlamentaras Davidas Arachamija ir pridūrė, kad „į darbotvarkę bus įtraukti humanitariniai koridoriai. Kiti klausimai priklausys nuo aplinkybių“.

Charkive per dvi kautynių dienas žuvo mažiausiai 34 civiliaiCharkivo apylinkėse per Rusijos atakas trečiadienį ir ketvirtadienį žuvo mažiausiai 34 žmonės, pranešė Ukrainos tarnybos.Regiono civilinės saugos tarnybos duomenimis, sužeisti dar 285 žmonės, tarp jų – 10 vaikų. Šios informacijos nebuvo įmanoma nepriklausomai patvirtinti.Šis antras pagal dydį Ukrainos miestas yra netoli sienos su Rusija. Jis yra Rusijos atakų taikinyje nuo invazijos pradžios vasario 24 dieną.Ukrainiečių pajėgoms prieš kelias dienas pavyko atremti pirmąjį rusų karių puolimą.Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad Charkive nėra Rusijos karių.

Irpinėje per bombardavimą žuvo vaikasIrpinėje per Rusijos karių apšaudymą žuvo vaikas.„Deja, netekome vaiko. Jis pateko į bombardavimą“, – Irpinės Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Andrejaus Levkovskio žodžius perdavė miesto meras Oleksandras Markušinas.Irpinės moterys ir vaikai bus evakuoti į Kijevą.

Nufilmavo, kaip Irpinės kariai gelbsti vietos moteris ir vaikus https://www.delfi.lt/video/uzsienis/is-sunaikintos-irpines-kariai-isgelbejo-daugiau-nei-400-moteru-ir-vaiku.d?id=89610313

Ukraina praneša, kad jos delegacija yra pakeliui į derybų su Rusija vietąUkraina ketvirtadienį pranešė, kad jos delegacija yra pakeliui į antrojo derybų rato su Rusija vietą Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje.„Esame pakeliui į derybų su Rusijos Federacija vietą. Jau esame sraigtasparniuose“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.

Rusijos karių atakos metu pažeistas Luhansko-Lisičansko-Rubižnės dujotiekis. Juo tiekiamos dujos į Lisičansko dujų skirstymo stotį. Apie tai pranešė Ukrainos dujų transportavimo sistemos spaudos tarnyba.

Nauji vaizdai iš Rusijos pajėgų užimto Ukrainos Chersono miesto:https://twitter.com/JHN95SH/status/1498985156018950146

Rusijos kariuomenė sunaikino kaimą Charkivo regione: žuvo žmonės https://www.delfi.lt/video/uzsienis/rusijos-kariuomene-atakavo-kaima-charkivo-srityje-subombarduota-bent-30-namu-zuvo-zmones.d?id=89609679

Pasirodė pirmasis vaizdo įrašas iš rusų užimto Hostomelio oro uosto. Įraše matoma sudaužyta rusų karinė technika ir garsusis Ukrainos lėktuvas An-225 Mrija. Tai buvo vienintelis didžiausio pasaulyje orlaivio egzempliorius, kuris, regis, buvo visiškai sunaikintas.https://twitter.com/ELINTNews/status/1499351053384527876

Rusijos kariai bombardavo Černihivo gyvenamąjį rajoną. https://t.me/nexta_live/19371

Dnepre 13:21 val. paskelbtas oro pavojus. Visi raginami skubėti į slėptuves.

Pietinį Ukrainos Mariupolio uostą apsupo Rusijos pajėgos, ketvirtadienį informavo vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka.„Okupantai nori jį paversti Leningradu apsiaustyje“, – sakė jis. Per dvejus metus trukusią tuometinio sovietų miesto blokadą, kurios ėmėsi nacistinė Vokietija, mirė per 1,5 mln. žmonių.Mariupolio valdžia kaltina Rusiją specialiai atakuojant pietinio Ukrainos miesto kritinės svarbos civilinę infrastruktūrą, tokiu būdu darant spaudimą gyventojams.„Vėl likome be elektros, vandens ir šildymo. Jie bando sutrikdyti maisto tiekimą, ruošiamasi blokadai – kaip senajame Leningrade“, – teigiama miesto tarybos išplatintame pranešime.Strateginės svarbos Azovo jūros uostas Mariupolis vis dar kontroliuojamas Ukrainos, tačiau jį supa Rusijos ir prorusiškos pajėgos. Ketvirtadienio rytą miestas buvo vėl apšaudytas.Maskvos gynybos ministerija ragina civilius palikti miestą vadinamuoju „žaliuoju koridoriumi“. Tik miesto meras sako, kad tai neįmanoma: „Mes net negalime iš gatvių ir namų susirinkti sužeistųjų, nes apšaudymai nesiliauja“.https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1499338468396343297

Mykolajive paskelbtas oro pavojus. Visi raginami skubėti į slėptuves.

JYSK laikinai uždaro visas 13 parduotuvių Rusijoje, skelbia „Nexta“.

Mykolajivas jau atrėmė dvi Rusijos kariuomenės atakas, žuvo 40 žmonių, pranešė Mykolajivo meras.

Poltavoje 11:41 val. paskelbtas oro pavojus. Apie tai pranešė „Ukraine NOW“.

LEGO kompanija sustabdė savo gaminių pristatymą į 81 parduotuvę Rusijoje, praneša „Nexta“.

Poltavos srityje Ukrainos kariai sunaikino Rusijos technikos kolonąŠią naktį Poltavos srities šiaurėje Ukrainos kariuomenė sunaikino rusų technikos vilkstinę. Rusų nuostoliai tikslinami.Apie tai feisbuke paskelbė Poltavos srities karinės administracijos vadovas Dmitrijus Luninas.„Aštuntoji didvyriškos kovos diena. Padėtis Poltavos srityje kontroliuojama. Šią naktį Ukrainos kariuomenė sunaikino Rusijos technikos vilkstinę regiono šiaurėje, priešo nuostoliai tikslinami“, – skelbiama D. Lunino pranešime.Poltavos regiono valstybinės administracijos vadovas savo „Telegram“ kanale paskelbė ir sudaužytos technikos vaizdo įrašą bei nuotrauką.„Visi okupantai turi suprasti vieną dalyką: kas ateis pas mus su kalaviju, nuo kalavijo ir žus. Puikus Ukrainos kariuomenės darbas regiono šiaurėje, Sumų ir Poltavos sričių pasienyje. Dar viena dalis sugadintos rusų technikos“, – prirašė prie paskelbtų vaizdų D. Luninas.Jis taip pat pažymėjo, kad Poltavos srityje ukrainiečiai ir toliau stiprina regiono gynybą, siunčia dešimtis tonų pagalbos Sumų ir Charkovo regionams, ruošia maisto produktų rezervą.https://t.me/DMYTROLUNIN/296

Rusų Su-30 buvo numuštas virš IrpinėsUkrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai virš Irpinės numušė Rusijos lėktuvą Su-30.Vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas apie tai paskelbė feisbuke.„Mes ką tik numušėme Rusijos lėktuvą Su-30 virš Irpinės. Priešlėktuvinės gynybos komplekso skaičiavimai suveikė su pagyrimu!“ – sakoma žinutėje.

„Nexta“ rašo, kad Charkive paskelbtas oro pavojus.

Pranešama, kad link Odesos juda desantinių rusų laivų grupėOdesos kryptimi iš Krymo pusiasalio juda Rusijos Juodosios jūros laivyno desantininkų grupė, kurią lydi trys desantiniai laivai ir trys raketiniai kateriai. Odesoje juos pasiruošę pasitikti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių ugnimi.Apie tai savo „Facebook“ puslapyje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba.

Kazachstanas neigia pranešimus, kad jo kariškiai siunčiami į UkrainąSocialiniuose tinkluose pasirodžiusi informacija, kad esą į Ukrainą siunčiami Kazachstano kariškiai ir technika, neatitinka tikrovės. Tai sakoma ketvirtadienį paskelbtuose oficialiuose Kazachstano gynybos ministerijos komentaruose. Žinybos atstovai paaiškino, kad sprendimą dėl šalies ginkluotųjų pajėgų siuntimo vykdyti tarptautinių įsipareigojimų priima parlamentas, remdamasis atitinkamu prezidento pasiūlymu. „Iki atitinkamo parlamento nutarimo Gynybos ministerija neturi įgaliojimų siųsti karinį kontingentą į kitas valstybes“, – teigė jie.

Charkivo centras po naktinio apšaudymohttps://twitter.com/RALee85/status/1499273571645984769?ref_src=twsrc%5Etfw

Mariupolis ir toliau nuolat atakuojamas.„Sužeistųjų negalime net išvežti iš gatvių, iš butų, nes apšaudymai nesiliauja“, – paskelbtame vaizdo įraše sako miesto meras.Rusijos gynybos ministerija paragino civilius palikti miestą vadinamuoju „žaliuoju koridoriumi“.Šiandien prorusiškų sukilėlių atstovas pareiškė, kad jie pradės „tikslinius smūgius“ prieš miestą, jei Ukrainos pajėgos nepasiduos.

Nufilmavo sprogimo pasekmes Irpinėje. https://t.me/nexta_live/19338

Tarptautinė kačių federacija uždraudė Rusijos katėms dalyvauti parodose.

Černihivo naftos bazėje kilo gaisras Kaip „Telegram“ praneša kanalas „Nexta“, gaisras kilo, kai apšaudymo metu sviedinys pataikė į dyzelinio kuro bakus. https://t.me/nexta_live/19330?single

Vokietijos vyriausybė ketina patiekti Ukrainai 2 700 zenitinių raketų „Strela“. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra DPA, remdamasi šaltiniais VFR ekonomikos ministerijoje. Agentūros žiniomis, ministerija leido nugabenti ukrainiečiams 2 700 dar Sovietų Sąjungoje pagamintų zenitinių raketų „Strela“ iš buvusių Rytų Vokietijos ginkluotųjų pajėgų atsargų. DPA pažymi, kad VFR gynybos ministerija jau kelias dienas tikrina, ar galima papildomai tiekti ginkluotę Ukrainai.

Kijeve vėl paskelbtas oro pavojusKijeve 7.32 vėl nuaidėjo oro pavojaus signalas. Tai jau ketvirtas kartas po nakties.Kijevo miesto valstybės administracija apie tai pranešė per „Telegram“ kanale.„Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų skubiai vykti į civilinės saugos slėptuves“, – rašoma pranešime.Naktį rusų kariai vėl apšaudė sostinę. Mažiausiai keturi sprogimai pasigirdo miesto centre, įskaitant metro zoną „Tautų draugystė“.

Indija neigia Maskvos pareiškimus apie Ukrainoje įkaitais laikomus indų studentusNaujasis Delis ketvirtadienį paneigė Rusijos pareiškimus, kad Ukraina Charkive laiko įkaitais indų studentų, ir padėkojo Ukrainai už jos pagalbą vykdant evakuaciją iš šio bombarduojamo miesto.„Atkreipiame dėmesį, kad bendradarbiaujant Ukrainos pareigūnams daug studentų vakar išvyko iš Charkivo“, – sakė Indijos Užsienio reikalų ministerijos atstovas Arindamas Bagchi.„Negavome jokių pranešimų apie jokias įkaitų situacijas, susijusias su kokiais nors studentais“, – priduriama jo pareiškime.

Į Baltarusijos ligoninę vežami sužeisti rusų kariaiBaltarusijoje antradienio vakarą septynių autobuso dydžio Rusijos kariuomenės greitosios pagalbos automobilių kolona nusidriekė prie pagrindinės ligoninės, esančios už 48 km nuo sienos su Ukraina, galinio įėjimo.Automobiliai, kurių langai buvo aklinai uždangstyti pilkomis užuolaidomis, atgabeno iš fronto sužeistuosius.Vietos gyventojai ir gydytojai sakė, kad pastarosiomis dienomis čia nenutrūkstamu srautu važiuoja mašinos su rusų kariais, sužeistais per mūšius aplink Ukrainos sostinę Kijevą, kur rusų puolimas įstrigo dėl įnirtingo ukrainiečių pasipriešinimo.Ligoninės, esančios Baltarusijos pietrytinėje Gomelio srityje, kuri tapo vienu iš Rusijos puolimo placdarmų, medikė sakė, kad sužeistus rusų karius pradėta vežti pirmadienį.„Tikiuosi, jie manęs neuždarys į kalėjimą už tai, kad tai pasakoju“, – sakė ji.

Didelis Japonijos prekybos centras „Don Quijote“ ketina sudaryti sąlygas gyventi šalyje maždaug šimtui pabėgėlių ukrainiečių šeimų. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Kyodo“.Tinklo vadovybė planuoja padėti ukrainiečiams apgyvendinimo ir įdarbinimo klausimais.

Zelenskis: Ukraina sužlugdė „niekšiškus“ Rusijos planusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo šalis sužlugdė „niekšiškus“ Rusijos planus, ir sakė besididžiuojantis „herojišku“ pasipriešinimu Maskvos invazijai.„Esame tauta, kuri per savaitę sulaužė priešo planus. Ilgus metus kurtus planus – niekšiškai, su neapykanta mūsų šaliai, mūsų žmonėms“, – sakė V. Zelenskis vaizdo įraše, paskelbtame „Telegram“ platformoje.

Zelenskis įvardijo naują žuvusių Rusijos kareivių skaičiųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per savaitę Rusijos armijos gyvosios jėgos nuostoliai pasiekė maždaug 9 tūkst. žmonių, praneša naujienų agentūra UNIAN.Valstybės vadovas naktį į ketvirtadienį pasirodžiusiame vaizdo kreipimesi pabrėžė, jog Ukrainos armija daro visa, kad galutinai palaužtų priešą.

Nepaisant masinių areštų, Sankt Peterburge tęsiasi protestai prieš invaziją į UkrainąRusijos demonstrantai vėl išėjo į Sankt Peterburgo – prezidento Vladimiro Putino gimtojo miesto – gatves protestuodami prieš invaziją į Ukrainą, rašo BBC.Kaip ir ankstesnėmis dienomis, juos pasitiko gausus policijos būrys – prieš riaušes kovojantys pareigūnai išvaikė protestuotojus ir dešimtis suėmė. Per pastarąsias kelias dienas buvo suimta šimtai demonstrantų.

V. Zelenskis kalbėjosi su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau ir padėkojo jam už „lyderystę įvedant sankcijas Rusijai“.„Pabrėžiau būtinybę plėsti ribojančias priemones, – sakė jis. – Civilių gyventojų bombardavimas Ukrainoje turi būti nedelsiant sustabdytas.“

Ispanijos vyriausybė nusiųs Ukrainai puolamosios ginkluotės partiją, kurioje bus ir daugiau kaip tūkstantis granatsvaidžių bei kulkosvaidžių ir šimtai tūkstančių šovinių šaulių ginklams.

Vietos pareigūnai: Rusijos pajėgos užėmė ChersonąRusijos pajėgos užėmė Ukrainos pietinį Chersono miestą, trečiadienį patvirtino vietos pareigūnai.Tai yra pirmas didelis miestas, kritęs nuo Maskvos įsiveržimo pradžios prieš savaitę.„(Rusų) okupantai yra visose miesto vietose ir yra labai pavojingi“, – vėlai trečiadienį susirašinėjimo platformoje „Telegram“ parašė regiono administracijos vadovas Henadijus Lachuta.

Sankcijos Rusijai gali būti peržiūrėtos, „kad nebūtų nutekėjimų“JAV Iždo sekretorė Janet Yellen žada peržiūrėti sankcijas Rusijai, kad būtų užpildytos spragos, informuoja „Guardian“. Anot jos, šiuo metu finansinės sankcijos Rusijos centriniam bankui, komerciniams bankams, turtingam šalies elitui turėjo reikšmingą poveikį, tą atspindi staigus rublio kurso kritimas. „Rusija vis labiau tampa ekonominesala. Mes ir toliau žiūrėsime, kaip veikia sankcijos, ar nėra nutekėjimų, ir turėsime galimybę juos pašalinti“, – Čikagos ukrainiečių bendruomenei kalbėjo J. Yellen.Paklausta, ar galimos sankcijos Rusijos naftos ir dujų eksportui pažaboti, ji atsakė, kad neatsisakoma nieko, tačiau kol kas JAV nesiėmė šio žingsnio, kad apsaugotų amerikiečius, europiečius, ir kitus žmones visame pasaulyje nuo „baudžiančių pasekmių“.Iždo sekretorė vertina, kad įvestos sankcijos apribojo 80 proc. Rusijos bankinio sektoriaus turto ir imobilizavo pusę Rusijos centrinio banko turto.

Nakties svarbiausių įvykių santraukaKijeve nugriaudėjo mažiausiai keturi dideli sprogimai, socialiniuose tinkluose apstu filmuotos medžiagos, kurioje naktinį dangų apšviečia ugnies kamuolys.Tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje pradėjo tyrimą dėl įtariamų Rusijos karo nusikaltimų.Jungtinės Tautos skaičiuoja, kad pabėgėlių skaičius nuo karo Ukrainoje pasiekė milijoną.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasidalijo kalba, kuriame ragina daryti viską, ką gali, kad pasipriešintų Rusijos okupacijai.Didžiulė Rusijos šarvuotos technikos kolona, panašu, įstrigo pakeliui į Kijevą.Liudininkų teigimu, Rusijos artilerija darosi agresyvesnė: apšaudo miestus, bombardavimų padaugėjo, įnirtingos kovos tęsiasi. Dešimtys civilių nepatvirtintais duomenimis žuvo Charkive, antrame pagal dydį Ukrainos mieste. O Černigove dvi sparnuotosios raketos, anot Ukrainos pareigūnų, pataikė į ligoninę.Mariupolis apsuptas, Chersonas taipogi - pastarojo miesto meras teigė, kad Rusijos kariai įžengė į miestą, buvo pasirodę vertinimų, kad jį kontroliuoja rusai.

Rusų kariuomenė žada Kijevo gyventojams „saugų pasitraukimą“Rusų okupacinės pajėgos leis Kijevo gyventojams saugiai išvykti iš sostinės Vasylkivo kryptimi, per Rusijos telviziją patikino generolas Igoris Konašenkovas.„Nebus jokių kliūčių iš Rusijos kariuomenės norint išvykti civiliams“, – per „Rossija24“ kalbėjo jis. Tai antras kartas, kai Rusija leidžia civiliams evakuotis iš Kijevo, vertina BBC.Tačiau Vasylkivo miestas taipogi patiria smarkų Rusijos pajėgų bombardavimą.

BBC: Rusijos mokslininkai smerkia „beprasmę invaziją“Tūkstančiai Rusijos mokslininkų ir mokslo žurnalistų pasirašė bendrą protesto pareiškimą prieš „nesąžiningą ir beprasmišką“ invaziją į Ukrainą.Internete pareiškimą rusų kalba pradžioje paskelbė naujienų organizacija TRV Science. Pareiškimą pasirašė daugiausiai pasiekę rusų mokslininkai, tarp jų yra 25 Rusijos mokslų akademijos nariai.Teigiama, kad kaltė dėl naujo karo Europoje pradžios tenka vien tik Rusijai, cituoja BBC.„Mes reikalaujame nedelsiant stabdyti visas karines operacijas, nukreiptas prieš Ukrainą“, – teigiama pareiškime.Mokslininkai teigia, kad Rusijos veiksmai ir to pasekmės, virtusios sankcijomis iš kitų šalių, reiškia, kad šalis pasmerkė save tarptautinei izoliacijai.„Tai reiškia, kad mes, mokslininkai, nebegalėsime normaliai dirbti savo darbo. Mokslinių tyrimų atlikimas neįsivaizduojamas be visapusiško bendradarbiavimo su kolegomis iš kitų šalių“, – piktinasi mokslininkai.

Ukrainiečių gynybos ministras: laikas padidinti spaudimą iniciatyvą praradusiam priešui Ukrainos krašto apsaugos ministras Oleksijus Reznikovas patikina, kad kariuomenė sėkmingai tvarkosi su rusų okupantų atakomis, todėl metas padidinti spaudimą priešui. Įrašu feisbuke pasidalijo gynybos ministerija: „Mieli ukrainiečiai. 160 valandų gynybos. Rusija nesugeba su tuo susitvarkyti ir pradeda pripažinti nuostolius. Tai atsitiko dėl mūsų gynėjų ir informacinio fronto karių heroiškumo, jie pralaužė informacinę blokadą. Dabar metas padidinti spaudimą priešui, kuris prarado iniciatyvą. Dabar metas pereiti prie visiško pasipriešinimo! Mūsų ginkluotosios pajėgos sėkmingai atremia rusų okupantų puolimus. Mūsų specialios paskirties Specialiųjų operacijų pajėgų daliniai, Ukrainos saugumo tarnybos ir VYriausiosios Žvalgybos direktorato padaliniai efektyviai naikina judančius Rusijos karius. Kviečiu piliečius esančius laikinai priešo užgrobtose teritorijose. Su jūsų pagalba mūsų ginkluotosios pajėgos nugalės priešą ir išvarys okupantus. Būtina atimti iš priešo palaikymą iš užnugario. Nepulkite tankų. Nebent labai norite. Naikinkite galines kolonas. Jos seka šarvuočių kolonas. Jei priešas liks be kuro, amunicijos, maisto, inžinerijos ir remonto paramos, jis bus apgailėtinas. Medžiotojai. Jėgeriai. Miškininkai. Jūs žinote kiekvieną kelią savo žemėje. Dabar jūsų laikas. Priešas turi patirti, kad kiekvienas nekviestas žingsnis Ukrainos žemėje gali būti paskutinis žingsnis. Priešas gali turėti tik vieną motyvaciją – kuo greičiau bėgti iš mūsų žemės. Šlovė Ukrainai!“ https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/267821568863636&show_text=true&width=500

SWIFT bankinių pranešimų sistema planuoja atjungti 7 Rusijos bankus nuo kovo 12-os dienos, pranešė BBC.

Rusijos okupantų antskrydžiai smogė mažiausiai trims mokykloms, katedrai ir parduotuvėms Charkove Remiantis socialiniuose tinkluose pateikiamais vaizdo įrašais, nuo antskrydžių nukentėjo mažiausiai trys mokyklos Charkove, rašo CNN, patikrinusi geografines vietoves ir patvirtinusi įrašų autentiškumą. Viena iš mokyklų yra Saltivkoje, kitos dvi – maždaug už kilometro nuo pramonės rajono miesto Pietryčiuose. Pamokos nutrauktos prasidėjus Rusijos invazijai, kol kas nėra aišku, ar buvo aukų. Taip pat nukentėjo ir katedra bei parduotuvės, atskleidžia kiti vaizdo įrašai. Charkovo Ėmimo į Dangų katedroje apstu įrėmintų meno kūrinių ir kitų vertingų objektų, tačiau jie išdaužyti į šipulius per sprogimą. šalia esančiame miesto tarybos pastate.

Sprogimus Kijeve užfiksavo CBS NEWS kamera Kijeve pranešama apie tolesnius Rusijos antskrydžius ir bombardavimą. Skelbiama, kad mažiausiai keturi sprogimai Ukrainos sostinėje nugriaudėjo iki 3 val. nakties, iš jų du – fiksuoti miesto centre, dar du - netoli metro stoties. Sprogimus užfiksavo CBS NEWS iškart po tiesioginio eterio. https://twitter.com/redmanjustine/status/1499180156325445640?ref_src=twsrc%5Etfw

Kinija prašė Rusijos atidėti invaziją iki Olimpinių žaidynių pabaigos, rodo žvalgybos duomenysVakarų žvalgybos ataskaitoje nurodoma, jog Kinijos pareigūnai vasario pradžioje prašė aukšto rango Rusijos pareigūnų palaukti, kol pasibaigs Pekino olimpinės žaidynės, nepradėti invazijos, trečiadienį pranešė JAV pareigūnai.Kaip rašo CNN, pareigūnai mano, kad ataskaita patikima, tačiau detalės gali būti interpretuojamos skirtingai. Nurodoma, kad prašymas buvo pateiktas tuo metu, kai Vladimiras Putinas lankėsi Pekine per Olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją, kuomet susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Iš ataskaitos nėra aišku, ar klausimas buvo aptartas tiesiogiai tarp valstybių vadovų.Vakarų valstybių žvalgyba ir anksčiau buvo pranešusi stebėjimais grįstas įžvalgas, kad V. Putinas invaziją gali atidėti iki olimpiados pabaigos, kad nesupykdytų Kinijos.Po Putino ir Xi Jinpingo susitikimo Maskva ir Pekinas paskelbė bendrą pranešimą, kur deklaruojama, kad jų partnerystei „nėra ribų“, o NATO plėtra buvo pasmerkta. Dabar toks argumentas naudojamas kaip V. Putino pagrindas atakai.Kinijos ambasados Vašingtone atstovas spaudai Liu Pengyu tikino, kad ataskaitose pateikiami teiginiai yra spėlionės, neturinčios jokio pagrindo ir yra skirtos Kinijai kaltinti ar šmeižti.

JAV prezidento Joe Bideno administracija svarsto būdus, kaip sumažinti Rusiškos naftos vartojimą, kad nubaustų Maskvą už Ukrainos užpuolimą, trečiadienį CNN tvirtino Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Daleepas Singhas.

Pabėgėlių nuo karo skaičius pasiekė vieną milijonąJungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūra pranešė, kad nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios, iš šalies pasitraukė milijonas žmonių. Tai didžiausia pabėgėlių krizė šiame amžiuje, rašo „Sky News“.

Mariupolyje pranešama apie apgadintą energetikos infrastruktūrąPer Rusijos antskrydžius Mariupolyje smarkiai sutrikdytas energijos ir vandens tiekimas, naujienų agentūrai UNIAN trečiadienį sakė miesto meras Vadymas Boičenko, rašo ELTA.Pasak jo, trečiadienis buvo sunkiausia karo diena iki šiol. Jis pažymėjo, kad daugelis iš 440 tūkst. miesto gyventojų šiuo metu neturi vandens, šildymo ar elektros tiekimo.„Rytoj mūsų komunalinių paslaugų įmonės imsis kritinės infrastruktūros atstatymo darbų“, – pridūrė meras.Remiantis valdžios institucijomis, per antskrydžius Mariupolyje jau žuvo daugiau kaip 130 žmonių. Šios informacijos nebuvo įmanoma nepriklausomai patvirtinti.Mariupolis išsidėstęs netoli separatistinių teritorijų ir šiuo metu yra paskutinis Ukrainos vyriausybės kontroliuojamas didelis uostas prie Azovo jūros.

Sankt Peterburgo policija sulaikė bent 350 protestuotojųAntrame didžiausiame Rusijos mieste, Sankt Peterburge, toliau vyksta protestai prie Rusijos pradėtą karą, o policija sulaikė bent 350 protestuotojų, vietos stebėjimo svetainės OVD-Info duomenimis dalijasi CNN. Ši svetainė skaičiuoja, kad per antikarinius protestus nuo praėjusio ketvirtadienio Rusijoje buvo sulaikyta mažiausiai 7615 žmonių.https://twitter.com/AfricaUnitNow/status/1499153360573841413?ref_src=twsrc%5Etfw

Dalijamasi sprogimo Kijeve vaizdais: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1499173953486655492?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Ukrainos herojaus“ titulą suteikė 15-ai gynėjų. Daugumai – po mirties.

„Unian“ po apšaudymo Iziumo mieste žuvo žmoniųCharkovo regione Iziumo miestas buvo apšaudytas, to pasekmės – 6 privačiame name gyvenę žmonės žuvo, tarp jų du vaikai. Tai nepriklausomų šaltinių nepatikrinta informacija.Iziumo mero pavaduotojas Vladimiras Matsokinas, kaip cituoja portalas „Unian“, paaiškino, jog smogta daugiaaukščiam pastatui ir nuosavam namui.

Oro antskrydžių perspėjimai vėl skamba Kijeve, praneša vietos žiniasklaida, gyventojams nurodoma slėptis.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1499178314069643270?ref_src=twsrc%5Etfw

Per Kijevo televizijos bokšto ataką žuvo operatorius: ragina apsaugoti žurnalistusKovo 1 dieną, Rusijai atakuojant Kijevo televizijos bokštą, tarp 5 žuvusių civilių buvo ir televizijos operatorius.„Nustokite taikytis į žiniasklaidą“, – savo kreipimąsi išplatino Žurnalistų apsaugos komitetas. Jis taip pat paragino visas konflikto šalis saugoti vietinius ir tarptautinius žurnalistus.https://twitter.com/pressfreedom/status/1499111765069729797?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevo metro glaudžiasi 15 tūkstančių žmoniųUž Kijevo miesto metro atsakingas pareigūnas skaičiuoja, kad prieglobsčiu tuneliai yra tapę maždaug 15-ai tūkstančių žmonių, rašo BBC. Vertinama, kad po žeme gali tilpti slėptis iki 100 tūkst. asmenų. Pabrėžiama, kad sistemoje funkcionuoja vandens tiekimas, tualetas, tiekiamas maistas ir vaistai.„Daugelis žmonių neturi kur eiti. Keli metrai žemės ir antklodė tapo jų vieninteliais namais“, – teigia Ukrainos tarnybos atstovas Viktoras Brahinskis ir kvietė prisidėti aukomis: šiltais drabužiais, maistu, parama, ypač moterims su mažais vaikais, senjorams.

Rusijos neliko populiariuose akcijų indeksuoseRusija pašalinta iš indeksų, kuriuos seka pasaulio fondų valdytojai ir kiti investuotojai, pranešė MSCI, pripažinusi šią valstybę nebetinkama investuoti. Tai nulems tolesnį Rusijos aktyvų išpardavimą, kadangi kai kurių fondų taisyklės numato „automatinį“ indeksų sekimą. Akcijų pardavimą apsunkina tai, kad Rusija savo akcijų biržą uždariusi jau visą savaitę.

Kijevo centre - sprogimai01.40 val. Kijevo centre nugriaudėjo galingi sprogimai, praneša „Unian“. Jie girdimi skirtinguose sostinės rajonuose, taipogi ir šalia metro. Mieste skamba pavojaus sirenos, visiems gyventojams liepta slėptis slėptuvėse.

JT užfiksavo 752 civilių aukas UkrainojeJungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje nukentėjo 752 civiliai. JT informuoja, kad iki kovo 1 dienos vidurnakčio JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) buvo fiksavęs 227 žuvusiuosius, iš kurių 15 buvo jaunesni nei 18 metų, ir 525 buvo sužeisti, rašo CNN.

Rusų milijardierių superjachtos pastebėtos MaldyvuoseMažiausiai penkios didžiulės jachtos, priklausančios rusų milijardieriams, trečiadienį buvo Maldyvuose, rodo laivų sekimo platformos. Kaip rašo „Sky News“, Indijos vandenyne esantis salynas nėra sudaręs ekstradicijos sutarties su JAV. Laivai prie Šri Lankos krantų patraukė nedelsiant po to, kai Rusijai dėl invazijos į Ukrainą buvo įvestos sankcijos. Prie Maldyvų pastebėta „Clio“ jachta, priklausanti Olegui Deripaskai, aliuminio giganto „Rusal“ savininkui, taip pat „Titanas“, priklausantis Aleksandrui Abramovui, plieno gamintojo „Evraz“ bendraįkūrėjui.

Mes juos sustabdėme: naujausia Volodymyro Zelenskio kalbaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausioje kalboje, pasidalintoje feisbuke, teigia, kad ne tik kariuomenė ar pareigūnai, bet net ir paprasti piliečiai kasideną Rusijos kareivius ima nelaisvėn.„Esame žmonės, kurie sulaužė priešo planus per savaitę. Planus, kurie buvo kurpiami daugelį metų. Tvirtai, apgalvotai, su neapykanta mūsų šaliai, mūsų žmonėms, ar bet kokiems žmonėms, kurie yra laisvi ir turi širdį. Bet mes juos sustabdėme ir sumušame“, – prezidentą cituoja „Unian“.

„Uber“ bėgantiems nuo karo Ukrainoje siūlo neribotas nemokamas keliones nuo Ukrainos sienos į Lenkijos miestus.

77 metų menininkė ir aktyvistė Jelena Osipova buvo sulaikyta, nes Sankt Peterburge protestavo prieš karą UkrainojeTūkstančiai žmonių Rusijos miestuose nepaiso policijos grasinimų ir protestuoja prieš invaziją į Ukrainą, rašo „Guardian“. Rusijos institucijos to netoleruoja ir toliau baudžia gyventojus baudomis, areštais, už tai gresia ir įkalinimas. https://twitter.com/NataliHryhoras/status/1499126281207750659?ref_src=twsrc%5Etfw

Charkove žuvo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narėEuropos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad per apšaudymą šiaurės rytuose esančiame Ukrainos mieste Charkove žuvo specialios stebėjimo misijos narė Maryna Fenina, nurodoma, kad ji mirė „gabendama maisto atsargas savo šeimai mieste, kuris tapo karo zona“, rašo „Sky News“.

Tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje patvirtino, kad pradeda tyrimą dėl situacijos Ukrainoje. Teismo pranešime prokuroras Karimas AA Khanas teigia vasario 28 dieną paskelbęs savo sprendimą prašyti leidimo pradėti tyrimą, cituoja „Guardian“. „Mūsų darbas renkant įrodymus jau prasidėjo“, – nurodė prokuroras. Paaiškinama, kad kreipėsi 39 valstybės.

Pasaulio bankas nutraukia visus savo projektus Rusijoje ir BaltarusijojePasaulio bankas trečiadienį paskelbė dėl invazijos į Ukrainą nutraukiantis visus savo aktyvius projektus Rusijoje ir Baltarusijoje, praneša ELTA.Bankas nurodė, kad „nedelsdamas sustabdė visas savo programas Rusijoje ir Baltarusijoje“ ir to priežastimi įvardijo „priešiškus veiksmus prieš Ukrainos žmones“.Ši finansų institucija finansuoja infrastruktūros projektus ir konsultuoja politikos klausimais, tačiau „Rusijoje nėra patvirtinusi jokių naujų paskolų ar investicijų nuo 2014 metų. Nuo 2020-ųjų vidurio jokių naujų paskolų nesuteikta ir Baltarusijai“.Remiantis jo internetine svetaine, bankas Baltarusijoje turi 11 aktyvių projektų, kurių bendra vertė siekia 1,2 mlrd. dolerių (1 mlrd. eurų). Jų centre – energetika, švietimas, transportas ir atsakas į COVID-19 pandemiją.Tuo metu Rusijoje esama tik keturių projektų, kainuojančių 370 mln. dolerių, ir juose daugiausiai dėmesio skiriama politikos klausimams.

JAV „Stinger“ raketos pasiekė UkrainąJAV pristatė daugiau nei 200 „Stinger“ priešlėktuvinės gynybos raketų Ukrainai, kaip buvo numatyta 350 mln. dolerių vertės pagalbos pakete, kurį praėjusią savaitę pranešė prezidento Joe Bideno administracija, praneša NBC News. Kongreso pareigūnai nurodė, kad paramos paketą sudaro ir „Javelin“ prieštankinės raketos, amunicija, reikalinga Ukrainos kariuomenei.„Stinger“ yra artimo nuotolio gynybos priemonė, paprastai dažniau naudojama sraigtasparniams numušti, tam jos buvo naudojamos ir Afganistano kare prieš Rusiją.

Chersone pranešama, kad kontrolę perima rusaiŽiniasklaidoje skelbiami nepatvirtinti duomenys, kad Chersono miesto kontrolę perima rusų kariai. Vietinis gyventojas „Sky News“ patvirtino, kad miestą kontroliuoja rusai, tačiau informacija dar nėra patvirtinta nepriklausomai.Ukrainos kariuomenė kol kas tokius pranešimus neigia, tuo metu RUsija tvirtina, kad kontroliuoja pietinį uostą Mieste. Anksčiau miesto meras Igoris Kolykaevas tikino, kad Maskva perėmė geležinkelio stoties ir uosto kontrolę per naktį

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose apkaltino Rusiją gabenant į Ukrainą kasetinius šaudmenis ir kitus Ženevos konvencijos draudžiamus ginklus.

JT skelbia apie civilių žūtis per Rusijos invaziją į UkrainąJungtinių Tautų duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje iki šiol žuvo beveik 230 civilių, įskaitant 15 vaikų. Daugiau kaip pusė tūkstančių civilių patyrė sužeidimų.

JAV atšaukė suplanuotą tarpžemyninės balistinės raketos „Minute Man III“ bandymą, motyvuodamos sprendimą išaugusia įtampa. Pentagonas pranešė, kad testas buvo numatytas šią savaitę, tačiau norima išvengti „veiksmų, kurie būtų suprasti klaidingai“, praneša CNN.

Sprogimas netoli geležinkelio stoties KijeveNetoli Kijevo geležinkelio stoties, iš kur evakuojami žmonės, nugriaudėjo sprogimas, pažeista šildymo trasa, apgadintas pastatas. Ukrainos pusė įsitikinusi, kad tai – aviacijos smūgio pasekmė, praneša BBC, remdamasi miesto meru ir „Ukrainos geležinkeliais“. Duomenų apie galimai nukentėjusiuosius nėra.

JAV žada remti diplomatines pastangas dėl paliaubų UkrainojeJungtinės Amerikos Valstijos rems Kijevo diplomatines pastangas dėl paliaubų ir Rusijos karių išvedimo iš Ukrainos, trečiadienį pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas.

Ukrainos kariuomenė skelbia disponuojanti slaptais Rusijos dokumentais, iš kurių matyti, kad invazija į Ukrainą turėjo trukti 15 parų.

Vokietijos prezidentas kreipėsi į V. PutinąVokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris teigia, kad karas Ukrainoje yra „nepateisinamas“, ir kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, ragindamas jį skubiai nutraukti.Vokietijos prezidento teigimu, įsiveržti į mažesnę kaimyninę šalį drąsos nereikia. „Tačiau reikia drąsos šį karą nutraukti. Būtent to dabar ir reikalaujame“, – tvirtino F. W. Steinmeieris.

Maskvoje ir Sankt Peterburge – protestuotojų sulaikymaiDešimtys mitinguotojų prieš karą sulaikyti Maskvoje ir Sankt Peterburge po to, kai įkalintas Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas paragino rusus protestuoti prieš prezidento Vladimiro Putino invaziją į Ukrainą.Policija V. Putino gimtajame Sankt Peterburge smurtu išvaikė protestą ir sulaikė apie šimtą žmonių, pranešė ten buvęs AFP žurnalistas.

JAV valstybės sekretorius atvyks į Baltijos šalisJAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas artimiausiomis dienomis lankysis Belgijoje, Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Moldovoje, kad galėtų patvirtinti Vašingtono paramą Ukrainai, trečiadienį pranešė Valstybės departamentas. Jo vizitas vyks kovo 3–8 dienomis.

Čekija paskelbė nepaprastąją padėtįČekijos vyriausybė dėl pabėgėlių iš Ukrainos antplūdžio paskelbė šalyje nepaprastąją padėtį. Ši priemonė įsigalios penktadienį. Vyriausybė nuo tada galės priimti sprendimus be išankstinių konsultacijų su parlamentu.Šalis taip pat padidins savo gynybos biudžetą maždaug 1 mlrd. Čekijos kronų (39 mln. eurų).

Odesoje ir Umanėje girdėti oro pavojaus sirenų gausmas, o Kijeve nugriaudėjo stiprus sprogimas, tačiau jo tiksli vieta neaiški, trečiadienio vakarą pranešė televizija CNN.

Keturi Rusijos naikintuvai pažeidė Švedijos oro erdvę virš Baltijos jūrosŠvedų ginkluotosios pajėgos trečiadienį pranešė, kad keturi Rusijos naikintuvai įskrido į Švedijos oro erdvę į rytus nuo Gotlando salos Baltijos jūroje.„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, mes labai rimtai žiūrime į incidentą“, – sakė Švedijos oro pajėgų vadas Carlas-Johanas Edstromas, pridūręs, kad pažeidimas buvo trumpas, tačiau jam užfiksuoti buvo pakelti švedų naikintuvai.

Putinas telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeruPo invazijos į Ukrainą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėl telefonu kalbėjo su Izraelio ministru pirmininku Naftaliu Bennettu. Tai trečiadienio vakarą pranešė Kremlius. Esą buvo kalbama apie Rusijos vykdomą „specialiąją karinę operaciją“.

JAV paskelbė naujų sankcijų Baltarusijai, Rusijos gynybos sektoriuiJungtinės Valstijos trečiadienį pranešė įvedančios daugiau sankcijų dėl Maskvos karo su Ukraina, šįkart taikydamosi į Kremliaus artimą sąjungininkę Baltarusiją ir Rusijos gynybos pramonę.Baltieji rūmai atskleidė „plataus masto suvaržymus Baltarusijai, kad užgniaužtų jos technologinių prekių importą, atsakant į jos paramą“ Rusijos pradėtam karui.Be to, Vašingtonas taikys „sankcijas, nutaikytas į Rusijos gynybos sektorių“, kad „primestų reikšmingą kainą Rusijos ginkluotės vystymo ir gamybos bendrovėms“.

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose trečiadienį apkaltino Rusiją gabenant į Ukrainą kasetinius šaudmenis ir kitus pagal Ženevos konvenciją draudžiamus ginklus, Maskvai siekiant eskaluoti puolimą prieš kaimyninę valstybę.

Nuo karo pradžios Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 180 raketųPer kelias pastarąsias paras Ukrainos oro erdvę pažeidė apie 30 karinių lėktuvų, daugiausia – iš Baltarusijos pusės, jie bombardavo taikius gyventojus, informuoja unian.net.Nuo invazijos pradžios Rusijos kariai paleido į Ukrainos teritoriją daugiau nei 180 raketų, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų (UGP) štabas. Nukentėjo ne tik kariniai objektai, bet ir civilinė infrastruktūra, miestų gyvenamieji kvartalai.Pranešime rašoma, kad UGP padaliniai Mykolajive neutralizavo čia norėjusį išsilaipinti rusų desantą.Kiek anksčiau pranešta, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų būriai išlaisvino Makarovo miestą Kijevo srityje ir įsitvirtino mieste.Anot pranešimo, Kijevas toliau saugomas, toliau vyksta sistemingi koviniai veiksmai, o priešas toliau patiria karinės technikos nuostolių, netenka karių.Taip pat pranešama, kad grupės rusų kareivių ir karininkų toliau pasiduoda į nelaisvę, atsisako tęsti puolimą.Anksčiau buvo skelbiama, kad CNN duomenimis, rusų kariuomenė paleido į Ukrainos miestus daugiau nei 400 raketų.

Invaziją į Ukrainą vykdanti Rusija tildo nepriklausomą žiniasklaidąRusijos vykdomas liberalios radijo stoties ir nepriklausomo televizijos kanalo blokavimas sukrėtė likusią nepriklausomą šalies žiniasklaidą, kuriai invazija į Ukrainą atveria „antrą frontą“.

JAV šaltiniai: Ukrainos kariuomenės nuostoliai pranoksta Rusijos nuostoliusRusija neteko Ukrainoje maždaug 3–5 proc. savo tankų, orlaivių, artilerijos ir kitų karinių išteklių, o pati Ukraina neteko apie 10 proc. savo karinių pajėgumų, informavo du JAV pareigūnai, susipažinę su naujausiais žvalgybiniais duomenimis, rašoma CNN.JAV ir Vakarų pareigūnai įspėja, kad skirtumą tarp abiejų šalių karinių pajėgumų nuostolių sunku paskaičiuoti, be to, jis veikiausiai keisis – ne tik todėl, kad per beveik savaitę trunkantį karą abi šalys patiria nuostolių, bet ir todėl, kad tiek Rusijos, tiek Ukrainos karinių pajėgų ištekliai papildomi.Vis dėlto minėtas didelis skirtumas tik pabrėžia niūrias JAV ir Vakarų pareigūnų prognozes, kad, nepaisant ryžtingesnio nei tikėtasi pasipriešinimo iš Ukrainos, kuri neatiduoda rusams savo didžiųjų miestų, vis dėl to ji gali neatsilaikyti, nes Rusija perėjo į intensyvesnę puolimų fazę.JAV pareigūnų teigimu, nepaisant Vakarų pagalbos Ukrainai, Rusija vis tiek stipriai lenkia ją karine jėga. Nuo pat pradžių Maskva pasitelkė modernesnes, tikslesnes sparnuotąsias raketas, kurios daro didelę žalą Ukrainos karinei infrastruktūrai, teigė prieigą prie žvalgybinių duomenų turintis šaltinis. Tuo tarpu Ukraina toliau naudoja prieštankines raketas „Javelin“, kurios iššaunamos ant peties laikomu leistuvu.„Daug kartų kalbėjau su [JAV prezidentu Joe] Bidenu ir daug kartų sakiau – Ukraina priešinsis ir kovos stipriau nei bet kas kitas, tačiau vieni prieš Rusiją neatsilaikysime“, – antradienį interviu CNN korespondentui Matthew Chance sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

JT Generalinė Asamblėja didele balsų dauguma pasmerkė Rusijos karą prieš UkrainąJungtinių Tautų Generalinė Asamblėja trečiadienį triuškinama balsų dauguma priėmė rezoliuciją, kuria reikalaujama, kad Rusija „nedelsdama“ išvestų pajėgas iš Ukrainos.Šis žingsnis žymi griežtą tarptautinės organizacijos, kuriai yra patikėta siekti taikos ir saugumo mūsų planetoje, atkirtį Maskvos surengtai invazijai.Po ilgiau kaip dvi dienas trukusių neįprastų debatų 141 iš 193 Generalinės Asamblėjos narių savo balsais palaikė neprivalomą rezoliuciją.Kinija buvo tarp 35 susilaikiusių šalių.Prieš dokumentą balsavo tik penkios šalys – Rusija, Baltarusija, Sirija, Šiaurės Korėja ir Eritrėja.Rezoliucijoje „kuo griežčiausiai“ reiškiamas „apgailestavimas“ dėl invazijos į Ukrainą ir smerkiamas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimas paskelbti padidintą šalies branduolinių pajėgų parengtį.

Maskva pripažino 498 Rusijos karių žūtį per invaziją į UkrainąRusija trečiadienį pranešė, kad 498 jos kariai žuvo per jau beveik savaitę besitęsiančią invaziją į Ukrainą.Tai pirmasis atvejis, kai Maskva paskelbė aukų savo pajėgose skaičių nuo prezidento Vladimiro Putino sprendimo pasiųsti kariuomenę į kaimyninę provakarietišką šalį praeitą ketvirtadienį.„Vykdydami pareigą žuvo 498 Rusijos kariai“, – sakė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas vaizdo pranešime, transliuotame per valstybinę televiziją.Kariškis pridūrė, kad „1 597 mūsų draugai buvo sužeisti“.

Derybų dėl paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos naujas ratas vyks ketvirtadienįRytoj, ketvirtadienį, laukiama ukrainiečių pareigūnų atvykstant į Baltarusiją naujam derybų etapui, TASS agentūrai sakė Rusijos delegacijos vadovas.Pasak rusų pareigūnų, Rusijos kariuomenė sudarys saugų koridorių Ukrainos delegacijai.Abiejų valstybių derybininkai aptars paliaubų klausimą, skelbia „Interfax“.Tai – didelis posūkis derybose, tikėtina, kad nors ir laikinai, gali būti nutraukti išpuoliai Ukrainoje.

Ukrainos pasiuntinys prie JT kaltina Rusiją planuojant genocidąUkrainos ambasadorius prie Jungtinių Tautų apkaltino Rusiją siekiant vykdyti genocidą jo šalyje, trečiadienį sakydamas kalbą per retus Generalinės Asamblėjos debatus, praėjus beveik savaitei nuo Maskvos karinės invazijos į jo šalį pradžios.„Jie atėjo atimti iš Ukrainos pačią jos teisę egzistuoti, – ambasadorius Serhijus Kyslycia sakė Generalinei Asamblėjai prieš balsavimą dėl rezoliucijos, kuria reikalaujama, kad Rusija išvestų savo pajėgas iš Ukrainos.

Ukrainos tarnyba: nuo karo pradžios jau žuvo 21 vaikas, 55 buvo sužeistiAnksčiau Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą žuvo mažiausiai 2 000 civilių gyventojų.

Ukraina: per 1 000 užsieniečių jau prisijungė prie karo su RusijaDaugiau kaip 1 000 užsieniečių, Ukrainos duomenimis, jungiasi prie karo su Rusija. „Į Ukrainą jau atvyko savanoriai iš 16 šalių, kurie pasirengę petys petin kovoti su ukrainiečiais prieš agresorius, – žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba. – Jų skaičius jau viršijo 1 000“.

UNIAN: Ukraina pasirengusi naujoms deryboms su RusijaUkraina, naujienų agentūros „Unian“ duomenimis, pritarė naujoms deryboms su Rusija trečiadienio vakarą. Agentūra remiasi Ukrainos delegacijos vadovo Davydo Arachamijos informacija. Pokalbių vieta ir laikas nenurodytas.Kremliaus duomenimis, ir Rusijos pusė pasirengusi tolesniems pokalbiams dar trečiadienio vakarą. Pirmosios derybos pirmadienį Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje baigėsi be apčiuopiamų rezultatų.

Europos Sąjunga įvedė sankcijų 22 aukšto rango Baltarusijos kariškiams dėl Minsko suteiktos pagalbos Rusijai surengiant įsiveržimą į Ukrainą. Į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą buvo įtraukti šeši generolai ir 16 pulkininkų. Šiems asmenims buvo uždrausta atvykti į Bendriją, o jų turtas, esantis ES jurisdikcijoje, buvo įšaldytas.

Greito maisto tinklas „Burger King“ neplanuoja palikti Rusijos ir vis dar laiko ją svarbia rinka, praneša „Nexta“.

Vyriausiasis Ukrainos rabinas dramatiškai kreipėsi į Rusijos žmonesVyriausiasis Ukrainos rabinas, 57 metų Moše Reuvenas Azmanas, kuris, kaip ir milijonai žmonių, laikosi Rusijos bombarduojamame Kijeve, antradienio vakarą, praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusijos raketa pataikė į Babyn Jaro memorialą, dramatiškai kreipėsi į Rusijos žmones. Pasak rabino, jei jie nesipriešins V. Putinui, kurio įsakymu visa tai vyksta, kiekvienas iš jų taps šio nusikaltimo prieš žmoniją bendrininku. Rabinas Azmanas prisimena, kad pats užaugo Rusijoje, Leningrade, primena ir savo protėvius, kurie kovojo sovietų armijoje ir su partizanais Baltarusijoje prieš Hitlerį arba buvo nužudyti per Holokaustą.„Kijevas šiandien patyrė stipriausius išpuolius nuo pat Hitlerio invazijos 1941 m. Jei jūs čia, Vokietijoje, taip pat nedarysite visko, kad sustabdytumėte Putiną, jūs taip pat būsite bendrininkai. Už raketas, dabar krentančias ant Kijevo, buvo sumokėta pinigais, kuriuos Vokietija pervedė šiam bepročiui už gamtines dujas. Tai turi būti nedelsiant sustabdyta. Visiška ekonominė blokada. Kol rusų tauta ar jos rūmų pakalikai jo nenuvers“, – sakė jis.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino rusų vadavietę prie ČernobylioUkrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino rusų vadavietę Ditiatkų kaime prie Černobylio.Apie tai buvo pranešta per Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kanalą „Telegram“ socialiniame tinkle.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino orkų (taip ukrainiečiai pravardžiuoja rusus, - red. past.) vadavietę Ditiatkų kaime netoli Černobylio. Rytų karinės apygardos 36-osios armijos štabo viršininkas generolas majoras Sergejus Nirkovas pabėgo į Baltarusiją. O savo karius, kad sunaikintų mūsų kariuomenė“, – rašoma pranešime.Anksčiau prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pranešė, kad Ukrainos kariuomenė prarado Černobylio atominės elektrinės kontrolę. Černobylio įrenginių, izoliatoriaus ir branduolinių atliekų saugyklos būklė nežinoma.

Ukrainietis: jų tikslas palaužti mus psichologiškaiCharkive gyvenantis urkainietis „The Guardian“ pasakojo manantis, kad Rusijos tikslas palaužti gyventojus psichologiškai „Šiuo metu mes labai stengiamės laikytis. Tiesą sakant, tikras pragaras. Daug antskrydžių. Jie taikosi į gyvenamuosius namus, sveikatos priežiūros įstaigas, parkus. Aš gyvenu Charkivo centre. Vakar buvo antskrydžių, slėpėmės miegamajame, nes tai saugiausia patalpa namuose. Rusai į miestą įžengė prieš kelias dienas, bet mūsų armija juos sunaikino. Dabar mus atakuoja iš išorės. Vakar norėjau eiti prisipilti butelių vandens, bet nepavyko – per antskrydžius žūsta žmonės. Laimei, yra socialinių tarnybų, jos padeda apsirūpinti vandeniu ir maistu. Manau, kad dabar jų tikslas palaužti mus psichologiškai. Nori, kad paliktume miestą. Tai teroro taktika, kokią matėme Čečėnijoje ir Afganistane. Tik mūsų kariuomenė mus apsaugos. Žmonės nepasiduos“, – kalbėjo 27 metų programuotojas.

Ukrainos tarnyba: kare jau žuvo mažiausiai 2 000 civilių gyventojųUkrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba teigia, kad nuo praėjusios savaitės, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, žuvo mažiausiai 2 000 civilių gyventojų.Tarp žuvusiųjų – 10 gelbėjimo tarnybų darbuotojų, sakoma jos „Facebook“ žinutėje.Anksčiau Jungtinės Tautos kalbėjo apie 142 civilių mirtis.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį įsakė surengti invaziją į Ukrainą, dėl kurios ilgai buvo baimintasi.Nuo to laiko užgesinta daugiau kaip 400 gaisrų, kuriuos sukėlė „priešo ugnis“, sakoma pranešime. Gelbėjimo tarnyba taip pat pranešė, kad 500 žmonių buvo išgabenti į saugią vietą.Kalbėdama apie tebesitęsiančius išpuolius, tarnyba perspėjo, kad „kiekviena valanda kainuoja mūsų vaikų, moterų ir gynėjų gyvybes“.

„YouTube“ daugiau nei 70 šalių užblokavo propagandinius Rusijos televizijos kanalus NTV, praneša „Nexta“.

Borisas Johnsonas: Putino režimas įvykdė karo nusikaltimųJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas trečiadienį pavadino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu dėl civilių taikinių bombardavimų Ukrainoje.„Ką jau matėme iš Vladimiro Putino režimo – kad jie jau mėto sprogmenis ant nekaltų civilių – mano požiūriu, jau visiškai atitinka karo nusikaltimą“, – premjeras sakė parlamentui.

Ukrainiečiai Kijevo srityje sunaikino rusų lėktuvą SU-30Kijevo srityje Ukrainos Nacionalinės gvardijos kariai kartu su sunaikino rusų lėktuvą SU-30.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos spaudos tarnyba.„Iš karto meistriškai suveikė 2 priešlėktuvinės artilerijos gvardiečiai.Tai įvyko vakare, kai priešas bandė surengti oro antskrydį virš taikių miestelių netoli sostinės. Priešlėktuvinės artilerijos įgula sudavė triuškinantį smūgį priešo lėktuvui, o Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos padaliniai jį pribaigė panaudoję zenitinį raketų kompleksą „Buk M-1“. Priešas nepraeis nei sausuma, nei iš jūros, nei dangumi“, – rašoma pranešime.

Ukrainos pasieniečiai sulaikė 60 kariauti tinkamų vyrų, mėginusių palikti šalįUkrainos pasienio apsauga sulaikė daugiau kaip 60 ukrainiečių vyrų, nelegaliai mėginusių kirsti sieną su Moldova. Kariauti tinkami vyrai mėgino per Dniestro upę palikti šalį, trečiadienį pranešė institucija.Po Rusijos invazijos Ukrainoje įvedus karo padėtį, 18-60 metų vyrams uždrausta išvykti iš šalies. Prie daugelio pasienio posto dėl to vyksta emocingos išsiskyrimo scenos.Jau antradienį buvo sulaikyta ir kariuomenei perduota 16 vyrų. Jie mėgino keliais šimtais dolerių papirkti pasieniečius.Dieną prieš tai pasienio apsauga pranešė, kad nuo karo pradžios praėjusį ketvirtadienį į šalį grįžo daugiau kaip 80 000 ukrainiečių. Didžioji dalis jų yra vyrai.

Nuotraukose – rusų smarkiai apgriautas Borodiankos miestas Šiaurės Ukrainoje.https://t.me/nexta_live/19142?single

Starobilske, Luhansko srityje, vietos gyventojai užtvėrė kelią rusams ir sugiedojo Ukrainos himnąLuhansko srityje Starobilske gyventojai su nacionalinėmis geltonai mėlynomis vėliavomis užtvėrė kelią rusų technikai ir sugiedojo Ukrainos himną.Vaizdo įrašą iš įvykio vietos socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Luhansko srities karinės srities administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.Vaizdo įraše matyti daug žmonių sugiedojo himną, stovėdami kelyje priešo priešo mašinas, o paskui pradėjo šaukti: „Žudikai! Užpuolikai! Okupantai“.Rusai iš kulkosvaidžių praėjo šaydit į orą, bet žmonės nesitraukė.Gaidajus, paskelbdamas šį vaizdo įrašą, rašė: „Starobilskas. Ukrainos Luhansko sritis niekada nemaitins rusų okupanto! Pasitrauk iš mūsų žemės!“https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/343626874352873/&show_text=0&width=268

Ukrainos karinės oro pajėgos tvirtina, kad du Ukrainos MIG-29 naikintuvai pastarąsias kelias valandas virš Kijevo regiono kovojo su dviem Rusijos karo lėktuvais. „Reuters“ skelbia, kad per mūšį ore buvo sunaikinti du rusų lėktuvai ir vienas ukrainiečių naikintuvas. Kol kas neaišku, ar pareikalauta aukų.https://twitter.com/haynesdeborah/status/1498986502478610437

Sviedinys pataikė į Charkovo mokyklą.https://t.me/nexta_live/19133

"Nexta" pasidalijo apgriauto Černihivo vaizdais po apšaudymų. https://t.me/nexta_live/19128

Charkive po raketų smūgio nukentėjo ir gyvenamieji namai, praneša „Nexta“. https://t.me/nexta_live/19125

Charkive iš griuvėsių išvaduota 10 žmoniųCharkive po kovo 2 d. rytinio apšaudymo tęsiami gelbėjimo darbai.Apie tai Ukrainos Valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos puslapyje feisbuke paskelbė Charkovo srities departamento spaudos tarnybos vadovas Jevgenijus Vasilenka, praneša „Ukrinform“.„Po rytinės priešų raketos atakos Charkivo administraciniuose pastatuose tęsiasi gelbėjimo darbai. Šiuo metu iš griuvėsių išgelbėta 10 žmonių. Anksčiau žuvo keturi žmonės, buvo sužeisti devyni. 21 Valstybinės ekstremaliųjų situacijų tarnybos technika ir 90 darbuotojų dirba objekte. Darbai tęsiasi“, – pranešė J. Vasilenka.Kaip skelbta anksčiau, Charkive per rusų apšaudymą nukentėjo I. Kožedubo vardu pavadintas Nacionalinis oro pajėgų universitetas.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/353936256623341/&show_text=0&width=560

Charkive rusai griauna istorinį miesto tarybos pastatą, praneša „Nexta“.https://t.me/nexta_live/19116

Sprogimas Charkivo televizijos bokšto rajone nugriaudėjo sprogimas. https://t.me/nexta_live/19114

Ukrainos geležinkeliai kreipėsi į Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą prašydami suteikti „žaliąjį koridorių“ Donecko srities Volnovachos gyventojams evakuoti. Bendrovė teigia, kad miestas išgyvena humanitarinę katastrofą: po kelias dienas trukusio bombardavimo jį apsupo Rusijos kariai ir dabar į Volnovachą nebegalima pristatyti maisto, vandens ir vaistų.

„Nexta“ šaltiniai informuoja apie Baltarusijos teritorijoje planuojamą provokaciją. Šaltinių teigimu, rusijos karinės pajėgos, persirengusios Ukrainos karinėmis uniformomis, ketina inscenizuoti ataką prieš Baltarusijos pasieniečius. Pagrindinis tikslas – įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą.https://twitter.com/nexta_tv/status/1498953145640271872

Kijeve paskelbė apie apšaudymo raketomis pavojųKijeve 12:35 val. paskelbtas oro pavojus. Kyla apšaudymo raketomis grėsmė.Apie tai Kijevo miesto valstybės administracija pranešė „Telegram“ kanale.„Raketų smūgių grėsmė! Prašome visų skubiai vykti į civilinės saugos slėptuves!“ – skelbiama žinutėje.

Kijevo meras Vitalijus Klyčko teigia, kad Rusijos pajėgos vis labiau artėja prie miesto centro. Anksčiau skelbta, kad Kijevo link juda didžiulis Rusijos transporto priemonių konvojus. Jis jau kelias dienas artėjo prie Ukrainos sostinės, tačiau vakar, esą, buvo sustojęs. V. Klyčko sako: „Mes ruošiamės ir ginsime Kijevą! Kijevas laikosi ir atsilaikys“. Antradienį Ukrainos sostinė buvo apšaudyta rusų raketomis, taikytasi į pagrindinį televizijos bokštą, žuvo mažiausiai penki žmonės.

Mykolajivas ruošiasi kovoti su rusų kariaisRusų pajėgos juda į Mykolajivą. Daugiausia tai sraigtasparniai iš Krymo, todėl miestas ruošiasi atremti priešą.Apie tai vaizdo žinutėje pareiškė Mykolajivo meras Oleksandras Senkevičius, praneša „Ukrinform“.„Situacija komplikuojasi, Rusijos okupacinės pajėgos apsupa Mykolajivą. Dabar vyksta mūšiai iš Chersono pusės ir Kalinovskio žiedo rajone. Mūsų kariai kaunasi, ruošiamės karui su priešu viduje miesto“, – pranešė meras.Meras pažymėjo, kad Rusijos kariai turi daug pneumatinių ginklų, daug sraigtasparnių artėja prie Mykolajivo iš Krymo pusės. Todėl jis paragino miesto gyventojus, kurie neprisijungę prie teritorijos gynybos, slėptis nuo galimų raketų ir oro smūgių. Mieste paskelbta komendanto valanda, apie jos pabaigą bus pranešta vėliau.O. Senkevičius ragino visus, galinčius paimti į rankas ginklą, prisijungti prie miesto gynybos.

Ukrainos vyriausiasis rabinas Mošė Azmanas kreipėsi į Rusijos, vykdančios „denacifikacijos specialią operaciją“ gyventojus, ragindamas rusus netylėti, sustabdyti karą, o tuos, kurie tylės – prakeikė.https://twitter.com/Natsecjeff/status/1498961914684223490

Kremlius: Rusija „pasirengusi“ tęsti pokalbius su Ukraina Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusijos delegacija pasirengusi tęsti taikos derybas su Ukraina, Maskvai septintą dieną tęsiant invaziją į šią provakarietišką šalį.„Mūsų delegacija bus pasirengusi tęsti derybas“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad Maskvos delegacija tikisi, jog derybos bus atnaujintos trečiadienio vakarą.Jis sakė, kad prezidento Vladimiro Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis išlieka pagrindiniu Rusijos derybininku, bet nepasakė, kur vyks kitas derybų ratas.Pirmasis Rusijos ir Ukrainos delegacijų pokalbių ratas įvyko Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje, tačiau rezultatų nedavė.Praėjusį ketvirtadienį Vladimiras Putinas įsakė Rusijos kariuomenei įsiveržti į Ukrainą. V. Putinas skelbė, kad nori „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“ šalį. Nuo tada, pranešama, žuvo šimtai civilių Ukrainos gyventojų, įskaitant vaikus.

Rusų kariai užimtame Chersone toliau plėšikauja, tačiau nesugeba įveikti nei ukrainiečių pasipriešinimo, nei muzikos prekių parduotuvės durų: vaizdo įraše užfiksuota, kaip rusų karys bando peršauti muzikos prekių parduotuvės spyną ir veržtis vidun, tačiau jam nepavyksta:https://twitter.com/YWNReporter/status/1498943189138685952

Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas savo „Instagram“ paskyroje paragino kovoti prieš Rusijos sukeltą karą ir eiti į protestus. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny)

Enerhodaro gyventojai užkerta kelią rusų kariams.https://t.me/nexta_live/19080

Ukrainos šiaurės rytuose esančios Konotopo miesto meras Artiomas Semenichinas – buvęs kariškis ir 2014 m. karo Donbase dalyvis, vietos gyventojams pristatė rusų ultimatumą: arba Rusijos pajėgų apsuptas miestas pasiduoda, arba jį sulygina su žeme artilerija. Nuspręsta kariauti, bet nepasiduoti.Konotopas – strateginius kelius link Kijevo kontroliuojantis miestas, kuris dar prieš kelias dienas buvo apsuptas iš visų pusių rusų pajėgų ir vietos gyventojų dėka nepraleido pravažiuoti rusų karinei technikai.https://twitter.com/AS7404542949/status/1498945902601506817

„Telegram“ kanalas „Nexta“ pranešė, kad rusų kariai pradėjo apšaudyti Odesą. Netoli oro uosto užfiksuotas sprogimas. https://t.me/nexta_chat/2030194

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas paskelbė uždarantis laivybą Juodosios jūros šiaurės vakarų regione.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/262910039355415&show_text=true&width=500

Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkai nori pasitraukti iš Maskvos patriarchato. Apie tai jie pranešė vaizdo pranešime. Be to, dvasininkai nusprendė nebeminėti Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarcho Kirilo vardo per pamaldas.

Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka teigia, kad Rusijos pajėgos gal bandyti perimti Pietų Ukrainos branduolinę jėgainę.

Ukrainos Aukščiausioji Rada „Telegram“ kanale praneša, kad Charkive įvyko nauji sprogimai.

„Telegram“ kanalas „Nexta“ praneša, kad šiandien Maskvoje neatsidarė „Apple“ parduotuvės. https://t.me/nexta_live/19052

Urkaina: Rusija siunčia kariauti šaltkalvius ir mokytojus iš okupuotų Donecko ir Luhansko teritorijųUkrainos gynėjai paėmė įkaitais Donecko kryptimi judėjusią grupę Rusijos Federacijos suformuotų ginkluotųjų pajėgų atstovų, tarp kurių buvo okupuotų Donecko ir Luhansko teritorijų gyventojai: šaltkalviai, mokytojai, socialiniai darbuotojai.Apie tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos „Facebook“ tinkle paskelbta informacija.„Šiandien Donecko kryptimi mūsų gynėjai paėmė įkaitais grupę Rusijos Federacijos suformuotų ginkluotųjų pajėgų atstovų. Jie buvo okupuotų teritorijų gyventojai: šaltkalviai, mokytojai, socialiniai darbuotojai. Visus juos Kremliaus valdžia prievarta mobilizavo į savo kariuomenę ir šaltakraujiškai kaip patrankų mėsą išsiuntė pirmyn“, - rašo Ukrainos gynybos ministerija.Be to, žinutėje rašoma, kad antradienį „Azovo pulko kariai oriai pasitiko Razmano Kadyrovo karius Donbaso stepėse. Elitiniai Rusijos Federacijos kariai pasirodė esantys paprasčiausiu kroviniu „200“, kuriuo dabar okupantai masiškai užtvindo Ukrainą“.

Rusijos kariškiai teigia perėmę Chersono kontrolęRusijos kariuomenė trečiadienį pareiškė perėmusi pietų Ukrainos Chersono miesto kontrolę. Maskvos invazija į provakarietišką šalį tęsiasi jau septintą dieną.„Rusijos ginkluotųjų pajėgų divizijos visiškai perėmė regioninio centro Chersono kontrolę“, – per televiziją sakė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.https://t.me/nexta_chat/2027886

Trečiadienio rytą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 6000 Rusijos karių.

„Nexta“ skelbia, kad iš Charkivo evakuojami užsienio studentai.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1498909884057800705

Rusijos raketos apie 8.10 val. vietos laiku smogė policijos pastatui ir universitetui Charkive:https://twitter.com/SESU_UA/status/1498919319580905479

Charkive per pastarąsias 24 valandas 21 žmogus žuvo, dar 112 sužeista. Apie tai pranešė miesto meras.

Meras: Mariupolyje sužeista daugiau kaip 100 žmoniųPer Rusijos aviacijos antskrydžius Mariupolio uostamiestyje, esančiame pietryčių Ukrainoje, jau sužeista daugiau nei 100 gyventojų, pranešė meras Vadymas Boičenka.„Sužeistųjų civilių skaičius didėja kiekvieną dieną“, – anksti trečiadienį Ukrainos naujienų agentūrai UNIAN sakė A. Boičenka. „Šiandien mūsų ligoninėse yra 128 žmonės. Mūsų gydytojai net nebevažiuoja namo“, – pridūrė jis. Patikrinti šios informacijos nebuvo įmanoma.Mariupolis yra netoli Rytų Ukrainos separatistų rajonų ir vis dar buvo paskutinis didelis vyriausybės kontroliuojamas Azovo jūros uostas.

Charkivas trečiadienio rytą:https://twitter.com/ASLuhn/status/1498896394878341122https://twitter.com/ragipsoylu/status/1498903406857043969

Pranešama, jog Kijeve pradėjo kaukti sirenos, pranešančios apie oro reidus. https://twitter.com/haynesdeborah/status/1498895118048407552?ref_src=twsrc%5Etfw

„Skynews“ apibendrino naujausią informaciją apie karą Ukrainoje: Rusija naktį tęsė Charkivo ir Chersono puolimą, Ukrainos pareigūnai pranešė, kad pastarajame mieste šiuo metu „vyksta“ Rusijos okupacija; Charkive nusileido Rusijos desantininkai ir pradėjo karo ligoninės puolimą. Paskutinę valandą vietos policija pranešė, kad „padėtis šalia ligoninės kontroliuojama“, o apie ukrainiečių aukas nepranešama; Tuo tarpu Sumai ir Mariupolis, atrodo, laikosi prieš Rusijos invaziją; Už 15 mylių į šiaurės vakarus nuo Kijevo yra ilga Rusijos šarvuočių vilkstinė, tad panašu, jog ataka prieš Ukrainos sostinę atrodo neišvengiama. Antradienį per ataką Kijevo televizijos bokšte žuvo penki žmonės; Žitomire, šiaurės vakarų Ukrainoje, Rusijos sparnuotajai raketai pataikius į namus, žuvo keturi žmonės; JT teigia, kad mažiausiai 660 000 ukrainiečių paliko savo namus.

„Skynews“ žiniomis, per naujausią Charkivo puolimą pavyko išvengti ukrainiečių aukų. Kaip jau skelbta, Rusijos desantininkai trečiadienį paryčiais užpuolė karo ligoninę Charkive. Tačiau Charkovo srities policijos vadovas Volodymyras Tymoška dabar patvirtino, kad per susišaudymą nežuvo nė vienas Ukrainos karys. Jis sakė: „Šiuo metu situacija prie ligoninės kontroliuojama, saugumas sustiprintas“.

Dnipro mieste buvo paskelbtas perspėjimas dėl antskrydžio, praneša UNIAN.

Charkivas „sulaukė“ desantininkųBBC skelbia, jog Ukrainos kariuomenė patvirtino ankstesnius pranešimus, kad Rusijos desantininkai nusileido Charkive, siekdami užimti apgultą miestą.Pasak Ukrainos kariuomenės, ataka prasidėjo tuo metu, kai Charkive ir aplinkiniame regione pradėjo skambėti oro antskrydžių sirenos.Pareiškime priduriama, kad Rusijos kariai užpuolė regioninę karo ligoninę ir kad kovos tebevyksta.Desantininkai Charkive nusileido apie 6 val. ryte. Šis miestas buvo daugelio pastarųjų dienų smurto Ukrainoje epicentras.Antradienį Charkive žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dešimtys buvo sužeisti, pranešė pagalbos pareigūnai.Kai kurie ekspertai spėja, kad artilerijos smūgiai į gyventojus ir jų namus gali būti Rusijos pastangos susilpninti ukrainiečių ryžtą kovoti.

70 japonų prisijungė prie Ukrainos tarptautinio legiono70 japonų atsiliepė į Ukrainos kvietimą užsienio savanoriams padėti kovoti su Rusijos kariais.Prie įkurto Ukrainos tarptautinio legiono prisijungė 50 buvusių Japonijos savigynos pajėgų narių ir du Prancūzijos svetimšalių legiono veteranai, rašo dienraštis „Mainichi Shimbun“.Ukrainos ambasada Japonijoje trečiadienį pranešė, kad jai taip pat reikia savanorių, turinčių medicinos, IT, ryšių ar gaisrų gesinimo patirties.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį paragino suformuoti tarptautinį legioną.

Pasaulis palaiko Ukrainą https://twitter.com/KyivPost/status/1498824447586930691?ref_src=twsrc%5Etfw

Per karą žuvo 13 vaikųJungtinės Tautos (JT), kurias cituoja CNN, pranešė, kad per karą Ukrainoje jau žuvo mažiausiai 136 civiliai žmonės, tarp kurių yra 13 vaikų. Pasak JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovės Liz Throssell, dar 400 civilių, įskaitant 26 vaikus, buvo sužeisti.„Tai tik aukos, kurias galėjome patikrinti, o tikrasis aukų skaičius greičiausiai bus daug didesnis“, – sakė L. Throssell.Ji pridūrė, kad didžioji dalis žmonių žuvo dėl plataus smūgio ploto sprogstamųjų ginklų panaudojimo, įskaitant sunkiosios artilerijos ir daugkartinių raketų sistemų apšaudymus bei oro antskrydžius.Ukrainos vidaus reikalų ministerija dar sekmadienį pranešė apie didesnius skaičius, sakydama, kad nuo Rusijos invazijos žuvo 352 civiliai ir 1684 buvo sužeisti.

Užimtas ir Chersonas„BBC News“ savo „Telegram“ kanale skelbia, jog remiantis kai kuriais pranešimais, Rusijos kariuomenė užėmė Chersoną. Miesto meras Igoris Kolykhavas prašo centrinės valdžios ir humanitarinių organizacijų atsiųsti į miestą vaistų ir maisto, taip pat evakuoti sužeistuosius.Miesto tarybos atstovas BBC sakė, kad per kovą Chdersone žuvo ukrainiečių karių, o taip pat ir civilių žmonių.

Rusijos kariuomenė užėmė Trostjaneco miestąTrečiadienį apie 5.30 val. tai pranešė meduza.io. Pasak regiono administracijos vadovo Dmitrijaus Živitskio, trys rusų kolonos įžengė į miestą iš skirtingų pusių ir visiškai jį užėmė. Mieste, pasak D. Živickio, buvo pažeistos visos elektros linijos, sugadinti keliai.

JAV uždaro savo oro erdvę Rusijai JAV prezidentas Džo Bidenas trečiadienio naktį paskelbė, kad šalis uždaro savo oro erdvę Rusijai. Šį žingsnį jau žengė Europos Sąjunga. „Uždarysime oro erdvę visiems rusų skrydžiams, dar labiau izoliuodami Rusiją ir darydami papildomą spaudimą jų ekonomikai“, – per metinį kreipimąsi į tautą sakė Džo Bidenas.

Mariupolio meras Vadymas Bojčenka paskelbė, kad šiandien ligoninėje atsidūrė 128 žmonės, kurie nukentėjo per raketų atakas. Paskelbtame įraše meras pasakoja, kad mieste pavyko atkurti elektros ir mobiliojo ryšio tiekimą. „Tačiau šiandien sulaukėme dar vieno smūgio. Į mūsų gyvenamuosius namus šaudoma šaudmenimis ir leistos raketomis. Vėl buvo apšaudomas kairysis krantas ir Kirovo gyvenamieji rajonai“, – įraše kalbėjo miesto meras. Strategiškai rusų pajėgoms svarbus miestas laikosi prieš intensyvų rusų puolimą, tačiau yra pranešimų, kad Mariupolis jau apsuptas.

Dar vienas smūgis civiliams Antradienį po Rusijos raketų smūgio apgriauti daugiabučiai nedideliame Borodiankos miestelyje, esančio netoli Kijevo, praneša BBC. „Pažiūrėkit, kas vyksta. Jie bombarduoja viską“, – vaizdo įraše kalba griuvėsius filmuojantis vyras. https://twitter.com/bbcrussian/status/1498767980942999560?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainoje gimusi JAV Kongreso narė Victoria Spartz pareikalavo griežtesnių sankcijų Putino režimui. „Man atrodo, kad turime suprasti situaciją Ukrainoje. Tai nėra karas. Tai Ukrainos žmonių genocidas, kurį vykdo beprotis, negalintis susitaikyti su tuo, kad ukrainiečiai nenori būti Sovietų Sąjungoje. Tai yra skerdynės. O visas laisvasis pasaulis tiesiog stovi ir žiūri. Sakau tiesiai: jis nužudys visus, ką tik galės, jei mes nieko nedarysime“, – kalbėjo V. Spartz.

Charkive - mūšiai Rusų pajėgos įsiveržė į Charkivą, ukrainiečių kariai bando atremti puolimą, praneša naujienų agentūra UNIAN. Pasak pranešimo, rusai atakuoja karinės medicinos centrą šiaurinėje miesto dalyje. Antras pagal dydį Ukrainos miestas, esantis šalia sienos su Rusija, smarkiai bombarduojamas ir puolamas jau ne pirmą dieną, per atakas nukentėjo bei žuvo ir civiliai. Pagal pranešimus, intensyvus miesto bombardavimas vyksta ir šiąnakt.

Rusija šalyje siekia uždrausti „Wikipedia“ Rusijos ryšių reguliavimo tarnyba „Roskomnadzor“ kreipėsi į prokuratūrą grasindami užblokuoti rusišką „Wikipedia“ versiją. Tokį žingsnį cenzoriai žengė dėl karo Ukrainoje pateikimo „Wikipedia“, kuris nurodo, kad per ataką žuvo tiek rusų kariai, tiek ukrainiečių civiliai, įskaitant vaikus. „Roskomnadzor“ tai įvardina kaip neteisėtai platinamą informaciją.

Rusų pajėgos apšaudė ir mirtinai sužeidė automobiliu į Kijevą važiavusią medikę Mariną Kalabinoi, skelbia Ukrainos sveikatos apsaugos ministras Viktoras Lyashko. Pasak jo, anesteziologe dirbanti moteris vežė į ligoninę sužeistą sūnėną, kai rusų pajėgos apšaudė jos automobilį. „Tai yra nežmoniška, jie teroristai ir tikrai neturėtų likti nenubausti. Mes jums neatleisime“, – feisbuke rašė V. Lyashko.

Jungtinės Amerikos Valstijos planuoja artimiausiu metu uždrausti Rusijos avialinijos įskristi į jų oro erdvę, skelbia „Wall Street Journal“. Pasak dienraščio šaltinių, sprendimas gali būti priimtas per artimiausią parą.

Žitomyre po raketos smūgio į gyvenamuosius pastatus aukų skaičius išaugo iki 4 žmonių, tarp jų - vaikas. Kaip praneša Ukrainos vidaus reikalų ministro padarėjas Antonas Gerashchenko, greičiausiai buvo taikytasi į netoliese esančia oro pajėgų bazę. Tikėtina, kad atakuota Rusijos sparnuotaja raketa „Kalibr“.

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka antradienį nurodė šalies pietuose, prie sienos su Ukraina, dislokuoti daugiau karių, pranešė naujienų agentūra „Belta“. Tačiau jis pridūrė, kad prie Rusijos pradėto Ukrainos puolimo jo pajėgos neprisijungs. Lukašenka saugumo tarybos posėdyje pranešė, kad pietinės sienos apsaugai siųs penkias taktines kovines grupes. Ja sudarys šimtai karių, aprūpintų šarvuočiais ir artilerija, o sraigtasparniai ir karo lėktuvai jau saugo pietinę sieną. Aiškindamas savo sprendimą nesiųsti karių į pačią Ukrainą, jis sakė: „Tai ne mūsų darbas“.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock Jungtinėse Tautose emocingai paragino šalis balsuoti už rezoliuciją, kuria smerkiama Rusijos invazija į Ukrainą. „Dabar mes visi turime rinktis tarp taikos ir agresijos, tarp teisingumo ir stipresniojo valios, tarp veiksmų ir užmerktų akių“, – sakė ji Niujorke vykstančiame skubos tvarka sušauktame 193 narių JT Generalinės Asamblėjos posėdyje. Ji apkaltino Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą piktnaudžiavimu Rusijos, kaip nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, įgaliojimais ir pareiškė, kad Rusijos karas „pagrįstas melu“. „Jūs sakote, kad Rusija siunčia taikdarius. Bet jūsų tankai neveža vandens. Jūsų tankai neveža maisto kūdikiams. Jūsų tankai neveža taikos. Jūsų tankai atneša mirtį ir griuvėsius“, – sakė ji.

Didžiausia pasaulyje orlaivių gamintoja „Boeing“ smarkiai riboja savo veiklą Rusijoje, praneša „Politico“. Įmonė taip pat žada nebetiekti detalių, priežiūros ir techninio palaikymo Rusijos oro bendrovėms.

Raketa antradienį pataikė į privačius gimdymo namus Kijeve, tai feisbuke pranešė klinikos vadovas Vitalijus Gyrinas. „Raketa pataikė į gimdymo namus. Padaryta daug žalos, bet pastatas vis dar stovi. Visi buvo evakuoti“, – rašė V. Gyrinas. Pasak jo, per ataką niekas nenukentėjo, visi evakuoti į saugią vietą.

Pranešama, kad į gyvenamuosius pastatus paleista raketa Žitomyre nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybes, dar 3 sužeisti, skelbia "Ukrinform".

Nuo Rusijos invazijos pradžios į tėvynę iš užsienio grįžo apie 80 tūkst. ukrainiečių, skelbia „Kyiv Independent“, remdamasis sienos apsaugos tarnybos duomenimis. Didžioji dalis į Ukrainą grįžusių piliečių yra vyrai, prisijungę prie kariuomenės.

Automobilių gamintojas „Ford“ pranešė, kad dėl Rusijos agresijos stabdo šalyje savo veiklą. Įmonė Rusijoje turi 3 gamyklas, kur dirba apie 4 tūkst. žmonių.

Žitomyro mieste raketa pataikė į gyvenamuosius pastatus, praneša agentūra UNIAN. Žuvusiųjų skaičius kol kas nežinomas. Pasak miesto mero Sergejaus Sukhomlino, raketa pataikė į daugiabutį, po sprogimo dužo greta esančios ligoninės langai. Įvykio vietoje jau dirba gelbėtojai. Žitomyras yra už maždaug 140 kilometrų nuo Kijevo. https://twitter.com/SESU_UA/status/1498779234097057792?ref_src=twsrc%5Etfw

Europos Sąjungos valstybės svarsto galimybę uždrausti Rusijos laivams įplaukti į ES uostus. Toks veiksmas dar labiau apsunkintų Rusijos judėjimą Europoje po to, kai šalys uždarė oro erdvę Ukrainą užpuolusios Rusijos lėktuvams.Europos atstovai teigia, kad tai būtų dar vienas žingsnis trukdyti Rusijos komercinių siuntinių judėjimui.Apie sprendimą uždrausti Rusijos laivams įplauti į savo uostus šiandien jau paskelbė Kanada.

„Apple“ patvirtino, kad reaguodama į Rusijos puolimą Ukrainoje sustabdė visos savo produkcijos pardavimus Rusijoje.Kartu už Rusijos ribų nebebus galima parsisiųsti iš „Apple“ aplikacijų parduotuvių „RT News“ ir „Sputnik News“ programėlių.„Reuters“ taip pat paskelbė, kad kompanija ribos „Apple Pay“ naudojimą ir kitas paslaugas Rusijoje.https://twitter.com/iansherr/status/1498764935698034689?ref_src=twsrc%5Etfw

ES uždraudžia RT ir "Sputnik", atjungia nuo SWIFT kai kuriuos Rusijos bankusEuropos Sąjunga antradienį uždraudė Rusijos valstybinės žiniasklaidos priemonėms RT ir „Sputinik“ transliuoti Bendrijoje, taip pat atjungė nuo tarpbankinio susirašinėjimo sistemos SWIFT kai kuriuos šios šalis bankus, pranešė šiuo metu Bendrijai pirmininkaujanti Prancūzija.Priemonės, kurios įsigalios trečiadienį, kai bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, įvedamos Briuseliui griežtinant sankcijų režimą dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

CNN skelbia, kad antradienio vėlyvą vakarą netoli Kijevo teritorijos buvo girdima serija sprogimų. Nurodoma, kad sprogimai buvo girdėti apie 22:40 val. vietos laiku. Apie tai pranešė CNN žurnalistai, dirbantys vietoje.

JK skelbia sankcijas Baltarusijai už jos vaidmenį Rusijos invazijos į Ukrainą metu Kovo 1 d. Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų ministrė Liz Truss paskelbė pirmą dalį sankcijų, įvedamų Baltarusijos asmenims ir organizacijoms, reaguojant į šalies rolę Rusijos invazijos į Ukrainą metu. Sankcijos įvedamos Baltarusijos generalinio štabo viršininkui, pirmam gynybos ministro pavaduotojui, generolui Viktorui Gulevičiui. Jis koordinavo Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų, kurios rėmė ir palaikė Rusijos invaziją į Ukrainą veiksmus. Jis taip pat vadovavo jungtinėms karinėms pratyboms su Rusija, davė sutikimą dislokuoti rusų kariuomenę palei Baltarusijos sieną su Ukraina, o tai tiesiogiai suteikė Rusijai galimybę pulti Ukrainą, taip pat ir pozicijų Baltarusijoje. Sankcijos įvedamos ir šiems asmenims: gynybos ministro pavaduotojui, Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų logistikos vadui, generolui Andrejui Burdyko, gynybos ministro pavaduotojui, Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų ginkluotės vadui, generolui Sergejui Simonenkai, gynybos ministro pavaduotojui, generolui Andrejui Žukui. Sankcijos įvestos ir Baltarusijos valstybinėms įmonėms – „JSC 558“ lėktuvų remonto įmonei ir karinių puslaidininkių gamyklai „JSC Integral“. „JSC 558“ aptarnauja karinius lėktuvus Baranovičių aerodrome, iš kurios kilo ir Rusijos orlaiviai, vykdantys invaziją. Asmenys, kuriems įvestos sankcijos, negalės atvykti į JK, taip pat bus įšaldytas bet koks jų turtas JK.

Tarptautinis Teisingumo Teismas kovo 7 ir 8 dienomis rengs posėdžius dėl UkrainosTarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) antradienį pranešė, kad kovo 7 ir 8 dienomis surengs posėdžius dėl karo Ukrainoje, kovos veiksmams vis labiau intensyvėjant.„Tarptautinis Teisingumo Teismas, pagrindinis Jungtinių Tautų teisminis organas, 2022 metų kovo 7 dieną (pirmadienį) ir 8 dieną (antradienį) surengs viešus posėdžius byloje dėl kaltinimų genocidu pagal Genocido nusikaltimo prevencijos ir baudimo už jį konvenciją (Ukraina prieš Rusijos Federaciją)“, – sakoma teismo pranešime.JT pabėgėlių agentūra pranešė, kad daugiau kaip 660 tūkst. žmonių jau pabėgo į užsienį, ir apskaičiavo, kad Ukrainoje, kurioje gyvena 44 mln. žmonių, milijonas žmonių jau buvo priversti palikti savo namus.Daugiau skaitykite ČIA.

Kanada uždraus Rusijos laivams įplaukti į savo uostus ir vandenisOtava antradienį paskelbė uždrausianti Rusijos laivams, įskaitant žvejybos laivus, įplaukti į savo vidaus vandenis ir uostus, Kanadai plečiant priemones prieš Maskvą dėl invazijos į Ukrainą.Susisiekimo ministras Omaras Algabra sakė, kad draudimas, panašus į pirmadienį įvestą Jungtinės Karalystės, įsigalios vėliau šią savaitę.Jis išreiškė viltį, kad Kanados pavyzdžiu paseks daugiau šalių.„Tai padarys reikšmingą ekonominį poveikį Rusijos laivams, priklausantiems Rusijai arba plaukiojantiems su jos vėliava“, – žurnalistams Otavoje sakė O. Alghabra.Sekmadienį Kanada prisijungė prie kelių Europos šalių, uždariusi savo oro erdvę visiems Rusijos oro vežėjams ir lėktuvams.

Nepriklausomo televizijos kanalo „Dožd“ tviterio paskyroje pasirodė pranešimas, kad žiniasklaidos kanalas tęs savo veiklą.„Dožd“ toliau veikia. Mūsų medžiagos bus publikuojamos socialiniuose tinkluose (taip pat ir tviteryje). „Dožd“ kuriamą medžiagą rasite žinių kanale „Telegram“, „VKontakte“, „Odnoklasniki“, feisbuke ir instagrame“, – skelbiama oficialioje tviterio paskyroje.

„Visa“ ir „Mastercard“, remdamosi sankcijomis, blokavo Rusijos bankusJAV kreditinių kortelių milžinės „Visa“ ir „Mastercard“ pareiškė, kad dėl tarptautinių sankcijų, kuriomis reaguojama į Maskvos invaziją Ukrainoje, jos blokuoja Rusijos bankus savo mokėjimo tinkluose.„Atsižvelgdami į sankcijų nurodymus, užblokavome daug finansinių įstaigų „Mastercard“ mokėjimo tinkle“, – pirmadienio vakarą išplatintame pareiškime sakė „Mastercard“ vykdomasis direktorius Michaelas Miebachas.„Ateinančiomis dienomis ir toliau bendradarbiausime su priežiūros institucijomis, siekdami visiškai vykdyti savo įsipareigojimus laikytis teisės aktų, kurie gali keistis“, – sakė jis.Savo interneto svetainėje „Visa“ nurodė, kad „imasi skubių veiksmų užtikrinti taikomų sankcijų laikymąsi, ir yra pasirengusi laikytis papildomų sankcijų, kurios gali būti įvestos“.Šie pareiškimai paskelbti po to, kai Vakarų šalių vyriausybės ėmėsi sankcijų Rusijos bankams ir piliečiams, JAV, Europos Sąjungai ir kitoms įtakingoms valstybėms siekiant izoliuoti šalį ir pakirsti jos ekonomiką.

„BMW“ stabdo automobilių vietos gamybą ir eksportą į RusijąVokiečių automobilių gamintojas „BMW“ antradienį pranešė, kad stabdo automobilių eksportą į Rusiją, o kartu ir gamybą Rusijoje.„Dėl dabartinės geopolitinės situacijos, stabdome vietinę gamybą Rusijoje ir eksportą į Rusijos rinką“, – teigia bendrovė savo pranešime.Kaip rašo „Wall Street Journal“, automobilių gamintojas „BMW“ Kaliningrade nusprendė ne statyti savo gamyklą, o partneriais automobiliams surinkti pasirinkti „Avtotor“ bendrovę.„BMW“ jungiasi prie kitų automobilių gamintojų, kurie jau sustabdė gamybą Rusijoje arba nustojo prekiauti su Rusija automobiliais po Vakarų paskelbtų sankcijų Ukrainą užpuolusiai Rusijai.

Meksika atmeta sankcijas RusijaiMeksika neketina skelbti sankcijų Rusijai dėl Ukrainos puolimo.„Mes nesiimsime ekonominių atsakomųjų priemonių, nes norime gerų santykių su visomis pasaulio vyriausybėmis“, - antradienį per savo kasdieninę spaudos konferenciją pareiškė populistas prezidentas Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras.Jo vyriausybė pasmerkė invaziją į Ukrainą, tačiau susilaikė nuo aiškios kritikos Rusijos atžvilgiu.

Rusija ėmėsi blokuoti „Dožd“ ir „Echo Moskvy“Rusija ėmėsi blokuoti nepriklausomą televizijos kanalą ir liberalią radijo stotį dėl „sąmoningai melagingos informacijos“ apie Rusijos invaziją į Ukrainą, antradienį pranešė Rusijos naujienų agentūros.Šis žingsnis žengtas praėjus šešioms dienoms po to, kai Rusijos kariai užpuolė kaimyninę provakarietišką valstybę, o sostinėje Kijeve ir rytiniame Charkivo mieste vis stiprėja mūšiai.Generalinis prokuroras nurodė Rusijos žiniasklaidos priežiūros institucijai „apriboti prieigą“ prie televizijos kanalo „Dožd“ ir radijo stoties „Echo Moskvy“.Draudimas taikomas dėl esą „tikslingo ir sistemingo“ informacijos, kuria raginama imtis ekstremistinės veiklos, smurto ir "sąmoningai melagingos informacijos apie Rusijos karinio personalo veiksmus“ Ukrainoje, skelbimo.AFP žurnalistų teigimu, netrukus po šio pranešimo abi interneto svetainės Rusijoje tapo neprieinamos.„Echo Moskvy“ vyriausiasis redaktorius Aleksejus Venediktovas „Telegram“ pranešė, kad radijo stoties transliacija buvo išjungta.

Skelbiama, kad rusai ruošiasi atakuoti iš oro Šv. Sofijos soborą KijeveUnian.net skelbia, kad rusų okupacinės karinės pajėgos ruošiasi bombarduoti Šv. Sofijos soborą, remdamasis Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios spaudos tarnybos skelbiama informacija.„Gavome informacijos, kad rusų kariai ruošiasi suduoti smūgį iš oro pačiai svarbiausiai ukrainiečių tautos šventovei nuo Kijevo Rusios laikų – Šv. Sofijos soborui Kijeve. Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vadovas, didysis arkivyskupas Sviatoslavas kreipiasi į visus krikščionis, prašydamas melstis už slaviškų tautų dvasinę šventovę, ir ragina agresorių susilaikyti nuo šio baisaus vandalizmo akto.

Zelenskis: ką tik kalbėjau su BidenuAntradienio vakarą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo „Twitter“ paskyroje pranešė, kad ką tik kalbėjo telefonu su JAV prezidentu Joe Bidenu.„Pokalbio metu buvo aptartos sankcijos Rusijai ir gynybos pagalba Ukrainai. Agresorių turime sustabdyti kaip galima greičiau“, – rašė V. Zelenskis.

Rusijos valstybinė žiniasklaida: rytoj – antras derybų susitikimasRusijos valstybinė žiniasklaida skelbia, kad rytoj įvyks antrasis derybų susitikimas su Ukraina. Ukrainos atstovai šios informacijos dar nepatvirtino, rašo CNN.Antradienį Rusijos naujienų agentūra TASS citavo savo šaltinius, teigdama, kad abi pusės susitarė dėl susitikimo kovo 2 dieną.Primename, kad pirmasis sutikimas vyko pirmadienį ir truko penkias valandas.

A. Duda: Lenkija neperduos naikintuvų UkrainaiLenkijos prezidentas Andžejus Duda antradienį pranešė, kad jo šalis neperduos karinių lėktuvų su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai, nes tai būtų laikoma „kariniu kišimusi“.

Aštuoni Ukrainos televizijos kanalai, kurie nustojo transliuoti po televizijos bokšto apšaudymo, atnaujino savo transliacijas skaitmeniniu formatu, skelbia meduza.io.

Kijevo meras Klyčko: padėtis grėsmingaUkrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko padėtį Kijeve vadina grėsminga. „Priešas nori užkariauti mūsų šalies širdį. Bet mes kovosime ir Kijevo neatiduosime“, - rašė jis žinių kanale „Telegram“. Kartu meras įspėjo dėl panikos ir melagienų.Neabejojama, kad rusų daliniai tęs savo judėjimą Kijevo link. Naktį į antradienį iš palydovų darytose nuotraukose buvo matyta milžiniška tankų ir kitos karinės technikos vilkstinė. Jos ilgis – net 60 km.Anot JAV gynybos šaltinių, rusų pajėgos pasiryžusios užimti sostinę nepaisant nuožmaus Ukrainos pasipriešinimo.

Pranešama apie žūtis KijeveBBC praneša, jog per išpuolį Kijevo televizijos bokšte žuvo penki žmonės. Tai esą patvirtino Ukrainos pagalbos tarnybos.UNIAN taip pat skelbia apie 5 žuvusiuosius ir dar 5 sužeistus žmones.„Nuo 18 val. per Kijevo televizijos bokšto apšaudymą Ševčenkos rajone anksčiau žuvo 5 žmonės, o dar 5 buvo sužeisti. Gelbėjimo darbai tęsiasi“, – savo paskyroje feisbuke rašo Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.Ukrainos pareigūnai paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti apdegę kūnai ir automobiliai, apgadinti per akivaizdų Rusijos išpuolį, dėl kurio nutrūko kai kurių valstybinių transliuotojų programos, tačiau struktūra liko nepažeista.

Ukrainos valdančiosios partijos „Liaudies tarnas“ („Sluha narodu“) deputatas Maksymas Bužanskis per susirašinėjimo platformą „Telegram“ parašė, kad viena iš raketų, paleistų į televizijos bokštą, pataikė į Babyn Jaro holokausto memorialo, skirto ten nužudytų maždaug 34 tūkst. žydų atminimui, teritoriją. „Rusijos žmonės. Ką tik jūsų raketa, kuria bandė nugriauti televizijos bokštą, pataikė į Babyn Jarą. Tai kažkokia nacistinė brolybė – nužudyti ten gulinčius dukart, 1941 ir 2022 metais? Dabar galite drąsiai piešti ant savo uniformų svastikas ir patys save denacifikuoti“, – parašė įstatymų leidėjas. „Jums maža to, kad žudote gyvuosius – jūs mėginate nužudyti ir žuvusiuosius, ir atmintį, ir visos mūsų šalies skausmą. Tai sukels amžinų pasekmių“, – perspėjo jis.

Johnsonas: Rusijos ataka Charkive „absoliučiai pasibjaurėtina“Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas antradienį sakė, kad Rusijos bombardavimas antrame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive yra „absoliučiai pasibjaurėtinas“ ir primena civilių žudynes Sarajeve 10-ajame dešimtmetyje.„Tai, kas vyksta Charkive, absoliučiai pasibjaurėtina ir primena man, jei jau taip, Sarajevo turgaus apšaudymą, nekaltų žmonių Bosnijoje apšaudymą“, – lankydamasis NATO bazėje Taline žurnalistams sakė B. Johnsonas.Per du turgaus apsiaustame Sarajeve apšaudymus 1994 metais žuvo daugiau kaip 100 civilių. Tai viena kruviniausių Bosnijos karo, kilusio subyrėjus buvusiai Jugoslavijai, dienų.Maskva antradienį suintensyvino jau šeštą dieną tęsiamą puolimą Ukrainoje. Vien Charkive per rusų raketų ir artilerijos smūgius žuvo mažiausiai 18 civilių.

„Priešas puola sostinę!“Kijevo meras Vitalijus Kličko emocingai sureagavo į ataką prieš Kijevo televizijos bokštą. „Priešas puola sostinę! Pirminiais duomenimis, Kijevo televizijos bokštą apgadino dvi į jį pataikiusios raketos.Apgadinta ir transformatorinė elektros pastotė, kuri tiekia elektrą televizijos bokštui, taip pat transformatorinė ir valdymo patalpa pačiame televizijos bokšte“, - savo kanale „Telegram“ teigė v. Klyčko.

Prie Kijevo televizijos bokšto – antras smūgis Ukrainiečių žiniasklaida nurodė, kad buvo smogta televizijos bokšto techniniam kompleksui. Kijevo televizijos bokšto papėdėje, kurios teritorijoje įvyko sprogimai, yra valdymo patalpa, joje dirba žmonės. Pasak Ukrainos nacionalinio transliuotojo „Suspilne“, sviedinys pataikė į televizijos bokšte esančią transliavimo įrangą. Kilo laikinų problemų, susijusių su televizijos transliavimu. Netrukus žadama įjungti atsarginę transliaciją. Rusijos pajėgos anksčiau antradienį pranešė surengsiančios smūgių Ukrainos saugumo tarnybų infrastruktūrai Kijeve ir iš anksto perspėjo gyventojus evakuotis. Kol kas neaišku, ar smūgis Kijevo televizijos bokštui yra susijęs su šiuo perspėjimu. https://twitter.com/a1bns/status/1498683747058827273?ref_src=twsrc%5Etfw

A. Lukašenka susirinkime parodė tariamą karo prieš Ukrainą planą, kuriame matomos esamos ir numanomos operacinės kryptys. https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1498673348183744518?ref_src=twsrc%5Etfw

Atakuojamas Kijevo televizijos bokštasRusijos įsibrovėliai smogė Kijevo televizijos bokštui Dorogozhichi metropoliteno rajone, pranešė unian.net. Pranešama, kad po sprogimo prie televizijos bokšto Kijeve nutrūko visų Ukrainos kanalų transliavimas.Informacijos apie sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas nėra.Ukrainos gynybos ministerija ir Ukrainos saugumo tarnyba dar išvakarėse įspėjo ukrainiečius apie planuojamą rusų informacinę ir psichologinę operaciją, per kurią bus siekiama pasėti paniką dėl tariamos dabartinės vyriausybės kapituliacijos. Žvalgybos institucijos paragino tokia informacija netikėti.https://twitter.com/xepocyka/status/1498677779050766340?ref_src=twsrc%5Etfw

Latuška skatina baltarusius organizuoti akcijas pasienyje Baltarusijos opozicionierius Pavelas Latuška „Nexta“ kanale paragino baltarusius Lenkijoje organizuoti akcijas pasienyje su Ukraina.Politikas siūlė nuo rytojaus organizuoti antikarines akcijas Lenkijos sienos kirtimo punkte tarp Lenkijos ir Varšuvos.Sieną galima pasiekti privačiu ir viešuoju transportu. Organizatoriai taip pat stengsis užtikrinti kelių autobusų išvykimą iš Varšuvos centro.

JK išplatintas žemėlapis apie Rusijos puolimo kryptis:https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498666642284425223

Per Rusijos karių oro atakas sunaikinta Charkivo ligoninė, skelbia „Telegram“ kanalas „Nexta“, pasidalinęs įrašu iš įvykio vietos.

Arestovičius: šiuo metu karščiausias Ukrainos taškas – CherstonasKarščiausias taškas Ukrainoje yra Chersonas, taip pat karšta Charkove ir į šiaurės vakarus nuo Kijevo.Tai televizijos kanalo „Rada“ eteryje pareiškė prezidentūros vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Šiuo metu karščiausias taškas yra Chersonas. Ten gatvėse vyksta, kariuomenės dalinių, teritorinės gynybos kovos su okupantais iš Rusijos. Antras taškas – šiaurės vakarai nuo Kijevo, kur priešas bando susigrupuoti ir persigrupuoti, o mes jam suduodame galingus artilerijos smūgius. Charkivas, žinoma, yra karšta vieta...“, – sakė A. Arestovičius.

Vaizdo įraše – plėšikaujantys Rusijos kariaiSocialiniuose tinkluose plinta naujas vaizdo įrašas, kuriame matyti plėšikaujantys Rusijos kariai.Skelbiama, kad vaizdo įrašas darytas Chersone.https://twitter.com/antiputler_news/status/1498667215989710854?ref_src=twsrc%5Etfw

Pranešama, kad Charkive numuštas rusų lėktuvas, kuris bombardavo miesto gyvenamuosius rajonusCharkive buvo numuštas priešo lėktuvas, kuris bombardavo šį miestą. Kaip teigia „Unian“, būtent iš šio lėktuvo bomba nusileido ant gyvenamojo namo Novobavarsko prospekte, kur žuvo mažiausiai 8 žmonės.Apie numuštą lėktuvą „Telegram“ pranešė kanalas „Viešasis Charkivas“.Anot Novobavarsko rajono administracijos vadovės Tatjanos Cibulnik, pirminiais duomenimis lėktuvas nukrito Losko turgaus rajone, kur buvo numuštas.Pažymima, kad tai yra tas pats lėktuvas, iš kurio bomba skrido ant gyvenamojo namo Novobavarsko prospekte.Taip pat pranešama, kad, pirminiais duomenimis, name žuvo 8 žmonės, dar 8 buvo sužeisti.

Rusija: Ukraina nebeturi prieigos prie Azovo jūrosUkrainos pajėgos, Rusijos teigimu, nebeturi tiesioginės prieigos prie Azovo jūros. Tai pranešė agentūra TASS, remdamasi Gynybos ministerija.Iš Mariupolio uostamiesčio rytinėje pakrantėje prieš tai pranešta apie nuožmų apšaudymą, rašo agentūra „Reuters“.Pirmadienį Rusijos pajėgos užėmė Berdiansko uostamiestį, kuris yra maždaug Ukrainos pakrantės ruožo viduryje.

Rusijos perspėjimas KijevuiRusijos gynybos ministerija išplatino perspėjimą Kijevo gyventojams, esą, planuojama rengti atakas prieš taikinius Ukrainos sostinėje. Antradienio popietę paskelbtame pranešime Rusijos pareigūnai tvirtina, kad šalies pajėgos rengiasi vykdyti „itin tikslių atakų“, nukreiptų prieš „technologinius Ukrainos saugumo tarnybos centrus ir 72-jį pagrindinį Psichologinių operacijų centrą Kijeve“.„Mes raginame Ukrainos žmones, kuriais naudojasi nacionalistai provokacijoms prieš Rusiją rengti, taip pat Kijevo žmones, gyvenančius netoliese transliacijų perdavimo centrų, palikti namus“, – teigiama pranešime. Rusai tikina, kad atakos neišvengiamos siekiant „užkirsti kelią informaciniams antpuoliams prieš Rusiją“.

Odesos srityje apšaudymo metu pažeistas dujotiekis, apgadinti nuosavi namai, žuvo žmogusOdesos srities Dačnės kaime per apšaudymą buvo pažeistas dujotiekis, apgadinti maždaug 9 nuosavi namai, žuvo žmogus, du sužeisti.Apie tai „Facebook“ pranešė Ukrainos Valstybinė ekstremalių situacijų tarnyba, praneša „Ukrinform“.„Kovo 1 d., apie 12 val., Odesos rajone apšaudė Dačnės kaimą. Todėl buvo pažeistas dujotiekis, apgadinti maždaug 9 nuosavi namai, užsidegė privatus garažas. Dėl to 1 žmogus žuvo ir 2 buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/323969789770917&show_text=true&width=500

Klyčko: Rusijos pajėgos jau prie Kijevo pakraščiųKijevo miesto meras Vitalijus Klyčko sako, kad situacija mieste sudėtinga, Rusijos pajėgos jau prie miesto pakraščių. Tokią informaciją jis skelbia savo „Telegram“ kanale. „Brangūs draugai! Kijevo žmonės! Situacija pas mus sudėtinga. Priešai jau prie miesto pakraščių. Mūsų ginkluotosios pajėgos, teritorinės gynybos kovotojai kaunasi už mūsų žemę. Mes ruošiamės iš visų jėgų ginti Kijevą“, – teigia V. Klyčko.Anot Ukrainos sostinės mero, prie įvažiavimų į miestą statomos užtvaros ir patikros postai.„Raginu visus išlaikyti ramybę. Be svarbios priežasties neiti į gatvę. Išgirdus pavojaus signalą, slėptis slėptuvėse“, – pridūrė V. Klyčko. Anot Kijevo vadovo, dirba visi kritinės infrastruktūros objektai. Viešasis transportas važinėja ribotu režimu iki 19 val.„Nuo 20 val. – komendanto valanda. Visi pasilieka namuose arba slėptuvėse. Judėti gali tik transportas su specialiais leidimais, kuriuos išduoda Kijevo karinis komendantas. Komendanto valanda trunka iki 8 valandos ryto“, – paaiškino V. Klyčko.

Ukraina: Rusija kare su Ukraina jau prarado beveik 60 lėktuvų ir sraigtasparniųKovo 1 d., 12 val. duomenimis, Rusijos kariai neteko beveik 60 lėktuvų ir sraigtasparnių, apie 200 tankų, beveik 850 šarvuotų medicininių transporto priemonių, 305 sunkiųjų artilerijos vilkikų ir kt. transporto priemonių.Taip teigiama Krašto apsaugos ministerijos operatyvinėje informacijoje, paskelbtoje „Facebook“ socialiniame tinkle.Detaliau, Gynybos ministerijos duomenimis, orientaciniai Rusijos ginkluotųjų pajėgų ginklų ir karinės įrangos nuostoliai buvo: 29 lėktuvai, 29 sraigtasparniai, 198 tankai, 846 šarvuočiai, 77 artilerijos sistemos, 7 priešlėktuvinės gynybos priemonės, 24 salvinės ugnies sistemos, 3 bepiločiai orlaiviai, 305 sunkiuosius artilerijos vilkikai, 60 bakų su kuru ir tepalais, 2 kateriai.Kaip pranešė „Ukrinform“, Gynybos ministerijos duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios rusai neteko 5,7 tūkst. žmonių.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos Berdiansko oro uoste sunaikino Rusijos technikąUkrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Berdiansko oro uoste dislokuotų Rusijos karių įrangą.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Berdiansko miesto tarybos sekretorius Aleksandras Svidla.„Prieš 5 minutes Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino okupantų įrangą Berdiansko oro uoste, raketų komplekso „Točka U“ smūgiu“, – rašoma pranešime.Taip pat pranešama, kad situacija mieste įtempta. Gyventojų prašoma be reikalo neiti į lauką ir sakoma, kad „po miestą blaškosi okupantai“.Kaip pranešama, kovo 1-osios naktį Rusijos kariai pradėjo raketų atakas prieš Berdiansko prekybinį jūrų uostą.

Kremlius neigia, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje naudojo kasetinius ir vakuuminius ginklus. Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tvirtino, kad „Rusijos kariai nesmogia civilinei infrastruktūrai ir gyvenamiesiems rajonams“, – rašo „SkyNews“.

Zelenskis vadina Charkivo apšaudymą Rusijos karo nusikaltimuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pavadino Rusijos apšaudymą, nukreiptą į jo šalies antrąjį miestą, karo nusikaltimu ir pareiškė, kad sostinės gynimas nuo Maskvos armijos yra svarbiausias prioritetas.„Smūgis Charkivui yra karo nusikaltimas. Tai valstybinis Rusijos terorizmas“, – sakė V. Zelenskis per vaizdo įrašą. Šeštąją Rusijos invazijos dieną „sostinės gynyba šiandien yra pagrindinis valstybės prioritetas“, pridūrė jis.

Borrellis: Charkivo apšaudymas pažeidžia karo teisęRusijos pajėgų surengtas civilinių taikinių apšaudymas antrajame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive pažeidė tarptautines ginkluotų konfliktų taisykles, antradienį pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas.„Vakarykštis civilinės infrastruktūros objektų apšaudymas artilerijos pabūklais Charkive pažeidžia karo teisę. ES šiomis dramatiškomis akimirkomis nepajudinamai stovi kartu su Ukraina“, – sakė Josepas Borrellis po pokalbio telefonu su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.

Chersone per apšaudymą du sviediniai pataikė į daugiaaukščius pastatus, yra aukųChersone rusai raketomis apšaudė du devynaukščius. Pirminiais duomenimis, keturi žmonės buvo sužeisti.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Valstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba, praneša „Ukrinform“.„Kovo 1 d. 10.53 val. Chersone apšaudymo metu sviediniai pataikė į du devynių aukštų gyvenamuosius namus. Buvo sugriauti butai 2 ir 3 aukštuose, o viename name kilo gaisras. Dėl jo, pirminiais duomenimis, nukentėjo 4 žmonės“, – rašoma pranešime.Gelbėtojai pridūrė, kad gaisras užgesintas, tačiau stebimas dujų nuotėkis.Kaip pranešė „Ukrinform“, gyvenamieji pastatai buvo apšaudomi Chersono Tavrisko mikrorajone.Chersono gyventojų prašoma likti slėptuvėse, situacijos aplinkybės tikslinamos. Chersone Rusijos kariai yra Šumensko mikrorajone, šūviai girdimi ir Medvilnės kombinato rajone. Ukrainiečių portalai skelbia, kad rusai ima į nelaisvę civilius.

Antradienio įraše tviteryje Ukrainos Aukščiausioji Rada patvirtino ankstesnius pranešimus, kad Ukrainos žemėje jau yra Baltarusijos pajėgų. Tuo metu autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka antradienį sakė, kad jo šalies pajėgos kare Ukrainoje nedalyvavo ir nedalyvaus. https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1498591541920686082?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina: Rusiją pasiekė pirmieji maišai su karių kūnais ir ešalonai su sužeistaisiaisĮ Rusiją pradėjo atvykti pirmieji ešelonai su sužeistais rusų kareiviais ir maišai su lavonais.Artimiausiu metu žuvę rusų kariai bus pradėti laidoti Rusijoje. Taip kovo 1 d. pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka.Vidaus reikalų ministerija paragino ukrainiečius padėti sužlugdyti naująją mobilizaciją Rusijoje.„Rusijos valdžia nebegalės to nuslėpti. Jei turite draugų Rusijos Federacijoje, net jeigu su jais nebendraujate nuo 2014 m., nepatingėkite ir susisiekite su jais. Siųskite jiems jų belaisvių nuotraukas, nuotraukas rusų, kurie čia žuvo dėl savo neūžaugos užgaidų. Tai mūsų Ukrainos Tėvynės karas, ir kiekvienas iš mūsų galime padėti šiame kare, kovodami priešo užnugaryje ir jį demoralizuodami“, – sakė V. Denisenka.Nuo pat Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas slapstosi bunkeryje Urale. Tuo pat metu rusai jau išgyvena ekonominę suirutę, nes rublio kursas „nugrimzdo“ 40 proc.

Pranešama, kad į Ukrainą įžengė Baltarusijos kariaiPasirodė informacija, kad į Černihivą įžengė Baltarusijos kariai. Kaip skelbia Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos tarnyba, šią informaciją patvirtino teritorinės gynybos pajėgų „Sever“ regioninės valdybos atstovas Vitalijus Kirilovas. „Baltarusija įsitraukė į karą. Į Černihivą įkėlė koją Baltarusijos pajėgos“, – teigiama pranešime.„Baltarusija įsitraukė į karą. Į Černihivą įkėlė koją Baltarusijos pajėgos“, – teigiama pranešime. Slabino, Pakulės miestelių ir Michailo-Kociubinsko kaimo gyventojai praneša apie karinės technikos perkėlimą, ji pažymėta baltu apskritimu. Unian.net skelbia, kad sutrikęs mobilusis ryšis. Kaip informuoja Michailo-Kociubinsko kaimo žmonės, 11.30 val. pravažiavo Baltarusijos kolona, kurią sudarė 33 vienetai, iš jų 11 – „Grad“ sistemos.

Mūšyje su rusais žuvo vienas geriausių pasaulyje naikintuvų pilotasOro mūšyje su Rusijos karais žuvo naikintuvo pilotas, Poltavos srities Mirgorodo miesto tarybos deputatas Aleksandras Oksančenka.Apie tai feisbuke paskelbė Poltavos srities karinės administracijos vadovas Dmitrijus Luninas.„Karas pasiglemžė vieną geriausių ukrainiečių naikintuvų pilotų pasaulyje, Poltavos srities gyventoją, pulkininką Aleksandrą Oksančenką. Oro mūšyje jis nukreipėnį save priešo lėktuvus“, – rašė D. Luninas.Jis sakė, kad žuvęs pilotas tarnavo Mirgorodo 831 taktinės aviacijos brigadoje. Aleksandras Oksančenka laikomas vienu geriausių kovinių orlaivių pilotų. Jo sąskaitoje – daugiau nei 2000 skrydžio valandų, jis nepriekaištingai atliko sunkiausius aukščiausio pilotažo elementus. Dalyvavo oro šou: SIAF, „The Royal International Air Tattoo“, Tarptautiniame oro šou 2017, Čekijos tarptautiniame oro festivalyje.Per Čekijos tarptautinį oro festivalį 2017 Aleksandras Oksančenka atliko akrobatinį skrydį koviniu naikintuvu „Su-27“.Ukrainos prezidento vasario 28 d. dekretu Nr. 78 pulkininkui Aleksandrui Oksančenkai buvo suteiktas Ukrainos didvyrio titulas ir suteiktas „Auksinės žvaigždės“ ordinas.https://www.facebook.com/Dmytro.Lunin/posts/5551188758257213&show_text=true&width=500

Rusija tęs puolimą, kol visi „tikslai bus pasiekti“Rusija tęs puolimą Ukrainoje, kol „bus pasiekti jos tikslai“, antradienį, praėjus beveik savaitei nuo Maskvos invazijos, pareiškė gynybos ministras Sergejus Šoigu.„Rusijos ginkluotosios pajėgos ir toliau vykdys specialiąją karinę operaciją, kol bus pasiekti užsibrėžti tikslai“, – per spaudos konferenciją, kurią transliavo valstybinė televizija, sakė S. Šoigu.Jis sakė, kad Maskva siekia „demilitarizuoti ir denacifikuoti“ Ukrainą, taip pat apsaugoti Rusiją nuo „Vakarų šalių sukurtos karinės grėsmės“.

Severodonecke rusai apšaudė srities vaikų namusSeverodonecke rusai apšaudė srities vaikų namus. Visi vaikai ir darbuotojai buvo evakuoti anksčiau.Apie šį įvykį „Facebook“ socialiniame tinkle pranešė Luhansko karinės-civilinės srities administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.

Skelbia apie vakuumines bombasPirmadienio vakarą po susitikimo su Jungtinių Valstijų politikais Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose Oksana Markarova pareiškė, kad Rusija per invaziją į Ukrainą naudoja vakuumines bombas, rašo „Politico“.Vakuuminės bombos pasitelkusios deguonį iš aplinkos, sugeneruoja galingą, aukštos temperatūros sprogimą. Jeigu tokios bombos naudojamos civilių aplinkoje, tai prilygsta karo nusikaltimui.„Jie šiandien panaudojo vakuuminę bombą“, – pareiškė O. Markarova. Bomba sunaikino Ukrainos kariuomenės bazę šiaurrytiniam Ochtyrkos mieste, žuvo 70 karių, savo „Telegram“ kanale informavo Sumų regiono administracijos vadovas Dmytro Žyvyckis. Vaizduose iš atakos vietos matoma, kad sprogimas nunešė trečdalį pagrindinio pastato. Ochtyrkos meras Pavelas Kuzmenka sako, kad atakai panaudotas ginklas buvo vakuuminė bomba.Ukrainos žiniasklaida dalijasi sprogimo vaizdo įrašu, kurį padarė liudininkas.Vašingtone Baltieji Rūmai teigia negalintys patikrinti šių incidentų tikrumo.„Mes negalime to patvirtinti. Susipažinome su pranešimais... Jeigu tai tiesa, tai karo nusikaltimas“, – teigia Baltųjų Rūmų atstovė Jen Psaki.https://twitter.com/nexta_tv/status/1498537119467327488?ref_src=twsrc%5Etfw

Sumų srityje rusai tankai sutraiškė automobilį su jame buvusiu vyruSumų srities Romnų rajone rusų kariai sutraiškė automobilį su jame buvusiu vyru, kuris bandė sustabdyti jų vilkstinę. Dėl to pradėtas baudžiamasis procesas, rašo „Ukrinform“.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Sumų srities prokuratūra.„Okupantai sutraiškė automobilį su vyru, kuris bandė sustabdyti vilkstinę – pradėtas baudžiamasis procesas. Vadovaujant Romnų apygardos prokuratūrai, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis)“, – rašoma pranešime.Tyrimo duomenimis, 2022 m. vasario 28 d. prie Pogožos Krinicos kaimo, Romenskio rajone, vietos gyventojas savo automobiliu užtvėrė kelią rusiškų transporto priemonių kolonai.Rusų agresoriai pervažiavo automobilį tankais. Automobilyje buvęs 47 metų Nikolajus žuvo vietoje, pranešė prokuratūra.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5204353046263657&id=948846185147719&show_text=true&width=500

Besikeičianti taktikaArtilerinis puolimas, kurį Rusija rengia prieš Charkivo miestą, šiurpus taktikos, kurią Maskva ėmėsi taikyti penktą karo Ukrainoje dieną, eskalavimas. Analitikai sako, kad tai gali būti perspėjimas, kad toliau gali būti tik blogiau, rašo „Financial Times“.Analitikų teigimu, tokios intensyvios artilerijos atakos byloja apie Rusijos grįžimą prie jau patikrintų karybos taktikų, pasiteisinusių braunantis gilyn į šiaurės ir rytų Ukrainą. Tokių veiksmų teko imtos po, kaip įvardija patys Rusijos analitikai, pernelyg švelnios pirminės strategijos.„Kremliaus instrukcijos buvo... paversti Ukrainos miestus griuvėsiais, esą, bandant juos išlaisvinti“, – teigia Rusijos karybos ekspertas Pavelas Felgenhaueris. Tik žymiai stipresnis nei prognozuota Ukrainos pasipriešinimas Rusijai padarė nemenkų nuostolių – aukų skaičius, Ukrainos šaltinių duomenimis, siekia 4500. Patirta ir daugiau nei prognozuota nuostolių karinės technikos srityje. Maskva skaičių, kiek personalo žuvo ir kiek sužeista, nepateikia.„Karo pradžioje jų pasirinkta taktika nepasiteisino, taigi nuspręsta grįžti prie metodų, kurie tikrai veikia. Charkive jau prasidėjo artilerijos atakos“, – sako Tarptautinio strateginių studijų instituto karybos ekspertas Henry Boydas. Analitikai ir pareigūnai jau anksčiau perspėjo, kad Rusija keis strategiją ir taip bandys atremti Ukrainos pasipriešinimą, o tai reiškia, kad išauga intensyvių bombardavimų ir galimų vakuuminių bombų panaudojimo rizika.

Supaprastino išvažiavimą iš Ukrainos asmeniniu automobiliu: nebereikės žaliosios kortelėsSupaprastintas išvažiavimas iš Ukrainos iš Ukrainos į Lenkiją, Slovakiją, Vengriją ir Moldovą asmeniniu automobiliu. Nebereikia žaliosios kortelės – transporto priemonių draudimo, vykstantiems į užsienį. Apie tai pranešė Ukrainos nacionalinis bankas.Tokie susitarimai buvo pasiekti Nacionalinio banko, kaip draudimo rinkos reguliuotojo, Ukrainos užsienio reikalų ministerijos ir Lenkijos, Slovakijos bei Vengrijos vyriausybinių įstaigų atstovų susitikimų metu. 2022 metų vasario 28 dieną Moldova taip pat pritarė šiam sprendimui. Ukrainos piliečiai gali kirsti šių šalių sienas, neturėdami žaliosios kortelės. Ukrainos pasieniečiai taip pat nereikalaus žaliosios kortelės draudimo poliso.Sprendimas leisti kirsti sieną be žaliosios kortelės priimtas dėl Ukrainoje įvestos karo padėties.Žalioji kortelė yra tarptautinė į užsienį vykstančių transporto priemonių draudimo sutartis. Šios rūšies draudimas buvo privalomas visoms transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš Ukrainos teritorijos. Dabar, kaip skelbia Ukrainos transporto priemonių draudimo biuras, Lenkijoje ukrainiečiams civilinės atsakomybės draudimas bus nemokamai išduodamas 30 dienų.

Nepatvirtintais duomenimis (neaiški data ir vieta) numušti mažiausiai du Rusijos kariniai sraigtasparniai. Vaizdo įraše matoma, kaip žemai skrenda rusų karinių sraigtasparnių grupė, susidedanti iš Mi-8 ir Ka-52, o mažiausiai du pamušami ukrainiečių priešlėktuvinės gynybos ir krenta į vandenį. https://twitter.com/kvikksolv/status/1498585816431575040?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos Mariupolio miesto meras antradienio rytą pranešė, kad pietinis uostas nuolat apšaudomas, žūsta civiliai, naikinama infrastruktūra.„Jau penkias dienas apšaudomi ir gyvenamieji rajonai. Jie prieš mus naudoja artileriją, apšaudo mus iš GRAD sistemų, mums smogia karinės oro pajėgos. Turime apgadintų civilinės infrastruktūros objektų – tai mokyklos, gyvenamieji namai. Daug sužeistų. Žūsta moterys, vaikai“, – tiesioginiame televizijos eteryje kalbėjo Vadymas Boičenka.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas šį rytą perspėjo, jog Maskva „aktyviai“ atakuoja Ukrainos miestus. Mychailo Poliakas pridūrė, kad „raketinės ir artilerijos atakos rengiamos ir gyvenamuosiuose bei valdžios rajonuose“: „Rusijos tikslas labai aiškus – masinė panika, civilių aukos, infrastruktūros sunaikinimas. Ukraina ir toliau narsiai kovoja“.

Čerkasų meras ragino ruoštis miesto gynybai, uždraudė prekybą alkoholiuČerkasų meras Anatolijus Bondarenka ragino miestiečius ruoštis regiono centro gynybai.Apie tai jis pranešė per tiesioginę transliaciją „Facebook“ socialiniame tinkle.„Draugai! Kad ir kaip skausmingai tai skambėtų, turime ruoštis miesto gynybai. Šalyje vyksta karas“, – sakė J. Bondarenka.Meras taip pat sakė, kad nuo šiandien Čerkasuose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.Aktyvių karo veiksmų Čerkasų srityje iki šiol nebuvo. Tačiau buvo bombarduojami Umanė ir Čerkasai, rašo „Ukrinform“. Šiandien Umanės rajono teritorijoje nugriaudėjo keturi sprogimai. Informacija apie aukas kol kas negauta.

UNIAN: Rusija savo kareivio gyvybę įvertino 50 doleriųRusijos gynybos ministerija kare prieš Ukrainą žuvusių kareivių šeimoms išmokės po 11 tūkst. rublių. Tai pranešama Ukrainos Aukščiausiosios Rados „Telegram“ kanale.„Pagal dabartinį kursą putleris (Vladimiras Putinas) įvertino savo piliečio gyvybę 50 dolerių. 50 dolerių – tokia okupanto ruso gyvybės kaina“, - sakoma pranešime.Kaip informavo naujienų agentūra UNIAN, per keturias karo dienas Ukrainoje žuvo ir buvo sužeista daugiau kaip 5,3 tūkst. Rusijos kariškių.

Per penkias karo Ukrainoje dienas žuvo 5 tūkst. 710 Rusijos karių, 200 paimti į nelaisvę, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas. Tai pat sunaikinti ar smarkiai apgadinti 29 priešo lėktuvai, 29 sraigtasparniai, 198 tankai, 846 šarvuotos kovos mašinos, 77 artilerijos sistemos, 7 priešlėktuvinės gynybos elementai, 24 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 60 kuro cisternų, trys operatyvinio-taktinio lygio bepiločiai, 2 kateriai ir 305 vienetai automobilinės technikos.

Dar daugiau vaizdų iš Charkivohttps://twitter.com/InfoWar24/status/1498558999574290434

Charkivo srities administracijos pastatas tapo raketinės atakos taikiniu. Skelbiama, kad raketa sprogo visai šalia Charkivo centre esančio statinio. Ukrainos „Telegram“ kanaluose publikuojama stebėjimo kamerų medžiaga, kurioje užfiksuotas skrydžio ir galingo sprogimo momentas bei jo padariniai – degantys automobiliai, nuolaužos, išdaužti visų aplinkinių pastatų langai. Stebėjimo kameros įamžino, kaip sprogimo metu pro šalį važiavo kelios mašinos. Informacijos apie aukas ir sužeistuosius dar negauta.https://twitter.com/chevordov/status/1498552572000538626

Į Chersoną įžengė Rusijos kariuomenėVietos žiniasklaidos paskelbtuose vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip į Chersoną įžengia Rusijos kariuomenė.„Šiandien esu atsakingas už mūsų miesto gyvenimą ir apsaugos teikimą taip, kaip leidžia mūsų pajėgumai“, – sakė meras Igoris Kolychajevas. Jis prašė žmonių neiti iš savo namų net ir tada, kai negalioja komendanto valandos. „Didžiausia vertybė, kurią turi šis miestas, yra jūsų gyvybės. Tai nėra kova, tai – karas“, – sakė jis.Chersone gyvena apie 280 tūkst. gyventojų, miestas yra į šiaurę nuo Krymo pusiasalio, kurį 2014 m. aneksavo Maskva. Rusija teigė apgulusi miestą sekmadienį.Rusijos kariuomenė taip pat teigia kontroliuojanti Berdiansko uostamiestį, esantį į šiaurės vakarus nuo Krymo prie Azovo jūros. Nuo ketvirtadienio verždamasi į Ukrainą Rusija susiduria su įnirtingu pasipriešinimu.

Vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip į Charkivą pataiko raketahttps://twitter.com/StratcomCentre/status/1498552426261057537

Rusijos invaziją atidžiai stebintys žvalgybos ir gynybos pareigūnai sako, kad Vladimiras Putinas tebeturi nepanaudotų ėjimų, galinčių nustelbti Ukrainos pasipriešinimą. „Vertinant grynai iš karinės / taktinės perspektyvos, Rusija turi pakankamai karių ir ginkluotės Kijevui užimti. Be jokios abejonės, – sakė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) šaltinis, susipažinęs su žvalgybos informacija. – Ir visai nesvarbu, kaip smarkiai priešinsis ukrainiečiai.“Maždaug ketvirtadalis visų Rusijos sutelktų kareivių dar ne Ukrainoje, pirmadienį reporteriams sakė vyresnysis gynybos pareigūnas. Anot dviejų su žvalgybos informacija susipažinusių asmenų, tai yra potenciali „antroji banga“. O gynybos pareigūnai teigia, kad V. Putinas dar gali liepti pradėti mažiau suvaržytą bombardavimo kampaniją, įskaitant oro atakas, tolimojo nuotolio raketas ir artileriją.„Puolimas sulėtėjo, juos nuvylė nesėkmingi bandymai užimti Kijevą, todėl rusai gali nuspręsti iš naujo apsvarstyti taktiką ir pulti agresyviau bei plačiau, kalbant tiek apie pajėgų dydį, tiek apie veiksmų mastą, kad užimtų Kijevą“, – nurodė vyresnysis gynybos pareigūnas.

Meras: Rusijos kariuomenė – Pietų Ukrainos Chersono miesto pakraštyjeRusijos kariuomenė antradienį pasiekė Pietų Ukrainos Chersono miestą, esantį netoli Maskvos kontroliuojamo Krymo, ir jo pakraščiuose įrengia kontrolės punktus, pranešė miesto meras.„Rusijos kariuomenė įrengia kontrolės punktus Chersono prieigose“, – feisbuke pranešė meras Igoris Kolychajevas. „Chersonas buvo ir liks ukrainiečių“, – sakė jis.

Ukrainos armija: numušti keli Rusijos naikintuvaiAntradienį, prasidėjus šeštajai Rusijos invazijos į Ukrainą dienai, Ukrainos armija pranešė numušusi kelis Rusijos naikintuvus.Pirmadienį per atakas iš oro buvo numušti penki Rusijos naikintuvai ir sraigtasparnis, pranešė laikraštis „Ukrainska Pravda“ ir Ukrainos oro pajėgos. Informacijos nebuvo įmanoma patikrinti.Pranešama, kad lėktuvai buvo numušti per Kijevo apylinkėse esančių Vasilkovo ir Brovarų miestų puolimą, netoli Kijevo numušta sparnuotoji raketa ir sraigtasparnis. Taip pat pranešama, kad Ukrainos karo lėktuvai raketomis ir bombomis apšaudė Rusijos tankus ir karius netoli Kijevo ir netoli Žytomyro miesto. Bombos buvo numestos šiauriniame Černihivo regione ir pietiniame Ukrainos Berdiansko mieste, kurį šiuo metu kontroliuoja Rusija.Palydovinės nuotraukos rodo, kad 64 kilometrų ilgio Rusijos karinių mašinų kolona juda Ukrainos sostinės Kijevo link, pranešė Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.Jungtinių Tautų duomenimis, per Rusijos invaziją į Ukrainą jau žuvo daugiau nei 100 civilių. Pasak Ukrainos vyriausybės, civilių aukų skaičius viršija 150.

Rusijos sviedinys pataikė į gimdymo namus netoli Kijevo, praneša Unian.net. Iš pastato buvo evakuoti darbuotojai ir pacientai. Apie tai feisbuke pranešė tinklo vadovas Vitalijus Girinas.„Draugai, visi klausia, kas vyksta su gimdymo namais. Ačiū už palaikymą. Į gimdymo namus pataikė sviedinys, žala didelė, bet pastatas stovi. Visi evakuoti. Man ir mano šeimai viskas gerai!“ – rašė jis.

Kinijos ambasada Ukrainoje paskelbė, kad pradėjo evakuoti piliečius iš šalies, pranešė BBC korespondentas Kinijoje Stephenas McDonellas.https://twitter.com/StephenMcDonell/status/1498475517451898880?ref_src=twsrc%5Etfw

Gauta pranešimų apie antskrydžių sirenas keliuose Ukrainos miestuose antradienio rytą, kai šalys ruošiasi dar vienai Rusijos pajėgų bombardavimo dienai.„Kyiv Independent“ žiniasklaida teigia, kad sirenos aidi Rivnėje į vakarus nuo Kijevo, kartu su Ternopiliu, Vinicia ir Voluine.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498499458434314242?ref_src=twsrc%5Etfw

Australija skirs 50 mln. JAV dolerių (44,7 mln. eurų) Ukrainos gynybai remti ir dar 25 mln. dolerių (22,3 mln. eurų) humanitarinei pagalbai, antradienį pranešė CNN.Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas per spaudos konferenciją pareiškė, kad letalinės ir neletalinės ginkluotės pagalbos pakete, skirtame padėti Ukrainai atremti ją užpuolusios Rusijos pajėgas, bus raketų.

Ukrainos ambasadorius prie JT perskaitė, jo teigimu, tekstinį pokalbį tarp nusivylusio Rusijos kareivio ir jo motinos:„Mums buvo pasakyta, kad jie mus priims“. Taip sakė Rusijos kareivis likus akimirkai iki jo mirties Ukrainoje.https://twitter.com/SkyNews/status/1498503686707986432?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė siekiantis, kad Rusijos lėktuvams ir laivams būtų uždrausta naudotis užsienio oro ir jūrų uostais, kad Maskva būtų nubausta dėl atakos prieš jo šalį.„Turime uždaryti šios valstybės patekimą į visus uostus, visus kanalus ir visus pasaulio oro uostus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sakė jis, ragindamas tarptautinę bendruomenę „apsvarstyti galimybę visiškai uždaryti dangų Rusijos raketoms, lėktuvams ir sraigtasparniams“.V. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją „bombardavus ir apšaudžius“ Ukrainos teritoriją pirmadienį, taip siekiant daryti „spaudimą“ Kijevui per derybas dėl ugnies nutraukimo.Kalbėdamas apie Maskvos spaudimo kampaniją prieš Ukrainos lyderius, vaizdo kreipimesi V. Zelenskis rusus paragino „nešvaistyti laiko“.

Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pavadino „vienu didžiausių NATO vienytojų šiuolaikinėje istorijoje“. „Matote suvienytą Europą, suvienytus Vakarus, suvienytą NATO, kurie priešinasi prezidento V. Putino vadovaujamai agresijai ir invazijai“, – spaudos konferencijoje sakė atstovė.Anot J. Psaki, JAV prezidentas Joe Bidenas „vadovavo pastangoms visame pasaulyje suburti šią koaliciją, kuriai priklauso daug Europos šalių, taip pat valstybės iš kitų pasaulio dalių, kad būtų duotas atkirtis prezidentui V. Putinui ir pasipriešinta agresijai bei invazijai į Ukrainą“. Visi šie koordinuoti veiksmai esą nebuvo atsitiktiniai. J. Bidenas, anot atstovės, ne tik vadovaus šiai koalicijai, bet ir sieks, kad būtų imtasi koordinuotų pastangų patraukti Rusiją atsakomybėn.

Kijevo meras: esame pasirengę kovoti ir mirti už savo gimtąją šalįUkrainos sostinės Kijevo meras Vitalijus Klyčko CNN sakė, kad didžiuojasi Ukrainos piliečiais už savo šalies gynimą ir laukiantį mūšį vertina kaip kovą už jos ateitį.Klyčko sakė, kad Kijevą „be pertraukos“ atakuoja Rusijos kariai.„Mes kas valandą klausomės sprogimų, visą praėjusią naktį, paskutines keturias dienas. Žmonės labai nervingi, daug laiko praleidžia bunkeriuose", – sakė jis.Ukrainos karius vadindamas „didvyriais“, V. Klyčko sakė, kad didžiuojasi šalies kariuomene ir civiliais, kurie ėmėsi ginklo ginti sostinę.Klyčko sakė, kad negali atsakyti, kiek laiko Kijevas gali atsilaikyti prieš Rusijos invaziją, tačiau pridūrė, kad tai gali užtrukti „ilgai“.Laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui meras sakė, kad Ukraina anksčiau buvo Sovietų Sąjungos dalis ir nenori Rusijos susigrąžinti.„Tūkstančiai civilių atvyksta ir kuria civilinę gynybą. Žmonės ima ginklus ir yra pasirengę ginti mūsų namus, šeimas, ginti mūsų ateitį ir šalį. Ir aš labai didžiuojuosi", – sakė jis.„Esame pasirengę kovoti ir mirti už savo gimtąją šalį, už savo šeimas, nes tai mūsų namai. Tai mūsų ateitis ir kažkas nori ateiti į mūsų namus ir pavogti iš mūsų ateitį“.

Japonijos premjeras: G7 ir sąjungininkai ragins susivienyti prieš RusijąJaponijos ministras pirmininkas Fumio Kishida antradienį pareiškė, kad didžiojo septyneto (G7) šalys ragins tarptautinę bendruomenę susivienyti prieš Rusiją.„Svarbu, kad visi tarptautinės bendruomenės nariai ryžtingai reaguotų į Rusijos veiksmus“, – sakė K. Kishida žurnalistams per spaudos konferenciją po pokalbio su G7 lyderiais ir sąjungininkais.Jis pabrėžė, kad G7 šalys – Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir JAV – ir jų partneriai taip pat sutiko padėti ukrainiečių pabėgėliams po Rusijos invazijos į Ukrainą.Kaip ministras pirmininkas, kilęs iš Hirosimos ir atstovaujantis šaliai, kuri praeityje patyrė branduolines atakas, K. Kishida teigė, kad bet koks branduolinės jėgos panaudojimas yra nepriimtinas.K. Kishida sakė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas inicijavo virtualias derybas tarp G7 lyderių, taip pat Lenkijos, Rumunijos ir NATO.

JAV slapti duomenys: Ukrainoje tikimasi didelio Rusijos karių skaičiausJAV valdžia perspėja, kad Ukrainoje tikimasi didžiulio skaičiaus Rusijos karių.JAV administracijos pareigūnai pirmadienį slaptuose pranešimuose įspėjo įstatymų leidėjus, kad antroji Rusijos karių banga greičiausiai sustiprins Rusijos prezidento Vladimiro Putino pozicijas Ukrainoje. Dėl ypatingai didelio skaičiaus Rusija gali palaužti Ukrainos pasipriešinimą. Kaip jau skelbta, šią naktį palydovai užfiksavo daugiau kaip 63 km Rusijos karinės technikos koloną, kurią sudaro šarvuočiai, tankai, velkama artilerija ir kitos transporto priemonės, judančią link Kijevo.„Kariniu požiūriu blogiausia dar laukia“, – sakė respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, kurį cituoja CNN.Senatorius Chrisas Murphy socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Kova dėl Kijevo bus ilga ir kruvina“.Murphy pareiškė, kad Vakarų valstybės ne tik įšaldys, bet ir užgrobs Rusijos prezidento bei aukščiausių oligarchų turtą, o tai, jo teigimu, „greičiausiai yra tolesnis žingsnis, nei tikėjosi Putino artimieji“.Taip pat jis sako, kad Rusijos invazija į Ukrainą atsilieka nuo grafiko dėl įnirtingo vietos pasipriešinimo ir daugybės Rusijos įrangos bei logistikos gedimų. https://twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1498477863804313600?ref_src=twsrc%5Etfw

Per sprogimą kariniame dalinyje žuvo 70 Ukrainos kariųOkhtyrkoje rusų karių artilerija smogė kariniam daliniui: 70 Ukrainos karių laikomi žuvusiais, informuoja unian.net.Apie didžiulią karių netektį po nugriaudėjusių sprogimų pranešė Sumų regiono valstybės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živitskis.„Vakar priešo artilerija sunaikino karinį dalinį. Toliau iš griuvėsių išnešami kūnai. Dirba Valstybinė gelbėjimo tarnyba, savanoriai. Daug žuvusių. Dabar kapinėse ruošia vietas 70 žuvusių Ukrainos karių“, – rašė jis.Tuo pat metu D. Živitskis pabrėžė, kad ir Ukrainos priešas patyrė didelių nuostolių.„Mieste yra daug rusų kūnų, mes juos renkame. Raudonojo kryžiaus darbuotojai juos renka namo“, – pridūrė Sumų apygardos valstybės administracijos pirmininkas.Jis taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose užfiksuotas Rusijos karių sunaikintas karinis dalinys, iš kurio po griuvėsių išnešami karių kūnai.Anksčiau Ochtyrkos meras Pavelas Kuzmenka buvo pareiškęs, kad ant miesto buvo numestos draudžiamos vakuuminės bombos. Apie jas JAV Kongreso nariams buvo užsiminusi Ukrainos ambasadorė JAV Oksana Markarova.

Palydovai netoli Kijevo užfiksavo didžiulę Rusijos karinės technikos kolonąPalydovai netoli Kijevo užfiksavo didžiulę Rusijos karinės technikos koloną, kurią sudaro šarvuočiai, tankai, velkama artilerija ir kitos transporto priemonės.Naujausi „Maxar Technologies“ palydoviniai vaizdai rodo, kad Rusijos karinė kolona, pasiekusi Kijevo pakraščius, buvo net ilgesnė, nei manyta anksčiau.Kolonos ilgis viršija daugiau kaip 60 km, pranešė “Maxar”. Didelė karinė kolona susideda iš šarvuočių, tankų, velkamosios artilerijos ir kitų transporto priemonių.Vėlų pirmadienio vakarą darytose nuotraukose matyti, kaip vilkstinė slenka iš Antonovo oro bazės – daugiau kaip 30 km nuo Kijevo centro – į šiaurę nuo Priborsko. Kad būtų aišku, kokiu atstumu Priborskas yra nuo Ukrainos sostinės, unian.net nurodo, kad jis yra arčiau Ukrainos ir Baltarusijos sienos bei sugedusio Černobylio branduolinio reaktoriaus nei Kijevo.„Maxar Technologies“ nuotr.

Taivanas į Ukrainą išsiuntė 27 tonas vaistųTaivanas į Ukrainą lėktuvu išsiuntė 27 tonas medicinos reikmenų.Kaip pranešė „Reuters“, remdamasi Taivano užsienio reikalų ministerija, vaistų krovinys lėktuvu buvo išsiųstas į Frankfurtą, iš kur bus pristatytas ukrainiečiams.Taivanas taip pat prisijungė prie sankcijų Rusijai dėl atakos prieš Ukrainą.

Vaizdo įraše – Rusijos kariams duoti 2015 m. galioti baigę maisto daviniaiUkrainos kariai paviešino vaizdo įrašą, kuriame rodo Rusijos kariams, kovojantiems prieš Ukrainą, kariuomenės duotus sausus maisto davinius, kurių galiojimas yra pasibaigęs dar 2015 metais.„Po velnių, mes net kiemo kačių taip nemaitiname. Rusų kareivi, tu tiesiog idiotas, jei nieko nesupranti“, – rašoma prie įrašo, kurį skelbia „Kyiv Operative“ telegrame.Vaizdo įraše matyti, kad sausi daviniai buvo pagaminti 2013 m. ir galiojo dvejus metus.„Galiojimo laikas yra 2015 m. Baigėsi galioti daviniai! Rusų kareiviai, kreipiuosi į jus ir jūsų mamas: „Kokie debilai turi būti jūsų generolai, kad aprūpintų savo kariuomenę pasibaigusiais daviniais?“ 2022 m. vasario mėn. Jūs esate Ukrainoje, jūs mirštate Ukrainoje be jokios priežasties ir jums vis dar tiekiami pasibaigusio galiojimo racionai“, – kalbėjo Ukrainos karys.Šį vaizdo įrašą išplatinę Ukrainos kariai taip pat kreipėsi į Rusijos karių motinas.„Mamos, paimkite iš čia savo vaikus, kol mes čia jų visų nenužudėme, kol jie čia nesupuvo“, – kalbėjo karys.

JAV žada ir toliau remti UkrainąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitras Kuleba teigia, kad JAV siūlo didesnę paramą atremiant Rusijos agresiją.Ankstų antradienio rytą tviteryje D. Kuleba paskelbė, kad jis kalbėjosi su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.„Mūsų pokalbio metu Blinkenas patvirtino, kad JAV parama Ukrainai tebėra nepalaužiama. Pabrėžiau, kad Ukraina trokšta taikos, bet kol mus puola Rusija, mums reikia daugiau sankcijų ir ginklų. Sekretorius mane patikino dėl abiejų. Suderinome tolesnius veiksmus“, – rašė Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Mariupolį kontroliuoja Ukrainos kariuomenėApie tai pranešė Valstybinė specialiųjų ryšių tarnyba, remdamasi miesto mero Vadimo Boychenko pateikta informacija.„Mariupolį kontroliuoja Ukrainos kariuomenė. Tačiau dėl oro antskrydžio Mariupolis liko praktiškai be elektros: galimi mobiliojo ryšio ir interneto trikdžiai“, – rašoma pranešime.

Prasidėjo Chersono puolimasValstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba paskelbė apie Rusijos kariuomenės vykdomą pietų Ukrainoje esančio Chersono miesto šturmo pradžią.„Prasidėjo Chersono puolimas. Pasak liudininkų, priešas veržiasi iš oro uosto į Nikolajevo plentą ir žiedą prie šaldymo gamyklos“, – sakoma pranešime „Telegram“.Pietų Ukrainoje esančiame laivų statybos mieste puolimai vyko ir sekmadienį.

Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalasKijeve paskelbtas oro pavojaus signalas, visi žmonės raginami kuo greičiau slėptis. Kaip praneša „Ukrinform“, Kijevo miesto valstybės administracija apie tai praneša „Telegrame“.„Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų skubiai vykti į civilinės saugos pastogę“, – rašoma pranešime.

Kadyrovo įrašuose – Rusijos technika vyksta į Ukrainą Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas savo kanale „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose, kaip pats teigė, matoma Rusijos karinės technikos vilkstinė, vykstanti į Ukrainą dalyvauti karinėje operacijoje. Antrajame vaizdo įraše taip pat matosi abiejose kelio pusėse stovinčios Rusijos karinės mašinos. Tarp vaizdo įraše nufilmuotų transporto priemonių matyti tankų kolona. Kada ir kur kolona buvo nufilmuota, R. Kadyrovas nenurodė. Vasario 27-osios rytą Čečėnijos vadovas paskelbė filmuotą medžiagą apie Ukrainos įrangą ir ginklus, kurie buvo užfiksuoti per Rusijos specialiąją operaciją Ukrainoje. „Šiuo etapu mūsų kovotojai išbando jo kokybę ir patikimumą. Jei tai pasiteisins, tada pagalvosime apie jo panaudojimą specialiosioms Čečėnijos Respublikos pajėgoms. Galbūt taip pat suorganizuosime pristatymus į Grozną “, – rašė jis. R. Kadyrovas patvirtino, kad čečėnų kovotojai dalyvauja Rusijos karinėje operacijoje Ukrainoje, skelbia RBC.

Zelenskis 12 karių suteikė didvyrio vardąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainos didvyrio vardą suteikė 12 Ukrainos karių, šešiems šis titulas suteiktas jau po jų mirties. Šalies vadovo pasirašytas dekretas paskelbtas Prezidentūros svetainėje, pranešė ukrinform.ua. Ukrainos didvyrio vardas suteiktas už asmeninę drąsą ir didvyriškumą, parodytą ginant Ukrainos valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą, lojalumą karinei priesaikai.

CNN: kai kurie miestai gali „kristi“JAV Atstovų Rūmų nariai slapto pasitarimo metu apsvarstė „nerimą keliantį“ laiko grafiką, kada kai kurie Ukrainos miestai gali pereiti į Rusijos rankas, skelbia cnn.com.Šią informaciją patvirtino JAV Atstovų rūmų atstovas Rubenas Gallego, tačiau jis atsisakė nurodyti, apie kokius laiko terminus buvo kalbama, pažymėdamas, jog tai įslaptinta informacija. Visgi, jis pridūrė, kad Rusijos karių skaičius „yra atskira galimybė“. Tiesa, užsimenama, kad sunku tiksliai žinoti tokią informaciją, nes ukrainiečiai kovoja „daug smarkiau“ nei kas nors numatė.

Ukraina: Rusija nori įtraukti Baltarujos ginkluotąsias pajėgasRusija į karą prieš Ukrainą nori įtraukti labiausiai apmokytus Baltarusijos karinius dalinius – ginkluotąsias pajėgas. Jie jau telkia savo pajėgas pasienyje. Apie tai rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo puslapyje.„Nežiūrint į tai, kad priešo puolimo potencialas yra beveik išnaudotas, jis ir toliau tęsia planuoja pritraukti labiausiai apmokytus Baltarusijos Respublikos karinius dalinius, kurie baigia telktis prie Ukrainos valstybės sienos“, – pabrėžė Generalinis štabas.„Nepaisant to, kad priešas praranda puolimo potencialą, jis ir toliau daro didelę žalą kariniams ir civiliniams Ukrainos objektams, bei toliau tęsia stebėseną Rusijos ginkluotųjų pajėgų aviacijos ir kosmoso pajėgų žvalgybos orlaiviais, taip pat naudojasi Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų oro erdve“, – pridūrė jie.Taip pat pažymima, kad visomis kryptimis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai, remiami artilerijos ir „Bayraktar TV2“ dronų, laikosi tam tikrų linijų.„Priešui nepasisekė nė viena kryptimi“, – rašoma pranešime.

Padėtis aplink Kijevą tebėra įtemptaPadėtis aplink Kijevo miestą tebėra įtempta, antradienio naktį rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.„Situacija aplink Kijevą tebėra įtempta. Polisijoje priešas ir toliau bando atnaujinti puolimą sostinės kryptimi“, – teigiama pranešime.Pastebima, kad Rusijos okupacinės pajėgos, nepaisydamos tarptautinės humanitarinės teisės normų, naudoja infrastruktūros naikinimo ir raketų bei bombų atakų prieš apgyvendintas vietoves taktiką.Kaip teigia unian.net, Rusijos lėktuvai šaudo iš dangaus virš Černobylio ir Zaporožės atominių elektrinių, kad jų negalėtų numušti Ukrainos kariai.

Ukrainos ambasadorė JAV: Rusija panaudojo vakuuminę bombąUkrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) Oksana Markarova kreipėsi į Kongreso narius, prašydama daugiau pagalbos atremiant Rusijos agresiją; ji pažymėjo, kad pirmadienį Rusijos kariai panaudojo „vakuuminę bombą“.Kaip skelbia bbc.com, vakuuminiai, o taip pat ir termobariniai šaudmenys turi didelį ardomąjį poveikį. Jie sugeria deguonį iš oro ir sukelia sprogimą, kuriam būdinga aukštesnė degimo temperatūra ir ilgesnė sprogimo bangos trukmė.O. Markarova nepatikslino, kur ir kokiomis aplinkybėmis Rusija panaudojo šiuos sprogmenis. Yra žinoma, kad Rusijos kariuomenė juos naudojo antrojo Čečėnijos karo metu.

Zelenskis apie derybas su Rusija: gavome tam tikrų signalųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio naktį pakomentavo įvykusias derybas su Rusija.„Šiandien Rusijos pusės iniciatyva įvyko pirmasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratas. Šios derybos vyko mūsų teritorijos, mūsų miestų bombardavimo ir apšaudymo fone. Derybų metu matėme apšaudymų sinchronizaciją. Manau, kad tokiu negudriu būdu Rusija bando daryti spaudimą. Nepraraskite laiko, mes nepriimame tokios taktikos. Sąžiningos derybos gali būti tik tada, kai viena pusė nepuola kitos pusės reaktyvine artilerija būtent derybų metu“, – sakė jis.V. Zelenskio teigimu, kol kas Ukraina nepasiekė tokio rezultato, kokį norėtųsi gauti.„Rusija išsakė savo pozicijas. Iš mūsų buvo pareikšti atsakymai – baigti karą. Gavome tam tikrų signalų. Kai delegacija grįš į Kijevą, išanalizuosime, ką išgirdome, o tada spręsime, kaip eiti į antrąjį derybų turą“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Gyva legenda tapęs „Kijevo vaiduoklis“ sunaikino jau 15 Rusijos lėktuvųUkrainos ginkluotųjų pajėgų naikintuvo pilotas, pravarde „Kijevo vaiduoklis“, per penkias Rusijos invazijos į Ukrainą paras sunaikino 15 Rusijos lėktuvų, skelbia ukrainiečių naujienų agentūra „Unian“, cituodama Vinicos srities administracijos vadovą Serhijų Borzovą.Apie „Kijevo vaiduoklį“ skelbta šeštadalį – tuomet jo „sąskaitoje“ buvo 10 agresorių lėktuvų.„Kijevo vaiduoklis“ – naikintuvo MiG-29 pilotas – per pirmąsias 30 Rusijos invazijos į Ukrainą valandų laimėjo šešis oro mūšius danguje virš Kijevo: numušė po du rusų Su-35 ir Su-25, po vieną Su-27 ir MiG-29. Iš viso jis sunaikino 15 okupantų karinių orlaivių. Argi jis nėra mūsų didvyris?“ – pabrėžė S. Borzovas.Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis, „Kijevo vaiduoklis“ gali būti vienas iš atsargos karo lakūnų, po Rusijos invazijos grįžusių į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas.

Per 5 dienas Ukrainoje buvo paleista 113 sparnuotųjų raketųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per penkias Rusijos invazijos į Ukrainą dienas jau buvo įvykdyti 56 raketų smūgiai.„Per penkias invazijos dienas prieš Ukrainą jau buvo įvykdyti 56 raketų smūgiai. Išleista 113 sparnuotųjų raketų. Štai kokia „broliška draugystė“. Ir pasaulis žino, ką reikia daryti. Kalbėjau apie tai su partneriais šiandien“, – pabrėžė Zelenskis.Jis sakė, kad raketomis, bombomis ir artilerija ginkluotas blogis turi būti nedelsiant sustabdytas.„Sunaikinti ekonomiškai. Parodykime, kad žmonija sugeba apsiginti. Manau, kad turėtume apsvarstyti galimybę visiškai uždaryti dangų Rusijos raketoms, lėktuvams, sraigtasparniams“, – sakė prezidentas.

Zelenskis apie Charkovo apšaudymą: tai sąmoningas civilių naikinimasValstybė, vykdanti karo nusikaltimus prieš civilius, negali būti JT Saugumo Tarybos nare, pabrėžė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Charkovo miesto apšaudymas raketų artilerija akivaizdžiai yra karo nusikaltimas.„Ramus miestas. Ramūs gyvenamieji rajonai. Nė vieno karinio objekto. Dešimtys liudininkų įrašų liudija, kad tai tyčinis žmonių naikinimas. Rusai žinojo, kur šaudo. Tikrai bus tribunole šis nusikaltimas. Tarptautinis. Tai yra visų konvencijų pažeidimas . Niekas pasaulyje jums neatleis už taikių Ukrainos žmonių nužudymą“, – savo kreipimęsi pabrėžė valstybės vadovas. Jis taip pat sakė, kad valstybė, kuri vykdo karo nusikaltimus prieš civilius, negali būti JT Saugumo Tarybos nare, jai turi būti uždaryti visi pasaulio uostai, kanalai, oro uostai.„Taikus, išdidus, stiprus Charkovas. Jūs visada buvote toks. Visada būsite toks. Mes irgi tai ištversime. Apsaugosime Ukrainą. Padėsime visiems, kurie nukentėjo nuo nežmoniškos invazijos“, – sakė Zelenskis.

Kijeve dirba 100 mobiliųjų grupiųKijeve dirba 100 mobilių grupių, kurios patruliuoja mieste, gaudo sabotažo ir žvalgybos grupėms priklausančius asmenis.Apie tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denisas Monastyrskis.Kaip skelbia unian.net, D. Monastyrskis pažymėjo, kad šios grupės taip pat „gaudo žmones, kurie seka mūsų įrangos judėjimą“, o vėliau tie asmenys yra perduodami teisėsaugai.Vidaus reikalų ministras taip pat pabrėžė, kad jeigu asmenys sulaikymo metu priešinsis arba panaudos ginklą, kaip atsakas būtinai taip pat bus panaudotas ginklas.

Ukrainos link – Baltarusijos kariai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad Baltarusijos kariai pajudėjo prie Ukrainos sienos. Štabą cituojantis unian.net praneša, kad atskiri vienetai iš labiausiai kovai paruoštų Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų formų pradėjo judėti į Ukrainos valstybinę sieną Voluinės kryptimi.Tai teigiama kariuomenės Generalinio štabo santraukoje vasario 28 d. vakare.Generalinis štabas taip pat pranešė, kad pirmadienį Rusijos kariai persigrupavo ir sukaupė šarvuočius, raketų ir artilerijos ginklus tam tikrose srityse, visų pirma siekdami apsupti ir užgrobti Kijevą ir didžiuosius Ukrainos miestus, ypač Charkivą, Černihivą, Odesą, Chersoną ir Mariupolį. Didelė karinės įrangos dalis gaunama iš Baltarusijos teritorijos ir per okupuotą Krymą. Remiantis turima informacija, Rusijos taktinių grupių vadai gavo įsakymą sunaikinti mobiliųjų telefonų bokštus, judant gilyn į Ukrainos teritoriją.

Kijevo žiniasklaida skelbia, jog Ukrainos sostinėje vėl kaukia pavojaus sirenos ir visi gyventojai raginami slėptis artimiausiose slėptuvėse.

Padėti gali užsieniečiaiUkraina laikinai įvedė bevizį režimą užsieniečiams, norintiems prisijungti prie Tarptautinio gynybos legiono, skelbia meduza.ioAtitinkamą dekretą pasirašė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Dekretas įsigalios kovo 1 dieną ir galios „karo padėties laikotarpiu“.

Ukrainos danguje – gudrus rusų manevrasRusijos naikintuvai „Su-30“ ir „Su-35“ neskraidymo zonoje virš Černobylio atominės elektrinės ir Zaporožės atominės elektrinės vykdo apšaudymą iš ten, kad Ukrainos kariai negalėtų šaudyti atgal – juk numuštas lėktuvas virš atominės elektrinės gali sukelti ekologinę katastrofą.Tai pranešė karinių oro pajėgų vadavietės atstovas Jurijus Ignatas, praneša LB.ua.„Jie pakišti virš Černobylio AE, įskaitant apsauginę konstrukciją virš 4-ojo elektrinio bloko, kuriame saugomos radioaktyviosios atliekos. Ir jie šaudo iš ten į infrastruktūros objektus, karinius objektus ir civilinius objektus. Panaši situacija yra ir dėl ZNPP. Jie šaudo, o mes turime juos nušauti, bet mes negalime to padaryti, – aiškino J. Ignatas. – Nes avarijos atominėje elektrinėje rizika yra per didelė“.

Charkive – tragiškos žūtys Charkve po rusų atpuolio pirmadienį žuvo 9 žmonės, tarp jų – šeima su trimis vaikais, dar 37 žmonės buvo sužeisti.Tokius skaičius pateikė Charkivo meras Igoris Terekovas. Jis apie tai pranešė savo vaizdo pranešime, kurį Charkivo miesto taryba paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.„Pirmą kartą per savo ilgą istoriją Charkivo miestas tai patyrė. Sviediniai, kurie smogė namams, žudė ir žaloja nekaltus civilius gyventojus. Charkivo miestas dar nepažinojo tokio sunaikinimo“, – sakė A. Terechovas.„Tik šiandien [pirmadienį] yra 37 sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Žmonės išėjo iš slėptuvės, keturi žmonės, atsinešti vandens, ir mirė. Automobilyje buvo sudeginta šeima, du suaugusieji ir trys vaikai. Tai tikrai siaubas“, – baisėjosi A. Terechovas.

Suskaičiavo raketasUkrainos ginkluotąsias pajėgos skelbia, kad Rusijos Federacija paleido 113 „Iskander“ ir „Kalibr“ tipo raketų į taikius Ukrainos miestus ir kaimus. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas, kurį cituoja unian.net, teigė, jog šį kruviną V. Putino režimo nusikaltimą turėtų ištirti Hagos tribunolas.

Draudžiama vaikščiotiKijevo meras Vitalijus Klyčko paskelbė apie „sausą“ įstatymą, priminė dabartinę komendanto valandą Ukrainos sostinėje ir naujus apribojimus.„Komendanto valanda nuo 20 iki 7 val. ryto. Jos metu tik tie, kurie turi specialų naujo pavyzdžio leidimą iš komendanto, ir tik automobiliu gali judėti po miestą. Komendanto valandos metu griežtai draudžiama judėti pėsčiomis“, - twiteryje teigė V. Klyčko.https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1498390712882188290?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainoje žuvo iš šalies bandęs pabėgti Izraelio pilietisUkrainoje, kurioje vyksta karas su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, žuvo į Moldovą bandęs pabėgti Izraelio pilietis, pirmadienio vakare pranešė Izraelio valstybės užsienio reikalų ministerija. Pilietis „buvo automobilių kolonoje, važiavusioje sienos su Moldova link, ir buvo nužudytas Ukrainoje šūviais į jo mašiną“, – sakoma pranešime. Atsakingos institucijos palaikė ryšį su žuvusio vyro žmona, esančia Ukrainoje su judviejų vaikais, priduriama pranešime. Ministerija nepranešė, kas šaudė į automobilį. Ministerijos duomenimis, apie 2 tūkst. Izraelio piliečių pabėgo iš Ukrainos nuo praeito ketvirtadienio, kai Rusija pradėjo invaziją į šią šalį.

Pentagonas: Rusijos pajėgos bando priartėti prie KijevoPentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad Rusijos pajėgos bando priartėti prie Ukrainos sostinės Kijevo, bet vis tiek yra už miesto centro. Jį cituoja CNN.„Tačiau aiškiai matome, kad Rusijos pajėgos juda toliau arba taip bando priartėti, kad galėtų judėti Kijeve nuo žemės“, – pirmadienį Pentagone kalbėjo J. Kirby. „Vis dar vertiname, kad jie yra už miesto centro, bet aiškiai žinome, kad jie turi ketinimų Kijevo atžvilgiu“, - pabrėžė jis. Ukrainiečiai „pakankamai efektyviai priešinasi aplink Kijevą“, pridūrė J. Kirby.

„The Kyiv Independent“ pranešė, jog apie 21 val. Kijeve įvyko dar vienas oro antskrydis. Sostinės gyventojai raginami kuo skubiau vykti pasislėpti į artimiausias slėptuves. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498370359183220738?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos gynybos ministras Aleksijus Reznikovas kreipėsi tiesiai į Rusijos karius, ragindamas juos pasiduoti.Jis teigė, kad jei jie savo noru padėtų ginklus, gautų visą amnestiją ir piniginę kompensaciją.„Tie iš jūsų, kurie nenori tapti žudiku ir mirti, gali išgelbėti save“, – sakė jis socialinėje žiniasklaidoje.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1498360024044904451?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos Gynybos ministerija pirmadienį paskelbė, kad jos pajėgos nuo invazijos Ukrainoje pradžios sunaikino 311 ukrainiečių tankų, 42 lėktuvus ir sraigtasparnius.„Sunaikinta 311 tankų ir kitų šarvuotųjų kovos mašinų, 42 lėktuvai ir sraigtasparniai, įskaitant ant žemės [buvusius orlaivius], 51 reaktyvinė salvinės ugnies sistema, 147 lauko artilerijos ginklai ir minosvaidžiai, 263 specialiosios karinės automobilinės technikos vienetai“, – pranešė atstovas.

Kijeve – rusams skirtos žinutės Naujienų portalas „Skynews“ taip pat patvirtino, jog pasibaigus pirmajam derybų su Rusija dėl invazijos užbaigimo etapui, Kijevas pirmadienio vakarą nukentėjo nuo didelių sprogimų. Teigiama, kad Rusijos kariai atakuoja keliais frontais ir, kaip manoma, yra maždaug 25 km (15 mylių) atstumu nuo Kijevo miesto centro. Anot „Skynews“, žinutės, skirtos besiveržiantiems Rusijos kariams, pasirodė reklaminiuose stenduose, autobusų stotelėse ir elektroniniuose kelio ženkluose visame Kijeve. „Rusijos kareivi – sustok! Prisimink savo šeimą. Eik namo švaria sąžine“, – rašoma vienoje tokioje žinutėje. https://twitter.com/ichbinilya/status/1498377484181680135?ref_src=twsrc%5Etfw

Pietų Ukrainos Mykolajivo miesto meras per socialinį tinklą „Facebook“ paragino civilius gyventojus išeiti ir „priešintis“ rusų kariams – pranešama, kad miesto link artėja „reikšmingas“ kiekis rusų kariuomenės šarvuočių. Pranešama, kad mieste kaukia sirenos, iš Odesos skelbia CNN reporteris Nickas Patonas Walshas.

Ukrainos sostinėje Kijeve, anot mero Vitalijaus Klyčko, gali pradėti trūkti maisto ir medikamentų. „Logistika žlugusi. Ateinančiomis dienomis pradės trūkti maisto produktų ir medikamentų“, – sakė jis „Bild Live“ televizijai. Pasak V. Klyčko, sostinė vis dar yra Ukrainos rankose. „Tiesiogiai mieste Rusijos pajėgų dar nėra. Jos priartėja, kaunasi ir pasitraukia, - kalbėjo meras. – Čia, mieste, iš dalies yra rusų snaiperių. Todėl reikia būti atsargiems“.

Kijevo link – milžiniškos rusų pajėgosNaujose palydovinėse nuotraukose, kurias twiteryje skelbia „The New York Times“, matyti, kad Rusijos sausumos pajėgos vėl juda Kijevo link. Karinių pajėgų vilkstinė nusidriekusi mažiausiai 17– 30 mylių atstumu nuo Ukrainos sostinės Kijevo. https://twitter.com/nytimes/status/1498353568104988685?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusai atakavo Brovarį: yra aukų Unian, net praneša, kad kiek prieš 20 val. Rusijos karinės pajėgos surengė oro reidą Brovaryje. Apie tai informavo ir miesto meras Igoris Sapožko.Pasak jo, per antskrydį buvo sužeisti mažiausiai šeši žmonės. Jis paragino ukrainiečius neišeiti iš slėptuvių. Kol kas manoma, kad smūgis buvo suduotas kariniam radarų ryšių centrui.

Kijevo žurnalistas Romanas Sukhanas "Current Time Air" patvirtino, kad sprogimai nugriaudėjo Kijeve vakarinėje miesto dalyje netoli Hostomelio, Irpino ir Bučos. Sostinėje buvo paskelbtas perspėjimas dėl antskrydio, o gyventojų prašoma vykti į prieglaudas. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1498346230535139329?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomija priėmė istorinį sprendimą tiekti ginkluotę UkrainaiSuomija priėmė „istorinį“ sprendimą aprūpinti ginkluote Ukrainą, Rusijai įsiveržus savo provakarietišką kaimynę, pirmadienį pranešė suomių premjerė.„Suomija teiks karinę pagalbą Ukrainai, – žurnalistams sakė ministrė pirmininkė Sanna Marin. – Tai istorinis sprendimas Suomijai.“

Krymas: mano sugrįžimas artėja„Twitter“ paskyroje apie aneksuotą pusiasalį pasirodė patriotinė žinutė. Unian,net skelbia, jog kol ukrainiečiai ir rusai Kryme masiškai atsisako kovoti su Ukraina, oficialioje aneksuoto pusiasalio „Twitter“ paskyroje pasirodė patriotinė žinutė. Joje sakoma: „Hmm, manau, kad mano sugrįžimas į Ukrainą artėja“. Žinutėje pridėta žymų #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.https://twitter.com/Crimea/status/1498289346385956866?ref_src=twsrc%5Etfw

Netrukus po pirmojo pokalbių tarp Rusijos ir Ukrainos rato Ukrainos sostinėje Kijeve, pasak žiniasklaidos, nugriaudėjo mažiausiai du stiprūs sprogimai. Iš Charkivo naujienų agentūra „Unian“ ir kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie mažiausiai tris sprogimus. Oro pavojaus signalai aidėjo ir kituose didmiesčiuose. „Unian“, be to, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame vakariniame Kijevo danguje matyti didelis ugnies kamuolys.https://twitter.com/IntelCrab/status/1498341486710206469?ref_src=twsrc%5Etfw

Jungtinė Karalystė uždraudė Rusijos laivams įplaukti į jos uostusJungtinės Karalystės susisiekimo sekretorius Grantas Shappsas pirmadienį paliepė visiems šalies uostams nebeįsileisti Rusijos laivų, atsakant į Kremliaus invaziją Ukrainoje.

Pirmadienį kiek po 18 val. baigėsi penkias valandas trukusios derybos tarp Rusijos ir Ukrainos. Po jų skelbiama tik tiek, kad šalys susitarė dėl kito derybų etapo, o pasibaigus šiandienos posėdžiui grįžta į sostines konsultacijoms.

Vykstant taikos pokalbiams su Ukraina, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną nutraukti atakas, ypač - prieš civilius. „Vladimiras Putinas pabrėžė, kad susitarimas įmanomas tik jei bus besąlygiškai atsižvelgta į Rusijos teisėtus saugumo interesus, įskaitant Rusijos suvereniteto Kryme pripažinimą, Ukrainos valstybės demilitarizaciją ir denacifikaciją, jos neutralaus statuso užtikrinimą“, – sakoma Kremliaus pranešime apie prezidentų pokalbį telefonu.

Iš bepiločio orlaivio atakuojama rusiška priešlėktuvinės gynybos sistema „Buk” https://twitter.com/Defence_blog/status/1498326272551923715?ref_src=twsrc%5Etfw

V. Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į ES. Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas ir ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis. Apie tai pranešė „Liaudies tarno“ spaudos tarnyba. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3020865408163815&show_text=true&width=500

Charkivo srityje numušė rusų sraigtasparnį Ukrainos parlamentaras Oleksijus Gončarenka pranešė, kad Blizniukuose, Charkivo srityje, Ukrainos kariai numušė rusų sraigtasparnį.Apie tai jis parašė „Telegram“ kanale.„Okupantų sraigtasparnis buvo numuštas Blizniukų kaime, Charkivo srityje. Ukraina laimi!“ – rašė jis.

Netoli Kijevo sunaikinta dešimtys Rusijos karinės technikosUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oliksijus Arestovičius paskelbė apie daugiau nei 20 Rusijos karinės technikos vienetų sunaikinimą netoli Kijevo.Apie tai jis parašė savo „Facebook“ paskyroje.„Rusijos visuomenės informavimo priemonės tvirtina, kad jie supa Kijevą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija taiso ir patikslina. Tai yra šiek tiek daugiau nei 20 transporto priemonių vienu metu“, – rašė jis „Facebook“.https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5255379494526088&show_text=true&width=500

Rusijos kariai iš „Gradų“ apšaudė Volnovachos gyventojų evakuacijos transportąEvakuacinis transportas nepasiekė Donecko srityje esančios Volnovachos. Koloną apšaudė rusų kariuomenė iš "Grad" sistemų.Apie tai socialniame tinkle "Facebook" paskelbė Donecko srities karinės ir civilinės srities vadovas Pavlas Kirilenka.Anot jo, buvusius evakuacinėje kolonoje pavyko išsaugoti, visi yra slėptuvėse. Tuo pačiu metu apie dešimt lengvųjų Volnovachos gyventojų automobilių sugebėjo patys išvažiuoti Vuhledaro kryptimi.P. Kirilenka nurodė, kad vėl bandys evakuoti žmones, kai tik apšaudymas nurims.Be to, jis paragino tarptautines humanitarines organizacijas reaguoti į sudėtingą humanitarinę situaciją ir padėti sukurti „žaliąjį koridorių“ Volnovachos gyventojų evakuacijai."Žmonės jau trečią dieną apšaudomi be vandens, maisto, elektros. Jiems reikia pagalbos!!!!! Netgi Rusijos okupacinės pajėgos turi tai suprasti!" – rašė jis socialiniame tinkle.

Rusijos artilerija apšaudė Severodonecką: žuvo moteris, yra sužeistųRusijos artilerija apšaudė Severodonecko gyvenamuosius rajonus, yra civilių gyventojų aukų.Apie tai „Facebook“ tinkle paskelbė Luhansko srities karinės-civilinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.pasak jo, nuo tiesioginio rusų sviedinio smūgio savo namuose mirė 54 metų moteris, vieną sužeistąją skeveldromis gelbėtojai išvežė į ligoninę. Jos būklė vidutinė.Kitas vyras su skeveldrų padaryta žaizda buvo paguldytas į ligoninę sunkios būklės.Šešiuose namuose išdužo langai.Be to, pataikyta tiesiai į lengvąjį automobilį. Taip pat buvo pažeistas dujotiekis, į vietą išsiųsta avarinė dujų tarnyba.https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/132571612615564&show_text=true&width=500

Ukraina pradėjo perimti karinę iniciatyvąNacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas paskelbė apie Ukrainos karinės iniciatyvos perėmimo proceso pradžią.Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.A. Danilovo teigimu, Ukrainos karinė, teritorinė gynyba, visas saugumo ir gynybos sektorius dirba pilnos mobilizacijos režimu.Kaip sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius, Ukrainai pavyko pradėti karinės iniciatyvos perėmimo procesą.„Šiandien nė vienas rusų plano punktas nepasiektas. Suduotas atkirtis visomis kryptimis. Tačiau sunkios kovos tęsiasi“, – sakė A. Danilovas.Ukrainos informacinio pasipriešinimo užduotis – pasakyti Rusijos karių artimiesiems tikrąjį aukų ir įkaitų skaičių, pabrėžė jis.Anot A. Danilovo, Ukrainos nacionalinė mobilizacija, ukrainiečių pasipriešinimas agresijai auga ir stiprėja kiekvieną dieną.Kaip pranešė „Ukrinform“, apskaičiuoti Rusijos agresoriaus nuostoliai nuo vasario 24 d. iki vasario 28 d., 06 val., siekia 5300 žmonių.

S. Lavrovas atšaukė kelionę į ŽenevąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atšaukė planuotą vizitą Jungtinių Tautų Europos būstinėje Ženevoje dėl „antirusiškų sankcijų“, įvestų Europos Sąjungos šalių dėl Maskvos invazijos į Ukrainą, pirmadienį pranešė Rusijos atstovybė Ženevoje.S. Lavrovas planavo antradienį pasakyti kalbą JT Žmogaus Teisių Tarybos ir sudalyvauti Nusiginklavimo konferencijoje, bet atšaukė kelionę „dėl beprecedenčio draudimo jo skrydžiui per virtinės ES šalių, įvedusių antirusiškas sankcijas, oro erdvę“, – sakoma misijos pranešime.

„Conflict Intelligence Team“ (CIT): Rusijos aviacija bombarduoja Charkivą ir jo apylinkes nevaldomomis bombomis. Nepriklausomus karinių konfliktų tyrimus atliekanti organizacija išanalizavo Charkive padarytą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip kelete gyvenamųjų rajonų tęsiasi apšaudymai, bei videoklipą, kuriame užfiksuoti virš Charkivo srityje esančios miesto tipo gyvenvietės Prikolotnoje praskrendantys Rusijos naikintuvai-bombonešiai „Su-34“.„Supratimą, kokią amuniciją naudoja Rusijos aviacija, galima susidaryti iš nuotraukos, padarytos, kaip patikslino komentatoriai, Charkivo srityje esančio Iziumo miesto gatvėje Maskovskaja. Nuotraukoje esanti nesprogusi bomba – aviacinė bomba „FAB-500M-62“. Tokių nevaldomų aviacinių bombų mėtymo ant gyvenamųjų kvartalų atvejų ne kartą matėme Sirijoje“, – teigiama CIT pranešime.

Ant Achtyrkos rusai numetė uždraustas bombas: viena pataikė į naftos bazęŽenevos konvencijos uždraustos vakuuminės bombos buvo numestos ant Akhtyrkos miesto Sumų srityje.Apie tai „Facebook“ paskelbė Akhtyrkos meras Pavelas Kuzmenka.„Priešas kariauja siaubingą karą. Ant Akhtyrkos vėl buvo numesta vakuuminė bomba, susprogdinti naftos rezervuarai“, – sakė P. Kuzmenka.Jis pridūrė, kad vakuumines bombas draudžia Ženevos konvencija.Kaip UNIAN pranešė anksčiau, Sumų regiono valstybės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živickis sakė, kad šiandien 12.30 val. Sumų srities Achtyrkos mieste buvo susprogdinta naftos bazė.https://www.facebook.com/Pawel.Kuzmenko.Okhtyrka/posts/358600509604709&show_text=true&width=500

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka, kad per Rusijos pajėgų atakas Charkive žuvo dešimtys žmonių, šimtai sužeista.

Charkive rusų kariai apšaudė gyvenamuosius rajonus: žuvo 3, sužeista 14 gyventojųCharkive Rusijos kariai masiškai apšaudė du gyvenamuosius rajonus. Pirminiais duomenimis, trys žmonės žuvo ir dar 14 buvo sužeisti. Jų būklė yra įvairaus sunkumo.Apie tai „Ukrinform“ korespondentui papasakojo savanorė Natalija Popova.„Jie pataikė į du miegamuosius rajonus – Roganą ir Aleksejevką. Dabar žinome apie tris žuvusius ir 14 sužeistųjų“, – sakė N. Popova. Žmonės buvo išgabenti į ligonines.Didelis gyvenamasi rajonas Charkive Saltivka taip pat buvo apšaudyta. Detalės apie aukas tikslinamos.Šiuo metu iš Aleksejevkos gyventojų gaunami pranešimai apie įvairius pažeidimus, ypač sugadintus dujotiekius.Turimais duomenimis, Charkivas buvo apšaudytas iš raketinės artilerijos.Charkivo karinės administracijos vadovo Olego Sinegubovo teigimu, rusai nesiliauja bandyti įsiveržti į Charkivą, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos duoda galingą atkirtį.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas patvirtino, kad Gyvačių salos gynėjai – gyvi. Jie yra Rusijos Federacijos (RF) belaisviai. Šią informaciją pranešė portalas „RBK-Ukraina“, cituodamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinį štabą.

Charkivo gyvenamuosius kvartalus toliau apšaudo „Gradais“ https://twitter.com/team_milov/status/1498270844082085888?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis Japonijai dėkoja už paramąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkojo Japonijos premjerui Fumio Kishidai už didelę paramą Ukrainai prieš Rusijos agresiją. „Jau patvirtinta, kad Jaoinija skirs 100 mln. dolerių pagalbai ir visiškai palaiko griežtas snkcijas Rusijai. Ačiū! Tikra pasaulinė antikarinė koalicija veikia“, – „Twitter“ rašė V. Zelenskis. Primename, kad Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Japonija paskelbs sankcijas Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai ir ribos sandorių sudarymą su Rusijos centriniu banku, pirmadienį pranešė premjeras Fumio Kishida.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498257391397265408?ref_src=twsrc%5Etfw

Per raketų antskrydį Charkove žuvo dešimtys ir šimtai buvo sužeisti, pranešė Ukrainos ministerijaDešimtys žmonių žuvo, o dar šimtai buvo sužeisti pirmadienio rytą per Rusijos pajėgų raketų antskrydį Ukrainos Charkovo mieste, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija.Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka socialiniame tinkle „Facebook“ parašė: „Charkovą ką tik masiškai apšaudė „Grad“ (raketos). Dešimtys žuvusiųjų ir šimtai sužeistųjų“.

JT: iš Ukrainos pabėgo jau daugiau nei 500 tūkst. žmonių Per penkias dienas nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos pabėgo daugiau nei pusė milijono žmonių, pusė jų – į kaimyninę Lenkiją, pirmadienį pranešė Jungtinės Tautos.„Iki šiol iš Ukrainos į kaimynines šalis pabėgo daugiau kaip 500 tūkst. pabėgėlių“, – tviteryje paskelbė JT pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi.

Pirmieji vaizdai iš derybų tarp Ukrainos ir Rusijos: https://twitter.com/KyivPost/status/1498250804054134791?ref_src=twsrc%5Etfw

Numušė lėktuvą, kuris apšaudė Mariupolį ir SartanąMariupolyje, Donecko srityje, buvo numuštas rusų lėktuvas, apšaudęs miestą ir Sartanos kaimą.Apie tai „Facebook“ socialiniame tinkle pranešė Ukrainos Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras.Pažymima, kad Mariupolyje buvo numuštas rusų lėktuvas, kuris atakavo miestą ir Sartanos kaimą.Ukrainos ginkluotosios pajėgos, Nacionalinė gvardija ir Azovo pulkas darniai dirbo kartu, džiaugėsi Mariupolio meras Vadimas Boičenka.Kaip buvo pranešta anksčiau, Mariupolio miestas vasario 28 d. 7 val. buvo kontroliuojamas Ukrainos karių. Miesto taryba priminė, kad sekmadienį, vasario 27 d., į saugią vietą buvo evakuoti nuo išpuolio nukentėję Sartanos kaimo ir ramaus kvartalo Levoberiožno rajone gyventojai.

Kremlius pareiškė, esą Rusija atlaikys Vakarų sankcijasKremlius pirmadienį pareiškė, esą Rusija atlaikys jai dėl invazijos į Ukrainą skelbiamas Vakarų sankcijas, o prezidentas Vladimiras Putinas pradeda susitikimus su pareigūnais, kad aptartų padarinius ekonomikai.„Vakarų sankcijos Rusijai yra stiprios, bet mūsų šalis turi reikiamą potencialą žalai atsverti“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad „šiandien V. Putinas dirbs su ekonominiais klausimais“ ir susitiks su kai kuriais savo ministrais.

Latvijoje įkurta nacionalinė oro linijų bendrovė „AirBaltic“ pratęsė skrydžių į Rusiją sustabdymą iki gegužės pabaigos.

Rusijos avialinijos „Aeroflot“ iki kovo 2 d. atšaukia skrydžius į JAV, Dominikos Respubliką, Meksiką ir Kubą. Toks sprendimas buvo priimtas, kaip skelbiama, „dėl Kanados oro erdvės uždarymo“.

Zelenskis dėkoja už paramą Rumunijai ir Ukrainos narystės ES palaikymąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ padėkojo Rumunijai už svarų indėlį į Ukrainos gynybinius pajėgumus. Taip pat jis dėkojo Rumunijos prezidentui Klausui Iohannisui už paramą Ukrainos narystei Europos Sąjungoje. „Jaučiame savo partnerių politinę ir gynybinę paramą“, – pasidžiaugė V. Zelenskis.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498243146601349125?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš salvinių ugnies sistemų „Grad“ apšaudomi Charkivo gyvenameji rajonai: https://twitter.com/bukjod/status/1498233408752861184?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina: Rusijos diversantai nužudė ketvirtokę mergaitę ir jos tėvus Rusijos diversantai nušovė mergaitę ir jos tėvus, buvusius nuosavame automobilyje. Apie tai pranešė Kijevo miesto tarybos sekretorius ir mero pavaduotojas Volodymyras Bondarenka. Civilių aukų skaičius kiekvieną dieną auga. Remiantis Ukrainos sveikatos ministerijos sekmadienį paskelbtais duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo nužudyti 352 civiliai, tarp kurių 14 vaikų. Taip pat nurodoma, kad 1 684 piliečiai, įskaitant 116 vaikų, yra sužeisti. Pirmoji įvardyta nepilnametė auka – moksleivė iš Kijevo, vardu Polina. Mergaitė mokėsi paskutinėje, ketvirtoje, pradinės mokyklos klasėje. Mergaitė ir jos tėvai žuvo, kai Rusijos diversantai ir žvalgybininkai paleido ugnį į jų šeimos automobilį, nurodė miesto mero pavaduotojas V. Bondarenko „Facebook“ paskyroje. Polinos brolis šiuo metu gydomas „Ochmatdyt“ vaikų ligoninėje, o jos sesuo nugabenta į kitos ligoninės intensyviosios terapijos skyrių. https://www.facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko/posts/5189916344403790&show_text=true&width=500

Berdianske, šalia vietos savivaldos pastato, centrinėje aikštėje priešais rusų karinę techniką žmonės gieda Ukrainos himną:https://twitter.com/antiputler_news/status/1498231817845059584?ref_src=twsrc%5EtfwPanašūs vaizdai užfiksuoti ir Černigovo srityje, Senkovkos mieste. Čia vietos gyventojai stabdo rusų karinę techniką:https://twitter.com/antiputler_news/status/1498231817845059584?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos lyderis paragino Rusijos kareivius sudėti ginklusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paragino Rusijos kareivius sudėti ginklus ir dezertyruoti, tuo metu Ukrainos ir Rusijos delegacijoms rengiantis deryboms dėl Maskvos invazijos.„Palikit savo įrangą. Dinkit iš čia. Netikėkit savo vadais. Netikėkit savo propagandistais. Tiesiog gelbėkit savo gyvybes“, - sakė V. Zelenskis naujame kreipimesi į Rusijos pajėgas.Jo teigimu, per Kremliaus puolimą gyvybės neteko jau daugiau kaip 4500 Rusijos kareivių.

Maskva: Rusijos kariai perėmė Zaporožės atominės elektrinės kontrolęMaskvos teigimu, Rusijos kariai perėmė Zaporožės atominės elektrinės kontrolę. Ukraina tokius teiginius vadina absoliučiu melu.Tai yra didžiausia Europoje atominė elektrinė. Pasak Rusijos gynybos ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, personalas tęsia šio objekto priežiūrą.Ukrainos pusė šio pranešimo nepatvirtino. Valstybinė kompanija „Energoatom“ nurodė, kad visos šalies atominės elektrinės tęsia darbą įprastu režimu.Rusų pareigūnai nepranešė apie aplink Zaporožės elektrinę padidėjusią radiaciją.Kiek anksčiau Rusijos kariuomenė perėmė Černobylio atominės elektrinės teritorijos kontrolę. Atvykus kariams, ten buvo užfiksuotas padidėjęs radiacijos lygis.

Ukraina reikalauja skubių Rusijos paliaubų ir kariuomenės išvedimoUkraina pirmadienį pareikalavo skubių Rusijos paliaubų ir kariuomenės išvedimo, Kijevo delegacijai atvykus į derybas su rusais, Maskvos puolimui prieš Ukrainą tęsiantis jau penktą dieną.„Ukrainiečių delegacija atvyko prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos dalyvauti derybose su Rusijos Federacijos atstovais“, – sakoma Ukrainos prezidentūros pranešime.„Pagrindinis derybų klausimas – neatidėliotinos paliaubos ir karių išvedimas iš Ukrainos“, – priduriama jame.

Kijevo gyventojai raginami neiti iš namųKijevo vadovybė paragino miestiečius neiti iš namų neturint būtinos priežasties.Kautynės tęsiasi beveik visose miesto dalyse, sakoma programėlėje „Telegram“ paskelbtame vadovybės pranešime. Žmonėms patariama palikti savo namus tik norint įsigyti maisto prekių ar vaistų.Pranešime priduriama, kad iš namų išeiti nusprendę žmonės miesto gatvėse pamatys naujus įtvirtinimus, tankams paspęstus spąstus ir kitokias gynybos struktūras.Pirmadienio rytą Kijeve atsidarė parduotuvės ir pradėjo kursuoti viešasis transportas. Nepaisant to, lieka galioti komendanto valanda nuo 22 val. iki 7 val. Valdžios instuticijos taip pat paragino visuomenę pasirūpinti savo kaimynais, ypač senyvo amžiaus žmonėmis ar tais, kurių artimieji šiuo metu gina šalį. Negana to, gyventojai taip pat paraginti stebėti savo namus palikusių žmonių būstus, siekiant užkirsti kelią galimam plėšikavimui.

Derybininkas: Rusija nori susitarti su UkrainaRusija nori susitarti su Ukraina, kad būtų galima užbaigti jų konfliktą, pirmadienį pareiškė vienas Kremliaus derybininkas.„Tikrai esame suinteresuoti kaip įmanoma greičiau susitarti, – teigė derėtis į Baltarusiją atvykęs prezidento Vladimiro Putino patarėjas Vladimiras Medinskis. – Laukiame atvykstančios ukrainiečių delegacijos.“Pasak V. Medinskio, tikimasi, kad derybos prasidės vidurdienį vietos laiku.

JK: Rusijos pajėgos patiria didelių problemųNaujausi britų žvalgybos duomenys patvirtina iš Ukrainos pajėgų gautą pranešimą, kad Rusija sulėtino puolimo tempą.Kaip praneša Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, Rusijos veržimasis į Kijevą sulėtėjo ir to priežastis – logistikos klaidos ir atkaklus ukrainiečių priešinimasis.Pirmadienį ministerijos išplatintame pranešime nurodoma: „Didžioji dalis [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino sausumos pajėgų ir toliau bazuojasi daugiau nei per 30 kilometrų į šiaurę nuo Kijevo; jų veržimąsi sulėtino Ukrainos pajėgos, ginančios Hostomelio aerodromą – pagrindinį Rusijos taikinį pirmąją konflikto dieną. Logistikos klaidos ir atkaklus ukrainiečių pasipriešinimas ir toliau žlugdo rusų pastangas.“Pasak gynybos sekretoriaus Beno Wallace‘o, priešakinės Rusijos pajėgos yra per 20 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kijevo, tačiau veiksmai, siekiant užimti Ukrainos sostinę, vykdomi ne taip, kaip buvo tikėtasi.Rusijos pajėgų klaidas B. Wallace‘as apibendrino kaip atsilikimą nuo plano, pakrikimą karių gretose ir logistikos spragas.„Viskas buvo paremta sunkiai paaiškinama prielaida, kad ukrainiečiai juos sutiks kaip išvaduotojus. Taip manė prezidentas V. Putinas. Dabar jau aišku, kaip taip neįvyko, todėl ir teko stabtelėti. Jie patiria logistinių problemų“, – konstatavo B. Wallace‘as.

Rusijos kariuomenė teigia, kad Ukrainos civiliai gali „laisvai“ palikti KijevąRusijos armija pirmadienį pareiškė, kad Ukrainos civiliai gali „laisvai“ palikti šalies sostinę Kijevą, ir pabrėžė, kad ore Rusija turi pranašumą prieš Ukrainą.Rusija puola Ukrainą jau penktą dieną.„Visi civiliai miesto gyventojai gali laisvai išvykti iš Ukrainos sostinės greitkeliu Kijevas-Vasilkovas. Ši kryptis atvira ir saugi“, – sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas per televiziją.„Rusijos aviacija įgijo oro pranašumą virš visos Ukrainos teritorijos“, – pridūrė jis, apkaltinęs Ukrainos karius kaip skydą naudojant civilius.

Ukraina: Rusijos kariuomenė sulėtino puolimo tempąUkrainiečių kariuomenė pirmadienį pareiškė, kad Rusijos kariai sumažino „puolimo tempą“, jau penktą dieną tęsiantis Maskvos įsiveržimui į Ukrainą.„Rusijos okupantai sumažino puolimo tempą, tačiau tebemėgina pasiekti sėkmę kai kuriose teritorijose“, – nurodė ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainoje nuo ketvirtadienio tęsiasi kautynės su įsiveržusiomis gausiomis Rusijos pajėgomis. Ši neišprovokuota Maskvos invazija pasaulyje paskleidė pasibaisėjimą ir įtūžį.Ukrainos pajėgoms, kurias Vakarai remia ginklais, sugebėjo sulėtinti Rusijos karių veržimąsi į priekį.Ukrainos kariuomenė taip pat apkaltino Rusiją sudavus raketinių smūgių į gyvenamuosius namus Žytomyre ir Černihive – šalies šiaurės vakaruose ir šiaurėje esančiuose miestuose.„Tuo pat metu visi rusų įsibrovėlių bandymai pasiekti karinės operacijos tikslą žlugo“, – sakė Ukrainos kariuomenė.„Priešas yra demoralizuotas ir patiria didelių nuostolių“, – nurodė ji.

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija paviešino Rusijos ir Ukrainos deryboms numatytos vietos nuotrauką. „Baltarusijoje viskas parengta Rusijos ir Ukrainos deryboms. Laukiama atvykstančių delegacijų“, – parašė ministerija „Twitter“ žinute maždaug 9.00 val. vietos laiku. https://twitter.com/BelarusMFA/status/1498171698658648064?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeve šiuo metu yra daugiau nei 400 rusų samdinių, vykdančių Kremliaus skirtą užduotį nužudyti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį bei jo vyriausybės narius ir paruošti sąlygas Maskvos kontrolei, perduoda „The Times“.Grupė „Vagner“, privati karinė kompanija, vadovaujama vieno iš artimiausių V. Putino bendražygių ir veikianti kaip nepriklausoma valstybės įstaiga, prieš penketą savaičių inicijavo samdinių atskraidinimą iš Afrikos. Už skirtos misijos – išžudyti V. Zelenskio vyriausybę – įvykdymą jiems pažadėtas solidus finansinis atlygis, rašo „The Times“.

Ukrainos kariuomenė pirmadienį ryte pranešė, kad Rusijos pajėgos praėjusią naktį „kelis kartus“ bandė šturmuoti Kijevo prieigas, tačiau Visos atakos buvo atremtos. „Padėtis mūsų tėvynės sostinėje kontroliuojama“, – nurodė kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“.

Rusijos kariai tęsia Kijevo puolimąAnkstų pirmadienio rytą Rusijos kariai tęsė Ukrainos sostinės Kijevo puolimą, pranešė ukrainiečių ginkluotosios pajėgos.Į šiaurę nuo Kijevo Rusijos kariuomenė mėgino pastatyti pontoninį tiltą, kad galėtų kirsti Irpinės upę, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pasak jo, rusų kariai dar kartą siekė užimti Irpinio miestą, tačiau nesėkmingai.Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ skelbė, kad Rusijos kariai priartėjo prie Mykolajivo miesto. Tuo metu Ukrainos valstybinė ryšių tarnyba programėlėje „Telegram“ pranešė, kad netoli sienos su Baltarusija esančiame Černigove raketa pataikė į gyvenamąjį namą.Detalių apie naujausius įvykius nebuvo įmanoma nepriklausomai patvirtinti.Ukrainos kariuomenės duomenimis, žuvusių Rusijos karių skaičius šiuo metu siekia apie 4 500. Faktą apie žuvusius savo karius pripažino pati Rusija, tačiau atsisako pateikti tikslų skaičių.Pirmadienį Baltarusijos pasienyje numatomos Maskvos ir Kijevo taikos derybos.Pradėta spekuliuoti, kad prie karo oficialiai gali prisijungti Baltarusijos kariuomenė. Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, remdamasi Andrejumi Stryžaku iš Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos „Bysol“, paskelbė, kad baltarusių desantininkai gavo nurodymus skristi į Ukrainą.

JAV žvalgybos pareigūnas: Baltarusija gali prisijungti prie Rusijos įsiveržimo į UkrainąBaltarusija jau pirmadienį gali pasiųsti karius į Ukrainą, siekdama paremti į šią šalį praėjusią savaitę įsiveržusias Rusijos pajėgas, perspėjo vienas aukšto rango JAV žvalgybos pareigūnas.Minskas remia Maskvos karo veiksmus, bet kol kas tiesiogiai konflikte nedalyvauja.Amerikiečių pareigūnas, tiesiogiai susipažinęs su dabartiniais JAV žvalgybos vertinimais, teigė, kad autoritarinio Baltarusijos vadovo sprendimas, ar labiau įvelti Baltarusiją į karą, priklausys nuo artimiausiomis dienomis vyksiančių Rusijos ir Ukrainos derybų.Pareigūnas kalbėjo anonimiškai, nes aptarinėjo slapto pobūdžio informaciją.Ukrainoje nuo ketvirtadienio tęsiasi kautynės su įsiveržusiomis gausiomis Rusijos pajėgomis. Ši neišprovokuota Maskvos invazija pasaulyje paskleidė pasibaisėjimą ir įtūžį.

Kanada siunčia karinės įrangos UkrainaiKanada sekmadienį paskelbė nusiųsianti Ukrainos kariuomenei neletalinės karinės įrangos, pavyzdžiui, šalmų, tačiau vėl atmetė galimybę siųsti ten karių kovoti prieš Rusijos pajėgas.Ukrainos kariams reikia neperšaunamų liemenių, šalmų, dujokaukių ir naktinio matymo įrangos, per spaudos konferenciją sakė Kanados užsienio reikalų ministrė Melanie Joly.Otavos siunčiamos įrangos vertė sieks 25 mln. Kanados dolerių (17,6 mln. eurų), sakė M. Joly, pabrėždama, kad prašymą „tiesiogiai“ gavo iš Ukrainos vicepremjerės Olhos Stefanišynos.Tuo metu Kanados gynybos ministrė Anita Anand pakartojo, kad kovinė misija „šiuo metu nėra svarstoma“.Ukrainoje nuo ketvirtadienio tęsiasi kautynės su įsiveržusiomis gausiomis Rusijos pajėgomis. Ši neišprovokuota Maskvos invazija pasaulyje paskleidė pasibaisėjimą ir įtūžį.Kanada vasario 14-ąją paskelbė, kad atsiųs ginklų ir amunicijos Ukrainai, taip pat pranešė apie 500 mln. Kanados dolerių (350 mln. eurų) paskolą.Kanadoje gyvena didelė ukrainiečių diaspora – daugiau nei 1,3 mln. žmonių.

JAV ragina amerikiečius Rusijoje svarstyti išvyktiJungtinės Valstijos sekmadienį paragino savo piliečius Rusijoje apsvarstyti galimybę nedelsiant išvykti iš šalies, komercinėms linijoms atšaukus skrydžius, o Europai uždarius savo oro erdvę Rusijos vežėjams dėl Maskvos invazijos Ukrainoje.„Oro linijų, atšaukiančių skrydžius iš ir į Rusiją, auga, o gausus kieks šalių uždarė savo oro erdvę Rusijos vežėjams“, – pranešime nurodė JAV ambasada Maskvoje.Ji paragino JAV piliečius „apsvarstyti galimybę išvykti iš Rusijos nedelsiant, kol tam dar yra komercinių galimybių“.Ambasada taip pat nurodo nekeičianti rekomendacijų ketinantiems keliauti į Rusiją. Ji sausį yra įvedusi ketvirtojo lygio perspėjimą nevykti į Rusiją.Anksčiau sekmadienį ES nusprendė uždaryti savo oro erdvę Rusijos lėktuvams, tą taip pat padarė Kanada ir Jungtinė Karalystė.Atsakydama į tai, Rusija taip pat uždaro oro erdvę įvairiems vežėjams iš Europos.Rusijos „Aeroflot“ sekmadienį pranešė stabdanti visus skrydžius į Europą.