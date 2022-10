Karas Ukrainoje. Praneša apie didelius Rusijos nuostolius: ukrainiečių pajėgos sunaikino 2 amunicijos sandėlius, daug svarbios technikos

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų ir artilerijos daliniai atliko daugiau kaip 250 ugnies misijų, rašoma UNIAN.

„Gavome patvirtinimą, kad priešas patyrė 22 „Rashist“, 4 tankų, 2 minosvaidžių, savaeigės didelio kalibro haubicos „Acacia“, raketų „žemė-oras“ sistemos „Tor-M2“ ir 3 šarvuočių vienetų nuostolių“, – rašoma pranešime.

Be to, ukrainiečių gynėjai sunaikino 2 amunicijos sandėlius Beryslavo rajone.

Dar vienas tankas, savaeigė haubica „Msta-S“ ir daugkartinis raketų paleidimo įrenginys „Grad“ bei 4 šarvuočiai buvo apgadinti.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Zelenskis gruodį išleis savo karo meto kalbų knygąGruodžio 6 dieną bus išleistas Volodymyro Zelenskio karo metu pasakytų kalbų rinkinys su Ukrainos prezidento parašyta įžanga.Leidybos grupės „Penguin Random House“ padalinys „Crown“ pirmadienį paskelbė, kad knyga vadinsis „Žinia iš Ukrainos“ ir joje taip pat bus „The Economist“ redaktoriaus Rusijai ir Rytų Europai Arkadijaus Ostrovskio pratarmė.„Parama Ukrainai nėra tendencija, memas ar virusinis iššūkis, – „Crown“ išplatintame pareiškime sakė V. Zelenskis. – Tai nėra jėga, kuri greitai išplinta po visą planetą ir paskui taip pat greitai išnyksta. Jei norite suprasti, kas mes esame, iš kur esame, ko norime ir kur einame, turite daugiau sužinoti apie tai, kas esame. Ši knyga jums padės būtent tai padaryti“.Gautos lėšos bus skirtos iniciatyvai „United24“, kurią V. Zelenskis pradėjo siekdamas koordinuoti labdarą Ukrainai. Prezidentas pridūrė atrinkęs 16 kalbų, kurios, kaip jis tikisi, skaitytojams padės „suprasti ukrainiečius: mūsų siekius, principus ir vertybes“.Buvęs aktorius ir komikas prezidentu buvo išrinktas 2019 metais. Po Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį jis staiga virto karo meto lyderiu, o jo aistringa ir bekompromisė laikysena pakurstė palyginimus su, be kita ko, Winstonu Churchilliu.

Baltarusijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos kariųMaskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijoje bus dislokuota iki 9 tūkst. Rusijos karių ir apie 170 tankų, kad būtų sukurtos naujos bendros pajėgos, pirmadienį pranešė Baltarusijos gynybos ministerija.Apie naujų pajėgų, kurioms pavesta ginti Baltarusijos sienas nuo numanomos Ukrainos grėsmės, sukūrimą buvo paskelbta praėjusią savaitę po to, kai Rusija patyrė pralaimėjimų puolant Ukrainoje.Pasak platformoje „Telegram“ kalbėjusio Baltarusijos gynybos ministerijos patarėjo tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais Valerijaus Revenkos, „bendras (Rusijos karių), kurie atvyks į Baltarusiją, skaičius siekia 9 tūkst.“V. Revenka sakė, kad Rusija taip pat atsiųs į Baltarusiją „apie 170 tankų, iki 200 (kitų) šarvuočių ir iki 100 ginklų bei minosvaidžių, kurių kalibras viršija 100 mm“.Rusijos daliniai bus dislokuoti keturiuose poligonuose Baltarusijos rytuose ir centre, kur jie dalyvaus pratybose, kurių metu visų pirma bus vykdomas „kovinis ir priešlėktuvinių raketų šaudymas“, teigė V. Revenko.Baltarusija tvirtina, kad šios pajėgos bus išimtinai gynybinės ir skirtos jos sienoms apsaugoti.Praėjusią savaitę Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Ukraina rengia sąmokslą užpulti jo šalį, ir paskelbė apie bendras pajėgas su Maskva.Jis apkaltino Lenkiją, Lietuvą ir Ukrainą treniruojant baltarusių radikalus „vykdyti sabotažą, teroristines atakas ir organizuoti šalyje karinį sukilimą“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Didžiojo septyneto (G-7) susitikime antradienį apkaltino Rusiją „mėginant tiesiogiai įtraukti Baltarusiją į karą“.Jis ragino organizuoti tarptautinę stebėtojų misiją Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje.A. Lukašenka yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas ir jis leido Maskvos pajėgoms pasinaudoti Baltarusijos teritorija vasarį pradedant karinę operaciją prieš Kyjivą.Tačiau Baltarusijos pajėgos puolime iki šiol nedalyvavo.Baltarusija yra politiškai ir finansiškai priklausoma nuo Rusijos, savo pagrindinės sąjungininkės.Vasarą Rusija pažadėjo Baltarusijai, kad per kelis mėnesius pristatys raketas „Iskander M“, galinčias nešti branduolines kovines galvutes, ir modernizuos karo lėktuvus.

Ukrainos pajėgos sunaikino dar aštuonis Irano bepiločius orlaivius Ukrainos gynybos pajėgos pirmadienio vakarą numušė dar aštuonis Irane pagamintus dronus kamikadzes „Shahed-136“.Apie tai „Telegram“ žinutėje pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos, praneša „Ukrinform“.„Spalio 17 d. apie 21.00 val. oro pajėgų valdymo centro atsakomybės zonoje sunaikinti aštuoni Irano gamybos dronai kamikadzės „Shahed-136“, – sakoma pranešime.

Sumų regionas apšaudytas raketomis: 5 žmonės žuvo, 14 buvo sužeistaDėl rytinių raketų smūgių Sumų regione žuvo 5 žmonės, dar 14 buvo sužeisti, rašo UNIAN.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regiono karinės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živitskis."... Pasienyje buvo tylu, bet turėjome raketų ataką prieš infrastruktūros objektą. 3 rusų raketos. 14 sužeistųjų ligoninėje, trys iš jų buvo išgelbėti gyvi iš griuvėsių. 5 žuvę... Gelbėjimo darbai tęsiasi“, – pažymėjo jis.

Paskelbta Irano įmonės, kurioje gaminami dronai kamikadzės, nuotraukaKompanija „The Intel Lab“ paskelbė Irano įmonės “Shahed Aviation Industries“, kurioje gaminami dronai kamikadzės, palydovinę nuotrauką.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis bendrovės „Twitter“ paskyra.Nuotraukoje nurodytos gamyklos koordinatės. Ji yra Isfahano mieste, Badro aviacijos bazės teritorijoje. Nuotraukoje matyti dirbtuvės, gamybiniai cechai, žaliavų laikymo vieta, taip pat galutinio dronų surinkimo cechas. Be to, padidintuose kadro fragmentuose galima pamatyti galingiausių dronų „Shahed-136“ komponentų.„rbc.ua“ primena, kad pirmadienį rusai iranietiškais dronais atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai keturi žmonės.https://twitter.com/TheIntelLab/status/1582010263619846144

Sudužus lėktuvui žuvo 2 žmonėsRusijos pietvakariuose netoli sienos su Ukraina esančio Jeisko miesto gyvenamajame rajone pirmadienį sudužo rusų karinis lėktuvas, pranešė Rusijos naujienų agentūros, remdamosi šalies gynybos ministerija.Išankstiniais duomenimis, žuvo mažiausiai du žmonės.Pasak ministerijos, naikintuvas-bombonešis „Su-34“ prie Azovo jūros esančiame mieste nukrito po to, kai pakilimo metu užsidegė vienas iš jo variklių.Ministerija nurodė, kad lėktuvas kilo mokomajam skrydžiui iš Pietinio karinio rajono karinio aerodromo.

Kijevo regione girdėti sprogimų garsaiTai paskelbė Kijevo regiono karinės administracijos pirmininkas Oleksijus Kuleba.„Kijevo srities gyventojai! Likite prieglaudose! Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais. Regione „dirba“ oro gynybos pajėgos“, – sakė jis.https://twitter.com/danielboffey/status/1582068287092899841?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582069088783781888%7Ctwgr%5E4069b15eb976447a7cde0cc7ed418ff742067a7d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-ukrainoje-ukraina-pranesa-per-apsikeitima-belaisviais-su-rusija-islaisvintos-108-moterys-n1195402%3Fpriority%3D1

Raudonojo Kryžiaus atstovai neatvyko prie sienos su okupuotomis teritorijomis, kur jų laukė Ukrainos delegacijaTarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) atstovai neatvyko prie sienos su laikinai okupuotomis teritorijomis, kur jų laukė Ukrainos delegacija.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotiniu Dmytro Lubinecu.Gautomis žiniomis, vizitą prie skiriamosios linijos Ukrainos pareigūnai ketino surengti kartu su TRKK atstovais, norėdami paskatinti juos pareikalauti, kad Rusija leistų aplankyti Olenivkos kolonijoje laikomus karo belaisvius ukrainiečius.„Paaiškėjo, jog Raudonajam Kryžiui tai padaryti yra sunkiau negu skelbti savo tinklalapyje „raginimus abiem šalims“. Nors prašėme ir buvome pasiruošę surengti tokią kelionę, TRKK atstovų mes neišvydome“, - apgailestavo Ukrainos pareigūnas.Jis pažymėjo, kad rusai tebekankina Ukrainos gynėjus, o tarptautinės organizacijos tyli.„Taip, vyksta karas. Ir jis nėra saugus. Bet argi ne tam įsteigta TRKK misija ir ar ne jos veiklai viso pasaulio žmonės aukoja lėšas?“ – retoriškai klausė Ukrainos parlamento žmogaus teisių įgaliotinis.Jo manymu, jeigu organizacija neatlieka jai keliamų uždavinių ir savo tylėjimu skatina agresorius ir nusikaltėlius, tai ji turi būti likviduota.Naktį į liepos 29-ąją laikinai okupuotos Donecko srities Olenivkos gyvenvietėje, buvusios pataisos kolonijos teritorijoje, pastate, kur buvo laikomi karo belaisviai ukrainiečiai, nugriaudėjo galingas sprogimas. Rusijos duomenimis, per jį žuvo 50 Ukrainos kariškių, o dar daugiau kaip 70 buvo sunkiai sužeisti.

Ukraina: per apsikeitimą belaisviais su Rusija išlaisvintos 108 moterysUkraina pirmadienį paskelbė, kad per naują apsikeitimą belaisviais su Rusija buvo išlaisvinta daugiau kaip 100 ukrainiečių ir tai buvo pirmasis per beveik aštuonis karo mėnesius apsikeitimas vien moterimis.„Šiandien įvyko dar vienas didelis apsikeitimas karo belaisviais... Iš nelaisvės išvadavome 108 moteris. Tai buvo pirmasis apsikeitimas vien moterimis“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Ukraina: per Rusijos atakas Kyjive ir Sumuose žuvo 8 žmonėsPer Rusijos smūgius Ukrainos sostinei Kyjivui ir rytinei Sumų sričiai pirmadienį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, pranešė ukrainiečių pareigūnai.Pirmadienį ryte Kyjivą atakavo dešimtys Rusijos dronų-kamikadzių.Skubios pagalbos tarnybos pranešė, kad dėl Rusijos atakų, per kurias buvo smarkiai apgadintas gyvenamasis namas, žuvusiųjų skaičius sostinėje padidėjo iki keturių.„Žuvo keturi žmonės, o trys buvo nuvežti į ligoninę“, – nurodė tarnybos ir pridūrė, kad taip pat buvo sužeisti du gelbėtojai.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad tarp žuvusiųjų Ukrainos sostinėje buvo nėščia moteris ir jos jaunas vyras.„Vyras ir žmona, kurie laukėsi kūdikio. Moteris buvo šešis mėnesius nėščia“, – parašė jis socialiniuose tinkluose.Tuo tarpu rytinės Sumų srities skubios pagalbos tarnybos pranešė, kad per smūgius, per kuriuos, pasak srities administracijos vadovo, buvo taikytasi į energetikos infrastruktūrą, žuvo keturi žmonės, o dar keli buvo sužeisti.Pasak tarnybų, buvo apšaudyta elektros pastotė ir kilo gaisras, apgadinęs administracinį pastatą.„Žuvo keturi žmonės, o trys žmonės buvo ištraukti iš po griuvėsių“, – nurodė tarnybos.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis anksčiau pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose, įskaitant rytinę Sumų ir centrinę Dnipropetrovsko sritis, ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų.Tuo tarpu skubios pagalbos tarnybos nurodė, kad per Rusijos raketų smūgius elektros infrastruktūrai centrinėje srityje buvo sužeistas vienas žmogus, o elektros tiekimas jau atkurtas.

Tvyrant įtampai dėl Rusijos, NATO rengia įprastas branduolines pratybasNATO pirmadienį pradėjo eilines branduolinio atgrasymo pratybas Vakarų Europoje.Įtampa dėl branduolinio ginklo išaugo dėl vis dažnesnių Rusijos prezidento Vladimiro Putino, patiriančio nesėkmes Ukrainoje, grasinimų. 30 valstybių aljansas pabrėžė, kad „įprastos, pasikartojančios pratybos“, kurios tęsis iki spalio 30 dienos, buvo suplanuotos dar prieš Maskvos invaziją į Ukrainą ir niekaip nėra susijusios su dabartine situacija.Pratybose dalyvaus JAV strateginiai bombonešiai B-52, o mokymai vyks virš Belgijos, Jungtinės Karalystės ir Šiaurės jūros. Planuojama, kad pratybose iš viso dalyvaus iki 60 orlaivių. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas atmetė bet kokius raginimus nutraukti pratybas po to, kai V. Putinas sugriežtino savo retoriką dėl branduolinio ginklo, jo kariams Ukrainoje patiriant pralaimėjimus. „Tai būtų labai neteisingas signalas, jeigu mes staigiai atšauktume įprastas, ilgai planuotas pratybas dėl karo Ukrainoje“, – praeitą savaitę teigė J. Stoltenbergas.„Turime suprasti, kad tvirtas, nuspėjamas NATO elgesys, mūsų karinė jėga yra geriausias būdas užkirsti kelia eskalacijai“, – pridūrė jis. NATO teigia, kad nepaisant Kremliaus griežtesnių kalbų, nepastebėjo jokių pokyčių Rusijos branduolinės pozicijos atžvilgiu. „Bet mes išliekame budrūs“, – teigia NATO vadovas.

Rusijos karinis lėktuvas nukrito ant gyvenamųjų namųKrasnodaro krašto Jeisko mieste sudužo bombonešis Su-34, jo pilotai katapultavosi. Tai pranešė Rusijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Interfax“.„2022 metų spalio 17 d. kildamas atlikti mokomojo skrydžio iš Pietų karinės apygardos aerodromo patyrė katastrofą lėktuvas Su-34. Orlaivis nukrito Jeisko miesto teritorijoje“, - sakoma pranešime.Pasak lakūnų, katastrofa įvyko todėl, kad kylant užsidegė vienas iš lėktuvo variklių.Lėktuvas nukrito ant devynių aukštų gyvenamojo namo. Nelaimės vietoje kilo smarkus gaisras, jį gesina didelės ugniagesių pajėgos.https://t.me/bazabazon/13952

Bulgarijos gynybos ministras aiškina, kodėl jo šalis netiekia ginklų UkrainaiBulgarija netiekia ginklų Ukrainai, bijodama susilpninti savo pačios gynybinį pajėgumą. Kaip praneša portalas „Novinite“, tai pareiškė Bulgarijos gynybos ministras Dimitaras Stojanovas.„Bulgarija neturi daug atliekamos ginkluotės, jau nekalbant apie tai, kad turime ne tiek jau daug tvarkingos ginkluotės. Jeigu jos būtų, armija nesusidurtų su tokiais sunkumais. Opi problema – technikos priežiūra, didelė jos dalis netvarkinga. Aš nematau, ką galėtume duoti iš tos tinkamos technikos, kurią turime. Tai sumažintų mūsų galimybes“, - teigė žinybos vadovas.„Jeigu mes perduosime ginkluotę, tai kaip vykdysime savo įsipareigojimus, susijusius su nacionaliniu saugumu?“ – sakė D. Stojanovas.Jis pripažino, kad Ukraina prašo Bulgariją padėti ginklais.Portalas „eurointegration“ primena, kad Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas atsisakė prisijungti prie devynių Vidurio ir Rytų Europos šalių prezidentų pareiškimo, kuriame smerkiama Rusijos įvykdyta Ukrainos teritorijų aneksija ir remiamas Ukrainos stojimas į NATO.

Pranešama, kad Maskvoje baigėsi atsargos karių šaukimas siekiant padidinti karių skaičių Ukrainoje.Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ citavo Maskvos vyriausiąjį šaukimo karininką Maksimą Loktevą.„Dalinės mobilizacijos priemonės Maskvoje baigtos“, – sakė jis.„Rusijos prezidento dekretu nustatyti tikslai ir Rusijos gynybos ministerijos užduotys visiškai įvykdyti. Maskvos mobilizuotų piliečių surinkimo punktai nuo spalio 17 d. 14 val. nustojo gauti mobilizacines priemones“.

Rusai bandė atakuoti Odesos regioną naudodami operatyvinį-taktinį dronąUkrainos kariuomenė numušė operatyvinį-taktinį droną, kurį priešas buvo nukreipęs į Odesos regioną, rašoma UNIAN.Apie drono numušimą pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.„Priešlėktuvinės gynybos pajėgos virš jūros sunaikino operatyvinio-taktinio lygio priešo droną, pasiųstą į Odesos regioną“, – sakoma pareiškime.

Ukrainos pareigūnė paaiškino, kodėl negalima skelbti nuotraukų su numuštais dronais Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar pirmadienį paaiškino, kodėl negalima skelbti nuotraukų su numuštais dronais.Kaip praneša „Ukrinform“, pareigūnė tai parašė „Telegram“ kanale.„Šiandien Ukrainą vėl atakavo iranietiški dronai kamikadzės. Vėliau kai kurie socialinių tinklų vartotojai paskelbė numuštų „Shahed“ nuolaužų nuotraukas. Lyg ir nieko tokio – mes didžiuojamės mūsų oro gynybos darbu. Bet. Mes turėtume po truputį mokytis mąstyti kariškai. Ir žvelgti šiek tiek į priekį“, – pabrėžė H. Maliar.Pasak jos, numuštų dronų nuotraukų skelbimas gali padaryti žalos, jeigu jose matyti objekto borto numeris. Be kita ko, iš šių duomenų priešas gali sužinoti, ar aparatas nuskrido iki taikinio.Be to, priešo žiniasklaida gali tai panaudoti ir propagandiniais tikslais.„Tad venkime nesąmoningai dalytis žvalgybine informacija“, – paragino Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja.

Ukrainos oligarchas Achmetovas jau perdavė kariams slėptuvių už 137,5 tūkst. eurų Ukrainos verslininkas Rinatas Achmetovas, realizuodamas savo iniciatyvą „Plieninis frontas“, jau perdavė šalies kariams 25 mobilius blindažus iš plieno, kurie padės išsaugoti jų gyvybes priešakinėse linijose, ir planuoja, kad ateityje Ukrainos gynėjams kas mėnesį bus perduodama po 30 tokių slėptuvių, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis kompanijos „Metinvest“ spaudos tarnyba.Gautomis žiniomis, toks blindažas yra visavertis būstas karo lauko sąlygomis: jame įrengta poilsio zona, sudarytos minimalios buitinės sąlygos, taip pat yra vieta krosnelei ir kaminui, vamzdžiai vandeniui nutekėti, atsarginis išėjimas su laiptais.Konstrukcija pagaminta taip, kad ją galima išardytą nugabenti į priešakines pozicijas ir ten surinkti. Viena slėptuvė kainuoja 200 tūkst. grivinų (5500 eurų), bet kariuomenei jos perduodamos nemokamai.Rugpjūtį Ukrainos milijardierius R. Achmetovas interviu Lenkijos leidiniui „Wiadomości“ pareiškė, kad jis yra pasirengęs finansuoti Mariupolio atstatymą, kai miestą vėl kontroliuos Ukraina.

Pušilinas: pirmadienį įvyks didelis apsikeitimas belaisviais Maskvos statytinis Ukrainos Donecko srityje Denisas Pušilinas pareiškė, kad pirmadienį tarp Rusijos ir Ukrainos įvyks didelis apsikeitimas belaisviais.Apie tai praneša „The Guardian“, remdamasis Rusijos valstybine naujienų agentūra „RIA Novosti“.Kaip skelbė „RIA“, D. Pušilinas savo „Telegram“ kanale parašė, kad apsikeitimas vyks santykiu 110:110 – tai reiškia, kad abi pusės viena kitai grąžins po 110 belaisvių. D. Pušilinas nurodė, kad „Kyjivui daugiausiai grąžinsime moteris“. Tuo metu Ukraina, anot D. Pušilino, Rusijai grąžins 80 jūrų pėstininkų ir 30 karių iš apsišaukėliškų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ bei tam tikrų Rusijos regionų.Kyjivas ir Maskva paskutinį kartą belaisviais keitėsi praėjusią savaitę. Tada abi pusės pranešė, kad paleido po 20 karių.

Rusija permes į Baltarusiją ne tik kariškių, bet ir tankų bei artilerijosBe 9 tūkst. kariškių, Rusija permes į Baltarusiją tankų, pėstininkų kovos mašinų ir artilerijos.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pareiškė Baltarusijos gynybos ministerijos Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento viršininkas Valerijus Revenka, praneša portalas „Reform.by“.Pasak jo, Rusija atgabens į Baltarusiją iki 9 tūkst. kariškių, apie 170 tankų, iki 200 pėstininkų kovos mašinų ir iki 100 pabūklų ir minosvaidžių, kurių kalibras viršija 100 mm.Sekmadienį jis tik informavo, kad Baltarusijoje formuojamoje bendroje su Rusija kariuomenės grupuotėje tarnaus iki 9 tūkst. Rusijos kariškių.V. Revenka teigė, jog grėsmę kelia tai, kad „netoli Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sienų dislokuojama NATO grupuotė“.Spalio 10 d. autoritarinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dislokuoti šalyje bendrą regioninę kariuomenės grupuotę.

Podoliakas: Iranui tenka tiesioginė atsakomybė už ukrainiečių žudymąIranui tenka tiesioginė atsakomybė už ukrainiečių žudymą, vien sankcijų prieš jį jau nebepakanka. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Iranas tiesiogiai atsakingas už ukrainiečių žudymą. Šalis, slopinanti savo žmones, dabar perduoda ru-monstrams ginklus masinėms žudynėms Europos centre. Štai ką reiškia nebaigtas darbas ir nuolaidos totalitarizmui. Čia tas atvejis, kai sankcijų jau tikrai per maža“, – parašė tviteryje M. Podoliakas.„Ukrinform“ primena, kad Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino Europos Sąjungą imtis sankcijų prieš Iraną.Pirmadienio rytą Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą 43 Irane pagamintais dronais kamikadzėmis.

Per Rusijos raketų smūgį Sumų srityje žuvo trys žmonės, sužeisti dar devyni Per ankstų pirmadienio rytą Rusijos pajėgų surengtą raketų smūgį Ukrainos Sumų srityje žuvo mažiausiai trys žmonės, o sužeisti dar devyni.Kaip rašo CNN, apie tai pranešė šios srities gubernatorius Dmytro Žyvyckis.„5 val. 20 min. (vietos ir Lietuvos laiku) trys Rusijos raketos smogė civilinės infrastruktūros objektui. Žuvo mažiausiai trys žmonės. Sužeisti devyni. Po griuvėsiais vis dar yra trys žmonės“, – savo „Telegram“ kanale parašė D. Žyvyckis.Anot gubernatoriaus, po smūgių be elektros liko daugiau kaip pusantro tūkstančio vietos gyventojų. Jis paragino žmones stengtis riboti elektros suvartojimą piko valandomis.

Už Girkino sulaikymą – 100 tūkst. dolerių atlygisUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba paskyrė 100 tūkst. dolerių atlygį už rusų kario Igorio Girkino sulaikymą arba perdavimą į nelaisvę, pranešė žinybos spaudos tarnyba.Ukrainoje I. Girkinas (jis žinomas ir kitomis pavardėmis, – Igoris Strelkovas, Sergejus Runovas, – bei pseudonimu Strelok) ieškomas už teroristinę veiklą, kankinimus, žmogžudystes ir valstybinio suvereniteto pažeidimą.Nyderlandai paskelbė tarptautinę jo paiešką dėl 2014 m. „Boeing 777“ (MH17) katastrofos bylos.Spalio 15 d. paaiškėjo, kad I. Girkinas užsirašė savanoriu į Rusijos kariuomenę ir išvyko kariauti prieš Ukrainą.Vėliau tviteryje pradėtas neoficialus pinigų rinkimas atlygiui už jo sulaikymą. Visuomenininkas, savanoris Sergejus Sternenko pirmas pažadėjo sumokėti 10 tūkst. dolerių tam, kuris paims į nelaisvę I. Girkiną.Tokią pačią sumą pažadėjo dainininkas Tarasas Topolia, rašytojas Valerijus Markusas, tenisininkas Sergejus Strachovskis, Luhansko karinės apygardos administracijos vadovas Sergejus Haidajus.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip Kyjivo policininkai numuša dronąIšplatintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Kyjivo policininkai numuša droną. Šiuo įrašu internete pasidalijo Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka.Ukrainos karinių oro pajėgų atstovo spaudai Jurijaus Ichnato teigimu, šį rytą buvo numušta mažiausiai 13 dronų. Visi jie atskrido iš pietų. Ne vienas šaltinis praneša, kad išpuoliams rengti naudojami dronai yra pagaminti Irane. Tuo metu ši šalis neigia tiekianti bepilotes skraidykles rusams. Kalbėdamas netrukus po rytinių smūgių Ukrainos sostinei, Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis sakė, kad bus ieškoma „konkrečių įrodymų“ apie Irano dalyvavimą Rusijos pradėtame kare prieš Ukrainą. https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581959594112262144

Ukraina: išlaisvintame Lymane jau ekshumuoti 35 kariškių ir 152 civilių palaikai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų išlaisvintame Donecko srities Lymano mieste iki 17 d. ekshumuoti 35 kariškių ir 152 civilių palaikai.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pranešė Donecko srities policijos atstovas spaudai Oleksandras Havrilka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūno, palaikai ekshumuojami ir iš masinių, ir iš pavienių kapaviečių. Rastų kūnų skaičius kasdien didėja.O. Havrilka informavo, kad ten, kur buvo palaidoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai, ekshumavimo darbai jau baigti, o masinėse civilių kapavietėse ekspertai dar dirba. Preliminariais duomenimis, dar liko neištirti maždaug 40 kapų, per parą pavyksta ekshumuoti palaikus iš 12–14 kapaviečių.

ES skiria Ukrainai dar 500 mln. eurų vertės karinės paramos Europos Sąjungos (ES) šalys pirmadienį susitarė skirti Rusijos invaziją mėginančiai atremti Ukrainai dar 500 mln. eurų vertės karinės paramos, praneša „Sky News“.Bloko užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis teigė, kad šios papildomos lėšos „yra tik dar vienas įrodymas, jog ir toliau tvirtai remiame Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, ginančias savo šalį nuo eskaluojančios neteisėtos agresijos“. Pasak J. Borrellio, Rusijos naujausios atakos prieš civilius Ukrainoje ir tenykštę civilinę infrastruktūrą rodo tolesnę nepagarbą žmogaus teisėms, taip pat tarptautinei teisei.ES diplomatijos vadovas pridūrė, kad Bendrija teiks paramą Ukrainai „tiek, kiek reikės“.

Apklausa: 85 proc. pabėgėlių ukrainiečių ketina grįžti namo 85 proc. ukrainiečių, kurie dėl karo buvo priversti palikti savo namus, ketina grįžti į juos. Tai rodo sociologijos grupės „Reiting“ surengtos apklausos rezultatai.„85 proc. apklaustųjų išsakė ketinimą grįžti namo: 21 proc. – artimiausiu metu, 19 proc. – nori grįžti, bet dar palauks, 45 proc. – grįš, bet tik pasibaigus karui. Vos 6 proc. pareiškė jau negrįšią į namus. Palyginti su šių metų liepa padaugėjo tų, kurie ketina grįžti tučtuojau, ir sumažėjo tų, kurie grįš po karo arba apskritai negrįš“, – pažymi sociologai.Apklausa buvo surengta spalio 8–9 dienomis, joje dalyvavo 1 000 respondentų, vyresnių kaip 18 metų. Ji vyko visose Ukrainos srityse, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas, taip pat rajonus, kur tyrimo metu nebuvo Ukrainos mobiliojo ryšio.

Į Kyjivą paleisti 28 dronai kamikadzės, 23 numuštiUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad pirmadienio rytą miestui iš viso smogė penki dronai kamikadzės.Kaip rašo BBC, meras prieš tai skelbė apie keturis miestui smogusius tokio tipo dronus.Turimais duomenimis, Kyjivo kryptimi iš viso buvo paleisti 28 dronai kamikadzės, tačiau 23 buvo numušti.

Sumų srities administracijos vadovas pranešė, kad šiame regione pirmadienį žuvo trys ir buvo sužeisti dar keli žmonės.„Ryte 5 val. 20 min. (ir Lietuvos laiku) trys rusų raketos pataikė į vieną civilinės infrastruktūros objektą. Žuvo mažiausiai trys žmonės. Devyni sužeisti. Po griuvėsiais dar yra žmonių“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Dmytro Žyvyckis.

Per dronų ataką Kyjive žuvo jauna šeima: laukėsi pirmagimioUkrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad per pirmadienį Rusijos surengtą dronų ataką Kyjive žuvo jauna šeima. „34-erių Bohdanas ir Viktorija rasti negyvi. Skelbiama, kad pora po kelių mėnesių turėjo susilaukti naujagimio“, – tviteryje parašė A. Heraščenka.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1581953823207145475

Rusija po smūgių Ukrainai: pataikyta į visus nustatytus taikinius Rusijos kariuomenė pirmadienį paskelbė pataikiusi „į visus“ savo taikinius Ukrainoje, kruviniems smūgiams Kyjivui ir kitiems regionams keliomis valandomis anksčiau nutraukus elektros tiekimą.„Rusijos ginkluotosios pajėgos toliau rengė smūgius didelio tikslumo, tolimojo nuotolio... ginklais Ukrainos karinės vadovybės ir valdymo objektams, taip pat energijos sistemoms“, – sakoma Rusijos Gynybos ministerijos pareiškime.„Į visus nustatytus taikinius pataikyta“, – nurodoma jame.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų.

Rusijos dronų atakos prieš Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų Rusijos dronų atakos prieš Ukrainos sostinę Kyjivą aukų padaugėjo iki trijų.Kaip praneša „Reuters“, tokį žuvusiųjų skaičių savo „Telegram“ kanale pateikė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Jis pridūrė, kad iš per pirmadienio ataką apgriauto daugiabučio Ševčenkos rajone griuvėsių išgelbėta 19 žmonių.Gelbėjimo ir paieškos operacija tęsiasi.https://t.me/uniannet/76594

Medvedevas perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pirmadienį perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai, sakydamas, kad bet koks žingsnis stiprinant Kyjivo pajėgas smarkiai pakenktų dvišaliams santykiams.„Panašu, kad Izraelis ruošiasi tiekti ginklus Kyjivo režimui. Tai labai neapgalvotas žingsnis. Tai sugriautų visus dvišalius santykius tarp mūsų šalių“, – sakoma buvusio prezidento ir ministro pirmininko pareiškime „Telegram“ kanale.

Maskvos meras paskelbė, kad mobilizacijos punktai mieste uždaromi Maskvoje pirmadienį bus uždaryti šaukimo į kariuomenę punktai, pranešė miesto meras Sergejus Sobianinas, teigdamas, kad Kremliaus mobilizacijos kvotos verbuoti rezervistams kariauti Ukrainoje Rusijos sostinėje buvo įvykdytos.„Mobilizuotų žmonių surinkimo punktai užsidarys 2022 metų spalio 17 dieną, 14.00 val., – savo interneto svetainėje nurodė S. Sobianinas. Jis pridūrė, kad „dalinės mobilizacijos užduotys“ – paskelbtos prieš kiek mažiau nei mėnesį – mieste buvo „visiškai įvykdytos“.

Premjeras: Rusija smogė energetikos infrastruktūrai trijuose Ukrainos regionuose Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pirmadienį pareiškė, kad Rusija smogė svarbiai infrastruktūrai trijuose regionuose ir nutraukė elektros tiekimą šimtams šalies miestų ir kaimų. „Rusijos teroristai vėl atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą trijuose regionuose“, – sakė D. Šmyhalis, paminėdamas penkis smūgius Kyjive ir išpuolius Dnipropetrovsko ir Sumų regionuose. „Dėl išpuolio be elektros liko šimtai gyvenviečių“, – sakė jis. „Visos (vyriausybinės) tarnybos dirba siekdamos sutvarkyti apšaudymo pasekmes ir atkurti elektros tiekimą“, – teigė D. Šmyhalis. Ukrainos ministras pirmininkas perspėjo ukrainiečius sumažinti elektros suvartojimą, ypač piko valandų metu. Ukrainos prezidentūra sako, kad Rusijos raketoms sudavus smūgių kritinei šalies infrastruktūrai, keli asmenys žuvo, yra sužeistųjų. Dnipropetrovsko srityje buvo numuštos trys Rusijos raketos, bet viena iš jų pataikė į energetikos objektus.

Kyjive per dronų ataką žuvo mažiausiai vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad po Rusijos atakos Kyjive šįryt žuvo mažiausiai vienas žmogus, o trys buvo paguldyti į ligoninę.Apie tai jis paskelbė „Telegram“.„Žuvusios moters kūnas buvo ištrauktas iš namo griuvėsių Ševčenkos ​​rajone, kur po drono atakos įvyko sprogimas. Kitas žmogus vis dar yra po griuvėsiais. Paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiasi. Trys nukentėjusieji paguldyti į ligoninę“, – rašo V. Klyčko.https://t.me/uniannet/76591

Ukrainos prezidento patarėjas ragina pašalinti Rusiją iš G-20 Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas pirmadienį paragino pašalinti Rusiją iš Didžiojo dvidešimtuko (G-20), kuris kitą mėnesį rengia aukščiausiojo lygio susitikimą.Apie tai jis pareiškė po to, kai Kyjivui buvo suduota bepiločių lėktuvų smūgių.„Tie, kurie duoda įsakymus pulti ypatingos svarbos infrastruktūrą, versti šalti civilius gyventojus ir organizuoja visuotinę mobilizaciją, kad fronto linija būtų padengta lavonais, tikrai negali sėdėti prie vieno stalo su G-20 lyderiais... (Rusija) turi būti pašalinta iš visų platformų“, – sakoma M. Podoliako pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

Žiniasklaida: iš Irano – nauji pavojaus signalai Ukrainai Iranas sutiko Rusijai tiekti ne tik dronų, bet ir žemė-žemė klasės raketų. Kaip pranešė „The Washington Post“ šaltiniai iš JAV ir jų sąjungininkių saugumo tarnybų, tokiu būdu Maskva atnaujins amunicijos, prarastos karo Ukrainoje metu, atsargas.Leidinio pašnekovai pranešė, kad dėl raketų tiekimo susitarta rugsėjo 18 d. – tada Teheranas pasiuntė savo atstovus į derybas Rusijoje. Vakarų žvalgybos atstovų teigimu, Iranas ruošia raketų „Fateh-110“ ir „Zolfaghar“ partiją; tai raketos, galinčios pataikyti į taikinius atitinkamai 300 ir 700 km atstumu. Jei duomenys pasitvirtins, tai bus pirmas tokių raketų į Rusiją tiekimas nuo karo pradžios.Rugpjūtį šie leidinio šaltiniai pranešė apie Rusijai perduotus iranietiškus dronus „Shahed“ ir „Mohajer-6“, kuriuos Maskva ėmė naudoti Ukrainoje. Per kelias pastarąsias savaites Ukrainos ginkluotosios pajėgos aptiko ir užfiksavo šių dronų nuolaužų. „The Washington Post“ pašnekovai patikslino, kad bepiločių tiekimas toliau vyksta.Tačiau Teheranas ir Rusija toliau neigia šį faktą.„Irano Islamo Respublika netiekia ir netieks jokių ginklų, kurie būtų naudojami kare Ukrainoje. Manome, kad kiekvienos iš krizės šalių ginklavimasis pratęs karą“, – pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras Abdollahianas.„Perėjimas nuo bepiločių prie žemė-žemė klasės raketų gali suteikti rusams daugiau galimybių, tada padaugėtų apšaudymų“, – aiškino Vašingtono Artimųjų Rytų politikos instituto Irano ginklų ekspertas Farzinas Nadimi.Anksčiau Iranas tiekė tokių pačių raketų husitams Jemene. Husitai demonstravo jas kariniuose paraduose ir apšaudydavo jomis naftos perdirbimo gamyklas bei kitus civilinių gyvenamuosius objektus Persijos įlankos kaimyninėse srityse.Iranas turi vieną iš didžiausių ir įvairiausių mažo ir vidutinio nuotolio raketų arsenalą Artimuosiuose Rytuose.

Zelenskis: Rusijos smūgiai nepalauš ukrainiečiųPrezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo dronų ir raketų atakas visoje jo šalyje, tačiau šios atakos „nepalauš“ ukrainiečių.„Visą naktį ir visą rytą priešas terorizuoja civilius gyventojus. Dronai kamikadzės ir raketos atakuoja visą Ukrainą. Priešas gali pulti mūsų miestus, bet nesugebės mūsų palaužti“, – sakė jis.

Zaporižios AE ir vėl atjungta nuo išorinio elektros maitinimo šaltinio Zaporižios atominė elektrinė dėl Rusijos pajėgų apšaudymo ir vėl atjungta nuo išorinio elektros maitinimo šaltinio.Kaip praneša „The Guardian“, apie tai savo „Telegram“ kanale informavo Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Energoatom“.Anot operatorės, elektros tiekimas sutriko apie 4 val. ryto vietos (ir Lietuvos) laiku. Tada AE buvo atjungta nuo paskutinės elektros linijos. Įvykus sutrikimui, elektrinėje buvo įjungti dyzeliniai generatoriai.„Energoatom“ įraše dar kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydama skubiai imtis priemonių, kad elektrinės teritorija būtų demilitarizuota ir objektą vėl visapusiškai kontroliuotų Ukraina.Šio „Energoatom“ pranešimo nepriklausomai patvirtinti negalima. Rusijos pajėgos dar nuo kovo kontroliuoja Zaporižios AE. Rusijai paskelbus apie neteisėtą srities, kurioje įsikūrusi ši elektrinė, aneksiją, šalies prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriame pareikšta, esą nuo šiol AE „priklauso“ Maskvai.

Po rusų atakos Kyjive du žmonės įstrigę po griuvėsiais Po šį rytą Kyjive Rusijos įvykdytos dronų atakos du žmonės tebėra po griuvėsiais, praneša Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.Dar 18 žmonių buvo išgelbėti.„Dėl dronų kamikadzių atakos sostinės Ševčenkos rajone esančiame gyvenamajame name įvyko sprogimas. Šiuo metu iš pastato yra išgelbėta 18 žmonių. Preliminariais duomenimis, po griuvėsiais tebėra du gyventojai. Gelbėjimo darbai tęsiami“, – socialiniuose tinkluose rašo V. Klyčko.https://t.me/u_now/71703

Ukrainos pareigūnai: Kyjivui smogta 4 kartus, nukentėjo gyvenamasis namas Ukrainos pareigūnai pirmadienį pranešė, kad per ankstyvą rytą Rusijos surengtą Irano dronų ataką sostinei Kyjivui buvo smogta keturis kartus, buvo apgadintas gyvenamasis namas ir taikytasi į centrinę traukinių stotį.„Nuo 9.00 val. ryto (6.00 val. Grinvičo laiku) Kyjive užfiksuoti keturi smūgiai. Buvo smogta gyvenamajam pastatui Ševčenkos rajone. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama“, – pranešė kariuomenės pareigūnai sostinėje.Nacionalinių geležinkelių bendrovės vadovas patvirtino, kad buvo įvykdytos atakos „netoli“ sostinės centrinio geležinkelio mazgo. https://t.me/tvrain/58930

Ukraina: per parą nukauta 320 Rusijos karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 65 320 karių (+320 per pastarąją parą), praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki spalio 17-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 537 (+8) tankų, 5 205 (+12) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 599 (+10) artilerijos sistemų, 366 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 187 (+1) oro gynybos sistemų, 268 lėktuvų, 242 sraigtasparnių, 3 969 (+10) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 241 (+17) drono, 144 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 316 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainos pajėgų vadovybė: rusai mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimisRusijos pajėgos mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį anksti ryte.Jame pažymima, kad „priešas“ bando išlaikyti užimtas teritorijas, sustabdyti Ukrainos gynybos pajėgų veiksmus tam tikromis kryptimis ir pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis.Rusai apšaudo Ukrainos pozicijas palei visą kontaktinę liniją, stiprina savo gynybines pozicijas ir linijas tam tikromis kryptimis, vykdo oro žvalgybą, smogia į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus ir civilių namus, pažeisdamas tarptautinės humanitarinės teisės normas, karo įstatymus ir papročius, sakoma pranešime.Per praėjusią parą rusų pajėgos surengė du raketų smūgius, 26 oro smūgius, daugiau kaip 80 apšaudymų iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų. Buvo smogta daugiau kaip 20 gyvenviečių, įskaitant Bilopilią Sumų regione, Slovjanską, Pavlivką, Novosilką Donecko regione, Marhanecą Dniepropetrovsko regione, Pravdynę ir Bilohirką Chersono regione. Priešas atakavo Mykolajivą 15 dronų kamikadzių, 11 iš jų numušė Ukrainos gynėjai.

Dronų ataka Kyjive trunka jau ilgiau nei dvi valandas.Ukrainos sostinėje 06.23 val. paskelbtas oro pavojus, gyventojų prašoma likti slėptuvėse. Visą šį laiką Kyjive girdisi priešlėktuvinės gynybos sistemos ir šaunamieji ginklai, kuriais siekiama numušti dronus kamikadzes „Shahed-136“.Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka, Kyjive iranietiškas dronas pataikė į kelių aukštų daugiabutį. Oro pavojus neatšauktas, likite slėptuvėse, įspėjami gyventojai.A. Heraščenka patvirtino, kad Kyjive ataka įvykdyta geležinkelio stotyje. Anot jo, dronų tikslas buvo vienas iš svarbiausios infrastruktūros objektų netoli geležinkelio stoties. Pataikė „šalia to objekto“, tačiau jis funkcionuoja. Apgadintas pastatas, šalia kurio pataikė dronas.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad iranietiški dronai Kyjive pataikė į gyvenamąjį namą. Sostinės gyventojams patariama likti slėptuvėse.https://t.me/UAonlii/39824

Pranešama ir apie smūgius Odesai.

„The Guardian" skelbia apie dar daugiau atakų dronais kamikadzėmis. Reporteris Danielis Boffey pranešė, kad Kyjive nugriaudėjo mažiausiai 9 sprogimai.https://t.me/ru2ch_news/58186

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniame tinkle paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuotos drono kamikadzės liekanos po atakos Ukrainos sostinėje.https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1581875037191036928

Ukrainos pajėgos per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadziųUkrainos pajėgos sekmadienio vakarą per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136“, per platformą „Telegram“ pranešė ukrainiečių oro pajėgos.Pranešime nurodoma, kad Ukrainos pietuose buvo vėl surengta dronų kamikadzių „Shahed-136“ ataka ir kad nuo 21 val. 30 min. iki 22 val. 30 min. (ir Lietuvos laiku) oro pajėgos sunaikino devynis dronus.Dar po vieną droną sunaikino Nacionalinė gvardija ir sienų apsaugos tarnyba.Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakaro pranešime informavo, kad Donbase labai sunkūs mūšiai vyksta Soledare ir Bachmute.

Rusija smogė raketomis Sumų regione: pataikė į infrastruktūrą, yra aukųPirmadienį Rusija vėl smogė Sumų regionui. Nuo smūgių nukentėjo infrastruktūrą, jau žinoma ir apie sužeistus žmones.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regioninės valstybės administracijos pirmininkas Dmytro Zhyvitskis.„Romenskio rajonas. Raketų smūgis į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus po 5 val. ryto. Yra aukų. Išsami informacija vėliau“, – rašė jis.

ES užsienio reikalų ministrai patvirtins karinę pagalbą UkrainaiLiuksemburge pirmadienį susitiks Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, kad pasirašytų susitarimą dėl karinio mokymo misijos Ukrainai ir, tikėtina, didesnės finansinės karinės pagalbos.Praėjusią savaitę ES ambasadoriai jau pritarė ES karinio mokymo misijai Ukrainos kariams, o dabar ministrai turi oficialiai patvirtinti šią iniciatyvą.Ministrai taip pat turėtų paremti dar 500 mln. eurų (486,9 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos, todėl bendra nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesio skirta suma pasieks 3,1 mlrd. eurų.ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis neseniai paragino skirti daugiau lėšų ginklams ir kitai karinei įrangai, kuri būtų tiekiama Ukrainai.

Pirmadienio rytą Kyjive pasigirdo du sprogimaiPraėjus lygiai savaitei po Rusijos smūgių Ukrainos sostinei, pirmadienio rytą Kyjive vėl pasigirdo du sprogimai, pranešė AFP žurnalistai.Prieš pat du sprogimus, kurie įvyko apie 6.35 ir 6.45 val. ryto, sukaukė oro pavojaus sirenos.V. Klyčko teigimu, vienas sprogimas įvyko Ševčenkos rajone, sostinės centre. „Visos tarnybos vyksta į vietą. Daugiau – vėliau. Perspėjimas apie oro antskrydį tęsiasi. Likite slėptuvėse!“ – ragino V. Klyčko. Netrukus pranešta ir apie antrąjį sprogimą.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Jermakas sakė, kad sostinę Rusijos pajėgos užpuolė dronais kamikadzėmis.„Rusai galvoja, kad tai jiems padės, bet tokie veiksmai yra kaip agonija. Mums reikia kuo greičiau daugiau oro gynybos sistemų. Neturime laiko lėtam veiksmui. Daugiau ginklų, skirtų apsaugoti dangų ir sunaikinti priešą. Taip ir bus“, – sakė A. Jermakas.Spalio 10 ir 11 dienomis Rusijos kariai masiškai puolė Ukrainą, nukentėjo ir Kijevas, kuriame per apšaudymus žuvo šeši žmonės.https://twitter.com/dansabbagh/status/1581868453270417410

Tiek NATO, tiek Rusija surengs savo planuojamas branduolines pratybasTiek NATO, tiek Rusija ketina vykdyti ilgai planuotas savo branduolinių pajėgų pratybas.Pentagonas ir JAV žvalgybos bendruomenė stebi bet kokį branduolinių ginklų judėjimą į Rusiją per pratybas, kurios, JAV pareigūnų teigimu, planuojamos surengti iki mėnesio pabaigos.Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas CNN sakė, kad Rusijos branduolinė retorika, taip pat sprendimas rengti pratybas karo su Ukraina įkarštyje yra neatsakingas.Pasak JAV, tokios Rusijos pratybos rengiamos kasmet ir, kaip sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, jos apims gyvų raketų paleidimus ir strateginių objektų dislokavimą.Savo ruožtu NATO pirmadienį pradės savo kasmetines branduolines pratybas, kuriose dalyvaus 14 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas.Jie apims orlaivius, galinčius nešti branduolines kovines galvutes, nors laive nebus karinių ginklų. Iš viso pratybose dalyvaus iki 60 orlaivių, įskaitant šiuolaikinius naikintuvus, žvalgybinius orlaivius ir tanklaivius.Skrydžiai vyks virš Belgijos, JK ir Šiaurės jūros.Pratybų tikslas – užtikrinti, kad NATO branduolinis atgrasymas išliktų "patikimas, efektyvus, saugus ir patikimas", sakė JAV Gynybos departamento atstovas.

Zelenskis: Soledaro ir Bakhmuto rajone vyksta sunkios kovosDėl Rusijos raketų teroro kai kuriuose Ukrainos miestuose ir regionuose energetikos inžinieriai turi apriboti elektros energijos tiekimą, sekmadienio vėlų vakarą savo tradicinėje kalboje teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jis pridūrė, kad šių elektros tiekimo nutraukimo atvejų nebūtų galima padaryti, jei kiekvienas ukrainietis sąmoningai elgtųsi su elektros energijos suvartojimu piko metu.Pasak V. Zelenskio, pagrindiniai karo „karštieji“ taškai dabar Donbase yra Soledaras ir Bakhmutas, kur vyksta labai sunkios kovos.V. Zelenskis sakė, kad Rusija metė prieš Ukrainą „viską, ką galėjo, įskaitant du tūkstančius kalinių“, nuteistų už sunkius nusikaltimus, kurie laikomi priekyje su pinigais ir amnestijos pažadais.„Taip Rusijos valstybė remia terorą, ieško žudikų kalėjimuose ir žada jiems laisvę, jei jie vėl žudys“, – teigė V. Zelenskis.

JT: dėl karo Ukrainoje skurde atsidūrė 4 mln. vaikųDėl Rusijos invazijos Ukrainoje ir jos padarinių ekonomikai skurde atsidūrė 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje, pirmadienį paskelbė Jungtinių Tautų vaikų agentūra.„Vaikams tenka sunkiausia ekonominės krizės, kurią sukėlė karas Ukrainoje, našta“, – sakoma UNICEF pranešime.Konfliktas „ir didėjanti infliacija įstūmė į skurdą dar 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje; tai 19 proc. padidėjimas nuo 2021 metų“, – sakoma pranešime.UNICEF savo išvadas grindžia 22 valstybių duomenų studija.Maskvai vasario mėnesį užpuolus savo kaimynę, labiausiai nukentėjo Rusijos ir Ukrainos vaikai.