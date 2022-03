Ukrainiečiai ir toliau ryžtinai gina savo šalį, o Pentagonas skelbia, kad Ukrainos pajėgos jau ne tik ginasi, bet yra požymių, kad pereina ir į puolimą.

Tuo metu remiantis naujausia Karo studijų instituto („Institute for the Study of War“) ataskaita, Rusijos kariai antradienį nepradėjo didelio puolimo Ukrainoje, tačiau sustiprino savo gynybines pozicijas, skelbė BBC.

Analitinio centro autoriai taip pat tvirtino, kad Rusijos karių vykdomas gyvenamųjų rajonų apšaudymas tęsiasi ir intensyvėja.

Tai patvirtino ir Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, kuri, anot BBC, teigė, Rusija į savo nesėkmės greičiausiai reaguos vis žiauresnėmis ir prievartinėmis priemonėmis, siekdama tramdyti Ukrainos žmones.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko platformos „Telegram“ kanale įvardijo, kad „naujais „pergalės“ terminais V. Putinas nurodė balandžio 21–gegužės 7 d., būtent šiomis dienomis jis planuoja prispausti Ukrainos valdžią pasirašyti sutikimą, kurį bus galima pateikti kaip kapituliaciją, ir surengti gegužės 9 d. Pergalės dienos paradą“.

Rusija tęsia karą prieš Ukrainą

Kyjivas: tikimybė, kad Baltarusija įsitrauks į karą, siekia „15-20 proc.“Ukrainos vadovybė šiuo metu mažai tikėtinu laiko baltarusių karių įsitraukimą į karą Ukrainoje. Tikimybė, kad Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka priims sprendimą dalyvauti kare Rusijos pusėje, yra „15-20 proc.“, antradienio vakarą sakė Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius, kurį cituoja agentūra „Unian“.A. Lukašenka yra artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas. Nors rusų kariai naudojasi Baltarusijos teritorija kaip tramplinu veržtis į Ukrainą, baltarusių pajėgos, nepaisant pakartotinio Maskvos spaudimo, aktyviai kare nedalyvauja.Ukrainos duomenimis, apie 60 proc. baltarusių karių atmeta dalyvavimą kare kaimyninėje šalyje. „Tačiau jei jiems būtų duotas įsakymas, jie peržengtų sieną, dalis jų net kovotų, - kalbėjo O. Arestovičius. – Bet aš manau, kad ta dalis, kuri kovos, net negaus progos įgyti karinės patirties“.

Generalinis štabas: Rusija ir toliau telkia pajėgas palei Baltarusijos sienąUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytinėje ataskaitoje, paskelbtoje trečiadienį, teigiama, jog remiantis turima informacija, vyksta aktyvus Rusijos ir Baltarusijos karinės įrangos judėjimas ir tolesnis jos telkimas palei Ukrainos sieną Baltarusijos teritorijoje, skelbia UNIAN. CNN antradienio vakare paskelbė, jog JAV ir NATO mano, kad Baltarusijos pajėgos artimiausiomis dienomis gali įsijungti į karą ir padėti Rusijai kariauti su Ukraina. Be to, pranešama, kad Rusijos Federacijos teritorijoje tęsiasi slapta mobilizacija, siekiant papildyti kare su Ukraina dalyvaujančias pajėgas, patyrusias nemažai nuostolių. Kariniai komisariatai bando pritraukti buvusius karius, turinčius kovinės patirties, tarnauti ir pasirašyti atitinkamas sutartis.

Zelenskis: taikos derybos su Rusija - labai sunkiosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksti trečiadienį paskelbtame vaizdo pranešime taikos derybas su Rusija apibūdino kaip „labai sunkias“.„Jos labai sunkios, kartais skandalingos, bet žingsnis po žingsnio judame į priekį“, – sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Ukrainos atstovai derasi kiekvieną dieną.„Dirbsime, kovosime kiek įmanoma daugiau. Iki galo. Drąsiai ir atvirai. Derybininkai dirba nenuilstamai. Pailsėsime, kai laimėsime“, – pridūrė jis.

Rusijos kariams Ukrainoje trūksta maisto, drabužių ir degalųRusijos kariuomenė Ukrainoje turi problemų dėl atsargų – maisto ir kuro, taip yra problemų su logistika ir įranga. Tai pareiškė vienas aukšto rango JAV Gynybos departamento pareigūnas per uždarą spaudos konferenciją Pentagone, pranešė radijas „Liberty“, kurį cituoja UNIAN.„Jie (okupantai, - UNIAN.) turi problemų su degalais ir maistu. Jie taip pat turi problemų su atsargomis ir tiksliai valdomais šaudmenimis. Ši didelio masto operacija, kurios jie niekada anksčiau nebuvo vykdę, vyksta jau mėnesį, ir jie dar neišsprendė išteklių papildymo problemos“, – sakė vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas.Be to, pasak jo, Rusijos kariams trūksta net šiltų drabužių, todėl jie kenčia nuo nušalimo.„Mes taip pat manome, kad rusai turi problemų su vadovavimu ir kontrole“, – sakė pareigūnas.Kovo 22 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pareiškė, kad okupantai turi šaudmenų ir maisto atsargų ne ilgiau kaip trims dienoms, panaši situacija ir su degalais.

Žitomiro, Kirovorado, Charkivo, Dniepro, Zaporižės, Poltavos, Donecko ir Sumų srityse kaukia sirenos – paskelbtas pavojaus signalas, „Telegram“ kanale praneša „Ukraina 24“. https://t.me/ukraina24tv/22008

Europos orų tarnyba atsisako bendradarbiauti su RusijaPirmaujanti Europos palydovinės meteorologijos organizacija (EUMETSAT), įsikūrusi Vokietijoje, nustoja dalytis meteorologiniais duomenimis su Rusija. Organizacija apie tai pranešė „Reuters“ ir atsisakė patikslinti, kas lėmė tokį sprendimą.Speciali EUMETSAT valstybių narių taryba nusprendė sustabdyti dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Rusija, apimančią visus duomenų mainus ir darbuotojų mokymus, skelbia BBC.Prieš pat antradienį paskelbtą sprendimą EUMETSAT paskelbė, kad Europos Komisijos prašymu ES palydovų į Rusiją ir Baltarusiją duomenys buvo sustabdyti, tačiau toliau buvo perduodami duomenys iš kitų palydovų, taip pat orų duomenys iš valstybinių meteorologijos tarnybų aplinkui.Anksčiau bent trys panašios Europos organizacijos atsisakė bendradarbiauti su Rusija.Kaip pastebėjo kariniai ekspertai, meteorologiniai duomenys, tokie kaip informacija apie vėjo kryptį ir greitį, taip pat kritulių tikimybę, gali turėti lemiamą vaidmenį planuojant atakas naudojant cheminius ar bakteriologinius ginklus.Apie tai, kad Rusija gali planuoti cheminio ginklo operaciją Ukrainoje, anksčiau visų pirma kalbėjo NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad esą „Ukrainos nacionalistai“ ruošia provokacijas cheminiais ginklais.

Ukraina: Rusija jau neteko 100 lėktuvųUkrainos ginkluotosios pajėgos kovo 22 d. sunaikino šešis Rusijos lėktuvus, sraigtasparnį, penkis bepiločius orlaivius ir penkias raketas.Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ignatas. Anot jo, ukrainiečiai jau yra sunaikinę 100 Rusijos lėktuvų.„Kovo 22 d. oro gynyba nesustojo ties 100-uoju numuštu rusų įsibrovėlių lėktuvu ir padarė priešui didelių nuostolių“, – sakė jis.

Macronas: reikia toliau dėti pastangasPrancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui nepavyko įtikinti Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikti su paliaubomis ir nutraukti karą Ukrainoje. Tai pranešė RFI, remdamasi Eliziejaus rūmais, praneša „Ukrinform“. Kaip jau buvo skelbta, prezidentų pokalbis telefonu truko apie valandą, tačiau jo metu E. Macronui taip ir nepavyko įtikinti V. Putino sutikti su paliaubomis.„Susitarimo kol kas nėra, bet prezidentas (Makronas – Delfi) išlieka įsitikinęs, kad reikia toliau dėti pastangas... Nėra kitos išeities, kaip tik paliaubos ir geranoriškos Rusijos ir Ukrainos derybos. Respublikos prezidentas stovi kartu su Ukraina“, – sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.Pažymima, kad tai jau aštuntasis E. Macrono ir V. Putino telefoninis pokalbis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą.Apie šį pokalbį pranešė ir Kremliaus spaudos tarnyba, nurodydama, kad jis vyko „Prancūzijos iniciatyva“ ir buvo skirtas „padėčiai Ukrainoje, įskaitant vykstančias derybas“ tarp Rusijos ir Ukrainos atstovų aptarti.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad vykstančios Ukrainos ir Rusijos Federacijos derybos vyksta labai sunkiai. Jis taip pat padėkojo visiems tarptautiniams tarpininkams, kovojantiems už Ukrainą.

Palydovinėse nuotraukose – vaizdai iš MariupolioNaujos „Maxar Technologies“ palydovinės nuotraukos rodo daugiaaukščių pastatų sunaikinimą ir gaisrą Ukrainos Mariupolyje, apsuptame Rusijos kariuomenės. Apie tai rašo „Sky News“.Naujausiose palydovinėse nuotraukose matyti degantys ir sugriauti daugiabučiai bei apgadintos gamyklos. Šie vaizdai yra viena iš nedaugelio informacijos apie Mariupolį, nes esą nepriklausomų žurnalistų mieste nebėra. „Maxar Technologies“ nuotr.

Blinkenas: reikia stipraus ir vieningo transatlantinio atsako į Rusijos karąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą patvirtino JAV įsipareigojimą gerbti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Tai jis pareiškė kalbėdamasis su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu – jų susitikime buvo aptartos priemonės, skirtos stiprinti Aljanso rytinį flangą, taip pat tolesnius žingsnius bendrai atsakant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.Tai nurodoma JAV Valstybės departamento pareiškime.„Valstybės sekretorius dar kartą patvirtino, kad reikia stipraus ir vieningo transatlantinio atsako į Rusijos vyriausybės karą prieš Ukrainą, ir palankiai įvertino vykdomus žingsnius stiprinant NATO atgrasymo ir gynybos pajėgumus“, – nurodė JAV.A. Blinkenas taip pat dar kartą patvirtino, kad JAV remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėto karo fone.„Šalys taip pat aptarė plataus masto humanitarinę ir gynybinę pagalbą, kurią NATO sąjungininkai teikia Ukrainai dvišaliais formatais“, – pridūrė JAV Valstybės departamentas.

Naujos Bideno sankcijos palies daugiau kaip 300 Rusijos Dūmos deputatųJAV prezidento Joe Bideno administracija rengia sankcijas daugiau kaip 300 Rusijos Valstybės Dūmos deputatų.Tai pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais ir susijusiais dokumentais.Pasak pareigūnų, sankcijos bus paskelbtos jas suderinus su Europos Sąjunga ir G7 narėmis. Dėl karo Ukrainoje JAV vadovas sankcijas turėtų paskelbti jau ketvirtadienį.

Karo analitikai: Rusija sustiprino savo gynybines pozicijasRemiantis naujausia Karo studijų instituto („Institute for the Study of War“) ataskaita, Rusijos kariai per pastarąją parą nepradėjo didelio puolimo Ukrainoje, tačiau sustiprino savo gynybines pozicijas, skelbia BBC.Ekspertų grupės vertinimas atkartoja duomenis iš JAV gynybos departamento, kurio atstovai antradienį pareiškė, kad Rusijos kariai ir toliau turi sunkumų dėl logistikos aprūpinimo.Analitinio centro autoriai taip pat tvirtina, kad Rusijos karių vykdomas gyvenamųjų rajonų apšaudymas tęsiasi ir intensyvėja.Tuo tarpu Ukrainos ginkluotosios pajėgos paskelbė pareiškimą, kad priešas perėjo „prie visiško ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sunaikinimo“.„[Priešas] ir toliau vykdo artilerijos apšaudymą ir raketų atakas prieš gyvenamuosius gyvenviečių rajonus, istorinius architektūros paminklus, mokyklas, ligonines ir civilinę pramonės produkciją“, – nurodė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Ukrainos gynybos viceministrė: Rusija priversta organizuoti slaptą mobilizacijąNors Rusijos žmonės palaiko karą Ukrainoje, kurį jie vadina „operacija“, tačiau tuo pačiau su baime laukia balandžio 1-osios, kuomet prasidės pavasarinis šaukimas į kariuomenę. Tai pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Anna Malyar.Anot jos, šiuo metu Rusijos kariuomenė bando pergrupuoti savo karius ir ruošiasi kitai puolimo bangai, nusidriekiančiai gilyn į Ukrainos teritoriją, skelbia TSN.„Dabar matome laikotarpį, kai priešas bando pergrupuoti savo kariuomenę. Jis koncentruoja dalį karių prie Ukrainos sienų ir, aišku, neatsisako savo planų ir ruošiasi kitai puolimo bangai, kad persikelti gilyn į teritoriją. Tačiau matome ir problemų, su kuriomis susiduria Rusijos Federacijos kariai. Pagrindinė jų problema – personalas“, – pažymėjo viceministrė.Ji priminė, kad dabar Rusijos Federacija netgi priversta organizuoti slaptą savo pajėgų mobilizaciją.„Ir Rusijos visuomenė tokia prieštaringa: viena vertus, beveik visa jų dauguma palaiko karą Ukrainoje, kurį vadina „operacija“. Tačiau visi bijo mobilizacijos ar šaukimo, nes balandžio 1 d. prasideda pavasarinis šaukimas. Jie bijo būti išsiųsti į Ukrainą. Jie nenori, kad čia mirtų jų vaikai, sūnūs, vyrai. Todėl ši vidinė baimė tik apsunkina personalo papildymo procesą“, – aiškino A. Malyar.Anot jos, dėl to Rusija dabar į karą Ukrainoje bando įtraukti Baltarusiją.„Todėl taip pat matome, kad Rusijos Federacija bando papildyti šias pajėgas samdiniais iš kitų šalių, taip pat įtraukdama Baltarusiją“, – pridūrė gynybos viceministrė.

Vaizdo įraše – į Ukrainą iš Krymo skriejančios raketosPasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti sparnuotųjų raketų paleidimas iš laivo, esančio prie Krymo krantų, į vakarus nuo Sevastopolio miesto.Vaizdo įraše, kurio geografinę vietą nustatė CNN, matyti, kaip raketos skrieja Ukrainos link.„Akivaizdu, kad tolumoje stovi laivas“, – vaizdo įraše sako vyriškas balsas, kalbantis rusiškai. Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby anksčiau sakė, kad JAV „pastebėjo padidėjusį karinio jūrų laivyno aktyvumą šiaurinėje Juodosios jūros dalyje“.

„New York Times“ : Rusija atitraukia sraigtasparnius iš Chersono „New York Times“ išanalizavo palydovinius Chersono aerodromo, dar žinomo kaip Černobajevka, nuotraukas ir nustatė, kad karinių sraigtasparnių ten nebėra, skelbia BBC.Kovo 16 d. aerodrome buvo matomi sraigtasparniai iš „Planet Labs“ parduodamų nuotraukų. Kovo 21-osios nuotraukose jų nebėra. „New York Times“ taip pat patvirtino kovo 18 d. „Twitter“ vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip tempiamas sraigtasparnis.Ukrainos aviacija ir artilerija pastarosiomis dienomis keletą kartų atakavo Černobajevkos aerodromą, kuris buvo strateginė bazė kariams atakai prieš Nikolajevą.Laikraščio kalbinti karo ekspertai teigia, kad aerodromo evakuacija yra dar vienas Rusijos puolimo šia kryptimi nesėkmės įrodymas. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalies kariuomenė rengia kontrpuolimą, kad išlaisvintų Chersoną iš Rusijos okupacijos.https://twitter.com/nytimes/status/1506375679515971585?ref_src=twsrc%5Etfw

Britų žvalgyba: Rusija į nesėkmes reaguos vis žiauresnėmis priemonėmisDidžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimu, Rusijos kariuomenės užgrobtuose Ukrainos miestuose civilių gyventojų protestai nerimsta, skelbia BBC.„Rusijos pastangos sutramdyti gyventojus manipuliuojant žiniasklaida, propagandos skleidimu ir pastatymu marionetinių prokremliškais lyderiais iki šiol nedavė rezultatų“, – sakoma reguliarioje naktinėje britų žvalgybos ataskaitoje.Pažymima, kad Rusija į šias nesėkmes greičiausiai reaguos vis žiauresnėmis ir prievartinėmis priemonėmis, siekdama tramdyti Ukrainos žmones.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506389362417754120?ref_src=twsrc%5Etfw

Daugybė Baltarusijos karių atsisako dalyvauti Rusijos invazijoje UkrainojeDaugybė Baltarusijos kariuomenės karių atsisako dalyvauti Ukrainos kare. Apie tai operatyvinėje informacijoje apie Rusijos invaziją praneša Ukrainos gynybos ministerija, skelbia „Ukrinform“.„Galimybė, kad Baltarusijos Respublikos ginkluotosios pajėgos įsitrauks į karą prieš Ukrainą Rusijos Federacijos pusėje, tačiau, remiantis turima informacija, daugelis personalo ir kai kurių vadų atsisako dalyvauti okupacinėse operacijose prieš mūsų šalį“, – rašoma pranešime.Kartu pažymima, kad Baltarusijos karinė-politinė vadovybė ir toliau teikia visapusišką paramą Rusijos kariams naudojantis aerodromu ir transporto tinklu bei individualiomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Todėl, pažymima, Baltarusija yra nusikaltimų prieš Ukrainos žmones bendrininkas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo teigimu, karių puolimo iš Baltarusijos Respublikos Voluinės kryptimi grėsmė yra didelė, tačiau Ukrainos gynėjai pasiruošę atmušti.Anksčiau Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusijos karinė technika artėja prie Baltarusijos sienos, norėdama tam tikromis pajėgomis bandyti prasiskverbti į Ukrainos teritoriją.

Rusijos kariai sunaikino laboratoriją ČernobylyjeRusijos kariuomenės kariai apiplėšė ir sunaikino naujausią centrinę analitinę laboratoriją Černobylio mieste, kuri yra unikalus kompleksas, galintis teikti paslaugas bet kuriame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etape – nuo kondicionavimo iki šalinimo.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos valstybinė draudžiamosios zonos valdymo agentūra, skelbia TSN.Pažymima, dar 2015 metais sėkmingai įgyvendintas projektas, skirtas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrai gerinti – laboratorije yra moderni įranga, kuri neturi analogų Europoje. Laboratorije buvo tiriamos radioaktyviosios atliekos iš Černobylio draudžiamosios zonos.„Laboratorijos bazėje yra labai aktyvūs mėginiai ir radionuklidų pavyzdžiai, kurie šiandien yra priešo rankose – tikimės, kad jie pakenks jiems patiems, o ne civilizuotam pasauliui“, – rašoma pranešime.

Karštajame Sumų taške – didžiulis gaisras Rusijos kariuomenės kariai Sumų regione Ukrainoje tiesiog gatvėje šaudo į civilius žmones, pavogė paskutinį greitosios pagalbos automobilį, todėl gydytojai fiziškai negali atsiliepti į iškvietimą, o Trostjanece, kuris laikomas karščiausias Sumų taškas, kilo didžiulis gaisras. Apie tai paskelbė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živitskis. „Vakar ir šiandien Trostjanece tęsiasi mūšiai – čia karščiausias taškas Sumų regione... Trostjanece kilo labai didelis gaisras, todėl kreipiamės į visus miesto gyventojus: uždarykite langus, gali būti labai didelis užterštumas dėl dūmų, ir toliau likite slėptuvėse, nes gatvėje tęsiasi mūšiai ir artilerijos apšaudymai“, – sakė jis. Anot jo, dabar Trostjanecas išlieka ta vieta, kuri labiausiai kenčia nuo į Ukrainą įsibrovusių Rusijos kariuomenės karinių veiksmų. „Žmonės žudomi, daugelyje gyvenviečių nėra elektros, nėra vandens ir galimybės pristatyti vaistus... Bet kur yra galimybė... savanoriai pristato...“, – sakė D. Živitskis. Jis pažymėjo, kad Trostjanece pavojinga tiesiog būti gatvėje, nes įsibrovėliai šaudo civilius. „Nušovė moterį, kuri kaip tik važiavo per miestą dviračiu. Neduoda galimybės palaidoti mirusiųjų. Labai didelė bėda su žuvusiųjų kūnų laikymu morge“, – sakė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas. Jo teigimu, bendruomenės moterys gimdo namuose, nes nėra galimybės patekti į ligoninę, kurią taip pat ne kartą apšaudė okupantai. Anot D. Živitskio, Rusijos kariai pavogė ir paskutinį greitosios pagalbos automobilį, todėl medikai fiziškai negali reaguoti į iškvietimus.

Ukrainos generalinė prokurorė: nustatytas karys, išžaginęs moterįUkrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova prabilo apie pirmajam Rusijos okupantui pareikštus įtarimus dėl moters išžaginimo Kyjivo srityje. Apie tai ji paskelbė feisbuke.„Gauname naujausios informacijos apie Rusijos kariuomenės įvykdytus seksualinius nusikaltimus okupuotose teritorijose ir „karštuosiuose taškuose“. Kyjivo srities prokurorai nustatė Rusijos karį, kuris nužudė neginkluotą vyrą ir ne kartą prievartavo jo žmoną“, – nurodė I. Venediktova.Anot jos, viename iš Brovarsky rajono kaimų Rusijos kariuomenės karys įsiveržė į privatų namą ir nušovė savininką. Po to neblaivus karys kartu su kolega ne kartą prievartavo nužudyto civilio žmoną, grasindamas smurtu ir ginklais.„Jis netgi grasino jos mažamečiui vaikui, kuris buvo kartu su savo motina“, – pridūrė generalinė prokurorė.Ji pažymėjo, kad Rusijos Federacijos karys buvo informuotas apie įtarimą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo. Jis buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą ir teismui pateiktas prašymas dėl jo suėmimo.„Mes surasime kiekvieną niekšą ir priversime jį atsakyti kaip yra numatyta įstatyme“, – pabrėžė I. Venediktova.https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/353647243439617&show_text=true&width=500

Pranešė apie aukas Donecko srityje Antradienį, kovo 22 d., Rusijos kariai Donecko srityje nužudė mažiausiai tris civilius. Apie tai feisbuke pranešė Donecko OVA vadovas Pavelas Kirilenko.Teigiama, kad du žmonės buvo nužudyti Manguše, o vienas – Novoselovkoje. Tarp žuvusiųjų yra 14-metis vaikinas.Taip pat žinoma, kad buvo sužeisti šeši civiliai. Be to, Bachmute pagalba buvo suteikta vienam asmeniui, kuris buvo sužeistas Lugansko srityje.P. Kirilenkos teigimu, tikslaus žuvusiųjų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje nustatyti neįmanoma, tačiau kovo 22 d. pavyko patikslinti informaciją apie vieną žuvusįjį ir du sužeistuosius Mariupolyje.Iš viso dėl Rusijos agresijos Donecko srityje (neįskaitant aukų Mariupolyje ir Volnovachoje) žuvo 118 civilių, o 483 buvo sužeisti.

Pentagonas: Ukraina bando susigrąžinti okupuotas teritorijasDabar Ukrainos pajėgos bando susigrąžinti okupantų laikinai užimtas teritorijas, taip pat ir šalies pietuose.JAV Gynybos departamentas teigė, kad Ukrainos kariuomenė, atlikdama masinį Rusijos kariuomenės puolimą, pademonstravo pagrįstą gynybos taktiką, o tai leido jiems imtis kontrpuolimo tam tikrose srityse.Tai pareiškė Pentagono pirmininkas Johnas Kirby, skelbia „Ukrinform“.„Jie ginasi labai protingai, vikriai ir kūrybiškai pozicijose, kurias, jų nuomone, yra teisingos ginti“, – pridūrė JAV gynybos pareigūnas.Anot jo, dabar Ukrainos pajėgos bando susigrąžinti okupantų laikinai užimtas teritorijas, ypač šalies pietuose.

Zelenskis vėl kreipėsi į Rusijos karius: gyventojų žudymas yra nusikaltimasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kalboje, kurią paskelbė naktį iš antradienio į trečiadienį, dar kartą kreipėsi į kare dalyvaujančius Rusijos karius.„Noriu dar kartą pakartoti visiems rusų pilotams, kurie negalvoja, kokį užsakymą vykdo. Civilių gyventojų žudymas yra nusikaltimas. O tu atsakysi – bet kokiu būdu. Šiandien ar rytoj, tai jau yra mažiau svarbu, svarbiausia, kad tai neišvengiama“, – sakė jis. Anot Ukrainos vadovo, Rusijai ir toliau nesiseka kare – vėl buvo numušti Rusijos lėktuvai, taip pat buvo ypač svarbus bombonešis virš Mariupolio. „Taip bus su kiekvienu, kuris žudo mūsų žmones, taikius žmones mūsų taikioje žemėje“, – sakė jis.

Ukraina gavo daugiau kaip 100 tūkst. tonų humanitarinės pagalbosNuo karo pradžios Ukrainą pasiekė jau daugiau kaip 100 tūkst. tonų humanitarinės pagalbos. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Anot jo, jau yra sukurta interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie humanitarinę pagalbą Ukrainai. „Vien per pastarąsias dvi savaites mūsų valstybė jau gavo daugiau nei 100 tūkst. tonų humanitarinės pagalbos. Šie kroviniai greitai paskirstomi per specialius regionams skirtus mazgus. Tačiau prašymų yra ir daugiau. Dar daugiau galimybių. Dar daugiau darbo“, – sakė jis.Anot jo, interneto svetainėje žmonės gali sužinoti, kaip įsigyti, kaip išsiųsti ir kam adresuoti humanitarinius krovinius: „Tai skirta visiems, kurie nori prisijungti. Visiems, kurie gali padėti. Ukrainoje ir pasaulyje. Pagalba teikiama 24 valandas per parą.“

Zelenskis neabejoja, kad į Ukrainą atvyks popiežius PranciškusApibendrindamas 27-osios karo Ukrainos dienos įvykius Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ryte kalbėjosi su popiežiumi Pranciškumi, kuris meldžiasi už Ukrainos žmonių laisvę.„Ryte kalbėjausi su Jo Šventenybe popiežiumi Pranciškumi apie taikos paieškas Ukrainai, mūsų valstybei, apie okupantų žiaurumus, apie humanitarinius koridorius į apsuptus miestus. Padėkojau Jo Šventenybei už aiškią ir tvirtą poziciją prieš karą ir už maldas už Ukrainą. Pakviečiau jį aplankyti mūsų šalį šiuo pačiu svarbiausiu metu. Tikiu, kad mums pavyks surengti šį svarbų vizitą, kuris vienareikšmiškai palaikys kiekvieną iš mūsų, kiekvieną iš ukrainiečių.“Jis taip pat sakė, kad sulaukė palaikymo ir iš Italijos parlamento. „Patyriau maksimalų palaikymą. Nuoširdi šiluma žodžiuose. Paragino Italiją sugriežtinti sankcijas Rusijai, jos režimui. Ir stipriai smogti visiems Rusijos veikėjams, atsakingiems už šį karą. Už karą prieš mus. Į jų nekilnojamąjį turtą, sąskaitas ir jachtas. Už jų protį užsidirbti pinigų iš karo, gyventi ir ilsėtis toli, Europoje, kur ramu ir patogu“, – kalbėjo V. Zelenskis.Ukrainos vadovas neabejoja, kad jau šią savaitę Rusija sulauks naujų sankcijų. „Ir esu dėkingas Italijai už tai, kad ji remia Ukrainos narystę ES“, – sakė V. Zelenskis.

Zelenskis: pasaulis nenustos ginti tiesos, mūsų tiesosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad svarbią pagalbą derybų procese su Rusija teikia tarptautiniai partneriai. Anot jo, Ukrainos ir Rusijos derybos dėl karo pabaigos vyksta praktiškai kasdien, o procesas – labai sudėtingas. Apie tai V. Zelenskis tai pareiškė naktinėje vaizdo žinutėje, kurią išplatino naktį iš antradienio į trečiadienį.„Mes ir toliau dirbame įvairiais lygiais ir siekdami paskatinti Rusiją taikai užbaigti šį žiaurų karą. Ukrainos atstovai dirba derybose, kurios vyksta beveik kasdien. Tai labai sunku! Kartais skandalinga. Bet mes judame į priekį žingsnis po žingsnio“, – sakė Ukrainos vadovas.Jis taip pat padėkojo tarptautiniams partneriams.„Dėkoju visiems tarptautiniams tarpininkams, kurie kovoja už Ukrainą, už Europą, už tiesą, kurie atneša į Maskvą tikrą, sąžiningą vaizdą ir skatina realistiškai pažvelgti į tai, kas vyksta mūšiuose ir į tai, kad pasaulis nenustos ginti tiesos, mūsų tiesos“, – sakė V. Zelenskis.

JK žada padidinti ekonominį spaudimą RusijaiŠį vakarą Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.Per pokalbį M. Truss sakė, kad JK ir jos sąjungininkės „padidins ekonominį spaudimą“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimui.https://twitter.com/trussliz/status/1506347376981819397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506347376981819397%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-latest-war-putin-russia-skynews-live-12541713

Jau septynios valstybės pradėjo karo nusikaltimų, Rusijos įvykdytų Ukrainoje, tyrimąKaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, apie tai per Ukrainos televizijas paskelbė generalinė prokurorė Irina Venediktova.„Dabar tokių valstybių – jau septynios. Bet mes negalim jų įvardinti – jos pirmos apie tai praneš“, – teigė generalinė prokurorė.

Laukiama Zelenskio ir Xi Jinpingo pokalbioUkrainos prezidento biure laukiama šalies prezidento Volodymyro Zelenskio ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo pokalbio.Kijevas tikisi, kad Pekinas atliks svarbų vaidmenį užbaigiant karą.

Šiandien iš Mariupolio į Zaporožę savu transportu išvažiavo 5926 žmonėsApie tai trumpoje spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščiuk, informuoja „Ukrinform“ korespondentas.„Šiandien užtikrinome humanitarinio koridoriaus Mariupolio gyventojų evakavimui veikimą. Iš Berdiansko buvo evakuota 1100 Mariupolio gyventojų. Šiuo metu jie jau yra saugūs Zaporožės mieste. Šiandien humanitariniu koridoriumi iš Mariupolio į Zaporožę savu transportu atvažiavo 5926 žmonės“, – sakė I. Vereščiuk.

Pentagonas: JAV mato ženklų, kad ukrainiečiai ima pereiti į puolimąAmerika mato ženklų, kad ukrainiečiai po truputį ima pereiti į puolimą, antradienį vykusioje trumpoje spaudos konferencijoje sakė Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby‘is.Jo teigimu, Ukrainos pietuose, netoli Chersono ukrainiečiai „mėgino atsikovoti teritoriją“.„Jie gynėsi labai sumaniai, labai vikriai, labai kūrybingai tose vietose, kur, jų nuomone, buvo tinkamos vietos gintis, o dabar matome: kai kur, konkrečiai – pietuose, netoli Chersono jie mėgino atsikovoti teritoriją“, – sakė J. Kirby‘is.

„Politico“ apklausa: Zelenskis – įtakingiausias žmogus EuropojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tapo įtakingiausiu žmogumi Europoje, tai rodo „Politico“ skaitytojų apklausos rezultatai.Apie tai pranešama „Politico“ svetainėje, skelbia „Ukrinform“.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 d. V. Zelenskis reguliariai publikuoja Kyjivo centre ir prezidento biure filmuotus videoreportažus.Jis taip pat vaizdo ryšiu kreipėsi į JAV Kongresą, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos parlamentus, kuriuose skambėjo esminė žinia – Ukraina reikia didelio palaikymo iš Vakarų pusės, kovojant su Rusija.Pranešime akcentuojama – svarbu tai, kad jo pastangos padėjo pakeisti požiūrį Europos sostinėse ir sukėlė tokių pokyčių jų valdžios politikoje, kurie dar prieš kelis mėnesius buvo neįsivaizduojami.Remiantis apklausa internetu „Skaitytojai renka“, kasmet atnaujinamas sąrašas pačių įtakingiausių žmonių „POLITICO 28“.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį maždaug valandą kalbėjosi apie karą Ukrainoje, įskaitant paliaubų sąlygas, pranešė pareigūnai Paryžiuje.Eliziejaus rūmai teigė, kad pokalbio metu jie aptarė „saugumo sąlygas esminiais klausimais“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Kremlius nurodė, kad vyksta „išsamus pasikeitimas nuomonėmis apie situaciją Ukrainoje, įskaitant vykstančias Rusijos ir Ukrainos atstovų derybas“.

Geraščenko: „pergalę“ Putinas tikisi pasiekti iki gegužės 7-osiosTokia informacija Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko pasidalino platformos „Telegram“ kanale: „Kovo 21 d. V. Putinas dalyvavo susirinkime videokonferencijos formatu su N. Patruševu, S. Šoigu, V. Gerasimovu ir A. Bortnikovu. Aptariant esamą situaciją fronte, prabilta apie rusų kareivių netektis, kurias V. Gerasimovas pavadino didelėmis. V. Putinas pertraukė V. Gerasimovą ir toliau kalbėjo – pareiškė, kad tai leistinos netektys, be to, visiškai nereikšmingos, lyginant su tikslais, kurie bus pasiekti po pergalės.“„Naujais „pergalės“ terminais V. Putinas nurodė balandžio 21–gegužės 7 d., būtent šiomis dienomis jis planuoja prispausti Ukrainos valdžią pasirašyti sutikimą, kurį bus galima pateikti kaip kapituliaciją, ir surengti gegužės 9 d. Pergalės dienos paradą“, – rašė A. Geraščenko.

NATO kviečia Zelenskį vaizdo ryšiu pasakyti kalbą per viršūnių susitikimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakviestas pasakyti kalbą specialiame NATO viršūnių susitikime, kuris vyks ketvirtadienį ir jame bus kalbama apie Rusijos įsiveržimą į jo šalį, pranešė pareigūnas.„Prezidentas Zelenskis kviečiamas vaizdo ryšiu kreiptis į NATO viršūnių susitikimą, – antradienį sakė vienas NATO pareigūnas. - Tai bus galimybė sąjungininkių lyderiams tiesiogiai iš prezidento Zelenskio išgirsti apie siaubingą padėtį, su kuria susiduria Ukrainos žmonės dėl Rusijos agresijos".

220 rusų kareivių iš vieno dalinio nesutinka dalyvauti invazijoje, rašo SkynewsRusijos kariai masiškai atsisako dalyvauti kare prieš Ukrainą, praneša Ukrainos Gynybos ministerija.Naujausioje veiklos ataskaitoje rašoma, kad 220 kareivių iš vieno dalinio nesutiko dalyvauti invazijoje.Nuo invazijos pradžios iš dalinio žuvo 50 kareivių, 110 buvo sužeisti, skelbia Ukrainos Gynybos ministerija.JAV žvalgyba taip pat praneša apie žemą rusų kareivių motyvaciją, nors tokios išvados daromos, remiantis anekdotiškais nutikimais.

Peskovas: Rusija panaudotų branduolinius ginklus tik tada, jeigu jai iškiltų „egzistencinė grėsmė“Rusija panaudotų branduolinius ginklus Ukrainos konflikto kontekste tik tuomet, jei jai iškiltų „egzistencinė grėsmė“, antradienį "CNN International" sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas."Mes turime vidaus saugumo koncepciją, ir ji yra vieša. Galite perskaityti apie visas priežastis panaudoti branduolinius ginklus, - sakė D. Peskovas. - Taigi, jei tai yra egzistencinė grėsmė mūsų šaliai, tuomet juos galima panaudoti pagal mūsų koncepciją“.D. Peskovo komentaras buvo paskelbtas, kai per interviu pašnekovė Christiane Amanpour pastūmėjo jį paaiškinti, ar jis „įsitikinęs ir yra tikras", kad V. Putinas nepasinaudos branduoline galimybe Ukrainos kontekste.

Baltieji rūmai: JAV neturi įrodymų, kad Kinija siųstų ginklus Rusijai Jungtinės Valstijos neturi įrodymų, kad Kinija pastarosiomis dienomis būtų siuntusi ginklų savo sąjungininkei Rusijai, antradienį sakė aukštas JAV pareigūnas.„Galiu jums pasakyti, kad mes nematome (...) Kinijos karinės įrangos tiekimo Rusijai. Tačiau, žinoma, mes tai atidžiai stebime“, – sakė patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.

Per dieną įvykdė 80 antskrydžių, kurių tikslas buvo bombarduoti UkrainąIš 80 orlaivių 29 pakilo iš Baranovičių ir Bobruisko aerodromų, esančių Baltarusijos teritorijoje.Tokius duomenis kovo 22 d. 18 val. skelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Pažymėtina, kad, nepasiekdami sėkmės, priešai toliau apšaudo raketomis ir bombomis karinės ir civilinės infrastruktūros objektus Žytomyro, Kyjivo, Černihivo, Charkivo ir Donecko srityse.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278395061140246

Baltieji rūmai: Vakarai ketvirtadienį skelbs naujas sankcijas MaskvaiKetvirtadienį, kai JAV prezidentas Joe Bidenas Briuselyje susitiks su Europos sąjungininkais, bus paskelbta apie daugiau sankcijų Rusijai ir griežtinamą esamų priemonių taikymą, sakė aukšto rango amerikiečių pareigūnas.„Nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas antradienį žurnalistams sakė, kad „kartu su mūsų sąjungininkais ketvirtadienį bus paskelbtas papildomas sankcijų paketas“.Jis sakė, kad „bus koncentruojamasi ne tik į naujas sankcijas, bet ir į bendras pastangas kovoti su sankcijų vengimu“.

EK siūlo skirti 3 mlrd. eurų ES šalims, priimančioms pabėgėlius iš UkrainosEuropos Komisija pasiūlė skirti iš Europos Sąjungos biudžeto 3 mlrd. eurų ES šalims, priimančioms pabėgėlius iš Ukrainos.Tai antradienį pranešė EK pirmininkė Ursula von der Leyen.„Mes siūlome papildomai skirti 3 mlrd. eurų paremti ES šalims, priimančioms pabėgėlius iš Ukrainos“, - pareiškė ji.Pasak U. von der Leyen, į ES jau atvyko beveik 3,5 mln. pabėgėlių iš Ukrainos. „Tai didžiausia humanitarinė krizė Europos istorijoje pastaraisiais dešimtmečiais“, - pabrėžė ji.

JAV gynybos pareigūnas: Rusija apšaudo Mariupolį iš Azovo jūrosRusija pradėjo Mariupolio apšaudymą iš Azovo jūros – maždaug septynių laivų grupė pradėjo atakas į svarbų uostamiestį, teigia aukšto rango JAV gynybos pareigūnas.Pasak gynybos pareigūno, keli laivai gali būti minų traleriai, keli – desantiniai laivai, kiti – antvandeniniai koviniai laivai, prisijungę prie apsiausto miesto puolimo per pastarąsias 24 valandas.„Toliau stebime Rusijos pajėgas [Mariupolio] mieste, – teigė pareigūnas. – Manome, kad bent dalis yra separatistinės pajėgos, atvykusios iš Donbaso; na o ukrainiečiai kovoja iš visų jėgų, kad tik Mariupolis nekristų.“Mariupolį rusai jau apšaudė iš ilgojo nuotolio raketų ir iš artilerijos pabūklų.Amerikiečio gynybos pareigūno teigimu, Rusija turi Juodojoje jūroje iš viso 21 laivą, 12 iš jų – antvandeniniai koviniai laivai, kiti – desantiniai laivai.

Chersonas artėja prie humanitarinės katastrofosDėl blokados mieste kritiškai trūksta maisto ir vaistų, skelbia UNIAN. Ypatingos rizikos grupėje yra naujagimiai, kuriems trūksta kūdikių maisto ir higienos priemonių, taip pat sunkiai sergantys žmonės.Be to, Rusijos okupacinė administracija mėgina slopinti pilietinį pasipriešinimą, bando kurti okupacinius savivaldos organus.https://t.me/uniannet/40603

AFP: per dronų ataką viename Kyjivo mokslo institute žuvo žmogusMažiausiai vienas žmogus žuvo dronams antradienį atakavus vieną mokslo institutą Ukrainos sostinėje Kyjive, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai ir pareigūnai.Kariuomenės gelbėtojai iš įvykio vietos išnešė vieną uždengtą lavoną, matė AFP žurnalistai.Iš Ukrainos nacionalinei mokslų akademijai priklausančio Superkietųjų medžiagų instituto balto septynių aukštų pastato Kyjivo šiaurės vakaruose kilo dūmai.Kariai įvykio vietoje atkreipė dėmesį į maždaug metro ilgio sparnuotą aparatą, perlūžusį į dvi dalis, ir sakė, kad tai rusų dronas.Vienas Gynybos ministerijos žvalgybos pareigūnas įvykio vietoje sakė, kad žuvo trys žmonės, bet kiti šaltiniai šio skaičiaus nepatvirtino.„Per šiandienos antskrydį Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos panaudojo dronus „Orlan“, vienas jų numetė bombą ir todėl pastatas užsidegė“, – AFP sakė minėtas pareigūnas, prašęs neskelbti jo pavardės.„Vėliau pasirodė dar du dronai ir taip pat bandė numesti bombas; jie buvo numušti. Čia buvo pramoninės dirbtuvės, civilinė institucija. Ne karinė“, – sakė šaltinis.Iš po nuolaužų ištrauktas žuvusysis karine uniforma buvo paguldytas ant neštuvų, uždengtas juoda plėvele ir įkeltas į mikroautobusą.Chaki spalvos drono nuolaužose, gulėjusiose gatvėje už 50 m nuo subombarduoto pastato, matėsi laidai ir schemos.Ataka įvykdyta Kyjive galiojant komendanto valandai, turinčiai pasibaigti trečiadienį ryte.

„Galingos bombos“ sudrebino apgultą Mariupolį, kai buvo gelbėjami žmonėsDvi „supergalingos bombos“ antradienį sudrebino Mariupolį, Ukrainos valdžiai iš naujo bandant gelbėti civilius iš apgulto uostamiesčio, patiriančio negailestingą apšaudymą nuo Rusijos invazijos pradžios beveik prieš mėnesį.Daugiau nei 200 tūkst. žmonių yra įstrigę strategiškai svarbiame mieste, kurį tie, kuriems pavyko pabėgti, apibūdina kaip „stingdantį pragaro peizažą, nusėtą lavonų ir sugriautų pastatų“, sakė „Human Rights Watch“, remdamasi vietos pareigūno pateiktais duomenimis. „Žinome, kad visiems vietos neužteks“ antradienį, bet „bandysime vykdyti evakuacijas tol, kol ištrauksime visus Mariupolio gyventojus“, – vaizdo kreipimesi pažadėjo vicepremjerė Iryna Vereščiuk.Dvi „supergalingos bombos“ rėžėsi į miestą net vykstant gelbėjimo darbams, pranešė Mariupolio vietos valdžios institucijos, nepateikusios duomenų apie aukas. „Akivaizdu, kad okupantai nesidomi Mariupolio miestu, jie nori sulyginti jį su žeme, paversti pelenais“, – sakė valdžia.

Rusija iškėlė byla žurnalistuiRusijos tyrimų komitetas antradienį pranešė iškėlęs baudžiamąją bylą populiariam žurnalistui dėl „melagingos“ informacijos apie Rusijos armiją Ukrainoje platinimo.„Rusijos tyrimų komiteto Pagrindinis tyrimų departamentas iškėlė baudžiamąją bylą žurnalistui Aleksandrui Nevzorovui, – sakoma komiteto pranešime. – Nevzorovas paskelbė tyčia melagingą informaciją apie tyčinį Rusijos ginkluotųjų pajėgų gimdymo namų Mariupolio mieste apšaudymą“.

Rusijos kariuomenė antradienio vakarą apšaudė Obolono rajoną Kijeve, „Telegram“ kanale praneša „NEXTA Live“. Skelbiama, kad užsidegė du pastatai ir sunkvežimis. Gaisras gesintas dvi valandas. Informacija apie aukas ir sužeistuosius dar tikslinama. https://t.me/nexta_live/22973

Sunaikinta geležinkelio stotisPavlograde, Dniepro regione, dėl raketų smūgių buvo sunaikinta geležinkelio stotis. Tai „Telegram“ kanale paskelbė Dniepro regiono pirmininkas Valentinas Rezničenko, praneša „Ukrinform“. Apie sunaikinimą skelbia ir UNIAN. „Raketų smūgiai Pavlograde. „Pavlograd-2“ geležinkelio stotis buvo sugriauta. Geležinkelio bėgiai sunaikinti, nuo bėgių nulėkė 15 vagonų, žuvo vienas žmogus“, – sakoma pranešime.Eismas per stotį sustabdomas neribotam laikui.https://t.me/uniannet/40584

Mariupolyje bombos krenta kas 10 minučiųVirš Mariupolio, netoli „Neptūno“ sporto centro, Ukrainos gynėjai numušė Rusijos įsibrovėlių lėktuvą. Apie tai „Telegram“ kanale paskelbė Mariupolio miesto taryba, praneša „Ukrinfom“.„Šiandien yra gerų naujienų! 16.45 val. „Neptūno“ baseino rajone mūsų gynėjai numušė vieną iš rusų okupantų lėktuvų, kuris pastarosiomis savaitėmis naikino mūsų miestą. Taip bus su kiekvienu priešu! Su visais, kurie kėsinasi į mūsų laisvę, mūsų miestą!“ – sakoma žinutėje.Pasak „Azovo“ pulko vado pavaduotojo, Mariupolyje rusų įsibrovėlių bombos krenta kas dešimt minučių. Be tankų ir artilerijos miestas apšaudomas ir iš Rusijos laivų. „Azovo“ pulko atstovas teigė, kad Mariupolyje civilių aukų skaičius kasdien didėja ir šiuo metu siekia daugiau nei tris tūkstančius žmonių.

CNN: Baltarusija gali „greitai“ įsijungti į karąJAV ir NATO mano, kad Baltarusija „greitai“ gali prisijungti prie Rusijos kariaujant su Ukraina. CNN skelbia, kad taip teigė JAV ir NATO pareigūnai, pridūrę, kad šalis jau imasi veiksmų tai padaryti.Vis labiau „tikėtina“, kad Baltarusija įsitrauks į konfliktą, pirmadienį sakė NATO karinis pareigūnas. „Putinui reikia paramos. Viskas padėtų“, – aiškino pareigūnas.Baltarusijos opozicijos šaltinis sakė, kad Baltarusijos koviniai daliniai jau artimiausiomis dienomis yra pasirengę vykti į Ukrainą.Aukštas NATO žvalgybos pareigūnas atskirai sakė, kad Aljansas vertina, jog Baltarusijos vyriausybė „rengia aplinką, kad pateisintų Baltarusijos puolimą prieš Ukrainą“.

Beveik 200 tūkst. Ukrainos pabėgėlių traukiniais išvyko iš LenkijosIš dviejų milijonų pabėgėlių, kurie po Rusijos invazijos pabėgo iš Ukrainos į Lenkiją, beveik 200 tūkst. nuo tada traukiniais išvyko į užsienį, antradienį pranešė Lenkijos geležinkelių operatorė.„Beveik 400 reguliarių traukinių pervežė daugiau nei 140 tūkst. žmonių, dar 45 tūkst. žmonių pasinaudojo 113 papildomų traukinių“, – naujienų agentūrai AFP sakė PLK operatorės atstovas Miroslawas Siemieniecas. Dauguma išvyko į Berlyną, bet kai kurie keliavo ir į Prahą bei Vieną.Pabėgėliai galėjo važiuoti be bilieto, nes visi Lenkijos traukiniai – tiek regioniniai, tiek tarptautiniai – šiuo metu yra nemokami tiems, kurie pabėgo nuo karo.Kiti išvyko iš Lenkijos į kitas šalis automobiliu ar lėktuvu, tačiau bendrų duomenų nėra, nes tai susiję su kelionėmis bevizėje Šengeno zonoje. Lenkijos pasienio tarnybos duomenimis, praėjusio mėnesio pabaigoje prasidėjus karui, iš Ukrainos į Lenkiją atvyko daugiau nei 2,1 mln. žmonių.Kiti, pirmiausia kirtę Moldovos arba Rumunijos sieną, liko Lenkijoje, kurioje dar iki karo buvo apie 1,5 mln. ukrainiečių.Sienos apsaugos tarnyba pridūrė, kad nuo karo pradžios iš Lenkijos į Ukrainą išvyko maždaug 274 tūkst. žmonių.

Kyjivo policijos vadovo pavaduotojas apkaltino Rusijos pajėgas naudojant baltojo fosforo bombas Kramatorsko mieste, esančiame šiaurinėje Donecko dalyje, rašo „Sky news“. Oleksijus Biloščiskis socialiniame tinkle pasidalino vaizdo įrašu su užfiksuota medžiaga, kuri degdama ant žemės į orą išskiria baltus dūmus.„Dar vienas fosforo bombų panaudojimo Kramatorske įrodymas“, – rašė O. Biloščiskis.Baltasis fosforas yra toksiška medžiaga, kuri, sąveikaudama su deguonimi, užsidega savaime.Jis gaminamas iš uolienų, kuriuose yra fosfatų, ir naudojamas trąšų, maisto priedų ir valymo junginių gamyboje.„Sky News“ šio vaizdo įrašo nėra patvirtinusi.https://twitter.com/Biloshytsky/status/1506197081366618119?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskio patarėjas ukrainiečiams: nedehumanizuokime priešo, nebūkime panašūs į rususUkrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius paragino ukrainiečius nedehumanizuoti priešo, praneša naujienų agentūra UNIAN.Jis tai pareiškė vaizdo kreipimesi, paskelbtame „Telegram“ kanale.„Noriu jūsų paprašyti: nereikia dehumanizuoti priešo. Raginimai tyčiotis iš belaisvių, smogti Rusijos Federacijos ir ją remiančių šalių, pavyzdžiui, Baltarusijos, gyventojams ar juos naikinti yra neleistini“, – pabrėžė jis.O. Arestovičius priminė, kad Ukraina yra Europos šalis su europietiška armija.„Mes su jumis nesame barbarai. Mes – civilizacija, kariaujanti su barbarais“, –sakė jis.Antradienį Ukraina pranešė, kad jos armija jau nukovė apie 15,3 tūkst. Rusijos kareivių, numušė 99 lėktuvus ir 123 sraigtasparnius.

JT vadovas vadina Rusijos karą prieš Ukrainą „neįmanomu laimėti“Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas antradienį pareiškė, kad Rusijai laikas baigti savo „absurdišką karą“ Ukrainoje. Jis sakė, kad šio karo „neįmanoma laimėti“.Generalinis sekretorius pasaulio organizacijos būstinėje Niujorke žurnalistams sakė, kad karas „eina į niekur, sparčiai“. „Daugiau nei dvi savaites Mariupolis yra apsuptas Rusijos kariuomenės ir negailestingai bombarduojamas, apšaudomas ir puolamas. Dėl ko? – klausė jis. – Net jei Mariupolis kris, Ukrainos negalima užkariauti miestas po miesto, gatvė po gatvės, namas po namo“.A. Guterresas pridūrė, kad tolesnių kovų „vienintelis rezultatas“ yra „daugiau kančių, daugiau sunaikinimo ir daugiau siaubo, kiek tik akys užmato“.Maskvos ir Kijevo derybininkai tęsia pokalbius, kuriais siekiama užbaigti beveik keturias savaites trunkančias įnirtingas kovas, tačiau kol kas nepranešė apie jokią pažangą. Vis dėlto A. Guterresas sakė manąs, kad diplomatinės derybos, kuriomis siekiama sustabdyti kovas, juda į priekį. „Ant stalo padėta pakankamai, kad būtų galima dabar nutraukti karo veiksmus ir rimtai derėtis. Šio karo neįmanoma laimėti. Anksčiau ar vėliau jis turės persikelti iš mūšio lauko ant taikos stalo. Tai neišvengiama“, – pridūrė jis.JT Generalinė Asamblėja trečiadienį turi vėl sušaukti ypatingą nepaprastąją sesiją dėl Ukrainos ir šią savaitę surengti balsavimą dėl neįpareigojančios Prancūzijos ir Meksikos rezoliucijos, smerkiančios Rusijos invaziją. Anksčiau šį mėnesį 141 iš 193 Jungtinių Tautų valstybių narių palaikė panašią rezoliuciją. Balsavimas parodys, ar Rusija prarado ar įgijo palaikymo savo veiksmams nuo praėjusio balsavimo kovo 2 dieną.Pietų Afrikos Respublika, praėjusį kartą susilaikiusi, išplatino konkuruojančios rezoliucijos projektą, kuriame raginama nutraukti karo veiksmus, bet Rusija neminima kaip agresorė.

Iš Brovarų rajono buvo evakuota beveik 4500 gyventojųIš Kijevo srities Brovarų rajono kovo 21 dieną buvo evakuota daugiau nei 4,3 tūkst. žmonių.Taip teigiama Kijevo srities policijos pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.Taigi iš Didžiosios Dymerkos kaimo buvo išgelbėta daugiau nei 4370 vietinių gyventojų, iš kurių 1873 buvo vaikai.Daugiau nei 40 autobusų ir beveik 640 asmeninių automobilių išvežė civilius gyventojus iš blokados.Pažymima, kad teisėsaugininkai kartu su vietos valdžia, gelbėtojais ir Raudonuoju kryžiumi išvežė piliečius į saugesnes zonas.

Rusijos pajėgų Ukrainoje sulaikyti izraeliečiai paleisti Trys izraeliečiai, kuriuos Ukrainoje sulaikė Rusijos kariuomenė, buvo paleisti, antradienį pranešė Ukrainos žurnalistų sąjungos vadovas.Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk pirmadienį pareiškė, kad Mychailo Kumokas, jo žmona ir dukra – visi Izraelio piliečiai – buvo pagrobti Rusijos kareivių Pietryčių Melitopolio mieste, kuris šiuo metu yra užimtas Rusijos pajėgų. „Okupantai pagaliau paleido Mychailo Kumoko šeimą“, – savo feisbuko paskyroje parašė Sergejus Tomilenka. Jis nurodė, kad jie buvo po kelių valandų paleisti pirmadienį juos apklausus ir konfiskavus jų telefonus.Sakoma, kad M. Kumokas yra vietos laikraščio „Melitopolskie Vedomosti“ leidėjas. Trys laikraščio žurnalistai pirmadienį taip pat buvo trumpam sulaikyti, o vėliau paleisti, sakė S. Tomilenka. „Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga smerkia žurnalistų ir Melitopolio, Berdiansko ir Chersono gyventojų bauginimą ir jiems daromą spaudimą“, – parašė jis.Kovo 11 dieną Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas buvo pagrobtas Rusijos pajėgų ir po kelių dienų paleistas.

Raudonasis Kryžius padidino pagalbą Ukrainai iki 245 mln. eurųTarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) padidino pagalbos Ukrainai biudžetą 150 mln. Šveicarijos frankų (apie 145 mln. eurų), iki 250 mln. Šveicarijos frankų (apie 245 mln. eurų).Tai antradienį paskelbtame interviu Ukrainos leidiniui „Segodnia“ papasakojo TRKK pirmininkas Peteris Maureris.„Mes padidinome (biudžetą), paprašėme savo donorų 150 mln. Tad dabar mūsų biudžetas Ukrainai sudaro 250 mln. Šveicarijos frankų. Donorai labai dosnūs visais klausimais, susijusiais su Ukraina. Tai mums leis plėsti savo veiklą“, - pareiškė P. Maureris. „Dabar Ukraina – didžiausia mūsų operacija pasaulyje“, - pabrėžė TRKK vadovas.Pasak jo, iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios didžiausi biudžetai TRKK veiklai finansuoti buvo skirti organizacijos operacijoms Sirijoje (apie 172 mln. eurų) ir Afganistane (apie 145 mln. eurų).

Pentagonas: yra ženklų, kad Ukrainos pajėgos „veja“ rususUkraina, nepaisant to, kad yra Rusijos smarkiai bombarduojama jau daugiau nei tris savaites, kai kuriose srityse pradėjo keisti mūšio lauko pagreitį, atkovodama teritorijas nuo įsiveržusių pajėgų, antradienį sakė Pentagono atstovas.Nuo vasario 24 d., kai Maskva pasiuntė dešimtis tūkstančių karių į savo Rytų Europos kaimynę, Maskvos atakos nuniokojo kelis Ukrainos miestus, civilių aukų daugėja, daugiau nei dešimt milijonų žmonių pabėgo iš savo namų. Daugelis analitikų vis dar nemato aiškaus kelio iš konflikto.Nepaisant to, Ukrainos pasipriešinimas, remiamas Vakarų karinės pagalbos, buvo netikėtai nuožmus ir dabar ukrainiečiai „kai kuriose vietose ir kai kada pereina į puolimą“, CNN sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby. „Jie puola rusus ir stumia juos iš vietų, kuriose rusai jau buvo, – sakė jis, ypač Mykolajive, pietuose. – Dabar stebime, kad pastarosiomis dienomis to padaugėjo“.J. Kirby sakė negalįs patvirtinti Ukrainos pareigūnų pranešimų, kad jie atkovojo mažiausiai vieną miestą ir artimiausiomis dienomis tikisi užimti dar daugiau. Tačiau tai „atitinka tą kovos pobūdį ir tuos pajėgumus, kuriuos matome ukrainiečius naudojant“, – sakė jis.Kalbėdamas apie rusus jis pakartojo Vakarų analitikus, kurie teigia, kad įsiveržusios pajėgos įstrigo. „Jiems baigiasi degalai. Jiems trūksta maisto. Jų operacijos nėra integruotos tokiu būdu, kaip manytume turėtų būti šiuolaikinėje kariuomenėje“, – sakė J. Kirby. Jis paminėjo oro ir sausumos pajėgų komunikacijos problemas ir tai, kaip kai kuriais atvejais rusams teko griebtis mobiliųjų telefonų. Rusai yra „nusivylę“ ir „įstrigę“, sakė jis, rusams nepavyko perimti gyventojų centrų, išskyrus dvi teritorijas aplink Chersoną ir Melitopolį pietuose. „Jie sulėtėjo. Ir iš dalies (...) dėl jų pačių neveiklumo.“

Į Estiją atvyko daugiau kaip 21 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios Estija priėmė daugiau kaip 21 tūkst. pabėgėlių iš šios šalies. Tai antradienį pranešė Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas.„Nuo vasario 27 d. iki kovo 21 d. Estija priėmė 21 640 pabėgėlių ukrainiečių“, - sakoma pranešime.Estijos valdžia gavo 4 734 Ukrainos piliečių prašymus suteikti laikiną apsaugą. Pabėgėlių priėmimo centruose yra 6 011 ukrainiečių, tarp jų – 2 139 vaikai.Latvija priėmė apie 10 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos, Lietuva - apie 27 tūkst.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Izraelis Ukrainos vakaruose atidarė karo lauko ligoninęIzraelis Mostyskos mieste Ukrainos vakaruose atidarė karo lauko ligoninę su 66 lovomis. Joje dirbs 65 gydytojai ir slaugytojai iš Izraelio ir vienu metu bus galima rūpintis iki 150 pacientų, pranešė prie Tel Avivo įsikūrusi „Shiba“ ligoninė.Izraelis tradiciškai palaiko gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina, tačiau šalis pastaruoju metu sulaukė Kyjivo kritikos, kad nesiunčia karinės įrangos.„Shining Star“ (liet. Spindinti žvaigždė) pavadinta ligoninė skirta padėti pabėgėliams prie Lenkijos sienos. Pasak ligoninės vadovo Joelio Haro-Eveno, daugelis personalo turi ukrainietiškų šaknų.Šaltinių teigimu, į Ukrainą taip pat atvyko dar viena karo lauko ligoninė. Ją parūpino Estija ir Vokietija.

Rusija apšaudė Avdijivką naujomis „Tornado-S“ raketomisAvdijivka ir toliau lyginama su žeme, skelbia „Telgram“ kanalas „Insaider Ukraina“.Tarp civilių yra žuvusių ir sužeistų. Mažiausiai 15 namų buvo sugriauta, raketos pataikė ir į mokyklą, kuri ką tik buvo restauruota.https://t.me/insiderUKR/27244?single

Iziumo pakraštyje Ukrainos kariuomenė sunaikino rusų okupantų kolonąNetoli Iziumo, Charkivo srityje, Ukrainos kariuomenė sunaikino Rusijos Federacijos kariuomenės vilkstinę.Tai paskelbė Charkivo srities valstybės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Anot jo, šalies agresorės Rusijos okupantai tiesiog pabėgo iš mūšio lauko, palikdami techniką. „Tarp nuolatinių mūsų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pergalių yra ir trofėjai mūšiuose su rusais“, – pabrėžė Regiono valstybės administracijos vadovas.Beje, kitą dieną Rusijos kariuomenė bandė prasiveržti pro Ukrainos kariuomenės gynybą prie Iziumo. Tačiau bandymas buvo nesėkmingas. Be to, Ukrainos kariuomenė prie miesto likvidavo pulkininką, Rusijos Federacijos Vakarų karinės apygardos inžinierių būrio vado pavaduotoją.Kaip pranešama, Iziumo mieste rusai metė į mūšį Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų mokomąjį dalinį, kuris buvo sumuštas. Ukrainos Prezidentūros vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius vaizdo žinutėje sakė, kad dalis dalino sunaikinta, dalis paimta į nelaisvę ir dalis išsklaidyta.

PSO: Ukrainoje jau surengtos 62 atakos prieš sveikatos priežiūros įstaigasPasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau surengtos 62 atskiros atakos prieš sveikatos priežiūros įstaigas, praneša BBC.Pasak PSO, šių atakų metu žuvo 15 žmonių, o dar 37 sužeisti.Tuo metu PSO pareigūnai Lenkijoje teigia, kad vertinimai rodo, jog apie 0,5 mln. į šalį atvykusių ukrainiečių pabėgėlių kenčia nuo psichikos sveikatos problemų, kuriuos dažniausiai sukėlė patirta trauma. Be to, pasienyje dirbantys medikai praneša, kad atvyksta pervargusių ir dehidratavusių mamų ir vaikų, o daugelis vyresnio amžiaus žmonių atvyksta po kelių dienų kelionės be vaistų savo ligoms, kaip diabetas ir aukštas kraujospūdis, gydyti.Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (UNCHR) skaičiuoja, kad iš Ukrainos iki šiol jau pasitraukė 3,557 mln. žmonių.

Netoli Mariupolio buvo sunaikintas rusų kateris „Raptor“.https://t.me/nexta_live/22932

Kyjive sunaikino rusų raketą. Jos liekanos plūduriuoje Dniepre.https://t.me/nexta_live/22933

Kremlius teigia norįs „išsamesnių“ derybų su UkrainaKremlius antradienį pareiškė norįs, kad šiuo metu su Kyjivu vedamos derybos, kuriomis siekiama nutraukti Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje, būtų išsamesnės.„Vyksta tam tikras procesas. Norėtume aktyvesnių ir išsamesnių (derybų)“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Pasak jo, Rusijos pozicija „ukrainiečių pusei yra puikiai žinoma“, nes Maskva prieš kelias dienas įteikė savo rašytinius reikalavimus. „Norėtume, kad atsakas būtų išsamesnis ir greitesnis“, – pridūrė jis.Abi pusės šiuo metu veda derybas nuotoliniu būdu. Prieš tai abiejų šalių delegacijos kelis kartus gyvai susitiko prie Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Kol kas pokalbiai davė mažai vaisių.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį dar kartą pasiūlė susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Jis teigė, kad yra pasirengęs susitikti su V. Putinu „bet kokiu formatu“ ir, be kita ko, kalbėtis net apie Rusijos aneksuoto Krymo ir Donbaso statusą.

Zelenskis pasikalbėjo su popiežiumi PranciškumiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasikalbėjo su popiežiumi Pranciškumi, praneša transliuotojas BBC.V. Zelenskis savo tviteryje parašė, kad pokalbio metu papasakojo pontifikui apie „sudėtingą humanitarinę situaciją“ Ukrainoje ir tai, kad Rusijos kariai blokuoja humanitarinius koridorius. V. Zelenskis pridūrė: „Būtų vertinamas Šventojo Sosto tarpininko vaidmuo siekiant nutraukti žmonių kančias.“Prieš tai V. Zelenskis užsiminė, kad Kyjivo ir Maskvos aukšto lygio derybos galėtų būti surengtos Jeruzalėje.

Per Rusijos smūgius Ukrainos Avdijivkos mieste žuvo penki žmonėsPer Rusijos kariuomenės smūgius Avdijivkos mieste Ukrainos rytuose žuvo penki žmonės, antradienį pranešė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova.„Donecko srityje esanti Avdijivka buvo apšaudyta iš artilerijos ir lėktuvų, miestas buvo sulygintas su žeme. Žuvo penki civiliai ir dar 19 sužeista“, – sakoma L. Denisovos pranešime ir priduriama, kad ataka įvyko vėlų pirmadienį.Ukraina kaltina Rusijos karius, kad šie nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją beatodairiškai taikosi į sveikatos priežiūros įstaigas, gyvenamuosius rajonus ir bombų slėptuves. Rusija neigia, kad tyčia taikosi į civilius ir savo ruožtu kaltina ukrainiečių pajėgas, jog šie naudojasi civiliais kaip žmogiškuoju skydu.Atskirame įraše „Telegram“ tinkle L. Denisova nurodė, kad Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį, kuriuo važiavo keturių asmenų civilių šeima. Žuvo trys žmonės, tarp jų – vaikas.

Ryte rusų okupantai pradėjo raketų ataką prieš Družkivką: yra aukųPer dieną Donecko srityje okupantai apšaudė 11 gyvenviečių, apgadino namus, mokyklą, vaikų darželį, bažnyčią. Yra žuvusių ir sužeistų civilių.Šiandien, apie 6:30, Rusijos okupantai pradėjo raketų ataką Družkivkoje, yra aukų.Apie tai feisbuke pranešė Nacionalinė policija.Pažymima, kad Donecko srityje rusai, kaip ir vakar, įvairiai apšaudė civilius gyventojus: nuo aviacijos, raketų paleidimo iki sunkiosios artilerijos panaudojimo.Policija pradėjo baudžiamąją bylą pagal Ukrainos Baudžiamojo kodekso 438 str. („karo įstatymų ir papročių pažeidimas“) ir 110 str. („kėsinimasis į Ukrainos teritorinį vientisumą ir neliečiamybę“).Donecko srities policijos operatyviniame pranešime pažymima, kad per dieną okupantai apšaudė 11 gyvenviečių.„Dėl apšaudymų buvo apgadinti mažiausiai 43 civiliniai objektai, įskaitant gyvenamuosius pastatus, mokyklą, vaikų darželį, bažnyčią. Yra žuvusių ir sužeistų civilių, ypač vaikų“, – sakoma pranešime.Praėjusią parą okupantų apšaudyti buvo Mariupolis, Avdijivka, Marjinka, Krasnohorivka, Slavianskas, Kostiantynivka, Pokrovskas, Novhorodskė, Niujorkas, Gostrė, Očeretynė.

Aukščiausioji Rada: netoli Černobylio elektrinės liepsnoja septyni gaisraiUždaroje zonoje aplink buvusią Černobylio atominę elektrinę, Ukrainos parlamento duomenimis, kilo keli gaisrai. Dega septyniose vietose, pranešė Aukščiausioji Rada, remdamasi Europos kosmoso agentūros „Esa“ iš palydovų gautais duomenimis.Iš viso liepsnoja daugiau kaip dviejų kvadratinių kilometrų plotas. Rusų daliniai prieš mėnesį į savo kontrolę perėmė jėgainės teritoriją. Čia 1986 metais įvyko didžiausia atominė katastrofa branduolinės energijos naudojimo civiliams tikslams istorijoje.Gaisrus „tikriausiai sukėlė ginkluota Rusijos Federacijos agresija – t. y. jie kilo dėl apšaudymų ar padegimo“, pareiškė Rada. To patikrinti neįmanoma. Tačiau ten jau ir praeityje vis kildavo miškų gaisrų.Dideli gaisrai prie elektrinės siautėjo 2020 metų pavasarį. Tada institucijos kelis kartus tikino, kad radiacija besiribojančiuose gyvenamuosiuose regionuose nepadidėjusi ir kad pavojaus gyventojams nėra.

Ukrainos prezidento Volodymyto Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius sako, kad Kyjivo kontrolės perėmimas vis dar tebėra Rusijos planuose, tačiau mėginimas tai padaryti Maskvai prilygs „savižudybei“. O. Arestovičius sako manantis, kad „aktyvūs karo veiksmai“ tarp abiejų pusių gali baigtis po dviejų ar trijų savaičių.

Siverodonecke rusų okupantai apšaudė parduotuvę: yra žuvusiųjų ir sužeistųjųSiverodonecke Luhansko srityje rusų okupantai apšaudė eilę prie parduotuvės, dėl ko žuvo ir buvo sužeisti žmonės. Jų skaičius tikslinamas.Apie tai feisbuke pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus.„Pasikartojo vakarykštis incidentas, kaip Charkivo prekybos centre. Okupantai pataikė į parduotuvę Siverodonecke. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, skaičius tikslinamas. Orkai ciniškai atima ukrainiečių gyvybes! Specialiai pataikė į eilę! Žmonės buvo tiesiog atėję produktų...“, – rašė srities vadovas.Kaip pranešama, kovo 16 dieną Černihive, viename iš miesto mikrorajonų, Rusijos kariai apšaudė eilėje prie duonos stovėjusius žmones.https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/138548472017878&show_text=true&width=500

Ukraina skelbia, kad karo metu jau žuvo 15 300 Rusijos kariųNuo vasario 24 dienos iki kovo 22-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado apie 15 300 karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Rusija prarado 509 tankus, 1 556 šarvuočius, 252 artilerijos sistemas, 80 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 45 oro gynybos sistemas, 99 lėktuvus, 123 sraigtasparnius, 1 000 transporto priemonių, 3 laivus, 70 degalų cisternų, 35 dronus ir 15 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Planuojami trys evakuaciniai koridoriai žmonėms iš MariupolioApsiaustame Ukrainos Mariupolio mieste, vyriausybės duomenimis, antradienį ketinama atidaryti tris evakuacijos koridorius. Tai „Telegram“ kanale paskelbtame vaizdo įraše sakė vicepremjerė Iryna Vereščiuk. Žmonės iš aplinkinių Berdiansko, Jurjivkos ir Nikolskės vietovių bus vežami į ZaporižiąAkivaizdu, kad nėra pakankamai vietų, sakė I. Vereščiuk. Todėl žmonės prašomi vykdyti institucijų nurodymus vietoje ir organizuotai eiti į autobusus. Vicepremjerė žadėjo, kad niekas nebus paliktas. Esą ir toliau kasdien bus vykdomos evakuacijos, kol iš miesto bus išvežti visi žmonės.

Rusijos kariuomenė iš „Grad“ apšaudė Žytomyro srities šiaurinę dalįŽytomyro srities šiaurėje esančias teritorines bendruomenes apšaudo Rusijos kariai iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų „Grad“.Žytomyro srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Bunečka apie tai pranešė vaizdo žinute, praneša „Ukrinform“.„Vakar nebuvo antskrydžių Žytomyro srityje, tačiau priešas ir toliau atsitiktinai šaudo į mūsų šiaurinius regionus iš įvairių artilerijos dalių. Taigi kaimai Malynsko ir Narodyčių bendruomenėse vėl buvo apšaudyti iš „Grad“, – sakė V. Bunečka.Anot jo, dėl vakarykščių išpuolių niekas nenukentėjo.https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/videos/298538899030979/&show_text=0&width=560

JT: iš Ukrainos jau pasitraukė per 3,5 mln. karo pabėgėliųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalį jau paliko daugiau kaip 3,5 mln. žmonių, ir ši pabėgėlių krizė Europoje yra didžiausia nuo Antrojo pasaulinio karo. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) antradienį informavo, kad iš Ukrainos jau pasitraukė 3,53 mln. žmonių, didžioji dalis – į kaimyninę Lenkiją. Pasak UNHCR, į Lenkiją jau atvyko per 2,1 mln. pabėgėlių, į Rumuniją – daugiau kaip 540 tūkst., į Moldovą – per 367 tūkstančius. Pirmosiomis vasario 24-ąją prasidėjusios invazijos dienomis UNHCR prognozavo, kad Ukrainą gali palikti maždaug 4 mln. žmonių. Pastarosiomis dienomis išvykstančiųjų srautai mažėjo. Didžiausi srautai – po daugiau kaip 200 tūkst. žmonių dvi dienas iš eilės – fiksuoti kovo pradžioje. Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) nurodo, kad Ukrainoje yra maždaug 6,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų. Daugelis jų veikiausiai išvyks į užsienį, jei karas tęsis.

Ukrainos kariuomenė skelbia, kad Rusijos tankų gamintoja „pristabdo veiklą“. Apie tai rašo BBC.Pasak Ukrainos kariuomenės, kompanija, kuri gamina ir taiso Rusijos tankus Čeliabinsko regione sustabdė savo veiklą dėl importuojamų dalių trūkumo.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas feisbuke pranešė, kad „Uralvagonzavod“ gamykloje pristabdyta gamyba dėl to, kad „kad trūksta užsienyje pagamintų komponentų“.

Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį su šeima: žuvo trys žmonės, įskaitant vaikąCharkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį, kuriame buvo šeima su vaikais. Žuvo trys žmonės, tarp jų – 9 metų mergaitė.Apie tai feisbuke pranešė Generalinė prokuratūra.„Charkivo srityje rusų tankas apšaudė automobilį su šeima su dviem vaikais. Šeima šaukė, kad jie civiliai, mojavo balta vėliava, bet veltui. Žuvo tėvai ir 9 metų mergaitė, sužeistas 17 metų vaikinas“, – rašoma pranešime.Iš viso dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos Ukrainoje kovo 22-osios ryto duomenimis, žuvo 117 vaikų, daugiausia Kyjivo srityje – 58 ir Charkivo srityje – 40.

Rusai apšaudė Kryvyj RihąKovo 22-osios naktį rusų okupantai iš reaktyvinių salvinių kovos mašinų „Grad“ apšaudė Krivyj Riho pakraštį Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo Malajos Kostromkos kaimas ir Zelenodolsko miestas.Valstybinė Ekstremaliųjų situacijų tarnyba parodė vienos gyvenvietės nuotrauką.Per apšaudymą buvo sunaikinti gyvenamieji pastatai. Žuvusiųjų nėra.

Vašingtonas: Rusija vis dar neturi pranašumo Ukrainos oro erdvėjeRusijos pajėgos per pastarąsias dvi dienas padidino antskrydžių Ukrainoje skaičių, bet vis dar neturi pranašumo ore, pirmadienį pareiškė vienas aukšto rango JAV gynybos pareigūnas.Jis nurodė, kad per pastarąją parą įvyko net 300 rusų aviacijos antskrydžių ir kad Ukraina irgi pradėjo rengti daugiau karinių skrydžių, bet konkretaus skaičiaus nepateikė.Pasak amerikiečių pareigūnų, Rusija turi gerokai daugiau orlaivių ir rengia kur kas daugiau antskrydžių nei Ukraina, tačiau Maskva vis dar neturi pranašumo ore virš užpultos šalies.Per daugumą karinių skrydžių smogiama antžeminiams, dažniausiai nejudantiems taikiniams, o Rusijos orlaiviai Ukrainos oro erdvėje praleidžia nedaug laiko, pažymėjo minėtas gynybos pareigūnas.Anot jo, ukrainiečių kariuomenė prieš rusų orlaivius ir toliau naudoja savo trumpojo ir ilgojo nuotolio oro erdvės gynybos sistemas bei bepiločius orlaivius.Kremlius taip pat suaktyvino savo jūrų pajėgų veiklą Juodosios jūros šiaurinėje dalyje, bet šiuo metu nėra jokių požymių, kad būtų ruošiamasi amfibiniam puolimui prieš Odesos uostamiestį.Pareigūnas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, kad galėtų aptarti JAV kariuomenės atliktą padėties vertinimą.

Pentagonas: Rusija tyčia atakuoja civiliusJAV gynybos departamentas mano, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje sąmoningai taikosi į civilius taikinius. Pentagono atstovas Johnas Kirby‘is pirmadienį sakė: „Ir toliau matome beatodairiškas atakas prieš civilius. Daugelis jų, mūsų nuomone, yra tyčinės“. Esą akivaizdu, kad dėl tokių atakų auga civilių aukų skaičius. „Tam nėra pateisinimo“, - pabrėžė J. Kirby‘is.Kartu jis sakė, kad nėra tiksliai žinomi Rusijos planai. Jis buvo paklausas, ar, JAV vyriausybės vertinimu, atakos prieš civilius yra Rusijos strategijos dalis.JAV prezidentas Joe Bidenas ir valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas praėjusią savaitę apkaltino Rusiją karo nusikaltimais. Tačiau jie teigė, kad tai jų asmeninė nuomonė.JAV vyriausybė iki šiol Rusijos atakų nėra oficialiai įvardijusi karo nusikaltimais.

Zelenskis vaizdžiai pademonstravo, su kokiu garsu keliasi, dirba ir eina miegoti Ukrainos žmonėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su išmaniuoju telefonu pademonstravo, koks garsas lydi ukrainiečius pastarąjį mėnesį ir retoriškai klausė, kada nustos kaukti pavojaus sirenos ir gyventojai grįš į normalaus gyvenimo vėžes. Jis taip pat paragino boikotuoti Rusijos ekonomiką ir taip neremti karo Ukrainoje.

Ukrainos parlamentas: karo metu jau žuvo 117 vaikųNuo Rusijos sukelto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 117 vaikų, ukrainiečių parlamentą cituoja portalas „Sky News“.Parlamento skaičiavimu, sužeisti dar 155 vaikai. Daugiausiai aukų užfiksuota Kyjive, Charkive ir Černihive.Kiek anksčiau Jungtinės Tautos (JT) pranešė, kad per karą jau žuvo mažiausiai 925 civiliai, įskaitant 75 vaikus.Tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.

Ukraina: užminuota tūkstančiai kvadratinių kilometrų teritorijosUkraina teigia, kad užminuota didelė dalis šalies teritorijos. „Kyiv Independent“ rašo, kad, preliminariais vertinimais, užminuota 82 525 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai didesnis plotas nei Škotija.Prieš kelias dienas Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis pareiškė, kad šaliai dar daug metų reikės užsiimti išminavimo darbais. Tam esą Ukrainos specialistų pajėgumų vargu ar pakaks.Ukrainos SES mobiliojo gelbėjimo centro duomenimis, praėjusią savaitę Kyjive ir Kyjivo regione neutralizuoti 65 sprogstamieji užtaisai.

Ukrainos pajėgos atsiėmė Makarivo miesto kontrolęKyjivo srityje esantis Makarivo miestas buvo išvaduotas nuo Rusijos pajėgų.Ši informacija paskelbta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ataskaitoje.„Dėl visą dieną trukusių didvyriškų mūsų gynėjų veiksmų Makarivo mieste iškelta valstybinė vėliava, priešas atstumtas“, – teigiama pranešime.Kaip anksčiau rašė UNIAN, okupantai keletą kartų bandė užimti Makarivą.Kovo 2 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužinas pranešė, kad kunigaikščio Romano Didžiojo 14-oji mechanizuotoji pėstininkų brigada ir 95-oji gvardijos desanto šturmo brigada išlaisvino Makarivą ir jame įsitvirtino. Vėliau gyvenvietės kontrolė vėl buvo prarasta.Remiantis kovo 21-osios ryto duomenimis, Makarivo savivaldybė buvo apšaudoma priešo.Pirmadienį Kyjivo srities karinės administracijos pirmininkas Aleksandras Pavliukas informavo, kad Makarivas – viena iš pavojingesnių Kyjivo srities krypčių.

JAV svarsto palengvinti Ukrainos karo pabėgėlių atvykimąJungtinės Valstijos svarsto palengvinti atvykimą pabėgėliams iš Ukrainos. Vyriausybė vertina, ar yra Ukrainos piliečių, kuriems, pavyzdžiui, nesaugu likti Europoje ir kuriems geriau būtų atvykti į JAV, pirmadienį Vašingtone sakė Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki. Anot jos, šiuo klausimu bendradarbiaujama su JT Pabėgėlių agentūra (UNHCR) ir Europos Sąjunga (ES). Asmens pripažinimas pabėgėliu JAV gali užtrukti ne vienerius metus.JAV prezidentas Joe Bidenas neseniai pareiškė, kad ukrainiečių pabėgėliai laukiami JAV. Ši tema svarbi, turint omenyje jo kelionę į Lenkiją savaitės pabaigoje.Žmonėms ir Ukrainos šiuo metu yra mažai galimybių nuolat likti JAV. Kai kurie ukrainiečiai mėgina atvykti per pietinę šalies sieną, kiti mėgina gauti vizą. Tačiau tai rizikinga, nes viza skirta tik laikinam buvimui JAV ir todėl nėra tinkamas kelias imigracijos procesui.„Ukrainiečiai neturėtų mėginti prašyti neimigracinės vizos, kad atvyktų į JAV kaip pabėgėliai“, - įspėjo JAV valstybės departamentas.

JT: Ukrainoje žuvo mažiausiai 925 civiliai gyventojai Jungtinės Tautos teigia, kad nuo karo su Rusija pradžios Ukrainoje užfiksuota 2421 civilių aukų, iš kurių 925 žuvo.Manoma, kad žuvo mažiausiai 75 vaikai, o 99 buvo sužeisti.Tačiau JT pripažįsta, kad tikrieji skaičiai gali būti daug didesni.https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1505932607154012162?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariuomenė teigia, kad Rusijos atsargų pakaks „ne ilgiau kaip trims dienoms“Ukrainos kariuomenė paskelbė 6 val. ryto operatyvinę ataskaitą, kurioje teigiama, kad Rusijos pajėgos turi šaudmenų ir maisto atsargų, kurių užteks „ne ilgiau kaip trims dienoms“, rašoma The Guardian.Pareigūnai teigė, kad panaši situacija yra ir su degalais.

Rusija teigia į nelaisvę paėmusi per 500 ukrainiečių kariųRusija teigia į nelaisvę paėmusi daugiau kaip 500 Ukrainos kareivių.Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui perduoti dokumentai dėl jų iškeitimo į rusų karius, pirmadienį valstybinei stočiai RT sakė vyriausybės įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Tatjana Moskalkova. „Tai ukrainiečiai belaisviai, kuriuos mes pasirengę iškeisti“, - teigė ji. Ukraina neseniai skelbė į nelaisvę paėmusi daugiau kaip 560 rusų kareivių.Praėjusią savaitę į devynis Rusijos kareivius buvo iškeistas pagrobtas Ukrainos Melitopolio miesto meras Ivanas Fiodorovas. Kijevo duomenimis, tai šauktiniai, dalyvavę Rusijos kare prieš Ukrainą.

Ukraina: 300 Rusijos karių atsisakė paklusti įsakymams Ochtyrkos srityje Sumų rajone Ukrainos ginkluotosios pajėgos šį rytą pateikė naujausią informaciją apie padėtį Ukrainoje.Pažymima, kad per pastarąją parą Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė „triuškinančius smūgius“ Rusijos technikai ir gyvajai jėgai, surengė oro mūšius ir „perėmė oro taikinius“, rašoma Sky News.Kijevas taip pat teigia, kad 300 Rusijos karių atsisakė paklusti įsakymams Ochtyrkos srityje Sumų rajone šiaurės rytų Ukrainoje, ir pridūrė, kad tada jie „paliko operacijos rajoną“.Pareiškime priduriama: „Donecko ir Luhansko kryptimis priešas toliau bando žengti į priekį ir įsitvirtinti, tačiau nesėkmingai.

Ukrainos kariuomenė: Rusija sustiprino oro pajėgas Per pastarąją parą Rusijos pajėgos „sustiprino savo aviacijos buvimą Ukrainos oro erdvėje“, teigia Ukrainos kariuomenė, rašoma BBC.„Be daugybės bepiločių orlaivių, priešas įvairiomis kryptimis naudoja bombonešius, naikintuvus, sparnuotąsias raketas ir balistines raketas“, – sakoma Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės pranešime.Jame priduriama, kad pirmadienį Ukraina sunaikino Rusijos orlaivį, du sraigtasparnius ir šešis bepiločius orlaivius. BBC šių teiginių nepatikrino.

Boryspilio meras ragina civilius palikti miestąTikriausiai dėl tikėtinos Rusijos atakos Ukrainos Boryspilio miesto meras paragino civilius gyventojus palikti miestą. Jo raginimas skirtas ir visiems kitiems civiliams, kurie iš kitų Ukrainos dalių pabėgo į Boryspilį, esantį į pietryčius nuo Kyjivo, naktį į antradienį pareiškė Volodymyras Borisenka.Raginimas evakuotis esą paskelbtas grynai dėl karinių taktinių priežasčių.„Patirtis iš kitų vietų, kuriose vyksta mūšiai, parodė, kad ginkluotosioms pajėgoms veikti paprasčiau, kai mieste yra mažiau civilių, - sakė V. Borisenka. – Nereikia likti mieste, apylinkėje jau vyksta mūšiai“.Boryspilis su beveik 60 000 gyventojų yra už 30 km į pietryčius nuo Kyjivo.

Ukrainos kontržvalgyba teigia užkirtusi kelią galimam išpuoliui prieš V. ZelenskįUkrainos kontržvalgyba, jos pačios teigimu, užkirto kelią galimam išpuoliui prieš prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Užhorodo mieste sulaikyta rusų diversantų grupė, vadovaujama vieno žvalgybininko, naktį į antradienį pranešė agentūra „Unian“.25 vyrų uždavinys esą buvo ne tik Kyjive pasikėsinti į V. Zelenskį, bet ir surengti virtinę sabotažo aktų vyriausybiniame kvartale bei kitose Ukrainos dalyse. Jie esą norėję apsimesti Ukrainos teritorinės gynybos dalinio nariais ir taip patekti į Kyjivą.

Zelenskis ragina surengti tiesiogines derybas su PutinuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino surengti tiesiogines derybas su Rusijos prezidentu, nes tai padėtų užbaigti karą.Ukraina ir Rusija surengė kelis derybų raundus per vaizdo konferencijas, tačiau kol kas esminio proveržio nepasiekė, todėl V. Zelenskis pakartojo, kad dabar būtinos tiesioginės derybos su Rusijos kolega „bet kokiu formatu“.

Ukrainos kariuomenė teigia atkovojusi miestą netoli KijevoUkrainos kariuomenė tvirtina, kad jos pajėgos atkovojo netoli Kijevo esantį Makarivo miestą.Naujausioje atnaujintoje konflikto ataskaitoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad jo kariai išstūmė Rusijos karius iš miesto, esančio apie 60 km į vakarus nuo sostinės.„Dėl didvyriškų mūsų gynėjų veiksmų virš Makarivo miesto buvo iškelta Ukrainos valstybinė vėliava, priešas buvo atmestas“, – rašoma jo „Facebook“ puslapyje.BBC nepavyko patikrinti Ukrainos teiginio.Tačiau jis paskelbtas praėjus trims dienoms po to, kai penktadienį per Rusijos minosvaidžio ataką mieste žuvo septyni žmonės, pranešė vietos policija.

Černigivą paliko jau daugiau nei pusė gyventojųČernigivo meras Vladyslavas Atrošenko pranešė, kad daugiau nei pusė gyventojų paliko miestą, praneša UNIAN.„Nepatvirtintais duomenimis mieste yra likę maždaug 130 000 žmonių. Iki karo buvo 285 000. Taigi išvažiavo apie 150-155 tūkst.“, – sakė meras.

Zelenskis: dėl bet kokių konstitucijos pakeitimų Ukraina turi surengti referendumą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad bet kokie konstitucijos pakeitimai, susiję su saugumo garantijomis šalyje, turi būti sprendžiami ne jo vieno, o referendumo keliu, praneša „Suspilne News“, kuriuos cituoja CNN.„Tai ilgas procesas, kurį nuspręs parlamentas ir Ukrainos žmonės“, – sakė jis. Ukrainos ir Rusijos delegatai jau buvo surengę keletą derybų dėl paliaubų. Vis tik pats V. Zelenskis iki šiol nebuvo susitikęs su Rusijos derybininkais, o savo delegacijai perdavė, kad bet kokiam svarbiam kompromisui pasiekti reikės referendumo.

Borrellis patikino: ES ir toliau rems Ukrainą, sankcijomis izoliuos RusijąES užsienio reikalų ministrai parodė visišką vienybę visapusiškai remdami Ukrainą, didindami spaudimą Rusijai ir izoliuodami ją kaip šalį agresorę.Tai pareiškė ES vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellas, pranešė „Ukrinform“, kuriuos cituoja tsn.ua.„Užsienio reikalų ministrų susitikime daugiausia dėmesio skirta Rusijos invazijai į Ukrainą. Išvados labai aiškios – visos valstybės narės ir toliau vieningai rems Ukrainą diplomatiniu aspektu ir tarptautinėje arenoje“, – sakė J. Borrellis.ES šalys suteik Ukrainai ekonominę, finansine paramą – skirs papildomus 500 mln. eurų.Taip pat teiks humanitarinę pagalbą ir rems jos ginkluotąsias pajėgas.

Boryspilio meras ragina gyventojus palikti miestąKuo mažesnis civilių gyventojų skaičius mieste, tuo lengviau dirbti ginkluotosioms pajėgoms, praneša UNIAN.Boryspilio meras Volodymyras Borysenko feisbuko žinutėje paragino gyventojus palikti miestą.Boryspilis yra nutoles apie 30 km nuo Kyjivo centro į Ukrainos pietryčius.„Kreipiuosi į civilius gyventojus būti protingais ir, esant galimybei, palikti miestą“, – teigė jis.Meras pažymėjo, kad evakuacijos iš Boryspilio į vakarinius Ukrainos regionus vyksta kasdien.„Kaip dabar rodo praktika, ten, kur mieste mažiau civilių, lengviau dirbti ginkluotosioms pajėgoms. Kovos jau vyksta“, – paragino meras.

Nuo karo nukentėjusiems Ukrainos zoologijos sodams žmonės paaukojo beveik 600 tūkst. eurų Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija (EAZA) pranešė, kad surinko 576 000 eurų, kuriuos paaukojo žmonės. Šios lėšos skiriamos nuo Rusijos invazijos nukentėjusiems Ukrainos zoologijos sodams ir jų veiklos užtikrinimui, praneša CNN.„Tai nepaprastas ir jaudinantis žmonių gerumo rezutlatas, kuris padės suteikti skubią ir ilgalaikę pagalbą mūsų kolegoms Ukrainoje“, – sakoma EAZA pranešime. Asociacija patikino, kad pinigai jau pasiekė zoologijos sodus.„Šie pinigai zoologijos sodams leis padengti vietinio aprūpinimo išlaidas, kol dar galima naudotis bankų paslaugomis“, – sakoma pareiškime.Lėšos buvo surinktos ir pervestos po to, kai Ukrainos zoologijos sodai internete paskelbė pagalbos prašymus. „Kiekvieną dieną einame į darbą, šeriame ir prižiūrime gyvūnus, nepaisydami oro pavojaus sirenų kauksmo“, – „Facebook“ paskyroje sakė Mykolajivo zoologijos sodo direktorius Volodymyras Topčius.

„Anonymous“ skelbia karą Rusijoje likusiems Vakarų verslo gigantams: turite 48 valandasProgramišių grupuotė „Anonymous“, paskelbusi kibernetinį karą Rusijai, kuri užpuolė Ukrainą, imasi ir Vakarų verslų, kurie pasiliko Rusijos rinkoje nepaisant kruvinos, žmogžudiškos Putino armijos invazijos į Ukrainą. Apie tai haktivistai pranešė socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbę ultimatumą.„Mes raginame bendroves, kurios nusprendė tęsti veiklą Rusijoje ir mokėti mokesčius į nusikalstamą Kremliaus režimo biudžetą. Traukitės iš Rusijos! Duodame jums 48 valandas susiprasti ir pasitraukti iš Rusijos arba jūs tapsite mūsų taikiniu“, – perspėjo „Anonymous“.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1505679705797713927?ref_src=twsrc%5EtfwProgramišiai pasidalijo sąrašu kompanijų, kurios praėjus duotam terminui bus atakuojamos programišių. Dauguma jų – milžiniškos Vakarų maisto pramonės, chemijos ir energetikos įmonės. Anksčiau programišiai „Anonymous“ atakavo daugybę Kremliui pavaldžių Rusijos kompanijų ir valstybinių įstaigų – televizijos kanalus, naftos kompanijas, bankus ir kt. Programišiai nutekino didžiules privačių įmonių duomenų bazes, blokavo interneto svetaines ir kitaip trikdė jų veiklą.

JT: Ukrainoje žuvo daugiau nei 900 civilių, sužeistųjų – tūkstančiai, tačiau tikras skaičius – daug didesnisJungtinės Tautos teigia, kad Ukrainoje žuvo daugiau nei 900 civilių, tačiau tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios, šalyje žuvo 925 civiliai gyventojai, skelbiama JT Žmogaus teisių biuro (OHCHR) atnaujintoje ataskaitoje.Tarp žuvusiųjų yra mažiausiai 11 mergaičių, 25 berniukai ir dar 39 vaikai, kurių lytis nežinoma, nurodė OHCHR.Pasak agentūros, mažiausiai 1496 civiliai buvo sužeisti.„Dauguma užfiksuotų civilių aukų įvyko dėl sprogstamųjų ginklų, turinčių didelį poveikio plotą, naudojimo, įskaitant apšaudymą iš sunkiosios artilerijos ir daugkartinio paleidimo raketų sistemų bei raketų ir oro smūgių“, – pranešė OHCHR.Biuras įspėjo, kad tikrieji skaičiai gali būti „gerokai didesni“, ypač pastarosiomis dienomis, „nes vėluojama gauti informaciją iš kai kurių vietovių, kuriose vyko intensyvūs karo veiksmai, todėl daugelis pranešimų dar nepatvirtinti“.

Naujausiose palydovinėse nuotraukose – rusų nusiaubta Ukraina: dūmuose paskendę miestai ir liepsnojantys gyvenamieji namaiNaujausiose „Maxar Technologies“ palydovinėse nuotraukose – po rusų armijos karinių smūgių Ukrainoje degantys ir dūmuose paskendę gyvenamieji namai, gamyklos, rusų karių įtvirtinimai ir Irpinės upės potvynis.Pirmadienį darytose nuotraukose užfiksuotos ir matyti Rusijos artilerijos pozicijos į vakarus nuo į šiaurės vakarus nuo sostinės Kijevo esančios Antonovo oro pajėgų bazės. Panašūs vaizdai ir kitose Rusijos artilerijos pozicijose – aplink jas įrengtos grunto sankasos, praneša CNN.Palydovinėse nuotraukose taip pat matyti Rusijos karinių smūgių žala Irpinėje, į šiaurės vakarus nuo Kijevo. Du atskiri gaisrai matyti Irpino centre – valdžios įstaigų ir daugiabučių namų komplekso.Novoselivkoje užfiksuoti krateriai gyvenamųjų namų kvartale po Rusijos oro pajėgų atakos.Kitose palydovinėse nuotraukose matyti didžiuliai gaisra naftos produktų saugyklose po raketų smūgio Černihive, taip pat ir degantys ir dūmuose paskendę daugiabučiai namai Mariupolyje.Irpino upė yra labai svarbi Rusijos judėjimui Kijevo link; jei rusai negalės jos įveikti dėl potvynio, jie negalės užimti Kijevo iš vakarų.Kol kas nėra žinoma, kokiu būdu buvo užtvenkti Irpino upė – gali būti, kad užtvankos sklendės buvo atidarytos specialiai arba užtvanka nukentėjo nuo karinio smūgio.

Rusija išlaikė sausumos koridorių į Krymą, Ukraina laikinai neturi priėjimo prie Azovo jūros, žuvo apie 300 rusų kariųUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas apibendrino kovo 21 dienos įvykius – tai, kas įvyko 26-ąją Rusijos invazijos į Ukrainą dieną.Ukrainos vadovybės „Facebook“ puslapyje teigiama, kad per mūšius Rusijos kariai laikė sausumos koridorių su okupuotu Krymu ir taip blokavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų prieigą prie Azovo jūros, praneša BBC.Kaip teigiama pranešime, Ukrainos kariuomenė sunaikino 14 tankų, aštuonias pėstininkų kovos mašinas, dudaugiafunkcinius lengvuosius šarvuočius, tris artilerijos sistemas ir keturias Rusijos kariuomenės transporto priemones, o Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai pataikė į du oro taikinius.Preliminariais Ukrainos ginkluojųjų pajėgų štabo duomenimis, kovo 21 d. rusų pusėje žuvo apie 300 žmonių.Štabo teigimu, Rusijos kariuomenė daugeliu krypčių kovojo vangiai.Generalinis štabas pažymi, kad Rusijos karinė ir politinė vadovybė „vykdo agresyvią propagandinę veiklą“, skirtą Baltarusijos kariškiams, „apie būtinybę vykdyti karinę invaziją į Ukrainos teritoriją“.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277826441197108&show_text=true&width=500

JK žvalgyba: Rusijos viršgarsinė raketa panaudota siekiant atitraukti dėmesį dėl nepakankamų invazijos Ukrainoje rezultatųJungtinės Karalystės gynybos ministerija praneša, kad remiantis žvalgybos duomenimis, Rusija viršgarsinę raketą panaudojo siekdama „atitraukti dėmesį nuo nepakankamos pažangos“ savo antžeminiuose karo veiksmuose. Rusija pripažino, kad koviniais tikslais pastarosiomis dienomis buvo paleidusi viršgarsines garsines raketas į taikinius Vakarų Ukrainoje.Rusijos pareigūnai tvirtina, kad ši raketa, vadinama „Kinzhal“, gali pataikyti į taikinius, esančius iki 2 000 km atstumu ir skiedama didesniu nei 6 000 km/val. greičiu.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pavadinęs raketą „Kinžal“ („Durklas“) „idealiu ginklu“, kuris skrieja greičiu, 10 kartų didesniu už garso, ir gali įveikti oro gynybos sistemas.Tačiau Jungtinės Karalystės gynybos ministerija vertina, kad šios raketos greičiausiai neturės „esminės įtakos“ Rusijos invazijos Ukrainoje rezultatams.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506031949386813446?ref_src=twsrc%5Etfw

Prancūzijos valdoma „Renault“ atnaujina automobilių gamybą RusijojePrancūzijos automobilių gamintoja „Renault“ atnaujino gamybą savo gamyklose Maskvoje, praneša The Guardian, remdamiesi šaltiniais „Reuters“. Bendrovė nusprendė elgtis priešingai, nei dauguma jos konkurentų, kurie nutraukė verslo ryšius su Rusija dėl jos pradėto karo su Ukraina. Anksčiau „Renault“ buvo sustabdžiusi gamybą gamykloje Maskvoje, motyvuodama tai logistikos problemomis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. „Renault“ sprendimą atnaujinti gamybą remia Prancūzijos vyriausybė, kuri yra pagrindinė akcininkė, teigia „Reuters“ šaltiniai.Nuo 2016 metų pabaigos „Renault“ valdo kontrolinį (du trečdalius) Rusijos automobilių gamintojos „Avtovaz“ akcijų paketą. Gamykloje dirba apie 40 000 vietos darbuotojų. Šis Prancūzijos automobilių gamintojo sprendimas yra didžiulis iššūkis JAV, Jungtinės Karalystės ir ES vyriausybėms bandant ekonomiškai izoliuoti Rusiją.

Zelenskis: okupantai vykdo kalinių kankinimus ir kraupias žmogžudystes, nes tarptautinės konvencijos jiems negaliojaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija vykdo agresyvų karą, nepaisydama taisyklių ir tarptautinių konvencijų, praneša tsn.ua.Apie tai jis kalbėjo interviu visuomeniniams transliuotojams, kurį kovo 21 d. parodė Ukrainos televizijos kanalai.Pasak jo, Rusijos okupantai naudoja uždraustus tarptautinėmis konvencijomis ginklus.„Kartu su jumis matome rezultatą – pavyzdžiui, matome, kad Volnovachos nebėra. Gostomelio beveik nebėra. Kai kurių mūsų miestų nebeliko“, – pabrėžė prezidentas.V. Zelenskis pažymėjo, kad raketų atakos vykdomos iš Rusijos ir Baltarusijos teritorijos. „Ir Baltarusija tai pripažino, Lukašenka oficialiai pasakė, kad buvo kelios raketos“, – priminė jis.V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie okupantų žiaurumus prieš ukrainiečių karo belaisvius.„Šie vaikinai buvo nužudyti, bet niekaip negalime parodyti to, kas įvyko. Ten nėra jokių taisyklių“, – sakė prezidentas.V.Zelenskis karo taisyklių nesilaikymą aiškina tuo, kad Rusijos kariuomenės daliniuose tarnauja ne tik kariškiai, bet ir kovotojai bei samdiniai, ypač iš Sirijos, kuriems taisyklės negalioja.

Europoje kuriami greitojo dislokavimo pajėgumai: tokių pratybų dar nėra buvę„Nenorime kurti Europos kariuomenės“, – sakė ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis po to, kai ES reikalų ir gynybos ministrai patvirtino dokumentą, vadinamą „Strateginiu kompasu“.Į šį dokumentą yra įtraukti planai dėl „ES greitojo dislokavimo pajėgumų“, kurie leistų blokui „greitai dislokuoti iki 5 000 karių“ įvairioms krizėms spręsti, praneša BBC.„Kartu vykdysime tiesiogines pratybas“, – sakė J. Borellis. Anot jo, to dar niekada nėra buvę.J. Borrellis pabrėžė, kad valstybės narės turi ir turės savo kariuomenes, tačiau sakė, kad šalys turi glaudžiau bendradarbiauti.Kalbėdamas jis pridūrė, kad NATO vis dar yra „kertinis Europos teritorinės gynybos akmuo“.

Rusijos aviacija stiprina bombardavimą Ukrainos oro erdvėjeUkrainos vadovybės teigimu, be daugybės nepilotuojamų orlaivių, Rusijos kariuomenė įvairiomis kryptimis naudoja bombonešius, naikintuvus, sparnuotąsias ir balistines raketas, praneša unian.ua.Ukrainos oro gynybos pajėgos per praėjusią parą sunaikino 1 lėktuvą, 2 sraigtasparnius, 6 bepiločius orlaivius ir sparnuotąsias raketas.Taip pat oro ankskrydžių metu sunaikino karinės technikos kolonas bei jų sankaupas.

„Roskomnadzor“ įsakė Rusijos žiniasklaidai nurodyti, kad „Facebook“ ir „Instagram“ – tai uždraustos ekstremistinės organizacijos„Roskomnadzor“ įpareigojo žiniasklaidą minint bendrovę „Meta“ ir jos kuriamus produktus, pavyzdžiui, „Facebook“ ar „Instagram“ nurodyti, jog jos yra laikomos ekstremistinėmis ir yra uždraustos Rusijos Federacijoje. Tokie patys įspėjimai privalomi ir Rusijoje, pavyzdžiui, minint „Islamo valstybę“ arba su Aleksejumi Navalnu susijusias organizacijas, praneša BBC Russian.„Rusijos žiniasklaidai taip pat draudžiama rodyti bendrovės „Meta Platforms Inc.“ ir jos socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ logotipą“, – teigė „Roskomnadzor“.Kovo 4 d. „Roskomnadzor“ užblokavo „Facebook“ Rusijoje. Kovo 11 d. „Meta“ sušvelnino moderavimo taisykles ir leido Ukrainos naudotojams raginti smurtauti prieš Rusijos karius ir linkėti mirties Rusijos ir Baltarusijos prezidentams. Po to Rusijoje prasidėjo procesas, kurio metu „Meta“ buvo pripažinta ekstremistine organizacija.Pirmadienį Maskvos teismas nusprendė, kad „Meta“ yra ekstremistinė ir uždraudė jos veiklą Rusijoje.

Bidenas patvirtino: Rusija Ukrainoje panaudojo viršgarsines raketasJAV prezidentas Joe Bidenas patvirtino, kad Rusija panaudojo viršgarsines raketas Ukrainoje, praneša CNN.„Jei pastebėsite, [Rusija] ką tik paleido viršgarsines raketas. (...) Tai, kaip visi žinote, yra pasekmes sukeliantis ginklas. Raketa (...), kurios beveik neįmanoma sustabdyti. Ne veltui jie ją naudoja“, – teigė JAV prezidentas.J. Bidenas, kalbėdamas Verslo vadovų ketvirčio susitikime sakė: „Putinas priremtas nugara prie sienos, jis nenumatė mūsų vienybės masto ar stiprumo, ir kuo labiau jis priremtas nugara prie sienos, tuo griežtesnės taktikos jis gali imtis“.J. Bidenas pristatė ir paramą, kurią JAV skyrė Ukrainai ir NATO sąjungininkėms regione: “[Tai] naikina Rusijos kariuomenę, nesvarbu, ar tai būtų jų tankai, ar sraigtasparniai, ar lėktuvai“. Prezidentas pakartojo perspėjimus, jog neatmetama, kad Rusija Ukrainoje gali panaudoti cheminį ginklą. „Kai tik jis pradeda kalbėti apie tai, ką, jo manymu, NATO, Ukraina ar Jungtinės Valstijos ruošiasi daryti, tai reiškia, kad jis būtent tai ir ruošiasi daryti. Ir tai nėra pokštas“, – sakė J. Bidenas.

Zelenskis: į civilius šaudę ir vaikus sunkiai sužaloję rusų kariai pasmerkti gėdaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktiniame vaizdo siužete „Telegram“ kreipėsi į Ukrainos žmones, praneša tsn.ua.„Tai buvo sunki, įvykių kupina diena. Bet tai buvo dar viena diena, kuri priartino mus prie pergalės“, – teigė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas akcentavo, kad Zaporožės srityje pirmadienį buvo apšaudyta civilių gyventojų kolona. Ten buvo daug vaikų. Keturi vaikai buvo paguldyti į ligoninę, dviejų būklė sunki.Chersone rusų okupantai taip pat šaudė į taikius žmones, kurie neginkluoti atėjo į mitingą už savo laisvę.„Rusijos kariškiai nežino, ką reiškia gyventi laisvoje šalyje. Jie buvo atvežti čia tarsi pasmerkti, tarsi nuteisti mirti, pasmerkti gėdai“, – sakė jis.Anot V. Zelenskio, per dieną buvo atidaryti aštuoni humanitariniai koridoriai – Kijevo, Donecko, Luhansko srityse – Vorzel, Bucha, Bolšaja Dymyorka, Mariupolis, Lysičanskas, Severodoneckas, Popasna ir Krymina. „Išgelbėti 8 057 žmonės. Dėkojame tiems, kurie dirbo žmonėms. Mums taip pat pavyko pristatyti ir pristatyti humanitarinę pagalbą“, – pridūrė Ukrainos valstybės vadovas.

Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk pranešė, kad pirmadienį su Rusija sutartais humanitariniais koridoriais buvo evakuoti 8057 žmonės.Iš Mariupolio į Berdianską išvežti 3007 žmonės, praneša NEXTA.https://twitter.com/nexta_tv/status/1506028873670139905?ref_src=twsrc%5Etfw

Pentagonas svarsto galimybę tiekti Ukrainai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemasPentagono atstovas spaudai Johnas Kirby teigia, kad JAV „nuolat diskutuoja“ su kitomis šalimis dėl ilgojo nuotolio oro gynybos sistemų suteikimo Ukrainai, praneša BBC.Kol kas JAV Ukrainai yra perdavysi nešiojamus priešlėktuvinius ginklus „Stinger“. Jie yra veiksmingi kovoje prieš sraigtasparnius ir žemai skrendančius lėktuvus. Tačiau didesniame aukštyje skrendantiems koviniams orlaiviams numušti reikalinga galingesnė karo technika.Pranešama, kad kelios šalys, įskaitant Slovakiją, buvo pareiškusios norą suteikti Ukrainai priešlėktuvines sistemas S-300, jei gaus kuo jas pakeisti.Ukraina jau naudoja S-300 ir turi personalą, apmokytą jomis naudotis.Nors J. Kirby tiesiogiai nekomentuoja nei Slovakijos sprendimo, nei apie S-300 suteikimo galimybes, jis sako, kad JAV veda „aktyvias konsultacijas“ dėl „tokių gynybos pajėgumų, kurie apimtų tolimojo nuotolio oro gynybos priemones, kurias Ukrainai patogu naudoti“.

Kyjive kaukia sirenosBaigiantis kovo 21-ajai, prieš pat vidurnaktį Kyjive vėl kaukia sirenos – paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžių. Kijevo miesto karinė administracija apie tai praneša „Telegram“ kanale. „Kijeve paskelbtas oro antskrydžio pavojus! Prašome visų skubiai vykti į slėptuves“, – sakoma pranešime.

Pentagonas: Rusijos pajėgos Ukrainoje vykdo karo nusikaltimusJAV gynybos departamentas apkaltino Rusiją vykdant karo nusikaltimus Ukrainoje, sakydamas, kad yra „aiškių įrodymų“, kad tokie nusikaltimai vyksta.„Mes tikrai matome aiškius įrodymus, kad Rusijos pajėgos vykdo karo nusikaltimus, ir mes padedame rinkti to įrodymus“, – sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby, kurį cituoja „Skynews“.

Rusai atakavo vaikų ligoninęSeverodonetske rusų įsibrovėliai pradėjo šaudyti į vaikų ligoninę, bet pacientai ir personalas nenukentėjo, nes buvo skubiai evakuoti. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Luhansko regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai.„Šiandien „rusų pasaulis“ pasibeldė į duris vaikams – rusų monstrai pradėjo šaudyti į vaikų ligoninę Severodonetske. Dėl to užsidegė stogas. Laimė, visi jauni pacientai, jų motinos ir darbuotojai buvo laiku evakuoti. Aš nesuprantu, kaip gali pakilti ranka nukreipti į vaikus? Kaip šie niekšai gyvens su tuo? Jiems nėra jokio atleidimo!“, – rašė regiono vadovas, skelbia „Ukrinform“.S. Gaidai pažymėjo, kad Luhansko regione Severodonetsko, Rubežnės, Lisichansko, Popasnajos, Novodružesko, Toškako miestai per dieną buvo apšaudyti Rusijos kariuomenės.Pasak S. Gaidai, pirmadienį Lisichanske buvo rasti dviejų aukų kūnai, trims sužeistiesiems suteikta pirmoji pagalba, aštuoni žmonės išgelbėti iš po griuvėsių ir gaisro.„Iš viso kovo 21-ąją regione kilo 14 gaisrų dėl Rusijos invazijos. Buvo apgadinti 25 objektai, tarp jų 2 daugiabučiai namai ir 16 privačių gyvenamųjų pastatų, vaikų ligoninė Severodonetske, mokykla Rubežnėje, maisto sandėlis, ūkiniai pastatai, garažai, infrastruktūros objektai“, – sakė vadovas.

Rusijos nelaisvėje – 14 Ukrainos pareigūnųUkrainos vicepremjerė Irina Vereščuk sakė, kad šiuo metu Rusijos kariai sučiupo 14 Ukrainos pareigūnų. Tai ji pareiškė „Radio NV“ eteryje, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Okupantai jau laiko 14 pareigūnų, pavyzdžiui, miestų pirmininkų, miesto pirmininkų pavaduotojų, savivaldybių tarybų deputatų. Tai yra terorizmo aktai“, – sakė ji ir pridūrė, kad visiškos informacijos apie ukrainiečių kalinius dar nėra.I. Vereščuk patikino, kad Ukrainos valdžios institucijos bando nustatyti, kur yra visi kaliniai. Bendravimas su Rusijos puse vyksta per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą.

Išlaisvino greitosios pagalbos ekipažąUkrainai pavyko iš Rusijos okupantų nelaisvės išvaduoti vairuotojus ir greitosios pagalbos ekipažą, kurie kovo 20 dieną bandė pristatyti humanitarinę pagalbą į Volchansko miestą Charkivo regione ir buvo paimti į nelaisvę Rusijos karių, skelbia tsn.ua.Tai kovo 21 d. pranešė ministro pirmininko pavaduotoja – laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščuk.„Tai tikrai drąsūs žmonės, drąsiai atliekantys savo pilietinę pareigą karo sąlygomis. Kaip ir visi kiti autobusų, sunkvežimių vairuotojai, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojai, greitosios pagalbos ekipažai, policininkai. Jie sąmoningai rizikuoja savo gyvybėmis ir kasdien padeda mūsų žmonėms išvykti iš miestų, kuriuose vykdomi karo veiksmai“, – sakė ji.Kovo 21 d. iš 8 sutartų humanitarinių koridorių buvo atidaryti septyni. Iš Mariupolio buvo evakuota daugiau nei 4 tūkstančiai žmonių, iš kurių beveik trečdalis buvo vaikai.

Rivnės regione – keturios oro atakosKovo 21-osios vakarą Rivnės regione buvo užfiksuoti keturi Rusijos pajėgų oro antskrydžiai. Pasak „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale paskelbė Rivnės regiono administracijos pirmininkas Vitalijus Kovalis.„Su trimis raketomis mūsų ginkluotosios pajėgos susidorojo. Ketvirta... Galimi nuostoliai, sunaikinimas“, – sakė A. Kovalis.Kaip pranešama, vos prasidėjus kovo 21-ajai rusai sudavė du raketų smūgius viename iš Rivnės regiono karinių poligonų, buvo sužeisti keli žmonės.

Dėl žuvusių rusų karių skaičiaus – mįslėBBC skelbia, kad tvirtai prokremliškas laikraštis „Komsomolskaja pravda“ (KP) pirmadienį publikavo straipsnį, kuriame cituojama ministerija. Jame teigiama, jog kare Ukrainoje žuvo 9 861 Rusijos karys, o tai viršija net JAV žvalgybos skaičiavimus apie žuvusius rusus. Straipsnyje nurodomas sužeistųjų skaičius yra 16 153.Po kelių minučių ši straipsnio dalis dingo iš puslapio, bet BBC spėjo užfiksuoti atitinkamas pastraipas.KP redaktorius Vladimiras Sungorkinas vėliau BBC sakė, kad informacija buvo įsilaužimo rezultatas, ir teigė, kad laikraštis paaiškinimą paskelbs vėliau.

Ukrainos ambasadorius: Lenkija jau ruošiasi Rusijos puolimuiLenkijos vyriausybė jau ruošiasi galimai Rusijos agresijai. Tai interviu televizijos kanalui „24 kanal“ pareiškė Ukrainos ambasadorius Varšuvoje Andrijus Deščicia.„Būgštaujama, kad Rusija gali užpulti Lenkiją. Lenkijos vyriausybė tam ruošiasi“, - sakė Ukrainos diplomatas. Jis priminė, kad šalyje buvo priimtas Gynybos įstatymas, kuris sustiprins Lenkijos ginkluotąsias pajėgas.„Bet Lenkijos vyriausybė supranta, jog verčiau padėti Ukrainai ir neleisti, kad Rusijos kariuomenė priartėtų prie Lenkijos sienos“, - pridūrė A. Deščicia.Pasak ambasadoriaus, Rusija skleidžia dezinformaciją, kad esą Lenkija nori užimti Vakarų Ukrainą, bet tai neturi nieko bendra su tikrove. „Tikrovė tokia – lenkai padeda Ukrainai, tiems, kurie atvyko į Lenkiją. Tai beprecedentė pagalba pastaraisiais metais. Karas parodė, kad Rusijos naratyvas apie ukrainiečių ir lenkų tautų nesantaiką neatitinka realybės“, - pabrėžė diplomatas.

Kambodža neevakuos savo piliečių iš UkrainosTai pirmadienį pareiškė šios Pietryčių Azijos šalies ministras pirmininkas Hun Senas. „Mūsų žmonės gyvena ir dirba Ukrainos teritorijoje. Jie turi gyventi ir gyvena taip, kaip ukrainiečiai. Būtų neteisinga bėgti, kai šalyje, kurioje tu gyveni, kyla sunkumų“, - cituoja Kambodžos vyriausybės vadovą laikraštis „Khmer Times“.„Dabar Ukrainoje yra 23 Kambodžos piliečių šeimos, ir aš nieko nesiųsiu ten jų išvežti“, - pabrėžė Hun Senas.Sekmadienį Kambodžos premjeras pareiškė, kad jo šalis pasirengusi priimti pabėgėlius iš Ukrainos.

Nikolajeve žuvo trys vyraiNikolajeve, kai Rusijos kariai apšaudė degalinę, žuvo trys vyrai, dar viena moteris buvo sužeista. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba Mykolaivo regione, skelbia „Ukrinform“.„Kovo 21 d., po priešo apšaudymų, 2-ojo valstybinio priešgaisrinio gelbėjimo skyriaus ugniagesiai likvidavo gaisrą degalinėje Korabelny rajone, Nikolajeve, 10 kvadratinių metrų plote. Nuo gautų sužalojimų, nesuderinamų su gyvybe, trys vyrai žuvo, viena moteris buvo sužeista“, – sakoma pranešime.Skelbiama, kad pirmadienį per Rusijos pajėgų apšaudymus Nikolajeve buvo sunaikinta psichiatrijos ligoninė ir viešbutis.

Zelenskis: kompromisai su Rusija bus pateikti referendume Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad bet kokie kompromisai, pasiekti derybose su Rusija, turės būti pateikti referendumui Ukrainoje. Taip V. Zelenskis teigė per interviu Ukrainos transliuotojui „Suspilnė“. Jo kalbą skelbia ir UNIAN. „Atsakymas labai paprastas. Mes jau viską suprantame. Mūsų nepriima (į NATO), kadangi bijo Rusijos. Štai ir viskas. Ir mes turime nusiraminti ir pasakyti, gerai, tada reikia kitų saugumo garantijų. Yra NATO šalių, kurios nori būti saugumo garantai, kurios, deja, negali mums užtikrinti visavertės narystės Aljanse, bet pasirengusios daryti visa, ką turėtų daryti NATO, jeigu mes būtume Aljanso nariai. Ir aš manau, kad tai normalus kompromisas“, - teigė Ukrainos vadovas. Tad, pasak V. Zelenskio, sprendžiant Ukrainos saugumo garantijų klausimus, bus kalbama apie šalies konstitucijos pakeitimus ir įstatymų pakeitimus. „Aš visoms derybininkų grupėms aiškinau: kai jūs kalbate apie visus šiuos pakeitimus, o jie gali būti istoriniai, mes niekur nedingsime, mes turėsime surengti referendumą. Tauta turės tarti žodį ir išsakyti savo nuomonę apie vienus ar kitus kompromisų formatus. O štai kokie jie bus – čia jau mūsų pokalbio ir savitarpio supratimo su Rusija klausimas. Todėl aš esu pasirengęs bet kam, jeigu kartu su manimi eis mūsų tauta“, - pabrėžė Ukrainos prezidentas. https://t.me/uniannet/40332

Į Slovakiją jau atvyko beveik 250 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo vasario 24 d. į Slovakiją atvyko 249 505 pabėgėliai iš Ukrainos. Tai pirmadienį pranešė naujenu agentūra TASR. Tarp jų – 13 726 trečiųjų šalių piliečiai, bėgantys nuo Rusijos sukelto karo. Tai daugiausia Ukrainoje gyvenę atvykėliai iš Azijos ir Afrikos šalių.Kaip anksčiau pirmadienį pranešė žiniasklaida, Slovakijos ministras pirmininkas Eduardas Hegeris pareiškė, kad daugumai pabėgėlių Slovakija yra tranzito šalis. Jie stengiasi patekti į toliau vakaruose esančias Europos Sąjungos valstybes.

Kyjive – 65 aukos Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios per agresoriaus apšaudymus Kijeve žuvo 65 civiliai, tarp jų 4 vaikai. Kijevo meras Vitalijus Klyčko tai pareiškė per šalies televiziją, praneša „Ukrinform“.„Šiandien mūsų mieste beveik 300 žmonių buvo sužeisti per Rusijos karių apšaudymą, įskaitant 16 vaikų. Daugelis jų yra ligoninėse. Žuvo 65 sostinės civiliai, tarp jų keturi vaikai“, – sakė V. Klyčko.Pasak jo, rusų įsibrovėliai ir toliau nuolat apšaudo miestą, nes įsibrovėliams nepavyko planas greitai užimti sostinę.

Ukraina: Rusija jau sunaikino devynias ligoninesNuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje buvo sunaikintos devynios ligoninės, skelbia „Skynews“, remdamasis tarnybų duomenimis. Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba pranešė, kad Rusija nuo invazijos pradžios iš viso atakavo 135 ligonines visoje šalyje ir 43 greitosios pagalbos automobilius.

Keturi vaikai, patekę į „apšaudymą“, išvežti į ligoninęUkrainos gubernatorius teigė, kad keturi vaikai buvo nuvežti į ligoninę po to, kai bandydami evakuotis buvo apšaudyti, rašoma Sky News.Oleksandras Staruchas, kuris yra pietryčių Ukrainos Zaporožės srities gubernatorius, sakė, kad autobusai, bandantys pasiekti humanitarinius koridorius, buvo atakuojami. „Keturi vaikai buvo nuvežti į ligoninę. Trys vaikai pateko į apšaudymą buvusiame Huliaipilio rajone, dabar Pologivske.“Pranešama, kad vienas vaikas kritinės būklės.

Rusijos pajėgos Melitopolyje iš savo namų pagrobė keturis Ukrainos žurnalistusRusijos pajėgos pirmadienio rytą Melitopolyje iš savo namų pagrobė keturis Ukrainos žurnalistus, pranešė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga.Telegramoje paskelbtame pranešime sąjunga teigė, kad ginkluoti asmenys nuėjo į leidėjo Mychailos Kumoko, redaktorės Jevgenijos Borian ir žurnalisčių Julijos Olchovskos bei Liubovės Čaikos namus ir „išvežė juos nežinoma kryptimi“.https://twitter.com/zaborona_media/status/1505854091167256578?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis: „Ukraina negali įvykdyti Rusijos ultimatumų“Prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Ukraina negali įvykdyti „Rusijos ultimatumų“, ir teigė, kad Maskva siekia „sunaikinti“ jo šalį.„Ukraina negali įvykdyti Rusijos ultimatumų. Pirmiausia turėtume būti sunaikinti, tada jų ultimatumas būtų įvykdytas“, – vietos žiniasklaidai sakė jis.Ukrainos prezidentas sakė, kad Maskva nori, jog Ukraina „perduotų“ Charkivą, Mariupolį ir Kyjivą, ir pridūrė, jog nei tų miestų žmonės „nei aš, kaip prezidentas, negalime to padaryti“.

BBC tyrimo metu atskleistas patvirtintas žuvusių Rusijos kareivių skaičiusPranešimų apie invazijos į Ukrainą metu žuvusius rusų karius yra labai įvairių.Ukrainos kariuomenės šaltiniai kalba net apie 15 tūkst. žuvusiųjų, tačiau į šį skaičių gali būti įtraukti ir sužeistieji. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žvalgyba teigia, kad žuvo perpus mažiau.Rusijos gynybos ministerija tik kartą paskelbė žuvusiųjų skaičių. Kovo 2 d. Gynybos ministerija pranešė, kad Ukrainoje žuvo 498 kariai, ir daugiau nepateikė jokių duomenų.Dabar BBC rusų tarnybos žurnalistai parengė sąrašą, kuriame yra 557 patvirtintų žuvusiųjų pavardės.Sąrašas buvo sudarytas remiantis tik pranešimais, kuriuose nurodyta konkreti informacija apie žuvusįjį, įskaitant vardą, pavardę ir rangą. Paprastai tokią informaciją skelbia žuvusiųjų gimtųjų miestų valdininkai, vietos žiniasklaida ar mokslo įstaigos, kuriose jie anksčiau mokėsi.Sąraše yra vienas generolas majoras, septyni pulkininkai, vienas karinio jūrų laivyno pirmo rango kapitonas, devyni pulkininkai leitenantai, 20 majorų ir 70 jaunesniųjų karininkų. Likusieji – puskarininkiai arba eiliniai.

Ukraina apkaltino Rusiją apšaudžius protestuotojus okupuotame miesteUkraina pirmadienį pranešė, kad Rusijos kareiviai apšaudė protestuotojus, išėjusius į demonstraciją prieš Maskvos vykdomą šio pietinio miesto užgrobimą, įvykusį netrukus, kai praėjusį mėnesį Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tviteryje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vyras su Ukrainos vėliavos raiščiu buvo šūvių sužeistas. Vaizdo įraše girdėti nepertraukiamas šaudymas, matyti vėliavomis nešini žmonės, skubantys ir bėgantys padėti vyrui, kraujas ant žemės.Filmuojantis asmuo sakė, kad vyras yra pensininkas.„Chersone rusų karo nusikaltėliai atidengė ugnį į neginkluotus žmones, taikiai protestavusius prieš įsibrovėlius“, – tviteryje parašė D. Kuleba. „Tai pasibjaurėtinas Rusijos veidas, žmonijos gėda. Turime sustabdyti Rusiją! Nustatyti jiems sankcijas, izoliuoti juos, patraukti atsakomybėn karo nusikaltėlius“, – pridūrė jis.

Radiacijos lygis aplink Černobylio atominę elektrinę „gali padidėti“, sako „Energoatom“ atstovaiUkrainos valstybinė atominės energetikos įmonė „Energoatom“ įspėjo, kad radiacijos lygis aplink Černobylio atominę elektrinę „gali padidėti“, nes neveikia radiacijos lygio stebėjimo sistemos.„Nėra duomenų apie dabartinį radiacijos lygį Černobylio zonoje, todėl neįmanoma tinkamai reaguoti į grėsmes“, – pareiškime nurodė įmonė.Atominę elektrinę, kurioje 1986 m. įvyko viena baisiausių branduolinių avarijų pasaulyje, vasario 24-ąją užėmė Rusijos kariai.Vos po keleto dienų Kremliaus pajėgos užpuolė Zaporožės atominę elektrinę, esančią šalies pietryčiuose įsikūrusiame Enerhodaro mieste. Kilo didelis gaisras.Ataką nedelsdami pasmerkė pasaulio lyderiai, o Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė Jungtinėse Tautose (JT) Linda Thomas-Greenfield įspėjo, kad puolimas žymi „pavojingą konflikto eskalaciją“ ir kad viskas lengvai galėjo baigtis katastrofa.

Ukraina tvirtina, kad atkovojo pagrindinę gyvenvietę prie pagrindinio kelio į KijevąPranešama, kad Ukraina teigia išlaisvinusi Makariovą iš Rusijos pajėgų, rašoma Sky News.Jei tai tiesa, tai laikoma svarbiu įvykiu, nes miestelis prie pagrindinio kelio į Kijevą iš vakarų yra strategiškai svarbus.Kaip teigiama tviteryje, toks įvykis reikštų, kad Ukraina gali atgauti „svarbią arteriją“ į sostinę.

JAV pareigūnas teigia, kad Rusija prarado apie 40 proc. savo lėktuvų ir sraigtasparnių pajėgumųKalbėdamas su „Foreign Policy“ nacionalinio saugumo žurnalistu Jacku Detschu, pareigūnas taip pat sakė, kad nors Kremlius per pastarąją parą į Ukrainą paleido daugiau kaip 300 antskrydžių, jie nebuvo „labai toli ir labai ilgai“ įskridę į oro erdvę.Anksčiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos, kurios reguliariai dalijasi vertinimais apie numanomus Rusijos nuostolius nuo įsiveržimo į Ukrainą, teigė, kad žuvo maždaug 14 700 Rusijos karių.Be to, Ukraina teigė, kad iki šiol per konfliktą buvo sunaikinti 476 Rusijos tankai, 96 lėktuvai ir 118 sraigtasparnių.

Vykstant Rusijos ir Ukrainos pokalbiams apie karo užbaigimo būdus jokios detalės neskelbiamos Rusijos ir Ukrainos derybininkai planuoja „dirbti visą dieną“, šalims siekiant susitarimo, kuris užbaigtų Rusijos invaziją, sako svarbus Ukrainos politikas.Oficialių delegacijų susitikimas truko pusantros valandos, tada jos išsiskirstė konsultuotis darbo grupėse, sakė valdančiosios „Tautos tarno“ parlamentinės frakcijos vadovas Davidas Arachamija, komentuodamas laikraščiui „Ukrayinska Pravda“.Jokių pokalbių detalių jis nepateikė.

Nuo Rusijos agresijos pradžios į tėvynę grįžo apie 400 tūkst. ukrainiečiųNuo Rusijos agresijos pradžios į tėvynę grįžo apie 400 tūkst. Ukrainos piliečių, beveik 80 proc. jų – vyrai.Kaip praneša naujienų agentūra UNIAN, tai pirmadienį per spaudos konferenciją Lvive pareiškė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.„Nuo vasario 24 d. iki šiandien į šalį įvažiavo apie 400 tūkst. Ukrainos piliečių. 75-80 proc. jų – vyrai“, - sakė pareigūnas.Anot A. Demčenkos, pasieniečiai ne visų klausia, kodėl jie grįžta į Ukrainą. „Bet dauguma jų patys aiškiai pareiškia, kad dabartinėmis aplinkybėmis negali likti nuošalyje ir ketina stoti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas, jungtis prie teritorinės gynybos ar kitais jiems prieinamais būdais prisidėti prie Ukrainos pergalės“, - pabrėžė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas.

Oro antskrydžio įspėjimai šiuo metu skamba beveik visuose Ukrainos regionuose.

Rusai pagrobė Beryslavo merąAgresorės Rusijos okupantai pagrobė Beryslavo merą Aleksandrą Šapovalovą.Tai kovo 21 d. paskelbė Chersono karinės administracijos vadovas Genadijus Laguta.Pasak jo, miesto meras ir vietos aktyvistas buvo pagrobti kovo 19 d., šeštadienį, apie 11 val. Tris dienas jie laikomi rusų užpuolikų nelaisvėje. Tačiau jų buvimo vieta nežinoma. G. Laguta teigia, kad tai gali būti Naujoji Kachovka.„Vakar Aleksandrui Nikolajevičiui buvo leista paskambinti savo artimiesiems telefonu ir juos nuraminti. Vyras turi problemų su širdimi, sunkiai sirgo koronavirusine liga“, – sakoma Chersono rajono policijos skyriaus viršininko pranešime.Beje, A. Šapovalovas Beryslavo meru buvo išrinktas dar 2006 m. ir iki šiol yra šiose paeigose, rašo tsn.uaKaip pranešama, Černihivo srityje okupantai pagrobia vietos valdžios atstovus. Tokia informacija gaunama iš laikinai užimtoje teritorijoje esančių bendruomenių.

Baltarusija skelbia nuo Ukrainos sienos atitraukianti savo desantininkus Baltarusijos gynybos ministerija „Telegram“ kanale pranešė, kad 38-osios Bresto gvardijos desanto-šturmo brigados desantininkai nuo sienos su Ukraina grįžo į nuolatinės dislokacijos vietą. Skelbiama, kad desantininkai į nuolatinės dislokacijos vietą sugrąžinti „po sėkmingai įvykdytos užduoties – Baltarusijos sienos atkarpų sustiprinimo“.Projektas „MotolkoHelp“, atliekantis Baltarusijos pajėgų judėjimo stebėseną, skelbia, kad šarvuoti transporteriai juda Bresto link – dėl to mieste iš dalies ribojamas eismas.

Ukrainos vicepremjerė: Mariupolio apsiaustis – asmeninis Putino kerštasUkrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk sako, kad Mariupolio puolimas – asmeninis Rusijos prezidento Vladimiro Putino noras suvesti sąskaitas, nes 2014 metais, kai Rusija aneksavo Krymą, jam to padaryti nepavyko.„Manau, kad Putinas siekia asmeniškai atkeršyti Mariupolio žmonėms po nesėkmės bandant užkariauti miestą 2014 metais. Tai kolektyvinė bausmė už atsisakymą pasiduoti Rusijos globai“, – prancūzų dienraščiui „Liberation“ teigė politikė.I. Vereščuk teigimu, pastangos pietrytiniam miestui pasiųsti humanitarinę pagalbą ir toliau žlunga.„Jeigu Putinas norėtų, Mariupolio humanitarinis koridorius jau būtų atidarytas. Rusai naikina ligonines, teatrą, kur glaudėsi be namų likę žmonės, mečetę, bažnyčias, jiems nėra nieko švento“, – sako deputatė.Manoma, kad apsuptame mieste, kur nėra elektros, maisto ir vandens, sproginėjant bomboms vis dar likę apie 300 tūkst. žmonių.

Charkive per Rusijos ataką sprogus šaudmeniui, žuvo nacionalsocialistų koncentracijos stovyklas išgyvenęs žmogus. Apie tai pirmadienį pranešė Buchenvaldo ir Mitelbau-Doros memorialų fondas, remdamasis aukos artimaisiais. Pasak pranešimo, incidentas įvyko penktadienį.Anot jo anūkės, Borisas Romančenka gyveno daugiaaukščiame name Rytų Ukrainos mieste, į kurį pataikė sviedinys. Charkivą jau kelias savaites iš dviejų pusių laiko apgulę Rusijos kariuomenės daliniai.Memorialų fondas giliai sukrėstas: B. Romančenko išgyveno Buchenvaldo, Penemundės, Mitelbau-Doros ir Bergeno-Belzeno koncentracijos stovyklas, buvo Buchenvaldo-Doros tarptautinio komiteto pirmininko pavaduotojas, jis intensyviai rūpinosi nacių nusikaltimų atminimo įamžinimu, buvo Tarptautinio komiteto Buchenvaldas-Dora viceprezidentas.https://twitter.com/Buchenwald_Dora/status/1505876638076215299

Černihivo srityje pagrobta tolimojo nuotolio rusiška haubica Ukrainos gynėjai Černihivo srityje užgrobė vieną tolimojo nuotolio rusišką 152 mm haubicą „Msta“, o kitą sunaikino. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Sever“ operatyvinė komanda. „Siverščinos pasipriešinimo pajėgų parkas pasipildė nauju priešo technikos egzemplioriu – 2S19 MSTA-S su amunicija. Kitas toks pat vienetas buvo sunaikintas mūšyje“, – rašoma pranešime. Anksčiau prie Prylukų Ukrainos kariuomenė sumušė rusų koloną. Ukrainiečiai sunaikino „Uragan MLRS“, o kitą pagrobė kaip trofėjų, rašo „Ukrinform“. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2103680163146104&show_text=true&width=500

Ukraina: Rusijos pajėgos sugriovė namų OdesojeOdesos valdžia apkaltino Rusijos pajėgas pirmadienį smogus šiam Juodosios jūros uostamiesčiui ir sugriovus civilių gyventojų namų.Miesto taryba pranešė, kad žuvusiųjų nėra, o gelbėjimo tarnybos greitai užgesino kilusį gaisrą. Įvykio vietoje apsilankęs Odesos meras Henadijus Truchanovas pasakė: „Mes neišvyksime iš Odesos ir kovosime už savo miestą.“Ukrainos pietvakarinėje dalyje esanti Odesa iki šiol daugiausia išvengė karo veiksmų, nors netoli jos Juodojoje jūroje dislokuoti Rusijos kariniai laivai.

Visiškai sunaikintas susiekimas traukiniais tarp Irpenės ir Kyjivo.https://t.me/uniannet/40207

Žytomyro sritis pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios buvo apšaudyta iš reaktyvinių salvinių kovos mašinų „Grad“. Žuvo keturi žmonės.Pasak Žytomyro srities karinės administracijos vadovo, okupantai užpuolė Silecio kaimą.https://t.me/nexta_live/22808

Rusų okupantai pradėjo šaudyti į Chersono gyventojus, kurie šiandien išėjo į mitingą.Yra sužeistų, skelbiama „Telegram“ kanaluose „Insaider Ukraina“ ir NEXTA.https://t.me/nexta_live/22809

Melitopolyje Rusijos kariai pagrobė keturis žurnalistusMelitopolyje kovo 21-osios rytą rusų okupantai iš jų namų pagrobė keturis žurnalistus.Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga.Pažymima, kad kovo 21 d. į „MV-Holding“ žurnalistų: leidėjo Michailo Kumkos, išleidimo redaktorės Jevgenijos Boriano, žurnalistų Julijos Olchovskajos ir Liubovės Čaikos namus atvyko ginkluoti vyrai ir išsivežė juos nežinoma kryptimi.Apie pagrobimo faktą pranešė Zaporižios žurnalistė, leidinio „Industrial Zaporožjė“ korespondentė Jekaterina Danilina-Lyovočko. Apie tėvo pagrobimą socialiniuose tinkluose parašė ir Michailo Kumokos dukra Tatjana Kumok.„MV-Holding“ generalinė direktorė Ana Medvid savo komentare Ukrainos Nacionalinei žurnalistų sąjungai patvirtino, kad šiandien apie 6 val. ginkluoti vyrai pirmiausia atvyko pas žurnalistes Juliją Olchovskają ir Liubovę Čaiką, o vėliau pas kitus holdingo darbuotojus.Nacionalinės Ukrainos žurnalistų sąjungos pirmininko Sergejaus Tomilenkos ir „MV-Holding“ generalinės direktorės pokalbio metu (pirmadienį, kovo 21 d., 11.00 val.) paaiškėjo, kad trys žurnalistai buvo paleisti, prabilus apie būtinybę bendradarbiauti su okupantais. Kol kas M. Kumokos buvimo vieta nežinoma.„Michailas Vladimirovičius yra holdingo savininkas ir leidėjas, tačiau visiškai pasitraukė iš redakcinių reikalų. Pabrėžia, kad išėjo į pensiją. Tikiuosi, po kelių valandų jis bus laisvas“, – teigė A. Medvid.M. Kumokos dukra T. Kumok socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad jos tėvas, prieš išeidamas į pensiją, buvo „MV-Holding“ valdybos narys. MV yra miesto laikraštis, svetainė ir spaustuvė. Ji pabrėžė, kad su mama nėra ryšio, o po tėvų namais stovi rusų okupantų automobilis.

Zelenskio patarėjas: gali būti, kad baltarusių kariai pereis į mūsų pusęUkrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius sako, kad Baltarusijos kariai nenori dalyvauti kare prieš Ukrainą. „Baltarusijos kariai visai nenori dalyvauti mūšiuose prieš Ukrainą... Baltarusijos valdžia nuolat tikrina savo moralinę-psichologinę būklę, pasirengimą dalyvauti. Jų pačių duomenimis, daugiau nei 60 proc. karių neigiamai vertina galimą operaciją prieš Ukrainą“, – sako A. Arestovičius.Anot jo, net jeigu juos ir privers dalyvauti kare prieš Ukrainą, jie „nedemonstruos ten jokio karinio heroizmo“.„Arba liks neutralūs, arba labai prastai kariaus, arba iš viso pereis į mūsų pusę“, – konstatuoja A. Arestovičius.

Ukrainoje pirmadienį planuojami 8 humanitariniai koridoriaiPirmadienį planuojama atidaryti aštuonis humanitarinius koridorius, kuriais civiliai gyventojai galės pabėgti nuo karo Ukrainoje, praneša Ukrainos valdžia.Koridoriais važiuos autobusai, kuriais bus evakuojami žmonės ir pristatoma pagalba, sakė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.Žmonės iš apgulto Mariupolio uostamiesčio apylinkių bus vežami į pietryčių Ukrainos miestą Zaporižią. Arčiau sostinės planuojama evakuacija iš apgultų vietovių į šiaurę ir rytus nuo sostinės Kyjivo, nurodoma plane.Taip pat planuojama evakuacija iš didesnių Severodonecko ir Lysičansko rajonų Luhansko regione į Bachmuto miestą kaimyniniame Donecko regione.

Rusų okupantai pradėjo raketų ir bombų ataką prieš AvdijivkąPasak Donecko srities karinės administracijos vadovo Pavelo Kirilenkos, Avdijivką ir jos apylinkes atakavo ir Rusijos lėktuvai, ir artilerija.„Remiantis operatyvine informacija, šiuo metu žinoma apie mažiausiai vieną žuvusį ir du sužeistus civilius.Žala ar gaisrai dėl priešo apšaudymo užfiksuoti 15 adresų. Apšaudymas tęsiasi“, – savo „Facebook“ puslapyje rašė P. Kirilenka.https://t.me/uniannet/40189

Ukraina skelbia atnaujintus duomenis apie Rusijos kariuomenės nuostoliusNuo vasario 24 dienos iki kovo 21-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado apie 15 tūkst. karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Rusija prarado 498 tankus, 1 535 šarvuočius, 240 artilerijos sistemų, 80 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 49 oro gynybos sistemas, 97 lėktuvus, 121 sraigtasparnį, 969 transporto priemones, 3 laivus, 60 degalų cisternų, 24 dronus ir 13 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainiečiai sunaikino mokyklos kieme stovėjusią rusišką priešlėktuvinių raketų kompleksą „Buk“. https://t.me/nexta_live/22800

Kyjive – vėl 35 val. trukmės komendanto valandaUkrainos sostinėje vėl skelbiama sugriežtinta komendanto valanda. Apie tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.Kyjive komendanto valanda prasidės pirmadienį 20 val. ir tęsis iki kovo 23 d. 7 val. ryto.Antradienį mieste nedirbs parduotuvės, vaistinės, degalinės, kitos įstaigos.https://twitter.com/JamWaterhouse/status/1505842715027820545

Po Kyjivo apšaudymo aukų skaičius Podolskio srityje išaugo iki aštuoniųPradėtas tyrimas dėl Rusijos karių naktinės raketos atakos Kyjivo Podolskio rajone, po kurio dideliu mastu sunaikintas miestas ir žuvo aštuoni žmonės.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Generalinė prokuratūra.

Černihivo srityje okupantai grobia vietos valdžios atstovusLaikinai užimtose Černihivo srities gyvenvietėse fiksuojami vietos valdžios atstovų pagrobimo atvejai.Tai paskelbė Černihivo srities valstybės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.„Rusų okupantai Černihivo srityje grobia ir neteisėtai sulaiko gyventojus. Tokia informacija ateina iš laikinai okupuotos regiono teritorijos bendruomenių. Visa ši informacija yra tikrinama“, – pabrėžė V. Čausas „Telgram“ kanale.Vietos gyventojų teigimu, okupantai sulaikė Hremiačio kaimo seniūną iš Novhorodo-Seversko bendruomenės.Kovo 20 d. sulaikyti Mykhailo-Kotsiubynske seniūnas, deputatas ir mokyklos direktorius.Naujoji Basanė pranešė apie dviejų vietos valdžios atstovų pagrobimą.V. Čausas ragino regiono gyventojus, turinčius informacijos apie tokius atvejus, ragina nedelsiant informuoti savo bendruomenių vadovus ar regionų karinių administracijų atstovus.

Žiniasklaida: Berdiansko uostamiestyje pradingo penki kviečius gabenę laivaiUkrainos Berdiansko uostamiestyje pradingo penki kviečius gabenę krovininiai laivai, skelbia laikraštis „Ukrainskaja Pravda“.Anot laikraščio, jie paskutinį kartą pastebėti tempiami Rusijos laivų. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patvirtinti.Berdianską šiuo metu kontroliuoja Rusijos kariuomenė. Šis miestas išsidėstęs netoli apgulto Mariupolio.

ES: Rusijos puolimas prieš Mariupolį – didžiulis karo nusikaltimasEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pasmerkė Rusijos puolimą prieš Ukrainos Mariupolio uostamiestį kaip „didžiulį karo nusikaltimą“, Bendrijai diskutuojant dėl tolesnių sankcijų Maskvai.„Tai, kas dabar vyksta Mariupolyje, yra didžiulis karo nusikaltimas – visikas naikinama ir bombarduojama, visi žudomi“, – prasidėjus ES užsienio reikalų ministrų susitikimui sakė J. Borrellis.

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 115 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo 115 vaikų, remdamasis ukrainiečių generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, sužeisti dar 148 vaikai. Daugiausiai aukų užfiksuota Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Per bombardavimus ir apšaudymus taip pat jau apgadinta daugiau kaip 530 švietimo įstaigų, iš jų 72 – visiškai sunaikintos.Šie duomenys nėra galutiniai.

Odesos pakrantėje apšaudyti du Rusijos Federacijos laivaiKovo 21-osios rytą atokiame Odesos uosto reide pasirodė du rusų laivai, kurie pradėjo beatodairiškai šaudyti. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija atsakė į ugnį ir nuvijo juos nuo kranto.Apie tai per „Telegram“ kanale pranešė Odesos regiono karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Sergejus Bračiukas.Kaip pranešama, kovo 20 dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos padalinys virš Odesos srities numušė ir rusų bepilotį orlaivį.Odesos regiono karinės administracijos vadovas Maksimas Marčenka, komentuodamas situaciją, vaizdo žinutėje „Telegram“ kanale pažymėjo, kad sekmadienį Odesos srityje apšaudymų nebuvo – priešas mieste ir regione pradėjo aktyviai naudoti bepiločius orlaivius. „Tačiau mūsų oro gynyba veikia, turime patvirtinimą, kad šie bepiločiai skraidantys aparatai sunaikinti“, – sakė jis.https://t.me/Bratchuk_Sergey/7255

Iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko daugiau kaip 2,1 mln. pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko daugiau kaip 2,1 mln. pabėgėlių, Lenkijos sienos apsaugos tarnybą cituoja BBC.Tačiau atvykėlių skaičiai pastarosiomis dienomis šiek tiek sumažėjo. Sekmadienį Lenkijos sieną kirto 33 800 žmonių – 16 proc. mažiau nei šeštadienį. Tuo metu iki pirmadienio 6 val. Grinvičo (8 val. Lietuvos) laiku sieną buvo kirtę 5 700 žmonių, arba 17 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu šeštadienį.Kai kurie į Lenkiją atvykę ukrainiečiai jau iškeliavo į kitas šalis. Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, Lenkijoje liko apie 1,2 mln. žmonių iš Ukrainos.

JK: artimiausiomis savaitėmis Rusija veikiausiai teiks pirmenybę Kyjivo apgulčiaiManoma, kad artimiausiomis savaitėmis Rusijos kariai teiks pirmenybę Ukrainos sostinės Kyjivo apgulčiai, naujausią Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitą cituoja CNN.„Nepaisant tolesnės pažangos stokos, Kyjivas išlieka pagrindiniu Rusijos kariniu tikslu“, – teigė ministerija ir pridūrė, kad „į šiaurę nuo Kyjivo tęsiasi intensyvios kautynės“.Pasak ministerijos, iš šiaurės rytų sostinę mėginančios pasiekti Rusijos pajėgos sustojo, o iš Hostomelio miesto judančius karius atrėmė „nuožmus ukrainiečių pasipriešinimas“. Remiantis ataskaita, didžioji Rusijos karių dalis išlieka per 25 kilometrus nutolusi nuo Kyjivo centro.

Ukraina: avarija Sumų chemijos gamykloje – suvaldytaGelbėtojams pavyko suvaldyti dėl Rusijos karių apšaudymo kilusią avariją Sumų chemijos gamykloje „Sumychimprom“, Ukrainos valstybinę pagalbos tarnybą cituoja portalas „Ukrinform“.Tarnyba programėlėje „Telegram“ pranešė, kad 7 val. 30 min. vietos laiku vyko darbai siekiant užlopyti apgadintą vamzdyną „Sumychimprom“ teritorijoje. Jos darbuotojai toliau mėgina išsklaidyti pasklidusį amoniako debesį. Pasak tarnybos, nelaimės metu sužeistas vienas žmogus, jis yra šios gamyklos darbuotojas.Prieš tai pranešta, kad kovo 21 dieną 4 val. 30 min. vietos laiku dėl Rusijos karių apšaudymo „Sumychimprom“ gamykloje pažeista amoniako talpykla. Šiai medžiagai pasklidus, kilo grėsmė Novoselycios kaimui.

Odesoje pastebėtas padidėjęs Rusijos dronų aktyvumasUkrainos pietiniame Odesos uostamiestyje sekmadienį užfiksuota, kad virš miesto ir jo apylinkių padaugėjo Rusijos dronų.„Tačiau viskas ramu, atakų nėra“, – sakė regiono kariuomenės vadas Maksimas Marčenka laikraščiui „Ukrayinska pravda“.Pasak jo, Ukrainos oro pajėgos apšaudė priešo dronus. „Jau patvirtinta, kad kai kurie iš šių dronų buvo numušti“, – sakė jis.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Odesa nuo Rusijos invazijos į Ukrainą kol kas iš esmės nenukentėjo.

Rusija paleido dvi raketas į poligoną Rivnės regione, pranešė krašto karinio štabo vadovas Vitalijus Kovalis. Kol kas informacijos apie aukų ir sužeistųjų skaičių nėra.https://t.me/nexta_live/22764

Po nuotėkio chemijos gamykloje ukrainiečiams nurodyta būti slėptuvėseUkrainos šiaurinio Novoselycos miesto gyventojai turėtų slėptis slėptuvėse po to, kai netoliese esančioje chemijos gamykloje įvyko amoniako nuotėkis, pirmadienį sakė pareigūnas, regione besitęsiant intensyviems mūšiams su Rusijos pajėgomis.Sumų regiono gubernatorius Dmytro Žyvyckis sakė, kad „Sumychimprom“ gamykloje, kurioje gaminamos trąšos, įvyko „amoniako nuotėkis“, paveikęs 2,5 km spinduliu esančią teritoriją.Incidento mastas ir priežastis iš karto nebuvo žinomi, tačiau gyventojams buvo liepta slėptis rūsiuose arba žemesniuose pastatų aukštuose, kad išvengtų poveikio.„Amoniakas yra lengvesnis už orą, todėl reikėtų slėptis slėptuvėse, rūsiuose ir žemesniuose aukštuose“, – „Telegram“ žinutėje teigė D. Žyvyckis.Jis pridūrė, kad įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos, o dėl vyraujančių vėjų netoliese esančiam Sumų miestui, kuriame prieš karą gyveno apie 250 tūkst. gyventojų, tiesioginio pavojaus nėra.Sumuose, esančiuose maždaug už 350 km į rytus nuo Kijevo, kelias savaites vyko įtempti mūšiai.

Rusijos pajėgoms vėlai sekmadienį apšaudžius prekybos centrą Kyjive, žuvo mažiausiai šeši žmonės, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

Tūkstančiai gyventojų iš Mariupolio pabėgo į atokesnius rajonus. Ukrainos prezidentas Zelenskis sakė, kad vien sekmadienį į netoliese esančią Zaporožę atvyko 4000 Mariupolio gyventojų.

Bidenas atvyks į LenkijąJAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį atvyks į Lenkiją, kur susitiks su prezidentu Andrzejumi Duda ir aptars Rusijos invaziją į Ukrainą, sekmadienį pranešė Baltieji rūmai.„Prezidentas aptars, kaip JAV kartu su mūsų sąjungininkais ir partneriais reaguoja į humanitarinę ir žmogaus teisių krizę, kurią sukėlė nepagrįstas ir neišprovokuotas Rusijos karas Ukrainoje“, – sakoma Baltųjų rūmų spaudos sekretorės Jen Psaki pranešime.Pareiškime priduriama, kad J. Bideno kelionė įvyks po vizito Belgijoje, kur jis susitiks su NATO, Didžiojo septyneto (G7) ir Europos Sąjungos lyderiais.„Ši kelionė bus skirta toliau telkti pasaulio šalis siekiant palaikyti Ukrainos žmones ir pasipriešinti prezidento Vladimiro Putino invazijai į Ukrainą“, – apie J. Bideno kelionę į Europą kalbėjo J. Psaki.„Tačiau į Ukrainą vykti neplanuojama“, – pridūrė ji.JAV viceprezidentė Kamala Harris anksčiau šį mėnesį Varšuvoje taip pat susitiko su A. Duda ir abu pasmerkė Rusijos karinius veiksmus, ypač prieš civilius gyventojus.Šis susitikimas įvyko netrukus po to, kai JAV atmetė netikėtą Lenkijos pasiūlymą siųsti naikintuvus MiG-29 į Ukrainą per JAV oro pajėgų bazę, sakydamos, kad pasiūlymas kelia „rimtą susirūpinimą“ visam NATO aljansui.Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad apie 10 mln. ukrainiečių paliko savo namus, ir maždaug trečdalis jų išvyko į užsienį, daugiausia į Lenkiją.

Meras: per Kyjivo apšaudymą prekybos centre žuvo žmogusRusijos pajėgoms vėlai sekmadienį apšaudžius prekybos centrą Kyjive, žuvo mažiausiai šeši žmonės, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.Atakos metu miestą sudrebino didžiulis sprogimas, o prekybos centro „Retroville“ griuvėsiuose buvo matyti gaisrų liepsnos, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Sprogimas išmušė kelių metrų skersmens duobę.Vienas AFP reporteris pirmadienį pasakojo matęs prie sugriauto prekybos centro suguldytus mažiausiai šešis kūnus.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko anksčiau sakė, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus.Per „priešo apšaudymą“ kilo gaisrai keliuose prekybos centro, esančio miesto šiaurės vakariniame Podolės rajone, aukštuose, taip pat užsidegė keli automobiliai, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė gelbėjimo tarnybos.Tarnybų paskelbtuose stebėjimo kamerų įrašuose matyti didžiulis sprogimas ir grybo pavidalo debesis. Paskui nugriaudėjo virtinė mažesnių sprogimų.Ugniagesiai iš deformuotų nuolaužų ištraukė mažiausiai vieną dulkėmis aplipusį žmogų, rodo kiti tarnybų paskelbti įrašai.Ukrainos kariai aptvėrė atakos vietą ir liepė žurnalistams pasitraukti dėl nesprogusių šaudmenų pavojaus, bet daugiau informacijos nepateikė.Gyvenamųjų namų kvartalo, kur per sprogimą buvo išdaužyti langai, pranešė, kad prieš kelias dienas netoli prekybos centro matė mobiliąją zenitinių raketų platformą.Per pastarąją savaitę Kyjivui buvo suduota virtinė raketų smūgių. Per vieną iš jų, surengtą sekmadienį, daugiabutyje buvo sužeisti penki žmonės.Tačiau Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinę daugiausia sustojo. Maskvos pajėgos dalyvauja pavienėse kautynėse šalies šiaurės vakaruose ir rytuose, bet per pastarąsias dvi savaites beveik nepajudėjo iš vietos.

Ukraina atmetė ultimatumą atiduoti Mariupolio uostamiestįUkraina atmetė ultimatumą atiduoti Rusijos pajėgoms apsiaustą Mariupolio uostamiestį, pirmadienį ukrainiečių žiniasklaidai sakė premjero pavaduotoja.„Negali būti jokių kalbų apie ginklų atidavimą. Mes jau informavome apie tai Rusijos pusę“, – laikraščiui „Ukrainska Pravda“ sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk.„Tai sąmoninga manipuliacija ir reali įkaitų padėtis“, – pridūrė ji, komentuodama Maskvos reikalavimą.Sekmadienį vakare Rusija pateikė ultimatumą, kad miesto gynėjai pasiduotų iki pirmadienio 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.„Raginame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinius, teritorinės gynybos batalionus ir užsienio samdinius nutraukti kovos veiksmus, sudėti ginklus ir humanitariniais koridoriais, sutartais su Ukrainos puse, pereiti į teritorijas, kontroliuojamas Kyjivo“, – sakė Rusijos nacionalinės gynybos valdybos vadovas Michailas Mizincevas.Rusijos gynybos ministerija per platformą „Telegram“ kreipėsi į Mariupolio valdžią: „Būtent jūs dabar turite teisę priimti istorinį sprendimą – arba esate su savo žmonėmis, arba su nusikaltėliais.“„Priešingu atveju jūsų laukiantis karo tribunolas – tik maža dalis to, ko nusipelnėte savuoju nepakenčiamu elgesio su savo piliečiais, taip pat savo įvykdytais baisiais nusikaltimais ir provokacijomis“, – pridūrė ministerija.Strategiškai svarbus pietrytinis Mariupolio uostamiestis, kurio dauguma gyventojų yra rusakalbiai, buvo vienas pagrindinių Maskvos puolimo taikinių.Jau daug dienų Rusija negailestingai bombardavo šį miestą, kuriame beveik visiškai neveikia ryšiai ir nutrūkęs maisto, vandens ir kitų būtiniausių dalykų tiekimas.

Ukrainoje dėl amoniako nuotėkio iš chemijos įmonės žmonės raginami slėptisUkrainos šiaurės rytinio Sumų miesto priemiesčio gyventojai buvo paraginti slėptis dėl amoniako nuotėkio iš vietos chemijos įmonės, pirmadienį pranešė vienas pareigūnas, tęsiantis įnirtingiems susirėmimams su Rusijos pajėgomis.Sumų srities gubernatorius Dmytro Žyvyckis nurodė, kad amoniako nuotėkis iš Sumų pietvakariniame pakraštyje veikiančios trąšų gamyklos „Sumychimprom“ paveikė teritoriją apie 2,5 km spinduliu.Avarijos mastas ir priežastys kol kas neaiškūs, bet gyventojams buvo patarta pasislėpti rūsiuose arba pastatų žemutiniuose aukštuose, kad nebūtų paveikti kenksmingų dujų.„Amoniakas lengvesnis už orą, todėl apsaugai galima pasinaudoti slėptuvėmis, rūsiais ir žemutiniais aukštais“, – sakoma D. Žyvyckio žinutėje, paskelbtoje platforma „Telegram“.Jis pridūrė, kad įvykio vietoje dirba gelbėtojų brigados ir kad dėl vyraujančios vėjo krypties Sumų miestui, kuriame iki karo pradžios gyveno apie 250 tūkst. žmonių, pavojus kol kas negresia.„Sumychimprom“ tinklalapyje nurodoma, kad įmonėje gaminamos įvairios trąšos.Sumų, esančių maždaug už 350 km į rytus nuo sostinės Kyjivo, jau kelias savaites tęsiasi įnirtingos kautynės.Pastarosiomis dienomis Rusijos vyriausybė suintensyvino propagandą ir dezinformaciją, esą Ukraina ruošiasi panaudoti improvizuotus cheminius ginklus ir kad Kyjivas slapta vykdė masinio naikinimo ginklų kūrimo programą.Rusijos gynybos ministerija vėlai sekmadienį teigė, kad „nacionalistai“ užminavo „Sumychimprom“ amoniako ir chloro saugyklas „siekdami masiškai apnuodyti Sumų srities gyventojus, jeigu į miestą įžengtų Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai“.Rusija ne kartą neigė padėjusi Damasko režimui naudoti cheminius ginklus per virtinę atakų prieš Sirijos piliečius per šioje šalyje 11 metų besitęsiantį pilietinį karą.Maskva taip pat neigė panaudojusi cheminį ginklą prieš Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną ir buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį bei jo dukterį Juliją.

Ukraina teigia, kad Rusijos karinės oro pajėgos ėmėsi naujos atakų strategijos „Per 25 dienas Rusijos okupantai patyrė didelių nuostolių tiek ant žemės, tiek ore – 96 lėktuvai, 118 sraigtasparnių ir dešimtys sparnuotųjų raketų bei dronų“, – laikraščiui „Ukrainska Pravda“ sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas.Pasak jo, reaguojant į šiuos nuostolius, jau dvi dienas ryškėja nauja strategija, pagal kurią dažniau naudojami žvalgybiniai dronai, kad būtų galima stebėti raketų atakų rezultatus. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.