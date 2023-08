Rusijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad vakar JAV oro pajėgų MQ-9 „Reaper“ ir RQ-4 „Global Hawk“ bepiločiai orlaiviai atliko žvalgybą virš pietvakarinės Juodosios jūros dalies.

„Dėl budinčių oro gynybos pajėgų veiksmų JAV oro pajėgų nepilotuojami žvalgybiniai orlaiviai pakeitė skrydžio kryptį ir paliko oro žvalgybos zonas“, – rašoma pranešime.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Žiniasklaida: Rusija gali kovoti dar metus, kol Putinas turės pasirinktiRusija turės pakankamai pinigų karui finansuoti dar vienerius metus. Tada diktatorius Vladimiras Putinas turės pasirinkti tarp Rusijos gerovės ir kovos.Remiantis CNN, V. Putinas pasirašė įstatymą, pagal kurį 2023 metais „nacionalinei gynybai“ numatyta skirti 4,98 trilijono rublių (52 mlrd. dolerių). Pagal vyriausybės dokumentą, kurį analizavo „Reuters“, ši prognozė padvigubėjo iki 9,7 trilijono rublių (101 mlrd. dolerių). Tai beveik tris kartus daugiau nei Rusija gynybai išleido 2021 metais.Rusijos ekonomikos ekspertas Richardas Connolly skaičiuoja, kad Rusijos išlaidos karui 2023 metais gerokai viršys 100 mlrd. dolerių. Prieš invaziją Rusija gynybai išleisdavo apie 3–4 proc. savo metinio bendrojo vidaus produkto, o dabar tai gali siekti 8–10 proc.Buvusi Rusijos centrinio banko pareigūnė Aleksandra Prokopenko sako, kad Rusija galbūt galės finansuoti karą dar maždaug metus, bet jei jis užsitęs, vyriausybei teks priimti „sunkų pasirinkimą“.„Kompromisas bus toks, kad jiems reikės didinti mokesčius arba mažinti infrastruktūros išlaidas, pavyzdžiui, kelių tiesimui ir tiltų priežiūrai, nes karas kainuos vis daugiau“, – CNN sakė ji.

Maliar: užgrobtose teritorijose įsibrovėliai slopina proukrainietiškas nuotaikasLaikinai užgrobtoje Ukrainos teritorijoje rusai mėgina vis labiau stiprinti priemones, neleidžiančias tarp gyventojų pasireikšti proukrainietiškoms nuotaikoms.„Šiuo tikslu įsibrovėliai iš Rusijos tobulina nuolatinio atsako į patriotiškai nusiteikusius piliečius praktiką, taiko planinius ir netikėtus patikrinimus bei represines priemones ir specialius propagandos veiksmus“, – „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar.Nuo šių metų rugpjūčio pradžios rusai laikinai užgrobtoje Zaporižios srities teritorijoje suaktyvino Rusijos paramos programą „Rusija: galimybių šalis“ ir prisidengę talentingo vietos jaunimo paieška ir rėmimu agresyviai diegia prorusiškas ir antiukrainietiškas nuotaikas.Be to, Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos (FST) atstovai intensyviau ieško proukrainietiškai nusiteikusių vietos piliečių. Pasak H. Maliar, šiuo tikslu padidintas mobiliųjų kontrolės punktų skaičius, Rusijos kareiviai atidžiai tikrina mobiliuosius telefonus ir Ukrainos operatorių SIM kortelių prieinamumą civiliams.Kartais įsibrovėliai be įspėjimo uždraudžia piliečių judėjimą gyvenvietėse, kuriose aptikti gyventojų proukrainietiškų nuotaikų požymiai. Šių metų rugpjūčio 24 d. laikinai okupuotoje Chersono srities dalyje esančioje Velyki Kopani gyvenvietėje staiga buvo paskelbtas draudimas piliečiams atvykti ir išvykti. Gyvenvietės blokavimo priežastis buvo tariamai aptikti Ukrainos valstybės simboliai.

Okupantams – smūgis Enerhodare: susprogdinta „kadyrovcų“ būstinė Rusijos okupuotame Enerhodare pasipriešinimo judėjimas susprogdino okupantų pajėgų būstinę. Kol kas tikslinama, kiek per jį buvo likviduota „kadyrovcų“, rašo UNIAN.Skelbiama, kad specialioji operacija įvykdyta pirmadienį. Apie tai savo „Telegram“ kanale informuoja Ukrainos vyriausioji žvalgybos valdyba.„Rugpjūčio 28 dieną laikinai okupuotame Enerhodare nugriaudėjo galingas sprogimas. Per vietos pasipriešinimo judėjimo surengtą operaciją, kurią koordinavo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, „nukentėjo“ Rusijos valstybės gvardijos omono dalinio „Ahmat-1“ būstinė“, – teigiama pranešime.Pabrėžiama, kad konkrečiai kalbama apie statinį, esantį adresu Statybininkų gatvė nr. 46, kur anksčiau veikė vieno iš Ukrainos bankų vietos skyrius. Po miesto okupacijos „kadyrovcai“ jį užėmė ir ėmė naudoti saviems tikslams.Remiantis Ukrainos žvalgybos turimais duomenimis, rugpjūčio 28 dieną 09:50 val. nurodytu adresu nugriaudėjo sprogimas. Jo metu nukentėjo okupantai ir lauke laikomi jų automobiliai. Po sprogimo kilo gaisras. Į nelaimės vietą vyko ugniagesiai ir greitosios medicinos pagalbos ekipažas.„Šiuo metu tikslinama informacija, kiek „kadyrovcų“ žuvo ir kiek buvo sužeisti, vietos gyventojai nenukentėjo“, teigiama išplatintame pranešime.Žvalgyba informuoja, kad po serijos sprogimų okupantai skubiai paliko miesto karinę administraciją.„Šiuo metu Enerhodare vyksta patikrinimai, ribojamas naudojimasis internetu“, – sako Ukrainos žvalgyba.https://t.me/Ukraine_365News/60618

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pietiniame fronte daro pažangąAntradienį Ukraina pranešė, kad jos pajėgos pasistūmėjo giliau į Rusijos gynybos linijas netoli Robotynės kaimo, praėjus vienai dienai, kai jį perėmė pietiniame fronte.Birželį Kyjivas pradėjo sunkų atsakomąjį puolimą, sukaupęs Vakarų tiekiamų ginklų ir sutelkęs puolimo batalionus, tačiau pažanga lėta.Kariuomenės atstovas Andrijus Kovaliovas sakė, kad Ukrainos pajėgos toliau veržiasi Zaporožios srityje, kuri, Maskvos teigimu, yra Rusijos dalis.„Ukrainos pajėgos pasiekė sėkmę Novodanylivkos kryptimi Verbovės link“, – sakė jis antradienį valstybinei žiniasklaidai, paminėjęs du kaimelius karo nuniokotame regione. A. Kovaliovas pridūrė, kad kariai laiko užgrobtą teritoriją ir puola Rusijos artileriją.Palyginti su praėjusių metų puolimu Chersono ir Charkivo srityse, šį kartą Ukrainos pajėgos atsitrenkia į Rusijos gynybines apkasų linijas ir daugybės kilometrų minų laukus. Tačiau analitikai sako, kad Robotynės užėmimas įrodo, jog Ukrainos pajėgos gali pralaužti Rusijos gynybą ir stumiasi į pietus.https://twitter.com/visegrad24/status/1696415334503227430/photo/1

Per praėjusią parą rusai sudavė Chersono sričiai 61 smūgį, žuvo vienas civilisPer praėjusią parą Rusijos kariuomenė sudavė Ukrainos Chersono sričiai 61 smūgį. Tai platformoje „Telegram“ pranešė šios srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Per praėjusią parą priešas inicijavo 61 smūgį, iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, daugkartinio paleidimo raketų sistemų „Grad“, dronų ir lėktuvų paleisdamas 275 sviedinius. Priešas 18 sviedinių paleido į Chersono miestą“, – parašė O. Prokudinas. Pasak jo, Rusijos pajėgų taikinyje atsidūrė gyvenamosios teritorijos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos.„Dėl Rusijos agresijos vienas žmogus žuvo, o dar keturi buvo sužeisti“, – pridūrė O. Prokudinas.

Ukrainos gynybos ministerija atmeta naujus kaltinimus dėl sukčiavimoUkrainos gynybos ministras pirmadienį atmetė naujus kaltinimus dėl karinių tiekimų, kai žiniasklaidoje pasirodė pranešimai apie uniformas, perkamas išpūstomis kainomis vykstant karui su Rusija.Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad praėjusių metų pabaigoje ministerija pasirašė sutartį su Turkijos įmone dėl žieminių drabužių kariams tiekimo, tačiau sudarius sandorį kaina išaugo tris kartus. Ukrainos žurnalistai taip pat nustatė, kad žieminę aprangą Turkijoje galima įsigyti gerokai pigiau.Jie taip pat pranešė, kad vienas iš Turkijos įmonės savininkų yra Oleksandras Kassai, Genadijaus Kassai, tos pačios partijos, kaip ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, nario sūnėnas.Gynybos ministras Oleksijus Reznikovas šiuos kaltinimus pavadino melagingais ir sakė, kad suderėtos kainos atitinka skelbiamas. „Raginu visus vertinti informaciją kritiškiau ir atsakingiau, nes ji klaidina visuomenę, o dar blogiau – mūsų partneres, nes iš išorės atrodo, jog tai katastrofa“, – per spaudos konferenciją sakė O. Reznikovas. „Viskas padaryta pagal viešųjų pirkimų įstatymą“ ir „konkurso būdu“, tvirtino jis.Dėl ankstesnio korupcijos skandalo, susijusio su kariuomenės aprūpinimu, sausį iš pareigų buvo pašalinti aukšti Ukrainos pareigūnai. Žiniasklaida atskleidė, jog ministerijos pasirašytoje sutartyje dėl maisto produktų pirkimo kariams irgi buvo parodytos per didelės sumos. Tuomet O. Reznikovas pripažino, kad jo ministerijos kovos su korupcija tarnyba „neįvykdė savo užduoties“.Mėnesio pradžioje V. Zelenskis atleido visus regionų pareigūnus, atsakingus už karių verbavimą, kad išnaikintų korupciją, apėmusią ir leidimus kai kuriems šauktiniams išvengti tarnybos kariuomenėje. Nuo šių metų pradžios šalyje, kurioje korupcija jau seniai plačiai paplitusi, būta ir kitų atvejų, todėl Europos Sąjunga reikalauja, kad Kyjivas imtųsi griežtų veiksmų, jei šalis nori tapti bloko nare.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 261 840 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 261 840 karių, įskaitant 530 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai antradienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 414 Rusijos tankų (+14 per pastarąsias 24 val.), 8 579 (+17) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 450 (+25) artilerijos sistemų, 733 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 500 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 7 909 (+43) automobilius, 18 laivų, 4 387 (+4) dronus, 820 (+11) specialiosios technikos vienetų ir 1 419 (+4) sparnuotųjų raketų.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Per parą Ukrainoje įvyko 32 susirėmimaiKaras Ukrainoje tęsiasi – per pastarąją parą įvyko 32 susirėmimai tarp Ukrainos karių ir Rusijos įsibrovėlių.Antradienį, rugpjūčio 29 d., Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas rytiniame pranešime pranešė, kad priešininkai bandė pulti tik viena kryptimi – Marjinkos. „... Gynybos pajėgos ir toliau stabdo Rusijos karių veržimąsi į Marjinkos ir Donecko sritis“, – sakoma pranešime.Generalinis štabas pridūrė, kad rusai daugelyje rajonų atakavo raketomis. Dėl priešo antskrydžių yra sužeistų ir aukų tarp civilių, taip pat sugriautos mokyklos ir gyvenamieji pastatai.

Baltarusijos opozicijos lyderis: „Wagner“ kovotojams išduodami Baltarusijos pasaiBaltarusijos vidaus reikalų ministerija išduoda naujus pasus „Wagner“ samdiniams, interviu Lenkijos spaudos agentūrai sakė Baltarusijos opozicijos lyderis Pavelas Latuško. Anot jo, tai tęsiasi mėnesį.„Wagner“ nariai gauna Baltarusijos pasus – tikrus dokumentus, bet išduotus kitomis pavardėmis, – sakė P. Latuško. – Taigi jie gali patekti į ES per sienos kirtimo punktus“.Jis patikino, kad tada „Wagner“ samdiniai galės „vykdyti sabotažą ir teroristinius išpuolius“ tose šalyse.P. Latuškos teigimu, Baltarusijoje liko keli tūkstančiai „Wagner“ kovotojų. Jis sakė, kad nors Lukašenka nori, kad jie ten ir liktų, tačiau, „neturi pakankamai finansinių išteklių išlaikyti didelę kovotojų grupę“.

Sevastopolio ligoninės perpildytos sužeistų Rusijos kareiviųSevastopolio ligoninės perpildytos sužeistų Rusijos kareivių, jie patalpinti koridoriuose ir net valgykloje, trūksta ir medicinos personalo, remdamasi atvirais šaltiniais pranešė Ukrainos prezidento misija Krymo Autonominėje Respublikoje.Taip pat pranešta, kad praėjusią savaitę įsibrovėliai toliau rengė laivyno priešvandeninių laivų ir sabotažo paramos padalinių mokymus Kamyševos ir Strileckos įlankose bei Chersoneso kyšulio rajone.Pabrėžiama, kad okupantai išrado naują būdą, kaip apsaugoti neteisėtą Krymo tiltą. Dabar jie skandina keltus, kad sukurtų „gynybinę liniją“. Jau nuskandintas vienas keltas, planuojama nuskandinti dar mažiausiai penkis.Misija taip pat pranešė, kad praėjusią savaitę judėjimo ATESH aktyvistai užfiksavo suaktyvėjusį karinės įrangos perdislokavimą jūra per Kerčės sąsiaurį. Partizanai pranešė ir apie okupantų karinės bazės vietą tarp Ujutnės ir Jevpatorijos, ten dideliu mastu atvyksta karinės technikos vilkstinės, Rusijos Federacija ten išdėstė oro gynybos sistemas.Šiuo metu Ukraina ugnimi nekontroliuoja viso Krymo, bet gali smogti bet kuriai pusiasalio daliai.

Rusija tvirtina atrėmusi naujausias Ukrainos dronų atakas virš Tulos ir Belgorodo sričių Rusijos oro gynyba virš Tulos ir Belgorodo sričių numušė iš viso tris Ukrainos dronus, antradienį pareiškė Gynybos ministerija Maskvoje.Tuloje buvo sunaikinti du bepiločiai, o Belgorode buvo numušta viena skraidyklė, atskiruose pranešimuose tvirtino ministerija, nepatikslindama, ar per šiuos incidentus nukentėjo žmonės ar infrastruktūra.Pastarosiomis dienomis Rusijoje dažnai fiksuojamos dronų atakos.

Rusijos kariuomenė teigia numušusi 2 bepiločius orlaivius virš Belgorodo sritiesRusijos gynybos ministerija pranešė, kad rugpjūčio 28 dieną virš Belgorodo srities buvo numušti du Ukrainos dronai. Informacijos nepavyko patikrinti nepriklausomai.Pavasario ir vasaros mėnesiais padaugėjo Ukrainos pajėgų atakų.Po liepos 30 d. bepiločio lėktuvo atakos Maskvoje prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipimesi paaiškino, kad karo veiksmai Rusijoje didės. „Pamažu karas grįžta į Rusijos teritoriją – į jos simbolinius centrus ir karines bazes, ir tai yra neišvengiamas, natūralus ir absoliučiai teisingas procesas“, – sakė jis.

Rusija paskelbė apie JAV bepiločius orlaivius netoli Krymo: į dangų kilo naikintuvaiRusijos Federacijos gynybos ministerija pranešė, kad netoli okupuoto Krymo jie pakėlė naikintuvus, kad perimtų amerikiečių nepilotuojamas orlaivius.Rusijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad vakar JAV oro pajėgų MQ-9 „Reaper“ ir RQ-4 „Global Hawk“ bepiločiai orlaiviai atliko žvalgybą virš pietvakarinės Juodosios jūros dalies. „Dėl budinčių oro gynybos pajėgų veiksmų JAV oro pajėgų nepilotuojami žvalgybiniai orlaiviai pakeitė skrydžio kryptį ir paliko oro žvalgybos zonas“, – rašoma pranešime.

Zelenskis: Ukraina didina ginklų gamybos apimtisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad šalis planuoja maksimaliai padidinti savo ginklų, ypač sviedinių, dronų, raketų, šarvuočių ir pan., gamybos apimtis. Jis pažymėjo, kad valstybė tam turi lėšų.Prezidentas priminė, kad šiandien vykusiame Vyriausiojo vado štabo posėdyje jo dalyviai aptarė situaciją fronto linijoje.„Visų pirma, Kupjansko kryptis, pagrindiniai Donecko regiono taškai – Bachmutas, Avdiivka, Maryinka, pietinės kryptys, ypač Orekhove“, - sakė jis.Štabe jie išgirdo Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovo pranešimą apie okupantų planus. Valstybės vadovas pažadėjo, kad Ukraina tikrai į juos atsakys ir padarys tai „taip, kaip jie nesitiki“.Be to, šiandien V. Zelenskis surengė atskirą susitikimą dėl Ukrainos ginklų gamybos, kuriame dalyvavo Strateginės pramonės ministerijos, „Ukroboronprom“ ir vidaus pramonės įmonių atstovai.„Ginklai, kurie gaminami Ukrainoje. Korpusai, pagaminti Ukrainoje. Dronai, raketos, šarvuočiai. Kiek įmanoma didiname gamybos apimtis. Ukraina gali tai padaryti. Mūsų gynybos pramonė duos geresnį rezultatą“, – pabrėžė jis.

Po skandalingos popiežiaus kalbos – Ukrainos reakcijaUkrainos užsienio reikalų ministerija aštriai sukritikavo skandalingą popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi į Rusijos jaunimą, praneša UNIAN. Pontifikas savo pareiškime paminėjo Rusijos Federacijos „didybę“ ir pažymėjo, kad rusai yra „didžiosios“ Rusijos valdovų Petro I, Jekaterinos II ir kitų imperijų palikuonys. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Olegas Nikolenka įvertino, kad po tokiais žodžiais, kurie sklinda iš popiežiaus lūpų, sąmoningai ar nesąmoningai skamba imperialistinės propagandos tezės.Jis priminė, kad rusai mėgsta frazes apie „dvasinius ryšius“, „Motinos Rusijos“ išgelbėjimą ir kitus pareiškimus, kuriais agresorius pateisina save dėl pralieto ukrainiečių kraujo.„Labai apmaudu, kad Rusijos didžiųjų galių idėjos, kurios iš tikrųjų yra Rusijos chroniško agresyvumo priežastis, sąmoningai ar nesąmoningai skamba iš popiežiaus lūpų, kurio misija, mūsų supratimu, yra būtent atverti Rusijos jaunimo akis į destruktyvų dabartinės Rusijos vadovybės kursą“, - sakė O. Nikolenko.Popiežius rusams apie jų imperinę praeitį kalbėjo per visos Rusijos katalikų jaunimo susitikimą Sankt Peterburge. Renginys vyko rugpjūčio 25 d. Popiežiaus pagrindinės citatos iš karto išplito per Rusijos Federacijos žiniasklaidą ir buvo paskelbtos Dievo Motinos arkivyskupijoje Maskvoje.Pareiškime popiežius padėkojo Rusijos jaunimui už jų „būdą būti rusais“, taip pat paragino nepamiršti, kad Rusijos visuomenė yra „didžiosios Rusijos motinos“ paveldėtoja.Tai jau ne pirmas skandalu tapęs popiežiaus pareiškimas, kai vyksta Rusijos ir Ukrainos karas. Anksčiau popiežius kreipėsi į Rusijos valdžią, kad ši pratęstų susitarimą su Ukraina dėl grūdų eksportą, ir rusus bei ukrainiečius pavadino broliais.

Rusijos gynybos ministerija pranešė apie JAV dronus prie Krymo Rusijos gynybos ministerija pranešė dislokavusi du savo naikintuvus, kad perimtų Jungtinių Valstijų oro pajėgų MQ-9 „Reaper“ ir RQ-4 „Global Hawk“ nepilotuojamus orlaivius netoli Krymo pusiasalio.Dronus aptiko Rusijos pajėgos, kurios užfiksavo dronus, skrendančius virš pietvakarinės Juodosios jūros dalies, pranešė Rusijos gynybos ministerija.Du Rusijos naikintuvai buvo dislokuoti siekiant išvengti „galimo valstybės sienos pažeidimo“ ir „užkirsti kelią bet kokiai radiotechninei žvalgybai“, pranešė Gynybos ministerija.„Dėl budinčių oro gynybos pajėgų veiksmų Jungtinių Valstijų oro pajėgų žvalgybiniai UAV pakeitė savo skrydžio trajektoriją ir paliko zonas, kuriose buvo vykdoma oro žvalgyba“, – pranešė Gynybos ministerija.Pentagono atstovas pulkininkas leitenantas Garronas Garnas CNN sakė, kad JAV „toliau vykdys įprastas misijas virš Juodosios jūros, kaip leidžia tarptautinė teisė, kad užtikrintų laivybos ir manevro laisvę regione“.

Žiniasklaida: Rusija ruošiasi paskelbti didelio masto mobilizacijąRusija jau parengė prezidento Vladimiro Putino dekreto projektą, skelbiantį naują didelio masto mobilizacijos bangą. Diktatorius gali jį pasirašyti rugsėjo pabaigoje.Pasak ZN.UA, remdamasi šaltiniais Ukrainos specialiosiose tarnybose, dekreto pasirašymo data nebuvo pasirinkta atsitiktinai. Visų pirma taip yra dėl artėjančių rinkimų.„Pirma, Rusija jau surengs vieną balsavimo dieną ir neigiama rusų reakcija į dekretą neturės įtakos jų paramai „Vieningosios Rusijos“ kandidatams. Antra, tikimasi, kad dekreto pasirašymo metu dauguma Rusijos piliečių grįš iš atostogų“, – sakoma straipsnyje.Pažymima, kad tokiu dekretu Rusijos Federacijoje jie planuoja ne tik paskelbti didelio masto mobilizaciją, bet ir pasiūlyti rusams, kuriems taikoma mobilizacija ir kurie yra užsienyje, grįžti į šalį per savaitę nuo to momento, kai V. Putinas pasirašė dokumentą. Jie turės vienerius metus tarnauti Rusijos kariuomenėje.Pernai rugsėjo 21 dieną Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, skelbiantį apie dalinę mobilizaciją Rusijos Federacijos teritorijoje. Iš viso planuota mobilizuoti apie 300 tūkst. vyrų. Tada rusai ėmė masiškai bėgti į kitas šalis.Maždaug po mėnesio Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu paskelbė, kad mobilizacija baigta, tačiau mobilizacijos priemonės Rusijoje nesibaigė.Ukrainos žvalgyba prognozuoja naujos mobilizacijos bangos Rusijos Federacijoje paskelbimą. Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovas Kyrylo Budanovas sako, kad Rusija gali papildomai mobilizuoti 450 tūkst. vyrų.

Įspėja apie naujas Rusijos atakasUkrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato generolas majoras Vadymas Skibitskis sakė, kad Rusijos kariai rudenį apšaudys Ukrainos energetikos sistemą, tačiau greičiausiai masinių atakų, kaip 2022 metų rudenį, nebus. Apie tai rašo „Telegram“ kanalas „Ukraine Now“.Pasak V. Skibitskio, Rusijos kariai tiria Ukrainos energetikos objektus, jų pažeidžiamumą ir oro gynybos sistemų vietą, kad pasirinktų geriausius išpuolių maršrutus.Tačiau manoma, kad Rusija, vargu, ar per vieną ataką iššaus 70–100 raketų, nes bijo išeikvoti savo raketų atsargas. Dėl ribotų atsargų Rusijos kariuomenė keičia raketų klases, atidžiau pasirenka taikinius ir maršrutus, taip pat priima greitesnius sprendimus dėl atakų.

Mariupolyje okupantai nužudė apie 100 tūkst. žmoniųRusijos okupantai Mariupolyje nužudė apie 100 tūkst. civilių gyventojų, ir šis skaičius yra patvirtintas.Charkivo žmogaus teisių apsaugos grupės ekspertas Michaylas Romanovas apie tai sakė „Ukrinform“ spaudos centre, pristatydamas teisiškai pagrįstą pareiškimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui apie Rusijos okupantų vykdytą genocidą Mariupolyje.„Aukų skaičius Mariupolyje matuojamas tūkstančiais, dešimtimis tūkstančių. Tuo metu negalėjome nustatyti tikslaus skaičiaus, bet [skaičiavome] netiesiogiai, atimdami iš bendro Mariupolio gyventojų skaičiaus tą dalį gyventojų, apie kuriuos buvo pranešta, kad jie evakuoti arba išvežti į Rusiją, arba remdamiesi kokiais nors kitais duomenimis, kurie leido atimti tą gyventojų grupę. Ir mes gavome maždaug 100 tūkst. žmonių skaičių, tai yra, šie žmonės buvo nužudyti“, – sakė M. Romanovas.Jis pažymėjo, kad žmonės Mariupolyje buvo žudomi įvairiais būdais, metodais, naudojant skirtingus ginklus, tačiau visai atvejais tai buvo žmogžudystės.„Kai kuriuos epizodus paėmėme iš savo duomenų bazės. Tai yra tai, ką surinkome asmeniškai, kuo esame tam tikra apimtimi įsitikinę, nes kiekvieną rastą faktą stengėmės patikrinti ir gauti papildomų įrodymų, patvirtinančių šių faktų egzistavimą“, – pabrėžė žmogaus teisių gynėjas.Darbo grupė, kurią sudarė Charkivo žmogaus teisių gynimo grupės komanda ir išvykę Mariupolio gyventojai, kartu surinko informaciją apie rusų nusikaltimus ir parašė atitinkamą pareiškimą. Šiame didelės apimties pareiškime, parengtame ukrainiečių ir anglų kalbomis, pateikiama daug informacijos apie Mariupolį, apie tai, kaip ten buvo žudomi suaugusieji ir vaikai. Jis bus paskelbtas ir išsiųstas Tarptautiniam baudžiamajam teismui.Charkivo žmogaus teisių apsaugos grupė yra viena seniausių Ukrainos žmogaus teisių gynimo organizacijų.

Ukrainos valdžia įsakė privalomai evakuoti daugiau vaikų Ukrainos valdžia nurodė privalomai evakuoti vaikus iš dviejų pietrytinio Zaporižios regiono rajonų, kuriuos atkakliai apšaudo rusai.Premjero pavaduotoja Iryna Vereščiuk Ukrainos televizijai sakė, kad evakuacija iš Vasylivskio ir Pologivskio rajonų dabar yra privaloma. Manoma, kad iš viso rajonuose vis dar gyvena daugiau nei 50 civilių.Taip pat buvo priverstinai evakuota bendruomenė Charkovo srities Kupjansko rajone, kuri pastarosiomis savaitėmis patyrė intensyvų Rusijos bombardavimą.„Donecko srityje „89 vaikai iš 11 gyvenviečių evakuojami, šiandien procesas vyksta“, – sakė I. Vereščiuk.

Ukrainos žvalgyba: subombarduota Rusijos policijos bazė EnerhodareUkrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos bazėje okupuotame Enerhodaro mieste, netoli Zaporižios atominės elektrinės, įvyko pasipriešinimo operacija.Gynybos žvalgyba savo kanale „Telegram“ pranešė, kad sprogimas įvyko pirmadienio rytą Rusijos specialiųjų riaušių policijos pajėgų, vadinamų OMON padaliniu, būstinėje.„Dėl Ukrainos gynybos žvalgybos koordinuojamo vietinio pasipriešinimo judėjimo operacijos buvo „apgadinta“ improvizuota Rusijos gvardijos dalinio „Akhmat-1“ „kareivinė“, - teigiama pranešime. „Achmat-1“ yra čečėnų vienetas. Gynybos žvalgyba pranešė, kad po to, kai miestas buvo užimtas, čečėnų kovotojai užgrobė ir pertvarkė Ukrainos banko filialo pastatą. Pranešime teigiama, kad dėl sprogimo „nukentėjo okupantų darbuotojai ir kieme stovintys automobiliai. Pastate kilo gaisras. Į įvykio vietą atvyko ugniagesių ekipažai ir greitoji medicinos pagalba. Šiuo metu tikslinama informacija apie žuvusiųjų ir sužeistųjų kadyroviečių skaičių“.

D. Kuleba dėkoja Čekijai už solidarumą su UkrainaUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba padėkojo Čekijai už didelį solidarumą su jo šalimi. Tai svarbiausia jo vizito Prahoje žinia, sakė D. Kuleba pirmadienį po susitikimo su čekų kolega Janu Lipavsky‘iu.Pokalbių temos, be kita ko, buvo tolesnis bendradarbiavimas ginkluotės srityje ir ES perspektyva Ukrainai. Čekija, kuri buvo priimta į ES per plėtrą į Rytus 2004 m., žino visas stojimo proceso „kliūtis“ ir gali padėti savo patirtimi, pabrėžė D. Kuleba.Čekija laikoma ištikima Ukrainos rėmėja kovoje su pusantrų metų trunkančia Rusijos invazija. Praha jau yra skyrusi Kyjivui ginkluotės prekių už šimtus milijonų eurų ir teikė pagalbą apmokant karius. Čekija, be kita ko, pristatė tankų, kovinių sraigtasparnių, daugkartinių raketų paleidimo sistemų ir artilerijos amunicijos.

V. Zelenskis: galima rengti rinkimus karo sąlygomis, tačiau tam būtina ES ir JAV finansinė paramaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad norėtų surengti nacionalinius rinkimus net ir vykstant Rusijos invazijai, tačiau perspėjo, kad tam reikės JAV arba ES finansinės paramos.„Pagal įstatymus draudžiama rengti rinkimus [karo padėties metu]‘, – sakė jis interviu, paskelbtame sekmadienio vakarą.Pasak jo, surengti rinkimus būtų labai sunku, o viena iš būtinų sąlygų būtų JAV ir ES finansinė parama šiam procesui.„Aš nerengsiu rinkimų skolon, taip pat neatimsiu lėšų rinkimams iš gynybos“, – pridūrė jis.Tam parlamentas turėtų „skubiai“ pakeisti galiojančius įstatymus, sakė jis.Tačiau pagrindinė teisėtų rinkimų problema – kaip užtikrinti, kad galėtų balsuoti kariai, sakė jis. Tokiu atveju rinkimų stebėtojai turėtų būti siunčiami į apkasus.V. Zelenskis taip pat sakė, kad reikėtų užtikrinti, jog rinkimuose galėtų dalyvauti milijonai ukrainiečių pabėgėlių, dabar įsikūrusių visoje Europoje. „Septyniems milijonams [pabėgėlių] turėtų būti suteikta galimybė balsuoti. Mums reikia kiekvieno balso“, – pridūrė jis.Anksčiau, lankydamasis Kyjive, JAV respublikonų senatorius Lindsey Grahamas pareikalavo, kad, nepaisant karo, Ukraina surengtų rinkimus ne vėliau kaip 2024 metais.Ukraina jau daugiau kaip 18 mėnesių priversta kariauti su ją užpuolusia Rusija. Dėl karinės padėties, kuri šiuo metu pratęsta iki lapkričio vidurio, neįmanoma surengti parlamento rinkimų, kurie pagal Konstituciją numatyti spalio 29 dieną.Panaši grėsmė kyla ir prezidento rinkimams, turintiems įvykti 2024 metų kovo 31 dieną.V. Zelenskis gali tikėtis aiškios pergalės prezidento rinkimuose, teigia apžvalgininkai. Tačiau parlamento rinkimuose jam tektų kandidatuoti su nauju partijos projektu, nes jo partija „Tautos tarnas“, įkurta prieš 2019 metų rinkimus, nebesurinktų daugumos, kadangi ją sukrėtė daugybė skandalų.Parlamente prezidento partijos frakcija jau dabar priklauso nuo kitų partijų atstovų paramos.

Rusijos sukarinta neonacių grupuotė pagrasino nutraukti kovą „kritiškoje“ fronto linijojeVienas Rusijos sukarintas neonacių padalinys pagrasino nutraukti kovą „kritiškoje“ fronto linijoje, jei Kremlius iš Suomijos areštinės neišlaisvins jo įkūrėjo, pranešė JAV Karo studijų institutas (ISW). Su „Wagner“ susijusio padalinio „Rusič“ lyderis Janas Petrovskis penktadienį buvo sulaikytas Suomijoje Ukrainos prašymu, pranešė ši grupuotė ir su „Wagner“ susiję socialinės žiniasklaidos kanalai.Dabar „Rusič“ pareiškė, kad nesaugos rusų, kol to paties nepadarys Rusijos vyriausybė, ir apkaltino ją nesugebėjus užtikrinti J. Petrovskio paleidimo.„Rusų nereguliariosios formuotės ir toliau linksta grasinti, jog vienašališkai pasitrauks iš mūšių, nepaisant to, kad pastaruoju metu Rusijos karinė vadovybė stengiasi išvalyti ir nuslopinti nepaklusnumą“, – teigė ISW.JAV įsikūręs analitinis centras pažymėjo, kad „Rusič“ grupė greičiausiai yra dislokuota Robotynės – Verbovės fronto linijoje Zaporižės regione, kur Rusija „negali sau leisti, kad sukiltų kokie nors daliniai“.

Okupantams – galingi ukrainiečių smūgiai: žuvusieji buvo vežami sunkvežimiais Ukrainos karinė žvalgyba atliko papildomus žvalgybinius veiksmus ir, pasitelkusi pasipriešinimo judėjimą, okupuotoje Zaporožios srities teritorijoje efektyviai sunaikino keletą priešo objektų, remdamasi Vyriausiąja žvalgybos valdyba praneša „RBC-Ukraina“.Rugpjūčio 24 d., švenčiant Ukrainos nepriklausomybės dieną, Zaporižios srities Vasiljevkos rajono Kamenkos – Dniprovskos mieste apie 6 val. ryto į okupacinės karinės – civilinės administracijos vadinamo viršininko pavaduotojo, kolaboranto Aleksandro Reimerio patalpų langą įskrido ukrainiečių dronas-kamikadzė. Sužeistas kolaborantas buvo evakuotas į ligoninę.Dieną prieš tai, kai buvo minima Ukrainos valstybinės vėliavos diena, Zaporižios srities Energodaro miesto Federalinės saugumo tarnybos padalinio būstinėje vyko renginys, skirtas okupacinės kariuomenės personalui.Maždaug 19 val., tuo metu, kai buvo susirinkę daugiausia okupantų, būstinėje nugriaudėjo galingas sprogimas. Prasidėjus evakuacijai, šalia pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo suduotas dar vienas smūgis, kuris papildomai praretino okupantų gretas ir gerokai apgadino ten stovėjusias transporto priemones.Į įvykio vietą atvyko trys ugniagesių komandos ir greitosios pagalbos automobilis. Žuvusių rusų palaikai keliais kariniais sunkvežimiais „Ural“ buvo išvežti Melitopolio kryptimi.https://t.me/DIUkraine/2743

Kursko aerodromas atakuotas australiškais kartoniniais dronaisSekmadienį Kursko srityje esantį aerodromą atakavo būrys kartoninių dronų kamikadzių SYPAQ, kuriuos Australija tiekia Ukrainai, praneša „UNIAN“, remdamasis „Telegram“ kanalo „Mash“ informacija.Pasak „Mash“, taikiniai buvo karinis radioelektroninės kovos (REK) dalinys Kursko srityje ir Chalino karinis aerodromas.Pirmojo šimto kartoninių dronų partiją Ukrainos karinės pajėgos gavo šių metų kovo mėnesį. Toks dronas – tai 5 kg vašku impregnuoto popieriaus, guminės juostelės ir variklis. Kaip tuomet teigė SYPAQ direktorius Davidas Vicino, kiekvieną mėnesį jie planuoja perduoti Kyjivui apie 100 bepiločių orlaivių.„Išradingi ukrainiečiai modernizavo kartoninį droną: prikimšo į jį sprogmenų ir rugpjūčio 27 dieną apie 4 val. ryto paleido apie 16 SYPAQ dronų į REK dalinį ir Chalino karinį aerodromą. Tik nedidelė jų dalis buvo koviniai. Likusieji buvo tušti, kad atitrauktų oro gynybos ir ten buvusių karių dėmesį“, – rašo „Mash“.Toks dronas kaip savižudis gali gabenti 4-5 kg krovinį. Jo variklis gali būti elektrinis. Popieriniai SYPAQ dronai beveik nematomi radarams. Juos galima numušti tik REK priemonėmis arba kulkosvaidžiais su naktinio matymo taikikliais ir termovizoriais.

Gubernatorius: per Rusijos puolimą Chersono srityje vienas žmogus žuvoRusijos kariai šiandien apie 10.40 val. vietos laiku smogė Sadovės kaimui, esančiam Ukrainos pietinėje Chersono srityje, pranešė gubernatorius Oleksandras Prokudinas.Jo teigimu, per išpuolį pataikyta į gyvenamąjį namą, kur vietoj žuvo 63 metų moteris.58 metų vyras kritinės būklės dėl pilvo ir kojų sužalojimų buvo paguldytas į ligoninę.

Podoliakas: karas Ukrainoje baigsis staiga Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas sako, kad karas Ukrainoje baigsis staiga. Tačiau, anot jo, mažai tikėtina, kad kiekvieną kilometrą teks atgauti krauju, nes tam tikromis aplinkybėmis „įvykiai įgaus kitokį atspalvį“, rašo rbc.ua. „Bus nelengva, bet naivu manyti, kad Ukraina turi susigrąžinti teritorijas, kiekvieną kilometrą atimdama krauju. Ukrainos pajėgoms veržiantis į pietus ir pasiekus administracinę sieną su Krymu įvykiai pasisuks kita linkme. Viskas baigsis greitai ir akimirksniu, kaip ir prasidėjo“, – patikino jis. „Kremliuje jie supranta, kas neišvengiama: kuo daugiau okupuotų teritorijų Rusija praras, tuo greičiau kris režimo parama“, – sako M. Podoliakas. Anot jo, „Wagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino mirtis ir naujos mobilizacijos rengimas frontui tėra „laiko pirkimas“.

Britų žvalgyba: labai tikėtina, kad Rusija atšaukė svarbias karines pratybasRusija greičiausiai atšaukė svarbias karines pratybas, kurios turėjo vykti rugsėjį, teigia Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Remiantis naujausia, platformoje „X“ (buvusiame tviteryje) pirmadienį paskelbta ministerijos žvalgybos duomenų suvestine, pratybos „ZAPAD 23“ turėjo tapti karinių mokymų laikotarpio kulminacija. Kaip teigiama, ankstesnės pratybos „ZAPAD 21“ Rusijai buvo didžiausi tokio tipo manevrai nuo sovietmečio.Ministerija pažymi, kad Maskva veikiausiai atšaukė „ZAPAD 23“, nes tam turi per mažai karių ir technikos. Rusijos vadovybė taip pat galimai baiminasi kritikos dėl tokių manevrų organizavimo vykstant karui.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kasdien, nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį. Maskva jas atmeta kaip „dezinformaciją“.

Budanovas atkreipė dėmesį į pagrindinę Putino klaidą dėl karo Pagrindinė Rusijos prezidento Vladimiro Putino klaida dėl karo Ukrainoje yra ta, kad jis buvo atitrūkęs nuo realybės. Tai yra strateginis Rusijos Federacijos praradimas, interviu „Krym.Realii“ sakė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas. “... jis (Putinas – red. past.) buvo atitrūkęs nuo realybės – tai yra pagrindinė jo klaida“, – pažymėjo K. Budanovas. Jis pridūrė, kad dėl plataus masto invazijos Rusija patyrė daug rimtų problemų, įskaitant tai, kad atsidūrė diplomatinėje tremtyje. Rusijos valdžia tikėjosi per kelias dienas užgrobti Ukrainą, tačiau susidūrė su dideliu pasipriešinimu. Rusija Ukrainoje patyrė didžiulių nuostolių. Bendri priešo nuostoliai 2023 m. rugpjūčio 28 d. yra maždaug 261 310 įsibrovėlių.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau sužeista 1 117 vaikųNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 28 d. Ukrainoje jau sužeista mažiausiai 1 117 vaikų. Dar 503 žuvo.Tai pirmadienį platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (485), Charkivo (300), Kyjivo (129), Chersono (122), Zaporižios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (95), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Per Rusijos raketų ataką Poltavos srityje žuvo du žmonės, penki buvo sužeistiPraėjusią naktį per Rusijos raketų ataką Poltavos srityje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki penkių.„Dėl sprogimo užsiliepsnojo naftos fabriko patalpos. Kol kas žinoma, kad du žmonės žuvo, dar penki buvo sužeisti. Žmonės dirbo naktinėje pamainoje“, – „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Pasak jo, buvo užpultas Hoholevės kaimas Myrhorodo rajone.Pranešta, kad rugpjūčio 28-osios naktį Rusija puolė Ukrainą iš jūros ir oro paleidžiamomis raketomis. Poltavos srityje nukentėjo pramonės objektas.https://twitter.com/United24media/status/1696061838696300856/photo/1

Ukrainos ginkluotosios pajėgos paaiškino, kaip pasikeitė Rusijos taktikaKarinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ignatas pažymi, kad Rusijos įsibrovėliai bando sugriauti Ukrainos ekonomiką ir taip paveikti ukrainiečių psichologinę būseną.Jis, kalbėdamas apie naktinį priešo puolimą, pažymėjo, kad šį kartą priešas panaudojo nedaug raketų. Anot J. Ignato, dabar priešo aviacijos aktyvumas yra gana didelis, ypač pietų kryptimi, Azovo jūros vandenyse, taip pat Chersono regione.Paklaustas, ką liudija nedidelis priešo raketų panaudojimas, palyginti su masiniu apšaudymu, J. Ignatas pažymėjo, kad įsibrovėliai turi savo užduotis ir tikslus, objektus, į kuriuos bando pataikyti ir sunaikinti.

Naktį virš Ukrainos sunaikintos keturios Rusijos raketosUkrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos rugpjūčio 28-osios naktį sunaikino keturias priešo raketas.Naktį įsibrovėliai iš Rusijos puolė Ukrainą iš jūros ir oro paleidžiamomis raketomis, „Telegram“ kanale paskelbė oro pajėgos. Priešas paleido keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ iš Juodosios jūros netoli Feodosijos.Rusai taip pat panaudojo dvi valdomas „oras-oras“ raketas Kh-59, jas paleido iš dviejų lėktuvų Su-34 Kryvyj Riho kryptimi iš laikinai užgrobtos Chersono srities dalies oro erdvės.Per kovines operacijas Ukrainos gynėjai sunaikino dvi sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir dvi valdomas raketas „oras-oras“ Kh-59.https://t.me/kpszsu/4714

Bachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau išlaisvino 44 kvadratinius kilometrusUkrainos kariuomenė jau išlaisvino 44 kvadratinių kilometrų plotą į pietus nuo Bachmuto.„Bachmuto kryptimi kiekvieną savaitę vyksta laipsniškas, bet užtikrintas veržimasis į priekį – tai labiausiai neduoda ramybės priešams. Užimtos kontroliuojančios aukštumos palei pietinį ir šiaurinį flangą (Bachmuto) žemėlapyje atrodo kaip pusiau apsupimas. Priešai puola šiaurinį flangą, nori atkovoti ten mūsų užimtas pozicijas. Kova tęsiasi būtent dėl to. Padaryta pažanga pietų kryptimi: praeitą savaitę buvo išlaisvintas dar vienas kvadratinis kilometras. Iš viso jau išlaisvinti 44 kvadratiniai kilometrai teritorijos“, – per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, pranešė „Ukrinform“.Pranešta, kad karinių operacijų epicentras yra Kliščijivka. Rusai priešinasi Orichove ir Vasylivkoje, tačiau Ukrainos kariuomenė žengia į priekį. Rusai taip pat vykdė neefektyvias puolimo operacijas Donecko regionuose prie Maryjinkos, Avdijivkos, Stepovės, Novomychailivkos, Vuhledaro.„Padėtis įtempta Kupiansko ir Lymano kryptimis. Mes tai matome, nepaisant to, kad mūsų gynėjai sunaikino daug priešų, jie buria naujas pajėgas, persigrupuoja ir mėgina pritraukti profesionaliausius oro šturmo dalinius. Priešai neatsisako ketinimų judėti šiomis kryptimis, nors jiems nepavyksta“, – pridūrė H. Maliar.

Rusija tvirtina sulaikiusi vyrą, esą perdavinėjusį JAV diplomatams su karu Ukrainoje susijusią informacijąMaskva pirmadienį pareiškė, kad sulaikė anksčiau JAV konsulate dirbusį Rusijos pilietį, kaltinamą perdavinėjus amerikiečių diplomatams informaciją apie karą Ukrainoje.Federalinė saugumo tarnyba (FSB) pranešime tvirtino pažabojusi „neteisėtą Roberto Robertovičiaus Šonovo veiką“ ir apkaltino jį esant JAV ambasados Maskvoje informatoriumi.FSB aiškino, kad R. Šonovas informaciją perdavinėjo nuo praėjusių metų rugsėjo ir su JAV diplomatais dalinosi duomenimis apie karą ir mobilizaciją. R. Šonovui esą buvo patikėta užduotis įvertinti protesto nuotaikas Rusijos regionuose prieš kitąmet šalyje vyksiančius prezidento rinkimus.Pasak FSB, R. Šonovas informaciją perduodavo dviem JAV ambasados Maskvoje politikos departamento diplomatams Jeffrey'iui Silinui ir Davidui Bernsteinui. Tarnyba nurodė planuojanti juos apklausti.Tai yra naujausias incidentas diplomatinių ginčų serijoje, slegiančioje įtemptus Rusijos ir JAV santykius.Pastaraisiais metais diplomatinė įtampa tarp Rusijos ir Vakarų šalių, ypač JAV, aštrėja. Abi pusės yra nurodžiusios viena kitai sumažinti darbuotojų skaičių savo diplomatinėse įstaigose, taip suvaržant jų veiklą.

Zelenskis: Ukraina didina raketų „Stugna“, „Korsaras“ ir „Neptūnas“ gamybąUkraina gerokai padidino prieštankinių valdomų raketų „Stugna“ ir „Korsaras“ bei viršgarsinių priešlaivinių sparnuotųjų raketų „Neptūnas“ gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Tai tiesiog stulbinantys skaičiai. To reikia fronte, mūsų kariuomenė tai nuolat giria ir nori dar daugiau. Jūs net neįsivaizduojate, kokius jų kiekius gaminame“, – sakė V. Zelenskis per interviu su Natalija Mosičiuk, pranešė „Ukrinform“.Pasak jo, Ukraina taip pat gamina NATO standartus atitinkančias artilerijos sistemas.„Turime savo gamybos artileriją, jau naudojamą mūšio lauke. Dabar gaminame ne tik vieną sistemą, bet turime sisteminę gamybą. To vis dar nepakanka, bet turime daug kartų daugiau, nei anksčiau“, – sakė Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis paminėjo, kad valstybinį koncerną „Ukroboronprom“ sudaro daugybė įmonių, ten dirba daug žmonių, rizikuojančių savo gyvybėmis priešo atakų metu, kad kuo daugiau pagamintų to, ko reikia fronte.

Ukraina skelbia visiškai išvadavusi Robotynę: judame toliau Ukraina pirmadienį pranešė, kad jos kariai išvadavo pietrytinę Robotynės gyvenvietę. „Robotynė – išvaduota. Mūsų pajėgos žengia į priekį į pietryčius nuo Robotynės ir į pietus nuo Mala Tokmačkos“, – pareiškė gynybos viceministrė Hanna Maliar, kurią cituoja naujienų agentūros „Reuters“ ir AFP. Nors Ukrainos kariuomenė dar praėjusią savaitę skelbė, kad jos pajėgos Robotynėje iškėlė nacionalinę vėliavą, kariškiai tuo metu pažymėjo, jog ten vis dar patiria apšaudymą. Robotynė – Zaporižios srities kaimas, kurį rusai okupavo 2022 m. kovo mėnesį. Jis įsikūręs netoli greitkelio, jungiančio Orichovą ir okupuotą Tokmaką, kuris vadinamas Rusijos armijos logistikos mazgu. Nuo jo iki Robotynės – apie 20 kilometrų, o dar toliau stovi Melitopolis. https://twitter.com/front_ukrainian/status/1696044218999857187/photo/1

Per rusų atakas Chersone žuvo mažiausiai vienas žmogusUkrainoje per naktinius Rusijos smūgius žuvo mažiausiai vienas žmogus ir buvo apgadinti namai bei infrastruktūra, pirmadienį pranešė ukrainiečių pareigūnai, kuriais remiasi CNN.Chersone per gyvenamųjų vietovių apšaudymą mažiausiai vienas žmogus žuvo, o dar du buvo sužeisti, pranešė pietinio regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas. „Per pastarąsias 24 val. priešas surengė 69 apšaudymus, iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, sistemų „Grad“, dronų ir lėktuvų paleisdamas 395 sviedinius“, – pirmadienį platformoje „Telegram“ nurodė O. Prokudinas.Tuo metu centrinėje Poltavos srityje per rusų smūgius nukentėjo infrastruktūra, tvirtino regiono karinės administracijos vadovas Dmytro Luninas.Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas savo ruožtu informavo, kad per raketų atakas buvo apgadinti namai, esantys Kryvyj Riho mieste, ir buvo apšaudytas netoliese išsidėstęs Nikopolio rajonas.Ukrainos oro gynyba per pastarąją parą sunaikino keturias sparnuotąsias raketas, pirmadienį teigė kariuomenė.

Ryte Mariupolyje suaktyvėjo priešo lėktuvai, fiksuojami raketų paleidimaiLaikinai užimtame Mariupolyje nuo pirmadienio ryto, rugpjūčio 28 d., vėl neramu. Užpuolikai suaktyvino aviaciją virš miesto.Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Mariupolio mero patarėju Petru Andriuščenka.„Ryte okupantų lėktuvai virš miesto“, – „Telegram“ pranešė jis.Be to, pasak P. Andriuščenkos, virš Mariupolio oro uosto šiaurės vakarų kryptimi girdimi raketų paleidimai arba valdomos bombos.

Poltavos srityje dėl Rusijos puolimo naktį yra žuvusių ir sužeistųDėl Rusijos puolimo Poltavos srityje naktį į pirmadienį, rugpjūčio 28 d., žuvo du žmonės. Dar du buvo sužeisti.Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi regioninės karinės administracijos vadovo Dmitrijaus Lunino žinute.„Per priešo puolimą žuvo du žmonės, du žmonės su nesunkiais sužalojimais išvežti į ligoninę“, – sakė jis.Be to, pasak D. Lunino, dar dviejų asmenų buvimo vieta iki šiol nežinoma.„Paieškos darbai ir griuvėsių išvežimas tęsiasi“, – pridūrė jis.

Zelenskis: Rusijos demilitarizacijos Kryme galima pasiekti politinėmis priemonėmisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Ukraina turės galimybę politinėmis priemonėmis pasiekti Rusijos demilitarizacijos Kryme.„Manau, kad Rusijos demilitarizacijos Ukrainos Krymo teritorijoje galima pasiekti politinėmis priemonėmis. Esu įsitikinęs, kad taip būtų geriau. Aš taip manau. Visų pirma, patikėkite manimi, man rūpi tie, kurie tai darys“, – sakė V. Zelenskis per interviu su Natalija Mosičiuk, pranešė „Ukrinform“.Jo žodžiais, karas visada susijęs su nuostoliais, reikia galvoti, kaip padaryti, kad jie būtų kuo mažesni. V. Zelenskio teigimu, šiuo metu daugelis šalių teikia paramą Ukrainai. Tačiau jei Ukrainos vadovybė priimtų sprendimą kelti grėsmę Rusijos teritoriniam vientisumui, šios šalys tam nepritartų.„Jei aš, tarkime, nuspręsčiau pasiųsti mūsų kariuomenę į Rusijos teritoriją, turiu aiškiai suprasti, kad šios šalys manęs neparems“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

Ukraina: nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 261 310 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 28 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 261 310 karių, įskaitant 490 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 400 Rusijos tankų (+4 per pastarąsias 24 val.), 8 562 (+8) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 425 (+22) artilerijos sistemas, 730 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 499 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 7 866 (+12) automobilius, 18 laivų, 4 383 (+5) dronus, 809 (+1) specialiosios technikos vienetus ir 1 415 (+4) sparnuotųjų raketų.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Sprogimai Donecke: pranešama apie intensyvius kovos veiksmusRugpjūčio 27-osios vakarą buvo pranešta apie daugybę sprogimų laikinai okupuoto Donecko pakraščiuose, rašo Rusijos propagandinis leidinys RIA Novosti.Leidinio korespondentas tvirtino, kad iš šiaurinio Donecko pakraščio girdėti „įtemptų kovinių veiksmų garsai“.„Girdėti artilerijos sviedinių sprogimai“, – teigiama pranešime.Vietiniai „Telegram“ kanalai pranešė, kad sprogimai girdėti ir Kyjivo rajone.https://t.me/itsdonetsk/97209

Naktinis Rusijos puolimas: atakuotas Kryvyj Rihas ir PoltavaRugpjūčio 28-osios naktį rusai raketomis smogė Ukrainai – Poltavoje sunaikintas pramonės objektas, o Kryvyj Rihe apgadinti privatūs namai.Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Dniepropetrovsko OVA vadovu Serhijumi Lysaku.Per ataką Kryvyj Rihe buvo sugriauti du namai, penki buvo apgadinti, taip pat padegtas ūkinis pastatas.O Poltavos policijos skyriaus viršininkas sakė, kad mieste apgadintas pramonės objektas.Visais atvejais aukų išvengta.

Rusija tvirtina, kad virš Briansko srities buvo numušti 2 dronai, o virš Maskvos – vienasRusijos gynybos ministerija teigia, kad oro gynybos padaliniai rugpjūčio 28-osios naktį virš Briansko srities numušė du bepiločius orlaivius. Netrukus Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pranešė, kad virš Maskvos buvo sunaikintas dar vienas bepilotis orlaivis.Nė viename rajone apie aukas nepranešta.Anksčiau Rusijos žiniasklaida pranešė, kad tą vakarą laikinai buvo uždaryti Maskvos Domodedovo ir Vnukovo oro uostai.Rusijos gynybos ministerija bandymą smogti bepiločiais orlaiviais priskyrė Ukrainai. Kijevas šio informacijos nekomentavo.

Rusija naktį Ukrainoje paleido sparnuotąsias raketas „Kalibr“Ukrainoje naktį į pirmadienį užfiksuoti rusiškų sparnuotųjų raketų „Kalibr“ paleidimai iš Juodosios jūros. Kai kuriuose Ukrainos regionuose paskelbtas oro pavojaus signalas, informuoja UNIAN.Tai buvo pranešta oficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų „Telegram“ kanale. Raketų pavojus paskelbtas Nikolajevo, Chersono, Dnepropetrovsko, Zaporižios, Odesos, Kirovogrado, Čerkasų, Donecko, Charkivo, Poltavos ir Sumų regionams.„Aptikti galimi sparnuotųjų raketų „Kalibr“ paleidimai iš Juodosios jūros. Būkite priedangoje!“ – Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos įspėjo ukrainiečius.