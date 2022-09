Maskvos remiamas separatistų lyderis Rytuose sakė, kad Rusijos pajėgos keliose rytinės Donecko srities dalyse kovoja „sunkiuose“ mūšiuose su Kyjivo kariuomene.

Ukrainos pareigūnas taip pat sakė, kad Kyjivo kariai artėja prie rytinio Lysyčansko miesto, kurį Rusijos kariuomenė užėmė po įnirtingų artilerijos mūšių liepą.

Vėlyvą šeštadienį Maskvos paskelbtas pranešimas apie atsitraukimą ir Kyjivo tvirtinimas, kad Ukrainos pajėgos įžengė į Kupiansko miestą, yra reikšmingiausi dinamikos mūšio lauke pokyčiai po kelis mėnesius Rytų Ukrainoje trukusių kovų, per kurias dominavo Maskva.

„Buvo priimtas sprendimas pergrupuoti Rusijos kariuomenę, dislokuotą Balaklijos ir Iziumo regionuose, siekiant sustiprinti Donecko frontą“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Žinia apie atsitraukimą pasirodė iškart, kai Ukrainos specialiosios pajėgos socialinėje žiniasklaidoje paskelbė vaizdus, ​​kuriuose maskuojamąsias uniformas vilkintys kariai su automatais matomi „Kupianske“ – mieste, turinčiame maždaug 27 tūkst. gyventojų.

Ukrainos kariuomenė taip pat išlaisvino Vasilenkovą ir Artemivką Charkivo srityje, šeštadienį per vakaro kreipimąsi sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Šiomis pastarosiomis dienomis Rusijos armija parodė mums geriausiąją savo pusę – nugarą“, – sakė jis. "Ukrainoje nėra vietos okupantams. Ir niekada nebus", – pridūrė jis.

Taip pat kalbėdamas per kasmetinį Jaltos Europos strategijos forumą V. Zelenskis pareiškė, jog Rusija „daro viską, kad per 90 artėjančios žiemos dienų palaužtų Ukrainos, Europos ir pasaulio pasipriešinimą“, tikėdamasi, jog dėl kylančių energijos kainų ir šildymo problemų Vakarų parama Kyjivui galiausiai susilpnės. „Tai paskutinis jų argumentas“, – sakė jis.

Stebėtojai tikisi, kad Ukrainos pajėgos ir toliau pasieks laimėjimų Charkivo regione, besiribojančiame su Rusija ir kelis mėnesius kontroliuotame Maskvos remiamos valdžios bei apšaudomame jos artilerijos.

Landsbergis: Putino planas ištrinti Ukrainą iš žemėlapio žlugo "Putino genocido planas ištrinti Ukrainą iš žemėlapio žlugo", - tviteryje angliškai parašė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, sekmadienį vis daugiau šaltinių patvirtinant apie sėkmingą Ukrainos puolimą, tūkstančių kilometrų teritorijos atsiėmimą ir panišką rusų kolaborantų ir kariuomenės bėgimą iš Charkivo srities."Jis neturi galimybės derėtis. Karas turi baigtis besąlygiška jo kapituliacija", - pridūrė aukščiausias Lietuvos diplomatas, turėdamas galvoje Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

Rusijos kariuomenė pasitraukė iš šiaurinės Charkivo srities daliesPo sėkmingos Ukrainos kontratakos Rusijos kariuomenė, regis, traukiasi ir iš šiaurinės Charkivo srities dalies.Remiantis žiniasklaidos pranešimais, už 30 kilometrų į šiaurę nuo Charkivo miesto esančio Kozača Lopano kaimo gyventojai iškėlė Ukrainos vėliavą. Tai įvyko Rusijos daliniams, kaip pranešama, palikus kaimą, esantį maždaug už 4 kilometrų nuo Rusijos sienos, jis buvo okupuotas nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje.Maskva šeštadienį paskelbė išvedanti karius iš strateginių miestų Charkivo srities pietuose. Oficialiai Maskva teisino pasitraukimą sakydama, kad siekia sustiprinti dalinius kaimyninėje Donecko srityje. Tačiau daugelis ekspertų mano, jog dėl pastarojo Ukrainos proveržio Charkivo srityje rusai patyrė tokį didelį spaudimą, kad nusprendė bėgti.Ukraina teigia, jog vykdydama atsakomąjį puolimą jos kariuomenė nuo rugsėjo pradžios atsiėmė daugiau nei 3 tūkst. kvadratinių kilometrų. Ankstesniais duomenimis, Rusijos kariai Ukrainoje okupavo maždaug 125 tūkst. kvadratinių kilometrų – penktadalį šalies teritorijos, įskaitant Krymo pusiasalį.

Rusijos pareigūnas: „tūkstančiai“ bėga iš Ukrainos Charkivo srities į Rusiją Su Ukraina besiribojančio pietinio Rusijos regiono pareigūnas sekmadienį sakė, kad tūkstančiai žmonių kirto sieną, Kyjivo armijai paskelbus, kad atstūmė Maskvos pajėgas šalies rytuose."Per pastarąją dieną tūkstančiai žmonių kirto sieną. Dauguma jų savo automobiliais išvyko pas gimines. Šiandien 27-iuose regiono laikinojo apgyvendinimo centruose apgyvendinti 1 342 žmonės", - sakė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas vaizdo įraše socialinėje žiniasklaidoje.

JAV ekspertų grupė giria reikšmingus karinius Ukrainos laimėjimusPasak JAV ekspertų, Ukrainos kariai per penkias dienas atkovojo daugiau teritorijų nei Rusijos kariuomenė iš viso užėmė nuo balandžio mėnesio.„Iziumo išlaisvinimas būtų reikšmingiausias Ukrainos karinis laimėjimas nuo kovą laimėto mūšio dėl Kyjivo“, – sakoma Karo studijų instituto sekmadienį paskelbtoje padėties analizėje. Tai reiškia, kad Rusijos planuotas Donbaso puolimas iš šiaurės žlugo, teigia ekspertai.„Sėkmingas iš Iziumo bėgančių Rusijos pajėgų apsupimas lems reikšmingų Rusijos pajėgų sunaikinimą arba paėmimą į nelaisvę bei paaštrins Rusijos gyvosios jėgos ir moralės problemas“, – nurodė institutas. Vašingtone įsikūrusi ekspertų grupė nuolat skelbia kovų Ukrainoje analizes nuo pat karo pradžios. Sekmadienis yra 200-oji Rusijos pradėto karo diena.Tuo metu Ukrainos kariuomenei sparčiai žengiant į priekį šalies šiaurės rytuose, pasak Kyjivo, ne visi Rusijos kariai sugebėjo pasitraukti. „Charkivo srityje priešo daliniai iš 20-osios armijos 3-iosios motorizuotųjų šaulių divizijos yra atkirsti nuo tiekimo kelių ir apimti panikos“, – sakoma Ukrainos generalinio štabo sekmadienį paskelbtoje ataskaitoje apie padėtį.Rusija patyrė daug aukų – per vieną dieną žuvo 400. Informacijos neįmanoma patikrinti nepriklausomai.„Per pastarąsias 24 valandas Ukrainos pajėgos ir toliau darė didelę pažangą Charkivo regione“, – sakoma britų žvalgybos tviteryje paskelbtoje naujausioje ataskaitoje apie padėtį.Taip pat sekmadienį nuo elektros tinklo buvo visiškai atjungta ir uždaryta Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė. „Nuspręsta šeštąjį reaktorių bloką pervesti į saugiausią - šaltąją - padėtį“, – sekmadienį paskelbė Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“, turėdama galvoje paskutinį stoties reaktorių.Nepaisant tarptautinių įspėjimų, didžiausia Europos atominė elektrinė jau kelias savaites apšaudoma. „Enerhoatom“ teigimu, pažeista elektrinė pastarąsias tris dienas veikė „susilpnintu režimu“, o tai reiškia, kad ji gamino elektrą tik savo reikmėms, nes visos linijos, jungiančios ją su Ukrainos elektros tinklu, per apšaudymą buvo nutrauktos. Šeštadienio vakarą buvo atkurta su elektros tinklu jungianti linija. Tada nuspręsta šia linija aprūpinti elektrinę ir uždaryti paskutinį veikiantį reaktoriaus bloką bei atšaldyti jį iki saugios būklės. Jėgainė jau buvo avariniu būdu sustabdyta rugpjūčio mėnesį po apšaudymo.

Žvalgyba: rusų pajėgos netrukus gali apšaudyti elektrinęRusijos okupacinių pajėgų vadovybė esą planuoja dar vieną provokuojantį Energodaro miesto ir Zaporožės atominės elektrinės apšaudymą.Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos direktorato teigimu, okupantai dėl to tradiciškai planuoja kaltinti Ukrainą.„Gauta informacija, kad elektrinės teritorijoje dislokuoti Rusijos gvardijos 94-osios divizijos daliniai 14 val. gavo įsakymą vykti į pastogę ir likti ten iki „specialių nurodymų“, – rašoma pranešime.

Ukraina teigia šį mėnesį atsikovojusi daugiau nei 3 tūkst. kvadratinių kilometrų teritorijąUkraina sekmadienį pranešė, kad šį mėnesį per atsakomąjį puolimą šalies šiaurės rytuose jos pajėgos atkovojo iš Rusijos kariuomenės daugiau nei 3 tūkst. kvadratinių kilometrų."Nuo rugsėjo pradžios Ukrainai sugrąžinta daugiau nei 3 tūkst. kvadratinių kilometrų. Aplink Charkivą pradėjome veržtis ne tik į pietus ir rytus, bet ir į šiaurę. Esame už 50 kilometrų nuo sienos“, – sakoma Ukrainos generolo Valerijaus Zalužno pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

Kyjivas praneša, kad Rytų Ukrainoje „atkovojamas“ Iziumo rajonas Sekmadienį Ukraina pranešė, kad vykdydamos plataus masto atsakomąjį puolimą šalies rytuose Kyjivo pajėgos atkovoja iš Rusijos kariuomenės miestų ir kaimų aplink strateginį Iziumo miestą kontrolę."Mūsų pajėgos įžengė į Kupjanską. Vyksta gyvenviečių išlaisvinimas Kupjansko ir Iziumo rajonuose Charkivo srityje", – sekmadienį - 200-ąją Rusijos invazijos dieną - pranešė Ukrainos kariuomenė.Per puolimą išstumdama Rusijos pajėgas Kyjivo armija atkovojo mažiausiai 30 miestų ir kaimų rytiniame Charkivo regione. Sekmadienį atnaujintoje suvestinėje kariuomenė paskelbė, kad pastarosiomis dienomis Ukraina užėmė apie 2 tūkst. kvadratinių kilometrų, iki tol okupuotų Maskvos pajėgų.Iš pradžių Rusija pareiškė, kad siunčia pastiprinimą į Charkivo sritį, bet šeštadienį paskelbė atitraukianti kariuomenę į Donecko sritį toliau pietuose.

Ruošiama „mobilizacija“: Rusija uždraudė vyrams išvykti iš okupuotų teritorijųRusija uždraudė vyrams išvykti iš laikinai užimtų teritorijų.„Dėl didelių jėgos praradimų Rusijos įsibrovėliai planuoja vykdyti vadinamąją „vyrų mobilizaciją laikinai okupuotose teritorijose. Dabar vyrams uždrausta išvykti iš gyvenviečių“, - rašoma Generalinio štabo pranešime.Be to, laikinai okupuotose Charkivo ir Chersono teritorijose rusai stiprina administracinį ir policijos režimą.„Reaguodami į sėkmingus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmus, Rusijos įsibrovėliai vykdo atsakomąsias priemones“, - rašoma pranešime.

Mykolajivas naktį buvo smarkiai apšaudytas, devyni žmonės buvo sužeistiNaktį Rusijos pajėgos smarkiai apšaudė Mykolajivą, devyni žmonės buvo sužeisti.Apie tai savo „Telegram“ pranešė Mykolajivo meras Aleksandras Senkevičius.„Pirminiais duomenimis, 9 žmonės patyrė įvairius sužalojimus, keturi iš jų vis dar guli ligoninėje“, – sakė meras.

„Energoatom“: Zaporožės AE visiškai uždaryta2022 m. rugsėjo 11 d., 03.41 val., nuo elektros tinklo buvo atjungtas Zaporožės atominės elektrinės 6-asis blokas. Šiuo metu ruošiamasi jį atvėsinti.Apie tai „Telegram“ pranešė „Energoatom“ spaudos tarnyba.„Šiandien, 2022 m. rugsėjo 11 d., naktį, 3.41 val. (1.41 val. GMT laiku), nuo elektros tinklo buvo atjungtas Zaporižios AE blokas Nr. 6. Šiuo metu vyksta pasirengimas jį atvėsinti ir perkelti į šaltąją būseną“, – rašoma pranešime.

Zelenskis: Ukraina atkovojo iš Rusijos pajėgų „2 tūkst. km“ teritorijosUkrainos kariuomenė rugsėjį atkovojo apie „2 tūkst. km teritorijos“, šeštadienį pareiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, pridūręs, kad per Kyjivo kontrpuolimą atsitraukę Rusijos daliniai priėmė „gerą sprendimą“.„Nuo rugsėjo pradžios išlaisvinta apie 2 tūkst. km“, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.Jis nepatikslino, ar turėjo omenyje kvadratinius kilometrus, tačiau ketvirtadienį Ukrainos pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pareiškė, kad iš rusų atkovota 1 tūkst. kvadratinių kilometrų teritoriją.„Pastarosiomis dienomis Rusijos kariai parodė mums savo geriausią [pusę] – nugarą, – kalbėjo V. Zelenskis. – Juk jie priėmė gerą sprendimą – bėgti.“„Ukrainoje nėra vietos okupantams. Ir niekada nebus“, – pabrėžė prezidentas.Rugsėjo pradžioje ukrainiečių kariuomenė paskelbė apie kontrpuolimą. Anksčiau šią savaitę Kyjivo pajėgos šiaurės rytinėje Charkivo srityje dramatiškai pralaužė rusų gynybos linijas.Penktadienį V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos per žaibišką kontrpuolimą jau atkovojo dešimtis gyvenviečių.

Mažiau nei tūkstantis kilometrų per dvi dienas: Zelenskis įvardijo, kokį plotą atlaisvino Ukrainos ginkluotosios pajėgosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nuo mėnesio pradžios Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išlaisvino apie 2000 kilometrų mūsų teritorijos, rašo Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.Taip teigiama jo naujame vaizdo pranešime.„Mūsų karių judėjimas įvairiomis fronto kryptimis tęsiasi. Šiuo metu, vykdant aktyvias operacijas, nuo rugsėjo pradžios jau yra išlaisvinta apie 2 tūkst. kilometrų mūsų teritorijos. Rusijos kariuomenė šiomis dienomis demonstruoja geriausią, ką gali – parodo nugarą. Ir galų gale tai jiems neblogas pasirinkimas – bėgti. Okupantams Ukrainoje vietos nėra ir nebus“, – teigė Ukrainos prezidentas.Atskirai šalies vadovs paminėjo Ukrainos nacionalinės gvardijos 15-ojo slavų pulko kovotojus, pasižymėjusius prie Charkivo, ir 214-ojo atskirojo šaulių bataliono karius.„Dėkoju 214-ojo atskirojo šaulių bataliono kariams už padėties Balaklijoje saugumą, kurie kartu su Vyriausiosios žvalgybos direkcijos padaliniais, Specialiųjų operacijų pajėgomis, Krašto gvardijos specialiosiomis pajėgomis ir policija grąžino visišką kontrolę į miestą“, – sakė jis.Tuo pat metu V. Zelenskis pakartojo raginimą Rusijos kariams, kurie „nenori grįžti į Rusijos Federaciją“, pasiduoti su Ženevos konvencijų nustatyta tvarka.Kaip rašė „Unian“, rugsėjo 8 dieną prezidentas V. Zelenskis paskelbė, kad nuo rugsėjo 1 dienos buvo išlaisvinta daugiau nei tūkstantis kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos.Generalinio štabo duomenimis, pastarosiomis dienomis Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino arba perėmė kontrolę daugiau nei 30 gyvenviečių, kurias laikinai užėmė Rusijos įsibrovėliai Charkivo srityje, įskaitant Balaklėjos miestą.Šiandien, rugsėjo 10 d., tapo žinoma apie Kupjansko miesto išvadavimą nuo okupantų.

Latvijos prezidentas pirmasis iš Vakarų lyderių po invazijos pradžios nakvojo KyjiveĮ Kyjivą penktadienį atvykęs Latvijos prezidentas Egilas Levitas šeštadienį tęsė savo vizitą ir tapo pirmuoju Vakarų lyderiu, sulaužiusiu nerašytą saugumo taisyklę, dėl kurios Vakarų šalių vadovai ir aukšto rango pareigūnai po Rusijos surengtos invazijos pradžios nepasilikdavo Ukrainos sostinėje nakčiai, rašo ukrainiečių leidinys „Jevropejska pravda“.Vizito į Kyjivą Latvijos valstybės vadovas atvyko tuo metu, kai ukrainiečių pajėgos tęsia veiksmingą kontrpuolimą Ukrainos rytuose ir pietuose.Penktadienį po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu E. Levitas paragino pradėti derybas dėl Ukrainos įstojimo į Europos Sąjungą. Jis taip pat dalyvavo Kyjivo Drąsos alėjoje surengtoje keliems Vakarų lyderiams, įskaitant ir jį, skirtų atminimo lentų atidengimo ceremonijoje.Prieš tai E. Levitas Kyjive lankėsi balandžio 13 dieną. Jis buvo vienas pirmųjų Vakarų lyderių, kurie apsilankė Ukrainos sostinėje po karo pradžios.

Donbaso išlaisvinimas tęsiasi: Ukrainos ginkluotosios pajėgos įžengė į Donecko oro uostą, skelbia ukrainiečių portalas 24tv.ua. Rašoma, kad apie tai televizijos 24 kanalui pranešė žvalgybos šaltiniai.https://t.me/uniannet/71592

Rusijos kariai bėga iš Volčiansko, gyventojai evakuojamiOkupantai iš Rusijos paskelbė, kad išvyksta iš Charkivo srities Volčiansko, pasirodžius naujienoms apie Ukrainos karių pradėtą ​​išlaisvinti miestą.Apie tai pranešė miesto „valdžia“, rašo ukrainiečių naujienų agentūra „Unian“.Kaip pasižymima, su priešu bendradarbiauti sutikę okupantai ir kolaborantai palieka miestą, tačiau esą „laikinai“. Okupantai ciniškai pareiškė, kad tai buvo žingsnis siekiant „išgelbėti civilių gyventojų gyvybes“.Tuo metu miesto gyventojai evakuojami į Rusiją. „Vieningosios Rusijos“ būstinė ir miesto „administracija“ perkeliami į Belgorodą.Tačiau Belgorodą tokia žinia ne juokais gąsdina. Tarp rusų, kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, jau „kilo isterija“. Rusai baiminasi, kad „Belgorodas pasiims naštą“.

Ukrainos kariai iš Rusijos pajėgų atkovojo svarbų aprūpinimo centrą šalies rytuoseŽaibišką kontrpuolimą tęsiančios ir nemažą teritoriją jau atkovojusios Ukrainos pajėgos šeštadienį paskelbė įžengusios į Kupjansko miestą šalies rytuose, išvariusios rusų karius iš svarbaus logistikos centro.Tuo tarpu šeštadienio ryte neskelbto vizito į Kyjivą atvyko Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock, pareiškusi, jog šiuo vizitu ji siekia parodyti, kad Berlynas tvirtai remia Ukrainą kovoje su Rusija.Ukrainos specialiosios pajėgos socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukų, kuriose matomi ukrainiečių kariai „Kupjaske – mieste, kuris buvo ir visada bus Ukrainos“.Miestas, kuriame gyvena apie 27 tūkst. žmonių ir kuris yra itin svarbaus Rusijos pajėgų aprūpinimo maršruto Ukrainos rytuose dalis, rusų karių buvo užimtas per pirmąją savaitę po to, kai Kremlius vasario 24 dieną liepė pradėti invaziją į Ukrainą.Konflikto stebėtojai mano, kad ukrainiečių pajėgos paskelbs apie dar daugiau laimėjimų su Rusija besiribojančioje Charkivo srityje. „Stulbinantis“ veržimasis į priekįPranešimai, kad Kyjivo pajėgos taip pat išstūmė Rusijos karius iš Iziumo, kurį Kremliaus pajėgos naudoja kaip apšaudymo ir puolimo aikštelę ir kuriame prieš karą gyveno apie 45 tūkst. žmonių, kol kas nebuvo oficialiai patvirtinti.Tačiau socialiniuose tinkluose pasklidusiose nuotraukose, regis, matyti, kad ukrainiečių kariai jau yra mieste, o konflikto stebėtojai Rusijoje kalba apie girdėtus pirminius pranešimus, neva Maskvos pajėgos jau atsitraukė.„Ukrainiečių pajėgos veržiasi pirmyn Rytų Ukrainoje, išlaisvindamos daugiau miestų ir kaimų. Jų drąsa kartu su Vakarų karine parama duoda stulbinančių rezultatų,“ – socialiniuose tinkluose parašė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Olehas Nikolenka.„Lemiamai svarbu, kad Ukrainai būtų toliau siunčiami ginklai. Nugalėti Rusiją mūšio lauke reiškia laimėti taiką Ukrainoje“, – pridūrė jis.Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimesi penktadienį sakė, kad Ukrainos kariai iš Rusijos pajėgų jau atkovojo 30 vietovių.„Pamažu perimame naujų gyvenviečių kontrolę. Visur grąžiname Ukrainos vėliavą ir apsaugą mūsų piliečiams“, – pareiškė jis.Ukrainiečių kontrpuolimas Rusijos pajėgoms, regis, buvo gerokai netikėtas.Maskvos primestos Iziumo administracijos vadovas Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad padėtis srityje yra „labai sudėtinga“.„Pastarąsias dvi savaites miestą bombardavo ukrainiečių pajėgos..., o tai daro didelę žalą, taip pat yra nemažai žuvusiųjų ir sužeistųjų“, – agentūrai pareiškė Vladislavas Sokolovas.Maskva penktadienį netikėtai paskelbė siunčianti karių pastiprinimą į Charkivo sritį.„Buvo baisu“Tokių miestų, kaip Kupjanskas ir Iziumas, atkovojimas gerokai pakirstų Rusijos galimybes veiksmingai aprūpinti pozicijas prie rytinės fronto linijos ir rusų pajėgos galiausiai galėtų būti visiškai išstumtos iš Charkivo srities.Viename ukrainiečių karių išlaisvintame kaime apsilankiusiems naujienų agentūros AFP žurnalistams vienas vietos gyventojas papasakojo, kad „buvo baisu“.Kalbėjęs apie anksčiau šią savaitę įvykusį mūšį, per kurį Kyjivo pajėgos atkovojo kaimą, 61 metų Anatolis Vasiljevas sakė: „Visur buvo bombarduojama, griaudėjo sprogimai.“Ukrainiečių pajėgos į priekį veržiasi ir šalies pietuose – Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovę spaudai Natalią Humeniuk šeštadienį pranešė, kad šalies pajėgos, kirtusios pietinę fronto liniją, kai kuriuose rajonuose prasiveržė į priekį dešimtis kilometrų, atkovojusios dalį Rusijos pajėgų dar invazijos pradžioje užimtos teritorijos.Tuo tarpu Rusijos naujienų agentūros pranešė apie šešis galingus sprogimus Naujojoje Kachovkoje – pietinėje Chersono srityje Rusijos pajėgų kontroliuojamame mieste.„Palaikysime Ukrainą“A. Baerbock Ukrainoje vieši jau antrą kartą. Vizito ji atvyko praėjus savaitei po to, kai Berlyne lankėsi Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, per vizitą dar kartą paraginę Vokietiją atsiųsti jo šaliai daugiau ginkluotės kovai su Rusijos agresija. „Šiandien atvykau į Kyjivą parodyti, kad jie ir toliau gali mumis pasikliauti. Kad mes ir toliau palaikysime Ukrainą tiek, kiek reikės, tiekdami ginklus, humanitarinę ir finansinę paramą“, – nurodė A. Baerbock išplatintame pareiškime.Pastarosiomis savaitėmis Vokietija perdavė Kyjivui haubicų, raketų paleidimo įrenginių ir priešlėktuvinių raketų.Sunkesnė ginkluotė, pavyzdžiui, priešlėktuvinės sistemos IRIS-T, raketų paleidimo įrenginiai, montuojami ant pikapų, ir antidroninė įranga, turi būti įtraukta į kitą karinės pagalbos paketą, kurio vertė viršija 500 mln. eurų.Kiek anksčiau Kyjive apsilankė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Ukrainai pažadėjęs beveik 3 mlrd. JAV dolerių (eurų) vertės naują karinę paramą.Per susitikimą Briuselyje su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltebergu A. Blinkenas pareiškė, jog Rusijos pastangos pasiųsti pastiprinimą rodo, kad Maskva „labai brangiai moka“ už savo siekį užgrobti Ukrainos teritoriją ir išlaikyti jos kontrolę.Tačiau Rusijos pajėgos ir toliau daro didelę žalą, tęsdamos Charkivo ir pramoninės Donbaso srities Ukrainos rytuose apšaudymą.Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas sakė, jog per Rusijos pajėgų surengtą apšaudymą buvo sužeista 14 civilių.O Donecko srities administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka pranešė, kad nuo rusų pajėgų raketų žuvo du žmonės.

Skelbiama, kad Rusijos Federacijos okupacinės pajėgos paliko Iziumo miestą ir keletą kitų Charkivo srities gyvenviečių.https://t.me/uniannet/71563

Kupjanką atsikovojusi Ukraina: išvaduosime šalį iki paskutinio centimetro Praėjus daugiau nei pusmečiui nuo Rusijos invazijos pradžios, Ukraina skelbia atsikovojusi strategiškai svarbų Kupjansko miestą rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos vidaus žvalgyba SBU „Telegram“ kanale paskelbė nuotraukas, kuriose iki šiol Rusijoje užimtame mieste matyti ukrainiečių daliniai. „Mes išvaduosime savo šalį iki paskutinio centimetro!“ – teigiama įraše.Prieš tai jau Ukrainos žiniasklaida skelbė apie Kupjansko atsikovojimą ir publikavo nuotraukas karių, laikančių Ukrainos vėliavas.Kupjanskas dėl savo tiesioginės geležinkelio jungties su Rusija yra svarbus kaip transporto mazgas rusų dalinių aprūpinimui apie pietvakariuose esantį Iziumą. Dėl ukrainiečių veržimosi ten daugiau kaip 10 000 rusų karių gresia būti apsuptiems. Informacijos socialiniuose tinkluose, kad rusai jau pabėgo iš Iziumo, kol kas nėra galimybių patvirtinti.

Ukraina sako, kad dalis pajėgų pietuose prasiveržė į priekį „dešimtis kilometrų“Ukrainiečių pajėgos, kirtusios pietinę fronto liniją, kai kuriuose rajonuose prasiveržė į priekį dešimtis kilometrų, atkovojusios dalį Rusijos pajėgų dar invazijos pradžioje užimtos teritorijos, šeštadienį pareiškė Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovę spaudai Natalią Humeniuk.“Mūsų pajėgos, kovojančios prie pietinių fronto linijų, stumiasi pirmyn ir įvairiose vietose yra prasiveržusios į priekį nuo dviejų iki kelių dešimčių kilometrų“, – pareiškė ji vietos žiniasklaidai.Kiek anksčiau šeštadienį Ukrainos pajėgos paskelbė įžengusios į Kupjansko miestą šalies šiaurės rytuose, kurį kelis mėnesius buvo užėmę rusų kariai. Ukrainos specialiosios pajėgos socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukų, kuriose matomi ukrainiečių kariai „Kupjaske – mieste, kuris buvo ir visada bus Ukrainos“.Kupjanske gyvena apie 27 tūkst. žmonių.Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimesi penktadienį sakė, kad Ukrainos kariai iš Rusijos pajėgų jau atkovojo 30 vietovių.„Pamažu perimame naujų gyvenviečių kontrolę. Visur grąžiname Ukrainos vėliavą ir apsaugą mūsų piliečiams“, – pareiškė jis, paraginęs ukrainiečius pranešti apie bet kokius okupacinių pajėgų padarytus nusikaltimus.

Charkivo srities vadovas: Balaklija yra Ukraina!Charkivo srities vadovas Olehas Sinehubovas skelbia, Balaklijos mieste šiandien iškelta Ukrainos vėliava. „Balaklija yra Ukraina! Šiandien kartu su kariškiais, vadovaujamais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vado Oleksandro Syrskio, buvo iškelta Ukrainos vėliava“, – dalijasi jis savo socialiniuose tinkluose.

Ukrainos pajėgos skelbia atkovojusios Kupjansko miestą šalies rytuoseUkrainos pajėgos šeštadienį paskelbė įžengusios į Kupjansko miestą šalies šiaurės rytuose, kurį kelis mėnesius buvo užėmę rusų kariai. Ukrainos specialiosios pajėgos socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukų, kuriose matomi ukrainiečių kariai „Kupjaske – mieste, kuris buvo ir visada bus Ukrainos“.Vienas regiono administracijos pareigūnas taip pat paskelbė Kupjanske darytą ukrainiečių karių nuotrauką su prierašu: „Kupjansas yra Ukraina“. Kupjanske gyvena apie 27 tūkst. žmonių.

Rusų šaltiniai: Rusijos pajėgos pasitraukė iš IziumoRusijos ginkluotosios pajėgos pasitraukė iš užimto Iziumo miesto Rytų Ukrainoje. Apie tai skelbia keli rusų šaltiniai, įskaitant žinių portalą „Readovka“.Rusijos kariuomenė buvo priversta palikti Iziumą, rašo „Readovka“ kanale „Telegram“. Nepriklausomo šios informacijos patvirtinimo kol kas nėra.Miesto atsikovojimas būtų strategiškai svarbi Ukrainos kontrpuolimo pergalė.

Anušauskas: Ukrainos gynėjai sparčiai pajudėjo į pietusPasak Lietuvos krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko, Ukrainos gynėjai sparčiai pajudėjo į pietus – į Iziumo rajoną Charkivo srityje.Kaip savo socialiniame tinkle teigia ministras, laukiama oficialaus patvirtinimo dėl įžengimo į Iziumo miestą. Ministras pabrėžė, kad tik 20 km skiria nuo susijungimo su ukrainiečių pajėgų Donecko srities Slovjansko rajone. „Okupantai bėga į rytus vieninteliu jau apšaudomu keliu ir tai dar labiau silpnina gynybos pozicijas Iziumo mieste. Akivaizdu, kad okupantų kariuomenė yra labiau demoralizuota, negu buvo galima įsivaizduoti. Ir iš šešis mėnesius okupuotų teritorijų bus išstumti per šešias dienas“, – įraše teigia ministras.

Šaltiniai: Ukrainos kariuomenė išlaisvino KupjanskąUkrainos kariuomenė išlaisvino Kupjanską Charkivo srityje iš Rusijos okupantų, skelbia UNIAN, remdamasis Charkivo srities tarybos pirmininko patarėja Natalija Popova.„Kupjanskas yra Ukraina. Šlovė Ukrainos kariuomenei“, – pasidalijo ji.

Per rusų ataką Charkivo srityje žuvo 62 metų moterisPer Rusijos ataką Nova Vodolahos kaime Rytų Ukrainoje žuvo 62 metų moteris. Apie tai skelbia „The Kyiv Independent“, remdamasis Charkivo srities gubernatoriumi Olehu Synjehubovu.Anot duomenų, moteris žuvo, kai naktį į jos namą pataikė raketa.

Ukrainos duomenimis, per karą iki šiol žuvo 383 vaikai, 746 buvo sužeistiRusijos pajėgos Ukrainoje nuo karo pradžios nužudė 383 vaikus ir 746 sužeidė, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.Šie duomenys esą nėra galutiniai.Daugiausiai vaikų žuvo ir buvo sužeisti Donecko srityje – 3899. Toliau eina Charkivo sritis (209), Kyjivo sritis (116), Mykolajivas (72), Černihivas (68), Luhanskas (61), Chersonas (55), Zaporižia (46), Dnipropetrovskas (26), Sumų sritis (17), Žytomyras (15) ir sostinė (16).Penktadienį per rusų pajėgų surengtą Charkivo miesto apšaudymą nukentėjo trys 3-15 metų amžiaus vaikai.

Ukrainos daliniai toliau artėja Kupjansko kryptimiUkrainos ginkluotosios pajėgos, britų žvalgybos duomenimis, grasina rusų okupantams strategiškai svarbiame Kupjansko mieste Charkivo srityje. Jai pavyktų atsikovoti šį miestą, tai būtų skaudus smūgis rusų daliniams, sakoma naujausioje britų karinės žvalgybos ataskaitoje, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Ukrainos pajėgos nori pasiekti Kupjanską, kurį kerta kelios geležinkelių ir kelių linijos. Miestas dėl to laikomas strategiškai svarbiu rusų dalinių aprūpinimui.

Per pastarąją parą Rusija sudavė 13 raketų ir 23 oro smūgius Ukrainos objektamsUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas praneša, kad per pastarąją parą priešas sudavė 13 raketų ir 23 oro smūgius Ukrainos objektams.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė atvyko į KyjivąVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock šeštadienį antrą kartą nuo karo pradžios atvyko į Kyjivą.Savo kelione ji norinti parodyti, „kad mes toliau remsime Ukraina tiek, kiek reikės – tiekdami ginklus, teigdami humanitarinę ir finansinę paramą “, – šeštadienio rytą Kyjive sakė politikė.

Ukrainos generalinis štabas: Rusija siunčia į Chersoną 1 300 čečėnų kovotojųRusija, Ukrainos generalinio štabo duomenimis, į Chersono sritį šalies pietuose siunčia 1 300 karių iš Čečėnijos. Jų uždavinys esą yra padėti rusų ginkluotosioms pajėgoms atremti ukrainiečių kontrpuolimą.Ukraina kaltina čečėnų dalinius ypatingu brutalumu.

Per karą Ukrainoje žuvo daugiau kaip 14 tūkst. civilių gyventojųApie tai pranešė Jungtinės Tautos (JT) žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Matilda Bogner.„Iki šios dienos patikrinome ir patvirtinome 14 059 civilių gyventojų aukas. Kovose žuvo 5 767 civiliai gyventojai ir 8 292 buvo sužeisti. Ne kartą pabrėžėme, kad tikrasis skaičius tikriausiai yra daug didesnis“, – sakė M. Bogner.

Rusija į Chersoną siunčia „kadyrovcų“ dalinį„Kadyrovcai“ atvyko į laikinai okupuotas Chersono srities teritorijas. Apie tai savo „facebook“ profilyje praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Siekiant sutvirtinti rusų grupuotę į laikinai okupuoto Chersono srities teritorijas atvyko nacionaliniu pagrindu suformuotas iki 1300 žmonių, vadinamasis „kadyrovcų“, dalinys“, – rašoma pranešime.

Vyktsa įnirtinga kova dėl strategiškai svarbių teritorijųRusija stiprina karinius dalinius Charkive, nes stengiasi pasipriešinti Ukrainos kariuomenės puolimui, dėl kurio Kyjivo pajėgos priartėjo prie dviejų svarbiausių regiono miestų, skelbia CNN.Ukrainos pajėgos telkiasi vakariniame Kupjansko pakraštyje, taip pat smogė pietuose, link Iziumo. Nuo šios savaitės pradžios Ukraina pasistūmėjo į Rusijos kontroliuojamą teritoriją daugiau kaip 50-ia km.Įnirtingai kovojama dėl dviejų teritorijų, kurias abi pusės laiko strategiškai svarbiomis. Rusija šiuo metu Kupjanską pasitelkia kaip geležinkelio jungtį savo pajėgoms aprūpinti, o Iziumą – kaip atspirties platformą atakoms į pietus, į Donecko sritį.

Ukrainos gynėjai Charkivo srityje išlaisvino daugiau nei 30 gyvenviečiųTai naujoje vaizdo žinutėje paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Mūsų kariuomenė, žvalgyba ir Ukrainos saugumo tarnyba tęsia aktyvias operacijas keliose srityse. Tęsia sėkmingai“, – sakė Ukrainos prezidentas.

„Bayraktar“ gamintojos vadovui – Zelenskio apdovanojimasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį susitiko su Turkijos bendrovės „Baykar“, kuri gamina dronus „Bayraktar“, vadovu Haluku Bayraktaru ir apdovanojo jį I laipsnio valstybės ordinu „Už nuopelnus“.„Mūsų susitikimo su Turkijos bendrovės „Baykar“ generaliniu direktoriumi H. Bayraktaru tema buvo tolesnis bendradarbiavimas, siekiant sustiprinti Ukrainos kariuomenės gynybinį pajėgumą“, – rašoma V. Zelenskio „Telegram“ paskyroje.Pasak pranešimo, per susitikimą taip pat aptartos gamyklos Ukrainoje statybos datalės ir naujų gaminių gamyba naudojant ukrainietiškus komponentus.„Dėkojame už jūsų paramą ir asmeninį indėlį didinant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų galią!“ – sako V. Zelenskis.„Baykar“ gaminamus bepiločius „Bayraktar“ aktyviai naudoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos.https://t.me/V_Zelenskiy_official/3188

Rusijos kariai priversti vykdyti evakuacijas iš Charkivo rajonųRusijos kareiviai, okupuojantys Ukrainos dalis, priversti toliau vykdyti evakuacijas iš Charkivo rajonų, Ukrainai tęsiant kontrpuolimą ir laimint teritorijas.Pirmiausia turi būti evakuoti Iziumo ir Kupiansko miestai, valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė Rusijos paskirtos karinės administracijos vadovas Vitalijus Ganševas. Velyky Burluko miestelis taip pat apšaudomas, sakė jis ir pridūrė, kad civilius gyventojus ir iš ten reikėtų perkelti į saugias vietas.Ukrainos puolimas ir toliau nukreiptas į Kupiansko miestą, per kurį eina strategiškai svarbus Rusijos pajėgų tiekimo kelias, ten susikerta kelios geležinkelio linijos ir keliai.

Atkovotame kaime Ukraina tiria šiurpų karo nusikaltimąUkrainos pareigūnai iškasė du kūnus šiaurės rytuose esančiame ir neseniai iš rusų atkovotame kaime, tai – dalis galimo karo nusikaltimo tyrimo.Charkivo srities policija ir prokurorai atliko ekshumaciją Grakovės kaime, dalyvaujant maždaug 20 žurnalistų. Kaimo gyventojas Sergijus Lutsajus žurnalistams sakė, kad rusų kareiviai įrėmę ginklą privertė jį palaidoti kūnus netrukus, kai vasario 24 d. prasidėjo Rusijos invazija.„Jie atėjo į mano namus, aš buvau su savo 70 metų tėvu, – pasakojo jis. – Bijojau, kad jie jam grasins. Jie man liepė eiti ir iškasti duobę“. Jis nepatvirtino policijos pareiškimo, kad bent vienam iš dviejų nužudytųjų buvo nupjautos ausys. Jis teigė nepažįstantis nė vienos aukų, bet abu atrodė virš dvidešimties metų. Prokuratūra pasirūpins skrodimu, kad nustatytų, kaip mirė šie du vyrai, ir paims kaimo gyventojo parodymus, naujienų agentūrai AFP sakė anonimu norėjęs likti tyrimo grupės narys.Pirmosiomis invazijos savaitėmis kaime vyko įnirtingos kovos. Daugelis pastatų, įskaitant namus, buvo apgadinti, iš dalies sunaikintas bažnyčios varpas. Policija įspėjo žurnalistus nenuklysti nuo kelio ir neiti į apleistus namus, nes kaimas dar nėra visiškai išminuotas.Ukrainiečiai paskelbė apie reikšmingus laimėjimus atkovojant teritorijas iš Rusijos pajėgų per pastarąjį puolimą rytinėje Charkivo srityje. Ukraina kaltina Rusijos pajėgas daugeliu karo nusikaltimų Kyjivo priemiestyje, kurį atsiėmė kovą. Ukraina susigrąžino teritoriją, kai Maskva atitraukė savo pajėgas po nesėkmingo bandymo užimti sostinę invazijos pradžioje.

Briuselis ragina ES valstybes atsargiai išduoti vizas rusamsEuropos Komisija penktadienį paragino Europos Sąjungos (ES) valstybes nares iš naujo įvertinti sąlygas, kuriomis jos išduoda vizas Rusijos keliautojams, ir nesuteikti jų pareiškėjams, kurie kelia grėsmę saugumui.„Neturėtume būti naivūs, V. Putino tikslas yra sugriauti ES ir jis norėtų mus pulti ten, kur esame silpniausi“, – perspėjo ES vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson.Per spaudos konferenciją Nuijamos mieste netoli Suomijos sienos su Rusija ji sakė, kad Maskva yra atsakinga už neišprovokuotą karą Ukrainoje, ir perspėjo, kad civiliai gali veikti kaip šnipai, diversantai ar provokatoriai. Jos teigimu, kai kurie Rusijos keliautojai siekė persekioti ir žeminti pabėgėlius iš Ukrainos, kuriems ES suteikia apsaugos statusą.„Negalime atmesti galimybės, kad žmonės atvyksta turėdami tikslą provokuoti, bandyti sukelti socialinius neramumus, išprovokuoti smurtą, riaušes ar panašius dalykus arba bandyti panaudoti propagandą“, – sakė ji.Penktadienį ES oficialiai sustabdė 2007 m. supaprastinto vizų išdavimo sutartį, pagal kurią rusams buvo lengviau ir pigiau keliauti į Europą, tačiau nepaskelbė visiško kelionių draudimo, kurio reikalavo kai kurios valstybės narės.Y. Johansson sakė, kad naujosios taisyklės vis tiek leis atvykti patikrintiems disidentams, žurnalistams ir humanitariniais sumetimais, bet prašymai dėl paprastų turistinių ir verslo vizų turėtų būti „iš naujo įvertinti“.Baltijos šalys Latvija, Estija ir Lietuva, turinčios sienas su Rusija, jau įvedė savo sugriežtintas vizų taisykles, tačiau Y. Johansson tikisi, kad jos laikysis ES gairių.Beveik milijonas rusų jau turi ES Šengeno erdvės vizas, komisarės teigimu, valstybės narės turėtų iš naujo įvertinti ir šiuos kelionės dokumentus.

Ukrainos gynėjai sėkmingai atlaikė atakas 10-yje gyvenviečių Ukrainos gynėjai sėkmingai atlaikė priešo atakas 10-yje gyvenviečių, rašo UNIAN.Taip teigiama vakarinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.Pažymima, kad gynybos pajėgos laikosi savo pozicijų ir neleidžia priešui judėti gilyn į Ukrainos teritoriją. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/404636881849396

Operatorė: Rusijos pajėgos prievartauja Zaporižios atominės elektrinės darbuotojusRusijos kontroliuojamos Zaporižios atominės elektrinės Pietų Ukrainoje darbuotojai yra Maskvos pajėgų sulaikomi ir kankinami, penktadienį interviu AFP sakė Ukrainos branduolinės energetikos agentūros vadovas.Rusijai užėmus jėgainę, „palaipsniui buvo įvestas policinis priekabiavimo prie darbuotojų režimas“, sakė Petro Kotinas. Padėtį gamykloje jis apibūdino kaip „labai sudėtingą“, nurodęs tai, kad darbuotojai „kankinami“ ir „mušimi“.P. Kotinas pridūrė, kad sulaikyta apie 200 darbuotojų, o du gamyklos darbuotojai buvo mirtinai sumušti.

Kremliaus kritikas Feiginas: Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmė fronte nervina PutinąKremliaus kritikas, apžvalgininkas ir teisininkas Markas Feiginas televizijos kanalo „Espresso“ eteryje pareiškė, kad sėkmingi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmai daro labai didelią įtaką Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimams.„Putinas turi priežasčių nerimauti dėl padėties frontuose Ukrainoje. Ir tai yra akivaizdu. Tai yra pirmoji ir pagrindinė jo netinkamo elgesio priežastis. Visi puikiai žinome, kad padėtis rusams darosi vis sunkesnė. Dėl to jis gali priimti neteisingus sprendimus. Dėl situacijos frontuose Putinas gali priimti sprendimus, kurie atves prie visiškai kitokių rezultatų", – kalbėjo jis.Pasak M. Feigino, situacija Charkivo srityje labai veikia V. Putiną.„Akivaizdu, kodėl Putinas šiandien kviečia Rusijos Federacijos Saugumo Tarybą. Ypač dėl situacijos Charkivo srityje. Kadangi Charkivo srities okupuotų teritorijų praradimas jiems yra labai bloga perspektyva. Reikia tikėtis, kad jo sprendimai gali sukelti katastrofiškas pasekmes Rusijai“, – reziumavo jis.

Latvijos prezidentas lankosi KyjiveLatvijos prezidentas Egilas Levitas penktadienį atvyko į Kyjivą, kad patvirtintų Latvijos paramą Ukrainai, rašoma valstybės vadovo „Twitter“ žinutėje.E. Levitas sakė, kad atvyko į Kyjivą norėdamas patikinti ukrainiečius, jog Latvija ir toliau tvirtai rems Ukrainą, kol bus pasiekta pergalė šiame kare.„Latvija yra jūsų gynėja. Latvija padės atstatymo darbuose“, – tviteryje rašė prezidentas.Jis taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje jis matomas spaudžiantis ranką Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.

TATENA: visiškas elektros tiekimo pertrūkis Enerhodare kelia pavojų saugiam Zaporižios AE darbuiTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) penktadienį pareiškė, kad apšaudymo nulemtas visiškas elektros tiekimo pertrūkis Ukrainos Enerhodaro mieste kelia pavojų saugiam Zaporižios atominės elektrinės darbui.„Enerhodare apšaudymas lėmė visišką elektros tiekimo pertrūkį, o tai sukėlė pavojų saugiam netoliese esančios Zaporižios atominės elektrinės darbui“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė TATENA vadovas Rafaelis Grossi.

„Savi atėjo“: išvaduotų vietovių gyventojai pasitinka Ukrainos gynėjusSocialiniuose tinkluose toliau plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti vietos gyventojų reakcija pamačius ukrainiečių karius.„Savi atėjo“, – viename įraše girdima moteris, prie jos priėjęs karys ją apkabina. Kur darytas šis vaizdo įrašas, nėra aišku.Kitame vaizdo įraše iš strategiškai svarbaus rytinio Balaklijos miesto matoma, kaip moterys su džiaugsmu apkabina į miestą žengusius Ukrainos gynėjus.Ukraina per netikėtai pradėtą kontrpuolimą susigrąžino Balaklijos kontrolę.Ukrainos ginkluotosios pajėgos, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nuo rugsėjo 1 dienos atsikovojo daugiau kaip 1 000 kvadratinių kilometrų teritoriją. Be to, ukrainiečių pajėgos, vykdydamos kontrpuolimą, išlaisvino dešimtis gyvenviečių, sakė V. Zelenskis tradiciniame savo kreipimesi ketvirtadienio vakarą, praneša agentūra „Reuters“.https://t.me/uniannet/71424

JAV gynybos sekretorius Austinas Ukrainos pažangą vadina „drąsinančia“JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino teigimu, pranešimai apie Ukrainos pažangą Kyjivui vykdant kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas „teikia vilčių“. „Dabar matome sėkmę Chersone, kai kurias sėkmes Charkive – ir tai labai džiugina“, – penktadienį vizito Prahoje kuluaruose sakė L. Austinas.Paklaustas, kodėl JAV nesuteikė ukrainiečiams raketų, kurių nuotolis dar didesnis nei jau turimų HIMARS raketų, L. Austinas išsisuko nuo tiesaus atsakymo. „Ir toliau liekame įsipareigoję ir garantuojame suteikti viską, ko jiems reikia sėkmei“, – atsakė jis.Per derybas Prahoje daugiausia dėmesio skirta glaudesniam JAV ir Čekijos bendradarbiavimui gynybos srityje, abi šalys yra Vakarų NATO aljanso partnerės. Susitikęs su kolege Jana Černochová, L. Austinas pareiškė, kad abi šalys suinteresuotos „kuo greičiau“ sudaryti atitinkamą susitarimą.Tuo metu JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad JAV nori padėti Ukrainai užimti tvirtą diplomatinę poziciją derybose."Šią akimirką nematome jokių požymių iš Rusijos, kad ji būtų pasirengusi rimtai siekti tokios diplomatijos. Tačiau jei toks laikas kada nors ateis, Ukraina turi būti kuo stipresnėje pozicijoje", - sakė A. Blinkenas Briuselyje po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu.A. Blinkenas gyrė Ukrainos puolimą ir teritorinius laimėjimus Pietuose ir Rytuose. „Dar tik pirmosios dienos, bet akivaizdžiai daroma reali pažanga“, – pridūrė jis. „Manau, galime pasakyti, kad Ukraina veikia labai apgalvotai, turėdama tvirtą planą ir lemiamai įgalinta daugelio mūsų teikiamų išteklių“, – paaiškino aukščiausias JAV diplomatas.

Rusijos pajėgos apšaudė Charkivą naudodamos daugkartinio paleidimo raketų sistemasRugsėjo 9 d. popietę Rusijos karinės pajėgos apšaudė Ukrainos Charkivo miestą naudodamos daugkartinio paleidimo raketų sistemas, atakos metu apgadintas vaikų darželis, yra sužeistų vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto meru Ihoriu Terechovu ir Charkivo srities gubernatoriumi Olehu Synehubovu.„Charkivas smarkiai apšaudytas naudojant daugkartinio paleidimo raketų sistemas. Kol kas tiksliai žinoma tik apie sprogimus Ševčenkivskio rajone. Preliminariais duomenimis, apgadintas vaikų darželis, o vienoje degalinėje įsiplieskė gaisras“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė I. Terechovas.Tuo metu O. Synehubovas nurodė, kad per šį apšaudymą sužeista 10 žmonių, mažiausiai trys jų yra vaikai.

Ukrainos patarimas okupantams: laikas nešdintis, jums skaudėsSituacija prie Charkivo liudija tai, kad Ukrainos pajėgos tokios pat puikios tiek gynyboje, tiek puolime, o okupantai neturi jokių šansų. Apie tai įraše tviteryje kalba Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.Anot jo, sėkmingas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimas Charkivo pietuose Rusijai ir visam pasauliui parodė net kelis labai svarbius dalykus. Pirmiausia, Ukraina įrodė galinti išvaduoti savo teritorijas nuo Rusijos okupantų, ir darys tai ir toliau.Kremliaus viltims priversti Kyjivą įšaldyti konfliktą išsipildyti nelemta. Antras dalykas: Ukrainos kovotojai eilinį kartą parodė aukščiausią karinį meistriškumą, įveikę okupantų gynybą ir per kelias paras pajudėję net 50 kilometrų. Maža to, Ukrainos gyvenvietės išvaduotos be rusų taip mėgstamos ugnies taktikos ir naikinimo. „Ukraina įrodė galinti kūrybiškai ir veiksmingai naudoti vakarietiškus ginklus“, – pridūrė M. Podoliakas. Savo įrašo pabaigoje jis davė paskutinį patarimą okupantams iš Rusijos, primindamas, kad atėjo metas nešdintis iš Ukrainos žemės: „Jums skaudės“.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1568133919266033664

Ukrainos kariai: susigrąžiname gimtuosius miestus ir kaimus!Ukrainos saugumo tarnyba savo „Telegram“ kanale skelbia nuotrauką, darytą nuo rusų okupantų išvaduotame Charkivo srities Balaklijos mieste, bei kadrų iš Chersono srities Vysokopoljės.„Žingsnis po žingsnio susigrąžiname gimtuosius miestus ir kaimus! Specialiųjų pajėgų kovotojai iš specialiųjų operacijų centro A iš Ukrainos saugumo tarnybos kartu su kolegomis iš gynybos pajėgų išlaisvino Vysokopolję ir Balakliją!“ – savo paskyroje teigia Ukrainos saugomo tarnyba.https://t.me/SBUkr/5054

Kremlius atsisako komentuoti įvykius Ukrainoje: Putinas kviečiasi Saugumo Tarybos nariusRusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsisakė komentuoti klausimą apie Ukrainos gynėjų kontrpuolimą ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmes Charkivo kryptimi. Atstovą cituoja „RIA Novosti“: „Kalbant apie specialiosios karinės operaciją eigą, tai kreipkitės į mano kolegą (oficialųjį Rusijos gynybos ministerijos atstovą) Igorį Konašenkovą“.Kremliaus atstovas nusprendė neatsakyti į klausimą, ar Rusijos prezidento administracija nerimauja dėl to, kas vyksta, ir patarė žurnalistams tokias užklausas deleguoti gynybos ministerijai. Taip pat skelbiama, kad V. Putinas rugsėjo 9 dieną organizuoja operatyvinį susitikimą su Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos nariais. D. Peskovas pridūrė, neva referendumas dėl Donbaso įtraukimo į Rusijos sudėtį įmanomas tik „vietos gyventojų valia“.

JT: rusai atsakingi už šimtus savavališko kalinimo ir priverstinio dingimo atvejų UkrainojeJungtinių Tautų tyrėjai penktadienį pranešė dokumentavę daugiau kaip 400 savavališko kalinimo ir priverstinio dingimo atvejų Ukrainoje, už kuriuos atsakingos Rusijos pajėgos, taip pat dešimtis savavališko kalinimo ir priverstinio dingimo atvejų, už kuriuos atsakomybė tenka ukrainiečių kariams.Nuo 2014 metų Ukrainoje dirbančios JT žmogaus teisių stebėsenos misijos vadovė Matilda Bogner sakė, kad nuo vasario, kai Rusija užpuolė Ukrainą, šalyje drastiškai padaugėjo teisių pažeidimų.Kalbėdama su žurnalistais Odesoje ji minėjo tūkstančius civilių žūčių, šimtus savavališko kalinimo atvejų, taip pat daugybę dokumentuotų karo belaisvių kankinimo ir žiauraus elgesio su jais atvejų.Jei teisme būtų įrodyta, kad „karo belaisvis buvo kankinamas ir su juo buvo netinkamai elgiamasi, tai būtų laikoma karo nusikaltimu“, pabrėžė M. Bogner.Pasak misijos vadovės, jos komanda nustatė, kad Rusijos pajėgos ir su jomis susijusios grupės atsakingos už 416 asmenų savavališką kalinimą ar dingimą jų užimamose ar kontroliuojamose teritorijose.„Iš tų asmenų 16-a buvo rasti negyvi, o 166 buvo paleisti“, – sakė ji.Misija taip pat dokumentavo 51 savavališko kalinimo atvejį ir dar 30 atvejų, kurie gali būti prilyginami priverstiniam dingimui, už kuriuos atsakingos Ukrainos teisėsaugos institucijos, sakė M. Bogner.Misija turėjo „nevaržomą prieigą“ prie kalinimo vietų Ukrainos kontroliuojamose teritorijose, tačiau Rusija nesuteikė prieigos prie karo belaisvių, laikomų jos teritorijoje ar jos kontroliuojamose teritorijose, pabrėžė misijos vadovė.„Tai kelia didelį nerimą, nes turime duomenų, kad Rusijos Federacijos žinioje esantys karo belaisviai... kankinami ir su jais netinkamai elgiamasi, o kai kuriose kalinimo vietose jiems trūksta maisto, vandens, neužtikrinama sveikatos priežiūra ir tinkamos sanitarinės sąlygos“, – sakė ji.M. Bogner papasakojo apie „pasitikimo“ procedūrą, kai nauji sulaikytieji buvo verčiami eiti koridoriumi, iš abiejų pusių išsirikiavus ginkluotiems sargybiniams, kurie juos žiauriai mušė.Misijos vadovė išreiškė didelį susirūpinimą dėl padėties rusų pajėgų kontroliuojamoje Olenivkos pataisos kolonijoje, kur, jos teigimu, karo belaisviai serga infekcinėmis ligomis, įskaitant hepatitą A ir tuberkuliozę.M. Bogner komanda taip pat dokumentavo ukrainiečių laikomų rusų karo belaisvių kankinimo ir žiauraus elgesio su jais – dažniausiai sulaikymo metu ir vežant į belaisvių stovyklas – atvejų.

Rusijos kariai apšaudė Charkivo centrąCharkivo centrą Rusijos pajėgos apšaudo iš kelių paleidimo raketų sistemų. Apie tai „Telegram“ pranešė miesto meras Igoris Terechovas.Kol kas žinoma apie nusitaikymus į Ševčenkivo rajoną. Dėl apšaudymo buvo apgadintas vaikų darželis, o vienoje iš degalinių kilo gaisras.„Informacija apie aukas tikslinama“, – rašė M. Terechovas.

Rusija kare Ukrainoje patiria didžiulius nuostoliusJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį pareiškė, kad prezidento Vladimiro Putino sprendimas pasiųsti pastiprinimą į Ukrainos Charkivo regioną rodo didžiulius Rusijos pajėgų nuostolius kare.„Ukrainoje yra labai daug Rusijos pajėgų ir, deja, tragiškai, siaubingai prezidentas Putinas pademonstravo, kad į tai įtrauks daugybę žmonių, o Rusijai tai kainuos labai brangiai“, – sakė jis.Rusų žiniasklaida anksčiau penktadienį paskelbė, kad Rusija perdislokuoja karius į Ukrainos šiaurės rytinį Charkivo regioną, kur ukrainiečių kariuomenė vykdo plataus masto kontrpuolimą, siekdama susigrąžinti Maskvos užimtas teritorijas.Ukrainos kariuomenė teigė, kad per kontrpuolimą pietinėje ir rytinėje šalies dalyje pasiekė laimėjimų, sakydama, kad ji „giliai“ įsiveržė į Rusijos kontroliuojamas teritorijas.Ketvirtadienį Ukrainos kariuomenė pranešė, kad atkovojo daugiau kaip 20 miestų ir kaimų Charkivo srityje.

Putinas siekia derybų su Erdoganu dėl grūdų susitarimo su UkrainaKremlius penktadienį pranešė, kad prezidentas Vladimiras Putinas aptars su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu svarbų susitarimą, leidžiantį eksportuoti grūdus iš Ukrainos, Rusijos ne kartą kritikuotą.Pagal Turkijos ir Jungtinių Tautų tarpininkautą ir liepą pasiektą Rusijos ir Ukrainos susitarimą numatyti trys uostai, iš kurių Rusijai vykdant blokadą Kyjivas gali siųsti taip reikalingus grūdų tiekimus. Tačiau Rusija vis labiau kritikuoja susitarimą, sakydama, kad nukenčia jos pačios eksportas. Šią savaitę V. Putinas tvirtino, jog dauguma siuntų nukeliauja į Europą, o ne į neturtingas šalis, kur grūdų reikia labiausiai.Ukrainos pareigūnai tai neigia, o pagal susitarimą įsteigtos stebėjimo grupės surinkti duomenys neatitinka V. Putino tvirtinimo.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas penktadienį žurnalistams sakė, kad lyderių susitikimas dėl šio susitarimo yra „galimas ir reikalingas“. „V. Putino ir R. T. Erdogano pokalbis jau rengiamas ir, kaip tikimės, įvyks Samarkande“, – sakė D. Peskovas, turėdamas omenyje kitą savaitę Uzbekistane vyksiantį regioninį viršūnių susitikimą. „Šis pokalbis labai reikalingas“, - pridūrė jis.Ukraina ir Rusija yra dvi didžiausios kviečių ir kitų grūdų eksportuotojos pasaulyje, Kyjivo uostų blokada padidino pasaulines kainas ir baimę dėl didelio stygiaus.Rusijos užsienio reikalų viceministras Andrejus Rudenko penktadienį žurnalistams sakė, kad bet koks susitarimo pratęsimas pasibaigus jo terminui lapkritį priklausys nuo to, „kaip bus įgyvendinti visi aspektai“. „Deja, jis įgyvendinamas ne taip, kaip planuota“, – sakė jis. „Antra sandorio dalis, o būtent Rusijos grūdų ir trąšų eksportas, deja, vis dar susiduria su sunkumais“, – citavo jį Rusijos naujienų agentūros.

Rusijos agentūros: Rusija siunčia pastiprinimą Charkivo linkRusija perdislokuoja kariuomenę į Charkivo regioną Rytų Ukrainoje, kur Kyjivo armija vykdo plataus masto atsakomąjį puolimą, atsiimdama Maskvos užgrobtą teritoriją, penktadienį pranešė Rusijos naujienų agentūros.Maskvos primestas pareigūnas Vitalijus Gančevas per televiziją sakė, kad netoli Balaklijos, miestelio Charkivo srityje, kurį Ukraina ketvirtadienį pranešė atkovojusi, vyksta „įnirtingi mūšiai“.Naujienų agentūros TASS ir RIA Novosti pasidalijo Rusijos gynybos ministerijos vaizdo įrašu, kuriame matomas karinės įrangos judėjimas asfaltuotu keliu, kai kurios mašinos - su Rusijos vėliavomis, paženklintos raide „Z“ - Rusijos karinės kampanijos simboliu."Mes nekontroliuojame Balaklijos. Dedamos pastangos išstumti Ukrainos pajėgas, tačiau vyksta įnirtingi mūšiai, mūsų pajėgos sulaikomos prieigose", - sakė V. Gančevas.Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos taip pat mėgina „pralaužti gynybą“ netoli Ševčenkovės miesto, esančio maždaug už 20 kilometrų į šiaurę nuo Balaklijos. „Dabar ten atvyko Rusijos rezervai, mūsų kariuomenė atremia puolimą“, – sakė V. Gančevas.Kyjivo armija paskelbė apie laimėjimus per atsakomąjį puolimą Pietų ir Rytų Ukrainoje bei teigė prasiskverbusi „giliai“ pro Rusijos gynybos linijas. Ukrainos kariuomenė ketvirtadienį pranešė atkovojusi daugiau nei 20 miestų ir kaimų šiaurės rytiniame Charkivo regione.

JT: Rusija sulaikė Ukrainoje šimtus žmoniųJungtinių Tautų (JT) tyrėjai penktadienį pranešė užfiksavę daugiau nei 400 Rusijos pajėgų Ukrainoje įvykdytų savavališkų sulaikymų ir priverstinių dingimų bei dešimtis atvejų, kai tai įvykdė Kyjivo kariuomenė.Nuo 2014 m. Ukrainoje veikiančios JT žmogaus teisių stebėjimo misijos vadovė Matilda Bogner pasmerkė nepaprastai padidėjusius žmogaus teisių pažeidimus nuo tada, kai Rusija vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją. Kalbėdama su žurnalistais iš Odesos, ji išsamiai papasakojo apie tūkstančių civilių žūtis, šimtus savavališkų sulaikymų ir dokumentais užfiksuotų karo belaisvių kankinimų bei netinkamo elgesio su jais atvejų.Jei teisme būtų įrodyta, kad „karo belaisvis buvo kankinamas ir su juo buvo netinkamai elgiamasi tuo metu, kai jis buvo sulaikytas, tai būtų karo nusikaltimas“, sakė ji.M. Bogner teigimu, jos komanda surinko įrodymys, kad Rusijos pajėgos ir su jomis susijusios grupės savavališkai sulaikė arba prisidėjo prie 416 žmonių dingimo jų okupuotose ar kontroliuojamose teritorijose. „Iš jų 16 buvo rasti negyvi, 166 paleisti“, – sakė ji.Tyrėjų komanda taip pat užfiksavo 51 savavališko suėmimo atvejį ir dar 30 atvejų, kurie gali prilygti priverstiniam dingimui, įvykdytų Ukrainos teisėsaugos institucijų, pridūrė M. Bogner.Misija turėjo „nekliudomą prieigą“ prie įkalinimo vietų Ukrainos kontroliuojamose teritorijose, tačiau Rusija nesuteikė prieigos prie karo belaisvių, laikomų jos teritorijoje ar jos kontroliuojamuose rajonuose. „Tai kelia dar didesnį nerimą, nes dokumentais patvirtinome, kad Rusijos Federacijos valdžioje esantys karo belaisviai (...) patyrė kankinimus ir netinkamą elgesį, o kai kuriose įkalinimo vietose jiems trūksta tinkamo maisto, vandens, sveikatos priežiūros ir sanitarijos“,- sakė ji.M. Bogner papasakojo apie „pasveikinimo procesą“, per kurį nauji sulaikytieji buvo varomi koridoriumi su ginkluotais sargybiniais iš abiejų pusių, kurie žiauriai mušė belaisvius.M. Bogner pareiškė didelį susirūpinimą dėl padėties Olenivkos kolonijoje, iš ten, jos teigimu, pranešama, kad karo belaisviai serga infekcinėmis ligomis, įskaitant hepatitą A ir tuberkuliozę.Grupė taip pat dokumentavo kai kuriuos ukrainiečių laikomų Rusijos karo belaisvių kankinimo ir netinkamo elgesio su jais atvejus, daugiausia užfiksuotus suėmimo metu ir vežant į kalinių stovyklas.

Ukrainos rytuose per rusų apšaudymą žuvo 8, sužeista dar 17 žmoniųPer Rusijos atakas Ukrainos rytiniame Bachmuto mieste žuvo aštuoni ir buvo sužeista dar 17 žmonių, penktadienį pranešė Donecko srities administracijos vadovas, ukrainiečių pajėgoms stengiantis atkovoti teritorijų Donbase.Pasak Pavlo Kyrylenkos, rusams atakuojant Donbaso regioną, labiausiai nukentėjo Bachmutas.„Rusai ten nužudė aštuonis žmones, o dar 17 sužeidė“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė P. Kyrylenka.Jo duomenimis, apgadinta gyvenamųjų namų, parduotuvių, kultūrai skirtas pastatas, vienas administracinis centras, turgus.„Mieste jau ketvirtą dieną nėra vandens ir elektros“, – sakė jis ir pridūrė, kad „remonto darbų neįmanoma atlikti dėl besitęsiančių kovų“.Ukrainos prezidentūra tuo metu pranešė, kad Donecko regione per pastarąsias 24 val. žuvo iš viso devyni žmonės, o dar vienas žmogus žuvo kaimyninėje Charkivo srityje.Ukrainos pareigūnai sako, kad ukrainiečių kontrpuolimas Charkivo regione įsibėgėja.Prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paskelbė, kad Ukrainos kariuomenė atkovojo iš rusų Balakliją. Šį rytinį miestą, turintį beveik 30 tūkst. gyventojų, Rusijos pajėgos buvo okupavusios maždaug pusmetį. Kelias, vedantis iš Charkivo į pietryčius, į Balakliją, penktadienį buvo atidarytas, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Prie patikrinimo postų buvo susidariusios eilės, kelyje matėsi ir civilinių, ir karinių transporto priemonių.Ketvirtadienį Ukraina paskelbė, kad jos pajėgos pasiekė laimėjimų šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose.

Pentagono vadovas: Ukrainos pajėgos pasiekia laimėjimųUkrainos ginkluotosios pajėgos per savo puolimą Charkive ir Chersone pasiekė laimėjimų. Tai pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.Jis spaudos konferencijoje su savo kolega iš Čekijos Prahoje sakė: „Mes matome sėkmių Chersone, matome kai kurių sėkmių Charkive – ir tai labai, labai džiugina“.

Ukraina praneša, kad rusų pajėgos apšaudė ligoninę SumuosePer Rusijos oro antskrydį, Ukrainos duomenimis, smogta ligoninei šiaurės rytiniame Sumų regione. Per ataką penktadienio rytą pastatas sugriautas, sužeisti keli žmonės, „Telegram“ kanale pranešė regiono gubernatorius Dmytras Žvyckis.Atakuota ligoninė Velyka Pysarivkos rajone, kuris ribojasi su Rusija. Maskva nuolat neigia, kad taikosi į civilinius taikinius.

Charkivo srityje kyla dar daugiau Ukrainos vėliavųCharkivo srityje esančioje Ševčenkovėje iškelta Ukrainos vėliava, nurodė žurnalistas Andrijus Caplijenka.Ševčenkovė yra už 36 kilometrų nuo Kupjansko tiesia kryptimi.Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW) ryte pranešė, kad gyvenvietė užblokuota. Rugsėjo 8 d. vakare „Telegram“ kanaluose buvo skelbiamos nuotraukos, kuriose užfiksuotas Ukrainos kareivis prie įvažiavimo į Ševčenkovę.Anksčiau „Telegram“ kanaluose buvo rašoma, kad dalis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apėjo Ševčenkovę ir priartėjo prie Kupjansko.https://t.me/insiderUKR/40811

10 tūkst. rusų karių rizikuoja būti apsuptiCharkivo kryptimi Ukrainos pajėgos vykdo aktyvų kontrpuolimą ir per tris dienas pajudėjo jau 50 kilometrų. Teritoriją nuo Kupjansko iki Slovjansko pakrančių užėmusios rusų pajėgos (o tai daugiau nei 10 tūkst. karių) rizikuoja būti apsuptos, rašo „Meduza“.Remiantis kelių vadinamųjų Rusijos „karo korespondentų“ pranešimais, Ukrainos gynėjai nuo Ševčenkovės prasiveržė beveik iki Kupjansko, o kita grupė pasiekė Oskilskės rezervuaro krantus Senkovės gyvenvietės rajone.„Meduza“ skelbia, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai jau kelis kartus kirto Doneco upę ir perėmė kelių gyvenviečių, birželį patekusių į rusų rankas, kontrolę.„Visa tai reiškia, kad didelei grupei Rusijos karių, kurių gali būti ir daugiau nei 10 tūkst., realiai gresia atsidurti operatyvinėje apsuptyje. Neaišku, ar Rusija turi pakankamai jėgų išvengti tokio scenarijaus. Iki šiol pasipriešinimas Ukrainos puolimui buvo silpnas (skirtingai nuo analogiško Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo Chersone rugpjūčio pabaigoje)“, – rašo „Meduza“.

Rusijai – nemaloni prognozė: per ateinančias 72 val. laukia dar vienas „siurprizas“Remdamasis Rusijos gynybos ministerijos bendruoju dabartinės situacijos Charkivo srityje vertinimu ir reakcija į ją (greičiau – reakcijos nebuvimu), Karinių tyrimų institutas (ISW) pateikia labai konkretų spėjimą – svarbiausias Ukrainos kontrpuolimo rajono miestas Kupjanskas šalies pajėgų iš okupantų gali būti atsiimtas per „ateinančias tris paras“.Jeigu taip ir nutiks, tai labai pablogins, jeigu ne galutinai nutrauks, Rusijos antžemines ryšių su Iziumu linijas, vertina ekspertai.Ukrainos pajėgos ir toliau atakuoja vadavietes ir šaudmenų sandėlius Chersono srityje, teigiama kasdieninėje ataskaitoje.Anot ekspertų, gana didelis Ukrainos pajėgų judėjimo greitis, artumas prie Kupjansko ir galimybė apšaudyti miestą rusams logistine prasme gyvybiškai svarbiuose rajonuose kelia nemenką paniką. Vaizduose su geolokacijos duomenimis aiškiai matoma Ukrainos atakos padaryta žala Rusijos kariniam štabui okupuotame Kupjanske.Charkivo srities okupacinės administracijos vadovas Vitalijus Gančevas išvakarėse paskelbė apie iš Kupjansko miesto ir Kupjansko rajono evakuojamas moteris ir vaikus. Esą, toks sprendimas priimtas dėl suaktyvėjusių Ukrainos artilerijos ir raketinių atakų, bet greičiausiai viskas dėl tebesitęsiančių antžeminių operacijų.

Ukrainos duomenimis, Rusija per karą neteko 51 800 kariųUkrainos kariuomenės duomenimis, nuo karo pradžios Rusija Ukrainoje neteko 51 800 karių. Apie tai rašo „Kyiv Independent“.Be to, sunaikinti 2 122 tankai, 306 raketų paleidimo sistemos, 159 oro gynybos sistemos, 239 lėktuvai, 211 sraigtasparnių, 884 dronai.

Balaklijos gyventojai su džiaugsmu pasitinka Ukrainos kariusSocialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip Balaklijos gyventojai pasitinka Ukrainos karius.Viename vaizdo įraše matyti, kaip prie gatvės sustoję gyventojai mojuoja Ukrainos kovotojams.https://t.me/uniannet/71361

Ukraina per 3 dienas prasiveržė 50 km: okupantų daliniai patyrė didžiulių nuostoliųCharkivo kryptimi Ukrainos pajėgos vykdo sėkmingą kontrpuolimą ir per tris dienas prasiveržė beveik penkiasdešimt kilometrų, apie tai skelbia vyriausioji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadavietė.„Sumanūs ir gerai apgalvoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmai, kuriems talkina ir vietos gyventojai, leido per tris dienas prasiveržti beveik penkiasdešimt kilometrų“, – teigiama išplatintame pranešime.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausioji vadavietė informuoja, kad, remiantis žvalgybos turimais duomenimis, pavieniai priešų daliniai patyrė didžiulių nuostolių.„Okupantai bando evakuoti sužeistuosius ir išgabenti apgadintą karinę techniką, tai vyksta Olchovitkos ir Borodojarskoje gyvenvietėse. Okupantų kariai, persirengę civiliais drabužiais, bando dezertyruoti, bando grįžti į Rusijos Federacijos teritoriją. Pastarosiomis paromis fiksuota kone penkiolika tokių atvejų“, – teigiama išplatintame pranešime.

Rytiniame Balaklijos mieste iškelta Ukrainos vėliava. Ukrainos ginkluotosios pajėgos, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nuo rugsėjo 1 dienos atsikovojo daugiau kaip 1 000 kvadratinių kilometrų teritoriją. Be to, ukrainiečių pajėgos, vykdydamos kontrpuolimą, išlaisvino dešimtis gyvenviečių, sakė V. Zelenskis tradiciniame savo kreipimesi ketvirtadienio vakarą, praneša agentūra „Reuters“.Prezidentas, be to, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos kariai teigia susigrąžinę strategiškai svarbaus rytinio Balaklijos miesto kontrolę.https://t.me/uniannet/71348

Ukraina nori daugiau kaip 300 mlrd. eurų karo reparacijų iš RusijosUkraina, pasak teisingumo ministro Denyso Maliuskos, sieks iš Rusijos mažiausiai 300 mlrd. JAV dolerių (apie 300 mlrd. eurų) karo reparacijų. Kyjivas nori, kad JT Generalinė Asamblėja priimtų rezoliuciją, kuri taptų tarptautinio žalos atlyginimo mechanizmo pagrindu, sakė ministras Vokietijos „Funke“ žiniasklaidos grupės laikraščiams.„Mes norime kompensacijos už visą žalą, kurią padarė Rusija užpuldama Ukrainą“, - kalbėjo D. Maliuska. Nuostoliai, kuriuos Ukraina patyrė dėl rusų invazijos, jau dabar yra daug didesni. Tačiau įvardyta 300 mlrd. dolerių suma atitinka Rusijos centrinio banko turtą G7 šalyse, kuris buvo šaldytas dėl sankcijų.D. Maliuska taip pat reikalavo prieigos prie Rusijos valstybinių įmonių turto užsienyje bei konfiskuoto rusų oligarchų turto.

Naktį okupantai vėl apšaudė Charkovo Saltovskio rajonąRusų okupantai naktį apšaudė Charkovo Saltovskio rajoną.Apie tai pranešė miesto meras Igoris Terechovas.„Buvo apgadinta viena iš aukštųjų mokyklų. Su griuvėsiais ir nuolaužomis „atvykimo“ vietoje dirba Valstybinė avarinė tarnyba“, – sakė A. Terechovas.

Ukraina skelbia atkovojusi rytinį Balaklijos miestąUkraina ketvirtadienį paskelbė atkovojusi iš rusų rytinį Balaklijos miestą, Kyjivo pajėgoms vykdant didelio masto kontrpuolimą per Rusijos invaziją užimtoms teritorijoms išvaduoti.„Viskas taip, kaip ir turėtų būti. Ukrainos vėliava laisvame Ukrainos mieste po laisvu Ukrainos dangumi!“ – socialinėje žiniasklaidoje parašė prezidentas Volodymyras Zelenskis, paskelbdamas vaizdo įrašą, parodantį ukrainiečių karius Charkivo srities mieste Balaklijoje.Šį maždaug 27 tūkst. gyventojų turintį miestą Rusijos pajėgos, invaziją į Ukrainą pradėjusios vasario 24 dieną, užėmė kovo pradžioje.

Rusų pajėgos Charkivą puola iš kelių paleidimo raketų sistemųApie tai „Telegram“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas.„Okupantai, patyrę gėdingus pralaimėjimus fronte, ir toliau terorizuoja Charkivo srities gyventojus. Į Charkivą smogiama iš kelių paleidimo raketų sistemų, pataikymai užfiksuoti Saltovskio rajone“, – rašė jis.

Zelenskis: nuo rugsėjo 1-osios išlaisvinta daugiau nei 1000 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijosPrezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad nuo rugsėjo 1 dienos buvo išlaisvinta daugiau nei tūkstantis kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos.Tai jis pareiškė vakarinėje vaizdo žinutėje.„Vykdydami gynybines operacijas, mūsų herojai jau išlaisvino dešimtis gyvenviečių. Ir šiandien šis judėjimas tęsėsi, yra naujų rezultatų. Iš viso nuo rugsėjo 1 dienos buvo išlaisvinta daugiau nei tūkstantis kvadratinių kilometrų mūsų teritorijos. Ačiū visiems, kurie tai užtikrino! Ačiū kariuomenei, žvalgybos pareigūnams ir specialiosioms tarnyboms už kiekvieną Ukrainos vėliavą, kuri šiomis dienomis buvo iškelta“, – pabrėžė prezidentas.

Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Balaklijos miestas yra išlaisvintasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Balaklija, esanti Charkovo srityje, buvo išlaisvinta iš Rusijos pajėgų.„Telegram“ kanale paskelbdamas vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos kariai virš miesto iškelia Ukrainos vėliavą.„Viskas yra savo vietose. Vėliava yra laisvame Ukrainos mieste po laisvu Ukrainos dangumi“, – rašė V. Zelenskis.Vaizdo įraše kariškiai teigia, kad 16 val. Balaklija buvo išvaduota, o Rusijos pajėgos atsitraukė.Rusijos kariuomenė Balakliją užėmė kovo pradžioje. https://t.me/uniannet/71348

Okupuotas Energodaras vėl paniro į tamsąRusijos užgrobtas Energodaras ir aplinkiniai kaimai vėl atjungti nuo elektros tiekimo.Tai paskelbė Enerhodaro meras Dmitrijus Orlovas, rašo UNIAN."Energodaro gyventojai trumpai pasidžiaugė elektros tiekimo atstatymu. Prieš dvidešimt minučių šviesa vėl dingo. Ir vėl visame mieste. Taip pat pranešama, kad aplinkiniuose kaimuose ir kitose gyvenvietėse nėra šviesos“, – rašė jis.

Blinkenas: Ukraina daro „aiškią ir tikrą pažangą“ mūšių su Rusija lauke Ukrainiečių pajėgos daro „aiškią ir tikrą pažangą“ mūšių su Rusija lauke, pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, ketvirtadienį atvykęs iš anksto neskelbto vizito į Kyjivą ir paskelbęs apie naują karinę pagalbą Ukrainai. „Dar labai anksti, bet mes matome aiškią ir tikrą pažangą, visų pirma srityje aplink Chersoną. Matyti ir tam tikrų įdomių pokyčių Donbase šalies rytuose“, – pareiškė jis reporteriams.A. Blinkenas, kurio susitikimas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu tęsėsi dvi valandas, pareiškė matantis, kad Ukrainos pradėtas kontrpuolimas yra „tikrai efektyvus“.„Didžiuojamės tuo, kad mūsų parama ir daugybės kitų šalių parama padeda daryti tai, ką daro ukrainiečiai – siekti išlaisvinti šios agresijos metu Rusijos užgrobtą teritoriją“, – pridūrė JAV valstybės sekretorius.Ukrainos kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad vykdydama kontrpuolimą prieš Maskvos pajėgas atkovojo daugiau kaip 20 miestų ir kaimų šiaurės rytinėje Charkivo srityje, taip pat – teritorijų rytiniame Donbase ir Ukrainos pietuose.Ukrainiečių „kariniai daliniai prasiveržė 50 km už priešo linijų. Vykdant aktyvias operacijas Charkivo srityje buvo išlaisvinta daugiau kaip 20 gyvenviečių“, sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aukšto rango pareigūnas Oleksijus Hromovas.

Separatistų lyderis neigia teiginius, kuriais Rusija teisina karą UkrainojeDonecko prorusiškų separatistų lyderis Aleksandras Chodakovskis atvirai paprieštaravo vienam iš Maskvos karo su Ukraina pateisinimų – jis sakė neradęs jokių įrodymų, kad Kyjivas ketino pulti Rusiją.„Ukraina rengėsi gynybiniam karui“, – savo kanale „Telegram“ sakė A. Chodakovskis, turėdamas omenyje dokumentus, kuriuos paėmė jo kariuomenė, užėmusi Ukrainos pozicijas. Jis teigė neaptikęs nė vieno taktinio dokumento, kuriame būtų išdėstyti agresijos planai.Prieš paremdamas Donecko separatistus iki 2014 m. A. Chodakovskis vadovavo Ukrainos slaptosios tarnybos SBU vietos kovos su terorizmu padaliniui. Tuo metu jis taip pat dalyvavo vyriausybei mėginant sutramdyti provakarietiškus protestus Kyjive 2013–2014 m. žiemą. Po Rusijos invazijos šių metų vasarį jo įkurta brigada „Vostok“ kovėsi, kad užgrobtų pietryčių Ukrainos Mariupolio uostamiestį. Šiuo metu ji atakuoja Vuhledarą – Kyjivo kontroliuojamą miestą, esantį maždaug už 40 kilometrų į pietvakarius nuo Donecko.Rusija vasario 24 d. užpuolė Ukrainą, Kremliui pareiškus, kad invazija siekiama užkirsti kelią Ukrainos armijos puolimui prieš 2014 m. atsiskyrusias Donecko ir Luhansko sričių dalis. Maskva tvirtino, kad Kyjivas taip pat planavo pulti Krymo pusiasalį, Rusijos aneksuotą 2014 metais. Ukraina ne kartą neigė kaltinimus.

Rusija praneša apie Ukrainoje sužeistą italų žurnalistąRusija ketvirtadienį pareiškė, kad praėjusį mėnesį Ukrainos pietinėje dalyje buvo sužeistas italų žurnalistas, kuris šiuo metu gydomas Rusijos pajėgų kontroliuojamoje gydymo įstaigoje.Gynybos ministerija paskelbė, kad žurnalistas Mattia Sorbi buvo sužeistas rugpjūčio 29 dieną, kai rengė reportažą pietinėje Chersono srityje, kur ukrainiečių pajėgos yra pradėjusios kontrpuolimą prieš Maskvos pajėgas.Pasak ministerijos, automobilis, kuriuo važiavo žurnalistas, rengęs reportažus apie mūšius iš ukrainiečių pusės, užvažiavo ant minos, kuriai sprogus automobilio vairuotojas žuvo, o žurnalistas buvo sunkiai sužeistas.Ministerija nurodė, kad rusų kareiviai, nepaisydami „intensyvaus apšaudymo“, ištraukė M. Sorbi iš automobilio ir skubiai nuvežė jį į ligoninę.„Mattia Sorbi, patyręs daugybę šrapnelio sužalojimų, buvo paguldytas į reanimacijos skyrių“, – pranešė ministerija.„Jam suteikiama reikalinga medicininė priežiūra. Jo būklė stabili.“Ministerija taip pat tvirtino, kad ukrainiečių pajėgos esą sąmoningai nukreipė žurnalistą link mūšių, ketindami dėl jo žūties apkaltinti Maskvą.Kariškiai paskelbė ir Maskvos pajėgų kontroliuojamos ligoninės palatoje lovoje gulinčio žurnalisto, kuris aiškiai prastai jaučiasi, nuotraukų.Žiniasklaidos teisių grupės „Reporteriai be sienų“ duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios jau žuvo aštuoni žurnalistai.

Nova Kachovką sudrebino sprogimaiKetvirtadienį laikinai okupuotą Ukrainos Nova Kachovkos miestą (Chersono sritis) sudrebino sprogimai, per juos apgadintas vienas daugiabutis, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto meru Volodymyru Kovalenka.Pasak jo, informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama.Vietos „Telegram“ kanaluose paskelbtas įvykio vietoje nufilmuotas vaizdo įrašas, kuriame matyti smarkiai apgriautas daugiabutis namas.

JAV kariuomenės vadas sako, kad Maskvai nepavyko įgyvendinti savo strateginių tikslų UkrainojeJAV Jungtinio štabo vadų tarybos pirmininkas Markas Milley pareiškė, kad Rusijos invazija į Ukrainą yra karinė nesėkmė, nes Maskvos pajėgos pasiekė tik „menką taktinę sėkmė įvairiose Rytų Ukrainos dalyse“.„Tačiau kol kas Rusijos strateginiai tikslai sužlugdyti“, – sakė M. Milley Ukrainos rėmėjams, susirinkusiems JAV oro pajėgų bazėje Ramšteine, Vokietijoje. "Taip yra dėl jų nesėkmių. Taip pat ir dėl Ukrainos kariuomenės drąsos, Ukrainos žmonių drąsos ir šalių, kurios šiandien sudaro Kontaktinę grupę, paramos".M. Milley pabrėžė „realius ir išmatuojamus laimėjimus“, kaip pavyzdį nurodęs tai, kad ukrainiečiai smogė į daugiau nei 400 taikinių."Rusijos ryšių linijos ir tiekimo grandinės patiria labai didelių sunkumų. Tai daro tiesioginį poveikį Rusijos gebėjimui planuoti ir išlaikyti kovinę galią. Rusijos štabo vadovavimas ir kontrolė suardyta", - sakė M. Milley ir pridūrė, kad Maskva susiduria su "didžiuliu sunkumu aprūpinti savo pajėgas ir atkurti kovos nuostolius“.

Ukrainos vicepremjerė: rusai nesurengs jokių referendumų okupuotose teritorijoseUkrainos premjero pavaduotoja ir laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk ketvirtadienį per televiziją pareiškė, kad rusams laikinai okupuotose teritorijose nepavyks surengti jokių referendumų.„Nėra jokios paramos, ir jie tai puikiai supranta, jie net negali sudaryti vaizdo, [kad turi paramą]. Ir visos jų pastangos, spaudimas, smurtas, viskas, ką jie daro, nedaro įspūdžio Ukrainos žmonėms, kurie išlieka nesunaikinami. Jie negali nieko suorganizuoti, todėl jau trečią kartą jį atideda, ir manau, kad tokių „referendumų“ nebus, nes tai cirkas, nėra apie ką kalbėti“, – sakė ji.Pasak jos, okupantai „patys nežino, ką jie nori pasiekti“ šiais balsavimais.„Jie neturi aiškaus tikslo, nes mūsų kariuomenė, sėkmingai vykdanti kontrpuolimo operacijas, nustato prioritetus“, – sakė I. Vereščuk.Ukrainos kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad vykdydama kontrpuolimą prieš Maskvos pajėgas atkovojo daugiau kaip 20 miestų ir kaimų šiaurės rytinėje Charkivo srityje, taip pat – teritorijų rytiniame Donbase ir Ukrainos pietuose.Ji taip pat pridūrė, kad visiems Rusijos piliečiams, kurie dalyvavo rengiant referendumus arba ketina tai daryti, bus patraukti atsakomybėn.„Tie rusai, kurie atvyks į Ukrainą organizuoti bet kokių „referendumų“, bus teisiami pagal tarptautinę teisę“, – pabrėžė I. Vereščuk.Rusijos prezidento Vladimiro Putino valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ išvakarėse pasiūlė lapkričio 4 dieną surengti referendumą dėl Maskvos pajėgų Ukrainoje užimtų teritorijų aneksijos.Maskvos primestos Chersono administracijos vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas anksčiau šią savaitę sakė, kad planai surengti referendumą dėl Maskvos kontroliuojamos Ukrainos pietinės Chersono srities prijungimo prie Rusijos atidedami.Chersoną ir pietinę Zaporižios sritį Rusija didele dalimi kontroliuoja nuo pirmųjų vasarį pradėtos invazijos savaičių; dabar šie regionai aktyviai integruojami į Rusijos ekonomiką.Ukrainiečių pajėgos pastarosiomis savaitėmis pamažu atkovoja teritorijų Chersono srityje, besiribojančioje su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.Maskvos pajėgos įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną iš šiaurės, pietų ir rytų. Pirmosiomis karo savaitėmis nesugebėjusios užimti sostinės Kyjivo, jos pasitraukė iš šiaurinės šalies dalies ir sutelkė savo pastangas į puolimą pietų ir rytų kryptimis.Rusijos pajėgos Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.Rusijos primesta valdžia anksčiau šiais metais paskelbė apie planus surengti „referendumą“, siekdama aneksuoti Chersono sritį – svarbų Ukrainos žemės ūkio regioną – ir kaimyninę Zaporižios sritį.Donecko ir kaimyninė Luhansko sritys kartu sudaro pramoninį Donbaso regioną Ukrainos rytuose.Nuo 2014 metų šį regioną dalinai kontroliuoja prorusiškos pajėgos, įsitvirtinusios Rusijai aneksavus Krymo pusiasalį.Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų prokremliška valdžia taip pat sakė esanti suinteresuota prisijungti prie Rusijos.Maskva Donecko ir Luhansko separatistų paskelbtus darinius – „liaudies respublikas“ – pripažino dvi dienos prieš invaziją į Ukrainą ir naudojosi jais kaip pretekstu kariuomenei į provakarietišką kaimynę pasiųsti.2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą po šiame Juodosios jūros pusiasalyje surengto referendumo.Didžioji dalis tarptautinės bendruomenės to plebiscito rezultato nepripažino.

Blinkenas: kovoje su Rusijos pajėgomis Ukraina daro „aiškią ir realią pažangą“Ukrainos pajėgos daro „aiškią ir realią pažangą“ mūšio lauke prieš Rusiją, ketvirtadienį per vizitą Kyjive pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, paskelbęs apie naują karinę pagalbą.„Dar gerokai per anksti, bet matome aiškią ir realią pažangą, ypač rajone aplink Chersoną, taip pat kai kuriuos įdomius įvykius Donbase rytuose“, – žurnalistams sakė A. Blinkenas.

Rusija žada atsaką į Baltijos šalių ir Lenkijos sprendimą nebeįsileisti jos piliečių su Šengeno vizomis Rusija pažadėjo atsakyti į Baltijos šalių ir Lenkijos sprendimą nebeįsileisti jos piliečių su Šengeno vizomis, praneša „Sky News“.Atitinkamą sprendimą Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija priėmė ketvirtadienį. Šių šalių teigimu, keliavimas po Europos Sąjungą (ES) yra privilegija, o ne žmogaus teisė. Tačiau, kaip pabrėžta, tai neprilygsta visiškam draudimui atvykti, toliau galios teisėtos išimtys.Reaguodama į šias žinias, Užsienio reikalų ministerija Maskvoje pareiškė, kad Rusija „savo sienų neuždarys“, tačiau imsis atsakomųjų priemonių.

JAV: vykdydama kontrpuolimą Ukraina daro „tvirtą“ pažangąUkraina daro nuolatinę pažangą, vykdydama kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę pietuose, ketvirtadienį pareiškė JAV generolas Markas Milley.„Jų pažanga yra tvirta ir apgalvota“, – sakė M. Milley, tačiau perspėjo, kad „dar per anksti“ visapusiškai įvertinti, kaip Kyjivui sekasi.

Zelenskis: JAV parama padės ukrainiečiams atsiimti rusų užimtas teritorijas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį per spaudos konferenciją su jo šalyje viešinčiu JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu sakė, kad Vašingtono parama padės ukrainiečių pajėgoms susigrąžinti Rusijos užimtas teritorijas.„Signalai, kad Jungtinės Valstijos yra su mumis, yra labai svarbūs. Mums tai yra garantija, kad galėsime susigrąžinti savo teritorijas“, – sakė V. Zelenskis, A. Blinkenui atvykus į Kyjivą iš anksto neskelbto vizito.Tai jau antra A. Blinkeno iš anksto neskelbta kelionė į Kyjivą nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį.„Sekretorius labai norėjo atvykti į šią kelionę dabar, nes tai labai svarbus momentas Ukrainai“, – sakė viena A. Blinkeną lydinti aukšto rango JAV pareigūnė.Ji atkreipė dėmesį į Ukrainos kontrpuolimą praėjus beveik septyniems mėnesiams nuo invazijos pradžios, o prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paskelbė, kad Kyjivas atkovojo kelias Charkivo srities gyvenvietes.„Visa saugumo pagalba stengiamasi padėti užtikrinti, kad Ukraina sėkmingai vykdytų atsakomąjį puolimą“, – sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjusi pareigūnė.„Jei taip ir bus, manau, kad tai labai svarbu, kalbant apie tai, kaip karas juda į priekį“, – teigė ji.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, ketvirtadienį Ramšteino oro pajėgų bazėje Vokietijoje surengęs naują derybų dėl karinės pagalbos Kyjivui ratą, gyrė ukrainiečių „įrodomą sėkmę mūšio lauke“.Prasidedant deryboms su sąjungininkėmis, L. Austinas sakė, kad Jungtinės Valstijos Ukrainai nusiųs karinės įrangos dar už 675 mln. dolerių (682,8 mln. eurų).Pasak JAV gynybos sekretoriaus, paketas apims 105 mm kalibro haubicas, tikslaus nutaikymo salvinės ugnies sistemų GMLRS raketas ir artilerijos šaudmenis.Be to, A. Blinkenas patvirtino, kad bus skiriami 2 mlrd. dolerių (eurų) užsienio kariniam finansavimui – programai, pagal kurią Jungtinės Valstijos siūlo paskolas ar dotacijas kitoms valstybėms JAV gaminamiems ginklams pirkti.Pusė naujojo 2 mlrd. dolerių paketo atiteks Ukrainai, o likusi dalis – 18 kitų šalių, kurioms pavojų gali kelti Rusija, sakė kitas Valstybės departamento pareigūnas.Tarp patvirtintų gavėjų yra Moldova ir Sakartvelas, kurios abi turi Rusijos remiamus separatistinius regionus, taip pat Baltijos šalys bei Bosnija ir Hercegovina, kur yra išaugusi įtampa dėl Rusijos remiamų šalies serbų lyderių.

Ukrainos kariuomenė teigia pasiekusi laimėjimų šiaurėje, pietuose ir rytuose Ukrainos kariuomenė ketvirtadienį pranešė atkovojusi iš Rusijos kariuomenės teritoriją šiaurės rytiniame Charkivo regione, rytiniame Donbaso regione ir Pietų Ukrainoje.„(Ukrainos) kariniai daliniai prasiskverbė 50 kilometrų už priešo linijų“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aukšto rango pareigūnas Oleksijus Gromovas. „Per aktyvias operacijas Charkivo srityje išlaisvinta daugiau nei 20 gyvenviečių“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo pajėgos atkovojo kelias Charkivo srities gyvenvietes, tačiau jų neįvardijo. Antras pagal dydį Ukrainoje Charkivo miestas yra nuolat bombarduojamas, tačiau Rusijos kariuomenei taip ir nepavyko jo užgrobti.O. Gromovas sakė, kad Charkivo srityje atgauta daugiau nei 700 kvadratinių kilometrų.Ukraina taip pat vykdo kontrpuolimą pietiniame fronte, įskaitant Rusijos kontroliuojamo Chersono miesto kryptimi. O. Gromovas sakė, kad Pietuose Kyjivo pajėgos įsiskverbė „giliai į priešo gynybą, nuo dviejų iki kelių dešimčių kilometrų“. „Kai kurios gyvenvietės atkovotos“, – pridūrė jis, bet detalių nepateikė.Ukrainos kariuomenė pranešė ir apie savo laimėjimus rytiniame Donbaso regione, įskaitant aplink Kramatorską ir Slovianską.

Rusijos pajėgos surengė raketų ataką prieš Kryvyj RihąRusijos pajėgos ketvirtadienį surengė raketų ataką prieš Ukrainos Kryvyj Riho miestą, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto karinės administracijos vadovu Oleksandru Vilkulu.„Kryvyj Rihas – raketų ataka. Likite slėptuvėse“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė O. Vilkulas.

Arestovyčius: lūžis kare bus pasiektas ukrainiečiams susigrąžinus ChersonąLūžis Ukrainos kare su Rusija bus pasiektas ukrainiečiams susigrąžinus Chersoną, sako prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius.„Lūžis bus pasiektas, kai mes perimsime Chersoną. (...) Tikimės, kad per mėnesį ar du mes perimsime Chersoną ir tam tikri įdomūs veiksmai prasidės Ukrainos Rytuose“, – Lietuvos žiniasklaidai Vilniuje ketvirtadienį kalbėjo O. Arestovyčius.Pasak jo, ketvirtadienio ryte Ukrainos pajėgos vykdė dvi kontraatakas, vieną – Chersono, kitą – Charkivo srityse.„Negalime įvardinti miestų pavadinimų dėl informacijos saugumo, bet jūs galite tai perskaityti „Telegram“ kanaluose“, – pridūrė jis.Anot jo, per dieną ukrainiečių pajėgoms pavyko atsikovoti apie 50 kilometrų teritorijos, paimti daug karinės įrangos, belaisvių.„Mes atsiimsime Krymą, atsiimsime visas okupuotas teritorijas, atsiimsime Donbasą. Mes turime 95 proc. palaikymą iš Vyriausybės, visuomenės, kariuomenės, kad šis karas būtų baigtas karine pergale prieš Rusijos kariuomenę“, – tvirtino O. Arestovyčius.Pasak O. Arestovyčiaus, Rusijos propaganda yra paremta „tik puolimu“, bet nėra pasirengusi naratyvų savo piliečiams pralaimėjimų atveju.„Propaganda ir naratyvai yra sukurti tik puolimui, žemių ir žmonių grobimui. Jei jie bus sustabdyti ar patirs pralaimėjimų, jie pralaimės: visi naratyvai dings, propaganda dings, Rusija pradės byrėti po to, kai perimsime Chersoną ar kitą didesnę teritoriją“, – kalbėjo Ukrainos Prezidentūros atstovas.Anot jo, Rusijai sunkiai sekasi telkti puolimo pajėgas, jiems nepavyksta užtikrinti mobilizacijos, reikiamų resursų. Kalbėdamas apie Vakarų nuogąstavimus dėl energetikos krizės, jis pabrėžė, kad tai tėra „informacinio karo dalis“.„Bet netgi jei bus šalta žiema, kuri atneš kai kurių rūpesčių, tai tebus viena žiema nutraukti visai energetinei priklausomybei nuo Rusijos (...). Manau, Europa turėtų sukaupti kantrybės vienai žiemai, kad nutrauktų priklausomybę nuo Kremliaus. Tai – puiki galimybė, nes jei ne, Kremlius vėl ir vėl bandys tai išnaudoti“, – sakė O. Arestovyčius.Jis tvirtino nematantis energetinės grėsmės Vakarams, tuo metu Ukrainai, anot jo, tokia grėsmė kyla, jei Rusija artėjant žiemai smogs infrastruktūrai, kuri aprūpina ukrainiečius šildymu.„Tačiau aš netikiu šiuo scenarijumi netgi Ukrainai, juo labiau, Europai“, – pabrėžė O. Arestovyčius.

Vokietija ir Nyderlandai planuoja mokyti ukrainiečius išminavimoVokietija ir Nyderlandai planuoja apmokyti Ukrainos karius aptikti ir nukenksminti apgaulingas minas bei sprogstamuosius įtaisus, padėtus kaip spąstai, sakė Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht ir jos kolegė iš Nyderlandų Kajsa Ollongren.Mokymus planuojama vykdyti gynybos mokymų centre Badeno ir Viurtembergo žemėje, sakė Ch. Lambrecht per Ukrainos rėmėjų susitikimą Vokietijos Ramšteino oro pajėgų bazėje. „Tačiau mes suteiksime ne tik mokymus, bet ir medžiagą“, – sakė ji.Pasak Ch. Lambrecht, centras gali apmokyti apie 20 Ukrainos karių, tai galima padaryti greitai, koordinavimas jau vyksta. Vokietija taip pat remia Ukrainą kitose srityse, įskaitant aprūpinimą žiemą reikalinga įranga, elektros energijos gamybos medžiagomis, palapinėmis, žiemine apranga, sakė ji.Ch. Lambrecht teigimu, Berlyno Ukrainai pažadėti „Gepard“ tankai bus pristatyti kuo greičiau, kaip ir „Biber“ šarvuotos tilto tiesimo mašinos.

Kyjivas: britų pagalbos savanoris patyrė neapsakomus kankinimusJungtinės Karalystės vyriausybė ketvirtadienį pareiškė esanti „sunerimusi“ dėl Ukrainos teiginių, kad britų pagalbos savanoris, miręs būdamas įkalintas Rusijos remiamų separatistų, galėjo patirti „neapsakomus kankinimus“.„Mus neramina pranešimai, kad pagalbos darbuotojas Paulas Urey kalinamas galėjo būti nukankintas“, – sakoma naujienų agentūrai AFP atsiųstame Užsienio, Sandraugos ir plėtros biuro pranešime. „Būtina kuo greičiau pamatyti išsamaus pomirtinio tyrimo rezultatus“, – nurodė ministerija. „Šiuo slogiu metu mūsų mintys yra su Paulo Urey šeima“, - pridūrė ji.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba trečiadienį tviteryje parašė, kad rusai grąžino P. Urey kūną su „galimų neapsakomų kankinimų žymėmis“, tai, jo teigimu, yra „žiaurus karo nusikaltimas“.P. Urey kaip savanoris išvyko padėti evakuoti ukrainiečius balandį, netrukus po Rusijos invazijos.Vėliau tą mėnesį jis buvo sučiuptas ir mirė liepos 10 d., sulaikytas Maskvos remiamų separatistų, teigusių, kad jis serga lėtinėmis ligomis ir yra „depresinės psichologinės būklės“.Dviejų vaikų tėvo, sirgusio pirmojo tipo cukriniu diabetu, mirtį aptarė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija. Liepą tuometinė JK užsienio reikalų ministrė Liz Truss sakė buvusi „sukrėsta“ pranešimų apie P. Urey mirtį. Ji sakė, kad už tai „visiškai atsakingas“ Kremlius, nes jis „buvo sulaikytas Rusijos įgaliotinių Ukrainoje“.Jo motina Linda Urey ketvirtadienį feisbuke parašė, kad jos sūnaus kūnas yra Kyjive. Ji paragino rėmėjus „padėti jį susigrąžinti“. Jo 17 ir 20 metų dukterys siekia sutelktinio finansavimo, kad sumokėtų už jo kūno repatriaciją.Rusija neigia bet kokią atsakomybę dėl P. Urey mirties ir sako, kad Didžioji Britanija turi derėtis su separatistais. Separatistai tvirtino, kad P. Urey iš Voringtono šiaurės vakarų Anglijoje buvo profesionalus kareivis, veikęs kaip samdinys.P. Urey buvo sulaikytas kontrolės poste netoli pietrytinio Zaporižios miesto ir laikomas separatistiniame Donecko regione Rytų Ukrainoje. Kitas kartu su juo į nelaisvę paimtas britas Dylanas Healy yra teisiamas Donecke kartu su dar keturiais užsieniečiais, kaltinamais, kad jie yra samdiniai, visiems gresia mirties bausmė.

Ukrainos kariuomenė sako atkovojusi per 20 gyvenviečių Charkivo srityjeUkrainos kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad vykdydama kontrpuolimą prieš Maskvos pajėgas atkovojo daugiau kaip 20 miestų ir kaimų šiaurės rytinėje Charkivo srityje.Ukrainiečių „kariniai daliniai prasiveržė 50 km už priešo linijų. Vykdant aktyvias operacijas Charkivo srityje buvo išlaisvinta daugiau kaip 20 gyvenviečių“, sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aukšto rango pareigūnas Oleksijus Hromovas.

Ukraina: okupantus apėmė panika, jie jau kalba apie baisius dalykusUkrainos ginkluotosios pajėgos, greičiausiai, palaipsniui grįžta prie Luhansko srities sienų. Atsižvelgiant į įvykius Chersono srityje, yra pagrindo teigti, kad okupantai gali atsidurti vadinamajame „katile“. Gali būti apsupta iki 20 tūkst. rusų kareivių.Apie tai pokalbio su Marku Feiginu metu papasakojo Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius. „Mes neminime to žodžio, nieko nesakome, bet galime kalbėti apie tai, ką šneka Rusijos propagandistai“, – komentuodamas situaciją Balaklijoje pareiškė jis.Anot O. Arestovyčiaus, okupantai jau panikuoja. Jie praneša, kad Charkivo srityje prasidėjo „baisūs“ mūšiai, rašistai jau atsidūrė apsuptyje, o Ukrainos ginkluotosios pajėgos prasibrovė labai toli ir netgi atkovojo svarbų greitkelį.Okupantai praneša, kad prie Balaklijos liko karių, bet su jais „kažkodėl nutrūko ryšys“. O. Arestovyčiaus teigimu, jis puikiai supranta, kodėl ir kokiais atvejais su rusų kareiviais gali nutrūkti ryšys.„Bet jau mačiau kruvinų marškinėlių su užrašu SOBR“, – pridūrė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas, komentuodamas Rusijos Federacijos (RF) propagandistų pareiškimus, kad Samaros ir Baškirijos SOBR Balaklijoje pateko į apsuptį.Žinoma, RF neatskleis tikrojo nuostolių masto, bet jau aišku, kad rašistams tikrai ne pyragai, mano O. Arestovyčius. Propagandistai netgi pakeitė formuluotes: jie jau rašo „kuo besibaigtų šis mūšis“, o tai reiškia, kad jie ruošiasi pralaimėjimui. Be to, okupantai pradėjo kalbėti, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos užpuolė iš Iziumo pusės ir užėmė Dovgenkės gyvenvietę. „Kalba apie baisius dalykus. Vos ne apie tai, kad visa Iziumo grupė pateko į apsuptį, įskaitant štabus ir visa kita... Jie šaukia, jog viskas labai blogai“, – pažymėjo O. Arestovyčius.Jo manymu, jeigu Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasieks Kupjanską, okupantai neteks tiekimo dar viena kryptimi. Patys okupantai jau užsimena, kad palaikymo iš Kupjansko pusės neturi. Iš principo visas rusų tiekimas Iziumo kryptimi gali greitai nutrūkti, samprotauja O. Arestovyčius.„Tai reiškia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos grįžta prie Luhansko srities sienų... Esant idealiam variantui, Iziumo grupė bus apsupta. Kaip sako Rusijos propagandistai – „katilas“... Jame gali atsidurti 10–20 tūkst. rusų kareivių“, – pažymėjo Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas.

Melitopolyje sunaikinta partijos „Vieningoji Rusija“ būstinė, kurioje vyko pasirengimas vadinamajam „referendumui“Rugsėjo 7 d. vakarą laikinai okupuotame Ukrainos Melitopolio mieste (Zaporižios sritis) sunaikinta partijos „Vieningoji Rusija“ būstinė, kurioje vyko pasirengimas vadinamajam „referendumui“, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto meru Ivanu Fiodorovu.„Dar vienas žingsnis tolyn nuo pseudoreferendumo. Per sprogimus Melitopolyje sunaikinta dar viena „Vieningoji Rusija“ būstinė, įsikūrusi „Nova Pošta“ pastate Lomonosovo gatvėje“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė I. Fiodorovas.Įvykus Melitopolio okupacijai, miestui primesta Rusijos valdžia ten ir kitur Pietų Ukrainoje sukūrė judėjimą „Esame išvien su Rusija“. Rusijos partijų „Vieningoji Rusija“ ir „Liaudies partijos“ atstovai buvo atsakingi už mieste įkurtos būstinės darbą.Rusijos kariuomenė kontroliuoja Melitopolį nuo vasario 25 d.

Per netikėtą vizitą Kyjive Blinkenas aptaria karinę pagalbąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį netikėtai atvyko į Kyjivą, Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naują beveik 2,7 mlrd. JAV dolerių karinę pagalbą Ukrainai ir kaimynėms, kad atremtų Rusiją.Tai antroji A. Blinkeno kelionė į Kyjivą nuo Rusijos vasarį pradėtos invazijos į Ukrainą, jis keliavo slapta. „Sekretorius labai norėjo vykti į šią kelionę dabar, nes tai labai svarbi akimirka Ukrainai“, – sakė A. Blinkeną lydinti aukšta JAV pareigūnė. Ji pabrėžė, kad invazijai vykstant jau beveik septynis mėnesius Ukraina vykdo kontrpuolimą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paskelbė, kad Kyjivas atkovojo kelias vietoves Charkivo srityje.„Visa parama saugumo srityje skirta padėti užtikrinti, kad Ukrainos kontrpuolimas būtų sėkmingas“, – sakė anonimiškumo pageidavusi pareigūnė. „Jei taip ir bus, manau, jog tai bus labai svarbu tolesnei karo eigai“.Gynybos sekretorius Lloydas Austinas, susitikęs su sąjungininkėmis Ramšteino bazėje Vokietijoje, anksčiau ketvirtadienį gyrė Ukrainos pajėgų „akivaizdžią sėkmę“ mūšio lauke. L. Austinas paskelbė apie dar 675 mln. JAV dolerių karinę pagalbą, apimančią daugiau ginklų, amunicijos ir daugiau „Himars“ – tiksliai valdomų raketų, galinčių smogti taikiniams net už 80 kilometrų, teigiama, kad jų dėka Rusijos pajėgos perėjo į gynybą.Be to, A. Blinkenas patvirtino 2 mlrd. dolerių užsienio kariniam finansavimui – programai, pagal kurią Jungtinės Valstijos siūlo paskolas ar dotacijas kitoms valstybėms JAV gaminamiems ginklams pirkti. Pusė naujojo 2 mlrd. dolerių paketo atiteks Ukrainai, o pusė – 18-ai kitų valstybių, kurioms kyla grėsmė iš Rusijos, sakė kitas valstybės departamento pareigūnas. Tarp patvirtintų gavėjų yra Moldova ir Sakartvelas, abi turinčios Rusijos remiamus atsiskyrusius regionus, taip pat Baltijos šalys Estija, Latvija ir Lietuva bei Bosnija, kur dėl Rusijos remiamų Bosnijos serbų lyderių padidėjo įtampa.A. Blinkeno kelionė vyksta prezidentui Joe Bidenui nuvylus Ukrainą, kai jis aiškiai pasakė, jog nepriskirs Rusijos prie terorizmą remiančių valstybių, tam pritaria ir daug JAV įstatymų leidėjų, manančių, kad toks žingsnis būtų žalingas šalies tarptautiniam verslui ir bankams. J. Bideno administracija tvirtina, kad Rusija neatitinka reikiamo teisinio apibrėžimo ir kad JAV jau ir taip taiko panašų poveikį turinčias sankcijas.Valstybės departamento pareigūnai sakė, jog A. Blinkenas norėjo apsilankyti Ukrainoje dar ir dėl to, kad tiesiogiai išgirstų naujienas iš jos vadovybės prieš šį mėnesį vyksiančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, kurioje Jungtinės Valstijos ir jų Vakarų partnerės sieks solidarumo prieš Rusiją.

Po Kyjivo kontrpuolimo rusų pajėgos teigia evakuojančios Kupjansko miestąUkrainos pajėgoms pradėjus kontrpuolimą, rusų okupantai, jų pačių duomenimis, pradėjo moterų ir vaikų evakuaciją iš Kupjansko miesto, svarbaus transporto mazgo Rytų Ukrainos Charkivo srityje. „Padėtis Kupjansko mieste šiandien yra tokia, kad mes tiesiog priversti garantuoti gyventojų – bent jau moterų ir vaikų – evakuaciją, nes miestą raketomis atakuoja Ukrainos kariniai daliniai“, - sakė Rusijos paskirtos karinės administracijos vadovas Vitalijus Gančevas, kurį cituoja agentūra TASS.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paskelbė apie „geras žinias iš Charkovo srities“. Tačiau jis pats detalių neįvardijo.Ukrainos pajėgos nori pasiekti Kupjanską, kurį kerta kelios geležinkelių ir kelių linijos. Ši vietovė dėl to laikoma strategiškai svarbia rusų dalinių, šiaurėje žygiuojančių į Donbasą, aprūpinimui.

JAV skiria Ukrainai dar 675 mln. dolerių karinę paramąJungtinės Valstijos skirs Ukrainai dar 675 mln. dolerių (675 mln. eurų) karinę pagalbą. Naujasis paramos paketas, be kita ko, apims tolesnį haubicų, raketų, artilerijos amunicijos ir šarvuotų automobilių pristatymą, ketvirtadienį JAV Ramšteino oro pajėgų bazėje Vokietijoje prasidėjusiame vadinamosios Ukrainos kontaktinės grupės susitikime pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas. Jis pabrėžė, kad karinė sąjungininkių parama Ukrainai duoda rezultatų. „Matome akivaizdžią mūsų pastangų sėkmę mūšio lauke“, - sakė L. Austinas.L. Austinas į susitikimą Ramšteine sukvietė kontaktinės grupės gynybos ministrus ir kitus aukštus atstovus. Čia jie, JAV duomenimis, aptars „besitęsiančią krizę Ukrainoje ir įvairius saugumo klausimus“. Pirmą kartą kontaktinė grupė Ramšteine posėdžiavo balandžio pabaigoje.

Vaizdo įraše – sunaikinta Rusijos karinė technika Charkivo srityje. Skelbiama, kad okupantai čia pateko į pasalą.https://t.me/Ukraine_365News/35911

Ukrainoje likviduotas Rusijos Nacionalinės gvardijos kapitonas, dalyvavęs aneksuojant KrymąUkrainoje rugpjūčio 29 dieną buvo likviduotas Rusijos Nacionalinės gvardijos kapitonas Sergejus Zorinas, kuris 2014 metais aktyviai dalyvavo Krymo aneksijos procese, o po įsiveržimo į Ukrainą buvo paskirtas Zaporižios branduolinės elektrinės „apsaugai“.Apie tai tviteryje parašė Ukrainos tinklaraštininkas ir pareigūnas Anatolijus Štefanas. Jis teigia, kad S. Zorizas žengė „geros valios žingsnį“ – „oficialiai denacifikavosi ir demilitarizavosi“.Propagandos skleidėjai anksčiau skelbė S. Zorino sutuoktinės Jelenos ir šešerių sūnaus nuotrauką, kuria pasidalino ir A. Štefanas.Rusijos žiniasklaidos skelbiamame nekrologe nurodyta, kad jis „žuvo vykdydamas karinę užduotį“. Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas po mirties S. Zoriną apdovanojo už dalyvavimą vadinamojoje „specialiojoje operacijoje“.S. Zorinas po Krymo okupacijos liko tarnauti Eupatorijoje, iš kur šių metų vasarį buvo paskirtas dalyvauti „specialiojoje operacijoje“.

JAV ir sąjungininkės vėl susitinka Vokietijoje aptarti karinės paramos UkrainaiJAV ketvirtadienį Vokietijoje vėl subūrė savo sąjungininkus naujoms deryboms dėl karinės paramos Kyjivui, o Ukraina pranešė apie „geras naujienas“ atkovojusi keletą vietovių šalies rytuose.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas surengs derybas JAV Ramšteino oro pajėgų bazėje. Jomis siekiama pabrėžti sąjungininkų „vienybę ir solidarumą“ remiant Ukrainą. Tarp dalyvių bus NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, taip pat daugiau kaip 40 šalių ministrai ir kariuomenių vadai.Penktasis derybų raundas „Ukrainos gynybos kontaktinės grupės“ formatu rengiamas tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo pajėgos iš rusų atkovojo kelias gyvenvietes Charkivo regiono šiaurės rytuose.Nuo praėjusios savaitės Ukraina taip pat vykdo kontrpuolimą šalies pietuose, kur, jos teigimu, atkovojo kelis kaimus.Kyjivas ne kartą ragino sąjungininkus suteikti daugiau sunkiosios ginkluotės, nes ukrainiečiams reikia atremti priešą. Ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis pakartojo šį prašymą sekmadienį lankydamasis Vokietijoje.Tarp klausimų, kurie bus keliami Ramšteine, yra ginklų gamybos ir atsargų papildymo iššūkiai, nes „Ukrainoje vykstančiame kare sunaudojama daug amunicijos“, sakė aukščiausio rango JAV generolas Markas Milley.Bus siekiama išsiaiškinti, kokių atsargų yra atskirose šalyse ir ko reikėtų įsigyti iš gamintojų, sakė jis.Artilerija šiame kare yra labai svarbi, o visų rūšių sviediniai turi didžiulę paklausą.Ukrainai ir Rusijai kariaujant sekinamąjį karą, atsargos taip pat yra labai svarbus veiksnys.Jau išnaudojusi visą Rusijoje pagamintą ginkluotę, Ukraina dabar yra visiškai priklausoma nuo Vakarų karinės paramos. O Rusija, kuriai taikomos griežtos sankcijos, kreipėsi į Šiaurės Korėją dėl didžiulių kiekių raketų ir artilerijos sviedinių, teigia Vašingtonas.JAV yra didžiausios Ukrainos ginkluotės tiekėjos. Jos jau pažadėjo 13,5 mlrd. dolerių vertės įvairių ginklų, įskaitant prieštankines raketas „Javelin“ ir sviedinius, suderinamus su NATO artilerijos sistemomis.

Analitikai: rusai neapdairiai prisišnekėjoRusija per atsitiktinumą patvirtino, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmus Chersono srityje lydi sėkmė. Valstybė agresorė paprastai stengiasi nutylėti savo nesėkmes ir niekaip jų nekomentuoti, tačiau šįkart apie Ukrainą ginančių karių kontratakas prakalbo net Rusijos gynybos ministerija.Apie štai tokį „neapdairumą“ pranešė Karo studijų instituto (ISW) analitikai.Specialistai mano, kad ukrainiečių kariai pajudėjo per Vysokopilią ir Novovoznesenskę – per 5 kilometrus nuo Chersono ir Dnipropetrovsko sričių sienos esančias teritorijas.„Rusijos šaltiniai, įskaitant ir Rusijos gynybos ministeriją, atsitiktinai patvirtino, kad ukrainiečių pajėgos surengė kelias sėkmingas operacijas vakarinėje Chersono srities dalyje, Suchij Stavoko rajone (maždaug per 65 kilometrus į šiaurės rytus nuo Chersono miesto Inhulecio upės kryptimi)“, – nurodė ISW.Taigi, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad rusų kariai surengė atakas, nukreiptas į Bilohirkoje, Suchij Stavoke ir Andrejevkoje sutelktas ukrainiečių pajėgas, o šitai, pasak analitikų, reiškia, kad ukrainiečių kariai sugeba išlaikyti pozicijas į pietus nuo Inhulecio upės.„Rusų šaltiniai aptarinėjo puolamąsias ukrainiečių pajėgų operacijas, surengtas Suchij Stavoko rajone ir aplinkinėse Bezymianajos, Kostromkos, Velikij Artakovo ir Ščaslivojės gyvenvietėse“, – pridūrė ISW.Ekspertai laikosi nuomonės, kad Rusija jau atkreipė dėmesį į įvykius Charkivo srityje ir stengiasi nieko nekalbėti apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmę Chersono srityje. Analitikai mano, kad netrukus visas Rusijos informacijos kanalų dėmesys bus sutelktas į situaciją prie Charkivo.

Rusijai apšaudžius Charkivą, žuvo mažiausiai du žmonėsRusai ketvirtadienio rytą smogė kelioms šiaurės rytinio Ukrainos Charkivo miesto dalims; šiuo metu žinoma apie du žuvusiuosius ir penkis sužeistuosius, pranešė pareigūnai.Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas nurodė, kad rusų pajėgos apšaudė du antro didžiausio Ukrainos miesto rajonus ir paragino gyventojus paisyti pavojaus signalų ir esant reikalui trauktis į slėptuves.„Deja, apšaudymas Pramonės rajone pareikalavo aukų. Preliminariais medikų duomenimis, du žmonės žuvo ir penki buvo sužeisti“, – sakė O. Synjehubovas.

Okupantai pasileido bėgti iš Balaklijos – nepavykoUžfiksuotas nesėkmingas bandymas „trauktis“. „Telegram“ kanale „Ukraina 365“ paskelbtas vaizdo įrašas, kurį galima laikyti iliustracija situacijos, kokioje atsidūrė okupantai iš Rusijos prie Balaklijos. „Priešas suprato esąs apsuptas. Norėdami ištrūkti iš šios padėties, okupantai, nebesitikintys jokios pagalbos, bando ištrūkti savarankiškai. Dalis rado civilių drabužių, ir jais persirengę viliasi ištrūkti užgrobtu transportu. Vaizdo įraše įamžintas toks nesėkmingas bandymas. Matoma, kad „Donbaso gynėjai“ bėga su dokumentais, uniformomis ir ginklais. Vienintelis kelias atsitraukti – pasiduoti į nelaisvę“, – rašoma prie vaizdo įrašo.https://t.me/Ukraine_365News/35891

Ukraina skelbia apie rekordinį skaičių nukautų okupantųNuo karo pradžios ukrainiečiai likvidavo 51 250 rusų karių. Per pastarąją parą nukautas rekordinis skaičius (išskyrus pirmąsias karo dienas) okupantų — 640.Maža to, Ukrainos pajėgos sunaikino apie 100 vienetų priešo karinės technikos.Naujausiais duomenimis savo „Facebook“ puslapyje pasidalijo Ukrainos generalinis štabas.https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1567770542421295104

Ukrainos kariai juokauja: sėdim Balaklijoje, laukiam maršrutinio autobuso į BelgorodąUkrainos kariai paviešino vaizdo įrašą, kuris, kaip jie tvirtina, darytas Balaklijoje. Pastarosiomis dienomis skelbta, kad čia Ukrainos pajėgos padarė didelį proveržį, pradėtas netikėtas kontrpuolimas.„Sėdim Balaklijoje, laukiam maršrutinio autobuso į Belgorodą“, – juokauja jie.https://t.me/uniannet/71227

Ukraina vos per dvi dienas atsikovojo 400 kv. km teritorijosUkrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko pasiekti operatyvinio netikėtumo efektą Charkivo srities pietryčiuose, kur dabar labai efektyviai kontratakuoja.Apie tai rugsėjo 7 d. įvykiais paremtose naujose išvadose kalba Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW).ISW specialistai konstatuoja, kad Ukrainos pajėgos, ko gero, pasinaudojo Rusijos pajėgų permetimu į pietinį frontą, kad surengtų situacinį, „bet labai veiksmingą kontrpuolimą šiaurės vakarų kryptimi nuo Iziumo“. Remiantis ISW vertinimu, Ukrainos gynėjai rėmėsi taktinio netikėtumo efektu, kad rugsėjo 6–7 d. pasistūmėtų mažiausiai 20 km gilyn į Rusijos užimtą teritoriją Charkivo srities rytinėje dalyje ir atkovotų maždaug 400 kv. km Ukrainos teritorijos. Ukrainos pajėgų kontratakas netoli Iziumo ir Balaklijos ISW vadina „lokaliomis, bet labai veiksmingomis“.

Baltarusija netoli Lenkijos sienos pradėjo karines pratybasBaltarusija trijose šalies teritorijose, įskaitant pasienį su Lenkija, pradėjo karines pratybas. Gynybos ministerija pranešė, kad manevrai vyksta pietryčiuose netoli pasienio miesto Bresto, sostinės Minsko regione šalies centrinėje dalyje ir prie Vitebsko šiaurės rytuose netoli Rusijos.Pratybos vyks iki rugsėjo 14 dienos. Jų metu, anot ministerijos, bus treniruojamasi atsikovoti priešiškų jėgų užimtą teritoriją ir atgauti pasienio regionų kontrolę. Manevruose dalyvaujančių karių skaičius ir naudojamos įrangos kiekis esą neviršija ribos, kai, remiantis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) taisyklėmis, apie pratybas reikia pranešti.

Paviešinta akimirka, kai Zelenskis pasako Macronui, kad prasidėjo karasInternete paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbasi su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Vaizdo įrašas darytas vasario 24 d., V. Zelenskis Prancūzijos vadovui tuomet pranešė, kad jo šalyje Rusija pradėjo karą.E. Macronas paklausė, ar iš tikrųjų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė savo pajėgas į Kijevą.„Visur. Ir Kijeve, ir Odesoje. Ir iš Baltarusijos. Taigi, mes kovojame visur. Visur yra kariuomenė. Negalėjome to įsivaizduoti – to nebuvo 2014 metais“, – E. Macronui sako V. Zelenskis.„Supratau. Tai totalinis karas“, – atsako jam Prancūzijos prezidentas.Tuomet V. Zelenskis paprašė E. Macrono, Europos lyderių ir Baltųjų rūmų vadovo kartu daryti įtaką V. Putinui.„Taigi, aš manau, Emmanueli, labai svarbu kalbėtis su Putinu ir labai svarbu sukurti antikarinę koaliciją. Esame tikri, kad Europos lyderiai ir Bidenas gali įsikišti, paskambinti jam ir pasakyti „Stop“. Jis sustos. Jis jūsų paklausys“, – sakė V. Zelenskis.https://twitter.com/ElBeardsley/status/1567479046061056000

Karo apžvalgininkas: Putino armiją ištiko visiška karinė katastrofaCharkivo srities pietuose Ukrainos armija galingai pralaužė Rusijos Federacijos (RF) okupacinės armijos gynybą. Rusijos pajėgų atsitraukimas jau tapo panišku bėgimu. Kaip savo feisbuko paskyroje rašo žurnalistas, karo apžvalgininkas Ivanas Jakovina, ryškėja RF ginkluotųjų pajėgų katastrofos kontūrai.Remiantis naujausiais duomenimis, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko prasiveržti į priekį dešimtis kilometrų. Užgrobta galybė rusų karinės technikos, įskaitant reaktyvinės salvinės ugnies sistemas „Grad“ ir haubicas „Msta-C“, tai pavirtina nuotraukos, skelbia dialog.ua. Tokia ginkluotė paprastai dislokuojama maždaug už 20–30 kilometrų nuo priešakinių pozicijų.Ukrainos ginkluotosios pajėgos ne tik visai priartėjo prie Balaklijos, bet ir įžengė į Ševčenkovę, esančią pusiaukelėje tarp Balaklijos ir Kupjansko, t. y. ukrainiečiams nedaug trūksta, kad Iziume esanti RF ginkluotųjų pajėgų grupė atsidurtų „katile“. Skelbiama, kad į nelaisvę paimta daug rusų okupantų. Per pastarąsias dvi dienas Ukrainos ginkluotosios pajėgos gerokai padidino vadinamąjį „apsikeitimo fondą“. „Taip pat nemažai okupantų tapo „kroviniu 200“ dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo. Apskritai kalbant, Vladimiro Putino armiją šia kryptimi ištiko visiška karinė katastrofa. Vyksta tikrų tikriausias ištiso fronto sektoriaus naikinimas. Tai sutriuškinimas. Nežinau, kuo viskas baigsis, bet jau dabar rezultatai yra stulbinantys“, – konstatavo I. Jakovina.

Prorusiški separatistai perdavė Ukrainos institucijoms brito kūnąPraėjus beveik dviem mėnesiams po Didžiosios Britanijos piliečio mirties prorusiškų separatistų nelaisvėje Ukrainoje, jo kūnas perduotas ukrainiečių institucijoms. Tai trečiadienį feisbuke pranešė Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytras Lubinecas. Anot jo, ant vyro kūno rasta kankinimo pėdsakų ir pjautinių žaizdų. „Būdamas Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras, jau šiandien galiu labai atsakingai pareikšti, kad ši mirtis yra smurtinė“, – rašė D. Lubinecas.Nepriklausomai patvirtinti D. Lubineco teiginių nėra galimybės.Donecko separatistų vadovybė liepos viduryje pareiškė, kad į nelaisvę paimtas britas mirė nuo virtinės chroniškų ligų. Anot žiniasklaidos, vyras buvo 45 metų amžiaus. Britų duomenimis, jis balandį Zaporižios srityje Ukrainos pietryčiuose lydėjo pagalbos siuntą, kai pateko į Maskvai lojalių dalinių rankas. Separatistai apkaltino jį buvus Ukrainos samdiniu.JK ambasada Kyjive informuota apie kūno perdavimą rašė D. Lubinecas.

JT: yra įrodymų, kad Rusija prievarta išsiveža ukrainiečių vaikusJungtinės Tautos trečiadienį paskelbė apie „patikimus kaltinimus“, kad Maskvos pajėgos prievarta išveža ukrainiečių vaikus į Rusiją.Vašingtone ir JT Saugumo Tarybos posėdyje Maskva buvo apkaltinta prievartiniu daugelio civilių ukrainiečių suvarymu į sulaikytųjų stovyklas ar net kalėjimus pagal Kremliaus įsakytą „filtracijos“ programą ir vaikų iš karo zonos išvežimą siekiant perduoti juos įtėviams Rusijoje.„Mes susirūpinę, kad Rusijos valdžia taiko supaprastintą Rusijos pilietybės suteikimo vaikams be tėvų globos procedūrą ir kad šiuos vaikus galės įsivaikinti rusų šeimos“, – Saugumo Tarybai sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja žmogaus teisėms Ilze Brands Kehris.Pasak jos, Rusijos pajėgos okupuotose Ukrainos teritorijose ukrainiečių atžvilgiu vykdo agresyvius saugumo patikrinimus, dažnai pažeisdamos žmogaus teises.Kai kurie ukrainiečiai, laikomi artimais Ukrainos vyriausybei ar kariuomenei, kankinami ir prievarta išvežami į pataisos kolonijas bei kitas įkalinimo įstaigas Rusijoje, nurodė I. Brands Kehris.Tuo metu JAV Valstybės departamentas paskelbė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino biuras tiesiogiai vadovauja ukrainiečių perkėlimui į Rusiją ir daro tai pagal planą aneksuoti okupuotas teritorijas.„Rusija anksčiau sistemingai naudodavo prievartinės deportacijos praktiką ir sunku pervertinti baimę bei kančias, kurias tai primena žmonėms, priverstiems gyventi Kremliaus kontrolės sąlygomis“, – sakė Valstybės departamento atstovas Vedantas Patelis.Tačiau Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia kaltinimus pavadino nepagrįstais ir sakė, jog tai, kas vadinama filtracija, yra paprasčiausias ukrainiečių, savo noru bėgančių į Rusiją, registravimas.„Kiek galime spręsti, panašios procedūros taikomos Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse ukrainiečių pabėgėlių atžvilgiu“, – tvirtino jis Saugumo Taryboje.

Ukrainos branduolinės agentūros vadovas kaltina Rusiją grobiant darbuotojusUkrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“ apkaltino Zaporižios AE okupavusias Rusijos pajėgas grobiant ir netinkamai elgiantis su jos darbuotojais.„Energoatom“ vadovas Petro Kotinas vokiečių laikraščio „Funke“ grupei sakė, kad buvo sulaikyta apie 200 žmonių ir kad bendrovė nežino, kur šiuo metu yra kai kurie iš jų, pridurdamas, kad būta atvejų, kai agentūros darbuotojai buvo kankinami ir nužudyti.P. Kotinas sakė, kad „Energoatom“ darbuotojams labai sunku tęsti darbą elektrinėje, ir pridūrė, kad tie, kurie liko elektrinėje, supranta, kaip svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi branduolinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos standartų.P. Kotino teigimu, apie 1 000 ukrainiečių darbuotojų užtikrina objekto veikimą. Palyginimui, prieš karą elektrinėje dirbo apie 11 tūkst. žmonių.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šią savaitę paskelbtoje ataskaitoje apie elektrinę nepasisakė taip išsamiai kaip P. Kotinas, tačiau padėtį joje apibūdino kaip netinkamą darbui.TATENA perspėjo, kad elektrinėje trūksta darbuotojų ir kad likę specialistai patiria tokį didelį stresą, kad gali įvykti veiklos sutrikimų. TATENA taip pat teigė, kad jos komandai nebuvo leista patekti į visas elektrinės dalis.Pranešime teigiama, kad ukrainiečių personalas Zaporižioje dirba prižiūrimi elektrinę okupavusių Rusijos karių nuo kovo mėnesio. Taip pat priduriama, kad objekte yra Rusijos branduolinės energetikos agentūros „Rosatom“ atstovų.

Ukraina įvedė sankcijas daugiau kaip 600 rusųDėl Rusijos invazijos Ukraina įvedė sankcijas 606 politinės vadovybės Maskvoje atstovams. Apie šį Ukrainos Saugumo Tarybos sprendimą trečiadienį Kyjive informavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Jiems tenka atsakomybė dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, dėl teroro prieš mūsų tautą. Nė vienas jų neišvengs bausmės. Tai tik laiko klausimas“, – pažymėjo V. Zelenskis.Iš 32 prezidento Vladimiro Putino pirmininkaujamos Rusijos Saugumo Tarybos narių į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti 28, iš 450 Rusijos Valstybės Dūmos narių – 424, iš 170 senatorių Federacijos Taryboje – 154.V. Zelenskis nepasakė, kas į sąrašą nepateko, taip pat neįvardijo sankcijų detalių.

Zelenskis: ukrainiečių pajėgos atkovojo vietovių netoli CharkivoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė, kad Kyjivo pajėgos atkovojo iš rusų kelias gyvenvietes Charkivo srityje šalies šiaurės rytuose.„Šią savaitę turime gerų naujienų iš Charkivo srities“, – savo dienos pranešime sakė V. Zelenskis. Pasak jo, „dabar netinkamas laikas nurodyti šias gyvenvietes, į kurias sugrįžo Ukrainos vėliava“.Stebėtojai pastarosiomis dienomis kalbėjo apie Ukrainos pajėgų proveržį Charkivo srityje, bet oficialaus galimų laimėjimų patvirtinimo nebuvo.Ukraina nuo praėjusios savaitės savo teritorijos pietuose vykdo kontrpuolimą ir skelbia ten taip pat atkovojusi kelis kaimus.Charkivo sritį rusų pajėgos iš dalies okupavo pradiniu vasario 24-ąją pradėtos invazijos etapu.Charkivo miestas – antras pagal dydį Ukrainoje – nuolat bombarduojamas, bet rusų pajėgoms niekada nepavyko jo užimti.

Ukraina siunčia įspėjimą okupantams Kryme: pasiruoškite plauktiUkrainos gynybos ministerija savo „Twitter“ paskyroje pasidalino įspėjimu okupantams Kryme.„Orų prognozė rodo, kad Kryme bus labai karšta. Rusų okupantams laikas pasiruošti plaukti. Reikia daug jėgų nuplaukti į Sočį ar Jeiską. Beje, naujas ilgiausio plaukimo rekordas atvirame vandenyje gali būti įtrauktas į Gineso rekordų knygą“, – sakoma ministerijos žinutėje. Kaip rašo „Sky News“, tai gali būti Ukrainos užuomina į artėjančią operaciją Rusijos okupuotame pusiasalyje. Anksčiau Ukrainos pareigūnai dalijo patarimus civiliams, kaip pasiruošti „deokupacijai ir galimiems karo veiksmams“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas trečiadienį paskelbtame straipsnyje pirmą kartą pripažino, kad Ukraina surengė raketų atakų prieš kelias Rusijos karines bazes aneksuotame Kryme.Ukrainos pajėgos „sėkmingai įvykdė raketų smūgius priešo karinėms bazėms, įskaitant Sakų aerodromą“, naujienų agentūros „Ukrinform“ straipsnyje cituojamas V. Zalužnas.Per rugpjūtį Sakų aviacijos bazėje nugriaudėjusius didelius sprogimus žuvo mažiausiai vienas žmogus ir buvo sunaikinta karinės aviacijos technikos. Maskva tą incidentą aiškino kaip nelaimingą atsitikimą.Rusija šį pusiasalį naudoja kaip vieną svarbiausių placdarmų Ukrainai pulti per vasarį Maskvos pradėtą invaziją. Vis tik ankstesniais karo mėnesiais Krymas retai tapdavo taikiniu.https://twitter.com/DefenceU/status/1567526011041988609?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis: šią savaitę yra gerų naujienųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino Ukrainos kariuomenės sėkmę Charkovo srityje ir šalies pietuose.Prezidentas tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.„Šią savaitę turime gerų naujienų iš Charkovo srities. Manau, kad kiekvienas pilietis didžiuojasi mūsų kariais. Dabar dar ne laikas įvardyti tas ar kitas vietoves, į kurias grįžta Ukrainos vėliava. Tačiau atėjo laikas padėkoti 25-ajai oro desanto brigadai, 92-ajai atskirajai mechanizuotajai brigadai ir 80-ajai oro desanto šturmo brigadai už drąsą ir didvyriškumą, parodytą kovinių misijų metu“, – sakė jis.

CNN: Ukraina nori išlaisvinti Chersoną ir Naująją Kachovką iki metų pabaigos Ukrainos ginkluotosios pajėgos nori iki 2022 m. pabaigos susigrąžinti didžiąją dalį Rusijos okupuotos Chersono srities.Apie tai pranešė CNN.„Tai, ką matėme Chersono regione, yra ukrainiečių puolamųjų operacijų tęsinys. Jie toliau juda į priekį. Žinome, kad jie atgavo kai kuriuos kaimus“, – sakė Pentagono atstovas spaudai generolas Patas Ryderis.

Ukraina pripažino, kad smogė Rusijos karinėms bazėms KrymeUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas trečiadienį paskelbtame straipsnyje pirmą kartą pripažino, kad Ukraina surengė raketų atakų prieš kelias Rusijos karines bazes aneksuotame Kryme.Ukrainos pajėgos „sėkmingai įvykdė raketų smūgius priešo karinėms bazėms, įskaitant Sakų aerodromą“, naujienų agentūros „Ukrinform“ straipsnyje cituojamas V. Zalužnas.Per rugpjūtį Sakų aviacijos bazėje nugriaudėjusius didelius sprogimus žuvo mažiausiai vienas žmogus ir buvo sunaikinta karinės aviacijos technikos. Maskva tą incidentą aiškino kaip nelaimingą atsitikimą.Tačiau kai kurie ekspertai, išanalizavę palydovines nuotraukas, priėjo išvadą, kad tikriausiai buvo surengta Ukrainos pajėgų ataka – nors Kyjivas tuo metu viešai nepripažino savo vaidmens.Ukrainiečių kariuomenė sarkastiškai komentavo Rusijos „techninius nesklandumus“ ir ironizavo, kad juos galėjo sukelti rūkymas neleistinose vietose.Minėtame straipsnyje V. Zalužnas „sėkmingomis“ pavadino savo ginkluotųjų pajėgų pastangas pastarosiomis savaitėmis „fiziškai perkelti kovinius veiksmus“ į Krymo teritoriją.Rusija šį pusiasalį naudoja kaip vieną svarbiausių placdarmų Ukrainai pulti per vasarį Maskvos pradėtą invaziją. Vis tik ankstesniais karo mėnesiais Krymas retai tapdavo taikiniu.

Kyjivas ragina steigti tarptautinę misiją Zaporižios AE demilitarizuotiKyjivas trečiadienį paragino siųsti tarptautinę misiją į Zaporižios atominės elektrinės teritoriją, taip pat paragino vietos gyventojus evakuotis, tvyrant būgštavimams dėl branduolinio incidento pavojaus.Kovą Zaporižios AE užėmė įsiveržę Rusijos kariai, o pastarosiomis savaitėmis jėgainės teritorija buvo apšaudoma. Ukrainai ir Rusijai dėl šių atakų kaltinant viena kitą, kilo nuogąstavimus, kad gali įvykti dar viena branduolinė katastrofa, panaši į 1986 metais įvykusią tragediją Černobylyje. „Siūlome steigti tarptautinę misiją, kurioje dalyvautų ES, JT ir kitos organizacijos. Tai padėtų išvesti Rusijos karius iš elektrinės ir iš 30 km spindulio teritorijos aplink ją“, – trečiadienį per vyriausybės posėdį sakė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.Tokį pareiškimą jis padarė išvakarėse Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) paskelbus ataskaitą po inspektorių vizito elektrinėje. D. Šmyhalio teigimu, tas patikrinimas „nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų“.Savo ataskaitoje TATENA paragino „nedelsiant nustatyti branduolinės saugos ir apsaugos zoną“ aplink elektrinę, kurioje susiklostė „netoleruotina“ padėtis.Trečiadienį Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk paprašė „atverti humanitarinį koridorių civiliams gyventojams evakuoti iš laikinai okupuotos teritorijos prie atominės elektrinės“.„Evakuokitės! Raskite būdą patekti į [Kyjivo] kontroliuojamas teritorijas“, – per platformą „Telegram“ į vietos gyventojus kreipėsi I. Vereščuk.Incidentas Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios AE turėtų įtakos ne tik Ukrainai, bet ir jos kaimynėms, anksčiau trečiadienį perspėjo Kyjivas.Reaktoriaus aktyviosios zonos pažeidimas „sukeltų pasekmių ne tik Ukrainoje, bet ir – neabejotinai – už jos ribų“, spaudos konferencijoje sakė Ukrainos branduolinės ir radiacinės saugos agentūros vadovas Olehas Korikovas.Zaporižios AE nuo pirmadienio, kai buvo atjungta nuo Ukrainos elektros tinklo, naudoja vidinius energijos šaltinius.Pasak O. Korikovo, jėgainei gali tekti naudoti „dyzelines elektrines siekiant aprūpinti saugumo sistemas elektra“. Tačiau jis perspėjo, kad „karo sąlygomis labai sunku papildyti dyzelinio kuro atsargas“.Didžiausia rizika – kad gali pritrūkti dyzelino, o tai galėtų sukelti avariją, per kurią būtų pažeista reaktoriaus aktyvioji zona ir į aplinką patektų radioaktyvių medžiagų, sakė O. Korikovas.Ukraina turi sausumos sieną su Moldova, Rumunija, Vengrija, Slovakija, Lenkija, Baltarusija ir Rusija.

Maskva pareikalavo JT svarstyti tariamus JAV ir Ukrainos biologinius ginklusRusijos pareigūnai reikalauja, kad būtų tiriama JAV veikla Ukrainoje, ir kaltina Kyjivą JAV užsakymu kuriant biologinius ginklus, dėl to pateikė keletą klausimų JT institucijai.Rusijos vyriausybė reikalauja, kad Ženevoje būtų surengtas oficialus Biologinių ginklų konvencijos valstybių narių posėdis, argumentuodama, kad JAV ir Ukrainos tariamai vykdoma veikla pažeidžia konvenciją.Kaltinimai pasirodė trečiadienį, kai sekretoriatas paskelbė Rusijos pateiktus klausimus.Maskva vėl pakartojo šiuos teiginius, kuriuos jau anksčiau pasmerkė JAV, Ukraina ir Vakarų šalys, pavadinusios tokį Rusijos žingsnį propagandinės kampanijos dalimi. „Tai yra Rusijos dezinformacijos kampanijos dalis, o kaltinimai neturi jokio pagrindo“, – Ženevoje sakė vienas Europos diplomatas.Nuo 1975 metų, kai buvo priimta Konvencija dėl biologinių ir toksinių ginklų uždraudimo, įvyko tik vienas toks posėdis. 1997 metais Kuba apkaltino JAV, kad jos sunaikino pasėlius išbarstydamos vabzdžius ant Kubos laukų.Tiek Ukraina, tiek JAV paneigė kaltinimus ir pateikė savo dokumentus. Ukraina pateikė 45 puslapius apie savo mokslinių tyrimų programą, prie kurių pridėjo prierašą: „Rusijos kaltinimai niekada nepateisins jos neišprovokuoto puolimo prieš Ukrainą“.Už uždarų durų vykstantis posėdis turėtų tęstis iki penktadienio.

Scholzas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu ir pažadėjo tolesnę pagalbą Vokietijos kancleris Olafas Scholzas per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pažadėjo tolesnę paramą jo kovojančiai šaliai.Pasak vyriausybės atstovo spaudai Steffeno Hebestreito, kancleris akcentavo, kad Vokietija nenustos remti Ukrainos ne tik kariniu, bet ir politiniu, finansiniu ir humanitariniu požiūriu.O Scholzas taip pat kalbėjosi su V. Zelenskiu apie tolesnę konkrečią pagalbą, įskaitant šalies atstatymą, sakė atstovas spaudai.Abu vadovai kalbėjosi apie padėtį okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje, kur gali įvykti katastrofa, jei kovos toliau nesiliaus. O. Scholzas ir V. Zelenskis sutarė, kad elektrinės saugumas yra itin svarbūs, ir pritarė Tarptautinės atominės energijos agentūros rekomendacijų svarbai.Po jų pokalbio V. Zelenskis tviteryje padėkojo O. Scholzui, be kita ko, ir už patvirtinimą, kad ES skirs Ukrainai 5 mlrd. eurų pagalbos. Jis taip pat pabrėžė, kad reikia ir Tarptautinio valiutos fondo pagalbos programos.V. Zelenskis taip pat sakė, kad jie abu aptarė galimą tolesnę karinę pagalbą Ukrainai.

Ukraina iki metų pabaigos siekia atkovoti didžiąją dalį ChersonoUkrainos pajėgos užsibrėžė tikslą iki 2022 metų pabaigos iš Rusijos atkovoti didžiąją dalį pietinio Chersono regiono. Aukšti JAV pareigūnai ir Ukrainos pareigūnai CNN sakė, kad iki šiol pavyko pasiekti tam tikrų laimėjimų ir kad planuojama užimti bent visą teritoriją į šiaurę arba vakarus nuo Dniepro upės.Tai apima Chersono miestą ir Nova Kachovką, svarbią hidroelektrinę ir kanalą, aprūpinantį Krymą didžiąja dalimi vandens.JAV pareigūnai teigė matę Ukrainos sėkmę atakuojant Rusijos tiekimo linijas, siekiant atkirsti Rusijos kariuomenę į vakarus nuo Dniepro upės. Jiems taip pat žinoma, kad Ukraina atkovojo kai kurias gyvenvietes.JAV taip pat pranešė apie puolamuosius Rusijos veiksmus netoli Bachmuto rytinėje Donecko srityje. Amerikos pareigūnai teigia, kad Ukrainos tikslas – ambicingas, bet vis dar įmanomas.

JAV: Rusija nuo invazijos pradžios priverstinai deportavo šimtus tūkstančių Ukrainos gyventojųRusija nuo invazijos į Ukrainą pradžios priverstinai deportavo šimtus tūkstančių šios šalies gyventojų, trečiadienį pareiškė JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose (JT) Linda Thomas-Greenfield.Prasidėjus karui, žurnalistai ir žmogaus teisių gynimo organizacijos surinko įrodymų, kad Ukrainos civiliai gyventojai dažnai buvo priverstinai vežami į Rusiją arba į Rusijos kariuomenės okupuotas Ukrainos teritorijas.„Turime įrodymų, kad rusai priverstinai deportavo šimtus tūkstančių Ukrainos piliečių, įskaitant vaikus“, – amerikiečių transliuotojui NPR sakė L. Thomas-Greenfield ir pridūrė, kad kai kurie jų buvo išvežti į tolimiausius Rusijos kampelius, kartais – į teritorijas netoli Šiaurės Korėjos sienos.Pasak ambasadorės, taip Rusija galimai bando pažaboti pasipriešinimą jos pradėtai invazijai. L. Thomas-Greenfield pareikalavo, kad JT ir kitoms žmogaus teisių gynimo organizacijoms būtų suteikta prieiga prie vadinamųjų „filtravimo“ stovyklų, iš kurių ukrainiečiai vėliau deportuojami į Rusiją.Maskva savo ruožtu į Rusijos teritoriją atvykstančius ukrainiečius vadina pabėgėliais, kuriais tariamai pasirūpina.

Ukraina svarsto galimybę išjungti Zaporižios atominę elektrinęBlogėjanti saugumo situacija Zaporižios atominėje elektrinėje gali priversti ją išjungti.„Jei susidarys sąlygos, dėl kurių elektrinė turi būti uždaryta, elektrinė ir elektrinės blokas Nr. 6 bus sustabdyti“, – sako Ukrainos branduolinės ir radiacinės saugos vyriausiasis valstybinis inspektorius Olehas Korikovas.Aplink objektą ir šiandien tęsėsi apšaudymai. TATENA vakar pareikalavo, kad aplink elektrinę būtų sukurta saugi zona.„Blogėjant situacijai, nuolatinis elektros energijos tiekimo iš išorinio šaltinio trūkumas privers mus diegti budinčius dyzelinius generatorius, o papildyti dyzelinio kuro atsargas karo metu itin sunku“, – sakė O. Korikovas.„Per dieną reikia keturių didžiulių dyzelinio kuro bakų. Gali būti, kad atsidursime situacijoje, kai dyzelinio kuro nebus, tai gali sukelti avariją, pažeisti aktyviąją reaktorių zoną ir į aplinką išmesti radioaktyvius produktus“, – teigė jis.

Zaporižios srityje per rusų apšaudymą žuvo trys žmonės, atėję pasiimti humanitarinės pagalbosUkrainos pietinėje Zaporižios srityje rusams iš salvinės raketų ugnies sistemos „Grad“ apšaudžius humanitarinės pagalbos pasiimti atėjusius žmones, žuvo trys asmenys, dar penki buvo sužeisti.Apie aukų pareikalavusį apšaudymą Mažosios Tokmačkos gyvenvietėje platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.„Tuo metu kieme buvo aštuoni civiliai, kurie gavo humanitarinę pagalbą. Per apšaudymą buvo sunkiai sužeisti penki žmonės, kuriuos išvežė greitoji pagalba, trys žmonės žuvo“, – sakoma jo pranešime.

Rusijos valdančioji partija siūlo referendumus okupuotose Ukrainos žemėse surengti lapkričio 4-ąją Prezidento Vladimiro Putino valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ trečiadienį pasiūlė lapkričio 4 dieną surengti referendumus dėl Maskvos užimtų Ukrainos teritorijų aneksijos.„Būtų teisinga ir simboliška“ surengti balsavimus lapkričio 4-ąją, Rusijos nacionalinės vienybės dieną, pareiškė partijos generalinis sekretorius Andrejus Turčakas savo interneto svetainėje.Po balsavimų, sakė jis, „Doneckas, Luganskas ir daugelis kitų Rusijos miestų pagaliau grįš į savo namų prieglobstį. O rusiškasis pasaulis, dabar padalytas formalių sienų, atgaus savo vientisumą“.

Anušauskas: Lietuva Ukrainai išsiuntė rezerve turėtų haubicųLietuva Ukrainai išsiuntė rezerve turėtų 105 mm kalibro haubicų, pranešė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas„Lietuvos kariuomenės rezerve buvusios 105 mm haubicos M50/M101 iškeliavo į Ukrainą“, – feisbuke trečiadienį informavo ministras.Anot jo, bendra Lietuvos karinė parama Ukrainai, išsiuntus šią ir kitą planuojamą siuntą, pasieks apie 180 mln. eurų.„Dėl Lietuvos ginkluotės arsenalų papildymo vyksta derybos su kitomis valstybėmis“, – nurodė A. Anušauskas.Lietuva yra perdavusi Ukrainai apie 20 M113 šarvuočių.A. Anušauskas rugpjūčio pabaigoje minėjo, kad jų bus perduota dar 10, taip pat ketinama suteikti Ukrainai imitacinių šovinių, sprogstamųjų paketų, dūminių granatų.Iki šiol Ukrainai suteikta Lietuvos karinė parama apėmė ir oro gynybos sistemas „Stinger“, prieštankinius ginklus, šarvines liemenes bei šalmus, 120 mm minosvaidžius, šaulių ginklus, amuniciją, termovizorius, dronus, antidronus, stebėjimo radarus, sunkvežimius, visureigius. Taip pat – bepilotį orlaivį „Bayraktar TB2“ su amunicija, nupirktą už piliečių surinktus pinigus.

Naujos Ukrainos pergalės: besitraukdami rusai paliko „trofėjų“Charkivo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos daro tam tikrą pažangą Iziumo kryptimi. Visų pirma, netoli Balaklijos, kur rusai buvo išstumti iš punkto išraiškingu pavadinimu „Moskva“.Apleistų pozicijų nuotraukų ir vaizdo įrašų pasirodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Ivano Boguno pirmosios atskirosios specialiosios paskirties brigados „Telegram“ kanale.Pranešama, kad rusai pasitraukė iš savo punkto „Moskva“, esančio netoli Balaklijos, ir ukrainiečiams paliko įvairių „trofėjų“, įskaitant radioelektroninės kovos stotis ir asmeninius daiktus, tarp kurių rasta 2006 m. leidimo turistinių žemėlapių.„Rusiškose karinėse socialinių tinklų paskyrose vyrauja panika dėl situacijos Balaklijoje, Charkivo srities pietuose. Teigiama, kad dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo Rusijos Federacijos (RF) okupacinė grupė buvo apsupta. Remiantis išankstiniais duomenimis, Balaklijoje į apsuptį pateko Rusijos vidaus reikalų ministerijos specialiosios paskirties būriai iš Samaros ir Baškirijos“, – pažymi Ivano Boguno pirmosios atskirosios specialiosios paskirties brigados atstovai.Oficialioje Balaklijos miesto tarybos feisbuko paskyroje patvirtinta, jog turima išankstinės informacijos, kad buvo išvaduota keletas Balaklijos rajono gyvenviečių, tačiau raginama sulaukti oficialaus Generalinio štabo patvirtinimo ir neplatinti informacijos apie konkrečias gyvenvietes.„Suprantame kiekvieno iš jūsų šiuo metu patiriamas emocijas, bet stengiamės laikytis informacinės tylos režimo. Neplatinkite informacijos apie karines operacijas, kol nepasirodys oficialūs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų arba Gynybos ministerijos pranešimai. Taip pat prašome neplatinti informacijos apie Ukrainos pajėgų judėjimą“, – teigiama pranešime.https://t.me/bohunbrigade/197

Meras: dalyje Enerhodaro gresia humanitarinė katastrofaLaikinai okupuoto Ukrainos Enerhodaro miesto meras Dmytro Orlovas perspėja, kad dalyje miesto gresia humanitarinė katastrofa, praneša „Sky News“.Šiame mieste įsikūrusi pastarosiomis savaitėmis kone nuolat apšaudoma Zaporižios atominė elektrinė.Pasak D. Orlovo, po naujausių, antradienį surengtų atakų dviejuose miesto rajonuose vis dar nėra elektros tiekimo. „Atsižvelgiant į tai, kad šioje miesto dalyje jau kelis mėnesius nėra dujų tiekimo, čia gyvenantys žmonės labiausiai kenčia dėl provokacijų ir yra ant humanitarinės katastrofos slenksčio“, – teigė meras.

„Yra! Pataikėme!“: ukrainiečiai efektingai numušė rusų lėktuvąPrie Balaklijos, kur Ukrainos gynėjai aktyviai atakuoja okupantus, numuštas rusų lėktuvas.Pasirodė nesėkmingo rusų lėktuvo „Su-25“ skrydžio Charkivo srityje kadrų. Ukrainos gynėjai „minusavo“ dar vieną priešo orlaivį. Socialinio tinklo „Telegram“ kanale „Ukraina 365“ paskelbtas vaizdo įrašas. Lėktuvas buvo numuštas skrydžio metu ir misijos neįvykdė, skelbia dialog.ua.„Yra! Pataikėme!“ – po „pokštelėjimo“ girdėti balsas už kadro.Kaip „Telegram“ praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centras, vaizdo įrašas padarytas netoli Volochivo Jaro (netoliese įsikūręs Balaklijos miestas).Ukrainos ginkluotosios pajėgos antrą dieną iš eilės numuša rusų „Su-25“.https://t.me/Ukraine_365News/35827

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 50 610 kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 50 610 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 7-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 097 tankų, 4 520 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 194 artilerijos sistemų, 300 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 156 oro gynybos sistemų, 237 lėktuvų, 208 sraigtasparnių, 3 320 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 880 dronų, 109 specialiosios technikos vienetų ir 214 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Putinas: Zaporižios AE nėra „jokios karinės įrangos“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad Maskvos kontroliuojamoje Zaporižios atominėje elektrinėje pietų Ukrainoje, kur pasikartojantys apšaudymai sukėlė būgštavimų dėl branduolinio incidento, „nėra karinės įrangos“.Maskva ir Kyjivas dėl apšaudymo kaltina vienas kitą.V. Putinas sakė, kad „tikrai pasitiki“ Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) antradienį po apsilankymo elektrinėje paskelbta ataskaita, kurioje rekomenduojama sukurti saugią zoną aplink didžiausią Europoje branduolinį objektą.TATENA „yra labai atsakinga tarptautinė organizacija, ją, žinoma, spaudžia šalys, kuriose ji dirba: Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, ir jos negali pasakyti, kad apšaudo ukrainiečiai“, teigė V. Putinas.„TATENA rašo, kad iš elektrinės teritorijos būtina išvežti karinę techniką. Tačiau karinės technikos stoties teritorijoje nėra“, – Vladivostoke vykusiame Rytų Ekonomikos Forume sakė V. Putinas.Jis taip pat atmetė kaltinimus, kad Maskva apšaudė elektrinę.„Ten yra mūsų kariai, ar mes šaudom į savus?“ – pareiškė V. Putinas apkaltindamas Ukrainą kuriant „grėsmes, kurios pakenktų branduoliniam saugumui“.„Kokia prasmė kurti grėsmes visai Europai? Bet jie tai daro“, – sakė jis.Praėjusią savaitę Zaporižios AE apsilankius 14 TATENA atstovų, organizacijos vadovas Rafaelis Grossi teigė, kad per mūšius šis objektas buvo apgadintas.Du komandos nariai turėtų likti ten nuolat stebėti jėgainės saugumą.

Noras susipažinti su merginomis rusų kariams baigėsi labai liūdnai – sunaikinta jų bazėGrupei „Hackyourmom“ priklausantys Ukrainos programišiai, pasitelkę netikras socialinės žiniasklaidos paskyras, netoli okupuoto Melitopolio aptiko Rusijos karinę bazę.Jie apsimetinėjo merginomis ir prašė karių atsiųsti savo nuotraukas. Iš gautų nuotraukų programišiai nustatė bazės buvimo vietą, remdamasis grupės įkūrėju Nikita Knyšu skelbia „Financial Times“. Iš Rusijos karių gautą informaciją jie perdavė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Pasak N. Knyšo, po kelių dienų šiai bazei buvo suduotas artilerijos smūgis. Kada tiksliai tai įvyko, programišius nenurodė.Prieš karą N. Knyšas buvo informacinių technologijų verslininkas ir vadovavo Charkive įsikūrusiai kibernetinio saugumo bendrovei „HackControl“. Po vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jis pasiūlė savo kandidatūrą Ukrainos saugumo tarnybos biurui Charkive, bet jo pasiūlymo buvo atsisakyta. Tada N. Knyšas persikėlė į Vinycią ir vienos gamyklos rūsyje įkūrė programišių grupę „Hackyourmom“, kurios tikslas buvo kibernetinis karas prieš Rusiją.Pasak programišiaus, „Hackyourmom“ buvo įsilaužusi į stebėjimo kamerų tinklą Baltarusijoje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Pasitelkę specialias programas, programišiai informaciją apie civilinį eismą atskyrė nuo karinės technikos judėjimo ir šiuos duomenis perdavė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.N. Knyšas taip pat tvirtina, kad „Hackyourmom“ buvo įsilaužusi į Rusijos televizijos kanalus ir per juos parodė pranešimus apie Ukrainoje žuvusius vietos gyventojus. Kaip rašo „Financial Times“, patvirtinti programišiaus žodžius pavyko tik iš dalies. Iki „Financial Times“ publikacijos grupuotės „Hackyourmom“ pavadinimas naujienose nefigūravo.

ES siūlo Ukrainai penkių milijardų eurų finansinę pagalbąEuropos Komisija trečiadienį pasiūlė penkių milijardų eurų finansinę pagalbą Ukrainai, tai - naujausia žadėto devynių milijardų eurų gelbėjimo paketo, dėl kurio Europos Sąjungos lyderiai susitarė gegužę, dalis.„Padėtis Ukrainoje reikalauja visapusiškos mūsų paramos“, – tviteryje parašė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Ukraina: avarija Zaporižios atominėje elektrinėje paveiktų kaimynines šalisAvarija Rusijos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje paveiktų ne tik Ukrainą, bet ir kaimynines šalis, trečiadienį perspėjo Ukrainos branduolinės energetikos agentūra.Aktyviosios reaktoriaus zonos pažeidimas „turėtų padarinių ne tik Ukrainoje, bet tikrai ir už jos sienų“, per spaudos konferenciją sakė Ukrainos branduolinio saugumo agentūros vadovas Olegas Korikovas.

Ukrainos „Telegram“ kanaluose plinta nuotrauka, kurioje Ukrainos karys, laikantis savo šalies vėliavą, užfiksuotas prie Balaklijos miesto ženklo.https://t.me/Ukraine_365News/35833

Ukrainos branduolinės energetikos operatorė siūlo dislokuoti Zaporižioje JT taikdariusUkrainos branduolinės energetikos operatorė trečiadienį pareiškė pritarsianti Jungtinių Tautų (JT) taikdarių dislokavimui Rusijos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje. Ji tai pareiškė kitą dieną, kai JT branduolinės energetikos stebėtoja paragino įsteigti aplink elektrinę saugumo zoną.„Vienas iš būdų sukurti saugumo zoną aplink Zaporižios AE galėtų būti taikos palaikymo kontingento dislokavimas ir Rusijos kariuomenės išvedimas“, – sakė „Energoatom“ vadovas Petro Kotynas, jo pastabas transliavo Ukrainos televizija.

„Velniop okupantus“: Mariupolyje – naujas pasipriešinimo ženklasPasipriešinimo judėjimo Mariupolyje aktyvistai itin kūrybiškai protestuoja prieš Rusijos okupaciją – visame mieste rašo ukrainietišką raidę Ї. Apie tai praneša Mariupolio miesto tarybos atstovai spaudai.Rugsėjo penktosios rytą „Telegram“ kanale Mariupolio pasipriešinimo judėjimas paragino miesto gyventojus aktyviai įsitraukti į šį protestą ir kreidelėmis įvairiose miesto vietose rašyti ukrainietišką raidę Ї, kurią pasirinko savo simboliu.„Metas pakelti galvą! Rusai turi aiškiai žinoti: jie svetimoje žemėje. Mes jų nekvietėme. Mūsų Mariupolyje jiems vietos nėra! Protesto vardan – Ї visose miesto aikštėse. Visuose parkuose, skveruose, ant stulpų, ant tvorų. Pieštukais, kreidelėmis, žymekliais. Ї – Ukrainos nepriklausomybės ženklas. Ї – pasipriešinimo simbolis. Ї – velniop okupantus. Vergų į rojų neįleidžia. Mes ne vergai“, – teigia pasipriešinimo judėjimo dalyviai.Viena iš pirmųjų vietų, kur buvo užrašyta „pasipriešinimo raidė“, tapo miesto centras: čia Ї kreidelėmis užrašyta ant šaligatvio plytelių prie paminklo Tarasui Ševčenkai.Rugsėjo 5 dieną Mariupolio miesto tarybos deputatas Dmitrijus Zabavinas „Radio NT“ eteryje pareiškė, kad Rusijos Federacijos armija ir toliau naudojasi Mariupoliu kaip logistiniu karinės technikos centru.https://t.me/operativnoZSU/40196

Putinas: Ukrainos užpuolimas buvo būtinas ir sustiprino Rusijos suverenitetąRusijos invazija į Ukrainą šiemet buvo būtina, tvirtina Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.„Galiu pasakyti, kad didžiausia nauda yra mūsų suvereniteto stiprinimas, ir tai neabejotinas rezultatas to, kas dabar vyksta“, – sakė jis ekonomikos forume Vladivostoke. V. Putino teigimu, Ukrainos puolimas buvo reikalingas norint apginti Rusiją.„Mes nieko nepraradome ir nieko neprarasime“, – pridūrė jis.

Iš Putino – naujas grasinimas dėl grūdųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino, kad reikia apriboti grūdų išvežimą iš Ukrainos uostų.V. Putinas pareiškė, kad dauguma grūdų, išvežamų iš Ukrainos uostų po blokados, paskatinusios pasaulinę maisto krizę, pasiekia Europos Sąjungą (ES), o ne besivystančias šalis.„Mes padarėme viską, kad iš Ukrainos grūdai būtų išvežti (...). Darėme tai kartu su Turkija. Jeigu atmestume Turkiją kaip šalį tarpininkę, tai praktiškai visi grūdai, išvežami iš Ukrainos, nukreipiami ne į besivystančias skurdžiausias šalis, o į Europos Sąjungos valstybes“, – pareiškė V. Putinas, pasisakydamas Rytų ekonomikos forume Vladivostoke.„Galbūt verta susimąstyti, kaip riboti grūdų išvežimą ir prekybą maisto produktais tuo maršrutu? Būtinai pasitarsiu dėl to su Turkijos prezidentu, ponu Erdoganu“, – pridūrė Rusijos prezidentas.

Zelenskis sveikina planuojamus ES kelionių ribojimus rusamsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sveikina planus sugriežtinti kelionių į ES sąlygas Rusijos piliečiams.„Reikia parodyti teroristinės valstybės piliečiams, kad jie morališkai atsakingi už savo valstybės agresiją prieš Ukrainą ir visą Europą“, – sakė V. Zelenskis antradienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi. ES gali jau nuo kito pirmadienio sustabdyti susitarimo su Rusija dėl supaprastino vizų išdavimo galiojimą. Dėl to rusams bus sunkiau ir brangiau gauti vizą kelionei į ES.Tai dar nėra visiškas vizų išdavimo sustabdymas, sakė V. Zelenskis. Tačiau jis dėkojąs Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen už šį žingsnį. Ribojimai esą susiję ne tik su moraliniais aspektais, bet ir su saugumu. „Rusija ne kartą į Europą siuntė paprastais turistais apsimetusius žudikus“, – sakė V. Zelenskis.Europos Komisija antradienį Briuselyje oficialiai pasiūlė priemonę, kai ES šalys pasiekė principinį susitarimą šiuo klausimui. Pasiūlymui dar formaliai turi pritarti ES valstybių taryba.

Palydovinėse nuotraukose – sunaikintas rusų tiltasUkraina skelbia sunaikinusi strateginį tiltą Chersone, kuriuo naudojosi rusų pajėgos.Ukrainos ginkluotosios pajėgos socialiniame tinkle pasidalijo palydovinėmis nuotraukomis, kuriose matyti sunaikintas tiltas.„Sugriauto pontoninio tilto netoli Darivkos Chersono srityje nuotrauka. Rašistai juo kirto Inhuleco upę“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų „Telegram“ kanale.Kariuomenė pridūrė, kad nuotraukose matyti didelė žala Darjivkos tiltui, taip pat žala pastatui prie upės.Skelbiama, kad maždaug už 250 metrų nuo perėjos palydovas taip pat užfiksavo Rusijos karinės technikos spiečius ir daugybę apkasų. https://t.me/zsuwar/20714

Arestovičius: Ukraina vykdo dvigubą kontrpuolimąPasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjo Oleksijaus Arestovičiaus, Ukrainos kariuomenė pradėjo du kontrpuolimus prieš Rusijos pozicijas Rytų ir Pietų Ukrainoje.O. Arestovičius nepateikė daugiau informacijos apie šių atsakomųjų puolimų vietą, tik sakė, kad tokią informaciją turi atskleisti generalinis štabas. Dvigubu atsakomuoju puolimu siekiama suvaržyti Rusijos rezervą ir neleisti Rusijos kariuomenei sustiprinti kurią nors vieną fronto dalį kitos sąskaita, sakė jis ir pridūrė, kad Ukrainos kariuomenė iš tiesų smarkiai spaudžia Rusijos pajėgas.Nors O. Arestovičiaus komentarų kol kas neįmanoma patikrinti, Rusijos valstybinės televizijos korespondentai pranešė, kad antradienį buvo atakuojamas Balaklijos miestas Rytų Ukrainos Charkivo srityje, atgaunamos vietovės, įskaitant Verbivkos kaimą.Nors Ukrainos kontrpuolimas Chersono regione šalies pietuose vyksta nuo praėjusios savaitės, Ukrainos kariuomenė pateikė labai mažai informacijos apie jo pažangą, tačiau JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgybos taip pat nurodo, jog Ukrainos pajėgos šioje srityje juda į priekį.Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį susitiko su savo aukščiausiais kariniais vadais aptarti padėties. Per vakarinį vaizdo kreipimąsi jis plačiau nekomentavo kontrpuolimo, bet padėkojo visiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyrams ir moterims už tarnybą.

Maskva nori JT „paaiškinimų“ dėl ataskaitos apie Ukrainos atominę elektrinęRusija prašo Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros institucijos „paaiškinimų“ dėl jos ataskaitos apie Zaporižios atominę elektrinę Ukrainoje, trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.„Būtinas papildomas išaiškinimas, nes ataskaita kelia daug klausimų. Aš jų neišvardinsiu, bet mes paprašėme, kad TATENA generalinis direktorius pateiktų šiuos paaiškinimus“, – sakė S. Lavrovas naujienų agentūrai „Interfax“, turėdamas omenyje Tarptautinę atominės energetikos agentūrą.

Arestovičius: Rusijos karius ištiko didelė nelaimėUkrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius užsiminė, kad situacija Charkivo srityje – ne priešo naudai: maža to, jų laukia ir daugiau nemalonių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų siurprizų.O. Arestovičius pakomentavo gandus apie Ukrainos pajėgų sėkmę Balaklijoje. Argumentuodamas slaptumu ir būtinybe laikytis informacinės tylos, jis tik subtiliai užsiminė apie Ukrainos pajėgų sėkmę.„Ukrainos Charkivo srityje yra tokia gyvenvietė, neturime teisės minėti jos pavadinimo. Būtent ten Rusijos karius ištiko didelė nelaimė. Galima sakyti, kad jiems ten blogai, tikrai labai blogai. Tokio masto bėda, jog teko gelbėtis dedant į kojas. Bėgti teko toli į Rytus. Dalis geria arbatėlę nelaisvėje, bet didžioji dalis jos jau niekada nebegers“, – kalbėjo O. Arestovičius. Šiuo metu situacija labai dinamiška, o Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas perspėja, kad okupantų siurprizai laukia visame fronte.

Naujoji JK premjerė pažadėjo Zelenskiui visapusiškai remti Ukrainą Naujoji Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Liz Truss antradienį vos pradėjusi eiti pareigas paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir pažadėjo visapusiškai remti jo šalį, kovojančią su Rusijos agresija. „Per pirmąjį pokalbį telefonu jai tapus ministre pirmininke ji pakartojo Ukrainos vadovui, kad jį visiškai remia ir kad Ukraina gali tikėtis ilgalaikės Jungtinės Karalystės pagalbos“, – sakė premjerės atstovė spaudai.Jie taip pat aptarė „būtinybę stiprinti pasaulinį saugumą ir priemones, kurios reikalingos [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino karo mašinos finansavimui nutraukti“, sakė atstovė spaudai.„Lyderiai pasmerkė V. Putino mėginimus naudoti energiją kaip ginklą, o ministrė pirmininkė pabrėžė, jog labai svarbu, kad Rusijos šantažas neatgrasytų Vakarų nuo pastangų pasiekti, kad V. Putinas pralaimėtų“, – sakė ji. V. Zelenskis savo ruožtu pranešė su naująja JK premjere aptaręs tolesnį spaudimą Rusijai, karui tęsiantis jau septintą mėnesį. Ukrainos prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“ nurodė, kad jis buvo pirmasis užsienio valstybės vadovas, pasikalbėjęs su L. Truss jai antradienį perėmus JK vyriausybės vairą iš š Boriso Johnsono. V. Zelenskis sakė pakvietęs L. Truss atvykti į Ukrainą ir „padėkojęs britams už didelę karinę ir ekonominę pagalbą Ukrainai“, pabrėždamas, jog „svarbu, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi ją toliau stiprinti“.Pasak Ukrainos prezidento, per pokalbį su L. Truss jie „derino“ tolesnį spaudimą Rusijai.„Mūsų tikslas – sustabdyti agresiją ir patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, jog „svarbu pripažinti Rusiją teroristine valstybe“.Britanija uoliai rėmė Ukrainą nuo pat Rusijos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną.Londonas perdavė Ukrainos pajėgoms karinės technikos, ginklų, šaudmenų, kitų būtiniausių atsargų, skyrė lėšų ir rengė mokymus ukrainiečių kariams, dabar įsitraukusiems į įnirtingas kautynes šalies pietuose ir rytuose.

Tarp okupantų – panika: Ukraina pradėjo netikėtą puolimąRusijos „Telegram“ kanaluose gausu paniką keliančių pranešimų apie situaciją okupuotoje Balaklijoje. O ir pačios Ukrainos ginkluotosios pajėgos užsimena apie geras naujienas stumiant fronto liniją priešų link.Ukrainos pajėgos jau kontroliuoja puolimo Balaklijos rajone (Chersono srityje) dinamiką, apie tai praneša Rusijos „Telegram“ kanalai.Informuojama, kad po sėkmingo puolimo Balaklijoje, esančioje į šiaurės vakarus nuo Iziumo, Verbivka jau perėjo Ukrainos pajėgų kontrolei. Pranešama apie ten esantį gausų šaudmenų arsenalą. Turima informacijos, kad mūšiai verda Balaklijos pakraščiuose.Jeigu tikėtume Rusijos propagandiniu „Telegram“ kanalu „Zapiski veterana“, Balaklijoje Ukrainos pajėgos vykdo aktyvų puolimą, smogiama stambaus kalibro artilerija ir reaktyvinės ugnies sistemomis. Esą, Ukrainos pajėgos sėkmingai įsitvirtino miesto pakraščiuose, „apsigyveno visame Charkivo fronte“, o okupantai iš Rusijos apgadino tiltą, vedantį į miesto centrą. Kitas „Telegram“ kanalas stebisi, kaip Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali imtis kontrpuolimo, jeigu kiekvieną dieną srityje krenta „Iskander“ raketos: „Atsižvelgiant į faktą, kad apie priešininko pajėgų susitelkimą šia kryptimi žinoma jau anksčiau, bei į pirmines Ukrainos pajėgų sėkmes Balaklijoje, norėtųsi paklausti, kur ten kiekvieną dieną krenta tos „Iskander“ raketos?“ – stebimasi „Vojenij osvedomitel“.Daug „Telegram“ kanalų tiesiog praneša apie sudėtingą situaciją Balaklijoje, bet į detales nesileidžia, skelbia focus.ua.

Rusija „apgailestauja“, kad TATENA ataskaitoje nekaltinama UkrainaRusija antradienį pareiškė apgailestavimą, kad Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros tarnybos ataskaitoje, perspėjančioje apie pavojų Ukrainos Zaporižios elektrinei, Kyjivas nekaltinamas Maskvos užimtos teritorijos apšaudymu.„Apgailestaujame, kad jūsų pranešime (...) apšaudymo šaltinis nėra tiesiogiai įvardytas“, – sakė Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia Saugumo Tarybos posėdyje, kuriame virtualiai dalyvavo Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi.„Mes suprantame jūsų, kaip tarptautinės reguliavimo institucijos, poziciją, tačiau dabartinėje situacijoje labai svarbu viską įvardinti tikraisiais vardais“, – sakė jis.Anksčiau antradienį paskelbtoje ataskaitoje TATENA paragino įkurti demilitarizuotą zoną aplink didžiausią Europoje atominę elektrinę, Rusijos kariuomenės užimtą per invaziją į Ukrainą. Abi šalys kaltina viena kitą dėl apšaudymo, kuris antradienį vėl įvyko nepaisant stebėtojų rekomendacijų.„Jei Kyjivo režimo provokacijos tęsis, nėra jokios garantijos, kad nebus rimtų padarinių, visa atsakomybė už tai tenka Kyjivui ir jo Vakarų rėmėjams bei visoms kitoms Saugumo Tarybos narėms“, – sakė V. Nebenzia.Jo pastabos papiktino Vakarų valstybes, kurios sakė, kad esminė problema yra Rusijos invazija į jėgainę ir jos okupacija. „Nepaisant šiandien Rusijos sukamos plokštelės siekiant išvengti atsakomybės už savo veiksmus, Rusija neturi teisės kelti pasauliui bereikalingą pavojų ir rizikuoti branduolinės katastrofos galimybe“, – per posėdį sakė vyresnysis JAV diplomatas Jeffrey DeLaurentis.Po apsilankymo Zaporižioje R. Grossi sakė, kad paprastai branduolinės saugos inspektoriai vyksta po tokių nelaimių kaip Černobylio ir Fukušimos. „Šiuo atveju buvo istorinė, etinė būtinybė neleisti, kad kas nors įvyktų“, – teigė R. Grossi. „Mes žaidžiame su ugnimi ir gali įvykti labai didelė katastrofa“, - pridūrė jis.

Vengrija grasina blokuoti ES sankcijų Rusijai pratęsimąVengrija, ES diplomatų duomenimis, grasina blokuoti sankcijų Rusijai pratęsimą. Keli pareigūnai antradienį agentūrai dpa sakė, jog taip šalis siekia, kad būtų atšauktos baudžiamosios priemonės trims rusų oligarchams – Ališeriui Usmanovui, Piotrui Avenui ir Viktorui Rašnikovui.ES diplomatai atkreipė dėmesį į tai, kad Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas vis dar palaiko gana gerus santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir jau praėjusiais mėnesiais kelis kartus torpedavo baudžiamąsias priemones. ES, pavyzdžiui, dėl Vengrijos pasipriešinimo turėjo atsisakyti planuotų sankcijų rusų stačiatikių bažnyčios vadovui patriarchui Kirilui ir visiško naftos embargo.Minėti oligarchai yra tarp 1 200 asmenų, kuriems ES dėl jų paramos V. Putino Ukrainos politikai yra įvedusi sankcijas. Baudžiamosios priemonės numato jų turto įšaldymą, jiems draudžiama atvykti į ES.Sankcijos, kad nesibaigtų jų galiojimas, turi būti pratęstos iki kitos savaitės ketvirtadienio. Sprendimas ES lygiu šiuo klausimu, diplomatų duomenimis, turėjo būti priimtas šį trečiadienį. Tačiau dabar reikalingos tolesnės derybos.Vengrijos atstovai ES antradienį kol kas viešai savo reikalavimų nepaaiškino. Vyriausybės atstovas Zoltanas Kovacsas vakare Budapešte pasakė tik tiek, jog kartais kyla abejonių, ar tam tikrų asmenų sankcionavimas yra pakankamai pateisinamas.A. Usmanovą ir P. Aveną ES priskiria prie oligarchų, turinčių ypač artimų ryšių su V. Putinu.

Rusijos kariuomenė kare su Ukraina pasiekė kulminaciją: amerikiečių generolas įvardijo priežastįRusijos kariuomenė prieš kelias savaites pasiekė kulminaciją kare su Ukraina.Kulminacija pasiekta, nes rusų logistika tampa vis nepatikimesnė, kariai ne itin nori kautis, o vadovybė nesutaria, interviu sakė buvęs JAV pajėgų Europoje vadas, į pensiją išėjęs amerikietis generolas leitenantas Benas Hodgesas.Pašnekovas paaiškino, kad kulminacijos terminą dar XIX amžiuje pirmą kartą apibūdino Prūsijos karo teoretikas Carlas von Clausewitzas kaip tašką, kai puolanti pusė praranda galimybę pulti, ypač dėl išteklių trūkumo, nuostolių ir moralės kritimo.

Zelenskis sveikina TATENA, ataskaitoje paminėjusią rusų karių buvimą elektrinėjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį sveikino Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ataskaitą, kurioje paminėta, kad Rusijos pajėgų okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje, didžiausiame Europos branduoliniame objekte, yra rusų karinės ginkluotės.„Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į rusų karinės ginkluotės buvimą atominės elektrinės teritorijoje, spaudimą ten [dirbantiems] mūsų darbuotojams ir aiškiai paminima rusų karinė okupacija. Tai gerai“, – savo kasdieniame pranešime sakė V. Zelenskis.Tuo metu Rusija antradienį išreiškė apgailestavimą, kad TATENA ataskaitoje dėl rizikų Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje Kyjivas nėra kaltinamas jėgainės apšaudymu.„Apgailestaujame, kad jūsų ataskaitoje... apšaudymo šaltinis nėra tiesiogiai nurodytas“, – sakė Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia Saugumo tarybos sesijoje, kurioje virtualiai dalyvavo TATENA vadovas Rafaelis Grossi.

Zelenskis – pirmasis užsienio lyderis, pasikalbėjęs su naująja JK premjereUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tviteryje pranešė, kad yra pirmasis užsienio lyderis, kalbėjęs telefonu su Liz Truss po to, kai ji buvo paskirta JK ministre pirmininke.V. Zelenskio teigimu, jis pakvietė L. Truss apsilankyti Ukrainoje ir padėkojo Jungtinės Karalystės žmonėms už karinę ir ekonominę pagalbą. „Svarbu, kad JK būtų pasirengusi ją dar labiau sustiprinti“, – „Twitter“ rašė Ukrainos prezidentas.

BBC: Ukrainos kariai pradėjo netikėtą kontrpuolimą Charkivo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo dar vieną kontrpuolimą Charkivo fronte – antradienio rytą Ukrainos kariai staiga sudavė stiprų smūgį į vadinamosios Iziumo Rusijos kariuomenės grupuotės flangą Balaklijos kryptimi, skelbia BBC rusų tarnyba. Remiantis daugybe, nors oficialiai nepatvirtintų pranešimų, Rusijos pajėgos, kurias daugiausia sudaro mobilizuoti Donbaso gyventojai, skubiai traukiasi per Šiaurinio Doneco upę. Prorusiškuose „Telegram“ kanaluose gausu pranešimų, anot kurių, Ukrainos kariuomenė užėmė Verbivkos kaimą netoli Balaklijos, kur įsikūręs didelis Rusijos arsenalas. Kiti šaltiniai praneša, kad Ukrainos kariai jau yra užėmę pačią Balakliją. https://twitter.com/Kartinamaslom5/status/1567110656599416832?ref_src=twsrc%5Etfw

Pentagonas: Rusija prašo amunicijos iš Šiaurės KorėjosPentagonas patvirtino pranešimus, kad Rusija kreipėsi į Šiaurės Korėją karinės pagalbos.Pirmasis antradienį apie tai pranešė leidinys „The New York Times“, remdamasis išslaptintais JAV žvalgybos pranešimais.Pentagono atstovas spaudai Patas Ryderis sako, kad šis žingsnis rodo, jog Rusijai kyla problemų aprūpinant savo karius. „Turime įrodymų, kad Rusija kreipėsi į Šiaurės Korėją prašydama amunicijos“, – sakė J. Ryderis.Be to, JAV pareigūnai patvirtino, kad Maskva siekia gauti artilerijos sviedinių ir raketų „naudoti mūšio lauke Ukrainoje“.Rugpjūčio mėnesį JAV pareigūnas „Reuters“ sakė, kad Irane pagaminti dronai, kuriuos anksčiau pirko Rusija, veikė prastai.

Maskvos paskirtas pareigūnas Zaporižioje: informacija apie Bardino mirtį nepasivirtino Maskvos paskirtas pareigūnas Zaporižioje Vladimiras Rogovas sako, kad informacija apie prokremliško komendanto A. Bardino mirtį nepasitvirtino, po to, kai Berdianske antradienio popietę nugriaudėjo sprogimas. Pasak V. Rogovo, nepaisant sunkių sužalojimų, gydytojai toliau kovoja už komendanto gyvybę. Tai jis rašo savo „Telegram“ kanale. Apie A. Bardino mirtį anksčiau skelbė TASS ir „RIA Novosti“.

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad prokremliškas pareigūnas po automobilio sprogimo Berdianske mirė nuo sužalojimųProkremliškas Berdiansko komendantas Artiomas Bardinas mirė nuo sužalojimų, nežinomiems asmenims susprogdinus jo automobilį, praneša agentūra UNIAN, remdamasi Rusijos žiniasklaida.Sprogimas Berdianske antradienio popietę nugriaudėjo prie administracinio pastato.

Patarėjas: Zelenskis netrukus paskelbs „gerų žinių“ apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą Charkivo srityjeUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Serhijus Leščenka pareiškė, kad valstybės vadovas antradienio vakarą paskelbs „gerų žinių“ apie šalies ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą Charkivo srityje, praneša „Sky News“.S. Leščenka nedetalizavo.Ukrainos kariuomenė savo kontrpuolimą minėtoje srityje pradėjo praėjusią savaitę. Nuo tada Kyjivas jau paskelbė apie keletą šios operacijos metu pasiektų laimėjimų.https://twitter.com/Leshchenkos/status/1567155056532676609?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567155056532676609%7Ctwgr%5Ed15305178df559caaabe2f7384201ec1f9f21a0b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1773089%2Frusijos-karas-pries-ukraina-tatena-ataskaita-apie-zaporizios-ae-reikia-imtis-priemoniu-kad-butu-isvengta-branduolines-avarijos

TATENA ragina sukurti Ukrainos atominėje elektrinėje „saugumo“ zonąTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) antradienį paragino nustatyti saugumo zoną aplink Rusijos užimtą Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę.„Dabartinė situacija netinkama“, – sakoma TATENA ataskaitoje, parengtoje agentūrai praėjusią savaitę nusiuntus į Zaporižios AE savo komandą.Prie Zaporižios atominės elektrinės – didžiausios Europoje – tęsiantis apšaudymams, vis labiau nerimaujama dėl jos saugumo. Abi šalys nuo pat pradinio invazijos etapo, kai rusų pajėgos užėmė elektrinę, kaltina viena kitą dėl jos apšaudymo.„Skubiai reikia laikinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias branduolinei nelaimei dėl fizinės žalos karinėmis priemonėmis“, – pabrėžė TATENA.„Tai gali būti pasiekta tuojau pat nustatant branduolinio saugumo ir apsaugos zoną, – sakoma ataskaitoje. – TATENA rekomenduoja tuojau pat nutraukti šio objekto ir jo apylinkių apšaudymą, kad būtų išvengta bet kokios tolesnės žalos elektrinei ir su ja susijusiems objektams.“TATENA praėjusią savaitę nusiuntė į Zaporižios AE 14 žmonių komandą padėčiai šioje jėgainėje įvertinti.Mažiausiai du komandos nariai turi likti elektrinėje ir užtikrinti jos saugumą.

Per automobilio sprogimą Ukrainoje „sunkiai“ sužeistas promaskvietiškas pareigūnasAntradienį per sprogimą automobilyje Rusijos kontroliuojamame Berdiansko uostamiestyje Pietų Ukrainoje buvo „rimtai“ sužeistas prokremliškas pareigūnas, pranešė Maskvos primesta valdžia.Miesto komendanto Artiomo Bardino automobilis sprogo „pačiame Berdiansko centre“, socialinėje žiniasklaidoje pranešė Maskvos primestas Zaporižios pareigūnas Vladimiras Rogovas, pavadinęs incidentą „teroro išpuoliu“. Pasak V. Rogovo, A. Bardinas yra „sunkios būklės ir paguldytas į ligoninę“.Pastaraisiais mėnesiais per išpuolius žuvo arba buvo sužeisti keli Rusijos pajėgų primesti pareigūnai Maskvos kontroliuojamose Ukrainos teritorijose. Kyjivas oficialiai neprisiėmė atsakomybės už šias atakas.Rugpjūčio pabaigoje buvo nušautas Aleksejus Kovaliovas, buvęs įstatymų leidėjas, persimetęs į Rusijos pusę ir tapęs aukštu pareigūnu Rusijos primestoje administracijoje.Ukraina paskelbė apie pirmuosius atsakomojo puolimo prieš Rusijos armiją laimėjimus pietuose ir teigė atsiėmusi kelias sritis bei sunaikinusi daugybę taikinių. Rusijos primesta valdžia okupuotame Ukrainos Chersono regione pirmadienį užsiminė, kad dėl vykdomo kontrpuolimo vėluoja planai surengti referendumą Pietų Ukrainoje.https://t.me/uniannet/71064

Zelenskis kreipėsi į Niujorko akcijų biržą, ragindamas investuoti UkrainojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį kreipėsi į Niujorko akcijų biržą, ragindamas investuoti jo karo nusiaubtoje šalyje.„Atstatydami savo ekonomiką, suteikiame jums ir jūsų bendrovėms galimybę bendardarbiauti su mumis“, – vaizdo įraše, parodytame prasidedant naujai biržos prekybos sesijai, teigė V. Zelenskis. Jis kalbėjo apie galimybę investuoti į šimtų milijardų dolerių vertės projektus ir „su mumis dalintis mūsų būsima pergale“.Pasibaigus vaizdo įrašui biržoje nuaidėjo plojimai ir nuskambėjo naują prekybos sesiją tradiciškai atidarantis skambutis.Kyjivo skaičiavimu, Ukrainos atstatymas po Rusijos sukelto karo atsieis mažiausiai 750 mlrd. dolerių (757 mlrd. eurų).

Apklausa: 8 iš 10 ES piliečių palaiko bloko sankcijas RusijaiBeveik 8 iš 10 Europos Sąjungos (ES) piliečių palaiko bloko sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą, rodo naujausia „Eurobarometro“ apklausa.Remiantis apklausos rezultatais, 47 proc. respondentų „visiškai palaiko“ sankcijas Maskvai, o dar 31 proc. yra „linkęs jas palaikyti“. Baudžiamosioms priemonėms mažiausiai pritaria Bulgarijos (46 proc.), o labiausiai – Portugalijos (94 proc.) bei Lenkijos, Švedijos ir Danijos (93 proc.) gyventojai.Apklausos duomenys taip pat rodo, kad ES atsaku į Rusijos invaziją yra patenkinti 57 proc. apklaustųjų. Tuo metu savo šalių vyriausybių reakcija patenkinti 55 proc. apklausos dalyvių. Humanitarinės paramos teikimą Ukrainai palaiko 92 proc. respondentų, o finansinės ir karinės paramos perdavimą – 68 proc. apklaustųjų.Anot „Eurobarometro“, beveik du trečdaliai (62 proc.) respondentų nurodė, kad dėl Rusijos karo Ukrainoje pajuto rimtus finansinius padarinius. Tokiu atsakymu daugiausiai dalinosi Kipro (96 proc.), o mažiausiai – Nyderlandų (33 proc.) gyventojai.Ši apklausa buvo atlikta 2022 m. birželio–liepos mėnesiais. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkst. vyresnių nei 15 m. amžiaus žmonių iš visų 27 ES šalių.

ES nustatė naujas kliūtis vizų prašantiems Rusijos piliečiamsEuropos Komisija antradienį išdėstė naujas kliūtis, su kuriomis susidurs keliautojai iš Rusijos, norintys gauti Europos Sąjungos (ES) vizas. Tai – naujausios baudžiamosios priemonės, kurių imamasi reaguojant į Maskvos invaziją į Ukrainą.ES valstybių narių ministrai praėjusią savaitę susitarė sustabdyti 2007 m. ES ir Rusijos susitarimą dėl supaprastinto vizų išdavimo, nors ir nepritarė visiškam draudimui keliauti, bei paprašė Briuselio parengti naujas taisykles. Antradienį ES vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson atskleidė siūlomą naują režimą, kuriam artimiausiomis dienomis, tikimasi, nedelsdamos pritars valstybių narių sostinės.Rusai, prašantys vizų patekti į Šengeno zoną – 22 ES valstybes nares bei Norvegiją, Islandiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną, – dabar mokės 85, o ne 35 eurų mokestį. Standartinis tokio prašymo nagrinėjimo laikas bus pratęstas nuo 10 iki 15 dienų, o kai kuriais atvejais tikrinimas tęsis iki 45 dienų. Daugkartinės vizos bus ribojamos. Nuo šiol pareiškėjai turės pateikti daugiau dokumentų, patvirtinančių jų prašymą.Europos Komisija taip pat siūlys ES šalims atsisakyti pripažinti Rusijos pasus, išduotus okupuotuose Ukrainos regionuose, kuriuos Maskva bando aneksuoti. „Rusams neturėtų būti lengva patekti į Europos Sąjungą, o keliauti į ES kaip turistui nėra žmogaus teisė“, – sakė Y. Johansson, žadėdama didesnę saugumo patikrą.„Rusija ir toliau pažeidžia tarptautinę teisę neteisėtais kariniais veiksmais, vykdydama žiaurumus prieš ukrainiečius ir kenkdama Europos bei pasaulio saugumui ir stabilumui, - sakė ji. - Šiandienos pasiūlymas rodo tvirtą ir vieningą ES atsaką. Netrukus pateiksime papildomas gaires, kurios užtikrins griežtesnę Rusijos piliečių prašymų išduoti vizą ir sienos kirtimo kontrolę“.Praėjusią savaitę Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pripažino, kad ES sprendimas apsunkins Rusijos keliautojų gyvenimą, ir pasmerkė „dar vieną juokingą sprendimą iš virtinės absurdų“.Kai kurios su Rusija besiribojančios ES šalys – Suomija, Lenkija, Estija, Latvija ir Lietuva – pradėjo griežtinti sienų kontrolę ir reikalavo visiškai uždrausti vizas. Tačiau Prancūzija ir Vokietija tvirtino, kad tęstiniai privačių Rusijos piliečių ir demokratinių visuomenių ryšiai išlieka vertingi, o ES ministrai priėmė kompromisinį sprendimą sustabdyti supaprastintą vizų išdavimą.

Berdianske pasigirdo keli sprogimai ir šūviaiAntradienį laikinai okupuotame Ukrainos Berdiansko mieste pasigirdo keli sprogimai ir šūviai, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto taryba.„Berdiansko centre tęsiasi sprogimai ir šūviai. Į centrinę miesto dalį išskubėjo greitosios pagalbos automobiliai ir okupantų policijos atstovai“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė taryba.

Rusai po gynybos ministerijos pareiškimo siunta: kodėl tai pasiekė „šviesias generolų galvas“?Rusijos Gynybos ministerija pranešė apie tariamas pergales kare su Ukraina ir netgi ėmė publikuoti melagingą informaciją, kurios patikimumą neigia net patys rusai propagandininkai, neapsikentę Rusijos valdžios melagysčių masto.Apie tai rašo dialog.ua.Pirmadienį eilinėje Rusijos ministerijos suvestinėje nuskambėjo pranešimas, kad rusų okupacinės pajėgos neva sunaikino prie fronto linijos keturias amerikietiškas pėstininkų kovos mašinas „Bradley“. Tačiau paaiškėjo, kad Pentagonas nėra siuntęs į Ukrainą tokių kovos mašinų ir nė nesvarstė tokios galimybės.Rusų valdžios melagystėmis pasipiktinę net vietos propagandininkai ėmė kritikuoti šalies gynybos ministeriją. Vieno iš didžiausių rusų „Telegram“ kanalų autorių nuomone, melas ir rusų karių nekompetentingumas pasiekė tokį lygį, kad dezinformacija ir melagingos žinios iš fronto pasiekia net Rusijos ministerijos vadovybę, o valdžia paskui tai transliuoja ir apsijuokia. „Klausimas, kodėl toks neteisingas pranešimas iš pačios apačios be kliūčių pasiekė šviesias generolų galvas, pateko į trumpą spaudos konferenciją, kur niekas nė nepasivargino patikrinti gautą informaciją“, – rašo rusai.Karo ekspertai pabrėžia, kad pėstininkų kovos mašinos „Bradley“ niekada nebuvo siunčiamos į Ukrainą ir iki šiol nė nesigirdėjo planų tai daryti. Ukrainos Gynybos ministerijos tviterio paskyroje anglų kalba taip pat pasirodė Maskvos melą neigiantis pranešimas.

Prieš TATENA ataskaitą vis labiau nerimaujama dėl Ukrainos Zaporižios AEPo Zaporižios atominės elektrinės atjungimo nuo Ukrainos energetinės sistemos antradienį toliau tęsiantis apšaudymams aplink didžiausią Europos atominę jėgainę, vis labiau nerimaujama dėl jos saugumo.Pirmadienį vėl atjungus Zaporižios AE nuo Ukrainos energetinės sistemos, susidarė rizikinga padėtis, kai jėgainės saugumo sistemos turi kliautis jos pačios energija.Pasaulio lyderių kartojami įspėjimai, kad dėl aplink vykstančių kovų Zaporižios AE atsidūrė nepatikimoje padėtyje, galinčioje nuvesti prie branduolinės katastrofos, nenumaldė karo veiksmų. Rusijos paskirti pareigūnai antradienį apkaltino Ukrainos pajėgas apšaudžius miestą, kuriame yra elektrinė. Keliomis valandomis anksčiau ukrainiečiai paskelbė, kad Kremliaus pajėgos atakavo miestą kitoje upės pusėje.Abi šalys viena kitą kaltina nuo pat pradinio invazijos etapo, kai rusų pajėgos užėmė elektrinę. Didėjant pavojui, Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komanda praėjusią savaitę galiausiai nuvyko į Zaporižios AE, o vėliau antradienį inspektoriai turi pranešti JT Saugumo Tarybai, ką ten pamatė.Elektrinėje, kurią eksploatuoja darbuotojai ukrainiečiai, tebėra du inspektoriai. Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas sveikino šį sprendimą.„Yra rusų karių, nesuprantančių, kas vyksta, teisingai neįvertinančių rizikos, – sakė M. Podoliakas. – Ten yra mūsų darbuotojų, kuriems reikia tam tikros apsaugos, žmonių iš tarptautinės bendruomenės, stovinčių greta ir sakančių [rusų kariams]: „Nelieskit šių žmonių, leiskit jiems dirbti.“Tačiau neatrodo, kad tai kaip nors būtų sumažinę riziką. Kaip sakoma TATENA pirmadienio pareiškime, ukrainiečių pareigūnai pranešė, jog paskutinė elektrinės perdavimo linija buvo atjungta, kad darbuotojai galėtų užgesinti apšaudymo sukeltą gaisrą.„Pati linija neapgadinta ir bus vėl prijungta, kai gaisras bus užgesintas“, – sakė TATENA.Tuo tarpu vienintelis dar veikiantis elektrinės reaktorius „generuos elektrą, kurios elektrinei reikia dėl jos saugumo ir kitų funkcijų“, nurodė agentūra.

JAV dėl Ukrainos nebebijo Rusijos reakcijosBaltųjų rūmų oficialiųjų asmenų negąsdina galima Rusijos reakcija. Kaip informuoja agentūra „The Hill“, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karinė ir politinė parama Ukrainai įgijo būtiną aiškumą ir nuoseklumą, ko nebuvo pradiniame karo etape. Tada Joe Bideno administracija stengėsi neviešinti informacijos apie ginklų tiekimą, kad išvengtų galimos Maskvos neigiamos reakcijos. Visgi situacija kardinaliai pasikeitė, kai pasidarė aišku, kad Rusijos grasinimai tėra žodiniai.„Laikui bėgant, Baltieji rūmai pradėjo pamažu pripažinti, kad Ukrainai tiekia daugiau ir galingesnių ginklų, tačiau jokios rimtos rusų reakcijos nebuvo“, – sakė buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje Williamas Tayloras. „Iš pradžių turėjome elgtis atsargiau. Nežinojome, ar Vladimiras Putinas aptiks tiekimo linijas ir ar pradės masiškai atakuoti konvojus. Taip pat buvo keliamas galimos eskalacijos klausimas. Buvo abejonių ir dėl Ukrainos gebėjimo panaudoti viską, ką jai duodavome, ir dėl laikotarpio, kiek šaliai pavyks atsilaikyti prieš priešo spaudimą“, – savo nuomonę išsakė karo analitikas Markas O’Hanlonas. Galiausiai amerikiečiai suprato, kad iš pradžių susidūrė su Rusijos blefu ir neadekvačiomis reakcijomis. Šiandien nerimas dėl atitikimo rusų interesams sumažėjo. „Manau, kad yra gerokai daugiau galimybių, kuriomis galime pasinaudoti, kad padėtume Ukrainai, nebijodami Rusijos reakcijos“, – pridūrė JAV prezidento administracijos darbuotojai.

Enerhodare nugriaudėjo galingas sprogimasAntradienį laikinai okupuotame Ukrainos Enerhodaro mieste nugriaudėjo galingas sprogimas, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi miesto meru Dmytro Orlovu.„Šiandien apie 12 val. 20 min. Enerhodaro gyventojai pranešė apie mieste nugriaudėjusį galingą sprogimą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė D. Orlovas.Kaip skelbiama, po sprogimo mieste dingo elektros ir vandens tiekimas.

Gubernatorius: per rusų ataką Charkive žuvo trys civiliaiSrities gubernatoriaus duomenimis, per rusų ataką Charkive žuvo trys civiliai. Naktį Charkivo miesto pramoniniame rajone apgadintas dviejų aukštų pastatas bei namas, kuriame gyveno 73 metų moteris, „Telegram“ kanale rašė Olegas Synehubovas - „Deja, ji žuvo“. Dar du vyrai žuvo Soločio vietovėje į šiaurę nuo Charkivo, praneša agentūra „Reuters“.Charkivo mero teigimu, atakos antradienio rytą buvo tęsiamos. Iš gyvenamojo namo griuvėsių išgelbėti trys žmonės, „Telegram“ rašo Ihoris Terechovas.

Ukrainos duomenimis, iki šiol žuvo daugiau kaip 50 000 rusų kariųDaugiau kaip šešis mėnesius trunkančiame kare Ukrainoje Rusijos pajėgos, Kyjivo duomenimis, jau neteko daugiau kaip 50 000 kareivių. Per 195 invazijos dienas nukauta 50 150 rusų karių, antradienį feisbuke pranešė Ukrainos generalinis štabas. Ukrainos pajėgos teigia taip pat sunaikinusios 2 077 tankus, 4 484 šarvuočius, 236 transporto priemones ir 207 sraigtasparnius.Britų gynybos ministerija prieš tai pranešė, kad žuvo apie 25 000 rusų karių. Pati Rusija jau seniai neskelbia duomenų apie nuostolius savo pusėje.Prorusiški separatistai Donecke praėjusį penktadienį pranešė nuo invazijos pradžios netekę per 2 900 kovotojų. Kyjivas skelbia netekęs apie 9 000 savo kareivių, 7 000 laikomi dingusiais.Rusija vasario pabaigoje įžengė į Ukrainą. Jungtinės Tautos iki šiol registravo daugiau kaip 5 700 žuvusių civilių, tačiau, kaip ir Kyjivas, spėja, kad civilių aukų yra gerokai daugiau. Donecko separatistai pastarąjį kartą įvardijo 870 savo teritorijoje žuvusių civilių skaičių.

Bidenas: Rusija neturėtų būti vadinama terorizmo rėmėjaJAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad Rusija neturėtų būti įvardyta kaip terorizmo rėmėja, nors Ukraina to reikalauja dėl Rusijos vykdomos invazijos, o Maskva jau anksčiau perspėjo, kad dėl to nutrūktų JAV ir Rusijos santykiai, praneša „Reuters“.Paklaustas, ar Rusija turėtų būti paskelbta terorizmo rėmėja, J. Bidenas Baltuosiuose rūmuose žurnalistams atsakė: „Ne“.Du JAV senatoriai – respublikonas Lindsey Grahamas ir demokratas Richardas Blumenthalis – šią vasarą lankydamiesi Kyjive ragino paskelbti Rusiją terorizmą remiančia valstybe ir priimti atitinkamą įstatymą, kuriuo ji būtų priskirta „Irano, Sirijos ir Šiaurės Korėjos kategorijai“.

Rusija antradienį smogė Krivoj Rogui – miestui vidurio Ukrainoje. Skelbiama, kad okupantų taikiniu tapo naftos bazė.Tai savo „Telegram“ paskyroje pranešė Dnepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenka.„Raketų ataka prieš Krivoj Rogą. Didelis gaisras naftos bazėje. Vietoje dirba ugniagesiai. Nuostoliai ir informacija apie aukas tikslinama“, – sakė jis.https://t.me/nexta_live/35930

Ukrainos duomenimis, per karą žuvo 382 vaikaiUkrainos generalinės prokuratūros duomenimis, per Rusijos invaziją iki šiol žuvo mažiausiai 382 vaikai. Šiais duomenimis, mažiausiai 741 vaikas buvo sužeistas.

Putinas apsilankė karinėse pratybose Rusijos Tolimuosiuose RytuosePrezidentas Vladimiras Putinas antradienį apsilankė didelio masto karinėse pratybose, kuriose dalyvauja Kinija ir kelios kitos Rusijai draugiškos šalys, vietos naujienų agentūroms pranešė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.V. Putinas Sergejevskio poligone susitiko su gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir kariuomenės štabo viršininku Valerijumi Gerasimovu ir vėliau galėjo stebėti baigiamąjį karinių pratybų etapą, sakė D. Peskovas.Karinės pratybos, pavadintos „Vostok-2022“, prasidėjo rugsėjo 1 dieną ir vyks iki rugsėjo 7 dienos keliuose poligonuose Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir vandenyse prie rytinės pakrantės.Maskvos teigimu, pratybose dalyvauja daugiau kaip 50 tūkst. karių ir daugiau kaip 5 000 karinės technikos vienetų, įskaitant 140 orlaivių ir 60 laivų.Pratybose dalyvauja kelios Rusijos kaimyninės šalys, taip pat Sirija, Indija ir pagrindinė sąjungininkė Kinija. Panašios pratybos paskutinį kartą buvo surengtos 2018 metais.

Arestovičius: keičiasi visa situacijaUkrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolamuosius veiksmus šalies rytuose ir pietryčiuose.„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas vyksta ne tik Ukrainos pietuose, bet ir rytuose bei pietryčiuose“, – pirmadienio vakarą savo „Telegram“ kanale sakė O. Arestovičius.Pasak jo, nuo pietų Ukrainos išvadavimo operacijos pradžios Ukrainos kariuomenė išlaisvino kelias gyvenvietes vakariniame Dniepro krante.„Tai subtilūs judesiai žemėlapyje. Tačiau prasidedantys atsakomieji puolimo veiksmai skirtinguose fronto sektoriuose iš mūsų pusės rodo, kad keičiasi visa situacija“, – kalbėjo O. Arestovičius.Jis sakė, kad Rusijos pajėgos dešiniajame Dniepro krante yra „apsuptyje“, ir prognozavo, kad po mėnesio jų padėtis bus „labai sunki“.

Rusijos nuostoliai peržengė simbolinę ribą: jau neteko daugiau nei 50 tūkst. karių Ukrainos generalinis štabas skelbia, kad per parą ukrainiečių pajėgos likvidavo dar 350 rusų karių. Iš viso nuo karo pradžios Rusija jau neteko daugiau nei 50 tūkst. (50 150) savo karių.

Londonas: iš viso rusų invaziniai daliniai neteko apie 80 000 vyrųDidžiosios Britanijos skaičiavimu, per karą Ukrainoje iki šiol žuvo apie 25 000 Rusijos karių. Iš viso rusų invaziniai daliniai neteko apie 80 000 vyrų – jie žuvo, buvo paimti į nelaisvę, dezertyravo ir pan. Tai pirmadienį parlamente Londone pareiškė britų gynybos ministras Benas Wallace‘as. Kartu jis pridūrė, kad ir Ukraina šiuo metu per savo puolimą patiria žmogiškųjų nuostolių.Anot ministro, Ukrainos daliniai, rengdami kontratakas pietinėje šalies dalyje, pasiekia „realių laimėjimų“. „Ukraina smarkiai apgadino kelias upių perėjas, taip apribodama atsargų tiekimą Rusijai“, - kalbėjo B. Wallace‘as. Maskvos invazinė kariuomenė esą apšaudoma ir iš artilerijos, ir puolama sausumos pajėgų.Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje britų vyriausybė reguliariai skelbia žvalgybinę informaciją apie jos eigą. Maskva kaltina Londoną tikslingai vykdant dezinformacijos kampaniją.

Iš išlaisvinto miesto – pirmasis vaizdo įrašas: šlovė Ukrainai!Ukrainos kariuomenė paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą iš Vysokopilijos miesto Chersono srityje. Ukrainos ginkluotosios pajėgos į jį įžengė rugsėjo 4 d. Paskelbtoje medžiagoje matyti, kaip kaimo keliuku eina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių kolona, ​​kurią pasitinka vietos gyventojai.„Šlovė Ukrainai! Ačiū!“ – kreipėsi į karius vietos gyventojai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautiečius sakė, kad šalies pietuose atkovoti du kaimai, o rytuose – dar viena gyvenvietė, bet nenurodė jų pavadinimų.Tuo metu V. Zelenskio administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti Vysokopilijoje iškelta Ukrainos vėliava. Šiaurinę Chersono srities dalį, kur yra ši gyvenvietė, beveik visą kontroliuoja Rusijos pajėgos.Vysokopilija buvo užimta kovą, o birželį ši gyvenvietė atsidūrė netoli fronto linijos, Ukrainos pajėgoms pradėjus puolimą šioje šalies dalyje.Ukrainos pietinis štabas nurodė, kad jo pajėgos antskrydžiais ir artilerijos ugnimi stengiasi sutrikdyti Rusijos „karių judėjimo ir logistikos valdymą“.Maskvos pajėgos įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną iš šiaurės, pietų ir rytų. Pirmosiomis karo savaitėmis nesugebėjusios užimti sostinės Kyjivo, jos pasitraukė iš šiaurinės šalies dalies ir sutelkė savo pastangas į puolimą pietų ir rytų kryptimis.https://t.me/uniannet/70959

Žiniasklaida: Rusija perka amuniciją iš Šiaurės Korėjos Vakarų sankcijų veikiama Rusija iš Šiaurės Korėjos perka artilerijos sviedinių ir raketų. Apie tai rašo laikraštis „The New York Times“, remdamasis neseniai išslaptinta amerikiečių žvalgybos informacija. Šie pirkimai rodo, kad Jungtinių Valstijų ir Europos įvestos sankcijos ir eksporto kontrolė kenkia Maskvos galimybėms gauti atsargų savo kariuomenei, laikraštis cituoja du JAV vyriausybės atstovus. Ukraina keliose vietose pradėjo kontrpuolimą ir jau prieš tai sunaikino Rusijos amunicijos sandėlių.

Zelenskis: Zaporižios AE antrą kartą tik per žingsnį buvo nuo branduolinės katastrofosPo to, kai avariniu būdu vėl buvo išjungta rusų pajėgų užimta Zaporižios atominė elektrinė, padėtis ten lieka labai įtempta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą, kad dėl Rusijos provokacijų didžiausia Europos branduolinė jėgainė antrą kartą buvo „tik per žingsnį nuo branduolinės katastrofos“. „Rusija suinteresuota tik tuo, kad situacija kiek įmanoma ilgai būtų kiek įmanoma bloga, - sakė jis savo tradiciniame kreipimesi. – Tai galima pakeisti tik sugriežtinus sankcijas“.Ukrainos branduolinių elektrinių operatorė „Enerhoatom“ pirmadienio vakarą paneigė būgštavimus, kad Zaporižios elektrinėje prarasta radiacijos kontrolė. Nutrūkus interneto ryšiui, anksčiau dieną esą tik trumpą laiką radiacijos matavimo duomenys nebuvo perduodami atitinkamai institucijai.Dėl gaisro aukštos įtampos linijoje pirmadienį buvo išjungtas šeštasis ir paskutinysis elektrinės reaktorius – antrą kartą nuo rugpjūčio 25-osios nutrūko ryšys su Ukrainos elektros tinklu.

Zelenskis ragina L. Truss padėti nutraukti Rusijos agresiją prieš Ukrainą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė besitikįs, kad naujoji Jungtinės Karalystės valdančiųjų konservatorių lyderė Liz Truss padės Kyjivui „sutrukdyti“ Rusijai tęsti karinę agresiją.Išvakarėse išrinkta L. Truss pakeis kadenciją baigiantį britų ministrą pirmininką Borisą Johnsoną – vieną didžiausių V. Zelenskio rėmėjų.Savo kasdienėje kalboje Ukrainos prezidentas sakė, kad „nekantriai laukia bendradarbiavimo su L. Truss pradžios“.„Tikiu, kad kartu galėsime padaryti daugiau, kad apsaugotume savo tautas ir sutrukdytume visoms Rusijos niokojančioms pastangoms“, – pridūrė V. Zelenskis.„Mes, ukrainiečiai, ją gerai pažįstame: ji visuomet buvo šviesiojoje Europos politikos pusėje“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas ir pabrėžė, kad „svarbiausia yra išsaugoti mūsų vienybę“.Didžioji Britanija yra glaudi Kyjivo sąjungininkė nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją.Londonas Ukrainos pajėgoms, kovojančioms šalies pietuose ir rytuose, skiria karinę techniką, finansavimą ir mokymų išteklius.Praėjusį mėnesį V. Zelenskis apdovanojo B. Johnsoną Laisvės ordinu – Ukrainos apdovanojimu, skiriamu šalies suverenitetą remiantiems asmenims. Ceremonija įvyko per britų premjero trečiąjį vizitą Ukrainoje nuo karo pradžios.

Zelenskis užsimena, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo kontrpuolimą įvairiomis kryptimisZelenskis užsiminė, kad Ukrainos kariai pradėjo kontrpuolimą įvairiomis kryptimis. Kartu jis susilaikė nuo detalių operacijų komentarų, kad rusams būtų pateiktas „siurprizas“.Prezidentas tai pasakė interviu ABC kanalui.Žurnalistas klausė, kodėl Ukrainos kariuomenė nusprendė pradėti kontrpuolimą Chersono srityje būtent dabar.„Nesakysiu, kad tai tik kontrpuolimas Chersono regione... Yra kryptis ar kryptys – daugiskaita – ir mes turime judėti į priekį“, – sakė prezidentas.Kartu jis atsisakė nurodyti, kokiomis kitomis kryptimis Ukrainos ginkluotosios pajėgos vykdo kontrpuolimo operacijas. Pasak prezidento, kol kas jis „negali aptarti jokių karinių veiksmų detalių“, kad „priešas iš mūsų sulauktų keleto staigmenų“.

Ukraina skelbia apie naujus Rusijos nuostolius pietuosePer vieną dieną Ukrainos gynėjai sunaikino 86 rusų užpuolikus ir likvidavo priešo sandėlius pietų Ukrainoje.Apie tai pranešama operatyvinės vadovybės puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.Ukrainos aviacija sudavė 18 smūgių priešo pozicijoms, logistikos, vadovavimo ir paramos punktams.„Netoli Novohrigorjevkos, Nikolajevo srityje, buvo apšaudytas ir sunaikintas priešo atakos sraigtasparnis Ka-52, kuris bandė atakuoti mūsų pozicijas“, – sakoma pareiškime.

Rusai apšaudė Charkovą raketomis: meras pranešė apie smūgį į gyvenamąjį namąRugsėjo 6 d. naktį rusų okupantai vėl apšaudė Charkovo pramoninį rajoną.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Charkovo miesto meras Igoris Terechovas.Pasak jo, per Rusijos smūgį žuvo moteris.

Rusijos teismas 22 metams įkalino buvusį reporterį už valstybės išdavystęPirmadienį Maskvos teismas 22 metams įkalino gerbiamą buvusį gynybos reporterį Ivaną Safronovą, apkaltintą išdavyste už valstybės paslapčių atskleidimą.Teisėjas sakė, kad I. Safronovas atliks bausmę „griežto režimo kolonijoje“, iš teismo pranešė AFP. 32 metų žurnalistas dirbo verslo laikraščiuose „Kommersant“ ir „Vedomosti“ ir buvo vienas gerbiamiausių Rusijos žurnalistų gynybos srityje.Pirmadienį I. Safronovas pasirodė teisme stikliniame narve kaltinamiesiems, jis vilkėjo pilką sportinį kostiumą ir juodą pūstą liemenę, jo rankos buvo surakintos antrankiais. Išgirsti nuosprendžio Maskvos teismo rūmuose susirinko apie šimtas žmonių, perskaičius nuosprendį jie plojo I. Safronovui ir skandavo: „Laisvė!“. Prieš išvedamas iš teismo salės I. Safronovas nusišypsojo ir sušuko: "Aš jus myliu!", tai matė naujienų agentūros AFP reporteris.I. Safronovas rašė apie kariškius, politiką ir Rusijos kosmoso programą. Jis buvo suimtas 2020 m. liepos mėnesį, pasitraukęs iš žurnalistikos ir pradėjęs dirbti valstybinės kosmoso agentūros vadovo patarėju.FSB saugumo tarnyba apkaltino I. Safronovą rinkus konfidencialią informaciją apie Rusijos kariuomenę, gynybą ir saugumą bei perdavus ją valstybės NATO narės žvalgybos tarnybai. Balandį teismo procesui prasidėjus I. Safronovas pavadino šią bylą „visiška teisingumo parodija“ ir pareiškė esąs nekaltas.

Johnsonas ir Zelenskis palaikys „glaudžius ryšius“ kaip draugai Kadenciją baigiantis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „palaikys artimus ryšius kaip draugai“, kai baigsis ministro pirmininko kadencija, pranešė Dauningstrytas.Lyderiai, kurie buvo tvirti sąjungininkai per visą Rusijos pradėtą karą su kaimynine valstybe, kalbėjosi telefonu pirmadienio popietę, dieną prieš oficialų naujosios premjerės paskyrimą. B. Johnsonas padėkojo V. Zelenskiui už jo „vadovavimą ir draugystę“ bei sakė, kad tai buvo „privilegija dirbti su juo ir jį palaikyti“. Pasitraukiantis ministras pirmininkas kelis kartus lankėsi Ukrainos sostinėje, pastarąjį kartą praėjusį mėnesį, kai pristatė dar 54 mln. svarų sterlingų (62,2 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos paketą.V. Zelenskis ne kartą šiltai kalbėjo apie savo santykius su B. Johnsonu ir liaupsino „tikrą draugą“ bei sąjungininką, kai premjerui buvo likusios vos kelios dienos eiti pareigas. Jis sakė buvęs „labai laimingas“, kai B. Johnsonas birželį išgyveno lemtingą balsavimą dėl pasitikėjimo, ir pažymėjo, jog net po premjero žlugimo nenorėjo, kad jis „dingtų“. „Noriu, kad jis būtų kur nors politikoje ir kokioje nors pozicijoje“, – „TalkTV“ laidai „Piers Morgan Uncensored“ sakė V. Zelenskis.Dauningstryto teigimu, B. Johnsonas aiškiai pasakė V. Zelenskiui tikįs, jog Ukrainos žmonės „gali laimėti ir laimės karą“. „Prezidentas Zelenskis padėkojo ministrui pirmininkui už tikėjimą Ukraina ir jo tauta bei informavo apie pastarojo meto ginkluotųjų pajėgų pažangą šalies pietuose“, – sakė oficialus premjero atstovas. „Ministras pirmininkas sakė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos pajėgos gali ir toliau sėkmingai atstumti Rusijos pajėgas, bei pridūrė, kad Jungtinės Karalystės parama išlieka tvirta. „Ministras pirmininkas pasakė prezidentui Zelenskiui, kad buvo privilegija su juo dirbti ir jį remti, lyderiai sutarė palaikyti artimus ryšius kaip draugai“.Atstovas sakė, kad ministras pirmininkas ir Ukrainos lyderis nekalbėjo apie jo įpėdinę Liz Truss. Po pranešimo, kad L. Truss laimėjo varžybas dėl Konservatorių partijos lyderės posto, V. Zelenskis tviteryje apibūdino B. Johnsoną kaip „puikų draugą“ ir padėkojo jam už „asmeninę drąsą“. B. Johnsonas vėliau tviteryje parašė, kad tikisi likti draugais su V. Zelenskiu, ir tvirtino, kad Didžioji Britanija ir toliau rems Ukrainą „kiekviename žingsnyje“.Dauningstryto Nr. 10 atstovas, paklaustas, ar B. Johnsonui svarbu, kad paskutinis jo, kaip ministro pirmininko, skambutis pasaulio lyderiui buvo skambutis Ukrainos prezidentui, atsakė: „Manau, jog ministrui pirmininkui buvo labai svarbu, kad jis sugebėjo pakartoti savo tvirtą įsitikinimą, jog naujoji vyriausybė ryžtingai palaikys Ukrainą ir kad jis, kaip asmuo, ir toliau pasisakys už prezidentą V. Zelenskį ir Ukrainos žmones, net ir pasitraukęs iš ministro pirmininko pareigų“.

Garsus sprogimas MariupolyjePrieš 1,5 valandos Mariupolyje įvyko garsus sprogimas.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero Petro Andriuščenkos patarėjas.„Mariupolis. Apie 17:50 val. garsų sprogimą išgirdo beveik visas miestas. Mūsų pasipriešinimas švelniai užsimena apie pasirengimą „Mariupolio bavinai“. Tai reiškia, kad šiandien mūsų laukia malonios naujienos iš Mariupolio“, – rašė jis ir paskelbė nuotrauką su dūmų debesiu.

Generalinis štabas praneša apie okupantų nesėkmes prie devynių gyvenviečių ir viena kryptimiUkrainos ginkluotosios pajėgos atrėmė okupantų bandymus pulti netoli devynių gyvenviečių ir išstūmė priešą iš anksčiau užimtų pozicijų Kramatorske.Tai teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime.Kaip pažymėta, gynybos pajėgos toliau vykdo gynybinę operaciją, užima tam tikras pozicijas ir neleidžia užpuolikams žengti gilyn į Ukrainos teritoriją.

Macronas kalbėjosi su V. Zelenskiu ir paragino Rusijos pajėgas pasitraukti iš ZaporižiosPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Rusijos pajėgas pasitraukti iš Zaporižios atominės elektrinės Pietų Ukrainoje, pirmadienį pranešė Eliziejaus rūmai Paryžiuje po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Po skambučio E. Macronas pareiškė, kad turi būti gerbiamas Ukrainos suverenitetas Zaporižios elektrinės atžvilgiu ir kad jėgainės saugumas gali būti užtikrintas tik Rusijos kariuomenei pasitraukus.Tuo metu visi Rusijos okupuotos elektrinės reaktoriai dėl apšaudymo vėl buvo laikinai išjungti. Dėl gaisro buvo apgadinta aukštos įtampos linija, pirmadienį savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos atominės elektrinės operatorė „Enerhoatom“. Dėl to avariniu būdu buvo atjungtas paskutinis veikęs blokas.Per pastarąsias tris dienas dėl artilerijos ugnies buvo apgadintos visos penkios aukštos įtampos linijos, einančios į atominę elektrinę ir šalia esančią šiluminę elektrinę. Dėl to atominė elektrinė nebėra sujungta su Ukrainos elektros tinklais. Prieš pusantros savaitės, rugpjūčio 25 d., taip pat buvo išjungti du veikiantys reaktoriai, po to nutrūko elektros tiekimas okupuotose pietinėse Ukrainos teritorijose.Operatorė „Enerhoatom“ perspėjo, kad Zaporižios jėgainei dėl nuolatinio apšaudymo gresia radiacinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų pažeidimas. „Enerhoatom“ teigimu, Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) misija vis dar tęsiasi, o Rusija pranešė, kad išvyko dar keturi ekspertai, liko tik du stebėtojai. Maskva nesutinka perduoti didžiausios Europoje atominės elektrinės kontrolės Ukrainai. Nuolatinis elektrinės apšaudymas kelia tarptautinės bendruomenės baimę dėl branduolinės nelaimėsPer pokalbį telefonu E. Macronas teiravosi apie Ukrainos karinius ir ekonominius poreikius ir, pasak jo biuro, pažadėjo, kad Prancūzija toliau teiks visapusišką paramą karo draskomai šaliai.

Ždanovas paaiškina, kodėl Kremliui labai reikia paliaubų su Ukraina Kremliui katastrofiškai reikia paliaubų Ukrainoje, nes Rusijos nuostoliai, patirti per karą Ukrainos valstybėje, viršija jos galimybes tiekti išteklius jiems kompensuoti.Okupantų skaičius mūsų šalyje gali sumažėti, o Rusijos kariuomenė praras kovinį efektyvumą, televizijos maratone sakė karo ekspertas, Ukrainos kariuomenės atsargos pulkininkas Olegas Ždanovas.Pulkininkas sakė, kad Kremliui labai reikia paliaubų, ugnies nutraukimo.„Kadangi iki šiol patirtų nuostolių skaičius viršija ... galimybes tiekti išteklius jiems kompensuoti. Kuo toliau, tuo labiau šis skirtumas didės. O tai reiškia, kad kariuomenė Ukrainos teritorijoje sumažės, o jei sumažės, ji praras kovinį efektyvumą... nuostoliai padidės, ir mes rengsime kontrpuolimus tuose rajonuose, kur sumažės Rusijos kariuomenės kovinis efektyvumas...“, – aiškino ekspertas.

Rusija sankcijomis nusitaikė į Holivudo aktorius B. Stillerį ir S. PennąRusija, reaguodama į Jungtinių Valstijų sankcijas, pirmadienį pranešė, kad į savo juodąjį sąrašą įtraukė dar 25 JAV piliečius, įskaitant Holivudo aktorius Beną Stillerį ir Seaną Penną.Vakarų šalys, įskaitant JAV, Rusijai dėl jos puolimo provakarietiškoje Ukrainoje paskelbė daugybę precedento neturinčių sankcijų.Rusija jau uždraudė atvykti į šalį daugiau nei tūkstančiui JAV piliečių.Rusų užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad nauji asmenys į juodąjį sąrašą buvo įtraukti reaguojant į „nuolat plečiamas“ JAV sankcijas Rusijos piliečiams.Be B. Stillerio ir S. Penno, kurie išreiškė paramą Ukrainai ir birželį susitiko su jos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, sąraše taip pat atsidūrė keletas JAV politikų.Jiems uždrausta atvykti į Rusiją „visam laikui“, nurodė ministerija.„Priešiškiems JAV valdžios institucijų veiksmams, kurie ir toliau laikosi rusofobiško kurso, griauna dvišalius ryšius ir didina Rusijos ir JAV konfrontaciją, ir toliau bus ryžtingai priešinamasi“, – pareiškė ministerija.

„Enerhoatom“: nuo Ukrainos elektros tinklo atjungtas paskutinis veikiantis Zaporižios AE reaktoriusUkrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“ pirmadienį pranešė, kad nuo šalies elektros tinklo buvo atjungtas paskutinis veikiantis Rusijos kariuomenės užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės reaktorius.Remiantis „Enerhoatom“ pranešimu, reaktorius buvo atjungtas, kai per gaisrą, kuris įsiplieskė po apšaudymo, buvo apgadinta jį su nacionaliniu tinklu jungianti elektros linija.

Promaskvietiškas pareigūnas: planai surengti referendumą dėl okupuoto regiono prijungimo prie Rusijos „pristabdyti“Planai surengti referendumą dėl Maskvos kontroliuojamo Ukrainos Chersono regiono prijungimo prie Rusijos atidėti, pirmadienį per televiziją sakė vienas prokremliškas šio regiono pareigūnas.„Ruošėmės balsavimui, norėjome artimiausiu metu surengti referendumą, bet dėl visų vykstančių įvykių, manau, kol kas padarysime pauzę“, – sakė Kirilas Stremousovas, jo pastabas transliavo Rusijos televizijos kanalas „Rossija 1“.

Borrellis: ES ginklų atsargos senkaGinklų atsargos Europos Sąjungoje senka, nes valstybės narės toliau siunčia ginklus ir šaudmenis Ukrainai, pirmadienį perspėjo Bendrijos užsienio politikos vadovas ir paragino bloko šalis geriau koordinuoti savo išlaidas karinei įrangai.„Daugumos valstybių narių ginklų atsargos, nepasakyčiau, kad išsekusios, bet smarkiai apmažėjusios, nes mes perdavėme daug jų ukrainiečiams“, – sakė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis) per debatus su Europos įstatymų leidėjais.„Jas būtina papildyti. Geriausias būdas jas papildyti – daryti tai kartu. Tai bus pigiau“, – sakė J. Borrellis.Praėjusią savaitę Čekijoje susitikę ES šalių gynybos ministrai aptarė būdus, kaip geriau sutelkti karinę įrangą ir išteklius, taip pat pirkti šaudmenis ir ginkluotę, pavyzdžiui, oro gynybos sistemas, kurių vis dar reikia Ukrainai.J. Borrellis pirmadienį įspėjo, kad jei valstybės narės ir toliau tokiu pat būdu plės savo karinius pajėgumus, „rezultatas bus didelis pinigų švaistymas, nes taip nepanaikinsime dubliavimosi – o jo yra iš tiesų daug – ir neužpildysime spragų“.J. Borrellis taip pat apgailestavo, kad, jo nuomone, 27-ių valstybių blokas praleido galimybę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymus pradėti prieš metus, dar gerokai prieš Rusijos karinės invazijos pradžią vasarį, kai pradėti tokią operaciją prašė kelios valstybės narės.„Deja, to nepadarėme, ir šiandien dėl to apgailestaujame. Apgailestaujame, kad pernai rugpjūtį nesiėmėme vykdyti šio prašymo, kad jo neįgyvendinome“, – sakė jis.Jei ES būtų reagavusi tuo metu, dabar „mūsų padėtis būtų geresnė“, pridūrė ES užsienio politikos vadovas.

ES pasirašė susitarimą su Ukraina dėl papildomos 500 mln. eurų pagalbos Europos Sąjunga (ES) pirmadienį pasirašė susitarimą su karo draskoma Ukraina dėl dar 500 mln. eurų planuotos pagalbos, šįkart būstui, švietimui ir žemės ūkiui paremti.Europos Komisija paskelbė apie paketą, kai vyresnieji pareigūnai Briuselyje surengė ES ir Ukrainos Asociacijos Tarybos susitikimą su Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhalu.

Ukrainoje per Rusijos apšaudymą žuvo 4 civiliai gyventojai, dar 7 nukentėjo Keliose Ukrainos srityse mažiausiai keturi civiliai gyventojai žuvo, dar septyni buvo sužeisti per pastarąją parą Rusijos pajėgų vykdytą apšaudymą, pirmadienį pranešė Kyjivas.Daugiausiai aukų yra rytinėje Donecko srityje, kur trys žmonės žuvo, o dar keturi nukentėjo. Didelę dalį šio regiono kontroliuoja Maskvos remiami separatistai.Šiauriau esančioje Charkivo srityje raketai pataikius į gyvenamąjį namą buvo sužeisti trys žmonės, pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras.Karui tęsiantis jau septintą mėnesį, Rusijos sviediniai pataikė į keliolika gyvenamųjų pastatų, taip pat į mokyklą, keletą kavinių ir parduotuvių.Tuo metu Ukrainos pietuose, kur ukrainiečių kariuomenė rugpjūtį pradėjo kontrpuolimą „daro patikrinamą pažangą šalies pietuose ir rytuose“, nurodė Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War“ (ISW).„Tikėtina, kad kontrpuolimo tempas kasdien smarkiai keisis, kol ukrainiečių pajėgos stengiasi palikti rusus be būtinų atsargų, sutrikdyti jų vadovavimą ir kontrolę bei susilpninti jų kovinę dvasią, net tęsiantis antžeminėms atakoms per kontrpuolimą“, – vėlai sekmadienį paskelbė centras.ISW prognozavo, kad Rusijos kariai pradės rengti „įnirtingas artilerijos ir aviacijos atakas“ prieš besiartinančias Ukrainos pajėgas ir bet kokias jų išlaisvintas teritorijas.Pats Kyjivas pareiškė, kad kariuomenė per kontrpuolimą Pietų Ukrainoje atkovojo kelis rajonus ir sunaikino kai kuriuos taikinius, įskaitant pontoninį tiltą.Ukrainiečių kariuomenė sekmadienį „Facebook“ paskelbė, kad smogė šaudmenų sandėliui ir Rusijos pajėgų kontrolės centrui, esančiam į pietryčius nuo Chersono – miesto, kurį Maskva užėmė pirmosiomis karo dienomis.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sekmadienį savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautiečius sakė, kad šalies pietuose atkovoti du kaimai, o rytuose – dar viena gyvenvietė, bet nenurodė jų pavadinimų.Tuo metu V. Zelenskio administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti Vysokopilios kaime iškelta Ukrainos vėliava. Šiaurinę Chersono srities dalį, kur yra šis kaimas, beveik visą kontroliuoja Rusijos pajėgos.Vysokopilia buvo užimta kovą, o birželį ši gyvenvietė atsidūrė netoli fronto linijos, Ukrainos pajėgoms pradėjus puolimą šioje šalies dalyje.Ukrainos pietinis štabas nurodė, kad jo pajėgos antskrydžiais ir artilerijos ugnimi stengiasi sutrikdyti Rusijos „karių judėjimo ir logistikos valdymą“.Maskvos pajėgos įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną iš šiaurės, pietų ir rytų. Pirmosiomis karo savaitėmis nesugebėjusios užimti sostinės Kyjivo, jos pasitraukė iš šiaurinės šalies dalies ir sutelkė savo pastangas į puolimą pietų ir rytų kryptimis.

Griūna Rusijos planai Chersone: Maskvos statytinis skelbia apie daromą „pauzę“Chersono sritis yra pasiruošusi „referendumui“ dėl tapimo Rusijos dalimi, bet dėl „saugumo situacijos buvo padaryta pauzė“, pareiškė Rusijos paskirtas regiono administracijos vadovas Kirilas Stremousovas.Jis pridūrė, kad Ukrainos valdžios žodžiai apie „referendumo“ dalyvių nubaudimą nesutrukdys jį surengti Chersono srityje.Anksčiau žiniasklaidos agentūra RBK, cituodama šaltinius, „referendumo“ surengimo rugsėjo mėnesį scenarijų vadino „optimistišku“, bei rašė, kad tikrieji terminai priklausys nuo padėties fronte, kur rusų pajėgos iki šiol nepasiekė Donecko srities administracinės sienos.„Meduza“ skelbė, kad Rusija gali aneksuoti užgrobtas teritorijas dviem etapais, pradėdama nuo Chersono ir Zaporižios sričių, kuriose jau prasidėjo agitavimas, o Karo tyrimų institutas rugsėjo mėnesio pradžioje rašė, kad Rusijos valdžia greičiausiai vis labiau suvokia, kad nepavyks sėkmingai surengti „referendumo“ dėl karinių nesėkmių ir tebesitęsiančio ukrainiečių pasipriešinimo.

Rusijos pajėgos vėl apšaudė MykolajivąNaktį į pirmadienį Rusijos karinės pajėgos vėl apšaudė Ukrainos Mykolajivo miestą, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Mykolajivo srities gubernatoriumi Vitalijumi Kimu.„Rugsėjo 5 d., apie 0 val. 30 min. Mykolajivas vėl apšaudytas raketomis. Preliminariais duomenimis, tai buvo raketos „S-300“. Smogta miesto apylinkėse esančiai pramonės įmonei“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Kimas.Mykolajivo meras Oleksandras Senkevyčius pridūrė, kad atakos metu taip pat apgadintas vieno gyvenamojo namo stogas.Pranešimų apie nukentėjusiuosius kol kas negauta.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 49 800 karių Rusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 49 800 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 5-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 068 tankų, 4 459 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 157 artilerijos sistemų, 294 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 156 oro gynybos sistemų, 236 lėktuvų, 206 sraigtasparnių, 3 286 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 867 dronų, 107 specialiosios technikos vienetų ir 205 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Vaizdo įraše – bombarduojamas Antonivkos tiltasSocialiniuose tinkluose paviešintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip atrodo Ukrainos pajėgų bombarduojamas Antonivkos tiltas.Tiltas yra labai svarbus rusų dalinių aprūpinimui okupuotame Pietų Ukrainos Chersono mieste.https://t.me/Ukraine_365News/35694

Ukrainos ginkluotosios pajėgos išplatino laikinai Chersono nuotrauką. Skelbiama, kad Ukrainos kariai jau netoli. Nuotrauka daryta dronu. Tuo metu Generalinis štabas praneša, kad okupantai Chersono srityje masiškai rašo atsisakymus dalyvauti Rusijos Federacijos karinėje operacijose prieš Ukrainą.

Britų žvalgyba: rusų „misijai“ įgyvendinti – vos 10 dienųJungtinės Karalystės (JK) Gynybos ministerijos atnaujintoje žvalgybos duomenų suvestinėje skelbiama, kad, nepaisant Rusijos karinių jėgų pastangų sustabdyti Ukrainos kariuomenės kontrpuolimą šalies pietuose, ukrainiečiai susitelkę siekia atsikovoti Donbaso regioną.Kaip pranešama pirmadienį ryte pasirodžiusiame tviterio įraše, „pagrindinė rusų karinių pajėgų puolimo kryptis išlieka Avdijivka, esanti netoli Donecko, ir 60 km į šiaurę – Bachmuto sritis. Tačiau [Rusijos] karinės pajėgos per savaitę pasistūmėjo tik 1 km Bachmuto link.“„Beveik neabejotinai Donbaso operacijos politinis tikslas išlieka apsaugoti visą Donecko sritį, kad Kremlius negalėtų paskelbti Donbaso „išlaisvinimo“. Tikėtina, kad Rusijos karinėms pajėgoms jau ne pirmą kartą nepavyko įgyvendinti šio tikslo.Ukrainos valdžia praneša, kad rusų pajėgoms nurodyta įvykdyti šią misiją iki 2022 m. rugsėjo 15 d. Menkai tikėtina, kad jiems pavyks, o tai komplikuos Rusijos planus surengti okupuotose srityse referendumus dėl prisijungimo prie Rusijos Federacijos“, – rašoma suvestinėje.

Scholzas Berlyne su Ukrainos premjeru aptarė tankų tiekimo klausimusSekmadienį Berlyne vykusiame susitikime Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip palengvinti tankų „Leopard 2“ pristatymą Ukrainai.„Mes tai aptarėme, – sakė D. Šmyhalis žurnalistams sekmadienį po derybų su O. Scholzu Berlyne. – Netgi pasiūlėme būdą, kuriuo Vokietija galėtų tiekti šiuos tankus Ukrainai“.Jis sakė negalįs atskleisti „visų susitarimų ir visų pokalbio detalių“, tačiau teigė, kad jiedu „aptarė visus klausimus dėl tankų ir kitų karinių sistemų [tiekimo] Ukrainai“.Paklaustas, ar tikisi, kad galiausiai koviniai tankai bus pristatyti, jis atsakė, kad yra „optimistas“.Dar prieš atvykdamas į Berlyną D. Šmyhalis ragino Vokietijos vyriausybę tiekti kovinius tankus „Leopard 2“.„Mums reikia pokyčių ginklų tiekimo filosofijoje. Tuo noriu pasakyti, kad modernūs tankai taip pat turėtų būti tiekiami“, – sakė D. Šmyhalis interviu agentūrai dpa. Leopard 2 yra „modernūs tankai, kurių Ukrainai reikia mūšio lauke“.Iki šiol Vokietijos vyriausybė yra pažadėjusi Ukrainai ginklų už daugiau nei 700 mln. eurų, kurių didžioji dalis jau pristatyta, įskaitant sunkiąją ginkluotę – 10 sunkiosios artilerijos pabūklų „Howitzer 2000“, 15 priešlėktuvinių tankų, tris raketų paleidimo įrenginius ir tris šarvuotas evakavimo mašinas.O. Scholzas iki šiol skeptiškai vertino kovinių tankų tiekimą. Kol kas nė viena kita NATO valstybė nėra tiekusi Ukrainai vakarietiškų kovinių tankų. O. Scholzas visada tvirtino, kad Vokietija nežengs tokio žingsnio viena.

Chersono srityje iš okupantų išlaisvintame mieste suplevėsavo Ukrainos vėliavaSocialiniuose tinkluose pranešama, kad Ukrainos kariai atkovojo Chersono srityje esančios miesto tipo gyvenvietės Vysokopilijos kontrolę.Įvairūs šaltiniai sekmadienį ryte paskelbė nuotrauką, kurioje Ukrainos kariai kelia nacionalinę vėliavą, teigiama, kad ant Vysokopilijos ligoninės pastato.Neoficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiosios paskirties dalinių Ivano Boguno pirmosios atskirosios brigados „Telegram“ kanale patikslinama, kad Ukrainos vėliava buvo iškelta rugsėjo 4-osios rytą.Kai kurie apie karą rašantys rusiški ir prorusiški „Telegram“ kanalai patvirtino, kad Vysokopiljoje besigynę Rusijos desantininkai pasitraukė iš miesto tipo gyvenvietės, kurią ukrainiečiai anksčiau buvo apsupę pusiau žiedu.Vysokopilija – miesto tipo gyvenvietė Chersono srities šiaurėje. Joje iki karo gyveno apie 4 tūkst. žmonių. Anksčiau buvo rajono centras, yra geležinkelio stotis.https://t.me/UAonlii/36550

Analitikai: Ukrainos kontrpuolimas daro akivaizdžią pažangąJAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai tvirtina, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas daro pastebimą pažangą pietuose ir rytuose.Anot analitikų, Ukrainos kariai veržiasi keliomis kryptimis vakarinėje Chersono srities dalyje ir užėmė teritoriją už Šiaurinio Doneco upės Donecko srityje.Remiantis ISW prognozėmis, rusai karts nuo karto ims kontratakuoti ir susigrąžins kai kurias prarastas pozicijas, vykdys galingas artilerijos ir oro atakas prieš išlaisvintas gyvenvietes ir besiveržiančią Ukrainos kariuomenę.Be to, ISW patvirtino vienos gyvenvietės Chersono srityje ir vienos Donecko srityje išlaisvinimo faktą. Ataskaitoje pažymima, kad Ukrainos kariai atgavo teritoriją kairiajame upės krante.

Ukrainos pietuose – dideli Rusijos nuostoliai, išlaisvintos kelios gyvenvietės Per parą Ukrainos kariai šalies pietuose sunaikino 104 užpuolikus ir daugybę priešo technikos, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Operatyvinė vadovybė „Pietūs“. Pranešama apie tokius Rusijos pajėgų nuostolius: 104 kariai, 6 tankai, 26 vienetai kitos šarvuotos ir automobilių technikos, 9 haubicos Msta-S ir Msta-B, taip pat nepilotuojamas žvalgybinis lėktuvas Eleron-10. Taip pat sugriautas Rusijos karių amunicijos sandėlis prie Tomyna Balkos ir pontoninė perėja kaime prie Lvivo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį taip pat pranešė, kad Ukraina iš Rusijos atkovojo tris gyvenvietes šalies pietuose ir rytuose. Jis padėkojo kariams už dviejų gyvenviečių išlaisvinimą šalies pietuose ir trečios – šalies rytuose. V. Zelenskis nepatikslino, kur yra šios teritorijos ir kada tiksliai jos buvo atkovotos iš Rusijos armijos, tačiau pridūrė, kad sekmadienį vykusiame susitikime iš savo kariuomenės vadovybės ir žvalgybos vado gavo „gerų ataskaitų“.

Zelenskis: Ukraina išvaduos KrymąSekmadienio vakarą savo kasdieninio kreipimosi metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina susigrąžins Krymą: bus išvaduota visa žemė ir ten esantys žmonės.„Tam reikalingų žingsnių imasi Ukrainos ginkluotosios pajėgos, mūsų žvalgyba, specialiosios tarnybos. Galite išgirsti apie šiuos veiksmus. Ir visi mato: okupantai jau pradėjo bėgti iš Krymo. Tai jiems tinkamas pasirinkimas“, – teigia Ukrainos prezidentas.Jis padėkojo 103-iosios sausumos gynybos brigados 63-iojo bataliono kariams, suteikusiems praėjimą.„54-oji brigada Lysyčansko – Siversko kryptimi taip pat padarė gerą ėjimą, atkakliai žengė į priekį.Taip pat norėčiau paminėti 42-ąjį atskirąjį motorizuotąjį pėstininkų batalioną“, – sakė prezidentas ir dar kartą visiems padėkojo.

Ukrainos premjeras Šmyhalis vieši BerlyneUkrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis sekmadienį išreiškė viltį, kad Vokietija taps pagrindine veikėja, padėsiančia Kyjivui stiprinti priešlėktuvinę gynybą, ir kad Berlynas jo šaliai skirs daugiau sunkiosios ginkluotės.D. Šmyhalis tapo pirmuoju per kelis mėnesius aukšto rango ukrainiečių pareigūnu, apsilankiusiu Vokietijoje – tai ženklas, kad įtampa tarp Kyjivo ir Berlyno slūgsta.Kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Vokietijos pradinė vangi reakcija dėl karinės paramos Kyjivui teikimo sukėlė susirūpinimą.Tačiau D. Šmyhalis per savo vizitą pripažino, kad nuo to laiko Vokietija gerokai padidino savo karinę pagalbą, o sunkioji ginkluotė, pavyzdžiui, haubicos „2000“ ar raketų paleidimo įrenginiai MARS, „puikiai veikia mūšio lauke“.Oro gynybos sistemą IRIS-T tikimasi gauti rudenį, sakė jis ir pridūrė, kad Ukraina „tikisi, jog Vokietija taps viena iš lyderių vystant Ukrainos oro gynybą“.Pirmadienį sakydamas kalbą apie savo viziją Europai, kancleris Olafas Scholzas sakė, kad Vokietija prisiima „ypatingą atsakomybę“ padėti Ukrainai patobulinti savo artilerijos ir oro gynybos sistemas.Ketvirtadienį NATO sąjungininkių gynybos ministrai turėtų atvykti į Vokietiją, kur vyks Jungtinių Valstijų vadovaujamas susitikimas, skirtas koordinuoti karinius poreikius Ukrainai.Prieš derybas O. Scholzas pabrėžė Vokietijos įsipareigojimą remti Ukrainą, tačiau pridūrė, kad tai bus daroma bendradarbiaujant su „mūsų draugais ir sąjungininkais“.„Solidarumas“Pirmoji D. Šmyhalio kelionės stotelė Berlyne buvo susitikimas su prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu, su kuriuo ukrainiečių premjeras „aptarė karinę padėtį, sankcijų griežtinimą ir būtinybę aprūpinti Ukrainą ginklais“.D. Šmyhalis taip pat padėkojo Vokietijai „už solidarumą su ukrainiečiais ir paramą“.Pasak Vokietijos prezidento atstovės spaudai, F.-W. Steinmeieris patikino svečią, kad Berlynas „ir toliau patikimai palaikys Ukrainą“.Tokie pareiškimai žymi akivaizdžiai pasikeitusį toną, palyginti su ankstesniais mėnesiais. Balandį F.-W. Steinmeieris siūlėsi kartu su kitais Europos Sąjungos lyderiais apsilankyti Ukrainoje, tačiau Kyjivas atkirto, kad jis tuo metu nebuvo laukiamas šalyje.Toks atsakymas F.-W. Steinmeieriui – buvusiam socialdemokratų užsienio reikalų ministrui, neseniai pripažinusiam, kad padarė „klaidų“ dėl savo pernelyg minkštos pozicijos Maskvos atžvilgiu praeityje, – Vokietijoje buvo plačiai vertinamas kaip diplomatinis akibrokštas.O. Scholzo socialdemokratai istoriškai buvo persisunkę Šaltojo karo laikų draugiškų santykių gerinimo idėjomis, kurias puoselėjo jo pirmtakas Willy Brandtas.Ši tradicija iš dalies lėmė tai, kad Vokietija iš pradžių atsisakė tiekti Kyjivui bet kokius ginklus, o po to paskelbtas sprendimas nusiųsti ukrainiečiams tik 5 000 šalmų sukėlė pyktį ir pašaipas.Tačiau O. Scholzo koalicija, kuriai taip pat priklauso žalieji ir liberalioji partija FDP, nuo to laiko pakeitė savo poziciją.Kyjivui, be kita ko, Vokietija pristatė haubicų, raketų paleidimo įrenginių ir priešlėktuvinių raketų.Sunkesnė ginkluotė, pavyzdžiui, priešlėktuvinės sistemos IRIS-T, raketų paleidimo įrenginiai, montuojami ant pikapų, ir antidroninė įranga, turi būti įtraukta į kitą karinės pagalbos paketą, kurio vertė viršija 500 mln. eurų.Ukrainiečių kariai šiuo metu Vokietijoje apmokomi naudotis tankais „Leopard“.Po viešnagės Berlyne D. Šmyhalis vyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos tarybos posėdyje.

Sekmadienį vakare Rusijos kariai apšaudė du Charkivo rajonus. Du asmenys buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę. Gyventojai įspėjami likti slėptuvėse. https://t.me/synegubov/4057

Baigęs kadenciją iš Maskvos išvyko JAV ambasadorius SullivanasBaigęs savo kadenciją, sekmadienį Maskvą paliko JAV ambasadorius Johnas Sullivanas, informavo ambasada Rusijoje.62-ejų D. Sullivanas ambasadoriumi Maskvoje paskirtas 2019 metų gruodį.„Išvykęs jis baigs savo karjerą valstybės tarnyboje, trukusią keturis dešimtmečius ir besitęsusią valdant penkiems JAV prezidentams“, – sakoma ambasados pranešime žiniasklaidai.„Elizabeth Rood eis JAV ambasados Maskvoje reikalų patikėtinės pareigas, kol atvyks ambasadoriaus Sullivano įpėdinis“, – priduriama jame.Daugiau informacijos ambasada nepateikė.Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiu J. Sullivanas dirbo valstybės sekretoriaus pavaduotoju. Per savo karjerą jam teko eiti aukštas pareigas Teisingumo, Gynybos ir Prekybos departamentuose.J. Sullivano kadencija baigėsi Rusijos santykiams su JAV pablogėjus iki lygio, regėto Šaltojo karo laikais.Vasario pabaigoje prasidėjus Rusijos puolimui Ukrainoje, Jungtinės Valstijos Maskvai įvedė plataus masto ekonomines sankcijas, o Kyjivui suteikė didelę karinę pagalbą.JAV ambasada pastarosiomis savaitėmis taip pat stengiasi pasiekti, kad būtų paleisti Rusijoje sulaikyti jos piliečiai, įskaitant krepšinio žvaigždę Brittney Griner, kurią Maskvos teismas praėjusį mėnesį pripažino kalta dėl narkotikų kontrabandos ir kuriai skyrė devynerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Peskovas prakalbo apie derybasRusų naujienų agentūra „Ria Novosti“ ir Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pranešė, jog Rusija yra pasirengusi kalbėtis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Visgi D. Peskovas teigia, kad bus kalbama apie tai, kaip Ukraina įvykdys sąlygas „specialiajai operacijai“ užbaigti. Rusija nepripažįsta, kad jos veiksmai Ukrainoje yra karas. „Rusijos Federacija yra pasirengusi derėtis su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, kaip bus tenkinamos sąlygos nutraukti „specialiąją operaciją“ ir laikytis ne sąlygų, o Rusijos interesais“, – sakė D. Peskovas.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis yra sakęs, kad Rusija nenori derybų ir palygino agresorę su riebiu aligatoriumi.https://t.me/rian_ru/176566

„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad Chersono srityje išlaisvintas ir Vysokopilijos miestas. Pranešama, kad sekmadienio rytą mieste buvo pakelta Ukrainos vėliava. https://t.me/Tsaplienko/14673

Ukrainosprezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien kalbėjosi su ES Komisijos vadove Ursula von der Leyen, kad aptartų kitą pagalbos jo šaliai etapą. Zelenskis teigė pasisakęs dėl didesnių sankcijų Rusijai. Jis pabrėžė būtinybę parengti 8-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jis taip pat sakė, kad jis ir ponia von der Leyen koordinavo „žingsnius, kad apribotų Rusijos perteklinį pelną iš naftos ir dujų pardavimo“.

Rusijai apšaudžius Charkivo ir Mykolajivo sritis, žuvo mažiausiai du žmonėsRusijos pajėgoms praėjusią parą apšaudžius rytinę Charkivo ir pietinę Mykolajivo sritis, žuvo mažiausiai du žmonės, sekmadienį pranešė pareigūnai.Mykolajivo srityje žuvo vaikas, taip pat buvo sužeisti septyni žmonės, per platformą „Telegram“ informavo regiono tarybos pirmininkė Hana Zamazejeva.„Vien vakar Mykolajivo srityje dėl priešiškų veiksmų buvo sužeisti septyni žmonės. Tarp nukentėjusiųjų trys vaikai – visi jie patyrė sužalojimų nuo skeveldrų... Deja, yra ir žuvusiųjų – aštuonerių metų vaikas“, – parašė ji.Nukentėjusieji gydomi ligoninėse, nurodė H. Zamazejeva.Pasak jos, sekmadienio ryto duomenimis, Mykolajivo srities ligoninėse gydomi 579 žmonės, nukentėję per rusų pajėgų atakas.H. Zamazejeva sakė, kad praėjusią naktį raketomis apšaudytas srities centras Mykolajivas.Raketų smūgiai smarkiai apgadino trijų gydymo įstaigų, dviejų mokymo įstaigų pastatus, muziejų ir keletą gyvenamųjų namų.Tuo metu rytiniame Charkivo mieste naktį į sekmadienį nugriaudėjo sprogimai; manoma, kad tai buvo rusų raketinis smūgis, „Telegram“ nurodė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.„Apie vidurnaktį Charkivo Kyjivo rajone nugriaudėjo du sprogimai. Pirminiais duomenimis, priešas surengė raketų smūgį prieš miestą. Dėl smūgio vieno restorano pastate kilo didelis gaisras“, – sakė jis.O. Synjehubovo teigimu, šis incidentas aukų nepareikalavo, tačiau rusams apšaudžius kitas Charkivo srities gyvenvietes, žuvo mažiausiai vienas asmuo.Per apšaudymus nukentėjo gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų, kilo gaisrų atvirose teritorijose.Žuvo 45-erių moteris, dar du žmonės patyrė sužalojimų, nurodė Charkivo srities karinės administracijos vadovas.Rytinio Donecko regiono, kurio pilnos kontrolės siekia Rusijos pajėgos, gubernatorius Pavlo Kyrylenka sakė, kad šeštadienį per apšaudymą žuvo keturi žmonės.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šeštadienį paskelbė, kad Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė buvo atjungta nuo paskutinės dar likusios savo pagrindinės elektros perdavimo linijos į energetinę sistemą ir dabar yra priklausoma nuo atsarginės linijos.TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pranešime nurodė, kad agentūros ekspertams, ketvirtadienį atvyusiems į Zaporižios AE, ukrainiečių aukšto rango pareigūnai pasakė, kad neveikia Zaporižios AE ketvirtoji eksploatacinė 750 kilovoltų elektros perdavimo linija. Trys kitos linijos buvo prarastos anksčiau šio konflikto metu.Tačiau „vienas reaktorius dar dirba ir gamina elektrą tiek aušinimui ir kitoms būtinoms saugumo funkcijoms objekte, tiek namų ūkiams, gamykloms ir kitiems [vartotojams] per energetinę sistemą“, nurodė TATENA.Teritorija aplink elektrinę – didžiausią Europos branduolinį objektą – ne kartą buvo apšaudoma, o abi šalys dėl to kaltina viena kitą. Situacija kelia vis didesnį nerimą tarptautinėje arenoje dėl gresiančios branduolinės katastrofos.TATENA misija turi padėti užtikrinti jėgainės, kurią Rusijos pajėgos užėmė kovo 4 dieną, saugumą.Tuo metu Rusijos naujienų agentūros citavo Maskvos primestos vietos administracijos vadovą Enerhodare Vladimirą Rogovą, kuris teigė, kad iki sekmadienio vidurdienio jokių naujų apšaudymų mieste, kur įsikūrusi elektrinė, nebuvo.

Mykolaivo meras sako, kad Rusijos pajėgos miestą apšaudė naktį. Anot jo, per išpuolį buvo apgadinta medicinos įstaiga.

Kremlius: bet kokia konfrontacija baigiasi įtampos sumažinimuNepaisant milžiniškos įtampos su Vakarais, Kremlius tikisi, kad santykiai kada nors vėl normalizuosis. „Bet kokia konfrontacija baigiasi įtampos sumažinimu, o bet kokia krizinė situacija baigiasi prie derybų stalo. Taip bus ir šį kartą“, - per valstybinę televiziją sekmadienį parodytoje laidoje „Maskva. Kremlius. Putinas“ pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Jis pridūrė, kad tikriausiai tai neįvyks labai greitai, tačiau vis tiek įvyks.Rusija vasario 24 dieną įžengus į Ukrainą, Vakarai įvedė Maskvai beprecedentes sankcijas. Jau ir prieš tai santykiai buvo labai įtempti. Rusija yra tarptautinės harmonijos, pagrįstos abipuse pagarba ir nauda, šalininkė, laidoje pabrėžė D. Peskovas.

Į Rusiją vyksta trečias aukščiausias Kinijos politikasKitą savaitę į Rusiją vyksta trečias pagal rangą Kinijos politikas Li Zhanshu. Čia jis dalyvaus Rytų ekonomikos forume, kuris pirmadienį prasidės Vladivostoke, sekmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“. 72-ejų Li Zhanshu bus aukščiausias Kinijos Komunistų partijos politikas, apsilankęs Rusijoje po Maskvos invazijos į Ukrainą. Jis yra partijos Politinio biuro Nuolatinio komiteto pirmininkas. Ši institucija yra tikrasis Liaudies Respublikos valdžios centras.Pekinas ir Maskva pastaraisiais metais toliau gerino santykius ir intensyvino bendradarbiavimą, kad sudarytų atsvarą JAV įtakai.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios įtampa tarp Kinijos ir Vakarų paaštrėjo, nes Pekinas nesutinka pasmerkti Maskvos pradėto karo ir kritikuoja Vakarų sankcijas bei ginklų tiekimą Kyjivui.Savo ruožtu Maskva pareiškė visišką savo solidarumą su Pekinu, kai aukšta JAV politikė Nancy Pelosi rugpjūtį aplankė demokratiškai valdomą Taivaną, kurį Pekinas laiko savo teritorija.

Kyjivas: Ukraina numuša iki 70 proc. rusų raketųUkraina teigia numušanti daugumą Rusijos paleidžiamų raketų. Apie tai rašo portalas „Armyinform“, remdamasis Kyjivo karinės administracijos vadovu, generolu majoru Mykola Žirnovu. Pasak jo, Ukrainos lėktuvai ir oro gynybos sistemos numuša nuo 50 iki 70 proc. rusų raketų.„Deja, šiandien negalime garantuoti šimtaprocentinio oro gynybos operacijų veiksmingumo. Taip yra dėl objektyvių priežasčių – nepakankamų žvalgybinių pajėgumų, nepakankamo aviacinių ir zenitinių raketų skaičiaus“, - teigė kariškis.

Ukrainos pirmoji ponia: jūs skaičiuojate centus, o mes skaičiuojame aukasEuropoje vykstant debatams dėl kainų augimo, Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska priminė žmogiškuosius jos šalyje vykstančio karo nuostolius. „Kai jūs pradedate skaičiuoti centus savo sąskaitoje ar savo kišenėje, mes darome tą patį ir skaičiuojame savo aukas“, - pareiškė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmona interviu BBC, kuris visas bus parodytas sekmadienį.Interviu O. Zelenskos buvo pasiteirauta, kokią žinią ji turi britams, susiduriantiems su augančiomis energijos kainomis, kurias iš dalies lemia Rusijos invazija į Ukrainą ir su tuo susiję padariniai pasaulinėms dujų ir naftos kainoms. „Suprantu, kad situacijai labai sudėtinga. Bet noriu priminti, kad per COVID-19 pandemiją, kuri vis dar tęsiasi, kainos augo ir Ukrainoje, - teigė V. Zelenskio žmona. – Kainos didėja ir Ukrainoje. Bet kartu žudomi mūsų žmonės“. "Taigi, kai jūs pradedate skaičiuoti pensus savo banko sąskaitoje ar kišenėje, mes darome tą patį ir skaičiuojame savo aukas", - pridūrė ji.Istorijos žmonių, kurie bėga nuo karo ar net netenka gyvybės, ir jų veidai turi būti žinomi visame pasaulyje, sakė O. Zelenska. „Ne nukritusių bombų skaičius ar išleistos pinigų sumos, bet žmonių istorijos – o jų yra tūkstančiai“, - pažymėjo ji. Pasak Ukrainos pirmosios ponios, krizė būtų trumpesnė, jei parama Ukrainai būtų stipri.Kalbėdama apie savo vyro kelią nuo aktoriaus iki karo prezidento, O. Zelenska sakė, jog ją žeidžia, kai žmonės tuo stebisi. „Jis tas pats žmogus, kokį visada pažinojau“, - teigė ji. Anot O. Zelenskos, ji su savo vyru matosi retai, tačiau kalbasi kasdien.V. Zelenkis ir jo žmona pažįstami nuo studijų laikų, nuo 2003-iųjų yra susituokę ir turi du vaikus.

Maskva kaltina JAV planais, be kita ko, į Baltijos šalis perketi biologinių tyrimų programąMaskva kaltina Jungtines Valstijas planais į teritorijas netoli Rusijos sienų perkelti biologinių tyrimų programas.„Pentagonas yra pasirengęs artimiausiu metu perkelti Ukrainoje nebaigtas vykdyti programas į kitas posovietines valstybes bei į Rytų Europos šalis, tokias kaip Bulgarija, Čekijos Respublika ir Baltijos valstybės“, - rusų naujienų agentūra TASS cituoja Rusijos ginkluotųjų pajėgų radiacinės, cheminės ir biologinės gynybos vadą generolą leitenantą Igorį Kirillovą.„Biolaboratorijų, kurios gali būti naudojamos biologinio ginklo komponentų kūrimui ir laikymui, tinklo plėtra kelia grėsmę Rusijos Federacijos kariniam saugumui“, - pabrėžia I. Kirilovas.

Ukrainos pajėgos skelbia atakavusios „priešo vadavietę“Ukrainos kariuomenė pranešė kare prieš rusų pajėgas atakavusi „priešo vadavietę“. Tiksli vieta sekmadienį armijos kol kas nebuvo įvardyta. Per ataką esą sunaikinta karinės įrangos ir mobili radaro sistema. Be to, atremtas rusų puolimas prie Bachmuto Donbase ir netoliese esančios Pokrovskės gyvenvietės. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Ukrainos kariuomenė taip pat per 24 valandas registravo daugiau kaip 24 „priešo“ oro antskrydžius. Pataikyta į karinius ir civilinius objektus, sakoma ataskaitoje. Detalės nebuvo įvardytos. Kadangi Rusijai trūksta didelio tikslumo ginklų, rusų pajėgos „dažnai naudoja pasenusias S-300 tipo raketų sistemas“. Į Ukrainos teritoriją jau paleista 500 tokių raketų.

Įtampa slūgsta: Ukrainos premjeras vieši BerlyneUkrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis sekmadienį taps pirmuoju per kelis mėnesius aukšto rango ukrainiečių pareigūnu, apsilankiusiu Vokietijoje – tai ženklas, kad įtampa tarp Kyjivo ir Berlyno slūgsta.Kancleris Olafas Scholzas ne kartą žadėjo, kad Vokietija tvirtai rems Ukrainą kovoje su Rusijos invazija.Tačiau praėjus kelioms savaitėms po Rusijos kariuomenės įžengimo į Ukrainą, Kyjivas pareiškė, kad Vokietijos pagalba per maža ir per vėlyva.Birželį O. Scholzui aplankius Kyjivą, o Vokietijai atsiuntus ginklų, tonas pasikeitė.„Vokietija padarė didžiulę pažangą remdama Ukrainą ginklais“, – prieš kelionę Vokietijos žiniasklaidai sakė D. Šmyhalis.Tačiau ministras pirmininkas teigė, kad Kyjivas tikisi daugiau iš Berlyno, įskaitant „modernius kovinius tankus“, tokius kaip „Leopard 2“.Po pietų numatytas Ukrainos premjero susitikimas su O. Scholzu, bet D. Šmyhalis pradės savo dieną derybomis su Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu. Balandį jis siūlėsi kartu su kitais Europos Sąjungos lyderiais apsilankyti Ukrainoje, tačiau Kyjivas atkirto, kad jis tuo metu nebuvo laukiamas šalyje.Toks atsakymas F.-W. Steinmeieriui – buvusiam užsienio reikalų ministrui, neseniai pripažinusiam, kad padarė „klaidų“ dėl savo pernelyg minkštos pozicijos Maskvos atžvilgiu praeityje, – Vokietijoje buvo plačiai vertinamas kaip diplomatinis akibrokštas.

Kyjivas: ukrainiečiams, kurie dalyvaus „referendumuose“, grės 12 metų kalėjimoUkrainiečiams, kurie dalyvaus vadinamuosiuose referendumuose okupuotose teritorijose, grės 12 metų kalėjimo ir turto konfiskavimas. Tai pareiškė vicepremjerė ir okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk, kurią cituoja opozicinis baltarusių kanalas „Nexta“.Rusija, rengdama referendumus, nori prijungti okupuotas Ukrainos teritorijas. Aukštas Kremliaus pareigūnas Sergejus Kirijenka prieš savaitę sakė, kad rusų kontroliuojamose vadinamosiose Donecko ir Luhansko Liaudies Respublikose 91-91 proc. gyventojų yra už įstojimą į Rusijos sudėtį. Nuo vasario užkariautose Chersono ir Zaporižios srityse ši dalis esą yra 75-77 proc.Didelė dalis ukrainiečių gyventojų, baimindamiesi rusų okupantų, pabėgo iš užimtų teritorijų.

Zelenskis: Rusija vykdo energetinį karą prieš EuropąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją vykdant energetinį karą ir paragino Europą būtu vieningesne. „Rusija šiomis dienomis mėgina dar labiau didinti energetinį spaudimą Europai – visiškai nutrauktas dujų tiekimas „Nord Stream“ dujotiekiu, - sakė jis šeštadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi. – Rusija nori sugriauti kiekvieno europiečio įprastą gyvenimą – visose mūsų žemyno šalyse“.Rusija siekia susilpninti ir įbauginti Europos valstybes, kalbėjo V. Zelenskis. Rusija tam naudoja ne tik tankus ir raketas, bet ir energetiką kaip ginklą. Šią žiemą Rusija ruošia „lemiamą smūgį“ energetikos sektoriuje. Apsaugoti nuo to esą padėtų tik dar didesnis susitelkimas.Europiečiai turi labiau koordinuoti savo atsakomąsias priemones ir labiau padėti vieni kitiems, sakė V. Zelenskis. Be to, turi būti didinamas spaudimas Rusijai, kad būtų apribotos šalies pajamos iš naftos ir dujų.

Lietuvių Ukrainai padovanotas „Bayraktar“ rusams galėjo pridaryti nuostolių už 28,35 mln. dolerių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas savo „Telegram“ kanale paskelbė, kaip mūšio lauke sekasi už Lietuvos gyventojų suaukotus pinigus nupirktam bepiločiam orlaiviui „Bayraktar“.Jis rašo, kad per tris dienas, nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 2 d., pora bepiločių orlaivių „Bayraktar TV-2“ sunaikino rusų įrangą, kurios bendra vertė – apie 26,5 mln. dolerių. Tai 8 tankai T-72 (apskaičiuota kiekvieno jų kaina - 3 mln. JAV dolerių), po vieną savaeigę patranką ACACIA ( 1,6 mln. JAV dolerių), BMP (0,6 mln. JAV dolerių) ir haubicas (0,3 mln. JAV dolerių).Buvo apgadinti penki tankai T-72 ir viena BMP už 1,85 mln. dolerių.Bendra sunaikintos ir apgadintos rusiškos technikos kaina – 28,35 mln. dolerių.„Efektyvūs turkiški „Bayraktar“ sumaniose mūsų karių rankose yra galingas ginklas! Vienas iš prietaisų – draugiškos Lietuvos pagalba“, – rašo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.

Europos Sąjunga: esame pasirengę kraštutiniam dujų šantažo variantuiAukšto rango ES pareigūnas, kurį cituoja BBC, pareiškė, kad ES yra gerai pasirengusi kraštutiniam atvejui, kai Maskva manipuliuoja dujų tiekimu kaip karo ginklu.Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni tai pasakė po to, kai „Nord Stream 1", priešingai nei tikėtasi, šeštadienio naktį neatnaujino darbo.Rusijos pusė tvirtina, kad dujų turbinos varikliui įsijungti sutrukdė alyvos nuotėkis. Turbinų gamintoja „Siemens" teigia, kad norint pašalinti nuotėkį variklio stabdyti nereikia.ES šalys, numatydamos tiekimo problemas, pastaraisiais mėnesiais visais įmanomais būdais kaupė dujų atsargas.Agentūros „Bloomberg" energetikos ekspertas Vilas Kenedis teigia, kad nors šios pastangos pateisinamos, jų vis tiek gali nepakakti: „Pavojus yra tas, kad atėjus antrajai žiemos pusei be dujų arba turint mažai dujų iš Rusijos, Europai bus labai sunku patenkinti visus savo poreikius."Šį penktadienį ES energetikos ministrai planuoja surengti skubias derybas, todėl ES ieško būdų, kaip nuraminti nestabilią rinką ir apsaugoti žmones nuo didelių kainų.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas: priešas bando įtvirtinti Donecko regiono kontrolęRusai ir toliau sutelkia dėmesį į visišką Donecko srities teritorijos kontrolę ir užimtų Chersono, Charkivo, Zaporožės ir Nikolajevo sričių teritorijų išlaikymą, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašoma BBC.Toliau tęsiamos puolimo ir šturmo operacijos Bachmuto ir Avdejevsko kryptimis. Priešas aktyviai naudoja priešlėktuvinės gynybos priemones savo kariams pridengti.Per parą Ukrainos valstybės teritorijoje buvo suduoti 8 raketiniai ir daugiau kaip 10 oro smūgių kariniams ir civiliniams objektams.Išlieka sistemingų masinių oro ir raketų smūgių karinei ir ypatingos svarbos infrastruktūrai visoje Ukrainoje grėsmė.

Chersono srities gyventojams siūlomi rusiški pasaiRusijos kariškiai Chersono srityje eina nuo durų prie durų su anketomis ir siūlo vietos gyventojams gauti rusiškus pasus, pranešė „Telegram" Chersono karinės administracijos vadovas, kurį cituoja BBC. „Rajone Rusijos Federacijos kariškiai eina nuo namo prie namo ir siūlo gyventojams užpildyti anketas rusiškam pasui gauti", - rašė jis.Tuo pat metu padėtis regione išlieka sudėtinga, toliau apšaudomi gyvenamieji rajonai.

Netoli aerodromo pietinėje Ukrainos pakrantėje girdimi sprogimaiNetoli aerodromo pietų Ukrainoje pasigirdo keli sprogimai, skelbia skynews.com.Vietos meras sako, kad jie buvo netoli Melitopolio, Rusijos okupuoto miesto į pietus nuo Zaporožės.Pasak mero, Rusijos pajėgos bandė aerodrome įrengti karinės technikos aikštelę.

Rusams apšaudžius Ukrainos Mykolajivo sritį žuvo vaikasRusijos pajėgoms šeštadienį apšaudžius Ukrainos Mykolajivo sritį vienas vaikas žuvo, o du buvo sužaloti, informuoja „Ukrinform“.Apie aukas savo socialinio tinklo „Telegram“ kanale paskelbė Mykolajivo srities tarybos pirmininkė Hanna Zamazejeva.„Šis rytas buvo sunkus. Tęsiasi apšaudymai. Deja, yra nukentėjusių: 2 sužeistieji Mykolajivo mieste, 4 – Bereznehuvatėje. Tarp sužeistųjų du vaikai. Deja, yra ir žuvusiųjų – 8 metų vaikas. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – rašoma pranešime.Mykolajivo srities ligoninėse gydomi 577 žmonės nukentėję nuo Rusijos išpuolių prieš šią sritį.H. Zamazejeva sakė, kad sprogimai griaudėjo Mykolajivo ir Baštankos rajonuose ir Voznesensko mieste.Be apšaudymų panaudojus artileriją taip pat užfiksuoti aviacijos antskrydžiai Mykolajivo srities Pervomaiskės, Širokovskės ir Bereznehuvatės gyvenvietėse. Sprogimai apgadino gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, sukėlė gaisrus.

Rusija kol kas netieks dujų „Nord Stream 1“ dujotiekiuRusija kol kas neatnaujins dujų tiekimo Europai „Nord Stream 1“ dujotiekiu, nors anksčiau planuota vėl pradėti tiekti dujas šeštadienį, praneša BBC.Rusijos valstybinė įmonė „Gazprom“ aiškina aptikusi nuotėkį „Nord Stream 1“ vamzdyne, o dėl to jis gali neveikti neribotą laiką.Baltijos jūros dugnu iš Rusijos į Vokietiją nutiestas dujotiekis neveikia jau tris dienas, o „Gazprom“ sako atliekanti jo priežiūros darbus.Europa kaltina Rusiją naudojant dujų resursus kaip šantažo priemonę vykstant karui prieš Ukrainą, tačiau Maskva tai neigia.Energijos produktų kainos išaugo Rusijai įsiveržus į Ukrainą ir gali dar labiau didėti dėl riboto tiekimo.Dalis ES gyventojų vis labiau sunerimę dėl šildymo kainų ateinančią žiemą.Ši situacija taip pat gali paveikti Jungtinę Karalystę. Nors ji ir negauna dujų „Nord Stream 1“ vamzdynu, tačiau šalis gali susidurti su augančiomis dujų kainomis.Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis sako, kad Rusijos veiksmai jau nieko nestebina.„Dujų kaip ginklo panaudojimas nepaveiks ES ryžto. Mes dar greičiau žengsime link energetinės nepriklausomybės. Mūsų pareiga yra apsaugoti mūsų piliečius ir paremti Ukrainos laisvę“, – jis rašė tviteryje.Maskva neigia naudojanti energijos resursus kaip ekonominį ginklą prieš Vakarus už jų paramą Ukrainai. Kremlius sako, kad Vakarų sankcijos apsunkina įprastą „Nord Stream 1“ dujotiekio priežiūrą. Tačiau ES mano, kad tai tik pretekstas Rusijos veiksmams.Vokietijos dujų tinklo reguliatorius „Bundesnetzagentur“ paskelbė, kad šalis jau geriau pasiruošusi tam atvejui, jeigu Rusija nutrauktų dujų tiekimą. Nepaisant to, Vokietijos gyventojai ir įmonės vis tiek buvo paraginti sumažinti dujų vartojimą.

Tęsiantis kovoms Ukrainos atominė elektrinė vėl atjungtaUkrainos Zaporižios atominė elektrinė anksti šeštadienį vėl buvo atjungta tęsiantis apšaudymui, per kurį buvo sunaikinta svarbi elektros perdavimo linija, paskelbė Rusijos paskirta vietos administracija.Pareiškimas pasirodė į Zaporižios elektrinę, kurią Rusijos pajėgos užėmė kovo 4 dieną, atvykus Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriams.Teritorija aplink elektrinę – didžiausią Europos branduolinį objektą – ne kartą buvo apšaudoma, o abi šalys kaltina dėl to viena kitą. Situacija kelia nerimą tarptautinėje arenoje dėl gresiančios branduolinės katastrofos.TATENA misija turi padėti užtikrinti jėgainės saugumą.„Smogta elektros linijai „Dneprovskaja“. Atominė elektrinė perjungta savo pačios poreikiams patenkinti“, – per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ paskelbė Kremliaus primestos regiono administracijos narys Vladimiras Rogovas. Jis pridūrė, kad vienas sviedinys nukrito tarp dviejų elektrinės reaktorių.Šių pareiškimų kol kas neįmanoma patvirtinti.Vėlai penktadienį Rusijos paskirta administracija pareiškė, kad elektrinė buvo apšaudoma maždaug dvi valandas, ir kaltino Ukrainos pajėgas.Šeštadienį ryte nei Ukrainos vyriausybė, nei šalies branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ šių pareiškimų nebuvo pakomentavusios.Zaporižios AE nuo praėjusios savaitės ne kartą buvo atjungta nuo Ukrainos energetinės sistemos. „Enerhoatom“ dėl to kaltino apšaudymą ir gaisrus netoli jėgainės.Tuo metu Ukrainos vietos administracijų pareigūnai kaltina Rusiją raketomis apšaudant du miestus netoli elektrinės, kitame Dnipro upės krante. Tokie kaltinimai pastarosiomis savaitėmis taip pat buvo skelbiami ne kartą.Šeštadienį vietos pareigūnai taip pat pranešė, kad Rusijos pajėgos apšaudo gyvenamuosius rajonus Ukrainos rytuose ir šiaurės rytuose.Rytinės Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka per „Telegram“ parašė, kad penktadienį žuvo du civiliai, o dar trys buvo sužeisti. Šiaurės rytų Charkivo regione gubernatorius Olehas Synehubovas sakė, kad praėjusią naktį į ligonines buvo paguldyti šeši per rusų apšaudymą sužeisti civiliai.

Žiniasklaida: Vokietija pritarė naujojo Ukrainos ambasadoriaus skyrimuiLiepos 9 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atšaukė Andrijų Melniką iš ambasadoriaus pareigų Vokietijoje. Paaiškėjo, kad Berlynas pritarė Aleksijaus Makejevo skyrimui naujuoju Ukrainos ambasadoriumi, remdamasi leidiniu „Der Spiegel“ praneša naujienų agentūra „Unian“.Diplomatiniai šaltiniai patvirtino žurnalistams, kad A. Makejevas vadovaus Ukrainos ambasadai Berlyne.Šiuo metu jis yra specialusis Užsienio reikalų ministerijos atstovas sankcijų politikos klausimais. Prie diplomatinės tarnybos jis prisijungė 1996 m. ir nuo to laiko yra dirbęs Berlyne ir Berne.Tuo metu A. Melnikas Ukrainą Berlyne atstovaus iki spalio 14 d. Jis ambasadoriaus pareigas Vokietijoje ėjo 8 metus, nors įprastai ambasadoriai keičiami po 4 metų ar ilgiausiai po 6. A. Melnikas kritikavo Berlyno politiką Ukrainos atžvilgiu.A. Makejevas taip pat yra išsakęs reikalavimus Vakarams. Pavyzdžiui, jis ragino nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams nes tai „sustiprins socialinį spaudimą valdžiai Maskvoje“.

Rusija: JAV dar neišdavė vizų į JT Generalinę Asamblėją siunčiamai delegacijaiRusija Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui išreiškė „nerimą“ dėl to, kad JAV dar neišdavė vizų jos delegacijai, vėliau šį mėnesį turinčiai dalyvauti Generalinės Asamblėjos sesijoje, rodo penktadienį naujienų agentūros AFP matytas laiškas.„Nė vienas iš 56 Rusijos atstovų pagrindinėje komandoje ir organizacinėje grupėje“ ketvirtadienį dar nebuvo gavęs JAV vizos, laiške JT vadovui Antonio Guterresui rašė Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia.Jis pridūrė, kad „panaši situacija“ susiklostė dėl rusų užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo delegaciją lydėti turinčių „žurnalistų ir įgulos narių“.S. Lavrovo delegacija JT Generalinėje Asamblėjoje turi dalyvauti rugsėjo 20–26 dienomis.„Pastaruosius kelis mėnesius Jungtinių Valstijų valdžia nuolat atsisako išduoti vizas... Rusijos delegatams, paskirtiems dalyvauti oficialiuose Jungtinių Tautų renginiuose, – rašė V. Nebenzia. – Vizų išdavimas yra teisinė šalies šeimininkės pareiga, o ne teisė ar privilegija.“Pagal 1947 metų susitarimą JAV negali trukdyti šalių narių atstovams atvykti į JT būstinę Niujorke.Rusijai vasario mėnesį užpuolus Ukrainą, JAV paskelbė sankcijas rusų prezidentui Vladimirui Putinui ir užsienio reikalų ministrui S. Lavrovui, įskaitant draudimą įvažiuoti į šalį.„Jungtinės Valstijos rimtai vertina savo, kaip šalies JT šeimininkės, įsipareigojimus“, – pareiškime AFP nurodė Valstybės departamento atstovas. Jis pridūrė nekomentuosiantis atskirų atvejų, nes „duomenys apie vizas pagal JAV įstatymus yra konfidencialūs“.„Pakartotinai primename Rusijos misijai JT, kaip ir visoms kitoms JT misijoms, kad Jungtinėms Valstijoms paraiškų reikia kuo anksčiau“, – nurodė atstovas. Vėl vizų vėlavimo jis kaltino Maskvos sprendimą priversti sumažinti JAV ambasados Rusijoje darbuotojų skaičių.A. Guterreso atstovė AFP sakė, kad jis palaiko „glaudžius kontaktus“ su JAV dėl taisyklių pagal 1947 metų susitarimą.

Ukrainoje žuvo daugiau nei 49 000 Rusijos kariųUkrainos kariuomenė nuo karo pradžios nukovė jau daugiau nei 49 000 Rusijos kareivių, praneša „Ukrinform“.Šeštadienį Ukrainos kariuomenės generalinis štabas paskelbė, kad per pastarąją parą žuvo 350, o iš viso nuo karo pradžios – 49 050 Rusijos kareivių.Ukrainos pajėgos nuo karo pradžios iš viso sunaikino 2 034 Rusijos tankus (+25 per parą), 4 403 šarvuočius (+37), 1 134 artilerijos sistemas (+8), 293 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+4), 153 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 235 lėktuvus (+1), 205 sraigtasparnius, 864 operatyvinio-taktinio lygmens bepiločius skraidančius aparatus (+11 per parą), 203 sparnuotąsias raketas (+5), 15 laivų ir katerių, 3 268 automobilius ir autocisternas 3 (+21) ir 105 specialiosios technikos vienetus.Daugiausiai netekčių Rusija patyrė Donecko ir Kryvyj Riho frontuose.Naktį iš penktadienio į šeštadienį Ukrainos pajėgos numušė visas 5 raketas, kurias Rusija paleido į Dnipro miestą.Be to, per tris paras, rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 2 d., du Ukrainos dronai „Bayraktar TB-2“ sunaikino priešo karinę techniką, kurios vertė apie 26,5 mln. JAV dolerių: 8 tankus T-72 (vieneto kaina 3 mln. JAV dolerių), vieną savaeigį artilerijos pabūklą „Akacija“ (1,6 mln. dolerių), vieną šarvuotį (0,6 mln. dolerių) ir vieną haubicą (0,3 mln. dolerių).

Ukraina nuo karo pradžios užfiksavo beveik 32 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųNuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios šalyje užfiksuoti 31 738 Rusijos įvykdyti karo nusikaltimai ir 14 738 nusikaltimai prieš Ukrainos nacionalinį saugumą, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Šiuos skaičius savo kanale socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Ukrainos generalinė prokuratūra.Į 31 738 karo nusikaltimus įtraukti karo įstatymų pažeidimai, agresyvių karo veiksmų planavimas, pasiruošimas jiems ir vykdymas, karo propaganda ir kt.Tuo metu nusikaltimus prieš Ukrainos nacionalinį saugumą sudaro pasikėsinimas į šalies teritorinį vientisumą ir neliečiamumą, tėvynės išdavimas, kolaboravimas, pagalba priešiškai valstybei, diversija ir pan.Tyrimai vyksta prieš 624 Rusijos Federacijos politinės ir karinės vadovybės atstovus: ministrus, parlamentarus, karo vadus, pareigūnus, teisėsaugos vadovus, Kremliaus propagandos ir karo kurstytojus.„Ukrinform“ taip pat praneša, kad per Rusijos karą Ukrainoje iki šiol žuvo 380 vaikų, o 737 buvo sužaloti.

Rusija nori suteikti žemės sklypus Kryme ir prie Maskvos Rusijos gynybos ministerija siūlo suteikti žemės sklypus okupuotame Kryme ir prie Maskvos kariams ir kitų struktūrų, dalyvavusių mūšiuose prieš Ukrainą, darbuotojams.Apie tai rašo interneto svetainė „Krym. Realii“.Žemės sklypus siūloma suteikti kariams, apdovanotiems už nuopelnus „specialiojoje karinėje operacijoje“, ir karo veteranams.

Rusija vėl atakavo Donecko srities kaimus ir miestus: yra aukųDonecko srityje Rusijos pajėgos raketomis apšaudė Kramatorską ir Slavjanską, taip pat kitas gyvenvietes. Yra sužeistųjų.Tai paskelbė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko.„Kramatorske raketa pataikė į maisto gamyklą – sužeistas 1 žmogus, apgadinti 2 pastatai ir sunaikinti 9 automobiliai. Dar vienas smūgis teko į lengvosios pramonės įmonę. Ten kilo gaisras, vietoje dirba gelbėtojai“, – rašė jis.

Donecko srityje rusų pajėgos per parą pražudė tris civilius, dar trys buvo sužeisti. Tai paskelbė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko.

TATENA vadovas: nepriimtina, kad Zaporižios AE apšaudomaTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertams tęsiant vizitą rusų okupuotoje Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje šios organizacijos vadovas paskelbė pirmines savo apsilankymo išvadas, informuoja naujienų agentūra dpa.TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi penktadienį grįžo į Vieną po apsilankymo Zaporižios AE su 14 organizacijos narių. Jis teigė, kad apšaudymų padaryta žala šiam objektui buvo akivaizdi ir tai yra nepriimtina.Spaudos konferencijos metu R. Grossi sakė matęs sprogimų padarytas skyles ir žymes ant pastatų, o tai patvirtina, kad buvo pažeistas „objekto fizinis vientisumas“.Nepaisant to, jis pažymėjo, kad svarbūs saugumo elementai, tokie kaip elektros energijos tiekimas AE, vis dar veikia.R. Grossi aiškino nesusidaręs įspūdžio, kad rusų okupantai galėjo ką nors nuslėpti nuo TATENA misijos. Jis taip pat sakė manąs, kad tai bus nuolatinė jo agentūros misija Zaporižios AE. Nors dauguma ekspertų iš elektrinės išvyko, tačiau ten liko keli komandos nariai.Vis dėlto Ukrainos generalinis štabas penktadienio vakarą feisbuke paskelbė, kad okupantai dar prieš TATENA vizitą iš atominės elektrinės teritorijos išgabeno visą karinę įrangą. Tuo metu Rusija tikina, kad sunkioji ginkluotė net nebuvo ten laikoma.Ukrainos generalinis štabas taip pat paskelbė, kad ukrainiečių pajėgos sunaikino tris artilerijos sistemas, amunicijos sandėlį ir grupę kareivių Chersone ir Enerhodare, o pastarasis miestas yra arti Zaporižios AE.„Dėl prasto medicininės pagalbos lygio dauguma okupantų mirė nuo patirtų sužalojimų“, – teigė Ukrainos generalinis štabas.Tuo metu Ukrainos bendrovė „Energoatom“ pranešė, kad vėl pradėjo veikti penktasis AE reaktorius, kuris buvo sustabdytas dieną prieš tai dėl minosvaidžių ugnies netoli elektrinės.Rusijos kariai AE užėmė kovo mėnesį, netrukus po įsiveržimo į Ukrainą.Zaporižios AE yra didžiausia Europoje – jos šeši reaktoriai gali bendrai pagaminti 5 700 megavatų (MW) elektros energijos. Prieš prasidedant karui joje dirbo daugiau nei 10 000 žmonių.Pastaruoju metu išaugo tarptautinės bendruomenės susirūpinimas dėl to, kad vis dažnėjantys apšaudymai naudojant artileriją gali sukelti branduolinę katastrofą.„Energoatom“ penktadienį išreiškė abejones tuo, kad TATENA misija atskleis rusų veiksmus Zaporižios AE.„Okupantai meluoja, falsifikuoja faktus ir įrodymus“, – „Energoatom“ paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.TATENA delegacijai nebuvo leista apsilankyti elektrinės krizių centre, kur šiuo metu įsikūrę rusų kareiviai.Nors organizacijos vadovas R. Grossi ir sakė, kad norėtų nuolatinės misijos Zaporižios AE, tačiau „Energoatom“ penktadienį išplatino pranešimą, kuriame R. Grossi sakė, kad TATENA ekspertai atominėje elektrinėje liks tik iki sekmadienio ar pirmadienio.

Ukraina skelbia bombardavusi rusų bazę netoli okupuotos atominės elektrinėsUkraina penktadienį paskelbė subombardavusi rusų bazę Enerhodaro mieste netoli Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės, kurios saugumą šiuo metu vertina Jungtinių Tautų inspektoriai.„Per mūsų kariuomenės... smūgius Enerhodare ir Chersone sunaikintos trys priešo artilerijos sistemos ir šaudmenų sandėlis“, – paskelbė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Enerhodaro meras Dmytro Orlovas naujienų agentūrai AFP sakė neturintis informacijos apie tai, bet pridūrė, kad telefono ryšys mieste smarkiai sutrikęs.Zaporižios atominėje elektrinėje šiuo metu dirba JT Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) 14 narių komanda, pasaulyje didėjant susirūpinimui šios elektrinės saugumu.Teritorija aplink elektrinę – didžiausią Europos branduolinį objektą – ne kartą buvo apšaudoma, o abi šalys kaltina dėl to viena kitą. Situacija kelia nerimą tarptautinėje arenoje dėl gresiančios branduolinės katastrofos.Ukrainos kariuomenė nurodė, kad prieš TATENA misijos atvykimą ketvirtadienį rusų pajėgos iš ten patraukė „visą savo įrangą“.Rusijos pajėgos jėgainę užėmė kovo 4 dieną.

Ukraina siūlo eksportuoti elektros energiją į VokietijąUkraina planuoja tiekti elektrą Vokietijai ir taip padėti jai nutraukti priklausomybę nuo Rusijos energetikos resursų, praneša naujienų agentūra dpa.„Šiuo metu Ukraina eksportuoja elektrą į Moldovą, Rumuniją, Slovakiją ir Lenkiją. Tačiau mes esame pasirengę išplėsti eksportą į Vokietiją“, – Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis sakė dpa, pridėdamas, kad tai bus aptarta jo vizito metu Vokietijoje šį savaitgalį.Anot premjero, Ukraina turi pakankamai elektros energijos, kurią generuoja šalies atominės elektrinės.D. Šmyhalis į Berlyną atvyksta šeštadienį, o sekmadienį susitiks su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu.Kai Rusija užpuolė Ukrainą vasario pabaigoje, pastaroji, kartu su kaimynine Moldova, atsijungė nuo elektros tinklų su Rusija. Kovo viduryje Ukrainos elektros tinklai buvo sinchronizuoti su Europos elektros energijos sistema. Nuo tada šalis kasdien eksportuoja 400-700 megavatų (MW) elektros į Europos Sąjungą ir Moldovą.Dabar D. Šmyhalis nori kelis kartus padidinti eksporto kvotas į ES.„Tai būtų labai gerai abiem pusėms. ES gautų daugiau energijos, o mes gautume užsienio valiutą, kuri itin reikalinga“, – sakė premjeras.Ukrainoje veikiančių atominių elektrinių galia bendrai viršija 14 gigavatų (GW). Tačiau Enerhodaro miestas, kur yra Zaporižios AE su šešiais reaktoriais, yra rusų rankose dar nuo kovo mėnesio.Tarptautinę bendruomenę itin neramina karo veiksmai netoli didžiausios atominės elektrinės Europoje nes baiminamasi branduolinės avarijos.Elektros suvartojimas Ukrainoje drastiškai krito kai šalį užpuolė Rusija nes gyventojai bėgo nuo karo ir šalis išgyveno ekonominį nuosmukį. Tačiau taip pat atsirado papildomų pajėgumų eksportuoti elektros energiją, kuri nesuvartojama šalyje.

Analitikai: nuo karo pavargę rusai apsunkins naujų kovotojų verbavimąJAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje skelbiama, kad dėl patiriamo karo nuovargio Rusijoje ir dėl to pablogėjusios palaikymo kariniams veiksmams Vladimirui Putinui bus sunkiau užverbuoti naujus kovotojus.Analitikai paminėjo neseniai atliktą Levados centro apklausą, kurioje nurodoma, kad 48 proc. respondentų primygtinai reikalauja tęsti „specialiąją operaciją“, o į taikias derybas linksta vis daugiau jaunų žmonių.Ekspertai pridūrė, kad parama V. Putino vykdomai agresijai vis dar yra didelė, tačiau didėjantis gyventojų nuovargis nuo karo taps Kremliaus problema – pavyzdžiui, Rusijos vadovybei bus sunkiau užverbuoti naujus „savanorius“.Institutas taip pat pažymėjo, kad Rusija per savo oficialius ir neoficialius šaltinius ir toliau skleidžia dezinformaciją apie Ukrainos kontrpuolimo eigą.Anot ekspertų, Rusijos tinklaraštininkai ir pareigūnai, pasinaudodami Ukrainos „tyla“ apie kovų eigą pietuose, nuolat kartoja, kad Ukrainos pajėgų puolimas žlugo, o deokupacijos operacija kenkia tik pačiai Ukrainai.

Ukrainos kariuomenė šalies pietuose per parą nukovė 106 rusus okupantusUkrainos kariuomenė šalies pietuose per parą nukovė 106 rusų karius ir sunaikino apie 60 vienetų karinės technikos, įskaitant 14 tankų, apie tai feisbuke paskelbė Ukrainos kariuomenės operatyvinė vadovybė pietuose, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.„Pietų operatyvinėje zonoje padėtis stabiliai sudėtinga, bet kontroliuojama. Mes negailestingai naikiname priešo logistikos kelius ir rezervus, kontrolės punktus ir priešo moralinę bei psichologinę būklę. Tęsiasi pozicinės kovos, mūsų ugnis neleidžia priešui išsilaikyti užimtose pozicijose“, – rašoma suvestinėje.Ukraina taip pat pranešė, į nelaisvę paėmusi tris okupantus, perėmusi du tankus T-62, šarvuotį BTR-82 ir daug ginklų su amunicija.Rusijos lėktuvai per dieną atliko 8 smūgius prieš ukrainiečių pozicijas. Ukrainos aviacija atsakė 22 smūgiais, o raketinės artilerijos pajėgos atliko daugiau nei 400 užduočių.Rusija neteko 106 karių ir šešių dešimčių karinės technikos vienetų: įskaitant 14 tankų T-72 ir T-62, haubicą „Msta-B“, savaeigį desanto artilerijos pabūklą, dvi reaktyvinės salvinės ugnies sistemas „Uragan“, tris 152 mm haubicas, 120 mm mobilų minosvaidį, du bepiločius žvalgybos orlaivius ir 35 vienetus šarvuotų automobilių.Ukrainos kariuomenė taip pat pranešė smogusi 205-os atskiros motorizuotos kazokų šaulių brigados stebėjimo punktui Snihurivkoje, pontoniniam keltui greta Kozackės, sunaikinusi tris ginklų sandėlius Chersono ir Beryslavo rajonuose ir du amunicijos tiekimo punktus.Nuo vasario 24 d. iki rugsėjo 3 d. Ukraina skelbia nukovusi 48 700 Rusijos kareivių.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė visas penkias Rusijos raketas, paleistas į DnieprąNaktį Rusijos pajėgos smogė į Dniepropetrovsko sritį, kur buvo sužeistas vienas žmogus.Apie tai „Telegram“ pranešė Dniepropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenka.„Naktis buvo labai triukšminga... Rusai regioną atakavo sparnuotomis raketomis ir sunkiąja artilerija...“, – pažymėjo jis.V. Rezničenkos teigimu, Dniepro srityje kariškiai numušė visas penkias Rusijos paleistas. Nukritusios nuolaužos sukėlė kelis gaisrus, kuriuos ugniagesiai užgesino.„Niekas nenukentėjo“, – pridūrė jis.https://t.me/insiderUKR/40269

TATENA vadovas apie padėtį Zaporožės AE: pažeistas fizinis vientisumasDauguma Zaporožės atominės elektrinės sistemų yra tvarkingos ir veikia, tačiau kai kurių elektrinės pastatų fizinis vientisumas yra pažeistas, pareiškė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grosas.Jis sakė, kad TATENA inspektoriams didžiausią susirūpinimą kelia branduolinių elektrinių įrenginių fizinis vientisumas dėl karo veiksmų.

Zelenskis surengė būstinės posėdį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šią savaitę įvyks antrasis vyriausiojo vado posėdis.Tai jis pasakė savo vaizdo kreipimesi 191-osios karo dienos pabaigoje.Valstybės vadovas pažymėjo, kad buvo priimti tam tikri sprendimai, kuriuos visi „pamatys“.„Šiandien įvyko dar vienas šios savaitės vyriausiojo vado štabo posėdis. Kaip įprasta, dalyvavo gynybos ir saugumo sektorių vadovai. Zalužnyj, Monastyrskis, Budanovas, Maliukas, Danilovas ir kiti. Pranešė operatyviniai vadai Syrskis, Litvinovas, Kovalčiukas. Manau, kad visi suprantate, kokios yra pagrindinės problemos. Buvo priimti tam tikri sprendimai. Manau, kad juos visus pamatysime“, – sakė Zelenskis.

Ukraina teigia apšaudžiusi rusų bazę EnerhodareUkrainos pajėgos praneša penktadienį apšaudžiusios rusų bazę Enerhodare. Enerhodaro mieste bei taip pat pietuose esančiame Chersono mieste „tiksliomis atakomis“ sunaikintos trys Rusijos artilerijos sistemos bei amunicijos sandėlis, pranešė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Enerhodaro miesto teritorijoje esančioje Zaporižios AE šiuo metu lankosi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.

JAV rengia beveik 12 mlrd. dolerių skubią pagalbą Ukrainai JAV prezidentas Joe Bidenas netrukus paprašys Kongreso skirti dar 11,7 mlrd. dolerių karinei ir biudžetinei pagalbai Ukrainai.Apie tai praneša Reuters.J. Bidenas ketina prašyti skubaus 11,7 mlrd. dolerių finansavimo. Lėšos bus naudojamos karinei ir finansinei paramai Ukrainai teikti.

Lietuvos atstovas: į Zaporižios AE turi būti siunčiamos nuolatinės JT policijos pajėgosLietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas, vadovaujantis Lietuvos delegacijai Jungtinių Tautų (JT) policijos vadovų susitikime Niujorke, paragino JT svarstyti galimybę į Zaporižios atominę elektrinę (AE) siųsti nuolatines JT policijos pajėgas.„Lietuva pasisako už ilgalaikės Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) misijos įkūrimą Zaporižios AE, kur JT policija galėtų prisidėti užtikrinant jos fizinį saugumą. Nors kai kurioms šalims karas Ukrainoje gali atrodyti tolimas, branduoliniai incidentai nepaiso valstybių sienų. Rusijos kariai kontroliuoja ir naudoja kariniams tikslams vieną iš keturių Ukrainos atominių elektrinių. Branduolinis incidentas joje keltų grėsmę net ir tolimiausioms pasaulio šalims“, – pabrėžė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas A. Paulauskas.Jis taip pat patikino, kad Lietuva būtų pasirengusi aktyviai dalyvauti ir į tokią misiją siųsti Lietuvos teisėsaugos pareigūnus, skelbia Policijos departamentas.

Kyjivas: padėtis Zaporižios AE kelia grėsmę visam pasauliui Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (RNBO) vadovas Oleksijus Danilovas penktadienį pareiškė, kad Kyjivas vis dar nėra visiškai informuotas apie padėtį Zaporižios atominėje elektrinėje ir potencialias grėsmes, nors Jungtinių Tautų inspektoriai jau antrą dieną apžiūri šią Rusijos pajėgų užimtą jėgainę.Duodamas interviu naujienų agentūrai AP, O. Danilovas, atliekantis svarbų vaidmenį Ukrainai stengiantis atremti Maskvos invaziją, paragino tarptautinę bendruomenę spausti Rusiją demilitarizuoti Zaporižios AE – didžiausios Europoje atominės jėgainės – teritoriją.„Nežinome, kas ten vyksta, ar šiuo metu [jėgainė] yra užminuota rusų, ar ne“, – kalbėjo O. Danilovas budriai saugomame pastate Kyjivo centre.„Norėčiau pabrėžti, kad tai yra iššūkis visam pasauliui – kaip padaryti šį branduolinį objektą nepavojingą. Jei pasaulio bendruomenė bendradarbiautų su mumis šiuo klausimu, būtume labai dėkingi“, – pridūrė jis.Aplink Zaporižios AE tęsiasi intensyvios kautynės, nors Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šią savaitę pradėjo patikrinimą jėgainėje. Ketvirtadienį agentūros ekspertai jau įspėjo apie pavojų, kylantį dėl komplekso struktūrinių pažeidimų.Ši Pietų Ukrainoje esanti elektrinė – užimta Rusijos pajėgų karo pradžioje vasarį, bet tebevaldoma ukrainiečių personalo – yra prijungta prie Ukrainos elektros tinklo.Pasak O. Danilovo, artėjant žiemai Kyjivas pasirūpins papildomais elektros pajėgumais tam atvejui, jei Zaporižios AE būtų atjungta nuo tinklo.Jis nurodė, kad Kyjivas nenori derėtis dėl paliaubų, kol Ukrainos teritorijoje yra Rusijos pajėgų.„Susidūrėme su klastingu priešu, kurį [įveikti] yra sudėtinga ir sunku. Klaidintume save, jei manytume, kad greita pergalė yra įmanoma“, – pridūrė RNBO vadovas.Karo eiga, anot O. Danilovo, dabar jau priklauso net tik nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino valios.„Net Putino mirtis automatiškai nereikštų karo pabaigos, – teigė Ukrainos pareigūnas. – Yra daug žmonių, šiandien norinčių tęsti šį karą. Daugelis Rusijos oligarchų ir žmonių Rusijos vadovybėje uždirba daug pinigų.“RNBO dirba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jo paskirti gynybos, užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrai, taip pat šalies ginkluotųjų pajėgų ir žvalgybos tarnybos vadovai.O. Danilovo komentarai paskelbti TATENA patvirtinus, kad mažiausiai du jos specialistai ilgam laikui liks elektrinės teritorijoje, kad užtikrintų per apšaudymus „pažeisto“ komplekso saugumą.Kremlius penktadienį pareiškė, kad „labai teigiamai“ vertina šią Jungtinių Tautų atominės energetikos programų priežiūros agentūros inspektorių misiją.Tuo metu Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ pareiškė, kad Rusija TATENA ekspertams duoda iškreiptą informaciją apie padėtį Zaporižios AE.Kautynės aplink šį kompleksą pakurstė nuogąstavimus, kad gali įvykti dar viena branduolinė katastrofa, panaši į 1986 metais įvykusią tragediją Černobylyje.

Rusija teigia, kad galėtų į užsienį eksportuoti 30 mln. tonų grūdų Rusija pareiškė esanti pasirengusi pagal susitarimus su Jungtinėmis Tautomis (JT) antrąjį metų pusmetį eksportuoti į užsienį iki 30 mln. tonų grūdų. „Tai leis paremti šalis, kurioms reikalinga pagalba ir prisidės prie maisto padėties pasaulyje stabilizavimo“, – penktadienį Maskvoje pranešė Žemės ūkio ministerija. Ministerijos vertinimu, grūdų derlius Rusijoje šiais metais sieks 130 mln. tonų, 87 mln. jų bus kviečiai.JT baiminasi dėl maisto produktų stygiaus ir bado skurdžiose pasaulio šalyse, jei Ukraina, kuri yra svarbi grūdų tiekėja, dėl Rusijos karo negalės išgabenti derliaus. Žemės ūkio produkcijos eksportas per Ukrainos Juodosios jūros uostus kelis mėnesius buvo blokuojamas. Karo priešininkės Ukraina ir Rusija liepos 22 dieną, tarpininkaujant JT, pasirašė atskirus susitarimus su Turkija dėl grūdų išvežimo iš trijų Ukrainos uostų.

Penktasis Zaporižios AE blokas vėl prijungtas prie elektros tinkloRusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje vėl pradėro veikti reaktorius, kuris ketvirtadienį buvo išjungtas po jėgainės apšaudymo. Penktasis blokas vėl veikia visu pajėgumu, penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.Zaporižios jėgainėje šiuo metu yra Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) penkių ekspertų grupė. Rusų daliniai elektrinę užėmė kovo pradžioje netrukus po invazijos.Šešis reaktorius turinti Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia Europos branduolinė jėgainė. Vis dažnėjantis jos apšaudymas praėjusiomis dienomis sukėlė branduolinės katastrofos baimę.

Vakarų šaltiniai: 20 tūkst. Rusijos karių – spąstuoseNuo tada, kai Kyjivas pradėjo ilgai lauktą ir planuotą kontrpuolimą, skirtą perimti rusų užgrobtą pietinę Chersono provinciją, Ukrainos pajėgos rusus ryžtingai nustūmė atgal net keliuose taškuose, teigia Vakarų šaltiniai. Juos cituoja „The Guardian“.Remiantis oficialiais skaičiavimais, šiuo metu savotiškuose spąstuose pietiniame Ukrainos regione atsidūrę apie 20 tūkst. Rusijos karių, tačiau perspėjama, jog kol kas per anksti džiūgauti, kad Ukrainos kontrpuolimas tikrai toks veiksmingas.

Rusų keltų perkėlai – Ukrainos smūgis: skaičiuojami nuostoliaiUkrainos pietuose šalies ginkluotosios pajėgos smogė priešininkų keltų perkėlai ir dviem rajonams, kur sutelktos rusų pajėgos. Tokia informacija pasidalino „Pietūs“ operatyvinės vadavietės atstovas Vladislavas Nazarovas, šiandien vidudienį komentuodamas operatyvinę padėtį.Anot atstovo, situacija fronto pietuose išlieka stabiliai sudėtinga, tačiau kontroliuojama.„Mūsų raketinės ir artilerijos pajėgos, vykdydamos joms iškeltas užduotis, sėkmingai atakavo keltų perkėlą netoliese Lvivo gyvenvietės (CHersono srityje) ir dar dviejuose rajonuose, kur sutelktos priešininko pajėgos. Preliminariais duomenimis, buvo sunaikinti 37 rusai, trys tankai, keturios haubicos „Msta-B“, reaktyvinė salvinės ugnies sistema „Grad“, – pranešė V. Nazarovas.

Kyjivas: Ukraina ir Rusija vėl pasikeitė belaisviaisRytų Ukrainos Donecko srityje Ukraina ir Rusija vėl pasikeitė belaisviais. Laisvę atgavo 14 ukrainiečių, penktadienį „Telegram“ žinių kanale pranešė karo belaisvių klausimus sprendžiantis koordinacinis štabas. Dviejų motorizuotų brigadų kariai esą nelaisvėje buvo nuo pavasario. Tarp jų buvo vienas karininkas ir vienas karo sanitaras.Rusija pasikeitimo belaisviais kol kas nepatvirtino. Kyjivas nepranešė, kiek mainais paleista rusų karių. Paprastai abi pusės paleidžia tokį pat skaičių kareivių.

ES paskelbė sankcijas dar trims Rusijos parlamentarams Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė sankcijas dar trims Rusijos parlamentarams dėl jų vaidmens invazijoje į Ukrainą.Kaip per platformą „Telegram“ penktadienį pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas, į „juodąjį“ sąrašą įtraukti žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – deputatai Ala Poliakova ir Antonas Tkačiovas, taip pat senatorius Valerijus Ponomariovas.Bendrijos oficialiajame leidinyje nurodoma, kad A. Poliakova ir A. Tkačiovas balsavo už rezoliuciją dėl kreipimosi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dėl būtinybės pripažinti apsišaukėliškas ir beveik niekieno nepripažintas Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“ (DLR ir LLR), tad šie asmenys „rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą“.V. Ponomariovui sankcijos paskelbtos, nes jis ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Rusijos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarčių su DLR bei LLR.Baudžiamosios priemonės, be kita ko, apima draudimą atvykti į ES.Į šį sąrašą jau įtraukta apie 100 organizacijų ir daugiau kaip 1 tūkst. asmenų, tarp jų – Rusijos politikai, žiniasklaidos atstovai ir stambių bendrovių vadovai.

Zaporižios AE operatorė kaltina Rusiją meluojant apie padėtį elektrinėjeUkrainos branduolinės energetikos bendrovė „Energoatom“ penktadienį pareiškė abejojanti, kad tarptautinių ekspertų misija atskleis Rusijos veiklą Zaporižios atominėje elektrinėje.„Okupantai meluoja, klastoja faktus ir įrodymus“, – „Telegram“ apie Rusiją pareiškė „Energoatom“. Ekspertų grupei nebuvo leista patekti į elektrinės krizių centrą, kuriame šiuo metu dislokuoti Rusijos kariai.Rusija bet kokia kaina vengia elektrinės patikrinimo. Ketvirtadienį į elektrinę atvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) atstovai, kad apžiūrėtų, ar jai dėl karo veiksmų nepadaryta žala.Kol kas neaišku, kiek laiko TATENA pasiliks. Jos generalinis direktorius Rafaelis Grossis norėtų elektrinėje įkurti „nuolatinę misiją“. Tačiau penktadienį „Energoatom“ paskelbtame pareiškime jis teigia, kad kol kas ekspertai liks iki sekmadienio arba pirmadienio.Zaporižios AE yra didžiausia Europoje, turi šešis reaktorius ir 5 700 megavatų grynosios galios. Prieš daugiau nei prieš pusmetį prasidėjus karui, elektrinėje dirbo daugiau nei 10 tūkst. žmonių.

Kremlius „labai teigiamai“ vertina TATENA inspektorių atvykimą į Zaporižios AEKremlius penktadienį pareiškė, kad „labai teigiamai“ vertina Jungtinių Tautų atominės energetikos programų priežiūros agentūros inspektorių atvykimą į Rusijos pajėgų kontroliuojamą Zaporižios atominę elektrinę pietų Ukrainoje.„Apskritai labai teigiamai vertiname tai, kad nepaisant visų sunkumų ir problemų... komisija atvyko ir pradėjo darbą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Tačiau jis pridūrė, kad vertinti JT komandos darbą „dar anksti“.„Svarbiausia, kad misija atvyko“, – sakė D. Peskovas.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ anksčiau penktadienį pareiškė, kad rusai visais įmanomais būdais bando neleisti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misijos nariams pamatyti realios padėties Zaporižios atominėje elektrinėje.

Šoigu tikina, kad Rusija nėra dislokavusi sunkiosios ginkluotės Zaporižios AE teritorijojeRusija, pasak gynybos ministro Sergejaus Šoigu, nėra dislokavausi sunkiosiose ginkluotės užimtoje Zaporižios branduolinėje jėgainėje Pietų Ukrainoje. „Atsakingai pareiškiu, kad neturime sunkiųjų ginklų elektrinės teritorijoje ar besiribojančiose zonose“, – sakė jis penktadienį Maskvoje. Ministras pabrėžė, kad tuo galės įsitikinti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai.S. Šoigu apkaltino Ukrainą nuo liepos vidurio reguliariai atakuojant AE infrastruktūrą vakarietiškais ginklais. Ministerijos „Telegram“ kanale išplatintoje kalboje jis minėjo 29 atakas nuo liepos 18 d. Ukraina tuo tarpu dėl atakų kaltina Rusiją. Karo šalių skelbiamos informacijos nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Kyjivo „provokacijos“, nepaisant tarptautinių ekspertų atvykimo, tęsiasi, teigė S. Šoigu. Esą ketvirtadienį buvo apšaudyta ne tik elektrinė, bet ir kelias, kuriuo vyko inspektoriai.Ministras sakė, kad iš TATENA misijos tikisi „objektyvių rezultatų“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša sunaikinusios iš viso šešis Rusijos amunicijos sandėlius Pietų Ukrainos gynybos pajėgos penktadienį pranešė, kad okupuotame Chersone ir Melitopolyje sunaikino iš viso šešis Rusijos pajėgų amunicijos sandėlius.Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti negalima.Ukrainos kariuomenė skelbia labai mažai duomenų apie savo neseniai pradėtą kontrpuolimą Chersono srityje, išskyrus informaciją apie artilerijos smūgius. Kaip pranešama, čia smogta dviems keltų linijoms, kuriomis rusai naudojosi, kad persikeltų per Dniepro upę.Pasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, kad Ukrainos pietuose šiuo metu tęsiasi intensyvios kautynės. Jų metu, be kita ko, apšaudytas Enerhodaro miestas, šalia kurio įsikūrusi Zaporižios atominė elektrinė.

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Zaporižios AE neribotam laikui lieka du TATENA inspektoriaiZaporižios atominėje elektrinėje neribotam laikui lieka du Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.Tai Rusijos naujienų agentūrai „RIA Novosti“ pareiškė Rusijos ambasadorius tarptautinėse organizacijose Michailas Uljanovas.

Ukrainoje šiuo metu ieškoma 228 nuo karo pradžios be žinios dingusių vaikųUkrainoje šiuo metu ieškoma 228 nuo Rusijos sukelto karo pradžios be žinios dingusių vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi šalies generaline prokuratūra.Pasak prokuratūros, iki šiol pavyko rasti 5 247 prieš tai dingusiais be žinios laikytus vaikus, o dar 7 297 vaikai buvo deportuoti.Oficialūs duomenys taip pat rodo, kad dėl Rusijos agresijos šalyje jau žuvo 380 vaikų, o dar 737 buvo sužeisti.

„Enerhoatom“: Rusija TATENA misijai duoda iškreiptą informaciją dėl padėties Zaporižios AERusai visais įmanomais būdais bando neleisti TATENA misijos nariams pamatyti realios padėties Zaporižios atominėje elektrinėje, per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“.„Rašistai meluoja, manipuliuoja ir iškraipo tikrąją padėtį Zaporižios AE, skleidžia tik jiems naudingą informaciją apie TATENA misijos vizitą. Rusų okupantai deda visas pastangas, kad TATENA misija neturėtų galimybės pamatyti realią padėtį Zaporižios AE. Jie skleidžia manipuliuojamą ir melagingą informaciją apie šį apsilankymą“, – pabrėžė „Enerhoatom“.Agentūros teigimu, į elektrinę atvykusių „žiniasklaidos priemonių iš viso pasaulio“ didžioji dauguma yra rusų propagandistai.„Autobusų su ukrainiečių ir užsienio žurnalistais, bandžiusių per Ukrainos teritoriją patekti į Zaporižios AE drauge su TATENA misija, rašistai nepraleido patikrinimo poste“, – nurodė „Enerhoatom“. Pranešime taip pat pažymima, kad „okupantai meluoja, iškraipo faktus ir įrodymus, liudijančius apie jų [vykdomus] elektrinės apšaudymus, taip pat Zaporižios AE infrastruktūros pažeidimų pasekmes“, ir dėl to kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.„Visus savo nulemtus branduolinės ir radiacinės saugos pažeidimus jie bando paslėpti po melu ir manipuliacijomis. Rašistai neįleido misijos į Zaporižios AE krizių [valdymo] centrą, kur dabar yra rusų kariškiai, kurių neturėjo matyti TATENA atstovai. Tai yra, dalį ginkluotų rusų okupantų atominėje elektrinėje paprasčiausiai „paslėpė“. Misijai surengė iš anksto suplanuotą ir surežisuotą šou, esą „Enerhodaro gyventojai skundžiasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apšaudymais“. Tiksliau – pasakoja apie apšaudymus, kuriuos grobikai atkakliai priskiria gynėjams ukrainiečiams“, – sakoma pranešime.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra taip pat pažymi, jog rusai tyčia nuslopino mobilųjį ryšį ir internetą Zaporižios AE mieste palydove Enerhodare, kad nebūtų galima perduoti nuotraukų ir filmuotos medžiagos iš elektrinės ir miesto.„Dirbti Zaporižios AE rašistai leido tik operatoriams, reikšmingai apribojo žmonių buvimą ten, kur juda TATENA delegacijos nariai. Suprantame, kad tokiomis sąlygomis TATENA bus sunku objektyviai įvertinti padėtį Zaporižios AE. Pabrėžiame, kad neįmanoma įvykdyti visų misijos rekomendacijų dėl branduolinio ir radiacinio saugumo atkūrimo elektrinėje, kol ją kontroliuoja rusų okupacinės pajėgos“, – apibendrino „Enerhoatom“.

Bosforo sąsiaurį blokavęs laivas nutemptas nuo seklumosPenktadienį Turkijos Bosforo sąsiaurį laikinai užblokavęs laivas sėkmingai nutemptas nuo seklumos ir prišvartuotas Stambule, praneša agentūra „Sky News“.Kaip skelbiama, sąsiauriu vėl vyksta laivyba.3 tūkst. kubinių tonų ukrainietiškų grūdų gabenantis laivas „Lady Zehma“ sąsiaurį užblokavo ketvirtadienio vakarą. Incidentas įvyko dėl su laivo vairu susijusio gedimo. Anot Stambule įsikūrusio Jungtinio koordinavimo centro, įsteigto prižiūrėti grūdų eksportą iš karo draskomos Ukrainos, šis laivas plaukė į Italiją.

Kryme – didelė Rusijos karinės technikos kolonaLaikinai okupuotame Kryme pastebėta didelė Rusijos karinės technikos kolona.Vaizdo įraše matyti, kaip žemyninės Ukrainos dalies link Kerčės tiltu juda karinė kolona. Daugiausia tai sunkvežimiai URAL.https://twitter.com/krymrealii/status/1565412463314669569

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 48 700 kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 48 700 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 2-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 2 009 tankų, 4 366 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 126 artilerijos sistemų, 289 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 153 oro gynybos sistemų, 234 lėktuvų, 205 sraigtasparnių, 3 247 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 853 dronų, 105 specialiosios technikos vienetų ir 198 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

JK: Rusijos naujausiose karinėse pratybose dalyvauja gerokai mažiau karių, nei skelbta oficialiaiPasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, Rusijos naujausiose karinėse pratybose dalyvauja gerokai mažiau karių, nei Maskva skelbė oficialiai, praneša televizijos kanalas „Sky News“.Rusijoje ketvirtadienį prasidėjo karinės pratybos „Vostok 2022“. „Rusija viešai skelbė, kad jose dalyvaus 50 tūkst. karių, tačiau esama tik nedidelės tikimybės, kad jose aktyviai dalyvaus daugiau kaip 15 tūkst. karinio personalo narių. Tai atitinka maždaug 20 proc. pajėgų, dalyvavusių paskutinėse „Vostok“ pratybose 2018 m.“, – savo kasdienėje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė ministerija.Ministerijos teigimu, Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje rezultatai rodo, kad tokiomis pratybomis Maskvai nebepavyksta palaikyti savo kariuomenės pajėgumų vykdyti sudėtingas didelio masto operacijas. Ministerija apibūdino naujausias Rusijos karines pratybas kaip „kruopščiai surežisuotas“, o jų tikslas yra „padaryti įspūdį Rusijos lyderiams ir tarptautinei auditorijai“.

Rusų okupantai TATENA inspektoriams surengė tikrą cirkąTarptautinės branduolinės energijos agentūros (TATENA) misijos inspektoriai, kuriems rugsėjo 1 dieną vargais negalais pavyko patekti į Rusijos okupuotą Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę, po jos teritoriją judėjo ir su darbuotojais bendravo tik prižiūrimi okupantų. Skelbiama, kad juos lydėjo Rusijos kariai ir „Rosatom“ darbuotojai.Tai, kas vyko atominėje elektrinėje, prilygo cirkui. Apie tai žurnalistams papasakojo vienas anonimu panoręs išlikti Zaporižios atominės elektrinės darbuotojas.„Jie lydėjo Grossi (TATETA generalinį direktorių – red.) ir inspektorius savo maršrutu, rodė jiems „antskrydžių žemėlapius“ ir vedė prie vietos kolaborantų su pareiškimais apie „pikto linkinčius piliečiais“ ir reikalavimais nutraukti apšaudymus. Tai buvo cirkas“, – sakė šaltinis.Anot kalbinto jėgainės darbuotojo, rusai misijos atstovus bandė įtikinti, kad, esą, jėgainėje yra radiologinio, cheminio ir biologinio saugumo pajėgos, o ne Rusijos armijos daliniai. Maža to, okupantai teigė, kad Zaporižios atominę elektrinę Enerhodare apšaudo „Ukrainos ginkluotosios pajėgos“.

TATENA vadovas: pažeistas Zaporižios AE fizinis vientisumasTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi po vizito Rusijos užgrobtoje Zaporižios atominėje elektrinėje pareiškė, kad buvo pažeistas šio objekto fizinis vientisumas, praneša agentūra „The Guardian“.R. Grossi vadovaujama TATENA inspektorių komanda AE lankėsi ketvirtadienį. Pastarosiomis savaitėmis elektrinė vis apšaudoma, o tai pakurstė būgštavimus dėl ten galinčios kilti branduolinės nelaimės.„Akivaizdu, kad buvo kelis kartus pažeistas elektrinės fizinis vientisumas, – grįžęs į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją teigė R. Grossi. – Nerimavau, nerimauju ir nerimausiu dėl šios elektrinės.“Pasak R. Grossi, dalis TATENA inspektorių komandos liko elektrinėje ir ten bus „iki sekmadienio ar pirmadienio ir tęs vertinimą“.Ukrainos energetikos ministras Germanas Haluščenka ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu deramasi dėl kelių TATENA specialistų nuolatinio buvimo Zaporižios AE.

Landsbergis ragina Zaporižios AE teritorijoje nustatyti „saugią zoną“Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis penktadienį paragino Rusijos užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje nustatyti „saugią zoną“.Ministras savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad „sovietai sukėlė didžiulę branduolinę katastrofą Černobylyje, pražudydami gelbėtojus, apnuodydami Ukrainą ir apšvitindami visą Europą“. Pasak G. Landsbergio, dabar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra vos per vieną raketą nuo kur kas didesnio masto tragedijos Zaporižios atominėje elektrinėje sukėlimo. „Vienintelis būdas užkirsti tam kelią – ten nustatyti tarptautiniu mastu prižiūrimą „saugią zoną“, – pridūrė ministras.

Analitikai: Putinas suburs naujas pajėgas Ukrainos atakoms rudenį ir žiemąTikėtina, kad Rusijos vadovybė rudenį ir žiemą ruošiasi suburti naujas pajėgas, kad sustiprintų puolimą prieš Ukrainą.Tai teigiama Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.Ekspertai atkreipia dėmesį, kad V. Putino pranešimas apie planus likviduoti „antirusišką anklavą“ Ukrainoje, taip pat agresyvios retorikos prieš ukrainiečius kartojimas rodo, kad Rusijos prezidentas neatsisakė maksimalistinių ketinimų užvaldyti visą šalį.Ekspertai taip pat mano, kad Donbaso užėmimas iki rugsėjo 15 d. yra mažai tikėtinas. Regiono okupacija Rusijos vadovybei reikalinga tik tam, kad pakeltų besiveržiančios kariuomenės moralę.

Danilovas: Ukraina neturėtų derinti veiksmų dėl savo teritorijų išlaisvinimoUkrainos valdžia neturėtų derinti savo teritorijų išlaisvinimo su jokia valstybe.Tai interviu pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSDC) sekretorius Oleksijus Danilovas.Paklaustas, ar dėl Rusijos okupuoto Krymo išlaisvinimo buvo susitarta su Londonu, Vašingtonu, Berlynu ar Varšuva, O. Danilovas atsakė taip:„Neturėtume tartis dėl savo teritorijų išlaisvinimo. Tai yra šiek tiek kitas reikalas.“

Ukrainos premjeras ragina Vokietiją perduoti jo šaliai kovinių tankųUkrainos premjeras Denysas Šmyhalis paragino Vokietiją perduoti jo šaliai modernių kovinių tankų, galinčių padėti atremti Rusijos invaziją.D. Šmyhalis sakė naujienų agentūrai dpa, kad Berlynas turi pakeisti savo dabartinę filosofiją ginklų tiekimo klausimu. Kyjivas norėtų, kad karo lauke, be kita ko, galėtų naudoti amerikietiškus tankus „Abrams“ ir vokiškus tankus „Leopard 2“.Tiesioginio kovinių tankų ir pėstininkų kovos mašinų tiekimo Ukrainai tema Vokietijoje išlieka tabu, nes šios šalies gyventojai įprastai labai atsargiai žvelgia į bet kokią karinę intervenciją užsienio šalyse. Minėtos technikos Ukrainai dar nėra perdavusi nė viena NATO šalis.D. Šmyhalis šeštadienį lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu. Jis taps aukščiausio rango Ukrainos pareigūnu, apsilankiusiu Vokietijoje po Rusijos invazijos pradžios.Vokietija iš pradžių delsė tiekti Ukrainai bet kokią ginkluotę, tačiau vėliau perdavė šaliai 10 haubicų ir tris daugkartinio paleidimo raketų sistemas. Nors D. Šmyhalis sveikino pakitusią Berlyno politiką dėl ginklų tiekimo, Ukrainos premjeras pabrėžė, kad Kyjivui skubiai reikia daugiau ginkluotės.

Vaizdo įrašas: sunaikintas rusų amunicijos sandėlis Melitopolyje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos amunicijos sandėlį okupuotame Melitopolyje.Apie tai pranešė vietos gyventojai. Pasak liudininkų, beveik visą naktį buvo girdėti sprogimai.Pasak miesto mero Ivano Fiodorovo, Ukrainos kariai vienu metu smogė į dvi vietas. Viena jų – šalia aerodromo esantis amunicijos sandėlis, kurį rusai vėl nesėkmingai bando atkurti. https://t.me/uniannet/70558

Rusijos pajėgos naktį vėl apšaudė CharkivąRugsėjo 2-osios naktį Rusijos kariuomenė vėl apšaudė Charkivą. Kol kas pranešimų apie žuvusius ar sužeistuosius nėra.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė miesto meras Igoris Terekhovas.

Zelenskis: rusų okupantai į Zaporižios AE neįleido žurnalistųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad okupantai TATENA misiją Zaporižios atominėje elektrinėje bando paversti „nevaisinga ekskursija“.„Šiandien TATENA misija atvyko į Zaporižios AE. Smagu, kad taip atsitiko, nepaisant visų Rusijos kariuomenės provokacijų ir ciniško Enerhodaro ir elektrinės teritorijos apšaudymo. Ukraina padarė viską, kad ši misija įvyktų, bet blogai, kad okupantai bando šią TATENA misiją – tikrai būtiną – paversti bevaisėmis ekskursijomis. Tikiu, kad tam bus užkirstas kelias“, – ketvirtadienio vakarą paskelbtame kreipimesi kalbėjo V. Zelenskis. Jis pridūrė, kad per susitikimą su TATENA generaliniu direktoriumi Rafaeliu Grossi ir misijos nariais Kyjive šalys susitarė, kad misiją lydės Ukrainos ir tarptautinės žiniasklaidos žurnalistai, tačiau jie nebuvo įleisti.„Nepriklausomi žurnalistai. Kad pasaulis pamatytų tiesą. Pamatytų, kas iš tikrųjų vyksta. Deja, to nepadaryta. Nors buvo žadėta. Deja, okupantai žurnalistų neįsileido, o suorganizavo minią savo propagandistų. Deja, TATENA atstovai neapsaugojo nepriklausomos žiniasklaidos atstovų“, – sakė V. Zelenskis.

Danija Ukrainos gynėjams padovanos žieminių uniformų ir drabužiųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį susitiko su Danijos užsienio reikalų ministru Jeppe Kofodu, kursi paskelbė, kad Danija dovanos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms žiemines uniformas ir drabužius.„Esame dėkingi ir labai vertiname šią pagalbą. Mes tai suvokiame kaip partnerystę ir draugiškus, šiltus mūsų valstybių santykius. Noriu padėkoti už šią paramą ir tokią gana greitą reakciją“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat padėkojo Danijai, kad šalis sutiko prisijungti prie infrastruktūros objektų atkūrimo Mykolajivo srityje.

Ukraina: Rusija pakeitė Donecko srities užėmimo terminą Rusija perkėlė Donecko srities užėmimo terminą ir dabar administracines sienas planuoja pasiekti iki rugsėjo 15 dienos, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Vyriausiojo operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas Oleksijus Hromovas. „Rusijos okupacinės pajėgos vėl koreguoja savo planus ir veiksmus pagal Putino įsakymą iki rugsėjo 15 dienos pasiekti Donecko srities administracines sienas.“ Anot O. Hromovo, rusų kariai dabar laiko užimtas Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo sritis. O. Hromovas taip pat teigė, kad rusai bando sudaryti sąlygas atnaujinti puolimą. UNIAN primena, kad anksčiau Rusija skelbė apie planus užimti Donecko sritį iki rugpjūčio pabaigos.

Černihive rusų tankistas nuteistas kalėti aštuonerius su puse metųČernihive ketvirtadienį kalėti 8 metus ir 6 mėnesius buvo nuteistas dar vienas Rusijos tankistas – jis, remiantis nuosprendžiu, kovą apiplėšė vietos gyventoją.Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, kaltinamasis kovo pradžioje apiplėšė Chaliavino kaimo netoli Černihivo gyventoją, grasindamas kulkosvaidžiu.Tankistas, kurio pavardės Ukrainos prokuratūra neįvardija, buvo nuteistas pagal straipsnį dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo.

Karas Ukrainoje suniokojo trečdalį šalies miškųUkrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministras Ruslanas Strilecas sakė, kad dėl Rusijos bombardavimo ir minų sprogimų nukentėjo apie tris milijonus hektarų miškų.Pasak pareigūno, žala miškams ir florai kaina siekia maždaug 5 milijardus dolerių.

Teismas Ukrainoje pirmą kartą leido konfiskuoti Rusijos piliečio turtąTeismas patenkino pirmąjį Teisingumo ministerijos ieškinį Rusijos piliečiui dėl jo turto, esančio Ukrainos teritorijoje, išieškojimo.Kaip praneša Aukštojo antikorupcinio teismo spaudos tarnyba, rugsėjo 1 dieną Aukštojo antikorupcinio teismo teisėjų kolegija patenkino Teisingumo ministerijos ieškinius ir nusprendė išieškoti Rusijos piliečio, kuris 2010 m. sankcionuotas Ukrainos prezidento dekretu, turtą.Pažymima, kad toks sprendimas buvo priimtas pirmą kartą ir jis gali būti taikomas tik karo padėties metu tiems asmenims, kurie reikšmingai prisidėjo prie ginkluotos agresijos prieš Ukrainą.

Rusija pradeda didelio masto karines pratybas Tolimuosiuose RytuoseRusija ketvirtadienį pradėjo didelio masto karines pratybas, kuriose dalyvauja kelios Kremliui draugiškos šalys, įskaitant Kiniją, tvyrant aštriai įtampai tarp Maskvos ir Vakarų valstybių.Planuojama, kad mokymai „Vostok 2022“ vyks iki rugsėjo 7 dienos keliuose poligonuose Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir vandenyse prie šalies rytinės pakrantės.Tokia žinia nuskambėjo tęsiantis Maskvos ir Vakarų šalių konfrontacijai dėl karo Ukrainoje.Aktyvusis pratybų etapas prasidėjo ketvirtadienio rytą nuo karo lėktuvų, priešlėktuvinių dalinių manevrų ir išminavimo Japonijos jūroje imitacijų, pranešė Rusijos gynybos ministerija.„Kovinės aviacijos įgulos turės mokytis perimti oro taikinius... ir iš oro suduoti smūgius antžeminiams taikiniams“, – sakoma ministerijos pranešime.Ministerija paskelbė nuotraukų, kuriose matyti kylantys ir rikiuote skrendantys kariniai orlaiviai, taip pat manevrus atliekančios oro erdvės gynybos raketų sistemos „Pancir“.Maskvos duomenimis, pratybose dalyvaus per 50 tūkst. karių ir daugiau nei 5 tūkst. karinės technikos vienetų, įskaitant 140 orlaivių ir 60 laivų.Tarp mokymuose dalyvaujančių šalių yra kelios Rusijos kaimynės, taip pat Sirija, Indija ir svarbi Maskvos sąjungininkė Kinija.Panašios pratybos pastarąjį kartą buvo surengtos 2018 metais.Rugpjūtį patvirtindamas savo dalyvavimą „Vostok 2022“ Pekinas pabrėžė, kad šie bendri manevrai „nesusiję su dabartine tarptautine ir regionine padėtimi“.Nuo vasario, kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, Maskva mėgina užmegzti glaudesnius ryšius su Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos šalimis – ypač su Kinija.Rusija reiškė solidarumą su Pekinu per rugpjūtį įvykusį JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizitą demokratiškame Taivane, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi.JAV Valstybės departamentas pareiškė, kad nors šiltėjantys Kinijos ir Rusijos ryšiai kelia pavojų pasaulio saugumui, Vašingtonas „nieko neįžiūri“ pratybose „Vostok 2022“.

Dalis TATENA inspektorių paliko Zaporižios atominę elektrinęDalis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių, agentūros „Reuters“ reporterio teigimu, po kelių valandų paliko Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę.Keturi iš devynių TATENA delegacijos automobilių išvažiavo iš elektrinės teritorijos, pranešė agentūra „Interfax“. Visiškai netoli jėgainės vyksta mūšiai. Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą apšaudant didžiausią Europos atominę elektrinę.TATENA stebėtojų misija ketvirtadienį atvyko į karo zonoje atsidūrusią Zaporižios atominę elektrinę Pranešta, kad TATENA grupė, kurią sudaro 14 narių, nori įvertinti padėtį elektrinėje, turinčioje šešis reaktorius ir 5 700 megavatų grynosios galios. Kovo mėnesį ją užėmė Rusijos pajėgos. Iki karo joje dirbo apie 10 tūkst. žmonių.

Putinas: reikia likviduoti „antirusišką anklavą“ UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjus daugiau kaip pusmečiui po invazijos į Ukrainą suformulavo naują tikslą – likviduoti tariamą „antirusišką anklavą“. Šiandieninės Ukrainos teritorijoje susiformavoi tokia teritorija, kuri kelia grėsmę Rusijai, ketvirtadienį moksleiviams Kaliningrade sakė V. Putinas, kurį cituoja agentūra „Interfax“.„Todėl mūsų žmonės, kurie ten kovoja, gina ir Donbaso gyventojus, ir pačią Rusiją“, - pareiškė V. Putinas.

Rusija pakeitė Donecko srities užėmimo datąRusijos pajėgos nukėlė Donecko srities užėmimo terminą. Dabar administracines sienas jie planuoja pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Pagrindinio operatyvinio direktorato viršininko pavaduotojas Aleksejus Gromovas.Anot jo, rusai laiko užimtus Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo rajonus. A. Gromovas nurodė, kad rusai bando sudaryti sąlygas atnaujinti puolimą. „Rusijos okupacinės pajėgos vėl koreguoja savo planus ir veiksmus pagal Putino įsakymą Donecko srities administracines sienas pasiekti iki rugsėjo 15 d.“, – sakoma pranešime.

TATENA savo atstovus paliks Zaporižios atominėje elektrinėjeTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi sakė, kad per kelias valandas Zaporižios atominėje elektrinėje pavyko surinkti „daug svarbios informacijos“. Anot jo, buvo pamatyti „pagrindiniai dalykai“, kurių ir tikėtasi, rašo UNIAN.

Suomija griežtina įvažiavimo taisykles turistams iš RusijosSuomija ketvirtadienį sugriežtino įvažiavimo taisykles turistams iš kaimyninės Rusijos. Šalies institucijos dabar per dieną priims tik apie 100 Rusijos piliečių prašymų išduoti turistinę vizą, o ne apie 1 000, kaip iki šiol.Atitinkamą sprendimą Suomija priėmė rugpjūčio viduryje.Trečiadienį ES nusprendė visiškai stabdyti susitarimą su Rusija dėl supaprastinto vizų išdavimo. Tai yra dar viena priemonė, reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

TATENA ekspertai atvyko į Zaporižios AE nepaisydami pavojųTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) stebėtojų misija ketvirtadienį atvyko į karo zonoje atsidūrusią Zaporižios atominę elektrinę pietų Ukrainoje, nerimaujant, kad dėl Rusijos invazijos gali įvykti branduolinė katastrofa.Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Energoatom“ ketvirtadienį savo „Telegram“ kanale patvirtino atvykimą.Šia kelione stengiamasi apsaugoti didžiausią Europoje atominę elektrinę šalyje, kuri puikiai prisimena 1986 metais įvykusią Černobylio branduolinę katastrofą, vieną didžiausių pasaulio istorijoje.TATENA grupė, kurią sudaro 14 narių, nori įvertinti padėtį elektrinėje, turinčioje šešis reaktorius ir 5 700 megavatų grynosios galios. Kovo mėnesį ją užėmė Rusijos pajėgos. Iki karo joje dirbo apie 10 tūkst. žmonių.Prieš atvykstant TATENA komandai buvo gauta pranešimų apie artilerijos apšaudymą netoliese esančiame Enerhodaro mieste. TATENA vadovas Rafaelis Grossis sakė, kad prieš išvykdamas buvo informuotas apie pavojų ir patikino, kad niekas jų nesustabdys.

Putinas atvyko į KaliningradąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atvyko į Kaliningradą. Kremlius paskelbė, kad Kaliningrade jis moksleiviams ves patriotinę pamoką „Pokalbis apie svarbius dalykus.“ Išvakarėse judėjimas „Minkštoji galia“ ir Mokytojų aljansas paragino pedagogus ir tėvus boikotuoti projektą „Pokalbiai apie svarbius dalykus“, kuris naujaisiais mokslo metais bus pradėtas vykdyti visose Rusijos mokyklose. Projekte numatoma, kad nuo rugsėjo 5-osios kiekvieną pirmadienį visose mokyklose vyks popamokiniai užsiėmimai temomis, „susijusiomis su svarbiausiais žmogaus gyvenimo šiuolaikinėje Rusijoje aspektais.“ Žiniasklaidos teigimu, šių pamokų metodikose minimas karas Ukrainoje, šlovinama „tarnystė tėvynei“ ir rusų karių „žygdarbiai“ Donbase. Tą pačią dieną V. Putinas planuoja darbinį susitikimą su Kaliningrado srities gubernatoriumi Antonu Alichanovu ir apsilankymą P. Nachimovo karinės jūrų akademijos filiale. Rusijos Federacijos vadovo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas anksčiau minėjo, kad viena iš V. Putino susitikimo su A. Alichanovu temų bus padėtis dėl krovinių tranzito į Kaliningradą per Lietuvą.

BBC: Ukrainoje nukauta 900 elitinių rusų kariųPavyko identifikuoti daugiau nei 900 elitiniams Rusijos Federacijos (RF) padaliniams priklausiusių karių, kurie buvo likviduoti Ukrainoje. Sąraše yra desantininkų, jūrų pėstininkų ir specialiosios paskirties karių. Tyrimą atliko BBC.Žurnalistams pavyko patvirtinti, kad buvo nukautas 151 Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) specialiosios paskirties karys. Iš jų 22 proc. karininkai, t. y. beveik kas ketvirtas. Dar 245 reporterių identifikuoti okupantai – Rusijos nacionalinės gvardijos nariai. Didžioji jų dalis priklausė specialiosios paskirties daliniams, pavyzdžiui, greitojo reagavimo daliniui SOBR ir OMON’ui. Maždaug ketvirtadalis jų turėjo karinį laipsnį, o 16 karių dėvėjo kaštonines beretes – ypatingą elitinių specialiosios paskirties karių simbolį.Iš viešai prieinamų šaltinių reporteriai sužinojo, kad buvo likviduota 20 Federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir Federalinės apsaugos tarnybos (FSO) darbuotojų. Tarp jų buvo karininkų iš įslaptintų padalinių.Kalbant apie desantininkus, didžiausi nuostoliai užfiksuoti 331-ajame gvardijos oro desanto pajėgų pulke iš Kostromos. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pašalino 80 karininkų, įskaitant pulko vadą. Elitiškiausias RF oro desanto pajėgų dalinys – 45-oji gvardijos specialiosios paskirties pajėgų brigada – irgi neteko dalies narių. Žurnalistai sužinojo apie 14 žuvusių okupantų.O iš jūrų pėstininkų labiausiai nepasisekė 810-ajai brigadai iš laikinai okupuoto Krymo. Du brigados vadai ir 56 kariai krito nuo Ukrainos gynėjų rankos. Tyrime taip pat minimos ir Rusijos karinės oro pajėgos. Ukrainiečiai iš viso pašalino 67 pilotus, šturmuotojus ir borto mechanikus.Cituodami Vakarų ir Rusijos ekspertus, žurnalistai reziumavo, kad okupacinė armija nebuvo paruošta puolimui. Todėl jūrų pėstininkams, specialiosios paskirties kariams ir desantininkams teko atlikti užduotis, kurios paprastai gula ant pėstininkų pečių. Anot specialistų, RF bus nelengva kompensuoti tokius didelius elitinių kareivių nuostolius.UNIAN primena, kad karo ekspertas ir „Bellingcat“ tyrėjas Christo Grozevas dar balandžio mėnesio pabaigoje tvirtino, jog Rusija Ukrainoje prarado 90 proc. savo elitinių desantininkų ir daug patyrusių samdinių.

Charkive nuo karo pradžios apgadinta dešimtys švietimo įstaigų Ukrainoje ketvirtadienį prasideda nauji mokslo metai, tačiau karo draskomos šalies antrajame pagal gyventojų skaičių mieste Charkive per Rusijos pajėgų apšaudymą apgadinta jau dešimtys švietimo įstaigų, pranešė viena britų labdaros organizacija.Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Centre for Information Resilience“ (CIR) nurodė, kad 41 įstaiga buvo „iš dalies arba visiškai sunaikinta“ mieste, „beveik nuolat“ apšaudomame nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24-ąją.Ukrainos šiaurės rytuose, vos už 50 km nuo Rusijos sienos, esančiam Charkivui pavyko atremti Maskvos pajėgų pastangas užimti šį miestą, kur prieš karą gyveno 1,4 mln. žmonių.Nuo konflikto pradžios jis smarkiai bombarduojamas, o šimtai gyventojų žuvo, nurodo pareigūnai.CIR ataskaitoje švietimo įstaigų apšaudymas vadinamas „tikslingu“ ir pabrėžiama, kad tai nėra „beatodariškų atakų prieš civilinę infrastruktūrą šalutinis rezultatas“.Remiantis ataskaita, tarp bombarduotų įstaigų yra „internatinė mokykla silpnaregiams vaikams, 218 metų senumo universitetinė biblioteka, universitetinis treniruočių baseinas, naudojamas olimpinių atletų, ir beveik 100 metų senumo profesinė mokykla“.Dėl apšaudymo „blokuojamos galimybės saugiai naudotis specializuota įranga, skirta neįgaliems vaikams, iškilo pavojus nuo Antrojo pasaulinio karo laikų išlikusioms knygoms, daužomos olimpinės svajonės ir nutraukiamas ugdymas aukštojo išsilavinimo įstaigose, kurios veikė ištisas kartas“.Pasak Ukrainos pareigūnų, per bombardavimą ir apšaudymą šalyje iš viso apgadinta 2 199 švietimo įstaigos, 225 iš jų yra visiškai sunaikintos.Per Švietimo ministerijos atliktas apžiūras paaiškėjo, kad kiek daugiau nei pusė visų 23 tūkst. mokyklų turi bunkerius, reikalingus norint pradėti kontaktines pamokas. Bunkerių neturinčioms įstaigoms teks mokyti vaikus įvairiomis ryšio priemonėmis.Charkivo meras Ihoris Terechovas praėjusį mėnesį pranešė, kad dėl nuolatinio apšaudymo visos miesto mokyklos naujus mokslo metus pradės nuotoliniu būdu.„Tūkstančiai mokinių visame Charkive šiuo metu negali saugiai lavintis, neturi techninės bei specializuotos įrangos ir negali įgyti profesinio mokymo, o to pabaigos vis dar nesimato“, – rašoma CIR ataskaitoje.

HRW: Rusijos kariai prievarta perkelia Ukrainos civilius į RusijąRusijos pajėgos prievarta perkelia Ukrainos civilius gyventojus, įskaitant bėgančius nuo karo veiksmų, į savo kontroliuojamas teritorijas, sakoma organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje.Priverstinis perkėlimas „yra rimtas karo įstatymų pažeidimas, prilygstantis karo nusikaltimams ir galimam nusikaltimui žmoniškumui“, – teigė nevyriausybinė organizacija.HRW apklausė 54 asmenis, kurie išvyko į Rusiją arba pažinojo išvykusių žmonių. Kai kurie iš jų taip pat padėjo ukrainiečiams, bandantiems palikti Rusiją po to, kai Maskvos pajėgos vasario pabaigoje įsiveržė į Ukrainą.Daug prievarta perkeltų žmonių bėgo iš Mariupolio miesto – uostamiesčio, kuris prieš užimant Rusijos kariuomenei patyrė niokojančią apgultį ir stiprų apšaudymą. Kiti buvo iš Charkovo regiono rytų Ukrainoje.„Žinoma, būtume pasinaudoję galimybe vykti į Ukrainą, jei tik būtume galėję“, – HRW sakė viena iš Mariupolio perkelta moteris. „Bet mes neturėjome pasirinkimo, neturėjome galimybės vykti“ į Ukrainos kontroliuojamas teritorijas, sakė ji.„Ukrainos civiliams neturėtų būti paliktas tik vienas pasirinkimas – vykti į Rusiją“, – sakė HRW vyresnioji krizių ir konfliktų tyrėja Belkis Wille, viena iš ataskaitos autorių.Ataskaitoje teigiama, kad pakeliui daugeliui jų buvo taikoma privaloma saugumo patikra, vadinama „filtravimu“, kurios metu buvo renkami biometriniai duomenys ir pirštų atspaudai, atliekama kūno ir asmeninių daiktų patikra.„Niekas neturėtų patirti prievartinio patikrinimo proceso, kad pasiektų saugią vietą“,– sakė B. Wille.Vyras iš Mariupolio pasakojo HRW, kad po to, kai jį sulaikė Rusijos kariai, jis ir dešimtys kitų Mariupolio gyventojų dvi savaites buvo laikomi kaimo mokyklos pastate antisanitarinėmis sąlygomis, o po to filtruojami. „Jautėmės kaip įkaitai“, – pasakojo jis.HRW teigimu, filtravimo procesas yra „baudžiamojo ir smurtinio probūdžio“, jis „neturi jokio teisinio pagrindo“ ir yra „akivaizdus teisės į privatumą pažeidimas“.HRW liepos 5 dieną išsiuntė savo išvadas ir klausimų santrauką Rusijos valdžios institucijoms, tačiau atsakymo negavo.„Žmonių stūmimas toliau į Rusijos okupuotas teritorijas ir į Rusiją be jų sutikimo turėtų būti nedelsiant nutrauktas“, – sakė B. Wille.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai ketvirtadienį atvyko į Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę.https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1565302181166780419

Rusija pasmerkė „absurdišką“ ES sprendimą sustabdyti vizų režimo supaprastinimąKremlius ketvirtadienį pasmerkė ES užsienio reikalų ministrų sprendimą sustabdyti 2007 metų vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija dėl karo Ukrainoje ir įspėjo apie galimas atsakomąsias priemones.„Tai blogai rusams. Vizas gauti bus sunkiau ir užtruks ilgiau“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, teigdamas, kad tai „apsunkins padėtį ir europiečiams“.„Dar vienas absurdiškas sprendimas iš eilės besitęsiančių absurdų“, – sakė jis.

Podoliakas siunčia žinią okupantams: tegu panikuojaUkrainos pajėgos puls palei visą fronto liniją ir sunaikins visą svarbiausią okupantų iš Rusijos infrastruktūrą. Taigi, ne tik pietuose, bet ir kitose fronto atkarpose darosi „labai karšta“.Kontrpuolimas Ukrainos supratimu – kitokios rūšies karas, nei kad dabar kariauja Rusija. Tokiomis mintimis ir įžvalgomis TSN eteryje pasidalino Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Visoje fronto linijoje jau darosi labai karšta. Pietuose tiesiog suintensyvės taiklūs Rusijos armijos logistikos infrastruktūros objektų apšaudymai“, – sakė jis.„Kontrpuolimas Ukrainos supratimu – kitokios rūšies karas, nei tas, kurį dabar kariaujame su Rusija, tai šiuolaikinis karas. Rusija kariauja tokį klasikinį sovietinį karą: surinko pakankamai gyvos jėgos, kelis tūkstančius, ir patraukia konkrečia kryptimi perimti pusę kilometro teritorijos. Ir kiek žmonių žus, jiems nusispjauti, visai nėra jokio skirtumo“, – kalbėjo M. Podoliakas.Jis patikino, kad kariauti tokį karą su Ukraina – paprasčiausia nesąmonė, bei paaiškino, kaip atrodys kontrpuolimas.„Mes aktyviai naudojame tas garsiąsias HIMARS ir visas MLRS sistemas, jos padeda veiksmingai naikinti priešų paramą ir aprūpinimą. Tiesiog daugėja valdomų sviedinių, auga reaktyvinių sviedinių kiekis, už tai dėkojame savo partneriams, už tai esame jiems labai dėkingi. Taigi, intensyviai naikiname visą jų atsargų infrastruktūrą – pirmojo, antrojo, trečiojo lygio saugyklas, degalų bazes, operatyvines-taktines būstines. Tokiu būdu mes silpniname Rusijos Federacijos karines grupuotes, ir palaipsniui iš jų atsiimame savo teritorijas. Būtent toks bus ir kontrpuolimas“, — sakė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas.Anot M. Podoliako, Ukrainos pajėgos atakuoja palei visą fronto liniją, ne tik pietuose.„Noriu pastebėti – ne tik pietuose. Šiandien reikalai vyksta ir Melitopolio kryptimi, ir Charkivo kryptimi. Itin aktyvi gynyba Donecko-Luhansko kryptimi. Kodėl mes pasirinkome tokią tūkstančio kirčių Rusijos armijai taktiką? O gi todėl, kad jie priversti paniškai perkėlinėti savo rezervus palei visą fronto liniją, palei visus tuos 1300 kilometrų. Tegul galvoja, kur Ukraina puls būtent šiandien. Mes būsime visur. Atakuosime jų infrastruktūros objektus pagal visą fronto liniją“, – dėstė M. Podoliakas.

JK medikas savanoriaudamas žuvo UkrainojeJungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad karo draskomoje Ukrainoje žuvo britas, savanoriškai dirbęs mediku.Craigo Mackintosho sesuo pranešė, kad jis žuvo rugpjūčio 24 dieną, ir internete pradėjo rinkti lėšas jo kūnui repatrijuoti.„Mūsų brolis drąsiai išvyko savanoriu... kaip medikas, kad padėtų gelbėti gyvybes šioje karo niokojamoje šalyje“, – „GoFundMe“ puslapyje rašė Lorna Mackintosh.„Vykdydamas savo pareigą, padėdamas kitiems, jis neteko gyvybės. Šio pasiaukojančio žmogaus palaikai šiuo metu yra įstrigę Ukrainos morge ir nėra jokios pagalbos, kuri padėtų juos sugrąžinti namo“, – pridūrė ji.Puslapyje jau surinkta beveik dvigubai daugiau nei 4 500 svarų sterlingų (5 208 eurų), kurių reikia sumokėti už jo kūno pargabenimą į JK.„Jis turi grįžti namo, kad jam būtų surengta atsisveikinimo ceremonija, kurios nusipelnė. Tikro didvyrio pagerbimas šeimos ir draugų apsuptyje“, – rašė ji.Užsienio reikalų, sandraugos ir plėtros biuras pranešė remiantis iš Norfolko rytų Anglijoje kilusio C. Mackintosho šeimą.

Raudonasis Kryžius: laikas nustoti žaisti su ugnimi Zaporižios AERaudonasis Kryžius ketvirtadienį pareikalavo sustabdyti visas karines operacijas aplink Rusijos kontroliuojamą atominę elektrinę pietų Ukrainoje ir perspėjo, kad bet kokio smūgio pasekmės gali būti „katastrofiškos“.„Pats laikas liautis žaisti su ugnimi ir imtis konkrečių priemonių, kad šis ir kiti panašūs objektai būtų apsaugoti nuo bet kokių karinių operacijų, – žurnalistams Kyjive sakė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) generalinis direktorius Robertas Mardinis. – Menkiausias klaidingas apskaičiavimas gali sukelti tokią žalą, dėl kurios gailėsimės dešimtmečius“.

Bjaurus rusų išpuolis prie Zaporižios atominės jėgainės: pasiuntė savo sraigtasparniusRugsėjo pirmąją virš Ukrainos Enerhodaro miesto „dirbo“ grupelė rusų atakos sraigtasparnių Ka-52, smūgiavusių gyvenamiesiems rajonams. Apie tai praneša Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba.Žvalgybos šaltinių teigimu, pirmosios rudens dienos rytą Zaporižios atominės elektrinės palydovinis miestas Enerhorodas buvo apšaudytas okupantų pajėgų.„Virš miesto intensyviai „dirbo“ grupė rusų atakos sraigtasparnių Ka-52, smūgiavusių gyvenamiesiems rajonams. Taip pat iš minosvaidžių apšaudyta teritorija visai šalia Zaporižios atominės elektrinės ir atominių reaktorių. Šiandien elektrinėje turėtų prasidėti Tarptautinės atominės energijos agentūros misija, vadovaujama pirmininko Rafaelio Grossi. Rytiniai apšaudymai yra provokacinės kampanijos plano dalis, skirta Kremliaus pageidaujamo paveikslo sukūrimui. Akivaizdu, kad okupantai tradiciškai bandys apkaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas jėgainės ir taikų gyventojų apšaudymais“, – teigia žvalgyba.

Karas Ukrainoje jau pražudė 380 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. iki rugsėjo 1 d. Ukrainoje jau žuvo 380 vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generaline prokuratūra.Prokuratūros duomenimis, sužeisti dar 736 vaikai.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Zaporižios AE dėl Rusijos apšaudymo sustabdytas vienas reaktoriusVienas iš dviejų veikiančių reaktorių Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės komplekse, kurį kontroliuoja Rusija, buvo sustabdytas dėl Rusijos apšaudymo, ketvirtadienį pranešė operatorė „Energoatom“.„Dėl dar vieno Rusijos... pajėgų apšaudymo iš minosvaidžių Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje buvo įjungta avarinė apsauga ir išjungtas veikiantis penktasis energijos blokas“, – „Energoatom“ pranešė „Telegram“.„Energoatom“ pridūrė, kad „energijos blokas Nr. 6 toliau dirba Ukrainos energetikos sistemoje“ ir tiekia elektros energiją elektrinės poreikiams.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 48 350 kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko maždaug 48 350 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 1-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 1 997 tankų, 4 345 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 115 artilerijos sistemų, 287 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 153 oro gynybos sistemų, 234 lėktuvų, 205 sraigtasparnių, 3 239 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 851 drono, 104 specialiosios technikos vienetų ir 196 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Rusija pareiškė, esą Ukraina prie Zaporižios AE dislokavo dešimtis diversantųRusija ketvirtadienį apkaltino Ukrainą, esą ši prie Zaporižios atominės elektrinės prieš numatomą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vizitą dislokavo kelias dešimtis diversantų.„Apie 6 val. ryto už maždaug 3 km nuo Zaporižios AE nusileido dvi Ukrainos kariuomenės diversantų grupės, kurias sudaro iki 60 žmonių“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad rusų kariai „ėmėsi priemonių priešui sunaikinti“.

TATENA vadovas: vizito Ukrainos Zaporižios AE Enerhodaro apšaudymas nesustabdysTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai žada, kad jų vizito rusų kontroliuojamoje Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje nesustabdys Enerhodaro, kuriame ji įsikūrusi, apšaudymas.„Žinome apie dabartinę padėtį. Vyksta karinis aktyvumas, taip pat ir šį rytą, prieš kelias minutes, tačiau mes nesustojame“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis), jam su komanda išvykstant iš Zaporižios miesto.„Manau, kad reikia tai tęsti. Turime atlikti labai svarbią misiją“, – pabrėžė jis.Ukrainos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį apkaltino Rusiją prieš TATENA inspektorių vizitą.Nuo aušros Maskvos kariai „apšaudo Enerhodarą iš minosvaidžių ir naudoja automatinius ginklus bei raketas“, platformoje „Telegram“ pranešė šio miesto meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas iš Rusijos okupuotos teritorijos, kuriose matyti apgadinti pastatai, iš kurių veržiasi dūmai.„Reikalaujame, kad Rusija nutrauktų savo provokacijas ir suteiktų TATENA prieigą prie šio Ukrainos branduolinio objekto“, – sakė D. Orlovas.TATENA inspektoriai, vykstantys į Rusijos kontroliuojamą elektrinę, esančią kovų fronto linijoje Pietų Ukrainoje, siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“, trečiadienį pareiškė R. Grossi.Zaporižios AE, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje, apylinkės pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudomos, o Kyjivas ir Maskva kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas su savo 13 ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Išvakarėse R. Grossi sakė, kad jo agentūra bandys pasiekti „nuolatinį buvimą“ šiame objekte.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

Nuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuota jau per 31 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųNuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuoti jau 31 059 Rusijos karo nusikaltimai, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Generaline prokuratūra Kyjive.Prokuratūros duomenimis, iš šių nusikaltimų 29 877 susiję su karo teisės pažeidimais, 73 – su karo veiksmų planavimu, o dar 30 – su karo propagandos sklaida. Be to, užfiksuoti dar 14 488 nusikaltimai šalies nacionaliniam saugumui.Anot prokuratūros, karas iki šiol pasiglemžė 379 vaikų gyvybes. Dar 735 vaikai sužeisti.

Rusijos pajėgos vėl apšaudė Enerhodarą Ankstų ketvirtadienio rytą Rusijos pajėgos vėl apšaudė Ukrainos Enerhodaro miestą, kuriame įsikūrusi didžiausia Europoje atominė elektrinė, praneša agentūra „The Guardian“, remdamasi Ukrainos pareigūnais.„Nuo 5 val. ryto mieste nesiliauja minosvaidžių atakos“, – savo oficialiame „Telegram“ kanale parašė Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.Atskirame „Telegram“ įraše apie atakas taip pat kalbėjo Enerhodaro meras Dmytro Orlovas. Pasak jo, „smogta keliems civiliniams objektams“. Meras nurodė, kad yra aukų.https://t.me/insiderUKR/40158

Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Venecijos kino festivalio dalyviusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į trečiadienį prasidėjusio Venecijos kino festivalio dalyvius.„Esu dėkingas už suteiktą galimybę čia pakalbėti apie mūsų situaciją“, – teigė V. Zelenskis.„Mūsų istorija yra faktais paremta, ne 120 minučių, o 189 dienų trukmės drama apie žudikus, skerdikus, tai – tragedija, kurioje neskamba (kompozitoriaus Enijaus) Morikonės muzika, tai – siaubo filmas apie sprogimus ir mirtį“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.Po jo kalbos ekrane buvo parodyti per Rusijos sukeltą karą iki šiol žuvusių Ukrainos vaikų ir paauglių vardai.10 dienų truksiančiame Venecijos kino festivalyje numatomi solidarumo su Ukraina renginiai.

Ukrainos vadovybė ragina tam tikrų teritorijų šalies rytuose ir pietuose gyventojus nelaukti šaltų orų ir evakuotisUkrainos vyriausybė paragino kautynių apimtų teritorijų šalies rytuose ir pietuose gyventojus nelaukti šaltojo sezono pradžios ir evakuotis.„Raginu evakuotis iš Donecko, Chersono, Zaporižios ir dalies Charkivo iki šaltų orų pradžios“, – Ukrainos televizijai trečiadienį pareiškė šalies vicepremjerė Iryna Vereščuk. Ji paragino šių sričių gyventojus negrįžti į šias teritorijas iki kito pavasario. Grįžimas nerekomenduojamas net ir tokiu atveju, jei ten pavyktų sutvarkyti su šildymu susijusias problemas.Ukrainos vyriausybė dėl Rusijos sukelto karo savo šaliai prognozuoja sunkią žiemą. Dėl žalos infrastruktūrai šildymas bei elektros ir vandens tiekimas kai kuriose šalies dalyse bus sutrikęs ar neveiks visiškai.

Ždanovas: rusai Kryme ir Belgorode dabar patiria tokį patį siaubą kaip ukrainiečiai kovo mėnesį Kryme ir Belgorode gyvenantys rusai dabar patiria tokį pat siaubą, kokį šių metų kovą patyrė ukrainiečiai. Panika, evakuacija, degalų trūkumas – Rusijos Federacijos ir laikinai okupuoto pusiasalio gyventojams nelengva.Apie tai karo ekspertas Olegas Ždanovas kalbėjo duodamas interviu Natalijai Mosejčiuk.Taigi, nuolatinių „atvykimų“ į Krymą, gavus informacijos apie Ukrainos kontrataką Chersono srityje, rusus apėmė panika. Krymo tiltu dabar galima išvažiuoti tik iš laikinai okupuoto pusiasalio. Kolaborantai bėga, o rusai vyksta į Rusijos Federaciją.Okupuoto Krymo „premjeras“ Sergejus Aksionovas išsivežė savo šeimą, bet pats negali išvykti. O. Ždanovas mano, kad niekas jo neišleis, todėl bando išgelbėti savo giminaičius. Netrukus, po „smūgio“ automobilių saugykloje, Kryme ims trūkti degalų. Tai sukels dar didesnę paniką.Panaši situacija yra ir Rusijos Belgorodo mieste, kur beveik kasdien sprogsta raketos, nes Rusijos Federacija bando smogti Ukrainai, tačiau „kažkas“ šalyje agresorėje vis nepavyksta. Viena iš šių raketų nukrito prie traukinių stoties. Žmonės paniškai bėgo.

Zelenskis: Europą žemina tai, kad Rusijos Federacija į ją žiūri kaip į vieną didelį butiką ar restoraną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.Jis kreipėsi į Prahoje vykusį forumą ir paragino pagaliau išspręsti Europos vizų apribojimo Rusijos piliečiams klausimą.„Manau, kad Europą žemina tai, kad ji laikoma tik vienu dideliu butiku ar restoranu. Europa pirmiausia yra vertybių, o ne primityvaus vartojimo teritorija. Ir kai valstybės, kuri nori sunaikinti Europos vertybes, piliečiai naudoja Europą savo pramogoms ar apsipirkimui, meilužių laisvalaikiui, o patys dirba karui arba tiesiog tyliai laukia amoralaus Rusijos žlugimo, kuris vyksta dabar, tai visiškai prieštarauja tam, dėl ko Europa apskritai susivienijo“, – pabrėžė jis. Pasak jo, Europos susivienijimo tikslas buvo išlaikyti taiką žemyne, siekti ramaus ir demokratinio Europos šalių vystymosi.

Zelenskis: kova Donbase išlieka labai sudėtinga Padėtis karštuosiuose Donbaso taškuose išlieka sudėtinga.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.„Kovos Donbase išlieka labai sudėtingos – karštieji regiono taškai nepasikeitė. Mūsų vaikinai tvirtai laikosi savo pozicijų. Ačiū kiekvienam kariui už jūsų ištvermę!“ – pabrėžė jis.

Zelenskis paragino blokuoti rusiškų kanalų transliavimą ES šalyseJoks Rusijos propagandistas ir joks Rusijos valstybinis televizijos kanalas neturėtų veikti ES, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vaizdo transliaciją konferencijoje „Forum 2000“, kuri vyko Prahoje.Anot jo, Europa turi žengti dar vieną privalomą žingsnį – „vertingą, etišką“.

Į pietus nuo Melitopolio, kur okupantai gabeno karinę techniką, užfiksuota apie 10 sprogimų.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.„Pasipriešinimas tęsiasi, į pietus nuo Melitopolio, link Molochnoe Liman, kur okupantai išveža savo karinę techniką, užfiksuota apie 10 sprogimų“, – rašė jis.

Dniepropetrovsko srityje žuvo jaunas vyrasDniepropetrovsko srityje 17 metų vaikinas žuvo prisilietęs prie kasetinio šaudmens.Apie tai pranešė Dniepropetrovsko pajėgų pirmininkas Valentinas Rezničenka.„Sinelnikovo rajone mirė 17-metis vaikinas. Jis palietė kasetinį šaudmenį. Jis sprogo. Tai jau aštuntoji mirtis regione dėl tokių šaudmenų“, – sakė jis.

TATENA nori nuolatinio agentūros atstovų buvimo Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai ketvirtadienį galės patekti į Rusijos kontroliuojamą Zaporižios branduolinę elektrinę, esančią kovų fronto linijoje pietų Ukrainoje, ir bandys pasiekti „nuolatinį buvimą“ šiame objekte, sakė agentūros vadovas.„Ruošiamės realiam darbui, kuris prasideda rytoj“, – trečiadienį sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi.„Nuo to laiko stengsimės pradėti nuolatinį agentūros [atstovų] buvimą“ objekte, pridūrė jis.

Rusija: Ukrainos pajėgos per naują puolimą patiria didelių nuostoliųRusija skelbia, kad per savaitės pradžioje Ukrainos pajėgų pradėtą kontrpuolimą Ukrainos pietuose kaimyninės šalies daliniams padarė didelių nuostolių.Jau žuvo per 1 700 ukrainiečių karių, trečiadienį Maskvoje pranešė Gynybos ministerija. Be to, rusų pajėgos, pasak ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, sunaikino 63 tankus, 48 šarvuotus automobilius ir 4 kovinius lėktuvus. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybių.Kyjivo mėginimas atnaujinti puolimą Ukrainos pietuose tarp Mykolajivo ir Kryvyj Riho bei kitomis kryptimis žlugo, sakė I. Konašenkovas.Pati Ukrainos vadovybė nuo puolimo pradžios nepateikia jokios informacijos apie puolimo eigą.

BBC: Ukrainoje nukauta mažiausiai 10 elitinio Rusijos nacionalinės gvardijos būrio nariųBBC Rusijos tarnyba patvirtino, kad žuvo mažiausiai 10 elitinio Rusijos nacionalinės gvardijos būrio iš Smolensko „Merkurij“ narių. Apie tai rašoma naujienų tarnybos „Telegram“ kanale.Liepos 28 d. veteranų organizacija „Bratstvo krapovych beretov – Penza“ paskelbė specialiosios paskirties būrio „Merkurij“ vaizdo įrašą, kuriame matyti 18 būrio narių nuotraukos su tamsiais kaspinais, šalia guli du gvazdikai.Liepos 27 d. Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad buvo apšaudyta specialiosios paskirties būrio „Merkurij“ buvimo vieta Charkivo srityje. Apšaudymo metu elitinis būrys, tikėtina, patyrė nuostolių.Remiantis minėtosiomis nuotraukomis ir viešai prieinamais duomenimis, BBC pavyko patvirtinti 10 žuvusių specialiosios paskirties karių vardų. Štai keletas jų:majoras Viktoras Sluškinas;vyresnysis praporščikas Pavlas Stepanenka;seržantas Maksimas Tregubenka;jefreitorius Jaroslavas Simas.Kai kurie iš jų žuvo dar gegužės mėnesį, o keletas žmonių – tą pačią dieną (2022 m. liepos 19-ąją).BBC pažymi, kad, kalbant apie leitenantą Nikitą Cvirenką, yra duomenų, jog jis tarnavo Rusijos nacionalinės gvardijos specialiosios paskirties padalinyje, bet neaišku, kokiame mieste. 2021–2022 m. N. Cvirenka pasižymėjo futbolo ir sportinio orientavimosi varžybose Smolenske, kur bazuojasi „Merkurij“. Jo nuotrauka ir gimimo data sutampa su paskelbtu žuvusio karininko atvaizdu.Remiantis BBC informacija, kartu su N. Cvirenka žuvo to paties padalinio vyresnysis leitenantas Anatolijus Ježovas.Aštuonių iš 18 specialiosios paskirties karių (t. y. 40 proc. galimai žuvusių „Merkurij“ narių) nuotraukų atpažinti kol kas nepavyko.„Tai sutampa su tendencija, kurią stebime įvairių Rusijos gyvenviečių kapinėse. Analizuodami po 2022 m. vasario 24 d. žuvusių karių laidotuves, nustatome tuos, apie kurių mirtį buvo pranešta viešai, taip pat dar 40–60 proc. palaidotų kareivių ir karininkų, apie kurių mirtį nepranešė nei valdžia, nei vietos žurnalistai, nei artimieji socialiniuose tinkluose“, – pareiškė žurnalistai.

Grossi: TATENA siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“ Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai, vykstantys į Rusijos kontroliuojamą elektrinę, esančią kovų fronto linijoje Pietų Ukrainoje, siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“, trečiadienį pareiškė agentūros vadovas Rafaelis Grossi.„Mano misija yra... užkirsti kelią branduolinei avarijai ir išsaugoti didžiausią Europos atominę elektrinę“, – sakė R. Grossi, kurio vadovaujama komanda į pietinį Zaporižios miestą atvyko apie 14 valandą.Ukraina savo ruožtu apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius vieną miestą prie Zaporižios atominės elektrinės, kurios patikrinti vyksta TATENA inspektoriai.„Rusijos kariuomenė apšaudo Enerhodarą“, – sakė Jevhenas Jevtušenka, Nikopolio rajono, esančio šiauriniame Dnipro upės krante priešais Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, karinės administracijos vadovas.„Šios provokacijos yra pavojingos“, – pridūrė jis.Vienas iš sviedinių pataikė į pastatą, kuriame įsikūrusi Enerhodaro miesto taryba, platformoje „Telegram“ parašė meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti apgadintas daugiaaukštis pastatas su skyle šone ir nuolaužomis ant žemės.Išpuolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama grupė išvyko iš Kyjivo aplankyti Rusijos kontroliuojamos elektrinės, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje.Ši teritorija, esanti Rusijos ir Ukrainos pajėgų fronto linijoje, pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudoma, o abi pusės kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas su savo 13 ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Kalbėdamas Kyjive anksti trečiadienį prieš išvykdamas į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, R. Grossi sakė, kad planuoja AE praleisti „kelias dienas“, o po to bus pateikta ataskaita.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

TATENA komanda pasiekė ZaporižiąTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių grupė trečiadienį atvyko į pietinį Ukrainos Zaporižios miestą prieš apsilankymą Rusijos kontroliuojamoje atominėje elektrinėje šalia fronto linijos, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.Korespondentas teigė, kad maždaug 19 automobilių kolona, tarp kurių buvo mažiausiai 10 baltų automobilių su užrašu „JT“ ant šono, įvažiavo į Zaporižią prieš 14 val. (vietos ir Lietuvos laiku).TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama 14 žmonių komanda trečiadienį ryte išvyko į Zaporižios AE iš Kyjivo.

„Žlugo su trenksmu“: Rusijai – ironiškas Ukrainos atsakasUkrainos armija ir toliau naikina okupantų logistiką Ukrainos pietuose ir daro tai labai efektyviai. Apie tai tiesioginiame telemaratono eteryje kalbėjo Ukrainos operatyvinės grupės „Pietūs“ vadovybės atstovė Natalija Humeniuk.Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau atakuoja pontonines rusų konstrukcijas. Juos N. Humeniuk pavadino „lego žaidimu“: „Tai toks nesibaigiantis lego žaidimas, nes jie, suprasdami esantys mūsų ugnies kontrolėje, ir toliau lipdo tas baržas, kaip iš kokio plastilino. O mes ir toliau metodiškai jas naikiname“.N. Humeniuk taip pat pakomentavo neseną Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą, kad, esą, Ukrainos kariuomenės kontrolė pietinėse teritorijose „žlugo su trenksmu“.„Juos ten kaip reikiant papurtė, ir tą supurtymą jie kažkodėl palaikė mūsų supurtymu, todėl ir neišgirdo informacijos, kokie ten iš tikrųjų reikalai. Laikas ir mūsų kantrybė viską parodys“, – teigia atstovė.Anot N. Humeniuk, moralinė ir psichologinė priešų karių būklė dešiniame Dnepro upės krante „labai pakrikusi, jie praradę bet kokią viltį ir labai demotyvuoti“: „Kadangi vadovybė nelabai nusiteikusi kokiems nors kariniams veiksmams, ji nusiteikusi grįžti atgal – į kairįjį krantą. Jie stengiasi išlaikyti eilinius karius prie fronto ir imituoja dalinių perdislokavimą, kad žmonėms susidarytų klaidingas įspūdis, kad pasitelkiami nauji rezervai. Moralinė būklė mūsų naudai. Jiems būtų labai paprasta sudėti ginklus“.

Kyjivas kaltina Rusiją apšaudant miestą prie Zaporižios AEUkraina trečiadienį apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius miestą prie Zaporižios atominės elektrinės, kurios patikrinti vyksta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.„Rusijos kariuomenė apšaudo Enerhodarą“, – sakė Jevhenas Jevtušenka, Nikopolio rajono, esančio šiauriniame Dnipro upės krante priešais Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, karinės administracijos vadovas.„Šios provokacijos yra pavojingos“, – pridūrė jis.Vienas iš sviedinių pataikė į pastatą, kuriame įsikūrusi Enerhodaro miesto taryba, platformoje „Telegram“ parašė meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti apgadintas daugiaaukštis pastatas su skyle šone ir nuolaužomis ant žemės.Išpuolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama grupė išvyko iš Kyjivo aplankyti Rusijos kontroliuojamos elektrinės, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje.Ši teritorija, esanti Rusijos ir Ukrainos pajėgų fronto linijoje, pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudoma, o abi pusės kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas Rafaelis Grossi su savo ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Kalbėdamas Kyjive anksti trečiadienį prieš išvykdamas į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, R. Grossi sakė, kad planuoja AE praleisti „kelias dienas“, o po to bus pateikta ataskaita.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

Kremlius žada atsakyti į galimą Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimąKremlius atidžiai stebi situaciją, susijusią su galimu Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimu, dar viena nedraugiškų veiksmų porcija sulauks atsakomosios reakcijos.Tai trečiadienį pareiškė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.„Mes, žinoma, labai atidžiai stebime šią situaciją, kadangi tai aktualu mūsų piliečiams. Ir tokia dar viena nedraugiškų veiksmų mūsų piliečių atžvilgiu porcija, jeigu taip nutiks, pareikalaus mūsų atsakomosios reakcijos“, - cituoja Kremliaus atstovą naujienų agentūra „Interfax“.„Kai kurios (ES) šalys kalba apie vizų išdavimo ribojimą, t. y. jų bus išduodama mažiau, procesas truks ilgiau ir t. t. Žodžiu, žmonėms bus sudaroma nepatogumų. Nieko gero čia nėra, jų žmonės taip pat susidurs su nepatogumais, kai norės atvažiuoti (į Rusiją). Tai yra dar viena šio beprotiško rusofobiško požiūrio į mūsų šalį spiralė“, - teigė D. Peskovas.Šiomis dienomis Prahoje vyksta Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame svarstomas pasiūlymas nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams. Šiai iniciatyvai pritaria Čekija, Lenkija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Danija, o prieš draudimą išduoti vizas rusams stoja Prancūzija, Vokietija, Graikija ir Kipras.

Žiniasklaida: EK – Rytų Europos šalių reikalavimas dėl RusijosSu Rusija besiribojančios Europos Sąjungos (ES) šalys Lenkija, Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva pagrasino imtis nacionalinio masto priemonių į jų teritorijas įvažiuojančių Rusijos piliečių srautams riboti, jei šiuo klausimu blokas nepriims bendro sprendimo.Atitinkamą grasinimą šios šalys išsakė bendrame pareiškime, su kuriuo susipažino laikraštis „The Financial Times“. Jame šalys pareikalavo, kad Europos Komisija (EK) pasiūlytų bendras „priemones dėl vizų“, kurios padėtų „apriboti Rusijos piliečių srautus į ES ir Šengeno zoną“.„Kol visos ES mastu nebus atitinkamų priemonių, svarstysime galimybę priimti laikinas nacionalinio masto priemones, kurios padėtų išspręsti viešojo saugumo problemas, susijusias su prie mūsų sienų padidėjusiais Rusijos piliečių srautais“, – teigiama pareiškime.Skaičiuojama, kad į šias penkias šalis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją iki šios dienos atvyko jau apie 700 tūkst. Rusijos piliečių. Daugelis jų yra turistai, per šių valstybių teritorijas vykstantys į kitas šalis Vakarų Europoje.„Mūsų manymu, tai gali virsti rimta grėsme viešajam saugumui“, – priduriama Lenkijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pareiškime, kuriame pabrėžiama būtinybė ir toliau taikyti išimtis disidentams, taip pat humanitariniais tikslais.Apie kelionių ribojimus Rusijos piliečiams bus kalbama trečiadienį vyksiančiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime. Šiuo klausimu bloko šalys yra labai pasidalijusios.

Rusų okupantas skundžiasi: visus tiltus ištaškė – nei išvažiuosi, nei įvažiuosiOkupantas iš Rusijos pasiskundė savo sutuoktinei dėl sunkios situacijos Ukrainos Chersono srityje. Anot jo, apgadinti visi tiltai per Dneprą, kuriais jie anksčiau galėjo judėti po Ukrainos teritoriją.Perimto telefoninio rusų kario ir jo žmonos pokalbio išrašą paviešino Vyriausioji Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdyba. „Visus tiltus ištaškė, dabar nei išvažiuosi, nei įvažiuosi. Jokių ten atostogų, absoliučiai nulinis judėjimas“, – žmonai situaciją komentuoja rusas.Sutuoktinė bandė kalbėti, kad Antonivkos tiltą „jau kaip ir atstatė, užlopė viską“. Tik jos vyras tokią informaciją neigia: „Nieko neatstatė, sulūžo per pusę ir nugarmėjo į upę“.Moteris vyrui taip pat papasakojo apie sutuoktinio karinio dalinio aktualijas. Esą, okupantų vadai pareiškė, kad „Ukrainoje jokios rotacijos nebus“. Išimtis gali būti padaryta nebent nacionalinės gvardijos nariams. Anot moters, dauguma rusų karių važiuoja atostogų ir grįžti į frontą neplanuoja. Tokie kariai kviečiami „individualiems pokalbiams“. Jeigu rezultatų nėra, „atleidžiami pagal straipsnį“.

Rusijos pajėgos pernakt apšaudė Kramatorską ir SlovjanskąNaktį į trečiadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Kramatorsko ir Slovjansko miestus, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi šių miestų merais.„Naktinė ataka Kramatorsko centre. Apgadinti daugiabučiai pastatai, yra sužeistųjų“, – savo „Facebook“ paskyroje parašė Kramatorsko meras Oleksandras Hončarenka. Pasak jo, atakos detalės tikslinamos.Tuo metu Slovjansko meras Vadymas Liachas pranešė, kad pernakt Rusijos pajėgos apšaudė miesto Torska ir Svitlodarska gatves.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 47 900 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 31 d. jau neteko apie 47 900 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 974 tankų, 4 312 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 091 artilerijos sistemos, 285 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 152 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 204 sraigtasparnių, 849 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 236 automobilių, 103 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

JK: Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms kai kur pavyko pastumti fronto linijąUkrainos ginkluotosios pajėgos, pasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, pasinaudojo sąlyginai silpna Rusijos gynyba ir kai kur sėkmingai pastūmė fronto liniją, praneša agentūra „Sky News“.„Laikydamasi savo doktrinos, Rusija dabar veikiausiai mėgins sustiprinti savo gynybos spragas mobilizacinio rezervo daliniais“, – savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje teigė ministerija.Anot ministerijos, Rusija toliau bando didinti savo pajėgas Ukrainoje. „Savo bazę netoli Maskvos iki rugpjūčio 24 d. paliko 3-asis Rusijos kariuomenės korpusas, kuris, tikėtina, bus dislokuotas Ukrainoje. Jo koviniai pajėgumai yra nežinomi“, – nurodė ministerija, tačiau pridūrė, kad šiam korpusui veikiausiai stinga personalo, o esamas yra gavęs tik ribotos apimties mokymus.

Kuleba: langas deryboms gali atsirasti, kai Rusija nustos gyventi savo fantazijomisRusija taip įsivaizduoja taikos derybas – jos atstovai atvažiuoja, padeda ant stalo ultimatumą dėl Ukrainos visiškos kapituliacijos, o Ukraina turi su tuo sutikti.Tai interviu „Laisvės radijui“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša UNIAN.Pasak jo, „kai Rusija pakeis savo požiūrį, nustos gyventi savo fantazijomis, kad ji iškovos pergalę šiame kare, tada pažiūrėsime, gal atsiras langas deryboms“.Jis pridūrė, jog Ukraina suprato, kad su Rusijos atstovais nėra apie ką kalbėti, kai jai nepavyko ultimatumo kalbos pakreipti dialogo vaga.UNIAN primena, kad, prasidėjus karui, Ukrainos ir Rusijos delegacijos vedė derybas, bet jose nebuvo susitarta net dėl ugnies nutraukimo.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas verčia Rusijos armiją keisti savo prioritetus Rusija suprato, kad vienu metu nepajėgia vykdyti daugiau nei vienos puolamosios operacijos. Koreguodama karių ir technikos perkėlimą, Rusija rengiasi platesniam Ukrainos pajėgų puolimui, teigiama Karo tyrimų instituto (ISW) suvestinėje.Pavyzdžiui, rusai ruošiasi ginti Melitopolį, nes per šį miestą driekiasi svarbus logistikos kelias tarp Rusijos Rostovo srities ir Pietų Ukrainos. Tuo pat metu Rusijos Federacija stiprina Donecko kryptimi veikiančius būrius Centro karinės apygardos kariais. Šios apygardos daliniai anksčiau veikė Lysyčansko-Siversko rajone ir rugpjūčio viduryje nutraukė savo „operatyvinę pauzę“. „Centro karinės apygardos dalinių perkėlimas į Donecko sritį taip pat liudija , kad Rusijos pajėgos nebeteikia prioriteto puolimui Siversko kryptimi, nes nori išlaikyti puolimo Donecke tempą“, – rašo ekspertai.

Kryme didžiulis gaisrasKrymo šiaurėje trečiadienį įsiplieskė didžiulis gaisras. Spėjama, kad dega naftos bazė. Apie tai rašoma įvairiuose „Telegram“ kanaluose. Ten publikuojami ir gaisro vaizdo įrašai.Virš Krasnogvardeisko kyla tiršti dūmai. Vietos „Telegram“ kanaluose rašoma, kad užsidegė naftos saugykla.Rugpjūčio 31 d., apie 6 val. ryto, virš Šiaurės Kryme esančios Krasnogvardeisko miesto tipo gyvenvietės pakilo tiršti dūmai.Vietos „Telegram“ kanaluose teigiama, kad užsidegė naftos saugykla, taip pat yra pranešimų, jog dega šalia jos esantys prekybos centras. Gaisro priežastys kol kas nenurodomos, apie sprogimus nepranešama.Į incidento vietą išvyko ugniagesiai.Gaisras kilo praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Krymo gyventojams rekomendavo nesiartinti prie Rusijos karinių objektų.https://t.me/uniannet/70374

TATENA inspektoriai išvyko į Rusijos užimtą Ukrainos atominę elektrinęTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių komanda vyksta į Rusijos pajėgų užimtą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, trečiadienį pranešė ši Jungtinių Tautų institucija.„Pagaliau išvykstame po šešių mėnesių... pastangų. TATENA vyksta į Zaporižios atominę elektrinę“, – agentūros vadovas Rafaelis Grossi sakė žurnalistams Kyjive prieš išvažiuodamas.

Zelenskis kaltina Rusiją naujais smūgiais prie Zaporižios AE prieš JT ekspertų vizitąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį apkaltino Rusiją naujais smūgiais teritorijoje šalia didžiausios Europoje atominės elektrinės, kurią ruošiasi aplankyti grupė Jungtinių Tautų inspektorių.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį vakare atvyko į Kyjivą su 13 ekspertų grupe ir išvyko į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra užimta Rusijos pajėgų nuo kovo pradžios.„Deja, Rusija nestabdo savo provokacijų būtent tomis kryptimis, kuriomis ši misija turi vykti, kad pasiektų elektrinę“, – savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautą sakė V. Zelenskis.„Tikiuosi, kad TATENA komanda galės pradėti savo darbą“, – pažymėjo prezidentas ir pridūrė, kad padėtis jėgainėje „nepaprastai grėsminga“.„Okupantai nepasitraukė iš elektrinės, jie tęsia bombardavimus ir neatitraukia ginklų ir šaudmenų iš šio komplekso. Jie baugina mūsų darbuotojus. Branduolinės katastrofos dėl Rusijos veiksmų rizika nesumažėjo nė valandai“, – pridūrė V. Zelenskis.„Būtina nedelsiama ir visiška Zaporižios demilitarizacija“, – kalbėjo jis.Praeitą savaitę elektrinės kompleksas vėl buvo apšaudytas, nurodė Ukrainos atominės energetikos agentūra „Enerhoatom“. Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą dėl smūgių šalia šešis reaktorius turinčios jėgainės ant Dniepro upės kranto.Tuo metu kaimyninėje pietinėje Chersono srityje ir rytiniame Donbaso regione tęsiasi įnirtingos kautynės, sakė V. Zelenskis.Rusijos pajėgos užėmė didžiąją dalį prie Juodosios jūros esančios Chersono srities ir jos administracinį centrą, Chersono miestą, invazijos, pradėtos vasario 24 dieną, pirmosiomis savaitėmis.Kadangi kovos frontas rytiniame Donbase yra įstrigęs, analitikai pastarosiomis savaitėmis prognozavo, kad pagrindinės kautynės tikriausiai persikels į pietus, abiem pusėms stengiantis išeiti iš aklavietės prieš prasidedant žiemai.

Zelenskis: aktyvūs karo veiksmai vyksta beveik visoje fronto linijoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad aktyvūs karo veiksmai dabar vyksta beveik visoje fronto linijoje.Tai jis pasakė per vakarinį vaizdo kreipimąsi.„Šiuo metu aktyvūs karo veiksmai vyksta beveik visoje fronto linijoje – pietuose, Charkovo srityje ir Donbase“, – sakė prezidentas.

Pranešta apie naują smūgį į Antonovo tiltąInternete pasirodė pranešimas apie naują galingą smūgį Antonovo tiltui netoli Rusijos okupuoto Chersono.Vietos „Telegram“ kanaluose paskelbta keletas vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti įvykio liudininkai.Oficialios informacijos apie kitą išpuolį šiuo metu nėra.

Dauguma vokiečių yra už derybas dėl Ukrainos karo nutraukimo 77 proc. Vokietijos gyventojų mano, kad Vakarai turėtų inicijuoti derybas dėl karo Ukrainoje nutraukimo. Tai rodo „Forsa“ nuomonės tyrimo instituto apklausa, kurios rezultatai paskelbti antradienį.87 proc. vokiečių teigė, jog teisinga yra, kad Vakarų šalių lyderiai ir toliau kalbasi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 11 proc. įsitikinę, kad taip elgtis nereikėtų.26 proc. apklaustų Vokietijos gyventojų nurodė, kad Berlynas per mažai remia Ukrainą. 43 proc. sakė galvojantys, kad paramos apimtys yra tinkamos. 25 proc. pareiškė nuomonę, kad Vokietijos vyriausybė daro per daug dėl Ukrainos.Beveik (32 proc.) respondentų buvo už tai, kad Vokietija tiektų Ukrainai daugiau sunkiųjų ginklų – net jei tai būtų daroma Bundesvero sąskaita. 62 proc. nurodė, kad Vokietija neturėtų to daryti.

Žiniasklaida: Rusija labai nepatenkinta iš Irano gautais dronais „Washington Post“ šaltiniai Pentagone teigia, kad Rusijos armija iš Teherano gavo pirmąją Irane pagamintų kovinių bepiločių orlaivių partiją. Teigiama, kad mėnesio pradžioje Rusijai buvo išsiųsti dviejų tipų dronai, tačiau, sprendžiant iš turimos žvalgybos informacijos, Rusijos vadovybė buvo labai nepatenkinta pirmaisiais dronų bandymų rezultatais, nes paaiškėjo, kad daug dronų yra brokuoti. Pentagono teigimu, Rusija iš Irano perka dviejų tipų dronus – „Mohajer-6“ ir „Shahed“. Iš dalies Maskva buvo priversta kreiptis pagalbos į Iraną, nes Rusijos ekonomikai įvestos sankcijos ir eksporto kontrolė gerokai apsunkina savų kovinių bepiločių orlaivių gamybą. Ukrainos pajėgos plačiai naudoja bepiločius orlaivius, kuriuos tiekia JAV ir kitos sąjungininkės, ypač Turkija. Būtent drono pagalba liepą buvo atgabentas sprogmuo, numestas ant Rusijos Juodosios jūros laivyno būstinės aneksuotame Kryme.

Zelenskis susitiko su TATENA komanda dėl Zaporižios AE Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį susitiko su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komanda prieš ilgai lauktą vizitą į Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę. „Norime, kad TATENA misija... pasiektų elektrinę ir padarytų viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta branduolinės katastrofos pavojaus“, – sakė V. Zelenskis apie jėgainę, kuri yra nuolat apšaudoma, prezidentūros paskelbtame vaizdo įraše. Didžiausią Europoje atominę elektrinę kovo pradžioje užėmė Rusijos kariai. „Tai tikriausiai vienas iš svarbiausių klausimų, susijusių su Ukrainos ir pasaulio saugumu šiandien“, – sakė V. Zelenskis, ragindamas „nedelsiant demilitarizuoti elektrinę“ ir perduoti ją „visiškai Ukrainos kontrolei“. Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“ pranešė, kad savaitgalį objektas buvo vėl apšaudytas, o Maskva ir Kyjivas vėl kaltino vienas kitą dėl atakų aplink šešių branduolinių reaktorių kompleksą, esantį ant Dniepro upės kranto. https://twitter.com/suspilne_news/status/1564638180674240512?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina rengia evakuacijos marštutus Krymo gyventojams Ukraina rengia evakuacijos maršrutus Krymo gyventojams, „norintiems palikti pusiasalį aktyvios deokupacijos metu“, pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Mychailo Podoliakas. „Kol kas prašome visų laikytis atokiai nuo karinių objektų ir patikrinti slėptuves“, – sakė jis.

Vokietijos gynybos ministrė teigia beveik nematanti galimybių perduoti Ukrainai ginklų iš Bundesvero atsargųVokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht nebemato beveik jokių galimybių Rusijos užpultai Ukrainai perduoti daugiau ginklų iš Bundesvero atsargų. „Aš, kaip gynybos ministrė, turiu pripažinti, (...) pasiekėme ribas to, ką galime atiduoti iš Bundesvero (atsargų)“, - sakė politikė antradienį išvažiuojamajame vyriausybės posėdyje Mezeberge. Ji pabrėžė, kad Bundesveras turi būti pajėgus užtikrinti šalies ir aljanso gynybą. Ir ji, kaip gynybos ministrė, esą labai įdėmiai stebės, kad taip būtų.Bundesveras Ukrainai, be kita ko, perdavė savaeigių haibicų ir daugkartinio naudojimo raketų paleidimo sistemų. Bundestago Gynybos komiteto pirmininkė Marie-Agnes Strack-Zimmermann prieš kelias dienas pareikalavo, kad Ukrainai ir toliau būtų tiekiami ginklai iš Bundesvero atsargų. Ji konkrečiai reikalavo pėstininkų kovos mašinų „Marder“, kurių papildymą Bundesveras esą vėliau gautų iš ginklų pramonės.

Popiežius teisinasi, kad jo pareiškimai apie karą Ukrainoje nėra politinės žinutėsPopiežius Pranciškus ginasi nuo kritikos, kad jo pasisakymai apie karą Ukrainoje yra politinės žinutės. Tačiau kartu Vatikanas pirmą kartą tiesiogiai įvardijo Rusiją kaip karo iniciatorę, sakoma antradienį paskelbtame Šventojo Sosto pareiškime.„Kalbant apie didelio masto karą Ukrainoje, kurį inicijavo Rusijos Federacija, Šventojo Tėvo Pranciškaus pasisakymai yra aiškūs ir nedviprasmiški, smerkiantys jį kaip moraliai neteisingą, nepriimtiną, barbarišką, beprasmį, atgrasų ir šventvagišką“, – sakoma pareiškime.Katalikų Bažnyčios vadovas savo pastabomis pirmiausia norėjęs skatinti taiką: „Šventojo Tėvo žodžiai šiuo dramatišku klausimu turėtų būti suprantami kaip žmogaus gyvybės ir su ja susijusių vertybių gynimas, o ne kaip politinė pozicija".Nuo karo pradžios vasario mėnesį pontifikas prašė kariaujančių šalių siekti paliaubų, tačiau sulaukė kritikos dėl to, kad neįvardijo Rusijos kaip vienos iš pusių.Praėjusią savaitę per audienciją popiežius sukėlė pasipiktinimą, nes kalbėjo apie nekaltuosius ir paminėjo prokremlišką aktyvistę Darją Duginą, kuri žuvo per sprogimą netoli Maskvos.Po antradienio pareiškimo Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas tviteryje pareiškė, kad nėra abejonių dėl to, kas yra agresorius ir kad abi šalys negali būti tapatinamos.

ES šalys perduos Ukrainai 5 mln. jodo tablečiųES šalys perduos Ukrainai 5 mln. kalio jodido tablečių. „Dėl tablečių pristatymo Ukrainai bus atsakinga Vokietija“, - antradienį sakė Europos Komisijos atstovas. Jos bus prevencinė priemonė, skirta apsaugoti žmones, esančius netoli Zaporižios atominės jėgainės.Komisijos duomenimis, Ukraina praėjusį penktadienį paprašė ES skirti jodo tablečių. Tabletės būtų naudojamos tuo atveju, jei iš elektrinės nutekėtų radiacija. Jos apsaugo skydliaukę.5 mln. tablečių Ukrainai skiriama iš ES rezervo. Dar 500 000 perduos Austrija.https://twitter.com/EU_Commission/status/1564558873767411714

Krymo radijo eteryje – Ukrainos himnas: laikas prisiminti žodžiusUkrainos programišiai į radijo stoties „Krymas“ eterį paleido Ukrainos himno įrašą.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Odesos karinės administracijos atstovas Sergejus Bratčukas.„Mūsų programišiai truputį „paklausė“ radijo stoties „Krymas“ ir Krymo gyventojams priminė, kad laikas prisiminti mūsų himno žodžius“, – parašė jis.https://t.me/uniannet/70304

Žiniasklaida: ukrainiečiai pergudravo okupantus – rusams parodė „VIP taikinius“Ukrainiečiai išmoko „nuvilioti“ rusų sparnuotąsias raketas į netikrus taikinius, imituojančius HIMARS sistemas.Apie tai rašo dienraštis „The Washington Post“, cituodamas aukštas pareigas einančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Ukrainos oficialiuosius asmenis.Ukrainiečių pagaminti muliažai yra mediniai, bet rusiškų bepiločių, kurie savo buvimo vietą perduoda Juodojoje jūroje esantiems laivams, turintiems sparnuotųjų raketų, objektyve muliažų neįmanoma atskirti nuo tikrų HIMARS.„Kai bepiločiu orlaiviu aptinkama raketų sistema, tai tarsi VIP taikinys“, – sakė aukštą postą užimantis Ukrainos valdininkas.Per keletą pirmųjų muliažų naudojimo savaičių sunaikinta mažiausiai 10 sparnuotųjų raketų „Kalibr“. Rezultatai paskatino karinę vadovybę pagaminti daugiau tokių „taikinių“.Būtent šiuos „taikinius“ Rusija, ko gero, priskiria prie „pergalių“ Gynybos ministerijos trumpųjų spaudos konferencijų metu.„Jie (Rusija) tvirtina, kad sunaikino daugiau HIMARS sistemų, nei mes atsiuntėme“, – pastebėjo vienas JAV diplomatas.

Podoliakas: Rusija tyčia apšaudo koridorius, kuriais TATENA misija turi vykti į Zaporižios AERusijos pajėgos tyčia apšaudo koridorius, kuriais Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija turi vykti į Zaporižios atominę elektrinę, kad nukreiptų ją per laikinai okupuotą Krymo, Donecko ir Luhansko sričių teritoriją.Tai antradienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Viskas suprantama. Rusija tyčia apšaudo koridorius, kuriais TATENA misija turi pasiekti Zaporižios AE. Daroma visa, kad būtų galima pasiūlyti jai vykti per okupuotas teritorijas. Ukrainos pozicija nesikeičia. Prieiga tik per Ukrainos kontroliuojamą teritoriją. Jėgainės demilitarizacija. Skubus Rusijos kariuomenės išvedimas iš jos. Elektrinėje Ukrainos personalas“, - parašė jis tviteryje.Kaip jau buvo pranešta, TATENA misija, turinti lankytis Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje, atvyko į Kyjivą.Antradienį CNN reporteriai pastebėjo TATENA delegacijos narius viešbutyje Ukrainos sostinėje. Delegacijai vadovauja TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis.Misijos vizitas vyksta nesiliaujant Zaporižios AE apšaudymams ir didėjant būgštavimams dėl galimos branduolinės katastrofos.Pranešama, kad TATENA delegacija Zaporižios jėgainėje lankysis keturias dienas.

Chersono „vadovas“ pabėgo į RusijąUkrainos išdavikas Kirilas Stremousovas, kuris okupantų buvo „paskirtas“ Chersono srities administracijos vadovo pavaduotoju, iš Chersono pabėgo į Voronežą. Apie tai pranešė aktyvistas ir tinklaraštininkas Sergejus Sternenko. Pastaruoju metu K. Stremuosovas aktyviau reiškiasi separatistų ir rusų žiniasklaidoje, įrašinėdamas klipus, nufilmuotus neva savo darbo kabinete. Kolaborantas tvirtina, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų surengta kontrataka ir rusų logistikos sunaikinimas neturės visiškai jokios įtakos srities okupacijai, nes Rusija esą Chersono sritį valdys „amžinai“. Tačiau, anot S. Sternenko, pro langus, priešais kuriuos stovėdamas šis kolaborantas nufilmavo savo vaizdo įrašus, matyti Voroneže esantis Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras ir vietinis Statybos technologijų technikumas. „Neabejingų piliečių dėka pavyko nustatyti, kad vakar ir šiandien A. Stremousovas savo vaizdo įrašus įrašinėjo iš viešbučio „Marriott“, įsikūrusio Voroneže, Revoliucijos per. 38. Fone matyti Voronežo Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras ir šviesiai geltonos spalvos keturių aukštų pastatas Revoliucijos g. 29 (Statybos technologijų technikumas)“, – rašo Odesos karinės administracijos atstovas Sergejus Bratčukas. https://t.me/uniannet/70276

Maskva smerkia tariamą „rusofobiją“ Baltijos šalyseRusijos užsienio reikalų ministerija antradienį paskelbė pranešimą, kuriame kaip „rusofobijos“ apraišką pasmerkė Baltijos šalyse vykdomą sovietinių paminklų griovimą, praneša agentūra „Reuters“.Pranešime Maskva taip pat apkaltino Latviją, Lietuvą ir Estiją ksenofobija ir žmonių diskriminacija, nes šiose šalyse etniniai rusai tariamai laikomi „antrarūšiais“.„Tai, kas šiuo metu vyksta Baltijos šalyse yra nepriimtina ir neabejotinai paveiks dvišalius ryšius, kurie dar prieš tai buvo visiškose žemumose“, – pareiškė ministerija.

TATENA misija atvyko į KyjivąTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija, turinti lankytis Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje, atvyko į Kyjivą, praneša portalas „rbc.ua“.Antradienį CNN reporteriai pastebėjo TATENA delegacijos narius viešbutyje Ukrainos sostinėje. Delegacijai vadovauja TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis.Misijos vizitas vyksta nesiliaujant Zaporižios AE apšaudymams ir didėjant būgštavimams dėl galimos branduolinės katastrofos.Pranešama, kad TATENA delegacija Zaporižios jėgainėje lankysis keturias dienas.

Iš Ukrainos uostų išplaukė dar šeši laivai su grūdaisAntradienį iš trijų Ukrainos uostų išplaukė dar šeši lavai su grūdais. Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Infrastruktūros ministerija.Vienas iš jų – „Karteria“ – JT Pasaulio maisto programos užsakymu gabena Jemeno gyventojams 37,5 tūkst. tonų kviečių.Iš viso šešiuose laivuose yra 183 tūkst. tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.„Mažiau kaip per mėnesį mes eksportavome beveik pusantro milijono tonų žemės ūkio produkcijos, ir tai gana geras rezultatas. Bet mes turime pasiekti, kad iš trijų Didžiosios Odesos uostų per mėnesį išplauktų 100-150 laivų“, - pareiškė Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas.Iš viso nuo jūrų blokados nutraukimo iš Odesos srities uostų išplaukė 61 laivas su maždaug 1,5 mln. tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Rusijos pajėgoms apšaudžius Charkivo centrą žuvo mažiausiai penki žmonės Rusijos pajėgoms antradienį apšaudžius antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo centrą žuvo mažiausiai penki žmonės, pranešė miesto meras.Ihoris Terechovas platformoje „Telegram“ nurodė, kad žinoma apie mažiausiai penkis žuvusius ir septynis sužeistus žmones.Kiek anksčiau Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas informavo, kad Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo miesto centrinius rajonus.I. Terechovas sakė, kad į miestą pataikė maždaug aštuoni sviediniai.„Iš artilerijos pabūklų apšaudyta centrinė miesto dalis. Pirminiais duomenimis, nukrito aštuoni sviediniai... Kol kas žinome apie gaisrą vienoje iš charkiviečių mėgstamų poilsio vietų. Pataikyta ir į dar vieną poilsio vietą – išdužo aplinkinių namų langai“, – nurodė meras.O. Synjehubovas paragino gyventojus likti slėptuvėse.Ukrainos šiaurės rytuose, vos už 50 km nuo Rusijos sienos, esančiam Charkivui pavyko atremti rusų pajėgų pastangas užimti miestą, kuriame prieš karą gyveno apie 1,4 mln. gyventojų.Pasak pareigūnų, karo metu smarkiai apšaudomame mieste jau žuvo šimtai žmonių.

„Reuters“: naudodami iš Irano gautus dronus rusai jau patyrė nesėkmęNaudodamos iš Irano gautas bepilotes skraidykles Rusijos pajėgos patyrė nesėkmę. Apie tai praneša „Reuters“.Vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, sakė, kad Rusija, naudodama Irane pagamintus dronus patyrė „daug nesėkmių“. Kokios tai nesėkmės, pareigūnas nenurodė.Tuo metu televizijos kanalas CNN, remdamasis šaltiniais JAV administracijoje, pranešė, kad Rusija įsigijo ir atsigabeno į savo teritoriją pirmąją partiją Irane pagamintų dronų.Gautomis žiniomis, rusai pasiėmė bepilotes skraidykles iš Irano aviacijos bazės rugpjūčio pradžioje, į Rusiją jos buvo atgabentos mėnesio viduryje. Treniruotis naudoti dronus rusai pradėjo dar praėjusį mėnesį Irane.„JAV mano, kad Rusija oficialiai įsigijo ir nugabeno į savo teritoriją dronų „Mohajer-6“, „Shahed-129“ ir „Shahed-191“, - pažymi CNN.Visų trijų tipų bepilotės skraidyklės gali būti naudojamos žvalgybai ir atakuoti priešą valdomais šaudmenimis.„JAV įsitikinusios, jog Rusija ketina importuoti šimtus tokių dronų, kurie bus naudojami smūgiams iš oro, elektroniniam karui ir Ukrainos teritorijos apšaudymui“, - teigia CNN.

Rugpjūčio 30 d. Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo centrą. Skelbiama, kad 4 žmonės žuvo, dar 4 sužeisti.

Ukrainos prezidentūra: beveik visoje Chersono srities teritorijoje vyksta įnirtingos kovosBeveik visoje pietinės Ukrainos Chersono srities, kurią yra okupavusios Rusijos pajėgos, teritorijoje vyksta įnirtingos kovos, antradienį pranešė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio biuras.„Visą dieną ir naktį Chersono srityje tęsėsi galingi sprogimai“, – teigiama rytiniame prezidentūros pranešime.„Įnirtingos kovos vyksta beveik visoje Chersono srities teritorijoje. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolamuosius veiksmus įvairiomis kryptimis“, – priduriama jame.Rusijos pajėgos srities centrą Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ išvakarėse pranešė, kad buvo pralaužta pirmoji rusų gynybos linija Chersono srityje.Chersono sritis yra svarbus Ukrainos žemės ūkio regionas ir ribojasi su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 47 550 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 30 d. jau neteko apie 47 550 kareivių. Per parą ukrainiečiai nukovė net 450 rusų okupantų.Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 954 tankų, 4 294 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 079 artilerijos sistemų, 282 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 151 priešlėktuvinės gynybos priemonės, 234 lėktuvų, 204 sraigtasparnių, 847 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 217 automobilių, 103 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Valstybės išdavimu įtariamas buvęs Ukrainos generolas gali gauti prieglobstį RusijojeBuvusiam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolui Andrijui Naumovui, kuris galimai perdavė priešui informaciją apie Černobylio draudžiamą zoną, gali būti suteiktas prieglobstis Rusijoje, praneša leidinys „The Insider“.Gautomis žiniomis, birželio 7 d. buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios vidaus saugumo valdybos vadovas A. Naumovas buvo sulaikytas Serbijoje už nedeklaruotų brangenybių kontrabandą, jam gresia iki 12 metų kalėjimo.Ukrainoje jis įtariamas valstybės išdavimu. „Eidamas valstybinės įmonės, užtikrinančios Černobylio AE draudžiamos zonos veiklą, vadovo pareigas, vėliau – vadovaujamas pareigas Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, jis rinko informaciją apie Černobylio AE draudžiamos zonos saugumo sistemų funkcionavimą“, - sakoma Ukrainos valstybinio tyrimų biuro pareiškime.„The Insider“ duomenimis, Rusija pasirengusi suteikti A. Naumovui prieglobstį mainais į parodymus prieš Volodymyrą Zelenskį. Mat teigiama, kad Rusija nori surengti Ukrainos prezidento teismą.Šiame procese buvęs Ukrainos generolas turėtų pareikšti, kad esą „V. Zelenskio įsakymu buvo vykdomas taikių Donbaso gyventojų genocidas“.Kovo 31 d. V. Zelenskis pranešė, jog dviem Ukrainos generolams buvo atimti laipsniai, nes paaiškėjo, kad jie yra išdavikai. Tai buvo A. Naumovas ir buvęs Ukrainos saugumo tarnybos valdybos Chersono srityje viršininkas Sergijus Krivoručka.

Arestovičius: rugpjūčio 29 d. rusams prasidėjo katastrofaUkrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad rugpjūčio 29 d. prasidėjo Rusijos Federacijos (RF) armijos ir visuomenės katastrofa. Apie tai jis užsiminė pokalbio su žmogaus teisių gynėju Marku Feiginu metu.O. Arestovičiaus teigimu, Ukrainos karinė strategija apima ir psichologinį bei moralinį poveikį okupantams.„Kareiviai sužino, kad pagalbos nesulauks, nes perėja sugriauta. Jie sužino, kad atsitraukti negalės, nes perėja sugriauta. Ir sulig kiekviena diena, sulig kiekviena valanda didinsime jų beviltiškumo jausmą. Tai plano dalis“, – paaiškino jis.O. Arestovičius yra įsitikinęs, kad tokiomis sąlygomis rusų kareiviams kils klausimas, ką jie šiame kare veikia, bet atsakymo neras.Ukrainos prezidento administracijos patarėjas mano, jog rusai turi suvokti, kad patirs didelių nuostolių.„Tai bus Rusijos karių ir visuomenės katastrofa. Ji prasidėjo rugpjūčio 29 d., perėjo į aktyvųjį etapą. Padarėme persilaužimą. Tai ilgas kelias mirties link. Civilinės, moralinės, psichologinės, politinės. Vladimirai Vladimirovičiau, jums nieko neniežti? Tai jūsų pabaiga prasideda“, – pažymėjo jis.

Antradienio rytą Chersone griaudėjo sprogimaiApie tai praneša vietos gyventojai.Iš karto keliose vietose pasigirdo kulkosvaidžių, granatsvaidžių šūviai.https://t.me/uniannet/70256

Po sprogimų Belgorode minia Rusijos gyventojų suplūdo į geležinkelio stotįRusijos Belgorodo mieste kilo didžiulis ažiotažas geležinkelio stotyje – vakare minia žmonių išsirikiavo į ilgą eilę. Manoma, kad jų tikslas – Maskva. Tokiam paros metui ir savaitės dienai nebūdingų eilių stotyje nuotraukos skelbiamos vietos „Telegram“ kanaluose. Nuotraukose matoma, kaip žmonės stovi ilgoje eilėje, daug žmonių su didžiuliais kelioniniais krepšiais ir kuprinėmis. Įrašuose teigiama, kad visi tie žmonės nori vykti į Maskvą. Kai kurie akivaizdžiai apimti panikos. Galimas dalykas, kad dėl to, jog traukinys tik vienas, praėjimas taip pat tik vienas, o žmonių itin daug.Tokio ažiotažo priežastys neįvardijamos. Tačiau apie 23.30 val. virš Belgorodo, remiantis vietos kanalų informacija, buvo girdėti mažiausiai du sprogimai. Kas tai buvo, kol kas neskelbiama.Propagandinė rusų žiniasklaida skelbia, kad eilės geležinkelio stotyje susiformavo dėl geležinkelio bėgių remonto, o sprogimai bandomi paaiškinti priešraketinės gynybos bandymais, esą, tai įrodo internete publikuojamas įrašas. Taip pat yra informacijos, kad sprogimai buvo girdėti aerodromo pusėje.UNIAN primena, kad Vakarų žvalgyba įsitikinusi, kad kariniai objektai Rusijos Belgorodo mieste yra teisėti Ukrainos armijos taikiniai. Neįvardytas pareigūnas sakė, kad Ukrainos atakos, nukreiptos prieš Rusijos Federacijos armijos taikinius, „daro didžiulę psichologinę įtaką Rusijos valdžiai“. Jis atakas aiškina kaip „neįtikėtinai drąsių žmonių ir naujų galimybių sinergiją“.https://twitter.com/Nevzlin/status/1564358121128067073

Latvijos vyriausybė jau suteikė Ukrainai 300 mln. eurų vertės karinės pagalbosNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Latvijos vyriausybė suteikė Kyjivui 300 mln. eurų vertės karinės pagalbos, dar daugiau kaip 15,7 mln. eurų Ukrainai paaukojo Latvijos gyventojai, įmonės ir nevyriausybinės organizacijos, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija. Iki šiol Ukrainai suteikta Latvijos karinė parama apima ginklus, šarvines liemenes bei šalmus, sausus maisto davinius, šaudmenis, prieštankinius ginklus, oro gynybos sistemas „Stinger“, dronus, haubicas, sraigtasparnius, degalus ir kitas priemones. Be to, Gynybos ministerija padeda pristatyti humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė Baiba Bliodniecė ir ekspertas Almaras Plavinis per vizitą Ukrainoje perdavė dar vieną Latvijos įmonių ir gyventojų paaukotos humanitarinės pagalbos siuntą – šiltų taktinių rūbų, avalynės, maisto produktų, visureigių ir karinės įrangos, kurią padovanojo Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.„Šis karas bus ilgas, Latvijos ir kitų valstybių parama yra viena iš būtinų Ukrainos išlikimo ir nepriklausomybės sąlygų. Latvija yra viena iš paramos teikimo lyderių, rodanti pavyzdį kitoms Europos ir pasaulio šalims“, – pirmadienį sakė Latvijos gynybos ministras Artis Pabriksas.

Mariupolyje rusai nugriovė pirmuosius daugiabučiusOkupuotame Mariupolyje rusai nugriovė pirmuosius tris daugiabučius.Tai „Telegram“ kanale paskelbė Mariupolio mero patarėjas Petras Andriuščenka.„Baigti griauti pirmieji trys daugiabučiai. Žmonių praeitis paversta statybinių šiukšlių krūva“ , – rašė jis.P. Andriuščenka atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijos okupacinė valdžia paskelbė papildomą 10 namų, kurie artimiausiu metu bus nugriauti, sąrašą. „Vėl. Be įspėjimo ir galimybės išsaugoti turtą“, – pranešė jis.

Latvijoje užregistruota daugiau kaip 37 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Latvijoje užregistruoti 37 332 pabėgėliai ukrainiečiai, iš jų 32 097 gavo leidimus nuolat gyventi šalyje ir turi teisę įsidarbinti.Tokius duomenis paskelbė Latvijos vidaus reikalų ministerija, praneša „Ukrinform“.Ieškodami būsto savivaldybių pagalba pasinaudojo 12 474 ukrainiečiai. Tai reiškia, kad kiti pabėgėliai susirado būstą savarankiškai arba apsistojo pas draugus ir gimines. 46 proc. pabėgėlių yra moterys, 22 proc. – vyrai, 32 proc. – vaikai, daugiausia nuo dvejų iki 17 metų amžiaus.Biometrinius pasus turintys Ukrainos piliečiai, kuriems nereikalinga socialinė parama ir pagalba ieškant būsto, gali būti Latvijoje iki 90 dienų, nepranešdami apie tai valstybinėms institucijoms.Liepos pabaigoje Latvijos vyriausybė pakeitė pirminės pagalbos teikimo Ukrainos gyventojams taisykles ir padidino išlaidas pabėgėliams apgyvendinti laikotarpiui iki 60 dienų.Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, rugsėjo 1-ąją naujus mokslo metus Latvijos mokyklose ir vaikų darželiuose pradės 3 339 ukrainiečių vaikai. Du trečdaliai jų mokysis mokyklose, trečdalis lankys vaikų darželius.Rygoje šįmet mokysis apie tūkstantį moksleivių iš Ukrainos, maždaug 700 vaikų lankys municipalinius vaikų darželius, dar 400 – privačias ikimokyklines mokymo įstaigas. Kaip pažymi „Ukrinform“, populiariausia mokymo įstaiga – Rygos ukrainiečių vidurinė mokykla.

Pentagonas: Rusijai sunku verbuoti karius karui UkrainojeRusijai sunku verbuoti karius karui Ukrainoje, šalis netgi atsigręžė į kalinimo įstaigas, o daugelis naujų kovotojų yra vyresnio amžiaus, prastesnės formos ir negavę tinkamų apmokymų, pirmadienį pareiškė vienas JAV Pentagono pareigūnas.Pareigūnas atkreipė dėmesį į Rusijos prezidento Vladimiro Putino praėjusią savaitę pasirašytą dekretą, kuriuo jis įsakė išplėsti šalies ginkluotąsias pajėgas. Pasak pareigūno, Pentagonas mano, kad atitinkamos didelių nuostolių Ukrainoje patyrusios Rusijos „pastangos nebus sėkmingos, nes istoriškai Rusijai nepavykdavo įgyvendinti užsibrėžtų personalo ir bendrų pajėgumų tikslų“.„Rusija jau mėgina intensyvinti karių verbavimą, – žurnalistams teigė savo tapatybės nepanoręs atskleisti pareigūnas. – Jie tai daro panaikindami viršutinę naujų karių amžiaus ribą ir verbuodami kalinius.“Anot pareigūno, daugelis šių naujų karių yra „vyresnio amžiaus, netinkami tarnybai ir nėra gavę tinkamų apmokymų“.Tad Pentagonas, pareigūno teigimu, daro išvadą, kad toks kariuomenės plėtimas vargu ar padidins šalies kovinius pajėgumus. Negana to, esą prieš karą Rusijos ginkluotosios pajėgos jau buvo 150 tūkst. karių mažesnės, nei buvo užsibrėžta.Rugpjūčio pradžione JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Colinas Kahlas skaičiavo, kad nuo vasario 24 d. Ukrainoje žuvo ar sužeista 70–80 tūkst. Rusijos karių.

JAV ragina visiškai išjungti Zaporižios atominę elektrinęJungtinės Valstijos pirmadienį paragino visiškai išjungti Rusijos pajėgų užimtą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis tapusią virtinės karinių smūgių taikiniu.Šį raginimą JAV paskelbė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komandai vykstant į Ukrainą ir planuojant vėliau šią savaitę apsilankyti Zaporižios jėgainėje. Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby pakartojo raginimus sukurti demilitarizuotą zoną aplink elektrinę, kuri buvo užimta Rusijos pajėgų tuojau po Maskvos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną ir pastarosiomis savaitėmis buvo ne kartą apšaudyta.Aplink didžiausia Europoje elektrinę suintensyvėjusios kautynės sukėlė nuogąstavimų, kad Europoje gali įvykti dar viena branduolinė katastrofa, panaši į 1986 metais įvykusią tragediją Černobylyje.„Kaip jau ne kartą sakėme, atominė elektrinė nėra tinkama vieta kovinėms operacijoms“, – sakė J. Kirby žurnalistams, perspėdamas dėl labai realios branduolinės avarijos ar incidento rizikos.„Mes ir toliau manome, kad kontroliuojamas Zaporižios branduolinių reaktorių sustabdymas artimiausiu metu būtų saugiausias ir mažiausiai rizikingas variantas“, – sakė J. Kirby.Jis taip pat išreiškė tvirtą paramą numatytam TATENA inspektorių vizitui į Zaporižią. „Rusija turėtų užtikrinti saugią ir nevaržomą prieigą nepriklausomiems inspektoriams“, – sakė J. Kirby.

Žiniasklaida: JAV mano, kad Rusija naudos Irane įsigytus dronusJAV mano, kad Rusijos įsigyti iranietiški dronai „Shahed-129“ ir „Shahed-191“ bus naudojami kare prieš Ukrainą.Tai pranešė CNN, remdamasi pareigūnų iš JAV prezidento Joe Bideno administracijos žiniomis.Anot šaltinių, Rusija bepiločius orlaivius paėmė iš Irano aerodromo ir rugpjūčio viduryje krovininiais lėktuvais nugabeno į Rusiją.Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos pareigūnai Irane treniruotis, kaip naudoti bepiločius orlaivius. JAV mano, kad Rusija oficialiai įsigijo tokius dronus, kaip „Mohajer-6“ ir „Shahed“ serijos – „Shahed-129“ ir „Shahed-191“. Šie dviejų tipų nepilotuojami orlaiviai gali gabenti tiksliai valdomą amuniciją ir gali būti naudojami stebėjimui.

Raketų ataka: rusų pajėgos vėl puolė ZaporižiąRusų pajėgos surengė raketų ataką prieš Zaporižios miestą.Apie tai pranešė Zaporižios regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas."Šiąnakt priešas pradėjo raketų ataką Zaporižios mieste. Pirminiais duomenimis, aukų išvengta. Didelė žala infrastruktūros objektams dar neužfiksuota. Smūgio pasekmės aiškinamos", – pabrėžė O. Staruchas.

Zelenskis: jei rusų kariai nori išgyventi, jiems laikas bėgti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vakarinį kreipimąsi pirmadienį pareiškė, kad jei Rusijos kariai nori išgyventi, jiems laikas bėgti arba pasiduoti.„Kas nori žinoti, kokie mūsų planai? Konkrečių detalių neišgirsite iš jokio tikrai atsakingo žmogaus. Nes tai yra karas. Taip ir yra kare“, – sakė V. Zelenskis.Jis pabrėžė, kad rusai turėtų žinoti, jog Ukrainos kariuomenė juos vys iki sienos.„Iki mūsų sienos, kurios linija nepasikeitė. Okupantai tai gerai žino. Jei nori išgyventi, rusų kariams laikas bėgti. Grįžkite namo. Jei jūs bijote grįžti į savo namus Rusijoje, gerai, tegul tokie okupantai pasiduoda, o mes garantuojame, kad laikysimės visų Ženevos konvencijų normų“, – teigė Ukrainos prezidentas.Jis pridūrė, kad jei rusų kariai jo neišgirs, tai susidurs su Ukrainos gynėjais, kurie „nesustos tol, kol neišlaisvins visko, kas priklauso Ukrainai“.„Ir tai nėra kažkas ypatinga. Neva kažkas prasidėjo. Mes apie tai kalbame 187 dienas“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Zaporižios atominės elektrinės stoge – keturios skylės„Maxar Technologies“ paskelbė naujas palydovines nuotraukas, kuriose matyti keturios skylės Zaporižios atominės elektrinės pastato stoge.Rusijos primestos regiono administracijos vadovas Vladimiras Rogovas anksčiau kaltino, esą skylės atsirado po Ukrainos pajėgų smūgio į kompleksą. Jis „Telegram“ skelbė nuotraukas, kuriose matoma viena iš skylių. Ukraina yra ne kartą paneigusi pastarosiomis savaitėmis smūgiavusi elektrinei ar šalia jos.CNN nustatė geografinę vietą ir patvirtina nuotraukų autentiškumą, bet ne teiginius, kad skylės atsirado dėl ukrainiečių smūgio.Primename, kad sekmadienio vakarą Rusijos kariai apšaudė Enerhodaro miestą, kuriame yra Zaporižios AE. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusija iš užimtos Zaporižios AE teritorijos raketomis ir artilerija apšaudė kitoje Dniepro pusėje esančius miestus.Palydovinėse nuotraukose taip pat užfiksuoti mažiausiai trys Rusijos šarvuočiai.

Šaltiniai: Ukrainos kariai jau atkovojo 4 gyvenvietes netoli ChersonoUkrainos kariai iš Rusijos jau atkovojo keturias gyvenvietes pietuose netoli Chersono miesto, CNN sakė šaltinis Ukrainos kariuomenėje. „Operacija prasidėjo naktį masiškai apšaudžius Rusijos pozicijas ir užnugarį“, – sakė šaltinis, kurio saugumo sumetimais CNN neįvardija.„Pagrindinė puolimo kryptis buvo Pravdynė. Mes pataikėme į jų pėstininkus iš „Donecko liaudies respublikos“ ir „Luhansko liaudies respublikos“, ir jie pabėgo. Rusų desantininkai pabėgo paskui juos“, – pasakojo šaltinis.„Dabar išlaisvinome keturias gyvenvietes. Pirmoji jų gynybos linija buvo pralaužta trijose vietose“, – pridūrė jis.Šaltinis teigė, kad atkovota Nova Dmytrivka, Archanhelskė, Tomyna Balka ir Pravdynė.„Daugelis jų buvo nužudyti ir paimti į nelaisvę, taip pat daug [Rusijos] karinių transporto priemonių [buvo sunaikinta]. Pažiūrėsime, kaip bus toliau. Mūsų taikinys yra Chersonas“, – CNN teigė šaltinis.

Baltieji rūmai ragina aplink Zaporižios AE sukurti demilitarizuotą zonąBaltieji rūmai paragino Rusiją sutikti su demilitarizuota zona aplink Zaporožios atominę elektrinę.Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby pirmadienį žurnalistams sakė, kad JAV prezidento Joe Bideno administracija remia TATENA vadovaujamą vizitą į elektrinę.

Chersone griaudi sprogimai Rusų okupuotame Chersone nugriaudėjo mažiausiai 8 sprogimai. Apie tai praneša vietiniai „Telegram“ kanalai, rašo UNIAN.Liudininkai skelbia kadrus iš Chersono, kuriuose matyti dūmai. Vėliau pasirodė informacija apie smūgius į Antonovskio tiltą. Skelbiamas vaizdo įrašas, kuriame matomi virš tilto kylantys dūmai.https://t.me/uniannet/70220

Rusijos kariuomenė teigia sužlugdžiusi Ukrainos atakas ChersoneRusijos kariuomenė pirmadienį pranešė, kad užkirto kelią Ukrainos puolimui pietiniuose Chersono ir Mykolajivo regionuose ir padarė „didelių nuostolių“ Kyjivo pajėgoms.„Šis naujausias priešo bandymas surengti puolamąsias operacijas visiškai žlugo“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Rusija patvirtino Ukrainos išdaviko Kovaliovo mirtį: nužudyta ir jo draugėOkupuotoje pietų Ukrainoje buvo nužudytas Ukrainos įstatymų leidėjas, kuris perėjo dirbti Rusijos valdžios institucijoms, teigia Rusijos tyrėjai.Preliminariais duomenimis, 33 metų Oleksijus Kovaliovas buvo nušautas savo namuose, „Telegram“ paskelbė Rusijos kriminalinių tyrimų institucijos.Per išpuolį taip pat žuvo jo draugė, teigiama pranešime. Pasak Ukrainos šaltinių, ji buvo subadyta peiliu ir mirė ligoninėje.Apie O. Kovaliovo mirtį pranešė keli Ukrainos parlamentarai. Jis jau buvo išgyvenęs sprogimą birželio mėnesį.Verslininkas O. Kovaliovas į Aukščiausiąją Radą buvo išrinktas 2019 metais Chersono regione nuo prezidento partijos „Tautos tarnas“.Balandžio mėnesį, grįžęs į gimtąjį regioną, jis buvo pašalintas iš partijos ir parlamentinės frakcijos, įtariant bendradarbiavimu su Maskva, o prokuratūra pradėjo tyrimą dėl valstybės išdavystės.Rusijos kontroliuojamame Chersone jis ėjo okupacinės valdžios vadovo pavaduotojo ir žemės ūkio ministro pareigas.Pastarosiomis savaitėmis buvo įvykdyti ir daugiau išpuolių prieš ukrainiečius, perėjusius tarnauti okupacinėms pajėgoms.

Švedija skirs Ukrainai 1 mlrd. kronų vertės karinės ir civilinės pagalbosŠvedija skirs 500 mln. kronų (46,75 mln. dolerių) karinės pagalbos Ukrainai, kad padėtų jai atremti Rusijos agresiją.Apie tai pranešė Švedijos ministrė pirmininkė Magdalena Andersson po susitikimo su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.„Kol vyksta karas, mes remsime Ukrainą“, – pabrėžė M. Andersson. Ji sakė, kad Švedijos vyriausybė iš viso Ukrainai papildomai suteiks 1 mlrd. kronų karinės ir civilinės pagalbos paketą.M. Andersson nepateikė karinio paketo detalių, tačiau teigė, kad jis bus panašus į ankstesnę paramą, kurią sudarė prieštankiniai ginklai, asmeninės apsaugos priemonės ir išminavimo įranga.Civilinė pagalbos paketo dalis apims ukrainietiškų kviečių pirkimą, jie bus perduoti šalims, patiriančioms maisto trūkumą, ir prisidės prie Ukrainos ekonomikos plėtros.Savo ruožtu D. Kuleba paragino Švediją tiekti Kyjivui ginklus, pavyzdžiui, haubicas ir sviedinius. „Kol vyksta karas, mes prašysime daugiau ginklų. Svarbus kiekvienas euras, kiekviena kulka, kiekvienas šovinys“, – sakė jis.D. Kuleba rugpjūčio 29-31 dienomis lankosi Švedijoje ir Čekijoje, kur aptars sankcijų Rusijai stiprinimo klausimus.

Pasidalino slėptuvių nuo bombų nuotraukomisKijeve gyvenančių mokinių tėvai pasidalino mokyklų rūsuose įrengtų slėptuvių nuotraukomis. Iš jų matyti, kad slėptuvių nuo bombų išdėstymas ir būklė skiriasi. Šiais metais mokymas bus leidžiamas tik tose Kijevo mokyklose, kuriose yra įrengtos slėptuvės arba yra šalia jų (pavyzdžiui, prie metro stočių).https://t.me/stranaua/60593

Aukų skaičius per ataką Mykolajive padvigubėjo19 val. duomenimis, per apšaudymą Mykolajivo centre buvo sužeisti 24 žmonės, du žuvo, pranešė Mykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas.

Melitopolyje nugriaudėjo galingų sprogimų serija Laikinai užimtame Melitopolyje pasigirdo keturi galingi sprogimai, rašo UNIAN. Informacija apie rusų pajėgų nuostolius tikslinama.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.https://t.me/uniannet/70211

Masinis Mykolajivo apšaudymas: į miestą paleista 12 raketųMykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas paskelbė, kad į miestą buvo paleista 12 raketų.Apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.„Į miestą buvo paleista 12 raketų“, – rašė V. Kimas.

Situacija pietuose: Chersono regiono gyventojai raginami pasirūpinti savo saugumuChersono regiono gyventojai, esantys okupuotoje teritorijoje, turi būti pasirengę imtis priemonių savo ir savo artimųjų saugumui užtikrinti.Apie tai pranešė Chersono srities tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis.Atsižvelgdamas į naujienas apie Ukrainos kontrpuolimą Chersono kryptimi, J. Sobolevskis priminė keletą pagrindinių veiksmų, kurie gali padėti išgelbėti gyvybes apšaudymo metu."Būkite kuo arčiau saugių vietų, apsirūpinkite maistu ir vandeniu, pasitikrinkite pirmosios pagalbos vaistinėlę. Laikykitės atokiau langų! Jei šalia jūsų yra orkų kariniai objektai, jei įmanoma, persikelkite pas gimines ar draugus! Šie veiksmai gali išgelbėti jus ir jūsų artimuosius“, – sakė jis.

Raketų ataka Mykolajivo centre: aukų skaičius smarkiai išaugoMykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas pranešė, kad per rusų pajėgų ataką buvo sužeistas 11 žmonių, du žuvo, rašo UNIAN.

Vicepremjerė: Ukraina nori tapti NATO nare iškart, o ne pagal narystės veiksmų planąUkraina nori tapti NATO nare tiesiogiai, o ne pagal ankstesnį narystės veiksmų planą, kuris buvo parengtas prieš Rusijos invaziją.„Tik pati narystė“, tiesioginiu keliu, yra tinkamas variantas, pirmadienį portalui „Ukrayinska pravda“ sakė ministro pirmininko pavaduotoja Europos ir euroatlantinės integracijos klausimais Olha Stefanišyna.Ukraina iš esmės perėmė labai daug Vakarų karinio aljanso praktikos, sakė ji, pridurdama, kad šalies kariai turi unikalios kovinės patirties, kurios trūksta kitų NATO narių kariams.Rusija įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną reikalaudama, kad Ukraina turėtų neutralų statusą ir taip atsisakytų savo 2019 metų konstitucinio tikslo tapti NATO nare. Potencialios aljanso narės paprastai turi laikytis narystės veiksmų plano siekiant atitikti NATO standartus.

Vokietijos kancleris žada paramą Ukrainai kelyje į ESVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį pažadėjo ryžtingai remti Ukrainą ir kitas kandidates į Europos Sąjungą, tačiau pabrėžė, kad norint išplėsti bloką iki „30 ar 36 narių“, reikės įgyvendinti reformas.Savo viziją per vizitą Čekijoje išdėstęs O. Scholzas pabrėžė, kad Rusijos invazija į Ukrainą reikalauja „europietiško atsako į šį lūžio momentą“.Savo kalboje jis paragino bloką mažinti „vienpusę priklausomybę“ ekonomikos, energetikos ar gynybos srityse, taip pat kurti „geopolitinę, suverenią ir išplėstą ES“.Kancleris sakė esąs įsipareigojęs siekti, kad šešios Vakarų Balkanų šalys, Moldova, Sakartvelas ir Ukraina įstotų į ES.„Jų įstojimas į ES atitinka mūsų interesus“, – kalbėjo O. Scholzas.Tačiau plečiantis blokui, reikės panaikinti kiekvienos narės šiuo metu turimą veto teisę ir pereiti prie „daugumos balsavimo“ sistemos, kad nebūtų stabdomas ES sprendimų priėmimas, sakė O. Scholzas.Rusijos invazija į Ukrainą jau tapo išbandymu ES vienbalsiškumo principui tokiu metu, kai būtini skubūs veiksmai.„Ieškokime kompromisų drauge. Manau, daugumos balsų principą pirmiausia galėtume pradėti taikyti tose srityse, kuriose ypač svarbu, kad kalbėtume vienu balsu, pavyzdžiui, dėl sankcijų politikos ar žmogaus teisių klausimų“, – sakė Vokietijos kancleris.O. Scholzas pridūrė, kad valstybės narės turi ne tik dvi galimybes – balsuoti „už“ arba „prieš“, bet ir gali „konstruktyviai susilaikyti“.

Ukrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti rusų okupuotą ChersonąUkrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti pietinį Chersono miestą, kurį šiuo metu yra užėmusios Rusijos pajėgos, pirmadienį pranešė vienas vietos valdžios pareigūnas.„Šiandien buvo surengta galinga artilerijos ataka priešų pozicijoms... visoje okupuotoje Chersono srities teritorijoje“, – Ukrainos televizijos kanalui „Priamyj TV“ sakė Chersono srities tarybos deputatas ir administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanis.„Tai yra pranešimas apie tai, ko laukėme nuo pavasario – tai Chersono srities deokupacijos pradžia“, – pridūrė jis.Rusijos pajėgos srities centrą Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.S. Chlanis sakė, kad Ukrainos kariai dabar turi „pranašumą“ pietiniame fronte. Pastarosiomis savaitėmis keli smūgiai buvo nukreipti prieš tiltus regione, siekiant apsunkinti Rusijos kariuomenės logistiką.Ukrainos žiniasklaida anksčiau citavo Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovę spaudai Natalią Humeniuk, kuri teigė, kad ukrainiečių pajėgos puola iš „daugelio krypčių“.Chersonas yra pagrindinis to paties pavadinimo regiono miestas. Chersono sritis yra svarbus Ukrainos žemės ūkio regionas ir ribojasi su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.Liepos pabaigoje S. Chlanis sakė, kad Ukrainos pajėgos atgaus šio regiono kontrolę iki rugsėjo.

Smogė Mykolajivo centrui: apšaudomi gyvenamieji pastatai, yra aukųRusų pajėgos apšaudo Mykolajivą. Centrinėje miesto dalyje girdėti galingi sprogimai.Apie tai pranešė miesto meras Aleksandras Senkevičius ir Mykolajivo srities pirmininkas Vitalijus Kimas. „Mieste girdimi galingi sprogimai! Visi tuoj pat slėpkite“, – pranešė A. Senkevičius.V. Kim paaiškino, kad rusai smogė miesto centrui. „Jie smarkiai apšaudo miesto centrą. Vis dar yra raketų. Mes neišeiname iš slėptuvių, tačiau vis tiek jaučiame džiaugsmą savo širdyse. Tikime Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“, – teigė V. Kim.

Bėgdami rusų okupantai dar ir „dovanų“ paliko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai iš Rusijos kareivių gavo „dovaną“ – dėžių su įvairiais sviediniais. Okupantai juos paliko, kai skubėjo palikti savo pozicijas. Vienas iš Ukrainos gynėjų nufilmavo trofėjų. Vaizdo įrašu pasidalijo Ukrainos „Telegram“ kanalai. Kur buvo padarytas vaizdo įrašas, nepatikslinama. Kareivis papasakojo, kad įsibrovėliai „bėgo kaip akis išdegę“. Jis pajuokavo, kad Rusijos Federacijos (RF) armija tapo „pagrindine Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rėmėja“. Gynėjas pridūrė, jog Ukrainos kariai būtinai „grąžins“ okupantams šiuos sviedinius. Videoklipe matyti, kad kažkokioje patalpoje šalies agresorės kareiviai laikė daug dėžių su šoviniais ir įvairaus kalibro sviediniais. Dabar jie bus naudojami kovoti su priešu.

Vokietijoje įvyks JAV ir sąjungininkų gynybos ministrų susitikimas dėl UkrainosJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas rugsėjo 8 dieną Vokietijoje susitiks su kolegomis iš šalių sąjungininkių aptarti paramos Rusijos užpultai Ukrainai, pirmadienį pranešė Jungtinių Valstijų kariuomenė.Ukrainos gynybos kontaktinė grupė surengs tiesiogines derybas Ramšteino oro pajėgų bazėje, pranešė JAV oro pajėgos Europoje ir oro pajėgos Afrikoje.

„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Berislavo mašinų gamybos gamyklai Chersono srityje. Manoma, kad ten okupantai remontavo savo techniką.https://t.me/nexta_live/35515

Propagandiniai rusų kanalai skelbia, kad po Ukrainos smūgių Nova Kachovkoje paskelbta evakuacija, žmonės esą slepiasi slėptuvėse.

Nyderlandai siųs daugiau tyrėjų į TBT tyrimą dėl UkrainosNyderlandai pirmadienį pranešė, kad į Ukrainą nusiųs dar tris tyrėjų grupes, kurios padės Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) tirti karo nusikaltimus, įvykdytus per Rusijos invaziją.Šios misijos, numatytos 2022 metų pabaigai ir kitiems metams, bus vykdomos po to, kai gegužės mėnesį į Ukrainą buvo nusiųsti keli Nyderlandų tyrėjai, tapę didžiausios tokios misijos TBT istorijoje dalimi.„Mes ir toliau esame visiškai įsipareigoję siekti teisingumo dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, – tviteryje parašė Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra. – Todėl Nyderlandai artimiausiu metu atsiųs tris naujas teismo medicinos ekspertų grupes, kurios padės ukrainiečiams ir Tarptautiniam baudžiamajam teismui atlikti tyrimą“.Tyrėjai dirbs „po Tarptautinio baudžiamojo teismo vėliava“, kuris yra įsikūręs Hagoje, Nyderlanduose, bendrame laiške parlamentui nurodė Nyderlandų užsienio reikalų, gynybos ir teisingumo ministerijos.Nyderlandų karo policijos grupės bus dislokuotos „2022 m. rudenį ir, jei situacija leis, 2023 m. pavasarį ir vėl 2023 m. rudenį“, – sakoma laiške.TBT paskelbė pradedąs išsamų įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimą praėjus vos kelioms dienoms po vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos invazija.Paskui gegužės mėnesį teismas į Ukrainą pasiuntė 42 narių komandą, įskaitant „nemažai Nyderlandų nacionalinių ekspertų“.Teismas kol kas atsisakė nurodyti, kada tikisi pateikti pirmuosius kaltinimus dėl Ukrainos.Birželio mėnesį Nyderlandai pranešė, kad užkirto kelią Rusijos karinės žvalgybos agentui, apsimetusiam stažuotoju iš Brazilijos, prasiskverbti į TBT.

Šaltinis: ES planuoja suspenduoti susitarimą, palengvinantį vizų išdavimą Rusijos piliečiamsEuropos Sąjunga (ES), pasak vieno neįvardyto diplomato, planuoja suspenduoti susitarimą, palengvinantį vizų išdavimą Rusijos piliečiams.„Negalime tęsti ligšiolinės vizų politikos“, – prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Prahoje teigė savo tapatybės nepanoręs atskleisti diplomatas.

Scholzas paskelbė apie spalį Vokietijoje rengiamą Ukrainos atstatymo konferencijąVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį paskelbė, kad spalį jo šalyje bus surengta Ukrainos atstatymo po Rusijos sukelto karo konferencija.Pasak O. Scholzo, Ukrainos atstatymas yra „didžiulis užmojis, kuriam įgyvendinti prireiks kelių kartų“, tarptautinio bendradarbiavimo ir „protingos bei patikimos strategijos“. „Būtent apie tai bus kalbama spalio 25 d. Berlyne vyksiančioje ekspertų konferencijoje, į kurią kartu su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen pakvietėme Ukrainą ir jos partnerius iš viso pasaulio“, – sakydamas kalbą Prahos Karolio universitete, teigė O. Scholzas.Kalbėdamas apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimą, O. Scholzas pareiškė, kad pagrindinis tikslas yra sukurti „šiuolaikišką Ukrainos kariuomenę, pajėgią visuomet apginti savo šalį“. „Pavyzdžiui, galiu įsivaizduoti, kad Vokietija prisiims ypatingą atsakomybę sustiprinti Ukrainos artileriją ir oro gynybos pajėgumus“, – kalbėjo O. Scholzas.

Ukraina pralaužė pirmąją Rusijos okupantų gynybos linijąUkrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolimo veiksmus daugeliu krypčių pietuose ir pralaužė pirmąją Rusijos okupantų gynybos liniją. Apie tai pranešė operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk.„Pradėjome puolimo operacijas daugelyje mūsų zonos sričių ir pralaužėme pirmąją priešo gynybos liniją. Natūralu, kad šių sričių neįvardinsime“, – sakė N. Humeniuk.https://t.me/Tsaplienko/14318

Kremlius ragina spausti Ukrainą dėl Zaporižios AEKremlius pirmadienį paragino daryti „spaudimą“ Kyjivui, kad sumažėtų įtampa dėl Maskvos pajėgų užimtos Zaporižios atominės elektrinės pietryčių Ukrainoje, dėl kurios apšaudymų Maskva ir Kyjivas kaltina vienas kitą.„Visos šalys privalo daryti spaudimą Ukrainos pusei, kad ji liautųsi kėlusi pavojų Europos žemynui apšaudydama“ šią jėgainę, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Okupantai toliau patiria gėdingų nuostolių: persigandę rusų desantininkai pabėgo tiesiai iš mūšio laukoOkupantai toliau patiria gėdingų nuostolių kare. Jie persigandę bėga tiesiai iš mūšio lauko. Apie tokį atvejį pranešė Ukrainos kariai. Jis nutiko Donbase su kovotojais iš pseudorespublikos, skelbia 24tv.ua.Ukrainos gynėjai informavo, kad vadinamasis 109-asis kvazirespublikos pulkas atsitraukė iš savo pozicijų Chersono srityje. Prie jo prisijungė Rusijos desantininkai. Jie bėgo iš mūšio lauko, skelbia 24tv.ua.„Situacija laikinai okupuotoje Chersono srityje okupantams gana sudėtinga. Galingosiomis ir siaubingosiomis HIMARS sistemomis sunaikinti praktiškai visi dideli tiltai: Antonivkos geležinkelio ir automobilių tiltai bei Nova Kachovkos tiltas. Liko tik pėsčiųjų tiltai“, - pranešė pajėgų „Kachovka“ operatyvinė grupė.Ukrainos kariai konstatuoja, kad Rusijos armija iš okupuoto Krymo nebegali gauti ginkluotės ir personalo. Dabar Ukrainai pasitaikė puiki proga susigrąžinti savo teritorijas.Paviešintame vaizdo įraše girdėti, kaip vienas okupantas skundžiasi, kad pramušta pirmoji Rusijos gynybos linija, rusų pajėgos apšaudomos iš tankų, artilerijos ir lėktuvų.https://www.facebook.com/ouvKakhovka/videos/1018539645523163/

Scholzas žada remti Vakarų Balkanų šalių, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos stojimą į ESVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį pažadėjo ryžtingai paremti šešių Vakarų Balkanų šalių, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą.„Jų įstojimas į ES atitinka mūsų interesus“, – pareiškė O. Scholzas Prahos Karolio universitete sakydamas kalbą apie savo viziją dėl bloko.

Ukrainos ministras: misija Zaporižios elektrinėje bus „sunkiausia per TATENA istoriją“Jungtinių Tautų branduolinių programų priežiūros agentūros misija Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje bus sunkiausia, kokią yra tekę vykdyti šiai institucijai, pirmadienį perspėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba .„Ši misija bus sunkiausia per TATENA (Tarptautinės atominės energijos agentūros) istoriją, atsižvelgiant į Rusijos Federacijos ten vykdomus aktyvius kovos veiksmus, taip pat labai įžūlias Rusijos pastangas legitimuoti savo buvimą ten“, – per vizitą Stokholme sakė D. Kuleba.TATENA vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį sakė, kad jis kartu su darbo grupe šią savaitę išvyks į didžiausią Europoje atominę jėgainę, pastarosiomis savaitėmis ne kartą tapusią karinių smūgių taikiniu..Kalbėdamas per bendrą spaudos konferenciją su Švedijos premjere Magdalena Andersson ir užsienio reikalų ministre Ann Linde D. Kuleba sakė, kad „Rusija sukelia branduolinės avarijos grėsmę ne vien Ukrainai, bet ir visam pasauliui“.Jis dar kartą pareikalavo, kad Rusija iš jėgainės pasitrauktų.„Tikimės iš šios misijos aiškaus faktų apie visų branduolinės saugos protokolų pažeidimus aiškaus išdėstymo“, – pabrėžė D. Kuleba.„Rusija privalo pasitraukti, o TATENA, taip pat daugelis pasaulio šalių, turi priversti juos išeiti – viskas labai paprasta. Tai vienintelis būdas branduoliniam saugumui užtikrinti“, – pridūrė ukrainiečių diplomatijos vadovas.

Putinas vyksta į KaliningradąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę vyks į Kaliningradą. Apie tai pranešė jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.„Antroje savaitės pusėje prezidentas bus Kaliningrade“, – sakė D. Peskovas.

Negyvas rastas Ukrainos išdavikasChersono srityje žuvo buvęs Ukrainos partijos „Sluga Narody“ (liet. „Tautos tarnas“) deputatas Oleksijus Kovaliovas, kuris kilus karui persimetė į Rusijos pusę. Cituodamas šaltinius okupuotoje teritorijoje, ukrainiečių žurnalistas Andrejus Caplienka skelbia, kad O. Kovaliovas buvo mirtinai subadytas savo paties namuose Hola Prystanės mieste. „Oleksijus Kovaliovas, turtingas Chersono žemvaldys, į parlamentą pateko su partija „Sluga Narody“ ir invazijos pradžioje nelauktai pasiūlė savo paslaugas okupantams. Jis pasirūpino, kad jo gaminama produkcija į Rusiją būtų tiekiama per Krymą. Jau anksčiau pasikėsinta O. Kovaliovą nužudyti, o partizanai atvirai paskelbė, kad vyras – jų prioritetinis taikinys“, – teigia žurnalistas. Apie O. Kovaliovo mirtį feisbuke taip pat pranešė Chersono karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas. „Pasirodė informacija, kad buvęs parlamentaras-išdavikas Oleksijus Kovaliovas buvo nužudytas Železnij Port kurorte. Šiuos duomenis reikia patikslinti, bet įdomu tai, kad apie savo „ministro“ mirtį paskelbė ir propagandinė žiniasklaida, nors [informacija] nedelsiant buvo pašalinta“, – teigia S. Chlanas. S. Chlanas nepatikslino, kurios konkrečios žiniasklaidos priemonės publikavo žinutes apie O. Kovaliovo mirtį. Ryte Chersono srities okupacinė valdžia dar nebuvo pakomentavusi informacijos apie žmogžudystę. Balandžio 28-ąją partijos „Sluga Narody“ frakcija sustabdė O. Kovaliovo narystę partijoje ir frakcijoje dėl to, kad, frakcijos duomenimis, parlamentaras Chersono srityje bendravo su Rusijos kariais.

Zelenskis: Ukrainos pergalė bus geriausias žuvusiųjų atminimo pagerbimasUkrainiečių tauta visada prisimins savo gynėjus, o Ukrainos pergalė kare bus geriausias žuvusiųjų atminimo pagerbimas.Tai pirmadienį, Ukrainos gynėjų atminimo dieną, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“.„Mūsų tauta niekada nepamirš kiekvieno ir kiekvienos, kurie kovoja už Ukrainą, kurie atidavė už ją savo gyvybę. Ir mūsų atminimas – tai ne viskas, ką turime. Mūsų nepriklausomybė, kurią mes išsaugosime ir perduosime mūsų vaikams ir anūkams, mūsų pergalė, kuri tikrai bus pasiekta, taps geriausiu visų, kurie žuvo šiame kare, atminimo pagerbimu“, - parašė jis „Telegram“ kanale.Ukrainos valstybės vadovas pridūrė, kad didvyriai lieka gyvi amžinai.Ukrainoje rugpjūčio 29-ąją minima Ukrainos gynėjų, žuvusių kovoje už šalies nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą, atminimo diena. Ši data pasirinkta pažymint Ukrainos karių išsiveržimo iš apsupties Ilovaiske 2014 metų rugpjūčio 29-ąją dieną.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02dXTnx991AbE1TBkDphZv5r1jaW3GGMB8qpTdBsWJ9g7viEnCLAsigzoM79K68WdDl

G7 šalys reikalauja netrukdomos TATENA prieigos prie Zaporižios AEDidžiojo septyneto (G7) šalys pirmadienį pareikalavo, kad Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) būtų suteikta netrukdoma prieiga prie Rusijos užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės Ukrainos pietuose.TATENA personalas turi būti greitai, saugiai ir „netrukdomai“ įleistas į visus Ukrainos branduolinius objektus, teigiama G7 direktorių grupės ginklų neplatinimo klausimu pranešime. Jame priduriama, kad TATENA darbuotojams taip pat turi būti leista „tiesiogiai ir netrukdomai bendrauti su šių objektų sistemas valdančiu Ukrainos personalu“.Anot pranešimo, tai, kad Rusijos kariuomenė toliau kontroliuoja Zaporižios AE, kelia „rimtą pavojų tokių objektų saugumui“. „Tokie veiksmai kelia branduolinės katastrofos ar incidento grėsmę ir kelia pavojų Ukrainos gyventojams, kaimyninėms šalims ir visai tarptautinei bendruomenei“, – perspėjo direktorių grupė. Jos teigimu, Zaporižios AE teritorijoje neturi vykti jokie karo veiksmai ir ten neturi būti laikoma karinė technika.

Ukraina: iš Kremliaus gautas dar vienas fantastinis nurodymasOkupantai rusai Mariupolyje suaktyvino pasiruošimą vadinamajam referendumui, bet mėginimai sudaryti balsavimo komisijas kol kas nesėkmingi.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Referendumas. Mūsų žiniomis, iš Kremliaus gautas dar vienas fantastinis nurodymas – iki rugsėjo 15 d. pasiekti Donecko srities sieną. Todėl vėl atnaujintas pasiruošimas „referendumui“. Mėginama sudaryti keturis balsavimo komisijas – kol kas nesėkmingai“, - parašė jis.Pasak P. Andriuščenkos, taip pat duotas nurodymas patikslinti mariupoliečių asmens duomenis.„Visi masiškai apskambinami ir klausiami, ar ketina balsuoti. Bet data nenurodoma, sako, kad ji bus paskelbta vėliau“, - papasakojo Mariupolio mero patarėjas.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas, jame neužtikrinamas normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas. Nuo karo pradžios Maroiupolyje žuvo apie 22 tūkst. civilių, daugiau kaip 50 tūkst. gyventojų buvo deportuoti į Rusiją ir laikinai okupuotas Donecko srities teritorijas.Anksčiau buvo pranešta, kad okupantai planavo surengti „referendumą“ dėl užgrobtų teritorijų prijungimo prie Rusijos rugsėjo 11 d.

Chersone sunaikinta rusų okupantų kariuomenės bazėLaikinai okupuoto Chersono gyventojai pranešė apie smūgius rusų karinei bazei. Naktį buvo smogta į Nacionalinės gvardijos karinį dalinį, kuriame, užėmus miestą, buvo dislokuoti Rusijos kariai.Chersono regiono tarybos deputatas Sergejus Chlanas patvirtino informaciją apie smūgius rusų okupantų karinei bazei.„Naktis orkams buvo nelengva, o daugeliui ji buvo paskutinė“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė jis.https://t.me/uniannet/70150

Į Ukrainą iš Baltarusijos oro erdvės paleistos mažiausiai penkios raketosRugpjūčio 28 d. vakarą į Baltarusijos oro erdvę įskrido penki Rusijos lėktuvai ir iš ten į Ukrainos teritoriją paleido mažiausiai penkias raketas, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi karo veiksmų stebėsenos grupe „Belaruski Hajun“.Pasak „Belaruski Hajun“, 19 val. 14 min. į Baltarusijos oro erdvę virš Mogiliovo srities iš Rusijos teritorijos įskrido mažiausiai penki rusų naikintuvai, tarp jų – keli bombonešiai „Tu-22M“. Jie tuomet praskrido virš Rahačiovo miesto Akciabrskij miestelio Gomelio srityje link. Iš ten 19 val. 29 min. buvo paleista pirmoji raketa. Po to raketos buvo paleidžiamos kas tris minutes.Kiek vėliau virš Mikaševičų, Lunineco ir Stolino miestų Baltarusijoje pasigirdo penki sprogimai ar raketų paleidimo garsai. Tuomet tarp 19 val. 44 min. ir 19 val. 53 min. lėktuvai grįžo į Rusiją.Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė. Šalis leidžia Maskvai naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą.

Rusijoje vyks karinės pratybos „Vostok 2022“Rusijoje šią savaitę vyks karinės pratybos „Vostok 2022“, kuriose dalyvaus daugiau kaip 50 tūkst. karių.Šalies gynybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad pratybų metu bus naudojama daugiau kaip 5 tūkst. įvairios ginkluotės vienetų, 140 lėktuvų ir 60 karo laivų. Ministerija tikino, kad šių pratybų tikslas – užtikrinti Rusijos ir jos sąjungininkių karinį saugumą.Kaip pranešama, ketvirtadienį prasidėsiančios ir kitą trečiadienį pasibaigsiančios pratybos vyks poligonuose Rytų Sibire ir Rusijos Tolimuosiuose Rytuose bei Japonijos jūroje. Jose dalyvaus kariai iš Rusijos, Baltarusijos, Kinijos ir Indijos.Pratybos organizuojamos Rusijos karui Ukrainoje įžengus į septintą mėnesį.

Britų žvalgyba: rusų kariai šaiposi iš ŠoiguRusijos armija šaiposi iš šalies gynybos ministro Sergejaus Šoigu, kuris neturi jokio karinio išsilavinimo ar karinės patirties. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, jis buvo nušalintas nuo realaus vadovavimo Ukrainoje esantiems kariams. Apie tai savo tviterio paskyroje paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija. Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida neseniai paskelbė, kad dėl problemų, su kuriomis Rusija susiduria kariaudama prieš Ukrainą, gynybos ministras S. Šoigu šiuo metu yra nušalintas nuo vadovavimo rusų kariams: šalies prezidentą Vladimirą Putiną apie karo eigą dabar tiesiogiai informuoja karinių operacijų vadai. Remiantis žvalgybos duomenimis, Rusijos karininkai ir kariai, turintys tiesioginės karo patirties, nuolatos tyčiojasi iš S. Šoigu dėl pastarojo neveiksmingo ir atsainaus vadovavimo, Rusijai negalint kare pasiekti progreso. „S. Šoigu jau seniai bando nusikratyti žmogaus, neturinčio rimtos karinės patirties, reputacijos. Didžiąją savo karjeros dalį jis praleido statybų sektoriuje ir dirbdamas Nepaprastųjų situacijų ministerijoje“, – komentare teigia Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 47 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 29 d. jau neteko apie 47 100 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 947 tankų, 4 269 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 060 artilerijos sistemų, 279 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 149 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 203 sraigtasparnių, 844 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 188 automobilių, 101 specialiosios technikos vieneto.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Iš Odesos srities uostų išplaukė dar trys laivai su ukrainietiškais grūdaisPirmadienio rytą iš Odesos srities uostų „grūdų koridoriumi“ išplaukė trys laivai su Ukrainos žemės ūkio produkcija.Tai pranešė Turkijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Pirmadienio rytą iš Ukrainos uostų išplaukė dar trys laivai su grūdais“, - sakoma pranešime.Jame taip pat pažymima, kad eksportui skirti grūdai kraunami pagal planą, darbus kontroliuoja Bendrasis koordinavimo centras Stambule.Sekmadienį iš Odesos srities uostų išplaukė šeši laivai su grūdais.Iš viso nuo jūrų blokados nutraukimo iš Odesos srities uostų išplaukė 54 laivai su ukrainietiška žemės ūkio produkcija.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Rusų kariai apšaudė EnerhodarąEnerhodaro, kuriame yra Zaporižios AE, meras praneša, kad rusų kariai apšaudė du miesto mikrorajonus.Apie tai jis paskelbė savo „Telegram“ kanale.Anot jo, civilių namuose išdužo langai, užsidegė kieme stovėję automobiliai.Ukrainos prezidento štabo viršininkas vėlai sekmadienį savo „Telegram“ kanale taip pat patvirtino šiuos pranešimus. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ugniagesiai gesina degančius automobilius.„Jie provokuoja ir bando šantažuoti pasaulį“, – sakė Andrijus Jermakas.https://t.me/zsuwar/20255

Podoliakas: Rusijos mėginimai aneksuoti Ukrainos teritoriją tariamais referendumais neduos rezultatųUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad Rusijos mėginimai aneksuoti Ukrainos teritoriją tariamais referendumais neduos rezultatų, praneša UNIAN.„Priminsiu... Barbarai planavo užgrobti Kyjivą per tris dienas. Paskui – užgrobti Donbasą iki gegužės 9 d., o vėliau – bent jau iki rugsėjo. Nė vienas iš šių planų neįvykdytas. Taip pat neduos rezultatų ir mėginimai aneksuoti Ukrainos teritorijas tariamais referendumais arba sužlugdyti Vakarų paramą dujų šantažu“, - parašė tviteryje M. Podoliakas.Jis taip pat pabrėžė, kad rusų okupuotame Kryme nežinomos kilmės atakų skaičius tik didės.

Ekspertai stebisi, kaip ukrainiečiai naudoja ginklusEkspertai teigia, kad Ukraina pasiekė didelę sėkmę kare, nes netikėtai panaudojo ginklus ir įrangą. Apie tai rašoma „The New York Times“ pranešime. Ekspertai ir JAV gynybos departamento pareigūnai teigia, kad Ukrainos pajėgos panaudojo amerikietiškus ir kitus ginklus taip, kaip mažai kas tikėjosi – nuo balandžio mėn. Juodojoje jūroje nuskandinto Rusijos flagmano „Moskva“ iki šį mėnesį įvykdytos atakos prieš Rusijos oro pajėgų bazę Kryme.Pavyzdžiui, Ukrainos pajėgos greičiau gabena raketas, montuoja jas ant sunkvežimių. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų koviniai pajėgumai jūroje buvo padidinti įrengus raketų sistemas greitaeigiuose kateriuose.Aukšto rango Pentagono pareigūnas sakė, kad Ukrainos pajėgos ant sovietinių naikintuvų MiG-29 sumontavo amerikiečių tiekiamas raketas HARM. To dar niekada nebuvo padaryta – manoma, kad šios raketos yra nesuderinamos su MiG-29 ir kitais Ukrainos naudojamais naikintuvais.

TATENA komanda vyksta į Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį pranešė vykstąs į Rusijos pajėgų kontroliuojamą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis tapusią kelių karinių smūgių taikiniu.„Ši diena atėjo – TATENA palaikymo ir pagalbos Zaporižioje misija jau pakeliui“, – per „Twitter“ parašė R. Grossi ir pridūrė, kad Jungtinių Tautų agentūros misija į didžiausią Europoje atominę jėgainę atvyks „vėliau šią savaitę“.Prie žinutės pridėtoje nuotraukoje matyti R. Grossi stovintis kartu su 13 žmonių komanda. Jie dėvėjo liemenes ir kepuraites su TATENA logotipu.R. Grossi jau kelis mėnesius prašė sudaryti galimybę aplankyti jėgainę ir perspėjo dėl „labai realios branduolinės katastrofos rizikos“.Zaporižios elektrinė, turinti šešis reaktorius, buvo okupuota Rusijos pajėgų tuojau po Maskvos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną.Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą šio komplekso ir jo apylinkių apšaudymais.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ šeštadienį, po naujausių smūgių, perspėjo dėl radioaktyvių medžiagų nuotėkio ir gaisrų grėsmės.Jungtinės Tautos ragino nutraukti visus karinius veiksmus teritorijoje aplink Zaporižios elektrinę.Ukraina iš pradžių baiminosi, kad TATENA vizitas legitimizuos Rusijos okupaciją, bet vėliau išreiškė visišką palaikymą tokiai misijai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį ragino agentūrą kuo greičiau pasiųsti savo komandą.Nuo ketvirtadienio iki penktadienio jėgainė pirmąkart per savo keturių dešimtmečių istoriją buvo atkirsta nuo Ukrainos nacionalinių elektros tinklų „dėl įsibrovėlių veiksmų“, nurodė „Enerhoatom“.Penktadienio popietę jungtys vėl buvo atkurtos.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiko, kad nepriklausomų inspektorių grupė į Zaporižios AE atvyktų per Ukrainą, rugpjūčio 20-ąją pranešė Prancūzijos prezidentūra, Kremliaus vadovui pasikalbėjus su prancūzų prezidentu Emmanueliu Macronu.https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1564096717397659649