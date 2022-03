Rusijos pajėgos šeštadienį toliau lėtai veržėsi Kyjivo link ir bombardavo civiles teritorijas kituose Ukrainos miestuose, didėjant nerimui dėl padėties blokuojamame pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, kur, anot pareigūnų, jau žuvo daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių.

Šeštadienį oro pavojaus sirenos gaudė virtinėje miestų, įskaitant sostinę Kyjivą, Odesą, Dniprą ir Charkivą, nurodė ukrainiečių žiniasklaida.

Anksti šeštadienį per Rusijos smūgius buvo sunaikintas Vasylkivo oro uostas, esantis maždaug už 40 km į pietus nuo sostinės, taip pat buvo apgadinta ir užsidegė naftos saugykla, pranešė miesto merė.

Kyjivo šiaurės vakariniai priemiesčiai, įskaitant Irpinę ir Bučą, jau kelias dienas buvo smarkiai bombarduojami, o Rusijos šarvuočiai artėja prie miesto šiaurės rytinio pakraščio.

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas penktadienį pavadino sostinę „apgultu miestu“.

Kyjive dirbantys naujienų agentūros AFP žurnalistai šeštadienį pranešė, kad iš rytinių apylinkių kyla tirštų juodų dūmų stulpas, tačiau kol kas nėra jokių požymių, kad sausumos pajėgos veržtųsi į priemiesčius.

Pranešama, kad okupuotuose teritorijose rusai jau rezga naujus planus. Okupuotame Chersono mieste rusai jau ruošiasi fiktyviam referendumui dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos. Po referendumo planuojama skelbti naujos Chersono liaudies respublikos įkūrimą, feisbuke pranešė Chernoso tarybos narys Serhiy Khlanas.

Praėjus dviem savaitėms nuo pasaulį sukrėtusio Maskvos sprendimo įsiveržti į Ukrainą Jungtinės Tautos ir kiti perspėjo, kad Rusija tikriausiai vykdo karo nusikaltimus prieš tokius miestus kaip Mariupolis, jau kelias dienas atakuojamas prezidento Vladimiro Putino pajėgų.

Rusija toliau tęsia karą prieš Ukrainą

Zelenskis: jau žuvo apie 1 300 Ukrainos kariųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį spaudos konferencijoje Kyjive pranešė, kad per pirmąsias 17 Rusijos invazijos dienų jau žuvo apie 1 300 Ukrainos karių.Tokius V. Zelenskio komentarus cituoja BBC.Vakarų šaltinių skaičiavimu, per tą patį laikotarpį žuvo apie 6 000 Rusijos karių.

Rusai taikosi į maisto sandėliusUkrainoje dirbanti „Channel 4“ korespondentė Lindsey Hilsum praneša, kad Rusija Mykolajive ir Kyjive sunaikino maisto sandėlius.„Šiose vietose nebuvo jokių kitų taikinių ir abi raketos pataikė tiesiai į sandėlius. Tai rodo, kad rusai taikosi į maisto tiekimą“, – pranešė žurnalistė.https://twitter.com/lindseyhilsum/status/1502613502065848321?ref_src=twsrc%5Etfw

Derybos su Rusija juda į priekįVolodymyras Zelenskis kalbėdamas su žiniasklaida užsiminė, kad derybos su Rusija juda į priekį, praneša "Reuters".Užsimena, kad derybininkai vietoj apsikeitimų ultimatumais jau pradeda diskutuoti apie konkrečius ir konstruktyvius pasiūlymus, kaip baigti karą Ukrainoje.

Okupuotame Chersono mieste rusai planuoja fiktyvų referendumąOkupuotame Chersono mieste rusai jau ruošiasi fiktyviam referendumui dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos. Po referendumo planuojama skelbti naujos Chersono liaudies respublikos įkūrimą, feisbuke pranešė Chernoso tarybos narys Serhiy Khlanas. Jis paragino savo kolegas nebendradarbiauti su okupantais ir nepadėti jiems įvykdyti šių piktų kėslų. https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5000691356718899&show_text=true&width=500

Ukrainiečiai sučiupo „Wagner“ samdinį Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) skelbia sučiupę Rusijos samdinių grupės „Wagner“ karį. "Jis giriasi turintis patirties kare, sėkmingomis operacijomis Sirijoje ir Donbase 2014-2015 metais. Okupantas vis dar tiki jam sekamomis pasakomis: "mums sakė, kad civiliai mus pasitiks su šypsenomis, o mūsų misija yra juos išlaisvinti nuo fašistų". Visgi 2022 m. Ukraina yra visiškai kitokia šalis, mūsų kariuomenė gali sunaikinti net pačius profesionaliausius okupantus", - paskelbė SBU. Samdinys buvo sučiuptas per kontrataką prie Novoukrajinkos.

„Volnovacha, kaip ir miestas, nebeegzistuoja“, – Donecko karinės-civilinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenka.https://t.me/insiderUKR/25637

Ką tik baigėsi telefoninis pokalbis tarp Vladimiro Putino, Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono bei Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo. Kaip pranešė Reuters, per 75 minutes trukusį pokalbį E. Macronas paragino nedelsiant paskelbti paliaubas Ukrainoje.

Charkive sunaikintas penkiaaukštis namasCharkive gelbėtojai naršo po penkių aukštų gyvenamojo pastato, kurį apšaudė Rusijos kariai, griuvėsius. Apie tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos valstybine pagalbos tarnyba.„Šiandien, kovo 12 dieną, Charkive, Cholodnohirskos gatvėje, vyksta gelbėjimo darbai, kur priešo raketa neseniai pataikė į penkių aukštų gyvenamąjį pastatą“, – programėlėje „Telegram“ pranešė tarnyba.Remiantis preliminariais duomenimis, ketvirtame pastato aukšte po griuvėsiais įstrigęs per nelaimę žuvusios 73-ejų metų moters kūnas.

Rusija atskleidė savo kortas: jos taikiniu gali tapti Vakarų ginkluotės siuntos UkrainaiRusija šeštadienį pareiškė, kad jos kariuomenės taikiniu gali tapti Vakarų ginkluotės siuntos Ukrainai.„Perspėjome Jungtines Valstijas, kad organizuotas ginklų pumpavimas iš daugybės šalių nėra tik pavojingas žingsnis, tai žingsnis, kuris paverčia šias vilkstines taikiniais“, – valstybinei televizijai pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas.Pasak jo, Maskva jau yra pateikusi perspėjimą „apie neapgalvoto ginkluotės, pavyzdžiui, nešiojamųjų oro gynybos sistemų ir prieštankinių raketų sistemų, tiekimą Ukrainai“. S. Riabkovas nurodė, kad Vašingtonas esą rimtai neatsižvelgė į Maskvos perspėjimus, ir pridūrė, jog jo šalis ir JAV šiuo metu neveda jokių derybų dėl Ukrainos.

Kijevo meras kreipėsi į tarptautines organizacijasKijevo meras, "Ukrainos miestų asociacijos" vadovas Vitalijus Klyčko paragino tarptautines organizacijas reaguoti į Rusijos pajėgų įvykdytą Melitopolio mero pagrobimą.Kreipimąsi jis paskelbė savo socialiniuose tinkluose."Noriu atkreipti tarptautinių organizacijų, demokratinių šalių miestų merų asociacijos dėmesį į Rusijos okupantų banditų veiksmus. Vakar jie pagrobė Melitopolio merą Ivaną Fedorovą. Po miesto okupacijos bendruomenė liko be išrinkto lyderio, kad gyvenimas būtų paralyžiuotas. Tai terorizmo aktas. Rusija bando sunaikinti teisėtai išrinktą Vyriausybę Ukrainoje, kuri gina civilių interesus. Juk šiandien miestų ir miestelių merai užtikrina išgyvenimo šaltinius, teikia humanitarinę pagalbą, evakuoja civilius gyventojus, kur priešas šaudo, bombarduoja ir žudo", – sakė V. Klyčko.

Rusijos kariuomenė užėmė rytinį Mariupolio pakraštį, nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pasak jo, Rusijos Federacijos kariuomenė sutelkė pastangas į Mariupolio ir Severodoneco užėmimą.

Baltarusija siunčia karius prie Ukrainos sienosBaltarusija pareiškė, kad prie sienos su Ukraina pasiųs penkias bataliono taktines grupes, kurios pakeis šiuo metu ten dislokuotus karius, ir neigė, kad tai yra dalis pasirengimo pradėti karą Rusijos pusėje, skelbia "Ukrainska pravda".https://t.me/modmilby/12319

Dėmesio centre – KijevasRusų pajėgos ir toliau telkia savo karius ir įrangą Kijevo regione, sostinės priemiesčiai ir svarbi infrastruktūra yra apšaudyti. Pasak „Ukrinform“, tai paskelbė Kijevo regioninės valstybės administracijos pirmininkas Oleksijus Kuleba.Sostinė, prie kurios tęsiasi kovos, ruošiasi gynybai ir toliau stiprina kontrolės postus. Tai vaizdo pranešime pranešė Kijevo meras Vitalijus Klyčko.„Sostinė, šalia kurios tęsiasi kovos, ruošiasi gynybai. Mes ir toliau stipriname kliūtis keliuose. Sukurkite maisto, vaistų ir būtiniausių prekių atsargas. Be to, trečią dieną sostinė padeda Kijevo regionui evakuoti Hostomelio, Bučos, Vorzelio ir Irpinės gyventojus“, – sakė V. Klyčko.Jis taip pat priminė, kad miesto valdžia ir toliau užtikrina miesto ypatingos svarbos infrastruktūros darbą, gyvybiškai svarbią Kijevo veiklą.

Zelenskis: Rusijos kariuomenės praradimai – didžiausi per dešimtmečiusUkrainos prezidentas Volodimiras Zelenskis socialinėje medijoje pasidalijo nauju kreipimusi į tautą.Vaizdo įraše Rusijos užpultos Ukrainos prezidentas sako, kad Rusijos kariuomenė jau patyrė didžiausius praradimus per paskutinius dešimtmečius, rašo BBC.Kartu V. Zelenskis reikalavo nedelsiant paleisti Melitopolio merą, kuris buvo pagrobtas Rusijos šalių, pridėdamas, kad apie susidariusią situaciją apkalbėjo su Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais.Ukrainos prezidentas pridėjo, kad dirba kartu su Europos Komisija, kad būtų galima paspartinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą.

Rusijos kariai ir toliau šaudo vietovėse, iš kurių norima evakuoti civilius. Apie tai dviejuose skirtinguose pranešimuose įspėjo Kyjivo ir Donecko atstovai. Donecko administracijos vadas Pavlo Kyrylenko vietos žiniasklaidai teigė: „Humanitarinė pagalba juda Mariupolio link. Informuosime, kaip vystosi situacija… situacija komplikuota. Vyksta nuolatiniai šaudymai“.

Iš Zaporožės AE – grėsmingos naujienosĮ Zaporožės atominę elektrinę atvyko 11 žmonių iš „Rosatom“. Jie esą pasklebė, kad Zaporožės AE jau yra koncerno „Rosatom“ valdymo sistemos dalis.Apie tai praneša „Ukrinform“, remdamasi „Energoatom“ informacija.„Vakar į Zaporožės AE atvyko 11 civilių iš Rosatomo (Rusijos valstybinės energetikos korporacijos „Rosatom“ – red. past). Tarp jų buvo įvardytas Balakovo AE vyriausiasis inžinierius Olegas Romanenka ir Rostovo AE remonto vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas Ivanas Malachovas. Pasak šios grupės atstovo, jie buvo pasiųsti įvertinti branduolinės ir radiacinės saugos po stoties apšaudymo ir užgrobimo, taip pat padėti remontuoti“, – sakoma ataskaitoje.Pažymima, kad „Rosatom“ atstovai atvyko ir todėl, kad Ukrainos vadovyubė ir Zaporozės AE darbuotojai atsisako bendradarbiuti su Rusija. „Tuo pat metu kitas okupantų atstovas, prisistatęs „karinės-civilinės administracijos“ vadovu, sakė, kad tai yra Rusijos Federacijos teritorija, ir taip bus amžinai, o Zaporožės AE jau priklauso koncerno „Rosatom“ valdymo sistemai“, – rašoma „Ukrinform“.

Žuvo Rusijos majorasPer karą Ukrainoje žuvo Rusijos nacionalinės gvardijos operacinio bataliono vadas majoras Dmitrijus Bezborodovas. Apie tai praneša „Ukrinform“, remdamasi Rusijos Federacijos regionine interneto svetaine.Nurodoma, kad rusų palaikai paimami laidojimui į Balakovo miestą Saratovo regione.

Visiškai sunaikintas Lucko aerodromasVisiškai sunaikintas Lucko karinis aerodromas. Į jį kovo 11 dieną pataikė keturios Rusijos raketos, Lucko merą Ihorį Poliščiuką cituoja portalas „Ukrinform“.„Sunku pasakyti, kodėl buvo įvykdyti šie antskrydžiai, nes mūsų aerodromas nebuvo naudojamas nuo vasario 24 dienos, kai buvo pirmą kartą apšaudytas. Nebebuvo įmanomas tolesnis jo naudojimas. Dabar jis visiškai sunaikintas. Jie pataikė į degalų sandėlį. Aerodromas veikiausiai buvo vėl apšaudytas, siekiant tarp gyventojų pasėti daugiau panikos ir baimės“, – teigė I. Poliščiukas.Jis pridūrė, kad nuo aerodromo kelių šimtų metrų atstumu yra gyvenamieji pastatai. Žmonėms kol kas rekomenduota nebandyti evakuotis, nes aerodrome nebėra į ką šaudyti.Kovo 11 dieną 5 val. 45 min. vietos laiku Lucke pasigirdo keli sprogimai. Keturios raketos pataikė į karinį aerodromą. Apšaudymo metu žuvo keturi žmonės ir dar šeši sužeisti.

Skelbiama, kad šeštadienį planuojama bent 13 humanitarinių koridoriųUkrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk skelbia, kad šeštadienį mažiausiai 13 humanitarinių koridorių bus atidaryti civiliams gyventojams.„Šiandien iš Zaparožės į Mariupolį pajuda humanitarinės pagalbos ir autobusų konvojus. Konvojus keliaus per apgyvendintas vietoves kaip Zaporožė, Melitopolis, Vasylivka, Berdianskas, Manhušas, Mariupolis“, - šeštadienį vaizdo įraše pranešė I. Vereščiuk.Tai bus jau šeštas bandymas evakuoti gyventojus iš Mariupolio. Visi ankstesni bandymai buvo nesėkmingi. Planuota penktadienio evakuacija taip pat neįvyko, nes, kaip skelbia Ukrainos valdžia, nepavyko užtikrinti saugumo pasitraukti norintiems gyventojams.

Juodkalnijos uoste Tivate užfiksuota jachta „My Solaris“, siejama su Rusijos oligarchu Romanu Abramovičiumi.

Mariupolyje apšaudyta mečetė, kurioje slėpėsi 80 civiliųRusijos pajėgos apšaudė mečetę apsiaustame Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, kur tuo metu slėpėsi 80 civilių, šeštadienį pranešė ukrainiečių Užsienio reikalų ministerija.„Sultono Siuleimano Puikiojo ir jo žmonos Roksolanos (Chiurem Sultan) mečetė Mariupolyje buvo apšaudyta Rusijos įsibrovėlių. Ten nuo bombardavimų slepiasi daugiau kaip 80 suaugusiųjų ir vaikų, įskaitant Turkijos piliečius“, – per „Twitter“ parašė ministerija.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1502555077089034245?ref_src=twsrc%5Etfw

Dėl karo žuvo 79 vaikai Per 16 karo Ukrainoje dienų jau žuvo 79 vaikai, beveik 100 buvo sužeisti, skelbia UNIAN, kuris cituoja Generalinę prokuratūrą. Daugiausia aukų buvo Kijevo, Charkovo, Donecko, Sumų, Chersono ir Žitomyro srityse. Šis skaičius nėra galutinis, nes nėra galimybės apžiūrėti tas teritorijose, kuriose aktyviai vyksta kautynės. Šiuo metu sunaikinta daugiau nei 280 ugdymo įstaigų – 9 iš jų visiškai sunaikintos. Donecko srityje apgadinta 110 ugdymo įstaigų, Sumuose – 28, Kijeve – 17 ir daugiau nei 10 vaikų gydymo įstaigų. Vidutiniškai per karą okupantai kasdien sunaikino 17 mokymo įstaigų. Vadinasi, dėl aktyvių karo veiksmų Ukrainos teritorijoje ir tyčinio tokių įstaigų naikinimo 7 milijonai vaikų netenka galimybės mokytis. https://t.me/uniannet/37598

Charkive per parą – daugiau nei 80 išpuoliųUkrainos ginkluotųjų pajėgų kariai ir toliau gina Charkivą: Rusijos okupantai nejuda į priekį, jie praranda savo kovinius pajėgumus. Tai paskelbė Charkovo regioninės karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas, kurį cituoja tsn.ua.Pasak jo, per pastarąją dieną rusų pajėgos iš artilerijos ir minosvaidžių apšaudė regiono gyvenvietes: Chugujevskio rajoną, Izyumo regioną, Dergachą. Iš viso buvo užregistruoti 84 išpuoliai.Be to, Rusijos kariuomenė naudojo nepilotuojamus orlaivius. Jie skrido, kad nustatytų ginkluotųjų pajėgų, teritorinės gynybos ir Nacionalinės gvardijos padalinių pozicijas.

Į Ukrainą grįžta vyraiPer pastarąją parą, kovo 11-ąją, į Ukrainą atvyko daugiau nei 18 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik 15 tūkstančių yra ukrainiečiai. Dauguma jų yra vyrai, planuojantys ginti savo šalies ateitį.Per pastarąsias 16 dienų į Ukrainą grįžo apie 220 tūkstančių ukrainiečių. Apie tai praneša Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba, kurią cituoja tsn.ua.

Lenkija skelbia jau sulaukusi 1,6 mln. Ukrainos gyventojųŠeštadienį Lenkijos pasienio tarnyba pranešė, kad nuo Rusijos pradėto karo pradžios Ukrainoje šalis jau sulauke 1,6 mln. ukrainiečių.Kaip rašo BBC, ne visi į Lenkiją pabėgę ukrainiečiai joje ir lieka. Skaičiuojama, kad Lenkijoje nusprendė pasilikti apie 1 mln. Ukrainos gyventojų, o likusieji - išvyko į kitas šalis.Penktadienį į Lenkiją iš Ukrainos atvykusių žmonių skaičius, palyginus su ketvirtadieniu, sumažėjo 12,5 proc. Ketvirtadienį tokių asmenų buvo 76,2 tūkst.

Reikalauja paleisti pagrobtą merąKeli tūkstančiai Melitopolio gyventojų susibūrė prie savivaldybės administracijos pastato ir reikalauja paleisti rusų pagrobtą merą Ivaną Fiodorovą, „Telegram“ kanale praneša „NEXTA Live“.https://t.me/nexta_live/21256

Atakavo Vasilkovo aerodromą Rusų pajėgos apšaudė Vasilkovo karinį aerodromą, „Telegram“ kanale praneša „NEXTA Live“. Skelbiama, kad į jį pataikė mažiausiai 6 raketos, nukentėjo šaudmenų sandėlis. Rusų pajėgos raketomis apšaudė ir Kanatovo aerodromą, sakė Kirovogrado srities valstybės administracijos vadovas. https://t.me/nexta_live/21255

Ukrainos užsienio reikalų viceministrė Eminė Dzhaparova savo tviterio paskyroje pasidalijo žinia, kad Ukraina greitai turės pašto ženklą, pavadintą Gyvatės salos gynėjų išgarsinta fraze, skirta Rusijos kariniam laivui. Kaip skelbia ministrė, menininko Boriso Groho eskizas jau greitu metu bus pradėtas spausdinti ant pašto ženklų. https://twitter.com/EmineDzheppar/status/1502545496614789126?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainoje atveriami humanitariniai koridoriaiŠeštadienio rytą atverti keli humanitariniai koridoriai Ukrainoje. Jie leis evakuotis gyventojams iš tokių miestų kaip Mariupolis ar Zaporožė. Apie tai praneša Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk.Kartu ji pridėjo besitikinti, kad Rusija gerbs savo pažadus nepulti ir nešaudyti.

Černihive beveik visiškai nutrūko dujų, šildymo ir vandens tiekimasPadėtis apsiaustame Černihive kasdien blogėja, praneša BBC. Šiame nuolatos apšaudomame ir iš oro bombarduojamame mieste beveik visiškai nutrūko dujų, šildymo ir vandens tiekimas. Elektra pasiekiama tik kai kuriose vietovėse, o didžioji dalis miesto yra be šviesos. Taip pat netrukus gali išsekti žmonių sukauptos atsargos.Prieš karą apie 300 tūkst. gyventojų turėjęs Černihivas yra apsuptas Rusijos karių ir jau patyrė daug žalos.

Ukraina viešina vaizdo įrašą, rodantį, kad sunaikintas rusų valdymo postas pakeliui į KyjivąŠeštadienio rytą Ukrainos krašto apsaugos ministerijos tviterio paskyroje pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti sunaikintas „priešo valdymo taškas“ pakeliui į Kyjivą.„Mūsų oro pajėgos veikia!“, - kartu pridedama įraše.https://twitter.com/DefenceU/status/1502524670163271680?ref_src=twsrc%5Etfw

Britų žvalgyba praneša, kad paskutiniais duomenimis kovos su Rusijos kariais vyksta Kijivo Šiaurės Vakaruose - maždaug 25 km nuo miesto centro. Taip pat skelbiama, kad dalis Rusijos armijos kolonos Kijevo Šiaurėje prasiskirstė. Įtariama, kad toks veiksmas gali rodyti Rusijos norą apsupti Kijevą. Arba tai gali būti atlikta dėl Rusijos noro sumažinti pažeidžiamumą. Teigiama, kad Charkivas, Černihivas, Sumai ir Mariupolis lieka apsupti ir toliau yra Rusijos stipriai apšaudomi. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502533211523538944?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš Zaporožės į Mariupolį pajudėjo humanitarinis konvojus. Tai jau penktasis bandymas miestui pristatyti vaistus, maistą ir vandenį, skelbia UNIAN. https://t.me/uniannet/37570

Kijevo regione užsidegė sandėlis Šeštadienio naktį po apšaudymo užsidegė Kijevo regione esantis šaldyto maisto sandėlis, praneša Ukrainos atstovai. Kaip rašo BBC, apšaudymas įvyko 3.40 val. naktį. Ukrainos skubios pagalbos tarnybos paviešintose nuotraukose matyti darbuotojai, skubantys gesinti didžiulę liepsną, kuri įsiplieskė vieno aukšto sandėlyje. Pranešama, kad gaisras lokalizuotas 7.54 val. ryte, o gaisrininkai ir toliau dirba, kad užgesintų ugnį. Apie aukas kol kas nepranešta. https://t.me/nexta_live/21229

Vasilkovo mieste po rusų pajėgų atakos vėl dega naftos bazė, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN. https://t.me/uniannet/37545

Zelenskis kreipėsi į Rusijos karių motinasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį kreipėsi į Rusijos karių motinas ir paragino jas neleisti, kad jų sūnūs būtų išsiųsti kariauti į Ukrainą.„Noriu kreiptis į Rusijos, ypač šauktinių, motinas. Nesiųskite savo vaikų į karą užsienio šalyje“, – programėlėje „Telegram“ paskelbto V. Zelenskio vaizdo įrašo ištraukas cituoja portalas „France 24“.„Tikrinkite, kur yra jūsų sūnus. Jei turite bent menkiausių įtarimų, kad jūsų sūnus gali būti siunčiamas kariauti prieš Ukrainą, veikite nedelsdamos“ ir neleiskite, kad jis būtų nužudytas ar paimtas nelaisvėn, kalbėjo V. Zelenskis.„Ukraina niekada nenorėjo šio žiauraus karo. Ukraina jo nenori ir dabar. Tačiau ji ginsis tiek, kiek reikės“, – pridūrė prezidentas.Trečiadienį Rusija pirmą kartą pripažino šauktinių buvimą Ukrainoje ir paskelbė, kad tam tikras jų skaičius buvo paimtas į nelaisvę. Maskva prieš tai tvirtino, kad šalyje kaunasi tik profesionalūs kariai.

TATENA: Černobylio atominėje elektrinėje iš dalies atkurtas elektros tiekimasIš dalies atkurtos Černobylio atominės elektrinės elektros linijos, pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), remdamasi Ukrainos energetikos operatore „Ukrenergo“.Elektros linijos buvo apgadintos per apšaudymą ir dėl to teko laikinai išjungti elektrą, kuri buvo naudojama reaktorių strypams aušinti. Tačiau, pasak TATENA, tai grėsmės nesukėlė, kadangi čia esama avarinių generatorių.TATENA teigimu, šiuo metu veikia 8 iš 15 Ukrainoje esančių reaktorių ir visur stebimas nepadidėjęs radiacijos lygis.Agentūra pridūrė, kad po pertrūkio atkurtas automatiškas duomenų perdavimas iš Zaporižios atominės elektrinės, tačiau atitinkamo ryšio su Černobyliu nėra.

Skelbiama apie evakuaciją iš SumųBBC skelbia, jog šeštadienio rytą susitarta dėl daugiau humanitarinių koridorių šiaurės rytiniame Sumų mieste, „Telegram“ kanale sakė Sumų regiono karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živytskis.Pasak jo, evakuacija prasidės 9 val. vietos laiku (07:00 GMT). Vilkstinės iš šešių regiono vietų į centrinį Poltavos miestą ir turėtų atvykti nuo 13 iki 14 val.

Pranešama, kad Dniepro mieste įvyko keli sprogimai. Kropyvnickyje, Kirovograde taip pat girdimi sprogimai. Galingų sprogimų serija pasigirdo ir Vasilkove. Teigiama, kad jame pasigirdo mažiausiai 8 sprogimai. Manoma, kad Rusijos aviacija bombarduoja vietinį oro uostą. https://t.me/nexta_live/21227 https://t.me/nexta_live/21231

Po rusų atakos gyvenvietė Ukrainoje buvo nušluota nuo žemės paviršiausUžfiksavo, kaip po rusų atakos atrodo Jatkovkos kaimas Charkivo srityje. Nutraukti elektros laidai, po sprogimų - krateriai kieme, dega gyvenamieji namai, praneša NEXTA, pasidalijusi vaizdo siužetu.https://twitter.com/nexta_tv/status/1502503971910569984?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš Ukrainos nuo karo jau pabėgo 2,5 mln. žmoniųRytų Europos šalims teks susidurti su didžiuliu iššūkiu integruojant milijonus pabėgėlių iš Ukrainos, nors jie ir laikomi darbo jėgos šaltiniu šalyse, kuriose gyventojų skaičius mažėja, praneša theguardian.com.Jungtinių Tautų duomenimis, iš Ukrainos jau pabėgo apie 2,5 mln. žmonių, kurie šią krizę vadina sparčiausiai augančia pabėgėlių krize Europoje nuo 1945 m., praneša agentūra „AFP“.Daugiau nei pusė jų šiuo metu yra Lenkijoje, tačiau dešimtys tūkstančių taip pat liko Moldovoje ir Bulgarijoje.

Ukrainos miestuose aidi oro pavojaus sirenos Kyjive po 6 val. ryto daugiau nei 15 Ukrainos regionų ir daugelyje miestų pradėjo kaukti oro pavojaus sirenos, praneša BBC. Sirenos kaukia sostinėje Kijeve, taip pat Odesoje, Sumuose, Charkive, Dniepre. https://twitter.com/haynesdeborah/status/1502487421765697538?ref_src=twsrc%5Etfw

Italija konfiskavo rusų oligarcho Andrejaus Melničenkos mega jachtąItalijos pareigūnai konfiskavo Rusijos oligarcho Andrejaus Melničenkos mega jachtą, teigiama Italijos finansų policijos pranešime.Pareiškime teigiama, kad laivas, pavadintas „SY A“, yra vertas apie 530 mln. eurų (578 mln. JAV dolerių) ir buvo laikomas Triesto uoste šiaurės rytų Italijoje.Tai viena didžiausių superjachtų pasaulyje, teigia jos gamintojas „Nobiskrug“.Europos Sąjunga, taikydama išplėstines baudžiamąsias priemones Rusijos oligarchams, pritaikė sankcijas ir V. Melničenkai. ES duomenimis, jam priklauso stambi trąšų gamintoja „EuroChem Group“ ir anglių bendrovė SUEK.ES Tarybos sprendime pažymima, kad prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą V. Melničenka ir dar 36 verslo atstovai susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarti galimo ES ir JAV sankcijų ekonominio poveikio.https://twitter.com/TgLa7/status/1502426332965351435?ref_src=twsrc%5Etfw

NATO rengia karines pratybas NorvegijojeNATO ir jos partneriai pirmadienį pradės karines pratybas Norvegijoje, praneša BBC.Didžiausiose šių metų NATO karinėse pratybose „Cold Response 2022“ dalyvaus 30 000 karių, 200 orlaivių ir 50 laivų iš 27 šalių.Pratybos suplanuotos dar prieš Rusijai įsiveržiant į Ukrainą. Pratybų metu bus praktikuojama Aljanso karinė pagalba šaliai, kuri patyrė karinę agresiją.NATO pajėgos veiks Norvegijos jūroje, taip pat Norvegijos šiaurėje ir centre.„Šios pratybos itin svarbios Norvegijos ir jos sąjungininkų saugumui. Jos vykdomos ne dėl Rusijos agresijos ir karo Ukrainoje, bet yra dar svarbesnės,“ – agentūrai „AFP“ sakė Norvegijos gynybos ministras Oddas Rogeris Enoksenas.

Kazachstano oro linijų bendrovė „QAZAQ AIR“ stabdo skrydžius į Rusiją, praneša NEXTA.https://twitter.com/nexta_tv/status/1502482894446641155?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos kariai subombardavo istorinį viešbutį „Ukraina“ Černihivo miesto centre Černihivo mieste rusų okupantai subombardavo miesto centre esantį viešbutį „Ukraina“, praneša pravda.com.ua „Jie tikslingai bombarduoja ir naikina taikius civilinius objektus ir miesto infrastruktūrą – ligonines, mokyklas, vaikų darželius, bibliotekas, viešbučius, stadionus, daugiaaukščius gyvenamuosius namus... Sąmoningai ir sistemingai naikinamas istorinis miestas, skaičiuojantis daugiau nei 1300 metų. Orda naikina tai, kas atsirado gerokai anksčiau ir kas iš tikrųjų buvo istorinė Rusia, kitaip nei Maskvos pelkės ir krūmynai, kurie buvo laukiniai kadaise didingos Černihivo kunigaikštystės pakraščiai“, – rašė Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Ukrainos istorijos instituto mokslininkas Serhijus Šumilo savo paskyroje „Facebook“. https://www.facebook.com/shumylo/posts/4936539476465014&show_text=true&width=500

Bulgarija pasisiūlė tarpininkauti Rusijos ir Ukrainos deryboseBulgarijos prezidentas Rumenas Radevas pareiškė, kad Bulgarijoje galėtų vykti Ukrainos ir Rusijos derybos, praneša BBC.„Bulgarija gali teisėtai pretenduoti tapti tokių derybų vieta, tačiau tai turėtų būti daroma derinant su Europos Sąjunga“, – Bulgarijos žiniasklaida citavo R. Radevą.

Šeštadienį – naujas bandymas evakuoti žmones iš MariupolioUkrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk pranešė, kad šeštadienį bus dar kartą bandoma evakuoti žmones iš Mariupolio. „Šeštadienį tai darysime vėl viso pasaulio akivaizdoje“, – sakė ji.Anot jos, į Mariupolį turėtų būti atgabentas humanitarinis krovinys, o grįžtant atgal bus galima evakuoti žmones.

Rusija verbuoja naujus samdinius karui su Ukraina Rusijoje socialiniuose tinkluose ir privačiomis žinučių grupėmis verbuojama nauja samdinių grupuotė, kuri kartu su kariuomene kovos Ukrainoje, praneša iš patikimų šaltinių informaciją gavusi BBC.

Joe Bideno administracija raginama siekti, kad Rusija būtų pašalinta iš InterpoloJ. Bideno administracija raginama siekti, kad Rusija būtų visam laikui pašalinta iš Interpolo (Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos), praneša CNN.Anksčiau šią savaitę Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras Merrickas Garlandas kartu su kitų šalių teisingumo ministrais pareikalavo, kad Interpolas nedelsdamas sustabdytų Rusijos prieigą prie savo sistemų.

Palydovinėse nuotraukose – po rusų atakos degantys gyvenamieji namai prie Kyjivo Palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos pajėgos artėja prie Kyjivo ir apšaudo gyvenamuosius rajonus, pranešė „Reuters“, kuriuos cituoja theguardian.com.Remiantis komapnijos „Maxar Technologies“ duomenimis, dega daugybė namų ir pastatų, o į šiaurės vakarus nuo Kyjivo esančiame Moščuno mieste matyti krateriai po raketų smūgių ir gaisrai. Agentūra „Reuters“ negalėjo nepriklausomai patikrinti šių vaizdų.„Maxar“ teigė, kad vienoje nuotraukoje matyti Rusijos artilerijos bataliono elementai, aktyviai šaudantys pietryčių kryptimi, o iš vieno iš ginklų sklinda ryškus žybsnis.Kitoje nuotraukoje matėsi ilgos automobilių eilės su žmonėmis, bandančiais pabėgti iš Kijevo, dar vienoje – Antonovo oro uoste tebeliepsnojantys gaisrai.Penktadienį Rusijos pajėgos bombardavo miestus visoje šalyje ir, tikėtina, persigrupavo galimam Kijevo puolimui. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis konflikte pasiekė „strateginį lūžį“.

„Colgate“ traukiasi iš Rusijos rinkos.

Kyjive ir Žitomyre - oro pavojaus sirenos Šeštadienį anksti ryte Kyjive į vakarus nuo jo esančiame Žitomyre aidi oro pavojaus sirenos, perspėjančio gyventojus slėptis, praneša BBC.

Ankstų šeštadienio rytą Kyjive girdimi nesibaigiantys sprogimai: Rusijos kariai artėja Ukrainos sostinės linkCNN pranešė, kad ankstyvą šeštadienio rytą Ukrainos sostinėje girdimi sprogimai. Anot korespondentės Clarissa Ward, girdima „nesibaigianti sprogimų serija, smarkus dundėjimas tolumoje“, kuris tęsėsi kelias minutes.Tačiau nėra žinoma, ar sprogimai buvo Rusijos, ar tai Ukrainos pajėgų smūgiai.Ukrainos sostinės pakraščiuose tebesitęsia kovos, o miesto administracija teigia, kad pavojingiausi išlieka šiauriniai rajonai – Bučos, Irpino ir Hostomelio priemiesčiai, taip pat toliau į šiaurę nuo Kijevo esantis Višorodo rajonas. Kovos taip pat suintensyvėjo Brovaryje, esančiame anapus Dniepro upės, į rytus nuo miesto.Rusijos pajėgoms veržiantis iš kelių pusių, „nerimą kelia tai, kad ketinama visiškai apsupti sostinę, sukelti joje badą, bombarduoti miestą ir galiausiai bandyti nuversti Zelenskio vyriausybę“, – praneša CNN. Kyjivo meras Vitalijus Kličko CNN sakė, kad šiuo metu miestas turi išteklių – įskaitant maisto ir medicinos reikmenis. Tačiau tik vienai ar dviem savaitėms.C. Ward pridūrė, Ukrainos pajėgos yra visame Kyjive. „Dabar šis miestas yra stipriai įtvirtintas. Ir net jei Rusijos pajėgoms pavyks jį apsupti, joms vis tiek teks stoti į didžiulį mūšį, kad patektų į pačią miesto širdį“, – praneša CNN.

Sumų kariškiai sustabdė ir perėmė tris rusų tankus ir savaeigį artilerijos dalinį, praneša UNIAN.https://t.me/uniannet/37520

Energoatom: Rusija bando perimti Zaporižės atominę elektrinės valdymą, elektrinės teritorijoje yra 500 Rusijos kariųUkrainos valstybinės branduolinės bendrovės „Energoatom“ vadovas teigė, kad Rusijos pareigūnai bandė patekti į Zaporižės atominę elektrinę ir perimti visą jos kontrolę.„Energoatom“ vadovas Petro Kotinas teigė, kad Rusijos pajėgos elektrinės darbuotojams ukrainiečiams pasakė, kad elektrinė dabar priklauso Rusijos valstybinei branduolinės energetikos bendrovei „Rosatom“.Per televiziją transliuotame interviu P. Kotinas sakė, kad 10 „Rosatom“ pareigūnų, įskaitant du vyresniuosius inžinierius, nesėkmingai bandė patekti į elektrinę ir perimti jos veiklos kontrolę.Jis pridūrė: „Teritorijoje [elektrinės] yra apie 500 Rusijos karių su automatiniais ginklais... Mūsų darbuotojai yra labai blogos psichologinės būklės.“Penktadienį P. Kotinas sakė, kad radioaktyviosios medžiagos Černobylio atominėje elektrinėje vis dar saugiai laikomos saugyklose, tačiau perspėjo, kad elektrinė tebėra atjungta nuo TATENA stebėjimo sistemų.

Šaltiniai: Baltarusijos morgai perpildyti pūvančiais rusų karių lavonaisBaltarusijos ir Ukrainos nepriklausoma žiniasklaida pranešė, kad Baltarusijoje esančios Mozyriaus ligoninės esą perpildytos rusų karių kūnais. „Kūnai nuvežami net ne į šaldytuvą, o į paprastą patalpą – maždaug 25 kv. m, ten jie kurį laiką laikomi, pūva, smirda – tada kūnai kažkur išvežami“.„Patys kariai tai daro, viskas saugoma, įeiti gali tik skyriaus viršininkas“. Pasak BBC šaltinių, „niekas nežino, kiek yra lavonų, bet visi pasibaisėję tuo, kas vyksta. Gydytojai mano, kad kažkur yra mobilus krematoriumas arba jie juos tiesiog kažkur užkasa“.

Luhansko srityje Rusijos kariuomenė jau užėmė 70 proc. teritorijos. Pasak Luhansko srities administracijos vadovo Serhijaus Gaidajaus, ten savo transliacijas įjungti mėgina Rusijos televizijos kanalai, praneša NEXTA.Tuo tarpu rusų kariai šūviais vaiko protestuotojus.

Penktadienį iš keturių Ukrainos miestų evakuoti 7144 žmonės, praneša sky.news.com. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo pranešime apkaltino Rusiją, kad ši atsisako išleisti žmones iš apgulto Mariupolio miesto. Zelenskis teigė, kad šeštadienį Ukraina vėl bandys pristatyti maisto produktų ir vaistų.

Pranešama, kad Nikolajevo miesto apšaudymas tęsiasi. Rusų kariai bando prasiveržti į Odesą, skelbia NEXTA.

„Pink Floyd“ traukiasi iš Rusijos ir Baltarusijos skaitmeninių platformųGrupė „Pink Floyd“ ir Davidas Gilmouras nusprendė pašalinti savo muzikos įrašus iš skaitmeninių platformų Rusijoje ir Baltarusijoje.Grupė paskelbė, kad solidarizuodamasi su Ukraina iš Rusijos išima visą nuo 1987 m. sukurtą muziką ir D. Gilmouro solinį grojaraštį.Grupės nariai tviteryje rašė: „Siekdami prisidėti prie pasaulio, griežtai smerkiančio Rusijos invaziją į Ukrainą, „Pink Floyd“ kūriniai nuo 1987 m. ir visi Davido Gilmouro soliniai įrašai nuo šiandien pašalinami iš visų skaitmeninės muzikos tiekėjų Rusijoje ir Baltarusijoje.“https://twitter.com/pinkfloyd/status/1502327083216908293?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos Federacijos prokuratūra įtraukė JAV bendrovę „Meta“ ir jos produktus „Facebook“ ir „Instagram“ į „ekstremistinių organizacijų“ sąrašą, praneša NEXTA.

Nuo pirmadienio Rusijoje užblokuojamas „Instagram“ „Instagram“ vadovas teigia, kad Rusijos sprendimas blokuoti socialinės žiniasklaidos platformą reiškia, jog pirmadienį dešimtys milijonų rusų neteks prieigos prie svetainės ir programėlės. „Pirmadienį „Instagram“ bus užblokuotas Rusijoje. Dėl šio sprendimo 80 mln. gyventojų Rusijoje bus atkirsti vieni nuo kitų ir nuo likusio pasaulio“, – tviteryje parašė Adamas Mosseris. Rusija šį žingsnį žengė penktadienį po to, kai „Instagram“ ir „Facebook“ patronuojančioji bendrovė „Meta“ pareiškė, kad laikinai sustabdys savo pačios taisyklių taikymą, kad būtų galima grasinti smurtu Rusijos kariams. Penktadienį „Meta“ atstovas pranešė, kad bendrovės pakeitimai dėl smurtinių kalbų, susijusių su Rusijos invazija į Ukrainą, bus taikomi tik pačioje Ukrainoje ir yra laikini. On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022

Zelenskis pasikalbėjo su Joe Bidenu: Rusijai bus pritaikytos dar griežtesnės sankcijosJAV prezidentas Joe Bidenas 49 minutes telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir išsamiai išdėstė naujas priemones, kurias ketina paskelbti dėl JAV prekybos su Rusija, CNN pranešė du su pokalbiu susipažinę pareigūnai. Nors dauguma J. Bideno ir V. Zelenskio pokalbių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą truko 30-40 minučių, šis pokalbis buvo šiek tiek ilgesnis. J. Bidenas pabrėžė, kad JAV siekia sustabdyti normalius prekybos santykius su Rusija ir taip dar kartą nubausti Kremlių.V. Zelenskis tviteryje rašė, kad jis perdavė J. Bidenui „padėties mūšio lauke vertinimą, informavo apie Rusijos nusikaltimus prieš civilius gyventojus“ ir jie susitarė dėl „tolesnių žingsnių remiant Ukrainos gynybą ir griežtinant sankcijas Rusijai“.

Rusijos veiksmus Ukrainoje Zelenskis prilygino ISIS: okupantai perėjo į naują teroro etapą „Okupantai perėjo prie naujo teroro etapo – Melitopolio mero suėmimo. Rusijos veiksmai bus prilyginti ISIS teroristų veiksmams“, – naujausiame vaizdo įraše kreipėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jis pažymėjo, kad oenktadienį Melitopolyje okupantai suėmė miesto merą Ivaną Fiodorovą, kuris drąsiai gina Ukrainą ir savo bendruomenės žmones, praneša UNIAN.„Akivaizdu, kad tai yra užpuolikų silpnumo ženklas. Mūsų šalyje jie nesulaukė jokio palaikymo. Nors jie to labai tikėjosi. Nes daugelį metų jie patys sau melavo, kad neva Rusijos laukia Ukrainoje. Jie nerado nė vieno kolaboranto, kuris būtų atidavęs miestus ir valdžią okupantams“, – pabrėžė V. Zelenskis.Pasak jo, todėl okupantai perėjo prie naujo teroro etapo, kuomet bando fiziškai likviduoti teisėtos vietinės Ukrainos valdžios atstovus.Kartu jis pažymėjo, kad kiekvienai demokratinei valstybei aišku, jog teisėtai išrinktas miesto meras yra tikrasis žmonių atstovas.„Dažniausiai kalbama ne apie ideologiją, ne apie politiką, o apie konkrečios bendruomenės žmonių gyvenimą. Galbūt Rusijoje per autokratinio valdymo metus nuo to jau atsikratyta. Galbūt jie mano, kad meras yra tik viršininkas, kurį galima lengvai nušalinti ir tai nieko nereiškia“, – sakė V. Zelenskis.Kartu jis pabrėžė: „Čia yra Ukraina. Čia yra Europa. Čia turime demokratinį pasaulį. Todėl Melitopolio mero areštas yra nusikaltimas ne tik prieš konkretų asmenį. Ne tik prieš konkrečią bendruomenę. Ir ne tik prieš Ukrainą.“„Tai nusikaltimas prieš demokratij. Užtikrinu jus, kad 100 proc. žmonių visose demokratinėse šalyse apie tai žinos. Rusijos okupantų veiksmai bus prilyginti ISIS teroristų veiksmams“, – pabrėžė V. Zelenskis.Prezidentas pabrėžė, kad Melitopolis nepasidavė okupantams, kaip ir Chersonas, Berdianskas ir kiti miestai.Jis pabrėžė, kad Ukraina reikalauja nedelsiant paleisti Melitopolio merą ir garantuoja visišką saugumą visiems bendruomenių vadovams visoje mūsų šalyje.„Jei jūs virstate ISIS teroristų analogu, kokia prasmė su jumis apskritai kalbėtis? Mes kelsime šį klausimą, taip pat ir tarptautiniams tarpininkams, kurie bendrauja su Maskva“, – sakė V. Zelenskis.

JK žvalgyba: Rusija bombarduoja Ukrainą „nekontroliuojamomis“ raketomis Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos gynybos žvalgybos vertinimu, per pastarąją parą Rusijos aviacija ir raketos bombardavo vakarų Ukrainos miestus Lucką ir Ivano Frankivską.Jame teigiama, kad „atkaklus Ukrainos oro gynybos pajėgų pasipriešinimas“ verčia Rusiją pasikliauti „nekontroliuojama“ amunicija.Tokie ginklai yra netikslūs ir beatodairiški, o jų naudojimas gerokai padidina civilių gyventojų aukų tikimybę“, – sakoma JK žvalgyvos ataskaitoje.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502410531323453442?ref_src=twsrc%5Etfw

Perspėja dėl Charkivo branduolinių tyrimų laboratorijos būklės: pažeidus branduolinio kuro talpyklas galimas nuotėkisCharkive esančios branduolinių tyrimų laboratorijos pagrindinė dalis po nesiliaujančių apšaudymų nenukentėjo, penktadienį interviu agentūrai „Reuters“ sakė mokslo instituto vadovas Nikolajus Šulga, kurį cituoja CNN.Instituto išorinė dalis buvo „stipriai apgadinta“, po to, kai Rusijos karinės pajėgos ją apšaudė, sakė Nacionalinio mokslo centro Charkivo fizikos ir technologijų instituto generalinis direktorius Nikolajus Šulga.Šiuo metu objektas yra „veikiantis ir saugus“, sakė N. Šulga. Jis pažymėjo, kad jei branduolinio kuro talpykla būtų fiziškai pažeista, iš jos galėtų ištekėti radioaktyvių elementų ir tai sukeltų didžiulį pavojų aplinkai.„Dabar renginys nekelia jokio pavojaus. Tačiau, jei bus fiziškai pažeistas, galimas branduolinio kuro nuotėkis, [kurio metu] radioaktyvūs elementai gali patekti į išorę. Akivaizdu, kad tai būtų didžiulė, didžiulė problema aplinkai. Kitaip tariant, tai, kas nutiktų, būtų panašu į panašią situaciją bet kurioje atominėje elektrinėje“, – agentūrai „Reuters“ sakė N. Šugla.N. Šulgos teigimu, į įrenginį buvo pakrauti 37 branduolinio kuro elementai. Institutas netrukus turėjo pradėti reaktoriaus pramoninio panaudojimo darbus.Ketvirtadienį Charkive gelbėjimo tarnybos kovojo su gaisru, kilusiu netoli Charkovo fizikos ir technologijų instituto.

Charkivo zoologijos sodo darbuotojai buvo nužudyti vykdami šerti gyvūnųNetoli Charkivo miesto esančiame zoologijos sode dirbanti Maryna teigė, kad du jos kolegos žuvo per Rusijos bombardavimą, kai neseniai buvo nuvykę maitinti gyvūnų, praneša BBC.Ji pasakojo, kad 48 metų vairuotojas Andrejus ir 27 metų šilumininkas inžinierius Vadimas nespėjo nuvykti į zoologijos sodo požeminę slėptuvę, kai prasidėjo apšaudymas.„Atrodo lyg koks vaikų žaidimas: pirmas iššūkis – nueiti iki autobuso, paskui iš už krūmų pažiūrėti, ar saugu važiuoti“, – pasakojo Maryna.Kol kas gyvūnams yra sukaupta pakankamai maisto atsargų, tačiau nutrūkus tiekimo grandinėms pašaro gali pritrūkti.

Mykolajive apšaudyta onkologinė ligoninė: tai monstrų darbasApie kraupų Rusijos pajėgų išpuolį Ukrainoje pranešė regiono sveikatos departamento vadovas Maksimas Beznosenka. Savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašu.„Tik pamišėlis gali pulti silpnuosius – ligonius. Ką tik šie (rusų) monstrai apšaudė onkologinę ligoninę. Ligoninė, kurioje gydomi vėžiu sergantys pacientai iš visos Nikolajevo srities. Jei Rusija į sergančiuosius vėžiu žiūri kaip į lygiavertį priešininką, kuris kelia grėsmę, – ji ne tik serga, ji jau kenčia agoniją“, – sakė jis.https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2461092784035403&show_text=true&width=500

Žvalgyba: Ukraina žino apie visus Rusijos planusUkraina žino apie visus Rusijos Federacijos planus, o tęsti karą nori tik Vladimiras Putinas ir Sergejus Šoigu. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdybos vadovas Kyrylo Budanovas, rašo UNIAN.„18 batalionų ir taktinių grupių visiškai prarado kovinį veiksmingumą, dar 13 buvo visiškai sunaikintos. 31 batalionas ir taktinės grupės per dvi savaites faktiškai prarado savo kovinį veiksmingumą. Tai baisūs nuostoliai, kokių rusai dar niekada nėra patyrę“, – sakė jis.„Vos tik didžiuosiuose biuruose kyla kokių nors idėjų, apie jas sužinome iš karto. Dar kartą sakau, kad bet kokie bandymai užimti Ukrainą karinėmis priemonėmis žlugs“, – sakė A. Budanovas.

Iš Ukrainos skridęs sovietinis dronas nukrito Zagrebe: pasibaigė degalaiKroatijos sostinėje Zagrebe sudužo sovietų gamybos karinis dronas, kuris, kaip manoma, buvo paleistas iš Ukrainos, praneša news.sky.com.Orlaivis nukrito gyvenamajame rajone esančiame parke, netoli studentų bendrabučio. Įvykio metu niekas nenukentėjo, penktadienį pranešė Kroatijos valdžios institucijos. Netoliese esančiuose medžiuose buvo rasti du parašiutai.Ketvirtadienį 22.57 val. dronas į Kroatiją įskrido iš Vengrijos, skrisdamas 700 km/h greičiu. Manoma, kad bepilotis orlaivis nukrito pasibaigus degalams.Kroatijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas admirolas Robertas Hranj teigė, kad pažymėjęs, kad Kroatijos valdžios institucijos apie jį sužinojo po to, kai jis sudužo. Tai buvo Sovietų Sąjungoje naudotas modelis. NATO pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AP teigė, kad NATO „integruota priešlėktuvinė ir priešraketinė gynyba stebėjo objekto, kuris vėliau sudužo Zagrebe, skrydžio trajektoriją“.Tačiau Kroatijos prezidentas Zoranas Milanovičius anksčiau penktadienį žurnalistams sakė, kad dronas virš Vengrijos skrido daugiau kaip 40 minučių, tačiau Kroatijai apie tai nebuvo pranešta.„Tai rimtas incidentas ir jį traktuojame rimtai. Kaip įmanoma, kad lėktuvo dydžio dronas nebuvo numuštas pakeliui iš, kaip žinoma, Ukrainos į Zagrebą“, – sakė prezidentas.

Černobylio elektrinei mėginama atkurti elektros tiekimąUkraina penktadienį informavo Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), kad technikų brigados pradėjo remontuoti pažeistas elektros linijas, kuriomis energija tiekiamą nebeveikiančiai Černobylio atominei elektrinei, pranešė Jungtinių Tautų agentūra.Trečiadienį Ukrainos valdžia paskelbė, kad Černobylio elektrinė, kur 1986 metais įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė katastrofa, liko be išorinio energijos tiekimo ir kad jos sistemoms elektrą tiekia tik komplekse esantys atsarginiai dyzeliniai generatoriai.Ukrainos branduolinės energetikos priežiūros agentūra penktadienį sakė, kad darbininkai suremontavo vieną elektros linijų ruožą, bet atrodo, kad ji yra pažeista ir kitose vietose, nurodė TATENA. Mėginimai suremontuoti linijas bus tęsiami, nepaisant „sudėtingos padėties“ aplink jėgainę, kurią Rusijos pajėgos užėmė pačioje invazijos į Ukrainą pradžioje.Ukrainiečių agentūra pridūrė, kad buvo nugabenta papildomai degalų generatoriams, bet būtinybė kiek įmanoma sutaisyti išorines energijos tiekimo linijas išlieka. TATENA pakartojo, kad komplekso izoliacija nuo elektros tinklų „nepadarys kritiškai svarbaus poveikio komplekso būtiniausioms saugos funkcijoms“.Vienoje įsikūrusi JT branduolinių programų priežiūros agentūra pripažino iki šiol negaunanti Černobylio elektrinės branduolinių medžiagų ir veiklos stebėsenos sistemų duomenų, bet tokie duomenys dabar jau vėl gaunami iš Zaporižios atominės elektrinės. Šią jėgainę, kuri yra didžiausia Europoje, Rusijos pajėgos užėmė praeitą savaitę.

Pentagonas teigia, kad Baltarusijos pajėgos neįžengė į Ukrainos teritoriją„Nematėme jokių įrodymų, kad Baltarusijos ginkluotosios pajėgos būtų įžengusios giliai į Ukrainos teritoriją“, – cituotama Pentagono atstovą spaudai Johną Kirby praneša NEXTA.„We have not seen any evidence that the armed forces of #Belarus have moved deep into #Ukraine,“ said John Kirby, a Pentagon spokesman. pic.twitter.com/cLKZG1WJcI— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

PSO įspėja apie gresiantį COVID-19 protrūkį UkrainojeDėl Rusijos išpuolių Ukrainoje „neabejotinai padaugės COVID-19 atvejų“, perspėja Pasaulio sveikatos organizacija.PSO duomenimis, regione jau pastebėtas šios ligos plitimas, praneša CNN.„Kai kurie mūsų savanoriai jau užsikrėtė COVID-19 padėdami pabėgėliams pasienyje arba pabėgėlių centruose. Kadangi Ukrainoje vakcinuotų asmenų skaičius yra mažas, pandemija čia vis dar tęsiasi“, – CNN sakė PSO savanorė Konstanta Dohotaru.Ukrainoje vakcinuotų asmenų yra apie 34 proc. populiacijos.PSO teigia, jog bendradarbiaus su pabėgėlius priimančiomis šalimis ir sieks užtikrinti, kad COVID-19 tyrimai ir vakcinacija jose būtų tęsiama. Apskaičiuota, kad iš Ukrainos jau pabėgo daugiau kaip 2 mln. žmonių, dauguma jų išvyko į Lenkiją.

JAV skyrė sankcijas Kremliaus atstovo šeimai Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo šeimai JAV vyriausybė skyrė sankcijas, pranešė „Sky news“. Tai dalis naujų Vašingtono nustatytų apribojimų Rusijos oligarchams ir elitui.Tarp sankcionuotų asmenų taip pat yra 10 žmonių, sudarančių VTB banko valdybą, ir 12 Dūmos narių.

JT atmetė Rusijos nuogąstavimus dėl Ukrainos ir JAV biologinių ginklų programosVakarų šalys apkaltino Rusiją Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje skleidžiant „laukines“ sąmokslo teorijas.Taip valstybės reagavo į Maskvos kaltinimus, esą amerikiečiai ir ukrainiečiai laboratorijose atlieka tyrimus su šikšnosparniais, ruošdamiesi pradėti biologinį karą. Dėl to Maskva penktadienį ir sušaukė skubų JT Saugumo Tarybos posėdį.Rusijos pasiuntinys Vasilijus Nebenzia teigė, kad Kyjive veikė 30 laboratorijų tinklas, kuriame buvo atliekami „labai pavojingi biologiniai eksperimentai“, kuriais buvo siekiama šikšnosparnių „virusinius ligų sukėlėjus“ išplatinti žmonėms.Tarp jų – maro, juodligės, choleros ir kitų mirtinų ligų sukėlėjų, sakė V. Nebenzia, nepateikdamas jokių įrodymų.„Buvo atliekami eksperimentai, siekiant ištirti pavojingų ligų plitimą, naudojant parazitus, tokius kaip utėlės ir blusos“, – sakė jis.Ir Vašingtonas, ir Kyjivas šiuos kaltinimus neigia, o Jungtinės Valstijos pareiškė, kad tai yra ženklas, jog Maskva netrukus gali pati panaudoti šiuos ginklus.JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja Izumi Nakamitsu (Idzumi Nakamicu) posėdyje sakė, kad JT „neturi duomenų apie jokią biologinio ginklo programą Ukrainoje“.Jungtinės Karalystės ambasadorė Barbara Woodward (Barbara Vudvard) pareiškė, kad Rusija JT Saugumo Taryba naudojasi kaip platforma išsakyti „daugybę beprotiškų, visiškai nepagrįstų ir neatsakingų sąmokslo teorijų“.„Pasakysiu diplomatiškai: tai visiška nesąmonė. Nėra nė vieno patikimo įrodymo, kad Ukraina vykdo biologinio ginklo programą“, – sakė ji.Tuo metu JAV ambasadorė Linda Thomas-Greenfield (Linda Tomas-Grinfild) nurodė, kad JAV padėjo Ukrainos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose nustatomos tokios ligos kaip COVID-19.„Šis darbas buvo atliekamas išdidžiai, aiškiai ir atvirai. Šis darbas susijęs su žmonių sveikatos apsauga. Jis visiškai nesusijęs su biologiniais ginklais“, – aiškino ji.L. Thomas-Greenfield apkaltino Rusiją, kad ji paprašė surengti susitikimą „siekdama vienintelio tikslo – meluoti ir skleisti dezinformaciją“.„Rusija jau ne kartą melagingai apkaltino kitas šalis tokiais pažeidimais, kuriuos pati rengia“, – sakė ji.Tai ne pirmas kartas, kai Rusija imasi tokių veiksmų.2018 metais Maskva apkaltino Jungtines Valstijas, kad jos slapta vykdo biologinio ginklo eksperimentus laboratorijoje Sakartvele – kitoje buvusioje sovietinėje respublikoje, kuri, kaip ir Ukraina, siekia įstoti į NATO ir Europos Sąjungą.

JAV neįžvelgia požymių, kad Baltarusijos pajėgos veikia UkrainojeJungtinės Valstijos iki šiol nematė jokių požymių, kad Rusijos artimos sąjungininkės Baltarusijos pajėgos veikia Ukrainoje, penktadienį pranešė Pentagonas.„Nematėme jokių požymių, kad Baltarusijos kariai ar pajėgos įžengė į Ukrainą“, – žurnalistams sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby.„Nestebime jokio betarpiško Baltarusijos pajėgų įsitraukimo, – pridūrė jis. – Tačiau tai nereiškia, jog to negali įvykti arba kad tai neįvyks.“Gynybos departamento atstovas sakė, kad Jungtinės Valstijos atkreipė dėmesį į Baltarusijos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos komentarus, jog jo šalies pajėgos „gins Rusijos pajėgų užnugarį, jeigu jos būtų užpultos“.„Tai pirmasis kartas, kai jis kažką pasakė, jog Baltarusija galbūt įsitrauks“, – nurodė J. Kirby, bet pridūrė, kad „kol kas nėra jokių požymių, kad jie tai padarė arba kad yra tokia galimybė“.Vienas aukšto rango JAV gynybos pareigūnas anksčiau penktadienį sakė, kad Rusijos pajėgos iš Baltarusijos teritorijos paleido į Ukrainą daugiau kaip 80 raketų.Tai sudaro maždaug 10 proc. iš daugiau kaip 800 Rusijos raketų, paleistų į Ukrainą nuo invazijos pradžios vasario 24 dieną, sakė pareigūnas.Pačioje Ukrainos teritorijoje veikiančios Rusijos pajėgos paleido apie 400 raketų ir mažiau kaip pusė šio skaičiaus buvo paleista iš Rusijos teritorijos.Tuo metu Ukrainos pasieniečiai ir kariškiai anksčiau penktadienį pranešė, kad du Rusijos naikintuvai, atakavę taikinius Ukrainoje, vėliau įskrido į Baltarusijos teritoriją ir smogė netoli sienos esančioms vietovėms, informavo naujienų agentūra „Unian“.Šis incidentas įvyko, kai A. Lukašenka buvo išvykęs į Maskvą derybų su V. Putinu.

Rusija aprūpins Baltarusiją moderniais ginklaisSkelbiama, kad Maskva artimiausiu metu savo kaimynę aprūpins naujausia karine technika. Taip nuspręsta po Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos susitikimo Kremliuje, skelbia „Sky news“.Taip pat Rusijos ir Baltarusijos vadovai susitarė dėl abipusės paramos po Vakarų sankcijų. Tačiau daugiau detalių nebuvo pateikta. Anksčiau Ukrainos strateginės komunikacijos centras teigė negalintis atmesti galimybės, kad Baltarusija šį vakarą pradės invaziją į Ukrainą.

Penktadienį atidarytų evakuacijos koridorių rezultatai – ribotiUkrainos valdžia pranešė, kad penktadienį nepavyko užtikrinti Ukrainos civilių evakuacijos iš labiausiai nukentėjusių vietovių. Daugiau nei 22 000 žmonių po trijų dienų buvo evakuoti iš Vorzelio, Hostomelio, Bučos ir Irpinės rajonų, kurie buvo smarkiai sunaikinti ir yra be elektros ir vandens, sakė Kyjivo regiono administracijos vadovas Oleksijus Kuleba. Šeštadienį administracija kurs naujus maršrutus, skirtus patekti į miestus, kurių dar negalėjo pasiekti, ir stengsis evakuoti.Pagrindinis iš jų yra Borodiankos miestas, esantis maždaug 25 km į šiaurės rytus nuo Kyjivo. Jis vėl buvo apšaudytas penktadienį, Rusijos pajėgoms tęsiant bandymą prisiartinti prie sostinės iš šiaurės.Tuo metu bandymas evakuoti daugiau žmonių iš Iziumo miesto buvo nesėkmingas dėl Rusijos apšaudymo. Parengti autobusai buvo apšaudyti ir vos spėjo apsisukti ir saugiai grįžti atgal.

Ukraina kaltina Rusiją pagrobus Melitopolio merąUkrainos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusijos karius Melitopolio miesto mero pagrobimu. Jo išvedimas buvo užfiksuotas vaizdo įraše.Pareigūnai pranešė, kad Rusijos kariai penktadienio popietę pagrobė merą Ivaną Fiodorovą, melagingai apkaltinę jį terorizmu.Kol kas kaltinimų patvirtinti neįmanoma, o Rusijos pareigūnai jų dar nekomentuoja.„Melitopolio mero pagrobimas yra priskiriamas karo nusikaltimui pagal Ženevos konvencijas ir Papildomą protokolą, kurie draudžia karo metu paimti civilius įkaitus“, – sakoma Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Melitopolis atiteko Rusijos kariams prieš beveik dvi savaites, o Fiodorovas trečiadienį BBC sakė, kad gyventojai „jokiu būdu nebendradarbiauja su rusais“.

„Reuters“ praneša, jog, pasak regiono gubernatoriaus, Rusijos pajėgos smarkiai apšaudo Ukrainos Mykolajivo uostą. Pranešama, kad šaudoma į gyvenamuosius pastatus ir prekybos centrus.

„Gydytojai be sienų“ perspėjo, kad padėtis Mariupolyje yra „beviltiška“ ir artėja prie „neįsivaizduojamos tragedijos“Stephenas Cornishas, „Gydytojai be sienų“ Šveicarijos biuro vadovas ir vienas iš operacijos Ukrainoje vadovų, sakė naujienų agentūrai AFP: „Šimtai tūkstančių žmonių... yra visiškai apgulti. Apgultis yra viduramžių praktika, kuri dėl teisingų priežasčių buvo uždrausta šiuolaikinių karo taisyklių.“S. Cornishas pabrėžė, kad pagal tarptautinę teisę „civiliai turi būti apsaugoti, jie turi turėti galimybę užtikrinti savo būtiniausius poreikius, gauti maisto, vandens, vaistų, ir būti laikomi už konflikto ribų.“Tačiau dėl Rusijos kariuomenės veiksmų civiliams Mariupolyje, Charkive, Dniepre ir kituose miestuose darosi beveik nebeįmanoma padėti.„Mes tikrai einame į neįsivaizduojamą tragediją“, – perspėjo jis ir tvirtino, kad „vis dar yra laiko jos išvengti ir mes turime jos išvengti“.

Daugėja įrodymų, kad Volnovacha Rytų Ukrainoje atiteko Rusijos pajėgomsDaugėja įrodymų, kad Rytų Ukrainoje esantis Volnovachos miestas atiteko Rusijos pajėgoms ir jų sąjungininkams Vakarų nepripažįstamoje Donecko Liaudies Respublikoje, praneša CNN.Miestas buvo apsuptas beveik nuo Rusijos invazijos pradžios, tačiau jį įnirtingai gynė Ukrainos pajėgos.Rusijos gynybos ministerijos atstovas spaudai generolas majoras Igoris Konašenkovas sakė, kad „Donecko liaudies respublikos karių grupė išlaisvino Volnovachos miestą“ ir keletą aplinkinių gyvenviečių.Konašenkovas sakė, kad milicija pajudėjo apie 6 kilometrus ir toliau griežtino apgulto Mariupolio miesto apsupimą.Kai kuriuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose iš miesto buvo matyti rusų kareiviai ir automobiliai keliose apylinkėse, taip pat apleisti ukrainiečių tankai.Akivaizdus Volnovachos, esančios pusiaukelėje tarp Donecko ir Mariupolio, žlugimas, leidžia Rusijos pajėgoms sustiprinti savo kontrolę Donbaso regione.Anksčiau penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Volnovacha liko visiškai užblokuota humanitarinės pagalbos vilkstinėms, tačiau Ukrainos valdžia nepripažino, kad miestas pateko į Rusijos kontrolę, rašoma CNN.

„YouTube“ visame pasaulyje blokuoja Rusijos valstybės finansuojamus žiniasklaidos kanalus„YouTube“ visame pasaulyje blokuoja prieigą prie kanalų, susijusių su Rusijos valstybės finansuojama žiniasklaida, pranešė kompanija.Kompanijos atstovas Farshadas Shadloo sakė: „Mūsų bendruomenės gairės draudžia turinį neigiantį, sumažinantį arba sumenkinantį faktais pagrįstus smurtinius įvykius ir pašaliname turinį apie Rusijos invaziją į Ukrainą, kuris pažeidžia šią politiką. Atsižvelgdami į tai, nedelsiant visame pasaulyje blokuojame „YouTube“ kanalus, susijusius su Rusijos valstybės finansuojama žiniasklaida.“

Rusijos kariai šią popietę nepriartėjo prie Kyjivo, sako JAV pareigūnasVienas aukštas JAV gynybos pareigūnas teigia, kad Rusijos kariuomenės kolona yra maždaug 15 km nuo Kyjivo miesto centro, bet ne arčiau nei buvo prieš 24 valandas, pranešė „Sky news“.Pareigūnas sakė, kad JAV netiki, jog Rusijos vilkstinė padarė didelę pažangą tiekdama atsargas ar susisiekdama su kitais kariuomenės daliniais. Pasak pareigūno, Rusijos kariuomenė „greičiausiai bando užmaskuoti mašinas, nes ukrainiečiai ir toliau į jas taikosi“.Kalbėdamas apie Ukrainos gynybą, pareigūnas sakė: „Ukrainiečiai labai kūrybiškai ginasi. Jie efektyviai panaudojo bepiločius orlaivius; jie yra apmokyti juos naudoti; jie pigūs; tai labai judri priemonė.“

Baltieji rūmai teigia, kad yra „stiprių ženklų“, jog Rusija vykdo karo nusikaltimus UkrainojeBaltieji rūmai penktadienį pareiškė, kad yra „tvirtų požymių“, kad Rusija vykdo karo nusikaltimus Ukrainoje.„Visi matėme tragiškus vaizdus iš Ukrainos ir esame pasibaisėję žiauria Rusijos taktika. Nėščios moterys ant neštuvų, apšaudomi daugiabučiai, žuvusios šeimos, ieškodamos saugumo nuo šio baisaus smurto. Taip pat matome pranešimus apie kitokio pobūdžio galimus išnaudojimus, įskaitant seksualinį ir smurtą dėl lyties“, – CNN sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretoriaus pavaduotojas Andrew Batesas.A. Batesas tęsė: „Tai šlykštūs išpuoliai. Civilių aukų daugėja. Jei Rusija tyčia taikosi į civilius, tai būtų karo nusikaltimas. Ir, kaip mes visi matome per tiesiogines transliacijas, įrodymų daugėja, ir mes tai dokumentuojame, kai tai vyksta. Yra rimtų požymių, kad tai vyksta.“JAV dalinsis šiais įrodymais su sąjungininkais ir partneriais bei „palaikys atskaitomybę“ visomis turimomis priemonėmis, „įskaitant baudžiamąjį persekiojimą, kai reikia“, sakė A. Batesas.

Rusijos pajėgos nuo invazijos pradžios paleido daugiau nei 800 raketųRusijos pajėgos nuo invazijos į Ukrainą pradžios paleido daugiau nei 800 „įvairaus tipo, plataus atmainų ir dydžių“ raketų, penktadienį žurnalistams sakė aukštas JAV gynybos pareigūnas, rašoma CNN.Maždaug pusė raketų buvo paleista iš įvairių vietų Ukrainoje, o kita pusė – iš Rusijos ir Baltarusijos teritorijos, pridūrė pareigūnas.

Mariupolio miesto taryba teigia, kad per Rusijos apšaudymą ir blokadą žuvo 1 582 civiliaiMažiausiai 1 582 civiliai Ukrainos pietrytiniame Mariupolio mieste žuvo per Rusijos apšaudymą ir 12 dienų trukusią blokadą, sakoma miesto tarybos penktadienį paskelbtame pareiškime internete.„Mes niekada nepamiršime ir niekada neatleisime šio nusikaltimo žmogiškumui“, – rašoma internete.

Skelbiama, kad puolimas iš Baltarusijos gali įvykti jau šiąnakt„Korrespondent.Net“ rašo, kad Baltarusijos kariuomenė šiąnakt gali įsiveržti į Ukrainą.Invazijos galimybę nurodantis Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras savo prielaidas aiškina taip:„Po pirmojo derybų raundo Maskvoje Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka įvykdė po vieną skambutį. Gali būti, kad jie davė tokius įsakymus: V. Putinas – įvykdyti provokaciją, Rusijos lėktuvams apšaudyti Baltarusijos teritoriją pasienio zonoje iš Ukrainos pusės; A. Lukašenka – ruoštis Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų invazijai į Ukrainą“, – rašoma pranešime.

Bidenas: tiesioginis NATO ir Rusijos konfliktas sukeltų Trečiąjį pasaulinį karąJAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį dar kartą atmetė bet kokios Vašingtono tiesioginės intervencijos galimybę siekiant sustabdyti Rusijos invaziją Ukrainoje, nes toks konfliktas tarp NATO ir Kremliaus reikštų „Trečiąjį pasaulinį karą“.„Nesikausime kare prieš Rusiją Ukrainoje“, – sakydamas kalbą Baltuosiuose rūmuose pareiškė J. Bidenas. Tokiu būdu jis dar kartą atmetė vis labiau desparatiškus Kyjivo raginimus NATO įsikišti, kad būtų sustabdytas Rusijos puolimas.

Vakarų pareigūnai patvirtino, kad Ukrainoje nukautas trečias Rusijos generolasTrečiasis Rusijos generolas nukautas Ukrainoje, patvirtina Vakarų pareigūnai. Apie tai „Twitter“ pranešė „The Guardian“ žurnalistas Danas Sabbagh. Pasak jo, apytikriai skaičiuojama, kad Rusijos pajėgoms vadovauti invazijoje buvo paskirta maždaug 20 žmonių.

Kremlius sako, kad užsienio kariai gali būti išsiųsti kariauti į DonbasąKremlius pareiškė, kad savanoriai iš „Artimųjų Rytų ir Sirijos“ gali būti išsiųsti kovoti už Rusiją Donbaso regione Rytų Ukrainoje, o norą kariauti pareiškė neva daugiau nei 16 tūkstančių užsieniečių.Penktadienį per Rusijos Saugumo Tarybos posėdį, transliuotą per televiziją, gynybos ministras Sergejus Šoigu Vladimirui Putinui sakė, kad jo ministerija gavo „didžiulį skaičių paraiškų“ iš įvairių šalių savanorių, kurie nori „dalyvauti, jų nuomone, išsivadavimo judėjime“.Putinas pritarė Šoigu siūlymui padėti perkelti savanorius, norinčius kariauti Luhansko ir Donecko teritorijose.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas vėliau penktadienį sakė, kad neketinama siųsti rusų savanorių į karą, o Šoigu „daugiausia kalbėjo apie savanorius ir pareiškėjus iš Artimųjų Rytų ir Sirijos“.

Erdoganas apie karą Ukrainoje: pasaulis neturėjo tylėti 2014-iasiaisTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas penktadienį pareiškė, kad karo Ukrainoje galima buvo išvengti, jei pasaulio lyderiai būtų nepritarę Krymo aneksijai 2014 metais.„Ar mes būtume tokioje situacijoje, jei Vakarai, visas pasaulis būtų išdrįsęs kalbėti ir nepritarti? – teigė R. T. Erdoganas. – Tie, kurie tylėjo Krymo invazijos akivaizdoje, dabar pradeda kažką sakyti.“Turkijos lyderis taip kalbėjo penktadienį šalia Antalijos vykusiame diplomatijos forume. Netoli šios vietos ketvirtadienį derybų susitiko Ukrainos ir Rusijos užsienio reikalų ministrai Dmytro Kuleba ir Sergejus Lavrovas.R. T. Erdoganas pabrėžė, kad Turkija ir toliau tarpininkaus siekiant taikos.

Ispanija ketina siųsti daugiau ginkluotės UkrainaiIspanijos vyriausybė penktadienį pareiškė siųsianti daugiau ginklų Ukrainai, besipriešinančiai Rusijos invazijai.Paprašytas patikslinti, kokią ginkluotę šalis ketina tiekti, Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Albaresas atsisakė detalizuoti vyriausybės planus.Vis dėlto jis pabrėžė, kad tai „padės Ukrainai ir jos kariuomenei ginti savo nepriklausomybę, suverenitetą, o svarbiausia – beginklius civilius“.„Jei mes tikrai norime padėti Ukrainai (...), kuo mažiau kalbėsime apie ginklus – kokio tipo ir iš kur jie keliauja – tuo bus geriau“, – Ispanijos visuomeninei televizijai TVE sakė politikas.Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles vėlai ketvirtadienį pareiškė, kad antroji ginkluotės siunta turėtų iškeliauti „artimiausiomis dienomis“.„Jau išsiuntėme pirmąją siuntą ir, atsižvelgdami į tai, kaip klostosi aplinkybės, per artimiausias kelias dienas išsiųsime kitą. Tą darome turėdami vieną tikslą – kad Ukrainos piliečiai galėtų apsisaugoti ir teisėtai apsiginti nuo šios baisios Rusijos invazijos“, – sakė ji televizijos kanalui „Telecinco“.Nepaisant kraštutinių kairiųjų sąjungininko „Podemos“ abejonių, socialistų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas praėjusią savaitę pareiškė, kad Ispanija „Ukrainos pasipriešinimui siųs puolamąją karinę techniką“.M. Robles vėliau pareiškė, kad ginkluotę, kuri lėktuvu buvo nugabenta į Ukrainos ir Lenkijos pasienį, sudarė 1 370 granatsvaidžių, 700 tūkst. šaudmenų ir nenurodytas skaičius kulkosvaidžių.ES diplomatijos vadovas Josepas Borrelis pasiūlė Bendrijai padvigubinti karinės pagalbos Ukrainai finansavimą iki 1 mlrd. eurų, siekiant dar labiau padėti Ukrainai kovoti su Rusijos invazija.Reaguodama į Rusijos įsiveržimą, Vakarų šalys pastarosiomis savaitėmis ėmė tiekti ginkluotę savo provakarietiškai partnerei. Tačiau Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pasmerkė Europos Sąjungą ir kitas šalis dėl „pavojingų“ veiksmų tiekiant ginklus Ukrainai.

Ukraina teigia, kad Rusija apšaudė vieną Baltarusijos miestąUkrainos oro pajėgos tvirtino matę, kad Rusijos orlaiviai apšaudė Baltarusijos gyvenvietę netoli sienos su Ukraina ir pavadino tai „provokacija“.Kyjivas mano, kad šia ataka, surengta iš Ukrainos oro erdvės, buvo siekta įtraukti Baltarusiją į Rusijos invaziją.Pranešama, kad incidentas įvyko 14.30 val. vietos laiku.Ukrainiečiai teigia, kad Rusijos lėktuvai skrido iš Dubrovicia oro uosto Baltarusijoje, įskrido į Ukrainos oro erdvę, tada apšaudė Kopani miestą.Ukrainos pareiškime sakoma: „Tai PROVOKACIJA! Tikslas yra įtraukti Baltarusijos Respublikos ginkluotąsias pajėgas į karą su Ukraina!“„Sky News“, kurie ir pranešė apie šį įvykį, kol kas negali patikrinti šių teiginių.

Rusijoje bus ribojama prieiga prie „Instagram“Rusijos žiniasklaidos priežiūros tarnyba penktadienį apribojo prieigą prie socialinio tinklo „Instagram“, prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl jo kontroliuojančiosios bendrovės „Meta“.Pareigūnai sprendimą argumentavo, kad „Meta“ savo platformose, įskaitant socialinį tinklą „Facebook“, nusprendė nebeblokuoti pareiškimų, raginančių imtis smurto prieš Rusijos piliečius.„Socialinis tinklas „Instagram“ platina medžiagą, kurioje esama raginimu imtis smurto veiksmų prieš Rusijos Federacijos piliečius, įskaitant kariškius“, – sakoma žiniasklaidos priežiūros agentūros „Roskomnadzor“ pranešime, aiškinančiame šį sprendimą.

Mariupolio vicemeras: miestas nuolat apšaudomasApsiaustame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje, pasak miesto administracijos, daugiau kaip 200 tūkst. žmonių laukia galimybės evakuotis. Miestas nuolat apšaudomas ir bombarduojamas rusų pajėgų. „Be to, jie miestą atkirto iš visų pusių“, – penktadienį Vokietijos ARD televizijai sakė Mariupolio vicemeras Serhijus Orlovas. Jo teigimu, į miestą neįleidžiamos humanitarinės vilkstinės. Iki šiol žlugo keli mėginimai sukurti humanitarinius koridorius civiliams išgelbėti.„Nežinau, kaip galėčiau nupasakoti sugriovimus mūsų mieste. Miesto iš tikrųjų nebėra. Grozno ir Alepo vaizdai – taip dabar atrodo Mariupolis“, – sakė S. Orlovas. Ukrainos kariuomenė yra „labai narsi“, tačiau prieš rusų pajėgų oro antskrydžius kariai neturi ginklų, kad apsaugotų civilius.Ir žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ vadovas Kennethas Rothas jau lygino padėtį Mariupolyje su Groznu Čečėnijoje ir Alepu Sirijoje.

Zelenskis smerkia Rusiją dėl Sirijos „žudikų“ siuntimo į UkrainąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija samdo „žudikus“ iš Sirijos, kuriuos siunčia kovoti Ukrainoje.„Tai karas su labai užsispyrusiu priešu... kuris nusprendė pasisamdyti samdinių [ir juos siųsti kovoti] prieš mūsų piliečius. Žudikus iš Sirijos, šalies, kur viskas buvo sunaikinta... kaip jie tai daro čia su mumis“, – pareiškė jis vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas platformoje „Telegram“.Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pritarus planui į Ukrainą siųsti savanorius kovotojus, Kremlius anksčiau penktadienį pareiškė, kad kovotojams iš Sirijos ir Artimųjų Rytų bus leista kovoti už Rusiją Ukrainoje.Ukrainos prezidentas penktadienį taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) dėl jo šalies „turėtų padaryti daugiau“.„Europos Sąjunga turėtų padaryti daugiau. Ji privalo mums, Ukrainai padaryti daugiau, – pareiškė jis vaizdo įraše. – Politikų sprendimai turi sutapti su jų žmonių nuotaika“.Prieš dieną ES lyderiai Ukrainai pareiškė, kad nėra jokio greito būdo šiai šaliai įstoti į bloką, sužlugdę Kyjivo viltis kuo skubiau tapti Sąjungos nariu.

Ukrainos kariuomenė pranešė, kad nukautas vyresnysis Rusijos karininkasUkrainos kariuomenės teigimu, Ukrainos pajėgos nukovė aukšto rango Rusijos karininką, rašoma BBC. Pasak Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Antono Geraščenkos, generolas majoras Andrejus Kolesnikovas buvo Rusijos rytinės karinės apygardos 29-osios armijos vadas.

Išpuolis prieš Kyjivą gali įvykti „bet kurią akimirką“Vladimiras Kličko, Ukrainos teritorinės gynybos pajėgų narys, buvęs bokso čempionas ir Kijevo mero brolis, CNN sakė, kad Rusijos kariai šiandien atakuoja teritorijas visoje Ukrainos šalyje, o pagrindinis taikinys yra Kyjivas.„Artimiausiomis dienomis laukiame reikšmingos atakos prieš sostinę. Jie persigrupuoja. Jie bando rasti skirtingas strategijas ir rasti tinkamą kelią bei tinkamą laiką. Taigi, kiekviena valanda yra svarbi, o tada mes bet kurią akimirką tikimės išpuolio prieš sostinę, ypač, kaip sakiau, artimiausiomis dienomis. Jų taikinys yra sostinė“, – sakė K. Kličko.Taip pat jis pridūrė, kad Ukrainos žmonių valia išlieka stipri, tačiau jiems reikia paramos – tiek finansinės, tiek humanitarinės ir karinės.

Černobylio atominė elektrinė – vis dar be elektrosEnergijos tiekimas Černobylio atominei elektrinei iki šiol nėra atkurtas, nepaisant Rusijos tvirtinimų, kad tiekimą sutvarkė Baltarusijos specialistai, pranešė Ukrainos valstybinė atominės energetikos reguliuotoja.„Šiuo metu tęsiami bandymai atkurti išorinį energijos tiekimą į objektą. Ukraina perspėjo apie padidėjusį radiacijos nutekėjimo pavojų RUsijos pajėgų okupuotame Černobylyje po to, kai per mūšį buvo nutrauktas aukštos įtampos kabelis ir nutrūko elektros energijos tiekimas jėgainei“, – rašoma pranešime, kurį cituoja „The Guardian“.Rusijos energetikos minsiterija ketvirtadienį tikino, kad Baltarusijos specialistai atnaujino elektros energijos tiekimą, be to Rusijos gynybos minsiterija teigė sutikusi, kad prie elektros linijų prieitų Ukrainiečių remontininkai.

Rusų pilotas suprato, kad įsakyta bombarduoti civilinius pastatus, tačiau įsakymą vykdėVirš Charkovo numušto rusų lėktuvo pilotas Maksimas Krištopas teigia, kad įsakymas atakuoti Ukrainą buvo duotas vasario 23 dieną, para anksčiau nei prasidėjo Rusijos invazija. Jam atrodo, kad jokio tikslo pulti Ukrainą nebuvo ir nėra, tačiau, „deja, taip atsitiko“.„Atlikau trečiąjį kovinį skrydį kovo 6 d., 2022 metais. Turėjau 4 tonų sprogtamųjų aviacinių bombų. Vykdydamas kovinę užduotį aš supratau, kad tikslas – ne kariniai objektai, bet gyvenamieji objektai ir civiliai. Bet kriminalinį įsakymą vykdžiau. Po bombardavimo numušė Ukrainos oro gynybos sistemos. Nusileidęs patekau į Ukrainos nacionalinės gvardijos karių nelaisvę“, – dėsto karys.Jis prašė ukrainos žmonių atleidimo.

Arestovičius: rusai per 24 valandas nepasistūmėjoRusijos ginluotosios pajėgos per pastarąsias 24 valandas nepasiekė jokios pažangos Ukrainoje, tikina Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius spaudos konferencijoje.Anot jo, naujos teritorijos Rusai neužisiėmė, rašo „The Guardian“.„Mūsų priešininkas praktiškai visomis kryptymis buvo sustabdytas oro smūgių, raketų ugnies ir antžeminių atakų“, – teigia O. Arestovičius.Jis pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė atsakomąsias atakas netoli sostinės Kijevo ir Charkivo Rytų Ukrainoje.

Ukrainos kariuomenė pranešė nukovusi generolą majorą Andrejų Kolesnikovą, vadovavusį Rytų karinei apygardai. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/301032805462051&show_text=true&width=500

JAV: Ukrainai reikia „žemė-oras“ raketų, o ne naikintuvųJAV valstybės departamentas ketvirtadienį atmetė pasiūlymus per Amerikos bazę siųsti Ukrainai naikintuvus MiG ir pareiškė, kad Kijevo pastangoms atremti Rusijos invaziją geriau pasitarnautų antžeminės ginkluotės tiekimas.Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as žurnalistams Vašingtone pareiškė, kad Ukraina nustatė, jog antžeminės gynybos sistemos veiksmingiau atremia „didžiules“ Rusijos oro pajėgas.„Mes ir toliau aprūpinsime savo partnerius Ukrainoje „žemė-oras“ sistemomis, kurių jiems reikia, kad jie galėtų atremti grėsmę, su kuria susiduria dėl Rusijos raketų ir artilerijos“, – sakė jis.N. Price'as pridūrė, kad Ukraina jau turi „kelias eskadriles“ savo „visiškai pajėgių vykdyti užduotis" lėktuvų ir kad JAV, siųsdamos daugiau lėktuvų į Ukrainą, gali tik įpilti daugiau žibalo į konfliktą, rašo BNS.„Žvalgybos bendruomenė pateikė vertinimą, kad tokį lėktuvų suteikimą... Maskva gali vertinti kaip eskalavimą, – per spaudos konferenciją sakė jis. – Mūsų pareiga yra padaryti viską, ką galime, kad užbaigtume šį konfliktą, kad išgelbėtume kuo daugiau gyvybių, ir padaryti viską, ką galime, kad šis konfliktas neišsiplėstų.“Varšuva anksčiau pritarė planui, pagal kurį Lenkija savo sovietinių laikų naikintuvus „MiG-29“ būtų siuntusi į Kijevą per JAV oro pajėgų bazę Ramšteine, Vokietijoje, o Jungtinės Valstijos, savo ruožtu, papildytų Lenkijos lėktuvų parką naikintuvais „F-16“. Tačiau JAV gynybos sekretorius Lloydas Ostinas Lenkijos gynybos ministrui Mariuszui Blaszczakui trečiadienį pareiškė, kad Vašingtonas nenori dalyvauti šiame plane.

Ukrainiečių žvalgyba tikina, kad Putinas planuoja teroro aktą Černobylio atominėje elektrinėje Anot Ukrainos žvalgybos, Vladimiras Putinas įsakė pasiruošti teroristiniam aktui Černobylio atominėje elektrinėje, siekiant kaltę už jį primesti Ukrainai. Norėdami imituoti ukrainiečių kariuomenės veiksmus, okupantai esą bando kurti suklastotus įrodymus, kuriais galėtų patvirtinti savas versijas. Žvalgybininkai pastebėjo, kad prie Gostomelio oro uosto Rusijos sunkvežimiai su šaldikliais rinko ukrainiečių karių kūnus. Tikėtina, kad jie gali būti panaudoti kaip esą nukauti diversantai. Šiuo metu Černobylio elektrinė yra visiškai atjungta nuo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) stebėjimo sistemų, baigiasi turimų dyzelinių generatorių 48 valandų resursas, skirtas palaikyti apsaugos sistemų veikimą. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/268431225468305&show_text=true&width=500

Kremlius: sąlygų valstybės bankrotui nėraRusija nemato pavojaus, kad dėl užsienio paskelbtų sankcijų gali bankrutuoti. Finansų institucijos patikino, kad lėšų užsienio skoloms apmokėti rubliais yra, penktadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra TASS. Vadinasi, anot jo, sąlygų valstybės bankrotui nėra – nebent jos būtų „dirbtinai sukurtos“, rašo ELTA.Vis dėl to ekspertai pavojų įžvelgia. Šalis dėl sankcijų, kurios įvestos Rusijai dėl invazijos į Ukrainą, yra praktiškai atkirsta nuo tarptautinių finansų rinkų. Be to, didžiosios reitingų agentūros dar labiau sumažino Rusijos valstybės skolos reitingą.Rusijos centrinis bankas ėmėsi virtinės priemonių, kad amortizuotų sankcijų poveikį finansų rinkai.

Putinas tvirtina, kad Rusija ir Baltarusija gaus naudos iš Vakarų sankcijųVakarų sankcijos yra galimybė Rusijai sustiprinti savo technologinį ir ekonominį suverenitetą, taip Rusijos prezidentas Vladimiras teigė penktadienį susitikime su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka.„Pastarieji metai parodė, kad ten, kur Vakariečiai mums įvedė apribojimus, mes įgijome naujų kompetencijų ir atkūrėme senąsias naujame technologiniame lygmenyje“, – sakė V. Putinas.V. Putinas taip pat sakė manantis, kad Rusija ir Baltarusija įveiks šiuos sunkumus ir netgi „įgis daugiau kompetencijų, daugiau galimybių jaustis nepriklausomoms, savarankiškoms ir galiausiai gaus naudos, kaip atsitiko ankstesniais metais“, rašo CNN.A. Lukašenka antrino ir tikino, kad Baltarusija turi viską, ko reikia, kad atstatytų ekonomiką.

Derybose su Ukraina, pasak Rusijos prezidento Vladimiro Putino, yra tam tikros pažangos. „Yra tam tikrų teigiamų pokyčių, sako man mūsų derybininkai“, - pareiškė V. Putinas penktadienį susitikime su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka. V. Putinas pridūrė, kad pokalbiai tęsiami „praktiškai kasdien“, informuoja „Reuters“ (ELTA).

Šveicarija rekomendavo savo piliečiams išvykti iš RusijosŠiandien atnaujintame savo interneto svetainėje pateiktame kelionių pranešime Šveicarijos užsienio reikalų ministerija parašė, kad rekomenduoja šalies piliečiams, kurių buvimas Rusijoje nėra būtinas, laikinai išvykti iš šalies. Sprendimas išvykti iš šalies yra individualus sprendimas.

Lucko oro pajėgų bazėje žuvo keturi ukrainiečių kariaiPer Rusijos smūgius Lucko kariniam oro uostui Ukrainos šiaurės vakaruose penktadienį žuvo mažiausiai keturi ukrainiečių kariai, o dar šeši buvo sužeisti, pranešė vietos valdžia.Šią informaciją pateikė Lucko meras Ihoris Poliščukas, anksčiau skelbęs, kad žuvo du kariai.„5 val. 45 min. [vietos ir Lietuvos laiku] Rusijos pajėgų bombonešis ... paleido keturias raketas į Lucko karinį aerodromą“, – platformoje „Telegram“ pranešė regioninės administracijos atstovas Jurijus Pohuliaika.Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas anksčiau paskelbė, kad „Lucko ir Ivano-Frankivsko kariniai aerodromai buvo išvesti iš rikiuotės“.I. Poliščukas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė: „Sprogimai oro uosto pusėje. Visi į slėptuves! Neskelbkite jokių nuotraukų, adresų ar koordinačių!“Tuo tarpu Dnipro pagalbos tarnybos pranešė, kad per Rusijos smūgius šiame centrinėje Ukrainos dalyje esančiame mieste penktadienį žuvo mažiausiai vienas civilism rašo BNS.Ankstų penktadienio rytą „prieš miestą buvo surengtos trys atakos iš oro, o būtent buvo smogta vaikų darželiui, vienam gyvenamajam pastatui ir dviejų aukštų avalynės gamyklai, kurioje kilo gaisras. Žuvo vienas žmogus“, – nurodoma pagalbos tarnybų pranešime.

„Unian“: Izyumo mieste vyksta nuožmios kovos su okupantaisIzyumo mieste, Charkivo regione, nuo kovo 11 dienos vyksta nuožmūs mūšiai, netyla sprogimai, apšaudomi aplinkiniai kaimai, informuoja „Unian“, remdamasi miesto tarybos nariu Maksimu Strelnikovu.„Deja, nei mes, nei humanitarinė pagalba, nei Raudonasis kryžius, nei evakuaciniai autobusai šiandien žaliuoju koridoriumi negalėjo pravažiuoti“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad humanitarinė situacija yra kritinė.

Jungtinės Karalystės Vyriausybė paragino šalies veteranus nevažiuoti kovoti į Ukrainą, o verčiau padėti ukrainiečiams iš namų, aukojant, savanoriaujant.

Jungtinių Tautų atstovas pranešė, kad gauta patikimų pranešimų apie kelis atvejus, kai Rusijos pajėgos panaudojo kasetinius sprogmenis Ukrainoje, įskaitant ir apgyvendintas vietoves, rašo „Reuters“.

Ukrainos pagalbos tarnybos pranešė, kad per ankstesnį Rusijos pajėgų oro smūgį psichiatrijos ligoninei niekas nenukentėjo, kadangi visi pacientai buvo rūsyje, praneša „Reuters“.

Charkivo meras ragina gyventojus, kurių namuose dingo šildymas, keliauti į metro stotis. „Vyrauja dideli šalčiai. Raginu visus piliečius, kurių namai po apšaudymų liko be šildymo, leistis į metro ir slėptuves nuo bombų. Taip pat keliaukite į šildomas mokyklas ir darželius. Ten pasirūpinsime viskuo, ko reikia išgyvenimui, įskaitant karštą maistą“, – kalbėjo Charkivo meras. https://t.me/operativnoZSU/12805

Kremliaus kritiko Navalno spaudos atstovė – Rusijos ieškomų asmenų sąrašeRusijos valdžia ieško įkalinto Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno spaudos atstovės Kiros Jarmyš – ji įtraukta į tarptautinį ieškomų asmenų registrą, tikėtina, siekiant pasodinti į kalėjimą. Įrašas penktadienį atsirado Rusijos policijos duomenų bazėje, rašo „Sky News“.A. Navalnas kviečia rengti protestus Maskvoje ir kituose miestuose.„Pamišusį maniaką Putiną greičiausiai gali sustabdyti Rusijos žmonės, jei jie priešinsis karui“, – rašoma A. Navalno „Instagram“ paskyroje.K. Jarmyš iš Rusijos išvyko pernai, kai teismas jai skyrė 18 mėnesių laisvės apribojimą dėl COVID-19 saugumo taisyklių pažeidimo.

Beveik milijonas ukrainiečių – be elektrosKone milijonas Ukrainos gyventojų šiuo metu neturi elektros energijos, pranešė šalies energetikė „Energoatom“. Anksčiau taip pat pranešta, kad Ukrainos branduolinės jėgainės, nepaisant to, kad jas perėmė rusų pajėgos, veikia įprastai, rašo „Sky News“.

Kyjivas: karo Ukrainoje žala jau viršija 100 mlrd. eurųRusijos karas prieš Ukrainą, Kyjivo duomenimis, jau padarė žalos už daugiau kaip 100 mlrd. eurų. „Šiandien šis skaičius konkretizuotas – tai 119 mlrd. JAV dolerių“, - penktadienį sakė ekonomikos viceministras Denysas Kudinas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra „Ukrinform“.Suma auga kiekvieną dieną, teigė D. Kudinas. Ministerija, anot jo, atlikdama skaičiavimus, atsižvelgia ir į tiesioginę žalą, ir į netiesioginius nuostolius dėl ekonomikos traukimosi. Anksčiau prezidento kanceliarija nurodė, kad vien tik pirmąją karo savaitę padaryta žalos už 92 mlrd. eurų.Rusija savo kaimynę užpuolė vasario 24 dieną. JT duomenimis, jau žuvo daugiau kaip 500 civilių. Kyjivas kalba apie daug didesnius skaičius. Anot Rusijos prezidento Vladimiro Putino, tai ne karas, o „karinė specialioji operacija“, rašo ELTA.

„Karo studijų institutas“ paskelbė karinių operacijų Ukrainoje žemėlapį nuo karo pradžios iki šių dienų. https://t.me/nexta_live/21074

Ukrainos ūkininkai įspėja: gali laukti pasaulinis maisto trūkumasTrąšų trūkumas reikš, kad Ukrainos ūkininkai patirs sunkumų per sėją, o tai gresia ir pasauliniu maisto trūkumu, šalies ūkininkus cituoja „Sky News“.Ukraina yra viena didžiausių maisto eksportuotojų visame pasaulyje, o daug Europos ir Afrikos šalių yra priklausomos nuo kviečių importo.Vietos ūkininkai įspėja, kad trūksta trąšų, pesticidų, dėl to derlius šiemet gali būti ir dvigubai mažesnis. Trūkstant dar ir degalų įrangai, derlių gali tekti palikti laukuose. Dėl Rusijos įsiveržimo kviečių kainos jau pašoko 50 procentų, trūkumas gali rimtai sutrikdyti pasaulinį masisto tiekimą. Didžiojo septyneto (G7) žemės ūkio ministrai penktadienį susitiks virtualiai, kad aptartų būdus stabilizuoti maisto produktų rinkas.

Londonas: tikėtina, kad rusų pajėgos puls Kyjivą ateinančiomis dienomisBritų vyriausybės ekspertai teigia, jog tikėtina, kad rusų pajėgos ateinančiomis dienomis puls Kyjivą. Tai sakoma Gynybos ministerijos Londone vertinime, kuris paskelbtas penktadienį, cituoja ELTA.„Rusija tikriausiai mėgins pergrupuoti savo pajėgas, kad ateinančiomis dienomis galėtų atnaujinti puolimus. Tikėtina, kad tai apims ir karinę akciją prieš sostinę Kyjivą“, – teigiama čia.Kartu britų kariniai ekspertai mano, jog „labai tikėtina“, kad Rusijos kariuomenė atsilieka nuo savo invazijos planų. Rusija esą daro tik ribotą pažangą. Logistinės problemos, stabdžiusios veržimąsi, išlieka. Be to, Ukrainos pajėgos ir toliau smarkiai priešinasi.

Charkovas buvo bombarduojamas be pertraukos ir per dieną gyvenamieji rajonai buvo apšaudyti net 89 kartus, informavo miesto meras Igoris Terechovas, jį cituoja „Sky News“. Meras suskaičiavo, kad nuo invazijos pradžios sunaikintos 48 mokyklos, jis Rusijos atakas prieš miestą Ukrainoje pavadino genocidu.

Ukrainiečiai rusų pilotams siūlo po milijoną dolerių ir švarią sąžinę už naikintuvą Socialiniuose tinkluose Rusijos kareiviams platinama reklama pasiduoti ir gauti dovanų už rusišku lėktuvus.Ukraina garantuoja visišką saugumą, švarią sąžinę ir 1 milijoną dolerių už rusų lėktuvą, o 500 tūkst. dolerių – už rusišką sraigtasparnį, rašoma reklamoje. Ir priešingai, rašoma, ką siūlo Putinas: karinę gėdą, kruvinas rankas už pasauliečių žudymą, tribunolą arba mirtį svetimoje žemėje.https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1502217472879075328?ref_src=twsrc%5Etfw

ES dvigubins išlaidas karinei paramai UkrainojeES Ukrainai skirs dvigubai daugiau karinės paramos – numatytą sumą planuojama padidinti iki 1 milijardo eurų, praneša „The Guardian“. Apie tai buvo paskelbta lyderių susitikime Versalyje. ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis teigia, kad bendrą susitarimą tarp 27 valstybių lyderių nebuvo sunku pasiekti: „Visi puikiai suprato, kad turime didinti karinę paramą Ukrainai, kad padidintume spaudimą Rusijai“.

Ukrainos kariai skelbia išlaisvinę 5 gyvenvietesUkrainos ginkluotosios pajėgos iš užpuolikų išlaisvino 5 gyvenvietes Černigovo srityje, jose iškelta Ukrainos vėliava, taip pat kariai perėmė du šarvuočius, kariškių duomenis skelbia „Unian“. Rašoma, esą Rusijos daliniai negali pilnavertiškai vykdyti karinių operacijų, tarp karininkų kilusi panika, kad juos apleido aukščiausia karinė-politinė vadovybė. Tai nėra nepriklausomų šaltinių patikrinta informacija, todėl ją reikėtų vertinti atsargiai.

JT: daugiau nei 2,5 mln. pabėgėlių paliko UkrainąJungtinių Tautų (JT) migracijos agentūra praneša, kad iki penktadienio 2,5 mln. pabėgėlių jau paliko Ukrainą. Tarp jų – 116 tūkst. yra trečiųjų šalių piliečiai. Dauguma pabėgėlių, 1,5 milijono, pasitraukė į Lenkiją.

Rusijos kariai kelissyk smogė psichiatrijos ligonineiPranešama, kad Rusijos pajėgos kelis kartus atakavo Charkovo srities psichiatrijos kariuomenę, pranešė gubernatorius. Anot jo, aukų skaičius nežinomas, tačiau atakų metu ligoninėje buvo apie 330 žmonių.

Ukraina bando atverti naujus humanitarinius koridoriusApšaudant rusų okupantams, Ukraina toliau bando atverti evakuacijos koridorius keliuose regionuose. Ukrainos reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk pasidalijo, kad suplanuoti šie maršrutai:Mariupolis-ZaporožėVolnovacha-PokrovskasPolohai-ZaporožėEnerhodaras-ZaporožėIzyumas-LozovajaMaršrutai iš Mariupolio ir Volnovachos pastaruoju metu ne sykį buvo užblokuoti arba nepasiekiami dėl intensyvių Rusijos pajėgų apšaudymo. Dėl šių maršrutų nebuvo susitarta dėl Maskva, kuri teikia kitus į Rusiją vedančius maršrutus.Ministrė teigia, kad toliau bus bandoma leisti pasitraukti žmonėms iš zonų aplink Kijevą.

Putinas: Rusija priims savanorius kariauti UkrainojeRusijos lyderis Vladimiras Putinas kviečia savanorius kariauti į Ukrainą ir pareiškė, kad padės norintiems patekti į kovos zonas. Dar daugiau, kaip praneša „Reuters“, prezidentas remia iš Ukrainos perimtų ginklų tiekimą Rusijos remiamiems sukilėliams.

Ukrainos kariuomenė teigia per parą nukovusi 266 rusų kariusUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pasidalijo, kad per vieną parą priešas neteko 266 karių, 18 tankų, 60 šarvuočių, 2 artilerijos sistemų, 2 raketų paleidimo sistemų ir tiek pat priešlėktuvinių sistemų, 32 autotransporto vienetų.Nurodoma, kad skaičiavimus apsunkina didelis kovos intensyvumas, duomenys nuolat atnaujinami. Ši informacija nėra patvirtinta nepriklausomų šaltinių, duomenys gali būti iškreipti.Taip pat štabas skelbia tokius rusų nuostolius nuo karo pradžios:Lėktuvai – 57;Sraigtasparniai – 83;Tankai – 353;Karinis personalas – virš 12 000 žmonių;Šarvuočiai – 1165;Artilerijos sistemos – 125;Oro gynybos sistemos – 31;Nevaldomų raketų ugnies sistemos – 58;Autocisternos – 60;Autotechnika – 558;Laivai (kateriai) – 3;Bepiločiai – 7.

Rusijos artilerija apšaudė branduolinių tyrimų institutą CharkiveRusijos pajėgos ketvirtadienį iš artilerijos pabūklų apšaudė branduolinių tyrimų institutą Charkive – antrame pagal dydį Ukrainos mieste – ir jo pastatuose buvo kilęs gaisras, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Geraščenka.Vienas artilerijos sviedinys pataikė į pastatą, kuriame yra įrangos, kurią apgadinus „gali pasklisti radiacijos“, pareiškė patarėjas. Tačiau prezidentūra pranešė, kad radiacinis fonas nepakito, rašo BNS.Dėl apšaudymo buvo kilęs gaisras, bet ugniagesiams pavyko jį užgesinti.Rusijos pajėgos Ukrainoje jau perėmė dvi atomines elektrines, sukėlusios nerimą dėl šių branduolinių objektų saugumo.

Bent du žmonės žuvo Lucke per Rusijos atakąBBC praneša, kad du Ukrainos kareiviai buvo nužudyti, dar šeši sužeisti per Rusijos ataką Lucko mieste, remiamasi regiono adminsitracijos vadovo Jurijaus Pohuliaiko teigimu. Kaip anksčiau teigė Rusija, smogta kariniams aerodromams.

Černihivo miestas neteko vandens tiekimoPo naktį vykysių oro antskrydžių šiauriniame Černihivo mieste nutrūko vandens tiekimas, vietos pareigūnus cituoja CNN. Vietos vandentiekis feisbuke pasidalino, kad taiso vandens tiekimo sistemą.„Per naktines atakas vandens tiekimo tinklas buvo sugadintas. Dėl nuotėkių, vandens tiekimas nutrauktas“, – rašoma pranešime ir pažymima, kad per tris-keturias valandas vandens tiekimas galėtų būti atnaujintas.

Britų minsitras įspėjo: jei Rusija panaudos cheminį ginklą, Vakarų atsakas bus dramatiškai padidintasJungtinės Karalystės (JK) technologijų ministras Chrisas Philpas įspėjo, kad jei Rusija panaudos cheminį ginklą Ukrainoje, atsakas į tai bus „dramatiškai padidintas“ – tai linija, kurios Rusija neturėtų peržengti, pokalbį iš „Times Radio“ cituoja „The Guardian“.„Akivaizdu, kad cheminio ginklo panaudojimas, ypač invazijos metu, kur yra labai daug civilių, būtų žmonijos niekinimas. Kiekvienam Rusijoje apie tai galvojančiam sakyčiau: neperženkite šitos ribos, nesuteikite daugiau kančių. <...> jie šaudė į civilius, kurie bėga humanitariniais koridoriais, jie bombardavo ir apšaudė ligonines, įskaitant vaikų ir gimdymo. <...> tai sukels didesnį Vakarų atsaką, dramatiškai didesnį atsaką, apie tai nėra jokių abejonių. Nesiimu spėlioti, kokią formą jis įgautų, bet tai riba, kurios Rusijos Vyriausybė neturėtų peržengti“, – kalbėjo ministras.

Žmonės, kurie išvyko iš Kijevo ieškodami saugaus prieglobčio, vėliau buvo nužudyti Marhalivkos kaime, jautriu įrašu pasidalijo Ukrainos užsienio reikalų ministerija, ją cituoja „The Guardian“.Kaip pranešama, vienas vyras neteko visos savo 11 asmenų šeimos po to, kai į namą, kuriame glaudėsi, pataikė raketa. Gyvas liko jis vienas su kate.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1502186482332807170?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV gali dar labiau riboti prekybą su RusijaJAV prezidentas, tikimasi, penktadienį praneš, kad JAV kartu su kitomis didžiojo septyneto (G7) ir ES šalimis atšauks Rusijos kaip prekybai palankios šalies statusą. Tai iš esmės panakins normalius prekybinius santykius, JAV šaltinius cituoja CNN.Šiam žingsniui reikalingas Kongreso pritarimas, tikimasi, kad teisinius veiksmus atliks ir kitos valstybės. Tikimasi, kad JAV prezidentas Joe Bidenas apie tai paskelbs penktadienį.Abi JAV partijos sutaria dėl agresyvesnio Rusijos prekybos ribojimo po to, kai JAV Baltieji Rūmai sušvelnino įstatymo projektą, numatytą Rusijos naftos, gamtinių dujų ir anglies importo į JAV ribojimui. Reikalingi teisiniai pakeitimai JAV galėtų būti priimti kitą savaitę.

Ukrainos prezidento patarėjas: didieji miestai patiria niokojančių smūgiųUkrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas tviteryje sureagavo į naujausius Rusijos oro smūgius prieš didžiuosius miestus.„Ukrainos didmiesčiai vėl patiria niokojančių smūgių. Pirmasis sprogimas įvyko Lucke, uždarytos dvi katilinės. Ivano Frankivske – trys galingi sprogimai. Dnipras irgi atakuojamas. Pražūtingas Rusijos karas prieš civilius ir pagrindinius Ukrainos miestus tęsiasi“, – rašo patarėjas.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502165480701788164?ref_src=twsrc%5Etfw

Buvusi „Echo Moskvy“ komanda turi naują „YouTube“ kanaląBuvęs uždarytos radijo stoties „Echo Moskvy“ laidų vedėjas ir apžvalgininkas, politikas Levas Šlosbergas teigia, kad komanda kuria naują „YouTube“ kanalą („Живой гвоздь“).

V. Zelenskis atmeta Rusijos kaltinimus dėl neva rengiamos atakos cheminiais ginklaisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Rusijos kaltinimus neva Ukraina rengia ataką, per kurią bus panaudota cheminių ar biologinių ginklų, ir pažymėjo, kad tokie kaltinimai yra blogas ženklas, rašo BNS.„Tai man kelia labai didelį nerimą, nes mums ne kartą teko įsitikinti: jeigu nori sužinoti, ką planuoja Rusija, pažiūrėk, kuo Rusija kaltina kitus“, – pareiškė jis naktį išplatintame kreipimesi į tautą.Rusija teigia gavusi dokumentų, esą atskleidžiančių JAV karinę biologinę veiklą Ukrainoje, įskaitant Ukrainos biologinių medžiagų perdavimą į užsienį.„Esu adekvatus žmogus. Adekvačios šalies ir adekvačių žmonių prezidentas. Esu dviejų vaikų tėvas“, – pareiškė Ukrainos lyderis.„Ir mano žemėje nėra kuriama jokių cheminių ar bet kokių kitų masinio naikinimo ginklų. Visas pasaulis tai žino.“

Ukraina nebepirks branduolinio kuro iš RusijosUkrainos valstybinė branduolinės energetikos įmonė „Energoatom“ nebepirks branduolinio kuro iš Rusijos, kompanija pranešė penktadienį, cituoja „Reuters“. Ukrainoje veikia sovietiniai atominiai reaktoriai, naudotajamas kuras ir iš Rusijos, ir iš JAV.

Pranešama, kad Rusijos pajėgos užėmė VolnovachąRusijos remiami separatistai užėmė strategiškai svarbų Volnovachos miestą, esantį į šiaurę nuo apgulto Mariupolio uosto, naujienų agentūra RIA cituoja Rusijos gynybos ministerijos informaciją.

V. Zelenskis apkaltino Rusiją atakavus humanitarinį koridorių MariupolyjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlai ketvirtadienį pareiškė, kad iš šalies miestų per dvi dienas buvo evakuota apie 100 tūkst. žmonių, bet apkaltino Rusijos pajėgas taikantis į humanitarinį koridorių Mariupolio mieste, rašo BNS. Prezidentas pareiškė nusprendęs į Rusijos pajėgų apsuptą uostamiestį nusiųsti sunkvežimių, kuriais gabenamas maistas, vanduo ir vaistai, vilkstinę.Tačiau „okupantai pradėjo tankų ataką būtent ten, kur buvo numatytas šis koridorius“, pareiškė jis vaizdo įraše, kuriame šią ataką pavadino „tikrų tikriausiu teroru“.Mariupolio meras Vadymas Boičenka pranešė, kad Rusijos pajėgos gyvenamuosius rajonus apšaudo „kas 30 minučių“.Ukrainos lyderis taip pat nurodė, kad iš maždaug 100 tūkst. žmonių, kuriems per pastarąsias dvi dienas pavyko humanitariniais koridoriais išvykti iš kitų Ukrainos miestų, apie 40 tūkst. evakavosi vien ketvirtadienį.Maskva ketvirtadienį pažadėjo nuo kovų bėgantiems Ukrainos civiliams kasdien atidaryti humanitarinius koridorius į Rusijos teritoriją, tačiau Kyjevas anksčiau yra atmetęs pasiūlymą dėl evakuacijos kelių, vedančių į Rusiją.

Rusija patvirtino, kad smogė Luckui ir Ivano Frankivsko miestui Rusijos gynybos ministerija patvirtino oro smūgius Lucko ir Ivano Frankivsko miestuose, vietos žiniasklaidą cituoja BBC. Maskvos pareigūnai nurodo, kad tai buvo „didelio tikslumo tolimojo nuotolio atakos“, kuriomis smogta dviem kariniams aerodromams Ukrainos vakaruose esantiems miestams. Tai žymi ir naują Rusijos atakų teritoriją – nebesitelkiama į sostinę Kyjivą ir Ukrainos pietines, rytines teritorijas.

Socialiniuose tinkluose dalijamasi vaizdais iš Rusijos oro antskrydžio – smogta pietvakarių Ukrainos Ivano Frankivsko mieste, kuris yra šalia Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos sienos, į pietus nuo Lucko. https://twitter.com/michaelh992/status/1502156045577179147?ref_src=twsrc%5Etfw

JK žvalgyba: mažai tikėtina, kad Rusija pasieks savo priešinvazinio plano tikslusJungtinės Karalystės (JK) Gynybos ministerija pasidalino vėliausia žvalgybos ataskaita apie padėtį Ukrainoje: „labai mažai tikėtina“, kad Rusija pasieks savo prieš invaziją parengtus planus Ukrainoje, jei niekas nepasikeis.Pranešime rašoma, kad Rusijos sausumos pajėgų pažanga išlieka ribota, logistinės problemos, kurios sustbadė puolimą, išlieka, o Ukrainos pasipriešinimas išlieka stiprus.„Tikėtina, kad artimiausiomis dienomis Rusija sieks iš naujo persigrupuoti ir nukreipti pajėgas į puolamąją veiklą. Tai tikriausiai apims ir operacijas prieš sostinę Kijevą“, – vertina JK žvalgybininkai.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502161078125355013?ref_src=twsrc%5Etfw

Baltieji Rūmai palaiko iš Rusijos besitraukiančias kompanijas, Kremlius grasina nacionalizuoti turtąJAV Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki tviteryje pasidalijo, kad Rusija gali konfiskuoti veiklą šioje šalyje stabdančių įmonių turtą. Anot jos, sprendimas, trauktis ar ne, galiausiai priklauso nuo pačio įmonių.„Kaip ir anksčiau šią savaitę sakė prezidentas Joe Bidenas, sveikiname įmones, nupsrendusias pasitraukti iš Rusijos, nes jos nenori tapti Rusijos karo Ukrainoje dalimi. <...> Bet koks neteisėtas Rusijos sprendimas areštuoti šių įmonių turtą galiausiai sukels dar didesnį ekonominį skausmą Rusijai. Tai pasiųs pasauliniam verslui aiškią žinią, kad Rusija nėra saugi investuoti ir užsiimti verslu“, – pasidalijo J. Psaki.Dešimtims JAV, Europos, Japonijos ir kitų šalių kompanijų traukiantis iš Rusijos, šalies ekonomika ir finansų sektorius buvo pakirsti, krito rublio kursas, prognozuojamas šalies nemokumas. Dėl to Rusija ėmė grasinti: Vladimiras Putinas palaiko „išorinio valdymo“ planą, skirtą užsienio kompanijoms.„Turime ryžtingai veikti su tomis [kompanijomis], kurios ketina stabdyti gamybą. <...> Tada reikia įvesti išorinį valdymą ir tada šias įmones perduoti norintiems dirbt“, – taip šalies prezidentas kalbėjo Kremliaus paskelbtame vaizdo įraše.https://twitter.com/PressSec/status/1502099524147453953?ref_src=twsrc%5Etfw

Ivano Frankivsko miesto meras patvirtino, jog mieste nugriaudėjo sprogimai. Laikinai apribotas eismas oro uosto apylinkėse, praneša UNIAN kanalas. https://t.me/uniannet/37255

Ukrainos kariuomenė, jos pačios duomenimis, sulaikė ir sulėtino rusų dalinių puolimą prieš kelias teritorijas. Šalies šiaurėje Rusijos kariams neleista įsiveržti į Černihivo miestą, sakoma naktį į penktadienį feisbuke paskelbtame Ukrainos generalinio štabo pranešime. Aplink Charkivą šalies rytuose Rusija esą tęsia mėginimus blokuoti miestą iš šiaurės – tačiau ir toliau nesėkmingai. Operacijos teritorijose Juodojoje ir Azovo jūrose meteorologinės sąlygos privertė rusų karinio laivyno laivus grįžti į savo bazes. Pietuose okupantai, be to, mėgino perimti Mykolajivo miesto kontrolę ir vykdyti puolimą Zaporižios ir Krivoj Rogo kryptimi, sakoma toliau pranešime. Tačiau rusų daliniai buvo sustabdyti ir patyrė didelių nuostolių. Nepriklausomai šių duomenų patikrinti neįmanoma. (Dpa-ELTA).

Socialiniuose tinkluose dalijamasi vaizdais iš Dnipro po sprogimųhttps://twitter.com/RolandOliphant/status/1502154832152432645?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainiečių belaisviams rusai siūlo jungtis prie okupacinių pajėgų už amnestijąUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo feisbuko profilyje pranešama, kad Rostove ukrainiečių belaisviams siūloma jungtis prie Rusijos pajėgų – net ir neturintiems karinės tarnybos patirties, rašo „Unian“. Ši informacija nėra patikrinta nepriklausomų šaltinių.„Atsiradus būtinybei skubiai papildyti Rusijos ginkluotųjų pajėgų ir kitų nelegaliai sukurtų teroristinių grupuočių dalinius, Rostovo srities pataisos kolonijose tęsiamas darbas, kaliniams teikiant siūlymus prisijungti prie okupacinių pajėgų mainais į amnestiją. Į Rusijos ginkluotąsias pajėgas jie pasiruošę priimti visus, net ir neturinčius karinės tarnybos patirties“, – informuoja štabas.

UNIAN praneša apie žuvusį žmogų Dnipre. https://t.me/uniannet/37234

Ministras: Ukrainos kariuomenė neapmokytų karių nesiųs į frontąUkrainos gynybos ministras žada, kad naujai suformuotos neapmokytų civilių gretos nebus siunčiamos į fronto mūšius ginantis nuo Rusijos.„Tai neturėtų jokios prasmės. Priešingai. Mūsų kariuomenė sustabdo daugiau priešų, kadangi yra motyvuota, geriau paruošta ir apginkluota“, – paaiškina krašto apsaugos ministras Oleksejus ReznikovasJis pridūrė, kad šauktiniai turėtų nuolat informuoti kariuomenę apie savo buvimo vietą, nuolat palaikyti ryšį su vietiniais centrais.100 tūkstančių ukrainiečių šauktinių prisijungė prisijungė prie šalies teritorinės gynybos, skaičiavo O. Reznikovas, taip pat dar 200 tūkst. ukrainiečių grįžo iš Europos, kad padėtų kovoje. Dar O. Reznikovas pažymėjo, kad rusų kariai nužudė daugiau civilių nei ukrainiečių karių.

JAV Senatas patvirtino beveik 14 mlrd. dolerių dydžio pagalbos Ukrainai paketą.

Pranešama apie sprogimus Lucke, Dnipre NEXTA praneša, kad Lucke kilo daug sprogimų, po jų kilo gaisras – manoma, kad užsidegė gamykla „Motor“. Taip pat pranešama ir apie sprogimus Dnipro, Rivnės, Voluinės regionuose. Anot BBC, sprogimai Lucke girdimi pirmąsyk. Taip pat ir pranešama ir apie bombardavimą Dnipre, tai miestas prie upės centrinėje Rytų Ukrainoje. Šis miestas anksčiau dar nebuvo patyręs sprogimų. Lucko meras Igoris Poliščiukas feisbuke pranešė, kad sprogimai girdimi aerodromo link, jis kvietė visus saugotis, neskelbti jokių nuotraukų, adresų ar koordinačių. Kaip patikslino Valstybinės pagalbos tarnyba, apie 6.10 val. Dnipro Novokodackio rajone buvo įvykdyti trys oro antskrydžiai, smogta vaikų darželiui, daugiabučiui, bei dviejų aukštų gamyklai. Kaip rašo „Unian“, Ukrainos ginkluotosios pajėgos visomis kryptimis stabdo Rusijos agresorių puolimą. Užpuolikai bandė įsitvirtinti užimtose teritorijose, pergrupavo kariuomenę, atkūrė pajėgumus, papildė raketų, amunicijos, degalų ir tepalų atsargas. Dėl didelių nuostolių ir sulėtėjusio puolimo formuojamas rezervas Rusijoje.https://t.me/nexta_live/21032 https://t.me/nexta_live/21030

Nausėda: ES lyderiai ištarė „taip“ Ukrainos eurointegracijaiPrancūzijoje vykstančiame neformaliame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda palaikė Ukrainos siekį tapti ES nare. Po 5 valandas trukusių diskusijų EVT priėmė pareiškimą, kuriame įsipareigojo „efektyviai remti Ukrainos europinės integracijos kelią“, o Europos Komisiją įpareigojo pateikti Ukrainos prašymo tapti ES nare vertinimą pagal galiojančias Sąjungos sutartis.„Istorinė naktis Versalyje. Po penkias valandas trukusių karštų diskusijų ES lyderiai ištarė „taip“ Ukrainos eurointegracijai. Procesas prasidėjo. Dabar mes ir ukrainiečiai turime tai padaryti greitai. Didvyriška Ukrainos tauta nusipelno žinoti, kad yra laukiama ES“, - skelbia G. Nausėda tviteryje.

Zelenskis: jeigu nesustabdysite Rusijos, vėliau teks gelbėti ir Baltijos šalisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Rusijos Federacija dar nesulaukė pakankamai spaudimo, nes karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. „Jei užtektų taikomų sankcijų, invazija jau būtų sustojusi. Vis dar perkama rusiška nafta ir jos produktai. Vakarų korporacijos vis dar Rusijos rinkoje, slepiasi po įvairiais pasiteisinimais. Taip, yra išėjusių moralių kompanijų ir esame joms už tai dėkingi. Tačiau yra verslo gigantų, kurie vis tiek renkasi kraujo pinigus. Kiekvienas turi būti moralus. Ir toliau stiprinti sankcijas Rusijai dėl šios neprovokuotos ir žiaurios invazijos, menančios blogiausius Antrojo pasaulinio karo laikus“, – Vokietijos nacionaliniam savaitraščiui „Die Zeit“ pareiškė V. Zelenskis.Jis mano, kad sankcijų dėl naftos ir dujų Rusijai nepakanka.„Jei kalbėtume apie sankcijas, tai pirmiausia nafta, naftos produktai ir dujos. Pasaulio uostai turėtų būti uždaryti Rusijos laivams. Krovinių gabenimo įmonės turėtų nustoti siųsti ir priimti krovinius iš Rusijos ir į Rusiją. Neturėtų būti jokių išimčių Rusijos bankams atsijungiant nuo SWIFT. Tai yra konkretūs dalykai, kuriuos galima padaryti“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.Pasak jo, jei tai nebus padaryta dabar, vėliau teks nuveikti dar daugiau, siekiant „išgelbėti Baltijos šalis, Lenkiją, Moldovą, Gruziją ir visas kitas šalis – Rusijos kaimynes“ nuo Rusijos invazijos.

Zelenskis: Rusija nori sugriauti EuropąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Rusijos valdžia ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas siekia „į gabalus sudraskyti“ Ukrainą ir Europos šalis, ir tai atvirai deklaruoja. Tai jis pareiškė interviu Vokietijos nacionaliniam savaitraščiui „Die Zeit“.„Ar girdėjote, ką pastaraisiais metais jie kalbėjo Maskvoje? Ar girdėjote, kad jie gerbia Europą? Kad jie pripažįsta Europą kaip jėgą, su kuria būtina palaikyti santykius kaip su lygiais ir tarptautinės teisės pagrindais? Tiesą sakant, jie taip pat nori sugriauti Europą, kaip ir Ukrainą. Jie tai jau skelbia. Klausykite, ką sako jų propagandistai. Jų net cerkvėse skamba pamokslai apie kitų šalių užkariavimą. Moldova, Gruzija, Baltijos šalys. Esu tikras, kad kyla grėsmė ir Lenkijai. Tiesą sakant, visam žemynui gresia pavojus tol, kol Rusija turi galimybę pulti kitą valstybę“.

Didžioji dauguma oligarchų neišvyko iš UkrainosDidžioji dauguma vietinių oligarchų yra Ukrainoje. Tai Laisvės radijuje pareiškė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas, pažymėjęs, kad vietos valdžia žino, kas iš turtingiausių Ukrainos žmonių yra šalyje, o kas ją paliko.„Didžioji dauguma oligarchų yra Ukrainoje. Kai kurie yra užsienyje. Tai kiekvieno reikalas. Esmė ne ta, ar jis oligarchas, ar ne. Esmė – ar jis mūsų šalies patriotas, ar pasiruošęs ją ginti. Jei taip, jis turi būti Ukrainos teritorijoje. Jei jis laiko savo turtą kur nors Londone ir tiki, kad gali ten išsėdėti... Paklausykite, karas baigsis mūsų pergale, ir aš nežinau, kaip jie žiūrės į mūsų vaikų ir piliečių akis“, – A. Danilovo žodžius cituoja „Ukrainskaja pravda“.

Ukraina prašo atšaukti daugiau nei 300 taikdarių iš JT misijųUkraina paprašė iš penkių operacijų atšaukti daugiau nei 300 taikdarių, ketvirtadienį pranešė Jungtinių Tautų atstovas.Pasak JT generalinio sekretoriaus atstovo Stephane'o Dujarrico, taikdariai yra Malyje, Kipre, Kosove, Pietų Sudane ir Abėjuje – ginčijamame pasienio regione, į kurį pretenduoja Sudanas ir Pietų Sudanas.Tai 250 karių, 36 štabo pareigūnai ir misijos ekspertai bei 22 policijos pareigūnai – iš viso 308 darbuotojai iš Ukrainos, skelbia CNN.„Bet kuri valstybė narė turi teisę pasitraukti, todėl turime padėkoti Ukrainos personalui ir jų įrangos naudojimui už ilgametį indėlį į taikos operacijas ir, žinoma, patiems pavieniams taikdariams“, – sakė S. Dujarricas.Šiose penkiose vietose liks papildomi taikdariai iš kitų regionų.„Mes diskutuojame su kitomis valstybėmis, kad išlaikytume savo karių pajėgumus visose tose misijose“, – CNN ketvirtadienį sakė generalinio sekretoriaus atstovas Farhanas Haqas.

Sergejus Lavrovas: mes niekada nepriklausysime nuo VakarųRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kaltina Vakarus konflikto kurstymu tiekiant ginklus Kyjivui. Tai jis pareiškė po Turkijoje vykusio pirmojo Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų derybų raundo.Be to, S. Lavrovas teigė, kad Rusija puikiai susidoros su visomis Vakarų sankcijomis ir nuo to tik sustiprės.„Užtikrinu, mes susitvarkysime ir padarysime viską, kad niekada, jokioje mūsų gyvenimo sferoje, nepriklausytume nuo Vakarų“, – pabrėžė jis.

Ukrainoje nukentėjo penkios diplomatinės atstovybės Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusijos kariuomenė apšaudė Graikijos generalinio konsulato pastatą ir ESBO specialiosios stebėjimo misijos biurą Mariupolyje, taip pat Slovėnijos, Azerbaidžano ir Albanijos garbės konsulatus Charkove.Tai ESBO Nuolatinės tarybos posėdyje pareiškė Ukrainos nuolatinis atstovas tarptautinėse organizacijose Vienoje Jevgenijus Cimbaliukas, skelbia „Ukrinform“.„Atrodo, kad Rusija taip pat nori „išvaduoti“ Ukrainą iš diplomatinių atstovybių, – sakė jis. – Tik per kelias dienas dėl Rusijos karių raketų ir oro smūgių buvo apgadintas Graikijos generalinio konsulato pastatas ir ESBO specialiosios stebėjimo misijos biuras Mariupolyje. Taip pat buvo sunaikinti Slovėnijos, Azerbaidžano ir Albanijos garbės konsulatai Charkove.“Ukrainos ambasadorius savo kalboje taip pat atkreipė ESBO dalyvaujančių valstybių dėmesį į Rusijos įvykdytus branduolinio terorizmo aktus ir Ukrainos atominių elektrinių užgrobimą.„Sugadintas vieningas elektros tinklas, maitinantis Černobylio atominę elektrinę ir visus jos branduolinius objektus“, – sakė jis.

Pentagonas: Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 775 raketasNuo invazijos į Ukrainą pradžios (vasario 24 d.) rusai į Ukrainą paleido daugiau nei 775 raketas. Tai teigia aukšto rango JAV gynybos departamento pareigūnas, kuris CNBC komentare pageidavo likti anonimiškasPareigūnas teigė, kad tai buvo „įvairių tipų“ raketos, įskaitant trumpojo nuotolio, vidutinio nuotolio, balistines ir sparnuotąsias raketas.Anot jo, Pentagonas neabejotinai stebi „vadinamųjų ilgo nuotolio apšaudymą, bombardavimą, raketų paleidimą tiek iš orlaivių, tiek iš antžeminių mobiliųjų paleidimo įrenginių“.

Palydovinės nuotraukos: į Kyjivą besidriekianti kolona išsklaidytaKetvirtadienį darytos naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos karinė kolona į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, besidriekianti daugiau nei 64 kilometrus, „reikšmingai išsklaidyta ir perdislokuota“. Apie tai praneša „Maxar Technologies“, rašo CNN.Anot „Maxar Technologies“, palydovinės nuotraukos rodo, kad kai kurie vilkstinės elementai „persikėlė“ į miškus ir miškingas vietoves netoli Lubiankos. Palydovinės nuotraukos buvo padarytos ketvirtadienį 11.37 val. Kyjivo laiku.Velkama artilerija ir kita technika slepiasi negausiaojem medžių tankmėje netoli Lubiankos, maždaug penkių kilometrų į šiaurės vakarus nuo Antonovo oro bazės.Berestjankoje, maždaug 15 km į vakarus nuo oro bazės, lauke prie medžių stovi keli degalų sunkvežimiai ir, kaip rodo palydovai, daugybiniai raketų paleidimo įrenginiai.Į pietryčius nuo Ivankovo, 60 km kolonos pabaiga, važiuojamojoje dalyje vis dar matyti keli sunkvežimiai ir technika.

Didžiausias JAV bankas nusprendė riboti veiklą RusijojeDidžiausias pagal turtą JAV bankų holdingas JPMorgan paskelbė ribojantis savo veiklą Rusijoje. Apie tai rašo „Bloomberg“.Bankas taip pat nutraukia visus savo įsipareigojimus šalyje agresorėje.Pažymima, kad banko įtaka Rusijos Federacijoje nėra didelė.

Prie Kyjivo kadyroviečiai neleidžia trauktis Rusijos kariamsNetoli Kyjivo yra dislokuoti specialūs kadyroviečių būriai, kurie ugnimi bando sulaikyti tuos Rusijos kariškius, kurie vengia susirėmimų su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Apie tai televizijos laidoje pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Fiodoras Venislavskis.„Yra informacijos, kad okupacinėse pajėgose kuriami „užtvarų būriai“. Tai yra kartojami Stalino ir Hitlerio karo metodai. Kyjivo kryptimi: Irpenas, Gostomelis, Buča – ten tikrai stovi specialūs kadyroviečių būriai, kurie ugnimi bando sulaikyti tuos rusų kariškius, kurie vengia susirėmimų su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Tai leidžia nusiteikti optimistiškai, nes priešas yra galingas, bet nenugalimas. Mūsų ginkluotosios pajėgos tai puikiai demonstruoja. Artimiausiu metu demonstruosime visai kitokį karą, nuo kurio įsibrovėliai bus pasibaisėti“, – sakė deputatas.Anksčiau F. Venislavskis yra sakęs, kad Ukrainos specialiosios pajėgos naktimis „košmaruoja“ okupantus, o artileristai juos dengia, skelbia TSN.

UNICEF: Ukrainą paliko daugiau kaip milijonas vaikųVaikų, kurie bėgdami nuo karo paliko Ukrainą, skaičius jau viršija milijoną, skelbia UNICEF. Dauguma šių vaikų su šeimomis išvyko į Lenkiją, Vengriją, Slovakiją, Moldovą ir Rumuniją, pažymi „Ukrainskaja pravda“.„Keliaujančių vaikų skaičius yra įspūdingas, o tai rodo, kokia precedento neturinti situacija yra vaikams ir šeimoms Ukrainoje“, – sakė UNICEF Europos ir Centrinės Azijos regiono direktorius Afshanas Khanas. – Ieškodami saugumo vaikai palieka viską, prie ko buvo pripratę ir pažinojo. Tai drasko širdį.“ UNICEF praneša, kad į Ukrainą 6 sunkvežimiais atgabeno beveik 70 tonų sveriančios paramos – asmeninės apsaugos priemonės ir medicininiai, chirurginiai bei akušeriniai rinkiniai.Be to, iš UNICEF sandėlio Kopenhagoje buvo išsiųsti trys sunkvežimiai reikalingų daiktų vaikams ir higienos rinkinių, kurie jau atkeliavo į Lenkiją. Iš Kopenhagos ir Turkijos siųstos papildomos atsargos turėtų atvykti artimiausiomis dienomis.

Ukrainos oro pajėgos: per dieną buvo numušta 10 Rusijos lėktuvųUkrainos oro pajėgos reguliarioje ataskaitoje teigia, kad kovo 10 d. skirtingose šalies vietose buvo numušta 10 Rusijos lėktuvų.Kaip rašo Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybė, keturis lėktuvus numušė priešlėktuvininkai, keturis – pilotai, du – antžeminiai daliniai.Karinių oro pajėgų vadovybė savo ataskaitoje tikina, kad Ukrainos karo aviacija gyva ir aktyvi: anot ataskaitos, kovo 10 d. lėktuvai ir sraigtasparniai sunaikino dvi priešo kolonas.„Preliminariais duomenimis, tai visas pulkas Rusijos oro desantininkų su visu komplektu technikos“, – rašo Ukrainos kariškiai.Įvairios šalys ir stebėtojai konflikto nuostolius vertina skirtingai. Dažniausiai neįmanoma greitai patikrinti jų teiginių, nurodo BBC.https://www.facebook.com/kpszsu/videos/4922562044504541/&show_text=0&width=560

Kyjive paskelbtas oro pavojaus signalas„Ukrinform“ nurodo, kad apie tai telegrame pranešė Kyjivo miesto administracija .„Dėmesio! Kyjive paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų skubiai vykti į civilinės saugos pastogę!“ – rašoma pranešime.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabas nurodė, kad Rusijos kariuomenė persigrupuoja ir neatsisako minties blokuoti Kyjivą iš vakarų ir pietvakarių.

Virš Ukrainos numuštas Rusijos karinis lėktuvas nukrito BaltarusijojeBaltarusijos gyvenviečių prie Ukrainos sienos gyventojai praneša apie stiprų sprogimą ir gaisrą – virš Ukrainos numuštas Rusijos karinis lėktuvas nukrito Baltarusijos teritorijoje.Ketvirtadienio, kovo 10 d., vakarą Baltarusijos Lunineco miestelio, esančio netoli sienos su Ukraina, gyventojai tapo liudininkais, kaip nukrito orlaivis, kuris rėžėsi į žemę, sprogo ir užsiliepsnojo. Pirminiais duomenimis, virš Ukrainos numuštas Rusijos karinis lėktuvas nukrito Baltarusijos teritorijoje, skelbia „Motolko help“.Svetainės motolko.help duomenimis, vietos gyventojai pasakojo, kad po 21 val. išgirdo stiprų sprogimą ir pamatė ryškų blyksnį.Liudininkai praneša, kad dėl sprogimo namuose drebėjo langai, vietomis net išskrido stiklai. Į nelaimės vietą atvyko gelbėtojų sraigtasparniai ir ugniagesiai, taip pat daug Baltarusijos ir Rusijos kariškių.Taip pat pranešama apie sprogimus Baltarusijos Drebsko kaime. Vietos gyventojai teigia, kad po sprogimo jie stebėjo švytėjimą, kaip miško gaisro metu.Pirminiais duomenimis, Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis lėktuvas nukrito netoli Kožano miestelio, jis skrido į Mačuliščio aerodromą.Telegrame kanalo „Belarusian Gayun“ redaktoriai paskelbė perimto derybų įrašo stenogramą, kuri neva patvirtina Rusijos karinio lėktuvo katastrofą.„Pasakyk jiems tada apytiksliai, kur sudužo lėktuvas, jei jie išlipo, kad būtų lengviau rasti... tūpimo metu [kursas iki aerodromo] 20 kilometrų...“ – cituojamas pokalbis.

Charkove susprogdino branduolinių tyrimų pastatąCharkove Rusijos kariuomenė vėl įvykdė branduolinio terorizmo aktą. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė branduolinio reguliavimo inspekcija.Kovo 10-osios vakarą rusai dar kartą įvykdė tiriamojo branduolinio objekto – branduolinio subkritinio įrenginio „Neutronų šaltinis“ – bombardavimą. Objektas yra Charkovo fizikos ir technologijos instituto moksliniame centre.Pirminiais duomenimis, „neutronų šaltinis“ yra visiškai atjungtas, skelbia TSN.

Pentagonas: Rusijos pajėgos yra 15 km nuo KijevoPentagonas teigia, kad Rusijos pajėgos, besiveržiančios Kijevo link, per pastarąją parą pajudėjo apie 5 kilometrus.Rusijos kariuomenė veržiasi į miestą dviem grupėmis – iš šiaurės vakarų ir rytų. Pirmasis iš jų yra 15 km atstumu nuo Kijevo centro, tai yra, jis buvo netoli miesto pakraščio. Iš rytų besiveržianti grupė priartėjo prie 40 km, skelbia BBC.Černigovas, pasak pareigūno, dabar yra apsuptas.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija popiet pranešė, kad Rusijos pajėgos nukreipia pajėgas apsupti miestus, todėl puolimui vadovaujančių grupių nuolat mažėjo.

Rusai toliau meluoja: be susitarimo atidarome „humanitarinius koridorius“Rusija teigia, kad be jokio susitarimo su Kijevu jie atidaro „humanitarinius koridorius“ Ukraino civilių „evakavimui“ į Rusiją, nors tuo pat metu jie nuolat blokuoja ukrainiečių bandymus išvežti civilius. Apie humanitarinių koridorių atidarymą, cituodama Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro (NTsUO) vadovo Michailo Mizincevo pareiškimą, skleidžia Rusijos žiniasklaida.„Oficialiai skelbiame, kad humanitariniai koridoriai į Rusijos Federaciją bus atidaromi vienašališkai, be jokių sutikimų, kasdien nuo 10 val., o kitomis kryptimis susitarus su Ukrainos puse“, – sakė M. Mizincevas.Tuo pačiu metu, kaip skelbia zn.ua, Rusijos propaganda ir toliau meluoja, kad „Rusijos pusė laikosi „tylos režimo“ visose sutartose humanitarinėse Ukrainos zonose ir visada tai darė“.Anot ukrainiečių, Rusijos kariuomenė nuolat apšaudo civilius gyventojus, neleidžia evakuoti žmonių iš karo zonų ir neleidžia ten atgabenti humanitarinės pagalbos.

Baltarusija leido savo geležinkeliu gabenti rusiškas raketasBaltarusijos valdžia leido rusiškas karines raketoms gabenti savo geležinkeliu, nors transportavimo sąlygos neatitinka jokių saugos taisyklių. Todėl yra sprogimų grėsmė, skelbia Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba.Teigiama, kad pusiau atviruose vagonuose be atitinkamo ženklinimo bus gabenamos raketų kovinės galvutės Tochka-U, raketos Grad MLRS, raketos Smerch, kvazibalistinės ir sparnuotosios raketos, skirtos „Iskander“ ir kt.„Be detonacijos pavojaus, geležinkelių infrastruktūrai iškyla reali „geležinkelių karo“ grėsmė“, – rašoma pranešime, kurį cituoja TSN.Anot agentūros, lokomotyvų brigadų darbuotojai „masiškai atsisako dirbti“. „Baltarusijos visuomenė turėtų reikalauti iš valdžios uždrausti šiems kroviniams judėti per Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nusikaltimo dalyviais tampa ir tie, kurie gabena rusišką amuniciją“, – rašoma pranešime.

„Facebook“ neblokuos, jeigu Putinui ar Lukašenkai linkės mirtiesKai kurių šalių vartotojams taip pat nebus uždrausta kurstyti smurtą prieš į Ukrainą įsiveržusius Rusijos karius.„Meta Platforms“ leis tam tikrose šalyse „Facebook“ ir „Instagram“ naudotojams laikinai skelbti žinutes, raginančias smurtauti prieš Rusijos karius jų invazijos į Ukrainą kontekste, taip pat Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ar apsišaukėliui Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai linkėti mirties.Tai pranešė „Reuters“, remdamasi įmonės vidiniu susirašinėjimu apie laikiną „neapykantos kurstymo“ politikos pakeitimą.„Dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą laikinai leidome tokias politinės išraiškos formas, kurios paprastai pažeistų mūsų taisykles, pavyzdžiui, smurtines kalbas, tokias kaip „mirtis rusų okupantams“. Tačiau mes neleisime tikrų raginimų smurtauti prieš civilius Rusijos gyventojus“, – sakoma pranešime, kuriame cituojamas „Meta“ atstovas.Įršaai dėl V. Putino ar A. Lukašenkos mirties bus leidžiami, jei juose nebus nurodyta tiksli taikinio vieta ir nužudymo būdas.Elektroniniuose laiškuose rašoma, kad raginimai smurtauti prieš rusus yra leidžiami, kai įraše aiškiai kalbama apie invaziją į Ukrainą. Kartu bus taikomi apribojimai karo belaisviams.Remiantis vidiniu susirašinėjimu su turinio moderatoriais, laikini politikos pokyčiai dėl smurto prieš Rusijos karius kurstymo taikomi Armėnijai, Azerbaidžanui, Estijai, Gruzijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Rumunijai, Rusijai, Slovakijai ir Ukrainai, skelbia TSN.

Jungtinės Tautos: Ukrainoje namus paliko 1,9 mln. žmonių Be 2,3 mln. žmonių, pabėgusių iš Ukrainos, dar apie 1,9 mln. yra palikę savo namus šalies viduje, teigia Jungtinių Tautų (JT) atstovai.JT atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas ketvirtadienį pranešė, kad dauguma viduje perkeltų žmonių juda tolyn nuo fronto linijos į vakarus,, Lvivo link. Pasak jo, „humanitarinė situacija blogėja nerimą keliančiu greičiu“.„Humanitarinės organizacijos į skirtingas šalies vietas perkelia papildomą personalą ir stengiasi perkelti atsargas į sandėlius skirtingose vietose Ukrainoje ir už jos ribų“, – sakė S. Dujarricas.„Iki šiol mes drauge su partneriais suteikėme humanitarinę pagalbą, tokią kaip gyvybę gelbstintį maistą, pastogę, antklodes ir medicinos priemones, daugiau nei 500 tūkst. žmonių", - pridūrė jis.Pasak pareigūno, iki trečiadienio JT pabėgėlių reikalų agentūra UNHCR į priėmimo ir tranzito centrus centrinės Ukrainos mieste Vinycioje, kur glaudžiasi nuo karo veiksmų rytuose pabėgę žmonės, pristatė 85 metrines tonas humanitarinės pagalbos.JT Pasaulio maisto programa planuoja suteikti pagalbą iki 3,1 mln. žmonių, teikdama prioritetą nefasuotų maisto produktų, duonos ir kitų maisto atsargų kaupimui miestuose ir vietovėse, kuriose, kaip manoma, įsiplieks kovos, sakė S. Dujarricas.Pasak jo, JT Maisto ir žemės ūkio organizacija įspėja, kad tarp vasario ir kovo ūkininkai turi pradėti ruošti žemę kviečių, miežių, kukurūzų ir saulėgrąžų sėjai, o viduryje kovo – įdirbti laukus daržovėms. Organizacija, pasak jo, taip pat pabrėžia, jog turėtų būti stengiamasi išsaugoti derlių ir gyvulius.

Ukraina padėkojo Rusijai už korupciją jos kariuomenėjeUkrainos nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros (NAZK) pirmininkas Oleksandras Novikovas išsiuntė padėkos laišką Rusijos gynybos ministrui Sergejui Šoigu už korupciją jo šalies kariuomenėje, padedančią ukrainiečių pajėgoms kovoti su Maskvos pradėta invazija.Remiantis pranešimu agentūros tinklapyje, O. Novikovas padėkojo „už neįkainojamą indėlį į tai, kad Rusijos lėšos ir ištekliai, skirti puolimui prieš Ukrainą, buvo pavogti dar jų telkimo pasienyje etapu“. „Dalyvaudamas sistemingose pastangose pasisavinti biudžeto lėšas, Šoigu padėjo paspartinti okupantų likvidavimą suverenios Ukrainos valstybės žemėse“, – rašoma pranešime.Agentūros teigimu, apie korupciją liudija tai, kad įsiveržusių tankų T-72 ir T-80 šoninių apsauginių skydų užpildas buvo pagamintas iš kiaušinių pakuočių, o į nelaisvę paimtų Rusijos karių neperšaunamosios liemenės – iš kartono.Anot NAZK, dalis Maskvos atsiųstų karių gabenami ryškiai mėlynos ir baltos spalvos sunkvežimiais ZIL-130, leidžiančiais į jas besitaikančioms Ukrainos pajėgoms „efektyviai mokytis naudotis šiuolaikiniais ginklais“.„Kaip institucija, atsakinga už interesų konfliktų nustatymą ir prevenciją, negalėjome ignoruoti fakto, kad kartoninėse neperšaunamose liemenėse buvo paslėptos atmintinės „Dėl korupcijos ir kitų pažeidimų nustatymo tvarkos nustatant interesų konfliktus kariniuose daliniuose“, – sakoma pranešime.

Zelenskis: susiduriame su teroristine valstybeUkrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos įsibrovėliai ketvirtadienį nesiliovė apšaudyti Mariupolio ir neleido sukurti humanitarinio koridoriaus gyventojų evakuacijai ir pagalbai pristatyti.Pasak V. Zelenskio, rusų įsibrovėliai surengė ataką toje vietoje, kur turėjo pravažiuoti transportas su humanitarinės pagalbos kroviniu.„Nusprendžiau vis tiek į Mariupolį išsiųsti vilkikų koloną su maistu, vandeniu, vaistais. Esu dėkingas visiems vairuotojams, drąsiems žmonėms, kurie buvo pasiruošę atlikti šią nepaprastai svarbią misiją. Bet okupantai tankų puolimą pradėjo būtent ten, kur ir turi būti šis koridorius – mariupoliečiams gyvenimo koridorius. Jie tai darė sąmoningai, žinojo, ką daro“, – sakė V. Zelenskis.Pasak prezidento, kovo 10 d. Rusijos kariai sunaikino pagrindinio valstybės tarnybos nepaprastųjų situacijų skyriaus pastatą Donecko srityje.„Šalia šio pastato buvo vieta, kur Mariupolio gyventojai turėjo susirinkti evakuacijai. Tai yra tiesioginis teroras, drąsus patyrusių teroristų teroras. Pasaulis turi tai žinoti, tai pripažinti. Mes visi susiduriame su teroristine valstybe“, – sakė jis.Tuo pačiu M. Zelenskis patikino, kad Ukrainos valdžia nenustos bandyti į Mariupolį atgabenti žmonėms reikalingą pagalbą.Be to, kaip sakė jis, Rusijos kariuomenė bando blokuoti komunikacijų tinklus, kad jų įkaitais paimti miesto gyventojai negalėtų sužinoti aktualios informacijos. „Jei galite pasikalbėti su Mariupolio žmonėmis, rašykite jiems, prašome skleisti tiesą. Priminkite, kad Ukraina yra su jais visa širdimi. Ir ji daro viską, kad sustabdytų miesto kankinimą“, – sakė V. Zelenskis.

Zelenskis: bijome ne mes, o pasaulio politikaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos kariuomenė norėjo per tris dienas užimti Kijevą, bet nepavyko. Dabar jie vis dar nepraranda vilties apgulti sostinę, tačiau Ukrainos gynėjai pasiruošę kautis su priešu.Tai jis pareiškė interviu Vokietijos laikraščiui „Die Zeit“.„Mes nebijome. Mes jau parodėme pasauliui, kad mokame apsiginti. Ir jei manęs klausiate apie baimę, turiu pasakyti: bijome ne mes, o pasaulio politikai. Turiu omenyje visus tuos, kurie dabar žiūri į Ukrainą ir galvoja: ar gali būti tokia pat invazija į mano šalį?“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis pažymėjo, kad Vakarų pagalba iš tikrųjų yra pasaulinė antikarinė akcija. „Visi potencialūs pasaulio agresoriai turėtų žinoti, kas jų laukia, jei pradės karą“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.„Rusijos kariuomenė pirmosiomis karo dienomis turėjo užimti Kijevą. O kur jie dabar? Ukraina gina savo valstybingumą. Mes kovojame, kad tokia valstybė kaip Ukraina egzistuotų pasaulio politiniame žemėlapyje. Nepriklausoma valstybė su daugianacionaliniais Ukrainos žmonėsmi“, – sakė jis.

Per praėjusią parą evakuota 40 tūkst. Ukrainos gyventojųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad kovo 10 d. iš karo kamuojamų Ukrainos miestų buvo evakuota 40 tūkst. gyventojų. Anot jo, šiandien viena iš pagrindinių valdžios užduočių yra humanitarinių koridorių – Sumuose, Trostyanecuose, Krasnopolyje, Izyume, Bučoje, Irpene, Gostomelyje – organizavimas.„Per šią dieną (kovo 10 d.) pavyko išvežti tūkst. savo žmonių, užtikrinti jų saugumą – Čerkasuose, Poltavoje, Dniepre, Lvive“, – vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.Anot jo, jiems pavyko pristatyti ir humanitarinių prekių: šimtus tonų maisto ir vaistų.„Darysime viską, kad išgelbėtume savo žmones miestuose, kuriuos priešas tiesiog nori sunaikinti. Atsižvelgiant į humanitarinių koridorių darbą, per pastarąsias dvi dienas jau evakavome apie šimtą tūkstančių žmonių“, – apibendrino prezidentas.Jis taip pat nurodė, kad suteikė Ukrainos didvyrio vardą 13 Ukrainos karių, o 4 kariams – brigados generolo laipsnį.

Zelenskis: žmonės Europoje pritaria Ukrainos narystei ESUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina yra verta būti priimta į Europos Sąjungą, o jeigu tai priklausytų nuo Europos žmonių, problemų dėl narystės ES nekiltų.„Europoje tęsiasi diskusijos dėl Ukrainos ateities ES. Tikiu, kad mūsų žmonės, mūsų valstybė, mūsų kariuomenė padarė viską, kad mes norėtume būti ten matomi. Tarp lygių. Kad būtume ten pakviesti. Tai finalinis Europos egzaminas. Tarp valstybių vadovų yra tie, kurie mus palaiko. Ir yra tokių, kurie išlaiko tik save. Bet mes matome, kaip su mumis elgiasi visų Europos šalių žmonės. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Nes aš tikrai žinau: jei mūsų narystę ES lemtų žmonės, jie tikrai pasirinktų Ukrainos žmones“, – sakė jis.

Zelenskis: kur smogsite su cheminiu ginklu?Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau kuria sąmokslo teorijas ir Ukrainą kaltina kuriant biologinius ginklus ir ruošiant cheminę ataką. „Mano žemėje niekas nekuria jokių cheminių ar kitų masinio naikinimo ginklų“, – naktį iš ketvirtadienio į penktadienį išplatintame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.„Rusijos propagandistai šiandien pastebimai pagyvėjo ir labai stengėsi. Tikriausiai todėl, kad nuslėptų savo kariuomenės nusikaltimus Ukrainoje. Nusikaltimai prieš Mariupolį. Prieš Donbasą. Prieš Charkovą. Prieš dešimtis kitų miestų. Pridengti naujais kaltinimais. Naujais-senais feikais.Jie kaltina mus... Vėl mus! Kad mes neva kuriame biologinius ginklus. Esą ruošiame cheminę ataką.Tai mane labai neramina, nes ne kartą buvome įsitikinę: jei norite sužinoti apie Rusijos planus, pažiūrėkite, kuo Rusija kaltina kitus.Žiūrėkite, tokių kaltinimų sklaida Rusijos žiniasklaidoje savaime rodo, kad jie tai sugeba. Rusijos kariuomenė, Rusijos specialiosios tarnybos. Rodo, kad jie to nori. Tokių dalykų jie jau padarė kitose šalyse. Lygiai taip pat! Jie patys skelbė, patys organizavo, patys skundėsi. Ir patys dar darys daugiau.Vėl ir vėl. Jeigu jie nebus sustabdyti.Kaip jie atplėšė Moldovą nuo Padniestrės. Kaip Gruzija buvo atplėšta nuo Abchazijos. Kaip Ukraina buvo atplėšta nuo Donbaso ir mūsų Krymo.Ir jie kaltina mus! Tuos, kurie tapo aukomis. Tuos, kurie yra priversti gintis. Kovoti už savo teisę gyventi.Jie patys atvažiuoja pas mus su tankais ir su raketomis. Paima svetimą. Mūsų. Užgrobia.Jiems net gėda parodyti savo pareigūnus! Jie slepia savo generolus. Jie slepia nuo savo tautos, kad į šį karą siunčia šauktinius, kad tik invazinės pajėgos būtų didesnės.O mes esame kalti! Mus visi kaltina išpuoliais prieš tariamai taikią Rusiją.Ir kas dabar? Kas per kaltinimai apie ruošiamas chemines atakas? Ar nusprendėte „dechemizuoti“ Ukrainą? Kaip? Amoniaku? Fosforu? Ką dar mums paruošėte? Kur smogsite su cheminiu ginklu?Mariupolio gimdymo namuose? Charkovo cerkvėje? Vaikų ligoninėje „Ohmadit“? Arba laboratorijose, kurių dauguma liko iš sovietinių laikų ir užsiima paprastu mokslu. Paprastu, o ne karinėmis technologijomis.Esame adekvatūs žmonės. Aš – adekvačios šalies prezidentas, adekvačių žmonių. Ir dviejų vaikų tėvas. Ir niekas mano žemėje nekuria jokių cheminių ar kitokių masinio naikinimo ginklų. Ir visas pasaulis tai žino. Jūs tai žinote. Ir jei ką nors panašaus padarysite prieš mus, sulauksite griežčiausių sankcijų atsako“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainos premjeras: būtina pradėti sėjos darbusUkrainos ministrų kabinetas šiandien vienu iš pagrindinių savo uždavinių laiko sėjos kampaniją tuose valstybės regionuose, kur nevyksta aktyvūs karo veiksmai. Tai pareiškė Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmygalas.„Dabar vienas pagrindinių vyriausybės uždavinių – pradėti sėją tuose mūsų šalies regionuose, kur nevyksta aktyvūs karo veiksmai. Mūsų prioritetas – maistiniai augalai. Su žemdirbiais suaktyvinome darbą šia linkme, kad Ukraina būtų aprūpinta reikiamu maisto kiekiu.Turėtų būti atkurtas maisto pramonės įmonių darbas“, – sakė jis.Jis taip pat pridūrė, kad šiandien valstybė daug dėmesio skiria tam, kad, be agropramoninio komplekso, veiktų tokie ūkio sektoriai kaip energetika, kritinė infrastruktūra, karinis-pramoninis kompleksas, logistika, skelbia UNIAN.Be to, jis kreipėsi į verslą, kad kur įmanoma atkurtų gamybą.

Valstybės išdavyste įtariamam deputatui skyrė suėmimą už akiųValstybės išdavyste apkaltintas Ukrainos socialistų partijos pirmininkas Ilja Kiva suimtas už akių. Apie tai skelbia UNIAN.Anot agentūros, buvęs liaudies deputatas I. Kiva yra išvykęs iš Ukrainos. „Šiandien apygardos teismo tyrimo teisėjas patenkino tyrėjo prašymą (...) ir paskyrė prevencinę priemonę – suėmimą Iljai Vladimirovičiui Kivei, kuris yra pagrįstai įtariamas nusikalstamų veikų, numatytų Ukrainos baudžiamojo kodekso 111 straipsnio 1 dalyje, 436-1 straipsnio 2 dalyje, padarymu“, – rašoma oficialiame teismo puslapyje.

D. Kuleba: Rusija ruošia dar vieną baisią operaciją Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad Rusijos Federacija ruošia dar vieną „baisią operaciją po svetima vėliava“. Apie tai užsienio reikalų ministras parašė savo „Twitter“ puslapyje. „Maniakinis apsėdimas, su kuria Rusijos pareigūnai fantazuoja apie neegzistuojančius biologinius ar cheminius ginklus, pavojus Ukrainoje, kelia didelį nerimą ir iš tikrųjų gali reikšti, kad Rusija rengia dar vieną siaubingą operacija po svetima vėliava. Šis tviteris protokolui“, – pažymėjo D. Kuleba. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502035514479857666?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskio patarėjas: Mariupolis – svarbiausia problemaUkrainos prezidento Volodymyrio Zelenskio patarėjas Aleksejus Arestovičius teigia, kad praėjus 15-ajai karo dienai Rusijos kariuomenė „praktiškai neturi pažangos“. Apie tai jis parašė savo paskyroje „Facebook“.„Priešas praktiškai neturi pažangos, išskyrus atskirų karių ir ištisų dalinių veržimąsi į pomirtinį gyvenimą“, – rašė jis.Tuo pačiu jis atkreipė dėmesį į sunkią situaciją Mariupolyje, skelbia UNIAN.„Negalima be humoro, ypač karo metu, bet subombarduoti gimdymo namai dabar visada šalia.Mariupolis buvo apgultas. Priešas neturi jėgų į jį patekti, jis ten dar pagulės“, – rašė A. Arestovičius.Anot jo, šį miestą galima prilyginti Sirijos Alepui, kai turiėta tų pačių tikslų: „Priversti civilius ropoti į Rusiją ant kelių; gaukite pavyzdį, kuriuo remdamiesi galite išgąsdinti kitus miestus: „Ko tu nori, kaip Mariupolyje?!“.„Tačiau reikia labai aiškiai suprasti – nepaisant situacijos rimtumo, pasiduoti – apsaugoti save nuo pažeminimo, filtravimo, kankinimų, dalyvavimo pigiame Kremliaus propagandiniame spektaklyje“, – pažymėjo A. Arestovičius.Jis pridūrė, kad „visa karinė-politinė Ukrainos vadovybė dabar sprendžia Mariupolio problemą kaip svarbiausią problemą“.A. Arestovičius taip pat priminė, kad per dvi dienas iš kitų blokuotų ar iš dalies užblokuotų miestų buvo evakuota daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių žmonių.„Kiekviena atkaklumo diena Mariupolyje, Charkove, Achtyrkoje, Sumuose, Severodonecke, Volnovachoje, Černigove priartina pergalės laiką“, – rašė A. Arestovičius.

Įrašų kompanijos sustabdė veiklą RusijojeĮrašų kompanijos „Sony“, „Warner Music“ ir „Universal Music“ „Sony“, „Warner Music“ ir „Universal Music“, valdančios daugiau nei 70 proc. pasaulinės muzikos rinkos, paskelbė apie savo veiklos Rusijoje sustabdymą.Įmonės paskelbė laikinai nutraukiančios veiklą Rusijoje, neribotą laiką išlaikydamos atlyginimus darbuotojams.Šio žingsnio bendrovės ėmėsi protestuodamos prieš Rusijos invaziją į Ukrainą.Bendrovės teigė, kad stebės situaciją ir rems pasaulines pastangas, kuriomis siekiama suteikti humanitarinę pagalbą Ukrainos pabėgėliams ir tiems, kurie liko šalyje.

„Twitter“ ir „Facebook“ ištrynė Rusijos ambasados įrašus„Twitter“ ir „Facebook“ ištrynė Rusijos ambasados Jungtinėje Karalystėje įrašus apie vakarykštį Mariupolio gimdymo namų apšaudymą, skelbia BBC. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, per apšaudymą žuvo trys žmonės, tarp jų ir vaikas.Viename iš „Twitter“ žinučių Rusijos ambasada pareiškė, kad gimdymo namai ilgą laiką nebuvo naudojami pagal paskirtį, o juose įsikūrusios Ukrainos ginkluotosios pajėgos.„Mes ėmėmės priverstinių veiksmų prieš tviterius, pažeidžiančius„ Twitter “politiką, ypač už įžeidžiantį elgesį, susijusį su smurtinių įvykių neigimu“, – sakoma „Twitter“ pranešime.

Prarado ryšį su Černobyliu Ukraina ketvirtadienį pranešė Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) praradusi kontaktą su branduolinių atliekų saugyklomis Černobylyje, kur yra įvykusi didžiausia atominės energetikos katastrofa, praneša „Reuters“. Šią vietovę dabar kontroliuoja Rusijos invazinės pajėgos.

Šeši liūtai iš Ukrainos atvyko į Ispaniją ir BelgijąŠeši liūtai, evakuoti iš karo draskomos Ukrainos, tarp jų vienas išgelbėtas iš naktinio klubo, atvyko į dvi gyvūnų prieglaudas Ispanijoje ir Belgijoje, ketvirtadienį pranešė prieglaudos.Liūtai kartu su šešiais tigrais, dviem laukinėmis katėmis ir laukiniu šunimi praėjusią savaitę sunkvežimiu atvyko į Lenkijos zoologijos sodą iš prieglaudos netoli Kijevo po dvi dienas trukusios odisėjos kertant frontą. Keturis liūtus ir laukinį šunį trečiadienį paėmė gelbėjimo centras Alikantėje, Rytų Ispanijoje, jam vadovauja Nyderlandų gyvūnų gerovės labdaros organizacija AAP, sakoma grupės pranešime.Liūtai gyveno prieglaudoje netoli Kijevo, kai buvo išgelbėti iš „baisių“ aplinkybių, vienas, vardu Gyzas, buvo laikomas „mažame narve prekybos centre“. Kitas liūtas, vardu Flori, buvo laikomas kaip augintinis mažame bute, kur buvo šeriamas kačių maistu, o dar vienas, vardu Nila, buvo išgelbėtas iš naktinio klubo, kur buvo laikomas „klientams linksminti“. „Nebus lengva pataisyti jų trapią sveikatą, žingsnis po žingsnio, laikantis tinkamos mitybos, mankštos ir poilsio“, – priduriama pareiškime.

Ukrainos pergalė kare prieš Rusiją gali būti pasiekta vėliau, nei norėtųsi, o ukrainiečiai turi mokytis ne išgyventi, bet gyventi naujojoje realybėje, feisbuke teigia Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, kurį cituoja „Unian“.

Rusija ir Ukraina „pasirengusios dirbti“ su JT branduoline stebėtojaMaskva ir Kijevas yra „pasirengę dirbti“ su Jungtinių Tautų atominės energetikos priežiūros institucija, kad būtų garantuota branduolinė sauga, ketvirtadienį pareiškė jos vadovas, Rusijai perėmus didžiausios Europoje elektrinės Ukrainoje kontrolę.Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) reiškia susirūpinimą dėl branduolinės saugos ir saugumo, Rusijos pajėgoms užėmus Zaporožės elektrinę, taip pat Černobylį, kur įvyko baisiausia pasaulyje branduolinė avarija. Siekdamas tai išspręsti, TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi susitiko su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu Antalijoje, Turkijoje. „Turėjome gerų susitikimų, nelengvų, bet rimtų susitikimų“, – sakė jis žurnalistams grįžęs į Vieną, kur įsikūrusi TATENA. „Abi šalys sutinka (...) kad reikia ką nors daryti. Jos abi pasirengusios dirbti ir bendradarbiauti su TATENA“. Jis sakė pasistengsiąs artimiausiomis dienomis „turėti ką nors konkretesnio“. „Padėtis labai baisi, turime veikti greitai“, – sakė jis.Ukraina trečiadienį pranešė, kad Černobylio atominėje elektrinėje nutrauktas elektros tiekimas, tačiau TATENA sakė, kad „jokio kritinio poveikio saugumui nėra“. TATENA nurodė, kad duomenų perdavimas prarastas iš Zaporožės atominės elektrinės, didžiausios Europoje.

Rusijos ekonomika šiemet susitrauks mažiausiai 15 proc., prognozuoja Tarptautinių finansų institutas (Institute of international finance, IIF), praneša BBC. Ši pasaulinė asociacija anksčiau numatė, kad Rusijos ūkis augs 3 proc.

JAV viceprezidentė pritaria raginimui ištirti galimus Rusijos karo nusikaltimus UkrainojeJAV viceprezidentė Kamala Harris ketvirtadienį pritarė raginimams atlikti tarptautinį karo nusikaltimų tyrimą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir paminėjo „žiaurumus“ prieš bombarduojamus civilius gyventojus, įskaitant smūgį Mariupolio gimdymo namams.Kalbėdama kartu su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda per spaudos konferenciją Varšuvoje, kur K. Harris demonstruoja JAV paramą NATO rytinio flango sąjungininkėms, viceprezidentė išreiškė pasipiktinimą dėl trečiadienį suduoto smūgio gimdymo namams ir scenų, kai buvo evakuojamos kraujuojančios nėščios moterys. K. Harris taip pat pasmerkė kitas atakas prieš civilius gyventojus, bet susilaikė nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai įvykdžius karo nusikaltimus.„Neabejotinai turėtų būti atliktas tyrimas, visi mes turime stebėti“, – kalbėjo viceprezidentė, pabrėždama, kad Jungtinės Tautos jau pradėjo kaltinimų nagrinėjimo procesą.„Net neabejoju, kad pasaulio akys yra nukreiptos į šį karą ir į Rusijos veiksmus, kalbant apie šią agresiją ir žiaurumus“, – pridūrė ji.

Maskva sako suteiksianti privažiavimą prie Černobylio AERusijos kariškiai pareiškė sutinkantys suteikti Ukrainos remonto brigadai prieigą prie pažeistos elektros perdavimo linijos neveikiančioje Černobylio atominėje elektrinėje. Rusijos Nacionalinio gynybos valdymo centro vadovą Michailą Mizincevą cituoja šios šalies naujienų agentūra „Interfax“. Rusija šiuo metu tęsia prieš dvi savaitę pradėtą karinę agresiją prieš Ukrainą, tarptautinei bendruomenei baiminantis, be kita ko, ir dėl radiologinio pavojaus kelias branduolines jėgaines turinčioje Ukrainoje.

Maskva žada kasdien atidaryti humanitarinius koridorius iš Ukrainos į RusijąKarinę agresiją prieš Ukrainą pradėjusi Rusija pareiškė, kad kasdien vienašališkai atvers humanitarinius koridorius civilių Ukrainos gyventojų evakuacijai į Rusiją, skelbia pastarosios šalies naujienų agentūra „Interfax“. Koridoriai bus atveriami 10 val. ryto be derinimo su Kijevu, sako Rusijos Nacionalinio gynybos valdymo centro vadovas Michailas Mizincevas.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad nerealu pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje, kai šalyje vyksta karas, praneša „Reuters“. Prancūzijos lyderis taip pat mano, jog ES privalo suderinti žingsnius, kaip greitai blokas gali sumažinti savo priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių.

Per dvi dienas iš Kyjivo ir Sumų apylinkių evakuota daugiau kaip 80 tūkst. žmoniųPer pastarąsias dvi dienas iš Kyjivo ir Sumų apylinkių evakuota daugiau nei 80 tūkst. žmonių, ketvirtadienį pranešė Ukrainos vyriausybė, Rusijos pajėgoms priartėjus prie sostinės.„Per dvi dienas evakavome daugiau nei 60 tūkst. žmonių“ iš šiaurės rytinio Sumų miesto ir gretimų vietovių“, – sakė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščiuk vaizdo įraše, paskelbtame „Telegram“ pranešimų programoje. „Apie 20 tūkst. žmonių buvo evakuoti“ iš rajonų į šiaurės vakarus nuo sostinės Kyjivo, sakė ji. Dar 3 tūkst. žmonių buvo „sunkiai išvežti“ iš Iziumo miesto Rytų Ukrainoje, sakė ji.Anksčiau tą pačią dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskirame „Telegram“ vaizdo įraše pareiškė, kad iš įvairių šalies miestų buvo evakuota apie 60 tūkst. žmonių.

JT: Mariupolio gimdymo namai – jau treti, sugriauti UkrainojeJungtinių Tautų agentūra ketvirtadienį pranešė, kad prieš trečiadienį Rusijos pajėgų surengtą Mariupolio ligoninės bombardavimą buvo sugriauti dar dveji gimdymo namai Ukrainoje.Mariupolio ligoninė „nėra vienintelė“, nukentėjusi per ataką, sakė už reprodukcinę sveikatą atsakingo Jungtinių Tautų gyventojų fondo (UNFPA) atstovas Ukrainoje Jaime Nadalis.„Žytomyre gimdymo namai buvo visiškai sugriauti. Saltivkoje gimdymo namai taip pat sugriauti“, – sakė pareigūnas, su žurnalistais Niujorke kalbėjęs vaizdo ryšiu.JT pareigūnas tiksliai nenurodė, kas atsakingas už šias atakas ir kiek per jas nukentėjo žmonių.„Ukrainoje yra 300 ligoninių ir 69 gimdymo, perinataliniai centrai“, – sakė jis. Pasak jo, agentūros duomenimis, „per ateinančius tris mėnesius šalyje gimdys apie 80 000 moterų“.J. Nadalio teigimu, šiuo metu Ukrainoje yra 240 tūkst. besilaukiančių moterų, o nuo vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo karą, iki kovo 7 dienos pagimdė daugiau nei 4,3 tūkstančiai moterų.

Iš apgultų Ukrainos miestų evakuota 400 000 žmonių Šimtai tūkstančių žmonių buvo evakuoti iš Ukrainos miestų, pranešė šalies vidaus reikalų ministras.Denisas Monastyrskis sakė, kad šie žmonės daugiausia pabėgo iš aktyvių mūšių zonų, o šiandien buvo evakuoti iš šiaurės rytinio Sumų miesto.Tačiau sutartos paliaubos nepavyko, o ketvirtadienį tūkstančiai žmonių vėl negalėjo išvykti iš Mariupolio, nes tęsėsi smarkus apšaudymas.Ukraina pranešė, kad nė vienas civilis negalėjo išvykti iš pietinio uostamiesčio, o humanitarinės pagalbos konvojus dėl mūšių buvo priverstas grįžti atgal.

Ukrainoje į nelaisvę paimta 500-700 Rusijos kareiviųUkrainoje per pastarąsias 15 dienų į nelaisvę pasidavė daugiau kaip pusė tūkstančio Rusijos kareivių. Tai ketvirtadienį pranešė leidinys „Ukrainska pravda“, kuris remiasi šalies prezidento Volodymyro Zelenskio biuru.„Vesti šią statistiką labai sunku. Šalyje labai daug tiesioginio susirėmimo židinių, belaisviai patenka į įvairius mūsų armijos dalinius. Šiuo metu neįmanoma operatyviai pateikti šių duomenų vienoje lentelėje“, - sakė biuro atstovai.Manoma, kad šiuo metu Ukrainoje paimta į nelaisvę 500-700 Rusijos kareivių.Trečiadienį Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad nuo karo pradžios į nelaisvę pateko 250-300 Rusijos būtinosios tarnybos kareivių.Anksčiau Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenijus Jeninas pabrėžė, kad su karo belaisviais šalyje bus elgiamasi laikantis tarptautinės humanitarinės teisės normų, o vėliau jie dirbs, prisidėdami prie Ukrainos ekonomikos atkūrimo.

Ukraina rinks duomenis apie Kremliaus invazijos žaląUkrainoje kuriamas projektas „Rusija sumokės“, jo tikslas – rinkti informaciją apie objektus, sugriautus ar tebegriaunamus per Rusijos pradėtą karą. Duomenis ketinama naudoti tarptautiniuose teismuose. Projekte dalyvauja KSE Institute (analitinis centras prie Kijevo ekonomikos mokyklos), Ukrainos prezidento kanceliarija ir šalies Ekonomikos ministerija, praneša agentūra „Unian“. Specialioje interneto svetainėje kiekvienas lankytojas galės pateikti informaciją apie žalą.

Greito maisto restoranų tinklas „Burger King“ paskelbė suspenduojantis Rusijoje korporatyvinį palaikymą daugiau kaip 800 savo restoranų, veikiančių franšizės principu. Šis sprendimas darys įtakos rinkodaros ir tiekimo veiklai, skelbia CNBC. Analogišką sprendimą yra priėmusi ir kompanijos konkurentė „McDonald’s“.

Kremlius grasina nacionalizuoti Rusijoje esantį iš jos pasitraukiančių Vakarų įmonių turtąKremlius pagrasino nacionalizuoti Rusijoje esantį ir iš jos nusprendusių pasitraukti Vakarų kompanijų turtą, skelbia Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“, cituodama Rusijos Federacijos saugumo tarybos pirmininką Dmitrijų Medvedevą.Rusijos prezidento Vladimiro Putino marionete laikomas D. Medvedevas, anksčiau jį laikinai pakeitęs šalies vadovo poste dėl tuomet Konstitucijoje numatytų kadencijų ribojimų, pareiškė, jog vyriausybė svarsto galimybes skelbti iš Rusijos pasitraukiančių Vakarų bendrovių joje turimų antrinių ar kontroliuojamų įmonių bankrotą bei jas nacionalizuoti.Pasak D. Medvedevo, toks žingsnis gali būti žengtas kaip atsakas į masinį Vakarų kompanijų traukimąsi iš Rusijos, taip joms reiškiant aiškų nepritarimą ir pasipiktinimą dėl Kremliaus pradėto karo Ukrainoje, kurį jis vadina „specialiąja karine operacija“.D. Medvedevas tokias Rusijos valdžios planuojamas drastiškas priemones bandė teisinti siekiu „neleisti žmonėms likti gatvėje, išsaugoti gamybos pajėgumus, kuriuos paniškai palieka užsienio investuotojai“.Jis taip pat pagrasino, kad Vakarų investuotojams „dėl tokių jų veiksmų bus ne taip jau lengva“ ateityje grįžti į Rusijos rinką.

Baltieji rūmai toliau vertina galimą cheminio ir biologinio ginklo panaudojimą UkrainojeVašingtonas pareiškė, kad „kiekvienas Rusijos žingsnis, kurį ji žengs, turės „reikšmingų pasekmių“.Prezidentas J. Bidenas kalbėjosi su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.Baltieji rūmai pranešė, kad jie aptarė „bendrą susirūpinimą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą“.Jie „dar kartą patvirtino“ savo paramą Ukrainos vyriausybei ir žmonėms.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas teigia besibaiminantis, kad Rusijos prezidentas V. Putinas gali panaudoti cheminį ginklą Ukrainoje, praneša „Sky News“. Pasak britų politiko, tai visiškai atitiktų Rusijos žaidimo taisykles, jos taktiką.

Rusijos karinės pajėgos blokuoja „žaliąjį koridorių“ iš Mariupolio – apšaudo kiekvieną kilometrąŠiandien iš rusų pajėgų apsupto Mariupolio dėl nuolatinių agresoriaus apšaudymų nebuvo evakuotas nė vienas žmogus.Kaip skelbia „Ukrinform“, apie tai pranešė Ukrainos premjero pavaduotoja, ministrė laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos klausimais Irina Vereščiuk transliacijoje „Ukraina 24“.

Rusija: Mariupolio ligoninės puolimą surežisavo UkrainaRusijos armija ketvirtadienį pareiškė, kad išpuolis prieš vaikų ligoninę pietryčių Ukrainos Mariupolio uoste, kai žuvo trys žmonės, tarp jų ir vaikas, bei kilo visuotinis pasipiktinimas, buvo Ukrainos „surengta provokacija“.„Rusijos aviacija nevykdė absoliučiai jokių misijų smogti taikiniams ant žemės Mariupolio srityje“, – sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. „Tariamai įvykęs antskrydis yra visiškai surežisuota provokacija, siekiant išlaikyti antirusišką ažiotažą Vakarų auditorijai“, – sakė jis.

Rusų kariai Černihivą bombardavo padegamosiomis aviacinėmis bombomisRusų aviacija mėto ant Černihivo padegamąsias aviacines bombas, ką draudžia tarptautinė teisė.Apie tai praneša „Conflict Intelligence Team“ platformoje „Telegram“.Tai išaiškėjo, kai Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pradėjo nesprogusių sprogmenų išminavimą Černihive.

Bloko lyderiai: ES negali paspartinti Ukrainos įstojimo procedūrosEuropos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį pareiškė Ukrainai, kad jokio greito būdo šiai šaliai įstoti į bloką nėra, užgesindami Kyjivo viltis Rusijos karinio puolimo akivaizdoje.„Nėra tokio dalyko kaip paspartinta procedūra“, – sakė Nyderlandų premjeras Markas Rutte, atvykęs į ES aukščiausiojo lygio susitikimą Versalio rūmuose Prancūzijoje.Toks požiūris atspindi kelių valstybių narių poziciją.„Noriu sutelkti dėmesį į tai, ką galime padaryti [Ukrainos Prezidentui] Volodymyrui Zelenskiui šį vakarą, rytoj. Ukrainos įstojimas į ES yra ilgojo laikotarpio klausimas, jei jis apskritai svarstytinas“, – pridūrė premjeras.

Ukrainiečių kariai atkovojo iš okupantų 10 tankų ir zenitinių raketų kompleksąUkrainiečiai kariai Černihivo srityje atkovojo iš rusų okupantų 10 tankų, zenitinių raketų kompleksą ir šarvuotąją evakavimo mašiną.Apie tai feisbuke praneša operatyvinė vadovybė „Sever“.

Perspėjo Putiną dėl cheminių ginklų panaudojimo UkrainojeVladimiras Putinas padarytų „didelę klaidą“, jei panaudotų cheminius ginklus puldamas Ukrainą, ketvirtadienį pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.Vakarų vyriausybės baiminasi, kad Rusijos lyderis gali panaudoti uždraustus ginklus, nes jam nepavyksta pasiekti pažangos, kurios tikėjosi užkariaujant kaimynę. JK ir JAV baiminasi, kad Rusija gali žengti toliau ir surengti cheminę ataką, galbūt prisidengusi „klaidinančios vėliavos“ operacija. Paklausta, ar tokių ginklų panaudojimas būtų „raudonoji linija“ Jungtinei Karalystei ir kaip ji reaguotų tokioje situacijoje, užsienio reikalų ministrė CNN sakė: „Esame labai susirūpinę dėl galimo cheminių ginklų panaudojimo“. „Žinoma, ir anksčiu esame matę Rusiją panaudojant šiuos ginklus konflikto zonose, bet tai būtų rimta Rusijos klaida, kuri prisidėtų prie jau V. Putino padarytų rimtų klaidų“.

Rusijos pajėgos surengė oro ataką evakuojant žmones IziumeRusijos kariai surengė oro išpuolį evakuojant žmones Iziume, Charkivo srityje. Apie tai pranešė Ukrainos policijos spaudos tarnyba.„Klastingi priešai surengė oro išpuolį evakuojant žmones Iziumo mieste. Laimė, niekas iš civilių gyventojų ir Iziumo rajono valdybos policininkų nenukentėjo“, – rašoma pranešime.Policija patikslino, kad pavyko evakuoti 40 autobusų su žmonėmis.

Trudeau: Putinas „padarė siaubingą klaidą“ ir pralaimės savo sukeltą karąKanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pralaimės karą Ukrainoje, kurį jis pradėjo įsiverždamas į Ukrainą.„Vladimiras Putinas padarė siaubingą klaidą. Jis pralaimės šį karą,.. nes Ukrainos žmonių, ginančių savo teritoriją, nuožmumas, stiprybė ir ryžtas įkvepia mus visus“, – sakė J. Trudeau žurnalistams Varšuvoje, stovėdamas kartu su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda.

Rusijos pajėgoms pradėjus karą, Ukrainoje buvo apgadinta daugiau kaip 60 ligoninių ir žuvo penki medicinos darbuotojai, sakė Ukrainos sveikatos apsaugos ministras Viktoras Liaško.Šiandien socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše V. Liaško dėl penkių sveikatos priežiūros darbuotojų žūties kaltino „Rusijos teroristų kulkas“.

Rusų pajėgos užėmė Horodnios policijos patalpasApie tai vaizdo kreipimesi feisbuke pranešė Horodnios meras Andrejus Bogdanas, skelbia „Ukrinform“.„Šiandien rusų kareiviai užėmė Horodnios administracines patalpas. Mums pasakė, kad ten įsikurs jų karo policija. Miesto taryba dirba savo patalpose įprastu ritmu. Dabar dirbame, kad būtų atnaujintas elektros tiekimas į kaimus“, – teigė A. Bogdanas.

Rusų pajėgos gali susprogdinti amoniako saugyklas Charkivo srityje, kad dėl to apkaltintų Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, rašo unian.net.Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos saugumo tarnybos. Anot jų, svarstomos įvairios provokacijų galimybės. „Bet, okupantai, kad ir ką sugalvotumėte, niekas jumis nepatikės – nei ukrainiečiai, nei visas civilizuotas pasaulis, netgi jūsų pačių tautiečiai“, – rašoma Ukrainos saugumo tarnybų žinutėje.

JAV: intensyvėjant žiaurumams, galimos tolesnės sankcijos RusijaiDaugėjant ženklų, kad Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainos civilius, JAV ir jų sąjungininkės Europoje gali skirti Maskvai papildomų bausmių, ketvirtadienį pareiškė JAV iždo sekretorė Janet Yellen.„Atrodo, kad žiaurumai, kuriuos jie vykdo prieš civilius, stiprėja, todėl tikrai derėtų dirbti su sąjungininkėmis apsvarstant tolesnes sankcijas“, – sakė J. Yellen.Tačiau sankcijos, kurių jau imtasi, „žlugdo“ Rusijos ekonomiką, sakė ji.

Jungtinės Tautos (JT) skelbia atnaujintus duomenis apie civilių aukas per karą Ukrainoje. Patvirtinta, kad žuvo 549, sužeisti 957 civiliai.

Mariupolio vicemeras Sergejus Orlovas sako tiksliai nežinantis, kiek žmonių žuvo nuo tada, kai prasidėjo Rusijos apšaudymai, tačiau BBC jis sakė, kad 1 207 kūnai buvo „surinkti gatvėje“. Uostamiestis prie Juodosios jūros susidūrė su smarkiais Rusijos kariuomenės antskrydžiais ir apšaudymais. Anot S. Orlovo, 47 žmonės palaidoti masinėje kapavietėje, kai tapo neįmanoma pasiekti laidojimo vietų.

Chersone tęsiasi protesto mitingaihttps://t.me/uniannet/37127

Iš Ukrainos į Lenkiją evakuota daugiau kaip 760 studentų, kurie mokėsi CharkiveDaugiau kaip 760 Charkivo aukštųjų mokyklų studentų užsieniečių traukiniu evakuota iš Ukrainos į Lenkiją. Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.Tarp 768 evakuotų studentų – Afganistano, Armėnijos, Baltarusijos, Egipto, Ekvadoro, Indijos, Italijos, Pakistano, Prancūzijos ir daugelio kitų šalių piliečiai.Anksčiau Lenkijos sienos apsaugos tarnyba informavo, kad nuo vasario 24 d. į šalį iš Ukrainos atvyko 1,43 mln. pabėgėlių.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

ES: Rusijos įvykdytas gimdymo namų bombardavimas yra „baisus karo nusikaltimas“Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis ketvirtadienį pasmerkė Rusijos įvykdytą gimdymo namų bombardavimą Ukrainos Mariupolio mieste ir pareikalavo, kad Maskva įleistų humanitarinę pagalbą į šį apgultą miestą.„Rusijos įvykdytas gimdymo namų apšaudymas yra baisus karo nusikaltimas. Rusijos pajėgų smūgiai iš oro į gyvenamuosius rajonus ir pagalbą vežančių vilkstinių blokavimas turi būti nedelsiant nutraukti. Dabar reikia saugaus praėjimo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Borrellis.

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau pridaryta 100 mlrd. dolerių vertės žalosNuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau pridaryta mažiausiai 100 mlrd. dolerių (90 mlrd. eurų) vertės žalos.Tai pareiškė Ukrainos prezidento patarėjas ekonomikos klausimais Olegas Ustenko, kurį cituoja portalas „Sky News“.

Ukraina praneša, kad per Rusijos invaziją jau žuvo 71 vaikasNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo mažiausiai 71 vaikas, ketvirtadienį pranešė Ukrainos parlamento žmogaus teisių įgaliotinė Liudmila Denisova.„Nuo Rusijos invazijos pradžios iki kovo 10 dienos 11 val. (vietos ir Lietuvos laiku) žuvo 71 vaikas, o dar daugiau kaip 100 sužeista“, – programėlėje „Telegram“ nurodė L. Denisova.

Rusų tankų kolona pateko į ukrainiečių pasaląKetvirtadienį ryte išplito dramatiškas bepiločiu padarytas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip visai netoli Brovarų, už 35 kilometrų nuo Kyjivo centro, į ukrainiečių pasalą pateko rusų tankų kolona. Tiriamosios žurnalistikos projekto „Bellingcat“ nariai pranešė išsiaiškinę, jog vaizdo įrašas buvo padarytas negausiai apgyvendintoje teritorijoje palei į Kyjivą vedantį kelią E95 – tiesiai į rytus nuo sostinės, kur Rusija bando sutelkti savo pajėgas.Kokybiškame 45 sekundžių trukmės vaizdo įraše matyti ne tik susirėmimo akimirkos, bet ir girdėti, kaip, tikriausiai, rusų kareivių vadas raportuoja savo viršininkui apie užpuolimą ir pulko vado žūtį. Remiantis šia informacija, galima daryti prielaidą, kad vaizdo įrašas buvo padarytas ne ketvirtadienį, rašo „The Guardian“.Vaizdo įrašą peržiūrėjęs karybos ekspertas, buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) jūrų pėstininkas, Karališkojo Londono koledžo doktorantas Robas Lee sakė, kad rusų taktika „labai prasta“, nes tankai buvo išdėstyti „akivaizdžia puolančių pajėgų judėjimo kryptimi“.https://twitter.com/bellingcat/status/1501852864850898947

Ukrainos kariuomenė teigia Černihive sunaikinusi „Iskander“ raketų kompleksų divizionąUkrainos ginkluotosios pajėgos Černihivo regione sunaikino Rusijai priklausantį „Iskander-M“ trumpojo nuotolio balistinių raketų kompleksų divizioną.Apie tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis Ukrainos kariuomenės sausumos pajėgų įrašu feisbuke. Jame pažymima, kad divizionas buvo sunaikintas ketvirtadienį popiet.

Iš Kyjivo jau išvyko kas antras gyventojas.Apie tai pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko. Pasak jo, dabar mieste yra kiek mažiau nei 2 mln. žmonių.

Mariupolį pasiekti mėginusi humanitarinė vilkstinė dėl kautynių buvo priversta apsisuktiUkrainos Mariupolio miestą pasiekti mėginusi humanitarinė vilkstinė dėl kautynių buvo priversta apsisukti, Ukrainos vicepremjerę cituoja portalas „Sky News“.Apie tai pranešta, kai Mariupolio miesto taryba nurodė, kad apsuptas Ukrainos miestas puolamas iš oro. „Bombos krinta ant gyvenamųjų namų“, – teigė taryba.

Lavrovas pripažino, kad Mariupolio ligoninę rusai atakavo tyčiaRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad pietiniame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje užpulta ligoninė buvo nacionalistų karinė bazė.„Šiuos gimdymo namus jau seniai yra užėmęs batalionas „Azov“ ir kiti radikalai. Jie išvijo gimdyves, slaugytojas ir visą personalą. Tai buvo ultraradikalų bataliono „Azov“ bazė“, – sakė S. Lavrovas po derybų Turkijoje su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.

Mariupolis atakuojamas iš oroMariupolio miesto taryba praneša, kad Rusijos pajėgų apsuptas Ukrainos miestas vėl puolamas iš oro. Pastarąsias dienas rusai nuolat atakuoja pietrytinį Ukrainos uostą.Bombos krinta ant gyvenamųjų namų. Skelbiama, kad viena pataikė į Priazovskio valstybinio technikos universiteto, esančio miesto centre, korpusą. Taip pat fiksuojamas ir bombardavimas Dramos teatro rajone. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama.https://t.me/uniannet/37049

Pagal naują įstatymą Ukrainos civiliams leista šaudyti į priešo kariusPagal naują įstatymą, kuris Ukrainoje įsigaliojo šią savaitę, civiliams gyventojams leidžiama atidengti ugnį į karius, kurie laikomi priešiškomis pajėgomis, pranešė Ukrainos žiniasklaida.Pagal pirmadienį įsigaliojusį įstatymą šalyje teisėtai gyvenantys užsieniečiai ir asmenys be pilietybės taip pat gali įsigyti ginklų ir panaudoti juos prieš Rusijos karius, dalyvaujančius tebesitęsiančiame kare prieš Ukrainą.Ginklų išdavimą reguliuos Vidaus reikalų ministerija. Visi išduoti ginklai ir šaudmenų likučiai turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šiuo metu galiojančios karo padėties pabaigos.Šautuvai ir šaudmenys buvo masiškai išduodami jau pirmosiomis karo dienomis, ypač Kyjive. Prasidėjo susišaudymai, kurie buvo sustabdyti tik įvedus griežtą komendanto valandą.Kremlius kritikavo dabar suteiktą leidimą. „Jei kas nors su ginklu rankoje puola Rusijos karį, jis taip pat tampa taikiniu“, – pareiškė jo atstovai.

Kuleba: Ukraina ir Rusija nepadarė pažangos tardamosi paliaubų klausimuKyjivas ir Maskva per įtemptas derybas Turkijoje nepadarė jokios pažangos tardamosi dėl galimybes paskelbti paliaubas, Rusijos karui prieš Ukrainą įžengus į trečią savaitę, ketvirtadienį pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Taip pat kalbėjomės apie paliaubas, bet jokios pažangos šiuo klausimu nepasiekta“, – D. Kuleba sakė žurnalistams po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu Turkijos pietiniame Antalijos kurorte.Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, derybos buvo „sunkios“. D. Kuleba kaltino S. Lavrovą, kad šis toliau rėmėsi Maskvos „tradiciniais naratyvais“.

Ukraina: jau žuvo daugiau kaip 12 tūkst. Rusijos kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24 dieną iki kovo 10-osios jau prarado daugiau kaip 12 tūkst. karių, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinį štabą cituoja portalas „Ukrinform“.Štabas savo feisbuko paskyroje taip pat pranešė, kad priešas prarado 335 tankus, 1 105 šarvuočius, 123 artilerijos sistemas, 56 daugkartinio raketų paleidimo sistemas, 29 oro gynybos sistemas, 49 lėktuvus, 81 sraigtasparnį, 526 transporto priemones, tris laivus ir 60 degalų cisternų.Pasak štabo, duomenys dar tikslinami. Jų rinkimą komplikuoja tebesitęsiančios intensyvios kautynės.Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Vadymo Denysenko teigimu, ankstų kovo 10-osios rytą Ukrainos kariuomenė prie Kyjivo kontraatakavo Rusijos karius ir sunaikino dar penkis tankus.

Londonas: tikėtina, kad Ukrainoje yra rusų samdiniųBritų vyriausybė mano, kad Ukrainoje yra rusų samdinių. Tai ketvirtadienį Londone pranešė Gynybos ministerija. Esą manoma, kad Maskva palaiko glaudų ryšį su privačiomis rusų karinėmis bendrovėmis.Ministerija, turėdama omenyje šių kompanijų veiklą kitose šalyse, neslėpė susirūpinimo. „Privačios Rusijos karinės bendrovės virtinėje šalių, įskaitant Siriją, Libiją ir Centrinės Afrikos Respubliką, laikomos atsakingomis už žmogaus teisių pažeidimus, kai veikė čia Rusijos valstybės vardu“, - sakoma pranešime.

Iš Ukrainos į Lenkiją pabėgo apie 1,43 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos prieš dvi savaites pradžios iš Ukrainos į kaimyninę Lenkiją pabėgo apie 1,43 mln. žmonių. Tai tviteryje pranešė pasienio apsauga, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Vien tik trečiadienį suskaičiuota 117 600 pabėgėlių. Ketvirtadienį iki 7.00 val. Vidurio Europos laiku į Lenkiją atvyko dar 22 000 ukrainiečių.

Per ataką prieš Mariupolio vaikų ligoninę žuvo 3 žmonės, tarp jų - maža mergaitėTrečiadienį, per ataką prieš vaikų ligoninę Mariupolyje, pietų Ukrainoje, žuvo mažiausiai trys žmonės, įskaitant mažą mergaitę, ketvirtadienį pranešė vietos pareigūnai.„Per vakarykštį išpuolį prieš vaikų ligoninę ir gimdymo namus apgultame Mariupolio mieste, šio ryto duomenimis, žuvo trys žmonės, įskaitant mergaitę“, – savo „Telegram“ kanale pranešė miesto taryba.Anksčiau pareigūnai buvo pranešę, kad per išpuolį buvo sužeista 17 žmonių.

Ketvirtadienį paskelbtos Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos naujausios žinios, kuriose teigiama, kad Rusija toliau lėtai artinasi Kyjivo link.Britų žvalgyba tvirtina, kad Rusijos kariai tebepatiria nuostolių kovodami su Ukrainos kariuomene ir kad pastebimai sumažėjo Rusijos ginkluotųjų oro pajėgų aktyvumas.Pasirodžius naujai informacijai, JK mano, kad Rusija į Ukrainą atsiuntė ir šauktinių, nors viešai patikino to nedarysianti. Tai reiškia, jog, augant nuostoliams, nebeužteks prie Ukrainos sienos sutelktų karių, ir Vladimirui Putinui teks siųsti papildomas pajėgas.

Štai kas būna su „išslaivintojais“: po jais dega žemė. Tokį įrašą „Telegram“ kanale paliko Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.https://t.me/uniannet/36962

Ukrainos kariuomenė teigia pristabdžiusi Rusijos puolimąUkrainos kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad lėtina ir stabdo Rusijos puolimą, kuris tęsiasi jau dvi savaites.Ukrainos generalinis štabas savo biuletenyje nurodė, kad kai kuriose teritorijose rusų daliniai prarado kovinę jėgą ir pasitelkia rezervus.Rusijos pajėgos vis dar stengėsi apsupti Kijevą, taip pat stiprino savo dalinius aplink Mykolajivą Ukrainos pietuose.Apie išpuolius taip pat pranešta iš rytinių Charkivo ir Iziumo miestų, taip pat iš Sumų ir Ochtyrkos šiaurės rytų Ukrainoje.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.

Ukraina skelbia apie kontrataką prie KyjivoUkrainos kariuomenė surengė kontrataką prieš Rusijos pajėgas, kad apgintų sostinę Kyjivą, pranešė Ukrainos visuomeninis transliuotojas „Suspline“, cituodamas Vidaus reikalų ministerijos patarėją.„Naktis buvo ne iš lengvųjų, tačiau Ukrainos kariuomenė surengė kontrataką“, – sakė Vadymas Denysenka.„Išrikiavome penkis tankus. Ryte artilerijos gausmas buvo girdėti vakariniame Kyjivo pakraštyje. Mūšiai tebesitęsia, bet daugiau išsamesnės informacijos kol kas nėra“, – pridūrė jis.

Charkivo regione žuvo dvi moterys ir du vaikaiCharkovo regione apšaudžius Slobožanskės kaimą, po sugriauto namo griuvėsiais žuvo dvi moterys ir du vaikai.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, skelbia „Ukrinform“.„Naktį per dar vieno nedidelio Slobožanskės kaimo apšaudymą priešo sviedinys pataikė į privatų gyvenamąjį pastatą. Sugriovus pastatą po griuvėsiais žuvo 4 žmonės: 2 moterys ir 2 vaikai. Penkerių metų mergaitei pavyko išgyventi. Ji buvo sužeista. Medikų komanda ją paguldė į ligoninę“, – sakoma pranešime.„Unikrom“ teigimu, Rusijos pajėgos kovo 10-osios naktį su nauja jėga apšaudė ir bombardavo įvairius Charkovo gyvenamuosius kvartalus ir regiono kaimus.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/329700355864527&show_text=true&width=500

Pagyvenę ir neįgalūs žmonės negali pasitraukti iš UkrainosMilijonams pagyvenusių ir neįgalių ukrainiečių yra iškilęs didelis pavojus, nes jie negali pabėgti nuo kovos veiksmų, ketvirtadienį įspėjo didžiausias labdaros organizacijas vienijantis Nelaimių ir nepaprastųjų padėčių komitetas (DEC).Daugiau kaip du milijonai žmonių jau pabėgo nuo Rusijos karinio puolimo Ukrainoje, o „vyresni ir neįgalūs žmonės Ukrainoje rizikuoja būti palikti, jiems skubiai reikalinga apsauga ir pagalba“, nurodė DEC, atstovaujantis Britanijos Raudonajam Kryžiui ir 14 kitų grupių.Ukrainoje yra daugiau kaip 7 mln. 60 metų ir vyresnių žmonių, taip pat 2,7 mln. negalią turinčių žmonių, nurodo Europos neįgaliųjų forumas (EDF).„Daug kas dėl mobilumo trūkumo negali pabėgti iš paveiktų rajonų ar ieškoti priebėgos nuo bombardavimo. Jiems taip pat gresia smurtas ir nepriežiūra“, – nurodė DEC.Organizacijos „Age International“ direktorius Chrisas Rolesas sakė, kad daug pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų „galbūt negali be pagalbos išeiti iš namų ar vaikščioti“.„Daug vyresnių žmonių bus visiškai vieni, izoliuoti ir išsigandę. Kai kas negali atlaikyti ilgos, sunkios kelionės iš šalies, nes yra prastos sveikatos“, – sakė Ch. Rolesas.

UNICEF: Ukrainą paliko daugiau kaip milijonas vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į kaimynines šalis pabėgo daugiau kaip milijonas ukrainiečių vaikų. Tai pranešė JT Vaikų fondas (UNICEF). Jo duomenimis, mažiausiai 37 vaikai žuvo, 50 buvo sužeisti.UNICEF vykdomoji direktorė Catherine Russell pabrėžė, kad vaikai Ukrainoje nusipelno taikos – „besąlygiškai ir nedelsiant“. Šiame kontekste ji pasmerkė gimdymo klinikos Mariupolyje bombardavimą. „Maži vaikai ir gimdančios motinos buvo palaidotos po griuvėsiais – esu pasibaisėjusi“, - pabrėžė C. Russell.

Numušė keturis lėktuvusPer pastarąsias dvi dienas Ukrainos kariai sunaikino keturis Rusijos lėktuvus, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Jis taip pat skelbia, kad tarp Rusijos karių žymiai išaugo dezertyravimo ir plėšimo atvejų skaičius. Tai pranešama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo puslapyje „Facebook“, skelbia unian.net.„... Per pastarąsias dvi dienas naikintuvai ir priešlėktuvinių raketų daliniai sunaikino keturis atakos lėktuvus Su-25 ir du priešo sraigtasparnius“, - paskelbė Ukrainos kariuomenė.

Ketvirtadienį planuojami trys evakuaciniai koridoriai iš SumųŠį ketvirtadienį, Ukrainos duomenimis, planuojami trys humanitariniai koridoriai žmonių evakuacijai iš Sumų regiono šalies šiaurės rytuose. Jie ves iš Trostjaneco, Krasnopiljos ir Sumų miestų centrinės Ukrainos Poltavos miesto link, naktį į ketvirtadienį „Telegram“ tinkle pranešė Sumų srities administracijos vadovas Dmytras Šyvyckis. Paliaubos palei minėtus maršrutus numatytos nuo 9.00 val. Lietuvos laiku.Pareigūno duomenimis, evakuaciniai koridoriai parengti ir kitose regiono vietose, tačiau jie dar nepatvirtinti. Humanitariniai koridoriai yra maršrutai, kuriais civiliai gali saugiai evakuotis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienio vakarą pranešė, kad ketvirtadienį planuojami iš viso šeši evakuacijos koridoriai.

Vaizdai iš Ochtyrkos, Sumų srityje, po naktinės Rusijos okupacinės kariuomenės atakos. Juos „Telegram“ kanale skelbia „Ukraina 24“. https://t.me/ukraina24tv/19059

Tęsiasi Rusijos aviacijos puolimas„Skynews“ skelbia, kad dvi ligoninės ir elektros jėgainė buvo apgadintos naktį per Rusijos bombardavimus Žytomyro mieste į vakarus nuo Kijevo. Pranešimų apie aukas nėra.

JAV: Rusija Ukrainoje gali panaudoti biologinius arba cheminius ginklus UkrainojeJungtinės Valstijos trečiadienį atmetė Rusijos pareiškimą, kad jos remia biologinių ginklų kūrimo Ukrainoje programą, ir perspėjo, jog tokia pareiškimai yra ženklas, kad Maskva pati gali tokius ginklus artimiausiu laiku panaudoti.„Kremlius sąmoningai skleidžia atvirą melą, kad Jungtinės Valstijos ir Ukraina užsiima cheminių ir biologinių ginklų [tyrimų] veikla Ukrainoje“, – sakoma Valstybės departamento atstovo Nedo Price'o pareiškime.„Rusija išsigalvoja melagingus pretekstus, mėgindama pateisinti savo šiurpius veiksmus Ukrainoje“, – pridūrė jis.Baltųjų rūmų atstovė spaudai Jen Psaki savo ruožtu pareiškė, kad Maskvos teiginiai yra „absurdiški“. „Taip pat matėme, kad Kinijos pareigūnai atkartoja šias sąmokslo teorijas“, – atkreipė dėmesį ji.„Dabar, kai Rusija pateikė šiuos melagingus pareiškimus... visi turėtume stebėti Rusiją, galinčia panaudoti Ukrainoje cheminius ar biologinius ginklus arba surengti inscenizuotą jų panaudojimo operaciją“, – per „Twitter“ parašė J. Psaki.Kovo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų ministerija savo „Twitter“ žinutėje paskelbė, kad rusų pajėgos neva rado įrodymų, jog Kyjivas naikina karinės biologinių ginklų programos Ukrainoje, esą finansuotos JAV, pėdsakus.N. Price'as sakė, kad „ši Rusijos dezinformacija yra visiška nesąmonė“, ir pridūrė, kad Rusija „jau yra ne kartą kaltinusi Vakarus tais pačiais nusikaltimais, kuriuos vykdo pati Rusija“.

JAV skyrė milijardus dolerių pagalbos Ukrainai ir šalims, priimančioms pabėgėliusJAV Atstovų Rūmai trečiadienį patvirtino 1,5 trln. JAV dolerių išlaidų įstatymo projektą, pagal kurį ateinantį pusmetį bus užtikrintas vyriausybės darbas, o Ukrainai bus skirta 13,6 mlrd. dolerių humanitarinė ir karinė pagalba.Įstatymo projekte numatyta daugiau kaip 4 mlrd. dolerių, skirtų padėti Ukrainai ir kitoms Rytų Europos šalims, kurioms tenka priimti milijonus pabėgėlių iš valstybės, kurią prieš dvi savaites užpuolė Rusija.Beveik 7 mlrd. JAV dolerių bus skirta JAV karinės įrangos perdavimui Ukrainai ir jos sąjungininkėms, taip pat dabartiniam ir būsimam Amerikos karių bei įrangos dislokavimui šiame regione, siekiant sustiprinti NATO pajėgas. JAV prezidentas Joe Bidenas teigia, kad į Ukrainą karių nesiųs.

BBC sudėliojo svarbiausias karo Ukrainoje detales iki ketvirtadienio 6 val.: Karui tęsiantis trečią savaitę sostinėje Kyjive vėl aidėjo oro antskrydžių sirenos;Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai jau atvyko į Turkiją, kad surengtų taikos derybas Antalijos mieste;JAV viceprezidentė Kamala Harris yra Lenkijoje – dieną po to, kai JAV atmetė Lenkijos planą perduoti savo naikintuvus JAV, o ne tiesiogiai Ukrainai;Baltųjų rūmų pareigūnai perspėjo, kad Rusija tampa vis labiau beviltiška ir artimiausiomis dienomis gali imtis cheminių ginklų atakų prieš civilius;JAV pareigūnai suskaičiavo, kad Ukrainoje iki šiol žuvo nuo 5 000 iki 6 000 Rusijos karių;Ukrainos prezidentas Zelenskis sako, kad Rusijos įvykdytas ligoninės sprogdinimas apgultame Mariupolio mieste, sunaikinęs gimdymo ir vaikų palatas, yra karo nusikaltimas;Tęsiant šalies ekonominei izoliacijai, vis daugiau privačių įmonių nutraukia ar žada nutraukti verslą Rusijoje.

Per apšaudymą Sumuose žuvo trys civiliai, tarp kurių ir 13-metisNakties mūšių metu Ochtyrkos mieste, Sumų regione, žuvo mažiausiai trys žmonės: 13-metis berniukas ir dvi moterys, paskelbė pareigūnaiSumų srities gubernatorius Dmitro Živickis pranešė, kad rusai bombardavo iš karto po vidurnakčio, smogdami į gyvenamuosius rajonus ir dujotiekį.https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/377764341018538&show_text=true&width=500

„Carlsberg“ ir „Heineken“ stabdo pardavimus RusijojeTrečia pagal dydį pasaulyje alaus darykla „Carlsberg“ pareiškė, kad nustos pardavinėti savo geriausiai vertinamą, nutraukti bet kokią reklamą Rusijoje ir paaukoti pelną iš Rusijoje verslo, į kurį bendrovė jau sustabdė investicijas.„Carlsberg“ grupės „Baltika Breweries“, kurios būstinė yra Sankt Peterburge, bus valdoma kaip atskira įmonė ir toliau veiks aštuonios alaus daryklos Rusijoje, kuriose dirba apie 8 tūkst. 400 darbuotojų.„Baltika Breweries“ bus valdoma kaip atskira įmonė, siekiant išlaikyti mūsų darbuotojus ir jų šeimas“, – pranešė „Bloomberg“ „Carlsberg“.„Heineken N.V.“ taip pat sustabdė savo prekės ženklo alaus gamybą ir pardavimą Rusijoje.„Heineken“ nebepriims jokios grynosios finansinės naudos, gautos iš mūsų veiklos Rusijoje“, – sakoma bendrovės trečiadienį paskelbtame pranešime.

Kyjive paskelbtas oro pavojusKyjive vėl nuaidėjo oro pavojaus signalas. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo miesto valstybės administracija.„Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų skubiai vykti į civilinės saugos slėptuves!“ – sakoma žinutėje.

Japonijos bendrovė „Nintendo“ sustabdo savo produktų ir programinės įrangos tiekimą į Rusiją, pranešė „Nexta“.

Dėl Rusijos kibernetinės atakos sutriko interneto ryšys 10 Ukrainos miestų Ukrainos interneto paslaugų teikėjas „Triolan“ pranešė, kad dėl Rusijos surengtos kibernetinės atakos miestuose, įskaitant Kyjivą ir Charkivą, trūkinėja pranešė „Mediasat“.„Triolan“ teigimu, jos inžinerijos ir saugos tarnybos stengiasi, kad interneto paslauga būtų vėl prijungta.

Ukrainoje paskelbė, kurios tarptautinės įmonės tebevykdo veiklą RusijojeUkrainos užsienio reikalų ministerija paskelbė daugiau nei 50 pasaulinių prekių ženklų, kurie esą vis dar veikia Rusijoje.Trečiadienį ministerija feisbuke paskelbė infografiką su prekės ženklų logotipais ir tekstu: „Kiekvienas Rusijai sumokėtas mokesčių rublis virsta Ukrainos vaikų mirtimis ir ašaromis“.Sąraše yra „Johnson & Johnson“, „Kraft Heinz“ ir padangų gamintojai „Bridgestone“, „Yokohama“ ir „Pirelli“.Ministerija pridūrė, kad tokios bendrovės turėtų nutraukti savo veiklą Rusijoje arba atsakingi vartotojai ir vyriausybės turėtų boikotuoti jų produktus.Tačiau kai kurios į sąrašą įtrauktos įmonės vėliau pasitraukė iš Rusijos. Tarp jų – „Nestle“, „Sony“ ir „Oreo“ gamintoja „Mondelez International“.

JAV skaičiavimais, žuvo iki 6000 Rusijos kariųJAV oficialiai apskaičiavo, kad per pirmąsias dvi karo savaites žuvo nuo 5 000 iki 6 000 rusų. Taip pareigūnai teigė CBS News.Manoma, kad sužeistųjų Rusijos karių skaičius yra apie 15–18 tūkst., darant prielaidą, kad sužeistųjų skaičius paprastai tris kartus viršija žuvusiųjų skaičių.Vienas JAV pareigūnas, norėjęs likti anonimu, šią prognozę pavadino „labai, labai reikšmingomis aukomis“ ir palygino žūčių skaičių su kai kuriais Antrojo pasaulinio karo mūšiais.Ukraina teigia, kad mūšiuose žuvo 12 tūkst. Rusijos karių. Praėjusią savaitę Rusija pranešė, kad Ukrainoje žuvo mažiau nei 500 jos karių.Dėl karo reikalus gaubiančios miglos ir propagandos visus šiuos teiginius sunku patikrinti.

Kasybos milžinas sustabdo verslą su RusijaMetalų ir kasybos milžinė „Rio Tinto“ nutraukia ryšius su Rusija.Anglų ir australų firmos, kurios būstinė yra Londone, atstovas „Reuters“ sakė, kad kompanija „nutraukia visus komercinius santykius su bet kokia Rusijos įmone“.Šie komentarai paaiškino ankstesnius „Rio Tinto“ vadovo, vario gamybos padalinio vadovo, kuris ketvirtadienio rytą energetikos konferencijoje sakė, kad įmonei būtų „labai sunku“ sustabdyti visą importą iš Rusijos.

Rusai vėl bombardavo gyvenamuosius rajonus OchtyrkojeRusijos lėktuvai šiąnakt vėl bombardavo gyvenamuosius rajonus Ochtyrkoje, Sumų srityje.Tai savo „Telegram“ paskelbė Sumų srities valstybės administracijos pirmininkas, Sumų srities karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živickis.„Ochtyrka. Kiekvieną kartą skaudu apie tai kalbėti. Rusijos aviacija vėl bombardavo gyvenamuosius rajonus apie pusę pirmosios nakties dalies, kovo 10 d.“, – sakė jis.D. Živickio teigimu, yra informacijos apie bombą, pataikiusią į dujotiekį. Taip pat pranešama, kad dviejų oro atakų metu apšaudytas didelis prekybos centras ir elektrinė.Kaip UNIAN pranešė anksčiau, rusai sugriovė šiluminę elektrinę Ochtyrkoje, dėl to žuvo penki darbuotojai. Ochtyrkoje kol kas nėra šildymo, dalyje namų nėra vandens ir elektros.https://t.me/uniannet/36927

Trostianecio mieste po apšaudymo kilus gaisrui gamykloje žuvo 3 žmonės, tarp jų – nepilnametisSumų srities gubernatorius Živitskis Dmitrijus Živickis parodė oro atakos prieš buvusią buitinės elektroninės technikos gamyklą „Elektrobytpribor“ Trostianecio mieste, Sumų srityje padarinius.Kaip skelbia UNIAN, dėl apšaudymo kilusio gaisro ilgai nepavyko užgesinti vietoje. Žuvo trys miesto gyventojai, tarp kurių buvo ir nepilnametis vaikinas.Per dvi dienas iš Sumų buvo evakuota apie 50 tūkst.''https://t.me/uniannet/36922

Sumų srities gubernatorius Dmitrijus Živickis pranešė, kad apie 00:30 naktį Ochtyrka vėl buvo bombarduojama.„Yra informacijos apie bombą, pataikiusią į dujotiekį. Aiškinamės“, – D. Živickį citavo „Telegram“ kanalas „Unian“.O „Telegram“ kanalas „Nexta“ pasidalijo apšaudytos ir bombarduotos Ochtyrkos vaizdais:https://t.me/nexta_live/20808

„Hilton“ ir „Hyatt“ stabdo naujų viešbučių atidarymą Rusijoje, skelbia „Nexta“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos: rusai prarado kovinius pajėgumus ir įveda rezervąRusai vis dar tikisi apsupti Kyjivą, tęsdami puolimą Polesės ir Siversko srityse.Ukrainiečiai atremia priešą ir stabdo Rusijos kariuomenės puolimą visomis kryptimis.Tai nurodyta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo naktinėje ataskaitoje, kovo 10-osios vidurnaktį.Nurodoma, kad kai kuriose srityse rusai prarado kovinius pajėgumus ir įveda rezervą. Siekdama padidinti kovinius pajėgumus, rusai dalinius ir karinius dalinius perkelia kitomis strateginėmis kryptimis prie Ukrainos sienų.

TVF skirs skubią finansinę paramą UkrainaiTarptautinis valiutos fondas (TVF) patvirtino, kad skirs 1,4 mlrd. JAV dolerių (1,26 mlrd. eurų) skubią finansinę paramą Ukrainai.Tai padės patenkinti skubius finansavimo poreikius, kovojant su Rusijos pajėgų invazija.„Fondas reiškia giliausią užuojautą Ukrainos žmonėms šiais nepaprastai sunkiais laikais ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Ukrainos valdžia“, – sakoma TVF pranešime.TVF pranešė, kad Ukrainos valdžia atmetė esamą rezervinio skolinimo susitarimą su juo.Naujas susitarimas bus sudarytas, kai leis aplinkybės, pridūrė pasaulinis skolintojas.

Rusijoje gali būti nacionalizuotas „McDonald's“, IKEA, „Apple“, „Volkswagen“, „Microsoft“, „Toyota“ ir daugiau nei 50 Vakarų kompanijų turtas, skelbia „Nexta“.

„Epson“ stabdo produkcijos eksportą į Rusiją ir BaltarusijąViena didžiausių spausdintuvų ir skenerių gamintojų „Epson“ stabdo produkcijos eksportą į Rusiją ir Baltarusiją.Bendrovė taip pat paaukojo 1 mln. JAV dolerių (903 255 eurus) karo Ukrainoje aukoms per Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biurą ir Raudonąjį kryžių.

Žmonės žuvusiųjų kūnus laidoja masinėje kapavietė Mariupolio pakraštyje, nes negali kitaip palaidoti savo artimųjų dėl dažnų Rusijos kariuomenės apšaudymų.https://t.me/insiderUKR/25155

„YouTube“ kanalų autoriai nebegaus pajamų iš „YouTube Premium“ ir „Music Premium“, „Sponsorship“, „Superchat“, „Superstickers“ ir „Merch“ prenumeratos Rusijoje.

Ukrainą paliko ir pabėgo į kaimynines šalis per 1 milijoną vaikų Daugiau nei 1 milijonas vaikų paliko Ukrainą ir pabėgo į kaimynines šalis per mažiau nei dvi savaites nuo to laiko, kai Rusija pradėjo karą su Ukraina, pranešė naujienų agentūra „Reuters“, cituodama Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) vadovę.„Mažiausiai 37 vaikai žuvo ir 50 buvo sužeisti“, – sakoma UNICEF vykdomosios direktorės Catherine Russell pranešime.C. Russell pranešė, kad ji buvo „apimta siaubo“, kai pranešta apie ataką vaikų ligoninėje Ukrainos Mariupolio mieste, kur, pasak pareigūnų, po Rusijos aviacijos smūgio pacientai buvo palaidoti po griuvėsiais, nepaisant sutartų paliaubų.„Šis išpuolis, jei pasitvirtins, pabrėžia siaubingą aukų skaičių, kurio šis karas pareikalauja iš Ukrainos vaikų ir šeimų“, – sakė C. Russell.Bombardavimas, kurį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino „žiaurumu“, įvyko nepaisant sutartų paliaubų, kad tūkstančiai mieste įstrigusių civilių galėtų pabėgti.Mariupolio miesto taryba pranešė, kad ligoninė kelis kartus buvo nukentėjusi nuo oro antskrydžio, sukėlusio „milžinišką“ sunaikinimą. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tvirtino: „Rusijos pajėgos nešaudo į civilius taikinius“.Daugiau nei 2 milijonai žmonių pabėgo iš Ukrainos nuo to laiko, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė įsiveržti vasario mėn. 24. Maskva savo veiksmus vadina „specialia karine operacija“, kuria siekiama nuginkluoti savo kaimyną ir išstumti lyderius, kuriuos vadina „neonaciais“.Dauguma pabėgusių yra moterys ir vaikai, nes Kijevo vyriausybė įsakė darbingiems vyrams likti namuose kovoti.

Viena didžiausių pasaulyje statybos ir kasybos įrangos gamintojų „Caterpillar“ stabdo veiklą Rusijoje.

Pentagonas: fiksuojamos kibernetinės atakos prieš UkrainąJAV užfiksavo kibernetinių atakų prieš Ukrainą prasidėjus dabartinei krizei, bet jos galėjo neturėti niokojamų padarinių. Tai trečiadienį per spaudos konferenciją pareiškė Pentagono spaudos tarnybos vadovas Johnas Kirby`is.„Mes negalime idealiai užfiksuoti viso to, ko Rusija griebiasi kibernetinėje erdvėje. Kibernetinės atakos, sistemų darbo trikdymas, tinklalapių blokavimas, mėginiai riboti ryšio kanalus – žinoma, mes visa tai pastebėjome, - sakė jis. – Mes manome, kad Rusija neatsisakys šių veiksmų“.„Galbūt Rusija nepadarė niokojamo efekto kibernetinėje srityje, kadangi Ukraina tikriausiai padidino savo galimybes užtikrinti stabilumą“, - teigė JAV gynybos departamento atstovas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad kovo 10 dieną planuojami šeši humanitariniai koridoriai iš Kijevo srities gyvenviečių, taip pat iš Sumų, Enerhodaro, Mariupolio, Iziumo, Volnovachos miestų.

Mūšyje dėl Kyjivo sunaikinti šeši rusų tankai ir viena pėstininkų kovos mašinaEksportuotomis prieštankinėmis raketų sistemomis mūšyje dėl Kyjivo buvo sunaikinti šeši rusų tankai ir viena pėstininkų kovos mašina.Tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.Vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas taip pat pažymėjo, kad mokymų metu Ukrainos kariai įvaldė naujas dalinių panaudojimo formas ir metodus – asimetrinius veiksmus. „Šiuo metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos realiomis kovinėmis sąlygomis atlieka tai, ko išmoko, pritraukdamos gynybos ir specialiąsias pajėgas“, – sakė jis.

Meras: per Mariupolio apgultį žuvo 1 207 civiliaiPer devynias dienas trunkančią Rusijos pajėgų vykdomą Ukrainos Mariupolio uostamiesčio apgultį iš viso žuvo 1 207 civiliai gyventojai, trečiadienį pranešė jo meras.Per pirmąsias devynias Rusijos apgulties dienas „žuvo 1 207 taikūs Mariupolio gyventojai“, paskelbė miesto valdžia platformoje „Telegram“ kartu su mero Vadymo Boičenkos vaizdo kreipimusi.Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Rusijos aviacijos smūgis anksčiau trečiadienį sunaikino miesto vaikų ligoninę.

Per apšaudymą Sumuose žuvo trys civiliai, tarp kurių ir 13-metis Nakties mūšių metu Ochtyrkos mieste, Sumų regione, žuvo mažiausiai trys žmonės: 13-metis berniukas ir dvi moterys, paskelbė pareigūnai Sumų srities gubernatorius Dmitrijus Živickis pranešė, kad rusai bombardavo iš karto po vidurnakčio, smogdami į gyvenamuosius rajonus ir dujotiekį.

Ukrainiečiai sprogmenų neutralizavimo specialistai dviem rankomis nukenksmino rusišką bombą, panaudoję butelį vandens https://twitter.com/Charles_Lister/status/1501654584992968712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501654584992968712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F09%2Fukraine-news-russia-war-ceasefire-broken-humanitarian-corridors-kyiv-russian-invasion-live-vladimir-putin-volodymyr-zelenskiy-latest-updates

Žytomyro meras: suduotas dar vienas oro smūgis civiliniam pastatui ir šiluminei elektrineiŽytomyre įvykdytas dar vienas smūgis, teigia miesto meras Serhijus Suchomlynas dviejuose vaizdo pranešimuose, trečiadienio vakarą paskelbtuose socialiniame tinkle „Facebook“.Meras sakė: „Ką tik buvo suduotas oro smūgis. Nukentėjo Žytomiro šiluminė elektrinė ir civilinis pastatas“.Meras tvirtino, kad nukentėjusiame civiliniame pastate gyvenusi pagyvenusi moteris slėpėsi rūsyje ir iš jo išėjo gyva, tik su lengvais sužalojimais, dėl kurių gydoma ligoninėje.Taip pat jis minėjo, kad dviejose ligoninėse, įskaitant vaikų, buvo išdaužti visi langai, tačiau nukentėjusiųjų nėra ir visi yra slėptuvėse.Kol kas su smūgiu šiluminei elektrinei susijusių aukų nėra, tačiau, pasak mero, elektrinę „greičiausiai“ teks uždaryti. Pasak jo, elektrinė aprūpina energija didelę miesto dalį – ji tiekia šilumą 30 % Žytomyro miesto. Suchomlynas sakė, kad pareigūnai darys viską, kad ji vėl pradėtų veikti.

Zelenskis ragina Vakarus imtis veiksmų, antraip gali žūti milijonai žmoniųUkrainos prezidentas pareiškė, kad „milijonai žmonių“ gali žūti, jei pasaulis nepadės Ukrainai, kol „dar ne per vėlu“.Interviu „Sky News“ Zelenskis pakartojo savo reikalavimą, kad Vakarų lyderiai virš jo šalies įvestų neskraidymo zoną.Ragindamas pasaulio lyderius veikti greičiau, jis sakė: „Nelaukite, kol paprašysiu jūsų kelis kartus, milijoną kartų. Uždarykite dangų.“Vakarų šalys, įskaitant JAV ir Jungtinę Karalystę, atmetė galimybę įvesti neskraidymo zoną, nes dėl to jos galėtų įsivelti į tiesioginį konfliktą su Rusija.Zelenskis sakė, kad Vakarų šalys galiausiai sukurs neskraidymo zoną, bet tik tada, kai prasidės „Trečiasis pasaulinis karas“, o tada „jau bus per vėlu“.Jis pridūrė: „Patikėkite manimi, jei taip užsitęs, pamatysite... jie uždarys dangų, bet mes prarasime milijonus žmonių“.

Trečiadienį iš Sumų srities evakavo daugiau nei 43 tūkst. žmoniųApie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Tymošenko.Jo teigimu, pirma iš Sumų srities evakuotų žmonių kolona atvyko į Lubnus, antra šiuo metu yra Lochvicoje, trečia greitai įvažiuos į Poltavos sritį.„Iš Lubnų žmonės galės tęsti evakuaciją traukiniais į šalies vakarus. Tiems, kas norės likti Poltavos srityje, bus paruoštos vietos apsistoti“, – pabrėžė K. Tymošenko.

Ukraina: labai reikalingą medicinos pagalbą stabdo vairuotojų trūkumasUkrainos sveikatos apsaugos ministerija prašo suteikti medicininių traumatologinių rinkinių, kad būtų galima sustabdyti apšaudymo žaizdas, būtinai reikalingo deguonies pacientams ir apsauginių šarvų gydytojams bei slaugytojams.Tačiau vienas iš pagrindinių tiekėjų sako, kad šiuos taip reikalingus reikmenis gabenti per sieną trukdo ukrainiečių vairuotojų trūkumas.Daugelis jų buvo pašaukti į kovą, o likusiems gresia Rusijos atakos prieš pagalbos konvojus, be to, jie neturi lengvų kelių į apgultus miestus, pavyzdžiui, Charkovą ir Mariupolį.

Zelenskis Putino branduolinius grasinimus vadina blefu„Manau, kad grasinimas branduoliniu karu yra blefas. Vienas dalykas yra būti žudiku. Kas kita – nusižudyti“, – sakė V. Zelenskis trečiadienį paskelbtame interviu garsiam Vokietijos laikraščiui „Die Zeit“. Vasario 27 d. per televiziją transliuotame susitikime su aukščiausiais Rusijos gynybos pareigūnais V. Putinas pareiškė, kad įsakė savo šalies atgrasymo pajėgoms, kurioms priklauso ir branduoliniai ginklai, įvesti aukščiausią parengties lygį. V. Zelenskis toliau sakė, kad V. Putino branduolinis grasinimas „rodo silpnumą“.

Ukrainos URM vadovas atskrido į Turkiją derybomsTrečiadienį Ukrainos URM vadovas Dmytro Kuleba atskrido į Turkiją, kur ketvirtadienį turėtų įvykti jo derybos su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.Tai tviteryje pranešė Ukrainos URM atstovas Olehas Nikolenka.„Turkijos užsienio reikalų ministro Mevlüto Çavuşoğlu kvietimu D. Kuleba atvyko į Antaliją“, - parašė O. Nikolenka.

JAV nesutinka, kad Lenkijos naikintuvai būtų perduoti UkrainaiPentagonas pareiškė, kad neleis perduoti Ukrainai lenkų naikintuvų, tačiau yra pasirengęs bendradarbiauti su sąjungininkais ieškant kitų būdų, kaip padidinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus.Atstovas spaudai Johnas Kirby pažymėjo, kad Lenkijai priklausančių naikintuvų dislokavimas iš pagrindinės JAV oro pajėgų bazės Vokietijoje, kaip siūlė Varšuva, yra „labai rizikingas“ ir „gali būti rusų klaidingai suprastas kaip eskalacijos žingsnis“, rašo BBC.„Tai ne tik nenaudinga NATO, bet ir Jungtinėms Valstijoms bei mūsų nacionaliniam saugumui“, – sakė jis.

Zelenskis pasirašė įstatymą, leidžiantį civiliams gyventojams prieš Rusijos kariuomenę naudoti ginklus Ukrainos gyventojai nuo šiol nebus traukiami atsakomybėn už Rusijos kariškių nužudymą. Įstatymas galios iki karo pabaigos, praneša portalas Meduza.

Ukrainos ministerija: trečiadienį daugiau nei 3 000 žmonių pavyko pabėgti iš karo zonos į šiaurę nuo KijevoUkrainos vidaus reikalų ministerija teigia, kad trečiadienį daugiau kaip 3 000 žmonių pavyko pabėgti nuo kovų „okupuotose Irpino ir Vorzelio dalyse“, vietovėse į šiaurę nuo Kijevo.

Okupantai bombordavo gyvenamuosius pastatus Piskivkos gyvenvietėje: yra aukųKovo 8-osios vakare rusai okupantai apšaudė bombomis Piskivkos gyvenvietę (Kijevo srityje). Kaip pranešė Ukrainos policija, rusų aviacija įvykdė bombardavimą kovo 8-ąją apie 21.30 val.Per oro ataką žuvo 20 metų mergina, du žmonės sužeisti, susprogdinti devyni namai.

„Sony“ stabdo žaidimų siuntimą į RusijąKorporacija „Sony“ patvirtino, kad jos žaidimų padalinys sustabdys programinės ir techninės įrangos tiekimą į Rusiją. Tai apims ir naujojo lenktynių žaidimo „Gran Turismo 7“ siuntas.Tuo tarpu „Sony Interactive Entertainment“ pranešė, kad sustabdė „PlayStation Store“ parduotuvės Rusijoje veiklą.

Vatikanas pasmerkė Mariupolio ligoninės bombardavimą kaip „nepriimtiną“Po to, kai per Rusijos oro antskrydį apgultame pietiniame Mariupolio mieste buvo sunaikinta ligoninė ir sužeista mažiausiai 17 žmonių, vis dar pasigirsta reakcijų. Paskutinį kartą ataką kaip „nepriimtiną“ pasmerkė Vatikano valstybės sekretorius.Kardinolas Pietro Parolinas kalbėjo: „Aš sakau, kad ligoninės bombardavimas yra nepriimtinas. Nėra jokių priežasčių, jokių motyvų tai daryti.“Mariupolio miesto taryba pranešė, kad ligoninė per Rusijos oro antskrydį smūgius patyrė net kelis kartus ir tai sukėlė „milžiniškų“ nuostolių.Kol kas neaišku, ar dėl smūgio žuvo žmonių.

Ukrainos pareigūnas: žmonėms bandant bėgti iš miestų aplink Kyjivą, automobilių eilės driekiasi ištisus kilometrusKyjivo regiono aukšto rango pareigūnas portalui CNN teigia, kad transporto priemonių eilės driekiasi kilometrais.„Dabar čia matote daugybę automobilių, spūstis – sakoma, 15 kilometrų. Iš čia nematyti“, – teigė jis.Jis pridūrė: „Stengiamės, kad visi automobiliai išvažiuotų kuo anksčiau, kuo greičiau. Yra filtravimas, atranka. Tikriname dokumentus, kad rusų diversantai nevažiuotų prisidengę evakuojamaisiais. Sunkus darbas.“

JK ruošiasi Ukrainai tiekti daugiau raketinių sistemųJungtinė Karalystė trečiadienį pranešė, kad ruošiasi siųsti daugiau nešiojamų raketinių sistemų tam, kad padėtų Ukrainos pajėgoms naikinti Rusijos tankus ir aviaciją, tačiau paneigė, kad tai eskaluos karą.JK gynybos sekretorius Benas Wallace'as teigė, kad šalis iki šiol pristatė 3 615 vienetų naujos kartos lengvosios prieštankinės ginkluotės (NLAW) „bei pristatys daugiau“.„Netrukus taip pat pradėsime nedidelės prieštankinių raketų „Javelin“ siuntos pristatymą“, – teigė jis parlamente. B. Wallace'as pridūrė, kad „atsakant į Ukrainos prašymus, vyriausybė priėmė sprendimą įvertinti nešiojamų didelio greičio oro gynybos raketų „Starstreak“ dovanojimo galimybę“.

„Amazon“ nutraukia produktų siuntimą į Rusiją, išjungia „Prime Video“Bendrovė „Amazon.com Inc.“ teigia nustojusi siųsti savo mažmeninės prekybos svetainėje parduodamus produktus Rusijoje įsikūrusiems klientams ir nutraukė prieigą prie vaizdo transliacijos paslaugų Rusijoje, praneša Bloomberg. Taip pat visą veiklą Rusijoje stabdo „WarnerMedia“. Bendrovei priklauso „Warner Bros.“ ir „New Line Cinema“, taip pat „HBO Max“ transliacijos paslauga.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos išvadavo iš okupantų miestą netoli CharkivoUkrainos ginkluotosios pajėgos išstūmė rusų okupantus iš Derhačių Charkivo srityje ir visiškai kontroliuoja teritoriją.Apie tai pranešė Charkivo srities karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos išvijo rusų okupantus iš Derhačių ir visiškai kontroliuoja teritoriją. Ten jau gana ilgai vyko aktyvios kovos. Rusai okupantai siekė apsupti miestą, bet mūsų kariai atmušė priešą ir perėjo į kontrpuolimą“, – pabrėžė jis.

Rytoj gali įvykti Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų susitikimasRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atvyko į Turkijos pietinį Antalijos kurortą, praneša „Reuters“, remdamiesi liudininku.Jei susitikimas įvyks, tai bus pirmasis jų pokalbis nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.„Atvirai kalbant, mano lūkesčiai dėl derybų yra menki“, – anksčiau sakė D. Kuleba. Ukraina nori, kad būtų nutraukta ugnis, išlaisvintos jos teritorijos ir išspręsti visi humanitariniai klausimai.Savo ruožtu Maskva reikalauja, kad Kijevas užimtų neutralią poziciją ir atsisakytų bet kokių siekių įstoti į NATO.

Iš Rusijos traukiasi dar daugiau verslų„Nestle“, taip pat tabako prekių ženklai „Philip Morris“ ir „Imperial Brands“ – naujausios tarptautinės korporacijos, pasitraukiančios iš Rusijos, nes Vakarų bendrovėms didėja spaudimas užimti poziciją dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, praneša „Reuters“.

Į Zaporožę evakavo apie tūkstantį gyventojų iš Energodaro, Dniprorudnės ir VasilivkosKovo 9-osios vakare Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojai pranešė, kad į Zaporožę atvažiavo daugiau nei 100 lengvųjų automobilių ir 12 autobusų iš Energodaro, Dniprorudnės ir Vasilivkos. Autobusuose ir automobiliuose – taikūs gyventojai, kuriuos planuotai evakavo iš tų vietų, kuriose vyksta karo veiksmai.Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Tymošenko pranešė, kad į Zaporožę atvyko apie tūkstantis žmonių.

Bombarduojamas Žytomyras UNIAN paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip įtariama, matyti, kaip Rusijos lėktuvas bombarduoja Žytomyro miestą.Miesto meras Serhijus Suchomlinas sakė, kad per smūgį buvo sugriauta katilinė ir gyvenamasis namas, o dviejų ligoninių stiklai sudužo. Niekas nebuvo nužudytas.https://t.me/uniannet/36838

V. Zelenskis telefonu aptarė humanitarinių koridorių galimybes su U. von der LeyenUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė trečiadienį aptaręs humanitarinių koridorių ir kitus klausimus su Europos Komisijos vadove Ursula von der Leyen.V. Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad jie pokalbio telefonu metu sutarė dėl „poreikio užtikrinti efektyvius humanitarinius koridorius civiliams“.Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad jis dar kartą iškėlė Ukrainos narystės Europos Sąjungoje klausimą ir išreiškė padėką dėl dar vieno Rusijai skirto sankcijų paketo.

Zelenskis: tik tiesioginės derybos su Putinu leis padaryti galą karuiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsitikinęs, kad tik tiesioginės derybos su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu leis padaryti galą karui.Jis tai teigė trečiadienį paskelbtame interviu Vokietijos leidiniui „Bild“.Paklaustas, ką jis atsakytų į reikalavimą pripažinti Donbaso nepriklausomybę ir sutikti su tuo, kad Krymas priklauso Rusijai, V. Zelenskis pareiškė: „Bet kuriose derybose mano tikslas yra nutraukti karą. Aš taip pat esu pasirengęs žengti tam tikrus žingsnius. Galima leistis į kompromisus, bet jie neturi būti mano šalies išdavimas. Ir kita pusė turi būti pasirengusi kompromisams, todėl jie ir vadinami kompromisais. Tik šitaip galime rasti išeiti iš šios situacijos. Mes kol kas negalime kalbėti apie detales. Tarp prezidentų dar nebuvo tiesioginio kontakto. Tik surengę tiesiogines dviejų prezidentų derybas mes galėsime padaryti galą šiam karui“.

Borisas Johnsonas pažadėjo patraukti Putiną atsakomybėn už oro puolimą prieš MariupolįDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas sureagavo į kovo 9 d. rusų pajėgų įvykdytą oro ataką į gimdymo namus Mariupolyje. Jis pažadėjo patraukti Vladimirą Putiną atsakomybėn už įvykdytą nusikaltimą.Taip jis parašė savo paskyroje tviteryje.

JT: Ukrainoje žuvo daugiau kaip 500 civiliųJungtinių Tautų žmogaus teisių biuras patvirtino, kad nuo invazijos į Ukrainą pradžios karo aukomis tapo 1 424 civiliai gyventojai.Žuvo 516 žmonių ir 908 buvo sužeisti, tačiau JT atstovai daro prielaidą, kad tikrieji skaičiai yra „gerokai didesni“.Rusija neigia, kad įsiverždama į Ukrainą taikėsi į civilius gyventojus.

Lavrovas atvyko į Turkiją, kur ketvirtadienį vyks jo derybos su Ukrainos URM vadovuRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį atvyko į Turkiją, kur kitą dieną vyks jo tiesioginės derybos su Ukrainos diplomatijos vadovu, pranešė vienas turkų pareigūnas.Tai bus pirmas aukšto lygio Kyjivo ir Maskvos pareigūnų susitikimas po to, kai Rusija prieš dvi savaites įsiveržė į kaimyninę šalį.Ketvirtadienio rytą pietiniame Antalijos mieste numatytos derybos vyks Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui siekiant, kad Ankara tarpininkautų Rusijos ir Ukrainos deryboms, ir ne kartą siūlius jas surengti.

Paliaubų Ukrainoje pabaigaPrieš kelias minutes baigėsi 12 valandų trukusios paliaubos, dėl kurių susitarė Rusija ir Ukraina.Jos galiojo šešiuose Ukrainos regionuose, tokiose vietovėse kaip Mariupolis, Charkovas ir Kijevo apylinkės, kur Rusijos apšaudymas buvo smarkiausias.

Kovo 10 d. nuo 10 iki 15 val. vėl bus galima evakuotis iš Romanovkos į KijevąApie tai platformoje „Telegram“ pranešė Irpino meras Aleksandras Markušinas.„Šiandien vykdėme evakuaciją per „žaliąjį koridorių“. Iš miesto centro išvyko autobusai, žmonės pasiekė Kijevą“, – pasakojo jis.

Per parą evakuota 40 000 Ukrainos civilių gyventojųUkrainai per 24 valandas pavyko evakuoti dešimtis tūkstančių civilių gyventojų, nors humanitariniai koridoriai Charkove ir Mariupolyje sugriuvo, praneša „Sky News“.Trečiadienį Rusija sutiko, kad šešiuose Ukrainos regionuose dvylikai valandų būtų nutrauktos paliaubos, kurios turėtų baigtis 21 val. vietos laiku.Anksčiau Ukraina pranešė, kad civiliai gyventojai galėjo palikti šiaurės rytinį Sumų miestą, dalį Kijevo srities ir Enerhodarą pietų Ukrainoje.Tačiau Charkove ir Mariupolyje paliaubos nepavyko, nes apšaudymas tęsėsi.Nepaisant to, Ukrainos diplomatas Davidas Arakhamia teigia, kad 40 000 žmonių pavyko pabėgti iš karo veiksmų epicentro. Jis sakė, kad Ukraina bandė evakuoti 100 000 žmonių, bet tai nepavyko.

Mariupolyje maisto pritrūks per artimiausias 3-5 dienasUkrainos parlamento narys Dmytro Gurinas naujienų kanalui „Sky News“ sakė, kad Rusija Juodosios jūros uostamiestyje „kiliminiu būdu bombarduoja civilinę infrastruktūrą“. Jis pridūrė, kad maisto ir vandens tiekimas „blokuojamas“, o „žaliuosius koridorius apgulė Rusijos pajėgos“.Apibūdindamas beviltišką padėtį, jis sakė: „Mariupolyje nėra šildymo, dujų, elektros ir vandens. Žmonės renka sniegą, kad turėtų vandens, o po trijų-penkių dienų baigsis maisto produktai ir [vėl] bus badas. Badas Europos centre.“Pasak jo, jau kalbama „apie dienas“, o žmonės maistą ruošia ant atviros ugnies prie namų ir gyvena rūsiuose.Į vaikų ligoninę ir gimdymo skyrių pataikė kelios raketos, ir, kaip suprantama, žmonės tebėra įstrigę po griuvėsiais. Septyniolika moterų buvo sužeistos, sakė A. Gurinas.

JAV gynybos pareigūnas: apie 90 proc. Rusijos kovinių pajėgumų tebėra tinkami naudoti invazijai UkrainojeJAV vertinimu, Rusija nebeturi kelių šimtų įvairiausių transporto priemonių, tik amerikiečiams nežinoma, ar jos buvo perimtos ukrainiečių, ar sunaikintos, ar tiesiog paliktos, teigė pareigūnas.CNN antradienį pirmą kartą pranešė – manoma, kad iš invazijai į Ukrainą naudotų Rusijos karinių išteklių šiuo metu 8–10 proc. sunaikinti arba nebetinkami naudoti, informavo JAV pareigūnas, nuo antradienio turintis žinių apie naujausius žvalgybinius duomenis.Rusų pajėgos neteko tankų, orlaivių, artilerijos ir kitokių karinių išteklių. Jų nuostoliai beveik dvigubai didesni, nei praėjusią savaitę pranešė CNN – tada manyta, kad Rusija neteko 3–5 proc. savo karinių išteklių.

Rusija pripažįsta Ukrainoje naudojusi termobarinius ginklusRusijos gynybos ministerija patvirtino, kad Ukrainoje naudojama termobarinė raketų sistema TOS-1A.Ši sistema sujungia daugkartinio paleidimo raketų sistemą ir termobarinius sviedinius, kad sukurtų padegamąjį ir sprogimo efektą.Jie gali sukelti šokiruojančio lygio destrukciją. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501621370614173701?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501621370614173701%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-zelenskyy-ceasefire-nato-visa-live-updates-12541713

Ukrainoje griežtinama bausmė už valstybės išdavimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsaką, kuriame numatoma sugriežtinti atsakomybę už valstybės išdavimą ir plėšikavimą galiojant karinei padėčiai. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra UNIAN.Dabar Ukrainoje maksimali bausmė už valstybės išdavimą – įkalinimas iki gyvos galvos konfiskuojant turtą. Už plėšikavimą bus skiriamos laisvės atėmimo iki 15 metų bausmės.Anksčiau griežčiausios bausmės pagal šiuos straipsnius buvo atitinkamai 15 metų ir 10 metų.Ukrainos parlamentas įvedė karinę padėtį šalies teritorijoje vasario 24 d.

Pertraukė eteryje Rusijos televizijos „Zvezda“ pokalbių laidoje apie Ukrainą vienas iš kviestinių ekspertų, pulkininkas Vladimiras Jeranozianas, pareiškė, kad „mūsų specialiųjų operacijų pajėgos dabar žūsta“, ir pasiūlė tylos minute pagerbti žuvusiųjų atminimą.Jį iš karto pertraukė vedėjas, neleisdamas baigti sakinio ir nepaisydamas raginimo laikytis tylos minutės. „Nenoriu to girdėti. Mūsų vaikinai ten šiuo metu triuškina fašistus. Tai Rusijos ginklų triumfas“, – sakė jis. https://t.me/kashinguru/57852

Mariupolyje nukentėjo ir universitetas Miesto administracijos pastatą ir universitetą Mariupolyje, esančius mažiau nei už kilometro nuo vaikų ligoninės ir gimdymo namų, kuriuos, anot Ukrainos pareigūnų, subombardavo Rusijos pajėgos, CNN nurodė kaip antrą vietą mieste, nukentėjusią nuo akivaizdaus Rusijos karinio smūgio.Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizdo įrašuose, kuriuose buvo nustatyta geografinė vieta ir patvirtinta, kad jie autentiški, CNN pavyko nustatyti Pryazovo valstybinį technikos universitetą ir Mariupolio miesto tarybos administracijos pastatą kaip antrąją karinio smūgio vietą Mariupolyje.Vaizdo įrašuose matomi dideli universiteto ir miesto tarybos pastato sunaikinimai. Vaizdo įraše girdėti sprogimai, bet neaišku, kas juos sukelia.Sprogimas universiteto ir miesto tarybos pastate įvyko maždaug tuo pačiu metu, kaip ir sprogimas vaikų ligoninėje ir gimdymo namuose.

JT: iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 2,2 mln. pabėgėliųIš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 2,2 mln. pabėgėlių. Tai trečiadienį pranešė Tarptautinė migracijos organizacija.„Nuo karo pradžios Ukrainą paliko daugiau kaip 2,2 mln. žmonių, įskaitant 109 tūkst. trečiųjų šalių piliečių“, - sakoma pranešime.

Rusijos kariuomenė apšaudė gamyklą Trostyanetse: yra aukųRusijos kariuomenė apšaudė gamyklą Trostyanets, Sumy regione. Per šį smūgį žuvo trys žmonės, tarp jų paauglys, skelbia unian.net.Anot portalo, apie šį įvykį pranešė miesto savivaldybės spaudos tarnyba.Tuo pačiu metu pažymima, kad dar du žmonės buvo sužeisti, jie buvo paguldyti į ligoninę. Kaip anksčiau pranešė UNIAN, vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Gerashčenka sakė, kad netoli Sumų miesto teritorinės gynybos pajėgos sudaužė okupantų įrangą.

PSO užfiksavo 18 išpuolių prieš Ukrainos sveikatos apsaugos sistemąPasaulio sveikatos organizacija (PSO) trečiadienį pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios užfiksavo 18 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas, darbuotojus ir greitosios pagalbos automobilius.PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas per spaudos konferenciją sakė, kad Jungtinių Tautų sveikatos agentūra pristatė 81 toną atsargų į Ukrainą ir šiuo metu ruošia logistiką papildomos įrangos tiekimui.Pasak PSO vadovo, iki šiol organizacija išsiuntė pakankamai chirurgijos reikmenų 150 traumuotų pacientų gydyti, taip pat kitų reikmenų 45 tūkst. skirtingos būklės žmonių gydymui.PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas dr. Michaelas Ryanas pripažino, kad siunčiami medicinos reikmenys į Ukrainą vargu ar iš esmės pakeis sudėtingą situaciją.„Šiuo metu tai tarsi mirtinų žaizdų tvarstymas“, – pridūrė jis.Anot Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso, tarp pagrindinių sveikatos problemų, su kuriomis pareigūnai susiduria Ukrainoje, yra hipotermija ir nušalimai, kvėpavimo takų ligos, širdies ligos, vėžys ir psichikos sveikatos sutrikimai.

Rusijos išpuolį Mariupolyje, per kurį nusitaikyta į vaikų ligoninę ir gimdymo namus, pasmerkė JK Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1501598088850518019?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijevo link nepasistūmėjoCNN cituoja aukštą JAV gynybos pareigūną kurio teigimu, Rusija nuo invazijos pradžios prieš Ukrainą paleido 710 raketų, o Rusijos pajėgos priartėjo prie Charkovo ir Mykolaivo miestų.Pareigūnas teigė, kad Rusijos pajėgos per pastarąją dieną nuvažiavo 20 km (arba 12 mylių) ir dabar yra netoli Charkovo. Be to, Rusija yra maždaug 15 km (9 mylių) į šiaurę nuo Mykolaivo.„Nebuvo jokių reikšmingų Rusijos pajėgų judėjimų Kijevo ar Černigovo link, nors prie Černigovo ir toliau vyksta daug kovų“, - CNN sakė pareigūnas.

Per antskrydį sužeistos net gimdančios moterys Ukrainos pietuose esančio Mariupolio regiono gubernatorius Pavlo Kyrylenko teigė, kad per kraupų rusų pajėgų išpuolį trečiadienio popietę, kai bombarduoti gimdymo namai ir vaikų ligoninė, sužeista 17 žmonių, tarp jų – ir gimdančių moterų. Kol kas neaišku, ar buvo žuvusiųjų. „Skynews“ skelbia, kad vaizdai iš įvykio vietos iliustruoja sunaikinimo mastą – išdaužyti langai, o šalia ligoninės žemėje mėtosi šiukšlės. Pavlo Kyrylenko sakė, kad smūgis įvyko per sutartas paliaubas su Rusija, kurios turėjo trukti iki 21 val. vietos laiku (19 val. GMT). Tačiau suprantama, kad dėl vykstančių Rusijos apšaudymų iš Mariupolio nebegalėjo pabėgti nė vienas civilis. Pranešama, kad nuo karo pradžios Mariupolyje jau žuvo 1 207 žmonės.

Kremlius: Putinas ir Scholzas pasikalbėjo telefonuRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas trečiadienį aptarė diplomatinius būdus karui Ukrainoje nutraukti ir humanitarinius koridorius civiliams evakuoti, pranešė Kremlius.„Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, susijusią su specialia karine operacija Donbasui apsaugoti, buvo aptartos įvairios politinės ir diplomatinės pastangos, visų pirma trečiasis Rusijos delegacijos ir Kijevo valdžios atstovų derybų raundas“, – sakoma Kremliaus pareiškime.V. Putinas informavo O. Scholzą apie priemones, kurių imamasi siekiant evakuoti civilius gyventojus, ir tariamus „nacionalistinių grupuočių kovotojų bandymus“ sužlugdyti šiuos planus.Pastarosiomis dienomis keli bandymai išvežti žmones iš Mariupolio uostamiesčio buvo nesėkmingi. Ugnies nutraukimai žlugo, o Maskva ir Kyjivas dėl to kaltino vienas kitą.

Zelenskio ir Putino susitikimas: Kijevas prašo Vokietijos pagalbosUkraina kreipėsi į Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą prašydama padėti organizuoti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą ir derybas.Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Igoris Zhovkva Vokietijos televizijos kanalo ARD „Tagesschau“ programos „Tagesschau“ eteryje, skelbia unian.net.Pasak I. Zhovkvos, tarptautiniai partneriai turėtų padėti organizuoti šį susitikimą, kurio metu „būtų galima aptarti daug aspektų“.Anksčiau buvo pranešta, kad V. Zelenskis per asmeninį susitikimą su V. Putinu paragintų jį sustabdyti karą.

Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas trečiadienį išplatino naują laišką, kuriuo kreipiasi į pasaulio lyderius ir jų prašo virš Ukrainos paskelbti neskraidymo zoną. https://t.me/ukraina24tv/18948

Žlugo evakuacija iš Bučos ir HostomelioCNN praneša, kad kai kurių Kijevo priemiesčių evakuacijos trečiadienį buvo atsisakyta.Ukraina ir Rusija susitarė dėl vadinamojo „žaliojo koridoriaus“, kad padėtų tūkstančiams žmonių, vis dar įstrigusių šiauriniame sostinės pakraštyje. Tame koridoriuje yra Buča ir Hostomelis. Bučos miesto taryba pranešė, kad netoliese esančioje Stojankoje Rusijos kariuomenė užblokavo 50 autobusų.„Jie neleidžia pravažiuoti kolonai“, – teigia miesto taryba.„Evakuacija buvo sutrukdyta! Šiandien neįmanoma evakuoti gyventojų iš Bučos ir Hostomelio“, – pranešė taryba.CNN komandos stebėjo, kaip šimtai gyventojų iš kitų Kijevo rajonų, kur vyko įnirtingos kovos, atvyko į surinkimo punktą į vakarus nuo miesto su daugybe autobusų.

Ukraina: iš Sumų išvažiavo 25 autobusai su daugiau kaip tūkstančiu evakuojamų žmoniųTrečiadienį iš Ukrainos Sumų miesto išvažiavo 25 autobusai su daugiau kaip tūkstančiu evakuojamų žmonių.Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kirilas Tymošenka.Pasak jo, „humanitariniu koridoriumi taip pat važiuoja šeši tūkstančiai civilinių automobilių su daugiau kaip 20 tūkst. žmonių“. Evakuacija tęsiama.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

V. Zelenskis sureagavo į antskrydį prieš gimdymo namus Mariupolyje: tai žvėriškumas„Mariupolis. Tiesioginis rusų pajėgų smūgis gimdymo namams. Žmonės po griuvėsiais. Vaikai po griuvėsiais. Tai žvėriškumas!“ – savo „Telegram“ kanale parašė Ukrainos prezidentas.V.Zelenskis klausia, kiek ilgai dar pasaulis bus viso to sąjungininkas, ignoruodamas tokį terorą: „Skubiai uždarykite oro erdvę! Skubiai stabdykite tas žudynes! Turite tam galios. Deja, panašu, kad prarandate žmogiškumą“, – rašė Ukrainos prezidentas.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501579520633102349

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijos kariai užėmė Ukrainos saugumo tarnybos pastatą Chersone.https://t.me/nexta_live/20729

Evakuojant žmones iš Demydovės rusai apšaudė civiliusRusai pradėjo šaudyti, nepaisydami susitarimų leisti išvesti piliečius iš karo veiksmų vietos.Apie tai televizijos kanalo „Rada“ transliacijos metu pasakojo vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka, praneša „Ukrinform“.„Susitarėme su Rusijos Federacija, kad šaudymų nebus. Tik tada sutikome dėl evakuacijos. Tuo metu, kai prasidėjo evakuacija, rusai pradėjo šaudyti. Deja, vienas policininkas žuvo, kitas teisėsaugos pareigūnas ir vietos gyventojas buvo sužeisti“, – sakė V. Denisenka.Vidaus reikalų ministro patarėjo teigimu, situacija su evakuacija keičiasi kone kas minutę.„Kituose regionuose, kur vyksta evakuacija, kol kas viskas vyksta pagal planą. Iki gal nesuprantame, kas vyksta Bučoje ir Vorzelyje. Sumuose tęsiasi evakuacija. Kiekvieną minutę situacija keičiasi ir mes laikome kumščius, kad viskas vyktų gerai “, – sakė V. Denisenka.Kaip pranešė „Ukrinform“, šiandien nuo 9 iki 21 val. turėtų būti įvestas ramybės režimas, kad būtų atverti humanitariniai koridoriai.

Pirmasis Ukrainos policijos vado pavaduotojas Viačeslavas Abroskinas savo feisbuko paskyroje teigia, kad Rusijos pajėgos sudavė artilerijos smūgį Mariupolyje esantiems gimdymo namams.„Okupantai iš Rusijos apšaudė 2-uosius Mariupolio gimdymo namus. Kaip teigia liudininkai, gimdymo namų nebėra, daug sužeistų ir žuvusių moterų. Rusai, jūs degsite pragare“, – parašė V. Abroskinas.Be to, Mariupolio miesto tarybos atstovai skelbia, kad Rusijos pajėgos numetė kelias bombas ant vaikų ligoninės.„Šiuo metu rusų okupacinės pajėgos jau numetė kelias bombas ant vaikų ligoninės. Nuostoliai milžiniški. Gydymo korpusas, kur dar visai neseniai buvo gydomi vaikai, sugriautas. Informacija apie nukentėjusius mažamečius tikslinama. Mes niekada to nepamiršime! Niekada neatleisime toms padugnėms“, – teigiama pranešime.https://t.me/mariupolrada/8765

Mariupolio valdžios ir liudininkų teigimu, apšaudyta ligoninė ir gimdymo namai.

Dar dvi Rusijos raketos buvo numuštos virš Žytomyro sritiesŽytomyro srities Semenovskajoje Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė dvi rusiškas raketas.Semenovskos bendruomenės vadovė Natalija Semeniuk apie tai paskelbė „Facebook“.„Šį rytą virš mūsų taikios teritorijos oro gynybos pajėgos numušė dvi raketas. Visi jautėme sprogimo jėgą. Vietos gyventojų ir teisėsaugos pareigūnų pastangomis kritimo vieta nustatyta“, – rašoma pranešime.N. Semeniuk teigimu, rasti numuštų raketų likučiai. Aukų nėra.

TATENA: elektros dingimas Černobylyje nedaro jokio kritinio poveikio saugaiTarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) trečiadienį pareiškė, kad neįžvelgė „jokio kritinio poveikio saugai“ dėl nutrūkusio elektros energijos tiekimo Ukrainos Černobylio atominėje elektrinėje.„Ukraina informavo TATENA apie elektros energijos praradimą“, – agentūra pranešė „Twitter“ tinkle, pridurdama, kad „šiuo atveju TATENA nemato jokio kritinio poveikio saugai“.

Evakuojant taikius gyventojus Demidovo kaime Kyjivo srityje, kaip tvirtina Ukrainos valdžios atstovai, Rusijos kariai pradėjo šaudyti į žmones, rašo „Meduza“. Tragedija įvyko netoliese Liutežo kaimo Vyšgorodo rajone. Skelbiama, kad žuvo evakuacijai talkinęs policijos pareigūnas, du žmonės, tarp kurių vienas teisėsaugos organų darbuotojas, buvo sužeisti.Civiliams nepavyko evakuotis iš Ukrainos Iziumo miesto, nes Rusijos pajėgos nesiliovė bombardavusios rytines Charkivo regiono teritorijas, pranešė regiono gubernatorius Olehas Synehubovas. Civilių evakuacija iš Iziumo į Lozovą buvo planuojama šiandien, tai tapo įmanoma atvėrus vieną iš šešių vadinamųjų humanitarinių koridorių. Deja, bet, anot gubernatoriaus, pilni autobusai vis dar negali patekti į kelionės tikslą. Jis pridūrė, kad derybos su rusais, padedant Raudonajam Kryžiui, vis dar vyksta.

Mariupolio kryptimi juda didelė Rusijos karinės technikos kolona:https://t.me/uniannet/36720

Ministras: generatoriai elektra Černobylio jėgainę dar galės aprūpinti 48 valandasUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba trečiadienį pareiškė, kad Rusija privalo skubiai imti paisyti laikinų paliaubų ir leisti atlikti elektros tiekimo atnaujinimo darbus Černobylio branduolinei jėgainei. Jis teigia, kad, jeigu elektros energijos ir toliau nebus, gresia radiacijos nuotėkis.„Atsarginiai dyzeliniai generatoriai elektra Černobylio jėgainę dar galės aprūpinti 48 valandas. Po to panaudoto branduolinio kuro saugyklų aušinimo sistemos išsijungs, o tai reiškia, kad kils realus nuotėkio pavojus“, – tviteryje sakė jis.Ukrainos valstybinė branduolinės energijos bendrovė „Energoatom“ perspėja, kad, susiklosčius tokiai situacijai, iš jėgainės į aplinką gali pasklisti radioaktyvių medžiagų. Įraše „Telegram“ platformoje jis praneša: „Vėjas gali radioaktyvų debesį nunešti į kitus Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir Europos regionus. Jeigu situacija nepasikeis, „visas personalas gaus pavojingą radiacijos kiekį“.

Virš Kijevo numušto rusų naikintuvo „Su-27“ liekanos.Skelbiama, kad pilotas iššoko, tačiau parašiutas neišsiskleidė.https://t.me/uniannet/36693?single

Rusai Chersono srityje įvedė gvardiją: neteisėtai sulaikyta per 400 ukrainiečiųRusai toliau terorizuoja laikinai užgrobtų gyvenviečių gyventojus.Dėl nuolatinių Chersono gyventojų, besipriešinančių Rusijos okupacijai mieste, protestų, rusai regione dislokavo Rusijos nacionalinės gvardijos dalinius, rašo Gynybos ministerijos spaudos tarnyba.Taip rusai bando įvesti administracinį-policinį režimą, skelbia „Unian“Rusai neteisėtai sulaikė daugiau nei 400 Ukrainos piliečių.

Kyjivas: kovoti su Rusija į gimtinę sugrįžo tūkstančiai ukrainiečiųPraėjusiomis dienomis į Ukrainą atvyko apie 14 500 žmonių, kad prisijungtų prie karo su Rusija, trečiadienį pranešė Ukrainos kariuomenė. 12 000 jų yra į gimtinę grįžę ukrainiečiai, norintys dalyvauti šalies gynyboje. Vyriausybė Kijeve, be to, tikisi daug užsieniečių, kurie galėtų sudaryti vadinamąjį tarptautinį legioną.Generalinio štabo pranešime sakoma, kad nuo karo pradžios vasario 24 dieną Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko daugiau kaip 12 000 kareivių. Maskva prieš kelias dienas kalbėjo tik apie beveik 500 kritusių karių, tačiau po to naujesnių duomenų nepateikė. Kyjivas iki šiol neįvardijo žuvusių aukų skaičiaus savo gretose. Donecko separatistai antradienį parnešė apie 47 žuvusiuosius savo pusėje.Ukrainos kariuomenės duomenimis, sunaikinti arba apgadinti 49 rusų lėktuvai, 81 sraigtasparnis ir 317 tankų. Šių duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.

Odesa ruošiasi gynybai nuo rusų ir tuo pačiu stengiasi apsaugoti savo kultūros paminklus. „Telegram“ kanale „Unian“ pasidalijo vaizdais, kaip vienas iš miesto simbolių – paminklas kunigaikščiui de Rišeljė – jau apdėtas smėlio maišais.https://t.me/uniannet/36679

Žmonės evakuojami iš penkių aplink Kyjivą esančių miestųTransporto kolonos jau išvyko į evakuacijos vietas Irpinės, Bučos, Vorzelio, Hostomelio ir Borodiankos miestuose.Apie tai feisbuke pranešė Kyjivo srities valstybės administracijos vadovas Aleksijus Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Primenu, kad evakuacija vyksta iš Irpinės, Bučos, Vorzelio, Hostomelio ir Borodiankos miestų. Išvykimą užtikrina policija, tarptautinio Raudonojo kryžiaus judėjimo atstovai, vietos valdžia, regiono karinė administracija“, – rašė A. Kuleba.Jis prašo visų griežtai laikytis nurodymų, su savimi turėti dokumentus, daiktus, išlaikyti ramybę.Kaip pranešama, Ukraina ir Rusijos Federacija susitarė dėl ugnies nutraukimo kovo 9 dieną nuo 9 iki 21 val., kad gyventojai būtų evakuoti šešiais humanitariniais koridoriais skirtinguose regionuose.

Zelenskis ragina Vakarus greičiau apsispręsti dėl Lenkijos naikintuvųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino Vakarų valstybes skubiai apsvarstyti Lenkijos pasiūlymą, pagal kurį jo šaliai būtų perduoti naikintuvai.„Kada bus priimtas sprendimas? Žiūrėkite, mes kariaujame! – V. Zelenskis sakė vaizdo įraše savo „Telegram“ kanale. – Dar kartą prašome jūsų kuo greičiau priimti sprendimą. Atsiųskite mums lėktuvų“.Antradienį JAV atmetė Lenkijos pateiktą planą siųsti savo sovietinių laikų naikintuvų MiG-29 parką į Ukrainą per JAV oro pajėgų bazę Ramšteine, Vokietijoje.

„Ukrenergo“: Černobylio atominė elektrinė visiškai atjungta nuo tinkloUkrainos energetikos operatorius „Ukrenergo“ trečiadienį pranešė, kad visiškai nutrauktas elektros energijos tiekimas Černobylio elektrinei, kurioje 1986 metais įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė katastrofa, ir jos apsaugos sistemoms.Atominė elektrinė „buvo visiškai atjungta nuo elektros tinklo“, – sakoma operatoriaus „Facebook“ puslapyje paskelbtame pareiškime ir priduriama, kad dėl karinių veiksmų „nėra galimybės atkurti elektros linijų“ ir kad elektros tiekimas taip pat nutrūko Slavutičiaus mieste.„Ukrenergo“ stebi situaciją ir informuos apie bet kokius pokyčius“, – teigia „Ukrenergo“.Buvusi Ukrainos Černobylio atominė jėgainė, ją užėmus rusų daliniams, vis labiau atkertama nuo išorinio pasaulio.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pranešė, kad 210 technikų ir vietinių saugos darbuotojų jau beveik dvi savaites be pertraukų budi elektrinėje, nes, ją kontroliuojant Rusijai, nesikeičia pamainos. Jie turi maisto ir vandens, tačiau jų padėtis esą vis labiau blogėja.Be to, TATENA nebeturi ryšio su savo stebėjimo sistemomis, kurios užtikrina, kad Černobylyje visos branduolinės medžiagos „yra savo vietoje“.Esu labai sunerimęs dėl sunkios ir įtemptos darbuotojų Černobylio atominėje elektrinėje situacijos ir su tuo susijusių galimų saugumo rizikų, sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossis.Černobylyje 1986 metais įvyko branduolinė avarija. Dar ir šiandien ten laikomos radioaktyviosios atliekos. R. Grossis siūlė elektrinės teritorijoje ar kitoje vietoje su Rusijos ir Ukrainos atstovais derėtis dėl saugumo garantijų Ukrainos branduolinėms jėgainėms.

Charkive kuriama atskira teritorinės gynybos brigadaTai paskelbė Charkivo srities valstybės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Į gretas priimami karininkai ir kariai, seržantai, atsargos brigadininkai nuo 18 iki 60 metų.

Maskva: derybose su Ukraina pasiekta „tam tikra pažanga“Rusija trečiadienį pareiškė, kad derybose su Kyjivo pareigūnais, per kurias siekiama išspręsti konfliktą su Ukraina, buvo pasiekta tam tikra pažanga ir kad Maskva nesiekia nuversti Ukrainos vyriausybės“.„Buvo pasiekta tam tikra pažanga“, – per spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, turėdama galvoje tris jau įvykusius derybų su Kyjivu ratus.Anot M. Zacharovos, Rusijos kariuomenei nėra pavesta „nuversti dabartinę vyriausybę“.Vasario 24 dieną, kai Maskva pasiuntė savo pajėgas į provakarietišką kaimyninę šalį, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigė siekiantis Ukrainos „demilitarizacijos“ ir „denacifikacijos“.

Ukraina ir Rusija susitarė dėl tolesnės gyventojų evakuacijos iš kovos veiksmų zonųUkraina ir Rusija susitarė dėl visą dieną truksiančio ugnies nutraukimo aplink keletą evakuacijos koridorių, kad civiliai galėtų pasitraukti iš kautynių zonos, trečiadienį pranešė ukrainiečių premjero pavaduotoja Iryna Vereščuk.I. Vereščuk sakė, kad Maskva pažadėjo laikytis paliaubų nuo 9 val. iki 21 val. vietos (ir Lietuvos) laiku aplink šešias teritorijas, kuriose vyko įnirtingos kautynės, įskaitant Kijevo priemiesčius, pietinę Zaporižios sritį ir kai kurias vietas Ukrainos šiaurės rytuose.Civiliai iš sostinės priemiesčių, įskaitant Irpinę ir Bučą šiaurės vakaruose, bus evakuoti į Kyjivą, kad išvengtų Rusijos pajėgų intensyvių bombardavimų.Nepaisydami artilerijos ir aviacijos smūgių, taikūs gyventojai stengėsi ištrūkti iš virtinės miestelių į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, patenkančių į teritoriją, iš dalies kontroliuojamą Rusijos pajėgų.Sekmadienį sprogęs sviedinys užmušė keturi žmonės, mėginusius pėsčiomis pasiekti sostinę.Antradienį maždaug 60 autobusų dviem kolonomis sugebėjo evakuoti civilių iš Sumų miesto, esančio už 350 km į rytus nuo Kyjivo, vietos žiniasklaidai sakė Ukrainos prezidentūros pareigūnas Kyrylo Timošenka.Iš maždaug 250 tūkst. gyventojų turinčių Sumų, esančių netoli sienos su Rusija ir tapusių įnirtingų susirėmimų zona, buvo evakuota daugiau kaip 5 000 žmonių.Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų agentūra UNHCR nurodė, kad iš Ukrainos dėl karo pasitraukė jau 2,1–2,2 mln. žmonių.

Netoli Charkivo Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo kontrpuolimą: dalis rusų pabėgo į miškąCharkivo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos kartu su Nacionalinės gvardijos ir teritorinės gynybos padaliniais surengė kontrataką prieš Rusijos dalinius, kurie apšaudė Charkivo pakraščius. Dėl ko dalis rusų pabėgo į mišką.Tai sakoma Charkivo regiono valstybės administracijos pirmininko Olego Sinegubovo pranešime „Telegram“ kanale.Ukrainiečiai skelbia, kad po nesėkmingo pasipriešinimo rusai pabėgo, palikdami karinę techniką.

Ukraina pritarė šešiems civilių evakuacijos koridoriamsUkraina pritarė šešių evakuacijos koridorių sukūrimui, kad iš apsiaustų miestų galėtų išsigelbėti civiliai.Žmonės iš Enerhodaro ir Mariupolio trečiadienį bus gabenami į Zaporožę Ukrainos pietryčiuose, sakė vicepremjerė Iryna Vereščiuk. Žmonės iš Volnovachos bus vežami į Pokrovską, Sumų gyventojai – į Poltavą. Vadinamieji evakuaciniai koridoriai numatyti ir iš Izyumo miesto rytuose bei kelių miestelių, esančių į šiaurę nuo Kijevo, teigė vicepremjerė.Paliaubos turėtų galioti iki 21.00 val. Lietuvos laiku. Kariškiai sutiko tuo metu nešaudyti, kalbėjo I. Vereščiuk. Evakuaciniai koridoriai suderinti su Rusija, atitinkamas laiškas nusiųstas Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.Prieš tai ir Rusijos gynybos ministerija paskelbė apie paliaubas keliuose regionuose. Kol kas neaišku, ar jų ir laikomasi.

Luhanske nugriaudėjo sprogimas, pranešė Rusijos naujienų agentūros. Liudininkų teigimu, tai įvyko 11 valandą 10 minučių vietos laiku, o sprogimo garsas buvo girdimas visose miesto vietose. Kas sukėlė sprogimą, kol kas nežinoma.

JT: pabėgėlių iš Ukrainos šiandien gali padaugėti iki 2,2 mln.Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūra skaičiuoja, kad iki šios dienos pabaigos iš Ukrainos jau galimai bus pabėgę apie 2,1–2,2 mln. žmonių, praneša „Sky News“.Agentūra pridūrė kol kas nematanti šio skaičiaus augimo pabaigos.

Charkivo srityje Ukrainos 93-osios mechanizuotosios brigados kariai sunaikino rusiškos karinės technikos koloną. Skelbiama, kad buvo sunaikinti keturi vienetai karinės technikos, o likusieji trys atsidūrė griovyje. Kaip pasakoja vienas Ukrainos karys, dalis Rusijos karių išlakstė, tačiau netrukus juos sučiupo vietiniai. „Važiavo kolona, mes tykojome, laukėme ir štai rezultatas“, – pasakoja Ukrainos gynėjas. Jis taip pat žurnalistams surengė „ekskursiją“ po sunaikintos Rusijos karinės technikos kapines.

Liudininkai: girti rusų kariai paleido šūvius į civiliusUkrainos Chersono srities Černobajivkoje Rusijos kariai paleido šūvius į civilius. Apie tai praneša „Radio Svoboda“, remdamasis vietos gyventojų pasakojimais. Skelbiama, kad rusai užėmė kaimo parduotuvę ir išvogė visą alkoholį. Nuo alkoholio apsvaigę rusai ėmė šaudyti į žmonių namus. Vyrus, bandžiusius jiems priešintis, kaip tikina vietiniai, rusų kariai nušovė. Tikslus žuvusiųjų skaičius nežinomas. Kaimo gyventojai persigandę, šiuo metu dauguma slepiasi rūsiuose.

„Bild“: Ukrainoje kovoja šimtai vokiečių savanoriųUkrainos kariuomenės gretose, anot žiniasklaidos, kovoja šimtai Vokietijos piliečių. Šiuo metu Ukrainoje kariauja beveik 1 000 vokiečių, rašo laikraštis „Bild“, remdamasis Ukrainos vyriausybės šaltinių duomenimis.Vien tik pirmąją karo savaitę esą užsiregistravo 500 vokiečių. Kyjivo duomenimis, iš viso Ukrainos kariuomenės gretose dabar kovoja apie 22 000 užsieniečių. Daugiausiai tai jauni vyrai iš Rytų Europos, tačiau yra ir, pavyzdžiui, amerikiečių.

CNN: Rusija sparčiai netenka karinės technikosRemdamiesi žvalgybos duomenimis, CNN skelbia, kad Rusija per karą Ukrainoje jau prarado nuo 8 iki 10 proc. karinės technikos. Vertinant pagal Jungtinių Valstijų skaičiavimus, ši technika buvo sunaikinta arba nebetinkama eksploatacijai. Konkrečiai kalbama apie tankus, karo lėktuvus, artileriją ir kitą karinę techniką. Praeitą savaitę JAV žvalgyba informavo, kad Rusijos Federacija Ukrainoje prarado nuo 3 iki 5 proc. vienetų karinės technikos.

Rusija teigia neva turinti įrodymų, kad Ukraina planuoja užpulti DonbasąRusijos gynybos ministerija teigia neva disponuojanti slaptais dokumentais, kurie rodo, kad Ukraina planuoja užpulti Maskvai ištikimų separatistų kontroliuojamą Donbaso regioną, praneša „Sky News“.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš invaziją į Ukrainą pripažino Donbaso nepriklausomybę.Ministerijos paskelbtuose dokumentuose esą teigiama, kad Kyjivas planuoja šio regiono puolimą ir pradėjo atitinkamą pasirengimą.Šių ukrainiečių kalba parašytų dokumentų patikimumas nepriklausomai nepatvirtintas.

TATENA: padėtis Černobylyje blogėjaBuvusi Ukrainos Černobylio atominė jėgainė, ją užėmė rusų daliniams, vis labiau atkertama nuo išorinio pasaulio.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pranešė, kad 210 technikų ir vietinių saugos darbuotojų jau beveik dvi savaites be pertraukų budi elektrinėje, nes, ją kontroliuojant Rusijai, nesikeičia pamainos. Jie turi maisto ir vandens, tačiau jų padėtis esą vis labiau blogėja.Be to, TATENA nebeturi ryšio su savo stebėjimo sistemomis, kurios užtikrina, kad Černobylyje visos branduolinės medžiagos „yra savo vietoje“.Esu labai sunerimęs dėl sunkios ir įtemptos darbuotojų Černobylio atominėje elektrinėje situacijos ir su tuo susijusių galimų saugumo rizikų, sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossis.Černobylyje 1986 metais įvyko branduolinė avarija. Dar ir šiandien ten laikomos radioaktyviosios atliekos. R. Grossis siūlė elektrinės teritorijoje ar kitoje vietoje su Rusijos ir Ukrainos atstovais derėtis dėl saugumo garantijų Ukrainos branduolinėms jėgainėms.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenko per trečiadienio rytą sakė, kad naktis praėjo palyginti ramiai.„Apskritai, naktis praėjo palyginti, kiek galima sakyti, palyginti ramiai, palyginti su daugeliu ankstesnių naktų“, – „Ukrinform“ cituoja V. Denisenko.Pasak ministro patarėjo, yra informacijos apie Charkivo apšaudymą, vis dar sudėtingą situaciją apgultame Mariupolyje, taip pat rusų bandymus veržtis į Iziumą – svarbų transporto mazgą tarp Charkivo ir Donecko.

Trečiadienio rytą Kyjivo gyventojai sulaukė įspėjimo ieškoti slėptuvių. Mieste pasigirdo oro pavojaus sirenos.Kyjivo regioninės karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba „Telegram“ kanale peanešė apie raketų atakų grėsmę.

Turkijoje susitiks Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministraiRusijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Turkijoje susitiks Rusijos diplomatijos vadovas Sergejus Lavrovas ir jo kolega iš Ukrainos Dmytro Kuleba, praneša BBC.Tai bus pirmasis jųdviejų susitikimas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną.Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ trečiadienio rytą citavo ministerijos atstovę Mariją Zacharovą, kuri nurodė, kad S. Lavrovas vyks į tarptautinį diplomatijos forumą Antalijoje, kur įvyks jo „kontaktas“ su D. Kuleba.Šį susitikimą pasiūlė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu. Prieš tai buvo pranešta, kad ministrų susitikimas vyks kovo 10 dieną, o pats diplomatinis forumas turėtų prasidėti kovo 11-ąją.Ligšiolinėse Rusijos ir Ukrainos taikos derybose konkrečių susitarimų nepasiekta.

JT: per Rusijos invaziją Ukrainoje žuvo mažiausiai 474 civiliaiJungtinių Tautų žmogaus teisių biuras antradienį pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo mažiausiai 474 civiliai ir dar 861 buvo sužeistas.Vis dėlto JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) pažymėjo, kad šie duomenys yra neišsamūs ir kad tikrieji aukų skaičiai tikriausiai yra daug didesni.„OHCRH mano, kad tikrieji skaičiai yra reikšmingai didesni, ypač [Kyjivo] vyriausybės kontroliuojamose teritorijose, nes daug pranešimų iš vietų, kur buvo tokių [žmonių žūties] atvejų, turi būti papildomai patvirtinti, o gauti informaciją iš kai kurių vietų, kur tęsiasi kovos veiksmai, vėluojama“, – nurodė agentūra.Pranešime sakoma, kad papildomų aukų gali būti tokiuose miestuose kaip Volnovacha, Iziumas ar Mariupolis, kur vyko intensyvūs bombardavimai.„Daugumos civilių asmenų žūties arba sužalojimų atvejų priežastis buvo Rusijos pajėgų plataus poveikio sprogstamųjų ginklų naudojimas, įskaitant artilerijos ir salvinių raketų ugnies sistemų apšaudymus, taip pat raketų ir aviacijos smūgius“, – pažymėjo OHCRH atstovė Liz Throssell.„Dėl šios priežasties šimtai gyvenamųjų pastatų daugelyje miestų, įskaitant Černihivą, Charkivą, Chersoną, Mariupolį ir Kyjivą, buvo apgadinti arba sugriauti“, – pridūrė ji.JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) savo ruožtu paragino kariaujančias šalis skubiai užtikrinti „veikiančią sistemą“, kad būtų galima saugiai evakuoti kovos veiksmų zonose įstrigusius civilius ir suteikti prieigą pagalbos darbuotojams.Gausios Rusijos pajėgos, įsiveržusios į Ukrainą vasario 24 dieną, tęsia puolimą ir apšaudo bei bombarduoja šalies miestus, nors ukrainiečių pajėgos joms įnirtingai priešinasi.

Ukraina neatmeta diskusijų dėl neutralaus statusoUkraina neatmeta galimybės derybose su Rusija kalbėti ir apie galimą šalies neutralumą. „Tokius klausimus galima diskutuoti derybose, tai visiškai įmanoma“, - antradienio vakarą vokiečių televizijai ARD pareiškė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio užsienio politikos patarėjas Ihoris Šovkva, atsakydamas į klausimą, ar Ukraina derybose būtų pasirengusi sutikti su neutraliu statusu. Kartu jis pasisakė už susitikimą prezidentų lygiu.Rimtos derybos įmanomos tik Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui susitikus su V. Zelenskiu, pabrėžė I. Šovkva. V. Zelenskis tam esą pasiruošęs. Iš Rusijos pusės, deja, tokio pasiruošimo nematyti. Tarptautiniai partneriai turėtų padėti surengti tokį susitikimą, kalbėjo patarėjas. Tačiau tokios derybos ir galimas susitarimas galimi tik nutraukus karo veiksmus ir įsigaliojus paliauboms.Tada, anot I. Šovkvos, būtų galima diskutuoti, „kaip galėtų atrodyti galimas Ukrainos neutralumas“. „Todėl mums reikia griežtų garantijų, kad tokia situacija daugiau niekada negalėtų pasikartoti, - pridūrė jis. – Mes juk nesame agresoriai. Mes niekada nebūsime užpuolikai“.Ketvirtadienį Antalijoje Turkijoje turėtų įvykti Ukrainos ir Rusijos diplomatijos vadovų Dmytro Kulebos ir Sergejaus Lavrovo susitikimas.Nuo 2019 metų Ukrainos konstitucijoje įtvirtintas narystės NATO tikslas. Rusija reikalauja, kad Ukraina to atsisakytų ir pasiskelbtų neutralia.

Pirmą kartą per šimtmetį „The New York Times“ neturės nė vieno reporterio RusijojeNaujienų organizacija prisijungė prie tų, kurie traukiasi iš šalies.Buvęs NYT Maskvos biuro vadovas Neilas MacFarquharas socialinėje žiniasklaidoje teigė, kad Rusija visada buvo laikoma „svarbia šalimi, svarbia istorija“, tačiau pastarasis posūkis „tiesiog nužudė šią ilgą tradiciją“.„Mes turėjome ten žurnalistų nepertraukiamai nuo 1921 m., su viena ar dviem trumpomis pertraukomis <...> Ne Stalinas, ne Šaltasis karas, niekas mūsų neišstūmė“, – sakė Makfarkharas.https://twitter.com/NeilMacFarquhar/status/1501234123297505281?ref_src=twsrc%5Etfw

Per naujus antskrydžius Ukrainoje yra žuvusiųjų ir sužeistųjųPer naujus oro antskrydžius prieš miestus Ukrainoje, institucijų duomenimis, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų.Malyno mieste Žytomyro srityje žuvo trys suaugusieji ir du vaikai, kai bombos sugriovė septynis namus, naktį į trečiadienį pranešė Civilinė apsauga. Achtyrkoje prie Sumų žuvo mažiausiai vienas žmogus ir 14 buvo sužeisti. Rusų pajėgos dvi valandas apšaudė miesto civilines infrastruktūras, sakė srities administracijos vadovas Dmytras Šyvyckis. Nepriklausomai šių duomenų patvirtinti neįmanoma.Netoli Charkivo žuvo du žmonės, tarp jų – septynerių metų vaikas, kai sviedinys, anot Civilinės apsaugos, pataikė į gyvenamąjį namą.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą vasario 24 dieną per mūšius Charkive žuvo 170 civilių, tarp jų – penki vaikai, pranešė agentūra UNIAN, remdamasi institucijų atstovu.

Rusija paskelbė dar vienas paliaubas, kad civiliai gyventojai galėtų palikti miestusMaskva paskelbė dar vienas humanitarines paliaubas, kad iš puolamų miestų galėtų pasitraukti civiliai gyventojai, praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida, kurią cituoja BBC. Sumų gubernatorius taip pat teigia, kad humanitarinis koridorius bus tęsiamasKoridoriai Kijeve, Černichove, Sumuose, Charkove ir Mariupolyje vėl bus įrengti 10 val. vietos laiku. Tai jau trečias kartas, kai Maskva skelbia paliaubas, tačiau dauguma jų buvo nesėkmingos.Vakar Ukrainos pareigūnai pranešė, kad jiems pavyko evakuoti 5 000 žmonių iš Sumų ir tai buvo pirmoji sėkminga masinė evakuacija.

Keliuose Ukrainos miestuose skamba rytinės sirenosKaip praneša kelios vietos Ukrainos žiniasklaidos priemonės, Kijeve, Černichove, Lubnuose, Poltavoje ir Vasilkove suveikė oro pavojaus sirenos.Sirenos signalizuoja apie galimą pavojų dėl oro antskrydžių ir įspėja gyventojus slėptis bunkeriuose, jei jie ten dar nėra.Anksčiau pranešėme, kad kai kurie žurnalistai pranešė girdėję sprogimus Kijeve. Vietinė Ukrainos žiniasklaida apie tai kol kas nepranešė.

Ukrainos kariuomenės orkestras groja „Don't Worry, Be Happy“ priešais barikadas, saugančias Odesos operos ir baleto teatrą.BBC patikrino šią filmuotą medžiagą:https://twitter.com/cristinamas_/status/1501188967961669638?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos sostinėje Kijeve ir aplinkinėse vietovėse vėl pasigirdo pranešimų apie sprogimus, rašoma BBC.Rajone esantys žurnalistai praneša apie sprogimų seriją.Mieste vėl įsijungė oro pavojaus sirenos. Jau šiek tiek po 6 val. vietos laiku.https://twitter.com/ChristopherJM/status/1501408353242734596?ref_src=twsrc%5Etfw

Juodojoje jūroje dega naftos tanklaivisMoldovos naftos tanklaivis „Millennial Spirit“ vis dar dega Juodojoje jūroje, rodo palydovinės nuotraukos, praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai jis nukentėjo nuo akivaizdaus Rusijos karinio smūgio, rašoma CNN.Bendrovė „Planet Labs PBC“ pranešė antradienį surinkusi naują palydovinę nuotrauką, kurioje matyti didelis juodų dūmų pliūpsnis, kylantis iš tanklaivio, plaukiojančio maždaug už 20 mylių (32 km) į rytus nuo Ukrainos Odesos miesto.

Perspėja dėl Putino planų: tikėtina, kad jis padvigubins savo veiksmusRusijos prezidentas Vladimiras Putinas planavo per dvi dienas užimti Ukrainos sostinę Kijevą, pareiškė CŽV vadovas Williamas Burnsas.Antradienį kalbėdamas Kongreso posėdyje V. Burnsas perspėjo JAV įstatymų leidėjus: „Manau, kad Putinas dabar yra supykęs ir nusivylęs. Tikėtina, kad jis padvigubins savo veiksmus ir bandys sutriuškinti Ukrainos kariuomenę, nepaisydamas civilių aukų“.B. Burnsas sakė, kad V. Putinas „jau daugelį metų dūsta degiame nuoskaudų ir ambicijų derinyje“.Vasario 24 d. invaziją į Ukrainą jis apibūdino kaip Kremliaus vadovo „gilaus asmeninio įsitikinimo“ reikalą.

TATENA prarado ryšį su Černobylio AETarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) prarado ryšį su nuotoliniu duomenų perdavimu iš Černobylio atominės elektrinės (AE) saugumo kontrolės sistemų.„Ukrinform“ teigimu, tai teigiama Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centro laiške „Telegram“.Pažymima, kad Ukraina taip pat informavo TATENA, kad Rusijos kariams perėmus stoties kontrolę tampa vis skubiau ir svarbiau saugiam Černobylio atominės elektrinės valdymui rotuoti apie 210 joje dirbančių techninių darbuotojų ir apsaugos darbuotojų.Darbuotojai ten buvo pastarąsias 13 dienų ir turėjo ribotą prieigą prie maisto, vandens ir vaistų.Centras pažymi, kad Ukraina prašo TATENA vadovauti tarptautinei paramos grupei, kuri reikalinga parengti planą pakeisti esamą personalą ir suteikti objektui veiksmingą rotacijos sistemą.TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi ne kartą pabrėžė, kad branduolinius objektus aptarnaujantis personalas turėtų turėti galimybę reguliariai ilsėtis ir dirbti, sakydamas, kad tai labai svarbu bendrai branduolinei saugai.„Esu labai susirūpinęs dėl sudėtingos ir įtemptos situacijos, su kuria susiduria Černobylio atominės elektrinės darbuotojai, ir galimos rizikos, kurią ji kelia branduolinei saugai. Raginu objektą kontroliuojančias pajėgas skubiai palengvinti saugią personalo rotaciją“, – sakė R. Grossi.Anksčiau jis buvo teigęs, kad yra pasirengęs asmeniškai atvykti į Ukrainą derėtis dėl branduolinių objektų saugos.

TVF planuoja Ukrainai skirti 1,4 mlrd. dolerių paramąTarptautinio valiutos fondo (TVF) vykdomoji valdyba trečiadienį ketina svarstyti 1,4 mlrd. JAV dolerių paramos skyrimą Ukrainai. Tai pranešė fondo generalinė direktorė Kristalina Georgieva, praneša „Ukrinform“.„Šiandien mes išsiuntėme savo Vykdomajai valdybai pasiūlymą patvirtinti 1,4 milijardo dolerių paramą Ukrainai, kad padėtume jai įveikti šio karo sukeltą (ekonominį) šoką“, – sakė TVF vadovė.Ji pažymėjo, kad TVF padeda Ukrainai sutelkti finansinę paramą ir išteklius.„TVF ir Pasaulio bankas yra dvi institucijos, kurioms dažnai tenka užduotis nukreipti koordinuotą pagalbą šalims, kurioms jos reikia. Šiandien turime padėti Ukrainai įveikti šį sukrėtimą, tačiau Ukrainai ateis atsigavimo momentas“, – pabrėžė K. Georgieva.Ji taip pat pažymėjo, kad, TVF teigimu, Rusijos sukeltas karas, taip pat sankcijos jai, ekonominių ir prekybinių santykių nutrūkimas neigiamai paveiks visą regioną.„Kai kurie artimiausi kaimynai, tiesiogiai nukentėję nuo šio konflikto, jau kreipiasi į TVF papildomos pagalbos. Pavyzdžiui, Moldova paprašė mūsų padidinti pagalbą, o mes padarysime viską, kas įmanoma dėl savo narių, kuriems reikia paramos“, – sakė TVF vadovė.Ukraina siekia, kad būtų sustabdyta Rusijos ir Baltarusijos narystė TVF ir visose Pasaulio banko organizacijose.

„Rolex“ sustabdė eksportą į RusijąŠveicarijos laikrodžių prekės ženklas „Rolex“ nutraukė eksportą į Rusiją. Tai skelbia „Bloomberg“, cituodama „Rolex“ atstovą. Pažymima, kad „Rolex“ neturi jokių įmonių ar nekilnojamojo turto Rusijoje, o bendrovės gaminamus laikrodžius Rusijoje parduoda nepriklausomi ir privatūs vietiniai mažmenininkai, kurių prekės buvo pristatytos prieš Rusijos invaziją į Ukrainą.

Kijeve paskelbtas oro pavojus„Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų nedelsiant vykti į civilinės gynybos prieglaudą!“ – rašoma 4.37 val. Ukrainos laiku Kijevo miesto valstybės administracijos paskelbtoje žinutėje.

Iš Sumų evakuota 5 tūkst. žmoniųUkrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojo Kirilo Timoshenko teigimu, antradienį iš Sumų miesto šiaurės rytų Ukrainoje buvo evakuota apie 5 000 žmonių ir 1 000 automobilių.Sumų mieste per pastarąsias kelias dienas buvo surengta daug išpuolių ir jis yra beveik atskirtas nuo likusios šalies. Pranešama, kad vien pirmadienio vakarą per antskrydį mieste žuvo 21 žmogus.

JAV į Lenkiją siunčia dvi „Patriot“ raketasJungtinės Valstijos į Lenkiją siunčia oro raketas kaip „gynybinį dislokavimą“, siekdamos atremti bet kokią galimą grėsmę JAV ir NATO sąjungininkėms per tebesitęsiančią Rusijos invaziją į Ukrainą, pranešė JAV Europos kariuomenės atstovas, skelbia CNN.„Patriot“ yra oro gynybos raketų sistemos: jos skirtos atremti ir sunaikinti gaunamas trumpojo nuotolio balistines raketas, pažangius orlaivius ir sparnuotąsias raketas.„Gynybos sekretoriaus nurodymu ir mūsų sąjungininkų lenkų kvietimu, JAV Europos kariuomenės vadas generolas Woltersas nurodė JAV armijai Europoje ir Afrikai perkelti dvi „Patriot“ baterijas į Lenkiją“, – sakė kariuomenės atstovas spaudai kapitonas Adamas Milleris. „Tai yra apdairi pajėgų apsaugos priemonė, kuri patvirtina mūsų įsipareigojimą laikytis penktojo straipsnio ir jokiu būdu neparems jokių puolamųjų operacijų“, – sakoma pareiškime, kuriame kalbama apie principą, kad ataka prieš vieną NATO narę yra puolimas prieš visas NATO nares.„Kiekvienas mūsų žingsnis yra skirtas atgrasyti nuo agresijos ir nuraminti mūsų sąjungininkus“, – pažymėjo jis.

Netoli Maskvos padegė karo prievolės punktąNetoli Maskvos esančiame Lukhovicų mieste vietos gyventojas padegė karo prievolės punktą, o šalia pastato esančius vartus nudažė Ukrainos vėliavos spalvomis ir parašė, kad „nevažiuos žudyti savo brolių“.Kaip skelbia UNIAN, padegėjas internete išplatino vaizdo įrašą, kuriame teigia, kad padegdamas karo prievolės punktą norėjo, kad šauktiniai nebūtų siunčiami į karą Ukrainoje. Vyras nurodė, kad norėjo sunaikinti archyvą su šauktinių asmens bylomis.Savo motyvais rusas anonimiškai pasidalijo viename iš „Telegram“ kanalų, skelbia UNIAN.Teigiama, kad padegėjas karo prievolės punktą apipylė benzinu, išdaužė langus ir primėtė Molotovo kokteilių.„Tikslas buvo sunaikinti archyvą su šauktinių asmens bylomis, jis yra šioje dalyje. Tai turėtų užkirsti kelią mobilizacijai mūsų rajone. Tikiuosi, kad savo bendramokslių nelaisvėje ar žuvusiųjų sąrašuose nepamatysiu“, – sakė jis.Vyras taip pat pažymėjo, kad savo elgesiu nori įkvėpti protestuotojus Rusijoje – esą jie turėtų būti ryžtingesni, nes jei žmonės aktyviau pasisakys prieš karą Ukrainoje, tai dar labiau palauš Rusijos kariuomenės ir vyriausybės dvasią.„Tegul žino, kad saviškiai jų nekenčia ir degins. Netrukus po jų kojomis pradės degti žemė, namuose laukia pragaras“, – sakė rusas.

Savanoriai užsieniečiai galės gauti Ukrainos pilietybęSavanoriai iš užsienio, atvykę į Ukrainą kariauti su Rusija, galės gauti Ukrainos pilietybę. Tai televizijos eteryje pareiškė Ukrainos pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas Jevgenijus Jeninas, skelbia „Ukrinform“.„Jei tokie asmenys iš užsienio piliečių yra suinteresuoti gauti Ukrainos pilietybę, tai mūsų teisės aktai jiems tokią galimybę numato“, – sakė jis. Skelbiama, kad apie 20 tūkstančių užsieniečių iš 52 šalių yra užsiregistravę savanoriauti kare prieš Rusijos Federaciją.

Rusijos privatūs lėktuvai D. Britanijoje gali būti sulaikytiJungtinės Karalystės susisiekimo ministras Grantas Shappsas paskelbė, kad Rusijos orlaivių patekimas į Didžiosios Britanijos oro erdvę ir nusileidimas Didžiosios Britanijos oro uostuose yra baudžiamasis nusikaltimas.„Aeroflot“ ir kitų Rusijos oro linijų lėktuvai į Jungtinę Karalystę nebeįleidžiami, todėl galima kalbėti apie privačius rusams priklausančius ar jų nuomojamus lėktuvus. Anot G. Shappso, Didžiosios Britanijos oro uostai dabar gali juos sulaikyti.„Mes atimsime iš Putino pakalikų galimybę gyventi normalų gyvenimą, kol miršta milijonai nekaltų žmonių“, – tviteryje rašė G. Shappsas.https://twitter.com/grantshapps/status/1501310674911342594?ref_src=twsrc%5Etfw

Pentagonas Lenkijos pasiūlymą laiko „nepagrįstu“Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby atmetė Lenkijos pasiūlymą perduoti savo naikintuvus MiG-29 amerikiečiams, kad šie juos perduotų Ukrainai, skelbia BBC.Kirby pavadino Lenkijos pasiūlymą „nepagrįstu“.„Mes tęsime konsultacijas su Lenkija ir kitomis NATO sąjungininkėmis šiuo klausimu ir jo sudėtingu logistiniu aspektu, tačiau nemanome, kad Lenkijos pasiūlymas yra perspektyvus“, – sakoma J. Kirby pranešime.Atrodo, Lenkijos pasiūlymas nustebino JAV pareigūnus. Anksčiau Valstybės departamento vadovo pavaduotoja Viktorija Nuland sakė, kad Varšuva to nederino su Valstybės departamentu.Antradienį Lenkija pareiškė esanti pasirengusi perduoti savo naikintuvus MiG-29 į Ramšteino oro bazę Vokietijoje, kurią disponuoja JAV ginkluotosios pajėgos.Tuo pačiu metu prezidentas Mateuszas Morawieckis pareiškė, kad Varšuva nėra pasirengusi siųsti naikintuvų tiesiai į Ukrainą, nes Lenkija ir NATO nedalyvauja kare Ukrainoje.Beveik nuo pat karo pradžios Volodymyras Zelenskis, atsakydamas į klausimą, kaip dar galėtų jam padėti Vakarų sąjungininkai, prašė uždaryti oro erdvę ir apsaugoti Ukrainą nuo oro antskrydžių.Tačiau Vakarai jam visada atsakė, kad Ukrainos teritorijos paskelbimas neskraidymo erdve reikš tiesioginį NATO ir Rusijos susidūrimą.

Sumuose žuvo 22 žmonės, tarp jų – 3 vaikaiRusų apgultame Sumų mieste bombarduojant žuvo 22 žmonės, tarp jų trys vaikai, pranešė Sumų regiono karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živickis.D. Živitskis savo „Telegram“ kanale teigia, kad Rusijos lėktuvai bombardavo gyvenamuosius pastatus Sumuose.Visi 22 žmonės žuvo nuo vienos bombos, kuri visiškai sunaikino šešis namus ir apgadino dar kelias dešimtis. D. Živitskio teigimu, buvo sužeisti aštuoni žmonės, tarp jų – penkerių metų mergaitė, skelbia BBC.

Davidas ir Victoria Beckhamai Ukrainai skyrė daugiau kaip milijoną doleriųKarjerą baigęs futbolininkas Davidas Beckhamas su žmona dizainere Victoria Beckham ukrainiečių vaikams ir jų mamoms paaukojo 1,3 mln. JAV dolerių. Lėšos bus skirtos padėti nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje.Be to, pora inicijavo lėšų rinkimą per savo labdaros fondą. Pinigai bus skirti UNICEF, skelbia UNIAN.„Mamos priverstos bėgti su vaikais. Šeimos išskiriamos. Vaikai ištraukiami iš lovų, per naktį jie tapo pabėgėliais. Konfliktui Ukrainoje besitęsiant jau antrą savaitę, šeimų poreikiai didėja, o 7,5 mln. dabar gresia pavojus“, – išplatintame įraše sakė D. Beckhamas.

Jungtinės Tautos suskaičiavo karo aukas: iš tikrųjų jų yra gerokai daugiauJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras užfiksavo 1 335 civilių aukas nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Pranešama, kad žuvo 474 žmonės, o 861 – sužeisti. Tai, kaip skelbia„Ukrinform“, paskelbta Vyriausiojo komisaro biuro svetainėje.Tarp žuvusiųjų yra 97 vyrai, 54 moterys, 8 berniukai ir 4 mergaitės, taip pat 17 vaikų ir 294 suaugusieji, kurių lytis vis dar nežinoma.Sužeistas 861 žmogus (76 vyrai, 55 moterys, 11 mergaičių ir 3 berniukai, taip pat 30 vaikų ir 686 suaugusieji, kurių lytis kol kas nežinoma).Donecko ir Luhansko srityse žuvo 96 žmonės, 449 buvo sužeisti. L/DNR teritorijoje yra 136 aukos (24 žuvo ir 112 sužeista).Likusiuose Ukrainos regionuose (Kyjivo, Čerkasų, Černigovo, Charkovo, Chersono, Mykolaivo, Odesos, Sumų, Zaporožės ir Žitomyro srityse) užfiksuota 790 aukų (378 žuvo ir 412 buvo sužeisti).JT mano, kad realūs aukų skaičiai yra daug didesni, nes gauti informaciją iš kai kurių vietų, kur tęsiasi kovos, sunku. Tai ypač pasakytina apie Volnovachos, Mariupolio ir Izumo miestus, kuriuose, kai kuriais skaičiavimais, yra šimtai civilių aukų.

Ukrainai – parama iš JaponijosBe gynybos prekių Japonijos vyriausybė įsipareigojo priimti žmones, bėgančius nuo karo iš Ukrainos. Agentūra „Kyodo“ pranešė, kad antradienio vakarą lėktuvas KC-767 iš Komakio oro savigynos pajėgų karinės bazės Japonijos centre pakilo į Lenkiją su gynybiniu kroviniu, skirtu Rusijos agresijai besipriešinančiai Ukrainos kariuomenei.Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perduodame krovinyje yra palapinės, kūno šarvai, žieminiai drabužiai, skubios pagalbos vaistai, higienos prekės ir elektros generatoriai.Vyriausiasis ministrų kabineto sekretorius Hirokazu Matsuno paskelbė, kad Japonijai ir jos nacionaliniam saugumui labai svarbu remti Ukrainą ir ryžtingai reaguoti su kitomis valstybėmis į Rusijos agresiją. Anot jo, Rusijos ataka pažeidžia tarptautinę teisę ir „iki gelmių piktina tarptautinę tvarką“.Japonija griežtai kritikavo Rusijos invaziją, sakydama, kad ji pakirto Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, o agresija jau antrą savaitę vyksta nepaisant tarptautinio pasipiktinimo ir sankcijų. Be gynybos prekių pristatymo, vyriausybė įsipareigojo priimti pabėgėlius iš Ukrainos.

Olena Zelenska išplatino laišką: kitą kartą Putinas gali ateiti pas jusPirmoji Ukrainos ponia Olena Zelenska kreipėsi į pasaulio žiniasklaidą – jautriame laiške Vladymyro Zelenskio sutuoktinė prašė uždaryti Ukrainos oro erdvę, taip pat padėkojo visam pasauliui už palaikymą ir pažymėjo, jog Ukraina karą laimės.„Ko mums reikia ir apie ką kalbame visame pasaulyje – uždarykite oro erdvę! Pagaliau nusimaukite baltas pirštines, vistiek neutralumo išlaikyti nepavyks. Nes kitą kartą Putinas gali ateiti pas jus. Uždarykite oro erdvę, o ant žemės mes patys susitvarkysime“, – rašė ji.Visą laišką skaitykite Delfi.https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/620710486179532&show_text=true&width=500

Šaltiniai: JAV neuždraudė urano importo iš RusijosJungtinių Amerikos Valstijų prezidento Joe Bideno antradienį paskelbtas draudimas importuoti rusišką naftą ir kitus energetikos produktus neapima urano, skirto atominėms elektrinėms, importo.Tai skelbia „Reuters“, remdamasi savo šaltiniais. Anot agentūros, Baltųjų rūmų dokumente, paskelbtame po to, kai J. Bidenas paskelbė apie draudimą pirkti rusišką naftą ir apibendrino sankcijas Rusijos Federacijai, apie uraną neužsimenama. Teigiama, kad JAV energetikos pramonė tikisi iš Rusijos ir jos sąjungininkų Kazachstano ir Uzbekistano gauti maždaug pusę urano, naudojamo jos atominėms elektrinėms. Pramonė skatina Baltuosius rūmus ir toliau leisti importuoti uraną iš Rusijos, nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą.JAV nėra urano gamybos ar perdirbimo, nors kelios bendrovės teigė, kad norėtų atnaujinti vietinę gamybą Teksase ar Vajominge, jei branduolinės energijos gamintojai pasirašys ilgalaikius tiekimus.

Kuleba: ant stalo – Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimas iš UkrainosUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba teigia, kad derybose su Rusija Ukraina siekia, kad būtų nutraukti karo veiksmai, o Rusijos ginkluotosios pajėgos kuo greičiau būtų išvestos iš Ukrainos teritorijos. Tai jis pareiškė televizijos laidoje, praneša „Ukrinform“.„Ant stalo – karo veiksmų nutraukimas, Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimas iš Ukrainos teritorijos, – sakė D. Kuleba. – Turime kalbėti, nes karas tęsiasi. Karas turi būti sustabdytas. Turime išgelbėti ukrainiečių gyvybes, Ukrainos miestus, bet kalbėti – ne reiškia pasiduoti, todėl niekas neplanuoja pasiduoti. Kad ir ką ponas Lavrovas sakytų, mes jam duosime padorų atsakymą.“Ukrainos diplomatijos vadovas pridūrė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis dabar kalba apie saugumo garantijas.„Dabar reikia sustabdyti karą, – sakė jis. – Dabar reikia užtikrinti Ukrainos saugumą, todėl prezidentas sako, kad dabar reikia kalbėti apie Ukrainos saugumo garantijas, bet jis niekada nesakė, kad turėtume pamiršti apie tikslą tapti NATO nare“, – pabrėžė D. Kuleba.Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos narystės NATO klausimas atsidūrė aklavietėje, nes tai buvo pažadėta dar 2008 m., tačiau iki 2022 m. NATO nepažengė jokio žingsnio į priekį.D. Kulebos teigimu, Ukrainos prezidento žodžiai dėl Krymo ir Donbaso iš tikrųjų yra pasirengimo deryboms signalas, tačiau V. Zelenskis yra labai aiškiai nusiteikęs saugoti Ukrainą, jos teritorinį vientisumą: „Padėtis yra sudėtinga, švelniai tariant, bet mums reikia kalbėti, nesame tokioje pozicijoje, kad į derybas kreiptumėmės su klausimu dėl kažko perdavimo“.

Ukrainos generalinis štabas: kariuomenė numušė du priešo šarvuočius Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė dvi Rusijos kariuomenės bataliono taktines grupes ir sudavė didelį smūgį trečiajai, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Vykdydami karo veiksmus Ukrainos teritorijoje, okupantai ir toliau patiria didelių nuostolių. Taigi, turimais duomenimis, 14-oji atskiroji specialiosios paskirties brigada (Chabarovskas) neteko daugiau nei 400 karių (tikslinama), 6-osios jungtinės ginkluotės armijos 25-osios atskirosios motorizuotosios šaulių brigados (Luga) šarvuočiai buvo išvesti į Rusijos Federacijos teritoriją dėl kovinio pajėgumo praradimo”, – rašoma pranešime.

CŽV: Putinas nėra pamišęsJAV Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV) neturi pagrindo manyti, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas išprotėjo. Tai interviu „New York Times“ sakė CŽV direktorius Williamas Burnsas.„Prezidentas Putinas nėra pamišęs, bet jo pažiūros tapo tvirtesnės, – sakė jis. –Dėl didėjančios izoliacijos ir susvetimėjimo nuo aplinkos su juo susidoroti tapo labai sunku. Putino veiksmai ir veiksmai turėtų išsklaidyti bet kokias abejones dėl jo ketinimų užvaldyti Ukrainą. Tačiau praėjusios savaitės įvykiai sužlugdė jo planus. Visų pirma, ačiū ukrainiečiams, jų drąsai ir protui, taip pat lyderių stiprybei, kuri jį pribloškė ir suglumino. Jį nuliūdino Vakarų reakcija ir sąjungininkų vienybė NATO, ypač kai kurie Vokietijos vyriausybės priimti sprendimai. Manau, kad jį taip pat suglumino jo paties kariuomenės koviniai pajėgumai“.W. Burnso teigimu, rusai anksčiau ar vėliau suvoks Rusijos ir Ukrainos karo pasekmes, tačiau greitų pasikeitimų nereikėtų tikėtis. Anot jo, dėl nepriklausomos žiniasklaidos draudimo, didelės cenzūros ir karingos propagandos iš valstybinės žiniasklaidos, dauguma gyventojų nežino apie grėsmių mastą.

„Universal Music Group“ nutraukia darbą RusijojeDidžiausia pasaulyje įrašų kompanija „Universal Music Group“ nutraukia darbą Rusijoje ir uždaro biurus. Apie tai pranešė BBC.Neabejojama, kad netrukus apie pasitraukimą iš Rusijos paskelbs ir kiti holdingai.Kovo 8 d. daugiau nei šimtas įmonių atsisakė tęsti darbą Rusijoje ar bendradarbiauti su šalimi ir jos piliečiais, tiekti ten savo produktus ir paslaugas.

Sumuose per oro antskrydžius žuvo Ukrainos čempionas su šeimaPer oro antskrydžius Sumų mieste žuvo Ukrainos sambo čempionas Artiomas Prijimenko ir visa jo šeima. Apie tai feisbuke pranešė jo treneris Jevgenijus Leonenko.„Šį vakarą per Rusijos kariuomenės antskrydžius į civilių gyventojų gyvenamuosius rajonus Sumuose Romenskaja gatvėje žuvo 2006 m. gimęs Artiomas Prijimenko – pakartotinis Ukrainos sambo imtynių čempionato čempionas. Su juo kartu žuvo jo tėtis, mama, močiutė ir du jaunesni broliai Jegoras ir Kirilas.“https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1215509755921561&id=100023876442937&show_text=true&width=500

Ukrainos energetikos ministras: Rusija rengia provokaciją Zaporožės AEZaporožės atominėje elektrinėje (AE) okupantai rengia provokaciją, o čia dirbantys stoties darbuotojai yra kankinami. Tai pareiškė Ukrainos energetikos ministras Germanas Galushchenka.„Rusijos okupuotos Zaporožės AE darbuotojai yra kankinami. Negana to, mūsų turimais duomenimis, okupacinės pajėgos privertė stoties vadovybę įrašyti kreipimąsi, kurį planuoja panaudoti propagandos tikslais“, – feisbuke rašė G. Galushchenka, skelbia „Ukrinform“.Jis pažymėjo, kad Rusijos propagandos mašina sukurs dar vieną klastotę, kurią demonstruos savo piliečiams ir tarptautinei bendruomenei pateisindama svetimoje valstybėje įvykdytus savo nusikaltimus.Ministras pabrėžė, kad Zaporožės AE darbuotojai įkaitais laikomi 4 dienas.„Stoties viduje yra apie 500 rusų karių ir 50 vienetų sunkiosios technikos. Stoties darbuotojai yra fiziškai ir psichologiškai išsekę“, – pridūrė jis.G. Galushchenka paragino tarptautinius partnerius imtis visų priemonių uždrausti karo veiksmus aplink atomines elektrines, išvesti Rusijos karius iš užgrobtų branduolinių objektų ir uždaryti dangų virš Ukrainos.„Atominės elektrinės avarija dėl rusų panaudotų ginklų sukels europinio masto katastrofą. Visa atsakomybė už tai teks Rusijai. Jei taip atsitiks, europiečiai turės pakeisti savo namų komfortą į radiacijos prieglaudas. Kartu privalome nutraukti Rusijos branduolinį terorizmą. Tai turi būti padaryta dabar, kol dar nevėlu“, – sakė ministras.

Pasaulio čempiono Usiko žmona: mūsų namas apšaudytasUkrainos boksininko Oleksandro Usiko šeimos namas Vorzelyje buvo apšaudytas įsibrovėlių iš Rusijos. Tai instagrame paskelbė sportininko sutuoktinė Jekaterina Usik.Ji pažymėjo, kad nuo kovo 4 d. negali susisiekti su savo draugais Vorzelyje ir nerimauja dėl savo kaimynų. Moteris rašė, kad „paskutinės žinutės su nuotraukomis buvo siaubingos, kadyroviečiai apšaudė visus namus, taip pat ir mano“.O. Usikas yra profesionalus Ukrainos boksininkas, jis yra pasaulio čempionas dviejose svorio kategorijose.

Irpeno meras: toliau bus tęsiama gyventojų evakuacijaIrpeno meras Aleksandras Markushinas teigia, kad miesto gyventojų evakuacija iš miesto bus toliau tęsiama trečiadienį – žmonės iš miesto bus išvežami autobusasi. Šiuo metu Irpeno miesto gyventojai neturi elektros, vandens ir šilumos, o Rusijos kariai miestiečiams uždraudė palikti savo namus.Pranešama, kad jau iš Irpeno į Kijevą jau buvo evakuoti trys tūkstančiai civilių.

Orbanas: naujos sankcijos – „neproporcinga našta“ VengrijaiNors Vengrija smerkia Rusijos puolimą prieš Ukrainą, ji nepritaria naujoms sankcijoms, įskaitant Rusijos energijos importo draudimą.Tai pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas po dvišalių derybų Londone su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Borisu Johnsonu, skelbia „Ukrainskaja pravda“.„Nors mes smerkiame Rusijos ginkluotą puolimą ir taip pat smerkiame karą, neleisime vengrų šeimoms mokėti karo kainos, todėl sankcijos neturėtų būti taikomos naftos ir dujų sritims“, – sakė V. Orbanas.Pasak jo, sankcijų Rusijos energetikos sektoriui išplitimas būtų „neproporcinga našta“ Vengrijai, nes „didžioji dalis Vengrijos naftos ir gamtinių dujų importo atkeliauja iš Rusijos, o 90 proc. vengrų šeimų namus šildo dujomis“. V. Orbanas pabrėžė, kad Vengrijos ekonomika tiesiog negali funkcionuoti be Rusijos naftos ir dujų.

Kijevo plėšikai kovoja prieš okupantusNusikalstamumas Kijeve sumažėjo šešis ar septynis kartus, o plėšimų išvis neužfiksuojama. Apie tai pareiškė vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Gerashenka.„Kalbant apie Ukrainos teritorijas, dabar mes beveik neturime problemų su plėšikais. Buvo keli faktai apie Kijevą, jie naudojo fizinius veiksmus prieš žmones... Matau santrauką, ir, kad suprastumėte, Kijeve nusikalstamumas sumažėjo šešis septynis kartus. Tiesą sakant, pirma, žmonių yra mažiau, antra, daugelis nusikaltėlių taip pat yra patriotiškai nusiteikę piliečiai ir, kaip man žinoma, daugelis nusikalstamų elementų dabar prisijungė prie karo ir ketina žudyti okupantus su ginklais rankose. Todėl dabar situacija su plėšikavimu praktiškai sumažinta iki nulio“, – G. Gerashenkos žodžius cituoja UNIAN.Jo teigimu, plėšimai dažniau vyksta laikinai priešo užimtose teritorijose.„Yra ukrainiečių, kurie liko be vaistų, be maisto, jie tikrai eina plėšikauti, plėšimus vykdo parduotuvėse, suprasdami, kad maisto gali ir nebūti. Situacija yra sudėtinga“, – sakė vidaus reikalų ministro patarėjas.

Kuleba: Ukraina suka istorijos ratąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba pareiškė, kad Ukraina suka istorijos ratą: sankcijos ir įmonių pasitraukimas iš Rusijos yra pergalės požymis ir žmonių gyvybių išsaugojimas. Apie tai jis parašė savo paskyroje feisbuke.„Aš neapkrausiu jūsų smulkmenomis apie ginklų tiekimą, naujas sankcijas ir užsienio kompanijų pasitraukimą iš Rusijos Federacijos. Visa tai matote. Šiandien buvo gera diena šiuo atžvilgiu, tačiau reikia dar daugiau“, – pabrėžė jis.D. Kuleba pažymėjo, kad už šių rezultatų slypi daugybė sudėtingų pokalbių ir derinių.„Būna atskirų partnerių bandymų apsiriboti pusiniais sprendimais. Kai kurie bando žaisti su laiku. Bet mes nemažiname greičio. Kartais partneriai kaltina prezidentą, mane, visus mus, kad esame griežti. Taip, mes esame griežti. Kartais negailestingai. Ypač tiems, kurie bando mus šiek tiek apgauti“, – kalbėjo ministras.Jis taip pat pabrėžė, kad „mes tokie, nes kiekvienas ginklas, kiekviena sankcija, kiekviena kompanija, kuri palieka Rusiją, yra pergalės artėjimas, tai išgelbėta žmogaus gyvybė, tai vaikystė be baimės, tai nesugriautas namas, ligoninė, mokykla“.„Ukraina suka istorijos ratą, o mūsų partneriai mums padeda. Mes laikomės. Ir tada tikrai laimėsime“, – pabrėžė užsienio reikalų ministras.

Jennifer Aniston: visas pasaulis palaiko Ukrainos moterisHolivudo aktorė Jennifer Aniston kreipėsi į ukrainietes – serialo „Draugai“ žvaigždė teigė, jog palaiko Ukrainą ir kvietė pasaulį jai padėti kovojant su Rusijos agresija.Savo „Instagram“ puslapyje J. Aniston pažymėjo, kad Ukrainos moterys dabar didvyriškai kovoja už savo šalį ir žmones. „Jūs esate neįtikėtinos, o visas pasaulis yra už jus. Žinau, kad sunku suprasti, kaip geriausiai palaikyti, todėl palieku nuorodas į kai kuriuos šaltinius ir būdus, kaip prisijungti prie šių moterų paramos, skiriant aukų“, – rašė aktorė.J. Aniston pasveikino Ukrainos moteris su Tarptautine kovos už jų teises diena, kuri minima kovo 8 d. Žvaigždė žavėjosi ukrainiečiais ir prie savo įrašo pridėjo jaudinančių nuotraukų, kuriose galima pamatyti Ukrainos gyventojų didvyriškumą ir stiprybę.Tai ne pirmas kartas, kai J. Aniston išreiškia paramą Ukrainai dėl Rusijos pradėto karo. Anksčiau ji prisidėjo prie lėšų rinkimo Ukrainos pabėgėliams padėti.

Malyno mieste per antskrydį žuvo 3 suaugusieji ir 2 vaikaiRusija iš oro užpuolė Žitomyro srityje esantį Malyno miestą – per antskrydį į privačius namus žuvo trys suaugusieji ir du vaikai. Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba.„20.50 val. Žitomyro srities Malyno mieste, Vokzalnaya gatvėje, dėl oro smūgio buvo sunaikinti septyni privatūs vieno aukšto gyvenamieji pastatai, žuvo penki žmonės, tarp jų du vaikai (gimę 2021 m.“, – teigiama pranešime.

Zelenskis: rusai nužudė 52 vaikusUkrainos vadovas Volodymyras Zelenskis naktį iš antradienio į trečiadienį tradicinėje savo kalboje, kurią paskelbė feisbuke, pateikė šokiruojančių skaičių ir pažymėjo, kad niekam pasaulyje neleis ignoruoti vaikų kančių ir žudynių. Jo teigimu, Rusijos įsibrovėliai per 13 dienų karo prieš Ukrainą metu nužudė 52 vaikus.„Šiandien, kai ėjau kalbėti prieš Didžiosios Britanijos parlamentą, man baisiausias skaičius buvo 50. 50 per 13 karo dienų nužudytų ukrainiečių vaikų. O jau po valandos tapo 52. 52 vaikai. Niekada šito neatleisiu. Ir aš žinau, kad ir jūs okupantams to niekada neatleisite“, – kalbėjo prezidentas.Jis pabrėžė, kad niekam pasaulyje neleis ignoruoti “mūsų žmonių, mūsų vaikų kančių ir žudynių“.

Zelenskis: pasaulis jau netiki Rusijos ateitimiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad pasaulis netiki Rusijos ateitimi. Tai jis pareiškė naktį iš antradienio į trečiadienį tradicinėje savo kalboje, kurią paskelbė feisbuke.„Pasaulis netiki Rusijos ateitimi, apie ją nekalba. Nė žodžio, jokios perspektyvos. Jie viską supranta. Apie mus kalba, mums padeda, ruošiasi paremti mūsų atstatymą po karo. Nes visi tai matė – žmonėms, kurie taip didvyriškai ginasi, būtinai ateis tai „po karo“, – sakė V. Zelenskis.Anot jo, Vakarai parengs naują Maršalo planą Ukrainai (Maršalo planas – tai JAV ekonominės pagalbos Europos valstybėms programa po Antrojo pasaulinio karo).Prezidentas pažymėjo, kad Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas – „savo žodžio žmogus, nuoširdus Ukrainos draugas“ – pažadėjo, kad Vakarai sudarys šį paramos paketą. V. Zelenskis taip pat tikisi griežtų sankcijų Rusijai iš Europos Sąjungos dėl šio karo.„Už šią agresiją, apie kurią jos autoriai dar pasigailės. Ji bus. Būtinai. Ir todėl labai svarbu, kad Rusijos vadovybė suvoktų, jog JAV, Didžioji Britanija, Europos Sąjunga, Kanada, Australija, Japonija ir kitos kitos laisvos šalys palaikys taiką. O tai reiškia, kad jo neapgausi. Sankcijų negalima apeiti“, – reziumavo V. Zelenskis.Jo teigimu, „kiekvienas Rusijos Federacijos centas virsta kulkomis ir sviediniais“.Ukrainos prezidentas savo kalboje padėkojo JAV lyderiui Joe Bidenui už Rusijos energijos išteklių embargą. Jis pabrėžė, kad tai svarbus sprendimas.„JAV žengė žingsnį, kuris gerokai susilpnins okupantus ir privers juos mokėti už agresiją ir atsakyti už blogį, kurį jie padarė. Amerika uždraudžia iš Rusijos importuoti naftą, naftos produktus, dujas ir anglį. JAV piliečiams draudžiamos bet kokios investicijos į Rusijos kuro ir energetikos kompleksą. Esu asmeniškai dėkingas JAV prezidentui Bidenui už šį sprendimą, už šią lyderystę ir galingiausią signalą visam pasauliui. Tai labai paprasta: jis paverčia kiekvieną Rusijos Federacijos sumokėtą centą į kulkas ir sviedinius, skrendančius į kitas suverenias valstybes“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jo teigimu, Jungtinė Karalystė taip pat įveda naftos ir naftos produktų importo iš Rusijos draudimą, susijusį su visapusiška šalies agresorės invazija į Ukrainą, už tai V. Zelenskis padėkojo Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui.„Jungtinė Karalystė taip pat įveda draudimą importuoti naftą ir naftos produktus iš Rusijos Federacijos, – sakė jis. – Esu dėkingas ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui už principingumą, kurio tikiesi iš Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovo sunkiais laikais. Pasisakydmas Didžiosios Britanijos parlamentė prisiminiau ir kitus sunkius laikus. Kitus, bet tokius panašius. 1940-ieji, kai tironija grasino, kaip ji manė, mažoje saloje. Ir ji buvo tikra, kad sala neatlaikys žiaurių smūgių. Bombardavimo. Ir blokados. Bet paaiškėjo kad sala gali daugiau nei tironija. Nes turėjo išmintį. Ir draugų. Ir stiprybės. Ir tikėjo ateitimi. Savimi ir laisve Europoje. Kaip mes tikime. Kaip mes kovojame? Ir kaip mes – laimėsime “, – sakė Zelenskis.

JAV skaičiuoja, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado apie dešimtadalį savo technikosCNN skelbia, kad JAV skaičiavimais 8-10 proc. visos Rusijos kariuomenės technikos, naudojamos invazijos metu į Ukrainą, yra sunaikinta ar neveikia.Prieš savaitę buvo skelbta, kad Rusija yra netekusi 3-5 proc. savo karinės technikos Ukrainoje.JAV skaičiuoja, kad Ukrainos kariuomenė taip pat prarado panašią dalį savo karinės technikos.

Žytomyro regione per antskrydį žuvo penki žmonėsMalino mieste, Žytomyro regione, per antskrydį žuvo 5 žmonės, tarp jų du vaikai, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.„Kovo 8 d. 20 val. 50 min. vietos laiku Malinos mieste, Žytomyro rajone, Vokzalnos gatvėje, per aviacijos smūgį buvo sugriauti 7 privatūs vieno aukšto gyvenamieji pastatai, žuvo 5 žmonės, tarp jų 2 vaikai (gimę 2021 metais)“, – sakoma pranešime.cPaieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos. Kaip pranešė „Ukrinform“, Žytomyro regione po Rusijos aviacijos smūgio šeši Narodichų bendruomenės kaimai liko be elektros.

Kijeve ir Vasilikove buvo paskelbta oro antskrydžių signalizacija. Pasak "Ukrinform", apie tai praneša atitinkamai Kijevo miesto valstybės administracija ir Kijevo regioninė valstybės administracija.

Didžiosios Britanijos Transporto ministras Grantas Shappsas savo tvirterio paskyroje paskelbė, kad Rusijos lėktuvai negalės legaliai patekti į Jungtinės Karalystės oro erdvę. „Padariau, kad bet kokio Rusijos lėktuvo patekimas į Jungtinės Karalystės oro erdvę būtų kriminalinis nusikaltimas“, – rašo jis. Kartu ministras nurodo, kad Rusijos lėktuvui įskridus į šalies oro erdvę šis galės būti sulaikytas. „Mes uždusinsime Putino bičiulių galimybę tęsti normalų gyvenimą, kol tūkstančiai nekaltų žmonių žūsta“, – savo įraše teigia G. Shappsas. https://twitter.com/grantshapps/status/1501310674911342594?ref_src=twsrc%5Etfw

Tarptautinė atominės energijos agentūra sako praradusi ryšį su monitoringo sistema ČernobylyjeAntradienį Tarptautinė atominės energijos agentūra (TAEA) pranešė, kad prarado ryšį ir nebegauna duomenų iš monitoringo sistemų, įrengtų Černobylio atominėje elektrinėje, kurią užėmė Ukrainą puolančių rusų pajėgos.„Agentūra stebi saugumo monitoringo sistemų duomenis kitose Ukrainos vietose“, – patvirtino TAEA atstovai.TAEA taip pat informavo, kad gavo iš Ukrainos atstovų informacijos, kad „tampa vis labiau skubu“ pakeisti Černobylio atominėje elektrinėje įkalintus darbuotojus. Skaičiuojama, kad rusams užėmus objektą jame buvo apie 210 darbuotojų, kurie iki šiol, beveik dvi savaites, negali palikti atominės elektrinės.Kartu pridėdama, kad darbuotojai kol kas turi prieigą prie vandens, maisto ir „iki tam tikro lygio“ medicininių priemonių. Nepaisant to, jų sąlygos ir situacija prastėja.

Buvęs Gruzijos gynybos ministras Iraklis Okruašvilis kartu su Gruzijos savanoriais atvyko į Ukrainą kovoti su Rusija. Nuotrauką paskelbė Ukrainos gynybos ministerijos spaudos tarnyba. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501231082154299393?ref_src=twsrc%5Etfw

Netoli Kijevo numuštos raketosVirš Boryspilio (35 km į pietryčius nuo Kijevo) antradienio vakare buvo numuštos dvi iš trijų Rusijos paleistų raketų. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Boryspilio meras Vladimiras Borisenko.„Operatyvinė informacija: iš tiesų, virš mūsų praskriejo trys raketos, dvi iš jų eliminavo oro gynybos pajėgos“, – sakė jis.V. Borisenko pažymėjo, kad trečioji raketa pataikė į karinį vienetą. Informacija apie aukas ir sužeistuosius dar tikslinama.Anksčiau Generalinis štabas pranešė, kad Rusijos pajėgos bando įgauti taktinį pranašumą, kad pasiektų rytinius Kijevo pakraščius per Brovario ir Boryspilio rajonus.

Rusijos pajėgos bando atnaujinti puolimą Zaporožės kryptimiTeigiama, kad Rusijos pajėgos pergrupuoja karius ir bando atnaujinti puolimą Zaporožės kryptimi. Tai paskelbė Zaporožės regioninės karinės administracijos pirmininkas Oleksandras Staruchas.„Priešas bando atnaujinti puolimą, pergrupuodamas karius tolesniam puolimui Zaporožės kryptimi. Pagrindinės okupantų pastangos yra orientuotos į sąlygų užgrobimui sudarymą, tačiau sumažėja pažangos tempas, demoralizuojamas okupanto personalas“, – sakė jis.Pasak O. Starucho, Ukrainos kariškiai ir vietos gyventojai susibūrė aplink Zaporožės regioną.Jis pridūrė, kad daug Zaporožės gyventojų prisijungė prie teritorinės gynybos dalinių.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Zaporožės atominę elektrinę Enerhodare dabar visiškai kontroliuoja Rusijos pajėgos. Stotyje dirba Ukrainos personalas, užtikrinantis branduolinių objektų eksploatavimą. Be kitų dalykų, stoties darbuotojai pašalina apšaudymų pasekmes.

„PepsiCo inc.“, pasaulinis maisto produktų, užkandžių ir gėrimų gamintojas, jungiasi prie kitų didžiųjų pasaulio kompanijų ir stabdo pardavimus Rusijoje, rašo „Guardian“.Skelbiama, kad korporacija laikinai stabdo visas savo investicijas, reklamą Rusijoje. Taip pat pristabdys ir veiklą Ukrainoje, kad leistų savo partneriams užsitikrinti saugumą, kol Rusija agresyviai puola Ukrainą.

Rusija draus tam tikrų žaliavų eksportąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, draudžiantį eksportuoti tam tikras prekes ir žaliavas, praneša BBC.Dekretas nurodo, kad jis skirtas „užtikrinti Rusijos Federacijos saugumą ir nenutrūkstantį pramonės funkcionavimą“.Rusijos vyriausybė dabar turės nuspręsti per artimiausias 48 valandas, kokių prekių ir į kokias šalis eksportas turės būti uždraustas.Skelbiama, kad draudimas galios iki 2022 m. pabaigos.Tokia informacija iš Rusijos atkeliavo vos kelios valandos po to, kai JAV paskelbė uždrausianti rusiškos naftos ir dujų importą.

Suskaičiavo žuvusiuosiusDėl Rusijos agresijos Charkivo regione žuvo 170 civilių gyventojų, tarp jų – penki vaikai, skelbia unian.net. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkovo srities GUNP tyrimų departamento vadovas Sergejus Bolvinovas.Anot jo, vien per paskutinė karo dieną, antradienį, žuvo 27 Charkivo gyventojai. „Mes niekada jums neatleisime“, – sakė S. Bolvinovas. Kovo 8-osios vakarą taip pat tapo žinoma, kad apie 600 000 piliečių jau evakuoti iš Charkivo, kurį įnirtingai atakuoja Rusijos pajėgos.

„Coca-Cola“ stabdo veiklą RusijojeAntradienį gėrimų gamintojas „Coca-Cola“ pranešė, kad laikinai stabdo savo verslą Rusijoje.„Mūsų širdys yra kartu su žmonėmis, kurie susiduria su sunkiai suvokiamomis pasekmėmis tragiškų įvykių Ukrainoje“, – savo pranešime skelbia bendrovė.Taip pat gėrimų gamintojas teigė, kad toliau stebės ir vertins situaciją.

NATO apie karą: matome minimalius pokyčiusNATO atstovai pareiškė, kad Rusijai artimiausiomis dienomis nepavyks pasiekti sėkmės okupuojant Ukrainą. Apie tai skelbia CNN, cituodama aljanso atstovą.„Matome minimalius pokyčius. Pirmą kartą nesitikime iš jų jokios sėkmės. Jie pasitelkia viską, ką turi, ir vis tiek pasiekia labai nedidelį progresą. Niekas nesitikėjo, kad jie susidurs su šitomis paprastomis problemomis. Praėjo dvi savaitės, o jie taip ir nesugebėjo išspręsti savų logistikos problemų“, – cituojamas pareigūnas.Jis pridūrė, kad strategijos pakeitimas ir pradėtas šaudymas į svarbiausius miestų centrus bei stiprus miestų bombardavimas taip pat nedavė „didelio efekto“.

Ukrainos prezidentūra: pirmieji iš Sumų evakuoti civiliai pasiekė centrinį Poltavos miestąUkrainos prezidentūra vėlai antradienį pranešė, kad humanitariniu koridoriumi į centrinį Poltavos miestą atvyko pirmoji vilkstinė su civiliais gyventojais iš šiaurinio Sumų miesto.„Pirmoji 22 autobusų kolona jau atvyko į Poltavą“, – platformoje „Telegram“ pranešė prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka ir pridūrė, kad 1 100 užsienio studentų toliau keliaus traukiniu į Lvivą Vakarų Ukrainoje.

Kavinių tinklas „Starbucks“ stabdo savo veiklą RusijojePasaulinis kavinių tinklas „Starbucks“ antradienį pranešė, kad stabdo bet kokią savo veiklą Rusijoje. Šis sprendimas galios ir bendrovės produktų importui Rusijoje, ir pagal franšizę dirbančioms kavinėms.Bendrovė pranešė, kad Kuveite registruota „Alshaya Gruop“, kuri vykdo daugiau nei 100 „Starbucks“ kavinių veiklą Rusijoje, toliau rems beveik 2 tūkst. asmenų Rusijoje, kurių gyvenimas priklauso nuo „Starbucks“, praneša Reuters.

Ukrainos prezidento žmona Olena Zelenska kreipėsi į pasaulio žiniasklaidąAntradienio vakarą Ukrainos prezidento žmona Olena Zelenska savo feisbuko paskyroje žinute kreipėsi į visą pasaulio žiniasklaidą.„Paskutiniu metu stebinantis skaičius žiniasklaidos kreipėsi į mane dėl interviu galimybės. Šis laiškas - atsakymas į visas užklausas ir mano liudijimas iš Ukrainos“, – savo laišką pradeda ji.O. Zelenska pabrėžia, kad sunku patikėti tuo, kas nutiko daugiau nei per savaitę.„Tikriausiai labiausiai pribloškiantys ir viltį atimantys įvykiai – vaikų mirtys“, – vardindama konkrečius vardus savo įraše kalbėjo O. Zelenska.Prezidento antroji pusė taip pat pabrėžė, kokiomis baisiomis sąlygomis šiuo metu gyvena ukrainiečiai, kurie yra priversti neišlįsti iš savo slėptuvių.„Karas prieš nekaltus žmonės yra dvigubas nusikaltimas“, – rašė ji.Nepaisant skausmo širdyse, ašarų skiriantis šeimoms, pasak O. Zelenskos, ukrainiečiai nepasiduos.„Šiuo laišku aš paliudiju ir sakau pasauliui: karas Ukrainoje nėra karas „kažkur ten“. Tai karas Europoje, netoli ES sienų. Ukraina stabdo jėgą, kuri gali agresyviai įžengti į jūsų miestus rytoj, prisidengiant pretekstu neva gelbėti civilius“, – įspėjo savo įraše ji.

Žytomyre sunaikinti kariškių nakvynės namai Apie tai vaizdo pranešime pranešė Žytomyro meras Serhiy Sukhomlinas, skelbia ukrinform.ru. S.Sukhomlinas pažymėjo, kad per oro antskrydį nakvynės namai buvo visiškai sunaikinti. „Paprasti Žytomyro gyventojai šiuose namuose gyvena jau 20 metų. Tai buvę pensininkai, tarnavę sovietinėje armijoje“, – sakė jis. Meras pridūrė, kad kol kas nėra informacijos apie žuvusiuosius ar sužeistuosius. Žytomyre per šį oro anskrydį, surengtą antradienio vakare, buvo sunaikinta ir gamykla, gaminusi apie 70 proc. visos mineralinės vatos Ukrainoje. https://t.me/nexta_live/20613

Karo belaisviai rusai dirbs atkuriant UkrainąSu karo belaisviais rusais Ukrainoje bus elgiamasi pagal tarptautinę humanitarinę teisę, o vėliau jie dirbs atkuriant Ukrainos ekonomiką, antradienį pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas.Jis pabrėžė, kad Ukraina griežtai laikysis visų tarptautinės humanitarinės teisės normų.„Būtent tai mus skiria nuo Rusijos agresoriaus, kuris šaudo į civilius gyventojus, vykdo raketų ir bombų atakas. Ir aš jau nekalbu apie elgesį su mūsų kariais“, – sakė J. Jeninas.Jis taip pat sakė, kad Ukraina pasinaudos visomis Ženevos konvencijos dėl elgesio su karo belaisviais teikiamomis galimybėmis, įskaitant darbo skyrimą.

Charkovo srityje apšaudymas nesiliauja, praneša NEXTA. https://t.me/nexta_live/20603

Lenkija Ukrainai perduoda naikintuvųLenkijos vyriausybė, po tam tikrų dvejonių, paneigimų ir konsultacijų pagaliau apsisprendė perduoti visus turimus naikintuvus Mig-29 Ukrainai, kuri tokio tipo orlaivius galėtų naudoti gindamasi nuo Rusijos karinės agresijos. Tai antradienio vakarą patvirtino Lenkijos Užsienio reikalų ministerija. Daugiau nei prieš savaitę, kai Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrelis leptelėjo, kad kai kurios Bendrijos narės yra pasirengusios Ukrainai tiekti naikintuvus kilo nemenkas triukšmas. Tos ES šalys, kurios savo karinėse pajėgose dar turi sovietų gamybos naikintuvus – tokius gali be ypatingo pasiruošimo pilotuoti ukrainiečių pilotai, esą galėtų perduoti šiuos orlaivius Ukrainai. Žvilgsniai kaip mat nukrypo į Bulgariją, Slovakiją ir Lenkiją, kurios turi naikintuvus Mig-29 – iš viso kelias dešimtis panašios modifikacijos orlaivių, kokius pilotuoja ir ukrainiečių pilotai. Tačiau minėtų šalių vyriausybės sutartinai paneigė J. Borrelio paskleistus teiginius, netgi Lenkija viešai neigė, jog ketina Ukrainai perduoti naikintuvus ar leisti naudotis savo oro erdve, iš kur šie lėktuvai galėtų kilti. Tačiau antradienio vakarą Lenkijos vyriausybės patvirtinimas, jog „visi naikintuvai Mig-29 bus teikiami nemokamai“ patvirtino ankstesnius pranešimus. Lenkija turi 29 vienviečius Mig-29, kuriuos 2003 metais įsigijo iš Vokietijos. Pastaroji šalis, savo ruožtu, Mig-29 paveldėjo iš buvusios Rytų Vokietijos karinių oro pajėgų. Tiesa, patys naikintuvai buvo nesyk modernizuoti ir galėtų skraidyti iki 2028-ųjų. Be to, Lenkija naikintuvus Ukrainai perduos netiesiogiai: pagal planą jie iš pradžių bus nuskraidinti į JAV karinių oro pajėgų bazę Ramšteine, perduoti amerikiečiams, kurie vėliau galės ir suteikti šiuos orlaivius Ukrainai. Tuo pačiu, Lenkijos Užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Varšuva pasirengusi iš karto sudaryti sąlygas dėl naujų naikintuvų įsigijimo. Manoma, kad Lenkija papildomai siekia įsigyti naują partiją naikintuvų F-16 palankiomis kainomis, mainais į savųjų Mig-29 atidavimą – šiaip ar taip pastarieji naikintuvai sudarė kone trečdalį Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvų parko. Šiuo metu Lenkija turi 48 naikintuvus F-16 ir yra užsisakiusi tris dešimtis naikintuvų F-35. Ukraina iki karo turėjo kelias dešimtis tokių naikintuvų, vieną kurių karo metu esą pilotuoja legendinis „Kijevo vaiduoklis“.

Vėl skelbia apie humanitarinius koridorius Rusijos Federacija vėl skelbia „tylos režimą“ ir yra pasirengusi nuo kovo 9 dienos 10 val. Maskvos laiku suteikti humanitarinius koridorius keliomis kryptimis Ukrainoje, praneša „RIA Novosti“. Numatoma humanitarinius koridorius atidaryti iš Kijevo, Černihovo, Sumų miesto, Charkivo ir Mariupolio. Tačiau nurodoma, kad dauguma šių humanitarinių koridorių vėl ves į Rusijos teritoriją. https://t.me/rian_ru/152108

CŽV vadovas: dėl protestų prieš invaziją Ukrainoje suimta apie 14 tūkst. Rusijos gyventojųCNN skelbia, kad JAV centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktorius Billas Burnas antradienį pranešė, kad „apie 13 ar 14 tūkst.“ Rusijos piliečių buvo suimti dėl to, kad protestavo prieš Rusijos invaziją Ukrainoje.B. Burnas pridėjo, kad opozicija Rusijoje Vladimirui Putinui „nėra mažas reikalas“, bet kartu paminėjo, kad dėl valdžios kontroliuojamos žiniasklaidos bus sudėtinga disidentams aplink suburti žmones.

Rusija vėl platiną žinią, kad Zelenskis – ne Kijeve Volodymyras Zelenskis – ne Kijeve, yra požymių, kad jo buvimą vietą slepia, rašoma platformos „Telegram“ kanale „Karas su melagienomis“ („Vojna s fejkami“), o įrašu dalijasi Rusijos kontroliuojamas kanalas „Ria Novosti“. Teigiama, kad V. Zelenskis įrašė du videoreportažus, siekdamas įrodyti, kad jis – Kijeve, tačiau kanalas pastebi keistumų: jis „filmuoja telefonu, paskui redaguojama ir pereinama į [filmavimą] videokamera... už nugaros – paveikslas, keičiant rakursą, jis dingsta. V. Zelenskio šukuosena šiek tiek skiriasi, skiriasi barzdos šerelių ilgis.“ Esą tikėtina, kad V. Zelenskis yra Brašove – Rumunijos mieste. Kanalo „Flightradar“ naudotojai esą atkreipė dėmesį į neidentifikuotą lėktuvą, išskridusį iš Ukrainos ir Rumunijos pasienio, kurį lydėjo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparniai. Kaip rašoma kanale, neatmetama tikimybė, kad lėktuvai skraidino V. Zelenskį ir jo komandą. https://t.me/rian_ru/152103

Rusijos kariai įkaitais laikė žurnalistusLaikinai užgrobtame Berdjanske, Zaporožės regione, rusų kariai įkaitais laikė vietos žurnalistus ir bandė juos įtikinti bendradarbiauti.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos nacionalinės žurnalistų sąjungos pirmininkas Serhijus Tomilenko, skelbia ukrinform.ru.„Šešios valandos įkaitais. Berdjansko okupantai bando įtikinti žurnalistus bendradarbiauti“, – sakė jis.Žiniasklaidos darbuotojų komanda atsisakė bendradarbiauti su įsibrovėliais ir galiausiai grįžo namo, rašė S. Tomilenko.

„Instagram“ saugos Ukrainos ir Rusijos vartotojus nuo šnipų„Meta“ pranešė, kad saugos vartotojų privatumą Ukrainoje ir Rusijoje. Bendrovė nerodys, kas seka privačius profilius ir ką seka patys privatūs profiliai, skelbia SkyNews.„Mes taip pat nerodysime šių žmonių profilių kitų žmonių sekamų profilių sąraše ir „sekame kartu“ (angl. mutual follows) funkcijoje“, – pranešė kompanija.Bendrovė taip pat sako, kad stabdys Rusijos valstybinės žiniasklaidos reklamuojamas nuorodas.Kaip skelbia „Meta“ daug Ukrainos vartotojų, tarp jų ir kariuomenės atstovai, ir vieši asmenys, atakuojami netikrų profilių kūrėjų.Dalis tokių atakų iš netikrų profilių veda į programišių grupę Baltarusijoje, dar viena aptikta dalis – į žiniasklaidos organizaciją, kuriai taikomos JAV sankcijos.

Iš Sumų miesto evakuoti 83 vaikaiAntroji evakuacijos kolona iš Sumų miesto jau pasiekė Poltavos regioną. Tarp evakuotųjų yra vaikų iš globos namų ir Turkijos piliečių skelbia tns.ua.Apie sėkmingą evakuaciją pranešė laikinasis Poltavos regiono savivaldybės administracijos vadovas Dmytro Luninas.Konvojumi pajudėjo 34 autobusai.„Antroji evakuacijos kolona iš Sumy jau juda per Poltavos regioną. 34 autobusai. Tarp evakuotųjų yra Turkijos piliečiai ir 83 vaikai iš našlaičių namų“, – sakoma pranešime.

Maisto ir kitų prekių gigantė „Unilever“ skelbia apie importo ir eksporto stabdymą Rusijoje „Unilever“ paskelbė, kad stabdo visą importą ir produktų eksportą į Rusiją, o kartu ir investicijas Ukrainą užpuolusioje šalyje. Kaip skelbia CNN, milžiniška korporacija, kuriai priklauso tokie prekių ženklai kaip „Dove“ ar „Ben&Jerry’s“ taip pat atsisako visos reklamos Rusijos žiniasklaidoje. https://t.me/nexta_live/20590

„McDonald’s“ laikinai uždarys savo restoranus RusijojeGreitojo maisto restoranų tinklas „McDonald’s“ pranešė, kad laikinai uždarys visus 850 restoranų Rusijoje.Kaip rašo SkyNews, vis dėlto įmonė teigia ir toliau mokės atlyginimą 62 tūkst. savo darbuotojų Rusijoje.Chrisas Kempckinskis, generalinis vadovas, komentavo: „Mūsų vertybės neleidžia ignoruoti nereikalingų žmonių kančių Ukrainoje“.

Charkove žuvo mažiausiai 27 civiliai gyventojaiUkrainos policijos duomenimis, per pastarąją parą Charkovo mieste žuvo 27 Ukrainos civiliai gyventojai.Antrą pagal dydį šalies miestą, kuriame gyvena 1,4 mln. žmonių, nuo vasario 24 d. prasidėjusio karo niokoja Rusijos oro antskrydžiai.Pirmadienį Charkovo geležinkelio stotyje buvo nufotografuoti šimtai žmonių, kurie bandė įlipti į traukinius, važiuojančius iš miesto.Anksčiau Ukrainos gynybos ministras sakė, kad nuo karo pradžios žuvo mažiausiai 400 civilių ir 800 buvo sužeista. Iš visų žuvusiųjų, kaip manoma, 50 yra vaikai.

Sunaikino Izyumo ligoninęRusų okupantai visiškai sunaikino centrinę miesto ligoninę Izyume, Charkivo regione. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė mero pavaduotojas Vladimiras Matsokinas.„Tikriausiai dar viena slapta NATO bazė“, – ironizavo V. Matsokinas, kurį cituoja portalas focus.ua. Ligoninėje buvo ir pacientų, kurie turėjo gelbėtis iš po griuvėsių. V. Matsokinas pažymėjo, kad valstybė į miesto ligoninę investavo dešimtis milijonų grivinų. Medicinos įstaiga turėjo modernią įrangą, deguonies stotis, tomografus. Modernus ligoninės priėmimo skyrius buvo pastatytas tik prieš šešis mėnesius.Pažymėtina, kad kelias dienas Rusijos kariai nuolat apšaudė Izyumą iš oro ir nuo žemės. https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7675042065901336&show_text=true&width=500

Programišiai įsilaužė į daugelio Rusijos ministerijų ir departamentų tinklalapius. Jie pasistengė, kad valstybinių įstaigų tinklalapiuose pagrindiniame puslapyje rodomas antikarinis vaizdas.

Ukrainos gubernatorius sako, kad evakuacija iš Sumų baigiamaSumų regiono administracijos vadovas Dmytro Žyvickis pareiškė, kad evakuacijos kelias iš miesto baigiama.Sumų miestas pastarosiomis dienomis patyrė smarkius išpuolius ir yra beveik atkirstas nuo likusios šalies dalies. Pranešama, kad pirmadienio vakarą per oro antskrydį mieste žuvo dvidešimt vienas žmogus.„Šiuo metu gyventojai evakuojami nuosavomis transporto priemonėmis. Organizuota kolona pajudėjo Romny miesto kryptimi. Ten yra privačių automobilių. Juos lydi Raudonojo Kryžiaus automobilis“, – savo „Telegram“ kanale pranešė Žyvickis.

Nuo Rusijos kariuomenės į Ukrainą invazijos pradžios jau žuvo 41 vaikas, o 76 vaikai buvo sužeisti. Šiuos duomenis citavo Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisarė Liudmyla Denysova. https://twitter.com/nexta_tv/status/1501230593874403331?ref_src=twsrc%5Etfw

Charkive eliminuoti rusų desantininkaiCharkovo regiono Volchansko rajone antradienio popietę trimis sraigtasparniais nusileido 120 Rusijos desantininkų. Ir jie nesugebėjo net pajudėti į priekį. Tai pranešė Charkovo regioninės valstybės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas, kurį cituoja unian.net.Pasak O. Sinegubovo, 120 desantininkų norėjo patekti į Charkivą. „Tačiau mūsų teritorinės gynybos pajėgos ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų daliniai sunaikino didžiąją dalį nusileidimo vietoje. Likusieji pabėgo į Rusijos Federacijos Belgorodo regiono teritoriją“, – sakė O. Sinegubovas.

Jungtinės Karalystės parlamente – ovacijomis pasitikta Zelenskio kalbaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tiesioginiu vaizdo ryšiu kalba su britų politikais Bendruomenių rūmuose. Užsienio žiniasklaidoje tai pavadinta istoriniu momentu.Prieš pasisakymą parlamento nariai audringai plojo prezidentui V. Zelenskiui, kuris vaizdo ryšiu iš Ukrainos kreipiasi į parlamento narius.Savo galingame pareiškime V. Zelenskis palygino karą su Rusija su Didžiosios Britanijos pastangomis Antrojo pasaulinio karo metais.„Pirmąją dieną 4 val. ryto mus užpuolė sparnuotosios raketos, visi pabudo, žmonės, vaikai, visa Ukraina, ir nuo to laiko mes nemiegame“, – sakė jis. „Mes visi kovojome už savo šalį.“Jis sakė, kad tada Ukraina susidūrė su oro antskrydžiais, bet kai Rusija pareikalavo sudėti ginklus, ukrainiečiai „tęsė kovą“.

Ukrainos valdančioji partija paskelbė oficialų pareiškimą dėl saugumo garantijų Ukrainos valdančioji partija „Liaudies tarnas“ antradienį paskelbė oficialų pareiškimą dėl saugumo garantijų Ukrainai ir Rusijos reikalavimų pripažinti vadinamąsias Luhansko ir Donecko respublikas, praneša naujienų agentūra UNIAN.Kaip konstatavo partija, NATO nepasirengusi priimti Ukrainos „dar mažiausiai 15 metų ir aiškiai tai sako“.„Mes dabar netgi negauname paramos absoliučiai teisingame kare iš paties Aljanso – tik iš atskirų valstybių“, - pabrėžiama pareiškime.Dokumente taip pat pabrėžiama, kad Ukraina nepriims jokių ultimatumų, neatsisakys savo teritorijų ir nepripažins vadinamųjų liaudies respublikų.

Pentagonas: Ukrainoje žuvo 2–4 tūkst. rusų kariųJAV gynybos departamentas antradienį pranešė įstatymų leidėjams, kad, remiantis jo skaičiavimais, per beveik dvi savaites trunkančią Maskvos invaziją į Ukrainą žuvo nuo 2 000 iki 4 000 Rusijos karių.Atstovų rūmų Žvalgybos komiteto posėdyje paklaustas, kiek Rusijos karių iki šiol žuvo per karą, Pentagono Gynybos žvalgybos agentūros direktorius generolas leitenantas Scottas Berrieras sakė, kad šis skaičius siekia „nuo dviejų iki keturių tūkstančių“.Vis dėlto jis pridūrė, kad šis vertinimas laikomas „žemo patikimumo lygmens“, nes jis buvo parengtas naudojant žvalgybos šaltinių ir atvirai prieinamus duomenis.

Mariupolyje nuo dehidratacijos mirė šešerių metų mergaitėAntradienį, kiek anksčiau, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad viename mieste nuo dehidratacijos mirė vaikas.Mariupolio meras dabar patvirtino, kad anksčiau prezidento V. Zelenskio paminėtas vaikas buvo šešerių metų mergaitė vardu Tania. Ji buvo ištraukta iš sugriauto gyvenamojo namo griuvėsių.„Nežinome, kiek laiko mergaitė kovojo dėl savo gyvybės. Negalime įsivaizduoti, kiek kančių jai teko iškęsti. Paskutinėmis savo gyvenimo minutėmis ji buvo viena, silpna, išsigandusi ir ištroškusi“.Vadimas Bojčenka sakė, kad tai tik „viena iš daugelio tragiškų istorijų Mariupolyje – mieste, kuris jau aštuonias dienas išgyvena blokadą“.„Jos motina buvo nužudyta. Nežinome, kiek laiko mergaitė kovojo dėl savo gyvybės. Negalime įsivaizduoti, kiek kančių jai teko iškęsti. Paskutinėmis savo gyvenimo minutėmis ji buvo viena, silpna, išsigandusi, ištroškusi“.Meras, kurį cituoja BBC, sako, kad mergaitės istorija, kurią anksčiau šiandien savo kalboje paminėjo ir prezidentas V. Zelenskis, yra „viena iš daugelio tragiškų Mariupolio, miesto, išgyvenančio blokadą jau aštuonias dienas, istorijų“.Bojčenka sakė: „Rusijos okupantai ciniškai paliko pusės milijono gyventojų miestą be vandens, šviesos, šilumos ir ryšių. Visi keliai į miestą užblokuoti. Rusijos kariuomenė blokavo visas pastangas tiekti miesto gyventojams maistą ir vaistus“.Jis paragino Vakarus labiau padėti Ukrainai, įskaitant neskraidymo zonos įvedimą.

Kuleba: rusų kariai nuolat apšaudo gyvenamuosius rajonusKijevo regioninės karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba sakė, kad humanitarinė padėtis miesto apylinkėse išlieka sudėtinga.„Pagrindinė problema šiandien išlieka humanitarinė pagalba. Bučia, Irpinas, Hostomelis, Makarivas, Borodjanka, Vorzelis – šių gyvenviečių gyventojai yra priversti ištisas dienas likti bombų slėptuvėse be vandens ir maisto. Okupantai nesuteikia humanitarinių koridorių, nesuteikia garantijų“, – sakė A. Kuleba.Šie penki rajonai yra į šiaurę ir vakarus nuo Kijevo.„Rusijos okupantai nuolat apšaudo gyvenamuosius rajonus. Jie vis atveža daugiau karinės technikos“, – sakė A. Kuleba vaizdo pareiškime, paskelbtame svetainėje „YouTube“.

Černihivo regione sprogus minai žuvo 3 žmonės, sužeisti 3 vaikaiUkrainos ombudsmenė antradienį pranešė, kad trys suaugusieji žuvo ir trys vaikai buvo sužeisti, Černihivo regione į šiaurę nuo Kyjivo kelyje po jų automobiliu sprogus minai.Manoma, kad tai pirmas kartas per Ukrainoje Rusijos sukeltą karą, kai civiliai žuvo nuo minos, naujienų agentūrai AFP sakė ombudsmenė Liudmyla Denisova.Ji pabrėžė, kad naudoti priešpėstines minas prieš civilius draudžia tarptautinė teisė.

Charkive per apšaudymą žuvo du ekologinio parko darbuotojai, atvykę pašerti gyvūnųCharkive per apšaudymą žuvo du ekologinio parko darbuotojai, atvykę pašerti gyvūnų.Tai pasakojo ekologinio parko savininkas Aleksandras Feldmanas, rašo portalas tsn.ua.„Mūsų ekologiniame parke įvyko katastrofa. Žuvo du žmonės, kurie atvyko į teritoriją, kad bent kartą per tris dienas pašertų gyvūnus. Jie žuvo, apšaudomi iš minosvaidžių ir automatų. To neįmanoma apibūdinti žodžiais“, – sakė A. Feldmanas.Jis pažymėjo, kad parko darbuotojai daro viską, kad išgelbėtų jame likusius gyvūnus ir nekiltų pavojaus žmonėms.Rusams apšaudžius Charkivą, keletas sviedinių pataikė į minėto ekologinio parko teritoriją. Čia sprogo 5 sviediniai.https://t.me/vekha/31237

Lvivo srityje vietiniams uždrausta eiti į miškąNuo kovo 8 dienos Lvivo srities Novojavorivskės bendruomenei griežtai draudžiama vaikščioti miškais prie geležinkelio ir automobilių kelių.Apie tai pranešė Novojavorivskės miesto taryba.

Mykolajivo srityje Rusijos kariai apšaudė vaikų globos namų darbuotojų mikroautobusą: yra aukų Mykolajivo srityje kovo 8 dieną Rusijos kariai apšaudė mikroautobusą su šeimos tipo vaikų globos namų darbuotojais. Yra aukų. Apie tai prestupnosti.net pranešė vietos gyventojai.Incidentas įvyko dieną Kirovohrado greitkelyje H-14, 25 kilometre nuo įvažiavimo į Mykolajivo Ternovkos mikrorajoną.„Mercedes-Benz Sprinter“ mikroautobusu darbuotojai važiavo keisti kolegų į šeimos tipo vaikų globos namus viename iš Mykolajivo rajono kaimų. Užmiestyje mikroautobusą pasitiko Rusijos karinė technika, pažymėta „Z“ ženklu. Į mikroautobusą rusai pradėjo šaudyti.Trys vaikų globos namų auklėtojos žuvo vietoje. Gaisro metu užsidegė mikroautobusas. Dar du žmonės buvo sužeisti skeveldromis.https://t.me/uniannet/36385

Ukraina praneša, kad karas jau nusinešė mažiausiai 400 civilių gyvybes, įskaitant 38 vaikusUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pateikė atnaujintus duomenis apie Rusijos pradėto karo aukas ir padarytą žalą, praneša „Sky News“.Pasak O. Reznikovo, jau žuvo mažiausiai 400 civilių, tarp jų – 38 vaikai. Tačiau ministras pridūrė, kad šie skaičiai „neabejotinai negalutiniai“.O. Reznikovo teigimu, per Rusijos atakas taip pat sunaikinta daugiau kaip 200 mokyklų, 34 ligoninės ir 1,5 tūkst. gyvenamųjų pastatų. Ministro skaičiavimu, dėl kautynių šalyje įstrigo 10 tūkst. studentų iš užsienio, daugiausiai iš Indijos, Kinijos ir Persijos įlankos.

Pranešama apie funkcionuojantį humanitarinį koridorių tarp Sumų ir PoltavosGauta pranešimų, kad funkcionuoja tarp Ukrainos miestų Sumų ir Poltavos atidarytas humanitarinis koridorius.Ukrainos užsienio reikalų ministerija antradienį tviteryje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti autobusuose sėdintys civiliai.Sumai išsidėstę vos už 30 kilometrų nuo Rusijos sienos. Šį miestą jau kelias dienas atakuoja Rusijos kariai. Tuo metu Poltava yra gerokai toliau nuo pasienio ir šio miesto tiesioginės kautynės dar nepasiekė.Kiek anksčiau Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščiuk pranešė, kad Sumuose nuo 9 val. ryto iki 9 val. vakaro vietos laiku skelbiamos paliaubos.Pastarosiomis dienomis žlugo bandymai atidaryti humanitarinius koridorius iš kitų apsuptų miestų, įskaitant Mariupolį ir Volnovachą. Čia abi pusės apkaltino viena kitą sabotažu.

NATO vadovas ragina Ukrainoje atidaryti „tikrus“ humanitarinius koridoriusNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas teigia, kad privalu sudaryti saugias civilių evakuacijos iš Ukrainos sąlygas.Ukrainai reikia „tikrų humanitarinių koridorių, kurie būtų visapusiškai gerbiami“, antradienį bendroje spaudos konferencijoje su Latvijos prezidentu Egiliu Levitu teigė J. Stoltenbergas.Pasak Aljanso vadovo, pranešimai apie Ukrainoje atakuojamus civilius yra „visiškai nepriimtini“. „Taikymasis į civilius yra karo nusikaltimas“, – pridūrė J. Stoltenbergas.

JT: Ukrainoje jau nukentėjo mažiausiai 1 207 civiliaiNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau nukentėjo mažiausiai 1 207 civiliai, rodo naujausi Jungtinių Tautų (JT) skaičiavimai, kuriuos pateikia BBC.Pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro atstovės spaudai Liz Throssell, šis skaičius apima 406 žuvusius ir dar 801 sužeistą žmogų, tačiau tikroji statistika „veikiausiai yra gerokai didesnė“. Daugelį sužeidimų sukėlė „antskrydžiai ir sprogstamieji ginklai“, pridūrė ji ir nurodė, kad įvairiuose Ukrainos miestuose jau sunaikinta „šimtai gyvenamųjų namų“.Anot pranešimų, šalyje taip pat žuvo vienas žurnalistas.JT kartu išreiškė būgštavimus dėl „savavališkų“ Ukrainos šalininkų Rusijos kontroliuojamose teritorijose sulaikymų ir smurto prieš prorusiškus asmenis teritorijose, kurias kontroliuoja Ukrainos vyriausybė.Naujausi JT duomenys rodo, kad Rusijoje per taikius antikarinius protestus iki šiol jau sulaikyta apie 12 700 žmonių.JT taip pat sukritikavo Rusijoje neseniai įsigaliojusius „represinius įstatymus“, kurie numato iki 15 metų laisvės atėmimo bausmes „melagingą“ informaciją apie karą skelbiantiems ar Rusijos kariuomenę diskredituojantiems žmonėms.

Atakuojamas Mariupolio evakuacijos koridoriusUkraina antradienį apkaltino Rusiją atakavus humanitarinį koridorių, skirtą padėti civiliams evakuotis iš apsiausto pietinio Mariupolio uostamiesčio.„Priešas pradėjo ataką, nukreiptą tiksliai į humanitarinį koridorių“, – nurodė ukrainiečių Gynybos ministerija socialiniame tinkle „Facebook“.Ji pridūrė, kad Rusijos kariuomenė „neleidžia vaikams, moterims ir senjorams išvykti iš miesto“.Pirmadienį vakare Rusija paskelbė atidarysianti humanitarinius koridorius, kad civiliai galėtų evakuotis iš Kyjivo, Charkivo, Mariupolio ir Sumų.„Paliaubos pažeistos!“ – tviteryje parašė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.„Rusijos pajėgos dabar apšaudo humanitarinį koridorių iš Zaporižios Mariupolio link. Aštuoni sunkvežimiai ir 30 autobusų pasirengę pristatyti humanitarinę pagalbą į Mariupolį ir [evakuoti] civilius gyventojus į Zaporižią“, – pridūrė ministerijos atstovai.Kyjivas pranešė, kad atlikti išminavimo darbai 250 km ilgio maršrute į Zaporižią šalies šiaurės vakaruose, kad būtų galima evakuoti maždaug 450 tūkst. žmonių, gyvenančių Mariupolyje.Miestą jau kelias dienas apgulusi Rusijos kariuomenė. Tai yra labai svarbi strateginė vieta, nes ji yra netoli Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio ir Donbaso regiono, kur veikia prorusiški separatistai.Pastarosiomis dienomis iš Mariupolio kelis kartus nepavyko evakuoti apie 300 tūkst. civilių gyventojų, o Ukraina ir Rusija dėl nesėkmingų pastangų kaltina viena kitą.Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad buvo „garantijų“ dėl Mariupolio civilių evakuacijos, tačiau jos „nesuveikė“.

JAV ekspertai: Kyjivo puolimas gali prasidėti per artimiausias 96 valandasJAV ekspertų grupės atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad Rusijos pajėgos artimiausiomis dienomis ruošiasi pulti Kyjivą – galbūt netgi šį vakarą. Karo studijų instituto ekspertai teigia, kad Rusijos pajėgos sutelktos rytiniuose, šiaurės vakariniuose ir vakariniuose sostinės priemiesčiuose. Pirmadienį 20 val. vakaro paskelbtame vertinime akcentuojama, kad puolimas gali prasidėti „per artimiausias 24-96 valandas“.„Rusai telkia atsargas ir stiprina savo pozicijas, tai pat iš artilerijos, oro ir raketomis silpnina gynybą ir bando įbauginti gynėjus prieš planuojamą ataką“, – teigiama ataskaitoje. Analizėje akcentuojama, kad ši operacija gali būti lūžio taškas V. Putino karinėje invazijoje, turint omenyje, kad trūksta užtikrintumo, ar toks bandymas perimti miesto kontrolę bus sėkmingas.„Kol kas per anksti kalbėti apie galimo Rusijos bandymo apsupti ar perimti miestą sėkmę. Jeigu Rusijos kariai turėjo galimybių pasirūpinti atsargomis, persiorganizuoti ir suplanuoti koordinuotas operacijas braunantis gilyn į miestą, tada šį kartą jiems gali pasisekti labiau“, – teigiama ataskaitoje.

Zelenskio patarėjas neigė, kad rusai užėmė Iziumo miestą: dabar ten vyksta kovosŽinia apie tai, kad Rusijos kariai galimai užgrobė Iziumo miestą Charkivo srityje, yra netiesa.Tai per trumpąją spaudos konferenciją sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo laisvai samdomas patarėjas Aleksijus Arestovičius, pranešė „Ukrinform“.„Pranešimas, kad priešas tariamai užėmė Iziumo miestą, yra neteisingas. Ten dabar tęsiasi kovos. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nugali priešą“, – sakė jis.Kovo 7 d. Iziumo mero pavaduotojas Vladimiras Maciokinas pranešė, kad dėl rusų apšaudymo taikaus miesto centras Charkivo srityje virto visiškais griuvėsiais: sunaikinti geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, teismai, kolegijos, policija, parduotuvės ir kt.

Rusai apšaudė namus ir miestelius Luhansko srityje: žuvo trys Rubižnės gyventojaiRusijos kariai apšaudė civilių namus ir automobilius.Per dieną rusų apšaudymo metu žuvo trys Luhansko srities Rubižnės miesto gyventojai.Tai pranešė Ukrainos nacionalinės policijos spaudos tarnyba.Iš viso per parą Luhansko srities policija gavo 13 pranešimų apie srities gyvenviečių apšaudymus, kuriuos vykdė Rusijos kariai.Kariai apšaudė 8 privačius ir daugiaaukščius pastatus Rubižnėje ir Kremenoje, taip pat automobilį Severodonecke.Portalas tsn.ua primena, kad Sumų miesto prokuratūra pradėjo baudžiamąjį procesą dėl Rusijos Federacijos įvykdyto miesto būsto sektoriaus apšaudymo, kurio metu žuvo 19 suaugusiųjų ir 2 vaikai.

Pranešama, kad apšaudyta evakuacinė kolona, važiavusi iš Sumų:https://twitter.com/n_ma_pag/status/1501155653049630723

Ukrainos pasipriešinimo pajėgos Chersono srityje numušė Rusijos lėktuvąChersono srityje Ukrainos pasipriešinimo pajėgos numušė Rusijos lėktuvą.Tai „Telegram“ kanale paskelbė vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka.„Šį rytą mūsų pasipriešinimo pajėgos laikinai okupuotoje teritorijoje iš „Stinger“ numušė fašistinį lėktuvą virš Belozerkos. Vienas pilotas tikrai liko gyvas – jis katapultavo“, – rašė A. Geraščenka.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2625

Charkive girdimi sprogimai, Saltovkoje, gyvenamajame rajone miesto šiaurės rytuose.

Vaizdo įrašas, kaip Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikina Rusijos zenitinių raketų kompleksą:https://www.delfi.lt/video/uzsienis/ukrainos-ginkluotosios-pajegos-sunaikino-rusijos-zenitiniu-raketu-kompleksa.d?id=89648475

Ukraina antradienį apkaltino Rusiją pažeidus humanitarinį koridorių, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas civiliams gyventojams palikti apgultą pietinį Mariupolio uostamiestį.„Priešas pradėjo puolimą, nukreiptą būtent į humanitarinį koridorių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Gynybos ministerija ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė „neleido vaikams, moterims ir pagyvenusiems žmonėms palikti miesto“.Pirmadienį vakare Rusija įvardijo Mariupolį kaip vieną iš keturių miestų, kuriuose bus atidaryti evakuacijos koridoriai.

Donecko srityje Rusijos kariai nužudė civilį, tarp 10 sužeistųjų – vaikasPraėjusią parą (kovo 7 d.) Rusijos kariai Donecko srityje nužudė civilį, mažiausiai 10 gyventojų buvo sužeisti.Tai antradienį, kovo 8 d., pranešė Ukrainos nacionalinės policijos spaudos tarnyba.„Tarp sužeistųjų yra ir vaikas. Informacija apie tikrąjį aukų skaičių tikslinama. Policija fiksuoja apšaudymo pasekmes ir padeda žmonėms“, – rašoma pranešime.

Žurnalistas: humanitarinį koridorių „atvėrę“ Rusijos kariai pradėjo šaudytiRusijos kariškiai dengėsi neginkluotais žmonėmis, kurie humanitariniu koridoriumi norėjo išvykti iš Mariupolio Donecko srityje.Rusijos pajėgos apšaudė žmonių kolonas ir perėjo į puolimą, remdamasis vieno Ukrainos gynėjo liudijimu, „Telegram“ kanale pranešė žurnalistas Andrejus Caplijenka. „Informacija iš Mariupolio. Rusai žadėjo humanitarinį koridorių taikiems gyventojams. Tačiau pradėjo šaudyti į kolonas ir, prisidengę civiliais gyventojais, perėjo į puolimą. Meluojanti, klastinga Rusijos armija, kuri dengiasi neginkluotais žmonėmis“, – pažymėjo A. Caplijenka.

Zelenskis: mes juos naikiname visurPer 13 karo Ukrainoje dienų Rusija prarado daugiau aviacinės technikos nei per pastaruosius 30-imt metų.Tokią informaciją savo kreipimesi pateikė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Mes kovojame jau 13 dienų. Naikiname okupantus visur, kur tik galime. Visur. Bet yra dangus. Šimtai rusų sparnuotųjų raketų. Šimtai okupantų kovinių lėktuvų. Šimtai sraigtasparnių. Taip, mes juos naikiname. Rusija per pastaruosius 30-imt metų prarado mažiau aviacinės technikos nei per tas 13 dienų Ukrainoje“, – sakė Ukrainos prezidentas.Tiesa, jo teigimu, Rusija dar turi pakankamai mašinų žudymui. „Yra pakankamai raketų terorui. Pakankamai 500 kilogramų sveriančių bombų, kurias galima mėtyti ant Černhivo ir Kyjivo, Odesos ir Charkivo, Poltavos ir Žytomyro. Ant dešimčių Ukrainos miestų. Ant milijonų taikių Ukrainos gyventojų“, – pareiškė valstybės vadovas.

JT: Ukrainos pabėgėlių skaičius viršijo 2 milijonusPabėgėlių iš karo krečiamos Ukrainos skaičius antradienį viršijo 2 mln., pranešė Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vadovas.„Manau, kad šiandien arba vėliausiai rytoj peržengsime dviejų milijonų žymą. Taigi, tai nesiliauja“, – žurnalistams Osle sakė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) vadovas Filippo Grandi.„Šiandien pabėgėlių iš Ukrainos srautas pasiekė 2 mln. žmonių. Du milijonus“, – per „Twitter“ parašė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) vadovas Filippo Grandi.

Atvertas antrasis humanitarinis koridorius:https://twitter.com/nexta_tv/status/1501140815414022144

JT: pabėgėlių iš Ukrainos skaičius netrukus viršys 2 mln.Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūros vadovas antradienį nurodė manąs, kad pabėgėlių iš Ukrainos skaičius per artimiausias dvi dienas viršys 2 mln.„Manau, kad šiandien arba vėliausiai rytoj bus viršyta 2 mln. riba. Srautai nesiliauja“, – reporteriams Osle teigė JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi.

Ukraina skelbia apie didžiulius Rusijos nuostoliusUkraina tvirtina, kad kare Rusija jau prarado daugiau nei 12 tūkst. karių, tai kol kas naujausia informacija apie žmogiškuosius priešų nuostolius. Rusija kol kas savo praradimų skaičiaus neatnaujino. Praėjusią savaitę ji paskelbė neva Ukrainoje žuvo 498 kariai. Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacinio saugumo centras informuoja, kad Maskva prarado per 12 tūkst. karių, o tai reiškia, jog galima manyti, kad jie žuvo. Pirmadienį šis skaičius siekė 11 tūkst. Ukrainos pajėgos sunaikino daugiau nei 300 RUsijos tankų bei 1036 šarvuotas kovos mašinas.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ rašo ir Lietuvos Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/4704751759633762&show_text=true&width=500

Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacinio saugumo centras skelbia, kad, nors Rusijos gynybos ministerija ir oficialiai sutiko dėl humanitarinių koridorių civiliams, Irina Vereščiuk perspėjo: „Rusijos pusė planuoja sutrikdyti humanitarinių koridorių veiklą ir manipuliuoti maršrutais, siekdama priversti žmones eiti kitu keliu“.https://twitter.com/StratcomCentre/status/1501119411062816773

Per rusų raketų antskrydį visiškai sugriautas Albanijos konsulatas CharkiveSekmadienį, kovo 6-osios vakarą, Rusijos raketos sunaikino Albanijos garbės konsulatą Charkive.Tai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Albanijos užsienio reikalų ministerija.Konsulatas paskelbė pranešimus apie išpuolį, patvirtindamas, kad jo darbuotojai saugūs ir nėra aukų. Albanijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė išpuolį.Vasario 27 d. Albanija prisijungė prie ES šalių, įvedusių sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą.Anksčiau Rusija Albaniją įtraukė į savo „priešų sąrašą“ kartu su Juodkalnija ir Šiaurės Makedonija. Maskva kaltina tris šalis veikus prieš Kremlių. Sąraše taip pat yra ES, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija, Japonija, Šveicarija ir Naujoji Zelandija.https://twitter.com/AlbanianDiplo/status/1500862581547929601?ref_src=twsrc%5Etfw

Sumuose prasidėjo gyventojų evakuacija:https://t.me/kt20220224/89

Rusai surengė du oro antskrydžius į Achtyrką: buvo sunaikintas miesto centras ir komunikacijosPo naktinių Rusijos karių antskrydžių Achtyrkoje, Sumų srityje, miesto centras buvo visiškai sunaikintas, sunaikintos pagrindinės komunikacijos.Tai rytiniame kreipimesi feisbuke sakė Achtyrkos meras Pavelas Kuzmenka.„Šiąnakt buvo du antskrydžiai į Achtyrką, du kartus bombardavo sunkiosiomis ir lengvosiomis bombomis. Už manęs yra vykdomasis komitetas, šalia kurio aš visada kreipiuosi į jus. Jis yra visiškai sunaikintas. Na, svarbiausia, kad visi žmonės gyvi.Prieš mane universalinė parduotuvė taip pat sugriauta. Miesto centras visiškai sugriautas.Daug sužeistų, keleto nerandame.Taip pat buvo bombarduotas Dačnos rajonas. Daug miesto komunikacijų buvo apgadinta: visiškai sunaikinta kanalizacija, vandentiekis, elektros tinklai, sunkios bombos nukrito ant šiluminės elektrinės, ji buvo sunaikinta“, – pasakojo Achtyrkos meras.Jis pridūrė, kad elektros energijos liko mažai, ir ragino ją naudoti taupiai. „Tvarkysime. Saugokite save, priešas pereina į agonijos būseną“, – sakė meras.https://www.facebook.com/100023006243706/videos/634422887631725/&show_text=0&width=267

Zelenskis vaizdo ryšiu kreipsis į JK parlamentąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vaizdo ryšiu kreipsis į Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmus.V. Zelenskis kreipsis į JK įstatymų leidėjus antradienį 17.00 val. Grinvičo (19.00 val. Lietuvos laiku), pranešė Bendruomenių rūmų pirmininkė Lindsay Hoyle.„Kiekvienas parlamento narys nori tiesiogiai išgirsti prezidentą, kuris kalbės mums tiesiogiai iš Ukrainos, todėl tai svarbi proga Rūmams“, – sakė jis.Praėjusią savaitę V. Zelenskis per vaizdo ryšį kreipėsi į Europos Parlamentą.

Rusija skelbia atvėrusi humanitarinius koridoriusRusija tikina, esą, keliuose Ukrainos miestuose užtikrinusi humanitarinius koridorius. Civiliams bus leidžiama, laikinai nutraukus karinius veiksmus, palikti Černihivo, Sumų, Charkivo, Kijevo ir Mariupolio miestus, Rusijos gynybos ministerijos atstovus cituoja „Interfax“ naujienų agentūra. Teigiama, esą, laikinai nutraukta ugnis, nors seniau skelbtų paliaubų sąlygų laikytasi nebuvo. Irpine, esančiame Kyjivo regione, žuvo evakuotis bandžiusi šeima. Rusija sulaukė kritikos dėl humanitarinių koridorių, kuriais Ukrainos žmonės gali patekti tik į pačią Rusiją arba jos sąjungininkę Baltarusiją.Antradienį Ukraina perspėjo dėl galimų provokacijų.Antradienį nuo 10.00 val. turėtų būti atidarytas evakuacijos koridorius iš Sumų miesto, pranešė Ukrainos vyriausybė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Sutarta, kad pirmoji vilkstinė su pabėgėliais pajudės 10.00 val., per televiziją perskaitytame pranešime pareiškė vicepremjerė Iryna Vereščiuk. Iki šiol keli mėginimai įrengti evakuacijos maršrutus iš apsiaustų miestų žlugo.

Janukovyčius kreipėsi į ZelenskįBuvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius, palikęs šalį po Maidano įvykių 2014 metais, kreipėsi į dabartinį šalies vadovą Volodymtrą Zelenskį.Tekstą skelbia Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.Kreipimesi į V. Zelenskį jam patariama įsiklausyti ne į kitus, o būtent į V. Janukovyčiaus žodžius.„Labai gerai suprantu, kad turite daug „patarėjų“, bet tik jūs asmeniškai esate atsakingas už tai, kad tas kraujo praliejimas liautųsi ir būtų pasiektas taikus sprendimas“, – „RIA Novosti“ citavo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimą eksprezidentą.

Per oro antskrydžius Sumuose žuvo 10 žmonių, padėtis Mariupolyje aštrėjaPer oro antskrydžius Šiaurės Ukrainos Sumų mieste, vietos institucijų duomenimis, žuvo daugiau kaip 10 žmonių, įskaitant vaikus. „Kai kuriose vietovėse buvo bombarduojami gyvenamieji namai. Beveik Sumų centre bombos sunaikino kelis pastatus“, – naktį į antradienį sakė srities administracijos vadovas Dmytras Žyvyckis.Jo teigimu, „nelygioje kovoje su rusų kariais“ žuvo ir keturi Ukrainos kareiviai. „Mes to niekada neatleisime“, - pabrėžė D. Žyvyckis. Nepriklausomai šių duomenų patikrinti neįmanoma.Tuo tarpu pranešama, kad Rusijos pajėgų apsiaustame Mariupolio uostamiestyje padėtis toliau aštrėja. Miesto valdžios teigimu, „nėra gatvės, kurioje nebūtų išdaužtų langų, sugriautų butų ar namų“. Miestas likęs be elektros, vandens ir dujų.Mariupolis yra netoli vadinamosios kontaktinės linijos tarp prorusiškų separatistų ir Ukrainos kariuomenės Donecko srityje. Miestas turi didelę strateginę reikšmę.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos zenitinių raketų kompleksą „Buk“. Tam panaudotas dronas „Bayraktar“. Tinkle buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas šis smūgis. https://t.me/uniannet/36247

Ukrainos Lvivo miestas prašo pagalbos pabėgėliamsVakarų Ukrainos Lvivo miestas prašo tarptautinių organizacijų paramos padėti apgyvendinti pabėgėlius. Miestas tapo prieglobsčio vieta maždaug 200 000 nuo bombų ir raketų smūgių pabėgusių žmonių, sakė meras Andrijus Sadovijus. Žmonėms teikiamas maistas ir visa, kas reikalingiausia. „Tai labai sunki našta miestui, šiandien esame ties savo galimybių riba“, - teigė meras pareiškime.Jis pareiškė prašąs visų tarptautinių organizacijų pagalbos. „Mums reikia jūsų paramos, mums reikia tiesioginio jūsų dalyvavimo čia, Lvive“, - antradienį teigė A. Sadovijus. Reikalingos, pavyzdžiui, didelės palapinės su sanitariniais mazgais ir galimybe gamintis maistą. Be to, reikia pasirūpinti vaikais, kurie „tikriausiai išgyvena sunkiausias savo gyvenimo dienas“.Po Rusijos invazijos į Ukrainą Lvivas tapo svarbia pabėgėlių susitelkimo vieta.

Ukraina teigia nukovusi dar vieną rusų generoląPer mūšius netoli Charkivo žuvo Rusijos generolas majoras Vitalijus Gerasimonas, feisbuke pranešė Ukrainos karinė žvalgyba. Jos duomenimis, nukauta arba sužeista ir daugiau aukštų rusų kariškių.V. Gerasimovas kovojo ir antrajame Čečėnijos kare, o po Krymo aneksijos buvo apdovanotas ordinu.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį apkaltino Rusijos kariuomenę, kad ji trukdo evakuoti civilius gyventojus vadinamaisiais humanitariniais koridoriais, dėl kurių buvo sutarta po derybų su Maskva. „Buvo sutarta dėl humanitarinių koridorių. Ar tai veikė? Vietoje to veikė rusų tankai, rusų gradai (salvinės raketų ugnies sistemos), rusų minos“, – sakė V. Zelenskis platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi.

TATENA pranešė apie Ukrainoje apgadintą antrą branduolinį objektąTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pirmadienį pranešė gavusi pranešimų, kad per artilerijos apšaudymą buvo apgadintas branduolinių tyrimų kompleksas Rusijos pajėgų apsuptame Ukrainos antrame pagal dydį Charkivo mieste, bet šis incidentas „radiologinių pasekmių“ nesukėlė.Vienoje įsikūrusi Jungtinių Tautų agentūra nurodė, kad ukrainiečių tarnybos ją informavo apie sekmadienį įvykusią ataką. Pranešimų apie tame objekte padidėjusį spinduliuotės lygį nebuvo.Tame objekte laikomų „radioaktyvių medžiagų atsargos yra labai mažos“, be to, jos laikomos „subkritinės“ būklės, todėl „žala, apie kurią buvo pranešta, nebūtų sukėlusi jokių radiologinių pasekmių“, sakoma TATENA pranešime.Šiame objekte, priklausančiame Charkivo fizikos ir technologijų institutui, buvo gaminamos radioaktyvios medžiagos medicinos ir pramonės reikmėms.Charkivas pastarosiomis dienomis buvo intensyviai bombarduojamas Rusijos artilerijos, aviacijos ir raketų, Maskvai stengiantis didinti spaudimą Ukrainai pasiduoti.Šis branduolinių tyrimų institutas buvo atsidūręs internetu sklidusių sąmokslo teorijų ir nepagrįstų Rusijos žiniasklaidos pareiškimų centre. Tvirtinta, kad Ukraina jame mėgina sukurti „purvinąją bombą“ – primityvų branduolinį ginklą, galintį pražudyti daugybę žmonių.TATENA nurodė, kad incidentas Charkive yra naujausias atvejis, kai Ukrainos branduoliniai objektai tampa Rusijos pajėgų atakų taikiniu.„Buvo jau keli atvejai, keliantys pavojų Ukrainos branduolinių objektų saugumui“, – sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi.Buvo pranešimų apie žalą branduolinių atliekų saugykloms netoli Kijevo ir Charkivo, be to, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižios branduolinę jėgainę ir sukėlė joje gaisrą, kuris vėliau buvo suvaldytas.TATENA nurodė, kad Zaporižios atominė elektrinė, kuri yra didžiausia Europoje, dabar yra kontroliuojama Rusijos pajėgų, neleidžiančių atgabenti atsarginių dalių ir vaistų personalui.Šiuo metu veikia tik du iš šešių Zaporižios elektrinės reaktorių.Taip pat buvo nutrauktas ryšys su mažais branduoliniais objektais pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, apsuptame Rusijos pajėgų, palikusių gyventojus be elektros ir vandens.TATENA ragino Maskvą ir Kijevą susitarti dėl plano branduoliniams objektams apsaugoti.R. M. Grossi siūlėsi nuvykti į liūdnai pagarsėjusią Černobylio atominę elektrinę, kur 1986 metais įvyko iki šiol didžiausia pasaulyje branduolinė avarija. Toje dabar jau nebeveikiančioje jėgainėje daugiau kaip 200 darbuotojų nebuvo išleidžiami Rusijos pajėgų jau 12 dienų iš eilės.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba patvirtino, kad ketina susitikti su kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu. „Šiuo metu planuojama kovo 10-oji. Pažiūrėsime, ar jis skris į Antaliją, tada skrisiu ir aš. Susėsime, pakalbėsime“, - pareiškė jis pirmadienio vakarą vaizdo įraše.

Rusija siūlo naujas paliaubas civilių evakuacijaiRusija, jos ambasadoriaus JT duomenimis, siūlo naujas paliaubas humanitarinių koridorių atvėrimui Ukrainoje. Vasilijus Nebenzia pirmadienį (vietos laiku) JT Saugumo Taryboje citavo naują pareiškimą iš Maskvos: „Jame sakoma, jog Rusija vėl pareiškia, kad rytoj, kovo 8 dieną, 10.00 val. Maskvos laiku bus vykdomos paliaubos ir atidaromi humanitariniai koridoriai“, kad būtų evakuoti žmonės iš Kijivo, Černihivo, Sumų, Charkivo ir Mariupolio.Tačiau, remiantis Rusijos gynybos ministerijos „Telegram“ kanale paskelbta informacija, humanitariniai koridoriai daugiausiai arba visiškai eina Rusijos arba Baltarusijos kryptimi.

JAV mano, kad karas Ukrainoje truks ilgaiJAV mano, kad karas Ukrainoje truks ilgai. „Esame susirūpinę, kad pasaulis turi būti pasirengęs labai ilgam ir labai sunkiam keliui“, – pirmadienį Niujorke skubiai sušauktame posėdyje dėl humanitarinės padėties Ukrainoje sakė amerikiečių ambasadorė Jungtinėse Tautose Linda Thomas-Greenfield.

Rusijos pajėgų apsiaustame Mariupolio uostamiestyje padėtis toliau aštrėja. Miesto valdžios teigimu, „nėra gatvės, kurioje nebūtų išdaužtų langų, sugriautų būtų ar namų“. Miestas likęs be elektros, vandens ir dujų.

Bučios gyventojai laikomi įkaitais: netgi negali palaidoti mirusiųjųBučios mero Anatolijaus Fedoruko teigimu, net tada, kai nevyksta apšaudymai, okupantai neleidžia žmonėms išeiti iš namų. Kaip praneša Unian.com, anot A. Fedoruko, Rusijos kariuomenė visais įmanomais ir neįmanomais būdais atakuoja Kijevą ir priemiesčius, ypač Bučią.

Po Rusijos bombordavimo į gyvenamuosius pastatus Sumuose žuvo mažiausiai 10 žmoniųApie tai kovo 7 dienos vaizdo žinutėje pranešė Sumų regiono administracijos vadovas Dmytro Žyvitskis. Tarp žuvusiųjų yra ir vaikų.

Tarp JAV įstatymo leidėjų girdisi raginimų siųsti naikintuvus į Lenkiją, jei ši sutiks perduoti savo turimus lėktuvus Kyjivui, skelbia BBC. Lenkija turi rusiškų naikintuvų , Ukraina turi juos valdyti apmokytų pilotų. Pasak BBC, Varšuva dar nėra apsisprendusi dėl savo naikintuvų perdavimo, anksčiau buvo išreikšti nuogąstavimai, kad toks žingsnis gali būti laikomas kaip NATO kišimasis į konfliktą. JAV prezidento Joe Bideno administracija sako, kad sprendimą dėl naikintuvų perdavimo Ukrainai gali priimti tik pati Lenkija. Senatorius Bobas Mendezas ragina perduoti Varšuvai naujus naikintuvus, jei tik jie savo Mig-29 perduos Ukrainos gynybai.

G. Landsbergis su Nyderlandų kolega aptars Rusijos invaziją UkrainojeLietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis antradienį susitiks su šalyje viešinčiu Nyderlandų vicepremjeru ir diplomatijos vadovu Wopke Hoekstra.Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptariamas dvišalis bendradarbiavimas, Rusijos agresija prieš Ukrainą, pagalba Ukrainai, saugumo situacija regione bei priemonės Lietuvos saugumui stiprinti.W. Hoekstra vizito Lietuvoje metu taip pat susitiks su Lietuvoje NATO batalione tarnaujančiais Nyderlandų kariais.Nyderlandai buvo viena iš valstybių, pastaruoju metu atsiuntusių daugiau karių į Lietuvą, reaguojant į pašlijusią saugumo situaciją regione.

Lietuvoje vyks solidarumo su Ukrainos moterimis akcijaVilniuje antradienį minint Tarptautinę moters dieną prie Ukrainos ambasados rengiama solidarumo su Ukrainos moterimis akcija.Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ir aktyvistai kviečia palaikyti Ukrainos moteris ir vidurdienį rinktis prie ambasados su saulėgrąžomis – Ukrainos nacionaliniu simboliu, kuris tapo ir pasipriešinimo Rusijos armijos agresijai ženklu. Renginyje bus renkamos aukos Ukrainos moterų fondui. Pranešama, kad akcijoje dalyvaus Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė- Nielsen, lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė, visuomenininkai.Prie iniciatyvos jungiasi ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, kuris kartu su Pagalbos moterims linijos savanoriais, Klaipėdos universiteto bendruomene, LCC tarptautinio universiteto studentais rengia palaikymo akciją prie Baltijos jūros.

Parama UkrainaiPasaulio bankas patvirtino 723 mln. JAV dolerių paramą Ukrainai. Ši suma šaliai padės sumokėti atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams, pašalpas ir pensijas. Pasak Banko, prie šio pagalbos paketo finansavimo prisidėjo Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Švedija, Japonija, Danija, Latvija, Lietuva ir Islandija, praneša BBC.Pasaulio bankas priduria, kad ateityje planuoja dar 3 mlrd. JAV dolerių pagalbą Ukrainai.

Ukrainos infrastruktūrai – milijardiniai nuostoliai Rusijos pradėtas karas jau padarė bent 10 milijardų dolerių žalos Ukrainos susisiekimo infrastruktūrai, pranešė susisiekimo ministras Oleksandras Kubrakovas. „Praeitą savaitę paskaičiavome nuostolius susijusius tik su susisiekimo infrastruktūra. Kalbame apie kelius, tiltus, geležinkelius ir oro uostus. Praėjusios savaitės pabaigoje suma siekė 10 mlrd. JAV dolerių“, – sakė jis. Pasak ministro, didžiąją dalį sugriautos infrastruktūros atstatyti būtų įmanoma per metus, sudėtingesni projektai užtruktu iki 2 metų.

Po bombardavimų Sumuose – pranešimai apie žūtis Sumų regiono administracijos vadovas Dmitrijus Zhivitskis pranešė, kad per Rusijos bombardavimus pirmadienio vakarą žuvo bent 10 žmonių, tarp jų – vaikai. „Buvo bombarduojami Sumų priemiesčiai. Kai kur bombarduoti ir gyvenamieji namai. Pačiame Sumų centre keletas namų buvo sunaikinti po raketos smūgio. Visiškai sunaikinti. Tai buvo individualūs namai. Yra žuvusiųjų. Deja, tarp žuvusiųjų yra ir vaikų. Dabar skaičiuojamos aukos, jų bent 10“, – pranešė jis. „Informacija apie žuvusius ir sužeistus nuolat atnaujinama. Tarnybos šalina griuvėsius ir gesina gaisrus. Dirba medikai, jie gelbsti gyvybes. Štai kaip iš tiesų atrodo rusiškas pasaulis. Mes už tai niekada neatleisime“, – pridūrė jis. Pasak D. Zhivitskio, pirmadienį per susirėmimą su rusų kariais žuvo ir 4 jauni savanoriai.

JK kaltina Rusiją dėl nužudytų civilių Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija tvirtina, kad Rusija ir toliau bombarduoja evakuacijos kelius. Pirmadienį ministerija taip pat apkaltino Rusijos pajėgas dėl kelių civilių mirčių, kurie bandė evakuotis iš Irpino.

Europa ruošiasi mažinti priklausomybę nuo RusijosEuropos Sąjunga parengė planus, kaip sumažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos, praneša BBC. Šiuo metu ES pusę reikalingų dujų ir anglius bei trečdalį naftos importuoja iš Rusijos. Planuojama, kad bus sparčiau pereinama prie atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat dujų ir naftos bus bandoma nusipirkti iš kitų tiekėjų.

Rusija persigrupuoja Kyjivo puolimui Ukrainos kariuomenė feisbuke paskelbė 12-os karo dienos apibendrinimą. Čia teigiama, kad Rusija tęsią aktyvų puolimą, bombardavimą, o vienas pagrindinių tikslų – sostinės Kyjivo apsupimas. „Dieną priešas persigrupavo, kad galėtų organizuoti Kyjivo puolimą“, - rašoma kariuomenės pranešime. Čia teigiama, kad sostinės atakai skiriami geriausiai pasiruošę būriai, tarp jų – čečėnų kariai. Priduriama, kad Rusijos pajėgos smarkiai demoralizuotos dėl daugybės aukų bei prarastos technikos, kai kuriuose vietose kariai tiesiog dezertyruoja. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/267245612255191&show_text=true&width=500

Kariai iš taikos palaikymo misijų grįš į Ukrainą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsakymą, kuriuos atšaukia Ukrainos karius iš taikos palaikymo misijų visame pasaulyje, kad šie padėtų kovojant su Rusijos invazija. „Tai labai profesionalūs kariai, kurie grįš su visa įranga ir sustiprins kariuomenę atsakant į Rusijos agresiją“, – feisbuke pranešė prezidentūros atstovas Andrijus Sybiha. https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/491205552579831&show_text=true&width=500

Užblokuotas Rusijos propagandisto kanalas Kremliaus režimą palaikantis laidų vedėjas Vladimiras Solovjovas nebegalės propagandos skleisti „Youtube“, jo kanalas ten buvo užblokuotas. Rusijai pradėjus karą V. Solovjovas laidoje piktinosi Vakarų sankcijomis, nes dėl jų neteko savo vilos Italijoje.

Ukraina skelbia numušusi 52 lėktuvus ir 69 sraigtasparniusPirmadienį pavyko numušti Rusijos sraigtasparnį ir 3 lėktuvus, skelbia Ukrainos kariuomenė. Teigiama, kad iš viso per pradėtą karą rusai jau neteko 52 lėktuvų ir 69 sraigtasparnių. Taip pat pranešama, kad sėkmingai veikianti oro gynybos sistema sėkmingai sunaikino tuzinus į įvairius taikinius paleistų raketų.

Pentagono atstovas: įstrigę rusai ieško paramos Sirijoje Pentagono atstovas Johnas Kirby teigė, kad didžiulė rusų kolona, judėjusi link Kijevo, šiuo metu yra įstrigusi. Be to, jis teigė, kad Vladimiras Putinas ieško pastiprinimo Sirijoje ir tikisi, kad šios šalies pajėgos padės kare prieš Ukrainą. „Mes turime indikacijų, kurios patvirtina istoriją, kad bandoma įtraukti užsienio kovotojus. Mums atrodo svarbu, kad su daugiau nei 150 tūkst. karių, įstrigusiu judėjimu į Ukrainos gilumą, ypač šiaurėje, ponui Putinui atrodo būtina užverbuoti kovotojus iš užsienio šiam karui“, - spaudos konferencijoje kalbėjo J. Kirby.

Černobylio AE darbuotojai įkalinti jau 12 dienų Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad Ukrainos invazijos pradžioje užimtos Černobylio atominės elektrinės darbuotojai nėra išleidžiami namo. „Rusijos pajėgų nuo vasario 24 d. kontroliuojamame Černobylyje dirbusi pamaina, kurioje yra maždaug 210 žmonių, techninis personalas ir apsauginiai, vis dar nėra pakeičiami. Tie patys darbuotojai ten jau yra 12 dienų“, – pranešė agentūra.

Ukrainos ambasadorius JT: Rusijos kariai blokuoja civilių evakuacijąUkrainos ambasadorius Jungtinėse Tautose Serhijus Kyslycia sako, kad Rusija blokavo ne vieną bandymą evakuoti civilius ir Kyjivo, Charkivo, Donetsko ir Chersono. „Dar baisiau yra tai, kad rusų kariai apšaudė bandančius evakuotis ir evakuacijos transportą, bombardavo kelius, kurie skirti humanitariniams koridorius“, - kalbėjo ambasadorius. Pasak Ukrainos atstovo, Rusija taip pat neįleidžia tarptautinių organizacijų, kad jie galėtų suteikti humanitarinę pagalbą.

Ukrainiečiai skelbia nukovę rusų generolą Netoli Charkivo nukautas Rusijos generolas majoras Vitalijus Gerasimovas, išplatintame pranešime skelbia Ukrainos kariuomenė. Pasak pranešimo, V. Gerasimovas dalyvavo antrajame Čečėnijos kare bei Rusijos operacijoje Sirijoje. Rusijoje jis taip pat buvo apdovanotas už Krymo okupaciją. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/266018705709557&show_text=true&width=500

Odesoje nugriaudėjo sprogimaiOdesoje prieš pat vidurnaktį nugriaudėjo trys sprogimai, praneša mieste dirbantys BBC reporteriai. „Mums sakoma, kad Ukrainos gynybos sistema numušė Rusijos raketas, paleistas iš karo laivo esančio netoli Odesos krantų“, – skelbia BBC.Beveik milijoną gyventojų turintis uostamiestis, įsikūręs prie Juodosios jūros, yra svarbus taikinys Rusijos pajėgoms.

Rusija žada atidaryti humanitarinius koridorius Rusija žada antradienį atverti humanitarinius koridorius ir leisti civiliams evakuotis iš kelių užpultos Ukrainos miestų, įskaitant sostinę Kyjivą ir uostamiestį Mariupolį, pranešė šalies naujienų agentūros. Visgi Ukraina kaltina užpuolikus nesilaikant ankstesnių pažadų leisti civiliams saugiai evakuotis. „2022 metų kovo 8 dieną nuo 10 val. Maskvos (9 val. Lietuvos) laiku Rusijos Federacija skelbia tylos režimą ir yra pasirengusi atverti humanitarinius koridorius“, – nurodė Rusijos gynybos ministerijos padalinys. Jis paskelbė evakuacijos kelius iš Kijevo, Mariupolio, Charkivo ir Sumų – visi šie miestai pastarosiomis dienomis buvo smarkiai apšaudomi Rusijos pajėgų. Gynybos ministerijos padalinys tuo pačiu apkaltino Ukrainą, kad šiai „nepavyko užtikrinti humanitarinių koridorių funkcionavimo“. Jis pabrėžė, kad situacija daugelyje Ukrainos miestų „smarkiai suprastėjo ir įgavo humanitarinės katastrofos požymių“. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl nepavykstančios civilių evakuacijos kaltina Rusiją. „Buvome sutarę dėl humanitarinio koridoriaus. Ar tai suveikė? Rusijos tankai, Rusijos gradai (raketinė artilerija), Rusijos minos toliau veikė“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis. Anot Maskvos, apie naujus evakuacijos kelius Ukrainos pusei bus pranešta vidurnaktį Grinvičo (2 val. Lietuvos) laiku.

Turkijoje vyks Ukrainos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimasUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba mano, kad Ukrainos prezidentai Vladimiras Zelenskis ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi vesti tiesiogines derybas. „Mūsų prezidentas nieko nebijo. Įskaitant tiesioginį susitikimą su Putinu. Jei Putinas taip pat nebijo, tegul sėdi ir kalbasi“, – Ukrainos televizijos kanaluose pabrėžė Kuleba, skelbia zn.ua.Užsienio reikalų ministras teigia esantis pasiruošęs esminiam pokalbiui su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Susitikimas vyks kovo 10 d. Antalijoje, Turkijoje. „Jei jis nusiteikęs rimtam pokalbiui, tai mes, kaip diplomatas, rimtai pasikalbėsime su diplomatu. Jei jis ims kartoti labai absurdišką propagandą, kuri pastaruoju metu iš jo buvo girdima, tada iš manęs išgirs griežtą tiesą, kurios nusipelnė. Esu pasirengęs kalbėtis su bet kuo dėl taikos Ukrainoje įtvirtinimo ir Ukrainos piliečių nežudymo, mūsų miestų ir kaimų sunaikinimo“, – sakė D. Kuleba.Ministras taip pat papasakojo, kokiais žodžiais ketina pasveikinti Rusijos atstovą: „Ponas Lavrovas, manau, kad šį susitikimą rengiu su nusikaltimo, agresijos prieš Ukrainą, bendrininku, organizatoriumi. Tuo pačiu metu šiose derybose galite sustabdyti, bent jau pabandyti sustabdyti šį nusikaltimą. Taigi pakalbėkime rimtai“.

Putinas sako nesiųsiantis į Ukrainą šauktinių ir rezervistųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė nesiųsiantis šauktinių ir rezervistų kariauti į Ukrainą.Pasak jo, Ukrainoje yra Rusijos kariai profesionalai, turintys „fiksuotus tikslus“.„Kariai šauktiniai nedalyvauja ir nedalyvaus kovoje. Papildomo rezervistų šaukimo taip pat nebus“, – sakė V. Putinas per televiziją transliuotame kreipimęsi Tarptautinės moters dienos proga.„Fiksuotus tikslus vykdo tik kariai profesionalai. Esu tikras, kad jie efektyviai garantuoja Rusijos žmonėms saugumą ir taiką“, – pridūrė jis.

Zelenskis: Rusijai mes kaip baisus sapnas – nebijome tankų, kulkųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kaip ir kone kiekvieną naktį kreipėsi į tautiečius ir kitus žmones.„Aš esu Kijeve, Bankova gatvėje, aš nesislepiu ir nieko nebijau“, – pirmadienio vakarą socialiniuose tinkluose praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Savo kalboje jis didžiuojasi tautiečiais, vyrus ir moteris, kovojančius už savo šalį, vadina didvyriais ir sako, kad žmonės turi galingus ginklus – drąsą ir ištikimybę, informuoja tsn.ua. „Pažiūrėkite į mūsų šalį šiandien. Čaplinka, Melitopolis, Tokmakas, Novotroicoje, Chersonas, Starobilskas. Visur žmonės gynėsi, nors ginklų ten ir neturi. Bet tai mūsų žmonės, vadinasi, jie turi ginklų, turi drąsos, ištikimybės, vadinasi, galimybė išeiti ir pasakyti: „Aš čia. Tai yra mano ir aš neatsisakysiu savo miesto, bendruomenės, savo Ukrainos. Kiekviena ukrainietė, kiekviena ukrainietė, kuri vakar, šiandien ir rytoj protestuos prieš užpuolikus, yra didvyriai. Kartu stovime aikštėse, nebijome, kai šaudo, bando mus išvaryti. Jūs nesitraukiate, mes nesitraukiame. O tas, kuris kartojo: „Mes – viena tauta“, tikrai nesitikėjo tokios galingos reakcijos. Mūsų šalies pietuose atsiskleidė toks tautinis judėjimas, tokia galinga ukrainietiškumo apraiška, kurios dar nematėme gatvėse ir aikštėse ir kuri Rusijai yra baisus košmaras“, – sako V. Zelenskis.

Pentagonas: Rusija nepadarė didelės pažangos Ukrainos šiaurėje ir šiaurės rytuoseAnot Pentagono, Rusija per pastarąsias kelias dienas nepadarė jokios pastebimos pažangos invazijoje į Ukrainos šiaurę ir šiaurės rytus.Pentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad Rusijos kariai užėmė Chersono miestą ir dabar bando apsupti Mariupolį.

Ukrainos gynėjai pirmadienį paskelbė numušę dar vieną neleistinai naudojamą raketąKaip skelbiama „Unian“, Ukrainos kariai ir toliau kontroliuoja 70 procentų Irpeno ir atremia Putino teroristų išpuolius. Specialiosios tarnybos nurodė, kad įvyko dar vienas fenomenalus neįvardijamo Ukrainos kareivio žygdarbis. „Nežinomas pilotas pademonstravo neįtikėtinus įgūdžius aviacijoje. Netoli Obukhovo „Kijevo vaiduoklis“ sugebėjo numušti rusišką sparnuotąją raketą „Caliber“, – dalijasi nuotraukomis Ukrainos ginkluotosios sausumos pajėgos.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/298677795697552&show_text=true&width=500

Radiacinis fonas Zaporožėje grėsmės visuomenės sveikatai nekeliaZaporožėje regiono valstybės administracijos vadovas informuoja, kad radiacinis fonas neviršija šiai teritorijai būdingo natūralaus fono. „Unian“ informuoja, kad gera socialiniame tinkle pasidalijo Zaporožės regiono valstybinės administracijos pirmininkas Oleksandras Starukhas, remdamasis Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos Zaporožės regioniniu ligų kontrolės ir prevencijos centru.Kaip anksčiau pranešė „Unian“, Zaporožės AE yra visiškai kontroliuojama rusų karių. Stotyje dirba ukrainiečių darbuotojai, užtikrinantys branduolinių objektų veiklą. Stoties darbuotojai pašalina apšaudymo pasekmes.

Žytomyro naftos bazėje kilo gaisras, nukentėjusių kol kas nėraKovo 7 d., apie 20.20 val. Žytomyro naftos bazėje Černyachivo kaime kilo gaisras. Tarnybos praneša, kad žmonių aukų nėra. Gesinime dalyvavo 20 žmonių ir 4 žmonės. dsns technologija.Černyachovo kaime sudegė du pustušti tankai (talpa bus nurodyta). Netoli roztašovanih privačių gyvenamųjų namų vykdyta gyventojų evakuacija.Ankstesnių aukų ar aukų nėra. Gesinime dalyvavo gausios ugniagesių pajėgos.

Ukraina praneša, kad į nelaisvę paimta beveik 2 tūkst. Rusijos kareiviųUkrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Antonas Heraščenka interviu leidiniui „NV“ pareiškė, kad nuo šių metų vasario 24 d. šalyje į nelaisvę paimta beveik 2 tūkst. Rusijos kareivių.„Į nelaisvę patenka rusų kareiviai, apgauti savo vadų, kurie jiems nesakė, kad reikės kariauti su Ukraina. Vasario 24-osios naktį jiems buvo pasakyta, kad jie vyksta į pratybas. Jie važiavo net nesuprasdami, kad jau įsibrovė į nepriklausomos šalies teritoriją“, - pasakojo pareigūnas.„Tiksli belaisvių apskaita dar nesuorganizuota, bet galiu pasakyti, kad jų gerokai daugiau negu 1 tūkst. Jų skaičius artėja prie 2 tūkst.“, - pridūrė A. Heraščenka.„Vėliau jie bus keičiami į mūsų karius, pakliuvusius į rusų nelaisvę“, - pranešė ministro pavaduotojas.

Zelenskis antradienį pasakys „istorinį“ kreipimąsi JK į parlamentarusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakys „istorinį kreipimąsi“ į Didžiosios Britanijos parlamentarus rytoj 17 valandą.Kaip sako Bendruomenės pirmininkas seras Lindsay Hoyle'as, „kiekvienas parlamentaras nori tiesiogiai išgirsti prezidentą, kuris su mumis kalbės tiesiogiai iš Ukrainos“.

Nikolajeve per raketų ataką į kareivines, žuvo aštuoni žmonės, o aštuoni dingoApie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Nikolajevo srities valstybės administracijos pirmininkas Vitalijus Kimas, informuoja „Unian“.Jis pažymėjo, kad įsibrovėliai Nikolajevą užpuolė 5 valandą ryto, „piktai ir ciniškai, kai žmonės miegojo“.Pasak jo, sparnuotoji raketa „Kolibr“ buvo paleista į 79-osios brigados kareivines, kai kariai miegojo. „Dėl šios dienos aštuoni žuvo, aštuoni dingę, 19 sužeistų. Renkame duomenis apie gyventojus“, – sakė Kim.„Kalbant apie mūšį, mūsų artilerija didvyriškai atkovojo miestą. Buvo komanda paimti Nikolajevą bet kokia kaina. Jie atėjo iš trijų pusių. Pasak Kim.Taip pat, anot jo, padaryta žala miesto infrastruktūrai.

JT: iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko 1,7 mln. pabėgėliųPer pastarąsias 11 dienų iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko mažiausiai 1,7 mln. pabėgėlių. Tai tviteryje pirmadienį pranešė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro agentūra (UNHCR).„Vienuolika dienų – 1,7 mln. žmonių. Dabar tai sparčiausiai didėjanti pabėgėlių krizė Europoje po Antrojo pasaulinio karo“, - sakoma pranešime. UNHCR prognozuoja, kad „artimiausiomis dienomis dar milijonai paliks savo namus“, jeigu konfliktas nebus nutrauktas.Pasak UNHCR atstovų, „šimtai tūkstančių pabėgėlių – tai vaikai“. Daugelis jų atvyko iš Ukrainos nelydimi suaugusiųjų.

Užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba piktinasi, kad Izraelis priima mokėjimus per Rusijos Mir sistemą. skelbia tsn.ua. Tokius Izraelio valdžios veiksmus ministras pavadino „amoraliais“ ir įvardijo smūgiu šalių santykiams. D. Kuleba savo nuomonę išreiškė socialiniame tinkle „Twitter“. „Nors pasaulis taiko sankcijas Rusijai už jos barbarišką žiaurumą Ukrainoje, kai kurie nori užsidirbti pinigų, permirkusių ukrainiečių krauju. Izraelis priima mokėjimus naudodamas Rusijos bankų sistemą Mir, sukurtą siekiant išvengti sankcijų“, – rašė jis.

Nedideliam žmonių skaičiui pavyko ištrūkti iš Mariupolio Iš pietinio uostamiesčio – Mariupolio evakuoti gyventojų nepavyko, nes tiek šeštadienį, tiek sekmadienį Rusijos pajėgos pažeidė paliaubas ir apšaudė miestą.Mariupolis jau ne pirmą dieną apsuptas Rusijos pajėgų, jame nėra vandens, elektros, šildymo, trūksta maisto.Tačiau gaunama žinių, kad nedideliam žmonių skaičiui pavyko ištrūkti iš miesto.Vietos žurnalistė Anna Romanenko sakė BBC, kad privačių automobilių kolonai pavyko išvykti iš miesto. Vienas iš pabėgusių žmonių pasakojo žurnalistei, kad, važiuojant nedideliais kaimo vietovių keliais tamsoje, jiems pavyko pasiekti Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.

Baigėsi trečiasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratasPrezidentūros vadovo patarėjas Michailas Podoljakas sako, kad bus nedideli teigiami poslinkiai gerinant humanitarinių koridorių logistiką, rašo tsn.ua. „Trečiasis derybų raundas baigėsi. Nedideli teigiami poslinkiai gerinant humanitarinių koridorių logistiką. Dėl pagrindinio politinio susitarimo bloko, taip pat paliaubų ir saugumo garantijų, tęsėsi intensyvios konsultacijos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis.Rusijos atstovai savo ruožtu skelbia, kad dėl humanitarinio koridoriaus susitarimą buvo pažeidusi Ukrainos pusė.„Tikimės, kas nuo rytojaus šie koridoriai pagaliau pradės veikti. Ukrainos pusė mums tai pažadėjo“, – Rusijos atstovų pasisakymus skelbia NEXTA. Derybų dalyviai sako, kad be susitarimo dar vyko politinės diskusijos, tačiau esą kalbėti apie kažką pozityvaus dar anksti.„Galiu tik pasakyti, kad mes atvykome su didžiuliu rašytinių dokumentų rinkiniu, paėmėme konkrečias sutartis, projektus, pasiūlymus ir tikėjomės, kad šiandien tuos punktus, kuriuos jau lyg ir susitarėme, galėsime pasirašyti. Tačiau Ukrainos pusė šiuos dokumentus pasiėmė pastudijuoti, negalėjo to padaryti vietoje ir pasakė, kad prie šio klausimo grįšime per kitą susitikimą“, – teigia Rusijos delegacijos atstovas Vladimiras Medinskis ir pridūrė, kad derybos lūkesčių nepateisino.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500891711450583041?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos ministrė: Rusijos kariuomenė pavertė įkaitais daugiau kaip 2 tūkst. studentų užsieniečiųRusijos kariuomenė Ukrainoje iš esmės pavertė įkaitais daugiau kaip 2 tūkst. studentų iš užsienio, okupantai neleidžia evakuoti netgi užsieniečių. Tai pirmadienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščuk.„Studentai iš užsienio paimti įkaitais. Štai ką daro rusai Ukrainoje, blokuodami jų evakuaciją. Indija – 659 studentai, Kinija – 160, Turkija – 144, Nigerija – 400 studentų. Tarp studentų – Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos, Afrikos, Pietryčių Azijos šalių piliečiai. Iš viso 2046 studentai užsieniečiai iš 27 pasaulio šalių“, – sakoma pranešime.

Pirmieji Tarptautinio Ukrainos teritorinės gynybos legiono savanoriai jau yra pozicijose Kijevo pakraštyje.Savanoriai iš JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Lietuvos, Meksikos, Indijos.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/298603602371638&show_text=true&width=500

Generalinis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabas teigia, kad Rusijos pajėgos planuoja pasitelkti aviaciją, taip siekdami apšaudyti raketomis ir bombomis didžiuosius Ukrainos miestus ir pramonės infrastruktūrą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, į Baltarusijos teritoriją siunčiami Centro ir Vakarų karinių apygardų aviacijos padaliniai.

Irpino meras – ukrainiečių kariuomenė kontroliuoja 70 proc. miestoUkrainos ginkluotosios pajėgos kontroliuoja 70 proc. Irpino miesto teritorijos. Taip vaizdo skambučio metu pareiškė Irpino meras Aleksandras Markušinas.„Pasirodė informacija, kad Irpiną visiškai kontroliuoja Rusijos karinės pajėgos. Oficialiai tai neigiu. Į 30 proc. mūsų miesto įžengė Rusijos kariuomenę. Tačiau visą likusią miesto dalį kontroliuoja mūsų ginkluotosios pajėgos. Irpinas laikosi, jį galima palyginti su Donecko oro uostu, o miesto gynėjus – su kiborgais“, – sakė miesto meras.

JK ambasadorius palieka UkrainąBritanijos ambasadorius Ukrainoje Melas Simmonsas išvyko iš Ukrainos dėl didelės grėsmės saugumo padėčiai.Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrė Liz Truss pirmadienio popietę patvirtino šią žinią, atsakydama į Užsienio reikalų komiteto atstovų klausimą.Kiek anksčiau, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą JK ambasadorius iš sostinės Kyjivo buvo persikėlęs į Lvivą.

Ukrainoje sužeisti danų žurnalistai grįžo namoDu danų žurnalistai, pašauti Ukrainoje vasario 26 dieną, grįžo į Daniją, evakavęsi iš Rusijos užpultos šalies per Moldovą, pirmadienį pranešė vienas iš jų.„Mes sugrįžome namo, bet tebesame gydomi“, – naujienų agentūrai AFP elektroniniame laiške parašė Stefanas Weichertas.

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos Černihivo regione, netoli miesto Priluki, sunaikino didžiulį Rusijos kariuomenės konvojų iš krovininių automobilių su degalais.

Iš Kijevo dar reikia evakuoti 4000 žmoniųUkrainos vidaus reikalų ministerija teigia, kad iš Ukrainos sostinės Kijevo pakraščių dar reikia evakuoti mažiausiai 4 tūkst. žmonių.Pareigūnai tvirtina, kad Rusija daro viską, ką gali, kad užkirstų kelią humanitariniams koridoriams.

Borrellis: į Europą gali atvykti 5 mln. pabėgėlių iš UkrainosJei puolimas tęsis, į Europą gali atvykti penki milijonai ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos invazijos į jų šalį, pirmadienį pareiškė Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Jei beatodairiškas miestų bombardavimas tęsis, galime tikėtis penkių milijonų tremtinių“, – sakė J. Borrellis po neformalaus ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Viduržemio jūros mieste Monpeljė.

Airijoje vyras sunkvežimiu taranavo Rusijos ambasados ​​vartusAirijoje vyras dideliu krovininiu automobiliu važiuodamas atbulas trenkėsi į Rusijos ambasados vartus. Jis buvo sulaikytas.Kaip pranešė Airijos policija, Rusijos ambasada stovi pietinėje Dublino dalyje, Orwello kelyje.Pastarosioms dienomis, po Rusijos invazijos į Ukrainą prie ambasados vyksta protestai.https://twitter.com/rtenews/status/1500838594671529993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500838594671529993%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60635927

Melitopolyje Rusijos kariai užgrobė televizijos ir radijo ryšio bokštusMelitopolyje, Zaporožės srityje, miesto televizijos bokštas, taip pat radijo ryšio bokštai yra kontroliuojami Rusijos kariuomenės. Apie tai pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas per tiesioginę transliaciją „Facebook“.„Miesto televizijos bokštą, taip pat miesto radijo ryšio bokštus kontroliuoja Melitopolio miesto okupantai – tie žmonės, kurie šiandien kontroliuoja miesto perimetrą – Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos“, – sakė jis.I. Fiodorovas taip pat pažymėjo, kad nei miesto valdžia, nei jokios valstybės institucijos negali kontroliuoti turinio.Vėliau ryšys ir tiesioginė transliacija nutrūko.Kaip pranešė „Ukrinform“, vasario 24 dieną Melitopolyje, Zaporožės srityje, karinėje bazėje buvo girdėti sprogimai. Vasario 26 dieną meras paskelbė, kad vietos valdžia prarado administracinių pastatų kontrolę.Melitopolyje rusų kareiviai sugriovė vykdomojo komiteto pastatą.https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/456616126204067/&show_text=0&width=267

Baltarusijoje prasidėjo naujas Rusijos ir Ukrainos derybų ratasBaltarusijos ir Lenkijos pasienyje prasidėjo Rusijos ir Ukrainos pareigūnų derybos dėl karo Ukrainoje, pirmadienį pranešė Baltarusijos naujienų agentūra BelTA.Platformoje „Telegram“ BelTA paskelbė Rusijos ir Ukrainos atstovų nuotrauką su prierašu, kad į derybų darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl „humanitarinių koridorių civiliams Ukrainos gyventojams evakuoti“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos užėmė trečiąją Rusijos raketų sistemą „Pantsir-S1“Ukrainos ginkluotosios pajėgos užėmė trečiąją Rusijos raketų sistemą „Pantsir-S1“. Apie tai vaizdo įraše „Telegram“ kanale paskelbė Mykolajivo srities valstybinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pažymėjo Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras, tokios oro gynybos raketų sistemos eksporto kaina siekia iki 20 mln. JAV dolerių (18,42 mln. eurų).Kaip pranešė „Ukrinform“, po paskutinio Mykolajivo apšaudymo iš daugkartinio paleidimo raketų sistemos „Smerch“, kilo penki gaisrai gyvenamuosiuose namuose ir pramonės objektuose. Žalos dydis tikslinamas.https://t.me/mykolaivskaODA/536

Rusai apšaudė duonos kepyklą netoli Kijevo: 13 žmonių žuvoValstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba pranešė, kad 2022 metų kovo 7 dieną Rusijos rusai apšaudė iš oro duonos kepyklą, esančią Makarove.„Kovo 7 d. Makarovo mieste po oro antskrydžio sviedinys pataikė į Makarovo duonos kepyklos (neveikiančios) teritoriją. Valstybinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba iš griuvėsių išgelbėjo 5 žmones ir rado 13 žuvusiųjų kūnus. Pirminiais duomenimis, gamyklos asmens teritorijoje buvo apie 30 žmonių“, – teigiama tarnybos pranešime.

Žiniasklaida: Ukrainos delegacija atvyko į derybų su Rusija vietąUkrainos delegacija atvyko į trečiojo derybų su Rusija rato vietą Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, praneša AFP, remdamasi Rusijos naujienų agentūra TASS.Skelbiama, kad Ukrainos delegacija dviem sraigtasparniais atvyko į Belovežo girią derybų su Rusija.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos paskelbė apie Rusijos sraigtasparnio numušimą netoli Vyšhorodo.https://t.me/nexta_live/20333

Rusija evakuacijos metu galimai tyčia apšaudo civiliusUkraina atmetė Maskvos pasiūlymą atverti humanitarinius koridorius civiliams evakuoti. Ukrainos vicepremjerė Kremliaus pasiūlymą pavadino absurdišku ir cinišku, mat visi humanitariniai koridoriai veda į Rusijos arba Baltarusijos miestus.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/rusija-evakuacijos-metu-galimai-tycia-apsaudo-civilius.d?id=89639413

Ukraina teigia, kad per kautynes Charkive jau žuvo 133 civiliaiKautynės Ukrainos antrame pagal dydį mieste Charkive jau pasiglemžė 133 civilių gyvybes, teigia vietos valdžios pareigūnai. Anot jų, tarp žuvusiųjų yra penki vaikai.Be to, mieste ir jo prieigose taip pat žuvo 76 Ukrainos kariai, pirmadienį, remdamasi Charkivo srities policija, pranešė naujienų agentūra UNIAN. Sužeisti dar 443 žmonės, įskaitant 319 civilių.Nepriklausomi duomenys iš karo zonos nėra prieinami.Charkove jau kelias dienas vyksta intensyvios atakos. Kautynių metu apgadinta šimtai pastatų, įskaitant miesto televizijos bokštą, skelbia portalas Strana.news.

Ukraina: Minske leidžiasi Janukovyčiaus lėktuvasUkrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalais, sakė, kad buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius atvyko į Minską. „Viktoro Janukovyčiaus lėktuvas (RA-09617) dabar leisis Minske. Skrydis iš Vnukovo“, – pranešė vienas iš kanalų.Anksčiau žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad Rusija nori paskelbti V. Janukovyčių Ukrainos „prezidentu“.

Kyive, Vinicoje ir Dnipre paskelbtas oro pavojus.

Prieš Rusijos ir Ukrainos karą Jeruzalėje veikė baras „Putin“. Prasidėjus karui, „Putino“ iškaba buvo nuimta. Dabar baras perkrikštytas į „Zelenskiy“, „Twitter“ parašė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodskis.https://twitter.com/michael_brodsk/status/1500778538776940547?ref_src=twsrc%5Etfw

Mykolajivo regioninės valstybinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas „Telegram“ kanale „Nexta“ pasidžiaugė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išstūmė rusus iš Mykolajivo oro uosto.https://t.me/uniannet/36009

Ankara: šią savaitę susitiks Lavrovas ir KulebaPietų Turkijoje šią savaitę susitiks ukrainiečių, rusų ir turkų diplomatijos vadovai, pirmadienį paskelbė Ankara.„Atsižvelgdami į mūsų prezidento iniciatyvą ir intensyvias diplomatines pastangas, Rusijos (Sergejus Lavrovas) ir Ukrainos (Dmytro Kuleba) užsienio reikalų ministrai nusprendė susitikti, o aš dalyvausiu kuluaruose“, – tviteryje pranešė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.Rusija pirmadienį patvirtino, kad toks susitikimas įvyks šios savaitės gale.Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova Rusijos naujienų agentūrai TASS sakė, kad susitarimas dėl trišalio susitikimo buvo pasiektas per Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pokalbį telefonu „Turkijos vadovo iniciatyva“.

Rusai pradėjo raketų ataką prieš Olvijos uostąRusijos kariuomenė pradėjo raketų ataką prieš Olvijos jūrų uostą Mikolajivo srityje. Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.Apie tai „Facebook“ tinkle pranešė Infrastruktūrų ministerijos spaudos tarnyba.„Nukentėjo tik Olvijos jūrų uostas. Aukų nebuvo. Teritorija, kuri nukentėjo, priklauso Kataro bendrovės „QTerminals Olvia“ kompanijai“, – rašoma pranešime.Žinutėje primenama, kad nuo vasario 24 dienos Rusija ėmėsi nemažai agresyvių veiksmų prieš laivus Juodojoje jūroje, įskaitant užsienio prekybinius laivus.

Ukraina: trečiasis derybų su Rusija ratas prasidės 16 val.Trečiasis derybų tarp Rusijos ir Ukrainos ratas prasidės 16 val. Lietuvos laiku Baltarusijoje, tviteryje pranešė vienas ukrainiečių derybininkas.„Trečiasis ratas. Pradžia – 16 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku. Delegacijos sudėtis nepakitusi“, – rašė Mychailo Podoliakas. Rusija atitinkamos informacijos dar nepatvirtino.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500792966725742594

Chersono gyventojai pradėjo protestą prieš rusų okupantus. Protesto akcijos dalyviai žygiuoja miesto gatvėmis, mojuodami Ukrainos vėliavomis ir skanduodami patriotinius lozungus. https://t.me/uniannet/35980

Taikaus mitingo Naujojoje Kachovkoje metu Rusijos kariai nužudė žmogų, 7 sužeidėProkuratūra pradėjo baudžiamąją bylą dėl to, kad Rusijos Federacijos kariai nužudė ir sužeidė protesto dalyvius Naujojoje Kachovkoje, Chersono srityje.Kaip skelbia „Ukrinform“, apie tai pranešė Generalinė prokuratūra.Chersono regiono prokuratūra baudžiamajame procese remiasi procedūrinėmis gairėmis dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Tyrimo duomenimis, kovo 6 dieną Naujosios Kachovkos mieste civiliai susirinko į mitingą prieš Rusijos karių okupaciją.„Nepaisant to, kad žmonės buvo neginkluoti ir nekėlė jokios grėsmės, okupantai prieš juos panaudojo ginklus. Dėl to vienas žmogus žuvo ir dar septyni buvo sužeisti“, – sakoma pranešime.„Ukrinform“ duomenimis, kovo 6 dieną tūkstančiai Chersono ir Naujosios Kachovkos gyventojų susirinko į mitingą prieš Rusijos agresorius.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos: rusai ruošiasi bombarduoti VyšhorodąUkrainos ginkluotųjų pajėgų spaudos tarnyba praneša, kad rusai ruošiasi bombarduoti Vyšhorodą.Hostomelis, Irpinė, Stojanka ir kiti Ukrainos miestai taip pat gali nukentėti nuo neteisėtų rusų veiksmų.„Okupantai ruošiasi pulti Vyšhorodą. Priešas taip pat ruošiasi vėl pulti Hostomelio, Irpenės ir Stojankos kryptimis“, – teigiama pranešime.

Ukraina: Rusija evakuacijos metu tyčia apšaudo civiliusUkraina dar kartą apkaltino Rusiją žmogaus teisių pažeidimais, susijusiais su situacija pietiniame Mariupolio uostamiestyje.Ukrainos vyriausybė daro viską, ką gali, kad būtų atviri humanitariniai koridoriai gyventojų evakuacijai, pirmadienį feisbuke parašė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas. Jis pridūrė, kad Rusijos kariai siekia „pasmaugti“ miestą, jame sukeldami humanitarinę krizę.Strateginės svarbos turintis, ant Azovo jūros krantų išsidėstęs Mariupolis yra vienas labiausiai ginčijamų miestų Rusijos pradėtame kare.„Kadangi Rusijos teroristai nesilaiko visų susitarimų, jie nesigaili net vaikų, moterų ar sužeistųjų. Vietoj to jie evakuacijos metu apšaudė apgyvendinimo vietas ir taikius civilius“, – rašė O. Reznikovas.Rusija atkakliai neigia, kad Ukrainoje kada nors yra nusitaikiusi į civilius.

Kijeve griaudi galingi sprogimai. Apie tai praneša UNIAN.„Girdžiu ne tik galingus, langus ir duris drebinančius sprogimus, bet ir matau virš namo skraidančius lėktuvus“, – cituojamas vieno Kijevo mikrorajono gyventojas.

Vokietiją jau pasiekė daugiau kaip 50 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosVokietijos vidaus reikalų ministerija teigia turinti informacijos, kad šalį iki šiol pasiekė 50 294 pabėgėliai iš Ukrainos.„Kadangi netaikoma sienų kontrolė, į Vokietiją atvykusių karo pabėgėlių skaičius gali būti gerokai didesnis“, – pirmadienio rytą Berlyne teigė ministerijos atstovas.

Černihive rusai sugriovė mokyklą: po griuvėsiais ieško žmoniųValstybinės Ukrainos ekstremaliųjų situacijų tarnybos darbuotojai Černihive valo kovo 7-osios naktį apšaudytos 18-osios mokyklos griuvėsius ir ieško po jais žmonių.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ekstremaliųjų situacijų tarnyba.Tuo pat metu savo rytinėje vaizdo žinutėje Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas sakė, kad po rusų apšaudymo Černihive buvo apgadintos kelios mokyklos ir vaikų darželis.Regioninių energetikos įmonių ir Černihivo dujų specialistai taiso rusų padarytą žalą, atkuria dujų ir elektros tiekimą.Kaip pranešė „Ukrinform“, pastarąsias kelias paras Černihive rusai apšaudė gyvenamuosius pastatus ir civilinius objektus, sviediniai pataikė į dvi mokyklas.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327900022711227&show_text=true&width=500

Kyjivas atmeta Maskvos pasiūlymą: mūsų gyventojai į Rusiją nevyksUkraina pirmadienį atmetė Maskvos pasiūlymą dėl humanitarinių koridorių į Rusiją ir Baltarusiją, pareiškė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.„Tai nepriimtinas variantas“, – sakė ji po to, kai Rusija pasiūlė praėjimą civiliams iš Charkivo, Kijevo, Mariupolio ir Sumų.„Humanitariniai koridoriai. Rusija jau dukart sužlugdė jų atidarymą, apšaudydama maršrutus. Dabar rusai sako esantys pasiruošę atidaryti koridorius, bet į Rusijos Federacijos pusę. Tai yra, jie nori, kad mūsų piliečiai eitų į Rusijos Federacijos teritoriją. Absurdiška, ciniška, nepriimtina“, – pabrėžė ji, kai Rusija pasiūlė atverti kelius evakuoti gyventojams iš Charkivo, Kyjivo, Mariupolio ir Sumų.Civiliai gyventojai „neketina vykti į Baltarusiją, o paskui lėktuvu skristi į Rusiją“.Naujienų agentūra TASS pirmadienį pranešė, kad vienas iš humanitarinių koridorių organizuojamas Rostovo prie Dono kryptimi, ir kad, priklausomai nuo situacijos, pabėgėliai gali būti persiunčiami į kitus Rusijos regionus.

Ukrainiečiai ir toliau renkasi į mitingus savo miestuose prieš Rusijos okupaciją. https://t.me/nexta_live/20285

Per bombardavimą Vinycios oro uoste žuvo devyni žmonėsRusijos pajėgoms sekmadienį bombarduojant Vinycios oro uostą, esantį už 200 km į pietvakarius nuo Kijevo, žuvo devyni žmonės, pranešė Ukrainos gelbėjimo tarnyba.„Pirmadienį iki 7 val. (vietos ir Lietuvos) laiku iš po griuvėsių buvo ištraukti 15 žmonių. Devyni jų buvo negyvi – penki civiliai ir keturi kariai“, – per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba ir pridūrė, kad toliau ieškoma gyvų likusių žmonių.

Ukraina teigia smogusi rusų užimtam aerodromui ir sunaikinusi 30 sraigtasparniųUkrainos pajėgos praeitą naktį smogė Rusijos pajėgų užimtam aerodromui pietinėje Chersono srityje ir sunaikinusi dešimtis priešo sraigtasparnių, pirmadienį kariškių informaciją citavo naujienų agentūra „Unian“.Ukrainos jūrų pėstininkų vadovybės duomenimis, per smūgį aerodromui Čornobajivkoje į šiaurės vakarus nuo Chersono, pastarosiomis dienomis užimto Rusijos pajėgų, buvo „sunaikinta 30 priešo sraigtasparnių, taip pat gyvosios jėgos ir technikos“.Kariškiai nurodė, kad per praeitą parą Mykolajivo miesto prieigose buvo sunaikintos trys Rusijos pajėgų kolonos. Ukrainos kariai pranešė perėmę priešo karinės technikos, daug šaudmenų, transporto priemonių ir 7 haubicas D-20.

Mykolajivo srities vadovas Vitalijus Kimas „Telegram“ kanale „Nexta“ pranešė, kad Rusijos kariai užėmė Mykolajivo oro uostą. https://t.me/nexta_live/20277

Iš raketomis apšaudyto Vinycios oro uosto griuvėsių vaduojami žmonėsPo rusų subombarduoto Vinycios oro uosto griuvėsiais ir toliau ieškoma žmonių. Šiuo metu iš griuvėsių ištraukta 15 žmonių, iš kurių 9 žuvę.Apie tai „Facebook“ pranešė Vinycios srities Valstybinės eksretemaliųjų situacijų tarnybos Vyriausioji valdyba„Paieškos po griuvėsiais tęsiamos oro uosto teritorijoje netoli Gavryšivkos kaimo Vinycios srityje. Kovo 7 d. 7 val. duomenimis, Vinycios oro uosto teritorijoje iš po pastatų griuvėsių buvo ištraukta 15 žmonių, iš kurių 9 žuvę (5 civiliai, 4 kariai), paieškos tęsiamos“, – rašoma pranešime.Kaip pranešama, Vinycios oro uostas buvo apšaudytas aštuoniomis iš Juodosios jūros regiono paleistomis raketomis. Dėl bombardavimo sandėliuose kilo gaisras, sunaikintas oro uosto administracinis pastatas.

Juodojoje jūroje Ukrainos kariai numušė rusų laivąApie Juodojoje jūroje Ukrainos karių numuštą rusų laivą paskelbė Odesos srities karinės administracijos spaudos centro vadovas Sergejus Bratčukas.Anot jo, netoli nuo Odesos Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė Rusijos karo laivą.„Mes naikinsime priešą. Minus vienas priešo laivas“, – sakė jis.Įvykio detalės dar tikslinamos, rašo „Unian“.

Kadyrovo kariai apšaudė ir pervažiavo Ukrainos pašto automobilį: du žmonės žuvoZaporožės srityje Rusijos kariai apšaudė Ukrainos pašto automobilį ir jį pervažiavo. Žuvo du pensijas gabenę pašto darbuotojai.Zaporožės regiono karinė administracija apie tai pranešė per „Telegram“ kanale.„Šeštadienį, kovo 5 d., Zaporožės srityje Rusijos pusėje kovojantys Razmano Kadyrovo kariai iš tanko apšaudė Ukrainos pašto automobilį ir jį pervažiavo. Vyras ir moteris žuvo vietoje“, – rašoma pranešime.Žinoma, kad Ukrainos pašto darbuotojai pensijas ir paštą išvežiojo maršrutu, kuris eina per Orechovo, Omelnyko, Jehorivkos ir Novoselivkos gyvenvietes.Kelyje tarp Jehorivkos ir Novoselivkos gyvenviečių tankas išvažiavo pasitikti civilio automobilio.„Automobilio vairuotojas šiek tiek pasitraukė į dešinę, kad praleistų karinę techniką. Atsakydami į tai Rusijos kariai iš tolo paleido ugnį į civilinį automobilį, o paskui jį pervažiavo“, – pridūrė srities karinė administracija.Šiuo metu šis automobilis yra kelyje tarp Jehorivkos ir Novoselivkos gyvenviečių. Ukrainos pašto darbuotojai bandė paimti žuvusius kolegas, tačiau, atvykę į tragedijos vietą spėjo tik nufotografuoti vietą, nes pradėjo dygti rusų tankai ir likti toje vietoje patiems tapo pavojinga.Sugedęs automobilis su žuvusių pašto darbuotojų kūnais liko stovėti lauke. Dėl karo veiksmų šioje srityje ir rusų karinės technikos judėjimo šiuo metu neįmanoma evakuoti žuvusiųjų kūnų, rašo „Ukrinform“.Kaip buvo pranešta anksčiau, Zaporožės srityje laikinai buvo užimti šeši miestai.

Humanitariniai koridoriai – į Rusiją ir BaltarusijąSprendžiant iš Rusijos naujienų agentūros „RIA Novosti“ paviešintų evakuacijos maršrutų, civiliai galės išvykti į Rusiją ir Baltarusiją.Koridorius iš Kyjivo veda iki Rusijos sąjungininkės Baltarusijos, o civiliams iš Charkivo koridorius nutiestas tiktai į Rusiją.Iš Mariupolio ir Sumų vedantys koridoriai tęsiasi iki kitų Ukrainos miestų, taip pat iki Rusijos, praneša naujienų agentūra AFP.Jungtinės Karalystės ministras Europos reikalams Jamesas Cleverly pastarąjį Rusijos pasiūlymą nutraukti ugnį ir suteikti civiliams evakavimo maršrutą apibūdino kaip ypač cinišką gestą.„Tai toks cinizmas, kurį sunku įsivaizduoti. Vladimiras Putinas, atrodo, yra įsitikinęs, kad ukrainiečiai nori kuo labiau priartėti prie Rusijos – būti kuo labiau rusiški. Manau, šiuo metu stebimos aplinkybės jau įrodė, kad tai yra visiška nesąmonė. Evakavimo maršrutai į šalį, kuri griauna gimtuosius namus, yra visiška nesąmonė“, – sakė jis.https://twitter.com/JamWaterhouse/status/1500723715235106823

JK žvalgyba: Rusija mėgina sunaikinti ukrainiečių prieigą prie informacijosJungtinės Karalystės gynybos ministerija pareiškė mananti, kad Rusija „tikriausiai“ taikosi į televizijos bokštus Ukrainoje, kad vietos gyventojai negalėtų gauti naujienų.„Rusija tikriausiai taikosi į Ukrainos ryšių infrastruktūrą, kad sumažintų Ukrainos piliečių galimybes gauti patikimas naujienas ir informaciją“, – pirmadienį atnaujintoje žvalgybos informacijoje teigė Gynybos ministerija.Pasak Ukrainos pareigūnų, sekmadienį per Rusijos ataką buvo apgadintas televizijos bokštas Ukrainos rytiniame Charkivo mieste, o antradienį per įtariamą raketų ataką prieš Kijevo televizijos bokštą žuvo mažiausiai penki žmonės.„Labai tikėtina, kad Ukrainos interneto prieiga taip pat sutriko dėl papildomos žalos, padarytos infrastruktūrai dėl Rusijos smūgių. Per pastarąją savaitę pranešta apie interneto ryšio sutrikimus Mariupolyje, Sumuose, Kijeve ir Charkive“, – pranešė Gynybos ministerija.

Ukrainos ministras Rusijai žada staigmenąEuropos šalys toliau palaiko Ukrainą ir siunčia ginklus bei humanitarinę pagalbą. Kiek Ukraina gavo ginkluotės, šalies Gynybos ministerijos atstovai neatskleidžia, bet sako, kad Rusijos gali laukti staigmena.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas nepakomentavo gaunamų ginklų ir amunicijos klausimo.„Tai delikatus dalykas. Tegul priešo laukia staigmena. Žinote, padaryta reikšminga pažanga“, – pareiškė jis.Be to, per pastarąsias tris dienas gauta, gabenama arba susitarta dėl daugiau nei 50 tūkst. šalmų ir neperšaunamų liemenių Ukrainos kariams.„Mes „perimame“ iš gamintojų jau pasiūtas uniformas NATO šaliųkariuomenėms. Na ir kas, kad Ukrainos gynėjų apranga skirsis. Svarbiausia, kad būtų patogu mušti priešą“, – parašė gynybos ministras.O. Reznikovas pridūrė, kad Gynybos ministerija jau gavo daugiau nei 20 tūkst. užsieniečių kreipimųsi. Jie yra pasiruošę atvykti į Ukrainą ir prisidėti prie jos gynybos.

„Anonymous“ pranešė apie Rusijos televizijos stočių perėmimą„Anonymous“ programišių komanda tvirtina perėmusi Rusijos valstybinių televizijų transliacijas, kad jų kanalais galėtų demonstruoti filmuotą medžiagą iš karo Ukrainoje.Remiantis „Twitter“ paskelbta žinute, pavyko įsilaužti į tokius kanalus kaip „Rossija 24“, „Pervyj kanal“ ir „Maskva 24“, taip pat Rusijos transliavimo paslaugas „Wink“ ir „Ivi“.BBC nepavyko patikrinti šių tvirtinimų patikimumo.Atskira žinute „Anonymous“ pranešė įsitraukusi į iki šiol didžiausio masto operaciją, tačiau pridūrė, kad nerimą kelia galimas kai kurių šalių vyriausybių tokių veiksmų įvertinimas – priskyrimas jų grėsmę keliančiai veiklai, ir bandymas diskredituoti.„Prisiminkite apie mus, kai įvairios jėgos atkreips į mus dėmesį, nes taip tikrai nutiks, – rašoma „Anonymous“ žinutėje. – Galime padaryti, kad pasaulis pasikeistų į gera. Visada vadovavomės šia idėja.“https://twitter.com/YourAnonNews/status/1500613013510008836

Charkivo traukinių stotyje – dramatiški vaizdai: tūkstančiai žmonių bėga nuo karo:https://twitter.com/franakviacorka/status/1500621108424413189

Prancūzijos ministras: tokio Ukrainos pasipriešinimo ekspertai negalėjo įsivaizduotiPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yvesas Le Drianas, nepaisant didelių nuostolių, tiki Ukrainos pergale prieš ją puolančias Rusijos pajėgas. „Aš tikiu, kad Ukraina laimės, - sakė jis sekmadienį stočiai „France 5“. – Tai, kas dešimt dienų labiausiai krinta į akis, yra stiprus Ukrainos pasipriešinimas – tokiu mastu, kokio ekspertai negalėjo įsivaizduoti“.Kartu J. Y. Lr Drianas įspėjo, kad rusų pajėgos pereina prie “apsiausties logikos“. „Mes turime Grozno pavyzdį, turime Alepo pavyzdį, ir tai pasikartos“, - sakė jis. 1999 metais Rusų daliniai Čečėnijoje sugriovė Grozną, 2016-aisiais dalyvavo Alepo sunaikinime Sirijoje. „Manau, kad tai, ką pamatysime Mariupolyje pasibaigus karui, bus siaubinga“, - kalbėjo ministras ir įspėjo dėl panašaus likimo Odesai ir Kijevui.J. Y. Le Drianas teigė esąs įsitikinęs, kad Vakarų sankcijos Rusijai galiausiai sulaikys V. Putiną nuo tolesnės agresijos. „Įvedėme rimtas sankcijas, kurių poveikis didelis ir, mano nuomone, vis didės, - teigė ministras prancūzų stočiai. – Karo kaina taps nepakeliama ir prezidentui V. Putinui kažkada reikės rinktis – arba susitaikyti su dideliu poveikiu Rusijos funkcionavimui, arba pradėti derybas“.

Savaitgalį Rusijos pajėgos Ukrainoje padarė minimalią pažangą, pranešė britų žvalgyba, o tai skelbia unian.net. Didžiosios Britanijos karinė žvalgyba mano, jog mažai tikėtina, kad Rusijos Federacija iki pirmadienio, kovo 7-osios, pasiekė savo planuotus tikslus Ukrainoje. Rusijos kariai savaitgalį tikriausiai padarė minimalią pažangą, sakoma žvalgybos ataskaitoje, kurią socialiniame tinkle "Twitter" paskelbė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

NEXTA praneša, jog Rusijos kariai nužudė Gostomelio bendruomenės vadovą Jurijų Prilipką, kuris nuo karo kenčiantiems žmonėms dalijo duoną ir vaistus. https://t.me/nexta_live/20246

Rusija intensyvina smūgius Ukrainoje iš oro, jūros ir sausumosRusijos pajėgos anksti pirmadienį bombardavo Ukrainos miestus iš oro, sausumos ir jūros, daugėjant požymių, kad jos ruošiasi šturmuoti sostinę Kyjivą.Dėl nepaliaujamų apšaudymų daugiau kaip 1,5 mln. žmonių pasitraukė iš Ukrainos, daugybė kitų persikėlė į kitas šalies vietas arba įstrigo miestuose, virtusiuose griuvėsiais dėl Rusijos bombardavimų.

Rusija skelbia atidaranti Ukrainoje kelis humanitarinius koridoriusRusija pirmadienį paskelbė atidarysianti humanitarinius koridorius, kad civiliai galėtų evakuotis iš keleto Ukrainos miestų, įskaitant sostinę Kyjivą ir pietrytinį Mariupolio uostamiestį.„Rusijos pajėgos dėl humanitarinių tikslų skelbia „tylos režimą“ kovo 7 dieną nuo 10 val. (Maskvos, 9 val. Lietuvos laiku) ir atidaro humanitarinius koridorius“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Kyjivas: Rusijos pajėgos intensyvina apšaudymąRusijos pajėgos vėlų sekmadienį suintensyvino Ukrainos miestų šalies centre, šiaurėje ir pietuose apšaudymą, pareiškė prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Vėliausia raketų smūgių banga prasidėjo sutemus“, – sakė jis per Ukrainos televiziją.Jis teigė, kad smarkiai apšaudomos Kyjivo apylinkės, Černihivas šiaurėje, Mykolajivas pietuose ir antras pagal dydį šalies miestas Charkivas.Charkivo pareigūnai sakė, kad apšaudymas apgadino televizijos bokštą, o sunkioji artilerija smogė gyvenamiesiems rajonams.Černihivo pareigūnai teigė, kad raketomis atakuojami visi miesto rajonai.O. Arestovyčius kalbėjo apie „katastrofišką“ padėtį Kijevo priemiesčiuose Bučoje, Hostomelyje ir Irpinėje, kur sekmadienį nepavyko evakuoti gyventojų. Jis sakė, kad vyriausybė daro viską, ką gali, kad evakuacija būtų atnaujinta.Dėl apšaudymo taip pat nepavyko evakuoti civilių gyventojų iš Mariupolio pietuose ir Volnovachos rytuose.