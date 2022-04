„Mūsų karių, mūsų vyrų (Mariupolyje) likvidavimas užbaigs bet kokias Ukrainos ir Rusijos derybas“, – sakė V. Zelenskis interviu naujienų tinklalapiui „Ukrayinska pravda“. – Tai bus aklavietė, nes mes nesiderame nei dėl savo teritorijų, nei dėl savo žmonių“.

Rusijos kariuomenė pareiškė Ukrainos kariams, ginantiems apsiaustą pietrytinį Mariupolio uostamiestį, jog „jų gyvybės bus garantuotai išsaugotos“, jeigu jie sudės ginklus, anksti sekmadienį pranešė Gynybos ministerija.

Rusijos generolas pulkininkas Michailas Mizincevas sakė, kad Ukrainos pajėgoms, apsuptoms didžiulėje metalurgijos įmonėje „Azovstal“, suteikiama laiko kapituliuoti iki 13 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Tai yra naujausias Rusijos pasiūlymas pasiduoti svarbų Azovo jūros uostamiestį ginančioms pajėgoms per jau ilgiau kaip pusantro mėnesio besitęsiančią apsiaustį.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainos griuvėsiuose darbuojasi gelbėtojai iš keturių užsienio šaliųGelbėtojai iš keturių užsienio valstybių padeda kolegoms Ukrainoje likviduoti karo padarinius išlaisvintuose miestuose ir kaimuose, skelbia „Ukrinform“.„Į Ukrainą jau atvyko profesionalūs ugniagesiai gelbėtojai ir gelbėtojai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Vokietijos ir Lenkijos. Jie padės kolegoms ukrainiečiams likviduoti karo padarinius deokupuotuose miestuose ir kaimuose“, – feisbuke paskelbė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.Žinutėje pažymima, kad gelbėtojai jau pradėjo darbus Borodiankoje, esančioje netoli Kyjivo.Kiek anksčiau amerikiečių bendrovė „Vita Inclinata Technologies“ Ukrainos valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai perdavė unikalią gelbėjimo sistemą „Vita Rescue System“, kurios vertė – daugiau nei 500 tūkst. JAV dolerių.

Rusija apšaudė Charkivo centrą, yra aukų Rusų pajėgos apšaudė centrinę Charkivo dalį, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, skelbia UNIAN. 15 val. duomenimis, žuvo penki žmonės, 13 sužeistų gyventojų. Pranešama, kad išpuoliai įvyko apie 13.30 ir 14.00 val. Apgadinti gyvenamieji ir administraciniai pastatai, kilo gaisrai. Gelbėtojai dirba apšaudymo vietose. Charkivo srities sveikatos apsaugos departamento vadovas Maksymas Chaustovas patvirtino žuvusiųjų skaičių naujienų agentūrai AFP, kurios žurnalistai, esantys tame šiaurės rytiniame mieste, sakė, kad smūgiai sekmadienį sukėlė gaisrų ir nuplėšė pastatų stogų. AFP korespondentai girdėjo dvi salves ir matė penkis gaisrus gyvenamuosiuose rajonuose Charkivo centre. Tuojau po smūgių gatvėje buvo kilusi panika – pėstieji bėgo, automobiliai dideliu greičiu stengėsi išvažiuoti iš apšaudomos teritorijos. Vienoje vietoje AFP žurnalistai matė kruviną paltą, gulintį šalia šviežio kraujo klano ant žemės. Vienas vietos gyventojas sakė girdėjęs 6–8 raketų sprogimus. Kai kurių namų stogus nuplėšė sprogimo banga, pažėrusi nuolaužų ant žemės. Kremlius atitraukė pajėgas nuo sostinės Kyjivo ir kitų šiaurinių Ukrainos teritorijų, bet pastarosiomis dienomis intensyvino atakas šalies rytinėje dalyje, įskaitant Charkivą, esantį vos už 21 km nuo sienos su Rusija. Penktadienį per gyvenamųjų rajonų apšaudymą Charkive žuvo 10 žmonių. Šeštadienį vienas smūgis nusinešė dar dvi gyvybes.

Žvalgyba: Rusijoje sustojo priešlėktuvinių raketų gamybaRusijoje sustojo priešlėktuvinių raketų sistemų gamyba, o gamyklos darbuotojams liepta arba eiti priverstinių atostogų, arba už mėnesinę 50 tūkst. rublių algą užsirašyti kariauti Ukrainoje, feisbuke paskelbė Ukrainos žvalgyba, kurią cituoja „Ukrinform“.„Uljanovsko mechanikos gamyklos įrenginiai sustabdyti. Ši gamykla gamina radarus ir trumpojo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas Rusijos sausumos pajėgoms (raketų sistemos „Buk“, „Kub“ ir „Tunguska“). Šios kritinės padėties priežastis ta, kad gamyboje naudojama daug įvairių priedų ir elektroninių komponentų“, – sakoma žinutėje.Žvalgybos duomenimis, iki šiol pagrindinė Rusijos gynybos sektoriaus tiekėja buvo Vokietija, tačiau prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą bendradarbiavimas su rusais buvo sustabdytas.Darbuotojų teigimu, gamykla negali savarankiškai tęsti gamybos, nes technologiniame procese naudojami praktiškai tik užsienietiški komponentai.Žvalgybos pareigūnai žinutėje teigia, kad gamyklos vadovybė esą ieško galimybių apeiti sankcijas ir užsitikrinti tiekimą per trečiąsias šalis, įskaitant Kazachstaną. Tačiau tokiu atveju gerokai išaugtų komponentų kaina, nes reikėtų papildomai atsiskaityti už paslaugas šalims tarpininkėms, o tokios išlaidos biudžete nėra numatytos. Galimybių padidinti biudžetą, ukrainiečių žvalgybos žiniomis, irgi nėra.

Ukrainos prezidentūra: naftos embargas gali būti įtrauktas į šeštąjį ES sankcijų paketąUkrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas teigia, kad naftos embargas gali būti įtrauktas į šeštąjį Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai paketą. Tai, remdamasis Vokietijos savaitraščio „Zeit“ duomenimis, pareigūnas parašė „Telegram“ kanale.„Šiek tiek viešai neatskleistos informacijos iš Vokietijos „Zeit“, kuris remiasi Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. ES svarsto mechanizmus, kaip į kitą sankcijų paketą įtraukti naftą. Taip pat svarstomi apribojimai bankų sektoriui, ypač „Sberbank“ bankui, ir Rusijos energetikos sektoriui“, – rašo A. Jermakas.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas akcentuoja, kad „sankcijos „Gazprombank“ bankui, per kurį atliekami mokėjimai už rusiškas dujas, taip pat bus veiksmingos“.ES jau ne vieną savaitę svarsto galimybę įvesti embargą Rusijos naftos produktams. Tai būtų vienas stipriausių smūgių karą Ukrainoje pradėjusios Rusijos ekonomikai.

Mariupolis atmeta Rusijos ultimatumąUkrainos pajėgos ir toliau gins Mariupolio miestą, nepaisant Rusijos ultimatumo, sekmadienį pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka. Anot jo, Ukrainos pajėgos tęsia kovą.„(Šeštadienio) vakarą okupantai paskelbė, kad suteiks „pasidavimo koridorių“ likusiems kariams. Tačiau nuo šiandien mūsų gynėjai ir toliau ginasi“, – „Telegram“ rašė P. Andriuščenka.Jis teigė, kad kovų metu okupantai sunkiąja artilerija vėl apšaudė gyvenamuosius namus. Uosto teritorijos apšaudymai taip pat tęsiasi.

Zelenskis: okupantai atsakys už viską, ką padarė UkrainojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo „Feisbuko“ paskyroje rašė: „Okupantai atsakys už viską, ką padarė Ukrainoje. Už viską, ką jie padarė ukrainiečiams. Jie bus atsakingi už Bučą, Kramatorską, Volnovachą, Ochtyrką. Dėl Hostomelio ir Borodiankos. Už Iziumą, Mariupolį ir kitus Ukrainos miestus bei bendruomenes, kurias Rusijos armija grąžino 80 metų atgal. Į tą baisų laikotarpį, apie kurį visi pasaulyje sakydavo: „Daugiau niekada“.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3056052144645141

Žuvo dar vienas rusų generolasRusijos ginkluotųjų pajėgų 8-osios armijos vado pavaduotojas Vladimiras Petrovičius Frolovas žuvo Ukrainoje, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS.Šią žinią patvirtino Sankt Peterburgo gubernatorius Aleksandras Beglovas. Jis sakė, kad V. Petrovičius Frolovas „paaukojo savo gyvybę, kad vaikai, moterys ir pagyvenę žmonės Donbase nebegirdėtų bombų sprogimų“.Per karą jau žuvo keli Rusijos generolai ir aukšto rango kariškiai.

Rusija siūlo Mariupolio gynėjams kapituliuotiRusijos kariuomenė pareiškė Ukrainos kariams, ginantiems apsiaustą pietrytinį Mariupolio uostamiestį, jog „jų gyvybės bus garantuotai išsaugotos“, jeigu jie sudės ginklus, anksti sekmadienį pranešė Gynybos ministerija.Rusijos generolas pulkininkas Michailas Mizincevas sakė, kad Ukrainos pajėgoms, apsuptoms didžiulėje metalurgijos įmonėje „Azovstal“, suteikiama laiko kapituliuoti iki 13 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.Tai yra naujausias Rusijos pasiūlymas pasiduoti svarbų Azovo jūros uostamiestį ginančioms pajėgoms per jau ilgiau kaip pusantro mėnesio besitęsiančią apsiaustį.Maskvos pajėgoms svarbu užimti Mariupolį, nes tuomet jos užsitikrintų sausumos koridorių tarp Rusijos 2014 metais aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų kontroliuojamų rytinių Ukrainos sričių. Be to, kritus Mariupoliui atsilaisvintų apsiaustyje dalyvaujančios Rusijos pajėgos, kurios galėtų dalyvauti tolesniame potencialiame puolime vadinamajame Donbaso regione.„Azovstal“ gamykla, užimanti daugiau kaip 11 kv. km teritoriją, yra paskutinė Ukrainos tebekontroliuojama reikšminga Mariupolio dalis.Rusijos gynybos ministerijos atstovas generolas majoras Igoris Konašenkovas šeštadienį sakė, kad „Azovstal“ įmonėje tebėra apie 2,5 tūkst. Ukrainos karių, bet nepriklausomi šaltiniai šio skaičiaus negali patvirtinti. Ukrainos pareigūnai jokio miesto gynėjų skaičiaus nėra paskelbę.

Kijevo srities gyvenvietėse per savaitę rasta daugiau nei tūkstantis rusų nužudytų ukrainiečiųNuo Rusijos pajėgų išvaduotose Kijevo srities gyvenvietėse rasta daugiau nei tūkstančio žuvusių civilių kūnai.Tai pranešė Kijevo srities vyriausiojo policijos komisariato vadovas Andrijus Nebytovas."Per parą buvo rastas 41 lavonas. Vakar dienos duomenimis rasti ir ištirti tik 996 žuvusiųjų kūnai, po savaitės bus daugiau nei tūkstantis. Dar kartą pabrėžiu, kad tai yra žuvusių civilių palaikai, didžioji dauguma mirė nuo šūvių. Šiuo metu apie 200 žmonių yra įtraukti į dingusiųjų sąrašą, apie 300 asmenų tapatybės dar nenustatytos, tai yra artimieji jų neatpažino“, – sakė jis.

Bulgarija uždraudė į savo uostus įplaukti laivams su Rusijos vėliavaBulgarija uždraudė į savo uostus Juodojoje jūroje įplaukti laivams, plaukiojantiems su Rusijos vėliava, įgyvendinant išplėstas Europos Sąjungos sankcijas dėl Maskvos agresijos prieš Ukrainą, sekmadienį pranešė bulgarų Jūrų laivybos administracija.„Visiems su Rusijos vėliava įregistruotiems laivams, taip pat visiems laivams, pakeitusiems savąją Rusijos vėliavą arba registraciją į kokios nors kitos šalies vėliavą ar registraciją po vasario 24 dienos, draudžiama įplaukti į Bulgarijos jūrų ir upių uostus“, – sakoma tarnybos pranešime.Išimtys gali būti daromos tik nelaimės ištiktiems arba humanitarinės pagalbos prašantiems laivams, taip pat laivams, gabenantiems į ES šalis energijos išteklius, maisto produktus arba farmacijos prekes.

Rusija teigia sunaikinusi karinę gamyklą netoli KyjivoRusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė smogusi vienai karinei gamyklai netoli Kyjivo, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę.„Naktį tiksliai nutaikomos iš oro paleidžiamos raketos sunaikino šaudmenų gamyklą netoli Brovarų gyvenvietės Kyjivo srityje“, – sakoma per platformą „Telegram“ paskelbtame ministerijos pranešime.

Kyjivas laikinai stabdo civilių evakuaciją iš Rytų UkrainosUkraina sekmadienį pranešė parai stabdanti civilių gyventojų evakuaciją iš karo krečiamos šalies rytinės dalies, nes nepavyko susitarti dėl sąlygų su Rusijos pajėgomis.„Iki šio ryto, balandžio 17-osios, negalėjome susitarti su okupantais dėl ugnies nutraukimo palei evakuacijos maršrutus. Todėl, deja, šiandien humanitarinių koridorių neatidarysime“, – per socialinius tinklus parašė Ukrainos premjero pavaduotoja Iryna Vereščuk, turėdama galvoje Maskvos pajėgas.

Sutrumpėjo komendanto valanda Kijeve„Nuo šiandien, balandžio 17 d., komendanto valanda prasidės valanda vėliau ir baigsis valanda anksčiau. Ji truks nuo 22:00 iki 5:00 ryto“, – paskelbė Kijevo meras Vitalijus Kličko.Meras taip pat paragino Kijevo gyventojus laikytis komendanto valandos taisyklių ir paisyti oro antskrydžių signalų.

Raketa pataikė į miestą esantį netoli Ukrainos sostinėsŠį rytą raketos apgadino infrastruktūrą netoli Ukrainos sostinės Kijevo esančiame Brovarų mieste, pranešė miesto meras.Igoris Sapožko apie išpuolį pranešė internete paskelbtame įraše, tačiau nepateikė išsamios informacijos apie sunaikinimo mastą ir galimas aukas.

Zelenskis: dokumentą dėl taikos galėtų sudaryti dvi skirtingos sutartysPasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, galutinį dokumentą dėl Rusijos pradėto karo nutraukimo galėtų sudaryti dvi dalys: sutartis dėl saugumo garantijų Ukrainai bei atskira dvišalė Ukrainos ir Rusijos sutartis, skelbia „Ukrinform“.V. Zelenskio teigimu, Rusija norėtų vienos sutarties, kuri apimtų abu klausimus. Tačiau, anot prezidento, ne visos šalys, kurios galėtų būti Ukrainos saugumo garantės, nori sėsti prie derybų stalo su Rusija.„Joms Ukrainos saugumo garantijos yra vienas klausimas, o susitarimai su Rusija – jau visiškai kitas. Rusija nori, kad viskas būtų sudėta į vieną dokumentą. Tačiau kai kurios šalys sako: atleiskite, bet matėme, kas atsitiko Bučoje. Keičiasi aplinkybės, keičiasi būsimų susitarimų formatai, keičiasi ir susitarimų tikimybės procentas (...) vis mažiau valstybių nori turėti kokių nors susitarimų su Rusija, bet tuo pačiu nori susitarti su Ukraina“, – sakė V. Zelenskis.Ukrainos vadovas taip pat pridūrė, kad klausimas dėl Rusijos reparacijų turi būti išspręstas teisiškai.

Rusija vėl paragino Mariupolio gynėjus pasiduotiRusija pareiškė, kad garantuos Mariupolyje esančių Ukrainos karių gyvybes, jei jie pasiduos artimiausiomis valandomis, rašo BBC.Nuo 6 valandos ryto (Maskvos laiku) ir dar kelias valandas po to Rusijos pajėgos leis kariams palikti plieno gamyklų Azovstal, jei jie paliks ginklus ir amuniciją.Su tai padariusiais bus elgiamasi pagal Ženevos konvenciją dėl karo belaisvių, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.Prieš kelias valandas paskelbtame pareiškime teigiama, kad Rusijos pajėgos kas 30 minučių naktį transliavo susitarimo detales.Rusija teigia, kad jei kariai sutiks, Rusijos pajėgos iškels raudonas vėliavas 06 val., o ukrainiečiai turėtų iškelti baltas vėliavas aplink plieno gamyklos perimetrą.Ukrainos pareigūnai nedavė jokių ženklų, kad ketina priimti pasiūlymą.

Kijeve vėl buvo girdėti sprogimaiRemiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, Kijeve antrą dieną iš eilės buvo girdimi sprogimai.Naktį oro antskrydžio sirenos aidėjo beveik visoje Ukrainoje.

Kličko įspėja Kyjivo gyventojus dar negrįžti namoKyjivo meras Vitalijus Kličko paskelbė bekompromisę žinią ukrainiečiams, kurie pastarosiomis savaitėmis pabėgo iš miesto – dabar dar ne laikas galvoti apie grįžimą į savo namus.Kai kurie gyventojai pastarosiomis dienomis po dviejų savaičių santykinės ramybės sostinėje grįžta namo, tačiau V. Kličko atkreipė dėmesį, kad naktį Darnickio rajone buvo įvykdyta minosvaidžio ataka.Tai įvyko po penktadienį Rusijos įvykdyto išpuolio prieš gamyklą, gaminančią prieštankines sparnuotąsias raketas, panašias į tas, kurios pataikė į Rusijos karo laivą „Moskva“.V. Kličko sakė, kad gyventojai turėtų saugotis tolesnių atakų, taip pat minų pavojaus šiaurinėse miesto dalyse.Jis pridūrė savo oficialiame „Telegram“ kanale: „Kyjivo gyventojus, kurie išvyko anksčiau ir jau ketina grįžti į sostinę, prašau susilaikyti ir likti saugesnėse vietose“.

Ukraina pasiruošusi keisti Medvedčiuką į ukrainiečių karo belaisviusUkrainos prezidentas Volodymyras Zalenskis sakė, kad Ukrainos pusė tokius signalus perdavė ir viešai, ir neviešai, rašo Unian.net.Ukrainos prezidentas mano, kad jei Rusijos Federacija bus suinteresuota, ji tiksliai reaguos į Ukrainos pasirengimą iškeisti valstybės išdavyste įtariamą liaudies deputatą Viktorą Medvedčiuką į Ukrainos karinių ginkluotųjų pajėgų belaisvius.Jis tai pasakė interviu Ukrainos žiniasklaidai, kurio vaizdo įrašas paskelbtas „Telegram“.„Esame pasirengę iškeisti Medvedčiuką, sąžiningai, esame visiškai pasirengę, taip, į mūsų kariuomenę arba į tai, ką gali pasiūlyti Rusija. Man atrodo, kad mes ir viešai, ir nelabai viešai perdavėme šiuos signalus. Jeigu jie susidomės, jie tikrai atsakys“, - sakė jis. Zelenskis.

Zelenskis: pasaulis turėtų ruoštis Rusijos branduoliniam smūgiuiPasak Ukrainos prezidento, Rusijos Federacija gali panaudoti bet kokį ginklą.Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo galimybę Rusijai panaudoti cheminį arba branduolinį ginklą.Tai jis sakė interviu metu Ukrainos žurnalistams, rašo Unian.net.„Šalys sako: jeigu bus panaudotas (branduolinis ginklas), tai mes ką nors įvesime. Dabar, jeigu Rusija tęs, tada mes tai padarysime. Manau, kad tai yra didelė provokacija. Panaudoti branduolinį ginklą, pasaulis turi tam pasirengti. Pasirengti įvairiais būdais, ne tik priešnuodžiais ar slėptuvėmis nuo bombų. Reikia su jais, rusais, pasikalbėti, pasirašyti dokumentą, prispausti juos, kad jie net negalvotų apie tai. Rusija gali panaudoti bet kokį ginklą, esu tuo įsitikinęs, ir ja negalima pasitikėti... Kalbant apie cheminį ginklą, mes dirbame šiuo klausimu“, - sakė V. Zelenskis.

Šeštadienį, palyginti su ankstesne diena, gerokai sumažėjo žmonių, evakuotų iš Ukrainos miestų humanitariniais koridoriais, pranešė „Reuters“.Šeštadienį iš viso buvo evakuoti 1 449 žmonės, t. y. mažiau nei penktadienį, kai buvo evakuoti 2 864 žmonės, internete paskelbtame pranešime teigė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotoja Kyryla Tymošenko, praneša naujienų agentūra.Savaitės viduryje Ukraina trumpam uždarė humanitarinius koridorius, baimindamasi Rusijos atakų prieš bėgančius civilius gyventojus.

Ukraina: rusai rengia naują puolimą DonbaseBe kita ko, kaip teigia Ukrainos naujienų agentūra Unian.net, Rusija gali sutelkti dėmesį į Popasnos, Rubižnės, Mariupolio užėmimą, priėjimą prie Ugledarės ir Marijinkos regionų ir atnaujinti puolimą Slavjansko kryptimi.Rusijos okupacinės pajėgos galimai ruošiasi atnaujinti puolimą Slaviansko kryptimi, Kurachovsko ir Avdejevsko kryptimis.Apie tai pranešta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinėje informacijoje nuo 18.00 val., kuria pasidalijo Unian.net. „Sukūrus smogiamąsias pajėgas ir suformavus rezervus, priešas bandys atnaujinti puolimą Barvenkovo ir Slaviansko kryptimis“, - sakoma pranešime.Donecko ir Tauridės kryptimis rusai bando daryti ugnies ataką ir vykdyti puolimo operacijas daugeliu krypčių. Rusai sustiprino kariuomenės grupavimą, perkeldami atskirus Centrinės karinės apygardos dalinius iš Belgorodo srities teritorijos į Svatovo gyvenvietės rajoną.„Tikėtina, kad priešas tęs puolamąsias operacijas palei visą kontakto liniją Donecko ir Luhansko srityse. Jis sutelks pastangas užimti Popasnajos, Rubižnės, Mariupolio gyvenvietes, taip pat patekti į Vugledarės ir Marinkos gyvenviečių rajonus. Jis taip pat ruošis puolimui Kurachovsko ir Avdejevsko kryptimis“, - sakoma pranešime.Tuo pat metu Donecko kryptimi veikiančių 1-ojo armijos korpuso dalinių moralinės ir psichologinės būklės lygis galimai mažėja. „Tai susiję su dideliais dalinių nuostoliais, kurių papildymas įvyko mobilizuotųjų sąskaita“, - pažymi Ukrainos generalinis štabas.Tuo pat metu Slobožansko kryptimi pagrindinės rusų pastangos sutelktos pergrupuoti, sustiprinti savo karinių dalinių grupavimą ir toliau laikyti pozicijas Charkivo srityje.Taip pat Išumsko kryptyje pagrindinės rusų pajėgų pastangos sutelktos į užimtų linijų ir pozicijų išlaikymą Suchos Kamenkos, Suligovkos, Bražkovkos, Mažosios Kamyševachos ir Andrejevkos gyvenviečių rajone.„Rusai stengiasi pagerinti taktinę padėtį, dienos metu jis bandė vykdyti puolamąsias ir šturmo operacijas ir žengti gilyn į Dovgenke gyvenvietę. Jiems nepavyko ir jie patyrė didelių nuostolių. Siekiant sustiprinti grupuotę nurodyta kryptimi, iš Rusijos Federacijos teritorijos buvo perkelti 106-osios oro desanto divizijos daliniai.“

Borisas Johnsonas pokalbyje su Zelenskiu aptarė ilgalaikį saugumo sprendimąDauningo gatvė patvirtino, kad Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas šiandien po pietų kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo Skynews.com.Atstovas spaudai sakė: „Ministras pirmininkas šią popietę kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ministras Pirmininkas pagerbė Ukrainos pajėgų, kurios toliau narsiai gina savo šalies laisvę, drąsą. Prezidentas V. Zelenskis informavo Ministrą Pirmininką apie padėtį Mariupolyje, o Ministras Pirmininkas sakė, kad sveikina Ukrainos pasipriešinimą šiame mieste. Pora aptarė ilgalaikio saugumo sprendimo Ukrainai poreikį, o Ministras Pirmininkas sakė, kad toliau glaudžiai bendradarbiaus su sąjungininkais ir partneriais, siekdamas užtikrinti, kad Ukraina galėtų apginti savo suverenitetą artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais.“Pareiškime priduriama: „Ministras Pirmininkas informavo prezidentą V. Zelenskį apie naujas Jungtinės Karalystės sankcijas, kurios įsigaliojo praėjusią savaitę, ir sakė, kad artimiausiomis dienomis Jungtinė Karalystė ir toliau teiks priemones Ukrainai gintis, įskaitant šarvuočius. Ministras Pirmininkas sakė, kad tarptautinė parama Ukrainai tik stiprėja ir kad jis tebėra įsitikinęs, jog Ukrainai pavyks, o Putinui nepavyks.“

Per 24 valandas iš Ukrainos pabėgo dar 40 000 žmoniųPer 24 valandas iš Ukrainos pabėgo dar 40 000 žmonių, praneša agentūra AFP.JTVPK atstovė Ukrainoje Karolina Lindholm Billing teigė, kad daugelis iš beveik penkių milijonų iš Ukrainos pabėgusių žmonių neturės namų, į kuriuos galėtų sugrįžti, nes jie yra apgadinti, sugriauti arba yra nesaugiose vietovėse:„Būstas yra viena iš didžiausią susirūpinimą keliančių sričių. Nors šimtai tūkstančių žmonių šiuo metu gyvena laikinuose priėmimo centruose arba juos priimančiose šeimose, kurios dosniai atvėrė savo namus... reikia rasti ilgalaikius sprendimus.“JT pabėgėlių agentūros duomenimis, nuo Rusijos invazijos vasario 24 d. šalį paliko 4 836 445 mln. ukrainiečių.

Rusija Charkive paleido sparnuotąją raketą „Kalibr“: pranešama apie augantį aukų skaičių „Dėl Rusijos raketų atakos prieš du Charkivo rajonus jau užfiksuota dviejų žmonių žūtis“, - teigiama Ukrainos Generalinės prokuratūros pranešime „Telegram“ .„Tyrimo duomenimis, 2022 m. balandžio 16 d. apie 11.45 val. rusų kariškiai, naudodami ilgojo nuotolio sparnuotąją raketą „Kalibr“, apšaudė Charkivo Slobodos ir Osnovjansko rajonus. Dėl apšaudymo žuvo du civiliai gyventojai, dar 18 buvo sužeista. Buvo sunaikinti namai, automobiliai, turgus ir parduotuvės“, - sakoma pareiškime.

Šeštadienio popietę Ukrainos parlamentas paskelbė perspėjimą, kuriame teigiama, kad Rusija planuoja pradėti naują netikrų žinių klastotę, kuri turėtų sietis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Fiktyviame pareiškime prezidentas neva išreikš „savo neigiamą požiūrį į Ukrainos miestus, ypač į Mariupolį, praneša BBC. Tuo tarpu Ukrainos naujienų agentūra Unian.net įspėja, kad vykdydama šią operaciją, Rusija planuoja sudaryti įspūdį, kad prezidentas pasakys savo neigiamą požiūrį į Ukrainos miestus, ypač Mariupolį. „Būkite budrūs ir pasitikėkite tik patikimų šaltinių informacija“, - pridūrė Informacijos centras ir pabrėžė, kad melagienos tapo vienu mėgstamiausių propagandistų technologinių metodų informaciniame kare. Rusija jau jau buvo išplatinusi melagingą žinutę kovo mėnesį, kurioje buvo teigiama, kad V. Zelenskis tariamai ragina ukrainiečius sudėti ginklus ir grįžti pas savo šeimas. Ji buvo aktyviai platinama prorusiškais telegramų kanalais ir individualiais ištekliais, į kuriuos taip pat įsilaužė programišiai. Visų pirma fiktyvus „prezidento pareiškimas“ buvo parodytas „Ukraina 24“ eteryje. https://twitter.com/ua_parliament/status/1515327373704679424?ref_src=twsrc%5Etfw

Pagrindinis Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas ir Ukrainos derybų grupės vadovas socialiniame tinkle „Twitter“ išreiškė nusivylimą dėl ginklų perdavimo iš Europos Sąjungos pažangos. Michailas Podoliakas teigė, kad paprašiusi Europos ginklų, Ukraina negavo „tų, kurių prašėme“, o jų „atvežimas užtrunka per ilgai“. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1515312704701059084?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija planuoja nuo pirmadienio apriboti įvažiavimą į Mariupolį, teigia miesto pareigūnaiPranešama, kad nuo pirmadienio bus visiškai uždarytas įvažiavimas į Mariupolį ir išvažiavimas iš jo, todėl miestas gali būti uždarytas ir užkirstas kelias tolesnei humanitarinei evakuacijai, rašo BBC. Miesto mero Petro Andriuščenkos patarėjas šiandien „Telegram“ pranešė, kad Rusijos pajėgos planuoja nuo balandžio 18 d. uždrausti žmonėms išvykti iš Mariupolio arba į jį įvažiuoti.Mero pavaduotojas Serhijumi Orlovu sakė, kad toks draudimas jau galioja pastarąsias keturias ar penkias dienas.S. Orlovas nebėra Mariupolyje, bet prasitarė, kad palaiko ryšius su tais, kurie ten yra. Jis sakė, kad Rusija planuoja pratęsti šią politiką dar savaitei nuo pirmadienio. Jis pridūrė manantis, kad Rusijos pajėgos planuoja įgyvendinti griežtesnes taisykles mieste, numatydamos kontrolės postus, kad būtų galima stebėti ir riboti judėjimą tarp rajonų.„Jie prašo vidaus leidimų, o [tie], kurie jų neturės, keliaus į „filtravimą“, - sako jis, turėdamas omenyje stovyklas, kurios, kaip pranešama, naudojamos prieš deportuojant žmones į Rusiją.BBC akcentuoja, Dėl karinės apgulties ir sutrikusių ryšių Mariupolyje neįmanoma patikrinti pranešimų.Nepaisant pranešimo apie jau įvykusį uždarymą, Ukrainos centrinės valdžios Kyjive pareigūnas teigia, kad penktadienį į Zaporožę atvyko daugiau kaip 360 žmonių iš Mariupolio. Neaišku, kada jie išvyko iš miesto. Pavojinga kelionė dažnai gali trukti kelias dienas.

Užgesintas gaisras Lisičansko naftos perdirbimo gamykloje Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus sakė, kad Rusijos kariai apšaudė naftos perdirbimo gamyklą Lisičanske, ten kilo gaisras. Pasak S. Gaidai, gaisro plotas siekė 5 tūkst. kvadratinių metrų. Šeštadienio popietę jie toliau jį gesino. Tuo pat metu, pasak administracijos, gamykloje kuro nėra – joje dega naftos dumblo (atliekų, susidarančių transportuojant ir perdirbant naftą) likučiai. Ryte Gaidai pranešė, kad naktį Rusijos kariai suintensyvino Severodonecko, Lisičansko ir Kremennoje puolimą. Pasak jo, po sugriauto pastato griuvėsiais žuvo vienas vyras, trys moterys buvo sužeistos. Karo metu BBC negali greitai patikrinti duomenų apie atakų kryptis, taip pat žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių.

Per raketos smūgį Charkove žuvo vienas žmogus ir 18 buvo sužeistaUkrainos Charkovo srityje per raketos smūgį žuvo vienas žmogus, o dar 18 buvo sužeista, pranešė ugniagesiai.Anksčiau šiandien pasirodė pranešimų, kad Rusijos pajėgos atnaujino išsklaidytas atakas prieš Kijevą ir Vakarų Ukrainą, nepaisant Kremliaus posūkio į naują puolimą rytuose.Nukentėjusi nuo savo flagmano Juodojoje jūroje praradimo ir tariamų Ukrainos smūgių Rusijos teritorijai, Rusijos karinė vadovybė diena anksčiau perspėjo apie pasikartojančius išpuolius prieš Ukrainos sostinę ir pareiškė, kad taikosi į karinius objektus.Tai įvyko, kai Rusijos gynybos ministerijos atstovas tvirtino, kad pajėgos panaudojo „iš oro paleidžiamus didelio tikslumo tolimojo nuotolio ginklus“, siekdamos nusitaikyti į šarvuočių gamyklą Kijeve.Tuo tarpu vakarų Ukrainos Lvovo srities gubernatorius pranešė apie Rusijos lėktuvų Su-35, pakilusių iš kaimyninės Baltarusijos, oro antskrydžius šiam rajonui.

Rusija per invaziją prarado 20 100 karių, tvirtina UkrainaUkraina pateikė naujausią informaciją apie Rusijos patirtus nuostolius nuo karo pradžios.Skelbiama, kad žuvo 20 100 Rusijos karių, o 1 982 šarvuočiai buvo sunaikinti.Kitą karinę įrangą, kuri buvo sunaikinta, sudaro 145 sraigtasparniai, 762 tankai ir 163 orlaiviai.Reikėtų pažymėti, kad „Sky News“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių teiginių.Praėjusį mėnesį Rusija pareiškė, kad per karą Ukrainoje žuvo 1 351 jos karys.Tačiau NATO skaičiavimu, žuvo nuo 7 000 iki 15 000 Rusijos karių.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1515290286175539201?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija sudavė naujų smūgių Kyjivui ir Lvivui Kyjivas, balandžio 16 d. (AP-AFP-BNS). Rusijos pajėgos šeštadienį atnaujino padrikas atakas Kyjive, Vakarų Ukrainoje ir kitose šalies vietose, skaudžiai primindamos ukrainiečiams ir jų šalininkams Vakaruose, kad pavojus ir toliau gresia visai Ukrainai, nors Maskva dabar didžiausią dėmesį skiria naujo puolimo rytuose planams.Netekusi savo Juodosios jūros laivyno flagmano „Moskva“ ir pasipiktinusi tuo, ką vadina Ukrainos smūgiais Rusijos teritorijoje, rusų kariuomenės vadovybė diena anksčiau įspėjo, kad bus atnaujintos atakos prieš Ukrainos sostinę, ir nurodė, kad bus taikomasi į karinius objektus.Kasdien paaiškėja apie naujus civilių žūties atvejus. Sostinės regione po Rusijos pajėgų atsitraukimo rasta per 900 žuvusių civilių, kurų dauguma buvo nušauti, tikriausiai per egzekucijas, penktadienį pranešė policija. Šeštadienį ryte rytinėje Kyjivo dalyje kilo didelis dūmų stulpas. Meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad sostinės rytiniame Darnycios rajone griaudėjo sprogimai. Pasak mero, žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo nuvežti į ligoninę gydyti.V. Klyčko paragino iš Kyjivo pasitraukusius žmones dėl savo pačių saugumo kol kas negrįžti ir įspėjo, kad smūgiai sostinei tikriausiai tęsis, o priemiesčiuose yra daug sprogmenų.Rusijos Gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos šeštadienį smogė karinei gamyklai Ukrainos sostinėje Kyjive.„Ypač taiklūs tolimojo nuotolio iš lėktuvų paleidžiami ginklai sunaikino ginkluotės gamyklos Kyjive gamybos pastatus“, – sakoma ministerijos pareiškime, paskelbtame per susirašinėjimo programėlę „Telegram“.Tai buvo antras per dvi dienas smūgis Kyjivo regionui. Penktadienį buvo smogta raketų gamybos įmonei netoli sostinės.Šeštadienį Kyjivas nebuvo vienintelis taikinys. Ukrainos rytuose esančiame Charkive įvyko sprogimas, tikriausiai sukeltas raketos, pranešė ugniagesiai ir žurnalistai.Per sprogimą netoli turgaus šalia gyvenamųjų ir pramoninių pastatų žuvo vienas ir buvo sužeista dar mažiausiai 18 žmonių, sakė gelbėtojai, nenorėję skelbti savo pavardžių.Tuo metu Ukrainos Vakaruose – toli nuo Rusijos sienos, ilgai saugia laikytoje Ukrainos dalyje – esančio Lvivo regiono gubernatorius Maksymas Kozyckis pranešė apie rusų lėktuvų „Su-35“, pakilusių iš kaimyninės Baltarusijos, smūgius. Gubernatorius nepateikė detalių apie galimas aukas ar padarytą žalą.

Ukrainoje atidaryti devyni humanitariniai koridoriaiRytų Ukrainos Luhansko ir Donecko regionuose, kuriuose vyksta mūšiai, buvo atidaryti devyni humanitariniai koridoriai, pranešė vyriausybė.Vienas evakuacijos kelias privačioms transporto priemonėms atidarytas iš Mariupolio link Zaporižios, šeštadienį Kyjive paskelbė vicepremjerė Iryna Vereščuk.Kiti koridoriai buvo atidaryti Luhansko regione.Taip pat buvo planuojama išgabenti į saugią vietą žmones iš sugriauto Severodonecko miesto. Teigiama, kad jame tebegyvena apie 20 tūkst. iš buvusių 130 tūkst. gyventojų. Humanitariniai koridoriai gali funkcionuoti tik tuo atveju, jei Rusijos okupantai nutrauks apšaudymą, „Telegram“ kanale rašė I. Vereščuk.

200 vaikų žuvo per Rusijos invazijąUkrainos generalinės prokuratūros paskelbti skaičiai rodo, kad nuo Rusijos pajėgų įsiveržimo į šalį vasario 24 d. Ukrainoje žuvo 200 vaikų.Dar 360 vaikų buvo sužeisti vykstant karui, pranešė Ukrainos pareigūnai.Praėjusį mėnesį Jungtinės Tautos pranešė, kad daugiau nei 10 milijonų žmonių Ukrainoje paliko savo namus po plataus masto Rusijos invazijos.

Kyjive po raketų smūgio vienas žmogus žuvo ir keli buvo sužeisti, pranešė merasVienas žmogus žuvo, o keli buvo sužeisti po raketų smūgio Ukrainos sostinėje, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.V. Kličko pridūrė, kad gelbėtojų komandos kovoja už per smūgius sužeistųjų gyvybes.„Kyjivas buvo ir išlieka agresoriaus taikiniu“, – sakė jis.Anksčiau šiandien buvęs boksininkas internetiniame įraše dėstė, kad Kyjivui buvo smogta Darnickio rajone, esančiame rytinėje sostinės dalyje, Jis pridūrė, kad įvyko „sprogimų“.Meras teigė, kad įvykio vietoje dirbo gelbėtojai ir greitosios pagalbos medikai, o duomenys apie aukas bus paskelbti vėliau.Meras taip pat paragino gyventojus paisyti oro antskrydžių sirenų ir perspėjo iš sostinės pabėgusius negrįžti dėl savo saugumo.

JT užfiksavo daugiau nei 1 900 civilių nužudymą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžiosTačiau tuo pačiu jos perspėjo, kad „realūs skaičiai yra daug didesni“.Iš 1982 civilių, žuvusių nuo vasario 24 d. iki balandžio 14 d., 162 buvo vaikai, pranešė JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR).Dar 2651 civilis buvo sužeistas – 256 iš jų vaikai.Dauguma žuvusiųjų ir sužeistųjų atsirado apšaudymų ir oro antskrydžių, nurodė OHCHR.

Vokietija skirs karinės paramos Ukrainai už daugiau nei 1 mlrd. eurųVokietijos vyriausybė penktadienį pranešė planuojanti skirti karinės paramos Ukrainai už daugiau nei 1 mlrd. eurų, Kyjivui skundžiantis, kad Berlynas nesiunčia sunkiosios ginkluotės.Lėšos bus įtrauktos į šių metų papildomą biudžetą.Iš viso, atsižvelgdamas į kitas šalis, Berlynas nusprendė padidinti savo tarptautinę paramą gynybos sektoriuje „iki 2 mlrd. eurų“, o „didžiąją dalį planuoja skirti kaip karinę pagalbą Ukrainai“, naujienų agentūrai AFP pranešė vyriausybės atstovė spaudai.Šis 2 mlrd. eurų parama „daugiausia atiteks Ukrainai“, socialiniame tinkle „Twitter“ patvirtino finansų ministras Christianas Lindneris (Kristianas Lindneris).Ukraina lėšas turės panaudoti iš esmės karinės įrangos pirkimams finansuoti.Pastaruoju metu Ukraina ir kai kurios ES šalys, tokios kaip Lenkija ir Baltijos šalys, vis garsiai kritikuoja nepakankama vadinamą Berlyno paramą aprūpinant Kyjivą ginkluote.Šią savaitę Kyjivas atmetė Vokietijos prezidento Franko Walterio Steinmeierio (Franko Valterio Šteinmejerio), buvusio užsienio reikalų ministro, neseniai pripažinusio padarius „klaidų“ dėl savo pernelyg minkštos pozicijos Maskvos atžvilgiu praeityje, pasiūlytą vizitą. Vokietijoje šis žingsnis plačiai įvertintas kaip diplomatinis akibrokštas.Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausiasis padėjėjas trečiadienį pareiškė, kad Kyjivas laukia Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo (Olafo Šolco) vizito ir Berlyno pažado tiekti Ukrainai daugiau ginklų, taip paaiškindamas atsisakymą priimti vokiečių valstybės vadovą.Visgi kancleris nurodė, kad artimiausiu metu neketina apsilankyti Ukrainoje.O. Scholzas pastaruoju metu susidūrė su intensyvėjančiu spaudimu stiprinti paramą Ukrainai.Savo šalyje jis sulaukė kritikos dėl dvejonių pasiųsti sunkiosios ginkluotės Ukrainai, nepaisant dramatiško Vokietijos gynybos politikos posūkio, paskatinto Rusijos invazijos.Keliems kitiems pasauliniams lyderiams, įskaitant Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką Borisą Johnsoną (Borisą Džonsoną) ir Europos Komisijos vadovę Ursulą von der Leyen (Urzulą fon der Lajen), apsilankius Kyjive, kritikai klausė, kodėl pats O. Scholzas nevyksta tokio vizito.Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Andrijus Melnykas pažymėjo, kad O. Scholzo kelionė į Kijevą pasiųstų „stiprų signalą“, o opozicinė partija CDU paragino jį „nuvykti suvokti situacijos vietoje“.Netgi O. Scholzo valdančiosios koalicijos narė Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Mari Anjes Štrak-Cimerman) iš liberalios partijos FDP pirmadienį verslo dienraščiui „Handelsblatt“ duotame interviu paragino O. Scholzą „pradėti naudotis savo vadovavimo ir lyderystės galiomis“.

Naujame žemėlapyje – Rusijos veiksmai Ukrainoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerija paskelbė atnaujintą žemėlapį, kuriame išsamiai aprašomas Rusijos karių judėjimas Ukrainoje.Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Kremliaus kariai greičiausiai pajudės į Ukrainos rytus nuo sienos su Rusija.Kitur numatomi judėjimai iš Krymo pietuose link Zaporožės, Melitopolio, Berdjansko ir Chersono.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1515249960572366854?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija Borisui Johnsonui uždraudė atvykti į šalįRusijos užsienio reikalų ministerija uždraudė Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui, užsienio reikalų sekretorei Liz Truss, gynybos sekretoriui Benui Wallace'ui ir 10 kitų Didžiosios Britanijos vyriausybės narių atvykti į Rusiją.Toks žingsnis buvo priimtas „atsižvelgiant į precedento neturinčius priešiškus Didžiosios Britanijos vyriausybės veiksmus, ypač į sankcijų įvedimą aukšto rango Rusijos pareigūnams“, sakoma ministerijos pranešime, kuriame priduriama, kad netrukus sąrašas bus išplėstas.

Tyčinis Ukrainos infrastruktūros naikinimas trukdo teikti pagalbąJungtinės Karalystės gynybos ministerija teigia, kad atsitraukiančios Rusijos pajėgos tyčia naikina Ukrainos kelių infrastruktūrą ir trukdo teikti humanitarinę pagalbą buvusioms okupuotoms teritorijoms.„Rusijos kariai, pasitraukdami iš šiaurės Ukrainos, dar labiau pablogino situaciją naikindami tiltus, dėliodami sausumos minas ir palikdami transporto priemones svarbiausiuose keliuose“, – sakoma ministerijos tviterio žinutėje.Černihivo mieste, kuriame prieš prasidedant karui gyveno apie 285 tūkst. žmonių, liko stovėti tik vienas pėsčiųjų tiltas per Desnos upę.Pasak Ukrainos naujienų portalo unian.net, regioninė kelių tarnyba informavo, kad per karo veiksmus Černihivo regione buvo sugriauta arba apgadinta 16 tiltų ir viadukų. Tačiau Snovsko rajone žmonės bent vieną tiltą jau atstatė savo rankomis, nes netoliese esančių kaimų gyventojai negalėjo pasiekti rajono centro, nebuvo galimybės nuvykti į ligoninę ar atgabenti maisto.

Rusijos pajėgos smogė Ukrainos karinės technikos gamyklai KyjiveAnkstyvą šeštadienio rytą Ukrainos sostinėje Kyjive buvo smogta karinės technikos gamyklai, pranešė AFP žurnalistas. Vos diena anksčiau Rusijos pajėgos bombardavo už miesto esantį raketų gamybos cechą.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialinėje žiniasklaidoje paskelbė, kad sprogimai įvyko miesto Darnytskio rajone. Iš ten kilo dūmai, jame dirbo gausios gelbėtojų ir medikų pajėgos.V. Klyčko „Telegram“ kanale rašė, kad duomenys apie nukentėjusius asmenis dar tikslinami, ir prašė miesto gyventojų „neignoruoti oro pavojaus sirenų“. Taip pat jis perspėjo išvykusius žmones kol kas negrįžti į miestą ir pasilikti saugesnėse vietose.Pasak unian.net, ekspertai prognozuoja, kad gali suintensyvėti raketų smūgiai į Kyjivo centrą. Tokiu būdu rusų pajėgos esą gali keršyti už raketinio kreiserio „Moskva“ sunaikinimą.Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad jos pajėgos smogė karinės technikos gamyklai Kijeve. „Didelio tikslumo ilgojo nuotolio iš oro paleisti ginklai sunaikino ginkluotės gamyklos Kyjive gamybinius pastatus“, – sakoma ministerijos pranešime „Telegram“.

Ukrainos parlamentaras: yra grėsmė, kad rusai į Kyjivą gali sugrįžtiUkrainos parlamentaras Sviatoslavas Yurashas kalbėjosi su „Sky news“ po pranešimų apie šį rytą Kyjivo pakraštyje įvykdytus sprogimus.Jis sakė, kad Rusijos pajėgos tęsia raketų atakas prieš Kyjivą ir pridūrė, kad sostinei „visada kyla grėsmė, kad rusai grįš“.J. Yurashas sakė, kad Rusijos kariai siekdami savo tikslų yra pasiruošę panaudoti viską, o dabar „ruošia kažką didžiulio rytuose“, norėdami „pademonstruoti, kad visa tai nebuvo nesėkmė“.„Bučos siaubas ir teritorijų, kurias išlaisvinome aplink Kyjivą, siaubas yra tik pradžia“, – sakė jis.„Tai, ką pamatysite, kai išlaisvinsime vis daugiau savo šalies, bus siaubinga. Šį siaubą Rusija kelia visiems čia gyvenantiems“, - teigė parlamento narys.

Rusija vis dar bando perimti Mariupolio kontrolęRusijos kariai vis dar bando visiškai kontroliuoti Ukrainos uostamiestį Mariupolį, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Mariupolio užėmimas Rusijai, jei tai įvyktų, būtų psichologiškai reikšminga. Rusijos pergalė Mariupolyje leistų Kremliui per valstybės kontroliuojamą žiniasklaidą parodyti savo gyventojams, kad Rusija siekia savo tikslų ir daro pažangą.Štai kaip situaciją Ukrainoje reziumuoja Ukrainos generalinis štabas: „Rusija tęsia savo dalinę blokadą Charkovo mieste, kur Ukrainos kariuomenė jau kelias savaites atremia Rusijos pajėgas. Dešimt išpuolių buvo atremti Donecko ir Luhansko regionuose, sunaikinta dalis karinio transporto.“

Vokietijos ministras: tankų tiekimas nereiškia įstojimo į karąVokietijos teisingumo ministro nuomone, sunkesnės ginkluotės, pavyzdžiui, tankų, tiekimas Ukrainai nebūtų įsitraukimas į karą su Rusija.Nuo pat karo pradžios vasario pabaigoje Vokietijos politiką užgriuvo klausimas, kokią ginkluotę tiekti Ukrainai ir kaip greitai ją pristatyti.Spaudimą tiesiogiai daro Kyjivas, kurio vadovai ragina Vokietiją tiekti daugiau ginklų, kad padėtų kovoti su Rusijos kariuomene.Socialdemokratų kancleris Olafas Scholzas atsisakė įsipareigoti siųsti sunkesnę ginkluotę, pavyzdžiui, tankus, sraigtasparnius ir lėktuvus, nors iš jo centro kairiosios koalicijos pasigirsta vis garsesnių balsų, reikalaujančių tiekti didesnę karinę paramą.Teisingumo ministras Marco Buschmannas iš liberaliosios Laisvųjų demokratų partijos, mažiausios koalicijoje, laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė, kad tarptautinėje teisėje ginklų tiekimas nelaikomas įsitraukimu į karą."Taigi, jei [Ukraina] naudojasi savo pagrįsta teise į savigyną, parama jai tiekiant ginklus negali reikšti įstojimo į karo veiksmus“, – sakė jis pastabose, kurias šeštadienį matė naujienų agentūra dpa.Jis pažymėjo, kad tai ne tik jo asmeninė, bet ir Vokietijos vyriausybės nuomonė.M. Buschmanas teigė, kad Vokietija buvo viena pirmųjų šalių, pradėjusių sistemingai tirti galimus karo nusikaltimus Ukrainoje įtraukiant federalinę policiją ir generalinį prokurorą.Tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bet kuriuo atveju būtų atleistas nuo atsakomybės, sakė M. Buschmanas. Tarptautinė teisė numato, kad negalima tirti veikiančių valstybių vadovų veiksmų.

Šeštadienį patvirtinti devyni evakuacijos maršrutaiUkrainos ministro pirmininko pavaduotojas patvirtino, kad šiandien susitarta dėl devynių humanitarinių koridorių, jog būtų galima evakuoti civilius.Iryna Vereshchuk sakė, kad vėl bus bandoma evakuoti žmones iš apgulto Mariupolio miesto, kuris nuo pat karo Ukrainoje pradžios patyrė negailestingų Rusijos atakų.Penki iš devynių evakuacijos koridorių yra iš Ukrainos Luhansko srities, šalies rytuose.

Vokiečių nuomonė rusiškos energijos klausimu pasidalijo į rytus ir vakarusVokietija rusiškos energijos tiekimo klausimu yra pasidalijusi į rytus ir vakarus, ir vakarų gyventojai labiau linkę toleruoti sunkumus, kylančius dėl karo Ukrainoje, rodo apklausos duomenys.Vokietijos vakaruose 64 proc. apklaustųjų yra pasirengę apsieiti be energijos iš Rusijos, o šalies rytuose – tik 42 proc., nustatė viešosios nuomonės tyrimų institutas „Civey“.„Karas Ukrainoje dar kartą parodo skirtingą Vakarų ir Rytų požiūrį į energetikos pertvarką ir visuotinį atšilimą“, – teigė „Eon Foundation“ užsakymu atlikto tyrimo autoriai.Reprezentatyvios apklausos, kurioje dalyvavo 10 tūkst. respondentų, duomenimis, panašiai išsiskyrė noras susimažinti šildymą arba mažiau vairuoti. Vakaruose tai daryti buvo pasirengę 55-70 proc. apklaustų gyventojų, o rytuose – mažiau nei pusė.Apklausa taip pat parodė, kad skiriasi požiūris į alternatyvius energijos šaltinius. Rytuose gyvenantys respondentai palaikė akmens anglis kaip alternatyvą rusiškoms dujoms, o vakaruose – atsinaujinančius energijos šaltinius.

Po naktinių atakų Rytų Ukrainoje 2 žmonės žuvo, o 4 sužeisti Po naktinių Rusijos atakų Rytų Ukrainoje žuvo du civiliai, o keturi buvo sužeisti, šįryt pranešė vietos pareigūnai.Vienas žmogus žuvo ir trys buvo sužeisti per apšaudymą rytiniame Luhansko regione, pranešė gubernatorius Serhijus Gaidai žinučių siuntimo programėlėje „Telegram“.„Evakuokitės, kol dar įmanoma“, – kitame pranešime sakė G. Gaidai ir pridūrė, kad autobusai yra paruošti tiems, kurie nori būti evakuoti iš regiono.Anksčiau buvo pranešta apie sprogimus Kyjive ir į vakarus – Lvovo mieste.Kijevo meras Vitalijus Kličko sakė, kad sprogimų vietoje, miesto pakraštyje, dirbo gelbėtojai.

Maskva ruošiasi keršyti dėl „Moskva“ laivoKremlius ruošiasi pradėti raketų atakas prieš taikinius Ukrainoje, reaguodamas į tai, ką jis vadina „teroristinėmis atakomis ar diversijomis Rusijos teritorijoje“, skelbia Sky news.Kitaip tariant, Maskva sieks atkeršyti už Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmano „Moskva“ ataką.„Raketų atakų prieš objektus Kijeve skaičius ir mastas bus padidintas reaguojant į Kijevo nacionalistų režimą, įvykdantį bet kokius teroristinius išpuolius ar nukreipimus Rusijos teritorijoje“, – sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.„Moskva“ buvo nuskandinta po to, kai užsiliepsnojo amunicija – tai yra rusiška įvykių versija. Arba kitaip: kai į jį pataikė Ukrainos raketos. Tokios versijos laikosi Kyjivas, kuriam pritaria JAV.

Pranešama apie išpuolius trijuose Ukrainos miestuoseGaunama pranešimų apie per naktį įvykdytus išpuolius įvairiuose Ukrainos miestuose.Manoma, kad pirmasis įvyko Aleksandrijoje, Kirovograde, centrinėje Ukrainoje, apie 22.30 val. vietos laiku.Raketa pataikė į karinį aerodromą, sakė meras.Luhanske per naktinį apšaudymą žuvo vienas žmogus, o dar trys buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai.Regiono karinės administracijos teigimu, Severodonecke taip pat buvo nutrauktas magistralinis dujotiekis, dėl kurio mieste nutrūko dujų ir vandens tiekimas.Tuo tarpu centrinėje Ukrainoje esančios Poltavos regioninė karinė administracija pranešė, kad po Rusijos sukelto gaisro vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.

Žiniasklaida: Rusija sunerimusi dėl JAV siunčiamos ginkluotės UkrainaiRusija pateikė oficialią notą Jungtinėms Valstijoms dėl karinės pagalbos Ukrainai ir perspėjo apie „nenuspėjamas pasekmes“, jei modernios ginkluotės siuntos bus siunčiamos toliau, pranešė JAV žiniasklaida.Šią savaitę Maskva diplomatinėje notoje įspėjo JAV ir NATO nesiųsti Kyjivui „jautriausių“ ginklų, kuriuos šis galėtų panaudoti kare su Rusija, teigdama, kad tokios siuntos „pakursto“ situaciją ir gali turėti „nenuspėjamų pasekmių“, pranešė „Washington Post“.Perspėjimas buvo pareikštas tą pačią savaitę, kai JAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Ukrainai skirti naują 800 mln. dolerių karinės pagalbos paketą, įskaitant sraigtasparnius, haubicas ir šarvuočius.„Tai, ką rusai mums sako privačiai, yra būtent tai, ką mes sakome pasauliui viešai – kad didžiulė pagalba, kurią mes teikiame savo partneriams Ukrainoje, yra nepaprastai veiksminga“, – „Washington Post“ citavo aukšto rango administracijos pareigūną, kuris kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.Valstybės departamentas atsisakė komentuoti pranešimus apie oficialią notą. „Mes nepatvirtiname jokio privataus diplomatinio susirašinėjimo“, – sakė Valstybės departamento atstovas žiniasklaidai.„Bet galime patvirtinti, kad kartu su sąjungininkais ir partneriais teikiame Ukrainai milijardų dolerių vertės saugumo pagalbą, kurią mūsų partneriai Ukrainoje naudoja nepaprastai efektyviai gindami savo šalį nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos ir siaubingų smurto aktų“, – sakė jis.Kaip rašo laikraštis „New York Times“, remdamasis JAV pareigūnais, nota buvo išsiųsta įprastais kanalais ir jos nepasirašė joks aukštas Rusijos pareigūnas.Tokia oficiali korespondencija rodo, kad Rusija yra sunerimusi dėl JAV teikiamos materialinės paramos Ukrainai, CNN sakė neįvardytas JAV pareigūnas.CNN taip pat pranešė, kad vienas su dokumentu susipažinęs šaltinis teigė, jog nota gali reikšti, kad Maskva ruošiasi užimti agresyvesnę poziciją JAV ir NATO atžvilgiu, invazijai į Ukrainą tęsiantis.Apie naują pagalbos ginklais siuntą J. Bidenas trečiadienį telefonu pranešė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, Rusijai sutelkiant savo pajėgas rytuose, į naują septynias savaites trunkančio karo fronto liniją.„Rusijai ruošiantis intensyvinti puolimą Donbaso regione, JAV ir toliau teiks Ukrainai pajėgumus apsiginti, – sakė J. Bidenas. – Šį naują pagalbos paketą sudarys daugelis mūsų jau suteiktų itin veiksmingų ginklų sistemų ir nauji pajėgumai, pritaikyti platesniam puolimui, kurį Rusija greičiausiai pradės rytų Ukrainoje“.V. Zelenskis savo ruožtu tviteryje parašė, kad jis su J. Bidenu aptarė „papildomą gynybinės ir galimos makrofinansinės pagalbos paketą“.Naujoji pagalba apima kai kurią sunkesnę įrangą, kurią Vašingtonas anksčiau atsisakė suteikti Kyjivui, baimindamasis eskaluoti konfliktą su branduolinį ginklą turinčia Rusija, ir teikiama po to, kai Ukrainos kariuomenei jau buvo suteikta ankstesnė pagalba ginklais.

Kijevo sprogimo vietoje dirba gelbėtojaiKijevo meras Vitalijus Kličko sakė, kad gelbėtojai dirba sprogimo vietoje Kijevo pakraštyje.Pranešama, kad naktį mieste ir jo apylinkėse įvyko sprogimai, nepaisant to, kad Rusijos kariai anksčiau pasitraukė iš Ukrainos šiaurės.Paskutinis sprogimas įvyko Kijevo pietrytiniame Darnickio rajone, sakė meras.Jis pridūrė, kad sužeistųjų skaičius vis dar tikslinimas.

Britanija: pagalbos teikimas Ukrainai tapo dideliu iššūkiuRusijos karių padaryta žala Ukrainos transporto infrastruktūrai tapo „dideliu iššūkiu“ tiems, kurie teikia humanitarinę pagalbą į kelias šiaurės dalis, pranešė JK gynybos ministerija.Teigiama, kad Rusijos kariai, pasitraukdami iš šiaurinio regiono, sunaikino tiltus, naudojo minų ir apleido transporto priemones.Pavyzdžiui, Černigovo mieste upių perėjos buvo sunaikintos – mieste liko tik vienas pėsčiųjų tiltas.

Ukrainos policija: Miesteliuose aplink Kyjivą rasta per 900 civilių lavonųUkrainos sostinės regione po Rusijos pajėgų atsitraukimo rasta per 900 žuvusių civilių, kurų dauguma buvo nušauti, tikriausiai per egzekucijas, penktadienį pranešė policija.Šis skaičius paskelbtas netrukus po Rusijos Gynybos ministerijos pažado intensyvinti raketines atakas prieš Kyjivą reaguojant į tai, kas buvo pavadinta Ukrainos atakomis Rusijos teritorijoje. Įspėjimas buvo pareikštas Rusijai netekus savo Juodosios jūros laivyno flagmano kreiserio „Moskva“ – į jį, Ukrainos ir JAV pareigūnų teigimu, pataikė mažiausiai viena ukrainiečių raketa.Tuo pačiu Maskva rengiasi atnaujinti puolimą Rytų Ukrainoje. Kovos taip pat tęsėsi pietiniame Mariupolio uostamiestyje, kur vietos gyventojai pranešė matę, kaip rusų kariai iškasa palaidotus žmones. Ukrainos šiaurės rytuose esančiame Charkivo mieste per gyvenamojo rajono apšaudymą žuvo septyni žmonės, tarp jų 7 mėnesių kūdikis, o dar 34 buvo sužeisti, sakė regiono gubernatorius Olehas Sinehubovas.Aplink Kyjivą lavonai buvo palikti gatvėse ar laikinai palaidoti, sakė sostinės regiono policijos vadovas Andrijus Nebytovas. Jis citavo policijos duomenis, rodančius, kad 95 proc. šių žmonių mirė nuo šautinių žaizdų.„Todėl suprantame, kad per [rusų] okupaciją žmonėms tiesiog buvo vykdomos egzekucijos gatvėse“, – sakė A. Nebytovas.Pasak jo, kasdien po griuvėsiais ir bendruose kapuose randama vis daugiau lavonų, daugiausia Bučoje – per 350.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1515191062901440513?ref_src=twsrc%5Etfw

V. Zelenskis: stojimo į ES klausimynas beveik baigtasUkraina beveik parengė atsakymus į stojimo į ES klausimyno klausimus, penktadienį vėlai vakare savo vaizdo pranešime pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Darbas beveik baigtas ir netrukus atsakymus pateiksime Europos Sąjungos atstovams“, – sakė V. Zelenskis.Šis klausimynas yra stojimo derybų pagrindas. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen perdavė klausimyną neseniai apsilankiusi Ukrainos sostinėje Kyjive.Ukraina pateikė prašymą dėl narystės ES netrukus po to, kai vasario pabaigoje prasidėjo Rusijos invazija.EK šiuo metu nagrinėja paraišką. Stojimo į ES procesas yra ilgas ir sudėtingas – net jei Komisija jį įvertins teigiamai, iki derybų dėl priėmimo pradžios gali praeiti daug laiko. Tačiau U. von der Leyen pažadėjo greitą procesą.

V. Zelenskis: kuo greičiau gausime ginklus, tuo greičiau ateis taikaJau tradicija tapusiame kreipimesi Ukrainos prezidentas paragino toliau teikti karinę paramą iš „antikarinės koalicijos“ ir skirti daugiau sankcijų Rusijai.Jis sakė, kad šios dvi paramos sritys reikš, kad karas Ukrainoje baigsis greičiau.„Kuo daugiau ir kuo greičiau gausime visus ginklus, kurių prašėme, tuo tvirtesnė bus mūsų pozicija ir greičiau ateis taika“, – sakė jis.„Kuo daugiau ir kuo greičiau gausime prašomos finansinės paramos, tuo greičiau bus ramybė“, - kalbėjo prezidentas.Taip pat jis pridūrė: „Kuo greičiau demokratinis pasaulis pripažins, kad naftos embargas Rusijai ir visiška jos bankų sektoriaus blokada yra būtini žingsniai taikos link, tuo greičiau karas baigsis.“

Vokietija įsipareigojo Ukrainai skirti milijardą eurų karinės paramosVokietijos vyriausybė paskelbė, kad ketina skirti daugiau nei 1 mlrd. eurų karinės pagalbos Ukrainai.Šalies užsienio reikalų ministras Christianas Lindneris patvirtino, kad vyriausybė nusprendė padidinti tarptautinę pagalbą gynybos sektoriui iki 2 mlrd. eurų, o pusė jos bus skirta Ukrainai.https://twitter.com/c_lindner/status/1515013773794414594?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos premjeras kitą savaitę lankysis VašingtoneNaujienų agentūra „Reuters“ praneša, kad Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis kitą savaitę lankysis Vašingtone.D. Šmyhalis kartu su kitais aukšto rango pareigūnais lankysis JAV sostinėje ir dalyvaus Pasaulio banko bei TVF susitikimuose.

V. Zelenskis: kare žuvo iki 3 000 Ukrainos kariųPrezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos pareigūnų skaičiavimu, daugiau kaip 50 dienų trunkančiame kare su Rusija jau žuvo apie 2 500–3 000 Ukrainos karių.Civilių gyventojų aukas, ypač rusų okupuotose teritorijoje suskaičiuoti sudėtinga, penktadienį jis sakė JAV transliuotojui CNN.Plačiame interviu, kurio ištraukos buvo paskelbtos penktadienį, V. Zelenskis pridūrė, kad apie 10 tūkst. Ukrainos karių buvo sužeisti ir kad „sunku pasakyti, kiek jų išgyvens“.V. Zelenskis palygino šiuos skaičius su žuvusiais Rusijos pusėje – apie 19-20 tūkst. karių.Vakarų vertinimais, Rusija neteko kelių tūkstančių karių. Maskva neseniai kalbėjo apie maždaug 1 350 žuvusių savo karių.

https://twitter.com/haynesdeborah/status/1515154564017709061?ref_src=twsrc%5Etfw

Kyjive ir Lvove girdėti sprogimai – praneša Ukrainos žiniasklaidaAnkstų šeštadienio rytą buvo girdėti sprogimai Kyjive ir vakaruose, Lvove, pranešė vietos žiniasklaida.Kaip buvo pranešta anksčiau, Kyjive buvo girdėti oro antskrydžių sirenos.Vis dėlto oficialaus sprogimo patvirtinimo dar nebuvo.

Charkovo apšaudymų aukų padaugėjo iki dešimtiesUkrainos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl dešimties žmonių žūties Charkive per Rusijos pajėgų apšaudymą. Pasak „Ukrinform“, tyrimo duomenimis, balandžio 15 d. apie 16.30 val. Rusijos kariuomenė paleido kelias raketas „Uragan“ į Charkovo pramoninį rajoną. Per apšaudymą žuvo 10 civilių, tarp jų – septynių mėnesių vaikas. Dar 35 žmonės buvo sužeisti. Keli namai buvo apgadinti ir sugriauti.Kaip pranešė „Ukrinform“, balandžio 14 dieną Charkovo regiono Borovajos kaime rusų įsibrovėliai šaudė į evakuacinius autobusus. Per šią ataką žuvo septyni ukrainiečiai, 27 buvo sužeisti.

Padėtis rytų Ukrainoje – dar labiau įtemptaUkrainos pareigūnai penktadienį pranešė apie Rusijos antskrydžius Donecko, Luhansko ir Charkivo regionuose Rytų Ukrainoje, o sykiu perspėjo apie didelį Rusijos puolimą artimiausiomis dienomis.Padėtis regione „dar labiau įtempta“, sakoma Donecko srities karinės administracijos vadovo Pavlo Kyrylenko pranešime per televiziją. „Padaugėjo apšaudymų, oro antskrydžių. Nuo vakar Donecko srities šiaurėje, pasienyje su Charkivo sritimi, buvo bandoma prasiveržti, tačiau išpuoliai buvo atremti“, - teigė P. Kyrylenko. Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas pranešė apie Charkivo gyvenamųjų rajonų apšaudymą. Jis sakė, kad mažiausiai 34 žmonės buvo sužeisti, tarp jų trys vaikai, o septyni žmonės žuvo, įskaitant 7 mėnesių kūdikį.Severodonecko mieste apšaudymai penktadienį apgadino vandens tiekimo sistemą ir sugriovė du maisto sandėlius, sakė Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus.„Rusai ciniškai smogė infrastruktūrai“, – sakė S. Gaidajus ir pridūrė, kad Rusijos pajėgos taip pat atakavo Rubižnę ir Kreminą. Jis taip pat apgailestavo, jog nuo rusų karių nukentėjo ir savanoriai, gabenantys humanitarinę pagalbą vietos gyventojams. Lisičansko mieste rusų kariai nušovė vyrą, o jo žmoną sunkiai sužeidė.

JT: nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 1982 civiliaiTarp žuvusiųjų yra 511 vyrų, 323 moterys, 34 mergaitės ir 56 berniukai, taip pat 72 vaikai ir 986 suaugusieji, kurių lytis dar nežinoma. Dar 2651 žmogus buvo sužeistas. Tokius duomenis apie oficialiai žinomas ir patvirtintas aukas teikia Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras.

Zelenskis paragino Bideną pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybeTokį prašymą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV lyderiui Joe Bidenui išsakė per paskutinį jų pokalbį telefonu, skelbia UNIAN. Pasak „The Washington Post“, valstybės pripažinimas terorizmą remiančia valstybe yra galingiausia ir griežčiausia sankcija JAV arsenale.V. Zelenskio prašymas, apie kurį anksčiau nebuvo pranešta, buvo pateiktas per neseniai įvykusį pokalbį telefonu su J. Bidenu, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama daugiašalėms priemonėms, skirtoms reaguoti į Rusijos invaziją į Ukrainą, sakė informuoti šaltiniai.Pasak šaltinių, pokalbio metu Bidenas neįsipareigojo imtis konkrečių veiksmų. JAV prezidentas Ukrainos kolegai sakė, kad yra pasirengęs išnagrinėti kelis skirtingus pasiūlymus, kad galėtų dar labiau spausti Maskvą.Net Šaltojo karo metu Vašingtonas susilaikė nuo tokio Sovietų Sąjungos pripažinimo, nepaisant Maskvos paramos grupėms, kurios aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose buvo laikomos teroristinėmis.Tokia priemonė gali turėti įvairių pasekmių, įskaitant ekonominių sankcijų įvedimą dešimčiai kitų šalių, kurios ir toliau vykdo verslą su Rusija, Maskvos turto įšaldymą Jungtinėse Valstijose, įskaitant nekilnojamąjį turtą, ir įvairių rūšių dvejopo naudojimo eksporto uždraudimą.

Mykolaive žuvo 5 žmonėsPer penktadienį vykusius apšaudymus Mykolaive žuvo 5 žmonės, o dar 15 buvo sužeisti. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mykolaivo regioninės karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas, praneša „Ukrinform“.„15 - sužeista, 5 - negyvi. Penktasis vyras paėmė nesprogusį sprogmenį... Kartoju! Nelieskite nežinomų objektų. Tai mirtina“, – rašė V. Kimas. Jis pridūrė, kad atakuojant buvo panaudota kasetinė amunicija.Jis taip pat sakė, kad penktadienį raketa sugriovė „Nova Poshta“ filialo pastatą ir sudegino šieno kupetą.

JAV apie Rusijos grasinimus: niekas negali mūsų atkalbėtiRusija pagrasino Vašingtonui „nenuspėjamais padariniais“, jei ji teiks karinę pagalbą Ukrainai, tačiau JAV pareiškė, kad niekas jų neatgrasys nuo pasirinkto kelio, skelbia UNIAN. Apie tai pranešė JAV Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as, komentuodamas žiniasklaidoje išplatintą Rusijos diplomatinę notą, kuria Vašingtonas įspėjamas dėl ginklų tiekimo Ukrainai. „Rusai kažką pasakė privačiai, kažką pasakė viešai. Niekas negali mūsų atkalbėti nuo strategijos, kurios ėmėmės“, – atsakė N. Price'as.Jis pridūrė kol kas negalintis patvirtinti jokio privataus diplomatinio susirašinėjimo.„Jei Kremlius tvirtina, kad JAV ir mūsų partneriai visame pasaulyje teikia milijardų dolerių saugumo pagalbą mūsų partneriams Ukrainoje ir kad mūsų partneriai ukrainiečiai ją naudoja itin efektyviai, kad atsvertų Rusijos agresiją, na, tada mes esame kalti“, – pabrėžė jis.Anot jo, Kremlius neturėtų stebėtis JAV parama Ukrainai, nes J. Bideno administraciją dar prieš Rusujos invaziją paskelbė apie savo įsipareigojimą remti Ukrainą.

Zelenskis: Putinas gali panaudoti branduolinius ginklusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gali panaudoti branduolinius ar cheminius ginklus, nes nevertina Ukrainos žmonių gyvybių.Visos pasaulio šalys turėtų būti pasirengusios tam, kad Rusijos prezidentas V. Putinas gali panaudoti taktinius branduolinius ginklus savo kare prieš Ukrainą. Tai interviu CNN sakė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, skelbia UNIAN.„Ne tik aš – visas pasaulis, visos šalys turėtų nerimauti, nes tai gali būti netikra informacija, bet tai gali būti tiesa. Cheminiai ginklai, jie gali tai padaryti, jiems žmonių gyvenimas yra niekas... Turime galvoti, nebijoti, bet būti pasiruošę. Bet tai yra klausimas ne Ukrainai, ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui, manau“, – sakė V. Zelenskis.

Kyjivas: Rusija keršys už kreiserį „Moskva“Rusija, Ukrainos įsitikinimu, keršys už nuskendusį rusų karo laivą „Moskva“. „Per ataką prieš kreiserį „Moskva“ smogta ne tik pačiam laivui, bet ir priešo imperinėms ambicijoms, - penktadienį sakė Ukrainos pietinių ginkluotųjų pajėgų atstovė. – Mes visi suprantame, kad mums to nedovanos“.„Mes suprantame, kad atakos prieš mus intensyvės ir kad priešas keršys. Suprantame tai“, - kalbėjo atstovė ir atkreipė dėmesį į atakas prieš Pietų Ukrainos miestus Odesą ir Mykolajivą.Kiti laivai po Ukrainos atakos dar mėgino padėti kreiseriui, „tačiau ir gamtos jėgos buvo Ukrainos pusėje, nes dėl audros nebuvo įmanoma nei gelbėjimo operacija, nei įgulos evakuacija“, - pažymėjo atstovė.Ji pridūrė negalinti pateikti tikslių duomenų apie „Moskva“ įgulos likimą, nes trūksta „patikimos informacijos“. Įgulą sudarė daugiau kaip 500 žmonių.Ukrainos duomenimis, į laivą „Moskva“ pataikė ukrainiečių pajėgų paleistos „Neptun“ tipo raketos. Rusijos pusė tikino, kad laive sprogo amunicija. Rusijos duomenimis, laivas tada buvo tempiamas į uostą, tačiau prarado „pusiausvyrą“ ir esant dideliam bangavimui nuskendo.

Okupantams apšaudant Charkovo gyvenamąjį rajoną žuvo 7 žmonės, 34 sužeistiRusijos okupantams apšaudžius gyvenamąjį rajoną Charkove, žuvo 7 žmonės ir 34 buvo sužeisti.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Charkovo srities karinės administracijos pirmininkas Olehas Sinegubovas.„Okupantai apšaudė vieną iš Charkovo miesto gyvenamųjų rajonų. Deja, buvo sužeisti 34 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Žuvo septyni žmonės, įskaitant septynių mėnesių vaiką“, – sakė jis.

JAV mano, kad į laivą „Moskva“ pataikė dvi Ukrainos raketosJungtinės Valstijos mano, kad į nuskendusį Rusijos karo laivą „Moskva“ pataikė dvi Ukrainos raketos, pareiškė aukštas JAV pareigūnas, rašo BBC.Kijevas teigia, kad jo raketos pataikė į karo laivą, tačiau Rusija nepranešė apie jokią ataką ir tvirtina, kad laivas nuskendo kilus gaisrui, dėl kurio sprogo laivo amunicija.Ukrainos kariuomenės pareigūnai sakė, kad į „Moskva“ smogė Ukrainoje pagamintomis raketomis – ginklu, sukurtu po 2014 m. Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, kuri padidino jūrinę grėsmę Ukrainai Juodojoje jūroje.

ES pasmerkė „nepagrįstą“ jos diplomatų išsiuntimą iš RusijosEuropos Sąjunga penktadienį pasmerkė ir pavadino „nepagrįstu“ Rusijos sprendimą išsiųsti 18 jos diplomatų po to, kai blokas išsiuntė kai kuriuos Maskvos atstovus už šnipinėjimą.„Europos Sąjunga smerkia nepagrįstą Rusijos Federacijos sprendimą išsiųsti 18 Europos Sąjungos delegacijos Rusijos Federacijoje narių“, – sakoma ES diplomatijos tarnybos pareiškime.„Rusijos valdžios institucijų penktadienio sprendimui nėra jokio pagrindo, išskyrus tai, kad šis žingsnis yra grynai atsakomasis. Rusijos pasirinktas kelias dar labiau pagilins jos tarptautinę izoliaciją“, – sakoma pareiškime.

Okupantai surengė tris raketų smūgius Kijevo regione, galimos pakartotinės atakos Balandžio 15 d. Rusijos okupantai sudavė tris raketų smūgius objektams Kijevo regione.Apie tai pranešė Kijevo regioninės karinės administracijos pirmininkas Oleksandras Pavliukas per visos Ukrainos teletiltą.„Vien šiandien buvo suduoti trys raketų smūgiai taikiniams Kijevo regione. Mes neatmetame pakartotinių smūgių kituose objektuose galimybės ir turėtume būti tam pasirengę“, – sakė jis ir pabrėžė, kad grįžimą į regioną reikėtų atidėti „ramesniems laikams“.

Rusija išsiunčia 18 ES delegacijos darbuotojų Penktadienį Maskva pranešė, kad 18 ES misijos Rusijoje diplomatų buvo paskelbti nepageidaujamais asmenimis ir turi palikti šalį.„Aštuoniolika ES delegacijos Rusijoje darbuotojų buvo paskelbti „persona non grata“ ir artimiausiu metu turės palikti Rusijos Federacijos teritoriją“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Šiandien iš konflikto zonų evakuota 2800 žmoniųŠį skaičių patvirtino Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojas, kuris teigė, kad į bendrą skaičių įtraukti 363 žmonės iš Mariupolio, kurie galėjo evakuotis privačiu automobiliu.Penktadienį buvo bandoma evakuotis iš devynių regionų, įskaitant pietinį uostamiestį, Berdianską, Tokmaką, Enerhodarą ir Sievierodonecką. Iš viso iš karo su Rusija fronto linijų pavyko evakuotis 2 864 žmonėms.Tuo tarpu Kijeve, Charkovo srityje ir Mariupolio apylinkėse tęsėsi mūšiai.

Šiaurės Makedonija išsiunčia dar šešis Rusijos diplomatus Šiaurės Makedonija išsiunčia iš šalies dar šešis Rusijos diplomatus. Tai penktadienį Skopjėje pranešė Užsienio reikalų ministerija.Šie diplomatai savo veikla pažeidė galiojančias tarptautinės teisės nuostatas, reglamentuojančias diplomatinių atstovybių darbą, sakoma pranešime.Diplomatų išsiuntimo kontekste ši formuluotė paprastai reiškia, kad asmenys užsiėmė šnipinėjimo veikla.Tai jau antras Rusijos diplomatų išsiuntimas iš Šiaurės Makedonijos nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios vasario 24 dieną. Kovo 28-ąją Skopjė išsiuntė penkis rusų diplomatus.

Surengtas pirmasis Ukrainos vyriausybės posėdis nuo balandžio 6 d.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien surengė pirmąjį per devynias dienas šalies vyriausybės posėdį, kuriame buvo aptarta Ukrainos ekonomika po Rusijos karo.Prezidento kanceliarijos paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip V. Zelenskis sako, kad tai buvo „pirmas kartas po kurio laiko“, kai kabineto nariai susitiko „normalioje“ aplinkoje.Susitikime taip pat dalyvavo ministras pirmininkas Denisas Šmyhalas.

Latvijos prezidentas po vizito Kyjive: aš tai pavadinčiau genociduRusijos karių elgesys Ukrainoje prilygsta genocidui, pareiškė Latvijos prezidentas Egilis Levitas, grįžęs iš vizito Ukrainoje.Vėlų ketvirtadienio vakarą kalbėdamas Rygoje, E. Levitas pasakojo apie tai, ką savo akimis matė vizito metu kartu su Lenkijos, Estijos ir Lietuvos prezidentais.„Aš tai pavadinčiau genocidu“, – sakė buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas, pridurdamas, kad šį klausimą teisiškai galėtų išspręsti vienas iš tarptautinių teismų.Keturių Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių vadovai traukiniu atvyko į Kyjivą, taip išreikšdami solidarumą su Ukrainos pastangomis pasipriešinti Rusijos invazijai.Prieš trečiadienį susitikdami su prezidentu Volodymyru Zelenskiu jie aplankė smarkiai nuniokotas Kyjivo apylinkes.Lėktuvų antskrydžių ir raketų atakų sugriautų Kyjivo priemiesčių vaizdas buvo „labai sukrečiantis“, sakė E. Levitas. „Buvo matyti, kad Rusijos kariai veikė ypač žiauriai, siekdami nužudyti kuo daugiau civilių gyventojų“, – sakė jis.Pokalbiai su V. Zelenskiu vyko dėl paramos Ukrainai. „Ukrainai reikia ginklų – dabar. Ir ne tik lengvosios, bet ir sunkiosios ginkluotės“, – sakė E. Levitas.Vadovai taip pat aptarė ekonominę ir finansinę pagalbą, įskaitant galimybę eksportuoti grūdus iš Ukrainos per Baltijos šalių ir Lenkijos uostus, sakė jis.

Ukrainos gynybos ministerija: Rusija panaudojo tolimojo nuotolio bombonešius Atakuodama Mariupolį Rusija pirmą kartą nuo invazijos pradžios panaudojo tolimojo nuotolio bombonešius Tu-22M3, pranešė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzianikas, kurį cituoja „Reuters“. Anot jo, Rusija dabar deda pastangas Rubižnės, Popasnos ir Mariupolio miestams užgrobti. Jis pridūrė, kad Mariupolyje tęsiasi mūšiai, jo Rusijos pajėgoms nepavyksta visiškai užimti. O. Motuzianikas sako, kad aktyvios kovos vyksta aplink Mariupolio Iljičiaus vardo plieno ir geležies gamyklą, taip pat uosto teritorijoje.

Ukrainos policija: atsitraukus rusų pajėgoms, Kyjivo srityje rasta 900 žuvusių civilių kūnųKyjivo srities policijos vadovas Andrijus Nebitovas skelbia, kad, balandžio 15 dienos duomenimis, Kyjivo srityje po rusų karių atsitraukimo rasta 900 žuvusių civilių kūnų. Anot jo, visi rasti kūnai perduoti teismo medicinos ekspertams.

Ukraina: nuskendo ir Gyvačių salą atakuoti įsakęs „Moskva“ kapitonasPer sprogimus ir po jų prasidėjusį gaisrą dabar jau buvusiame Rusijos Juodosios jūros flotilės flagmane „Moskva“ žuvo jo kapitonas Antonas Kuprinas, skelbia Ukrainos vidaus reikalų ministerija.Būtent jis įsakė atakuoti Gyvačių salą.Koks šio laivo įgulos likimas, kol kas neaišku. Rusija skelbia esą evakuotas „Moskva“ ekipažas dabar yra Sevastopolyje. Ar yra žuvusiųjų, Maskva nenurodė.Tuo metu buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos deputatas Ilja Ponomariovas sako, kad balandžio 15 dieną žinoma vos apie 58 išgelbėtus „Moskva“ įgulos narius.Daugiau – čia.

CŽA: apimta desperacijos Rusija gali panaudoti mažesnės galios branduolinį ginkląJAV Centrinė žvalgybos agentūra (CŽA) įspėja, kad Rusija kare prieš Ukrainą gali panaudoti mažesnės galios branduolinius ginklus.„Galima desperacija“ dėl karinių nesėkmių gali paskatinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną panaudoti „taktinius atominius ginklus ar trumpojo nuotolio branduolinius ginklus“, sakė CŽA direktorius Williamas Burnsas. „Žinoma, kad mes labai sunerimę“, – sakė jis, tačiau pabrėžė, kad ko kas „nėra daug praktinių įrodymų“, kad rengiamasi šių ginklų panaudojimui.Rusija turi arsenalą taktinių atominių ginklų, kurių galia mažesnė nei bombų, kurias JAV per Antrąjį pasaulinį karą numetė ant Hirošimos ir Nagasakio.

JT: pabėgėlių iš Ukrainos skaičius viršijo 5 milijonusJau daugiau kaip 5 mln. žmonių pasitraukė iš Ukrainos nuo Rusijos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną, penktadienį parodė Jungtinių Tautų duomenys.JT pabėgėlių reikalų agentūra UNHCR nurodė, kad per minėtą laikotarpį iš Ukrainos pasitraukė 4 796 245 mln. šios šalies piliečių. Tuo metu JT Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) sako, kad į kaimynines šalis pabėgo dar beveik 215 tūkst. trečiųjų šalių piliečių.

Blinkenas: karas Ukrainoje gali užsitęsti iki metų pabaigosJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė Europos kolegoms, kad karas Ukrainoje gali užsitęsti iki 2022 metų pabaigos, CNN teigė keli šaltiniai.Pasak šaltinio JAV valstybės departamente, A. Blinkenas išreiškė susirūpinimą, kad karas gali užsitęsti, tačiau „visi jo veiksmai nukreipti į tai, kad karas būtų kaip įmanoma greičiau sustabdytas“.Tuo metu Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas ketvirtadienį sakė, kad kovos tęsis „mėnesius ar net ilgiau“, o du aukšti Europos pareigūnai teigė, kad mūšiai Rytų Ukrainoje gali trukti nuo keturių iki šešių mėnesių, vėliau kariaujančios šalys esą gali patekti į aklavietę, rašo CNN.Keli JAV pareigūnai pabrėžė, kad nėra jokių ženklų, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketintų sustabdyti invaziją. Jų teigimu, mažai tikėtina, kad V. Putinas eitų į derybas, nebent nebent susidurtų su kariniu pralaimėjimu.

Smūgis įmonei netoli Kyjivo – Rusijos kerštas?Rusijos pajėgos praeitą naktį smogė Ukrainos gynybos pramonės įmonei netoli Kyjivo, kurioje esą buvo pagamintos raketos, panaudotos nuskandinti rusų Juodosios jūros laivyno flagmanui, pranešė penktadienį įvykio vietoje apsilankęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.Netoli Kyjivo tarptautinio Žulianų oro uosto esančios įmonės „Vizar“ vienas cechas ir administracinis pastatas buvo smarkiai apgadinti.Rusija anksčiau pranešė smogusi šiai gamyklai.Smūgis įvyko kitą dieną po Ukrainos pranešime, kad ji sunaikino Juodojoje jūroje plaukiojusi Rusijos raketinį kreiserį „Moskva“. Maskva vėliau pripažino, kad laivas nuskendo.Kaip nurodoma Ukrainos valstybinio ginkluotės gamybos susivienijimo „Ukroboronprom“ tinklalapyje, fabrike „Vizar“ Vyšnevėje buvo gaminamos raketos „Neptun“.47 metų Andrijus Sizovas, netoliese esančių medžio dirbtuvių savininkas, pasakojo, kad ginkluotės fabrikui buvo smogta naktį.„Apie 1 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) mano sargas man paskambino, nes įvyko smūgis iš oro“, – vyras sakė AFP.„Buvo penki pataikymai. Mano darbuotojas buvo biure ir buvo parblokštas sprogimo bangos“, – pridūrė A. Sizovas.Jis pridūrė manąs, kad Rusija tokiu būdu keršijo už „Moskva“ nuskandinimą.Pietinės Odesos srities gubernatorius Maksymas Marčenka ketvirtadienį sakė, kad Ukrainos kariuomenė paleido į „Moskva“ dvi Ukrainoje sukurtas priešlaivines raketas „Neptun“.

Mykolajive Rusijos kariai apšaudė vieną iš gyvenamųjų kvartalų, nukentėjo civiliai, „Telegram“ pranešė Mykolajivo srities tarybos pirmininkė Hanna Zamazejeva.

Pranešama, kad Zaporižios srityje rusai pagrobė šimtus politikų ir žurnalistų Nuo karo pradžios Zaporižios srityje buvo pagrobti šimtai žmonių, skelbia regiono administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.„Nuo karo su Rusija pradžios Zaporižios srityje buvo pagrobta šimtai žmonių. Tarp jų – politikai, žurnalistai ir mokytojai“, – rašė jis, ragindamas netylėti ir pranešti apie dingusiuosius.

Rusijos kariai apšaudė evakuacinius autobusus Charkivo srityje, yra aukųRusijos kariuomenė Charkivo srityje apšaudė autobusus su evakuojamais gyventojais. Septyni žmonės žuvo, o dar 27 buvo sužeisti.Tai pranešė naujienų agentūra UNIAN, remdamasi Charkivo srities prokuratūros spaudos tarnyba.Ukrainos pareigūnų duomenimis, evakuaciniai autobusai pakliuvo į apšaudymą Iziumo rajono Borovajos gyvenvietėje balandžio 14 d.„Charkivo srities prokuratūrai vadovaujant pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu“, – sakoma pranešime.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.Kaip pažymi UNIAN, vienas iš labiausiai nukentėjusių Ukrainos miestų yra Charkivas. Nuo balandžio 14 d. iš Charkivo kursuoja nemokami evakuaciniai traukiniai, bet į juos sunku patekti.

Ukrainos VRM: Medvedčukas yra patikimoje vietoje ir niekur nepabėgsUkrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka penktadienį pareiškė, kad neseniai sulaikytas oligarchas Viktoras Medvedčukas šiuo metu yra patikimoje vietoje ir niekur nepabėgs, praneša „Ukrinform“.„Jei kalbėsime apie tai, ar jis patikimai slepiamas, - taip, niekur jis nedings, šįsyk jam nepavyks pasprukti, o praėjusį kartą, norėčiau priminti, jam pavyko pabėgti todėl, kad prieš Rusijos įsiveržimą teisėjas leido jam nusiimti apykoję“, - sakė patarėjas.Vasario 27 d. buvo pranešta, kad V. Medvedčukas, įtariamas valstybės išdavimu ir teroristinės organizacijos rėmimu, pabėgo iš namų arešto.Balandžio 12 d. per specialią Ukrainos saugumo tarnybos operaciją jis buvo sulaikytas.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlė iškeisti V. Medvedčuką į rusų nelaisvėje esančius Ukrainos karius.

Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka penktadienį pranešė, kad beveik visos Donecko srities gyvenvietės palei fronto liniją yra apšaudomos Rusijos pajėgų.P. Kyrylenka išskyrė sunkią Marjinkos miesto padėtį, kur, pasak jo, nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo 11 civilių, sugriauta beveik 100 namų.„Nepaisant nuolatinių apšaudymų, civiliai gyventojai yra kasdien evakuojami. Šiandien iš Marjinkos buvo evakuota mažiausiai 350 žmonių“, – sakė P. Kirilenka. https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3041

Rusija tvirtina kontroliuojanti Mariupolyje esančią Iljičiaus vardo plieno gamykląRusijos kariuomenė tvirtina visiškai perėmusi Ukrainos Mariupolio uostamiestyje esančios Iljičiaus vardo plieno gamyklos kontrolę.„Mariupolio mieste per Rusijos ginkluotųjų pajėgų ir Donecko liaudies respublikos dalinių atakas iš Ukrainos nacionalistų visiškai išlaisvinta Iljičiaus vardo plieno gamykla“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Ukraina šių pranešimų nepatvirtino, tačiau šalies jūrų pėstininkų 36-osios brigados vadas Serhijus Volyna sakė laikraščiui „Ukrainskaja Pravda“, kad situacija mieste šiuo metu „kritiška“. Pasak jo, Mariupolį pavyktų išlaisvinti tik įvykdžius sparčią karinę operaciją ar radus politinį sprendimą.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija jau neteko 20 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki balandžio 15 d. jau neteko apie 20 tūkst. žmonių. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 756 tankų, 1 976 šarvuotųjų kovos mašinų, 366 artilerijos sistemų, 122 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 66 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 163 lėktuvų, 144 sraigtasparnių, 1 443 automobilių, 8 laivų, 135 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Karas Ukrainoje jau pražudė 198 vaikusNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 198 vaikai. Tai penktadienį pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra.Prokuratūros duomenimis, sužeisti dar daugiau kaip 355 vaikai.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Černihivo srityje Rusijos pajėgos iš minosvaidžių apšaudė teritoriją, esančią greta Ukrainos sienos, rašo UNIAN.Apie tai pranešė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.„Šiandien 08.25 ir 09.00 buvo užfiksuotas minosvaidžių apšaudymas iš Rusijos Federacijos teritorijos prie Ukrainos valstybės sienos, prie Senkivkos kaimo“, – sakoma jos pranešime.Pažymima, kad buvo paleista 13 šūvių. Tarp pasieniečių ir vietos gyventojų aukų nėra.

Zaporižios srities administracija pranešė apie Vasylivkos miesto apšaudymą.Per apšaudymą vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeisti, praneša UNIAN. Taip pat apgadinti keli namai, parduotuvė.

Penktadienį Ukrainoje atidaromi devyni humanitariniai koridoriaiPenktadienį Ukrainos rytuose atidaromi devyni humanitariniai koridoriai civilių evakuacijai. Tai pranešė šalies vicepremjerė Iryna Vereščuk.Pasak jos, su Rusijos kariuomene susitarta dėl maršrutų Donecko, Luhansko ir Zaporižės srityse.Ketvirtadienį humanitariniais koridoriais iš viso evakuota 2 550 civilių.Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 4,7 mln. žmonių.

Mariupolyje okupantai draudžia gyventojams laidoti žuvusiuosius ir ekshumuoja jau palaidotų žmonių palaikusMariupolyje Rusijos kareiviai pradėjo ekshumuoti gyvenamųjų namų kiemuose palaidotų žmonių palaikus. Tai pranešama šio Ukrainos miesto tarybos „Telegram“ kanale.„Okupantai draudžia laidoti jų pačių nužudytus žmones. Kiekviename kieme pastatė savo prižiūrėtoją, kuris neleidžia mariupoliečiams laidoti mirusių artimųjų ar pažįstamų. Kodėl atliekama ekshumacija ir kur paskui bus gabenami palaikai, nežinoma“, – sakoma pranešime.Miesto tarybos žiniomis, Ukrainos žvalgyba užfiksavo Mariupolyje 13 mobiliųjų krematoriumų.„Galima daryti prielaidą, kad Rusijos okupacinė kariuomenė mėgina užmaskuoti savo karo nusikaltimų mūsų mieste pėdsakus. Bet jai nepavyks, nes apie juos jau žino visas pasaulis“, – pažymima pranešime.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad rusai naudoja mobiliuosius krematoriumus ukrainiečių palaikams naikinti.

Ukraina praneša apie belaisvių mainus su RusijaUkraina penktadienį pranešė, kad apsikeitė su Rusija keliais paimtais į nelaisvę kariais karo apimtos šalies pietuose, kur įsiveržusios Maskvos pajėgos įtvirtino savo didžiausius laimėjimus.„Po įtemptų derybų mums pavyko susitarti dėl apsikeitimo belaisviais netoli Posad-Pokrovskės kaimo, kur keturi Rusijos kariai buvo iškeisti į penkis mūsų karius“, – sakė Ukrainos gynybos ministerija.Rusijos kariai užėmė Chersono miestą, kuris yra to paties pavadinimo regiono, kuriame penktadienį įvyko apsikeitimas, administracinė sostinė.Ketvirtadienį Kyjivas buvo paskelbęs apie ketvirtą apsikeitimą kaliniais nuo vasario 24 dienos, kai Rusijos pajėgos įsiveržė į Ukrainą.Vicepremjerė Iryna Vereščuk pranešė, kad per naujausią apsikeitimą belaisviais su Rusija, surengtą prezidento Volodymyro Zelenskio nurodymu, į šalį grįžo 30 karo belaisvių.V. Zelenskis šią savaitę pasiūlė į Rusijos suimtus ukrainiečius iškeisti prokremlišką oligarchą Viktorą Medvedčuką, kurį Kyjivas suėmė jam pabėgus iš namų arešto.

Mariupolį ginančios 36-osios jūrų pėstininkų brigados vadas Serhijus Volyna kreipėsi į valdžią prašydamas skubiai išvaduoti Mariupolį iš blokados – karinėmis ar politinėmis priemonėmis. Anot jo, padėtis yra mieste yra kritinė, nuo ryto vyksta įnirtingi mūšiai, priešas agresyviai veržiasi.„Gynėjai neketina pasiduoti ir yra pasiruošę kautis, tačiau situacija blogėja“, – sako S. Volynas, rašo UNIAN.Mariupolį, pasak jo, gali išgelbėti skubi karinė operacija arba politinis sprendimas.„Šiandien vis dar įmanoma pralaužti miesto blokadą. Tai turi būti atlikta kuo greičiau su patyrusiais vadais bei reikiamais ištekliais“, – komentare leidiniui „Ukrainska Pravda“ teigė S. Volynas.

Rusija tvirtina Ukrainoje nukovusi iki 30 „samdinių“ iš LenkijosRusija penktadienį pareiškė, kad jos kariuomenė Ukrainos Charkivo srityje nukovė iki 30 ukrainiečių ginkluotųjų pajėgų gretose kovojusių „samdinių“ iš Lenkijos.Pasak Rusijos gynybos ministerijos, Maskvos strateginės pajėgos per smūgį netoli Charkivo miesto „eliminavo iki 30 samdinių iš Lenkijos“.

Maskva grasina suintensyvinti smūgius KyjivuiRusijos gynybos ministerija penktadienį pagrasino, kad, reaguodama į bet kokias atakas Rusijos teritorijoje, suintensyvins smūgius Ukrainos sostinei Kyjivui.Prieš tai Maskva apkaltino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas surengus atakas Rusijos pasienio miestuose.„Reaguojant į bet kokias nacionalistinio režimo Kyjive teroristines atakas ar sabotažą Rusijos teritorijoje, Kyjive padaugės raketų atakų“, – sakoma ministerijos pranešime ir priduriama, esą Rusijos kariuomenė vėlų ketvirtadienį „Kalibr“ raketomis smūgiavo netoli Kyjivo esančiai karinei gamyklai.

Donecko srities vadovas: mūšis dėl Donbaso dar neprasidėjo Donecko srities vadovas Pavelas Kirilenka sako, kad „mūšis dėl Donbaso“ dar neprasidėjo. Jis mano, kad rusų pajėgos daro „priverstinę pauzę“, kurios priežastys yra kelios, rašo UNIAN.Anot P. Kirilenkos, Rusijos kariai persigrupuoja ir kaupia pajėgas.„Jie kaupia pajėgas. Matome, kad jie yra pergrupuoti ir pasiruošę atakuoti, panaudodami visus savo dalinius, kurie yra nukreipti šia kryptimi. Jų yra daug", - sakė jis.P. Kirilenka pridūrė, kad oro sąlygos taip pat nėra palankios puolimui, be to, rusų kariai, anot jo, demoralizuoti. „Jie bendrauja tarpusavyje ir supranta, kuo baigėsi jų planai per kelias dienas užimti sostinę, ir kokius nuostolius jie iš tiesų patyrė – jie labai reikšmingi net tokiai didelei armijai kaip Rusijos Federacijos“, – sakė P. Kirilenka.

Buvęs CŽA vadovas: Ukrainos laukia didžiulis iššūkis rytuosePasak buvusio JAV centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo, Ukrainos pajėgos susidurs su didžiuliu iššūkiu šalies rytuose, kur Rusijos kariai renkasi naujam puolimui.Kalbėdamas per „BBC Radio 4“ laidą „Today“, Davidas Petraeusas sakė, kad tai pirmas kartas per karą, kai pamatysime, kaip rusai sutelks visas pastangas vienoje srityje, o ne visoje šalyje.Jis pridūrė, kad padėtis rytuose priklausys nuo daugelio veiksnių, tarp jų ir nuo to, kokie bus orai, ar laukai bus išdžiūvę. Kitas veiksnys, pasak jo, kaip greitai papildoma pagalba pasieks Ukrainą.Jis pridūrė, kad panašu, jog Vladimiras Putinas šiuo metu nėra suinteresuotas derėtis ir nori „apčiuopiamos sėkmės“ iki gegužės 9 d.

Ukraina praneša, kad per naujus Rusijos antskrydžius šalies rytuose žuvo penki žmonėsUkraina penktadienį pranešė, kad per naujus Rusijos kariuomenės antskrydžius šalies rytuose žuvo penki žmonės.Penktadienį paskelbtoje prezidentūros ataskaitoje teigiama, kad du žmonės žuvo Luhansko, o dar trys – Donecko srityje. Joje priduriama, kad „mūšiai tęsiasi prie visos fronto linijos“ Donecke.Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad sostinės Kyjivo srityje išsidėsčiusiame Vasilkivo mieste nugriaudėjo keli sprogimai ir buvo aktyvuotos oro gynybos sistemos.Rusijos karinės pajėgos anksčiau paskelbė, kad dabar visą savo dėmesį skirs Ukrainos rytams.

Skadovske rusai iškabino savo vėliavasPenktadienio rytą Skadovske rusų kariai nuo miesto tarybos pastato bei miesto centre esančio vėliavos stiebo nuėmė Ukrainos vėliavas ir pakabino savo, feisbuke paskelbė Skadovsko meras Oleksandras Jakovlevas.„Šį rytą Skadovske įsibrovėliai nuėmė Ukrainos vėliavas nuo miesto tarybos pastato ir nuo vėliavos stiebo miesto centre. Jie pritvirtino savo trispalves. Taigi, sako, kad ateityje jie prisiims visą atsakomybę už viską, kas vyksta mieste“, – rašė jis.O. Jakovlevo teigimu, Skadovsko miesto taryba su rusų pajėgomis nebendradarbiaus. „Nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių ir kadencijos, mūsų tarnyba Ukrainai, gimtajam miestui ir mūsų bendruomenei tęsiasi. Kad ir kokias vėliavas kabotų įsibrovėliai, jie niekada negalės pakeisti mūsų geltonos laukų ir mėlynos dangaus spalvų. Šios spalvos yra kiekvieno ukrainiečio širdyje. Ukrainos negalima įveikti!“ – pridūrė jis.

JT: masinis pabėgėlių grįžimas į Ukrainą komplikuoja humanitarines problemasĮ Ukrainą jau grįžo 870 tūkst. pabėgėlių, palikusių šalį prasidėjus plataus masto karui su Rusija. Kasdien grįžta apie 30 tūkst. žmonių.Tai pranešė JT, remdamosi Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos duomenimis.Pasak organizacijos atstovų, masinis pabėgėlių grįžimas komplikuoja humanitarines problemas Ukrainos teritorijoje.JT duomenimis, nuo karo pradžios savo namus turėjo palikti mažiausiai 11,7 mln. ukrainiečių. Iš jų daugiau kaip 4,6 mln. išvyko į kitas šalis, o 7,1 mln. tapo perkeltaisiais asmenimis Ukrainoje.JT prognozuoja, kad migracija atgal į Ukrainą toliau didės. „Tai neišvengiamai sukels naujų problemų humanitariniam reagavimui į krizę, kadangi žmonėms bus reikalinga parama reintegruojantis į savo bendruomenes arba ieškant priimančių bendruomenių, jeigu grįžti į savo namus yra neįmanoma arba netikslinga“, – sakoma JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) pranešime.UNIAN primena JT prognozes, jog devyni iš dešimties ukrainiečių gali susidurti su skurdu, jeigu karas su Rusija nesibaigs kitąmet.

Ukraina: Rusijos karinių pajėgų smūgiai daugiausiai nukreipti į miestus Luhansko srityjeRusijos karinių pajėgų smūgiai dabar daugiausiai nukreipti į Rytų Ukrainą, siekiant užimti Luhansko srityje esančius Popasnos ir Rubižnės miestus. Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Tačiau, štabo duomenimis, jų pastangos iki šiol buvo bevaisės.Kyjivas prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis Ukrainos rytuose įvyks didelio masto Rusijos puolimas.Generalinis štabas taip pat pranešė, kad per pastarąją parą Luhansko ir Donecko srityse buvo atremtos atakos aštuoniose vietovėse. Jų metu sunaikinti keli rusų tankai ir viena artilerijos sistema.

Pentagonas: karo laivo nuskendimas – „didelis smūgis“ rusų karinėms jūrų pajėgomsPentagonas ketvirtadienį pareiškė, kad karinio laivo „Moskva“ nuskendimas po to, kai jį apėmė liepsnos, yra „didelis smūgis“ Rusijos karinėms jūrų pajėgoms Juodojoje jūroje, Maskvai pripažinus, kad laivas nuskendo.„Tai didelis smūgis Juodosios jūros laivynui, tai... pagrindinė jų pastangų užtikrinti tam tikrą dominavimą Juodojoje jūroje dalis“, – CNN sakė Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby (Džonas Kerbis).„Tai turės įtakos jų galimybėms“, – pridūrė jis.Rusijos gynybos ministerija kiek anksčiau teigė, kad Juodosios jūros laivyno flagmane kreiseryje „Moskva“, dalyvavusiame Maskvos kare prieš Ukrainą, sprogo šaudmenys, ir pridūrė, kad dėl padarytos žalos laivas „prarado pusiausvyrą“, kai buvo velkamas į uostą.„Dėl neramios jūros laivas nuskendo“, – Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS citavo ministeriją.Tuo metu Ukrainos Odesos uostamiesčio karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas sakė, kad į laivą pataikė ukrainietiškos priešlaivinės raketos „Neptun“.J. Kirby teigė negalįs patvirtinti nė vienos versijos.„Mes taip pat negalime paneigti Ukrainos pozicijos, – kalbėjo jis. – Žinoma, tikėtina ir įmanoma, kad jie iš tikrųjų pataikė į šį objektą raketa „Neptun“, o gal ir daugiau.“

V. Zelenskis paaiškino, kodėl nepalieka KyjivoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu BBC papasakojo, kodėl nuo Rusijos įsiveržimo pradžios neišvyko į užsienį, nors gavo tokių pasiūlymų.„Man ne vis tiek, kas vyksta mano šalyje. Man ne vis tiek, kas nutinka ukrainiečiams. Aš esu vienas iš jų. Kaip aš galiu juos palikti? Tai tiesiog neįmanoma, neįmanoma. Net tokios minties negalėjau turėti. Neturėčiau tokios minties, jei ir nebūčiau prezidentas. Būčiau Ukrainoje. Kaip aš galiu visa tai palikti? O dabar, kai jaučiu didelę atsakomybę, aš negalėjau to padaryti. Tai pirma“, - sakė valstybės vadovas.Jis taip pat pareiškė esąs įsitikinęs, kad jo išvykimas būtų buvęs naudingas priešui.„O antra, tai būtų destabilizavę mūsų šalį. Tai būtų tikrai ją suskaldę. Ir tada nebūtų buvę tokios vieningos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, prezidento ir tautos pozicijos“, - paaiškino V. Zelenskis.Atsakydamas į patikslinantį žurnalisto klausimą, prezidentas taip pat pareiškė, jog jis ne tikisi, o neabejoja Ukrainos pergale kare su Rusija.

Kyjive nugriaudėjo keli sprogimaiNaktį į penktadienį Ukrainos sostinėje Kyjive nugriaudėjo keli sprogimai, praneša BBC.Ukrainos parlamento narė Lesia Vasylenko tviteryje parašė, kad „vienas po kito“ pasigirdo trys sprogimai.Vienas liudininkas sakė BBC korespondentui, kad jie įvyko sostinės pietvakariuose.

Meras: ant beveik 85 proc. Bučoje žuvusių žmonių kūnų aptiktos šautinės žaizdosAnt beveik 85 proc. Ukrainos Bučos miestelyje žuvusių žmonių kūnų aptiktos šautinės žaizdos. Tai, remdamasis miestelio meru Anatolijumi Fedoruku, praneša portalas „Ukrinform“.„Ant beveik 85 proc. kūnų, kuriuos iki šiol iškėlėme iš masinių kapaviečių ar individualių kapų soduose, parkuose, aikštėse ir namų kiemuose, aptiktos šautinės žaizdos. Tai reiškia, kad Bučoje vyko sąmoningos, tyčinės žudynės“, – teigė A. Fedorukas.Meras nurodė, kad kūnų iškėlimas iš masinės kapavietės Šv. Andriejaus bažnyčios teritorijoje veikiausiai bus užbaigtas penktadienį, balandžio 15 d.

Ukrainos parlamentarai pripažino Rusiją teroristine valstybeUkrainos parlamentas pripažino Rusiją teroristine valstybe ir uždraudė šalyje naudoti su Maskvos pradėtu karu susijusius simbolius.Ketvirtadienį atitinkamam įstatymui pritarė 354 parlamentarai, „Telegram“ tinkle pranešė parlamento narys Jaroslavas Želesniakas. Tam, kad įstatymas būtų priimtas, buvo reikalingi tik 226 balsai.„Rusijos Federacija yra teroristinė valstybė, vienas jos politinio režimo tikslų yra Ukrainos žmonių genocidas, fizinis Ukrainos piliečių naikinimas ir masinis jų žudymas“, – teigiama įstatyme.Juo taip pat uždraudžiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų ir kitų Rusijos valdžios institucijų simbolių naudojimas, o Rusijos režimas pripažįstamas „neonacistiniu totalitariniu režimu“.

Prancūzija perkelia savo ambasadą Ukrainoje atgal į KyjivąPrancūzija ketvirtadienį paskelbė, kad šalies ambasada Ukrainoje netrukus bus perkelta atgal į Kyjivą. Prasidėjus Rusijos invazijai, kovo pradžioje visa jos veikla buvo vykdoma vakariniame Lvivo mieste.„Šis perkėlimas įvyks netrukus ir leis Prancūzijai pagilinti savo paramą Ukrainai visose srityse“, – sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Apie tai Ukrainos užsienio reikalų minisrui Dmytro Kulebai ketvirtadienį per pokalbį telefonu pranešė Prancūzijos diplomatijos vadovas Jeanas-Yvesas Le Drianas.Nepaisant ambasados perkėlimo, Prancūzija ir toliau rekomenduoja savo piliečiams nevykti į Ukrainą, įskaitant sostinę Kyjivą.

Gubernatorius: nuo karo pradžios Charkivo srityje jau žuvo 503 civiliaiUkrainos Charkivo srityje nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną jau žuvo mažiausiai 503 civiliai, ketvirtadienį pranešė šios srities gubernatorius Olegas Sinegubovas.Pasak jo, tarp aukų – 24 vaikai. „Tai nekalti civiliai, mes neatleisime jiems už nė vieną gyvybę!“ – „Telegram“ tinkle parašė jis.Prasidėjus invazijai, Charkivas tapo vienu pagrindinių Rusijos kariuomenės taikinių. Čia nuolat vyksta bombardavimas.

Ukraina praneša, kad ketvirtadienį humanitariniais koridoriais evakuota 2 550 civiliųKetvirtadienį Ukrainoje humanitariniais koridoriais pavyko evakuoti 2 550 civilių, pranešė vicepremjerė Iryna Vereščuk.Pasak jos, apie 2 300 žmonių, įskaitant 290 Mariupolio gyventojų, atvyko į Zaporižę, o dar 220 žmonių evakuota Luhansko srityje.Artimiausiu metu numatomas didelio masto Rusijos puolimas Ukrainos rytuose.Rusijos sukeltas karas prasidėjo vasario 24 dieną.

Zelenskis giria ukrainiečius už tai, kad jie išgyveno 50 dienų karąPasak šalies prezidento, ukrainiečiai turėtų didžiuotis išgyvenę 50 dienų trunkantį Rusijos puolimą.Volodymyras Zelenskis tai apibūdino kaip „milijonų ukrainiečių laimėjimą. Visų, kurie vasario 24 d. priėmė svarbiausią sprendimą gyvenime – kovoti“.Jis taip pat sakė, kad prisimena pirmąją invazijos dieną, kai Vakarų lyderiai patarė jam bėgti iš Ukrainos, ir pridūrė, kad „jie nežinojo, kokie drąsūs yra ukrainiečiai, kaip labai vertiname laisvę ir galimybę gyventi taip, kaip norime“.

Rusijos gynybos ministerija: nuskendo kreiseris „Moskva“Juodojoje jūroje nuskendo raketinis kreiseris „Moskva“.Apie tai pranešė Rusijos gynybos ministerija, ją cituoja UNIAN.Pažymima, kad laivas „prarado stabilumą“, kai buvo velkamas į paskirties uostą dėl korpuso pažeidimų.Ankstesniame Gynybos ministerijos pranešime buvo sakoma, kad „dėl gaisro kreiseryje „Moskva“ sprogo šaudmenys. Laivas buvo rimtai apgadintas“. Jame priduriama, kad gaisro priežastis tiriama.Vėlai trečiadienį Ukrainos pietinės Odesos srities gubernatorius sakė, kad ukrainiečių pajėgos smogė laivui „Moskva“ raketomis.„Juodajai jūrai saugoti naudojamos raketos „Neptun“ Rusijos laivui padarė labai rimtų pažeidimų. Šlovė Ukrainai!“ – per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ pranešė Maksymas Marčenka.Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius trečiadienį vakare sakė, kad su „Moskva“ „nutiko kažkoks netikėtumas“.

Zelenskis: Rusijos kariuomenė yra karo nusikaltėliaiV. Zelenskis interviu BBC papasakojo apie savo neseniai įvykusį vizitą Kijevo priemiestyje Bučoje, kur šimtai žmonių buvo rasti negyvi nuo to laiko, kai Ukrainos pajėgos atkovojo šį miestą iš Rusijos.Jis sakė, kad tai, ką ten pamatė, dar labiau susiaurino taikos derybų su rusais galimybę.„Kalbama ne apie mane – kalbama apie Rusiją. Jie nebeturės daug galimybių kalbėtis su mumis“.Jis sakė, kad per praėjusios savaitės vizitą „patyrė visą spektrą emocijų“, tačiau dieną baigė „tik su neapykanta Rusijos kariuomenei“.Jis apkaltino prezidentą V. Putiną ir visą Rusijos kariuomenę „nuo viršaus iki apačios“ karo nusikaltėliais.

Iš Melitopolio pagrobta daugiau nei 100 žmonių, sako merasNuo kovo pradžios, kai Rusija įsiveržė į Melitopolį – nedidelį miestą pietryčių Ukrainoje ir vieną iš pirmųjų, kuris atiteko rusams, – pagrobta daugiau kaip 100 žmonių, teigia miesto meras Ivanas Fiodorovas.Pasak Ukrainos prezidento biuro vadovo, Fedorovą kovo mėn. pagrobė Rusijos pajėgos, o po penkių dienų jis buvo paleistas mainais į devynis paimtus į nelaisvę rusų šauktinius.„Vieni buvo laikomi kelias valandas, kiti – kelias dienas“, – naujienų agentūra UNIAN pranešė I. Fedorovą.Jis sakė, kad Melitopolio rajono tarybos vadovas Serhijus Pryyma rusų nelaisvėje buvo daugiau kaip mėnesį.

Zelenskis griežtai kritikuoja Vokietiją dėl rusiškos naftos pirkimoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą griežtai sukritikavo Vokietiją dėl tolesnio rusiškos naftos pirkimo. Vokietija ir Vengrija blokavo embargą, sakė jis interviu stočiai BBC, kuris parodytas ketvirtadienį. „Mes nesuprantame, kaip galima duoti uždirbti pinigus, aplaistytus kitų žmonių krauju. Deja, kai kurios šalys tai daro“, - kalbėjo prezidentas.Su šiomis šalimis, anot jo, reikia kalbėti, kad jos pakeistų savo poziciją. „Kai kurie mūsų draugai ir partneriai supranta, kad dabar kiti laikai, kad tai jau nėra verslo ir pinigų klausimas. Kad tai išlikimo klausimas“, - pabrėžė V. Zelenskis. Ji gyrė JAV, Didžiąją Britaniją ir kelias kitas Europos šalis už ginklų tiekimą. „Tačiau mums jų vis tiek reikia anksčiau, anksčiau ir greičiau. Svarbiausias žodis yra „dabar“, - tęsė V. Zelenskis.Pasak prezidento, jam susirūpinimą kelia laukiamas naujas Rusijos puolimas Rytų Ukrainoje. „Tačiau ten sukoncentruoti mūsų stipriausi daliniai“, - patikino jis. V. Zelenskis neatmetė, kad šie bus visiškai sunaikinti. „Jie gali mus nužudyti, tačiau mirs ir jie“, - pabrėžė jis.V. Zelenskis teigė vis tiek iki šiol nesuprantąs, kodėl rusai užpuolė jo šalį. „Aš negaliu suprati, už ką? Aš negaliu suprasti, kodėl jie atėjo“, - kalbėjo Ukrainos vadovas.V. Zelenskis dar kartą apkaltino Rusiją sunkiais karo nusikaltimais. Žiaurumai Kyjivo priemiesčiuose Bučoje ir Bordiankoje dar labiau apribojo taikos derybų su Rusija galimybę. Lankydamasis Bučoje, jis „išgyvenęs visą spektrą emocijų“, tačiau dieną užbaigęs „vien jausdamas neapykantą rusų kariams“.

Kanada pasiųs į Lenkiją karių, padėsiančių pabėgėliams iš UkrainosKanada pasiųs iki 150 karių į humanitarinę misiją Lenkijoje, kur jie teiks pagalbą daugybei ukrainiečių pabėgusių iš savo šalies dėl Rusijos įsiveržimo, ketvirtadienį informavo gynybos ministrė Anita Anand.Pastaraisiais mėnesiais iš Ukrainos pasitraukė daugiau kaip 4,7 mln. prieglobsčio ieškotojų, o daugiau kaip pusė jų atsidūrė kaimyninėje Lenkijoje. Dėl šios pabėgėlių krizės Varšuva paprašė tarptautinės pagalbos.Tik apie 100 šiai misijai išskirtų karių bus nedelsianti išsiųsti, A. Anand sakė per spaudos konferenciją Ontarijuje esančioje Trentono oro pajėgų bazėje. Ministrė pridūrė, kad jie „prisidės prie Lenkijos pastangų teikti paramą ir rūpintis ukrainiečiais, bėgančiais nuo smurto“.Kariai, gerai mokantys ukrainiečių kalbą, bus pasiųsti dirbi priėmimo centruose visoje Lenkijoje, kur „teiks bendrą pagalbą, dvasinę paramą ir ribotą medicinos pagalbą“, aiškino A. Anand.Be to, jie padės Lenkijos vadovaujamai humanitarinei darbo grupei ir padės kai kuriems ukrainiečiams persikelti į Kanadą.Otava praeitą mėnesį pranešė priimsianti neribotą skaičių pabėgėlių iš Ukrainos. Iki šiol Kanada gavo 30 tūkst. prašymų, pateiktų pagal specialias naująsias imigracijos taisykles.Tačiau nuo šių metų pradžios dar tik 12 tūkst. ukrainiečių atvyko į Kanadą, pasinaudoję šia priemone ar kitomis programomis migrantams, neseniai sakė imigracijos ministras Seanas Fraseris.Praeitą savaitę pristatytu biudžeto projektu Kanados vyriausybė taip pat papildomai išskyrė 1 mlrd. Kanados dolerių (730 mln. eurų) paskolų Ukrainai per Tarptautinį valiutos fondą ir 500 mln. dolerių (365 mln. eurų) vertės karinės pagalbos.

Turkija vis dar siekia surengti Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimą, sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.Kalbėdamas Turkijos naujienų kanalui NTV, M. Cavusoglu sakė, kad Turkija ir toliau su „atsargiu optimizmu“ žvelgia į Rusijos ir Ukrainos prezidentų derybas.Jis pripažino, kad pastarojo meto įvykiai, susiję su įtariamais karo nusikaltimais Ukrainos miestuose Bučoje ir Irpine, „sukūrė neigiamą atmosferą Ukrainos pusėje“.

Airija skirs 3 mln. eurų Rusijos karo nusikaltimams Ukrainoje tirtiAirija skirs 3 mln. eurų Rusijos kariuomenės karo nusikaltimams Ukrainoje tirti. Tai ketvirtadienį lankydamasis Kyjive pareiškė Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney‘is, kurį cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.„Mes manome, kad ir galingiausios pasaulio šalys turi paisyti tarptautinės teisės“, - sakė S. Coveney‘is. Turi būti ištirta daugybė „žiaurumų prieš Ukrainos gyventojus“, kad už tai atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.Airija yra viena iš 39 šalių, kurios kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą Hagoje dėl Rusijos galimai Ukrainoje vykdomų karo nusikaltimų.3 mln. eurų bus skirti Hagos teismo darbui paremti. Be to, Airija pasirengusi prisidėti prie galimo rusiškos naftos eksporto embargo, bendroje su kolega iš Ukrainos Dmytru Kuleba spaudos konferencijoje sakė ministras.

Ukrainos parlamentas Rusijos puolimą paskelbė genociduUkrainos Aukščiausioji Rada ketvirtadienį pripažino Rusijos ir jos kariuomenės veiksmus Ukrainoje ukrainiečių tautos genocidu.450 vietų Ukrainos parlamente atitinkama rezoliucija buvo priimta visų posėdyje dalyvavusių 363 deputatų balsais, naujienų agentūra „Unian“ citavo įstatymų leidėjo Volodymyro Viatrovyčiaus „Facebook“ pranešimą.Dokumente tarptautinė bendrija taip pat raginama pasmerkti Rusijos pajėgų Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.„Rusija nori ne vien užgrobti mūsų teritoriją arba sutriuškinti kariuomenę. Jos tikslas – sunaikinti mūsų valstybę ir tautą. Rusijos veiksmai Mariupolyje, Bučoje, Borodiankoje ir daugelyje kitų vietų atitinka genocido nusikaltimo apibrėžimą“, – sakoma V. Viatrovyčiaus žinutėje.Pasak deputato, naujasis nutarimas taps pagrindu Rusijos ir jos kariuomenės veiksmų tarptautiniam įvertinimui.Per invaziją, pradėtą vasario 24 dieną, Rusijos pajėgų įvykdytus žiaurumus genocidu jau yra pavadinęs JAV prezidentas Joe Bidenas.

Kyjivas atmeta Maskvos kaltinimus dėl atakų Rusijos pasienio rajonuoseKijevas ketvirtadienį atmetė Maskvos teiginius, kad Ukrainos pajėgos vykdė išpuolius abiejų šalių pasienyje, įskaitant smūgį, per kurį, Rusijos teigimu, buvo sužeisti septyni žmonės.Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame pareiškime savo ruožtu apkaltino Rusiją rengiant „teroro atakas“ savo teritorijoje, kad šalyje sukeltų „antiukrainietišką isteriją“.„Rusijos pasienyje buvo įvykdyti keli teroristiniai išpuoliai, dėl kurių Rusijos vadovybė kaltina Ukrainos diversines ir žvalgybines grupuotes“, – priduriama pranešime.Anksčiau Rusija apkaltino Ukrainą, kad ji pasiuntė sraigtasparnius bombarduoti miestelio pietinėje Briansko srityje, pranešusi, kad per apšaudymą buvo sužeisti aštuoni žmonės.

Macronas: kaltinimai Rusijai genocidu gali dar labiau įplieksti karą UkrainojePrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį sakė, kad kaltinimas Rusijai vykdant genocidą Ukrainoje gali dar labiau paskatinti karo plitimą, ir gynė savo sprendimą nevartoti šio termino.„Žodis „genocidas“ turi reikšmę ir turi būti vartojamas teisiškai, o ne politiškai“, – sakė E. Macronas radijui „France Bleu“ per kelionę į Šiaurės Prancūziją.„Valstybės, kurios mano, kad tai yra genocidas, pagal tarptautinę teisę privalo įsikišti. Ar žmonės to nori? Nemanau“, – aiškino jis.Pasak jo, tai reikštų, kad jos taptų „kariaujančiomis šalimis“ šiame kare, o tai galėtų įtraukti į konfliktą Vakarų šalis, priklausančias NATO.„Visi turi išlaikyti saiko jausmą, tai nepadeda Ukrainai... įsivelti į žodines eskalacijas, nepadarius visų išvadų“, – pridūrė jis.E. Macronas atskleidė, kad ketvirtadienio rytą kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris buvo pažadėjęs aptarti genocido termino vartojimą su E. Macronu.Trečiadienį V. Zelenskis nesutiko su E. Macrono atsisakymu vartoti žodį „genocidas“ ir su tuo, kad jis ukrainiečius ir rusus apibūdino kaip „broliškas tautas“.„Tokie dalykai mums labai skaudūs“, – sakė V. Zelenskis.Kitas jų pokalbis numatytas vėliau ketvirtadienį, sakė E. Macronas.V. Zelenskis ne kartą yra pavadinęs Rusijos karinį puolimą „genocidu“ – šį terminą pirmą kartą penktajame dešimtmetyje pavartojo lenkų teisininkas Raphaelis Lemkinas.JAV prezidentas Joe Bidenas ir Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau taip pat pavartojo šį žodį, tačiau kiti, pavyzdžiui, E. Macronas ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, jo vengia.JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas taip pat atsisakė kalbėti apie genocidą.„Genocidas yra griežtai apibrėžtas tarptautinėje teisėje. O Jungtinėse Tautose mes remiamės galutiniu teisiniu sprendimu, kurį priima atitinkamos teisminės institucijos“, – sakė jis ketvirtadienį.1948 metų JT genocido konvencijoje genocidas apibūdinamas kaip veiksmai, kuriais siekiama „visiškai ar iš dalies sunaikinti nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę“.Nyderlandų Leideno universiteto tarptautinės viešosios teisės profesorė Cecily Rose agentūrai AFP sakė, kad šį terminą „politikai turėtų vartoti labai atsargiai ir, pageidautina, remdamiesi nepriklausoma faktų nustatymo institucija“.

Rusijai apkaltinus Ukrainą surengus aviacijos smūgį prieš pasienio miestelį, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (RNBO) Kovos su dezinformacija centras pareiškė, kad Rusija pradėjo įgyvendinti planą rengti teroro aktus savo teritorijoje ir dėl jų kaltinti Ukrainą.

Rusijos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad Rusijos Briansko srityje sužeisti septyni žmonės, po to, kai srities gubernatorius ketvirtadienį apkaltino Ukrainos kariuomenę apšaudžius Klimovo miestą. „Du kariniai sraigtasparniai... įvykdė mažiausiai šešis smūgius iš oro gyvenamiesiems pastatams Klimovo gyvenvietėje“, – sakoma Rusijos tyrimš komiteto pranešime, bet nepateikiama jokių priežasčių, kodėl Kyjivo pajėgos galėjo smogti šiam miesteliui. „Per incidentą Briansko srityje buvo sužeisti septyni žmonės. Visi nukentėjusieji yra ligoninėje“, – nurodė sveikatos apsaugos ministro padėjėjas Aleksejus Kuznecovas ir pridūrė, kad dviejų pacientų būklė yra sunki ir kad jiems reikalinga operacija. Ketvirtadienį Rusijos saugumo tarnyba FSB naujienų agentūrai TASS taip pat pranešė, kad Ukraina apšaudė pasienio kontrolės postą, kur esą buvo daugiau kaip 30 ukrainiečių pabėgėlių, norėjusių kirsti Rusijos sieną. Tarnybos duomenimis, niekas nebuvo sužeistas. Naujienų agentūrai AFP nepavyko nepriklausomai patvirtinti šių teiginių. Tuo metu Rusijos pietvakarinės Belgorodo srities, taip pat besiribojančios su Ukraina, gubernatorius teigė, kad dvi gyvenvietės buvo evakuotos – esą po ukrainiečių pajėgų apšaudymų. Gubernatorius Viačeslavas Gladkovas per „Telegram“ rašė, kad Spodarjušino gyvenvietė, esanti netoli sienos, „buvo apšaudyta iš Ukrainos pusės“. Per šį incidentą niekas nenukentėjo, bet valdžia „laikinai išvežė gyventojus“ iš šio kaimo ir kitos gretimos gyvenvietės, kad „užtikrintų saugumą“. Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu trečiadienį perspėjo, kad Maskvos pajėgos pasiruošusios smogti „sprendimų priėmimo centrams“, įskaitant esančius Kyjive, jeigu ukrainiečių pajėgos toliau atakuos taikinius Rusijos teritorijoje.

Pentagonas teigia, kad Rusijos kreiseris „Moskva“ po sprogimo juda į rytusPentagono atstovas Johnas Kirby CNN sakė, kad kreiseryje „Moskva“ įvyko sprogimas, tačiau pridūrė, kad Jungtinės Valstijos šiuo metu negali pasakyti, ar į laivą pataikė raketa.„Nesame visiškai tikri, kas ten atsitiko. Vertiname, kad įvyko sprogimas – bent vienas gana didelis sprogimas, dėl kurio laivas buvo smarkiai apgadintas“, – sakė J. Kirby.Rusija ketvirtadienį sakė, kad jos „Moskva“ tebeplūduriuoja vandens paviršiuje, nors buvo „rimtai apgadintas“ per jame įvykusį sprogimą, o Ukrainos pusė teigė, kad kreiseris pradėjo skęsti po to, kai į jį pataikė ukrainiečių raketos „Neptun“.J. Kirby teigimu, panašu, kad apgadintas laivas gali plaukti ir juda į rytus. JAV mano, kad jis tikriausiai bus taisomas Sevastopolyje.„Moskva“, pasak Pentagono, buvo 96 km į pietus nuo Odesos, kartu su keliais kitais Rusijos laivais.„Sprogimas buvo pakankamai stiprus, aptikome ženklų, kad kiti netoliese buvę karinio jūrų laivyno laivai bandė jam padėti. Tačiau tai tikriausiai nebuvo būtina“, – pridūrė J. Kirby.Tuo metu JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas ketvirtadienį sakė, kad kreiseris trečiadienį buvo smarkiai apgadintas dėl „nekompetencijos“ arba dėl sėkmingos ukrainiečių atakos.„Naktį susisiekėme su ukrainiečiais, kurie pasakė, kad smogė į laivą priešlaivinėmis raketomis“, – kalbėjo J. Sullivanas, rašo CNN. „Šiuo metu neturime galimybių savarankiškai to patikrinti, bet tai tikrai yra didelis smūgis Rusijai. Tai yra jų flagmanas „Moskva“ ir dabar jie buvo priversti pripažinti, kad jis buvo smarkiai apgadintas. Jie turėjo pasirinkti vieną iš dviejų istorijų: viena istorija yra ta, kad tai buvo tiesiog nekompetencija, o kita – kad jie buvo užpulti. Nė viena iš jų nėra labai gera“, – sakė J. Sullivanas.

Kremlius iškėlė sąlygą Putino ir Zelenskio susitikimuiKremlius teigia, kad Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis galėtų susitikti, jei prieš tai būtų parengtas dokumento, kurį abu lyderiai turėtų pasirašyti, tekstas.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas neigė, kad V. Putinas atsisakė susitikti su Ukrainos prezidentu.„Prezidentas niekada neatsisakė susitikti, tačiau tam turėtų būti sudarytos atitinkamos sąlygos – [parengtas] dokumento tekstas“, – sakė D. Peskovas.

Ukraina teigia, kad Rusija paleido du į nelaisvę paimtus jos lakūnusUkraina ketvirtadienį pranešė, kad buvo paleisti du praėjusį mėnesį Maskvos pajėgų paimti į nelaisvę ir Rusijoje laikyti karo lakūnai, bet išsamios informacijos apie jų sugrįžimą nepateikė.„Du Ukrainos lakūnai, kuriuos Rusijos okupantai laikė nelaisvėje, buvo paleisti“, – sakoma Ukrainos gynybos ministerijos pranešime socialinėje žiniasklaidoje.Pranešime nurodoma, kad šie vyrai – tai Ivanas Pepeliaško ir Oleksijus Čyžas, ir teigiama, kad jie buvo sulaikyti kovo pradžioje Ukrainos šiaurinėje Černigivo srityje esančiame kaime.Pasak pranešimo, lakūnai buvo laikomi keliose vietose, o paskui išgabenti į Kursko sritį Rusijos pietuose, kur buvo laikomi kartu su dar aštuoniais Ukrainos kariais. Kitų aštuonių belaisvių statusas kol kas nežinomas.Pareiškime cituojamas O. Čyžas teigė, kad nelaisvėje jie buvo šiukščiai tardomi, jiems buvo atsisakyta suteikti medicininę pagalbą.„Mes buvome verčiami filmuotis propagandiniuose vaizdo įrašuose. Jei atsisakydavome, jie grasino, kad nustos tvarstyti mūsų draugų žaizdas“, – pranešime cituojami jo žodžiai.Pasak pranešimo, grįžę į Ukrainą vyrai susitiko su gynybos ministru Kirilu Budanovu.Nuo vasario pabaigos, kai Maskvos pajėgos pradėjo invaziją į demokratinę kaimyninę šalį, Rusija ir Ukraina keletą kartų apsikeitė belaisviais.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę pasiūlė iškeisti prokremlišką magnatą Viktorą Medvedčiuką, kurį Kijevas suėmė pabėgusį iš namų arešto, į Rusijos paimtus į nelaisvę ukrainiečius.

Ukraina ir Rusija ketvirtą kartą apsikeitė belaisviais Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad prezidento Volodymyro Zelenskio įsakymu į šalį grąžinama 30 karo belaisvių, kuriais buvo apsikeista su Rusija. „Buvo sugrąžinti penki karininkai ir 17 karių. Taip pat buvo paleisti aštuoni civiliai, tarp jų viena moteris. Iš viso šiandien namo grįžta 30 mūsų piliečių“, – sakoma vicepremjerės Irynos Vereščuk pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

Ukraina: Rusija grobia vaikus Ukraina kreipėsi į Jungtines Tautas, prašydama padėti grąžinti ukrainiečių vaikus, kurie buvo deportuoti iš Ukrainos. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusijos pajėgos prievarta išveža gyventojus iš apgulto Mariupolio miesto į Rusiją. „Yra akivaizdi grėsmė, kad Rusijos piliečiai neteisėtai įsivaikins Ukrainos vaikus, nesilaikydami visų būtinų Ukrainos įstatymuose nustatytų procedūrų“, – sakoma Ukrainos pareiškime, kurį cituoja „Sky News“. „Pažeisdama tarptautinę humanitarinę teisę ir pagrindinius žmogiškumo standartus, Rusija vykdo valstybės organizuojamą vaikų grobimą ir Ukrainos tautos ateities griovimą“, – sakoma jame.

Lenkijos pasieniečiai iki šiol suskaičiavo per 2,7 mln. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją atvyko 2,73 mln. žmonių. Tai ketvirtadienį tviteryje pranešė Lenkijos pasienio apsauga.Vien tik trečiadienį atvyko 24 700 pabėgėlių. Tai yra padidėjimas 3 proc., lyginant su ankstesne diena.Ukrainos kryptimi trečiadienį sieną kirto 20 000 žmonių. Nuo karo pradžios vasario 24-ąją į Ukrainą įvažiavo 629 000 žmonių. Tai daugiausiai Ukrainos piliečiai. Jie daugiausiai vyko į teritorijas, kurias atsikovojo ukrainiečių kariuomenė.Šiuo metu nėra oficialių duomenų, kiek karo pabėgėlių liko Lenkijoje ir kiek jau išvyko į kitas ES šalis. Ukrainoje iki Rusijos invazijos gyveno daugiau kaip 44 mln. žmonių.Lenkiją ir Ukrainą jungia daugiau kaip 500 km ilgio bendra siena.

Rusijos srities vadovas apkaltino Ukrainą smogus pasienio miestuiRusijos pietvakarinės Briansko srities gubernatorius ketvirtadienį apkaltino Ukrainos kariuomenę apšaudžius vieną Rusijos miestą, esantį maždaug už 10 km nuo bendros sienos, ir pridūrė, kad per šį incidentą nukentėjo civilių.„Šiandien Ukrainos ginkluotosios pajėgos apšaudė Klimovo miestą. Per apšaudymą buvo apgadinti du gyvenamieji pastatai ir buvo sužeista gyventojų“, – per platformą „Telegram“ parašė gubernatorius Aleksandras Bogomazas.Ukrainos žvalgyba šią savaitę įspėjo, kad Rusija gali rengti atakas savo pačios teritorijoje, o dėl to kaltinti Ukrainą.Šie kaltinimai nuskambėjo jau 50-ą dieną tęsiantis Rusijos karinei invazijai Ukrainoje, kurią Kyjivas ir Vakarų šalys vadina nepagrįsta ir neišprovokuota.Rusija puolimą prieš Ukrainą pradėjo vasario 24 dieną, tikėdamasi greitai užimti Kyjivą ir nuversti prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybę.Tačiau Ukrainos įnirtingas priešinimasis, taip pat rusų logistikos ir taktikos problemos sutrikdė Kremliaus planus. Tuo metu Vakarų šalys paskelbė Rusijai beprecedenčių sankcijų, o daugybė tarptautinių bendrovių iš jos pasitraukė.https://t.me/breakingmash/33897

Ukraina pateikė Rusijos veiksmų scenarijų po gegužės 9-osiosUkrainos gynybos ministerija nemano, kad po gegužės 9-osios Rusija nutrauks karinius veiksmus Ukrainoje. Tokią nuomonę išsakė gynybos ministro pavaduotoja Anna Maliar: „Priešas kol kas neatsisako tikslo užimti visą Ukrainą ir Kyjivą, kol kas situacija išlieka gana sudėtinga. Todėl teks dar palaukti. Matysime, kiek dinamiškai keisis situacija, taip pat ir šalies rytuose“.A.Maliar teigia, kad priešas ir toliau telkia karinę galią naujam Ukrainos puolimui, Kyjivas ir toliau išlieka pagrindinis priešo tikslas, o grasina visai šaliai.„Priešas norėjo gegužės 9-ąją pražygiuoti Kyjivu. Panašu, kad pagal visus planus ir gandus dabar interpretuojama taip, kad verta palaukti iki gegužės 9-osios... Rusijos KGB ir Rusijos armijos arkliukas – bandyti pritempti prie kažkokių istorinių datų. O gegužės 9-oji juk jiems šventa data, jie visą savo šalies herojiškumą grindžia būtent šia data. Nepriklausomybės diena ir gegužės 9-oji – tai jiems esminės datos, kai stengiasi mums iškrėsti daugiau kiaulysčių, todėl, visai galimas dalykas, kad tai visai įmanoma“, – mano A. Maliar.

Federalinė saugumo tarnyba tvirtina, kad Briansko srityje, Rusijoje, buvo apšaudytas pasienio kontrolės punktas. https://t.me/nexta_live/25638

Rusijos pareigūnai tikina, kad sprogimo nuniokotas kreiseris „Moskva“ tebeplūduriuoja. Tuo metu Ukrainos kariuomenė tvirtina, kad kreiseris pradėjo skęsti po to, kai į jį pataikė raketos „Neptun“. Rusijos karinio Juodosios jūros laivyno flagmanas kreiseris „Moskva“, dalyvavęs Maskvos kare prieš Ukrainą, tebeplūduriuoja vandens paviršiuje, nors buvo „rimtai apgadintas“ per jame įvykusį sprogimą, ketvirtadienį pranešė Rusijos gynybos ministerija. „Atviros ugnies nebėra. Šaudmenų sprogimai liovėsi. Kreiseris „Maskva“ tebeplūduriuoja“, – sakoma ministerijos pranešime. Ministerija teigia, kad šio karo laivo pagrindinę ginkluotę sudarančios raketos per incidentą nebuvo pažeistos ir kad įgula, kurią paprastai sudaro apie 500 jūreivių, buvo evakuota į netoliese Juodojoje jūroje netoliese buvusius laivus. „Imamasi priemonių kreiseriui nutempti į uostą“, – pridūrė ministerija. Ankstesniame Gynybos ministerijos pranešime buvo sakoma, kad „dėl gaisro kreiseryje „Moskva“ sprogo šaudmenys. Laivas buvo rimtai apgadintas“. Jame priduriama, kad gaisro priežastis tiriama. Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos kreiseris „Moskva“ – nuskandintas. „Kur yra „Moskva“? Ji nuskandinta“, – tviteryje parašė O. Arestovyčius. Nors Ukrainos vadovybė to oficialiai dar nepatvirtino, O. Arestovyčiaus įrašu tviteryje pasidalino šalies nacionalinė televizija.

Kyjivas: Rusijos kariai buvo apsikasę „daugelyje vietų“ ČernobylyjeRusijos kariai buvo apsikasę „daugelyje vietų“ Černobylyje, kur pareigūnams vis dar nepavyksta atkurti radiacijos stebėjimo sistemos, Ukrainai susigrąžinus nebeeksploatuojamos atominės elektrinės kontrolę, trečiadienį pranešė jėgainės teritoriją prižiūrinti valstybinė agentūra.„Okupantai buvo apsikasę daugelyje vietų. Jie užkasė sunkiąją įrangą, įrengė slėptuves, net požemines virtuves, palapines, įtvirtinimus“, – sakė agentūros, atsakingos už Černobylio atskirties zonos priežiūrą, vadovas Jevhenas Kramarenka.„Vienas iš tokių įtvirtinimų buvo netoli laikino radioaktyviųjų atliekų saugojimo vietos“, esančios vadinamajame Raudonajame miške, kalbėjo jis per spaudos konferenciją.„Radiacijos stebėjimo sistema atskirties zonoje vis dar neveikia“, – nurodė J. Kramarenka ir pridūrė, kad „serveriai, kurie apdorodavo šią informaciją, dingo“.„Šiuo metu negalime pasakyti, ar visiškai saugu“, – sakė agentūros vadovas.„Kol nebus elektros ir kol darbuotojai negaus ginkluotųjų pajėgų leidimo lankytis radiacijos stebėsenos punktuose, nežinosime, kiek padaryta žalos“, – pabrėžė J. Kramarenka.Pasak jo, Rusijos kariai „labai greitai“ pajus radioaktyviosios apšvitos poveikį dėl kasinėjimo ir sunkiosios technikos sukeltų dulkių debesų.„Kai kurie galbūt po mėnesio, kai kurie – po kelerių metų“, – sakė J. Kramarenka.Jo duomenimis, šioje teritorijoje kelias savaites buvo dislokuota apie 1 tūkst. Rusijos karių ir maždaug 50 šarvuočių.Černobylio elektrinėje 1986 metais įvyko didžiausia visų laikų branduolinė katastrofa.

Rusijos atakos Kramatorske aukų padaugėjo iki 59Rusijos atakos prieš geležinkelio stotį Rytų Ukrainos Kramatorsko mieste aukų padaugėjo iki 59. Tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis Kramatorsko miesto taryba.„Per Kramatorsko geležinkelio stoties apšaudymą žuvusių vaikų padaugėjo iki 7. Ligoninėje mirė dar du vaikai... Tad bendras per Rusijos ataką prieš Kramatorsko geležinkelio stotį žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 59“, – teigiama „Telegram“ paskelbtame miesto tarybos pranešime.Kaip skelbta anksčiau, balandžio 8 dieną Rusijos karinės pajėgos surengė raketų ataką prieš Kramatorsko geležinkelio stotį. Atakos metu stotyje buvo tūkstančiai į saugesnius Ukrainos regionus norėjusių išvykti žmonių. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, rusai smūgiavo stočiai „Točka-U“ raketomis.

Rusijos FSB pasienio apsaugos tarnyba teigia, kad iš Ukrainos pusės apšaudytas Briansko srities pasienio kontrolės punktas. Kaip praneša „Sky News“, Briansko srities gubernatorius sako, kad apšaudyti ir gyvenamieji pastatai. „Interfax“ skelbia, kad sužeisti 7 žmonės. Regionas ribojasi su Ukrainos šiaure, netoli tokių miestų kaip Černihivas. „Sky News“ nėra patvirtinę šių teiginių. https://t.me/kommersant/29950

Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos kreiseris „Moskva“ – nuskandintas. „Kur yra „Moskva“? Ji nuskandinta“, – tviteryje parašė O. Arestovyčius. Nors Ukrainos vadovybė to oficialiai dar nepatvirtino, O. Arestovyčiaus įrašu tviteryje pasidalino šalies nacionalinė televizija. Rusija savo ruožtu prieš tai skelbė, kad jai priklausantis laivas buvo tik apgadintas. Remiantis Kyjivo pranešimais, Ukrainos ginkluotosios pajėgos trečiadienio vakarą smogė kreiseriui „Moskva“ dviem „Neptun“ raketomis. Nors Rusijos gynybos ministerija vėliau patvirtino, kad laivas buvo apgadintas, o jo įgula evakuota, ji pareiškė, esą ten būta tik gaisro. Skelbiami įvairūs pranešimai apie tai, kur tiksliai smogta laivui – vienur teigiama, kad incidentas įvyko prie Gyvačių salos krantų, o kitur tvirtinama, kad laivas plaukiojo Sevastopolio įlankoje, kai į jį pataikė raketos. Daugiau kaip 180 metrų ilgio kreiserį „Moskva“ pradėta eksploatuoti 1983-aisiais. Šiemet Rusijos prieš Ukrainą pradėto karo metu iš jo į Ukrainos teritoriją buvo leidžiamos raketos. Remiantis Ukrainos pranešimais, šis laivas vasarį dalyvavo atakuojant Gyvačių salą. Būtent iš jo rusai ragino saloje buvusius karius pasiduoti, o į tai Ukrainos jūrų pėstininkas Romanas Hrybovas atsakė: „Rusijos karo laive, eik n...“ Ši frazė vėliau tapo Ukrainos pasipriešinimo Rusijos invazijai simboliu.

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synegubovas sako, kad ketvirtadienį per Rusijos apšaudymą mieste žuvo dar keturi civiliai ir 10 buvo sužeista.Kaip praneša „Reuters“, jis taip pat paragino kai kurių miestų gyventojus evakuotis, nes, jo teigimu, šioje srityje turėtų vykti karinės operacijos.

Į Kyjivą atvyko Čekijos ir Lenkijos parlamentų vadovaiČekijos Senato pirmininkas Milošas Vystrčilas kartu su keliais kolegomis atvyko į Kyjivą Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko Ruslano Stefančuko kvietimu. Tai ketvirtadienį pranešė Čekijos portalas „Novinky“.Ukrainos naujienų agentūros „Ukrinform“ žiniomis, tuo pačiu traukiniu kartu su M. Vystrčilu atvyko keli Lenkijos parlamentarai su Senato pirmininku Tomaszu Grodzkiu priešakyje.„Mes pasirengę kalbėti Ukrainos parlamente. Manau, kad mes taip pat apsilankysime gyvenvietėse prie Kyjivo, kurias sugriovė agresoriai rusai, vykdę ten genocidą“, - sakė žurnalistams Čekijos Senato pirmininkas.Jis nekomentavo kelionės į Ukrainą detalių dėl saugumo.Ketvirtadienio rytą M. Vystrčilas paskelbė tviteryje bendrą delegacijos narių nuotrauką su prierašu: „Būna kvietimų, kurių negalima atsisakyti“.

Mariupolio meras teigia, kad miestas toliau kausisApsiausto Ukrainos Mariupolio uostamiesčio meras Vadymas Boičenka ketvirtadienio rytą sakė Vokietijos transliuotojui ARD, kad „Mariupolis buvo, yra ir bus Ukrainos miestas“.V. Boičenka melagienomis pavadino Rusijos pranešimus, neva jos kariai užėmė Mariupolio jūrų prekybos uostą ir kad čia pasidavė daugiau kaip 1 000 Ukrainos karių. Miestą toliau gina „Azovo“ pulkas ir jūrų pėstininkai, tvirtino V. Boičenka.Mariupolis apsiaustas beveik nuo pat Rusijos invazijos pradžios. Iki šiol jau sunaikinta didžioji jo dalis, o vietos gyventojai susiduria su katastrofiškomis humanitarinėmis sąlygomis.Tuo pat metu Rusijos kariuomenė toliau smūgiuoja kitiems Ukrainos miestams. Naktį į ketvirtadienį rusų kariai tęsė Charkivo, Donecko ir Zaporižės bombardavimą, ketvirtadienio rytą pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Manoma, kad Ukrainos rytuose netrukus gali prasidėti didelio masto Rusijos puolimas.

Britų žvalgyba: rusai gali intensyvinti atakas prieš Kramatorską ir Kostiantynivką Rusijos pajėgos gali intensyvinti atakas prieš Kramatorską ir Kostiantynivką Ukrainos Donecko srityje, mano britų žvalgyba. „Rusija miestuose surengė daugybę beatodairiškų išpuolių. Kramatorskas ir Kostiantynivka greičiausiai bus Rusijos taikiniai, kurie gali susidurti su panašiu smurto lygiu, – teigia JK gynybos ministerija. JK žvalgyba taip pat pažymi, kad puolimui Ukrainos rytuose Rusijai reikės didelių pajėgų, kurių didelė dalis dabar sutelkta Mariupolyje. „Ukrainos Mariupolio gynyba dabar atitraukia daug Rusijos karių ir įrangos“, – sakoma apžvalgoje.

Ukraina po Maskvos grasinimų: mūsų galimybės smogti atgal tiesiog puikiosUkrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovičius sureagavo į Rusijos Federacijos gynybos ministerijos grasinimus, esą, ji gali smogti Kyjivo vyriausybiniams pastatams.Ukraina tokiu atveju, pasak O. Arestovičiaus, suduotų atsakomąjį smūgį.Patarėjas pakomentavo Rusijos Federacijos grasinimus taikytis į sprendimų priėmimo centrus, įskaitant ir valdžios pastatus Kyjive. Anot O. Arestovičiaus, Ukraina tokiai situacijai pasirengusi, nes iš Kremliaus galima laukti bet ko.„Be to, žinodamas jų būdą, net neabejoju, kad jie smogtų paskutinę dieną prieš pasirašant taikos susitarimą, juk tai Kremliaus stilius. Jie gi sakė, kad taikysis į valdymo organus, visus centrinius Ukrainos jėgos struktūrų aparatus. Gali būti, kad tai bus Aukščiausioji Rada, gali būti vyriausybė, galbūt prezidento administracija... Mes visada tam pasirengę, tegu skrenda, pažiūrėsim“, – kalbėjo jis.Taip pat O. Arestovičius įspėjo dėl atsakomojo smūgio Rusijai ir pareiškė, kad Ukraina turi „puikių“ galimybių tokiai reakcijai.„Reikia paprasčiausiai prisiminti, kad kiekvienam šūviui į mūsų valdymo organus atsiras pasirengusių viskam. Todėl turėtų būti labai atsargūs taip rizikuodami. Galimybės (smogti) Rusijai pas mus, galiu pasakyti, tiesiog puikios. Ir tai, kad mes iki šiol jomis nepasinaudojome, na, juk kiekvienas karas turi savą eskalacijos lygį. Norite eskaluoti? Eskaluokime“, – teigė O. Arestovyčius.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija neteko beveik 20 tūkst. karių Rusija nuo savo karo prieš Ukrainą pradžios šalyje jau neteko apie 19,9 tūkst. karių. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Štabo duomenimis, nuo vasario 24 dienos iki balandžio 14-osios Rusija taip pat neteko 753 tankų, 1 968 šarvuočių, 366 artilerijos sistemų, 122 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 64 oro gynybos sistemų, 160 lėktuvų, 144 sraigtasparnių, 1 437 transporto priemonių, 7 laivų, 76 degalų cisternų, 134 dronų ir 25 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukraina: 300 žmonių mėnesį buvo laikomi įkaitais mokyklos rūsyjeUkrainos gynybos ministerija skelbia, kad maždaug 300 žmonių keturias savaites buvo laikomi įkaitais vienos mokyklos rūsyje netoli Černihivo.Rašoma, kad Rusijos kariai paėmė įkaitais kaimo gyventojus Jahidnėje, esančioje už 140 km į šiaurę nuo Černihivo, 18 žmonių žuvo.„Twitter“ žinutėje skelbiama ir sienos nuotrauka, kurią, kaip teigiama, įkaitais paimti ukrainiečiai naudojo norėdami sekti ten praleistas dienas ir užrašyti žuvusiųjų vardus.Kaimo gyventojai apskaičiavo, kad maždaug 65 kvadratinių metrų patalpoje buvo apie 130 žmonių, rašo BBC.https://twitter.com/DefenceU/status/1514297544561541125?ref_src=twsrc%5Etfw

Meras: okupacijos metu Melitopolyje rusai pagrobė daugiau nei 100 žmoniųMelitopolio meras Ivanas Fiodorovas sako, kad miesto okupacijos metu rusų kariai pagrobė daugiau nei šimtą žmonių. „Manau, kad žmonių grobimas šiandien yra pagrindinė priežastis, kodėl žmonės palieka okupuotas teritorijas. Jie gali būti pagrobti iš namų, iš gatvės be jokio paaiškinimo, ir tai jau daroma sistemingai. Melitopolio mieste per okupaciją pagrobta daugiau nei 100 žmonių. Vieni buvo laikomi keletą valandų, kiti – kelias dienas. Yra pavyzdžių, kai žmonės laikomi ilgiau nei mėnesį. Pavyzdžiui, Melitopolio rajono tarybos pirmininkas Sergejus Prima laikomas nelaisvėje daugiau nei mėnesį“, – sakė I. Fiodorovas.Anot jo, rusai grobia aktyvistus, kad iki gegužės 9 dienos su jais įrašytų vaizdo įrašą, o mieste dabar norima iki gegužės 9 d. priversti vaikus išmokti eilėraščius ir dainas. „Dabar bando juos priversti eiti į mokyklą, o nuo pirmadienio nori atidaryti muzikos mokyklą, kurioje nori priversti mūsų vaikus mokytis poezijos, dainų iki gegužės 9 d., bet esu tikras, kad iki gegužės 9 d. jų mūsų okupuotose teritorijose nebeliks“, – pridūrė jis.

Ukrainos kariai susprogdino tiltą, kuriuo važiavo rusų karinis konvojusUkrainos kariai susprogdino tiltą, kuriuo į Iziumą, Charkivo srityje prie Doneco upės įsikūrusį miestą, važiavo rusų pajėgos.Pranešama, kad visa kolona buvo sunaikinta bepiločiu.Ukrainos televizijos kanalas „5 Kanal“ pateikė daugiau detalių apie susprogdintą tiltą, kai juo važiavo Rusijos karinis konvojus. Skelbiama, kad rusai norėjo pasiekti Iziumo miestą, esantį rytinėje Ukrainos dalyje.Feisbuke Ukrainos kariuomenė pateikė išsamesnės informacijos: „Išsiaiškinę priešo kolonos judėjimo kryptį, Ukrainos specialiųjų pajėgų kariai rado pasalai tinkamiausią vietą – tiltą, kuriuo turėjo važiuoti priešas. Paskui teko atlikti daugiau kruopštaus darbo: parinkti vietą sprogstamiesiems užtaisams padėti ir apskaičiuoti, kiek sprogmenų reikės. Ukrainos specialiosios pajėgos laukė priešo, kuris, nieko neįtardamas, važiavo tiesiai į mirtį.“https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1514476553656496129

Ketvirtadienį Ukrainoje atnaujinami humanitariniai koridoriaiKetvirtadienį Ukrainoje atnaujinami humanitariniai koridoriai civilių evakuacijai. Tai pranešė šalies vicepremjerė Iryna Vereščuk.Vicepremjerės pareiškime socialiniuose tinkluose teigiama, kad žmonės galės evakuotis iš viso devyniais koridoriais šalies rytuose ir pietuose. Trečiadienį jų atidarymas buvo neįmanomas, nes maršrutuose vyravo pernelyg pavojingos sąlygos.

„Liaudies tarno“ frakcija Ukrainos parlamente nepritars į tėvynę negrįžusių vyrų baudžiamajam persekiojimuiPartijos „Liaudies tarnas“ frakcija Ukrainos parlamente nepritars įstatymo projektui dėl vyrų, negrįžusių į tėvynę po karinės padėties paskelbimo, baudžiamosios atsakomybės.Kaip praneša ketvirtadienį „Ukrinform“, tai pareiškė frakcijos pirmininkas, Ukrainos delegacijos derybose su Rusija vadovas Davidas Arachamija.„Partijos „Liaudies tarnas“ frakcija nepritars pasiūlymui dėl šaukiamojo amžiaus vyrų, išvažiavusių iš Ukrainos ir negrįžusių į ją įstatymo nustatytu laiku, baudžiamosios atsakomybės“, – parašė jis „Telegram“ kanale.„Mes manome, kad ši teisinė norma tokiu pavidalu kenksminga ir pavojinga tiek Ukrainos gynybai šiandien, tiek jos atkūrimui ateityje. Šimtai tūkstančių ukrainiečių grįžo namo, kad gintų savo šalį karo metu. Daugelis tų, kurie liko užsienyje, dirba ir siunčia į Ukrainą pinigus – kaip pagalbą savo šeimoms arba kaip aukas į šalies gynybos fondus“, – paaiškino D. Arachamija.Jis taip pat teigė, jog įstatymo projektas jokiu būdu nepadeda spręsti to uždavinio, kurį iš tikrųjų reikia įgyvendinti: nubausti kelias dešimtis valdininkų ir deputatų, kurie paspruko iš Ukrainos prasidėjus karui.„Ieškosime kitų būdų šiems asmenims nubausti. O kitiems žmonėms jokių sankcijų nebus ir negali būti. Mes esame suinteresuoti, kad pasibaigus karo veiksmams, po mūsų pergalės, visi piliečiai grįžtų į Ukrainą, dirbtų jos atstatymo labui ir galėtų gyventi įprastą gyvenimą“, – pridūrė D. Arachamija.

Arestovičius: dalis jūrų pėstininkų pateko į nelaisvęMariupolį ginančios 36-osios jūrų pėstininkų brigados pajėgų susijungimo su pulku „Azov“, apie kurį buvo pranešta balandžio 13 d., metu dalis jūrų pėstininkų pateko į nelaisvę.Šią informaciją patvirtino Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius. Taip pat jis paneigė Rusijos propagandistų platinamą informaciją, kad į nelaisvę pateko labai daug jūrų pėstininkų.„Reikia pasakyti, kad dalis 36-osios jūrų pėstininkų brigados karių pateko į nelaisvę, kai bandė prasiveržti... Tai ne tūkstantis žmonių, gerokai mažiau. Kalbos apie tūkstantį belaisvių – visiškas melas, skaičius keletą kartų padidintas. Bet visgi pateko. Viena brigados dalis bandė susijungti su „Azov“, kita – prasiveržti kitoje vietoje, nes brigados daliniai buvo atskirti vienas nuo kito ir sprendimus priiminėjo atsižvelgdami į situaciją. Ir tas jūrų pėstininkų dalinys, kuris patraukė kita kryptimi, pateko į artilerinę ugnį ir antskrydį, prarado daug žmonių ir mūšio eigoje buvo paimtas į nelaisvę“, – Markui Feiginui duoto interviu metu papasakojo O. Arestovičius.Jo teigimu, brigados dalis, kuriai pavyko prasiveržti, pasiruošusi kovoti toliau – po atliktų veiksmų Mariupolio gynyba sustiprėjo, padidėjo gynybiniai pajėgumai.

„Save the Children“: karas Ukrainoje beveik neabejotinai pražudė daugiau vaikų, nei skelbiamaNors skelbiama, kad Rusijos Ukrainoje sukeltas karas iki šiol pražudė mažiausiai 153 vaikus, tarptautinė labdaros organizacija „Save the Children“ baiminasi, kad šis skaičius gali būti kur kas didesnis, praneša portalas „Euronews“.Jungtinės Tautos (JT) iki šiol patvirtino 153 vaikų mirtis. Tačiau „Save the Children“ ketvirtadienį paskelbtame pranešime teigė, kad šis skaičius beveik neabejotinai yra kur kas didesnis. „Visi Ukrainos vaikai šiuo metu patiria pavojų, nes atakuojama vis daugiau mokyklų ir ligoninių“, – teigė organizacija.Naujausiais JT duomenimis, savo namus Ukrainoje iki šiol paliko 4,8 mln. vaikų. Iš jų 2 mln. pasitraukė į kaimynines šalis.

J. Kirby: JAV perduos Ukrainai 11 sraigtasparnių „Mi-17“Į naują JAV karinės pagalbos Ukrainai paketą įeis ir 11 sraigtasparnių „Mi-17“, kuriuos anksčiau buvo ketinama išsiųsti į Afganistaną. Tai trečiadienį pareiškė JAV gynybos departamento atstovas Johnas Kirby, praneša „Amerikos balsas“.„Šie 11 sraigtasparnių „Mi-17“ buvo skirti Afganistanui. Jie yra iš mūsų atsargų, - sakė jis. – Dabar mes juos siunčiame į Ukrainą“.Pentagono atstovas priminė, kad Jungtinės Valstijos neseniai perdavė Ukrainai penkis „Mi-17“.J. Kirby patikslino, jog Amerikos karo lakūnai neprisideda prie sraigtasparnių nuskraidinimo į Ukrainos teritoriją. Anksčiau JAV prezidentas Joe Bidenas informavo Ukrainos valstybės vadovą Volodymyrą Zelenskį, kad Vašingtonas nusprendė suteikti Kyjivui dar 800 mln. dolerių vertės karinę pagalbą. Ji apims sraigtasparnius, šarvuočius ir artileriją.Kaip pažymi UNIAN, anksčiau buvo pranešta, kad JAV pasirengusios apsvarstyti galimybę tiekti Ukrainai vidutinio nuotolio ginkluotę, galinčią smogti aerodromams Rusijos teritorijoje.

Generalinis štabas: Baltarusijoje gyventojai gąsdinami Ukrainos puolimo grėsme Baltarusijoje gyventojai gąsdinami, kad Ukrainos kariuomenė gali užpulti šią šalį. Apie tai ketvirtadienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, skelbia UNIAN. Teigiama, kad Baltarusijos Kholmicho kaime, kontrolės punktuose, Rusijos ir Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų karo policija tikrina asmeninius telefonus. Civiliai yra informuojami, kad Ukrainos daliniai bet kuriuo metu gali atakuoti Baltarusijos teritoriją.Tuo metu laikinai okupuotose Donecko ir Luhansko sričių teritorijose tęsiama priverstinė mobilizacija priemonės. Be to, buvo nustatyta, kad Rusijos vadovybė iškėlė užduotį mobilizuoti 60-70 tūkstančių žmonių vadinamojoje „DLR“ teritorijoje. Tačiau šie rodikliai pasiekti tik 20 proc., pažymėjo Generalinis štabas.

Charkive per Rusijos pajėgų apšaudymą žuvo keturi civiliaiRusijai apšaudžius antrą pagal dydį Ukrainos Charkivo miestą, trečiadienį žuvo keturi civiliai, pranešė šiaurės rytinio regiono gubernatorius.„Deja, dieną per apšaudymą žuvo keturi ir buvo sužeista 10 civilių“, – socialiniuose tinkluose paskelbė srities administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

Kanados premjeras: Rusijos veiksmus Ukrainoje galima vadinti genociduKanados premjeras Justinas Trudeau mano, kad yra „visiškai teisinga“ Rusijos veiksmus Ukrainoje vadinti genocidu, praneša televizijos kanalas CBC.„Yra oficialūs procesai, susiję su genocido apibrėžimu, bet aš manau, jog visiškai teisinga, kad vis daugiau žmonių vartoja žodį „genocidas“, kalbėdami apie tai, ką daro Rusija, ką padarė Vladimiras Putinas“, – sakė J. Trudeau per spaudos konferenciją Lavalyje (Kvebeko provincija).J. Trudeau priminė Rusijos karinius išpuolius prieš civilius, įskaitant medicinos įstaigų ir geležinkelio stočių apšaudymą, taip pat seksualinį smurtą konflikto metu. Pasak jo, Rusija atakuoja „ukrainiečių tapatybę ir kultūrą“.„Visa tai yra karo nusikaltimai, už kuriuos atsakingas V. Putinas, visa tai yra nusikaltimai žmoniškumui“, – pabrėžė Kanados vyriausybės vadovas.Anksčiau Rusijos veiksmus Ukrainoje genocidu pavadino JAV prezidentas Joe Bidenas.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas susilaikė nuo tokio apibrėžimo. „Aš būsiu atsargus su tokiais terminais, nes šios dvi tautos (rusai ir ukrainiečiai) yra broliškos“, - teigė jis.

Klyčko: grįžti į Kijevą vis dar yra pavojingaDu trečdaliai Kijevo gyventojų, kurie išvyko dėl karo, jau grįžo namo, teigė Kijevo meras Vitalijus Klyčko, kurį cituoja UNIAN. Tačiau meras pabrėžė, kad vis dar pavojinga grįžti į miestą.„Du trečdaliai Kijevo gyventojų jau grįžo. Jie grįžta kiekvieną dieną, nepaisant rekomendacijų. Bet mes negalime uždrausti, galime tik rekomenduoti“, – sakė meras, pridurdamas, kad grįžti į miestą dar neverta – viešasis transportas neveikia, patikros punktuose atliekami patikrinimai.Pasak mero, sostinės valdžia priklauso tik nuo kariuomenės rekomendacijų. Ji, savo ruožtu, įspėja apie raketų smūgių grėsmę miestui.„Kita grėsmė yra gretimų regiono teritorijų išminavimas, kur, deja, per sprogimus žuvo keli žmonės“, – pridūrė V. Klyčko.Rusijos Federacijos gynybos ministerija trečiadienį pradėjo grasinti apšaudymu į vyriausybinius pastatus Kijeve. Manoma, kad tai bus atsakas į „sabotažą ir Ukrainos smūgius“ prieš objektus Rusijos Federacijos teritorijoje.Reaguodama į grėsmes, Ukrainos prezidento kanceliarija paskelbė esanti pasirengusi bet kokiems Rusijos scenarijams.

Duda: Rusijos karas Ukrainoje yra terorizmasLenkijos Prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį, lankydamasis Kyjive kartu su kolegomis iš Baltijos šalių, Rusijos karą Ukrainoje pavadino „terorizmu“.„Tai ne karas, tai terorizmas. Jei kas nors siunčia lėktuvus ir karius bombarduoti gyvenamųjų rajonų ir žudyti civilių gyventojų, tai nėra karas. Tai žiaurumas, banditizmas, terorizmas“, – sakė A. Duda spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Zelenskis žada aptarti su Macronu jo žodžius apie „broliškas tautas“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė ketinąs aptarti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu jo žodžius, kad Rusijos veiksmai nėra genocidas, o ukrainiečiai ir rusai – broliai, praneša UNIAN.V. Zelenskis tai sakė per spaudos konferenciją, skirtą susitikimo su Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais rezultatams.„Aš negirdėjau pono Prancūzijos prezidento. Šis pareiškimas, jeigu tai tiesa... Mes nepraleidžiame nė vienos detalės. Tokie dalykai mums labai skausmingi. Todėl aš būtinai padarysiu visa, kad šiandien ar rytoj aptarčiau su juo šį klausimą“, - teigė V. Zelenskis.Kaip pranešė UNIAN, Prancūzijos prezidentas E. Macronas pareiškė, kad Rusijos Federacijos veiksmai Ukrainoje nėra genocidas, o ukrainiečiai ir rusai yra broliai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Pentagonas ieško būdų greičiau apginkluoti UkrainąPentagonas trečiadienį priėmė aštuonių didžiausių JAV kariuomenės pagrindinių rangovų vadovus, siekdamas išsiaiškinti, kaip greičiau apginkluoti Ukrainą, rodo įslaptinto susitikimo rodmenys, skelbia CNN.Apskritojo stalo diskusijoje, kuriai vadovavo gynybos sekretoriaus pavaduotoja Kathleen Hicks, daugiausia dėmesio buvo skiriama Pentagono tikslams ir toliau aprūpinti Ukraina ginklais, taip pat išlaikyti JAV pajėgų pasirengimą ir remti sąjungininkų gynybą.Antradienį gynybos pramonės pareigūnas CNN sakė, kad pagrindiniai ginklų gamintojai susiduria su rimtomis tiekimo grandinės problemomis ir darbo jėgos trūkumu.Apskritojo stalo diskusija tarp Pentagono ir didžiausių ginklų gamintojų iš dalies buvo skirta šiems klausimams išspręsti.Bet pirmiausia buvo siekiama „pagreitinti ginklų gamybą“ Ukrainai, įskaitant sistemas, kurias galima greitai išsiųsti ir efektyviai panaudoti su minimaliu mokymu.Aukštas gynybos pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad didžiulės ginklų siuntos į Ukrainą, įskaitant tūkstančius prieššarvinių raketų „Javelin“ ir priešlėktuvinių raketų „Stinger“, nepaveikė JAV pajėgų pasirengimo.

Svarstoma apie Bideno vizitą į UkrainąBaltieji rūmai šiuo metu svarsto, ar siųsti aukšto rango JAV pareigūną susitikti su Ukrainos prezidentu Kijeve, teigiama „Politico“ pranešime, kurį cituoja BBC. Tarp svarstomų kandidatų yra pats JAV prezidentas Joe Bidenas arba jo pavaduotoja viceprezidentė Kamala Harris. Abu pastarosiomis savaitėmis lankėsi vakarinėje Ukrainos kaimynėje Lenkijoje.Tačiau pareigūnai „Politico“ sakė, kad daug labiau tikėtina, kad valstybės sekretorius ar gynybos sekretorius vyks susitikti su prezidentu Volodymru Zelenskiu.

Baltieji rūmai pradės teisinį procesą dėl genocido vykdymo UkrainojeJAV prezidento Joe Bideno administracija imsis teisinio proceso, kad nustatytų, ar Ukrainoje yra vykdomas genocidas, rašo „Sky News“.Praėjusią naktį J. Bidenas pirmą kartą Rusijos veiksmus Ukrainoje apibūdino kaip „genocidą“.

Rusija įvedė sankcijas 398 JAV Kongreso nariamsRusija trečiadienį paskelbė sankcijas 398 JAV Kongreso nariams, atsakydama į Vašingtono baudžiamąsias priemones dėl Maskvos invazijos Ukrainoje, taip pat nurodė, kad bus įvesta tolesnių suvaržymų.„Atsižvelgiant į sankcijas, kurias nuolat skelbia JAV, tolesni pranešimai apie Rusijos atsakomąsias priemones planuojami artimiausioje ateityje“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime. Institucija nurodė, kad sankcijos apima draudimą asmenims atvykti į Rusiją.Atskirame pranešime URM nurodė, kad sankcijos taip pat bus taikomos 87 Kanados Senato nariams ir kad bus greitai paskelbta tolesnių priemonių, reaguojant į Otavos „trumparegišką“ politiką.Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui vasario 24-ąją pasiuntus pajėgas į provakarietišką Ukrainą Vakarų valstybės įvedė virtinę skaudžių sankcijų Maskvai. Be kita ko, keletas Rusijos bankų buvo atsieti nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT, įvestas anglių embargas ir naujų suvaržymų investicijoms.Vakarų šalys taip pat koordinuotai išsiuntė dešimtis rusų diplomatų, įtariamų šnipinėjimu.Trečiadienį Rusija pranešė atsakydama išsiunčianti vieną aukšto rango Čekijos diplomatą iš Europos Sąjungos atstovybės Maskvoje.

Smarkiai pažeidė rusų karo laivąVėlų trečiadienio vakarą ukrainiečių informacinis portalas UNIAN pranešė, kad į Rusijos Juodosios jūros laivyno kreiserį „Maskva“ pataikė dvi Ukrainos raketos „Neptun“. Smarkiai pažeistas laivas užsidegė.Pirmasis šią žinią per „Facebook“ paskelbė žurnalistas Seržas Marko, o vėliau ją patvirtino Odesos srities administracija.„Dviem raketomis „Neptun“ ką tik smogta kreiseriui „Moska“. Stovi, dega. Na, o jūroje – audra“, – sakoma S. Marko žinutėje.Odesos srities administracijos vadovas Maksimas Marčenko patvirtino, kad raketos labai smarkiai pažeidė rusų kreiserį. „Juodajai jūrai saugoti naudojamos raketos „Neptun“ Rusijos laivui padarė labai rimtų pažeidimų. Šlovė Ukrainai!“ – rašė jis.Šiame laive – 510 įgulos narių. „Maskva“ – tai tas pats raketinis kreiseris, kurį ukrainiečių pasieniečiai Gyvačių saloje pasiuntė vasario pabaigoje.

Ukraina tvirtina sunaikinusi Rusijos karinę kolonąTai matyti nuotraukose, kuriomis pasidalino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Rašoma, kad Ukrainos oro pajėgos smogė kolonai, tačiau nepaaiškino, kurioje konkrečiai vietoje.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/294011536245265

JAV papildomai skirs ginkluotės už 800 mln. doleriųJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį Ukrainos prezidentui sakė, kad JAV papildomai ketina skirti ginklų, šaudmenų ir kitų saugumo priemonių už 800 mln. dolerių.Į paketą bus įtraukta ir naujos rūšies ginklų, ir tos įrangos, kurią JAV Ukrainai tiekia jau kelias savaites. Tarp naujos įrangos bus artilerijos sistemos, sviediniai ir šarvuočiai.„Taip pat pritariau papildomų sraigtasparnių perdavimui“, – pranešė J. Bidenas.„Nuolatinis ginklų tiekimas, kurį JAV ir jų sąjungininkai bei partneriai suteikė Ukrainai, buvo labai svarbus palaikant jos kovą prieš Rusijos invaziją. Tai padėjo užtikrinti, kad Putinui nepavyktų įgyvendinti pradinio karo tikslo užkariauti ir kontroliuoti Ukrainą. Negalime ilsėtis ir dabar“, – tikino JAV prezidentas.

Pranešama apie dar daugiau mirčių CharkivePasak Charkovo gubernatoriaus Oleho Synegubovo, per pastarąją parą per apšaudymą žuvo mažiausiai septyni žmonės, dar 22 buvo sužeisti.Jis taip pat pranešė, kad Ukrainos kariai numušė du Rusijos lėktuvus, kurie atakavo regioną.

Dnipro morguose – daugiau nei 1500 Rusijos karių kūnaiMiesto mero pavaduotojas Michailas Lysenko sakė, kad vietos valdžia būtų pasirengusi leisti Rusijos karių motinoms pasiekti savo sūnų kūnus, rašo „Skynews“.Ukraina teigia, kad žuvo beveik 20 tūkst. Rusijos karių. Paskutiniame savo pranešime Rusija nurodė, kad žuvo 1351 karys.https://twitter.com/DefenceU/status/1514290594520223749

Maskva pagrasino smogti Kyjivo „sprendimų priėmimo centrams“Rusijos kariuomenė trečiadienį pagrasino smogti Ukrainos „sprendimų priėmimo centrams“, įskaitant esančius Kyjive, jeigu ukrainiečių pajėgos toliau atakuos taikinius Rusijos teritorijoje.„Matome Ukrainos pajėgų mėginimus rengti diversijas ir smūgius objektams Rusijos Federacijos teritorijoje, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime. – Jeigu tokie atvejai tęsis, Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos suduos smūgių sprendimų priėmimo centrams, taip pat Kyjive, nuo ko Rusijos kariuomenė iki šiol susilaikydavo.“

Rusija tvirtina visiškai kontroliuojanti Mariupolio jūrų prekybos uostąRusijos gynybos ministerija pranešė, kad Mariupolio jūrų uostas dabar yra kontroliuojamas.Tačiau panašu, kad likusioje pietų Ukrainos miesto dalyje vis dar vyksta kovos.Gynybos ir saugumo analitikas Michaelas Clarke'as, teikęs analizę „Sky News“, sako, kad tai „visiškai patikima“ ir „beveik neabejotina“ tiesa.Jis mano, kad Mariupolis greičiausiai kris „po kelių valandų, o ne dienų“ ir per naktį gali įvykti dramatiškų įvykių.

Bidenas ir Zelenskis aptarė JAV paramą UkrainaiJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį paskambino Ukrainos vadovui Volodomyrui Zelenskiui, kad jį informuotų apie „JAV tęsiamą paramą“ Kyjivui, pranešė Baltieji rūmai.V. Zelenskis savo ruožtu per „Twitter“ parašė, kad jis kartu su V. Bidenu aptarė „papildomą gynybos ir galimą makrofinansinės pagalbos paketą“.Valandą trukęs pokalbis įvyko pasirodžius pranešimų, kad Vašingtonas nusiteikęs paskelbti apie šimtų milijonų dolerių vertės papildomų karinių atsargų perdavimą Kyjivui.

Ekspertai: Rusijai atsigauti nuo sankcijų reikės daug metųRusijai prireiks „daugelio metų“, kad atkurtų savo ekonomiką, jei Vakarų sankcijos dėl karo Ukrainoje liks galioti ilgą laiką, trečiadienį pareiškė Audito rūmų vadovas ir buvęs finansų ministras Aleksejus Kudrinas.„Jei sankcijos išliks tokio paties lygio kaip dabar, atsigavimas užtruks ne mažiau kaip dvejus metus“, – teigė A. Kudrinas.„Vėliau turėsime daugelį metų persitvarkyti, nes kalbame apie ištisos virtinės prekių importo pakeitimą“, – citavo jį Rusijos naujienų agentūros.Pasak A. Kudrino, jau dabar šalyje sparčiai auganti infliacija iki šių metų pabaigos gali pasiekti 20 proc. lygį.Prezidentas Vladimiras Putinas teigia, kad Rusijos ekonomikai pavyko atlaikyti beprecedentę bangą sankcijų, įvestų Kremliui vasario 24 dieną pasiuntus pajėgas į Ukrainą.Tačiau ekonomistai mano, kad didžiausias sankcijų poveikis ekonomikai – dar ateityje. Prognozuojama, kad Rusija, labai priklaususi nuo užsienietiškos gamybos įrangos ir plataus vartojimo prekių importo, nugrims į gilų nuosmukį.„Viena pagrindinių grėsmių šiandien yra ekonomikos susitraukimas dėl, viena vertus, logistikos apribojimų, kita vertus, likvidumo trūkumo“, – Rusijos aukštiesiems parlamento rūmams, Federacijos Tarybai, sakė vicepremjeras Andrejus Belousovas.Pasak A. Belousovo, pramonės ir prekybos sektoriai dėl sankcijų susitraukė 11 procentų.Vicepremjeras pridūrė, kad siekiant paremti ekonomiką, pirmąjį šių metų ketvirtį, valstybės biudžeto išlaidos buvo padidintos penktadaliu, palyginti su ankstesniais metais.Rusijos vyriausybė dar nepaskelbė augimo prognozės 2022 metams, tačiau Pasaulio bankas skaičiavimais, šalies BVP sumažės 11,2 procento.

Ukraina: Rusijos pajėgos pasiruošusios atakuotiPasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, Rusija pasiruošusi pradėti atakas rytiniame Donecko regione. Pranešama, kad pajėgos taip pat yra pasirengusios atakuoti pietiniame Chersono mieste, skelbia „Skynews“.„Donecko ir Tavrijos [Chersono] kryptimis, remiantis turima informacija, priešas yra pasirengęs puolimo veiksmams“, – sakoma ginkluotųjų pajėgų „Facebook“ įraše.Rusijos pajėgos pastarosiomis savaitėmis pasitraukė iš Kijevo ir Černigovo, o susitelkė į Ukrainos rytus ir pietus.Rusams nepavyko užimti sostinės, kaip planavo, todėl atrodo, kad jų strategija dabar yra atkirsti Ukrainą nuo jūros pietuose ir sukurti sausumos koridorių tarp aneksuoto Krymo ir Rytų Ukrainos.

Klyčko: mes giname ir jūsų vertybesKyjivo meras Vitalijus Klyčko paragino Europą toliau remti Ukrainą kare prieš Rusiją. „Mes giname ir jus, kiekvieną Europoje“, - sakė V. Klyčko trečiadienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Kyjivo miesto partnerio Leipcigo (Vokietija) tarybą. „Ukrainos gyventojai ir kareiviai gina ne tik savo šeimas ir namus, bet ir mūsų vertybes bei principus“, - pažymėjo jis.Ukraina, anot V. Klyčko, nori būti Europos dalis. „Mes nenorime gyventi šalyje, kur nėra žmogaus teisių, spaudos laisvės ir demokratinių vertybių“, - kalbėjo Kyjivo meras.Jis teigė toliau tikįs, kad karą galima užbaigti diplomatinėmis priemonėmis, nors to šiuo metu jis nematąs. Esą yra tik dvi galimybės: sankcijomis didinti spaudimą Rusijai arba toliau kovoti, net jei niekas negali pasakyti, kiek truks šis karas – „savaites, mėnesius - aš tikiuosi, ne kelerius metus“, - sakė V. Klyčko.Viskas, anot jo, priklauso ir nuo pasaulio bendruomenės. „Bendras uždavinys yra kiek įmanoma greitai užtikrinti taiką Europoje, Ukrainoje“, o kartu ir stabilumą visame regione, pabrėžė V. Klyčko.

Šveicarija prisijungia prie naujausių ES sankcijų RusijaiŠveicarija įgyvendina ir penktąjį Europos Sąjungos (ES) sankcijų paketą. Tai reiškia, kad iš Rusijos ir Baltarusijos bus draudžiama importuoti anglį, medieną, cementą ir degtinę. Taip pat bus draudžiamas žibalo, tam tikrų chemikalų ir kitų prekių eksportas, praneša agentūra „Reuters“.Bus įgyvendinamos ir naujos finansinės sankcijos, ypač – dėl patikos fondų. Alpių šalis, kuri nėra ES narė, be to, į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukė dar daugiau kaip 200 asmenų ir organizacijų, įskaitant dvi Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukras.

Prie Mariupolio – 10 tūkst. Rusijos kariųUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas sakė, kad netoli Mariupolio yra daugiau kaip 10 tūkst. rusų karių, bandančių užimti miestą, skelbia UNIAN.Tai jis sakė užsienio žurnalistams lankydamasis Hostomelyje, Kijevo regione, kurį sunaikino rusų okupantai. Susitikimo vaizdo įrašas buvo paskelbtas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.O. Reznikovas pažymėjo, kad Ukrainos kovotojai ir toliau gina Mariupolį.„Jie vis dar kovoja ir atgraso labai dideles (pajėgas) – daugiau kaip 10 000 Rusijos karių yra netoli Mariupolio“, – sakė O. Reznikovas.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Mariupolio meras Vadimas Boyčenka pabrėžė, kad padėtis Mariupolyje yra sudėtinga, tačiau miestas išlieka ukrainietiškas.

ESBO: Rusija pažeidžia humanitarinę teisę UkrainojeRusija per besitęsiantį karą Ukrainoje įvykdė „aiškių ir sistemingų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų“, sakoma trečiadienį paskelbtoje didžiausios pasaulyje saugumo institucijos ataskaitoje.Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) dokumente teigiama, jog jeigu Maskva, vasario 24 dieną įsiveržusi į kaimyninę šalį, laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, „nužudytų ar sužeistų civilių gyventojų skaičius būtų likęs daug mažesnis“.Per ESBO Nuolatinės tarybos posėdį pristatytoje 110 puslapių ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į apgadintus ir sugriautus namus, ligonines, mokyklas, vandens stotis ir kitą infrastruktūrą.Trys ekspertai, parengę ataskaitą, grindžiama informacija, gauta iš Ukrainoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, pareiškė, kad neįmanoma nustatyti karo nusikaltimų, atsižvelgiant į jų misijos laikotarpį ir apimtį.„Vis dėlto misija aptiko aiškių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, kuriuos Rusijos pajėgos padarė atlikdamos karo veiksmus“, – rašoma ataskaitoje.Misija buvo pradėta kovo 3 dieną Kyjivo prašymu. Ji apima laikotarpį nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją iki balandžio 1-osios – dar prieš pasirodant kūnų nuotraukoms iš Bučos ir kitų Ukrainos šiaurinių miestų, iš kur pasitraukė Rusijos kariai.Šie vaizdai pribloškė pasaulį, o Maskva sulaukė kaltinimų karo nusikaltimais.Visgi ataskaitoje pažymima, jog „įrodymai rodo, kad Rusijos pajėgos įvykdė rimtą karo nusikaltimą ir nusikaltimą žmoniškumui“, taip pat raginama atlikti tarptautinį tyrimą.Pasak dokumento autorių, „tikėtina“, jog kiti užfiksuoti „smurtiniai veiksmai“, tokie kaip tikslinis žudymas, priverstinis civilių gyventojų dingimas ar pagrobimas, gali būti priskiriami prie nusikaltimų žmoniškumui.Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad konfliktas „turėjo ir tebeturi ypač neigiamą poveikį“ moterims, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.ESBO ekspertai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainos pajėgų elgesio su karo belaisviais.„Kaip matyti iš šios ataskaitos, pažeidimų būta tiek Ukrainos, tiek Rusijos pusėje. Tačiau Rusijos Federacijos padaryti pažeidimai yra kur kas didesnio masto ir pobūdžio“, – pabrėžiama ataskaitoje.Ataskaita parengta pagal vadinamąjį Maskvos mechanizmą, leidžiantį sudaryti ekspertų grupę, padedančią spręsti kurios nors ESBO valstybės narės problemas.Pasak ekspertų, Rusija atsisakė prisidėti prie ataskaitos rengimo, nes laiko šį mechanizmą „daugiausia pasenusiu ir nereikalingu“.ESBO pradėjo veikti XX amžiaus 8-ojo dešimtmečio pradžioje kaip forumas Rytų ir Vakarų šalių dialogui.Šiai Vienoje įsikūrusiai institucijai priklauso 57 valstybės narės trijuose žemynuose, įskaitant Rusiją, Ukrainą ir Jungtines Valstijas.

Zelenskis naujame vaizdo įraše paprašė konkrečių ginklųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išplatino naują vaizdo įrašą, kuriame ragina šalis perduoti Ukrainai daugiau ginklų.V. Zelenskis sakė, jog reikia daugiau ginklų, kad būtų galima „išgelbėti milijonus ukrainiečių ir milijonus europiečių“.„Laisvė turi būti ginkluota geriau nei tironija“, – sakė jis.Ukrainos prezidentas išvardijo keletą konkrečių reikalingų ginklų, įskaitant raketų paleidimo sistemas, šarvuočius, pėstininkų kovos mašinas. Jis paprašė tankų T-72 „iš JAV ar Vokietijos“ ir sakė, kad „būtina turėti“ daugiau karinių orlaivių.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1514242356949704709?ref_src=twsrc%5Etfw

Dviejų sričių gyventojai raginami skubiai evakuotis: laukia sunki kova Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas paragino visus Donecko ir Luhansko sričių gyventojus evakuotis, nes kova dėl Donbaso bus sunki.„Žmonės iš Luhansko ir Donecko sričių šiandien tikrai turi evakuotis“, – rašo A. Jeramakas savo „Telegram“ kanale.Jis pritarė Luhansko srities vadovo Sergejaus Gaidajaus raginimui ukrainiečiams sėsti į evakuacijos autobusus ir vykti į saugesnius regionus.„Reikia aiškiai suprasti, kad Rusija kaupia pajėgas ir šaudo į gyvenamuosius rajonus. Jie pasiruošę žudyti civilius, naudoti juos kaip gyvąjį skydą", – pridūrė A. Jermakas.„Mūšis dėl Donecko ir Luhansko sričių bus sunkus, todėl civiliai turėtų išvykti į vietą, kur galėtų gyventi, kol vyks apšaudymai, išgelbėti vaikus ir palengvinti su priešu kovojančių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų darbą. Nedelskite, valdžia daro viską, kad gyventojai evakuotųsi“, – pabrėžė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas.

Per Sumų regiono okupaciją žuvo daugiau nei 100 civiliųApie tai pranešė Sumų karinės administracijos vadovas Dmytro Žyvytskis. Anot jo, žuvusiųjų skaičius didės, nes kasdien randami „nauji kūnai surištomis rankomis, su kankinimo žymėmis, šūviais į galvą“.„Yra daug piliečių, apie kurių likimą nieko nežinome. Apšaudytos mašinos buvo rastos keliuose, miškuose, o kas nutiko žmonėms iš šių automobilių, nežinoma“, – sakė D. Žyvytskis.

ES skirs dar 500 mln. eurų ginklų ir įrangos tiekimui Ukrainai Europos Sąjunga (ES) skirs dar 500 mln. eurų ginklų ir įrangos tiekimui Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Tai trečiadienį Briuselyje paskelbė ES šalių narių Taryba. Bendra skiriamų lėšų suma išaugs iki 1,5 mlrd. eurų.Pirmajam 500 mln. eurų paketui pritarta vasario pabaigoje, dar vienam – balandį. Šiomis lėšomis, anot pranešimo, bus finansuojamas asmeninių apsaugos priemonių, pirmosios pagalbos rinkinių ir degalų, o taip pat gynybinių ginklų pirkimas.„Kadangi Rusija ruošiasi puolimui Ukrainos rytuose, labai svarbu tęsti ir stiprinti karinę paramą Ukrainai, kad ji galėtų ginti savo teritoriją ir gyventojus ir užkirsti kelią tolesnėms kančioms“, – sakė ES užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis.Lėšos karinei paramai skiriamos iš vadinamojo Europos taikos priemonės (European Peace Facility) mechanizmo. Tai naujas ES finansavimo instrumentas, kuris gali būti naudojamas ir kariuomenių pajėgumams šalyse partnerėse stiprinti. 2021–2027 metų laikotarpiui šios priemonės apimtis siekia 5 mlrd. eurų.Rusija kaltina Vakarus, kad šie, tiekdami ginklus Ukrainai, aštrina konfliktą. „Mes matome, kaip pavojingai dabar elgiasi mūsų Vakarų kolegos, įskaitant ES“, – neseniai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Kremlius pakomentavo Zelenskio pasiūlymą iškeisti oligarchą Medvedčuką į belaisvius ukrainiečiusKremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremlius nemato galimybės iškeisti Rusijos belaisviais paimtų ukrainiečių į prokremlišką oligarchą Viktorą Medvedčuką, kaip pasiūlė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Kalbant apie mainus, apie kuriuos su tokiu užsidegimu ir malonumu kalbėjo įvairūs veikėjai Kyjive, V. Medvedčukas nėra Rusijos pilietis, jis neturi nieko bendra su „specialia karine operacija“. Jis yra užsienio politinis veikėjas“, – žurnalistams sakė D. Peskovas.Jis teigia nežinantis, ar ir pats V. Medvečukas norėtų tokių mainų.

JT įspėja apie prekybos žmonėmis pavojų, dar 40 tūkst. žmonių pabėgus iš UkrainosIš Ukrainos per pastarąją parą išvyko daugiau nei 40 tūkst. pabėgėlių, trečiadienį pranešė Jungtinės Tautos, įspėdamos, kad pažeidžiamas moteris ir vaikus pakeliui siekia išnaudoti prekeiviai žmonėmis.JT pabėgėlių reikalų agentūra UNHCR informavo, kad nuo Rusijos įsiveržimo pradžios vasario 24-ąją, pabėgo iš viso 4 656 509 ukrainiečiai – 40 679 žmonėmis daugiau nei antradienį.Apie 90 proc. išvykusiųjų iš Ukrainos yra moterys ir vaikai, kadangi 18–60 metų vyrams paskelbta mobilizacija, jiems draudžiama palikti šalį.„Ukrainos pabėgėlių krizė yra moterų ir vaikų apsaugos krizė“, – pabrėžė UNHCR vyriausiojo komisaro pavaduotoja Gillian Triggs.Beveik du trečdaliai visų Ukrainos vaikų buvo priversti palikti savo namus. Dalis jų tebėra karo draskomoje šalyje.„Neįmanoma įvertinti, kiek Ukrainos pabėgėlių moterų ir vaikų galėjo tapti prekeivių žmonėmis grobiu. Kol kas žinomų atvejų, laimei, yra nedaug“, – sakė už pabėgėlių apsaugą atsakinga G. Triggs.„Tačiau esame itin budrūs ir įspėjame pabėgėlius apie grobuonių ir nusikalstamų tinklų pavojų. Jie gali mėginti pasinaudoti jų pažeidžiamumu arba vilioti pažadais nemokamai vežti, apgyvendinti, įdarbinti ar suteikti kitokią pagalbą“, – nurodė ji.„Nors dosnumas ir solidarumas su Ukrainos pabėgėliais įkvepia, valstybės turi neleisti grobuoniškiems asmenims ir nusikalstamiems tinklams pasinaudoti šia padėtimi“, – pridūrė komisaro pavaduota.JT pavaldžios Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis, nuo karo pradžios 7,1 mln. žmonių paliko savo namus, bet tebėra Ukrainoje.Anot IOM, be ukrainiečių pabėgėlių, iš šalies taip pat išvyko daugiau kaip 210 tūkst. šalyje gyvenusių, studijavusių ar dirbusių kitų šalių piliečių.Iš viso daugiau nei ketvirtadalis gyventojų buvo priversti palikti savo namus.Prieš invaziją Ukrainos vyriausybės kontroliuojamuose regionuose – neskaitant Rusijos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų užimtų rytinių rajonų – gyveno 37 mln. žmonių.

JK ir ES paskelbė suderintas naujas sankcijas rusų separatistams ir oligarchamsJungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga trečiadienį paskelbė suderintas sankcijas prorusiškiems separatistams, taip pat dar didesniam skaičiui oligarchų ir jų giminaičių.JK vyriausybė pareiškė, kad koordinuodama veiksmus su ES ji paskelbė sankcijas „178 rusų separatistams“ rytų Ukrainoje ir dar šešiems oligarchams.

Vokietijos valdančioji koalicija pritarė sunkiosios ginkluotės tiekimui į Ukrainą. Šią informaciją tviteryje paskelbė Laisvosios demokratų partijos narys Marcusas Faberis, priklausantis ir parlamento gynybos politikos grupei.„Gerbiami draugai, dabar Vokietija ims greitai siųsti į Ukrainą sunkiąją ginkluotę. Džiaugiuosi, kad mums, Laisvosios demokratų partijos nariams, ir mūsų koalicijos partneriams pavyko susitarti šiuo klausimu“, – pažymėjo jis.

Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentai atvyko į UkrainąLietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentai atvyko į Ukrainą. Jie Kyjive susitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, pranešė Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos biuras, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.Per pokalbius daugiausiai dėmesio bus skiriama tam, kaip padėti civiliams gyventojams ir kariuomenei Ukrainoje, sakė Estijos prezidento Alaro Kariso atstovas. Taip pat bus kalbama apie galimų karo nusikaltimų, kuriuos vykdo Rusijos daliniai, tyrimą.„Vykstame į Kyjivą su stipria politinės paramos bei karinės pagalbos žinia. Lietuva ir toliau rems Ukrainos kovą už suverenitetą ir laisvę“, – savo tviterio paskyroje trečiadienį rašė G. Nausėda.

Zelenskis kaltina Rusiją fosforo bombų naudojimuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina Rusiją naudojant fosforo bombas, rašo agentūra „Reuters“.Tai teroras prieš civilius gyventojus, sakė V. Zelenskis, trečiadienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Estijos parlamentą. Nepriklausomo patvirtinimo apie fosforo bombų naudojimą Ukrainoje nėra.V. Zelenskis savo kalboje, be to, reikalavo rasti instrumentų, kurie padidintų spaudimą Rusijai, kad ši baigtų prievartinę ukrainiečių deportaciją. Jis taip pat pažymėjo, kad sankcijos Rusijai turi būti tęsiamos.

Mero pavaduotojas: Dnipro morguose guli 1 500 rusų karių palaikai Centrinės Ukrainos Dnipro miesto, kuris iš esmės išvengė kovų su okupantų pajėgomis, pareigūnas trečiadienį sakė, kad daugiau kaip 1 500 rusų karių palaikai laikomi miesto morguose.„Dabar Dnipro morguose yra daugiau kaip 1 500 žuvusių rusų karių, kurių niekas nenori atsiimti“, – žurnalistams sakė miesto mero pavaduotojas Michailas Lysenka, pridūręs, kad tikisi, jog „rusų motinos galės atvykti pasiimti savo sūnų“.

Rusijos kariai Ukrainos kaime nušovė 7 žmones ir susprogdino namą Ukrainos prokurorai trečiadienį pranešė, kad Rusijos kariai netoli fronto linijos esančiame pietų Ukrainos kaime nušovė šešis vyrus ir vieną moterį, o paskui susprogdino pastatą, kad paslėptų įkalčius.„Balandžio 12 dieną Pravdynės kaime Rusijos kariai gyvenamajame name nušovė šešis vyrus ir vieną moterį. Po to, ketindami nuslėpti savo nusikaltimą, okupantai susprogdino pastatą su kūnais“, – sakoma prokurorų pranešime.

Ukraina teigia numušusi rusų naikintuvą Su-25Ukrainos pajėgos numušė Rusijos naikintuvą Su-25, sakoma trečiadienį paskelbtame pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.Tačiau, pasak Ukrainos generalinio štabo, Rusijos oro pajėgos apskritai apribojo savo veiksmus dėl blogų oro sąlygų.Tuo tarpu Rusijos pajėgos atakavo civilinius objektus Charkivo ir Zaporižios regionuose, o Charkivas tebėra apšaudomas artilerijos pabūklais. Rusijos pajėgos taip pat vis dar bombarduoja plieno gamyklą ir uostą Mariupolyje, sakė šaltiniai Ukrainoje.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Kijevas taip pat spėja, kad „geltonuoju teroro lygiu“, įvestu regionuose netoli Rusijos sienos ir Rusijos aneksuotame Kryme, siekiama apsunkinti pranešimus apie Rusijos pajėgų judėjimą.Nors artimiausiu metu tikimasi naujo Rusijos puolimo Luhanske ir Donecke, Ukrainos šaltinių teigimu, pajėgų dislokavimą stabdo smarkus lietus.

Zelenskis: daugiau nei 500 000 ukrainiečių prievarta išvežti į RusijąDabartiniais duomenimis, daugiau nei 500 000 ukrainiečių buvo prievarta išvežti į Rusijos teritoriją, sakė Volodymyras Zelenskis kalbėdamas Estijos parlamentui, praneša „Ukrinform“.„Iki šiol daugiau nei 500 000 ukrainiečių buvo priverstinai išvežti. Įsivaizduokite, kiek tai žmonių! Tai tas pats, jei okupantai išsikeltų tikslą išvežti visą Taliną“, – kalbėjo Ukrainos vadovas.Anot jo, deportuotus ukrainiečius bandoma gabenti į atokius Rusijos regionus, atimami dokumentai, konfiskuojami asmeniniai daiktai, tarp jų ir mobilieji telefonai.Be to, pasak V. Zelenskio pareiškė, rusai atskiria ukrainiečių vaikus nuo tėvų ir planuoja juos perduoti rusų šeimoms neteisėtam įvaikinimui.

Ukraina: Rusijos kariai Mariupolyje gegužės 9-ąją planuoja surengti paradąRusijos kariai Ukrainos Mariupolio uostamiestyje gegužės 9-ąją planuoja surengti paradą, jei jų vykdoma „specialioji operacija“ bus sėkminga. Tai pareiškė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kurį cituoja portalas „Ukrinform“.„Mūsų turimais duomenimis, (Mariupolio meru pasiskelbusiam Konstantynui) Ivaščenkai buvo nurodyta pašalinti dalyje miesto centro stūksančias nuolaužas ir žuvusiųjų kūnus, siekiant užtikrinti, kad ten gegužės 9-ąją būtų galima surengti paradą. Sprendžiant iš šių duomenų, Mariupolyje gegužės 9-ąją okupantai planuoja surengti „pergalės karnavalą“, jei jų vykdoma „specialioji operacija“ bus sėkminga“, – tinkle „Telegram“ parašė P. Andriuščenka.Pasak jo, mieste nėra nei tokiam paradui reikalingos įrangos, nei žmonių.Ukrainos slaptoji tarnyba (SBU) balandžio 9-ąją Rusijos karių Mariupolio meru paskelbtam K. Ivaščenkai įteikė pranešimą apie įtarimą. Jam gresia laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos.

Arestovyčius: Kyjivas nori Scholzo vizito ir ginklų, o ne prezidentoUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausiasis padėjėjas trečiadienį pareiškė, kad Kyjivas nori, jog apsilankytų Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir pažadėtų daugiau ginklų, taip paaiškindamas atsisakymą priimti Vokietijos prezidentą. Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris antradienį pripažino, kad siūlėsi kartu su kitais ES lyderiais nuvykti į Ukrainą, tačiau gavo atsakymą iš Kyjivo, kad šiuo metu jis nėra laukiamas.Toks pareiškimas buvusio užsienio reikalų ministro F. W. Steinmeierio, kuris neseniai atsiprašė už pernelyg švelnią poziciją Maskvos atžvilgiu praeityje, atžvilgiu Vokietijoje buvo plačiai įvertintas kaip diplomatinis akibrokštas.Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius trečiadienį Vokietijos visuomeninei televizijai sakė, kad V. Zelenskis neturėjo tikslo įžeisti Berlyną.„Manau, kad pagrindinis argumentas buvo kitoks – mūsų prezidentas tikisi, kad kancleris galės priimti tiesioginius praktinius sprendimus, įskaitant ginklų tiekimą“, – sakė jis transliuotojui ZDF.Vokietijos prezidentas atlieka daugiausia reprezentacinį vaidmenį, o kancleris vadovauja vyriausybei.O. Arestovyčius sakė, kad strategiškai svarbaus Mariupolio uostamiesčio ir civilių gyventojų likimas rytų Ukrainoje „priklauso nuo vokiškų ginklų, kuriuos galėtume gauti“ ir kurie nebuvo pažadėti.Laikas yra labai svarbus, nes „kiekvieną minutę, kai neatvyksta tankas... mūsų vaikai žūsta, yra prievartaujami ir žudomi“, sakė O. Arestovyčius.Vokietijos politikai „matė siaubingus karo vaizdus“, kurie, pasak jo, primena Berlyno sugriovimą 1945 metais. Rusijos kariuomenės veiksmai Ukrainoje nuo to „niekuo nesiskiria“.O. Scholzas susiduria su vis didėjančiu spaudimu savo šalyje didinti paramą Ukrainai dėl septynias savaites trunkančios Rusijos invazijos, jau nusinešusios tūkstančių civilių gyvybių.Kancleris, kaip ir F. W. Steinmeieris, socialdemokratas, iš pradžių į Rusijos puolimą reagavo žadėdamas iš esmės pakeisti Vokietijos gynybos ir užsienio politiką, taip pat smarkiai padidinti karines išlaidas.Tačiau iki šiol jis atmetė raginimus sekti kitų ES lyderių pavyzdžiu ir apsilankyti Kyjive, taip pat atsisakė, pirmiausia dėl istorinių priežasčių, siųsti sunkiąją ginkluotę Ukrainai.Vokietija, reaguodama į konfliktą, iki šiol siuntė gynybinę ginkluotę, įskaitant prieštankinius ginklus, raketų paleidimo įrenginius ir raketas „žemė-oras“. Ši pozicija padidino įtampą O. Scholzo vyriausybėje, o koalicinės Žaliųjų partijos ministrai paragino tiekti daugiau ginklų.

Charkivo regione per rusų apšaudymą žuvo 7 civiliai, tarp jų – trys vaikaiPer Rusijos pajėgų apšaudymą Ukrainos šiaurės rytiniame Charkivo regione praėjusią parą žuvo septyni civiliai gyventojai, trečiadienį pranešė regiono gubernatorius.„Per apšaudymą regione buvo sužeisti 22 civiliai gyventojai, įskaitant tris vaikus. Septyni žmonės žuvo. Ligoninėje mirė dvejų metų berniukas, prieš kelias dienas sužeistas per apšaudymą“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė gubernatorius Olegas Synegubovas.

Ukraina: per 870 000 pabėgėlių sugrįžo į šalįUkrainos sienų apsaugos tarnyba antradienį pranešė, jog daugiau kaip 870 tūkst. ukrainiečių, pasitraukusių į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios, jau sugrįžo į šalį.Atstovas Andrijus Demčenka sakė, kad šiuo metu kasdien sugrįžta po 25–30 tūkst. ukrainiečių ir kad tarp grįžtančiųjų vis daugiau moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių. Pirmosiomis karo dienomis į Ukrainą atvykdavo beveik vien vyrai, grįžtantys kovoti su Rusijos invazija.Šiuo metu grįžtantys žmonės „sako matantys, kad padėtis saugesnė, ypač vakariniuose regionuose, ir nurodo, kad nebegali likti užsienyje“, žurnalistams sakė A. Demčenka.„Jie pasirengę grįžti į šalį ir likti čia“, – pridūrė jis.Pokytis įvyko Rusijos pajėgoms praėjusio mėnesio pabaigoje pasitraukus nuo įnirtingai gintos sostinės Kyjivo ir rengiantis intensyvinti puolimą Ukrainos rytuose.Ukrainos Vidaus reikalų ministerija balandžio 3 dieną skelbė, kad į šalį sugrįžo 537 tūkst. žmonių.Jungtinės Tautos nurodo, kad nuo Rusijos invazijos pradžios bendrai iš Ukrainos išvyko daugiau kaip 4,6 mln. žmonių. Tokio pabėgėlių antplūdžio Europa nematė nuo Antrojo pasaulinio karo.Didžioji dauguma pabėgėlių kirto sieną į kaimynines Europos Sąjungos valstybes Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, Slovakiją, taip pat į blokui nepriklausančią Moldovą.JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) antradienį pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios – vasario 24-osios – iš šalies pabėgo 4 615 830 ukrainiečių. Nuo pirmadienio šis skaičius padidėjo 68 095.„Nors žmonių, kertančių sieną, skaičius reikšmingai sumažėjo, pastebėjome, kad tie, kurie kerta [sieną], yra pažeidžiamesni, turi mažiau išteklių ir... mažiau planų, kur galėtų vykti“, – Ženevoje sakė UNHCR atstovas Matthew Saltmarshas.Apie 90 proc. iš Ukrainos išvykusių pabėgėlių yra moterys ir vaikai. Karinei tarnybai tinkamiems 18–60 metų amžiaus vyrams negalima išvykti iš šalies.

Ukraina skelbia sužlugdžiusi Rusijos kibernetinę ataką prieš energetikos sektoriųUkraina sužlugdė Rusijos kibernetinę ataką prieš energetikos sektorių, antradienį pranešė pareigūnai, šaliai rengiantis prognozuojamam Maskvos pajėgų puolimui rytuose.Kibernetinę ataką surengė programišių grupė „Sandworm“, susijusi su Rusijos karine žvalgyba, nurodė Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba.Pasak jos, viena jėgainė turėjo būti atakuojama dviem etapais – pradinė ataka įvyko vasarį, o sužlugdyta antroji turėjo vykti balandžio 8-ąją.Nors „Sandworm“ žalinga programinė įranga sėkmingai prasiskverbė į tinklo valdymo sistemą, elektros tiekimas niekur nenutrūko, spaudos konferencijoje sakė Valstybinės specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnybos vadovo pavaduotojas Viktoras Žora.Per ataką panaudota žalingos programinės įrangos „Industroyer2“ modifikuota versija, sakė V. Žora. Jis pridūrė, kad taip siekta padidinti Rusijos kariuomenės Ukrainos fizinei energetinei infrastruktūrai padarytą žalą.Manoma, kad pirma tokio pobūdžio kibernetinė ataka buvo įvykdyta 2015 metų gruodį, pasinaudojant ankstesne „Industroyer2“ versija. Tuomet be elektros liko šimtai tūkstančių ukrainiečių.Per tą pačią antradienio spaudos konferenciją energetikos viceministras Faridas Safarovas sakė, kad pastiprinus kibernetinę gynybą, Ukraina iš anksto žinojo apie ataką. Vis dėlto viceministras pripažino, kad buvo neįmanoma „100-u procentų apsaugoti sistemos“.Dienomis prieš vasario 24-ąją prasidėjusią Rusijos invaziją Ukraina skelbė patirianti „nenutrūkstamas“ ir intensyvėjančias kibernetines atakas.Dėl šių atakų laikinai neveikė kelios valstybinės interneto svetainės, įskaitant ministrų kabineto, parlamento, Užsienio reikalų ministerijos ir saugumo tarnybos svetaines.

Ukrainos gynybos ministerija: nėra informacijos apie jokį karių pasidavimą Mariupolyje„Reuters“ praneša, kad Ukrainos gynybos ministerijos atstovas spaudai, paprašytas pakomentuoti Rusijos teiginius neva Mariupolyje pasidavė 1 026 Ukrainos jūrų pėstininkai, žurnalistams sakė, kad ministerija neturi informacijos apie jokį pasidavimą.

Rusija tęsia Mariupolio bombardavimąRusijos kariai naktį į trečiadienį tęsė Ukrainos Mariupolio uostamiesčio bombardavimą. Anot Ukrainos šaltinių, smūgių metu, be kita ko, taikomasi į miesto uostą ir „Azovstal“ gamyklą, kurioje įsitvirtinę ukrainiečių kariai.Ukrainos kariuomenės šaltinių teigimu, Rusija taip pat surengė artilerijos atakas rytiniame Charkivo mieste. Tačiau bendra karinė situacija pernakt esą pastebimai nepakito. Prognozuojama, kad artimiausiomis dienomis ar savaitėmis Ukrainos rytuose gali įvykti didelio masto Rusijos puolimas.Mariupolis apsiaustas beveik nuo pat Rusijos invazijos pradžios. Vietos gyventojams trūksta vandens ir maisto, čia taip pat nėra elektros. „Tai nėra gyvenimas. Tai išlikimas“, – teigė Mariupolio vicemeras Serhijus Orlovas. Ukrainiečių skaičiavimu, mieste jau galimai žuvo daugiau kaip 20 000 žmonių.

Žvalgyba: Rusijos vadovybė įsakė sunaikinti bet kokius savo kariuomenės nusikaltimų Ukrainoje įrodymusUkrainos žvalgybos duomenys rodo, kad Rusijos vadovybė įsakė sunaikinti bet kokius savo kariuomenės nusikaltimų Ukrainoje įrodymus. Tai „Facebook“ paskelbė Ukrainos gynybos ministerijos Žvalgybos direktoratas.Pats įžūliausias būdas paslėpti kruvinus pėdsakus – mobilūs krematoriumai. Jie naudojami ilgai kenčiančiame Mariupolyje, Černihivo srityje, Novoaidare ir Luhansko srityje.Skelbiama, kad Mariupolyje užfiksuota 13 mobiliųjų krematoriumų.Taip pat Rusijos kariai naudoja mobiliuosius krematoriumus savo žuvusių karių kūnams naikinti. Taip siekiama nuslėpti tikrąjį savo karių, žuvusių per Rusijos agresiją prieš Ukrainą, skaičių ir nemokėti išmokų žuvusiųjų šeimoms.https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/290795546565206&show_text=true&width=500

Meras: Mariupolio priemiesčių gyventojai skundžiasi prasta savijautaTalakovkos ir Sartanos kaimuose žmonės pajuto nebūdingą skonį burnoje ir kitus apsinuodijimo cheminėmis medžiagomis požymius, teigia Mariupolio meras Vadimas Boičenka.„[Rusijos kariai] tikrai panaudojo kažkokią cheminę medžiagą, numetė iš drono. Deja, negalime paimti mėginių ir patvirtinti, kas tai buvo. Vėjas paskleidė šią medžiagą, jos dalelės pasiekė miesto pakraščius. Buvo nusiskundimų pablogėjusia sveikata Sartanos ir Talakovkos kaimuose. Po to gyventojai paliko savo namus ir evakavosi“, – sakė jis.V. Boičenka taip pat pažymėjo, kad rusų pajėgos trikdo miesto gyventojų evakuaciją.

Zapirožios srityje rusai panaduojo fosforo bombasZapirožios srityje rusai fosforo bombomis apšaudė Novodanylivkos kaimą. Apie tai pareiškė regioninės karinės administracijos pranešėjas Ivanas Arefjevas.Dėl to Chrustalevijos gatvėje užsidegė gyvenamojo namo stogas. Gaisro metu niekas nenukentėjo.

Ukraina: Rusija jau neteko beveik 20 000 kariųUkraina skelbia atnaujintą informaciją apie Rusijos pajėgų praradimus. Teigiama, kad Rusija nuo invazijos į Ukrainą pradžios jau prarado apie 19 800 karių, 158 lėktuvus, 739 tankus.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1514142462062772228?ref_src=twsrc%5Etfw

Macronas atmeta termino „genocidas“ vartojimą Rusijos žiaurumams Ukrainoje apibūdintiPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas televizijos interviu visuomeniniam transliuotojui „France 2“ metu atsisakė Rusijos veiksmus Ukrainoje vadinti „genocidu“.Paklaustas, ar jis, kaip ir JAV prezidentas Joe Bidenas, vartotų terminą „genocidas“ Rusijos kariuomenės įvykdytam ukrainiečių žudymui apibūdinti, E. Macronas atsakė: „Šiandien atsargiai vartočiau tokius terminus, nes šios dvi tautos (rusai ir ukrainiečiai) yra broliškos.“„Noriu ir toliau, kiek galiu, stengtis sustabdyti šį karą ir atkurti taiką. Nesu tikras, kad retorikos eskalavimas tam pasitarnautų. <...> Galime tvirtai pasakyti, kad situacija yra nepriimtina ir kad tai yra karo nusikaltimai. Tai karo nusikaltimai, kuriems mūsų Europos žemėje nėra precedento“, – pridūrė jis.

Rusijos gynybos ministerija teigia neva Mariupolyje pasidavė 1026 ukrainiečių 36-osios jūrų pėstininkų brigados kariai.Apie tai „Telegram“ rašo ir Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, kuris paragino ir kitus rajone esančius Ukrainos karius nutraukti kovas, rašo „Sky News“.Rusijos televizija antradienį skelbė neva Ukrainos kariai Mariupolyje pasiduoda, daug iš jų buvo sužeisti.Ukrainos pusė kol kas šių teiginių nėra pakomentavusi, „Sky News“ taip pat nėra jų patvirtinę.Antradienio vakarą skelbta, kad okupantų iš Rusijos blokuojamame Mariupolyje 36-osios jūrų pėstininkų brigados kontradmirolo Belinskio vardo daliniui per specialiąją operaciją pavyko ištrūkti iš rusų karių apgulties ir susijungti su „Azov“ pulku.Tokią informaciją pateikia Prestupnosti.NET, remdamasis vienu iš brigados kariškių. Kaip teigė šaltinis, nepaisant itin sudėtingų sąlygų, „kruopščiai planuotą specialiąją operaciją“ pavyko sėkmingai įgyvendinti. „Negaliu atskleisti jums detalių, bet galiu pasakyti, kad šiuo metu mes jau prisijungėme prie „Azov“ pulko. Ištrūkti pavyko keliems šimtams jūrų pėstininkų, tarp jų yra ir sužeistų“, – cituojamas brigados karys.Situaciją trečiadienio rytą feisbuke pakomentavo ir Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius.„Mariupolyje 36-osios jūrų pėstininkų brigados dalinys po sudėtingo ir itin rizikingo manevro prasiveržė pro priešus ir prisijungė prie „Azov“ pulko, kuris profesionaliai talkino šiai operacijai. Rezultatai?1. „Azov“ sulaukė nemenko pastiprinimo.2. 36-oji brigada išvengė didelių nuostolių ir gavo papildomų rimtų galimybių, praktiškai – antrą šansą.3. Miesto gynėjai, dabar jau visi kartu, pastebimai sustiprino savo rajono gynybą.Trumpiau tariant, miesto gynybos sistema išsiplėtė ir sustiprėjo. Štai kas nutinka, kai pareigūnai nepameta galvos, o atsakingai kontroliuoja karius. Nepameskime galvų ir mes. Armija žino, ką daro“, – rašė O. Arestovičius.

Kyjivas: trečiadienį pernelyg pavojinga atverti humanitarinius koridorius evakuacijai Ukraina pareiškė, kad trečiadienį pernelyg pavojinga atverti kurį nors iš humanitarinių koridorių, kuriais iš karo nuniokotų šalies regionų evakuojami civiliai gyventojai, ir apkaltino Rusijos pajėgas pažeidus susitarimus leisti žmonėms bėgti. „Deja, šiandien jų neatidarysime. Padėtis maršrutuose yra pernelyg pavojinga, todėl esame priversti šiandien neatidaryti humanitarinių koridorių“, – sakoma vicepremjerės Irynos Vereščuk pareiškime socialinėje žiniasklaidoje. Ji sakė, kad Zaporižios apylinkėse pietuose Rusijos pajėgos blokuoja evakuacijai naudojamus autobusus, o rytinėje Luhansko srityje Maskvos kariuomenė pažeidinėja susitarimą nutraukti ugnį, kol žmonės evakuojasi. „Okupantai ne tik nepaiso tarptautinės humanitarinės teisės normų, bet ir nesugeba tinkamai kontroliuoti savo žmonių vietoje“, – sakė I. Vereščuk platformoje „Telegram“. Ukrainiečių pareigūnai ragina šalies rytinio Donbaso regiono gyventojus skubiai persikelti į vakarus, būgštaujant dėl didelio masto Rusijos puolimo, kuriuo siekiama užimti regioną. Ukrainos rytuose esančiame Kramatorsko mieste Rusijos pajėgos, kaip įtariama, neseniai smogė evakuacijai naudojamai traukinių stočiai; ataka pareikalavo daugiau kaip 50 žmonių. Maskva neigia esanti susijusi su šiuo išpuoliu. I. Vereščuk trečiadienį sakė, kad humanitariniai koridoriai bus atverti „kaip įmanoma greičiau“.

Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios jau žuvo beveik 200 vaikųUkrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją jau žuvo 191 vaikas. Tai pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra, kuria remiasi CNN.Pasak prokuratūros, dar 349 vaikai sužeisti.

OHCHR: karo Ukrainoje aukomis jau tapo 1 892 civiliaiJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 1 892 civiliai ir dar 2 558 sužeisti, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak OHCHR, tarp žuvusiųjų – 478 vyrai, 308 moterys, 30 mergaičių ir 52 berniukai bei dar 71 vaikas ir 953 suaugusieji, kurių lytis nenustatyta. Pažymima, kad daugelio jų gyvybes nusinešė sprogstamieji ginklai.Organizacijos teigimu, dėl stringančio informacijos perdavimo tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.

Naujose palydovinėse nuotraukose – rusų pajėgų judėjimasNaujose palydovinėse „Maxar Technologies“ balandžio 12 dieną paskelbtose nuotraukose – ir toliau vykstantis Rusijos sausumos pajėgų perdislokavimas ir judėjimas į Rytų Ukrainą.Nuotraukose – karinė technika 14K-34 greitkelyje ir koridorius, vedantis iš Solitų ir Valuikų vakarų Rusijoje link sienos su Ukraina. Kertant sieną ir rytų Ukrainoje pastebėti keli karinės technikos konvojai, kurie, anot „Maxar“, keliaujaT2104 greitkeliu netoliese Vilchuvatkos.Pietų Ukrainoje stebimas artilerijos aktyvumas bei kariniai veiksmai Mariupolyje.

JAV: Mariupolis dar nėra Rusijos rankoseUkrainos Mariupolio uostamiestis dar nėra Rusijos rankose ir dėl jo toliau verda kruvina kova. Tai pareiškė Pentagonas, kuriuo remiasi „Sky News“.„Akivaizdu, kad rusai nori Mariupolio dėl jo strateginio išsidėstymo Donbaso pietuose ir ant Azovo jūros krantų, – teigė Pentagono atstovas Johnas Kirby'is. – Jis taip pat svarbus Ukrainos žmonėms dėl savo reikšmės šalies ekonomikai ir dėl to, nes tai yra jų miestas.“Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas pagyrė Mariupolio gynėjus, tačiau pridūrė, kad pradeda sekti jų turimos atsargos. Šis miestas apsiaustas beveik nuo pat Rusijos invazijos pradžios.

OPCW „susirūpinusi“ dėl pranešimų apie cheminę ataką Mariupolyje Pasaulinė cheminių ginklų priežiūros institucija antradienį pareiškė, kad yra „susirūpinusi“ dėl pranešimų apie cheminio ginklo panaudojimą rusų pajėgų apsiaustame Ukrainos Mariupolio uoste.Pirmadienį Mariupolį ginantis Ukrainos pajėgų batalionas „Azov“ pranešė, kad Rusijos bepilotė skraidyklė numetė „nuodingosios medžiagos“ ant karių ir civilių šiame mieste.„Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) Techninis sekretoriatas atidžiai stebi padėtį Ukrainoje. Sekretoriatui susirūpinimą kelia neseniai žiniasklaidoje pasirodęs nepatvirtintas pranešimas apie cheminio ginklo panaudojimą Mariupolyje per pastarąsias 24 valandas“, – nurodė organizacija išplatintame pareiškime.„Tai pranešta po pastarosiomis savaitėmis žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų apie Ukrainoje esančių chemijos gamyklų apšaudymą ir abiejų šalių kaltinimų dėl galimo netinkamo nuodingų cheminių medžiagų panaudojimo“, – rašoma pareiškime.Organizacija primena, kad visos 193 OPCW valstybės narės, įskaitant Rusijos Federaciją ir Ukrainą, yra Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos – tarptautinės sutarties, kuri yra labai svarbi nusiginklavimo srityje ir galioja nuo 1997 metų – šalys.„Tokiu būdu jos iškilmingai ir savanoriškai įsipareigojo niekada nekurti, negaminti, neįsigyti, nekaupti, neperduoti ir nenaudoti cheminių ginklų“, – pabrėžiama pareiškime.JAV prezidentas Joe Bidenas praėjusį mėnesį perspėjo dėl „realios grėsmės“, kad Kremlius gali panaudoti Ukrainoje cheminius ginklus. Anksčiau panašių perspėjimų paskelbė Baltieji rūmai.Pastarąjį kartą cheminiai ginklai konflikto metu buvo panaudoti Sirijoje, kur 2011 metais prasidėjo pilietinis karas, sukilėliams siekiant nuversti prezidentą Basharą al Assadą.Sirija tik 2012 metais spaudžiama Rusijos viešai pripažino turinti cheminių ginklų.

Zelenskis pasišaipė iš V. Putino tvirtinimų, kad karas vyksta pagal planąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pasišaipė iš Rusijos tvirtinimų, kad prieš Ukrainą pradėtas karas vyksta pagal planą, ir retoriškai klausė, kaip prezidentas Vladimiras Putinas galėjo pritarti planams, pagal kuriuos žuvo tiek daug rusų, praneša agentūra „Reuters“.V. Putinas antradienį pareiškė, kad Rusija Ukrainoje įgyvendins visus savo „kilnius“ tikslus ir „ritmiškai bei ramiai“ tęs savo „specialiąją operaciją“. Maskva kovo 25-ąją paskelbė, kad iki tol Ukrainoje neteko 1 351 kario. Tačiau Ukraina savo ruožtu tvirtina, kad tikrasis skaičius jau siekia 20 000.„Rusija dar kartą pareiškė, neva jos vadinamoji specialioji operacija vyksta pagal planą. Tačiau, tiesą pasakius, joks žmogus pasaulyje negali suvokti, kaip toks planas išvis galėjo būti sukurtas, – vaizdo kreipimesi teigė V. Zelenskis. – Kaip buvo galima sukurti planą, pagal kurį per kiek daugiau nei mėnesį žūtų dešimtys tūkstančių jų pačių karių? Kas galėjo tokiam planui pritarti?“V. Zelenskis retoriškai klausė, koks žuvusių Rusijos karių skaičius būtų priimtinas V. Putinui, ir kalbėjo apie dešimtis ar net šimtus tūkstančių žmonių. Pasak Ukrainos prezidento, Maskva per 48 šio karo dienas jau neteko daugiau karių, nei per 10 metų trukusį Afganistano karą 1979–1989 metais.Tačiau V. Zelenskis pripažino, kad nors kai kurie žmonės juokiasi iš rusų ir jų nesėkmių karo lauke bei jų pasenusios technikos, ne visi oponentai yra bejėgiai. „Turime suvokti, kad ne visi rusų tankai yra įstrigę laukuose, kad ne visi priešo kariai pabėga iš karo lauko ir ne visi jie yra šauktiniai, nemokantys tinkamai laikyti ginklų, – kalbėjo prezidentas. – Tačiau tai nereiškia, kad mes turime jų bijoti. Tai reiškia, kad mes neturime sumenkinti mūsų gynėjų, mūsų kariuomenės pasiekimų.“

Karas Ukrainoje jau nusinešė mažiausiai 20 žurnalistų gyvybesNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją šalyje jau žuvo mažiausiai 20 žurnalistų. Tai pranešė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga, kuria remiasi BBC.Sąjunga paskelbė sąrašą su jų pavardėmis ir nurodė, kad tik tiek žūčių iki šiol patvirtino Ukrainos generalinė prokuratūra. Pasak sąjungos, kai kurie jų buvo užsieniečiai.

Ukraina pakvietė Vokietijos kanclerį apsilankyti KyjiveUkrainos pareigūnai pakvietė Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą apsilankyti Kyjive, kai prieš tai atmetė galimą šios šalies prezidento Franko-Walterio Steinmeierio vizitą šalyje.„Pranešėme, kad mūsų prezidentas ir vyriausybė labai džiaugtųsi, jei kancleris Olafas Scholzas apsilankytų Kyjive“, – vėlų antradienį vokiečių televizijos stotims „ProSieben“ ir „SAT.1“ sakė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Andrijus Melnykas. Vokietijos kanclerio vizito metu esą būtų galima skirti daug dėmesio, kaip Berlynas gali padėti Kyjivui sunkiąja ginkluote. „Mūsų prezidentas to nekantriai laukia“, – tvirtino A. Melnykas.Prieš tai F. W. Steinmeieris pasisiūlė apsilankyti Ukrainoje, tačiau gavo atsakymą iš Kyjivo, kad jo vizitas „nepageidaujamas“. „Buvau pasirengęs tai padaryti, bet, matyt – ir turiu tai įsidėmėti – Kyjivas to nenorėjo“, – sakė jis žurnalistams.F. W. Steinmeieris jau kurį laiką žinomas dėl savo Rusijai palankios pozicijos.

Zelenskis siūlo iškeisti prorusišką politiką į paimtus kariusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pasiūlė iškeisti prokremlišką oligarchą Viktorą Medvedčuką, kurį Kyjivas suėmė pabėgusį iš namų arešto, į Rusijos belaisviais paimtus ukrainiečius.„Siūlau Rusijos Federacijai iškeisti šį jūsų vaikiną į mūsų vaikinus ir merginas , kurie dabar yra Rusijos nelaisvėje“, – „Telegram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.„Ir tegul Medvedčukas jums būna pavyzdys. Net ir buvęs oligarchas nepabėgo. Ką galime pasakyti apie daug paprastesnius nusikaltėlius iš Rusijos gilumos? Mes visus sučiupsime“, – kalbėjo jis.Ukrainos saugumo tarnybos antradienį pranešė sučiupusios garsų prokremlišką ukrainiečių oligarchą V. Medvedčuką, pasprukusį iš namų arešto prasidėjus Rusijos karinei invazijai.Prezidentas V. Zelenskis paskelbė nuotrauką, kurioje matyti V. Medvedčukas susivėlusiais plaukais ir surakintomis rankomis, vilkintis Ukrainos kariuomenės uniformą.„Ukrainos saugumo tarnyba įvykdė specialiąją operaciją. Šaunuoliai!“ – per platformą „Telegram“ parašė prezidentas.Saugumo tarnybos vadovas Ivanas Bakanovas sakė, kad agentai surengė „žaibišką ir pavojingą daugiapakopę specialiąją operaciją, kad sulaikytų“ Rusijai palankų įstatymų leidėją.Partijos „Opozicijos platforma – už gyvybę“ frakcijos narys V. Medvedčukas įtariamas valstybės išdavimu. 67 metų verslo magnatas V. Medvedčukas, laikantis Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną vienu iš savo draugų, Ukrainoje vertinamas itin prieštaringai dėl savo ryšių su Maskva.V. Medvedčukas yra vienas turtingiausių žmonių Ukrainoje: žurnalas „Forbes“ jo turtą vertina 620 mln. JAV dolerių. Parlamentaras yra sakęs, kad V. Putinas yra jo jauniausios dukters Darjos krikštatėvis.Gegužės viduryje Ukrainos prokurorai pranešė, kad V. Medvedčukas ir kitas partijos „Opozicijos platforma – už gyvybę“ frakcijos narys Tarasas Kozakas „įtariami valstybės išdavimu ir bandymais grobstyti nacionalinius išteklius Ukrainos Kryme“, kurį 2014 metais aneksavo Maskva.V. Medvedčukas tvirtina, kad jam kaltinimai pareikšti už jo poziciją ir yra politiškai motyvuoti.Generalinė prokurorė gegužės mėnesį sakė, kad V. Medvedčukas 2015 metais planavo pradėti išgauti gamtos išteklius prie Juodosios jūros pakrantės, priklausančios Ukrainai ir po Krymo aneksijos monopolizuotos Rusijos.Jis taip pat įtariamas 2020 metais perdavęs Rusijai informacijos apie vieną slaptą Ukrainos karinį dalinį.

Joe Bidenas Rusijos veiksmus Ukrainoje vadina genociduJAV prezidentas žengė dar vieną žingsnį savo retorikoje, pirmą kartą pavadindamas Rusijos veiksmus „genocidu“.„Jūsų šeimos biudžetas, jūsų galimybė įsipilti degalų į baką – niekas iš to neturėtų priklausyti nuo to, ar diktatorius paskelbs karą ir vykdys genocidą už pusės pasaulio“, – sakė jis. „Taip, aš tai pavadinau genocidu“, – sakė J. Bidenas žurnalistams, paklaustas apie anksčiau pavartotą terminą – pirmą kartą JAV administracijoje.„Tampa vis aiškiau ir aiškiau, kad Putinas tiesiog bando išnaikinti idėją, kad gali būti ukrainietis“, – sakė J. Bidenas.JAV prezidentas anksčiau atsisakė vartoti žodį „genocidas“ Rusijos veiksmams apibūdinti. Praėjusią savaitę paklaustas, ar mano, kad akivaizdžios civilių žudynės Bučoje yra genocidas, jis atsakė: „Ne, manau, kad tai yra karo nusikaltimas“.J. Bidenas anksčiau yra pavadinęs Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „karo nusikaltėliu“.Baltieji rūmai, paprašyti pakomentuoti naujausią B. Bideno pastabą, iš karto neatsakė.

Bučoje ir kituose Kijevo priemiesčiuose žuvo daugiau kaip 720 žmoniųUkrainos vidaus reikalų ministerija teigia, kad Bučoje ir kituose Kijevo priemiesčiuose, kuriuos užėmė Rusijos kariai, žuvo daugiau kaip 720 žmonių, o daugiau kaip 200 laikomi dingusiais be žinios.Bučos meras Anatolijus Fedorukas sakė, kad buvo rasti 403 kūnai, o jų skaičius gali padidėti, nes teritoriją šukuoja minosvaidžiai.Ukrainos generalinė prokuratūra pranešė, kad taip pat tiria įvykius Brovarų rajone, esančiame į šiaurės rytus. Ševčenkovės kaimo rūsyje rasti šešių civilių gyventojų kūnai su šautinėmis žaizdomis ir manoma, kad už tai atsakingos Rusijos pajėgos.Rusija anksčiau tokius kaltinimus neigė.

Blinkenas: JAV turi įtikinamų žinių, kad Rusija gali panaudoti cheminį ginklą UkrainojeJungtinės Valstijos turi „įtikinamos informacijos“, kad Rusija „gali panaudoti... chemines medžiagas“ stengdamasi galutinai užimti apsuptą Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį, antradienį pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Amerikiečių diplomatijos vadovas sakė „neturįs galimybės patvirtinti“ pastaruoju metu paskelbtų pranešimų, esą Maskva panaudojo cheminius ginklus strategiškai svarbiame Azovo jūros uostamiestyje.„Turėjome įtikinamos informacijos, kad Rusijos pajėgos gali panaudoti įvairius riaušių valdymo medžiagas, įskaitant ašarines dujas, sumaišytas su cheminėmis medžiagomis, kurios sukeltų stipresnius simptomus, siekiant susilpninti ir padaryti neveiksnius Ukrainos kovotojus ir civilius vykdant agresyvią kampaniją Mariupoliui užimti“.„Dalijamės šia informacija su Ukraina... ir tiesiogiai kalbamės su partneriais, mėgindami nustatyti, kas iš tikrųjų vyksta – taigi, tai realus susirūpinimas“, – žurnalistams sakė A. Blinkenas.Pirmadienį Mariupolį ginantis Ukrainos pajėgų batalionas „Azov“ pranešė, kad Rusijos bepilotė skraidyklė numetė „nuodingosios medžiagos“ ant karių ir civilių šiame mieste.Pajėgos tvirtino, kad žmonėms sutriko kvėpavimas ir pasireiškė neurologinių sutrikimų.„Trims žmonėms pasireiškė aiškių apsinuodijimo kovinėmis cheminėmis medžiagomis požymių, bet be katastrofiškų pasekmių“, – vėliau sakė „Azov“ lyderis Andrijus Bileckis vaizdo žinutėje savo „Telegram“ kanale. Jis apkaltino Rusijos pajėgas panaudojus cheminį ginklą per smūgį didelei miesto metalurgijos gamyklai „Azovstal“.Naujienų agentūra AFP šių pareiškimų, kuriais taip pat pasidalijo Ukrainos įstatymų leidėjai, negalėjo patvirtinti.Mariupolis yra apsuptas jau kelias savaites, o Ukrainos kariuomenė baiminasi, kad miestas greitai gali būti užimtas.

Per specialią operaciją sulaikytas „būsimas“ Ukrainos premjeras MedvedčukasUkrainos saugumo tarnybos pareigūnai per specialią operaciją sulaikė Ukrainos parlamentarą Viktorą Medvedčuką (frakcija „Opozicijos platforma - už gyvybę“). Apie tai prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniame tinkle „Instagram“, praneša „Ukrinform“.„Speciali operacija buvo atlikta SBU dėka. Gerai padaryta! Detalės laikui bėgant. Šlovė Ukrainai!“ – džiaugėsi valstybės vadovas.Jis taip pat paskelbė V. Medvedčuko nuotrauką, kurioje jis jau su antrankiais. Vasario 27 dieną paaiškėjo, kad valstybės išdavyste įtariamas parlamentaras V. Medvedčukas pabėgo iš namų arešto.Teismas pritaikė V. Medvedčukui namų areštą dviejose baudžiamosiose bylose – dėl naftos ir dujų gavybos Juodojoje jūroje ir teroristinės organizacijos veiklos palengvinimo tiekiant anglis iš laikinai okupuotų Donbaso teritorijų.Ukrainos politikas, prorusiškos opozicijos Ukrainoje lyderis, milijardierius V. Medvedčukas yra artimas Vladimiro Putino draugas. Teigiama, kad jis buvo vienas iš kandidatų tapti Ukrainos ministru pirmininku, jei V. Putinui pavyks palaužti ukrainiečių pasipriešinimą.

NATO: karas Ukrainoje artėja prie kruvinesnio etapoNaujas, intensyvesnis ir pavojingesnis Rusijos karo su Ukraina etapas gali įvykti iki gegužės 9 dienos, tai rodo Rusijos karių pergrupavimas ir jų papildymas žmonėmis bei įranga po didelio masto nuostolių per pirmąjį karo veiksmų mėnesį. Tai interviu Rumunijos žiniasklaidai „Digi24“ sakė NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana, o šį interviu viešina „Ukrinform“.„Viskas, ką iki šiol matėme, gali būti tik ledkalnio viršūnė, ir mes, kaip žmonės, bijome, kad gali įvykti kruviniausia šio nelogiško karo fazė. Turime išsamų (Rusijos) karių pergrupavimo vaizdą, didžiulių nuostolių, patirtų pirmajame karo etape, papildymą, logistinės paramos problemų sprendimą, visa tai reiškia, kad, greičiausiai, artėjame prie įžengimo į antrąjį šio karo etapą, kuris jau ir taip yra labai kruvinas“, – sakė Aljanso generalinio sekretoriaus pavaduotojas.Jis pažymėjo, kad antrasis karo etapas gali skirtis nuo pirmojo, būti sudėtingesnis ir apimti platesnius sausumos plotus tiek Ukrainos rytuose, tiek pietuose Krymo ir Mariupolio kryptimi.„Taigi, mūsų vertinimu, žengiame į antrą etapą, dar sudėtingesnį, todėl atrodo, kad šis karas tęsiasi“, – pridūrė M. Geoana.Jis pažymėjo, kad Rusijos karinis spaudimas Ukrainai artimiausiomis savaitėmis tikrai didės. Kremlius sieks puolimo, kad pasiektų „pergalingą“ karo rezultatą prieš Rusijos pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją.

Siverskodonecko mieste nuo karo pradžios palaidota 400 civilių gyventojųUkrainos rytiniame Siverskodonecko mieste netoli fronto linijos nuo Rusijos invazijos pradžios buvo palaidota maždaug 400 civilių gyventojų, antradienį pranešė Luhansko srities gubernatorius.„Siverskodonecke traktoriai kasa duobes, o kapai užrašomi registre... Per 48 karo dienas – apie 400 palaidojimų“, – sakė gubernatorius Serhijus Haidajus, kalbėdamas apie palaidotus civilius.Netoliese esančiame Lysyčanske, pasak jo, mirusieji „laidojami masinėse kapavietėse“.Mažesniuose rajonuose, kur vyksta susirėmimai, „gyventojai laidoja gyvenamųjų rajonų kiemuose“ arba „palaikai lieka gulėti gatvėse“.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo karinę operaciją Ukrainoje prisidengdamas ten neva vykdomu rusakalbių „genocidu“ ir kaltindamas provakarietišką šalį glaudžiais ryšiais su NATO, kuriuos Maskva suvokia kaip grėsmę savo vakarinėms sienoms.Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose šį įsiveržimą laiko neišprovokuotu ir nepagrįstu.Per kautynes, kurių metu Rusijos pajėgos beatodairiškai atakuoja gyvenamąsias teritorijas, žuvo tūkstančiai civilių, dar milijonai buvo priversti palikti savo namus.Maskva kategoriškai neigia, kad jos pajėgos Ukrainoje įvykdė kokių nors karo nusikaltimų.

Miesto meras: Mariupolyje žuvo apie 21 000 civilių gyventojųNaujausiais skaičiavimais, labiausiai apgultame Ukrainos mieste žuvo 21 000 civilių gyventojų, teigia jo meras.Nuo Rusijos invazijos pradžios pietinis uostamiestis buvo nuolat apšaudomas, o jo taikiniu tapo civilinė infrastruktūra.Tarp sugriautų pastatų - gimdymo namai, teatras, kuriame slėpėsi gyventojai, ir gyvenamieji namai.

Rytų regionas apšaudomas ištisą parąRusija visą parą apšaudo Ukrainos rytinį Donecko regioną, pareiškė regiono gubernatorius. Pavlo Kyrylenko sakė, kad Rusija, pasitraukusi iš Kijevo ir Černigovo apylinkių, šiuo metu baigia pergrupuoti savo pajėgas regione. Per nacionalinę televiziją P. Kyrylenko sakė, kad Rusijos pajėgos neleidžia piliečiams išvykti iš pietinio Mariupolio uostamiesčio net nuosavais automobiliais. Nepavykus užimti sostinės Kijevo, Rusija siekė sutelkti savo karo pastangas Ukrainos rytuose.

Vokietijos prezidento vizito į Ukrainą „nepageidauja“ pats KyjivasVokietijos Prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris antradienį pareiškė, kad kartu su kitais ES vadovais pasisiūlė apsilankyti Ukrainoje, tačiau gavo atsakymą iš Kyjivo, kad jo kelionė „nepageidaujama“.„Buvau pasirengęs tai padaryti, bet, matyt, ir turiu tai įsidėmėti, Kyjivas to nenorėjo“, – sakė F. W. Steinmeieris žurnalistams per vizitą Varšuvoje. Buvęs užsienio reikalų ministras F. W. Steinmeieris sulaukia vis daugiau kritikos dėl daugelį metų vykdytos santykių švelninimo politikos Maskvos atžvilgiu.

Mariupolio valdžia: cheminė ataka buvoMariupolio valdžia patvirtino duomenis apie Rusijos Federacijos cheminę ataką mieste, rašo UNIAN. Mariupolio mero pavaduotojas Sergejus Orlovas patvirtino informaciją apie Rusijos užpuolikų cheminę ataką mieste. „Išsamesnės informacijos pateikti negalime. Tačiau turime kariuomenės patvirtinimą, kad taip atsitiko“, – sakė S. Orlovas.Medikai aiškino, kad visiems nukentėjusiesiems pasireiškė vienodi simptomai: veido paraudimas, padidėjęs kraujospūdis, sausumas ryklėje, akių gleivinėje, dusulys. Dabar visų nukentėjusiųjų būklė įvardijama kaip patenkinama.

Ukraina neigia, kad taikos derybos atsidūrė aklavietėjeAnksčiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą per daugiau nei savaitę viešai pareiškė, kad taikos derybos su Ukraina atsidūrė „aklavietėje“.Jis teigė, kad Ukraina sužlugdė derybas pateikdama „netikrus“ teiginius apie Rusijos karo nusikaltimus, ypač Bučoje.Ukrainos prezidento patarėjas Michailas Podoliakas, paklaustas apie V. Putino komentarus, paneigė, kad derybos atsidūrė aklavietėje.Jis sakė, kad nors derybos buvo sunkios, jos vis dar tęsiamos darbo pogrupių lygmeniu.

IT ekspertai pranešė apie naujas kibernetines atakas prieš UkrainąUkrainos elektros infrastruktūra tapo naujų Rusijos kibernetinių atakų taikiniu, teigia kibernetinio saugumo bendrovė ESET. Konkrečiai, bandoma paralyžiuoti transformatorinių darbą, antradienį pranešė ESET IT tyrėjai.Kilus incidentui, kurį ESET apibūdino kaip „kibernetinę ataką, paveikusią energijos tiekėją Ukrainoje“, ESET ir Ukrainos valdžios institucijos aptiko naują kenkėjiškos programos „Industroyer“, kurią 2016 metais naudojo programišių grupė „Sandworm“, versiją.„Labai pagrįstai vertiname, kad įsilaužėliai naudojo naują „Industroyer“ kenkėjiškos programos, kuri 2016 metais buvo panaudota siekiant nutraukti elektros energijos tiekimą Ukrainoje, versiją“, – teigė ESET.Vakarų IT ekspertai ir žvalgybos tarnybos mano, kad „Sandworm“ yra susijęs su Rusijos karine žvalgyba GRU.

Jungtinės Valstijos negali patvirtinti pranešimų apie Rusijos cheminio ginklo panaudojimą apgultame Ukrainos Mariupolio mieste, sakė aukštas JAV gynybos pareigūnas, rašo „The Guardian“, remdamiesi „Foreign Policy“ reporteriu Jacku Detschu.„Didžiausias iššūkis, kad mūsų ten nėra“, – pareigūną „Twitter“ įraše cituoja reporteris.Rašoma, kad, pasak pareigūno, nėra galimybės susisiekti su vietos medicinos specialistais ir kitais gelbėtojais.https://twitter.com/JackDetsch/status/1513887563727130629?ref_src=twsrc%5Etfw

Mariupolyje nužudyti 2 „Caritas“ darbuotojai, 5 jų šeimų nariaiMariupolio mieste buvo nužudyti du „Caritas“ darbuotojai ir penki jų giminaičiai, antradienį pranešė ši katalikiška labdaros organizacija ir pridūrė, kad šis incidentas Rusijos pajėgų apsuptame Ukrainos pietrytiniame uostamiestyje tikriausiai įvyko maždaug prieš mėnesį.„Ši tragiška ataka tikriausiai įvyko kovo 15 dieną, kai tankas paleido šūvių į „Caritas“ centro pastatą Mariupolyje, nužudydamas dvi darbuotojas ir penkis jų giminaičius“, – sakoma organizacijos pareiškime.Vatikano naujienų portale „Vatican News“ remiantis „Caritas“ vietos šaltiniais“ nurodoma, kad šaudė rusų tankas.Su žmonėmis apgultame Mariupolyje sunku palaikyti ryšį, todėl nedaug žinoma apie civilių aukas, šią informaciją sunku patikrinti.„Caritas“ nurodė negalintis užtikrintai pasakyti, kas nutiko, bet mano, kad dvi darbuotojos ir „jų šeimos per apšaudymą ieškojo saugios buveinės šiame centre“.„Ši dramatiška žinia pribloškė ir sukrėtė visą „Caritas“ šeimą“, – pareiškė Aloysius Johnas, „Caritas Internationalis“ generalinis sekretorius. Jis prašė tarptautinės bendruomenės daryti neįmanomus dalykus, kad nedelsiant liautųsi civilių žudynės. Kovo 13 dieną popiežius Pranciškus Dievo vardu prašė „sustabdyti šias žudynes“, „nutraukti nepriimtiną ginkluotą agresiją“ ir Mariupolio miestą pavadino kankiniu.

ES įkūrė Moldovoje pagalbos reikmenų sandėlį pabėgėliams iš UkrainosEuropos Sąjunga steigia sandėlį Moldovoje, kuriame bus laikomi pagalbos reikmenys žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos karo Ukrainoje.Europos Komisija antradienį pranešė, kad šią savaitę bus pristatyta daugiau kaip 1 200 palapinių ir 4 000 antklodžių, skirtų žmonėms, dėl karo turėjusiems palikti namus.„Rusijos karinei agresijai Ukrainoje plėtojantis itin žiauriai, humanitariniai nukentėjusių civilių gyventojų poreikiai labai sparčiai auga“, – sakė už krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Janezas Lenarčičius.Iki šiol dėl karo į kaimynines šalis, tokias kaip Vengrija, Moldova, Lenkija ir Slovakija, buvo priversti bėgti daugiau kaip 4,5 mln. žmonių, dauguma jų – moterys ir vaikai, teigė komisija ir pavadino tai sparčiausiai augančia pabėgėlių krize pasaulyje.Moldova sulaukia vis didesnės ES valstybių paramos pabėgėliams, pavyzdžiui, Vokietija, Vengrija ir Nyderlandai siunčia medicininių reikmenų.

Ukrainos viceministrė: Rusija dabar neturi aiškaus planoRusija prie sienos su Sumų sritimi kaupia karinę techniką, tačiau rusai dabar neturi aiškaus strateginio Ukrainos puolimo plano, sako Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar.„Ar bus smūgis iš ten, ar ne, vienareikšmiškai pasakyti negalima. Jei iki vasario 24 dienos Rusija turėjo aiškius strateginius planus, tai dabar jų neturi. Jie planuoja kelioms dienoms į priekį“, – sakė H. Malyar.Anot jos, dabar V. Putino ir Rusijos kariuomenės vadovybės elgesys yra nenuspėjamas ir pernelyg emocingas, rašo UNIAN.„Kai kurie Rusijos kariuomenės veiksmai ir Putino sprendimai dabar peržengia karinę logiką. Jie yra neracionalūs, todėl neįmanoma vienareikšmiškai ką nors numatyti“, – kalbėjo viceministrė.Ji pridūrė, kad yra rizika, jog Rusija panaudos cheminį ginklą ir veršis gilyn į Ukrainos teritoriją.

Mariupolyje Rusijos mobiliuosiuose krematoriumuose deginami tūkstančių civilių kūnai, skelbia „Ukrinform“. Apie tai „Twitter“ rašo Volodymyro Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas. „Rusija sako, kad jos tikslas Ukrainoje yra „apsaugoti žmones Donbase“. Kaip tik šiuo metu Rusijos mobilieji krematoriumai antrame pagal dydį Donecko srities mieste Mariupolyje degina tūkstančių civilių kūnus. Išgyvenusieji miršta iš bado. Nuo ko jūs juos saugojat? Nuo gyvenimo?“ – rašo M. Podoliakas. Kaip skelbia „Ukrinform“, balandžio 12 dieną Mariupolio meras Vadymas Boičenka pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios mieste žuvo daugiau nei 10 000 civilių.

Pranešama, kad Charkivą smarkiai apšaudo: kyla gaisrai, šaudoma į gyvenamuosius namus. Gyventojai raginami skubėti į slėptuves, rašoma miesto „Telegram“ kanale.https://t.me/KharkivPolitics/8008

Kyjivo priemiestyje rūsyje rasti šeši nušauti žmonėsNetoli Kyjivo esančiame mieste vieno pastato rūsyje buvo rasti šeši nušauti žmonės, antradienį pranešė Ukrainos prokurorai.Šis šiurpus radinys veikiausiai papildys įtariamų Rusijos pajėgų žiaurumų Ukrainoje sąrašą.„Šešių civilių kūnai su šautinėmis žaizdomis buvo rasti rūsyje tikrinant vieną privatų būstą“, – sakoma Generalinės prokuratūros pranešime. Taip pat nurodoma, kad šie žmonės buvo nužudyti netoli sostinės esančiame Brovarų mieste.Žudynes įvykdė Rusijos pajėgos, perėmusios šios teritorijos kontrolę ankstyvuoju invazijos etapu, nurodė Generalinė prokuratūra, paskelbusi nuotrauką, kurioje matyti keli žibintuvėliu apšviesti kūnai, gulintys tamsioje betoninėje duobėje. Rusijos pajėgos kaltinamos įvykdžiusios daug žiaurumų prieš civilius gyventojus įvairiose Ukrainos vietose, ypač Kyjivo apylinkėse, iš kurių jau atsitraukė. Maskvai šiuos kaltinimus kategoriškai atmeta. Ukraina sako, kad Kyjivo regione rasta daugiau kaip 1 200 kūnųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį kreipdamasis į Lietuvos Seimą sakė, kad pareigūnai Kyjive toliau tiria Rusijos kariuomenės įvykdytus nusikaltimus. „Beveik kasdien randama naujų masinių kapaviečių. Renkami liudijimai. Tūkstančiai, tūkstančiai aukų. Šimtai kankinimo atvejų. Nutekamuosiuose grioviuose ir rūsiuose toliau randami kūnai“, – sakė jis.

Vokietijos delegacija išvyko į UkrainąVokietijos koalicinės vyriausybės delegacija antradienį išvyko į Ukrainą, pranešė naujienų agentūros AFP šaltinis, augant spaudimui kancleriui Olafui Scholzui nuvykti į Kyjivą paskui kitus Vakarų šalių lyderius.Marie-Agnes Strack-Zimmermann iš liberaliosios partijos FDP, O. Scholzo bendrapartietis socialdemokratas Michaelis Rothas ir žaliųjų atstovas Antonas Hofreiteris susitiko su Ukrainos parlamentarais šalies vakaruose, pranešė šaltinis, patvirtindamas žurnalo „Der Spiegel“ pranešimą apie šį vizitą.M. Rotho atstovas nurodė, kad delegacija „yra pakeliui į Ukrainą“, bet daugiau informacijos nepateikė „saugumo sumetimais“.Vokietijos parlamento Gynybos, Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetų vadovų vizitas yra pirmoji aukšto lygio vokiečių delegacijos kelionė nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios vasario pabaigoje.

Ukraina pradeda tyrimą dėl vyro žūties sprogus minaiUkrainos policija pranešė pradėjusi tyrimą dėl karo nusikaltimo, susijusio su 64 metų vyro žūtimi sprogus minai neseniai rusų pajėgų paliktame rajone.Vienas vietos gyventojas pirmadienį važiavo netoli Krasnės kaimo Ukrainos šiaurėje ir sustabdė automobilį, kad pasisveikintų su pažįstamais, bet kliudė pakelėje paliktą prieštankinę miną, sakoma policijos pranešime.Ukrainos pareigūnai ne kartą įspėjo dėl minų ir sprogmenų, tyčia paliktų rajonuose, kur veikė Rusijos pajėgos.

Rusai sunaikino humanitarinės pagalbos centrą SeverodoneckeSeverodonecke, Luhansko srityje, rusų pajėgos sunaikino humanitarinės pagalbos centrą, į patalpas iš karto pataikė aštuoni sviediniai, feisbuke pranešė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova.Ji pažymi, kad centro pastatas buvo masiškai apšaudytas – apgriautos sienos, kilo didelis gaisras sandėlyje.„Centras kasdien maitindavo iki 300 žmonių, o lovoje gulinčius ligonius aprūpindavo maistu ir higienos prekėmis. Aktyvistai kasdien riboto judumo žmonėms automobiliu, dviračiu ar net pėsčiomis pristatydavo suformuotus rinkinius", – teigia L. Denisova.

Prorusiški separatistai neigia Mariupolyje panaudoję nuodingas dujasProrusiški separatistai atmeta Ukrainos kariuomenės kaltinimus, kad jie Mariupolio uostamiestyje panaudojo nuodingas dujas.Donecko srities prorusiškų separatistų atstovas Eduardas Basurinas antradienį pareiškė Rusijos naujienų agentūrai „Interfax“, kad „Donecko liaudies respublikos ginkluotosios pajėgos Mariupolyje nenaudojo cheminių ginklų“.Vėlų pirmadienį Ukrainos „Azov“ pulkas pranešė, kad Mariupolyje galimai buvo pasitelktas toks ginklas.„Preliminaria informacija, manoma, kad ten veikiausiai panaudotas fosforas“, – antradienio rytą teigė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar. Pasak jos, galutinės išvados bus padarytos vėliau. H. Malyar nepatikslino, kokie konkrečiai ginklai buvo panaudoti, tačiau pabrėžė, kad esama didelės rizikos, jog Rusija gali imtis cheminių ginklų.

Charkivo meras: apšaudymai tapo dažnesni, daugėja civilių aukųCharkive sugriauta apie 2 tūkstančius namų ir pastatų, miesto apšaudymas nesiliauja, teigia Charkivo meras Igoris Terechovas, rašo UNIAN.„Nuo vakar apšaudymai tapo daug dažnesni, o tai visą laiką yra gyvenamieji mikrorajonai. Iki šiol sugriauti 1644 daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Iš viso rusų okupantai sunaikino apie 2000 pastatų. Apšaudymas praktiškai nesiliauja“, – kalbėjo jis.Mero teigimu, daugėja civilių gyventojų aukų, įskaitant ir vaikus.„Yra aukų tarp civilių gyventojų, deja, tarp aukų yra vaikai“, – teigė Charkivo meras. Pasak jo, vienas berniukas pirmadienį pateko į apšaudymą, medikai kovojo už jo gyvybę, tačiau nesėkmingai.

JT ragina atlikti nepriklausomą tyrimą dėl pranešimų apie išprievartavimus Ukrainoje Jungtinės Tautos (JT) reikalauja atlikti nepriklausomą tyrimą dėl Rusijos invazijos metu Ukrainoje gautų pranešimų apie išprievartavimus ir seksualinį smurtą.„Vis dažniau girdime apie išprievartavimus ir seksualinį smurtą. Šie tvirtinimai turi būti nepriklausomai ištirti, kad būtų galima užtikrinti teisingumą ir atskaitomybę“, – JT Saugumo Tarybos posėdyje teigė JT moterų agentūros vadovė Sima Bahous.Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova prieš tai pranešė, kad Rusijos kariai taip pat prievartauja nepilnamečius. Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas savo ruožtu nurodė, kad tarp seksualinio smurto aukų Chersono srityje – 16-metė paauglė ir 78-erių moteris.Rusijos kariuomenę karo nusikaltimais taip pat kaltina tokios žmogaus teisių grupės, kaip „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“ (HRW). Pastaroji organizacija kiek anksčiau pranešė, kad Charkivo srityje rusų karys vienoje mokykloje kelis kartus išprievartavo 31-erių moterį. Tuo metu „Amnesty“, remdamasi liudininkais, skelbė, kad Rusijos kariai gatvėse ir privačiuose namuose šaudo civilius. Vienu atveju moteris buvo išprievartauta kelis kartus, kai buvo nužudytas jos vyras.

Bučos žudynės: Rusijos kariai okupacijos laikotarpiu nužudė daugiau nei 400 civiliųRusijos Federacijos įsibrovėlių kariuomenė okupacijos laikotarpiu nužudė daugiau nei 400 Bučos bendruomenės gyventojų.Tai „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Pavliukas.„Okupacijos laikotarpiu įsibrovėliai nužudė daugiau nei 400 Bučos bendruomenės gyventojų“, – rašoma pranešime.Jis taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas kūnų ekshumavimas iš vienos masinių kapaviečių prie Šventojo apaštalo Andriejaus Pirmojo pašauktojo bažnyčios Bučoje.

Į Slovakiją jau atvyko daugiau kaip 320 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo vasario 24 d. į Slovakiją atvyko 324 133 pabėgėliai iš Ukrainos, iš kurių 65 972 paprašė prieglobsčio šalyje. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra TASR.Pirmadienį Slovakijos sieną kirto 2 526 pabėgėliai iš Ukrainos, tarp jų – 1 298 moterys ir 628 vaikai. Iš pirmadienį atvykusių žmonių prieglobsčio Slovakijoje paprašė 751.Anksčiau Slovakijos ministras pirmininkas Eduardas Hegeris pareiškė, kad daugumai pabėgėlių Slovakija yra tranzito šalis. Jie stengiasi patekti į toliau vakaruose esančias Europos Sąjungos valstybes.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Putinas: Rusijos karinės pajėgos veikia drąsiai ir efektyviai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad karinę operaciją Ukrainoje vykdančios jo šalies ginkluotosios pajėgos veikia drąsiai, efektyviai ir naudoja pačius moderniausius ginklus. Tai praneša transliuotojas BBC, remdamasis Rusijos naujienų agentūromis „Interfax“ ir TASS.V. Putinas tvirtino, kad Maskva neturėjo „jokio kito pasirinkimo“, tik Ukrainoje pradėti karinę operaciją, ir ten įgyvendins visus savo tikslus. „Dėl to nėra jokių abejonių. Tikslai yra visiškai aiškūs ir kilnūs“, – sakė V. Putinas Vostočnyj kosmodrome Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, kur vyko ceremonija Kosmonautikos dienai paminėti.„Pagrindinis tikslas yra padėti Donbaso žmonėms“, – pridūrė jis.

Mariupolį ginantis „Azovo“ pulkas, pasak kurio, Rusijos kariai mieste galėjo panaudoti „neaiškios kilmės toksišką medžiagą“, praneša, kad nukentėjusiųjų būklė patenkinama.Kaip teigiama „Azovo“ pulko „Twitter“ įraše, civilių gyventojų kontaktas su medžiaga buvo minimalus, nes išpuolio epicentras buvo tam tikru atstumu nuo jų buvimo vietos, rašo UNIAN.Pasak Mariupolio miesto tarybos, kariškiai buvo šiek tiek arčiau medžiagos plitimo.„Tačiau dabar įvykio vietos apžiūrėti visiškai neįmanoma dėl priešo ugnies, nes rusai ir toliau vykdo savo nusikaltimų slėpimo taktiką“, – sakoma miesto tarybos pranešime „Telegram“.Teigiama, kad tarp nukentėjusių civilių prasčiausios būklės yra pagyvenusi moteris.„Pagrindiniai simptomai, kuriuos jaučia nukentėjusieji, yra veido paraudimas, padidėjęs kraujospūdis, sausumas ir deginimas burnos ir ryklės srityje, akių gleivinėje“, – sakoma pranešime.„Dabar žinoma, kad priešas naudojo nuodingas medžiagas arba stiprias nuodingas medžiagas, turinčias daugiausia dusinantį poveikį. Tačiau dėl buvimo visiškoje blokadoje jų toksikologinė analizė neįmanoma. Tuo pačiu metu pagrindinė užduotis yra stebėti personalo būklę ir galimas apsinuodijimo pasekmes“, – teigia miesto taryba.

Rusija teigia, kad jos kariuomenė naktį į antradienį Ukrainoje smūgiavo 32 kariniams objektamsRusija pareiškė, esą naktį į antradienį jos kariuomenė Ukrainoje smūgiavo 32 kariniams objektams.Pasak Rusijos gynybos ministerijos atstovo spaudai Igorio Konašenkovo, be kita ko, sunaikinta Ukrainai priklausiusi raketų sistema „Buk-M1“, amunicijos sandėlis ir lėktuvų angaras. Be to, Mariupolio uostamiestyje vyko intensyvios kautynės ir neva nukauta maždaug 50 Iljičiaus geležies ir plieno gamyklos teritorijoje prieš tai įstrigusių ir iš miesto mėginusių ištrūkti ukrainiečių karių, pridūrė I. Konašenkovas.Šios informacijos nepriklausomai patikrinti negalima.Rusija anksčiau jau skelbė, kad beveik visiškai užėmė Mariupolį. Likusios Ukrainos pajėgos yra įsitvirtinusios kitoje plieno gamykloje „Azovstal“. Donecko srities prorusiškų separatistų atstovas Eduardas Basurinas pirmadienį pareiškė, kad prieš ten esančius ukrainiečius, ypač „Azov“ pulko narius, reikėtų panaudoti cheminį ginklą.„Azov“ vėliau pranešė, kad mieste buvo panaudotos nuodingos dujos, tačiau to Ukrainos vadovybė oficialiai dar nepatvirtino.

„The Independent“: Putinas išsiuntė beveik 100 000 ukrainiečių į Rusijos Tolimuosius Rytus ir SibirąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas perkelia beveik 100 tūkst. ukrainiečių į Rusijos rytinius regionus, remdamasis Kremliaus dokumentais rašo „The Independent“.Teigiama, kad Kremlius įsakė 95 739 civilius iš Donecko ir Luhansko regionų perkelti tūkstančius kilometrų nuo savo namų į sritis, įskaitant Sibirą ir poliarinį ratą Rusijoje.Dekrete, kurį peržiūrėjo „The Independent“, Maskva pareiškė, kad „patvirtino“ piliečių paskirstymą.Pranešimai pasirodė po to, kai JAV ambasada Kyjive pranešė, kad Rusijos pajėgos išveža tūkstančius ukrainiečių vaikų į Rusiją.Antradienį kalbėdamas Lietuvos Seimui Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad į Rusiją priverstinai jau išvežta šimtai tūkstančių ukrainiečių.

Ukraina: Rusija planuoja išpuolių savo pačios teritorijojeRusijos specialiosios tarnybos planuoja teroristinių išpuolių Rusijos Federacijos teritorijoje, taip siekdamos paskatinti prieš Ukrainą nukreiptą isteriją.Kaip skelbia „Ukrinform“, apie tai Ukrainos vyriausioji gynybos ministerijos žvalgybos valdyba praneša savo „Telegram“ kanale.„Rusijos specialiosios tarnybos planuoja seriją teroristinių aktų – ketinama Rusijos teritorijoje užminuoti ir susprogdinti gyvenamųjų namų, ligoninių ir mokyklų. Taip pat planuojami raketiniai ir bombų smūgiai Belgorodo mieste arba viename iš Krymo miestų“, – teigia Ukrainos žvalgybos generolas majoras Kirilas Budanovas.Anot žinybos atstovo, nepavykęs mobilizacijos planas Rusijoje verčia Vladimiro Putino režimą ieškoti ir įgyvendinti „purvinų scenarijų“, kurie padėtų sudrebinti Rusijos visuomenę ir dar labiau pakurstyti nusiteikimą prieš ukrainiečius.„Tam jie planuoja sprogimus rusų gyvenamuosiuose namuose arba raketines atakas, dėl kurių galėtų apkaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir savanorių batalionus, taip sukurdami emocinį „Ukrainos nacionalistų vykdomų žiaurumų“ paveikslą. Galimas dalykas, kad tokie teroristiniai aktai bus pateikti kaip ukrainiečių kerštas už Bučą ir Kramatorską, ir jais bus bandoma pagrįsti nusikaltimus prieš taikius Ukrainos žmones“, – patikino Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas.„Pastarosiomis dienomis Rusijos valdžia vis aktyviau kursto prieš Ukrainos žmones nukreiptas nuotaikas. Belgorodo ir Kursko srityse aktyviai kasami apkasai, keliama panika dėl gresiančių Ukrainos savanorių batalionų ir diversantų grupių atakų“, – sako K. Budanovas.Anot K. Budanovo, labai simboliška, kad V. Putino valdymas prasidėjo nuo „saugumiečių surengtų teroristinių išpuolių Rusijos daugiabučiuose, kurie pateikti kaip motyvacija Čečėnijos naikinimui, o dabar jis baigiasi naudojant tuos pačius metodus“.

CNN: Donbaso link juda didelė Rusijos pajėgų kolonaCNN nustatė, kad pirmadienį socialiniuose tinkluose pasidalintame vaizdo įraše matoma didelė Rusijos karinė kolona yra netoli Matvejevo Kurgano gyvenvietės Rusijos Rostovo srityje.Matoma transporto judėjimo kryptis – į šiaurės vakarus, link Donbaso regiono, rašo CNN.Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadymas Denysenko pirmadienį taip pat sakė, kad Rusijos puolimas Ukrainos Donbaso regione „de facto jau prasidėjo“, perspėdamas, kad Rusija toliau telkia pajėgas regione.„Taip, vis dar nėra didelių mūšių, apie kuriuos tiek daug kalbama pastarosiomis dienomis, tačiau apskritai galima sakyti, kad puolimas jau prasidėjo", – sakė jis.https://twitter.com/Archer83Able/status/1513542757998112768?ref_src=twsrc%5Etfw

Bilhorodo srityje sunaikinti geležinkelio bėgiaiBilhorodo srities gubernatorius praneša apie sabotažą – Šebekino rajone (netoli sienos su Ukraina) buvo sunaikinti geležinkelio bėgiai.„Šebekino miesto apskrityje pažeistas geležinkelis. Aukų ir nukentėjusiųjų nėra. Sunaikinta tik geležinkelio danga. Vietoje dirba operatyvinė grupė. Apie priežastis pranešiu vėliau“, – rašė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.https://t.me/uniannet/46259

JK ministras: Rusijos cheminė ataka Ukrainoje sulauktų Vakarų atsakoJungtinės Karalystės ministras antradienį įspėjo, kad Rusijai panaudojus cheminį ginklą per jos pajėgų atakas Ukrainoje, šalis „sulauktų atsako ir būtų svarstomos visos galimybės“.Šis įspėjimas nuskambėjo Londonui kiek anksčiau pareiškus, kad jis mėgina patikrinti pranešimus, esą Rusija pirmadienį panaudojo cheminį ginklą apsiaustame Mariupolio uostamiestyje.„Jei jie apskritai panaudoti, [Rusijos] prezidentas [Vladimiras] Putinas turėtų žinoti, kad svarstomi visi variantai, kaip Vakarai galėtų reaguoti“, – sakė ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey televizijai „Sky News“.„Kai kurie dalykai yra neleistini. Cheminio ginklo panaudojimas sulauks atsako“, – sakė jis.Kiek anksčiau JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss nurodė, kad Britanija drauge su partneriais tikrina pranešimus, kad Rusijos pajėgos galėjo panaudoti cheminį ginklą per ataką Mariupolyje.„Bet koks tokių ginklų panaudojimas būtų beširdiškas šio konflikto eskalavimas, todėl reikalausime Putino ir jo režimo atsakomybės“, – parašė ji tviteryje.

Ukrainos gynybos viceministrė: gali būti, kad Mariupolyje panaudota fosforo amunicijaUkraina tikrina informaciją apie tai, kad Rusija galėjo panaudoti cheminį ginklą Mariupolyje, pranešė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar.„Yra teorija, kad tai gali būti fosforo amunicija“, – sakė ji, rašo „The Guardian“.H. Malyar pridūrė, kad oficiali informacija bus pateikta vėliau.

Kyjivas: Rusijos kariuomenė rengiasi pulti Rytų UkrainąRusijos kariuomenė rengiasi pulti Rytų Ukrainą, antradienį pareiškė Kyjivas ir Jungtinė Karalystė (JK).Puolimo metu Rusija sieks užimti apsiaustą Mariupolį ir nedidelį Popasnos miestą Luhansko srityje, teigė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas ir pridūrė, kad iš ten veikiausiai bus puolamas Kurachovo miestas. Štabas kartu nurodė, kad Maskva šiuo metu baigia karių dislokavimą Belgorodo ir Voronežo srityse prie Ukrainos sienų.Vėlų pirmadienį Ukrainos „Azovo“ pulkas pranešė, kad Mariupolyje galimai buvo panaudotas cheminis ginklas. Ši informacija nepriklausomai dar nepatvirtinta. Tačiau Donecko srities prorusiškų separatistų atstovas Eduardas Basurinas prieš tai buvo užsiminęs apie galimą tokio ginklo pasitelkimą.JK gynybos ministerija savo ruožtu nurodė prognozuojanti, kad karo veiksmai Rytų Ukrainoje suintensyvės per artimiausias 2–3 savaites. Pasak ministerijos, Rusijos atakos šiuo metu tebėra sutelktos į Ukrainos pozicijas netoli Donecko ir Luhansko.

Antradienio naktį rusai paleido raketą į Chmelnyckio sritį.Apie tai „Telegram“ kanale paskelbė Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gamalis.Anot jo, raketa pataikė į infrastruktūros objektą regione, kilo gaisras, kuris jau likviduotas. Aukų nėra.

Antradienį Ukrainoje atidaromi devyni humanitariniai koridoriaiAntradienį Ukrainoje atidaromi devyni humanitariniai koridoriai civilių evakuacijai. Tai pranešė šalies vicepremjerė Iryna Vereščuk, kurią cituoja portalas „Sky News“.Pasak vicepremjerės, penki iš šių koridorių atidaromi Luhansko srityje. Žmonės taip pat galės evakuotis iš apsiausto Mariupolio.Pirmadienį humanitariniais koridoriais iš viso evakuoti 4 354 žmonės.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija neteko 19,6 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 19,6 tūkst. žmonių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 732 tankų, 1 946 šarvuotųjų kovos mašinų, 349 artilerijos sistemų, 111 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 63 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 157 lėktuvų, 140 sraigtasparnių, 1 406 automobilių, 7 laivų, 124 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Pranešama apie masinį rusų karių seksualinį smurtą Bučoje okupacijos metuBučos okupacijos metu rusų kariai viename rūsyje laikė ir nuolat prievartavo maždaug 25 moteris ir merginas nuo 14 iki 24 metų amžiaus, devynios iš jų dabar nėščios, „The New York Times“ ir BBC sakė Ukrainos Aukščiausiosios Rados įgaliotinė žmogaus teisių klausimams Liudmila Denisova.BBC taip pat paskelbė vaizdo įrašą su viena Kyjivo priemiesčio gyventoja, 50-mete Anna. Ji sakė, kad ją išprievartavo karys iš Čečėnijos. Moters teigimu, vyras bandė ją apsaugoti ir buvo nušautas.

„The Guardian“: Rusija gauna kontrabandinių ginklų iš IrakoRusija gauna amunicijos ir karinės technikos karui Ukrainoje iš Irako, padedama Irano ginklų kontrabandos tinklų. Apie tai rašo „The Guardian“, remdamasis informacija iš Irako kovotojų, kuriuos remia Iranas, ir regioninės žvalgybos tarnybų.Pranešama, kad Brazilijoje pagaminti rankiniai prieštankiniai granatsvaidžiai ir prieštankinės raketos, taip pat Brazilijoje pagaminti raketų paleidimo įrenginiai buvo išsiųsti į Rusiją iš Irako po nesėkmingos Maskvos kampanijos Ukrainoje kovo mėnesį.Pasak šaltinio, padėjusio organizuoti transportavimą, Teherano valdžia Maskvai taip pat padovanojo Irane pagamintą „Bavar 373“ raketų sistemą, panašią į rusišką S-300.Rankiniai prieštankiniai granatsvaidžiai ir prieštankinės raketos, kurias turi galingiausia šiitų grupuotė „Hashd al-Shaabi“, kovo 26 d. buvo nuskraidintos į Iraną per Salamdžos sienos kirtimo punktą, kur jas priėmė Irano kariuomenė ir jūra nugabeno į Rusiją, sakė perėjimą kontroliuojančios grupės vadas.Šaltinio teigimu, balandžio 1 d. „Hashd al-Shaabi“ taip pat išmontavo ir išsiuntė dvi Brazilijoje pagamintas „Astros II“ savaeiges reaktyvines paleidimo raketų sistemas, Irake žinomas kaip licencijuota „Sajil-60“ versija.Trys krovininiai laivai, galintys gabenti tokius krovinius – du su Rusijos ir vienas su Irano vėliava – perplaukė Kaspijos jūrą iš Irano Bandar Anzelio uosto į Astrachanę.Rašoma, kad naudojimasis nusikalstamu pasauliu, prekiaujančiu ginklais, reikš dramatišką Rusijos strategijos pokytį, nes Maskva bus priversta remtis Iranu, savo kariniu sąjungininku Sirijoje, po naujų sankcijų, kurias sukėlė invazija į Ukrainą.

UNICEF: nuo karo pradžios beveik du trečdaliai ukrainiečių vaikų paliko savo namusJT taip pat patvirtino, kad jau 142 vaikai mirė ir perspėjo, kad tikrasis skaičius neabejotinai yra daug didesnis, rašo BBC.Neseniai iš Ukrainos grįžęs UNICEF pagalbos programų direktorius Manuelis Fontaine'as sakė: „Iš 3,2 mln. vaikų, kurie, kaip manoma, liko savo namuose, beveik pusei jų gali kilti pavojus, kad neturės pakankamai maisto“.Jis perspėjo, kad padėtis, tikėtina, blogesnė tokiuose miestuose, kaip Mariupolis ir Chersonas, kur nėra vandens, sanitarinių sąlygų, o maisto ir vaistų tiekimas sutrikdytas.Tuo tarpu Ukrainos ambasadorius JT Sergijus Kyslica tvirtino, kad Rusija iš Ukrainos išvežė daugiau nei 121 tūkst. vaikų, ir esą parengė įstatymo projektą, kuriuo siekiama supaprastinti ir pagreitinti įvaikinimo procedūras.M. Fontaine'as sakė, kad kol kas tam nėra įrodymų, tačiau UNICEF ištirs šį klausimą.

Japonija paskelbė Rusijai dar daugiau sankcijųAntradienį Japonija paskelbė Rusijai dar daugiau sankcijų ir įšaldė 398 šios šalies piliečių turtą.Tokiam veiksmui pritarė šalies ministrų kabinetas. Jis apima sankcijas, be kita ko, Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukroms ir šalies užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo žmonai, pranešė naujienų agentūra „Kyodo“.Penktadienį premjeras Fumio Kishida paskelbė, kad Japonija planuoja visiškai atsisakyti rusiškų anglių importo ir paskelbti Rusijai naujas sankcijas. Pasak F. Kishidos, siekdamas nustatyti, kokios turėtų būti naujausios sankcijos, Tokijas glaudžiai konsultavosi su savo partneriais Didžiojo septyneto (G7) grupėje.G7 grupę sudaro Japonija, JAV, Kanada, Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK), Italija ir Vokietija.

Putinas susitiks su LukašenkaRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien, antradienį, susitiks su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka ir aptars situaciją Ukrainoje bei Vakarų sankcijas, pranešė Rusijos ir Baltarusijos naujienų agentūros.A. Lukašenka primygtinai reikalavo, kad Baltarusija dalyvautų derybose siekiant išspręsti konfliktą Ukrainoje, taip pat sakė, kad šalis nesąžiningai pavadinta „agresoriaus bendrininke“.

Zelenskis: Ukraina negauna pakankamai ginklų, kad galėtų kuo greičiau užbaigti šį karąUkraina negauna tiek ginklų, kiek reikia, kad galėtų atblokuoti Mariupolį ir kuo greičiau užbaigti šį karą. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame vaizdo kreipimesi, apibendrindamas 47-osios karo dienos rezultatus, praneša UNIAN.„Esminis uždavinys tiek šiandien, tiek kiekvieną dieną pastaruoju metu – imtis konkrečių gynybinių priemonių. Konkrečiai didinti mūsų galimybes atremti visas Rusijos kariuomenės atakas. Esu įsitikinęs, žmonės tai irgi mato. Kaip mato ir tai, kad priešo karinės ir techninės galimybės vis dar gana didelės. Taip, ukrainiečiai nepalyginamai narsesni. Mūsų ginkluotosios pajėgos muša okupantus Rusijos kariškiams nepasiekiamu sumanumu ir apgalvota taktika. Bet jei kalbėsime apie būtiną ginkluotę, mes vis dar esame priklausomi nuo tiekimo, nuo mūsų partnerių. Deja, mes jos negauname tiek, kiek reikia, kad kuo greičiau užbaigtume šį karą. Kad visiškai sunaikintume priešą mūsų žemėje. Ir kad įvykdytume tuos uždavinius, kurie kiekvienam Ukrainos žmogui akivaizdūs. Pavyzdžiui, kad atblokuotume Mariupolį“, - sakė prezidentas.Anot V. Zelenskio, jeigu Ukraina gautų lėktuvų ir sunkiosios šarvuotosios technikos, artilerijos, ji galėtų tai padaryti.„Bet vis dar tenka dėl to tartis. Vis dar tenka įtikinėti. Vis dar tenka išspausti reikiamus sprendimus. Neabejoju, kad mes gausime beveik viską, ko reikia. Bet prarandamas ne tik laikas. Prarandamos ukrainiečių gyvybės. Gyvybės, kurių jau nebesugrąžinsi. Ir už tai atsakingi ir tie, kurie iki šiol laiko sandėliuose Ukrainai reikalingą ginkluotę. Ši atsakomybė amžiams liks istorijoje. Kaip liks istorijoje ir mūsų dėkingumas. Dėkingumas toms valstybėms ir tiems politikams, kurie realiai padėjo, kurie nedelsė“, - pabrėžė V. Zelenskis.

Pentagonas negali patvirtinti pranešimų dėl cheminio ginklo panaudojimoJAV gynybos departamento spaudos sekretorius Johnas Kirby`is televizijos kanalui CNN pareiškė: „Pentagonas negali patvirtinti pranešimų, kad Rusija panaudojo Mariupolyje cheminį ginklą, bet jie, jeigu yra teisingi, kelia didelį susirūpinimą ir atspindi mūsų būgštavimus, kad Rusija gali panaudoti Ukrainoje įvairias riaušių slopinimo priemones, tarp jų – ašarines dujas, sumaišytas su nuodingosiomis medžiagomis“.Pasak jo, Pentagonas atidžiai stebi situaciją.

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss socialiniame tinkle „Twitter“ sureagavo į situaciją dėl galimo cheminio ginklo panaudojimo Mariupolyje: „Bendradarbiaujame su partneriais, kad patikrintume detales. Bet koks tokių ginklų panaudojimas būtų bejausmis šio konflikto eskalavimas, už kurį Putinas ir jo režimas turės atsakyti“.https://twitter.com/trussliz/status/1513636563405713416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513636563405713416%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1670685%2Frusijos-karas-pries-ukraina-vakarai-tikrina-informacija-del-galimos-rusu-chemines-atakos-mariupolyje

Į Seimą kreipsis Ukrainos prezidentas ZelenskisAntradienį, 11 val., į Lietuvos Seimą kreipsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jo kalbą Seimo nariai išgirs nuotoliniu būdu per Seimo plenarinį posėdį.Po Ukrainos prezidento kreipimosi Seimas planuoja svarstyti ir priimti rezoliucijos projektą dėl Rusijos Federacijos vykdomos agresijos ir karo nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo.Seimo posėdžio tiesioginę transliaciją bus galima stebėti Seimo svetainėje, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, Seimo paskyrose „Facebook“ ir „YouTube“.Ukraina jau pusantro mėnesio patiria Rusijos agresiją ir jos vykdomus karo nusikaltimus. Per šį laikotarpį V. Zelenskis nuotoliniu būdu jau kreipėsi į daugelį pasaulio šalių parlamentų.

Anušauskas: gali būti, kad Rusija Mariupolyje panaudojo cheminį ginkląUkrainos pietrytiniame mieste Mariupolyje Rusija pirmadienį galbūt panaudojo cheminį ginklą, pranešė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.„Azovo pulkas praneša, kad Rusija Mariupolyje panaudojo neaiškios kilmės nuodingą medžiagą prieš Ukrainos karius ir civilius“, – feisbuke rašė ministras.Jo teigimu, medžiaga buvo išplatinta bepiločiu orlaiviu, o aukos patiria dusulį ir vestibiuliarinį nepakankamumą.„Informacija tikslinama, tačiau tai gali būti ir pirmasis Rusijos cheminio ginklo panaudojimas Ukrainoje“, – teigė A. Anušauskas.Anot ministro, kaip ir buvo prognozuota, Rusija naudos visas priemones skubėdama pasiekti bent lokalių karinių laimėjimų.Mariupolyje vyko kai kurios įnirtingiausios kautynės nuo Kremliaus puolimo prieš Ukrainą pradžios vasario 24-ąją. Praktiškai visas miestas buvo paverstas griuvėsiais.Manoma, kad uostamiestyje žuvo tūkstančiai civilių gyventojų.

Pranešama apie rusų panaudotą „neaiškios kilmės toksišką medžiagą“„Azovo“ pulkas pranešė, kad Rusija Mariupolyje panaudojo nežinomą medžiagą, kuri nukentėjusiems kariams ir civiliams gyventojams sukelia rimtų kvėpavimo sutrikimų, rašoma UNIAN.Kaip rašoma, Mariupolyje, Donecko srityje, okupantai prieš kariškius ir civilius gyventojus panaudojo nežinomą nuodingąją medžiagą.„Maždaug prieš valandą Rusijos okupacinės pajėgos panaudojo neaiškios kilmės nuodingą medžiagą prieš Ukrainos karius ir civilius Mariupolio mieste...“, – sakoma „Azov“ pareiškime.Pasirodė pranešmų, kad galėjo būti panaudotas zarinas.Kaip sako nepriklausoma žurnalistė Olga Tokariuk, vienintelis šaltinis, kuris kol kas apie tai praneša, yra Azovo pulkas. Šiuo metu Mariupolyje nedirba nė vienas nepriklausomas / patikimas žurnalistas, todėl labai sunku tai patikrinti, rašo ji.https://twitter.com/olgatokariuk/status/1513602545025011715?ref_src=twsrc%5Etfw

Šiandien humanitariniais koridoriais evakuota daugiau kaip 4 000 žmoniųŠiandien humanitariniais koridoriais iš Ukrainos miestų iš viso evakuota 4 354 žmonės, pranešė šalies ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk. Visą dieną buvo atidaryti devyni humanitariniai koridoriai, kuriais buvo bandoma evakuoti žmones. I. Vereščuk pridūrė, kad Rusija užblokavo ukrainiečių evakuacijos autobusų koloną Donecke - mieste šalies rytuose.

Mariupolyje žuvo daugiau nei 10 000 civilių, teigia miesto merasRusijos apgultame Mariupolyje žuvo daugiau kaip 10 000 civilių gyventojų, pareiškė uostamiesčio meras. Kalbėdamas telefonu su „The Associated Press“, meras Vadimas Bojčenka sakė, kad lavonai „išklojo kilimą mūsų miesto gatvėse“ ir kad žuvusiųjų skaičius gali viršyti 20 000.Jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos į miestą atvežė mobilią kremavimo įrangą kūnams utilizuoti, ir apkaltino jas atsisakymu leisti įvažiuoti humanitariniams konvojams, taip bandant nuslėpti žudynes.

Borodiankoje iš po griuvėsių ištraukti septynių žmonių kūnaiIš dviejų sugriautų daugiaaukščių gyvenamųjų namų griuvėsių Borodiankos mieste buvo ištraukti septynių žmonių kūnai, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Į šiaurės vakarus nuo Kijevo esantį miestą smarkiai apšaudė Rusijos pajėgos, o prieš rusams pasitraukiant, jis buvo okupuotas kelias savaites.

Austrijos kancleris po pokalbio su V. Putinu: „optimistinio įspūdžio“ nėraAustrijos federalinis kancleris Karlas Nehammeris po pokalbio su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie karą Ukrainoje pareiškė, kad „optimistinio įspūdžio“ nėra. Rusijos kariuomenė ruošiasi puolimui Rytų Ukrainoje, sakė jis pirmadienio vakarą Maskvoje žurnalistams. „Šis mūšis bus vykdomas atkakliai“, - teigė K. Nehammeris. Todėl civiliai humanitariniais koridoriais turi būti evakuojami į saugias vietas.K. Nehammeris pirmadienį tapo pirmuoju ES vyriausybės vadovu, kuris nuo karo pradžios prieš daugiau nei šešias savaites susitiko su V. Putinu.Austrijos kancleris gynė nuo kritikos savo pokalbįsu V. Putinu. Jis teigė Rusijos Federacijos galios centre norėjęs kalbėti apie karo baisumus. „Reikia asmeninės konfrontacijos“, - pabrėžė jis. Susitikimas su V. Putinu esą buvo suderintas su ES vadovais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Vokietijos žiniasklaida: „Rheinmetall“ pasirengusi perduoti Ukrainai iki 50 tankųKarinės įrangos gamintoja „Rheinmetall“ pasirengusi perduoti Ukrainai iki 50 naudotų tankų „Leopard 1“, pirmadienį pranešė laikraštis „Handelsblatt“, remdamasis grupės generalinio direktoriaus žodžiais.Jei Vokietijos vyriausybė duos sutikimą, „Rheinmetall“ galėtų pristatyti pirmuosius tankus per šešias savaites, o likusius – per kitus tris mėnesius per savo dukterinę bendrovę „Rheinmetall Italia“, „Handelsblatt“ sakė generalinis direktorius Arminas Pappergeris.Pasak jo, Ukrainos karius, jei jie jau turi įgūdžių, galima apmokyti kariauti su „Leopard 1“ per kelias dienas.Kai kurie Vokietijos vyriausybės politikai teigia, kad ukrainiečių mokymas naudotis vakarietiškais ginklais užtrunka per ilgai, todėl geriau siųsti įrangą, kuria jie galėtų naudotis iš karto.Laikraštis rašo, kad Vokietijos koalicinės vyriausybės, kurią sudaro socialdemokratai, žalieji ir laisvieji demokratai, politikai yra atviri galimam tankų „Leopard“ pristatymui.Ekonomikos ministras Robertas Habeckas pirmadienį pareiškė, kad ginklai iš Vokietijos Ukrainai turėtų būti pristatyti greitai, nes gresia Rusijos puolimas iš rytų. „Priimdama sprendimą paremti Ukrainą ginklais, Vokietija prisiėmė įsipareigojimą“, – sakė jis.

Slovakija svarsto galimybę siųsti sovietų gamybos naikintuvus į UkrainąSlovakija svarstys galimybę siųsti į Ukrainą sovietų gamybos naikintuvus MiG-29, tačiau tik tuo atveju, jei bus galima pasirūpinti alternatyvia savo oro erdvės apsauga, pareiškė šalies ministras pirmininkas. Ukraina paprašė sunkiosios ginkluotės ir lėktuvų, kad galėtų apsisaugoti nuo Rusijos. Vakarų šalys vis dažniau pradėjo tiekti ginklus, tačiau ankstesnės diskusijos dėl MiG-29, kuriuos taip pat naudoja Lenkija ir Bulgarija, suteikimo buvo sustabdytos.

Beveik septynios karo savaitės: V. Putinas atsakys į žurnalistų klausimusPo beveik septynių karo prieš Ukrainą savaičių Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį ketina atsakyti į žurnalistų klausimus.V. Putinas Kosmonautikos dieną lankysis Vostočnyj kosmodrome Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, pirmadienį Maskvoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Čia jis susitiks ir su savo baltarusių kolega bei sąjungininku Aliaksandru Lukašenka, o tada atsakys į žurnalistų klausimus.Rusija užpuolė Ukrainą vasario 24 dieną. Nuo tada rusų pajėgos puolimą vykdo ir iš Baltarusijos teritorijos. Autoritariškai valdomos buvusios sovietinės respublikos pasienio teritorijoje kovą vyko ir pirmieji Rusijos ir Ukrainos delegacijų pokalbiai.

Ukraina teigia, kad mūšis dėl svarbiausio Mariupolio uostamiesčio tęsiasiUkrainos pajėgos laikosi prieš Rusiją apgultame pietiniame Mariupolio uostamiestyje, teigia pareigūnai, nors kai kurie pranešimai rodė, kad mūšis artėja prie pabaigos.Mūšiai dėl Mariupolio tęsiasi“, BBC sakė mero pavaduotojas Serhijus Orlovas.Anksčiau Maskvos remiamas kovotojų lyderis Rytų Ukrainoje sakė, kad jo pajėgos kontroliuoja miesto uostą.„Kalbant apie Mariupolio uostą, šiuo metu jį kontroliuojame mes“, – sako vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadovas Denisas Pušilinas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ ir „RIA Novosti“.

ES šalys nepriėmė sprendimo dėl naftos embargo RusijaiES šalių užsienio reikalų ministrai dar nepriėmė sprendimo dėl galimų naftos importo iš Rusijos ribojimų. Buvo tik bendra diskusija, pirmadienį po ministrų susitikimo Liuksemburge sakė ES užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis. Tačiau jis, turėdamas omenyje tolesnes sankcijas Rusijai dėl invazijos į Ukrainą, pabrėžė: „Nieko neatmetame, įskaitant sankcijas naftai ir dujoms“.Anot J. Borrelio, reikėtų atskirti šiuos du energijos šaltinius ir pradėti nuo naftos. Sąskaita už naftos importą pernai buvo keturiskart didesnė nei už dujas, sakė jis. Iš esmės esą svarbu kiek įmanoma greičiau sumažinti ES energetinę priklausomybę. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, pasak J. Borrellio, prisideda prie strateginės valstybių bendrijos autonomijos.ES diplomatijos vadovas „siaubu“ pavadino Rusijos karą prieš Ukrainą. Rusų kariuomenė palieka nužudytus civilius ir sugriautus miestus. Laukiamas Rusijos puolimas Rytų Ukrainoje esą didina ES pasirengimą karinėmis priemonėmis toliau remti Ukrainą.

ES: bombarduodama Ukrainą Rusija provokuoja badą pasaulyjePirmadienį ES diplomatijos vadovas pareiškė, kad Rusijai dėl savo karo Ukrainoje tenka atsakomybė dėl didėjančios pasaulinės maisto krizės, kadangi bombarduoja kviečių atsargas ir neleidžia laivams gabenti grūdų į užsienį.„Jie sukelia stygių. Jie bombarduoja Ukrainos miestus ir provokuoja badą pasaulyje. Jie provokuoja badą mūsų planetoje“, – po ES užsienio reikalų ministrų posėdžio spaudos konferencijoje sakė Josepas Borrellis.

Gynybos ministerija: Rusija atidarys humanitarinį koridorių iš MariupolioEvakuacijos kelias, kuris turėtų leisti civiliams saugiai palikti miestą, ves į Krymą arba Zaporožę, pranešė šalies gynybos ministerija.Mariupolis ir anksčiau pateko tarp devynių humanitarinių koridorių, tačiau jis buvo skirtas tik vykstantiems nuosavais automobiliais, sakė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereshchuk.Pasak jos, susitarti dėl autobusų patekimo nepavyko.

Prie Vokietijos ambasados Estijoje surengtas protestasPirmadienį prie Vokietijos ambasados Taline protestuoti prieš Rusijos karą Ukrainoje susirinko keliolika žmonių.Protestuotojai atsigulė ant žemės, atkurdami Kyjivo priemiestyje Bučoje nužudytų civilių gyventojų vaizdus. Jie gulėjo sudėję rankas už nugaros ir užsidėję ant galvų juodus plastikinius maišus, matyti iš internete paskelbtų nuotraukų.Protestu siekta įtikinti Vokietiją ir kitas Europos šalis imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją, Maskvai tęsiant karą kaimyninėje Ukrainoje.„Mes signalizuojame, kad žūsta nekalti žmonės, o atsakingi asmenys nedaro pakankamai, kad juos apsaugotų“, – Estijos radijui sakė organizatoriai.

Baigėsi valandą trukęs Putino ir Nehammerio susitikimasMaskvoje baigėsi pokalbis tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Austrijos kanclerio Karlo Nehammerio. Susitikimas V. Putino Novo Ogariovo rezidencijoje truko apie valandą, pranešė K. Nehammerio kanceliarija.Svarbiausia federalinio kanclerio žinia Rusijos prezidentui buvo ta, kad šis karas turi liautis, nes kare abi pusės tik pralaimi, pareiškė jo biuras. „Pokalbis su V. Putinu buvo labai tiesus, atviras ir griežtas“, - sakoma toliau pranešime. K. Nehammeris kalbėjo apie karo nusikaltimus Bučoje ir kitose vietose ir pabrėžė, kad tie, kurie už tai atsakingi, turi būti patraukti atsakomybėn.Apie V. Putino reakciją kol kas nežinoma. K. Nehammeris buvo pirmasis ES šalies vyriausybės vadovas, kurį priėmė V. Putinas po Rusijos invazijos į Ukrainą prieš daugiau kaip šešias savaites.

Ukrainos separatistai paskelbė perėmę Mariupolio uosto kontrolę Prorusiškų Donbaso separatistų lyderis pirmadienį paskelbė, kad jų pajėgos perėmė Ukrainos pietrytinio Mariupolio miesto uosto kontrolę, pranešė Rusijos naujienų agentūros. „Kalbant apie Mariupolio uostą, jis jau yra mūsų kontroliuojamas“, – valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo Donecko separatistų „liaudies respublikos“ lyderį Denisą Pušiliną.

Baerbock pasisako už sunkiosios ginkluotės tiekimą UkrainaiVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock pasisakė už sunkiosios ginkluotės Ukrainai tiekimą.„Ukrainai reikia daugiau karinės įrangos, pirmiausiai – sunkiųjų ginklų“, – sakė ji pirmadienį ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge kuluaruose.Siaubingi vaizdai iš Ukrainos esą labai aiškiai rodo, kad Rusijos užpultai šaliai reikia papildomos karinės paramos, kad ji galėtų gintis.„Dabar ne metas išsisukinėjimams, dabar metas kūrybiškumui ir pragmatizmui“, – pabrėžė ministrė.Ar už sunkiosios ginkluotės tiekimą yra ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, jo atstovė Christiane Hoffmann pirmadienį nekomentavo. O. Scholzas praėjusią savaitę Bundestage aiškiai pareiškė, kad Rusija negali laimėti šio karo, pabrėžė atstovė. Ir todėl Vokietija, anot jos, remia Ukrainą įranga bei ginklais ir nuolat iš naujo vertina, kokių ginklų dar gali būti perduota.Vokietija iki šiol Ukrainai, be kita ko, perdavė oro gynybos raketų, prieštankinių ginklų ir kulkosvaidžių. Tačiau sunkioji ginkluotė, kurios prašo Ukraina, yra koviniai tankai, koviniai lėktuvai, karo laivai ar artilerijos pabūklai. Tokia ginkluotė kol kas nepristatyta, nors Ukraina jos nuo vasario reikalauja iš Vokietijos.Kokią sunkiąją ginkluotę Vokietija galėtų perduoti Ukrainai, A. Baerbock nepasakė.

Rusų pajėgos priverstinai išvežė 33 tūkst. Mariupolio gyventojųIki šiol patvirtinti duomenys rodo, kad apie 33 tūkst. Mariupolio gyventojų buvo priverstinai išvežti į Rusiją ir laikinai okupuotas Donecko srities vietoves, rašo UNIAN.Apie tai savo „Telegram“ kanale praneša Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova.

Žiniasklaida: Vokietijos „Rheinmetall“ pasiruošęs nusiųsti Ukrainai iki 50 tankų Vokietijos karinės technikos gamintojas „Rheinmetall“ ruošiasi nusiųsti Ukrainai iki 50 „Leopard 1“ tankų, rašo vokiečių laikraštis „Handelsblatt“, remdamasis koncerno generaliniu direktoriumi. Teigiama, kad pirmieji tankai galėtų būti išsiųsti per 6 savaites, o likusieji per artimiausius tris mėnesius per dukterinę įmonę „Rheinmetall Italia“, jei Vokietijos vyriausybė uždegs tam „žalią šviesą“, rašo UNIAN. Laikraščio šaltinių teigimu, Vokietijos valdančiosios koalicijos atstovai yra atviri galimam tankų siuntimui. Tankas „Rheinmetall Leopard 1“ yra „Leopard 2“, kurį dabar naudoja Vokietijos ginkluotosios pajėgos, pirmtakas. Kariuomenė grąžino jį tiekėjui įrangos atnaujinimui.

Skelbiama, kad Ukrainos generalinė prokuratūra jau užregistravo 5889 Rusijos karo nusikaltimus.

Prancūzijos ekspertai atvyko į Ukrainą tirti Rusijos karo nusikaltimųPrancūzijos policijos pareigūnai pirmadienį atvyko į Ukrainą padėti tirti įtariamus Rusijos karo nusikaltimus, aplink Kyjivą esančiuose miestuose po rusų pajėgų išvedimo likus šimtams civilių lavonų, pranešė Prancūzijos ambasadorius Ukrainoje. „Didžiuojamės galėdami Lvive pasveikinti techninių ir mokslinių žandarmerijos darbuotojų komandą, kuri atvyko padėti savo kolegoms tirti karo nusikaltimus, įvykdytus netoli Kijevo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Prancūzijos ambasadorius Ukrainoje Etienne'as de Poncins'as.„Prancūzija yra pirmoji, kuri suteiks tokią pagalbą. Darbą jie pradės jau rytoj“, – nurodė jis.Ambasadorius paskelbė nuotrauką, kurioje matyti 20 uniformuotų tyrėjų, stovinčių šalia mobilios tyrimų laboratorijos furgono vakariniame Lvivo mieste.Ukraina pažadėjo identifikuoti ir surasti tuos, kurie yra atsakingi už civilių žudymą Kyjivo regione, ir paprašė šiame darbe tarptautinės bendruomenės pagalbos.Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova sekmadienį sakė, kad šalia sostinės esančiuose rajonuose, iš kurių neseniai pasitraukė Rusijos kariai, rasti 1 222 žmonių kūnai.Prokurorė taip pat nurodė, kad atlieka tyrimą dėl 5 600 įtariamų karo nusikaltimų, su kuriais susiję „500 įtariamųjų“ vadovaujančių Rusijos pareigūnų.Nužudytų civilių vaizdai iš netoli Kyjivo esančio miestų, tokių kaip Buča ir Irpinė, sukrėtė visą pasaulį. Ukrainos prezidentas Volodymuras Zelenskis sako sukūręs specialų mechanizmą Rusijos „nusikaltimams“ Ukrainoje tirti, įtraukiant „nacionalinius ir tarptautinius ekspertus“.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, jog esama Rusijos karo nusikaltimų prie Kyjivo „aiškių požymių“.Maskva tai neigia, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kaltina Ukrainą inscenizuojant civilių žudymą.https://twitter.com/EdePoncins/status/1513429247393767425?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina prognozuoja, kad Rusijos puolimas šalies rytuose prasidės netrukus Ukraina prognozuoja, kad Rusija „netrukus“ pradės didelį puolimą šalies rytuose, pirmadienį per brifingą sakė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzianykas. „Priešas beveik baigė pasirengimą puolimui rytuose, puolimas prasidės netrukus“, – sakė jis. Atrėmusi Rusijos puolimą prieš Kyjivą Ukraina jau kelias dienas kalbėjo, kad artimiausiu laiku Maskva gali suintensyvinti puolimą rytuose ir pietuose. „Prognozuojame, kad artimiausioje ateityje tose teritorijose vyks intensyvios kautynės, – kalbėjo O. Motuzianykas. – Negalime tiksliai nuspėti, kada tai įvyks – tai Vakarų žvalgybos šaltiniai.“ „Ukrainos kariuomenė pasiruošusi“, – teigė jis. Atstovas sakė manąs, kad Maskva planuoja sukurti „sausumos koridorių“ į Chersono sritį, esančią šiauriau Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio. Jis taip pat sakė, kad nuo operacijos Ukrainos rytuose eigos priklausys, ar Rusija atnaujins puolimą prieš Kyjivą.

Ukraina baiminasi Rusijos puolimo ir iš PadniestrėsUkrainos vadovybė baiminasi Rusijos puolimo ir iš vakarų pusės. Tam esą gali būti panaudoti Moldovos Respublikoje dislokuoti rusų daliniai. „Neatmestina, kad rusų ginkluotosios pajėgos Padniestrės regione Moldovos Respublikoje vykdys provokacijas“, – pirmadienį pareiškė Ukrainos generalinis štabas.Prie Ukrainos sienos esanti Padniestrė tarptautinės teisės požiūriu priklauso Moldovos Respublikai, tačiau nuo 1990 metų yra kontroliuojama Rusijos. Jei rusų daliniai iš Padniestrės ir Maskvai lojalios paramilitaristinės grupuotės iš regiono įsitrauktų į karą, kiltų potenciali grėsmė, kad Ukrainos kariuomenė bus apsupta šalies pietuose, konkrečiai – apie Odesos regioną. Rusija iki šiol neigė tokius ketinimus.Be to, Kyjivas pranešė apie tolesnę Rusijos dalinių koncentraciją Rytų Ukrainoje. Tarp jų yra ir pajėgos iš Sibiro bei Rusijos Tolimųjų Rytų. „Gali būti, kad okupantai ateinančiomis dienomis mėgins atnaujinti puolimą“, – pareiškė Ukrainos generalinis štabas.Generalinis štabas feisbuke taip pat pranešė, kad nukauta dar 200 rusų karių, sunaikinti trys tankai ir 12 šarvuočių, penki artilerijos pabūklai, trys raketų paleidimo įtaisai ir du lėktuvai. Šių duomenų nepriklausomai patvirtint neįmanoma.

Lavrovas: Rusija derybų metu nestabdys karinių veiksmų Ukrainoje Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Kremliaus pajėgos nesustabdys savo karinių veiksmų Ukrainoje iki kito taikos derybų etapo.Per interviu Rusijos valstybinei televizijai S. Lavrovas teigė, kad prezidentas Vladimiras Putinas įsakė kariams sustabdyti karinius veiksmus per pirmąjį derybų tarp Rusijos ir Ukrainos ratą, tačiau nuo tada Maskvos pozicija pasikeitė.Jis sakė nematantis priežasties nutraukti derybas su Ukraina, tačiau tvirtino, kad Maskva nesustabdys savo karinių veiksmų, kai šalys vėl susirinks.Ukraina ir Rusija iki šiol dalyvavo keliuose derybų etapuose pirmiausia Baltarusijoje ir neseniai Turkijoje.

JT: iš Ukrainos per parą pabėgo dar 45 tūkst. žmoniųIš Ukrainos per praėjusią parą pabėgo beveik 45 tūkst. žmonių, bet daug kitų ukrainiečių yra įstrigę savo regionuose ar bando išlaukti karo pabaigos, pirmadienį paskelbė Jungtinės Tautos.JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios – vasario 24-osios – iš šalies pabėgo 4 547 735 ukrainiečiai. Nuo sekmadienio šis skaičius padidėjo 44 781.Tokio pabėgėlių antplūdžio Europa nematė nuo Antrojo pasaulinio karo.Apie 90 proc. iš Ukrainos išvykusių pabėgėlių yra moterys ir vaikai. Karinei tarnybai tinkamiems 18–60 metų amžiaus vyrams negalima išvykti iš šalies.JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, pačioje Ukrainoje dabar yra 7,1 mln. žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus.„Yra žmonių rajonuose, kur vis dar vyksta Rusijos karinė agresija, neleidžianti jiems išvykti. Tačiau taip pat yra žmonių, nusprendusių verčiau pasilikti... Jie tikisi, kaip ir mes visi, kad šis karas greit pasibaigs“, – televizijai CNN sakė TMO vadovas Antonio Vitorino.„Mes labai susirūpinę ne tik žmonių saugumu... Taip pat [norime] įvertinti jų poreikius: pinigų, sveikatos [priežiūros], vaistų, maisto, priebėgos ir net drabužių“, – sakė jis.TMO nurodo, jog daugiau kaip 210 tūkst. ne ukrainiečių – Ukrainoje gyvenusių, studijavusių ar dirbusių užsieniečių – taip pat pabėgo iš šalies, tačiau daliai jų sunku grįžti į savo šalis.Bendrai daugiau kaip ketvirtadalis Ukrainos gyventojų buvo priversti palikti savo namus.Prieš konfliktą Kijevo kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje, į kurią neįeina 2014 metais Rusijos aneksuotas Krymas ar prorusiškų separatistų kontroliuojamos teritorijos rytuose, gyveno daugiau nei 37 mln. žmonių.Lenkija. Beveik šeši iš dešimties ukrainiečių pabėgėlių atvyko į Lenkiją – UNHCR duomenimis, iš viso 2 622 117. Daugelis jų išvyksta į kitas Europos šalis.Rumunija. JT pabėgėlių agentūros duomenimis, į Rumuniją atvyko 692 501 asmuo, dauguma jų – per Moldovą, o vėliau daugelis išvyko į kitas šalis.Vengrija. Pasak UNHCR, į Vengriją atvyko 424 367 ukrainiečiai.Moldova. 411 365 ukrainiečiai atvyko į Moldovą – nedidelę 2,6 mln. gyventojų turinčią šalį, kuri yra viena skurdžiausių Europoje ir kuri yra arčiausiai Ukrainos Odesos uosto. Dauguma į šią ES nepriklausančią, 2,6 mln. gyventojų turinčią šalį atvykusių ukrainiečių vėliau išvyko į kitas šalis. Tačiau „yra žmonių, pavyzdžiui, 100 tūkst. Moldovoje, besitikinčių greitai sugrįžti į Ukrainą“, sakė A. Vitorino.Rusija. Rusijoje yra 404 418 pabėgėlių iš Ukrainos. Dar 113 tūkst. žmonių į Rusiją vasario 21–23 dienomis atvyko iš separatistinių Donecko ir Luhansko regionų Rytų Ukrainoje.Slovakija. Į Slovakiją iš Ukrainos nuo karo pradžios iš viso atvyko 317 781 asmuo.Baltarusija. Į artimą sąjungininkę Baltarusiją atvyko 20 739 pabėgėliai.

Slovakija negali patvirtinti, kad Ukrainai perduota raketų S-300 baterija jau sunaikintaSlovakija pirmadienį sakė negalinti patvirtinti pranešimų, kad Ukrainai perduota jos oro erdvės gynybos sistema buvo sunaikinta per Rusijos pajėgų smūgį.Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad iš laivų paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis buvo sunaikinti zenitinių raketų sistemos S-300 keturi kompleksai, esą dislokuoti Dnipro miesto pietiniame pakraštyje. Nurodoma, kad per šį smūgį žuvo apie 25 ukrainiečių kariai.Ministerija nenurodė, kuri šalis perdavė Ukrainai raketas, sunaikintas per sekmadienį surengtą smūgį.Paklaustas naujienų agentūros AP, ar Rusija sunaikino Bratislavos perduotas S-300, Slovakijos užsienio reikalų ministras Ivanas Korčokas atsakė: „Mes įrodymų apie tai neturime.“„Girdėjome tokių naujienų, bet, remdamiesi Ukrainos pateikta informacija, negalima to patvirtinti. Ukrainos pusė tai atmetė“, – ministras sakė per Europos Sąjungos diplomatijos vadovų susitikimą Liuksemburge.I. Korčokas pridūrė, kad Slovakija tiekia šias sistemas, „nes norime sustiprinti Ukrainos oro erdvės gynybą“.

Ukrainos pajėgos Mariupolyje ruošiasi „paskutiniam mūšiui“ Ukrainos pajėgos ruošiasi „paskutiniam mūšiui“ dėl pietrytinio Mariupolio uostamiesčio, kuris yra apsiaustas nuo Rusijos įsiveržimo ankstyvojo etapo, pirmadienį pranešė jūrų pėstininkai. „Šiandien tikriausiai bus paskutinis mūšis, nes šaudmenys baigiasi“, – per „Facebook“ parašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 36-oji jūrų pėstininkų brigada. „Tai reiškia mirtį daliai iš mūsų ir nelaisvę kitiems“, – pažymėjo kariškiai ir pridūrė, kad jie yra „spaudžiami“ ir „apsupti“ Rusijos kariuomenės. Pranešime sakoma, kad uostamiestis ginamas jau 47 dienas ir „daroma viskas, kas įmanoma ir neįmanoma“, siekiant išlaikyti miesto kontrolę. Rusijos pajėgos pranešė, kad pagrindinės kautynės pastaruoju metu vyko aplink metalurgijos įmonę „Azovstal“ ir uoste. Jūrų pėstininkai sakė, kad priešas juos „palaipsniui stūmė“ ir „apsupo mus ugnimi, o dabar stengiasi mus sunaikinti“. Brigada informavo, kad apie pusė jos karių yra sužeisti. „Daugybė sužeistųjų sudaro beveik pusę mūsų brigados. Kurių galūnės nenuplėštos, grįžta į mūšį“, – rašo jūrų pėstininkai. „Visi pėstininkai žuvo, ir dabar susišaudymuose dalyvauja artileristai, priešlėktuvinių pabūklų ir radijo operatoriai, vairuotojai ir virėjai. Netgi orkestras“, – pridūrė jis. Jūrų pėstininkai skundėsi nepakankama Ukrainos kariuomenės vadovybės parama: „Su mumis niekas nebenori susisiekti, nes mes jau esame nurašyti.“ Mariupolyje vyko kai kurios įnirtingiausios kautynės nuo Kremliaus puolimo prieš Ukrainą pradžios. Praktiškai visas miestas buvo paverstas griuvėsiais. Manoma, kad uostamiestyje žuvo tūkstančiai civilių gyventojų. Evakuotieji pasakojo apie siaubingas sąlygas, badą ir šaltį. Dėl nesiliaujančių bombardavimų gyventojams tenka slapstytis rūsiuose.

Japonijoje patvirtintas išmokų pabėgėliams iš Ukrainos dydisJaponijos vyriausybė patvirtino humanitarinių išmokų pabėgėliams iš Ukrainos dydį. Tai pirmadienį pranešė televizijos kanalas NHK.Gautomis žiniomis, persikėlę iš laikino apgyvendinimo viešbučių į vietos valdžios institucijų suteikiamus būstus, reguliarias pašalpas gaus tie pabėgėliai ukrainiečiai, kurie Japonijoje neturi giminaičių ar artimų draugų. Išmokų dydis priklausys nuo pabėgėlių amžiaus ir šeimos narių skaičiaus – pirmasis vyresnis kaip 12 metų asmuo šeimoje kasdien gaus 2 400 jenų (17,59 euro), antrasis ir visi kiti šios amžiaus kategorijos asmenys šeimoje – po 1 600 jenų (11,73 euro) per dieną, jaunesni kaip 12 metų vaikai – po 1 200 jenų (8,79 euro) per dieną.Be to, išvykdamos iš laikino apgyvendinimo viešbučių, pabėgėlių ukrainiečių šeimos gaus vienkartines išmokas kasdieniam gyvenimui reikalingiems daiktams įsigyti. Vienkartinė išmoka vyresniems kaip 16 metų amžiaus asmenims sudarys 160 tūkst. jenų (1172,6 euro), vaikams iki 16 metų amžiaus – 80 tūkst. jenų (586,3 euro).Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios į Japoniją jau atvyko beveik 400 pabėgėlių ukrainiečių. Tai daugiausia žmonės, kurių giminės ar pažįstami gyvena Japonijoje. Kovo 15 d. šalies teisingumo ministras Yoshihisa Furukawa pranešė, kad pabėgėliams iš Ukrainos bus išduota metus galiosianti viza, kuri jiems suteiks galimybę įsidarbinti. Be to, Japonija per tarptautines organizacijas suteikė maždaug 200 mln. eurų humanitarinę pagalbą pabėgėliams ukrainiečiams.Televizijos kanalo NHK surengtos apklausos duomenimis, 85 proc. japonų daugiau ar mažiau pritaria vyriausybės sprendimui priimti pabėgėlius ukrainiečius.

Rubižnės meras įtariamas bendradarbiavęs su rusų kariais Ukrainos generalinė prokuratūra įtaria Rubižnės Luhansko srityje merą Serhijų Chortyvą bendradarbiavus su Rusijos kariais. „Gavęs iš jų pasiūlymą vadovauti okupacinei valdžiai Rubižnėje, pažeidžiant Ukrainos Konstituciją ir įstatymus, savo noru su tuo sutiko“, – teigia Ukrainos generalinė prokuratūra. Prieš kelias dienas Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Gaidajus apkaltino Rubižnės merą išduodant ukrainiečių aktyvistus rusų okupantams.

Zelenskis: Mariupolyje žuvo dešimtys tūkstančių žmonių Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Mariupolyje žuvo dešimtys tūkstančių žmonių. Kaip praneša UNIAN, V. Zelenskis tai pasakė savo kalboje Pietų Korėjos parlamentui. „Blogiausia padėtis Mariupolyje... Mariupolis sugriautas. Žuvusiųjų yra dešimtys tūkstančių. Tačiau net nepaisant to rusai nestabdo puolimo. Mariupolį nori paversti demonstratyviai sunaikintu miestu“, – pabrėžė V. Zelenskis. V. Zelenskis sakė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios Rusijos pajėgos sunaikino 938 mokymo įstaigas ir beveik 300 ligoninių. Jis taip pat pabrėžė, kad Rusijos armija savo tankais ir artilerija sąmoningai naikino gyvenamuosius rajonus ir miestus. „Dabar mes turime tik griuvėsius vietoj įprastų taikių miestų. Net negalime suskaičiuoti žuvusiųjų skaičiaus“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas. Jo teigimu, Ukrainos šiaurėje toliau tvarkomi griuvėsiai po Rusijos bombardavimo, tačiau dalis regiono tebėra aktyvus mūšio laukas. https://twitter.com/SkyNews/status/1513432350813736961?ref_src=twsrc%5Etfw

Charkivo sritis naktį apšaudyta 66 kartusCharkivo srityje per parą žuvo 11 žmonių, tarp jų – septynerių metų vaikas, dar 14 žmonių buvo sužaloti, pranešė Charkivo karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Anot jo, pastarąją parą Rusijos kariuomenė 66 kartus apšaudė regioną.O. Sinegubovas perspėjo, kad Rusijos kariuomenė naudoja uždelsto veikimo minas ir prašė gyventojų būti itin atsargiems su rasta amunicija.

Ukraina: Donbase jau prasidėjo didelis Rusijos puolimas Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadymas Denysenko sako, kad Rusijos puolimas rytiniame Donbaso regione prasidėjo, Rusija ten ir toliau telkia pajėgas, rašo CNN.„Mano požiūriu, šis didelis puolimas jau prasidėjo“, – teigė jis. Ukrainos ir Vakarų pareigūnai sakė pastarosiomis dienomis stebėję Rusijos karių judėjimą į Donbasą po didelių nesėkmių Maskvai, siekiant užimti Kijevą.„Rusai kaupia savo pajėgas. Jie ir toliau perdislokuoja savo karius ir įrangą į Donecko ir Luhansko sritis“, – kalbėjo V. Denysenko.„Taip, vis dar nėra didelių mūšių, apie kuriuos tiek daug kalbama pastarosiomis dienomis, tačiau apskritai galima sakyti, kad puolimas jau prasidėjo“, – sakė jis.Ukrainos Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus sakė, kad pirmadienį planuojama daugiau evakuacinių traukinių iš Luhansko ir Donecko reisų.

Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Rusijos pajėgos sunaikino S-300 raketų paleidimo įrenginius, kurias Ukrainai perdavė Europos šalis. Rusija pranešė, kad jos raketos „Kalibr“ sunaikino keturis tokius įrenginius angare Dnipro pakraštyje. Taip pat teigiama, kad per ataką nukentėjo 25 Ukrainos kariai. Tačiau Ukrainai zenitinių raketų kompleksą S-300 perdavusios Slovakijos premjeras Eduardas Hegeris tokią informaciją neigia. „Slovakija kategoriškai neigia Rusijos propagandą, kad S-300 gynybinė sistema Ukrainoje buvo sunaikinta. Tai melaginga žinia“, – sakoma jo „Twitter“ įraše. E. Hegeris sako, kad jo skelbiamą informaciją oficialiai patvirtino Ukraina. https://twitter.com/eduardheger/status/1513250975447986184?ref_src=twsrc%5Etfw

Pirmadienį Ukrainoje planuojami devyni humanitariniai koridoriaiUkrainos vyriausybė pranešė, kad pirmadienį šalies rytuose planuojama atidaryti devynis humanitarinius koridorius.Vicepremjerė Iryna Vereščiuk „Telegram“ tinkle pranešė, kad, be kita ko, suplanuoti maršrutai iš Mariupolio, Berdiansko ir ginčijamų teritorijų Luhansko srityje.Pasak I. Vereščiuk, sekmadienį iš mūšių apimtų vietovių pavyko evakuoti maždaug 2 800 civilių.Rusija ir Ukraina nuolat kaltina viena kitą sabotuojant bandymus evakuoti žmones. Apie naujausius evakuacinius koridorius pranešta, kai Maskva kiek anksčiau pareiškė, kad jos kariuomenė dabar daugiausiai dėmesio skirs Ukrainos rytams.

Iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko 2,657 mln. pabėgėlių Nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko 2 657 000 pabėgėlių. Tai pirmadienį pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba, kuria remiasi transliuotojas BBC.Tačiau pastarosiomis savaitėmis atvykėlių skaičiai gerokai sumažėjo. Sekmadienį Lenkijos sieną kirto 28 500 žmonių – 2 proc. mažiau nei šeštadienį ir gerokai mažiau nei kovo 6-ąją, kai atvyko 142 300 pabėgėlių. Prieš karą Lenkijos sieną kasdien kirsdavo vidutiniškai po 16 800 žmonių.Kai kurie iš Ukrainos pasitraukę žmonės jau išvyko iš Lenkijos. Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, Lenkijoje liko apie 1,2–1,4 mln. žmonių iš Ukrainos.

Mykolajivo meras Vitalijus Kimas pateikė daugiau informacijos apie naktinį rusų raketų smūgį Mykolajive.„Okupantai užpuolė įmonę iš Kataro, kuri yra mūsų regiono teritorijoje. Aukų nėra. Ten yra du tušti angarai. Išdužus stiklui sužalotas apsaugos darbuotojas“, – sakė jis.Kaip rašo BBC rusų tarnyba, greičiausiai kalbama apie Olvijos uostą Mykolajive. 2020 metais buvo pranešta, kad jis buvo perleistas Kataro įmonei „QTerminals“. Bendrovė per 35 metus į uostą planavo investuoti 17 mlrd.

JT: karas Ukrainoje jau pražudė 1 793 civiliusJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 1 793 civiliai, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak OHCHR, tarp jų – 458 vyrai, 294 moterys, 27 mergaitės ir 46 berniukai bei dar 69 vaikai ir 899 suaugusieji, kurių lytis nenustatyta. Pažymima, kad daugelio jų gyvybes nusinešė sprogstamieji ginklai.Organizacijos teigimu, dėl stringančio informacijos perdavimo tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.

Luhansko srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino priešo amunicijos sandėlįApie tai „Telegram“ skelbia Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus. https://t.me/luhanskaVTSA/1437

Arestovičius: iki 2035 m. garantuoti keli kariniai susirėmimai su Rusija Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius sako, kad iki 2035 metų reguliarūs kariniai susirėmimai su Rusija yra „garantuoti“, rašo UNIAN. Jis palygino dabartinę situaciją su ta, kuri buvo tarp Izraelio ir Palestinos. „Praėjo penki karai, kol jie suprato, kad šie metodai neveikia ir reikia pereiti prie kitų. Taip bus ir su mumis. Nežinau, ar reikės penkių, bet mums garantuojami keli kariniai susirėmimai iki 2035 m. Tai reiškia, kad susirėmimai vyks kas dvejus, o galbūt ir penkerius metus. Ir dideli susirėmimai kas septynerius ar aštuonerius metus“, – mano O. Arestovičius. Tiems Ukrainos piliečiams, kurie nėra pasiruošę tokiam scenarijui, O. Arestovičius patarė laikinai išvykti iš šalies. „Tiems, kurie tam nepasiruošę, reikia kokios nors kitos šalies. Čia naujas Izraelis. Tik mastas baisesnis“, – kalbėjo jis. O. Arestovičius teigė, kad Ukraina tuo atveju, jei Rusijos armija užimtų visą Donbaso teritoriją, kovotų už ją iki galo, o tai atneštų didžiulius civilių aukų skaičius ir nuostolius ekonomikai.

Naujoji Zelandija skiria Ukrainai lėšų ir siunčia į Europą transporto lėktuvąNaujoji Zelandija nusiųs į Europą transporto lėktuvą C-130 „Hercules“ ir 50 kariškių, kurie padės gabenti ir skirstyti karinę pagalbą Ukrainai, taip pat skirs 8 mln. eurų, už kuriuos Kijevui bus suteikta pagalba įvairiose srityse.Tai pirmadienį pranešė šalies ministrė pirmininkė Jacinda Ardern.„Mūsų C-130 prisijungs prie kitų karinių lėktuvų iš šalių-partnerių, kurie skraidys po Europą, gabendami tokią reikalingą įrangą ir medžiagas į svarbiausius skirstymo centrus“, – sakė premjerė televizijos kanalui „1 News“. Ji pridūrė, jog dar aštuoni logistikos specialistai bus nusiųsti į Vokietiją, kad padėtų pervežti įrangą ir žmones prie Ukrainos sienos.Be to, pasak ministrės pirmininkės, šalies vyriausybė nusprendė skirti 13 mln. Naujosios Zelandijos dolerių (apie 8 mln. eurų) kaip pagalbą Ukrainai. Iš šios sumos 7,5 mln. Naujosios Zelandijos dolerių (4,69 mln. eurų) bus skirti ginkluotei ir šaudmenims Didžiojoje Britanijoje pirkti.Iki šiol Naujoji Zelandija jau suteikė Ukrainai maždaug 18,85 mln. eurų vertės pagalbą.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pirmadienį skelbia atnaujintą informaciją apie Rusijos pajėgų nuostolius. Anot jo, nuo vasario 24 dienos 19,5 tūkst. Rusijos karių žuvo arba buvo sužeista, Rusijos pajėgos neteko 725 tankų ir 1923 pėstininkų kovos mašinų, 347 artilerijos sistemų, 154 lėktuvų, 137 sraigtasparnių ir septynių laivų.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1513443938245517314?ref_src=twsrc%5Etfw

Klyčko: Rusijos karinės pajėgos gali dar kartą bandyti užimti KyjivąRusijos karinės pajėgos gali dar kartą bandyti užimti Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai sekmadienio vakarą pareiškė šio miesto meras Vitalijus Klyčko, kurį cituoja portalas „Euronews“.„Nors priešas pasitraukė iš Kyjivo, tai dar nereiškia, kad jis nebenori užimti sostinės“, – tinkle „Telegram“ teigė V. Klyčko. Jis pabrėžė, kad negalima atmesti galimybės, jog „po dviejų dienų Maskva gali dar kartą bandyti užimti Kyjivą“.Kiek anksčiau V. Klyčko paprašė miestą palikusių žmonių dar negrįžti į sostinę dėl su saugumu susijusio neapibrėžtumo ir Kremliaus planų atnaujinti puolimą.

Britų žvalgyba: Rusija gali panaudoti Mariupolyje fosforo bombasBritų karinė žvalgyba perspėja, kad Rusija Mariupolyje gali panaudoti fosforo amuniciją. Tai skelbia Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, socialiniame tinkle „Twitter“ pateikusi reguliarią karo eigos apžvalgą.Joje nurodoma, Rusijos kariai jau naudojo fosforo amuniciją Donecko srityje. Nenurodoma, kada tiksliai tai įvyko, tačiau Ukrainos pareigūnai apie tokius atvejus ne kartą kalbėjo kovą. Stiprėjant kovai už miestą, pasak britų žvalgybos, didėja tikimybė, kad ji gali būti panaudota ir Mariupolyje. Apžvalgoje taip pat teigiama, kad Rusija tęsia apšaudymus Donecko ir Luhansko srityse. Per pastarąsias 24 valandas Ukrainos pajėgos atmušė keturias priešo atakas šiose srityse, sunaikino rusų technikos. Apgultame Mariupolio uostamiestyje Rusijos pajėgos toliau šturmavo „Azovstal“ gamyklą, vieną didžiausių šalyje geležies ir plieno gamyklų.Be to, kaip rašoma apžvalgoje, Rusija ir toliau naudoja nevaldomas bombas, o tai labai padidina civilių aukų riziką.Įspėjama, kad Rusijos pajėgos gali vykdyti provokacinius veiksmus Padniestrės regione, siekdamos apkaltinti dėl to Ukrainą.

Bundesvero lėktuvas gabens sužeistus ukrainiečius į VokietijąBundesveras organizuoja specialų reisą sužeistiems ukrainiečiams į Vokietiją nugabenti. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra DPA.Jos žiniomis, VFR karinių oro pajėgų lėktuvas „Airbus A310 MedEvac“ turi išskristi iš Kelno (Šiaurės Reino – Vestfalijos federalinė žemė) į Lenkijos pietryčiuose esantį Žešuvą, o iš ten atgabenti vaikus ir suaugusiuosius į Vokietiją gydyti. Tai bus pirmas toks reisas nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, nors anksčiau sužeisti Ukrainos kariai jau buvo gydomi Vokietijoje.Šiuo metu Vokietijoje oficialiai užregistruoti daugiau kaip 300 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos.

Rusijos pajėgos apšaudė dar vieną geležinkelio stotį Rytų Ukrainoje. Aukų nebuvo, sakė „Ukrzaliznicos“ valdybos pirmininkas Oleksandras Kamyšinas.https://t.me/truexanewsua/40437

Ukrainos pareigūnė: Rusija tęsia pasirengimą siekdama užimti Rytų UkrainąUkrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar teigia, kad Rusija tęsia pasirengimą siekdama įgyvendinti savo minimalų tikslą užimti Ukrainos rytus.Rusija šiuo metu, be kita ko, mobilizuoja ir apmoko naujus karius, naujienų agentūra UNIAN cituoja viceministrę.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo ruožtu nurodė, kad Rusijos pajėgos galimai inicijuos naują puolimą, kad visiškai užimtų Rytų Ukrainą. Šiam tikslui pasiekti prie Ukrainos sienų gabenami nauji kariai iš įvairių Rusijos dalių, teigė ukrainiečių generolai.Pasak jų, kitos Rusijos atakos gali būti nutaikytos į teritorijas netoli Charkivo ir Sloviansko.

Netoli Kijevo rasta dar viena masinė civilių kapavietėIšlaisvintose Kijevo regiono teritorijose ir toliau randama įrodymų apie Rusijos kariuomenės žiaurumus prieš civilius gyventojus. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko, praneša „Ukrinform“.Pasak jo, Buzovos kaime buvo rasta masinė kapavietė, kurioje palaidoti nekalti civiliai, nužudyti rusų karių.„Liudininkai taip pat sako, kad netoliese stovi sudegęs automobilis, kuriame 17-metis paauglys buvo sudegintas gyvas“, – rašė A. Geraščenko.Jis pridūrė, kad vietos valdžia mano, jog mažiausiai 50 vietos gyventojų žuvo nuo okupantų rankų.Kaip pranešė „Ukrinform“, Irpinė, Buča, Hostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti iš Rusijos įsibrovėlių balandžio pradžioje. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose buvo užregistruotos masinės civilių žudynės.Pasak generalinės prokurorės Irinos Venediktovos, Kijevo regione buvo rasti 1222 civilių, žuvusių nuo Rusijos įsibrovėlių, kūnai.

Rusija telkia savo pajėgasRusijos armija telkia karinės techniką netoli Charkovo ir Donecko sričių, ypač Valuikų mieste ir Soloty kaime, Belgorodo srityje, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN.„Schemes“ turimose palydovinėse nuotraukose žurnalistai pastebėjo didžiulį karinės įrangos, įskaitant tankus ir šarvuočius, telkimą ir palapinių miestelio dislokavimą.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Rusija perkelia savo dalinius į Belgorodą ir Valuikus, siekdama toliau pulti Charkovą ir Donbasą, šią informaciją patvirtino ir JAV gynybos departamentas.https://t.me/uniannet/45945

Kadyrovas: Rusija siekia užimti KyjivąČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas sakė, kad puolimas bus pradėtas ne tik prieš Mariupolį, bet ir sostinę Kijevą bei kitus Ukrainos miestus, skelbia BBC.Anksti pirmadienį savo kanale „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše R. Kadyrovas pareiškė, kad „visiškai išlaisvins [rytinius Luhansko ir Donecko regionus]... ir tada užims Kijevą ir visus kitus miestus.„Užtikrinu, nebus žengtas nė vienas žingsnis atgal“, – sakė jis.Rusijos pareigūnai teigė, kad jos pajėgų pagrindinis tikslas dabar yra „visiškas Donbaso išvadavimas“, iš esmės turėdami omenyje Luhanską ir Donecką.

Ambasadorius: Australija suteiks Ukrainai papildomą karinę pagalbąAustralija suteiks Ukrainai papildomą 20 mln. dolerių vertės karinę pagalbą, kurią sudarys ir prieštankiniai ginklai bei jų užtaisai. Tai pirmadienį pranešė UNIAN, remdamasi Ukrainos ambasadoriumi Australijoje Vasilijumi Mirošničenka.Diplomatas pažymėjo, kad Australija taip pat perduoda Ukrainai 20 šarvuotųjų mašinų „Bushmaster“, kurių kaina – 38 mln. dolerių. „Pirmosios mašinos jau skrenda į Ukrainą, o kitos bus pristatytos netrukus“, - sakė ambasadorius.Kovo 31 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Australijos federalinio parlamento deputatus. Savo kalboje jis paragino teikti Ukrainai pagalbą ir griežtinti sankcijas Rusijai.

Kuleba: jei Ukraina būtų NATO narė, šio karo nebūtųUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pakartojo, kad Vokietija ir Prancūzija padarė strateginę klaidą, kai 2008-aisiais pasipriešino galimam Ukrainos stojimui į NATO.Dabar jo šalis turi mokėti už šią klaidą. „Jei būtume NATO narė, šio karo nebūtų“, – D. Kuleba sakė JAV transliuotojui NBC. Jis kartu metė kaltinimus Vokietijai, kad ši nepadeda jo šaliai, nes toliau kalba apie skirtumą tarp gynybai ir puolimui skirtų ginklų.„Jei nešvaistytume laiko kalbėdami apie gynybai ir puolimui skirtus ginklus ir ko Ukrainai reikia ir ko nereikia, dabar būtume visai kitokioje, stipresnėje pozicijoje“, – kalbėjo ministras.Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad jo šalis NATO ir Vakarams siūlo „sąžiningą susitarimą“. „Jūs duodate mums viską, ko mums reikia. Mainais mes kaunamės, kad jums nereikėtų stoti į kovą, kai (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas nuspręs išbandyti NATO 5-ąjį straipsnį ir užpulti kurią nors NATO šalį“, – tvirtino D. Kuleba.Jis pridūrė, kad ukrainiečiai „moka kautis“, tačiau jiems reikia ginklų.Kalbėdamas apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš sostinės Kyjivo apylinkių ir numatomą didelio masto Rusijos puolimą šalies rytuose, D. Kuleba nurodė: „Ukraina laimėjo kovą dėl Kyjivo. Dabar laukia nauja kova – kova dėl Donbaso“, – teigė ministras.

Visoje Ukrainoje aidėjo oro antskrydžio sirenosVisoje Ukrainoje, įskaitant Lvovo, Kijevo, Dniepro ir Zaporožės regionus, pirmadienį, 6 val., nuaidėjo oro antskrydžių sirenos, pranešė vietos žiniasklaida.Tai įvyko po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo savo tautiečius, kad jie ruoštųsi, nes Rusija planuoja „dar didesnes operacijas mūsų valstybės rytuose“.

Naktį griaudėjo sprogimaiUkrainos pietuose esančiame Mykolaivo mieste pirmadienio naktį buvo girdėti galingi sprogimai.„Šiuo metu vienas sargybinis yra sužeistas“, – sakė Nikolajevs srities gubernatorius Vitalijus Kimas, rašo „Kyiv Independent“.Sprogimai buvo girdėti ir Ukrainos šiaurės rytuose esančiame Charkivo mieste.Buvusi prezidento V. Zelenskio atstovė Iuliia Mendel tviteryje paskelbė, kad mažiausiai vienas žmogus buvo sužeistas.https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1513253753721339913?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis apie naują savaitę: Rusija gali panaudoti dar daugiau raketų ir bombųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo tradiciniame vaizdo įraše, išplatintame pirmadienio naktį, apkaltino besiveržiančias Rusijos pajėgas kankinimu ir bailumu bei liepė savo piliečiams ruoštis, kad Rusija atliks „dar didesnes operacijas mūsų valstybės rytuose“.„Jie gali panaudoti dar daugiau raketų prieš mus, dar daugiau oro bombų“, – sakė jis. – Tačiau mes ruošiamės jų veiksmams. Mes atsakysime.“Jis atmetė Rusijos teiginius, kad civilių žūtys visoje Ukrainoje buvo pačios Ukrainos karinių smūgių pasekmė, ir pavadino tokius kaltinimus Rusijos silpnumo ženklu.„Apie žmogžudystes Bučoje sako, kad tai ne jie, o tariamai mes. Ar žinote, kodėl taip sako? Nes tai bailumas“, - sakė prezidentas.Jis pridūrė: „Jie bijo pripažinti, kad visa Rusijos politika Ukrainos atžvilgiu dešimtmečius buvo klaidinga“.Ukrainos vadovas teigė, kad siekdama nepripažinti klaidų Rusija padarė naujų klaidų: „Jie atėmė iš savęs bet kokius politinius įrankius ir, nenorėdami atsisakyti nerealių ambicijų, pradėjo šį karą“.https://t.me/V_Zelenskiy_official/1209