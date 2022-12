„Rusai neatsisakė atakų prieš mūsų energetikos sistemą, – sakė jis Ukrainos televizijai. – O kadangi jie taikosi į tam tikras datas, Naujieji metai gali būti viena iš tokių datų, kai jie bandys pakenkti mūsų energetikos tinklui“.

Šiuo metu tinklas yra skubiai taisomas, kad ukrainiečiai galėtų netrukdomai švęsti Naujuosius metus, tačiau tai būtų įmanoma tik be naujų rusų atakų, sakė jis.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 620 okupantų rusų Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 620 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 103 220 kareivių, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 016 tankų, 6 024 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 998 artilerijos sistemų, 418 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 283 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 1 707 taktinių dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 652 automobilių, 179 specialiosios technikos vienetų.

Ukrainos gynybos ministerija: Rusija nori dar šiais metais pasiekti Donecko sieną Rusija užsibrėžė tikslą iki metų pabaigos pasiekti Donecko srities administracinę sieną. Tai interviu televizijai pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar.Donbaso regionas, į kurį įeina Ukrainos rytinės sritys Doneckas ir Luhanskas, ir kurį visą nori užimti Rusija, yra intensyviausių mūšių arena. Anot viceministrės, Bachmuto miestas Donecko srityje yra Ukrainos „rytinė tvirtovė“, kur Rusija yra sutelkusi daugiausiai karinės įrangos ir ginklų. „Buvo nežymus pasistūmėjimas (Bachmute), tačiau priešas buvo išvytas. Iki dabar priešas mėgina apsupti miestą, tačiau jame nepavyksta“, – kalbėjo H. Malyar.

Kazachstanas Ukrainos ligoninėms perdavė 41 generatoriųSu Rusija ekonominius ir karinius ryšius palaikanti buvusi sovietinė respublika Kazachstanas perdavė Kyjivui generatorių energijos krizei sušvelninti. „Po Kalėdų eglute sulaukėme nuostabios dovanos iš savo broliškos tautos – Kazachstano: 41 didelės galios generatorių savo medicinos įstaigoms“, - pirmadienį feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos sveikatos ministerija.Jos duomenimis, generatoriai bus naudojami regionuose, kurie ypač paveikti rusų atakų prieš energetikos infrastruktūrą. Buvo įvardytos Mykolajivo, Dnipropetrovsko ir Charkivo sritys.Kazachstanas priklauso Rusijos vadovaujamai Eurazijos ekonominei sąjungai. Maskvos vyraujamas karinis aljansas OVKS („Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija“), be to, per neramumus Kazachstane metų pradžioje savo įsikišimu užtikrino prezidento Kasymo Žormato Tokajevo valdžią.Nepaisant to, Kazachstanas po Rusijos invazijos į Ukrainą pareiškė būsiantis neutralus. Susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu K. Ž. Tokajevas atvirai atsisakė pripažinti Rusijos įvykdytą aneksiją. Astanoje daugėja būgštavimų, kad Rusija ateityje reikš teritorines pretenzijas ir prieš Kazachstaną, kurio šiaurėje gyvena etniniai rusai.

Po Ukrainos manevro rusų karo tinklaraštininkai puolė į isterijąGruodžio 26 dieną Engelso aerodrome nugriaudėję sprogimai tarp Rusijos karo šalininkų sukėlė nerimo bangą, skelbia Karo studijų institutas (ISW).Analitikai pažymi, kad Rusijos gynybos ministerijos versija, esą oro gynybos sistema numušė Ukrainos bepilotį orlaivį, artėjusį prie aerodromo nedideliame aukštyje, ir kad dėl to žuvo trys rusų kariškiai, sulaukė karo tinklaraštininkų kritikos.„Juos (karo tinklaraštininkus – aut. past.) papiktino valdžios reakcija į informaciją apie sprogimus giliame užnugaryje“, – pažymima ISW ataskaitoje.Kaip pasakoja specialistai, Rusijos karo nusikaltėlis Igoris Girkinas sarkastiškai pasišaipė iš oro gynybos pajėgumų. Keletas kitų karo tinklaraštininkų puolė į isteriją dėl prastų radioelektroninės kovos sistemų techninių galimybių.Tuo pat metu jie išreiškė susirūpinimą dėl Rusijos valdžios, tiksliau prezidento Vladimiro Putino, nesugebėjimo apsaugoti kritiškai svarbią Rusijos infrastruktūrą, pridūrė Karo studijų institutas.

Kremlius: Putinas nesveikins Bideno su Naujaisiais metaisRusijos prezidentas Vladimiras Putinas išbraukė JAV lyderį Joe Bideną iš sąrašo asmenų, kuriuos sveikins su Naujaisiais metais. „Šiuo metu abipusis priešiškumas toks didelis, kad sveikinimų tikrai nebus“, - pirmadienį naujienų agentūra „Interfax“ citavo V. Putino atstovą Dmitrijų Peskovą.Ar sveikinimų iš Maskvos Naujųjų metų proga neturėtų tikėtis ir vadovai kitų šalių, kurias Rusija dėl sankcijų vadina nedraugiškomis ar priešiškomis, atstovas nepasakė.

Lavrovas: Ukraina mėgina į karą įtraukti NATORusija kaltina Ukrainą siekiant giliau į karą įtraukti NATO. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas interviu valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė: „(Kyjivo) režimas mėgina savo vardu giliau į konflikto sūkurį įtraukti amerikiečius ir kitas NATO nares – su viltimi, kad skubotas susidūrimas su rusų pajėgomis taps neišvengimas“. Jis šiame kontekste priminė raketos sprogimą Lenkijoje lapkritį ir Ukrainos reakciją į tai pavadino provokacija.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą mėgino sviedinį pateikti kaip „rusų raketą“. „Gerai, kad Vašingtonas ir Briuselis tada turėjo išminties tam nepasiduoti“, - sakė S. Lavrovas. Šis incidentas, anot jo, parodė, kad Kyjivo niekas nesustabdys. Vakarų teigimu, tai buvo ukrainiečių oro gynybos raketa, naudota gintis nuo rusų atakų.S. Lavrovas kritikavo Vakarų kursą. Šie esą nuolat spėlioja, kad Rusija ketina prieš Ukrainą panaudoti atominį ginklą. „Mes čia kalbame apie visai kitokius dalykus – Vakarų, kurie nori visiško Rusijos santūrumo, politinis kursas labai pavojingas. Jis kelia tiesioginio branduolinių valstybių susidūrimo riziką“, - teigė S. Lavrovas. Maskva esą visad pabrėžia, kad branduoliniame kare nebus laimėtojų ir kad „jis niekada negali kilti“.

Ukrainos ministras perspėjo, kad Rusija gali surengti naujametinę raketų atakąUkrainos energetikos ministras Germanas Galuščenka perspėjo, kad Rusija Naujųjų metų išvakarėse gali panaudoti raketas, taip pat ir sparnuotąsias.„Rusai neatsisakė atakų prieš mūsų energetikos sistemą, – sakė jis Ukrainos televizijai. – O kadangi jie taikosi į tam tikras datas, Naujieji metai gali būti viena iš tokių datų, kai jie bandys pakenkti mūsų energetikos tinklui“.Šiuo metu tinklas yra skubiai taisomas, kad ukrainiečiai galėtų netrukdomai švęsti Naujuosius metus, tačiau tai būtų įmanoma tik be naujų rusų atakų, sakė jis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per savo įprastinį kreipimąsi pirmadienio vakarą sakė, kad elektros Ukrainoje vis dar neturi apie 9 mln. žmonių, nors remonto darbai nuolat vyksta.„Tačiau elektros energijos tiekimo pertrūkių skaičius ir trukmė nuosekliai mažėja“, – sakė jis.V. Zelenskis taip pat perspėjo, kad Maskva gali vėl atakuoti Ukrainos energetikos tinklus. „Oro gynyba ruošiasi, valstybė ruošiasi, ir visi turi būti pasiruošę“, – sakė jis.

Kuleba: „Patriot“ sistemos Ukrainoje turi būti dislokuotos per šešis mėnesiusUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad oro gynybos sistemos „Patriot“ į Ukrainą turėtų būti pristatytos maždaug po šešių mėnesių, kai bus atlikti visi būtini parengiamieji darbai.Taip teigiama ministro interviu AP, praneša „Ukrinform“.D. Kuleba taip pat sakė esąs „labai patenkintas“ prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV praėjusią savaitę rezultatais.

Policija pradėjo daugiau nei 52 600 baudžiamųjų procesų dėl Rusijos nusikaltimų UkrainojeNuo karo pradžios policija pradėjo 52 613 baudžiamųjų procesų, siekdama ištirti rusų ir jų bendrininkų Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus.Taip teigiama Nacionalinės policijos spaudos tarnybos pranešime, praneša „Ukrinform“.„Nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios nacionalinės policijos tyrėjai inicijavo 52 613 tyrimų dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų tarnautojų ir jų bendrininkų Ukrainoje įvykdytų nusikaltimų“, – teigiama ataskaitoje.

Zelenskis: padėtis Donbase – sunki ir skausmingaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad padėtis Donbase dabar reikalauja maksimalių jėgų ir susikaupimo bei yra sunki ir skausminga.Taip V. Zelenskis kalbėjo savo vaizdo žinutėje 306-osios karo dienos pabaigoje. „Bachmutas, Kremina ir kitos Donbaso sritys, kurios dabar reikalauja maksimalių jėgų ir susikaupimo. Ten padėtis sunki, skausminga. Užpuolikai meta visus turimus resursus (o tai yra nemaži resursai), kad galėtų išspausti bent kažkokią pažangą“, – sakė prezidentas.V. Zelenskis pridūrė, kad 9 milijonai žmonių Ukrainoje vis dar yra be elektros.

Ukraina teigia per metus atrėmusi 4,5 tūkst. kibernetinių atakų Ukrainos saugumo tarnybos kibernetinio saugumo skyriaus vadovas pirmadienį pranešė, kad nuo metų pradžios jo skyrius „neutralizavo“ daugiau nei 4500 kibernetinių atakų prieš Ukrainą.Teigiama, kad kibernetinių atakų dažnis nuo karo pradžios išaugo tris kartus, o dabar per dieną vidutiniškai įvyksta daugiau nei 10 atakų – visos jos siejamos su Rusija.

Rusija atakavo Charkivo sritį Charkivo regiono administracijos vadovas Olehas Synegubovas savo „Telegram“ kanale pirmadienio vakarą ragino vietos gyventojus likti slėptuvėse, nes regioną atakavo Rusijos armija.Ukrainos visuomeninio transliuotojo „Suspilne“ duomenimis, Charkive nugriaudėjo sprogimas.Apie atakos pasekmes kol kas nepranešama.

Kuleba: Ukraina iki vasario pabaigos siekia surengti susitikimą dėl „taikos formulės“ Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pirmadienį paskelbtame interviu naujienų agentūrai „Associated Press“ teigia, kad Ukraina siekia iki vasario pabaigos surengti viršūnių susitikimą dėl Kyjivo pasiūlytos „taikos formulės“. Jis pridūrė, kad tai greičiausiai įvyks Jungtinėse Tautose, o tarpininku gali būti orgznizacijos generalinis sekretorius Antonio Guterresas. D. Kuleba per interviu sakė, kad Ukraina darys viską, ką gali, kad laimėtų karą 2023 metais, ir pridūrė, kad diplomatija visada vaidina svarbų vaidmenį. „Kiekvienas karas baigiasi diplomatiniu būdu“, – teigė D. Kuleba. – Kiekvienas karas baigiasi dėl veiksmų, atliekamų mūšio lauke ir prie derybų stalo.“ Prieš Rusijai prisijungiant prie derybų, pasak D. Kulebos, Kremlius pirmiausia turėtų atsakyti už karo nusikaltimus, pavyzdžiui, tarptautiniame teisme. Jis taip pat sukritikavo Maskvos tvirtinimus, kad Rusija neva yra pasirengusi deryboms. „Jie nuolat sako, kad yra pasiruošę deryboms, bet tai netiesa, nes viskas, ką jie daro mūšio lauke, įrodo priešingai“, – sakė Ukrainos ministras.

Rusijos žiniasklaida: Donecke sužeistam Rogozinui atlikta sudėtinga operacijaPrieš penkias dienas Donecke sužeistam buvusiam Rusijos kosmoso agentūros (Roskosmos) vadovui Dmitrijui Rogozinui Maskvos ligoninėje buvo atlikta operacija, per kurią pašalinta skeveldra, praneša Rusijos naujienos agentūros, remdamosi D. Rogozino padėjėju.„Dmitrijui Olegovičiui buvo atlikta sudėtinga operacija, skirta iš kaklo slankstelio srities ištraukti ukrainietiškos amunicijos skeveldrą. Operacija pavyko, jis sveiksta“, – „RIA Novosti“ sakė padėjėjas.Sekmadienį D. Rogozinas pranešė, kad ruošiasi operacijai. Jo teigimu, skeveldros palikti negalima, nes kitaip grėstų paralyžius.D. Rogozinas buvo sužeistas gruodžio 21-ąją, kai šventė savo gimimo dieną okupuoto Donecko viešbutyje.

Putinas paskyrė Medvedevą į naujas pareigasRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskyrė Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotoją Dmitrijų Medvedevą Rusijos Karinės pramonės komisijos, koordinuojančios ginklų gamybą Rusijos kariuomenei, nariu.https://www.delfi.lt/news/daily/world/putinas-paskyre-medvedeva-i-naujas-pareigas.d?id=92126187

Kyjivas: Rusija nespėja gaminti „Iskander“ tipo raketųRaketų „Iskander“, „Calibr“ ir „Ch-101“ gamybos tempai neleidžia Rusijai vykdyti masinių atakų taip dažnai, kaip planavo Rusijos armijos vadovybė, teigia Ukrainos oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas.Anksčiau karo ekspertai prognozavo, kad dėl Maskvai įvestų sankcijų karinės technikos gamyba Rusijoje gali gerokai sulėtėti.

Čekijos prezidentas: laisvų šalių spaudimas privers Rusiją pasitraukti iš Ukrainos Čekijos prezidentas Milošas Zemanas paragino toliau remti Ukrainą, taip pat ir teikiant karinę paramą, bei tvirtino, kad galiausiai Rusija turės pasitraukti iš Ukrainos.„Esu įsitikinęs, kad laisvų šalių spaudimas anksčiau ar vėliau privers Rusiją palikti Ukrainos teritoriją“, – savo tradiciniame kalėdiniame kreipimesi per televiziją sakė M. Zemanas.Jis teigė visuomet pasisakęs už teisingus savo šalies ir Rusijos ekonominius santykius, ypač dėl jos svarbių energijos tiekimų. Tačiau dabar iškilo grėsmė pasaulio, taigi ir Čekijos, saugumui, pabrėžė jis. Susiklosčius tokiai padėčiai ekonominiai interesai turi užleisti vietą saugumo interesams.Iki Rusijai užpuolant Ukrainą M. Zemanas buvo laikomas griežtų Europos Sąjungos sankcijų Rusijai priešininku, todėl dažnai buvo kritikuojamas kaip „prorusiškas“.Šiemet M. Zemanas paskutinį kartą kaip valstybės vadovas kreipėsi į šalį per Kalėdas. Po dviejų kadencijų jis nebegalės kandidatuoti trečiajai kadencijai per rinkimus sausio 13 ir 14 dienomis.

Ukraina ragina pašalinti Rusiją iš JT Pirmadienį Ukraina paragino pašalinti Rusiją iš Jungtinių Tautų (JT), kuriose Maskva, kaip nuolatinė Saugumo Tarybos narė, gali vetuoti bet kokią rezoliuciją.„Ukraina ragina JT valstybes nares (...) atimti iš Rusijos Federacijos nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės statusą ir apskritai pašalinti ją iš JT“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.Jame sakoma, kad po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1991 m. Rusija „neteisėtai užima SSRS vietą JT Saugumo Taryboje“.„Teisiniu ir politiniu požiūriu išvada gali būti tik viena: Rusija yra Sovietų Sąjungos vietos JT Saugumo Taryboje uzurpatorė“, – pridūrė ministerija. „Trys dešimtmečiai nelegalaus jos buvimo JT paženklinti karų ir kitų šalių teritorijų grobimu“, – sakoma pareiškime.Penkios nuolatinės 15-os vietų JT Saugumo Tarybos narės turi veto teisę ir gali blokuoti JT rezoliucijas.

Rusija įtraukė „Bellingcat“ žurnalistą į ieškomų asmenų sąrašąPirmadienį Rusija įtraukė į ieškomų asmenų sąrašą tyrimo tinklalapyje „Bellingcat“ aukštas pareigas einantį žurnalistą, rengiantį išsamius reportažus apie Maskvos puolimą Ukrainoje.Bulgarijos žurnalisto Christo Grozevo pavardė buvo įtraukta į ieškomų asmenų sąrašą Rusijos vidaus reikalų ministerijos svetainėje. Ministerija nenurodė, už kokį nusikaltimą jis ieškomas. Tačiau naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo šaltinį, sakiusį, kad Ch. Grozevui iškelta baudžiamoji byla už „melagingos informacijos apie Rusijos armiją platinimą“, vadovaujantis įstatymu, kuris buvo priimtas Maskvai vasarį pasiuntus kariuomenę į Ukrainą.Rusijos vidaus saugumo agentūra FSB kaltina Ch. Grozevą padedant Ukrainos žvalgybai.Ch. Grozevas yra „Bellingcat“ vyriausiasis Rusijos tyrėjas ir vadovavo tiriant opozicijos politiko Aleksejaus Navalno apnuodijimą. Šiais metais jis daugiausia dėmesio skyrė Rusijos kariniams veiksmams Ukrainoje.Liepą Maskva paskelbė „Bellingcat“ „nepageidaujama“ organizacija ir sakė, kad ji kelia grėsmę šalies saugumui. Pernai Rusija jau paskelbė „Bellingcat“ „užsienio agentu“.Nuo tada, kai Maskva vasarį pasiuntė kariuomenę į Ukrainą, „Bellingcat“ dokumentuoja įtariamus Rusijos karo nusikaltimus, daugiausia dėmesio skirdama medžiagai atviruose šaltiniuose ir socialinėje žiniasklaidoje.

Ukrainos užsienio reikalų viceministras Melnykas reikalauja Vakarų naikintuvų, karo laivųUkrainos užsienio reikalų viceministras Andrijus Melnykas reikalauja ne tik Vakarų tankų, bet ir naikintuvų bei karo laivų. Jis tai sakė duodamas interviu dpa po JAV pažado suteikti Ukrainai oro gynybos sistemas „Patriot“.Ukraina labai dėkinga už „naujus drąsius žingsnius“, kuriuos žengė Jungtinės Valstijos, sakė A. Melnykas. "Tačiau akivaizdu: yra dar daug tabu, kuriuos reikia sulaužyti. Mums skubiai reikia Vakarų tankų, naikintuvų, karo laivų, daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, amunicijos". Tai vienintelis jo kalėdinis noras, sakė buvęs ambasadorius Vokietijoje. Kitaip karas tęsis ir atneš Ukrainai daugiau kančių, mirčių ir sugriovimų, sakė A. Melnykas.A. Melnyko teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia savo kariuomenę ir piliečius labai ilgam karui, jam telkia visus turimus išteklius. "Ukrainiečiai pasirengę kovoti už savo tėvynės, įskaitant Krymą, išlaisvinimą, kol tik kvėpuos. Tai garantuota, kad ir ką darytų mūsų partnerės", – pridūrė jis.A. Melnykas atmetė derybas su Rusija ir „gryniausiu blefu“ pavadino Kremliaus kalbas apie neva norą derėtis. Jis kategoriškai atmetė galimybę Ukrainai atsisakyti kokių nors savo teritorijų. "Kyjivui tai nepriimtina. To niekada nebus", - sakė A. Melnykas.

Rusijos naujienų agentūros: FSB teigia nukovusi „diversantus“ iš Ukrainos, mėginusius patekti į RusijąRusijos vidaus saugumo tarnyba FSB pirmadienį pranešė nukovusi grupę diversantų iš Ukrainos, mėginusių patekti į Rusijos pasienio regioną.„Per 2022 m. gruodžio 25 d. įvykusį susirėmimą žuvo keturi diversantai, mėginę iš Ukrainos patekti į Briansko srities teritoriją“, – sakoma FSB pranešime, kurį perdavė Rusijos naujienų agentūros. Jame priduriama, kad jie turėjo užsienio ginklus ir „savadarbius sprogstamuosius įtaisus“. FSB teigimu, jie neva turėjo vokiškus automatus, navigacijos įrangą ir „keturis savadarbius sprogstamuosius įtaisus“.Naujienų agentūrų paskelbtame ir FSB priskiriamame vaizdo įraše buvo matyti ant žemės išguldyti keli kruvini kūnai su žiemine maskuojamąja apranga ir ginklais.Rusija kaltina Kyjivui palankias jėgas įvykdžius daugybę sabotažo išpuolių, įskaitant sprogimą, apgadinusį aneksuotą Krymą su Rusija jungiantį tiltą.Praėjusią savaitę Rusijos įstatymų leidėjai pritarė ilgoms įkalinimo bausmėms „diversantams“, pabrėžę teroro grėsmes, įskaitant iš užsieniečių, vykstant konfliktui Ukrainoje.

Ukrainos ambasadoriaus žinia Vakarams: nebeužtenka tik priešintis, pulkiteVakarai, nors ir padeda Ukrainai išsilaikyti ir net laimėti karines pergales, vis dar neturi aiškios strategijos Rusijos režimo atžvilgiu. Jie vis dar nesiryžta patys imti diktuoti iniciatyvą ir siekti maksimaliai susilpninti Rusijos režimą ar net jį sugriauti.Taip interviu agentūrai ELTA teigė Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta. Tokio Vakarų ir pirmiausia – Europos Sąjungos (ES) – strateginio neapsisprendimo požymiu ambasadorius laiko ir neseniai priimtą devintąjį ES sankcijų Rusijai paketą.„Vakaruose daugelis vis dar galvoja, kad gali būti taip, kaip buvo po agresijos prieš Gruziją ar po vadinamųjų Minsko susitarimų – galima grįžti prie „įprasto biznio“ su Rusija, kartu tiesti dujotiekius.Žinoma, tokių valstybių, kaip Vokietija ar Prancūzija, elgesys ir mąstysena keičiasi, tačiau kol kas mes tikrai nestovime toje pačioje pusėje, nemąstome taip pat. Taigi, ten vis dar per daug svyravimo, nepakankama sankcijų politika bei karinė parama Ukrainai“, – sakė P. Bešta.Tuo tarpu Rusija, pasak ambasadoriaus, baigia kaupti naujas pajėgas ir, panašu, gali pradėti naują invazijos bangą. Taip pat ji ir toliau tęs mėginimus sunaikinti šalies kritinę infrastruktūrą. Tačiau Rusija vis viena silpsta, o Ukraina laikosi ir laikysis, tad būtent nuo Vakarų valios ir veiksmų priklausys, kiek dar visa tai truks ir kainuos.Visą interviu skaitykite čia.

Kremlius: iki metų pabaigos Putinas nori pasikalbėti su Kinijos prezidentu Xi JinpinguRusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki metų pabaigos nori pasikalbėti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, pirmadienį pranešė Kremlius.„Tiesą sakant, toks kontaktas yra rengiamas“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Jis nepateikė daugiau informacijos apie pokalbių formatą – ar tai bus skambutis telefonu, ar susitikimą akis į akį.Abiejų šalių santykiai laikomi gerais, nepaisant Rusijos karo prieš Ukrainą. Kremlius sako neieškantis kontakto su Vakarais. D. Peskovas neigė, kad artimiausiomis dienomis buvo suplanuotas pokalbis su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Taip pat nebus jokių Naujųjų metų sveikinimų JAV prezidentui Joe Bidenui, pridūrė V. Putino atstovas.Paskutinį kartą Xi Jinpingas ir V. Putinas buvo susitikę rugsėjį per Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimą Samarkande, Uzbekistane. Kinijos lyderis praėjusią savaitę Pekine taip pat priėmė V. Putino pirmtaką Dmitrijų Medvedevą.Kinija oficialiai pasisako už tai, kad karas Ukrainoje baigtųsi diplomatinėmis pastangomis, bet jo nepasmerkė ir neprisijungė prie Vakarų sankcijų Rusijai.

Londonas: Maskvai trūksta personalo valdyti minų laukus UkrainojeDidžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Rusijai trūksta adekvataus personalo veiksmingai kontroliuoti per karą Ukrainoje padėtų minų laukus.Pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos sutelkė daug dėmesio savo gynybinių pozicijų stiprinimui prieštankinėmis ir priešpėstinėmis minomis daugelyje fronto linijos atkarpų, rašoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos kasdienėje suvestinėje. Didžiosios Britanijos pareigūnai pabrėžia, kad tokie minų laukai yra kliūtis apmokytiems kariams, tik jei yra tinkamai prižiūrimi ir apšaudomi. „Didžiausias iššūkis Rusijos pajėgoms greičiausiai bus stebėjimo išteklių ir apmokytų darbuotojų, kurie galėtų veiksmingai stebėti didelius naujųjų minų laukų plotus, trūkumas“, – tviteryje parašė ministerija.Nuo tada, kai Rusija vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Londono gynybos ministerija kasdien skelbia atnaujintą žvalgybos informaciją apie karo eigą.

Šv. Kalėdų dieną Rusija surengė daugiau nei 40 raketų atakųPasak Ukrainos kariuomenės atstovų, Rusijos pajėgos sekmadienį surengė daugiau nei 40 raketų atakų prieš Ukrainą, nepaisant to, kad prezidentas Vladimiras Putinas pasakė, kad yra „pasiruošęs derėtis“.Per pastarąją parą Rusijos kariai apšaudė dešimtis miestų Luhansko, Donecko, Charkivo, Chersono ir Zaporožios regionuose.

Rusijos pajėgos užpuolė šešias gyvenvietes Zaporižios srityjeSekmadienį, gruodžio 25 d., Rusijos įsibrovėliai apšaudė kelias Zaporižios srities gyvenvietes. Apie tai praneš Zaporižios miesto tarybos sekretorius ir laikinasis meras Anatolijus Kurtevas, rašo „Ukrinform“.Anot jo, padėtis demarkacinėje linijoje Zaporižios kryptimi per pastarąją parą iš esmės nepasikeitė.

Generalinis štabas: Rusija nuo karo pradžios Ukrainoje neteko 102 600 kariųUkrainos generalinis štabas gruodžio 26 d. taip pat pranešė, kad Rusija taip pat prarado 3 016 tankų, 6 017 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 647 transporto priemonių, 1 996 artilerijos sistemų, 418 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 212 oro gynybos sistemų, 283 lėktuvų, 7072 sraigtasparnių ir 16 laivų.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/491954099784340

Ukraina ragins pašalinti Rusiją iš JT Saugumo TarybosPirmadienį Ukraina ketina pareikalauti, kad Rusija būtų pašalinta iš nuolatinių Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos narių, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba."Rytoj oficialiai išreikšime savo poziciją. Turime labai paprastą klausimą: ar Rusija turi teisę likti nuolatine JT Saugumo Tarybos nare ir apskritai būti Jungtinėse Tautose?", - sakė jis vėlai sekmadienį per nacionalinės televizijos maratoną. „Turime įtikinamą ir pagrįstą atsakymą – ne, tokios teisės ji neturi“, - sakė D. Kuleba.Pasak jo, Rusijos nuolatinės vietos JT Saugumo Taryboje ir veto teisės, kurią taip pat turi JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Kinija, klausimas jau svarstomas diplomatijos sluoksniuose. „Ši problema dar nėra minima per spaudos konferencijas ir viešuose valstybių bei vyriausybių vadovų pasisakymuose, tačiau žemesniu lygiu jau keliamas klausimas, kokia turi tapti Rusija, kad nekeltų grėsmės taikai ir saugumui“, – teigė D. Kuleba.Saugumo Tarybą sudaro 15 narių, jų užduotis yra imtis veiksmų, kad būtų įveiktos pasaulinės krizės, tai gali būti daroma taikant sankcijas, suteikiant leidimą imtis karinių veiksmų ir tvirtinant JT chartijos pakeitimus. Tačiau nuolatinės penkios narės, turinčios veto teisę ir galinčios blokuoti bet kokią rezoliuciją, atspindi galios dinamiką po Antrojo pasaulinio karo.Šalys jau seniai ragina reformuoti Saugumo Tarybą, kai kurios kritikuoja atstovavimo trūkumą, kai kalbama apie nuolatines Afrikos ir Lotynų Amerikos šalių vietas. Be to, instituciją gali paralyžiuoti viena veto teisę turinti narė.JAV prezidentas Joe Bidenas rugsėjį pareiškė pritariantis Saugumo Tarybos išplėtimui ir tam, kad ji „taptų labiau įtraukianti“ – tai retas Vašingtono raginimas imtis veiksmų, atsižvelgiant į tai, kad George'o W. Busho administracija apėjo Saugumo Tarybą, kai įsiveržė į Iraką.Rusijai įsiveržus į Ukrainą Vakarų valstybės pasitelkė JT procedūrų taisykles, siekdamos užtikrinti, kad Rusija neblokuotų Saugumo Tarybos posėdžių. Siekdamos pasmerkti Kremliaus veiksmus jos kreipėsi į kitą JT organą – 193 narių Generalinę Asamblėją.

Seimas išsiuntė kvietimą Ukrainos prezidentui atvykti atsiimti Laisvės premijosSeimas išsiuntė kvietimą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atvykti į Vilnių sausį atsiimti Laisvės premijos, tačiau parlamento vadovė pripažįsta nesitikinti, kad laureatas atvyks.„Formalų kvietimą jau išsiuntėme, o koks bus sprendimas per pačią Sausio 13-ąją, matysime“, – BNS sakė Viktorija Čmilytė-Nielsen.„Matyt, tikėtis, kad jis atvyks, nelabai realu“, – teigė ji.Pasak Seimo vadovės, šiuo metu dėliojama renginio programa, svarstoma, kas galėtų perduoti V. Zelenskiui skirtą premiją.Pagal įstatymą, Laisvės premija paprastai įteikiama Lietuvos parlamente per iškilmingą minėjimą Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją. Tuomet įteikiama statulėlė ir 5 tūkst. eurų.V. Čmilytė-Nielsen sakė, kad šįkart rengiant minėjimo programą bus atsižvelgta į tai, kad „laureatas ypatingas“.Laisvės premija V. Zelenskiui skirta kaip už laisvę ir nepriklausomybę kovojančios Ukrainos lyderiui.„Būdamas Ukrainos prezidentu, jis yra šios kovos už laisvę priešakyje, asmenine lyderyste ir savo pavyzdžiu įkvėpęs milijonus žmonių Ukrainoje priešintis ir nepasiduoti, sutelkęs visą pasaulio bendruomenę prieš Putino režimo nusikalstamą veikimą“, – skiriant premiją sakė Lietuvos Seimo pirmininkė.Seimo įsteigta Laisvės premija įvertinamas asmenų ir organizacijų indėlis skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Agentūros: Rusijos oro bazėje numuštas Ukrainos dronas, žuvo 3 žmonėsRusijos oro gynybos pajėgos numušė Ukrainos nepilotuojamą orlaivį, artėjusį prie oro bazės Rusijos pietuose, nuolaužos užmušė tris žmones, pirmadienį pranešė Rusijos naujienų agentūros.Tai buvo jau antra šį mėnesį ataka prieš Engelso bazę. Engelsas pietinėje Saratovo srityje yra daugiau kaip už 600 kilometrų nuo Ukrainos.„Gruodžio 26 d., apie 1.35 val. Maskvos laiku (22.35 val. GMT), Ukrainos nepilotuojamas orlaivis buvo numuštas mažame aukštyje artėjantis prie Engelso karinio aerodromo Saratovo srityje“, – pranešė naujienų agentūra TASS, remdamasi Gynybos ministerija. „Nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms, trys aerodrome buvę Rusijos techninės tarnybos darbuotojai buvo mirtinai sužaloti“, - sakoma pranešime. Gruodžio 5 dieną Maskva pranešė, kad Ukrainos dronai sukėlė sprogimus Engelso aerodrome ir kitoje bazėje Riazanės regione. Pasak TASS, Gynybos ministerijos teigimu, jokie lėktuvai nebuvo apgadinti.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė kariuomenę ir puola Ukrainą nuo vasario 24 dienos.

Podoliakas: Ukraina Putinui yra mirties nuosprendisUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas teigė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas gyvena savo iliuziniame pasaulyje ir nesupranta situacijos, kurią sukėlė jo pradėtas karas Ukrainoje. V. Putinas tikisi „užtempti“ ir laimėti šį karą, tačiau Ukraina jam yra mirties nuosprendis.TV kanalo FREEDOM eteryje sakė M. Podoliakas tvirtino, kad Rusijos visuomenė ir kariuomenė gyvena tame pačiame iliuziniame pasaulyje. Tačiau jie taip pat supranta, kad „viskas vyksta ne pagal planą“.

Zelenskis: Rusija stengsis paskutines metų dienas paversti sunkiomis Vakariniame vaizdo pranešime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija stengsis paskutines metų dienas paversti itin sunkiomis, todėl ukrainiečiai turi būti pasirengę bet kokiems scenarijams. V. Zelenskis taip pat paragino neignoruoti oro pavojaus signalų. „Turime suprasti, kad priešas stengsis padaryti šį laiką mums tamsų ir sunkų. Rusija šiais metais prarado viską. Tačiau savo praradimus bando kompensuoti savo propagandistų džiūgavimu po raketų smūgių mūsų šaliai, mūsų energetikos sektoriui“, - sakė jis.https://t.me/V_Zelenskiy_official/4521

Rusijos kariai tikslingai puola Chersono srities medicinos įstaigas Chersono srities karinės administracijos vadovas Jaroslavas Januševičius teigia, kad Rusijos kariai tikslingai puola regiono medicinos įstaigas. „Telegram“ kanale jis paskelbė vieno iš sprogimų vaizdo įrašą. Pasak J. Januševičiaus, gruodžio 24 d. Rusijos kariai atakavo Chersono regioninės klinikinės ligoninės teritoriją, taip pat regioninę psichiatrinės pagalbos teikimo įstaigą, kurioje buvo sunaikintas gydytojo kabinetas. Dėl smūgių aukų nebuvo.https://t.me/khersonskaODA/2744

Apšaudomi miestai Rytų Ukrainoje Kramatorskas ir Avdijivka sekmadienį patyrė Rusijos atakas, praneša „Sky News“. Pasak Donecko srities karinės administracijos vadovo Pavlo Kyrylenko, į Kramatorską pataikė trys raketos, kurios apgadino pramoninį pastatą ir parduotuves. Per išpuolį niekas nenukentėjo. Avdijivkoje, Rusijos pajėgoms apšaudžius miestą iš artilerijos ir kitų ginklų, buvo sužeista moteris.

Baltarusijoje užsidegė Rusijos naikintuvas Stebėsenos grupė „Baltarusijos Gayun“, kuri stebi Rusijos karinių pajėgų judėjimą Baltarusijos teritorijoje, teigia, kad gruodžio 25 d. Mačiuliškių aerodrome užsidegė vieno Rusijos karinių oro pajėgų naikintuvo MiG-31K variklis. „Jis neveikia ir artimiausiu metu negalės skraidyti“, – rašoma pranešime. Pasak stebėtojų, trys tokie Rusijos naikintuvai, galintys nešti hipergarsines raketas „Dagger“ į Baltarusiją atvyko gruodžio 13 d. Sekmadienį visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kuris buvo siejamas su MiG-31K pakilimu Baltarusijoje.

Chersone aukojamas kraujas Buvusi Ukrainos prezidento atstovė spaudai Julija Mendel pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuoti žmonės, atvykę aukoti kraujo Šeštadienį Rusijai apšaudant Chersono regioną žuvo mažiausiai 16 žmonių ir 64 buvo sužeisti.https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1607006592574316544?s=20&t=jxX3CUZrZLsff3pBIrx3XQ

Ukraina trečią kartą per dieną skelbia apie oro pavojųJau ir anksčiau buvo pranešta, kad Kyjive ir kituose Ukrainos regionuose pasigirdo oro pavojaus sirenos. Nepatvirtintais duomenimis, socialinėje žiniasklaidoje teigiama, kad sirenos galėjo būti įjungtos po to, kai Rusijos lėktuvai pakilo į dangų Baltarusijos teritorijoje. Apie tai rašo „Reuters“. Apie Baltarusijos teritorijoje pakilusį naikintuvą – hipergarsinių raketų „Kinzhal“ nešėją – praneša ir portalas „Meduza“.

Rusija padidino „Kalibr“ raketų nešėjų skaičių jūroseRusijos Federacija iki devynių padidino sparnuotųjų raketų nešėjų „Kalibr“ skaičių Juodojoje ir Viduržemio jūrose.Iš viso dabar skaičiuojama 100 raketų, pranešama Ukrainos karinių jūrų pajėgų „Telegram“ kanale.Teigiama, Juodojoje jūroje yra keturi „Kalibr“ nešėjai, kurie gali paleisti 24 raketas. Karinės jūrų pajėgos pridūrė, kad Viduržemio jūroje yra penki šių raketų nešėjai, su 76 vienetais raketų.„... Juodojoje jūroje kovai pasirengę iki 13 rusų laivų... Viduržemio jūroje – devyni laivai...“, - sakoma pranešime.

Gruodžio 25 d. rytą, per oro antskrydį Kyjivo regione, buvo surengtos pratybos sabotažo ir žvalgybos grupėms neutralizuoti, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadovybė, kurią cituoja „The Guardian“. „Priešas bandė užimti svarbų valstybinį objektą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai, bendradarbiaudami su Ukrainos nacionalinės gvardijos daliniais, atliko transporto sraigtasparnių naikinimą ore ir priešų būrys pralaimėjo“, - sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolas leitenantas Serhijus Najevas.

Rusijos pajėgos per parą nužudė 16 ukrainiečių civiliųPraėjusią parą 16 ukrainiečių civilių žuvo, o 72 buvo sužeisti dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos Ukrainoje, praneša „Ukrinform“.Socialiniame tinkle „Telegram“ informaciją apie žūtis paskelbė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kirilo Timošenko, remdamasis karinės vadovybės regionuose duomenimis.Chersono srityje žuvo 16 žmonių, o 64 buvo sužaloti. Donecko srityje buvo sužeisti 7 žmonės, o Charkovo srityje buvo sužeistas vienas asmuo.Kaip anksčiau pranešta, gruodžio 24 d. Rusijos kariuomenė vėl apšaudė Chersono miestą. Per apšaudymą žuvo 10 gyventojų, o 55 patyrė sužalojimus, 18 iš jų sunkius.

Ukrainoje likviduotas Rusijos šnipų vadasUkrainoje buvo likviduotas Rusijos šnipų vadovas. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos kariuomenės karininkas Anatolijus Stefanas.„Rusijos Centrinės karinės apygardos 12-osios gvardijos atskirosios inžinerinės brigados štabo viršininko pavaduotojas žvalgybai Jevgenijus Švalevas buvo sėkmingai demobilizuotas“, - teigė Ukrainos karininkas.

Visose Ukrainos vietovėse skelbiamas oro pavojus Pavojaus signalo paskelbimas reiškia grėsmę, kad priešas pradės raketų smūgius, skelbia Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas praneša, kad per pastarąją parą nukauta 620 rusų karių. Nuo vasario 24 d. Ukrainos kariuomenė, generalinio štabo teigimu, nukovė daugiau kaip 102 000 rusų karių. Taip pat per parą sunaikinti 5 Rusijos tankai, 16 šarvuočių, 3 artilerijos sistemos ir 8 automobiliai ar autocisternos. Iš viso iki šiol sunaikinta 3 011 Rusijos tankų, 6 010 šarvuočių, 1 991 artilerijos sistema, 418 salvinės raketų ugnies sistemų, 212 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 283 lėktuvai, 267 sraigtasparniai, 1 706 nepilotuojami orlaiviai, 653 sparnuotosios raketos, 16 laivų ir katerių, 4 635 automobiliai ir autocisternos, ir 178 specialiosios technikos vienetai.

Rusijos parlamentas ruošiasi įvesti didesnį mokesčių tarifą iš šalies išvykusiems žmonėms nuo vasario mėnesio, prasidėjus karui Ukrainoje, rašo „The Guardian“. Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas sakė, kad teisės aktai yra rengiami: „Teisinga panaikinti lengvatas iš Rusijos Federacijos išvykusiems asmenims ir įvesti jiems didesnį mokesčių tarifą. Tie, kurie suprato padarę klaidą, jau grįžo. Likusieji turėtų suprasti: didžioji visuomenės dalis nepalaiko jų poelgio ir mano, kad jie išdavė savo šalį, artimuosius ir draugus“.Neaišku, kiek rusų išvyko nuo karo pradžios.Kai kurios vietos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad net 700 000 jų pabėgo po to, kai rugsėjį buvo paskelbta mobilizacija, skirta naujiems kariams pašaukti į kovą. Tuo metu vyriausybė šį skaičių atmetė.Rusijoje 13 proc. gyventojų pajamų mokestį automatiškai išskaičiuoja šalies darbdaviai. Užsienyje dirbantys rusai, kurie yra Rusijos mokesčių rezidentai, mokestį turi mokėti savarankiškai, teigia Rusijos federalinė mokesčių tarnyba.

Pasak regiono karinės administracijos vadovo Jaroslavo Januševičiaus, per pastarąją parą Chersono srityje per Rusijos apšaudymus ir sprogimus žuvo 16 žmonių. Tarp jų - trys Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai, žuvę per išminavimą Beryslavo srityje. Dar 64 žmonės patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų. Gruodžio 24 d. Rusijos kariuomenė pradėjo masinį Chersono puolimą. Pranešama apie dešimties civilių gyventojų žūtį.

Ukraina paskelbė oro pavojaus pavojų Kyjive ir kituose regionuoseKyjive ir kituose Ukrainos regionuose kaukia oro pavojaus sirenos, skelbia „The Guardian“. Paskelbus oro pavojaus signalą, Kijevo miesto administracija paragino žmones eiti į slėptuves.Šalies pietuose esančio Mykolajivo meras savo oficialiame „Telegram“ kanale taip pat paskelbė perspėjimą apie sirenas.

Popiežius Pranciškus šeštadienį kalbėjo Kalėdų išvakarių mišiose, perspėdamas, kad godumo ir valdžios troškimo lygis toks didelis, kad kai kurie nori „suvalgyti net savo kaimynus“, akivaizdžiai turėdamas omenyje karą Ukrainoje, rašo „The Guardian“. „Mūsų pasaulyje vyrai ir moterys, trokšdami turto ir valdžios, nuskurdina net savo kaimynus, brolius ir seseris. Kiek daug karų matėme! Ir kiek daug kur, net ir šiandien, su žmogaus orumu ir laisve elgiamasi paniekinamai.“ Nuo vasario mėnesio, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Pranciškus beveik kiekviename viešame renginyje pasisakė prieš karą, smerkdamas tai, ką vadino žiaurumais ir neišprovokuota agresija. Šeštadienio vakarą jis konkrečiai neminėjo Ukrainos. Anksčiau šį mėnesį popiežius ragino žmones mažiau išleisti Kalėdų šventėms ir dovanoms, o skirtumą nusiųsti ukrainiečiams, kad jie galėtų išgyventi žiemą.

Sužeistųjų skaičius Chersone augaChersono srities administracijos vadovas Jaroslavas Januševichas per televiziją sakė, kad sužeistųjų skaičius mieste dėl penktadienio ryte surengto Rusijos pajėgų apšaudymo išaugo iki 68 žmonių.„Iki šiol žinoma apie 68 sužeistuosius dėl šiandieninės Rusijos okupantų atakos Chersono regione. Rusijos kariuomenė nužudė 10 žmonių“, – sakė jis.J. Januševichas taip pat paragino evakuoti gyvenviečių Dniepro pakrantėje, kurias kontroliuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos, gyventojus.

Podoliakas: Iranas planuoja padidinti ginklų tiekimą RusijaiUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas sakė, kad Iranas planuoja tiekti Rusijai daugiau raketų ir dronų, taip „atvirai pažemindamas tarptautinių sankcijų instituciją“.M. Podoliakas paragino atsisakyti neveikiančių sankcijų ir negaliojančių JT rezoliucijų koncepcijų ir pereiti prie destruktyvesnių priemonių – gamyklų likvidavimo ir tiekėjų arešto.Apie tai, kad Iranas planuoja didinti ginklų tiekimą Rusijai, apeidamas tarptautines sankcijas, lapkritį rašė Vakarų žiniasklaida.Irano „Shahed-136“ dronai naudojami atakuoti Ukrainos miestus ir energetikos infrastruktūrą, o tai buvo vienas iš veiksnių, lėmusių JAV sprendimą aprūpinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas „Patriot“ priešlėktuvinėmis sistemomis.Teheranas pripažįsta nedidelio skaičiaus bepiločių orlaivių tiekimą Rusijai, Maskva neigia gavusi ginklų iš Irano.

Zelenskis pasveikino ukrainiečius su KalėdomisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino šalies piliečius su Kalėdomis, savo kreipimesi paminėdamas žmones, kurie yra šalies viduje, užsienyje ir nelaisvėje.„Sveikiname su šviesia Vakarų apeigų krikščionių Kalėdų švente! Šiandien ir visas artėjančias žiemos šventes sutinkame sudėtingomis aplinkybėmis. Kažkas šiandien pamatys pirmąją žvaigždę danguje virš Bachmuto, Rubezhnoye, Kremennaya. Kažkas šventę švęs kitų žmonių namuose, bet ne svetimuose – pas tuos, kurie priglaudžia ukrainiečius“, – pasakojo Zelenskis.„Kažkas švęs šias Kalėdas nelaisvėje, bet tegul prisimena, kad mes sekame šiuos savo žmones, grąžinsime laisvę visiems ukrainiečiams ir ukrainiečiams“, - patikino prezidentas.Kalėdų kalboje jis priminė sunkius karo momentus – „Azovstal“ apgultį ir Rusijos karių okupaciją miestuose netoli Kijevo, atakas Černobajevkoje, Rusijos karių pasitraukimą iš Gyvačių salo ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešpriešos sėkmę – Iziumo ir Chersono išlaisvinimą.„Švęsime savo šventes! Kaip visada. Šypsosimės ir džiaugsimės. Kaip visada. Yra tik vienas skirtumas: stebuklo nelauksime, nes patys jį kuriame“, – sakė V. Zelenskis.

Chersono atakų aukų skaičius išaugo iki dešimtiesPer Rusijos smūgį neseniai atkovotam Ukrainos Chersono miestui žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 58 buvo sužeisti, o kelyje liko kruvinų lavonų, pranešė pareigūnai.Chersono regiono gubernatorius Jaroslavas Januševičius nacionalinei televizijai sakė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, o anksčiau buvo pranešta apie septynias aukas, pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Interfax“.Prezidentas Volodymyras Zelenskis, neseniai grįžęs iš kelionės į Jungtines Valstijas, ieškodamas ginklų atsispirti 10 mėnesių trukusiai Rusijos invazijai, paskelbė nuotraukas, kuriose matyti degančių automobilių, išdaužytų langų ir kėbulų nubarstytos gatvės, praneša „Reuters“.„Socialiniai tinklai greičiausiai pažymės šias nuotraukas kaip „jautrų turinį“. Bet tai nėra jautrus turinys – tai tikrasis Ukrainos ir ukrainiečių gyvenimas“, – rašė jis.„Tai ne kariniai objektai... Tai teroras, tai žudymas vardan bauginimo ir malonumo“, - pabrėžė V. Zelenskis.

Bučoje vėl atidarytas „McDonald's“Restorano pastatas buvo apgadintas Rusijos okupacijos metu.„Mums tai nėra tik dar vienas lauko restoranas, tai nėra tik sugrįžimas... Tai yra mūsų miestų nenugalimumo simbolis: mes pamažu atkuriame tai, kas buvo sunaikinta, nes gėris ir toliau nugali blogį, o šviesa – tamsą“, – teigė bendrovė.

Turkija: karas Ukrainoje lengvai nesibaigsTurkija šeštadienį pripažino, kad Rusijos karas Ukrainoje lengvai nesibaigs, nors Ankara ne kartą bandė organizuoti Kyjivo ir Maskvos taikos derybas.NATO narė Turkija, palaikanti draugiškus santykius su abiem kaimynėmis, deklaravo neutralios žaidėjos poziciją ir bandė tarpininkauti dėl taikos.Tačiau karui tęsiantis jau 10 mėnesių, Ankaros viltys blėsta.„Atrodo, kad šis karas lengvai nesibaigs“, – per metų pabaigos spaudos konferenciją Ankaroje sakė gynybos ministras Hulusi Akaras. Jis atkreipė dėmesį į Vakarų paramą Ukrainai ir Rusijos pareiškimus, kad ji nenusileis.„Nebūtų klaidinga sakyti, kad nepaisant mūsų geros valios ir raginimų nutraukti ugnį šis karas tikriausiai tęsis ir 2023 metais“, – sakė H. Akaras.Turkija šią vasarą padėjo susitarti dėl ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra, kovo mėnesį – karo pradžioje – surengė Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų susitikimą, be to, organizavo kitų konflikto šalių derybų.Tačiau Turkija neprisidėjo prie Vakarų sankcijų Rusijai ir plėtė prekybą su šia šalimi, nors tuo pačiu metu tiekė Ukrainai kovinius dronus.

Analitikai: yra ženklų, kad Rusija planuoja naują Ukrainos puolimą iš Baltarusijos teritorijosJAV veikiantis Karo studijų institutas (ISW) mano, kad yra ženklų, jog Rusija planuoja naują Ukrainos puolimą iš Baltarusijos teritorijos.Nors ISW ekspertai naujausioje ataskaitoje tikina, kad tokios atakos tikimybė yra nedidelė, jie pažymi, jog galimą pavojų reikėtų vertinti rimtai.Ekspertai nurodo, kad atakos planus liudija Baltarusijoje iškilusi lauko ligoninė. „Lauko ligoninės pratyboms nereikalingos, tad tai galimai rodo pasirengimą kovinėms operacijoms“, – tvirtinama ekspertų ataskaitoje.Šiuos teiginius patvirtina šeštadienį Ukrainos kariuomenės paskelbta informacija, kad Rusija į Baltarusiją perkėlė kelis savo batalionus.Nepaisant to, ISW mano, kad Rusijos karių dislokavimas Baltarusijoje gali būti Maskvos bandymas nukreipti Ukrainos pajėgų dėmesį nuo jų gynybinių operacijų Donbase.

JAV Atstovų rūmai patvirtino 45 mlrd. dolerių vertės paramos paketą UkrainaiJAV Atstovų rūmai patvirtino 45 mlrd. dolerių vertės paramos paketą nuo Rusijos visapusiškos invazijos besiginančiai Ukrainai.Kaip praneša „Sky News“, šis paketas numatytas penktadienio vakarą vietos laiku patvirtintame biudžeto plane.Apie naujausią paramą pranešta po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo savo šalies žmones dėl galimų Rusijos kariuomenės atakų šventiniu laikotarpiu. Jis paragino tautiečius artimiausiomis dienomis būti budriais ir neignoruoti apie oro antskrydžių pavojų perspėjančių sirenų gausmo.

Per Rusijos kariuomenės apšaudymą Chersono centre žuvo aštuoni žmonėsPer Rusijos kariuomenės apšaudymą Pietų Ukrainos Chersono miesto centre žuvo aštuoni žmonės ir dar 58 sužeisti, pranešė vietos pareigūnai.Pasak Chersono srities karinės administracijos vadovo Jaroslavo Januševyčiaus, tarp sužeistųjų yra 6-erių metukų mergaitė. Jos būklė yra sunki. J. Januševyčius nurodė, kad mažametę sužeidė skeveldros.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šią ataką kaip Rusijos vykdomo teroro apraišką ir pareiškė, kad rusai žudo norėdami ne tik įbauginti Ukrainos gyventojus, o ir savo pačių „malonumui“. „Tokios yra gyvenimo Ukrainoje realijos... Pasaulis turi pamatyti ir suprasti, su kokiu absoliučiu blogiu mes kovojame“, – pridūrė V. Zelenskis.J. Januševyčiaus teigimu, pastarąją parą Chersono miestui iš viso buvo suduota 36 kartus.Įvykio vietoje buvę naujienų agentūros AFP korespondentai pranešė matę ant žemės gulinčius keleto žmonių lavonus. Vienas vyras žuvo savo automobilyje.Apie šį smūgį Chersonui pranešta praėjus lygiai dešimčiai mėnesių nuo visapusiško Rusijos sukelto karo pradžios. Nors Maskvos pajėgos iš šio miesto pasitraukė dar lapkritį, nuo tada jos jį vis apšaudo.

Ukrainiečių generolas: Baltarusijoje 3 batalionai siunčiami prie sienos su Ukraina Baltarusijoje vienam mechanizuotųjų pėstininkų ir dviem tankų batalionams nurodyta judėti į rajonus prie Ukrainos sienos, pranešė Ukrainos jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas.Pasak jo, per bendras pratybas Baltarusijoje baltarusių ir rusų kariai repetuoja puolamojo pobūdžio veiksmus.Ukrainos pajėgos savo ruožtu pasirengė ginti šiaurines šalies sienas, nurodė S. Najevas.Rusija gruodžio pradžioje pradėjo demonstratyviai telkti pajėgas prie Baltarusijos ir Ukrainos sienos, tačiau duomenų apie rengiamą Rusijos didelio masto operaciją Ukrainos šiaurėje kol kas nėra. Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) analitikai neatmeta galimybės, kad Rusija savo kariuomenės manevrus Baltarusijoje suintensyvino siekdama nukreipti ukrainiečių dėmesį nuo kito rengiamo smūgio, galbūt Luhansko ar Charkivo srityje. Rusijos įsiveržimo iš Baltarusijos galimybę analitikai laiko menka, bet jos neatmeta.

Po Chersono apšaudymo Zelenskis smerkia Rusijos terorąPo Chersono miesto apšaudymo, kai žuvo mažiausiai penki žmonės, o dar 20 buvo sužeisti, prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pasmerkė Rusijos terorą.Ukrainos pietuose esantį Chersoną Kyjivo pajėgos atkovojo lapkričio mėnesį.„Chersonas. Šeštadienio rytas, Kūčios, centrinė miesto dalis“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis prie atakos vietos nuotraukų.Miesto apšaudymą jis pavadino „žudymu dėl bauginimo ir malonumo“.

Per Rusijos kariuomenės apšaudymą Chersono centre žuvo penki žmonėsPer Rusijos kariuomenės apšaudymą Pietų Ukrainos Chersono miesto centre žuvo penki žmonės ir dar apie 20 sužeista, pranešė vietos pareigūnai.Pasak Chersono srities karinės administracijos vadovo Jaroslavo Januševyčiaus, tarp sužeistųjų yra 6-erių metukų mergaitė. Jos būklė yra sunki. J. Januševyčius nurodė, kad mažametę sužeidė skeveldros.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šią ataką kaip Rusijos vykdomo teroro apraišką ir pareiškė, kad rusai žudo norėdami ne tik įbauginti Ukrainos gyventojus, o ir savo pačių „malonumui“.J. Januševyčiaus teigimu, pastarąją parą Chersono miestui iš viso buvo suduota 36 kartus.

Ukraina žiemos šventes pasitinka be įprasto spindesioVos prieš metus Sofijos aikštė Kyjive žavėjo didele Kalėdų egle ir tūkstančiais lempučių, bet paskutinėmis 2022-ųjų dienomis, šaliai jau 10 mėnesių kariaujant su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, čia stovi kuklesnė eglutė, o mėlynos ir geltonos jos lemputės vos prasklaido niūrią aikštės tamsą.Pastaraisiais mėnesiais Rusija nuolat taikosi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir siekia nutraukti elektros energijos bei šildymo tiekimą šalies gyventojams. Nors Ukrainos vyriausybė stengiasi veikti kuo greičiau, atkurti elektros energijos tiekimą visiems ukrainiečiams, įskaitant daugiau kaip 3 mln. sostinės gyventojų, praktiškai neįmanoma.Būna dienų, kai gatvės Kyjivo centre apšviečiamos, bet valdžia riboja elektros suvartojimą ir nuolat ją atjungia, tad tradicinio žėrinčio miesto šiuo kalėdiniu laikotarpiu nėra.

Ukrainos prezidento patarėjas ragina naikinti Irane esančias dronų ir raketų gamyklasUkrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas paragino likviduoti Irane esančias gamyklas, gaminančias Rusijai siunčiamus dronus ir raketas.Kaip praneša „Sky News“, tai M. Podoliakas šeštadienį parašė savo tviterio paskyroje. Įraše jis apkaltino Iraną nepagarba tarptautinėms sankcijoms.Be gamyklų naikinimo, prezidento patarėjas taip pat ragino sulaikyti už minėtos ginkluotės perdavimą atsakingus asmenis.Kyjivas yra apkaltinęs Teheraną perdavus Rusijai 1,7 tūkst. dronų „Shahed-136“, kurie pastaruoju metu yra pasitelkiami atakuojant Ukrainos infrastruktūrą. Būta pranešimų, kad Iranas galimai planuoja patiekti Maskvai dar daugiau šių dronų ir raketų.

Britų žvalgyba: Rusija rečiau atakuoja Ukrainą ilgojo nuotolio raketomis, nes turi tik ribotas tokių sviedinių atsargasRusijos kariuomenė pastaruoju metu tik maždaug kartą per savaitę atakuoja Ukrainos infrastruktūrą ilgojo nuotolio raketomis, nes turi jau tik ribotas tokių sviedinių atsargas. Tai savo naujausioje, šeštadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Pasak ministerijos, nors Rusija nuo spalio papildė savo Ukrainoje besikaunančias pajėgas dešimtimis tūkstančių rezervistų, jos puolamąsias operacijas riboja šaudmenų stygius. Ministerijos teigimu, rusams, be kita ko, trūksta artilerijos sviedinių.Suvestinėje pažymima, kad dabartinei Rusijos taktikai koją kiša tai, kad vien jos gebėjimas tęsti gynybines operacijas ilgoje fronto linijoje priklauso nuo didelių raketų ir šaudmenų atsargų.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kiekvieną dieną, nuo pat Rusijos visapusiško karo prieš Ukrainą pradžios.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 101 430 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 101 430 karių (+480 per pastarąsias 24 val.), šeštadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki gruodžio 24-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 3 006 (+1) tankų, 5 994 (+8) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 988 (+4) artilerijos sistemų, 418 (+4) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 212 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 283 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 4 627 (+5) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 706 (+8) dronų, 178 specialiosios technikos vienetų ir 653 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Putinui savo karą prieš Ukrainą pavadinus karu, JAV ragina jį pripažinti realybęJAV penktadienį paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pripažinti realybę, kai šis savo karą prieš Ukrainą pavadino karu, o ne „specialiąja karine operacija“.Maskva pastarąjį terminą naudoja nuo pat visapusiškos invazijos pradžios ir yra priėmusi įstatymą, pagal kurį kriminalizavo, jos pačios tvirtinimu, tariamai „klaidinančios“ terminologijos apie vadinamąją „operaciją“ Ukrainoje naudojimą. Tačiau ketvirtadienį spaudos konferencijoje pats V. Putinas panaudojo žodį karas ir tvirtino turįs vilčių, kad jis greitai pasibaigs.„Nuo vasario 24 d. Jungtinės Valstijos ir visas pasaulis žino, kad Putino „specialioji karinė operacija“ yra neišprovokuotas ir nepateisinamas karas prieš Ukrainą. Praėjus 300 dienų, Putinas pagaliau pavadino karą jo tikruoju vardu“, – sakė JAV Valstybės departamento atstovas.„Kitame realybės pripažinimo žingsnyje raginame jį nutraukti šį karą ir išvesti savo pajėgas iš Ukrainos“, – pridūrė atstovas. Jis pabrėžė, kad nepaisant V. Putino naudojamos terminologijos, „Rusijos agresija prieš suverenią kaimynę lėmė žmonių mirtis, sugriovimus ir priverstinius gyventojų perkėlimus“.„Neabejojame, kad Ukrainos žmonių neguodžia tai, kad Putinas tik konstatavo akivaizdų faktą, paguodos veikiausiai nepajus ir dešimtys tūkstančių Rusijos šeimų, kurių artimieji žuvo kaudamiesi Putino kare“, – tvirtino departamentas.Anksčiau šį mėnesį Rusijos teismas skyrė karą prieš Ukrainą kritikavusiam opozicijos politikui Iljai Jašinui aštuonerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę. Jis „Youtube“ paskelbtame įraše kalbėjo apie „civilių žudymą“ Kyjivo priemiestyje Bučoje.

Zelenskis perspėja dėl galimų Rusijos atakų šventiniu laikotarpiuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo savo šalies žmones dėl galimų Rusijos kariuomenės atakų šventiniu laikotarpiu.„Artėjant švenčių sezonui, Rusijos teroristai gali vėl suaktyvėti“, – penktadienio vakarą savo jau tradiciniu tapusiame vaizdo kreipimesi pareiškė V. Zelenskis. Jis paragino tautiečius artimiausiomis dienomis būti budriais, neignoruoti apie oro antskrydžių pavojų perspėjančių sirenų gausmo ir padėti vieni kitiems.Kreipimesi Ukrainos lyderis neįprastą įspėjimą perdavė ir Rusijai. „Rusijos piliečiai turi aiškiai suvokti, kad teroras negali likti be atsako“, – tvirtino jis. Prezidentas nedetalizavo.Pastaruoju metu Ukrainos karinė vadovybė vis perspėja apie galimas naujas rusų raketų atakas prieš šalies kritinę infrastruktūrą. Po tokių smūgių fiksuojami masiniai elektros tiekimo sutrikimai, kai kurie gyventojai lieka ir be vandens ar šildymo.

Išlaisvintose Ukrainos teritorijose užregistruota daugiau nei 5 tūkst. kankinimo atvejųUkrainos prokuratūra pradėjo 5 079 baudžiamąsias bylas dėl kankinimų ir kitokio nežmoniško elgesio faktų, susijusių su Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą. Taip pat yra 855 karo nusikaltimų prieš vaikus atvejai, iš kurių 10 yra seksualinės prievartos atvejai.Pasak „Ukrinform“, apie tai praneša Žmogaus teisių centras ZMINA, remdamasis Generalinės prokuratūros atsakymu.„Generalinė prokuratūra pranešė, kad į Vieningą ikiteisminių tyrimų registrą (URDR) įtraukti 5 079 nusikaltimai dėl kankinimo, kūno sužalojimo ar kitokio nežmoniško elgesio dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą faktų“, – sakoma pranešime.Kaip pažymėta, okupuotose Ukrainos teritorijose po rusų atsitraukimo buvo aptiktos 54 vietos, kuriose buvo kankinami gyventojai. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas 855 baudžiamosiose bylose dėl karo nusikaltimų prieš vaikus, susijusių su Rusijos Federacijos ginkluota agresija prieš Ukrainą, įskaitant 10 dėl seksualinio smurto faktų. Iš viso prokuratūros tiria 2415 bylų dėl nusikaltimų, padarytų prieš vaikus ir vaikų apsaugos srityje.

Rusai apšaudė DTEK energetikos objektą, žuvo darbuotojasPenktadienį, gruodžio 23 d., Rusijos Federacijos kariai apšaudė vieną iš DTEK energetikos objektų, jis nustojo gaminti elektrą.Pasak „Ukrinform“, DTEK spaudos tarnyba apie tai praneša „Telegram“ kanale.„Šiandien, gruodžio 23 dieną, okupantai intensyviai apšaudė vieną iš „DTEK Energy“ energetikos įmonių, dėl to buvo sugadinta jos įranga ir stotis nustojo gaminti elektrą“, – sakoma pranešime.DTEK pranešė, kad dėl išpuolio žuvo įmonės darbuotojas, kitas buvo sužeistas.„Tai yra 21-asis Rusijos teroristinis išpuolis prieš DTEK energetikos objektus. Kai apšaudymas baigsis, energetikos inžinieriai pradės atnaujinti įrangos veikimą“, – teigiama pranešime. Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Shmygalas paragino ukrainiečius būti pasirengusius naujam apšaudymui, nes Rusijos teroristai padarys viską, kad gyventojai liktų be šviesos iki Naujųjų metų.

Žiniasklaida: nuo Putino blogos naujienos yra slepiamos Vladimiras Putinas nežino visko, kas vyksta su jo kariuomene Ukrainoje, nes labai siauras bendražygių ir saugumo pajėgų ratas stengiasi neerzinti Rusijos prezidento nemaloniomis naujienomis iš fronto, rašo amerikiečių laikraštis „Wall Street Journal“ (WSJ).Leidinio žurnalistai teigia, kad jų išvados pagrįstos kelis mėnesius trukusiu bendravimu su dabartiniais ir į pensiją išėjusiais funkcionieriais ir žvalgybos pareigūnais Rusijoje ir Vakaruose, taip pat su „Kremliui artimais žmonėmis“.„Visi jie piešia nuo pasaulio izoliuoto lyderio, negalinčio ar nenorinčio tikėti, kad Ukraina gali sėkmingai pasipriešinti, paveikslą“, - rašoma leidinyje. Todėl atrodo, kad prezidentas turi labai ribotą požiūrį į tikrąją padėtį.Pasak WSJ šaltinių, V. Putinas kiekvieną rytą gauna rašytinę santrauką iš fronto, tačiau joje visada akcentuojama sėkmė.Amerikiečiai savo ruožtu bando susisiekti su Kremliumi ir todėl kasdien palaiko ryšius su Rusijos atstovais, tačiau jiems vis sunkiau rasti pašnekovų V. Putino palydoje, kurie nėra užsikrėtę V. Putino vizija apie pasaulį, kuriame Vakarai bando suskaldyti Rusiją, o V. Putinas atkuria savo buvusią didybę ir istorinį teisingumą užkariaudamas kaimynines šalis, rašo laikraštis, cituodamas neįvardytus JAV pareigūnus.Pastaruoju metu V. Putinas šiek tiek labiau domisi tikruoju karo vaizdu, tačiau „jį vis dar supa administracija, kuri jame išlaiko įsitikinimą, kad Rusija laimės, nepaisant visų žmogiškųjų ir ekonominių nuostolių“, laikraštis citavo neįvardytus informuotus pašnekovus.Visa tai yra tuščios spekuliacijos, atsako V. Putino spaudos sekretorius. „Bet kokie įtarimai, kad jis gauna iškraipytą informaciją, nėra teisingi“, – WSJ citavo Dmitrijų Peskovą.

Ukrainos žvalgybas: Rusija į frontą gabena karių, įrangos ir amunicijos pastiprinimąUkrainos žvalgybos duomenimis, Rusija gabena karių pastiprinimą į frontus rytų ir pietų Ukrainoje.„Priešas padidino karių, įrangos ir amunicijos gabenimo geležinkeliu į kovos rajonus apimtis“, – penktadienį paskelbė generalinis štabas Kyjive.Pagrindinės kovos zonos – Bachmuto, miesto prie fronto linijos, apylinkės rytuose, taip pat Avdijivkos, Kupjansko ir Lymano vietovės Donbaso regione.Rusijos pusės pastiprinimas taip pat buvo pastebėtas šalies pietuose, sakoma pranešime. Tačiau nauji daliniai Chersono regione dislokuojami tik gynybos linijoms stiprinti.Šios informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Zelenskis perspėjo apie naujų Rusijos smūgių Ukrainai grėsmęRusijos kariai gali pradėti naujus raketų smūgius Ukrainai per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes. Tai vaizdo žinutėje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenkis. Jis pažymėjo, kad okupantai niekina bet kokias vertybes.„Artėjančiu šventiniu laikotarpiu Rusijos teroristai gali vėl tapti aktyvesni. Jie niekina krikščioniškas vertybes ir visas vertybes apskritai. Todėl prašome atkreipti dėmesį į oro pavojaus sirenas, padėti vieni kitiems ir rūpintis vieni kitais“, – ragino valstybės vadovas.Ukrainos lyderis taip pat kreipėsi į Rusijos piliečius. Anot jo, jie turi aiškiai suprasti, kad teroras niekada nelieka be atsako.

TATENA: Zaporižios AE trūksta darbuotojų ir auga darbo krūvisKadangi Rusijos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje dirba mažiau specialistų nei reikėtų, o karo padarytą žalą reikia atitaisyti, darbo krūvis ten didėja, teigia Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).Pietryčių Ukrainos regione tebesitęsiančios kovos kelia papildomą įtampą, kuri gali turėti neigiamos įtakos saugiam elektrinės darbui, penktadienį Vienoje pareiškė TATENA vadovas Rafaelis Grossis.Po intensyvaus apšaudymo maždaug prieš mėnesį į branduolinę jėgainę vėl grįžo santykinė ramybė, tačiau R. Grossis perspėjo: „Kaip jau ne kartą patyrėme per karą Ukrainoje, situacija bet kurią akimirką gali staiga (ir dramatiškai) pasikeisti į blogąją pusę“.„Elektrinė yra aktyvioje fronto linijoje, pačiame didelio masto karo centre. Padėtis išlieka itin nestabili ir potencialiai pavojinga, todėl apsaugos zona vis dar tebėra skubiai reikalinga“, – sakė jis.Derybos dėl apsaugos zonos nustatymo juda į priekį, penktadienį sakė R. Grossis, diena anksčiau Maskvoje susitikęs su Rusijos pareigūnais.Generalinio direktoriaus iniciatyva tiek Rusija, tiek Ukraina raginamos įsipareigoti nutraukti branduolinio objekto apšaudymą, o Rusija – atitraukti sunkiąją ginkluotę iš elektrinės, siekiant deeskaluoti padėtį.Maskva iš esmės pritaria siūlomam planui, teigia valstybinė branduolinės energetikos korporacija „Rosatom“.

Putinas bando spręsti ginklų tiekimo problemasRusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį susitiko su gynybos pramonės atstovais, susirinkusiais iš visos šalies Tulos mieste, kad aptartų problemas, susijusias su ginklų tiekimu Rusijos kariuomenei, ir kaip pagerinti tiekimą bei ginklų savybes.„Svarbiausia, pagrindinė karinio-pramoninio komplekso įmonės užduotis – greičiausiu būdu aprūpinti fronto dalinius reikiamu kiekiu ir reikiamos kokybės viskuo, ko reikia – ginklais, įranga ir amunicija“, – sakė V. Putinas susitikime, kuris, pasak jo, vyksta „ginklų mieste“. Tuloje yra didelė ginklų gamykla.„Be to, naujausios mūšio patirties kontekste svarbu gerokai pagerinti tiekiamos ginkluotės charakteristikas, – sakė V. Putinas. – Laukiu jūsų pasiūlymų, kaip spręsti problemas, kurios yra neišvengiamos atliekant šį didelį darbą, ir kaip judėsime į priekį ir užtikrinsime, kad jų būtų mažiau“.„Pagrindinė užduotis šioje srityje yra sukurti grįžtamąjį ryšį tarp karinio-pramoninio komplekso ir dalinių, dalyvaujančių specialiojoje karinėje operacijoje“, – sakė jis, vartodamas savo terminą invazijai į Ukrainą.

Zelenskis siekia Afrikos paramosUkrainos lyderis Volodymyras Zelenskis gali siekti sustiprinti paramą iš Afrikos, kol šalis ir toliau kovoja su Rusijos invazija.Penktadienį Kijeve kalbėdamasis su diplomatų grupe V. Zelenskis sakė, kad visame Afrokos žemyne Ukraina atidarys 10 naujų ambasadų, siekdama sustiprinti prekybos ryšius ir ieškoti paramos – iš viso jų bus 30.„Pertvarkome santykius su dešimtimis Afrikos šalių“, – anksčiau sakė V. Zelenskis. „Kitais metais turime tai sustiprinti“, – pridūrė jis, pavadindamas Afriką vieta, „kur mūsų interesams kol kas atstovaujama mažiau, nei mums reikia“.Remiantis Prancūzijos, Čekijos ir Ukrainos pranešimais, anksčiau šią savaitę Marokas tapo pirmąja Afrikos valstybe, suteikusia karinę pagalbą Ukrainai.Daugelis Afrikos šalių išliko neutralios per invaziją – ir Rusija daug investavo, kad tai išlaikytų.

Izraelio žvalgyba: Iranas ketina didinti ginklų tiekimą RusijaiIzraelio „Mossad“ žvalgybos vadovas Davidas Barnea paskelbė apie Teherano ketinimą padidinti pažangių ginklų tiekimą Rusija, rašo BBC.„Perspėjame apie tolesnius ketinimus, kuriuos jie [Irano valdžios institucijos] bando laikyti paslaptyje“, – sakė D. Barnea.Anksčiau susirūpinimas dėl galimos „visapusiško masto“ gynybos partnerystės tarp Rusijos ir Irano išreiškė Vašingtonas.Pirmą kartą informacija apie karinės įrangos tiekimą iš Irano Rusijai pasirodė šių metų rugpjūtį. JAV Baltųjų rūmų spaudos atstovė Karin Jean-Pierre tada pranešė, kad rugpjūtį Rusija gavo iš Irano dronų „Shahed“. Spalį Kijevas buvo užpultas Irane pagamintais kamikadzių dronais. Teheranas iš pradžių nuosekliai neigė duomenis apie dronų pristatymus į Rusiją. Tačiau lapkritį Irano valdžios institucijos pripažino pristatymo faktą, bet Teheranas pabrėžė, kad pristatymai buvo atlikti prieš Rusijos karių invaziją į Ukrainą.Amerikos karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje gruodžio 10 dieną buvo teigiama, kad Maskva tikriausiai jau gavo naują partiją Irano dronų arba netrukus jų gaus.

Slėpdami karo nusikaltimus rusai griauna subombarduotą Mariupolio dramos teatrąRusijos okupacinė valdžia pradėjo naikinti sugriautą teatrą Mariupolyje, praneša BBC, remdamasi miesto mero, pasitraukusio į išeiviją, padėjėjo pranešimu „Telegram“.Petro Andriuščenka apkaltino okupacinę valdžią, kad ši siekia nuslėpti 300 civilių gyventojų nužudymą, kai kovo mėnesį pastatą subombardavo Rusijos karo lėktuvai.Neseniai aplink sugriautą teatrą buvo pastatytas ekranas su Rusijos kultūros veikėjų atvaizdais.„Telegram“ patalpintame vaizdo įraše užfiksuota, kaip buldozeris nušluoja dalį galinės teatro pastato dalies.P. Andriuščenka sakė, kad rusai planuoja palikti nepažeistą teatro priekį, o likusią statinio dalį nugriauti ir pastatyti naują teatrą „ant Mariupolio žmonių kaulų“.

Nyderlandai kitais metais skirs Ukrainai 2,5 mlrd. eurųNyderlandai kitais metais skirs Ukrainai iš viso 2,5 mlrd. eurų paramą. Kol Rusija tęs karą prieš Ukrainą, tol Nyderlandai „toliau rems“ Ukrainą – karinėmis, humanitarinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis, penktadienį tviteryje pareiškė Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Ruttė. Tam Haga „2023 metais skirs 2,5 mlrd. eurų“, - paskelbė ministras pirmininkas.Lėšų tikriausiai reikės karinei paramai, atstatymo darbams ir teisėsaugos institucijoms paremti, pareiškė vyriausybė. Konkrečiai pinigai numatyti infrastruktūros atkūrimui, įskaitant elektros energijos tiekimą, taip pat ligoninėms. Tačiau tikslus jų panaudojimas priklausys nuo „ukrainiečių poreikių, o kartu nuo karo eigos“, - teigė M. Ruttė.Gynybos ministrė Kajsa Ollongren praėjusią savaitę sakė, kad Nyderlandai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną šaliai jau skyrė beveik milijardą eurų karinės paramos.

Lavrovas ragina deeskaluoti padėtį Kalnų Karabache Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį paragino deeskaluoti padėtį Azerbaidžano armėnų gyvenamame Kalnų Karabache – regione, dėl kurio tarp Kaukazo kaimynių Azerbaidžano ir Armėnijos kilo du karai.„Turime kuo greičiau deeskaluoti situaciją“, – sakė S. Lavrovas žurnalistams po derybų su kolega iš Azerbaidžano Ceyhunu Bayramovu Maskvoje.Pasak S. Lavrovo, derybose buvo tikimasi sulaukti Armėnijos atstovų, tačiau „paskutinę akimirką“ jie pasitraukė.Daugiau nei savaitę Azerbaidžano aktyvistai, protestuodami prieš, jų teigimu, neteisėtą kasybą, blokavo vienintelę sausumos jungtį, jungiančią Karabachą su Armėnija – Lačino koridorių.Jerevanas apkaltino Baku rengus demonstracijas ir sukėlus humanitarinę krizę kalnuotame anklave.S. Lavrovas sakė, kad tikisi, jog judėjimas pagrindiniu keliu bus atnaujintas „kuo greičiau“.Armėnija taip pat teigė, kad regione dislokuoti Rusijos taikdariai nesugebėjo užkirsti kelio blokadai.Tačiau S. Lavrovas sakė, kad Rusijos taikos palaikymo kontingentas, dirbdamas „labai sudėtingomis sąlygomis“, „aiškiai vykdo savo užduotis“.Armėnijos parlamentas pareiškė, kad uždarius koridorių, Karabachui trūksta maisto, vaistų ir degalų.2020-ųjų rudenį Armėnija ir Azerbaidžanas kariavo šešių savaičių karą.Kovos nusinešė daugiau nei 6 500 gyvybių ir baigėsi tarpininkaujant Rusijai sudarytomis paliaubomis, pagal kurias Jerevanas atidavė dešimtmečius kontroliuotas teritorijas.Maskva dislokavo taikdarius tose Karabacho dalyse, kurias tebekontroliuoja armėnų separatistai, įskaitant Lačino koridorių.1991-aisiais žlugus Sovietų Sąjungai, etniniai armėnų separatistai Kalnų Karabache atsiskyrė nuo Azerbaidžano. Kilęs konfliktas nusinešė apie 30 tūkst. gyvybių.

Rusų įstatymų leidėjas ragina imtis veiksmų prieš Putiną dėl termino „karas“ panaudojimoVienas Rusijos municipalinis įstatymų leidėjas paragino imtis teisinių veiksmų prieš šalies prezidentą Vladimirą Putiną dėl to, kad jis invaziją į Ukrainą pavadino „karu“, o ne naudojo oficialų Maskvos sugalvotą terminą. V. Putinas ketvirtadienį spaudos konferencijos metu teigė, kad Rusija nori kuo greičiau „užbaigti šį karą“, turėdamas omenyje karą Ukrainoje.Kremliaus pareigūnai vasarį pradėtą invaziją į Ukrainą paprastai vadina terminu „speciali karinė operacija“, o pagal naujai priimtus teisės aktus termino „karas“ vartojimas šiame kontekste laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. „V. Putinas pavadino karą karu, tačiau nebuvo jokio dekreto nutraukti specialiąją karinę operaciją ir nebuvo paskelbtas joks karas... Išsiunčiau kreipimąsi į valdžios institucijas, kad V. Putinas sulauktų teisingumo už „melagienų“ apie kariuomenę skleidimą“, – socialiniuose tinkluose ketvirtadienį pareiškė Sankt Peterburgo įstatymų leidėjas Nikita Juferevas.Jis taip pat paskelbė Rusijos generaliniam prokurorui ir vidaus užsienio reikalų ministrui adresuotų skundų nuotraukas. Anksčiau šį mėnesį Maskvos teismas nuteisė Kremliaus kritiką Ilją Jašiną už „melagingos informacijos“ apie Rusijos kariuomenę skleidimą po to, kai jis pasmerkė Maskvos puolimą Ukrainoje.Kitas Maskvos tarybos narys Aleksejus Gorinovas liepą buvo nuteistas septynerius metus kalėti už tai, kad pasisakė prieš puolimą Ukrainoje.

„Patriot“ sistemos iš Vokietijos Lenkijoje bus dislokuotos už 2-3 mėnesiųIntensyviai rengiamasi Vokietijos oro gynybos sistemą „Patriot“ dislokuoti tam skirtoje Lenkijos vietoje, penktadienį pranešė gynybos ministro pavaduotojas.Wojciechas Skurkiewiczius Lenkijos radijui „Radio One“ sakė, kad Vokietijos siūlomos oro gynybos sistemos „Patriot“ galėtų būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje „kitų metų pradžioje“. Jis pridūrė: „Tai daugiausia dviejų ar trijų mėnesių klausimas“.Patikrinimai vietoje ir Lenkijos bei Vokietijos karinių pareigūnų susitikimai jau įvyko Lenkijoje, pažymėjo W. Skurkiewiczius. „Ministro pirmininko pavaduotojas (taip pat gynybos ministras – PAP) Mariuszas Blaszczakas nuolat palaiko ryšį su Vokietijos gynybos ministre Christine Lambrecht ir jie kalbasi“, – sakė jis.W. Skurkiewiczius pažymėjo, kad Lenkijos pusei svarbiausia, jog raketų baterijos būtų „susietos su Lenkijos gynybos sistema“, ir pridūrė, kad jis neįsivaizduoja, jog Vokietijos raketų komplektai veiktų nepriklausomai nuo Lenkijos ginkluotės.Vokietijos vyriausybė pasiūlė Varšuvai JAV gamybos „Patriotus“ po to, kai praėjusį mėnesį Lenkijos rytuose nukrito paklydusi, kaip manoma, ukrainietiška raketa ir nusinešė dviejų žmonių gyvybes.

Saratove padegtas karinis komisariatas, pranešė Rusijos regioninė žiniasklaidaRusijos pietuose užgesintas gaisras, kilęs po įtariamo padegimo rajono kariniame komisariate, pranešė regioninis naujienų portalas „Vzgliad-Info“.Oficialiai jokios informacijos apie gaisro priežastis nepateikta. Tačiau, pasak žiniasklaidos, ten buvo rastas butelis su benzino likučiais.Nuotraukose matyti, kad karinio komisariato patalpos smarkiai apgadintos. Pasak saugumo sluoksniams artimų šaltinių, apygardos karinio komisariato biuras buvo nenaudojamas. Tačiau teigiama, kad jame buvo susirinkimo vieta per dalinę mobilizaciją, kurią prieš kelis mėnesius buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.Tuo tarpu Maskvos ugniagesiams naktį teko gesinti gaisrą kariniame objekte, kai liepsnos įsiplieskė karinio objekto garažų komplekse miesto rytuose.Maždaug 200 kvadratinių metrų ploto gaisrui gesinti buvo pasitelkta apie tuzinas ugniagesių automobilių. Nebuvo aišku, dėl ko kilo gaisras ir kiek žalos jis padarė. Remiantis oficialiais pranešimais, nukentėjusiųjų nebuvo.

Kremlius kalba apie pažangą „demilitarizuojant“ UkrainąNepaisant Vakarų Kyjivui tiekiamos ginkluotės, Kremlius teigia matantis pažangą „demilitarizuojant“ prieš dešimt mėnesių užpultą Ukrainą. „Galima konstatuoti, kad demilitarizacijos procese padaryta didelė pažanga“, - penktadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Ginkluotės Ukrainoje sunaikinimą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas karo pradžioje įvardijo kaip vieną pagrindinių tikslų.Ketvirtadienį V. Putinas sakė, kad Ukrainos karinis potencialas, taip pat Europos valstybių Kyjivui perduoti sovietiniai ginklai beveik išseko. Komentuodamas JAV sprendimą perduoti Ukrainai „Patriot“ oro gynybos sistemą, V. Putinas pareiškė, kad tai tik užtęs karą. Kartu jis šią ginkluotę pavadino sena. Rusija esą galės ją įveikti. „Priešnuodžių visada yra“, - pažymėjo V. Putinas.

Suomija pasirengusi priimti pabėgėlius ukrainiečius iš EstijosSuomija pareiškė esanti pasirengusi priimti pabėgėlius ukrainiečius iš Estijos, kurios pabėgėlių priėmimo sistema yra perkrauta dėl žmonių antplūdžio.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Suomijos vidaus reikalų ministerija.Pasak žinybos atstovų, į kaimyninę šalį atvyko daug ukrainiečių, todėl ten pabėgėlių priėmimo sistema perkrauta. Suomija yra pasirengusi padėti Estijai.Norintiems persikelti iš Estijos į Suomiją ukrainiečiams gali būti organizuojami pervežimai autobusais ir keltais. Atitinkamas susitarimas šiuo klausimu turėtų būti sudarytas jau sausio mėnesį.Suomija pasiruošusi kiekvieną savaitę priimti po 50-100 pabėgėlių ukrainiečių.

Rusijos įstatymų leidėjas kaltina Putiną dėl žodžio „karas“Rusijoje įsiplieskė žodžių karas dėl žodžio „karas“. Opozicijos politikas teigia pareiškęs kaltinimus prezidentui Vladimirui Putinui už tai, kad šią savaitę kalbėdamas apie tebesitęsiančią Rusijos invaziją į Ukrainą jis pavartojo žodį „karas“.Pradėjusi puolimą Ukrainoje, Rusija uždraudė žodį „karas“ ir baudžia tuos, kurie nevartoja valdžios pageidaujamos frazės „specialioji karinė operacija“.„Jis karą pavadino „karu“, – tviteryje parašė Sankt Peterburgo įstatymų leidėjas Nikita Juferevas. Būtent už tai tūkstančiams žmonių Rusijoje šiais metais buvo skirtos bausmės.N. Juferevo teigimu, V. Putino pavartotas žodis diskredituoja armiją ir už tai yra baudžiama.Ketvirtadienį per netikėtą spaudos konferenciją V. Putinas sakė: „Mūsų tikslas nėra tęsti karinį konfliktą, bet, priešingai, užbaigti šį karą“. Atrodo, jog tai pirmas kartas nuo invazijos pradžios, kai V. Putinas pavartojo šį žodį.N. Juferevas sakė pateikęs skundus prokurorams ir Vidaus reikalų ministerijai. Tačiau tikimybė, kad jam pasiseks, menka. Daugelis su Kremliumi glaudžiai susijusių žmonių vartojo šį žodį ir nesulaukė jokių teisinių padarinių. Net tada, kai RT žurnalistas pareikalavo deginti ir skandinti ukrainiečių vaikus, žiniasklaidos reguliuotojas nustatė, kad tai nėra baudžiamas elgesys.Rugsėjį N. Juferevas turėjo sumokėti baudą už kariuomenės diskreditavimą, pasiūlęs įstatymų leidėjams apkaltinti V. Putiną išdavyste už pradėtą karą Ukrainoje.

Podoliakas: Putinui liko tik 4 draugaiUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas įvardijo šalių vadovus, kuriuos Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali laikyti savo draugais.Apie tai skelbia „RBC – Ukraina“, remdamasi jo interviu 24-ajam kanalui.„Putinas turi keturis draugus, tik keturis draugus, ir tarp jų neįtraukiau Eritrėjos“, – sakė jis.Kalbama apie: Baltarusijos režimo vadovą Aliaksandrą Lukašenką;Sirijos diktatorių Basharą al Assadą;Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną;Irano prezidentą Raisį.„Viskas, daugiau niekas šalia Putino nestovės. Tačiau tuo pat metu A. Lukašenka nori „atsipainioti“, kaip mes su jumis apie tai jau kalbėjome. B. al Assadas tiesiog neturi kitos išeities, nes teritoriją iš esmės kontroliuoja Rusija ir jis turi didelių problemų su R. Erdoganu“, – sakė A. Podoliakas.Todėl, pasak patarėjo, Iranas yra vienintelė šalis, kuri nuoširdžiai palaiko Rusiją, nes jai patinka žudyti žmones ir ji mėgsta tiekti ginklus, kad būtų nužudyta kuo daugiau civilių gyventojų. „Iranas šiandien tai jau daro savo šalyje – kuo žiauriausiais būdais žudo savo civilius gyventojus. Taigi Iranui visiškai nerūpi ukrainiečiai. Iranui tinka, kad šiandien Rusija yra tokios keistos būklės, jog yra pasirengusi nemokamai atiduoti kai kurias dvejopos paskirties technologijas ar branduolines technologijas, atiduoti beprotiškus pinigus ir panašiai“, – aiškino M. Podoliakas.Jis įsitikinęs, kad tarp V. Putino draugų „tikrai neatsidurs Kinija“, nes šoje šalyje – visai kita filosofija. „Kinija, kaip ir JAV, niekada nedaro statymų ant atstumtųjų. Ant valstybių ar pralaimėjusių žmonių. Tiesiog V. Putinas dėl savo intelektualinio ribotumo nesupranta, kad jis mūšio lauke jau pralaimėjo tiek strategiškai, tiek ideologiškai, tiek taktiškai. Jam reikia tai paaiškinti. Ir kažkas Rusijoje turės tai padaryti, nepaisant to, kad jie vykdo „atvirkštinį puolimą“, – pareiškė M. Podoliakas.

Didelėje Ukrainos dalyje skelbiamas oro pavojaus signalas.https://t.me/uniannet/84261

Buvęs Ukrainos ambasadorius Vokietijoje siūlo Berlynui sukurti Europos tankų aljansąBuvęs Ukrainos ambasadorius Vokietijoje paragino Berlyną sukurti „Europos tankų aljansą“, kad padėtų Ukrainai atremti Rusijos kariuomenę. Andrijus Melnykas taip pat paprašė, kad Vokietija suteiktų Ukrainai daugiau kovos mašinų.Ukrainos užsienio reikalų viceministras A. Melnykas ne pirmą kartą reikalauja, kad Vokietijos vyriausybė suteiktų jo šaliai kovinius tankus ir pėstininkų kovos mašinas. Dar būdamas Ukrainos ambasadoriumi Vokietijoje, A. Melnykas nuolat ragino Berlyną tiekti Ukrainai daugiau ir geresnės įrangos, dažnai nesirinkdamas žodžių.A.Melnykas sakė, kad norėtų, jog Vokietijos kancleris Olafas Scholzas „pagaliau persvarstytų savo nenorą pristatyti, pavyzdžiui, mūšio tankus „Gepard“ ir pėstininkų kovos mašinas „Marder“.„Jei Vokietijos vyriausybė nenori viena vykdyti tiekimų, ji gali imtis lyderės vaidmens žemyne ir sukurti Europos tankų aljansą“, - sakė A. Melnykas leidiniui „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND).Pirmą kartą A. Melnykas pasiūlė kurti tokį aljansą išvykęs iš Berlyno, kai baigė eiti ambasadoriaus pareigas. Tuo metu jis sakė laikraščiui „Welt am Sonntag“, kad Europos valstybės, turinčios „Gepard 2“ tankų atsargas, galėtų suvienyti jėgas ir pristatyti Ukrainai 10 proc. visų turimų 2 000 tankų.

Rusijoje dėl pareiškimų apie karą Ukrainoje vyras nuteistas kalėti trejus metusMaskvai toliau triuškinant kritikus, Rusijos teismas ketvirtadienį trejiems metams įkalino vyrą už „melagingos informacijos“ apie Rusijos puolimą Ukrainoje platinimą per piratinę radijo stotį.Teismas pripažino 61 metų Vladimirą Rumiancevą, dirbantį Vologdos mieste Rusijos šiaurės vakaruose, kaltu transliavus „melagingą informaciją“, „kupiną neapykantos“ Rusijos kariuomenei, „Telegram“ kanale pranešė regiono teismas.Nauji teisės aktai įsigaliojo Maskvai pradėjus karinę kampaniją Ukrainoje, taip siekiama bausti už, valdžios manymu, Rusijos kariuomenei kenkiančią „melagingą“ informaciją.„Balandžio 7–13 dienomis kaltinamasis iš savo buto Vologdoje tam tikru radijo dažniu transliavo melagingą informaciją apie neigiamus ginkluotųjų pajėgų narių veiksmus“, – pareiškė teismas. Jis pridūrė, kad armija buvo „melagingai“ apkaltinta „smurtiniais plėšimais“, „gyvenamųjų vietovių naikinimu“, „jaunų moterų prievartavimu“ Ukrainoje.Teismas nurodė, kad V. Rumiancevas didžiausiame Rusijos socialiniame tinkle „VKontakte“ taip pat pasidalijo „šešiais vaizdo įrašais su melaginga informacija, kad ginkluotųjų pajėgų nariai plėšė, žudė ir smurtavo prieš civilius“.Nuo liepos suimtas V. Rumiancevas kaltinimus neigė. Prokuroras prašė skirti jam šešerių metų laisvės atėmimo bausmę.Tūkstančiai žmonių Rusijoje įkalinti arba nubausti piniginėmis baudomis už tai, kad pasmerkė vasarį Ukrainoje prasidėjusį Rusijos puolimą. Nepriklausoma stebėjimo grupė „OVD-Info“ pranešė, kad dar daugiau nei 380 teisiami dėl panašių kaltinimų, jiems gresia didelės bausmės. Dauguma opozicijos atstovų pabėgo iš Rusijos arba yra kalėjime.

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo penki civiliai, dar 18 buvo sužeistiPastarąją parą, gruodžio 22-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo penki civiliai, dar 18 žmonių buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis penktadienį „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Donecko srityje žuvo keturi žmonės, dar septyni buvo sužeisti, Zaporižios srityje – du sužeistieji, Charkivo srityje sužeisti šeši žmonės, vienas iš jų – sprogus minai, Chersono srityje žuvo vienas taikus gyventojas, dar trys buvo sužeisti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusija gruodžio 22 d. atakavo aštuonias Ukrainos sritis.

Ukrainos vakaruose įvyko žemės drebėjimasPenktadienį Ukrainos vakaruose užfiksuotas žemės drebėjimas. Tai pranešė Vyriausiasis specialiosios kontrolės centras, kuriuo remiasi UNIAN.Gautomis žiniomis, požeminiai smūgiai užregistruoti Černivcų srityje. Jų magnitudė – 3 balai pagal Richterio skalę.UNIAN pažymi, kad žemės drebėjimai vakarinėse Ukrainos srityse nėra retenybė. Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį požeminiai smūgiai buvo užfiksuoti Ivano Frankivsko srityje. Tada žemės drebėjimo magnitudė sudarė 2,2 balo.Spalio pabaigoje ir gruodžio pradžioje 2,4 ir 2,2 balo žemės drebėjimai įvyko Černivcų srityje.

Deputatas iš Sankt Peterburgo Putiną bando paduoti į teismą už žodį „karas“Sankt Peterburgui priklausančios Smolninskojės savivaldybės deputatas Nikita Juferevas Rusijos generalinio prokuroro ir Vidaus reikalų ministerijos paprašė iškelti baudžiamąją bylą Vladimirui Putinui už įstatymo dėl „melagienų“ skleidimo apie Rusijos armiją pažeidimą.N. Juferevas paprašė valdžios institucijų ištirti V. Putino kalbą, pasakytą per gruodžio 21 d. Kremliuje surengtą spaudos konferenciją. Jos metu Rusijos prezidentas pavartojo žodį „karas“. „Mūsų tikslas yra ne gilinti karinį konfliktą, bet priešingai – nutraukti šį karą. Bandome ir toliau bandysime tai padaryti“, – žurnalistams pareiškė V. Putinas.N. Juferevas tviteryje parašė, kad „V. Putinas karą pavadino karu“, ir pridūrė, kad „įsakymo nutraukti specialiąją karinę operaciją nebuvo, o karas nebuvo paskelbtas. Keletas tūkstančių žmonių jau buvo nuteista už kalbas apie karą. Paprašiau valdžios institucijų išsiaiškinti, ar V. Putinas skleidžia melagienas apie armiją“.Rugsėjo mėnesį N. Juferevas buvo apkaltintas armijos „diskreditavimu“, kai Smolninskojės savivaldybės deputatai paragino Valstybės Dūmą V. Putinui pateikti kaltinimus išdavyste dėl pradėto karo su Ukraina.

Zelenskis jau grįžo į Kyjivą: dirbame vardan pergalėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po kelionės į JAV grįžo į savo darbo kabinetą Kyjive.„Aš savo darbo kabinete. Dirbame vardan pergalės“, - trumpame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.https://t.me/insiderUKR/47619

Šiluma ir vanduo tiekiami visiems Ukrainos sostinės rajonamsŠiluma ir vanduo įprastu režimu tiekiami visiems Ukrainos sostinės rajonams, bet be elektros likusių daugiaaukščių pastatų viršutiniuose aukštuose vandens slėgis gali būti mažesnis.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo miesto karinė administracija, kuria remiasi „Interfax – Ukraina“.„Pasiekti teigiamą dinamiką padėjo energetikos sistemos atstatymo darbai ir sąmoningesnis elektros energijos vartojimas mieste“, - sakoma pranešime.Energetikai toliau šalina Kyjivo energetikos sistemos tinklo pažeidimus. Miestas iki šiol gyvena avarinių elektros išjungimų režimu.„Dar sykį kreipiuosi į kyjiviečius – neįjunkite iškart visų elektros prietaisų namuose, kai jums pradedama tiekti šviesa. Momentinė didžiausia apkrova daro neigiamą poveikį tinklui. Tik taupus vartojimas priartins mus prie planinių elektros išjungimų“, - pareiškė Kyjivo miesto karinės administracijos viršininkas Serhejus Popko.Rusija nuo spalio 10 d. masiškai atakuoja raketomis ir dronais Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Ukrainos kariai „ginkluojasi“ anglų kalbaOlena Čekryžova pasekė močiutės pėdomis ir pradėjo dėstyti anglų kalbą, tačiau ji nė neįsivaizdavo, kad šis darbas atves ją į karinę bazę fronte. Tai tapo jos gyvenimo tikrove, Ukrainos kariams stengiantis išmokti anglų kalbą, ypač karinius terminus, kad galėtų maksimaliai panaudoti Vašingtono ir kitų šalių tiekiamą karinę įrangą kovoje su Rusijos pajėgomis.Dovanota įranga, pavyzdžiui, raketų sistemos HIMARS, jau pakeitė padėtį mūšio lauke, o šią savaitę žaibišką vizitą į Vašingtoną surengęs prezidentas Volodymyras Zelenskis laimėjo papildomų pažadų, tarp jų ir pirmą kartą pažadą suteikti priešraketinės gynybos sistemas „Patriot“. Tačiau kariai jau įsitikino, kad šios įrangos mokomoji medžiaga daugiausia prieinama anglų kalba, be to, ji dažnai reikalinga norint mūšio lauke komunikuoti su savanoriais kovotojais iš užsienio.Kad padėtų įveikti kalbos barjerą, 35 metų O. Čekryžova atsisakė ramaus gyvenimo klasėje ir vedė greituosius kursus ginkluotosioms pajėgoms. Darbas pareikalavo penkis mėnesius praleisti karinėje bazėje rytinėje pramoninėje Donecko srityje, ji gyveno kartu su kariais ir dalyvavo mokymuose.„Kai kurie žmonės mano, kad aš trenkta“, – sakė O. Čekryžova naujienų agentūrai AFP Kyjive, kur ji šiuo metu įsikūrusi. Tačiau ji pridūrė: „Manau, kad anglų kalbos mokymas šiuo atveju yra tik mano mažas indėlis į savo šalį, savo šalies žmonių ir kariuomenės, saugančios mus nuo šio teroristų puolimo, labui“.Bemaž visi ukrainiečių kariai mokykloje bent šiek tiek mokėsi anglų kalbos, tačiau tai ne visada buvo naudinga, ypač vyresniems. „Dar sovietmečiu mokiausi anglų kalbos mokykloje, bet iš esmės nieko neišmokau“, – sakė 50 metų Ihoris Soldatenka, vienas iš O. Čekryžovos mokinių Kyjive. "Visa sistema buvo neadekvati, kaip dabar matau. Mes tik mokėmės tekstus jų nesuprasdami (...) Niekas negalėjo to panaudoti realiame gyvenime". Visai kitaip yra per šias pamokas, jos praktiškesnės, jis išmoksta tokių žodžių kaip „sužeistas“, „pusiau automatinis“ „slėptuvė“ bei frazių, pavyzdžiui, „žuvo per kovos veiksmus“.Mokymas abipusis – O. Čekryžova taip pat įgijo naują taktikos ir strategijos supratimą bei perėjo karinio gyvenimo išbandymus. Donecke ji gedėjo kartu su kareiviais, netekusiais bendražygių, kovojusių už jos gimtąjį Bachmutą, kai kuriuos ji mokė. "Man tai dviguba kančia. Nes, viena vertus, tai mano gimtasis miestas, kita vertus, dabar jis tapo mano mokinių kapu", – sakė ji.Neseniai per valandos trukmės pamoką Kyjive O. Čekryžovos mokiniai tik kartą perėjo į ukrainiečių kalbą, kai pokalbis pakrypo apie netektis. Vis dėlto tramdydamas ašaras 36 metų kareivis Jurijus Kalmuckis atkakliai stengėsi užbaigti mintį anglų kalba, kad ir laužyta.O. Čekryžovos mokiniai naujienų agentūrai AFP sakė, kad stengdamiesi įvaldyti anglų kalbą įkvėpimo semiasi iš Volodymyro Zelenskio. "Prieš kelerius metus jo anglų kalba buvo siaubinga. Visi tai žino", - sakė J. Kalmuckis. – Bet jis ją išmoko“.Ši pažanga V. Zelenskiui labai pravertė, kai jis trečiadienį angliškai kreipėsi į JAV Kongresą.O. Čekryžova sakė dedanti pastangas, kad išplėstų savo mokymo programą, bet kol kas tarptautinės organizacijos atmeta jos prašymus skirti finansavimą, jos teigia negalinčios skirti pinigų kariuomenei. Nepaisant to, jos mokiniai įsitikinę, kad anglų kalba padės laimėti karą ir sustiprins Ukrainos kariuomenės integraciją į Vakarus.Baigdama pamoką O. Čekryžova paklausė: „Na kaip, apsiginklavęs anglų kalba?“. „Taip, manau, kad taip“, - atsakė I. Soldatenka.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 450 vaikų, dar 867 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 450 vaikų, o dar 867 buvo sužeisti. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami.Ukrainos pareigūnų duomenimis, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (428), Charkivo (267) ir Kyjivo (117) srityse.Gruodžio 22 d. priešui apšaudant Zaporižios srities Magdalinovkos kaimą buvo sužeisti du 3 ir 15 metų berniukai.Tą pačią dieną Dniepropetrovsko srities Marhaneco mieste per apšaudymą buvo sužeista 8 metų mergaitė.Nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų bombardavimų ir apšaudymų Ukrainoje nukentėjo 3 126 mokyklos, iš jų 337 visiškai sugriautos.

JAV svarsto galimybę savo teritorijoje apmokyti Ukrainos karius naudotis „Patriot“Jungtinės Valstijos sprendžia, ar Ukrainos kariuomenę naudotis pažangia oro gynybos sistema „Patriot“ mokyti savo teritorijoje, ar siųsti šį kompleksą į kokią nors trečiąją šalį. Leidinys „Politico“ remdamasis savo šaltiniais pranešė, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Pranešama, kad jeigu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nariai iš tikrųjų būtų siunčiami į karines bazes JAV, tai būtų pirmas kartas, kai ukrainiečiai apmokomi Jungtinių Valstijų teritorijoje. Nuo vasario 24 dienos, kai Maskva pasiuntė savo kariuomenę į Ukrainos teritoriją, ukrainiečių kariai apmokomi Rytų Europoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Pasak vieno šaltinio, ukrainiečių mokymus būtų prasminga rengti Fort Sile Oklahomos valstijoje, kur yra instruktorių ir sudėtingos karinės įrangos. Mokymus taip pat būtų galima rengti Europoje, tačiau tai būtų sudėtingiau logistiniu atžvilgiu. Jungtinės Valstijos trečiadienį, Vašingtone lankantis Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, paskelbė perduosiančios Kyjivui pažangios oro gynybos sistemos „Patriot“ bateriją, padėsiančią ukrainiečiams atremti negailestingus Maskvos oro smūgius.

Maskvoje dega karinis dalinysNaktį iš gruodžio 22-osios į 23-iąją Rusijos sostinėje Maskvoje esančiame kariniame dalinyje kilo gaisras.Anot Rusijos žiniasklaidos, nukentėjusiųjų nėra.Remiantis pirminiais duomenimis, gaisras kilo garažų boksuose, esančiuose Rytų administracinės apskrities teritorijoje. Pirmaisiais kadras iš incidento vietos pasidalijo „Telegram“ kanalai.Liudininkų pro daugiabučio langus nufilmuotame vaizdo įraše matyti daug policijos ir priešgaisrinės tarnybos automobilių, o iš vieno karinio dalinio pastato kyla pilki dūmai.Propagandistai rašo, kad gaisras apėmė maždaug 200 kvadratinių metrų plotą. Jį gesina apie dešimt ugniagesių ekipažų.Apie gaisro priežastis oficialių duomenų kol kas nėra. https://t.me/uniannet/84229

Italijos premjerė G. Meloni nori kitų metų pradžioje vykti į UkrainąItalijos premjerė Giorgia Meloni, kurios kraštutinių dešiniųjų vyriausybė remia Kyjivą, ketvirtadienį pareiškė norinti kitų metų pradžioje apsilankyti Ukrainoje.G. Meloni dar kartą patvirtino paramą Rusijos puolimą atremiančiai Ukrainai, nors į jos vyriausybę įeina kraštutinių dešiniųjų „Lyga“ ir Silvio Berlusconi vadovaujamas dešiniųjų partijų aljansas „Forza Italia“. Tiek „Lygos“ vadovas Matteo Salvini, tiek buvęs premjeras S. Berlusconi nuo seno palaiko draugiškus santykius su Rusija.„Paskambinsiu (Ukrainos prezidentui Volodymyrui) Zelenskiui ir pareikšiu savo pageidavimą surengti šią kelionę pirmaisiais kitų metų mėnesiais“, – per Italijos televizijos „Rai 1“ laidą sakė G. Meloni.„Šiuo metų laiku bemaž visos pasaulio kultūros švenčia šviesą“, o ukrainiečiai „gyvena tamsoje“, sakė G. Meloni. Maskva puola elektrines ir kitą Ukrainos civilinę infrastruktūrą, kai šalį jau kausto žiemos šaltis. „Tik įsivaizduokite, kaip būtų, jeigu šventiniu laikotarpiu viskas būtų išjungta, tegul tik valandai: dujos, elektra, telefonas, televizorius (...) Tuomet suprastume (...) koks nepaprastas yra jų gebėjimas priešintis“, - sakė ji.G. Meloni pirmtakas Mario Draghi birželio mėnesį lankėsi Kyjive su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu.

Po Putino pareiškimo – sumaištis Rusijos informacinėje erdvėjeKalbėdamas apie invaziją į Ukrainą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pavartojo žodį „karas“ ir sukėlė sumaištį Rusijos informacinėje erdvėje. Spaudos konferencijos metu jis pareiškė, kad Rusija siekia „ne gilinti karinį konfliktą, bet priešingai – nutraukti šį karą“. Rusijos prezidentas pavartojo žodį „karas“, o ne frazę „specialioji karinė operacija“, kai melagingai apkaltino Ukrainą 2014-aisiais pradėjus savo gyventojų genocidą, skelbia Karo studijų institutas (ISW). Po spaudos konferencijos keletas karo tinklaraštininkų prisipažino, kad visada abu terminus vartojo sinonimiškai, nes „kiekvienas mąstantis žmogus supranta, jog tai, kas vyksta Ukrainoje, yra karas“, nors Rusija oficialiai ir nepaskelbė karo Ukrainai. Sąmyšis rodo, kad ribotas V. Putino karo naratyvas gali prieštarauti jo siekiui „specialiąją karinę operaciją“ pateikti kaip kovą už Rusijos suverenitetą, o ne oficialų karą.

JAV administracija: Ukrainoje kovoja tūkstančiai „Vagner“ samdiniųJAV administracijos manymu, šiuo metu Ukrainoje išvien su Rusijos pajėgomis kaunasi 50 tūkst. „Vagner“ grupuotės samdinių, įskaitant 40 tūkst. nuteistųjų.Pasak Baltųjų rūmų komunikacijos direktoriaus Johno Kirby, pastarosiomis savaitėmis per mūšius žuvo apie 1000 „Vagner“ kovotojų, 90 proc. jų - nuteistieji iš Rusijos kalėjimų.J. Kirby apkaltino Jevgenijų Prigožiną, palaikantį glaudžius ryšius su prezidentu Vladimiru Putinu ir neseniai pripažinusį, kad yra samdinių grupuotės „Vagner“ įkūrėjas, jog rusai „tik metami į mėsmalę“ Rytų Ukrainoje, netausojant ne tik ukrainiečių, bet ir rusų gyvybių.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 550 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 550 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 23 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 100 950 kareivių. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 005 tankų, 5 986 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 948 artilerijos sistemų, 414 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 283 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 1 698 dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 622 automobilių, 178 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Šiaurės Korėja neigia, kad tiekia ginklus Rusijos „Vagnerio“ grupeiŠiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija paneigė žiniasklaidos pranešimą, kad ji tiekė amuniciją Rusijai, pavadinusi jį „nepagrįstu“, ir pasmerkė Jungtines Valstijas už mirtinų ginklų tiekimą Ukrainai, penktadienį pranešė oficialioji Šiaurės Korėjos naujienų agentūra.

Oro pavojaus sirenos MykolajivePrieš pat 7 val. ryto Mykolajove, pietų Ukrainoje, pasigirdo oro pavojaus sirenos, nurodė srities gubernatorius „Telegram“ žinutėmis: „Oro pavojus“.Chersono gubernatorius Jaroslavas Januševičius taip pat paskelbė oro pavojaus signalą, bet netrukus pranešė, kad pavojus baigėsi.

Rusijos kontroliuojamame Ukrainos kaime nugriaudėjo sprogimas, žuvo pareigūnasAutomobilio sprogimas Rusijos kontroliuojamame Lubimivkos kaime pietų Ukrainoje ketvirtadienį nusinešė pareigūno gyvybę, pranešė Maskvos įvesta valdžia. „Šiandien Andrejus Nikolajevičius Štepa, nuoširdus savo gimtojo krašto patriotas, tragiškai žuvo per automobilio sprogimą“, – „Telegram“ platformoje pranešė valdžia ir dėl mirties apkaltino „Ukrainos teroristus“.Lubimivka yra rytiniame Dniepro upės krante, kurį Maskvos kariai užėmė po to, kai praėjusį mėnesį pasitraukė iš Chersono miesto. Taip upė tapo nauja fronto linija.Tai naujausias iš virtinės tikslinių išpuolių prieš su Rusija susijusius pareigūnus okupuotose teritorijose.Be kita ko, per vieną iš sprogimų žuvo Rusijos įvestos administracijos Berdianske vadovo pavaduotojas Olegas Boiko ir jo žmona Liudmila, vadovavusi rinkimų komisijai, besirengusiai vadinamajam aneksijos referendumui.Per kitą išpuolį žuvo Luhansko separatistų administracijos vyriausiasis prokuroras ir jo pavaduotojas.Rugsėjį Maskva pareiškė aneksavusi keturis Ukrainos regionus – Chersono, Donecko, Luhansko ir Zaporižios, – nors niekada jų visiškai nekontroliavo.

Analitikai: Putinas nepasirengęs taikaiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nepasirengęs taikos deryboms – Kremlius ir toliau laiko Ukrainą neteisėta valstybe, o V. Zelenskį – nepajudinama šalimi.Kaip šįryt savo ataskaitoje pažymėjo Karo studijų institutas, V. Putinas taip pat deda dvigubai daugiau pastangų, kad atleistų save nuo atsakomybės už užsitęsusį karą.V. Putinas ne kartą yra pareiškęs, kad Rusija nori kuo greičiau užbaigti karą, tačiau kartu pažymėjo, kad Rusija nedidins „specialiosios karinės operacijos“ tempų, nes tai sukeltų „nereikalingų aukų“.Analitikai pabrėžia, kad abu pareiškimai yra Kremliaus pastangų pateisinti brangiai kainuojančius V. Putino karinius veiksmus Rusijos auditorijai, kuri vis dažniau aukojasi, kad pasiektų nerealius Kremliaus tikslus, dalis.Analitikai taip pat atkreipia dėmesį, kad nuo liepos 3 d., kai buvo užimtas Lysičanskas, Rusijos kariuomenė Ukrainoje nepasiekė jokių reikšmingų pergalių.

Sužeistas Dmitrijus Rogozinas bus gabenamas į Maskvą Buvęs Rusijos premjero pavaduotojas ir „Roscosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas, kuris dieną prieš tai buvo sužeistas per smūgį „Shesh-Besh“ viešbučiui ir restoranui Donecke, dar nebuvo operuotas, Rusijos žiniasklaidai sakė jo padėjėjas.„Donecko ir Rostovo prie Dono gydytojai nedrįso atlikti operacijos, atsižvelgiant į jos sudėtingumą. Po transportavimo į Maskvą sprendimą dėl būtinos medicininės pagalbos priims gydytojų taryba“, – sakė padėjėjas.

JAV Senatas patvirtino kitų metų biudžetą su 45 mlrd. dolerių pagalba UkrainaiJAV Senatas patvirtino šalies biudžeto projektą 2023 finansiniams metams, kurie baigiasi rugsėjo 30 dieną. Biudžeto apimtis yra apie 1,7 trilijono dolerių.Karinei pagalbai Ukrainai yra numatyta 23,5 milijardo JAV dolerių, o visai pagalbai, susijusiai su karu – karinio personalo mokymui, įrangai (įskaitant ginklus), logistikai, žvalgybos paramai, taip pat Ukrainai perduotų Amerikos atsargų papildymui – 44,9 milijardo JAV dolerių.Per šiuos metus Kongresas jau patvirtino ekonominės ir karinės pagalbos Ukrainai paketus, kurių vertė siekia apie 67 mlrd. dolerių.

Atskleistos Zelenskio ir Dudos susitikimo Lenkijoje detalėsUkrainos ir Lenkijos prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Andrzejaus Dudos susitikimas truko dvi valandas, o šio pokalbio išvados yra labai optimistinės. Tai TVN24 eteryje pareiškė Lenkijos prezidento kanceliarijos Tarptautinės politikos biuro pirmininkas Jakubas Kumohas, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos pusė informavo apie tai, ką išgirdo Vašingtone. Didžioji dalis informacijos yra įslaptinta, tačiau išvados yra labai, labai optimistinės. Ir tai yra svarbiausia naujiena, kurią galima pasakyti“, - sakė J. Kumohas.Jis pabrėžė, kad Rusija tikėjosi žiemą panaudoti nuovargiui nuo karo padidinti ir bandė sukurti vaizdą žiniasklaidoje, jog kai kurios Vakarų šalys pasisako už neatidėliotinas nuolaidas Rusijai.„Ukrainiečiai iš Jungtinių Valstijų gavo labai aiškius patikinimus, kad tai ne tik netiesa, bet ir kad Jungtinės Valstijos ir toliau bus jų pusėje“, – sakė J. Kumohas.Jis yaip pat sakė, kad Lenkija iš pradžių buvo informuota apie V. Zelenskio vizitą, tačiau, atsižvelgiant į saugumo problemas, laikė jį paslaptyje.„Zelenskis dabar yra ne tik svarbiausias Lenkijos regioninis partneris, bet ir asmeninis Andrzejaus Dudos draugas“, – sakė J. Kumohas.

Rusų mokyklose nuo 2023 m. bus įvesti pradiniai kariniai mokymaiNuo kitų metų rugsėjo 1-osios 10–11 klasių mokiniai Rusijoje turės atlikti pradinį karinį mokymą mokykloje, kuris papildys pamokas apie gyvenimo saugos pagrindus (OBZH).Pasak Rusijos žiniasklaidos, cituojant Švietimo ministeriją, moksleiviai studijuos treniruočių mokymus ir karinį pasveikinimą, ginklus, įskaitant Kalašnikovo puolimo šautuvą, F-1 ir RGD-5 granatas, taip pat veiksmus šiuolaikinėse šaulių ginklų kovose ir asmeninėse apsaugos priemonėse.

Britų Gynybos ministerija parodė Ukrainos karių mokymo vaizdo įrašąDidžiosios Britanijos gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė filmuotą medžiagą apie Ukrainos kariuomenės mokymus.„Komandinis darbas yra būtinas sėkmei, ukrainiečiai mokomi dirbti kartu mūšyje, kad nugalėtų priešą. Stebėkite, kaip šį mėnesį atremiamas priešo puolimas taktiniuose mokymuose gyva ugnimi sniege kartu su britų kariuomene“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Gynybos ministerija.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1605956351368351745?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV Kongresas patvirtino iš Rusijos oligarchų konfiskuotų pinigų pervedimą UkrainaiJAV Teisingumo departamentas galės perduoti Ukrainos žmonių naudai pelną, gautą pardavus JAV konfiskuotą Rusijos oligarchų turtą.„Tai bus dovana kenčiantiems Ukrainos žmonėms, palengvėjimas Amerikos mokesčių mokėtojams ir bloga diena oligarchams“, – pataisos priėmimą komentavo vienas iš jos autorių, respublikonas Lindsey Grahamas.

Pentagonas: kiekviena „Patriot“ sistema kainuoja 450–550 mln. doleriųUkrainos kariuomenės mokymas naudotis „Patriot“ oro gynybos sistemomis turėtų prasidėti labai greitai, praneša CNN, cituodama aukšto rango Pentagono pareigūną.Pasak JAV gynybos departamento atstovo, kiekviena „Patriot“ sistema kainuoja nuo 450 iki 550 milijonų dolerių, priklausomai nuo konfigūracijos. Viena raketa šiam kompleksui kainuoja apie 4 mln. dolerių. JAV jau apmokė apie 3100 Ukrainos karių dirbti su M777 haubicomis arba HIMARS raketų paleidimo įrenginiais.

Zelenskis džiaugiasi viešnagės Vašingtone rezultataisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neslepia džiaugsmo savo vizito Vašingtone ir pokalbių su JAV prezidentu Joe Bidenu rezultatais. „Grįžtu iš Vašingtono su gerais rezultatais“, - sakė jis ketvirtadienį savo kasdieniniame vaizdo kreipimesi, kuris dėl kelionės buvo trumpas ir parodytas anksčiau nei įprastai. V. Zelenskis teigė grįžtąs su tuo, „kas tikrai padeda“. JAV ketina perduoti Ukrainai oro gynybos sistemą „Patriot“, kuri yra naujo 1,85 mlrd. dolerių (1,74 mlrd. eurų) pagalbos paketo dalis. Šaliai taip pat pažadėta naujos amunicijos.„Patriot“ oro gynybos ginklais dabar vienodai galės būti apsaugota valstybė ir žmonės, pabrėžė V. Zelenskis. Apie kitus Vašingtone pasiektus susitarimus jis ketina paskelbti vėliau.„Aš dėkoju prezidentui J. Bidenui už jo pagalbą, už jo tarptautinę lyderystę ir už jo ryžtą laimėti“, - kalbėjo V. Zelenskis. Jis padėkojo ir JAV Kongresui, „abiem rūmams, abiem partijoms, visiems tiems, kurie remia Ukrainą, visiems tiems, kurie lygiai tai pat trokšta pergalės, kaip mes visi“. Ukraina nugalės, pabrėžė prezidentas.

Blinkenas: Rusija nerodo jokio reikšmingo noro nutraukti karą UkrainojeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija nerodo realaus suinteresuotumo užbaigti karą Ukrainoje, nepaisant to, kad prezidentas Vladimiras Putinas paragino greičiau užbaigti karą.„Iš esmės šiuo metu Rusija nerodo jokio susidomėjimo prasminga diplomatija, kad būtų užbaigtas karas, – sakė A. Blinkenas spaudos konferencijoje.Praėjus beveik 10 mėnesių nuo karo prieš Ukrainą pradžios, V. Putinas parodė norą derėtis, rašo dpa.„Visi ginkluoti konfliktai baigiasi derybomis, ir Rusija, skirtingai nei Ukraina, niekada nevengė to daryti“, – sakė jis ketvirtadienį spaudos konferencijoje Jekaterinburge. Be to, pasak jo, Ukrainos vadovybė pati save pašalino iš derybų.„Kuo greičiau Kyjivas supras, kad derybos yra būtinos, tuo geriau“, – sakė V. Putinas.Priešingai nei Kyjivas, Maskva nori derėtis remdamasi dabartine padėtimi fronte ir mano, kad okupuotos žemės, kurias ji aneksavo pažeisdama tarptautinę teisę, yra Rusijos teritorija.Kyjivas nenori pradėti derybų, kol visi Rusijos kariai nebus išvesti iš Ukrainos teritorijos, įskaitant 2014 metais Rusijos aneksuotą Krymą.

Mariupolyje aptikta apie 10 tūkst. naujų kapųAgentūra „Associated Press“ išsamiai ištyrė Mariupolį ir paskelbė tyrimą apie tai, kas dabar vyksta okupuotame mieste.Visų pirma, žurnalistai nustatė, kad žuvusiųjų skaičius Rusijos sugriautame mieste ir mūšiuose dėl jo gali viršyti pradinius 25 tūkstančių žmonių skaičiavimus.Žurnalistai rado apie 10 tūkstančių naujų kapų miesto Starokrymskoye kapinėse.Tai apytikris įvertinimas: nauji kapai buvo skaičiuojami naudojant dronus po to, kai Rusija žymiai išplėtė kapines.Pasak „Associated Press“, visos šios kapinės buvo išplėstos apie 51 tūkstančiu kvadratinių metrų. Agentūra tą patį metodą taikė kapinėms Mangušo ir Vinogradnoye kaimuose.Ukrainos valdžios institucijų duomenimis, per Mariupolio apgultį žuvo apie 25 000 civilių.JT sugebėjo patvirtinti 1348 civilių gyventojų žūtį, tačiau pripažino, kad tikrasis žuvusiųjų skaičius tikriausiai yra dar tūkstančiai.

Rusijos samdinių grupė „Wagner“ pirko ginklų iš Šiaurės KorėjosRusijos samdinių grupė „Wagner“ įsigijo ginklų iš Šiaurės Korėjos, kad padėtų sustiprinti rusų pajėgas Ukrainoje. Apie tai ketvirtadienį pranešė agentūra „Reuters“. JAV Nacionalinės saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby‘is patvirtino šią informaciją.Vienas aukštas JAV vyriausybės pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės, sakė, kad ginklų įsigijimas yra stiprėjančių „Wagner“ pozicijų kare ženklas. „Galime patvirtinti, kad Šiaurės Korėja perdavė pirmąją ginklų siuntą „Wagner“ grupei, kuri už įrangą sumokėjo. Praėjusį mėnesį Šiaurės Korėja tiekė į Rusiją pėstininkų raketų ir raketų, kurias turėjo naudoti „Wagner“, - teigė pareigūnas.Pareigūnas taip pat sakė, kad „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas kiekvieną mėnesį skiria daugiau kaip 100 mln. dolerių, kad finansuotų „Wagner“ operacijas Ukrainoje. Tačiau jis esą susiduria su problemomis verbuojant rusus kovai.Praėjusiomis savaitėmis „Wagner“ per mūšius dėl Ukrainos Bachmuto miesto patyrė didelių nuostolių – neteko apie 1 000 kovotojų.JAV žvalgybos vertinimu, Šiaurės Korėjos ginklų tiekimas nepadarys įtakos dinamikai mūšio lauke, „tačiau esame sunerimę, kad Šiaurės Korėja planuoja perduoti „Wagner“ daugiau karinės įrangos“, - teigė pareigūnas.J. Kirby‘is patvirtino ir šį vertinimą ir pareiškė, kad Šiaurės Korėja, tiekdama ginklus, pažeidė JT sankcijas. JAV pareigūnai, „Reuters“ informacija, šį klausimą ketina kelti Saugumo Taryboje.

Zelenskis grįžo į Ukrainą po vizito į Vašingtoną Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis grįžo į Ukrainą po savo istorinio vizito į Jungtines Valstijas – savo pirmosios kelionės į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios šių metų vasarį, naujienų agentūrai AFP ketvirtadienį patvirtino jo atstovas spaudai.Serhijus Nykyforovas patvirtino, kad ukrainiečių lyderis jau kirto Ukrainos sieną po to, kai buvo trumpam užsukęs į Lenkiją susitikti su savo sąjungininku prezidentu Andrzejumi Duda.

Rusijos okupuotame Ukrainos mieste nugriaudėjo sprogimas, žuvo kolaborantasKetvirtadienį per sprogimą automobilyje Rusijos kontroliuojamame Liubimovkos kaime Chersono regione žuvo pareigūnas, pranešė Maskvos įvestos valdžios institucijos – tai naujausias iš virtinės išpuolių prieš pareigūnus kolaborantus.„Šiandien Andrejus Nikolajevičius Štepa, nuoširdus savo gimtojo krašto patriotas, tragiškai žuvo per automobilio sprogimą“, – pranešė okupacinės valdžios institucijos „Telegram“, dėl mirties apkaltinusios „Ukrainos teroristus“.Ukrainos portalai, pranešdami apie jo mirtį, rašė, kad A. Štepa pasitarnavo rusų okupantams pardavinėdamas degtinę ir narkotikus, o ukrainiečių aktyvistus savanoriškai išdavinėjo okupantams. Rusų okupantai jį buvo paskyrę Kachovkos rajono Liubimovkos ir Vasilevkos „gauleiteriu“.Be to, „Ukrinform“ cituoja ukrainiečių žurnalistą Olehą Baturiną, kuris rašo, kad kolaborantą pravarde „Šnyr“ (taip pat „Bliutuzu“) nužudė patys rusai.

Iranas reiškia nepasitenkinimą V. Zelenskio kalba JAV Kongrese Irano užsienio reikalų ministerija reiškia nepasitenkinimą ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio kalba JAV Kongrese, kurioje jis paragino sustabdyti Teherano ir Maskvos aljansą kare prieš Ukrainą.Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanani (Naseras Kananis) ketvirtadienio pareiškime pasmerkė JAV Kongrese nuskambėjusius „pasikartojančius kaltinimus ir griežtas pastabas“ Teheranui.Išvakarėse kreipdamasis į abiejų JAV Kongreso rūmų narius V. Zelenskis pareiškė, kad Iranas tapo Rusijos genocidinio karo prieš Ukrainą bendrininku.„Jei Rusija negali pasiekti mūsų miestų artilerija, ji bando juos sunaikinti raketomis. Be to, šioje genocido politikoje Rusija rado sąjungininką. Tai Iranas. Irano žudantys dronai, kurių šimtai iškeliauja į Rusiją, tapo grėsme mūsų ypatingos svarbos infrastruktūrai. Taip vienas teroristas suranda kitą. Ir tik laiko klausimas, kada jie smogs kitiems jūsų sąjungininkams, jei nesustabdysime jų dabar. Turime tai padaryti!“ – pabrėžė V. Zelenskis.N. Kanani sakė, kad Iranas ne kartą atsakė į „nepagrįstus kaltinimus“ dėl dronų, ir pakartojo, kad „Irano Islamo Respublika netiekė jokių ginklų jokiai šaliai, kad jie būtų naudojami kare Ukrainoje“.Anot N. Kanani, Iranas visada gerbė visų šalių, įskaitant Ukrainą, teritorinį vientisumą, o „V. Zelenskiui derėtų žinoti, kad Irano strateginė kantrybė tokiems nepagrįstiems kaltinimams nėra beribė“.Jis taip pat sakė, kad V. Zelenskiui derėtų „pasimokyti iš likimo kai kurių kitų politinių lyderių, kurie pasitenkino JAV parama“.Vakarų šalys kaltina Iraną tiekiant Rusijai bepiločius orlaivius, kurie, kaip įtariama, naudojami Ukrainai pulti, ir įvedė sankcijas Teheranui. Pastarasis šiuos kaltinimus neigia.Gruodžio 9-ąją Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas spaudai Johnas Kirby pavadino Teherano ir Maskvos karinę partnerystę „kenksminga“ Ukrainai, Irano kaimynėms ir pasauliui.Praėjusį mėnesį Teheranas pripažino, kad siuntė dronus Rusijai, tačiau tvirtino, kad jie buvo pristatyti prieš Maskvai pradedant invaziją į Ukrainą.

Vienas žmogus žuvo ir du buvo sužeisti Rusijai paleidus „15 sviedinių“ į Ukrainos miestąVienas žmogus žuvo ir du buvo sužeisti po to, kai Rusijos pajėgos apšaudė 15 sviedinių Ukrainos Chasiv Jaro miestą, pranešė Donecko regioninės karinės administracijos vadovas. Vietovė, esanti šalies rytuose esančiame Bachmuto rajone Donecko srityje, buvo atakuojama „tiksliniais smūgiais į civilius gyventojus“.

Pareigūnas Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje susisprogdino per išpuolį automobiliuRusijos kontroliuojamoje Ukrainos Chersono srities dalyje per automobilyje padėtos bombos išpuolį žuvo vietos pareigūnas, teigia Maskvos įvesta vietos administracija, rašo Sky News.

Okupuotame Mariupolyje rasta daugiau nei 10 000 naujų kapųNaujienų agentūra „The Associated Press“, išanalizavusi nuo kovo pradžios iki gruodžio darytas palydovines nuotraukas ir atkreipusi dėmesį į vietas, kur žemė buvo suardyta, ketvirtadienį paskelbė nustačiusi, kad Mariupolyje ir jo apylinkėse yra mažiausiai 10 300 naujų kapų, daugiausia Senojo Krymo kapinėse.AP išmatavo kiekvieną tinklelio atkarpą, kurioje buvo praplėstos kapinės, ir apskaičiavo, kad bendras naujų kapų užimamas plotas yra daugiau nei 51 500 kvadratinių metrų.Tuomet AP peržiūrėjo dronų ir vaizdo įrašų medžiagą, iš kurios matyti, kad rusai sunkiąja technika iškasė ilgus griovius, kuriuos vėliau vėl užpylė. Kapai buvo žemių krūvų pavidalo, kartais su mediniais kryžiais su vardais ir datomis, bet dažniausiai su ranka užrašytais numeriais ant mažų lentelių.Keletas kapų buvo pažymėti daugiau nei vienu numeriu, o tai galėjo reikšti, kad juose palaidoti keli žmonių palaikai.AP išanalizavo vaizdo medžiagą, kad suskaičiuotų kapų skaičių konkrečiose kapinių dalyse, ir apskaičiavo, kad vienas kapas užima maždaug šešis kvadratinius metrus. Šį rodiklį AP pritaikė visam plotui, kuriame buvo iškastos naujos kapavietės.Po to AP tą pačią metodiką pritaikė dviem mažesnėms netoliese esančioms kapinėms Manhušo ir Vynohradnės kaimuose, kuriose nuo kovo buvo iškasta panašių masinių kapaviečių. Be to, ten yra ir masinė kapavietė, kurią apgulties metu iškasė ukrainiečiai.Trys teismo ekspertizės archeologai, turintys patirties tiriant masines kapavietes karo nusikaltimų atvejais, teigė, kad analizė yra pagrįsta, nes turima ribota informacija ir nėra galimybės prieiti prie kapų. Rolandas Wessingas, padėjęs tyrinėti masines kapavietes Bosnijoje, Kroatijoje ir Irake, įspėjo, kad kapų skaičius nebūtinai atitinka nužudytų ukrainiečių skaičių.Atlikus analizę negalima nustatyti, kaip mirė palaidotieji. Tačiau tarptautinių teismo medicinos tyrėjų ekshumuotose ir AP stebėtose masinių kapaviečių vietose kitur Ukrainoje dažnai būdavo randama daugiau nei vienas žmogaus palaikų komplektas viename kape. Ant daugelio jų buvo aiškių smurtinės mirties požymių, tokių kaip sprogimo sužeidimai, kulkų žaizdos ir virve surištos rankos.

Rusija sutelkė dėmesį į galutinį Donecko „išlaisvinimą“, teigia kariuomenės vadasRusijos kariuomenės vadas ketvirtadienį pareiškė, kad jo pajėgos Ukrainoje yra „sutelkusios dėmesį į Donecko išvadavimo užbaigimą“.„Padėtis fronte stabilizavosi, ir pagrindinės mūsų karių pastangos dabar sutelktos į Donecko liaudies respublikos teritorijos išlaisvinimo užbaigimą“, – per brifingą sakė Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas. Jis pridūrė, kad šiuo metu fronto linija Ukrainoje tęsiasi 815 kilometrų.Be to, V. Gerasimovas paskelbė, kad gruodžio 21-27 dienomis Rusija dalyvaus karinėse pratybose prie Kinijos krantų siekiant stiprinti jūrinį bendradarbiavimą.Šias bendras Rusijos ir Kinijos karinių laivų pratybas jis pavadino atsaku į „vis agresyvesnę JAV karinę poziciją Azijos ir Ramiojo vandenyno regione“.Gynybos ministerija teigė, kad, be kita ko, bus vykdomos kovinio šaudymo raketomis ir artilerija pratybos, taip pat bus mokomasi kovoti su povandeniniais laivais.„Mes neketiname kurti jokių aljansų ir naujų skiriamųjų linijų regione, kaip tai daro Vašingtonas“, – sakė V. Gerasimovas.Pastaraisiais metais Kinija ir Rusija suartėjo, palaikydamos vadinamuosius „beribius“ santykius ir stengdamosi atsverti JAV pasaulinį dominavimą.Buvęs Rusijos vadovas Dmitrijus Medvedevas anksčiau šią savaitę atvyko į Kiniją susitikti su Prezidentu Si Dzinpingu derybų, kuriose, pasak D. Medvedevo, buvo aptariamas tarptautinis saugumas ir konfliktas Ukrainoje.

Maskva teigia iš esmės pritarianti TATENA iniciatyvai dėl apsaugos zonos apie Zaporižios AE nustaymoRusija teigia iš esmės pritarianti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) iniciatyvai apie Zaporižios atominę elektrinę Ukrainoje nustatyti apsaugos zoną. Maskvos ir TATENA vadovo Rafaelio Grossio pozicijos dėl saugumo zonos labai suartėjo, ketvirtadienį po įvairių Rusijos institucijų atstovų pokalbių su R. Grossiu Maskvoje pareiškė Rusijos valstybinė atominės energetikos korporacija „Rosatom“.Maskvoje viešintis R. Grossi siekia sušvelninti situaciją apie Rusijos dalinių užimtą ir per karą vis apšaudomą branduolinę jėgainę Ukrainos pietuose.TATENA vadovo iniciatyva numato, kad Rusija ir Ukraina įsipareigoja nutraukti branduolinio objekto apšaudymą. Rusija kartu turi atitraukti sunkiąją ginkluotę iš AE, kad deeskaluotų padėtį.Maskvoje R. Grossis derėjosi su „Rosatom“, techninės priežiūros agentūros, Užsienio reikalų ministerijos ir Rusijos nacionalinės gvardijos, kuri dislokavo dalinius elektrinėje, atstovais.R. Grossis po susitikimo kalbėjo apie svarbų derybų etapą. „Labai svarbu, kad šioje zonoje dėmesys būtų sutelktas tik į branduolinės avarijos prevenciją“, - rašė jis tviteryje.

Zelenskis susitiko su DudaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakeliui namo susitiko su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda. „Apibendriname metų, atnešusių istorinių iššūkių dėl plataus masto karo, rezultatus. Aptarėme strateginius ateities planus ir dvišalius santykius“, – sakė V. Zelenskis.https://t.me/uniannet/84178

Žiniasklaida: Vašingtone dėl Ukrainos analizuojami trys scenarijaiJungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento administracija analizuoja tris galimus modelius, kaip karas Ukrainoje galėtų baigtis derybomis. Dviejuose iš jų numatytas dalies Ukrainos teritorijos praradimas, rašo „The Washington Post“.Laikraštis pažymi, kad trečiadienį, gruodžio 21 d., įvykusio Volodymyro Zelenskio ir Joe Bideno susitikimo pagrindinė tema buvo ginklų tiekimas Ukrainai, kad šalis galėtų toliau atsikovoti okupuotas teritorijas. Visgi lyderiai taip pat aptarė ir galimo taikaus konflikto užbaigimo viziją.„Administracija (J. Bideno) siekė aptarti (V. Zelenskio) požiūrį į diplomatiją. Kokia jo pozicija ir ko jam reikia, kad Kyjivas atsidurtų maksimaliai tvirtoje padėtyje, kad galėtume paspartinti derybų pradžią“, – nurodė aukštas pareigas užimantis Baltųjų rūmų valdininkas.Jis patvirtino, kad JAV neketina Ukrainai primesti savo vizijos, kaip derėtų sureguliuoti konfliktą su Rusijos Federacija (RF). Kita vertus, „tai nereiškia, kad Vašingtonas ir Kyjivas sutaria“ šiuo klausimu.„Yra trys skirtingi modeliai, kaip gali atrodyti karo nutraukimas derybų būdu, ir kiekvienas iš jų turi šalininkų (J. Bideno) administracijoje“, – rašo „The Washington Post“.Remiantis pirmuoju modeliu, Rusija išveda savo pajėgas iš visos Ukrainos teritorijos, ko primygtinai reikalauja oficialusis Kyjivas. Remiantis antruoju, sugrįžtama prie „2014 m. sienų“. Trečiasis modelis – RF išveda savo pajėgas iš visos Ukrainos teritorijos, išskyrus Krymą.„V. Zelenskis davė suprasti, kad nepritars paskutiniams dviem variantams, pareiškęs, jog taika gali įsiviešpatauti tik tada, kai rusų okupantai pasitrauks iš visos okupuotos teritorijos“, – žurnalistams papasakojo Baltųjų rūmų valdininkas.Susitikimo metu J. Bidenas pasidomėjo V. Zelenskio nuomone, kaip turėtų atrodyti taikus sureguliavimas. Tiesa, Baltųjų rūmų darbuotojai pripažįsta, kad dabar tai yra „savotiška akademinė diskusija“, nes Rusija nerodo susidomėjimo derybomis.

Zacharova Zelenskį vadino Vakarų „kalės vaiku“Oficiali Rusijos Federacijos (RF) užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį pavadino Vakarų „kalės vaiku“ ir priešinimosi Rusijai įrankiu. Tokiais žodžiais ji svaidėsi ketvirtadienį surengtos trumposios spaudos konferencijos metu.„(Vakarų šalys) veikė pagal principą, kad V. Zelenskis yra jų kalės vaikas, todėl jam leidžiama viskas, tuo labiau, kad jis ne šiaip jų kalės vaikas, bet ir jų priešinimosi mūsų šaliai įrankis. Na, ką galiu pasakyti, toks pseudodemokratiškas metodas dar labiau sustiprina Kyjivo nevaržomumo ir nebaudžiamumo jausmą ir jį stumia imtis itin pavojingų veiksmų, kurių pasekmės yra neprognozuojamos“, – pareiškė ji.RF užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Ukrainos prezidento kelionę į Bachmutą, įvykusią gruodžio 20-ąją, pavadino „viešųjų ryšių akcija“ ir „surežisuotu veiksmu“.„Šis surežisuotas veiksmas buvo skirtas užsienio auditorijai, visų pirma – JAV, ir aišku, kodėl paskui ten nuvyko V. Zelenskis. Jam prieš amerikiečių kuratorius reikėjo pasirodyti bebaimiu kaubojumi ir pareikalauti padidinti ir taip nemažą karinę pagalbą“, – tęsė M. Zacharova.Tai ne pirmas kartas, kai minėtąją frazę pavartoja RF valdžios atstovai. Štai lapkričio 18-ąją buvęs Rusijos prezidentas, Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad „Amerika visada palikdavo savo draugus ir geriausius „kalės vaikus“, turėdamas omenyje V. Zelenskį.https://t.me/FastFocus/39506

Peskovas: Maskva naikins „Patriot“ sistemas UkrainojeRusija naikins amerikiečių „Patriot“ sistemas, kai jos bus perduotos Ukrainai. „Demilitarizacija juk yra vienas karinės specialiosios operacijos tikslų“, - ketvirtadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie Maskvos reakciją į JAV pažadą tiekti Kyjivui šią ginkluotę.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį lankydamasis Vašingtone asmeniškai padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už pažadą. D. Peskovas kritikavo, kad taip JAV praktiškai kariaus su Rusija.JAV ir kitos šalys esą perduoda Ukrainai vis naujų ginklų, turinčių didesnes technines galimybes. „Tai neprisideda prie greito padėties sureguliavimo – priešingai“, - kalbėjo D. Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Jis pridūrė, kad JAV pusė nė žodžiu neužsiminė apie tai, kad Ukraina nuolat apšaudo civilius gyventojus ir infrastruktūrą Donbase vakarietiškais ginklais.Ginklų tiekimas reiškia, kad „ukrainiečių tautos kančios, deja, tęsis“, įspėjo D. Peskovas. Rusija pabrėžė, kad su naujomis hipergarsinėmis raketomis gebės įveikti bet kokią oro gynybą.Ekspertai mano, kad Rusija tęs Ukrainos miestų apšaudymą. Maskva dabar pirmiausiai taikosi į energetikos infrastruktūrą, kad įstumtų šalį į šaltį ir tamsą.

TATENA vadovas Maskvoje derasi dėl apsaugos zonos aplink Rusijos okupuotą Zaporižios AEJungtinių Tautų branduolinės priežiūros institucijos vadovas Maskvoje ketvirtadienį susitiko su Rusijos kariuomenės ir valstybinės atominės energetikos bendrovės pareigūnais, siekdamas susitarti dėl apsaugos zonos aplink Rusijos okupuotą atominę elektrinę Ukrainoje.Rusijos bendrovė „Rosatom“ derybas dėl Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės ir aplinkinio regiono apsaugai reikalingų priemonių pavadino „esminėmis, naudingomis ir nuoširdžiomis“.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelis Grossi nurodė, kad po „dar vieno būtinų diskusijų raundo“ reikės daugiau derybų.„Labai svarbu, kad zonoje būtų sutelktas dėmesys tik į branduolinės avarijos prevenciją, – rašė jis tviteryje. – Toliau stengiuosi siekti šio tikslo su didžiausios skubos pojūčiu.“Susitikimas Maskvoje įvyko kitą dieną po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė vizitą į JAV sostinę – pirmąją kelionę už šalies ribų nuo Rusijos invazijos pradžios.V. Zelenskio vizito Vašingtone tikslas – sustiprinti paramą Ukrainai JAV ir visame pasaulyje tuo metu, kai Rusija patyrė virtinę karinių pralaimėjimų. Susirūpinimą kelia Kyjivo sąjungininkų, teikiančių jam karinę ir ekonominę pagalbą, kuri leido Ukrainai tęsti kovą, nuovargis dėl beveik 10 mėnesių tebesitęsiančio karo. TATENA vadovas R. Grossi daugiau kaip tris mėnesius ragina Rusiją ir Ukrainą susitarti dėl saugos zonos aplink Zaporižios AE – didžiausią Europos atominę elektrinę. Nuo vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Zaporižios sritis ir teritorijos aplink atominę elektrinę yra nuolat apšaudomos.Ukrainos pareigūnai ne kartą ragino sukurti demilitarizuotą zoną aplink elektrinę, kurią Rusijos pajėgos užėmė karo pradžioje.Nors visi šeši elektrinės reaktoriai yra išjungti, reaktoriaus aktyvioji zona ir panaudotas branduolinis kuras vis dar turi būti ilgai aušinami, kad neperkaistų ir nesukeltų pavojingų išsilydymų, panašių į tuos, kurie įvyko 2011 metais, kai cunamis nusiaubė Fukušimos elektrinę Japonijoje. Ukrainoje 1986 metais įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė avarija Černobylio atominėje elektrinėje.Ukraina ir Rusija kaltina viena kitą dėl nuolatinio apšaudymo, dėl kurio Zaporižios elektrinė ne kartą buvo atjungta nuo energetinės sistemos, reikalingos aušinimo sistemai veikti. Šį mėnesį Ukrainos pareigūnai taip pat apkaltino Rusijos karius, kad jie įrengė elektrinės teritorijoje daugybę raketų paleidimo įrenginių.Lapkritį R. Grossi sakė, kad pagrindiniai aptariami klausimai yra susiję su karine įranga ir saugos zonos spinduliu. Jis sakė, kad TATENA pasiūlymas yra labai paprastas: „Nešaudykite į elektrinę, nešaudykite iš elektrinės.“

Lenkija sveikina JAV oro gynybos sistemų perdavimą UkrainaiLenkija pasveikino JAV sprendimą perduoti Ukrainai „Patriot“ oro gynybos sistemų. „Patriot“ permetimas leis Ukrainai veiksmingai gintis „nuo rusų teroristinių išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą“, ketvirtadienį Varšuvoje sakė gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas.Turėdamas omenyje Berlyno pasiūlymą iš Vokietijos „Patriot“ sistemas perkelti į Lenkiją, ministras teigė, kad lenkų vyriausybė šiuo klausimu buvo teisi. „Kai mes kalbėjome apie tai, kad „Patriot“ sistemos turėtų būti perduotos Ukrainai, galvojome apie Lenkijos saugumą, Ukrainos saugumą ir viso NATO rytinio flango saugumą“, - pažymėjo M. Blaszczakas.Lenkijos teritorijoje sprogus raketai, Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht ir M. Blaszczakas susitarė, kad vokiškos „Patriot“ sistemos bus perkeltos į Lenkiją. Tačiau M. Blaszczakas vienu metu sukėlė didelį Berlyno nepasitenkinimą, kai pasiūlė geriau „Patriot“ dislokuoti Ukrainoje. Dabar jau aišku, kad trys baterijos vis dėlto bus įkurdintos Lenkijoje.

Paskelbta ES vadovų ir Zelenskio susitikimo data24-asis Ukrainos ir ES vadovų susitikimas įvyks 2023 metų pradžioje.Susitikimas įvyks penktadienį, vasario 3 d., pranešė Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charleso Michelio atstovas Barendas Leytsas.Jis pažymėjo, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen 2023 metų vasario 3 dieną surengs Ukrainos ir ES viršūnių susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Zelenskis pakviestas atvykti į BriuselįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakviestas vasario mėnesį atvykti į Briuselį, pranešė Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charles‘o Michelio atstovas spaudai.Jis taip pat patvirtino, kad vasario 3 dieną planuojamas ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas. Tačiau, pasak jo, 27 ES valstybių ir vyriausybių vadovai jame nedalyvaus. Planuojama, kad Europos Sąjungai atstovaus Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir pats Ch. Michelis.V. Zelenskis trečiadienį lankėsi Vašingtone – tai buvo jo pirmoji kelionę į užsienį nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Pasirodymams pasaulinėje politinėje arenoje – pavyzdžiui, Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikime Bavarijos Elmau kurorte – jis iki šiol visada jungdavosi internetiniu vaizdo ryšiu iš Ukrainos.

Ministerija: Rusijos gynybos ministras lankėsi fronto linijose UkrainojeRusijos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu aplankė karius „fronte“ bei „kalbėjosi su kariškiais ir jiems padėkojo“.Ministerija paviešino filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip S. Šoigu apžiūrinėja kareivines ir vaikšto apkasuose, bei teigė, kad jis „patikrino personalo ir karinės technikos dislokavimo sąlygas (...) karinių dalinių pozicijas, personalo apgyvendinimo ir šildymo sąlygas“.Rusiją šokiravo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio drąsūs pasirodymai prie pat fronto linijų, kaip tai buvo, kai jis apsilankė ką tik išvaduotame Iziume ir visai neseniai Bachmute, kur kovos vyksta jau miesto prieigose, o tuo metu Rusijos lyderis Vladimiras Putinas dažnai pašiepiamas, kad slepiasi bunkeryje, jo įvaizdžio nepagerino ir pasaulį apskrieję vaizdai, kaip per susitikimus Kremliuje jį nuo pašnekovų skiria ilgiausias stalas.Kremliui nepatinka ir tai, kad Rusijos visuomenę pasiekia žinios apie siaubingas sąlygas, kuriomis į frontą metami mobilizuotieji. Taip pat yra abejonių, ar S. Šoigu iš tikrųjų sekmadienį apsilankė fronte, kaip buvo skelbiama, nes vėliau pasirodė demaskuojanti informacija, kad jis iš tikrųjų buvo už keliasdešimties kilometrų nuo fronto linijų.

Lukašenka: pastarasis Baltarusijos pajėgų karinės parengties patikrinimas nebuvo nukreiptas prieš UkrainąBaltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad pastarasis šalies ginkluotųjų pajėgų karinės parengties patikrinimas nebuvo nukreiptas prieš Ukrainą.Kaip rašo „The Guardian“, tokį komentarą A. Lukašenka išsakė gynybos pareigūnų susitikime, surengtame minėto patikrinimo rezultatams aptarti. Vakarų nepripažįstamas Baltarusijos vadovas taip pat atmetė tariamas „sąmokslo teorijas“ apie karinių dalinių dislokavimą pasienyje su Ukraina.Negana to, susitikime A. Lukašenka vėl kalbėjo apie galimą „kaimyninių“ šalių „agresiją“ prieš jo šalį, tačiau nekonkretizavo. „Jei norite taikos, ruoškitės karui“, – tvirtino Baltarusijos diktatorius ir pridūrė, kad šalies kariai esą judėjo tik Baltarusijos teritorijoje ir niekam grėsmės nekėlė.Baltarusija šį iš anksto neskelbtą ginkluotųjų pajėgų kovinės parengties patikrinimą pradėjo praėjusią savaitę. Ukrainos valdžios pareigūnai išreiškė būgštavimus, kad tai galimai reiškia, jog iš Baltarusijos teritorijos gali būti pradėtas naujas Ukrainos puolimas. Tai būtų jau ne pirma ataka iš šiaurės, nes Baltarusija leidžia Rusijai naudotis savo teritorija vykdant visapusišką invaziją į Ukrainą.

Macronas: Ukrainos prisijungimas prie NATO yra mažai tikėtinasPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos prisijungimas prie NATO kaip saugumo užtikrinimo garantija kol kas yra mažai tikėtina. Kaip ketvirtadienį skelbia leidinys „Le Figaro“, E. Macronas interviu Prancūzijos žiniasklaidai sakė, kad Ukrainai reikia saugumo garantijų, priimant sprendimą nutraukti karą. Tačiau prancūzų lyderis pridūrė, kad Rusijai taip pat reikalingos garantijos.„Su šia Rusija tai sunku įsivaizduoti....Tačiau nepriklausomai nuo to, ar Ukraina įstos į NATO (o tai nėra labiausiai tikėtinas scenarijus), ar ne, jai reikia suteikti saugumo garantijas, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji patyrė Rusijos agresiją“, – sakė E. Macronas. Prancūzijos lyderis teigė, kad galiausiai visi turėtų sėsti prie derybų stalo. Anksčiau šį mėnesį E. Macronas pateikė pasiūlymą suteikti Maskvai saugumo garantijas pasibaigus karui Ukrainoje. Prancūzijos prezidentas priminė garantijas NATO plėtros klausimu ir sulaukė aštrios kritikos Ukrainoje ir Europoje.„Rusija yra agresorė, ramybės drumstėja, taikos griovėja, naudojanti senus sovietinius metodus. Jei kam nors reikia saugumo garantijų, tai Ukrainai ir Vidurio bei Rytų Europos valstybėms, susiduriančioms su agresyvia Rusijos politika“, – teigė Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Vėliau Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Slovėnijos diplomatai E. Macronui išreiškė savo nepasitenkinimą.

Rusijos laivų remonto įmonėje degė lėktuvnešis „Admirolas Kuznecovas“Vieninteliame Rusijos kreiseryje lėktuvnešyje „Admirolas Kuznecovas“, kuris šiuo metu remontuojamas Murmansko įmonėje „Zviozdočka“, buvo kilęs gaisras, praneša „Ukrinform“, remdamasi naujienų agentūra „EADaily“.„Lėktuvnešyje „Admirolas Kuznecovas“, kuris stovi laivų remonto gamyklos „Zviozdočka“ sausajame doke, kilo gaisras. Nukentėjusiųjų nėra, evakuota 20 žmonių“, - sakė žurnalistams Rusijos gelbėjimo tarnybų atstovai.Anot Rusijos jungtinės laivų statybos korporacijos darbuotojų, gaisras užgesintas, žalos nepadaryta.Birželį korporacijos generalinis direktorius Aleksejus Rachmanovas žurnalistams pareiškė, kad kreiseris „pastatytas į doką 35-ojoje gamykloje Murmanske, remonto ir modernizavimo darbai truks tris mėnesius“.Tai jau ne pirmas incidentas, ištikęs šį laivą. 2018 metų spalį nuleidžiant „Admirolą Kuznecovą“ į vandenį įvyko avarija: ant jo nuvirto keliamasis kranas, kuris apgadino lėktuvnešio denį. Vėliau atliekant kreiseryje suvirinimo darbus jame kilo gaisras, per kurį du žmonės žuvo, o dar keliolika buvo sužeista.

Ukrainos pareigūnas: į Rusiją galėjo būti deportuota šimtai tūkstančių vaikųĮ Rusiją deportuotų ukrainiečių vaikų skaičius gali siekti šimtus tūkstančių. Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, praneša „Ukrinform“.„Mes nežinome tikslaus (išvežtų vaikų) skaičiaus. Bet, remiantis mūsų duomenimis, galima daryti prielaidą, kad prievarta deportuota šimtai tūkstančių ukrainiečių vaikų“, - sakė pareigūnas.Anot jo, iki šiol Ukrainos valdžia verifikavo daugiau kaip 13 tūkst. vaikų, deportuotų į Rusiją, t. y. nustatė, iš kur šie vaikai buvo išvežti, kur jie yra šiuo metu, koks jų statusas ir t. t.Paklaustas apie vaikų kameras, aptiktas iš okupantų rusų išvaduotose teritorijose, D. Lubinecas patvirtino, kad jų buvo rasta Chersono srityje.

Per Rusijos sukeltą karą jau žuvo 116 Ukrainos sportininkųUkrainos tinklalapyje „Sporto angelai“ paskelbta informacija apie 116 šalies sportininkų, žuvusių per Rusijos sukeltą karą, praneša naujienų agentūra „Interfax – Ukraina“.Lapkričio 15 d. tinklalapis informavo apie 106 Ukrainos sportininkus, kurie įvairiomis aplinkybėmis žuvo prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai. Tad nuo to laiko šį liūdną sąrašą papildė dar 10 vardų.Tarp žuvusiųjų – ledo ritulininkas, aktorius ir laidų vedėjas Jaroslavas Garkavka, futbolininkas Dmytro Jevdočenka, slidininkas Jevhenas Holovanis, futbolininkas Bohdanas Semenčukas, sunkiaatletis Valentinas Konovodovas, kiti sportininkai.Tinklalapis „Sporto angelai“, informuojantis apie kare žuvusius Ukrainos sportininkus, buvo atidarytas gegužės pradžioje su Ukrainos sporto komiteto pagalba.

Britų žvalgyba: Baltarusijos kariuomenė vaidina reikšmingą, tačiau diskretišką vaidmenį apmokant Rusijos rezervistusBaltarusijos ginkluotosios pajėgos galimai vaidina reikšmingą, tačiau labiau diskretišką vaidmenį apmokant naujai mobilizuotus Rusijos rezervistus. Tai savo naujausioje, ketvirtadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Pasak ministerijos, tai vyksta nepaisant to, kad Maskva ir Minskas įprastai labai garsiai skelbia apie Rusijos karių dislokavimą Baltarusijos teritorijoje. Kaip pažymima suvestinėje, tokiu būdu Rusija galimai bando kompensuoti nuosavų instruktorių stygių, nes daugelis jų arba yra dislokuoti Ukrainoje, arba jau yra tapę karo šioje šalyje aukomis.Nors Rusija ir Baltarusija jau kurį laiką bendradarbiauja gynybos srityje, ministerija nurodo, kad Baltarusijoje vykdomi Rusijos karių apmokymai žymi įprastinių vaidmenų mainus. Rusija Baltarusijos karines pajėgas visuomet laikė prastesnėmis už nuosavas, tad jų tapimas instruktorėmis rodo, kad Rusijos karinė sistema yra perkrauta.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kiekvieną dieną, nuo pat Rusijos visapusiško karo prieš Ukrainą pradžios.

Kremlius kaltina Bideną ir Zelenskį, kad jie negirdi RusijosKetvirtadienį, po istorinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Jungtinėse Valstijose, Kremlius pareiškė, kad Vašingtonas ir Kyjivas negirdi Rusijos susirūpinimo.„Apgailestaudami galime pasakyti, kad iki šiol nei prezidentas (Joe) Bidenas, nei prezidentas Zelenskis neištarė jokių žodžių, kuriuos būtų galima suvokti kaip potencialų pasirengimą įsiklausyti į Rusijos susirūpinimą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Jis pridūrė, kad Vašingtonas „netiesiogiai“ dalyvauja kare prieš Rusiją.

Rusijos ambasadorius JAV po Zelenskio vizito Vašingtone jau perspėja apie galimą karo eskalacijąRusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas tvirtina, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitas Vašingtone esą parodė, jog nei JAV, nei Ukraina „nėra pasiruošusios taikai“, praneša CNN.A. Antonovas tai pareiškė po istorinės V. Zelenskio kalbos JAV Kongrese, kurioje jis išreiškė savo šalies dėkingumą už visą amerikiečių nuo visapusiško karo pradžios suteiktą paramą ir prašė daugiau pagalbos.Rusijos ambasadorius išplatintame pranešime tikino, neva JAV prezidento Joe Bideno administracijos pareiškimai apie neegzistuojantį siekį pradėti konfrontaciją su Rusija „tėra tušti žodžiai“, ir kritikavo patį V. Zelenskio vizitą, pavadindamas jį „holivudiniu“. „Plojimų ir sarkastiškų šypsnių akivaizdoje iš esmės buvo paskelbta apie būtinybę tęsti prieš mūsų šalį pradėtą trečiosios šalies pakurstytą karą“, – teigė A. Antonovas.Per V. Zelenskio vizitą J. Bidenas paskelbė apie Ukrainai skiriamą papildomą 1,8 mlrd. JAV dolerių vertės paramos paketą, kuris, be kita ko, pirmą kartą apima priešraketinės gynybos sistemas „Patriot“. Rusijos ambasadorius pareiškė, kad apie šių sistemų perdavimą buvo paskelbta nepaisant atitinkamų Maskvos perspėjimų. „Manau, visi puikiai supranta, koks likimas gali laukti šias sistemas Ukrainos teritorijoje valdysiančio personalo“, – grasino A. Antonovas.Negana to, ambasadorius perspėjo, kad tolesnis JAV „dalyvavimas“ Ukrainos „konflikte“ gali paaštrinti dabartinę situaciją. „Provokuojantys JAV veiksmai veda eskalacijos, kurios padarinių net neįmanoma įsivaizduoti, link“, – tvirtino A. Antonovas.Ukrainos prezidento vizitas Vašingtone buvo pirmoji jo kelionė į užsienį nuo visapusiškos Rusijos invazijos pradžios prieš dešimt mėnesių. JAV prezidentas pažadėjo V. Zelenskiui tolesnę savo šalies paramą stiprinant Ukrainos gebėjimą gintis nuo Maskvos agresijos.

Kuleba: Bideno sprendimas atveria duris kitoms oro gynybos sistemomsUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba mano, jog JAV prezidento Joe Bideno sprendimas perduoti Kyjivui oro gynybos sistemą „Patriot“ atveria duris analogiškiems sąjungininkų žingsniams.Ukrainos diplomatijos vadovas tai parašė feisbuke, praneša „Ukrinform“.„Ukraina netrukus gaus pirmąją šių itin modernių kompleksų bateriją, o tai – visiškai naujas dangaus gynimo lygmuo. Dar svarbiau – šis prezidento J. Bideno sprendimas atveria duris kitiems „Patriotams“, - pažymėjo D. Kuleba.Anot jo, kelias į šį sprendimą prasidėjo dar iki plataus masto karo. Ministras priminė, kad Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas praėjusių metų balandį pirmasis viešai paragino JAV perduoti šį kompleksą Kyjivui.„Atsimenu, kad tada skeptiškai buvo pažiūrėta į šį raginimą, bet mes tikėjome ir dirbome visais lygiais. Prisimenu, kaip praėjusių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais kėliau šį klausimą derybose. Jau pirmosiomis karo dienomis mes vėl įtikinėjome partnerius amerikiečius: mums reikia „Patriotų“. Šių metų lapkričio pabaigoje mes vėl suaktyvinome šias derybas. Per NATO ministrų susitikimą aš atvirai pasakiau, kad atvažiavau transformatorių ir „Patriotų“, - papasakojo Ukrainos URM vadovas.Anot jo, finaliniu akordu tapo gruodį įvykęs Ukrainos ir JAV lyderių pokalbis telefonu.„Patriotai“ Ukrainoje – tai išsaugotos gyvybės ir civilinė infrastruktūra. Tai dar vienas strateginis Rusijos pralaimėjimas, nes ji praras bauginimo ir teroro svertus. Tai mūsų Pergalės artėjimas. Tuo labiau, kad, be „Patriotų“, (Ukrainos ir JAV) derybose buvo daug svarbių temų“, - pažymėjo D. Kuleba.JAV trečiadienį pareiškė, kad perduos Ukrainai pažangią oro gynybos sistemą „Patriot“, kuri padės atremti nesiliaujančias Rusijos atakas iš oro.

Prie Bachmuto žuvo Arestovyčiaus draugasUkrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius pasidalino liūdna žinia – kare žuvo jo draugas Oleksandras Snegurovskis.Skelbiama, kad jis gynė Ukrainą nuo okupantų Bachmuto kryptimi.Savo paskyroje feisbuke O. Arestovyčius rašo, kad O. Snegurovskis buvo aktorius, dirbo virtuvės šefu. Vyras ilgą laiką gyveno Kalifornijoje, ten persikėlė pas šeimą, bet prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje jis susipirko reikiamą įrangą ir grįžo į Ukrainą kaip savanoris. Labai greitai tapo kariu.„Atkakliai mokėsi, dešimtis kartų ėjo į fronto liniją, buvo vienas iš geriausių žvalgybininkų. Atsisakė trauktis iš gana pavojingos pozicijos (nors turėjo tokią galimybę) ir ten per sunkų mūšį padėjo galvą. Liko žmona ir mažametis sūnus“, – parašė O. Arestovyčius.

Ukrainoje sunaikintų okupantų rusų skaičius perkopė 100 tūkst.Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 660 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 100 400 kareivių. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 003 tankų, 5 981 šarvuotosios kovos mašinos, 1 978 artilerijos sistemų, 413 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 283 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 1 693 dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 615 automobilių, 178 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Zelenskis: užbaigiant karą negali būti jokių teritorinių kompromisųPer vizitą Vašingtone Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą atmetė bet kokius teritorinius kompromisus galimose taikos derybose su Rusija.„Teisinga taika“ reiškia „jokių kompromisų dėl Ukrainos suvereniteto, laisvės ir teritorinio vientisumo“, sakė V. Zelenskis per bendrą spaudos konferenciją su JAV prezidentu Joe Bidenu, kai buvo paklaustas, kaip galėtų baigtis karas. Jis pridūrė, kad taip pat turi būti „atlyginta visa Rusijos agresijos padaryta žala“.V. Zelenskis pabrėžė, kad „teisingą taiką“ sunku įsivaizduoti sūnų ir dukterų netekusiems tėvams. „Pinigai yra niekas, jokios kompensacijos ar reparacijos“ to neatpirks, sakė jis.„Aš nežinau, kas yra „teisinga taika“. Tai labai filosofiškas apibūdinimas (...) Negali būti jokios teisingos taikos kare, kurį mums primetė (...) šitie nežmonės“, – kalbėjo V. Zelenskis, turėdamas galvoje rusus.

Rusijoje siūloma bausti už šalies žemėlapius be okupuotų Ukrainos teritorijųRusijos Valstybės Dūma pirmuoju svarstymu priėmė įstatymo projektą, numatantį bausmes už žemėlapių, kurie „neigia Rusijos teritorijos vientisumą“, platinimą.Tai pranešė Ukrainos televizijos kanalas „Hromadske“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, bus keičiamas Rusijos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis „Ekstremistinės medžiagos gaminimas ir platinimas“.Už Rusijos žemėlapių, kuriuose nebus Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sričių, platinimą piliečiams grės bauda iki 3 tūkst. rublių arba areštas iki 15 parų, pareigūnams – bauda iki 5 tūkst. rublių, o juridiniams asmenims – iki 1 mln. rublių.Jeigu šis įstatymo projektas bus priimtas, jį bus galima taikyti visiems žemėlapiams, kuriuose laikinai okupuotos Ukrainos teritorijos nepaženklintos kaip Rusijos dalis.

Zelenskis: JAV teikiama pagalba nėra labdaraPer pirmąją nuo Rusijos invazijos pradžios kelionę į užsienį trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tiesiogiai prašė ilgalaikės JAV paramos, tačiau pareiškė, kad pagalba nėra „labdara“, ji padėjo jo šaliai „išlikti ir kovoti“.V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną žaibiško vizito praėjus trims šimtams dienų, kai Rusijos lyderis Vladimiras Putinas užpuolė Ukrainą, tikėdamasis greitai ją užimti. Vašingtone V. Zelenskis buvo sutiktas kaip didvyris, o prezidentas Joe Bidenas pažadėjo beveik 1,8 mlrd. JAV dolerių karinę pagalbą ir pirmą kartą priešraketinės gynybos sistemas „Patriot“.Savo elgesiu sugebėjęs sutelkti pasaulio nuomonę V. Zelenskis per derybas Baltuosiuose rūmuose ir sakydamas kalbą Kongrese vilkėjo jo skiriamuoju ženklu tapusius kariško stiliaus drabužius. V. Zelenskis dėkojo Kongresui, baigiančiam rengti naują 45 mlrd. JAV dolerių pagalbos paketą Ukrainai, ir sakė, kad naujieji metai žymės „posūkio tašką“ kovoje su Rusija.„Jūsų pinigai nėra labdara. Tai investicija į pasaulinį saugumą ir demokratiją, kurią naudojame labai atsakingai“, – sakė V. Zelenskis.Palyginęs Ukrainos pajėgas su amerikiečiais, kovojusiais fronto linijose per Antrąjį pasaulinį ir JAV nepriklausomybės karus, V. Zelenskis teigė, kad rusai „degina ir naikina viską“ taip pat, kaip „kita tironija“ - Hitlerio, tačiau „Ukraina niekada nepasiduos“.Ukraina sulaukia didelio JAV palaikymo, tačiau keli griežtos linijos dešiniojo sparno respublikonai nusiteikę kritiškai ir pabrėžia, kad pagalba tiekiama iš mokesčių mokėtojų pinigų. Kevinas McCarthy, kitą mėnesį tikriausiai tapsiantis Atstovų rūmų pirmininku, grasino nebeduoti pinigų Ukrainai.

Ukrainoje sužeistas Dmitrijus RogozinasBuvęs Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ir kosmoso pramonei Dmitrijus Rogozinas sužeistas per apšaudymą Donecke.Kaip tikina D. Rogozino ir „Donecko liaudies respublikos" vyriausybės pirmininko Vitalijaus Chocenkos aplinkos žmonės, pavojaus jų gyvybei nėra. Pats D. Rogozinas Rusijos valstybiniam televizijos kanalui RT pranešė, kad skeveldra jį sužeidė į nugarą. Anot jo, skeveldra įsmigo per centimetrą nuo stuburo.„Gyvensiu“, – patiko D. Rogozinas, kuris, remiantis oficialiais pranešimais, Donbase vadovauja karo patarėjų grupei „Carskije volki“.Portalas „Baza“ praneša, kad, remiantis jo duomenimis, skeveldros pažeidė D. Rogozino galvos minkštuosius audinius, sėdmenis ir kairįjį klubą.Vadovaujantis kol kas galutinai nepatvirtintais duomenimis, šio apšaudymo metu buvo sužeista keletas žmonių, tačiau yra ir žuvusiųjų.Kaip pranešama iš incidento vietos, D. Rogozinas ir V. Chocenka buvo sužeisti restorane „Šeš-Beš“, kur D. Rogozinas šventė gimtadienį (trečiadienį, gruodžio 21 d. jam sukako 59-eri).https://t.me/nexta_live/43335

Zelenskis perdavė JAV Kongresui nuo Bachmuto gynėjų Ukrainos vėliavąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perdavė JAV Kongresui nuo Bachmuto gynėjų Ukrainos valstybinę vėliavą, praneša UNIAN.Valstybės vadovas, kalbėdamas bendrame abejų JAV Kongreso rūmų posėdyje, priminė, jog, prieš atvykdamas į Vašingtoną, jis lankėsi Bachmute, kur narsūs miesto gynėjai jam įteikė Ukrainos vėliavą.„Vėliavą tų, kurie gina Ukrainą, Europą ir visą pasaulį savo gyvybių kaina. Jie paprašė atvežti šią vėliavą į JAV Kongresą, jums, Atstovų Rūmų ir Senato nariams, kurių sprendimai gali išgelbėti milijonus žmonių. Tad tegul šie sprendimai būna priimti. Tegul ši vėliava lieka su jumis, ponios ir ponai“, - pabrėžė V. Zelenskis.Anot prezidento, ši vėliava yra Ukrainos pergalės simbolis.„Šiame kare mes laikomės, kovojame ir laimime, nes mes susivienijome – Ukraina, Amerika ir visas laisvasis pasaulis“, - pareiškė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis lankėsi Bachmute gruodžio 20 d. Ten jis susitiko su kariškiais ir įteikė jiems apdovanojimus.Gruodžio 21 d. V. Zelenskis Ukrainos kario iš Bachmuto prašymu perdavė JAV prezidentui Joe Bidenui kryžių už karinius nuopelnus.V. Zelenskis pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto agresijos pradžios išvyko iš Ukrainos ir lankosi Jungtinėse Valstijose su vizitu.

Zelenskis po susitikimo su Bidenu: turime puikių naujienųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad grįžta į tėvynę su geromis naujienomis, susijusiomis ir su šalies gynybinio pajėgumo stiprinimu, praneša UNIAN.„Aiškiai žinome, kaip bus sustiprintas mūsų gynybinis pajėgumas artimiausiais mėnesiais. Nenoriu šiandien kalbėti apie tai išsamiai, manau, jūs suprantate, kodėl. Bet aš už tai esu labai dėkingas JAV prezidentui Joe Bidenui“, - sakė V. Zelenskis per bendrą su Baltųjų rūmų šeimininku spaudos konferenciją.Anot Ukrainos vadovo, svarbiausias jo derybų klausimas – šalies stiprinimas.„Mes žengiame į pergalę kare už nepriklausomybę. Mes turime puikių naujienų, su kuriomis aš grįžtu namo. Prezidentas J. Bidenas šiandien pranešė apie naują pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė – apie 2 mlrd. dolerių, ir svarbiausias šio paketo elementas yra kompleksas „Patriot“, kuris gerokai sustiprins mūsų oro gynybą. Tai svarbus žingsnis kuriant veiksmingą oro skydą Ukrainai“, - pažymėjo V. Zelenskis.Jis pabrėžė, jog labai svarbi pokalbio su J. Bidenu dalis buvo tolesnių strateginių žingsnių koordinavimas.„Mes išsamiai kalbėjome apie tai, ko tikimės iš kitų metų ir kam ruošiamės. Tai svarbu visiems ukrainiečiams“, - sakė prezidentas.Anot jo, buvo svarstoma, kaip atkurti sugriautą Ukrainos infrastruktūrą, pirmiausia – energetiką, toliau didinti sankcijų ir teisinį spaudimą Rusijai.„Per 300 šio karo dienų įžengėme į naują Ukrainos ir JAV santykių etapą, pasiekėme realaus sąjungininkų bendradarbiavimo lygį. Aš šiandien tai pajutau visuose susitikimuose, visose derybose“, - pabrėžė V. Zelenskis.Jis padėkojo amerikiečių tautai ir J. Bidenui už paramą Ukrainai ir išsakė viltį, kad JAV Kongresas priims beveik 45 mlrd. dolerių finansinės pagalbos Ukrainai paketą.„Ačiū už tokią didelę paramą. Kiekvienas tokios Jungtinių Valstijų investicijos doleris į laisvės gynimą realiai prisidės prie visuotinio saugumo stiprinimo“, - pareiškė Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto agresijos pradžios išvyko iš Ukrainos ir lankosi Jungtinėse Valstijose su vizitu.

Generalinis štabas: Rusija jau prarado daugiau nei 100 tūkst. karių ir tūkstančius įrangos vienetųRusija Ukrainoje jau prarado daugiau nei 100 tūkst. karių, 3 000 tankų ir apie 6 000 kitų šarvuočių.Taip rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.„Šiandien, per beveik 9 mėnesius, Rusija Ukrainoje jau prarado daugiau nei 100 tūkst. darbuotojų, 3 000 tankų ir apie 6 000 kitų šarvuočių“, – pranešama ataskaitoje.Generalinio štabo duomenimis, per praėjusią parą gynybos pajėgų orlaiviai surengė 14 smūgių į okupantų kariuomenės, ginkluotės ir karinės technikos koncentracijos zonas.„Ukrainiečių raketos ir artileristai tuo pačiu metu pataikė į tris vadavietes ir dvi priešo jėgos koncentracijos zonas“, – pridūrė Generalinis štabas.

Bidenas Zelenskiui: jūs niekada nebūsite vieniJAV prezidentas Joe Bidenas su vizitu į Vašingtoną atvykusiam Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pažadėjo ilgalaikę savo šalies paramą. „Jūs niekada nebūsite vieni“, - sakė J. Bidenas trečiadienį bendroje su V. Zelenskiu spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose Vašingtone. – Remsime jus tol, kol reikės“.J. Bidenas pabrėžė, kad Ukrainos kova su rusų agresoriumi yra „kažko daug didesnio dalis“. „Amerikos žmonės žino, kad pasaulis neabejotinai susidurtų su dar blogesniais padariniais, jei mes pasyviai žiūrėtume į tokius įžūlius išpuolius prieš laisvę ir demokratiją bei pagrindinius suverenumo ir teritorinio vientisumo principus“, - sakė J. Bidenas.Jis pabrėžė, kad Vakarų parama Ukrainai nemažėja. „Nematau pagrindo manyti, kad parama mažės“, - pabrėžė JAV prezidentas. Jis teigė dar niekada nematęs NATO ir ES tokių vieningų. „Ir nematau ženklų, kad tai keistųsi. Visi žinome, kas pastatyta ant kortos – suverenumo idėja, JT chartija“, - sakė J. Bidenas.Jis apkaltino Rusiją kare prieš Ukrainą naudojant „žiemą kaip ginklą“. Maskva šalčiausiu ir tamsiausiu metų laiku tikslingai puola Ukrainos infrastruktūrą, sakė J. Bidenas. Rusija verčia žmones Ukrainoje badauti ir šalti. „Tai tik naujausias siaubingų žiaurumų, kuriuos Rusijos ginkluotosios pajėgos vykdo prieš nekaltus civilius, vaikus ir jų šeimas, pavyzdys“, - kalbėjo J. Bidenas.V. Zelenskis spaudos konferencijoje padėkojo JAV už „Patriot“ oro gynybos sistemą. Tai „reikšmingai“ sustiprins Ukrainos gynybinius pajėgumus, sakė jis. Kartu V. Zelenskis šypsodamasis pridūrė, kad norėtų dar daugiau tokių „Patriot“. Jis sakė savo vizitą Vašingtone laikąs „istoriniu“, nes JAV ir Ukraina dabar tapo tikromis partnerėmis ir sąjungininkėmis“.J. Bidenas atmetė Rusijos kaltinimus, kad „Patriot“ sistemų perdavimas reikš karo eskalaciją. „Tai gynybinė ginkluotės sistema, - teigė jis. – Tai ne eskalavimas, o gynyba“.V. Zelenskis trečiadienį atvyko į Vašingtoną. Tai buvo pirmoji jo kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios prieš dešimt mėnesių. JAV vyriausybė trečiadienį pažadėjo Ukrainą naują 1,85 mlrd. dolerių paramą.

Bidenas pažadėjo Ukrainai tolesnę paramąJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą jos gynybinėje kovoje su Rusija. „Mes toliau stiprinsime Ukrainos gebėjimą gintis, ypač oro gynybą ir todėl perduosime Ukrainai „Patriot“ raketų baterijas“, - sakė J. Bidenas trečiadienį Ovaliniame kabinete Vašingtone priėmęs V. Zelenskį. Jo žinutė svečiui: „Prezidente V. Zelenski, Jungtinės Valstijos remia drąsius žmones Ukrainoje“.Ukrainos prezidentas „iš visos širdies“ padėkojo už JAV paramą. Ukraina „dėl jūsų paramos“ mūšio lauke yra geroje situacijoje, teigė jis.JAV yra svarbiausia Ukrainos sąjungininkė jos gynybinėje kovoje su Rusija. Nuo prezidento J. Bideno kadencijos pradžios 2021 metų sausį JAV skyrė Ukrainai beveik 22 mlrd. dolerių paramą.

Bidenas: Rusija naudoja „žiemą kaip ginklą“JAV prezidentas Joe Bidenas apkaltino Rusiją kare prieš Ukrainą naudojant „žiemą kaip ginklą“.Maskva šalčiausiu ir tamsiausiu metų laiku tikslingai puola Ukrainos infrastruktūrą, sakė J. Bidenas trečiadienį bendroje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu spaudos konferencijoje. Rusija verčia žmones Ukrainoje badauti ir šalti. „Tai tik naujausias siaubingų žiaurumų, kuriuos Rusijos ginkluotosios pajėgos vykdo prieš nekaltus civilius, vaikus ir jų šeimas, pavyzdys“, - kalbėjo J. Bidenas.Ukrainos laisvės kovą jis pavadino platesnio konflikto dalimi. „Mes jaučiame, kad Ukrainos kova yra kažko daug didesnio dalis. Amerikiečiai žino, kad pasaulis neabejotinai susidurtų su dar blogesniais padariniais, jei mes pasyviai žiūrėtume į tokius įžūlius išpuolius prieš laisvę ir demokratiją bei pagrindinius suverenumo ir teritorinio vientisumo principus“, - sakė J. Bidenas.Jis pabrėžė, kad Vakarų parama Ukrainai nemažėja. „Nematau pagrindo manyti, kad parama mažės“, - pabrėžė JAV prezidentas. Jis teigė dar niekada nematęs NATO ir ES tokių vieningų. „Ir nematau ženklų, kad tai keistųsi. Visi žinome, kas pastatyta ant kortos – suverenumo idėja, JT chartija“, - sakė J. Bidenas.V. Zelenskis dar kartą padėkojo savo amerikiečių kolegai už paramą jo šaliai kovoje su rusų okupantais. Jis sakė savo vizitą Vašingtone laikąs „istoriniu“, nes JAV ir Ukraina dabar tapo tikromis partnerėmis ir sąjungininkėmis“.

Zelenskis: kaip tėvas norėčiau pabrėžti, kiek daug tėvų neteko savo vaikųPaklaustas, koks yra teisingas būdas užbaigti šį karą, Ukrainos prezidentas kalbėjo apie savo, kaip tėvo, poziciją ir pridūrė, kad „negali būti taikos mums primestame kare“.„Atsiprašau, kad šiandien daug kalbu apie vaikus, bet kaip tėvas norėčiau pabrėžti, kiek daug tėvų neteko savo sūnų ir dukterų fronto linijoje. Kas jiems yra teisinga taika? Pinigai yra niekas, jokios kompensacijos ar žalos atlyginimas. Jie gyvena iš keršto. Kuo ilgiau tęsis karas, tuo ilgiau tęsis ši agresija ir tuo ilgiau šie tėvai gyvens kerštu. Negali būti teisingos taikos mums primestame kare“.

Bidenas sako, kad JAV parama truks „tiek, kiek reikės“ JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Vašingtono parama Ukrainai truks „tiek, kiek reikės“, kai JAV paskelbė apie naują 1,8 mlrd. dolerių paramos Ukrainai saugumo srityje paketą. J. Bidenas tai pasakė per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Zelenskis: priešraketinės gynybos sistema „Patriot“ yra labai svarbus žingsnisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmiausia padėkojo Amerikos žmonėms, kurie „tiek daug daro dėl Ukrainos“. Tada jis padėkojo JAV už priešraketinės gynybos sistemą „Patriot“, kurią pavadino „labai svarbiu žingsniu“ ir kuri „gerokai sustiprins mūsų šalies priešlėktuvinę gynybą“.

Bidenas: pasauliui svarbu tiesiogiai išgirsti apie Ukrainos kovąAmerikos žmonėms ir pasauliui svarbu tiesiogiai iš Ukrainos lyderio išgirsti apie jo šalies kovą, trečiadienį pareiškė JAV prezidentas Joe Bidenas, priėmęs Vašingtone ukrainiečių prezidentą Volodymyrą Zelenskį.Bendroje spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose J. Bidenas sakė, kad „Amerikos žmonėms ir pasauliui svarbu tiesiogiai iš Jūsų, pone Prezidente, išgirsti apie Ukrainos kovą ir būtinybę ir toliau būti išvien 2023-iaisiais“.„Neišprovokuotas, neteisingas, plataus masto puolimas prieš Ukrainos žmones tęsiasi jau 300 dienų. Jau 300 dienų Ukrainos žmonės rodo Rusijai ir visam pasauliui savo tvirtą prigimtį ir nepalaužiamą pasitikėjimą kovoje už savo šalį“, – pareiškė J. Bidenas.„Amerikos žmonės yra pasirengę ginti laisvę nuo agresijos. Tiekiame oro gynybos sistemas, artileriją, šaudmenis. Nuo pat pradžių amerikiečiai kartu su partneriais visame pasaulyje rėmė Ukrainą“, – pridūrė jis.„Turime aiškiai pasakyti, ką Rusija padarė. Ji sąmoningai atakavo Ukrainos kritinę ir civilinę infrastruktūrą. Rusija naudoja žiemą kaip ginklą“, – kalbėjo J. Bidenas.„Noriu, kad ukrainiečiai žinotų, jog amerikiečiai bus su jumis kiekviename žingsnyje. Kartu mes ir toliau palaikysime demokratijos ugnį. Ši šviesa nugalės tamsą. Ačiū, pone Zelenski. Mes esame su jumis“, – sakė jis.V. Zelenskis savo ruožtu padėkojo JAV už pagalbą.Po susitikimo su J. Bidenu Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas kreipsis į Kongresą, kurios, be kita ko, klausysis viceprezidentė Kamala Harris.

Bidenas: Ukraina kiekviename žingsnyje prieštaravo Rusijos lūkesčiamsBendrą spaudos konferenciją Joe Bidenas pradeda sakydamas, kad „ypač reikšminga“ asmeniškai pamatyti savo kolegą iš Ukrainos.Tai pirmas kartas, kai pora matosi nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Po to JAV prezidentas pagyrė Ukrainą už jos laimėjimus.„Ukraina laimėjo Kijevo mūšį, Charkovo mūšį, Chersono mūšį... Ukraina kiekviename žingsnyje paneigė Rusijos lūkesčius“.Jis pridūrė, kad Vladimiras Putinas „neketina nutraukti šio žiauraus karo“.

Bidenas pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą, V. Zelenskis padėkojo JAVJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą jos gynybinėje kovoje su Rusija. „Mes toliau stiprinsime Ukrainos gebėjimą gintis, ypač oro gynybą ir todėl perduosime Ukrainai „Patriot“ raketų baterijas“, - sakė J. Bidenas trečiadienį Ovaliniame kabinete Vašingtone priėmęs V. Zelenskį. Jo žinutė svečiui: „Prezidente V. Zelenski, Jungtinės Valstijos remia drąsius žmones Ukrainoje“.Ukrainos prezidentas „iš visos širdies“ padėkojo už JAV paramą. Ukraina „dėl jūsų paramos“ mūšio lauke yra geroje situacijoje, teigė jis.JAV yra svarbiausia Ukrainos sąjungininkė jos gynybinėje kovoje su Rusija. Nuo prezidento J. Bideno kadencijos pradžios 2021 metų sausį JAV skyrė Ukrainai beveik 22 mlrd. dolerių paramą.

JAV prezidentas Joe Bidenas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netrukus surengs bendrą spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.

Zelenskis sako, kad kiti metai „gali tapti itin svarbūs Ukrainai“.Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su JAV prezidentu Joe Bidenu, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kiti metai „gali tapti itin svarbūs Ukrainai“.„JAV prezidente, ačiū, kad palaikote mūsų žmones! <...> Esu tikras, kad kartu galime pasiekti reikšmingų rezultatų“, – sakė V. Zelenskis „Telegram“ žinutėje.

Bidenas: JAV toliau rems Ukrainos gynybą ir teisingos taikos siekį Jungtinės Valstijos ir toliau rems Ukrainos gynybą ir teisingos taikos siekį.JAV prezidentas Joe Bidenas tai pasakė susitikimo su V. Zelenskiu, kurį transliavo JAV televizijos kanalas CBS News, pradžioje.„Žinote, kad man garbė būti šalia jūsų vieningai ginantis nuo žiauraus Putino karo“, – sakė J. Bidenas.JAV prezidentas sakė, kad sunku patikėti, jog šis karas trunka jau 300 dienų, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „pradėjo brutalų išpuolį prieš Ukrainos teisę egzistuoti kaip valstybei“ ir užpuolė nekaltus ukrainiečius be jokios priežasties, tik siekdamas įbauginti ukrainiečius.J. Bidenas sakė, kad V. Putinas suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos civilius gyventojus ir smogė Ukrainos mokykloms, vaikų namams ir ligoninėms.Kaip sakė JAV prezidentas, V. Putinas „bando panaudoti žiemą kaip ginklą“.„Tačiau Ukrainos žmonės ir toliau įkvepia pasaulį. Tai sakau nuoširdžiai. Savo drąsa įkvėpė ne tik mus, bet ir visą pasaulį“, – sakė J. Bidenas.

Joe Bidenas tviteryje paskelbė savo ir Ukrainos prezidento nuotrauką su prierašu „Amerika sveikina Jus, pone prezidente“.Tai pirmas kartas, kai abu vadovai matosi asmeniškai nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą vasario mėn.https://twitter.com/POTUS/status/1605667817558261761?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariuomenė pranešė apie didelius smūgius prieš Rusijos ginklų ir amunicijos sandėlius Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pradėjus vizitą Vašingtone, Ukrainos kariuomenė pranešė padariusi didelę žalą Rusijos ginklų ir amunicijos sandėliams, praneša CNN.Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas patvirtino, kad ugnis padarė žalos priešo amunicijos sandėliams netoli Kadiivkos Luhansko srityje, į kuriuos buvo taikytasi praėjusios savaitės pabaigoje. Jis teigė, kad sprogimai sandėliuose truko daugiau kaip 20 valandų.Jis taip pat pranešė apie smūgį Rusijos bazei pietinėje Chersono srityje, kurios dalį vis dar yra užėmusios Rusijos pajėgos.

Zelenskis įteikė Bidenui Ukrainos kryžių Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikė JAV prezidentui Joe Bidenui ukrainietišką kryžių už karinius nuopelnus po to, kai abu lyderiai kalbėjosi su žurnalistais iš Baltųjų rūmų.V. Zelenskis padėkojo J. Bidenui ir JAV Kongresui už paramą, taip pat išreiškė padėką Amerikos žmonėms.„Labai dėkoju, pone Prezidente. Žinoma, ačiū abiejų partijų palaikymui, ačiū Kongresui ir ačiū nuo mūsų tiesiog paprastų žmonių jūsų paprastiems žmonėms, amerikiečiams. Tikrai vertinu“, – sakė jis.Tada Zelenskis įteikė Bidenui didvyrio apdovanojimą, kurį, pasak jo, perdavė Donbaso regione kovojančios Ukrainos kariuomenės kapitonas.„Vienas vaikinas, kuris tikrai, tikrai didvyris, tikras kapitonas, ir jis paprašė manęs perduoti jo apdovanojimą“, – sakė Zelenskis. „Jis labai drąsus, ir jis pasakė perduoti jį labai drąsiam prezidentui, o aš noriu perduoti jums, tai yra kryžius už karinius nuopelnus.“

Prasidėjo Zelenskio ir Joe Bideno susitikimasKalbėdamas angliškai, V. Zelenskis sakė, kad jam „didelė garbė“ būti Baltuosiuose rūmuose, ir padėkojo JAV prezidentui ir „paprastiems Amerikos žmonėms“ už jų paramą.„Ačiū nuo mūsų paprastų žmonių, jūsų paprastiems žmonėms, amerikiečiams. Aš jus labai vertinu. Manau, kad tikrai sunku suprasti, ką mes sakome, kai sakome, kad vertiname... man didelė garbė būti čia“.Tada Ukrainos prezidentas įteikė J. Bidenui medalį. J. Bidenas sakė, kad Ukrainos žmonės „įkvėpė pasaulį“ savo drąsa ir atsparumu. „Prezidente Zelenski, Jungtinės Valstijos palaiko Ukrainos žmones, mes palaikome jus, jūs esate puikus lyderis“, – pridūrė jis.

Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus prieš susitikimą su Joe Bidenu, rašo Sky News.Atvykusį V. Zelenskį pasitiko JAV prezidentas ir pirmoji ponia Jill Biden.

„Wagner“ grupė ketina verbuoti įkalintas moteris karui UkrainojeRusijos samdinių grupė „Wagner“, kovojanti Ukrainoje, siekia verbuoti Rusijoje įkalintas moteris ir pasiųsti jas į frontą, trečiadienį pareiškė su Kremliumi susijęs jos įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas.„[Jos gali būti] ne tik slaugytojos ir ryšių darbuotojos, bet ir sabotažo grupėse bei snaiperių porose. Visi žino, kad tai jau buvo daroma anksčiau“, – sakė 61 metų vyras, turėdamas omenyje Antrojo pasaulinio karo laikų moteris snaiperes, kurias šlovino sovietų propaganda.„Mes prie to artėjame. Yra tam tikras pasipriešinimas, bet manau, kad mes jį įveiksime“, – pridūrė J. Prigožinas socialinėje žiniasklaidoje.Jo komentarai buvo atsakas į vieno Rusijos pareigūno iš rytinės Rusijos dalies žodžius, esą Nižnij Tagilo mieste įkalintos moterys prašė jo būti išsiųstos į Ukrainą padėti Rusijos kariuomenei.Pastaraisiais mėnesiais „Wagner“, kaip manoma, masiškai verbavo kalinius vyrus iš Rusijos kalėjimų kovoti Ukrainos fronto linijose, žadėdamas sumažintas bausmes ir didelius atlyginimus.

JAV V. Zelenskis jau lyginamas su W. ChurchilliuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipsis į JAV Kongresą kaip karo laikų lyderis, prašydamas Amerikos paramos – prieš 80 metų tai darė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis.V. Zelenskis, kaip ir W. Churchillis 1941 metų gruodį, Vašingtone lankysis tuo metu, kai jo šalis yra nepaliaujamai puolama, o tarptautinė pagalba yra labai svarbi, kad ji galėtų kovoti toliau.„Ten, kur prieš kelias kartas stovėjo Winstonas Churchillis, šiandien čia stovės ir prezidentas Zelenskis – ne tik kaip prezidentas, bet ir kaip pačios laisvės ambasadorius“, – prieš Ukrainos vadovo kreipimąsi trečiadienio vakarą sakė Senato daugumos lyderis Chuckas Schumeris.Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi priminė, kad jos tėvas buvo įstatymų leidėjas tuo metu, kai JK vadovas pasakė savo garsiąją kalbą Kongrese.„Man tai labai reikšminga akimirka. Mano tėvas, kongresmenas Thomas D‘Alesandro jaunesnysis, buvo Atstovų Rūmų narys 1941 metais, kai Winstonas Churchillis kitą dieną po Kalėdų atvyko į Kongresą prašyti mūsų tautos paramos kovoje su tironija Europoje“, – sakė N. Pelosi.V. Zelenskis šiais metais jau atkartojo W. Churchillio žodžius per nuotolinį kreipimąsi į JK Bendruomenių rūmus, žadėdamas „kovoti miškuose, laukuose, pakrantėse, gatvėse“.

Zelenskis sako, kad atvyko į Vašingtoną padėkoti už paramąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Telegram“ paskyroje nurodė, kokiu tikslu atvyko į Vašingtoną.„Šiandien esu Vašingtone, kad padėkočiau Amerikos žmonėms, Prezidentui ir Kongresui už labai reikalingą paramą. Taip pat tęsti bendradarbiavimą, kad priartėtume prie mūsų pergalės. Surengsiu keletą derybų, kad sustiprinčiau Ukrainos atsparumą ir gynybinius pajėgumus. Visų pirma su JAV prezidentu Joe Baidenu aptarsime dvišalį Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiavimą. Kitais metais turime grąžinti Ukrainos vėliavą ir laisvę visai mūsų žemei, visiems mūsų žmonėms.“

Ukrainos pajėgos skelbia Chersono srityje sunaikinusios rusų artilerijos pozicijąUkrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios didelę Rusijos artilerijos poziciją. Aerodrome prie Kachovkos Chersono srityje šalies pietuose okupaciniai daliniai buvo sutelkę apie 30 įvairių artilerijos sistemų bei priešlėktuvinės ginkluotės, taip pat amunicijos ir degalų, pranešė Ukrainos generalinis štabas.Šių duomenų nepriklausomai patikrinti kol kas nėra galimybės.

Šaltinis teigia, kad Zelenskio kelionės į JAV metu užtikrinamas griežtas saugumasUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio trumpo vizito į JAV metu buvo užtikrintas griežtas saugumas, baiminantis dėl Rusijos veiksmų, trečiadienį CNN sakė Ukrainos vadovui artimas šaltinis.Šaltinio teigimu, dėl šios nuolatinės grėsmės aukšto rango vyriausybės pareigūnai ir ambasados JAV darbuotojai nebuvo informuoti apie V. Zelenskio vizito tvarkaraštį.Šaltinis pridūrė, kad V. Zelenskis jau kelis mėnesius norėjo vykti į JAV, tačiau reikėjo atsižvelgti į tam tikrus veiksnius.Pasak šaltinio, reikėjo apskaičiuoti karinę riziką, kad Ukrainos prezidentas galėtų vykti į trumpą kelionę nesukeldamas pavojaus karinei padėčiai šalyje. Be to, su Baltaisiais rūmais reikėjo suderinti grafiką, kad būtų įvertintos galimybės ją surengti, pridūrė šaltinis.Šaltinis CNN teigė, kad V. Zelenskis nenorėjo vykti į kelionę, jei Ukrainos ir Jungtinių Valstijų dvišaliuose santykiuose nebūtų įvykę reikšmingų pokyčių. Patvirtinus Bideno administracijos planą siųsti Ukrainai naują gynybos pagalbos paketą, į kurį įeina priešraketinės gynybos sistemos „Patriot“, Zelenskis tai įvertino kaip didelį pokytį abiejų sąjungininkių santykiuose.

Ukrainos prezidentas Zelenskis atvyko į JAVUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į JAV, CNN sakė šaltinis, susipažinęs su jo kelionėmis. Numatyta, kad Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu Joe Bidenu jis turi susitikti 21 val. (Lietuvos laiku).

Zelenskiui atskridus į JAV, paskelbta apie galingą pagalbą UkrainaiJAV trečiadienio vakarą (Lietuvos laiku) paskelbė apie papildomą 1,85 mlrd. dolerių pagalbą Ukrainai. Į šį paketą įtraukta ir oro gynybos sistema „Patriot“, ranešė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Tokia žinia paskelbta po to, kai viešumoje pasirodė pranešimai, jog Ukrainos prezidentą į Ameriką skraidinantis JAV karinis lėktuvas jau yra netoli Vašingtono. „Remiantis prezidento įgaliojimu, šiandien suteikiamas dvidešimt aštuntas JAV ginklų ir įrangos išėmimas Ukrainai nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. Šis 1 mlrd. dolerių paketas apima papildomą amuniciją ir svarbią įrangą, kurią Ukraina taip efektyviai naudoja gindamasi mūšio lauke“, – sakoma A. Blinkeno pranešime.Jis pridūrė, kad Pentagonas trečiadienį taip pat paskelbs apie 850 mln. dolerių naują saugumo pagalbą Ukrainai. A. Blinkenas pabrėžė, kad ši nauja parama skiriama Kremliui „bandžius ir nepavykus nušluoti Ukrainą iš žemėlapio“, o dabar atakuojant infrastruktūrą.„Patriot“ sistema yra pažangi ilgo nuotolio oro gynybos sistema, kuri yra labai efektyvi perimant balistines ir sparnuotąsias raketas.„Šiandien pirmą kartą teikiama pagalba apima oro gynybos sistemą „Patriot“, galinčią numušti sparnuotąsias raketas, trumpojo nuotolio balistines raketas ir orlaivius“, – sakė A. Blinkenas.Jis pakartojo, kad JAV ir toliau „rems Ukrainą tol, kol reikės, kad Kijevas galėtų toliau gintis ir, kai ateis laikas, užimtų kuo stipresnę poziciją prie derybų stalo“.

Ukrainos kariuomenė numušė 6 mln. dolerių vertės priešo dronąUkrainos kariuomenė numušė Rusijos pajėgų droną, kurio vertė siekia apie 6 mln. dolerių. Pasak „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Ukrainos aviacija per dieną surengė devynis smūgius personalo, ginklų ir karinės technikos koncentracijos zonose. Be to, mūsų gynėjai nušovė priešo forposto tipo UAV, kuris kainuoja apie 6 milijonus JAV dolerių“, – sakoma pranešime.

Kare Ukrainoje žuvo buvęs Rusijos politinis kalinys Genadijus AfanasjevasPer kovas fronte žuvo 32 metų buvęs politinis kalinys ir aktyvistas Genadijus Afanasjevas, kurį Rusija grąžino Ukrainai per apsikeitimą kaliniais 2016 metais.„Afanasjevas Genadijus Sergejevičius, šaukinys „Thor“, mirė Luhansko srityje, netoli Belohorivkos“, – pranešė jo bendražygis Olegas Sencovas.Informaciją apie mirtį taip pat patvirtino G. Afanasjevo motina ir žmona.Rusijos teismas teigė, kad bendruomenės, kuriai priklausė G. Afanasjevas, nariai planavo įvykdyti sprogimų seriją Simferopolyje. Iš pradžių G. Afanasjevas bendradarbiavo su tyrėjais, tačiau vėliau atsiėmė savo parodymus ir pareiškė, kad juos davė kankinamas.Jis buvo nuteistas septyneriems metams kalėjimo, tačiau netrukus įvyko kalinių mainai su Ukraina ir jis atgavo laisvę. G. Afanasjevas gavo Ukrainos užsienio reikalų ministerijos specialiojo atstovo postą dėl kalinių paleidimo, surengė daug susitikimų, palaikančių Rusijoje nuteistus ukrainiečius, ir aprašė savo istoriją knygoje „Pakilimas po nuopuolio“.

Vašingtonas: Bidenas pakvietė Zelenskį į JAV, karui žengiant į naują etapąJungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe Bidenas šią savaitę pakvietė Volodymyrą Zelenskį į Vašingtoną, nes Baltieji rūmai mano, jog karas įžengė į naują etapą, trečiadienį sakė JAV valstybės departamentas atstovas Johnas Kirby.„Prezidentas tikrai tiki, kad artėjant žiemai, kai įžengsime į naują Putino agresyvaus karo fazę, dabar yra tinkamas laikas dviem lyderiams pasikalbėti akis į akį“, – sakė jis.Tikimasi, kad pagrindinė derybų tema bus tolesni karinės ir ekonominės pagalbos Ukrainai etapai.Pasak J. Kirby, prezidentai taip pat aptars galimus karo užbaigimo scenarijus.Trečiadienio vakarą V. Zelenskis taip pat kalbės bendroje Kongreso sesijoje.Pranešama, jog Ukrainos prezidento kelionė į JAV suplanuota spontaniškai, per pokalbį telefonu su Joe Bidenu gruodžio 11 dieną.

Estija išsiuntė mobiliąją sauną ir skalbyklą fronto linijoje esantiems Ukrainos kariamsEstai papildė savo ir taip didelę paramą Ukrainos kariuomenei pristatydami mobiliąją sauną kaip kalėdinę dovaną šaltą žiemą fronto linijose turintiems ištverti kariams.Ant karinės transporto priemonės sumontuota pirtis neseniai buvo perduota Ukrainos kariuomenei kartu su dušu ir skalbykla ant dar dviejų sunkvežimių, teigiama Estijos visuomeninio transliuotojo ERR ir naujienų savaitraščio „Maaleht“ pranešime.„Tai trijų mašinų įrenginys, leidžiantis kariams pirmiausia nueiti į sauną, nusiprausti po dušu ir tada pailsėti. Ir tuo pat metu išsiskalbti bei išsidžiovinti savo drabužius, – sakė technikos kūrėjas Siimas Nellisas prieš išsiunčiant įrangą iš Estijos. – Tai labai svarbu moralinei būklei ir sveikatai palaikyti“.Pirmasis dalinys, kuris gaus dovanotą pirtį, yra Ukrainos savanorių batalionas, nuo kovo mėnesio fronte kovojantis su Rusijos daliniais.Sunkvežimiuose sumontuotą pirtį, dušą ir skalbyklą galima perkelti kitur arba uždengti maskuojamuoju tinklu siekiant išvengti rusų atakų.Pasak pranešimų, pirtimi ir skalbykla per savaitę galės pasinaudoti apie 400 karių. Sistema buvo sukurta bendra pagalbos organizacijų, savanoriškos Estijos gynybos lygos ir pirtis gaminančios įmonės iniciatyva.

Bidenas prieš susitikimą su Zelenskiu: yra daug ką aptartiJAV prezidentas Joe Bidenas savo kolegai iš Ukrainos Volodymyrui Zelenskiui palinkėjo geros kelionės į Vašingtoną. „Linkiu tau gero skrydžio, Volodymyrai. Labai džiaugiuosi, kad atvyksti. Yra daug ką aptarti“, - trečiadienio rytą (vietos laiku) rašė J. Bidenas tviteryje.V. Zelenskis trečiadienio vakarą Vidurio Europos laiku su trumpu vizitu atvyks į JAV sostinę. Čia jis susitiks su J. Bidenu ir pasakys kalbą JAV Kongrese. Tai pirmoji V. Zelenskio kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną.Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby trečiadienio rytą per JAV televiziją sakė, kad abiejų prezidentų susitikime bus kalbama ir apie Ukrainos taikos pastangas. „Neturiu abejonių, kad jie kalbėsis apie V. Zelenskio įsivaizdavimą apie teisingą taiką – ir apie tai, kaip ši gali atrodyti, kokie šios taikos komponentai ir kaip galime padėti Ukrainai ją pasiekti“, - teigė J. Kirby.Esą akivaizdu, kad V. Putinas šiuo metu nėra suinteresuotas diplomatija. „Visiškai priešingai. Jis suinteresuotas nužudyti dar daugiau ukrainiečių civilių ir artėjant žiemai išjungti žmonėms šviesą bei šildymą“, - kalbėjo J. Kirby‘is. Taigi JAV esą turi užtikrinti, kad Ukraina gautų tą gynybos pagalbą, kurios jai reikia.JAV duomenimis, J. Bidenas trečiadienį, be kita ko, paskelbs, kad jo šalis perduos Ukrainai „Patriot“ oro gynybos sistemą.

Putinas: susidūrimas Ukrainoje buvo neišvengiamasRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad tapo akivaizdu, jog karas Ukrainoje neišvengiamas, ir tvirtino, kad „geriau šiandien, nei rytoj“.„Tapo akivaizdu, kad susidūrimai su šiomis pajėgomis, taip pat ir Ukrainoje, buvo neišvengiami. Vienintelis klausimas buvo, kada tai įvyks“, – sakė jis per Rusijos gynybos ministerijos valdybos posėdį.„Žinoma, karinės operacijos visada asocijuojasi su tragedijomis ir žmonių netektimis. Mes tai puikiai suprantame ir žinome. Bet kadangi tai buvo neišvengiama, geriau šiandien nei rytoj“, – tęsė jis.Jis pakartojo, kad Rusijos tikslai Ukrainoje bus pasiekti.Jis taip pat sakė, kad Maskva neturi jokių ribų, kai kalbama apie savo kariuomenės finansavimą.„Vyriausybė duos viską, ko reikia armijai“, – sakė jis.

Nepaisant sirenų gausmo, Ukrainoje naujų Rusijos atakų nefiksuotaNors trečiadienio popietę visoje Ukrainoje gaudė apie oro antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos, šalyje naujų Rusijos atakų nefiksuota.Apie tai pranešė „The Guardian“, remdamasis vietos pareigūnais.Pastaraisiais mėnesiais Rusijos kariuomenė prieš taikius Ukrainos miestus nuolat rengia masines raketų atakas ir per tokius smūgius dažniausiai taikosi į kritinę infrastruktūrą.

S. Šoigu ragina plėsti kariuomenęVykstant karui Ukrainoje, Rusijos gynybos ministras teigia, kad jo šalies kariuomenė turi būti praplėsta nuo dabartinio milijono iki 1,5 mln. karių.Sergejus Šoigu trečiadienį pareiškė, kad į šį skaičių turėtų būti įtraukta 695 tūkst. karių pagal savanorių sutartis. Jis nepasakė, kada kariuomenė planuoja pasiekti minimą skaičių.Anot jo, Rusijos kariuomenė, atsižvelgdama į Suomijos ir Švedijos planus prisijungti prie NATO, šalies vakaruose formuos naujus dalinius.Ministras kalbėjo per Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą su valstybės aukščiausio rango kariškiais.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užfiksuotas Lenkijoje. Trečiadienį jis vykstą į Vašingtoną. Tai pirmoji jo kelionę į užsienį nuo karo pradžios.https://twitter.com/visegrad24/status/1605539059341762561

Šoigu: Rusija įkurs karines jūrų bazes dviejuose okupuotuose Ukrainos miestuoseRusija planuoja įkurti bazes savo karo laivynui paremti dviejuose Pietų Ukrainos uostamiesčiuose, kuriuos Maskva užėmė invazijos metu, trečiadienį pareiškė gynybos ministras Sergejus Šoigu.„Berdiansko ir Mariupolio uostai veikia visu pajėgumu. Planuojame juose dislokuoti bazes paramos laivams, gelbėjimo tarnyboms ir karo laivų remonto padaliniams“, – sakė S. Šoigu pranešime per Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą su aukščiausiais šalies kariniais pareigūnais.

Putinas grasina hipergarsinėmis raketomis „Sarmat“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakartojo, kad jo šalies kariuomenė esą įgyvendins visus vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje tikslus.Kaip rašo „The Guardian“, V. Putinas tai pareiškė kalboje, kurią trečiadienį pasakė susitikime su šalies aukščiausio rango gynybos pareigūnais.Kremliaus šeimininkas savo kalboje taip pat pažadėjo visapusišką finansinę paramą Rusijos kariams ir tvirtino, kad šiuo klausimu esą „nebus jokių limitų“. V. Putinas pridūrė, kad Rusija tariamai ir toliau didina savo branduolinių pajėgų kovinę parengtį.Negana to, Rusijos prezidentas apkaltino NATO prieš jo šalį naudojant visus turimus pajėgumus ir paragino savo šalies kariuomenės vadus pasitelkti savo patirtį, sukauptą kaunantis Sirijoje ir Ukrainoje. V. Putinas taip pat tvirtino, kad Rusija turi atsižvelgti į dronų svarbą savo „operacijoje“ prieš Ukrainą, ir nurodė, jog netolimoje ateityje dislokavimui bus paruošta Rusijoje pagaminta hipergarsinė raketa „Sarmat“.V. Putinas šią kalbą pasakė karui Ukrainoje tęsiantis jau beveik 10 mėnesių.

Žiniasklaida: JAV Rusijai suteiks tokį statusą, kokio iki šiol neturėjo nė viena šalisBaltieji rūmai ir Kongreso nariai ruošia įstatymo projektą, kuris leis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Joe Bidenui Rusijai suteikti šalies agresorės statusą.Apie tai rašo Amerikos portalas „The Hill“, remdamasis įstatymo projekto tekstu ir neįvardytų Respublikonų partijai priklausančių kongresmenų padėjėjais. Dabar JAV teisės aktuose nėra numatytas kokios nors valstybės paskelbimas šalimi agresore. Rusija – pirmoji valstybė, galinti gauti šį statusą. Jeigu taip nutiks, J. Bidenas įgis naujų galių įvesti sankcijų Rusijos oficialiesiems asmenims.Anksčiau JAV valdžia atmetė Ukrainos prašymą pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybe, atsižvelgę į tai, kad toks sprendimas apsunkins diplomatinius santykius su Maskva, įskaitant dėl karo su Ukraina užbaigimo. Taigi, sprendimas Rusiją paskelbti šalimi agresore tapo kompromisu.Bet, kaip pažymėjo „The Hill“ šaltiniai, terorizmą remiančios šalies statusas izoliuotų Rusiją tarptautinėje arenoje ir priverstų JAV valdžią bausti kitas su Rusiją bendradarbiaujančias valstybes. Tačiau šalies agresorės statusas faktiškai nereiškia jokių naujų apribojimų Rusijos Federacijai (RF), nes daugumai Rusijos aukščiausiųjų valdžios pareigūnų jokių sankcijų neįvesta.J. Bideno administracija Rusijai sugalvojo „alternatyvų statusą, kurio nėra nei nacionaliniuose, nei tarptautiniuose JAV teisės aktuose“, „The Hill“ nurodė su svarstymais susipažinęs kongresmeno padėjėjas, panoręs likti anonimu. „Tai neužbaigta viešųjų ryšių priemonė, kuri nenubaus Rusijos ir nepadės Ukrainos tautai“, – pridūrė jis.Neįvardyti Ukrainos oficialieji asmenys „The Hill“ pareiškė, kad šalies agresorės statuso suteikimas Rusijai iš tikrųjų nepatenkina jų prašymo visiškai, tačiau jie yra pasirengę pritarti atskiro termino priėmimui, jeigu jis suteiks papildomų instrumentų RF ir kitoms šalims nubausti už karo pradėjimą.

Orbano ateinančių metų planuose vizitas į Ukrainą nenumatytasVengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas neplanuoja ateinančiais metais apsilankyti Kyjive.Jis tai pareiškė trečiadienį per baigiamąją spaudos konferenciją, praneša nepriklausomas Vengrijos leidinys „Telex“.Žurnalistai V. Orbano pasiteiravo, ar jis ketina ateinančiais metais vykti į Kyjivą. Vengrijos vyriausybės vadovas atsakė, kad tokio vizito „jo programoje nėra“.V. Orbanas taip pat pareiškė, kad ir ateinančiais metais Vengrija stengsis likti kuo nuošaliau nuo karo Ukrainoje. Anot jo, šiame kare yra tik pralaimėtojai, kuriais Vengrijos premjeras laiko kariaujančias šalis – Ukrainą ir Rusiją, taip pat Europą, kenčiančią dėl sankcijų ir patiriančią ekonomikos nuosmukį.

Kaczynskis: pagalba Ukrainai lemia Lenkijos padėtį tarptautinėje arenojeLenkijos valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ lyderis Jaroslawas Kaczynskis pareškė, kad jei Lenkija nebūtų įsipareigojusi padėti ukrainiečiams, kovojantiems su Rusijos agresija, jos padėtis tarptautinėje arenoje būtų daug prastesnė.„(Rusijos) grėsmės lygis būtų nepalyginamai didesnis, o mūsų padėtis tarptautinėje arenoje menkesnė“, – trečiadienį paskelbtame interviu savaitraščiui „Gazeta Polska“ sakė jis.„Mes būtume patekę tarp prorusiškų šalių, morališkai žlugę“, – argumentavo J. Kaczynskis. „Trumpai tariant, tvirtas įsipareigojimas remti Kyjivą visais atžvilgiais yra teisingas sprendimas: saugiausias, politiškai geriausias ir teigiamai nušviečiantis šalį“, – pridūrė jis.J. Kaczynskio teigimu, Ukrainai vis dar reikia Lenkijos paramos. „Mūsų tėvynės vaidmuo šiame procese, kuris yra nepaprastai svarbus pasaulio saugumui, itin svarbus. Todėl mūsų padėtis geresnė, didesnė svarba“, – sakė jis.

Apklausa: daugiau kaip 90 proc. ukrainiečių neketina palikti savo dabartinės gyvenamosios vietosNors Rusija vis atakuoja Ukrainą raketomis ir dronais, daugiau kaip 90 proc. ukrainiečių neketina palikti savo dabartinės gyvenamosios vietos. Tokie Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto surengtos apklausos rezultatai, praneša UNIAN.Niekur neketina vykti 91 proc. apklaustųjų, o tarp tų, kurie vis dėlto planuoja palikti dabartinę gyvenamąją vietą, 71 proc. pareiškė važiuosią į kitus Ukrainos regionus (daugiausia – vakarinius) ir tik 20 proc. – į užsienį.Tyrimo rezultatai taip pat leidžia daryti išvadą, kad plataus masto migracija pirmaisiais karo mėnesiais nesukėlė didelės socialinės įtampos šalies bendruomenėse. 72 proc. priimančių bendruomenių nuolatinių gyventojų teigiamai žiūrį į šalies viduje perkeltus asmenis, 6 proc. – neigiamai, o kiti – neutraliai. 81,8 proc. nuolatinių gyventojų padėjo atvykėliams savo bendruomenėse. 77,5 proc. šalies viduje perkeltų asmenų jaučia teigiamą požiūrį į save, tik 3 proc. – neigiamą, kiti – neutralų.Apklausa buvo surengta šių metų spalio-lapkričio mėnesiais.Anksčiau Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas pranešė, kad, prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai, iš Ukrainos jau išvyko daugiau kaip 14 mln. žmonių.

Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Zaporižios kryptimiRusijos kariai stiprina savo pozicijas Zaporižios miesto Ukrainos pietryčiuose link, tad bus nelengva prasiveržti pro priešo gynybinę liniją. Tokiu vertinimu trečiadienį pasidalino Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Staruchas, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.„Priešas yra už 50 km nuo Zaporižios, už 10 km nuo Orichivo ir už 5 km nuo Huliajpolės. Per pastarąją parą (rusai) surengė 62 atakas. Vakar jie smūgiavo Orichivui ir ten sužeidė du žmones bei apgadino gyvenamuosius namus, tačiau mes juos atstatysime“, – teigė O. Staruchas.Jis pažymėjo, kad priešas stiprina savo pozicijas. „Bus nelengva prasiveržti pro gynybinę liniją. Jie aplink Melitopolį kasa apkasus ir stato betonines užtvaras“, – pridūrė O. Staruchas. Nepaisant to, jis šiuos karo metodus pavadino pasenusiais ir akcentavo, kad Ukrainos kariai turi precizinio tikslumo ginklų, tad minėti apkasai bei užtvaros nesutrukdys jiems išlaisvinti šių miestų.Rusijos visapusiškas karas prieš Ukrainą jau tęsiasi beveik 10 mėnesių.

Putinas netrukus pasakys „svarbią, esminę kalbą“Kremlius skelbia, kad prezidentas Vladimiras Putinas netrukus pasakys „svarbią, esminę“ kalbą.

Visoje Ukrainoje gaudžia apie oro antskrydžių pavojų perspėjančios sirenosTrečiadienio popietę visose Ukrainos srityse gaudžia apie oro antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos, praneša „The Guardian“, remdamasis vietos pareigūnais.Pastaruoju metu Rusijos kariuomenė prieš taikius šalies miestus nuolat rengia masines raketų ir dronų atakas, kurių metu dažniausiai taikomasi į kritinę infrastruktūrą.https://twitter.com/nexta_tv/status/1605513321557372928

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo penki civiliai, dar 17 buvo sužeistiPastarąją parą, gruodžio 20-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo penki civiliai, dar 17 žmonių buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis trečiadienį „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Donecko srityje žuvo keturi žmonės, dar aštuoni buvo sužeisti, Zaporižios srityje – du sužeistieji, Charkivo srityje - sužeistas vienas žmogus, Chersono srityje – vienas žmogus žuvo, šeši sužeisti.

Britų žvalgyba: Ukrainoje tęsiasi gatvių mūšiai, kuriems Rusijos pajėgos neturi tinkamo pasirengimoUkrainos miestuose tęsiasi gatvių mūšiai, kuriems Rusijos kariai ir grupės „Vagner“ samdiniai neturi tinkamo pasirengimo. Tai savo naujausioje, trečiadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Pasak ministerijos, apie gatvių mūšius pranešama Bachmuto mieste Donecko srityje. Per pastarąją savaitę Rusijos pajėgos padarė nedidelę pažangą stumdamosi į priekį rytiniame miesto pakraštyje. Suvestinėje nurodoma, kad rusų pėstininkai jau galimai įsitvirtino rytinėse pramoninėse teritorijose ir yra mėginę veržtis į miegamuosius rajonus.Ministerija pažymi, kad intensyvios kovos vadinamajame Bachmuto sektoriuje vyksta dar nuo birželio, tačiau fronto linijos yra ne pačiame mieste, o jo apylinkėse.Nepaisant to, kaip tvirtinama suvestinėje, dabartiniame kare ilgų ir didelių gatvių mūšių nuo liepos, kai Rusija užėmė Lysyčanską ir Sjeverodonecką, būta mažai. Kadangi tokioms kautynėms būtinos gerai apmokytos pėstininkų pajėgos ir stipri lyderystė, mažai tikėtina, kad šių mūšių baigtis bus palanki tik prastus mokymus gavusiems „Vagner“ samdiniams ir naujai mobilizuotiems Rusijos rezervistams.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kiekvieną dieną, nuo pat Rusijos visapusiško karo prieš Ukrainą pradžios.

Lavrovas: ES nevykdo objektyvaus tyrimo dėl sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuoseRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) esą nevykdo tinkamo ir objektyvaus tyrimo dėl sprogimų, pažeidusių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekius, praneša „The Guardian“.„Po sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuose, kurių, regis, Europos Sąjungoje niekas objektyviai netirs, Rusija sustabdė dujų tiekimą šiauriniais maršrutais“, – trečiadienį tvirtino S. Lavrovas.Nors ES šalys spėja, kad šiuos rugsėjo pabaigoje įvkusius sprogimus tyčia sukėlė Rusija, Maskva kaltinimų kratosi ir juos mėgina versti Jungtinei Karalystei (JK). Danijos ir Švedijos tyrėjai yra paskelbę išvadą, kad šis incidentas buvo sabotažo akto rezultatas, tačiau tada jie nenurodė galimų atakos kaltininkų.

Kremlius pakomentavo Zelenskio vizitą į JAV: nieko gero nebusKremlius trečiadienį pareiškė, kad iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV nieko gero nebus ir kad Rusija nemato galimybių dėl taikos derybų su Ukraina.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kalbėdamas su žurnalistais, sakė, kad tolesnis Vakarų ginklų tiekimas Ukrainai „pagilins“ konfliktą, o tai neva gali atsigręžti prieš Kyjivą.„Ginklų tiekimas tęsiasi, o tiekiamų ginklų asortimentas plečiasi. Visa tai, žinoma, veda prie konflikto gilinimo. Tai nežada nieko gero Ukrainai“, – sakė D. Peskovas.

„Politico“: Zelenskis amerikiečiams išdėstys didžiausią prašymą nuo pat karo pradžiosKai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį nusileis Vašingtone, jis Jungtinėms Valstijoms išdėstys didžiausią prašymą nuo tada, kai prieš 300 dienų jo šalį užpuolė Rusija. Galimas dalykas, kad norimo atsakymo Ukrainos vadovas nesulauks, skelbia „Politico“.Skelbiama, kad V. Zelenskio vadovaujama Ukrainos delegacija JAV prezidento Joe Bideno ir jo komandos prašys Ukrainą aprūpinti ATACMS raketomis, galinčiomis pasiekti taikinį už 300 kilometrų.Kaip skelbė „Politico“, remdamasis gerai informuotais šaltiniais, jau nekalbant apie ATACMS, Ukrainos delegacija taip pat prašys ir bepiločių „Gray Eagle“ ir „Reaper“.„Tik Jungtinių Valstijų oficialieji asmenys nenori nusileisti. Baltieji Rūmai kategoriškai atsisako suteikti ATACMS... Jeigu Kyjivas gautų ilgo nuotolio raketų, tai gali išprovokuoti Putiną prieš Ukrainą imtis dar mirtingesnių ginklų“, – rašo „Politico“.Kaip teigiama publikacijoje, toks Jungtinių Valstijų neapsisprendimas neramina Ukrainos valdžią ir privertė aukščiausią šalies karinę vadovybę prašyti pagalbos kitur, taip pat ir už NATO ribų.„Dabar ukrainiečiai nerimauja, kad šią žiemą nesugebės karo lauke įgyti pranašumo ir praras impulsą bei pagreitį, kuriuos įgavo išlaisvinę Chersoną“, – teigia „Politico“.

Ukraina: per gaisrą žuvo keturi žmonės, dar penki nukentėjoPer gaisrą privačiame gyvenamajame name Užkarpatės regione Ukrainos vakaruose keturi žmonės žuvo, o dar penki nukentėjo.Tai trečiadienį pranešė Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovai, kuriais remiasi UNIAN.Ugnis įsiplieskė antradienio vakarą Medianicos kaime. Tuo metu namuose buvo trys suaugusieji ir septyni vaikai.Nelaimės aukomis tapo dvi 50 ir 26 metų amžiaus moterys ir du vaikai, gimę 2020 ir 2021 metais. Dar penki vaikai nuo 6 iki 10 metų, patyrę įvairių nudegimų ir apsinuodiję degimo produktais, nugabenti į ligoninę.Prieš kelias dienas Odesos srityje per gaisrą žuvo motina su kūdikiu.Kaip pažymi UNIAN, atšalus orams, per Ukrainą ritasi gaisrų banga. Jie neretai kyla dėl elektros generatorių naudojimo taisyklių pažeidimų.Rusija nuo spalio 10 d. masiškai atakuoja raketomis ir dronais Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Medvedevas su netikėtu vizitu lankėsi KinijojeBuvęs Rusijos prezidentas, dabartinis šalies saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas su netikėtu vizitu apsilankė Kinijoje, kur susitiko su šios šalies prezidentu Xi Jinpingu.Kaip rašo „Reuters“, apie tai savo „Telegram“ kanale antradienį pranešė pats D. Medvedevas. Jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jis spaudžia Kinijos vadovo ranką ir pozuoja bendroms nuotraukoms.D. Medvedevas tvirtino, kad vizito metu kartu su Xi Jinpingu aptarė abiejų šalių „strateginę partnerystę“, kurią Maskva ir Pekinas apibūdina kaip „neturinčią limitų“, bei padėtį Ukrainoje. Jis nedetalizavo.„Aptarėme Kinijos ir Rusijos valdančiųjų partijų bendradarbiavimą... dvišalį bendradarbiavimą mūsų strateginės partnerystės ribose, be kita ko, ekonomikos ir pramonės klausimais. Taip pat aptarėme tarptautinius klausimus, įskaitant, be jokios abejonės, konfliktą Ukrainoje“, – tikino D. Medvedevas.Jis pridūrė, kad derybos esą buvo „naudingos“.Kinija yra viena iš nedaugelio šalių, Jungtinių Tautų (JT) balsavimuose atsisakančių pasmerkti Rusijos visapusišką invaziją į Ukrainą. Pekinas taip pat nevadina Rusijos karinės agresijos invazija arba karu ir, laikydamasis Kremliaus kurso, tvirtina, kad šį „konfliktą“ pakurstė NATO ir JAV.https://twitter.com/nexta_tv/status/1605479610530942976

Baltarusija apribojo įvažiavimą į rajonus, kurie ribojasi su UkrainaBaltarusija apribojo įvažiavimą į pasienio zoną trijuose su Ukraina besiribojančios Gomelio srities rajonuose.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Baltarusijos valstybine naujienų agentūra „BelTA“.„Laikinai apriboti įvažiavimą (įėjimą), laikiną buvimą ir judėjimą pasienio ruože Gomelio srities Lojevo, Bragino ir Choinikų rajonuose“, - sakoma Baltarusijos ministrų tarybos nutarime.Jame teigiama, kad apribojimai netaikomi fiziniams asmenims, vykstantiems į pasienio zoną darbo reikalais, į gyvenamąją vietą ir pas gimines.„rbc.ua“ primena, kad būtent iš šių rajonų Rusijos kariuomenė vasario 24 d. pradėjo Kyjivo ir Černihivo sričių puolimą.

Ukrainoje sunaikintų okupantų rusų skaičius nenumaldomai artėja prie 100 tūkst.Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 510 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 99 740 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 002 tankų, 5 979 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 972 artilerijos sistemų, 412 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 282 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 1 688 dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 608 automobilių, 178 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Prieš Zelenskio vizitą JAV Kapitolijaus policija jau sustiprino apsaugąBaltieji rūmai patvirtino pranešimus, kad trečiadienį laukiama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Vašingtone. Tai būtų pirmoji nuo Rusijos invazijos pradžios žinoma jo kelionė į užsienį.Baltųjų rūmų pranešime sakoma, kad JAV prezidentas Joe Bidenas nekantrauja gruodžio 21 d. Baltuosiuose rūmuose pasveikinti prezidentą V. Zelenskį, o po to prezidentas V. Zelenskis pasakys kalbą jungtinėje Kongreso sesijoje. Baltieji rūmai nurodė, kad vizito metu J. Bidenas „paskelbs apie naują reikšmingą saugumo pagalbos paketą, padėsiantį Ukrainai apsiginti nuo Rusijos agresijos“.V. Zelenskis tviteryje taip pat patvirtino kelionę, jo įrašas paskelbtas tuo pačiu metu kaip ir Baltųjų rūmų pareiškimas.„Kelyje į JAV sustiprinti (Ukrainos) atsparumą ir gynybinius pajėgumus“, – parašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jo diskusijos su J. Bidenu apims dvišalį bendradarbiavimą. „Taip pat pasakysiu kalbą Kongrese ir surengsiu dvišalius susitikimus“, – pridūrė Ukrainos vadovas.Prieš galimą Ukrainos prezidento vizitą trečiadienį JAV Kapitolijaus policija jau sustiprino apsaugą, pranešė JAV naujienų svetainė „Axios“, remdamasi keliais neįvardytais šaltiniais.Apie planuojamą iš anksto nepaskelbtą V. Zelenskio vizitą antradienio vakarą pranešė kelios JAV žiniasklaidos priemonės. Remdamosi neįvardytais šaltiniais jos teigė, kad Ukrainos lyderis Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV prezidentu J. Bidenu, o po to asmeniškai kreipsis į JAV Kongresą.Taip pat pranešta, kad per V. Zelenskio vizitą JAV turėtų paskelbti apie oro gynybos sistemos „Patriot“ pristatymą Ukrainai. Sistema „Patriot“ pakeis padėtį Rusijos puolimą atremiančioje Ukrainoje, nes ji skirta gynybai nuo lėktuvų, sparnuotųjų raketų, dronų ar raketų, paleistų net iš didelio atstumo. Vašingtonas, be kitos karinės pagalbos, jau suteikė Kyjivui daugkartinio raketų paleidimo įrenginius HIMARS ir antžemines oro gynybos sistemas NASAMS.V. Zelenskis nėra išvykęs iš Ukrainos nuo vasario 24 d., kai Rusijos kariuomenė pradėjo veržtis į šalį. Tačiau jis vaizdo ryšiu dalyvavo įvairiuose aukščiausio lygio susitikimuose ir telefonu kalbėjosi su pasaulio lyderiais.Kadenciją baigianti JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi antradienį laišku paragino Atstovų rūmų narius asmeniškai dalyvauti trečiadienio posėdyje „dėl ypatingo dėmesio demokratijai“. Antradienio vakarą ji žurnalistams nepatvirtino, kad laukiama V. Zelenskio, jau 10 mėnesių be poilsio vadovaujančio kariaujančiai šaliai, tačiau sakė, kad tokio „visiško didvyrio“, kaip V. Zelenskis, apsilankymas būtų „garbė Jungtinių Valstijų Kongresui“. Kovodami su Vladimiru Putinu, Ukrainos žmonės „kovoja už demokratiją mums visiems“, sakė ji.

Volodymyras Zelenskis oficialiai patvirtino vykstantis į Vašingtoną.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1605443014847086592

Iš pavojingų Ukrainos regionų pastaraisiais mėnesiais evakuoti 87 tūkst. žmoniųIš pavojingų Ukrainos regionų pastaraisiais mėnesiais evakuota apie 87 tūkst. piliečių.Tai pranešė Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Pastaraisiais mėnesiais iš pavojingų Zaporižios srities rajonų išvažiavo daugiau kaip 43 tūkst. žmonių, Chersono – apie 34 tūkst., Donecko ir Luhansko – maždaug 5 tūkst., Charkivo srities – per 5 tūkst. piliečių“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad evakuacija iš išvaduotų teritorijų tęsiama.Toliau vyksta privaloma evakuacija iš Donecko srities. Nuo jos pradžios į saugesnius Ukrainos regionus jau perkelta daugiau kaip 33 tūkst. piliečių, tarp jų – apie 5 tūkst. vaikų ir beveik 2 tūkst. sunkiai judančių žmonių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio 8 d. duomenimis, šalies viduje perkeltų asmenų statusą turėjo 4,88 mln. ukrainiečių, iš jų 3,5 mln. – piliečiai, palikę savo namus prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai.

Ukrainos pareigūnas: Rusijoje ketinama skelbti visuotinę mobilizaciją ir uždaryti sienas Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad Rusijos valdžia svarsto galimybę paskelbti šalyje visuotinę mobilizaciją, praneša UNIAN.Per nacionalinį televizijos maratoną pareigūnas taip pat teigė, kad Kremlius gali uždaryti Rusijos sienas vyrams iki 65 metų amžiaus.„Yra duomenų, kad rusams apskritai gali būti uždarytos visos sienos, vyrai iki 65 metų iš viso nebus išleidžiami už šios šalies ribų. Manau, kad jau seniai reikėjo taip padaryti, juos reikia aptverti tvora. Jeigu civilizuotas pasaulis laikytųsi civilizuotų taisyklių, tai jis jau seniai turėjo uždaryti Rusijos Federaciją, kad nė vienas lėktuvas, nė vienas automobilis negalėtų palikti šios šalies teritorijos. Šiandien ten svarstomas visuotinės mobilizacijos klausimas“, - sakė O. Danilovas.Šių metų rugsėjo 21 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė šalyje vadinamąją dalinę mobilizaciją. Oficialiai buvo planuojama mobilizuoti apie 300 tūkst. rusų. Po kelių savaičių buvo pranešta, kad mobilizacija jau baigėsi, bet manoma, jog ji tęsiasi iki šiol.

JAV Ukrainai skirs „Patriot“ sistemų, pagalbos paketas sieks 1,8 mlrd doleriųJAV suteiks Ukrainai karinę pagalbą už 1,8 mlrd JAV dolerių. Į naująjį paketą pirmą kartą bus įtrauktos „Patriot“ oro gynybos sistemos ir tiksliai valdomos bombos naikintuvams.Kadangi Baltieji rūmai oficialiai nepaskelbė apie pagalbą, apie tai prabilę pareigūnai pageidavo likti anonimiški.Kaip pažymi „The Associated Press“, ši pagalba rodo, kad JAV plečiasi pažangios ginkluotės rūšys, kurias jos siųs į Ukrainą, kad sustiprintų šalies oro gynybą.

Smūgiai į Donecko sritįRusijos pajėgos per vieną dieną du kartus smogė Kurachovui, Donecko srityje, 1 žmogus buvo sužeistas.Rusijos pajėgos sunkiąja artilerija atakavo Kurachovo miestą, esantį už 50 kilometrų nuo Rusijos okupuoto Donecko. Atakos metu buvo apgadinti du penkiaaukščiais pastatai ir automobilis, „Telegram“ pranešė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko.

CNN: Zelenskis jau pakeliui į Vašingtoną, kur susitiks su BidenuTrečiadienį, gruodžio 21 d., Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankysis Jungtinėse Amerikos Valstijose.JAV prezidentas Joe Bidenas Baltuosiuose rūmuose susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė CNN, remdamasis dviem su šiuo klausimu susipažinusiais žmonėmis.Netikėta V. Zelenskio kelionė į JAV sutaps su J. Bideno administracijos ketinimu nusiųsti Ukrainai naują pagalbos paketą, į kurį bus įtrauktos raketų sistemos „Patriot“.Tai būtų pirmoji V. Zelenskio kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį. Kelionė, apie kurią iš anksto neskelbta, rengiama Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui planuojant trečiadienį susitikti su kariuomenės aukšto rango pareigūnais ligšioliniams Rusijos karo rezultatams įvertinti ir tolesniems tikslams nustatyti po virtinės pralaimėjimų mūšio lauke. Vizitas tebėra preliminarus ir priklauso nuo saugumo sumetimų.

Peskovas: gruodžio 16 dieną Putinas buvo kovos zonojeRusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas „Rossiyskaya Gazeta“ leidiniui teigė, kad gruodžio 16 dieną Rusijos prezidentas buvo specialiosios karinės operacijos zonoje.Anot BBC, šios informacijos nepakanka norint tiksliai nustatyti, kur buvo V. Putinas, tačiau kai Rusijos valdžia kalba apie „specialiųjų operacijų zoną“, jie paprastai reiškia Ukrainos teritoriją, išskyrus Krymą, kuris buvo aneksuotas 2014 m.Kremlius savaitgalį sakė, kad V. Putinas gruodžio 16-ąją visą dieną praleido „bendrame ginkluotųjų pajėgų padalinių, dalyvaujančių specialiojoje karinėje operacijoje, štabe“. Valstybiniai televizijos kanalai parodė jį nežinomoje vietoje, apsuptą generolų, įskaitant Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą, kariuomenės generolą Sergejų Surovikiną ir gynybos ministrą Sergejų Šoigu.Vėliau Valstybės Dūmos deputatas Andrejus Gurulevas „Telegram“ kanale parašė, kad V. Putinas buvo „specialiosios karinės operacijos“ zonoje. Antradienį D. Peskovas patvirtino „Rossiyskaya Gazeta“ A. Gurulevo įrašo turinį: „Jei jis turi omenyje būstinę, kurioje jis buvo penktadienį, tada taip“.

JAV kitais metais Ukrainai planuoja milijardinę pagalbąJAV Kongrese demokratai ir respublikonai susitarė dėl naujo metinio biudžeto, kuris numato ir 45 mlrd. dolerių paramą Ukrainai. Jai bus skirta dar 44,9 mlrd. dolerių parama. Tai apima karinę pagalbą, ekonominę ir humanitarinę paramą. Kongresas jau gegužę pritarė 40 mlrd. dolerių pagalbos paketui Rusijos užpultai šaliai."Senatas ir Atstovų Rūmai dėl biudžeto projekto balsuos ateinančiomis dienomis.

Macronas: Prancūzija ketina siųsti Ukrainai dar daugiau ginklųPrancūzija pristatė Ukrainai raketų paleidimo įrenginių ir ginklų, o kitų metų pradžioje nusiųs dar daugiau, antradienį transliuotame interviu sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.„Pastarosiomis dienomis Prancūzija nusiuntė Ukrainai daugiau ginklų, raketų paleidimo įrenginių, oro gynybos baterijų „Crotale“, kitokios įrangos šalia to, ką jau buvome perdavę“, – sakė E. Macronas Prancūzijos televizijoms TF1 ir LCI.Jis kalbėjo Prancūzijos lėktuvnešyje „Charles de Gaulle“ prie Egipto krantų, likus dienai iki antradienį prasidėjusio regioninio aukščiausiojo lygio susitikimo Jordanijoje.„Taip pat dirbame su ginkluotųjų pajėgų ministru (Sebastienu Lecornu), kad pirmąjį ketvirtį (2023 metų) vėl galėtume pristatyti reikalingų ginklų ir šaudmenų, kad ukrainiečiai galėtų apsiginti nuo bombardavimų“, – sakė E. Macronas.Tarp planuojamų siuntų yra ir nauji mobilieji artilerijos pabūklai „Caesar“, tačiau tikslių skaičių E. Macronas nepateikė.Prezidentas teigė, kad šis skaičius „priklausys“ nuo šiuo metu vykstančių diskusijų su Danija, kuri užsakė „Caesar“ haubicų iš Prancūzijos ir galbūt sutiks bent kelias jų perduoti Kyjivui.Nuo Rusijos invazijos vasario mėnesį Prancūzija atsiuntė Ukrainai 18 „Caesar“ pabūklų – 155 mm kalibro haubicų, sumontuotų ant šešių ratų sunkvežimio važiuoklės, galinčių šaudyti sviediniais didesniu nei 40 km atstumu, taip pat pristatė prieštankinių ir priešlėktuvinių raketų bei šarvuočių.

JAV nemato jokių ženklų, kad Baltarusijos pajėgos tiesiogiai įsitrauktų į karą Jungtinės Valstijos nepastebi tiesioginio Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų dalyvavimo karo veiksmuose Ukrainos teritorijoje požymių, tačiau mano, kad Baltarusijos režimas teikia tiesioginę pagalbą Rusijai žiauriame kare prieš Ukrainą.Tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė Nacionalinio saugumo tarybos koordinatorius Baltuosiuose rūmuose Johnas Kirby.„Nematėme, kad Baltarusijos kariai iš tikrųjų būtų dalyvavę konflikte, ir tai išlieka iki šiol“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas.Tačiau, pabrėžė jis, nors kariuomenė tiesiogiai nedalyvavo Rusijos invazijoje, Baltarusijos valdžia teikė tiesioginę pagalbą Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą.„Baltarusija padėjo Rusijai pradėti karą Ukrainoje – jie pačioje pradžioje leido dislokuoti Rusijos karius Baltarusijos teritorijoje, sudarydami galimybę veikti (Rusijos Federacijos pajėgų – red.) už Baltarusijos ribų“, – sakė J. Kirby.Be to, pasak jo, Minsko režimas suteikė savo oro erdvę oro ir raketų smūgiams.Kaip pranešė „Ukrinform“, stebėsenos grupė „Belaruski Gayun“ užfiksavo rusiškos įrangos, atgabentos į bandymų vietas į Baltarusijos pietus, perkėlimą. Anksčiau Baltarusijos Respublikos teritorijoje buvo pastebėta 18 PAZ-3205 Rusijos kariuomenės medicininių autobusų vilkstinė.

Nepaisant privalomo įsakymo evakuotis, Donecke liko 200 000 civiliųUkrainos ministro pirmininko pavaduotojas sakė, kad, nepaisant privalomo įsakymo evakuotis, Ukrainos kontroliuojamose teritorijose rytinėje Donecko srityje tebėra mažiausiai 200 000 civilių.Iryna Vereščiuk, kuri taip pat yra laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė, sakė, kad šis skaičius apima tūkstančius žmonių, vis dar gyvenančių Bakhmute, nepaisant to, kad jis kasdien apšaudomas, o Rusijos kariai yra miesto pakraščiuose.„Mes raginame juos išvykti, ypač iš Bakhmuto. Matote, kiek dabar apšaudyta. Ir net Bakhmute dar yra likę vaikų. Todėl noriu pasinaudoti proga ir kreiptis į Donecko srities gyventojus. Nerizikuokite savo vaikų gyvybėmis. Rinkitės privalomą evakuaciją bent žiemai, tada pamatysime“, - ragino I. Vereščiuk.Jos vadovaujama ministerija pranešė, kad evakuacijos tęsiasi iš kitų regionų, kurie yra arti fronto linijų. Teigiama, kad per pastaruosius mėnesius pavojingus Zaporožės regionus paliko daugiau nei 43 000 žmonių. Nuo vasaros iš Rusijos okupuotų Chersono dalių į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją evakuota apie 34 tūkst. Be to, po dalies Chersono išlaisvinimo išvyko 12 000 žmonių.Iš Donecko ir Luhansko sričių evakuota apie 5 tūkst. žmonių, panašus skaičius – iš Charkovo srities.

Rusijos kariai Chersone apšaudė Italijos žurnalistusItalų žurnalistai Claudio Locatelli ir Niccolò Celesti sakė, kad Chersone juos apšaudė Rusijos kariai. Apie tai praneša ANSA, skelbia „Ukrinform“.Pasak žurnalistų, į jų automobilį rusai nusitaikė tyčia, tačiau jiems pavyko pabėgti, automobilis buvo apgadintas.„Praradau šiek tiek kraujo, bet žaizda nedidelė. Jei būčiau atidaręs duris, būčiau praradęs koją ar dar blogiau. Automobilyje aiškiai nurodyta, kad jame buvo žurnalistų. Išpuolis prieš mus, atsižvelgiant į vietą, buvo tyčinis. Apšaudymas buvo vykdomas iš kito Dniepro kranto, kur stovi Rusijos kariuomenė“, - sakė C. Locatelli.

Sumų regione pasieniečiai numušė priešo žvalgybinį dronąŠiandien Sumų regione pasieniečiai numušė priešo žvalgybinį bepilotį orlaivį.„Vienoje iš valstybės sienos krypčių budėjęs pasieniečių būrys pastebėjo artėjantį priešo bepilotį orlaivį. Pasieniečiai panaudojo šaunamąjį ginklą prieš dronus, pataikydami į oro taikinį. Drono skeveldros nukrito kelis šimtus metrų nuo pasieniečių pozicijų“, – praneša Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.Pažymima, kad greičiausiai tai buvo žvalgybinis dronas, rinkęs duomenis Ukrainos pasienio zonose.

Nuo gruodžio pradžios Ukrainoje buvo numušti 67 iranietiški dronaiGruodį Ukrainos kariai numušė 67 Irane pagamintus bepiločius orlaivius „Shahed“.„Po pertraukos nuo gruodžio 7 d. numušėme 67 dronus. Taigi galime manyti, kad tai jau nauja partija, kurią gavo [rusai]“, – sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas. Jis pažymėjo, kad Rusiją su Iranu sieja ta pati jūra, todėl dronų tiekimas be sunkumų gali tęstis tiek jūra, tiek oru.Anot atstovo spaudai, dronai dabar paleidžiami iš kitos vietos. „Anksčiau tai buvo okupuotas Krymas ir Chersono sritis. Dabar jie jau perkėlė paleidimo taškus - tai yra Krasnodaro teritorija - rytinė Azovo jūros pakrantė]“, – sakė J. Ihnatas. Anot jo, Rusijos Federacija bepiločius orlaivius „Shahed“ daugiausia naudoja nuo 23 iki 5 val., nes priešas suprato, kad jų dronus dieną galima numušti šaulių ginklais ir kulkosvaidžiais.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aviacija ir artilerija stipriai smogė rusų pozicijomsAntradienį, gruodžio 20 d., Ukrainos gynėjai sunaikino amunicijos sandėlį, tris vadavietes ir aštuonias teritorijas, kuriose buvo sutelkta Rusijos kariuomenė.Apie tai vakariniame pranešime paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Ukrainos gynybos pajėgų aviacija per dieną surengė 10 smūgių į kariuomenės, ginkluotės ir karinės technikos koncentracijos zonas ir 12 smūgių į priešo priešlėktuvinių raketų sistemų pozicijas“, – rašoma pranešime.

Kanada pervedė Ukrainai 500 mln. dolerių, gautų išplatinus tikslinę obligacijų emisijąUkraina gavo iš Kanados gavo 500 mln. jos dolerių (346 mln. eurų), gautų Kanados vyriausybei pardavus penkerių metų trukmės tarptautinių skolos vertybinių popierių emisiją pagal programą „Ukraine Sovereignty Bonds“ (Ukrainos suverenumo obligacijos), skelbia „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos finansų ministerijos pranešimu.„Pagal paskolos sutartį Ukraina iš Kanados gavo papildomus 500 mln. Kanados dolerių. Bendras paskolos dydis – 1,95 mlrd. Kanados dolerių (1,35 mlrd. eurų)", – teigiama pranešime.„Šie pinigai bus panaudoti prioritetinėms valstybės biudžeto išlaidoms finansuoti ir taip pat padės išsaugoti Ukrainos finansinį stabilumą“, – ministerijos pranešime cituojamas jos vadovas Serhijus Marčenka.Tarptautinio valiutos fondo (TVF), per kurio specialią sąskaitą šios lėšos pasiekė Ukrainą, vadovė Kristalina Georgijeva patvirtino, kad jos buvo pervestos.„Dėkoju Kanadai už naują 500 mln. Kanados dolerių įnašą. Tai jau trečias Kanados įnašas į sąskaitą, kuria remiamos pastangos stabilizuoti Ukrainos ekonomiką“, – parašė ji tviteryje.Birželį Ukraina iš Kanados gavo 1 mlrd. Kanados dolerių, o rugpjūtį – dar 450 mln. dolerių kaip paskolas lengvatinėmis sąlygomis.

„The Economist“ metų šalimi paskelbė UkrainąĮtakingas britų žurnalas „The Economist“ antradienį metų šalimi paskelbė Ukrainą.Leidinio žurnalistai teigė, kad įprastais laikais sunku išrinkti metų šalį, tačiau šiemet pasirinkimas akivaizdus.„Tai gali būti tik Ukraina“, – rašo leidinys.Leidinyje išskiriamos keturios ukrainiečių savybės:didvyriškumas,išradingumas,ištvermė,įkvėpimas.„The Economist“ metų šalies titulas, teikiamas nuo 2013-ųjų, skiriamas šaliai, per pastaruosius 12 mėnesių pastebimai pasikeitusiai į gerą arba „padariusiai pasaulį šviesesnį“.Taigi Ukraina tam tikra prasme yra neįprastas pasirinkimas, nes daugumos ukrainiečių gyvenimas gerokai pablogėjo po Vladimiro Putino invazijos į jų šalį vasario mėnesį.

JAV: rusai nesutaria tarpusavyje dėl žiemos puolimo UkrainojeRusijos vadovybė turi prieštaringų nuomonių dėl to, ar pradėti žiemos puolimą Ukrainoje, kuri įspėjo apie naują bandymą užimti Kyjivą, antradienį pareiškė aukštas JAV pareigūnas.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas viešai paragino savo aukščiausiąją kariuomenės vadovybę pateikti jam „trumpalaikius ir vidutinės trukmės“ planus, kaip tęsti prieš 10 mėnesių pradėtą karą.„Manau, kad ten matome prieštaringų dalykų“, – apie Rusijos vyriausybės svarstymus sakė JAV pareigūnas.Savo ruožtu ukrainiečiai „neketina lėtinti tempo“ dėl oro sąlygų, siekdami susigrąžinti teritoriją, sakė pareigūnas. „Manau, kad rusai turi į tai atsižvelgti“, – sakė jis.Ukrainos kariuomenės vadai perspėjo, kad Maskva ruošiasi dideliam žiemos puolimui, įskaitant bandymą užimti Kyjivą, kai tik žemė įšals. Rusijai nepavyko užimti sostinės po vasario 24 dienos įsiveržimo, nors daug kas prognozavo greitą pergalę.Nauji Ukrainos perspėjimai pasirodė tuo metu, kai JAV ruošiasi teikti naują karinę pagalbą.Ukrainos Vakarų sąjungininkės praėjusią savaitę taip pat pažadėjo papildomą 1 mlrd. eurų pagalbą žiemos metui, įskaitant elektros energijos gamybai, nes Rusija taikosi sunaikinti šalies elektros tinklus.

Putinas gynybos susitikime nustatys karinius tikslus 2023 metamsRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį susitiks su aukšto rango gynybos pareigūnais, kad nustatytų kitų metų karinius tikslus ir įvertintų karą Ukrainoje, pranešė Kremlius.„Gruodžio 21 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengs išplėstinį Rusijos gynybos ministerijos kolegijos posėdį... bus apibendrinta Rusijos ginkluotųjų pajėgų veikla 2022 metais ir nustatytos užduotys kitiems metams“, – antradienį pranešė Kremlius.

Vokietijos prezidentas dėl Putino kreipėsi į Xi JinpingąVokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris antradienį telefonu paragino Kinijos vadovą Xi Jinpingą pasinaudoti savo įtaka Rusijai, kad baigtųsi karas Ukrainoje, pranešė jo biuras.„Prezidentas pabrėžė bendrą Kinijos ir Europos interesą, kad karas (Ukrainoje) baigtųsi, taip pat pagarbą Ukrainos suverenitetui ir būtiną Rusijos kariuomenės išvedimą“, – sakoma F.-W. Steinmeierio biuro pranešime.„Jis paprašė Xi [Jinpingo] pasinaudoti savo įtaka Rusijai ir (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui šiuo tikslu“, – priduriama jame.

Kyjivas Putino ir Lukašenkos susitikimą vadina politiniu teatruUkraina antradienį neteikė didelės reikšmės Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos susitikimui, ir pavadino jį politiniu teatru.Per pirmadienio susitikimą Minske artimos sąjungininkės Rusija ir Baltarusija pažadėjo glaudesnį bendradarbiavimą karinėje srityje.„Putino ir Lukašenkos susitikimas yra dar vienas jų atliktas šokis. Kaip rodo turima informacija, jokių svarbių sprendimų per šį susitikimą nebuvo priimta. Kad ir kas nutiktų, mes pasirengę bet kokiam scenarijui“, – per internetinę transliaciją socialiniame tinkle „Facebook“ sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Ukraina: rusų technikos kolona pleškėjo ten, kur okupantai mano esantys saugūsNaktį iš gruodžio 19-osios į 20-ąją Krymo sąsmaukoje degė rusų technikos kolona. Liepsnas pavyko nufilmuoti.Kaip praneša Melitopolio meras Ivanas Fedorovas, Rusijos kolonos gaisras – „mįslinga situacija“. Be to, jis pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos juda vis arčiau Krymo.„Mįslingos situacijos pastaruoju metu nutinka ten, kur okupantai manė, kad yra saugūs. Šiąnakt Krymo sąsmaukoje, netoli Čongaro, buvo apšaudyta orkų kolona. Keisti sprogimai nuolatos aidi pačiame pusiasalyje. Slėpdamiesi Kryme, rašistai tikisi, kad jų nepasieks mūsų gynėjai ar kad juos išgelbės „patikimoji“ priešlėktuvinė gynyba. Visgi faktai byloja ką kitą“, – pažymėjo I. Fedorovas.Melitopolio meras nurodė, kad okupantams lieka vis mažiau šansų pabėgti, „tuo labiau, kad ir Krymo tiltas ne itin patikimai stovi“.https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1076

Rusijoje – dar vienas didžiulis gaisrasRusijoje, Čiuvašijos respublikoje, užsidegė magistralinis dujotiekis. Rusijos žiniasklaida teigia, kad incidento priežastis – dujų nuotėkis, praneša portalas „rbc.ua“.„Nuotėkis požeminiame dujotiekyje sukėlė gaisrą Čiuvašijos Vurnarų rajone, nukentėjusiųjų nėra“, - pareiškė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovai.„rbc.ua“ primena, kad pastaruoju metu Rusijoje vis dažniau kyla gaisrai. Neseniai ugnis nuniokojo naftos kombinatą Rytų Sibire, padangų gamyklą Barnaule, prekybos centrą Pamaskvyje.https://t.me/uniannet/83919

Žiniasklaida: Zelenskis atvyko į patį karščiausią tašką UkrainojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Bachmutą. Tai Hromadske.TV patvirtino jo atstovas spaudai. Prezidentūros pranešime sakoma, kad V. Zelenskis susitiko su kariuomenės pareigūnais ir įteikė apdovanojimus ukrainiečių kariškiams, kurie stabdo įnirtingą, kelis mėnesius trunkančią Rusijos karinę kampaniją prieš miestą.Bachmutas įvardijamas kaip vienas karščiausių taškų Ukrainoje, čia vyksta intensyvios kovos.Ties dviem svarbiomis kryžkelėmis įsikūrusiame Bachmute beveik neliko 70 tūkst. gyventojų, o miesto pastatai ir namai virto griuvėsiais. Ukrainos kariai gina šiaurines, rytines bei pietines miesto prieigas nuo Rusijos pajėgų, lėtai slenkančių laukais ir nuolaidžiais šlaitais Bachmutovkos upės link.Rusijos pajėgos sunaikino Ukrainos rytinį Bachmuto miestą, neseniai sakė prezidentas V. Zelenskis.„Bachmutas, Soledaras, Marjinka, Kremina. Jau seniai šių vietovių žemėje neliko nė vienos gyvenamosios vietos, kuri nebūtų nukentėjusi nuo sviedinių ir ugnies, – gruodžio 10 d. savo vakariniame vaizdo kreipimesi, vardydamas miestus, kurie vėl atsidūrė taikiklyje, sakė V. Zelenskis. – Okupantai faktiškai sunaikino Bachmutą, dar vieną Donbaso miestą, kurį Rusijos kariuomenė pavertė sudegusiais griuvėsiais.“https://t.me/tv_freedom/11882

Ukrainos pareigūnai sulaikė kolaborantą, kėlusį Rusijos vėliavą virš Charkivo merijos 2014-aisiaisUkrainos saugumo tarnybos (UST) pareigūnai Charkive demaskavo dar vieną rusų bendrininką. Jis 2014 metais perėjo į priešo pusę ir ragino šturmuoti Charkivo miesto tarybą.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis UST spaudos tarnyba.Gautomis žiniomis, įtariamasis, dalyvavęs Kremliaus projekte „Novorosija“ ir mėginimuose užgrobti valdžią regione, daugiau kaip aštuonerius metus slapstėsi nuo teisingumo.Būtent jis 2014 metais kėlė Rusijos vėliavą virš Charkivo miesto tarybos pastato ir ragino jį šturmuoti.Be to, vyras prieš Rusijos propagandininkų kameras ragino pakeisti Ukrainos sienas ir užimti valstybės institucijas. Daugiausia tokių „interviu“ jis davė Kremliaus televizijos kanalui „Rossija 1“.Rusijos kėslams žlugus, pakalikas nusprendė pasislėpti ir šitaip išvengti teisingumo. Jis laikėsi konspiracijos priemonių, dažnai keitė adresus ir mobiliųjų telefonų numerius.Bet UST pareigūnai nustatė jo buvimo vietą ir sulaikė kolaborantą. Per kratą jo namuose buvo rasta Rusijos vėliavų ir Georgijaus juostelių, taip pat ginklų ir šovinių.Jam pateikti kaltinimai dėl kėsinimosi į Ukrainos teritorijos vientisumą ir neliečiamumą bei dėl neteisėtos ginklų ir šaudmenų apyvartos.

Putinas: padėtis labai sudėtingaRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad padėtis keturiose rugsėjį neteisėtai aneksuotose Ukrainos srityse yra labai sudėtinga.„Padėtis Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“ bei Chersono ir Zaporižios srityse yra labai sudėtinga“, – pareiškė V. Putinas, antradienį kreipdamasis į profesinę šventę mininčius Rusijos saugumo tarnybų pareigūnus.V. Putinas išskyrė tuos pareigūnus, kurie pradėjo dirbti „naujuose Rusijos regionuose“ ir tvirtino, kad šių teritorijų gyventojai tariamai „kliaunasi“ jų teikiama „apsauga“. Kremliaus šeimininkas taip pat kalbėjo apie Rusijos kontržvalgybos operacijas ir tvirtino, kad joms reikalingas maksimalus saugumo pajėgų susitelkimas.V. Putinas apie minėtų keturių Ukrainos sričių „aneksiją“ paskelbė rugsėjį. Tada Rusijos prezidentas pareiškė, kad neva šie regionai „amžiams“ tapo „naujais Rusijos Federacijos subjektais“. Nepaisant to, pati Ukraina ir tarptautinė bendruomenė šias aneksijas laiko neteisėtomis ir negaliojančiomis, o Maskva netgi neturi šimtaprocentinės tariamai „prisijungtų“ teritorijų kontrolės. Praėjusį mėnesį Rusijos karinės pajėgos dėl sėkmingo Ukrainos kariuomenės kontrpuolimo buvo priverstos trauktis iš Chersono srities administracinio centro.

Po pasklidusių gandų – surežisuotas Putino susitikimasRusijos Federacijos (RF) prezidentas Vladimiras Putinas surengė surežisuotą susitikimą su Rusijos generolais, kad atsikratytų asmeninės atsakomybės už nesėkmes kare su Ukraina.Kaip tviteryje skelbia Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis, V. Putinas apsilankė vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ jungtiniame štabe ir susitiko su aukšto rango karininkais, įskaitant generalinio štabo vadą Valerijų Gerasimovą ir gynybos ministrą Sergejų Šoigu.„Jis pasiteiravo apie pasiūlymus dėl tolesnės specialiosios karinės operacijos eigos. Rusijos pajėgoms Ukrainoje vadovaujantis generolas Sergejus Surovikinas buvo vienas iš ataskaitą pateikusių asmenų. Šio surežisuoto susitikimo metu V. Putinas, kaip spėjama, norėjo pademonstruoti kolektyvinę atsakomybę už specialiąją karinę operaciją“, – teigiama pranešime.„Šio susitikimo tikslas greičiausiai buvo panaikinti V. Putino atsakomybę už karines nesėkmes, didelį karių mirtingumą ir išaugusį visuomenės nepasitenkinimą dėl mobilizacijos“, – pažymima pranešime. Be to, žvalgyba pranešė, kad per televiziją parodytas vaizdo įrašas buvo skirtas socialiniuose tinkluose pasklidusiems gandams apie V. Gerasimovo nušalinimą išsklaidyti.

Lavrovas: Zelenskis nesupranta situacijos rimtumoRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą neturi supratimo „apie dabartinės situacijos rimtumą“.„Jis tiesiog trykšta idėjomis“, – interviu Baltarusijos televizijos stočiai „Belarus 1“ tvirtino S. Lavrovas. Pasak jo, šis idėjų „fontanas“ atskleidžia, kad V. Zelenskis tariamai nesupranta ne tik situacijos, o ir savo šalies žmonių. Ministras pridūrė, kad neva šios idėjos paliudija „rasistines“ politinės vadovybės Kyjive nuotaikas.S. Lavrovas nedetalizavo ir nesukonkretino, kokios tai yra idėjos.Ukrainos lyderis pastaruoju metu daug kalba apie būtinybę įsteigti tarptautinį tribunolą, kuriame būtų teisiami Rusijos politikai ir kariuomenės pareigūnai, atsakingi už visapusiško karo prieš jo šalį sukėlimą.Interviu S. Lavrovas taip pat vėl kritikavo Vakarus ir tikino, kad tariamai „isteriška“ jų reakcija į Maskvos „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje tik patvirtino Rusijos įsitikinimą, kad karas esą buvo „būtinas“. Anot ministro, pradėjusi karo veiksmus, Maskva sužlugdė „Vakarų geopolitinius žaidimus“ ir tariamą siekį paversti Ukrainą „nuolatine grėsme“ Rusijai.Brutali Rusijos invazija į Ukraina prasidėjo vasario 24 d. Tada Maskva tvirtino, kad vienas iš jos „specialiosios karinės operacijos“ tikslų yra įvykdyti tariamą Ukrainos „denacifikaciją“. Per jau beveik 10 visapusiško karo mėnesių visoje šalyje užfiksuota tūkstančiai Rusijos karo nusikaltimų.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 99 230 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 99 230 karių (+430 per pastarąsias 24 val.), antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki gruodžio 20-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 2 995 (+7) tankų, 5 974 (+5) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 960 (+7) artilerijos sistemų, 410 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 212 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 281 lėktuvo, 266 (+2) sraigtasparnių, 4 599 (+7) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 680 (+23) dronų, 177 (+2) specialiosios technikos vienetų ir 653 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainos žvalgyba: Rusija „rūšiuoja“ į nelaisvę patekusius savo kareiviusRusija „rūšiuoja“ į nelaisvę patekusius savo kareivius ir, keičiantis belaisviais, teikia pirmenybę tik kai kurioms jų kategorijoms. Okupuotose Ukrainos teritorijose mobilizuoti žmonės jai rūpi mažiausiai.Tai per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, praneša portalas „rbc.ua“.Pasak A. Jusovo, Rusijos režimas iš esmės yra fašistinis, kadangi per apsikeitimą belaisviais jis taiko tam tikrą gradaciją. „Antireitingo“ viršūnėje – žmonės, prievarta mobilizuoti laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.„Didesnę paklausą turi karininkai, taip pat tam tikrų žinių ir įgūdžių turintys žmonės. Turi reikšmės ir daugelis kitų dalykų, kurių neįvardysime, kad nepakenktume. Bet kuo paprastesnis žmogus, tuo mažiau rašistai juo domisi“, - konstatavo Ukrainos žvalgybos atstovas.„rbc.ua“ primena, jog anksčiau Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto vadovė Mirjana Spoljaric Egger pareiškė, kad Ukraina ir Rusija gali apsikeisti karo belaisviais pagal formulę „visi į visus“.

Putinas įsakė sustiprinti Rusijos sienų apsaugąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė sustiprinti savo šalies sienų apsaugą ir priimti naujas priemones oponuojantiems balsams tildyti. Kaip rašo „Sky News“, apie tai pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.Pasak „RIA“, šalies saugumo tarnybos gavo nurodymus tariamai „apginti“ rugsėjį neteisėtai aneksuotų keturių Ukrainos sričių gyventojus, o specialiosioms tarnyboms buvo nurodyta pažaboti masinius susibūrimus bei saugoti „strategiškai svarbius infrastruktūros objektus“.„RIA“ citavo V. Putiną, kuris pareiškė, kad šalyje esą bus „įnirtingai kovojama“ su „išdavikais“ ir „prieš Rusiją veikiančiais šnipais“.Apie šiuos V. Putino užmojus pranešta po to, kai jis pirmadienį Minske susitiko su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka. V. Putinas po dvišalių derybų taip pat tvirtino, kad jo šalis ir Baltarusija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus gynybos srityje ir vykdys karinės technikos mainus bei užsiims bendra ginkluotės gamyba, o tai esą yra būtina, nes prie Sąjunginės valstybės sienų tariamai yra susidariusi „įtempta“ situacija.

Analitikai apie Putino vizitą Minske: greičiausiai jam nepavyko įkalbėti LukašenkosBaltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka per susitikimą Minske gruodžio 19 d. tikriausiai nesutiko su Rusijos prezidento Vladimiro Putino reikalavimais toliau daryti integracines nuolaidas ir tiesiogiai dalyvauti kare prieš Ukrainą.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Karo studijų institutu (ISW).Putino vizito metu abu diktatoriai viešai nesvarstė Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, bet pažymėjo, kad esą Baltarusija susiduria su „Vakarų keliama grėsme“. Putinas pareiškė galįs apsvarstyti galimybę mokyti Baltarusijos karinės aviacijos įgulas naudoti „amuniciją su specialiomis kovinėmis galvutėmis“, kadangi blogėja situacija palei išorines Sąjunginės valstybės sienas.„ISW anksčiau vertino, kad Lukašenka naudoja Baltarusijos sienų gynimo nuo Vakarų ir NATO retoriką, siekdamas išvengti dalyvavimo Rusijos invazijoje į Ukrainą. Lukašenka taip pat naudojo panašias užuominas apie galimą branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijoje vasario 17 d. tariamos Vakarų agresijos kontekste“, - sakoma pranešime.Lukašenka pareiškė, kad Rusija pristatys Baltarusijai oro gynybos kompleksų S-400 ir kompleksų „Iskander“, o Putinas teigė, kad abu vadovai svarstė bendros gynybinės erdves formavimo klausimus.ISW analitikų nuomone, Baltarusijos tiesioginis dalyvavimas Putino kare prieš Ukrainą tebėra mažai tikėtinas, kitaip Lukašenka turėtų pakoreguoti savo retoriką, kad sukurtų kokį nors įtikinamą paaiškinimą savo žmonėms, kodėl jis staiga nusigręžė nuo tariamos NATO invazijos grėsmės ir prisijungė prie pražūtingos Putino invazijos į Ukrainą.

Suomija perduos Ukrainai dar vieną karinės paramos paketąSuomija perduos Ukrainai dar vieną karinės paramos paketą. Apie tai pirmadienį pranešė Suomijos prezidentas Saulis Niinisto, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Kalbėdamas Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) valstybių narių vadovų susitikime Rygoje, S. Niinisto pabrėžė, kad parama Ukrainai turi tęstis, kol šioje šalyje įsivyraus taika. Tačiau Suomijos vadovas tikino, kad sunku numatyti, kada tai gali įvykti.„Šiandien su kitais JEF lyderiais aptarėme mūsų nepalaužiamą įsipareigojimą remti Ukrainą ir pagerinti saugumo situaciją Šiaurės Europoje ir Baltijos jūros regione“, – tviteryje parašė S. Niinisto.Susitikime žurnalistai paklausė valstybės vadovų, ką jie mano apie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono siūlymą dėl saugumo garantijų Rusijai. Šią galimybę prieš tai jau atmetė keleto valstybių, įskaitant Nyderlandus, Lietuvą ir Estiją, lyderiai. Suomijos prezidentas taip pat išreiškė prieštaravimą.„Saugumo garantijų reikia Rusijos kaimynams. Jei Rusija suteiks kaimynams saugumo garantijas, būtų galima apsvarstyti panašias garantijas (Rusijai)“, – tvirtino S. Niinisto.JEF valstybių gretas sudaro Suomija, Jungtinė Karalystė (JK), Nyderlandai, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Švedija, Danija ir Estija.„Ukrinform“ primena, kad į šį susitikimą vaizdo ryšiu kreipėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir paragino JEF šalių lyderius padidinti gynybinės ginkluotės tiekimą jo šaliai.

Putinas Minske: Rusija neplanuoja absorbuoti BaltarusijosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paneigė planus absorbuoti Baltarusiją, kai pirmadienį su retu vizitu lankėsi šalyje, kurios autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka padėjo jam įsiveržti į kaimyninę Ukrainą.V. Putinas su gynybos ir užsienio reikalų ministrais atskrido į Minską, praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusijos pajėgos paleido daugybę dronų į kritinę Kyjivo infrastruktūrą ir dėl to keliolikoje regionų nutrūko elektros energijos tiekimas.Jo teigimu, Rusiją ir Baltarusiją, kuriai buvo paskelbtos naujos Vakarų sankcijos po to, kai prezidentas A. Lukašenka buvo paskelbtas laimėjusiu šeštąją kadenciją 2020 metų rinkimuose, plačiai kritikuotuose kaip nesąžiningi, „vienija bendra istorija ir dvasinės vertybės“.V. Putinas pavadino šalis „artimiausiomis sąjungininkėmis ir strateginėmis partnerėmis“, tačiau tvirtino, kad gandai, jog Rusija siekia užgrobti Baltarusiją, sklinda iš „piktavalių“.„Rusija nesuinteresuota ką nors absorbuoti, tai būtų paprasčiausiai beprasmiška“, – sakė V. Putinas.Vašingtone Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as (Nedas Praisas) pasišaipė iš Rusijos vadovo komentarų.„Manau, kad tokį pareiškimą reikia vertinti kaip didžiausią ironiją iš lyderio, kuris šiuo metu, dabar, siekia smurtu absorbuoti savo kitą taikų kaimyną“, – teigė N. Price'as.„Matėme, kaip A. Lukašenkos režimas iš esmės perleido savo suverenitetą – perleido savo nepriklausomybę – Rusijai“, – sakė N. Price'as.Baltarusija leido rusų pajėgoms naudotis savo teritorija, ir likus kelioms valandoms iki V. Putinui nusileidžiant Minske, Maskva paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotos pratybos su Baltarusijos pajėgomis, įskaitant tankų manevrus ir snaiperių šaudymą sniegu padengtame poligone.A. Lukašenka paragino glaudžiau bendradarbiauti karinėje srityje ir teigė, kad Rusija ir Baltarusija yra „atviros dialogui su kitomis valstybėmis, įskaitant iš Europos“.„Tikiuosi, kad netrukus jie įsiklausys į proto balsą“, – sakė A. Lukašenka.Prieš Rusijos vadovo vizitą buvo spėliojama, kad jis darys spaudimą A. Lukašenkai siųsti karius į Ukrainą kovoti kartu su rusais po to, kai Maskva patyrė virtinę pralaimėjimų per beveik 10 mėnesių trukusias kovas.Tačiau Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šiuos pranešimus atmetė kaip „visiškai kvailus, niekuo nepagrįstus prasimanymus“.Spalio mėnesį Baltarusija paskelbė apie bendrų regioninių pajėgų su Maskva formavimą, į buvusią sovietinę šalį atvykus keliems tūkstančiams Rusijos kariškių.

Zelenskis: Bachmutas išlieka karščiausiu tašku visoje fronto linijoje Bachmutas tebėra karščiausias taškas visoje fronto linijoje, kuri tęsiasi daugiau kaip 1 300 km.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi. Pasak jo, okupantai bando palaužti Bachmutą nuo gegužės mėnesio.„Tačiau laikas bėga, o Bachmutas jau skaldo ne tik rusų kariuomenę, bet ir rusų samdinius, atvykusius pakeisti prarastų okupantų kariuomenių. Tiesiog pagalvokite apie tai: Rusija Ukrainoje jau prarado beveik 99 000 savo karių. Vieną dieną okupantai patirs 100 000 nuostolių. Už ką?“ – pabrėžė Ukrainos prezidentas.„Esu dėkingas visiems mūsų kariams, kurie didvyriškai saugo Bachmutko kryptį, Soledarą, Avdejevką, Marinką, Kreminos kryptį ir visą Donbasą – regioną, kuris iki Rusijos atėjimo buvo vienas stipriausių Ukrainoje ir kurį Rusija tiesiog naikina kaip išdegintą žemę... Net ir toks žiaurumas priešui nieko neduos“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Naujas Rusijos puolimas KijeveKaro ekspertas Oleksandras Kovalenko prognozavo, kiek karinės įrangos reikės rusams, kad galėtų įvykdyti naują bandymą užimti Kijevą iš Baltarusijos, kuris gali būti sėkmingas.„Vasario 24 d. 40 tūkst. „elitinių“ okupantų nepavyko užimti Kijevo, tai kiek karių reikia siųsti šturmuoti Kijevo? Aišku, ne 40 tūkst. Tarkime, 60 tūkst.“, – teigė ekspertas.Pasak jo, šiandien Baltarusijoje tokių išteklių nėra.„Beprasmiška ir negailestinga mėsmalė, kuri baigsis dar greičiau nei šių metų vasario ir kovo mėnesiais vykusi konfrontacija šiauriniame priešakyje“, – įsitikinęs A. Kovalenko.

Rusai vėl atakavo ChersonąDėl raketų atakos prieš Chersoną pirmadienį žuvo vienas žmogus, buvo apgadinti dviejų valstybinių įstaigų ir gimnazijos pastatai, „Telegram“ kanale skelbia Chersono miesto taryba.Pasak miesto karinio komendanto biuro atstovo Dmitrijaus Pletenchuko, vienas iš Chersono gyventojų žuvo, kai šalia jo automobilio sprogo automobilio sviedinys. Jis taip pat paaiškino, kad viena iš raketų vėl pataikė į Chersono regioninės administracijos pastatą.Pasak D. Pletenchuko, Rusijos kariai pradėjo apšaudyti Chersoną iš S-300 oro gynybos sistemos, bandydami smogti miestui iš didesnio atstumo.

Kariuomenė prašo Zelenskio sugriežtinti įstatymą dėl dezertyravimoUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas paragino prezidentą Volodymyrą Zelenskį sugriežtinti įstatymą dėl dezertyravimo ir pasirašyti atitinkamą įstatymo projektą, patvirtintą Aukščiausiosios Rados.„Esu priverstas kelti gana sudėtingą temą – atsakomybės stiprinimą už neteisėtą karinio vieneto ar tarnybos vietos apleidimą, dezertyravimą, neteisėtą mūšio lauko apleidimą arba atsisakymą naudoti ginklus, nepaklusnumą ir kovinių įsakymų nevykdymą. Pritariu atitinkamiems pakeitimams, susijusiems su Ukrainos Aukščiausiosios Rados priimtais teisės aktais, ir aš prašau prezidento: pasirašykite įstatymą. Mano nuomonė aiškiai atspindi frakcijų vadų ir karinių dalinių, reikalavusių sistemingo šio problemų komplekso sprendimo, poziciją“, - parašė V. Zalužnas savo „Telegram“ kanale. Pirmą kartą nerimą dėl didėjančio dezertyravimo atvejų skaičiaus Ukrainos kariuomenėje šią vasarą išreiškė Vakarų žvalgybos. Padėtis fronte buvo ypač įtempta, nes Rusijos kariuomenė aktyviai atakavo šalies rytuose.

Putinas: derybos su Lukašenka buvo labai produktyviosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė, kad jo derybos su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka buvo labai produktyvios, praneša „The Guardian“, remdamasis Baltarusijos valstybine naujienų agentūra „BelTA“.V. Putinas bendroje su A. Lukašenka spaudos konferencijoje patikino, kad Rusija esą neturi jokių ketinimų absorbuoti Baltarusiją, tačiau tariami „priešai“ trukdo abiejų šalių integracijai. Kremliaus šeimininkas taip pat nurodė, kad Minskas ir Maskva ir toliau glaudžiai bendradarbiaus gynybos srityje ir vykdys karinės technikos mainus bei užsiims bendra ginkluotės gamyba. Jo tvirtinimu, šios priemonės yra būtinos, nes prie sąjunginės valstybės sienų esą yra susidariusi įtempta situacija.Kaip rašė „BelTA“, A. Lukašenka savo ruožtu kalbėjo apie tai, kad šiuo metu esą sprendžiasi Baltarusijos ir Rusijos ateitis. „Šiandien galime besąlygiškai pabrėžti: kartu galime ne tik išgyventi, tačiau ir rasti būdų plėtoti mūsų ekonomikas“, – tvirtino jis.Autoritarinis Baltarusijos prezidentas taip pat pareiškė, kad jo dvišalės derybos su V. Putinu ir platesni pokalbiai tarp abiejų šalių delegacijų buvo produktyvūs ir jų metu buvo kalbamasi apie „daugybę klausimų, susijusių su Baltarusijos ir Rusijos santykiais“.

JT vadovas mano, kad Ukrainos ir Rusijos karas tęsisJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pirmadienį pareiškė pesimistiškai vertinantis galimybę, jog Rusijos karas Ukrainoje netrukus baigsis, bet pridūrė, jog tikisi, kad iki kitų metų pabaigos jis pasibaigs.„Veiksmingų taikos derybų artimiausioje ateityje galimybės nevertinu optimistiškai“, – pareiškė jis žurnalistams per metų pabaigoje kasmet rengiamą spaudos konferenciją Niujorke.Nuo tada, kai Rusija vasario pabaigoje įsiveržė į kaimyninę šalį, praėjo jau beveik dešimt mėnesių.Pirmadienį Rusija surengė dronų ataką prieš svarbią Kyjivo infrastruktūrą ir nematyti jokių ženklų, kad karas išsisemtų.„Tikrai manau, kad karinė konfrontacija tęsis“, – pareiškė JT generalinis sekretorius organizacijos būstinėje.„Manau, mums vis dar teks palaukti to momento, kai bus įmanoma surengti rimtas taikos derybas. Artimiausioje ateityje tokių derybų neįžvelgiu“, – pridūrė jis.Po kelių ratų taikos derybų, kurioms dviejų šalių delegacijos buvo susitikusios konflikto pradžioje, derybos greitai įstrigo. Ukraina sako, kad Rusijai reikės išvesti visas savo pajėgas iš Ukrainos teritorijos, kad būtų galima surengti derybas.O praėjusį mėnesį vienas Ukrainos aukšto rango pareigūnas pareiškė, jog bet kokie pokalbiai, kurie nebūtų pagrįsti tarptautinės bendruomenės pripažintomis Ukrainos sienomis, būtų „nepriimtini“.A. Guterresas pareiškė turįs „didelių“ vilčių, kad taiką bus galima pasiekti 2023 metais.

Moldova įsitikinusi, kad kitąmet Rusija gali įsiveržti į jos teritorijąMoldovos saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovas Aleksandru Musteata pirmadienį pareiškė, kad esama didelės rizikos, jog Rusija planuoja įsiveržimą į Moldovos teritoriją ir dabar tai esą tėra laiko klausimas, praneša „Sky News“.Pasak jo, Maskva neatsisako planų per Pietų Ukrainą suformuoti sausumos koridorių į okupuotą Uždniestrės regioną. „Klausimas yra ne apie tai, ar Rusijos Federacija ryšis naujam puolimui Moldovos teritorijos kryptimi, o kada ji tai darys“, – televizijos stočiai „TVR-Moldova“ sakė A. Musteatu.Saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovas tvirtino, kad Rusija galimai svarsto keletą skirtingų puolimo scenarijų. Viename jų įsiveržimas numatomas sausio–vasario mėnesiais o kitame – kovą arba balandį. Tačiau visa tai esą priklausys nuo tolesnės karo Ukrainoje eigos.Moldova turi tik labai kuklų gynybos biudžetą.

Ukraina stiprina sieną su BaltarusijaUkraina stiprina sieną su Baltarusija, atsižvelgdama į galimą Rusijos karių puolimą iš šios šalies teritorijos, interviu BBC sakė Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevgenijus Jeninas.„Mes statome gynybines linijas per visą sienos su Rusija ir Baltarusija ilgį“, – sakė J. Jeninas, pabrėždamas, kad tai apima šautuvų ir artilerijos pozicijas bei amunicijos sandėlius.Viceministras davė interviu BBC netrukus po dar vienos masinės Rusijos bepiločių orlaivių atakos prieš Kijevą, per kurią smarkiai apgadinta kritinė infrastruktūrą, didelė dalis Ukrainos palikta be elektros. „Mūsų oro gynybos sistemos dėka mums pavyko numušti iki 90 proc. Rusijos pusės paleistų dronų“, – sakė jis, kartu pripažindamas, kad dalis sostinės energetikos infrastruktūros buvo gerokai apgadinta, o energetikos inžinieriai turi dirbti visą parą, kad atkurtų elektros tiekimą.„Mes darome viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo civilius gyventojus, tačiau tai yra problemiška, kai nėra elektros“, - pabrėžė J. Jeninas.

Ukraina: Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė du Rusijos sraigtasparniusGruodžio 19 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė du Rusijos sraigtasparnius. Informacija apie jų tipą vis dar tikslinama.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Ukrainos aviacija sudavė 12 smūgių teritorijoms, kuriose buvo sutelktas personalas ir karinė technika, ir penkis smūgius užpuolikų priešlėktuvinės gynybos sistemų pozicijoms.

Kanada siekia areštuoti 26 mln. dolerių Rusijos oligarcho R. Abramovičiaus turtoKanados vyriausybė pirmadienį paskelbė pradedanti procesą, kuriuo siekiama areštuoti 26 mln. JAV dolerių vertės turto iš bendrovės, priklausančios Rusijos oligarchui Romanui Abramovičiui, kuriam taikomos sankcijos.Nors kelios Vakarų sąjungininkės yra areštavusios asmenų, artimų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, jachtas, naftos ir dujų įmones ir kitą turtą, Kanada tai daro pirmą kartą.Otava pareiškė, kad kreipsis į teismą leidimo areštuoti R. Abramovičiaus įmonės „Granite Capital Holdings“ turtą ir gautas lėšas paskirti Ukrainos atstatymui.„Putino oligarchai prisidėjo prie neteisėtos ir barbariškos Rusijos invazijos į Ukrainą“, – pareiškė ministro pirmininko pavaduotoja Chrystia Freeland.„Kanada nebus prieglobstis jų neteisėtai įgytam pelnui, o šiandienos pareiškimas rodo mūsų pasiryžimą užtikrinti, kad Rusijos elitas sumokėtų kainą už paramą žiauriam Putino režimui“, – sakė ji.56 metų R. Abramovičiui, buvusiam Londono futbolo klubo „Chelsea“ savininkui, Kanada, taip pat Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga taiko sankcijas.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą vasario mėnesį Kanada paskelbė sankcijas daugiau kaip 1 500 Rusijos fizinių bei juridinių asmenų ir jų rėmėjų.

Ekspertas teigia, kad Kijevą Rusijai bus „labai sunku“ užimtiVis dažniau spėliojama, kad kitų metų pradžioje Rusija gali pradėti naują puolimą Kijevui užimti – galbūt iš Baltarusijos teritorijos. Į atsargą išėjęs oro pajėgų vicemaršalas Sean Bellas pažymi, kad pastaruoju metu vyko Rusijos ir Baltarusijos vadovų derybos, o šiandien, kaip pranešame, Vladimiras Putinas lankosi Minske, tačiau neaišku, koks viso to tikslas. Kalbėdamas per „Sky News“, jis sako, kad Vladimiras Putinas „beveik neabejotinai norės, kad Baltarusija labiau įsitrauktų į karą“. Baltarusija rengia karinius mokymus, remdama Rusiją, taip pat suteikė įrangos, padedančios Maskvos invazijai.Tačiau, nors Bellas sako, kad jie yra „politiniai bičiuliai“, panašu, kad Baltarusijos žmonės ir kariškiai nenori įsitraukti į konfliktą. Jis tęsia, kad jei Rusija vėl norės pulti Ukrainos sostinę, ji greičiausiai norės įsiveržti iš Baltarusijos teritorijos, nes Ukrainos siena su Rusija yra šiek tiek toliau nuo Kijevo.Tam prireiktų „didžiulio kiekio įrangos, žmonių ir medžiagų“, sako jis.Paskutinį kartą, kai Maskva bandė užimti Kijevą pavasarį, tai buvo „įspūdinga nesėkmė“, todėl Bellas sako, kad Kijevas Rusijai ir vėl būtų „labai sunkiai įveikiamas riešutas“.

Apklausa: tik 59 proc. ES gyventojų palaiko Ukrainos rėmimą ginklaisTik apie 59 proc. Europos Sąjungos (ES) gyventojų palaiko nuo Rusijos invazijos besiginančios Ukrainos rėmimą ginklais. Tai rodo Europos Komisijos (EK) užsakymu atliktos apklausos rezultatai.Tačiau, anot apklausos, humanitarinės paramos teikimą jau palaiko 88 proc. ES gyventojų. Tuo metu karo pabėgėlių priėmimui pritaria 82 proc. bloke gyvenančių žmonių.Pasak EK, ginklų tiekimui labiausiai nepritaria Graikijos (48 proc.) ir Kipro (46 proc.) gyventojai. Aukštas nepritarimo lygis taip pat fiksuotas Slovakijoje, Bulgarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje. Vokietijoje daugiau kaip pusė gyventojų palaiko ginkluotės perdavimą.Be humanitarinės paramos ir pabėgėlių priėmimo, stiprų ES gyventojų palaikymą (71 proc.) taip pat turi bloko sankcijos Rusijai. Bendrijoje gyvenantys žmonės taip pat linkę palaikyti perėjimą nuo rusiško iškastinio kuro importo.Ši apklausa vyko lapkričio 23–30 dienomis. Joje dalyvavo 26 337 žmonės iš visų 27 ES šalių.

„Nepadėkite priešui rinkti duomenų“ – ukrainiečiai raginami nesiųsti pranešimų realiuoju laikuUkrainiečiai buvo paraginti neskelbti jokių Ukrainos priešlėktuvinės gynybos raketų paleidimų ir pozicijų nuotraukų ar vaizdo įrašų realiuoju laiku.Vyriausybė teigia, kad Rusija naudoja šią informaciją savo žvalgybai ir „tiesia raketų maršrutus, kad apeitų mūsų gynybą“.„Būkite atsargūs ir nepadėkite priešui rinkti duomenų, kurie neša mirtį žmonėms“, – perspėjo vyriausybė.

Zelenskis: šiąnakt prieš Ukrainos miestus Rusija panaudojo naujai gautus iranietiškus dronusNaktį iš gruodžio 18 d. į 19 d. Rusijos kariuomenė į taikius Ukrainos miestus paleido 34 iranietiškus dronus kamikadzes „Shahed“ iš naujai gautos partijos, kurią iš viso sudaro 250 šių skraidyklių.Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į Jungtinių ekspedicinių pajėgų valstybių narių vadovų susitikimą Rygoje.„Praėjusią naktį Ukraina vėl buvo užpulta iranietiškais dronais. 34 bepiločiai „Shahed“. Konkrečiai įvardiju tiek skaičių, tiek pavadinimą. Šie dronai yra iš naujos partijos, kurią Rusija gavo iš Irano. 250 – tiek „Shahed“ dronų gavo teroristinė valstybė“, – teigė V. Zelenskis.Pasak Ukrainos prezidento, šios skraidyklės atakoms pasitelkiamos nuolat ir yra dažnai naudojamos smūgiuojant energetikos infrastruktūrai. V. Zelenskis nurodė, kad per vieną neseniai surengtą ataką buvo paveikta daugiau kaip 20 mln. ukrainiečių. „Gruodžio 16 d. vakarą nuo elektros tinklų buvo atjungta 22,408 mln. ukrainiečių. Be vandens ir šildymo liko per 10 mln. žmonių“, – pabrėžė prezidentas.Kaip skelbta anksčiau, naktį iš sekmadienio į pirmadienį Rusija prieš Ukrainą surengė dar vieną masinę dronų kamikadzių ataką. Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė didžiąją daugumą šių skraidyklių.

Sunakas kelionėje po Baltijos šalis ragina sąjungininkus tvirtai palaikyti UkrainąJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishis Sunakas pareiškė kolegoms kitų šalių lyderiams, kad taikos derybos su Rusija neįmanomos, kol ji nepasitrauks iš okupuotų Ukrainos regionų, ir paragino juos didinti oro gynybos sistemų tiekimą karo nualintai šaliai.R. Sunakas sakė, kad Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms (JEF) atėjo „nepaprastai svarbus“ metas dar kartą patvirtinti savo nuolatinę paramą Kyjivui, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas eskaluoja karą su „siaubingomis“ pasekmėmis Ukrainai.JK vadovaujamų JEF šalių vadovai pirmadienį Rygoje susitiko aptarti Ukrainos gynybos poreikių ir kartu sustiprinti savo pačių bendradarbiavimą.Po apsilankymo Latvijos sostinėje R. Sunako kelionė po Baltijos regioną tęsis vizitu Estijoje, kur jis vėliau tą pačią dieną susitiks su britų kariais ir pasirašys naujos technologinės partnerystės sutartį.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į gynybos aljanso susirinkimą, prašydamas suteikti įvairių ginklų sistemų, įskaitant tas, kurios padėtų apsisaugoti nuo grėsmių iš oro, Maskvai toliau atakuojant šalį iranietiškais dronais.„Raginu jus padaryti viską, kad okupantai būtų greičiau nugalėti, – sakė jis per vertėją. – 100 proc. oro skydas Ukrainai būtų vienas iš sėkmingiausių žingsnių prieš Rusijos agresiją, ir šio žingsnio reikia dabar“.Jis sakė, kad milijonai žmonių liko be šildymo ir elektros energijos po to, kai V. Putino pajėgos naktį dronais „kamikadzėmis“ smogė kritinei infrastruktūrai šalies sostinėje ir aplink ją.JK paskelbė, kad pagal 250 mln. svarų sterlingų (305 mln. dolerių) vertės sutartį, kuri yra gynybinės pagalbos paketo 2023 metams dalis, papildomai tieks šimtus tūkstančių artilerijos šaudmenų.R. Sunakas paragino kitas JEF šalis palaikyti arba padidinti savo dabartinius siūlymus ir suteikti Kyjivui dar daugiau oro gynybos sistemų, artilerijos ir šarvuočių.Jis tęsė: „Turime aiškiai pasakyti, kad bet koks vienašališkas Rusijos raginimas nutraukti ugnį dabartinėmis aplinkybėmis yra visiškai beprasmis. Manau, kad tai būtų melagingas raginimas, kuriuo Rusija pasinaudotų tam, kad persigrupuotų, sustiprintų savo kariuomenę, ir kol ji nepasitrauks iš okupuotos teritorijos, jokių realių derybų negali ir neturi būti. Tačiau ką mes galime padaryti, tai galvoti apie tą laiką dabar, galvoti apie tai, ką darysime dėl saugumo garantijų“.Tai nuskambėjo po to, kai JAV diplomatijos veteranas Henry Kissingeris pareiškė, kad artėja laikas deryboms dėl taikos su Rusija.R. Sunakas taip pat sakė, kad JEF aljansas turi sutelkti dėmesį į „Rusijos galimybių persigrupuoti ir apsirūpinti sumažinimą“, be kita ko, „labai griežtai kritikuodamas“ Iraną dėl dronų siuntimo Maskvai.Po susitikimo R. Sunakas su Latvijos ministru pirmininku Krišjaniu Kariniu surengs individualų pokalbį.

Zelenskis: Ukrainos vaikai šioms Kalėdoms prašo oro gynybos sistemų ir ginklųUkrainos vaikai nori, kad per šias Kalėdas Šv. Mikalojus atneštų oro gynybos sistemų, ginklų ir pergalę. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į Jungtinių ekspedicinių pajėgų valstybių narių vadovų susitikimą Rygoje.„Šiandien, minint Šv. Mikalojaus dieną... Rusijos teroristai Ukrainos vaikams „padovanojo“ naujas atakas, – teigė V. Zelenskis, kurį cituoja CNN. – Savo laiškuose Šv. Mikalojui Ukrainos vaikai prašo oro gynybos sistemų, ginklų ir pergalės – pergalės jiems ir visiems ukrainiečiams.“Šv. Mikalojus katalikybėje ir stačiatikybėje laikomas Kalėdų Senelio atitikmeniu. Pagal senąjį Julijaus kalendorių, nuo Grigaliaus atsiliekantį 13 dienų, Šv. Mikalojaus diena Ukrainoje minima gruodžio 19 d., ne gruodžio 5–6 dienomis, kaip kitose šalyse.Ukrainos lyderis pridūrė, kad jo šalies mažieji „supranta viską“. „Tad imkimės veiksmų“, – nurodė V. Zelenskis.Jis kartu paragino susitikime dalyvavusių valstybių – Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės (JK) – vadovus ir toliau teikti Ukrainai gynybinę paramą, kuri, pasak jo, padės „paspartinti mūsų ginkluotųjų pajėgų judėjimą pergalės link“.Brutali Rusijos invazija į Ukrainą tęsiasi jau beveik 10 mėnesių.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Minską. Rusijos ir Baltarusijos propagandistai publikavo nuotrauką, kurioje matyti, kad jį pasitinka Aliaksandras Lukašenka.https://t.me/belta_telegramm/173546

Kremlius „kvailais“ vadina tvirtinimus, kad V. Putinas susitikime su A. Lukašenka spaus Baltarusiją prisijungti prie karoKremlius pirmadienį kvailais pavadino tvirtinimus, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikime su Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka spaus Minską visapusiškai prisijungti prie karo prieš Ukrainą, praneša „Sky News“.Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, tokie teiginiai yra „nepagrįsti“ ir „kvaili“.Ukrainiečiai baiminasi, kad vėliau pirmadienį vyksiančiame susitikime V. Putinas spaus Baltarusiją tapti aktyvia karo dalyve.Apie būsimą V. Putino vizitą Baltarusijoje praėjusią savaitę informavo A. Lukašenkos biuras. Tada jis tvirtino, kad esą Kremliaus šeimininkas atvyks su „darbiniu vizitu“, kurio metu abiejų šalių vadovai aptars saugumo klausimus ir dalinsis nuomonėmis apie „padėtį regione ir pasaulyje“.V. Putinas paskutinį kartą Baltarusijoje lankėsi 2019 m. vasarą.Baltarusija ir Rusija yra artimos sąjungininkės. Baltarusija leidžia Rusijai naudotis savo teritorija vykdant brutalią invaziją į Ukrainą, tačiau Minsko ginkluotosios pajėgos karo veiksmuose oficialiai nedalyvauja.

Senis Šaltis Rusijos pafrontės regionuose nesilankys „Rusijos geležinkeliai“ savo interneto svetainėje paskelbė apie bendrą šios įmonės ir Vologdos srities vyriausybės projektą – Senio Šalčio „kelionę geležinkeliu“.„Senis Šaltis ir vėl leidosi į savo nuostabią kelionę traukiniu, kad pervažiuotų visą šalį – nuo Didžiojo Ustiugo iki Vladivostoko ir atgal, ir padovanotų pasaką vaikams iš įvairiausių šalies kampelių – į jo maršrutą įtraukta daugiau kaip šimtas miestų, miestelių ir gyvenviečių“, – rašoma pranešime. Tačiau į regionų, per kuriuos važiuos šis traukinys, sąrašą nėra įtrauktas nei Kurskas, nei Belgorodas, nekalbant apie aneksuotas Ukrainos teritorijas. „Belgorod. Fonar“ pažymi, kad iš pradžių buvo planuojama, jog Senis Šaltis aplankys tiek Belgorodą, tiek Kurską, tačiau vėliau šie miestai iš sąrašo dingo. „Pietryčių geležinkelių“ spaudos tarnyba komentuoti šių pasikeitimų priežastis atsisakė. https://t.me/sotaproject/51123

Ukrainoje – vėl oro pavojusDaugelyje Ukrainos sričių vėl paskelbtas oro pavojus. Apie grėsmę iš oro buvo įspėti šiaurinių, rytinių ir centrinių šalies regionų gyventojai, praneša portalas „rbc.ua“.Plataus masto oro pavojus buvo paskelbtas apie 13 val. 30 min.https://twitter.com/EmmanuelleChaze/status/1604803131082436608

Maskva teigia, kad virš Pietų Rusijos numuštos keturios JAV pagamintos raketosMaskva pirmadienį pranešė, neva jos oro gynybos sistemos numušė virš pietinio Rusijos regiono, besiribojančio su Ukraina, keturias JAV pagamintas raketas. Tai vienas pirmųjų tokių pranešimų per beveik 10 mėnesių trunkantį karą.„Keturios amerikiečių prieš radiolokatorius naudojamos raketos „HARM“ buvo numuštos oro erdvėje virš Belgorodo regiono“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje. Iš Belgorodo regiono nuolat pranešama, kad jis nukentėjo nuo Ukrainos suduotų smūgių.

Po Rusijos išpuolių Kyjive ir 10 Ukrainos regionų bus nutrauktas elektros tiekimasUkrainos energetikos operatorius „Ukrenerho“ pirmadienį pranešė, kad sostinėje Kyjive ir dešimtyje kitų regionų po Rusijos dronų smūgių bus vykdomas avarinis elektros tiekimo nutraukimas.„Priešo bepiločiai orlaiviai naktį atakavo energetikos objektus visoje šalyje... Sumų, Charkivo, Poltavos, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Kirovohrado, Žytomyro, Černihivo, Čerkasų ir Kyjivo srityse bei Kyjivo mieste pradėti vykdyti avarinių išjungimų grafikai“, – sakoma „Ukrenerho“ pranešime.

Į Ukrainą įvežta daugiau kaip 500 tūkst. generatoriųŠiais metais į Ukrainą įvežta 510,3 tūkst. elektros generatorių, beveik pusė jų – po muitų ir PVM panaikinimo.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatu Jaroslavu Železniaku.Parlamentaro duomenimis, iki gruodžio 19 d. į Ukrainą lengvatinėmis sąlygomis buvo įvežti 235,9 tūkst. generatorių. Iš jų 92 proc. (217,3 tūkst.) įvežė juridiniai asmenys, 8 proc. (18,6 tūkst.) – fiziniai asmenys.„rbc.ua“ primena, kad Ukrainoje lapkričio 10 d. įsigaliojo ministrų kabineto nutarimas, pagal kurį panaikinamas įvežimo muitas generatoriams, akumuliatoriams ir dar kai kurioms prekėms.Be to, gruodžio 13 d. Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą dėl paramos Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui, kuris panaikino generatorių importo mokestį.Rusija nuo spalio 10 d. masiškai atakuoja raketomis ir dronais Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo trys civiliai, dar 11 buvo sužeistiPastarąją parą, gruodžio 18-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo trys civiliai, dar 11 žmonių buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis pirmadienį „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Donecko srityje žuvo trys žmonės, dar keturi buvo sužeisti, Charkivo srityje sužeistas vienas žmogus, Chersono srityje sužeisti šeši žmonės.

Lenkijos parama Ukrainai siekia 8,5 mlrd. eurųLenkijos parama Ukrainai siekia net 40 mlrd. Lenkijos zlotų (8,5 mlrd. eurų), iš jų 15,9 mlrd. zlotų (3,4 mlrd. eurų) skyrė valstybė, rašo laikraštis „Rzeczpospolita“.Laikraščio duomenimis, per pirmuosius tris karo Ukrainoje mėnesius privati parama šaliai siekė 9 mlrd.–10 mlrd. zlotų (1,9 mlrd.–2,1 mlrd. eurų).Karinė pagalba Ukrainai sudaro maždaug 8,5 mlrd. zlotų (1,8 mlrd. eurų).Laikraštis pridūrė, kad iš pradžių pagalbos ukrainiečiams naštą prisiėmė paprasti piliečiai. "Manoma, kad daugiau ar mažiau pabėgėliams padėjo 77 proc. lenkų. Net 7 proc. priėmė juos į savo namus", – rašo „Rzeczpospolita“.„Pasaulio ekonomikos instituto Kylyje portalas „Ukraine Support Tracker“ rodo, kad Lenkijos deklaruota parama apginkluojant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas siekia 1,82 mlrd. eurų, todėl didžiausių Ukrainos rėmėjų sąraše Lenkija užima ketvirtą vietą“, - pranešė laikraštis.

Ukrainos pareigūnas: Rusijai raketų liko trims keturioms atakomsRusams raketų liko trims keturioms atakoms, bet po to jų atsargos bus išnaudotos.Tai pirmadienį žurnalistams pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, praneša „Ukrinform“.„Jeigu kalbėsime apie dideles atakas, kurias jau patyrėme, tai jiems (raketų) liko daugiausiai dviem trims, na, gal dar keturioms sukrapštys. Bet tada jie liks visiškai be raketų, kas yra neleistina, juk jiems gali atsirasti visai kitų iššūkių ir jie turi pasilikti nors kokią atsargą. Ta riba, kurios jie pagal normatyvus turi laikytis, jau peržengta ir peržengta gana seniai“, - teigė pareigūnas.Tačiau jis pažymėjo, jog Rusijai dar liko raketų S-300, kuriomis ji dabar atakuoja Ukrainos miestus. Pasak O. Danilovo, šių raketų rusams daugiau ar mažiau užtenka.Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius pridūrė, kad šalies kariškiai išmoko naikinti Rusijos leidžiamus iranietiškus dronus kamikadzes. „Rusai turi dronų „Shahed“, bet noriu pasakyti, kad mes išmokome su jais kovoti. Neseniai buvo atvejis, kai mes sunaikinome 100 proc. jų paleistų dronų“, - pareiškė O. Danilovas.

Rusijos kariškiai rengs pratybas Ukrainos kaimynėje BaltarusijojeRusijos kariuomenė surengs karines pratybas Baltarusijoje, Ukrainos kaimynėje, pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Rusijos gynybos ministerija.Spalio mėnesį Baltarusija paskelbė sudariusi su Maskva jungtines regionines pajėgas, į Baltarusiją atvyko keli tūkstančiai Rusijos kareivių.„Galutinis padalinių kovinio pajėgumo ir kovinio pasirengimo įvertinimas bus pateiktas (...) įvykdžius bataliono taktines pratybas“, – citavo ministeriją „Interfax“. Agentūra nepranešė, kada ir kur vyks pratybos, tačiau jos pranešimas paskelbtas prieš pat Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą į Minską, jis ketina susitikti su Aliaksandru Lukašenka. Nuo 1994 m. Baltarusiją valdantis A. Lukašenka nuo seno yra Kremliaus sąjungininkas.V. Putino vizitas vyksta praėjus 10 mėnesių nuo Rusijos karinės kampanijos Ukrainoje pradžios, puolimas buvo pradėtas keliomis kryptimis, taip pat ir iš Baltarusijos teritorijos. Rusijos karių dislokavimas Baltarusijoje spalį sukėlė nuogąstavimų, kad puolant Ukrainą prie jų prisidės ir Baltarusijos kariuomenė.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio vakarą pareiškė, kad „sienų tiek su Rusija, tiek su Baltarusija apsauga yra nuolatinis prioritetas“. „Rengiamės visiems įmanomiems gynybos scenarijams“, – kasdieniame kreipimesi į tautą po susitikimo su Ukrainos kariuomenės vadais sakė V. Zelenskis.A. Lukašenka ne kartą yra sakęs, kad neketina siųsti Baltarusijos kariuomenės į Ukrainą.

Ukraina įspėja: Rusija ruošia naujametinį „sveikinimą“ – patiks ne tik PutinuiUkrainos karinė vadovybė mano, kad maždaug apie naujuosius metus Rusija surengs naujas raketų atakas, sakė armijos atstovas Jurijus Ignatas. Jo teigimu, negalima atmesti galimybės, kad priešas taip „pasveikins“ Ukrainą metų pabaigoje.„Jie turi aiškų planą, kuriame nustatė prioritetinius tikslus“, - sakė J. Ignatas. Jo teigimu, šiuo procesu siekiama padaryti kuo daugiau žalos Ukrainai.„Jie smogs ten, kur mums skaudžiausia, kuo niekšiškiau, įžūliau ir skausmingiau“, – citavo J. Ignatą valstybinė naujienų agentūra UNIAN.Be to, kitų atakų data bus nustatyta, „kad įtiktų diktatoriui (Vladimirui Putinui)“. J. Ignatas sakė, kad išpuoliai apie naujuosius metus patiks ir „vidaus auditorijai“. Jis turėjo omenyje Rusijos gyventojus.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta 98 800 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 520 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 98 800 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 988 tankų, 5 969 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 953 artilerijos sistemų, 410 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 281 lėktuvo, 264 sraigtasparnių, 1 657 dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 592 automobilių, 175 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Šoigu „vizitas“ Ukrainoje sukėlė įtarimųInformacija apie Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu apsilankymą pas rusų pajėgų karius, įsitvirtinusius okupuotuose Ukrainos regionuose, dar nepatvirtinta, tačiau net jeigu tas asmuo tikrai ten buvo, rusų kariai į tai galėjo pažiūrėti tiktai negatyviai.Žinią apie menamą S. Šoigu vizitą perdavęs kanalas RBK-Ukraina remiasi Ukrainos pajėgų rytinės grupuotės atstovo Serhijaus Čerevato pareiškimu televizijos laidos eteryje.„Ši informacija dar nepatvirtinta. Nesu linkęs tikėti, kad [S. Šoigu] yra toks drąsus, kad ryžtųsi vykti [į okupuotas Ukrainos teritorijas]. Vis dėlto pasakysiu dar daugiau. Jo, t. y. žmogaus, netarnavusio net šauktiniu, bet užsidėjusio armijos generolo antpečius ir pačių Rusijos pajėgų karių vadinamo faneriniu maršalu, vizitas gali būti įvertintas greičiau neigiamai nei teigiamai. Karius toks žingsnis greičiau demotyvuotų nei palaikytų. To apsimetėlio klouno vizitai [okupantus] labai siutina“, – kalbėjo S. Čerevatas.Informaciją apie Rusijos gynybos ministro S. Šoigu tariamą apsilankymą priešakinėse okupantų gretose, įsitvirtinusiose laikinai užgrobtuose Ukrainos regionuose, buvo išplatinta Rusijos žiniasklaidos kanalais.Propaganda užsiimantys Rusijos leidiniai netgi paviešino vaizdo įrašą, neva nufilmuotą per S. Šoigu vizitą.Tačiau akyli stebėtojai atkreipė dėmesį į vieną niuansą: iš epizodo su S. Šoigu neįmanoma suprasti, kur jis skrenda, o jo ir aplinkinių drabužiai neatitinka sezono, be to, iš lėktuvo matyti žalios pievos.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1604447887705878529

Ukrainos oro gynybos pajėgos naktį į pirmadienį numušė 30 iranietiškų dronųNaktį į pirmadienį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 30 Rusijos paleistų iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136/131“.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi šalies kariškiais.„Naktį iš gruodžio 18-osios į 19-ąją Rusijos okupacinė kariuomenė atakavo Ukrainą Irano gamybos dronais kamikadzėmis „Shahed-136/131“. Iš viso užfiksuota apie 35 bepilotes skraidykles. Kaip ir praėjusį kartą, jos buvo paleistos iš rytinės Azovo jūros pakrantės“, - sakoma pranešime.Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 30 dronų.Oro taikinius naikino zenitinių raketų kariuomenės ir aviacijos daliniai, mobiliosios ugnies grupės.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kyjive ir Kyjivo srityje per naktinę dronų ataką nukentėjo kritinės infrastruktūros objektai.

Zelenskis sakė, kad bet kada mielai susikautų ringe su Putinu44 metų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako mielai ringe stosiąs į kovą su 70 metų Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.„Visada pasirengęs“, – atsakė jis į Prancūzijos televizijos kanalo TF1 klausimą per interviu sekmadienį.„Tikras vyras, jei nori ką nors pasakyti kitam, arba nori, kaip sakoma, trenkti jam į veidą, padarys tai pats, o ne pasiųs tarpininką“, - sakė V. Zelenskis. Jam pačiam jokių tarpininkų nereikia, jis visuomet pasirengęs tokiems pasiūlymams, sakė V. Zelenskis.Ar jis pasirengęs dvikovai su V. Putinu, buvo paklausta Ukrainos prezidento. „Nors rytoj“, – juokdamasis atsakė V. Zelenskis. „Tai būtų paskutinis Rusijos Federacijos prezidento viršūnių susitikimas“, - pridūrė jis.Šis klausimas užduotas laikraščiui „Le Monde“ pranešus, kad per pokalbį su Rusijos prezidentu Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas jam tarstelėjo, kad ketina boksuotis, o V. Putinas jam pasiūlė įsivaizduoti, kad daužo V. Zelenskį.

Ukrainos žvalgyba: mūsų kariškiai rengia operacijas Rusijos teritorijojeUkrainos kariškiai rengia sudėtingas operacijas Rusijos teritorijoje, tikslo siekiama įvairiomis priemonėmis.Tai interviu Vokietijos leidiniui „Bild“ pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas Vadymas Skibickis.„Tokios operacijos reikalauja gero pasirengimo“, - pažymėjo pareigūnas.Jis pabrėžė, kad ukrainiečių taikiniais Rusijoje tampa tik kariniai objektai.„Tai Rusijos ginkluotųjų pajėgų objektai, iš kurių atakuojama Ukraina, įskaitant logistikos centrus, vadavietes, įgulas, kurias sudaro daug kareivių“, - sakė V. Skibickis.Portalas „rbc.ua“ primena, kad pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 590 okupantų, o iš viso nuo plataus masto įsiveržimo pradžios Rusija jau neteko daugiau kaip 98 tūkst. savo kareivių.

Analitikai apie Putino vizitą Minske: prasideda naujas karo etapas Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos pirmadienį planuojamas susitikimas veikiausiai yra dar vienas mėginimas sukurti informacinį foną tolesniam karo su Ukraina etapui.Pirmadienį, gruodžio 19 d., planuojamas V. Putino vizitas į Baltarusiją, taip pat įvykusi Rusijos gynybos ministerijos vadovo Sergejaus Šoigu viešnagė Minske gali tapti pagrindu kalboms apie naujas karines operacijas prieš Ukrainą, pranešė JAV Karo studijų institutas (ISW).ISW duomenimis, Ukraina artimiausiu metu gali sulaukti priešo atakų.„V. Putino susitikimas su Rusijos karo vadais, S. Šoigu vizitas [į Baltarusiją] ir V. Putino susitikimas su A. Lukašenka byloja apie naują karo planavimo ir vykdymo etapą ir gali būti ženklas, kad artimiausiais mėnesiais bus atnaujintos prieš Ukrainą nukreiptos atakos“, – mano analitikai.V. Putinas pirmadienį turėtų susitikti su Baltarusijos valdovu A. Lukašenka, jis lankysis Baltarusijoje pirmą kartą per pastaruosius trejus metus.Abu daugelį metų vadovaujantys lyderiai, be kitų dalykų, planuoja aptarti sąjungą sudarančių dviejų valstybių strateginę partnerystę, regioninius ir tarptautinius klausimus.Pastarąjį kartą V. Putinas Minske susitiko su A.Lukašenka 2019 metais. Dabar jį per vizitą lydės keli vyriausybės nariai. Po derybų didesniame rate V. Putinas ir A. Lukašenka pasitrauks derybų akis į akį.Baltarusija yra ekonomiškai priklausoma nuo Rusijos ir gyvena iš V. Putino paskolų. Be to, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje abi buvusios sovietinės respublikos gerokai išplėtė karinį bendradarbiavimą. Minskas leidžia Rusijai naudoti Baltarusijos karines bazes Ukrainai pulti.

Okupuotuose Zaporižios srities rajonuose 90 proc. ligoninių gydo tik sužeistus rususOkupuotuose Zaporižios srities rajonuose rusai pajungė greitąją medicinos pagalbą armijos poreikiams, o 90 proc. ligoninių gydo tik sužeistus grobikus.Tai „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio miesto vadovas Ivanas Fiodorovas, kurį cituoja „Ukrinform“.„Okupantai garsiai trimitavo apie 90 greitosios pagalbos automobilių perdavimą ligoninėms užimtose teritorijose. Tiesa, jie pamiršo prieš kameras pasakyti, jog šios mašinos jiems pirmiausia reikalingos savo sužeistiems kareiviams į Krymą vežti. O civiliams „greitųjų“ dabar tenka ilgai laukti“, - parašė pareigūnas.Pasak Melitopolio vadovo, iš regiono medikų buvo atimti sukomplektuoti modernūs greitosios pagalbos automobiliai, o mainais „įteikti“ Rusijos automobilių pramonės gaminiai.Anot I. Fiodorovo, laikinai okupuotose teritorijose rusai pavertė medicinos įstaigas karo ligoninėmis – 90 proc. jų teikia pagalbą tik sužeistiems okupantams.„Tikiu: kitą „medicinos reformą“ okupuotose teritorijose surengs Ukrainos ginkluotosios pajėgos“, - pabrėžė jis.Anksčiau buvo pranešta, kad okupuoto Luhansko ligoninėse sužeistiems rusų kareiviams trūksta net būtiniausių dalykų.

Kijeve buvo nutrauktas avarinis elektros tiekimasKijeve avarinis elektros tiekimas buvo nutrauktas po didžiulio Rusijos smūgio sostinės infrastruktūrai.Tai reiškia, kad įprasti atjungimų grafikai neveikia tol, kol nebus atkurta situacija elektros sistemoje."Dėmesio! Buvo pritaikyti avariniai išjungimai. Išjungimų grafikai laikinai neveikia, kol situacija stabilizuosis", – perspėja energetikai.

Kyjivą atakavo daugiau kaip 20 dronųNaktį į pirmadienį rusai paleido į Kyjivą dešimtis dronų kamikadzių. Per ataką nukentėjo infrastruktūros objektai ir privatūs namai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kyjivo srities karinės administracijos vadovu Oleksijumi Kuleba.Pasak pareigūno, preliminariais duomenimis, sužeisti du civiliai. Nukentėjusiesiems teikiama pagalba, juos stebi gydytojai.O. Kuleba pažymėjo, kad dirba visos tarnybos, šalinami smūgių padariniai.„Šalis teroristė tęsia karą prieš taikius gyventojus. Mes viską įveiksime. Priešas jau pralaimėjo“, - pridūrė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas. Savo ruožtu Kyjivo miesto karinės administracijos atstovai papasakojo, kad Ukrainos sostinės oro erdvėje buvo užfiksuota daugiau kaip 20 priešo bepiločių skraidyklių. Apie 15 jų sunaikino oro gynybos pajėgos.https://t.me/nexta_live/43111

JK paskelbs apie naują didelį artilerijos paketą UkrainaiJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas pirmadienį Rygoje vyksiančiame susitikime su Šiaurės, Baltijos šalių ir Nyderlandų kolegomis paskelbs apie didelį naują artilerijos paketą Ukrainai.R. Sunakas pirmadienį atvyksta į Latviją, kur su kitais Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) nariais aptars dedamas pastangas kovoti su Rusijos agresija Šiaurės ir Baltijos šalių regione.Jis paragins vadovus 2023 metais išlaikyti arba viršyti 2022-ųjų paramos Ukrainai lygį, sakoma premjero kanceliarijos išplatintame pranešime.JK premjeras taip pat paskelbs, kad Londonas kitais metais „tieks šimtus tūkstančių artilerijos sviedinių pagal 250 mln. svarų sterlingų (287 mln. eurų) vertės sutartį, kuri užtikrins nuolatinį kritinės svarbos artilerijos šaudmenų tiekimą Ukrainai 2023 metais“, sakoma pareiškime.Britai vadovavo „teikiant gynybinę pagalbą Ukrainai, įskaitant daugkartinio paleidimo raketų sistemas ir neseniai 125 priešlėktuvinius pabūklus“, priduriama jame.„Nuo vasario taip pat suteikėme daugiau kaip 100 tūkst. šaudmenų, kurie tiesiogiai susiję su sėkmingomis teritorijų Ukrainoje atkovojimo operacijomis“, – teigė R. Sunakas.Praėjusį mėnesį jis lankėsi Kyjive, kad pasiūlytų ukrainiečiams tolesnę paramą kovoje su Rusijos pajėgomis.„JK ir mūsų sąjungininkai Europoje vieningai reagavo į įsiveržimą į Ukrainą ir mes toliau tvirtai siekiame, kad Europoje vėl įsiviešpatautų taika“, – sakoma R. Sunako pareiškime.„Tačiau tam, kad pasiektume taiką, privalome atgrasyti nuo agresijos, o mūsų dislokavimas visame regione yra gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti, kad galime reaguoti į didžiausias grėsmes“, – pridūrė jis.JEF susitikime, kuriame dalyvauja Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės vadovai, taip pat kalbės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Kyjivo karinė administracija: dronų ataka prieš Ukrainos sostinęUkrainos sostinę ankstų pirmadienio rytą sudrebino dronų smūgiai, pranešė Kyjivo karinė administracija ir paragino žmones paisyti oro pavojaus signalo.„Priešas puola sostinę, – parašė administracija „Telegram“ socialiniame tinkle. – Šiuo metu Kyjivo oro erdvėje jau numušti 9 priešo BO (bepiločiai orlaiviai).“Kijevo meras Vitalijus Kličko sakė, kad sprogimai pasigirdo dviejuose Kijevo rajonuose ir pabrėžė, kad visos atitinkamos tarnybos dirba.„Daugiau informacijos vėliau“, – pridūrė meras.