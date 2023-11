Tai pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

Prieš tai Ukrainos karinės oro pajėgos socialiniame tinkle „Telegram“ buvo perspėjusios dėl raketų atakų pavojaus Odesos srityje.

Kiek vėliau kariuomenė nurodė, kad oro erdvėje buvo pastebėta raketa, artėjanti link Odesos.

Odesos, Mykolajivo ir Chersono srityse buvo paskelbtas oro pavojus.

Granatas padovanojo kolega: atskleista daugiau detalių apie Zalužno padėjėjo mirtįUkrainos ginkluotųjų pajėgų vado padėjėjas Genadijus Chistiakovas gavo granatas, iš kurių viena sprogo, kaip savo kolegos kario dovaną. Jo kabinete jau atlikta krata ir konfiskuotos dar dvi granatos, sakė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko, rašo UNIAN.Ministras pabrėžė, kad ši tragedija pradeda apaugti įvairia informacija iš „šaltinių“, todėl jis oficialiai praneša apie pirmąsias tragedijos aplinkybes, kurios buvo išsiaiškintos atlikus prioritetinius tyrimo veiksmus.Pasak jo, šiandien buvo mirusio majoro G. Chastiakovo gimtadienis. Jis grįžo namo iš darbo su kolegų dovanomis, kurias pradėjo rodyti savo artimiesiems.„Išėmė dovanų dėžutę su granatomis viduje ir pradėjo rodyti vieną iš šaudmenų savo sūnui. Tai buvo naujos vakarietiško stiliaus granatos. Pirma, sūnus paėmė šaudmenis į rankas ir pradėjo sukti žiedą. Tada kareivis paėmė granatą iš vaiko ir ištraukė žiedą, išprovokuodamas tragišką sprogimą“, - sakė I. Klymenko.Jis patikslino, kad policija G. Chastiakovo bute rado dar 5 tokias nesprogusias granatas. Jos bus siunčiamos tirti. Be to, teisėsaugos pareigūnai rado kolegą, kuris padovanojo mirtiną dovaną. Jo kabinete jau atlikta krata ir konfiskuotos dar 2 panašios granatos.

Trumpas atsakė į Zelenskio pasiūlymą atvykti į UkrainąBuvęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į Volodymyro Zelenskio pasiūlymą atvykti į Ukrainą. Jis atsisakė apsilankyti.„Labai gerbiu prezidentą Zelenskį, bet nemanau, kad šiuo metu būtų tikslinga vykti į Ukrainą“, – „Newsmax“ sakė D. Trumpas.Pasak jo, Joe Bideno administracija dabar „užsiima verslu“ su V. Zelenskiu. Savo ruožtu D. Trumpas „nenorėtų sukelti interesų konflikto“.V. Zelenskis pakvietė Donaldą Trumpą apsilankyti Ukrainoje, reaguodamas į jo nuolatinius pareiškimus, kad jis baigtų karą per 24 valandas. Ukrainos prezidentas pabrėžė esąs pasirengęs per 24 minutes jam paaiškinti, kodėl tai neįmanoma. Pasak V. Zelenskio, yra dalykų, kuriuos „galima suprasti tik būnant čia“.

128-osios brigados karių mirtis: vadas buvo suspenduotasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad 128-osios atskirosios kalnų puolimo brigados vadas Dmytro Liusiukas, kurio kovotojai žuvo dėl Rusijos smūgio per apdovanojimų ceremoniją Zaporožėje, buvo suspenduotas, kol vyksta tyrimas. Vakariniame vaizdo kreipimesi valstybės vadovas sakė, kad šiandien vyriausiojo vado štabo posėdyje buvo išgirsti pranešimai apie tragediją. Apie tai pranešė kariškiai, gynybos ministras, Ukrainos saugumo tarnybos vadovas.Pasak V. Zelenskio, brigados vadas buvo nušalintas nuo pareigų, kol vyksta tyrimas. Prezidentas pabrėžė, kad dabar visa situacija yra sprendžiama kas minutę. Jis pažadėjo, kad bus nustatyta, kas tiksliai pažeidė žmonių saugos taisykles priešo oro žvalgybos prieigos srityje.„Atsakomybės išvengti neįmanoma“, – pridūrė valstybės vadovas.

Zelenskis: „Dabar ne laikas rinkimams Ukrainoje“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad dabar ne laikas ruoštis rinkimams, o visi ištekliai turėtų būti nukreipti į gynybos nuo Rusijos agresijos poreikius.„Visi suprantame, kad tai karo metas, kai yra daug iššūkių, tad visiškai neatsakinga mesti rinkimų temą visuomenei“, – V. Zelenskis sakė savo kreipimesi, kurio vaizdo įrašas buvo paskelbtas jo oficialiame „Telegram“ kanale.

Lavrovas pareiškė norą dalyvauti ESBO susitikime SkopjėRusijos, kuriai Europai yra įvedusi sankcijų dėl invazijos į Ukrainą, užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas paprašė leisti jam dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitikime Skopjė, pranešė vienas iš ministrų.Šiaurės Makedonija šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkauja visos Europos saugumo organizacijai, kurios ministrų kasmetinė konferencija lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. vyks Skopjė mieste.Pirmadienį kalbėdamas su žurnalistais, Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Bujaras Osmani sakė gavęs S. Lvarovo laišką, kuriame jis „reikalavo leisti jam atvykti į Skopjė“.„Su šiuo reikalavimu yra susiję keletas keblumų,“ – nurodė B. Osmani.Kadangi tiek Šiaurės Makedonijos, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tačiau prisidėjo prie Maskvai taikomų sankcijų, tiek jos kaimynių oro erdvė Rusijos orlaiviams yra uždaryta, jo teigimu, „reikės imtis šiokių-tokių logistinių priemonių“.Anot ministro, pagal ESBO taisykles susitikime privalo dalyvauti visos 57 jos valstybės narės.„Tačiau tai priklausys nuo to, kokie sprendimai bus priimti ateinančiomis dienomis. Tikiuosi, mums pavyks visiems susirinkti Skopjė“.Pernai ESBO ministrų susitikimas vyko organizacijai tuo metu pirmininkavusioje Lenkijoje ir Varšuva atsisakė leisti S. Lavrovui atvykti į šalį.Toks poelgis papiktino Maskvą, kuri atsisakymą pavadino „precedento neturinčiu ir provokaciniu“.Vietoje to jos delegacijai vadovavo nuolatinis Rusijos atstovas ESBO Aleksandras Lukaševičius.Spalį Ukraina paprašė išmesti Rusiją iš ESBO, perspėdama, kad Maskvai toliau esant jos nare, organizacijos laukia „lėta mirtis“.ESBO buvo įsteigta, siekiant sumažinti Šaltojo karo metu tarp Rytų ir Vakarų tvyrojusią įtampą, be to, jos tikslas – padėti savo narėms derinti veiksmus tokiais klausimais, kaip žmogaus teisės ir ginklų kontrolė.Rusija yra ne kartą apkaltinusi Vakarus mėginant „perimti“ ESBO, teigdama, kad grupė nusigręžė nuo savo pamatinių principų.Dėl Rusijos vykdomos plataus masto invazijos Ukraina ne kartą prašė panaikinti Rusijos narystę tokiose tarptautinėse organizacijose, kaip Didžiojo dvidešimtuko grupė, JT Saugumo Taryba ir visos didžiosios sporto organizacijos.

Zalužnas patvirtino savo padėjėjo mirtįUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas patvirtino savo padėjėjo Genadijaus Chastiakovo mirtį. Savo „Telegram“ kanale V. Zalužnas pranešė, kad G. Chastiakovas mirė per savo gimtadienį.„Neapsakomas skausmas ir didelė netektis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir man asmeniškai. Šiandien, tragiškomis aplinkybėmis, per savo gimtadienį, šeimos rate žuvo mano padėjėjas ir artimas draugas majoras Genadijus Chastiakovas“, – rašė jis.V. Zalužnas taip pat sakė, kad nuo visapusiškos invazijos pradžios padėjėjas jam buvo „patikimas petys“ ir visiškai skyrė savo gyvenimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir kovai su Rusijos agresija.„Mirties priežastys ir aplinkybės bus nustatytos ikiteisminio tyrimo metu“, – sakė jis.

Netoli Kijevo žuvo Zalužno padėjėjas: pranešama apie sprogimą Kijevo regione dėl neatsargaus elgesio su granata žuvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno padėjėjas, skelbia UNIAN. Incidentas įvyko Chaiki kaime.Vidaus reikalų ministerijos atstovė Mariana Reva UNIAN sakė, kad žuvo 39 metų karys. Jo 13-metis sūnus buvo sunkiai sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Įvykį tiria policija. Duomenys buvo įtraukti į Vieningą ikiteisminių tyrimų registrą dėl asmens mirties fakto ir pagal 263 straipsnį „Neteisėtas ginklų, šaudmenų ar sprogmenų tvarkymas“.Pranešama, kad kario žmona ir dukra taip pat buvo namuose. Pirminiais duomenimis, jos nebuvo sužalotos. „Šiuo metu neturime informacijos apie mirusiojo tapatybę“, – pridūrė M. Reva.UNIAN skelbia, kad miręs karys yra Genadijus Chastiakovas, dirbęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno padėjėju. Buto apžiūros metu teisėsaugos pareigūnai rado dar penkias nepažeistas granatas.

Rekomenduos pradėti derybas su Ukraina dėl stojimo į ESPasak „Reuters“, kuris remiasi savo šaltiniais, Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen tokias rekomendacijas pateiks šią savaitę.Pasak agentūros, lapkričio 8 dieną EK vadovė paskelbs teigiamą ataskaitą, kurios pagrindu bus pateiktos rekomendacijos nacionaliniams lyderiams patvirtinti derybų pradžią. Tai galėtų būti padaryta aukščiausiojo lygio susitikime gruodį.Tačiau „Reuters“, tokios derybos paprastai trunka daugelį metų.

Ukrainoje uždrausti fejerverkai ir petardosUkrainoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis naudoti ir platinti daugumą fejerverkų ir petardų. Tai paskelbė parlamento narė Jevgenia Kravčiuk.„Šalis atsibunda po dar vienos apšaudymo nakties, kad pradėtų naują dieną. 621-oji karo diena. Dabar tikrai ne laikas ir dar ilgai nebus laikas petardoms ir fejerverkams“, – feisbuke rašė J. Kravčiuk.

Žiniasklaida: 128-osios brigados kariai, patekę į raketų ataką, laukė vėluojančio vado128-osios kalnų šturmo Užkarpatės brigados kariai daugiau nei pusvalandį laukė vado, kuris vėlavo į apdovanojimų ceremoniją raketų pajėgų ir artilerijos dienos proga. Apie tai rašo „Hromadske“ su nuorodomis į šaltinius.Pasak leidinio, brigados vadas Dmytro Lysyukas atvyko į įvykio vietą praėjus kelioms minutėms po raketų smūgio. „Hromadske“ šaltinis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenė stebėjo 128-osios brigados kovotojus iš drono, rengdama raketų smūgį. Tačiau galiausiai ir rusai padarė klaidą ir pataikė į pastatą už karių, arčiau kelio.„Ir taip, visi tie, kurie stovėjo arčiau kelio, jie visi žuvo. Personalas, kuris turėjo būti apdovanotas (ginklų vadai, šauliai, artileristai), buvo šiek tiek paslėptas pastato siena, į kurią pataikė „Iskander“. Dėl to aukų yra šiek tiek mažiau“, – sakė vienas iš šaltinių.Anksčiau pirmadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad per raketų smūgį žuvo 19 128-osios atskiros kalnų šturmo Užkarpatės brigados karių. Sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą pakomentavo incidentą, sakydamas, kad tragedijos „buvo galima išvengti“.

Ukrainos kariuomenės vadams – negailestinga kritika Ukrainos kariuomenės vadai patiria vis didesnį spaudimą po mirtinos Rusijos atakos per Ukrainos karinį renginį, skirtą paminėti Artilerijos dieną, kai sveikinami artilerijos ir raketų daliniuose dirbantys asmenys.Pasak BBC, gerai žinomas Ukrainos savanoris Serhijus Sternenko pasiūlė, kad ceremoniją organizavęs vadas turėtų būti įkalintas iki gyvos galvos. „Panašių incidentų jau buvo daug. Deja. Be sisteminių pokyčių tokių incidentų bus daugiau“, – sakė jis.Transliuotojas taip pat praneša apie vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos karys kritikuoja renginio organizatorius. „Dėl šios [ceremonijos] žuvo daug Ukrainos gynėjų ir civilių. Visi fronto linijose žino, kad daugiau nei dviejų žmonių minia visada provokuoja „atvykimą“ [oro antskrydį]“, – sakė jis.Kitas rašė: „Kaip buvo įmanoma surinkti VISUS mūsų karius į vieną vietą?“

EK vadovė: Ukrainai reikia tvarios taikos, o ne dar vieno įšaldyto konfliktoEuropos Sąjunga turėtų toliau stengtis, kad vis daugiau viso pasaulio šalių palaikytų taikos Ukrainoje formulę.Tai kalbėdama ES ambasadorių konferencijoje Briuselyje pasakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.„Mūsų pagrindinis tikslas turi būti tęsti darbą, siekiant užtikrinti teisingą ir tvarką taiką, o ne įšaldyti dar vieną konfliktą. Niekas nenori taikos taip, kaip Ukrainos tauta. Pagrindinis būdas ją pasiekti yra prezidento Zelenskio pasiūlyta taikos formulė,“ – kalbėjo U. von der Leyen.Ji užsiminė, kad Europos Komisija dalyvavo visuose trijuose Kopenhagoje, Džedoje ir Maltoje vykusiuose nacionalinio saugumo patarėjo posėdžiuose, kurių metu daugiau nei 60 valstybių atstovų bendromis jėgomis stengėsi pasirengti būsimam viršūnių susitikimui taikos Ukrainoje klausimui aptarti.„Tad leiskite jūsų paprašyti toliau stengtis, kad vis daugiau viso pasaulio šalių palaikytų taikos formulę. Žinau, kad tai nėra lengva, žinau, kad šis darbas yra sunkus, tačiau iš esmės galų gale teisinga ir tvari taika Ukrainoje būtų naudinga visam pasauliui. Tai turi būti mūsų pagrindinė užduotis,“ – atkreipė dėmesį U. von der Leyen.Europos Komisijos pirmininkė taip pat akcentavo, kad Ukrainai yra būtinas ir ilgalaikis saugumas. Šiuo atžvilgiu Europos Sąjunga turėtų užtikrinti, kad Ukraina turės tvarias karines pajėgas, galėsiančias apginti Ukrainą dabar ir atgrasyti Rusijos agresiją ateityje, kad „nepasikartotų praeities įvykiai“.Pasak U. von der Leyen, tai turi didelę reikšmę ES gynybos pramonei. Dėl šios priežasties ES pristatė amunicijos gamybos rėmimo įstatymą (ASAP).Europos Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad, be amunicijos, taip pat yra būtina padėti Ukrainai kurti oro gynybos ir laivybos, o vidutinėje ir tolimojoje perspektyvoje – dar ir kibernetinius bei aeronautikos pajėgumus.„Pažvelgus, iš esmės tai yra europiniai pajėgumai. Tuo tikslu Europos šalys privalės bendradarbiauti ne tik mokslinių tyrimų ir plėtros, bet ir pramonės srityje. Privalome užtikrinti, kad, mėgindami apsaugoti Europą ir visapusiškai paremti Ukrainą, nesusidursime su jokiomis kliūtimis. Dabar prieš mus atsiveria galimybių langas. Ir aš norėčiau mus paraginti pasinaudoti šiomis galimybėmis, kadangi jos padės mums imtis konkretesnių veiksmų kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą. Šią užduotį aš labai palaikau ir stengiuosi ją įvykdyti,“ – baigdama sakė U. von der Leyen.Europos Sąjunga toliau tiekia didelę politinę, diplomatinę, ekonominę, finansinę, humanitarinę ir karinę pramonę nuo karinės rusų agresijos besiginančiai Ukrainai. Nuo 2022 m. vasario Ukraina iš ES šalių jau yra gavusi daugiau nei 82 mlrd. eurų paramos.

Ukraina patvirtino 19 karių žūtį per karinę ceremonijąPraėjus kelioms dienoms po Rusijos raketos smūgio prieš karinės ceremonijos dalyvius Ukrainos fronto teritorijoje, ukrainiečių kariuomenė patvirtino 19 karių žūtį. Šiuo metu vyksta visų tragedijos aplinkybių tyrimas, pirmadienį „Telegram“ tinkle rašė 128-oji kalnų šturmo brigada.Po smūgio praėjusį penktadienį Ukrainos žiniasklaida pradžioje skelbė, kad tikriausiai žuvo daugiau kaip 20 žmonių. Ukrainos kariniais duomenimis, rusų „Iskander“ tipo raketa smogė, kai kariai dalyvavo pagerbimo ceremonijoje Artilerijos dienos proga.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei gynybos ministras Rustemas Umerovas paskelbė, kad pradėtas tyrimas. Socialiniuose tinkluose pasipylė griežta kritika karinei vadovybei – buvo kritikuojama, kaip tokia ceremonija fronto teritorijoje apskritai galėjo vykti.Taip pat kritikuota, kad institucijos ir ministras kruviną ataką patvirtino tik savaitgalį, kai informacija apie tai socialiniuose tinkluose, taip pat žiniasklaidoje sklandė jau kurį laiką. Karių gimtajame regione Užkarpatės srityje paskelbtas trijų dienų gedulas.

Putinas vyksta į KazachstanąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį su vizitu lankysis Kazachstane. Sostinėje Astanoje jis susitiks su prezidentu Kasymu Žomartu Tokaveju ir aptars „strateginės partnerystės klausimus“, pranešė Kazachstano prezidentūra.Nafta turtingas kaimyninis Kazachstanas dėl Vakarų sankcijų, įvestų po invazijos į Ukrainą, Rusijai tapo ypač svarbus. Buvusi sovietinė respublika tradiciškai yra Rusijos partnerė. Tačiau kartu prezidentas K. Ž. Tokajevas praeityje ne kartą santūriai kalbėjo apie karą prieš Ukrainą ir patvirtino, kad jo šalis remia ES ir kitų valstybių sankcijų režimą. Be to, Vakarų šalys vis labiau ieško suartėjimo su šia Centrinės Azijos respublika: lapkričio pradžioje, pavyzdžiui, Astanoje su vizitu lankėsi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.V. Putinui vizitas į Kazachstaną yra dar viena kelionė į užsienį po to, kai Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) kovą dėl spėjamų karo nusikaltimų išdavė jo arešto orderį. Kaip ir Kirgizija bei Kinija, kur V. Putinas lankėsi spalį, Kazachstanas nėra ratifikavęs vadinamojo TBT Romos statuto, todėl Kremliaus šeimininkui čia negresia sulaikymas.

Sulaikytas buvęs Ukrainos gynybos viceministrasUkrainos saugumo tarnyba (UST) sulaikė buvusį šalies gynybos ministro pavaduotoją Viačeslavą Šapovalovą už beveik 1 mlrd. grivinų išeikvojimą perkant kariškiams uniformas, praneša portalas „rbc.ua“.Šių metų sausio pabaigoje V. Šapovalovas, kuris buvo atsakingas už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užnugario aprūpinimą, atsistatydino iš pareigų.UST duomenimis, 2022 metais jis, susimokęs su savo pavaldiniais, nupirko nekokybiškų karinių uniformų iš privačios kompanijos už beveik 1 mlrd. grivinų.„Ukrainos kariškiai negali dėvėti šių uniformų, nes jos netinkamos naudoti šaltuoju metų laiku intensyvių karo veiksmų sąlygomis“, – pažymi UST.Tyrėjai, remdamiesi surinkta medžiaga, pareiškė buvusiam viceministrui įtarimus pagal du Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius:191 str. 5 dalį (turto pasisavinimas, iššvaistymas arba užvaldymas piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi);28 str. 2 dalį ir 114-1 str. 1 dalį (trukdymas teisėtai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir kitų karinių formuočių veiklai).Pagal tuos pačius straipsnius pareikšti įtarimai jo bendrininkui, buvusiam Gynybos ministerijos Valstybinių pirkimų departamento direktoriui.Abu įtariamieji šiuo metu yra sulaikyti. Jiems gresia laisvės atėmimas iki 12 metų konfiskuojant turtą.

„Reuters“: Putinas sieks prezidento posto per rinkimus 2024 metaisKremliaus lyderis Vladimiras Putinas nusprendė dalyvauti Rusijos prezidento rinkimuose, numatytuose 2024 m. kovą, pranešė „Reuters“, remdamasi šešiais šaltiniais.Šaltinių teigimu, sužinoję apie V. Putino sprendimą, patarėjai dabar rengiasi kampanijai ir V. Putino išrinkimui.„Sprendimas priimtas – jis kandidatuos“, – sakė vienas šaltinių.Užsienio diplomatinio šaltinio teigimu, V. Putinas tokį sprendimą priėmė neseniai ir netrukus apie tai bus paskelbta.Spalio 7 d. V. Putinui sukako 71-eri.Prezidento postą V. Putinui perdavė Borisas Jelcinas paskutinę 1999 m. dieną. V. Putinas jau eina prezidento pareigas ilgiau nei bet kuris kitas Rusijos valdovas nuo Josefo Stalino laikų, net ilgiau už 18 metų valdžiusį Leonidą Brežnevą.Jei bus ir vėl perrinktas, V. Putinas valdys iki 2030 metų.Rusijos prezidento rinkimai turi būti surengti 2024 m. kovo 17 dieną.

Kolonizacija: Valstybės Dūmoje siūloma dalyti rusams žemę Rytų UkrainojeRusijos Valstybės Dūmoje siūloma dalyti žemę okupuotose Ukrainos teritorijose „specialiosios karinės operacijos“ dalyviams. Apie tokią iniciatyvą interviu leidiniui „Kommersant“ papasakojo partijos „Rodina“ („Tėvynė“) lyderis Aleksejus Žuravliovas, praneša UNIAN.Pasak deputato, jis dabar rengia įstatymo projektą, kuriame numatoma skirti rusams „Rytų Ukrainos hektarą“ okupuotose Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sričių teritorijose. Be to, Rusijos armijos kareiviai žemės gaus pirmiausia.Žuravliovo teigimu, tokią idėją paskatino Rusijoje jau egzistuojančios panašios Tolimųjų Rytų ir Arkties hektarų programos.„Rusija padidėjo daugiau kaip 100 milijonų hektarų, o po mūsų pergalės kažkas juk turės dirbti šią žemę“, – sakė Valstybės Dūmos narys, nepatikslindamas, kur, pagal jo sumanymą, turėtų dėtis dabar šiose teritorijose gyvenantys ir ramiai iki okupantų rusų įsiveržimo žemę dirbę ukrainiečiai.Kaip rašė UNIAN, Rusijos propaganda kartais tiesiogiai pripažįsta, kad Donbaso ukrainiečių, kuriuos Rusija neva gelbsti, gyvybės jai iš tikrųjų nerūpi. Neseniai vienoje televizijos laidoje Rusijos „ekspertai“ konstatavo, kad pafrontės mieste Avdijivkoje tebėra šimtai civilių. Bet neva jie „patys kalti“, kad neišvyko, todėl rusai juos bombarduos.

B. Pistoriusas: raketos „Taurus“ nepakeis žaidimo taisyklių kare UkrainojeVokietija iki šiol neapsisprendė dėl sparnuotųjų raketų „Taurus“ tiekimo Ukrainai ir abejoja, ar šios raketos apskritai gali kardinaliai pakeisti situaciją fronte.Tai pirmadienį per NATO konferenciją Berlyne pareiškė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Nemanau, kad raketos pakeis žaidimą“, – sakė B. Pistoriusas.Jis patvirtino, kad apie šios ginkluotės perdavimą negali pasakyti nieko naujo, ir pakartojo, kad Vokietija, teikdama pagalbą Ukrainai, neturėtų ignoruoti savo interesų, nepatikslindamas, ką turi omenyje. Ministras taip pat pažymėjo, kad federalinė vyriausybė turi tikrinti kiekvieną žingsnį ginkluotės sistemų tiekimo klausimu, ir sprendimai nėra lengvi.„ATACMS, kurias perdavė JAV, veikia 160 km atstumu, „Taurus“ – 500 km, tai visai kita sistema“, – pabrėžė B. Pistoriusas.Kartu jis priminė, kad Vokietija šiuo metu yra antroji ginkluotės tiekėja Ukrainai po JAV, ir vokiški ginklai kasdien padeda gelbėti gyvybes ir saugoti infrastruktūrą Ukrainoje.Kaip jau buvo pranešta, Ukraina prašo Vokietiją raketų nuo šių metų pavasario. Daugelis VFR politikų, taip pat ir iš valdančiosios koalicijos partijų, pasisako už jų tiekimą.

Okupantai skelbia pradėję tiesti naują kelią į KrymąRusija inicijavo Rostovo sritį su aneksuotu Krymu sujungsiančio geležinkelio tiesimą, taigia aneksuotos Zaporižios srities „gubernatorius“ Jevgenijus Balickis. Jis teigia, kad geležinkelis jau pradėtas tiesti nuo Donecko pusės.„Geležinkelis bus nutiestas nuo Jakymivkos iki Rostovo ir eis per Berdianską bei Mariupolį. Projektas jau pradėtas vykdyti. Jakymivka yra žemiau Melitopolio, labiau nutolusi į pietvakarius. Tai geležinkelio mazgas, nuo kurio ir pradėta statyba“, – nurodė J. Balickis.

V. Zelenskis pateikė parlamentui įstatymų projektus dėl karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pateikė Aukščiausiajai Radai įstatymų projektus, kuriuose siūloma patvirtinti jo įsakus dėl karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimo dar 90 dienų.Atitinkami įstatymų projektai įregistruoti, praneša „Ukrinform“.V. Zelenskis siūlo parlamentui patvirtinti jo įsakus dėl karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos Ukrainoje pratęsimo nuo 2023 metų lapkričio 16 d. dar 90 parų.„Ukrinform“ primena, kad 2022 metų vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tą pačią dieną šalyje buvo įvesta karinė padėtis ir paskelbta visuotinė mobilizacija – iki kovo 26 d.Vėliau karinės padėties ir visuotinės mobilizacijos terminus parlamentas pratęsė iki 2022 metų balandžio 25 d., gegužės 25 d., rugpjūčio 23 d., lapkričio 21 d., taip pat iki 2023 metų vasario 19 d., gegužės 20 d., rugpjūčio 18 d., lapkričio 15 d.Galiojant karinei padėčiai, ribojamas 18-60 metų amžiaus vyrų išvykimas iš šalies. Taip pat ribojama piliečių, užsieniečių ir asmenų be pilietybės judėjimo laisvė, įvedama komendanto valanda.

Po 19 gyvybių nusinešusios rusų atakos Ukrainos brigada žada kerštą: žuvo geriausi mūsų kariaiUkrainos 128-oji atskirosios Užkarpatės kalnų šturmo brigada pirmą kartą oficialiai pakomentavo Rusijos ataką prieš brigados karius Zaporižios srityje apdovanojimų ceremonijos metu. Skelbiama, kad žuvo 19 karių.„Priešo raketos ataka nusinešė 19-os 128-osios atskirosios Užkarpatės kalnų šturmo brigados karių gyvybes... Žuvo geriausi mūsų kariai... Reiškiame nuoširdžią užuojautą jų artimiesiems ir pažadame šimteriopai atkeršyti už savo ginklo brolius“, – sakoma įraše.Išsamiau: https://www.delfi.lt/news/daily/world/po-19-gyvybiu-nusinesusios-rusu-atakos-ukrainos-brigada-zada-kersta-zuvo-geriausi-musu-kariai.d?id=94979489

Ukrainos žvalgyba nefiksuoja aktyvaus dronų gabenimo iš Irano į RusijąIranas vis dar gali tiekti Rusijai nedideles šahedų partijas. Tačiau šiuo metu Ukrainos žvalgyba nefiksuoja aktyvaus dronų kamikadzių gabenimo į šalį agresorę.Tai rašoma portalo „rbc.ua“ publikacijoje „Karas už šviesą. Kaip ir kada Rusija gali pradėti atakas prieš Ukrainos energetiką“.Jelabugoje esančioje gamykloje, kur Kremlius nori plačiu mastu gaminti šahedus, darbai iš dalies jau pradėti.Kaip paaiškino Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas generolas majoras Vadymas Skibickis, šioje įmonėje atliekamas tik galutinis dronų kamikadzių „Geran-2“ surinkimas. Tačiau Rusijoje veikia ir kitos gretutinės gamyklos, tiekiančios komponentus smogiamiesiems dronams.„Priešas planavo pagaminti kas mėnesį mažiausiai 200 šahedų. Tačiau iš tikrųjų pagamina mažiau. Rusija tik pradėjo didinti dronų gamybą ir šiuo metu tai daugiausia iš Irano gaunamų komponentų rinkiniai“, - sakė V. Skibickis.Bet Vyriausioji žvalgybos valdyba neatmeta, kad Iranas vis dar gali siųsti Maskvai ir nedideles šahedų partijas. Teheranas jau įvykdė pirmąsias su Rusija sudarytas sutartis. Todėl dabar Ukrainos žvalgyba nefiksuoja aktyvaus dronų kamikadzių gabenimo iš Irano teritorijos į Rusiją.Nuo pat plataus masto invazijos pradžios Rusija užsitikrino Irano pagalbą „Shahed“ tipo dronų kamikadzių tiekimo klausimu. Rusija reguliariai naudoja šias bepilotes skraidykles, atakuodama Ukrainos karinę ir civilinę infrastruktūrą.Birželį Nacionalinio saugumo tarybos Baltuosiuose rūmuose koordinatorius Johnas Kirby pareiškė, kad Iranas aktyviai dalyvauja statant šahedų gamyklą Rusijoje. Ji turėtų būti pastatyta iki kitų metų pabaigos, pažymėjo pareigūnas.

Ukraina pranešė, kad naktį Rusija puolė raketomis, paleido 22 dronusPirmadienį Ukraina pranešė, kad per naktį Rusijos pajėgos iš okupuotų šalies regionų pietuose paleido keturias raketas ir daugiau nei 20 kovinių dronų.„Buvo numušta penkiolika dronų „Shahed“ ir viena iš oro paleidžiama valdoma raketa Kh-59“, – pranešė Ukrainos oro pajėgos.

Aštuoni Odesos gyventojai buvo sužeisti per Rusijos oro atakąAštuoni Odesos gyventojai buvo sužeisti per naktinę Rusijos oro ataką.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per naktinę Rusijos ataką Odesoje buvo sužeisti aštuoni gyventojai“, – pareiškė pareigūnas.Trims nesunkiai sužeistiems žmonėms reikiama pagalba buvo suteikta vietoje, penki nukentėjusieji nugabenti į ligoninę.„Ligoninėje sužeistiesiems teikiama visa reikiama pagalba, jų būklė stabili“, – patikino O. Kiperis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai tikriausiai atakavo Odesą raketomis „Oniks“ ir „Iskander-M“. Buvo smogta miesto centrui ir užkonservuotam pramoniniam pastatui. Sprogimo banga apgadino kelis daugiaaukščius gyvenamuosius namus ir dailės muziejų istorinėje miesto dalyje, įtrauktoje į UNESCO paveldo sąrašą.Bepiločių orlaivių ataka buvo nukreipta į Odesos uosto infrastruktūrą. Oro gynybos pajėgos sunaikino 15 dronų. Nukentėjo sandėliai, speciali krovimo technika, automobiliai su grūdais.

Buvęs Čekijos prezidentas M. Zemanas: klydau dėl V. Putino – tai didžiausia mano nesėkmėBuvęs Čekijos prezidentas Milošas Zemanas savo didžiausia nesėkme per visą dešimtmetį valstybės vadovo poste pavadino tai, kad jis klydo dėl Vladimiro Putino.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Čekijos leidiniu „Vinegret.cz“.„Didžiausia mano nesėkmė yra tai, kad aš visiškai klydau dėl Vladimiro Putino, nes tik neprotingas žmogus galėjo padaryti tokią tragišką klaidą kaip įsiveržimas į Ukrainą“, – pareiškė M. Zemanas televizijos kanalo „Nova“ laidoje.Anot jo, invazija padarė žalos ne tik Ukrainai, bet ir Rusijai, be to, labai daug.„Mažai kas suvokia, bet V. Putinas yra žmogus, kuris pakenkė savo šaliai“, – sakė buvęs Čekijos prezidentas.M. Zemanas teigė, kad visada stengėsi ginti nacionalinius interesus, o „ar man pavyko, ar ne, tegul sprendžia kiti“. Tačiau, pridūrė politikas, „niekas negali manęs kaltinti, kad aš kažkam nuolaidžiavau“.M. Zemanas Čekijos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas 2013–2023 m. m. Jis pasisakė už bendradarbiavimo su Maskva plėtojimą ir ragino atšaukti sankcijas Rusijai, kurias Vakarų šalys jai įvedė už Krymo aneksiją.

Rusijos pajėgos apšaudė Chersono sritį 132 kartus, sužeisti aštuoni žmonėsLapkričio 5 dieną Rusijos kariai apšaudė Ukrainos Chersono sritį 132 kartus, paleisdami 640 sviedinių.Tai feisbuke pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak O. Prokudino, rusai pasitelkė minosvaidžius, artileriją, dronus, tankus, lėktuvus, priešlėktuvinės artilerijos sistemas „S-60“ ir daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“.Kaip teigiama, atakų taikiniu tapo gyvenamosios teritorijos. Beryslave buvo smogta į parduotuvę, o Chersone – į privačias įmones.Gauta duomenų apie aštuonis sužeistus žmones.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 305 970 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 880 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų lapkričio 6 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 305 970 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 288 tankų (+4), 9 958 šarvuotųjų kovos mašinų (+5), 7 389 artilerijos sistemų (+14), 867 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 570 oro gynybos priemonių (+0), 322 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 554 dronų (+20), 1 556 sparnuotųjų raketų (+2), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 744 automobilių (+14), 1 047 specialiosios technikos vienetų (+0).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukraina: Valstybinės specialiosios transporto tarnybos išminuotojai per savaitę išminavo daugiau kaip 1,5 tūkst. hektarųUkrainos gynybos ministerijos Valstybinės specialiosios transporto tarnybos daliniai spalio 30 – lapkričio 5 d. d. aptiko ir neutralizavo 3195 sprogius objektus.Kaip praneša pirmadienį „Ukrinform“, Valstybinė specialioji transporto tarnyba apie tai informavo feisbuke.Iš viso per savaitę jos daliniai patikrino ir išminavo 1537,61 hektaro teritoriją.Pažymima, kad nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Valstybinės specialiosios transporto tarnybos specialistai aptiko ir neutralizavo 81 151 sprogų objektą, išminavo teritoriją, kurios bendras plotas – 34 837,01 hektaro.Taip pat išminuota 700,1 km greitkelių, 2240,4 km geležinkelių, 319,9 km elektros perdavimo linijų ir 35 km dujotiekių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalį Ukrainos valstybinių institucijų pirotechnikos daliniai kartu su nevyriausybiniais operatoriais patikrino daugiau kaip 22 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

Parlamentaras: Zelenskis davė nurodymą ruoštis prezidento rinkimams 2024 metų kovo 31-ąjąVolodymyras Zelenskis nusprendė surengti Ukrainos prezidento rinkimus 2024 metų kovo 31 d. Tai televizijos kanalo „Espresso“ laidoje pareiškė liaudies deputatas Oleksijus Hončarenka, praneša UNIAN.„Mano žiniomis, V. Zelenskis priėmė sprendimą surengti prezidento rinkimus kitąmet. Jis davė nurodymą Prezidento biurui ruoštis rinkimams, kurie turėtų įvykti 2024 metų kovo 31 d. Atrodo, kad tai yra konstitucinis terminas – paskutinis kovo sekmadienis. Šį sprendimą jie ketina aiškinti visuomenei tuo, kad esą to reikalauja partneriai Vakaruose. Be kita ko, tuo, kad jei šie rinkimai nebus surengti, tai V. Zelenskis praras legitimumą. Ypač turint omenyje tai, kad Putinas planuoja rinkimus surengti kovo mėnesį“, – sakė O. Hončarenka.Bet O. Hončarenka teigia, kad „partneriai Vakaruose nereikalauja iš mūsų jokių rinkimų“.„Noriu iš karto patikinti, kad Vakarų partneriai iš mūsų nereikalauja jokių rinkimų. Nėra jokių viešų ar neviešų reikalavimų. Tai neturi nieko bendra su mūsų partneriais. Tai išskirtinai politinės užduotys, kurias sau kelia Prezidento biuras. Kalbame tik apie prezidento rinkimus, nes parlamento rinkimus tiesiogiai draudžia Ukrainos Konstitucija“, – pridūrė jis.Anksčiau Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas pareiškė, kad Konstitucija nedraudžia rengti rinkimų karo metu. Toks draudimas yra numatytas Ukrainos įstatyme „Dėl karinės padėties teisinio režimo“.Spalį V. Zelenskis pareiškė, kad negali atsistatydinti iš Ukrainos prezidento pareigų, kol vyksta karas prieš Rusiją. Ukrainos vadovas taip pat teigė, kad nesiektų antros kadencijos, jei baigtųsi karas su rusais.Anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad prezidentas V. Zelenskis svarsto galimybę kitą pavasarį surengti valstybės vadovo rinkimus.

Zelenskis: man tereiks 24 minučių paaiškinti Trumpui, kodėl jis negali atnešti taikosBuvusiam JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad jei būtų perrinktas, jis galėtų per 24 valandas užbaigti karą Ukrainoje, Volodymyras Zelenskis atkirto, kad jam užtektų vos 24 minučių įrodyti, jog tai neįmanoma.Ukrainos prezidentas tai sakė per išsamų interviu NBC laidai „Meet the Press“, pranešė „Ukrinform“.„Buvęs prezidentas D. Trumpas sakė, kad gali užbaigti karą per 24 valandas. Ką galiu pasakyti? Labai prašom. Prezidentas (Joe) Bidenas buvo čia atvykęs, manau, kad jis kai ką suprato, ką galima suprasti tik būnant čia, – NBC sakė V. Zelenskis. – Taigi kviečiu prezidentą D. Trumpą“.„Jei jis čia atvyks, man reikės 24 minučių, ne daugiau, paaiškinti prezidentui D. Trumpui, kad jis negali suvaldyti šio karo, – kalbėjo V. Zelenskis. – Jis negali atnešti taikos dėl (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino“.V. Zelenskis nebuvo tikras, ar D. Trumpas remtų Ukrainą, jei būtų perrinktas. „Aš tikrai to nežinau“, - sakė jis ir pridūrė nebendravęs su D. Trumpu nuo 2021 m. sausio mėnesio, kai jis baigė eiti JAV prezidento pareigas.Pasak V. Zelenskio, kalbant apie paramą Ukrainai, svarbi ne tik JAV lyderių, bet ir Amerikos, Europos Sąjungos žmonių nuomonė, ji „yra svarbiausia“, nes tai „jų parama, jų pinigai“. V. Zelenskis sakė žinąs, kad „jie palaiko Ukrainą, myli mus ir tikrai supranta mūsų labai sunkų karą su Rusija“.