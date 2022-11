Karas Ukrainoje. Putinas darosi vis labiau priklausomas nuo dviejų žmonių: tai prieštarauja ilgai kurtai strategijai

Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje teigiama, kad Rusijos karo šalininkų grupė didina savo įtaką iš dalies siekdama asmeninių interesų Rusijoje ir okupuotose Ukrainos dalyse, o ne vien tam, kad laimėtų karą Rusijai.

Atskleidžia, nuo ko priklauso Putino veiksmai UkrainojeRusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmai Ukrainoje priklauso nuo privačios karinės bendrovės finansininko Jevgenijaus Prigožino ir Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo pajėgų.Neseniai paskelbtoje Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje teigiama, kad Rusijos karo šalininkų grupė didina savo įtaką iš dalies siekdama asmeninių interesų Rusijoje ir okupuotose Ukrainos dalyse, o ne vien tam, kad laimėtų karą Rusijai.Lapkričio 6 d. „Vagner“ finansininkas Jevgenijus Prigožinas patvirtino, kad „Vagner“ Kursko ir Belgorodo regionuose atidaro mokymo ir valdymo centrus, skirtus liaudies milicijai, kuri veiks ne Rusijos ginkluotųjų pajėgų sudėtyje.Taip pat pranešama, kad Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, taip pat bando užsitikrinti verslo galimybes Rusijai įsiveržus į Ukrainą.Ukrainos pasipriešinimo centras pažymi, kad R. Kadyrovas ir jo lauko vadai plečia verslo tinklus okupuotose teritorijose.Analitikai teigia, kad tiek Prigožinas, tiek Kadyrovas išlieka nepriklausomais veikėjais Rusijoje, nes Putinas yra priklausomas nuo jų pajėgų Ukrainoje.Institutas atkreipė dėmesį, kad Rusijos žurnalistai dažnai klausinėja A. Prigožino apie jo ambicijas Kremliuje, o tai, nepaisant jo nuolatinių prieštaravimų, leidžia manyti, kad jis sukūrė visuomenės nuomonę apie galimą savo atėjimą į valdžią. Tokios diskusijos prieštarauja dešimtmečius besitęsiančiai V. Putino, kaip vienintelio Rusijos lyderio, pozicijai.

Baltieji rūmai žada „nepajudinamą“ paramą Ukrainai net ir respublikonų pergalės atvejuBaltieji rūmai pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Valstijų parama Ukrainos karo veiksmams bus „nepajudinama“ net ir tuo atveju, jei respublikonai, kurie išreiškė susirūpinimą dėl išlaidų dydžio, laimės kadencijos vidurio rinkimus.„Esame įsitikinę, kad JAV parama bus tvirta ir nepajudinama“, – žurnalistams sakė spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.Ji teigė, kad prezidentas Joe Bidenas yra „pasiryžęs, kaip ir iki šiol, siekti abiejų partijų sutarimo, kad paremtų Ukrainą“.Kevinas McCarthy, kuris gali tapti Atstovų Rūmų pirmininku, jei respublikonai perims jų kontrolę, neseniai perspėjo, kad jo partijai laimėjus, Ukrainai nebus suteiktas „tuščias čekis“.Ukrainos kovą su Rusijos invazija remia didžioji dalis respublikonų, nors buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui artimi griežtai dešiniųjų pažiūrų įstatymų leidėjai išreiškė kritiką.Kai kurie D. Trumpo įkvėpti respublikonai kritikuoja JAV paramos Ukrainai dydį, kurį sudaro 40 mlrd. dolerių (eurų), patvirtintų gegužės mėnesį abiejų partijų sutarimu, ir J. Bideno prašymas skirti dar 11,2 mlrd. dolerių (eurų).Tačiau vyriausiasis senatorius respublikonas Mitchas McConnellas pažadėjo žengti toliau nei J. Bidenas ir paspartinti ginklų, įskaitant ilgesnio veikimo nuotolio ginklus, tiekimą, o buvęs D. Trumpo viceprezidentas Mike'as Pence'as neseniai tiesiogiai nusitaikė į Ukrainos ginklavimo kritikus.

Ragina ištirti Rusijos vykdomus seksualinius nusikaltimus UkrainojeSeimo Laisvės frakcijos narė Ieva Pakarklytė antradienį 17 parlamentarų grupės vardu ketina pateikti Seimui rezoliucijos projektą, smerkiančią Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomus seksualinius nusikaltimus Ukrainoje.Joje įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys parlamentarai akcentuoja atsakingų asmenų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbą nukentėjusiesiems.„Lietuvos Respublikos Seimas (...) griežtai smerkia Rusijos Federacijos tęsiamą karinę agresiją, sistemingai ir dideliu mastu, remiant Rusijos Federacijos politikams, panaudotą ir toliau naudojamą seksualinį smurtą bei kitus prieš Ukrainos žmones vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui“,- sakoma rezoliucijos projekte „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems.“Šiuo dokumentu Seimui siūloma kreiptis į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą, į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą. Šias institucijas ketinama paraginti imtis visų pagal jų kompetenciją įmanomų veiksmų, siekiant ištirti Rusijos Federacijos vykdomus seksualinius ir kitus nusikaltimus bei padėti nuo šių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.Seimas taip pat ketina paraginti Lietuvos ir kitų valstybių vyriausybes inicijuoti visus reikiamus veiksmus, kad jų valstybių teritorijoje esančioms Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytų seksualinių nusikaltimų aukoms būtų suteikta visa reikiama medicininė ir psichologinė pagalba.Dokumento projekte reiškiamas palaikymas visiems ukrainiečiams, prieš kuriuos Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos panaudojo seksualinį smurtą ar bet kuriuo kitu būdu pažeidė jų tarptautinės teisės saugomas žmogaus teises.Seksualinis smurtas karo metu yra, kaip pažymima dokumento projekte, nusikalstama veika, kvalifikuojama kaip nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto nuostatas.Rezoliucijos projekto autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, naudodamasi universaliosios jurisdikcijos principu, vykdo ikiteisminį tyrimą dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos veiksmų Ukrainoje, nes Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis, įskaitant ir atsakomybę už išžaginimą, seksualinį prievartavimą, įtraukimą į seksualinę vergovę, vertimą užsiimti prostitucija bei priverstinį apvaisinimą ar sterilizavimą, kai dideliu mastu ar sistemingai vykdoma valstybės politika užpuldinėti civilius.Seimas ketina pakviesti kitas valstybes pasinaudoti universaliosios jurisdikcijos principu ir pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms priklausančių asmenų Ukrainos teritorijoje įvykdytų ir tebevykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tarp jų ir nusikaltimų, susijusių su sisteminiu seksualiniu smurtu.

Šiaurės Korėja pareiškė, kad niekada nesudarė jokių ginklų sandorių su RusijaŠiaurės Korėja yra sakiusi, kad niekada nėra sudariusi ginklų pardavimo sandorių su Rusija ir neplanuoja to daryti.Taip jie reagavo į Jungtinių Valstijų pareiškimą, kad Šiaurės Korėja tiekia Rusijai artilerijos sviedinius karui Ukrainoje, pranešė „Reuters“.Gynybos ministerijos atstovas spaudai šiuos kaltinimus atmetė kaip gandus ir sakė, kad Pchenjanas „niekada neturėjo ginklų sandorio su Rusija“ ir „neplanuoja to daryti ateityje“.

Ukraina sunaikino Rusijos amunicijos sandėlįUkrainiečių kariškiai naktį likvidavo rusišką įrangą ir sunaikino šaudmenų sandėlį pietuose.Ukrainos aviacija sudavė aštuonis smūgius Rusijos kariams, skelbiama „Facebook“ puslapyje.Du iš jų pataikė į rusų įtvirtinimus, keturi – į priešlėktuvinės gynybos sistemas, du – į priešo ginklų atsargas Beryslavo, Baštankos ir Chersono rajonuose.

Zelenskis: reaguodamas į Rusijos išpuolius, pasaulis mums padeda dar labiauUkrainos prezidentas savo tradicinėje vakaro žinutėje pirmadienį akcentavo, kad Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių teroro eskalavimas lėmė tik tai, kad pasaulis reaguoja nauja pagalba Ukrainai. O tai, pabrėžė jis, Ukrainos kariams padeda judėti į priekį – kai kuriose rytų ir pietų vietose ukrainiečiai palaipsniui išstumia priešus. „Šiandien okupantai smogė daugiau nei 50 mūsų šalies gyvenviečių. Donbasas, Zaporožė, Chersono sritis, Mykolaivo sritis, Charkovo sritis, Dniepropetrovsko sritis... Raketos, orlaiviai, daugkartinio paleidimo raketų sistemos. Mes atsakome visur. Yra ir reikiamų rezultatų – buvo numuštas dar vienas Rusijos lėktuvas. Taip pat gavome naujų sistemų, kurios žymiai sustiprina mūsų oro gynybą. Ukrainos dangaus apsauga, žinoma, nėra šimtu procentų, tačiau palaipsniui judame link savo tikslo. Iki šiol galima sakyti, kad pastaruoju metu paaštrėjęs Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių teroras tik lėmė tai, kad pasaulis reaguoja – reaguoja nauja pagalba Ukrainai. Darysime viską, kad užtikrintume, jog prie šios pagalbos prisijungtų daugiau šalių“, - kalbėjo V. Zelenskis. Jis atskleidė, kad „Donecko sritis išlieka didžiausios okupantų beprotybės epicentru – jie kasdien miršta šimtais. Žemė priešais ukrainiečių pozicijas tiesiogine to žodžio prasme apkrauta jų kūnais...“

Luhansko srityje pasidavė visa mobilizuotų rusų karių grupė Luhansko regione mobilizuotų rusų grupė pasidavė Ukrainos ginkluotųjų pajėgoms. Tarp pasidavusiųjų – Maskvos ir jos regiono gyventojai, praneša „Ukrinform“. „92-oji atskira mechanizuota brigada, pavadinta Koševo atamano Ivano Sirko vardu, perdavė mobilizuotų Svatovskio kryptimi grupę Luhansko regione. Dvidešimt vienas karys iš Maskvos ir Maskvos regiono“, – sakoma Ukrainos pajėgų pranešime. https://t.me/operativnoZSU/54465

Jermakas: ukrainiečiai nesustos, kol nepasieks 1991-ųjų Ukrainos sienųUkrainiečiai nenustos konfrontuoti su Rusija, kol nepasieks nuo 1991 metų tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos sienų. Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Jermakas, skelbia „Ukrinform“.„Kaip ir Remarque'o antikariniame romane „Vakarų fronte nieko naujo“, taip ir filmas puikiai pristato karo principą, kai žmonės siunčiami į mirtį vardan vaiduokliškų svetimos teritorijos gabalų. Pirmasis pasaulinis karas parodė, kad per apkasų karą gali būti prarasta milijonai gyvybių. Dabar rusai išpažįsta tuos pačius principus, kai siunčia mirti tūkstančius savo karių“, – sakė jis.A. Jermakas pabrėžė, kad efektyvumas tinka ukrainiečiams, o skaičius – rusams.„Neskaičiuokite žuvusiųjų, pamirškite apie juos – tokia yra visa Rusijos karo esmė. Tačiau kiekybė niekada nepranoks kokybės. Ir nesustosime, kol nepasieksime 1991 metų sienų“, – pabrėžė A. Jermakas. Kaip pranešta anksčiau, nuo vasario 24 iki lapkričio 7 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau nukovė daugiau nei 76 tūkst. Rusijos kareivių, per pastarąją dieną – 530.

Rusijos Federacija gali vykdyti provokacinį Chersono srities apšaudymąArtimiausiomis dienomis Rusijos pajėgos, siekdamos apkaltinti Ukrainos gynybos pajėgas, gali vykdyti provokacinį gyvenamųjų rajonų apšaudymą Chersono srityje.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, okupantai siunčia SMS žinutes laikinai okupuotų Chersono srities rajonų gyventojams, kurie naudojasi Rusijos operatorių mobiliojo ryšio paslaugomis. „ Žmonės taip pat įspėjami, kad 24 valandoms bus įvesta komendanto valanda. Didelė tikimybė, kad artimiausiomis dienomis bus provokuojamai apšaudomi gyvenamieji rajonai, siekiant apkaltinti Ukrainos gynybos pajėgas. Tikimasi, kad komendanto valanda bus pratęsta, siekiant slapta dislokuoti naujas pajėgas dešiniajame krante“, – sakoma pranešime.

Macronas: negalima dėl Rusijos grasinimų aukoti klimato įsipareigojimųPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžia, kad, nepaisant Rusijos karo prieš Ukrainą, negalima apleisti klimato apsaugos.„Dėl Rusijos energetinių grasinimų neaukosime savo klimato įsipareigojimų“, - sakė E. Macronas pirmadienį JT klimato konferencijoje Egipto Šarm el Šeicho mieste. Viena po kitos einančios krizės gali daugelį paskatinti pasiduoti ir pareikšti: „Mes turime kitų prioritetų, klimatas gali palaukti“. Tačiau ekstremali klimato situacija esą yra dabar, o ne bus rytoj. Tai, kas pasakyta Glazge, lieka galioti – nors pasaulis dėl karo Ukrainoje ir nebėra toks pat, akcentavo Prancūzijos vadovas.

Ukraina: Rusijos Federacija neteko dar vieno lėktuvo Su-25Smogus Ukrainos pajėgoms per dieną Rusijos Federacija neteko dar vieno lėktuvo Su-25, kelių priešlėktuvinės gynybos pozicijų ir nemažai kitos technikos. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas vakariniame pranešime pranešė, kad priešas ir toliau patiria nuostolių. Remiantis patikslinta informacija, lapkričio 6 d. naktį okupantai prarado degalų atsargas Hola Prystanės mieste.„Gynybos pajėgų aviacija per dieną atliko 9 smūgius prieš priešą. Nukentėjo šešios gyvosios jėgos, ginklų ir karinės technikos koncentracijos vietos, taip pat trys priešo priešlėktuvinės gynybos objektų pozicijos. Priešlėktuvinės gynybos daliniai numušė priešo lėktuvą Su-25“, – sakoma pranešime.

Podoliakas: Ukraina derėsis tik su V. Putino įpėdiniuUkraina, pasak prezidento administracijos vadovo Mychailo Podoliako, pasirengusi deryboms su Rusija – tačiau tik su Vladimiro Putino įpėdiniu. „Ukraina niekada neatsisakė derėtis, - rašė jis tviteryje. – Mūsų derybinė pozicija yra žinoma ir atvira“. Rusija pirmiausiai turi išvesti iš Ukrainos savo dalinius. „Ar V. Putinas tam pasirengęs? Akivaizdžiai ne. Todėl konstruktyvus mūsų vertinimas: kalbėsime su kitu šalies vadovu“, - rašė toliau M. Podoliakas.Šis pasisakymas nuskambėjo po JAV žiniasklaidos pranešimų, kad JAV prezidento Joe Bideno vyriausybė paragino Ukrainos vadovybę signalizuoti savo pasirengimą derėtis su Maskva.

Ukraina įspėja dėl sutrikusio elektros tiekimoKyjivas pirmadienį pareiškė, kad situacija dėl miesto gyventojų aprūpinimo energija išlieka „įtempta“, ir paragino sostinės gyventojus riboti elektros energijos naudojimą piko valandomis.„Prašome visų regiono gyventojų palaikyti energetikų kovą energetikos fronte“, – rašoma platformoje „Telegram“.Šie prašymai pasirodė kitą dieną po to, kai Kyjivo meras Vitalijus Klyčko įspėjo dėl galimo visiško elektros dingimo sostinėje ir sakė, kad miesto valdžia rengiasi „įvairiems scenarijams“, net ir blogiausiems.Ukrainos prezidentūra savo ruožtu pirmadienį sakė, kad per pastarąsias 24 valandas Rusija paleido keturias raketas ir įvykdė daugiau kaip 24 aviacijos smūgius visoje Ukrainoje.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyryla Tymošenka sakė, kad Rusijos iš dalies kontroliuojamoje Zaporižios srityje per rusų vykdytą apšaudymą žuvo vienas žmogus, o Sumų regione – dar vienas.Dieną prieš šias atakas Rusijos primesta Chersono srities administracija pareiškė, kad per Kyjivo pajėgų atakas buvo nutrauktas elektros tiekimas srities centrui Chersonui.Tačiau pirmadienį pareigūnai sakė, kad elektros tiekimas šiame mieste vėl iš dalies atnaujintas ir kad „visa itin svarbi infrastruktūra“ vėl aprūpinama. Chersono miesto link Ukrainos pajėgos pamažu stumiasi jau kelios savaitės.Ukrainos pajėgoms tęsiant kontrpuolimą pietuose, Maskvos okupacinės pajėgos Chersone pažadėjo paversti miestą „tvirtove“.Rusų pajėgos jau kelios savaitės organizuoja civilių išvežimą iš Chersono srities. Kyjivas tai vadina deportacijomis.

Putinas: Ukrainoje jau kovoja 50 000 mobilizuotų karių50 000 per dalinę mobilizaciją į karinę tarnybą pakviestų karių, pasak Rusijos prezidento Vladimiro Putino, jau kariauja Ukrainoje. Dar 80 000 yra „specialiosios karinės operacijos zonoje“, tačiau kariniuose veiksmuose nedalyvauja. V. Putiną cituoja naujienų agentūra „Interfax“.Likę iš 300 000 pašauktų rezervistų esą yra mokymų poligonuose Rusijoje.

Ukrainos vyriausybė perima penkias strategiškai svarbias įmonesUkrainos vyriausybės sprendimu, penkios strategiškai svarbios įmonės – „Ukrnafta“, „Ukrtatnafta“, „Zaporozhtransformator“, „AvtoKrAZ“ ir „Motor Sič“ – pereina valstybės nuosavybėn, praneša „Ukrinform“.Premjeras Denysas Šmyhalis per trumpą spaudos konferenciją pirmadienį pareiškė, jog šios įmonės, kurių akcijos priverstinai perleidžiamos valstybės nuosavybėm, turėtų patenkinti Ukrainos gynybos poreikius, o kai kurios jų atkurs prarastus pajėgumus.„Šių įmonių produkcija yra labai reikalinga mūsų ginkluotosioms pajėgoms bei energetikos sektoriui. Todėl jos turi tenkinti valstybės gynybos poreikius karo metu. Jau veikiančios įmonės gaus daugiau užsakymų ir turės geresnes valstybės garantijas dėl gamybos. Šiandien neveikiančių įmonių darbas bus atnaujintas. Darbuotojai grįš į gamybos procesą. Šių įmonių potencialas bus panaudojamas šimtu procentų“, – pabrėžė vyriausybės vadovas.Atsakydamas į „Ukrinform“ klausimą apie galimus kitus vyriausybės žingsnius, siekiant perkelti ekonomiką į karinį pagrindą, premjeras pareiškė, kad tai priklausys nuo valstybės poreikių.Anot D. Šmyhalio, galima kalbėti ir apie aktyvų paėmimą karinėms reikmėms, ir apie papildomus valstybės užsakymus saugumo bei gynybos sektoriui.

Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono sritį, apgriautas vaikų darželio pastatas Rusijos kariuomenė pirmadienį apšaudė Ukrainos Chersono sritį ir čia apgriovė vaikų darželio pastatą, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šios srities prokuratūra.Šis objektas įsikūręs Beryslavo rajone. Anot prokuratūros, prieš karą šį darželį lankė 60 vaikų. Per ataką smarkiai apgadintas pastato stogas bei sienos, taip pat išmušta daugybė langų.Turimais duomenimis, rusų kariai čia panaudojo daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka anksčiau atskirai pranešė, kad per šį apšaudymą Beryslavui iš viso smūgiuota 53 kartus, taip pat suduota Nova Kamiankos kaimui. Turima žinių apie vieną sužeistą žmogų.

Po karo tinklaraštininkų pranešimų Rusijos gynybos ministerija žengė neįprastą žingsnįRusijos gynybos ministerija žengė neįprastą žingsnį – paneigė Rusijos karo tinklaraštininkų pranešimus, kad jūrų pėstininkų dalinys neteko šimtų vyrų vykdydamas bevaisį puolimą Rytų Ukrainoje, paneša „The Guardian“.Anot naujienų agentūros „RIA Novosti“, Gynybos ministerija atmetė tinklaraštininkų teiginius, kad Ramiojo vandenyno flotilės 155-oji jūrų pėstininkų brigada patyrė „didelių, beprasmiškų nuostolių, kalbant tiek apie žmones, tiek apie įrangą“.Savo ruožtu, Gynybos ministerija pareiškė, kad per 10 dienų dalinys pasistūmėjo 5 km Ukrainos gynybinių pozicijų link į pietvakarius nuo Donecko, ir paneigė, jog brigados vadai buvo nekompetentingi. „Dėl kompetentingų dalinio vadų veiksmų jūrų pėstininkų nuostoliai šiuo metu neviršija 1 proc. viso dalinio narių skaičiaus. Sužeistieji sudaro 7 proc. dalinio narių, tačiau dauguma jų jau sugrįžo į tarnybą“, – teigė Gynybos ministerija.Kaip rašo „The Guardian“, toks retas neigimas leidžia daryti prielaidą, kad tinklaraštininkų pranešimai palietė skaudžią vietą prasidėjus devintajam karo mėnesiui, kai Rusijos pajėgos patiria didelį spaudimą laikinai okupuotuose Ukrainos regionuose, kuriuos Maskva paskelbė Rusijos teritorija – šiuos veiksmus Kyjivas, Vakarai ir daugelis Jungtinių Tautų Organizacijai priklausančių šalių vadina neteisėtais.Kaip pranešama interneto svetainėje „The Insider“, 155-osios jūrų pėstininkų brigados, paprastai dislokuotos Ramiajame vandenyne, kariai laiške Primorės krašto gubernatoriui skundėsi, kad per keturias dienas kovose aplink Donecką Ukrainoje neteko 300 vyrų, įskaitant žuvusius, sužeistus ir dingusius be žinios.Pirmadienį gubernatorius Olegas Kožemiako „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame paneigė šias detales ir pažymėjo, kad nuostoliai buvo dideli, tačiau „tikrai ne tokie dideli“, kaip teigiama minėtame laiške. Jis teigė, kad apie tai jį patikino fronto vadai.Jis pridūrė, kad kariniams tyrėjams buvo pavesta išsiaiškinti šį atvejį. Pirminiame laiške kariai tikriausiai paprašė atlikti nepriklausomą tyrimą.Laiške rašoma, kad vadai siunčia karius į „nesuprantamus puolimus“, kuriais pasiekiama tik tiek, kad vyresnieji karininkai pelnytų medalius. Kariai taip pat skundėsi, kad dalinys prarado apie pusę savo technikos, „ir tai tik mūsų brigadoje“.Kariai taip pat kaltino savo vadus, kad šie bando nuslėpti nuostolius ir nepakankamai rūpinasi kovotojų gerove. „Jie žmones vadina mėsa“, – rašoma karių laiške.Rusijos gynybos ministerija išsisuko pareiškusi, kad 155-osios jūrų pėstininkų brigados nuostoliai „dėl kompetentingų vadų veiksmų“ „neviršija 1 proc. kovinio personalo“ ir 7 proc. sužeistųjų, „kurių didelė dalis jau grįžo į tarnybą“.https://t.me/ostorozhno_novosti/12461

Egipto prezidentas klimato konferencijoje COP27 paragino nutraukti karą UkrainojeEgipto prezidentas Abdelas Fattah el-Sisi pirmadienį kalboje, kurią pasakė atidarydamas jo šalyje vykstančią Jungtinių Tautų (JT) klimato konferenciją COP27, paragino nutraukti Ukrainoje šiuo metu verdantį Rusijos sukeltą plataus masto karą.Tai pranešė transliuotojas CNN.„Dėl šio karo tarp Rusijos ir Ukrainos kenčia visas pasaulis, – teigė A. F. el-Sisi. – Šis karas turi liautis, taip pat turi baigtis ir jo sukeltos kančios.“Šiais metais JT klimato konferencija vyksta Egipto kurorte Šarm el Šeiche. Čia pasaulio lyderiai ir aktyvistai beveik dvi savaites, iki lapkričio 18 d. dalinsis savo įžvalgomis ir užmojais, susijusiais su klimato kaita.Egipto prezidentas paragino aukščiausius planetos pareigūnus skubiai imtis „daugiau priemonių ir veiksmų“ dėl klimato bei patikslinti, kaip ketina padėti sumažinti emisijas. „Nėra laiko sėdėti sudėjus rankas, nėra vietos dvejonėms“, – pabrėžė A. F. el-Sisi.

Ambasadorė: Didžiosios Britanijos ambasada neketina evakuotis iš Kyjivo Didžiosios Britanijos ambasada neketina evakuotis iš Kyjivo. Tai interviu naujienų agentūrai „Interfax-Ukraina“ pareiškė Jungtinės Karalystės nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Ukrainoje Melinda Simmons.„Ne, evakuacija neplanuojama. Aš esu čia jau kelis mėnesius, gyvenu šiame kare, kaip ir jūs. Be abejo, reikėtų pasakyti, kad dabartinės aplinkybės skiriasi nuo tų, kuriomis mes išvažiavome vasario mėnesį. Ir ne tik todėl, kad mes laikome pavojų mažesniu, jis tebėra didelis. Mes dabar geriau suvokiame tiek Ukrainos, tiek Rusijos potencialą“, – sakė britų diplomatė.Anot M. Simmons, ambasados darbuotojai pasirengę su daug kuo susitaikyti, kad galėtų atlikti savo darbą.„Kol kas nėra planų palikti Kyjivą. Manau, jog daugeliui žmonių labai svarbu, kad mes čia liktume“, – pabrėžė ambasadorė.

Ukraina skelbia iš Vakarų sąjungininkių gavusi daugiau oro gynybos sistemųUkraina pirmadienį paskelbė, kad iš Vakarų sąjungininkių gavo daugiau oro gynybos sistemų, ir teigė, kad šie ginklai padės apsisaugoti nuo Rusijos atakų, kurios pastaruoju metu buvo nukreiptos prieš energetikos infrastruktūrą.„NASAMS ir „Aspide“ oro gynybos sistemos atvyko į Ukrainą! Šie ginklai gerokai sustiprins Ukrainos kariuomenę ir padarys mūsų dangų saugesnį“, – socialiniuose tinkluose pareiškė gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.„Toliau šaudysime į mus atakuojančius priešo taikinius. Dėkojame savo partneriams: Norvegijai, Ispanijai ir JAV“, – pridūrė O. Reznikovas.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589571269363904512

Ukraina praneša iš Vakarų gavusi papildomų oro gynybos sistemų Ukraina pirmadienį pranešė, kad iš Vakarų šalių gavo papildomų oro gynybos sistemų.„Į Ukrainą atvyko oro gynybos sistemos „NASAMS“ ir „Aspide“! Šie ginklai gerokai sustiprins Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir pavers mūsų dangų saugesniu“, – socialiniuose tinkluose parašė šios šalies gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.„Ir toliau numušinėsime mus puolančius priešo taikinius. Ačiū mūsų partneriams Norvegijai, Ispanijai ir JAV“, – pridūrė ministras.

Turkija nepraleido rusų karo laivųRusijos Ramiojo vandenyno flotilės laivai nuo vasario mėnesio pradžios laukė Turkijos valdžios leidimo kirsti Bosforo sąsiaurį, kad galėtų įplaukti į Juodąją jūrą, bet Ankara taip ir neleido to padaryti.Laivus, įskaitant raketinį kreiserį „Varyag“ ir didelį priešpovandeninį laivą „Admiral Tribuc“, sekmadienį, lapkričio 6 d., Singapūro sąsiauryje pastebėjo laivų stebėtojai. Laivai plaukė į savo bazavimosi vietą Vladivostoke.„Ar matote ant vamzdžių raides „Z ir „V“? Kaip sename anekdote: „Neprireikė.“ Ir viskas dėl Turkijos ir jos sąsiaurių. O jie laukė devynis mėnesius. Pavargo, atlikti remonto nebuvo kur, įgulai atsibodo“, – parašė Andrejus Klimenka, Juodosios jūros strateginių tyrimų instituto stebėjimo grupės vadovas.Jo teigimu, „Varyag“ ir „Admiral Tribuc“ Viduržemio jūroje stovėjo nuo vasario 2 d. ir ruošėsi plaukti į Juodąją jūrą, kad galėtų atakuoti Ukrainos teritoriją.

Ukrainos žvalgyba: Rusija jau sunaudojo 80 proc. modernių raketų Rusija jau sunaudojo apie 80 proc. savo modernių raketų, atakuodama Ukrainą. Jai dar liko apie 120 balistinių raketų operatyviniams taktiniams kompleksams „Iskander“.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovu Vadymu Skibickiu.Ukrainos pareigūnai pripažįsta, kad šalis kol kas negalėtų efektyviai gintis nuo iranietiškų raketų, kurios atakuoja taikinius kur kas didesniu greičiu negu sparnuotosios raketos ar bepilotės skraidyklės.Pasak V. Skibickio, spalio mėnesį rusai paleido į Ukrainą 25 raketas „Iskander“, iš jų pavyko numušti vos tris. Panaudoti daugiau tokių raketų Rusijai neleido tik jų stygius.V. Skibickio vertinimu, Rusijai liko tik 120 raketų „Iskander“. Bet agresorės raketų atsargas gali papildyti Iranas.Ukrainos žvalgyba sužinojo apie Kremliaus planus įsigyti Irane balistinių raketų „Fateh-110“ ir „Zolfaghar“. Jos būtų gabenamos lėktuvais į Krymą ir laivais į Rusijos uostus Kaspijos jūros pakrantėje.

Analitikai: Ukrainos pajėgos išvadavo pusę nuo karo pradžios Rusijos okupuotos teritorijos Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išvadavo apie 37 proc. šalies teritorijos, kurią Rusija okupavo nuo 2014 metų.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis projekto „Defmon“ analitikais.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išvadavo 37 proc. Ukrainos teritorijos, kuri buvo okupuota rusų nuo 2014 metų, arba 50 proc. to, ką Rusija okupavo nuo 2022 metų vasario 24 d.“, – sakoma pranešime.Analitikų duomenimis, rusai tebėra okupavę daugiau kaip 124 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Ukrainos kariams iki lapkričio 6 d. pavyko išlaisvinti 75 tūkst. kvadratinių kilometrų.

Zaporižios sritis apšaudyta raketomis „S-300“ Pirmadienio rytą Rusijos kariuomenė raketomis „S-300“ apšaudė Ukrainos Zaporižios srityje esantį kaimą.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo šios srities gubernatorius Oleksandras Staruchas.Pasak jo, ataka įvyko apie 8 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Per smūgius apgadintas kultūros centro pastatas, žemės ūkio paskirties sandėlis ir privatūs statiniai.

Okupantai aplink Mariupolį stato įtvirtinimus Rusai aplink laikinai okupuotą Mariupolį pradėjo statyti įtvirtinimus. Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi šio Ukrainos miesto mero patarėju Petro Andriuščenka.„Aplink Mariupolį okupantai pradėjo statyti gynybos liniją. Dvi Mariupolyje sumontuotos betono gamyklėlės dirba frontui. Jos gamina prieštankines betonines piramides, dalis jų vežamos į Zaporižios ir Chersono pusę“, – rašo „Telegram“ kanale P. Andriuščenka.Jo duomenimis, įtvirtinimai statomi kelio iš Mariupolio į Nikolskę rajone, taip pat šiaurinėje Senojo Krymo gyvenvietės dalyje.„Nors skamba pareiškimai „Rusija čia visiems laikams“, iš tikrųjų rusai nejaučia tokio optimizmo. Prieš prasidedant Charkovo kontrpuolimui jie iškasinėjo techniką frontui, o dabar išryškėjo tendencija gerokai sustiprinti Mariupolio gynybą“, – pridūrė mero patarėjas.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas, jame sutrikdytas normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas. Šiuo metu Mariupolyje likę kiek daugiau kaip 100 tūkst. žmonių.

Ukrainos URM griežtai sureagavo į Daugpilio mero žodžius Ukrainos užsienio reikalų ministerija griežtai sureagavo į antrojo pagal dydį Latvijos miesto Daugpilio mero Andrejo Elksninio žodžius apie karą Ukrainoje, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis URM atstovu Olehu Nikolenka.„Daugpilio meras A. Elksninis teisina Rusijos nusikaltimus Ukrainoje. Nenuostabu, kad jo politinė jėga atsidūrė politikos šalikelėje per pastaruosius Latvijos Saeimos rinkimus“, – parašė O. Nikolenka „Facebook“ paskyroje.URM atstovas pridūrė, kad šio marginalinio veikėjo pareiškimai neatspindi nei draugiškos Latvijos oficialios pozicijos, nei absoliučios šalies gyventojų daugumos požiūrio – latviai ne tik nuoširdžiai užjaučia Ukrainą, bet ir aktyviai jai padeda atremti Rusijos agresiją.Anksčiau Daugpilio meras pareiškė, kad Krymas priklauso Rusijai, ir išsisuko nuo atsakymo į žurnalistų klausimą apie Rusijos sukeltą karą.Be to, paklaustas apie Rusijos atsakomybę už civilių žudynes Bučoje, prorusiškų pažiūrų politikas atsakė: „Už viską atsakingos ir Rusija, ir Ukraina, ir JAV“.A.Elksninis atstovauja socialdemokratų partijai „Santarvė“, kurią tradiciškai remia rusakalbiai Latvijos gyventojai, bet per šių metų rudenį vykusius šalies parlamento rinkimus ji neįveikė 5 proc. barjero.

Ukrainos diplomatė pakomentavo popiežiaus žodžius apie esą „rusams būdingą humanizmą“Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose Oksana Markarova pakomentavo popiežiaus Pranciškaus žodžius apie esą „rusams būdingą humanizmą“, praneša „Ukrinform“.„Atsiprašau, bet nesusilaikysiu. Popiežius Pranciškus tikriausiai neatidžiai skaitė Dostojevskį. Kitaip Jo Šventenybė nesistebėtų rusų žiaurumu (kuris jiems kaip tik natūraliai būdingas). O keli kiti rusų rašytojų ir poetų, įskaitant Puškiną, Kupriną, Bulgakovą, kūriniai, kaip ir net paviršutiniška pažintis su tikrąja mūsų regiono istorija, parodytų, kad humanizmu Maskovijoje net nekvepėjo nei valdant Ivanui Rūsčiajam 1547-aisiais, nei 1708-aisiais, kai buvo žiauriai išskersti Baturino gyventojai, nei per vėlesnius įvykius...“ – rašo „Facebook“ paskyroje Ukrainos diplomatė.Popiežius Pranciškus, grįždamas iš Bahreino, žurnalistams pareiškė, kad „rusų tautai nebūdingas žiaurumas“.„Mane stebina tas žiaurumas, šiaip jau nebūdingas rusų tautai, kuri yra didi tauta; tas kareivių ir samdinių, kurie eina į karą kaip į nuotykį, žiaurumas. Aš taip manau, kadangi labai gerbiu rusų tautą, rusų humanizmą. Pakanka prisiminti Dostojevskį, kuris iki šiol įkvepia žmones suvokti krikščionybę“, – sakė Šventasis Tėvas.Jis taip pat papasakojo vaikystėje pažinojęs vieną ukrainiečių dvasininką, išmokiusį jį patarnauti per ukrainietišką liturgiją, kuri jam iki šiol labai patinka.„Aš atsidūriau tarp dviejų tautų, kurioms jaučiu simpatiją, – teigė popiežius. – Ir ne tik aš. Šventasis Sostas surengė nemažai konfidencialių susitikimų, kurie davė teigiamų rezultatų“.Kaip jau buvo pranešta, didžiąją dalį savo keturių dienų vizito Bahreine popiežius praleido, bendraudamas su aukščiausio rango valdžios atstovais ir dvasininkais. Šeštadienį jis aukojo mišias po atviru dangumi 30 000 tikinčiųjų.

Mobilizuoti rusai Ukrainoje pateko į tikrą pragarą: žūsta šimtaisPrie Ukrainos Luhansko srities Sviatovo rajone esančios Makijivkos gyvenvietės Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino visą mobilizuotų rusų batalioną. Skelbiama, kad iš 570 okupantų išgyveno tik 29.Apie tai skelbia Rusijos leidinys „Verstka“, remdamasis išgyvenusio Rusijos kario pasakojimu ir mobilizuotųjų artimųjų suteikta informacija.Kaip teigia išgyvenęs Rusijos karys Aleksejus Agafonovas, mobilizuotieji parengiamuosius mokymus atliko 2079-ajame kariniame dalinyje. Bataliono vadas rusams žadėjo, kad juos nuveš į Sviatono rajoną, kur už 15 kilometrų nuo fronto linijos jie prisijungs prie vadinamosios „teritorinės gynybos“. Visgi naktį į lapkričio 2-ąją visas batalionas atsidūrė prie pat fronto linijos.„Mus tiesiog ten paliko likimo valiai, liepė kapanotis patiems, darytis įtvirtinimus. Visam batalionui — vos trys kastuvai, daugiau absoliučiai nieko. Kaip sugebėjome, taip ir sukomės, o paryčiais prasidėjo apšaudymas: artilerija, „Grad“, minosvaidžiai, dronai. Mus talžė iš visų pusių. Kai viskas baigėsi, vadovybė iš karto dėjo į kojas. Per pertraukas tarp apšaudymų bandėme pasprukti ir mes, bet mus iškart demaskavo dronai ir tiesiog daugumą sušaudė. Iš 570 gyvi sveiki tik 29, dar dvylika sužeistų, o likę pražuvo“, – pasakojo A. Agafonovas.A.Agafonovas taip pat pridūrė, kad ir prieš tai tose pačiose pozicijose ukrainiečiai jau pražudė mažiausiai vieną mobilizuotų rusų batalioną.„Per televizorių rodo, kaip čia viskas gražu, o iš tikrųjų čia Luhansko srityje pražūčiai pasmerkia būtent mobilizuotus. Traukdamiesi ir nematydami nė vieno karininko grįžome atgal ir pamatėme, kad trečioje linijoje samdiniai ir savanoriai, o priekinėje linijoje tik mobilizuotieji“, – pasakojo jis.Apie šimtus žūstančių rusų papasakoja ir vieno mobilizuotųjų žmona Zlata: „Žūsta, žinoma, daugiau nei pusė visų“.Maža to, informaciją patvirtino ir dar vieno mobilizuotojo sutuoktinė Liudmila Černych: „Jis man paskambino ryte iš nežinomo numerio ir papasakojo, kas nutiko, kad juos numetė kasti apkasų, kad buvo apšaudomi minosvaidžiais. Kad kažkokiu būdu pavyko nusigauti iki Sviatovo, kur dabar ir slapstosi. Bijo kišti kažkur nosį, net ir prie blokpostų bijo artintis. Vadovybė juos paliko likimo valiai, jie nežino, ką daryti, meldžia pagalbos“.

Rusų okupantai savo vadus skundžia dėl „neapgalvoto puolimo“: vos per 4 dienas netekom 300 kariųProkremliški karo tinklaraštininkai savo „Telegram“ kanaluose rašo apie didžiulius rusų kariuomenės nuostolius kovose dėl Pavlovkos kaimo Donecko srityje.Kiek anksčiau šie tinklaraštininkai rašė apie Pavlovkos paėmimą, tiesa, vėliau ukrainiečiai karo korespondentai parašė, kad rusų kariams nepavyko užimti šios gyvenvietės ir jie patyrė didelių nuostolių, skelbia BBC rusų tarnyba.Rusiškame portale „Voennoe obozrenie“ taip aprašoma situacija Pavlovkoje: „Mūsiškiai užėmė pusę gyvenvietės, susidūrė su Ukrainos pajėgų gynyba ir atsidūrė žudymo zonoje“.Užsienio politikos studijų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Robas Lee tviteryje atkreipė dėmesį ir į karo korespondentų paskelbtus straipsnius.R. Lee rašo, kad karo korespondentas Aleksandras Sladkovas savo kanale paskelbė įrašą apie 155-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados iš Vladivostoko kreipimąsi į Primorės gubernatorių Olegą Kožemiako.„[Jūrų pėstininkų] laiške minimos trys garsios pavardės, žinau tai, bet neminiu jų. Tiesa, ir patį įrašą publikuoju tik todėl, kad apie situaciją Pavlovkoje kalbama jau kelias dienas, o kraujas vis liejasi ir liejasi“, – rašo A. Sladkovas.Vos kelių minučių skirtumu apie padėtį Pavlovkoje pasakojo ir žinoma prokremliška tinklaraštininkė Anastasija Kaševarova. Ji išpublikavo neva tų pačių jūrų pėstininkų kreipimąsi, kuriame kariškiai skundžiasi dėl nuostolių, patirtų dėl neapgalvoto puolimo.Pagal šią versiją kreipimesi teigiama, kad apygardos vadovybė „slepia oficialius nuostolių skaičius, bijodama atsakomybės“. Tinklaraštininkė nenurodė jokių pavardžių.Panašų įrašą savo „WarGonzo“ „Telegram“ kanale paskelbė populiarus rusų karo korespondentas Semionas Pegovas. „Pavlovkoje visa padėtis objektyviai bloga“, – rašė S. Pegovas.Po karo korespondentų publikacijų apie įvykius Pavlovkoje parašė ir vadinamosios Donecko „liaudies milicijos“ bataliono „Vostok“ vadas Aleksandras Chodakovskis. Jis pavadino kovą dėl Pavlovkos „žudymo zona“, kurioje atsidūrė rusų kariai, patvirtino aukų skaičių ir pripažino, kad pulta buvo per anksti.Sekmadienį Rusijos gynybos ministerija apie kaimą užsiminė tik tiek: „Rusijos artilerijos ugnis ir šturmo grupės sumušė kovotojų dalinius Pavlovkos, Novomichailovkos, Vremivkos vietovėse DLR.“Sekmadienį surengtoje trumpoje spaudos konferencijoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Pavlovkoje Rusijos kariuomenė šaudė iš minosvaidžių, sviedinių ir reaktyvinės artilerijos.“„Meduza“ praneša, kad Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno 155-osios jūrų pėstininkų brigados kariai nusiuntė laišką Primorės gubernatoriui O. Kožemiakui, kuriame skundžiasi dėl vadovybės veiksmų, dėl kurių buvo patirti dideli nuostoliai.Laiške, kurį perspausdino „Telegram“ kanalas „Grey Zone“, rašoma, kad per keturias dienas Pavlovkos kaime Donecko srityje trukusį „nesuvokiamą puolimą“ jūrų pėstininkai patyrė didžiulių nuostolių: „apie 300 žuvusių, sužeistų ir dingusių be žinios žmonių“. Kaip skelbia „Meduza“, teksto autentiškumas nebuvo nepriklausomai patvirtintas.Pasak laiško autorių, jų vadai – „generolas Muradovas ir Achmedovas“ – suplanavo puolimą taip, kad pirmasis „uždirbtų premijas Generalinio štabo viršininko“ Valerijaus Gerasimovo akivaizdoje, o antrasis gautų Rusijos didvyrio titulą. „Jiems ant visko nusispjaut, jie tik nori patys pasirodyt. Jie žmones vadina mėsa“, – rašoma laiške. Laiške O. Kožemiako prašoma kreiptis į aukščiausiąjį vadą su prašymu atsiųsti „nepriklausomą“ komisiją, nesusijusią su Gynybos ministerija.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 76 tūkst. okupantų rusų Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki lapkričio 7 d. jau neteko apie 76 460 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 771 tanko, 5 630 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 782 artilerijos sistemų, 391 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 202 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 277 lėktuvų, 260 sraigtasparnių, 1 472 dronų, 399 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 199 automobilių, 157 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukrainoje žuvo rusų šventikas, moteris raginęs prigimdyti daugiau vaikųSekmadienį kare Ukrainoje žuvo Rusijos šventikas Michailas Vasiljevas, dar visai neseniai porinęs, kad, jeigu Rusijos moterys gimdytų daugiau vaikų, joms būtų lengviau siųsti sūnus į karą.Kaip skelbiama Rusijos stačiatikių bažnyčios svetainėje internete, M. Vasiljevas žuvo lapkričio 6 dienos rytą „specialiosios karinės operacijos Ukrainoje zonoje vykdydamas savo dvasiškas pareigas“.Šaltiniai informuoja, kad M. Vasiljevas dažnai vykdavo į komandiruotes į „karštuosius taškus“ bei į „taikos palaikymo operacijas“ Kosove, Bosnijoje, Abchazijoje, Kirgizijoje, Šiaurės Kaukaze ir Sirijoje. Be to, buvo nuolatinis Patriarchato misijos Maskvos srities Vlasichos strateginės paskirties raketinių pajėgų štabe vadovas.Kaip rašė leidinys „The Insider“, spalį televizijos kanalo „Spas“ eteryje M. Vasiljevas išsakė nuomonę, kad, jeigu visos Rusijos moterys gimdytų daugiau vaikų, joms būtų paprasčiau išleisti sūnus į karą. Laidos vedėja jam papasakojo apie moterį, nuo mobilizacijos sūnų paslėpusią Kanarų salose.„Kiekvienai moteriai Dievas suteikė galimybę prigimdyti daug vaikų. Ir jeigu moteris, paisydama nurodymo „klestėti ir daugintis“, atsisakytų dirbtinių apsisaugojimo nuo nėštumo būdų plačiąja prasme, akivaizdu, kad atžalų turėtų ne vieną. O tai reiškia, kad jai būtų nebe taip skaudu ir baisu su jais skirtis, kad ir laikinai. Ne toks baisus tas velnias, kaip kad jį piešia. Galiausiai Dievas visada padės“, – kalbėjo Rusijos dvasininkas.

Chersono srityje – galingas ukrainiečių smūgis: padarinius okupantai kruopščiai slepiaChersono srityje esančiame Kachovkos mieste Ukrainos kariai apšaudė ir apgadino pastatą, kuriame buvo 200 rusų karių, tvirtina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Smūgio padarinius priešas kruopščiai slepia, mieste vykdomos griežtos administracinės-policinės priemonės“, – sakoma pranešime. Netoli Radensko miesto, kairiajame Chersono krante, sunaikinta Rusijos karinės technikos kolona, sakė Ukrainos kariai.Be to, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas parašė, kad rusai toliau prievarta iš Chersono srities iškeldina vietos gyventojus.„Beryslave vietos gyventojams liepta išvažiuoti iki lapkričio 10 d. Kaip pagrindinę priežastį okupacinė valdžia nurodo tikimybę, kad Ukrainos gynėjai sugriaus Kachovkos hidroelektrinės dambą“, – informavo Ukrainos generalinis štabas.Generaliniame štabe taip pat teigiama, kad dėl rusų nuskandintų katerių ir kitų plaukiojimo priemonių dalis degalų pateko į Dnipro deltą ir kelia pavojų nacionalinio parko „Nižnedneprovskij“ ekosistemai.

Ukrainos kariškiai: kritinės grėsmės iš Uždniestrės pusės dabar nėraRusija mėgina destabilizuoti padėtį Moldovoje, bet Rusijos kariuomenės kontingentas Uždniestrėje kol kas nekelia kritinės grėsmės.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Pietų operatyvine karine vadovybe.Pranešime pažymima, kad su Odesos ir Vinycios sritimis besiribojančioje Moldovoje prorusiškos partijos ȘOR šalininkai rengia antivyriausybines protesto akcijas. Rusija naudoja slaptus savo specialiųjų tarnybų agentus, kad destabilizuotų padėti šalyje.„Būgštaudama dėl Moldovos gyventojų simpatijų ukrainiečiams, Maskva nori maksimaliai pasinaudoti žmonių socialinių nepasitenkinimu ir per ekonomiką palenkti Moldovos vyriausybę į savo pusę“, - sakoma pranešime.Ukrainos kariškiai pabrėžia, kad šios socialinės ir politinės avantiūros neduoda rezultatų.„Rusijos kariuomenės kontingentas Uždniestrėje kol kas nekelia kritinės grėsmės, bet Ukrainos gynybos pajėgos atidžiai stebi situaciją“, - patikino Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovai.

Zelenskis: Irano pagalba Rusijai pratęsia karąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Irano ginklų tiekimą Rusijai. „Iranas palaiko Rusijos teroristinį režimą ir padeda pratęsti karą, todėl pratęsia grėsmes pasauliui, kurias kelia Rusijos agresijos karas“, – sekmadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.Be Teherano paramos Maskvai Ukraina „jau būtų arčiau taikos“, sakė Ukrainos lyderis.Pasak V. Zelenskio, be Teherano kišimosi pasaulinės maisto krizės arba energijos krizės sprendimas taip pat būtų labiau apčiuopiamas. „Kas padeda Rusijai pratęsti šį karą, turi prisiimti atsakomybę už šio karo padarinius“, - sakė V. Zelenskis.Teheranas tik šeštadienį pripažino tiekęs bepiločius orlaivius Rusijai, tačiau teigė, jog tai buvo tik keli egzemplioriai, V. Zelenskis apkaltino Teheraną meluojant.V. Zelenskis sakė, kad sekmadienį Rusija vėl naudojo Irano puolamuosius bepiločius orlaivius. „Buvo paleidimų, bet, deja, ir smūgių“, – sakė jis.

Vengrija neigia turinti teritorinių pretenzijų UkrainaiVengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą, kad esą Budapeštas taip pat gali turėti teritorinių pretenzijų Ukrainai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Vengrijos leidiniu „Index“.Pasak Vengrijos diplomatijos žinybos, tokie pareiškimai yra klaidingi.„Mes nelaikome teisingais pareiškimų, komplikuojančių karinį konfliktą. Reikia ne skelbti tokius pareiškimus, o tučtuojau nutraukti ugnį ir pradėti taikos derybas“, - pažymėjo Vengrijos URM.„rbc.ua“ primena, jog į Rusijos prezidento žodžius, kad Lenkija, Rumunija ir Vengrija taip pat gali turėti teritorinių pretenzijų Ukrainai, Bukareštas ir Varšuva sureagavo gana greitai. Rumunija aiškiai pareiškė neturinti jokių pretenzijų į Ukrainai priklausančias teritorijas, o Varšuva apkaltino Kremliaus šeimininką dezinformacijos skleidimu.Anksčiau Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pareiškė, kad derybas dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje turi vesti JAV ir Rusija.

Analitikai: Kremlius tolsta nuo „branduolinių žaidimų“Rusija gali ir toliau grasinti branduoline ataka, kad per Vakarų sąjungininkus bandytų paveikti Ukrainą. Tokia taktika sukels nesėkmę bandant priversti Kijevą pradėti derybas.JAV Karo instituto (ISW) analitikų teigimu, mažai tikėtina, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą Ukrainoje. Kartu pažymima, kad Maskva imasi priemonių deeskaluoti savo branduolinę retoriką.„Ukraina ir jos tarptautiniai rėmėjai aiškiai pasakė, kad grasinami ginklu netaps pagrindu deryboms, Ukraina neatsisakys teisės į savo teritorijas“, – teigiama ISW pareiškime.

Šią naktį okupuoto Donecko centre nugriaudėjo sprogimai. Pranešama apie apšaudymus į Vorošilovskio rajoną.Rusai praneša apie gaisrą geležinkelių administracijos pastate.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50289

Zelenskis: kiekvienas, kuris padeda Rusijai kare, turi atsakyti kartu su jaAbsoliučiai visi, kurie padeda Rusijai kare prieš Ukrainą, turi atsakyti už karo pasekmes kartu su ja. Tai savo vakariniame vaizdo pranešime ukrainiečiams pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Šalies vadovas pridūrė, kad reikia sustiprinti spaudimą Irano režimui, o už jo bendrininkavimą Rusijos terore – nubausti.„Mes kelsime šį klausimą ne tik savo tradicinių partnerių lygmeniu. Visas pasaulis žinos, kad Irano režimas padeda Rusijai tęsti karą, taigi ir pratęsti tų grėsmių poveikį pasauliui, kurias sukėlė Rusijos karas“, – pabrėžė V. Zelenskis.