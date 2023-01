Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius per „YouTube“ pokalbį su Rusijos žmogaus teisių aktyvistu Marku Feiginu. Anot jo, tikimasi apšaudymo sparnuotomis raketomis ir Irano „Shahed“ dronais.

„Anksčiau ar vėliau tai įvyks. Pagal terminus turėtų įvykti sausio 12–15 dienomis, šios savaitės pabaigoje. Bet nebūtinai“, – sakė O. Arestovyčius.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Zelenskis pakvietė Airijos premjerą atvykti į Ukrainą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakvietė Airijos premjerą Leo Varadkarą ateityje atvykti į jo šalį.Kaip pranešama, V. Zelenskis tokiu kvietimu pasidalino per pirmąjį savo telefoninį pokalbį su Airijos vyriausybės vadovu. „Pirmą kartą kalbėjausi su Airijos premjeru L. Varadkaru, – rašoma V. Zelenskio tviterio paskyroje. – Padėkojau jam už Rusijos turto įšaldymą, aptariau paramą Ukrainos energetikos sistemai ir atsistatymui po karo. Pakviečiau prisijungti prie taikos formulės įgyvendinimo.“Anot Airijos vyriausybės, L. Varadkaras savo ruožtu patikino V. Zelenskį, kad jo šalis ir toliau laikysis solidarumo su Ukraina, o Dublinas esą tvirtai remia Ukrainos siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES). Pokalbio metu premjeras taip pat pabrėžė, kad Airija tęs finansinės ir kitokio tipo paramos teikimą.

Turkijoje susitiko Ukrainos ir Rusijos žmogaus teisių ombudsmenai Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas trečiadienį pranešė, kad Turkijoje susitiko su tokia pat Rusijos pareigūne Tatjana Moskalkova ir surengė retas abiejų šalių atstovų derybas nuo Maskvos invazijos pradžios.Jie „aptarė įvairias humanitarines problemas ir klausimus, susijusius su pagalbos žmogaus teisių srityje teikimu abiejų šalių piliečiams“, – feisbuke pranešė D. Lubinecas, o D. Moskalkova atskirame pareiškime nurodė, kad jie aptarė „humanitarinę pagalbą abiejų šalių piliečiams“.

Ukraina yra pradėjusi 2 300 bylų dėl kolaboravimo su rusų okupantais Ukraina dėl kolaboravimo su rusų okupantais pradėjo 2 300 baudžiamųjų bylų. Apie tai rašo „Kyiv Independent“, remdamasis policijos atstove Mariana Reva.„Kolaboravimo atvejai – nuo paramos priešui socialiniuose tinkluose iki agresijos pateisinimo ir postų okupacinėse institucijose užėmimo, – sakė atstovė. – Policija tiria šiuos atvejus.“

Prigožino nuotraukos „iš Soledaro“ sukėlė įtarimųRusija ėmė tvirtinti, kad neva užėmė Soledarą ir kad Bachmutui gresia „neišvengiama apsuptis“. Jevgenijus Prigožinas paviešino keletą nuotraukų, kurios tariamai darytos Soledaro druskos kasyklose.Tuo metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamentas įtaria, kad jo paskelbtos nuotraukos darytos ne Soledaro druskos kasyklose, o urve, esančiame netoli Volodymyrivkos (Donecko sritis).„Panašu, kad J. Prigožino buvimo vieta neatitinka tikrovės – jis nėra Soledaro druskos kasyklose. Tai J. Prigožino viešųjų ryšių komandos informacinė ir psichologinė specialioji operacija, nukreipta į vidaus auditoriją, siekiant kaip nors pateisinti beprotiškus kalinių nuostolius“, – teigiama pranešime.Strateginės komunikacijos departamentas paskelbė nuotrauką palyginimui: pirmame kadre – Soledaro druskos kasyklos, antrame – urvai netoli Volodymyrivkos.https://t.me/AFUStratCom/11607

Ukrainos kariuomenė: Soledaras yra ir visada bus ukrainiečiųKyjivas trečiadienį paneigė, kad Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ pajėgos užėmė svarbų Soledaro miestą rytų Ukrainoje, kurio užėmimas atvertų kelią tolesniems laimėjimams Donbase.„Soledaras buvo, yra ir bus ukrainiečių“, – sakoma Ukrainos kariuomenės strateginės komunikacijos padalinio pranešime, kuriame teigiama, kad „Wagner“ paskelbtos nuotraukos, kurios, pasak Rusijos žiniasklaidos, buvo padarytos Soledare, yra padarytos kažkur kitur.

Britų žvalgyba nemano, kad rusų pajėgos pultų Ukrainą iš Baltarusijos Britų žvalgyba nemano, kad rusų pajėgos iš sąjungininkės Baltarusijos teritorijos pultų Ukrainą. Rusijos karinių sraigtasparnių permetimas ir dalinių dislokavimas Baltarusijoje veikiausiai iš tikrųjų yra mokymai, o ne pasirengimas puolimui, sakoma trečiadienį paskelbtoje kasdieninėje britų Gynybos ministerijos ataskaitoje.Yra pranešimų, kad neseniai viename aerodrome netoli Baltarusijos sostinės Minsko nusileido dvylika karinių sraigtasparnių, kai kurie jų buvo su Rusijos invaziją į Ukrainą simbolizuojančia raide Z.Baltarusija, oficialiais duomenimis, nuo sausio vidurio surengs dviejų savaičių trukmės pratybas su rusų ginkluotosiomis pajėgomis. Abi šalys rudenį suformavo bendrą dalinį – esą kad apsaugotų Rusijos ir Baltarusijos sąjungos išorės sienas. Praėjusiomis savaitėmis vis būta spėlionių, kad Rusija vėl ruošiasi iš Baltarusijos teritorijos pulti Ukrainą.

ISW mūšių žemėlapis: Rusija neužėmė Soledaro ir neapsupo Bachmuto Rusija ėmė tvirtinti, kad neva užėmė Soledarą ir kad Bachmutui gresia „neišvengiama apsuptis“. Tačiau iš tikrųjų taip nėra, rašo „Unian“, remdamasi Karo studijų instituto (ISW) analize. Analizėje, paskelbtoje ankstyvą trečiadienio rytą Lietuvos laiku, ISW paaiškino situaciją ir nurodė, kad net jei rusai nufilmavo vaizdo įrašą Soledaro centre, tai nereiškia, kad jie perėmė miesto kontrolę. Be to, net jei okupantams ir pavyktų užimti Soledarą, jie vis tiek nebūtų galėję apsupti Bachmuto. „ISW pastebėjo tik vizualų patvirtinimą, kad sausio 10 dieną „Wagner“ samdiniai buvo Soledaro centre. Vis dėlto realų Soledaro teritorijos perėmimą kvartalas po kvartalo užgožia dinamiškas mūšio mieste pobūdis, o Rusijos pajėgoms jau kelis mėnesius iš esmės sunkiai sekasi pasiekti reikšmingų taktinių laimėjimų Soledaro rajone. Net ir patikint drąsiausiais Rusijos teiginiais, Soledaro užėmimas nereikštų, kad Bachmutas bus nedelsiant apsuptas. Soledaro kontrolė nebūtinai leis Rusijos pajėgoms kontroliuoti svarbiausias Ukrainos antžemines komunikacijos linijas į Bachmutą, kaip anksčiau vertino ISW“, – teigia analitikai. „Unian“ trečiadienį pranešė, kad okupantai tęsia antžemines atakas Bachmute ir netoli jo. Generalinio štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai atrėmė atakas pačiame Bachmute ir į pietus nuo Bachmuto prie Klišivkos (7 km į pietvakarius), Kurdiumivkos (12 km į pietvakarius) ir Majorsko (20 km į pietus). Nepaisant viso to, rusai kalba apie „judėjimą“ į kaimus netoli Bachmuto, tačiau jie negali apsupti miesto. Cituodamas ekspertus, „Unian“ rašo, kad dabar Rusijos kariams svarbu parodyti pergalę, o patiriami nuostoliai jiems nerūpi. Gynybos ministro pavaduotoja Ana Maliar pranešė, kad Soledare toliau vyksta smarkūs mūšiai, o rusų okupantai patyrė didelių nuostolių. Antradienį pat pranešta, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai likvidavo „Wagner“ samdinių grupę, kai jie ėmėsi šturmuoti Soledaro pramoninę zoną. Be to, Ukrainos gynėjai, kaip pranešė Generalinis štabas, atrėmė rusų atakas prie 13 gyvenviečių. https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1613006510229164033?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 112 960 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 112 960 karių (+490 per pastarąsias 24 val.), trečiadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 11-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 094 (+10) tankų, 6 159 (+5) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 078 (+5) artilerijos sistemų, 437 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 217 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 275 sraigtasparnių, 4 826 (+9) automobilių ir degalų cisternų, 17 laivų, 1 862 (+2) dronų, 184 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Ukrainos pajėgos skelbia atrėmusios rusų puolimą keliolikoje vietųUkrainos karinės pajėgos skelbia 13 įvairių vietų atrėmusios rusų puolimą, tačiau Soledaro miestelis ataskaitoje neminimas. „Per praėjusias 24 valandas ukrainiečių daliniai atrėmė okupantų atakas prie Hrjanivkos (Charkivo sritis), Stelmachivkos (Luhansko sritis), Spirnės, Rosdolivkos, Veselės, Bachmuto, Kliščijivkos, Majorsko, Vodjanės, Nevelskės, Krasnohorivkos, Marjinkos ir Pretšystivkos Donecko srityje, sakoma trečiadienį Generalinio štabo paskelbtoje ataskaitoje. Prieš tai rusų daliniai paskelbė užėmę Soledarą.Ataskaitoje paminėtas Bachmuto miestas yra į pietus nuo Soledaro, Sosdolivkos ir Veselės vietovės – į šiaurės vakarus ir šiaurės rytus nuo Soledaro. Tai, kad šis miestelis nebuvo įvardytas, rodo, kad Ukrainos pajėgos gali būti praradusios Soledaro kontrolę.Soledaras Rytų Ukrainos pramoniniame Donbaso regione yra tik už kelių kilometrų nuo Bachmuto miesto, dėl kurio vyksta nuožmios kovos. Šių miestų užėmimas, Rusijos požiūriu, būtų svarbus žingsnis užkariaujant visą Donbasą, o tai yra vienas Kremliaus tikslų.Naktį į trečiadienį rusų samdinių grupuotės vadeiva Jevgenijus Prigožinas paskelbė, kad Soledaras užimtas. Visa miesto teritorija kontroliuojama jo dalinių, sakė J. Prigožinas

Rusija smogė Charkivui po Baerbock vizito Antradienį vėlai vakare, praėjus kelioms valandoms po netikėto Vokietijos užsienio reikalų ministrės Annalenos Baerbock vizito kartu su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, Rusija smogė Ukrainos rytiniam Charkivo miestui, pranešė regiono gubernatorius.„Likite slėptuvėse. Okupantai vėl bombarduoja!“ – „Telegram“ perspėjo gubernatorius Olehas Synegubovas.Charkivas per karą buvo smarkiai bombarduojamas, tačiau fronto linija pasistūmėjo į rytus, kai Ukrainos kontrpuolimas atkovojo teritoriją iš Rusijos pajėgų.A. Baerbock, kuri antradienį tapo aukščiausio rango Vakarų pareigūne, apsilankiusia Charkive, pažadėjo tolesnę Vokietijos paramą Ukrainai.„Visose Ukrainos dalyse, nuo Charkivo iki Chersono ir Kyjivo, žmonės turėtų žinoti, kad gali pasikliauti mūsų solidarumu ir parama“, – sakė ji, pabrėždama, kad Vokietija ir toliau tieks ginklus, „kurių reikia Ukrainai, kad išlaisvintų savo piliečius, vis dar kenčiančius nuo Rusijos okupacijos teroro“.Tačiau D. Kuleba pareiškė, kad Berlyno atsisakymas siųsti jo šaliai kovinius tankus kainuoja žmonių gyvybes.

Ukraina apie „Vagner“ skleidžiamus gandus dėl Soledaro: tai netiesaUkrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės grupės atstovas Serhijus Čerevatas paneigė „Vagner“ skleidžiamą informaciją, kad Soledarą kontroliuoja rusai.„Rusai sako, kad jis yra jų kontroliuojamas, bet tai netiesa. Išsamesnės informacijos laukite generalinio štabo ataskaitoje“, – leidiniui „Suspilne“ sakė S. Čerevatas.

Ukraina: rusai nekontroliuoja SoledaroUkrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės grupės atstovas Serhijus Čerevatas paneigė „Vagner“ skleidžiamą informaciją, kad Soledarą kontroliuoja rusai.„Rusai sako, kad jis yra jų kontroliuojamas, bet tai netiesa. Išsamesnės informacijos laukite generalinio štabo ataskaitoje“, – leidiniui „Suspilne“ sakė S. Čerevatas.

Baerbock: Ukrainai reikia daugiau tankų Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock po savo vizito Rytų Ukrainos Charkivo mieste pabrėžė būtinybę perduoti Kyjivui daugiau tankų. Tai reikalinga, kad būtų išlaisvintos rusų pajėgų okupuotos vietovės, sakė A. Baerbock antradienio vakarą vokiečių televizijos ARD laidai „Tagesthemen“. Ukrainai taip pat reikia „daugiau oro gynybos“ – ypač infrastruktūrai apsaugoti.Tačiau ministrė nenorėjo pažadėti, kad bus perduota Ukrainos pageidaujamų vokiškų kovinių tankų „Leopard“. Ji atkreipė dėmesį į besitęsiančias konsultacijas su sąjungininkais. Kartu su tarptautiniais partneriais federalinė vyriausybė svarsto, „kaip galima būtų išgelbėti žmones“. Tam esą buvo skirta ir jos kelionė į Charkivą. Taip pat reikia užtikrinti, kad karas neišplistų į kitas šalis, kalbėjo A. Baerbock.Bendras veikimas su partneriais „kai kada kainuoja šiek tiek daugiau laiko“, – kalbėjo ji. Tačiau esą svarbu su partneriais aptarti, kaip veikti atsakingai – „net jei širdis dega“. A. Baerbock interviu davė vaizdo ryšiu iš traukinio, grįždama iš Ukrainos.Vokietijos vyriausybė po ilgo delsimo ketvirtadienį paskelbė, kad perduos Ukrainai „Marder“ pėstininkų kovos mašinų bei „Patriot“ oro gynybos sistemą. Tačiau kancleris Olafas Scholzas kol kas „Leopard“ tankų nepažadėjo. Pirmadienį kanclerio atstovas sakė, kad vyriausybė „šiuo metu“ neketina skirti Ukrainai „Leopard“ tankų.

Ukrainos karys: situacija Soledare kritinėUkrainos karys iš 46-osios oro desantininkų brigados CNN sakė, kad situacija Soledare yra „kritinė“, o kariai „nebesuskaičiuoja žuvusiųjų“. „Mes laikomės iš paskutiniųjų“, – sakė jis. Pasak jo, pastatai mieste kasdien keičia savininkus. „Kas šiandien buvo mūsų namas, rytoj tampa „Vagner“ namu“, – paaiškino jis.Sausio 10-osios vakarą nebuvo aišku, kokią miesto dalį yra užėmę rusai, pranešė kariškiai. „Niekas negali tiksliai pasakyti, kas kur persikėlė ir kas ką laiko, nes niekas tiksliai nežino. Mieste yra didžiulė pilkoji zona, kurią visi tvirtina kontroliuojantys, tačiau tai tik tuščia reklama“, – sakė karys.„Net neturime laiko prisiminti vienas kito šaukinių“, – sakė karys. Jo nuomone, Ukrainos vadai galiausiai atsisakys kovos dėl Soledaro. „Aš tik noriu suprasti, kokia prasmė [kovoti nuo vieno namo iki kito]. Kam mirti, jei vis tiek šiandien ar rytoj jį paliksime?“ – klausė ukrainiečių karys.Situaciją Soledare savo kasdienėje apžvalgoje nagrinėja ir JAV Karo studijų institutas (ISW). Jis paneigė, kad „Vagner“ jau kontroliuoja visą Soledrą.Pasak ISW analitikų, sunku įvertinti, kas tiksliai kontroliuoja tam tikrus miesto kvartalus, nes situacija gali greitai pasikeisti gatvių mūšių metu.„Net jei tikėtume drąsiausiais Rusijos pareiškimais, užėmus Soledarą Bachmutas nebus nedelsiant apsuptas. Kontroliuodamos Soledarą, Rusijos pajėgos nebūtinai galės kontroliuoti pagrindines Ukrainos tiekimo linijas, vedančias į Bachmutą“, – sakė karo ekspertai.

Kanada padovanos Ukrainai oro gynybos sistemą NASAMSKanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau antradienį pareiškė, kad jo vyriausybė nupirks JAV oro gynybos sistemą ir padovanos ją Ukrainai.JAV pagamintos oro gynybos sistemos vertė – 406 mln. Kanados dolerių (302 mln. JAV dolerių), sakė gynybos ministrė Anita Anand.Pranešimas buvo paskelbtas po dvišalio J. Trudeau ir JAV prezidento Joe Bideno susitikimo Meksikos sostinėje.Kanada ketina perduoti Ukrainai pažangią „žemė-oras“ raketų sistemą NASAMS, kad padėtų jai pasipriešinti Rusijos vykdomam masiniam jos kritinės infrastruktūros bombardavimui, sakė A. Anand.„Kanada ir toliau palaikys Ukrainos žmones, kovojančius prieš neteisėtą ir nepateisinamą Rusijos invaziją“, – tviteryje rašė A. Anand.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsakė, kad Kanada „akivaizdžiai įrodė“ savo paramą.„Ačiū, kad padedate mums apsaugoti savo dangų. Kanados mums parūpinta NASAMS bus stiprus skydas mūsų miestams ir piliečiams“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.Ši dovana papildo šarvuočius, artileriją, šaudmenis, dronų kameras ir žieminius drabužius, kuriuos Kanada jau nusiuntė Ukrainai.Oro gynybos sistemas Kyjivui teikia ir kelios kitos šalys – JAV, Norvegija, Ispanija, Vokietija ir Prancūzija.NASAMS gynybos sistema labai sėkmingai apsaugo nuo dronų, raketų ir lėktuvų atakų.

Charkive įsibrovėliai pateko į pirotechnikos sandėlįSausio 11-osios naktį Charkive Rusijos pajėgos pateko į pirotechnikos sandėlį.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Charkivo srities karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas."Įsibrovėliai užpuolė Charkivo rajoną. Buvo užfiksuotas pataikymas į pirotechniką. Pastebima pirotechnikos gaminių detonacija", – rašė jis.

Zelenskis iš keturių prorusiškų parlamentarų atėmė Ukrainos pilietybęUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš keturių prorusiškų parlamentarų atėmė Ukrainos pilietybę. „Jei liaudies atstovai nusprendžia tarnauti ne ukrainiečių žmonėms, o į Ukrainą įžengusiems žudikams, tuomet mūsų žingsniai bus atitinkami“, - sakė prezidentas savo tradiciniame kreipimesi.Pilietybė atimta vadovaujantis konstitucija ir remiantis žvalgybos bei migracijos tarnybos informacija, sakė V. Zelenskis. „Mūsų tarnybos veikia“, - pridūrė jis.Ukrainos paso neteko parlamentaras Viktoras Medvečiukas, kuris rugsėjį per apsikeitimą belaisviais buvo perduotas Rusijai. Manoma, kad ir kiti trys parlamentarai yra kaimyninėje šalyje. Visi jie atstovauja po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį uždraustai partijai „Opozicijos platforma – Už gyvybę“.Spėjama, kad visi minėti asmenys turi Rusijos pilietybę.

„Vagner“ grupuotė skelbia užėmusi SoledarąPo daug dienų trukusių mūšių Rusijos samdinių grupuotė „Vagner“ skelbia užėmusi Rytų Ukrainos Soledaro miestą. „Vagner“ daliniai perėmė visos Soledaro teritorijos kontrolę“, - rusų naujienų agentūros antradienį citavo grupuotės vadovo Jevgenijaus Prigožino pranešimą. Į nelaisvę paimtų karių skaičius esą bus paskelbtas trečiadienį. „Vagner“ daliniai užėmė visą Soledaro teritoriją. Miesto centre susiformavo katilas, kuriame vyksta miesto kovos. Į nelaisvę paimtų karių skačius bus paskelbtas trečiadienį. Dar kartą noriu pabrėžti, kad jokie kiti daliniai, išskyrus „Vagner“, nedalyvavo šturmuojant Soledarą“, – sausio 10 d. vakare pranešė J. Prigožino spaudos tarnyba.Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nėra galimybės. Ukraina taip pat jos kol kas nekomentuoja, praneša agentūra „Reuters“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytinėje suvestinėje beveik nieko nekalbama apie padėtį aplink Soledarą, kur, pasak žurnalistų, vyksta įnirtingi mūšiai. Remiantis pranešimais iš įvykio vietos, rusų pajėgos įžengė į miesto centrą, bet dar ne visiškai jį kontroliuoja.Soledaras Rytų Ukrainos pramoniniame Donbaso regione yra tik už kelių kilometrų nuo Bachmuto miesto, dėl kurio vyksta nuožmios kovos. Šių miestų užėmimas, Rusijos požiūriu, būtų svarbus žingsnis užkariaujant visą Donbasą, o tai yra vienas Kremliaus tikslų.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1613029113526108161

Arestovičius pasakė, kada Rusija gali surengti naują masinį smūgįRusijos pajėgos naują masinę ataką prieš Ukrainą gali pradėti jau šią savaitę.Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovičius per „YouTube“ pokalbį su Rusijos žmogaus teisių aktyvistu Marku Feiginu. Anot jo, tikimasi apšaudymo sparnuotomis raketomis ir Irano „Shahed“ dronais.„Anksčiau ar vėliau tai įvyks. Pagal terminus turėtų įvykti sausio 12-15 dienomis, šios savaitės pabaigoje. Bet nebūtinai“, - sakė O. Arestovičius.

Charkove – oro signalizacija, pranešima apie sprogimus Charkove paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžių, vietos šaltiniai praneša apie sprogimą ar sprogimus, skelbia BBC. „Okupantai vėl smogia“, – pranešė Charkovo regioninės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas ir paragino gyventojus slėptis slėptuvėse. Vėliau Charkovo „Telegram“ kanalai pranešė, kad į miestą buvo paleistos dvi raketos, o viena iš jų pataikė į parduotuvę ar fejerverkų sandėlį. „Dar niekada neturėjome tokio ugnies šou“, – pasirašė kanalas „Kharkiv Life“.

Eurojusto vadovas: jau turime virš 2 tūkst. parodymų apie Rusijos karo nusikaltimus UkrainojeEuropos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) jau surinko virš 2 tūkst. parodymų apie Rusijos karo nusikaltimus, teigia juos tiriančios agentūros vadovas Ladislavas Hamranas.„Eurojustui patikėta analizuoti, rinkti, taip pat saugoti įrodymus apie Rusijos karo nusikaltimus. Šiandien žinome apie daugiau nei 2 tūkst. paliudijimų, parodymų, kurie daugiausia buvo surinkti Ukrainos kaimyninėse šalyse“, – antradienį LRT televizijai sakė L. Hamranas.„Mūsų laukia didžiulis darbas, kad užtikrintume, jog sunkiausi tarptautiniai nusikaltimai neliktų nenubausti“, – teigė jis.Eurojusto viceprezidentė Margarita Šniutytė-Daugėlienė pažymėjo, kad be jungtinės karo nusikaltimų tyrimų grupės, kurią sudaro Baltijos šalys, Slovakija, Rumunija, Lenkija bei Ukraina, prie tyrimų prisideda dar bent 20 šalių.„Ikiteisminiai tyrimai dar atliekami daugiau nei 20-yje valstybių, kurios nėra prisijungusios prie jungtinės tyrimų grupės. Tose šalyse teisėsaugos institucijos renka liudijimus, apklausinėja nukentėjusiuosius, taip pat renka elektroninius įrodymus“, – kalbėjo M. Šiuntytė-Daugėlienė.Eurojusto vadovas pažymėjo, kad šiuo metu dėl Rusijos karo nusikaltimų vykdomas 21 nacionalinis tyrimas, vieną tyrimą pradėjo Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Hagoje.„Dedame pastangas, kad visi atskiri tyrimai būtų koordinuojami. Taigi, duodame grįžtamąjį ryšį nacionaliniams tyrėjams“, – sakė L. Hamranas.Pasak jo, Eurojustas renka ne tik nukentėjusiųjų parodymus, bet ir nuotraukas, kitus skaitmeninius įrodymus.L. Hamranas antradienį viešėjo Lietuvoje, susitiko su Teisingumo ministre Ewelina Dobrowolska.Generalinės prokuratūros duomenimis, Ukrainoje įvykdytus ir vis dar kasdien vykdomus karo nusikaltimus Lietuvoje jau paliudijo daugiau nei trys šimtai į šalį atvykusių ukrainiečių.

Pentagonas patvirtino, kad JAV pradeda mokyti Ukrainos karius naudotis „Patriot“Pentagonas patvirtino, jog kitą savaitę Oklahomos bandymų aikštelėje prasidės 90-100 Ukrainos karių mokymas su „Patriot“ priešlėktuvinių raketų sistema.Anksčiau CNN pranešė, kad mokymai truks kelis mėnesius.„Patriot“ prisidės prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Tai dar viena galimybė žmonėms apsiginti nuo besitęsiančių Rusijos oro atakų“, – per spaudos konferenciją sakė Pentagono atstovas Patas Ryderis.JAV apie „Patriot" sistemos pristatymą paskelbė gruodžio pabaigoje, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Vašingtone išvakarėse. Sausio 3 d. apie ketinimą perkelti dar vieną bateriją „Patriot“ ukrainiečiams paskelbė Vokietija.P. Ryderis nenurodė, ar Vokietija išmokys ukrainiečius, kaip elgtis su „Patriot“, ar palauks, kol jie baigs mokymus Amerikoje prieš išsiunčiant savo „Patriot“.

Kanada Ukrainai pirks priešlėktuvinę sistemą NASAMSKanados gynybos ministrė Anita Anand antradienį po pokalbio telefonu su kolega iš Ukrainos Aleksejumi Reznikovu paskelbė, kad Kanada pirks iš Jungtinių Valstijų ir perduos Ukrainai NASAMS priešlėktuvinę sistemą.„Tai pirmoji Kanados auka Ukrainai oro gynybos sistemos pavidalu [...] Ši priešlėktuvinė sistema padės apsaugoti Ukrainos gyventojų centrus ir kritinę infrastruktūrą nuo bepiločių orlaivių, raketų ir oro antskrydžių [...] NASAMS turi labai aukštą pataikymo rodiklį ir tai yra vertingas indėlis į Ukrainos gynybos pajėgumus“, – rašė A. Anand.Ukraina rudenį iš JAV gavo pirmąsias dvi NASAMS priešlėktuvinių raketų paleidimo įrenginių baterijas, iš viso amerikiečiai planavo suteikti Ukrainai aštuonias baterijas.NASAMS yra norvegų-amerikiečių trumpojo ir vidutinio nuotolio priešlėktuvinių raketų sistema (iki 50 km). Ji, kaip rašė A. Anand, gali numušti lėktuvus, sparnuotąsias raketas, sraigtasparnius ir dronus.

Ukraina rengiasi galimam naujam Kyjivo puolimui iš BaltarusijosUkrainos kariuomenė rengiasi galimai naujai Rusijos sausumos pajėgų atakai iš Baltarusijos teritorijos sostinės Kyjivo kryptimi. Tam jau parengtos arba sustiprintos gynybinės pozicijos šalies šiaurėje, antradienį sakė už Kyjivo gynybą atsakingas generolas leitenantas Oleksijus Pavliukas.Siekiant užkirsti kelią greitam rusų tankų veržimuisi, visur, kur gali važiuoti takai, išplėsti minų laukai. Jei užpuolikai negalėtų įveikti šių kliūčių, Ukrainos artilerijai būtų lengviau naikinti kariuomenę susitelkimo vietose, sakė jis.Pačioje Rusijos pernai vasarį pradėto karo pradžioje Ukrainos pajėgos atmušė Rusijos kariuomenės veržimąsi iš Baltarusijos Kyjivo link. Į šiaurę nuo Kyjivo esančiuose tankiuose miškuose buvo sunaikinta daugelio kilometrų ilgio rusų tankų ir transporto priemonių vilkstinė, rusai buvo priversti atsitraukti.Ukrainos vadovybė baiminasi dar vieno Rusijos armijos puolimo, nes Rusija jau kelias savaites telkia dalinius Baltarusijoje prie Ukrainos sienos. Karo ekspertai nemano, kad Rusijos daliniai Baltarusijoje jau pakankamai stiprūs pradėti tokį puolimą. Vis dėlto tai verčia Ukrainos kariuomenę perkelti karius iš kitų fronto linijų.

Iš Ukrainos į Lenkijos ligoninę evakuoti du sužeisti savanoriaiDu lenkų savanoriai, atvežę pagalbą ir sužeisti netoli fronto linijos Ukrainoje, nuvežti į ligoninę Liubline, Rytų Lenkijoje, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.Savanoriai buvo sužeisti prie Bachmuto miesto Ukrainos Donecko srityje, netoli fronto linijos, skiriančios Ukrainos ir Rusijos pajėgas, antradienį PAP sakė Wojciechas Andrusiewiczius.„Jie iš automobilio krovė pagalbą civiliams, kai netoliese sprogo minosvaidžio sviedinys“, – sakė W. Andrusiewiczius. "Deja, moteriai teko amputuoti blauzdą. Vyrą sužeidė skeveldros", - pridūrė jis.Sužeistuosius Ukrainoje iki Lenkijos sienos atvežė Lenkijos labdaros fondas „Humanosh“, ten juos perėmė Liublino medicinos transportas. Su abiem pacientais susitiko sveikatos apsaugos ministras Adamas Niedzielskis.

Apie Soledarą – prieštaringos naujienos Tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos pusės pateikiama įvairių naujienų apie situaciją karščiausiame fronto taške – Soledare, skelbia BBC. Per pastarąjį pusvalandį daugelis Rusijos militaristinių „Telegram“ kanalų paskelbė pranešimą, kad „Wagner“ kovotojai tariamai apsupo Ukrainos dalinius vakarinėje miesto dalyje. Pirminis daugumos šių skelbimų šaltinis yra „Brussels Messenger“ ataskaita. Kitų patvirtinimų ar paneigimų atviruose šaltiniuose dar nėra. Šiek tiek anksčiau šis kanalas paskelbė vaizdo įrašą su Rusijos kovotojais Soledaro centre, priešais pastatą netoli miesto administracijos. Ukrainos kariuomenė teigia, kad jų daliniai Soledare nėra apsupti. „Soledare vyksta kovos. Gynybos pajėgos užima pozicijas pačiame Soledare. Yra galimybė ten pristatyti amuniciją ir visa kita, ko reikia“, – antradienį sakė Ukrainos kariuomenės grupės „Vostok“ spaudos atstovas Serhijus Cherevatyi. Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Anna Malyar pažymėjo, kad Soledare tęsiasi sunkios kovos, Rusijos okupantai patiria didelių nuostolių. „Priešas nekreipia dėmesio į didelius savo personalo nuostolius ir toliau aktyviai šturmuoja. Mūsų kovotojai drąsiai laikosi gynybos. Tik labai stipri tauta gali taip kovoti su dideliu ir galingu priešu“, – „Telegram“ kanale rašė A. Malyar.

Vokietija pažadėjo finansuoti Ukrainos išminavimąVokietija pažadėjo Ukrainai papildomą 40 mln. eurų paramą išminavimo operacijoms ir interneto ryšio plėtrai."Mes jus remsime, kol jums mūsų reikės. Atiduosime viską, kad vaikai Charkive, Mariupolyje ir Kyjive vėl galėtų patikėti ateitimi", – po puspenktos valandos trukusio vizito karo niokojamame rytiniame Ukrainos Charkivo mieste netoli Rusijos sienos sakė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.Pasak jos, išlaisvintos teritorijos turi būti išminuotos, kad "net ir pusiau sugriautoje žaidimų aikštelėje vaikai nebijotų, kad juos suplėšys minos“. A. Baerbock taip pat sakė, kad Vokietija padės finansuoti palydovinio interneto sistemos „Starlink“ antžeminės stoties plėtrą. Pasak jos, šis patobulinimas padės tiek gyventojams, tiek Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.Vokietijos ministrė taip pat sakė Charkive pajutusi, „kokius karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui čia padarė Rusijos kariuomenė“.

JAV pareigūnai: Rusijos apšaudymas artilerija Ukrainoje sumažėjo beveik 75 proc. Pasak JAV ir Ukrainos pareigūnų, Rusijos artilerijos ugnis Ukrainoje dramatiškai sumažėjo nuo karo metu buvusio aukšto lygio – kai kuriose vietose net 75 proc.Sumažėjęs apšaudymas yra dar vienas įrodymas, kad Rusijos padėtis mūšio lauke, praėjus beveik metams po jos invazijos, tampa vis silpnesnė, CNN sakė pareigūnai.Pareigūnai nepateikė aiškaus ar vienintelio paaiškinimo, kodėl sumažėjo artilerijos ugnis. Gali būti, kad Rusija gali normuoti artilerijos šovinius dėl mažų atsargų arba tai gali būti platesnio taktikos pervertinimo dalis.Anksčiau šį mėnesį Rusija patyrė didžiausius karinius nuostolius nuo karo Ukrainoje pradžios, kai mirtinas Ukrainos raketos smūgis pataikė į Makiivką, nedidelį miestą Ukrainos rytinėje Donecko srityje. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per ataką žuvo 63 kariai.

Podoliakas: derybos dėl raketų ATACMS vyksta labai intensyviaiDerybos dėl raketų ATACMS perdavimo Ukrainai vyksta labai intensyviai. Tai antradienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša portalas „rbc.ua“.„Vyksta labai intensyvios derybos (dėl ATACMS). Mes aiškiname (partneriams) Rusijos taktiką ir strategiją. Mes aiškiname, jog jei Rusija netenka sandėlių, kur laikomi sviediniai, tai labai greitai sumažėja apšaudymų intensyvumas. Todėl mums reikia toliašaudžių raketų“, - sakė M. Podoliakas.Anot pareigūno, po to, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos ėmė apšaudyti Rusijos sandėlius sistemomis HIMARS, rusai perkelia juos už 100 ir daugiau kilometrų.„Jie pailgino sviedinių pristatymo į priešakines linijas kelią, bet mes dabar negalime jų pasiekti. Mums reikia tam tikrų raketų, derybos vyksta, mūsų logika partneriams suprantama. Jie supranta, kad (rusų) užnugario infrastruktūros naikinimas priartins karo pabaigą“, - pabrėžė patarėjas.„rbc.ua“ primena, jog anksčiau M. Podoliakas pareiškė, kad toliašaudės raketos ATACMS gali užbaigti Rusijos demilitarizavimą.

Kuleba: „žmonės žus", kol Berlynas svarstys, ar pristatyti tankusAntradienį, kai karo krečiamame rytiniame Ukrainos Charkivo mieste viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino Berlyną suteikti jo šalies kariuomenei tankus „Leopard“.D. Kuleba pareiškė įsitikinimą, kad Berlynas galiausiai pristatys sunkiuosius tankus, bet perspėjo: "Kuo ilgiau užtruks priimti sprendimą, tuo daugiau žmonių žus. Kuo greičiau šis sprendimas bus priimtas, tuo greičiau šis karas baigsis Ukrainos pergale ir Europoje nebebus karo".„Mums reikia šių tankų, kad išlaisvintume savo miestus, kaimus ir viską, ką okupuoja Rusija“, – Charkive per spaudos konferenciją su A. Baerbock žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Vokiečių tankai reikalingi „apsaugoti mūsų energetikos infrastruktūrą, išgelbėti ukrainiečius nuo nusikaltimų“, sakė jis.Rusijai yra okupavusi 18 proc. Ukrainos teritorijos, įskaitant Krymą, aneksuotą 2014 metais. Ukraina yra beveik visiškai priklausoma nuo Vakarų tiekiamų ginklų. Be lengvųjų ginklų ir amunicijos, Berlynas jau pristatė sunkiųjų haubicų ir priešlėktuvinių sistemų ir pažadėjo suteikti 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“.

Ukrainos policija surado 16 502 žuvusiųjų palaikus dešimtyje šalies sričiųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 16 tūkst. žmonių, masinėse kapavietėse ekshumuota daugiau kaip tūkstantis kūnų.Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, tai pranešama Ukrainos nacionalinės policijos Vyriausiosios tyrimų valdybos atsakyme į leidinio „Zmina“ paklausimą.„2022 metais dėl Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą žuvo 16 502 žmonės. Nacionalinė policija aptiko 21 masinę kapavietę išvaduotose teritorijose, jose buvo ekshumuoti 1 033 civilių ir kariškių palaikai“, - sakoma pranešime.Nacionalinės policijos duomenimis, daugiausiai žuvusiųjų rasta Donecko srityje – 4 766 žmonės, Charkivo – 3 784, Mykolajivo – 2 207, Kyjivo – 2 072, Černihivo – 899.Išvaduotose teritorijose aptikta 21 masinė kapavietė, iš jų Donecko srityje – trys (ekshumuoti 278 civiliai ir 37 kariškiai), Kyjivo – 14 (ekshumuoti 177 žmonės), Charkivo – dvi (ekshumuotas 451 civilis ir 44 kariškiai), Chersono srityje – dvi (ekshumuoti 46 žmonės).Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, išvaduotose Ukrainos teritorijose pareigūnai surado 54 kankinimo vietas ir užfiksavo daugiau kaip 5 tūkst. kankinimo atvejų.

JAV ir sąjungininkės susitiks Vokietijoje koordinuoti pagalbą UkrainaiKitą savaitę Vokietijoje Jungtinės Valstijos suburs sąjungininkes naujam derybų dėl karinės paramos Ukrainai ratui, antradienį pranešė JAV oro pajėgų bazė Ramšteine.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas sausio 20 d. Ramšteine asmeniškai susitiks su Ukrainos gynybos kontaktinės grupės atstovais, sakoma pranešime.L. Austinas „vėl sukvietė gynybos ministrus ir aukštus karinius pareigūnus iš viso pasaulio aptarti tebesitęsiančią krizę Ukrainoje ir įvairias saugumo problemas, su kuriomis susiduria JAV sąjungininkės ir partnerės“, – sakoma pranešime.Ukrainos gynybos kontaktinę grupę sudaro apie 50 valstybių, remiančių Ukrainos kovą su Rusija.NATO vadovas Jensas Stoltenbergas anksčiau sakė, kad Kyjivą remiančios Vakarų valstybės kitą savaitę susitiks su Ukrainos gynybos ministru, „kad aptartų, tiksliai kokių rūšių ginklų reikia ir kaip sąjungininkės galėtų tuos ginklus suteikti“. Jis kalbėjo JAV vadovaujamam Aljansui ir Europos Sąjungai pažadėjus stiprinti paramą Ukrainai ir bendradarbiavimą.Trečiasis Ramšteino grupės susitikimas vyks po JAV, Vokietijos ir Prancūzijos pranešimų, kad jos dabar suteiks Ukrainai šarvuotas kovos mašinas, tačiau Kyjivas prašo atsiųsti ir modernių sunkiųjų tankų.Ukraina jau seniai prašo sunkesnės ginkluotės, įskaitant tankus, leisiančios jai pradėti puolimą. Vakarų šalys nesiryžta, nes baiminasi būti įtrauktos į karą arba išprovokuoti Rusiją. Vis dėlto ukrainiečiai įgavo pagreitį ir Vakarų valstybės plečia tiekiamų ginklų asortimentą.

CNN: Ukrainos kariškiai kitą savaitę pradės mokytis valdyti „Patriot“Kitą savaitę Ukrainos kariškiai pradės mokytis valdyti amerikietiškus oro gynybos kompleksus „Patriot“. Tai antradienį pranešė televizijos kanalas CNN, remdamasis JAV pareigūnais.Pasak jų, mokymai vyks Fort Sile, Oklahomos valstijoje, kur ir JAV kariškiai treniruojasi naudoti ir prižiūrėti oro gynybos sistemas.Kaip pareiškė JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojo padėjėja Rusijos, Ukrainos ir Eurazijos klausimais Laura Cooper, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariškių rengimas truks kelis mėnesius.JAV šiomis dienomis oficialiai paskelbė skirianti Ukrainai dar vieną daugiau kaip 3 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos paketą.

Ukrainos pareigūnai nuo karo pradžios demaskavo daugiau kaip 600 šnipųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainos saugumo tarnyba (UST) iškėlė daugiau kaip 1,5 tūkst. bylų dėl valstybės išdavimo ir šnipinėjimo, praneša UNIAN.Kaip pažymėjo UST spaudos centro atstovai, daugiau kaip 340 bylų prieš valstybės išdavikus ir šnipus perduota teismui.„Per šį laikotarpį išaiškinta daugiau kaip 600 Rusijos agentų ir šnipų, kurie vykdė žvalgybinę-ardomąją veiklą prieš mūsų valstybę“, - sakoma pranešime.Be kita ko, buvo demaskuota ir sulaikyta Rusijos karinės žvalgybos diversinė-žvalgybinė grupė.„Priešo agentūra ruošėsi fiziškai likviduoti Ukrainos gynybos ministrą ir Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovą, taip pat žinomą ukrainiečių aktyvistą“, - papasakojo UST atstovai.Kyjive UST neutralizavo Rusijos agentų grupę, kuriai priklausė Ukrainos ministrų kabineto bei Prekybos ir pramonės rūmų pareigūnai.

Dėl Dudos pokalbio su rusų provokatoriais atleistas jo kanceliarijos darbuotojasPraėjusių metų lapkričio 15 d. rusų provokatoriai, dėdamiesi Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, įrašė ir paskelbė pokalbį su Lenkijos valstybės vadovu Andrzejumi Duda. Šis įvykis nepraėjo be padarinių. Neoficialiais RFM FM žurnalisto Rocho Kowalskio duomenimis, posto neteko Lenkijos prezidento kanceliarijos Tarptautinės politikos biuro direktorius Piotras Gillertas.Šis darbuotojas buvo atsakingas už prezidento pokalbių su kitų valstybių lyderiais organizavimą.Kanceliarijos atstovai pažymi, jog lapkričio 15-ąją, kai Pševoduvo gyvenvietėje netoli sienos su Ukraina nukrito raketa, situacija buvo labai įtempta, o ryšys su pasaulio lyderiais buvo užmezgamas kitaip nei paprastai, kadangi dauguma Vakarų vadovų dalyvavo G20 viršūnių susitikime Indonezijoje.Bet pokalbis su rusų provokatoriais, kurie dėjosi E. Macronu, buvo akivaizdi kanceliarijos darbuotojų klaida, ir netgi ne pirma. Mat tie patys rusai ir 2020 metais sėkmingai paskambino A. Dudai.Duetas „Vovanas ir Lexusas“ Rusijoje jau seniai garsėja tuo, kad melagingais skambučiais mulkina politikus ir kitas garsenybes. Praėjusių metų vasaros pradžioje jie kelių ES šalių sostinių merus privertė patikėti, kad šie kalba su kolega iš Kyjivo Vitalijumi Klyčko.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė lankosi Ukrainos mieste netoli fronto linijos Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock atvyko į Ukrainos Charkivo miestą, esantį netoli fronto linijų. Ji yra pirmoji šioje vietovėje apsilankiusi Vokietijos ministrų kabineto narė. Per iš anksto nepaskelbtą kelionę ją lydėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ir Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas. Į Ukrainą atvykę užsienio pareigūnai dažniausiai nenutolsta nuo sostinės Kyjivo. Charkivas yra daugiau nei milijoną gyventojų turintis miestas, esantis vos už kelių dešimčių kilometrų į pietus nuo Rusijos sienos. Pastaruoju metu Rusija rengia prieš jį atakas. A. Baerbock apibūdino savo trečiąjį vizitą į šalį, kurioje vyksta karas, kaip siekį parodyti solidarumą. Ji pažadėjo daugiau Vokietijos humanitarinės pagalbos, įskaitant generatorius, degalus ir antklodes, o taip pat „tolesnius ginklų pristatymus“. A. Baerbock vizitas surengtas vos po kelių dienų, kai Vokietijos vyriausybė nusprendė tiekti pėstininkų kovos mašinas „Marder“, kurių Ukraina jau seniai prašė. Kyjivas taip pat ragina pristatyti kovinius tankus, tačiau kol kas Berlynas prašymo nepatenkino.

Europos Komisijos pirmininkė prisijungė prie raginimų siųsti Ukrainai tankus „Leopard“ Vykstant diskusijoms, kokius modernius ginklus Vakarų valstybės turėtų suteikti Kyjivui, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį prisidėjo prie raginimų siųsti Ukrainai tankus „Leopard“.„Manau, kad Ukraina turėtų gauti visą būtiną karinę techniką, kurios jai reikia ir kuria ji gali naudotis, kad apsigintų“, – NATO būstinėje Briuselyje sakė U. von der Leyen. Ji pridūrė, kad Ukraina turėtų gauti ne tik pažangias oro gynybos sistemas, „bet ir kitokią pažangią karinę techniką, kol tai bus būtina.“Praėjusią savaitę Vokietijos vyriausybė pakeitė savo politiką ir pareiškė, kad Berlynas suteiks Ukrainos kariuomenei apie 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“. Dabar įstatymų leidėjai ragina Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą tiekti sunkesnius tankus, tokius kaip „Leopard“, tačiau jis tai žada daryti tik suderinęs su sąjungininkėmis.Per NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo deklaracijos pasirašymo ceremoniją U. von der Leyen sakė, kad Kyjivas gina pamatinius Jungtinių Tautų Chartijos principus, pagrindines teises ir tarptautinę teisę.Vokietijos ginkluotųjų pajėgų rezervistų asociacijos prezidentas Patrickas Sensburgas anksčiau antradienį pareiškė pritariantis, kad tankai „Leopard“ būtų tiekiami Ukrainai. Jis sakė, jog šarvuotos pėstininkų kovos mašinos „Marder“ suteikia galimybę greitai perkelti karius iš vienos vietos į kitą, bet yra veiksmingiausios, kai derinamos su tankais „Leopard“. „Štai kodėl parama tiekiant kovinius tankus „Leopard“ yra kitas logiškas žingsnis“, – Vokietijos žiniasklaidos grupei „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RDN) sakė P. Sensburgas. Jis pridūrė, kad yra ir kita galimybė - siųsti kito tipo kovinius tankus iš kitos šalies.Kai kurios Vakarų valstybės iki šiol laikė tankų tiekimą jautriu klausimu, nes baiminosi, kad tai gali paaštrinti ir išplėsti konfliktą. Pavyzdžiui, Ispanija ir Lenkija nori tiekti Vokietijos gamybos tankus „Leopard“, bet negali to daryti be gamintojos – Vokietijos – leidimo.

Prigožino paskyrose – netikėtas pareiškimas dėl įvykių Bachmute„Vagner“ samdinių vadovas Jevgenijus Prigožinas pripažino „sunkių kruvinių mūšių“ dėl Soledaro miesto faktą, taip įvertinamas Ukrainos pajėgų narsą.Kaip teigiama „The Guardian“ medžiagoje, Rusija Soledaro ir Bachmuto okupacijai skyrė didžiules jėgas – labai dažnai Rusijos samdiniai lipo per savo šalies karių lavonus.Antradienį savo paskyrose socialiniuose tinkluose „Vagner“ samdinių vadovas J. Prigožinas parašė apie „sunkius kruvinus mūšius“ Soledaro Vakaruose: „Ukrainos ginkluotosios pajėgos garbingai gina Soledaro teritoriją“.Be to, J. Prigožinas teigia, kad informacija apie masinį Ukrainos karių dezertyravimą iš Soledaro neatitinka tikrovės: „Būkime sąžiningi patys prieš save. Ukrainos armija drąsiai gina Bachmutą ir Soledarą. Pranešimai apie masinį Ukrainos karių dezertyravimą neatitinka tikrovės“.

Ministrė: Latvija vėl gali pasiūlyti Ukrainai oro gynybos kompleksų „Stinger“ Latvija vėl gali pasiūlyti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms oro gynybos kompleksų „Stinger“. Tai antradienį Latvijos televizijos kanalo LTV laidai „Rīta Panorāma“ pareiškė šalies gynybos ministrė Ināra Mūrniecė, praneša portalas „lsm.lv“.Žinybos vadovė papasakojo, kad antroje sausio pusėje JAV aviacijos bazėje Ramšteine (Vokietija) įvyks konferencija karinės pagalbos Ukrainai klausimais.„Iš esmės Ukrainos frontas yra mūsų gynybos linija, todėl mes tariamės, kaip prisijungti prie didelio pagalbos srauto, kaip paremti Ukrainą, kaip atsakyti į prezidento Volodymyro Zelenskio prašymus“, – sakė I. Mūrniecė.Anot ministrės, Latvija svarsto galimybę nusiųsti Ukrainai ginklų ir rengti Ukrainos kariškius. Turint omenyje anksčiau Latvijos suteiktą pagalbą Ukrainai, Latvija galėtų vėl nusiųsti jai oro gynybos kompleksų „Stinger“.Pasak I. Mūrniecės, Ukraina teigiamai vertina Latvijos tiekiamas bepilotes skraidykles, todėl būtų galima tęsti jų tiekimą.Ministrė pabrėžė, jog karas Ukrainoje parodė, kad reikia rimtai galvoti apie Latvijos gynybos stiprinimą.

Žiniasklaida: Pakistanas slapta tiekia Ukrainai šaudmenis Sausio mėnesį Pakistanas ketina išsiųsti Ukrainai 159 konteinerius su šaudmenimis. Amunicija bus tiekiama per Gdansko uostą Lenkijoje.Tai pranešė Indijos verslo leidinys „The Economic Times“.Pasak jo šaltinių, Pakistano transporto bendrovė „Project Shipping“ planuoja išgabenti šiuos konteinerius antroje sausio pusėje iš Karačio uosto. Į Ukrainą iškeliaus 155 mm sviediniai, užtaisai M4A2, kapsulės M82 ir sprogdikliai PDM.Leidinys pažymi, kad Pakistanas jau ne pirmą kartą siunčia ginkluotę Ukrainai, bet anksčiau tai buvo daroma Didžiosios Britanijos vardu arba per Rytų Europos šalių įmones.Gautomis žiniomis, mainais Pakistanas tikisi Ukrainos pagalbos modernizuojant savo sraigtasparnius Mi-17. Ukrainos ir Pakistano karinis techninis bendradarbiavimas trunka jau daug metų. Pavyzdžiui, Ukraina yra patiekusi Pakistanui daugiau kaip 320 tankų T-80UD.1991–2020 metais Ukrainos ir Pakistano sudarytų ginklų tiekimo sutarčių vertė – beveik 1,6 mlrd. dolerių.

Sakartvelas teigia pirkęs iš Ukrainos oro gynybos sistemas „Buk“, o ne gavęs jas dovanų Sakartvelas sureagavo į Ukrainos laikinojo reikalų patikėtinio Andrijaus Kasjanovo pareiškimą, kad Kyjivas prašė Tbilisį grąžinti jam oro gynybos sistemas „Buk“, kurias Ukraina perdavė Sakartvelui per jo karą su Rusija 2008 metais, praneša UNIAN.Pasak valdančiosios „Sakartvelo svajonės“ partijos nario Givio Mikanadzės, zenitinių raketų kompleksai nebuvo perduoti nemokamai, rašo Sakartvelo leidinys SOVA. Taigi, dabar ši ginkluotė yra Sakartvelo nuosavybė.„Aš nežinau, ką mums perdavė Ukraina po 2008 metų karo. Kiek žinau, jeigu kas nors ir buvo perduodama, tai buvo perkama. Taigi, jeigu buvo perkama, tai dabar yra Sakartvelo nuosavybė ir Sakartvelo ginkluotė“, – teigė politikas.Anot jo, tokie pareiškimai gali būti „dar vienas mėginimas kažkaip įtraukti Sakartvelą į šį karą“.Savo ruožtu kitas valdančiosios partijos narys Gija Volskis pavadino A. Kasjanovą „neadekvačiu“ ir pabrėžė, kad Sakartvelas sumokėjo pinigus už visą ginkluotą, kurią jis turi.Pasak G. Volskio, Ukraina prašė ne tik perduoti ginkluotę, bet ir „organizuoti savanorių siuntimą“. „Netgi atsiuntė lėktuvų, buvo užsakomieji skrydžiai iš Ukrainos, bet mes nesutikome, nes tai būtų prilygę stojimui į karą“, – teigė „Sakartvelo svajonės“ atstovas.UNIAN primena, jog vasario 25 d. Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis pareiškė, kad jo šalis neprisijungs prie Vakarų sankcijų prieš Rusiją, pradėjusią plataus masto karą prieš Ukrainą. Savo poziciją jis pakartojo ir balandžio 3 d.O gegužę jis pareiškė, kad Sakartvele nebus atidarytas „antrasis frontas“ prieš Rusiją. Anot premjero, tie, kurie ragina susigrąžinti Rusijos okupuotas Sakartvelo teritorijas, yra „vidaus priešai“.Per 2008 metų karą Rusija okupavo apie 20 proc. Sakartvelo teritorijos.

Kuleba: Putinui liko vienas variantas – pripažinti pralaimėjimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui jo sukeltame kare prieš Ukrainą yra tik vienas variantas – pralaimėjimas, bet jis nenori to pripažinti.Tai interviu JAV radijo stočiai NPR pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Kai dabar žvelgiu į mūšio lauką ir susiklosčiusią situaciją, tai manau, kad Putinas turi nelabai daug variantų. O iš tikrųjų jis turi tik vieną variantą, bet nenori jo pripažinti. Ir tas variantas – pralaimėjimas kare. Šio momento sudėtingumą ir tragiškumą nulemia tai, kad jis nenori pažiūrėti tiesai į akis ir ieškoti išeities. Užuot tai daręs jis meta į mūšį vis naujus išteklius, svarbiausia – žmonių išteklius, mėgindamas žūtbūt nugalėti. Bet to nebus. Jis nenugalės“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.Anot jo, Ukrainai pergalė yra jos teritorijos vientisumo ir tarptautinės bendrijos pripažintų sienų atkūrimas.Ministras taip pat pažymėjo, kad ukrainiečiai tęs kovą su agresoriumi.„Nuo JAV ir kitų Ukrainos partnerių priklauso, kiek ilgai jie mus rems. Bet mes jau pasirinkome, mes apsisprendėme. Mes kovosime su grobiku tol, kol įstengsime kvėpuoti“, – pabrėžė D. Kuleba.Pirmadienį jis tviteryje parašė, jog Ukraina dėkinga partneriams už karinę pagalbą, bet reikia daryti daugiau, kad būtų iškovota pergalė, o Europoje būtų atkurta taika ir saugumas.

NATO ir ES žada stiprinti paramą Ukrainai, kad ši atremtų Rusijos invazijąNATO ir Europos Sąjunga antradienį pažadėjo sustiprinti paramą Ukrainai, kad ši atremtų Rusijos invaziją, ir sustiprinti Europos ir JAV vadovaujamo aljanso bendradarbiavimą.„Turime toliau stiprinti NATO ir Europos Sąjungos partnerystę. Turime toliau stiprinti paramą Ukrainai“, – sakė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas, pasirašęs bendrą deklaraciją su aukščiausiais ES pareigūnais.

Kadyrovo pyktį užsitraukusiam generolui surasta nauja vietelėKritikos dėl nesėkmių per karą su Ukraina sulaukęs generolas pulkininkas Aleksandras Lapinas paskirtas Rusijos ginkluotųjų pajėgų sausumos kariuomenės centrinio štabo viršininku, informuoja portalas ura.ru, perduodamas iš Rusijos gynybos ministerijos gautą informaciją. Portalo duomenimis, naujosios pareigos A. Lapinui buvo patikėtos sausio 9 d.A. Lapinas turės užsiimti pasirengimo kovoms ir dalinių perginklavimo planavimu, taip pat sausumos pajėgų jungimu, nurodė „Izvestija“ šaltinis. A. Lapinui tekęs postas tapo laisvas, kai Vasilijus Tonkoškurovas perėjo į Pramonės ir prekybos ministeriją. A. Lapino paskyrimo viršininku faktą patvirtino ir RBK šaltinis. Visgi Gynybos ministerija oficialiai šios žinios nepakomentavo.Lapkričio mėnesį A. Lapinas buvo nušalintas nuo vadovavimo Ukrainoje kovojusiems Centrinės karinės apygardos (CVO) kariams ir Rusijos karių grupuotei „Centr“. A. Lapinas buvo nušalintas po to, kai šito pareikalavo Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas. Generolas pulkininkas buvo apkaltintas Lymano „atidavimu“ ir leidimu prasiveržti gynybos pajėgoms šiaurinėje apsišaukėliškos Donecko Liaudies Respublikos pusėje – Ternio, Torskės ir Jampolivkos gyvenviečių zonoje. Minėtina, kad R. Kadyrovo nuomonei pritarė PKK „Vagner“ įkūrėjas verslininkas Jevgenijus Prigožinas.Oficialiai apie A. Lapino atsistatydinimą pranešta nebuvo.Į tai, kad A. Lapinui buvo patikėtos naujos pareigos, sureagavo teroristas Igoris Girkinas (Strelkovas). Tokį sprendimą jis vertina kaip gryną nesusipratimą.Smogikų vadeiva priminė, kad A. Lapino vadovaujami rusų kariai patyrė pralaimėjimą Charkivo srityje ir dėl to buvo priversti pasitraukti.„Generolo A. Lapino skyrimas eiti tas pareigas yra, švelniai tariant, nesusipratimas. Ir ne dėl jo gebėjimų vadovauti (jei tokius jis apskritai turi), o dėl to, kad būtent jam vadovaujant mūsų kariai patyrė triuškinantį pralaimėjimą prie Balaklijos ir Iziumo, todėl vėliau turėjo palikti beveik dešimt miestų ir „persigrupuoti“ iš Charkivo srities“, – parašė I. Girkinas savame „Telegram“ kanale.I. Girkinas mano, kad „paaukštinimas už tokius dalykus – tai įžūlus Rusijos gynybos ministerijos vadovų demonstravimas, kad yra nepalenkiami.“

Patruševas: Rusija dabar Ukrainoje kovoja su NATO Rusija, pasak vieno artimiausių prezidento Vladimiro Putino bendražygių Nikolajaus Patruševo, dabar Ukrainoje kovoja su NATO. Be to, Vakarai mėgina suskaldyti Rusiją, laikraščiui „Argumenty i Fakty“ sakė įtakingos nacionalinės Saugumo Tarybos sekretorius, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Įvykiai Ukrainoje nėra susirėmimas tarp Maskvos ir Kyjivo. Tai karinė konfrontacija tarp Rusijos ir NATO, o pirmiausiai – Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos“, – sakė N. Patruševas. Vakarai esą nori toliau skaldyti Rusiją ir galiausiai ištrinti ją iš politinio žemėlapio.Rusų naratyvą, kad Vakarai kelia grėsmę Rusijos Federacijos saugumui ir vientisumui, vis pasitelkia V. Putinas, norėdamas pateisinti karą Ukrainoje.N. Patruševas laikomas griežto kurso šalininku ir vienu iš nedaugelio, kurie gali daryti įtaką V. Putinui.

Scholzas gina savo ligšiolinę ginklų tiekimo Ukrainai politiką Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ėmėsi ginti savo ligšiolinę ginklų tiekimo Rusijos užpultai Ukrainai politiką ir atmetė jam mestus kaltinimus, kad visapusiško karo pradžioje jam stigo ryžto.„Vokietija yra viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų“, – renginyje Berlyne tikino O. Scholzas. Jis paminėjo, kad jo šalis šiuo metu teikia ne tik finansinę ir humanitarinę, o ir karinę paramą. Kancleris pareiškė, kad šiuo klausimu išliks „atsakingas“, tačiau kartu pažadėjo daryti tai, „kas teisinga“.O. Scholzas tokį komentarą išsakė po to, kai praėjusią savaitę susitarė su JAV prezidentu Joe Bidenu Ukrainai pirmą kartą perduoti šarvuotųjų transporterių. Kyjivas prieš tai ilgą laiką prašė tokios technikos.Kiek vėliau jo vyriausybėje pasigirdo raginimų nusiųsti ir galingesnių tankų „Gepard 2“.Nors Vokietijos kancleris pabrėžė, kad jo šalis teiks paramą tiek, kiek reikės, jis pakartojo, jog Ukrainoje sukeltas plataus masto karas neturi virsti konfrontacija tarp Rusijos ir NATO. O. Scholzas nurodė, kad Berlynas ateityje veiks koordinuodamas žingsnius su savo partneriais. „Bet kokie kitokie veiksmai tokioje pavojingoje situacijoje būtų neatsakingi“, – tvirtino kancleris.

Britų žvalgyba: Rusija tikriausiai kontroliuoja didžiąją dalį Soledaro Didžioji dalis Rytų Ukrainos Soledaro miesto, britų žvalgybos vertinimu, gali būti rusų rankose. Po taktinių proveržių per praėjusias keturias dienas Rusijos ginkluotosios pajėgos ir samdinių grupuotė „Wagner“ tikriausiai kontroliuoja didžiąją miestelio dalį, pranešė Gynybos ministerija Londone, remdamasi žvalgybos ataskaita, informuoja agentūra „Reuters“.Soledaras yra tik už kelių kilometrų nuo Bachmuto, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai.Ukrainos vadovybės duomenimis, Rusija pradėjo didelį puolimą prieš Donbase esantį Soledarą, puolimui vadovauja „Wagner“ daliniai.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 112 470 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 112 470 karių (+710 per pastarąsias 24 val.), antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 10-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 084 (+4) tankų, 6 154 (+7) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 073 (+4) artilerijos sistemų, 434 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 217 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 275 sraigtasparnių, 4 817 (+8) automobilių ir degalų cisternų, 17 (+1) laivų, 1 860 (+4) dronų, 183 specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Belgorode – sprogimai, rusams išsiųsti neįprasti pranešimaiSausio 9 d. vakare Rusijos Belgorodo srityje esančiame Šebekino mieste nugriaudėjo sprogimai. Ekstremaliųjų situacijų tarnybos pradėjo siuntinėti žmonėms pranešimus.Pasak UNIAN, gyventojams išsiųsti neįprasti pranešimai.Remiantis Rusijos „Telegram“ kanaluose išplitusia informacija, gyventojai buvo raginami leistis į rūsius arba slėptis priedangose. Remiantis ankstesniu pranešimu, Šebekine nutrūko elektros energijos tiekimas.UNIAN primena, kad sausio 3 d. Naujajame Oskole (miestas Rusijos Belgorodo srityje) degė karinis objektas. Liudininkai teigia girdėję sprogimus, primenančius sprogmenų detonavimą.Sausio 2 d., kai smūgių taikiniu tapo Rusijos Briansko srityje esantys Klimovskajės elektros tinklai, nutrūko elektros tiekimas į artimiausią kaimą. Briansko srities valdžia kaltę dėl atakų suvertė Ukrainai.

Maskva: Rusijos žmogaus teisių įgaliotinė susitiks su kolega iš UkrainosRusijos vyriausybės įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Tatjana Moskalkova, Maskvos duomenimis, dar šią savaitę Turkijoje susitiks su kolega iš Ukrainos Dmytru Lubinecu.„Patvirtinu, kad planuoju tokį susitikimą“, - pirmadienį žurnalistams sakė T. Moskalkova, kurią cituoja rusų naujienų agentūra „Interfax“. Pokalbis esą vyks susitikimo, kuriame nuo ketvirtadienio iki šeštadienio dalyvaus žmogaus teisių įgaliotiniai iš įvairių šalių, kuluaruose.Kyjivas šios informacijos kol kas nepatvirtino.

Bideno patarėjas: parama Ukrainai 2023 metais yra garantuotaNepaisant pasikeitusio jėgų santykio Kongrese, JAV vyriausybė sako, kad finansinė parama Ukrainai yra garantuota. Naujajame biudžete finansinė pagalba Kyjivui yra užtikrinta – beveik visiems 2023 metams, pirmadienį sakė JAV prezidento Joe Bideno patarėjas Jake‘as Sullivanas.Naujajame biudžete paramai Ukrainai numatyta 45 mlrd. JAV dolerių (42 mlrd. eurų), nors vyriausybė prašė tik 37 mlrd. „Tai lėšos, kurioms jau pritarta, - pabrėžė J. Sullivanas. – Nemanau, kad šie pinigai iš mūsų galėtų būti atimti“. Šios lėšos esą leis užtikrinti JAV vyriausybės pajėgumus teikti Ukrainai ir karinę, ir ekonominę, ir humanitarinę paramą – beveik visus metus.J. Bidenas gruodžio pabaigoje pasirašė naują biudžeto įstatymą, numatantį milijardinę pagalbą Ukrainai, ir jis įsigaliojo. Naujasis biudžetas finansuoja vyriausybės veiklą iki 2023 metų rugsėjo. Sprendimas priimtas prieš pat pasikeičiant jėgų santykiui Kongrese: praėjusią savaitę respublikonai perėmė Atstovų Rūmų kontrolę.Naujasis rūmų pirmininkas respublikonas Kevinas McCarthy‘is prieš tai pagrasino, kad jo partija gali pristabdyti tolesnės paramos Ukrainai patvirtinimą arba ją visai blokuoti. Dėl to J. Bideno vyriausybė stengėsi, kad lėšų skyrimas būtų palaimintas anksčiau. Vis dėlto stebėtojai K. McCarthy‘čio grasinimus pirmiausiai vertino kaip mėginimą daryti spaudimą, kad iš demokratų išgautų nuolaidų kitose srityse.

Zelenskis: visa žemė Soledare nusėta okupantų kūnais ir sprogimų žymėmisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo kariai priešinosi „naujiems ir dar sunkesniems puolimams“ Soledare, netoli rytinio Bachmuto miesto, kurį Maskva jau kelis mėnesius bando užimti.„Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie saugo mūsų Bachmutą... [ir] visiems Soledaro kovotojams, atlaikantiems naujus ir dar sunkesnius okupantų puolimus!“ – savo kasdieniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.Soledaras yra Donecko srityje, maždaug už 15 km nuo Bachmuto – miesto, kuriame prieš karą gyveno 70 000 gyventojų ir kuris dabar yra kovų epicentras.„Dėl mūsų karių atsparumo ten, Soledare, įgijome papildomo laiko ir [išsaugojome] jėgos“, – kalbėjo V. Zelenskis.„Viskas visiškai sugriauta... Visa žemė Soledare nusėta okupantų kūnais ir sprogimų [paliktomis] žymėmis“, – sakė jis.Anksčiau pirmadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad atrėmė bandymą užimti Soledarą, bet kovos atsinaujino.„Po nesėkmingo priešo bandymo užimti Soledarą... [rusai] persigrupavo, papildė gyvąją jėgą, perkėlė papildomus puolimo junginius, pakeitė taktiką ir pradėjo puolamuosius veiksmus“, – platformoje „Telegram“ sakė gynybos viceministrė Hana Maliar.„Šiuo metu priešas yra dislokavęs daug puolamųjų junginių, suformuotų iš geriausių „Wagner“ rezervų. Jie tiesiog žengia per savo pačių karių lavonus“, – pridūrė H. Maliar.Anksčiau pirmadienį Rusijos remiamos separatistų pajėgos Donecko regione pranešė, kad užėmė Bachmutskės kaimą, esantį vos už kelių kilometrų nuo Soledaro.Atskirai samdinių grupės „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas socialiniuose tinkluose teigė, kad Soledarą šturmuoja tik šios grupės junginiai.Rugsėjį Maskva pareiškė, kad po referendumų, kurių Kyjivas ir Vakarai nepripažino, aneksavo Donecką ir tris kitus Ukrainos regionus.

Zelenskis: mūšis dėl Donbaso tęsiasiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vis dar labai įtempta pavadino padėtį Soledaro mieste rytinėje Donecko srityje, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai. „Labai sunku: ten beveik nelikę sveikų sienų“, - sakė jis tradiciniame savo kreipimesi pirmadienio vakarą.Kartu V. Zelenskis patikino: „Nors okupantai dabar didžiausias savo pastangas sutelkę į Soledarą, šios sunkios ir besitęsiančios kovos rezultatas bus mūsų viso Donbaso išvadavimas“. Ukrainiečių karių pasipriešinimas Soledare esą suteikia laiko visai kariuomenei. „Mūšis dėl Donbaso tęsiasi“, - pažymėjo prezidentas.Ir Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Makjar pastaruoju metu kalbėjo apie smarkias rusų atakas mieste. Soledaras kartu su kaimyniniu Bachmutu yra Ukrainos gynybinės sienos dalis priešais Slovjansko ir Kramatorsko aglomeraciją.

Ukrainos kariuomenė pasiekė sėkmę netoli KreminosUkrainos kariuomenė toliau puola Rusijos pajėgas ir pasiekė sėkmę prie Kreminos Luhansko srityje. Kaip pastebi Karo tyrimų institutas, net Rusijos propagandistai jau kalba, kad Ukrainos gynėjai ruošiasi atnaujinti puolimą Limansko srityje.„Sausio 8 ir 9 d. Rusijos ir Ukrainos pajėgos tęsė puolimą ties Svatovo-Kreminos linija. Ukrainos generalinio štabo duomenimis, sausio 8 ir 9 d. Ukrainos kariai atrėmė Rusijos karių puolimą Stelmachivkoje (15 km į šiaurės vakarus nuo Svatovo). Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos kariai neutralizavo ukrainiečių diversines grupuotes į šiaurės vakarus nuo Svatovės, netoli Kotliarovkos, Novoselovskio ir Dvurečnyj“, – sakoma pranešime apie padėtį fronte.

Rusija atsisakė paskelbti žuvusiųjų Makijivkoje sąrašusRusija neskelbia per išpuolį prieš Rusijos karinę bazę okupuotoje Makijivkoje, Donecko srityje, žuvusiųjų sąrašų.Komisaras Aleksejus Vdovinas tai pareiškė komentare leidiniui „The Insider“. Pasak jo, šiuos duomenis esą gali naudoti „užsienio žvalgybos tarnybos“, kad „nustatytų ir vykdytų provokacinę karių giminaičių veiklą“.„Jokie sąrašai nebus skelbiami. Visą turimą informaciją karinės registracijos ir šaukimo skyriuose kario šeimos nariams perduoda asmeniškai – arba pateikus prašymą, arba kai kuriems kariams asmeniškai praneša karinės registracijos ir šaukimo skyrių darbuotojai“, – sakė A. Vdovinas.

Per Rusijos smūgį Rytų Ukrainos turguje žuvo du žmonėsPer Rusijos smūgį kaimo turguje Charkivo regione Ukrainos rytuose pirmadienį žuvo mažiausiai du žmonės ir šeši buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius.„Per raketos smūgį Ševčenkoje buvo sužeisti šeši žmonės. Dar du žuvo“, – socialiniame tinkle paskelbė gubernatorius Olehas Synehubovas.Charkivo regionas, kuris ribojasi su Rusija, nuo vasario mėnesio, kai į jį įsiveržė Maskvos kariuomenė, beveik kasdien apšaudomas rusų artilerijos.Nukentėjo dvi moterys – 50-metė ir 60-metė, teigė O. Sinehubovas.Ukrainos pareigūnų išplatintame vaizdo įraše matomas gilus rūkstantis krateris, liepsnoms apimant šalia esančius turgaus prekystalius.Vaizduose taip pat matyti, kaip gelbėjimo tarnybos pašalina nuolaužas ir gelbėja žmones iš griuvėsių.Atskirai per „masinę“ artilerijos ataką Kurachivkos kaime rytinėje Donecko srityje buvo sužeisti du civiliai gyventojai, sakė gubernatorius Pavlo Kyrylenka.Tuo tarpu Chersone vienas žmogus žuvo ir viena moteris buvo sužeista per smūgį pietinio miesto gyvenamajame rajone, kurį neseniai susigrąžino Kyjivo pajėgos, pranešė gubernatorius Jaroslavas Januševičius.Sekmadienį žuvo du žmonės ir dešimt buvo sužeista, teigė Ukrainos prezidentūros vadovo pavaduotojas per savo kasdienę spaudos konferenciją.Ukrainos kariuomenė nurodė, kad Bachmutas, esantis rytuose, tebėra „karščiausias fronto ruožas, kuriame vyksta aršiausi mūšiai“.„Priešas čia sutelkė maksimalų kovinės parengties dalinių skaičių, įskaitant „Wagner“ dalinius“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės grupės atstovas Serhijus Čerevatas.

Ekspertas paaiškino, kiek karių Rusijai reikia naujam puolimui iš BaltarusijosKaro ekspertas Michailas Samusas sakė, kad tikimybė, jog Rusijos okupantai iš Baltarusijos teritorijos vėl įsiverš į Ukrainą, šiuo metu yra labai maža.Televizijos „Apostrof TV“ eteryje jis pažymėjo, kad per pastarąją savaitę Rusijos ginkluotųjų pajėgų skaičius padidėjo 600-700 žmonių, tačiau iš viso Baltarusijos teritorijoje yra 12-13 tūkst. rusų karių. Tai yra visiškai nepakankama puolamosioms operacijoms vykdyti net kartu su Baltarusijos ginkluotosiomis pajėgomis.„Jei kalbėtume apie tam tikrą minimalų skaičių, kuris reikštų, kad rusai jau nusprendė ruoštis šiai operacijai, tai yra apie 30 tūkst. Tada aišku, kad jie nesudarys 30 tūkstančių kariuomenės šiaip sau. Tačiau net ir to nepakanka, remiantis jokia teorija apie besiveržiančios ir besiginančios pusės jėgų pusiausvyrą“, – aiškino ekspertas.

Karininkas: padėtis Soledare dabar aštresnė nei Bachmute Padėtis Soledare, Donecko srityje, šiuo metu yra dar aštresnė nei kaimyniniame Bachmute. Rusai ėmėsi pulti mažomis grupėmis, praneša UNIAN.Informuojama, kad rusų okupantai „bangomis“ puola Ukrainos gynėjų pozicijas.„Dabar Soledare labai sunku. Padėtis ten yra daug opesnė nei Bachmute. Priešai puola nedidelėmis grupėmis, paprastai iki 8 žmonių, ginkluotų šaulių ginklais, Mūsų pozicijos atakuojamos bangomis, – sakė karininkas Berezovecas.

Žiniasklaida: rusai apšaudė laidotuvių procesiją Černihivo srityjeRusai apšaudė kapines Ukrainos Černihivo srityje tuo metu, kai ten buvo laidojamas vietos gyventojas. Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“.Incidentas įvyko sekmadienį. Nuo skeveldrų nukentėjo kryžiai ir paminklai, o patys sviediniai pataikė į senus kapus ir išmušė duobes.„Minų išmuštos duobės – už 30 metrų nuo naujo kapo. Žmonės nenukentėjo“, - sakė žurnalistams Gremiačos kaimo seniūnas Andrijus Ircha.

Mirė raketų „Kalibr“, kuriomis rusai apšaudo Ukrainą, kūrėjasEidamas 86-uosius metus, Rusijoje mirė raketų „Kalibr“, kuriomis rusai apšaudo Ukrainą, kūrėjas Pavelas Kamnevas.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.P. Kamnevas buvo koncerno „Almaz – Antej“ mokslinis vadovas. Be to, jis dalyvavo kuriant daugelį raketų kompleksų, taip pat ir sparnuotąją raketą „Kalibr“. Jomis Rusijos laivai ir povandeniniai laivai apšaudo taikius Ukrainos gyventojus.Kaip sakoma koncerno spaudos tarnybos pranešime, „P. Kamnevas buvo vienas iš Rusijos gynybinio pramoninio komplekso stulpų“.

Rusų nelaisvėje dar yra apie 2 tūkst. „Azovstal“ gynėjųViena iš „Azovstal“ gynėjų šeimų asociacijos steigėjų Galina Klempouz pirmadienį pareiškė, kad rusų nelaisvėje tebėra apie 2 tūkst. šio metalurgijos kombinato gynėjų. Tarp belaisvių – moterys ir vyrai.Kaip pažymėjo G. Klempouz televizijos kanalo „Espresso“ laidoje, per pastarąjį apsikeitimą belaisviais su Rusija grįžo aštuoni Mariupolio gynėjai. Kai kurie iš jų kovojo įmonėje „Azovstal“.„Mes negalime skelbti tikslaus skaičiaus, kadangi tai gali turėti įtakos situacijai. Rusų nelaisvėje tebėra apie du tūkstančius „Azovstal“ gynėjų – moterų ir vyrų“, - sakė ji.G. Klempouz taip pat papasakojo, kiek trunka visos reikiamos procedūros grįžus iš nelaisvės.„Tai gana individualūs procesai. Konkretaus laiko tam tikroms procedūroms nustatyti neįmanoma, viskas priklauso nuo grįžusiųjų sveikatos būklės. Jeigu apytikriai, tai mėnesį ar pusantro nereikėtų jų trikdyti. Taip pat reikia, kad juos stebėtų gydytojai, globotų artimieji. Tai individualūs momentai. Daugelis buvo sužeisti Mariupolyje, o nelaisvėje jų sveikatos būklė pablogėjo. Konkrečius terminus sunku įvardyti“, - apibendrino Asociacijos steigėja.UNIAN primena, kad sekmadienį Ukraina ir Rusija vėl apsikeitė belaisviais. Ukraina susigrąžino 50 karių – 33 karininkus ir 17 eilinių ir seržantų.2022 metais iš rusų nelaisvės pavyko išvaduoti beveik 1600 žmonių, tarp kurių – 1464 kariškiai ir 132 civiliai.

Ukraina: Rusijos kariai pradėjo galingą puolimą rytuoseUkrainos gynybos ministro pavaduotoja Anna Malyar sakė, kad po nesėkmingo bandymo užimti Soledarą Donecko srityje ir atsitraukimo Rusijos kariai pradėjo galingą miesto puolimą, rašoma UNIAN.Ji teigė, kad prieš tai rusai persigrupavo, atstatė nuostolius, perkėlė papildomus šturmo dalinius ir pakeitė taktiką.„Dabar priešas yra sudaręs daugybę šturmo grupių, suformuotų iš geriausių „Vagnerio“ rezervų. Priešas žengia tiesiogine prasme ant savo karių lavonų, masiškai naudoja artileriją, raketų paleidimo įrenginius ir minosvaidžius, apšaudydamas net savo kovotojus“, – pabrėžė Anna Malyar.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atskleidė dideles problemas okupantams pietuoseOperatyvinės vadovybės atstovė spaudai Natalija Humeniuk sakė, kad Rusijos okupantai baiminasi aktyvaus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontratakos pietuose. Taip yra dėl to, kad rusai dėl techninių kliūčių negali ištraukti atsargų iš laikinai okupuoto Krymo. „Rašistų problema yra ta, kad jie negali pasisemti rezervų būtent iš okupuoto Krymo. Jiems tai padaryti techniškai sudėtinga. Be to, kasdien mažėja moralė. Kairiajame Chersono srities krante ir Kryme gyvenantys okupantai supranta, kad jiems įvykiai klostysis kaip dešiniajame krante. Tai neleidžia jiems greitai suformuoti atsargų“, – pabrėžė Humenyuk.

Ukrainoje vykdomus karo nusikaltimus Lietuvoje jau paliudijo beveik trys šimtai ukrainiečių Ukrainoje įvykdytus ir vis dar kasdien vykdomus karo nusikaltimus Lietuvoje jau paliudijo daugiau nei trys šimtai į Lietuvą atvykusių ukrainiečių. Tokius naujausius šio tyrimo duomenis pateikia Generalinė prokuratūra.„Šiuo metu apklausti beveik trys šimtų liudytojų. Virš septyniasdešimt asmenų pripažinti nukentėjusiais“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.Prokuratūra akcentuoja, kad tinkamai užfiksuotus žmonių liudijimus bei visą vaizdinę dokumentinę medžiagą vėliau ketinama perduoti Ukrainos prokuratūrai, nes tai itin reikšmingi duomenys siekiant vėliau teisme įrodyti įvykdytus karo nusikaltimus, nusikaltėlių tapatybes ir kitas nusikaltimų aplinkybes.Tam, kad tokių duomenų rinkimas vyktų kuo sklandžiau ir kuo paprasčiau žmonėms, visi į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai registracijos metu gauna anketas, kuriose gali pažymėti, jog yra nukentėję arba tapę karo nusikaltimų liudytojais ir yra informuojami apie galimybes liudyti artimiausioje policijos įstaigoje.Jei žmogus anketoje pažymi, kad turi duomenų apie įvykdytus karo nusikaltimus, tuomet pareigūnai su juo vėliau susisiekia, pasitikslina informaciją ir apklausia. Generalinė prokuratūra pabrėžia, kad apklausiami yra tie, kas nurodo, jog patys nukentėjo nuo karo nusikaltimų, juos matė asmeniškai arba turi tai liudijančios vaizdinės medžiagos.Informuoti pareigūnus apie turimą vaizdinę medžiagą arba norą duoti parodymus žmonės tai pat gali ir internetu – šiam tikslui policija sukūrė specialią platformą. Joje lietuvių, ukrainiečių, rusų bei anglų kalbomis taip pat yra pateikiami visiems suprantami aktualių teisinių sąvokų paaiškinimai bei karo nusikaltimų pavyzdžiai. Informacija apie galimus būdus pranešti turimą informaciją apie karo nusikaltimus teisėsaugai dalijasi ir Ukrainos ambasada Lietuvoje.Ikiteisminį tyrimą dėl Ukrainoje vykdomos agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui Lietuvos generalinė prokuratūra pradėjo 2022 metų kovo 1 d. Šiame ikiteisminiame tyrime dirba 40 prokurorų, policijos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų grupė.

Ukraina: prie Soledaro dingo du savanoriai iš Didžiosios Britanijos Ukrainos policija ieško savanorių iš Didžiosios Britanijos 28 metų Andrew Bagshaw ir 48 metų Christopherio Perry, dingusių sausio 6 d. Donecko srities Soledaro miesto apylinkėse, praneša „uaportal.com“.Pareigūnų duomenimis, du savanoriai britai sausio 6 d. 8 val. ryto išvažiavo iš Kramatorsko į Soledarą. Nuo to laiko nepavyksta užmegzti ryšio su jais.Policija taip pat paskelbė savanorių automobilio nuotrauką.Šiuo metu Didžiosios Britanijos piliečiai laikomi dingusiais be žinios.Portalas primena, jog šiomis dienomis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pareiškė, kad šiuo metu fronte sudėtingiausia padėtis yra ruože Soledaras – Bachmutas – Majorskas.

Kuleba: kol ruso batai trypia Ukrainos žemę, karinės pagalbos nepakanka Ukraina dėkinga partneriams už karinę pagalbą, bet reikia daryti daugiau, kad būtų iškovota pergalė, o Europoje būtų atkurta taika ir saugumas.Tai pirmadienį tviteryje parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Ukraina yra dėkinga partneriams už karinę pagalbą, bet mes turime būti atviri vieni kitiems: niekas nepadarė pakankamai, kol ruso batai tebetrypia Ukrainos žemę. Mūsų šalies apginklavimas pergalei yra trumpiausias kelias į taikos ir saugumo atkūrimą Europoje ir už jos ribų“, – pažymėjo Ukrainos diplomatijos vadovas.„Ukrinform“ primena, kad JAV šiomis dienomis oficialiai paskelbė skirianti Ukrainai dar vieną daugiau kaip 3 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos paketą.

Ukrainoje 2022 metų žodžiu tapo frazė apie „rusų karo laivą“ Dabartinės ukrainiečių kalbos ir slengo žodynas „Mislovo“ praėjusių metų žodžiu Ukrainoje išrinko plačiai žinomą frazę apie „rusų karo laivą“, praneša „Ukrinform“.„2022 metų žodžiu pagal žodyno „Mislovo“ versiją tapo frazė „Rusų karo laive, eik na***“. Šis Gyvačių salos gynėjo atsakymas grobikui rusui tapo Ukrainos pasipriešinimo ginkluotai Rusijos agresijai leitmotyvu“, – sakoma pranešime.Anot „Mislovo“ atstovų, šis posakis iš esmės yra perdirbinys Ukrainos nacionalinės idėjos, kurią dar 2014 metais suformulavo ukrainiečių dailininkas, poetas, dramaturgas ir atlikėjas Lesius Poderevianskis, – „atsip****** nuo mūsų“.„Ironiškai atrodo tas faktas, jog 2022 metų frazė yra grynai rusiška, nors tais metais Ukraina galutinai įtvirtino savo nepriklausomybę, o ukrainiečių kalba sėkmingai stiprina savo pozicijas ir išstumia rusų kalbą visose gyvenimo srityse. Po dekomunizacijos atėjo metas dekolonizuoti ir derusifikuoti Ukrainos kultūros erdvę. Ukrainizacija plačiausia šio žodžio prasme tapo visuotine tendencija“, –pažymėjo „Mislovo“ atstovai.Žodynas „Mislovo“ buvo įkurtas 2012 metais neologizmams, slengui ir kitiems dabartinės ukrainiečių kalbos reiškiniams fiksuoti.Pagal „Mislovo“ versiją, 2021 metų žodžiu Ukrainoje tapo „vakcina“.

Lenkija nori, kad tankų „Leopard“ tiekimą Ukrainai aptartų daugiatautė koalicija Siekiant aprūpinti Ukrainą moderniais koviniais tankais, tokiais kaip „Leopard“, Lenkija ragina kitas šalis sudaryti plačią koaliciją, pirmadienį Lenkijos visuomeniniam radijui sakė užsienio reikalų viceministras Pawelas Jablonskis ir kiti pareigūnai.„Apie tai diskutuojama. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką darys mūsų sąjungininkai Vakarų šalyse“, – „Radio Zet“ sakė prezidento Andrzejaus Dudos patarėjas saugumo klausimais Jakubas Kumochas.Lenkija galėtų būti tokios koalicijos dalis, bet viena nesiims veiksmų, nes nėra įgaliota, sakė jis.Pranešimus, kad Varšuva pasirengusi perduoti Ukrainai kelis šimtus ar net visus savo kovos tankus „Leopard“, J. Kumochas pavadino „dezinformacija“. Anot jo, diskutuojama apie daugiausia „kelis ar keliolika“ tankų. Nacionalinio saugumo taryba vėliau pirmadienį, be kitų, aptars ir šį klausimą su A.Duda, sakė jis.Vokietijos vyriausybei nusprendus suteikti Ukrainai apie 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“, pareigūnai toliau diskutuoja ir apie kovinių tankų tiekimą. Šeštadienį vienas iš Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo socialdemokratų partijos lyderių pareiškė skeptiškai vertinantis reikalavimus aprūpinti Kyjivą koviniais tankais „Leopard“ nesuderinus to su NATO sąjungininkėmis. „Nė viena šalis netiekia tokių sunkiųjų kovinių tankų kaip „Leopard 1“ ar „Leopard 2“, – šeštadienį interviu televizijai RTL/ntv sakė Larsas Klingbeilas.Vokiečiai nusprendė nusiųsti pėstininkų kovos mašinas „Marder“ ir priešraketinės oro gynybos sistemą „Patriot“, prieš tai daugelį mėnesių nesutikę patenkinti Kyjivo prašymų. O. Scholzas tai paskelbė praėjusią savaitę bendrame pareiškime su Jungtinėmis Valstijomis, po pokalbio su JAV prezidentu Joe Bidenu, bet nežadėjo galingų „Leopard“ tankų, nors kai kurie jo trišalės koalicinės vyriausybės nariai didina spaudimą.Didelio tiražo laikraščio „Bild“ užsakymu atlikta apklausos instituto „Insa“ apklausa parodė, kad 49 proc. respondentų nepritaria sprendimui tiekti „Marder“, 40 proc. tam pritaria. Paklausti apie „Leopard“ tiekimą, 50 proc. buvo prieš, 38 proc. pasisakė už.

Rusai smogė elektros pastotei Chersone, maitinančiai kelias dideles katilines Naktį į sausio 9-ąją Rusijos kariuomenė atakavo kritinės infrastruktūros objektus Chersone. Sugriauta elektros pastotė, maitinanti kelias dideles šio Ukrainos miesto katilines.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos viršininkas Jaroslavas Januškevyčius, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šią naktį okupantai rusai atakavo kritinės infrastruktūros objektus Chersone“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad priešai apšaudė vieną iš miesto kritinės infrastruktūros įmonių. Per rusų ataką kilo gaisras, sudegė įstaigos automobilis.Per apšaudymą taip pat sugriauta elektros pastotė, maitinanti kelias dideles katilines. Pranešama, kad šilumos ir šviesos tiekimas Chersone nebuvo nutrūkęs.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono srityje Rusijos kariuomenė smogė vienam iš dujų tiekimo objektų, žmonių aukų nėra.Praėjusią parą okupantai rusai 77 kartus apšaudė Chersono srities teritoriją, sužeisti trys žmonės.

Charkivo srityje per turgaus apšaudymą žuvo du žmonės Pirmadienį Ševčenkovės kaime Ukrainos Charkivo srityje per Rusijos kariuomenės surengtą turgaus apšaudymą žuvo du žmonės.Tai pranešė šios srities prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad sausio 9 d. apie 9 val. 10 min. okupantai surengė raketų ataką prieš Ševčenkovės kaimą Kupjansko rajone. Priešo raketa pataikė į vietos turgų. Žuvo dvi moterys. Sužeistos dar trys moterys ir 10-metė mergaitė“, – pareiškė prokuratūra.Preliminariais duomenimis, Ševčenkovei buvo smogta iš Rusijos Belgorodo srities. Kaimas nukentėjo nuo raketų sistemos „S-300“.Prieš tai skelbta, kad per šią ataką buvo sužeisti septyni žmonės. Kiek vėliau buvo pranešta apie vieną žuvusią moterį.

Kremlius: Vakarų ginklai „ilgina ukrainiečių kančias“Kremlius pirmadienį pareiškė, kad Prancūzijos ir kitų Vakarų šalių sprendimai tiekti Ukrainai ginklus, įskaitant lengvuosius tankus, tik dar labiau apsunkins ukrainiečių gyvenimą.„Šis tiekimas negali nieko pakeisti ir nepakeis... [Jis] gali tik ilginti Ukrainos žmonių kančias“, – pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į žurnalisto klausimą dėl praėjusią savaitę priimto Prancūzijos sprendimo nusiųsti Ukrainai šarvuotosios technikos.Pradėjusi tiekti Ukrainai savo gamybos, nuo 9-ojo dešimtmečio naudojamus lengvuosius tankus „AMX-10 RC“, Prancūzija taptų pirmąja Vakarų šalimi, nusiuntusia Kyjivui tankų.Kremlius sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas toliau palaiko ryšį.D. Peskovo teigimu, lyderių bendravimas „labai naudingas, nepaisant didelių nesutarimų“.E. Macronui įsipareigojus nusiųsti Kyjivui tankų, vėl pasigirdo raginimų Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui taip pat priimti tokį sprendimą.

Per Naujuosius rusai linksminosi ne tik Makijivkoje: socialiniuose tinkluose – dešimtys nekrologų Ką reiškia ukrainiečių naujametiniai „fejerverkai“, teko patirti ne tik Makijivkoje, bet ir Šachtarske besibazuojantiems Ukrainos okupantams. Naujųjų Metų naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė dešimtis čia buvusių rusų karių.„Per Naujuosius Metus linksminosi ne tik Makijivkoje buvę okupantai iš Rusijos. Gaunami pranešimai apie 2022 m. gruodžio 31 d. surengtų HIMARS atakų Šachtarske rezultatus“, – „Facebook“ paskyroje parašė žurnalistas Denisas Kazanskis.Pasak D. Kazanskio, Rusijos karo vadai šį „nemalonumą“ nutarė nutylėti, užtat į „Kobzono koncertą“ nusiųstų okupantų giminės tylėti neketino.„Pranešama, kad iš viso Šachtarske žuvo kelios dešimtys okupantų. Išties gausu...“ – paminėjo žurnalistas.D. Kazanskis paviešino ir Rusijos socialiniais tinklais platinamus nekrologus. Pranešimuose apie rusus aiškiai nurodyta, kad gruodžio 31 d. Šachtarske jie buvo „demilitarizuoti“.

Rusijoje vėl padegtas karinis komisariatas Rusijoje, anot žiniasklaidos, vėl padegtas karinis komisariatas. „Bratske nežinomas asmuo sviedė į karinį komisariatą Molotovo kokteilį ir jį padegė. Apgadinti du aukštai“, – pirmadienį pranešė lenta.ru. Bratskas yra didelis miestas Sibire.Padegimas surengtas naktį. Ugniagesiams pavyko užgesinti liepsnas, kol jos neapėmė viso pastato. Išdegė 50 kvadratinių metrų plotas, materialinių nuostolių dydis kol kas nežinomas. Policija ieško įtariamojo, kurį užfiksavo vaizdo stebėjimo kamera.Nuo prezidento Vladimiro Putino įsakytos invazijos į Ukrainą Rusijoje būta virtinės išpuolių prieš karinius objektus. Atakų taikiniu kelis sykius tapo kariniai komisariatai, atsakingi už rusų mobilizaciją.Nuo vasario, oficialiais duomenimis, registruota dešimtys išpuolių panaudojant padegamuosius užtaisus.

Ukraina per parą numušė tris rusų sraigtasparnius, Kryme – beviltiškos nuotaikosUkrainos ginkluotosios pajėgos per parą sunaikinto tris Rusijos sraigtasparnius ir tris bepiločius orlaivius. Rusijos kariai mėgina judėti Bachmuto, Avdijivkos ir Lymanskės kryptimis bei bando gerinti taktines pozicijas pakeliui į Kupjanską.Ši portalu rbc.ua perduota žinia paremta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo „Facebook“ paskyroje pateikta informacija.Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė 7 atakas raketomis ir 31 smūgį iš oro, taip pat 73 kartus vykdė apšaudymus iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų.Per pastarąją parą ukrainiečių kariai atrėmė šalies agresorės pajėgų atakas, nukreiptas į Luhansko srities Stelmachivkos ir Červonopopivkos gyvenvietes, taip pat į Soledarą, Pidhorodnę, Bachmutą, Kliščijivką, Vodianę, Pervomaiskoję, Krasnohorivką, Marjinką, Pobedą ir Novomichailivką Donecko srityje.Remiantis turima informacija, nemenkas kiekis ginklų ir karinės įrangos, skirtos rusų karių mokymams ir siunčiamos iš Rusijos į Baltarusiją, yra paimtas iš ilgalaikių atsargų, taigi, techniką būtina taisyti arba remontuoti. Žinoma ir tai, kad dirbti su šia technika raginami ir baltarusių kariai.Pastebimai prastėja moralinis ir psichologinis rusų karių nusiteikimas. Pavyzdžiui, tarp tų, kurie tarnauja 127-ojoje atskiroje žvalgybos brigadoje, dislokuotoje laikinai okupuotame Sevastopolyje, sklinda nuomonė apie karo užbaigimą bet kokiomis sąlygomis.Per pastarąją parą gynybinių pajėgų aviacija 17 kartų smūgiavo į okupantų susitelkimo rajonus ir tris kartus – į priešo disponuojamų zenitinės artilerijos ir raketų kompleksų pozicijas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė tris priešininko sraigtasparnius (Ka-52, Mi-24 ir Mi-8) bei tris „Orlan-10“ tipo žvalgybinius bepiločius orlaivius.Ukrainos raketinės technikos specialistų ir artileristų taikiniais tapo septyni rajonai, kuriuose susitelkę rusų kariai ir dislokuota daug karinės įrangos, taip pat degalų ir tepalų sandėlis.

Rusijos remiami separatistai sako užėmę kaimą netoli Bachmuto Ukrainos Donecko regioneRusijos remiamos separatistų pajėgos Ukrainos rytiniame Donecko regione pirmadienį pranešė užėmusios kaimą netoli svarbaus Bachmuto miesto, kurį Maskva bando užimti jau kelis mėnesius.Pirmadienį Rusijos ginkluotosios pajėgos „išlaisvino Donecko „liaudies respublikos“ teritorijoje esantį Bachmutskės kaimą“, sakoma separatistų pareiškime platformoje „Telegram“.Naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti šio teiginio.Bachmutskės kaimas yra į šiaurės rytus nuo Bachmuto, vyno gamyba ir druskos kasyba garsėjančio miesto. Jame kadaise gyveno 70 000 žmonių, o dabar jis yra kovų epicentras.Šis kaimas yra netoli Soledaro miesto, kuriame taip pat vyksta įnirtingi mūšiai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio vakaro kreipimesi sakė, kad teritorija tarp šių dviejų miestų yra „viena kruviniausių vietų fronte“.Rugsėjį Maskva surengė pseudoreferendumus keturiuose Ukrainos regionuose – Donecko, Luhansko, Zaporižios, Chersono – ir pareiškė, kad gyventojai nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos, kuri vasarį užpuolė savo provakarietišką kaimynę.Spalio pradžioje Kremliuje įvykusioje ceremonijoje V. Putinas oficialiai aneksavo šias teritorijas, nors jo pajėgos niekada jų visiškai nekontroliavo.Jungtinės Tautos pasmerkė „bandymą neteisėtai aneksuoti“ Ukrainos žemes ir paragino tarptautinę bendruomenę „nepripažinti jokių Rusijos paskelbtų sienų pakeitimų“.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 111 760 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 111 760 karių (+590 per pastarąsias 24 val.), pirmadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 9-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 080 (+11) tankų, 6 147 (+17) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 069 (+4) artilerijos sistemų, 434 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 217 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 275 (+3) sraigtasparnių, 4 809 (+8) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 856 (+7) dronų, 183 specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Kupjanske rusai apšaudė turgų, sužeisti 7 žmonės Rusų okupantams Charkivo regione apšaudžius turgų, po griuvėsiais gali būti žmonių. Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka.„Jau žinoma apie 7 sužeistuosius. Tarp jų yra vaikas. Po griuvėsiais gali būti dar žmonių“, – rašė jis.Pasak K. Tymošenkos, okupantai apšaudė vietos turgų, tikriausiai iš raketų sistemų S-300. „Vyksta gelbėjimo operacija, dirba specialiosios tarnybos“, – pridūrė jis.„RBC-Ukraina“ kiek anksčiau pranešė, kad pirmadienį, sausio 9 dieną, Rusijos kariškiai raketomis atakavo Charkivo regiono Kupjansko rajono Ševčenkovės kaimą. Pranešama, kad nukentėjo vietinis turgus ir jau sužeisti 7 žmonės, tarp jų 13 metų paauglė.https://t.me/u_now/81945

Ukraina ir Rusija pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniaisUkraina ir Rusija sekmadienį pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniais, į Ukrainą sugrįžo 50 jos kariškių, pranešė pareigūnai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakaro kreipimesi sakė, kad iš Rusijos nelaisvės namo sugrįžo 33 ukrainiečių karininkai ir 17 eilinių bei seržantų.„Tarp jų yra Kyjivo, Donecko sričių, Mariupolio, šalies pietų gynėjų. Armijos, Nacionalinės gvardijos, krašto apsaugos, karinių jūrų pajėgų kovotojų, pasieniečių. Mūsų komanda dirba be jokių pertraukų, kad išvaduotų ukrainiečius ir ukrainietes. Šiandien jai noriu dar kartą padėkoti“, – sakė prezidentas.Jis taip pat padėkojo kariams, imantiems į nelaisvę rusus, ir sakė: „Kiekvienas, kas mūsų žemėje ima į nelaisvę priešus, suteikia galimybę sugrąžinti laisvę kažkam iš ukrainiečių.“Tuo metu Rusijoje pranešta, kad per sekmadienio apsikeitimą sugrįžo 50 nelaisvėje laikytų rusų.Ukrainos duomenimis, pernai iš Rusijos nelaisvės pavyko susigrąžinti beveik 1,6 tūkst. žmonių. Paskutinę 2022 metų dieną per eilinį apsikeitimą belaisviais namo sugrįžo 140 ukrainiečių.

Baltarusija paskelbė surengsianti bendras su Rusija ginkluotųjų oro pajėgų pratybas Baltarusija, oficialiais duomenimis, sausio viduryje pradės dvi savaites truksiančias bendras su Rusijos pajėgomis karinių oro pajėgų pratybas. „Nuo 2023 merų sausio 16 dienos iki vasario 1-osios vyks kolektyvinės oro taktinės Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybos“, - sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė Baltarusijos gynybos ministerija. Abi šalys rudenį suformavo bendras pajėgas, oficialiu teigimu, kad saugotų Rusijos ir Baltarusijos sąjungos išorės sienas. Šiuo pagrindu Baltarusijoje dislokuota apie 9 000 rusų karių. Diktatorius Aliaksandras Lukašenka penktadienį aplankė šį dalinį. Pasak Baltarusijos gynybos ministerijos, sekmadienį į Baltarusiją atvyko rusų ginkluotosios oro pajėgos. Dviejų savaičių pratybos bus vykdomos visuose oro pajėgų ir oro gynybos aerodromuose bei poligonuose. Praėjusiomis savaitėmis vis būta spėlionių apie naują rusų puolimą prieš Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos. Jau karo pradžioje Vladimiro Putino pajėgos naudojosi buvusia sovietine respublika invazijai į Ukrainą. A. Lukašenka iki šiol vengė tiesioginio baltarusių karių dalyvavimo koviniuose veiksmuose. Tačiau jis politiniu, ekonominiu ir kariniu požiūriu smarkiai priklausomas nuo Maskvos.

Vakarų žiniasklaida nerado jokių įrodymų apie Ukrainos karių žūtį KramatorskeNėra įrodymų, kad dėl Rusijos smūgio į Kramatorską, kaip teigiama Kremliuje, tariamai žuvo daugiau nei 600 Ukrainos karių Apie tai praneša Vakarų žiniasklaida, teigia „Ukrinform“, remdamasi „Amerikos balsu“.„Reuters“, remdamasi liudininkais, rašo, kad Rusijos smūgis Kramatorskui sukėlė sunaikinimą, tačiau nesunaikino namų ir „nebuvo akivaizdžių aukų požymių“.CNN komanda taip pat praneša, kad nepastebėjo jokių didelių aukų požymių rajone. „Kramatorske ir jo apylinkėse, įskaitant miesto morgo rajoną, nėra neįprastos veiklos“, – nurodė žurnalistai.Be to, atsakydamas į CNN prašymą, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų karių grupės atstovas Sergejus Čerevaty Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos ir Kremliaus žiniasklaidos skleidžiamą informaciją pavadino „nesąmone“.Komentare naujienų agentūrai AP S. Čeravaty pažymėjo, kad Rusijos smūgiai Kramatorskui padarė žalos tik civilinei infrastruktūrai, ir pridūrė: „Ukrainos ginkluotosios pajėgos nebuvo sužeistos“. Agentūra paaiškina, kad, pasak Kramatorsko mero Aleksandro Gončarenkos, dėl apšaudymo buvo apgadintos dvi mokyklos ir aštuoni gyvenamieji pastatai.Kaip pranešama, sausio 8-osios naktį Rusijos kariai sudavė septynis raketų smūgius į Kramatorską. Rusijos Gynybos ministerija pripažino Kramatorsko apšaudymą ir pavadino jį „atsakomąja operacija“ už smūgį Rusijos kariuomenės dislokavimo vietoje Makiivkoje Naujųjų metų išvakarėse. Rusijos ministerija teigė, kad Kramatorske esą nukovė daugiau nei 600 Ukrainos karių.

Ukraina: Rusija jau pasirengusi bėgti iš KrymoUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Myhaila Podoliakas tvirtino, jog Krymo išlaisvinimas yra tik laiko klausimas – Rusija iš pussiasalio tikrai pasitrauks.„Jei išlaisvinsime Luhansko, Donecko ar Zaporožės regionų teritoriją, tai Krymas pateks į visišką Ukrainos ugnies kontrolę. Nelabai suprantu, ką rusai ten darys. Jie supras, kad jiems reikia bėgti“, - sakė M. Podoliakas.„Nes Rusija yra pasirengusi bėgti. Tiesiog jie dar neišėjo iš visiško apsvaigimo būsenos. Tada jie išeis, apsižvalgys ir supras: arba tu pabėgsi, arba mirsi“, – pridūrė jis.„Nebūtina, kad mūsų vaikai, kurie šiandien sėdi bombų slėptuvėse, po 3-5 metų sumokės dar vieną kainą. Kad jie tada mirtų už valstybės teisę egzistuoti. Todėl šiandien pasirašėme tokią „sutartį“ – arba šiandien pasiekiame pabaigą, o tada mūsų vaikai gyvena saugioje šalyje, arba turėtume ieškoti kitos vietos gyvenime, nes tada Ukrainos nebus“, - teigė M. Podoliakas.

Gynybos ministerijos pareiškimai apie „kerštą“ sukėlė nepasitenkinimą RusijojeAmerikos karo studijų institutas (ISW) atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijoje kritikuojami Gynybos ministerijos pareiškimai, kad Rusijos pajėgos reagavo į gruodžio 31 dieną įvykdytą Ukrainos smūgį Rusijos pozicijoms Makijivkoje.Sausio 8 dieną Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos kariai vykdė „atsakomąją operaciją“ prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas dėl gruodžio 31-osios smūgio Makijivkai, per kurį žuvo iki 400 mobilizuotų rusų karių dėl Rusijos vadovybės klaidų ir neefektyvios personalo išsklaidymo praktikos, rašo ISW.Pabrėžiama, kad Rusija pateikė melagingą pareiškimą, kad atsakomasis smūgis buvo surengtas keliuose laikino Ukrainos karių dislokavimo Kramatorske, Donecko srityje, punktuose, dėl kurių, kaip įtariama, žuvo daugiau nei 600 Ukrainos karių.Tačiau taip nėra – suomių reporteris sausio 8 dieną apsilankė streiko Kramatorske vietoje ir pažymėjo, kad raketos nukrito ant tuščios mokyklos.Keli Rusijos kariniai tinklaraštininkai kritikavo Gynybos ministeriją už tai, kad ji sufabrikavo istoriją apie „kerštą“ už smūgį Makijivkai, nurodydami, kad agentūra dažnai pateikia melagingus pareiškimus, užuot persekiojusi kaltus lyderius už nuostolius tarp Rusijos karių.