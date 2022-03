Pirmadienį vykusios derybos apčiuopiamų rezultatų nedavė, tikimasi tik nedidelio postūmio užtikrinant humanitarinius koridorius. Visgi iki šiol rusų kariai apšaudė evakuacijos kelius, pranešama ir apie nuo karo bėgusių civilių žūtis.

Nakį iš pirmadienio į antradienį į tautiečius Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi ne iš slėptuvės, o iš biuro, pabrėždamas, kad nieko nebijo.

Naktį pranešta apie taikių gyventojų bombardavimą Sumuose – ten paleidus raketa žuvo mažiausiai 10 civilių, tarp jų ir vaikai. Taip pat daugėja įrodymų, kad bombarduojami evakuacijos keliai, pasak britų žvalgybos, dėl to žuvo keli iš Irpino pasitraukti bandę žmonės.

Ukrainos kariuomenė skelbia, kad rusų kariai persigrupuoja ir ruošiasi Kijevo puolimui. Visgi pabrėžiama, kad dalis priešo pajėgų demoralizuoti dėl patirtų didelių nuostolių.

Rusija toliau tęsia karą prieš Ukrainą

Sumuose prasidėjo gyventojų evakuacija:https://t.me/kt20220224/89

Rusai surengė du oro antskrydžius į Achtyrką: buvo sunaikintas miesto centras ir komunikacijosPo naktinių Rusijos karių antskrydžių Achtyrkoje, Sumų srityje, miesto centras buvo visiškai sunaikintas, sunaikintos pagrindinės komunikacijos.Tai rytiniame kreipimesi feisbuke sakė Achtyrkos meras Pavelas Kuzmenka.„Šiąnakt buvo du antskrydžiai į Achtyrką, du kartus bombardavo sunkiosiomis ir lengvosiomis bombomis. Už manęs yra vykdomasis komitetas, šalia kurio aš visada kreipiuosi į jus. Jis yra visiškai sunaikintas. Na, svarbiausia, kad visi žmonės gyvi.Prieš mane universalinė parduotuvė taip pat sugriauta. Miesto centras visiškai sugriautas.Daug sužeistų, keleto nerandame.Taip pat buvo bombarduotas Dačnos rajonas. Daug miesto komunikacijų buvo apgadinta: visiškai sunaikinta kanalizacija, vandentiekis, elektros tinklai, sunkios bombos nukrito ant šiluminės elektrinės, ji buvo sunaikinta“, – pasakojo Achtyrkos meras.Jis pridūrė, kad elektros energijos liko mažai, ir ragino ją naudoti taupiai. „Tvarkysime. Saugokite save, priešas pereina į agonijos būseną“, – sakė meras.https://www.facebook.com/100023006243706/videos/634422887631725/&show_text=0&width=267

Zelenskis vaizdo ryšiu kreipsis į JK parlamentąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vaizdo ryšiu kreipsis į Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmus.V. Zelenskis kreipsis į JK įstatymų leidėjus antradienį 17.00 val. Grinvičo (19.00 val. Lietuvos laiku), pranešė Bendruomenių rūmų pirmininkė Lindsay Hoyle.„Kiekvienas parlamento narys nori tiesiogiai išgirsti prezidentą, kuris kalbės mums tiesiogiai iš Ukrainos, todėl tai svarbi proga Rūmams“, – sakė jis.Praėjusią savaitę V. Zelenskis per vaizdo ryšį kreipėsi į Europos Parlamentą.

Rusija skelbia atvėrusi humanitarinius koridoriusRusija tikina, esą, keliuose Ukrainos miestuose užtikrinusi humanitarinius koridorius. Civiliams bus leidžiama, laikinai nutraukus karinius veiksmus, palikti Černihivo, Sumų, Charkivo, Kijevo ir Mariupolio miestus, Rusijos gynybos ministerijos atstovus cituoja „Interfax“ naujienų agentūra. Teigiama, esą, laikinai nutraukta ugnis, nors seniau skelbtų paliaubų sąlygų laikytasi nebuvo. Irpine, esančiame Kyjivo regione, žuvo evakuotis bandžiusi šeima. Rusija sulaukė kritikos dėl humanitarinių koridorių, kuriais Ukrainos žmonės gali patekti tik į pačią Rusiją arba jos sąjungininkę Baltarusiją.Antradienį Ukraina perspėjo dėl galimų provokacijų.Antradienį nuo 10.00 val. turėtų būti atidarytas evakuacijos koridorius iš Sumų miesto, pranešė Ukrainos vyriausybė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Sutarta, kad pirmoji vilkstinė su pabėgėliais pajudės 10.00 val., per televiziją perskaitytame pranešime pareiškė vicepremjerė Iryna Vereščiuk. Iki šiol keli mėginimai įrengti evakuacijos maršrutus iš apsiaustų miestų žlugo.

Janukovyčius kreipėsi į ZelenskįBuvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius, palikęs šalį po Maidano įvykių 2014 metais, kreipėsi į dabartinį šalies vadovą Volodymtrą Zelenskį.Tekstą skelbia Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.Kreipimesi į V. Zelenskį jam patariama įsiklausyti ne į kitus, o būtent į V. Janukovyčiaus žodžius.„Labai gerai suprantu, kad turite daug „patarėjų“, bet tik jūs asmeniškai esate atsakingas už tai, kad tas kraujo praliejimas liautųsi ir būtų pasiektas taikus sprendimas“, – „RIA Novosti“ citavo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimą eksprezidentą.

Per oro antskrydžius Sumuose žuvo 10 žmonių, padėtis Mariupolyje aštrėjaPer oro antskrydžius Šiaurės Ukrainos Sumų mieste, vietos institucijų duomenimis, žuvo daugiau kaip 10 žmonių, įskaitant vaikus. „Kai kuriose vietovėse buvo bombarduojami gyvenamieji namai. Beveik Sumų centre bombos sunaikino kelis pastatus“, – naktį į antradienį sakė srities administracijos vadovas Dmytras Žyvyckis.Jo teigimu, „nelygioje kovoje su rusų kariais“ žuvo ir keturi Ukrainos kareiviai. „Mes to niekada neatleisime“, - pabrėžė D. Žyvyckis. Nepriklausomai šių duomenų patikrinti neįmanoma.Tuo tarpu pranešama, kad Rusijos pajėgų apsiaustame Mariupolio uostamiestyje padėtis toliau aštrėja. Miesto valdžios teigimu, „nėra gatvės, kurioje nebūtų išdaužtų langų, sugriautų butų ar namų“. Miestas likęs be elektros, vandens ir dujų.Mariupolis yra netoli vadinamosios kontaktinės linijos tarp prorusiškų separatistų ir Ukrainos kariuomenės Donecko srityje. Miestas turi didelę strateginę reikšmę.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos zenitinių raketų kompleksą „Buk“. Tam panaudotas dronas „Bayraktar“. Tinkle buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas šis smūgis. https://t.me/uniannet/36247

Ukrainos Lvivo miestas prašo pagalbos pabėgėliamsVakarų Ukrainos Lvivo miestas prašo tarptautinių organizacijų paramos padėti apgyvendinti pabėgėlius. Miestas tapo prieglobsčio vieta maždaug 200 000 nuo bombų ir raketų smūgių pabėgusių žmonių, sakė meras Andrijus Sadovijus. Žmonėms teikiamas maistas ir visa, kas reikalingiausia. „Tai labai sunki našta miestui, šiandien esame ties savo galimybių riba“, - teigė meras pareiškime.Jis pareiškė prašąs visų tarptautinių organizacijų pagalbos. „Mums reikia jūsų paramos, mums reikia tiesioginio jūsų dalyvavimo čia, Lvive“, - antradienį teigė A. Sadovijus. Reikalingos, pavyzdžiui, didelės palapinės su sanitariniais mazgais ir galimybe gamintis maistą. Be to, reikia pasirūpinti vaikais, kurie „tikriausiai išgyvena sunkiausias savo gyvenimo dienas“.Po Rusijos invazijos į Ukrainą Lvivas tapo svarbia pabėgėlių susitelkimo vieta.

Ukraina teigia nukovusi dar vieną rusų generoląPer mūšius netoli Charkivo žuvo Rusijos generolas majoras Vitalijus Gerasimonas, feisbuke pranešė Ukrainos karinė žvalgyba. Jos duomenimis, nukauta arba sužeista ir daugiau aukštų rusų kariškių.V. Gerasimovas kovojo ir antrajame Čečėnijos kare, o po Krymo aneksijos buvo apdovanotas ordinu.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį apkaltino Rusijos kariuomenę, kad ji trukdo evakuoti civilius gyventojus vadinamaisiais humanitariniais koridoriais, dėl kurių buvo sutarta po derybų su Maskva. „Buvo sutarta dėl humanitarinių koridorių. Ar tai veikė? Vietoje to veikė rusų tankai, rusų gradai (salvinės raketų ugnies sistemos), rusų minos“, – sakė V. Zelenskis platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi.

TATENA pranešė apie Ukrainoje apgadintą antrą branduolinį objektąTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pirmadienį pranešė gavusi pranešimų, kad per artilerijos apšaudymą buvo apgadintas branduolinių tyrimų kompleksas Rusijos pajėgų apsuptame Ukrainos antrame pagal dydį Charkivo mieste, bet šis incidentas „radiologinių pasekmių“ nesukėlė.Vienoje įsikūrusi Jungtinių Tautų agentūra nurodė, kad ukrainiečių tarnybos ją informavo apie sekmadienį įvykusią ataką. Pranešimų apie tame objekte padidėjusį spinduliuotės lygį nebuvo.Tame objekte laikomų „radioaktyvių medžiagų atsargos yra labai mažos“, be to, jos laikomos „subkritinės“ būklės, todėl „žala, apie kurią buvo pranešta, nebūtų sukėlusi jokių radiologinių pasekmių“, sakoma TATENA pranešime.Šiame objekte, priklausančiame Charkivo fizikos ir technologijų institutui, buvo gaminamos radioaktyvios medžiagos medicinos ir pramonės reikmėms.Charkivas pastarosiomis dienomis buvo intensyviai bombarduojamas Rusijos artilerijos, aviacijos ir raketų, Maskvai stengiantis didinti spaudimą Ukrainai pasiduoti.Šis branduolinių tyrimų institutas buvo atsidūręs internetu sklidusių sąmokslo teorijų ir nepagrįstų Rusijos žiniasklaidos pareiškimų centre. Tvirtinta, kad Ukraina jame mėgina sukurti „purvinąją bombą“ – primityvų branduolinį ginklą, galintį pražudyti daugybę žmonių.TATENA nurodė, kad incidentas Charkive yra naujausias atvejis, kai Ukrainos branduoliniai objektai tampa Rusijos pajėgų atakų taikiniu.„Buvo jau keli atvejai, keliantys pavojų Ukrainos branduolinių objektų saugumui“, – sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi.Buvo pranešimų apie žalą branduolinių atliekų saugykloms netoli Kijevo ir Charkivo, be to, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižios branduolinę jėgainę ir sukėlė joje gaisrą, kuris vėliau buvo suvaldytas.TATENA nurodė, kad Zaporižios atominė elektrinė, kuri yra didžiausia Europoje, dabar yra kontroliuojama Rusijos pajėgų, neleidžiančių atgabenti atsarginių dalių ir vaistų personalui.Šiuo metu veikia tik du iš šešių Zaporižios elektrinės reaktorių.Taip pat buvo nutrauktas ryšys su mažais branduoliniais objektais pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, apsuptame Rusijos pajėgų, palikusių gyventojus be elektros ir vandens.TATENA ragino Maskvą ir Kijevą susitarti dėl plano branduoliniams objektams apsaugoti.R. M. Grossi siūlėsi nuvykti į liūdnai pagarsėjusią Černobylio atominę elektrinę, kur 1986 metais įvyko iki šiol didžiausia pasaulyje branduolinė avarija. Toje dabar jau nebeveikiančioje jėgainėje daugiau kaip 200 darbuotojų nebuvo išleidžiami Rusijos pajėgų jau 12 dienų iš eilės.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba patvirtino, kad ketina susitikti su kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu. „Šiuo metu planuojama kovo 10-oji. Pažiūrėsime, ar jis skris į Antaliją, tada skrisiu ir aš. Susėsime, pakalbėsime“, - pareiškė jis pirmadienio vakarą vaizdo įraše.

Rusija siūlo naujas paliaubas civilių evakuacijaiRusija, jos ambasadoriaus JT duomenimis, siūlo naujas paliaubas humanitarinių koridorių atvėrimui Ukrainoje. Vasilijus Nebenzia pirmadienį (vietos laiku) JT Saugumo Taryboje citavo naują pareiškimą iš Maskvos: „Jame sakoma, jog Rusija vėl pareiškia, kad rytoj, kovo 8 dieną, 10.00 val. Maskvos laiku bus vykdomos paliaubos ir atidaromi humanitariniai koridoriai“, kad būtų evakuoti žmonės iš Kijivo, Černihivo, Sumų, Charkivo ir Mariupolio.Tačiau, remiantis Rusijos gynybos ministerijos „Telegram“ kanale paskelbta informacija, humanitariniai koridoriai daugiausiai arba visiškai eina Rusijos arba Baltarusijos kryptimi.

JAV mano, kad karas Ukrainoje truks ilgaiJAV mano, kad karas Ukrainoje truks ilgai. „Esame susirūpinę, kad pasaulis turi būti pasirengęs labai ilgam ir labai sunkiam keliui“, – pirmadienį Niujorke skubiai sušauktame posėdyje dėl humanitarinės padėties Ukrainoje sakė amerikiečių ambasadorė Jungtinėse Tautose Linda Thomas-Greenfield.

Rusijos pajėgų apsiaustame Mariupolio uostamiestyje padėtis toliau aštrėja. Miesto valdžios teigimu, „nėra gatvės, kurioje nebūtų išdaužtų langų, sugriautų būtų ar namų“. Miestas likęs be elektros, vandens ir dujų.

Bučios gyventojai laikomi įkaitais: netgi negali palaidoti mirusiųjųBučios mero Anatolijaus Fedoruko teigimu, net tada, kai nevyksta apšaudymai, okupantai neleidžia žmonėms išeiti iš namų. Kaip praneša Unian.com, anot A. Fedoruko, Rusijos kariuomenė visais įmanomais ir neįmanomais būdais atakuoja Kijevą ir priemiesčius, ypač Bučią.

Po Rusijos bombordavimo į gyvenamuosius pastatus Sumuose žuvo mažiausiai 10 žmoniųApie tai kovo 7 dienos vaizdo žinutėje pranešė Sumų regiono administracijos vadovas Dmytro Žyvitskis. Tarp žuvusiųjų yra ir vaikų.

Tarp JAV įstatymo leidėjų girdisi raginimų siųsti naikintuvus į Lenkiją, jei ši sutiks perduoti savo turimus lėktuvus Kyjivui, skelbia BBC. Lenkija turi rusiškų naikintuvų , Ukraina turi juos valdyti apmokytų pilotų. Pasak BBC, Varšuva dar nėra apsisprendusi dėl savo naikintuvų perdavimo, anksčiau buvo išreikšti nuogąstavimai, kad toks žingsnis gali būti laikomas kaip NATO kišimasis į konfliktą. JAV prezidento Joe Bideno administracija sako, kad sprendimą dėl naikintuvų perdavimo Ukrainai gali priimti tik pati Lenkija. Senatorius Bobas Mendezas ragina perduoti Varšuvai naujus naikintuvus, jei tik jie savo Mig-29 perduos Ukrainos gynybai.

G. Landsbergis su Nyderlandų kolega aptars Rusijos invaziją UkrainojeLietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis antradienį susitiks su šalyje viešinčiu Nyderlandų vicepremjeru ir diplomatijos vadovu Wopke Hoekstra.Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptariamas dvišalis bendradarbiavimas, Rusijos agresija prieš Ukrainą, pagalba Ukrainai, saugumo situacija regione bei priemonės Lietuvos saugumui stiprinti.W. Hoekstra vizito Lietuvoje metu taip pat susitiks su Lietuvoje NATO batalione tarnaujančiais Nyderlandų kariais.Nyderlandai buvo viena iš valstybių, pastaruoju metu atsiuntusių daugiau karių į Lietuvą, reaguojant į pašlijusią saugumo situaciją regione.

Lietuvoje vyks solidarumo su Ukrainos moterimis akcijaVilniuje antradienį minint Tarptautinę moters dieną prie Ukrainos ambasados rengiama solidarumo su Ukrainos moterimis akcija.Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ir aktyvistai kviečia palaikyti Ukrainos moteris ir vidurdienį rinktis prie ambasados su saulėgrąžomis – Ukrainos nacionaliniu simboliu, kuris tapo ir pasipriešinimo Rusijos armijos agresijai ženklu. Renginyje bus renkamos aukos Ukrainos moterų fondui. Pranešama, kad akcijoje dalyvaus Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė- Nielsen, lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė, visuomenininkai.Prie iniciatyvos jungiasi ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, kuris kartu su Pagalbos moterims linijos savanoriais, Klaipėdos universiteto bendruomene, LCC tarptautinio universiteto studentais rengia palaikymo akciją prie Baltijos jūros.

Parama UkrainaiPasaulio bankas patvirtino 723 mln. JAV dolerių paramą Ukrainai. Ši suma šaliai padės sumokėti atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams, pašalpas ir pensijas. Pasak Banko, prie šio pagalbos paketo finansavimo prisidėjo Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Švedija, Japonija, Danija, Latvija, Lietuva ir Islandija, praneša BBC.Pasaulio bankas priduria, kad ateityje planuoja dar 3 mlrd. JAV dolerių pagalbą Ukrainai.

Ukrainos infrastruktūrai – milijardiniai nuostoliai Rusijos pradėtas karas jau padarė bent 10 milijardų dolerių žalos Ukrainos susisiekimo infrastruktūrai, pranešė susisiekimo ministras Oleksandras Kubrakovas. „Praeitą savaitę paskaičiavome nuostolius susijusius tik su susisiekimo infrastruktūra. Kalbame apie kelius, tiltus, geležinkelius ir oro uostus. Praėjusios savaitės pabaigoje suma siekė 10 mlrd. JAV dolerių“, – sakė jis. Pasak ministro, didžiąją dalį sugriautos infrastruktūros atstatyti būtų įmanoma per metus, sudėtingesni projektai užtruktu iki 2 metų.

Po bombardavimų Sumuose – pranešimai apie žūtis Sumų regiono administracijos vadovas Dmitrijus Zhivitskis pranešė, kad per Rusijos bombardavimus pirmadienio vakarą žuvo bent 10 žmonių, tarp jų – vaikai. „Buvo bombarduojami Sumų priemiesčiai. Kai kur bombarduoti ir gyvenamieji namai. Pačiame Sumų centre keletas namų buvo sunaikinti po raketos smūgio. Visiškai sunaikinti. Tai buvo individualūs namai. Yra žuvusiųjų. Deja, tarp žuvusiųjų yra ir vaikų. Dabar skaičiuojamos aukos, jų bent 10“, – pranešė jis. „Informacija apie žuvusius ir sužeistus nuolat atnaujinama. Tarnybos šalina griuvėsius ir gesina gaisrus. Dirba medikai, jie gelbsti gyvybes. Štai kaip iš tiesų atrodo rusiškas pasaulis. Mes už tai niekada neatleisime“, – pridūrė jis. Pasak D. Zhivitskio, pirmadienį per susirėmimą su rusų kariais žuvo ir 4 jauni savanoriai.

JK kaltina Rusiją dėl nužudytų civilių Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija tvirtina, kad Rusija ir toliau bombarduoja evakuacijos kelius. Pirmadienį ministerija taip pat apkaltino Rusijos pajėgas dėl kelių civilių mirčių, kurie bandė evakuotis iš Irpino.

Europa ruošiasi mažinti priklausomybę nuo RusijosEuropos Sąjunga parengė planus, kaip sumažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos, praneša BBC. Šiuo metu ES pusę reikalingų dujų ir anglius bei trečdalį naftos importuoja iš Rusijos. Planuojama, kad bus sparčiau pereinama prie atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat dujų ir naftos bus bandoma nusipirkti iš kitų tiekėjų.

Rusija persigrupuoja Kyjivo puolimui Ukrainos kariuomenė feisbuke paskelbė 12-os karo dienos apibendrinimą. Čia teigiama, kad Rusija tęsią aktyvų puolimą, bombardavimą, o vienas pagrindinių tikslų – sostinės Kyjivo apsupimas. „Dieną priešas persigrupavo, kad galėtų organizuoti Kyjivo puolimą“, - rašoma kariuomenės pranešime. Čia teigiama, kad sostinės atakai skiriami geriausiai pasiruošę būriai, tarp jų – čečėnų kariai. Priduriama, kad Rusijos pajėgos smarkiai demoralizuotos dėl daugybės aukų bei prarastos technikos, kai kuriuose vietose kariai tiesiog dezertyruoja. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/267245612255191&show_text=true&width=500

Kariai iš taikos palaikymo misijų grįš į Ukrainą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsakymą, kuriuos atšaukia Ukrainos karius iš taikos palaikymo misijų visame pasaulyje, kad šie padėtų kovojant su Rusijos invazija. „Tai labai profesionalūs kariai, kurie grįš su visa įranga ir sustiprins kariuomenę atsakant į Rusijos agresiją“, – feisbuke pranešė prezidentūros atstovas Andrijus Sybiha. https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/491205552579831&show_text=true&width=500

Užblokuotas Rusijos propagandisto kanalas Kremliaus režimą palaikantis laidų vedėjas Vladimiras Solovjovas nebegalės propagandos skleisti „Youtube“, jo kanalas ten buvo užblokuotas. Rusijai pradėjus karą V. Solovjovas laidoje piktinosi Vakarų sankcijomis, nes dėl jų neteko savo vilos Italijoje.

Ukraina skelbia numušusi 52 lėktuvus ir 69 sraigtasparniusPirmadienį pavyko numušti Rusijos sraigtasparnį ir 3 lėktuvus, skelbia Ukrainos kariuomenė. Teigiama, kad iš viso per pradėtą karą rusai jau neteko 52 lėktuvų ir 69 sraigtasparnių. Taip pat pranešama, kad sėkmingai veikianti oro gynybos sistema sėkmingai sunaikino tuzinus į įvairius taikinius paleistų raketų.

Pentagono atstovas: įstrigę rusai ieško paramos Sirijoje Pentagono atstovas Johnas Kirby teigė, kad didžiulė rusų kolona, judėjusi link Kijevo, šiuo metu yra įstrigusi. Be to, jis teigė, kad Vladimiras Putinas ieško pastiprinimo Sirijoje ir tikisi, kad šios šalies pajėgos padės kare prieš Ukrainą. „Mes turime indikacijų, kurios patvirtina istoriją, kad bandoma įtraukti užsienio kovotojus. Mums atrodo svarbu, kad su daugiau nei 150 tūkst. karių, įstrigusiu judėjimu į Ukrainos gilumą, ypač šiaurėje, ponui Putinui atrodo būtina užverbuoti kovotojus iš užsienio šiam karui“, - spaudos konferencijoje kalbėjo J. Kirby.

Černobylio AE darbuotojai įkalinti jau 12 dienų Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad Ukrainos invazijos pradžioje užimtos Černobylio atominės elektrinės darbuotojai nėra išleidžiami namo. „Rusijos pajėgų nuo vasario 24 d. kontroliuojamame Černobylyje dirbusi pamaina, kurioje yra maždaug 210 žmonių, techninis personalas ir apsauginiai, vis dar nėra pakeičiami. Tie patys darbuotojai ten jau yra 12 dienų“, – pranešė agentūra.

Ukrainos ambasadorius JT: Rusijos kariai blokuoja civilių evakuacijąUkrainos ambasadorius Jungtinėse Tautose Serhijus Kyslycia sako, kad Rusija blokavo ne vieną bandymą evakuoti civilius ir Kyjivo, Charkivo, Donetsko ir Chersono. „Dar baisiau yra tai, kad rusų kariai apšaudė bandančius evakuotis ir evakuacijos transportą, bombardavo kelius, kurie skirti humanitariniams koridorius“, - kalbėjo ambasadorius. Pasak Ukrainos atstovo, Rusija taip pat neįleidžia tarptautinių organizacijų, kad jie galėtų suteikti humanitarinę pagalbą.

Ukrainiečiai skelbia nukovę rusų generolą Netoli Charkivo nukautas Rusijos generolas majoras Vitalijus Gerasimovas, išplatintame pranešime skelbia Ukrainos kariuomenė. Pasak pranešimo, V. Gerasimovas dalyvavo antrajame Čečėnijos kare bei Rusijos operacijoje Sirijoje. Rusijoje jis taip pat buvo apdovanotas už Krymo okupaciją. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/266018705709557&show_text=true&width=500

Odesoje nugriaudėjo sprogimaiOdesoje prieš pat vidurnaktį nugriaudėjo trys sprogimai, praneša mieste dirbantys BBC reporteriai. „Mums sakoma, kad Ukrainos gynybos sistema numušė Rusijos raketas, paleistas iš karo laivo esančio netoli Odesos krantų“, – skelbia BBC.Beveik milijoną gyventojų turintis uostamiestis, įsikūręs prie Juodosios jūros, yra svarbus taikinys Rusijos pajėgoms.

Rusija žada atidaryti humanitarinius koridorius Rusija žada antradienį atverti humanitarinius koridorius ir leisti civiliams evakuotis iš kelių užpultos Ukrainos miestų, įskaitant sostinę Kyjivą ir uostamiestį Mariupolį, pranešė šalies naujienų agentūros. Visgi Ukraina kaltina užpuolikus nesilaikant ankstesnių pažadų leisti civiliams saugiai evakuotis. „2022 metų kovo 8 dieną nuo 10 val. Maskvos (9 val. Lietuvos) laiku Rusijos Federacija skelbia tylos režimą ir yra pasirengusi atverti humanitarinius koridorius“, – nurodė Rusijos gynybos ministerijos padalinys. Jis paskelbė evakuacijos kelius iš Kijevo, Mariupolio, Charkivo ir Sumų – visi šie miestai pastarosiomis dienomis buvo smarkiai apšaudomi Rusijos pajėgų. Gynybos ministerijos padalinys tuo pačiu apkaltino Ukrainą, kad šiai „nepavyko užtikrinti humanitarinių koridorių funkcionavimo“. Jis pabrėžė, kad situacija daugelyje Ukrainos miestų „smarkiai suprastėjo ir įgavo humanitarinės katastrofos požymių“. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl nepavykstančios civilių evakuacijos kaltina Rusiją. „Buvome sutarę dėl humanitarinio koridoriaus. Ar tai suveikė? Rusijos tankai, Rusijos gradai (raketinė artilerija), Rusijos minos toliau veikė“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis. Anot Maskvos, apie naujus evakuacijos kelius Ukrainos pusei bus pranešta vidurnaktį Grinvičo (2 val. Lietuvos) laiku.

Turkijoje vyks Ukrainos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimasUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba mano, kad Ukrainos prezidentai Vladimiras Zelenskis ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi vesti tiesiogines derybas. „Mūsų prezidentas nieko nebijo. Įskaitant tiesioginį susitikimą su Putinu. Jei Putinas taip pat nebijo, tegul sėdi ir kalbasi“, – Ukrainos televizijos kanaluose pabrėžė Kuleba, skelbia zn.ua.Užsienio reikalų ministras teigia esantis pasiruošęs esminiam pokalbiui su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Susitikimas vyks kovo 10 d. Antalijoje, Turkijoje. „Jei jis nusiteikęs rimtam pokalbiui, tai mes, kaip diplomatas, rimtai pasikalbėsime su diplomatu. Jei jis ims kartoti labai absurdišką propagandą, kuri pastaruoju metu iš jo buvo girdima, tada iš manęs išgirs griežtą tiesą, kurios nusipelnė. Esu pasirengęs kalbėtis su bet kuo dėl taikos Ukrainoje įtvirtinimo ir Ukrainos piliečių nežudymo, mūsų miestų ir kaimų sunaikinimo“, – sakė D. Kuleba.Ministras taip pat papasakojo, kokiais žodžiais ketina pasveikinti Rusijos atstovą: „Ponas Lavrovas, manau, kad šį susitikimą rengiu su nusikaltimo, agresijos prieš Ukrainą, bendrininku, organizatoriumi. Tuo pačiu metu šiose derybose galite sustabdyti, bent jau pabandyti sustabdyti šį nusikaltimą. Taigi pakalbėkime rimtai“.

Putinas sako nesiųsiantis į Ukrainą šauktinių ir rezervistųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė nesiųsiantis šauktinių ir rezervistų kariauti į Ukrainą.Pasak jo, Ukrainoje yra Rusijos kariai profesionalai, turintys „fiksuotus tikslus“.„Kariai šauktiniai nedalyvauja ir nedalyvaus kovoje. Papildomo rezervistų šaukimo taip pat nebus“, – sakė V. Putinas per televiziją transliuotame kreipimęsi Tarptautinės moters dienos proga.„Fiksuotus tikslus vykdo tik kariai profesionalai. Esu tikras, kad jie efektyviai garantuoja Rusijos žmonėms saugumą ir taiką“, – pridūrė jis.

Zelenskis: Rusijai mes kaip baisus sapnas – nebijome tankų, kulkųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kaip ir kone kiekvieną naktį kreipėsi į tautiečius ir kitus žmones.„Aš esu Kijeve, Bankova gatvėje, aš nesislepiu ir nieko nebijau“, – pirmadienio vakarą socialiniuose tinkluose praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Savo kalboje jis didžiuojasi tautiečiais, vyrus ir moteris, kovojančius už savo šalį, vadina didvyriais ir sako, kad žmonės turi galingus ginklus – drąsą ir ištikimybę, informuoja tsn.ua. „Pažiūrėkite į mūsų šalį šiandien. Čaplinka, Melitopolis, Tokmakas, Novotroicoje, Chersonas, Starobilskas. Visur žmonės gynėsi, nors ginklų ten ir neturi. Bet tai mūsų žmonės, vadinasi, jie turi ginklų, turi drąsos, ištikimybės, vadinasi, galimybė išeiti ir pasakyti: „Aš čia. Tai yra mano ir aš neatsisakysiu savo miesto, bendruomenės, savo Ukrainos. Kiekviena ukrainietė, kiekviena ukrainietė, kuri vakar, šiandien ir rytoj protestuos prieš užpuolikus, yra didvyriai. Kartu stovime aikštėse, nebijome, kai šaudo, bando mus išvaryti. Jūs nesitraukiate, mes nesitraukiame. O tas, kuris kartojo: „Mes – viena tauta“, tikrai nesitikėjo tokios galingos reakcijos. Mūsų šalies pietuose atsiskleidė toks tautinis judėjimas, tokia galinga ukrainietiškumo apraiška, kurios dar nematėme gatvėse ir aikštėse ir kuri Rusijai yra baisus košmaras“, – sako V. Zelenskis.

Pentagonas: Rusija nepadarė didelės pažangos Ukrainos šiaurėje ir šiaurės rytuoseAnot Pentagono, Rusija per pastarąsias kelias dienas nepadarė jokios pastebimos pažangos invazijoje į Ukrainos šiaurę ir šiaurės rytus.Pentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad Rusijos kariai užėmė Chersono miestą ir dabar bando apsupti Mariupolį.

Ukrainos gynėjai pirmadienį paskelbė numušę dar vieną neleistinai naudojamą raketąKaip skelbiama „Unian“, Ukrainos kariai ir toliau kontroliuoja 70 procentų Irpeno ir atremia Putino teroristų išpuolius. Specialiosios tarnybos nurodė, kad įvyko dar vienas fenomenalus neįvardijamo Ukrainos kareivio žygdarbis. „Nežinomas pilotas pademonstravo neįtikėtinus įgūdžius aviacijoje. Netoli Obukhovo „Kijevo vaiduoklis“ sugebėjo numušti rusišką sparnuotąją raketą „Caliber“, – dalijasi nuotraukomis Ukrainos ginkluotosios sausumos pajėgos.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/298677795697552&show_text=true&width=500

Radiacinis fonas Zaporožėje grėsmės visuomenės sveikatai nekeliaZaporožėje regiono valstybės administracijos vadovas informuoja, kad radiacinis fonas neviršija šiai teritorijai būdingo natūralaus fono. „Unian“ informuoja, kad gera socialiniame tinkle pasidalijo Zaporožės regiono valstybinės administracijos pirmininkas Oleksandras Starukhas, remdamasis Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos Zaporožės regioniniu ligų kontrolės ir prevencijos centru.Kaip anksčiau pranešė „Unian“, Zaporožės AE yra visiškai kontroliuojama rusų karių. Stotyje dirba ukrainiečių darbuotojai, užtikrinantys branduolinių objektų veiklą. Stoties darbuotojai pašalina apšaudymo pasekmes.

Žytomyro naftos bazėje kilo gaisras, nukentėjusių kol kas nėraKovo 7 d., apie 20.20 val. Žytomyro naftos bazėje Černyachivo kaime kilo gaisras. Tarnybos praneša, kad žmonių aukų nėra. Gesinime dalyvavo 20 žmonių ir 4 žmonės. dsns technologija.Černyachovo kaime sudegė du pustušti tankai (talpa bus nurodyta). Netoli roztašovanih privačių gyvenamųjų namų vykdyta gyventojų evakuacija.Ankstesnių aukų ar aukų nėra. Gesinime dalyvavo gausios ugniagesių pajėgos.

Ukraina praneša, kad į nelaisvę paimta beveik 2 tūkst. Rusijos kareiviųUkrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Antonas Heraščenka interviu leidiniui „NV“ pareiškė, kad nuo šių metų vasario 24 d. šalyje į nelaisvę paimta beveik 2 tūkst. Rusijos kareivių.„Į nelaisvę patenka rusų kareiviai, apgauti savo vadų, kurie jiems nesakė, kad reikės kariauti su Ukraina. Vasario 24-osios naktį jiems buvo pasakyta, kad jie vyksta į pratybas. Jie važiavo net nesuprasdami, kad jau įsibrovė į nepriklausomos šalies teritoriją“, - pasakojo pareigūnas.„Tiksli belaisvių apskaita dar nesuorganizuota, bet galiu pasakyti, kad jų gerokai daugiau negu 1 tūkst. Jų skaičius artėja prie 2 tūkst.“, - pridūrė A. Heraščenka.„Vėliau jie bus keičiami į mūsų karius, pakliuvusius į rusų nelaisvę“, - pranešė ministro pavaduotojas.

Zelenskis antradienį pasakys „istorinį“ kreipimąsi JK į parlamentarusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakys „istorinį kreipimąsi“ į Didžiosios Britanijos parlamentarus rytoj 17 valandą.Kaip sako Bendruomenės pirmininkas seras Lindsay Hoyle'as, „kiekvienas parlamentaras nori tiesiogiai išgirsti prezidentą, kuris su mumis kalbės tiesiogiai iš Ukrainos“.

Nikolajeve per raketų ataką į kareivines, žuvo aštuoni žmonės, o aštuoni dingoApie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Nikolajevo srities valstybės administracijos pirmininkas Vitalijus Kimas, informuoja „Unian“.Jis pažymėjo, kad įsibrovėliai Nikolajevą užpuolė 5 valandą ryto, „piktai ir ciniškai, kai žmonės miegojo“.Pasak jo, sparnuotoji raketa „Kolibr“ buvo paleista į 79-osios brigados kareivines, kai kariai miegojo. „Dėl šios dienos aštuoni žuvo, aštuoni dingę, 19 sužeistų. Renkame duomenis apie gyventojus“, – sakė Kim.„Kalbant apie mūšį, mūsų artilerija didvyriškai atkovojo miestą. Buvo komanda paimti Nikolajevą bet kokia kaina. Jie atėjo iš trijų pusių. Pasak Kim.Taip pat, anot jo, padaryta žala miesto infrastruktūrai.

JT: iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko 1,7 mln. pabėgėliųPer pastarąsias 11 dienų iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko mažiausiai 1,7 mln. pabėgėlių. Tai tviteryje pirmadienį pranešė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro agentūra (UNHCR).„Vienuolika dienų – 1,7 mln. žmonių. Dabar tai sparčiausiai didėjanti pabėgėlių krizė Europoje po Antrojo pasaulinio karo“, - sakoma pranešime. UNHCR prognozuoja, kad „artimiausiomis dienomis dar milijonai paliks savo namus“, jeigu konfliktas nebus nutrauktas.Pasak UNHCR atstovų, „šimtai tūkstančių pabėgėlių – tai vaikai“. Daugelis jų atvyko iš Ukrainos nelydimi suaugusiųjų.

Užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba piktinasi, kad Izraelis priima mokėjimus per Rusijos Mir sistemą. skelbia tsn.ua. Tokius Izraelio valdžios veiksmus ministras pavadino „amoraliais“ ir įvardijo smūgiu šalių santykiams. D. Kuleba savo nuomonę išreiškė socialiniame tinkle „Twitter“. „Nors pasaulis taiko sankcijas Rusijai už jos barbarišką žiaurumą Ukrainoje, kai kurie nori užsidirbti pinigų, permirkusių ukrainiečių krauju. Izraelis priima mokėjimus naudodamas Rusijos bankų sistemą Mir, sukurtą siekiant išvengti sankcijų“, – rašė jis.

Nedideliam žmonių skaičiui pavyko ištrūkti iš Mariupolio Iš pietinio uostamiesčio – Mariupolio evakuoti gyventojų nepavyko, nes tiek šeštadienį, tiek sekmadienį Rusijos pajėgos pažeidė paliaubas ir apšaudė miestą.Mariupolis jau ne pirmą dieną apsuptas Rusijos pajėgų, jame nėra vandens, elektros, šildymo, trūksta maisto.Tačiau gaunama žinių, kad nedideliam žmonių skaičiui pavyko ištrūkti iš miesto.Vietos žurnalistė Anna Romanenko sakė BBC, kad privačių automobilių kolonai pavyko išvykti iš miesto. Vienas iš pabėgusių žmonių pasakojo žurnalistei, kad, važiuojant nedideliais kaimo vietovių keliais tamsoje, jiems pavyko pasiekti Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.

Baigėsi trečiasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratasPrezidentūros vadovo patarėjas Michailas Podoljakas sako, kad bus nedideli teigiami poslinkiai gerinant humanitarinių koridorių logistiką, rašo tsn.ua. „Trečiasis derybų raundas baigėsi. Nedideli teigiami poslinkiai gerinant humanitarinių koridorių logistiką. Dėl pagrindinio politinio susitarimo bloko, taip pat paliaubų ir saugumo garantijų, tęsėsi intensyvios konsultacijos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis.Rusijos atstovai savo ruožtu skelbia, kad dėl humanitarinio koridoriaus susitarimą buvo pažeidusi Ukrainos pusė.„Tikimės, kas nuo rytojaus šie koridoriai pagaliau pradės veikti. Ukrainos pusė mums tai pažadėjo“, – Rusijos atstovų pasisakymus skelbia NEXTA. Derybų dalyviai sako, kad be susitarimo dar vyko politinės diskusijos, tačiau esą kalbėti apie kažką pozityvaus dar anksti.„Galiu tik pasakyti, kad mes atvykome su didžiuliu rašytinių dokumentų rinkiniu, paėmėme konkrečias sutartis, projektus, pasiūlymus ir tikėjomės, kad šiandien tuos punktus, kuriuos jau lyg ir susitarėme, galėsime pasirašyti. Tačiau Ukrainos pusė šiuos dokumentus pasiėmė pastudijuoti, negalėjo to padaryti vietoje ir pasakė, kad prie šio klausimo grįšime per kitą susitikimą“, – teigia Rusijos delegacijos atstovas Vladimiras Medinskis ir pridūrė, kad derybos lūkesčių nepateisino.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500891711450583041?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos ministrė: Rusijos kariuomenė pavertė įkaitais daugiau kaip 2 tūkst. studentų užsieniečiųRusijos kariuomenė Ukrainoje iš esmės pavertė įkaitais daugiau kaip 2 tūkst. studentų iš užsienio, okupantai neleidžia evakuoti netgi užsieniečių. Tai pirmadienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščuk.„Studentai iš užsienio paimti įkaitais. Štai ką daro rusai Ukrainoje, blokuodami jų evakuaciją. Indija – 659 studentai, Kinija – 160, Turkija – 144, Nigerija – 400 studentų. Tarp studentų – Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos, Afrikos, Pietryčių Azijos šalių piliečiai. Iš viso 2046 studentai užsieniečiai iš 27 pasaulio šalių“, – sakoma pranešime.

Pirmieji Tarptautinio Ukrainos teritorinės gynybos legiono savanoriai jau yra pozicijose Kijevo pakraštyje.Savanoriai iš JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Lietuvos, Meksikos, Indijos.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/298603602371638&show_text=true&width=500

Generalinis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabas teigia, kad Rusijos pajėgos planuoja pasitelkti aviaciją, taip siekdami apšaudyti raketomis ir bombomis didžiuosius Ukrainos miestus ir pramonės infrastruktūrą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, į Baltarusijos teritoriją siunčiami Centro ir Vakarų karinių apygardų aviacijos padaliniai.

Irpino meras – ukrainiečių kariuomenė kontroliuoja 70 proc. miestoUkrainos ginkluotosios pajėgos kontroliuoja 70 proc. Irpino miesto teritorijos. Taip vaizdo skambučio metu pareiškė Irpino meras Aleksandras Markušinas.„Pasirodė informacija, kad Irpiną visiškai kontroliuoja Rusijos karinės pajėgos. Oficialiai tai neigiu. Į 30 proc. mūsų miesto įžengė Rusijos kariuomenę. Tačiau visą likusią miesto dalį kontroliuoja mūsų ginkluotosios pajėgos. Irpinas laikosi, jį galima palyginti su Donecko oro uostu, o miesto gynėjus – su kiborgais“, – sakė miesto meras.

JK ambasadorius palieka UkrainąBritanijos ambasadorius Ukrainoje Melas Simmonsas išvyko iš Ukrainos dėl didelės grėsmės saugumo padėčiai.Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrė Liz Truss pirmadienio popietę patvirtino šią žinią, atsakydama į Užsienio reikalų komiteto atstovų klausimą.Kiek anksčiau, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą JK ambasadorius iš sostinės Kyjivo buvo persikėlęs į Lvivą.

Ukrainoje sužeisti danų žurnalistai grįžo namoDu danų žurnalistai, pašauti Ukrainoje vasario 26 dieną, grįžo į Daniją, evakavęsi iš Rusijos užpultos šalies per Moldovą, pirmadienį pranešė vienas iš jų.„Mes sugrįžome namo, bet tebesame gydomi“, – naujienų agentūrai AFP elektroniniame laiške parašė Stefanas Weichertas.

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos Černihivo regione, netoli miesto Priluki, sunaikino didžiulį Rusijos kariuomenės konvojų iš krovininių automobilių su degalais.

Iš Kijevo dar reikia evakuoti 4000 žmoniųUkrainos vidaus reikalų ministerija teigia, kad iš Ukrainos sostinės Kijevo pakraščių dar reikia evakuoti mažiausiai 4 tūkst. žmonių.Pareigūnai tvirtina, kad Rusija daro viską, ką gali, kad užkirstų kelią humanitariniams koridoriams.

Borrellis: į Europą gali atvykti 5 mln. pabėgėlių iš UkrainosJei puolimas tęsis, į Europą gali atvykti penki milijonai ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos invazijos į jų šalį, pirmadienį pareiškė Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Jei beatodairiškas miestų bombardavimas tęsis, galime tikėtis penkių milijonų tremtinių“, – sakė J. Borrellis po neformalaus ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Viduržemio jūros mieste Monpeljė.

Airijoje vyras sunkvežimiu taranavo Rusijos ambasados ​​vartusAirijoje vyras dideliu krovininiu automobiliu važiuodamas atbulas trenkėsi į Rusijos ambasados vartus. Jis buvo sulaikytas.Kaip pranešė Airijos policija, Rusijos ambasada stovi pietinėje Dublino dalyje, Orwello kelyje.Pastarosioms dienomis, po Rusijos invazijos į Ukrainą prie ambasados vyksta protestai.https://twitter.com/rtenews/status/1500838594671529993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500838594671529993%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60635927

Melitopolyje Rusijos kariai užgrobė televizijos ir radijo ryšio bokštusMelitopolyje, Zaporožės srityje, miesto televizijos bokštas, taip pat radijo ryšio bokštai yra kontroliuojami Rusijos kariuomenės. Apie tai pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas per tiesioginę transliaciją „Facebook“.„Miesto televizijos bokštą, taip pat miesto radijo ryšio bokštus kontroliuoja Melitopolio miesto okupantai – tie žmonės, kurie šiandien kontroliuoja miesto perimetrą – Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos“, – sakė jis.I. Fiodorovas taip pat pažymėjo, kad nei miesto valdžia, nei jokios valstybės institucijos negali kontroliuoti turinio.Vėliau ryšys ir tiesioginė transliacija nutrūko.Kaip pranešė „Ukrinform“, vasario 24 dieną Melitopolyje, Zaporožės srityje, karinėje bazėje buvo girdėti sprogimai. Vasario 26 dieną meras paskelbė, kad vietos valdžia prarado administracinių pastatų kontrolę.Melitopolyje rusų kareiviai sugriovė vykdomojo komiteto pastatą.https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/456616126204067/&show_text=0&width=267

Baltarusijoje prasidėjo naujas Rusijos ir Ukrainos derybų ratasBaltarusijos ir Lenkijos pasienyje prasidėjo Rusijos ir Ukrainos pareigūnų derybos dėl karo Ukrainoje, pirmadienį pranešė Baltarusijos naujienų agentūra BelTA.Platformoje „Telegram“ BelTA paskelbė Rusijos ir Ukrainos atstovų nuotrauką su prierašu, kad į derybų darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl „humanitarinių koridorių civiliams Ukrainos gyventojams evakuoti“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos užėmė trečiąją Rusijos raketų sistemą „Pantsir-S1“Ukrainos ginkluotosios pajėgos užėmė trečiąją Rusijos raketų sistemą „Pantsir-S1“. Apie tai vaizdo įraše „Telegram“ kanale paskelbė Mykolajivo srities valstybinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pažymėjo Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras, tokios oro gynybos raketų sistemos eksporto kaina siekia iki 20 mln. JAV dolerių (18,42 mln. eurų).Kaip pranešė „Ukrinform“, po paskutinio Mykolajivo apšaudymo iš daugkartinio paleidimo raketų sistemos „Smerch“, kilo penki gaisrai gyvenamuosiuose namuose ir pramonės objektuose. Žalos dydis tikslinamas.https://t.me/mykolaivskaODA/536

Rusai apšaudė duonos kepyklą netoli Kijevo: 13 žmonių žuvoValstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba pranešė, kad 2022 metų kovo 7 dieną Rusijos rusai apšaudė iš oro duonos kepyklą, esančią Makarove.„Kovo 7 d. Makarovo mieste po oro antskrydžio sviedinys pataikė į Makarovo duonos kepyklos (neveikiančios) teritoriją. Valstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba iš griuvėsių išgelbėjo 5 žmones ir rado 13 žuvusiųjų kūnus. Pirminiais duomenimis, gamyklos asmens teritorijoje buvo apie 30 žmonių“, – teigiama tarnybos pranešime.

Žiniasklaida: Ukrainos delegacija atvyko į derybų su Rusija vietąUkrainos delegacija atvyko į trečiojo derybų su Rusija rato vietą Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, praneša AFP, remdamasi Rusijos naujienų agentūra TASS.Skelbiama, kad Ukrainos delegacija dviem sraigtasparniais atvyko į Belovežo girią derybų su Rusija.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos paskelbė apie Rusijos sraigtasparnio numušimą netoli Vyšhorodo.https://t.me/nexta_live/20333

Rusija evakuacijos metu galimai tyčia apšaudo civiliusUkraina atmetė Maskvos pasiūlymą atverti humanitarinius koridorius civiliams evakuoti. Ukrainos vicepremjerė Kremliaus pasiūlymą pavadino absurdišku ir cinišku, mat visi humanitariniai koridoriai veda į Rusijos arba Baltarusijos miestus.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/rusija-evakuacijos-metu-galimai-tycia-apsaudo-civilius.d?id=89639413

Ukraina teigia, kad per kautynes Charkive jau žuvo 133 civiliaiKautynės Ukrainos antrame pagal dydį mieste Charkive jau pasiglemžė 133 civilių gyvybes, teigia vietos valdžios pareigūnai. Anot jų, tarp žuvusiųjų yra penki vaikai.Be to, mieste ir jo prieigose taip pat žuvo 76 Ukrainos kariai, pirmadienį, remdamasi Charkivo srities policija, pranešė naujienų agentūra UNIAN. Sužeisti dar 443 žmonės, įskaitant 319 civilių.Nepriklausomi duomenys iš karo zonos nėra prieinami.Charkove jau kelias dienas vyksta intensyvios atakos. Kautynių metu apgadinta šimtai pastatų, įskaitant miesto televizijos bokštą, skelbia portalas Strana.news.

Ukraina: Minske leidžiasi Janukovyčiaus lėktuvasUkrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalais, sakė, kad buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius atvyko į Minską. „Viktoro Janukovyčiaus lėktuvas (RA-09617) dabar leisis Minske. Skrydis iš Vnukovo“, – pranešė vienas iš kanalų.Anksčiau žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad Rusija nori paskelbti V. Janukovyčių Ukrainos „prezidentu“.

Kyive, Vinicoje ir Dnipre paskelbtas oro pavojus.

Prieš Rusijos ir Ukrainos karą Jeruzalėje veikė baras „Putin“. Prasidėjus karui, „Putino“ iškaba buvo nuimta. Dabar baras perkrikštytas į „Zelenskiy“, „Twitter“ parašė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodskis.https://twitter.com/michael_brodsk/status/1500778538776940547?ref_src=twsrc%5Etfw

Mykolajivo regioninės valstybinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas „Telegram“ kanale „Nexta“ pasidžiaugė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išstūmė rusus iš Mykolajivo oro uosto.https://t.me/uniannet/36009

Ankara: šią savaitę susitiks Lavrovas ir KulebaPietų Turkijoje šią savaitę susitiks ukrainiečių, rusų ir turkų diplomatijos vadovai, pirmadienį paskelbė Ankara.„Atsižvelgdami į mūsų prezidento iniciatyvą ir intensyvias diplomatines pastangas, Rusijos (Sergejus Lavrovas) ir Ukrainos (Dmytro Kuleba) užsienio reikalų ministrai nusprendė susitikti, o aš dalyvausiu kuluaruose“, – tviteryje pranešė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.Rusija pirmadienį patvirtino, kad toks susitikimas įvyks šios savaitės gale.Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova Rusijos naujienų agentūrai TASS sakė, kad susitarimas dėl trišalio susitikimo buvo pasiektas per Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pokalbį telefonu „Turkijos vadovo iniciatyva“.

Rusai pradėjo raketų ataką prieš Olvijos uostąRusijos kariuomenė pradėjo raketų ataką prieš Olvijos jūrų uostą Mikolajivo srityje. Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.Apie tai „Facebook“ tinkle pranešė Infrastruktūrų ministerijos spaudos tarnyba.„Nukentėjo tik Olvijos jūrų uostas. Aukų nebuvo. Teritorija, kuri nukentėjo, priklauso Kataro bendrovės „QTerminals Olvia“ kompanijai“, – rašoma pranešime.Žinutėje primenama, kad nuo vasario 24 dienos Rusija ėmėsi nemažai agresyvių veiksmų prieš laivus Juodojoje jūroje, įskaitant užsienio prekybinius laivus.

Ukraina: trečiasis derybų su Rusija ratas prasidės 16 val.Trečiasis derybų tarp Rusijos ir Ukrainos ratas prasidės 16 val. Lietuvos laiku Baltarusijoje, tviteryje pranešė vienas ukrainiečių derybininkas.„Trečiasis ratas. Pradžia – 16 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku. Delegacijos sudėtis nepakitusi“, – rašė Mychailo Podoliakas. Rusija atitinkamos informacijos dar nepatvirtino.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500792966725742594

Chersono gyventojai pradėjo protestą prieš rusų okupantus. Protesto akcijos dalyviai žygiuoja miesto gatvėmis, mojuodami Ukrainos vėliavomis ir skanduodami patriotinius lozungus. https://t.me/uniannet/35980

Taikaus mitingo Naujojoje Kachovkoje metu Rusijos kariai nužudė žmogų, 7 sužeidėProkuratūra pradėjo baudžiamąją bylą dėl to, kad Rusijos Federacijos kariai nužudė ir sužeidė protesto dalyvius Naujojoje Kachovkoje, Chersono srityje.Kaip skelbia „Ukrinform“, apie tai pranešė Generalinė prokuratūra.Chersono regiono prokuratūra baudžiamajame procese remiasi procedūrinėmis gairėmis dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Tyrimo duomenimis, kovo 6 dieną Naujosios Kachovkos mieste civiliai susirinko į mitingą prieš Rusijos karių okupaciją.„Nepaisant to, kad žmonės buvo neginkluoti ir nekėlė jokios grėsmės, okupantai prieš juos panaudojo ginklus. Dėl to vienas žmogus žuvo ir dar septyni buvo sužeisti“, – sakoma pranešime.„Ukrinform“ duomenimis, kovo 6 dieną tūkstančiai Chersono ir Naujosios Kachovkos gyventojų susirinko į mitingą prieš Rusijos agresorius.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos: rusai ruošiasi bombarduoti VyšhorodąUkrainos ginkluotųjų pajėgų spaudos tarnyba praneša, kad rusai ruošiasi bombarduoti Vyšhorodą.Hostomelis, Irpinė, Stojanka ir kiti Ukrainos miestai taip pat gali nukentėti nuo neteisėtų rusų veiksmų.„Okupantai ruošiasi pulti Vyšhorodą. Priešas taip pat ruošiasi vėl pulti Hostomelio, Irpenės ir Stojankos kryptimis“, – teigiama pranešime.

Ukraina: Rusija evakuacijos metu tyčia apšaudo civiliusUkraina dar kartą apkaltino Rusiją žmogaus teisių pažeidimais, susijusiais su situacija pietiniame Mariupolio uostamiestyje.Ukrainos vyriausybė daro viską, ką gali, kad būtų atviri humanitariniai koridoriai gyventojų evakuacijai, pirmadienį feisbuke parašė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas. Jis pridūrė, kad Rusijos kariai siekia „pasmaugti“ miestą, jame sukeldami humanitarinę krizę.Strateginės svarbos turintis, ant Azovo jūros krantų išsidėstęs Mariupolis yra vienas labiausiai ginčijamų miestų Rusijos pradėtame kare.„Kadangi Rusijos teroristai nesilaiko visų susitarimų, jie nesigaili net vaikų, moterų ar sužeistųjų. Vietoj to jie evakuacijos metu apšaudė apgyvendinimo vietas ir taikius civilius“, – rašė O. Reznikovas.Rusija atkakliai neigia, kad Ukrainoje kada nors yra nusitaikiusi į civilius.

Kijeve griaudi galingi sprogimai. Apie tai praneša UNIAN.„Girdžiu ne tik galingus, langus ir duris drebinančius sprogimus, bet ir matau virš namo skraidančius lėktuvus“, – cituojamas vieno Kijevo mikrorajono gyventojas.

Vokietiją jau pasiekė daugiau kaip 50 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosVokietijos vidaus reikalų ministerija teigia turinti informacijos, kad šalį iki šiol pasiekė 50 294 pabėgėliai iš Ukrainos.„Kadangi netaikoma sienų kontrolė, į Vokietiją atvykusių karo pabėgėlių skaičius gali būti gerokai didesnis“, – pirmadienio rytą Berlyne teigė ministerijos atstovas.

Černihive rusai sugriovė mokyklą: po griuvėsiais ieško žmoniųValstybinės Ukrainos ekstremaliųjų situacijų tarnybos darbuotojai Černihive valo kovo 7-osios naktį apšaudytos 18-osios mokyklos griuvėsius ir ieško po jais žmonių.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ekstremaliųjų situacijų tarnyba.Tuo pat metu savo rytinėje vaizdo žinutėje Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas sakė, kad po rusų apšaudymo Černihive buvo apgadintos kelios mokyklos ir vaikų darželis.Regioninių energetikos įmonių ir Černihivo dujų specialistai taiso rusų padarytą žalą, atkuria dujų ir elektros tiekimą.Kaip pranešė „Ukrinform“, pastarąsias kelias paras Černihive rusai apšaudė gyvenamuosius pastatus ir civilinius objektus, sviediniai pataikė į dvi mokyklas.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327900022711227&show_text=true&width=500

Kyjivas atmeta Maskvos pasiūlymą: mūsų gyventojai į Rusiją nevyksUkraina pirmadienį atmetė Maskvos pasiūlymą dėl humanitarinių koridorių į Rusiją ir Baltarusiją, pareiškė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.„Tai nepriimtinas variantas“, – sakė ji po to, kai Rusija pasiūlė praėjimą civiliams iš Charkivo, Kijevo, Mariupolio ir Sumų.„Humanitariniai koridoriai. Rusija jau dukart sužlugdė jų atidarymą, apšaudydama maršrutus. Dabar rusai sako esantys pasiruošę atidaryti koridorius, bet į Rusijos Federacijos pusę. Tai yra, jie nori, kad mūsų piliečiai eitų į Rusijos Federacijos teritoriją. Absurdiška, ciniška, nepriimtina“, – pabrėžė ji, kai Rusija pasiūlė atverti kelius evakuoti gyventojams iš Charkivo, Kyjivo, Mariupolio ir Sumų.Civiliai gyventojai „neketina vykti į Baltarusiją, o paskui lėktuvu skristi į Rusiją“.Naujienų agentūra TASS pirmadienį pranešė, kad vienas iš humanitarinių koridorių organizuojamas Rostovo prie Dono kryptimi, ir kad, priklausomai nuo situacijos, pabėgėliai gali būti persiunčiami į kitus Rusijos regionus.

Ukrainiečiai ir toliau renkasi į mitingus savo miestuose prieš Rusijos okupaciją. https://t.me/nexta_live/20285

Per bombardavimą Vinycios oro uoste žuvo devyni žmonėsRusijos pajėgoms sekmadienį bombarduojant Vinycios oro uostą, esantį už 200 km į pietvakarius nuo Kijevo, žuvo devyni žmonės, pranešė Ukrainos gelbėjimo tarnyba.„Pirmadienį iki 7 val. (vietos ir Lietuvos) laiku iš po griuvėsių buvo ištraukti 15 žmonių. Devyni jų buvo negyvi – penki civiliai ir keturi kariai“, – per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba ir pridūrė, kad toliau ieškoma gyvų likusių žmonių.

Ukraina teigia smogusi rusų užimtam aerodromui ir sunaikinusi 30 sraigtasparniųUkrainos pajėgos praeitą naktį smogė Rusijos pajėgų užimtam aerodromui pietinėje Chersono srityje ir sunaikinusi dešimtis priešo sraigtasparnių, pirmadienį kariškių informaciją citavo naujienų agentūra „Unian“.Ukrainos jūrų pėstininkų vadovybės duomenimis, per smūgį aerodromui Čornobajivkoje į šiaurės vakarus nuo Chersono, pastarosiomis dienomis užimto Rusijos pajėgų, buvo „sunaikinta 30 priešo sraigtasparnių, taip pat gyvosios jėgos ir technikos“.Kariškiai nurodė, kad per praeitą parą Mykolajivo miesto prieigose buvo sunaikintos trys Rusijos pajėgų kolonos. Ukrainos kariai pranešė perėmę priešo karinės technikos, daug šaudmenų, transporto priemonių ir 7 haubicas D-20.

Mykolajivo srities vadovas Vitalijus Kimas „Telegram“ kanale „Nexta“ pranešė, kad Rusijos kariai užėmė Mykolajivo oro uostą. https://t.me/nexta_live/20277

Iš raketomis apšaudyto Vinycios oro uosto griuvėsių vaduojami žmonėsPo rusų subombarduoto Vinycios oro uosto griuvėsiais ir toliau ieškoma žmonių. Šiuo metu iš griuvėsių ištraukta 15 žmonių, iš kurių 9 žuvę.Apie tai „Facebook“ pranešė Vinycios srities Valstybinės eksretemaliųjų situacijų tarnybos Vyriausioji valdyba„Paieškos po griuvėsiais tęsiamos oro uosto teritorijoje netoli Gavryšivkos kaimo Vinycios srityje. Kovo 7 d. 7 val. duomenimis, Vinycios oro uosto teritorijoje iš po pastatų griuvėsių buvo ištraukta 15 žmonių, iš kurių 9 žuvę (5 civiliai, 4 kariai), paieškos tęsiamos“, – rašoma pranešime.Kaip pranešama, Vinycios oro uostas buvo apšaudytas aštuoniomis iš Juodosios jūros regiono paleistomis raketomis. Dėl bombardavimo sandėliuose kilo gaisras, sunaikintas oro uosto administracinis pastatas.

Juodojoje jūroje Ukrainos kariai numušė rusų laivąApie Juodojoje jūroje Ukrainos karių numuštą rusų laivą paskelbė Odesos srities karinės administracijos spaudos centro vadovas Sergejus Bratčukas.Anot jo, netoli nuo Odesos Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė Rusijos karo laivą.„Mes naikinsime priešą. Minus vienas priešo laivas“, – sakė jis.Įvykio detalės dar tikslinamos, rašo „Unian“.

Kadyrovo kariai apšaudė ir pervažiavo Ukrainos pašto automobilį: du žmonės žuvoZaporožės srityje Rusijos kariai apšaudė Ukrainos pašto automobilį ir jį pervažiavo. Žuvo du pensijas gabenę pašto darbuotojai.Zaporožės regiono karinė administracija apie tai pranešė per „Telegram“ kanale.„Šeštadienį, kovo 5 d., Zaporožės srityje Rusijos pusėje kovojantys Razmano Kadyrovo kariai iš tanko apšaudė Ukrainos pašto automobilį ir jį pervažiavo. Vyras ir moteris žuvo vietoje“, – rašoma pranešime.Žinoma, kad Ukrainos pašto darbuotojai pensijas ir paštą išvežiojo maršrutu, kuris eina per Orechovo, Omelnyko, Jehorivkos ir Novoselivkos gyvenvietes.Kelyje tarp Jehorivkos ir Novoselivkos gyvenviečių tankas išvažiavo pasitikti civilio automobilio.„Automobilio vairuotojas šiek tiek pasitraukė į dešinę, kad praleistų karinę techniką. Atsakydami į tai Rusijos kariai iš tolo paleido ugnį į civilinį automobilį, o paskui jį pervažiavo“, – pridūrė srities karinė administracija.Šiuo metu šis automobilis yra kelyje tarp Jehorivkos ir Novoselivkos gyvenviečių. Ukrainos pašto darbuotojai bandė paimti žuvusius kolegas, tačiau, atvykę į tragedijos vietą spėjo tik nufotografuoti vietą, nes pradėjo dygti rusų tankai ir likti toje vietoje patiems tapo pavojinga.Sugedęs automobilis su žuvusių pašto darbuotojų kūnais liko stovėti lauke. Dėl karo veiksmų šioje srityje ir rusų karinės technikos judėjimo šiuo metu neįmanoma evakuoti žuvusiųjų kūnų, rašo „Ukrinform“.Kaip buvo pranešta anksčiau, Zaporožės srityje laikinai buvo užimti šeši miestai.

Humanitariniai koridoriai – į Rusiją ir BaltarusijąSprendžiant iš Rusijos naujienų agentūros „RIA Novosti“ paviešintų evakuacijos maršrutų, civiliai galės išvykti į Rusiją ir Baltarusiją.Koridorius iš Kyjivo veda iki Rusijos sąjungininkės Baltarusijos, o civiliams iš Charkivo koridorius nutiestas tiktai į Rusiją.Iš Mariupolio ir Sumų vedantys koridoriai tęsiasi iki kitų Ukrainos miestų, taip pat iki Rusijos, praneša naujienų agentūra AFP.Jungtinės Karalystės ministras Europos reikalams Jamesas Cleverly pastarąjį Rusijos pasiūlymą nutraukti ugnį ir suteikti civiliams evakavimo maršrutą apibūdino kaip ypač cinišką gestą.„Tai toks cinizmas, kurį sunku įsivaizduoti. Vladimiras Putinas, atrodo, yra įsitikinęs, kad ukrainiečiai nori kuo labiau priartėti prie Rusijos – būti kuo labiau rusiški. Manau, šiuo metu stebimos aplinkybės jau įrodė, kad tai yra visiška nesąmonė. Evakavimo maršrutai į šalį, kuri griauna gimtuosius namus, yra visiška nesąmonė“, – sakė jis.https://twitter.com/JamWaterhouse/status/1500723715235106823

JK žvalgyba: Rusija mėgina sunaikinti ukrainiečių prieigą prie informacijosJungtinės Karalystės gynybos ministerija pareiškė mananti, kad Rusija „tikriausiai“ taikosi į televizijos bokštus Ukrainoje, kad vietos gyventojai negalėtų gauti naujienų.„Rusija tikriausiai taikosi į Ukrainos ryšių infrastruktūrą, kad sumažintų Ukrainos piliečių galimybes gauti patikimas naujienas ir informaciją“, – pirmadienį atnaujintoje žvalgybos informacijoje teigė Gynybos ministerija.Pasak Ukrainos pareigūnų, sekmadienį per Rusijos ataką buvo apgadintas televizijos bokštas Ukrainos rytiniame Charkivo mieste, o antradienį per įtariamą raketų ataką prieš Kijevo televizijos bokštą žuvo mažiausiai penki žmonės.„Labai tikėtina, kad Ukrainos interneto prieiga taip pat sutriko dėl papildomos žalos, padarytos infrastruktūrai dėl Rusijos smūgių. Per pastarąją savaitę pranešta apie interneto ryšio sutrikimus Mariupolyje, Sumuose, Kijeve ir Charkive“, – pranešė Gynybos ministerija.

Ukrainos ministras Rusijai žada staigmenąEuropos šalys toliau palaiko Ukrainą ir siunčia ginklus bei humanitarinę pagalbą. Kiek Ukraina gavo ginkluotės, šalies Gynybos ministerijos atstovai neatskleidžia, bet sako, kad Rusijos gali laukti staigmena.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas nepakomentavo gaunamų ginklų ir amunicijos klausimo.„Tai delikatus dalykas. Tegul priešo laukia staigmena. Žinote, padaryta reikšminga pažanga“, – pareiškė jis.Be to, per pastarąsias tris dienas gauta, gabenama arba susitarta dėl daugiau nei 50 tūkst. šalmų ir neperšaunamų liemenių Ukrainos kariams.„Mes „perimame“ iš gamintojų jau pasiūtas uniformas NATO šaliųkariuomenėms. Na ir kas, kad Ukrainos gynėjų apranga skirsis. Svarbiausia, kad būtų patogu mušti priešą“, – parašė gynybos ministras.O. Reznikovas pridūrė, kad Gynybos ministerija jau gavo daugiau nei 20 tūkst. užsieniečių kreipimųsi. Jie yra pasiruošę atvykti į Ukrainą ir prisidėti prie jos gynybos.

„Anonymous“ pranešė apie Rusijos televizijos stočių perėmimą„Anonymous“ programišių komanda tvirtina perėmusi Rusijos valstybinių televizijų transliacijas, kad jų kanalais galėtų demonstruoti filmuotą medžiagą iš karo Ukrainoje.Remiantis „Twitter“ paskelbta žinute, pavyko įsilaužti į tokius kanalus kaip „Rossija 24“, „Pervyj kanal“ ir „Maskva 24“, taip pat Rusijos transliavimo paslaugas „Wink“ ir „Ivi“.BBC nepavyko patikrinti šių tvirtinimų patikimumo.Atskira žinute „Anonymous“ pranešė įsitraukusi į iki šiol didžiausio masto operaciją, tačiau pridūrė, kad nerimą kelia galimas kai kurių šalių vyriausybių tokių veiksmų įvertinimas – priskyrimas jų grėsmę keliančiai veiklai, ir bandymas diskredituoti.„Prisiminkite apie mus, kai įvairios jėgos atkreips į mus dėmesį, nes taip tikrai nutiks, – rašoma „Anonymous“ žinutėje. – Galime padaryti, kad pasaulis pasikeistų į gera. Visada vadovavomės šia idėja.“https://twitter.com/YourAnonNews/status/1500613013510008836

Charkivo traukinių stotyje – dramatiški vaizdai: tūkstančiai žmonių bėga nuo karo:https://twitter.com/franakviacorka/status/1500621108424413189

Prancūzijos ministras: tokio Ukrainos pasipriešinimo ekspertai negalėjo įsivaizduotiPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yvesas Le Drianas, nepaisant didelių nuostolių, tiki Ukrainos pergale prieš ją puolančias Rusijos pajėgas. „Aš tikiu, kad Ukraina laimės, - sakė jis sekmadienį stočiai „France 5“. – Tai, kas dešimt dienų labiausiai krinta į akis, yra stiprus Ukrainos pasipriešinimas – tokiu mastu, kokio ekspertai negalėjo įsivaizduoti“.Kartu J. Y. Lr Drianas įspėjo, kad rusų pajėgos pereina prie “apsiausties logikos“. „Mes turime Grozno pavyzdį, turime Alepo pavyzdį, ir tai pasikartos“, - sakė jis. 1999 metais Rusų daliniai Čečėnijoje sugriovė Grozną, 2016-aisiais dalyvavo Alepo sunaikinime Sirijoje. „Manau, kad tai, ką pamatysime Mariupolyje pasibaigus karui, bus siaubinga“, - kalbėjo ministras ir įspėjo dėl panašaus likimo Odesai ir Kijevui.J. Y. Le Drianas teigė esąs įsitikinęs, kad Vakarų sankcijos Rusijai galiausiai sulaikys V. Putiną nuo tolesnės agresijos. „Įvedėme rimtas sankcijas, kurių poveikis didelis ir, mano nuomone, vis didės, - teigė ministras prancūzų stočiai. – Karo kaina taps nepakeliama ir prezidentui V. Putinui kažkada reikės rinktis – arba susitaikyti su dideliu poveikiu Rusijos funkcionavimui, arba pradėti derybas“.

Savaitgalį Rusijos pajėgos Ukrainoje padarė minimalią pažangą, pranešė britų žvalgyba, o tai skelbia unian.net. Didžiosios Britanijos karinė žvalgyba mano, jog mažai tikėtina, kad Rusijos Federacija iki pirmadienio, kovo 7-osios, pasiekė savo planuotus tikslus Ukrainoje. Rusijos kariai savaitgalį tikriausiai padarė minimalią pažangą, sakoma žvalgybos ataskaitoje, kurią socialiniame tinkle "Twitter" paskelbė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

NEXTA praneša, jog Rusijos kariai nužudė Gostomelio bendruomenės vadovą Jurijų Prilipką, kuris nuo karo kenčiantiems žmonėms dalijo duoną ir vaistus. https://t.me/nexta_live/20246

Rusija intensyvina smūgius Ukrainoje iš oro, jūros ir sausumosRusijos pajėgos anksti pirmadienį bombardavo Ukrainos miestus iš oro, sausumos ir jūros, daugėjant požymių, kad jos ruošiasi šturmuoti sostinę Kyjivą.Dėl nepaliaujamų apšaudymų daugiau kaip 1,5 mln. žmonių pasitraukė iš Ukrainos, daugybė kitų persikėlė į kitas šalies vietas arba įstrigo miestuose, virtusiuose griuvėsiais dėl Rusijos bombardavimų.

Rusija skelbia atidaranti Ukrainoje kelis humanitarinius koridoriusRusija pirmadienį paskelbė atidarysianti humanitarinius koridorius, kad civiliai galėtų evakuotis iš keleto Ukrainos miestų, įskaitant sostinę Kyjivą ir pietrytinį Mariupolio uostamiestį.„Rusijos pajėgos dėl humanitarinių tikslų skelbia „tylos režimą“ kovo 7 dieną nuo 10 val. (Maskvos, 9 val. Lietuvos laiku) ir atidaro humanitarinius koridorius“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Kyjivas: Rusijos pajėgos intensyvina apšaudymąRusijos pajėgos vėlų sekmadienį suintensyvino Ukrainos miestų šalies centre, šiaurėje ir pietuose apšaudymą, pareiškė prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Vėliausia raketų smūgių banga prasidėjo sutemus“, – sakė jis per Ukrainos televiziją.Jis teigė, kad smarkiai apšaudomos Kyjivo apylinkės, Černihivas šiaurėje, Mykolajivas pietuose ir antras pagal dydį šalies miestas Charkivas.Charkivo pareigūnai sakė, kad apšaudymas apgadino televizijos bokštą, o sunkioji artilerija smogė gyvenamiesiems rajonams.Černihivo pareigūnai teigė, kad raketomis atakuojami visi miesto rajonai.O. Arestovyčius kalbėjo apie „katastrofišką“ padėtį Kijevo priemiesčiuose Bučoje, Hostomelyje ir Irpinėje, kur sekmadienį nepavyko evakuoti gyventojų. Jis sakė, kad vyriausybė daro viską, ką gali, kad evakuacija būtų atnaujinta.Dėl apšaudymo taip pat nepavyko evakuoti civilių gyventojų iš Mariupolio pietuose ir Volnovachos rytuose.