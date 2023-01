Apie tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Zaporižios regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas. Naktį okupantai pradėjo raketų ataką prieš miestą ir priemiesčius.

„Yra sunaikinta gyvenamoji ir pramoninė infrastruktūra. Gauta informacija apie kelis nesunkiai sužeistus. Aikštelėje dirba visos atitinkamos tarnybos“, – sakė jis.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Rusai apšaudė internatą ir daugiabutį namą Chersone Pirmadienio rytą rusai iš artilerijos pabūklų apšaudė Chersoną. Pataikyta į daugiabutį namą ir internatą, preliminariais duomenimis, žuvo moteris.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Jaroslavas Januševyčius, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rytą Rusijos kariuomenė smogė Chersonui artilerijos pabūklais... Miesto Dnipro rajone priešo sviediniai pataikė į daugiabutį namą ir internato pastatą. Kol kas žinoma apie vieną žuvusiąją, kuri gyveno nukentėjusiame name. Moteris mirė nuo skeveldrų padarytų žaizdų“, – parašė pareigūnas.Pasak J. Januševyčiaus, okupantai vėl atakavo regiono vaikų klinikinę ligoninę: naujagimių skyriuje išbyrėjo langai.Kaip jau buvo pranešta, pastarąją parą, sausio 15-ąją, Rusijos kariuomenė 90 kartų apšaudė Chersono sritį.

Baisiausias Rusijos maniakas svajoja kariauti UkrainojeBuvęs policijos pareigūnas iš Angarsko, nuteistas iki gyvos galvos už daugiau nei aštuoniasdešimtiems moterų nužudymą, Michailas Popkovas per interviu „Vesti Irkutsk“ prisipažino, kad jo svajonė – patekti į armiją. Tame pačiame interviu „Angarsko maniaku“ pramintas rusas teigia, kad anksčiau prisipažino dėl dar dviejų žmogžudysčių, todėl ir buvo iš Mordovijos perkeltas į Irkutską.Anot M. Popkovo, dabar į armiją jis dar nesiruošia, nes „tai ne kompiuterinis žaidimas, ir ne grožinė knygutė“: „Tiesiog iš šiltos patalpos atsidūręs šaltame griovyje kiek ilgai žmogus ištversi?“. Kai žiema pasibaigs, „praeis tie didieji šalčiai“, jis „nedvejodamas sutiktų“ vykti kariauti į Ukrainą, nors ir abejoja, kad jį kas nors paims.Anot buvusio policijos pareigūno, jo profesija šiame kontekste labai paklausi.Kaip skelbia UNIAN, 2015 metais Irkutsko srities teismas M. Popkovą nuteikė iki gyvos galvos dėl 22 nužudymų ir dviejų pagrobimų. 2017 metų sausį paaiškėjo, kad vyras prisipažino dėl dar 59 nužudymų ir vieno pagrobimo. Žudiko niekaip nepavyko pagauti dvidešimt metų. Kai 2012 metais buvo pagaliau sulaikytas, jis papasakojo, kad savo, o kartais ir tarnybine mašina, siūlydavosi pavežti moteris. Jeigu moterys būdavo apsvaigusios nuo alkoholio ar tiesiog jam nepatikdavo elgesys, nuveždavo į miesto pakraštį ir nužudydavo. https://twitter.com/wartranslated/status/1614583653048242178

Kremlius žada „deginti“ Jungtinės Karalystės tankus Ukrainoje Kremlius pirmadienį pareiškė, kad Ukrainai pažadėti Jungtinės Karalystės tankai „degs“ mūšio lauke.„Specialioji karinė operacija bus tęsiama. Šie tankai dega ir degs“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pavartojęs Maskvos terminą Ukrainos puolimui apibūdinti.Kremlius taip pat neigė atsakomybę už savaitgalį surengtą smūgį į daugiabutį Ukrainos Dnipro mieste, per jį žuvo mažiausiai 36 žmonės.„Rusijos ginkluotosios pajėgos nepuola gyvenamųjų pastatų ar socialinės infrastruktūros, jos smogia į karinius taikinius“, – aiškino D. Peskovas, prieš tai paminėjęs „kai kurių Ukrainos atstovų išvadą“, kad smogti galėjo oro gynyba.

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo 18 civilių, dar 34 buvo sužeisti Pastarąją parą, sausio 15-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo 18 civilių, dar 34 žmonės buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis pirmadienį „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Dnipropetrovsko srityje žuvo 15 žmonių, du sužeisti (rasti po sausio 14 d. raketų smūgio Dniprui).Donecko srityje sužeisti septyni žmonės, Zaporižios srityje – devyni, Charkivo srityje – du.Chersono srityje per parą žuvo trys taikūs gyventojai, o dar 14 buvo sužeisti.Kaip jau buvo pranešta, sausio 14 d. okupantai rusai vėl intensyviai apšaudė Ukrainą raketomis. Viena iš jų – „Ch-22“ – pataikė į devynių aukštų gyvenamąjį namą Dnipre ir visiškai sugriovė dvi laiptines. Ten galėjo būti apie 200 žmonių, tarp jų – 50 vaikų. Iki šiol rasti 36 žuvusiųjų kūnai.

Rusijos raketos smūgio daugiabučiui Dnipre aukų padaugėjo iki 36 Rusijos raketos smūgio daugiabučiui Ukrainos Dnipro mieste aukų padaugėjo iki 36, praneša transliuotojas CNN, remdamasis Ukrainos nacionaline policija.Pasak pareigūnų, tarp žuvusiųjų yra du vaikai. Jie pridūrė, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos įvykio vietoje tęsiasi. Iki šiol iš pastato griuvėsių esą pavyko ištraukti 39 žmones.Tuo metu sužeistų asmenų skaičius šiuo metu siekia 75.Rusijos kariuomenė šiam daugiabučiui smūgiavo šeštadienio popietę. Turimais duomenimis, visiškai sugriautos dvi šio devynaukščio pastato laiptinės. Sunaikinti 72 butai, o apgadinta dar per 230.

Podoliakas: derybos su Rusija neįmanomos Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas įsitikinęs, kad nėra būdų susitarti su Rusija dėl karo nutraukimo, todėl Ukraina turi laimėti šiame kare.Kaip praneša pirmadienį UNIAN, savo poziciją jis išdėstė „Twitter“ paskyroje.„Nebereikia dėtis, kad kai kas iki šiol nesupranta... Rusija be jokios priežasties užpuolė Ukrainą. Rusija kariauja plataus masto karą visų rūšių ginklais. Rusija masiškai žudo civilius ir „valo“ teritoriją. Rusija vykdo nusikaltimus žmoniškumui...“ – parašė jis.M. Podoliakas pridūrė: „Nėra būdų susitarti. Karą reikia laimėti...“UNIAN primena, kad praėjusių metų lapkritį per G20 viršūnių susitikimą prezidentas Volodymyras Zelenskis pristatė Ukrainos taikos formulę, kurią sudaro 10 punktų:- radiacinis ir branduolinis saugumas;- apsirūpinimo maistu saugumas;- energetinis saugumas;- visų belaisvių ir deportuotųjų paleidimas;- JT įstatų vykdymas ir Ukrainos teritorijos vientisumo atkūrimas;- Rusijos kariuomenės išvedimas ir karo veiksmų nutraukimas;- teisingumo atkūrimas;- kelio užkirtimas eskalacijai;- karo pabaigos fiksavimas.Gruodį Ukrainos URM pareiškė, kad Kyjivas planuoja iki šių metų vasario pabaigos surengti tarptautinį viršūnių susitikimą taikos formulei ir karo užbaigimui apsvarstyti.

Podoliakas: derybos su Rusija neįmanomos Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas įsitikinęs, kad nėra būdų susitarti su Rusija dėl karo nutraukimo, todėl Ukraina turi laimėti šiame kare.Kaip praneša pirmadienį UNIAN, savo poziciją jis išdėstė „Twitter“ paskyroje.„Nebeapsimetinėkit, kad nesuprantate... Rusija be jokios priežasties užpuolė Ukrainą. Rusija kariauja plataus masto karą visų rūšių ginklais. Rusija masiškai žudo civilius ir „valo“ teritoriją. Rusija vykdo nusikaltimus žmoniškumui...“ – parašė jis.M. Podoliakas pridūrė: „Nėra būdų susitarti. Karą reikia laimėti...“UNIAN primena, kad praėjusių metų lapkritį per G20 viršūnių susitikimą prezidentas Volodymyras Zelenskis pristatė Ukrainos taikos formulę, kurią sudaro 10 punktų:- radiacinis ir branduolinis saugumas;- apsirūpinimo maistu saugumas;- energetinis saugumas;- visų belaisvių ir deportuotųjų paleidimas;- JT įstatų vykdymas ir Ukrainos teritorijos vientisumo atkūrimas;- Rusijos kariuomenės išvedimas ir karo veiksmų nutraukimas;- teisingumo atkūrimas;- kelio užkirtimas eskalacijai;- karo pabaigos fiksavimas.Gruodį Ukrainos URM pareiškė, kad Kyjivas planuoja iki šių metų vasario pabaigos surengti tarptautinį viršūnių susitikimą taikos formulei ir karo užbaigimui apsvarstyti.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1614911162461851648

Skelbiama, kad Sevastopolyje numušti keli dronaiLaikinai okupuoto Krymo mieste Sevastopolyje pirmadienį suveikė oro gynybos sistemos – pasak Rusijos primesto gubernatoriaus Michailo Razvožajevo, čia esą buvo numušti trys dronai, praneša stotis „Sky News“.Maskvos statytiniai dėl šios atakos kaltę vertė Ukrainai.Sevastopolis nuo visapusiško karo Ukrainoje pradžios praėjusių metų vasarį jau ne kartą yra tapęs dronų taikiniu.Rusija neteisėtą Krymo aneksiją įvykdė 2014 m.

Britų žvalgyba: Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko savo pozicijas Soledare Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko savo pozicijas nuožmių mūšių apimtame Soledaro miestelyje šalies rytuose. Tai savo naujausioje, pirmadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Kaip pažymima suvestinėje, praėjusį savaitgalį kovos tęsėsi tiek Kreminos, tiek Bachmuto sektoriuje. Kreminoje, anot ministerijos, šiuo metu fiksuojamos lokalios atakos ir kontratakos. Tačiau ten ukrainiečiai esą daro laipsnišką pažangą.Nepaisant to, per pastarąsias šešias savaites laimėjimų pasiekė ne tik Ukraina, o ir Rusija. Kaip nurodoma suvestinėje, dabar abiejų pusių laukia svarbus iššūkis suformuoti tokias rikiuotes, kurios galėtų pasinaudoti taktine sėkme ir pasiekti operacinį proveržį.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kiekvieną dieną, nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios.

Rusija ir Baltarusija pradeda bendras karines pratybas, Kyjivas baiminasi naujo puolimo Rusija ir Baltarusija pirmadienį pradeda bendras karines pratybas, Kyjivas ir Vakarai nuogąstauja, kad Maskva gali pasinaudoti sąjungininke ir pradėti naują sausumos puolimą, pranešė „Reuters“.Pernai vasarį Rusija pasinaudojo savo kaimyne Baltarusija kaip tramplinu invazijai į Ukrainą.Abiejų sąjungininkių oro pajėgų pratybos vyks sausio 16–vasario 1 dienomis visuose Baltarusijos kariniuose aerodromuose. Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad pirmadienį abi šalys pradeda bendras armijos pratybas, kuriose dalyvauja „mechanizuotas brigados padalinys“.Minskas teigia, kad oro pratybos yra gynybinio pobūdžio ir kad šalis neketina dalyvauti kare. „Mes išlaikome santūrumą ir kantrybę ir norime, kad parakas būtų sausas“, – sakė Baltarusijos Saugumo Tarybos vadovo pirmasis pavaduotojas Pavelas Muraveika, tai sekmadienį pranešta Baltarusijos gynybos ministerijos „Telegram“ kanale.Pasak P. Muraveikos, padėtis prie šalies pietinės sienos su Ukraina „nėra labai rami“, Ukraina „provokuoja“ Baltarusiją. „Esame pasirengę bet kokiems provokuojantiems Ukrainos veiksmams“, – sakė jis.Maskva neigia spaudžianti Baltarusijos vadovą Aliaksandrą Lukašenką aktyviau dalyvauti kare Ukrainoje. Ukraina nuolat įspėja apie galimą puolimą iš Baltarusijos, praėjusią savaitę prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad šalis turi būti pasirengusi prie Baltarusijos sienos.Nuo pat invazijos pradžios Baltarusija rengia karines pratybas tiek savo pajėgų, tiek kartu su Rusija. Nuo metų pradžios „Telegram“ karo stebėjimo kanalai praneša, kad į Baltarusiją permetami naikintuvai, sraigtasparniai ir kariniai transporto lėktuvai, vien sekmadienį atvyko aštuoni naikintuvai ir keturi krovininiai lėktuvai.„Reuters“ negalėjo patikrinti šių pranešimų. Baltarusijos gynybos ministerija pranešė tik tai, kad į Baltarusiją atvyksta Rusijos oro pajėgų „daliniai“.

Apklausa: dauguma ukrainiečių pasirengę kęsti nepriteklius iki pergalės kare su Rusija Praėjusių metų gruodį ukrainiečiai labai teigiamai vertino savo aplinkos žmonių pasirengimą kęsti sunkumus, susijusius su karu (maisto produktų ir prekių kainų augimas, elektros ir šilumos tiekimo problemos, darbo vietų mažėjimas).Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Sociologijos instituto tyrimo rezultatais.Apklausos duomenimis, 69 proc. ukrainiečių mano, kad žmonės yra pasirengę ištverti dabartines ir būsimas problemas tiek, kiek reikės, iki Ukrainos pergalės kare.Dar 23,9 proc. mano, kad šalies gyventojai yra pasirengę ištverti dabartinius ir būsimus nepriteklius, tačiau tik ribotą laiką.Tik 4,6 proc. apklaustųjų pareiškė, kad žmonės nėra pasirengę ištverti šių sunkumų jau dabar.Apklausa buvo surengta 2022 metų gruodžio 19–25 dienomis visoje Ukrainoje, išskyrus Rusijos okupuotas teritorijas. Joje dalyvavo 2007 respondentai.

Rusija platina melagienas apie Vakarų ginkluotės neefektyvumą Rusijos propaganda skleidžia Vakarų žiniasklaidoje naratyvą apie Ukrainos armijos silpnumą ir Vakarų ginkluotės neefektyvumą.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras (KDC), kuriuo remiasi „Ukrinform“.„KDC įspėja: pastarąją savaitę užsienio pranešėjų ir žiniasklaidos padedama Kremliaus propaganda mėgino skleisti prorusišką naratyvą apie Ukrainos kariuomenės silpnumą, Vakarų ginkluotės neefektyvumą ir dėl to neišvengiamą Rusijos pergalę ateityje“, – sakoma pranešime.Pavyzdžiui, KDC duomenimis, televizijos kanalo „Fox News“ vedėjas Tuckeris Carlsonas teigė, kad Ukraina pralaimi karą su Rusija. Manipuliacijos tikslas – paskatinti JAV nutraukti pagalbą Ukrainai, juk nėra prasmės remti šalį, kuri esą patiria pralaimėjimą.Amerikiečių analitikas Brianas Berleticas „YouTube“ kanale „The New Atlas“ skleidė dezinformaciją, kad esą Vakarų ginkluotė yra neefektyvi, todėl mūšio lauke neverta tikėtis didesnių laimėjimų.O JAV politikas Geoffrey M. Youngas leidinyje „The Saker“ tikino, kad esą rusai jau užėmė Soledarą. Jis taip pat prognozavo Rusijos pergalę ateityje. Pasak KDC atstovų, tokiomis manipuliacijomis siekiama kelti abejones dėl Ukrainos galimybių duoti atkirtį okupantams.

Ukrainoje jau iškelta apie 58,4 tūkst. bylų dėl Rusijos kariškių nusikaltimų Nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo pradžios Ukrainos nacionalinės policijos tyrėjai iškėlė 58 399 baudžiamąsias bylas dėl Rusijos kariškių ir jų bendrininkų nusikaltimų, praneša „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, iš jų 46 694 iškeltos dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, 9 205 – dėl kėsinimosi į Ukrainos teritorijos vientisumą ir neliečiamumą, 2 310 – dėl kolaboracionistinės veiklos, 110 – dėl diversijų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo Rusijos plataus masto agresijos pradžios Ukrainoje žuvo 454 vaikai, dar 894 buvo sužeisti.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 790 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 790 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų sausio 16 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 116 080 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 118 tankų, 6 204 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 099 artilerijos sistemų, 438 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 220 oro gynybos priemonių, 286 lėktuvų, 276 sraigtasparnių, 1 872 dronų, 749 sparnuotųjų raketų, 17 laivų, 4 870 automobilių, 190 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusų smūgis gyvenamajam namui Dnipre pražudė mažiausiai 35 žmonesUkrainos Dnipro mieste jau beveik dvi paras tęsiasi paieškų ir gelbėjimo operacija barbariško rusų raketos smūgio gyvenamajam daugiabučiui namui vietoje. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 35.Kaip pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenka, kuriuo remiasi UNIAN, naktį į pirmadienį gelbėtojai ištraukė iš rusų raketos sugriauto daugiaaukščio namo griuvėsių dar kelis žuvusius žmones.„Priešo ataka jau pareikalavo 35 namo gyventojų gyvybių. Tarp aukų – du vaikai. 39 žmonės išgelbėti, 75 sužeisti. Tarp sužeistųjų – 14 vaikų. Dar 35 namo gyventojų likimas nežinomas. Žmonių tebeieškoma“, - informavo pareigūnas.Sausio 14 d. okupantai rusai vėl intensyviai apšaudė Ukrainą raketomis. Viena iš jų – „Ch-22“ – pataikė į devynių aukštų gyvenamąjį namą Dnipre ir visiškai sugriovė dvi laiptines. Ten galėjo būti apie 200 žmonių, tarp jų – 50 vaikų.Sekmadienį buvo pranešta apie 29 žuvusius ir 73 sužeistus namo gyventojus.

Zelenskis perspėjo Rusijos žmones dėl jų „bailaus tylėjimo“Sekmadienį, kai aukų skaičius per Rusijos raketų smūgį į daugiabutį rytiniame Dnipro mieste pasiekė 30, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusijos žmonių „bailų tylėjimą“.Per vakaro kreipimąsi V. Zelenskis pabrėžė, kad po šeštadienio atakos Ukraina sulaukė daug užuojautos pranešimų iš viso pasaulio. Perėjęs į rusų kalbą jis pareiškė norįs kreiptis į tuos rusus, „kurie net ir dabar negalėjo ištarti bent kelių šį terorą smerkiančių žodžių“.„Jūsų bailus tylėjimas, jūsų mėginimas „išlaukti“ baigsis tik tuo, kad vieną dieną tie patys teroristai ateis ir jūsų“, – sakė V. Zelenskis.Ukrainos lyderis sakė, kad tarp raketos smūgio aukų buvo 15 metų mergaitė, du vaikai, kaip pranešama, liko našlaičiais. Jis pridūrė, kad gelbėtojai tarp griuvėsių vis dar ieškojo 30 dingusių žmonių.Mūšiai rytinėje Donecko srityje tęsiasi, Rusijos pajėgos tvirtina užėmusios Soledarą, Ukraina tai neigia.

Suomijos prezidentas: „Putinas ant kortos pastatė viską“Interviu Švedijos laikraščiui „Dagens Nyheter“ Suomijos prezidentas Saulis Niinistö įspėja, kad Rusijos strategija Ukrainoje pasikeitė, praneša portalas „Yle“.„Tai ne šiaip karas tarp kareivių. Tai karas prieš Ukrainos visuomenę, infrastruktūrą ir paprastus žmones. Putinas lošia pokerį ir ant kortos pastatė viską“, - sako Suomijos valstybės vadovas.S. Niinistö interviu piešia niūrų dabartinės karinės situacijos vaizdą. Pasak jo, padėtis kur kas blogesnė nei buvo galima manyti prieš metus.„Iš pradžių atrodė, kad Putinas tiesiog padarė didelę klaidą, nusprendęs, jog pakaks tik pagrasinti Ukrainai. Bet viskas, kas vyksta, ypač pastaraisiais mėnesiais, byloja ką kita“, - konstatuoja Suomijos prezidentas.UNIAN primena, jog sausio 14 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė, kad Rusija ruošiasi ilgam karui.Jos duomenimis, Rusijos ekonomikos ir karinio-pramoninio komplekso reorganizavimo priemonės rodo, kad Rusijoje ketinama įvesti karinę padėtį.

Hagoje Vokietijos užsienio reikalų ministrė Baerbock sutelks dėmesį į galimą V. Putino baudžiamąjį persekiojimąPirmadienį viešėdama Hagoje Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock planuoja aptarti būdus, kaip priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną atsakyti už karą Ukrainoje.Pirmadienio rytą Olandijos mieste žaliųjų politikė iš pradžių susitiks su Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) pirmininku Piotru Hofmanskiu, o paskui su vyriausiuoju prokuroru Karimu Khanu.Hagoje įsikūręs TBT buvo įsteigtas 1998 m. pagal vadinamąjį Romos statutą. Vyriausiasis prokuroras K. Khanas jau tiria padėtį Ukrainoje. Tiriami galimi karo nusikaltimus, nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas. Teismas negali tirti agresijos nusikaltimo, V. Putino įsakyto agresijos karo, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje reikalavo įsteigti specialųjį tribunolą.Vokietijos teisingumo ministras Marco Buschmannas sekmadienio vakarą Berlyne dpa sakė, kad Rusijos karas yra akivaizdžiai neteisėtas pagal tarptautinę teisę. Jis teigė, kad reikia kur kas daugiau ryžto imantis teisinio persekiojimo. Jis sakė, kad „greičiausia ir tikslingiausia priemonė galėtų būti specialusis tribunolas“. Pasak ministro, galimi keli tokio tribunolo įsteigimo variantai.Tai galėtų būti „Ukrainos teismas, tarptautinis tribunolas, įsteigtas pagal tarptautinę sutartį, kurioje dalyvauja Ukraina“. Kitas variantas būtų vadinamasis hibridinis teismas, kai pagal Ukrainos įstatymus būtų sukurtas specialusis teismas, kuriame dalyvautų tarptautiniai teisėjai. Jų dalyvavimas svarbus, „kad būtų garantuotas baudžiamojo proceso nešališkumas“.

Maliar: Soledare tęsiasi mūšiai, visa kita – nepatikrinta informacijaUkrainos gynybos ministerija ragina neplatinti nepatikrintos ir nesankcionuotos informacijos apie situaciją fronte, konkrečiai – Soledare.Tai sakoma pranešime, kurį gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar paskelbė „Facebook“ paskyroje, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak pareigūnės, dabar daugelis mėgina pasinaudoti tuo, kad labai domimasi mūšių dėl Soledaro tema, ir „siekia pelnyti populiarumo ar pinigų“.H. Maliar priminė, kad informacijos apie Ukrainos gynybos pajėgų judėjimą ir dislokavimą publikavimas yra nusikaltimas pagal šalies baudžiamojo kodekso 114-ąjį straipsnį, jeigu jos viešai neskelbė Generalinis štabas, Gynybos ministerija ar kitos įgaliotos valstybės institucijos.Komentuodama padėtį Soledare, ji pateikė Generalinio štabo suvestinę: „Praėjusią parą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai atrėmė okupantų atakas Luhansko srities Makijivkos bei Bilohorivkos ir Donecko srities Verchnokamianskės, Spirnės, Solės, Soledaro, Bachmuto, Kliščivkos, Novobachmutivkos, Krasnohorivkos, Vodianės, Majorsko ir Marjinkos gyvenviečių rajonuose. Bachmuto ruože mūsų kariuomenės pozicijos buvo apšaudytos daugiau kaip 20 gyvenviečių rajone“.„Jeigu paprasta kalba – mūšiai tęsiasi. Visa kita – nepatikrinta ir nesankcionuota informacija, skelbiama nežinant bendro fronto vaizdo (nes tai – valstybės paslaptis)“, - konstatavo Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja.

Po apšaudymo sužeisti trys žmonės, tarp jų – du vaikaiPo Rusijos apšaudymo į Zaporižios ligoninę nugabenti trys žmonės, tarp jų du vaikai, savo „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas.„Trys žmonės buvo nuvežti į ligoninę. Tarp jų yra du devynerių ir penkiolikos metų vaikai", – rašė jis ir pabrėžė, kad visiems nukentėjusiems teikiama skubi medicinos pagalba.

Sausio 16-osios naktį Rusijos pajėgos apšaudė ZaporižęApie tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Zaporižios regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas. Naktį okupantai pradėjo raketų ataką prieš miestą ir priemiesčius."Yra sunaikinta gyvenamoji ir pramoninė infrastruktūra. Gauta informacija apie kelis nesunkiai sužeistus. Aikštelėje dirba visos atitinkamos tarnybos", – sakė jis.

„Rheinmetall“: Vokietija tankus Ukrainai galėtų pristatyti anksčiausiai kitais metaisVokietija savo tankų „Leopard“ negalės pristatyti Ukrainai iki kitų metų, net jei toks sprendimas būtų priimtas artimiausiu metu. Taip teigia koncernas „Rheinmetall“.„Rheinmetall“ pareiškė, kad suremontuotus tankus „Leopard 2“ gali pristatyti Ukrainai anksčiausiai 2024 metais, o norint pradėti remontą, reikia gauti nurodymą.Bendrovės vadovas Arminas Pappergeris leidiniui „Bild“ sakė, kad „Rheinmetall“ turimų tankų – mažiausiai 22 „Leopard 2“ ir 88 „Leopard 1“ – remontas kainuotų kelis šimtus milijonų eurų.„Jie turi būti visiškai išmontuoti ir perkonstruoti“, – teigė jis.

Ukrainos generalinis štabas: rusai bando pulti iš karto dviem kryptimisUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje sekmadienį skelbiama, kad Rusija vykdo puolimo operacijas Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis.Generalinis štabas teigia, kad rusai neatsisako ketinimų visiškai užimti Donecko sritį. „Per dieną priešas surengė 8 atakas iš kelių raketų paleidimo sistemų“, – sakoma suvestinėje.Generalinis štabas įspėja, kad Rusijos smūgių į kritinę infrastruktūrą grėsmė išlieka visoje Ukrainoje.

Podoliakas: eliminuota 77 proc. „Vagner“ užverbuotų kalinių Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas tviteryje rašo, kad ukrainiečių pajėgos eliminavo 77 proc. „Vagner“ samdinių grupuotės Rusijos kalėjimuose užverbuotų kalinių.Jo duomenimis, grupuotė iki šiol karui Ukrainoje užverbavo 38 244 asmenis. 29 543 jų Ukrainos pajėgos „išbraukė iš registro“ – t. y. nukovė, sužeidė arba paėmė į nelaisvę.Šios informacijos nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.

Gelbėtojai Dnipre: po griuvėsiais vis dar girdisi žmonių riksmai Rusijos į daugiabutį Ukrainos Dnipro mieste paleista raketa, naujais duomenimis, pareikalavo 30 gyvybių. Tai pranešė Dnipropetrovsko srities gubernatoriaus atstovė, kurią cituoja agentūra „Ukrinform“.Spėjama, kad po griuvėsiais dar gali būti 30–40 žmonių.Pasak gelbėtojų, nuolaužose vis dar girdisi žmonių riksmai. Nerimą dėl po griuvėsiais esančių žmonių didina ir šaltis.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 454 vaikaiNuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo 454 vaikai. Tai „Telegram“ kanale pranešė Generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi agentūra „Ukrinform“.894 vaikai, šiais duomenimis, buvo sužeisti. Duomenys esą nėra galutiniai.Šeštadienį rusų raketai smogus daugiabučiui Dnipre, žuvo 15 metų mergaitė ir dar 13 vaikų buvo sužeisti, jauniausiam vaikui – tik treji metukai. Iš viso ataka pareikalavo 25 gyvybių.

Dnipre jau skaičiuojama 30 žuvusių ir 75 sužeistieji po šeštadienio rusų atakos.Tarp žuvusiųjų – ir mergaitė, kuri į daugiabutį atskriejant raketai vaikščiojo šalia namo. Iki šiol iš griuvėsių išgelbėti 39 žmonės, ten dar gali būti apie 30–40 žmonių. Tęsiami gelbėjimo darbai.https://t.me/uniannet/86639

Naujame vaizdo įraše – užslėpta Prigožino kritika Rusijos kariuomeneiRusijos samdinių grupuotės vadeiva Jevgenijus Prigožinas giria savo dalinių efektyvumą Ukrainoje. J. Prigožinas jo spaudos tarnybos paskelbtame vaizdo įraše sako, kad vyrai labai patyrę ir „visus savo tikslus įgyvendina savarankiškai“, nes turi savo lėktuvus, artilerijos pabūklus ir šarvuočius.Jame J. Prigožinas pasakoja apie tai, kaip jo kovotojams esą pavyko užkariauti Rytų Ukrainos Soledaro miestą – Kyjivas tai neigia. Be J. Prigožino įraše matyti ir vyras, kuris esą buvo „Vagner“ vadas mūšyje dėl Soledaro. „Svarbiausia yra vadovavimo sistema, kuri buvo puikiai išvystyta, – kalba J. Prigožinas. – „Vagner“ grupė klauso kiekvieno, kiekvienas gali pasakyti savo nuomonę.“ Jei sprendimas priimamas, „visi įsakymai vykdomi, niekas negali atsitraukti“.Samdinių grupuotei tokią galimybę esą suteikia „griežčiausia disciplina“. „Vagner“ kariai, kaip ir Rusijos kariuomenė, dalyvauja kare Ukrainoje ir neretai ten su ja konkuruoja. Todėl J. Prigožino komentarai vėl atrodo kaip užslėpta kritika Rusijos pajėgų vyriausiajai vadovybei. Net kai kurie Rusijos prezidento Vladimiro Putino šalininkai kaltina vyriausiąją kariuomenės vadovybę, kad ji yra nekoordinuota ir atitrūkusi nuo realybės vietoje.JAV Karo studijų instituto (ISW) ekspertai teigia, kad J. Prigožinas, „reklamuodamas“ „Vagner“ samdinių veiksmus Soledare, bando sumenkinti Rusijos kariuomenę.„J. Prigožinas parodė „Vagner“ grupės vadą, kuris vadovavo gyvenvietės užėmimui, ir gyrė „Vagner“ galimybes, lygindamas jas su paprastais Rusijos kariškiais“, – rašoma ISW ataskaitoje. Praėjusiais mėnesiais J. Prigožinas ne kartą kritikavo įprastinių Rusijos pajėgų vadus, ypač – Ukrainai praėjusį rudenį skinant pergales Charkivo ir Chersono srityse. Praėjusį penktadienį rusų pajėgos paskelbė užėmusios Soledarą, tačiau pradžioje „Vagner“ samdinių nepaminėjo. J. Prigožinas tada apgailestavo dėl „nuolatinių mėginimų“ iš jo grupuotės „pavogti pergales“. Vėliau Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame gyrė „Vagner“ vyrų „drąsą“.Samdinių grupuotė „Vagner“ buvo įsteigta 2014 metais. Ji karui Ukrainoje užverbavo tūkstančius kalinių. Šie mainais sulaukė bausmės sušvelninimo. Rugsėjį J. Prigožinas po kelerių metų neigimo prisipažino įkūręs „Vagner“. Jis dabar reguliariai vyksta į frontą Ukrainoje.

Dnipre žuvusių skaičius išaugo iki 29Pranešama, kad Dnipre po rusų atakos šeštadienį jau žinoma apie 29 žuvusius. Daugiau nei 40-ies daugiabučio gyventojų likimas lieka nežinomas. Įvykio vietoje dirba daugiau nei 550 gelbėtojų, policininkų, gydytojų, savanorių.

NATO vadovas: esame lemiamame karo etapeUkraina, pasak NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, turi gauti ginklų, kurių jai reikia, kad laimėtų. „Esame lemiamame karo etape“, – sakė jis Vokietijos laikraščiui „Handelsblatt“. Karinė parama esą yra greičiausias kelias į taiką.J. Stoltenbergas svarbiais pavadino pastaruosius sąjungininkų pažadus dėl sunkiosios karinės technikos perdavimo Ukrainai. „Tačiau jau artimoje ateityje tikiuosi daugiau“, – sakė jis. Sąjungininkų susitikime Ramšteine sausio 20 dieną esą turėtų būti priimta naujų sprendimų.J. Stoltenbergas sakė, kad ir pasibaigus karui nesitiki santykių su Rusija normalizavimo, bent jau kol valdžioje bus Vladimiras Putinas. V. Putinas, anot jo, nori kitokios Europos. „Jis nori Europos, kurioje galėtų kontroliuoti kaimynus. Demokratiją ir laisvę jis laiko grėsme savo režimui“, – kalbėjo NATO vadovas.

Rusijos atakos Dnipre aukų skaičius išaugo iki 27.

Pranešama apie sprogimą rusų pajėgų bazėje BelgorodePasak Rusijos žiniasklaidos, karinio dalinio teritorijoje Belgorodo regione netoli Ukrainos sienos sekmadienį driokstelėjo sprogimas. Televizijos stotis „Ren TV“ pranešė, kad vienas kariškių Tonenkojės kaime aktyvavo granatą, tai sukėlė pastate laikomos amunicijos sprogimą. Kilo gaisras, užsiliepsnojo 450 kvadratinių metrų plotas.„Telegram“ kanalas „Baza“ pranešė, kad žuvo trys kariai ir mažiausiai dešimt buvo sužeista. Pirminiais duomenimis, visi jie buvo mobilizuotieji. Valstybinė naujienų agentūra TASS kalbėjo apie dešimt sužeistųjų.

Ukraina apie susirėmimus prie Soledaro, Bachmuto: Rusija neteko 119 karių Pastarąją parą Rusija sudavė 234 smūgius netoli Donecko srities Soledaro ir Bachmuto miestų, bet neteko 119 karių, dar 108 rusų kariai buvo sužeisti, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, cituodama šalies ginkluotųjų pajėgų rytų grupės atstovą spaudai.„Per pastarąją dieną buvo surengti 234 smūgiai. Įvyko 32 kariniai susirėmimai. Vien tik šia kryptimi priešas neteko 119 žuvusių ir 108 sužeistų karių. Priešas net 70 kartų apšaudė Soledarą iš įvairių artilerijos pabūklų“, – teigė Serhijus Čerevatijus.Jo teigimu, karo veiksmuose Soledare dalyvavę priešo daliniai dabar rotuojami, ypač tie, kurie patyrė didelių nuostolių.S. Čerevatijus pažymėjo, kad Rusija nukreipė pastangas į Soledarą dėl poros priežasčių. Pirma, Rusijos kariams reikia parodyti bent kažkiek sėkmės sausumoje. Antra, šia kryptimi varomoji jėga yra „Vagnerio grupė“. Pasak Ukrainos pajėgų atstovo, ši grupė siekia įgyti tam tikrą karinę ir politinę vertę ir įrodyti, kad yra rimtas elementas, galinti vykdyti karinius veiksmus ir pasiekti užtikrintas pergales.

Po Rusijos smūgio daugiabučiui Dnipre aukų skaičius išaugo iki 25Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad po šeštadieninio Rusijos smūgio daugiabučiui Dnipre jau žinoma apie 25 žuvusius žmones, tarp jų yra vienas vaikas.Pasak Ukrainos prezidento, sužeisti 73 žmonės, įskaitant 13 vaikų, išgelbėti – 39. Dar ieškoma 43 žmonių.„Paieškos ir gelbėjimo operacijos bei pavojingų konstrukcinių elementų ardymas tęsiasi. Visą parą. Mes ir toliau kovojame už kiekvieną gyvybę. Užuojauta žuvusiųjų šeimoms ir draugams“, – sako V. Zelenskis.

Putinas apie Rusijos karą Ukrainoje: „dinamika teigiama“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį džiaugėsi „teigiama Ukrainos puolimo dinamika“ po to, kai Maskva pareiškė perėmusi pasienyje esančio Soledaro miesto kontrolę. Kijevas tai paneigė.„Dinamika teigiama, viskas vystosi pagal planus“, – pareiškė V. Putinas, atsakydamas į klausimą apie specialiąją operaciją ir Soledarą.

Ukrainos oro pajėgos: bendruomenė turi pasmerkti raketų „Ch-22“ naudojimą prieš civiliusTarptautinė bendruomenė privalo griežtai pasmerkti sovietinių raketų „Ch-22“ naudojimą prieš civilius, tvirtina Ukrainos oro pajėgų atstovas.Tai sekmadienį Ukrainos televizijos laidoje pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Tokios raketos panaudojimas prieš tankiai apgyvendintą miestą iš tikrųjų yra terorizmo prieš civilius gyventojus aktas. Tai „Ch-22“, sena raketa, pagaminta Sovietų Sąjungoje, kuri vakar atnešė tiek daug sielvarto Dnipro gyventojams. Prisimename Kremenčiuką [2022 m. birželio mėn. raketos ataka prieš Kremenčiuko prekybos centrą „Amstor“, per kurią žuvo 20 žmonių], tai, kas ten įvyko. Turėtų būti atitinkamas teisinis įvertinimas – tai, kas įvyko Kremenčiuke, ir Dnipro mieste, ir kituose miestuose, kuriuose buvo panaudotos šios raketos, turėtų būti griežčiausiai pasmerkta pasaulio bendruomenės“, – tvirtino J. Ihnatas.Jis priminė, kad nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje rusų pajėgos jau yra paleidę daugiau kaip 210 šių raketų.Pasak jo, Ukrainai reikalingos modernios oro gynybos sistemos, galinčios smogti balistiniams taikiniams, pvz., „Iskander“, Irano gaminamoms raketoms, jei Rusija jų gaus, taip pat „Ch-22“ – vienoms iš galingiausių ir netiksliausių raketų.J. Ihnatas taip pat akcentavo, kad visi komentuojantys Ukrainos oro gynybos pajėgų darbą turėtų būti atsargūs, nes Rusijos propaganda naudoja viską, kas įmanoma, kad diskredituotų Ukrainą, ir bando apkaltinti Ukrainą savo nusikaltimais.„Taip nutinka nuolat, taip nutiko ir vakar, nes jie pasinaudojo vieno iš gerbiamų žmonių komentaru. [...] Mes jau daugiau nei šešis mėnesius sakome, kad raketų „Kh-22“ nenumušame. Mes numušame „Kalibrs“, „Kh-101“, „Kh-555“, „Kh-59“. Akivaizdu, kad mes nenaikiname raketų „Kh-22“, jų numušti neįmanoma, nes radarai negali šio taikinio užfiksuoti ir negali į jį smogti. Okupantai ir komentarus rašantys propagandistai tai puikiai žino, tačiau savo informacinėse atakose pasinaudoja tam tikrų pareigūnų pareiškimais“, – teigė J. Ihnatas.

Ukrainos ambasadorius: vokiški ginklai „būtini išgyvenimui“Artėjant Vakarų sąjungininkių deryboms dėl tolesnio ginklų tiekimo Ukrainai, pastarosios ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas paragino vyriausybę Berlyne skubiai aprūpinti jo šalį koviniais tankais.„Vokiški ginklai, vokiški tankai yra būtini išgyvenimui“, – ambasadorius tvirtino agentūrai „dpa“. „Turime labai mažai laiko diskusijoms. Tikimės, kad mūsų sąjungininkai tai supras ir elgsis atitinkamai“, – pridūrė jis.Sausio 20 d. Ukrainos Vakarų sąjungininkių gynybos ministrai susitiks JAV Ramšteino oro pajėgų bazėje vakarų Vokietijoje ir aptars tolesnę karinę paramą kovai su Rusija.Didžioji Britanija pirmoji paskelbė, kad perduos Ukrainos pajėgoms vakarietiškų tankų – 14 savo gamybos tankų „Challenger 2“.Lenkija ir Suomija yra pasirengusios, kartu su Europos aljansu, tiekti savo turimų Vokietijoje pagamintų tankų „Leopard 2“. Vokietijos vyriausybė kol kas nėra pareiškusi savo pozicijos šiuo klausimu.O. Makejevas teigė, kad be tankų „Leopard“ būtų neįmanoma atkovoti daugiau Rusijos okupuotų teritorijų. Jis leido suprasti, kad tolesnis delsimas pareikalaus gyvybių.Ambasadorius pakartojo, kad Ukraina kovoja „kare per trečiąsias šalis“ visų savo sąjungininkių vardu.„Niekas kitas su Rusija nekovoja. Ukrainiečiai tą daro. Rusija kariauja ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš Europą bei visą civilizuotą, demokratinį pasaulį. Ir šiame kare ukrainiečiai yra pirmosiose fronto linijose“, – pabrėžė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje.

Per Rusijos išpuolius Ukrainoje pastarąją parą žuvo 26 žmonėsPer Rusijos išpuolius Ukrainoje šeštadienį, sausio 14 d., žuvo iš viso 26 civiliai gyventojai, 81 buvo sužeisti, praneša „Ukrinform“, cituodama šalies prezidentūrą.Šią informaciją „Telegram“ kanale sekmadienį pateikė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka.Šalies sričių karinių administracijų duomenimis, pastarąją parą 21 civilis žuvo ir 74 buvo sužeisti Dnipropetrovsko srityje (Rusijos raketai smogus daugiaaukščiam gyvenamajam namui), penki žuvo ir keturi buvo sužeisti Donecko srityje, vienas sužeistas Sumų srityje, du sužeisti Chersono srityje.2023 m. sausio 14 d. Rusija surengė tris oro antskrydžius ir paleido 57 raketas. Be to, rusų pajėgos 69 kartus apšaudė civilinę infrastruktūrą daugkartinio paleidimo raketų sistemomis.

Ukrainos pajėgos sunaikino 5 rusų dronus kamikadzes „Lancet“Ukrainos 28-osios atskirosios mechanizuotosios brigados priešlėktuvinės gynybos daliniai sekmadienį paskelbė sunaikinę penkis rusiškus dronus kamikadzes „Lancet“, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šalies kariuomenės sausumos pajėgų įrašu „Telegram“ kanale.Turimais duomenimis, Rusija ketino šiais bepiločiais orlaiviais atakuoti Ukrainos gynybines pozicijas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad per pastarąją parą nukauta 630 rusų karių.Skaičiuojama, kad nuo savo invazijos Ukrainoje pradžios, 2022 m. vasario 24 d., iki 2023 m. sausio 15 d. Rusija neteko 115 290 karių.

Ukrainos ambasadorius: Japonijos vaidmuo atstatant Ukrainą gali būti pagrindinisJaponija, kuri jau skyrė Ukrainai daugiau kaip 1,6 mlrd. JAV dolerių paramos, gali tapti viena iš lyderių telkiant tarptautinį fondą šaliai atstatyti, rašo agentūra „Ukrinform“.„Šiais metais Japonija pirmininkauja Didžiajam septynetui, todėl tikimės, kad ji taps lydere formuojant Ukrainos atstatymo fondą, kurį jau įsteigė Pasaulio bankas ir kuriame, manau, Japonija atliks pagrindinį vaidmenį“, – pareiškė Ukrainos ambasadorius Japonijoje Sergejus Koršunskis, duodamas interviu „Voice of America“ Ukrainos tarnybai.Pasak jo, didžiausios Japonijos įmonės jau sukūrė specialias darbo grupes ir padalinius, kurie nagrinėja Ukrainos atstatymo galimybes.„Japonija – tai greitieji traukiniai, tiltai, viadukai, infrastruktūra, pažangiausia automobilių gamyba ir metalurgija. Tikiu, kad Japonija atliks pagrindinį vaidmenį tokiuose didelio masto projektuose“, – pabrėžė ambasadorius.Jis taip pat pažymėjo, kad Japonija prisijungė prie visų G7 ir ES šalių įvestų sankcijų nuo pat Rusijos agresijos pradžios. Visa Japonijos pagalba Ukrainai iki šios dienos siekia 1,6 mlrd. JAV dolerių, bet iš tikrųjų ji yra daug didesnė, pasak ambasadoriaus, nes ši suma yra tik oficialioji dalis.Penktadienį Vašingtone lankęsis Japonijos premjeras Fumio Kishida susitiko su JAV prezidentu Joe Bidenu ir aptarė dvišalio bendradarbiavimo stiprinimą, kovą su Rusijos agresija ir situaciją su Kinija.

Rusijos ataka Dnipre: aukų skaičius išaugo iki 19Šeštadienį Rusijos raketai smogus daugiabučiui Ukrainos Dnipro mieste, naujausiais duomenimis, žuvo 19 žmonių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Dnipropetrovsko srities tarybos vadovo įrašu socialinėje žiniasklaidoje.„Aukos: 19 žuvusių, tarp jų – 1 vaikas, 73 sužeisti, tarp jų 14 vaikų, 38 išgelbėti, tarp jų 6 vaikai. 37 pranešimai apie dingusius žmones, 33 paskelbti dingusiais,“ – Mykola Lukašukas informavo „Telegram“ kanale.Daugiabučiame gyvenamajame name sprogusi raketa sugriovė dvi sekcijas nuo 2 iki 9 aukšto. Daugiau kaip 230 butų buvo apgadinta.Iš įvykio vietos išgabenta apie 3 450 tonų sunaikintų konstrukcijų ir 39 suniokoti automobiliai.Su žmonėmis dirba psichologai, savanoriai padeda nukentėjusiesiems sušilti ir aprūpina maistu.Kaip pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, per pastarąją parą Ukrainoje Rusija įvykdė tris antskrydžius, paleido 57 raketas ir sudavė 69 smūgius iš daugkartinio raketų paleidimo įrenginio (MLRS) – daugiausia į civilinės infrastruktūros objektus.

Kartu su tankais britai Ukrainai perduos ir apie 30 „AS90“ artilerijos sistemųJungtinė Karalystė (JK) perduos Ukrainai ne tik kovinių tankų „Challenger 2“, bet ir apie 30 savaeigių artilerijos sistemų „AS90“, praneša JK vyriausybė.„Artimiausiomis savaitėmis šalį pasieks 14 tankų eskadrilė (...). Po jos atvyks apie 30 vienetų „AS90“– tai didelė savaeigė artilerijos sistema, kurią valdo penki artileristai“, – rašoma JK vyriausybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime.Pranešime teigiama, kad JK gynybos sekretorius pirmadienį Bendruomenių Rūmuose pateiks daugiau informacijos apie paramą Ukrainai. Be to, patvirtinta, kad artimiausiomis dienomis JK pradės Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymus.Britų premjeras Rishis Sunakas šeštadienį informavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie sprendimą atsiųsti kovinių tankų „Challenger 2“.JK tapo pirmąja Vakarų šalimi, sutikusia perduoti besiginančiai Ukrainai kovinių tankų.

Ukrainos oro pajėgų vadas apie ataką Dnipro mieste: neturime kuo numušti tokių raketųUkrainos oro pajėgų vadas teigia, kad šalies pajėgos neturi ginklų, galinčių numušti tokio tipo raketas, kurių viena pataikė į daugiabutį Dnipro mieste, rašo naujienų agentūra „Ukrinform“.„2023 m. sausio 14 d. iš penkių Rusijos tolimojo nuotolio bombonešių „Tu-22m3“ į Ukrainos teritoriją buvo paleistos penkios sparnuotosios raketos „Ch-22“. Jos buvo paleistos iš Kursko srities ir Azovo jūros. Viena iš „Ch-22“ raketų, paleista iš Kursko srities apie 15.30 val., pataikė į gyvenamąjį namą Dnipro mieste“, – teigė Ukrainos oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščiukas.Pasak jo, apytikslė raketos paleidimo vieta, jos skrydžio aukštis ir greitis buvo nustatyti radiolokacinėmis priemonėmis.M. Oleščiukas pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos neturi ginklų, galinčių numušti tokio tipo raketas.„Tik priešlėktuvinės raketų sistemos, kurias Ukrainai ateityje gali suteikti Vakarų partneriai (pvz., |Patriot PAC-3“ arba „SAMP-T“), gali įveikti šias raketas“, – paaiškino Ukrainos oro pajėgų vadas.M. Oleščiuko teigimu, nuo Rusijos karinės agresijos pradžios į Ukrainos teritoriją buvo paleista daugiau kaip 210 „Ch-22“ raketų. Nė vienos iš jų nenumušė priešlėktuvinės gynybos sistemos.„Ch-22“ kovinės galvutės svoris yra apie 950 kg. Raketos didžiausias nuotolis – iki 600 km. Paleista iš didelio atstumo raketa gali nukrypti nuo taikinio šimtus metrų.Naujausiais duomenimis, Rusijos pajėgų raketai smogus daugiaaukščiam gyvenamajam namui Ukrainos Dnipro mieste žuvo 14 žmonių žmonės, dar 73 buvo sužeisti. Išgelbėti 38 gyventojai, ankstų sekmadienio rytą pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.Toliau gesinami pavieniai gaisrai griuvėsiuose ir vykdomi gelbėjimo darbai, informavo tarnyba.Dnipro miesto valdžia paskelbė trijų dienų gedulą.

Po naujų atakų Zelenskis reikalauja iš Vakarų daugiau ginkluotėsPo naujų Rusijos atakų Ukrainoje prezidentas Volodymyras Zelenskis reikalauja iš Vakarų daugiau ginklų, praneša agentūra „Reuters“.Kad būtų užkirstas kelias mirtinoms atakoms prieš civilinius taikinius, reikia ginklų, kurie yra šalių partnerių sandėliuose, sakė V. Zelenskis savo tradiciniame vakariniame kreipimesi.Rusijos raketa šeštadienį smogė daugiaaukščiam pastatui Dnipro mieste. Per ataką žuvo penki žmonės. Sužeistųjų skaičius išaugo iki beveik 60. Tarp sužeistųjų yra 12 vaikų, „Telegram“ kanale šeštadienio vakarą pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.

Ukraina teigia numušusi daugumą Rusijos paleistų raketųUkraina teigia šeštadienį numušusi 21 Rusijos paleistą raketą iš 33. Tai 18 iš 28 sparnuotųjų raketų ir trys iš penkių raketų „oras-žemė“, „Telegram“ kanale pareiškė Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužinas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.

Moldovos šiaurėje rasta rusų raketos nuolaužųMoldovos Respublikos šiaurėje, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šeštadienį rasta rusų raketos nuolaužų, informuoja agentūra „Reuters“.Po smarkaus Rusijos vykdyto Ukrainos apšaudymo pasienio pareigūnai rado raketos, paleistos per rusų oro ataką prieš Ukrainą, nuolaužų, pranešė ministerija feisbuke.

Per rusų pajėgų ataką Avdijivkoje žuvo trys žmonėsRusijos pajėgoms apšaudžius Avdijivkos miestą Donecko srityje žuvo trys žmonės. Tai „Telegram“ kanale pranešė Avdijivkos karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas, kuriuo remiasi agentūra „Ukrinform“.„Rusai vėl parodė savo tikrą žvėrišką žiaurumą, beatodairiškai puldami Avdijivkos civilius gyventojus“, – teigė pareigūnas. Anot jo, šeštadienio rytą ir dieną antžmogiai iš „Grad“ sistemų ir vamzdinės artilerijos kelis kartus apšaudė Avdijivką. Smogta visoms miesto dalims, rašė V. Barabašas.Jo duomenimis, žuvo mažiausiai trys civiliai, du jų – 1980 ir 1985 metų gimimo. Trims sužeistiesiems suteikta medicininė pagalba.Anot V. Barabašo, atakos mieste tęsiasi. Duomenys apie aukų skaičių ir sugriovimus tikrinami.

Per raketų smūgį Dniprui sužeista mažiausiai 10 žmoniųŠeštadienio popietę per Rusijos kariuomenės raketų smūgį Ukrainos Dnipro miestui sužeista mažiausiai 10 žmonių, rašo „Sky News“.Kaip jau skelbta, čia okupantų sviedinys pataikė į daugiabutį.Pasak Dnipro srities karinės administracijos vadovo Valentyno Rezničenkos, tarp sužeistųjų yra du vaikai. Trys žmonės sužaloti sunkiai, jie buvo išgabenti į ligoninę.Tuo metu prezidento Volodymyro Zelenskio biuras nurodė, kad iš pastato griuvėsių iki šiol pavyko išgelbėti 15 žmonių. Kiek anksčiau biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka skelbė, kad per ataką buvo visiškai sunaikinta mažiausiai viena laiptinė.

Dnipre raketa smogė daugiabučiui, po griuvėsiais yra civiliųŠeštadienio popietę Rusijos kariuomenės raketa Ukrainos Dnipro mieste smogė daugiabučiui. Turimomis žiniomis, po smarkiai apgriauto pastato griuvėsiais yra civilių.„Sky News“ cituoja šalies prezidento biuro vadovo pavaduotoją Kyrylą Tymošenką, kuris pareiškė, kad buvo sunaikinta mažiausiai viena laiptinė. „Jie (rusai) yra tiesiog antžmogiai“, – tvirtino pareigūnas.Kaip teigiama, įvykio vietoje šiuo metu dirba avarinės tarnybos.

Daugelyje Ukrainos sričių paskelbtas oro pavojusŠeštadienio popietę daugelyje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus, praneša „Sky News“ ir „The Guardian“.Kaip teigiama, sirenos, be kita ko, aktyvuotos Kyjivo, Charkivo, Donecko ir Dnipro srityse, taip pat Chersono ir Lvivo miestuose.Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas jau skelbė, kad virš Pietų Ukrainos buvo pastebėta raketų.

Turkija pareiškė, kad Ukrainoje reikia siekti „lokalizuotų paliaubų“Turkija šeštadienį pareiškė mananti, kad dabartiniame Rusijos kare prieš Ukrainą nė viena pusė neturi karinių pajėgumų visapusiškai pergalei iškovoti, tad esą reikėtų siekti „lokalizuotų paliaubų“.Pasak šios šalies prezidento Recepo Tayyipo Erdogano patarėjo užsienio politikos klausimais Ibrahimo Kalino, mažai tikėtina, kad Kyjivas ir Maskva ateinančiais mėnesiais ras bendrą kalbą dėl „plataus masto taikos susitarimo“. Tačiau, I. Kalino teigimu, brutali besitęsiančių kautynių kaina netrukus gali priversti abi puses persvarstyti savo pozicijas ir tartis dėl lokalizuotų paliaubų konkrečiose karo zonos dalyse.„Turkija yra pasirengusi skatinti lokalių paliaubų ir nedidelių lokalizuotų deeskalacijų įgyvendinimą, – žurnalistams tvirtino I. Kalinas. – Nė viena pusė šiuo metu negali laimėti karo kariniu požiūriu.“Turkija palaiko draugiškus santykius tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Prasidėjus plataus masto karui, Ankara mėgino pasinaudoti šia savo pozicija ir tarpininkauti tarp kariaujančių šalių, siekdama padėti nutraukti kovas. Iki šiol Turkija jau yra suorganizavusi du taikos derybų raundus ir padėjusi sudaryti sutartį dėl atnaujinto Ukrainos grūdų eksporto. Negana to, R. T. Erdoganas yra ne kartą telefonu kalbėjęsis su abiejų šalių prezidentais.I. Kalinas aiškino, kad Rusija esą pirmiausiai yra suinteresuota NATO „saugumo garantijomis“ ir pagarba pasaulinėje arenoje. „Rusija nori būti gerbiama kaip svarbi žaidėja ir kad NATO nebūtų ant jos slenksčio“, – pareiškė prezidento patarėjas. Jis pridūrė, kad Ukraina NATO nare esą netaps, tačiau šiai šaliai reikia „užtektinai saugumo garantijų iš Rusijos“.

Ukraina teigia vis dar kontroliuojanti SoledarąUkraina teigia, kad jos ginkluotosios pajėgos vis dar kontroliuoja Soledarą, nepaisant ankstesnių Rusijos tvirtinimų, jog šis miestelis dabar yra būtent jos karių rankose.„Soledarą kontroliuoja Ukrainos pareigūnai ir mūsų kariuomenė“, – nacionalinės televizijos eteryje šeštadienį pareiškė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka. Tačiau jis pabrėžė, kad mūšiai tęsiasi.P. Kyrylenka kartu nurodė, kad Soledaras išlieka vienu karščiausių fronto linijos taškų. Intensyvios kovos esą taip pat verda netoliese esančiame Bachmute.Maskva apie tariamą Soledaro užėmimą skelbė penktadienį.

JK patvirtino, kad ketina perduoti Ukrainai kovinių tankų „Challenger 2“Jungtinė Karalystė (JK) oficialiai patvirtino, kad ketina perduoti Rusijos užpultai Ukrainai kovinių tankų „Challenger 2“, praneša „Sky News“.Kaip teigiama, JK premjeras Rishis Sunakas apie šiuos ketinimus šeštadienį per telefoninį pokalbį informavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.„Premjeras išdėstė JK ambicijas suintensyvinti paramą Ukrainai ir, be kita ko, perduoti tankų „Challenger 2“ bei papildomų artilerijos sistemų“, – pareiškė R. Sunako atstovas. Pasak jo, abiejų šalių lyderiai, aptarę dabartinę situaciją Ukrainoje ir pastaruosius Kyjivo laimėjimus karo lauke, sutiko dėl būtinybės „pasinaudoti šia proga ir paspartinti pasaulinę karinę bei diplomatinę paramą Ukrainai“. Taip JK tapo pirmąja Vakarų šalimi, sutikusia perduoti besiginančiai Ukrainai kovinių tankų.V. Zelenskis po pokalbio tviteryje padėkojo Londonui už „nepalaužiamą“ paramą, kuri, anot Ukrainos prezidento, ne tik „sustiprins mus karo lauke, tačiau ir nusiųs teisingą signalą kitiems partneriams“.

Kyjive naujausia Rusijos raketų ataką gyvybių nepareikalavoNaujausia Rusijos raketų ataka prieš Ukrainos sostinę Kyjivą gyvybių nepareikalavo. Kaip rašo „Ukrinform“, tai šeštadienį pareiškė miesto karinė administracija.„Atnaujinta informacija. Suduota infrastruktūros objektui. Kritinės žalos nepadaryta, gaisro nebūta. Įvykio vietoje dirba visos išorinės tarnybos. Aukų nėra“, – rašoma administracijos „Telegram“ kanale.Tuo metu Golosijivskio rajone raketos fragmentas sukėlė gaisrą 20 kv. m. sandėlyje, o Darnickio rajone nuolaužos apgadino du automobilius. Turimais duomenimis, žmonės nesusižeidė.Informacija apie naujausią ataką vis dar tikslinama.Prieš tai skelbta, kad Kyjivas atakuojamas raketomis. Mieste pasigirdo keli garsūs sprogimai ir buvo aktyvuotos perspėjimo sirenos.

Kyjivo srityje per naujausią raketų ataką apgadinta 18 privačių namųUkrainos sostinės Kyjivo srityje per naujausią Rusijos raketų ataką šeštadienį apgadinta 18 privačių namų.Apie tai pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per rytinę ataką apgadinta 18 privačių namų. Išdaužti langai ir stogai. Įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos. Pranešimų apie aukas kol kas negauta“, – „Telegram“ parašė O. Kuleba.Prieš tai Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Kyjivas atakuojamas raketomis. Mieste pasigirdo keli garsūs sprogimai ir buvo aktyvuotos perspėjimo sirenos.

Sprogimai pasigirdo ir KyjiveŠeštadienio rytą Ukrainos sostinėje Kyjive pasigirdo sprogimai, pranešė vietoje esantys naujienų agentūros AFP korespondentai.Šalies prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka kalbėjo apie raketų ataką prieš vietos kritinę infrastruktūrą. Miesto administracija savo ruožtu pridūrė, kad nukentėjo vienas objektas. Tuo metu meras Vitalijus Klyčko nurodė, kad sprogimai aidėjo Dniprovskio rajone, o Golosijivskio rajone nukrito raketos fragmentai.Gyventojai buvo paraginti likti slėptuvėse.Prieš tai apie sprogimus taip pat skelbta Zaporižios mieste. Raketų atakos būta ir Charkive.

TATENA didins buvimą UkrainojeTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) skelbia padidinsianti buvimą Ukrainoje, kad dabartinio karo metu padėtų užkirsti kelią galimai branduolinei katastrofai šioje šalyje.Remiantis pranešimu, TATENA netrukus palaikys nuolatinį buvimą visose penkiose Ukrainos atominėse elektrinėse, įskaitant Černobylį, kur 1986 m. jau būta milžiniško masto nelaimės. Pranešime priduriama, kad kitą savaitę į šalį atvyks agentūros vadovas Rafaelis Grossi, kuris inicijuos šią misiją.„Turime daryti viską, kad išvengtume rimtos branduolinės nelaimės, kuri Ukrainoje ir už jos ribų sukeltų dar didesnes kančias ir sunaikinimus“, – pranešime cituojamas R. Grossi.Ši žinia žymi Ukrainoje plečiamą TATENA veiklos mastą, nes agentūra nuolatinį buvimą iki šiol palaikė tik Rusijos užgrobtoje Zaporižios atominėje elektrinėje. Tačiau pagal naująjį planą šalyje iš viso dirbs apie tuzinas TATENA ekspertų, kurie stebės ir likusias vietos jėgaines ir jose teiks techninę pagalbą.Apie tokius ketinimus dar gruodį skelbė Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis, tačiau tada konkrečių detalių nepateikė.

Britų žvalgyba: Rusijos Novorosijsko uoste pastebėtas neįprastas karo laivų judėjimasJungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija praneša, kad sausio 11 d. iš Rusijos Novorosijsko uosto išplaukė mažiausiai 10 laivų, priklausančių šios šalies Juodosios jūros kariniam laivynui. Kaip teigiama naujausioje ministerijos kasdien skelbiamoje žvalgybos duomenų suvestinėje, Maskva mano nustačiusi konkrečią grėsmę Novorosijskui, dėl kurios įsakė išsklaidyti ten iki šiol bazuotus laivus.Anot ministerijos, tokią išvadą leidžia daryti į jūrą vienu metu išplaukusių laivų skaičius ir jų tipas. Ministerija nemano, kad šie judesiai gali rodyti Rusijos rengimąsi prieš Ukrainą organizuoti neįprastas iš laivų paleidžiamų sparnuotųjų raketų atakas ar šių laivų ruošimą puolamosioms operacijoms. Suvestinėje pažymima, kad Rusijos Juodosios jūros karinis laivynas dėl numanomos Ukrainos atakų rizikos pirmenybę teikia apsisaugojimui, o ne galimam puolimui ar patruliavimo misijoms.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios.

Rusijos kariuomenė raketomis apšaudė CharkivąRusijos kariuomenė šeštadienio rytą raketomis „S-300“ apšaudė Rytų Ukrainos Charkivo miestą. Apie tai pranešė meras Ihoris Terechovas, kurį cituoja „Ukrinform“.„Rytinis Charkivo apšaudymas. Preliminariais duomenimis, pramonės rajonui smogė keturios „S-300“ raketos. Priešas taikėsi į infrastruktūrą. Informacija apie nukentėjusius žmones ir sugriovimus tikrinama“, – „Telegram“ parašė I. Terechovas.Kiek anksčiau apie Charkivo apšaudymą kalbėjo ir to paties pavadinimo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas. Jis ragino viso regiono gyventojus likti slėptuvėse.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 114 660 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 114 660 karių (+530 per pastarąsias 24 val.), šeštadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 14-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 104 (+6) tankų, 6 173 (+6) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 090 (+4) artilerijos sistemų, 437 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 219 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 286 lėktuvų, 276 sraigtasparnių, 4 846 (+13) automobilių ir degalų cisternų, 17 laivų, 1 867 (+2) dronų, 186 (+2) specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Zaporižioje nugriaudėjo sprogimaiPietryčių Ukrainos Zaporižios mieste šeštadienio rytą nugriaudėjo keli sprogimai. Apie tai pranešė laikinasis meras Anatolijus Kurtevas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šįryt priešas vėl puolė Zaporižią“, – „Telegram“ parašė A. Kurtevas.Pasak jo, informacija šiuo metu tikslinama.

Žiniasklaida: Britanijos premjeras sutiko perduoti Ukrainai tankųJungtinė Karalystė (JK), anot šios šalies žiniasklaidos, perduos Rusijos užpultai Ukrainai tankų.Kaip rašo „Sky News“, apie tai paskelbė laikraštis „The Sun“, remdamasis šaltiniu Dauningo gatvėje.Šaltinio teigimu, premjeras Rishis Sunakas sutiko Kyjivui iš pradžių perduoti keturis kovinius tankus „Challenger 2“, o vėliau išsiųsti dar aštuonis. Šaltinis tvirtino, kad vyriausybės vadovas jau šeštadienį apie tai informuos Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.Jei šios žinios būtų patvirtintos, JK taptų pirmąja Vakarų šalimi, perdavusia Ukrainai kovinių tankų.

Reznikovas apie mūšius Soledare: rusai kasdien praranda iki 500 kareiviųRusijos karių bandymai užimti Soledarą yra susiję su noru kontroliuoti kelią į Bachmutą, kurį užpuolikai jau keletą mėnesių bandė nesėkmingai užgrobti. Pasak „Ukrinform“, gynybos ministras Oleksijus Reznikovas tai pasakė interviu BBC.„Dabar jie bando užimti šį miestą, kad galėtų kontroliuoti kelią tarp Soledaro ir Bachmuto, kuriuo jie galės perkelti savo įrangą ir vienetus į Bachmutą. Jie sustojo netoli Bachmuto ir atitraukė kai kuriuos savo dalinius iš jo į Soledarą“, - sakė O. Reznikovas.Jis priminė, kad rusai daugiau nei keturis mėnesius bandė užimti Bachmutą be jokios sėkmės. Todėl dabar jie galingai atakuoja Soledarą, padedant „Vagner“ kovotojams, oro puolimo būriams ir kitiems vienetams.Kartu ministras pabrėžė, kad Ukrainos gynėjai ir toliau laikosi savo pozicijų. „Situacija yra sudėtinga, bet kontroliuojama“, - sakė O. Reznikovas.Atsakydamas į klausimą apie patiriamus nuostolius, jis sakė, kad Ukrainos gynybos pajėgos turi žymiai mažiau praradimų nei priešas.„Rusijos kariuomenės ir privačios karinės kompanijos kasdieniai nuostoliai yra apie 500 žuvusiųjų ir sužeistųjų. Kiekvieną dieną“, – pabrėžė Gynybos ministerijos vadovas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Generalinis štabas penktadienį sakė, kad Bachmuto kryptimi priešas smogė 11 gyvenviečių. Kova dėl Soledaro tęsiasi.

Ispanija negali perduoti Ukrainai oro gynybos kompleksų dėl Šveicarijos draudimoIspanija nori perduoti Ukrainai oro gynybos kompleksų „Aspide“, bet negali to padaryti dėl Šveicarijos draudimo – mat ši šalis tam prieštarauja, motyvuodama savo poziciją neutralumu, praneša laikraštis „Blick“.Vidutinio nuotolio komplekso „Aspide“ naudojamose raketose yra komponentų, kuriuos gamina Ciuriche įsikūręs Šveicarijos koncernas „Rheinmetall Air Defense“. Jis yra vienas iš oro gynybos sistemų gamybos lyderių pasaulyje.Šią savaitę Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles patvirtino, kad Šveicarija vetuoja tam tikros karinės pagalbos siuntimą Ukrainai, bet nepatikslino, kokios konkrečiai.Anksčiau buvo pranešta, jog Šveicarijos vyriausybė neleido Vokietijai ir Danijai perduoti Ukrainai Šveicarijoje pagamintų šarvuotųjų transporterių ir šaudmenų.

JAV generolas: Ukraina Krymą atsiimti galėtų iki vasaros pabaigosBuvęs Jungtinių Valstijų operacijų vadas, generolas Benas Hodgesas įsitikinęs, kad kritinis klausimas Ukrainos-Rusijos kare yra Krymo atsiėmimas. Jo teigimu, negali būti jokios vilties, kad bus sulaukta stabilumo ir saugumo Ukrainoje, jei Rusija išlaikys Krymo kontrolę.„Jeigu Rusija kontroliuoja Krymą, jie visada galės vėl po dvejų, trejų ar ketverių metų pulti Ukrainą, nes Vakarai vėl praras susidomėjimą, kaip jau buvo praeityje, ir galės trukdyti ekonominę veiklą Odesoje ar Chersone iš Krymo, jie galės sustabdyti bet kokį eismą Azovo jūroje.Taigi Ukrainos saugumui ir stabilumui, jos ekonomikos atkūrimui itin svarbu, kad būtų atgauta Krymo kontrolė. Suvereni Ukrainos teritorija visa turi priklausyti Ukrainai. Taigi manau, kad generalinis štabas ateinančiais mėnesiais darys viską, ką gali, kad Rusija nebegalėtų išlaikyti Krymo ir jai nebeapsimokėtų jo laikyti“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ sakė B. Hodgesas.Jo teigimu, su ilgojo nuotolio ginklų sistemomis, dronais, kitomis priemonėmis Rusija ir toliau galės pataikyti į Sevastopolį ar aerodromus, amunicijos sandėlius, ypač kai šiuo metu yra tik du keliai į Krymą.„Vienas yra per Kerčės tiltą, kuris jau buvo sunkiai pažeistas, ir neabejoju, kad į jį vėl bus pataikyta, ir vadinamasis sausumos tiltas, kuris eina nuo Rusijos per Mariupolį, per Melitopolį iki pat Krymo.Ukrainiečiai parodė, kad jie gali smogti į Melitopolį su „Himars“. Taigi tikiuosi, kad per ateinančius kelis mėnesius pamatysime vis didesnes pastangas siekiant izoliuoti Krymą, suardyti logistinę grandinę, kuri yra būtina, kad Rusija galėtų Krymą laikyti savo baze tokia, kokia yra dabar.Manau, kad iki rugpjūčio pabaigos, jeigu mes tieksime Ukrainai viską, ką pažadėjome, ir neatšauksime sankcijų, o Vakarai nekvestionuodami rems Ukrainą, Ukraina gali iki vasaros pabaigos išlaisvinti Krymą“, – įsitikinęs B. Hodgesas.

Ukraina: nuo penktadienio popietės Soledare vyksta įnirtingos kovosĮvairūs Ukrainos kariuomenės daliniai penktadienį tvirtino, kad mūšis dėl rytinio Soledaro miesto tebevyksta, paneigdami Rusijos gynybos ministerijos ir privačios karinės bendrovės „Vagner“ teiginius, kad miestas buvo užgrobtas, skelbia CNN.„Vietiniai mūšiai mieste tęsiasi“, – penktadienį „Telegram“ sakė 46-oji orlaivių brigada: „Orkai [rusai] veržiasi iš pakraščių į centrą. Matyt, į centrą bandoma nuleisti tuos mūsų dalinius, kurie nespėjo išvykti iš miesto. Jums nepasiseks, rusai“.Ukrainos generalinis štabas penktadienį paskelbė vaizdo įrašą iš kareivio, tariamai dalyvaujančio mūšyje dėl Soledaro, tvirtindamas, kad penktadienį 14.13 val. vietos laiku mieste tebevyksta „nuožmi kova“.„Šiuo metu vyksta įnirtingos kovos. Šiandien penktadienis, 13 d., kiek valandų? 14:13 val. Esame tiesiai virš Soledaro miesto centro, pažiūrėkit“, – vaizdo įraše sako Madiaro šaukinį naudojantis vyras, rodydamas vaizdo įrašą nešiojamame kompiuteryje.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai „laiko tankią ir tvirtą gynybos liniją“, – sako jis. „Taip, „Vagnerio“ puolimo būriai atakuoja be perstojo, nes, matyt, jiems tai yra išskirtinė vitrina, kai jie turi parodyti savo darbdaviui kokius nors rezultatus. Tačiau mes nepasakome apie jų planus. Mes dirbame savo darbą. Mes tai darome gerai. Ir mes tai padarysime iki galo. Kol bent vienas karys tebelaikys vieną pastatą Soledare. Būkite kantrūs, ir savo darbą atliksime garbingai“, – teigė karys.

Žiniasklaida rašo apie sprogimus okupuoto Berdiansko aerodromeBerdiansko regioninės karinės administracijos vadovė Viktorija Golitsyna Ukrainos visuomeninei televizijai patvirtino, kad sprogimai nuskambėjo netoli aerodromo.„Šiuo metu nėra patvirtintos informacijos apie priešo įrangos sunaikinimą. Tikimės, kad taip ir bus, nes gaisras labai didelis. Gaisras yra labai didelis“, – sakė ji.„Telegram“ kanalai išplatino filmuotą medžiagą apie sprogimus, tariamai okupuotame Berdiansko, Zaporožės regione. Jie taip pat rašo, kad oro uosto rajone įvyko trys sprogimai.Okupuoto Berdiansko valdžios institucijos tvirtina, kad sprogimas buvo teroristinis išpuolis – tariamai buvo susprogdintas pasiskelbusios Berdiansko rajono karinės civilinės administracijos vadovo Aleksejaus Kichigino automobilis.

Italija perduos Ukrainai oro gynybos baterijąItalijos vyriausybė priėmė sprendimą perduoti Ukrainai oro gynybos sistemos SAMP/T bateriją, galinčią numušti ir balistines raketas.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Italijos leidiniu „Rivista Italiana Difesa“ (RID).RID žiniomis, žalia šviesa šiam žingsniui buvo uždegta pastarosiomis dienomis pačios ministrės pirmininkės Giorgios Meloni nurodymu.Prieš dvi savaites oro gynybos baterijos perdavimo Ukrainai klausimas dar buvo atviras tiek dėl Gynybos ministerijos, tiek dėl kariškių, tiek dėl kai kurių valdančiosios daugumos politikų neigiamos pozicijos. Kariuomenės atstovai savo nuomonę motyvavo tuo, kad Italija turi tik penkias SAMP/T baterijas, iš kurių viena šiuo metu dislokuota Kuveite pagal operacijos „INHERENT RESOLVE“ programą. Pasak Italijos leidinio, paspartinti sprendimą dėl baterijos perdavimo Ukrainai padėjo „stiprus Vašingtono spaudimas“.„Schema, pagal kurią turėtų būti perduota baterija, labai sudėtinga, o operacijos detalės šiuo metu yra konfidencialios. Teigiama, kad baterija bus sudaryta iš itališkos sistemos „gabalų“ ir prancūziškos sistemos „gabalų“ (SAMP/T yra italų ir prancūzų bendradarbiavimo rezultatas)“, - rašoma publikacijoje.

Ukraina tikisi per dvejus metus įstoti į ESUkrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas tikisi, kad jo šalis įstos į Europos Sąjungą (ES) greičiau nei per dvejus metus, penktadienį sakė jis.Vasario 3 d. Kyjive planuojamas ES susitikimas, kuriame turėtų dalyvauti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir 10 Komisijos narių. „Šis vizitas yra ne tik svarbus paramos kariaujančiai Ukrainai ženklas, bet ir rodo, kad ES yra atvira deryboms dėl Ukrainos narystės ES“, – „Telegram“ kanale parašė D. Šmyhalas.„Manome, kad derybas dėl stojimo į ES galime užbaigti per dvejus metus“, – parašė jis, bet pridūrė, kad norint pasiekti šį tikslą reikės atlikti „milžinišką“ darbą.Vis dėlto vasario 3 d. vyksiančiame susitikime Europos vyriausybių vadovai nedalyvaus, o tik Europos Komisijos nariai ir ribotas galias turintis Europos Vadovų Tarybos prezidentas Charles‘is Michelis.Birželį ES suteikė Ukrainai ir Moldovai kandidačių į ES statusą, bet paprastai derybos trunka kelerius metus ir dar nėra buvę, kad jos vyktų su užpulta šalimi.

Vokietija nusiuntė Ukrainai keturis tankus išminavimo darbamsVokietija nusiuntė Ukrainai keturis tankus išminavimo darbams. Tai sakoma penktadienį paskelbtame VFR vyriausybės pranešime, kuriuo remiasi UNIAN.„Ukrainai perduoti keturi minų šalinimo tankai ir keturios mobilios ir apsaugotos išminavimo sistemos“, - pažymima dokumente.Be to, Ukraina gavo dar 10 sienos apsaugos automobilių (anksčiau buvo perduoti 85) ir 168 mobilias šildymo sistemas (anksčiau buvo perduotos 48).Pranešama, kad nuo 2022 metų sausio 1 d. iki 2023 metų sausio 9 d. Vokietija perdavė Ukrainai karinio turto, kurio vertė – 2 mlrd. 245 mln. 722 tūkst. 401 euras.

Rusijos armija giria „Vagner“ pajėgas už „drąsą“ puolant SoledarąRusijos armija penktadienį už „drąsą“ gyrė samdinių grupuotės „Vagner“ pajėgas, Maskvai paskelbus, kad Rusija perėmė Ukrainos Soledaro miesto kontrolę - tai neįprastas privačių kovinių pajėgų pripažinimas.„Ši kovinė misija buvo sėkmingai įgyvendinta drąsiais ir pasiaukojamais „Vagner“ puolimo būrių savanorių veiksmais“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime apie Soledarą šturmavusią grupę.

„Ukroboronprom“: į priešakines linijas nugabenta dešimtys tūkstančių ukrainiečių gamybos minų Į frontą jau nugabentos pirmosios partijos 82 mm kalibro artilerijos skeveldrinių minų, kurių gamybą Ukrainos valstybinis koncernas „Ukroboronprom“ suorganizavo užsienio partnerių įmonėse.Tai penktadienį per spaudos konferenciją Ukrainos žiniasklaidos centre papasakojo koncerno atstovė Natalija Sad, praneša „Ukrinform“.Pasak jos, pirmą kartą per 31 nepriklausomybės metus Ukraina pradėjo savo 82 mm skeveldrinių minų gamybą. Siekiant užtikrinti gamybos ciklo ir darbo kolektyvų saugumą, šaudmenys gaminami šalių partnerių teritorijoje.Svarbiausias Ukrainos specialistų patobulintos minos sovietinių standartų ginkluotei ypatumas – didesnis mirtinų skeveldrų skaičius sprogimo metu.„Mums pavyko padidinti skeveldrų skaičių 2-2,5 karto. Per bandymus skydiniame taikinyje, esančiame už 5 metrų nuo sprogimo epicentro, mes suskaičiavome beveik 460 skeveldrų, o įprastinė sovietinė mina turi 198 fragmentus. 10-15 metrų atstumu naikinamųjų elementų skaičius taip pat buvo kelis kartus didesnis. Todėl ukrainietiškos minos, skirtos priešininko gyvajai jėgai naikinti 4,5 kilometro nuotoliu, bus efektyvesnės“, - paaiškino N. Sad.Pasak jos, nors apie gamybos pradžią pranešta neseniai, iš tikrųjų šaudmenys pradėti gaminti kiek anksčiau, ir Ukrainos gynėjams jau nusiųsta dešimtys tūkstančių naujų minų. Jos gerai užsirekomendavo mūšio lauke.

Rusijos propagandininkams liepta girti Šoigu ir ignoruoti „Vagner“Rusijos karinė vadovybė parengė 11 punktų rekomendacijas, kaip rusų propagandininkai turėtų nušviesti karą Ukrainoje.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Valstybės agresorės karinė vadovybė sudarė specialų dokumentą, kuris apibrėžia, kaip konkrečiai Kremliaus propagandininkai turi nušviesti karo prieš Ukrainą įvykius“, - sakoma pranešime.Be kita ko, propagandininkai turi orientuotis į informaciją tik iš Rusijos gynybos ministerijos aprobuotų šaltinių, o publikacijose ir „nepriklausomų“ ekspertų komentaruose turi būti akcentuojamas svarbus ir teigiamas Sergejaus Šoigu ir Valerijaus Gerasimovo vaidmuo.Be to, Rusijos žiniasklaida turi teisinti smūgius kritinei Ukrainos energetikos infrastruktūrai, teigdama, kad esą Rusijos kariuomenė „buvo priversta“ imtis tokių veiksmų, taip pat akcentuoti Vakarų ginkluotės tiekimą Ukrainai. Ypač rekomenduojama pabrėžti, kad esą „Rusija vykdo karinę operaciją ne prieš Ukrainą, o prieš visą NATO“.Ukrainos žvalgyba taip pat pranešė, kad propagandininkams įsakyta nebeminėti privačios karinės kompanijos „Vagner“ teigiamame kontekste ir akcentuoti didžiulius jos nuostolius ir nevykusias atakas.Rusijos žiniasklaida taip pat turi ieškoti ir cituoti užsienio publikacijas apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų laimėjimus ir Ukrainos karių nesėkmes. Ypatingą dėmesį siūloma skirti Vakarų ir Ukrainos politikų pareiškimams, kuriuos galima atitinkamai interpretuoti.

Ukrainos ambasadorius: Turkijos požiūris į karą radikaliai pasikeitė Turkija radikaliai pakeitė savo poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą teisingos pabaigos. Ankara nebesiekia taikos bet kokia kaina.Tai penktadienį interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos ambasadorius Turkijoje Vasilis Bodnaras.Pasak diplomato, Turkija deda daug pastangų, kad tarp Ukrainos ir Rusijos būtų sudaryta taika, bet Ankaros pozicija nuo praėjusių metų kovo gerokai pasikeitė.„Viskas prasidėjo pareiškimais apie humanitarines paliaubas, „taika svarbiausia“, o dabar Turkijos pozicija aiškiai atspindi būtinybę laikytis Ukrainos teritorijos vientisumo principo“, – teigė V. Bodnaras.Anot diplomato, neseniai nuskambėję Turkijos valdžios pareiškimai rodo, jog ji supranta, kad Ukraina turi išvaduoti visas savo teritorijas.„Šiame kontekste ir buvo pateiktas pasiūlymas, kad Rusija pirmoji turi pradėti ugnies nutraukimą, kas gali tapti pagrindu kariuomenės išvedimui iš Ukrainos teritorijos. Tai mėginimas ieškoti kelių dialogui, bet jokiu būdu ne pozicijos primetimas. Tai vienas iš šalies tarpininkės pasiūlymų“, – pažymėjo ambasadorius.„Ukrinform“ primena, kad Turkija uždarė Rusijos kariniams laivams Bosforo sąsiaurį, bet neprisijungė prie Vakarų sankcijų Maskvai.Pasak kai kurių šaltinių, Turkija pirko iš Rusijos pavogtus ukrainietiškus grūdus ir atvirai perka rusišką naftą. Tuo pat metu Turkija yra viena iš grūdų koridoriaus darbo laiduotojų.Šiomis dienomis Ankara pareiškė remianti prezidento Volodymyro Zelenskio taikos planą, numatantį visos Rusijos kariuomenės išvedimą iš Ukrainos.

Prancūzija ir Vokietija spaudžia Afriką pasmerkti Rusijos karą Ukrainoje Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrės penktadienį paragino Afriką pasmerkti Rusijos agresiją Ukrainoje ir stiprinti žemyno šalių ryšius su Europos Sąjunga.„Svarbu prisiminti, kad yra agresorė ir užpultoji, ir taip pat svarbu, kad kiekvienas pasakytų agresorei, kad ji turi liautis“, – sakė Prancūzijos ministrė Catherine Colonna. „Turime bendrų interesų ir lūkesčių iš savo draugų Afrikoje“, – teigė ji per spaudos konferenciją Afrikos Sąjungos būstinėje Adis Abeboje.Jos raginimui pritarė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, sakiusi, kad taika Europoje puolama. „Mums jūsų reikia, mums reikia, kad Afrika gintų taiką“, – sakė A. Baerbock.Ukraina ir Rusija yra pagrindinės kviečių bei kitų javų tiekėjos Afrikai, karo poveikis jaučiamas visame žemyne – smarkiai išaugo degalų, grūdų ir trąšų kainos. Tačiau daugelis Afrikos valstybių nerodo noro pasmerkti Rusijos invaziją. Lapkritį daugelis Afrikos šalių susilaikė balsuojant dėl Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos rezoliucijos, raginančios Rusiją sumokėti Ukrainai karo reparacijas.„Šio žiauraus Rusijos karo padarinius matome visame pasaulyje ir ypač Afrikos Kyšulyje“, – sakė A. Baerbock ir pridūrė, kad Rusija grūdus naudoja kaip ginklą. Paryžiaus ir Berlyno pasiuntinės kalbėjo per spaudos konferenciją kartu su Afrikos Sąjungos komisijos vadovu Moussa Faki Mahamatu, baigdamos dviejų dienų vizitą Etiopijoje.„Norime stiprinti ES ir Afrikos Sąjungos ryšius“, – sakė A. Baerbock. C. Colonna taip pat pasisakė už „didesnę Afrikos žemyno integraciją į pasaulinį valdymą“.Afrikos Sąjungos atstovas dėkojo už Prancūzijos ir Vokietijos „paramą“ šios organizacijos šalims siekiant nuolatinių vietų JT Saugumo Taryboje.

Prigožinas viešai kibo į atlapus Rusijos gynybos ministerijaiPrivačios karinės bendrovės (PKB) „Vagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas viešai kibo į atlapus Rusijos gynybos ministerijai. Jis pareiškė, kad iš jo samdinių „nuolatos bandoma pavogti pergalę“, turėdamas omenyje Gynybos ministerijos pranešimus apie neva užimtą Soledarą.„Reikšmingą žalą PKB „Vagner“ gali padaryti mūsų tarpusavio konkurencija, korupcija, biurokratija ir valdininkai, kurie nori išsaugoti savo postus. Tai rimtesnė grėsmė PKB „Vagner“ egzistavimui“, – socialiniame tinkle „Telegram“ J. Prigožiną cituoja jo spaudos tarnyba.„Vagner“ įkūrėjas pareiškė, kad pastaruoju metu Rusijos masinės informacijos priemonėse „aktyviai siekiama uždrausti frazę „PKB Vagner“, jos garsiai netarti ir visais būdais vengti kaip velnias kryžiaus“.„Nuolatos bando iš PKB „Vagner“ pavogti pergalę ir pasakoja apie neaišku kokių kitų pajėgų dalyvavimą, siekiant sumenkinti „Vagner“ nuopelnus“, – teigė J. Prigožinas, priekaištaudamas Rusijos Federacijos (RF) gynybos ministerijai.Delfi primena, kad Rusija penktadienį paskelbė neva jos pajėgos visiškai perėmė Soledaro kontrolę. Tai penktadienį pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi Rusijos gynybos ministerijos atstovu Igoriu Konašenkovu.Taip, Rusijos teigimu, esą sudarytos sąlygos atkirsti Ukrainos dalinius nuo netoliese esančio Bachmuto miesto.

Latvijos URM vadovas: Vakarai turi dėti visas pastangas Rusijai silpninti Karo Ukrainoje kontekste Vakarai turi siekti maksimaliai susilpninti Rusiją, bet karo baigtį pirmiausia nulems fronte kovojantys ukrainiečių kariai.Tai penktadienį Latvijos radijo laidoje „Krustpunktā“ pareiškė Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius.Pasak ministro, Rusiją valdančiam režimui jo sukeltas karas prieš Ukrainą – išlikimo klausimas. Todėl demokratinis pasaulis turi ne bijoti Rusijos subyrėjimo, o apsišarvuoti strategine kantrybe ir maksimalia ištverme.E. Rinkevičius pripažino, jog Vakarai turi būti pasirengę įvairiems Rusijos iširimo scenarijams, kadangi tokiu atveju iškils keli svarbūs klausimai, susiję su branduoliniu ginklu, migracijos srautais ir vidiniais procesais Rusijoje.Bet apskritai Vakarų šalys turi dėti visas pastangas Rusijai silpninti, o karinę realybę nulems Ukrainos kariai fronte, pabrėžė Latvijos diplomatijos vadovas.Pasak jo, Vakarų šalys siekia sustabdyti Rusijos karo mašiną sankcijomis, bet dalis jų, įvestų praėjusių metų pavasarį, pradeda veikti tik dabar, todėl jų poveikį Kremlius pajus tik šįmet.

Izraelis perduos Ukrainai technologijų, susijusių su išmaniuoju perspėjimu dėl raketų ir dronų Dirbama, kad Ukrainai būtų perduota Izraelio technologijų, susijusių su išmaniuoju perspėjimu dėl raketų ir dronų. Tai penktadienį pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša „Interfax-Ukraina“.„Dėl oficialių dalykų, kuriuos galime komentuoti – vyksta Izraelio technologijų, susijusių su išmaniuoju perspėjimu dėl raketų ir dronų, perdavimo darbas. Izraelis oficialiai perduoda šias technologijas. Manau, kad po kurio laiko mes jas visas gausime“, – sakė diplomatas per spaudos konferenciją Ukrainos žiniasklaidos centre.Anot ambasadoriaus, vis dėlto Ukraina tikisi aktyvesnio karinio-techninio bendradarbiavimo. Bet, pasak jo, yra daug projektų, kurių kol kas viešai negalima komentuoti.„Kad dėl iranietiškų dronų būtų konkrečių sprendimų, reikia, mano manymu, kelių savaičių. (Izraelio) vyriausybė dar tik pradėjo darbą, ji turi priimti sprendimus, atsižvelgdama į JAV kaip svarbiausios strateginės partnerės poziciją ir šalies visuomenės interesus“, – pažymėjo Ukrainos ambasadorius.Jis paaiškino, jog atotrūkis tarp atėjusio į valdžią Izraelyje dešiniojo bloko ir kairiųjų jėgų yra labai mažas – 40 tūkst. rinkėjų, o vyriausybės darbotvarkėje labai daug klausimų, susijusių su vidaus politika, taip pat palestiniečių problema.„Tad Ukrainos klausimas nėra svarbiausias, nors dedame visas pastangas, kad jis toks taptų“, – pridūrė J. Kornijčukas.Naujasis Izraelio užsienio reikalų ministras Elis Cohenas sausio 2 d. pareiškė, kad jo šalis tęs humanitarinę pagalbą Ukrainai, bet mažiau kalbės apie karą.„Likud“ partijos lyderio Benjamino Netanyahu vadovaujama naujoji Izraelio vyriausybė buvo prisaikdinta gruodžio 29 d.

Zelenskio biuras: Soledaro nekontroliuoja nė viena pusė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas sako, kad Soledaro šiuo metu nekontroliuoja nė viena pusė, rašo rbc.ua.„Soledare vyksta gatvės mūšiai, nė viena pusė nekontroliuoja miesto. Rusai yra, bet jie jo nekontroliuoja“, – sakė A. Jermakas.„Situacija sunki, netgi labai sunki, tai yra XXI amžiaus Verdeno mūšis, kuris dabar vyksta Bachmute ir Soledare. Mūšiai tęsiasi jau kelis mėnesius, tačiau mūsų kariai sugeba išlaikyti savo pozicijas“, – ketvirtadienio vakarą interviu prancūzų leidiniui „Le Monde“ teigė V. Zelenskio biuro vadovas.

Belgorodo srityje degė Rusijos tankaiBelgorodo srityje remontuojant tanką T-72 detonavo šaudmuo: vienas tankas buvo sunaikintas, dar du – apgadinti, skelbia „Baza“.Portalas „Baza“ informuoja, kad gaisras remonto ir techninės priežiūros bazėje kilo sausio 12 d. vakare. Remiantis preliminariais duomenimis, incidentas įvyko dėl gaisrinės saugos taisyklių nesilaikymo remonto metu.Kilus gaisrui, detonavo vieno iš tankų šaudmuo, tankas buvo sunaikintas. Ugnis persimetė į du kitus tankus T-72, stovėjusius netoliese, tačiau juos pavyko užgesinti. Ugniagesiai atvyko po dviejų valandų nuo gaisro pradžios ir užgesino ugnį per pusvalandį. Nukentėjusiųjų nėra.

Apklausa: ginkluotosiomis pajėgomis pasitiki 96 proc. ukrainiečių Ukrainos piliečiai labiausiai pasitiki šalies ginkluotosiomis pajėgomis. Tai rodo praėjusių metų gruodžio 4–27 dienomis Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KTSI) surengtos apklausos rezultatai, praneša „Ukrinform“.Tyrimo duomenimis, pasitikėjimas Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis nuo 2021 metų gruodžio iki 2022 metų gruodžio išaugo nuo 72 proc. iki 96 proc.Pasitikėjimas Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu per metus padidėjo nuo 27 proc. iki 84 proc., savanoriais – nuo 68 proc. iki 84 proc.Pasak KTSI atstovų, išaugo ukrainiečių pasitikėjimas ir dviem kitomis jėgos struktūromis. Prieš metus Ukrainos saugumo tarnyba pasitikėjo 29 proc. apklaustųjų, dabar – 63 proc., o pasitikėjimas Nacionaline policija padidėjo nuo 30 proc. iki 58 proc.Taip pat pagerėjo ukrainiečių nuomonė apie vyriausybę ir parlamentą. Pasitikėjimas ministrų kabinetu išaugo nuo 14 proc. iki 52 proc., o Aukščiausiąja Rada – nuo 11 proc. iki 35 proc.Apklausoje dalyvavo 995 respondentai.

Ukraina neigia Rusijos pranešimus apie Soledaro užėmimą Ukraina neigia Rusijos pranešimus apie Soledaro užėmimą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovo Serhijaus Čerevato teigimu, mūšiai miesto viduje vis dar vyksta. „Pačiame mieste vyksta mūšiai, informacija, kad Ukrainos pajėgos paliko Soledarą, yra netiesa, ten vyksta mūšiai. Apie detales mes nekalbame, kad neatskleistume savo kovotojų taktinės padėties“, – sakė jis. Rusija kiek anksčiau penktadienį pranešė, kad jos pajėgos nuo ketvirtadienio vakaro yra visiškai perėmusios Soledaro kontrolę.

Vokietija teigia dar negavusi Lenkijos paklausimo dėl „Leopard“ tankų perdavimo Ukrainai Vokietijos vyriausybė kol kas nėra gavusi oficialaus paklausimo iš Lenkijos dėl kovinių tankų „Leopard“ perdavimo Ukrainai. Tai Berlyne pareiškė vyriausybės atstovė, kurią cituoja agentūra „Reuters‘.Lenkijos vyriausybė šią savaitę paskelbė, kad skirs Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms savo turimų vokiečių gamybos tankų. Tačiau tam turi pritarti Vokietijos vyriausybė.

Rusija skelbia užėmusi SoledarąRusija skelbia, kad jos pajėgos ketvirtadienio vakarą visiškai perėmė Soledaro kontrolę. Tai penktadienį pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi Rusijos gynybos ministerijos atstovu Igoriu Konašenkovu.Taip, Rusijos teigimu, esą sudarytos sąlygos atkirsti Ukrainos dalinius nuo netoliese esančio Bachmuto miesto.Ukrainos pusė kol kas šių teiginių nekomentavo.Anksčiau penktadienį Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maljar „Telegram“ kanale rašė, kad kovos tęsiasi. Pasak jos, puolimas tebėra stiprus, bet ukrainiečių kariai mėgina išlaikyti gynybą.

Reznikovas: Ukraina de facto jau yra NATO narė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas teigia, kad jo šalis de facto jau yra NATO narė.„Ukraina ir Ukrainos ginkluotosios pajėgos tapo NATO dalimi. Ne de jure, bet de facto. Nes mes turime ginkluotės ir žinių, kaip ja naudotis. Esu tikras, kad netolimoje ateityje mes tapsime de jure NATO nare“, – interviu britų nacionaliniam transliuotojui BBC pareiškė O. Reznikovas.Ministras nesutiko, kad toks jo pareiškimas gali būti įvertintas nevienareikšmiškai – nesutikti gali ne tik Rusija, o ir pats Aljansas, kuris aktyviai siekia užtikrinti, kad nebūtų laikomas karo dalyviu.O. Reznikovas interviu taip pat pabrėžė esąs įsitikinęs, kad Ukraina sulauks ginklų, kurių prašo jau ilgą laiką, pavasarį numatant naują Rusijos pajėgų puolimą. Ministras tvirtino, kad Maskva galimai ruošia „pajėgas, amuniciją ir ginkluotę“, rengdamasi puolamosioms operacijoms iš okupuotų Ukrainos teritorijų šalies pietuose ir rytuose.„Pavasaris yra geriausias laikas atnaujinti visų pusių judėjimą. Mūsų manymu, jie bus pasirengę startui, tad, be jokios abejonės, pasirengti startui turime ir mes“, – sakė O. Reznikovas.Ministras kalbėjo praėjus dienai po to, kai Rusijos gynybos ministerija netikėtai pakeitė karinių pajėgų Ukrainoje vadą – šias pareigas iš generolo Sergejaus Surovikino perėmė generolas Valerijus Gerasimovas. Ukrainos gynybos ministro teigimu, šie pokyčiai yra „konflikto tarp Jevgenijaus Prigožino ir Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų“ padarinys. Anot O. Reznikovo, vadovaujant S. Surovikinui, Rusija išsekino savo raketų atsargas „nepasiekusi jokių rezultatų“.Keletui užsienio šalių neseniai pažadėjus perduoti Ukrainai tankų, O. Reznikovas atmetė kai kur pasigirdusius būgštavimus dėl galimos Rusijos reakcijos. „Mano šalyje vyksta karas, – akcentavo ministras. – Jie atakuoja mano miestus, mano ligoninę, mano darželius, mano mokyklas. Jie jau nužudė daugybę civilių. Jie yra prievartautojų, žudikų ir plėšikautojų armija. Koks bus tolesnis eskalavimo lygis?“

Ukrainos karys Soledare: niekas nesitraukiaPrie Soledaro dislokuoti Ukrainos pajėgų kariai teigia atsilaikantys ir nesitraukiantys iš užimamų pozicijų.„Situacija sudėtinga, bet stabili. Pavyksta sulaikyti priešą. Niekas nesitraukia iš užimamų pozicijų. Sugebame jas išlaikyti kontratakuodami“, – sakė 24-erių metų Ukrainos pajėgų karys.Rusijos samdinių grupuotė „Vagner“, vadovaujama Rusijos prezidento Vladimiro Putino bendražygio ir nepavaldi centrinei karinei vadovybei, teigia užėmusi Soledarą. „Vagner“ atstovai tvirtina, kad kautis teko ypač intensyviai, todėl visas miestas dabar neva nuklotas ukrainiečių lavonais. Nepaisydama tokių pranešimų, oficialiai apie pasiektą pergalę Maskva kol kas nepranešė.„Artilerijos ugnies intensyvumas padidėjo maždaug 70 procentų. Bet radikalių pokyčių nėra. Ukrainos kovotojai, kaip ir anksčiau, sugeba apsiginti“, – kalbėjo Ukrainos karys.Ukrainos pajėgos neigia kalbas apie Soledaro žlugimą, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasišaipė iš Rusijos tvirtinimų, esą miestas jau užimtas, primindamas, kad kovos tebevyksta.

Rusų pajėgos praėjusią parą Donecke nukovė du žmones, dar du sužeidė Rusijos pajėgos praėjusią parą Donecko srityje nukovė du civilius. Dar du žmonės buvo sužeisti, „Telegram“ kanale pranešė Donecko karinis administratorius Pavlas Kyrylenka, kurį cituoja agentūra „Ukrinform“.Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Donecko srityje žuvo 1 299 žmonės ir 2 842 buvo sužeisti.P. Kyrylenkos duomenimis, nuo karo pradžios iš apšaudomų Donecko teritorijų evakuota daugiau kaip 1 mln. 200 tūkst. gyventojų. Žmonės esą kasdien evakuojami ir toliau.Agresorius, pasak P. Kyrylenkos, nuolat apšaudo Donecko sritį, žudo ir žaloja gyventojus, naikina civilinę gyvenviečių infrastruktūrą. Priešas esą mėgina keliomis kryptimis pralaužti ukrainiečių gynybą, tačiau nesėkmingai.

Luhansko srityje persigandę kolaborantai traukiasi tolyn nuo fronto linijosUkrainos Luhansko srityje vyksta Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinių judėjimas, o persigandę kolaborantai traukiasi tolyn nuo fronto linijos. Apie tai savo paskyroje „Telegram“ kanale skelbia Ukrainos Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergejus Haidajus. Jis pažymi, kad Kremenskojės ir Sviatovskos kryptimis priešas telkia papildomas pajėgas. Anot jo, praktiškai visus vietinių namus čia užėmę Rusijos kariai.„Vyksta Ukrainos karinių pajėgų judėjimas, todėl kolaborantai vis aktyviau iš miesto ir gyvenvietės keliasi toliau nuo linijos fronto“, – rašo S. Haidajus.Jis pasakoja, kad okupantai persirenginėja Ukrainos karių uniformomis ir, organizuodami provokacijas, bando prasiveržti pro Ukrainos gynybą. Anot S. Haidajaus, upė Krasnaja neturėtų būti rimtu kliuviniu Ukrainos pajėgoms pulti priešą.

Prancūzija tikina, kad Ukrainai lengvųjų tankų perduos per du mėnesiusPrancūzija Rusijos užpultai Ukrainai tankų „AMX 10-RC“ perduos per du mėnesius.Kaip rašo „Sky News“, tai pareiškė prancūzų gynybos ministras Sebastienas Lecornu.Pranešime, paskelbtame po S. Lecornu pokalbio su Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu, prancūzų politikas patikino turįs vilčių, kad tankai užpultai šaliai bus pristatyti iki kovo. Ministras taip pat pakartojo, kad Prancūzija remia Ukrainą jos kovoje su Rusija.Paryžius lengvųjų tankų „AMX 10-RC“ Kyjivui pažadėjo praėjusią savaitę.Prieš tai Ukraina kurį laiką prašė savo sąjungininkų perduoti sunkiosios technikos. Anksčiau šią savaitę Lenkija paskelbė perduosianti šiai šaliai jos konkrečiai prašytų „Leopard“ tankų.

Ukraina apie mūšį dėl Soledaro: naktis buvo karšta Mūšiai dėl Rytų Ukrainos Soledaro miestelio, Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis, tęsiasi toliau. Ukrainiečių kariai mėgina atsilaikyti prieš intensyvų rusų puolimą, „Telegram“ kanale rašo gynybos viceministrė Hanna Maljar. „Naktis buvo karšta, kovos tęsėsi“, – teigiama žinutėje. Priešas esą visas pagrindines jėgas metė Donecko kryptimi, puolimas tebėra stiprus. Ukrainiečių kariai mėgina išlaikyti gynybą.„Tai sunkus karo etapas, tačiau mes nugalėsime. Nėra abejonių“, – rašė H. Maljar.JAV Karo studijų instituto (ISW) vertinimu, rusų pajėgos užėmė jei ne visą Soledarą, tai bent didžiąją jo dalį ir išstūmė ukrainiečių kariuomenę iš vakarinio teritorijos pakraščio.

Rusija skelbia sunaikinusi tai, ko Ukraina dar net neturiRusija paskelbė jau sunaikinusi keturias amerikietiškas kovos mašinas „Bradley“, nepaisant to, kad ši karinė technika Ukrainai dar net nebuvo pristatyta.Apie tariamą Rusijos armijos sėkmę ketvirtadienį kalbėjo Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.„Priešas neteko 11 tankų, 17 pėstininkų kovos mašinų, tarp jų 4 JAV gamintų „Bradley“, – teigė I. Konašenkovas.Kovos mašinos „Bradley“ yra naujojo JAV karinės pagalbos paketo Ukrainai dalis, apie kurį Baltieji rūmai paskelbė vos prieš savaitę.Teigiama, kad Ukrainos ginkuotosioms pajėgoms bus perduota mažiausiai 50 kovos mašinų „Bradley“.JAV Gynybos departamento atstovas Patas Ryderis antradienį sakė, kad Ukrainos kariuomenė gaus kovos mašinas „Bradley“ per kelias ateinančias savaites.https://twitter.com/clashreport/status/1613614173979541536

Britų žvalgyba: Rusija karinės technikos gamybai pasitelkia kalinių darbą Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos teigimu, esama didelės tikimybės, kad Rusija karinės technikos gamybai pasitelkia kalinių darbą.Kaip tvirtinama naujausioje ministerijos skelbiamoje žvalgybos duomenų suvestinėje, kalėjimų populiacija Maskvai tapo unikaliu žmogiškųjų išteklių šaltiniu, šalyje stingant gyventojų, norinčių savanorišku pagrindu prisidėti prie daug technikos reikalaujančios vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje.Pasak ministerijos, Rusijoje kalinių darbo tradicija gyvuoja jau kurį laiką, tačiau 2017 m. į šalies teisinį reguliavimą grįžo priverstinio darbo bausmė. Rusijos Federalinė kalėjimų tarnyba (FSIN) prižiūri nacionalinę kalėjimų sistemą, kurioje šiuo metu skaičiuojama daugiau kaip 400 tūkst. nuteistųjų.Suvestinėje pažymima, kad šalyje kalinių darbas veikiausiai išliks paklausus, ypač tarp žemujų technologijų ginkluotės bendrovių, nes Maskva kai kurios technikos, pavyzdžiui, tankų gamintojams daro didžiulį spaudimą didinti gamybos apimtis. 2022 m. lapkritį po susitikimo su FSIN atstovais Rusijos didžiausia tankų gamybos bendrovė „Uralvagonzavod“ (UVZ) paskelbė įdarbinsianti 250 kalinių.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kasdien, nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios.

Ukrainos gynybos ministerija: mūšiai Soledare tęsiasiUkrainos gynybos ministro pavaduotoja Aana Maliar penktadienį sakė, kad mūšiai Soledare tęsiasi.„Soledare buvo karšta naktis, kovos tęsėsi“, – sausio 13 d. rytą rašė ji „Telegram“ kanale.Pasak A. Maliar, Rusija į Donecko kryptį nukreipė „beveik visas pagrindines pajėgas“ ir palaiko didelį puolimo intensyvumą.„Mūsų kovotojai drąsiai bando išlaikyti gynybą. Tai sunkus karo etapas, bet mes laimėsime šį karą. Nėra jokių abejonių“, – pridūrė ji.

Karo studijų institutas: Rusijos pajėgos tikriausiai užėmė SoledarąAmerikos karo studijų institutas (ISW) savo kasdienėje ataskaitoje apie padėtį fronte skelbia, kad „Rusijos pajėgos kontroliuoja didžiąją dalį, jei ne visą Soledaro teritoriją, ir joms, matyt, pavyko išstumti Ukrainos kariuomenę iš vakarinio gyvenvietės pakraščio“.Instituto ekspertai mano, kad „tikėtinas Soledaro užgrobimas sausio 11 d. nėra operatyviniu požiūriu svarbus situacijos pokytis ir vargu, ar tai gresia neišvengiamu Bachmuto apsupimu“.ISW pranešime pažymima, kad ketvirtadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad atremtos Rusijos atakos gyvenvietėje, esančioje maždaug už kilometro į šiaurės vakarus nuo Soledaro. Tačiau, skirtingai nei ankstesnėmis dienomis, Ukrainos kariškiai nesakė, kad jiems pavyko atremti puolimą pačiame Soledare.Tuo metu Rusijos šaltiniai rašė, kad Rusijos kariuomenė baigia Soledaro „valymo“ darbus, o karo tinklaraštininkų „Telegram“ kanalai paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip miesto gatvėmis vaikšto „Vagner“ kovotojai.„Visi turimi įrodymai rodo, kad Ukrainos pajėgos nebepalaiko organizuotos gynybos Soledare“, – išvadą daro ISW ekspertai.Tačiau ISW ekspertai mano, kad dėl „Rusijos informacinių operacijų Soledaro svarba buvo perdėta“ ir vadina jo užėmimą „geriausiu atveju taktine Pyro pergale Rusijai“.„ISW ir toliau tiki, kad Soledaro užėmimas neleis Rusijos pajėgoms kontroliuoti svarbių Ukrainos antžeminių ryšių linijų su Bachmutu ir nesudarys joms geresnės padėties apsupti miestą“, – sakoma pranešime.Pasak ISW, Rusijos pajėgoms „tikriausiai pavyko užimti Soledarą skiriant didelius išteklius taktinei sėkmei, kuri ją išsekino“, ir tai „paspartins nusilpusių Rusijos pajėgų kulminaciją prie Bachmuto“.„Rusijos pajėgos gali bandyti išlaikyti aukštą atakų dažnį Bachmuto srityje, tačiau šios pastangos neduos reikšmingų operatyvinių rezultatų, nes rusų pajėgos išvargo“, – sakoma ISW santraukoje.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 114 130 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 114 130 karių (+740 per pastarąsias 24 val.), penktadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 13-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 098 (+4) tankų, 6 167 (+8) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 086 (+4) artilerijos sistemų, 437 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 218 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 286 (+1) lėktuvų, 276 sraigtasparnių, 4 833 (+7) automobilių ir degalų cisternų, 17 laivų, 1 865 dronų, 184 specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

ISW: Ukraina nebeišlaiko organizuotos gynybos SoledareJAV Karo studijų centro (ISW) ekspertai naujausioje savo ataskaitoje teigia, kad rusų pajėgos tikriausiai jau sausio 11 dieną didžia dalimi užėmė Soledarą. Tačiau operatyviniu požiūriu tai esą nėra reikšmingas įvykis kare. Tai, anot ekspertų, taip pat nereiškia, kad rusai jau netrukus apsups Bachmutą.Pasak ISW, trečiadienio ir ketvirtadienio geolokacinės nuotraukos leidžia spėti, kad rusų kariai kontroliuoja jei ne visą, tai bent didžiąją dalį Soledaro ir kad Ukrainos kariuomenė buvo išstumta iš vakarinio teritorijos pakraščio.Nė viena karo šalis to oficialiai nepatvirtina. Tačiau visa JAV ekspertų informacija rodo, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nebevykdo organizuotos gynybos Soledare. Ukrainos prezidentas Voldymyras Zelenskis, pareikšdamas, kad kariuomenė išlaiko pozicijas Soledare, esą galėjo turėti omenyje gynybines linijas netoli gyvenvietės.

Zelenskis: Ukrainos kariai išlaiko pozicijas SoledareUkrainos kareiviai smarkių mūšių alinamame Soledaro miestelyje, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, išlaiko pozicijas ir padaro rusų pajėgoms didelių nuostolių. Tai prezidentas pareiškė savo tradiciniame kreipimesi ketvirtadienio vakarą, informuoja agentūra „Reuters“.Nepriklausomai šių duomenų patikrinti nėra galimybės.Anksčiau ketvirtadienį V. Zelenskis po Generalinio štabo posėdžio Kyjive pareiškė, kad Ukrainos kariai Rytų Ukrainos Bachmuto ir Soledaro miestuose sulauks pastiprinimo ir atsargų. Kariams bus suteikta visa reikiama parama, sakė jis.Rusijos pajėgos jau kelias savaites mėgina šioje Ukrainos dalyje pralaužti Ukrainos gynybines linijas. Uždavinys yra į savo kontrolę perimti visą Donecko sritį, kurią Maskva jau neteisėtai aneksavo.

Ukrainos gynėjai sudavė apie 30 smūgių prieš priešo koncentracijos rajonusUkrainos gynybos pajėgos per pastarąją parą sudavė apie 30 smūgių rusų karių dislokacijos vietoms. Jau žinoma, kad jie smogė rusų vadavietėms, amunicijos sandėliams ir kitiems 3 svarbiems objektams, praneša UNIAN.Tuo pat metu Ukrainos raketinės kariuomenės ir artilerijos daliniai smogė 3 vadavietėms, 12 priešo gyvosios jėgos ir karinės technikos koncentracijos vietų, priešo priešlėktuvinių raketų sistemai S-300, 3 amunicijos sandėliams ir 3 kitiems svarbiems okupantų objektams. Per dieną Ukraina numušė rusų karių lėktuvą Su-25 ir nepilotuojamą orlaivį "Orlan-10".

Borisas Johnsonas planuoja kelionę į UkrainąBuvęs Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas Borisas Johnsonas planuoja kelionę į Ukrainą pas Volodymyrą Zelenskį. Pasak „The Guardian“, oficialios informacijos apie kelionę dar nėra, B. Johnsono atstovas spaudai atsisakė ją komentuoti.Tačiau buvęs ministras pirmininkas draugams sakė, kad artimiausiais mėnesiais ketina vykti į Kijevą ir viešai išreikšti paramą šaliai prieš Rusijos agresorius. Laikraštis teigė, kad Ukrainos šaltiniai patvirtino, jog B. Johnsonas „ketina“ vykti į Kijevą, tačiau konkrečios informacijos apie datas dar nėra.

Pentagonas: negalime patvirtinti jokios informacijos apie tai, kad Soledarą užėmė Rusijos kariaiJAV gynybos departamento atstovas spaudai generolas Patrickas Ryderis pareiškė, kad Pentagonas nepatvirtino informacijos apie tariamą Rusijos įvykdytą Soledaro miesto Donecko srityje užgrobimą.„Kalbant apie Soledarą, ir toliau stebime intensyvias ir sunkias kovas aplink Soledarą ir Bachmutą, kuris, žinoma, yra gana arti. Negalime patvirtinti jokios informacijos apie tai, kad Soledarą užėmė Rusijos kariai“, – pabrėžė jis per brifingą.Anot D. Ryderio, Pentagonas matė žiniasklaidos informaciją apie tariamą „Wagner PMC“ samdinių užgrobtą miestą.„Tačiau žinome, kad ukrainiečiai toliau vykdo operacijas aplink Soledarą ir toliau duoda atkirtį. Tuo tarpu mes toliau dirbame su Ukraina ir tarptautine bendruomene, kad suteiktume Ukrainai reikalingą saugumo pagalbą“, – apibendrino Pentagono atstovas.

Borisas Johnsonas planuoja keliauti į Ukrainą Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas artimiausiais mėnesiais planuoja aplankyti prezidentą Volodymyrą Zelenskį Ukrainoje, rašo „The Guardian“.Skelbiama, kad B. Johnsonas draugams papasakojo apie savo planus, o šaltiniai iš Ukrainos taip pat sakė, kad yra „ketinimas“ dėl kelionės. Jie pridūrė, kad V. Zelenskis ir B. Johnsonas laiko vienas kitą draugais.Panašu, kad šie planai sukrėtė torių parlamentarus, kurie mano, kad tokia kelionė gali pakenkti ministro pirmininko Rishi Sunako autoritetui.

Pentagonas: Rusijos kariuomenės vadovybės pertvarkymas rodo sistemines problemas Pentagono atstovas spaudai Patrickas Ryderis atsakė į žurnalistų klausimus apie karą Ukrainoje. Jis nelietė tik amerikiečių ginklų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms temos, vadindamas ją Valstybės departamento prerogatyva. Kalbėdamas apie Valerijaus Gerasimovo paskyrimą Rusijos kariuomenės vadu Ukrainoje, P. Ryderis teigė, jog „tai tikriausiai atspindi sistemines problemas, su kuriomis Rusijos kariuomenė susidūrė pačioje invazijos pradžioje. Kalbėjome apie kai kuriuos iš jų – problemas su logistika, su vadovavimu, su parama, su morale [...] Ir jų apibrėžtų strateginių tikslų nesėkmė operacijoje.“ Jis teigė, kad kitos šių pokyčių priežastys yra Rusijos planas šiais metais pradėti rimtus naujus puolimus ir vidinė Kremliaus valdžios kova. Pentagono atstovas taip pat teigė, kad JAV toliau stebi intensyvias kovas Soledare ir netoliese esančiame Bachmute ir negali patvirtinti pranešimų, kad Soledarą užėmė Rusijos pajėgos. P. Ryderis tvirtino, jog Pentagonas atidžiai stebi ir Baltarusiją: „Žinome, kad Rusijos pajėgos vykdė pratybas su Baltarusijos kariuomene, tačiau šiuo metu nematome jokių puolimo ženklų.“

Baltarusijos aerodromo palydovinės nuotraukos rodo sukauptą karinę technikąBaltarusijos Gomelio regiono aerodrome „Zyabrovka“ yra oro gynybos sistemos „S-300/400“, ZRPK „Pantsir“ ir kita įranga, matoma bendrovės „Rochan Consulting“ paskelbtose palydovinėse nuotraukose, rašo BBC. Pasak karinio analitiko ir „Rochan Consulting“ vadovo Conrado Muzykos, nuotraukose taip pat matyti daugybė šviežių padangų takelių ir statybų pėdsakų – tikėtina, kad aerodromas plečiasi.Nuotraukoje galima pamatyti devynių priešlėktuvinių raketų sistemų „S-300/400“ ir ZRPK „Pantsir“ padalinį.Į šiaurę nuo aerodromo taip pat matomi konteineriai su šaudmenimis priešlėktuvinėms sistemoms.Ukrainos kariuomenė liepą sakė, kad Zyabrovkos aerodromą Rusijos kariuomenė naudoja atakuodama Ukrainos miestus.

Zelenskis tikisi, kad lenkų pasiūlymas dėl tankų taps pavyzdžiuUkrainos prezidentas tikisi, kad daugiau sąjungininkų sutiks siųsti tankus į jo šalį.Lenkija pareiškė ketinanti nusiųsti į Ukrainą savo Vokietijoje pagamintus tankus „Leopard“, jei Berlynas sutiks neblokuoti tokio žingsnio. Lietuva taip pat pareiškė tieksianti priešlėktuvinius ginklus ir amuniciją.„Lenkija ir Lietuva gali strategiškai pradėti žingsnius dėl tankų suteikimo Ukrainai, – Lenkijos valstybiniam transliuotojui „TVP Info“ sakė Volodymyras Zelenskis. – Visada kas nors turi rodyti pavyzdį... šis žingsnis gali mums padėti, kad kitos šalys seks Lenkijos ir Lietuvos pėdomis“.Tai bus pirmieji Vakarų tankai, kurie bus išsiųsti į Ukrainą, ir tai bus esminis paramos žingsnis.

Budapešto meras: patariu atvažiuoti į Bučą ir pažvelgti išgyvenusiems žmonėms į akisBudapešto meras Gergely Karácsony, trečiadienį atvykęs į Ukrainą su dar trijų Europos šalių sostinių vadovais, paskelbė vaizdo kreipimąsi, kuriame išdėstė argumentus, kodėl svarbu, kad Ukraina nugalėtų šiame kare, praneša Vengrijos portalas „Telex“.Budapešto vadovas lankėsi karo ligoninėje ir vaikų ligoninėje Kyjive, taip pat apžiūrėjo Rusijos karo nusikaltimų vietas Bučoje.„Jeigu kai kas prarado moralinį kompasą ir negali pamatyti skirtumo tarp aukos ir agresoriaus, jeigu kai kas pamiršo, ką patyrė vengrai XX amžiuje – patariu atvažiuoti čia, į Bučą ir Kyjivą, ir pažvelgti išgyvenusiems žmonėms į akis. Tada bus aišku, kad šiame kare ne šiaip dvi šalys kovoja tarpusavyje, bet blogio jėgos mėgina okupuoti kitą šalį“, - pabrėžė jis.Pasak mero, parama ukrainiečiams – ne tik Vengrijos moralinė pareiga, tai atitinka ir jos pačios interesus, kad ateityje nereikėtų svarstyti, kuri šalis taps nauja agresijos auka.„Šis karas turi baigtis tik Ukrainos pergale“, - pabrėžė G. Karácsony`is.

Bratislava: JAV atitraukia iš Slovakijos gynybos sistemą „Patriot“JAV netrukus atsiims savo priešraketinės gynybos sistemą „Patriot“, dislokuojamą Slovakijoje nuo karo Ukrainoje pradžios, pranešė Bratislavos gynybos ministerija.Saugumo sumetimais nėra žinoma, kada tiksliai tai įvyks, bet tai „tik kelių savaičių klausimas“, ketvirtadienį dpa sakė ministerijos atstovė Martina Koval Kakascikova.Su Ukraina tiesiogiai besiribojanti Slovakija balandžio pradžioje padovanojo Rusijos puolamai kaimyninei šaliai vienintelę turėtą sovietinio tipo priešlėktuvinių raketų sistemą S-300. Siekiant kad NATO šalis neliktų be veiksmingos oro erdvės apsaugos, sąjungininkės JAV, Nyderlandai ir Vokietija dislokavo Slovakijoje iš viso keturias sistemas „Patriot“. Nyderlandai savo sistemą jau atsiėmė. Kai savąją atsiims ir JAV, Slovakijos Sliačo karinėje oro bazėje liks tik viena Vokietijos suteikta sistema „Patriot“.Gruodį viešėdama Bratislavoje gynybos ministrė Christine Lambrecht patvirtino, kad Vokietijos sistemos „Patriot“ liks Slovakijoje bent iki 2023 m. pabaigos.Remiantis oficialiais pranešimais, JAV išveža „Patriot“ seniai planuotiems „priežiūros darbams“.Slovakija „intensyvias derasi su Aljanso partnerėmis, kad gautų tinkamą JAV sistemos „Patriot“ pakaitalą“, dpa sakė M. K. Kakascikova. Ji atsisakė komentuoti žiniasklaidos spėliojimus, kad po remonto JAV sistema „Patriot“ bus pristatyta tiesiai į Ukrainą.

Rusija: su Ukraina besiribojančioje Belgorodo srityje vėl nugriaudėjo sprogimaiKetvirtadienį Rusijos Belgorodo srities Novyj Oskolo miesto gyventojai girdėjo du galingus sprogimus. Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis vietos „Telegram“ kanalu.Jo duomenimis, po sprogimų, nuo kurių drebėjo langų stiklai, padangę nušvietė pašvaistė. Ta kryptimi nuskubėjo specialiųjų tarnybų automobiliai.Bet „Telegram“ kanale teigiama, kad Novyj Oskolo rajone atskridusių sviedinių ar raketų neužfiksuota.„rbc.ua“ primena, jog anksčiau su Ukraina besiribojančios Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pareiškė, kad buvo apšaudytas vienas regiono kaimas.Sausio 8 d. Belgorodo srities Šebekino miesto gyventojai taip pat girdėjo kelis sprogimus.

Zelenskis susitiko su Latvijos parlamento pirmininkuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį Kyjive susitiko su naujuoju Latvijos Saeimos pirmininku Edvardu Smiltenu ir aptarė su juo politinę, humanitarinę ir gynybinę paramą Ukrainai, praneša „Ukrinform“.„Latvijos politinė, humanitarinė ir gynybinė parama Ukrainai yra svarbi mūsų valstybei“, - parašė „Telegram“ kanale V. Zelenskis.Prezidentas taip pat padėkojo Latvijai už Ukrainos teritorijos vientisumo ir suvereniteto rėmimą ir nuoširdų ukrainiečių, priverstų palikti tėvynę dėl Rusijos agresijos, priėmimą.Su E. Smiltenu taip pat susitiko Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis ir Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas.

Rusija gali padidinti šauktinių amžiaus ribąVienas aukšto rango Rusijos politikas patvirtino, kad Maskva gali nustatyti didesnę piliečių, kuriuos galima pašaukti į ginkluotąsias pajėgas, amžiaus ribą, praneša „Skynews“.Šiuo metu privalomosios karo tarnybos amžius yra 18-27 metai. Prezidentas Vladimiras Putinas pritarė siūlymams padidinti amžiaus intervalą, kad jis apimtų 21–30 metų žmones.Tačiau vyresnysis politikas Andrejus Kartapolovas sakė, kad pasiūlymai iki šių metų pavasario padidins viršutinę ribą iki 30, o apatinės ribos padidinimas nuo 18 iki 21 vyks per „pereinamąjį laikotarpį“ nuo vienerių iki trejų metų.Kritikai tai vertina kaip bandymą artimiausiu metu padidinti rusų, galinčių būti pašauktų į karinę tarnybą, skaičių dėl didelių karo Ukrainoje nuostolių.A. Kartapolovas atmetė šią mintį ir teigė, kad šauktinių skaičiaus didinti neplanuojama, kai šauktinis amžius padidės iki 21 metų.„Kasmet mūsų turimų šauktinių skaičius mažėja. Ir tas skaičius nebus didinamas“, – jį citavo naujienų agentūra TASS.

Ukrainoje – perspėjimas apie raketų atakas iš Baltarusijos Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai perspėjo dėl galimų raketų atakų iš Baltarusijos, prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškus, kad Ukraina turi būti pasirengusi prie savo sienos su Baltarusija.Ketvirtadienį paskelbtame pareiškime Jurijus Ihnatas sakė, kad pastarojo meto raketų atakos prieš Ukrainą daugiausia buvo vykdomos iš Rusijos arba iš okupuotų teritorijų. Tačiau jis pridūrė, kad „Baltarusijos teritorija buvo nuolat naudojama Rusijos karių, kad joje atliktų tam tikrus manevrus, dislokuotų Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų grupę, specialios paskirties orlaivius, teikiančius radiolokacinę pagalbą ir kt. Todėl grėsmė visada išlieka“.Jis teigė, kad būtent iš Baltarusijos teritorijos dauguma balistinių raketų buvo paleistos prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą.Ukraina baiminasi, kad Rusija gali suburti pajėgas artimos Maskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijoje prieš smogdama į šiaurės vakarus ar net bandydama hudėti Kijevo link.Rusija ir Baltarusija sustiprino savo bendrą karinę grupuotę Baltarusijoje ir planuoja ten nuo kito pirmadienio surengti bendras aviacijos pratybas.

Žiniasklaida: Suomijoje išaugo darbo ieškančių ukrainiečių skaičiusSuomijos valstybinė užimtumo tarnyba informavo, kad šiuo metu beveik 7 tūkst. ukrainiečių yra užregistruoti kaip ieškantys darbo. Jų skaičius padidėjo prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, praneša portalas „Yle“.Pasak tarnybos atstovų, šis skaičius gali būti nevisiškai tikslus.Didžiausia kliūtis ukrainiečių įsidarbinimui tebėra kalbos barjeras, dalis jų nekalba nei suomių, nei švedų, nei anglų kalbomis.Užimtumo tarnybos ekspertė Susanna Piepponen pažymėjo, jog Ukrainos piliečiai įdarbinami, bet sunku tiksliai pasakyti, kiek iš jų rado darbą.Anot ekspertės, ukrainiečiai, be kita ko, dirba visuomeninio maitinimo, valymo, metalurgijos, statybos, medienos apdirbimo ir maisto pramonės įmonėse.

Lavrovas kitą savaitę vyks į BaltarusijąRusijos užsienio reikalų ministras po kelių savaičių antrą kartą vyks į Baltarusiją. Pranešama, kad ateinantį ketvirtadienį Sergejus Lavrovas vyks į Minską susitikti su Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos nariais. Paskutinį kartą jis Minske lankėsi gruodžio 19 d., kai į Baltarusiją taip pat atvyko Vladimiras Putinas.Vakarų ekspertai mano, kad Rusija spaudžia Baltarusiją siųsti karius į konfliktą Ukrainoje, nors vis dar manoma, kad tai mažai tikėtina.

Vienas žmogus žuvo per raketų ataką ZaporožėjeRusijos raketai pataikius į gyvenamąjį namą žuvo 70 metų moteris. Iš po pastato griuvėsių taip pat buvo ištrauktas vyras, dar vienas žmogus buvo sužeistas, pranešė Zaporožės srities gubernatorius Oleksandras Staruchas. Per raketų atakąbuvo apgadinti gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, garažai ir vietinės komunalinių paslaugų bendrovės įranga.

Niinistö: jeigu bus sudarytas Europos projektas dėl tankų Ukrainai, prireiks ir Suomijos indėlioSuomijos prezidentas Saulis Niinistö, ketvirtadienį komentuodamas tankų tiekimo Ukrainai klausimą, pareiškė, jog jeigu bus sudarytas Europos projektas, prireiks ir Suomijos indėlio, praneša portalas „Yle“.Pasak valstybės vadovo, tankų „Leopard“ Ukrainai gali būti perduota tam tikromis sąlygomis.Kartu prezidentas pažymėjo, jog negali būti kalbos apie didelį (perduodamų) tankų skaičių, kadangi Suomija yra Rusijos kaimynė ir kol kas dar netapo NATO nare.Anksčiau galimybes tiekti Ukrainai tankus komentavo Suomijos gynybos ministras Mikkas Savola. Pasak jo, Suomija laukia didesnių šalių, tarp jų – Vokietijos, sprendimų šiuo klausimu. Jis taip pat pabrėžė, kad Suomijai svarbiausia užtikrinti savo gynybinį pajėgumą.Pasak kai kurių šaltinių, Suomija turi 239 tankus „Leopard 2“.

Vokietijos pareigūnas sako, kad jo šalis netrukdys siųsti tankų į UkrainąVakar Lenkija pareiškė ketinanti siųsti tankus „Leopard“ Ukrainai, taip parodydama, kad dar labiau didina paramą karo draskomai šaliai. Tačiau labai svarbu, kad Lenkija turi gauti Berlyno sutikimą siųsti Vokietijoje pagamintus kovinius tankus. Vokietijos vicekancleris dabar pareiškė, kad jo šalis neblokuos ginklų perdavimo. „Vokietija neturėtų trukdyti kitoms šalims priimti sprendimus dėl paramos Ukrainai, nepriklausomai nuo to, kokius sprendimus priima Vokietija“, – sakė Robertas Habeckas. Vokietijos kancleris Olafas Scholzas kol kas jokių komentarų nepateikė.

500 civilių gyventojų lieka kovojančiame SoledareRytiniame Soledaro mieste tebegyvena apie 523 žmonės, šiandien pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas.Ukraina pareiškė, kad „įnirtingos kovos“ tęsiasi.

Ukraina: įnirtingiausi mūšiai tęsiasi SoledareĮnirtingiausi mūšiai tęsiasi Donecko srities Soledaro, Praskovejevkos, Bachmuto ir Kleščejevkos rajonuose, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.„Per dieną Rusijos okupantai surengė penkis raketų smūgius (visi jie buvo nukreipti prieš taikius miestus: Kostantynivką, Kramatorską ir Zaporožę), taip pat 12 oro smūgių. Buvo iššautos keturios raketos“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad priešo oro ir raketų smūgių grėsmė išlieka visoje Ukrainoje. „Priešas ir toliau daugiausia pastangų skiria bandymams užimti Donecko sritį, esančią administracinės sienos linijoje, ir toliau žengia Bachmuto kryptimi. Įnirtingiausi mūšiai tęsiasi Soledaro, Paraskovjevkos, Bachmuto ir Kleščejevkos gyvenviečių rajonuose“, – sakoma pranešime.

Užsieniečiai galės tarnauti Ukrainoje pagal sutartįUkrainos Aukščiausioji Rada priėmė įstatymo projektą dėl užsieniečių karinės tarnybos pagal sutartį. Už jį balsavo 321 deputatas.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis parlamentaru Jaroslavu Železniaku.Šis įstatymas leis užtikrinti teisinį apibrėžtumą, lygias galimybes ir teises užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, atliekantiems karinę tarnybą visose Ukrainos karinėse formuotėse, sudarytose pagal šalies įstatymus.„Prasidėjus Rusijos agresijai, daug užsienio piliečių pareiškė norą ginti Ukrainą. Jau buvo priimti keli įstatymai, bet liko netikslumų“, - parašė „Telegram“ kanale Ukrainos parlamento narys Oleksijus Hončarenka.Anksčiau keičiant įstatymus juose buvo išvardyti tik Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavaldūs daliniai, o prie Nacionalinės gvardijos sudaryti daliniai nebuvo įtraukti į sąrašą. Kaip tik toks dalinys yra „Azovo“ pulkas, kuriame tarnauja daug užsienio piliečių.„Todėl kariškiai užsienio piliečiai, tarnaujantys, pavyzdžiui, „Azovo“ pulke, neturi galimybės legaliai būti Ukrainos teritorijoje ir ateityje negalės gauti Ukrainos pilietybės“, - sakoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.„rbc.ua“ primena, jog praėjusių metų gruodžio 4 d. buvo pranešta, kad mūšiuose prie Bachmuto žuvo penki savanoriai iš Sakartvelo. Iki tol buvo žinoma apie 23 kartvelus, kurie žuvo, gindami Ukrainą.Spalio mėnesį prie Charkivo žuvo 23 metų savanoris iš Airijos.

Zelenskis: Ukrainos pajėgos gaus viską, ko reikia, kad apgintų Bachmutą ir Soledarą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad kariniai daliniai, kovojantys su Rusijos pajėgomis dėl rytinių Bachmuto ir Soledaro miestų, bus aprūpinti visa reikalinga ginkluote.„Noriu pabrėžti, kad šiuos miestus ginantys daliniai bus aprūpinti amunicija ir viskuo, ko reikia, laiku ir be pertrūkių“, – sakoma Ukrainos vadovo pareiškime, kurį jis paskelbė po susitikimo su aukštais kariniais pareigūnais.

Albanija pirmą kartą atidarys ambasadą UkrainojeAlbanija pirmą kartą per 30 diplomatinių santykių metų atidarys savo ambasadą Ukrainoje. Kol kas nežinoma, kada diplomatinė atstovybė atvers savo duris, bet ji įsikurs Kyjive.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Albanijos užsienio reikalų ministre Olta Jacka.„Ir Albanija, ir Ukraina priklauso laisvų demokratinių valstybių šeimai, abiejų šalių ateitis – euroatlantinėje šeimoje. Diplomatinių santykių užmezgimo 30-ųjų metinių proga džiaugiuosi galėdama paskelbti, jog Albanija pakels diplomatinio atstovavimo lygį Kyjive ir atidarys ambasadą Ukrainoje“, – parašė tviteryje žinybos vadovė.Ministrė pareiškė, kad abi šalys nuėjo kelią nuo tironijos iki demokratijos, ir pažymėjo didvyrišką ukrainiečių kovą už savo laisvę.„Dabartinėmis aplinkybėmis mes remiame Ukrainą kaip tikri draugai, būdami teisingoje istorijos pusėje“, – pabrėžė Albanijos diplomatijos vadovė.„rbc.ua“ primena, kad 2020 metų rugsėjį Ukraina pirmą kartą atidarė savo ambasadą Albanijos sostinėje Tiranoje.

Ukraina didina gynybinius pajėgumus pasienyje su Baltarusija Baltarusija šiuo metu nekelia Ukrainai tiesioginio pavojaus, bet šalies ginkluotosios pajėgos laipsniškai didina savo gynybinius pajėgumus pasienyje.Tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiuo metu Baltarusija nekelia tiesioginės grėsmės Ukrainai. Mes nuolat palaikome ryšį su partneriais užsienyje – Jungtinėse Valstijose, Lenkijoje, kitose šalyse. Be to, nuolat dirba mūsų žvalgyba. Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai, dislokuoti palei mūsų valstybės sieną, nei kiekybiniu, nei kokybiniu požiūriu nepasikeitė. Mes jaučiamės ramiai. Ramiai – tai reiškia, kad mes profesionaliai atliekame mums patikėtas užduotis, taip pat laipsniškai didiname savo gynybinius pajėgumus ir geriname kariškių parengtį“, – parašė generolas.Anksčiau ketvirtadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas pranešė, kad bendrų karinių pratybų dingstimi Rusija artimiausiu metu Baltarusijos teritorijoje dislokuos kariuomenės grupuotę, kuri gali būti panaudota agresyviems veiksmams prieš Ukrainą. Be to, Rusija didina savo aviacijos grupuotę Baltarusijoje.

Rusijoje nuteistas karys, atsisakęs kariauti Ukrainoje Rusijos Ufos mieste (Baškirijos Respublika) nuteistas karys, atsisakęs kariauti Ukrainoje, praneša „The Guardian“.Laikraštis remiasi leidiniu „The Moscow Times“, kuris savo ruožtu cituoja teismo spaudos tarnybą. Kaip tvirtinama, 24-erių Marselis Kandarovas 2022 m. gegužę pažeidė savo pareigas, nes „nepanoro dalyvauti specialiojoje karinėje operacijoje“. Jis buvo sulaikytas rugsėjį.Skelbiama, kad dėl „karinės tarnybos vengimo“ teismas jam skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jaunuolis ją turės atlikti kalėjime.

Avdijivkoje tragiškai mirė šešiametėAvdijivkoje tragiškai mirė šešiametė, vardu Ela. Kadangi jos artimieji, močiutė ir senelis, atsisakė evakuotis, nuo sprogimų, griaudinčių artilerijos ugnies siaubiamoje zonoje, visiems teko slėptis rūsyje. Deja, vaiko širdis neatlaikė karo siaubo.Apie mergaitės mirtį laidos „Espresso“ eteryje pranešė Avdijivkos civilinės-karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas. Vėliau išsamesne informacija ir vaizdo įrašu, kuriame nufilmuota Ela, per „Facebook“ pasidalijo savanoris Vladas Machovskis.„Avdijivkoje tebėra maždaug 2,5 tūkst. gyventojų, įskaitant vaikus. Naktį mirė 6 metų mergaitė. Preliminari mirties priežastis – širdies smūgis. Mergaitė su senele gyveno Avdijivkoje. Jos motina šiuo metu uždarbiauja užsienyje, o tėvas – miręs. Vakare mergaitei pradėjo tirpti rankos ir kojos, tačiau ji niekam nieko nesakė. Deja, nėra jokio įstatymais numatyto mechanizmo, leidžiančio priverstinai išvežti vaikus iš miesto. Mes nuolatos kreipiamės į deputatus ir reikalaujame, kad toks įstatymas būtų priimtas. Juk dėl tėvų aplaidumo vaikai patenka į pavojų“, – aiškino V. Barabašas.Savanoris nurodė pažinojęs tą mergaitę. Jis teigė matęs ją sėdinčią rūsyje kartu su seneliu ir močiute. Vaikas tada prisipažino, kad jam baisu. Deja, Elos giminaičiai nesutiko evakuotis, nors jiems buvo siūloma išvykti ir išgelbėti vaiką.„Po kurio laiko vėl ten apsilankiau, įtikinėjau, kad reikia evakuotis, tačiau jie nepanoro. Per šeštąjį mergaitės gimtadienį atvežiau tortą ir dovaną, tačiau globėjai diskretiškai atsisakė leisti man susitikti su mergaite. Vėliau jie persikėlė į Senąją Avdijivką. Aš nuvykau ir ten, bet susitikti su vaiku nebuvo leista... Jaučiu siaubingą skausmą. Vos porą kartų matytas vaikas sudrebino sielą. Mergaitė žiūrėjo didelėmis, patikliomis akimis... Kaipgi išgelbėti tuos vaikus?“ – parašė V. Machovskis.https://twitter.com/lenaUA/status/1613304305301299202

Pareigūnas: Lenkija darys spaudimą kitoms šalims dėl tankų perdavimo Ukrainai Lenkija darys spaudimą kitoms Europos šalims dėl tankų „Leopard 2“ perdavimo Ukrainai, kadangi Ukrainos pralaimėjimas reikštų ir Lenkijos pralaimėjimą.Tai televizijos kanalui „TVP Info“ pareiškė Lenkijos vyriausybės atstovas Piotras Mülleris, komentuodamas Lenkijos sprendimą perduoti Ukrainai tankų „Leopard 2“ kuopą.Pasak jo, Lenkija paskelbė šį sprendimą, kad „paskatintų kitas šalis padaryti tą patį“.„Jeigu neapginsime nepriklausomos Ukrainos, tai tapsime kitu taikiniu. Ir apie tai reikia atvirai kalbėti: jeigu pralaimės Ukraina, tai pralaimės ir Lenkija. Ji bus kitas Rusijos karo veiksmų taikinys, arba Lietuva, Estija ar Latvija, juk mes esame artimiausioje potencialioje fronto linijoje“, – pabrėžė pareigūnas.Anot P. Müllerio, Lenkija siekia, kad Ukraina galėtų apsiginti, o tam reikalinga ginkluotė.Kaip jau buvo pranešta, trečiadienį Lvive Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, jog jo šalis priėmė sprendimą perduoti Ukrainai tankų „Leopard 2“ kuopą.

Ukrainos kariuomenė per pastarąją savaitę smūgiavo į daugiau kaip 300 Rusijos taikinių Ukrainos ginkluotosios pajėgos per pastarąją savaitę sudavė smūgius daugiau kaip 300 Rusijos taikinių.Kaip praneša „Ukrinform“, tai pareiškė kariuomenės Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas.„Nuo sausio 5-osios artilerijos daliniai apgadino daugiau kaip 300 priešo objektų. Per šį laikotarpį 54 priešo taikiniams buvo suduota pasitelkiant raketinių pajėgų valdomą didelio tikslumo ginkluotę, o 21 taikinį ore sunaikino karinės oro gynybos pajėgos“, – spaudos konferencijoje pareiškė O. Hromovas.Jis pridūrė, kad padėtis fronto linijoje išlieka sudėtinga.

Maskva: per Rusijos ir Ukrainos derybas Turkijoje nepasiektas joks susitarimas apsikeisti belaisviaisPer derybas Turkijoje Rusija ir Ukraina nepasiekė naujo susitarimo dėl apsikeitimo belaisviais, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė Maskvos pasiuntinė. Ji tvirtino, kad jos ankstesni pasisakymai apie apsikeitimą buvo neteisingai interpretuoti.Rusijos žmogaus teisių komisarė Tatjana Moskalkova trečiadienį Ankaroje surengė retas derybas su kolega iš Ukrainos Dmytro Lubinecu. Turkijos valstybinė žiniasklaida vėliau ją citavo žurnalistams sakiusią, kad jiedu susitarė, jog abi šalys apsikeis „daugiau nei 40 belaisvių“. Tačiau vėliau T. Moskalkova naujienų agentūrai AFP sakė, kad buvo kalbama apie jau apsikeistus belaisvius. „Kažkas kažką neteisingai suprato“, – tarptautinės konferencijos Turkijos sostinėje kuluaruose sakė T. Moskalkova. „Kalbėjome apie savo ankstesnio darbo rezultatus. Šie mainai jau įvyko.“T. Moskalkova pridūrė, kad ji ir D. Lubinecas apsikeitė sužeistų karių sąrašais rengiantis galimam apsikeitimui ateityje. „Tokie mainai vyksta nuolat. Dėl jų susitaria kariškiai, o mes dirbame kartu su jais“, – sakė ji.Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį sakė pritariantis tam, kad karo zonoje būtų atidarytas „humanitarinis koridorius“. T. Moskalkova tai pavadino „labai svarbiu pasiūlymu“, tačiau tam turi pritarti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Lenkijos pareigūnas: tik šiuolaikinė ginkluotė gali padėti pasiekti persilaužimą kare UkrainojeTik šiuolaikinė ginkluotė gali padėti pasiekti persilaužimą kare Ukrainoje, o persilaužimas reiškia taiką.Kaip praneša PAP, tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją Lenkijos Seime pareiškė Lenkijos prezidento kanceliarijos Tarptautinės politikos biuro vadovas Jakubas Kumochas, komentuodamas šalies sprendimą perduoti Ukrainai tankų „Leopard“ kuopą pagal tarptautinės koalicijos programą.„Tai nėra spaudimas, nes tikime, jog visos Europos valstybės laikosi vieningos pozicijos, kad Ukrainą reikia ginti ir kad tik šiuolaikinė ginkluotė gali padėti pasiekti kuo greitesnį persilaužimą šiame kare, o persilaužimas jame reiškia taiką“, – sakė pareigūnas.Žurnalistų paklaustas, kaip turėtų atrodyti ši koalicija, J. Kumochas paaiškino, jog yra grupė Europos šalių, priklausančių NATO, kurios turi tokio tipo tankų. „Tikimės, kad kai kurios iš šių šalių yra pasirengusios dalyvauti koalicijoje ir perduoti tam tikrą tankų skaičių, nesumažindamos savo gynybinio pajėgumo, –teigė jis. – O veikdami drauge galėsime padovanoti Ukrainai nemažai tokių mašinų, bet kartu.“J. Kumochas pabrėžė, kad visais Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos veikamais siekiama stiprinti NATO rytinį sparną. „Stiprinti nepamirštant, kad už mūsų rytinės sienos vyksta karas dėl mūsų saugumo. Stipriname ne tik save, bet ir kitus, mūsų partneres Baltijos šalis, o pirmiausia remiame Ukrainą. Mes norime, kad Ukraina mus gintų, o ne mes patys gintumės prie Bugo (upė Ukrainos ir Lenkijos pasienyje – Eltos past.)“, – sakė jis.

Informacija apie Ukrainoje galimai žuvusį JK pilietį dar nepatvirtintaDauningo gatvė sureagavo į Rusijos privačios karinės grupės „Vagner“ paskelbtą informaciją, kad Ukrainoje esą žuvo vienas iš dviejų neseniai dingusių Jungtinės Karalystės (JK) piliečių, praneša „Sky News“.Nors premjero Rishio Sunako atstovas žiniasklaidai patikino, kad tai kelia didelį nerimą, jis paragino neskubėti prie išvadų, nes šios informacijos šaltinis yra „Vagner“. „Raginčiau vertinti atsargiai, kol šie pareiškimai bus patikrinti“, – pabrėžė atstovas.„Vagner“ apie tariamai žuvusį JK pilietį pranešė anksčiau ketvirtadienį. Grupė tvirtino, kad jos samdiniai rado žuvusio asmens palaikus, ant kurių esą buvo aptikti abiejų dingusių britų dokumentai. Nepaisant to, „Vagner“ neatskleidė nei žuvusiojo tapatybės, nei vietovės, kurioje pastebėjo jo lavoną.Kiek anksčiau buvo pranešta, kad Ukrainoje dingo du savanoriai pagalbos darbuotojai – 48-erių Andrew'as Bagshaw ir 28-erių Christopheris Parry. Londonas tvirtino, kad teikia paramą jų artimiesiems.

Danilovas: gausime ne tik tankų, bet ir daug kitų įdomių dalykųUkrainai ginklų pakaks ne tik apsiginti, bet ir imtis puolimo, pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas.„Ginklų mums pakaks ne tik išlaikyti gynybą, bet ir pereiti į puolimą“, – sakė jis.A. Danilovo teigimu, po eilinio vadinamosios Ramštaino kontaktinės grupės Ukrainos gynybos klausimais posėdžio jie gaus ne tik tankų, bet ir daug kitų „įdomių dalykų“: „Dėkojame savo partneriams, nes tik jų dėka mes šiandien kontroliuojame situaciją. Bus ne tik tankų, manau, kad bus daugiau labai įdomių dalykų, apie kuriuos sužinosime po sekančio susitikimo.Kaip teigia A. Danilovas, Lenkijos prezidento pranešimas apie Ukrainai atiteksiančius „Leopard“ tankus – labai svarbus žingsnis tankų perdavimo kitoms šalims kontekstui.„Iki tol sunkiųjų tankų mums niekas net negalvojo duoti. Ir mums svarbiausia buvo – ir mūsų prezidentui, kuris šiuo klausimu užsiima 24 valandas per parą septynias dienas per savaitę – kad pagaliau ledai pajudėtų... Ir tai, kas vakar nutiko Lvive, Lenkijos prezidento pareiškimas, tai labai svarbus žingsnis tam, kad šis klausimas pagaliau pajudėtų iš mirties taško. Jūs gi žinote, kad mes tų tankų prašėme jau nuo vasaros pradžios. Dabar atėjo tas laikas, kai pagaliau pradėsime juos gauti. Dar kartą pasikartosiu: kalba šiuo atveju ne apie kiekį, svariausia – pradžia. Net nesvarbu, kiek jų ten bus – svarbiausia, kad juos pradėtų tiekti, o tada partneriai, esu tuo net daugiau nei tikras, vis aktyviau pradės įsitraukti į šį procesą. Ir tų tankų galiausiai bus tiek, kiek reikia mūsų šaliai nugalėti priešą...“ – patikino A. Danilovas.

Ukraina: padėtis Soledare sudėtinga Ukraina teigia, kad padėtis nuožmių mūšių apimtame Soledare yra sudėtinga, tačiau šalies ginkluotosios pajėgos ir toliau kaunasi dėl šio miesto kontrolės.„Šiandien Soledare tęsiasi pačios nuožmiausios ir intensyviausios kovos“, – tvirtino gynybos viceministrė Hanna Malyar. Nors, pasak jos, situacija mieste šiuo metu „sudėtinga“, „Ukrainos kariai atkakliai kaunasi“.Taip Ukrainos pusė dar kartą paneigė ankstesnius Rusijos privačios karinės bendrovės „Vagner“ pranešimus, kad jos samdiniai esą jau užėmė Soledarą. Patvirtinti šių duomenų dar nesiryžo nei Rusijos gynybos ministerija, nei Kremlius.

Ukraina „nutupdė“ Rusijos atakos lėktuvą „Su-25“Ukrainos kariuomenė skelbia ketvirtadienį numušusi Rusijos atakos lėktuvą „Su-25“.„Sausio 12 d. rytą Ukrainos karinių oro pajėgų priešlėktuvinių raketinių pajėgų daliniai rytų kryptimi sunaikino Rusijos atakos lėktuvą „Su-25“, – pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.Ukrainos gynėjų sėkmė tuo nesibaigia. Karinės oro pajėgos priminė, kad ryte šalies pietuose buvo sunaikintas „Orlan-10“ tipo žvalgybinis bepilotis orlaivis.

Praėjusią parą per Chersono apšaudymą žuvo 1 žmogus ir 5 buvo sužeisti Rusijos daliniai per praėjusias 24 valandas 90 kartų apšaudė Chersono sritį. Žuvo vienas žmogus ir penki buvo sužeisti, „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Jaroslavas Januševyčius, kuriuo remiasi žinių agentūra „Ukrinform“.Jo duomenimis, okupantai naudojo pabūklus, raketų paleidimo sistemas, minosvaidžius ir tankų amuniciją. Chersono mieste 27 kartus atakuoti gyvenamieji rajonai. Smogta gimdymo namams bei gyvenamiesiems pastatams.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 113 990 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 113 990 karių (+430 per pastarąsias 24 val.), ketvirtadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 12-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 094 tankų, 6 159 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 082 (+4) artilerijos sistemų, 437 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 218 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 276 (+1) sraigtasparnių, 4 826 automobilių ir degalų cisternų, 17 laivų, 1 865 (+3) dronų, 184 specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Ukraina: prie Soledaro likviduota daugiau kaip 100 Rusijos kariųUkrainos pajėgos aptiko keliose vietose susitelkusius rusų karius ir atakavo jų pozicijas.Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų kariai nukovė daugiau nei 100 rusų karių, apsistojusių prie Soledaro Donecko srityje.Prieš Rusijos pajėgas buvo surengta artilerinė ataka ir panaudota raketų sistema „Točka-U“. Šią informaciją per „Facebook“ perdavė Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų vadavietė.„Daugiau nei šimtas Soledaro rajone apsistojusių Rusijos karių jau pasiųsti į pragarą. Už tai reikia dėkoti koordinuotai savo darbą atlikusiems Specialiųjų operacijų pajėgų kariams, artileristams ir raketinės įrangos personalui. Keliose vietose įsitvirtinusius priešus aptiko Specialiųjų operacijų pajėgų operatoriai. Į priešą buvo nukreipta artilerija, o atakuojant vieną iš pozicijų panaudotas taktinių raketų kompleksas „Točka-U“, – nurodoma pranešime.Remiantis perduota informacija, keliais smūgiais buvo likviduota daugiau nei 100 rusų karių, taip pat po dvi kulkosvaidininkų ir minosvaidininkų komandas.Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos paviešino ir vaizdo įrašą, kuriame nufilmuotas vienas iš artilerijos nutaikymo į nustatytas koordinates etapų.https://t.me/glavredinfo/58056

ISW: Prigožinui pasiųstas nemalonus ženklasValerijaus Gerasimovo paskyrimas naujuoju okupacinių pajėgų vadu iš dalies gali būti politinis sprendimas.Karo studijų instituto (ISW) ekspertai paaiškino, kad vadą pakeitęs Rusijos prezidentas V. Putinas galbūt nori susilpninti jėgos struktūrų pareigūnų valdžią, juk jų favoritu buvo S. Surovikinas.Anot analitikų, Rusijos gynybos ministerijos ir jėgos struktūrų pareigūnų, atstovaujamų privačios karinės bendrovės „Vagner“ savininko Jevgenijaus Prigožino, nuomonės dėl karo Ukrainoje vedimo metodų kardinaliai skiriasi.„Nuo 2022 m. pabaigos J. Prigožinas vis dažniau kritikuoja Rusijos gynybos ministerijos veiksmus Ukrainoje. Buvęs Rusijos kovotojų Donbase vadas ir garsus tinklaraštininkas Igoris Girkinas sausio 10 d. tiesiogiai kritikavo V. Putiną ir leido suprasti, kad palaikys Rusijos prezidento nušalinimą nuo pareigų“, – pažymėjo ekspertai.ISW analitikų teigimu, S. Surovikinas buvo V. Prigožino publikos numylėtinis ir gynybos ministro Sergejaus Šoigu varžovas. Specialistai mano, kad tokie veiksmai gali sukelti dar didesnį susiskaldymą RF informacinėje erdvėje, kalbant apie jėgos struktūrų pareigūnų frakciją.„V. Gerasimovo paaukštinimas, ko gero, iš dalies yra politinis žingsnis, skirtas Gynybos ministerijos veiksmams nepritariantiems jėgos struktūrų pareigūnams susilpninti, ir signalas J. Prigožinui bei kitiems žmonėms, kad jie turi sumažinti Gynybos ministerijos kritiką“, – samprotauja ISW darbuotojai.

Soledare dar yra keli šimtai civiliųUkrainos Soledaro mieste, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai, Donecko gubernatoriaus Pavlo Kyrylenkos duomenimis, dar yra 559 civiliai, tarp jų – 15 vaikų. Dėl smarkių susirėmimų esą neįmanoma jų evakuoti iš miesto.Prieš karą Soledare Rytų Ukrainoje gyveno 10 500 žmonių. Mūšiai dėl šio miestelio tęsiasi.Rusų pusės pareiškimas, kad Soledaras užimtas, pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, yra propagandinis manevras. „Frontas Donecko srityse laikomas, – sakė jis savo tradiciniame kreipimesi. – Mūšiai tęsiasi. Darome viską, kad sustiprintume ukrainiečių gynybą“.Ir Ukrainos generalinis štabas paneigė rusų pranešimus apie Soledaro užkariavimą. „Kovos tęsiasi“, – sakoma pranešime.

Ekspertas apie pokyčius Rusijoje: artėja rimtas puolimasRusija dar kartą pakeitė savo kariuomenės vadą Ukrainoje – vadovauti jos pajėgoms kare paskirtas Valerijus Gerasimovas, trečiadienį pranešė Gynybos ministerija.„Armijos generolas Valerijus Gerasimovas, Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas, paskirtas Jungtinės kariuomenės (pajėgų) grupuotės vadu“, – pranešė ministerija.V. Gerasimovo pavaduotoju taps pastaruosius tris mėnesius Rusijos pajėgoms Ukrainoje vadovavęs Sergejus Surovikinas, pranešė ministerija.Šie pokyčiai gali reikšti, kad Kremlius ruošiasi rimtam puolimui, sako politikos analitikas Markas Galeotti.M. Galeotti mano, kad šiuo sprendimu nubaudžiamas ir S. Surovikinas, ir pats V. Gerasimovas. Jei V. Gerasimovui nepavyks pateisinti grandiozinių Vladimiro Putino planų Ukrainoje, jis bus paprasčiausiai pašalintas.Pasak eksperto, V. Putinas tikriausiai vis dar turi daug nerealių idėjų, kurias planuoja įgyvendinti per naują didelį puolimą. Naujasis paskyrimas yra „patvirtinimas, kad artėja rimtas puolimas. Bet kokiu atveju Putinas visas būsimas savo kariuomenės nesėkmes galės suversti Gerasimovui“.Anot Jungtinės Karalystės (JK) žvalgybos, trečiadienį Rusijos aukščiausiosios karinės vadovybės gretose įvykę pokyčiai reiškia, kad Kremliaus valdininkai suvokia, kokia nesėkminga yra jų vykdoma karinė kampanija.„Generalinio štabo viršininko paskyrimas karinių veiksmų Ukrainoje vadu rodo vis didesnį situacijos, kurioje atsidūrė Rusija, rimtumą ir yra aiškus pripažinimas, kad karinės kampanijos eiga neatitinka Rusijos strateginių tikslų“, – teigiama pranešime.JK žvalgybos manymu, sausio 11-osios pokyčiai kaip reikiant supykdys ultranacionalistus ir karo korespondentus, kurie V. Gerasimovą kaltino dėl karinių nesėkmių, o buvusį pajėgų Ukrainoje vadą S. Surovikiną – intensyviai palaikė. S. Surovikino paskyrimas vienu iš V. Gerasimovo pavaduotojų gerokai pakenkė jo autoritetui ir įtakai, reziumuoja britų žvalgyba.

TATENA: derybos dėl saugumo zonos apie Zaporižios AE – sudėtingosSusitarimą dėl saugumo zonos apie Rusijos kontroliuojamą Zaporižios branduolinę jėgainę nustatymo, pasak Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), sunkina kariškių dalyvavimas pokalbiuose. „Nemanau, kad susitarti neįmanoma, tačiau tai nėra paprastos derybos“, – Italijos TV stočiai RAI sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossis, kurį cituoja ir agentūra „Reuters“.Pokalbiai su Ukrainos ir Rusijos atstovais esą tapo sudėtingesni, nes juose dalyvauja ne tik diplomatai, bet ir kariškiai. „Derybų stalas tapo ilgesnis, o pokalbiai sunkesni“, – kalbėjo R. Grossis. Jis teigė ketinąs kitą savaitę grįžti derybų į Ukrainą ir tikisi, kad vėliau vyks ir į Maskvą.Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą apšaudant elektrinės teritoriją.

Rusijos samdinių grupuotė „Vagner“ teigia Ukrainoje radusi dingusio brito kūnąRusijos samdinių grupuotės „Vagner“ pajėgos trečiadienį pranešė radusios vieno iš dviejų britų savanorių pagalbos darbuotojų, kurie laikomi dingusiais rytų Ukrainoje, kūną.Pasak „Reuters“, grupuotė savo pranešime neminėjo nei žuvusiojo vardo, nei vietovės, kur jis buvo rastas, tačiau teigė, kad ant jo kūno buvo rasti abiem britams priklausantys dokumentai.Kartu su pranešimu paskelbtoje nuotraukoje matyti pasai su abiejų dingusių darbuotojų Andrew Bagshaw ir Christopherio Parry pavardėmis.Ukrainos policija pirmadienį pranešė, kad ieško dviejų asmenų, dingusių rytų Ukrainoje, kur vyksta smarkūs mūšiai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų. Penktadienio rytą jie abu išvyko iš Kramatorsko miesto į Soledarą ir šeštadienį vakare buvo paskelbti dingusiais be žinios, kai su jais buvo prarastas ryšys.Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė, kad „teikia pagalbą Ukrainoje dingusių dviejų britų šeimoms“.

Zelenskis sveikina Lenkijos iniciatyvą perduoti jo šaliai „Leopard“ tankųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino Lenkijos iniciatyvą skirti jo šaliai kovinių tankų „Leopard“. „Labai ačiū prezidentui Dudai, Lenkijos vyriausybei ir visiems mūsų lenkų draugams“, – sakė jis trečiadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi, komentuodamas Lvive vykusio susitikimo su kolegomis iš Lenkijos ir Lietuvos Andrzejumi Duda ir Gitanu Nausėda rezultatus. Vakariečių gamybos tankai esą yra „mūsų visos antikarinės koalicijos darbas ir naujas mūsų potencialo lygmuo“.A. Duda po susitikimo pareiškė, kad jo šalis priėmė sprendimą perduoti Ukrainai tankų „Leopard“ kuopą pagal tarptautinės koalicijos, kurios narė bus ir Lenkija, programą. Lenkijoje „Leopard“ kuopą paprastai sudaro 14 kovinių tankų. G. Nausėda savo ruožtu pareiškė, kad Lietuva skirs Ukrainai daugiau priešlėktuvinės ginkluotės.V. Zelenskis padėkojo savo kolegoms „už šį dar vieną nekintančios ir principingos paramos Ukrainai pasireiškimą“.

JAV gynybos sekretorius: nėra įrodymų, kad rusai užgrobė SoledarąJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas sakė, kad 2022 m. sausio 11 d., Pentagonas neturi įrodymų, kad rusai galėjo užgrobti Soledarą. Būtent tokią informaciją skleidžia patys rusai.Anot „Ukrinform“, Ll. Austinas tokį pareiškimą išsakė per spaudos konferenciją po JAV ir Japonijos saugumo klausimų komiteto posėdžio Vašingtone.„Pirmiausia leiskite pradėti nuo Soledaro klausimo ir ar rusai jį „gavo“. Dabar negalime patvirtinti šios informacijos“, – pabrėžė JAV gynybos sekretorius.

Kruvinas laikotarpis Chersone: žuvo 65 žmonėsNuo lapkričio 20 d. Chersone dėl Rusijos apšaudymų žuvo 65 žmonės.Anot UNIAN korespondento, Chersono miesto karinės administracijos vadovė Halyna Lugova pranešė, kad buvo sužeista 160 žmonių, tarp jų keturi vaikai."Priešas ir toliau žudo mūsų žmones. Smarkių apšaudymų metu, nuo lapkričio 20 d., apšaudymų skaičius siekė 1223, žuvo - 65, tarp jų ir vaikai", - sakė H. Lugova.

Zaporižia vėl buvo užpulta: apgadinti infrastruktūros objektai, kilo gaisrasRusų pajėgos vėl smogė Zaporižiai. Žinoma, kad dėl to mieste buvo pažeisti infrastruktūros objektai.Savo „Telegram“ kanale Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas pranešė apie apšaudymus. Išpuolis įvyko sausio 12-osios naktį. Nuo 3:09 iki 3:37 mieste aidėjo oro antskrydžio signalai.„Prakeiktas priešas vėl ciniškai užpuolė mūsų naktinį miestą. Buvo apgadinti infrastruktūros objektai. Kilo gaisras“ , – rašė jis.

Podoliakas: Rusijoje įvyko klasikinis generolų kerštasRusijos okupantų Ukrainoje vado pasikeitimas rodo, kad Rusijoje įvyko klasikinis generolų kerštas.Klasikiniai Rusijos generolai pradeda spausti FSB ir privačios karinės bendrovės „Wagner“ savininką Jevgenijų Prigožiną, sakė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Tai reiškia klasikinės generolystės revanšą, nes Surovikinas (jau buvęs okupantų vadas generolas Sergejus Surovikinas – red. past.) buvo artimas ultraradikalų grupei Putino aplinkoje, kuri pretendavo į „mes vadovaujame“ statusą. Turiu omenyje ir Prigožiną, ir tą patį Surovikiną, ir tą patį Kadyrovą (Čečėnijos lyderį Ramzaną Kadyrovą – red.)“, – sakė jis.„Jis (Valerijus Gerasimovas, Rusijos kariuomenės generalinio štabo viršininkas – red.) tapo jungtinės Rusijos kariuomenės grupuotės vadu, o Surovikinas – jo pavaduotoju. Tačiau man atrodo, kad svarbesnis komponentas yra klasikiniai generolai – jie pradeda stumti Prigožiną, FSB“, – sakė Podoliakas.

Ukraina neigia, kad Turkija jai tiekia kasetinius šaudmenisUkrainos ambasadorius Ankaroje Vasylis Bodnaras paneigė žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad esą Turkija tiekia Ukrainai kasetinius šaudmenis.„Tokiais tvirtinimais siekiama pakenkti Ukrainos ir Turkijos santykiams, formuoti neigiamą dviejų šalių įvaizdį“, - sakė Anatolijos naujienų agentūrai ukrainiečių diplomatas.Komentuodamas leidinio „Foreing Policy“ publikaciją apie tariamą kasetinių šaudmenų tiekimą iš Turkijos į Ukrainą, V. Bodnaras pabrėžė, kad tarptautinė teisė draudžia naudoti tokius šaudmenis, o Ukraina laikosi tarptautinių normų net ir Rusijos agresijos akivaizdoje.Pasak ambasadoriaus, „Foreing Policy“ tvirtinimai tėra paskalos, nesiremiančios oficialiais šaltiniais.V. Bodnaro nuomone, tokia dezinformacija gali būti „Rusijos propagandos dalis“, o jos taikiniai yra Turkija ir Ukraina.„Aš kategoriškai neigiu šiuos tvirtinimus, neturinčius nieko bendra su tikrove. Ši prasimanyta naujiena yra „psichologinis ginklas“, kuriuo siekiama pakenkti Turkijos įvaizdžiui“, - įsitikinęs diplomatas.Diplomatinės misijos vadovas padėkojo Turkijai už kontaktų organizavimą vykstant karui Ukrainoje.„Mes manome, kad Turkija šiame procese gali atlikti svarbų vaidmenį, nes tarp kariaujančių šalių (Ukrainos ir Rusijos) nėra pasitikėjimo atmosferos. Turkija Ukrainai yra partnerė, kuria Kyjivas pasitiki. Ankara taip pat palaiko gerus ryšius su Rusija. Todėl Turkija gali atlikti svarbų vaidmenį šiuo formatu“, - pareiškė Ukrainos diplomatas.

Ukraina gavo iš Norvegijos 10 tiltų, skirtų išvaduotoms teritorijomsUkraina gavo iš Norvegijos 10 tiltų, kurie bus pastatyti išvaduotose teritorijose.Tai trečiadienį savo oficialiame tinklalapyje pranešė Ukrainos infrastruktūros ministerija, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.Pasak ministerijos spaudos tarnybos, bendra projekto kaina – 30 mln. Norvegijos kronų (apie 2,9 mln. eurų). Tiltų perdavimas Ukrainai finansuojamas iš Norvegijos URM humanitarinio biudžeto.Norvegijos pristatyti tiltai – tai laikinos konstrukcijos, kuriomis galės naudotis sunkvežimiai su humanitarine pagalba, greitosios pagalbos automobiliai, ugniagesių mašinos ir t. t.Gruodžio pradžioje Prancūzija padovanojo Ukrainai konstrukcijas trims tiltams, jas ketinama panaudoti Černihivo srityje atstatant praėjusių metų pavasarį sugriautus tiltus. Laikinų perkėlų Ukrainai atsiuntė ir Čekija.

CNN: Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau atkakliai kovoja dėl SoledaroUkrainos ginkluotosios pajėgos toliau atkakliai kovoja dėl Soledaro, tačiau nėra jokių atsitraukimo ženklų. Apie tai praneša CNN, kurios filmavimo grupė yra netoli miesto. „Esame maždaug už penkių mylių, septynių kilometrų nuo tos vietos, kur vyksta mūšis. Girdisi artilerija – dauguma sprogimų sklinda nuo miesto pusės“, – pranešė amerikiečių korespondentas.Žurnalistai pastebi, kad vos už kelių kilometrų nuo fronto linijos ukrainiečių kariai išlieka ramūs ir atlieka karių aptarnavimo ir logistikos darbus – „be jokių artėjančio atsitraukimo ar pasitraukimo požymių“.

Zelenskis: NATO retorikos apie „atviras duris“ nebepakankaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi konkrečių NATO sprendimų dėl jo šalies narystės šių metų vasarą Vilniuje įvyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime, praneša UNIAN.„Dėl Vilniaus. Šiandien nebepakanka remti Ukrainą tik retorika apie atviras duris. To nepakanka mūsų valstybei motyvuoti, o jei konkrečiau – to nepakanka mūsų kariams motyvuoti“, - pareiškė jis trečiadienį per spaudos konferenciją Lvive, kurioje taip pat dalyvavo Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.Pasak V. Zelenskio, kandidatės į Europos Sąjungą statusas yra geras konkretaus Ukrainą motyvuojančio sprendimo pavyzdys.„Reikia judėti į priekį. Sprendimas bus priimtas Vilniuje. Mes labai tikimės ryžtingų žingsnių. Mes tikimės kažko daugiau nei atviros durys. Tokie dalykai motyvuoja. Kaip, pavyzdžiui, kandidatės į ES statusas. Tai rodo, kad mūsų nemaitina pažadais, kad mus tikrai laiko lygiais tarp lygių. Dialogo dėl stojimo į ES pradžia šiais metais skatina kovoti. Taip pat, kaip ir žingsniai į priekį Vilniaus viršūnių susitikime“, - pareiškė Ukrainos prezidentas.

Kuleba – Vokietijai: jei nenorite duoti tankų patys, tai leiskite tą daryti kitoms šalimsVokietija turėtų leisti kitoms valstybėms perduoti vokiškų tankų Ukrainai, kol Berlynas vis dar delsia priimti sprendimą dėl savo pagalbos.Tai interviu Vokietijos leidiniui „tagesschau.de“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Pasak jo, Ukraina pasikliauja Vokietija, kuri yra viena iš nedaugelio šalių, tikrai turinčių reikiamą potencialą. Po visų diskusijų dėl vokiškos ginkluotės tiekimo liko paskutinis sprendimas – dėl tankų. Visais kitais klausimais judama į priekį.„Jeigu jūs kaip vyriausybė patys negalite priimti šio paskutinio svarbaus sprendimo, tai bent jau uždekite žalią šviesą šalims, kurios turi jūsų pagamintų tankų ir yra pasirengusios juos mums perduoti. Bet tam reikalingas jūsų leidimas“, – pažymėjo Ukrainos diplomatijos vadovas.„Mes norime sąžiningo požiūrio tankų klausimu, be delsimo. Kaip sužinojome per pastaruosius dešimt mėnesių, tai įvyks bet kuriuo atveju – tai tik laiko klausimas. Kam kankinti save, mus ir visus kitus, o ne tiesiog nedelsiant priimti sprendimą, kuriuo būtų galima didžiuotis?“ – klausė ministras.Kitos šalys negali perduoti Ukrainai Vokietijoje pagamintų tankų „Leopard 2“ be Berlyno sutikimo.

Zelenskis: kovos Soledare vis dar vykstaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išjuokė Rusijos teiginius, kad jie užėmė dalį rytinio Soledaro miesto, sakydamas, kad kovos tebevyksta, praneša „Reuters“.

Didžiosios Britanijos vyriausybė paskelbė ketinanti siųsti tankus į UkrainąDidžiosios Britanijos vyriausybė pirmą kartą patvirtino savo ketinimą aprūpinti Ukrainą koviniais tankais. Pasak „Ukrinform“, apie tai trečiadienį pranešė leidinys „Financial Time“, cituodamas britų vyriausybės atstovą.„Mes spartiname savo paramą Ukrainai naujos kartos karinėmis technologijomis, kurios padės laimėti šį karą. Akivaizdu, kad koviniai tankai gali suteikti ukrainiečiams galimybę pakeisti žaidimo taisykles“, – sakė vyriausybės atstovas. Jis sakė, kad britų premjeras Rishi Sunakas paprašė gynybos sekretoriaus Beno Wallace'o artimiausiomis savaitėmis dirbti su partneriais, kad būtų galima judėti „toliau ir greičiau, kalbant apie mūsų paramą Ukrainai, įskaitant tankų tiekimą“.Kaip pranešta anksčiau, Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį sakė, kad Lenkija perduos Ukrainai vokiečių sunkiųjų tankų „Leopard“.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba per trečiadienį vykusį pokalbį telefonu su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu pažymėjo, kad svarbu aprūpinti Ukrainą vakarietiško stiliaus tankais.

Rusija paskelbė vėl pakeitusi karinį vadą UkrainojeRusija dar kartą pakeitė savo kariuomenės vadą Ukrainoje – vadovauti jos pajėgoms kare paskirtas Valerijus Gerasimovas, trečiadienį pranešė Gynybos ministerija.„Armijos generolas Valerijus Gerasimovas, Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas, paskirtas Jungtinės kariuomenės (pajėgų) grupuotės vadu“, – pranešė ministerija.V. Gerasimovo pavaduotoju taps pastaruosius tris mėnesius Rusijos pajėgoms Ukrainoje vadovavęs Sergejus Surovikinas, pranešė ministerija.

Rusija ir Ukraina Turkijoje susitarė dėl naujo apsikeitimo belaisviaisTrečiadienį Rusija ir Ukraina per retas derybas Turkijoje susitarė dėl naujo apsikeitimo belaisviais, taip pat aptarė galimybę karo zonoje atidaryti „humanitarinį koridorių“.Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas susitiko su kolege iš Rusijos Tatjana Moskalkova tarptautinės konferencijos Ankaroje, kurioje dalyvavo Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, kuluaruose.Po susitikimo T. Moskalkova žurnalistams sakė, kad jiedu susitarė dėl „daugiau nei 40 belaisvių“ iš abiejų šalių apsikeitimo. Po tris valandas trukusių pokalbių D. Lubinecas savo komentaruose žurnalistams neminėjo jokių skaičių. "Susitikimai nesibaigė. Mes tęsime", - sakė jis.Tikimasi, kad D. Lubinecas ir T. Moskalkova oficialiai apsikeis sąrašais ir kitais galimais susitarimais per kitą susitikimą ketvirtadienį.Nepaisant daugiau nei 11 mėnesių trunkančio karo, Ukraina ir Rusija sugeba susitarti apsikeisti belaisviais. NATO narė Turkija palaiko gerus santykius ir su Kyjivu, ir su Maskva ir mėgina surengti oficialias taikos derybas. Pirmaisiais Rusijos invazijos mėnesiais ji surengė du nesėkmingus derybų ratus, o vėliau padėjo pasiekti susitarimą, leidusį atnaujinti Ukrainos grūdų išvežimą per Juodąją jūrą.Trečiadienio susitikimui tarpininkavo Turkijos teisių ombudsmenas Serefas Malkocas. „Abu komisarai pareiškė bendrą reikalavimą – atidaryti humanitarinį koridorių, globojamą Recepo Tayyipo Erdogano, panašų į grūdų koridorių“, – sakė S. Malkocas.Vėliau R. T. Erdoganas tarptautinėje konferencijoje sakė, kad yra „pasirengęs“ rūpintis „koridoriumi sužeistiesiems“.

Ukraina suorganizavo minosvaidžių sviedinių gamybą NATO teritorijojeUkraina suorganizavo 82 mm minosvaidžių sviedinių serijinę gamybą. Tai trečiadienį pranešė valstybinio koncerno „Ukroboronprom“ spaudos tarnyba, kuria remiasi UNIAN.Gautomis žiniomis, šie sviediniai skirti priešininko gyvajai jėgai naikinti 4,5 km nuotoliu. Koncerno atstovai tikina, kad naujieji sviediniai yra geresni už tuos, kurie buvo naudojami iki šiol.„Mirtinų skeveldrų, užfiksuotų per bandymus taikinių skyduose, skaičius yra 2-2,5 karto didesnis negu įprastinės minos. Taip pat geresni skeveldrų matmenys ir forma“, - teigė „Ukroboronprom“ atstovai.Nepranešama, kada ir kiek naujųjų minų bus pristatyta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Koncerno spaudos tarnyba tik patikslino, kad sviediniai gaminami už Ukrainos ribų, vienoje iš NATO šalių.

Zelenskis padėkojo Lenkijai už tankus „Leopard“, o Lietuvai – už oro gynybos sistemas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Lenkijai už sprendimą dėl tankų „Leopard“, o Lietuvai – už oro gynybos sistemas, kurios padės apsaugoti Ukrainos energetikos sistemą, praneša „Ukrinform“.Jis tai pareiškė trečiadienį per spaudos konferenciją Lvive, kurioje taip pat dalyvavo Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.„Šiandien aš galiu ištarti žodį, svarbų mūsų gynybai, mūsų armijai, bendrai ir Ukrainos, ir visos Europos gynybai. Šis žodis – „tankai“. Aš sveikinu sprendimą, kurį priėmė Lenkija, kurį priėmė Andrzejus (Duda), Lenkijos vyriausybė“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat padėkojo Lietuvai už sprendimą perduoti Ukrainai oro gynybos sistemų, kurios, pasak jo, sustiprins energetikos sistemos apsaugą nuo iranietiškų dronų atakų.Trečiadienį Lenkijos prezidentas A. Duda pareiškė, kad Ukrainai bus perduota tankų „Leopard“ kuopa pagal tarptautinės koalicijos, kurios narė bus ir Lenkija, programą.

Lenkija Ukrainai perduos tankų „Leopard“. Apie tai viešėdamas Lvive pranešė Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.„Pirmiausia norėtume, kad tai būtų tarptautinė koalicija, ir mes jos svarstymui pateikėme pasiūlymą pristatyti pirmąją tankų „Leopard“ partiją, kuri, tikiuosi, su kitų šalių tankų „Leopard“ partijomis bus nusiųsta į Ukrainą“, – sakė jis.A. Duda pabrėžė, kad toks sprendimas Lenkijoje jau priimtas.Priminsime, kad sausio 6 d. „The Wall Street Journal“ pranešė, jog Lenkija nagrinėja Ukrainos prašymą dėl tankų „Lepoard 2“ perdavimo.

Ekspertas: gali sumažėti Rusijos raketų tikslumas, bet jų skaičius – ne Dėl naujų technologijų stygiaus gali sumažėti Rusijos raketų tikslumas, bet jų skaičius – ne. Kaip praneša UNIAN, tai trečiadienį per diskusiją Ukrainos žiniasklaidos centre pareiškė karo ekspertas Andrijus Savčenka.Pasak jo, didelio nuotolio raketą sudaro variklis, užtaisas ir vadinamosios „smegenys“ (technologijos), kurios šią raketą nukreipia į operatoriaus numatytą tašką.„Raketų gamyba Rusijoje organizuota, ji tęsiasi, ir dėl to jie neturi problemų. Jeigu jiems reikės padidinti raketų skaičių, tai jie įves karinio pramoninio komplekso gamyklose antrąją, trečiąją pamainą... Bet jie susidurs su problemomis dėl šių raketų „smegenų“. Ir nuo to, kaip jie išspręs šią problemą, priklausys į Ukrainos teritoriją skrisiančių raketų skaičius“, – sakė A. Savčenka.Jis pridūrė, kad nereikėtų pamiršti Rusijos sąjungininkės Baltarusijos, kur taip pat gaminamos raketos tiek reaktyvinėms salvinės ugnies sistemoms, tiek oro gynybai.Eksperto nuomone, šią gamybą galima pertvarkyti, kad įmonės tiektų didelio nuotolio sparnuotąsias raketas. A. Savčenka taip pat neatmetė, kad Rusijos kariškiai gali grįžti prie sovietinių laikų technologijų – naudoti inercines nutaikymo sistemas.„Tada raketos nebus labai tikslios. Jos skris į numatytą objektą, bet pataikymo paklaida sudarys 500-1000 metrų. Tad gali pablogėti raketų tikslumas, bet jų kiekis kažin ar sumažės. Viskas priklausys nuo Ukrainos partnerių, kurie sankcijomis trukdo Rusijai gauti naujų technologijų raketoms gaminti“, – pabrėžė A. Savčenka.

Podoliakas: su Vakarų ilgo nuotolio raketomis Ukraina gali laimėti karą šiais metais Ukraina šiais metais galės laimėti karą, jei Vakarų valstybės padidins ginklų, ypač tolimojo nuotolio raketų sistemų tiekimą, sakė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.„Tik raketos, galinčios nuskrieti daugiau nei 100 kilometrų, leis mums gerokai paspartinti teritorijų deokupaciją“, – interviu naujienų agentūrai AFP sakė jis ir pridūrė, kad pagal šį scenarijų karas baigsis vėliausiai iki rudens.„Mes nepulsime Rusijos. Mes kariaujame išskirtinai gynybinį karą“, – pridūrė jis.

Podoliakas: dėl Soledaro ir Bachmuto vyksta kruviniausi per visą karą mūšiaiMūšiai Soledare ir Bachmute Rytų Ukrainoje yra „kruviniausi“ per visą karą, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.„Viskas, kas dabar vyksta aplink Bachmutą ir Soledarą, yra kruviniausi šio karo epizodai“, – per interviu sakė M. Podoliakas.Rusijos pajėgos, ypač privačios Rusijos karinės grupuotės „Vagner“ samdinių būriai, kelis mėnesius mėgina perimti teritorijos kontrolę rytiniame Donbaso regione. „Liejasi kraujas, vyksta daug artilerijos dvikovų, daug artimo sąlyčio kovų, ypač šiandien Soledare“, – pridūrė M. Podoliakas, apibūdinęs nuniokotą druskos kasyklų miestelį kaip „karščiausią karo vietą“.M. Podoliakas sakė esąs įsitikinęs, kad Rusija patiria „didžiulių“ nuostolių mūšyje dėl miesto, tačiau pripažino, kad Ukraina taip pat patiria aukų. "Ukrainos kariuomenė taip pat netenka žmonių. Tikrai daugiau nei bet kur anksčiau", - sakė jis.Pasak M. Podoliako, kitaip nei per ankstesnius mūšius dėl Ukrainos miestų, prie Bachmuto ir Soledaro liko nedaug civilių. Kyjivo teigimu, per Mariupolio uostamiesčio apgultį pirmaisiais karo mėnesiais žuvo tūkstančiai ukrainiečių.„Mariupolyje 90 proc. žuvusiųjų buvo civiliai, o Soledare ir Bachmute – kariai“, – sakė M. Podoliakas. „Regime visiškai neatsakingą, švelniai tariant, Rusijos elito požiūrį į savo kariškius, kurių ten žūva tūkstančiai“, – sakė jis.M. Podoliakas neatskleidė, kiek ukrainiečių žuvo ar buvo sužeista, bet sakė, kad nuo vasaros Rusija mūšiuose prie Bachmuto prarado „nuo 10 tūkst. iki 15 tūkst. vyrų, galbūt daugiau“. "Mes patiriame nuostolių, didelių nuostolių. O jų nuostoliai tiesiog siaubingi", - pridūrė M. Podoliakas.Jis sakė, kad Rusija siunčia į mūšį geriausius savo kariuomenės dalinius ir „Vagner“ kovinę grupę, tačiau net ir jų pergalė nepakeis karo eigos. „Strateginiu požiūriu tai neturi didelės prasmės Rusijos kariuomenei“, – sakė M. Podoliakas. „Mums tai placdarmas pulti Donecko kryptimi“, – sakė jis, turėdamas omenyje svarbiausią miestą ir prorusiškų separatistų tvirtovę to paties pavadinimo Donecko srityje Rytų Ukrainoje. "Tačiau strateginiu požiūriu rusai nieko nelaimi. Tai atvira erdvė, o mūsų pozicijos pranašesnės", – teigė M. Podoliakas.Po žaibiško Kyjivo kontrpuolimo rudenį Rusija patyrė daugelį žeminančių pralaimėjimų mūšio lauke Ukrainos pietuose ir rytuose. Maskva ėmėsi stiprinti savo pajėgas paskelbdama apie 300 tūkst. vyrų mobilizaciją, tačiau kritikai sako, kad daugelis rezervistų neturi patirties mūšio lauke, yra menkai apmokyti ir nepakankamai aprūpinti.Bachmutas ir netoliese į šiaurės rytus esantis Soledaras yra vienintelės fronto linijos vietos, kur Rusijos pajėgos vis dar puola.

Zelenskis apsilankė Lvive Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį apsilankė Lvivo mieste šalies vakaruose.Kaip rašo „Ukrinform“, apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė pats valstybės vadovas.„Savo vizitą Lvive pradėjau nuo pačio svarbiausio dalyko – Ukrainos karių atminimo pagerbimo. Šlovė visiems, atidavusiems savo gyvybę už mūsų šalies laisvę ir nepriklausomybę! Šlovė Ukrainai!“ – rašė V. Zelenskis.Anot pranešimų, pagerbimo ceremonijoje be V. Zelenskio dalyvavo Lvivo meras Andrijus Sadovyjus ir Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis.Vizito metu Ukrainos prezidentas taip pat surengė susitikimą su kariuomenės atstovais, kurio metu, be kita ko, diskutavo apie padėtį pasienyje su Baltarusija. „Aptarėme valstybės sienos apsaugą, padėtį pasienyje su Baltarusijos Respublika ir pasipriešinimą ardomajai veiklai šiose teritorijose“, – pareiškė V. Zelenskis.Prezidentas pridūrė, kad, nepaisant „galingų pareiškimų“, ten šiuo metu „nieko galingo nevyksta“, tačiau Ukraina „turi būti pasirengusi tiek pasienyje, tiek (pasienio) regionuose“.

Į Kyjivą su vizitu atvyko keturių Europos sostinių meraiĮ Kyjivą su vizitu atvyko keturių Europos sostinių – Varšuvos, Prahos, Budapešto ir Bratislavos – merai, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis „PolsatNews“.Kaip pažymi leidinys, Varšuvos merui Rafałui Trzaskowskiui tai pirmasis vizitas į Ukrainos sostinę nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios. Pastarąjį kartą jis lankėsi Kyjive praėjusių metų vasario 15 d.Planuojama, kad Europos sostinių vadovai susitiks su Kyjivo meru Vitalijumi Klyčko. Per šį susitikimą Kyjivui bus oficialiai pasiūlyta prisijungti prie Laisvųjų miestų pakto.Laisvųjų miestų paktas buvo sudarytas 2019 metų gruodžio 16 d. Višegrado grupės šalių – Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Vengrijos – sostinių merų iniciatyva.

Neskelbtu vizitu Ukrainoje lankosi NausėdaŠiuo metu Ukrainoje lankosi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, LRT radijui pranešė Lietuvos garbės konsulas Ukrainos vakaruose esančio Ternopilio mieste Jaroslavas Vizniakas. Šis šalies vadovo vizitas oficialioje darbotvarkėje įrašytas nebuvo.Anot J. Vizniako, Ukrainoje G. Nausėda susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.https://t.me/Ukraine_365News/44176

Rusija ir Ukraina vėl susitarė apsikeisti belaisviais Rusija ir Ukraina, Maskvos duomenimis, vėl susitarė apsikeisti belaisviais. Bus apsikeista 40 belaisvių, Turkijoje po susitikimo su ukrainiečių kolega Dmytru Lubinecu pareiškė Rusijos žmogaus teisių komisarė Tatjana Moskalkova, kurią cituoja agentūra „Reuters“.Abu jie susitiko tarptautinės konferencijos Ankaroje kuluaruose.Abi karo šalys jau ne kartą keitėsi belaisviais, pastarąjį kartą – sekmadienį.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Lvivą.

Rusijos kariuomenė: mūšis dėl Ukrainos Soledaro miesto tęsiasi Rusijos kariuomenė trečiadienį pranešė, kad įnirtingi mūšiai dėl Ukrainos Soledaro miesto tebevyksta, paneigdama ankstesnį Maskvos privačios karinės grupuotės „Wagner“ teiginį, kad jos kovotojai perėmė miesto kontrolę. „Mieste kovoja šturmo būriai“, – sakoma Rusijos kariuomenės pareiškime. Jame priduriama, kad jos pajėgos „užblokavo Soledarą iš šiaurinių ir pietinių miesto rajonų“ ir kad jos oro pajėgos smogė „priešo įtvirtinimams“. Kremlius taip pat oficialiai nepatvirtina Soledaro miesto Rytų Ukrainoje užėmimo, tačiau kalba apie „teigiamą dinamiką“. „Ten stebima pozityvi įvykių dinamika, tačiau karinė pergalė bus pasiekta tada, kai pasieksime karinės specialiosios operacijos tikslus, kuriuos iškėlė vyriausiasis kariuomenės vadas“, – trečiadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Tačiau taktiniai laimėjimai esą vis tiek yra labai svarbūs. D. Peskovas nenorėjo patvirtinti Soledaro užėmimo, apie kurį naktį į trečiadienį paskelbė samdinių grupuotė „Wagner“. Jis pareiškė, kad „oficialius pareiškimus“ skelbia Gynybos ministerija Maskvoje. Kartu atstovas pripažino, kad pažanga, kurią Rusija šiuo metu pasiekia fronte, „brangiai kainuoja“. Anot pranešimų, mūšiai dėl Soledaro ir Bachmuto miestų Donecko srities šiaurėje abiejose pusėse pareikalavo daug aukų.

Rusijos kariuomenė Chersone apšaudė vaikų ligoninę Rusijos kariuomenė Ukrainos Chersono mieste apšaudė vaikų ligoninę. Apie tai trečiadienį pranešė to paties pavadinimo srities karinės administracijos vadovas Jaroslavas Januševyčius, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Rusų okupantai tęsia savo kovą prieš Chersono srities vaikų klinikinę ligoninę. Vakar vakare rašistai vėl puolė šią sveikatos priežiūros įstaigą ir apšaudė korpusą, kuriame gydomi naujagimiai“, – „Telegram“ parašė J. Januševyčius.Pasak karinės administracijos vadovo, per ataką buvo išmušti minėto korpuso langai. Negana to, taip pat nukentėjo ligoninėje veikianti poliklinika.Tačiau, kaip pabrėžė J. Januševyčius, per šį smūgį niekas nesusižeidė.

Ukrainos karys: Soledare ne tik ginamės, bet ir kontratakuojameTrečiadienį socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Ukrainos karys pasakoja apie padėtį Soledare ir Bachmute.Šiuo metu Bachmute esantis karys sakė, kad Soledare tęsiasi sunkūs mūšiai, namai po kelis kartus iš vienų rankų atitenka kitoms. „Situacija sudėtinga, tačiau mūsų kariai ne tik ginasi, bet ir kontratakuoja. Soledare kovos tęsiasi, Soledaras laikosi“, – kalbėjo jis.Pasak kario, iš Bachmuto rusijos samdiniai permesti į Soledarą, tad Bachmute šiuo metu yra tik reguliarioji Rusijos armija ir mobilizuotieji.https://twitter.com/wartranslated/status/1613113670527066112

Stoltenbergas reikalauja daugiau ginklų Ukrainai NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas dar kartą paragino skirti Ukrainai daugiau ginklų. Pastarieji mūšiai rodo, „kaip svarbu, kad mes plėstume savo karinę paramą“, – sakė jis trečiadienį Briuselyje.J. Stoltenbergas pabrėžė, kad NATO šalių parama „šiame itin svarbiame karo etape yra labai svarbi“. Jis ragino sąjungininkus: „Turime daryti dar daugiau ir dar greičiau.“Sąjungininkai kitos savaitės penktadienį JAV Ramšteino karinėje bazėje Vokietijoje tarsis dėl karinės paramos didinimo. Trečiajam vadinamosios Ukrainos kontaktinės grupės susitikimui vadovaus JAV valstybės sekretorius Lloydas Austinas.

Ukrainos žvalgyba: Rusijos pasienio valdyboms perduotas įsakymasNuo sausio 9 d. Rusijoje apribotas šaukiamojo amžiaus piliečių išvykimas iš šalies. Negana to, iš Rusijos uždrausta išleisti net iš dalies karo prievolei tinkamus asmenis, praneša Ukrainos žvalgyba.Remiantis gauta informacija, tokio turinio įsakymą Rusijos FSB perdavė į visas pasienio valdybas.Dabar Rusijos piliečiai, kuriems išduoti patvirtinimai dėl tinkamumo karo tarnybai pagal A, B ir V kategorijas, neturi jokių galimybių kirsti sienos, nesvarbu, kuria kryptimi ketintų vykti, praneša Ukrianos žvalgyba.„Nuo 2023 m. sausio 9 d. 00.00 val. Rusijos FSB įpareigoja pasienio valdybas užtikrinti, kad piliečiams, pripažintiems tinkamais karo tarnybai pagal A, B ir V kategorijas, būtų apribotas išvykimas už Rusijos Federacijos teritorijos ribų“, – cituojamas FSB paskelbtas įsakymas.Minėtina, kad V kategorijai priklauso žmonės, tik iš dalies tinkami karo tarnybai. Taikos metu šiai kategorijai priskiriami šauktiniai atleidžiami nuo prievolės, nešaukiami į pratybas ir įrašomi į rezervą, tačiau dabar, kaip tenka įsitinkinti, net jie neturės teisės išvykti iš šalies.

Zelenskis pakvietė Airijos premjerą atvykti į Ukrainą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakvietė Airijos premjerą Leo Varadkarą ateityje atvykti į jo šalį.Kaip pranešama, V. Zelenskis tokiu kvietimu pasidalino per pirmąjį savo telefoninį pokalbį su Airijos vyriausybės vadovu. „Pirmą kartą kalbėjausi su Airijos premjeru L. Varadkaru, – rašoma V. Zelenskio tviterio paskyroje. – Padėkojau jam už Rusijos turto įšaldymą, aptariau paramą Ukrainos energetikos sistemai ir atsistatymui po karo. Pakviečiau prisijungti prie taikos formulės įgyvendinimo.“Anot Airijos vyriausybės, L. Varadkaras savo ruožtu patikino V. Zelenskį, kad jo šalis ir toliau laikysis solidarumo su Ukraina, o Dublinas esą tvirtai remia Ukrainos siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES). Pokalbio metu premjeras taip pat pabrėžė, kad Airija tęs finansinės ir kitokio tipo paramos teikimą.

Turkijoje susitiko Ukrainos ir Rusijos žmogaus teisių ombudsmenai Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas trečiadienį pranešė, kad Turkijoje susitiko su tokia pat Rusijos pareigūne Tatjana Moskalkova ir surengė retas abiejų šalių atstovų derybas nuo Maskvos invazijos pradžios.Jie „aptarė įvairias humanitarines problemas ir klausimus, susijusius su pagalbos žmogaus teisių srityje teikimu abiejų šalių piliečiams“, – feisbuke pranešė D. Lubinecas, o D. Moskalkova atskirame pareiškime nurodė, kad jie aptarė „humanitarinę pagalbą abiejų šalių piliečiams“.

Ukraina yra pradėjusi 2 300 bylų dėl kolaboravimo su rusų okupantais Ukraina dėl kolaboravimo su rusų okupantais pradėjo 2 300 baudžiamųjų bylų. Apie tai rašo „Kyiv Independent“, remdamasis policijos atstove Mariana Reva.„Kolaboravimo atvejai – nuo paramos priešui socialiniuose tinkluose iki agresijos pateisinimo ir postų okupacinėse institucijose užėmimo, – sakė atstovė. – Policija tiria šiuos atvejus.“

Prigožino nuotraukos „iš Soledaro“ sukėlė įtarimųRusija ėmė tvirtinti, kad neva užėmė Soledarą ir kad Bachmutui gresia „neišvengiama apsuptis“. Jevgenijus Prigožinas paviešino keletą nuotraukų, kurios tariamai darytos Soledaro druskos kasyklose.Tuo metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamentas įtaria, kad jo paskelbtos nuotraukos darytos ne Soledaro druskos kasyklose, o urve, esančiame netoli Volodymyrivkos (Donecko sritis).„Panašu, kad J. Prigožino buvimo vieta neatitinka tikrovės – jis nėra Soledaro druskos kasyklose. Tai J. Prigožino viešųjų ryšių komandos informacinė ir psichologinė specialioji operacija, nukreipta į vidaus auditoriją, siekiant kaip nors pateisinti beprotiškus kalinių nuostolius“, – teigiama pranešime.Strateginės komunikacijos departamentas paskelbė nuotrauką palyginimui: pirmame kadre – Soledaro druskos kasyklos, antrame – urvai netoli Volodymyrivkos.https://t.me/AFUStratCom/11607

Ukrainos kariuomenė: Soledaras yra ir visada bus ukrainiečiųKyjivas trečiadienį paneigė, kad Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ pajėgos užėmė svarbų Soledaro miestą rytų Ukrainoje, kurio užėmimas atvertų kelią tolesniems laimėjimams Donbase.„Soledaras buvo, yra ir bus ukrainiečių“, – sakoma Ukrainos kariuomenės strateginės komunikacijos padalinio pranešime, kuriame teigiama, kad „Wagner“ paskelbtos nuotraukos, kurios, pasak Rusijos žiniasklaidos, buvo padarytos Soledare, yra padarytos kažkur kitur.

Britų žvalgyba nemano, kad rusų pajėgos pultų Ukrainą iš Baltarusijos Britų žvalgyba nemano, kad rusų pajėgos iš sąjungininkės Baltarusijos teritorijos pultų Ukrainą. Rusijos karinių sraigtasparnių permetimas ir dalinių dislokavimas Baltarusijoje veikiausiai iš tikrųjų yra mokymai, o ne pasirengimas puolimui, sakoma trečiadienį paskelbtoje kasdieninėje britų Gynybos ministerijos ataskaitoje.Yra pranešimų, kad neseniai viename aerodrome netoli Baltarusijos sostinės Minsko nusileido dvylika karinių sraigtasparnių, kai kurie jų buvo su Rusijos invaziją į Ukrainą simbolizuojančia raide Z.Baltarusija, oficialiais duomenimis, nuo sausio vidurio surengs dviejų savaičių trukmės pratybas su rusų ginkluotosiomis pajėgomis. Abi šalys rudenį suformavo bendrą dalinį – esą kad apsaugotų Rusijos ir Baltarusijos sąjungos išorės sienas. Praėjusiomis savaitėmis vis būta spėlionių, kad Rusija vėl ruošiasi iš Baltarusijos teritorijos pulti Ukrainą.

ISW mūšių žemėlapis: Rusija neužėmė Soledaro ir neapsupo Bachmuto Rusija ėmė tvirtinti, kad neva užėmė Soledarą ir kad Bachmutui gresia „neišvengiama apsuptis“. Tačiau iš tikrųjų taip nėra, rašo „Unian“, remdamasi Karo studijų instituto (ISW) analize. Analizėje, paskelbtoje ankstyvą trečiadienio rytą Lietuvos laiku, ISW paaiškino situaciją ir nurodė, kad net jei rusai nufilmavo vaizdo įrašą Soledaro centre, tai nereiškia, kad jie perėmė miesto kontrolę. Be to, net jei okupantams ir pavyktų užimti Soledarą, jie vis tiek nebūtų galėję apsupti Bachmuto. „ISW pastebėjo tik vizualų patvirtinimą, kad sausio 10 dieną „Wagner“ samdiniai buvo Soledaro centre. Vis dėlto realų Soledaro teritorijos perėmimą kvartalas po kvartalo užgožia dinamiškas mūšio mieste pobūdis, o Rusijos pajėgoms jau kelis mėnesius iš esmės sunkiai sekasi pasiekti reikšmingų taktinių laimėjimų Soledaro rajone. Net ir patikint drąsiausiais Rusijos teiginiais, Soledaro užėmimas nereikštų, kad Bachmutas bus nedelsiant apsuptas. Soledaro kontrolė nebūtinai leis Rusijos pajėgoms kontroliuoti svarbiausias Ukrainos antžemines komunikacijos linijas į Bachmutą, kaip anksčiau vertino ISW“, – teigia analitikai. „Unian“ trečiadienį pranešė, kad okupantai tęsia antžemines atakas Bachmute ir netoli jo. Generalinio štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai atrėmė atakas pačiame Bachmute ir į pietus nuo Bachmuto prie Klišivkos (7 km į pietvakarius), Kurdiumivkos (12 km į pietvakarius) ir Majorsko (20 km į pietus). Nepaisant viso to, rusai kalba apie „judėjimą“ į kaimus netoli Bachmuto, tačiau jie negali apsupti miesto. Cituodamas ekspertus, „Unian“ rašo, kad dabar Rusijos kariams svarbu parodyti pergalę, o patiriami nuostoliai jiems nerūpi. Gynybos ministro pavaduotoja Ana Maliar pranešė, kad Soledare toliau vyksta smarkūs mūšiai, o rusų okupantai patyrė didelių nuostolių. Antradienį pat pranešta, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai likvidavo „Wagner“ samdinių grupę, kai jie ėmėsi šturmuoti Soledaro pramoninę zoną. Be to, Ukrainos gynėjai, kaip pranešė Generalinis štabas, atrėmė rusų atakas prie 13 gyvenviečių. https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1613006510229164033?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 112 960 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 112 960 karių (+490 per pastarąsias 24 val.), trečiadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 11-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 094 (+10) tankų, 6 159 (+5) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 078 (+5) artilerijos sistemų, 437 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 217 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 275 sraigtasparnių, 4 826 (+9) automobilių ir degalų cisternų, 17 laivų, 1 862 (+2) dronų, 184 (+1) specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Ukrainos pajėgos skelbia atrėmusios rusų puolimą keliolikoje vietųUkrainos karinės pajėgos skelbia 13 įvairių vietų atrėmusios rusų puolimą, tačiau Soledaro miestelis ataskaitoje neminimas. „Per praėjusias 24 valandas ukrainiečių daliniai atrėmė okupantų atakas prie Hrjanivkos (Charkivo sritis), Stelmachivkos (Luhansko sritis), Spirnės, Rosdolivkos, Veselės, Bachmuto, Kliščijivkos, Majorsko, Vodjanės, Nevelskės, Krasnohorivkos, Marjinkos ir Pretšystivkos Donecko srityje, sakoma trečiadienį Generalinio štabo paskelbtoje ataskaitoje. Prieš tai rusų daliniai paskelbė užėmę Soledarą.Ataskaitoje paminėtas Bachmuto miestas yra į pietus nuo Soledaro, Sosdolivkos ir Veselės vietovės – į šiaurės vakarus ir šiaurės rytus nuo Soledaro. Tai, kad šis miestelis nebuvo įvardytas, rodo, kad Ukrainos pajėgos gali būti praradusios Soledaro kontrolę.Soledaras Rytų Ukrainos pramoniniame Donbaso regione yra tik už kelių kilometrų nuo Bachmuto miesto, dėl kurio vyksta nuožmios kovos. Šių miestų užėmimas, Rusijos požiūriu, būtų svarbus žingsnis užkariaujant visą Donbasą, o tai yra vienas Kremliaus tikslų.Naktį į trečiadienį rusų samdinių grupuotės vadeiva Jevgenijus Prigožinas paskelbė, kad Soledaras užimtas. Visa miesto teritorija kontroliuojama jo dalinių, sakė J. Prigožinas

Rusija smogė Charkivui po Baerbock vizito Antradienį vėlai vakare, praėjus kelioms valandoms po netikėto Vokietijos užsienio reikalų ministrės Annalenos Baerbock vizito kartu su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, Rusija smogė Ukrainos rytiniam Charkivo miestui, pranešė regiono gubernatorius.„Likite slėptuvėse. Okupantai vėl bombarduoja!“ – „Telegram“ perspėjo gubernatorius Olehas Synegubovas.Charkivas per karą buvo smarkiai bombarduojamas, tačiau fronto linija pasistūmėjo į rytus, kai Ukrainos kontrpuolimas atkovojo teritoriją iš Rusijos pajėgų.A. Baerbock, kuri antradienį tapo aukščiausio rango Vakarų pareigūne, apsilankiusia Charkive, pažadėjo tolesnę Vokietijos paramą Ukrainai.„Visose Ukrainos dalyse, nuo Charkivo iki Chersono ir Kyjivo, žmonės turėtų žinoti, kad gali pasikliauti mūsų solidarumu ir parama“, – sakė ji, pabrėždama, kad Vokietija ir toliau tieks ginklus, „kurių reikia Ukrainai, kad išlaisvintų savo piliečius, vis dar kenčiančius nuo Rusijos okupacijos teroro“.Tačiau D. Kuleba pareiškė, kad Berlyno atsisakymas siųsti jo šaliai kovinius tankus kainuoja žmonių gyvybes.

Ukraina apie „Vagner“ skleidžiamus gandus dėl Soledaro: tai netiesaUkrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės grupės atstovas Serhijus Čerevatas paneigė „Vagner“ skleidžiamą informaciją, kad Soledarą kontroliuoja rusai.„Rusai sako, kad jis yra jų kontroliuojamas, bet tai netiesa. Išsamesnės informacijos laukite generalinio štabo ataskaitoje“, – leidiniui „Suspilne“ sakė S. Čerevatas.

Ukraina: rusai nekontroliuoja SoledaroUkrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės grupės atstovas Serhijus Čerevatas paneigė „Vagner“ skleidžiamą informaciją, kad Soledarą kontroliuoja rusai.„Rusai sako, kad jis yra jų kontroliuojamas, bet tai netiesa. Išsamesnės informacijos laukite generalinio štabo ataskaitoje“, – leidiniui „Suspilne“ sakė S. Čerevatas.

Baerbock: Ukrainai reikia daugiau tankų Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock po savo vizito Rytų Ukrainos Charkivo mieste pabrėžė būtinybę perduoti Kyjivui daugiau tankų. Tai reikalinga, kad būtų išlaisvintos rusų pajėgų okupuotos vietovės, sakė A. Baerbock antradienio vakarą vokiečių televizijos ARD laidai „Tagesthemen“. Ukrainai taip pat reikia „daugiau oro gynybos“ – ypač infrastruktūrai apsaugoti.Tačiau ministrė nenorėjo pažadėti, kad bus perduota Ukrainos pageidaujamų vokiškų kovinių tankų „Leopard“. Ji atkreipė dėmesį į besitęsiančias konsultacijas su sąjungininkais. Kartu su tarptautiniais partneriais federalinė vyriausybė svarsto, „kaip galima būtų išgelbėti žmones“. Tam esą buvo skirta ir jos kelionė į Charkivą. Taip pat reikia užtikrinti, kad karas neišplistų į kitas šalis, kalbėjo A. Baerbock.Bendras veikimas su partneriais „kai kada kainuoja šiek tiek daugiau laiko“, – kalbėjo ji. Tačiau esą svarbu su partneriais aptarti, kaip veikti atsakingai – „net jei širdis dega“. A. Baerbock interviu davė vaizdo ryšiu iš traukinio, grįždama iš Ukrainos.Vokietijos vyriausybė po ilgo delsimo ketvirtadienį paskelbė, kad perduos Ukrainai „Marder“ pėstininkų kovos mašinų bei „Patriot“ oro gynybos sistemą. Tačiau kancleris Olafas Scholzas kol kas „Leopard“ tankų nepažadėjo. Pirmadienį kanclerio atstovas sakė, kad vyriausybė „šiuo metu“ neketina skirti Ukrainai „Leopard“ tankų.

Ukrainos karys: situacija Soledare kritinėUkrainos karys iš 46-osios oro desantininkų brigados CNN sakė, kad situacija Soledare yra „kritinė“, o kariai „nebesuskaičiuoja žuvusiųjų“. „Mes laikomės iš paskutiniųjų“, – sakė jis. Pasak jo, pastatai mieste kasdien keičia savininkus. „Kas šiandien buvo mūsų namas, rytoj tampa „Vagner“ namu“, – paaiškino jis.Sausio 10-osios vakarą nebuvo aišku, kokią miesto dalį yra užėmę rusai, pranešė kariškiai. „Niekas negali tiksliai pasakyti, kas kur persikėlė ir kas ką laiko, nes niekas tiksliai nežino. Mieste yra didžiulė pilkoji zona, kurią visi tvirtina kontroliuojantys, tačiau tai tik tuščia reklama“, – sakė karys.„Net neturime laiko prisiminti vienas kito šaukinių“, – sakė karys. Jo nuomone, Ukrainos vadai galiausiai atsisakys kovos dėl Soledaro. „Aš tik noriu suprasti, kokia prasmė [kovoti nuo vieno namo iki kito]. Kam mirti, jei vis tiek šiandien ar rytoj jį paliksime?“ – klausė ukrainiečių karys.Situaciją Soledare savo kasdienėje apžvalgoje nagrinėja ir JAV Karo studijų institutas (ISW). Jis paneigė, kad „Vagner“ jau kontroliuoja visą Soledrą.Pasak ISW analitikų, sunku įvertinti, kas tiksliai kontroliuoja tam tikrus miesto kvartalus, nes situacija gali greitai pasikeisti gatvių mūšių metu.„Net jei tikėtume drąsiausiais Rusijos pareiškimais, užėmus Soledarą Bachmutas nebus nedelsiant apsuptas. Kontroliuodamos Soledarą, Rusijos pajėgos nebūtinai galės kontroliuoti pagrindines Ukrainos tiekimo linijas, vedančias į Bachmutą“, – sakė karo ekspertai.

Kanada padovanos Ukrainai oro gynybos sistemą NASAMSKanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau antradienį pareiškė, kad jo vyriausybė nupirks JAV oro gynybos sistemą ir padovanos ją Ukrainai.JAV pagamintos oro gynybos sistemos vertė – 406 mln. Kanados dolerių (302 mln. JAV dolerių), sakė gynybos ministrė Anita Anand.Pranešimas buvo paskelbtas po dvišalio J. Trudeau ir JAV prezidento Joe Bideno susitikimo Meksikos sostinėje.Kanada ketina perduoti Ukrainai pažangią „žemė-oras“ raketų sistemą NASAMS, kad padėtų jai pasipriešinti Rusijos vykdomam masiniam jos kritinės infrastruktūros bombardavimui, sakė A. Anand.„Kanada ir toliau palaikys Ukrainos žmones, kovojančius prieš neteisėtą ir nepateisinamą Rusijos invaziją“, – tviteryje rašė A. Anand.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsakė, kad Kanada „akivaizdžiai įrodė“ savo paramą.„Ačiū, kad padedate mums apsaugoti savo dangų. Kanados mums parūpinta NASAMS bus stiprus skydas mūsų miestams ir piliečiams“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.Ši dovana papildo šarvuočius, artileriją, šaudmenis, dronų kameras ir žieminius drabužius, kuriuos Kanada jau nusiuntė Ukrainai.Oro gynybos sistemas Kyjivui teikia ir kelios kitos šalys – JAV, Norvegija, Ispanija, Vokietija ir Prancūzija.NASAMS gynybos sistema labai sėkmingai apsaugo nuo dronų, raketų ir lėktuvų atakų.

Charkive įsibrovėliai pateko į pirotechnikos sandėlįSausio 11-osios naktį Charkive Rusijos pajėgos pateko į pirotechnikos sandėlį.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Charkivo srities karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas."Įsibrovėliai užpuolė Charkivo rajoną. Buvo užfiksuotas pataikymas į pirotechniką. Pastebima pirotechnikos gaminių detonacija", – rašė jis.

Zelenskis iš keturių prorusiškų parlamentarų atėmė Ukrainos pilietybęUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš keturių prorusiškų parlamentarų atėmė Ukrainos pilietybę. „Jei liaudies atstovai nusprendžia tarnauti ne ukrainiečių žmonėms, o į Ukrainą įžengusiems žudikams, tuomet mūsų žingsniai bus atitinkami“, - sakė prezidentas savo tradiciniame kreipimesi.Pilietybė atimta vadovaujantis konstitucija ir remiantis žvalgybos bei migracijos tarnybos informacija, sakė V. Zelenskis. „Mūsų tarnybos veikia“, - pridūrė jis.Ukrainos paso neteko parlamentaras Viktoras Medvečiukas, kuris rugsėjį per apsikeitimą belaisviais buvo perduotas Rusijai. Manoma, kad ir kiti trys parlamentarai yra kaimyninėje šalyje. Visi jie atstovauja po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį uždraustai partijai „Opozicijos platforma – Už gyvybę“.Spėjama, kad visi minėti asmenys turi Rusijos pilietybę.

„Vagner“ grupuotė skelbia užėmusi SoledarąPo daug dienų trukusių mūšių Rusijos samdinių grupuotė „Vagner“ skelbia užėmusi Rytų Ukrainos Soledaro miestą. „Vagner“ daliniai perėmė visos Soledaro teritorijos kontrolę“, - rusų naujienų agentūros antradienį citavo grupuotės vadovo Jevgenijaus Prigožino pranešimą. Į nelaisvę paimtų karių skaičius esą bus paskelbtas trečiadienį. „Vagner“ daliniai užėmė visą Soledaro teritoriją. Miesto centre susiformavo katilas, kuriame vyksta miesto kovos. Į nelaisvę paimtų karių skačius bus paskelbtas trečiadienį. Dar kartą noriu pabrėžti, kad jokie kiti daliniai, išskyrus „Vagner“, nedalyvavo šturmuojant Soledarą“, – sausio 10 d. vakare pranešė J. Prigožino spaudos tarnyba.Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nėra galimybės. Ukraina taip pat jos kol kas nekomentuoja, praneša agentūra „Reuters“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytinėje suvestinėje beveik nieko nekalbama apie padėtį aplink Soledarą, kur, pasak žurnalistų, vyksta įnirtingi mūšiai. Remiantis pranešimais iš įvykio vietos, rusų pajėgos įžengė į miesto centrą, bet dar ne visiškai jį kontroliuoja.Soledaras Rytų Ukrainos pramoniniame Donbaso regione yra tik už kelių kilometrų nuo Bachmuto miesto, dėl kurio vyksta nuožmios kovos. Šių miestų užėmimas, Rusijos požiūriu, būtų svarbus žingsnis užkariaujant visą Donbasą, o tai yra vienas Kremliaus tikslų.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1613029113526108161

Arestovičius pasakė, kada Rusija gali surengti naują masinį smūgįRusijos pajėgos naują masinę ataką prieš Ukrainą gali pradėti jau šią savaitę.Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovičius per „YouTube“ pokalbį su Rusijos žmogaus teisių aktyvistu Marku Feiginu. Anot jo, tikimasi apšaudymo sparnuotomis raketomis ir Irano „Shahed“ dronais.„Anksčiau ar vėliau tai įvyks. Pagal terminus turėtų įvykti sausio 12-15 dienomis, šios savaitės pabaigoje. Bet nebūtinai“, - sakė O. Arestovičius.

Charkove – oro signalizacija, pranešima apie sprogimus Charkove paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžių, vietos šaltiniai praneša apie sprogimą ar sprogimus, skelbia BBC. „Okupantai vėl smogia“, – pranešė Charkovo regioninės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas ir paragino gyventojus slėptis slėptuvėse. Vėliau Charkovo „Telegram“ kanalai pranešė, kad į miestą buvo paleistos dvi raketos, o viena iš jų pataikė į parduotuvę ar fejerverkų sandėlį. „Dar niekada neturėjome tokio ugnies šou“, – pasirašė kanalas „Kharkiv Life“.

Eurojusto vadovas: jau turime virš 2 tūkst. parodymų apie Rusijos karo nusikaltimus UkrainojeEuropos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) jau surinko virš 2 tūkst. parodymų apie Rusijos karo nusikaltimus, teigia juos tiriančios agentūros vadovas Ladislavas Hamranas.„Eurojustui patikėta analizuoti, rinkti, taip pat saugoti įrodymus apie Rusijos karo nusikaltimus. Šiandien žinome apie daugiau nei 2 tūkst. paliudijimų, parodymų, kurie daugiausia buvo surinkti Ukrainos kaimyninėse šalyse“, – antradienį LRT televizijai sakė L. Hamranas.„Mūsų laukia didžiulis darbas, kad užtikrintume, jog sunkiausi tarptautiniai nusikaltimai neliktų nenubausti“, – teigė jis.Eurojusto viceprezidentė Margarita Šniutytė-Daugėlienė pažymėjo, kad be jungtinės karo nusikaltimų tyrimų grupės, kurią sudaro Baltijos šalys, Slovakija, Rumunija, Lenkija bei Ukraina, prie tyrimų prisideda dar bent 20 šalių.„Ikiteisminiai tyrimai dar atliekami daugiau nei 20-yje valstybių, kurios nėra prisijungusios prie jungtinės tyrimų grupės. Tose šalyse teisėsaugos institucijos renka liudijimus, apklausinėja nukentėjusiuosius, taip pat renka elektroninius įrodymus“, – kalbėjo M. Šiuntytė-Daugėlienė.Eurojusto vadovas pažymėjo, kad šiuo metu dėl Rusijos karo nusikaltimų vykdomas 21 nacionalinis tyrimas, vieną tyrimą pradėjo Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Hagoje.„Dedame pastangas, kad visi atskiri tyrimai būtų koordinuojami. Taigi, duodame grįžtamąjį ryšį nacionaliniams tyrėjams“, – sakė L. Hamranas.Pasak jo, Eurojustas renka ne tik nukentėjusiųjų parodymus, bet ir nuotraukas, kitus skaitmeninius įrodymus.L. Hamranas antradienį viešėjo Lietuvoje, susitiko su Teisingumo ministre Ewelina Dobrowolska.Generalinės prokuratūros duomenimis, Ukrainoje įvykdytus ir vis dar kasdien vykdomus karo nusikaltimus Lietuvoje jau paliudijo daugiau nei trys šimtai į šalį atvykusių ukrainiečių.

Pentagonas patvirtino, kad JAV pradeda mokyti Ukrainos karius naudotis „Patriot“Pentagonas patvirtino, jog kitą savaitę Oklahomos bandymų aikštelėje prasidės 90-100 Ukrainos karių mokymas su „Patriot“ priešlėktuvinių raketų sistema.Anksčiau CNN pranešė, kad mokymai truks kelis mėnesius.„Patriot“ prisidės prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Tai dar viena galimybė žmonėms apsiginti nuo besitęsiančių Rusijos oro atakų“, – per spaudos konferenciją sakė Pentagono atstovas Patas Ryderis.JAV apie „Patriot" sistemos pristatymą paskelbė gruodžio pabaigoje, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Vašingtone išvakarėse. Sausio 3 d. apie ketinimą perkelti dar vieną bateriją „Patriot“ ukrainiečiams paskelbė Vokietija.P. Ryderis nenurodė, ar Vokietija išmokys ukrainiečius, kaip elgtis su „Patriot“, ar palauks, kol jie baigs mokymus Amerikoje prieš išsiunčiant savo „Patriot“.

Kanada Ukrainai pirks priešlėktuvinę sistemą NASAMSKanados gynybos ministrė Anita Anand antradienį po pokalbio telefonu su kolega iš Ukrainos Aleksejumi Reznikovu paskelbė, kad Kanada pirks iš Jungtinių Valstijų ir perduos Ukrainai NASAMS priešlėktuvinę sistemą.„Tai pirmoji Kanados auka Ukrainai oro gynybos sistemos pavidalu [...] Ši priešlėktuvinė sistema padės apsaugoti Ukrainos gyventojų centrus ir kritinę infrastruktūrą nuo bepiločių orlaivių, raketų ir oro antskrydžių [...] NASAMS turi labai aukštą pataikymo rodiklį ir tai yra vertingas indėlis į Ukrainos gynybos pajėgumus“, – rašė A. Anand.Ukraina rudenį iš JAV gavo pirmąsias dvi NASAMS priešlėktuvinių raketų paleidimo įrenginių baterijas, iš viso amerikiečiai planavo suteikti Ukrainai aštuonias baterijas.NASAMS yra norvegų-amerikiečių trumpojo ir vidutinio nuotolio priešlėktuvinių raketų sistema (iki 50 km). Ji, kaip rašė A. Anand, gali numušti lėktuvus, sparnuotąsias raketas, sraigtasparnius ir dronus.

Ukraina rengiasi galimam naujam Kyjivo puolimui iš BaltarusijosUkrainos kariuomenė rengiasi galimai naujai Rusijos sausumos pajėgų atakai iš Baltarusijos teritorijos sostinės Kyjivo kryptimi. Tam jau parengtos arba sustiprintos gynybinės pozicijos šalies šiaurėje, antradienį sakė už Kyjivo gynybą atsakingas generolas leitenantas Oleksijus Pavliukas.Siekiant užkirsti kelią greitam rusų tankų veržimuisi, visur, kur gali važiuoti takai, išplėsti minų laukai. Jei užpuolikai negalėtų įveikti šių kliūčių, Ukrainos artilerijai būtų lengviau naikinti kariuomenę susitelkimo vietose, sakė jis.Pačioje Rusijos pernai vasarį pradėto karo pradžioje Ukrainos pajėgos atmušė Rusijos kariuomenės veržimąsi iš Baltarusijos Kyjivo link. Į šiaurę nuo Kyjivo esančiuose tankiuose miškuose buvo sunaikinta daugelio kilometrų ilgio rusų tankų ir transporto priemonių vilkstinė, rusai buvo priversti atsitraukti.Ukrainos vadovybė baiminasi dar vieno Rusijos armijos puolimo, nes Rusija jau kelias savaites telkia dalinius Baltarusijoje prie Ukrainos sienos. Karo ekspertai nemano, kad Rusijos daliniai Baltarusijoje jau pakankamai stiprūs pradėti tokį puolimą. Vis dėlto tai verčia Ukrainos kariuomenę perkelti karius iš kitų fronto linijų.

Iš Ukrainos į Lenkijos ligoninę evakuoti du sužeisti savanoriaiDu lenkų savanoriai, atvežę pagalbą ir sužeisti netoli fronto linijos Ukrainoje, nuvežti į ligoninę Liubline, Rytų Lenkijoje, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.Savanoriai buvo sužeisti prie Bachmuto miesto Ukrainos Donecko srityje, netoli fronto linijos, skiriančios Ukrainos ir Rusijos pajėgas, antradienį PAP sakė Wojciechas Andrusiewiczius.„Jie iš automobilio krovė pagalbą civiliams, kai netoliese sprogo minosvaidžio sviedinys“, – sakė W. Andrusiewiczius. "Deja, moteriai teko amputuoti blauzdą. Vyrą sužeidė skeveldros", - pridūrė jis.Sužeistuosius Ukrainoje iki Lenkijos sienos atvežė Lenkijos labdaros fondas „Humanosh“, ten juos perėmė Liublino medicinos transportas. Su abiem pacientais susitiko sveikatos apsaugos ministras Adamas Niedzielskis.

Apie Soledarą – prieštaringos naujienos Tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos pusės pateikiama įvairių naujienų apie situaciją karščiausiame fronto taške – Soledare, skelbia BBC. Per pastarąjį pusvalandį daugelis Rusijos militaristinių „Telegram“ kanalų paskelbė pranešimą, kad „Wagner“ kovotojai tariamai apsupo Ukrainos dalinius vakarinėje miesto dalyje. Pirminis daugumos šių skelbimų šaltinis yra „Brussels Messenger“ ataskaita. Kitų patvirtinimų ar paneigimų atviruose šaltiniuose dar nėra. Šiek tiek anksčiau šis kanalas paskelbė vaizdo įrašą su Rusijos kovotojais Soledaro centre, priešais pastatą netoli miesto administracijos. Ukrainos kariuomenė teigia, kad jų daliniai Soledare nėra apsupti. „Soledare vyksta kovos. Gynybos pajėgos užima pozicijas pačiame Soledare. Yra galimybė ten pristatyti amuniciją ir visa kita, ko reikia“, – antradienį sakė Ukrainos kariuomenės grupės „Vostok“ spaudos atstovas Serhijus Cherevatyi. Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Anna Malyar pažymėjo, kad Soledare tęsiasi sunkios kovos, Rusijos okupantai patiria didelių nuostolių. „Priešas nekreipia dėmesio į didelius savo personalo nuostolius ir toliau aktyviai šturmuoja. Mūsų kovotojai drąsiai laikosi gynybos. Tik labai stipri tauta gali taip kovoti su dideliu ir galingu priešu“, – „Telegram“ kanale rašė A. Malyar.

Vokietija pažadėjo finansuoti Ukrainos išminavimąVokietija pažadėjo Ukrainai papildomą 40 mln. eurų paramą išminavimo operacijoms ir interneto ryšio plėtrai."Mes jus remsime, kol jums mūsų reikės. Atiduosime viską, kad vaikai Charkive, Mariupolyje ir Kyjive vėl galėtų patikėti ateitimi", – po puspenktos valandos trukusio vizito karo niokojamame rytiniame Ukrainos Charkivo mieste netoli Rusijos sienos sakė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.Pasak jos, išlaisvintos teritorijos turi būti išminuotos, kad "net ir pusiau sugriautoje žaidimų aikštelėje vaikai nebijotų, kad juos suplėšys minos“. A. Baerbock taip pat sakė, kad Vokietija padės finansuoti palydovinio interneto sistemos „Starlink“ antžeminės stoties plėtrą. Pasak jos, šis patobulinimas padės tiek gyventojams, tiek Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.Vokietijos ministrė taip pat sakė Charkive pajutusi, „kokius karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui čia padarė Rusijos kariuomenė“.

JAV pareigūnai: Rusijos apšaudymas artilerija Ukrainoje sumažėjo beveik 75 proc. Pasak JAV ir Ukrainos pareigūnų, Rusijos artilerijos ugnis Ukrainoje dramatiškai sumažėjo nuo karo metu buvusio aukšto lygio – kai kuriose vietose net 75 proc.Sumažėjęs apšaudymas yra dar vienas įrodymas, kad Rusijos padėtis mūšio lauke, praėjus beveik metams po jos invazijos, tampa vis silpnesnė, CNN sakė pareigūnai.Pareigūnai nepateikė aiškaus ar vienintelio paaiškinimo, kodėl sumažėjo artilerijos ugnis. Gali būti, kad Rusija gali normuoti artilerijos šovinius dėl mažų atsargų arba tai gali būti platesnio taktikos pervertinimo dalis.Anksčiau šį mėnesį Rusija patyrė didžiausius karinius nuostolius nuo karo Ukrainoje pradžios, kai mirtinas Ukrainos raketos smūgis pataikė į Makiivką, nedidelį miestą Ukrainos rytinėje Donecko srityje. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per ataką žuvo 63 kariai.

Podoliakas: derybos dėl raketų ATACMS vyksta labai intensyviaiDerybos dėl raketų ATACMS perdavimo Ukrainai vyksta labai intensyviai. Tai antradienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša portalas „rbc.ua“.„Vyksta labai intensyvios derybos (dėl ATACMS). Mes aiškiname (partneriams) Rusijos taktiką ir strategiją. Mes aiškiname, jog jei Rusija netenka sandėlių, kur laikomi sviediniai, tai labai greitai sumažėja apšaudymų intensyvumas. Todėl mums reikia toliašaudžių raketų“, - sakė M. Podoliakas.Anot pareigūno, po to, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos ėmė apšaudyti Rusijos sandėlius sistemomis HIMARS, rusai perkelia juos už 100 ir daugiau kilometrų.„Jie pailgino sviedinių pristatymo į priešakines linijas kelią, bet mes dabar negalime jų pasiekti. Mums reikia tam tikrų raketų, derybos vyksta, mūsų logika partneriams suprantama. Jie supranta, kad (rusų) užnugario infrastruktūros naikinimas priartins karo pabaigą“, - pabrėžė patarėjas.„rbc.ua“ primena, jog anksčiau M. Podoliakas pareiškė, kad toliašaudės raketos ATACMS gali užbaigti Rusijos demilitarizavimą.

Kuleba: „žmonės žus", kol Berlynas svarstys, ar pristatyti tankusAntradienį, kai karo krečiamame rytiniame Ukrainos Charkivo mieste viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino Berlyną suteikti jo šalies kariuomenei tankus „Leopard“.D. Kuleba pareiškė įsitikinimą, kad Berlynas galiausiai pristatys sunkiuosius tankus, bet perspėjo: "Kuo ilgiau užtruks priimti sprendimą, tuo daugiau žmonių žus. Kuo greičiau šis sprendimas bus priimtas, tuo greičiau šis karas baigsis Ukrainos pergale ir Europoje nebebus karo".„Mums reikia šių tankų, kad išlaisvintume savo miestus, kaimus ir viską, ką okupuoja Rusija“, – Charkive per spaudos konferenciją su A. Baerbock žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Vokiečių tankai reikalingi „apsaugoti mūsų energetikos infrastruktūrą, išgelbėti ukrainiečius nuo nusikaltimų“, sakė jis.Rusijai yra okupavusi 18 proc. Ukrainos teritorijos, įskaitant Krymą, aneksuotą 2014 metais. Ukraina yra beveik visiškai priklausoma nuo Vakarų tiekiamų ginklų. Be lengvųjų ginklų ir amunicijos, Berlynas jau pristatė sunkiųjų haubicų ir priešlėktuvinių sistemų ir pažadėjo suteikti 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“.

Ukrainos policija surado 16 502 žuvusiųjų palaikus dešimtyje šalies sričiųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 16 tūkst. žmonių, masinėse kapavietėse ekshumuota daugiau kaip tūkstantis kūnų.Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, tai pranešama Ukrainos nacionalinės policijos Vyriausiosios tyrimų valdybos atsakyme į leidinio „Zmina“ paklausimą.„2022 metais dėl Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą žuvo 16 502 žmonės. Nacionalinė policija aptiko 21 masinę kapavietę išvaduotose teritorijose, jose buvo ekshumuoti 1 033 civilių ir kariškių palaikai“, - sakoma pranešime.Nacionalinės policijos duomenimis, daugiausiai žuvusiųjų rasta Donecko srityje – 4 766 žmonės, Charkivo – 3 784, Mykolajivo – 2 207, Kyjivo – 2 072, Černihivo – 899.Išvaduotose teritorijose aptikta 21 masinė kapavietė, iš jų Donecko srityje – trys (ekshumuoti 278 civiliai ir 37 kariškiai), Kyjivo – 14 (ekshumuoti 177 žmonės), Charkivo – dvi (ekshumuotas 451 civilis ir 44 kariškiai), Chersono srityje – dvi (ekshumuoti 46 žmonės).Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, išvaduotose Ukrainos teritorijose pareigūnai surado 54 kankinimo vietas ir užfiksavo daugiau kaip 5 tūkst. kankinimo atvejų.

JAV ir sąjungininkės susitiks Vokietijoje koordinuoti pagalbą UkrainaiKitą savaitę Vokietijoje Jungtinės Valstijos suburs sąjungininkes naujam derybų dėl karinės paramos Ukrainai ratui, antradienį pranešė JAV oro pajėgų bazė Ramšteine.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas sausio 20 d. Ramšteine asmeniškai susitiks su Ukrainos gynybos kontaktinės grupės atstovais, sakoma pranešime.L. Austinas „vėl sukvietė gynybos ministrus ir aukštus karinius pareigūnus iš viso pasaulio aptarti tebesitęsiančią krizę Ukrainoje ir įvairias saugumo problemas, su kuriomis susiduria JAV sąjungininkės ir partnerės“, – sakoma pranešime.Ukrainos gynybos kontaktinę grupę sudaro apie 50 valstybių, remiančių Ukrainos kovą su Rusija.NATO vadovas Jensas Stoltenbergas anksčiau sakė, kad Kyjivą remiančios Vakarų valstybės kitą savaitę susitiks su Ukrainos gynybos ministru, „kad aptartų, tiksliai kokių rūšių ginklų reikia ir kaip sąjungininkės galėtų tuos ginklus suteikti“. Jis kalbėjo JAV vadovaujamam Aljansui ir Europos Sąjungai pažadėjus stiprinti paramą Ukrainai ir bendradarbiavimą.Trečiasis Ramšteino grupės susitikimas vyks po JAV, Vokietijos ir Prancūzijos pranešimų, kad jos dabar suteiks Ukrainai šarvuotas kovos mašinas, tačiau Kyjivas prašo atsiųsti ir modernių sunkiųjų tankų.Ukraina jau seniai prašo sunkesnės ginkluotės, įskaitant tankus, leisiančios jai pradėti puolimą. Vakarų šalys nesiryžta, nes baiminasi būti įtrauktos į karą arba išprovokuoti Rusiją. Vis dėlto ukrainiečiai įgavo pagreitį ir Vakarų valstybės plečia tiekiamų ginklų asortimentą.

CNN: Ukrainos kariškiai kitą savaitę pradės mokytis valdyti „Patriot“Kitą savaitę Ukrainos kariškiai pradės mokytis valdyti amerikietiškus oro gynybos kompleksus „Patriot“. Tai antradienį pranešė televizijos kanalas CNN, remdamasis JAV pareigūnais.Pasak jų, mokymai vyks Fort Sile, Oklahomos valstijoje, kur ir JAV kariškiai treniruojasi naudoti ir prižiūrėti oro gynybos sistemas.Kaip pareiškė JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojo padėjėja Rusijos, Ukrainos ir Eurazijos klausimais Laura Cooper, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariškių rengimas truks kelis mėnesius.JAV šiomis dienomis oficialiai paskelbė skirianti Ukrainai dar vieną daugiau kaip 3 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos paketą.

Ukrainos pareigūnai nuo karo pradžios demaskavo daugiau kaip 600 šnipųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainos saugumo tarnyba (UST) iškėlė daugiau kaip 1,5 tūkst. bylų dėl valstybės išdavimo ir šnipinėjimo, praneša UNIAN.Kaip pažymėjo UST spaudos centro atstovai, daugiau kaip 340 bylų prieš valstybės išdavikus ir šnipus perduota teismui.„Per šį laikotarpį išaiškinta daugiau kaip 600 Rusijos agentų ir šnipų, kurie vykdė žvalgybinę-ardomąją veiklą prieš mūsų valstybę“, - sakoma pranešime.Be kita ko, buvo demaskuota ir sulaikyta Rusijos karinės žvalgybos diversinė-žvalgybinė grupė.„Priešo agentūra ruošėsi fiziškai likviduoti Ukrainos gynybos ministrą ir Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovą, taip pat žinomą ukrainiečių aktyvistą“, - papasakojo UST atstovai.Kyjive UST neutralizavo Rusijos agentų grupę, kuriai priklausė Ukrainos ministrų kabineto bei Prekybos ir pramonės rūmų pareigūnai.

Dėl Dudos pokalbio su rusų provokatoriais atleistas jo kanceliarijos darbuotojasPraėjusių metų lapkričio 15 d. rusų provokatoriai, dėdamiesi Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, įrašė ir paskelbė pokalbį su Lenkijos valstybės vadovu Andrzejumi Duda. Šis įvykis nepraėjo be padarinių. Neoficialiais RFM FM žurnalisto Rocho Kowalskio duomenimis, posto neteko Lenkijos prezidento kanceliarijos Tarptautinės politikos biuro direktorius Piotras Gillertas.Šis darbuotojas buvo atsakingas už prezidento pokalbių su kitų valstybių lyderiais organizavimą.Kanceliarijos atstovai pažymi, jog lapkričio 15-ąją, kai Pševoduvo gyvenvietėje netoli sienos su Ukraina nukrito raketa, situacija buvo labai įtempta, o ryšys su pasaulio lyderiais buvo užmezgamas kitaip nei paprastai, kadangi dauguma Vakarų vadovų dalyvavo G20 viršūnių susitikime Indonezijoje.Bet pokalbis su rusų provokatoriais, kurie dėjosi E. Macronu, buvo akivaizdi kanceliarijos darbuotojų klaida, ir netgi ne pirma. Mat tie patys rusai ir 2020 metais sėkmingai paskambino A. Dudai.Duetas „Vovanas ir Lexusas“ Rusijoje jau seniai garsėja tuo, kad melagingais skambučiais mulkina politikus ir kitas garsenybes. Praėjusių metų vasaros pradžioje jie kelių ES šalių sostinių merus privertė patikėti, kad šie kalba su kolega iš Kyjivo Vitalijumi Klyčko.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė lankosi Ukrainos mieste netoli fronto linijos Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock atvyko į Ukrainos Charkivo miestą, esantį netoli fronto linijų. Ji yra pirmoji šioje vietovėje apsilankiusi Vokietijos ministrų kabineto narė. Per iš anksto nepaskelbtą kelionę ją lydėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ir Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas. Į Ukrainą atvykę užsienio pareigūnai dažniausiai nenutolsta nuo sostinės Kyjivo. Charkivas yra daugiau nei milijoną gyventojų turintis miestas, esantis vos už kelių dešimčių kilometrų į pietus nuo Rusijos sienos. Pastaruoju metu Rusija rengia prieš jį atakas. A. Baerbock apibūdino savo trečiąjį vizitą į šalį, kurioje vyksta karas, kaip siekį parodyti solidarumą. Ji pažadėjo daugiau Vokietijos humanitarinės pagalbos, įskaitant generatorius, degalus ir antklodes, o taip pat „tolesnius ginklų pristatymus“. A. Baerbock vizitas surengtas vos po kelių dienų, kai Vokietijos vyriausybė nusprendė tiekti pėstininkų kovos mašinas „Marder“, kurių Ukraina jau seniai prašė. Kyjivas taip pat ragina pristatyti kovinius tankus, tačiau kol kas Berlynas prašymo nepatenkino.

Europos Komisijos pirmininkė prisijungė prie raginimų siųsti Ukrainai tankus „Leopard“ Vykstant diskusijoms, kokius modernius ginklus Vakarų valstybės turėtų suteikti Kyjivui, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį prisidėjo prie raginimų siųsti Ukrainai tankus „Leopard“.„Manau, kad Ukraina turėtų gauti visą būtiną karinę techniką, kurios jai reikia ir kuria ji gali naudotis, kad apsigintų“, – NATO būstinėje Briuselyje sakė U. von der Leyen. Ji pridūrė, kad Ukraina turėtų gauti ne tik pažangias oro gynybos sistemas, „bet ir kitokią pažangią karinę techniką, kol tai bus būtina.“Praėjusią savaitę Vokietijos vyriausybė pakeitė savo politiką ir pareiškė, kad Berlynas suteiks Ukrainos kariuomenei apie 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“. Dabar įstatymų leidėjai ragina Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą tiekti sunkesnius tankus, tokius kaip „Leopard“, tačiau jis tai žada daryti tik suderinęs su sąjungininkėmis.Per NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo deklaracijos pasirašymo ceremoniją U. von der Leyen sakė, kad Kyjivas gina pamatinius Jungtinių Tautų Chartijos principus, pagrindines teises ir tarptautinę teisę.Vokietijos ginkluotųjų pajėgų rezervistų asociacijos prezidentas Patrickas Sensburgas anksčiau antradienį pareiškė pritariantis, kad tankai „Leopard“ būtų tiekiami Ukrainai. Jis sakė, jog šarvuotos pėstininkų kovos mašinos „Marder“ suteikia galimybę greitai perkelti karius iš vienos vietos į kitą, bet yra veiksmingiausios, kai derinamos su tankais „Leopard“. „Štai kodėl parama tiekiant kovinius tankus „Leopard“ yra kitas logiškas žingsnis“, – Vokietijos žiniasklaidos grupei „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RDN) sakė P. Sensburgas. Jis pridūrė, kad yra ir kita galimybė - siųsti kito tipo kovinius tankus iš kitos šalies.Kai kurios Vakarų valstybės iki šiol laikė tankų tiekimą jautriu klausimu, nes baiminosi, kad tai gali paaštrinti ir išplėsti konfliktą. Pavyzdžiui, Ispanija ir Lenkija nori tiekti Vokietijos gamybos tankus „Leopard“, bet negali to daryti be gamintojos – Vokietijos – leidimo.

Prigožino paskyrose – netikėtas pareiškimas dėl įvykių Bachmute„Vagner“ samdinių vadovas Jevgenijus Prigožinas pripažino „sunkių kruvinių mūšių“ dėl Soledaro miesto faktą, taip įvertinamas Ukrainos pajėgų narsą.Kaip teigiama „The Guardian“ medžiagoje, Rusija Soledaro ir Bachmuto okupacijai skyrė didžiules jėgas – labai dažnai Rusijos samdiniai lipo per savo šalies karių lavonus.Antradienį savo paskyrose socialiniuose tinkluose „Vagner“ samdinių vadovas J. Prigožinas parašė apie „sunkius kruvinus mūšius“ Soledaro Vakaruose: „Ukrainos ginkluotosios pajėgos garbingai gina Soledaro teritoriją“.Be to, J. Prigožinas teigia, kad informacija apie masinį Ukrainos karių dezertyravimą iš Soledaro neatitinka tikrovės: „Būkime sąžiningi patys prieš save. Ukrainos armija drąsiai gina Bachmutą ir Soledarą. Pranešimai apie masinį Ukrainos karių dezertyravimą neatitinka tikrovės“.

Ministrė: Latvija vėl gali pasiūlyti Ukrainai oro gynybos kompleksų „Stinger“ Latvija vėl gali pasiūlyti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms oro gynybos kompleksų „Stinger“. Tai antradienį Latvijos televizijos kanalo LTV laidai „Rīta Panorāma“ pareiškė šalies gynybos ministrė Ināra Mūrniecė, praneša portalas „lsm.lv“.Žinybos vadovė papasakojo, kad antroje sausio pusėje JAV aviacijos bazėje Ramšteine (Vokietija) įvyks konferencija karinės pagalbos Ukrainai klausimais.„Iš esmės Ukrainos frontas yra mūsų gynybos linija, todėl mes tariamės, kaip prisijungti prie didelio pagalbos srauto, kaip paremti Ukrainą, kaip atsakyti į prezidento Volodymyro Zelenskio prašymus“, – sakė I. Mūrniecė.Anot ministrės, Latvija svarsto galimybę nusiųsti Ukrainai ginklų ir rengti Ukrainos kariškius. Turint omenyje anksčiau Latvijos suteiktą pagalbą Ukrainai, Latvija galėtų vėl nusiųsti jai oro gynybos kompleksų „Stinger“.Pasak I. Mūrniecės, Ukraina teigiamai vertina Latvijos tiekiamas bepilotes skraidykles, todėl būtų galima tęsti jų tiekimą.Ministrė pabrėžė, jog karas Ukrainoje parodė, kad reikia rimtai galvoti apie Latvijos gynybos stiprinimą.

Žiniasklaida: Pakistanas slapta tiekia Ukrainai šaudmenis Sausio mėnesį Pakistanas ketina išsiųsti Ukrainai 159 konteinerius su šaudmenimis. Amunicija bus tiekiama per Gdansko uostą Lenkijoje.Tai pranešė Indijos verslo leidinys „The Economic Times“.Pasak jo šaltinių, Pakistano transporto bendrovė „Project Shipping“ planuoja išgabenti šiuos konteinerius antroje sausio pusėje iš Karačio uosto. Į Ukrainą iškeliaus 155 mm sviediniai, užtaisai M4A2, kapsulės M82 ir sprogdikliai PDM.Leidinys pažymi, kad Pakistanas jau ne pirmą kartą siunčia ginkluotę Ukrainai, bet anksčiau tai buvo daroma Didžiosios Britanijos vardu arba per Rytų Europos šalių įmones.Gautomis žiniomis, mainais Pakistanas tikisi Ukrainos pagalbos modernizuojant savo sraigtasparnius Mi-17. Ukrainos ir Pakistano karinis techninis bendradarbiavimas trunka jau daug metų. Pavyzdžiui, Ukraina yra patiekusi Pakistanui daugiau kaip 320 tankų T-80UD.1991–2020 metais Ukrainos ir Pakistano sudarytų ginklų tiekimo sutarčių vertė – beveik 1,6 mlrd. dolerių.

Sakartvelas teigia pirkęs iš Ukrainos oro gynybos sistemas „Buk“, o ne gavęs jas dovanų Sakartvelas sureagavo į Ukrainos laikinojo reikalų patikėtinio Andrijaus Kasjanovo pareiškimą, kad Kyjivas prašė Tbilisį grąžinti jam oro gynybos sistemas „Buk“, kurias Ukraina perdavė Sakartvelui per jo karą su Rusija 2008 metais, praneša UNIAN.Pasak valdančiosios „Sakartvelo svajonės“ partijos nario Givio Mikanadzės, zenitinių raketų kompleksai nebuvo perduoti nemokamai, rašo Sakartvelo leidinys SOVA. Taigi, dabar ši ginkluotė yra Sakartvelo nuosavybė.„Aš nežinau, ką mums perdavė Ukraina po 2008 metų karo. Kiek žinau, jeigu kas nors ir buvo perduodama, tai buvo perkama. Taigi, jeigu buvo perkama, tai dabar yra Sakartvelo nuosavybė ir Sakartvelo ginkluotė“, – teigė politikas.Anot jo, tokie pareiškimai gali būti „dar vienas mėginimas kažkaip įtraukti Sakartvelą į šį karą“.Savo ruožtu kitas valdančiosios partijos narys Gija Volskis pavadino A. Kasjanovą „neadekvačiu“ ir pabrėžė, kad Sakartvelas sumokėjo pinigus už visą ginkluotą, kurią jis turi.Pasak G. Volskio, Ukraina prašė ne tik perduoti ginkluotę, bet ir „organizuoti savanorių siuntimą“. „Netgi atsiuntė lėktuvų, buvo užsakomieji skrydžiai iš Ukrainos, bet mes nesutikome, nes tai būtų prilygę stojimui į karą“, – teigė „Sakartvelo svajonės“ atstovas.UNIAN primena, jog vasario 25 d. Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis pareiškė, kad jo šalis neprisijungs prie Vakarų sankcijų prieš Rusiją, pradėjusią plataus masto karą prieš Ukrainą. Savo poziciją jis pakartojo ir balandžio 3 d.O gegužę jis pareiškė, kad Sakartvele nebus atidarytas „antrasis frontas“ prieš Rusiją. Anot premjero, tie, kurie ragina susigrąžinti Rusijos okupuotas Sakartvelo teritorijas, yra „vidaus priešai“.Per 2008 metų karą Rusija okupavo apie 20 proc. Sakartvelo teritorijos.

Kuleba: Putinui liko vienas variantas – pripažinti pralaimėjimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui jo sukeltame kare prieš Ukrainą yra tik vienas variantas – pralaimėjimas, bet jis nenori to pripažinti.Tai interviu JAV radijo stočiai NPR pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Kai dabar žvelgiu į mūšio lauką ir susiklosčiusią situaciją, tai manau, kad Putinas turi nelabai daug variantų. O iš tikrųjų jis turi tik vieną variantą, bet nenori jo pripažinti. Ir tas variantas – pralaimėjimas kare. Šio momento sudėtingumą ir tragiškumą nulemia tai, kad jis nenori pažiūrėti tiesai į akis ir ieškoti išeities. Užuot tai daręs jis meta į mūšį vis naujus išteklius, svarbiausia – žmonių išteklius, mėgindamas žūtbūt nugalėti. Bet to nebus. Jis nenugalės“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.Anot jo, Ukrainai pergalė yra jos teritorijos vientisumo ir tarptautinės bendrijos pripažintų sienų atkūrimas.Ministras taip pat pažymėjo, kad ukrainiečiai tęs kovą su agresoriumi.„Nuo JAV ir kitų Ukrainos partnerių priklauso, kiek ilgai jie mus rems. Bet mes jau pasirinkome, mes apsisprendėme. Mes kovosime su grobiku tol, kol įstengsime kvėpuoti“, – pabrėžė D. Kuleba.Pirmadienį jis tviteryje parašė, jog Ukraina dėkinga partneriams už karinę pagalbą, bet reikia daryti daugiau, kad būtų iškovota pergalė, o Europoje būtų atkurta taika ir saugumas.

NATO ir ES žada stiprinti paramą Ukrainai, kad ši atremtų Rusijos invazijąNATO ir Europos Sąjunga antradienį pažadėjo sustiprinti paramą Ukrainai, kad ši atremtų Rusijos invaziją, ir sustiprinti Europos ir JAV vadovaujamo aljanso bendradarbiavimą.„Turime toliau stiprinti NATO ir Europos Sąjungos partnerystę. Turime toliau stiprinti paramą Ukrainai“, – sakė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas, pasirašęs bendrą deklaraciją su aukščiausiais ES pareigūnais.

Kadyrovo pyktį užsitraukusiam generolui surasta nauja vietelėKritikos dėl nesėkmių per karą su Ukraina sulaukęs generolas pulkininkas Aleksandras Lapinas paskirtas Rusijos ginkluotųjų pajėgų sausumos kariuomenės centrinio štabo viršininku, informuoja portalas ura.ru, perduodamas iš Rusijos gynybos ministerijos gautą informaciją. Portalo duomenimis, naujosios pareigos A. Lapinui buvo patikėtos sausio 9 d.A. Lapinas turės užsiimti pasirengimo kovoms ir dalinių perginklavimo planavimu, taip pat sausumos pajėgų jungimu, nurodė „Izvestija“ šaltinis. A. Lapinui tekęs postas tapo laisvas, kai Vasilijus Tonkoškurovas perėjo į Pramonės ir prekybos ministeriją. A. Lapino paskyrimo viršininku faktą patvirtino ir RBK šaltinis. Visgi Gynybos ministerija oficialiai šios žinios nepakomentavo.Lapkričio mėnesį A. Lapinas buvo nušalintas nuo vadovavimo Ukrainoje kovojusiems Centrinės karinės apygardos (CVO) kariams ir Rusijos karių grupuotei „Centr“. A. Lapinas buvo nušalintas po to, kai šito pareikalavo Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas. Generolas pulkininkas buvo apkaltintas Lymano „atidavimu“ ir leidimu prasiveržti gynybos pajėgoms šiaurinėje apsišaukėliškos Donecko Liaudies Respublikos pusėje – Ternio, Torskės ir Jampolivkos gyvenviečių zonoje. Minėtina, kad R. Kadyrovo nuomonei pritarė PKK „Vagner“ įkūrėjas verslininkas Jevgenijus Prigožinas.Oficialiai apie A. Lapino atsistatydinimą pranešta nebuvo.Į tai, kad A. Lapinui buvo patikėtos naujos pareigos, sureagavo teroristas Igoris Girkinas (Strelkovas). Tokį sprendimą jis vertina kaip gryną nesusipratimą.Smogikų vadeiva priminė, kad A. Lapino vadovaujami rusų kariai patyrė pralaimėjimą Charkivo srityje ir dėl to buvo priversti pasitraukti.„Generolo A. Lapino skyrimas eiti tas pareigas yra, švelniai tariant, nesusipratimas. Ir ne dėl jo gebėjimų vadovauti (jei tokius jis apskritai turi), o dėl to, kad būtent jam vadovaujant mūsų kariai patyrė triuškinantį pralaimėjimą prie Balaklijos ir Iziumo, todėl vėliau turėjo palikti beveik dešimt miestų ir „persigrupuoti“ iš Charkivo srities“, – parašė I. Girkinas savame „Telegram“ kanale.I. Girkinas mano, kad „paaukštinimas už tokius dalykus – tai įžūlus Rusijos gynybos ministerijos vadovų demonstravimas, kad yra nepalenkiami.“

Patruševas: Rusija dabar Ukrainoje kovoja su NATO Rusija, pasak vieno artimiausių prezidento Vladimiro Putino bendražygių Nikolajaus Patruševo, dabar Ukrainoje kovoja su NATO. Be to, Vakarai mėgina suskaldyti Rusiją, laikraščiui „Argumenty i Fakty“ sakė įtakingos nacionalinės Saugumo Tarybos sekretorius, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Įvykiai Ukrainoje nėra susirėmimas tarp Maskvos ir Kyjivo. Tai karinė konfrontacija tarp Rusijos ir NATO, o pirmiausiai – Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos“, – sakė N. Patruševas. Vakarai esą nori toliau skaldyti Rusiją ir galiausiai ištrinti ją iš politinio žemėlapio.Rusų naratyvą, kad Vakarai kelia grėsmę Rusijos Federacijos saugumui ir vientisumui, vis pasitelkia V. Putinas, norėdamas pateisinti karą Ukrainoje.N. Patruševas laikomas griežto kurso šalininku ir vienu iš nedaugelio, kurie gali daryti įtaką V. Putinui.

Scholzas gina savo ligšiolinę ginklų tiekimo Ukrainai politiką Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ėmėsi ginti savo ligšiolinę ginklų tiekimo Rusijos užpultai Ukrainai politiką ir atmetė jam mestus kaltinimus, kad visapusiško karo pradžioje jam stigo ryžto.„Vokietija yra viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų“, – renginyje Berlyne tikino O. Scholzas. Jis paminėjo, kad jo šalis šiuo metu teikia ne tik finansinę ir humanitarinę, o ir karinę paramą. Kancleris pareiškė, kad šiuo klausimu išliks „atsakingas“, tačiau kartu pažadėjo daryti tai, „kas teisinga“.O. Scholzas tokį komentarą išsakė po to, kai praėjusią savaitę susitarė su JAV prezidentu Joe Bidenu Ukrainai pirmą kartą perduoti šarvuotųjų transporterių. Kyjivas prieš tai ilgą laiką prašė tokios technikos.Kiek vėliau jo vyriausybėje pasigirdo raginimų nusiųsti ir galingesnių tankų „Gepard 2“.Nors Vokietijos kancleris pabrėžė, kad jo šalis teiks paramą tiek, kiek reikės, jis pakartojo, jog Ukrainoje sukeltas plataus masto karas neturi virsti konfrontacija tarp Rusijos ir NATO. O. Scholzas nurodė, kad Berlynas ateityje veiks koordinuodamas žingsnius su savo partneriais. „Bet kokie kitokie veiksmai tokioje pavojingoje situacijoje būtų neatsakingi“, – tvirtino kancleris.

Britų žvalgyba: Rusija tikriausiai kontroliuoja didžiąją dalį Soledaro Didžioji dalis Rytų Ukrainos Soledaro miesto, britų žvalgybos vertinimu, gali būti rusų rankose. Po taktinių proveržių per praėjusias keturias dienas Rusijos ginkluotosios pajėgos ir samdinių grupuotė „Wagner“ tikriausiai kontroliuoja didžiąją miestelio dalį, pranešė Gynybos ministerija Londone, remdamasi žvalgybos ataskaita, informuoja agentūra „Reuters“.Soledaras yra tik už kelių kilometrų nuo Bachmuto, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai.Ukrainos vadovybės duomenimis, Rusija pradėjo didelį puolimą prieš Donbase esantį Soledarą, puolimui vadovauja „Wagner“ daliniai.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 112 470 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 112 470 karių (+710 per pastarąsias 24 val.), antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 10-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 084 (+4) tankų, 6 154 (+7) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 073 (+4) artilerijos sistemų, 434 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 217 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 275 sraigtasparnių, 4 817 (+8) automobilių ir degalų cisternų, 17 (+1) laivų, 1 860 (+4) dronų, 183 specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Belgorode – sprogimai, rusams išsiųsti neįprasti pranešimaiSausio 9 d. vakare Rusijos Belgorodo srityje esančiame Šebekino mieste nugriaudėjo sprogimai. Ekstremaliųjų situacijų tarnybos pradėjo siuntinėti žmonėms pranešimus.Pasak UNIAN, gyventojams išsiųsti neįprasti pranešimai.Remiantis Rusijos „Telegram“ kanaluose išplitusia informacija, gyventojai buvo raginami leistis į rūsius arba slėptis priedangose. Remiantis ankstesniu pranešimu, Šebekine nutrūko elektros energijos tiekimas.UNIAN primena, kad sausio 3 d. Naujajame Oskole (miestas Rusijos Belgorodo srityje) degė karinis objektas. Liudininkai teigia girdėję sprogimus, primenančius sprogmenų detonavimą.Sausio 2 d., kai smūgių taikiniu tapo Rusijos Briansko srityje esantys Klimovskajės elektros tinklai, nutrūko elektros tiekimas į artimiausią kaimą. Briansko srities valdžia kaltę dėl atakų suvertė Ukrainai.

Maskva: Rusijos žmogaus teisių įgaliotinė susitiks su kolega iš UkrainosRusijos vyriausybės įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Tatjana Moskalkova, Maskvos duomenimis, dar šią savaitę Turkijoje susitiks su kolega iš Ukrainos Dmytru Lubinecu.„Patvirtinu, kad planuoju tokį susitikimą“, - pirmadienį žurnalistams sakė T. Moskalkova, kurią cituoja rusų naujienų agentūra „Interfax“. Pokalbis esą vyks susitikimo, kuriame nuo ketvirtadienio iki šeštadienio dalyvaus žmogaus teisių įgaliotiniai iš įvairių šalių, kuluaruose.Kyjivas šios informacijos kol kas nepatvirtino.

Bideno patarėjas: parama Ukrainai 2023 metais yra garantuotaNepaisant pasikeitusio jėgų santykio Kongrese, JAV vyriausybė sako, kad finansinė parama Ukrainai yra garantuota. Naujajame biudžete finansinė pagalba Kyjivui yra užtikrinta – beveik visiems 2023 metams, pirmadienį sakė JAV prezidento Joe Bideno patarėjas Jake‘as Sullivanas.Naujajame biudžete paramai Ukrainai numatyta 45 mlrd. JAV dolerių (42 mlrd. eurų), nors vyriausybė prašė tik 37 mlrd. „Tai lėšos, kurioms jau pritarta, - pabrėžė J. Sullivanas. – Nemanau, kad šie pinigai iš mūsų galėtų būti atimti“. Šios lėšos esą leis užtikrinti JAV vyriausybės pajėgumus teikti Ukrainai ir karinę, ir ekonominę, ir humanitarinę paramą – beveik visus metus.J. Bidenas gruodžio pabaigoje pasirašė naują biudžeto įstatymą, numatantį milijardinę pagalbą Ukrainai, ir jis įsigaliojo. Naujasis biudžetas finansuoja vyriausybės veiklą iki 2023 metų rugsėjo. Sprendimas priimtas prieš pat pasikeičiant jėgų santykiui Kongrese: praėjusią savaitę respublikonai perėmė Atstovų Rūmų kontrolę.Naujasis rūmų pirmininkas respublikonas Kevinas McCarthy‘is prieš tai pagrasino, kad jo partija gali pristabdyti tolesnės paramos Ukrainai patvirtinimą arba ją visai blokuoti. Dėl to J. Bideno vyriausybė stengėsi, kad lėšų skyrimas būtų palaimintas anksčiau. Vis dėlto stebėtojai K. McCarthy‘čio grasinimus pirmiausiai vertino kaip mėginimą daryti spaudimą, kad iš demokratų išgautų nuolaidų kitose srityse.

Zelenskis: visa žemė Soledare nusėta okupantų kūnais ir sprogimų žymėmisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo kariai priešinosi „naujiems ir dar sunkesniems puolimams“ Soledare, netoli rytinio Bachmuto miesto, kurį Maskva jau kelis mėnesius bando užimti.„Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie saugo mūsų Bachmutą... [ir] visiems Soledaro kovotojams, atlaikantiems naujus ir dar sunkesnius okupantų puolimus!“ – savo kasdieniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.Soledaras yra Donecko srityje, maždaug už 15 km nuo Bachmuto – miesto, kuriame prieš karą gyveno 70 000 gyventojų ir kuris dabar yra kovų epicentras.„Dėl mūsų karių atsparumo ten, Soledare, įgijome papildomo laiko ir [išsaugojome] jėgos“, – kalbėjo V. Zelenskis.„Viskas visiškai sugriauta... Visa žemė Soledare nusėta okupantų kūnais ir sprogimų [paliktomis] žymėmis“, – sakė jis.Anksčiau pirmadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad atrėmė bandymą užimti Soledarą, bet kovos atsinaujino.„Po nesėkmingo priešo bandymo užimti Soledarą... [rusai] persigrupavo, papildė gyvąją jėgą, perkėlė papildomus puolimo junginius, pakeitė taktiką ir pradėjo puolamuosius veiksmus“, – platformoje „Telegram“ sakė gynybos viceministrė Hana Maliar.„Šiuo metu priešas yra dislokavęs daug puolamųjų junginių, suformuotų iš geriausių „Wagner“ rezervų. Jie tiesiog žengia per savo pačių karių lavonus“, – pridūrė H. Maliar.Anksčiau pirmadienį Rusijos remiamos separatistų pajėgos Donecko regione pranešė, kad užėmė Bachmutskės kaimą, esantį vos už kelių kilometrų nuo Soledaro.Atskirai samdinių grupės „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas socialiniuose tinkluose teigė, kad Soledarą šturmuoja tik šios grupės junginiai.Rugsėjį Maskva pareiškė, kad po referendumų, kurių Kyjivas ir Vakarai nepripažino, aneksavo Donecką ir tris kitus Ukrainos regionus.

Zelenskis: mūšis dėl Donbaso tęsiasiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vis dar labai įtempta pavadino padėtį Soledaro mieste rytinėje Donecko srityje, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai. „Labai sunku: ten beveik nelikę sveikų sienų“, - sakė jis tradiciniame savo kreipimesi pirmadienio vakarą.Kartu V. Zelenskis patikino: „Nors okupantai dabar didžiausias savo pastangas sutelkę į Soledarą, šios sunkios ir besitęsiančios kovos rezultatas bus mūsų viso Donbaso išvadavimas“. Ukrainiečių karių pasipriešinimas Soledare esą suteikia laiko visai kariuomenei. „Mūšis dėl Donbaso tęsiasi“, - pažymėjo prezidentas.Ir Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Makjar pastaruoju metu kalbėjo apie smarkias rusų atakas mieste. Soledaras kartu su kaimyniniu Bachmutu yra Ukrainos gynybinės sienos dalis priešais Slovjansko ir Kramatorsko aglomeraciją.

Ukrainos kariuomenė pasiekė sėkmę netoli KreminosUkrainos kariuomenė toliau puola Rusijos pajėgas ir pasiekė sėkmę prie Kreminos Luhansko srityje. Kaip pastebi Karo tyrimų institutas, net Rusijos propagandistai jau kalba, kad Ukrainos gynėjai ruošiasi atnaujinti puolimą Limansko srityje.„Sausio 8 ir 9 d. Rusijos ir Ukrainos pajėgos tęsė puolimą ties Svatovo-Kreminos linija. Ukrainos generalinio štabo duomenimis, sausio 8 ir 9 d. Ukrainos kariai atrėmė Rusijos karių puolimą Stelmachivkoje (15 km į šiaurės vakarus nuo Svatovo). Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos kariai neutralizavo ukrainiečių diversines grupuotes į šiaurės vakarus nuo Svatovės, netoli Kotliarovkos, Novoselovskio ir Dvurečnyj“, – sakoma pranešime apie padėtį fronte.

Rusija atsisakė paskelbti žuvusiųjų Makijivkoje sąrašusRusija neskelbia per išpuolį prieš Rusijos karinę bazę okupuotoje Makijivkoje, Donecko srityje, žuvusiųjų sąrašų.Komisaras Aleksejus Vdovinas tai pareiškė komentare leidiniui „The Insider“. Pasak jo, šiuos duomenis esą gali naudoti „užsienio žvalgybos tarnybos“, kad „nustatytų ir vykdytų provokacinę karių giminaičių veiklą“.„Jokie sąrašai nebus skelbiami. Visą turimą informaciją karinės registracijos ir šaukimo skyriuose kario šeimos nariams perduoda asmeniškai – arba pateikus prašymą, arba kai kuriems kariams asmeniškai praneša karinės registracijos ir šaukimo skyrių darbuotojai“, – sakė A. Vdovinas.

Per Rusijos smūgį Rytų Ukrainos turguje žuvo du žmonėsPer Rusijos smūgį kaimo turguje Charkivo regione Ukrainos rytuose pirmadienį žuvo mažiausiai du žmonės ir šeši buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius.„Per raketos smūgį Ševčenkoje buvo sužeisti šeši žmonės. Dar du žuvo“, – socialiniame tinkle paskelbė gubernatorius Olehas Synehubovas.Charkivo regionas, kuris ribojasi su Rusija, nuo vasario mėnesio, kai į jį įsiveržė Maskvos kariuomenė, beveik kasdien apšaudomas rusų artilerijos.Nukentėjo dvi moterys – 50-metė ir 60-metė, teigė O. Sinehubovas.Ukrainos pareigūnų išplatintame vaizdo įraše matomas gilus rūkstantis krateris, liepsnoms apimant šalia esančius turgaus prekystalius.Vaizduose taip pat matyti, kaip gelbėjimo tarnybos pašalina nuolaužas ir gelbėja žmones iš griuvėsių.Atskirai per „masinę“ artilerijos ataką Kurachivkos kaime rytinėje Donecko srityje buvo sužeisti du civiliai gyventojai, sakė gubernatorius Pavlo Kyrylenka.Tuo tarpu Chersone vienas žmogus žuvo ir viena moteris buvo sužeista per smūgį pietinio miesto gyvenamajame rajone, kurį neseniai susigrąžino Kyjivo pajėgos, pranešė gubernatorius Jaroslavas Januševičius.Sekmadienį žuvo du žmonės ir dešimt buvo sužeista, teigė Ukrainos prezidentūros vadovo pavaduotojas per savo kasdienę spaudos konferenciją.Ukrainos kariuomenė nurodė, kad Bachmutas, esantis rytuose, tebėra „karščiausias fronto ruožas, kuriame vyksta aršiausi mūšiai“.„Priešas čia sutelkė maksimalų kovinės parengties dalinių skaičių, įskaitant „Wagner“ dalinius“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės grupės atstovas Serhijus Čerevatas.

Ekspertas paaiškino, kiek karių Rusijai reikia naujam puolimui iš BaltarusijosKaro ekspertas Michailas Samusas sakė, kad tikimybė, jog Rusijos okupantai iš Baltarusijos teritorijos vėl įsiverš į Ukrainą, šiuo metu yra labai maža.Televizijos „Apostrof TV“ eteryje jis pažymėjo, kad per pastarąją savaitę Rusijos ginkluotųjų pajėgų skaičius padidėjo 600-700 žmonių, tačiau iš viso Baltarusijos teritorijoje yra 12-13 tūkst. rusų karių. Tai yra visiškai nepakankama puolamosioms operacijoms vykdyti net kartu su Baltarusijos ginkluotosiomis pajėgomis.„Jei kalbėtume apie tam tikrą minimalų skaičių, kuris reikštų, kad rusai jau nusprendė ruoštis šiai operacijai, tai yra apie 30 tūkst. Tada aišku, kad jie nesudarys 30 tūkstančių kariuomenės šiaip sau. Tačiau net ir to nepakanka, remiantis jokia teorija apie besiveržiančios ir besiginančios pusės jėgų pusiausvyrą“, – aiškino ekspertas.

Karininkas: padėtis Soledare dabar aštresnė nei Bachmute Padėtis Soledare, Donecko srityje, šiuo metu yra dar aštresnė nei kaimyniniame Bachmute. Rusai ėmėsi pulti mažomis grupėmis, praneša UNIAN.Informuojama, kad rusų okupantai „bangomis“ puola Ukrainos gynėjų pozicijas.„Dabar Soledare labai sunku. Padėtis ten yra daug opesnė nei Bachmute. Priešai puola nedidelėmis grupėmis, paprastai iki 8 žmonių, ginkluotų šaulių ginklais, Mūsų pozicijos atakuojamos bangomis, – sakė karininkas Berezovecas.

Žiniasklaida: rusai apšaudė laidotuvių procesiją Černihivo srityjeRusai apšaudė kapines Ukrainos Černihivo srityje tuo metu, kai ten buvo laidojamas vietos gyventojas. Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“.Incidentas įvyko sekmadienį. Nuo skeveldrų nukentėjo kryžiai ir paminklai, o patys sviediniai pataikė į senus kapus ir išmušė duobes.„Minų išmuštos duobės – už 30 metrų nuo naujo kapo. Žmonės nenukentėjo“, - sakė žurnalistams Gremiačos kaimo seniūnas Andrijus Ircha.

Mirė raketų „Kalibr“, kuriomis rusai apšaudo Ukrainą, kūrėjasEidamas 86-uosius metus, Rusijoje mirė raketų „Kalibr“, kuriomis rusai apšaudo Ukrainą, kūrėjas Pavelas Kamnevas.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.P. Kamnevas buvo koncerno „Almaz – Antej“ mokslinis vadovas. Be to, jis dalyvavo kuriant daugelį raketų kompleksų, taip pat ir sparnuotąją raketą „Kalibr“. Jomis Rusijos laivai ir povandeniniai laivai apšaudo taikius Ukrainos gyventojus.Kaip sakoma koncerno spaudos tarnybos pranešime, „P. Kamnevas buvo vienas iš Rusijos gynybinio pramoninio komplekso stulpų“.

Rusų nelaisvėje dar yra apie 2 tūkst. „Azovstal“ gynėjųViena iš „Azovstal“ gynėjų šeimų asociacijos steigėjų Galina Klempouz pirmadienį pareiškė, kad rusų nelaisvėje tebėra apie 2 tūkst. šio metalurgijos kombinato gynėjų. Tarp belaisvių – moterys ir vyrai.Kaip pažymėjo G. Klempouz televizijos kanalo „Espresso“ laidoje, per pastarąjį apsikeitimą belaisviais su Rusija grįžo aštuoni Mariupolio gynėjai. Kai kurie iš jų kovojo įmonėje „Azovstal“.„Mes negalime skelbti tikslaus skaičiaus, kadangi tai gali turėti įtakos situacijai. Rusų nelaisvėje tebėra apie du tūkstančius „Azovstal“ gynėjų – moterų ir vyrų“, - sakė ji.G. Klempouz taip pat papasakojo, kiek trunka visos reikiamos procedūros grįžus iš nelaisvės.„Tai gana individualūs procesai. Konkretaus laiko tam tikroms procedūroms nustatyti neįmanoma, viskas priklauso nuo grįžusiųjų sveikatos būklės. Jeigu apytikriai, tai mėnesį ar pusantro nereikėtų jų trikdyti. Taip pat reikia, kad juos stebėtų gydytojai, globotų artimieji. Tai individualūs momentai. Daugelis buvo sužeisti Mariupolyje, o nelaisvėje jų sveikatos būklė pablogėjo. Konkrečius terminus sunku įvardyti“, - apibendrino Asociacijos steigėja.UNIAN primena, kad sekmadienį Ukraina ir Rusija vėl apsikeitė belaisviais. Ukraina susigrąžino 50 karių – 33 karininkus ir 17 eilinių ir seržantų.2022 metais iš rusų nelaisvės pavyko išvaduoti beveik 1600 žmonių, tarp kurių – 1464 kariškiai ir 132 civiliai.

Ukraina: Rusijos kariai pradėjo galingą puolimą rytuoseUkrainos gynybos ministro pavaduotoja Anna Malyar sakė, kad po nesėkmingo bandymo užimti Soledarą Donecko srityje ir atsitraukimo Rusijos kariai pradėjo galingą miesto puolimą, rašoma UNIAN.Ji teigė, kad prieš tai rusai persigrupavo, atstatė nuostolius, perkėlė papildomus šturmo dalinius ir pakeitė taktiką.„Dabar priešas yra sudaręs daugybę šturmo grupių, suformuotų iš geriausių „Vagnerio“ rezervų. Priešas žengia tiesiogine prasme ant savo karių lavonų, masiškai naudoja artileriją, raketų paleidimo įrenginius ir minosvaidžius, apšaudydamas net savo kovotojus“, – pabrėžė Anna Malyar.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atskleidė dideles problemas okupantams pietuoseOperatyvinės vadovybės atstovė spaudai Natalija Humeniuk sakė, kad Rusijos okupantai baiminasi aktyvaus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontratakos pietuose. Taip yra dėl to, kad rusai dėl techninių kliūčių negali ištraukti atsargų iš laikinai okupuoto Krymo. „Rašistų problema yra ta, kad jie negali pasisemti rezervų būtent iš okupuoto Krymo. Jiems tai padaryti techniškai sudėtinga. Be to, kasdien mažėja moralė. Kairiajame Chersono srities krante ir Kryme gyvenantys okupantai supranta, kad jiems įvykiai klostysis kaip dešiniajame krante. Tai neleidžia jiems greitai suformuoti atsargų“, – pabrėžė Humenyuk.

Ukrainoje vykdomus karo nusikaltimus Lietuvoje jau paliudijo beveik trys šimtai ukrainiečių Ukrainoje įvykdytus ir vis dar kasdien vykdomus karo nusikaltimus Lietuvoje jau paliudijo daugiau nei trys šimtai į Lietuvą atvykusių ukrainiečių. Tokius naujausius šio tyrimo duomenis pateikia Generalinė prokuratūra.„Šiuo metu apklausti beveik trys šimtų liudytojų. Virš septyniasdešimt asmenų pripažinti nukentėjusiais“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.Prokuratūra akcentuoja, kad tinkamai užfiksuotus žmonių liudijimus bei visą vaizdinę dokumentinę medžiagą vėliau ketinama perduoti Ukrainos prokuratūrai, nes tai itin reikšmingi duomenys siekiant vėliau teisme įrodyti įvykdytus karo nusikaltimus, nusikaltėlių tapatybes ir kitas nusikaltimų aplinkybes.Tam, kad tokių duomenų rinkimas vyktų kuo sklandžiau ir kuo paprasčiau žmonėms, visi į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai registracijos metu gauna anketas, kuriose gali pažymėti, jog yra nukentėję arba tapę karo nusikaltimų liudytojais ir yra informuojami apie galimybes liudyti artimiausioje policijos įstaigoje.Jei žmogus anketoje pažymi, kad turi duomenų apie įvykdytus karo nusikaltimus, tuomet pareigūnai su juo vėliau susisiekia, pasitikslina informaciją ir apklausia. Generalinė prokuratūra pabrėžia, kad apklausiami yra tie, kas nurodo, jog patys nukentėjo nuo karo nusikaltimų, juos matė asmeniškai arba turi tai liudijančios vaizdinės medžiagos.Informuoti pareigūnus apie turimą vaizdinę medžiagą arba norą duoti parodymus žmonės tai pat gali ir internetu – šiam tikslui policija sukūrė specialią platformą. Joje lietuvių, ukrainiečių, rusų bei anglų kalbomis taip pat yra pateikiami visiems suprantami aktualių teisinių sąvokų paaiškinimai bei karo nusikaltimų pavyzdžiai. Informacija apie galimus būdus pranešti turimą informaciją apie karo nusikaltimus teisėsaugai dalijasi ir Ukrainos ambasada Lietuvoje.Ikiteisminį tyrimą dėl Ukrainoje vykdomos agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui Lietuvos generalinė prokuratūra pradėjo 2022 metų kovo 1 d. Šiame ikiteisminiame tyrime dirba 40 prokurorų, policijos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų grupė.

Ukraina: prie Soledaro dingo du savanoriai iš Didžiosios Britanijos Ukrainos policija ieško savanorių iš Didžiosios Britanijos 28 metų Andrew Bagshaw ir 48 metų Christopherio Perry, dingusių sausio 6 d. Donecko srities Soledaro miesto apylinkėse, praneša „uaportal.com“.Pareigūnų duomenimis, du savanoriai britai sausio 6 d. 8 val. ryto išvažiavo iš Kramatorsko į Soledarą. Nuo to laiko nepavyksta užmegzti ryšio su jais.Policija taip pat paskelbė savanorių automobilio nuotrauką.Šiuo metu Didžiosios Britanijos piliečiai laikomi dingusiais be žinios.Portalas primena, jog šiomis dienomis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pareiškė, kad šiuo metu fronte sudėtingiausia padėtis yra ruože Soledaras – Bachmutas – Majorskas.

Kuleba: kol ruso batai trypia Ukrainos žemę, karinės pagalbos nepakanka Ukraina dėkinga partneriams už karinę pagalbą, bet reikia daryti daugiau, kad būtų iškovota pergalė, o Europoje būtų atkurta taika ir saugumas.Tai pirmadienį tviteryje parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Ukraina yra dėkinga partneriams už karinę pagalbą, bet mes turime būti atviri vieni kitiems: niekas nepadarė pakankamai, kol ruso batai tebetrypia Ukrainos žemę. Mūsų šalies apginklavimas pergalei yra trumpiausias kelias į taikos ir saugumo atkūrimą Europoje ir už jos ribų“, – pažymėjo Ukrainos diplomatijos vadovas.„Ukrinform“ primena, kad JAV šiomis dienomis oficialiai paskelbė skirianti Ukrainai dar vieną daugiau kaip 3 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos paketą.

Ukrainoje 2022 metų žodžiu tapo frazė apie „rusų karo laivą“ Dabartinės ukrainiečių kalbos ir slengo žodynas „Mislovo“ praėjusių metų žodžiu Ukrainoje išrinko plačiai žinomą frazę apie „rusų karo laivą“, praneša „Ukrinform“.„2022 metų žodžiu pagal žodyno „Mislovo“ versiją tapo frazė „Rusų karo laive, eik na***“. Šis Gyvačių salos gynėjo atsakymas grobikui rusui tapo Ukrainos pasipriešinimo ginkluotai Rusijos agresijai leitmotyvu“, – sakoma pranešime.Anot „Mislovo“ atstovų, šis posakis iš esmės yra perdirbinys Ukrainos nacionalinės idėjos, kurią dar 2014 metais suformulavo ukrainiečių dailininkas, poetas, dramaturgas ir atlikėjas Lesius Poderevianskis, – „atsip****** nuo mūsų“.„Ironiškai atrodo tas faktas, jog 2022 metų frazė yra grynai rusiška, nors tais metais Ukraina galutinai įtvirtino savo nepriklausomybę, o ukrainiečių kalba sėkmingai stiprina savo pozicijas ir išstumia rusų kalbą visose gyvenimo srityse. Po dekomunizacijos atėjo metas dekolonizuoti ir derusifikuoti Ukrainos kultūros erdvę. Ukrainizacija plačiausia šio žodžio prasme tapo visuotine tendencija“, –pažymėjo „Mislovo“ atstovai.Žodynas „Mislovo“ buvo įkurtas 2012 metais neologizmams, slengui ir kitiems dabartinės ukrainiečių kalbos reiškiniams fiksuoti.Pagal „Mislovo“ versiją, 2021 metų žodžiu Ukrainoje tapo „vakcina“.

Lenkija nori, kad tankų „Leopard“ tiekimą Ukrainai aptartų daugiatautė koalicija Siekiant aprūpinti Ukrainą moderniais koviniais tankais, tokiais kaip „Leopard“, Lenkija ragina kitas šalis sudaryti plačią koaliciją, pirmadienį Lenkijos visuomeniniam radijui sakė užsienio reikalų viceministras Pawelas Jablonskis ir kiti pareigūnai.„Apie tai diskutuojama. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką darys mūsų sąjungininkai Vakarų šalyse“, – „Radio Zet“ sakė prezidento Andrzejaus Dudos patarėjas saugumo klausimais Jakubas Kumochas.Lenkija galėtų būti tokios koalicijos dalis, bet viena nesiims veiksmų, nes nėra įgaliota, sakė jis.Pranešimus, kad Varšuva pasirengusi perduoti Ukrainai kelis šimtus ar net visus savo kovos tankus „Leopard“, J. Kumochas pavadino „dezinformacija“. Anot jo, diskutuojama apie daugiausia „kelis ar keliolika“ tankų. Nacionalinio saugumo taryba vėliau pirmadienį, be kitų, aptars ir šį klausimą su A.Duda, sakė jis.Vokietijos vyriausybei nusprendus suteikti Ukrainai apie 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“, pareigūnai toliau diskutuoja ir apie kovinių tankų tiekimą. Šeštadienį vienas iš Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo socialdemokratų partijos lyderių pareiškė skeptiškai vertinantis reikalavimus aprūpinti Kyjivą koviniais tankais „Leopard“ nesuderinus to su NATO sąjungininkėmis. „Nė viena šalis netiekia tokių sunkiųjų kovinių tankų kaip „Leopard 1“ ar „Leopard 2“, – šeštadienį interviu televizijai RTL/ntv sakė Larsas Klingbeilas.Vokiečiai nusprendė nusiųsti pėstininkų kovos mašinas „Marder“ ir priešraketinės oro gynybos sistemą „Patriot“, prieš tai daugelį mėnesių nesutikę patenkinti Kyjivo prašymų. O. Scholzas tai paskelbė praėjusią savaitę bendrame pareiškime su Jungtinėmis Valstijomis, po pokalbio su JAV prezidentu Joe Bidenu, bet nežadėjo galingų „Leopard“ tankų, nors kai kurie jo trišalės koalicinės vyriausybės nariai didina spaudimą.Didelio tiražo laikraščio „Bild“ užsakymu atlikta apklausos instituto „Insa“ apklausa parodė, kad 49 proc. respondentų nepritaria sprendimui tiekti „Marder“, 40 proc. tam pritaria. Paklausti apie „Leopard“ tiekimą, 50 proc. buvo prieš, 38 proc. pasisakė už.

Rusai smogė elektros pastotei Chersone, maitinančiai kelias dideles katilines Naktį į sausio 9-ąją Rusijos kariuomenė atakavo kritinės infrastruktūros objektus Chersone. Sugriauta elektros pastotė, maitinanti kelias dideles šio Ukrainos miesto katilines.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos viršininkas Jaroslavas Januškevyčius, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šią naktį okupantai rusai atakavo kritinės infrastruktūros objektus Chersone“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad priešai apšaudė vieną iš miesto kritinės infrastruktūros įmonių. Per rusų ataką kilo gaisras, sudegė įstaigos automobilis.Per apšaudymą taip pat sugriauta elektros pastotė, maitinanti kelias dideles katilines. Pranešama, kad šilumos ir šviesos tiekimas Chersone nebuvo nutrūkęs.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono srityje Rusijos kariuomenė smogė vienam iš dujų tiekimo objektų, žmonių aukų nėra.Praėjusią parą okupantai rusai 77 kartus apšaudė Chersono srities teritoriją, sužeisti trys žmonės.

Charkivo srityje per turgaus apšaudymą žuvo du žmonės Pirmadienį Ševčenkovės kaime Ukrainos Charkivo srityje per Rusijos kariuomenės surengtą turgaus apšaudymą žuvo du žmonės.Tai pranešė šios srities prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad sausio 9 d. apie 9 val. 10 min. okupantai surengė raketų ataką prieš Ševčenkovės kaimą Kupjansko rajone. Priešo raketa pataikė į vietos turgų. Žuvo dvi moterys. Sužeistos dar trys moterys ir 10-metė mergaitė“, – pareiškė prokuratūra.Preliminariais duomenimis, Ševčenkovei buvo smogta iš Rusijos Belgorodo srities. Kaimas nukentėjo nuo raketų sistemos „S-300“.Prieš tai skelbta, kad per šią ataką buvo sužeisti septyni žmonės. Kiek vėliau buvo pranešta apie vieną žuvusią moterį.

Kremlius: Vakarų ginklai „ilgina ukrainiečių kančias“Kremlius pirmadienį pareiškė, kad Prancūzijos ir kitų Vakarų šalių sprendimai tiekti Ukrainai ginklus, įskaitant lengvuosius tankus, tik dar labiau apsunkins ukrainiečių gyvenimą.„Šis tiekimas negali nieko pakeisti ir nepakeis... [Jis] gali tik ilginti Ukrainos žmonių kančias“, – pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į žurnalisto klausimą dėl praėjusią savaitę priimto Prancūzijos sprendimo nusiųsti Ukrainai šarvuotosios technikos.Pradėjusi tiekti Ukrainai savo gamybos, nuo 9-ojo dešimtmečio naudojamus lengvuosius tankus „AMX-10 RC“, Prancūzija taptų pirmąja Vakarų šalimi, nusiuntusia Kyjivui tankų.Kremlius sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas toliau palaiko ryšį.D. Peskovo teigimu, lyderių bendravimas „labai naudingas, nepaisant didelių nesutarimų“.E. Macronui įsipareigojus nusiųsti Kyjivui tankų, vėl pasigirdo raginimų Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui taip pat priimti tokį sprendimą.

Per Naujuosius rusai linksminosi ne tik Makijivkoje: socialiniuose tinkluose – dešimtys nekrologų Ką reiškia ukrainiečių naujametiniai „fejerverkai“, teko patirti ne tik Makijivkoje, bet ir Šachtarske besibazuojantiems Ukrainos okupantams. Naujųjų Metų naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė dešimtis čia buvusių rusų karių.„Per Naujuosius Metus linksminosi ne tik Makijivkoje buvę okupantai iš Rusijos. Gaunami pranešimai apie 2022 m. gruodžio 31 d. surengtų HIMARS atakų Šachtarske rezultatus“, – „Facebook“ paskyroje parašė žurnalistas Denisas Kazanskis.Pasak D. Kazanskio, Rusijos karo vadai šį „nemalonumą“ nutarė nutylėti, užtat į „Kobzono koncertą“ nusiųstų okupantų giminės tylėti neketino.„Pranešama, kad iš viso Šachtarske žuvo kelios dešimtys okupantų. Išties gausu...“ – paminėjo žurnalistas.D. Kazanskis paviešino ir Rusijos socialiniais tinklais platinamus nekrologus. Pranešimuose apie rusus aiškiai nurodyta, kad gruodžio 31 d. Šachtarske jie buvo „demilitarizuoti“.

Rusijoje vėl padegtas karinis komisariatas Rusijoje, anot žiniasklaidos, vėl padegtas karinis komisariatas. „Bratske nežinomas asmuo sviedė į karinį komisariatą Molotovo kokteilį ir jį padegė. Apgadinti du aukštai“, – pirmadienį pranešė lenta.ru. Bratskas yra didelis miestas Sibire.Padegimas surengtas naktį. Ugniagesiams pavyko užgesinti liepsnas, kol jos neapėmė viso pastato. Išdegė 50 kvadratinių metrų plotas, materialinių nuostolių dydis kol kas nežinomas. Policija ieško įtariamojo, kurį užfiksavo vaizdo stebėjimo kamera.Nuo prezidento Vladimiro Putino įsakytos invazijos į Ukrainą Rusijoje būta virtinės išpuolių prieš karinius objektus. Atakų taikiniu kelis sykius tapo kariniai komisariatai, atsakingi už rusų mobilizaciją.Nuo vasario, oficialiais duomenimis, registruota dešimtys išpuolių panaudojant padegamuosius užtaisus.

Ukraina per parą numušė tris rusų sraigtasparnius, Kryme – beviltiškos nuotaikosUkrainos ginkluotosios pajėgos per parą sunaikinto tris Rusijos sraigtasparnius ir tris bepiločius orlaivius. Rusijos kariai mėgina judėti Bachmuto, Avdijivkos ir Lymanskės kryptimis bei bando gerinti taktines pozicijas pakeliui į Kupjanską.Ši portalu rbc.ua perduota žinia paremta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo „Facebook“ paskyroje pateikta informacija.Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė 7 atakas raketomis ir 31 smūgį iš oro, taip pat 73 kartus vykdė apšaudymus iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų.Per pastarąją parą ukrainiečių kariai atrėmė šalies agresorės pajėgų atakas, nukreiptas į Luhansko srities Stelmachivkos ir Červonopopivkos gyvenvietes, taip pat į Soledarą, Pidhorodnę, Bachmutą, Kliščijivką, Vodianę, Pervomaiskoję, Krasnohorivką, Marjinką, Pobedą ir Novomichailivką Donecko srityje.Remiantis turima informacija, nemenkas kiekis ginklų ir karinės įrangos, skirtos rusų karių mokymams ir siunčiamos iš Rusijos į Baltarusiją, yra paimtas iš ilgalaikių atsargų, taigi, techniką būtina taisyti arba remontuoti. Žinoma ir tai, kad dirbti su šia technika raginami ir baltarusių kariai.Pastebimai prastėja moralinis ir psichologinis rusų karių nusiteikimas. Pavyzdžiui, tarp tų, kurie tarnauja 127-ojoje atskiroje žvalgybos brigadoje, dislokuotoje laikinai okupuotame Sevastopolyje, sklinda nuomonė apie karo užbaigimą bet kokiomis sąlygomis.Per pastarąją parą gynybinių pajėgų aviacija 17 kartų smūgiavo į okupantų susitelkimo rajonus ir tris kartus – į priešo disponuojamų zenitinės artilerijos ir raketų kompleksų pozicijas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė tris priešininko sraigtasparnius (Ka-52, Mi-24 ir Mi-8) bei tris „Orlan-10“ tipo žvalgybinius bepiločius orlaivius.Ukrainos raketinės technikos specialistų ir artileristų taikiniais tapo septyni rajonai, kuriuose susitelkę rusų kariai ir dislokuota daug karinės įrangos, taip pat degalų ir tepalų sandėlis.

Rusijos remiami separatistai sako užėmę kaimą netoli Bachmuto Ukrainos Donecko regioneRusijos remiamos separatistų pajėgos Ukrainos rytiniame Donecko regione pirmadienį pranešė užėmusios kaimą netoli svarbaus Bachmuto miesto, kurį Maskva bando užimti jau kelis mėnesius.Pirmadienį Rusijos ginkluotosios pajėgos „išlaisvino Donecko „liaudies respublikos“ teritorijoje esantį Bachmutskės kaimą“, sakoma separatistų pareiškime platformoje „Telegram“.Naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti šio teiginio.Bachmutskės kaimas yra į šiaurės rytus nuo Bachmuto, vyno gamyba ir druskos kasyba garsėjančio miesto. Jame kadaise gyveno 70 000 žmonių, o dabar jis yra kovų epicentras.Šis kaimas yra netoli Soledaro miesto, kuriame taip pat vyksta įnirtingi mūšiai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio vakaro kreipimesi sakė, kad teritorija tarp šių dviejų miestų yra „viena kruviniausių vietų fronte“.Rugsėjį Maskva surengė pseudoreferendumus keturiuose Ukrainos regionuose – Donecko, Luhansko, Zaporižios, Chersono – ir pareiškė, kad gyventojai nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos, kuri vasarį užpuolė savo provakarietišką kaimynę.Spalio pradžioje Kremliuje įvykusioje ceremonijoje V. Putinas oficialiai aneksavo šias teritorijas, nors jo pajėgos niekada jų visiškai nekontroliavo.Jungtinės Tautos pasmerkė „bandymą neteisėtai aneksuoti“ Ukrainos žemes ir paragino tarptautinę bendruomenę „nepripažinti jokių Rusijos paskelbtų sienų pakeitimų“.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 111 760 karių Rusija nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 111 760 karių (+590 per pastarąsias 24 val.), pirmadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki sausio 9-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 080 (+11) tankų, 6 147 (+17) šarvuotųjų kovos mašinų, 2 069 (+4) artilerijos sistemų, 434 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 217 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 285 lėktuvų, 275 (+3) sraigtasparnių, 4 809 (+8) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 856 (+7) dronų, 183 specialiosios technikos vienetų ir 723 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Kupjanske rusai apšaudė turgų, sužeisti 7 žmonės Rusų okupantams Charkivo regione apšaudžius turgų, po griuvėsiais gali būti žmonių. Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka.„Jau žinoma apie 7 sužeistuosius. Tarp jų yra vaikas. Po griuvėsiais gali būti dar žmonių“, – rašė jis.Pasak K. Tymošenkos, okupantai apšaudė vietos turgų, tikriausiai iš raketų sistemų S-300. „Vyksta gelbėjimo operacija, dirba specialiosios tarnybos“, – pridūrė jis.„RBC-Ukraina“ kiek anksčiau pranešė, kad pirmadienį, sausio 9 dieną, Rusijos kariškiai raketomis atakavo Charkivo regiono Kupjansko rajono Ševčenkovės kaimą. Pranešama, kad nukentėjo vietinis turgus ir jau sužeisti 7 žmonės, tarp jų 13 metų paauglė.https://t.me/u_now/81945

Ukraina ir Rusija pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniaisUkraina ir Rusija sekmadienį pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniais, į Ukrainą sugrįžo 50 jos kariškių, pranešė pareigūnai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakaro kreipimesi sakė, kad iš Rusijos nelaisvės namo sugrįžo 33 ukrainiečių karininkai ir 17 eilinių bei seržantų.„Tarp jų yra Kyjivo, Donecko sričių, Mariupolio, šalies pietų gynėjų. Armijos, Nacionalinės gvardijos, krašto apsaugos, karinių jūrų pajėgų kovotojų, pasieniečių. Mūsų komanda dirba be jokių pertraukų, kad išvaduotų ukrainiečius ir ukrainietes. Šiandien jai noriu dar kartą padėkoti“, – sakė prezidentas.Jis taip pat padėkojo kariams, imantiems į nelaisvę rusus, ir sakė: „Kiekvienas, kas mūsų žemėje ima į nelaisvę priešus, suteikia galimybę sugrąžinti laisvę kažkam iš ukrainiečių.“Tuo metu Rusijoje pranešta, kad per sekmadienio apsikeitimą sugrįžo 50 nelaisvėje laikytų rusų.Ukrainos duomenimis, pernai iš Rusijos nelaisvės pavyko susigrąžinti beveik 1,6 tūkst. žmonių. Paskutinę 2022 metų dieną per eilinį apsikeitimą belaisviais namo sugrįžo 140 ukrainiečių.

Ukraina ir Rusija pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniaisUkraina ir Rusija sekmadienį pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniais, į Ukrainą sugrįžo 50 jos kariškių, pranešė pareigūnai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakaro kreipimesi sakė, kad iš Rusijos nelaisvės namo sugrįžo 33 ukrainiečių karininkai ir 17 eilinių bei seržantų.„Tarp jų yra Kyjivo, Donecko sričių, Mariupolio, šalies pietų gynėjų. Armijos, Nacionalinės gvardijos, krašto apsaugos, karinių jūrų pajėgų kovotojų, pasieniečių. Mūsų komanda dirba be jokių pertraukų, kad išvaduotų ukrainiečius ir ukrainietes. Šiandien jai noriu dar kartą padėkoti“, – sakė prezidentas.Jis taip pat padėkojo kariams, imantiems į nelaisvę rusus, ir sakė: „Kiekvienas, kas mūsų žemėje ima į nelaisvę priešus, suteikia galimybę sugrąžinti laisvę kažkam iš ukrainiečių.“Tuo metu Rusijoje pranešta, kad per sekmadienio apsikeitimą sugrįžo 50 nelaisvėje laikytų rusų.Ukrainos duomenimis, pernai iš Rusijos nelaisvės pavyko susigrąžinti beveik 1,6 tūkst. žmonių. Paskutinę 2022 metų dieną per eilinį apsikeitimą belaisviais namo sugrįžo 140 ukrainiečių.

Baltarusija paskelbė surengsianti bendras su Rusija ginkluotųjų oro pajėgų pratybas Baltarusija, oficialiais duomenimis, sausio viduryje pradės dvi savaites truksiančias bendras su Rusijos pajėgomis karinių oro pajėgų pratybas. „Nuo 2023 merų sausio 16 dienos iki vasario 1-osios vyks kolektyvinės oro taktinės Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybos“, - sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė Baltarusijos gynybos ministerija. Abi šalys rudenį suformavo bendras pajėgas, oficialiu teigimu, kad saugotų Rusijos ir Baltarusijos sąjungos išorės sienas. Šiuo pagrindu Baltarusijoje dislokuota apie 9 000 rusų karių. Diktatorius Aliaksandras Lukašenka penktadienį aplankė šį dalinį. Pasak Baltarusijos gynybos ministerijos, sekmadienį į Baltarusiją atvyko rusų ginkluotosios oro pajėgos. Dviejų savaičių pratybos bus vykdomos visuose oro pajėgų ir oro gynybos aerodromuose bei poligonuose. Praėjusiomis savaitėmis vis būta spėlionių apie naują rusų puolimą prieš Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos. Jau karo pradžioje Vladimiro Putino pajėgos naudojosi buvusia sovietine respublika invazijai į Ukrainą. A. Lukašenka iki šiol vengė tiesioginio baltarusių karių dalyvavimo koviniuose veiksmuose. Tačiau jis politiniu, ekonominiu ir kariniu požiūriu smarkiai priklausomas nuo Maskvos.

Vakarų žiniasklaida nerado jokių įrodymų apie Ukrainos karių žūtį KramatorskeNėra įrodymų, kad dėl Rusijos smūgio į Kramatorską, kaip teigiama Kremliuje, tariamai žuvo daugiau nei 600 Ukrainos karių Apie tai praneša Vakarų žiniasklaida, teigia „Ukrinform“, remdamasi „Amerikos balsu“.„Reuters“, remdamasi liudininkais, rašo, kad Rusijos smūgis Kramatorskui sukėlė sunaikinimą, tačiau nesunaikino namų ir „nebuvo akivaizdžių aukų požymių“.CNN komanda taip pat praneša, kad nepastebėjo jokių didelių aukų požymių rajone. „Kramatorske ir jo apylinkėse, įskaitant miesto morgo rajoną, nėra neįprastos veiklos“, – nurodė žurnalistai.Be to, atsakydamas į CNN prašymą, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų karių grupės atstovas Sergejus Čerevaty Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos ir Kremliaus žiniasklaidos skleidžiamą informaciją pavadino „nesąmone“.Komentare naujienų agentūrai AP S. Čeravaty pažymėjo, kad Rusijos smūgiai Kramatorskui padarė žalos tik civilinei infrastruktūrai, ir pridūrė: „Ukrainos ginkluotosios pajėgos nebuvo sužeistos“. Agentūra paaiškina, kad, pasak Kramatorsko mero Aleksandro Gončarenkos, dėl apšaudymo buvo apgadintos dvi mokyklos ir aštuoni gyvenamieji pastatai.Kaip pranešama, sausio 8-osios naktį Rusijos kariai sudavė septynis raketų smūgius į Kramatorską. Rusijos Gynybos ministerija pripažino Kramatorsko apšaudymą ir pavadino jį „atsakomąja operacija“ už smūgį Rusijos kariuomenės dislokavimo vietoje Makiivkoje Naujųjų metų išvakarėse. Rusijos ministerija teigė, kad Kramatorske esą nukovė daugiau nei 600 Ukrainos karių.

Ukraina: Rusija jau pasirengusi bėgti iš KrymoUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Myhaila Podoliakas tvirtino, jog Krymo išlaisvinimas yra tik laiko klausimas – Rusija iš pussiasalio tikrai pasitrauks.„Jei išlaisvinsime Luhansko, Donecko ar Zaporožės regionų teritoriją, tai Krymas pateks į visišką Ukrainos ugnies kontrolę. Nelabai suprantu, ką rusai ten darys. Jie supras, kad jiems reikia bėgti“, - sakė M. Podoliakas.„Nes Rusija yra pasirengusi bėgti. Tiesiog jie dar neišėjo iš visiško apsvaigimo būsenos. Tada jie išeis, apsižvalgys ir supras: arba tu pabėgsi, arba mirsi“, – pridūrė jis.„Nebūtina, kad mūsų vaikai, kurie šiandien sėdi bombų slėptuvėse, po 3-5 metų sumokės dar vieną kainą. Kad jie tada mirtų už valstybės teisę egzistuoti. Todėl šiandien pasirašėme tokią „sutartį“ – arba šiandien pasiekiame pabaigą, o tada mūsų vaikai gyvena saugioje šalyje, arba turėtume ieškoti kitos vietos gyvenime, nes tada Ukrainos nebus“, - teigė M. Podoliakas.

Gynybos ministerijos pareiškimai apie „kerštą“ sukėlė nepasitenkinimą RusijojeAmerikos karo studijų institutas (ISW) atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijoje kritikuojami Gynybos ministerijos pareiškimai, kad Rusijos pajėgos reagavo į gruodžio 31 dieną įvykdytą Ukrainos smūgį Rusijos pozicijoms Makijivkoje.Sausio 8 dieną Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos kariai vykdė „atsakomąją operaciją“ prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas dėl gruodžio 31-osios smūgio Makijivkai, per kurį žuvo iki 400 mobilizuotų rusų karių dėl Rusijos vadovybės klaidų ir neefektyvios personalo išsklaidymo praktikos, rašo ISW.Pabrėžiama, kad Rusija pateikė melagingą pareiškimą, kad atsakomasis smūgis buvo surengtas keliuose laikino Ukrainos karių dislokavimo Kramatorske, Donecko srityje, punktuose, dėl kurių, kaip įtariama, žuvo daugiau nei 600 Ukrainos karių.Tačiau taip nėra – suomių reporteris sausio 8 dieną apsilankė streiko Kramatorske vietoje ir pažymėjo, kad raketos nukrito ant tuščios mokyklos.Keli Rusijos kariniai tinklaraštininkai kritikavo Gynybos ministeriją už tai, kad ji sufabrikavo istoriją apie „kerštą“ už smūgį Makijivkai, nurodydami, kad agentūra dažnai pateikia melagingus pareiškimus, užuot persekiojusi kaltus lyderius už nuostolius tarp Rusijos karių.