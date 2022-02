Teigiama, kad Rusijos kariai atakuoja keliais frontais ir, kaip manoma, yra maždaug 25 km (15 mylių) atstumu nuo Kijevo miesto centro.

Anot „Skynews“, žinutės, skirtos besiveržiantiems Rusijos kariams, pasirodė reklaminiuose stenduose, autobusų stotelėse ir elektroniniuose kelio ženkluose visame Kijeve.

„Rusijos kareivi – sustok! Prisimink savo šeimą. Eik namo švaria sąžine“, – rašoma vienoje tokioje žinutėje.

Ukrainos gynybos ministras pasiūlė amnestiją ir pinigų visiems Rusijos kariams, kurių savanoriškai sudės ginklus.

Oleksijus Reznikovas socialinėje žiniasklaidoje paskelbė: „Jūs, kurie nenorite tapti žudikais ir mirti, galite išsigelbėti“.

Ankstų pirmadienio rytą Rusijos kariai tęsė Ukrainos sostinės Kijevo puolimą, pranešė ukrainiečių ginkluotosios pajėgos. Visos atakos buvo atremtos. „Padėtis mūsų tėvynės sostinėje kontroliuojama“, – nurodė kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“.

Į šiaurę nuo Kijevo Rusijos kariuomenė mėgino pastatyti pontoninį tiltą, kad galėtų kirsti Irpinės upę, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pasak jo, rusų kariai dar kartą siekė užimti Irpinio miestą, tačiau nesėkmingai.

Ukrainos kariuomenės duomenimis, žuvusių Rusijos karių skaičius šiuo metu siekia apie 4 500. Faktą apie žuvusius savo karius pripažino pati Rusija, tačiau atsisako pateikti tikslų skaičių.

Ankstesnių įvykių chronologiją galite paskaityti čia.

Rusija tęsia karą prieš Ukrainą

Rusijos Gynybos ministerija pirmadienį paskelbė, kad jos pajėgos nuo invazijos Ukrainoje pradžios sunaikino 311 ukrainiečių tankų, 42 lėktuvus ir sraigtasparnius.„Sunaikinta 311 tankų ir kitų šarvuotųjų kovos mašinų, 42 lėktuvai ir sraigtasparniai, įskaitant ant žemės [buvusius orlaivius], 51 reaktyvinė salvinės ugnies sistema, 147 lauko artilerijos ginklai ir minosvaidžiai, 263 specialiosios karinės automobilinės technikos vienetai“, – pranešė atstovas.

Kijeve – rusams skirtos žinutėsNaujienų portalas „Skynews“ taip pat patvirtino, jog pasibaigus pirmajam derybų su Rusija dėl invazijos užbaigimo etapui, Kijevas pirmadienio vakarą nukentėjo nuo didelių sprogimų.Teigiama, kad Rusijos kariai atakuoja keliais frontais ir, kaip manoma, yra maždaug 25 km (15 mylių) atstumu nuo Kijevo miesto centro.Anot „Skynews“, žinutės, skirtos besiveržiantiems Rusijos kariams, pasirodė reklaminiuose stenduose, autobusų stotelėse ir elektroniniuose kelio ženkluose visame Kijeve.„Rusijos kareivi – sustok! Prisimink savo šeimą. Eik namo švaria sąžine“, – rašoma vienoje tokioje žinutėje.Ukrainos gynybos ministras pasiūlė amnestiją ir pinigų visiems Rusijos kariams, kurių savanoriškai sudės ginklus.Oleksijus Reznikovas socialinėje žiniasklaidoje paskelbė: „Jūs, kurie nenorite tapti žudikais ir mirti, galite išsigelbėti“.

Pietų Ukrainos Mykolajivo miesto meras per socialinį tinklą „Facebook“ paragino civilius gyventojus išeiti ir „priešintis“ rusų kariams – pranešama, kad miesto link artėja „reikšmingas“ kiekis rusų kariuomenės šarvuočių. Pranešama, kad mieste kaukia sirenos, iš Odesos skelbia CNN reporteris Nickas Patonas Walshas.

Ukrainos sostinėje Kijeve, anot mero Vitalijaus Klyčko, gali pradėti trūkti maisto ir medikamentų. „Logistika žlugusi. Ateinančiomis dienomis pradės trūkti maisto produktų ir medikamentų“, – sakė jis „Bild Live“ televizijai. Pasak V. Klyčko, sostinė vis dar yra Ukrainos rankose. „Tiesiogiai mieste Rusijos pajėgų dar nėra. Jos priartėja, kaunasi ir pasitraukia, - kalbėjo meras. – Čia, mieste, iš dalies yra rusų snaiperių. Todėl reikia būti atsargiems“.

Kijevo link – milžiniškos rusų pajėgosNaujose palydovinėse nuotraukose, kurias twiteryje skelbia „The New York Times“, matyti, kad Rusijos sausumos pajėgos vėl juda Kijevo link. Karinių pajėgų vilkstinė nusidriekusi mažiausiai 17– 30 mylių atstumu nuo Ukrainos sostinės Kijevo. https://twitter.com/nytimes/status/1498353568104988685?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusai atakavo Brovarį: yra aukų Unian, net praneša, kad kiek prieš 20 val. Rusijos karinės pajėgos surengė oro reidą Brovaryje. Apie tai informavo ir miesto meras Igoris Sapožko.Pasak jo, per antskrydį buvo sužeisti mažiausiai šeši žmonės. Jis paragino ukrainiečius neišeiti iš slėptuvių. Kol kas manoma, kad smūgis buvo suduotas kariniam radarų ryšių centrui.

Kijevo žurnalistas Romanas Sukhanas "Current Time Air" patvirtino, kad sprogimai nugriaudėjo Kijeve vakarinėje miesto dalyje netoli Hostomelio, Irpino ir Bučos. Sostinėje buvo paskelbtas perspėjimas dėl antskrydio, o gyventojų prašoma vykti į prieglaudas. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1498346230535139329?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomija priėmė istorinį sprendimą tiekti ginkluotę UkrainaiSuomija priėmė „istorinį“ sprendimą aprūpinti ginkluote Ukrainą, Rusijai įsiveržus savo provakarietišką kaimynę, pirmadienį pranešė suomių premjerė.„Suomija teiks karinę pagalbą Ukrainai, – žurnalistams sakė ministrė pirmininkė Sanna Marin. – Tai istorinis sprendimas Suomijai.“

Krymas: mano sugrįžimas artėja„Twitter“ paskyroje apie aneksuotą pusiasalį pasirodė patriotinė žinutė. Unian,net skelbia, jog kol ukrainiečiai ir rusai Kryme masiškai atsisako kovoti su Ukraina, oficialioje aneksuoto pusiasalio „Twitter“ paskyroje pasirodė patriotinė žinutė. Joje sakoma: „Hmm, manau, kad mano sugrįžimas į Ukrainą artėja“. Žinutėje pridėta žymų #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.https://twitter.com/Crimea/status/1498289346385956866?ref_src=twsrc%5Etfw

Netrukus po pirmojo pokalbių tarp Rusijos ir Ukrainos rato Ukrainos sostinėje Kijeve, pasak žiniasklaidos, nugriaudėjo mažiausiai du stiprūs sprogimai. Iš Charkivo naujienų agentūra „Unian“ ir kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie mažiausiai tris sprogimus. Oro pavojaus signalai aidėjo ir kituose didmiesčiuose. „Unian“, be to, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame vakariniame Kijevo danguje matyti didelis ugnies kamuolys.https://twitter.com/IntelCrab/status/1498341486710206469?ref_src=twsrc%5Etfw

Jungtinė Karalystė uždraudė Rusijos laivams įplaukti į jos uostusJungtinės Karalystės susisiekimo sekretorius Grantas Shappsas pirmadienį paliepė visiems šalies uostams nebeįsileisti Rusijos laivų, atsakant į Kremliaus invaziją Ukrainoje.

Pirmadienį kiek po 18 val. baigėsi penkias valandas trukusios derybos tarp Rusijos ir Ukrainos. Po jų skelbiama tik tiek, kad šalys susitarė dėl kito derybų etapo, o pasibaigus šiandienos posėdžiui grįžta į sostines konsultacijoms.

Vykstant taikos pokalbiams su Ukraina, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną nutraukti atakas, ypač - prieš civilius. „Vladimiras Putinas pabrėžė, kad susitarimas įmanomas tik jei bus besąlygiškai atsižvelgta į Rusijos teisėtus saugumo interesus, įskaitant Rusijos suvereniteto Kryme pripažinimą, Ukrainos valstybės demilitarizaciją ir denacifikaciją, jos neutralaus statuso užtikrinimą“, – sakoma Kremliaus pranešime apie prezidentų pokalbį telefonu.

Iš bepiločio orlaivio atakuojama rusiška priešlėktuvinės gynybos sistema „Buk” https://twitter.com/Defence_blog/status/1498326272551923715?ref_src=twsrc%5Etfw

V. Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į ES. Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas ir ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis. Apie tai pranešė „Liaudies tarno“ spaudos tarnyba. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3020865408163815&show_text=true&width=500

Charkivo srityje numušė rusų sraigtasparnį Ukrainos parlamentaras Oleksijus Gončarenka pranešė, kad Blizniukuose, Charkivo srityje, Ukrainos kariai numušė rusų sraigtasparnį.Apie tai jis parašė „Telegram“ kanale.„Okupantų sraigtasparnis buvo numuštas Blizniukų kaime, Charkivo srityje. Ukraina laimi!“ – rašė jis.

Netoli Kijevo sunaikinta dešimtys Rusijos karinės technikosUkrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oliksijus Arestovičius paskelbė apie daugiau nei 20 Rusijos karinės technikos vienetų sunaikinimą netoli Kijevo.Apie tai jis parašė savo „Facebook“ paskyroje.„Rusijos visuomenės informavimo priemonės tvirtina, kad jie supa Kijevą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija taiso ir patikslina. Tai yra šiek tiek daugiau nei 20 transporto priemonių vienu metu“, – rašė jis „Facebook“.https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5255379494526088&show_text=true&width=500

Rusijos kariai iš „Gradų“ apšaudė Volnovachos gyventojų evakuacijos transportąEvakuacinis transportas nepasiekė Donecko srityje esančios Volnovachos. Koloną apšaudė rusų kariuomenė iš "Grad" sistemų.Apie tai socialniame tinkle "Facebook" paskelbė Donecko srities karinės ir civilinės srities vadovas Pavlas Kirilenka.Anot jo, buvusius evakuacinėje kolonoje pavyko išsaugoti, visi yra slėptuvėse. Tuo pačiu metu apie dešimt lengvųjų Volnovachos gyventojų automobilių sugebėjo patys išvažiuoti Vuhledaro kryptimi.P. Kirilenka nurodė, kad vėl bandys evakuoti žmones, kai tik apšaudymas nurims.Be to, jis paragino tarptautines humanitarines organizacijas reaguoti į sudėtingą humanitarinę situaciją ir padėti sukurti „žaliąjį koridorių“ Volnovachos gyventojų evakuacijai."Žmonės jau trečią dieną apšaudomi be vandens, maisto, elektros. Jiems reikia pagalbos!!!!! Netgi Rusijos okupacinės pajėgos turi tai suprasti!" – rašė jis socialiniame tinkle.

Rusijos artilerija apšaudė Severodonecką: žuvo moteris, yra sužeistųRusijos artilerija apšaudė Severodonecko gyvenamuosius rajonus, yra civilių gyventojų aukų.Apie tai „Facebook“ tinkle paskelbė Luhansko srities karinės-civilinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.pasak jo, nuo tiesioginio rusų sviedinio smūgio savo namuose mirė 54 metų moteris, vieną sužeistąją skeveldromis gelbėtojai išvežė į ligoninę. Jos būklė vidutinė.Kitas vyras su skeveldrų padaryta žaizda buvo paguldytas į ligoninę sunkios būklės.Šešiuose namuose išdužo langai.Be to, pataikyta tiesiai į lengvąjį automobilį. Taip pat buvo pažeistas dujotiekis, į vietą išsiųsta avarinė dujų tarnyba.https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/132571612615564&show_text=true&width=500

Ukraina pradėjo perimti karinę iniciatyvąNacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas paskelbė apie Ukrainos karinės iniciatyvos perėmimo proceso pradžią.Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.A. Danilovo teigimu, Ukrainos karinė, teritorinė gynyba, visas saugumo ir gynybos sektorius dirba pilnos mobilizacijos režimu.Kaip sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius, Ukrainai pavyko pradėti karinės iniciatyvos perėmimo procesą.„Šiandien nė vienas rusų plano punktas nepasiektas. Suduotas atkirtis visomis kryptimis. Tačiau sunkios kovos tęsiasi“, – sakė A. Danilovas.Ukrainos informacinio pasipriešinimo užduotis – pasakyti Rusijos karių artimiesiems tikrąjį aukų ir įkaitų skaičių, pabrėžė jis.Anot A. Danilovo, Ukrainos nacionalinė mobilizacija, ukrainiečių pasipriešinimas agresijai auga ir stiprėja kiekvieną dieną.Kaip pranešė „Ukrinform“, apskaičiuoti Rusijos agresoriaus nuostoliai nuo vasario 24 d. iki vasario 28 d., 06 val., siekia 5300 žmonių.

S. Lavrovas atšaukė kelionę į ŽenevąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atšaukė planuotą vizitą Jungtinių Tautų Europos būstinėje Ženevoje dėl „antirusiškų sankcijų“, įvestų Europos Sąjungos šalių dėl Maskvos invazijos į Ukrainą, pirmadienį pranešė Rusijos atstovybė Ženevoje.S. Lavrovas planavo antradienį pasakyti kalbą JT Žmogaus Teisių Tarybos ir sudalyvauti Nusiginklavimo konferencijoje, bet atšaukė kelionę „dėl beprecedenčio draudimo jo skrydžiui per virtinės ES šalių, įvedusių antirusiškas sankcijas, oro erdvę“, – sakoma misijos pranešime.

„Conflict Intelligence Team“ (CIT): Rusijos aviacija bombarduoja Charkivą ir jo apylinkes nevaldomomis bombomis. Nepriklausomus karinių konfliktų tyrimus atliekanti organizacija išanalizavo Charkive padarytą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip kelete gyvenamųjų rajonų tęsiasi apšaudymai, bei videoklipą, kuriame užfiksuoti virš Charkivo srityje esančios miesto tipo gyvenvietės Prikolotnoje praskrendantys Rusijos naikintuvai-bombonešiai „Su-34“.„Supratimą, kokią amuniciją naudoja Rusijos aviacija, galima susidaryti iš nuotraukos, padarytos, kaip patikslino komentatoriai, Charkivo srityje esančio Iziumo miesto gatvėje Maskovskaja. Nuotraukoje esanti nesprogusi bomba – aviacinė bomba „FAB-500M-62“. Tokių nevaldomų aviacinių bombų mėtymo ant gyvenamųjų kvartalų atvejų ne kartą matėme Sirijoje“, – teigiama CIT pranešime.

Ant Achtyrkos rusai numetė uždraustas bombas: viena pataikė į naftos bazęŽenevos konvencijos uždraustos vakuuminės bombos buvo numestos ant Akhtyrkos miesto Sumų srityje.Apie tai „Facebook“ paskelbė Akhtyrkos meras Pavelas Kuzmenka.„Priešas kariauja siaubingą karą. Ant Akhtyrkos vėl buvo numesta vakuuminė bomba, susprogdinti naftos rezervuarai“, – sakė P. Kuzmenka.Jis pridūrė, kad vakuumines bombas draudžia Ženevos konvencija.Kaip UNIAN pranešė anksčiau, Sumų regiono valstybės administracijos pirmininkas Dmitrijus Živickis sakė, kad šiandien 12.30 val. Sumų srities Achtyrkos mieste buvo susprogdinta naftos bazė.https://www.facebook.com/Pawel.Kuzmenko.Okhtyrka/posts/358600509604709&show_text=true&width=500

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka, kad per Rusijos pajėgų atakas Charkive žuvo dešimtys žmonių, šimtai sužeista.

Charkive rusų kariai apšaudė gyvenamuosius rajonus: žuvo 3, sužeista 14 gyventojųCharkive Rusijos kariai masiškai apšaudė du gyvenamuosius rajonus. Pirminiais duomenimis, trys žmonės žuvo ir dar 14 buvo sužeisti. Jų būklė yra įvairaus sunkumo.Apie tai „Ukrinform“ korespondentui papasakojo savanorė Natalija Popova.„Jie pataikė į du miegamuosius rajonus – Roganą ir Aleksejevką. Dabar žinome apie tris žuvusius ir 14 sužeistųjų“, – sakė N. Popova. Žmonės buvo išgabenti į ligonines.Didelis gyvenamasi rajonas Charkive Saltivka taip pat buvo apšaudyta. Detalės apie aukas tikslinamos.Šiuo metu iš Aleksejevkos gyventojų gaunami pranešimai apie įvairius pažeidimus, ypač sugadintus dujotiekius.Turimais duomenimis, Charkivas buvo apšaudytas iš raketinės artilerijos.Charkivo karinės administracijos vadovo Olego Sinegubovo teigimu, rusai nesiliauja bandyti įsiveržti į Charkivą, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos duoda galingą atkirtį.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas patvirtino, kad Gyvačių salos gynėjai – gyvi. Jie yra Rusijos Federacijos (RF) belaisviai. Šią informaciją pranešė portalas „RBK-Ukraina“, cituodamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinį štabą.

Charkivo gyvenamuosius kvartalus toliau apšaudo „Gradais“ https://twitter.com/team_milov/status/1498270844082085888?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis Japonijai dėkoja už paramąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkojo Japonijos premjerui Fumio Kishidai už didelę paramą Ukrainai prieš Rusijos agresiją. „Jau patvirtinta, kad Jaoinija skirs 100 mln. dolerių pagalbai ir visiškai palaiko griežtas snkcijas Rusijai. Ačiū! Tikra pasaulinė antikarinė koalicija veikia“, – „Twitter“ rašė V. Zelenskis. Primename, kad Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Japonija paskelbs sankcijas Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai ir ribos sandorių sudarymą su Rusijos centriniu banku, pirmadienį pranešė premjeras Fumio Kishida.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498257391397265408?ref_src=twsrc%5Etfw

Per raketų antskrydį Charkove žuvo dešimtys ir šimtai buvo sužeisti, pranešė Ukrainos ministerijaDešimtys žmonių žuvo, o dar šimtai buvo sužeisti pirmadienio rytą per Rusijos pajėgų raketų antskrydį Ukrainos Charkovo mieste, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija.Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka socialiniame tinkle „Facebook“ parašė: „Charkovą ką tik masiškai apšaudė „Grad“ (raketos). Dešimtys žuvusiųjų ir šimtai sužeistųjų“.

JT: iš Ukrainos pabėgo jau daugiau nei 500 tūkst. žmonių Per penkias dienas nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos pabėgo daugiau nei pusė milijono žmonių, pusė jų – į kaimyninę Lenkiją, pirmadienį pranešė Jungtinės Tautos.„Iki šiol iš Ukrainos į kaimynines šalis pabėgo daugiau kaip 500 tūkst. pabėgėlių“, – tviteryje paskelbė JT pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi.

Pirmieji vaizdai iš derybų tarp Ukrainos ir Rusijos: https://twitter.com/KyivPost/status/1498250804054134791?ref_src=twsrc%5Etfw

Numušė lėktuvą, kuris apšaudė Mariupolį ir SartanąMariupolyje, Donecko srityje, buvo numuštas rusų lėktuvas, apšaudęs miestą ir Sartanos kaimą.Apie tai „Facebook“ socialiniame tinkle pranešė Ukrainos Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras.Pažymima, kad Mariupolyje buvo numuštas rusų lėktuvas, kuris atakavo miestą ir Sartanos kaimą.Ukrainos ginkluotosios pajėgos, Nacionalinė gvardija ir Azovo pulkas darniai dirbo kartu, džiaugėsi Mariupolio meras Vadimas Boičenka.Kaip buvo pranešta anksčiau, Mariupolio miestas vasario 28 d. 7 val. buvo kontroliuojamas Ukrainos karių. Miesto taryba priminė, kad sekmadienį, vasario 27 d., į saugią vietą buvo evakuoti nuo išpuolio nukentėję Sartanos kaimo ir ramaus kvartalo Levoberiožno rajone gyventojai.

Kremlius pareiškė, esą Rusija atlaikys Vakarų sankcijasKremlius pirmadienį pareiškė, esą Rusija atlaikys jai dėl invazijos į Ukrainą skelbiamas Vakarų sankcijas, o prezidentas Vladimiras Putinas pradeda susitikimus su pareigūnais, kad aptartų padarinius ekonomikai.„Vakarų sankcijos Rusijai yra stiprios, bet mūsų šalis turi reikiamą potencialą žalai atsverti“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad „šiandien V. Putinas dirbs su ekonominiais klausimais“ ir susitiks su kai kuriais savo ministrais.

Latvijoje įkurta nacionalinė oro linijų bendrovė „AirBaltic“ pratęsė skrydžių į Rusiją sustabdymą iki gegužės pabaigos.

Rusijos avialinijos „Aeroflot“ iki kovo 2 d. atšaukia skrydžius į JAV, Dominikos Respubliką, Meksiką ir Kubą. Toks sprendimas buvo priimtas, kaip skelbiama, „dėl Kanados oro erdvės uždarymo“.

Zelenskis dėkoja už paramą Rumunijai ir Ukrainos narystės ES palaikymąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ padėkojo Rumunijai už svarų indėlį į Ukrainos gynybinius pajėgumus. Taip pat jis dėkojo Rumunijos prezidentui Klausui Iohannisui už paramą Ukrainos narystei Europos Sąjungoje. „Jaučiame savo partnerių politinę ir gynybinę paramą“, – pasidžiaugė V. Zelenskis.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498243146601349125?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš salvinių ugnies sistemų „Grad“ apšaudomi Charkivo gyvenameji rajonai: https://twitter.com/bukjod/status/1498233408752861184?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina: Rusijos diversantai nužudė ketvirtokę mergaitę ir jos tėvus Rusijos diversantai nušovė mergaitę ir jos tėvus, buvusius nuosavame automobilyje. Apie tai pranešė Kijevo miesto tarybos sekretorius ir mero pavaduotojas Volodymyras Bondarenka. Civilių aukų skaičius kiekvieną dieną auga. Remiantis Ukrainos sveikatos ministerijos sekmadienį paskelbtais duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios buvo nužudyti 352 civiliai, tarp kurių 14 vaikų. Taip pat nurodoma, kad 1 684 piliečiai, įskaitant 116 vaikų, yra sužeisti. Pirmoji įvardyta nepilnametė auka – moksleivė iš Kijevo, vardu Polina. Mergaitė mokėsi paskutinėje, ketvirtoje, pradinės mokyklos klasėje. Mergaitė ir jos tėvai žuvo, kai Rusijos diversantai ir žvalgybininkai paleido ugnį į jų šeimos automobilį, nurodė miesto mero pavaduotojas V. Bondarenko „Facebook“ paskyroje. Polinos brolis šiuo metu gydomas „Ochmatdyt“ vaikų ligoninėje, o jos sesuo nugabenta į kitos ligoninės intensyviosios terapijos skyrių. https://www.facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko/posts/5189916344403790&show_text=true&width=500

Berdianske, šalia vietos savivaldos pastato, centrinėje aikštėje priešais rusų karinę techniką žmonės gieda Ukrainos himną:https://twitter.com/antiputler_news/status/1498231817845059584?ref_src=twsrc%5EtfwPanašūs vaizdai užfiksuoti ir Černigovo srityje, Senkovkos mieste. Čia vietos gyventojai stabdo rusų karinę techniką:https://twitter.com/antiputler_news/status/1498231817845059584?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos lyderis paragino Rusijos kareivius sudėti ginklusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paragino Rusijos kareivius sudėti ginklus ir dezertyruoti, tuo metu Ukrainos ir Rusijos delegacijoms rengiantis deryboms dėl Maskvos invazijos.„Palikit savo įrangą. Dinkit iš čia. Netikėkit savo vadais. Netikėkit savo propagandistais. Tiesiog gelbėkit savo gyvybes“, - sakė V. Zelenskis naujame kreipimesi į Rusijos pajėgas.Jo teigimu, per Kremliaus puolimą gyvybės neteko jau daugiau kaip 4500 Rusijos kareivių.

Maskva: Rusijos kariai perėmė Zaporožės atominės elektrinės kontrolęMaskvos teigimu, Rusijos kariai perėmė Zaporožės atominės elektrinės kontrolę. Ukraina tokius teiginius vadina absoliučiu melu.Tai yra didžiausia Europoje atominė elektrinė. Pasak Rusijos gynybos ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, personalas tęsia šio objekto priežiūrą.Ukrainos pusė šio pranešimo nepatvirtino. Valstybinė kompanija „Energoatom“ nurodė, kad visos šalies atominės elektrinės tęsia darbą įprastu režimu.Rusų pareigūnai nepranešė apie aplink Zaporožės elektrinę padidėjusią radiaciją.Kiek anksčiau Rusijos kariuomenė perėmė Černobylio atominės elektrinės teritorijos kontrolę. Atvykus kariams, ten buvo užfiksuotas padidėjęs radiacijos lygis.

Ukraina reikalauja skubių Rusijos paliaubų ir kariuomenės išvedimoUkraina pirmadienį pareikalavo skubių Rusijos paliaubų ir kariuomenės išvedimo, Kijevo delegacijai atvykus į derybas su rusais, Maskvos puolimui prieš Ukrainą tęsiantis jau penktą dieną.„Ukrainiečių delegacija atvyko prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos dalyvauti derybose su Rusijos Federacijos atstovais“, – sakoma Ukrainos prezidentūros pranešime.„Pagrindinis derybų klausimas – neatidėliotinos paliaubos ir karių išvedimas iš Ukrainos“, – priduriama jame.

Kijevo gyventojai raginami neiti iš namųKijevo vadovybė paragino miestiečius neiti iš namų neturint būtinos priežasties.Kautynės tęsiasi beveik visose miesto dalyse, sakoma programėlėje „Telegram“ paskelbtame vadovybės pranešime. Žmonėms patariama palikti savo namus tik norint įsigyti maisto prekių ar vaistų.Pranešime priduriama, kad iš namų išeiti nusprendę žmonės miesto gatvėse pamatys naujus įtvirtinimus, tankams paspęstus spąstus ir kitokias gynybos struktūras.Pirmadienio rytą Kijeve atsidarė parduotuvės ir pradėjo kursuoti viešasis transportas. Nepaisant to, lieka galioti komendanto valanda nuo 22 val. iki 7 val. Valdžios instuticijos taip pat paragino visuomenę pasirūpinti savo kaimynais, ypač senyvo amžiaus žmonėmis ar tais, kurių artimieji šiuo metu gina šalį. Negana to, gyventojai taip pat paraginti stebėti savo namus palikusių žmonių būstus, siekiant užkirsti kelią galimam plėšikavimui.

Derybininkas: Rusija nori susitarti su UkrainaRusija nori susitarti su Ukraina, kad būtų galima užbaigti jų konfliktą, pirmadienį pareiškė vienas Kremliaus derybininkas.„Tikrai esame suinteresuoti kaip įmanoma greičiau susitarti, – teigė derėtis į Baltarusiją atvykęs prezidento Vladimiro Putino patarėjas Vladimiras Medinskis. – Laukiame atvykstančios ukrainiečių delegacijos.“Pasak V. Medinskio, tikimasi, kad derybos prasidės vidurdienį vietos laiku.

JK: Rusijos pajėgos patiria didelių problemųNaujausi britų žvalgybos duomenys patvirtina iš Ukrainos pajėgų gautą pranešimą, kad Rusija sulėtino puolimo tempą.Kaip praneša Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, Rusijos veržimasis į Kijevą sulėtėjo ir to priežastis – logistikos klaidos ir atkaklus ukrainiečių priešinimasis.Pirmadienį ministerijos išplatintame pranešime nurodoma: „Didžioji dalis [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino sausumos pajėgų ir toliau bazuojasi daugiau nei per 30 kilometrų į šiaurę nuo Kijevo; jų veržimąsi sulėtino Ukrainos pajėgos, ginančios Hostomelio aerodromą – pagrindinį Rusijos taikinį pirmąją konflikto dieną. Logistikos klaidos ir atkaklus ukrainiečių pasipriešinimas ir toliau žlugdo rusų pastangas.“Pasak gynybos sekretoriaus Beno Wallace‘o, priešakinės Rusijos pajėgos yra per 20 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kijevo, tačiau veiksmai, siekiant užimti Ukrainos sostinę, vykdomi ne taip, kaip buvo tikėtasi.Rusijos pajėgų klaidas B. Wallace‘as apibendrino kaip atsilikimą nuo plano, pakrikimą karių gretose ir logistikos spragas.„Viskas buvo paremta sunkiai paaiškinama prielaida, kad ukrainiečiai juos sutiks kaip išvaduotojus. Taip manė prezidentas V. Putinas. Dabar jau aišku, kaip taip neįvyko, todėl ir teko stabtelėti. Jie patiria logistinių problemų“, – konstatavo B. Wallace‘as.

Rusijos kariuomenė teigia, kad Ukrainos civiliai gali „laisvai“ palikti KijevąRusijos armija pirmadienį pareiškė, kad Ukrainos civiliai gali „laisvai“ palikti šalies sostinę Kijevą, ir pabrėžė, kad ore Rusija turi pranašumą prieš Ukrainą.Rusija puola Ukrainą jau penktą dieną.„Visi civiliai miesto gyventojai gali laisvai išvykti iš Ukrainos sostinės greitkeliu Kijevas-Vasilkovas. Ši kryptis atvira ir saugi“, – sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas per televiziją.„Rusijos aviacija įgijo oro pranašumą virš visos Ukrainos teritorijos“, – pridūrė jis, apkaltinęs Ukrainos karius kaip skydą naudojant civilius.

Ukraina: Rusijos kariuomenė sulėtino puolimo tempąUkrainiečių kariuomenė pirmadienį pareiškė, kad Rusijos kariai sumažino „puolimo tempą“, jau penktą dieną tęsiantis Maskvos įsiveržimui į Ukrainą.„Rusijos okupantai sumažino puolimo tempą, tačiau tebemėgina pasiekti sėkmę kai kuriose teritorijose“, – nurodė ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainoje nuo ketvirtadienio tęsiasi kautynės su įsiveržusiomis gausiomis Rusijos pajėgomis. Ši neišprovokuota Maskvos invazija pasaulyje paskleidė pasibaisėjimą ir įtūžį.Ukrainos pajėgoms, kurias Vakarai remia ginklais, sugebėjo sulėtinti Rusijos karių veržimąsi į priekį.Ukrainos kariuomenė taip pat apkaltino Rusiją sudavus raketinių smūgių į gyvenamuosius namus Žytomyre ir Černihive – šalies šiaurės vakaruose ir šiaurėje esančiuose miestuose.„Tuo pat metu visi rusų įsibrovėlių bandymai pasiekti karinės operacijos tikslą žlugo“, – sakė Ukrainos kariuomenė.„Priešas yra demoralizuotas ir patiria didelių nuostolių“, – nurodė ji.

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija paviešino Rusijos ir Ukrainos deryboms numatytos vietos nuotrauką. „Baltarusijoje viskas parengta Rusijos ir Ukrainos deryboms. Laukiama atvykstančių delegacijų“, – parašė ministerija „Twitter“ žinute maždaug 9.00 val. vietos laiku. https://twitter.com/BelarusMFA/status/1498171698658648064?ref_src=twsrc%5Etfw

Kijeve šiuo metu yra daugiau nei 400 rusų samdinių, vykdančių Kremliaus skirtą užduotį nužudyti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį bei jo vyriausybės narius ir paruošti sąlygas Maskvos kontrolei, perduoda „The Times“.Grupė „Vagner“, privati karinė kompanija, vadovaujama vieno iš artimiausių V. Putino bendražygių ir veikianti kaip nepriklausoma valstybės įstaiga, prieš penketą savaičių inicijavo samdinių atskraidinimą iš Afrikos. Už skirtos misijos – išžudyti V. Zelenskio vyriausybę – įvykdymą jiems pažadėtas solidus finansinis atlygis, rašo „The Times“.

Ukrainos kariuomenė pirmadienį ryte pranešė, kad Rusijos pajėgos praėjusią naktį „kelis kartus“ bandė šturmuoti Kijevo prieigas, tačiau Visos atakos buvo atremtos. „Padėtis mūsų tėvynės sostinėje kontroliuojama“, – nurodė kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“.

Rusijos kariai tęsia Kijevo puolimąAnkstų pirmadienio rytą Rusijos kariai tęsė Ukrainos sostinės Kijevo puolimą, pranešė ukrainiečių ginkluotosios pajėgos.Į šiaurę nuo Kijevo Rusijos kariuomenė mėgino pastatyti pontoninį tiltą, kad galėtų kirsti Irpinės upę, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pasak jo, rusų kariai dar kartą siekė užimti Irpinio miestą, tačiau nesėkmingai.Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ skelbė, kad Rusijos kariai priartėjo prie Mykolajivo miesto. Tuo metu Ukrainos valstybinė ryšių tarnyba programėlėje „Telegram“ pranešė, kad netoli sienos su Baltarusija esančiame Černigove raketa pataikė į gyvenamąjį namą.Detalių apie naujausius įvykius nebuvo įmanoma nepriklausomai patvirtinti.Ukrainos kariuomenės duomenimis, žuvusių Rusijos karių skaičius šiuo metu siekia apie 4 500. Faktą apie žuvusius savo karius pripažino pati Rusija, tačiau atsisako pateikti tikslų skaičių.Pirmadienį Baltarusijos pasienyje numatomos Maskvos ir Kijevo taikos derybos.Pradėta spekuliuoti, kad prie karo oficialiai gali prisijungti Baltarusijos kariuomenė. Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, remdamasi Andrejumi Stryžaku iš Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos „Bysol“, paskelbė, kad baltarusių desantininkai gavo nurodymus skristi į Ukrainą.

JAV žvalgybos pareigūnas: Baltarusija gali prisijungti prie Rusijos įsiveržimo į UkrainąBaltarusija jau pirmadienį gali pasiųsti karius į Ukrainą, siekdama paremti į šią šalį praėjusią savaitę įsiveržusias Rusijos pajėgas, perspėjo vienas aukšto rango JAV žvalgybos pareigūnas.Minskas remia Maskvos karo veiksmus, bet kol kas tiesiogiai konflikte nedalyvauja.Amerikiečių pareigūnas, tiesiogiai susipažinęs su dabartiniais JAV žvalgybos vertinimais, teigė, kad autoritarinio Baltarusijos vadovo sprendimas, ar labiau įvelti Baltarusiją į karą, priklausys nuo artimiausiomis dienomis vyksiančių Rusijos ir Ukrainos derybų.Pareigūnas kalbėjo anonimiškai, nes aptarinėjo slapto pobūdžio informaciją.Ukrainoje nuo ketvirtadienio tęsiasi kautynės su įsiveržusiomis gausiomis Rusijos pajėgomis. Ši neišprovokuota Maskvos invazija pasaulyje paskleidė pasibaisėjimą ir įtūžį.

Kanada siunčia karinės įrangos UkrainaiKanada sekmadienį paskelbė nusiųsianti Ukrainos kariuomenei neletalinės karinės įrangos, pavyzdžiui, šalmų, tačiau vėl atmetė galimybę siųsti ten karių kovoti prieš Rusijos pajėgas.Ukrainos kariams reikia neperšaunamų liemenių, šalmų, dujokaukių ir naktinio matymo įrangos, per spaudos konferenciją sakė Kanados užsienio reikalų ministrė Melanie Joly.Otavos siunčiamos įrangos vertė sieks 25 mln. Kanados dolerių (17,6 mln. eurų), sakė M. Joly, pabrėždama, kad prašymą „tiesiogiai“ gavo iš Ukrainos vicepremjerės Olhos Stefanišynos.Tuo metu Kanados gynybos ministrė Anita Anand pakartojo, kad kovinė misija „šiuo metu nėra svarstoma“.Ukrainoje nuo ketvirtadienio tęsiasi kautynės su įsiveržusiomis gausiomis Rusijos pajėgomis. Ši neišprovokuota Maskvos invazija pasaulyje paskleidė pasibaisėjimą ir įtūžį.Kanada vasario 14-ąją paskelbė, kad atsiųs ginklų ir amunicijos Ukrainai, taip pat pranešė apie 500 mln. Kanados dolerių (350 mln. eurų) paskolą.Kanadoje gyvena didelė ukrainiečių diaspora – daugiau nei 1,3 mln. žmonių.

JAV ragina amerikiečius Rusijoje svarstyti išvyktiJungtinės Valstijos sekmadienį paragino savo piliečius Rusijoje apsvarstyti galimybę nedelsiant išvykti iš šalies, komercinėms linijoms atšaukus skrydžius, o Europai uždarius savo oro erdvę Rusijos vežėjams dėl Maskvos invazijos Ukrainoje.„Oro linijų, atšaukiančių skrydžius iš ir į Rusiją, auga, o gausus kieks šalių uždarė savo oro erdvę Rusijos vežėjams“, – pranešime nurodė JAV ambasada Maskvoje.Ji paragino JAV piliečius „apsvarstyti galimybę išvykti iš Rusijos nedelsiant, kol tam dar yra komercinių galimybių“.Ambasada taip pat nurodo nekeičianti rekomendacijų ketinantiems keliauti į Rusiją. Ji sausį yra įvedusi ketvirtojo lygio perspėjimą nevykti į Rusiją.Anksčiau sekmadienį ES nusprendė uždaryti savo oro erdvę Rusijos lėktuvams, tą taip pat padarė Kanada ir Jungtinė Karalystė.Atsakydama į tai, Rusija taip pat uždaro oro erdvę įvairiems vežėjams iš Europos.Rusijos „Aeroflot“ sekmadienį pranešė stabdanti visus skrydžius į Europą.