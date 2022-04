Praėjusios savaitės įvykiai – čia.

„Dabar galime konstatuoti, kad Rusijos kariai pradėjo mūšį dėl Donbaso, kuriam ilgai ruošėsi. Labai reikšminga visos Rusijos kariuomenės dalis dabar sutelkta šiam puolimui. Kad ir kiek rusų kareivių ten suvarytų, mes kovosime. Mes apsiginsime“, – vėlų pirmadienio vakarą paskelbtame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas anksčiau pirmadienį teigė, kad „beveik visoje fronto linijoje prie Donecko, Luhansko ir Charkivo okupantai bandė prasiveržti pro mūsų gynybą. Laimei, mūsų kariuomenė atsilaiko, jie praėjo tik pro du miestus. Tai Kremina ir dar vienas mažas miestelis“.

Prieš pat V. Zelenskio pareiškimą Luhansko regiono administracijos vadovas Serhijus Gaidajus taip pat paskelbė apie Rusijos puolimą.

„Tai – pragaras. Puolimas, tas, apie kurį kalbėjome savaites, prasidėjo. Nuolatiniai susirėmimai vyksta Rubižnėje ir Popasnoje, kituose taikiuose miestuose“, – feisbuke rašė pareigūnas.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Įvardijo Rusijos tikslusPagrindinės Rusijos pastangos yra sutelktos į visišką Donecko ir Luhansko sričių teritorijos kontrolę bei anksčiau okupuotos teritorijos išlaikymą. Taip teigiama naujausioje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje, kurią skelbia UNIAN.Generalinis štabas nurodo, kad tęsiasi ir Mariupolio blokada ir apšaudymas, taip pat Rusijos raketų atakos prieš kitus Ukrainos miestus.

Pentagonas: nuskendusiame laive „Moskva“ branduolinio ginklo nebuvoNuskendusiame rusų karo laive „Moskva“, JAV vyriausybės vertinimu, branduolinio ginklo nebuvo. „Neturime duomenų, kad tuo metu, kai nuskendo laivas, jame buvo atominių ginklų“, - pirmadienį sakė aukštas Pentagono atstovas.Tikslių duomenų apie įgulos likimą jis pasakyti negalėjo. Esą yrą duomenų, kad dalis jūreivių išgyveno. Tačiau labai tikėtina, kad yra ir žuvusiųjų.Rusijos gynybos ministerija prieš tai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame esą matyti šimtai „Moskva“ laivo įgulos narių. Tačiau neaišku, nei kada įrašas darytas, nei ar tai iš tiesų yra „Moskva“ įgula, sakė Pentagono atstovas.„Mes negalime pasakyti, kiek buvo išgyvenusiųjų ar kiek jūreivių nuskendus laivui žuvo“, - pridūrė atstovas.

Britai siunčia į Ukrainą šarvuotus raketų paleidimo įrenginiusRusijai pradėjus plataus masto puolimą ir siekiant perimti šalies rytų kontrolę, Jungtinė Karalystė netrukus nusiųs Ukrainai šarvuotų raketų paleidimo įrenginių.Kaip rašo laikraštis „The Sun“, Gynybos ministerija prieš dvi savaites Solsberio lygumoje ukrainiečiams pademonstravo didelio greičio raketų paleidimo įrenginį „Stormer“ (HVM), o laikraštis priduria, kad 13 tonų sveriančias transporto priemones per kelias dienas į karą galima nuskraidinti transporto lėktuvais C-17.„Stormer“ gamina „BAE Systems“, jam valdyti reikia tik trijų žmonių, jame naudojamos raketos „Starstreak“, kuriomis galima numušti žemai skrendančius orlaivius.

Ukrainos premjeras: Mariupolį vis dar ginameUkrainos pajėgos, ginančios apgultą Mariupolio uostamiestį, iki galo kovos prieš Rusijos karius, sako Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.Jis BBC sakė, kad Ukrainos pajėgos nepaisė Rusijos nustatyto termino Mariupolyje pasiduoti iki sekmadienio.„Miestas vis dar yra. Vis dar yra mūsų karinės pajėgos, mūsų kariai, todėl jie kovos iki galo“, - sakė premjeras.Rusijos kariuomenė teigia kontroliuojanti beveik visą Mariupolį, o Ukrainos „Azovo“ batalionas vis dar laikosi „Azovstal“ - didžiulėje plieno gamykloje, iš kurios atsiveria vaizdas į Azovo jūrą.

Rusija kaltina Ukrainą išpuoliuUkrainos pajėgos antradienio naktį smogė kaimui netoli Rusijos sienos, pareiškė Rusijos Belgorodo provincijos gubernatorius. „Telegram“ kanale paskelbtoje žinutėje Viačeslavas Gladkovas pridūrė, kad vienas gyventojas buvo sužeistas."Ukrainos žiniasklaida tokį pranešimą iškart pavadino provokacija.Rusija jau ir anksčiau tvirtino, kad Ukraina vykdė išpuolius prieš Belgorodo sritį.

Ukraina: sunaikinta ar apgadinta 30 proc. šalies infrastruktūrosPer Rusijos invaziją, Ukrainos duomenimis, iki šiol apgadinta arba sugriauta iki 30 proc. šalies infrastruktūros. Padaryta žala siekia apie 100 mlrd. dolerių (92,4 mlrd.) eurų, sakė infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.Sugriauta arba apgadinta per 300 tiltų nacionalinės reikšmės keliuose, reikės tvarkyti arba atnaujinti daugiau kaip 8 000 km kelių. Be to, susprogdinta dešimtys geležinkelio tiltų.O. Kubrakovas pareiškė viltį, kad Vakarų šalys padės atstatyti Ukrainą.

Italija į Ukrainą siųs ginklųItalijos parlamentas pritarė ginklų siuntimui į Ukrainą. Tai pareiškė ministras pirmininkas Mario Draghi interviu „Corriere della Sera“, praneša „Ukrinform“.„Sprendimas siųsti ginklus parlamente buvo priimtas beveik vienbalsiai“, – sakė M. Draghi.Sankcijos Rusijai yra būtinos, kad susilpnintų agresorių, bet trumpuoju laikotarpiu jos negali sustabdyti karo, pridūrė M. Draghi. Todėl, pasak jo, ukrainiečiams reikia tiesiogiai padėti ginklais.„To nepadarius būtų tolygu sakyti jiems: pasiduoti, priimti vergiją ir paklusti – tai žinia, priešinga mūsų europietiškoms solidarumo vertybėms. Tuo pat metu norime leisti ukrainiečiams apsiginti“, – sakė M. Draghi.Jis pripažino, kad iš pradžių tikėjosi, jog Rusija greitai laimės, bet dabar „nėra jokių ženklų, kad Ukrainos žmonės galėtų susitaikyti su Rusijos okupacija“.

Pentagonas: pirmieji ginklai iš naujo pagalbos paketo pasiekė UkrainąPirmieji ginklai iš naujo JAV karinės pagalbos paketo pasiekė Ukrainos pasienį. Keturi lėktuvai sekmadienį atgabeno karinės įrangos Ukrainai, pirmadienį pareiškė aukštas JAV gynybos departamento pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės. Netrukus esą laukiama penkto skrydžio.Baltieji rūmai apie 800 mln. dolerių (737 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainos pajėgoms kovoje su Rusijos invaziniais daliniais paskelbė trečiadienį. Į naująjį paramos paketą įtraukta 18 155 mm haubicų, 200 M113 tipo šarvuotų automobilių, 11 Mi-17 sraigtasparnių, 100 kitokių šarvuočių, taip pat artilerijos amunicija.Pentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad NATO rytiniame flange dislokuoti JAV kariai „per ateinančias kelias dienas“ pradės apmokyti ukrainiečių karius, kaip naudotis 155 mm haubicomis. Šių ginklų JAV Ukrainai perduoda pirmą kartą. 155 mm haubicos yra moderniausia šių ginklų versija.

Iš Ukrainos – žinios apie sprogimusUkrainos žiniasklaida antradienio naktį pranešė apie seriją sprogimų palei fronto liniją rytų Ukrainos Donecko mieste ir apšaudymus netoliese esančiuose Marinkoje, Slavjanske ir Kramatorske.Vietos pareigūnai ir vietos žiniasklaida taip pat pranešė, kad sprogimai buvo girdėti Charkive Ukrainos šiaurės rytuose, Mykolaive pietuose ir Zaporožėje pietryčiuose.„Sky News“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių teiginių.Visi sprogimai ir apšaudymai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Rusija pradėjo savo naują didelį puolimą šalies rytuose, bandydama perimti Donbaso kontrolę.